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Sri Sathya Sai
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‘టెట్’కు 64 మంది గైర్హాజరుపుట్టపర్తి: ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్షకు (ఏపీ టెట్) రెండోరోజు గురువారం 64 మంది గైర్హాజరైనట్లు డీఈఓ కిష్టప్ప తెలిపారు. బెంగళూరులోని ఐయాన్ డిజిటల్ జోన్ సెంటర్లో నిర్వహించిన పరీక్షలకు జిల్లా నుంచి 211 మంది హాజరు కావాల్సి ఉండగా, 147 మంది హాజరైనట్లు వెల్లడించారు. ఉదయం 9.30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు జరిగిన తొలి సెషన్లో 11 మంది, మధ్యాహ్నం 2.30 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు జరిగిన రెండో సెషన్ పరీక్షకు 200 మంది హాజరైనట్లు వెల్లడించారు. రెండు సెషన్లు కలిపి 64 మంది గైర్హాజరైనట్లు డీఈఓ తెలిపారు. నేటి నుంచి‘రైతన్నా మీకోసం’ ప్రశాంతి నిలయం: ‘‘ఎల్నినో ప్రభావాన్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలి’’ అన్న అంశంపై రైతులకు అవగాహన కల్పించేందుకు శుక్రవారం నుంచి జిల్లా వ్యాప్తంగా ‘రైతన్నా మీ కోసం’ కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నట్లు జిల్లా వ్యవసాయ సంచాలకులు కృష్ణయ్య తెలిపారు. ఈ మేరకు గురువారం ఆయన ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. కార్యక్రమంలో వ్యవసాయ, అనుంబంధ శాఖల అధికారులు పాల్గొంటారని, ఎల్నినో కారణంగా నెలకొన్న పరిస్థితులను అధిగమించడానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలు, కార్యాచరణ ప్రణాళిక గురించి వివరిస్తారన్నారు. రైతులు కార్యక్రమాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆయన సూచించారు. సీఐ వ్యవహారంపై విచారణహిందూపురం టౌన్: పట్టణ సీఐ రాజగోపాల్నాయుడి వ్యవహార శైలి, వెల్లువెత్తుతున్న ఆరోపణలపై జిల్లా పోలీసు ఉన్నతాధికారులు విచారణ ముమ్మరం చేశారు. సీఐ రాజగోపాల్ నాయుడు అధికార టీడీపీతో అంటకాగుతూ ఏకపక్షంగా వ్యవహరిస్తున్న తీరును వివరిస్తూ పురంలో ‘పచ్చ’ పోలీసు శీర్షికన ఈ నెల 2వ తేదీన ‘సాక్షి’ కథనం ప్రచురించింది. దీనిపై పోలీసు ఉన్నతాధికారులు స్పందించారు. సీఐ రాజగోపాల్ నాయుడు వ్యవహార శైలి, ఇటీవల ఓ దళిత లాయరుపై బూటుకాలితో ఆయన చేసిన దాడి తదితర వ్యవహారాలపై పూర్తిస్థాయిలో విచారణ జరపాలని ఆదేశించారు. అంతేకాకుండా కదిరి డీఎస్పీ శివన్నారాయణస్వామి విచారణాధికారిగా నియమించారు. లాయరునే బూటుకాలితో తన్నిన సీఐ ఇటీవల గర్భిణి రమ్యశ్రీ హిందూపురం జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుకూ మృతి చెందింది. బాధితుల తరఫున అక్కడికి వచ్చిన దళిత న్యాయవాదిపై సీఐ రాజగోపాల్ నాయుడు దురుసుగా ప్రవర్తించడంతో పాటు దుర్భాషలాడి బూటుకాలుతో తన్నారు. ఈ ఘటన జిల్లాలో చర్చనీయాంశంగా మారగా, దళిత, బహుజన, ప్రజా సంఘాల నాయకులతో పాటు న్యాయవాదులు జిల్లా వ్యాప్తంగా నిరసన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. సీఐ రాజగోపాల్నాయుడిపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అలాగే ఎస్పీ సతీష్కుమార్కు కూడా ఫిర్యాదు చేశారు. మరోవైపు సీఐ పనితీరును వివరిస్తూ ‘సాక్షి’ ప్రచురించిన కథనం నేపథ్యంలోనే ఉన్నతాధికారులు విచారణకు ఆదేశించారు. దీంతో కదిరి డీఎస్పీ శివన్నారాయణస్వామి జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి చేరుకున్నారు. ఘటన జరిగిన రోజు విధుల్లో ఉన్న వైద్యులు, నర్సింగ్ సిబ్బంది, భద్రతా సిబ్బందితో విచారణ చేపట్టారు. ఎర్రపల్లిలో రాయల శాసనం లభ్యంగోరంట్ల: మండల పరిధిలోని ఎర్రపల్లి గ్రామంలో శ్రీకృష్ణదేవరాలయ కాలంనాటి శాసనాన్ని కనుగొన్నట్లు చరిత్రకారుడు మైనాస్వామి తెలిపారు. గ్రామస్తుల కోరిక మేరకు గురువారం ఆయన ఎర్రపల్లి గ్రామాన్ని సందర్శించారు. గ్రామ దేవత బొడ్డ్డెమ్మ విగ్రహాన్ని పరిశీలించారు. ఆ శిలపై ఉన్న శాసనాలను క్షుణంగా పరిశీలించారు. శిల రూపంలో ఉన్న బొడ్డ్డెమ్మదేవత విగ్రహం పైభాగంలో తెలుగులో రాసిన శాసనంతో పాటు కింది భాగంలో సంస్కృతంలో లిఖించిన శాసనాన్ని గుర్తించారు. శాసనంపై ఉన్న లిపి ఆధారంగా శ్రీకృష్ణదేవరాయలకాలం నాటి శాసనంగా ఆయన నిర్ధారించారు. వాస్తవానికి గ్రామ దేవతలకు ఎలాంటి రూపం ఉండదని, కేవలం గుండ్రటి రాయిని గ్రామం మధ్యలో ఏర్పాటు చేసుకొని గ్రామస్తులు దేవతగా పూజిస్తారని మైనాస్వామి తెలిపారు. ఈక్రమంలోనే ఎర్రపల్లి వాసులు రాయలకాలం నాటి శాసనం ఉన్న రాయిని గ్రామదేవత విగ్రహంగా భావించి పూజలు చేస్తున్నారన్నారు. ఆయన వెంట గ్రామస్తులు సురేంద్రరెడ్డి, వెంకటరెడ్డి, సోమశేఖరరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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‘ఎల్నినో’ పరిస్థితులను అధిగమించాలికనగానపల్లి: ప్రసుత్తం నెలకొన్న ఎల్నినో వాతావరణ పరిస్థితులను అధిగమించేలా వ్యవసాయ ప్రణాళికలు, పంటల సాగులో మార్పులు చేసుకోవాలని వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు రైతులకు సూచించారు. ఎల్నినో పరిస్థితులతో వర్షాలు సరిగారాక దెబ్బతిన్న ఖరీఫ్ పంటలను పరిశీలించేందుకు మంగళవారం రేకులకుంట వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం శాస్త్రవేత్తల బృందం మండలంలో పర్యటించింది. వేపకుంట, తగరకుంట, కనగానపల్లి, ముక్తాపురం గ్రామాల్లోని వ్యవసాయ పొలాల్లో తిరిగి వర్షాభావానికి దెబ్బతిన్న వేరుశనగ, ఆముదం, కంది, జొన్న పంటలను పరిశీలించారు. వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు విజయశంకర్, రాధాకుమారి, నరసింహులు, నారాయణస్వామి మాట్లాడుతూ బెట్టను తట్టుకొనే స్వల్పకాలిక పంటలు, విత్తనాల రకాలను ఎంపిక చేసుకోవాలన్నారు. ప్రస్తుతం బెట్టకు గురైన పంటను కాపాడుకొనేందుకు రైతులు రక్షక తడులు అందించటంతో పాటు పోటాషియం నైట్రేట్ 5 గ్రా. లేదా 19:19:19ను 10 గ్రా. లీటరు నీటిలో కలుపుకొని పంటలపై పిచాకారీ చేసుకోవాలన్నారు. ఇది కాకుండా ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్దతిలో ద్రవ జీవామృతాలను కూడా పంటలపై పిచికారీ చేసుకోవాలన్నారు. వీటిద్వారా 15 రోజుల వరకు పంట ఎండిపోకుండా చేసుకోవచ్చునన్నారు. బీడుగా ఉన్న భూములలో వచ్చే వర్షాలకు అనుగుణంగా స్వల్పకాలిక రకాలైన కొర్ర, సజ్జలు, పెసర. ఉలవ, మినుము పంటలు సాగు చేసుకోవాలన్నారు. ఏఓ మాధురి, ఎఫ్ఎంటీ కోఆర్డినేటర్ పెద్దిరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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అంబేడ్కర్కు అవమానంపెనుకొండ రూరల్: జయంతి, వర్ధంతి రోజుల్లో అంబేడ్కర్ చిత్రపటాలకు పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పిస్తూ ఫొటోలకు ఫోజులిచ్చే అధికారులు ఆ మహనీయుడి విగ్రహం కళ్లముందే చెత్త వాహనాల మధ్య కనిపిస్తున్నా పట్టించుకోవడం లేదు. కానీ వివిధ పనుల నిమిత్తం కార్యాలయానికి వస్తున్న వారు బాబాసాహెబ్ విగ్రహం దుస్థితి చూసి అధికారులపై పెదవి విరుస్తున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. పెనుకొండలో అంబేడ్కర్ విగ్రహం ఏర్పాటు చేయాలని గతంలో ఇక్కడ పనిచేసిన ఓ అధికారి నిర్ణయించారు. ఇందుకోసం ఇతర ప్రాంతం నుంచి ఆ మహనీయుడి విగ్రహాన్ని తెప్పించారు. ఆ తర్వాత ఆ అధికారి బదిలీపై మరో ప్రాంతానికి వెళ్లిపోయారు. అయితే ఆ తర్వాత వచ్చిన అధికారులెవరూ అంబేడ్కర్ విగ్రహం గురించి పట్టించుకోలేదు. దీంతో రాజ్యాంగ నిర్మాత విగ్రహం చెత్త తరలించే వాహనాల మధ్యకు చేరింది. నగర పంచాయతీ కార్యాలయ ఆవరణలోని ఆర్డీఓ సమావేశ భవనం పక్కనే ఉన్న ఈ విగ్రహం అందరికీ కనిపిస్తున్నా...ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదు. అయితే వివిధ పనుల నిమిత్తం కార్యాలయానికి వచ్చే వారు ఇంతపెద్ద ఊళ్లో రాజ్యాంగ నిర్మాత విగ్రహానికి చోటే లేదా...అధికారులకు అంత తీరిక లేదా అని మండిపడుతున్నారు. చెత్త వాహనాల మధ్య రాజ్యాంగ నిర్మాత విగ్రహం
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ఒకరికి... ఒకరుఈ చిత్రం గాండ్లపెంట మండల పరిధిలోని కురుమామిడి పంచాయతీ పచ్చారుమేకల తండాలోని ప్రైమరీ పాఠశాల (ఫౌండేషన్ స్కూల్)లోనిది. ఈ పాఠశాలలో 1, 2 తరగతులు నిర్వహిస్తుండగా 2వ తరగతిలో లిఖిత అనే విద్యార్థి మాత్రమే ఉంది. దీంతో ఉపాధ్యాయురాలు చంద్రకళ చిన్నారికి పాఠాలు చెబుతోంది. ఒకరికి ఒకరు తోడుగా పాఠశాలకు వచ్చి వెళ్తున్నారు. వీరిద్దరిలో ఏ ఒక్కరు రాకపోయినా పాఠశాలకు సెలవే. గత ఏడాది కూడా ఈ పాఠశాలలో ఇద్దరు విద్యార్థులే ఉండేవారని, ఈ ఏడాది ఒకరు మరో పాఠశాలకు వెళ్లడంతో లిఖిత మాత్రమే మిగిలిపోయింది. కాగా ఇదే మండలంలో ఇద్దరు విద్యార్థులున్న పాఠశాలలు రెండు ఉండగా, ముగ్గురు విద్యార్థులున్న పాఠశాల ఒకటి, నలుగురు విద్యార్థులున్న పాఠశాలలు ఐదు, 10 మంది విద్యార్థులున్న పాఠశాలలు 16 ఉన్నాయి. చంద్రబాబు సర్కార్ సర్కారు విద్యారంగాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడంతో విద్యార్థులంతా ‘ప్రైవేటు’బాట పట్టగా...ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఇలా వెలవెలబోతున్నాయి. – గాండ్లపెంట:
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ముద్ద చర్మ వ్యాధి ప్రమాదకరంఅనంతపురం అగ్రికల్చర్: పశువులు, గేదెలకు సోకే ముద్ద చర్మవ్యాధి (లంపీ స్కిన్ డిసీస్–ఎల్ఎస్డీ) అత్యంత ప్రమాదకరమని స్థానిక పశువ్యాధి నిర్ధారణ కేంద్రం (అనిమల్ డయోగ్నస్టిక్ డిసీసెస్ ల్యాబ్–ఏడీడీఎల్) అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ (ఏడీ) డాక్టర్ జి.రవిబాబు తెలిపారు. వ్యాధి సోకిన తర్వాత చికిత్స కష్టమని, ముందస్తు నివారణ చర్యలే శ్రేయస్కరమన్నారు. ఇందుకోసం అనంతపురం ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎల్ఎస్డీ వ్యాక్సినేషన్ ఉచితంగా జరుగుతోందని, 3.77 లక్షల డోసుల మందు అందుబాటులో ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. 2022లో తీవ్రంగా వ్యాపించిన ఈ వ్యాధితో మరణాలు సంభవించి రైతులకు ఆర్థిక నష్టం చేకూర్చాయని గుర్తు చేశారు. దీంతో రైతులు నాలుగు నెలల కన్నా ఎక్కువ వయస్సున్న తమ పశువులు, గేదెలకు టీకాలు వేయించుకోవాలని సూచించారు. ఇవీ వ్యాధి లక్షణాలు ముద్ద చర్మ వ్యాధి ప్రమాదకరమైంది. పశువుల శరీరం, ముఖ్యంగా తల, మెడ, పొదుగు, కాళ్లపై గట్టిగా ఉండే ముద్దలు లేదా గడ్డలుగా ఏర్పడతాయి. తీవ్రమైన జ్వరం రావడం, కళ్లు, ముక్కు నుంచి చొంగ కారడం, పాలిచ్చే పశువుల్లో ఉన్నఫలంగా ఉత్పత్తి బాగా తగ్గిపోవడం, బరువు కోల్పోవడం, నీరసించి బలహీనంగా తయారై ప్రాణనష్టం జరిగే పరిస్థితి ఉంటుంది. ఈగలు, దోమలు, కీటకాల ద్వారా ఒక పశువు నుంచి మరొకదానికి వ్యాపిస్తుంది. అలాగే కలుషిత ఆహారం, నీళ్ల ద్వారా కూడా వ్యాప్తి చెందుతుంది. వ్యాధి నివారణకు ముందస్తు టీకాలు వేయించడం సరైన మార్గం. వ్యాధి లక్షణాలు ఉన్న వాటిని వేరుగా ఉంచడం, ఈగలు, దోమలు రాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇతర వ్యాధులు ప్రబలకుండా పశువైద్యుని సూచన మేరకు యాంటీ బయాటిక్స్, పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడాలి. ఇప్పుడు ప్రధానంగా తెల్లజాతి పశువులకు తప్పనిసరిగా టీకాలు వేయించుకోవాలి. అనంతపురం డివిజన్కు 1.05 లక్షల డోసులు, ఉరవకొండ డివిజన్కు 67,800 డోసులు, ధర్మవరం డివిజన్కు 50,300 డోసులు, హిందూపురం డివిజన్కు రూ.79,900 డోసులు, పెనుకొండ డివిజన్కు 74,600 డోసుల మందు సరఫరా చేసినట్లు ఏడీడీఎల్ ఏడీ రవిబాబు పేర్కొన్నారు. ఎక్కడిక్కడ పశుశాఖ అధికారులు, డాక్టర్లు, పారాస్టాఫ్, వీఏహెచ్ఏలను సంప్రదించి నెలాఖరులోపు పాడి రైతులు పశువులకు టీకాలు వేయించుకోవాలని సూచించారు. ఉమ్మడి జిల్లాలో ఉచితంగా 3.77 లక్షల టీకాలు ముందస్తు టీకాలే శరణ్యం
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9 గంటల విద్యుత్ సరఫరా ఎక్కడ?● హంపాపురం సబ్స్టేషన్ వద్ద రైతుల ఆందోళన ఐదు వికెట్లు తీసిన మల్లికార్జున 151 పరుగులు చేసిన వాసుదేవరాజురాప్తాడు రూరల్: మండల పరిధిలోని హంపాపురం గ్రామ సబ్స్టేషన్ పరిధిలోని గొల్లపల్లి ఫీడర్ పరిధిలోని రైతులు గురువారం హంపాపురం సబ్స్టేషన్ వద్ద ఆందోళనకు దిగారు. ప్రభుత్వం ప్రకటించిన విధంగా రోజుకు 9 గంటల ఉచిత వ్యవసాయ విద్యుత్ అందించడం లేదని, కేవలం 7 గంటలు మాత్రమే సరఫరా చేస్తున్నారని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. గొల్లపల్లి ఫీడర్ పరిధిలోని గొందిరెడ్డిపల్లి, హంపాపురం, గొల్లపల్లి, ఎర్రగుంట గ్రామాల రైతులు కొన్ని రోజులుగా తీవ్ర విద్యుత్ సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఇతర ప్రాంతాల్లో 9 గంటల పాటు విద్యుత్ అందుతుండగా, తమకు మాత్రం కేవలం 7 గంటలు మాత్రమే ఇస్తున్నారని వాపోయారు. మూడు గంటలు, నాలుగు గంటల చొప్పున విడతల వారీగా సరఫరా చేస్తూ, మధ్యలో తరచూ కోతలు విధిస్తున్నారన్నారు. రెండు రోజులుగా మూడు గంటలకు పైగా అదనపు కోతలు విధించడంతో పరిస్థితి దారుణంగా మారిందన్నారు. ప్రస్తుతం ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాలు లేకపోవడంతో బోర్లపైనే ఆధారపడి పంటలను కాపాడుకునే పరిస్థితి ఏర్పడిందని, ఇలాంటి సమయంలో విద్యుత్ కోతలతో లక్షల రూపాయల పెట్టుబడులు పెట్టి సాగు చేస్తున్న వేరుశనగ, టమాట, అరటి, చీనీ తదితర పంటలు ఎండిపోయే ప్రమాదం నెలకొందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. సమస్యను సంబంధిత విద్యుత్శాఖ ఏఈ దృష్టికి తీసుకెళ్తే, ‘కరెంటు వచ్చినప్పుడే వాడుకోవాలి, మా వల్ల ఏమీ కాదు‘ అనే నిర్లక్ష్యపూరిత సమాధానం చెబుతున్నారని రైతులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వెంటనే 9 గంటల నాణ్యమైన, నిరంతరాయ విద్యుత్ సరఫరా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే ఆందోళన ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు. ఆవును ఢీ కొట్టిన ఆటో ● మహిళ మృతి అనంతపురం సెంట్రల్: గుత్తిరోడ్డు డీమార్ట్ ఎదురుగా జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఓ మహిళ మృతి చెందగా ఆటో డ్రైవర్ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ట్రాఫిక్ పోలీసుల వివరాల మేరకు... గురువారం రాత్రి 8 గంటల సమయంలో కల్లూరుకు చెందిన ఆటో డ్రైవర్ దూద్పీరా గుత్తిరోడ్డు నుంచి పామిడికి బయలుదేరాడు. సోమలదొడ్డికి చెందిన బాలకొండమ్మ (45) కూడా అదే ఆటో ఎక్కింది. గుత్తిరోడ్డు డీ మార్ట్ సమీపంలోకి రాగానే ఆవు అడ్డుగా వచ్చింది. తప్పించబోయి ఆటోతో ఢీ కొట్టాడు. ఆటో ఫల్టీలు కొట్టగా అందులో ప్రయాణిస్తున్న బాల కొండమ్మ ఆటో కింద పడడంతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. ఆటో డ్రైవర్ దూద్పీరాకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. మరో ప్రయాణికుడు స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డాడు. ట్రాఫిక్ సీఐ వెంకటేష్నాయక్ ఘటనాస్థలాన్ని పరిశీలించారు. మైనాపురంలో భారీ చోరీ గుంతకల్లు రూరల్: మండలంలోని ఓబుళాపురం పంచాయతీ పరిధిలో ఉన్న మైనాపురం గ్రామంలో గురువారం భారీ చోరీ జరిగింది. పోలీసుల వివరాలమేరకు... మైనాపురానికి చెందిన పులికొండ అనే వ్యక్తి గురువారం ఉదయం వ్యవసాయ పనులకు వెళ్లాడు. అతడి భార్య కూడా చీనీకాయల కోత పనులకు వెళ్లింది. ఇంట్లో ఒక్కడే ఉన్న కుమారుడు బయటకు వెళ్తూ యథావిధిగా ఇంటికి తాళం వేసి బాత్రూములో ఒకచోట పెట్టి వెళ్లిపోయాడు. దీన్ని గమనించిన దొంగలు తాళాలు తీసుకొని ఇంట్లో చొరబడ్డారు. బీరువాలో ఉన్న రూ.5.7 లక్షల నగదు, 62 తులాల వెండి, మూడు తులాల బంగారాన్ని అపహరించారు. పోలీసులు ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు విచారిస్తున్నారు. చెలరేగిన మల్లికార్జున అనంతపురం: జిల్లా క్రికెట్ సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఆర్డీటీ క్రీడా మైదానం వేదికగా సాగుతున్న ఏసీఏ సీనియర్ అంతర్ జిల్లా క్రికెట్ మ్యాచ్లో బౌలర్ మల్లికార్జున రాణించాడు. గురువారం ఏసీజీ మైదానంలో జరిగిన మ్యాచ్లో అనంతపురం, చిత్తూరు జిల్లా జట్లు తలపడ్డాయి. టాస్ గెలిచిన చిత్తూరు జట్టు తొలుత బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. 46.4 ఓవర్ల వద్ద పది వికెట్లు కోల్పోయి 196 పరుగులు మాత్రమే చేసింది. జట్టులో తేజారెడ్డి (54), మాధవరాయుడు (44) తప్ప ఎవరూ రాణించలేకపోయారు. అనంత బౌలర్లలో జి.మల్లికార్జున 13.4 ఓవర్లలో 60 పరుగులు ఇచ్చి ఐదు వికెట్లు తీశాడు. మరో బౌలర్ దీపక్ 17 ఓవర్లలో 61 పరుగులు ఇచ్చి 3 వికెట్లు తీసుకున్నాడు. అనంతరం బ్యాటింగ్ చేపట్టిన అనంతపురం జట్టు ఆట ముగిసే సమయానికి 17 ఓవర్లలో నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయి 69 పరుగులు సాధించింది. కాగా, వైఎస్సార్ కడప, నెల్లూరు జిల్లా జట్లు మధ్య జరిగిన మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా నిలిచిపోయింది. టాస్ గెలిచి తన తొలి ఇన్నింగ్స్ను ప్రారంభించిన వైఎస్సార్ కడప జట్టు 75.1 ఓవర్లలో ఏడు వికెట్లు కోల్పోయి 339 పరుగులు సాధించింది. జట్టులోని వాసుదేవరాజు అద్భుతమైన ఆట తీరుతో 151 పరుగులు సాధించాడు. అదే సమయంలో వర్షం మొదలు కావడంతో ఆటను నిలిపి వేశారు.
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వైఎస్ జగన్తో రాప్తాడు నేతల భేటీరాప్తాడు రూరల్: రాప్తాడు మాజీ ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి ప్రకాష్రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో రాప్తాడు నియోజకవర్గానికి చెందిన పలువురు నేతలు గురువారం తాడేపల్లిలో వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డిని కలిశారు. ఇటీవల ఓ అక్రమ కేసులో అరైస్టె బెయిల్పై విడుదలైన తోపుదుర్తి రాజశేఖర్రెడ్డి, సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్ట్ పటాస్ శ్రీకాంత్, తోపుదుర్తి నయనతారెడ్డి తదితరులు కలిశారు. ఇటీవల జరిగిన పరిణామాలను వారు వైఎస్ జగన్కు వివరించారు. రాప్తాడు నియోజకవర్గంలో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలపై అక్రమ కేసుల నమోదు, దాడులు, పోలీసు వేధింపులు కొనసాగుతున్నాయని తెలియజేశారు. అనంతపురం రూరల్ మండలం ఆకుతోటపల్లికి చెందిన ఎంపీటీసీ సభ్యుడు సునీల్ దత్తారెడ్డి కూడా వైఎస్ జగన్ని కలిశారు.
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టీబీ డ్యాంలో 64 టీఎంసీల నీరుబొమ్మనహాళ్: తుంగభద్ర జలాశయంలో 64.816 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉన్నట్లు టీబీ బోర్డు అధికారులు తెలిపారు. బుధవారం నాటికి 1,00,700 క్యూసెక్కుల ఉన్న ఇన్ఫ్లో గురువారం నాటికి 60,751 క్యూసెక్కులకు తగ్గింది. జలాశయశం ఎగువ ప్రాంతాలైన శివమొగ్గ, ఆగుంబే, శృంగేరి, చిక్కమగళూరు, వరనాడులో ఆశాజనకంగా వర్షాలు కురుస్తుండడంతో డ్యాంకు వరద చేరుతోంది. ఈ క్రమంలో ఆయకట్టు రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రసుత్తం జలాశయంలో 1,633 అడుగుల మట్టానికి గాను 1621.22 అడుగులకు నీరు చేరింది. ఇన్ఫ్లో 60,751 క్యూసెక్కులు, అవుట్ఫ్లో 1499 క్యూసెక్కులుగా నమోదైంది. జలాశయం నీటి సామర్థ్యం 105.788 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం 64.816 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది.
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‘ఉపాధి’ పనులు పెంచండిఅధికారులకు కలెక్టర్ శ్యాంప్రసాద్ ఆదేశం ప్రశాంతి నిలయం: వీబీజీ రామ్జీ పథకం కింద గ్రామాల్లో ఉపాధి పనులు పెంచాలని, ఇందుకోసం తగిన ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకోవాలని సంబంధిత అధికారులను కలెక్టర్ శ్యాంప్రసాద్ ఆదేశించారు. గురువారం ఆయన కలెక్టరేట్ నుంచి అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. వీబీజీ రామ్జీ, ఉద్యాన తోటల పెంపకం, పశుసంవర్దక శాఖ పనితీరుపై సమీక్షించారు. జిల్లాలో అమలవుతున్న వివిధ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, లక్ష్యాలు, పురోగతిపై చర్చించి అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. వీబీజీ రామ్జీ పథకం అమలులో కదిరి, నల్లచెరువు, ఓబులదేవర చెరువు, రొద్దం మండలాలు వెనుకబడి ఉన్నాయని, ఆయా మండలాల్లో ఉపాధి పనుల పురోగతి పెంచాలన్నారు. ప్రస్తుతం అక్కడక్కడా వర్షాలు కురుస్తున్నందున ఆయా ప్రాంతాల్లో మొక్కలు నాటే ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలన్నారు. పశుగ్రాసం కొరత రాకుండా చెరువులు, ప్రభుత్వ స్థలాల్లో గడ్డి పెంచాలన్నారు. పాడి రైతులకు 30 మెట్రిక్ టన్నుల పశుగ్రాస విత్తనాలు ఉచితంగా అందించాలని, 50 శాతం సబ్సిడీపై 800 మెట్రిక్ టన్నుల దాణా పంపిణీ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలన్నారు. పూడికతీత పనులను వేగవంతం చేయండి జిల్లాలోని వివిధ మున్సిపాలిటీల్లో చేపట్టిన మురుగుకాల్వల్లో పూడికతీత పనులు వేగవంతం చేయాలని కలెక్టర్ శ్యాం ప్రసాద్ మున్సిపల్ అధికారులను ఆదేశించారు. గురువారం ఆయన కలెక్టరేట్ నుంచి మున్సిపల్ అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ, మౌలిక సదుపాయాలు, ప్రజా సేవల పురోగతిపై సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లాలో అన్నా క్యాంటీన్ల నిర్వహణ, ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల నిర్వహణ, మున్సిపాలిటీల్లో పారిశుధ్య నిర్వహణ, తాగునీటి సరఫరా తదితర అంశాలపై సమీక్షించారు. 9 నుంచి జిల్లాలో ‘హర్ ఘర్ తిరంగా’ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఈనెల 9వ తేదీ నుంచి జిల్లా వ్యాప్తంగా ‘హర్ ఘర్ తిరంగా–2026’ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నట్లు కలెక్టర్ శ్యాంప్రసాద్ తెలిపారు. 17వ తేదీ వరకూ విస్తృత స్థాయిలో దేశభక్తి కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు. ఈ మేరకు గురువారం ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. ప్రజల్లో దేశభక్తి, జాతీయ ఐక్యత, జాతీయ పతాకంపై గౌరవాన్ని పెంపొందించేలా పలు కార్యక్రమాలు చేపట్టనున్నట్లు వెల్లడించారు. జిల్లాలో తిరంగా ర్యాలీలు బైక్, సైకిల్, ఈ–బైక్ ర్యాలీలు, దేశభక్తి పెంపొందించే సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, వందేమాతర గీతం సామూహిక గానం, సెల్ఫీ విత్ తిరంగా ప్రచారం, తిరంగా ప్రదర్శనలు, ప్రభుత్వ భవనాలకు తివర్ణంలో విద్యుత్ దీపాలంకరణ తదితర కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈనెల 14వ తేదీన విభజన బీభత్స స్మృతి దినం నిర్వహించనున్నట్లు కలెక్టర్ పేర్కొన్నారు. ‘బాలికే భవిష్యత్తు’ను విజయవంతం చేయండి
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మామిడి రైతులను ఆదుకోండిప్రశాంతి నిలయం: పంట కోల్పోయిన మామిడి రైతులను ఆదుకోవాలని వైఎస్సార్ సీపీ నేతలు కలెక్టర్ శ్యాంప్రసాద్ను కోరారు. 2024–25 సంవత్సరానికి సంబంధించి ప్రీమియం చెల్లించిన మామిడి రైతులకు వెంటనే బీమా పరిహారం చెల్లించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ గురువారం వినతి పత్రం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ, జిల్లాలో 2024–25 సంవత్సరంలో 2,353 మంది రైతులు మామిడి పంటకు సంబంధించి రూ.90.65 లక్షల ప్రీమియం చెల్లించారని, ప్రభుత్వం ఇంత వరకు బీమా పరిహారం చెల్లించలేదని తెలిపారు. ఈ సమస్యలను వెంటనే ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుపోయి పరిహారం చెల్లించేలా ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. స్పందించిన కలెక్టర్ ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువెళ్తానన్నారు. అనంతరం వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి అవుటాల రమణారెడ్డి మాట్లాడుతూ, పంటలు కోల్పోయి ఏడాది దాటినా పరిహారం ప్రకటించలేదన్నారు. ఇదే విషయమై గతంలో బీమా కంపెనీ(ఏఐసీ) ప్రతినిధులను సంప్రదించగా... ప్రభుత్వం రెయిన్ ఫాల్ డేటా ఇవ్వలేదని తెలిపారన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ–క్రాప్ బుకింగ్ పూర్తయ్యే వరకూ 2025 బీమా పరిహారం చెల్లింపులు నిలిపివేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించడం తగదన్నారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో రైతులంతా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని, వెంటనే బీమా పరిహారం అందేలా చూసి మామిడి రైతులను ఆదుకోవాలని కలెక్టర్ను కోరామన్నారు. కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి సాయి, మాజీ కౌన్సిలర్ నారాయణరెడ్డి, ఎస్సీ సెల్ రాష్ట్ర సంయుక్త కార్యదర్శి నరసింహులు, ఎస్సీ సెల్ నియోజకవర్గ ప్రదాన కార్యదర్శి రామయ్య, బుక్కపట్నం మండల పార్టీ ఉపాధ్యక్షుడు రంగారెడ్డి, రైతులు సందీప్ చౌదరి, గోపాల్రెడ్డి, చిన్న గోపాల్రెడ్డి, చిన్నపరెడ్డి, వెంకటరెడ్డి, నాగ ప్రసాద్రెడ్డి, రాఘవరెడ్డి, దామోదర్రెడ్డి, శ్రీధర్రెడ్డి, చంద్రశేఖర్రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. 2024–25లో ప్రీమియం చెల్లించిన వారికి పరిహారం ఇప్పించండి కలెక్టర్కు వినతి పత్రం అందజేసిన వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు
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పురం గణేష్ ఉత్సవాలు● ప్రతియేటా కొత్తదనంతో ముందుకు వస్తున్న మండప నిర్వాహకులు ● పోస్టర్ లాంచ్, థీమ్ వీడియోలతో మొదలైన సందడి ట్రెండ్ సెట్టర్గాహిందూపురం టౌన్: రాష్ట్రంలోనే గణేష్ ఉత్సవాల నిర్వహణలో హిందూపురం పట్టణానికి ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఈసారి వినాయక చవితికి ఇంకా నెల రోజుల సమయం ఉన్నా ఇప్పటికే సందడి మొదలైంది. గణేష్ ఆగమనాన్ని ఘనంగా స్వాగతించేందుకు వివిధ మండపాల నిర్వాహకులు వినూత్న ఆలోచనలతో పోస్టర్ లాంచ్, ఏఐ ఆధారిత కాన్సెప్ట్ వీడియోలను విడుదల చేసి అందరిలో సరికొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుతున్నారు. గతానికి భిన్నంగా... గతంలో సాధారణ పోస్టర్లతో సరిపెట్టుకున్న నిర్వాహకులు ఇప్పుడు సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకుంటున్నారు. ప్రతి మండపం తమ ప్రత్యేకతను చాటిచెప్పేలా కొత్త కాన్సెప్ట్ను రూపొందిస్తూ.. తాము ప్రతిష్ఠించబోయే వినాయక విగ్రహం ఎలా ఉండబోతోంది, మండప అలంకరణ ఎలా ఉండనుంది, ఈ ఏడాది థీమ్ ఏమిటి అనే అంశాలను అత్యాధునిక ఏఐ (ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్) సాయంతో సినీ ట్రైలర్ను తలపించేలా వీడియోలను ఆవిష్కరిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో వీటికి ఎంతో ఆదరణ లభిస్తోంది. థియేటర్లో లాంచింగ్లు తమ మండపం అందరికంటే భిన్నంగా కనిపించాలనే ఉద్దేశంతో ఎవరికి వారు తమ ఆలోచనలకు పదును పెడుతున్నారు. గత ఏడాది ముక్కడిపేటలోని యువసేన వినాయక మండప నిర్వాహకులు తమ వినాయకుడి పోస్టర్ లాంచ్ను థియేటర్లో నిర్వహించి ట్రెండ్ సెట్ చేశారు. అలాగే ప్రస్తుతం కట్టకింద ఏర్పాటు చేసే మహాగణాథిపతి సేవా సమితి వినాయకుడి మండప నిర్వాహకులు ఏకంగా ఏఐ సాంకేతికతో సినిమా ట్రైలర్ తరహాలో థీమ్ను సిద్ధం చేసి సినిమా థియేటర్లో విడుదల చేశారు. అలాగే సామాజిక మాధ్యమాల్లోనూ ఈ వీడియో తెగ వైరల్గా మారి ఏకంగా 7 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్తో దూసుకెళ్తోంది. ముక్కడిపేటలోని యువసేన వినాయకుడి పోస్టర్ లాంచ్ సైతం నిర్వాహకులు ఒక చిన్నపాటి సినిమా సెట్ తలపించేలా ఏర్పాటు చేసి వేడుకలా నిర్వహించారు. సామాజిక మాధ్యమంలోనూ లక్షల్లో వ్యూస్ సాధించింది. అలాగే త్యాగరాజ్నగర్లో ప్రతిష్ఠించే విశ్వసేన వినాయక మండప నిర్వాహకులు పోస్టర్ లాంచ్ను ఘనంగా చేశారు. రూ.3 కోట్ల దాకా ఖర్చు హిందూపురంలో ప్రతి ఏడాది దాదాపు 200కుపైగా వినాయక విగ్రహాలు ప్రతిష్ఠిస్తారు. భారీ విగ్రహాలు, ఆకర్షణీయమైన మండపాలు, వైవిధ్యమైన థీమ్లతో పట్టణమంతా ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంటుంది. ఉత్సవాల చివరి రోజు జరిగే మహా నిమజ్జన శోభాయాత్ర రాష్ట్రంలోనే ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందింది. భారీ డీజేలు, కనువిందు చేసే విద్యుత్ అలంకరణలు, రంగురంగుల లైటింగ్, ప్రదర్శనలు, వివిధ రకాల దుస్తులు ధరించి నృత్యాల మధ్య నిమజ్జనోత్సవం వైభవంగా సాగుతుంది. హిందూపురం మాత్రమే కాకుండా పరిసర మండలాలు, అనంతపురం, పొరుగు రాష్ట్రం కర్ణాటక నుంచి కూడా వేలాదిగా ప్రజలు ఈ వేడుకలను తిలకించేందుకు తరలివస్తుంటారు. ప్రతి ఏడాది ఉత్సవాల నిర్వహణ కోసం రూ.3 కోట్లకు పైగా వ్యయం చేస్తున్నట్లు అంచనా. ఈసారి కూడా విగ్రహాలు, అలంకరణలు, లైటింగ్, శోభాయాత్ర ఏర్పాట్లు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలతో ఉత్సవాలను మరింత వైభవంగా నిర్వహించేందుకు మండపాల నిర్వాహకులు ఇప్పటికే సన్నాహాలు ప్రారంభించారు.
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పట్టాదారు పాసు పుస్తకం రైతుల హక్కు● జేసీ మౌర్యభరద్వాజ్ గాండ్లపెంట: రైతు భూమిపై సర్వ హక్కులు కల్పించేందుకే ప్రభుత్వం భూ రీసర్వే చేసి పట్టాదారు పాసు పుస్తకాలను అందిస్తోందని జాయింట్ కలెక్టర్ మౌర్యభరద్వాజ్ అన్నారు. గురువారం మండల పరిధిలోని వేపరాల పంచాయతీ కేంద్రంలో పంచాయతీకి సంబంధించిన 448 మంది రైతులకు పట్టాదారు పాసు పుస్తకాలు అందజేశారు. ఈ సందర్బంగా జేసీ మాట్లాడుతూ పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలతో రైతుకు ఆ భూమిపై సర్వ హక్కులు సంక్రమిస్తాయన్నారు. రైతులు భూ రీసర్వేపై ఏమైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే రెవెన్యూ అధికారులకు తెలియజేయాలని సూచించారు. అనంతరం కొందరు రైతులకు జేసీ పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలు పంపిణీ చేశారు. కార్యక్రమంలో కదిరి ఆర్డీఓ కళావతి, తహసీల్దార్ నరసింహులు, ఎంపీడీఓ రామకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. నేటి నుంచి జిల్లా స్థాయి క్రీడా పోటీలు గాండ్లపెంట: అమరావతి చాంపియన్షిప్ పోటీల్లో భాగంగా జిల్లాస్థాయి క్రీడా పోటీలు శుక్రవారం నుంచి ప్రారంభంకానున్నట్లు కదిరి నియోజకవర్గ క్రీడల కోఆర్డినేటర్ హరిప్రసాద్ తెలిపారు. ఈ నెల 7న బ్యాడ్మింటన్, వెయిట్ లిఫ్టింగ్ పోటీలు పెనుకొండ కేవీఆర్ ఇండోర్ స్టేడియంలో జరుగుతాయన్నారు. అలాగే 11న ఖోఖో, కబడ్డీ, వాలీబాల్ పోటీలు హిందూపురం సమీపంలోని బసవనపల్లి జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో, 12న హాకీ, ఆర్చరీ, యోగా, బాక్సింగ్, చెస్, బాస్కెట్బాల్ పోటీలు ధర్మవరం ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలోనూ నిర్వహిస్తామని పేర్కొన్నారు. నియోజకవర్గస్థాయి క్రీడల్లో ఎంపికై న క్రీడాకారులు ఆయా ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేసిన జిల్లాస్థాయి పోటీల్లో పాల్గొనాలని సూచించారు. హైరిస్క్ గర్భిణుల ఆరోగ్యంపై అప్రమత్తంగా ఉండాలి పుట్టపర్తి అర్బన్: హైరిస్క్ ఉన్న గర్భిణుల ఆరోగ్యంపై వైద్య ఆరోగ్యశాఖ అధికారులు, సిబ్బంది అప్రమత్తంగా ఉండాలని డీఎంహెచ్ఓ ఫైరోజా బేగం పేర్కొన్నారు. డీఎంహెచ్ఓ కార్యాలయంపై గురువారం హైరిస్క్ గర్భిణుల కేసులు ఎలా గుర్తించాలి, ప్రాథమిక చరిత్ర తదితర వాటిపై అవగాహన కల్పించారు. డీఎంహెచ్ఓ మాట్లాడుతూ గర్భిణులను కంటికి రెప్పలా చూసుకోవాలన్నారు. గర్భిణీగా నమోదైనప్పటి నుంచి ఆమెకు వచ్చే వ్యాధులు, ఉన్న వ్యాధులను పూర్తిస్థాయిలో గుర్తించాలన్నారు. గర్భిణులను రక్షించుకోగలిగితే శిశువులను సురక్షితంగా ప్రసవం చేయవచ్చన్నారు. కార్యక్రమంలో వ్యాధి నిరోధక టీకాల జిల్లా అధికారి చెన్నారెడ్డి, ఆర్మన్ సంస్థ ప్రతినిధి చరణ్ తేజ్, వైద్యాధికారులు గాయత్రి, దీప్తి రెడ్డి, ప్రోగ్రాం అధికారులు సునీల్, పద్మజ, డీపీఎం నాగరాజు, డీపీహెచ్ఎన్ఓ వీరమ్మ, సీహెచ్ఓ వన్నప్ప తదితరులు పాల్గొన్నారు. అప్పు చెల్లించాలన్నందుకు వ్యక్తిపై దాడి ముదిగుబ్బ: మండల కేంద్రమైన ముదిగుబ్బకు చెందిన బీసీ కురుబ మునిస్వామిపై సొంత చెల్లెలు కుటుంబ సభ్యులు దాడి చేసి తీవ్రంగా గాయపరిచిన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. బాధితుడు మునిస్వామి వివరాల మేరకు.. తన చెల్లెలు లక్ష్మీ టీ హోటల్ నిర్వహించుకునేందుకు సుమారు 20 నెలల క్రితం రూ.30 వేలు అప్పుగా ఇచ్చినట్లు పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం తన కుమారుడి కళాశాల ఫీజులు చెల్లించాల్సి ఉండటంతో అప్పుగా ఇచ్చిన డబ్బు తిరిగి ఇవ్వాలని కోరినట్లు చెప్పారు. అయితే తన చెల్లెలి భర్త రవి, కుమారుడు హేమంత్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడంతో పాటు చంపేస్తామని ఫోన్లో బెదిరించారన్నారు. అనంతరం బుధవారం రాత్రి ఐదుగురు వ్యక్తులతో కలిసి వచ్చి విచక్షణారహితంగా దాడి చేశారని తెలిపారు. దాడిలో తన కాలు, చేయి, ఉంగరపు వేలు విరిగిపోయాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. గాయపడిన మునిస్వామిని కుటుంబ సభ్యులు కదిరి ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనపై మునిస్వామి పోలీస్స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశాడు. కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
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12 మండలాల్లో తుంపరపుట్టపర్తి అర్బన్: జిల్లాలోని 12 మండలాల్లో మంగళవారం రాత్రి నుంచి బుధవారం ఉదయం వరకూ తుంపర వర్షం కురిసింది. అత్యధికంగా అమరాపురం మండలంలో 16.4 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైనట్లు వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. అలాగే లేపాక్షి మండలంలో 8 మి.మీ, అమడగూరు 7.8, చిలమత్తూరు 6.8, రొళ్ల 5.4, సోమందేపల్లి 4.8, గుడిబండ 3.4, బత్తలపల్లి 2.2, నల్లచెరువు 2.2, రొద్దం 1.6, మడకశిర 1.4 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైనట్లు వెల్లడించారు. మొత్తంగా 65.6 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైనట్లు చెప్పారు. ‘స్కిల్ కాంపిటీషన్’ను సద్వినియోగం చేసుకోండి ప్రశాంతి నిలయం: యువతలో దాగి ఉన్న వృత్తి నైపుణ్యాలను వెలికి తీసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న ‘ఇండియా స్కిల్స్ కాంపిటీషన్స్–2026’ను అర్హులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కలెక్టర్ శ్యాంప్రసాద్ పిలుపునిచ్చారు. ఈ మేరకు బుధవారం ఆయన ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. యువతలో దాగి ఉన్న ప్రతిభను జాతీయ వేదికలపై ప్రదర్శించడానికి ఇదో మంచి అవకాశమన్నారు. విజేతలకు నగదు బహుమతులతో పాటు, జాతీయ, అంతర్జాతీయ నిపుణులతో ప్రత్యేక శిక్షణ ఇప్పిస్తారన్నారు. ఐటీఐ, డిప్లొమా, డిగ్రీ, బీటెక్ ఇతర సంప్రదాయ కోర్సులు పూర్తి చేసిన వారు అర్హులన్నారు. ఆసక్తి కలిగిన వారు tinyurl.com/indiaskill లింక్ ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలని సూచించారు.
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బీఎల్ఓలు, సూపర్వైజర్లకు గౌరవ వేతనం మంజూరుఅనంతపురం అర్బన్: స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (ఎస్ఐఆర్)లో పాలుపంచుకున్న బీఎల్ఓలకు, 2021లో విధులు నిర్వర్తించిన సూపర్వైజర్లకు గౌరవ వేతనాన్ని ఎన్నికల సంఘం మంజూరు చేసింది. జిల్లాకు 1,69,20,000, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాకు రూ.1,19,80,000 విడుదల చేశారు. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి వివేక్ యాదవ్ బుధవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. కలెక్టర్, జిల్లా ఎన్నికల అధికారి ఖాతాలో నిధులు జమ చేశారు. బీఎల్ఓకు రూ.7 వేలు, సూపర్వైజర్కు రూ.6 వేల చొప్పున గౌరవ వేతనం నిర్ణయించారు. జిల్లాలో 2,226 మంది బీఎల్ఓలకు రూ.1,55,82,000, సూపర్వైజర్లు 223 మందికి 13.38 లక్షలు మొత్తం రూ.1,55,82,000, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో 1,576 మంది బీఎల్ఓలకు రూ.1,10,32,000, సూపర్వైజర్లు 158 మందికి రూ.9.48 లక్షలు మొత్తం రూ.1,19,870,000 విడుదల చేశారు. పెద్దమ్మ ఆలయంలో చోరీబత్తలపల్లి: మండలంలోని అప్పరాచెరువు సమీపంలో ఉన్న పెద్దమ్మ ఆలయంలో చోరీ జరిగింది. మంగళవారం రాత్రి ఆలయంలోకి చొరబడిన దొంగలు అమ్మవారికి అలంకరించిన 13 తులాల వెండి ఆభరణాలు, ఉరుముల డబ్బు రూ.15 వేలు ఎత్తుకెళ్లారు. వెండి ఆభరణాల విలువ రూ.26 వేలు ఉంటుంది. ఈ విషయంపై ఆలయ పూజారి కొండారుపల్లి సతీష్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. ఎస్ఐ సోమశేఖర్ ఘటనాస్థలాన్ని పరిశీలించారు. కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. కరుణించు వరుణదేవా..అమరాపురం: వరుణుడి కటాక్షం కోసం ప్రజలు వివిధ రకాలుగా ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు. బుధవారం మండల పరిధిలోని తమ్మడేపల్లి పొలిమేరలో ఉన్న భూతప్పస్వామిని భక్తులు పూలతో ప్రత్యేకంగా అలంకరించి పూజలు చేశారు. వంటా వార్పు చేసి దేవునికి నైవేద్యం సమర్పించి భక్తులకు అన్నదానం చేశారు. వర్షం కురవకపోవడంతో పంటలు పండక, పశువులకు మేత దొరకక, తాగునీరు దొరక్క తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కార్యక్రమంలో తమ్మడేపల్లి, వీరాపురం, వలస గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు. ఫొటో, వీడియోగ్రఫీపై ఉచిత శిక్షణ పుట్టపర్తి టౌన్: కెనరా బ్యాంక్ గ్రామీణ స్వయం ఉపాధి శిక్షణ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఫొటో, వీడియోగ్రఫీపై 30 రోజుల పాటు ఉచిత శిక్షణ ఇస్తున్నట్లు సంస్థ డైరెక్టర్ శాంతిప్రియ తెలిపారు. ఈ మేరకు బుధవారం ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. గ్రామీణ ప్రాంతాలకు చెందిన 18 నుంచి 50 సంవత్సరాలలోపు వారికి పుట్టపర్తి సమీపంలో బ్రాహ్మణపల్లి వద్ద ఉన్న కార్యాలయంలో శిక్షణ ఉంటుదన్నారు. భోజన సదుపాయం కూడా కల్పిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు తమ ఆధార్కార్డు, రేషన్కార్డు, నాలుగు పాస్ ఫొటోలు, బ్యాంక్ పాస్బుక్, విద్యార్హత సర్టిఫికెట్ల జిరాక్స్లతో కార్యాలయంలో సంప్రదించాలని కోరారు. మరిన్ని వివరాలకు 9391486269, 08555–286427 ఫోన్ నంబర్లలో సంప్రదించాలని సూచించారు. మద్యానికి డబ్బు ఇవ్వలేదని ఆత్మహత్య శెట్టూరు: మద్యం తాగడానికి భార్య డబ్బులు ఇవ్వకపోవడంతో మనస్తాపం చెందిన ఓ భర్త ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగు చూసింది. ఎస్ఐ సుమన్ తెలిపిన మేరకు.. మండలంలోని లక్ష్మంపల్లికి చెందిన నాగభూషణ (45) ఈ నెల 2న తన భార్య లక్ష్మిని మద్యం తాగడానికి డబ్బు అడిగాడు. అప్పటికే అతను ఎక్కువగా మద్యం సేవించి ఉండటంతో డబ్బు ఇవ్వనని భార్య చెప్పింది. దీంతో తాను చనిపోతానంటూ భార్యను బెదిరించి ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయిన నాగభూషణ తిరిగి రాలేదు. చుట్టాల ఊరికి వెళ్లి ఉంటాడని భార్య భావించింది. ఈ క్రమంలోనే బుధవారం గ్రామానికి చెందిన బోయ బొజ్పప్ప పొలంలోని కంప చెట్లలో ఉరివేసుకుని నాగభూషణ మృతి చెందినట్లు గ్రామస్తులు గమనించి కుటుంబ సభ్యులు, పోలీసులకు సమాచారం అందజేశారు. ఘటనా స్థలాన్ని ఎస్ఐ సుమన్ పరిశీలించారు. లక్ష్మి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు తెలిపారు. మృతునికి ఇద్దరు కుమారులు, ఒక కుమార్తె ఉన్నారు.
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వేరుశనగ జోలికి వెళ్లకండి● వ్యవసాయ శాఖ అధికారుల సూచన పుట్టపర్తి అర్బన్: ‘‘వర్షాలు లేక అదును దాటిపోయింది.. ఇక వేరుశనగ జోలికి వెళ్లకండి. ఇప్పుడు పంట వేసినా దిగుబడి రాదు. వర్షాలు కురిసినా ప్రత్యామ్నాయ పంటలైన కొర్ర, పెసర, సజ్జ, జొన్న పంటలు సాగుచేయండి’’ అని వ్యవసాయశాఖ అధికారులు రైతులకు సూచించారు. తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్న నేపథ్యంలో వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు గ్రామ సభలు నిర్వహించి రైతులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే బుధవారం కొత్తచెరువు మండలం కొడపగానిపల్లి రైతు సేవా కేంద్రంలో రైతు సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ సదస్సులో ఆచార్య ఎన్జీ రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం, గుంటూరు లాంఫాం నుంచి విచ్చేసిన డాక్టర్ సంపత్ కుమార్, ఏరువాక జిల్లా కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ రామసుబ్బయ్య పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ...ఖరీఫ్లో ఇప్పటికే వేరుశనగ, కంది, ఆముదం తదితర పంటలను సాగు చేసిన రైతులు బెట్ట తగలకుండా సాళ్ల మధ్యలో గడ్డిని పూర్తిగా తొలగించడంతో పాటు మొక్కల సంఖ్యను తగ్గించాలన్నారు. పంటలు పూర్తిగా ఎండిపోకుండా ఉండేందుకు లీటరు నీటికి 5 గ్రాముల పొటాషియం నైట్రేట్ కలిపి పంటలపై పిచికారీ చేసుకోవాలన్నారు. సదస్సులో తాడిపత్రి వ్యవసాయ కళాశాల అధికారులు మల్లేశ్వరి, భార్గవ్ రామిరెడ్డి, ఏఓ సతీష్, ఏఈఓ సునీత, సిబ్బంది, రైతులు పాల్గొన్నారు. అంతకుముందు బుక్కపట్నం మండలం మారాల, క్రిష్ణాపురం గ్రామాల్లో పర్యటించి రైతులతో సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసి ప్రత్యామ్నాయ పంటు వేసుకోవాలని సూచించారు. ‘టెట్’కు తొలిరోజు 12 మంది గైర్హాజరు ● జిల్లా అభ్యర్థులకు బెంగళూరు సెంటర్లో పరీక్ష పుట్టపర్తి: ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (ఏపీ టెట్) పరీక్షలు బుధవారం ప్రారంభమయ్యాయి. తొలిరోజు బెంగళూరులోని ఐయాన్ డిజిటల్ జోన్ సెంటర్లో నిర్వహించిన పరీక్షలకు 46 మందికి గాను 34 మంది హాజరయ్యారని, 12 మంది పరీక్షకు గైర్హాజరైనట్లు డీఈఓ కిష్టప్ప తెలిపారు. ఉదయం 9.30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు జరిగిన తొలి సెషన్లో 27 మంది, మధ్యాహ్నం 2.30 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు జరిగిన రెండో సెషన్ పరీక్షకు 12 మంది హాజరైనట్లు ఆయన వెల్లడించారు. అభ్యర్థులకు ఇబ్బందులు కలకుండా పరీక్ష కేంద్రంలో అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించినట్లు డీఈఓ వెల్లడించారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా కట్టుదిట్టమైన భద్రత కల్పించామని వెల్లడించారు.
