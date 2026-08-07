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Jangaon
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‘సార్’కు ఘన నివాళివాతావరణం జిల్లాలో ఉదయం వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. పలుచోట్ల ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుంది. రాత్రి వర్షం కురుస్తుంది. జనగామ రూరల్: ప్రొఫెసర్ కొత్తపల్లి జయశంకర్ ఆశయాలను భావితరాలకు అందించాలని కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా అన్నారు. గురువారం కలెక్టరేట్లో ప్రొఫెసర్ కొత్తపల్లి జయశంకర్ 92వ జయంతి కార్యక్రమాన్ని జిల్లా వెనుకబడిన తరగతుల శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా జయశంకర్ చిత్రపటానికి కలెక్టర్ పూలమాల వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. తెలంగాణ ఉద్యమ సిద్ధాంతకర్త, ప్రొఫెసర్ కొత్తపల్లి జయశంకర్ రాష్ట్ర సాధన కోసం జీవితాంతం చేసిన సేవలు చిరస్మరణీయమని పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్ బెన్షాలోమ్, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ కడకంచి బాలమణి, జిల్లా వెనుకబడిన తరగతుల శాఖ అధికారి ఎన్.ఎల్.నరసింహరావు, వైటీడీఏ సభ్యుడు లక్ష్మీనారాయణ నాయ క్, డీసీసీ అధ్యక్షురాలు ధన్వంతి, జిల్లా విశ్వ బ్రాహ్మణ సంఘం అధ్యక్షుడు రామేశ్వరచారి, ఆరే కుల క్షత్రియ సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు లింగాజి, బీసీ సంక్షేమ సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి హరీష్, బీసీ సంక్షేమ సంఘం మహిళా అధ్యక్షురాలు గంగ భవాని, కన్నా పరశురాములు తదితరులు పాల్గొన్నారు. తెలంగాణ సాధనలో ‘సార్’ పాత్ర మరువలేనిది: పల్లా జనగామ: తెలంగాణ సాధనలో జయశంకర్ సార్ పాత్ర మరువలేనిదని ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వర్రెడ్డి కొనియాడారు. ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ జయంతి సందర్భంగా పట్టణంలోని 11వ వార్డులో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వర్రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా జయశంకర్ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. అనంతరం ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. జయశంకర్ సార్ తెలంగాణ ఉద్యమానికి సిద్ధాంత బలాన్ని అందించిన మహనీయుడని కొనియాడారు. పట్టణంలో తన సొంత ఖర్చులతో జయశంకర్ సార్ విగ్రహాన్ని ఏర్పా టు చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. కార్యక్రమంలో కౌన్సిలర్లు అనూషక్రిష్ణ, రజిత, సేవెల్లి మధు, దుర్గాప్రసాద్, ఉడుగులు కిష్టయ్య, నాయకులు బండ యాదగిరిరెడ్డి, ఎండీ సమ్మ ద్, ముస్త్యాల దయాకర్, మామిడాల రాజు, ఉల్లెంగుల సందీప్, ఉల్లెంగుల నర్సింగ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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పనుల నాణ్యతలో రాజీ పడొద్దుజనగామ: జిల్లా కేంద్రంలోని రైల్వే స్టేషన్ సుందరీకరణ పనులు నిర్దేశిత గడువులోగా పూర్తి చేయడంతో పాటు నాణ్యత విషయంలో రాజీ పడొద్దని దక్షిణ మధ్య రైల్వే సికింద్రాబాద్ డివిజన్ అదనపు డివిజనల్ రైల్వే మేనేజర్ (ఏడీఆర్ఎం) ముత్యాల నాయుడు సంబంధిత ఇంజినీరింగ్ అధికారులను ఆదేశించారు. గురువారం ఆయన జనగామ రైల్వే స్టేషన్ను ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. స్టేషన్లో కొనసాగుతున్న సుందరీకరణ, పునరుద్ధరణ పనులను పరిశీలించి అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు. స్టేషన్లోని మొదటి ప్లాట్ఫామ్, ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జి, లిఫ్ట్లు, ఏసీ వెయిటింగ్ హాల్స్, ప్రయాణికుల విశ్రాంతి గదులు, ప్రధాన ప్రవేశ ద్వారం వద్ద చేపడుతున్న సుందరీకరణ పనులు, పార్కింగ్ ప్రాంతం, లైటింగ్ ఏర్పాట్లు తదితర అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను పరిశీలించారు. కాగా, పంద్రాగస్టు నాటికి రీమోడలింగ్, సుందరీకరణ పనులను పూర్తిచేసి నూతన రూపులో రైల్వే స్టేషన్ ప్రారంభించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సందర్భంగా మైనార్టీ నాయకుడు అజహరొద్దీన్ ఏడీఆర్ఎం ముత్యాల నాయుడిని శాలువాతో సత్కరించి అభినందనలు తెలిపారు. 10న ఆటోల బంద్ జనగామ రూరల్: ఈనెల 10వ తేదీన జిల్లాలో ఆటోల బంద్ చేపట్టనున్నట్లు ఆటో యూనియన్ జిల్లా అధ్యక్షుడు జేరుపోతుల కుమార్ తెలిపారు. గురువారం పట్టణ ఆటో యూనియన్ అధ్యక్షుడు బాల్దే శ్రీశైలం అధ్యక్షతన జిల్లా కేంద్రంలోని రైల్వేస్టేషన్ వద్ద ఆటోల బంద్ వాల్పోస్టల్ ఆవిష్కరించారు. ఈసందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ.. కాంగ్రెస్ ఎన్నికల మ్యానిఫెస్టోలో ఇచ్చిన హామీల మేరకు ఆటో డ్రైవర్లకు సంవత్సరానికి రూ.12,000 ఇస్తామని చెప్పి ఇంతవరకు ఇవ్వలేదన్నారు. సంక్షేమ బోర్డులు ఏర్పాటు చేయలేదని, ముఖ్యంగా ఓలా, ఉబర్, ర్యాపిడో లాంటి సంస్థలను అధికారికంగా నిషేధించాలన్నా రు. ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఆటోడ్రైవర్ల కుటుంబాలకు రూ.25లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించాలన్నారు. మండల అధ్యక్షులు నామాల నరసింహులు గౌడ్, తాళ్లపల్లి వెంకటయ్య, బిధాని మల్లేష్, మైముద్, మంగ శ్రీను, గణిపాక రవి, కర్రె శీను, సత్యనారాయణ, యాకుబ్ పాషా, సలీం తదితరులు పాల్గొన్నారు. సంక్షేమ బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలి జనగామ రూరల్: రాష్ట్రంలోని ఆటో, క్యాబ్, లారీ, బస్సు తదితర వాహనాల డ్రైవర్ల సంక్షేమం కోసం సంక్షేమ బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలని తెలంగాణ పబ్లిక్–ప్రైవేట్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వర్కర్స్ ఫెడరేషన్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి పుప్పాల శ్రీకాంత్ ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. గురువారం జిల్లా కార్యాలయంలో ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెడరేషన్ జిల్లా కమిటీ సమావేశం జిల్లా అధ్యక్షుడు బూడిద ప్రశాంత్ అధ్యక్షతన జరిగింది. ఈసందర్భంగా పుప్పాల శ్రీకాంత్ మాట్లాడుతూ.. డ్రైవర్లకు ఆరోగ్య బీమా, ప్రమాద బీమా, పెన్షన్ వంటి సామాజిక భద్రతా పథకాలను అమలు చేయాలని కోరారు. ఈనెల 23 అర్ధరాత్రి నుంచి రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని రవాణా రంగ కార్మిక సంఘాలు సమ్మెకు వెళ్తున్నాయని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో ఫెడరేషన్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి సుంచు విజేందర్,ఽ ధరావత్ మహేందర్, శివరాత్రి రాజు, చీర శ్రీనివాస్ బూడిద సంపత్, ఆత్కూరి ఎల్లయ్య, కాగితాల మల్లేశం తదితరులు పాల్గొన్నారు. జర్నలిస్టుల పిల్లలకు 100 శాతం ఫీజు రాయితీ జనగామ: జిల్లాలోని ప్రైవేట్ గుర్తింపు పొందిన పాఠశాలల్లో చదువుతున్న వర్కింగ్ జర్నలిస్టుల పిల్లలకు 2026–27 విద్యా సంవత్సరానికి 100 శాతం ఫీజు రాయితీ కల్పించాలని కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా గురువారం ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ మేరకు తెలంగాణ రాష్ట్ర వర్కింగ్ జర్నలిస్టుల సంఘం(టీయూడబ్ల్యూజే) జిల్లా శాఖ తరపున సెక్రటరీ సురిగెల భిక్షపతి విజ్ఞప్తి మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. జర్నలిస్టులు చెల్లుబాటు అయ్యే గుర్తింపు కార్డులను పరిశీలించి ఫీజు రాయితీ అమలు చేసి, నివేదిక సమర్పించాలని పాఠశాలల యాజమాన్యాలను కలెక్టర్ ఆదేశించినట్లు భిక్షపతి తెలిపారు.
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నేతలో నైపుణ్యం..దక్కిన పురస్కారంబచ్చన్నపేట: మండలంలోని గోపాల్నగర్ గ్రామానికి చెందిన చేనేత కళాకారిణి సకినాల రాజేశ్వరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ చేనేత అవార్డుకు ఎంపికయ్యారు. ఈనెల 7న (శుక్రవా రం) జాతీయ చేనేత దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొ ని హైదరాబాద్ నెక్లెస్ రోడ్లో పీపుల్స్ ప్లాజా ప్రాంగణంలో రాష్ట్ర చేనేత జౌళి శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే వేడుకల్లో చేనేత జౌళి శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వర్రావు, ఇతర రాష్ట్ర అధికారుల చేతుల మీదుగా అవార్డు అందుకోనున్నారు. సంస్థల శిక్షణతో ప్రోత్సాహం.. మండల కేంద్రంలో పెర్నోడ్ రికార్డ్ ఆఫ్ ఇండియా ఫౌండేషన్ వారు సీఎస్ఆర్ ఆర్థిక సహాయంతో యూనైటెడ్ వే ఆఫ్ హైదరాబాద్, వారి క్నౌలెడ్జ్ పార్టనర్ పల్లె సృజన సంస్థలు నిర్వహించించిన ప్రీ హ్యాండ్లూమ్ డిజైనింగ్ శిక్షణ కార్యక్రమానికి సకినాల రాజేశ్వరి ఎంపికై అందులో నైపుణ్యం సాధించారు. మండల కేంద్రంలో టెక్నికల్ శిక్షకుడు చింతకింది మల్లేశం నిర్వహించిన 40 రోజుల శిక్షణ కార్యక్రమంలో దాదాపు 50 మంది మహిళలు పాల్గొనగా కేవలం రాజేశ్వరి ఒక్కరే పట్టుదలతో నేతను నేర్చుకున్నారు. ఈసందర్భంగా రాజేశ్వరి మాట్లాడుతూ అవార్డుకు ఎంపిక కావడం సంతోషంగా ఉందని తెలిపారు. పేదరికంలో ఉన్నప్పటికీ శిక్షణకు వెళ్లడానికి, మెలకువలు నేర్చుకోవడానికి భర్త రాజు ప్రోత్సాహం అందించారన్నారు. కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ అవార్డుకు చేనేత కళాకారిణి రాజేశ్వరి ఎంపిక