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ఆగని ఇసుక దందారొద్దం: పెన్నానది పరివాహక ప్రాంతంలో ఇసుక దందా ఆగడం లేదు. మండలంలోని పెద్దమంతూరు, రొద్దం, చిన్నమంతూరు పరివాహక ప్రాంతం నుంచి ఇసుక అక్రమ రవాణా పెద్ద ఎత్తున సాగుతోంది. అనుమతులు లేకుండా వందలాది ట్రాక్టర్లతో ఇసుక తరలిస్తున్నారు. అభివృద్ధి పనుల పేరుతో అధికారులను బురిడీ కొట్టిస్తూ యథేచ్ఛగా దందా సాగిస్తున్నారు. పెన్నానదిలో ఎక్కడ చూసినా పెద్ద పెద్ద గోతులే దర్శనమిస్తున్నాయి. పెద్దమంతూరు రొప్పాల, పి.కొత్తపల్లి, పెద్దకోడిపల్లి, సుబ్బరాయప్ప కొట్టాల గ్రామాలకు చెందిన అక్రమార్కులు ఇసుక దందా చేస్తూ జేబులు నింపుకుంటున్నారని ఆయా గ్రామాల ప్రజలు వాపోతున్నారు. పెన్నానదిలో బోర్ల ద్వారా వందలాది ఎకరాల్లో వివిధ పంటలు సాగు చేసి కుటుంబాలను పోషించుకుంటున్నామని రైతులు తెలియజేస్తున్నారు. నదిలో ఇసుక తోడేస్తే భూగర్భ జలాలు అడుగంటి బోర్లు ఎండిపోయే పరిస్థితి నెలకొంటోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పుటి నుంచి ప్రకృతి వనరులను దోచేస్తున్నారని మండల ప్రజలు చర్చించుకుంటున్నారు. ఇప్పటికై నా అధికారులు స్పందించకపోతే రైతు కుటుంబాలు రోడ్డున పడాల్సి వస్తుందని, తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు. రోజూ వందల ట్రాక్టర్లలో అక్రమ రవాణా భూగర్భ జలాలు అడుగంటుతున్నాయని రైతుల ఆవేదన
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గణేష్ ఉత్సవాలను వైభవంగా చేద్దాంహిందూపురం: ‘‘గణేష్ ఉత్సవాల్లో మతసామరస్యాన్ని చాటుదాం. ఉమ్మడి జిల్లాకు స్ఫూర్తిగా నిలుద్దాం. మండపంలో వినాయకుడిని కొలువుదీర్చిన రోజు నుంచి నిమజ్జనం పూర్తయ్యే వరకూ అందరూ నిబంధనలు పాటించాలి. శాంతియుత వాతావరణంలో ఉత్సవాలు వైభవంగా నిర్వహించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలి’’ అని జాయింట్ కలెక్టర్ మౌర్య భరద్వాజ్, ఏఎస్పీ అంకితా సురానా పిలుపునిచ్చారు. బుధవారం స్థానిక గుడ్డం కల్యాణ మండపంలో హిందూపురం ఏఎస్పీ కేవీ మహేష్ అధ్యక్షతన ప్రభుత్వ శాఖల అధికారులు, పోలీసు శాఖ ఉన్నతాధికారులు, గణేష్ ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులు, నిర్వాహకులతో గణేష్ ఉత్సవాల నిర్వహణకు సంబంధించిన అంశాలపై విస్తృత సమావేశం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా జాయింట్ కలెక్టర్, ఏఎస్పీ మాట్లాడుతూ...ప్రతి ఉత్సవ కమిటీ ప్రభుత్వం, పోలీసు శాఖ జారీ చేసిన మార్గదర్శకాలు, నిబంధనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలన్నారు. గణేష్ మండపాల ఏర్పాటుకు సంబంధిత శాఖల నుంచి ముందస్తు అనుమతులు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలన్నారు. విగ్రహ ప్రతిష్టాపన, నిమజ్జన కార్యక్రమాలను నిర్ణీత సమయాల్లోనే నిర్వహించాలని, శోభాయాత్రలోనూ శబ్ద కాలుష్య నియంత్రణ నిబంధనలను కచ్చితంగా పాటించాలన్నారు. ఊరేగింపులో డీజేలు, అధిక శబ్ధంతో కూడిన సౌండ్ సిస్టమ్లకు అనుమతి లేదన్నారు. రహదారుల్లో ట్రాఫిక్కు ఆటంకం లేకుండా మండపాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలన్నారు. షార్ట్ సర్క్యూట్లకు తావులేకుండా విద్యుత్తు సరఫరా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు. ప్రతి మండపం వద్ద అగ్నిప్రమాదాల నివారణకు అవసరమైన భద్రతా పరికరాలు సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలని, ప్రతి మండపం వద్ద పారిశుధ్యం, పరిశుభ్రతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలన్నారు. రెచ్చగొట్టే పోస్టులు పెడితే కఠిన చర్యలు.. మత సామరస్యానికి భంగం కలిగించే వ్యాఖ్యలు, నినాదాలు, కార్యక్రమాలు మండపాల వద్ద నిర్వహించకూడదని ఏఎస్పీ అంతికా సురానా తెలిపారు. సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు ప్రచారం, రెచ్చగొట్టే పోస్టులు పెడితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆమె హెచ్చరించారు. నిమజ్జనం రోజున శోభాయాత్ర సమయంలో మహిళలు, చిన్నారులు, వృద్ధుల భద్రతకు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. అనుమానాస్పద వస్తువులు, వ్యక్తులు కనిపిస్తే వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించాలని కోరారు. శోభా యాత్రలో మద్యం సేవించడం, ఇతర చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాలకు పాల్పడడం, శాంతిభద్రతలకు భంగం కల్గించే చర్యలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సహించబోమని స్పష్టం చేశారు. పోలీసు శాఖ సూచించిన మార్గం, సమయంలోనే నిమజ్జనం జరగాలన్నారు. సమావేశంలో జిల్లా రవాణా అధికారి కరుణసాగర్ రెడ్డి, మున్సిపల్ కమిషనర్ మల్లికార్జున, సీఐలు అబ్దుల్ కరీం, జనార్దన్, రాజగోపాల్ నాయుడు, ఆంజనేయులు, ఎస్ఐ రాజేష్తోపాటు వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల అధికారులు, పట్టణ గణేష్ ఉత్సవ సమితి సభ్యులు పాల్గొన్నారు. మతసామరస్యం చాటి ఇతరులకు స్ఫూర్తిగా నిలుద్దాం హిందూపురం గణేష్ మండపాల నిర్వాహకులకు జేసీ, ఏఎస్పీ పిలుపు శోభాయాత్రలో డీజేలకు అనుమతి లేదని వెల్లడి
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సర్వే వివరాలు పక్కాగా ఉండాలిలేపాక్షి: భూ సమస్యల పరిష్కారం కోసం చేపట్టిన రీసర్వే వివరాలు పక్కాగా ఉండాలని, అప్పుడే తప్పుల్లేని పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలు రైతులకు పంపిణీ చేయడం సాధ్యమవుతుందని కలెక్టర్ శ్యాంప్రసాద్ తెలిపారు. బుధవారం ఆయన లేపాక్షి మండలంలో పర్యటించారు. తొలుత స్థానిక తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఆవరణలో వర్షపు నీరు ఇంకేలా వీబీజీ రాంజీ పథకంలో తవ్వుతున్న ఇంకుడు గుంత నిర్మాణ పనికి భూమి పూజ చేశారు. అనంతరం తహసీల్దార్ కార్యాలయాన్ని సందర్శించారు. సిబ్బంది పనితీరుపై ఆరా తీశారు. ‘సర్’కు సంబంధించి బీఎల్ఓ, బీఎల్ఏ సమావేశ రికార్డులు పరిశీలించారు. అన్కలెక్టబుల్ ఓటర్లుగా వర్గీకరించిన జాబితాలోని మృతులు, ఆచూకీలేని వారు, మరో ప్రాంతంలో ఓటు నమోదు చేసుకున్న వారి వివరాలను పరిశీలించారు. అనంతరం శిరివరంలోని జరుగుతున్న రీసర్వే గ్రౌండ్ ట్రూథిలింగ్ పనులు కలెక్టర్ పరిశీలించారు. సర్వేపై రైతులకు, సిబ్బంది తగిన సూచనలు ఇచ్చారు. అదేవిధంగా మొక్కజొన్న పంట నమోదును ఆయన పరిశీలించారు. గ్రామ సచివాలయాన్ని సందర్శించి సిబ్బంది పనితీరు, హాజరు, ప్రజలకు అందిస్తున్న సేవల గురించి తెలుసుకున్నారు. కలెక్టర్ వెంట తహసీల్దార్ సౌజన్యలక్ష్మి, ఎంపీడీఓ వాసుదేవరెడ్డి, ఏపీడీ శివానందనాయక్తో పాటు అధికారులు ఉన్నారు. రీసర్వే సిబ్బందికి కలెక్టర్ శ్యాంప్రసాద్ ఆదేశం
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బోరుమంటున్న రైతన్నమడకశిర: ఎల్నినో ప్రభావంతో ఈ సీజన్లో తీవ్ర వర్షాభావం ఏర్పడింది. వర్షాకాలం ప్రారంభమై మూడు నెలల గడుస్తున్నా సరైన వర్షం కురవలేదు. దీంతో జిల్లా వ్యాప్తంగా భూగర్భజలం అడుగంటి పోయింది. ముఖ్యంగా మడకశిర నియోజకవర్గంలో పరిస్థితి మరింత దారుణంగా మారింది. ఉద్యాన తోటలు ఎక్కువగా సాగుచేసే మడకశిర రైతులు బోరుబావులపై ఆధారపడ్డారు. వర్షాలు సమృద్ధిగా వస్తే భూగర్భజలమట్టం పెరిగి బోర్లులో నీరు పుష్కలంగా ఉండేది. ఈసారి సాధారణ వర్షపాతం కూడా నమోదు కాకపోవడంతో బోర్లన్నీ ఎండిపోగా, రైతు పరిస్థితి ఆగమ్యగోచరమైంది. దిష్టిబొమ్మలా మారిన బోర్లు.. నియోజకవర్గంలో పంటల సాగుకు రైతులు వేసుకున్న బోర్లు 28 వేల వరకు ఉన్నాయి. ఇందులో ఇప్పటికే కొన్ని ఎండిపోయాయి. మరికొన్ని బోరు బావుల్లో నీటి లభ్యత తగ్గి పోయింది. భూగర్భ జలం ఇంకి పోతుండడంతో ఉన్న ఫళంగా నీరు రావడం నిలిచిపోతోంది. దీంతో పొలంలో బోరు ఉన్నా...దిష్టిబొమ్మలా దర్శనమిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో వక్క, దానిమ్మ, మల్బరీ తదితర పంటలను కాపాడుకోవడానికి రైతులు పడుతున్న కష్టాలు అన్నీ ఇన్నీ కావు. కొత్తబోర్లు.. పెరుగుతున్న అప్పులు.. ఇప్పటికే వేసిన బోర్లు ఎండిపోగా, పంటలు కాపాడుకునేందుకు రైతులు నూతన బోర్లు వేస్తున్నారు. ఇందుకోసం భారీగా అప్పులు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే నియోజకవర్గంలోని మడకశిర, అమరాపురం, గుడిబండ, రొళ్ల, అగళి మండలాల్లో వేలాది మంది రైతులు నూతన బోర్లు వేయించారు. అయితే 100 బోర్లు వేస్తే అందులో 80 బోర్లలో నీళ్లు పడటం లేదు. మిగిలిన 20 బోర్లలోనూ నామమాత్రంగా నీరు వస్తోంది. ఒక్కో రైతు తన అవసరాన్ని బట్టి ఒకటి నుంచి 5 వరకు బోర్లు వేయించి రూ.లక్షలు నష్ట పోయారు. ఒక్కో బోరుకు రూ.7 లక్షల వరకు ఖర్చు.. కొత్తగా బోరువేసి మోటరు బిగించి నీళ్లు పారించాలంటే ఒక్కోబోరుకు సుమారుగా రూ.7 లక్షల వరకు ఖర్చు వస్తోంది. ప్రధానంగా బోరు తవ్వకానికి అడుగుల ప్రకారం డబ్బులు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. 300 వరకు అడుగుకు రూ.130 ప్రకారం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ప్రతి 100 అడుగులకు ధర పెరుగుతుంది. 1,000 అడుగుల మేర బోరు తవ్విస్తే రూ.2.50 లక్షల వరకు ఖర్చు వస్తుంది. నీరు పడితే మోటార్, పైపులు, కేబుల్ వాటికి మరో రూ.4.50 లక్షల వరకు ఖర్చు వస్తుంది. మొత్తంగా ఒకబోరు వేస్తే రూ.7 లక్షల వరకు ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తోందని రైతు చెబుతున్నారు. ఇంతచేసినా నీరు పడకపోవడంతో బోరుకోసం చేసిన అప్పులు తీర్చేందుకు రైతులు కుటుంబాలతో వలస బాట పట్టారు. వర్షాభావం.. అడుగంటిన భూగర్భజలం ఎండిపోయిన వేలాది బోరుబావులు పంటలు కాపాడుకునేందుకు రైతుల అగచాట్లు కొత్తగా బోర్లు వేయిస్తున్నా... నీళ్లు పడని వైనం బోర్లకే రూ.లక్షలు ఖర్చు చేస్తున్న అన్నదాతలు అప్పులు తీర్చేందుకు కుటుంబాలతో వలసబాట
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రైతుకు ఆ‘ధర’ణ కరువురూ.6 లక్షలు ఖర్చయ్యింది నేను ఏడు ఎకరాల్లో టమాట, వంకాయ సాగు చేశా. ఇందుకు రూ.6 వరకూ పెట్టుబడి అయ్యింది. నెలన్నర నుంచి కోతలు కోస్తూ మార్కెట్కు తరలిస్తున్నా. గిట్టుబాటు ధర రావడం లేదు. ఇప్పటి వరకూ రూ.లక్ష చేతికందింది. కానీ కూలీలకు, పంట రవాణాకు నెలకు రూ.1.50 లక్షల ఖర్చు అవుతోంది. నారు నుంచి మొదలిపెడితే కలువుతీత, మందులు, ఎరువులకు చాలానే ఖర్చు చేశా. ధరలు ఇంత అధ్వానంగా పడి పోవడం గతంలో ఎప్పుడూ లేదు. ప్రభుత్వమే రైతులను ఆదుకోవాలి. – నారాయణస్వామి, గోరంట్ల చెట్లలోనే వదిలేశా టమాటకు గిట్టుబాటు ధరలు లేవు. పంటను మార్కెట్కు తీసుకువెళ్తే కూలీల ఖర్చు కూడా గిట్టుబాటు కావడంలేదు. కాయలు నాణ్యంగా ఉన్నా...ఎవరూ కొనుగోలు చేయడం లేదు. అందుకే కాయలను చెట్లపైనే వదిలేశా. ఇలాగైతే రైతులు ఎప్పుడు బాగుపడతారు. – జనార్దన్రెడ్డి, పెడపల్లి పుట్టపర్తి అర్బన్: సంప్రదాయ పంటలకు స్వస్తి చెప్పిన చాలా మంది జిల్లా రైతులు కూరగాయల పంటలు సాగుచేస్తున్నారు. సమీపంలోని బెంగళూరు మెట్రో సిటీతో పాటు చిక్బళ్లాపూర్, బాగేపల్లి, డీ క్రాస్ మార్కెట్లకు కూరగాయలను తరలించి పంటలను విక్రయించేవారు. గతంలో కాస్తాకూస్తో లాభాలు వచ్చేవి. కానీ రెండేళ్లుగా సరైన వర్షాలు కురవక, తెగుళ్లు సోకి దిగుబడి భారీగా తగ్గింది. మరోవైపు మార్కెట్లో పంటలకు గిట్టుబాటు ధర లభించకపోవడంతో రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. మూడు నెలల నుంచి ధరలు అమాంతం పడిపోవడంతో చాలా మంది రైతులు పంటను పొలాల్లోనే వదిలేస్తున్నారు. టమాటకు రవాణా చార్జీలు రాక... ప్రసుత్తం టమాట 15 కిలోల బాక్సు మొదటి రకం రూ.130 పలుకుతుండగా.. రెండు, మూడో రకం టమాట 15 కిలోల బాక్సు రూ.70 నుంచి రూ.80 మధ్య పలుకుతున్నాయి. ధర అమాంతం తగ్గడంతో కూలీ ఖర్చులు, రవాణా చార్జీలు కూడా రాలేదని రైతులు వాపోతున్నారు. తోటలో వదిలేస్తే రోగాలు వ్యాప్తి చెందుతాయని కాయలు కోసి మార్కెట్కు తరలిస్తుంటే తీవ్ర నష్టాలు వస్తున్నాయంటున్నారు. కూలీల ఖర్చు కూడా రావడం లేదు.. వంకాయ 10 కిలోల బస్తా రూ.100 నుంచి రూ.120 వరకూ పలుకుతున్నాయి. వీటిని కోసి, గ్రేడింగ్ చేసి మార్కెట్కు తరలిస్తే పెట్టుబడి రాక పోగా కూలీలకు కూడా చేతినుంచి ఇవ్వాల్సి వస్తోందని రైతులు వాపోతున్నారు. వాతావరణం అనుకూలించక వంకాయకు తెగుళ్లు సోకి కాయలన్నీ రంధ్రాలు పడ్డాయని, దీంతో మార్కెట్కు తీసుకు వెళ్లినా ఎవరూ కొనుగోలు చేయడం లేదని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లోనే చాలా మంది వంకాయలను కోసి పారబోస్తున్నారు. తెగుళ్లతో తగ్గిన కూరగాయల పంటల దిగుబడి అరకొర పంటకూ మార్కెట్లో దక్కని గిట్టుబాటుధర కూలీల ఖర్చులు కూడా గిట్టక పొలంలోనే వదిలేస్తున్న రైతులు
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17 ఆసుపత్రుల్లో ఎంటీపీ సేవలుపుట్టపర్తి అర్బన్: సమస్యలతో కూడిన, అవాంఛిత గర్భాన్ని తొలగించే మెడికల్ టెర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ (ఎంటీపీ) సేవల నిమిత్తం జిల్లాలో 17 ఆసుపత్రులకు ఆమోదం తెలిపినట్లు డీఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ ఫైరోజ బేగం తెలిపారు. బుధవారం స్థానిక డీఎంహెచ్ఓ కార్యాలయంలో ఎంటీపీ కమిటీ, జిల్లా స్థాయి సలహా కమిటీ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా డీఎంహెచ్ఓ మాట్లాడుతూ 17 ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు దరఖాస్తు చేసుకోగా కమిటీ పరిశీలించి అనుమతిచ్చిందన్నారు. కమిటీలో ఓ గైనకాలజిస్ట్, ఓ పీడీయాట్రీషన్, ఓ ఫిజీషియన్తో పాటు కదిరి ఏరియా ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ హుస్సేన్ సభ్యులుగా ఉన్నారన్నారు. జిల్లాలో లింగ నిర్ధారణ చట్టాన్ని (పీసీపీఎన్డీటీ) కట్టుదిట్టంగా అమలు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. చట్టాన్ని ఉల్లంఘించిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని డీఎంహెచ్ఓ హెచ్చరించారు. సంబంధిత అధికారులు సమన్వయంతో తనిఖీలు నిర్వహించి ప్రజల్లో చట్టంపై పూర్తి అవగాహన కల్పించాలన్నారు. కార్యక్రమంలో ఎస్ఓ కళాధర్, డిప్యూటీ డెమో సుబ్రమణ్యం, డిప్యూటీ హెచ్ఓ రామలక్ష్మి, డీపీహెచ్ఎన్ఓ వీరమ్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ప్రవేశాలకు దరఖాస్తులు‘వ్యవసాయ’ కళాశాలల్లోమడకశిరరూరల్: ఆచార్య ఎన్జీ రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలోని కళాశాలల్లో బీటెక్ అగ్రికల్చర్ ఇంజినీరింగ్, ఫుడ్ టెక్నాలజీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నారు. ఈ మేరకు మడకశిర ఇంజినీరింగ్ కళాశాల అసోసియేట్ డీన్ డాక్టర్ ఏడుకొండలు బుధవారం తెలిపారు. బీటెక్ అగ్రికల్చర్ ఇంజినీరింగ్లో ఎంపీసీ–రైతు కోటా కింద బాపట్ల డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో 27 సీట్లు, మడకశిర వ్యవసాయ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో 20 సీట్లు (2– ఈడబ్యూఎస్) అందుబాటులో ఉన్నాయి. బీటెక్ (ఫుడ్ టెక్నాలజీ) కోర్సులో బైపీసీ అభ్యర్థులకు 73 సీట్లు, ఎంపీసీ రైతు కోటా కింద బాపట్ల, పులివెందుల కళాశాలల్లో 32 సీట్లు ఉన్నాయి. ఏపీ ఈఏపీసెట్లో వచ్చిన ర్యాంకు ఆధారంగా ఎంపిక ప్రక్రియ ఉంటుంది. ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 31 నాటికి జనరల్–ఓసీ అభ్యర్థుల వయోపరిమితి 17 నుంచి 22 సంవత్సరాలు, ఎస్సీ,ఎస్టీ అభ్యర్థులకు 25 సంవత్సరాలు, దివ్యాంగులకు 27 సంవత్సరాల వరకు అవకాశం ఉంటుంది. రైతు కోటా నిబంధనలిలా.. రైతు కోటా కింద దరఖాస్తు చేసుకునే వారికి సంబంధించి అభ్యర్థి తండ్రి లేదా తల్లి లేదా విద్యార్థి పేరున ఎకరా పొలంతో పాటు విద్యార్థి ఒకటో తరగతి నుంచి ఇంటర్ వరకూ నాన్– మున్సిపాలిటీ ప్రాంతంలోని పాఠశాలలో 4 సంవత్సరాలు చదివి ఉండాలి. తహసీల్దార్ ధ్రువీకరించిన ఫారం–1, పాఠశాల హెచ్ఎం ధ్రువీకరించిన ఫారం–2, మీ భూమి అడంగల్, వన్– బీ కాపీలతో పాటు నాన్ మున్సిపాలిటీ స్టడీ సర్టిఫికెట్లు జత చేయాలి. అభ్యర్థులు ఆన్లైన్లో పూర్తి చేసిన దరఖాస్తుతో పాటు సర్టిఫికెట్లు, ఫీజు చెల్లింపు రసీదు జత చేసి ఈ నెల 10 సాయంత్రంలోపు ‘‘రిజిస్ట్రార్, ఆచార్య ఎన్జీ రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం, పరిపాలనా కార్యాలయం, లాం, గుంటూరు–522034’’ చిరునామాకు చేరేలా రిజిస్టర్ పోస్టు చేయడం లేదా నేరుగా అందజేయవచ్చు. జనరల్, బీసీ అభ్యర్థులు రూ.2 వేలు, ఎస్సీ,ఎస్టీ, దివ్యాంగ అభ్యర్థులు రూ.1,000 రుసుం చెల్లించాలి. మరిన్ని వివరాల కోసం విశ్వ విద్యాలయం వెబ్సైట్ anfrauac.in లేదా 81257 29592, 78935 20988 నంబర్లలో సంప్రదించవచ్చు.
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ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలిలేపాక్షి: ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగి సమాజానికి తమ వంతు సేవ చేయాలని కలెక్టర్ శ్యాంప్రసాద్ విద్యార్థులకు పిలుపునిచ్చారు. బుధవారం లేపాక్షిలోని జవహర్ నవోదయ విద్యాలయంలో పదో తరగతి, ఇంటర్ ఫలితాల్లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులకు ప్రతిభా పురస్కారాలు ప్రదానం చేశారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన కలెక్టర్ శ్యాంప్రసాద్ మాట్లాడుతూ లేపాక్షి నవోదయ విద్యాలయం విద్యార్థులు వంద శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించడంపై హర్షం వ్యక్తం చేశారు. జూడో క్రీడలో 24 మంది జాతీయ స్థాయిలో ఆడడం ప్రశంసనీయమన్నారు. విద్య అంటే కేవలం పుస్తకాలను బట్టీ పట్టడమే కాదని, ఆలోచించడం, విశ్లేషించడం, కొత్త ఆవిష్కరణలు చేయడమే అసలైన విద్య అని పేర్కొన్నారు. గురువులతో పాటు సమాజంలో సేవలు అందిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరి పట్ల కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలని సూచించారు. జీవితంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను అధిగమించాలన్నారు. అనంతరం విద్యాలయంలో 10వ తరగతి విద్యార్థులు కే.లాస్యరెడ్డి, కే.కిరణ్తేజ, యస్.అభిరాం, వై.స్నేహలత, ఇంటర్ విద్యార్థులు యస్.చిత్రలేఖ, పి.హేమలత, ఎన్.కార్తీక్సాయిని సత్కరించారు. విద్యార్థులు చేపట్టిన యోగాభ్యాసాలు, వివిధ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఆకట్టుకున్నాయి. కార్యక్రమంలో ప్రిన్సిపాల్ నాగరాజు, నాసిన్ కేంద్రీయ విద్యాలయం ప్రిన్సిపాల్ బట్నా కృష్ణారావు, ఎంఈఓ నాగరాజు, అల్యూమిని సభ్యులు వేమనారాయణ, డాక్టర్ వెంకటరమణ, రాజారెడ్డి, రమణారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. విద్యార్థులకు కలెక్టర్ శ్యాంప్రసాద్ పిలుపు
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కారు ఢీకొని వృద్ధుడి మృతిబత్తలపల్లి: మండల పరిధిలోని సూర్యచంద్రాపురం వద్ద రోడ్డు దాటుతున్న వృద్ధుడిని కారు ఢీకొనడంతో మృతి చెందాడు. బత్తలపల్లి పోలీసులు తెలిపిన మేరకు.. సూర్యచంద్రాపురం గ్రామానికి చెందిన గుజ్జల నారాయణ (74) స్థానికంగా చిల్లర దుకాణం నిర్వహిస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. బుధవారం ఉదయం సరుకులు తీసుకొచ్చేందుకు ముదిగుబ్బకు బయలుదేరాడు. ఈ క్రమంలోనే రోడ్డు దాటుతున్న అతడిని అనంతపురం నుంచి ముదిగుబ్బ వైపు వెళ్తున్న టయోటా ఇన్నోవా కారు అతివేగంగా ఢీకొంది. దీంతో తీవ్రగాయాల పాలైన నారాయణను స్థానికులు ఆర్డీటీ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లగా, అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. మృతుని కుమారుడు ఆదినారాయణ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. మృతునికి భార్య నారాయణమ్మతో పాటు ఇద్దరు కుమారులు, ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. నివాళులర్పించిన కేతిరెడ్డి.. సమాచారం అందుకున్న ధర్మవరం మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి వెంకటరామిరెడ్డి సూర్యచంద్రాపురం చేరుకుని గుజ్జల నారాయణ మృతదేహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించారు. ఆయన వెంట ధర్మవరం మార్కెట్ యార్డు మాజీ చైర్మన్ గొల్లపల్లి రామకృష్ణారెడ్డి, వైస్ ఎంపీపీ గజ్జెల వెంగళరెడ్డి, జిల్లా అధికార ప్రతినిధి గుర్రం శ్రీనివాసరెడ్డి, మండల కన్వీనర్ మాదిరెడ్డి జయరామిరెడ్డి, ఉపాధ్యక్షులు బ్యాల్ల పెద్దయ్య, నాయకులు చల్లా కృష్ణమనాయుడు, మంజుల రమణ, రవీంద్రనాయుడు, చిరంజీవి తదితరులు ఉన్నారు.
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సమస్య ఏదైనా పోలీసుల దృష్టికి తీసుకురండి● ఎస్పీ సతీష్ కుమార్ పెనుకొండ రూరల్: సమస్య ఏదైనా సరే సంకోచించకుండా పోలీసుల దృష్టికి తీసుకురావాలని ఎస్పీ సతీష్ కుమార్ అన్నారు. బుధవారం సాయంత్రం ఆయన కియా పోలీస్ స్టేషన్ను ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. పలు రికార్డులు పరిశీలించారు. సిబ్బంది పనితీరుపై ఆరా తీశారు. అనంతరం మునిమడుగు గ్రామంలో ఎస్పీ పర్యటించారు. ప్రజలతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ మాట్లాడుతూ శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగిస్తే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. ప్రశాంత వాతావరణంలో జీవనం సాగించాలన్నారు. ప్రతి సమస్యకు పరిష్కారం చూపుతామని, బాధితులకు అండగా నిలబడతామని చెప్పారు. అసాంఘిక కార్యకలాపాలు, అనుమానాస్పద వ్యక్తుల కదలికలపై ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. గృహ హింస, బెదిరింపులు, ఇతర ఇబ్బందులపై మహిళలు వెంటనే పోలీసులను సంప్రదించాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో సీఐ రాఘవన్, ఎస్ఐ డి. రాఘవయ్య, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ఫోటో రైటప్ రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు ప్రత్యేక చర్యలుపుట్టపర్తి టౌన్: రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు ఎస్పీ సతీష్కుమార్ తెలిపారు. ఈ మేరకు బుధవారం ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. ప్రజా రక్షణే ధ్యేయంగా పోలీసులు పనిచేస్తున్నట్లు తెలిపారు. రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు విస్తృతంగా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. మద్యం సేవించి వాహనాలు నడిపిన 11 మందిపై కేసులు నమోదు చేసి కోర్టులో హాజరుపరిచామన్నారు. 10 మందికి రూ.లక్ష జరిమానా విధించగా, ఒక వ్యక్తిని 7 రోజుల జ్యుడీషియల్ రిమాండ్కు తరలించామన్నారు. తనిఖీలు కొనసాగుతాయని, మద్యం సేవించి వాహనాలు నడిపితే చర్యలు తప్పవని ఆయన హెచ్చరించారు. 10న ‘కేఎస్ఎన్’లో గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ పోస్టులకు వాక్–ఇన్ అనంతపురం ఎడ్యుకేషన్: స్థానిక కేఎస్ఎన్ ప్రభుత్వ మహిళా డిగ్రీ కళాశాలలో మ్యాథ్స్, కామర్స్, ఫిజిక్స్, పొలిటికల్ సైన్స్, ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ విభాగాల్లో గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ పోస్టులను తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన భర్తీ చేయనున్నట్లు కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ ఎం. ప్రగతి తెలిపారు. ఈ మేరకు బుధవారం ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. సంబంధిత సబ్జెక్టుల్లో కనీసం 55 శాతం మార్కులతో పీజీ ఉత్తీర్ణులైన అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు. పీహెచ్డీ, నెట్, సెట్ అర్హతలు కలిగిన వారికి, మహిళా అభ్యర్థులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపారు. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు తమ ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్లతో ఈ నెల 10న ఉదయం 10 గంటలకు కళాశాలలో నిర్వహించే వాక్–ఇన్ ఇంటర్వ్యూలకు హాజరు కావాలని సూచించారు. మరిన్ని వివరాలకు కళాశాలలో సంప్రదించాలని కోరారు. యువతి బలవన్మరణం శెట్టూరు: యువతి బలవన్మరణం పొందిన ఘటన మండల కేంద్రంలో జరిగింది. వివరాలు.. శెట్టూరుకు చెందిన వడ్డే దైవాధీనం, లక్ష్మీదేవి దంపతులకు కుమార్తె జ్యోతి(37)తో పాటు ఒక కుమారుడు ఉన్నారు. జ్యోతి నర్సింగ్ కోర్సు పూర్తి చేసింది. ఇంట్లోనే ఉంటూ ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. చాలా సంవత్సరాలుగా కుమార్తెకు తల్లిదండ్రులు పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్నా కుదరడం లేదు. దీంతో మనస్తాపం చెందిన జ్యోతి బుధవారం ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో చున్నీతో ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. పోలీసులు ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. మృతురాలి తల్లి లక్ష్మీదేవి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేశారు. కుమార్తె మృతితో తల్లిదండ్రులు బోరున విలపించారు.
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అక్కను వేధిస్తున్నాడని బావను హతమార్చారుతనకల్లు: అక్కను శారీరకంగా, మానసికంగా వేధిస్తున్న బావను బావమరుదులే హతమార్చారు. బుధవారం కదిరి రూరల్ సర్కిల్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో డీఎస్పీ శివనారాయణస్వామి వివరాలను వెల్లడించారు. జార్ఖండ్ రాష్ట్రానికి చెందిన సునీల్ సీతారై, సంజీవ్ సీతారై అన్నదమ్ములు. వీరు తనకల్లు మండలంలోని చీకటిమానిపల్లి వద్ద ఉన్న ఆత్మికా పేపర్ మిల్లో కూలీలుగా పనిచేయడానికి వచ్చారు. వీరికి సుమిత్రా సితారై అనే అక్క ఉంది. ఆమెను అదే రాష్ట్రానికి చెందిన మంద్రాజ్ థతేరా అనే వ్యక్తికి ఇచ్చి వివాహం చేశారు. మంద్రాజ్ థతేరా తన భార్య సుమిత్రా సితారైను తరచూ శారీరకంగా, మానసికంగా వేధించేవాడు. దీంతో థతేరాను ఎలాగైనా చంపాలని సునీల్ సీతారై, సంజీవ్ సీతారై నిర్ణయించుకున్నారు. పేపర్ ఫ్యాక్టరీలో పని ఇప్పిస్తామని బావను నమ్మబలికి జూలై 24న జార్ఖండ్ నుంచి రప్పించారు. తర్వాతి రోజు రాత్రి 11 గంటల సమయంలో తమ స్నేహితులైన సింగారి సితారై, బసు బాల్ముచు, జెనారామ్ తిరియాతో కలిసి మంద్రాజ్ థతేరాకు మద్యం తాగించి పడమటివారిపల్లి సమీపంలోని నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లారు. మంద్రాజ్ థతేరాను రాళ్లతో విచక్షణారహితంగా కొట్టి హత్య చేశారు. అనంతరం మృతదేహాన్ని అక్కడి నుంచి కొంతదూరంలో ఉన్న కానుగ చెట్టు వద్ద పడేసి పరారయ్యారు. స్థానికుల సమాచారంతో గత నెల 28న పోలీసులు ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. మృతదేహం కుళ్లిపోయి ఉండడంతో మొదట అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. విచారణలో బావ మంద్రాజ్ థతేరాను బావమరుదలు తమ స్నేహితులతో కలిసి హత్య చేసినట్లు తేలింది. దీంతో నిందితులను అరెస్టు చేశారు. కదిరి కోర్టులో హాజరుపరిచిన అనంతరం న్యాయమూర్తి ఆదేశాలతో రిమాండ్కు తరలించినట్లు డీఎస్పీ తెలిపారు. కార్యక్రమంలో సీఐ నాగేంద్ర, ఎస్ఐ దిలీప్కుమార్ పాల్గొన్నారు. హత్య కేసులో ఐదుగురి అరెస్ట్
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ప్రాజెక్టులకు నీరు వదలాలని వినతిప్రశాంతి నిలయం: ఎన్నినో ప్రభావంతో వర్షాలు లేక ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలో తాగు, సాగునీటి ఎద్దడి నెలకొంటోందని, వెంటనే ప్రాజెక్ట్లకు నీటిని వదిలి ప్రజలను రక్షించాలని జలసాధన సమితి నాయకుడు శ్రీనివాసులు అన్నారు. బుధవారం కలెక్టరేట్లో డీఆర్ఓను కలసి ఈ మేరకు వినతి పత్రం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ తాగు, సాగు నీటికి హంద్రీ–నీవా జలాలే శరణ్యమన్నారు. వెంటనే కృష్ణా జలాలను విడుదల చేయాలని కోరారు. శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్లోకి కృష్ణా జలాలు అందుబాటులోకి వచ్చిన వెంటనే విద్యుత్ ఉత్పత్తి పేరుతో కిందికి వదిలివేస్తున్నారని, డెల్టా ప్రాంతానికి సాగునీరు అందిస్తున్నారని, కానీ కరువు పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్న రాయలసీమ ప్రాజెక్ట్లకు నీరు వదలడం లేదన్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ల ద్వారా రాయలసీమలో 14 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు, రాయలసీమ, చైన్నె నగరంలో కోటి మందికి తాగునీరు అందే పరిస్థితి ఉందన్నారు. రాష్ట్ర విభజన చట్టం షెడ్యూల్ 11లో తాగు, సాగునీటి అవసరాలు తీరిన తర్వాతనే విద్యుత్ ఉత్పత్తికి వాడాలని స్పష్టంగా తెలియజేశారన్నారు. ఇప్పటికై నా ప్రభుత్వం మేల్కొని వెంటనే నీటిని ప్రాజెక్ట్లకు విడుదల చేయాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో అఖిల భారత రైతు కూలీ సంఘం అధ్యక్షుడు నాగరాజు, కార్యదర్శి ఖాసీం, సుధాకర్, సురేష్, చెన్నకేశవులు, ప్రగతి శీల మహిళా సంఘం నాయకురాలు జయలక్ష్మి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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సస్యరక్షణతో మల్బరీలో అధిక దిగుబడులుధర్మవరం రూరల్: మల్బరీ సాగులో సస్యరక్షణ చర్యలు చేపడితే అధిక దిగుబడులను సాధించవచ్చునని అనంతపురం పట్టు పరిశోధనా కేంద్రం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ వీఎస్ రమ్య అన్నారు. మంగళవారం మండల పరిధిలోని రేగాటిపల్లిలో ‘నా పట్టు–నా అభిమానం 2.0’ కార్యక్రమంలో భాగంగా మల్బరీలో సమగ్ర కీటక, వ్యాధి నిర్వహణపై సాంకేతిక ప్రదర్శన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి జిల్లా పట్టు శాఖ సంయుక్త సంచాలకురాలు శోభారాణి, ధర్మవరం సహాయ సంచాలకురాలు రాజేశ్వరి, పట్టు అభివృద్ధి అధికారి దామోదర్ తదితరులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా మల్బరీలో ప్రధాన కీటకాలు, వ్యాధుల ఉత్పత్తి కారణాలు, వాటి ఆర్థిక ప్రాధాన్యం, శాసీ్త్రయ నివారణ, నిర్వహణ పద్ధతులపై రైతులకు ఆమె అవగాహన కల్పించారు. ముఖ్యంగా రైతులు అధికంగా ఎదుర్కొంటున్న వేరుకుళ్లు వ్యాధి గురించి వివరించారు. నేలలో సేంద్రియ కార్బన్ శాతాన్ని పెంచేందుకు సేంద్రియ ఎరువులను వినియోగించాలన్నారు. వేరు కుళ్లు వ్యాధి సమగ్ర నివారణకు సాఫ్ రెండు గ్రాములు లీటరు నీటికి కలిపి మొక్కల అడుగు భాగంలో ద్రావణాన్ని పోయాలన్నారు. 10 రోజుల వ్యవధిలో మరో సారి కూడా పోయాలన్నారు. మూడో విడవ విడతలో మిస్టర్ ప్రో లీటర్ నీటికి 5 మి.లీ కలిపి వ్యాధి సోకిన ప్రతి మొక్కకు 10 లీటర్ల ద్రావణం, అలాగే ఆరోగ్యకరమైన ప్రతి మొక్కకు 5 లీటర్ల ద్రావణాన్ని నేలపై పోయాలన్నారు. పలువురు పట్టు రైతులు తమ సందేహాలను అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లి నివృత్తి చేసుకున్నారు. కార్యక్రమంలో ఉత్తమ రైతు చంద్రశేఖర్రెడ్డి, మల్బరీ రైతులు, సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. పట్టు పరిశోధనా కేంద్రం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ వీఎస్ రమ్య
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చంద్రబాబు సర్కార్పై అన్ని వర్గాల్లో అసంతృప్తిమడకశిర: చంద్రబాబు సర్కార్పై అన్ని వర్గాల ప్రజలు అసంతృప్తిలో ఉన్నారని వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షురాలు ఉషశ్రీచరణ్ విమర్శించారు. ఆమె మంగళవారం మడకశిరకు విచ్చేశారు. ఈ సందర్భంగా వాల్మీకీ సర్కిల్లో పార్టీ మండల కన్వీనర్ శ్రీరాములు, రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ విభాగం కార్యదర్శి నాగభూషణ్రెడ్డి, రాష్ట్ర విభాగం రైతు కార్యదర్శి రామిరెడ్డి, పట్టణ కన్వీనర్ ఓంకుమార్, ఎస్సీ సెల్ అధ్యక్షుడు ధను, పట్టణ పబ్లిసిటీ వింగ్ అధ్యక్షుడు రఘునందన్, రైతు విభాగం అధ్యక్షుడు లక్ష్మీనారాయణగౌడ్, ప్రధాన కార్యదర్శి బాల్రెడ్డి, బీఎల్ఏ నరసింహమూర్తి తదితరులు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. అనంతరం ఆమె మీడియాతో మాట్లాడుతూ చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలో రాష్ట్రాభివృద్ధి శూన్యమని విమర్శించారు. ఇచ్చిన హామీలను చంద్రబాబు గాలికొదిలేశారని దుయ్యబట్టారు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులపై తప్పుడు కేసులు పెట్టి వేధించడమే పనిగా పెట్టుకున్నారని ధ్వజమెత్తారు. డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలకు బాధ్యత వహించి విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేశ్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఆడబిడ్డ నిధి, నిరుద్యోగ భృతి ఇవ్వకుండా మహిళలు, నిరుద్యోగులను మోసం చేశారన్నారు. చంద్రబాబుకు తగిన బుద్ధి చెప్పడానికి సరైన సమయం కోసం ప్రజలు ఎదురు చూస్తున్నారని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో మళ్లీ వైఎస్ జగన్ పాలన కోసం ప్రజలు ఎదురు చూస్తున్నారని, 2029 ఎన్నికల్లో జగన్ విజయాన్ని ఎవరూ ఆపలేరన్నారు. డీఎస్సీ అక్రమాలు, నిరుద్యోగ భృతి, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు తదితర అంశాలపై జిల్లా వ్యాప్తంగా నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో ఈనెల 6 నుంచి 9 వరకు జరిగే రిలే నిరాహార దీక్షలను విజయవంతం చేయాలని కోరారు. అలాగే, 10వ తేదీన జరిగే నిరసన ర్యాలీలను విజయవంతం చేయాలని ఆమె పిలుపునిచ్చారు. వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షురాలు ఉషశ్రీచరణ్
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‘ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ’తో ఒప్పందంప్రశాంతి నిలయం: గిరిజన సంక్షేమశాఖ పరిధిలోని విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యతో పాటు వారిలో ఏకాగ్రత, మానసిక ఉల్లాసం, భవిష్యత్ సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు కావాల్సిన నాయకత్వ లక్షణాలను పెంపొందించేందుకు శిక్షణ అందించేందుకు ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక సంస్థ ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ సంస్థతో ఒప్పందం కుదిరిందని కలెక్టర్ శ్యాంప్రసాద్ తెలిపారు. ఏడాది పాటు శిక్షణ కొనసాగుతుందన్నారు. మంగళవారం కలెక్టరేట్లో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ సంస్థ ప్రతినిధులు కుమార్ నాయక్, కుమార్ నాయుడు, ప్రవీణ్ కుమార్లతో ఒప్పంద పత్రాల మీద సంతకాలు చేశారు. కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ గిరిజన విద్యార్థులు ప్రతిభలో ఎవరికి తీసిపోరన్నారు. ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ శిక్షణ.. ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించేందుకు ఉపయోగపడుతుందని పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో గిరిజన సంక్షేమశాఖ అధికారి మోహన్ నాయక్, బీసీ సంక్షేమశాఖ ఆధికారి రాజేంద్రకుమార్రెడ్డి, ఎస్సీ సంక్షేమ అధికారి శ్రీరాములునాయక్, గురుకుల పాఠశాలల సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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ఇబ్బంది పెడితే ఉద్యమిస్తాంరెండు నెలల నుంచి జీతాలు అందక సమగ్ర శిక్ష ఉద్యోగులందరమూ తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. ప్రభుత్వానికి చిరుద్యోగులమనే కనికరం కూడా లేదు. కుటుంబ పోషణ చాలా ఇబ్బందిగా మారింది. పిల్లల చదువులు, వ్యవసాయ రుణాలు, ఇంటి అద్దెలు, నిత్యావసరాలు ఇలా అన్నీ జీతంతోనే ముడిపడ్డాయి. కనీసం ఇప్పటికై నా చంద్రబాబు ప్రభుత్వం స్పందించి జీతాలు చెల్లించాలి. ఉద్యోగులను ఇబ్బంది పెడితే మాత్రం ఉద్యమిస్తాం. – వి.ఓబిరెడ్డి, సమగ్ర శిక్ష ఉద్యోగుల జిల్లా జేఏసీ అధ్యక్షుడు జీతాలివ్వకపోతే ఎలా బతకాలి? ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి సమగ్ర శిక్షలో పనిచేస్తున్నాం. ఏడాదికి సరిపడా జీతాల నిధులను బడ్జెట్లో కేటాయించకపోవడం బాధాకరం. చిరుద్యోగుకు జీతాలు ఇవ్వకపోతే ఎలా బతకాలి. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం రెండేళ్లుగా ఉద్యోగలకు ఇచ్చిన ఒక్క హామీని కూడా నెరవేర్చకుండా మోసం చేస్తోంది. ఇలాగే ఉద్యోగులను ఇబ్బంది పెడితే ఉద్యమాలు మొదలవుతాయి. ఇప్పటికై నా చంద్రబాబు ప్రభుత్వం పెండింగ్ వేతనాలను వెంటనే విడుదల చేయాలి. – హెచ్ రామన్న, సమగ్ర శిక్ష ఉద్యోగుల జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి
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పిల్లలను హెచ్ఎం కొడుతోందని టవర్ ఎక్కిన తండ్రితలుపుల: తన పిల్లలను పాఠశాల హెచ్ఎం నిత్యం కొడుతోందంటూ ఓ తండ్రి సెల్టవర్ ఎక్కాడు. పోలీసులు తెలిపిన మేరకు.. మండలంలోని పెద్దన్నవారిపల్లికి చెందిన ఓబులపతి పిల్లలు వర్షిత, శశివర్దన్లు అదే గ్రామంలోని ప్రాథమిక పాఠశాలలో చదువుతున్నారు. స్కూల్ హెచ్ఎం హేమలత రోజూ వీరిని కొడుతున్నట్లు తెలిసింది. ఈ విషయమై ఎంఈఓ వెంకట్రాముడుకు ఓబులపతి ఫిర్యాదు చేసినా పట్టించుకోలేదు. దీంతో తనకు న్యాయం చేయాలంటూ మంగళవారం స్థానిక ఓబీఆర్ రోడ్డులోని సెల్ టవర్ ఎక్కాడు. ఏఎస్ఐ వెంకటగిరి, కానిస్టేబుల్ రమేష్లు అక్కడికి చేరుకుని ఓబులపతికి నచ్చజెప్పి కిందికి దించారు. స్టేషన్లో ఎస్ఐ చెన్నయ్య కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చి పంపారు. సద్దుమణిగిన గొడవపుట్టపర్తి అర్బన్: వైద్యులు, ఉద్యోగ సంఘాల మధ్య జరుగుతున్న గొడవ ఎట్టకేలకు సద్దుమణిగింది. వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న జిల్లాలో వైద్యులు, ఉద్యోగ సంఘాలకు మధ్య గొడవలు మంచిది కాదంటూ బలవంతంగా సారీ చెప్పించి ఒప్పించడం గమనార్హం. తనను ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు లింగా రామమోహన్, మరో వ్యక్తి చంపుతానని బెదిరించారంటూ పుట్టపర్తి మండలం వెంగళమ్మచెరువు ఆస్పత్రి వైద్యుడు దిలీప్ కుమార్ సోమవారం అర్బన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయడం జిల్లావ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. నాలుగు రోజుల క్రితం స్టాఫ్ నర్సులతో మొదలైన గొడవ చంపుతామంటూ బెదిరించే వరకూ వెళ్లినట్లు తెలిసింది. ఈ క్రమంలో డాక్టర్ దిలీప్ కుమార్పై కేసు నమోదు చేయించాలని ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు చర్చలు జరిపారు. దీనిపై మంగళవారం రాత్రి డీఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ ఫైరోజా బేగం దిలీప్ కుమార్, ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులను పిలిపించి మాట్లాడారు. డాక్టర్కు ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులతో సారీ చెప్పించడంతో ఆయన చల్లబడ్డారు. రేపటి నుంచి పాదయాత్రలు ● సీపీఐ జిల్లా కార్యదర్శి వేమయ్యయాదవ్ కదిరి టౌన్: కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై ఆగస్టు 6 నుంచి 15 వరకు ప్రచార పాదయాత్రలు చేపడుతున్నట్లు సీపీఐ జిల్లా కార్యదర్శి వేమయ్యయాదవ్ తెలిపారు. మంగళవారం స్థానిక సీపీఐ కార్యాలయంలో సమావేశం నిర్వహించారు. సెప్టెంబర్ 1న నిర్వహించనున్న చలో ఢిల్లీ కార్యక్రమ వాల్పోస్టర్లు ఆవిష్కరించారు. అనంతరం వేమయ్యయాదవ్ మాట్లాడుతూ ఎన్నికల వాగ్దానాలకు తిలోదకాలు ఇచ్చి ప్రజలకు కుచ్చుటోపీ పెట్టారన్నారు. ప్రజా సమస్యలు పరిష్కరించకుండా కులమతాల మధ్య వైషమ్యాలు సృష్టిస్తున్నారన్నారు. రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థలను శాసిస్తూ నిరంకుశ పాలన సాగిస్తున్న బీజేపీ విధానాలను నిరసిస్తూ తాము నిర్వహించే ప్రచార జాతాలు, పాదయాత్రలు, చలో ఢిల్లీని జయప్రదం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ మెడలు వంచి ప్రజలను ఏకం చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. కార్యక్రమంలో నాయకులు పవన్, కదిరప్ప, మధునాయక్, లియాఖత్, హాసన్, అంజన్బాబు, ఈశ్వరయ్య, మనోహర్, రమణ, రవి, రెడ్డప్ప, హనుమంతరెడ్డి, ముబారక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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వాతావరణానికి అనుగుణంగా పంటలు వేయాలిరొళ్ల: ఎల్నినో నేపథ్యంలో వాతావరణానికి అనుగుణంగా రైతులు పంటలు సాగు చేసుకోవాలని అనంతపురం జిల్లా రేకులకుంట వ్యవసాయ పరిశోధన కేంద్రం శాస్త్రవేత్తలు డాక్టర్ లక్ష్మీకల్యాణి, డాక్టర్ వెంకటరమణ పేర్కొన్నారు. మంగళవారం రొళ్ల మండల పరిధిలోని బీజీ హళ్లి, హొట్టేబెట్ట, రత్నగిరి, గుడ్డగురికి, హులికుంట తదితర గ్రామాల్లో వేరుశనగ, రాగి, కంది, మొక్కజొన్న, ఉలవ పంటలను ఏఓ వెంకటబ్రహ్మంతో కలిసి పరిశీలించారు. రైతులకు అవగాహన కల్పించారు. ఎర్రనేలల్లో పంటపై 15 రోజులకు ఒకసారి 5 శాతం పొటాషియం నైట్రేట్ పిచికారీ చేసుకోవాలన్నారు. వేరుశనగ, కంది, మొక్కజొన్న, రాగితో పాటు ఉలవలు బెట్ట పరిస్థితులను తట్టుకోవడానికి రక్షక తడులు ఇవ్వాలన్నారు. వాలుగా దున్నడం, అంతర కృషి చేయడం వల్ల నీళ్లు వృథా కాకుండా భూమిలోకి ఇంకిపోతాయని తెలియజేశారు. భూమిలో తగినంత తేమ దొరికే వరకు ఎరువుల వాడకాన్ని నిలిపివేయాలన్నారు. సాధ్యమైనంత వరకు రసాయన ఎరువుల వాడకాన్ని తగ్గించి ఎక్కువ మోతాదులో సేంద్రియ ఎరువులు వేసుకోవాలన్నారు. పంటసాగులో ఎదురయ్యే సమస్యలను స్థానికంగా ఉన్న వ్యవసాయశాఖ అధికారులతో సంప్రదింపులు జరిపి పరిష్కరించుకోవాలన్నారు. పంట వివరాలను ఈ క్రాప్ బుకింగ్ చేయించుకోవాలన్నారు. పంట సాగులో సస్యరక్షణ చర్యలు చేపట్టి అధిక దిగుబడి సాధించాలని తెలియజేశారు. కార్యక్రమంలో సోమసుందర్, ఎస్జేవీ సూర్యతేజ పాల్గొన్నారు.
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బైకును ఢీకొన్న ఆర్టీసీ బస్సు.. వ్యక్తి దుర్మరణంముదిగుబ్బ: బైకును ఆర్టీసీ బస్సు ఢీకొన్న ఘటనలో ఒకరు దుర్మరణం పాలయ్యారు. పోలీసులు తెలిపిన మేరకు... వైఎస్సార్ కడప జిల్లా లింగాల మండలం అంబకపల్లికి చెందిన మందుగుండు కమలాకర్ (55) వ్యాపార నిమిత్తం ముదిగుబ్బకు వచ్చి స్థిరపడ్డాడు. స్థానికంగా కూరగాయల వ్యాపారం చేసుకుంటూ జీవనం సాగించేవాడు. మంగళవారం ఉదయం దొరిగిల్లు రోడ్డు సమీపంలో ఉన్న వ్యవసాయ తోటకు వెళ్లి ద్విచక్ర వాహనంలో తిరిగి వస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో పులివెందుల డిపో ఆర్టీసీ బస్సు ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఎదురుగా ఢీకొంది. ప్రమాదంలో కమలాకర్ తలకు తీవ్ర గాయాలు కావడంతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మృతుడికి భార్య రేణుక, కుమారుడు సాయి నవీన్, కుమార్తె దివ్యశ్రీలు ఉన్నారు. 15 మంది బైండోవర్తలుపుల: తహసీల్దార్ ఎదుట 15 మందిని పోలీసులు బైండోవర్ చేశారు. మండలంలోని మామిళ్లవారిపల్లికి చెందిన ఇరువర్గాలు తాగునీటి పైప్లైన్ విషయమై మంగళవారం గొడవ పడ్డారు. ఈ క్రమంలో భవిష్యత్లో మళ్లీ గొడవ పడకుండా ఇరువర్గాలకు చెందిన 15 మందిని ఎస్ఐ చెన్నయ్య తహసీల్దార్ మురళీకృష్ణ వద్ద బైండోవర్ చేశారు. గ్రామాల్లో ఎవరూ గొడవ పడవద్దని సూచించారు. నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. మద్యం సేవించి వాహనం నడిపితే జరిమానాకదిరి టౌన్: మద్యం సేవించి వాహనం నడిపితే జరిమానా తప్పదని కదిరి పట్టణ సీఐ బి.వెంకటేశ్వర్లు హెచ్చరించారు. మంగళవారం పట్టణంలో డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ నిర్వహించి ఆరుగురిపై కేసులు నమోదు చేసినట్లు తెలిపారు. నిందితులను కోర్టులో హాజరు పరచగా ఒక్కొక్కరికి రూ.10 వేల చొప్పున రూ.60,000 జరిమానా విధించారన్నారు. మద్యం సేవించి వాహనాలు నడపరాదని, రోడ్డు భద్రతా నిబంధనలను పాటించాలని కోరారు. పురంలో ముగ్గురికి జరిమానా.. హిందూపురం: మద్యం తాగి వాహనం నడిపిన ముగ్గురికి హిందూపురం రూరల్ అప్గ్రేడ్ పోలీసులు ఒక్కొక్కరికి రూ.10 వేల చొప్పున రూ.30 వేల జరిమానా విధించారు. ఎస్పీ సతీష్ కుమార్, ఏఎస్పీ కేవీ మహేష్ ఆదేశాల మేరకు రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు చర్యలు తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. హిందూపురం రూరల్ పరిధిలోని బిసలమానేపల్లి వద్ద రోడ్డు భద్రతను మెరుగుపరిచే ఉద్దేశంతో జాతీయ రహదారిలో ట్రాఫిక్ డ్రమ్లను ఏర్పాటు చేసినట్లు సీఐ జనార్దన్ పేర్కొన్నారు. వాహనదారులు నిర్దేశిత వేగ పరిమితులను పాటిస్తూ జాగ్రత్తగా వాహనాలు నడపాలని సూచించారు.
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దొంగల అరెస్టుకళ్యాణదుర్గం: చోరీలకు పాల్పడుతున్న నలుగురు దొంగలను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. స్థానిక పోలీసుస్టేషన్లో సీఐలు హరినాథ్, నీలకంఠేశ్వర్ వివరాలు వెల్లడించారు. కళ్యాణదుర్గం మున్సిపాలిటీలోని మారెంపల్లి కాలనీకి చెందిన బోయ నరసింహ, బోయ మధుసూదన్, ఒంటిమిద్దికి చెందిన పిట్టి తిప్పేస్వామి, పార్వతీనగర్కు చెందిన బలిజ అచ్చయ్యలు బెట్టింగ్, ఇతర చెడు వ్యసనాలకు బానిసలయ్యారు. వ్యసనాలు తీర్చుకునేందుకు చోరీల బాట పట్టారు. మారెంపల్లి, పార్వతీ నగర్, ఒంటిమిద్దిలో తాళం వేసి ఉన్న ఇళ్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని రాత్రి వేళ చొరబడి బంగారు ఆభరణాలు, వెండి అపహరించారు. మంగళవారం మధ్యాహ్నం నలుగురూ స్థానిక అక్కమ్మ గార్ల బస్ స్టాప్ వద్ద ఉండగా, పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి వద్ద నుంచి బంగారు నెక్లెస్, గొలుసు, ఉంగరాలు, చెవి కమ్మలు, చైన్తో పాటు 129.6 గ్రాముల వెండి ఆభరణాలు స్వాధీనం చేసకున్నట్లు సీఐలు వెల్లడించారు. నిందితులను కోర్టులో హాజరు పరచనున్నట్లు తెలిపారు.
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ఇలా చేయాలి..పుట్టపర్తి అర్బన్: పచ్చి రొట్ట ఎరువులైన జీలుగ, జనుము, పిల్లి పెసర, ఉలవ నేలకు ఎంతో మంచి చేస్తాయి. నేల భౌతిక స్థితిని, స్థూల, సూక్ష్మ సాంద్రతను మారుస్తాయి. నీటి నిల్వ శక్తిని పెంచడంతో పాటు గాలిలో ఉండే నత్రజనిని స్థిరీకరిస్తాయి. పైపాటుగా వేసే 25 శాతం నత్రజని ఎరువులు తగ్గించుకోవచ్చు. భూమిలో వేరు బుడిపెలతో సారం పెరుగుతుంది. ఎరువులు వేసినప్పుడు నత్రజని, పొటాషియం, భాస్వరం మాత్రమే అందితే పచ్చిరొట్ట ఎరువులతో మొక్కకు కావాల్సిన 16 రకాల పోషకాలు అందుతాయి. భూముల్లో చౌడును తగ్గించడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. నేలలో మంచి బ్యాక్టీరియా, సూక్ష్మజీవులు, వానపాముల పెంపునకు అనుకూలించి భూమి ఆరోగ్యాన్ని పెంచుతాయి. జీలుగతో సరిపెట్టిన సర్కారు.. గత ప్రభుత్వంలో పచ్చిరొట్ట విత్తనాలను రైతులకు 50 శాతం సబ్సిడీతో అందించేవారు. అప్పట్లో వాతావరణం అనుకూలించడంతో ఏటా 3 వేల క్వింటాళ్లకు పైగా పచ్చిరొట్ట విత్తనాలను రైతులు కొనుగోలు చేసేవారు. ఈసారి చంద్రబాబు ప్రభుత్వం కేవలం జీలుగ మాత్రమే అందజేయడంతో రైతులు 160.5 క్వింటాళ్లు మాత్రమే కొనుగోలు చేయడం గమనార్హం. వీటి పూర్తి ధర కిలో రూ.80 కాగా 50 శాతం సబ్సిడీతో రూ.40 చొప్పున అందజేశారు. అన్ని విత్తనాలు అందజేయకుండా కేవలం జీలుగతోనే సరిపెట్టడంపై రైతులు పెదవివిరుస్తున్నారు. పచ్చిరొట్ట ఎరువులతో అనేక ప్రయోజనాలు భూసారం పెంచుకోవచ్చు జీలుగతోనే సర్కారు సరిపెట్టడంపై రైతుల పెదవివిరుపు పచ్చిరొట్ట విత్తనాలను ఎకరాకు 10 కిలోల చొప్పున చల్లుకోవాలి. సాగు చేసిన నెలన్నర వరకూ భూమిలోకి కలయదున్నాలి. ముఖ్యంగా వరి పైరు పోయగానే పచ్చిరొట్ట విత్తనాలు చల్లి పైరు నాటడానికి సిద్ధం కాగానే కలయ దున్నవచ్చు. ఇది నీటి కింద పడిపోయి రెండు వారాల్లో ఎరువుగా మారిపోతుంది. మెట్ట భూముల్లో అయితే, సాగు చేసిన పచ్చిరొట్టను కోసి కంపోస్ట్ చేసిన తరువాత పంటలకు వినియోగించాలి. రోటావేటర్తో కలయ దున్నడంతో పంట సాగులో పుల్లలు అడ్డం వచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది. పచ్చి రొట్ట ఎరువులను ఉద్యాన పంటలకూ ఉపయోగించవచ్చు. సాగు చేసి పెరిగిన తరువాత జీలుగ జనుమును కోసి మొక్కల చుట్టూ గుంతలు తీసి అందులో వేసి మట్టి కప్పితే ఎరువుగా మారి మొక్కలకు ఎంతో ప్రయోజనం చేకూరుతుంది.
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మ్యాన్ ఆఫ్ మంత్ అవార్డుల ప్రదానంగుంతకల్లు: విధి నిర్వహణలో అప్రమత్తంగా ఉంటూ ప్రమాదాల నివారణకు కృషి చేసిన పలువురు ఉద్యోగులకు మంగళవారం మ్యాన్ ఆఫ్ మంత్ అవార్డులను డీఆర్ఎం చంద్రశేఖర్గుప్తా ప్రదానం చేశారు. ఎర్రగుంట్లకు చెందిన ఆర్పీఎఫ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎం.శ్రీనివాసులు, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ గోవిందప్ప, కానిస్టేబుల్ ఎస్. వెంకటరెడ్డితోపాటు గుంతకల్లు ట్రైనీ మేనేజర్ సురేష్బాబు, పాయింట్స్మెన్లు జ్యోతీ ప్రతాప్ (ఎర్రగుడిపాడు), వై.పురుషోత్తం (గుత్తి), ఎం.శ్రీహరి (స్టేషన్ మాస్టర్, అనంత రాజుపేట), మల్లేషన్ (టెక్నీషియన్–3,మంత్రా లయం)కు అవార్డులు అందజేసి అభినందించారు. కార్యక్రమంలో ఏడీఆర్ఎం శివప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. కారు ఢీకొని యువకుడి మృతిపెనుకొండ రూరల్: కారు ఢీ కొని యువకుడు మృతి చెందిన సంఘటన పెనుకొండ వద్ద 44వ జాతీయ రహదారిపై చోటు చేసుకుంది. కియా పోలీసుస్టేషన్ ఎస్ఐ డి. రాఘవయ్య తెలిపిన మేరకు.. చెన్నేకొత్తపల్లి మండలం న్యామద్దల గ్రామానికి చెందిన ఉపేంద్ర (20) పెనుకొండ మండలం అమ్మవారిపల్లిలోని కోకాన్ పరిశ్రమలో పనిచేస్తున్నాడు. మంగళవారం సాయంత్రం పని ముగిసిన అనంతరం స్వగ్రామానికి వెళ్లేందుకు రోడ్డు దాటుతున్న అతడిని ఓ కారు వేగంగా ఢీకొంది. దీంతో తీవ్రగాయాలైన ఉపేంద్ర అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం పెనుకొండ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. మృతుని తండ్రి నాగభూషణ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ తెలిపారు. ఆలయంలో వెండి ఆభరణాల అపహరణ కనగానపల్లి(చెన్నేకొత్తపల్లి): చెన్నేకొత్తపల్లి మండల పరిధిలోని వెంకటంపల్లి ఆంజనేయస్వామి ఆలయంలో చోరీ జరిగింది. గ్రామస్తులు తెలిపిన మేరకు.. వెంకటంపల్లి నడిబొడ్డున ఆంజనేయస్వామి ఆలయం ఉంది. సోమవారం రాత్రి గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ఆలయ తలుపు తాళం పగలగొట్టి లోపలికి ప్రవేశించారు. స్వామివారికి అలంకరించిన 30 తులాల వెండి కిరీటం, 20 తులాల వెండి మలతాడు, హస్తం ఎత్తుకెళ్లారు. ఆలయం వద్ద సీసీ కెమెరాలు ఉన్నా వాటికి చిక్కకుండా చోరీకి పాల్పడటం గమనార్హం. దీనిపై మంగళవారం చెన్నేకొత్తపల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసినట్లు గ్రామస్తులు తెలిపారు. బాండ్ షరతుల ఉల్లంఘన.. వ్యక్తికి రిమాండ్ కదిరి టౌన్: భద్రతా బాండ్ షరతులను ఉల్లంఘించిన వ్యక్తిని రిమాండ్కు తరలించినట్లు కదిరి డీఎస్పీ శివనారాయణస్వామి తెలిపారు. మంగళవారం కదిరి టౌన్ పోలీస్స్టేషన్లో వివరాలు వెల్లడించారు. కదిరికి చెందిన షేక్ వలిబాషా పలు కేసుల్లో నిందితుడిగా ఉన్నాడు. దీంతో అతను బీఎన్ఎస్ఎస్ సెక్షన్ 126 కింద సంవత్సరం పాటు మంచి ప్రవర్తనతో నడుచుకుంటానంటూ రూ.5 లక్షల విలువైన భద్రతా బాండ్ సమర్పించాడు. బాండ్ అమలులో ఉండగానే కదిరి రూరల్ పోలీస్స్టేషన్లో నమోదైన ఓ హత్య కేసులో తలదూర్చాడు. పోలీసులు పోకాజ్ నోటీస్ ఇచ్చినా స్పందించలేదు. బాండ్ మొత్తం కూడా చెల్లించలేదు. దీంతో షేక్ వలిబాషాను పోలీసులు మంగళవారం అరెస్టు చేశారు. కోర్టులో హాజరుపరిచి కదిరి సబ్ జైలులో 65 రోజుల రిమాండ్కు పంపారు. కార్యక్రమంలో కదిరి టౌన్ సీఐ బి.వెంకటేశ్వర్లు పాల్గొన్నారు. ‘కేఎస్ఎన్’లో 11 వరకు డిగ్రీ ప్రవేశాలు అనంతపురం ఎడ్యుకేషన్: స్థానిక కేఎస్ఎన్ ప్రభుత్వ మహిళా డిగ్రీ కళాశాలలో డిగ్రీ మొదటి సంవత్సరం ప్రవేశాల కోసం ఆన్లైన్ నమోదు ప్రక్రియ ఈ నెల 11వ తేదీ వరకు కొనసాగనున్నట్లు ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ ఎం. ప్రగతి తెలిపారు. ఇంటర్ ఉత్తీర్ణులైన విద్యార్థినులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. మహిళా విద్యార్థినులకు సురక్షితమైన వాతావరణంలో విద్యను అందించేందుకు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నామని పేర్కొన్నారు. అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకుల బోధనతో పాటు ఆధునిక ప్రయోగశాలలు, విశాలమైన గ్రంథాలయం, కంప్యూటర్ ల్యాబ్లు, డిజిటల్ తరగతి గదులు, కెరీర్ గైడెన్స్ సెల్, నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణ, ఎన్సీసీ, ఎన్ఎస్ఎస్, క్రీడలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు విద్యా ర్థినులకు అందుబాటులో ఉన్నాయన్నారు.
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శరవేగంగా తుంగభద్రకు వరదబొమ్మనహాళ్: ఎగువన మలెనాడు, శివమొగ్గ, ఆగుంబే, శృంగేరి, చిక్మగళూరు, వరనాడులో భారీ వర్షాలు కురుస్తుండటంతో తుంగభద్ర జలాశయానికి వరద శరవేగంగా వస్తోంది. సోమవారం 0,705 క్యూసెక్కులున్న ఇన్ఫ్లో మంగళవారం సాయంత్రానికి 1,00,895 క్యూసెక్కులకు పెరిగింది. దీంతో ఒక్కరోజులోనే పది టీఎంసీల రావడంతో డ్యాంలో నీటిమట్టం 53.65 టీఎంసీలకు చేరుకుంది. వరద పోటెత్తుతుండటంతో ఆయకట్టు రైతుల్లో ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి. జలాశయం నుంచి 1,447 క్యూసెక్కుల నీటిని హెచ్చెల్సీ, ఎల్ఎల్సీ, రాయబసవన కెనాల్కు విడుదల చేస్తున్నారు. గత ఏడాది ఇదే సమయానికి 1626.06 అడుగుల నీటి మట్టంతో 80 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉండగా.. 24,130 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో, 23,669 క్యూసెక్కుల అవుట్ఫ్లో ఉండేదని అధికారులు తెలిపారు. ఆంధ్ర సరిహద్దులో తుంగభద్ర జలాల నిలిపివేత తుంగభద్ర జలాశయం నుంచి ఎగువ కాలువ (హెచ్చెల్సీ)కి విడుదల చేసిన నీళ్లు మంగళవారం వేకువజామున ఆంధ్రా సరిహద్దు 105–272 కిలోమీటర్ రెగ్యులేటర్ వద్దకు చేరుకున్నాయి. హెచ్చెల్సీ జిల్లా అధికారుల నుంచి ఆంధ్రాకు ఇండెంట్ సమర్పించలేదు. దీంతో కర్ణాటక హెచ్చెల్సీ అధికారులు మంగళవారం ఆంధ్రా సరిహద్దు 105వ కిలోమీటర్ వద్ద ఉన్న రెగ్యులేటర్ గేట్లను కిందకు దింపి నీటిని బంద్ చేశారు. హెచ్చెల్సీలో మరమ్మతులు జరుగుతుండటంతో ఆంధ్రాకు ఇండెంట్ నీటిని ఈ నెల 10 నుంచి తీసుకోనున్నట్లు హెచ్చెల్సీ అధికారులు చెబుతున్నారు. అది కూడా తాగునీటి అవసరాల కోసం సరిహద్దులో 1,500 క్యూసెక్కుల నీటిని తీసుకోవాలన్న ఇండెంట్ను టీబీ బోర్డుకు పంపిన్నట్లు ఆంధ్ర హెచ్చెల్సీ అధికారులు తెలిపారు. ఒక్క రోజులోనే 10 టీఎంసీల నీరు రాక 1,00,895 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో 53.65 టీఎంసీలకు చేరిన నీరు
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లక్ష్యం మేరకు ఇళ్ల నిర్మాణాలుపుట్టపర్తి టౌన్: ప్రభుత్వ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా బ్రాహ్మణపల్లి లేఅవుట్లో ఇళ్ల నిర్మాణాలను పూర్తి చేయాలని కలెక్టర్ శ్యాంప్రసాద్ హౌసింగ్ అధికారులను ఆదేశించారు. మంగళవారం పుట్టపర్తి మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని బ్రాహ్మణపల్లి వద్ద ఉన్న జగనన్న లేఅవుట్ను తనిఖీ చేశారు. గృహనిర్మాణాల పురోగతని పరిశీలించి అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ లే అవుట్లో ఆన్లైన్ డేటా ఆధారంగా బేసేమెంట్ లెవల్ నుంచి ఇళ్లు పూర్తయ్యేస్థాయి వరకు ఉన్న గృహ నిర్మాణాల లబ్ధిదారుల పూర్తి సమాచారాన్ని సేకరించి ఆగిపోయిన గృహ నిర్మాణాలు వెంటనే పూర్తయ్యే విధంగా చూడాలన్నారు. అలాగే కాలనీలో మౌలిక సదుపాయలపై దృష్టి పెట్టి ప్రజలకు ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాలని మున్సిపల్ అధికారులను ఆదేశించారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా హౌసింగ్ అధికారి వెంకటనారాయణ, తహసీల్దార్ సంహిత, ఏఈ ప్రవళ్లికతో పాటు మున్సిపల్, హౌసింగ్ అధికారులు పాల్గొన్నారు. క్యూఆర్ కోడ్ తప్పనిసరి : జేసీ ఓడీచెరువు: ప్రభుత్వం చౌకధాన్యం సరఫరాలో నూతనంగా చేపట్టిన క్యూఆర్ కోడ్ విధానాన్ని తప్పనిసరి అమలు చేయాలని జాయింట్ కలెక్టర్ మౌర్య భరధ్వాజ్ స్పష్టం చేశారు. మండల కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ చౌక ధాన్యపు గిడ్డంగిని ఆయన మంగళవారం ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. గిడ్డంగిలో నిల్వ ఉన్న చౌక బియ్యం, ఇతర సరుకుల వివరాలు స్టాకిస్ట్ నవీన్ను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం కొండకమర్లలోని 30వ ఎఫ్పీ షాపును తనిఖీ చేశారు. జాయింట్ కలెక్టర్ వెంట తహసీల్దార్ శ్రీనివాసులురెడ్డి, రెవెన్యూ సిబ్బంది ఉన్నారు. తల్లిపాల ప్రాముఖ్యతపై అవగాహన ధర్మవరం రూరల్: మండల పరిధిలోని దర్శనమల పీహెచ్సీని మంగళవారం డీఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ ఫైరోజా బేగం ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడ జరుగుతున్న ఆశా డే కార్యక్రమంపై ఆరా తీశారు. డీఎంహెచ్ఓ మాట్లాడుతూ ఈ నెల 7వ తేదీ వరకు తల్లిపాల వారోత్సవాలను నిర్వహించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. గర్భిణులు, బాలింతలకు తల్లి పాల ప్రాముఖ్యతపై అవగాహన కల్పించాలని ఆశా కార్యకర్తలకు సూచించారు. అనంతరం పీహెచ్సీలోని రికార్డులను తనిఖీ చేసి పీహెచ్సీ పరిసరాలను పరిశీలించారు. కార్యక్రమంలో డాక్టర్ పుష్పలత, మలేరియా సబ్ యూనిట్ ఆఫీసర్ జయరాం నాయక్, హెల్త్ సూపర్వైజర్ రాజశేేఖర్రెడ్డి, వైద్య సిబ్బంది, ఆశా కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.
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నేటి నుంచి ‘టెట్’పుట్టపర్తి: ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (టెట్) బుధవారం నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఈ నెల 16 వరకు పరీక్షలు కొనసాగనున్నాయి. కంప్యూటర్ ఆధారిత విధానంలో నిర్వహించే ఈ పరీక్షలకు మూడు పరీక్ష కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. 2,324 మంది అభ్యర్థులు పరీక్షలు రాయనున్నారు. బీఈడీ, డీఎడ్ చేసిన నిరుద్యోగ అఽభ్యర్థులతో పాటు ప్రభుత్వ టీచర్లూ పరీక్షలకు హాజరుకానున్నారు. సుప్రీం కోర్టు నేపథ్యంలో టెట్ అర్హత లేని టీచర్లందరూ పరీక్షలు రాయాల్సి వస్తోంది. రోజూ రెండు విడతలు జరగనున్నాయి. ఉదయం 9.30 నుంచి 12 గంటల వరకు, మధ్యాహ్నం 2.30 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పరీక్షలు ఉంటాయి. పుట్టపర్తిలోని సంస్కృతీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, బెంగళూరులోని ఇయాన్ డిజిటల్ జోన్ ఐడీ జెడ్, కేబీకే కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో పరీక్షలు జరగనున్నాయి. ఇప్పటికే విద్యాశాఖ అధికారులు ఆయా కేంద్రాలకు వెళ్లి పరిశీలించారు. ప్రతి కేంద్రంలోనూ తగినన్ని కంప్యూటర్లు, నిరంతర విద్యుత్ అందుబాటులో ఉండేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. అలాగే ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ, సీసీ కెమెరాలను అందుబాటులో ఉంచారు. అభ్యర్థులు హాల్టికెట్లతో పాటు ఒరిజినల్ గుర్తింపు కార్డు (ఆధార్, ఓటర్ ఐడీ తదితర) తెచ్చుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. అలాగే ఇబ్బంది లేకుండా కనీసం గంట ముందే పరీక్ష కేంద్రాలకు చేరుకోవాలని చెబుతున్నారు. జిల్లాలో పరీక్షలు రాయనున్న 2,324 మంది అభ్యర్థులు
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డీఎస్సీ అభ్యర్థులతో ఆటలొద్దుసాక్షి, పుట్టపర్తి: ఎందరో ఉన్నత విద్యావంతులను తయారు చేసే ఉపాధ్యాయ వృత్తికి ఎంపికై న అర్హులకు అన్యాయం చేసి రూ.లక్షలు దండుకుని అక్రమ మార్గంలో నియామకాలు చేపట్టడంపై వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు కన్నెర్రజేశారు. వైఎస్సార్సీపీ అధినేత మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు డీఎస్సీ అభ్యర్థులు, విద్యార్థి, ఉపాధ్యాయ సంఘాల నాయకులతో కలిసి నిర్వహించిన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలకు మంచి స్పందన లభించింది. మంగళవారం హిందూపురం, కదిరి నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో సమావేశాలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నాయకులు మాట్లాడుతూ నీట్ పేపర్ లీక్కు బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్రమంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రదాన్ రాజీనామా చేశారని, అదే రీతిలో డీఎస్సీలో అక్రమ నియామకాలకు బాధ్యత వహిస్తూ రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈనెల 6వ తేదీ నుంచి నాలుగు రోజుల పాటు రిలే నిరాహార దీక్షలు చేయనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. సీబీఐతో విచారణ చేయించాలి : మక్బూల్ డీఎస్సీలో అక్రమ నియామకాలపై సీబీఐతో విచారణ చేయించాలని వైఎస్సార్సీపీ కదిరి నియోజకవర్గ సమన్వయర్త బీఎస్ మక్బూల్ డిమాండ్ చేశారు. కదిరి నియోజకవర్గ పార్టీ కార్యాలయంలో విద్యార్థి సంఘాల నాయకులతో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించారు. మక్బుల్ మాట్లాడుతూ.. డీఎస్సీలో జరిగిన అవకతవకలకు బాధ్యతవహిస్తూ రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ రాజీనామా చేయడంతో పాటు విద్యార్థులకు క్షమాపణ చెప్పాలన్నారు. సీబీఐతో సమగ్ర విచారణ చేయించి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. మెగా డీఎస్సీ పేరుతో అభ్యర్థుల జీవితాలను దగా చేశారన్నారు. విద్యార్థి విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఈనెల 6 నుంచి రిలే నిరాహార దీక్షలు నిర్వహించి 10న భారీ ర్యాలీ చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు. అక్రమ నియామకాలపై వైఎస్సార్సీపీ నేతల కన్నెర్ర మంత్రి పదవికి లోకేశ్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ వైఎస్సార్సీపీ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలకు స్పందన
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7 నుంచి జిల్లాస్థాయి క్రీడా పోటీలుప్రశాంతి నిలయం: అమరావతి చాంపియన్స్ కప్లో భాగంగా జిల్లా స్థాయి క్రీడా పోటీలు ఈ నెల 7 నుంచి 12 దాకా మూడు రోజుల పాటు నిర్వహించనున్నట్లు జిల్లా క్రీడల అధికారి కిషోర్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. 7న పెనుకొండలోని కేవీఆర్ ఇండోర్ స్టేడియంలో బ్యాడ్మింటన్, వెయిట్ లిఫ్టింగ్, 11న హిందూపురం మండలం కె.బసస్నపల్లి ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో అథ్లెటిక్స్, ఖోఖో, కబడ్డీ, వాలీబాల్ పోటీలు జరుగుతాయన్నారు. 12న ధర్మవరం ప్రభుత్వ బాలుర ఉన్నత పాఠశాలలో హాకీ, ఆర్చరీ, యోగా, బాక్సింగ్, చెస్, బాస్కెట్బాల్ పోటీలు నిర్వహిస్తామన్నారు. పోటీల్లో పాల్గొనే క్రీడాకారులు తమ వయస్సు ధ్రువీకరణ పత్రాలతో నిర్ణీత సమయానికి వేదిక వద్ద హాజరు కావాలని కోరారు. జిల్లా స్థాయిలో విజేతలుగా నిలిచిన క్రీడాకారులు రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో పాల్గొంటారన్నారు. కేజీబీవీ ప్రిన్సిపాల్, టీచర్పై వేటుపుట్టపర్తి: ‘వివాదాలకు కేరాఫ్గా ఎన్పీ కుంట కేజీబీవీ’ అన్న శీర్షికన ఇటీవల సాక్షిలో ప్రచురితమైన కథనానికి అధికారులు స్పందించారు. దీనిపై ప్రత్యేక కమిటీ విచారణ జరిపి డీఈఓ కిష్టప్పకు రిపోర్టు అందించింది. ఇందులో భాగంగానే ప్రిన్సిపాల్ రెహానా, హిందీ టీచర్ రూపారాణిపై వేటు పడింది. పాఠశాల విద్యార్థులతో అమర్యాదగా ఉండడం, వచ్చిన నిధులను సద్వినియోగం చేయక పోవడం, నిధులు పక్కదారి పట్టడంతో ప్రిన్సిపాల్, టీచర్కు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసినట్లు డీఈఓ పేర్కొన్నారు. ముగ్గురు సభ్యులతో కమిటీని ఏర్పాటు చేసి విచారణ చేపట్టగా విధి నిర్వహణలో అలసత్వం, ప్రవర్తనా నియమాలను ఉల్లంఘించినట్లు తేలడంతో కలెక్టర్ శ్యాంప్రసాద్ ఆదేశాల మేరకు ఇద్దరి కాంట్రాక్ట్ సేవలను రద్దు చేశామన్నారు.
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రీ సర్వే తప్పులు.. తిప్పలుపుట్టపర్తి అర్బన్: భూ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపేందుకు చేపట్టిన సమగ్ర రీ సర్వే అపహాస్యమైంది. రెండేళ్లలో ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం పూర్తిగా గాడి తప్పింది. భూ సమస్యలు తీర్చేందుకు చేపట్టిన ప్రాజెక్టు రైతులకు కొత్త సమస్యలు తెచ్చిపెడుతోంది. ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం కొలువుదీరాక రీసర్వే అంతా తూతూ మంత్రంగా మారింది. రైతులకు తెలియకుండానే సర్వే పూర్తి చేసిన అధికారులు భూ విస్తీర్ణం ఇష్టానుసారం నమోదు చేశారు. దీంతో క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న భూమికి, పాసుపుస్తకంలో నమోదైన భూమికి పొంతన ఉండటం లేదు. దీంతో రుణాలతో పాటు ఇతర పథకాలకూ రైతులు దూరమవుతున్నారు. మా తప్పేం లేదు.. పాసుపుస్తకంలో భూ విస్తీర్ణం తప్పుగా నమోదైందని, మార్చి ఇవ్వాలని రైతులు వీఆర్ఓలను కోరితే తహసీల్దార్ కార్యాలయానికి వెళ్లాలని చెబుతున్నారు. అక్కడికి వెళితే అదంతా సర్వే శాఖ చేసిన తప్పిదమని తమ తప్పేంలేదని చెబుతున్నారు. గట్టిగా నిలదీస్తే కలెక్టరేట్కు వెళ్లమని రైతులకు ఉచిత సలహా ఇస్తున్నారు. దీంతో కార్యాలయాల చుట్టూ తిరిగి విసిగిపోయిన రైతులు చివరకు ఆందోళనకు దిగుతున్నారు. రెవెన్యూ భవన్ ముట్టడి.. పుట్టపర్తి నియోజకవర్గంలో జరిగిన రీ సర్వేలు తప్పులు జరిగాయని పలువురు రైతులు సోమవారం ‘ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక’ కార్యక్రమం జరుగుతున్న రెవెన్యూ భవన్ను ముట్టడించారు. నల్లమాడ మండలం వేళ్లమద్ది, గుట్టకింద తండా, కొత్తపల్లి, యర్రవంకపల్లి, తదితర గ్రామాలకు చెందిన రైతులు పదుల సంఖ్యలో విచ్చేశారు. తమకు తెలియకుండానే రీసర్వే చేసి పట్టాదార్ పాస్ పుస్తకాలను అందజేశారని, అందులో భూముల విస్తీర్ణం తగ్గించి చూపారని బాధిత రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వీఆర్ఓలను, తహసీల్దార్లను అడిగినా సరైన సమాధానం లేక పోవడంతో కలెక్టర్ వద్దకు వచ్చినట్లు వెల్లడించారు. తాము తాతల కాలం నుంచి పట్టాభూములను సాగు చేసుకుంటూ పంటలను పండించుకుంటున్నామని, అయితే ఇటీవల జరిగిన రీ సర్వే అనంతరం వచ్చిన పాస్ పుస్తకాలలో తప్పులు జరిగినట్లు గుర్తించామన్నారు. తమ దగ్గర ఉన్న పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలకూ ప్రస్తుతం వచ్చిన పాస్ పుస్తకాలకు చాలా తేడాలున్నాయని తెలిపారు. తప్పులతడకగా ఉన్న పాస్ పుస్తకాలతో మ్యుటేషన్లు సైతం కాలేదన్నారు. తహసీల్దార్ కార్యాలయానికి వెళ్తే తమకు సంబంధం లేనట్లు అధికారులు చెప్తున్నారన్నారు. ఒక్కో రైతుకు సంబంధించి అర ఎకరా నుంచి 3 ఎకరాల వరకూ తగ్గించి పట్టాదారు పాసుపుస్తకాల్లో విస్తీర్ణం చూపారన్నారు. ఇప్పటికై నా తమ సమస్యను పరిష్కరించక పోతే జాతీయ ఎస్టీ కమిషన్ సహకారంతో ఢిల్లీకి వెళ్లి కోర్టులో పిటిషన్ వేస్తామన్నారు. ప్రభుత్వం చేసిన తప్పులను ఎండగడతామన్నారు. ఈ చిత్రంలోని రైతు పేరు రమణానాయక్. నల్లమాడ మండలం వేళ్లమద్ది స్వగ్రామం. అతనికి మూడు సర్వే నంబర్లలో 3.80 ఎకరాలు ఉంది. ఇది తాతలకాలం నాటి నుంచి వంశపారంపర్యంగా వస్తున్న ఆస్తి. కానీ ఇటీవల భూమిని సర్వే చేసిన అధికారులు పట్టాదారు పాసుపుస్తకంలో కేవలం 2.06 ఎకరాలు మాత్రం చూపారు. తక్కిన 1.74 ఎకరాల భూమిని మాయం చేశారు. ఇప్పటికే రమణానాయక్ పాసుపుస్తకాలు పెట్టి బ్యాంకులో రుణం తీసుకున్నాడు. ఇటీవల రెన్యూవల్కు వెళ్తే వన్బీలో విస్తీర్ణం తగ్గడంతో బ్యాంక్ మేనేజర్ రుణం మొత్తం చెల్లించాలని చెప్పారు. తనకు 3.80 ఎకరాల భూమి ఉందని చెప్పినా వినిపించుకోవడం లేదని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ...రమణానాయక్ లాగే జిల్లాలో చాలా మంది రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. రీసర్వే అనంతరం అధికారులు ఇష్టానుసారం భూవిస్తీర్ణం నమోదు చేయడంతో దిక్కుతోచని స్థితిలో పడ్డారు. ఒక్కో రైతు పాసుపుస్తకం నుంచి 5 సెంట్లు, 10 సెంట్లు నుంచి ఎకరాలకు ఎకరాలే మాయం చేశారు. అడిగితే ప్రింట్ చేసిన చోట టెక్నికల్ ఇష్యూ వచ్చిందని, మళ్లీ పంపుతామని సర్ది చెప్తున్నారు. అపహాస్యమవుతున్న రీ సర్వే ప్రాజెక్టు పాసుపుస్తకంలో భూ విస్తీర్ణం తగ్గించి చూపిన వైనం వన్బీలు కూడా రాక పథకాలు పొందలేకపోతున్న రైతులు తహసీల్దార్ కార్యాలయాల్లో సంప్రదించినా స్పందన శూన్యం సోమవారం కలెక్టరేట్ను ముట్టడించిన గిరిజన రైతులు
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మంచానికే పరిమితమైనా పింఛన్ ఇవ్వరా..?● కుమారుడి పరిస్థితి చెబుతూ కన్నీటి పర్యంతమైన మహిళ పుట్టపర్తి అర్బన్: ‘‘నా కుమారుడు రోడ్డు ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. వెన్నుపూస దెబ్బతినడంతో రెండుకాళ్లూ కదపలేని స్థితి ఉన్నాడు. రెండేళ్లుగా మంచానికే పరిమితమయ్యాడు. అయినా పింఛన్ ఇవ్వరా’’ అంటూ ఓ మహిళ తన కుమారుడిని ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక వద్దకు ఆటోలో తీసుకువచ్చి మరీ అధికారులను ప్రశ్నించింది. వివరాల్లోకి వెళితే..బుక్కపట్నంకు చెందిన ఓబుళపతి, నారాయణమ్మ దంపతుల కుమారుడు సురేష్ డిగ్రీ వరకూ చదువుకున్నాడు. భార్య చందన, ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. కుటుంబ పోషణకు సురేష్ కొత్తచెరువులోని ఓ ప్రైవేటు పాఠశాలలో టీచర్గా చేరాడు. రెండేళ్ల క్రితం రోడ్డు ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడిన సురేష్కు వెన్నుపూస దెబ్బతినింది. కుమారుడి చికిత్స కోసం ఆ తల్లిదండ్రులు ఇంట్లో ఉన్న బంగారు, కొద్ది పాటి భూమిని అమ్మారు. అయినా అతని పరిస్థితిలో మార్పు రాలేదు. శరీరం సహకరించక పూర్తిగా మంచానికే పరిమితమయ్యాడు. కనీసం పింఛన్ అయినా ఇచ్చి ఆదుకోండని సురేష్ తల్లి నారాయణమ్మ అధికారులను వేడుకుంది. అయినా ఎవరూ కనికరించలేదు. ఒక సారి సదరం నిమిత్తం మదనపల్లికి పంపారు. అక్కడి వరకూ వెళ్లి వచ్చినా పింఛన్ మంజూరు చేయలేదు. దీంతో నారాయణమ్మ సోమవారం తన కుమారుడు సురేష్ను ఆటోలో వేసుకుని నేరుగా రెవెన్యూ భవన్కు వచ్చి కలెక్టర్ శ్యాం ప్రసాద్కు చూపించి పింఛన్ మంజూరు చేయాలని వేడుకుంది. వెంటనే డీసీహెచ్ఎస్ మధుసూదన్ వచ్చి వివరాలు సేకరించారు.
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శంకరనారాయణ హౌస్ అరెస్ట్సాక్షి పుట్టపర్తి: మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్ సీపీ పొలిటికల్ అడ్వయిజరీ కమిటీ మెంబర్ శంకర నారాయణను పెనుకొండ పోలీసులు హౌస్ అరెస్ట్ చేశారు. టీడీపీ నాయకుల భూదందాలు, అక్రమాలు, అణచివేతలను నిరసిస్తూ సోమవారం ఉరవకొండలో వైఎస్సార్సీపీ పీఏసీ సభ్యుడు, మాజీ ఎమ్మెల్యే వై.విశ్వేశ్వరరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో శాంతియుత ధర్నాకు పిలుపునిచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో ముందస్తు చర్యల పేరుతో శంకరనారాయణను హౌస్ అరెస్టు చేశారు. సోమవారం ఉదయం సీఐ రాఘవన్ మాజీమంత్రి నివాసానికి చేరుకుని ఉరవకొండ నిరసన ర్యాలీకి అనుమతులు లేవని, అందువల్ల అక్కడకు వెళ్లేందుకు వీలు లేదంటూ ఇంట్లోనే నిర్బంధించారు. ఈ సందర్భంగా శంకరనారాయణ విలేకరులతో మాట్లాడారు. రాష్ట్రంలో భయానక వాతావరణం కనిపిస్తోందన్నారు. వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, మద్దతుదారులపై దౌర్జన్యాలు, దాడులు చేయిస్తూ చంద్రబాబు ప్రభుత్వం పైశాచిక ఆనందం పొందుతోందన్నారు. కనీసం నిరసన తెలిపే హక్కును కూడా కాలరాస్తూ ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేస్తోందన్నారు. ఉరవకొండలో జరిగే శాంతియుత ర్యాలీని అనుమతుల పేరుతో నిలువరించారన్నారు. ఎక్కడికక్కడ వైఎస్సార్ సీసీ నాయకులను అరెస్ట్లు చేస్తున్నారన్నారు. ఈ దౌర్జన్యకాండను, ప్రజాస్వామ్య వ్యతిరేక చర్యలను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామన్నారు. రాష్ట్రంలో నెలకొన్న పరిస్థితులను కేంద్రం అధ్యయనం చేసి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తగు ఆదేశాలు జారీ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఇప్పటికై నా అక్రమ అరెస్టులను ఆపకపోతే రాబోవు రోజుల్లో ఈ ప్రభుత్వం మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదన్నారు.పెనుకొండ రూరల్: మండల పరిధిలోని అమ్మవారిపల్లి గ్రామంలోని నరసింహ స్వామి దేవాలయం ఎదురుగా ఉన్న ముళ్ల పొదల్లో సోమవారం ఉదయం 8 గంటల సమయంలో ఓ పసిబిడ్డ గుక్కపట్టి ఏడుస్తోంది. ఆడుకునేందుకు అటుగా వెళ్లిన చిన్నారులు శిశువు ఏడ్పువిని తల్లిదండ్రులకు చెప్పారు. దీంతో వారు అంగన్వాడీ సిబ్బందిని తీసుకుని అక్కడికి చేరుకుని పరిశీలించగా...నవజాత మగశిశువు కనిపించింది. దీంతో వారు శిశువును చేరదీసి గుట్టూరు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. వైద్యులు శిశువుకు చికిత్స అందించి పాలు పట్టారు. అనంతరం వైద్య పరీక్షలు నిమిత్తం పెనుకొండ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడి వైద్యులు శిశువు ఆరోగ్య పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని అనంతపురంలోని జీజీహెచ్కు రెఫర్ చేయడంతో అంగన్వాడీ సూపర్ వైజర్ విజయలక్ష్మి శిశువును అక్కడికి తరలించారు. అయితే ఆ శిశువును వదిలివెళ్లిన వారు ఎవరు.. ఎందుకని ఇలా చేశారు...అన్న వివరాలు తెలియరాలేదు. అంగన్వాడీ సిబ్బంది సమాచారంతో కియా స్టేషన్ ఎస్ఐ రాఘవయ్య కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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‘టెట్’ జిల్లా పరిశీలకుల నియామకంఅనంతపురం ఎడ్యుకేషన్: రేపటి నుంచి ప్రారంభం కానున్న టెట్ (ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష) నిర్వహణ పర్యవేక్షణకు జిల్లాల వారీగా పరిశీలకులను నియమించారు. ఈ మేరకు పాఠశాల విద్య కమిషనర్ తమీమ్ అన్సారియా సోమవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. అనంతపురం జిల్లా పరిశీలకులుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓపెన్ స్కూల్ సొసైటీ డైరెక్టర్ ఆర్.నరసింహారావు, శ్రీసత్యసాయి జిల్లా పరిశీలకులుగా సమగ్ర శిక్ష ఎస్పీడీ కార్యాలయం డిప్యూటీ డైరెక్టర్ విజయేంద్రరావును నియమించారు. సీబీటీ విధానంలో నిర్వహించే టెట్ పరీక్షలను నిస్పక్షపాతంగా విజయంతంగా నిర్వహించేందుకు జిల్లాస్థాయి పరిశీలకులను నియమించినట్లు కమిషనర్ ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు. సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలి ● అధికారులకు కలెక్టర్ శ్యాంప్రసాద్ ఆదేశం ప్రశాంతి నిలయం: ‘ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక’లో అందే అర్జీలో పేర్కొన్న సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని కలెక్టర్ శ్యాంప్రసాద్ అధికారులను ఆదేశించారు. సోమవారం పుట్టపర్తి రైల్వేస్టేషన్ సమీపంలోని రెవెన్యూ భవన్లో ‘ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక’ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. జిల్లా నలుమూలల నుంచి తరలివచ్చి వచ్చిన ప్రజలు తమ సమస్యలపై మొత్తంగా 317 అర్జీలు అందించారు. అర్జీలు స్వీకరించిన కలెక్టర్ వాటిని ఆయా శాఖలకు పంపారు. కార్యక్రమం అనంతరం కలెక్టర్ అధికారులతో సమావేశమయ్యారు. ప్రజల నుంచి అందిన అర్జీలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి నాణ్యమైన పరిష్కారం చూపాలన్నారు. అర్జీలు పునరావృతం కాకుండా చూడాలన్నారు. కార్యక్రమంలో జేసీ మౌర్య భరద్వాజ్, డీఆర్ఓ కొండయ్య, ఎస్డీసీ విజయకుమారి, పుట్టపర్తి ఆర్డీఓ సువర్ణ, వివిధ శాఖల జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు. పాఠశాలల్లో పనులు వేగవంతం చేయాలి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎంపిక చేసిన ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో మౌలిక వసతుల కల్పన పనులను వేగవంతం చేయాలని కలెక్టర్ శ్యాం ప్రసాద్ ఆదేశించారు. సోమవారం ఆయన కలెక్టరేట్లోని మినీ కాన్ఫరెన్స్ హాలులో డీఈఓ కిష్టప్ప, ఇంజినీరింగ్, పంచాయతీరాజ్ అధికారులతో సమావేశమయ్యారు. మౌలిక వసతుల కల్పన కల్పించేందుకు జిల్లాలో 344 పాఠశాలలను ఎంపిక చేశామన్నారు. ఈ మేరకు అంచనాలు రూపొందించి తదుపరి ప్రక్రియలన్నింటినీ ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు.
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దగా డీఎస్సీపై ధర్మాగ్రహంసాక్షి, పుట్టపర్తి మెగా డీఎస్సీ పేరుతో ఉపాధ్యాయ నియామకాల్లో జరిగిన అవకతవకలపై బాధిత అభ్యర్థుల తరఫున వైఎస్సార్ సీపీ పోరుబాట పట్టింది. అందులో భాగంగా ఆందోళనలను తీవ్రతరం చేసింది. సోమవారం పెనుకొండ, మడకశిర, ధర్మవరంలో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలు నిర్వహించింది. వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులతో పాటు విద్యార్థి, యువజన సంఘాల నాయకులు, మేధావులు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొని చంద్రబాబు సర్కార్ తీరును నిరసించారు. అర్హులకు న్యాయం జరిగే వరకూ వైఎస్సార్ సీపీ చేసే ప్రతి పోరాటంలోనూ పాలుపంచుకుంటామన్నారు. లోకేష్ రాజీనామా చేయాలి.. దగా డీఎస్సీ కారణంగా లక్షలాది మంది నిరుద్యోగ భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థకంగా మారిందని వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షురాలు ఉషశ్రీచరణ్ అన్నారు. డీఎస్సీ నియామకాల్లో జరిగిన అవతవకలను నిరసిస్తూ ఉషశ్రీచరణ్ ఆధ్వర్యంలో పెనుకొండలో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. ఏళ్లుగా కష్టపడి చదివి పరీక్ష రాసిన వారికి చంద్రబాబు ప్రభుత్వం మోసం చేసిందని మండిపడ్డారు. ఒక్కో పోస్టును రూ.లక్షలకు అమ్ముకుందని ఆరోపించారు. డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలను నిగ్గు తేల్చేందుకు సీబీఐతో విచారణ చేయించాలని ఆమె డిమాండ్ చేశారు. విచారణ అనంతరం పరీక్షలో అర్హత సాధించిన వారందరికీ పోస్టింగులు ఇచ్చే వరకు పోరాటం ఆగదని హెచ్చరించారు. విద్యార్థులు, నిరుద్యోగ యువత సమస్యలను పరిష్కరించకుండా చంద్రబాబు ప్రభుత్వం నిరంకుశ వైఖరితో వ్యవహరిస్తోందన్నారు. నీట్ పరీక్ష పేపర్ లీక్కు బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్రమంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రదాన్ తరహాలో డీఎస్సీలో అక్రమాలకు బాధ్యత వహిస్తూ రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఇదో మాయని మచ్చ : కేతిరెడ్డి చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఇటీవల నిర్వహించిన మెగా డీఎస్సీలో అంతులేని అక్రమాలు చేసి అర్హులకు అన్యాయం చేసిందని ధర్మవరం మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి వెంకటరామిరెడ్డి అన్నారు. సోమవారం ఆయన ధర్మవరంలోని వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయంలో డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలపై ప్రముఖులతో రౌండ్ టేబుల్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కేతిరెడ్డి మాట్లాడుతూ.. డీఎస్సీ పోస్టులను కూటమి నేతలు అమ్ముకుని అర్హులకు అన్యాయం చేశారని మండిపడ్డారు. చిత్తశుద్ధి ఉంటే సీబీఐతో విచారణ చేయించాలని డిమాండ్ చేశారు. లేనిపక్షంలో అక్రమాలకు బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ రాజీనామా చేయాలన్నారు. డీఎస్సీలో జరిగిన కుంభకోణం రాష్ట్ర చరిత్రలో మాయని మచ్చ అన్నారు. ఈనెల 6 నుంచి ధర్మవరంలో రిలే నిరాహార దీక్షలు చేపట్టనున్నట్లు కేతిరెడ్డి వెల్లడించారు. ఇది సాక్ష్యం కాదా? ప్రశ్నాపత్రాల తయారీ ప్రక్రియలో భాగమైన పురమ నవీన్ అనే అభ్యర్థికి సోషల్ స్టడీస్లో కృష్ణా జిల్లా టాపర్గా, జోన్–2లో ఆరో ర్యాంక్గా నిలవడం చూస్తే ప్రశ్నాపత్రాలు లీక్ అయినట్లు స్పష్టంగా తెలుస్తోందన్నారు. గతంలో స్పోర్ట్స్ కోటా 2 శాతం ఉండేదని, కానీ చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా జీఓ తెచ్చి స్పోర్ట్స్ కోటాను 3 శాతానికి పెంచడంతో పాటు అభ్యర్థులకు రాత పరీక్షను ఎత్తి వేయడం అక్రమాలకు నిదర్శనం కాదా అని కేతిరెడ్డి ప్రశ్నించారు. టీడీపీ నేతలు ఇచ్చిన స్పోర్ట్స్ సర్టిఫికెట్లను అనర్హులకు కట్టబెట్టింది వాస్తవం కాదా ప్రశ్నించారు. ఆర్చరీలో జాతీయ స్థాయిలో గోల్డ్మెడల్ సాధించిన దుర్గయ్యను ఇంటర్వ్యూలకు పిలిచి ఉద్యోగం ఇవ్వకపోవడం వెనుక ఆంతర్యం ఏమిటని కేతిరెడ్డి ప్రశ్నించారు. సీబీఐ విచారణ చేయాలి : ఈరలక్కప్ప డీఎస్సీ అక్రమాలపై సీబీఐతో విచారణ చేయించి అభ్యర్థులకు న్యాయం చేయాలని మడకశిర నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త ఈరలక్కప్ప అన్నారు. మడకశిరలోని టౌన్ హాల్లో నిర్వహించిన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. నిరుద్యోగులు, విద్యార్థులు, డీఎస్సీ అభ్యర్థులను చంద్రబాబు మోసం చేశారన్నారు. విద్యార్థులకు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు చెల్లించకుండా కూటమి ప్రభుత్వం అన్యాయం చేసిందని మండిపడ్డారు. విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులు, డీఎస్సీ అభ్యర్థులకు న్యాయం జరిగే వరకు వైఎస్సార్సీపీ పోరాటం ఆగదని హెచ్చరించారు. ఆందోళనలో భాగంగా ఈనెల 6, 7, 8, 9 తేదీల్లో మడకశిరలో రిలే నిరాహార దీక్షలు చేపట్టనున్నట్లు తెలిపారు. వైఎస్సార్సీపీ ఆధ్వర్యంలో రౌండ్టేబుల్ సమావేశాలు డీఎస్సీలో అక్రమాలకు బాధ్యత వహిస్తూ మంత్రి లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని నేతల డిమాండ్
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పర్యాటక కేంద్రం.. ఘోరంజఠాయువు రోడ్డులో పడేసిన వ్యర్థ పదార్థాలు ఆలయం వెనుక భాగంలో చెత్తాచెదారంలేపాక్షి: లేపాక్షి వీరభద్రస్వామి దేవాలయానికి రోజూ అనేక మంది భక్తులు, పర్యాటకులు వస్తుంటారు. ప్రతి ఆది, శనివారాల్లో వేలాది మంది పర్యాటకులు విచ్చేస్తుంటారు. అలాంటి పర్యాటక కేంద్రంలో పరిసరాలు అపరిశుభ్రంగా ఉండడంతో పర్యాటకులు, భక్తులు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వీరభద్రస్వామి దేవాలయం తూర్పు ద్వారం నుంచి జఠాయువు పక్షి విగ్రహానికి వెళ్లే రహదారికి ఇరువైపులా చెత్తతో పాటు మాంసపు ముద్దలు, వ్యర్థ పదార్థాలు పడేయడంతో దుర్వాసన వెదజల్లుతోంది. దీంతో పర్యాటకులు ముక్కులు మూసుకుని వెళ్లాల్సిన దుస్థితి నెలకొంది. కంచిసముద్రం రోడ్డు, జఠాయువు పక్షి రోడ్డుకు ఇరువైపులా అపరిశుభ్రత తాండవిస్తోంది. అదేవిధంగా ఆలయం పడమర ద్వారంలో వీధి కుక్కలు స్వైరవిహారం చేస్తుండడంతో పర్యాటకులు భయకంపితులవుతున్నారు. పరిసరాలను శుభ్రం చేయాల్సిన పంచాయతీ అధికారులు ప్రేక్షకపాత్ర వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికై నా స్పందించి ఆలయానికి వచ్చే పర్యాటకులు, భక్తులు ఆహ్లాదం పంచాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. స్వాతంత్య్ర వేడుకలకు పకడ్బందీ ఏర్పాట్లుకర్కశత్వానికి బలైన శిశువు అనంతపురం సిటీ: నానమ్మ కర్కశత్వానికి చిన్నారి బలైంది. వివరాలు.. లేపాక్షి మండలం మామిడాకులపల్లికి చెందిన అశోక్కుమార్, పూజిత ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ పెళ్లి అశోక్కుమార్ తల్లికి ఇష్టం లేదని తెలిసింది. అయినా కుమారుడి కోసమని ఆమె మౌనంగానే ఉంటూ వచ్చారు. గర్భం దాల్చిన పూజిత గత మే నెల 31న హిందూపురంలోని ప్రభుత్వాస్పత్రిలో ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. విషయం తెలుసుకున్న అశోక్కుమార్ తల్లి లోలోన రగిలిపోయింది. ఇష్టంలేని పెళ్లి చేసుకోవడమే కాకుండా ఆడపిల్లకు జన్మనిచ్చావంటూ కోడలిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసేది. ఈ క్రమంలోనే శిశువుకు ఫిట్స్ వస్తుండడంతో తల్లిదండ్రులు జూలై 22న అనంతపురం సర్వజనాస్పత్రికి తీసుకొచ్చారు. రెండో అంతస్తులో ఉన్న పీడియాట్రిక్ వార్డులో వైద్యులు అడ్మిట్ చేసుకుని చికిత్స చేస్తూ వచ్చారు. 28వ తేదీ వేకువజాము తల్లి నిద్రిస్తుండగా.. నానమ్మ ఆ శిశువును తీసుకెళ్లి రెండో అంతస్తుపై నుంచి కిందకు విసిరేసింది. ఘటనలో తీవ్రంగా గాయపడిన చిన్నారిని అప్పటి నుంచి ఐసీయూలో ఉంచి వైద్యులు చికిత్స చేస్తూ వచ్చారు. లేత శరీరం లోపల తీవ్రమైన గాయాలు ఉండడంతో శిశువు కోలుకోలేక ఆదివారం రాత్రి మృతి చెందింది. లేపాక్షిలో తాండవిస్తున్న అపరిశుభ్రత పర్యాటకులు, భక్తులకు తప్పని ఇక్కట్లు పట్టించుకోని అధికారులు కలెక్టర్ శ్యామ్ ప్రసాద్
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ఆర్టీసీ ప్రైవేటీకరణ వద్దే వద్దువర్షాల కోసం మహాయాగంవిద్యార్థుల భవితకు బాటలు వేయాలి పుట్టపర్తి అర్బన్: విద్యారంగంలో గుణాత్మక మార్పులు తీసుకురావాలని కలెక్టర్ శ్యాం ప్రసాద్ ఎంఈఓలు, క్లష్టర్ హెచ్ఎంలకు దిశా నిర్దేశం చేశారు. సోమవారం పుట్టపర్తి మండలం జగరాజుపల్లి వద్ద ఉన్న మంగళకర ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్లో పాఠశాలల విద్యా ప్రగతి సూచీలపై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ...విద్యలో నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాన్ని చేరుకుని జిల్లాను మొదటి స్థానంలో నిలబెట్టాలన్నారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు పాఠశాల విద్యే పునాది లాంటిదని, దీన్ని గుర్తించి నాణ్యమైన విద్యను అందించి విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు బాటలు వేయాలన్నారు. విద్యార్థుల హాజరు శాతాన్ని పెంచాలన్నారు. పదో తరగతిలో వందశాతం ఉత్తీర్ణత సాధించాలన్నారు. స్టార్ రేటింగ్ తక్కువగా ఉన్న పాఠశాలల్లో మౌలిక వసతులు, అకడమిక్ ప్రమాణాలు పెంచాలన్నారు. విద్యాకిట్లు వంద శాతం అందజేయాలన్నారు. కార్యక్రమంలో డీఈఓ కిష్టప్ప, సమగ్ర శిక్ష అధికారులు, ఎంఈఓలు, హెచ్ఎంలు పాల్గొన్నారు. మందుబాబులపై కేసుకదిరి టౌన్: మద్యం సేవించి వాహనాలు నడుపుతున్న ఆరుగురిపై కేసు నమోదు చేసినట్లు సీఐ వెంకటేశ్వర్లు తెలిపారు. అనంతరం నిందితులను కదిరి స్పెషల్ జ్యుడీషియల్ సెకండ్ క్లాస్ మెజిస్ట్రేట్ ఎదుట హాజరు పరచగా, ఐదుగురికి ఒక్కొక్కరికి రూ.10 వేల జరిమానా, మరొకరికి ఏడు రోజుల జైలు శిక్ష విధిస్తూ తీర్పు వెలువరించినట్లు పేర్కొన్నారు. అలాగే, కదిరిలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు అసౌకర్యం కలిగించిన 15 మందిపై కేసు నమోదు చేసి కోర్టులో హాజరుపరచగా, జడ్జి జరిమానా విధించారన్నారు. మద్యం తాగి బైక్ నడిపిన ఇద్దరికి జైలు తలుపుల : మద్యం తాగి వాహనం నడుపుతూ పట్టుబడిన తలుపులలోని కుమ్మరపేట, ఎస్టీ కాలనీలకు చెందిన ఓబులేసు, సాయి అనే యువకులకు కదిరి మెజిస్టేట్ కోర్టు ఐదు రోజుల జైలు శిక్ష విధించింది. రూ.10వేల జరిమానా విధించినా కట్టనందున వీరికి ఐదు రోజుల శిక్ష నిమిత్తం సబ్జైలుకు పంపినట్లు ఎస్ఐ చెన్నయ్య తెలిపారు. బాధితులకు న్యాయం చేయండి: ఎస్పీపుట్టపర్తి టౌన్: ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక కార్యక్రమంలో వచ్చిన అర్జీలపై చట్టపరిధిలో విచారణ చేసి బాధితులకు న్యాయం చేయాలని ఎస్పీ సతీష్కుమార్ ఆదేశించారు. పోలీస్ కార్యాలయంలో సోమవారం నిర్వహించిన ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదికకు వివిధ సమస్యలపై 85 వినతులు అందాయి. ఎస్పీ సతీష్ కుమార్ సమస్యలు ఓపికగా విని సంబంధిత పోలీస్ అధికారులకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు. ఫిర్యాదుదారులతో మర్యాద పూర్వకంగా మాట్లాడి సమస్యకు పరిష్కారం చూపాలన్నారు. అర్జీలు పునరావృతమైతే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. కార్యక్రమంలో ఏఎస్పీ అంకిత సురనా, సీఐ బొజ్జప్ప, డీటీఆర్బీఐ లక్ష్మీకాంత్రెడ్డి, లీగల్ అడ్వైజర్ సాయినాథ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. టెట్ రద్దు చేయాలి పుట్టపర్తి: 2010కు ముందు నియమితులైన ఉపాధ్యాయులకు టెట్ నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలని లేదంటే పూర్తిగా టెట్ను రద్దు చేయాలని వైఎస్సార్టీఏ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి బడా హరిప్రసాద్రెడ్డి పేర్కొన్నారు. సోమవారం బుక్కపట్నం మండలంలోని పలు పాఠశాలల్లో సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పెండింగ్లో ఉన్న 5 డీఏలను వెంటనే విడుదల చేయాలన్నారు. ఐఆర్ ప్రకటించాలని, యాప్ల భారం తగ్గించాలని డిమాండ్ చేశారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా నాయకులు ప్రతాప్రెడ్డి, ఉపాధ్యక్షుడు శ్రీనివాసులు, సీనియర్ నాయకులు వెంకటేష్ బాబు, మండల అధ్యక్షుడు శ్రీనివాసరెడ్డి ఉన్నారు. జీనులకుంటలో మంచినీటి ఎద్దడిని నివారించాలిగాండ్లపెంట: మండల పరిధిలోని జీనులకుంట పంచాయతీ కేంద్రంలో నెలకొన్న మంచినీటి ఎద్దడిని నివారించాలంటూ సోమవారం పార్టీలకు అతీతంగా గ్రామస్తులు మండల కేంద్రానికి తరలివచ్చారు. ఎంపీడీఓ కార్యాలయం వద్ద బైఠాయించారు. ఈ సందర్భంగా గ్రామస్తులు మాట్లాడుతూ ఎలుగూటివారిపల్లికి చెందిన రైతు చంద్రశేఖరరెడ్డి జీనులకుంటకు నీరు వెళ్లకుండా పైపులైన్ను ధ్వంసం చేశారని ఆరోపించారు. రైతుపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఎస్ఐ సుమతి, ఎంపీడీఓ రామక్రిష్ణకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ క్రమంలోనే రైతు చంద్రశేఖరరెడ్డిని ఎంపీడీఓ కార్యాలయం వద్దకు పిలిపించి ఎంపీడీఓ, ఎస్ఐలు మాట్లాడారు. ప్రభుత్వ ఆస్తిని ధ్వంసం చేయడం నేరమని హెచ్చరించారు. 4 రోజుల్లో పైపులైన్ను పునరుద్ధరిస్తానని అతను హామీ ఇవ్వడంతో గ్రామస్తులు శాంతించారు. చంపుతామంటూ మెడికల్ ఆఫీసర్కు బెదిరింపులు ● పోలీసులను ఆశ్రయించిన బాధితుడు పుట్టపర్తి అర్బన్: చంపుతామంటూ మెడికల్ ఆఫీసర్ను పలువురు బెదిరించడం సర్వత్రా చర్చనీయాంశంగా మారింది. పుట్టపర్తి మండలం వెంగళమ్మచెరువు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం మెడికల్ ఆఫీసర్, బాధితుడు డాక్టర్ దిలీప్ కుమార్ తెలిపిన మేరకు.. తల్లిపాల వారోత్సవాల్లో భాగంగా సోమవారం సాయంత్రం పుట్టపర్తిలో డీఎంహెచ్ఓ ఫైరోజ బేగం అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశానికి దిలీప్ కుమార్ హాజరయ్యారు. ఆ సమయంలో ఆయనకు 9494457409 నంబర్ నుంచి కాల్ చేసిన వ్యక్తి తాను లింగా రామమోహన్ అని పరిచయం చేసుకున్నాడు. అసభ్యకరంగా దూషించాడు. మరో వ్యక్తి నిన్ను చంపేస్తానంటూ బెదిరించాడు. ఈ క్రమంలోనే ఒక వాహనంలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు వెంగళమ్మచెరువు పీహెచ్సీకి వెళ్లి తన గురించి విచారించినట్లు బాధిత డాక్టర్ తెలిపారు. తన తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యులతో అమర్యాదగా మాట్లాడారని వాపోయారు. తనకు, కుటుంబానికి రక్షణ కల్పించాలని డీఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ ఫైరోజ బేగం వద్ద మొర పెట్టుకున్నారు. ఆమె సూచనలతో పోలీసుస్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసి విచారిస్తున్నట్లు సీఐ యువరాజ్ పేర్కొన్నారు. ప్రశాంతి నిలయం: స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని పండుగ వాతావరణంలో నిర్వహించేందుకు పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేయాలని కలెక్టర్ ఏ.శ్యామ్ ప్రసాద్ ఆదేశించారు. సోమవారం కలెక్టరేట్లోని పీజీఆర్ఎస్ మందిరంలో ఎస్పీ సతీష్ కుమార్, జాయింట్ కలెక్టర్ మౌర్య భరద్వాజ్తో కలసి వివిధ శాఖల జిల్లా అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ పతాకావిష్కరణ, వేదిక ఏర్పాట్లు, అలంకరణ పనులను సుందరంగా చేపట్టాలన్నారు. పరేడ్ మైదానంలో బారికేడింగ్ తదితర పనులను సకాలంలో పూర్తి చేయాలన్నారు. వేడుకలకు హాజరయ్యే ప్రజాప్రతినిధులు, స్వాతంత్య్ర సమరయోధుల కుటుంబ సభ్యులు, ప్రత్యేక అతిథులను గౌరవప్రదంగా ఆహ్వానించాలని సూచించారు. ప్రజలకు తాగునీటి సౌకర్యం కల్పించాలన్నారు. ఆహ్వాన పత్రికలు, ప్రొటోకాల్ అంశాలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలన్నారు. జిల్లా ప్రగతిని ప్రతిబింబించేలా శకటాలు, స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. నిరంతర విద్యుత్ సరఫరా ఉండాలన్నారు. ప్రణాళికాబద్ధంగా ఏర్పాట్లు చేసి కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ఎస్పీ సతీష్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, అధికార యంత్రాంగంతో సమన్వయం చేసుకుని వేడుకలను విజయవంతం చేస్తామని తెలిపారు. సమావేశంలో ఏఎస్పీ అంకిత సురానా, డీఆర్ఓ కొండయ్య, పుట్టపర్తి ఆర్డీవో సువర్ణ, వివిధ శాఖల జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు. కష్టకాలంలోనూ రైతుపై బీమా బండ● రూ.55.79 కోట్ల ప్రీమియం చెల్లింపు ● ఈనెల 15 తర్వాత వెల్లడికానున్న ఫసల్బీమా ప్రీమియం అనంతపురం అగ్రికల్చర్: కష్టకాలంలోనూ చంద్రబాబు ప్రభుత్వం రైతులపై కోట్ల రూపాయల భారం మోపింది. 2019–2024 మధ్య వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ప్రభుత్వం రైతులపై ఎలాంటి భారం మోపకుండా ఉచితంగా పంటల బీమా పథకాలు అమలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. పంట సాగు చేసి ఈ–క్రాప్ నమోదు చేసుకుంటే చాలు బీమా వర్తింపజేసి పెద్ద మొత్తంలో పరిహారం కూడా అందించి ఆదుకున్నారు. అలా వైఎస్ జగన్ హయాంలో ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలో 14.20 లక్షల మంది రైతులకు ఏకంగా రూ.1,883 కోట్ల పరిహారం అందించి ఔరా అనిపించుకున్నారు. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం 2024లో అధికారం చేపట్టగానే ఉచిత పంటల బీమా పథకాలకు మంగళం పాడేసింది. రైతులపై ప్రీమియం భారం మోపడంతో పాటు పరిహారం ఇవ్వకుండా దాటవేస్తుండటంతో రైతుల పరిస్థితి దారుణంగా తయారైంది. ఎల్–నినో వల్ల తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్న ప్రస్తుత ఖరీఫ్లో బీమా పథకాలు ఆదుకుంటాయనే ఆశతో అప్పులు చేసి ప్రీమియం చెల్లిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం, బీమా కంపెనీలు సరైన ఏర్పాట్లు చేయకున్నా బ్యాంకులు, మీ–సేవా కేంద్రాలు, సీఎస్సీ సెంటర్లు, వ్యవసాయశాఖ కార్యాలయాలు, ఆర్ఎస్కేల వద్ద పడిగాపులు కాసి ప్రీమియం కట్టారు. రూ.55.79 కోట్ల ప్రీమియం.. వాతావరణ బీమా పథకం కింద నోటిఫై చేసిన వేరుశనగ, పత్తి, చీనీ, దానిమ్మ, అరటి, టమాట పంటలకు ప్రీమియం గడువు ఆగస్టు ఒకటితో ముగిసింది. ఉమ్మడి జిల్లాలో 1,70,967 మంది రైతులు తమ వాటా కింద రూ.55.79 కోట్ల ప్రీమియం చెల్లించారు. అందులో అనంతపురం జిల్లాలో 78,765 మంది రైతులు రూ.33.32 కోట్లు, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో 92,202 మంది రైతులు రూ.22.47 కోట్ల ప్రీమియం కట్టారు. ఆర్థికంగా చితికిపోయినా రూ.55.79 కోట్లు బీమా కంపెనీకి చెల్లించాల్సి వచ్చింది. రైతు ప్రీమియం కట్టిన తరువాత బీమా కంపెనీకి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తమ వాటా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అనంతపురం జిల్లాలో 1.15 లక్షల హెక్టార్లకు, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో 1.18 లక్షల హెక్టార్లకు ప్రీమియం చెల్లించడంతో వాటి ఆధారంగా జిల్లాలో రూ.1,083 కోట్లు, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో రూ.979 కోట్లు... వెరసి రూ.2,062 కోట్ల విలువ చేసే పంటలకు ప్రీమియం చెల్లించారు. ఇది కేవలం వాతావరణ బీమా పంటలకే. ఇంకా ఫసల్బీమా కింద నోటిఫై అయిన పంటలకు ఈనెల 15 వరకు గడువు ఉన్నందున ఎంతనేది ఆ తర్వాత వెల్లడి కానుంది. కక్ష సాధింపులపై విమర్శల పర్వం సాక్షి, టాస్క్ఫోర్స్: వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర సంయుక్త కార్యదర్శి ప్రశాంత్ గౌడ్పై చందబ్రాబు ప్రభుత్వం కక్ష సాధింపులకు పాల్పడుతుండడంపై విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ప్రశాంత్ గౌడ్ వైఎస్సార్సీపీ నిరసనల్లో పాల్గొంటుండటంతో ఎమ్మెల్యే కార్యాలయం ఆదేశాలతో గతంలో అక్రమ కేసులు బనాయించారు. రెండు రోజుల క్రితం జరిగిన చిన్న గొడవలో తలదూర్చాడనే కారణంతో ఇరువర్గాలపైనా కేసులు నమోదు చేసిన హిందూపురం పోలీసులు, అందరికీ స్టేషన్ బెయిల్ ఇచ్చి ప్రశాంత్ గౌడ్ను మాత్రం రిమాండ్కు తరలించారు. ఈ విషయంలో పోలీసుల వైఖరిపై విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. అధికార పార్టీకి కొమ్ముకాయడం సరికాదని, అధికారం శాశ్వతం కాదనే విషయాన్ని పోలీసులు గుర్తించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని నియోజకవర్గ ప్రజల్లో చర్చ నడుస్తోంది. పుట్టపర్తి అర్బన్: చంద్రబాబు ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఆర్టీసీ ప్రైవేటీకరణను అడ్డుకుంటామని, ఇందులో భాగంగా కోటి సంతకాల సేకరణ ఉద్యమాన్ని చేపట్టినట్లు ఏపీపీటీడీ జేఏసీ పేర్కొంది. సోమవారం సంతకాల సేకరణ పుస్తకాన్ని కలెక్టర్కు అందజేసి న్యాయం చేయాలని కోరారు. అనంతరం రెవెన్యూ భవన్లో చంద్రబాబు చిత్రపటం వద్ద నిరసన తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా జేఏసీ సభ్యులు మాట్లాడుతూ సీ్త్రశక్తి పథకం నేపథ్యంలో తాము ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నా సహకారం అందిస్తున్నామన్నారు. ప్రయాణికులు పెరిగినా ఒక్క బస్సు గాని, సిబ్బందిని గానీ పెంచలేదన్నారు. పథకాన్ని సాకుగా చూపి ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను నడపాలని భావిస్తున్న సీఎం చంద్రబాబు వాటిని ప్రభుత్వమే నడిపేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. వచ్చే గోదావరి, కృష్ణా పుష్కరాలకు కొత్త బస్సులు నడపాలన్నారు. ఖాళీల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలన్నారు. విద్యుత్ బస్సులతో కార్గో ఆదాయంలో నష్టపోయే అవకాశం ఉందన్నారు. ఆర్టీసీ విలువైన స్థలాలను ప్రైవేటుకు ఇవ్వకుండా కాపాడాలన్నారు. 12వ పీఆర్సీ అమలు, ఐఆర్, పెండింగ్ డీఏలను ప్రకటించాలని, పెండింగ్ అరియర్స్, సరెండర్ లీవులు, లీవ్ ఎన్క్యాష్మెంట్ బకాయిల చెల్లింపు తదితర డిమాండ్లతో కూడిన వినతి పత్రాన్ని కలెక్టర్కు అందజేశారు. కార్యక్రమంలో జేఏసీ నాయకులు వైపీ రావు, శ్రీరాంనాయక్, శ్రీనివాసులు, షబ్బీర్ తదితరులు ఉన్నారు. ప్రత్యామ్నాయ పంటలు సాగు చేయండిపుట్టపర్తి అర్బన్: ఎల్నినో ప్రభావంతో తీవ్ర వర్షాభావం ఏర్పడినందున వేరుశనగ సాగు చేయకుండా ప్రత్యామ్నాయ పంటలను సాగు చేయాలని ఏరువాక జిల్లా కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ రామసుబ్బయ్య పేర్కొన్నారు. సోమవారం పుట్టపర్తి వ్యవసాయాధికారి శ్రీవాణి అధ్యక్షతన పుట్టపర్తి మండలం వెంగళమ్మచెరువు, బీడుపల్లి గ్రామాల్లో వివిధ పంటలను పరిశీలించి ఆయా గ్రామాల్లో రైతులతో సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఎల్నినో ప్రభావాన్ని తట్టుకునే ఆముదం, అలసంద, ఉలవ, పెసర తదితర పంటలను సాగు చేయాలన్నారు. ఖరీఫ్లో సాగు చేసిన పంటలను ఆర్ఎస్కే సిబ్బందితో నమోదు చేయించాలన్నారు. వాతావరణ బీమా ఈ నెల 15 వరకూ ఉన్నందున ప్రతి రైతూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు. ప్రీమియాన్ని సీఎస్పీ సెంటర్లలో చెల్లించాలన్నారు. వేరుశనగ, కందికి బెట్ట తగలకుండా పొటాషియం నైట్రేట్ 5 గ్రాములు లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలన్నారు. సాళ్ల మధ్యలో కలుపు లేకుండా చూసుకోవాలన్నారు. నీటి సదుపాయం ఉంటే ఒక తడిని ఇవ్వాలన్నారు. కార్యక్రమంలో ఏఈఓ ఆనంద్ నాయక్, వ్యవసాయ కళాశాలల ప్రిన్సిపాళ్లు రవికుమార్, పీటర్, ఆర్ఎస్కే సిబ్బంది వేమారెడ్డి, చంపకలక్ష్మి, సొసైటీ అధ్యక్షుడు శ్రీరామరెడ్డి తదితరులు ఉన్నారు. కదిరి టౌన్: ఖాద్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి అనుబంధ ఆలయమైన ఉమామహేశ్వర ఆలయం(శివాలయం)లో వర్షాల కోసం సోమవారం అర్చకులు మహాయాగం నిర్వహించారు. ఖాద్రీ ఆలయ ఈఓ వి.శ్రీనివాసరెడ్డి, ప్రధాన అర్చకుల నేతృత్వంలో వేద మంత్రోచ్ఛారణల మధ్య ప్రత్యేక పూజలు, హోమాలు చేపట్టారు. సకాలంలో వర్షాలు కురిసి రైతులు సుభిక్షంగా ఉండాలని కోరుకున్నారు. కార్యక్రమంలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. యువతి అదృశ్యంపెనుకొండ రూరల్: మండలంలోని గుట్టూరు గ్రామానికి చెందిన ఓ యువతి అదృశ్యమైంది. కియా పోలీసులు తెలిపిన మేరకు.. గ్రామానికి చెందిన దేవరాజు కుమార్తె ఆదివారం అర్ధరాత్రి నుంచి కనిపించకుండా పోయింది. పరిసర ప్రాంతాలు, బంధువుల వద్ద ఆరా తీసినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. దీంతో బాధిత తండ్రి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ డి. రాఘవయ్య తెలిపారు.
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రోడ్డు ప్రమాదంలో యువకుడి మృతిరాయదుర్గం రూరల్: మండల పరిధిలోని 74 ఉడేగోళం వద్ద ఆదివారం సాయంత్రం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో బిదురు బొమ్మయ్య కుమారుడు బి.ఓబయ్య (38) మృతి చెందాడు. స్థానికుల వివరాల మేరకు.. మృతుడు ఓబయ్య గ్రామంలో నుంచి సబ్స్టేషన్ వెనుక భాగాన ఉన్న తన ఇంటికి ద్విచక్ర వాహనం బయలుదేరాడు. అయితే హైవేపై రోడ్డు దాటుతుండగా రాయదుర్గం నుంచి అనంతపురం వెళుతున్న ఆర్టీసీ బస్సు (ఏపీ 39జడ్ 0704) ఢీ కొంది. స్థానికులు రాయదుర్గం ఏరియా ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యలో మృతి చెందాడు. మృతుడు ఓబయ్య ట్రాక్టర్ డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నాడన్నారు. మృతుడికి భార్య సూరమ్మ, 10వ తరగతి చదువుతున్న కుమారుడు ఉన్నట్లు తెలిపారు. గ్రామంలోకి వెళ్లొస్తానని చెప్పి , తిరిగరాని లోకాలకు వెళ్లావా అంటూ మృతుడి కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరు మున్నీరయ్యారు. రూరల్ సీఐ వెంకటరమణ, అర్బన్ ఎస్ఐ సురేష్ ఘటనా స్థలానికి వెళ్లి విచారించారు. భార్య ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కాగా ఆర్టీసీ బస్సు డ్రైవర్ పరారీలో ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. నేను దుర్మార్గుడినే ● ఆ 24 మంది వైఎస్సార్సీపీ నాయకులను వదలను ● జేసీ ప్రభాకర్రెడ్డి బరితెగింపు తాడిపత్రిటౌన్: నేను దుర్మార్గుడినే..దుష్టుడినే ఏమన్నా అనుకోండి.. ఆ 24 మంది వైఎస్సార్సీపీ నాయకులను వదిలే ప్రసక్తే లేదు అంటూ టీడీపీ నాయకుడు జేసీ ప్రభాకర్రెడ్డి బరితెగింపు వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాడిపత్రి పట్టణంలోని తన నివాసంలో ఆదివారం ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడారు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు అనంత వెంకటరామిరెడ్డి, విశ్వేశ్వరరెడ్డి, తలారి రంగయ్య, లీగల్సెల్ నాయకులను ఉద్దేశించి ఆయన మాట్లాడారు. అలాగే తాడిపత్రి నియోజకవర్గంలోని వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన 24 మంది పేర్లు చదువుతూ వారిలో ఒక్కరినీ వదిలే ప్రసక్తే లేదన్నారు. కేతిరెడ్డికి నాకు మాత్రమే ఫైట్ అని, ఇది టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ సమస్య కాదన్నారు. వైఎస్సార్సీపీలోని ఆ 24 మంది వచ్చే స్థానిక ఎన్నికల్లో పాల్గొనకూడదని హెచ్చరించారు. ఈనెల 6న తాడిపత్రి పట్టణ పోలీస్స్టేషన్ ఎదుట 24 మంది వైఎస్సార్సీపీ నాయకులపై చర్యలు తీసుకోవాలని నిరసన కార్యక్రమం చేపడతామన్నారు. మహిళపై అత్యాచారయత్నం యల్లనూరు: మండల పరిధిలోని జంగంపల్లిలో మహిళపై అత్యాచార యత్నం జరిగింది. ఏఎస్ఐ నారాయణరెడ్డి తెలిపిన వివరాలమేరకు... ఏఎస్ఐ తెలిపిన వివరాల మేరకు.. జంగంపల్లికి చెందిన సురేష్ భార్య లింగుట్ల జ్యోతి శనివారం రాత్రి 11 గంటల సమయంలో ఇంటి కాంపౌండులో నిద్రిస్తోంది. అదే గ్రామానికి చెందిన తాయన్న ... జ్యోతి వద్దకు వెళ్లి అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. కోరిక తీర్చాలంటూ అత్యాచారానికి యత్నించాడు. ఆమె గట్టిగా కేకలు వేయడంతో తాయన్న పారిపోయాడు. బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు తాయన్నపై ఆదివారం కేసు నమోదు చేసినట్లు ఏఎస్ఐ నారాయణరెడ్డి తెలిపారు.