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వేధింపుల నివారణతోనే మహిళా భద్రతజనగామ: లైంగిక, సైబర్ వేధింపుల వంటి నేరాలను అరికట్టేందుకు ప్రతి ఒక్కరిలోనూ అవగాహన పెరగాల్సిన అవసరం ఉందని రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్ గద్వాల విజయలక్ష్మి పిలుపునిచ్చారు. గురువారం జిల్లా సమీకృత కలెక్టరేట్ కార్యాలయ సమావేశం హాలులో జాతీయ మహిళా కమిషన్, రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన అవగాహన కార్యక్రమంలో కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝాతో కలిసి ఆమె జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా విజయలక్ష్మి మాట్లాడుతూ.. లైంగిక, సైబర్ వేధింపులకు గురైన మహిళలు భయపడకుండా ముందుకొచ్చి ఫిర్యాదు చేయాలని, సఖి కేంద్రాలు, పోలీసులు, న్యాయ సహాయ సేవలను విని యోగించుకోవాలని సూచించారు. కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా మాట్లాడుతూ.. యువతులను వెంబడించడం, పదేపదే సందేశాలు పంపడం, కళాశాలలు, కార్యాలయాల వద్ద వేచి ఉండడం, నకిలీ సోషల్ మీడియా ఖాతాలతో వేధించడం వంటి చర్యలు చట్టరీత్యా నేరాలని స్పష్టం చేశారు. సైబర్ వేధింపులు ఎదురైతే స్క్రీన్ షాట్లు భద్రపరచి వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలని, మౌనం వేధింపుదారులకు అవకాశమిస్తుందని హెచ్చరించారు. 100,112,181,1098,1930 సేవలను సద్వియోగం చేసుకోవాలన్నారు. అనంతరం లైంగిక, సైబర్ వేధింపుల నివారణపై రూపొందించిన అవగాహన పోస్టర్లను ఆవిష్కరించారు. కార్యక్రమంలో రెవెన్యూ అదనపు కలెక్టర్, డీడబ్ల్యూఓ బెన్షాలోమ్, మహిళా కమిషన్ సెక్రెటరీ పద్మజారమణ, మానసిక వైద్య నిపుణుడు శ్రీధర్ రాజు, మహిళా కమిషన్ సభ్యులు కాసోజు శంకరమ్మ, చిట్యాల శ్వేత, శశికళయాదవరెడ్డి, ఎన్.రాధాభాయ్, సదాలక్ష్మి, ఏసీపీ నర్సయ్య, అదనపు డీసీపీ బాలస్వామి, వెంకటరమణ తదితరులు ఉన్నారు. రోగులకు నాణ్యమైన వైద్యం అందించాలి ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో రోగులకు నాణ్యమైన వైద్యసేవలు, మెరుగైన మౌలిక వసతులు అందేలా అధికారులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలని రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్ విజయలక్ష్మి సూచించారు. జిల్లా పర్యటన నేపథ్యంలో పట్టణంలోని జిల్లా ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రిని ఆమె సందర్శించి, వైద్య సేవలు, మౌలిక సదుపాయాలు, పరిశుభ్రతను పరిశీలించారు. మహిళా సర్జికల్, మెడికల్ వార్డులను సందర్శించి చికిత్స పొందుతున్న రోగులతో మాట్లాడి ఆరోగ్య పరిస్థితి, వైద్యసేవలు, వైద్యుల పర్యవేక్షణ, డిశ్చార్జ్ వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. భర్త చేతిలో గాయపడి చికిత్స పొందుతున్న మహిళను పరామర్శించి, దాడికి పాల్పడిన ఒక్కరిపై కాకుండా అందరిపై కేసు నమోదు చేయాలని ఏసీపీని ఆదేశించారు. అనంతరం ఆర్అండ్బీ అతిథి గృహం వద్ద ఉన్న బాలసదనాన్ని సందర్శించిన చైర్పర్సన్ అక్కడి చిన్నారులతో ఆప్యాయంగా ముచ్చటించారు. రెవెన్యూ అదనపు కలెక్టర్, డీడబ్ల్యూఓ బెన్షాలోమ్, కార్యదర్శి బి.పద్మజారమణ, ఏసీపీలు భీంశర్మ, నర్సయ్య, జీజీహెచ్ సూపరింటెండెంట్ రాజలింగం, డీసీపీఓ రవికాంత్ ఉన్నారు.మరిన్ని వార్తలు 8, 9 పేజీల్లో బాధితులు ధైర్యంగా ఫిర్యాదు చేయాలి లైంగిక, సైబర్ వేధింపులపై అవగాహన పెంచుకోవాలి రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్ విజయలక్ష్మి
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పే స్కేల్ వర్తింపజేయాలిఎన్నో ఏళ్ల నుంచి వీబీజీ రామ్జీ ఉద్యోగులుగా పనిచేస్తున్న ఏపీఓలు, ఈసీలు, టెక్నికల్ అసిస్టెంట్లు, కంప్యూటర్ ఆపరేటర్లకు తక్షణమే పే స్కేల్ వర్తింపజేయాలి. మూడు నెలల నుంచి పెండింగ్లో ఉన్న వేతనాలు ఇవ్వాలి. సీఎం ఇచ్చిన హామీ మేరకు ప్రతీ నెల ఒకటో తేదీన వేతనాలు చెల్లించాలి. అర్హత కలిగిన వారికి పదోన్నతులు కల్పించాలి. వేతనాలు పెంచాలి. ఏడు రోజుల నుంచి ఆఫీసు విధులకు హాజరవుతూ నిరసన తెలుపుతున్నాం. అయినా ఇప్పటివరకు ప్రభుత్వం స్పందించడం లేదు. –రాజ కరుణ, ఏపీఓ, జఫర్గఢ్
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విద్యార్థులు ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించాలిస్టేషన్ఘన్పూర్: విద్యార్థులు ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించేలా ఉపాధ్యాయులు బాధ్యతగా కృషి చేయాలని ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి సూచించారు. మండలంలోని నమిలిగొండ శివారులోని కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయంలో నూతనంగా రూ.2.50లక్షలతో ఏర్పాటు చేసిన ఆర్ఓ వాటర్ ప్లాంట్, రూ.50వేలతో ఏర్పాటు చేసిన హైమాస్ట్ లైట్లను గురువారం ఎమ్మెల్యే ప్రారంభించారు. అదేవిధంగా రూ.40లక్షలతో నిర్మాణం చేయనున్న అదనపు తరగతి గదుల నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ.. పాఠశాలకు తాను చేసిన హామీలను నెరవేర్చానని, ఇంకా ఏమైనా సమస్యలుంటే తన దృష్టికి తీసుకువస్తే పరిష్కరిస్తానన్నారు. ఇంగ్లిష్ గ్రామర్ బోధించిన ఎమ్మెల్యే కస్తూర్బా బాలికల పాఠశాలను సందర్శించిన ఎమ్మెల్యే కడియం పాఠశాలలోని 8వ తరగతి గదిని సందర్శించారు. ఆ సమయంలో విద్యార్థులకు టీచర్ ఇంగ్లిష్ బోధిస్తుండగా స్వయంగా లెక్చరర్ అయిన ఎమ్మెల్యే కడియం కాసేపు విద్యార్థులకు ఇంగ్లిష్ గ్రామర్ బోధించారు. కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్మన్ తాటికొండ వినయ్కుమార్, ఏఎంసీ చైర్పర్సన్ లావణ్యశిరీషరెడ్డి, నమిలిగొండ సర్పంచ్ పురమాని కోమలఐలోనియాదవ్, కాంగ్రెస్ జిల్లా నాయకులు బెలిదె వెంకన్న, పురమాని రజాక్యాదవ్, పోశాల కృష్ణమూర్తి, పాఠశాల ఎస్ఓ రజిత, కాంగ్రెస్ మండల అధ్యక్షుడు శిరీష్రెడ్డి, పట్టణఽ అఽఽధ్యక్షుడు కిషన్రాజు, కౌన్సిలర్లు, ఉపాధ్యాయినులు పాల్గొన్నారు. ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి
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పట్టణాభివృద్ధికి సమన్వయంతో పనిచేయాలిజనగామ: పట్టణాన్ని మరింత అభివృద్ధి పథంలో నడిపించేందుకు ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలని మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ కడకంచి బాలమణిశ్రీనివాస్ సూచించారు. మున్సిపల్ కార్యాలయంలో గురువారం చైర్పర్సన్ బాలమణి అధ్యక్షతన జరిగిన కౌన్సిల్ సాధారణ సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడుతూ..ప్రజలకు మెరుగైన మౌలిక వసతులు, నాణ్యమైన పౌరసేవలు అందించే దిశగా ప్రతీ శాఖ బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలన్నారు. కాగా, మున్సిపాలిటీ పరిధిలో అమలవుతున్న అభివృద్ధి కా ర్యక్రమాలు, పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ, తాగునీటి సరఫరా, మౌలిక వసతుల కల్పన, పట్టణాభివృద్ధి పనులు తదితర అంశాలపై కౌన్సిల్ సభ్యులు మాట్లాడారు. సమావేశంలో 49 ఎజెండా అంశాలను కౌన్సిల్ ముందుంచగా, వాటిలో 47 అంశాలకు సభ్యులు ఆమోదం తెలిపారు. మరో రెండు ఎజెండా అంశాలను తదుపరి పరిశీలన కోసం నిలిపివేశారు. పలు అంశాలపై చర్చ.. వార్డుల అభివృద్ధి, మౌలిక వసతులు, బడ్జెట్ కేటాయింపులు తదితర అంశాలపై సభ్యులు చర్చించారు. మెడికల్ కళాశాలతో పాటు ఎంసీహెచ్లో అంతర్గత రహదారుల నిర్మాణానికి మున్సిపాలిటీ నుంచి రూ.25 లక్షల నిధులు కేటాయించడంపై పలువురు కౌన్సిలర్లు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయగా, దీనిపై సమావేశంలో చర్చ జరిగింది. పెంబర్తి–జనగామ బైపాస్ రోడ్డు అసంపూర్తిగా ఉండటంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని, పనులను త్వరగా పూర్తి చేయాలని కోరారు. గత ఐదు సమావేశాలుగా 25వ వార్డుకు సంబంధించిన లైబ్రరీ, మహిళల కమ్యూనిటీ హాల్ నిర్మాణ అంశాలను ఎజెండాలో చేర్చకపోవడంపై 25వ వార్డు కౌన్సిలర్ పాముకుంట్ల ప్రసాద్ కుమార్ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. డిజిటలైజేషన్లో భాగంగా కౌన్సిలర్లకు ట్యాబ్లు అందించాలని, గాంధీ విగ్రహం వద్ద ట్రాఫిక్ సమస్యలను నివారించే చర్యలు చేపట్టాలని పలువురు కోరారు. అలాగే మహంకాళి దేవాలయంలో బోనాల పండుగ నిర్వహణకు ప్రత్యేక నిధులు కేటాయించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. సమావేశంలో కమిషనర్ రాజశేఖర్రెడ్డి, మున్సిపల్ వైస్చైర్మన్, కౌన్సిలర్లు, వివిధ శాఖల అధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ బాలమణిశ్రీనివాస్ కౌన్సిల్ సమావేశంలో 47 ఎజెండా అంశాలకు ఆమోదం
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సంఘటితంగా పోరాడితేనే సమస్యల పరిష్కారంరఘునాథపల్లి: రైతులు సంఘటితంగా పోరాటం చేసినప్పుడే సమస్యలకు పరిష్కారం లభిస్తుందని భారతీయ కిసాన్ సంఘ్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి మాదిరెడ్డి రాజిరెడ్డి అన్నారు. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా పర్యటనలో భాగంగా ప్రాంతీయ కార్యదర్శి రాముతో కలిసి బుధవారం మండలంలోని ఫతేషాపూర్ గ్రామాన్ని సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా రైతులతో సమావేశమైన ఆయన వారు ఎదుర్కొంటున్న విద్యుత్, రెవెన్యూ, ఎరువుల సరఫరా, మార్కెటింగ్ తదితర సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. రైతుల సమస్యల పరిష్కారానికి భారతీయ కిసాన్ సంఘ్ నిరంతరం కృషి చేస్తోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అనంతరం గ్రామ రైతులు మాదిరెడ్డి రాజిరెడ్డిని శాలువాలతో సత్కరించారు. కార్యక్రమంలో భారతీయ కిసాన్ సంఘ్ జనగామ జిల్లా కోశాధికారి గాజులపాటి నానాజి, రైతులు పే ర్వారం సుధాకర్, గాజులపాటి అప్పారావు, అఖిల్, యామంకి కొమురెల్లి తదితరులు పాల్గొన్నారు. కిసాన్ సంఘ్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి రాజిరెడ్డి
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పీజీఐ–డీలో అగ్రస్థానమే లక్ష్యంజనగామ: జిల్లాలో విద్యానాణ్యతను మెరుగుపరిచి, పర్ఫార్మెన్స్ గ్రేడింగ్ ఇండెక్స్ ఫర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ (పీజీఐ–డీ)లో జాతీయ స్థాయిలో అగ్రస్థానం సాధించేందు కు అధికారులు సమన్వయంతో పని చేయాలని కలెక్టర్, విద్యాశాఖ అధికారి సందీప్ కుమార్ ఝా ఆదేశించారు. బుధవారం కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన మి షన్ శిఖరం సమీక్ష సమావేశంలో ఎంఈఓలు, హెడ్మాస్టర్లు, క్లస్టర్ హెడ్మాస్టర్లతో ఆయన మాట్లాడారు. జనగామ జిల్లా 600 మార్కులకు 383 మా ర్కులు సాధించి తెలంగాణలో ఏకై క ఉత్తమ్–3 గ్రేడ్ జిల్లాగా నిలవడం గర్వకారణమని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా లెర్నింగ్ అవుట్ కమ్స్లో 290కి 188 మార్కులతో రాష్ట్రంలో తొలిస్థానం సాధించినందుకు విద్యాశాఖ అధికారులను అభినందించారు. అయితే డిజిటల్ లెర్నింగ్, గవర్నెన్స్, స్కూల్ సేఫ్టీ, చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ అంశాల్లో పురోగతి సాధించాల్సి ఉందని పేర్కొన్నారు. ప్రతి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఐసీ టీ పరికరాలు, ఇంటర్నెట్, దీక్షా వేదిక వినియోగం పెంచాలని, స్కూల్ సేఫ్టీ కమిటీలు, పోక్సో కమిటీలు, ఫిర్యాదు పెట్టెలు, సెల్ఫ్ డిఫన్స్, అగ్నిప్రమాదా లు, విపత్తు నిర్వహణపై అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని ఆదేశించారు. యూడైస్ సమాచారం పూర్తిస్థాయిలో నమోదు చేయడం, ఈ– అటెండెన్స్, ఎస్ఎంసీ సమావేశాలు, స్కూల్ డెవలప్ మెంట్ ప్లాన్లు, యూసీలు పెండింగ్ లేకుండా పూర్తి చేయాలని సూచించారు. ప్రతీ పాఠశాలను నెలకోసారి తనిఖీ చేసి, వివరాలను 24 గంటల్లో ఆన్లైన్లో నమోదు చేయాలని, ప్రతీ ఉపాధ్యాయు డు ఏడాదికి కనీసం 50 గంటల సీపీడీ శిక్షణ పూర్తి చేయాలని తెలిపారు. విద్యార్థుల్లో ఫౌండేషనల్ లిట రసీ అండ్ న్యూమరసీ నైపుణ్యాలు, హాజరు శాతం పెంపు, బడిబయట పిల్లలను బడిలో చేర్పించడం, టెన్త్ నుంచి ఇంటర్కు 100 శాతం మార్పిడిపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలన్నారు. విద్యాశాఖ ఏడీ శ్రీనివాస్, జీసీడీఓ గౌసియాబేగం పాల్గొన్నారు. ప్రత్యామ్నాయ పంటలతో రైతులకు మేలు పాలకుర్తి టౌన్(దేవరుప్పుల): ఎల్నినో పరిస్థితులు, భూగర్భ జలాల పరిరక్షణ దృష్ట్యా రైతులు వరికి బదులుగా తక్కువ నీటితో అధిక లాభాలు వచ్చే ప్రత్యామ్నాయ పంటలు సాగు చేయాలని కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా సూచించారు. దేవరుప్పల మండలం నీర్మాల గ్రామంలో ప్రగతిశీల రైతు నరేందర్రెడ్డి వ్యవసాయ సాగును పరిశీలించి రైతుతో మాట్లాడారు. నువ్వులు, కందులు, పెసర్లు, మినుములు, కుసుమ, ఆముదం వంటి ప్రత్యామ్నాయ పంటలను ప్రోత్సహిస్తూ, డ్రిప్ ఇరిగేషన్, పంటల ద్వారా నీటి వినియోగాన్ని తగ్గించి రైతులు అధిక ఆదాయం పొందవచ్చని అన్నారు. అనంతరం నీర్మాల గ్రామంలోని ప్రాథమిక పాఠశాల, అంగన్వాడీ కేంద్రాన్ని కలెక్టర్ సందర్శించారు. విద్యాప్రమాణాలు, చిన్నారుల పోషణ, పరిశుభ్రతపై అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని ఆదేశించారు. ప్రాథమిక పాఠశాలలో రెండో తరగతి విద్యార్థులకు యూనిఫామ్ పంపిణీ చేశారు. విద్యార్థుల విద్యా సామర్థ్యాలను పరిశీలించారు. ఉపాధ్యాయులు ప్రతీ విద్యార్థిపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపాలని సూచించారు. అంగన్వాడీ కేంద్రంలో చిన్నారులకు నాణ్యమైన పోషకాహారం, పరిశుభ్రత, ఆరోగ్య సంరక్షణకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని ఆదేశించారు. ఆయా కార్యక్రమాల్లో డీఏఓ అంబికా సోని, ఎంఏఓ మనోహిత్, ఏఈఓ సాయి కిరణ్, సర్పంచ్ సంధ్యారాణి, రైతులు పాల్గొన్నారు. సమీక్షలో కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా
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నానో యూరియాను వినియోగించాలిలింగాలఘణపురం: వర్షాభావ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో పత్తి, కంది పంటల్లో మొక్కల ఎదుగుదల దెబ్బ తినకుండా యూరియా, 19:19:19 ద్రావణంతోపా టు నానో యూరియాను పిచికారీ చేయాలని ఆర్ఏఆర్ఎస్ వరంగల్ శాస్త్రవేత్త గోన్యనాయక్ సూచించారు. బుధవారం మండలంలోని వనపర్తి, వడిచర్ల గ్రామాల్లో టీఆర్వీకే జనగామ కోఆర్డినేటర్ వి.రమ్యతో కలిసి పత్తి, వరి పంటలను పరిశీలించి రైతులకు పలు సూచనలు చేశారు. పత్తిలో రసం పీల్చే పురుగులు, పచ్చదోమ నివారణకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలను వివరించారు. వీరితో ఏఈఓ శ్రీనివాసు, రైతులు అంజయ్య, సంతోష్రెడ్డి ఉన్నారు. తక్కువ నీరు అవసరమయ్యే పంటలు వేయాలి పాలకుర్తి టౌన్: రైతులు వరి స్థానంలో తక్కువ నీటిని వినియోగించే ప్రత్యామ్నాయ పంటలను సాగు చేయాలని వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు సూచించారు. బుధవారం ట్రీవీకే కో ఆర్డినేటర్ డాక్టర్ రమ్య, ఆర్ఏఆర్ఎస్ వరంగల్ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ గోన్యానాయక్ మండలంలోని విస్నూరు శివారు రైతులు లాకవత్ హేమ, బాలగాని రాములు వ్యవసాయ క్షేత్రాలను సందర్శించారు. వరి స్థానంలో పత్తి, పెసర్లు సాగు చేసిన రైతులను అభినందించారు. పెసర్లు, కందులు, మినుములు, నువ్వులు, కూరగాయల సాగు పై దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ జరుపుల జిమ్మిలాల్, ఏఈఓ ముత్తినేని వెంకటేష్ పాల్గొన్నారు. శాస్త్రవేత్త గోన్యనాయక్
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మెగా లెదర్పార్కుకు ఆమోదం తెలపాలిస్టేషన్ఘన్పూర్: డివిజన్ కేంద్రమైన స్టేషన్ఘన్పూర్లో ప్రతిపాదించిన మెగా లెదర్పార్కుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే ఆమోదం తెలపాలని వరంగల్ ఎంపీ కడియం కావ్య కోరారు. లోక్సభలో బుధవారం ఆమె మెగా లెదర్పార్కు అంశంపై ప్రస్తావించారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం పంపిన ప్రతిపాదన చాలాకాలంగా కేంద్రం వద్ద పెండింగ్లో ఉండటంతో ఉపాధి కల్పనకు దోహదపడే కీలక ప్రాజెక్టు ఆలస్యం అవుతుందన్నారు. స్టేషన్ఘన్పూర్లో ప్రభుత్వం గుర్తించిన 120 ఎకరాల్లో తెలంగాణ స్టేట్ లెదర్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రమోషన్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో మెగా లెదర్పార్కు ఏర్పాటు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించినట్లు తెలిపారు. రాష్ట్రంలో లెదర్ పరిశ్రమకు అవసరమైన ముడి పదార్థాల లభ్యతతోపాటు ఎఫ్డీడీఐ, నిఫ్ట్, గిల్ట్ వంటి సంస్థల సహకారం కూడా అందుబాటులో ఉందన్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు అమలైతే ప్రధానంగా ఎస్సీ వర్గాలకు చెందిన యువతకు పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి, స్వయం ఉపాధి అవకాశాలు కల్గుతాయన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినప్పటికీ కేంద్రం నుంచి ఆమోదం రాకపోవడంతో ప్రాజెక్టు ముందుకు సాగడం లేదన్నారు. వరంగల్ ఎంపీ కడియం కావ్య
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రోడ్డున పడేయొద్దుభూ భారతి ప్రాజెక్టు కింద ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో 91 మంది విధులు నిర్వర్తిస్తున్నాం. 2026 మార్చితో మా కాంట్రాక్టు ముగిసింది. ఆ తర్వాత కేవలం 38 మందినే రెగ్యులర్ చేస్తున్నట్లు తెలంగాణ గ్లోబల్ టెక్నాలజీ సర్వీసెస్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కలెక్టర్లకు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఎవరిని ఉంచుతారో, ఎవరిని తొలగిస్తారో అనేది స్పష్టత లేదు. ఇప్పుడు తహసీల్దార్ కార్యాలయాల్లో జూనియర్ అసిస్టెంట్లకి శిక్షణ ఇవ్వడంతో ఆందోళన చెందుతున్నాం. ప్రభుత్వం పునరాలోచన చేయాలి. – శ్రీధర్, భూ భారతి కంప్యూటర్ ఆపరేటర్, పాలకుర్తి
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ఉద్యోగం ఉండేనా..?జనగామ: జిల్లాలోని తహసీల్దార్ కార్యాలయాల్లో భూ భారతి (ఎఫ్టీఎస్) ఆపరేటర్ల స్థానంలో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న జూనియర్ అసిస్టెంట్లకు శిక్షణ ఇచ్చి భూ రిజిస్ట్రేషన్ బాధ్యతలు అప్పగించాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తున్న నేపథ్యంలో ఎఫ్టీఎస్(ఫీల్డ్ టెన్నికల్ స్టాఫ్) ఆపరేటర్లలో ఆందోళన నెలకొంది. ఈ పరిణామంతో గత రెండు రోజులుగా సీసీఎల్ఏతోపాటు ఉన్నతాధికారులను కలిసి తమ సమస్యలను వినిపించిన ఆపరేటర్లు నిరసన వ్యక్తం చేయడంతో జిల్లాలో పలుచోట్ల భూ రిజిస్ట్రేషన్లు, స్లాట్ బుకింగ్ల ప్రక్రియ తాత్కాలికంగా నిలిచిపోయింది. అయితే బుధవారం నుంచి అన్ని తహసీల్దార్ కార్యాలయాల్లో రిజిస్ట్రేషన్లు మళ్లీ యథావిధిగా ప్రారంభమయ్యాయి. జూనియర్ అసిస్టెంట్లకు శిక్షణ తహసీల్దార్ కార్యాలయాల్లో జూనియర్ అసిస్టెంట్లకు స్లాట్ బుకింగ్, భూ రిజిస్ట్రేషన్, ఐఎఫ్ఎంఐఎస్ పోర్టల్ నిర్వహణపై శిక్షణ ఇస్తున్నారు. దీంతో తమ ఉద్యోగ భద్రతపై సందిగ్ధత ఏర్పడిందని తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన పని చేస్తున్న భూభారతి ఎఫ్టీఎస్ ఆపరేటర్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జిల్లాలోని స్టేషన్ఘన్పూర్ తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో బుధవారం భూ రిజిస్ట్రేషన్లు యథావిధిగా జరిగాయి. చిల్పూరు మండలంలో గత రెండు రోజులుగా నిలిచిపోయిన ఎనిమిది స్లాట్ బుకింగ్ల ప్రక్రియ తిరిగి ప్రారంభమైంది. నర్మెట మండలంలో ఈ నెల 4, 5 తేదీలకు బుక్ అయిన 11 రిజిస్ట్రేషన్లు పూర్తి చేశారు. కొడకండ్లలో పెండింగ్లో ఉన్న మూడు రిజిస్ట్రేషన్లతో పాటు ఐదో తేదీన వచ్చిన మరో నాలుగు రిజిస్ట్రేషన్లను జూనియర్ అసిస్టెంటుగా పని చేస్తున్న ప్రదీప్కు భూ భారతి ఆపరేటర్ కృష్ణ శిక్షణ ఇస్తూ రిజిస్ట్రేషన్లను చేశారు. పాలకుర్తి తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో జూనియర్ అసిస్టెంట్ మధుకు ఆపరేటర్ శ్రీధర్ శిక్షణ ఇచ్చారు. రెండు రోజులపాటు ధరణి ఆపరేటర్ విధులకు హాజరు కాలేదని, జూనియర్ అసిస్టెంట్కు మొబైల్ ద్వారా భూ భారతి రిజిస్ట్రేషన్కు సంబంధించి శిక్షణ ఇచ్చినట్లు తహసీల్దార్ శ్రీనివాస్ తెలిపారు. దేవరుప్పులలో కూడా రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ సాధారణంగా కొనసాగగా, లింగాలగణపురంలో రెండు రోజుల విరామం అనంతరం రిజిస్ట్రేషన్లు ప్రారంభమయ్యాయి. భూ భారతి ఆపరేటర్లను తొలగించాలనే ఎలాంటి అధికారిక ఆదేశాలు తమకు అందలేదని లింగాలగణపురం తహసీల్దార్ అండాలు తెలిపారు. భూ భారతి ఎఫ్టీఎస్ ఆపరేటర్లను యథావిధిగా కొనసాగించాలి. 290 మంది తొలగింపు ప్రతిపాదనను ఉపసంహరించుకోవాలి. గత 15 నెలల పెండింగ్ వేతనాలు వెంటనే చెల్లించాలి. ప్రతీ నెల 1వ తేదీన వేతనాలు చెల్లించాలి. 15 నెలలుగా అందని వేతనాలు జూనియర్ అసిస్టెంట్లకు శిక్షణ జిల్లాలో యథావిధిగా ప్రారంభమైన రిజిస్ట్రేషన్లు
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సాగునీరు అందించాలని రైతుల నిరసనస్టేషన్ఘన్పూర్: ఘన్పూర్ రిజర్వాయర్ ద్వారా పంటలకు సాగునీరు అందించాలని డిమాండ్ చేస్తూ రిజర్వాయర్ పంప్హౌస్ సమీప ప్రధాన కుడి కాల్వ వద్ద మండలంలోని చంద్రుతండా గ్రామానికి చెందిన రైతులు గురువారం నిరసన చేపట్టారు. వరినారును చేతిలో పట్టుకుని తమ పంటలను కా పాడాలని డిమాండ్ చేస్తూ నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా రైతులు భూక్య విజయ్, సోములు, నిభూక్య ఆము తదితరులు మాట్లాడారు. మండలంలో విశ్వనాథపురం, చంద్రుతండా, మాన్సింగ్ తదితర గ్రామాల్లో వందల ఎకరాల్లో వరి, పత్తి, మొక్కజొన్న పంటలు సాగుచేస్తున్నామన్నారు. వర్షాలు లేకపోవడంతో బోర్లు, బావుల్లో నీరు అడుగంటాయని, పంటలకు నీరందక ఎండిపోతున్నాయని, కనీసం పశువులకు తాపేందుకు నీరు లేదని వాపోయారు. అశ్వరావుపల్లికి రెండు పంప్ల ద్వారా నీరు అందిస్తున్నారని, అక్కడికి ఒక పంప్ను బంద్ చేసి ఘన్పూర్ రిజర్వాయర్ కుడికాల్వ ద్వారా మాకు సాగునీరు అందించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. ఈ విషయమై గత నెల 25న ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరిని కలిశామని, వారం రోజుల్లో సాగునీరు అందిస్తామన్నారని, ఇంతవరకూ ఇవ్వలేదన్నారు. ఎమ్మెల్యే కడియం, సంబంధిత అధికారులు స్పందించి రిజర్వాయర్ ద్వారా సాగునీరు అందించి పంటలను కాపాడాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో రైతులు భూక్య రాంసింగ్, చరణ్, హన్మంతు, మంగ్యా, బిక్కు, కోబా పాల్గొన్నారు. ఎండుతున్న పంటలను కాపాడాలని డిమాండ్
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సైబర్ నేరాలపై ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి● ఏసీపీ భీమ్ శర్మజనగామ రూరల్: సైబర్ నేరాలపై ప్రజలు అప్రతమతంగా ఉండాలని ఏసీపీ భీమ్ శర్మ అన్నారు. వరంగల్ పోలీస్ కమిషనర్ స్వేత ఆదేశాల మేరకు బుధవారం కలెక్టరేట్లో సైబర్ నేరాలపై సీఐ సత్యనారాయణ రెడ్డితో కలిసి అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ.. సైబర్ నేరగాళ్లు అనుసరిస్తున్న డిజిటల్ అరెస్ట్, ఓటీపీ, బ్యాంకింగ్ మోసాలు, ఫిషింగ్ లింకులు, నకిలీ పెట్టుబడి పథకాలు, సోషల్ మీడియా మోసాలపై వివరించారు. ప్రజలు సైబర్ మోసాల బారిన పడకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలని తెలిపా రు. సైబర్ మోసాలకు గురైన వెంటనే 1930 హెల్ప్లైన్కు ఫిర్యాదు చేయాలని లేదా జాతీయ సైబర్ క్రైమ్ పోర్టల్ ద్వారా ఫిర్యాదు నమోదు చేయాలని సూచించారు. సైబర్ నేరాల నివారణలో ప్రతీ ఒక్కరు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ప్రజల్లో సైబర్ భద్రతపై అవగాహన కల్పించాలని కోరారు.