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ఉపాధ్యాయ సమస్యలు పరిష్కరించాలిపుట్టపర్తి: ఉపాధ్యాయ, ఉద్యోగ సమస్య పరిష్కారానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చొరవ చూపాలి. లేకపోతే భవిష్యత్తులో తగిన మూల్యం చెల్లించుకోకతప్పదని యూటీఎఫ్ నాయకులు హెచ్చరించారు. ఆదివారం కొత్తచెరువు బాలుర ఉన్నత పాఠశాలలో యూటీఎఫ్ జిల్లా మధ్యంతర కౌన్సిల్ సమావేశంలో రాష్ట్ర కార్యదర్శి శెట్టిపి జయచంద్రారెడ్డి , జిల్లా అధ్యక్షుడు శ్రీనివాసులు, ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణ నాయక్ మాట్లాడారు. ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని ఒకవైపు చెబుతూనే... మరోవైపు వెన్నుపోటు పొడుస్తోందని మండి పడ్డారు. ఇటీవల జరిగిన మంత్రుల చర్చల్లో ఎలాంటి పురోగతి కనిపించలేదన్నారు. పీఆర్సీ కమిటీ వేయడంతో పాటు 29 శాతం మధ్యంతర భృతి, పెండింగ్లో ఉన్న 5 డీఏల చెల్లింపు, సంపాదిత సెలవుల మంజూరు తదితర సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరారు. గత ఏడాది బదిలీ అయిన కొందరు ఉపాధ్యాయులు రిలీవర్లు లేక పాతస్థానాల్లోనే కొనసాగుతున్నారని చెప్పారు. 2010కి ముందు నియమితులైన ఉపాధ్యాయులకు టెట్ నుంచి మినహాయింపును ఇవ్వాలన్నారు. కేంద్రంతో చర్చించి విద్యాహక్కు చట్టం 23 (1)కి సవరణ చేయాలన్నారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా గౌరవాధ్యక్షుడు భూతన్న, సహాధ్యక్షుడు బాబు, ట్రెజరర్ లక్ష్మీనారాయణ, రాష్ట్ర కౌన్సిలర్లు తాహిర్వళి, మహంతేశ్వర్, జిల్లా కార్యదర్శులు అమర్ నారాయణరెడ్డి, నరసింహప్ప, మురళీ, మల్లిఖార్జున, రవివర్ధన్రెడ్డి, చెన్నకేశవులు, బాబు, జిల్లా పూర్వపు కార్యదర్శి సుధాకర్, యూటీఎఫ్ నాయకులు ఆంజనేయులు, నారాయణస్వామి, భాస్కరయ్య, పాలయ్య, తదితరులు పాల్గొన్నారు. లేకపోతే చంద్రబాబు ప్రభుత్వం మూల్యం చెల్లించుకోకతప్పదు యూటీఎఫ్ నాయకుల హెచ్చరిక
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మెగా కాదు.. దగా డీఎస్సీపరిగి: చంద్రబాబు ప్రభుత్వం మెగా డీఎస్సీ మాటున దగా చేసిందని మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షురాలు ఉషశ్రీచరణ్ మండిపడ్డారు. మండలంలోని శ్రీరంగరాజుపల్లి పంచాయతీ పరిధి ముల్లమోతుకపల్లిలో ఆదివారం సాయంత్రం కాఫీ విత్ వైఎస్సార్సీపీ లీడర్స్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. తొలుత పార్టీ శ్రేణులతో కలిసి గొరవనహళ్లి గేట్ నుంచి రెండు కిలోమీటర్ల మేర బైకు ర్యాలీగా వెళ్లారు. అనంతరం ప్రతి గడపకూ వెళ్లి చంద్రబాబు ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ఎండగట్టారు. తామంతా జగనన్నకు తోడుగా ఉంటామని, వచ్చే ఎన్నికల్లో చంద్రబాబు ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెబుతామని ప్రజలు ఉషశ్రీచరణ్కు తెలిపారు. మోసం చేయడం బాబుకు మామూలే.. మోసానికి చంద్రబాబు నిలువెత్తు రూపమని, ఆయన నోటి వెంట అబద్ధాలు తప్ప నిజాలు రావని ఉషశ్రీచరణ్ విమర్శించారు. విద్యాశాఖ మంత్రిగా నారా లోకేష్ నిరుద్యోగ యువతను నిండా ముంచారన్నారు. ఏళ్లుగా కష్టపడి చదివి అర్హత సాధించిన వారికి ఉద్యోగాలివ్వకుండా అనర్హులకు జాబులిచ్చి కోట్లాది రూపాయల స్కామ్కు పాల్పడిన మంత్రి ఇప్పటికైనా తప్పు తెలుసుకోవాలని, లేకపోతే ఉద్యోగార్థులే పదవిని ఊడగొడతారని హెచ్చరించారు. అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి నిరుద్యోగ భృతి ఇవ్వకుండా కాలయాపన చేస్తున్నారన్నారు. ఫీజు రీఇంబర్స్మెంట్ చేయకుండా విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాటమాడుతున్న చంద్రబాబు సర్కార్కు వారి శాపం తగులుతుందన్నారు. చంద్రబాబు ప్రభుత్వానికి రోజులు దగ్గరపడ్డాయని హెచ్చరించారు. వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి నేతృత్వంలో దశలవారీగా పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తామని, నిరుద్యోగ యువత కదిలివచ్చి విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. నీట్ పేపర్ లీక్ అంశంలో కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసినట్లుగానే, అంతకంటే ఎక్కువ స్కామ్కు పాల్పడి అడ్డంగా దొరికిన మంత్రి లోకేష్ రాజీనామా చేయాలన్నారు. బాబొస్తే కరువు.. దేశమంతా వర్షాలు పడుతున్నా ఆంధ్రప్రదేశ్లో వరుణదేవుడు కరుణించపోవడానికి కారణం చంద్రబాబేనని ఉషశ్రీచరణ్ మండిపడ్డారు. జగన్ సీఎంగా ఉన్న సమయంలో విస్తారంగా వర్షాలు పడడంతో రైతులు పాడి పంటలతో సంతోషంగా ఉన్నారన్నారు. నేడు కరువు కోరల్లో చిక్కుకున్న రైతన్నను చంద్రబాబు ప్రభుత్వం కనీసం ఆదుకోవడం లేదన్నారు. ఎరువులు, విత్తనాలు పంపిణీ చేయడం లేదని, అన్నదాత సుఖీభవ పథకంలో అరకొర నిధులు మంజూరు చేసి మోసగించిన ఈ ప్రభుత్వాన్ని రైతులే కూలగొడతారని హెచ్చరించారు. రాష్ట్రంలో మళ్లీ రామరాజ్యం రావాలంటే జగనన్న ముఖ్యమంత్రి కావాలని జనం చెబుతున్నారని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో పార్టీ మండల కన్వీనర్ నరసింహమూర్తి, శ్రీనివాసరెడ్డి, పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షురాలు ఉషశ్రీచరణ్
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హింసించి.. చంపేశారా..?!అనంతపురం సెంట్రల్: ఆస్పత్రి భవనంపై నుంచి యువకుడు నగ్నంగా దూకడం.. చికిత్స పొందుతూ కొంతసేపటి తర్వాత మృతి చెందడం నగరంలో కలకలం రేపింది. ఆత్మహత్య అని ఆస్పత్రి వారు చెబుతున్నా... చిత్రహింసలు పెట్టి చంపేశారని పలువురు ఆరోపిస్తున్నారు. విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు.... శ్రీసత్యసాయి జిల్లా తాడిమర్రి మండలం రామాపురం గ్రామానికి చెందిన దబ్బర అశోక్ (30) అనంతపురంలోని హిత మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్కు కమీషన్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తున్నాడు. గత శుక్రవారం రాత్రి ఆస్పత్రి మూడో అంతస్తు నుంచి నగ్నంగా కిందకు దూకి ఆత్మహత్యాయత్నం చేసి.. చికిత్స పొందుతూ శనివారం మృతి చెందాడని ఆస్పత్రి వారు తెలిపారు. ఆ రాత్రి ఏం జరిగింది..? అశోక్ను ఆస్పత్రికి చెందిన ప్రముఖ వ్యక్తి, ఓ వివాహిత భర్త, మరో రౌడీషీటర్ కలిసి ఆస్పత్రిలోనే ఓ గదిలో బంధించి.. బట్టలూడదీసి చిత్రహింసలకు గురిచేశారని తెలుస్తోంది. నేరుగా చంపకుండా.. భవనంపై నుంచి దూకి చనిపోవాలని ప్రేరేపించినట్లు సమాచారం. అయితే అశోక్ భవనంపై నుంచి దూకినా స్వల్ప గాయాలే కావడంతో ప్రాణభయంతో పైకిలేచి నడుస్తూ రాగా.. క్షణాల్లో కొందరు వచ్చి ఈడ్చుకుంటూ ఆస్పత్రిలోకి తీసుకెళ్లారు. దీంతో సదరు వ్యక్తులు ఆస్పత్రిలో ఆ యువకుడి ఊపిరి తీసేశారని తెలిసింది. మృతి చెందిన తర్వాత ఆస్పత్రి యాజమాన్యం పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వలేదు. మృతుడి బంధువులు వచ్చి ఆందోళన చేసి, డయల్ 100కు ఫిర్యాదు చేసిన తర్వాత పోలీసులు సంఘటన స్థలాన్ని పరిశీలించారు. యువకుడి వీపుపై వాతలు, బలమైన దెబ్బలు ఉండటం కనిపించింది. సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డయిన దృశ్యాలు బయటకు రాకుండా ఆస్పత్రి యాజమాన్యం జాగ్రత్తపడినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రేమాయణమా.. అప్పుల వారి పనా..? యువకుడి మృతికి ప్రేమాయణం.. లేదా అప్పులే కారణమై ఉండవచ్చని పలువురు చర్చించుకుంటున్నారు. అశోక్ ఓ వివాహితతో వాట్సాప్ చాటింగ్ చేసేవాడని, ఈ క్రమంలోనే ప్రేమకు దారి తీసి ఉండవచ్చని, విషయం తెలిసిన తర్వాత అతడి అడ్డు తొలగించి ఉంటారని అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనికి తోడు అప్పులు కూడా చేశాడని, వసూలు చేసే క్రమంలో ఇలా చావబాది.. ఊపిరి తీసేశారా అన్న అభిప్రాయమూ వినపడుతోంది. నిందితులను కాపాడేందుకు ఒత్తిళ్లు.. ఈ కేసులోని నిందితుల్లో హాస్పిటల్కు చెందిన ప్రముఖుడు శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో ఓ మహిళా ప్రజాప్రతినిధి కుమారుడు, శింగనమల నియోజకవర్గంలోని ప్రముఖ వ్యక్తికి సదరు వ్యక్తి బంధువు. దీంతో అతన్ని కాపాడేందు కోసం అధికార తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు రంగంలోకి దిగి.. పోలీసులపై తీవ్రస్థాయిలో ఒత్తిళ్లు తెస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇది ఆత్మహత్యా.. లేక హత్యా అనేది పోస్టుమార్టం నివేదికలో బయటపడనుంది. త్వరలోనే అన్నీ తెలుస్తాయి హిత మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ మూడో అంతస్తు నుంచి అశోక్ అనే యువకుడు దూకి.. చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడని సమాచారం అందిన వెంటనే సంఘటన స్థలానికి వెళ్లాం. మృతిపై అనుమానాలు ఉన్నాయని అతడి అక్క ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేశాం. ఈ కేసులో పోస్టుమార్టం నివేదికే కీలకం. ఒత్తిళ్లకు తలొగ్గం. నిబంధనల ప్రకారమే కేసు దర్యాప్తు జరుగుతోంది. త్వరలోనే అసలు విషయాలు బయటకు వస్తాయి. – కౌలుట్లయ్య, సీఐ, త్రీటౌన్ పోలీసుస్టేషన్, అనంతపురం హిత హాస్పిటల్లో యువకుడి మృతిపై అనుమానాలు
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పుర్రె లభ్యంలేపాక్షి: మండలంలోని నాగేపల్లి సమీపంలోని నీటి వంకలో ఆదివారం పురుషుని పుర్రె లభ్యమైంది. సమాచారం అందుకున్న ఎస్ఐ నరేంద్ర ఆధ్వర్యంలో పోలీసులు ఘటనా స్థఽలానికి చేరుకుని పుర్రెను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. లభ్యమైన పుర్రెను ఫోరెనిక్స్ పరీక్షల కోసం పంపించామని, డీఎన్ఏలో వచ్చిన ఆధారాల బట్టి అది ఎవరిదనే విషయం తెలుస్తుందని ఎస్ఐ పేర్కొన్నారు. అన్ని కోణాల్లో కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్నామన్నారు. మహిళ మెడలో బంగారు చైన్ అపహరణ రామగిరి: మండలంలోని మక్కినవారిపల్లిలో శనివారం అర్ధరాత్రి అశ్వర్థమ్మ అనే మహిళ మెడలోని నగలను దొంగలు అపహరించారు. బంధువులు తెలిపిన వివరాల మేరకు.. శనివారం అర్ధరాత్రి ఇంటి సమీపంలో అశ్వర్థమ్మ బహిర్బూమికి వెళ్లింది. ఈ సమయంలోనే దుండగులు ఆమె మెడలోని తాళిబొట్టు చైన్ను లాక్కెళ్లారు. చైన్ సుమారు మూడు తులాల ఉంటుందని బాధితురాలు పేర్కొంది. దీనిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలిపారు. గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొని వ్యక్తి మృతి పెనుకొండ రూరల్: గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీ కొనడంతో వ్యక్తి మృతి చెందిన సంఘటన నగర పంచాయతీ పరిధిలోని తిమ్మాపురం క్రాస్ సమీపం వద్ద ఆదివారం చోటు చేసుకుంది. మృతుడి బంధువులు, పోలీసుల వివరాల మేరకు... తిమ్మాపురం గ్రామానికి చెందిన నడిపి వెంకటేష్ (50) మేకలు మేపుకొంటు జీవనం సాగించేవాడు. ఆదివారం తెల్లవారుజామున మేక పిల్లల మేత కోసం రహదారి పక్కన నడుచుకుంటూ వెళ్తుండగా తిమ్మాపురం క్రాస్ సమీపంలో గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీ కొనడంతో అక్కడిక్కడే మృతి చెందాడు. స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో వారు ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. మృతుడికిభార్య లక్ష్మిదేవి, కుమారులు మురళి, నరసింహమూర్తి ఉన్నారు. పోలీస్ కార్యాలయంలో ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదికపుట్టపర్తి టౌన్: పోలీస్ కార్యాలయంలోని వీడియో కాన్సరెన్స్ హాల్లో సోమవారం ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్లు ఎస్పీ సతీష్కుమార్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ప్రజలు తమ సమస్యలను నేరుగా అర్జీల ద్వారా తెలుపుకోవాలని సూచించారు. రోడ్డు ప్రమాదంలో జిల్లా వాసి మృతిమదనపల్లె టౌన్: బి.కొత్తకోట మండలంలో శనివారం అర్ధరాత్రి జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో జిల్లాకు చెందిన యువకుడు మృత్యువాత పడ్డాడు. పోలీసుల వివరాలమేరకు.. తలుపుల మండలం సిద్ధ గురుపల్లికి చెందిన వీరాంజనేయులు (33) బి.కొత్తకోటలో భార్య మల్లీశ్వరితో కలిసి కాపురం ఉంటున్నాడు. స్థానికంగా ఉన్న ఓ పాల డైరీలో పనిచేస్తున్న వీరాంజనేయులు శనివారం రాత్రి పీటీఎం రోడ్డులో బైక్ పై వెళ్తుండగా అదుపు తప్పి పడిపోవడంతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. పోలీసులు ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. బి. కొత్తకోట పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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నేడు ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదికప్రశాంతి నిలయం: పుట్టపర్తి రైల్వేస్టేషన్ సమీపంలోని రెవెన్యూ భవన్లో సోమవారం ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక నిర్వహిస్తున్నట్లు కలెక్టర్ శ్యాం ప్రసాద్ ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఉదయం 9.30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1.30 వరకూ ఉంటుందన్నారు. జిల్లాలోని అన్ని ప్రభుత్వ విభాగాలకు చెందిన అధికారులు పాల్గొంటారని, ప్రజలు తమ సమస్యలపై వారికి అర్జీలు సమర్పించుకోవచ్చని సూచించారు. గతంలో ఇచ్చిన అర్జీలకు పరిష్కారం దొరకని వారు 1100కు ఫోన్ చేయవచ్చన్నారు. meekosam.ap.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లోనూ అర్జీలు సమర్పించవచ్చన్నారు. జిల్లా కేంద్రంతో పాటు డివిజన్, మునిసిపల్, మండల కార్యాలయాల్లోనూ కార్యక్రమం జరుగుతుందని, ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు.
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అగ్ని ప్రమాదంలో గుడిసెల దగ్ధంఅమరాపురం: మండల పరిధిలోని పుల్లీకుంట గ్రామంలో ఆదివారం తెల్లవారు జామున జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో రెండు గుడిసెలు దగ్ధమయ్యాయి. దీంతో రూ.నాలుగు లక్షల వరకు ఆస్తి నష్టం జరిగింది. బాధితులు నందీష్, రత్నమ్మ వివరాల మేరకు... పుల్లీకుంట ఇందిరమ్మ కాలనీలో గుడిసెలో నందీష్, రత్నమ్మ నివాసం ఉంటున్నారు. యథావిధిగా శనివారం రాత్రి భోజనం తరువాత నిద్రకు ఉపక్రమించారు. ఆదివారం తెల్లవారు జామున ఉన్నఫలంగా మంటలు చెలరేగిన శబ్ధం వినిపించింది. వెంటనే భార్యా పిల్లలతో పాటు బయటికి వచ్చి చూడగా గుడిసె అగ్గి రాజుకొని మంటలు చెలరేగాయి. దీంతో ఇరుగు పొరుగు వారిని పిలిచే లోపు మొత్తం గుడిసె కాలి పోయిందని బాధితులు వాపోయారు. ఇంటి నిర్మాణం కోసం దాచుకున్న రూ.90 వేలు నగదు, భార్య తిప్పమ్మకు చెందిన బంగారు నగదు, వంట సామగ్రి, వస్తువులు కాలిపోయాయని వాపోయారు. దీంతో రూ.4 లక్షలకు పైగా ఆస్తినష్టం జరిగిందన్నారు. అలాగే తమ ఇంట్లో అగ్గి రాజుకుని పొరుగున ఉన్న రత్నమ్మ నివాసం ఉంటున్న వారుపాక పూర్తిగా కాలిపోయిందన్నారు. దీంతో రూ. 50 వేల వరకు నష్టం వాటిల్లినట్లు బాధితురాలు రత్నమ్మ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్తో ప్రమాదం జరిగిందా.. లేక ఎవరైనా నిప్పుపెట్టారా.. అన్నది తేలాల్సి ఉంది. అధికారులు స్పందించి జరిగిన నష్టాన్ని అంచనా వేసి ఆదుకోవాలని బాధితులు కోరుతున్నారు. ఘటనా స్థలాన్ని విద్యుత్శాఖ ఏఈ సిద్దేశ్వర పరిశీలించారు. విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్తో ప్రమాదం జరగలేదని, ఇంటిలోనే దీపం వెలిగి కాలి ఉండవచ్చని ఏఈ తెలిపారు.
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టీచర్లకు టెట్ టెన్షన్అనంతపురం ఎడ్యుకేషన్: ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (టెట్) అంటే ఇప్పటివరకు నిరుద్యోగ బీఈడీ, డీఈడీ అభ్యర్థుల పరీక్షగానే భావించేవారు. అయితే ఈసారి పరిస్థితి పూర్తిగా మారింది. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న ఉపాధ్యాయులు కూడా భారీ సంఖ్యలో టెట్ రాయనున్నారు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు బోధన చేసే టీచర్లందరికీ టెట్ అర్హత తప్పనిసరి. దీంతో టెట్ అర్హత లేని ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు పరీక్షకు సన్నద్ధమవుతున్నారు. ఈ నెల 5 నుంచి 16 వరకు టెట్ నిర్వహించనున్నారు. జిల్లాలో మొత్తం మూడు టెట్ పరీక్ష కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. పుట్టపర్తి సంస్కృతి స్కూల్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలతో పాటు బెంగళూరులో ఐయాన్ డిజిటల్ జోన్ ఐడీజెడ్, హెచ్కేబీకే కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. ఆయా సెంటర్లలో ఈనెల 5 నుంచి 16 వరకు అన్ని రోజులూ కలిపి రెగ్యులర్ టీచర్లతో పాటు, బీఈడీ, డీఎడ్ చేసిన అభ్యర్థులు 2,324 మంది పరీక్షలకు హాజరుకానున్నారు. మూడు కేంద్రాలకు డిపార్ట్మెంటల్ అధికారులను నియమించారు. పుట్టపర్తిలో కేంద్రానికి కొత్తచెరువు ఎంఈఓ–2 పి.జయచంద్ర, బెంగళూరు కేంద్రాలకు చిలమత్తూరు ఎంఈఓ–2 జి.సాల్మన్రాజు డిపార్ట్మెంటల్ అధికారులుగా వ్యవహరించనున్నారు. టెట్ పరీక్షల నిర్వహణకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినట్లు డీఈఓ జి.కృష్ణప్ప తెలిపారు. టీచర్లకు సవాల్ పది, పదిహేను, ఇరవై ఏళ్లుగా ఉద్యోగంలో ఉన్న కొందరు ఉపాధ్యాయులు మళ్లీ టెట్ రూపంలో పోటీ పరీక్ష రాయాల్సి రావడం వారికి మానసికంగా సవాల్గా మారింది. కొత్త సిలబస్, కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (సీబీటీ), సమయ నిర్వహణ వంటి అంశాలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు విద్యార్థులకు పాఠాలు చెప్పడం, పాఠశాలల పరిపాలనా పనులు, రికార్డుల నిర్వహణ, ఎఫ్ఏ–1 పరీక్షల ఏర్పాట్లు, సమావేశాలు, సమీక్షలు... ఇలా రోజంతా విధుల్లోనే గడుస్తోంది. ఇంటికి చేరుకున్న తర్వాతే టెట్ పుస్తకాలు చేతిలోకి తీసుకుంటున్నారు. కొందరు తెల్లవారుజామునే లేచి చదువుతుంటే, మరికొందరు అర్ధరాత్రి వరకు మాక్ టెస్టులు రాస్తూ సన్నద్ధమవుతున్నారు. అభ్యర్థులకు సూచనలు ఉదయం 8.30 నుంచి 9.30 గంటల వరకు మాత్రమే అభ్యర్థులను పరీక్ష కేంద్రాల్లోకి అనుమతిస్తారు. మధ్యాహ్నం పరీక్షకు 1.30 నుంచి 2.30 వరకు మాత్రమే అనుమతిస్తారు. అభ్యర్థులు హాల్టికెట్తో పాటు ఏదో ఒక గుర్తింపు కార్డు తెచ్చుకోవాలి. గుర్తింపు కార్డు పరిశీలించిన తర్వాతనే అనుమతిస్తారు. హాల్టికెట్లో ఫొటో లేకపోయినా, సరిగా కనిపించకపోయినా గుర్తింపు కార్డును పరిశీలించి రెండు ఫొటోలు, డిక్లరేషన్ తీసుకుని పరీక్షకు అనుమతిస్తారు. స్క్రైబ్స్ జాబితాలో ఉన్న దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు డిపార్ట్మెంట్ ఏర్పాటు చేసిన విద్యార్థులను మాత్రమే స్క్రైబ్స్గా కేటాయించాలి. వీహెచ్, ఓహెచ్ (రెండు చేతులు లేనివారు) అభ్యర్థులకు 50 నిముషాల అదనపు సమయం కేటాయిస్తారు. అభ్యర్థులతో పాటు ప్రభుత్వ టీచర్లకూ తప్పనిసరి పరీక్ష ఈ నెల 5 నుంచి 16 వరకు పరీక్షల నిర్వహణ జిల్లాలో 3 సెంటర్లలో పరీక్షలు హాజరుకానున్న 2,324 మంది అభ్యర్థులు
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గుప్తనిధుల తవ్వకాలు భగ్నం● కాపు కాసి వాహన డ్రైవర్ను పట్టుకున్న గ్రామస్తులు బత్తలపల్లి: గుప్తనిధుల తవ్వకాలను గ్రామస్తులు భగ్నం చేశారు. ముఠాకు చెందిన ఒకరిని పట్టుకున్నారు. పోలీసులు, గ్రామస్తులు తెలిపిన మేరకు.. మండలంలోని అప్రాచెరువు గ్రామ సమీపంలో ఉన్న అపరాదయ్య బండ వద్ద కొన్ని రోజులుగా రాత్రి సమయాల్లో గుప్త నిధుల కోసం దుండగులు తవ్వకాలు సాగిస్తున్నారు. శనివారం రాత్రి వారిని ఎలాగైనా పట్టుకోవాలనే ఉద్దేశంతో గ్రామస్తులు సూలా నరసింహులు,బుట్రా గోపాల్, సంగాల నాగరాజు, సూలా ఓబన్న ఆ ప్రాంతంలో మాటువేయగా.. అర్ధరాత్రి సమయంలో టవేరా వాహనంలో ఏడుగురు దుండగలు అక్కడికి చేరుకున్నారు. విషయం తెలియగానే అపరాదయ్య బండ వద్దకు గ్రామస్తులతో కలిసి సింగిల్విండో అధ్యక్షుడు ఆకులేటి వీరనారప్ప వచ్చారు.అందరూ కలిసి దుండగులను పట్టుకునేందుకు యత్నించగా వారు పారిపోయారు. డ్రైవర్ వాహనంతో పాటు పారిపోతుండగా గ్రామస్తులు వాహనాల్లో వెంబడించారు. జాతీయ రహదారిపై సంకేపల్లి వద్ద పట్టుకున్నారు. పట్టుబడిన వ్యక్తి పామిడి మండలం కొండాపురం గ్రామానికి చెందిన తిప్పారెడ్డి కుమారుడు కొండూరు సుధీర్రెడ్డిగా గుర్తించారు. పోలీసులు టవేరా వాహనంతోపాటు తవ్వకాల కోసం తెచ్చిన పరికరాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. గుప్తనిధుల కోసం పామిడికి చెందిన ఇద్దరు, కల్లూరుకు చెందిన ఇద్దరు, అనంతపురానికి చెందిన ఇద్దరు వచ్చినట్లు తెలిసింది.
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వైభవం.. సప్తమాతృకల ఉత్సవంగద్దైపె పూజా కార్యక్రమాలను తిలకిస్తున్న భక్తులు ప్రత్యేక అలంకరణలో అక్కమ్మ దేవతల విగ్రహాలు పుట్టపర్తి అర్బన్: ఆషాఢ ఏకాదశిని పురస్కరించుకొని ఏడాదికి ఒక్కసారి జరిగే సప్త మాతృకల ఉత్సవం ఆదివారం వైభవంగా జరిగింది. పుట్టపర్తి మండలం పెడపల్లి పంచాయతీ పరిధిలోని సుబ్బరాయునిపల్లి గ్రామ సమీపంలోని అటవీ ప్రాంతం చౌటవంకలో కొలువై ఉన్న సప్తమాతృక అక్కమహా దేవతల జాతరకు పెద్ద ఎత్తున భక్తులు తరలివచ్చారు. మూడు రోజుల పాటు జరిగిన ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆదివారం జరిగిన బాలికల కుంకుమార్చన, బాలుర నెమలి ఈకల నివేదన కార్యక్రమంతో పూర్తయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా 7 మంది అక్కమహాదేవతల మూల విరాట్టులకు ప్రత్యేక అలంకరణ చేసి పూజలు నిర్వహించారు. వెండి, బంగారు ఆభరణాలతో ముస్తాబు చేసి పూజలు చేశారు. ఆదివారం సాయంత్రం అక్కమ్మ దేవతలకు ప్రతీకగా ఏడుగురు బాలికలకు పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయం ముందు భాగంలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన గద్దైపె కుంకాలు చెరిగారు. తర్వాత వారికి చేటలు ఇచ్చి అందులో పూజా సామగ్రిని ఉంచి కుంకాలు చెరిగే కార్యక్రమాన్ని భక్తిశ్రద్దలతో నిర్వహించారు. ఈ ఉత్సవాల సందర్భంగా ఎడ్ల బండ్లు ఊరేగించారు. ఉత్సవాలకు జిల్లా నలుమూలల నుంచే కాకుండా కర్ణాటక నుంచి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున విచ్చేశారు. చౌటవంకకు పోటెత్తిన భక్తులు
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దగా సర్కారుపై ‘మహా’ సంగ్రామంమడకశిర: రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఏ ఒక్క రోజు కూడా పట్టు రైతుల సమస్యలను పరిష్కరించే దిశగా ఆలోచన చేయలేదు. ఇప్పటికే పలుమార్లు బాధిత రైతులు ఆందోళనలు, నిరసనలు చేసినా దిగిరాలేదు. దీంతో పట్టు రైతుల నుంచి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది. జిల్లా వ్యాప్తంగా 28 వేల మంది పట్టు రైతులు ఉన్నారు. రాష్ట్రంలోనే ఎక్కడా లేని విధంగా ఏటా రికార్డు స్థాయిలో బైవోల్టిన్ పట్టుగూళ్లు ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. జిల్లాలో హిందూపురంలోని పట్టుగూళ్ల మార్కెట్ ప్రసిద్ధి గాంచింది. రైతులు ఇక్కడ విక్రయించే బైవోల్టిన్ పట్టుగూళ్లకు కేజీకి రూ.50 చొప్పున ప్రోత్సాహకాన్ని అందించాల్సి ఉన్నా చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి పైసా చెల్లించలేదు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రోత్సాహక బకాయిలు రూ.60 కోట్లకుపైగా పేరుకుపోగా.. జిల్లాలో రూ.25 కోట్ల వరకు బకాయిలు ఉన్నట్లు చెబుతున్నారు. సబ్సిడీలోనూ అంతే.. పట్టు రైతుల కోసం కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పలు సబ్సిడీ పథకాలు అమలు చేస్తున్నాయి. సెంట్రల్ సిల్క్ బోర్డు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంయుక్తంగా పథకాలు అమలు చేయాల్సి ఉంది. ఇందులో భాగంగా రేరింగ్ షెడ్లు, ప్లాంటేషన్, మందులు తదితర వాటికి సబ్సిడీ అందించాల్సి ఉన్నా ఏడాది నుంచి అందలేదని రైతులు వాపోతున్నారు. జిల్లాలో రూ.13 కోట్ల వరకు బకాయిలున్నట్లు తెలుస్తోంది. కేంద్రం తన వాటా ఇచ్చినా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సబ్సిడీ మంజూరు చేయకుండా కాలయాపన చేస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 5న మహా ర్యాలీ సమస్యలు పరిష్కరించాలని ఇప్పటికే పలుమార్లు పట్టు రైతులు ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులను కలిసి వినతి పత్రాలు అందించారు. ఆందోళనలు, ధర్నాలు, నిరసనలు చేపట్టారు. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం మాత్రం స్పందించలేదు. దీంతో పట్టు రైతులు ఈ నెల 5న హిందూపురంలో మహార్యాలీకి సన్నద్ధమవుతున్నారు. ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన వేలాది మంది పట్టు రైతులు ర్యాలీలో పాల్గొననున్నట్లు తెలిసింది. చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలో బైవోల్టిన్ రైతులకు అందని ప్రోత్సాహకం పేరుకు పోయిన బకాయిలు ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులకు విన్నవించుకున్నా ఫలితం శూన్యం సమస్యల పరిష్కారానికి 5న ‘పురం’లో మహార్యాలీ ప్రభుత్వ కళ్లు తెరిపిస్తాం పట్టు రైతుల సమస్యలపై గతంలో ఆందోళనలు, నిరసనలు చేసినా ప్రభుత్వం నుంచి స్పందన లేకుండా పోయింది. తాజాగా హిందూపురంలో నిర్వహించే మహార్యాలీ ప్రభుత్వ కళ్లు తెరిపిస్తుందని ఆశిస్తున్నాం. ప్రభుత్వం బకాయిలు వెంటనే విడుదల చేయాలి. ‘పురం’ పట్టుగూళ్ల మార్కెట్ నిర్మాణానికి నిధులివ్వాలి. –సోమ్కుమార్, జిల్లా పట్టు రైతుల సంఘం అధ్యక్షుడు ఆదుకోకుంటే కనుమరుగే కొన్నేళ్లుగా బైవోల్టిన్ పట్టుగూళ్లను పండిస్తున్నా. ప్రభుత్వం నుంచి నాకు రూ.లక్షల్లో ప్రోత్సాహక నగదు అందాల్సి ఉంది. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం పట్టు రైతులకు సంబంధించిన బకాయిలను విడుదల చేయాలి. లేకపోతే పట్టు పరిశ్రమే కనుమరుగయ్యే ప్రమాదం ఉంది. – సన్నమారప్ప, కొత్తపాళ్యం, రొళ్ల మండలం ఇతని పేరు దశనాథరెడ్డి. మడకశిర మండలం పాప సానిపల్లికి చెందిన ఈయనకు రెండెకరాల మల్బరీ తోట ఉంది. ఏటా 1,000 కేజీల బైవోల్టిన్ పట్టుగూళ్లు ఉత్పత్తి చేస్తాడు. ప్రభుత్వ పట్టుగూళ్ల మార్కెట్లో విక్రయించిన ప్రతి కేజీకి రూ.50 చొప్పున అదనంగా ప్రోత్సాహకం అందించాల్సి ఉన్నా చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలో పైసా అందలేదని దశనాథ రెడ్డి వాపోతున్నాడు.
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తిరుపతి–మంత్రాలయం మధ్య ప్రత్యేక రైళ్లుగుంతకల్లు: ఆర్ఆర్బీ పరీక్షలు రాసే విద్యార్థుల రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆదివారం నుంచి ఈ నెల ఆరో తేదీ వరకు తిరుపతి–మంత్రాలయం మధ్య ప్రత్యేక రైళ్లు నడుపుతున్నట్లు గుంతకల్లు రైల్వే డివిజనల్ కమర్షియల్ అధికారులు తెలిపారు. తిరుపతి నుంచి ప్రత్యేక రైలు (07429) రాత్రి 11 గంటలకు బయలుదేరి మరుసటి రోజు ఉదయం 8 గంటలకు మంత్రాలయం చేరుతుంది. తిరిగి మరో ప్రత్యేక రైలు (07430) మంత్రాలయం నుంచి సాయంత్రం 5 గంటలకు బయలుదేరి మరుసటి రోజు వేకువజూమున 2 గంటలకు తిరుపతి జంక్షన్కు చేరుతుంది. ఈ రైలు రేణిగుంట, కోడూరు, ఓబుళవారిపల్లి, పుల్లంపేట, రాజంపేట, నందలూరు, ఒంటిమిట్ట, బాక్రాయిపేట, కడప, కమలాపురం, యర్రగుంట్ల,ముద్దనూరు, కొండాపురం, తాడిపత్రి, గుత్తి, గుంతకల్లు, నక్కనదొడ్డి, గుంతకల్లు, ఆదోని, కోసిగి మీదుగా రాకపోకలు సాగిస్తుంది. ముగిసిన బాలవికాస్ గురువుల సదస్సుప్రశాంతి నిలయం: బాలవికాస్ గురువుల సదస్సు ఆదివారం ముగిసింది. ప్రశాంతి నిలయంలో మూడు రోజుల పాటు బాలవికాస్ విద్యా లక్ష్యాలు, మరింత అభివృద్ధికి చేపట్టాల్సిన కార్యాచరణపై చర్చిస్తూ సదస్సు సాగింది. సత్యసాయి బోధనలకు అనుగుణంగా మరింత మెరుగైన ఫలితాలు సాధించేందుకు కృషి చేయాలని తీర్మానించారు. తమ కర్తవ్యాన్ని, సత్యసాయి సూచించిన లక్ష్యాలను సాధించేందుకు చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తామని గురువులు ప్రతిజ్ఞ చేశారు. బాలవికాస్ చిన్నారులు, పూర్వ విద్యార్థులు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలతో అలరించారు. సత్యసాయిని కీర్తిస్తూ సంగీత కచేరీ నిర్వహించారు. అంబేడ్కర్ ఆశయ సాధనకు వైఎస్ జగన్ కృషిచిలమత్తూరు: రాజ్యాంగ నిర్మాత అంబేడ్కర్ ఆశయ సాధనకు మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ మోహన్రెడ్డి నేతృత్వంలోని వైఎస్సార్సీపీ కృషి చేస్తుందని పార్టీ హిందూపురం నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త టీఎన్ దీపిక అన్నారు. హిందూపురం రూరల్ మండల పరిధిలోని గొల్లాపురంలో ఆదివారం నిర్వహించిన అంబేడ్కర్ విగ్రహావిష్కరణలో అంబేడ్కర్ మనవడు భీమ్రావ్ యశ్వంత్తో కలిసి టీఎన్ దీపిక ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. అంబేడ్కర్ విగ్రహానికి నివాళులర్పించారు. దీపిక మాట్లాడుతూ అణగారిన వర్గాల అభ్యున్నతి కోసం తన ఐదేళ్ల పాలనలో వైఎస్ జగన్ కృషి చేశారని కొనియాడారు. విజయవాడ నడిబొడ్డున అంబేడ్కర్ భారీ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసి దేశమంతా ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపు చూసేలా చేశారని గుర్తు చేశారు. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అంబేడ్కర్ ఆశయాలకు తూట్లు పొడుస్తోందని విమర్శించారు. అణగారిన వర్గాలు అణచివేతకు గురవుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర సంయుక్త కార్యదర్శి రామ్మూర్తి, జిల్లా కార్యదర్శి తిప్పేరుద్రయ్య, పట్టణ కన్వీనర్ శ్రీరాములు, ఎస్సీ సెల్ జిల్లా నేత జంగం చందు, రామాంజి, మాజీ సర్పంచ్ దేవరాజు, నాయకులు శివారెడ్డి, రంగనాథ్, శివ, గంగాధర్, జయచంద్ర, మంజు, హయత్ భాషా పాల్గొన్నారు.
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రాజు రాజ్యం.. నిత్య నరకం!సాక్షి, పుట్టపర్తి: ప్రజల నుంచి ఓట్లు దండుకుని గెలిచిన ఎమ్మెల్యే ఎక్కడున్నారో తెలియదు. గెలిపించిన పాపానికి ప్రజలను గాలికొదిలేశారు. పొరుగు జిల్లాలో అక్రమాస్తులు కూడబెట్టడంలో బిజీగా ఉన్నారనే ఆరోపణలు ఎక్కడ చూసినా వినిపిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఆయన సొంత నియోజకవర్గంలో పాలన అటకెక్కి ప్రజలు పడుతున్న బాధలు వర్ణనాతీతంగా మారుతున్నాయి. గుక్కెడు నీటి కోసం ప్రజలు ఆర్తనాదాలు పెడుతున్నా పట్టించుకునే నాథుడే కరువయ్యాడు. ఎక్కడుంటారో.. ఏమో? జిల్లా వ్యాప్తంగా వాల్టా చట్టం పరిధిలో 51 గ్రామాలు ఉండగా.. అందులో మడకశిర నియోజకవర్గ పరిధిలో 15 ఉన్నాయి. ఆయా గ్రామాల్లో బోరుబావులు తవ్వేందుకు అనుమతులు లేవు. తాగునీటి సమస్య నెలకొన్న ఆయా గ్రామాల్లో ట్యాంకర్ల ద్వారా నీరు సరఫరా చేయాల్సి ఉన్నా ఎక్కడా అలాంటి పరిస్థితే కనిపించడం లేదు. స్థానికంగా కూటమి పార్టీల నాయకులకు ఎమ్మెల్యే రాజుతో విభేదాలు నెలకొనడం, మిత్రులకు కూడా ‘గుండు’సున్నా పెట్టడంతో ప్రజా సమస్యల గురించి ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదు. దీంతో ప్రజలు నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. స్థానిక నాయకుడైతే ఇంటికే వెళ్లి నిలదీసే వారమని, కనీసం నియోజక వర్గంలో ఆయన ఇల్లు ఎక్కడుందో కూడా తెలియకపోవడంతో చేసేది లేక మిన్నకుండిపోతున్నామని ప్రజలు నిట్టూరుస్తున్నారు. నీటి పారుదల చేయలేని రాజు నోటి పారుదలలో మాత్రం ముందు వరుసలో ఉన్నారని ప్రజలు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మడకశిర వ్యాప్తంగా క‘న్నీటి’ కష్టాలు నిత్యం ఏదో ఒక చోట ఖాళీ బిందెలతో రోడ్డెక్కుతున్న మహిళలు సమస్యతో ప్రజలు ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్నా అడ్రెస్ లేని ఎమ్మెల్యే రాజు గెలిపించిన పాపానికి గాలికొదిలిన వైనం మండిపడుతున్న ప్రజానీకం మడకశిర నియోజకవర్గంలో నీటి సమస్య ఉన్న గ్రామాలు రొళ్ల మండలంలో ఎం.రాయపురం, హెచ్టీ హళ్లి, టీడీ పల్లిలోని ఇందిరమ్మ కాలనీ, కొడ గార్లగుట్ట, బాజయ్య పాళ్యం, రత్నగిరి ఇందిరమ్మ కాలనీ, కాకి దొడ్డేరి, పిల్లిగుండ్ల కాలనీ. అమరాపురం మండలం బసవనపల్లి, తమ్మడేపల్లి. గుడిబండ మండలంలో ఫళారం, కేకాతి, బూదిపల్లి, మండల కేంద్రంలోని రాజు కాలనీ, మోపురుగుండు, గుణేమోరుబాగల్, ఎస్.రాయపురం. అగళి మండలంలోని హుళికేర దేవరహళ్లి, ఇనగలూరు, మధూడి, నరసంబూది, పి. బ్యాడిగెర, రావుడి. మడకశిర మండలంలోని మూడు గ్రామాల్లో నీటి సమస్య ఉంది. మున్సిపాలిటీలోని 6వ వార్డు ప్రజలను నీటి కష్టాలు వెంటాడుతున్నాయి.
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మత్తులో ఆర్టీసీ బస్ ఎత్తుకొచ్చిన మందుబాబుమదనపల్లె టౌన్: సత్యసాయి జిల్లా కదిరి డిపోలో చోరీకి గురైన ఆర్టీసీ బస్సు అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లెలో పోలీసులకు చిక్కింది. ఈ కేసులో నిందితుడైన శివ మద్యం మత్తులో ఈ ఘటనకు పాల్పడ్డాడు. అనంతపురానికి చెందిన శివ తన కుక్కను వెంట తీసుకుని మద్యం మత్తులో అనంతపురం నుంచి రైలులో కదిరికి వచ్చాడు. చార్జీలకు డబ్బు లేకపోవడంతో అర్ధరాత్రి కదిరి బస్టాండ్ పక్కన పార్క్ చేసిన ఆర్టీసీ అద్దె బస్సును అపహరించి దాంట్లో మదనపల్లెకు వచ్చాడు. శనివారం ఉదయం తట్టివారిపల్లి బైపాస్ వద్ద బస్సును రోడ్డుపైనే వదిలేసి టూ టౌన్ పోలీసులకు లొంగిపోయాడు. జరిగినదంతా చెప్పడంతో పోలీసులు స్థానిక ఆర్టీసీ అధికారులతో పాటు కదిరి ఆర్టీసీ అధికారులకు సమాచారమిచ్చారు. బస్సు అసలు డ్రైవర్ శివకుమార్ ఆగమేఘాలపై మదనపల్లికి వచ్చాడు. అద్దె బస్సు కావడంతో ‘ఓనర్ ఆదేశాలతో బస్సుకు డీజిల్ పట్టి రాత్రి పార్కింగ్ చేసిన కొన్ని క్షణాల్లోనే బస్సును ఎత్తుకెళ్లాడు’ అని ఆయన చెప్పాడు. పోలీసులు బస్సును స్వాధీనం చేసుకుని డిపోలో భద్రపరిచారు. కదిరి పోలీసులు నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కాగా, శివ అటవీ శాఖలో తాత్కాలిక ఉద్యోగి. ఇటీవలే ఆయనను విధుల నుంచి తొలగించగా తీవ్ర మనస్తాపం చెంది రోజూ మద్యం తాగుతున్నాడు. దీంతో ఆయన మానసిక స్థితి బాగాలేదని తెలుస్తోంది.
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‘నాకే నమస్తే పెడుతావా’సాక్షి పుట్టపర్తి : నందమూరి బాలకృష్ణ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న హిందూపురం పట్టణంలో శాంతిభద్రతలు పూర్తిగా లోపించాయి. సీఐ రాజగోపాల్నాయుడు నిర్వాకంతో పరిస్థితులు దారుణంగా మారాయి. నిబంధలన్నీ పక్కనపెట్టి టీడీపీకి అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తున్న ఆయన ‘తమ్ముళ్లు’ చెప్పిన వారిపై ఏకపక్షంగా కేసులు కడుతున్నారు. తనకు ఎదురు తిరిగిన వారిపై లాఠీ ఝుళిపిస్తున్నాడు. చివరకు న్యాయవాదులను సైతం కేసుల్లో ఇరికిస్తున్నాడు. ఇదేంటని ప్రశ్నించిన వారిని కులం పేరుతో దూషిస్తూ.. బూతులు తిడుతూ బూటు కాళ్లతో తంతున్నారు. ఎవరు ఆయన వద్దకు వెళ్లినా మాటకు ముందు బాలకృష్ణ..చంద్రబాబు పేర్లు ప్రస్తావిస్తూ వారూ తాను ఒకే సామాజిక వర్గమని, ఎవరెన్ని ఫిర్యాదులు చేసినా తనకేం కాదంటూ అందరినీ భయపెడుతున్నారు. అంతా ‘పచ్చ’పాతం.. సీఐ రాజగోపాల్నాయుడు గతంలో టీడీపీ అధికారంలో ఉన్న సమయంలో (2014 – 2019) హిందూపురం సీఐగా పని చేశారు. ఆ తర్వాత ఐదేళ్లు కనుమరుగయ్యారు. ఇటీవల కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన వెంటనే మళ్లీ హిందూపురం వన్ టౌన్ సీఐగా బాధ్యతలు తీసుకున్నారు. విధుల్లో చేరిన రోజు నుంచే వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, లాయర్లు, దళితులను టార్గెట్ చేసి నిత్యం వివాదాల్లో నిలుస్తున్నారు. అతని వ్యవహారశైలితో అధికార పార్టీ నేతలే విసిగిపోయినా తన సామాజికవర్గం పేరు చెప్పి వారినీ భయపెడుతున్నారు. అధికార పార్టీ నేతల అండతోనే.. సీఐ రాజగోపాల్ నాయుడు పచ్చ చొక్కా వేసుకున్న తెలుగు తమ్ముడిలా వ్యవహరిస్తున్నారని ప్రజలు వాపోతున్నారు. టీడీపీ నేతల కనుసన్నల్లో విధులు నిర్వర్తిస్తూ సామాన్యులపై అక్రమ కేసులు బనాయించి ఇబ్బంది పెడుతున్నారని చెబుతున్నారు. మరోవైపు ‘తెలుగు తమ్ముళ్లు’ ఎన్ని దుర్మార్గాలకు ఒడిగట్టినా, దౌర్జన్యాలు చేసినా కనీస చర్యలు తీసుకోవడం లేదంటున్నారు. అందువల్లే హిందూపురంలో శాంతి భద్రతలు లోపించాయని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. దౌర్జన్యాలు, అరాచకాలు, చోరీలు భారీగా పెరిగినా..పట్టించుకోని సీఐ కేవలం వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, దళితులు, లాయర్లపై జులుం ప్రదర్శించడమే తన విధిగా భావిస్తున్నారు. దీంతో సీఐని సస్పెండ్ చేయాలని అన్ని వర్గాల నుంచి డిమాండ్ ఎదురైంది. దళిత లాయరుపై బూటుకాలితో దాడి.. వారం రోజుల క్రితం ప్రసవం కోసం హిందూపురం ఆస్పత్రికి వెళ్లిన ఓ మహిళ...డాక్టర్ల నిర్లక్ష్యంతో ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఆమె తరఫు బంధువులు ఆందోళనకు దిగారు. ఈ క్రమంలో ఆస్పత్రి నిర్వాహకులతో ఓ న్యాయవాది వాదిస్తుండగా.. సీఐ రాజగోపాల్నాయుడు అక్కడికి చేరుకుని న్యాయవాదిని బూతులు తిట్టడంతో పాటు బూటుకాలితో తన్నారు. దీంతో దళిత సంఘాల నాయకులు రోడ్డెక్కారు. నాలుగు రోజులుగా ధర్నాలు, నిరసన ప్రదర్శనలు నిర్వహిస్తున్నారు. సీఐని సస్పెండ్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే పుట్టపర్తి, పెనుకొండ, మడకశిర, హిందూపురంలో ర్యాలీలు చేశారు. లెక్క లేనన్ని అరాచకాలు.. పోలీసుల అలసత్వం.. సీఐ రాజగోపాల్ నాయుడు సహకారంతో హిందూపురంలో కూటమిలోని పార్టీల నాయకుల అరాచకాలు పెచ్చుమీరాయి. అక్రమ మద్యం, గుట్కా, గంజాయి విక్రయాలు, విచ్చలవిడిగా జూదం, బెల్టు షాపుల నిర్వహణ, పశుమాంసం అక్రమ రవాణా, రేషన్ బియ్యం దందాలకు హిందూపురాన్ని అడ్డాగా మార్చేశారు. ఇదే అదనుగా దొంగలూ రెచ్చిపోతున్నారు. పోలీస్ స్టేషన్కు కూతవేటు దూరంలోనే చోరీలకు తెగబడుతున్నారు. అక్రమాల గురించి ముందుగానే కానిస్టేబుళ్లు చెప్పినా...‘చూద్దాం..చేద్దాం’ అంటూ నాన్చుతున్నారు. వయస్సులో పెద్దవారైన సిబ్బంది ఎవరైనా గట్టిగా చెబితే మాత్రం ‘చట్టం తన పని తాను చేస్తుంది’ అంటూ డైలాగులు చెబుతున్నారు. ఎఫ్ఐఆర్లతోనే సరి.. స్టేషన్కు ఏ సమస్యతో వెళ్లినా సీఐ రాజగోపాల్ నాయుడు కేసులు కట్టరు. ఎవరైనా ఒత్తిడి చేసినా ఎఫ్ఐఆర్తో సరిపెడతారు. చివరకు చోరీ కేసులు కూడా ఎఫ్ఐఆర్ చేసి విడిచిపెడతారు. అందువల్లే కేసుల సంఖ్య పెరిగిపోతున్నా...రికవరీలు మాత్రం లేవు. రాత్రి వేళల్లో అరాచకశక్తులు ఘర్షణలకు దిగి ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురిచేసినా అటువైపు కన్నెత్తి చూడవద్దని సిబ్బందికి ఆర్డర్లు వేస్తారు. మనపని అదికాదంటూ పోలీసులకు కొత్తగా ఉద్యోగం నేరి్పస్తున్నారు.గతేడాది ఆగస్టు 23వ తేదీన హిందూపురం వన్టౌన్ సీఐ రాజగోపాల్నాయుడు రాత్రి వేళ గస్తీ తిరుగుతున్నారు. ఆ సమయంలో తన వస్త్ర దుకాణం వద్ద ఉన్న వైఎస్సార్సీపీ నేత ఆసీఫుల్లా సీఐని చూసి గౌరవంతో నమస్తే పెట్టారు. అయితే ‘నాకే నమస్తే పెడుతావా’ అంటూ అతన్ని స్టేషన్కు తీసుకెళ్లిన చిత్రహింసలకు గురి చేశాడు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకులందరూ వన్టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ను ముట్టడించి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 15వ తేదీన మున్సిపల్ అధికారులకు.. న్యాయవాదులకు తగాదా ఏర్పడింది. అక్కడికి చేరుకున్న సీఐ రాజగోపాల్నాయుడు... సర్దిజెప్పాల్సింది పోయి మున్సిపల్ అధికారులకు వత్తాసు పలుకుతూ ఏకపక్షంగా వ్యవహరించారు. దీంతో అప్పట్లోనే సీఐ రాజగోపాల్నాయుడుపై న్యాయవాదులు తిరుగుబాటు చేశారు. మున్సిపల్ అధికారులు ఫిర్యాదు చేయకపోయినా... అక్కడకు వెళ్లిన సీఐ రాజగోపాల్నాయుడు న్యాయవాదులను దుర్భాషలాడారు.
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ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షికి 14 రోజుల రిమాండ్అప్డేట్స్:విరూపాక్షికి రిమాండ్ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షికి 14 రోజుల రిమాండ్విరూపాక్షితో పాటు 17 మందికి రిమాండ్ విధింపు రిమాండ్ విధించిన ఆలూరు జూనియర్ సివిల్ కోర్టు 307 సెక్షన్ కింద కేసు నమోదుఎమ్మెల్యే విరూపాక్షిని అరెస్టు చేసి 307 సెక్షన్ కింద కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు విరూపాక్షితో పాటు మరో 34 మంది కార్యకర్తలపై అక్రమ కేసులు బనాయింపువిరూపాక్షిని కోర్టుకు తరలించిన చిప్పగిరి పోలీసులుజడ్జి ముందు ప్రవేశపెట్టనున్న పోలీసులుసాక్షి, కర్నూలు జిల్లా: ఆలూరు ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షి, ఆయన కుమారుడు చంద్రశేఖర్ను పోలీసులు అర్ధరాత్రి అక్రమంగా అరెస్టు చేయడాన్ని వైఎస్సార్సీపీ నేతలు తీవ్రంగా ఖండించారు. కర్నూలు జిల్లా చిప్పగిరిలో రాత్రి 2.45 గంటల సమయంలో భారీగా పోలీసు బలగాలను మోహరించి, ఎమ్మెల్యే నివాసం తలుపులు బద్దలుకొట్టి దౌర్జన్యంగా ఇంట్లోకి ప్రవేశించడం అత్యంత హేయమైన చర్య అని వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఎస్వీ మోహన్రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ ఎ. మధుసూధన్, బీవై. రామయ్య, కాటసాని రాంభూపాల్ రెడ్డి మండిపడ్డారు.చిప్పగిరి మండలం సంగాల గ్రామంలో వైఎస్సార్సీపీ నేత గిరి ఇంటిపై టీడీపీ నాయకుడు నాగరాజు, అతని అనుచరులు దాడికి తెగబడితే బాధిత కుటుంబాన్ని పరామర్శించేందుకు ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షి వెళ్లారని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా టీడీపీ గూండాలు ఎమ్మెల్యేపై రాళ్లు రువ్వడంతో ఆయన సోదరుడు శ్రీరాముడు గాయపడ్డారని పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటనపై టీడీపీ నాయకులపై ఫిర్యాదు చేసినా పోలీసులు పట్టించుకోకుండా, గొడవకు ఎమ్మెల్యేనే కారణమంటూ సీఐ రవిశంకర్రెడ్డి ఏకపక్షంగా వ్యవహరించడం దారుణమని విమర్శించారు.దాడికి పాల్పడిన టీడీపీ నాయకులను అరెస్టు చేయకుండా, బాధితులను పరామర్శించడానికి వెళ్లిన ప్రజాప్రతినిధిపై కేసులు పెట్టడం పోలీసు వ్యవస్థ దిగజారుడుతనానికి నిదర్శనమన్నారు. అర్ధరాత్రి ఎమ్మెల్యే ఇంటిపై దాడి చేసినట్లు పోలీసు బలగాలు వ్యవహరించడం, కుటుంబ సభ్యులను భయభ్రాంతులకు గురిచేయడం, తలుపులు పగులగొట్టి విరూపాక్షితో పాటు ఆయన కుమారుడు చంద్రశేఖర్ను అక్రమంగా అరెస్టు చేసి చిప్పగిరి పోలీస్స్టేషన్కు తరలించడం ప్రజాస్వామ్యంపై జరిగిన దాడిగా అభివర్ణించారు.ఎమ్మెల్యే నివాసంలోని సీసీ కెమెరాల హార్డ్ డిస్క్లను పోలీసులు తీసుకెళ్లడం అనేక అనుమానాలకు తావిస్తోందన్నారు. వాస్తవాలను బయటకు రానివ్వకుండా సాక్ష్యాలను మాయం చేసేందుకే హార్డ్డిస్క్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారా? అని ప్రశ్నించారు. వాటిలోని దృశ్యాలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ధ్వంసం చేయకుండా భద్రపరచాలని, ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి సీసీటీవీ దృశ్యాలను బహిర్గతం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.టీడీపీ నాయకుల ఒత్తిళ్లకు తలొగ్గి వైఎస్సార్సీపీ ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకులను లక్ష్యంగా చేసుకుని పోలీసులు అక్రమ కేసులు, అరెస్టులకు పాల్పడుతున్నారని ధ్వజమెత్తారు. శాంతిభద్రతలను కాపాడాల్సిన పోలీసులు అధికార పార్టీకి అనుబంధ విభాగంలా వ్యవహరించడం మానుకోవాలని హితవు పలికారు. వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులను బెదిరించేందుకు ప్రభుత్వం చేస్తున్న ఇటువంటి కక్ష సాధింపు చర్యలకు పార్టీ భయపడేది లేదని స్పష్టం చేశారు.ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షి, ఆయన కుమారుడు చంద్రశేఖర్ను వెంటనే బేషరతుగా విడుదల చేయాలని వైఎస్సార్సీపీ నేతలు డిమాండ్ చేశారు. ఎమ్మెల్యేపై రాళ్ల దాడికి పాల్పడిన టీడీపీ నాయకుడు నాగరాజుతో పాటు నిందితులందరినీ అరెస్టు చేయాలని, సీఐ రవిశంకర్రెడ్డి ఏకపక్ష వ్యవహారశైలిపై ఉన్నతస్థాయి విచారణ జరిపి చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. చిప్పగిరిలో శాంతిభద్రతలను పరిరక్షించి, ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించాలని స్పష్టం చేశారు.
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ఊరికి వెళ్లేందుకు ఆర్టీసీ బస్సు అపహరణ● మద్యం మత్తులోనే మదనపల్లె వరకూ డ్రైవింగ్ చేసిన యువకుడు కదిరి టౌన్: అర్ధరాత్రి ఊరికి వెళ్లేందుకు బస్సు లేకపోవడంతో ఓ యువకుడు ఏకంగా ఆర్టీసీ హైర్ బస్సును అపహరించాడు. ఈ ఘటన కదిరి పట్టణంలో కలకలం రేపింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల మేరకు...అనంతపురానికి చెందిన శివశంకర్ అటవీశాఖలో కాంట్రాక్ట్ ఫారెస్ట్ గార్డుగా పనిచేసేవాడు. అతని వ్యవహారశైలి వివాదాస్పదం కాగా అధికారులు తొలగించారు. అప్పటి నుంచి పూటుగా మద్యం సేవించి ఊళ్లు పట్టుకుని తిరిగేవాడు. ఈ క్రమంలోనే శుక్రవారం తన పెంపుడు కుక్కతో కలిసి రైలులో కదిరికి చేరుకున్నాడు. అక్కడ మద్యం తాగి అర్ధరాత్రివేళ బస్టాండుకు వచ్చాడు. బస్సు లేకపోవడంతో బస్టాండు బయటకు వెళ్లాడు. బాలికల కళాశాల ఎదురుగా ఆర్టీసీ అద్దె బస్సు కనిపించడంతో ఆ బస్సులోకి ఎక్కగా, తాళాలు కనిపించాయి. దీంతో బస్సును స్టార్ట్ చేసి పెంపుడు కుక్కతో కలిసి బస్సు నడుపుకుంటూ మదనపల్లె వైపు వెళ్లిపోయాడు. శనివారం తెల్లవారుజామున మదనపల్లి ఆర్టీసీ బస్టాండ్కు చేరుకున్న శివశంకర్ బస్సును వెనక్కుతీస్తూ గోడకు గుద్దాడు. అక్కడే ఉన్న పోలీసులు వెళ్లి చూడగా... శివశంకర్ మద్యం మత్తులో తూలుతూ కనిపించాడు. దీంతో అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా... కదిరిలో నిలిపి ఉంచిన ఆర్టీసీ బస్సును తానే తీసుకువచ్చానని సమాధానం ఇచ్చాడు. దీంతో మదనపల్లి పోలీసులు కదిరి ఆర్టీసీ డిపో అధికారులకు, కదిరి పట్టణ పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. వెంటనే కదిరి పోలీసులు మదనపల్లెకు వెళ్లి శివశంకర్ను, అతను తీసుకువెళ్లిన బస్సును కదిరికి తీసుకువచ్చారు. అనంతరం బస్సు యజమాని అక్బర్సాహెబ్ ఫిర్యాదు మేరకు పట్టణ సీఐ బి.వెంకటేశ్వర్లు కేసు నమోదు చేశారు.
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ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగే మేలుకదిరి అర్బన్: ఎల్నినో ప్రభావంతో తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్న నేపథ్యంలో రైతులు ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగుపై దృష్టి పెట్టాలని వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం శాస్తవేత్తలు పేర్కొ న్నారు. శనివారం స్థానిక ఆచార్య ఎన్జీ రంగా వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానంలో అనంతపురం, శ్రీ సత్యసాయి, నంద్యాల, కర్నూలుకు చెందిన వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం శాస్త్రవేత్తలు, వ్యవసాయాధికారులు, అనుబంధ శాఖల అధికారులతో ఎల్నినో ప్రభావంపై సమావేశం నిర్వహించారు. ముఖ్య అతిథులుగా డాక్టర్ సంపత్కుమార్ డీన్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ ఎఫైర్స్, జోనల్ కో ఆర్డినేటర్ స్కేర్స్ రెయిన్ఫాల్జోన్, డాక్టర్ వీ. జయలక్ష్మీ, అసోసియేట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఏఆర్ఎస్ నంద్యాల డాక్టర్ భాస్కర్రెడ్డి కదిరి ఏఆర్ఎస్ ప్రధాన శాస్త్రవేత్తలు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ రాయలసీమపై ఎన్నినో ప్రభావంతో ఆశించిన స్థాయిలో వర్షపాతం నమోదు కాలేదన్నారు. రైతులు ఎక్కువ నీటి అవసరం ఉన్న పంటలు కాకుండా తక్కువ నీటి అవసరం ఉన్న పంటల సాగు చేపట్టాలని సూచించారు. ఎల్నినోతో రాయలసీమలో వేరుశనగ సాగు అనుకూలంగా లేదన్నారు. ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగు చేపట్టేలా అధికారులు రైతులను ప్రోత్సహించాలన్నారు. తక్కువ వ్యవధిలో పండే, బెట్టను తట్టుకునే పంట రకాలను ఎంపిక చేసుకునేలా గ్రామ స్థాయిలో రైతులకు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలన్నారు. వేరుశనగకు ప్రత్యామ్నాయంగా సజ్జ, కొర్ర, ఉలవలు, పెసర వంటి పంటలను సాగు చేసుకోవచ్చన్నారు. శాస్త్రవేత్తలు గ్రూపులుగా ఏర్పడి జిల్లాల్లోని అన్ని మండలాలకు వెళ్లి పంటలను పరిశీలించి మరింత మెరుగైన సేవలందించాలని చెప్పారు. వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుకూలంగా సాగు చేయాల్సిన పంటల వివరాలను రైతులకు తెలియజేయాలన్నారు. రైతులకు అవసరమైన విత్తనాలను అందుబాటులో ఉంచేందుకు ప్రభుత్వానికి నివేదికలు పంపినట్లు చెప్పారు. ఎల్నినో ప్రభావంతో రైతుకు కలిగే నష్ట శాతాన్ని తగ్గించేందుకు అందరూ కృషి చేయాలని సూచించారు. సమావేశంలో పలువురు కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం శాస్తవేత్తలు, నాలుగు జిల్లాల వ్యవసాయాధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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పాఠశాలల్లో పనులు పక్కాగా చేయాలి● నాణ్యత లోపిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవు ● ఇంజినీరింగ్ సిబ్బందిని హెచ్చరించిన కలెక్టర్ ప్రశాంతి నిలయం: జిల్లాలోని వివిధ పాఠశాలల్లో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులు పూర్తి నాణ్యతతో పక్కాగా జరగాలని కలెక్టర్ ఏ.శ్యాం ప్రసాద్ ఆదేశించారు. పనుల్లో నాణ్యత లోపిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని వివిధ విభాగాల ఇంజినీరింగ్ సిబ్బందిని హెచ్చరించారు. పాఠశాల విద్యాశాఖ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన ‘మన బడి – మన భవిష్యత్తు’ సివిల్ పనుల పురోగతిపై కలెక్టర్ శనివారం కలెక్టరేట్లోని వీడియో కాన్ఫరెన్స్ హాలులో సమీక్షించారు. పనుల్లో పురోగతి తక్కువగా ఉండడంతో ఇంజినీరింగ్ అధికారులపై ఆయన అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. అనంతరం మాట్లాడుతూ, పాఠశాలల్లో చేపట్టిన పనులన్నీ త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలన్నారు. 3వ తేదీ (సోమవారం) మరోసారి సమావేశమై పూర్తి స్థాయిలో సమీక్షిస్తానన్నారు. సమావేశంలో జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి కిష్టప్ప, సమగ్ర శిక్ష ఈఈ జయరాం, పంచాయతీ రాజ్ ఈఈ మురళీమోహన్ తదితరులు పాల్గోన్నారు. ‘ఎన్ఎంఎంఎస్’ దరఖాస్తు రెన్యూవల్ చేసుకోండి పుట్టపర్తి: నేషనల్ మీన్స్–కమ్–మెరిట్ స్కాలర్ షిప్ (ఎన్ఎంఎంఎస్)కు ఇప్పటికే ఎంపికైన విద్యార్థులు (2022, 2023, 2024 సంవత్సరాల్లో) తమ దరఖాస్తును ఈనెల 31వ తేదీలోపు రెన్యూవల్ చేసుకోవాలని విద్యాశాఖ అధికారి లాజరు సూచించారు. ఈ మేరకు శనివారం ఆయన ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. గతంలో స్కాలర్షిప్కు ఎంపికై న విద్యార్థులు ప్రస్తుతం 10, 11, 12 తరగతులు చదువుతుంటారని, వారంతా సంబంధిత విద్యాలయం నోడలాఫీసర్ ద్వారా దరఖాస్తును అప్రూవ్ చేయించుకోవాలన్నారు. అనంతరం రెన్యూవల్ దరఖాస్తు జిరాక్స్ పత్రాలను డీఈఓ కార్యాలయంలో అందజేయాలన్నారు. లేకుంటే స్కాలర్ షిప్ మంజూరు కాదన్నారు. ప్రతి విద్యార్థి తన ఆధార్ నంబర్కు బ్యాంకు ఖాతాను సీడింగ్ చేయించి.. డీబీటీ ద్వారా డబ్బు జమ అయ్యే విధంగా చూసుకోవాలన్నారు. పూర్తి వివరాలకు www.scholarships.gov.in వెబ్సైట్నుసందర్శించాలన్నారు. ‘కియా’లో జాబ్మేళా ప్రశాంతి నిలయం: పెనుకొండ వద్ద ఉన్న ‘కియా’ పరిశ్రమలో ఉద్యోగాల భర్తీకి ఈనెల 3, 4 తేదీల్లో జాబ్మేళా నిర్వహించనున్నారు. అర్హులైన యువత సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కలెక్టర్ ఏ.శ్యాం ప్రసాద్ సూచించారు. ఈ మేరకు శనివారం ఆయన ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. డిప్లొమా, బీటెక్, పీజీ చదివి 18 ఏళ్ల నుంచి 30 ఏళ్ల వయస్సు కలిగిన అభ్యర్థులు జాబ్మేళాకు అర్హులని తెలిపారు. అయితే వారు కౌశలం పోర్టల్లో ఇప్పటికే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని ఉండాలన్నారు. జాబ్మేళాలలో పాల్గొనాలనుకునే వారు విద్యార్హత పత్రాలు జిరాక్స్, ఒరిజినల్, ఆధార్ కార్డు, రెండు పాస్ పోర్టు సైజ్ ఫొటోలతో హాజరు కావాలన్నారు. మరిన్ని వివరాల కోసం 9876543210 నంబర్లో సంప్రదించాలని సూచించారు.
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బైపీసీ విద్యార్థులకూ ‘బీటెక్’అనంతపురం: మదనపల్లె ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ (మిట్స్) డీమ్డ్ టుబీ యూనివర్సిటీలో 2026–27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను బీటెక్ బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్ కోర్సులో ప్రవేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ మేరకు ఆ వర్సిటీ వీసీ డాక్టర్ సి. యువరాజ్ వెల్లడించారు. జీవశాస్త్రం, కంప్యూటర్ సైన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డేటా సైన్స్ రంగాల సమ్మేళనంగా రూపొందించిన ఈ కోర్సు ద్వారా విద్యార్థులకు ఆరోగ్య సంరక్షణ, బయోటెక్నాలజీ, ఔషధ పరిశోధన, జీనోమిక్స్, బయోలాజికల్ డేటా అనాలిటిక్స్ తదితర అభివృద్ధి చెందుతున్న రంగాల్లో విస్తృతమైన ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని వీసీ తెలిపారు. బయాలజీతో పాటు కంప్యూటర్ సైన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్పై విద్యార్థులకు సమగ్ర శిక్షణ అందించేందుకు ఆధునిక ప్రయోగశాలలు, పరిశోధనా సదుపాయాలు, అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులు అందుబాటులో ఉన్నారని, పరిశ్రమ అవసరాలకు అనుగుణమైన పాఠ్యప్రణాళిక, ప్రాజెక్టులు, పరిశోధన, ఇంటర్న్షిప్లు, కెరీర్ మార్గదర్శకత్వం ద్వారా విద్యార్థులను భవిష్యత్తు అవకాశాలకు సన్నద్ధం చేస్తామని వివరించారు. ప్రతి సెమిస్టర్కు సాధారణ ఫీజు రూ.80వేలు కాగా, విద్యార్థుల ప్రతిభ ఆధారంగా ప్రత్యేక ఫీజు రాయితీలు అందిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. 10+2 ఇంటర్మీడియట్లో బైపీసీ, ఎంబైపీసీ లేదా ఎంపీసీ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు అర్హులని, ఆసక్తి కలిగిన విద్యార్థులు www.admirrion.mitr.ac.in ద్వారా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని, మరిన్ని వివరాలకు 8712655132/ 8712655138 నంబర్లను సంప్రదించాలని కోరారు. రోడ్డు ప్రమాదంలో ముగ్గురికి గాయాలుకనగానపల్లి(చెన్నేకొత్తపల్లి): చెన్నేకొత్తపల్లి మండలం బసినేపల్లి సమీపంలో రెండు ద్విచక్ర వాహనాలు ఢీకొన్న సంఘటనలో ముగ్గురు గాయపడ్డారు. స్థానికులు తెలిపిన మేరకు.. శనివారం మధ్యాహ్నం చెన్నేకొత్తపల్లికి చెందిన స్టుడియో నాగేంద్ర తన భార్య పార్వతమ్మతో కలిసి ధర్మవరం నుంచి చెన్నేకొత్తపల్లికి బయలుదేరారు. వెనుక నుంచి అదే దారిలో మరో ద్విచక్ర వాహనంలో వస్తున్న గోవర్ధన్, ముత్యాలమ్మ దంపతులు నాగేంద్ర వాహనాన్ని ఢీకొట్టారు. దీంతో కింద పడిన గోవర్దన్, ముత్యాలమ్మ, నాగేంద్రలు గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రులను స్థానికులు వెంటనే చెన్నేకొత్తపల్లిలోని సీహెచ్సీకి తరలించారు. తీవ్రంగా గాయపడిన గోవర్దన్ను అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. మడకశిర పశువైద్యశాలలో పీఓపీ కొరత ● జింక పిల్లకు సకాలంలో అందని వైద్యం మడకశిర: పట్టణంలోని పశువైద్యశాలను పీఓపీ కొరత వేధిస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఓ జింక పిల్లకు సకాలంలో వైద్య సేవలందకపోవడం సర్వత్రా చర్చనీయాంశంగా మారింది. వివరాలు.. అగళి మండలంలోని కొమరేపల్లి వద్ద శనివారం ఓ జింక పిల్లపై కుక్కలు దాడి చేశాయి. గ్రామస్తులు వెంటనే విషయాన్ని స్థానిక అటవీశాఖ అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. అటవీశాఖ అధికారులు వచ్చి జింక పిల్లను మడకశిరలోని పశువైద్యశాలకు తరలించారు. వైద్యశాలలో పీఓపీ లేకపోవడంతో సకాలంలో వైద్య సేవలందలేదు. కొన్నేళ్ల నుంచి పీఓపీ సరఫరా కావడం లేదని సిబ్బంది తెలిపారు. దీంతో అటవీశాఖ అధికారులు ఓ మెడికల్ షాపులో పీఓపీ తీసుకురావాల్సి వచ్చింది. ప్రభుత్వం కనీసం పశువైద్యశాలలకు పీఓపీని సరఫరా చేయకపోవడం ఏంటని పశుపోషకులు ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వీధి దీపాల నిర్వహణలో అలసత్వం వద్దు: సీఎండీ తిరుపతి రూరల్: ఏపీఎస్పీడీసీఎల్ పరిధిలోని నెల్లూరు, తిరుపతి, చిత్తూరు, అన్నమయ్య, కడప, కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాల్లో వీధి దీపాల నిర్వహణలో అలసత్వాన్ని విడనాడాలని ఆ సంస్థ సీఎండీ శివశంకర్ లోతేటి శనివారం ఒక ప్రకటనలో సూచించారు. కార్పొరేషన్లు, మునిసిపాలిటీల పరిధిలో వీధి దీపాల విద్యుత్ సర్వీసులు 13,568, పంచాయతీల పరిధిలో 41,918 సర్వీసులు ఉన్నాయన్నారు. వీధి దీపాల నిర్వహణకు స్మార్ట్ మీటర్లను ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ పలు ప్రాంతాల్లో నిర్వహణా లోపం కారణంగా పగటిపూట వీధి దీపాలు వెలుగుతూ విద్యుత్ వృథా అవుతోందన్నారు. విద్యుత్ శాఖ సిబ్బంది సమన్వయంతో సమస్యను అధిగమించాలని, నిర్లక్ష్యం వహించినట్లయితే క్షేత్రస్థాయి అధికారులు, సిబ్బందిపై క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.