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విద్యుత్ భద్రతలో ఉపాధ్యాయులదే కీలకపాత్రజనగామ/జనగామ రూరల్: విద్యార్థుల్లో విద్యుత్ భద్రతపై అవగాహన పెంపొందించి ప్రమాదాలను నివారించడంలో భౌతిక శాస్త్ర ఉపాధ్యాయుల పాత్ర కీలకమని టీజీఎన్పీడీసీఎల్ సూపరింటెండింగ్ ఇంజనీర్, డీపీఈ అండ్ సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ పి.శ్రీకాంత్ అన్నారు. టీజీఎన్పీడీసీఎల్ జనగామ ఎస్ఈ సీహెచ్.సంపత్రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ట్రస్మా జిల్లా శాఖ సహకారంతో బుధవారం జిల్లా కేంద్రంలోని సెయింట్ మేరీస్ హైస్కూల్లో ప్రైవేట్ పాఠశాలల ఫిజికల్ సైన్స్ ఉపాధ్యాయులకు నిర్వహించిన విద్యుత్ భద్రత అవగాహన కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు. విద్యుత్ వినియోగంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, విద్యుత్ ప్రమాదాలకు దారితీసే పరిస్థితులు, వాటి నివారణ చర్యలు, పాఠశాలలు, గృహాల్లో పాటించాల్సిన భద్రతా నియమాలు, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అనుసరించాల్సిన విధానాలు, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ల పనితీరు తదితర అంశాలను పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా వివరించారు. శిక్షణలో నేర్చుకున్న అంశాలను ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులకు చేరవేసి విద్యుత్ ప్రమాదాల నివారణకు కృషి చేయాలని సూచించారు. ట్రస్మా జిల్లా అధ్యక్షుడు పి.వెంకట్రెడ్డి మాట్లాడుతూ విద్యార్థుల్లో విద్యుత్ భద్రతా సంస్కృతిని పెంపొందించేందుకు ఈ శిక్షణ ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని అన్నారు. శిక్షణలో పాల్గొన్న 60 మంది ఉపాధ్యాయులకు ధ్రువపత్రాలు, పాఠశాలల్లో అవగాహన కార్య క్రమాలు నిర్వహించేందుకు విద్యుత్ భద్రతపై పవర్పాయింట్ ప్రజెంటేషన్కు సంబంధించిన సమాచార పత్రాలు అందించారు. కార్యక్రమంలో డీఈ లక్ష్మీనారాయణరెడ్డి, ట్రస్మా జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు పి.సంజీవ్రెడ్డి, జనగామ డివిజన్ అధ్యక్షుడు రాంరెడ్డి, స్టేషన్ఘన్పూర్ డివిజన్ అధ్యక్షుడు మల్లేశం తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఎన్పీడీసీఎల్ డీపీఈ, సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ శ్రీకాంత్
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సమష్టి కృషితోనే ఆర్థిక సాధికారతపాలకుర్తి టౌన్: మహిళ ఆర్థిక సాధికారత, రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంక్షేమం కోసం సమష్టిగా పనిచేయాలని డీఆర్డీఓ భాస్కర్ అన్నారు. మండల కేంద్రంలోని రైతు వేదికలో బుధవారం నిర్వహించిన సోమేశ్వర ఉమెన్స్ ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీ సర్వసభ్య సమావేశంలో నూతన పాలవర్గాన్ని ఏగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు. మహిళా రైతుల సాధికారత, సంస్థ అభివృద్ధి, భవిష్యత్ కార్యాచరణపై విస్త్రృతంగా చర్చించారు. సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిలుగా డీఆర్డీఓ భాస్కర్, అదనపు డీఆర్డీఓ నూరుద్దీన్, డీపీఎం నళిని నారాయణ హాజరయ్యారు. అనంతరం నూతన చైర్పర్సన్గా బెజాడీ సుమలత, వైస్ చైర్పర్సన్గా గుడేల్లి రేణుకను ఎన్నుకున్నారు. బోర్డు ఆఫ్ డైరెక్టర్లుగా పులి సునిత, చల్ల రజిత, వాసూరి మంజుల, బి.రేణుక, కె.రాధిక, యాకమ్మ, ఏ.రాధిక, బీ.కమలమ్మ ఎన్నికయ్యారు. దేవరుప్పుల, పాలకుర్తి, కొడకండ్ల, లింగాల ఘనపురం మండలాలకు చెందిన ఏపీఎంలు, ఎఫ్జీపీ గ్రూప్ నాయకులు, షేర్ హోల్డర్లు, సభ్యులు హాజరై నూతన పాలవర్గానికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. డీఆర్డీఓ భాస్కర్
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పాల విక్రయ కేంద్రాలపై తనిఖీలుజనగామ: జనగామ జిల్లా కేంద్రంలో బుధవారం మున్సిపల్ కమిషనర్ రాజశేఖర్రెడ్డి, ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ వినీల్ ఆధ్వర్యంలోని అధికారుల బృందం లూజు పాల విక్రయ కేంద్రాలపై ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించింది. ఈ సందర్భంగా విక్రయిస్తున్న పాల నాణ్యత, క్వాంటిటీతోపాటు పరిశుభ్రత ప్రమాణాలను అధికారులు పరిశీలించారు. పట్టణంలోని పలు ప్రాంతాల్లో విక్రయిస్తున్న లూజు పాల నమూనాలను సేకరించిన అధికారులు వాటిని నాణ్యత పరీక్షల కోసం ల్యాబ్కు పంపిస్తున్నట్లు తెలిపారు. పరీక్షల నివేదికలు వచ్చిన అనంతరం నాణ్యతా ప్రమాణాలకు విరుద్ధంగా ఉన్నట్లు తేలితే సంబంధిత విక్రేతలపై చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. పట్టణంలోని పలు వాటర్ ప్లాంట్లను కూడా అధికారులు తనిఖీ చేశారు. తాగునీటి నాణ్యత, శుద్ధి ప్రక్రియ, పరిశుభ్రత, నిర్వహణ విధానాలను పరిశీలించి నిర్వాహకులకు పలు సూచనలు చేశారు. ప్రజలకు స్వచ్ఛమైన పాలు, సురక్షితమైన తాగునీరు అందించడమే ఈ తనిఖీల ఉద్దేశమని అధికారులు తెలిపారు.
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మీరా..? నేనా..!మండల కేంద్రంలో తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదురుగా మంగళవారం ‘సై అంటే సై.. మీరా.. నేనా’ అన్నట్టుగా మూడు గొర్రె పోతుల కొట్లాట అందరినీ ఆకర్షించింది. ఎమ్మె వీరయ్య అనే గొర్రెల పెంపకందారుని గొర్రెల మందలో ఉన్న మూడు గొర్రె పోతుల్లో రెండు ఒకవైపు ఒక్కటి ఒకవైపు తలలను గుద్దుకుంటుండగా పెంపకందారు వాటిని విడిపించేందుకు నానా తంటాలు పడ్డాడు. రోడ్డుపై వెళ్తున్న వాహనదారులంతా వాటి కొట్లాటను చూస్తూ ఉండిపోయారు. ఎట్టకేలకు ఒక గొర్రెను కాపరి పక్కకు తప్పించగా మిగిలిన రెండు కొట్లాడుకుంటూనే మందలో కలిసి వెళ్లిపోయాయి. – లింగాలఘణపురం
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ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో విస్తృత ఉపన్యాసాలుస్టేషన్ఘన్పూర్: ఘన్పూర్ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో విద్యార్థులలో సాహిత్యాభిరుచి, భాషా నైపుణ్యాల వికాసాన్ని పెంపొందించే లక్ష్యంగా కళాశాల ఎఫ్ఏసీ ప్రిన్సిపాల్ లెఫ్టినెంట్ ప్రొఫెసర్ చంద్రమౌళి అధ్యక్షతన మంగళవారం విస్తృత ఉపన్యాసాల కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా తెలుగు విభాగానికి సంబంధించి హనుమకొండ పింగిళి ప్రభుత్వ మహిళా డిగ్రీ కళాశాల అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఎస్.మధు ‘పోతన కవితా వైశిష్ట్యం’ అనే అంశంపై విస్తృత ఉపన్యాసం ద్వారా విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించారు. ఇంగ్లిష్ విభాగానికి చెందిన పింగిళి మహిళా డిగ్రీ కళాశాల అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ రమేశ్ కుమార్ విద్యార్థులకు పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉపయోగంపై అవగాహన కల్పించారు. అనంతరం ప్రిన్సిపాల్ మాట్లాడుతూ.. విస్తృత ఉపన్యాసాలు విద్యార్థుల విజ్ఞానాన్ని పెంపొందించడమే కాకుండా పోటీప్రపంచంలో రాణించేందుకు అవసరమైన సామర్థ్యాలను పెంపొందిస్తాయన్నారు. కార్యక్రమంలో అధ్యాపకులు బాలరాజు, నాగరా జు, గణేష్, సుమలత, డాక్టర్ పావని పాల్గొన్నారు.