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అలరించిన సంగీత కచేరీప్రశాంతి నిలయం: సత్యసాయిని కీర్తిస్తూ బాలవికాస్ పూర్వ విద్యార్థులు సంగీత కచేరీ నిర్వహించి భక్తులను పరవశింపజేశారు. ప్రశాంతి నిలయంలోని సాయికుల్వంత్ సభా మందిరంలో బాలవికాస్ గురువుల గ్లోబల్ సదస్సు రెండో రోజు శనివారం కొనసాగింది. ఉదయం సాయికుల్వంత్ సభా మందిరంలో బాలవికాస్ బోధనలో చిన్నారులను తీర్చిదిద్దే క్రమంలో ఆచరించాల్సిన విధానాలపై వివిధ దేశాలకు చెందిన గురువులు తమ సందేశాన్ని వినిపించారు. సాయంత్రం సత్యసాయి గ్లోబల్ కౌన్సిల్కు చెందిన బాలవికాస్ పూర్వ విద్యార్థులు సంగీత విభావరితో అలరించారు. పిదప బాలవికాస్ గురువులు, పూర్వ విద్యార్థులు సత్యసాయి మహా సమాధిని దర్శించుకున్నారు. వివాహిత మృతి..భర్తపై కేసుధర్మవరం అర్బన్: ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు యత్నించిన వివాహిత మృతి చెందినట్లు టూ టౌన్ సీఐ జయనాయక్ పేర్కొన్నారు. ఆయన తెలిపిన మేరకు.. పట్టణంలోని లక్ష్మీనగర్కు చెందిన రాఘవేంద్ర 14 సంవత్సరాల క్రితం భాగ్యలక్ష్మి(35)ని వివాహం చేసుకున్నాడు. వారికి ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు ఉన్నారు. రాఘవేంద్ర చీరలు, ఇతర వ్యాపారాలు చేసి నష్టాలు రావడంతో అప్పులు ఎక్కువై మద్యానికి బానిసయ్యాడు. భార్య భాగ్యలక్ష్మితో గొడవ పడుతూ మానసికంగా, శారీరకంగా వేధించేవాడు. భర్త వేధింపులు, అప్పుల బాధలు భరించలేక గత నెల 28న ఇంటి వరండాలోని ఇనుప మెట్లకు చీరతో భాగ్యలక్ష్మి ఉరి వేసుకుంది. ఆమెను చికిత్స నిమిత్తం అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ శుక్రవారం రాత్రి మృతి చెందినట్లు సీఐ తెలిపారు. భాగ్యలక్ష్మి తల్లి కొప్పల చౌడమ్మ ఫిర్యాదు మేరకు రాఘవేంద్రపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని సీఐ తెలిపారు. మళ్లీ గుప్త నిధుల ముఠా కలకలంబత్తలపల్లి: మండలంలోని అప్పరాచెరువు గ్రామంలో మరోసారి గుప్త నిధుల ముఠా కలకలం రేగింది. మూడు రోజుల వ్యవధిలోనే రెండు సార్లు స్థానిక చెరువు కట్ట సమీపంలోని అపరాధయ్య బండ వద్ద తవ్వకాలు చేపట్టడంతో గ్రామస్తులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గుప్త నిధుల దొంగలు బుధవారం రాత్రి అపరాధయ్య స్వామి బండను జిలెటిన్ స్టిక్తో పేల్చడానికి ప్రయత్నించి విఫలమయ్యారు. శుక్రవారం రాత్రి మాత్రం బండను పెకిలించి వేయడం గమనార్హం. రెండు సంవత్సరాల క్రితం కూడా కొందరు జేసీబీతో అపరాధయ్య బండను తొలగించి తవ్వకాలు చేపట్టగా.. గ్రామస్తులు ఐకమత్యంతో అపరాధయ్యను పునఃప్రతిష్టింపజేశారు. ఎంతో ఇష్టంగా కొలిచే అపరాధయ్య బండరాయిని మళ్లీ పెకిలించడడంతో గ్రామస్తులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. యా అల్లా.. కరుణించి వర్షం కురిపించు!● ముస్లింల ప్రత్యేక ప్రార్థనలు గుడిబండ: గుడిబండ చెరువులో శనివారం ముస్లింలు వర్షాల కోసం ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. తప్పులను మన్నించి వర్షాలు కురిపించాలని అల్లాను ప్రార్థించారు. ప్రత్యేక నమాజ్ చేశారు. కార్యక్రమంలో రజాక్సాబ్, షబ్బీర్, మనావీర్, బాష, గౌస్పీర్, మహబూబ్, ఫకృద్దీన్, సయ్యద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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తల్లిపాలకు ఎంతో విశిష్టత ఉంది. బిడ్డకు తల్లిపాలు అమృతంలా పనిచేస్తాయి. పుట్టిన అర గంటలోపు తల్లిపాలు ఇవ్వడం ద్వారా శిశువులో వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెరగడంతో పాటు, మెదడు ఎదుగుదలకు దోహదపడుతుంది. నేటి ప్రపంచంలో చాలా మంది బిడ్డకు తల్లిపాలు ఇవ్వడం లేదు. అలాంటి పిల్లహిందూపురం టౌన్: తల్లిపాలలో అన్ని పోషకాలు సమపాళ్లలో ఉంటాయి. చిన్నారులకు వ్యాధి నిరోధకశక్తి కూడా సమకూరుతుంది. తల్లిపాలు తాగిన శిశువుల్లో యాంటీబాడీస్ వృద్ధి చెంది ఇన్ఫెక్షన్లు, నిమోనియా, డయేరియా వంటి వ్యాధులు సోక కుండా నివారించొచ్చు. మెదడు ఎదుగుదలకు దోహదం చేయడంతో పాటు, జ్ఞాపకశక్తి పెంపొందుతుంది. తల్లిపాలు తాగిన పిల్లల్లో తెలివితేటలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. పసిబిడ్డకు ప్రధాన శత్రువు చలి. బిడ్డను ఒడిలో ఉంచుకుని పాలివ్వడం ద్వారా తల్లి శరీరం నుంచి శిశువుకు అవసరమైన వేడి అందుతుంది. అంతేకాదు తల్లీబిడ్డల మధ్య ఆప్యాయత పెరుగుతుంది. శిశువు జీర్ణాశయ అభివృద్ధికి దోహదపడే పదార్థాలు, విటమిన్–ఏ పుష్కలంగా ఉంటాయి. శిశువు మొట్టమొదట విసర్జించే నల్లటి మెకోనియం అనే మలంతో పాటు, పచ్చకామెర్లు కలిగించే బెలూరుబిన్ అనే పదార్థాన్ని కూడా త్వరగా విసర్జించేలా ముర్రుపాలు దోహదం చేస్తాయి. బిడ్డకు మొదటి వారంలో కలిగే పచ్చకామెర్లును నివారిస్తాయి. తల్లికీ ఉపయోగం బిడ్డకు పాలివ్వడం ద్వారా తల్లికీ ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. బిడ్డకు పాలిచ్చే తల్లులకు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్, అండాశయ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు తక్కువ. రక్తహీనత, ఎముకల బలహీనత వంటి జబ్బులు రావని పేర్కొంటున్నారు. బిడ్డకు పాలివ్వడం ద్వారా ప్రసవం అనంతరం అయ్యే రక్తస్రావం అదుపులోకి వస్తుందని వివరిస్తున్నారు. శిశు మరణాల నివారణ ఎక్కువ మంది శిశువులకు ఇన్ఫెక్షన్లు సోకడం, పుట్టగానే కామెర్లు, శ్వాసకోశవ్యాధులతో మరణాలు సంభవించడాన్ని యూనిసెఫ్ గుర్తించింది. అలాంటి మరణాలను నివారించేందుకు పుట్టిన అర గంటలోపు తల్లిపాలు తాగించడం ద్వారా నెలలోపు శిశువుల్లో సంభవించే మరణాలను తగ్గించొచ్చని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ పేర్కొంది. దీంతో తల్లిపాల ఆవశ్యకతపై గర్భిణులుగా ఉన్నప్పటి నుంచే విస్తృతంగా అవగాహన కలిగిస్తున్నారు. రెండేళ్ల వరకు అందించాలి పుట్టిన పిల్లలకు ఎలాంటి ఆహారం అందించాలి, ఏ సమయాల్లో అందించాలి అనే అవగాహన సమాజంలో, తల్లుల్లో పెరగాలి. నెలలోపు పిల్లల మరణాల తగ్గింపు, పిల్లల మానసిక, శారీరక ఎదుగుదల బాగుండాలంటే బిడ్డ పుట్టిన గంట నుంచి రెండేళ్ల వరకు తల్లిపాలు అందించాలి. తల్లిపాల వారోత్సవాల్లో భాగంగా బీపీఎన్ఐ ద్వారా పిల్లలకు తల్లిపాల ద్వారా అందే పోషక పదార్ధాలు, పిల్లల పెరుగుదల, తల్లిపాలు అందించకపోవడంతో జరిగే అనర్థాలపై అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. ఆస్పత్రిలో పనిచేసే ప్రతి ఆరోగ్య కార్యకర్తకు తల్లిపాలపై నైపుణ్య శిక్షణ ఇప్పించి తల్లిపాల ప్రాముఖ్యతను ప్రతి గర్భిణి, బాలింతలకు వివరించేలా చేయడం ద్వారా పిల్లల మరణాలు మరింత నివారించవచ్చు. – డాక్టర్ కేశవులు, ప్రముఖ చిన్న పిల్లల వైద్యులు, బీపీఎన్ఐ జాతీయ అడ్వైజరీ కమిటీ మెంబర్ అమ్మపాలతో బిడ్డలో వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెంపు తల్లిపాలు తాగిన పిల్లల్లో తెలివితేటలూ ఎక్కువే పుట్టిన అరగంటలోపు ముర్రుపాలు ఇవ్వాలి
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నకిలీ బంగారు తాకట్టు కేసు దర్యాప్తు ముమ్మరం● రోజూ ఆరా తీస్తున్న ఎస్పీ ● ఎవరెవరి పేర్లు బయటికొస్తాయని సర్వత్రా చర్చ మడకశిర: జిల్లాలో కలకలం సృష్టించిన నకిలీ బంగారు నగల తాకట్టు కేసు దర్యాప్తును పోలీసులు ముమ్మరం చేశారు. ఎస్పీ సతీష్కుమార్ రోజూ పురోగతిని అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు. మడకశిర రూరల్ సీఐ రాజ్కుమార్ నిందితుడు సుందరేశ్చారిని అన్ని కోణాల్లో విచారిస్తున్నారు. పట్టణంలోని కెనరా బ్యాంకులో అప్రైజర్ సుందరేశ్చారి నకిలీ బంగారు నగలను తాకట్టు పెట్టి రూ.70.66 లక్షల రుణం తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. గత నెల 25న బ్యాంకు ఆడిట్ అధికారుల తనిఖీలో బాగోతం వెలుగులోకి వచ్చింది. బ్యాంక్ ఏజీఎం శ్రీనివాసులు సుందరేశ్చారితో పాటు మరో ఏడుగురిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. సుందరేశ్చారి పరారీ కాగా పోలీసులు గాలించి అతనిని పట్టుకున్నారు. ప్రస్తుతం పోలీసులు సుందరేశ్చారిని రహస్యంగా విచారణ చేస్తున్నారు. ఎవరెవరు సహకరించారని ఆరా తీస్తున్నట్లు తెలిసింది. బ్యాంకు అధికారుల పాత్రపై కూడా దృష్టి పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. నకిలీ బంగారు నగలను తాకట్టు పెట్టి తీసుకున్న నగదు విషయమై కూడా ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. కేసులో నిందితులైన ఏడుగురిని కూడా విచారించగా.. సుందరేశ్చారి నమ్మంచి మోసం చేశాడని లబోదిబోమన్నట్లు సమాచారం. మీ పేరు మీద బంగారు నగలను తాకట్టు పెట్టి అప్పు తీసుకుంటానని చెప్పడంతో ఒప్పుకున్నామని, తమకు నకిలీ బాగోతం తెలియదని వాపోయినట్లు తెలిసింది. పోలీసుల విచారణలో సుందరేశ్చారి ఎవరెవరి పేర్లు చెబుతాడోననే విషయం ప్రస్తుతం పట్టణంలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఎవరి పాత్ర ఉందో తేలుస్తాం నకిలీ బంగారు నగల తాకట్టు కేసు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశాం. ఎవరెవరి పాత్ర ఉందో విచారణలో తేలుస్తాం. సుందరేశ్చారితో పాటు మరో ఏడుగురిపై కేసు నమోదు చేసి విచారణ కొనసాగిస్తున్నాం. త్వరలోనే కేసు విచారణ పూర్తి చేస్తాం. –రాజ్కుమార్,సీఐ, మడకశిర
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వర్గీకరణకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం సాగిస్తాంహిందూపురం టౌన్: ఎస్సీ వర్గీకరణ కారణంగా మాల సామాజిక వర్గం ఉనికిని కోల్పోయే పరిస్థితి ఏర్పడిందని, వర్గీకరణకు వ్యతిరేకంగా పార్లమెంట్లో చట్టపరమైన మార్పులు జరిగే వరకు దేశవ్యాప్తంగా శాంతియుత ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తామని మాల మహానాడు, రాక్స్ జాతీయ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ ఆర్ఎస్ రత్నాకర్ పేర్కొన్నారు. శనివారం పట్టణంలోని ప్రెస్క్లబ్లో ఆయన విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించి మాట్లాడారు. ఎస్సీ వర్గీకరణకు బీజం కాంగ్రెస్ పార్టీ వేయగా, దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేసే పరిస్థితిని నేడు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిందని ఆరోపించారు. ఎస్సీ రిజర్వేషన్ల వల్ల వందలో ఒక్కరికే ప్రయోజనం చేకూరుతుందని, అదే రిజర్వేషన్లను దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అనేక ఎస్సీ ఉపకులాలకు, తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని అన్ని ఎస్సీ వర్గాలకు ఆయా సీఎంలు సామాజిక న్యాయం, సమన్యాయం పేరుతో ఎలా సమానంగా పంచుతారని ప్రశ్నించారు. సామాజిక న్యాయం పేరుతో దళితుల ఐక్యతను దెబ్బతీసే ప్రయత్నం జరుగుతోందని విమర్శించారు. దేశ సంపద పంపిణీ, మంత్రి పదవులు, అధికారంలో భాగస్వామ్యం వంటి అంశాల్లోనూ సామాజిక న్యాయం అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మాల సామాజిక వర్గానికి రాజకీయంగా అన్యాయం జరుగుతోందని, ఈ అంశంపై మాల ప్రజాప్రతినిధులు మౌనం వీడాలని కోరారు. మాల సామాజిక వర్గ ప్రజలు శాంతియుత పోరాటానికి సిద్ధం కావాలని పిలుపునిచ్చారు. అలాగే ఈవీఎంలను తొలగించి బ్యాలెట్ పేపర్ల ద్వారా ఎన్నికలు నిర్వహించినప్పుడే నిజమైన ప్రజాస్వామ్యమని అన్నారు. సమావేశంలో జూలుకుంట కేశవ్ ప్రసాద్, గొల్లపల్లి గోవిందప్ప, నరేష్, అరవింద్ కుమార్, యాదయ్య, కాశయ్య, నారాయణ, విజయ్ కుమార్, నరహరి, నానీ, చిన్నా తదితరులు పాల్గొన్నారు. మాల మహానాడు జాతీయ అధ్యక్షుడు ఆర్ఎస్ రత్నాకర్
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అక్రమాలకు ‘ఆదర్శం’నల్లచెరువు: మండల పరిధిలోని దేవిరెడ్డిపల్లి ఆదర్శ పాఠశాలకు పీఎంశ్రీ నిధులు, టైప్–4 నిధులు రూ.20 లక్షలకుపైగా మంజూరయ్యాయి. నిబంధనల మేరకు పనులకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలను పేరెంట్స్ టీచర్స్ కమిటీ ఎదుట ప్రవేశపెట్టి ఆమోదం తీసుకోవాలి. కానీ కాంట్రాక్టర్ల అవతారమెత్తిన టీడీపీ నేతలు కమిటీ ఆమోదం లేకుండానే పాఠశాలలోని కొందరి సాయంతో పనులు పూర్తి చేశారు. ఆదర్శ పాఠశాలలో పీఎం శ్రీ నిధులతో మరుగు దొడ్లు, నీటి కొళాయిలు, ఇతరాత్ర చిన్నచిన్న మరమ్మతులు చేయించాలి. కానీ అలాంటి పనులు చేయలేదు. పీఎం శ్రీ నిధులు రూ. 4.75 లక్షలతో దేవిరెడ్డిపల్లిలోని ఆదర్శ పాఠశాలకు ఆట మైదానం, రూ. 70 వేలతో ర్యాంపు నిర్మాణం, రూ.లక్షతో పాఠశాల ఆవరణలో ఇంకుడుగుంత పనులు చేశారు. ఇందులో పాఠశాల ర్యాంపు మినహాయిస్తే ఇంకుడు గుంత, మైదానం పనులు నాసిరకంగా ఉన్నాయని స్థానికులే చెబుతున్నారు. ఈ పనులకు రూ.2 లక్షలు కూడా ఎక్కువే అంటున్నారు. ఆదర్శపాఠశాలకు పీఎం శ్రీ నిధులు టైప్–4 కింద రూ. 15 లక్షలు మంజూరయ్యాయి. ఈ నిధులతో పాఠశాలలో ల్యాబ్కు సంబంధించిన పనులు, స్మార్ట్ క్లాస్ రూములు, ఇంటిగ్రేటెడ్ సైన్స్ ల్యాబ్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్, సోలార్ ప్యానల్, వర్షపు నీటి సంరక్షణ పనులు చేయాల్సి ఉంది. అయితే పాఠశాలలో ఈ పనులు చేసిన ఆనవాళ్లే కనిపించడం లేదు. పాఠశాలకు భారీ మొత్తంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులను మంజూరు చేసినా... పాఠశాలలో మాత్రం ఎక్కడి సమస్యలు అక్కడే ఉన్నాయి. మైదానం మొత్తం రాళ్లతో నిండిపోయింది, పాఠశాలలో ఎటు చూసినా పిచ్చి మొక్కలే దర్శనమిస్తున్నాయి. మరుగునీరు పాఠశాల ముందే పారతుండటంతో ఆ ప్రాంతమంతా దుర్వాసన కొడుతోంది. వంట గది కూడా లేకపోవడంతో నిర్వాహకులు ఆరుబయటే వంట చేసి పిల్లలకు వడ్డిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం మంజూరు చేసిన నిధులతో ఇలాంటి అత్యవసర పనులు చేపట్టి పూర్తి చేయాల్సి ఉంది. కానీ వాటిని పక్కన పెట్టి రికార్డుల్లో మాత్రం పనులు చేసినట్లు చూపి అక్రమాలకు పాల్పడ్డారని టీడీపీ నేతలే ఆరోపిస్తున్నారు. ఇప్పటికై నా ఉన్నతాధికారులు స్పందించి పాఠశాలలో చేసిన పనులపై సమగ్ర విచారణ జరిపి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. దేవిరెడ్డిపల్లి ఆదర్శ పాఠశాలకు మంజూరైన నిధులు స్వాహా తూతూ మంత్రంగా పనులు చేసి నిధులు మింగేసిన టీడీపీ నాయకులు విచారణ జరిపి చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్న విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఎక్కడి సమస్యలు అక్కడే.. నాసిరకంగా పనులు.. టైప్–4 నిధులూ స్వాహా..
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జీవన్సాయికి అంతర్జాతీయ ఫిడే రేటింగ్హిందూపురం టౌన్: కర్ణాటకలోని బెంగళూరులో జూలై 11న జరిగిన అంతర్జాతీయ ఫిడే రాపిడ్ రేటింగ్ చెస్ టోర్నమెంట్–2 ఎడిషన్ (పవర్ బై చెస్ ఫ్యూషన్) టోర్నమెంట్లో హిందూపురానికి చెందిన డీ.జీవన్ సాయి సత్తా చాటాడు. ఈ టోర్నమెంట్లో 8 దేశాలకు చెందిన 939 మంది చెస్ క్రీడాకారులు పాల్గొనగా, జీవన్ సాయి అంతర్జాతీయ ఫిడే రేటింగ్ 1404 సాధించాడు. ఈ సందర్భంగా చెస్ కోచ్ ఆరీఫుల్లా క్రీడాకారుడిని అభినందించారు. భవిష్యత్తులో మరిన్ని జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయి విజయాలు సాధించి, రాష్ట్రానికి, దేశానికి మంచి పేరు తీసుకురావాలని ఆకాంక్షించారు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గ్రాండ్ మాస్టర్ కావడమే తన లక్ష్యమని జీవన్ సాయి పేర్కొన్నాడు.
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పోక్సో కేసు నిందితుడి ఆత్మహత్యాయత్నంధర్మవరం అర్బన్: పోక్సో కేసు నిందితుడు ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు యత్నించినట్లు టూ టౌన్ పోలీసులు తెలిపారు. పోలీసులు తెలిపిన మేరకు.. పట్టణంలోని ఇందిరమ్మ కాలనీకి చెందిన ఎరికల నారాయణస్వామి కుమారుడు ఎరికల శ్రావణ్కుమార్ కదిరి గేట్ వద్ద చీరలు పాలిష్ చేస్తూ జీవించేవాడు. రాజేంద్రనగర్కు చెందిన బాలిక వెంట పడుతూ వేధిస్తుండటంతో గత ఏడాది ఫిబ్రవరి 3న బాధిత తల్లిదండ్రులు టూ టౌన్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అప్పటి టూ టౌన్ సీఐ రెడ్డెప్ప శ్రావణ్కుమార్పై పోక్సో కేసు నమోదు చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ కేసు విచారణలో ఉంది. ఈ క్రమంలో శనివారం ఇంట్లో శ్రావణ్కుమార్ ఉరి వేసుకున్నాడు. గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే ధర్మవరం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రథమ చికిత్స అనంతరం మెరుగైన వైద్యం కోసం అనంతపురం ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లగా.. చికిత్స పొందుతున్నాడు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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భూసేకరణ వేగవంతం చేయండిప్రశాంతి నిలయం: జిల్లాలో వివిధ ప్రాజెక్టుల కోసం ఏపీఐఐసీ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన భూసేకరణ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని కలెక్టర్ ఏ.శ్యాంప్రసాద్ సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. శనివారం ఆయన కలెక్టరేట్లోని వీడియో కాన్ఫరెన్స్ హాలులో జిల్లాలోని వివిధ డివిజన్లలో జరుగుతున్న భూసేకరణ, నష్టపరిహారం చెల్లింపు, పారిశ్రామిక పార్కుల ప్రతిపాదనలపై అధికారులతో సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ జిల్లాలోని ఆయా డివిజన్లలో చేపట్టిన భూసేకరణ, పరిహారం చెల్లింపులు, పారిశ్రామిక వాడల ఫీజుబులిటీ నివేదికల వివరాలను ఆయా డివిజన్ల అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆయా మండలాల్లో భూలభ్యతపై నివేదికలను అందజేయాలన్నారు. పారిశ్రామికాభివృద్ధికి భూకేటాయింపు ఎంతో కీలకమైన అంశమన్నారు. రైతుల సమస్యలను సానుకూలంగా పరిష్కరిస్తూ పరిహారాన్ని త్వరితగతిన అందేలా చూడాలని అధికారులకు సూచించారు. కోర్టు పరిధిలో లేని భూముల చెల్లింపుల ప్రక్రియను ప్రాధాన్యతా క్రమంలో త్వరగా పూర్తి చేయాలన్నారు. సమావేశంలో జాయింట్ కలెక్టర్ మౌర్య భరద్వాజ్, ఆర్డీఓలు, తహసీల్దార్లు, సూపరింటెండెంట్లు పాల్గొన్నారు. ప్రమాద బాధితులకు తక్షణ వైద్యం అందించాలి.. రోడ్డు ప్రమాదాల్లో గాయపడిన వారికి పీఎం–రహత్ పథకం ద్వారా తక్షణం నగదు రహిత అత్యవసర వైద్య చికిత్స అందేలా చూడాలని కలెక్టర్ శ్యాంప్రసాద్ సంబంధిత అధికారులకు ఆదేశించారు. శనివారం కలెక్టరేట్లోని వీడియో కాన్ఫరెన్స్ హాలులో కలెక్టర్ అధ్యక్షతన డిస్ట్రిక్ట్ డిసిప్లినరీ కమిటీ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ, డబ్బు కారణంగా ఏ ప్రమాద బాధితుడూ చికిత్సకు దూరం కాకూడదనే లక్ష్యంతోనే పీఎం–రహత్ పథకం అమలు చేస్తున్నారన్నారు. ప్రమాదం జరిగిన 24 గంటల్లోపు ఆసుపత్రిలో చేరిన బాధితుడికి ఈ పథకం కింద గరిష్టంగా రూ.1.5 లక్షల వరకు నగదు రహిత సేవలు అందిస్తారన్నారు. అర్హులకు చికిత్స అందించేందుకు నిరాకరించిన ఆస్పత్రులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. కార్యక్రమంలో డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవల కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ శ్రీ దేవి, డీసీహెచ్ఎస్ డాక్టర్ మధుసూదన్, డీఎంహెచ్ఓ ఫైరోజా బేగం, డీపీఎంఓ పద్మజ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అధికారులకు కలెక్టర్ శ్యాంప్రసాద్ ఆదేశం
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పోలీసులు జేసీ తొత్తులుగా వ్యవహరిస్తున్నారు: పెద్దారెడ్డిసాక్షి, అనంతపురం: తాడిపత్రి ఎమ్మెల్యే జేసీ అస్మిత్ రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి డైరక్షన్ లోనే వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలపై దాడులు జరుగుతున్నాయని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సమన్వయకర్త, మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి మండిపడ్డారు. టీడీపీ గూండాల చేతిలో తీవ్రంగా గాయపడి.. అనంతపురంలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న వైఎస్సార్ సీపీ నేత హనుమంతరెడ్డిని కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి పరామర్శించారు.టీడీపీ ఎమ్మెల్యే జేసీ అస్మిత్ రెడ్డి, ఆయన తండ్రి జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి.. 24 మంది వైఎస్సార్సీపీ నేతలను అంతం చేస్తామని హిట్ లిస్ట్ ప్రకటించి.. దాడులకు పాల్పడుతున్నా పోలీసులు ప్రేక్షక పాత్ర వహించడం దురదృష్టకరమన్నారు. ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడే బాధ్యత పోలీసులకు లేదా? అంటూ కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి ప్రశ్నించారు. జేసీ అస్మిత్రెడ్డి, ప్రభాకర్రెడ్డి ఆగడాలు శృతిమించాయని.. పోలీసులు జేసీ తొత్తులుగా వ్యవహరిస్తున్నారంటూ పెద్దారెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
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మంత్రి లోకేష్ రాజీనామా చేయాలిప్రశాంతి నిలయం: డీఎస్సీ నియామకాల్లో జరిగిన అక్రమాలకు బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ వెంటనే తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని వైఎస్సార్ సీపీ నేతలు డిమాండ్ చేశారు. అంతేకాకుండా డీఎస్సీలో చోటుచేసుకున్న అక్రమాలపై సీబీఐతో విచారణ జరిపించాలన్నారు. అర్హులైనప్పటికీ డీఎస్సీలో ఉద్యోగాలు దక్కని వారి తరఫున వైఎస్సార్ సీపీ పోరుబాట పట్టింది. ఈ క్రమంలోనే శుక్రవారం ధర్మవరం, పుట్టపర్తి మాజీ ఎమ్మెల్యేలు కేతిరెడ్డి వెంకటరామిరెడ్డి, దుద్దుకుంట శ్రీధర్రెడ్డి, వైఎస్సార్ సీపీ మడకశిర నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త ఈరలక్కప్ప, పార్టీ హిందూపురం పార్లమెంట్ పరిశీలకుడు రమేష్రెడ్డి కలెక్టర్ను కలిశారు. మెగా డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలపై సీబీఐతో సమగ్ర విచారణ జరిపి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ వినతి పత్రం అందజేశారు. సమాధానం చెప్పలేక సవాళ్లు.. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం మెగా పేరుతో దగా డీఎస్సీ నిర్వహించిందని కేతిరెడ్డి వెంకటరామిరెడ్డి, దుద్దుకుంట శ్రీధర్రెడ్డి ధ్వజమెత్తారు. కలెక్టర్కు వినతిపత్రం సమర్పించిన తర్వాత కలెక్టరేట్ ఆవరణలో వారు మీడియాతో మాట్లాడారు. డీఎస్సీ పేరుతో సీఎం, మంత్రులు అందినకాడికి దోచుకున్నారన్నారు. స్పోర్ట్స్ కోటా పేరుతో ఉద్యోగాలను అమ్ముకున్నారన్నారు. డీఎస్సీ రాసి మోసపోయిన యువత అడుగుతున్న ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పాల్సిన విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్... ప్రతి పక్షంపై సవాళ్లు విసురుతున్నారన్నారు. మొదటి ర్యాంకర్కు ఉద్యోగం ఇవ్వలేదు డీఎస్సీలో మొదటి ర్యాంక్ సాధించిన అభ్యర్థికి ఉద్యోగం దక్కక పోవడం దేశ, రాష్ట్ర చరిత్రలో కూటమి హయాంలోనే సాధ్యమైందన్నారు. స్పోర్ట్స్ కోటా ద్వారా 441 ఉద్యోగాలు ఇచ్చారన్నారు. అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యే రవి, విశాఖ ఎంపీ భరత్ చైర్మన్లుగా ఉన్న స్ట్పోర్ట్స్ కమిటీలతో అనర్హులకు ధ్రువీకరణ పత్రాలు మంజూరు చేయించి డీఎస్సీ, టెట్ రాయని వాళ్లకు ఉద్యోగాలిచ్చారన్నారు. ఒక్క స్పోర్ట్స్ కోటాలోనే ఇన్ని అక్రమాలు తేలాయని, ఇక డీఎస్సీ నియామకాలపై పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరిపితే ఇంకెన్ని అక్రమాలు బయటికి వస్తాయోన్నారు. ఉద్యమ కార్యాచరణ.. మెగా డీఎస్పీ అక్రమాల పట్ల కూటమి ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్య వైఖరికి నిరసనగా వైఎస్సార్సీపీ పోరాటం ఉధృతం చేస్తుందన్నారు. అందులో భాగంగా ఆగస్ట్ 3, 4 తేదీల్లో అన్ని నియోజకవర్గ కేంద్రాలలో మేధావులు, విద్యావేత్తలతో రౌండ్టేబుల్ సమావేశాలు, ఆగస్ట్ 6 నుంచి 9వ తేదీ వరకు నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో రిలే దీక్షలు, 10వ తేదీన యువత, విద్యార్థులతో కలిసి పెద్ద ఎత్తున నిరసన ర్యాలీలు నిర్వహిస్తామన్నారు. కార్యక్రమంలో పురుషోత్తం రాయల్, అమర్నాథ్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. డీఎస్సీలో చోటుచేసుకున్న అక్రమాలపై సీబీఐతో విచారణ చేయించాలి కలెక్టర్కు వినతి పత్రం సమర్పించిన వైఎస్సార్ సీపీ నేతలు బాధితులకు న్యాయం జరిగే వరకూ పోరాటం కొనసాగుతుందని వెల్లడి
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పోలీసుల అదుపులో గోల్డ్ అప్రైజర్!మడకశిర: నకిలీ బంగారు తాకట్టు పెట్టి స్థానిక కెనరా బ్యాంకు నుంచి రుణం పొందిన కేసులో పోలీసులు పురోగతి సాధించారు. ఈ కేసును ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న మడకశిర రూరల్ సీఐ రాజ్కుమార్, ఎస్ఐ కృష్ణారెడ్డి దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. ఈ క్రమంలోనే కీలక నిందితుడు గోల్డ్ అప్రైజర్ సుందరేశ్చారిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నట్లు తెలిసింది. ఆడిటింగ్ సమయంలో వెలుగు చూసిన మోసం.. మడకశిర కెనరా బ్యాంక్లో ఏడుగురు వ్యక్తుల పేరు మీద నకిలీ బంగారు ఆభరణాలను తాకట్టు పెట్టి రూ.70.66 లక్షల రుణాలు పొందారు. బ్యాంక్లో పనిచేసే గోల్డ్ అప్రైజర్ సుందరేశ్చారి ఈ నకిలీ బంగారు తాకట్టు వ్యవహారంలో కీలకపాత్ర పోషించాడు. అయితే జూలై 25న బ్యాంకు ఆడిటింగ్లో అధికారులు నకిలీ బంగారు ఆభరణాలను కనిపెట్టారు. వెంటనే బ్యాంక్ ఏజీఎం శ్రీనివాసులు స్థానిక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. స్థానిక పోలీసులు గోల్డ్ అప్రైజర్ సుందరేశ్చారితో పాటు మరో ఏడుగురిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. అయితే కేసు నమోదు కాగానే సుందరేశ్చారి పరారయ్యాడు. నకిలీ బంగారమా... మాకేం తెలీదు గోల్డ్ అప్రైజర్ సుందరేశ్చారి దొరికితే కేసు కొలిక్కి వచ్చే అవకాశం ఉండటంతో పోలీసులు అతని కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. స్వగ్రామంతో పాటు బంధువుల ఊళ్లలోనూ గాలించారు. ఎట్టకేలకు అతని జాడ కనుక్కొని రెండు రోజుల క్రితం అదుపులోనికి తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే బంగారు రుణాలు పొందిన ఏడుగురు ఖాతాదారుల్లో ఓ మహిళను పిలిపించి పోలీసులు విచారించగా... నకిలీ బంగారం విషయమే తనకు తెలియదని చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. తన పేరు మీద బంగారు ఆభరణాలను తాకట్టు పెట్టి రుణం తీసుకుంటానని అప్రైజర్ చెప్పడంతో ఒప్పుకున్నానని సదరు మహిళ పోలీసులకు చెప్పినట్లు సమాచారం. మిగతా ఆరుగురు ఖాతాదారులు కూడా పోలీసులు విచారణలో ఇదే విషయం చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ప్రధాన నిందితుడు, గోల్డ్ అప్రైజర్ సుందరేశ్చారి పట్టుబడటంతో ఈ కేసు కొలిక్కి వచ్చే అవకాశం ఉంది. కొలిక్కి వస్తున్న నకిలీ బంగారు నగలు తాకట్టు కేసు బంగారు నగలు తాకట్టు అంశమే తమకు తెలియదంటున్న ఖాతాదారులు
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1.7 లక్షల ఓట్లకు ఎసరు!ప్రశాంతి నిలయం: ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్) కార్యక్రమం తర్వాత జిల్లాలో ఏకంగా 1.7 లక్షల ఓట్లు తగ్గాయి. శుక్రవారం జిల్లా ఎన్నికల అధికారి, కలెక్టర్ శ్యాంప్రసాద్ ఓటరు ముసాయిదా జాబితాను విడుదల చేశారు. ఇందులో ‘సర్’కు ముందున్న ఓటర్ల సంఖ్యతో పోలిస్తే 1,70,584 మంది ఓటర్లు తగ్గారు. అయితే అర్హులై ఉండి ముసాయిదా జాబితాలో పేర్లులేని వారికి మరో అవకాశం కల్పించారు. ఈ అవకాశాన్ని ఎంతమంది ఉపయోగించుకుంటారన్నది సందేహంగా మారింది. 45 రోజుల పాటు సాగిన ‘సర్’ ప్రక్రియ.. ప్రత్యేక ఓటరు జాబితా సవరణ (సర్) కార్యక్రమం జిల్లాలో జూన్ 15 నుంచి జూలై 24 వరకు 45 రోజుల పాటు సాగింది. బీఎల్ఓలు ఇంటింటికీ తిరిగి ఓటర్లకు ఎన్యుమరేషన్ ఫారాలు ఇచ్చి పూర్తి చేసిన వాటిని స్వీకరించి డిజిటలైజేషన్ చేశారు. అలాగే పోలింగ్ కేంద్రాల హేతుబద్ధ్దీకరణ ప్రక్రియ నిర్వహించారు. అర్హులైన నూతన ఓటర్లను గుర్తించి వారి వివరాలను సేకరించారు. ఎన్యుమరేషన్ ఫారాలు అందించని వారి ఓట్లు తొలగించి జూలై 31న ఓటరు ముసాయిదా జాబితాను అధికారికంగా ప్రకటించారు. ప్రజలు తమ వివరాలను పరిశీలించి అభ్యంతరాలు, మార్పులు, చేర్పులు చేసుకునేందుకు అనుగుణంగా పోలింగ్ కేంద్రాల, స్థానిక ప్రభుత్వ కార్యాలయాల వద్ద ముసాయిదా ఓటరు జాబితాను అందుబాటులో ఉంచారు. నమోదుకు మరో అవకాశం.. ఓటరు జాబితాలో ఓటరుగా నమోదు, తొలగింపు, వివరాల మార్పునకు సంబంధించి క్లెయిమ్లు, అభ్యంతరాలపై అందే అర్జీలను ఈ నెల 30వ తేదీ వరకు స్వీకరిస్తారు. అర్హులై ఉండి ప్రస్తుతం ప్రచురించిన ఓటర్ల ముసాయిదాలో ఓటు లేని వారితో పాటు వయసు 18 ఏళ్లు నిండినవారు కొత్తగా ఓటు నమోదు చేసుకోవచ్చు. వచ్చిన క్లెయిమ్లను, అభ్యంతరాలను సెప్టెంబరు 28వ తేదీలోగా పరిష్కరిస్తారు. అక్టోబరు 3వ తేదీన ఓటర్ల తుదిజాబితా ప్రచురిస్తారు. అర్హులై ఉండి ముసాయిదా జాబితాలో పేరులేని ఓటర్లు తమ పరిధిలోని బీఎల్ఓలను సంప్రదించి ఎన్యుమరేషన్ ఫారాన్ని సమర్పించాలని ఆధికారులు సూచిస్తున్నారు. కొంప ముంచారు ‘సర్’ ముసాయిదా ఓటరు జాబితా ప్రకటించిన కలెక్టర్ జాబితా నుంచి 1,70,584 ఓట్ల తొలగింపు ఈ నెల 30వ తేదీ వరకు అభ్యంతరాలపై అర్జీల స్వీకరణ అక్టోబర్ 3న తుది ఓటరు జాబితా విడుదల
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విధుల్లో అలసత్వాన్ని సహించంపుట్టపర్తి టౌన్: విధుల్లో అలసత్వాన్ని ఏ స్థాయిలోనూ సహించబోనని ఎస్పీ సతీష్కుమార్ హెచ్చరించారు. ముఖ్యంగా ఎస్కార్ట్ డ్యూటీలకు వెళ్లే ఆర్మ్డ్ రిజర్వు (ఏఆర్) పోలీసులు నిబంధన మేరకు నడుచుకోవాలన్నారు. శుక్రవారం స్థానిక పరేడ్ మైదానంలో ఏఆర్ సిబ్బంది నిర్వహిస్తున్న పరేడ్ను పరిశీలించి భద్రతకు సంబంఽధించిన పలు విషయాలపై దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ మాట్లాడుతూ... విధుల్లో ఎప్పుడూ రాజీ పడకూడనన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించాలన్నారు. పోలీసు సంక్షేమానికీ తగు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని, ఎవరికై నా వ్యక్తిగత సమస్యలు ఉంటే నేరుగా తనను కలిసి చెప్పుకోవచ్చన్నారు. రానున్న స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ సమన్వయంతో పనిచేయాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో ఏఆర్ డీఎస్పీ శ్రీనివాసులు, ఆర్ఐలు మహేష్, వలి, ఉమామహేశ్వర్రెడ్డి, ఆర్ఎస్ఐలు వీరన్న, ప్రసాద్, కృష్ణానాయక్,తోపాటు ఏఆర్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగిస్తే కఠిన చర్యలు రొద్దం: శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగించే వారు ఎంతటి వారైనా కఠిన చర్యలు తప్పవని ఎస్పీ సతీష్కుమార్ హెచ్చరించారు. శుక్రవారం రాత్రి ఆయన రొద్దం మండల పరిధిలోని తురకలాపట్నం గ్రామంలో పర్యటించారు. సివిల్ రైట్స్ డే సందర్భంగా గ్రామస్తులతో సమావేశమయ్యారు. ప్రతి ఒక్కరూ చట్టాలపై అవగాహన పెంచుకోవాలన్నారు. నేరాల నియంత్రణకు గ్రామంలో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని సూచించారు. అనంతరం పోక్సో, సైబర్ నేరాలు... ముందస్తు జాగ్రత్తలపై గ్రామస్తులకు అవగాహన కల్పించారు. మహిళలు, చిన్నారులపై జరిగే నేరాలకు పడే శిక్షలు వివరించారు. ఏఆర్ పోలీసులను హెచ్చరించిన ఎస్పీ
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నరసంబూదికి ప్రత్యేక గౌరవం● మహిళా స్నేహ పూర్వక పంచాయతీగా గుర్తింపు ● గ్రామంలో పర్యటించిన కేంద్రం బృందం అగళి: మండల పరిధిలోని నరసంబూది గ్రామానికి ప్రత్యేక గౌరవం దక్కింది. ఈ పంచాయతీని మహిళా స్నేహ పూర్వక పంచాయతీగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుర్తించింది. ఈ నేపథ్యంలో గ్రామంలో శుక్రవారం కేంద్ర బృందం సభ్యులు పర్యటించారు. శివయ్య నేతృత్వంలోని బృందం సభ్యులు గ్రామంలో పర్యటించి మౌలిక వసతులను పరిశీలించారు. అనంతరం గ్రామస్తులతో సమావేశమై పలు అంశాలను చర్చించారు. మౌలిక వసతుల కల్పన, రోడ్లు, డ్రైనేజీలు, తాగునీరు, విద్య, వైద్యం, ఉపాధి అవకాశాలు, పేదరిక నిర్మూలన, మహిళలు, బలహీన వర్గాల అభ్యున్నతికి చేపట్టబోయే కార్యచరణపై చర్చించారు. మహిళా స్నేహ పూర్వక పంచాయతీ కార్యక్రమం కింద పంచాయతీకి అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా నిధులు అందించే అవకాశం ఉందన్నారు. కార్యక్రమంలో డీఎల్పీఓ శివనారాయణరెడ్డి, ఎంపీడీఓ గంగాధర్, తహసీల్దార్ హరికుమార్, ఐసీడీఎస్ సూపర్వైజర్ లీలావతి, డిప్యూటీ ఎంపీడీఓలు రెడ్డి ప్రకాష్, పద్మ, మండల వ్యవసాయ ఆధికారి నాగరాజు, కార్యదర్శులు పరమేష్, రంగనాథ్, మహేష్ పాల్గొన్నారు.
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ప్రభుత్వానికి గుణపాఠం చెబుతాంప్రశాంతి నిలయం: తమకిచ్చిన వాగ్దానాలు నెరవేర్చకపోతే కూటమి ప్రభుత్వానికి తగిన సమయంలో గుణపాఠం చెప్పితీరుతామని స్కీమ్ వర్కర్లు తేల్చి చెప్పారు. తమ న్యాయమైన డిమాండ్ల సాధన కోసం సీఐటీయూ ఆధ్వర్యంలో అంగన్వాడీ, ఆశా, మిడ్డేమీల్ వర్కర్లు శుక్రవారం ఎనుములపల్లి గణేష్ సర్కిల్ నుంచి కలెక్టరేట్ వరకు ర్యాలీ నిర్వహించారు. ప్రభుత్వ వైఖరికి నిరసనగా నినాదాలు చేశారు. అనంతరం కలెక్టరేట్ ఎదుట బైఠాయించి నిరసన తెలిపారు. కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఐటీయూ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు ఓబులు మాట్లాడుతూ, స్కీమ్ వర్కర్ల సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చిన కూటమి పార్టీల నేతలు...అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు దాటుతున్నా పట్టించుకోలేదన్నారు. నిత్యావసరాలు, పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నా...అంగన్ వాడీ, ఆశా, మిడ్డే మీల్ వర్కర్ల వేతనాలు రూపాయి కూడా పెరగలేదన్నారు. పైగా పని మాత్రం పెరిగిందన్నారు. ఇప్పటికై నా మేల్కొని కనీస వేతనాల పెంపు, పెండింగ్ బిల్లులు, పెన్షన్, పీఎఫ్, ఈఎస్ఐ, సంక్షేమ పథకాలు అమలు, వేతనంతో కూడిన మెడికల్ లీవ్లు, ఖాళీ పోస్టుల భర్తీ, రూ.10 లక్షల బీమా సౌకర్యం, సజావుగా వేతనాల చెల్లింపు వంటి సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు. లేకపోతే రాబోవు రోజుల్లో ఆందోళనలు ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు. అనంతరం కలెక్టర్ శ్యాంప్రసాద్కు సమస్యలు వివరిస్తూ పత్రాన్ని అందజేశారు. కార్యక్రమంలో సీఐటీయూ జిల్లా కార్యదర్శి జీఎల్ నరసింహులు, జిల్లా అధ్యక్షుడు జెడ్పీ శ్రీనివాసులు, కోశాధికారి లక్ష్మీనారాయణ, జిల్లా కార్యదర్శి గంగాద్రి, అంగన్ వాడీ, ఆశా, మిడ్డేమీల్స్ సంఘాల జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శులు యూ.శ్రీదేవి, సౌభాగ్యమ్మ, నారాయణ, ఆయా కమిటీల వర్కర్లులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. హెచ్చరించిన స్కీమ్ వర్కర్లు సమస్యల పరిష్కారం కోసం కలెక్టరేట్ ఎదుట ధర్నా
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ఈవీఎంల గోడౌన్ తనిఖీధర్మవరం అర్బన్: ఈవీఎంలు భద్రత పరచిన గోడౌన్పై ప్రత్యేక నిఘా ఉంచాలని కలెక్టర్ శ్యాంప్రసాద్ సిబ్బందిని ఆదేశించారు. నెలవారీ తనిఖీల్లో భాగంగా శుక్రవారం ఆయన పట్టణంలోని మార్కెట్యార్డులో ఈవీఎంలు భద్రపరచిన గోడౌన్లను ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ఈవీఎం యంత్రాలు, వీవీ ప్యాట్లను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. గోడౌన్ వద్ద సీసీ కెమెరాలు, ఫైర్ సేఫ్టీ, భద్రతా నిరంతరం ఉండాలన్నారు. కలెక్టర్ వెంట ఆర్డీఓ రాంభూపాల్రెడ్డి, వివిధ రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులు ఉన్నారు. రైతులకు న్యాయమైన పరిహారం ఇవ్వాలి ● కలెక్టర్ను కోరిన మాజీ ఎమ్మెల్యే దుద్దుకుంట శ్రీధర్రెడ్డి ప్రశాంతి నిలయం: భారత రక్షణ రంగ సంస్థ (డీఆర్డీఓ) చేపడుతున్న ప్రాజెక్ట్కు భూములు కోల్పోతున్న రైతులకు న్యాయమైన పరిహారం అందించాలని పుట్టపర్తి మాజీ ఎమ్మెల్యే దుద్దుకుంట శ్రీధర్రెడ్డి కలెక్టర్ శ్యాం ప్రసాద్ను కోరారు. ఈ మేరకు శుక్రవారం ఆయన వైఎస్సార్సీపీ నేతలతో కలిసి కలెక్టర్ను వినతిపత్రం అందజేశారు. అనంతరం విలేకరులతో మాట్లాడారు. వైఎస్సార్ సీపీ ప్రభుత్వం పుట్టపర్తి కేంద్రం శ్రీసత్యసాయి జిల్లాను ఏర్పాటు చేసిందని, దీంతో ఈ ప్రాంతంలోని భూముల ధరలు బాగా పెరిగాయన్నారు. 2021 సంవత్సరంలో ఇదే ప్రాంతంలో ఎన్హెచ్–342 కోసం భూ సేకరణ చేయగా, అప్పటి జగన్ సర్కార్ ఎకరాకు రూ.32 లక్షల నుంచి రూ.40 లక్షల వరకు పరిహారం ఇచ్చిందని గుర్తు చేశారు. గత ఐదేళ్లలో మార్కెట్ విలువలు గణనీయంగా పెరిగిన నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఉన్న మార్కెట్ విలువలకు అనుగుణంగా డీఆర్డీఓ ప్రాజెక్ట్కు భూములు కోల్పోతున్న రైతులకు పరిహారం అందించాలని కోరారు. మెరుగైన వైద్యసేవలు అందించాలి మడకశిర: ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలందించాలని జిల్లా వైద్యాధికారి ఫైరోజా బేగం సూచించారు. ఆమె శుక్రవారం పట్టణంలోని అర్బన్ పీ హెచ్సీని ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ఈసందర్భంగా నియోజకవర్గ స్థాయి సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. అనంతరం డీఎంహెచ్ఓ మాట్లాడుతూ వైద్య సిబ్బంది సమన్వయంతో పని చేయాలన్నారు. ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన అన్ని లక్ష్యాలను అధిగమించాలని కోరారు. నాణ్యమైన వైద్య సేవలందించడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలన్నారు. సంపూర్ణ టీకా కార్యక్రమం, మలేరియా నియంత్రణ, లార్వా సర్వే , డ్రై డే, రికార్డుల నిర్వహణ, అధిక ప్రమాద గర్భిణుల గుర్తింపు తదితర అంశాలపై ఆమె సమీక్షించారు. సమావేశంలో డిప్యూటీ డీఎంహెచ్ఓ మంజువాణి, జిల్లా కోఆర్డినేటర్ శ్రీదేవి, డాక్టర్ పద్మజ, డీపీఎంఓ నాగరాజు, సీహెచ్ఓ వరప్రసాద్, ఎంపీహెచ్ఈఓ గఫూర్, డాక్టర్లు, సూపర్వైజర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు. నిషేధిత భూముల పరిష్కార బాధ్యత ఆర్డీఓలదే ప్రశాంతి నిలయం: నిషేధిత జాబితా(22–ఏ)లో చేరిన భూముల పరిష్కార బాధ్యతను ఇక నుంచి ఆర్డీఓలు చూస్తారని కలెక్టర్ శ్యాంప్రసాద్ తెలిపారు. శుక్రవారం ఆయన రెవెన్యూ, రీ సర్వే అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. రెవెన్యూ సమస్యల పరిష్కారం, రీ సర్వే ప్రగతి, కలుగుతున్న ఇబ్బందులపై సమీక్షించారు. అనంతరం కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. ఇప్పటి వరకూ అందిన 22– ఏ పెండింగ్ క్లెయిమ్లను రెండు వారాల్లో పరిష్కరించాలని ఆదేశించారు. ఈ అంశంపై ప్రజలకు పూర్తిగా అవగాహన కల్పించాలన్నారు. రీ సర్వే పనుల్లో ఎలాంటి తప్పిదాలు చోటుచేసుకోకుండా చూసుకోవాలని అధికారులకు సూచించారు.
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బూతులు తిడుతూ.. బూటుకాలితో తన్నుతూ..సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్: శ్రీసత్యసాయి జిల్లా హిందూపురం వన్టౌన్ సీఐ రాజగోపాల్నాయుడు హైకోర్టు న్యాయవాదిని బూతులు తిట్టి కాలితో తన్నారు. సీఐ దురుసుగా వ్యవహరించిన వీడియో వైరల్ అయింది. దీంతో వివాదాస్పదంగా వ్యవహరించే ఈ సీఐ వ్యవహారం మరోసారి చర్చనీయాంశమైంది. ఈ నెల 27న రాత్రి హిందూపురంలోని మాతృశ్రీ ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో సిజేరియన్ చేసిన తరువాత రమ్యశ్రీ అనే మహిళ మృతిచెందింది. అదేరోజు రాత్రి మృతురాలి బంధువులు, బహుజన చైతన్యవేదిక వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు, హైకోర్టు న్యాయవాది శివరామకృష్ణ ఆస్పత్రి ముందు ఆందోళనకు దిగారు. అక్కడికి వచ్చిన సీఐ రాజగోపాల్నాయుడు వారితో దురుసుగా ప్రవర్తించారు. పచ్చి బూతులు తిడుతూ రెచ్చిపోయారు. ‘వాడిని తన్ని స్టేషన్లో వెయ్యండి..’ అంటూ హైకోర్టు న్యాయవాది శివరామకృష్ణను బూటుకాలితో తన్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారింది. బాధిత గర్భిణి కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని, ఆస్పత్రిపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఆందోళన చేస్తే సీఐ ఆస్పత్రి నిర్వాహకులతో కుమ్మక్కై దారుణంగా ప్రవర్తించారని దళిత సంఘాల నాయకులు ఎస్పీకి ఫిర్యాదు చేశారు.అతిగా వ్యవహరిస్తున్న సీఐసీఐ రాజగోపాల్నాయుడు.. ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ పీఏల కనుసన్నల్లో ఉద్యోగం చేస్తున్నారన్న విమర్శలున్నాయి. అందుకు తగ్గట్టుగానే ఆయన వ్యవహారశైలి ఉంటోంది. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుంచి ఆయన అతిగా వ్యవహరిస్తున్నారంటూ పట్టణ ప్రజలు మండిపడుతున్నారు. అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడుతూ అందరి పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తున్న సీఐపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు.
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సీఐ రాజగోపాల్ నాయుడును సస్పెండ్ చేయాలిపుట్టపర్తి అర్బన్: ప్రజా సంఘాల నాయకులపై దుర్భాషలాడుతూ బహుజన చైతన్య వేదిక వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు శివరామకృష్ణపై దాడికి యత్నించిన హిందూపురం వన్టౌన్ సీఐ రాజగోపాల్ నాయుడును సస్పెండ్ చేయాలని ఎస్సీ, ఎస్టీ సంఘాల జేఏసీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సాకే హరి డిమాండ్ చేశారు. గురువారం సాకే హరి ఆధ్వర్యంలో పుట్టపర్తి మండలం మామిళ్లకుంట క్రాస్ నుంచి ఎస్పీ కార్యాలయం వరకూ పాదయాత్ర చేపట్టి అక్కడ నిరసనకు దిగారు. సీఐపై ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేయాలని ఎస్పీ సతీష్కుమార్కు వినతిపత్రం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పరిగి మండలం బీచిగానిపల్లికి చెందిన గర్భిణీ రమ్యశ్రీ ప్రసవం కోసం ప్రైవేటు ఆస్పత్రికెళ్లగా డాక్టర్ల నిర్లక్ష్యం కారణంగా ఆమె మృతి చెందిందని పేర్కొన్నారు. మృతికి కారణమైన డాక్టర్లపై చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రశ్నించిన శివరామకృష్ణ పై సీఐ బూతులు తిడుతూ బూటు కాళ్లతో తన్నడం దారుణమన్నారు. మొదటి నుంచి రాజగోపాల్ నాయుడు కుల, ప్రజాసంఘాల నాయకులతో అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించడం, అక్రమ కేసులు బనాయించడం, అవమానించడం చేస్తున్నారన్నారు. ఇప్పటికీ చర్యలు తీసుకోకపోతే ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు. 15 రోజుల్లో విచారణ చేపట్టి చర్యలు తీసుకుంటామని ఎస్పీ సతీష్ హామీ ఇచ్చినట్లు నాయకులు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో ఎమ్మార్పీస్ నాయకులు కుంటిమద్ది ఓబులేసు, ఎస్సీ జన సంఘం నాయకులు దాసగానపల్లి కుళ్లాయప్ప, జై భీంరావు భారత్ పార్టీ నాయకులు ఊటుకూరు నాగరాజు, ఎంఎస్ఎఫ్ నాయకులు రవి కుమార్, దళిత హక్కుల పరిరక్షణ సమితి నాయకులు ఎంఆర్ హనుమంతు, బహుజన చైతన్య వేదిక నాయకులు ఈశ్వర్, బాబన్న, ఆనంద్, నరేష్, ఎల్లోటి హనుమంతు తదితరులు ఉన్నారు.
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అంతర్జాతీయ చెస్ పోటీల్లో ‘దివీష’ సత్తారాయదుర్గంటౌన్: చిన్న వయసులోనే చదరంగం బోర్డుపై విన్యాసాలు చేస్తూ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో దేశ పతాకాన్ని ఎగురవేసింది రాయదుర్గానికి చెందిన నాయకుల దివీష. చైనా వేదికగా జరిగిన 28వ అంతర్జాతీయ ఏషియన్ చెస్ చాంపియన్ షిప్ అండర్–8 విభాగం పోటీల్లో అద్బుత ప్రతిభను కనబరచింది. రాయదుర్గం పట్టణానికి చెందిన మాజీ కౌన్సిలర్ మారెప్ప కుమార్తె సునీత, ఆమె భర్త నవీన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు. వీరు ఉద్యోగరీత్యా హైదరాబాద్లో ఉన్నారు. సునీత, నవీన్ దంపతల కుమార్తె దివీష హైదరాబాద్లోని శ్రీరామ అకాడమిలో 3వ తరగతి చదువుతోంది. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో విజేతగా నిలిచిన చిన్నారి దివీష .. శుక్రవారం రాయదుర్గానికి వస్తున్న సందర్భంగా ర్యాలీతో స్వాగతం పలకనున్నట్లు రాయదుర్గంలో ఉన్న ఆమె అత్త పూల పార్వతి తెలిపారు. అపూర్వ విజయాలు : చిన్నారి దివీష వరుస చెస్ టోర్నమెంట్లలో మెడళ్ల పంట పండిస్తూ జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంటోంది. ఈనెల 25న చైనాలో 28వ ఏషియన్ చెస్ చాంపియన్ షిప్లో స్టాండర్డ్ టీమ్ (వెండి పతకం), రాపిడ్ టీమ్ (వెండి పతకం), బ్లిడ్జ్ ఫార్మాట్లో కాంస్య పతకం సాధించింది. అంతకుముందు శ్రీలంకలో జరిగిన కామన్వెల్త్ చెస్ టోర్నమెంట్లో బ్లిడ్జ్ ఫార్మాట్లో ప్రతిభ చూపి కాంస్య పతకం కై వసం చేసుకుంది. అండర్–9 కేటగిరిలో ఇండియాలో నంబర్–1 స్థానాన్ని కై వసం చేసుకుంది. అలాగే ఈ ఏడాది మేలో జార్జియాలో జరిగిన చెస్ పోటీల్లోనూ ప్రతిభ చూపింది.
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రైతు హక్కుల కోసం జరిగే మహా ఉద్యమంరాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు కోసం జరిగే పోరాటం ఒక ప్రాంతం కోసం కాదు... లక్షలాది రైతుల హక్కుల కోసం జరిగే మహా ఉద్యమం. కరువు నేలగా మిగిలిన రాయలసీమను పచ్చని పంటల సీమగా మార్చే శక్తి రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుకే ఉంది. సాగునీటి హక్కు కోసం న్యామద్దల గడ్డపై చేపట్టిన పోరాటం ఆరంభం మాత్రమే. ఇది నిరంతరం కొనసాగుతుంది. హంద్రీనీవా ద్వారా కరువు జిల్లాలో కృష్ణాజలాలు పారించిన ఘనత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర్రెడ్డిదే. ఆ తర్వాత పోతిరెడ్డిపాడు సామర్థ్యాన్ని పెంచి రాయలసీమకు కృష్ణా జలాలు అందించాలనే ప్రతిపాదన ఆయన తనయుడు వైఎస్ జగన్ తీసుకొచ్చారు. అయితే చంద్రబాబు ఉన్నఫళంగా పనులు ఆపేసి హంద్రీనీవా కాలువకు లైనింగ్ పనులు చేపట్టి కాంట్రాక్టుల ద్వారా నిధులు దోపిడీ చేసి రైతులను నిలువునా మోసం చేస్తున్నారు. భూగర్భ జలాలు ఇంకిపోయి బోర్లలో నీళ్లు రాక రైతులు పంటలు ఎండబెట్టారు. – కేవీ ఉషశ్రీచరణ్, వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షురాలు
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కీలక మార్పులుఉద్యోగుల హాజరు విధానంలో.. అనంతపురం క్రైం: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ, గ్రామ, వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగుల హాజరు విధానంలో ప్రభుత్వం కీలక మార్పులు చేసింది. ఇకపై ప్రతి ఉద్యోగి రోజూ అవేర్ యాప్ డ్యాష్బోర్డులో లాగిన్ అయి విధులకు హాజరయ్యే సమయాన్ని నమోదు చేయడం తప్పనిసరి చేసింది. అలాగే సాయంత్రం మూడు గంటల నుంచి ఐదు గంటల మధ్య విధులను ముగించిన సమయాన్ని కూడా తప్పనిసరిగా నమోదు చేయాలని ఆదేశించింది. ఉద్యోగి స్వయంగా హాజరు నమోదు చేయలేని పరిస్థితి ఉంటే, సంబంధిత వేతన పంపిణీ అధికారి (డీడీఓ) తన ప్రవేశం ద్వారా హాజరు నమోదు చేసే అవకాశాన్ని కల్పించారు. అలా నమోదు చేసిన వివరాలు ఉద్యోగి వ్యక్తిగత నమోదులోనే ప్రతిబింబిస్తాయని స్పష్టం చేశారు. అధికారిక విధుల కోసం కార్యాలయానికి దూరంగా ఉన్న సందర్భాల్లో విధి క్రమబద్ధీకరణకు సంబంధించిన దరఖాస్తులను ఏడురోజుల్లోపు అప్డేట్ చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించారు. హాజరు సమయాలు ఇలా... ఉదయం 10:30 గంటల్లోపు హాజరు నమోదు చేయాలి. 10:31 నుంచి 10:40 గంటల వరకు గ్రేస్ పిరియడ్ ఉంటుంది. అనుమతితో నెలలో మూడుసార్లు మాత్రం 10:41 నుంచి 11:30 గంటల మధ్య విధులకు హాజరయ్యే అవకాశం ఇచ్చారు. మూడు సార్లు దాటితే దాన్ని సాధారణ సెలవుగా నమోదు చేస్తారు. 11:31 నుంచి మధ్యాహ్నం 2:00 గంటల మధ్య హాజరైనా ఆ రోజు సాధారణ సెలవుగానే పరిగణిస్తారు. మధ్యాహ్నం 2:01 నుంచి సాయంత్రం 5:00 గంటల మధ్య తొలిసారి హాజరైనా ఆ రోజును సాధారణ సెలవుగానే నమోదు చేయనున్నారు. ఈ నూతన విధానం ద్వారా ఉద్యోగుల్లో సమయ పాలన పెంపొందించడంతో పాటు హాజరు వ్యవస్థను మరింత పారదర్శకంగా మార్చాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఆలస్యంగా వస్తే సెలవుగా నమోదు
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వేడి కూర మీదపడి విద్యార్థులకు గాయాలుకదిరి టౌన్: మధ్యాహ్న భోజన సమయంలో వంట మనిషి తెస్తున్న పాత్ర కిందపడగా..అందులోని వేడి కూర మీద పడటంతో ఇద్దరు విద్యార్థులు గాయపడ్డారు. వివరాలు.. నిజాంవలి కాలనీలోని మున్సిపల్ హైస్కూల్లో గురువారం మధ్యాహ్నం వంట మనిషి విద్యార్థులకు వడ్డించేందుకు అప్పుడే తయారు చేసిన వేడి కూర ఓ పాత్రలో తీసుకువస్తున్నాడు. అయితే ప్రమాదవశాత్తూ అతని కాలు జారడంతో పాత్రకింద పడి అందులోని కూర సమీపంలో నిల్చున్న ఇద్దరు విద్యార్థులపై పడగా..వారు గాయపడ్డారు. వెంటనే పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు రమణారెడ్డి విద్యార్థులను చికిత్స నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు. విషయం తెలుసుకున్న ఎంఈఓ ఓబుళరెడ్డి గాయపడిన విద్యార్థులను ఆస్పత్రిలో పరామర్శించారు. ఇలాంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చూడాలని అధికారులకు ఆదేశించారు. జేఎన్టీయూ(ఏ)కు ఎన్జీయూ 24వ ర్యాంకు అనంతపురం: జేఎన్టీయూ (ఏ)కు అరుదైన గుర్తింపు దక్కింది. జాతీయ గ్రీన్ యూనివర్సిటీ (ఎన్జీయూ) ప్రకటించిన ర్యాకింగ్లో జేఎన్టీయూ(ఏ)కు 24వ ర్యాంక్తో పాటు గోల్డ్ రేటింగ్ దక్కింది. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను వర్సిటీ వీసీ హెచ్.సుదర్శనరావు గురువారం వెల్లడించారు. మొత్తం పది అంశాలకు సంబంధించిన సూచికలపై పనితీరును పరిగణనలోకి తీసుకుని ఎన్జీయూ ర్యాంకులను ప్రకటించిందన్నారు. సుస్థిరత వ్యూహం, నాయకత్వం, వెల్లడింపులు, హరిత భవనాలు, సామర్థ్యం, పునరుత్పాదకం, గ్రీన్హౌస్ వాయువుల జాబితా, డీకార్బనైజేషన్ ప్రయత్నాలు, కోర్సులు, అనుభవపూర్వక అభ్యాసం, సహ పాఠ్య కార్యకలాపాలు, ప్రచురణలు, పైలట్ ప్రాజెక్టులు, ఆవిష్కరణల బదిలీ, పర్యావరణ ప్రణాళిక, ప్రజా రవాణా, సైక్లింగ్, ఈవీ మౌలిక సదుపాయాలు, పంటకోత, పరిరక్షణ, గ్రే వాటర్ పునర్వినియోగం, విభజన, కంపోస్టింగ్, ప్లాస్టిక్ నిషేధం, ఎస్యూసీఎన్ సహకారాలు, స్థానిక ప్రభావం అంశాల్లో జేఎన్టీయూ(ఏ)కు మెరుగైన ర్యాంక్ దక్కడం అభినందనీయమన్నారు. ఇందుకు కృషి చేసిన వర్సిటీ అధ్యాపక బృందం, సిబ్బందికి వీసీతో పాటు రిజిస్ట్రార్ ఎస్.కృష్ణయ్య, ఐక్యూఏసీ డైరెక్టర్ ఆర్. పద్మసువర్ణ, వర్సిటీ ర్యాంకింగ్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ ఓంప్రకాష్ అభినందనలు తెలిపారు. ఎస్కేయూ పాలకమండలి రద్దు అనంతపురం: శ్రీకృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయం పాలకమండలిని రద్దు చేశారు. ఈ మేరకు ఉన్నత విద్య ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ కోన శశిధర్ గురువారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. 2023 సెప్టెంబర్ 1న ఎస్కేయూ పాలక మండలి సభ్యులను నియమించగా.. తాజాగా కొత్త సభ్యులను నియమించే ఉద్దేశంతో రద్దు చేశారు. ఈ క్రమంలో పాలకమండలిలో చోటు దక్కించుకునేందుకు పలువురు ఆశావహులు ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేసినట్లు తెలిసింది. టీబీ డ్యాంలో 36 టీఎంసీల నీరు బొమ్మనహాళ్: తుంగభద్ర జలాశయంలో గురువారం నాటికి 36.04 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉన్నట్లు టీబీ బోర్డు అధికారులు తెలిపారు. రిజర్వాయర్ సామర్థ్యం 1,633 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుతం 1609.21 అడుగల మేర నీటిమట్టం ఉంది. ఇన్ఫ్లో 14,922 క్యూసెక్కులుండగా.. 3,680 క్యూసెక్కులు అవుట్ఫ్లో కొనసాగుతోంది. గతేడాది ఇదే సమయానికి డ్యాంలో 1624.80 అడుగులతో 75.84 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది.