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మహిళా ఉద్యోగులకు ‘శక్తి’ రక్షణ కవచంసాక్షిప్రతినిధి, వరంగల్: కార్యాలయాల్లో మహిళా ఉద్యోగులపై లైంగిక వేధింపులకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక చర్య చేపట్టింది. స్కిల్ హ్యూమన్ క్యాపిటల్ అండ్ నాలెడ్జ్ ట్రైనింగ్ ఇనిషియేటివ్స్ (శక్తి) శాఖలో అంతర్గత ఫిర్యాదుల కమిటీ (ఐసీసీ)ని ఏర్పాటు చేస్తూ జీఓఆర్టీ నంబర్ 277ను మంగళవారం జారీ చేసింది. దీంతో ఈ శాఖ పరిధిలో పనిచేసే మహిళా ఉద్యోగులు కార్యాలయంలో ఎదురయ్యే లైంగిక వేధింపులపై అధికారికంగా ఫిర్యాదు చేసి, విచారణ కోరే అవకాశం కలిగింది. నలుగురితో ఐసీసీ.. ఫిర్యాదు చేస్తే వెంటనే విచారణ.. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన కమిటీకి ప్రభుత్వ డిప్యూటీ సెక్రటరీ టు ఎంజీ మాధవి ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్గా వ్యవహరిస్తారు. సెక్షన్ ఆఫీసర్ యు.గాయత్రీదేవి, ఏఎస్ఓ ఎస్.రజితారెడ్డి, ఏఎస్ఓ ఎ.జయశ్రీ సభ్యులుగా నియమితులయ్యారు. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఎక్కడినుంచైనా మహిళా ఉద్యోగులనుంచి వచ్చే లైంగిక వేధింపుల ఫిర్యాదులను కమిటీ స్వీకరించి, విచారణ జరిపి సమగ్ర నివేదికను రూపొందించనుంది. అనంతరం ఆ నివేదికను ప్రభుత్వ కార్యదర్శికి సమర్పిస్తుంది. విచారణ నివేదిక ఆధారంగా అమల్లో ఉన్న నిబంధనల ప్రకారం అవసరమైన క్రమశిక్షణ చర్యలు చేపట్టేందుకు వీలుంటుంది. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల నేపథ్యంలో.. ఉమ్మడి వరంగల్లోనూ ప్రాధాన్యం.. కార్యాలయాల్లో మహిళలపై లైంగిక వేధింపుల నిరోధం, నిషేధం, ఫిర్యాదుల పరిష్కారానికి ఉద్దేశించిన 2013 నాటి ‘పోష్’ చట్టం ప్రకారం ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. 2023 మే 12న సివిల్ అప్పీల్ నంబర్ 2482/2014లో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాల అమలులో భాగంగా రాష్ట్ర మహిళా, శిశు, దివ్యాంగులు, వృద్ధుల సంక్షేమ శాఖ అన్ని సచివాలయశాఖల్లో అంతర్గత ఫిర్యాదుల కమిటీలను ఏర్పాటు చేయాలని సూచించింది. ఆ మేరకు శక్తి శాఖ తాజాగా ఐసీసీని ఏర్పాటు చేసింది. ఉమ్మడి వరంగల్ పరిధిలోని వరంగల్, హనుమకొండ, జనగామ, మహబూబాబాద్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు జిల్లాల్లో ప్రభుత్వ శాఖల పరిధిలో పెద్ద సంఖ్యలో మహిళా ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నారు. వారికి ఆయా కార్యాలయాల్లో లైంగిక వేధింపులపై ఫిర్యాదు చేసేందుకు ప్రత్యేక వ్యవస్థ ఉండనుంది. ఫిర్యాదులను నిబంధనల ప్రకారం స్వీకరించి విచారణ చేపట్టేందుకు ఈ కమిటీకి బాధ్యతలు అప్పగించారు. నలుగురు సభ్యులతో అంతర్గత ఫిర్యాదుల కమిటీ ఏర్పాటు లైంగిక వేధింపులుంటే విచారణ చేసి ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం.. ఉమ్మడి వరంగల్లోనూ పటిష్టంగా అమలు
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కనీస ఖర్చులకూ కష్టమేజనగామ రూరల్: గ్రామీణ ఆస్పత్రి అభివృద్ధి నిర్వహణకు గాను ఏటా విడుదల చేసే (హాస్పిటల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్) నిధులు నాలుగేళ్లుగా నిలిచిపోయాయి. దీంతో 2023 నుంచి ఆస్పత్రుల నిర్వహణ అస్తవ్యస్తంగా తయారైంది. ప్రభుత్వ దవాఖానాల్లో కనీస సౌకర్యాలు కరువయ్యాయి. చీపుర్లు, బకెట్లు, ఇంటర్నెట్, కంప్యూటర్ల మరమ్మతుకు డబ్బులు లేక ఇబ్బందులు పడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ప్రభుత్వం ఆస్పత్రి అభివృద్ధి నిధులు విడుదల చేయకపోవడంతో పీహెచ్సీలు, సీహెచ్సీల నిర్వహణ సరిగాలేక అటు వైద్యులు, ఇటు పేషెంట్లు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్ ద్వారా ప్రతీ పీహెచ్సీ, ఇతర వైద్యశాలలకు ఆస్పత్రి అభివృద్ధి నిధులు నాలుగేళ్లుగా నిలిచి ఏ చిన్న అవసరమున్నా.. ఏదైనా వస్తువు కొనాలన్నా వైద్యుల జేబులోంచే ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది. ఏడాదికి రూ.1.75 లక్షలు జిల్లాలోని ప్రాథమిక ఆరోగ్యకేంద్రాలు, సివిల్ ఆస్పత్రులకు ఏటా ప్రభుత్వం నిర్వహణ నిధుల కోసం రూ.1.75 లక్షల చొప్పన హాస్పిటల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ మంజూరు చేసేది. 2023 తర్వాత ఈ నిధులు నిలిచిపోయాయి. గతంలో ఈ నిధులతో ఆస్పత్రుల అభివృద్ధి కమిటీల తీర్మానం మేరకు మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించేవారు. దీంతో పెరుగుతున్న వైద్య అవసరాలు, రోగుల తాకిడికి అనుగుణంగా సదుపాయాలులేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వివిధ కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలన్నా, పాడైన కంప్యూటర్లకు మరమ్మతు చేయించాలన్నా, ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం కల్పించాలన్నా, స్టేషనరీ ఖర్చులు చెల్లించాలన్నా వైద్యులు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. వీటన్నంటికీ కనీసం నెలకు ఒక్కో ఆస్పత్రికి రూ.5వేల నుంచి రూ.10వేల వరకు అవసరముంటుంది. ఈమేరకు నిధులు రాకపోవడంతో వస తుల కల్పనలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి.ఆస్పత్రి అభివృద్ధి నిధులు నాలుగేళ్లుగా నిలిచిపోయాయి. ప్రతీ నెల పీహెచ్సీ, సీహెచ్సీల నిర్వహణ భారంగా ఉంది. కొన్నిచోట్ల నిర్వహణ ఖర్చులు వారే భరిస్తున్నారు. నెలనెలా ఆస్పత్రి అభివృద్ధి నిధులు విడుదల చేస్తే ఎలాంటి లోటు లేకుండా మౌలిక సౌకర్యాలు కల్పించే అవకాశముంది. – వాణిశ్రీ, జిల్లా వైద్యాధికారిమండల పరిషత్ల పదవీకాలం ఏడాది కిందట ముగియడంతో పీహెచ్సీల అభివృద్ధి కమిటీలు కూడా ఏర్పాటు కాలేదు. కమిటీలున్నా కనీసం నిధుల గురించి అడిగే పరిస్థితి ఉండేది. ఆయా మండలాల పరిధిలోని గ్రామాల నుంచి ప్రతీ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి నిత్యం 50నుంచి 100మంది రోగులు వస్తున్నారు. వారికి సేవలు అందించడం కష్టంగా మరింది. ఫలితంగా రోగులు అవస్థలు పడుతున్నారు. రెగ్యులర్ వైద్యులు ఎంతో కొంత ఖర్చు చేస్తున్నప్పటికీ ఇతరులు ఖర్చు చేసేందుకు వెనకాడుతున్నారు. ప్రభుత్వం తక్షణమే నిధులు విడుదల చేసి ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో మౌలిక వసతులు కల్పించాలని జిల్లా వాసులు కోరుతున్నారు. నిర్వహణ భారంగా ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులు సొంత జేబుల్లోంచి ఖర్చు చేస్తున్న వైద్యాధికారులు పేషెంట్లకు మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడంలో ఇక్కట్లు
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సూక్ష్మప్రణాళికతో లక్ష్యసాధనజనగామ: ప్రధానమంత్రి ధన్ధాన్య కృషి యోజన (పీఎండీడీకేవై) విజయవంతమైన అమలుకు ప్రతీ మండలం, గ్రామానికి ప్రత్యేకమైన సూక్ష్మ ప్రణాళిక (మైక్రో ప్లానింగ్) రూపొందించి, నిర్దేశించిన లక్ష్యాలను ఆరు సంవత్సరాల్లో సాధించేలా క్షేత్రస్థాయిలో సమర్థవంతంగా పనిచేయాలని కేంద్ర ఆర్థిక వ్యవహారాల శాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ, పీఎం ధన్ధాన్య కృషి యోజన కేంద్ర నోడల్ అధికారి బల్దేవ్ పురుషార్థ అధికారులను ఆదేశించారు. మంగళవారం జిల్లా సమీకృత కలెక్టరేట్లో కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా అధ్యక్షతన నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. సమావేశంలో వ్యవసాయం, ఉద్యానవనం, పశుసంవర్ధక, మత్స్య, నీటిపారుదల, మార్కెటింగ్ తదితర శాఖలు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా కార్యాచరణ వివరించాయి. నేల స్వభావం, వాతావరణ పరిస్థితులు, నీటి లభ్యత, మార్కెట్ డి మాండ్కు అనుగుణంగా పంటల సాగు ఉండాలని, సహజ వనరులకు అనుగుణంగా వ్యవసాయం, అనుబంధ రంగాల అభివృద్ధికి సమగ్ర ప్రణాళికలు రూపొందించాలని బల్దేవ్ పురుషార్థ సూచించారు. కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా మాట్లాడుతూ.. తక్కువ వ్యవసాయ ఉత్పాదకత, పంటల సాంద్రత, వ్యవసాయ రుణాల ప్రవాహం వంటి ప్రమాణాల ఆధారంగా జనగామ జిల్లా పీఎం ధన్న్ధాన్య కృషి యోజనకు ఎంపికై ందన్నారు. వచ్చే ఆరు సంవత్సరాల్లో ఈ మూడు రంగాల్లో జిల్లాను ఆదర్శ జిల్లాగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యమన్నారు. జిల్లా లో 1.99 లక్షల మంది రైతుల్లో 1.55 లక్షల మంది రైతుల వివరాలు రైతు రిజిస్ట్రీలో నమోదయ్యాయని, 1,01,463 కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డుల ద్వారా రూ.1,469 కోట్ల వ్యవసాయ రుణాలు అందుతున్నాయని తెలిపారు. అలాగే 8,624 మంది పాల ఉత్పత్తిదారులు రోజుకు 35,500 లీటర్ల పాలు ఉత్పత్తి చేస్తున్నారని, 7,888 ఎకరాల్లో ఆయిల్పామ్ సాగు జరుగుతోందని వివరించారు. మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో 62 మహిళా శక్తి రైతు సేవా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి రాష్ట్రంలో తొలిసారిగా అమలు చేసిన జిల్లాగా జనగామ నిలిచిందని కలెక్టర్ పేర్కొన్నారు. కలెక్టర్కు ప్రశంసలు కలెక్టర్ రూపొందించిన ‘తెలంగాణ అగ్రికల్చర్ ఎమర్జెన్సీ అండ్ ఆల్టర్నేటివ్ యాక్షన్ ప్లాన్–వర్షాకాలం–2026’ పుస్తకాన్ని పరిశీలించిన బల్దేవ్ పురుషార్థ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. ఎల్నినో వంటి వాతావరణ పరిస్థితులను ముందుగానే అంచనా వేసి రైతులకు ప్రత్యామ్నాయ పంటల ప్రణాళిక అందించే ఈ ప్రయత్నం ఇతర జిల్లాలకు కూడా ఆదర్శంగా నిలుస్తుందన్నారు. మహిళా రైతు సేవా కేంద్రాల పనితీరును ప్రశంసిస్తూ, వాటి అమలు విధానం, ఫలితాలను సమగ్రంగా డాక్యుమెంటేషన్ చేయాలని సూచించారు. సమీక్షలో జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి అంబికా సోనీ, డీఆర్డీఓ భాస్కర్, ఏపీడీ నూరుద్దీన్, డీవీహెచ్ఓ మురళీధర్ రావు, మత్స్యశాఖ అధికారి రాణా ప్రతాప్, కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం శాస్త్రవేత్త రమ్య, సీపీఓ చినకోట్యానాయక్, ఎల్డీఎం ప్రతిభ, చేనేత, జౌళి శాఖ అధికారి బాబు, సర్వే అండ్ ల్యాండ్స్ ఏడీ మన్యంకొండ, నీటిపారుదల శాఖ ఎస్ఈ సీతారాం, ఇతర సంబంధిత శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు. ‘ధన్ధాన్య’ విజయవంతానికి సమర్థవంతంగా పనిచేయాలి ఆరేళ్లలో నిర్దేశించిన లక్ష్యాలు చేరుకోవాలి ప్రత్యామ్నాయ పంటల ప్రణాళిక ఇతర జిల్లాలకు ఆదర్శం మహిళా రైతు సేవా కేంద్రాల పనితీరు భేష్ కలెక్టర్కు పీఎండీడీకేవై కేంద్ర నోడల్ అధికారి బల్దేవ్ పురుషార్థ ప్రశంసలు
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ప్రజాపంపిణీ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయాలిపాలకుర్తి టౌన్: ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్ధను బలో పేతం చేసి తెల్ల రేషన్కార్డుదారులకు 16 రకాల నిత్యావసర వస్తువులను అందించాలని తెలంగాణ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి సింగారపు రమేశ్, సీఐటీయూ జిల్లా అధ్యక్షుడు రాపర్తి రాజు ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. మంగళవా రం మండల కేంద్రంలో ఆ సంఘాల సమావేశం శ్రీసోమేశ్వర ఫంక్షన్హాల్లో బచ్చు శ్రీలత అధ్యక్షతన జరిగింది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను నిరసిస్తూ ఈనెల 10న నిర్వహించే జైల్భరో కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. చందూనాయక్ సోమ సత్యం, మదార్, నాగయ్య పాల్గొన్నారు.
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నిమ్మమాలల అలంకరణలో రేణుకా ఎల్లమ్మజనగామ: ఆషాఢమాసం మూడో మంగళవారం సందర్భంగా పట్టణంలోని 3వ వార్డు బాలాజీ నగర్ శ్రీ రేణుకా ఎల్లమ్మ ఆలయంలో అమ్మవారికి నిమ్మకాయల మాలలతో విశేష అలంకరణ చేయగా, భక్తులు దర్శించుకున్నారు. ఆలయ పూజారి మారుపాక శ్యాంప్రసాద్ ప్రత్యేక పూజలు, అర్చనలు నిర్వహించగా భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని కుంకుమ పూజలు చేశారు. ప్రకృతి ప్రసాదమైన నిమ్మకాయలో శుద్ధి, రక్షణ, శుభశక్తులు ఉన్నాయని, అమ్మవారిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తే ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం, శుభం కలుగుతాయన్నారు. పూజా కార్యక్రమాల అనంతరం మహిళలు ఆషాఢమాస గోరింటాకు వేడుకలను ఆనందోత్సాహాల మధ్య నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో దూడల శోభారాణి, లగిశెట్టి పద్మావతి, దోసపాటి శ్రీలక్ష్మి, మంజుల, రఅనిత, కవిత, విజ య, సునీత, జ్యోతి, సుజాత, శోభా, సుజాత, నిషిత, స్వాతి, వీణ, భాగ్య, ఆలేటి పద్మ, రేణుక, ప్రవీణ, కళావతి, సతైమ్మ, సరళ, రజిని తదితరులు పాల్గొన్నారు. రేపు జిల్లాకు రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్జనగామ రూరల్: ఈ నెల 6వ తేదీన రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్ గద్వాల విజయలక్ష్మి జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. ఉదయం 9 గంటలకు జిల్లా కేంద్రంలోని కోర్టు సమీపంలోని ఆర్అండ్బీ అతిథి గృహానికి చేరుకోనున్నారు. 9:45 నుంచి 10 గంటల వరకు బాలల వసతి గృహం, సఖి కేంద్రాన్ని సందర్శించి సేవలను పరిశీలిస్తారు. 10 గంటల నుంచి 10:30 గంటల వరకు ప్రభుత్వ ఏరియా ఆస్పత్రిని సందర్శించి 10:45 వరకు కలెక్టరేట్కు చేరుకొని, గౌరవ వందనం స్వీకరిస్తారు. 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు కలెక్టర్ కార్యాలయంలోని మహిళల అవగాహన కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొంటారు. 12 గంటల నుంచి 2 గంటల వరకు పాలకుర్తి శ్రీ సోమేశ్వర లక్ష్మీనరసింహ స్వామి ఆలయాన్ని దర్శనం చేసుకొని జనగామకు చేరుకుంటారు. మధ్యాహ్న భోజనం అనంతరం 2:30 గంటల నుంచి 4 గంటల వరకు జిల్లా అధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించి, మహిళల సంక్షేమం, భద్రత, మహిళా సాధికారతకు సంబంధించిన అంశాలపై సమీక్షిస్తారు. 5 గంటలకు హైదరాబాద్కు తిరిగి బయలుదేరివెళ్తారు. దోస్త్ స్పెషల్ డ్రైవ్ ఫేజ్ అడ్మిషన్లు ప్రారంభంస్టేషన్ఘన్పూర్: ఘన్పూర్ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో 2026–27 విద్యాసంవత్సరానికి గాను చివరి అవకాశంగా దోస్త్ స్పెషల్ డ్రైవ్ ఫేజ్ అడ్మిషన్లు ప్రారంభమయ్యాయని ఎఫ్ఏసీ ప్రిన్సిపాల్ లెఫ్ట్నెంట్ ప్రొఫెసర్ చంద్రమౌళి తెలిపారు. కళాశాలలో మంగళవారం ఆయన మాట్లాడారు.. కళాశాలలో అడ్మిషన్ల కోసం స్పెషల్ డ్రైవ్ ఫేజ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఈనెల 6వ తేదీ నుంచి 11వ తేదీ వరకు చేసుకోవాలని, వెబ్ ఆప్షన్లు 6 నుంచి 12వ తేదీ వరకు పెట్టుకోవాలన్నారు. ఈనెల 14న సీట్ అలాట్మెంట్ జరుగుతుందని, ఆన్లైన్ సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ 14వ తేదీ నుంచి 18వరకు చేసుకోవాలన్నారు. సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ చేసిన విద్యార్థులు కళాశాలలో కాలేజ్ రిపోర్టింగ్ 17వ తేదీ నుంచి 18వ తేదీ వరకు తప్పనిసరిగా కళాశాలకు వచ్చి రిపోర్టు చేయాలన్నారు. స్టేషన్ఘన్పూర్ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో దోస్త్ ద్వారా బీఏ, బీకాం, బీఎస్సీ లైఫ్ సైన్స్, బీఎస్సీ ఫిజికల్ సైన్స్ కోర్సులకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని, అన్ని కోర్సులకు కంప్యూటర్సైన్స్ ఉందన్నారు. విద్యార్థులు చివరి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ దోస్త్ ద్వారా డిగ్రీ కళాశాలలో ప్రవేశం పొందాలని సూచించారు. ఆయుష్ వైద్య విద్యార్థుల నిరవధిక సమ్మె ఆరంభం కాశిబుగ్గ: ఆయుష్ హౌస్ సర్జన్లు ఆస్పత్రుల్లో ప్రతీరోజు ఓపీ, ఐపీ సేవలు, ఇతర అత్యవసర సేవలు, పేషెంట్ల పర్యవేక్షణ, క్లినికల్ విధులు, నైట్ డ్యూటీల బాధ్యతలను అల్లోపతిక్ వారితో సమానంగా నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ స్టైఫండ్ చెల్లింపులో మాత్రం తీవ్ర వివక్ష చూపుతున్నారంటూ వరంగల్లోని అనంతలక్ష్మి ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల, ఆస్పత్రి వరంగల్ హౌస్ సర్జన్లు ఆందోళనబాట పట్టారు. తెలంగాణ ఆయుష్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో మంగళవారంనుంచి నిరవధిక సమ్మెకు దిగారు. ప్రస్తుతం తెలంగాణ ఆయుష్ హౌస్ సర్జన్లకు నెలకు రూ.13,754 మాత్రమే స్టైఫండ్ చెల్లిస్తుండగా, అల్లోపతిక్ హౌస్ సర్జన్లకు మాత్రం రూ.29,972 ఇస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ పరిధిలో పేషెంట్లకు ఒకే విధమైన సేవలు అందిస్తున్నప్పటికీ ఇంత వ్యత్యాసం కూడుకుని ఉండటం రాజ్యాంగం ప్రకారం సమానత్వ హక్కుకు విరుద్ధమని ఆవేధన వెలిబుచ్చారు.
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మెరుగైన వైద్యసేవలకు సహకరించండిజనగామ: నియోజకవర్గ ప్రజలకు మెరుగైన వైద్యసేవలు అందించాలని కోరుతూ మంగళవారం డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ సచివాలయంలో రాష్ట్ర వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహకు వినతి చేసినట్లు ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వర్రెడ్డి తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా జనగామ ప్రభుత్వ మాతా శిశు ఆస్పత్రి, ప్రభుత్వ మె డికల్ కాలేజీ, నియోజకవర్గంలోని అన్ని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు, ఉప ఆరోగ్య కేంద్రాలు, చేర్యాల కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్లలో ప్రస్తుతం ఉన్న వసతులు, అవసరమైన అదనపు సౌకర్యాలు, వైద్యులు, సిబ్బంది నియామకాలు, వైద్య పరికరాల కొరత, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి తదితర అంశాలపై మంత్రికి సమగ్ర నివేదికతో వినతిపత్రాన్ని అందించామన్నారు. ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలో బాలికల హాస్టల్ ప్రహరీ, స్కిల్ ల్యా బ్కు మానిక్విన్లు, ఈ–లైబ్రరీ, కంప్యూటర్లు, లైబ్రరీ అభివృద్ధి, లెక్చర్ హాల్స్కు ఫర్నిచర్, తాగునీటి సౌకర్యాలు, క్రీడా మైదానాలు, జిమ్, ల్యాండ్ స్కేపింగ్ వంటి మౌలిక సదుపాయాలను కల్పించాలని కోరారు. నియోజకవర్గంలోని పీహెచ్సీల్లో మొత్తం 114 మంజూరైన పోస్టుల్లో 60 ఖాళీగా ఉండగా, వాటిని తక్షణమే భర్తీ చేయాలని విజ్ఞప్తి చేసినట్లు స్పష్టం చేశారు. మాతాశిశు ఆస్పత్రికి ప్రసూతి, గైనకాలజీ, శిశు విభాగాలు, ఎస్ఎన్న్సీయూకు అవసరమైన ఆధునిక వైద్య పరికరాలను మంజూరు చేయాలని కోరారు. మంత్రి దామోదరను కోరిన ఎమ్మెల్యే పల్లా
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సాగునీరు అందించి పంటలను కాపాడండిస్టేషన్ఘన్పూర్: రాష్ట్ర భారీ నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డిని స్టేషన్ఘన్పూర్ ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి మంగళవారం హైదరాబాద్ సచివాలయంలో కలిసి ప్రత్యేకంగా సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే కడియం మాట్లాడుతూ.. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా పరిధిలో రైతులు తొలకరి వానలకు, అందుబాటులో ఉన్న కొద్దిపాటి నీటి వనరులు, బోరుబావుల కింద ఆరుతడి పంటలతో పాటు వరినార్లు పోశారన్నారు. అయితే ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు లేకపోవడంతో పంటలు ఎండిపోతున్నాయని, వరినార్లు ముదిరిపోతున్నాయని మంత్రికి వివరించారు. దేవాదుల ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా రిజర్వాయర్లలో అందుబాటులో ఉన్న నీటితో ఆరుతడి పంటలకు, వరినారుమడులకు వెంటనే సాగునీరు అందించి పంటలను కాపాడాలని కోరారు. ఇందుకు మంత్రి సానుకూలంగా స్పందిస్తూ వెంటనే ఈఎన్సీ రమేశ్తో మాట్లాడి వరంగల్లో దేవాదుల ఎత్తిపోతల పథకం కింద జరుగుతున్న పంపింగ్, రిజర్వాయర్లలో ఉన్న నీటి లభ్యతను దృష్టిలో పెట్టుకుని సాగునీటి విడుదలపై ప్రజాప్రతినిధులతో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. ఈ మేరకు మంత్రికి ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డిని కలిసిన ఎమ్మెల్యే కడియం
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గ్రేటర్కు మరో 100 విద్యుత్ బస్సులుహన్మకొండ: గ్రేటర్ వరంగల్ పరిధికి పీఎం ఈ–బస్ సేవలో భాగంగా 100 విద్యుత్ బస్సులు రానున్నాయని ఆర్టీసీ ఎండీ నాగిరెడ్డి తెలిపారు. వరంగల్ రిజియన్ తనిఖీలో భాగంగా మంగళవారం ఆయన నగర పరిధిలోని వివిధ డిపోలను పరిశీలించారు. అనంతరం ‘సాక్షి’తో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. కొత్త బస్సులను హనుమకొండ డిపోతో పాటు ఆర్టీసీ జోనల్ స్టాఫ్ ట్రైనింగ్ కాలేజీలో నూతనంగా నిర్మించనున్న డిపోకు కేటాయించనున్నట్లు వివరించారు. 100 బస్సులు ఒకే డిపో ద్వారా నడపడం సాధ్యం కాదని, రెండు డిపోల్లో చార్జింగ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటుతోపాటు ఈ మేరకు అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు. ఎయిర్ పోర్టు సమీపంలో ఆర్టీసీకి స్థలం లేదని, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, ప్రభుత్వం, లేదా ఎయిర్ పోర్టు అథారిటీ వారు కె టాయిస్తే పరిశీలిస్తామన్నారు. హనుమకొండ జిల్లా బస్ స్టేషన్ నిర్మాణ సమయంలో ఎత్తు పెంచితే బాగుండేదన్నారు. వరద నీటి నిలువ సమస్యను పరిష్కరిస్తామన్నారు. దీనికి ప్రతిపాదనలు రూ పొందించామని, టెండర్లు పూర్తయ్యాయన్నారు. మొత్తానికి ఖర్చు తగ్గించుకుని, ఆదాయం పెంచుకునేలా అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశామన్నారు. ఆర్టీసీ ఎండీ నాగిరెడ్డి
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భార్యపై బెస్బాల్ బ్యాట్తో దాడి చేసిన భర్త!జనగామ రూరల్: భార్యపై భర్త బెస్ బాల్ బ్యాట్తో దాడి చేసిన ఘటన సోమవారం ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. బాధితురాలు, పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. జనగామ మండలం ఓబుల్కేశావాపూర్ గ్రామానికి చెందిన మోకు మహేందర్రెడ్డి ఎనిమిదేళ్ల క్రితం మాధవిని ప్రేమించి కులాంతర వివాహం చేసుకున్నాడు. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. ఇటీవల మహేందర్కు మరో మహిళతో పరిచయం ఏర్పడడంతో భార్యాభర్తల మధ్య విభేదాలు మొదలవడంతో మాధవి మే నెలలో సరూర్నగర్లో తల్లిగారి ఇంటికి వెళ్లిపోయింది. కాగా ఈ వివాదాన్ని పరిష్కరించేందుకు మాధవి 2వ తేదీన (ఆదివారం) గ్రామానికి వచ్చింది. పంచాయితీకి భర్త రాకపోవడంతో గ్రామ పెద్దమనుషులు ఇంటి తాళం పగలగొట్టి ఉండమని చెప్పి వెళ్లిపోయారు.అనంతరం సుమారు 4 గంటల సమయంలో మహేందర్రెడ్డి ఇంటికి వచ్చి వెంట తెచ్చుకున్న బేస్బాల్ బ్యాట్తో భార్యపై విచక్షణారహితంగా దాడి చేశాడు. అడ్డువచ్చిన మాధవి సోదరుడిని కూడా కొట్టాడు. తీవ్ర గాయాలపాలైన మాధవిని జనగామ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించా రు. దాడి అనంతరం మహేందర్ రెడ్డి ఇద్దరు పిల్లలను తీసుకుని పరారయ్యాడు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు నిందితుడి కోసం గాలింపు చేపట్టారు.