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గుప్త నిధుల కోసం తవ్వకాలుబత్తలపల్లి: గుప్త నిధుల కోసం అపరాదయ్య బండ వద్ద తవ్వకాలు జరపారు దుండగులు. జిలెటిన్ స్టిక్స్తో ఏకంగా బండను పేల్చేయడానికి యత్నించారు. మండలంలోని అప్పరాచెరువు గ్రామంలో బుధవారం రాత్రి ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. గ్రామస్తుల వివరాల మేరకు... మండలంలోని అప్పరాచెరువు మరువకట్ట సమీపంలో అపరాదయ్య స్వామిగా కొలిచే పెద్ద బండరాయి వద్ద బుధవారం రాత్రి గుప్త నిధుల కోసం దుండగులు తవ్వకాలు చేపట్టారు. రెండే క్రితం కూడా ఇక్కడే అపరాదయ్య బండను జేసీబీ సాయంతో పెకిలించడం కలకలం రేపింది. తాజాగా అపరాదయ్య స్వామి బండను తొలగించడానికి బండపైన మూడు అడుగుల రంద్రాన్ని చేసి ఏకంగా జిలటిన్స్టిక్స్తో పేల్చేందుకు ప్రయత్నించారు. అయినప్పటికీ అపరాదయ్య బండను ఏమాత్రం కదిలించలేకపోయారు. విషయం తెలిసిన వెంటనే గురువారం ఉదయాన్నే గ్రామస్తులు తవ్వకాలను పరిశీలించారు. సమాచారాన్ని తెలపడంతో పోలీసులు ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. ఈ విషయమై ఎస్ఐ సోమశేఖర్ను శ్రీసాక్షిశ్రీ వివరణ కోరగా... గుప్తనిధుల తవ్వకాలు విషయం తమ దృష్టికి వచ్చిందని, విషయం తెలియగానే సిబ్బందిని గ్రామానికి పంపి వివరాలు సేకరించామన్నారు. సమీపంలోని సీసీ కెమెరాలను పరిశీలిస్తామన్నారు.
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‘తమ్ముళ్ల’ అక్రమాలకు ప్రత్యేకంసాక్షి, పుట్టపర్తి: జిల్లా కేంద్రం పుట్టపర్తి మున్సిపాలిటీ అవినీతికి అడ్డాగా మారింది. పాలకవర్గం రద్దయి ప్రత్యేక అధికారుల పాలన రావడంతో కూటమి పార్టీల నాయకులు ఇష్టారాజ్యంగా దోచేస్తున్నారు. చేసిన పనులకే మళ్లీ మళ్లీ టెండర్లు పిలవడం.. బిల్లులు డ్రా చేసుకోవడం పనిగా పెట్టుకున్నారు. ఒకరిద్దరు అధికారులను అడ్డు పెట్టుకుని కూటమి నాయకులు భారీ దందా చేస్తున్నారు. చెప్పిన మాట వినని అధికారులపై బదిలీ వేటు వేస్తున్నారు. ఇప్పటికే పలువురిపై వేటు కూటమి నేతల ఒత్తిళ్లతో అడ్డదారుల్లో బిల్లులకు ఆమోదం తెలిపిన కొందరు అధికారులపై ఇప్పటికే వేటు పడింది. పుట్టపర్తి ఆర్టీసీ డిపో సమీపంలో ఇరిగేషన్ స్థలంలో ఏర్పాటు చేసిన పార్కులో పూర్తయిన పనులు చేసేందుకు మరోసారి రూ.31.50 లక్షలకు టెండర్ పిలిచారు. అయితే ’సాక్షి’లో కథనం వెలువడంతో ఏఈ స్వాతిని అనంతపురం జిల్లాకు సరెండర్ చేశారు. అలాగే ప్రతి పనికీ రేటు ఫిక్స్ చేసి వసూలు చేస్తున్నారనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్గా ఉన్న అధికారిని రెవెన్యూ ఆఫీసర్గా మార్చారు. అయితే ఆయన అక్కడి నుంచి కూడా వేరొకరి లాగిన్ ద్వారా యథావిధిగా అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నట్లు ఆరోపణలున్నాయి. అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న మరో ఇద్దరు అధికారులను బదిలీ చేయాలని పట్టణ ప్రజలు కోరుతున్నారు. నకిలీ బిల్లుల కోసం.. మున్సిపాలిటీ పరిధిలో 3 ట్రాక్టర్లు ఉన్నాయి. ఒక ట్రాక్టర్ రోజుకు రెండు ట్రిప్పులు తిరిగినా.. ఆరు ట్రిప్పులు తిరిగినట్లు బిల్లులు పెట్టాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అయితే ఉద్యోగం ఊడుతుందన్న భయంతో సిబ్బంది ససేమీరా అంటున్నారు. కానీ ఒకరిద్దరు ఉద్యోగుల కారణంగా మిగతా వారు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇటీవల టీడీపీకి చెందిన 23 మందిని మున్సిపల్ కార్మికులుగా తీసుకున్నారు. వారిలో విధులకు హాజరయ్యే వారు ఇద్దరు, ముగ్గురికి మించి ఉండరు. మిగతా వారు ఇంటి వద్దనే ఉంటూ వేతనం పొందుతున్నట్లు తెలిసింది. పుట్టపర్తి మున్సిపాలిటీలో అవినీతి అక్రమాలు నకిలీ బిల్లులు పెట్టాలని అధికారులకు ఒత్తిళ్లు కూటమి నేతల డిమాండ్లతో సిబ్బంది బెంబేలు మాట వినని పలువురు అధికారులపై బదిలీ వేటు
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పీఏబీఆర్లో తగ్గిన నీటి మట్టంకూడేరు: మండల పరిధిలోని పెన్నహోబిళం బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ (పీఏబీఆర్ )లోకి ఇన్ ఫ్లో లేక నీటి మట్టం పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. గురువారం నాటికి జలాశయంలో 1.9 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉన్నట్లు ఇరిగేషన్ అధికారులు తెలిపారు. డ్యాం ఎగువ ప్రాంతాల్లో వర్షం బాగా కురిస్తే వరద రూపంలో నీరు వచ్చి డ్యాంలో చేరేది. కానీ వర్షా కాలమైనప్పటికీ వర్షాలే కురవలేదు. డ్యాంలో ఏర్పాటైన ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలకు చెందిన తాగునీటి ప్రాజెక్టులకు 55 క్యూసెక్కులు, లీకేజీ, నీటి ఆవిరి రూపంలో మరో 75 క్యూసెక్కుల నీరు రోజు బయటకు వెళ్లి పోతోంది. ఇన్ఫ్లో లేక అవుట్ ప్లో మాత్రమే ఉండడంతో రోజురోజుకీ నీటి మట్టం తగ్గిపోతోంది. ఇలానే కొనసాగితే తాగునీటి ప్రాజెక్టులకు నీటి కొరత ఏర్పాడే ప్రమాదం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. కియాతో ప్రభుత్వం ఎంఓయూ పెనుకొండ రూరల్: సీఎస్ఆర్ నిధులతో నియోజకవర్గంలో పలు అభివృద్ధి పనులకు కియాతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంఓయూ కుదుర్చుకుంది. పట్టణంలోని ఆర్డీఓ కార్యాలయంలో కలెక్టర్ శ్యాంప్రసాద్ సమక్షంలో మంత్రి సవిత, కియా ప్రతినిధులు గురువారం ఎంఓయూ పత్రాలను మార్చుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి సవిత మాట్లాడుతూ.. వచ్చే విద్యా సంవత్సరానికల్లా రెండు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో రూ.12 కోట్ల సీఎస్ఆర్ నిధులతో నూతనంగా ఐటీఐ కాలేజీ నిర్మిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. అలాగే మరో రూ.36 కోట్లతో అంగన్వాడీ కేంద్రాల నిర్మాణం, ఆస్పత్రి భవనాలు, నీటి ఓవర్ హెడ్ ట్యాంకులు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ మేరకు కియాతో ఒప్పందం జరిగిందన్నారు. కార్యక్రమంలో కియా సీనియర్ అడ్వైజర్ జంగ్హో, లైజనింగ్ అధికారి సోమశేఖర్రెడ్డి, ఆర్డీఓ ఆనంద్కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. నెట్టికంటుడి ఆదాయం రూ.54.42 లక్షలు గుంతకల్లు రూరల్: హుండీ కానుకల లెక్కింపు ద్వారా ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం కసాపురం నెట్టికంటి ఆంజనేయస్వామి దేవస్థానానికి రూ.54,42,524 ఆదాయం వచ్చినట్లు ఆలయ ఈఓ మేడేపల్లి విజయరాజు తెలిపారు. భక్తులు స్వామివారికి సమర్పించిన హుండీ కానుకలను గురువారం ఆలయంలో లెక్కించారు. 77 రోజులకు రూ.54,42,524తో పాటు 14 గ్రాముల 300 మిల్లీ గ్రాముల మిశ్రమ బంగారం, 770 గ్రాముల వెండిని భక్తులు స్వామివారికి అందజేసినట్లు పేర్కొన్నారు. అలాగే బ్యాంక్ ఆఫ్ కెనడా 10 డాలర్లు, సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆరబ్ కంట్రీ 15 దీనమ్స్, యూఎస్ఏ 10 డాలర్లు, సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్ 50 పౌండ్స్, సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కువైట్ 10 దినార్ లభించాయన్నారు. అన్నదానం హుండీ ద్వారా రూ.1,41,629 నగదును కూడా భక్తులు సమర్పించినట్లు పేర్కొన్నారు.
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చేనేత వ్యాపారులకు అండగా ఉంటాంధర్మవరం అర్బన్: చేనేత వ్యాపారులను మోసం చేసిన షోరూం నిర్వాహకులపై కేసులు నమోదు చేసి న్యాయం జరిగేలా చూస్తామని ఎస్పీ సతీష్కుమార్ తెలిపారు. గురువారం పట్టణంలోని శమీనారాయణస్వామి ఆలయంలో ధర్మవరం పట్టుచీరల వ్యాపారులతో ఎస్పీ అవగాహన సదస్సును నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు చేనేత వ్యాపారులు తమ గోడు వెళ్లబోసుకున్నారు. తమిళనాడు, శివకాశి, కర్ణాటక, తెలంగాణ తదితర రాష్ట్రాల్లోని షోరూంల నిర్వాహకులు రూ.కోట్ల విలువైన చీరలు అరువుతో తీసుకుని డబ్బులు ఎగ్గొట్టారని వాపోయారు. కాంచిపురం మురుగన్ శిల్క్స్ యజమాని దాదాపు 40 మంది చేనేత వ్యాపారులకు రూ.9 కోట్ల వరకు బకాయిగా ఉన్నారన్నారు. అలాగే ముగ్ధ శిల్క్స్, ఆలయ శిల్క్స్... ఇలా చాలా షోరూంల నిర్వాహకులు రూ.కోట్లలో డబ్బులు ఇవ్వకుండా మోసం చేశారన్నారు. వారు ఇచ్చిన చెక్కులు బౌన్స్ కాగా, కోర్టుల్లో కేసు వేశామన్నారు. అయితే పదేళ్లయినా ఆ కేసులు పరిష్కారానికి నోచుకోలేదని వాపోయారు. అనంతరం ఎస్పీ సతీష్కుమార్ మాట్లాడుతూ... చేనేత వ్యాపారుల వద్ద చీరలు తీసుకుని డబ్బు ఎగ్గొట్టిన షోరూం నిర్వాహకులపై చట్ట పరిధిలో చీటింగ్ కేసులు మాత్రమే నమోదు చేయగలమన్నారు. అదే షోరూం యజమాని పలుమార్లు చీటింగ్ చేస్తే ఆ వ్యక్తిని అరెస్టు చేసి కోర్టులో హాజరు పరుస్తామన్నారు. ఇతర రాష్ట్రాల్లోని షోరూం నిర్వాహకులు మోసం చేస్తే ఆ రాష్ట్ర పోలీసులతో మాట్లాడి న్యాయం జరిగేలా చూస్తామన్నారు. వ్యాపారులు కోరినట్లు జీస్టీటీ ఇన్వాయిస్లపై చీరలు తీసుకువెళ్లి డబ్బులు ఎగ్గొట్టిన వారిపై కేసులు నమోదు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తామన్నారు. కానీ అందుకు తగిన ఆధారాలు చూపాలన్నారు. ఒకరు, ఇద్దరు కాకుండా 20 నుంచి 30 మంది బాధితులున్న కేసులపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి న్యాయం చేస్తామన్నారు. చెక్బౌన్స్ కేసులు, షోరూం యజమానులు ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు ఏవిధంగా వసూలు చేయవచ్చన్న అంశాన్ని న్యాయవాదులు, జడ్జిలు, పోలీసులతో చర్చించి త్వరగా న్యాయం చేసేందుకు కృషి చేస్తానని ఎస్పీ హామీ ఇచ్చారు. అనంతరం ప్రభుత్వ న్యాయవాదులు సుబ్బారావు, చంద్రమౌళి, ఆదినారాయణమ్మ, బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు లక్ష్మీనారాయణలు కోర్టుల్లో చెక్బౌన్స్ కేసులు ఎలా వేయాలి, ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది... తదితర వివరాలను వ్యాపారులకు వివరించారు. సమావేశంలో పట్టుచీరల వ్యాపారుల సంఘం నాయకులు పోలా ప్రభాకర్, డీఎస్పీ జగన్నాథ్రాజు, వన్ టౌన్ సీఐ రెడ్డెప్ప, టూ టౌన్ సీఐ జయనాయక్, చేనేత వ్యాపారులు పాల్గొన్నారు.మాట్లాడుతున్న ఎస్పీ సతీష్కుమార్ సదస్సుకు హాజరైన చేనేత వ్యాపారులు ఇన్వాయిస్ బిల్లుల ఆధారంగా కేసులు నమోదు చేస్తాం: ఎస్పీ
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సమగ్ర శిక్ష ఉద్యోగుల రిలే నిరాహార దీక్షలుపుట్టపర్తి: సమగ్ర శిక్ష ఉద్యోగుల రెగ్యులరైజేషన్ ప్రక్రియ ఇతర రాష్ట్రాల్లో సాధ్యమైనప్పుడు ఏపీలో ఎందుకు సాధ్యం కాదని సమగ్ర శిక్ష జేఏసీ జిల్లా అధ్యక్షులు ఓబిరెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు. గురువారం వైఎస్సార్టీఏ, పీఆర్టీయూ, ఏపీటీఎఫ్ నాయకులతో కలిసి పుట్టపర్తి ఆర్డీఓ కార్యాలయం వద్ద రిలే నిరాహార దీక్షలు చేపట్టారు. అక్కడి నుంచి గణేష్ సర్కిల్ మీదుగా కలెక్టరేట్కు చేరుకొని నిరసన తెలియజేశారు. అనంతరం కలెక్టర్ శ్యాంప్రసాద్కు వినతిపత్రం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ సమగ్ర శిక్ష ఉద్యోగులను వివిధ రాష్ట్రాల్లో రెగ్యులరైజ్ చేశారని, అయితే ఇక్కడ చాలా కాలంగా పోరాడుతున్నా పట్టించుకోలేదన్నారు. నేటికీ జూన్, జూలై మాసాలకు చెందిన జీతాలు చెల్లించలేదన్నారు. కాంట్రాక్ట్, ఔట్ సోర్సింగ్, పార్ట్టైం ఉద్యోగులను వెంటనే రెగ్యులరైజ్ చేయాలని, జీతాలు పెంచి హెచ్ఆర్ పాలసీని అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. సమస్యలు పరిష్కరించకపోతే ఆగస్టు 24న చలో విజయవాడ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెస్తామన్నారు. వైఎస్సార్టీఏ జిల్లా అధ్యక్షుడు పీవీ రమణారెడ్డి, పీఆర్టీయూ జిల్లా అధ్యక్షుడు బుక్కచెర్ల రామకృష్ణారెడ్డి, ఏపీటీఎఫ్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి చంద్ర, ఈఎస్ వెంకటేష్ తదితరులు ధర్నాకు మద్దతు ఇచ్చారు. జేఏసీ ప్రధాన కార్యదర్శి రామన్న, నాయకులు బాబ్జాన్, ఓబులేసు, వరప్రసాద్, నాగరాజు, ముకుంద, రాజశేఖర్, అనిత, పుష్పలత, సాంబశివ, కిష్టప్ప తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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వివాదాలకు కేరాఫ్గా ఎన్పీ కుంట కేజీబీవీఉన్నతాధికారులు స్పందించాలి పాఠశాలలో నెలకొన్న పరిస్థితులపై ఉన్నతాధికారులు తక్షణమే దృష్టి సారించి సమగ్ర విచారణ చేపట్టాలి. ఉపాధ్యాయినులకు కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించి వారి మధ్య సమన్వయాన్ని పెంపొందించాలి. నిబంధనల ఉల్లంఘనకు పాల్పడిన వారిపై శాఖాపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలి. విద్యార్థుల చదువుకు ఎలాంటి ఆటంకం కలగకుండా ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ ఏర్పాటు చేయాలి. – సాయి, విద్యార్థి తండ్రి ఎన్పీకుంట: పేద, గ్రామీణ, వెనుకబడిన కుటుంబాలకు చెందిన బాలికలకు నాణ్యమైన విద్యను అందించి వారి జీవితాలకు బంగారు బాటలు వేయాలనే ఉన్నత లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం కేజీబీవీ పాఠశాలలను ఏర్పాటు చేసింది. కానీ మండల కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేసిన కేజీబీవీ ప్రస్తుతం వివాదాలకు కేంద్ర బిందువుగా మారడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఆదర్శంగా నిలవాల్సిన ఉపాధ్యాయులే అసభ్య పదజాలంతో ఒకరినొకరు దూషించుకోవడం, విద్యార్థుల సమక్షంలో గొడవలకు దిగడం వంటి ఘటనలు పాఠశాల ప్రతిష్టను దెబ్బతీస్తున్నాయి. విద్యార్థులతో వ్యక్తిగత పనులు టీచర్లు తరగతి గదుల్లో బోధన కంటే పరస్పర ఆరోపణలు, వాగ్వాదాలతో సమయం వృథా చేస్తూ కొన్నిసార్లు విద్యార్థుల ఎదుటే ఘర్షణలకు దిగుతున్నారు. విద్యార్థులకు విజ్ఞానం అందించి వారి వ్యక్తిత్వ వికాసానికి దోహద పడాల్సిన కొందరు టీచర్లు విద్యార్థులతో వ్యక్తిగత పనులు చేయించుకోవడం, తలకు మసాజ్ చేయించుకోవడం వంటి ఫొటోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అయ్యాయి. ప్రభుత్వ పాఠశాలలపై నమ్మకంతో తమ పిల్లలను కేజీబీవీ లో చేర్పించిన తల్లిదండ్రులు ప్రస్తుతం నెలకొన్న పరిస్థితులపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పాఠశాలలో వివాదాలు కాకుండా క్రమశిక్షణ, విలువలతో కూడిన విద్యావాతావరణం ఉండాలని కోరుతున్నారు. షోకాజ్ నోటీసులిచ్చాం పాఠశాలలో ఇద్దరు ఉపాధ్యాయినుల మధ్య జరిగిన ఘర్షణపై జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి మౌఖిక ఆదేశాలతో త్రీమ్యాన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో పాఠశాలలో సమగ్ర విచారణ జరిపాం. ఇద్దరు ఉపాధ్యాయినులకు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేశారు. విచారణకు సంబంధించిన నివేదికను ఉన్నతాధికారులకు అందించాం. వారి ఆదేశాల మేరకు తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటాం. – సుబ్బిరెడ్డి, ఎంఈఓ–2 ఎన్పీ.కుంట విద్యార్థుల భవిష్యత్ ముఖ్యం ప్రభుత్వం కోట్ల రూపాయలు ఖర్చుచేస్తూ ఏర్పాటు చేసిన కేజీబీవీల ప్రధాన లక్ష్యం బాలికలకు నాణ్యమైన విద్యతో పాటు సురక్షితమైన వాతావరణాన్ని కల్పించడం. వ్యక్తిగత విభేదాలు, ఆధిపత్య పోరు కారణంగా ఆ లక్ష్యం దెబ్బతినకూడదు. టీచర్లు తమ బాధ్యతలను గుర్తించి విద్యార్థుల భవిష్యత్తును ప్రాధాన్యంగా భావించి, వారికి క్రమశిక్షణతో కూడిన విద్యను అందించాలి. – కొత్తరంగారెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ మండల కన్వీనర్, ఎన్పీ.కుంట టీచర్ల మధ్య ఆధిపత్య పోరు బలవుతున్న విద్యార్థినులు
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కార్మికుల ఆందోళనలో ఉద్రిక్తతపుట్టపర్తి టౌన్: సీఐటీయూతో పాటు వివిధ ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో కార్మికులు కలెక్టరేట్ వద్ద చేపట్టిన ధర్నా ఉద్రిక్తంగా మారింది. గురువారం కార్మికులు సమస్యలు పరిష్కారం కోసం రాష్ట్ర వ్యాప్త నిరసనలో భాగంగా కలెక్టరేట్ వరకూ ర్యాలీగా బయలుదేరారు. గణేష్ సర్కిల్ వద్ద కార్మిక సంఘాల నాయకులను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. అక్కడే బైఠాయించి రెండు గంటల సేపు నిరసన తెలిపారు. మున్సిపాలిటీ , గ్రామ పంచాయతీ, సత్యసాయి వాటర్ సప్లయ్, రవాణా రంగం కార్మికుల ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినదించారు. సీఐటీయూ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు ఓబులు మాట్లాడుతూ కేంద్ర , రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కార్పోరేట్ సంస్థలకు ఊడిగం చేస్తున్నాయి తప్ప సామాన్యులకు చేసిందేమీ లేదన్నారు. 30, 31 తేదీల్లో కలెక్టరేట్ ధర్నా చేస్తామని కలెక్టర్, ఎస్పీలకు చెప్పినా అడ్డుకోవడం సరికాదన్నారు. కూటమి నాయకులు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ధర్నాలు చేయలేదా? అప్పుడు ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం కనిపించలేదా అని ప్రశ్నించారు. సమస్యలు పరిష్కరించే దాకా పోరాటం చేస్తామన్నారు. అనంతరం ఒక్కసారిగా కార్మికులు పోలీస్ వలయాన్ని దాటుకొని కలెక్టరేట్ వద్దకు పరుగులు పెట్టారు. దీంతో పోలీసులు లాఠీలకు పనిచెప్పారు. పలువురిపై లాఠీ చార్జ్ చేయడంతో పాటు మహిళలను ఈడ్చిపడేశారు. అడ్డుకున్న రాష్ట్ర నాయకులు ఓబులు, జిల్లా శ్రామిక మహిళా కన్వీనర్ దిల్షాద్, సీఐటీయూ నాయకులు గౌస్లామ్ అరెస్ట్ చేశారు. అనంతరం అరెస్టు చేసిన నాయకులను విడిచి పెట్టాలంటూ కార్మికులు కలెక్టరేట్ వద్ద బైఠాయించారు. చివరికి పోలీసులు వెనక్కి తగ్గి అరెస్ట్ చేసిన కార్మిక నాయకులను వదిలేయడంతో కార్మికులు శాంతించారు. అనంతరం వివిధ సమస్యలపై డీఆర్ఓ కొండయ్యకు నాయకులు వినతిపత్రం అందజేశారు.
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‘రాయలసీమ లిప్ట్’ కోసం వైఎస్సార్సీపీ పోరుబాటసాక్షి, శ్రీసత్యసాయి జిల్లా: రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు కోసం వైఎస్సార్సీపీ పోరుబాట చేపట్టింది. న్యామద్దెల గ్రామం నుంచి హంద్రీనీవా ప్రాజెక్టు కాలువ దాకా వైఎస్సార్సీపీ నేతలు పాదయాత్ర నిర్వహించారు. హంద్రీనీవా కాలువ వద్ద రైతులతో కలిసి వైఎస్సార్సీపీ నేతలు నిరసన తెలిపారు. రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు పనులు నిలిపివేయడంపై వైఎస్సార్సీపీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.తాను చెబితేనే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు పనులు ఆపేశారని తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించారు. రేవంత్ వ్యాఖ్యలపై చంద్రబాబు సమాధానం చెప్పాలని వైఎస్సార్సీపీ నేతలు డిమాండ్ చేశారు. పాదయాత్రలో మాజీ మంత్రులు ఉషాశ్రీచరణ్, శైలజానాథ్, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు తోపుదుర్తి ప్రకాష్ రెడ్డి, దుద్దుకుంట శ్రీధర్ రెడ్డి, హిందూపురం సమన్వయకర్త దీపిక, మడకశిర సమన్వయకర్త ఈరలక్కప్ప, కదిరి సమన్వయకర్త మక్బూల్ పాల్గొన్నారు.
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పెత్తందారులకు కొమ్ముకాస్తున్న మోదీలేపాక్షి: బ్యాంకుల నుంచి వేలాది కోట్ల రూపాయల రుణాలు తీసుకుని ఎగనామం పెట్టిన పెత్తందారులకు ప్రధాని మోదీ కొమ్ముకాస్తున్నారని సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి గుజ్జల ఈశ్వరయ్య విమర్శించారు. బుధవారం లేపాక్షిలో జరిగిన సీపీఐ శిక్షణా తరగతుల ముగింపు కార్యక్రమానికి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ రైతాంగం పట్ల కనీస ఆలోచన చేయని ప్రధాని మోదీ ఇక దేశానికి ఏమి చేస్తారని నిలదీశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, తమిళనాడు, తెలంగాణ, కేరళ ప్రాంతాల్లో నదులను అనుసంధానం చేసి కోట్ల ఎకరాలకు సాగునీరు అందిస్తామన్న మాటలు నీటిమూటలయ్యాయని దుయ్యబట్టారు. దేశాన్ని మోదీ ఏమి అభివృద్ధి చేస్తాడంటూ ఒకప్పుడు నిలదీసిన చంద్రబాబు ప్రస్తుతం బీజేపీ జెండా, అజెండాను తలమీద మోస్తున్నారని విమర్శించారు. రాష్ట్రంలో ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే అక్రమ కేసులు నమోదు చేయడం, జైళ్లకు పంపడం, భయభ్రాంతులకు గురి చేయడం రివాజుగా మారిందని మండిపడ్డారు. కార్యక్రమంలో సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యుడు డి.జగదీష్, రైతు సంఘం రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిండెంట్ కాటమయ్య, జిల్లా కార్యదర్శి వేమయ్యయాదవ్, రాష్ట్ర మహిళా సమాఖ్య నాయకురాలు పద్మావతమ్మ, జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు కనిశెట్టిపల్లి వినోద్కుమార్, శివప్ప, మండల కార్యదర్శి గౌతమ్కుమార్, ఏఐఎస్ఎఫ్, ఏఐవైఫ్ నాయుకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. చంద్రబాబు మోస్తోంది బీజేపీ అజెండానే సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి గుజ్జుల ఈశ్వరయ్య మండిపాటు
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పోలీసులకు డొక్కు జీపుఅమడగూరు: నేర స్థలానికి ఆగమేఘాల మీద వెళ్లాల్సిన పోలీసులకు ప్రభుత్వం డొక్కు వాహనాలిచ్చి చోద్యం చూస్తోంది. దీంతో ఏదైనా ఘటన జరిగినప్పుడు వెంటనే అక్కడకు చేరుకునే క్రమంలో వాహనం మొరాయించడం లేదా అదుపు తప్పడం షరా మామూలైపోయింది. తాజాగా బుధవారం అమడగూరు ఎస్ఐ గోపాలకృష్ణ తన సిబ్బందితో కలిసి అమడగూరు నుంచి మహమ్మదాబాద్కు వెళ్తుండగా..మార్గమధ్యంలో కొత్తూరు సమీపాన వాహనం బ్రేక్ ఫెయిల్తో పాటు స్టీరింగ్ రాడ్ కట్ కావడంతో వాహనం రహదారి పక్కనే ఉన్న చెట్టును ఢీకొంది. ఆ సమయంలో ఎదురుగా వాహనాలు రాకపోవడంతో పెనుప్రమాదం తప్పింది. ఈ ఘటనలో ఎస్ఐ గోపాలకృష్ణతో పాటు హెడ్ కానిస్టేబుల్ గౌడకు గాయాలయ్యాయి. వెంటనే వారిని స్థానిక ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స చేయించారు. శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ కోసం రాత్రి, పగలు తేడా లేకుండా పనిచేసే పోలీసులకు కనీసం వాహనం కూడా సరైంది కేటాయించకపోవడంపై ప్రజలు పెదవి విరుస్తున్నారు. హోంమంత్రి ప్రెస్మీట్లకు పరిమితం కాకుండా పోలీసుల సంక్షేమంపై దృష్టిసారించాలని హితవు పలుకుతున్నారు. అదుపు తప్పి చెట్టును ఢీకొన్న అమడగూరు పోలీసుల వాహనం ఎస్ఐ గోపాలకృష్ణ, హెడ్ కానిస్టేబుల్ గౌడకు గాయాలు
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కరువును ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలిప్రశాంతి నిలయం: ఎల్నినో ప్రభావంతో తలెత్తే కరువు పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు అన్ని శాఖల అధికారులు సంసిద్ధంగా ఉండాలని, ఇందుకోసం ముందస్తు ప్రణాళికలు రూపొందించాలని రాష్ట్ర బీసీ సంక్షేమ, చేనేత శాఖ మంత్రి ఎస్.సవిత అధికారులను ఆదేశించారు. బుధవారం కలెక్టరేట్లోని పీజీఆర్ఎస్ హాలులో కరవు నివారణ చర్యలు, తాగునీటి సరఫరా, వ్యవసాయ, పశుసంవర్ధక అనుబంధ శాఖల సంసిద్ధతపై ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశంలో నిర్వహించారు. ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన మంత్రి మాట్లాడుతూ, ఎల్నినోపై పరిస్థితులు జిల్లాపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపనున్నాయన్నారు. వ్యవసాయ, పశుసంవర్ధక, రెవెన్యూ సంబంధిత శాఖల అధికారులు ముందస్తుగా జిల్లా పరిస్థితులపై అంచనా వేసుకుని అందుకు తగ్గట్టుగా ప్రణాళికలు రూపొందించుకోవాలన్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నీటి ఎద్దడి తలెత్తకుండా ఆర్డబ్ల్యూఎస్ అధికారులు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. కరువు కాలంలో మూగజీవాల పశుగ్రాసం, తాగునీటి కొరత తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. వీబీజీరాంజీ పథకం ద్వారా కూలీలకు క్రమం తప్పకుండా పనులు కల్పించాలన్నారు. అన్ని శాఖల అధికారులు ప్రతి వారం గ్రామస్థాయిలో సమీక్షలు చేర్పాటు చేసుకుని పరిస్థితులను అంచనా వేసుకోవాలన్నారు. ప్రత్యేక కంట్రోల్ రూంలు ఏర్పాటు చేసి ప్రజల నుంచి అందే ఫిర్యాదులను పరిష్కరించాలన్నారు. అనంతరం కలెక్టర్ శ్యాం ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ, అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. సమావేశంలో పుట్టపర్తి, కదిరి ఎమ్మెల్యేలు పల్లె సింధూర రెడ్డి, కందికుంట వెంకటప్రసాద్, ఎమ్మెల్సీ శివరామిరెడ్డి, జాయింట్ కలెక్టర్ మౌర్య భరద్వాజ్, వివిధ శాఖల జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు. అధికారులను ఆదేశించిన మంత్రి సవిత
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సంతకం ఫోర్జరీ.. కలెక్టర్కే తప్పుడు ఫిర్యాదు●అధికారులను ఆశ్రయించిన బాధితుడు గాండ్లపెంట: జిల్లా కేంద్రంలో ఈ నెల 27న జరిగిన ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదికలో కలెక్టర్కు తన పేరున తప్పుడు ఫిర్యాదు చేసిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని మండల పరిధిలోని వేపరాల పంచాయతీ చిన్నక్కగారిపల్లికి చెందిన రైతు డి.నరసింహారెడ్డి కోరాడు. ఈ మేరకు బుధవారం తహసీల్దార్ నరసింహులుతో పాటు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. గ్రామంలో 353 సర్వే నంబరుకు సంబంధించి తన పేరు, సంతకాన్ని ఫోర్జరీ చేసి గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు కలెక్టర్కు వినతిపత్రం సమర్పించారన్నారు. తప్పుడు ఫిర్యాదు కారణంగా గ్రామంలో వివాదాలు ఏర్పడ్డాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. నిందితులను గుర్తించి కఠినంగా శిక్షించాలని కోరాడు. శతాధిక వృద్ధుడి మృతి గుడిబండ: మండల పరిధిలోని మద్దనకుంట గ్రామానికి చెందిన శతాధిక వృద్ధుడు, వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు ఈరక్యాతప్ప (111) మృతి చెందారు. గత కొన్ని రోజులుగా వృద్ధాప్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఆయన బుధవారం తుదిశ్వాస విడిచారు. ఈరక్యాతప్పకు ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. విషయం తెలుసుకున్న వైఎస్సార్ సీపీ నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త ఈరలక్కప్ప మద్దనకుంటకు చేరుకుని ఈరక్యాతప్ప మృతదేహానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించారు. ఆయన వెంట మాజీ సర్పంచ్ జగదాంబక్రిష్టప్ప, నాయకులు నంజుడయ్య, శంకరప్ప, సిద్దేగౌడు, కుమార్, మూడ్లిగిరియప్ప, రంగప్ప, నాగప్ప తదితరులు ఉన్నారు. భక్తిశ్రద్ధలతో గురుపౌర్ణమిప్రశాంతి నిలయం: వేలాది భక్తులు తమ ఆధ్యాత్మిక గురువు సత్యసాయిని స్మరిస్తూ గురువందనం సమర్పించారు. బుధవారం ప్రశాంతి నిలయంలోని సాయికుల్వంత్ సభా మందిరంలో సత్యసాయి మహాసమాధి చెంత వేడుకలు భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహించారు. ఉదయం విద్యార్థుల వేదపఠనంతో వేడుకలు ప్రారంభమయ్యాయి. సత్యసాయి విద్యాసంస్థల విద్యార్థులు గురువందనం పేరుతో సత్యసాయిని కీర్తిస్తూ భక్తిగీతాలు ఆలపించారు. ట్రస్ట్ సభ్యుడు నాగానంద మాట్లాడారు. ప్రతి మనిషిని పరమ లక్ష్యం వైపు నడిపించే శక్తి గురువే అన్నారు. గురువుకు యోగ్యమైన అనుచరులుగా మారడమే నిజమైన గురుదక్షిణ అన్నారు. సత్యసాయి సేవా సంస్థల జాతీయ అధ్యక్షుడు నిమిష్ పాండ్య మాట్లాడుతూ సత్యసాయిని కోట్లాది మంది భక్తులు తమ ఆధ్యాత్మిక గురువుగా పూజిస్తున్నారన్నారు. సత్యసాయి శతజయంతి సందర్భంగా చేపట్టిన ప్రేమ ప్రవాహిని యాత్ర గురించి వివరించారు. సత్యసాయి మొబైల్ ఆసుపత్రి డైరెక్టర్ డాక్టర్ నరసింహన్ మాట్లాడుతూ నిరంతరం 350 మంది వైద్యులు సేవలు అందిస్తున్నారని తెలిపారు. 20 సంవత్సరాల కాలంలో 15 లక్షల మంది పేద గ్రామీణ ప్రజలకు వైద్య సేవలు అందించామన్నారు. అనంతరం ఏపిరాన్ ఇండస్ట్రీస్ వారు అందించిన నూతన మొబైల్ ఆసుపత్రి వాహనాన్ని సత్యసాయి సెంట్రల్ ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ ఆర్జే రత్నాకర్ రాజు, పలువురు ట్రస్ట్ సభ్యులు ప్రారంభించారు. సాయంత్రం వేడుకలలో భాగంగా ప్రముఖ సంగీత విద్వాంసుడు మహేష్ కాలే బృందం సంగీత కచేరీ నిర్వహించారు.
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నేర రహిత జిల్లాగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యం● ఎస్పీ సతీష్కుమార్ పుట్టపర్తి టౌన్: నేర రహిత జిల్లాగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యంగా పోలీస్ శాఖ పనిచేస్తున్నట్లు ఎస్పీ సతీష్కుమార్ పేర్కొన్నారు. బుధవారం అర్ధవార్షిక సంవత్సరంపై ఆయన ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ మాట్లాడుతూ ఆరు నెలలుగా పోలీస్ శాఖ అహర్నిశలా పనిచేసి నేరాలు తగ్గించినట్లు తెలిపారు. అసాంఘిక కార్యకలాపాలు, రోడ్డు ప్రమాదాలపై స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహించామన్నారు. 364 కేసులు నమోదు చేసి, 254 కేసుల్లో రూ. 25.40 లక్షల జరిమానా విధించామన్నారు. మహిళలు, చిన్నారులపై నేరాలు అరికట్టేందుకు చర్యలు చేపట్టామన్నారు. కొన్ని కేసుల్లో ఆరు నెలల జైలు శిక్ష కూడా పడిందని తెలిపారు. పదే పదే నమోదవుతున్న కేసుల్లో లైసెన్స్లు రద్దు చేశామన్నారు. బహిరంగ ప్రదేశాల్లో మద్యపానానికి సంబంధించి 2,248 కేసులు నమోదు కాగా 1,115 కేసుల్లో కోర్టులు రూ.8,56,400 జరిమానా విధించినట్లు పేర్కొన్నారు. మద్యం సేవించి వాహనాలు నడపరాదన్నారు. చట్టాలను గౌరవిస్తూ ప్రజలు పోలీస్ శాఖకు సహకరించాలని ఎస్పీ కోరారు. ధర్నా విజయవంతం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ కృతజ్ఞతలుపుట్టపర్తి అర్బన్: మెగా డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలను నిరసిస్తూ మంగళవారం పుట్టపర్తిలో చేపట్టిన ధర్నాను విజయవంతం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ వైఎస్సార్సీపీ యువజన విభాగం నాయకులు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. పుట్టపర్తిలో బుధవారం యువజన విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు సుధీర్రెడ్డి, రూరల్ మండల యూత్ ప్రెసిడెంట్ సునీల్ దత్తారెడ్డి, రామగిరి మండల కన్వీనర్ మీనుగ నాగరాజు విలేకరులతో మాట్లాడారు. పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షురాలు ఉషశ్రీ చరణ్, రాప్తాడు మాజీ ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి ప్రకాష్రెడ్డితో పాటు జిల్లా నలుమూలల నుంచి పెద్ద ఎత్తున యువత, విద్యార్థులు విచ్చేసి విజయవంతం చేయడం సంతోషకరమన్నారు. భవిష్యత్తులోనూ చంద్రబాబు ప్రభుత్వ అక్రమాలపై పోరాటాలు సాగిస్తామన్నారు. మంత్రి లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. కార్యక్రమంలో మద్దెలచెరువు యువ నాయకుడు రొద్దం నరేష్, రామగిరి బీసీ సెల్ మండల ప్రెసిడెంట్ దేవరాజులు పాల్గొన్నారు.
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ప్రమాదాల నివారణకు చర్యలు తీసుకోండిప్రశాంతి నిలయం: తరచూ ప్రమాదాలు జరిగే ప్రాంతాల్లో హెచ్చరిక బోర్డులతో పాటు నివారణ చర్యలు చేపట్టాలని కలెక్టర్ ఏ.శ్యాం ప్రసాద్ ఆదేశించారు. బుధవారం కలెక్టరేట్లోని మినీ కాన్ఫరెన్స్ హాలులో జిల్లా రోడ్డు భద్రతా కమిటీ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ, బ్లాక్ స్పాట్లుగా గుర్తించిన ప్రాంతాల్లో రంబుల్ స్ట్రిప్, స్పీడ్ బ్రేకర్లు, తగినంత లైటింగ్, సోలార్ బ్లింకర్లను ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. కోడూరు తోపు, కొడికొండ చెక్పోస్ట్, అంజనీ తండా, టేకులోడు క్రాస్, పెద్దనపల్లి పెట్రోల్ పంప్, జాతీయ రహదారి –44 పరిధిలోని పాలసముద్రం, మిషన్ తండా వద్ద సోలార్ బ్లింకర్లు, రంబుల్ స్ట్రిప్స్ ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. మలుపులు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలు స్పష్టంగా కనిపించేలా సైన్ బోర్డులు, వేగనియంత్రణకు స్పీడ్ బ్రేకర్లు ఏర్పాటు చేయాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. ఎస్పీ సతీష్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, ద్విచక్ర వాహన దారులు తప్పనిసరిగా హెల్మెట్ ధరించాలన్నారు. పోలీసులు, రవాణా శాఖ అధికారులు క్రమం తప్పకుండా ప్రత్యేక తనిఖీలు నిర్వహించాలన్నారు. రోడ్డు భద్రతా నిబంధనలను కచ్చితంగా అమలు చేయాలని ఆదేశించారు. అలాగే రోడ్డు భద్రతా నిబంధనలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించే కార్యక్రమాలు తరచూ నిర్వహించాలన్నారు. అనంతరం రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు చేపట్టిన చర్యలను అధికారులు కలెక్టర్కు వివరించారు. సమావేశంలో డీటీఓ కరుణ సాగర్ రెడ్డితో పాటు పోలీస్, రవాణా, జాతీయ రహదారులు, రోడ్లు, భవనాలశాఖ, వైద్య, ఆరోగ్య శాఖల జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు. పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు అనుమతులివ్వండి పరిశ్రమల స్థాపనకు ముందుకు వచ్చే ఔత్సాహికులకు సింగిల్ డెస్క్ పోర్టల్ ద్వారా అనుమతులను వెంటనే మంజూరు చేయాలని పరిశ్రమలు, అనుబంధ శాఖల అధికారులను కలెక్టర్ ఏ.శ్యాం ప్రసాద్ ఆదేశించారు. బుధవారం కలెక్టరేట్లోని మినీ కాన్ఫరెన్స్ హాలులో కలెక్టర్ అధ్యక్షతన జిల్లా పారిశ్రామిక ఎగుమతులు, ప్రోత్సాహక కమిటీ సమీక్షా సమావేశం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఇప్పటికే అనుమతులు పొంది పూర్తిస్థాయిలో సిద్ధమైన పరిశ్రమలను ఉత్పత్తి దశకు తీసుకురావాలని పరిశ్రమల శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు. అనంతరం పారిశ్రామిక వాడల్లో అందుబాటులో ఉన్న ప్లాట్ల గురించి చర్చించారు. అనంతరం వివిధ పరిశ్రమలకు సంబంధించిన పెట్టుబడి రాయితీ నిధులను మంజూరు చేసేందుకు ఆమోదం తెలిపారు. కార్యక్రమంలో పరిశ్రమల శాఖ జీఎం నాగరాజు, ఏపీపీసీబీ ఈఈ శశికళ, లీడ్ బ్యాంక్ మేనేజర్ ఫణీంద్ర, నాబార్డు అధికారులు పాల్గొన్నారు. అధికారులకు కలెక్టర్ ఆదేశం
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అగళి పోలీస్ స్టేషన్ ఆకస్మిక తనిఖీఅగళి: స్థానిక పోలీసు స్టేషన్ను అడిషనల్ ఎస్పీ అంకిత సురాన మహవీర్ బుధవారం ఆకస్మింగా తనిఖీ చేశారు. స్టేషన్ పరిసరాలు, కేసు రికార్డులు, ప్రజా సంబంధాలు, సిబ్బంది విధి నిర్వహణను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ ఫిర్యాదుదారుల సమస్యలను శ్రద్ధతో విని పరిష్కరించాలని సూచించారు. వేగవంతంగా దర్యాప్తు చేసి కేసులను తగ్గించాలని ఎస్ఐ రంగడు యాదవ్, సిబ్బందిని ఆదేశించారు. రోడ్డు ప్రమాదాలు నివారించాలన్నారు. కార్యక్రమంలో ఏఎస్ఐ పుట్టప్ప, జమేదార్ బాలజీ, కానిస్టేబుల్ నాగరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు. నేరస్తుల కదలికలపై నిఘా ఉంచాలి మడకశిర: నేరస్తుల కదలికలపై నిఘా ఉంచాలని అడిషనల్ ఎస్పీ అంకిత సురాన ఆదేశించారు. బుధవారం మడకశిర అప్గ్రేడ్ పోలీసుస్టేషన్ను తనిఖీ చేశారు. నియోజకవర్గంలోని సమస్యాత్మక గ్రామాలు, శాంతిభద్రతలపై సమీక్షించారు. రాత్రి వేళ గస్తీ ముమ్మరం చేయాలన్నారు. బీట్ పోలీసింగ్ను పటిష్టం చేయాలన్నారు. గంజాయితో పాటు ఇతర మాదక ద్రవ్యాల రవాణా, వినియోగం, అమ్మకాలపై కఠినంగా వ్యవహరించాలని ఆదేశించారు. రౌడీషీటర్లు, నేరస్తులు, బెయిల్పై ఉన్న నిందితుల కదలికపై ప్రత్యేక నిఘా పెట్టాలన్నారు. మహిళలు, చిన్నారుల భద్రతపై ప్రత్యేక చొరవ తీసుకోవాలన్నారు. రూరల్ సీఐ రాజ్కుమార్, ఎస్ఐ కృష్ణారెడ్డి ఉన్నారు.
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కల్వర్టులోకి దూసుకెళ్లిన స్కూల్ బస్సు●సురక్షితంగా బయటపడిన విద్యార్థులు గోరంట్ల: మండల పరిధిలోని ఖాజాపురం సమీపంలో ఓ స్కూల్ బస్సు కల్వర్టులోకి దూసుకెళ్లింది. బుధవారం మంగళకర ప్రయివేట్ పాఠశాలకు చెందిన బస్సు గోరంట్ల నుంచి జగరాజుపల్లి వెళ్తుండగా ప్రమాదం జరిగింది. ఆ సమయంలో బస్సులో ముగ్గురు విద్యార్థులుండగా, ఎవరికీ ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు. డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యమే ప్రమాదానికి కారణమని స్థానికులు చర్చించుకున్నారు. కేబుల్ వైర్ల దొంగల అరెస్టుగాండ్లపెంట: కేబుల్ వైర్ల దొంగలను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. బుధవారం స్థానిక పోలీసు స్టేషన్లో వివరాలను కదిరి డీఎస్పీ శివనారాయణస్వామి వెల్లడించారు. మలమీదపల్లికి చెందిన చాంద్బాషా, కత్తి సోమశేఖర్లు గాండ్లపెంట మండల పరిధిలోని పలు గ్రామాల్లో రైతుల వ్యవసాయ బోర్ల వద్ద కొన్ని రోజులుగా కేబుల్ వైర్లు చోరీ చేసేవారన్నారు. బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసులు నమోదు చేసి ప్రత్యేక నిఘా ఉంచామన్నారు. బుధవారం నిందితులను అరెస్టు చేసి రూ.1,91,000తో పాటు 1.5 కేజీల కాపర్ వైర్ స్వాధీనం చేసుకున్నామన్నారు. గ్రామాల్లో అనుమానితులు కనిపిస్తే వెంటనే పోలీసులకు కాని 100కు కానీ డయల్ చేయాలని సూచించారు. నిందితులను పట్టుకోవడంలో ప్రతిభ కనబరిచిన కదిరి రూరల్ సీఐ నాగేంద్ర, ఎస్ఐ సుమతి, పోలీసు సిబ్బందిని ఆయన అభినందించారు. అనంతరం నష్టపోయిన పలువురు రైతులకు నగదు అందించారు. భూమి కబ్జా చేసిన టీడీపీ నాయకుడుకదిరి టౌన్: టీడీపీ నాయకుడు బంగారు క్రిష్ణమూర్తి వాల్మీకి సంఘం పేరుతో 3 ఎకరాల భూమిని కబ్జా చేశాడని కదిరి వాల్మీకి సంఘం నాయకులు ఆరోపించారు. ఈ మేరకు కదిరి తహసీల్దార్ కార్యాలయం ముందు బుధవారం ధర్నా చేపట్టారు. సర్వే నంబర్ 83లో 2 ఎకరాల 96 సెంట్లను క్రిష్ణమూర్తి కబ్జా చేశాడన్నారు. గతంలో తహసీల్దార్గా పూల అశ్వర్థనారాయణ ఉన్న సమయంలో కబ్జాకు పాల్పడ్డాడన్నారు. క్రిష్ణమూర్తి భార్య విజయలక్ష్మి పేరుమీద ఉన్న పాసుబుక్లను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. అక్కడ నిరుపేదలైన వాల్మీకులకు ఇంటి పట్టాలు ఇవ్వాలని, లేకుంటే కార్యాలయం ముందు నిరాహార దీక్షలు చేపడుతామని హెచ్చరించారు. అనంతరం తహసీల్దార్ రెడ్డిశేఖర్కు వినతిపత్రం అందజేశారు. కార్యక్రమంలో వాల్మీకి సంఘం నాయకులు ఈశ్వర్,బొట్టు చంద్ర,ఆవుల శీన,అంజి,బాలరాజు,గంగరాజు,సుబ్బమ్మ, లక్ష్మిదేవి,సోము తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఆ టీచర్లకు షోకాజ్ఎన్పీ కుంట: స్థానిక కేజీబీవీలో విధులు నిర్వర్తిస్తున్న ఇద్దరు ఉపాధ్యాయినులకు ఉన్నతాధికారులు బుధవారం షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేశారు. ఎస్ఓ రిహానా, హిందీ టీచర్ రూపారాణిలు మంగళవారం విద్యార్థుల ముందే ఘర్షణకు దిగిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి ఆదేశాల మేరకు ఎన్పీ కుంట ఎంఈఓ–2 సుబ్బిరెడ్డి, కదిరి ఎంఈఓ ఓబులరెడ్డి, గాండ్లపెంట ఎంఈఓ–2 శ్రీనివాసులు బుధవారం పాఠశాలలో విచారణ చేపట్టారు. టీచింగ్, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ను విచారించారు. విద్యార్థినులతో ఉపాధ్యాయుల పనితీరుపై ఆరా తీశారు. ఇరువురికీ షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేశారు. నివేదికను ఉన్నతాధికారులకు అందజేసి వారి ఆదేశానుసారం తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. రీ సర్వే పనులపై జేసీ ఆరాలేపాక్షి: స్థానిక తహసీల్దార్ కార్యాలయాన్ని జాయింట్ కలెక్టర్ ఎం.మౌర్యభరద్వాజ్ బుధవారం రాత్రి ఆకస్మిక తనిఖీ చేశారు. మండల పరిధిలో జరుగుతున్న భూముల సర్వేపై సమీక్ష నిర్వహించారు. లేపాక్షి, పులమతి, కొండూరు, కోడిపల్లిల్లో రీ సర్వే పురోగతి, హద్దుల గుర్తింపుపై అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు. ఎటువంటి పొరపాట్లు లేకుండా, వేగవంతంగా పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. సర్వే సంబంధిత ఫిర్యాదులు, దరఖాస్తులపై తక్షణమే స్పందించాలన్నారు. హద్దుల గుర్తింపు, పాస్ పుస్తకాల జారీలో పారదర్శకత పాటించాలన్నారు. కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ తహసీల్దార్ కుమార్స్వామిరెడ్డి పాల్గొన్నారు.
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దిష్టిబొమ్మల్లా ప్రభుత్వ భవనాలుపుట్టపర్తి అర్బన్: జిల్లాలో పలుచోట్ల ప్రభుత్వ భవనాలు దిష్టిబొమ్మల్లా మారాయి. రూ.కోట్లతో నిర్మించిన భవనాలు నిరుపయోగం కావడంతో ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గత వైఎస్సార్ సీపీ ప్రభుత్వంలో జిల్లాలో 544 వార్డు/గ్రామ సచివాలయాలు ఏర్పాటు చేసి 350 చోట్ల సొంత భవనాలను నిర్మించి ప్రారంభించారు. తక్కినవి నిర్మాణ దశలో ఉన్నాయి. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వీటిపై శీతకన్ను వేసింది. కొన్ని చోట్ల ప్రారంభించిన భవనాలు సైతం వినియోగంలోకి తీసుకురాకపోవడంతో దెబ్బతింటున్నాయి. అలాగే, 201 రైతు భరోసా కేంద్రాల నిర్మాణాలు కూడా పూర్తిచేయడంలో అంతులేని అలసత్వం ప్రదర్శిస్తుండడంపై ప్రజలు మండిపడుతున్నారు. అందుబాటులోకి రాని మల్టీపర్పస్ గోడౌన్లు.. రైతులు ఆరుగాలం శ్రమించి పండించిన పంట ఉత్పత్తులు ప్రకృతి వైపరీత్యాలకు నష్టపోకుండా నిల్వ చేయడానికి గత ప్రభుత్వం మల్టీపర్పస్ గోడౌన్లను నిర్మించింది. 40 సెంట్ల విస్తీర్ణంలో ఒక్కో గోడౌన్ నిర్మించారు. జిల్లాలో మూడు విడతల్లో 236 గోడౌన్లు మంజూరు కాగా, అప్పట్లోనే 32 గోడౌన్ల నిర్మాణం పూర్తయింది. వీటిని వినియోగంలోకి తీసుకొస్తే రైతు ఎలాంటి సమయంలోనైనా నిశ్చింతగా ఉండవచ్చు. పంట ఉత్పత్తులే గాక అధిక మొత్తంలో ఎరువులు, విత్తనాలు వచ్చినా నిల్వ చేసుకునే వీలుంది. వీటిలో చిన్న మరమ్మతులు, ప్రహరీలు ఏర్పాటు చేసి వినియోగంలోకి తీసుకురావడంలో ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం ప్రదర్శిస్తోంది. అగ్రీ ల్యాబ్లనూ వదిలేశారు! ఎరువులు, విత్తనాలు, పురుగు మందులు వంటి వాటిని పరీక్షించిన తరువాతే మార్కెట్లోకి తీసుకురావడానికి గత ప్రభుత్వంలో నియోజకవర్గానికి ఒక అగ్రీ టెస్టింగ్ ల్యాబ్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఒక్కోటి రూ.55 లక్షలతో నిర్మించారు. ప్రహరీలకు మరో రూ.10 లక్షలు వెచ్చించారు. జిల్లాలోని ధర్మవరం, పుట్టపర్తి, హిందూపురం, కదిరి, పెనుకొండ మడకశిర నియోజకవర్గాల్లో భవన నిర్మాణాలు పూర్తి చేశారు. ఆరు నియోకజవర్గాలకు రూ.3.90 కోట్లు వెచ్చించారు. ప్రస్తుతం వీటిని ఎక్కడా వినియోగించక పోవడంతో శిథిలమవుతున్నాయని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. డాక్టర్ వైఎస్సార్ అగ్రీ ల్యాబ్లు వినియోగంలోకి తీసుకొస్తే రైతులకు ఎంతో మేలు కలుగుతుంది. పంటలకు ఆశించే చీడ పీడలకు విరుగుడు కనుక్కోవడంతో పాటు నకీలీలకు చెక్ పడుతుంది. మంచి విత్తనాలు, ఎరువులు, పురుగు మందులు లభిస్తే రైతులు సంతోషంగా ‘సాగ’వచ్చు. ఇప్పటికై నా చంద్రబాబు ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వీడి వెంటనే అన్ని భవనాల నిర్మాణాలు పూర్తి చేసి అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. బత్తలపల్లి వద్ద ప్రారంభించి వదిలేసిన గ్రామ సచివాలయ భవనంకొత్తచెరువులో నిరుపయోగంగా ఉన్న అగ్రీ ల్యాబ్ రూ.కోట్లతో నిర్మించిన భవనాలు నిరుపయోగం పట్టించుకోని చంద్రబాబు ప్రభుత్వం మండిపడుతున్న ప్రజలు
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అభ్యంతరాలు గడువులోపు సమర్పించాలిహిందూపురం: అభ్యంతరాలు ఉంటే గడువులోపు సమర్పించాలని జిల్లా ఓటరు నమోదు అధికారి, జాయింట్ కలెక్టర్ ఎం.మౌర్య భరద్వాజ్ ఆదేశించారు. జిల్లా ఎన్నికల అధికారి ఆదేశాలతో బుధవారం హిందూపురంలో గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ‘సర్’కు సహకరించిన రాజకీయ పార్టీలు, బూత్ లెవల్ ఏజెంట్లు, ఓటర్లకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. హిందూపురం నియోజకవర్గంలో 12,445 మంది మరణించిన ఓటర్లు, 8,514 మంది శాశ్వతంగా నివాసం మార్చుకున్నవారు, 9,860 డూప్లికేట్ నమోదులు, 14,864 మంది గైర్హాజరైన ఓటర్లు, 30 మంది ఇతరులు ఉన్నట్లు గుర్తించామన్నారు. గణన పత్రాలు అందని ఓటర్లు 24,450 మంది ఉన్నారన్నారు. ఎన్నికల ప్రక్రియను పారదర్శకంగా నిర్వహించేందుకు సహకారాన్ని అందించాలని కోరారు. 18 ఏళ్లు నిండిన ప్రతి ఒక్కరూ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలన్నారు. కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ కమిషనర్ మల్లికార్జున, తహసీల్దార్లు వెంకటేష్, సౌజన్యలక్ష్మి, లక్ష్మీనారాయణ, డీటీ మహేష్, ఆర్ఐ అమరేంద్ర తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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వైఎస్సార్ సీపీ నాయకుడిపై కక్ష సాధింపు● బోరు తవ్వకానికి అడ్డంకులు గోరంట్ల:మండలంలోని గడ్డం తండా మాజీ సర్పంచ్, వైఎస్సార్ సీపీ నాయకుడు వాసునాయక్ తన ఇంటి వద్ద తవ్వుతున్న బోరును అధికారులు అడ్డుకోవడం సర్వత్రా చర్చనీయాంశంగా మారింది. మండలంలో విచ్చలవిడిగా బోర్లు తవ్వుతున్నా పట్టించుకోని అధికారులు.. టీడీపీ నాయకుల ఒత్తిడితో వాసునాయక్ బోరు తవ్వకాన్ని అడ్డుకున్నట్లు తెలిసింది. ఈ విషయంపై బాధితుడు వాసునాయక్ మాట్లాడుతూ తన ఆరు ఎకరాల పొలంలో పండిస్తున్న మొక్కజొన్న, వేరుశనగ చెట్లు వర్షాభావ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో వాడుముఖం పట్టాయన్నారు. దీంతో రెండు రోజుల క్రితం పంటను కాపాడుకోవడానికి బోరుబావి తవ్వుతుండగా అధికారులు అడ్డుకున్నారని వాపోయారు. మండలంలో ఎక్కడా అమలు కాని ‘వాల్టా’ చట్టాన్ని తెరపైకి తీసుకొచ్చి అడ్డగించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వాల్టా చట్టం మేరకు ఒక రైతు వ్యవసాయ బోరుకు 250 మీటర్ల లోపు మాత్రమే మరో బోరు తవ్వకానికి అనుమతి మండదన్నారు. కానీ ఇక్కడ మాత్రం కక్షపూరితంగా అధికారులు వ్యవహరించారన్నారు. రైతులెవరూ కూడా ఫిర్యాదు చేయలేదన్నారు. ఎలాగైనా పంట ఎండబెట్టాలనే తలంపుతోనే గ్రామానికి చెందిన ఓ అధికార పార్టీ నాయకుడు రెవెన్యూ అధికారులపై ఒత్తిడి తెచ్చాడని వాపోయారు.