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మార్కెట్ అభివృద్ధికి రూ.2.43కోట్లుకొడకండ్ల: మండల కేంద్రంలోని వ్యవసాయ మార్కెట్ అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం ద్వారా రూ.2.43 కోట్ల నిధులు మంజూరయ్యాయి. మార్కెట్లో సౌకర్యాల మెరుగు, ఆధునిక వసతులు కల్పించాలని ఎమ్మెల్యే యశస్వినిరెడ్డి వ్యవసాయ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వర్రావుకు ప్రతిపాదనలు అందించి మార్కెటింగ్ శాఖ ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఈమేరకు 2.43 కోట్ల నిధులు మంజూరు కావడంతో సోమవారం మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వర్రావును ఎమ్మెల్యే యశస్వినిరెడ్డి కలిసి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ నిధులతో మార్కెట్ యార్డులో రైతుల సౌకర్యార్థం కవర్ షెడ్ నిర్మాణం, టాయిలెట్ బ్లాక్ నిర్మాణం, ఆర్ఓ ప్లాంట్తో కూడిన గది, దేవరుప్పుల సబ్ మార్కెట్ యార్డులో నాబార్డ్ గోదాం చుట్టు పాక్షిక ప్రహరీ నిర్మించనున్నారు.
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రాష్ట్రస్థాయి బ్యాడ్మింటన్ పోటీలకు ఎంపికరఘునాథపల్లి: మండలంలోని అశ్వరావుపల్లి ఉన్నత పాఠశాలకు చెందిన విద్యార్థిని ప్యారాల కావ్యశ్రీ రాష్ట్రస్థాయి సీనియర్ బాల్బ్యాడ్మింటన్ పోటీలకు ఎంపికై నట్లు పాఠశాల హెచ్ఎం శోభన్బాబు, పీఈటీ మచ్చ రాజేందర్ సోమవారం తెలిపారు. హనుమకొండ జవహర్లాల్నెహ్రూ స్టేడియంలో ఈ నెల 2న ఉమ్మడి జిల్లా బాల్ బ్యాడ్మింటన్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన మెన్ అండ్ ఉమెన్ విభాగంలో ఎంపిక పోటీలు నిర్వహించారు. పోటీల్లో పాల్గొన్న కావ్యశ్రీ ప్రతిభ కనబర్చి రాష్ట్రస్థాయి పోటీలకు ఎంపికై ంది. ఈసందర్భంగా కావ్యశ్రీని సర్పంచ్ చైతన్య రాజు, పాఠశాల చైర్మన్ రేణుక, ఉపాధ్యాయ బృందం సోమవారం ఆమెను అభినందించారు. సర్టిఫికెట్ల పరిశీలన కేయూ క్యాంపస్: ఎంసీఏ, ఎంబీఏ కోర్సుల్లో ఈవిద్యాసంవత్సరం (2026–27) ప్రవేశాలకు టీజీఐసెట్–26 అభ్యర్థులకు సర్టిఫికెట్ల పరిశీలన సోమవారం ప్రారంభమైంది. హనుమకొండలోని యూనివర్సిటీ ఆర్ట్స్అండ్ సైన్స్కళాశాల హెల్ప్లైన్ సెంటర్లో అభ్యర్థులకు సర్టిఫికెట్ల పరిశీలన నిర్వహించారు. సర్టిఫికెట్లు వెరిఫికేషన్ చేయించుకున్న వారికి ఆ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ ఆచార్య ఎస్.జ్యోతి ధ్రువ పత్రాలు అందించారు. ఈనెల 5వరకు సర్టిఫికెట్ల వెరిఫికేషన్ కొనసాగుతుందని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో అధ్యాపకులు అంజన్రావు, మౌనిక, సుధ్గుణ తదితరులు పాల్గొన్నారు.నేటి నుంచి ఆయుష్ హౌస్ సర్జన్ల నిరవధిక సమ్మె కాశిబుగ్గ: సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతూ తెలంగాణ ఆయుష్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం నుంచి హౌస్ సర్జన్లు నిరవధిక సమ్మె చేపట్టనున్నారు. ఉదయం 9 గంటలకు వరంగల్లోని అనంతలక్ష్మి ప్రభుత్వ ఆయుర్వేద ఆస్పత్రి, వైద్య కళాశాలలో సమ్మె ప్రారంభిస్తారు. స్టైఫండ్ పెంచాలని 15 రోజుల క్రితం ఆయుర్వేద కళాశాల ప్రిన్సిపాల్, వైద్యశాల సూపరింటెండెంట్కు వినతిపత్రాలు అందించారు. అయినప్పటికీ పరిష్కారమవకపోవడంతో వారు సమ్మెకు దిగనున్నారు. డీఫార్మసీకి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి వరంగల్ చౌరస్తా: ఇంటర్మీడియట్ 2026–27 విద్యాసంవత్సరానికి గాను డి.ఫార్మసీ సీట్ల భర్తీకి నోటీఫికేషన్ వెల్లడించినట్లు ప్రధాన ఆచార్యులు ఆర్.సరస్వతి ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఇంటర్ ఎంపీసీ, బైపీసీ, ఓపెన్ స్కూల్ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు ఈనెల 6న సాయంత్రం 5 గంటల్లోగా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని కోరారు. డీ ఫార్మసీ కోర్టులో 60 సీట్లు ఉన్నట్లు, ఇతర వివరాల కోసం ప్రభుత్వ మహిళా పాలిటెక్నిక్ వరంగల్ కళాశాలను సంప్రదించాలని కోరారు. ఆన్లైన్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ.ఎస్బీటీఈటీ.తెలంగాణ.జీఓవీ.ఇన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు. ఏమైనా సందేహాలుంటే 97041 34882ను సంప్రదించాలని కోరారు.
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అర్జీలకు సత్వర పరిష్కారంజనగామ రూరల్: జిల్లాలో వివిధ సమస్యలపై ప్రజలు అందజేసిన అర్జీలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి, సత్వరమే పరిష్కరించాలని కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా అధికారులను ఆదేశించారు. సోమవారం కలెక్టర్ కార్యాలయంలోని మెయిన్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో నిర్వహించిన ప్రజావాణి కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్ (రెవెన్యూ) బెన్షాలోమ్తో కలిసి కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా అర్జీలు స్వీకరించారు. మొత్తం 326 దరఖాస్తులను కలెక్టర్ స్వీకరించారు. కార్యక్రమంలో డీఆర్డీఓ భాస్కర్, గృహ నిర్మాణ శాఖ పీడీ మాతృ నాయక్, వివిధ శాఖల జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు. దరఖాస్తుల్లో కొన్ని.. ● దేవరుప్పుల గ్రామానికి చెందిన వి.అనురాధ, ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం కింద తనకు ఆర్థిక సహా యం మంజూరు చేయాలని వినతి అందజేశారు. ● చిల్పూర్ మండలం నష్కల్ గ్రామానికి చెందిన ఎస్.అరుణ.. తాను నిరుపేదనని, ఇల్లు శిథిలావస్థలో ఉండడంతో కిరాయి ఇంట్లో ఉంటున్నామని, ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం కింద తనకు ఇల్లు మంజూరు చేయాలని దరఖాస్తు చేశారు. ● జనగామ పట్టణానికి చెందిన చిట్ల సుకన్య, తన 3 ఎకరాల 8 గుంటల భూమిని ధరణిలో నమోదు చేయగా, తన వ్యవసాయ భూమి సర్వే నంబర్లు ‘ఈ’ కు బదులు ‘హెచ్’ గా నమోదు అయ్యాయని, భూమి సర్వే నంబర్లు పరిశీలించి, వాటిని సరిచేయాలని కోరారు. ● నర్మెట మండలం బొమ్మకూరు గ్రామానికి చెందిన భూపతి ఆనందం, తన తల్లి పేరు మీద గల భూమి పాత పాస్ పుస్తకం నుంచి కొత్త పాస్ పుస్తకానికి కొంత తగ్గిందని, రెండు పాస్ పుస్తకాలను పరిశీలించి, మ్యుటేషన్ చేయాలని, అలాగే తన పేరు మీదకు పట్టా చేయాలని దరఖాస్తు అందజేశాడు. కలెక్టరేట్ గ్రీవెన్స్లో కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా ప్రజల నుంచి 326 దరఖాస్తుల స్వీకరణ
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తల్లిపాలే శిశువుకు సంపూర్ణ ఆహారంజనగామ: శిశువు పుట్టిన గంటలోపే తల్లిపాలు పట్టించడం అత్యంత అవసరమని ఎంసీహెచ్ చిన్నపిల్లల వైద్యుడు ప్రొఫెసర్ డి.మధుసూదన్ రెడ్డి, మెడికల్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ నాగమణి, జిల్లా వైద్యాధికారి డాక్టర్ వాణిశ్రీ తెలిపారు. ప్రపంచ తల్లిపాల వారోత్సవాలను పురస్కరించుకుని చంపక్హిల్స్లోని మాతా శిశు సంరక్షణ ఆరోగ్య కేంద్రం (ఎంసీహె చ్)లో సోమవారం ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్య క్రమానికి వారు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై గర్భిణులు, బాలింతలకు తల్లిపాల ప్రాముఖ్యంపై అవగాహన కల్పించారు. ఈసందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ.. తల్లి నుంచి వచ్చే తొలి పాలు శిశువుకు సహజ రోగ నిరోధక శక్తిని అందించే అమూల్యమైన ఔషధమని పేర్కొన్నారు. అనంతరం గర్భిణులు, బాలింతలతో ముఖాముఖి నిర్వహించి వారి సందేహాలను నివృత్తి చేశారు. కార్యక్రమంలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు, స్టాఫ్ నర్సులు, ఆసుపత్రి సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. తొలి ఆరు నెలలు తల్లిపాలే ఇవ్వాలి ఎంసీహెచ్లో అవగాహన సదస్సు
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బెల్ట్షాపులపై టాస్క్ఫోర్స్ దాడులుస్టేషన్ఘన్పూర్: మండలంలోని తాటికొండలోని నాలుగు బెల్ట్షాపులు, ఘన్పూర్లోని ఒక బెల్ట్షాపుపై టాస్క్ఫోర్స్ పోలీసులు సోమవారం సాయంత్రం జరిపిన దాడుల్లో రూ.1.16లక్షల విలు వైన మద్యం బాటిళ్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. బెల్ట్షాపుల్లో విచ్చలవిడిగా మద్యం అమ్ముతున్నారనే విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు టాస్క్ఫోర్స్ ఏసీపీ మధుసూదన్, ఎస్ఐలు పి.దేవేందర్, ఉప్పలయ్య ఆధ్వర్యంలో టాస్క్ఫోర్స్ పోలీసులు తాటికొండలోని బెల్ట్షాపులపై దాడులు నిర్వహించారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా మద్యం విక్రయిస్తున్న ఐలోని కిరణ్ వద్ద రూ.50,710, ఐలోని శ్రావణ్ వద్ద రూ.13,010, పొన్నం రఘు వద్ద రూ.34వేలు, నీల శ్రీనివాస్ వద్ద రూ.14,910 విలువైన మద్యం స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అదేవిధంగా స్టేషన్ఘన్పూర్ బస్టాండ్ సమీపంలోని గణేష్ కిరాణంలో గోనెల రాజు వద్ద రూ.4,130 విలువైన మద్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. స్వాధీనం చేసుకున్న మద్యాన్ని స్థానిక పోలీసులకు అప్పగించి నిబంధనలకు విరుద్ధంగా మద్యం విక్రయిస్తున్న వారిపై కేసులు నమోదు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. రూ.1.16లక్షల మద్యం పట్టివేత
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అభివృద్ధి పనులు వేగవంతమవ్వాలిజనగామ రూరల్: స్టేషన్ ఘన్పూర్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనుల పురోగతిని వేగవంతం చేసి, ప్రజలకు మెరుగైన మౌలిక వసతులు కల్పించాలని స్టేషన్ ఘన్పూర్ ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి, కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా అధికారులను ఆదేశించారు. మున్సిపాలిటీ ఆర్థికంగా బలోపేతం కావాలంటే ఆదాయ వనరులను పెంపొందించే దిశగా ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. సోమవారం కలెక్టరేట్లో మున్సిపాలిటీలో చేపట్టిన వివిధ అభివృద్ధి పనులు, ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాల పురోగతిపై సంబంధిత అధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి మాట్లాడుతూ.. ఘన్పూర్ మున్సిపాలిటీ సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.50 కోట్ల నిధులను మంజూరు చేసిందన్నారు. అభివృద్ధి పనుల్లో జాప్యానికి తావులేకుండా అధికారులు నిరంతరం పర్యవేక్షణ చేపట్టాలన్నారు. టెండర్లు పూర్తయిన పనులకు సంబంధించి ఈ వారంలోనే కాంట్రాక్టర్లతో ఒప్పందాల ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. మొదటి విడత పనులను ఆగస్టు 31లోగా, రెండో విడత పనులను అక్టోబర్ 10లోగా పూర్తి చేసేలా కార్యాచరణ రూపొందించి, క్షేత్రస్థాయిలో అమలు చేయాలని సూచించారు. కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా మాట్లాడుతూ.. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారుల ఎంపికలో పూర్తి పారదర్శకత పాటిస్తూ ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలను కచ్చితంగా అమలు చేయాలన్నారు. సమీక్ష సమావేశంలో జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ మారుజోడు రాంబాబు, మున్సిపల్ చైర్మన్ వినయ్ కుమార్, వైస్ చైర్పర్సన్ నీల రాజమ్మ, ఆర్డీఓ కిరణ్, పీడీ మాతృనాయక్, మున్సిపల్ కమిషనర్ రాధాకృష్ణ, తహసీల్దార్ స్వప్న, వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు. ప్రజలకు మెరుగైన వసతులు కల్పించాలి ఘన్పూర్ మున్సిపాలిటీపై సమీక్షలో ఎమ్మెల్యే కడియం, కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా