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ఖాకీల్లో కదలిక.. వ్యాపారుల్లో ఆశలుధర్మవరం: పాలకుల నిర్లక్ష్యం...షోరూం నిర్వాహకుల మోసంతో దిక్కుతోచని స్థితిలో పడిన పట్టు వ్యాపారుల సమస్యలపై మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి వెంకటరామిరెడ్డి గళం విప్పగా...జిల్లా పోలీసు యంత్రాంగం స్పందించింది. షోరూం నిర్వాహకుల నుంచి ధర్మవరం పట్టుచీరల వ్యాపారులకు రావాల్సిన బకాయిల వసూలుకు చట్ట పరిధిలో మార్గం అన్వేషించేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ క్రమంలోనే గురువారం ఎస్పీ సతీష్కుమార్ ఆధ్వర్యంలో స్థానిక నేసేపేటలోని శమీనారాయణ స్వామి ఆలయంలో సమావేశం నిర్వహిస్తున్నారు. కష్టాల్లో పట్టు చీరల వ్యాపారులు.. ధర్మవరం పట్టణంలోని నేసేపేటలోని పట్టు మార్కెట్లో 1,650కిపైగా పట్టుచీరల దుకాణాలున్నాయి. వీరు నేత కేంద్రాల్లోని మాస్టర్ వీవర్ల వద్ద నుంచి పట్టుచీరలను కొనుగోలు చేస్తారు. ఇలా కొనుగోలు చేసిన చీరలను దేశంలోని వివిధ నగరాల్లోని షోరూం నిర్వాహకులకు విక్రయిస్తారు. షోరూం నిర్వాహకులు ధర్మవరంలోని నేసేపేటలోని సిల్క్హౌస్ల నుంచి అరువుపై చీరలు కొనుగోలు చేస్తుంటారు. ఒకసారి అడ్వాన్స్గా కొంత మొత్తం చెల్లించి పట్టుచీరలను కొనుగోలు చేస్తే, మళ్లీ మూడు నెలలు లేదా ఐదు నెలలకు ఒకసారి అప్పు చెల్లించి మళ్లీ స్టాక్ తీసుకుంటారు. దశాబ్ద కాలం క్రితం అయితే షోరూం నిర్వాహకులు డబ్బులు సకాలంలో చెల్లించే వారు. ఇప్పుడు పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. రూ.లక్షల విలువైన చీరలను అప్పుగా తీసుకువెళ్తున్న షోరూం నిర్వాహకులు నెలలు దాటినా డబ్బులివ్వడం లేదు. గట్టిగా అడిగితే చీరలు వెనక్కు తీసుకువెళ్లమంటున్నారు. పోనీ వాటిని తీసుకువచ్చినా అవన్నీ బాగా నలిగిపోయి మళ్లీ విక్రయించేందుకు వీలు లేకుండా పోతోందని వ్యాపారులు వాపోతున్నారు. నాడు లీలా కళానికేతన్.. నేడు ముగ్ధా చీరల వ్యాపారంలో పోటీతత్వం కారణంగా స్థానిక పట్టు వ్యాపారులు పోటీపడి మరీ షోరూం నిర్వాహకులకు అప్పులు ఇవ్వడంతో ప్రారంభించారు. అయితే కొందరు షోరూం నిర్వాహకులు డబ్బులు ఎగ్గొట్టడంతో వ్యాపారులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. ఇలా 2014 నుంచి 2019 మధ్య కాలంలో ధర్మవరం పట్టు మార్కెట్లో లీలా కళానికేతన్ నిర్వాహకులు ఏకంగా రూ.80 కోట్ల దాకా స్థానిక పట్టు వ్యాపారులకు అప్పులు ఎగ్గొట్టారు. అప్పట్లో లీలా కళానికేతన్ యజమానిని అరెస్ట్ చేయించిన ఓ టీడీపీ ప్రజాప్రతినిఽధి తర్వాత వారితో లాలూచి పడ్డారన్న ఆరోపణలున్నాయి. తాజాగా ఏడాది క్రితం హైదరాబాద్కు చెందిన ముగ్ధా షోరూం యాజమాన్యం కూడా రూ.వంద కోట్ల మేర ధర్మవరం వ్యాపారులకు అప్పు పెట్టి చెల్లించకుండా తాత్సారం చేస్తోంది. దీంతో ఇద్దరు వ్యాపారులు ఫిర్యాదు చేయగా, ముగ్ధా యజమానిపై వన్టౌన్ పీఎస్లో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైంది. అయితే ఈ వ్యవహారంలో జోక్యం చేసుకున్న ఓ టీడీపీ నాయకుడు, పట్టు వ్యాపారి ముగ్ధా షోరూం యాజమాన్యంతో కుమ్మకై ్క రూ.100 కోట్ల అప్పులను రూ.30 కోట్లకు సెటిల్మెంట్ చేసేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. తన మాట వినని స్థానిక పట్టు వ్యాపారులపై బెదిరింపులకు దిగుతున్నట్లుగా తెలిసింది. ఇంకా మరికొన్ని షోరూంల నుంచి ధర్మవరం వ్యాపారులకు రూ.500 కోట్ల నుంచి రూ.600 కోట్ల దాకా బకాయిలు రావాల్సి ఉంది. ఎస్పీ సమావేశంపై చేనేతల ఆశలు.. ధర్మవరంలోని శమీనారాయణ స్వామి ఆలయంలో చేనేత వ్యాపారుల సమస్యలపై ఎస్పీ సతీష్కుమార్ నేతృత్వంలో గురువారం ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహిస్తున్నారు. పట్టు వ్యాపారులు ఇచ్చిన అప్పులు, షోరూం నిర్వాహకుల నుంచి వస్తున్న ఇబ్బందులు తదితర అంశాలపై చర్చించి చట్టపరిధిలో తీసుకోవాల్సిన చర్యల గురించి పోలీస్ సిబ్బందికి ఆదేశాలు జారీ చేయనున్నారు. దీంతో ఈ సమావేశంపై పట్టు వ్యాపారులు ఆశలు పెట్టుకున్నారు. ఎస్పీ చొరవ అభినందనీయం ధర్మవరం వ్యాపారులకు షోరూం యజమాన్యాల నుంచి రూ.500 కోట్ల దాకా బకాయిలు రావాల్సి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలోనే వ్యాపారుల సమస్యలపై వైఎస్సార్సీపీ ఆధ్వర్యంలో పలుమార్లు గళం వినిపించాం. తాజాగా పట్టు వ్యాపారుల సమస్యలపై ఎస్పీ సమావేశం నిర్వహించి పరిష్కారం కోసం నడుం బిగించడం అభినందనీయం. – కేతిరెడ్డి వెంకటరామిరెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే, ధర్మవరం కేతిరెడ్డి నిరసన ర్యాలీ ఎఫెక్ట్.. నేడు ధర్మవరంలో చేనేత వ్యాపారులతో ఎస్పీ సమావేశం రూ.వందల కోట్ల బకాయిలపై వ్యాపారులతో చర్చ చట్ట పరిధిలో డబ్బు వసూలు మార్గాలపై సమాలోచన
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రేపటిలోగా పంటల బీమా చేయించుకోండిప్రశాంతినిలయం: జిల్లాలోని ప్రతి రైతూ ఈ నెల 31లోగా పంటల బీమా చేయించుకోవాలని కలెక్టర్ ఏ.శ్యాం ప్రసాద్ బుధవారం ఓ ప్రకటనలో సూచించారు. పంటల బీమా నమోదులో ఎటువంటి సమస్యలున్నా మండల వ్యవసాయాధికారులను సంప్రదించాలన్నారు. ఇప్పటివరకు జిల్లాలో ప్రధాన మంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన (పీఎంఎఫ్బీవై) కింద 10,798 మంది రైతులు 15,950 హెక్టార్లకు, వాతావరణ ఆధారిత పంటల బీమా (ఆర్డబ్ల్యూబీసీఎస్) కింద 78,798 మంది రైతులు 1,00320 హెక్టార్లకు బీమా చేయించినట్లు తెలిపారు. మిగిలిన వారు కూడా వెంటనే నమోదు చేయించుకోవాలని సూచించారు. అలాగే పంటల బీమా నమోదు ప్రక్రియపై కలెక్టర్ క్షేత్రస్థాయి అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. గుంతకల్లులో మరో కరోనా కేసు గుంతకల్లు: గుంతకల్లులో మరో కరోనా కేసు నమోదైంది. ఓ రైల్వే ఉద్యోగి భార్య జర్వంతోపాటు శ్వాసకోస ఇబ్బందులతో బాధ పడుతూ బుధవారం రైల్వే డివిజనల్ ఆస్పత్రిలో చిక్సిత కోసం వెళ్లింది. దీంతో వైద్యులు ర్యాపిడ్ టెస్ట్ చేయగా స్వల్పంగా కరోనా లక్షణాలు కనిపించాయి. ఆమె భర్తకు పరీక్షలు నిర్వహించగా నెగిటివ్ వచ్చింది. దీంతో వెంటనే ఈ విషయాన్ని జిల్లా వైద్యాధికారులకు తెలియజేశారు. అధికారులు రైల్వే ఆస్పత్రికి చేరుకుని ఆమెకు మరోసారి ఆర్టీపీఎసీఆర్ టెస్ట్ చేయడానికి అవసరమైన నమూనాలు తీసుకెళ్లినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఆమెను ఐసోలేషన్ వార్డులో ఉంచి చిక్సిత అందిస్తున్నట్లు చెప్పారు. దీంతో పట్టణంలో కరోనా బాధితుల సంఖ్య రెండుకు చేరుకుంది. కొనసాగుతున్న ఇన్ఫ్లోబొమ్మనహాళ్: తుంగభద్ర జలాశయంలోకి వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. రిజర్వాయర్ పూర్తి సామర్థ్యం 1,633 అడుగులు కాగా, బుధవారం నాటికి 1608.70 అడుగులతో 35.09 టీంఎసీల నీరు నిల్వ ఉన్నట్లు బోర్డు అధికారులు తెలిపారు. 14,614 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో, 3,691 క్యూసెక్కుల అవుట్ఫ్లో నమోదైంది. గతేడాది ఇదే సమయానికి జలాశయంలో 1624.62 అడుగులతో 75.26 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉండేది. 1,27,810 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో, 1,24,487 క్యూసెక్కుల అవుట్ఫ్లో కొనసాగేది.
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రైతు సమస్యలపై మరీ ఇంత అలసత్వమా?● పెట్రోల్ బాటిళ్లతో బ్యాంక్ మేనేజర్ ఎదుట రైతుల బైఠాయింపు బ్రహ్మసముద్రం: రైతు సమస్యలపై అలసత్వం తగదని పలువురు మండిపడ్డారు. మండలంలోని వేపులపర్తి యూనియన్ బ్యాంక్లో పంట రుణాలు తీసుకున్న రైతులు సకాలంలో వడ్డీ చెల్లించినా రెన్యూవల్ చేయలేదంటూ మంగళవారం బ్యాంక్ ఎదుట ఆందోళన చేపట్టారు. న్యాయం చేయకుంటే పెట్రోల్ పోసుకుంటామని రైతులు హెచ్చరించారు. వీరికి వైఎస్సార్ సీపీ కళ్యాణదుర్గం నియోజకవర్గ కార్మిక సంఘం అధ్యక్షుడు తలారి సంజీవయ్య మద్దతుగా నిలిచారు. కాయకష్టం చేసుకునే రైతులను వేధించడం తగదన్నారు. రూ.3 లక్షలకు ఏడాది వడ్డీ రూ.21 వేలే అయినా రూ. 31 వేలు కట్టించుకుని రైతులను మోసం చేస్తున్నారన్నారు. మేనేజర్ శ్రీను మాట్లాడుతూ బ్యాంక్లో ఇంతకు ముందు పనిచేసిన సిబ్బంది తప్పిదంతో ఇలా జరిగిందని రైతులకు తెలియజేశారు. ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి సమస్య తీసుకెళ్లి బాధిత రైతులందరికీ న్యాయం జరిగేలా చూస్తానని హామీ ఇవ్వడంతో రైతులు ఆందోళన విరమించారు. కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్ సీపీ మాజీ మండల కన్వీనర్ కేపీ బసవరాజు, నాయకులు పడమటి కోడిపల్లి మోహన్, గౌడప్ప, చంద్ర, గొల్లబసవరాజు, నాగరాజు, రాజశేఖర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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పాఠశాల ప్రారంభించండి సారూ..కదిరి అర్బన్: తమ గ్రామంలో మూతపడిన పాఠశాలను పునఃప్రారంభించాలని కదిరి మండలం బడవాండ్లపల్లికి చెందిన పలువురు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు కోరారు. ఈ మేరకు మంగళవారం ఎంఈఓ చెన్నక్రిష్ణను కలిసి విజ్ఞప్తి చేశారు. గ్రామంలో పాఠశాల లేకపోవడంతో తమ పిల్లలు సుదూరంలో ఉన నల్లచెరువు మండలం తూపల్లి పాఠశాలకు అవస్థలు పడుతూ వెళ్తున్నారని వాపోయారు. ప్రతి రోజూ రాకపోకలకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. విషయాన్ని ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్తానని ఎంఈఓ చెన్నక్రిష్ణ పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ బాలికల జూనియర్ కళాశాల తనిఖీ ధర్మవరం: పట్టణంలోని ప్రభుత్వ బాలికల జూనియర్ కళాశాలను డీఐఈఓ చెన్నకేశవప్రసాద్ మంగళవారం ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. కళాశాలలోని తరగతి గదులతోపాటు రికార్డులు పరిశీలించారు. కళాశాలలో సదుపాయాలపై ఆరా తీశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం కల్పిస్తున్న అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకుని చదువులో ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించాలని విద్యార్థినులకు సూచించారు. కార్యక్రమంలో కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ వనితవాణి, విద్యాశాఖ సహాయకుడు మారుతీరావు పాల్గొన్నారు. పట్టపగలే ఇంట్లో చోరీ గుడిబండ: మండల పరిధిలోని దిన్నెహట్టి గ్రామంలో పట్టపగలే ఓ ఇంట్లో చోరీ జరిగింది. పోలీసులు తెలిపిన మేరకు... దిన్నెహట్టికి చెందిన కరియన్న వ్యవసాయ పనులు చేసుకుంటూ కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటున్నాడు. మంగళవారం ఉదయం ఇంటికి తాళం వేసి కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పొలంలోకి వెళ్లాడు. మధ్యాహ్నం ఇంటికి వచ్చిన వారు తాళాన్ని ఎవరో పగులగొట్టినట్లు గుర్తించారు. వెంటనే లోపలికి వెళ్లి చూడగా, బీరువాలోని జత కమ్మలు, రెండు ఉంగరాలు, రెండు చైన్లు, రూ.50 వేలు కనిపించలేదు. స్థానికుల సమాచారంతో ఎస్ఐ రమేష్బాబు ఘటనా స్థలిని పరిశీలించారు. క్లూస్ టీమ్ ఎస్ఐ అనిల్ కుమార్ ఇంట్లో వేలిముద్రలను సేకరించారు. బాధితుడు కరియన్న ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ తెలిపారు. భార్యాభర్తల మధ్య గొడవ● పోలీస్ స్టేషన్ ఎదుట భర్త ఆత్మహత్యాయత్నం మడకశిర: భార్యాభర్తల మధ్య జరిగిన గొడవ చివరికి పోలీసుస్టేషన్కు చేరింది. ఈ క్రమంలోనే భర్త బ్లేడుతో శరీరాన్ని కోసుకుని ఆత్మహత్యకు యత్నించడం కలకలం రేపింది. వివరాలు.. మడకశిర మండలం యూ.రంగాపురం గ్రామానికి చెందిన సోమశేఖర్, శశికళ భార్యాభర్తలు. చాలాకాలం బెంగళూరులో జీవనం సాగించిన వీరు ఇటీవల సొంత గ్రామానికి వచ్చారు. కొన్ని రోజులుగా భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు జరుగుతున్నాయి. మంగళవారం మళ్లీ గొడవ పడడంతో భార్య శశికళ మడకశిర పోలీస్ స్టేషన్కు వచ్చి సోమశేఖర్పై ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ క్రమంలోనే అక్కడికి చేరుకున్న సోమశేఖర్ బ్లేడుతో తన శరీరంపై ఎక్కడ పడితే అక్కడ కోసుకున్నాడు. పోలీసులు వెంటనే అడ్డుకుని ఆసుపత్రికి తరలించారు. చెరువుల్లో పశుగ్రాసం పెంపకానికి ప్రణాళిక అనంతపురం అగ్రికల్చర్: ఎల్–నినో ప్రభావంతో తీవ్ర వర్షాభావం నెలకొన్నందున పశు, జీవసంపదకు గడ్డి కొరత ఏర్పడకుండా అనంతపురం జిల్లా పశుసంవర్ధక శాఖ అధికారులు చెరువుల్లో గ్రాసం పెంపకానికి ప్రణాళికలు తయారు చేస్తున్నారు. రైతుల ద్వారా జొన్న విత్తనాలు చల్లించడానికి విత్తనాలు సరఫరా చేయనున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
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రేపు సాగునీటి సాధన పాదయాత్రకనగానపల్లి: రాయలసీమకు దక్కాల్సిన సాగు, తాగునీటి హక్కుల కోసం గురువారం చేపట్టనున్న పాదయాత్రకు రైతులు తరలిరావాలని వైఎస్సార్సీపీ రాప్తాడు సమన్వయకర్త, మాజీ ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి ప్రకాష్రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు. మంగళవారం తోపుదుర్తిలోని తన క్యాంపు కార్యాలయంలో ఆయన మాట్లాడారు. రాయలసీమ నీటి హక్కుల సాధన కోసం చెన్నేకొత్తపల్లి మండలం న్యామద్దల సమీపంలోని హంద్రీ–నీవా కాలువపై 34వ కి.మీ రాయి వద్ద నుంచి వైఎస్సార్సీపీ ఆధ్వర్యంలో పాదయాత్ర ప్రారంభించనున్నట్లు చెప్పారు. జిల్లాలోని వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యేలు, సమన్వయకర్తలు, నాయకులు హాజరవుతారన్నారు. రైతులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చి పాదయాత్రను విజయవంతం చేయాలని కోరారు. చెరువు ఆక్రమణలు తొలగించాలి ప్రశాంతి నిలయం: జిల్లాలో ఆక్రమణలకు గురైన చెరువుల్లో సర్వే చేసి ఆక్రమణలను పూర్తిగా తొలగించాలని జేసీ మౌర్య భరద్వాజ్ ఆదేశించారు. మంగళవారం కలెక్టరేట్లో వాచ్ డాగ్ కమిటీ రివ్యూ మీటింగ్ నిర్వహించారు. జేసీ మాట్లాడుతూ నీటి వనరుల హద్దులను సర్వే చేసి ఆక్రమణ దారులకు వెంటనే నోటీసులు జారీ చేయాలన్నారు. ధర్మవరం చెరువు, కొట్నూరు చెరువు, గోరంట్ల రావికుంట చెరువు తదితర ప్రధాన చెరువుల్లో జరిగిన ఆక్రమణలు, ఇప్పటి వరకూ తీసుకున్న చర్యలపై సమీక్షించారు. నిబంధనల మేరకే ఆక్రమణలు తొలగించాలన్నారు. కార్యక్రమంలో ఆర్డీఓలు, తహసీల్దార్లు, నీటి పారుదల శాఖ అధికారులు పాల్గొన్నారు. అర్హత ఉన్నా తల్లికి వందనండబ్బులు పడలేదు మడకశిర రూరల్: ‘మాకు సెంటు భూమి లేదు. కూలి పనులు చేస్తూ పిల్లలను ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివిస్తున్నాను. అయినా మాకు తల్లికి వందనం పడలేదు’ అని మారుతి, లక్ష్మీనరసప్ప తెలిపారు. తమ ఆధార్ కార్డుకు 10 ఎకరాల భూమి ఉందని చూపిస్తున్నట్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. జిల్లెడుగుంటకు చెందిన లక్ష్మీనరసప్ప, రాధమ్మ దంపతులకు పవన్ 6వ తరగతి, రంజిత్ 1వ తరగతి పిల్లలు ఉన్నారు. అలాగే మారుతి, నాగమ్మ దంపతులకు నిహాల్ 6వ తరగతి, తేజ్ 1వ తరగతి చదువుతున్న పిల్లలు ఉన్నారు. అదే గ్రామంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో వారు చదువుతున్నారు. అయితే తల్లికి వందనం డబ్బులు పడకపోవడంతో మారుతి కుమారుడితో కలిసి తహసీల్దార్ పూజారి ముకుందకు వినతిపత్రం అందజేశారు. న్యాయం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. పారదర్శకంగా ‘సర్’ప్రశాంతి నిలయం: ఎన్నికల కమిషన్ ఆదేశాల మేరకు ‘సర్’ కార్యక్రమాన్ని అత్యంత పారదర్శకంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు కలెక్టర్ శ్యాంప్రసాద్ పేర్కొన్నారు. మంగళవారం వివిధ రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో ‘సర్’ కార్యక్రమంపై సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ప్రస్తుతం 1576 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఉండగా కొత్తగా 210 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు. మరణించిన ఓటర్ల సంఖ్య 55,068, శాశ్వతంగా వేరే ప్రాంతానికి మారిన వారు 49,466, ఇప్పటికే నమోదు అయినవారు 35,212, అందుబాటులో లేని ఓటర్లు సంఖ్య 30,686, ఇతరులు 152 ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు. జిల్లాలో మొత్తం ఓటర్లు 14,23,839 మంది ఓటర్లు ఉండగా ఈనెల 24 నాటికి 12,53,255 (88.02 శాతం) డిజిటలైజేషన్ పూర్తి చేశామన్నారు. 11,98,278 మ్యాపింగ్ అయ్యాయని, 5,48,650 సెల్ఫ్ మ్యాపింగ్ అయినట్లు పేర్కొన్నారు. 54,976 మంది మ్యాపింగ్ కాని వారు ఉన్నారు.
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ఇసుక, మట్టి అక్రమ రవాణాపై ఉక్కుపాదంపరిగి: ఇసుక, మట్టి అక్రమ రవాణాపై ఉక్కుపాదం మోపుతున్నట్లు ఎస్పీ సతీష్కుమార్ హెచ్చరించారు. మంగళవారం ఆయన పరిగి మండల కేంద్రంలోని పోలీస్స్టేషన్ను తనిఖీ చేశారు. తొలుత స్టేషన్లో లాకప్ గదులు, స్టేషన్ పరిశుభ్రత, రికార్డుల నిర్వహణ, పెండింగ్ కేసుల పురోగతిపై ఆరా తీశారు. అనంతరం ఎస్పీ మాట్లాడుతూ మండలంలో శాంతిభద్రతల సమస్యలు తలెత్తకుండా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. సమస్యాత్మక గ్రామాలపై ప్రత్యేక నిఘా ఉంచాలన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ నేరాల నియంత్రణకు కృషి చేయాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో ఎస్ఐ రవికుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అంకిత భావంతో పనిచేయండి పుట్టపర్తి టౌన్: పోలీస్ శాఖలో హోంగార్డు వ్యవస్థ ఎంతో కీలకమని ప్రతి హోంగార్డు క్రమ శిక్షణ, అంకిత భావంతో విధులు నిర్వహించాలని ఎస్పీ సతీష్ కుమార్ సూచించారు. మంగళవారం పుట్టపర్తి పట్టణంలో సాయి ఆరామంలో హోంగార్డుల ప్రజా దర్బార్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. కార్యక్రమానికి ఎస్పీ సతీష్ కుమార్ ముఖ్యఅతిథిగా హాజరయ్యారు. ఎస్పీ మాట్లాడుతూ హోంగార్డులు విధులతో పాటు ఆరోగ్యంపై కూడా శ్రద్ధ వహించాలన్నారు. చట్ట వ్యతిరేక వ్యవహారాలకు దూరంగా ఉండాలన్నారు. సమస్యలు ఏమున్నా తమ దృష్టికి తీసుకురావాలన్నారు. కార్యక్రమంలో హోంగార్డుల కమాండెంట్ హనుమంతప్ప, ఏఆర్ డీఎస్పీ శ్రీనివాసులు, హోంగార్డుల డీఎస్పీ హరికృష్ణ, ఆర్ఐలు వలి పాల్గొన్నారు. ఎస్పీ సతీష్కుమార్
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రోడ్డు ప్రమాదంలో వ్యక్తి దుర్మరణంహిందూపురం: రోడ్డు ప్రమాదంలో వ్యక్తి దుర్మరణం పాలయ్యాడు. హిందూపురం సమీపంలోని మణేసముద్రం వద్ద ఈ ఘటన జరిగింది. వివరాలు.. మండలంలోని రోకలిపల్లికి చెందిన గోవిందు (28) ఇంటికి సరుకులు తెచ్చేందుకు మంగళవారం ఉదయం ద్విచక్రవాహనంలో హిందూపురానికి బయలుదేరాడు. మణేసముద్రం వద్ద ఏ–1 స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ సమీపంలో బైకును క్యాంటర్ గూడ్స్ వాహనం ఢీకొంది. దీంతో తీవ్ర గాయాలైన గోవిందు అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. హిందూపురం అప్గ్రేడ్ ఏఎస్ఐ శ్రీరాములు ఘటనాస్థలిని పరిశీలించారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. మృతుడికి భార్య గంగరత్న, ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నట్లు తెలిసింది. లాలేపల్లిలో నెమళ్ల మృత్యువాత? చిలమత్తూరు: మండల పరిధిలోని లాలేపల్లిలో నెమళ్లు పదుల సంఖ్యలో మృత్యువాత పడటం కలకలం రేపుతోంది. ఐదు రోజుల క్రితం ఈ ఘటన జరిగినట్టుగా చర్చ సాగుతోంది. విష ప్రయోగం జరిగిందనే అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. టీడీపీ నేతలు మధ్యవర్తిత్వం వహించి సెటిల్మెంట్ చేశారనే ఆరోపణలు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి. ఈ విషయంపై ఫారెస్ట్ అధికారులు అలాంటిదేమీ లేదని కొట్టిపారేస్తుండటం పలు అనుమానాలకు తావిస్తోంది. గుంతకల్లులో కరోనా కలకలం గుంతకల్లు/ గుంతకల్లు టౌన్: కరోనా మహమ్మారి మళ్లీ భయపెడుతోంది. సెకండ్ వేవ్ తర్వాత తొలిసారి జిల్లాలో వెలుగు చూసిన కేసు కలకలం రేపింది. గుంతకల్లులోని బెంచ్ కొట్టాలకు చెందిన 64 ఏళ్ల వృద్ధురాలికి కరోనా పాజిటివ్గా తేలింది. వారం రోజులుగా రాష్ట్రంలో కరోనా కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో గుంతకల్లు రైల్వే ఆస్పత్రిలో కరోనా నిర్ధారణ పరీక్షలు ప్రారంభించారు. ఈ క్రమంలో మూడు రోజులుగా శ్వాసకోశ సమస్యతోపాటు జర్వంతో బాధపడుతున్న వృద్ధురాలిని కుటుంబ సభ్యులు రైల్వే ఆస్పత్రిలో చేర్పించారు. ఆమెకు మంగళవారం ర్యాపిడ్ టెస్ట్ చేయగా కరోనా పాజిటివ్ అని తేలింది. దీంతో వైద్యులు విషయాన్ని జిల్లా వైద్యాధికారులకు తెలియజేయడంతో పాటు వృద్ధురాలిని స్థానిక ప్రభుత్వ ఏరియా ఆస్పత్రిలోని కోవిడ్ ఐసోలేషన్ సెంటర్కు తరలించారు. సమాచారం అందుకున్న డీఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ కట్టా వెంకటేశ్వర్లు సాయంత్రం బాధితురాలిని పరామర్శించారు. ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ వృద్ధురాలికి ర్యాపిడ్ టెస్ట్ ద్వారా కోవిడ్ పాజిటివ్ వచ్చిందని, ఆమెతో పాటు ఇంట్లో ఉంటున్న కుమారుడికి నెగిటివ్ వచ్చిందని చెప్పారు. ప్రస్తుతం వృద్ధురాలు యాక్టివ్గానే ఉన్నారని, ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ నిర్వహించిన తరువాతే తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని వెల్లడించారు.
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ప్రసవం కోసం వెళ్తే.. కాటికి పంపారుహిందూపురం టౌన్: ప్రసవం కోసం వచ్చిన ఓ గర్భిణిని వైద్యులు తమ నిర్లక్ష్యంతో కాటికి పంపారు. బాధిత కుటుంబ సభ్యుల వివరాలమేరకు... పరిగి మండలం బీచగానిపల్లికి చెందిన నాగేంద్ర, రమ్యశ్రీ దంపతులు. సోమవారం మధ్యాహ్నం రమ్యశ్రీకి పురిటి నొప్పులు రావడంతో ఆశా వర్కర్తో కలిసి హిందూపురం పట్టణానికి వచ్చారు. జిల్లా ప్రభుత్వాస్పత్రిలో గైనకాలజిస్ట్గా పనిచేస్తున్న డాక్టర్ బాబు బుడెన్ ప్రైవేటు క్లినిక్లో ఉండడంతో ప్రైవేటు ఆస్పత్రి అయిన ‘మాతృవందన ఆస్పత్రి’ వద్దకు ఆశా కార్యకర్త వారిని తీసుకెళ్లింది. అక్కడ పరీక్షించిన ౖవైద్యుడు బాబు బుడెన్.. సిజేరియన్ చేయాలని చెప్పాడు. పండంటి మగ బిడ్డకు ఆమె జన్మనించింది. కొద్ది సేపటికి బాలింత సృహకోల్పోవడంతో అక్కడి వైద్యులు రెఫర్ చేయగా, ప్రైవేటు ఆస్పత్రి నుంచి అంబులెన్స్ ద్వారా ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తీసుకువచ్చారు. అయితే అక్కడ పరీక్షించిన వైద్యులు బాలింత మృతి చెందినట్లు నిర్దారించారు. దీంతో బాధితురాలు బంధువులు కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలోని డాక్టర్ నిర్లక్ష్యంతోనే బాలింత మృతి చెందిందని, ఆందోళనకు దిగారు. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు అక్కడి చేరుకుని బాధితుల మాట్లాడారు. అనంతరం బాధిత కుటుంబ సభ్యులు ఫిర్యాదుతో ప్రైవేటు ఆస్పత్రి నిర్వాహకులు, డాక్టర్తో పాటు సిబ్బందిపై కేసు నమోదు చేశారు. మంగళవారం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రితో బాలింతకు పోస్టుమార్టం నిర్వహించారు. ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో వైద్యుల నిర్వాకం మాతృ వందన ఆస్పత్రి సీజ్ బాలింత మృతి విషయాన్ని తెలుసుకున్న డీఎంహెచ్ఓ ఫైరోజా బేగం మంగళవారం మాతృవందన ఆస్పత్రిని తనిఖీ చేశారు. ఆస్పత్రిలోని లేబర్ రూమ్ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఉండడం, ఆపరేషన్ థియేటర్ కలిపి ఉండటం వలన లేబర్ రూమ్, ఓటీలను సీజ్ చేశారు. ఆస్పత్రి నిర్వాహకులకు షోకాజ్ నోటీసు జారీ చేశారు. డీఎంహెచ్ఓ మాట్లాడుతూ బాలింత మృతిపై పూర్తి స్థాయిలో విచారణ చేపడతామన్నారు. ఆస్పత్రిలో రోగులు ఉన్నందున ఆస్పత్రిని పూర్తిగా సీజ్ చేయడం లేదని, నిబంధనల మేరకు మూడు రోజుల లోపల షోకాజ్ నోటీసుకు వివరణ ఇవ్వాలని ఆదేశాలు ఇచ్చామన్నారు.
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ఉద్యానం.. ఇలా చేస్తే భద్రంపుట్టపర్తి అర్బన్: జిల్లావ్యాప్తంగా 40 వేల హెక్టార్ల మేర ఉద్యాన తోటలు విస్తరించాయి. మామిడి 20,540 హెక్టార్లు, చీనీ 15,257, జామ 520, దానిమ్మ 2,084, సపోటా 200, ఇతర పండ్ల తోటలు 850 హెక్టార్లలో సాగులో ఉన్నాయి. ఎల్నినో ప్రభావంతో నెలన్నర నుంచి వర్షాలు సక్రమంగా కురవని నేపథ్యంలో ఉద్యాన రైతులు జాగ్రత్తలు పాటించాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఫారం పాండ్లు తవ్వకం, చెట్ల మొదళ్లలో వీడ్ మ్యాట్లు ఏర్పాటు చేయడం, అంతర పంటలు సాగు చేయడం, మైక్రో ఇరిగేషన్ ఏర్పాటు చేసుకోవడంతో పాటు పీఎండీఎస్ పద్ధతిలో గుళికలు విత్తుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఫారంపాండ్లు.. పొలంలో ఫారం పాండు ఏర్పాటు చేసుకోవడం ద్వారా నీటిని నిల్వ చేసుకొని కీలక సమయంలో పంటలకు వదులుకోవచ్చు. 20‘‘20‘‘3 సైజు ఫారం పాండుకు రూ.1.80 లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది. ఇందులో 50 శాతం సబ్సిడీ మొత్తం రూ.90 వేలు ప్రభుత్వం అందిస్తుంది. ఎత్తైన ప్రదేశంలో ఏర్పాటు చేసుకుంటే విద్యుత్ కోతల సమయంలోనూ పంటలకు నీటిని పారబెట్టవచ్చు. వీడ్మ్యాట్: పండ్ల మొక్క చుట్టూ వీడ్ మ్యాట్ ఏర్పాటు చేసుకుంటే కలుపును నివారించవచ్చు. తేమ కూడా ఆవిరి కాకుండా ఉంటుంది. రసాయన మందులు కొట్టకుండా ఖర్చు తగ్గించుకోవచ్చు. సమయమూ ఆదా అవుతుంది. ఎండ అధికంగా ఉన్న సమయంలో వేడిని నియంత్రిస్తుంది. ఒక చదరపు అడుగుకు రూ.25 సబ్సిడీ అందజేస్తున్నారు. ఎకరాకు రూ. లక్ష వరకూ సబ్సిడీ పొందవచ్చు. పీఎండీఎస్ గుళికలు.. చెట్ల కింద పీఎండీఎస్ విత్తన గుళికలు చల్లుకోవడంతో చెట్టుకు కావాల్సిన సారంతో పాటు వేడిని తగ్గిస్తుంది. వర్షాలు ఆలస్యమైనా చెట్టు ఎండిపోదు. పీఎండీఎస్ పద్ధతిలో 20 రకాల విత్తన గుళికలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. సేంద్రియ ఎరువుగా దీన్ని ఉపయోగించవచ్చు. మైక్రో ఇరిగేషన్.. మైక్రో ఇరిగేషన్తో తక్కువ నీటితోనే పండ్ల తోటలను కాపాడుకోవచ్చు. తక్కువ నీటితో అధిక విస్తీర్ణంలో పంటలను కాపాడుకోవచ్చు. పెద్ద రైతులకు 75 శాతం, సన్న, చిన్న కారు రైతులకు 90 శాతం, ఎస్సీ, ఎస్టీ రైతులకు 100 శాతం సబ్సిడీతో డ్రిప్పు, స్ప్రింక్లర్లను అందజేస్తున్నారు. పంటల బీమా పథకం.. తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో పంటలు దెబ్బతింటే బీమా ఆదుకుంటుంది. మరో 3 రోజులు మాత్రమే గడువు ఉంది. వాతావరణ ఆధారిత పంటల బీమా పథకంలో చీనీ, దానిమ్మ పంటలకు పరిహారం పొందవచ్చు. కొత్తచెరువు మండలం తిరుమలదేవరపల్లి వద్ద ఓ రైతు తోటలో ఏర్పాటు చేసిన ఫారంపాండు తాడిమర్రిలో చీనీ చెట్టు వద్ద ఏర్పాటు చేసిన వీడ్ మ్యాట్ ఎల్నినో నేపథ్యంలో కురవని వర్షాలు జాగ్రత్తలు పాటించాలని రైతులకు అధికారుల సూచన సద్వినియోగం చేసుకోండి ఉద్యాన రైతులు ఎల్నినో ప్రభావం నుంచి తప్పించుకునేందుకు పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇప్పటికే నెలన్నరకు పైగా వర్షాలు కురవలేదు. ఫారంపాండ్లు, వీడ్ మ్యాట్లు, మైక్రో ఇరిగేషన్, పీఎండీఎస్ పద్ధతితో పాటు పంటల బీమా పథకాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. – జయకుమార్ బాబు, జిల్లా ఉద్యానశాఖ అధికారి
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డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసుల్లో రూ.లక్ష జరిమానాగోరంట్ల/పెనుకొండ రూరల్: తాగి వాహనం నడిపిన 10 మందికి రూ.లక్ష జరిమానా విధించారు. ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు పెనుకొండ, గోరంట్ల పోలీసులు ఆయా ప్రాంతాల్లో మంగళవారం డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలోనే తాగి వాహనాలు నడుపుతున్న 10 మందిని అదుపులోకి తీసుకుని న్యాయస్థానాల్లో హాజరుపరిచారు. ఒక్కొక్కరి నుంచి రూ. 10 వేల చొప్పున మొత్తంగా రూ. లక్ష జరిమానా వసూలు చేశారు. ● గోరంట్ల వద్ద బహిరంగ ప్రదేశంలో మద్యం సేవిస్తున్న ఏడుగురిని అరెస్టు చేసి కోర్టులో హాజరుపరచగా ఒక్కొక్కరికి రూ.1000 చొప్పున న్యాయమూర్తి జరిమానా విధించినట్లు సీఐ బోయ శేఖర్ తెలిపారు. చెక్ బౌన్స్ కేసులో ముద్దాయికి ఆరు నెలల జైలు హిందూపురం: చెక్ బౌన్స్ కేసులో ముద్దాయికి ఆరు నెలల జైలు శిక్ష విధిస్తూ స్థానిక ప్రత్యేక కోర్టు న్యాయమూర్తి రమణయ్య మంగళవారం తీర్పు చెప్పారు. హిందూపురం పట్టణానికి చెందిన డాక్టర్ ఎం.మధుకర్ రెడ్డి టి.రంజిత్ కుమార్ అనే వ్యక్తితో రూ.5 లక్షల అప్పు తీసుకున్నాడు. రుణం తిరిగి ఇవ్వమని కోరడంతో 2024 జనవరి 1న చెక్కు ఇచ్చాడు. ఆ చెక్కును రంజిత్ కుమార్ బ్యాంకులో ఇవ్వగా, మధుకర్ రెడ్డి ఖాతాలో డబ్బు లేదని బ్యాంకు అధికారులు చెప్పారు. దీంతో బాధితుడు హిందూపురం ప్రత్యేక కోర్టులో కేసు దాఖలు చేశాడు. పూర్వాపరాలు పరిశీలించిన జడ్జి రమణయ్య.. నేరం రుజువు కావడంతో మధుకర్ రెడ్డికి 6 నెలల జైలు శిక్షతో పాటు రూ.5 లక్షల జరిమానా విధిస్తూ తీర్పు చెప్పారు. జరిమానా చెల్లించని పక్షంలో మరో 2 నెలలు జైలు శిక్ష అనుభవించాల్సి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. అయితే, న్యాయస్థానంలో మధుకర్ రెడ్డి సస్పెన్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ పిటిషన్ దాఖలు చేయడంతో అనుమతించి విడుదల చేశారు. కేజీబీవీలో టీచర్ల ఘర్షణ ఎన్పీకుంట: స్థానిక కేజీబీవీ పాఠశాలలో ఇరువురు ఉపాధ్యాయినులు మంగళవారం గొడవ పడ్డారు. విద్యార్థులకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పించాల్సిన గురువులు అసభ్య పదజాలంతో ఒకరినొకరు దూషించుకోవడం చర్చనీయాంశమైంది. ఈ విషయంపై పాఠశాల ఎస్ఓ రిహానా మాట్లాడుతూ విద్యార్థుల సౌకర్యార్థం పాఠశాలలో సోలార్ వాటర్ హీటర్ ఏర్పాటు గురించి కాంట్రాక్టర్తో ఫోన్లో మాట్లాడుతుండగా హిందీ ఉపాధ్యాయిని రూపారాణి తనపై దుర్భాషలాడిందని చెప్పారు. హిందీ ఉపాధ్యాయిని రూపారాణి మాట్లాడుతూ ఎస్ఓ రిహానా తన వ్యక్తిగత విషయాలను వేరే ఉపాధ్యాయిని ద్వారా అడిగించి బ్లాక్మెయిల్ చేసేలా వ్యవహరించడంతో సహనం కోల్పోయి దుర్భాషలాడినట్లు తెలిపారు. గతంలో కూడా పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయినుల మధ్య గొడవలు జరిగిన నేపథ్యంలో ఉన్నతాధికారులు స్పందించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు.
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ఫళారంలో దాహం కేకలుగుడిబండ: నాయకులు, అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో మడకశిర నియోజకవర్గంలోని పలు గ్రామాల్లో తాగునీటి కోసం ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ముందస్తు చర్యలు చేపట్టకపోవడం, పట్టించుకునేవారు లేకపోవడంతో ప్రతి మండలంలోనూ తాగునీటి సమస్య ఉత్పన్నమవుతోంది. ముఖ్యంగా దళిత కాలనీల్లోని ప్రజలకు గుక్కెడు నీటి కోసం నిత్యం ఎక్కడోచోట రోడ్డెక్కాల్సిన దుస్థితి నెలకొంది. గుడిబండ మండల పరిధిలోని ఫళారం గ్రామంలోని కొత్త దళిత కాలనీకి చెందిన మహిళలు తాగునీటి కోసం మంగళవారం రోడ్డెక్కారు. గుడిబండ – రొళ్ల మండలం వైపునకు వెళ్లే రహదారిపై బైఠాయించి నిరసన తెలిపారు. మహిళలు మాట్లాడుతూ... కాలనీలో నీళ్లు రాక 15 రోజులవుతున్నా అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు పట్టించుకోవడం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కాలనీలో నీటి సమస్య తీవ్రంగా ఉందని ఎన్నోసార్లు అధికారులకు విన్నవించినా పట్టించుకోలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నియోజకవర్గ ప్రజాప్రతినిధి దళితుడైనా తమకు తాగునీటి కష్టాలు తప్పడం లేదని వాపోయారు. ఇప్పటికైనా ఉన్నతాధికారులు తాగునీటి సమస్యను పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు. తాగునీటి కోసం రోడ్డెక్కిన మహిళలు
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గడువులోపు ఫిర్యాదులు పరిష్కరించండి● ఎస్పీ సతీష్కుమార్ పుట్టపర్తి టౌన్: ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక కార్యక్రమంలో వచ్చిన ఫిర్యాదులను గడువులోపు పరిష్కరించాలని ఎస్పీ సతీష్ కుమార్ పోలీస్ అధికారులను ఆదేశించారు. సోమవారం పోలీస్ కార్యాలయంలో ప్రజాసమస్యల పరిష్కార వేదిక నిర్వహించారు. ఎస్పీ సతీష్కుమార్ 70 వినతులు స్వీకరించి బాధితులతో ముఖాముఖి మాట్లాడారు. చట్టపరిధిలో విచారించి పరిష్కారం చూపుతామని తెలిపారు. అర్జీలు పునరావృతమైతే చర్యలు తప్పవని పోలీస్ అధికారులను ఆదేశించారు. కార్యక్రమంలో అడిషనల్ ఎస్పీ అంకిత సురానా, లీగల్ అడ్వైజర్ సాయినాథ్రెడ్డి, సీఐ బొజ్జప్ప, లక్ష్మీకాంత్రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. నేడు ఎస్కేయూ ఆవిర్భావ దినోత్సవంఅనంతపురం: శ్రీకృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయం 45వ ఆవిర్భావ దినోత్సవం మంగళవారం నిర్వహించనున్నారు. భువన విజయం ఆడిటోరియంలో జరిగే కార్యక్రమానికి ఎస్కేయూ వీసీ ప్రొఫెసర్ ఎన్వీఆర్ జ్యోతి కుమార్ ముఖ్య అతిథిగా, శలాక రఘునాథ శర్మ విశిష్ట అతిథిగా హాజరు కానున్నారు. ● విజయనగర రాజుల్లో గొప్పవాడైన శ్రీకృష్ణదేవరాయలు పేరున 1981 జులై 27న విశ్వవిద్యాలయాన్ని స్థాపించారు. ఎస్వీయూ అనుబంధంగా 1968లో పీజీ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేశారు. 1976లో స్వయంప్రతిపత్తి హోదా లభించింది. 1981లో పూర్తిస్థాయి వర్సిటీగా రూపాంతరం చెందింది. ఎస్కేయూలో చదివిన పలువురు వివిధ రంగాల్లో ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగారు. ఏపీ ప్రభుత్వ మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఐవైఆర్ కృష్ణా రావు, మాజీ డీజీపీ జేవీ రాముడు ఎస్కేయూలో పీజీ చదివారు. ఉమ్మడి రాష్ట్ర మాజీ డీజీపీ బయ్యారపు ప్రసాద్ రావు ఫిజిక్స్ విభాగంలో పీహెచ్డీ పూర్తి చేశారు. మాజీ డీజీపీ అరవింద రావు ఇంగ్లిష్ విభాగంలో పీజీ చదివారు. ఏపీ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ శ్రీనివాస రెడ్డి ఎస్కేయూలో ఎల్ఎల్బీ పూర్తి చేశారు. ఇలా ఎంతో మంది పూర్వ విద్యార్థులు ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నారు.
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తల్లిని బెదిరించిన కుమారుడికి జైలుపెనుకొండ రూరల్: తల్లిని దూషించి, బెదిరింపులకు పాల్పడిన కుమారుడికి న్యాయస్థానం మూడు నెలలు జైలు శిక్ష విధించింది. కియా ఎస్ఐ డి. రాఘవయ్య తెలిపిన మేరకు.. పెనుకొండ నగర పంచాయతీ పరిధిలోని వెంకటరెడ్డిపల్లికి చెందిన వెంకటలక్ష్మి తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి 2024లో కుంభకర్ణ హోటల్కు భోజనానికి వెళ్లింది. కుటుంబ విభేదాలు, కోర్టు కేసులు ఉన్న నేపథ్యంలో సోదరుడితో కలసి అక్కడికి చేరుకున్న పెద్ద కుమారుడు పీవీ జగన్నాథ్ తల్లి వెంకటలక్ష్మిని అసభ్య పదజాలంతో దూషించాడు. చంపేస్తానంటూ బెదిరించాడు. బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు అప్పటి కియా ఎస్ఐ రంగడు కేసు నమోదు చేసి ముద్దాయిని కోర్టులో ప్రవేశపెట్టారు. పూర్వాపరాలు విచారించిన అదనపు జ్యుడీషియల్ ఫస్ట్ క్లాస్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టు సోమవారం జగన్నాథ్కు మూడు నెలలు సాధారణ జైలు శిక్ష, రూ. 8 వేల జరిమాన విధించింది. ధర్మమే దిక్సూచిగా మానవ జీవితం సాగాలి ప్రశాంతినిలయం: ధర్మమే దిక్సూచిగా అంతరంగాన్ని మేల్కొలుపుతూ ప్రతి మనిషి తన జీవిత గమనాన్ని సాగించడం ద్వారా సమసమాజ స్థాపన సాధ్యమవుతుందని పలువురు వక్తలు పేర్కొన్నారు. ప్రశాంతినిలయంలో సత్యసాయి విద్యాసంస్థల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న భారతీయ సంస్కృతీ, ఆధ్యాత్మిక శిక్షణా తరగతుల్లో భాగంగా రెండో రోజు సోమవారం చర్చా గోష్టి నిర్వహించారు. సాయికుల్వంత్ సభా మందిరంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో పలువురు సత్యసాయి విద్యాసంస్థలకు చెందిన మహిళా ఉపన్యాసకులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా అనంతపురం మహిళా క్యాంపస్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ పీఎల్ రాణి మాట్లాడుతూ ఆధునిక సమాజంలో యువత ధర్మాన్ని ఆచరించడం పట్ల దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. అనంతరం ఇందికా సంస్థ ప్రోగ్రాం లీడర్ సాయి స్వరూప, లోయస్ ఇండియా సాప్ట్వేర్ సంస్థ సీనియర్ డైరెక్టర్ సాయి గీత, సత్యసాయి జనరల్ ఆసుపత్రి సీనియర్ మెడికల్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ లతాశ్రీ, యూకేకు చెందిన విద్యుల్లతా నారాయణ్ మాట్లాడారు. అమ్మమ్మ ఊరికి వెళ్లి.. తిరిగి రాని లోకాలకుశాంతిపురం: అమ్మమ్మ ఊరికి వెళ్లిన ఓ బాలుడు తిరిగి రాని లోకాలకు చేరాడు. కళ్యాణదుర్గం ప్రాంతానికి చెందిన సాత్విక్ (5) తన తల్లి దీపతో కలిసి కొన్ని రోజుల క్రితం చిత్తూరు జిల్లా శాంతిపురం మండలం కడపల్లిలోని అమ్మమ్మ ఇంటికి వెళ్లాడు. సోమవారం ఇంటి అవసరాల కోసం రోడ్డు పక్కన ట్యాంకర్ నుంచి గ్రామస్తులు నీరు పడుతుండగా, తోటి చిన్నారులతో సరదాగా సాత్విక్ అక్కడికి వెళ్లాడు. ఈ క్రమంలోనే ఓ టెంపో వీరిపై దూసుకెళ్లింది. తీవ్ర గాయాలైన సాత్విక్ను కుప్పం ఏరియా ఆస్పత్రిఇకి తీసుకెళ్లగా, చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు.
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‘లెన్స్కార్ట్ షోరూమ్తో తీరని నష్టం’ధర్మవరం అర్బన్: పట్టణంలో లెన్స్కార్ట్ షోరూమ్ ఏర్పాటుతో స్థానిక ఆప్టికల్స్ నిర్వాహకులకు తీరని నష్టంం జరుగుతుందని ధర్మవరం ఆప్టికల్స్ అసోసియేషన్ యజమానులు, వామపక్ష నాయకులు మండిపడ్డారు. పట్టణంలోని సెరికల్చర్ కార్యాలయ సమీపంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేస్తున్న లెన్స్కార్ట్ షోరూమ్ వద్ద సోమవారం ధర్నా చేశారు. పట్టణంలో దాదాపు 200 కుటుంబాలు ఆప్టికల్స్ వ్యాపారం చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నారన్నారు. లెన్స్కార్ట్ లాంటి పెద్ద కార్పొరేట్ దుకాణాల కారణంగా చిరు వ్యాపారులు నష్టపోతారన్నారు. అభివృద్ధి పేరుతో చిన్న వ్యాపారాలను నాశనం చేయడం సరికాదన్నారు. ఇంత జరుగుతున్నా ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు నోరు మెదపకపోవడం దారుణమని వాపోయారు. ప్రభుత్వం వెంటనే జోక్యం చేసుకుని చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. షోరూమ్ వద్ద ధర్నా చేపట్టిన ఆప్టికల్స్ యజమానులు, నిర్వాహకులు, పీఎస్యూ విద్యార్థి సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మంజుల నరేంద్ర, సురేష్చౌదరిలకు టూ టౌన్ సీఐ జయనాయక్, ఎస్ఐ ఖాదర్భాష సర్దిచెప్పారు. మాట వినకపోవడంతో ధర్నా చేస్తున్న బలవంతంగా వారిని స్టేషన్కు తరలించారు. ధర్నాలో ఆప్టికల్స్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు గుడిపాటి సురేష్, శ్రీకాంత్, హరికృష్ణ, శివ, ఆసిఫ్, రాజు, పీఎస్యు విద్యార్థి సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మంజుల నరేంద్ర, వినయ్కుమార్, పోలా లక్ష్మీనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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లోకేష్ రాజీనామా చేయాల్సిందే● అనంతపురానికి చెందిన జూటూరు రెడ్డప్ప టీచర్ పోస్టు కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాడు. కష్టపడి పరీక్ష రాసి మంచి మార్కులు సాధించాడు. ఎస్సీ గ్రూప్–3 కేటగిరీలో 57 మార్కులు సాధించి 219వ ర్యాంకులో నిలిచాడు. ఉద్యోగం ఖాయం అనుకుని బంధుమిత్రులందరికీ చెప్పుకున్నాడు. తీరా చూస్తే.. రెడ్డప్పకు రావాల్సిన ఉద్యోగం స్పోర్ట్స్ కోటాలో ఎవరో అభ్యర్థి ఎగరేసుకుపోయాడు. సాక్షి ప్రతినిధి, అనంతపురం: ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించడం ఒక స్వప్నం. అహోరాత్రులు శ్రమించి, తిండీ తిప్పలు మాని.. కుటుంబాలకు దూరంగా అరకొర వసతుల మధ్య పరీక్షల కోసం కష్టపడుతుంటారు. ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ ఇచ్చాక కష్టపడి పరీక్షలు రాస్తే అర్హత ఉన్న వారికి కాకుండా దొంగదారిలో వచ్చిన వారు ఉద్యోగాలు తన్నుకుపోతున్నారు. తొలి సంతకమే.. భారీ స్కాం ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు చేసిన తొలి సంతకం మెగా డీఎస్సీ. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 16,437 పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నామని ప్రకటించారు. అయితే ఇందులో స్పోర్ట్స్ కోటా ఉద్యోగాలన్నీ అమ్ముకున్నారని అభ్యర్థులు ఆరోపిస్తున్నారు. తమకు అన్ని అర్హతలూ ఉన్నా పట్టించుకోకుండా.. అర్హత లేని వారికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమ భవిష్యత్తుతో ఆటలాడుకోవద్దు సార్.. మా అర్హతను పరిగ ణనలోకి తీసుకుని ఉద్యోగాలు ఇవ్వండని విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్కు విన్నవించుకున్నా ఫలితం లేకుండా పోయిందని కన్నీటి పర్యంతమవుతున్నారు. 811 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలో 811 ఉపాధ్యాయ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు. సుమారు 46 వేల మంది అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. 39,943 మంది పరీక్షలకు హాజరయ్యారు. ఎంపికై న అభ్యర్థులకు నేరుగా ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా సమాచారం ఇచ్చారు. 1:1 రేషియోలో సర్టిఫికెట్ల వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేసిన తర్వాత సెలక్షన్ లిస్టులో మీ పేర్లు లేవంటూ అధికారులు చావుకబురు చల్లగా చెప్పారు. ఇదేంటని ప్రశ్నిస్తే తమకేమీ తెలియదని.. అంతా విజయవాడ నుంచే అభ్యర్థుల జాబితా వస్తోందని జిల్లా విద్యాశాఖాధికారులు చేతులెత్తేశారు. స్పోర్ట్స్ కోటాలో 22 పోస్టులు ఉమ్మడి జిల్లాలో మొత్తం 811 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వగా.. ఇందులో 22 పోస్టులు స్పోర్ట్స్ కోటా కింద కేటాయించారు. అయితే స్పోర్ట్స్ కోటాలో అర్హత లేని అభ్యర్థులకు ఉద్యోగాలు వచ్చాయని పరీక్షలు రాసిన అభ్యర్థులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఆధారాలతో విద్యాశాఖ ఉన్నతాధికారులను కలిసినా ఫలితం లేకుండా పోయిందని కన్నీటి పర్యంతమవుతున్నారు. నేడు భారీ ర్యాలీ డీఎస్సీ కుంభకోణంపై సీబీఐ విచారణ చేపట్టి.. అర్హులకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చి న్యాయం చేయాలని వైఎస్సార్సీపీ విద్యార్థి, యువజన విభాగాల నాయకులు మంగళవారం జిల్లా కేంద్రం పుట్టపర్తిలో భారీ ర్యాలీకి పిలుపునిచ్చారు. డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలకు బాధ్యత వహిస్తూ రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి పదవికి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేసి తన నైతికతను నిరూపించుకోవాలన్నారు. ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ మేరకు నిరుద్యోగ భృతి అమలు చేయాలని, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. నేటి భారీ ర్యాలీకి విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలిరావాలని పిలుపునిచ్చారు. విజయవంతం చేయండి నిరుద్యోగ యువతకు, విద్యార్థులకు వెన్ను పోటు పొడిచిన చంద్రబాబుకు బుద్ధి చెప్పేందుకు వైఎస్సార్సీపీ యువజన, విద్యార్థి విభాగాల ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం జిల్లా కేంద్రంలో ధర్నా, నిరసన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాం. మంగళవారం ఉదయం 10.30 గంటలకు పుట్టపర్తిలోని మాజీ ఎమ్మెల్యే దుద్దుకుంట శ్రీధర్రెడ్డి కార్యాలయం నుంచి నిరసన ర్యాలీ ప్రారంభమవుతుంది. గణేష్ సర్కిల్ వరకూ కొనసాగుతుంది. విద్యార్థులు, యువత భారీగా తరలివచ్చి విజయవంతం చేయాలి. డీఎస్సీలో అవకతవకలు, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్, ఉద్యోగాలు లేక ఇబ్బంది పడుతున్న యువతకు న్యాయం జరిగే వరకూ పార్టీ తరఫున పోరాడతాం. – గంగుల సుధీర్కుమార్ రెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ యువజన విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీక్కు బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖామంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తన పదవికి రాజీనామా చేసినట్లే.. డీఎస్సీలో చోటు చేసుకున్న అక్రమాలకు బాధ్యత వహిస్తు నారా లోకేష్ మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాలి. డీఎస్సీ కుంభకోణంపై సీబీఐతో విచారణ చేయించాలి. అర్హత ఉండీ ఉద్యోగం రాని అభ్యర్థులకు న్యాయం జరిగే వరకు మేము పోరాడుతాం. ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు వెంటనే చెల్లించాలి. ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన వాగ్దానం మేరకు నిరుద్యోగులకు ప్రతి నెలా రూ.3 వేల చొప్పున భృతి చెల్లించాలి. ఈ డిమాండ్లపై మంగళవారం చేపట్టే భారీ ర్యాలీకి నిరుద్యోగులు, విద్యార్థులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలిరావాలి. – పురుషోత్తం రాయల్, వైఎస్సార్ విద్యార్థి విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు కనగానపల్లి మండలం కుర్లపల్లి తండాకు చెందిన సుగాలి గోపాల్నాయక్ స్కూల్ అసిస్టెంట్ (సోషల్) పరీక్ష రాసి 71.65 మార్కులతో జనరల్లో 121వ ర్యాంకు సాధించాడు. ఎస్టీ కేటగిరిలో కచ్చితంగా ఉద్యోగం వస్తుందని సంతోషపడ్డాడు. అయితే తనకు రావాల్సిన ఉద్యోగాన్ని స్పోర్ట్స్ కోటాకు కేటాయించామని.. ఏమైనా అభ్యంతరాలుంటే మంగళగిరిలోని విద్యాశాఖాధికారులను సంప్రదించాలని చెప్పి అధికారులు చేతులు దులుపుకున్నారు. ఇలా డీఎస్సీ పేరుతో దగా చేయడంపై నిరుద్యోగులు భగ్గుమంటున్నారు. ప్రభుత్వ తీరును ఎండగడుతున్నారు. అర్హులకు చేసిన అన్యాయంపై పోరుబాటకు సిద్ధమయ్యారు.
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వైభవంగా ముత్యాలమ్మ గ్రామోత్సవంధర్మవరం అర్బన్: పట్టణంలో సోమవారం ముత్యాలమ్మ గ్రామోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. లక్ష్మీచెన్నకేశవపురంలోని మేడాపురం రోడ్డు సమీపంలో ఉన్న ముత్యాలమ్మకు సోమవారం నిర్వాహకులు నాయనిగారి నరసింహారెడ్డి స్వామి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనంతరం ప్రత్యేక రథంపై ఉత్సవ విగ్రహాన్ని ఉంచి పురవీధుల్లో ఊరేగించారు. గ్రామోత్సవంలో కళాకారులు నృత్యాలు, కోలాటాలు, చెక్కభజనలతో ఆకట్టుకున్నారు. పలువురు విచిత్ర వేషధారణతో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. అడుగడుగునా అమ్మవారికి భక్తులు పూజలు చేశారు. అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు పట్టణవాసులు తరలివచ్చారు. మంగళవారం ముత్యాలమ్మకు మహిళలు బోనాలు తీసుకెళుతున్నట్లు ఆలయ కమిటీ నిర్వాహకులు నరసింహారెడ్డి స్వామి తెలిపారు.
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మోదీ ప్రభుత్వంలో పెరిగిన పేదరికంలేపాక్షి: కేంద్రంలో మోదీ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక దేశంలో పేదరికం పెరిగిపోయిందని సీపీఐ జాతీయ కార్యదర్శి రామకృష్ణ విమర్శించారు. సోమవారం లేపాక్షిలో సీపీఐ జిల్లా కార్యదర్శి వేమయ్యయాదవ్ అధ్యక్షతన ఏర్పాటు చేసిన జిల్లా శిక్షణా తరగతులకు ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ప్రధానమంత్రి మోదీ 12 సంవత్సరాల కాలంలో పేదలకు చేసిన మేలు శూన్యమన్నారు. వ్యవస్థలను అంగట్లో సరుకుల్లా కొనుగోలు చేసి ఆర్భాటం చేయడం సిగ్గుచేటన్నారు. నీట్ పేపర్ లీకేజీ వల్ల 16 మంది విద్యార్థులు మరణిచండం బీజేపీ పాపమేనన్నారు. ఢిల్లీని గడగడలాడించి కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రిని రాజీనామా చేయించడంలో యువత, విద్యార్థుల పాత్ర గొప్పదన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా మతోన్మాదం పెరిగిపోయిందని విమర్శించారు. 2014లో రూపాయి విలువ పడిపోయిందని మాట్లాడిన మోదీ ప్రస్తుతం ఏ స్థాయిలో వుందో కళ్లు తెరిచి చూడాలన్నారు. ఉపాధి హామీ పథకాన్ని నిర్వీర్యం చేసి పేదల కడుపుకొట్టారన్నారు. అదానీ, అంబానీలే దేశ సంపదలో ముందున్నారని విమర్శించారు. మోదీ రాజకీయాలకు పనికిరాడని చెప్పిన చంద్రబాబు ఈ రోజున దేశానికి విశ్వగురువు అని మాట్లాడడం రాజకీయ స్వార్థమే అన్నారు. రాష్ట్రంలో భూకబ్జాలు, దందాలు, అధికార అరాచకాలు పెరిగి పోయాయని, ప్రశ్నిస్తే కేసులు పెడుతున్నారని విమర్శించారు. వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి 5 సంవత్సరాల్లో చేసిన అప్పులు ఎన్ని, చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఈ రెండేళ్లలో చేసిన అప్పెంత అని ప్రశ్నించారు. రాష్ట్రంలో 80 శాతం మంది ఎమ్మెల్యేలు అవినీతిలో మునిగి పోయారని ఆరోపించారు. కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర కార్యదర్శివర్గ సభ్యులు డి.జగదీష్, రామాంజినేయులు, రైతు సంఘం రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కాటమయ్య, జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు కనిశెట్టిపల్లి వినోద్కుమార్, శివప్ప, మధు, నరసింహమూర్తి, రాజా, చలపతి నాయుడు, బాలస్వామి, వెంకటేష్, మండల కార్యదర్శి గౌతమ్కుమార్, నాయకులు కమల్భాషా, బాబు, చాంద్బాషా, శ్రీనివాసులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. రాష్ట్రంలో పెరిగిన అరాచకాలు సీపీఐ జాతీయ కార్యదర్శి రామకృష్ణ
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దారి దోపిడీ దొంగల అరెస్ట్చందానగర్(హైదరాబాద్): దారి దోపిడీలకు పాల్పడుతున్న దొంగలను చందానగర్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. సోమవారం రామచంద్రాపురం ఏసీపీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఏసీపీ శ్రీనివాస్, సీఐ శ్రీధర్కుమార్ వివరాలు వెల్లడించారు. కదిరి మండలం కురుమామిడికి చెందిన ఉజర్ల విష్ణు వర్ధన్ నగరంలోని మంగళ్హట్ శివలాల్ నగర్లో నివాసముంటూ మేసీ్త్ర పని చేస్తున్నాడు. బోడుప్పల్ బంగారు మైసమ్మ టెంపుల్లో నివాసముండే దండగుల భాను ప్రసాద్ ప్రస్తుతం శేరిలింగంపల్లి పాపిరెడ్డికాలనీలో నివాసముంటూ పెయింటర్గా పని చేస్తున్నాడు. గత నెల 22వ తేదీన వీరిద్దరూ కలిసి చందానగర్ హుడాకాలనీలోని ఓ గుడిసెలోకి వెళ్లి మంచినీళ్లు కావాలని అడిగి సెల్ఫోన్ లాక్కొని ఇంట్లో వారిపై దాడి చేసి పారిపోయారు. బాధితులు చందానగర్ పోలీసులను ఆశ్రయించగా కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేపట్టారు. సీసీ టీవీ ఫుటేజ్లను పరిశీలించి నిందితులను గుర్తించిన పోలీసులు సోమవారం పాపిరెడ్డి కాలనీలో ఇద్దరినీ అదుపులోకి తీసుకున్నారు. గతంలో వీరిపై 11 దొంగతనాల కేసులు వివిధ పోలీస్ స్టేషన్లలో నమోదైనట్లు విచారణలో వెల్లడైంది. దారి దోపిడీలకు పాల్పడేవారని తెలిసింది. ఈ క్రమంలో నిందితుల నుంచి ఒక రెడ్మీ నోట్ 11 సెల్ఫోన్తో పాటు బజాజ్ పల్సర్ 220, బజాజ్ పల్సర్ 150, బజాజ్ పల్సర్ ఎన్ఎస్ 160, కేటీఎం డ్యూక్ 200, యమహా ఫ్యాసినో బైకులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
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ట్రాన్స్ఫార్మర్ అందజేసి.. చేతులెత్తేసిపుట్టపర్తి అర్బన్: మామూళ్లు ఇచ్చేదాకా ఎలాంటి విద్యుత్ కనెక్షన్లు ఇవ్వబోమన్న రీతిలో రైతులను తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారు విద్యుత్ శాఖ అధికారులు. ట్రాన్స్ఫార్మర్, విద్యుత్ స్తంభాలు, తీగలు, ఇతర పరికరాలకు డీడీలు తీసి పంపితే కనెక్షన్ ఇవ్వాల్సిన అధికారులు పొలం వైపు కన్నెత్తి చూడడం లేదు. వివరాలు.. గోరంట్ల మండలం దిగువ గంగంపల్లి తండాకు చెందిన రైతులు శివమూర్తి నాయక్, కుల్లాయినాయక్, జగదీష్ నాయక్లు బోర్లు వేసి గతంలోనే విద్యుత్ కనెక్షన్ కోసం డిపాజిట్ చెల్లించారు. ఏడాది క్రితం ట్రాన్స్ఫార్మర్ను తీసుకొచ్చి తండాలోని రోడ్డు పక్కన రచ్చబండపై ఉంచి వెళ్లిన విద్యుత్ శాఖ అధికారులు ఆ తర్వాత చేతులెత్తేశారు. ఇప్పటి వరకూ అమర్చలేదు. అడిగినంత ఇవ్వలేక పోవడంతోనే ఇలా చేస్తున్నారని బాధితులు ఆరోపిస్తున్నారు. ● గోరంట్ల మండలంలోనే గంగంపల్లికి చెందిన మరో రైతు చాకల గోవింద్ది కూడా దాదాపు ఇలాంటి పరిస్థితే. గోవింద్ బోరు వేసి పంటలు సాగు చేస్తున్నాడు. డిపాజిట్ చెల్లించి చాలా కాలమైంది. ఇప్పటి వరకూ విద్యుత్ కనెక్షన్ ఇవ్వలేదు. దీంతో చేసేది లేక ఇతర రైతుల బోరు బావుల నుంచి విద్యుత్ కనెక్షన్ తీసుకొని పంటను కాపాడుకుంటున్నాడు. విద్యుత్ తీగలను కట్టెల సహాయంతో మోటార్ వద్దకు లాగాల్సి వచ్చిందని రైతు ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. విద్యుత్శాఖ అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో పంటలు ఎలా సాగు చేయాలో అర్థం కావడం లేదని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికై నా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు.
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బియ్యం కోసం వెళ్లి దొరికిపోయారుధర్మవరం రూరల్: ఓ ఇంట్లో దూరి బియ్యం బస్తాలు చోరీ చేసి వాటిని ద్విచక్రవాహనంపై తరలిస్తున్న దొంగలకు గ్రామస్తులు దేహశుద్ధి చేశారు. ఈ ఘటన సోమవారం సాయంత్రం మండల పరిధిలోని కుణుతూరు గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే... రావులచెరువు గ్రామానికి చెందిన బోయ అక్కులప్ప, కురుబ చంద్ర సోమవారం సాయంత్రం కుణుతూరు గ్రామంలోని చిన్నన్న గారి నారాయణరెడ్డి ఇంటి వద్దకు వెళ్లారు. ఇంట్లో ఉన్న నారాయణరెడ్డి కూతురు జ్వోతికారెడ్డిని నాన్నగారులేరా అని ప్రశ్నించారు. అందుకు ఆ అమ్మాయి లేరని చెప్పగానే... ‘‘మీ నాన్న మా ఇంట్లోని రెండు బియ్యం ప్యాకెట్లు తీసుకోండి’’ అని మాతో చెప్పాడంటూ ఇంట్లోకి దూరారు. దీంతో అనుమానం వచ్చిన జ్వోతికారెడ్డి గట్టిగా నిలదీయడంతో వారు ఆమె గొంతు పట్టుకొని ‘‘అరిస్తే చంపేస్తాం జాగ్రత్త’’ అంటూ బెదిరించారు. అనంతరం ఇంట్లోకి వెళ్లి రెండు బియ్యం బస్తాలను ఎత్తుకొని ఇంటి బయట అప్పటికే నిలిపి ఉంచిన ద్విచక్ర వాహనంపైకి వేశారు. సరిగ్గా ఆ సమయంలోనే జ్వోతికారెడ్డి గట్టిగా కేకలు వేయడంతో చుట్టు పక్కల వారు వచ్చి వారిని పట్టుకొని దేహశుద్ధి చేశారు. అక్కడే ఉన్న స్తంభానికి కట్టేసి ధర్మవరం రూరల్ పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. బాధిత కుటుంబ సభ్యులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు వారిని పోలీస్స్టేషన్కు తరలించి విచారిస్తున్నారు. దొంగలకు దేహశుద్ధి చేసిన కుణుతూరు వాసులు
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సుందరేశ్చారి ఎక్కడ?మడకశిర: నకిలీ బంగారు నగలు తాకట్టుపెట్టి బ్యాంకుకు టోకరా వేసిన కెనరా బ్యాంక్ గోల్డ్ అప్రైజర్ సుందరేశ్చారి కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. మడకశిర రూరల్ సర్కిల్ సీఐ రాజ్కుమార్ ఆధ్వర్యంలో అప్గ్రేడ్ పోలీస్స్టేషన్ ఎస్ఐ కృష్ణారెడ్డి తదితరులు ఈ కేసును ముమ్మరంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఎస్పీ సతీష్కుమార్ కూడా ఈ కేసుపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకున్నట్లు తెలిసింది. స్వగ్రామం, బంధువుల ఇళ్ల వద్ద ఆరా.. మడకశిర కెనరా బ్యాంకులో ఈనెల 25న తేదీ (శనివారం) ఆడిట్ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా తాకట్టు పెట్టిన బంగారు ఆభరణాలను పరిశీలించగా, 12 ఖాతాలకు సంబంధించిన ఆభరణాలు నకిలీవని గుర్తించారు. అంతేకాకుండా నకిలీ బంగారు ఆభరణాలతో ఏకంగా రూ.70.66 లక్షలు రుణాలు తీసుకున్నట్లు తెలుసుకున్నారు. ఈ వ్యవహారంపై అనంతపురం కెనరా బ్యాంక్ ఏజీఎం శ్రీనివాసులు స్థానిక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా..బ్యాంక్ అప్రైజర్ సుందరేశ్చారితో పాటు మరో ఏడుగురిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. అనంతరం ప్రధాన నిందితుడు సుందరేశ్చారిని పట్టుకోవడానికి ముమ్మరంగా గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. సుందరేశ్చారి స్వగ్రామమైన గుడిబండ మండలం ఎస్ రాయాపురంతో పాటు అతని బంధువుల గ్రామాల్లోనూ పోలీసులు ఆరా తీశారు. కుటుంబ సభ్యులనూ విచారించారు. అంతేకాకుండా నిందితుడు హిందూపురం ప్రాంతంలో ఉన్నట్లు సమాచారం అందడంతో పోలీసులు అక్కడికి వెళ్లి గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. అయినా అతని ఆచూకీ దొరకలేదు. ప్రస్తుతం ఫోన్ లొకేషన్ ఆధారంగా సుందరేశ్చారిని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. బ్యాంకు సిబ్బంది పాత్రపైనా ఆరా.. నకిలీ బంగారు బాగోతంలో గోల్డ్ అప్రైజర్ సుందరేశ్చారికి బ్యాంకు సిబ్బంది ఎవరైనా సహకరించారా అన్న కోణంలోనూ పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో గోల్డ్ లోన్లు మంజూరు చేసిన సమయంలో ఉన్న బ్యాంకు సిబ్బంది తీరు గురించి ఆరా తీస్తున్నారు. మొత్తంగా సుందరేశ్చారి పట్టుబడితే ఈ కేసు ఓ కొలిక్కి వచ్చే అవకాశం ఉందని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. ఈ విషయమై స్థానిక ఎస్ఐ కృష్ణారెడ్డి మాట్లాడుతూ... ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి నిందితుడిని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామని తెలిపారు. త్వరలోనే ఈ కేసును ఒక కొలిక్కి తెస్తామని తెలిపారు. నకిలీ బంగారు ఆభరణాల తాకట్టు కేసు దర్యాప్తు ముమ్మరం కీలక నిందితుడైన సుందరేశ్చారి కోసం పోలీసుల గాలింపు ఫోన్ లొకేషన్ ఆధారంగా పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నాలు బ్యాంకు సిబ్బంది పాత్రపైనా ఆరా తీస్తున్న పోలీసులు
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అప్పులు అధికమై ఆత్మహత్యకూడేరు: మండల పరిధిలోని జల్లిపల్లికి చెందిన అశోక్ కుమార్ రెడ్డి(40) అనే వ్యక్తి ఆదివారం రాత్రి ఇంట్లో ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. పోలీసుల వివరాల మేరకు.. మృతుడు ప్రైవేట్ ఎలక్ట్రీషియన్గా పని చేసేవాడు. అలాగే పొలంలో పంటలు సాగు చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. అతనికి భార్య లక్ష్మీ, కుమారుడు, కుమార్తె ఉన్నారు. ఇటీవల కరెంట్ పనులు లేక, పంటలు సరిగా పండక అప్పులపాలయ్యాడు. ఆర్థిక ఇబ్బందులతో కుటుంబ పోషణ భారమైంది. దీంతో మనస్తాపం చెంది ఇంట్లో ఉరేసుకున్నాడు. పోలీసులు ఘటనా స్థలికి వెళ్లి పరిశీలించారు. మృతుని భార్య లక్ష్మీ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేశారు. తండ్రి మందలించారని కుమారుడు.. యాడికి: మద్యానికి బానిసైన ఓ యువకుడు తండ్రి మందలించాడని చెట్టుకు ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్న సంఘటన యాడికి మండల కేంద్రంలో సోమవారం చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు, కుటుంబ సభ్యులు తెలిపిన మేరకు.. మండల కేంద్రంలోని చౌడేశ్వరీ కాలనీకి చెందిన బద్దల రామ్మోహన్, బద్దల కృష్ణమ్మ దంపతులకు ఇద్దరు కుమార్తెలు, కుమారుడు అజయ్కుమార్ (23) ఉన్నారు. ఇటీవల అజయ్ కుమార్ మద్యానికి బానిసయ్యాడు. తండ్రిని ఆదివారం రాత్రి కొంత డబ్బు ఇవ్వాలని అడిగాడు. ‘ఇంత కాలం నీవు ఏ పని చేయకున్నా మేమే నెట్టుకొస్తున్నామం’టూ తండ్రి కుమారుడిపై ఆగ్రహం చేయగా.. మనస్తాపానికి గురైన అజయ్కుమార్ గ్రామ సమీపంలోని వేపచెట్టుకు ఉరి వేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. సోమవారం ఉదయం గుర్తించిన స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారమందించారు. రామ్మోహన్ ఫిర్యాదు కేసు నమోదు చేశారు. అజయ్ మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తాడిపత్రి ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఒక్కగానొక్క కుమారుడు మృతి చెందడంతో తల్లిదండ్రులు కన్నీటిపర్యంతమయ్యారు.
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ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం తనిఖీ● రోగులతో మాట్లాడి సేవలపై ఆరా తీసిన ఎన్క్యూఏఎస్ బృందం సభ్యులు ఎన్పీ కుంట: ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో వైద్య సేవల నాణ్యత, పారిశుధ్యం, సౌకర్యాలను మెరుగుపరిచేందుకు తనిఖీలు నిర్వహించే నేషనల్ క్వాలిటీ అస్యూరెన్స్ స్టాండర్డ్స్ బృందం (ఎన్క్యూఏఎస్) సభ్యులు సోమవారం స్థానిక ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని తనిఖీ చేశారు. అసిస్టెంట్ ప్రోగ్రాం అధికారి కమలాకర్, డాక్టర్ సత్యనారాయణస్వామి తదితరులతో కూడిన బృందం సభ్యులు ఆస్పత్రిలోని అన్ని విభాగాలను సందర్శించారు. ఓపీ, ఐపీ సేవలను ఆరా తీశారు. అలాగే ప్రసూతి గది, ల్యాబ్, ఔషధ నిల్వలు, రికార్డుల గది, పారిశుధ్యం నిర్వహణ, తాగునీటి సౌకర్యం, బయోమెడికల్ వ్యర్థాల నిర్వహణ తదితర అంశాలపై క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేశారు. రోగులతో మాట్లాడి వారికి అందుతున్న వైద్య సేవలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆస్పత్రిలో పాటించవలసిన నాణ్యత ప్రమాణాలు, రికార్డుల నిర్వహణ, తదితర సేవల మెరుగుదలకు సిబ్బందికి పలు సూచనలు చేశారు. వారి వెంట వైద్యులు ఎంఎస్ దీప్తి, బాలాజీ నాయక్, సీహెచ్ఓ నాగలక్ష్మి ఉన్నారు.
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‘పరిష్కార వేదిక’కు 332 అర్జీలుప్రశాంతి నిలయం: ‘ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక’లో అందే ప్రతి అర్జీని సకాలంలో పరిష్కరించాలని కలెక్టర్ శ్యాం ప్రసాద్ అధికారులను ఆదేశించారు. సోమవారం పుట్టపర్తి సమీపంలోని రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలోని రెవెన్యూ భవన్లో ‘పరిష్కార వేదిక’ నిర్వహించారు. జిల్లా నలుమూలల నుంచి వచ్చిన ప్రజలు.. వివిధ సమస్యలపై 332 అర్జీలు అందించారు. కలెక్టర్ శ్యాంప్రసాద్, జాయింట్ కలెక్టర్ మౌర్య భరద్వాజ్ తదితరులు ప్రజల నుంచి అర్జీలు స్వీకరించి వాటి పరిష్కారం నిమిత్తం ఆయా శాఖలకు పంపారు. అనంతరం కలెక్టర్ శ్యాంప్రసాద్ అధికారులతో సమావేశమయ్యారు. ప్రజల నుంచి అందే అర్జీలను క్షుణ్ణంగా చదివి అర్హత మేరకు పరిష్కారం చూపాలన్నారు. అర్జీల పరిష్కారంలో నిర్లక్ష్యాన్ని ఏదశలోనూ ఉపేక్షించబోమన్నారు. ప్రభుత్వ సేవలను ప్రజలకు మరింత చేరువ చేయాలన్నారు. ఇందుకోసం అన్ని శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో పని చేయాలన్నారు. కార్యక్రమంలో డీఆర్ఓ కొండయ్య, ఆర్డీఓ సువర్ణ, పలు శాఖల జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు. ప్రజలకు మెరుగైన సేవలందిస్తాం ● ధర్మవరం నూతన ఆర్డీఓ రాంభూపాల్రెడ్డి ధర్మవరం అర్బన్: ప్రజలకు మెరుగైన రెవెన్యూ సేవలు అందేలా తనవంతు కృషి చేస్తానని ధర్మవరం నూతన ఆర్డీఓ రాంభూపాల్రెడ్డి తెలిపారు. సోమవారం ఆయన బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా కార్యాలయ ఏఓ ఖతిజున్కుఫ్రా, పలువురు అధికారులు, కార్యాలయ సిబ్బంది పుష్పగుచ్ఛాలతో ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. గతంలో ఇక్కడ పనిచేసిన ఆర్డీఓ మహేష్ నాలుగు నెలల క్రితం బదిలీపై వెళ్లారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇన్చార్జ్ ఆర్డీఓలు కొనసాగారు. ఈ క్రమంలోనే ఇటీవల ప్రభుత్వం నంద్యాలలో స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్గా విధులు నిర్వహిస్తున్న రాంభూపాల్రెడ్డిని ధర్మవరం ఆర్డీఓగా బదిలీ చేసింది. దీంతో ఆయన సోమవారం బాధ్యతలు తీసుకున్నారు. అనంతరం రెవెన్యూ అధికారులతో సమావేశమయ్యారు. డివిజన్ పరిధిలోని సమస్యలపై ఆరా తీశారు. అత్యాచార నిందితులను కఠినంగా శిక్షించాలి ● వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షురాలు ఉషశ్రీ చరణ్ డిమాండ్ పెనుకొండ రూరల్: దళిత బాలికపై అత్యాచారం చేసి ఆమె గర్భం దాల్చేందుకు కారణమైన మానవ మృగాన్ని కఠినంగా శిక్షించాలని వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షురాలు ఉషశ్రీచరణ్ డిమాండ్ చేశారు. ఓ మహిళ హోంమంత్రిగా రాష్ట్రంలో బాలికలు, మహిళలకు రక్షణ లేకుండా పోవడం చూస్తే శాంతిభద్రతలు ఎలా ఉన్నాయో అర్థం చేసుకోవచ్చన్నారు. ఈ మేరకు సోమవారం ఆమె ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. గోరంట్ల మండంలోని ఓ గ్రామంలో అభం, శుభం తెలియని బాలికపై ఓ కామాంధుడు అత్యాచారం చేయగా... బాలిక గర్భం దాల్చిందని, ఈ ఘటన సభ్యసమాజం తలదించుకునేలా ఉందన్నారు. రాష్ట్రంలో మహిళలకే కాదు బాలికలకు కూడా రక్షణ కరువైందన్నారు. ఇప్పటికే జిల్లాలో ఇలాంటి ఘటనలు అనేకం జరిగాయన్నారు. అయినా ప్రభుత్వం సరిగా స్పందించడం లేదన్నారు. అందువల్లే బాలికలపై అఘాయిత్యాలు ఆగడం లేదన్నారు. ఇప్పటికై నా ఈ ఘటనపై లోతుగా విచారణ జరిపి నిందితులను కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు. డీటీ ప్యానల్ విడుదల అనంతపురం అర్బన్: తహసీల్దారు పదోన్నతుల ప్రక్రియలో భాగంగా ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాకు సంబంధించి 92 మందితో డీటీ (డిప్యూటీ తహసీల్దార్) ప్యానల్ను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. ఇందుకు సంబంధించి అభ్యంతరాలు ఉంటే వారంలోగా సమర్పించాలని సూచించింది. 2018–19కు సంబంధించి 15 మంది డీటీలు, 2019–20కు 16 మంది, 2020–21కు 31 మంది, 2021–22కు ముగ్గురు, 2022–23కు 18 మంది, 2023–24కు నలుగురు, 2024–25కు సంబంధించి ఐదుగురు మొత్తం 92 మందితో ప్యానల్ విడుదల చేసింది. పోస్టుల ఖాళీలను అనుసరించి సీనియారిటీ ప్రకారం వీరికి తహసీల్దార్లుగా పదోన్నతి కల్పిస్తారు.
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కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల సమస్యలు పట్టవా?ప్రశాంతినిలయం: ఇటీవల విజయవాడ వేదికగా తమ డిమాండ్లు పరిష్కరించాలని 45 రోజుల గడువు విధించినా చంద్రబాబు ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదని వైద్యారోగ్య శాఖలో పని చేస్తున్న కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సోమవారం రెవెన్యూ భవన్లో జరిగిన పీజీఆర్ఎస్లో వినతి పత్రం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ తమ డిమాండ్ల పరిష్కారానికి జూన్ 17న ధర్నా నిర్వహించి 45 రోజుల గడువు ఇచ్చామని అయినా ఇప్పటి వరకూ ప్రభుత్వం డిమాండ్లు పరిష్కరించక పోగా కనీసం చర్చలకు కూడా పిలవలేదన్నారు. కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులను రెగ్యులర్ చేయాలని, రెగ్యులరైజేషన్ పూర్తయ్యే వరకూ 100 శాతం గ్రాస్ వేతనం ఇవ్వాలన్నారు. మరణించిన ఉద్యోగికి సంబంధించి రూ.50 లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా ఇవ్వాలని, ఆ కుటుంబంలో ఒకరికి ఉద్యోగం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. కార్యక్రమంలో సిబ్బంది జ్యోతి, క్షమత, సుమ, శివమ్మ, చరణ్, రాకుమార్, చంద్రకళ ఉన్నారు. కిడ్నాప్ కేసులో నిందితుడి అరెస్టు తనకల్లు: కిడ్నాప్ కేసులో నిందితుడిని అరెస్టు చేసినట్లు ఎస్ఐ దిలీప్కుమార్ తెలిపారు. వివరాలు... చిత్తూరు జిల్లా తవణంపల్లి మండలం జెట్టిపల్లికి చెందిన గల్లా హేమచంద్ర మరో ఇద్దరు వ్యక్తులతో కలిసి 2019లో గందోడివారిపల్లికి చెందిన నరేష్, నైనాను కిడ్నాప్ చేసి రూ. 3 లక్షలు డిమాండ్ చేశాడు. దీంతో కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టిన పోలీసులు అప్పట్లోనే ఇద్దరిని అరెస్టు చేశారు. గల్లా హేమచంద్ర పోలీసులకు చిక్కకుండా తప్పించుకు తిరుగుతున్నాడు. ఇటీవల గల్లా హేమచంద్ర చిత్తూరు–తమిళనాడు సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ఉన్నట్లు పక్కా సమాచారం అందుకున్న ఎస్ఐ తన సిబ్బందిని పంపి అతన్ని అరెస్టు చేశారు. సోమవారం కదిరి కోర్టులో హాజరుపరచగా నిందితుడికి జడ్జి 14 రోజుల రిమాండ్ విధించారు. కర్ణాటక మద్యం ధ్వంసంరామగిరి: రామగిరి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో అక్రమంగా తరలిస్తూ పట్టుబడిన రూ. 3.47 లక్షల విలువైన కర్ణాటక మద్యాన్ని పోలీసులు ధ్వంసం చేశారు. నిబంధనల ప్రకారం ధ్వంసం చేసినట్లు ఎస్ఐ ప్రదీప్ రాజ్ తెలిపారు. 8,213 లిక్కర్ ప్యాకెట్లు, 789 లీటర్ల వివిధ మద్యం బాటిళ్లతో పాటు బీర్ బాటిళ్లు ధ్వంసం చేశామన్నారు. కార్యక్రమంలో డీపీ అండ్ఈఓ గోవిందనాయక్, ఎకై ్సజ్ సీఐ ఫరూక్ అజం, ఎస్ఐ శివప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. నీరు కరువై.. జీవాలతో వలసగాండ్లపెంట: తీవ్ర వర్షాభావంతో నీరు కరువవడంతో కాపర్లు జీవాలతో కలిసి ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్తున్నారు. ఎన్పీ కుంట మండలం పుల్లగూర్లపల్లికి చెందిన గంగయ్యకు 50 ఆవులు ఉన్నాయి. ఇటీవల జీవాలకు పశుగ్రాసంతో పాటు తాగునీరు కరువైంది. కదిరి రూరల్ మండలంలోని విఠలరాయుని చెరువులో కొద్దిపాటి నీటితో కొండ గుట్టల్లో పశుగ్రాసం అందుబాటులో ఉందని తెలుసుకున్న ఆయన సోమవారం తన స్వగ్రామం నుంచి ఆవులను అక్కడికి తీసుకెళ్లాడు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పందించి పశుగ్రాస కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి పశువులను సంరక్షించాలని రైతు సంఘం మండల కార్యదర్శి కేకే రాజారెడ్డి, సీపీఐ మండల కార్యదర్శి శ్రీరాములునాయుడు డిమాండ్ చేశారు. రౌడీషీటర్ అరెస్ట్ అనంతపురం సెంట్రల్: యువకుడిపై దాడి చేసిన రౌడీషీటర్ సుధీర్ అలియాస్ పులి అనే వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేసినట్లు వన్టౌన్ సీఐ వెంకటేశ్వర్లు తెలిపారు. నగరంలో ఉమానగర్కు చెందిన రౌడీషీటర్ దాసరి సుధీర్ ఈనెల 23న పాతూరు కూరగాయల మార్కెట్ సమీపంలో మహమ్మద్ ఫైజాన్ అహ్మద్పై కర్రతో దాడి చేశాడు. దీంతో ఫైజాన్ ముక్కు వద్ద తీవ్ర గాయమైంది. ఎముక విరిగింది. దీనిపై బాధితుని ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి సోమవారం నిందితున్ని అరెస్ట్ చేసినట్లు సీఐ తెలిపారు. న్యాయస్థానంలో హాజరుపర్చి రిమాండ్కు పంపామన్నారు.
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వంచించిన ‘వందనం’చిలమత్తూరు: ఆమె ఆ గ్రామ మాజీ వార్డు మెంబర్. భర్తను కోల్పోయి పుట్టెడు దుఃఖంలో ఉంది. ఉన్న ఒక్కగానొక్క కుమారుడిని కష్టపడి ఇంటర్ చదివిస్తోంది. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఆర్భాటంగా ప్రకటించిన తల్లికి వందన (అమ్మఒడి) పథకానికి ఆమె అన్ని విధాలా అర్హురాలు. కానీ ఆమెకు ఆ నిధులు అందలేదు. ఎందుకని ఆరా తీసేందుకు సచివాలయానికి వెళితే...ఎవరూ పట్టించుకోలేదు. గంటల తరబడి వేచిచూసిన ఆమె అస్వస్థతకు గురై అక్కడే పడిపోయారు. వివరాల్లోకి వెళితే...చిలమత్తూరు 1వ వార్డు మాజీ సభ్యురాలు విజయలక్ష్మి భర్త ఏడాది క్రితం మృతి చెందాడు. కుమారుడు ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్నాడు. ఆమె ‘తల్లికి వందనం’ పథకానికి పూర్తి అర్హురాలైనా నగదు ఖాతాలో జమ చేయలేదు. ఎన్నిసార్లు అధికారులను అడిగినా ‘నీ భర్త అకౌంట్లో నగదు పడింది’ అంటూ పో అంటూ పంపిస్తున్నారు. అయితే తన భర్త మృతి చెందగానే.. ఆయన ఖాతాను బ్యాంకు అధికారులు రద్దు చేశారని, అలాంటిది ఆ ఖాతాకు నగదు ఎలా జమ అవుతుందని ఆమె ప్రశ్నించినా...సమాధానం చెప్పేవారు కరువయ్యారు. ఈ క్రమంలోనే సోమవారం మరోసారి గ్రామ సచివాలయానికి వచ్చిన విజయలక్ష్మి...గంటల తరబడి అక్కడే నిల్చోవాల్సి రావడంతో సొమ్మసిల్లిపడిపోయారు. వెంటనే అక్కడున్న వారు ఆమెకు నీరు తాగించి సపర్యలు చేసి ఇంటికి పంపారు. ఇలా విజయలక్ష్మి మాత్రమే కాదు...జిల్లాలో వేలాది మంది అర్హులైన మహిళలు తల్లికివందనం డబ్బులు జమకాక సచివాలయాల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నారు. ‘తల్లికివందనం’ డబ్బులు పడకపోవడంతో సచివాలయానికి వచ్చిన మహిళ సమాధానం చెప్పేవారు లేక గంటల తరబడి వేచి చూసిన వైనం చివరకు సొమ్మసిల్లి పడిపోయిన మాజీ వార్డు మెంబర్
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ప్రొఫెసర్ల పదోన్నతులకు ఆమోదంఅనంతపురం: శ్రీకృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయం (ఎస్కేయూ) పాలకమండలి సమావేశం సోమవారం వీసీ జ్యోతికుమార్ అధ్యక్షతన నిర్వహించారు. అందుబాటులో ఉన్న పాలకమండలి సభ్యులు నేరుగా, ఎక్స్ అఫిషియో అధికారులు ఆన్లైన్లో హాజరయ్యారు. సమావేశంలో పలు అంశాలకు అమోదం తెలిపారు. ప్రొఫెసర్లకు సీనియర్ ప్రొఫెసర్లుగా, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లకు అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్లుగా పదోన్నతి కల్పించనున్నారు. కెరీర్ అడ్వాన్సెమెంట్ స్కీం (సీఏఎస్) కింద పదోన్నతికి ఇవ్వనున్నారు. యూనివర్సిటీలో విధులు నిర్వహిస్తున్న మినిమం స్కేలు ఉద్యోగులకు నెలకు రూ.4 వేల జీతం పెంపుదలకు పాలకమండలి సమ్మతించింది. అకడమిక్ అసిస్టెంట్లు, టీచింగ్ అసిస్టెంట్లు, అడ్హాక్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు, అడ్హాక్ ప్రిన్సిపాళ్ల ఉద్యోగ విరమణ వయసును 60 నుంచి 62 సంవత్సరాలకు పెంచాలనే నిర్ణయాన్ని పాలకమండలి తిరస్కరించింది. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం 60 సంవత్సరాలే పదవీ విరమణ అని స్పష్టం చేసింది. దూరవిద్య విభాగం నుంచి బీఈడీ కళాశాలకు బదలాయించిన అధ్యాపకులకు అనుమతి ఇవ్వలేదు. దీంతో తిరిగి వారు దూరవిద్య విభాగంలోనే విధులు నిర్వర్తించాల్సి ఉంటుంది. పరీక్షల విభాగం ఉద్యోగులు నేరుగా విద్యార్థులకు సర్టిఫికెట్లు అందించారనే కారణంతో గత వీసీ ప్రొఫెసర్ మాచిరెడ్డి రామకృష్ణారెడ్డి సదరు ఉద్యోగులందరికీ ఒక ఇంక్రిమెంట్ కోత విధించారు. తాజాగా ఉద్యోగులకు ఇంక్రిమెంట్ కోత విధించకుండా ఇవ్వాలని పాలకమండలి ఆమోదం తెలిపింది.
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దళిత బాలికపై అత్యాచారంసాక్షి, పుట్టపర్తి/గోరంట్ల: శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో రాష్ట్ర బీసీ సంక్షేమశాఖ మంత్రి సవిత ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న పెనుకొండ నియోజకవర్గం గోరంట్ల మండలం దళిత బాలికపై అత్యాచారం జరిగింది. పదోతరగతి చదువుతున్న ఆ బాలిక ప్రస్తుతం ఐదునెలల గర్భంతో ఉన్నట్లు ఆదివారం వెలుగులోకి వచ్చింది. నిందితుడు బొంబాయి బాబు (55)ను గోరంట్ల పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. ఓ గ్రామానికి చెందిన బొంబాయి బాబు అదే కాలనీలోకి చెందిన దళిత బాలికను మాయమాటలతో లొంగదీసుకున్నాడు.అనారోగ్యంగా ఉన్న బాలికను హిందూపురం ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లగా ఐదునెలల గర్భిణి అని వైద్యులు నిర్ధారించారు. దీంతో బాలిక తల్లిదండ్రులు గోరంట్ల పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. బొంబాయి బాబుపై పోక్సో కేసు నమోదు చేశామని, విచారణ అనంతరం మరిన్ని సెక్షన్లు నమోదు చేసే అవకాశం ఉందని గోరంట్ల సీఐ బోయ శేఖర్ చెప్పారు. తనతోపాటు ఇంకొందరు ఆ బాలికపై అత్యాచారం చేశారని నిందితుడు పోలీసుల విచారణలో చెప్పినట్లు తెలిసింది. మద్యం మత్తులో ఉన్న బొంబాయి బాబు ఆ వ్యక్తులు ఎవరనేది చెప్పలేదని, అతడిని మరోసారి విచారిస్తామని పోలీసులు తెలిపారు.
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వైభవంగా భూతప్ప ఉత్సవాలుభూతప్పల స్పర్శకోసం బోర్లా పడుకున్న భక్తులు భక్తులపై కాలు మోపుతూ ముందుకు వస్తున్న భూతప్ప మడకశిరరూరల్: ఏకాదశి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని మండల పరిధిలోని భక్తరపల్లి లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయం వద్ద ఆదివారం మినీ భూతప్ప ఉత్సవాలు వైభవంగా జరిగాయి. తొలుత లక్ష్మీనరసింహస్వామి, జిల్లెడుగుంట ఆంజనేయస్వామి ఆలయాల్లో భక్తులు ఉపవాస దీక్షలతో ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొన్నారు. అనంతరం దీర్ఘకాలికంగా వ్యాధులతో బాధపడుతున్నవారు, సంతానం లేని మహిళలు తడి బట్టలతో భూతప్పలు వచ్చేదారిలో బోర్లా పడుకున్నారు. స్వామివారి ఉత్సవ మూర్తులను ఊరేగింపుగా తీసుకొస్తూ భూతప్పలు భక్తులపై కాలుమోపుతూ ఆలయానికి చేరుకున్నారు. భూతప్పలు కాలుమోపితే రోగాలు నయమవుతాయని భక్తుల నమ్మకం. అనంతరం భక్తులు ఆలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసి స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు. భూతప్పల స్పర్శకోసం ఆంధ్ర, కర్ణాటక ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున భక్తులు తరలివచ్చారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు బందోబస్తు నిర్వహించారు. అలంకరణలో లక్ష్మీనరసింహస్వామి, ఆంజనేయస్వామి
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యువతలో చైతన్యం రావాలిప్రశాంతి నిలయం: ఆధునిక యువత భారతీయ సంస్కృతీ ఆధ్యాత్మికతపై చైతన్యం పెంపొందించుకొని సమ సమాజస్థాపనకు కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉందని సత్యసాయి సెంట్రల్ ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ ఆర్జే రత్నాకర్ రాజు పిలుపునిచ్చారు. ఏటా సత్యసాయి విద్యాంస్థల విద్యార్థులకు భారతీయ సంస్కృతీ ఆధ్యాత్మికతపై అవగాహన పెంపొందించడానికి నిర్వహించే వేసవి శిక్షణా తరగతులను ఆదివారం ప్రారంభించారు. పూర్ణ చంద్ర ఆడిటోరియంలో జరిగిన కార్యక్రమానికి ఆర్జే రత్నాకర్రాజు, ట్రస్ట్ సభ్యులు సత్యసాయి యూనివర్సిటీ వైస్ చాన్స్లర్ రాఘవేంద్రప్రసాద్తో కలిసి ప్రారంభించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ సంస్కృతీ సాంప్రదాయాలను ఆచరిస్తూ తర్వాతి తరానికి వాటిని అందించడం ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతగా భావించాలన్నారు. ఆధ్యాత్మికత, మానవతా విలువలు పాటించడం యుక్తవయస్సు నుంచే అలవర్చుకోవాలని సూచించారు. రెండు రోజుల పాటు నిర్వహించే వేసవి శిక్షణ తరగతులు సోమ, మంగళవారం ప్రశాంతి నిలయంలో జరగనున్నాయి. నాయకత్వ లక్షణాలు అలవర్చుకోండి యువత నాయకత్వ లక్షణాలను అలవర్చుకొని సమాజాన్ని అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ఆర్జే రత్నాకర్ రాజు పిలుపునిచ్చారు. ఆదివారం సాయంత్రం సాయికుల్వంత సభా మందిరంలో గ్లోబల్ కౌన్సిల్ ఆధ్వర్యంలో ‘స్వీయ పరివర్తన కోసం నాయకత్వ లక్షణాలు’ పేరుతో కార్యక్రమం నిర్వహించారు. సత్యసాయి ఇ–సేవా సంస్థలు నిర్వహించిన కోర్సు పూర్తి చేసిన విద్యార్థులకు సర్టిఫికెట్లు అందజేశారు. అనంతరం భారతీయ పౌరాణిక ఇతిహాసాల నుంచి ధర్మసారాలను బోధించే పలు ఘట్టాలను ప్రదర్శించారు.
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భార్యలతో గొడవ .. ఇద్దరు యువకుల బలవన్మరణంగోరంట్ల: భార్యలతో గొడవ కారణంగా ఇద్దరు యువకులు బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు. మండల పరిధిలోని వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో ఈ ఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి. వివరాలు... మండల పరిధిలోని కళ్లగేరి తండాకు చెందిన రమేష్నాయక్ (33) శనివారం అర్ధరాత్రి గ్రామ సమీపంలోని వ్యవసాయ పొలంలోకి వెళ్లి చెట్టుకు ఉరివేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు సీఐ శేఖర్ పేర్కొన్నారు. ఆయన తెలిపిన వివరాలమేరకు... రమేష్నాయక్ తాగుడుకు బానిసై తరచు భార్యతో గొడవ పడేవాడన్నారు. శనివారం రాత్రి కూడా భార్యతో గొడవపడి ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయి వ్యవసాయ పొలంలో చెట్టుకు ఉరివేసుకున్నాడని చెప్పారు. మృతుడికి భార్య, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. కుటుంబ సభ్యులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు సీఐ తెలిపారు. మసీదు సర్కిల్ ఏరియాలో మరొకరు.. మండల కేంద్రమైన గోరంట్లలోని మసీద్ సర్కిల్ ఏరియలో నివాసం ఉంటున్న ఉత్తరప్రదేశ్కు చెందిన పానీపూరి వ్యాపారి జోగేంద్ర సింగ్ (42) శనివారం అర్ధరాత్రి ఇంట్లో ఉరివేసుకొని ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు సీఐ శేఖర్ తెలిపారు. జోగేంద్ర సింగ్, అతని భార్య రేఖారాణి ఇద్దరూ శనివారం రాత్రి గొడవ పడ్డారు. మనస్తాపం చెందిన జోగేంద్ర సింగ్ క్షిణికావేశంలో ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. మృతుడికి భార్య రేఖారాణి, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. భార్య ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు సీఐ పేర్కొన్నారు.
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ఉత్సాహంగా ఉట్ల పరుషపరిగి: భక్తుల పాలిట కొంగు బంగారంగా వెలుగొందుతున్న బాలిరెడ్డిపల్లి లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయం వద్ద ఉట్లమాను పరుష ఆదివారం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. తొలి ఏకాదశి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామి వారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు, హోమాలు నిర్వహించారు. స్వామివారికి సుప్రభాతసేవ, సహస్రనామార్చన, కుంకుమార్చన, ఆకు పూజలు చేపట్టారు. రైతులు ఎద్దుల బండ్లను విశేషంగా అలంకరించి ఊరేగింపుగా వచ్చి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. ఆలయం వద్ద సాయంత్రం ఉట్లపరుష కోలాహలంగా సాగింది. ఉట్లమాను ఎక్కేందుకు యువకులు పోటీపడ్డారు. ఈ క్రమంలో వారు చేసిన విన్యాసాలు ఆసక్తి రేకెత్తించాయి. ఉత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఆలయ ప్రాంగణం భక్తులతో కిక్కిరిసిపోయింది. అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా ఎస్ఐ రవికుమార్ ఆధ్వర్యంలో పోలీసులు బందోబస్తు నిర్వహించారు.
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వినియోగదారులకు షాక్అనంతపురం టౌన్: విద్యుత్ చార్జీలు పెంచబోమంటూనే చంద్రబాబు ప్రభుత్వం సామాన్య ప్రజల నడ్డివిరుస్తోంది. ఇప్పటికే పెరిగిన విద్యుత్ బిల్లులతో అల్లాడిపోతున్న ప్రజలపై డెవలప్మెంట్ చార్జీల పేరిట మరో భారం మోపింది. వినియోగం అధికంగా ఉందంటూ గృహ విద్యుత్ వినియోగదారులపై బిల్లుతోపాటు అదనంగా డెవలప్మెంట్ చార్జీలను కిలో వాట్కు రూ.2,350 చొప్పున బాదుతోంది. వినియోగాన్ని బట్టి కొంతమంది వినియోగదారులకు రెండు నుంచి మూడు కిలోవాట్లకు డెవలప్మెంట్ చార్జీల భారం వేస్తోంది. నెలవారీ బిల్లుతోపాటే డెవలప్మెంట్ చార్జీలు వసూలు చేసేందుకు శ్రీకారం చుట్టింది. లక్ష మందిపై భారం అనంతపురం జిల్లాలో 8.15 లక్షలు, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో 6.79 లక్షల గృహ విద్యుత్ సర్వీసులు ఉన్నాయి. ఈ జూలై నెలలో ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా లక్ష మంది వినియోగదారులకు పైగానే డెవలప్మెంట్ చార్జీల భారాన్ని చంద్రబాబు ప్రభుత్వం మోపింది. ఒక్కో వినియోగదారునికి రూ.2,350 నుంచి రూ.8వేల వరకు డెవలప్మెంట్ చార్జీల పేరుతో షాక్ ఇచ్చింది. ఓ వైపు ట్రూ అప్ నుంచి ట్రూ డౌన్ తీసుకువచ్చామంటూ విద్యుత్ శాఖ మంత్రి ఊదరగొడుతున్నారు. విద్యుత్ బిల్లుపై యూనిట్కు పైసల్లో తగ్గించి.. డెవలప్మెంట్ పేరిట వేలాది రూపాయాలు వసూళ్లు చేస్తున్నారని వినియోగదారులు మండిపడుతున్నారు. ఈ నెల బిల్లుతోపాటే డెవలప్మెంట్ చార్జీలు చెల్లించాలని, లేకుంటే విద్యుత్ కనెక్షన్ కట్ చేస్తామంటున్నారని వాపోతున్నారు. అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి డెవలప్మెంట్ చార్జీలను వేయాలని కోరుతున్నారు. వినియోగం మేరకు చార్జీలు విద్యుత్ వినియోగించిన మేరకే డెవలప్మెంట్ చార్జీల వచ్చాయి. జిల్లా వ్యాప్తంగా అధికంగా విద్యుత్ వినియోగించిన వినియోగదారులకు మాత్రమే చార్జీలు వేశారు. తక్కువ విద్యుత్ వినియోగం ఉన్న వారికి డెవలప్ మెంట్ చార్జీలు వేసి ఉంటే.. అలాంటి వారు ఫిర్యాదు చేస్తే పరిశీలించి చర్యలు తీసుకుంటాం. బిల్లుల చెల్లింపులో వినియోగదారులు విద్యుత్ ఉద్యోగులకు సహకరించాలి. – శేషాద్రి శేఖర్, ఎస్ఈ, విద్యుత్ శాఖ అనంతపురం రూరల్ మండలం తపోవనం శివాలయం దగ్గర ఉన్న ఈ షాపు రెండేళ్లుగా మూతపడింది. షాపు యజమాని ఈశ్వరమ్మ ప్రతి నెలా కరెంటు (సర్వీస్ నంబర్ 7111201048364) బిల్లు చెల్లిస్తోంది. విద్యుత్ వినియోగం లేని ఈ షాప్కు డెవలప్మెంట్ చార్జీలు రూ.4,550 చెల్లించాలంటూ బిల్లు జారీ చేశారు. వినియోగం పెరిగిందని చార్జీల మోత ఒక కిలో వాట్కు రూ.2,350 మేర డెవలప్మెంట్ చార్జీ ఇదేం బాదుడు బాబోయ్ అంటున్న వినియోగదారులు అనంతపురంలోని బళ్లారి రోడ్డు వేదగాయత్రి దేవాలయం దగ్గర నివాసముంటున్న వి.తేజానాయక్ ఇంటికి విద్యుత్ (సర్వీస్ నంబర్ 7111201208300) వినియోగం అధికంగా ఉందంటూ ఇప్పటికే అధికారులు రెండు పర్యాయాలు డెవలప్మెంట్ చార్జీలు వేశారు. ఈ జూలైలో మరోసారి డెవలప్మెంట్ చార్జీల కింద రూ.4,550 వేశారు. ఓ వైపు బిల్లు.. మరోవైపు డెవలప్మెంట్ చార్జీలబాదుడుతో వినియోగదారులు బెంబేలెత్తిపోతున్నారు.
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ఇసుక ట్రాక్టర్ల పట్టివేతరొద్దం: మండల పరిధిలోని పెద్దమంతూరు పెన్నానది పరివాహక ప్రాంతం నుంచి అనుమతులు లేకుండా ఇసుకను తరలిస్తున్న నాలుగు ట్రాక్టర్లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆదివారం ఉదయం పెన్నానది నుంచి అక్రమంగా ఇసుక తరలిస్తున్నారన్న సమాచారంతో పోలీసులు దాడులు చేశారు. నాలుగు ట్రాక్టర్లను స్టేషన్కు తరలించారు. రోడ్డు ప్రమాదంలో యువకుడి మృతి హిందూపురం: మండలంలోని అప్పలకుంట గేట్ వద్ద ఆదివారం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఒకరు మృతిచెందగా మరొకరు గాయపడ్డారు. హిందూపురం రూరల్ పోలీసుల వివరాలమేరకు.. సంతేబిదనూరుకు చెందిన ముబారక్ (30)తో పాటు మరో వ్యక్తి ద్విచక్ర వాహనంపై తూమకుంట నుంచి హిందూపురం వైపునకు వస్తున్నారు. అయితే అప్పలకుంట గేట్ వద్ద తుఫాన్ వాహనం వేగంగా వచ్చి ఢీకొంది. ఘటనలో ముబారక్ తలకు బలమైన గాయాలై అక్కడికక్కడే మృతిచెందాడు. గాయపడిన మరో వ్యక్తిని హిందూపురం ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలించారు. ఘటన ప్రదేశాన్ని హిందూపురం రూరల్ ఏఎస్ఐ శ్రీరాములు, సిబ్బంది పరిశీలించారు. గొర్రెల కాపరి ఆత్మహత్య డీ.హీరేహాళ్ (బొమ్మనహాళ్): డీ.హీరేహాళ్ మండలంలోని బాదనహాళ్ గ్రామ శివారులో గొర్రెల కాపరి బోయ శివరుద్ర (30) ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఎస్ఐ గురుప్రసాద్రెడ్డి వివరాలమేరకు... శివరుద్ర గొర్రెలు మేపుతూ జీనవం సాగిస్తున్నాడు. ఆదివారం ఉదయం ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లిన ఆయన, బాదనహాల్ రైల్వే బ్రిడ్జి సమీపంలోని పొలంలో వేపచెట్టుకు లుంగీతో ఉరివేసుకొని కనిపించాడు. విషయాన్ని గమనించిన గొర్రెల కాపరులు గ్రామస్తులకు సమాచారం అందించారు. కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపించారు. మృతుడికి ఇద్దరు కుమారైలు ఉన్నారు. మృతుడి భార్య అమృత ప్రస్తుతం గర్భిణిగా ఉన్నట్లు ఉన్నట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. ఈ ఘటనతో గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం బళ్లారి విమ్స్కు తరలించారు. మృతుడి తండ్రి గంగన్న ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ తెలిపారు. అనారోగ్యంతో మహిళ .. రాప్తాడు రూరల్: అనారోగ్యంతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన ఓ మహిళ ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన రాప్తాడు మండలంలో చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు, కుటుంబ సభ్యుల వివరాల మేరకు.. పామిడి మండలం ఖాదర్పేటకు చెందిన లేట్ బుసా చంద్రశేఖర్రెడ్డి భార్య బుసా చంద్రకళ (50) ప్రస్తుతం రాప్తాడు మండలం ఇందిరమ్మ కాలనీలో నివాసం ఉంటోంది. పది రోజులుగా ఆమె శ్వాస తీసుకోవడంలో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ, ఆహారం కూడా సరిగా తీసుకోలేకపోతున్నారు. దీంతో కుమార్తె బుసా వీర భార్గవి, మేనత్త ఉషారాణి కలిసి వివిధ ఆస్పతుల్లో చూపించినా ఫలితం లేకపోయింది. మనస్తాపానికి గురైన చంద్రకళ శనివారం రాత్రి ఇంటి హాలులోని ఫ్యాన్కు చీరతో ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. పోలీసులు ఘటనాస్థలాన్ని ఆదివారం పరిశీలించారు. భార్గవి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ‘టెట్’కు హాజరయ్యే టీచర్లకు ఓడీ ఇవ్వాలిఅనంతపురం ఎడ్యుకేషన్: టెట్–2026 పరీక్షలకు హాజరయ్యే ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులకు ఆన్ డ్యూటీ (ఓడీ) సౌకర్యం కల్పించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపాధ్యాయ సంఘం (ఆపస్) డిమాండ్ చేసింది. ఈ మేరకు ఆ సంఘం జిల్లా అధ్యక్షురాలు కళ్యాణి, జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఎర్రిస్వామి ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు శాఖాపరమైన (డిపార్ట్మెంటల్) పరీక్షలకు హాజరయ్యే సమయంలో ప్రభుత్వం ఆన్ డ్యూటీ సౌకర్యం కల్పిస్తోందని వారు గుర్తు చేశారు.
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ఫుట్బాల్ టోర్నీ విజేత ‘శ్రీసత్యసాయి’అనంతపురం: అనంతపురం జిల్లా ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్ (ఏడీఎఫ్ఏ) ఆధ్వర్యంలో ఆర్డీటీ క్రీడా మైదానం వేదికగా సాగిన ఏపీ రాష్ట్ర స్థాయి బాలికల ఫుట్బాల్ టోర్నీ విజేతగా శ్రీసత్యసాయి జిల్లా జట్టు నిలిచింది. ఈ నెల 24న ప్రారంభమైన ఈ టోర్నీ ఆదివారంతో ముగిసింది. ఫైనల్స్లో తూర్పుగోదావరి జట్టుతో తలపడిన శ్రీసత్యసాయి జట్టు క్రీడాకారులు ఆఖరి క్షణం వరకూ విజయం కోసం శ్రమించారు. ఉత్కంఠగా సాగిన ఈ మ్యాచ్లో చివరి క్షణంలో శ్రీసత్యసాయి జట్టు ఒక్క గోల్ సాధించి విజయకేతనం ఎగురవేసింది. అలాగే మూడో స్థానం కోసం అనంతపురం, కర్నూలు జట్లు తలపడగా.. అనంతపురం బాలికలు ఆది నుంచి ఆధిపత్యం చెలాయిస్తూ వచ్చారు. కర్నూలు క్రీడాకారులను ముప్పుతిప్పలు పెడుతూ 0–4 గోల్స్ తేడాతో విజయకేతనం ఎగుర వేశారు. దీంతో నాల్గో స్థానంతో కర్నూలు జట్టు సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. ముగింపు కార్యక్రమానికి ఎన్ఐసీ కోచ్ ఇస్మాయిల్ (పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్), ఏడీఎఫ్ఏ అధ్యక్షుడు దాదాఖలందర్,ఉపాధ్యక్షుడు శ్రీనివాసులు, కోశాధికారి మల్లేష్, కృష్ణా జిల్లా ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు అనిల్ హాజరై, విజేతలకు ట్రోఫీలను ప్రదానం చేసి, అభినందించారు. మడకశిర: మడకశిర కెనరా బ్యాంక్లో వెలుగు చూసిన దా‘రుణ’ బాగోతం జిల్లావ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. నియోజకవర్గంలోని ఇతర బ్యాంకుల అధికారులు కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పట్టణంలోని కెనరా బ్యాంకులో బంగారు ఆభరణాలు తాకట్టు పెట్టి వందలాది మంది రుణాలు తీసుకున్నారు. ఈ ఆభరణాలను ఏటా ఆడిట్ అధికారులు పరిశీలిస్తారు. అందులో భాగంగానే ఇటీవల ఆభరణాలను తనిఖీ చేయగా బండారం బయటపడింది. సూత్రధారి బ్యాంక్ అప్రైజరే.. మడకశిర కెనరా బ్యాంక్ అప్రైజర్ సుందరేశ్ చారి కొంతమందితో కుమ్మక్కై నమ్మక ద్రోహానికి పాల్పడ్డాడు.గుడిబండ మండలం ఎస్.రాయాపురం గ్రామానికి చెందిన సుందరేశ్ చారి కొన్నేళ్ల నుంచి బ్యాంకులో అప్రైజర్గా పని చేస్తున్నాడు. ఇతను 12 మంది ఖాతాదారులకు నకిలీ బంగారు ఆభరణాల ద్వారా రూ.70.66 లక్షల రుణాలు మంజూరు చేయించి బ్యాంకుకు టోకరా వేశాడు. మడకశిర మండలం బుళ్లసముద్రం గ్రామానికి చెందిన బీ.సత్యనారాయణ పేరున రెండు ఖాతాలు తెరిచి రూ.8.49 లక్షలు కాజేశాడు. అలాగే, మడకశిరకు చెందిన ఎస్.బాలక్రిష్ణ పేరున రెండు అకౌంట్లు తెరిచి రూ.13.58 లక్షలు, హరేసముద్రం గ్రామానికి చెందిన ఏజీ రత్నమ్మ పేరున రెండు ఖాతాలు తెరిచి రూ.9.70 లక్షలు, గొల్లహట్టికి చెందిన జీ.ప్రకాశ్ పేరున రెండు ఖాతాలు ఓపెన్ చేసి రూ.15.80 లక్షలు, హరే సముద్రం గ్రామానికి చెందిన ధనుంజయ పేరుపై రెండు ఖాతాలు తెరిచి రూ.11.39 లక్షలు, జిల్లేడుగుంట గ్రామానికి చెందిన డీ. అడివన్న ఖాతా ద్వారా రూ.5 లక్షలు, హరేసముద్రం గ్రామా నికి చెందిన చిన్నపూజారి ధనుంజయ ఖాతా ద్వారా రూ.6.70 లక్షలు.. ఇలా మొత్తం 12 మందికి రూ.70.66 లక్షలు మంజూరు చేయించాడు. ఆ తర్వాత అందరూ కలిసి పంచుకుతిన్నారు. మడకశిర నియోజకవర్గంలో వివిధ బ్యాంకుల బ్రాంచ్లు దాదాపు 30 ఉన్నాయి. అన్ని బ్యాంకుల్లో బంగారు ఆభరణాలపై రూ.కోట్లలో రుణాలు మంజూరు చేశారు. కెనరా బ్యాంకులో బాగోతం నేపథ్యంలో ఆయా బ్యాంకుల అధికారులు అప్రమత్తమైనట్లు తెలిసింది. బంగారు ఆభరణాలను పరిశీలించడానికి ఉన్నతాధికారులు సిద్ధమైనట్లు సమాచారం. పరారీలో నిందితులు.. నకిలీ ఆభరణాల తాకట్టు వ్యవహారంపై కెనరా బ్యాంక్ ఏజీఎం శ్రీనివాసులు మడకశిర పోలీస్స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. బ్యాంక్ అప్రైజర్ సుందరేశ్చారితో పాటు రుణాలు పొందిన సత్యనారాయణ, చిన్నపూజారి ధనుంజయ, అడివన్న, ధనుంజయ, ప్రకాశ్, రత్నమ్మ, బాలక్రిష్ణపై క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. బాగోతం వెలుగులోకి రాగానే నిందితులందరూ పరారయ్యారు. నిందితులను పట్టుకుంటాం కెనరా బ్యాంక్ ఏజీఎం శ్రీనివాసులు ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేశాం. పోలీస్ ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు మొత్తం 8 మందిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. నిందితులు పరారీలో ఉన్నారు. వారి కోసం ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నాం. త్వరలోనే అరెస్ట్ చేస్తాం. –కృష్ణారెడ్డి, ఎస్ఐ, మడకశిర
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ఎల్నినో పడగలో పాడిచిలమత్తూరు: ఎల్నినో మహమ్మారి జిల్లాపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపిస్తోంది. ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు కురవకపోవడంతో ఇప్పటికే చెరువులు, కుంటలు ఎండిపోతున్నాయి. భూగర్భజలాలు సైతం అడుగంటిపోతుండటంతో పంటల సాగు అంతకంతకూ తగ్గిపోతోంది. ఈ క్రమంలో పాడి రంగం కూడా తీవ్రంగా ప్రభావితమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. పశుగ్రాసం కొరత, దాణా సరఫరాపై అనిశ్చితి నెలకొనడంతో వేలాది మంది పాడి రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. జిల్లాలో 38.10 లక్షల పశువులు ఉన్నట్టు అధికార గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. రైతులు ఉద్యాన పంటల వైపు వెళుతుండటంతో గ్రాసం కొరత వేధిస్తోంది. ప్రస్తుతం కొన్ని ప్రాంతాల్లోనే మేత లభిస్తుండగా, రానున్న రోజుల్లో అంతటా పరిస్థితి క్లిష్టంగా మారే అవకాశం ఉందని రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గ్రాసం కొరతతో పాడి ఉత్పత్తి తగ్గడమే కాకుండా, పశువుల ఆరోగ్యంపైనా ప్రతికూల ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. వర్షాభావ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం కమ్యూనిటీ ఫాడర్ డెవలెప్మెంట్ పేరిట కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టినా అది కాగితాల్లోనే కనిపిస్తోంది. అధికారులు కాన్ఫరెన్స్లకే పరిమితమవుతున్నారనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. పశు సంవర్ధకశాఖ ద్వారా ఈ సారి దాణా పంపిణీ కూడా ఉండదని తెలిసింది. ఈ క్రమంలో రానున్న రోజుల్లో పశు గ్రాసం కోసం రైతులు మరింత అల్లాడే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం మొద్దునిద్ర రెండు నెలలుగా ఎల్నినో దుష్ప్రభావంపై వాతావరణశాఖ హెచ్చరిస్తున్నా చంద్రబాబు ప్రభుత్వం మొద్దునిద్ర పోతోంది. రాయితీతో సైలేజ్ గడ్డి, దాణామృతం (టీఎంఆర్) ఇవ్వడం లేదు. పశుదాణా (కాన్సట్రేటెడ్ క్యాటిల్ ఫీడ్) ఊసే లేదు. దీంతో పాడి రైతులు జీవాలను ఇతర ప్రాంతాలకు మేత కోసం తీసుకెళ్లాల్సిన దుస్థితి నెలకొంది. పరిస్థితి విషమించాక చివర్లో కంటితుడుపు చర్యలు చేపట్టినా ఫలితం ఉండదని రైతులు, కాపర్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముంచుకొస్తున్న పశు గ్రాస సంక్షోభం ముందస్తు చర్యలు చేపట్టడంలో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం విఫలం తీవ్ర ఆందోళనలో రైతాంగం
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సాగునీటి హక్కుల కోసం పోరాటంకనగానపల్లి (చెన్నేకొత్తపల్లి): రాయలసీమ ప్రాంతానికి దక్కాల్సిన సాగు, తాగునీటి హక్కుల కోసం కలసికట్టుగా పోరాటాన్ని సాగిద్దామని వైఎస్సార్సీపీ నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త, రాప్తాడు మాజీ ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి ప్రకాష్రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు. నీటి హక్కుల సాధన కోసం ఈ నెల 30న చెన్నేకొత్తపల్లి మండలం న్యామద్దల గ్రామం వద్ద హంద్రీనీవా కాలువ వద్ద వైఎస్సార్సీపీ ఆధ్వర్యంలో పాదయాత్ర కార్యక్రమాన్ని చేపట్టనున్నారు. ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాట్లను పరిశీలించేందుకు ఆదివారం ఆయన న్యామద్దలకు వెళ్లి పార్టీ నాయకులు, రైతులతో చర్చించారు. తోపుదుర్తి ప్రకాష్రెడ్డి మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాతా మన ప్రాంతానికి దక్కాల్సిన నీటిని దక్కకుండా అన్యాయం చేస్తున్నారన్నారు. హంద్రీనీవా జలాల వాటా పెంచకపోవటంతో పాటు లైనింగ్ పనులతో ఈ ప్రాంత రైతుల నోట్లో మట్టికొట్టారన్నారు. సాగు, తాగునీరు లేక ఈ ప్రాంత రైతులు, ప్రజలు పడుతున్న కష్టాలను తెలియజేసేందుకు పాదయాత్రను చేపడుతున్నామన్నారు. న్యామద్దల సమీపంలోని హంద్రీనీవా కాలువపై 34 కి.మీ. రాయి వద్ద నుంచి ప్రారంభించే ఈ పాదయాత్రలో జిల్లాలోని వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యేలు, సమన్వకర్తలతో పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు, పార్టీ నాయకులు హాజరవుతున్నారన్నారు. పార్టీ శ్రేణులు కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసేందుకు కృషి చేయాలన్నారు. సమావేశంలో జెడ్పీటీసీ మెట్టు గోవిందరెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ మండల కన్వీనర్ డోలా రామచంద్రారెడ్డి, పార్టీ నాయకులు న్యామద్దల రామకృష్ణారెడ్డి, వెంకటంపల్లి సత్యనారాయణరెడ్డి, ఎర్రోనిపల్లి చన్నప్పయ్య, ప్యాదిండి నరసింహారెడ్డి, చెన్నేకొత్తపల్లి ఎస్టీడీ శీనా, చిన్నా, ప్రకాష్, స్థానిక పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. 30న చలో న్యామద్దలను విజయవంతం చేయండి మాజీ ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి ప్రకాష్రెడ్డి పిలుపు
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నాడు ఆదర్శం.. నేడు అధ్వానంపుట్టపర్తి టౌన్: వ్యవసాయ రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టి దేశంలోనే ఎక్కడా లేనివిధంగా 2020లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి గ్రామగ్రామాన రైతు భరోసా కేంద్రాలు (ఆర్బీకే) ఏర్పాటు చేశారు.వ్యవసాయం, పట్టు, పాడి, పశుపోషణ, మత్స్య, ఉద్యాన, మార్కెటింగ్, ఏపీఎంఐపీ తదితర వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలను ఒకే గొడుగు కిందకు తీసుకువచ్చి రైతులను ఆదుకున్నారు. ‘విత్తు నుంచి విపత్తు వరకు’ నినాదంతో పక్కాగా ప్రణాళికలు అమలు చేస్తూ అడుగడుగునా అన్నదాతలకు అండగా నిలిచారు. అప్పట్లో ఆర్బీకేల ద్వారా రైతులకు అందుతున్న సేవలను దేశంలో ఉన్న పలు రాష్ట్రాల ప్రతినిధులు, అలాగే విదేశీ బృందాలు పరిశీలించి ప్రశంసలు గుప్పించారు. చంద్రబాబువన్నీ ప్రగల్బాలే.. చంద్రబాబు నేతృత్వంలో కొలువుదీరిన ప్రభుత్వం ఆర్బీకేలను ఆర్ఎస్కేలుగా పేరు మార్చేసింది. జగన్కు మంచి పేరు వస్తుందనే అక్కసుతో ఆర్ఎస్కేలను నిర్వీర్యం చేస్తోంది. ఏడాది క్రితం హేతుబద్ధీకరణ పేరుతో ఆర్ఎస్కేల సంఖ్యను తగ్గించేసింది. గతంలో విత్తనాలు, ఎరువులు, యంత్ర పరికరాలు, రైతు భరోసా, పీఎం కిసాన్, పశువుల మందులు, ఈ–క్రాప్, ఇన్పుట్ సబ్సిడీ, ఇన్సూరెన్స్, పావలా వడ్డీ, సున్నా వడ్డీ... ఇలా రైతులకు సంబంధించి ఏది కావాలన్నా అక్కడికి వెళితే తెలిసేవి. దీంతో రైతులతో ఆర్బీకేలు కళకళలాడేవి. ఇప్పుడు పరిస్థితి మారిపోయింది. రైతులు పెద్దగా అటువైపు వెళ్లడం లేదు. రెండేళ్లు తిరగకుండానే పరిస్థితి ఒక్కసారిగా తలకిందులు కావడంతో రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రైతు ప్రభుత్వమని గొప్పలు చెప్పుకునే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం అందుకు విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తుండడంపై మండిపడుతున్నారు. జగన్ హయాంలో రైతులకు విశిష్ట సేవలందించిన ఆర్బీకేలు అధికారంలోకి వచ్చాక అధ్వానంగా మార్చిన చంద్రబాబు ప్రభుత్వం హేతుబద్ధీకరణ పేరుతో రైతు సేవలకు కత్తెర వేసిన వైనం
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చెట్లకు నిప్పు .. పర్యావరణానికి పెనుముప్పువజ్రకరూరు: మండల కేంద్రమైన వజ్రకరూరు సమీపంలోని ఉరవకొండ–గుంతకల్లు ప్రధాన రహదారికి ఇరువైపులా ఉన్న చెట్లకు గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు నిప్పు పెడుతున్నారు. దీంతో పచ్చని చెట్లు కాలిపోతున్నాయి. తరచూ ఇలాంటి ఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నా అధికారులు ఏ మాత్రం పట్టించుకోవడం లేదని ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చెట్లకు కావాలనే నిప్పు పెడుతున్నారా, లేక ఇతర కారణాల వల్ల నిప్పు పెడుతున్నారా అన్నది తెలియాల్సి ఉంది. అధికారులు తక్షణమే స్పందించి ఉరవకొండ – గుంతకల్లు ప్రధాన రహదారిలో ఉన్న చెట్లను రక్షించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.
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ఆరోగ్యకర దేహంతోనే స్వచ్ఛమైన ఆలోచనలుప్రశాంతినిలయం: శరీరం ఆరోగ్యకరంగా ఉన్నప్పుడే స్వచ్ఛమైన ఆలోచనలు పుడతాయని సత్యసాయి సెంట్రల్ ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ ఆర్జే రత్నాకర్ రాజు పేర్కొన్నారు. పుట్టపర్తిలో ఆదివారం నిర్వహించిన ‘శ్రీ సత్యసాయి 5కే రన్ అండ్ రైడ్–ఏ స్పిరిట్ ఆఫ్ యూనిటీ’ కార్యక్రమం ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా సాగింది. సత్యసాయి హిల్ వ్యూ స్టేడియంలో ఉదయం 5.30 గంటలకు ఆర్జే రత్నాకర్ రాజు, సత్యసాయి సేవా సంస్థల జాతీయ అధ్యక్షుడు నిమీష్ పాండేలు లాంఛనంగా జెండా ఊపి రన్ అండ్ రైడ్ను ప్రారంభించారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు కోచ్ అమోల్ మంజుందార్, కలెక్టర్ శ్యాం ప్రసాద్, ఎస్పీ సతీష్ కుమార్, జేసీ మౌర్య భరద్వాజ్, ఆర్డీఓ సువర్ణ, హిమవాహినీ రత్నాకర్, కమలాపాండ్యా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా రత్నాకర్ మాట్లాడుతూ దేశంలోని 45 ప్రధాన నగరాల్లో ఇప్పటి వరకూ నిర్వహించిన రన్ అండ్ రైడ్లో 1.20 లక్షల మంది పాల్గొన్నారన్నారు. తాజాగా పుట్టపర్తిలో 19 వేల మంది పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేశారన్నారు. పని ఒత్తిడి కారణంగా చాలా మంది తమ ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారని, సత్యసాయి బాబా జీవితాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యకర జీవన విధానాన్ని అలవర్చుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. ● హిల్వ్యూ స్టేడియంలో ప్రారంభమైన 5కే రన్ అండ్ రైడ్ ఎనుములపల్లి గణేష్ సర్కిల్, పెట్రోలు బంకు, పెద్ద కమ్మవారిపల్లి రోడ్ మీదుగా తిరిగి హిల్వ్యూ స్టేడియం చేరుకుంది. దారి వెంబడి భక్తులకు ఇబ్బందులు తలెత్త కుండా చర్యలు తీసుకున్నారు. ప్రథమ చికిత్స కేంద్రాలు, అంబులెన్స్ సేవలు, తాగునీటి కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. సత్యసాయి సెంట్రల్ ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ ఆర్జే రత్నాకర్ రాజు పుట్టపర్తిలో ఉల్లాసంగా 5కే రన్ అండ్ రైడ్ గ్లోబల్ మెడికల్ క్యాంప్ ప్రారంభంప్రశాంతినిలయం: గురుపౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని పుట్టపర్తి ప్రశాంతినిలయంలో గ్లోబల్ మెడికల్ క్యాంప్ను ఆదివారం ప్రారంభించారు. ప్రశాంతినిలయంలోని నార్త్ –1 భవన్లో సత్యసాయి సెంట్రల్ ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ ఆర్జే రత్నాకర్ రాజు సత్యసాయి బాబా చిత్రపటం వద్ద ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి క్యాంప్ను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ నెల 30వ తేదీ వరకూ ఐదు రోజుల పాటు వైద్య శిబిరం కొనసాగు తుందన్నారు. దేశ విదేశాలకు చెందిన 70 మందికి పైగా వైద్యులు, 40 మంది పారామెడికల్ నిపుణులు, 80 మంది ఆరోగ్య సిబ్బంది సేవలందిస్తారన్నారు. ఈఎన్టీ, గుండె జబ్బులు, జనరల్ మెడిసిన్, గైనకాలజీ, కంటి, దంత వైద్యం, మానసిక ఆరోగ్యం, పిల్లల వైద్యం, పాదాల వైద్యం, మధుమేహంతో పాటు అవసరమైన ల్యాబ్ పరీక్షలు చేయనున్నట్లు చెప్పారు. పుట్టపర్తి పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని రత్నాకర్ రాజు కోరారు.