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ఆ ఉపాధ్యాయులపై విచారణ జరపండినర్మెట మండలంలోని ప్రభుత్వ గిరిజన ఆశ్రమ బాలికల పాఠశాల రెగ్యులర్ హెడ్మాస్టర్ హనుమకొండ జిల్లా బాలసముద్రం గిరిజన శాఖ కోచింగ్ సెంటర్లో డిప్యుటేషన్పై పనిచేస్తున్నారు. అలాగే పసరమడ్లలో ఆశ్రమ బాలికల పాఠశాలలో పనిచేయాల్సిన రెగ్యులర్ ఫిజికల్ డైరెక్టర్ డిప్యుటేషన్ ఉత్తర్వులు రద్దు చేసినప్పటికీ సంబంధిత పాఠశాలలో విధులు నిర్వహించడం లేదు. ఒకే రోజు ఐటీడీఏ ప్రాజెక్టు అధికారికి తెలియకుండానే కోచింగ్ సెంటర్ ప్రిన్సిపాల్ పేరుతో రెండు ఉత్తర్వుల కాపీ ప్రకారం స్పోర్ట్స్ ఆఫీసర్, హాస్టల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ పోస్టులు జారీ చేశారు. దీనిపై విచారణ జరిపి చర్యలు తీసుకోవాలి. – లకావత్ చిరంజీవి, యాకన్న రాథోడ్, విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు
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ప్రతిభావంతులకు ఉపకారంకొడకండ్ల: ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 8వ తరగతి చదివే విద్యార్థులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అందించే నేషనల్ మీన్స్ కమ్ మెరిట్ స్కాలర్షిప్(ఎన్ఎంఎంఎస్) స్కీం ఆర్థిక భరోసాగా నిలుస్తోంది. దీని కోసం నిర్వహించే పరీక్షను రాసేందుకు దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. ఆర్థిక కారణాలతో విద్యార్థులు చదువుకు దూరం కాకూడదనే ఉద్దేశ్యంతో ఈ స్కాలర్షిప్ పథకాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది. పరీక్షలో ఎంపికై న విద్యార్థులకు నెలకు రూ.వెయ్యి చొప్పున ఏడాదికి రూ.12 వేల ఉపకార వేతనం నాలుగేళ్ల పాటు లభిస్తుంది. అర్హతలు ఇవి.. ఎన్ఎంఎంఎస్ పరీక్ష రాసేందుకు ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 8వ తరగతి చదివే విద్యార్థులు అర్హులు. ఏడో తరగతిలో ఎస్సీ, ఎస్టీలైతే 50 శాతం మార్కులు, ఇతరులు 55 శాతం మార్కులు సాధించి, తల్లిదండ్రుల వార్షిక ఆదాయం రూ.3.5 లక్షల లోపు ఉన్న విద్యార్థులు పరీక్ష రాసేందుకు అన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఈ నెల 24 వరకు దరఖాస్తు గడువు ఎన్ఎంఎంఎస్ స్కాలర్షిప్ పరీక్ష రాసేందుకు విద్యార్థులు ఈ నెల 24 వరకు కుల, ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రాలతో ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దరఖాస్తు గడువు ముగిశాక ఆన్లైన్లో దరఖాస్తులు చేసుకొన్న విద్యార్థుల ఫారాలను ప్రధానోపాధ్యాయుడి సంతకంతో ధ్రువీకరించి డీఈఓ కార్యాలయంలో సమర్పిస్తారు. పరీక్షలో ప్రతిభను చాటుకొని అర్హత సాధించిన విద్యార్థులు 9వ తరగతి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ ద్వితీయ సంవత్సరం వరకు ఏడాదికి రూ.12 వేల చొప్పున నాలుగేళ్లు రూ.48 వేల ఉపకార వేతనాన్ని పొందే అవకాశం ఉంటుంది. ‘ఎన్ఎంఎంఎస్’తో విద్యార్థులకు ఆర్థిక భరోసా పరీక్షలో పాసైతే నాలుగేళ్లు ఉపకార వేతనం ఈ నెల 24 వరకు దరఖాస్తు గడువు
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ఏడాదంతా ఆమ్దానీజనగామ: వ్యవసాయ ఆధారిత గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం, కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని వివిధ పథకాలను ఒకే వేదికపై సమన్వయం చేయడం లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశ వ్యాప్తంగా 100 జిల్లాలను పీఎం ధన్ ధాన్య కృషి యోజన అమలుకు ఎంపిక చేసింది. ఇందులో తెలంగాణ నుంచి జనగామ, జోగులాంబ గద్వాల, నారాయణపేట, నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలు మాత్రమే చోటు దక్కించుకున్నాయి. ఈ జిల్లాల్లో అమలు ఫలితాలను పరిశీలించిన అనంతరం దేశంలోని మిగిలిన జిల్లాలకు ఈ విధానాన్ని విస్తరించాలనే యోచనలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. వ్యవసాయంతో పాటు అ నుబంధ రంగాలను కూడా బలోపేతం చేయడం ద్వారా రైతు కుటుంబాలకు ఏడాది పొడవునా ఆదాయ వనరులు పెంచడమే ఈ పథకం ప్రధాన ఉద్దేశం. పీఎం డీడీవై ద్వారా వేర్వేరుగా అమలవుతున్న శాఖల పథకాలను ఒకే గొడుగు కిందకు తీసుకొచ్చారు. తీసుకురావడం. వ్యవసాయం, ఉద్యానవన శాఖ, పశుసంవర్ధక, మత్స్యశాఖ, గ్రామీణాభివృద్ధి తదితర 36 పథకాలు సమన్వయంతో అమలు చేస్తున్నారు. అదనంగా నాబార్డు, సెరికల్చర్, లీడ్ డిస్ట్రిక్ట్ బ్యాంక్ (ఎల్డీఎం), తెలంగాణ గ్రామీణ వికాస్ కేంద్రం (టీఆర్వీకే), మైక్రో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమలు వంటి సంస్థల సేవలను కూడా అనుసంధానం చేసి రైతులకు అవసరమైన అన్ని సేవలను ఒకే వ్యవస్థ ద్వారా అందించడంపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. పీఎం డీడీవై ద్వారా రైతుల ఆదాయాన్ని పెంచేందుకు సమగ్ర కార్యాచరణ రూపొందించారు. ఇందులో పంటల వైవిధ్యీకరణ, ప్రకృతి వ్యవసాయం, నేల ఆరోగ్య నిర్వహణ, సూక్ష్మ సాగునీటి విస్తరణ, ఉద్యాన పంటల ప్రోత్సాహం, పశుసంపద అభివృద్ధి, మత్స్య సంపద విస్తరణ, రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘాల (ఎఫ్పీఓలు) బలోపేతం, వ్యవసాయ రుణాల విస్తరణ, విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తుల తయారీ, కోల్డ్చైన్, గిడ్డంగుల నిర్మాణం, గ్రామీణ మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి వంటి అంశాలకు ప్రాధాన్యం కల్పిస్తున్నారు. కేంద్ర బృందం పర్యటన నేపథ్యంలో కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా ఆధ్వర్యంలో అన్ని శాఖలు సమీక్షకు అవసరమైన ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశాయి. సమీక్ష అనంతరం కేంద్ర జాయింట్ సెక్రటరీ శాఖల పనితీరుపై సూచనలు, సిఫార్సులు చేయడంతో పాటు అవసరమైన మార్గదర్శకాలు ఇవ్వనున్నారు. పీఎం ధన్ ధాన్య కృషి యోజన అమలులో జిల్లా పనితీరును అంచనా వేయడంలో ఈ పర్యటన అత్యంత కీలకంగా మారింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా పథకాల అమలు, శాఖల సమన్వయం, రైతుల ఆదాయ వృద్ధి, గ్రామీణ ఆర్థికాభివృద్ధి వంటి అంశాలపై ఈ సమీక్ష ప్రభావం చూపనుంది.కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న ప్రధానమంత్రి ధన్ ధాన్య కృషి యోజన (పీఎం–డీడీవై) అమలును క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ జాయింట్ సెక్రటరీ బల్దేవ్ పురుషార్థ్ నేడు(మంగళవారం) జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. జిల్లాలో ఈ పథకం అమలు పురోగతి, వివిధ శాఖల సమన్వయం, రైతులకు అందుతున్న ప్రయోజనాలు, భవిష్యత్ కార్యాచరణపై సమగ్రంగా అధ్యయనం చేయనున్నారు. కలెక్టరేట్లో కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా అధ్యక్షతన అన్ని శాఖల అధికారులతో విస్తృత సమీక్ష నిర్వహించనుండగా, అనంతరం పథకాల అమలును ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించేందుకు ఫీల్డ్ విజిట్ కూడా ఉండే అవకాశముంది. ఒకే గొడుగు కిందకు 36 వ్యవసాయ పథకాలు దేశవ్యాప్తంగా ఎంపికై న 100 జిల్లాల్లో జనగామ నేడు జిల్లాకు కేంద్ర ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ జాయింట్ సెక్రటరీ పథకం అమలుపై క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన, సమీక్ష
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జనరేటర్ తెచ్చారు..కనెక్షన్ మరిచారుజఫర్గఢ్: మండల కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రంలోని డయాలసిస్ సెంటర్లో జనరేటర్ సౌకర్యం లేక కొంత కాలం నుంచి పూర్తిగా విద్యుత్పైనే ఆధారపడ్డారు. విద్యుత్ సమ స్య ఎదురుకాకుండా ముందుగానే విద్యుత్ శాఖ అధికారులను సంప్రదించిన తర్వాతనే రోగులకు డయాలసిస్ నిర్వహిస్తూ వసున్నారు. విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడితే బ్యాటరీ సహాయాన్ని తీసుకుంటున్నప్పటికీ కేవలం 20 నుంచి 30 నిమిషాల వరకు మాత్రమే అవి పనిచేస్తుండేది. ఇది ఇబ్బందికరంగా మారడంతో కొద్ది రోజుల క్రితం డయాలసిస్ సెంటర్కు జనరేటర్ను మంజూరు చేశారు. ఆసుపత్రి ఎదుట జనరేటర్ను ఏర్పాటు చేసి నెల రోజు లు దాటిపోతున్నా ఇప్పటివరకు కనెక్షన్ ఇవ్వడం లేదు. వెంటనే జనరేటర్ ద్వారా విద్యుత్ కనెక్షన్ ఇచ్చి డయాలసిస్తో పాటు ఆసుపత్రిలో ఆపరేషన్ థియేటర్కు కూడా జనరేటర్ సౌకర్యాన్ని కల్పించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.
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కష్టపడి స్కాలర్షిప్ సాధించానురెండేళ్ల క్రితం కష్టపడి చదువుకొని ఎన్ఎంఎంఎస్ స్కాలర్షిప్ పరీక్ష రాసి ఎంపికయ్యాను. నా ఉన్నత విద్యాభ్యాసానికి ఎంతో ఉపయోగపడుతోంది. రెండేళ్ల నుంచి ఏడాదికి రూ.12 వేల చొప్పున స్కాలర్షిప్ పొందుతున్నాను. ఉపాధ్యాయుల మార్గదర్శకత్వంలో ప్రణాళిక బద్ధంగా చదివి, మోడల్ పేపర్లను సాధన చేసి, మెంటల్ ఎబిలిటీ, గణితం, సైన్స్, సోషల్ సబ్జెక్ట్లను క్రమం తప్పకుండా అభ్యసించి పరీక్షలో విజయం సాధించా. – నూతనకంటి దుర్గావర్షిత, ఏడునూతులఎన్ఎంఎంఎస్ స్కాలర్షిప్ స్కీం ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోని విద్యార్థులకు ఉన్నత విద్యాభ్యాసంలో ఆర్థిక భరోసాగా నిలుస్తుంది. పరీక్ష రాసేందుకు విద్యార్థులను ప్రోత్సహిస్తున్నాం. పరీక్ష విధానాన్ని విద్యార్థులు పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి. మెంటల్ ఎబిలిటీ, స్కాలస్టిక్ అప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ రెండింటిపై సమాన దృష్టిని సాఽరించాలి. ప్రణాళిక బద్ధంగా అభ్యసిస్తూ ఐదేళ్ల మోడల్ పేపర్లను ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేసి సమయపాలనతో పరీక్ష రాస్తే సులభంగా అర్హత సాధించవచ్చు. – మాడరాజు భాస్కర్, గణిత ఉపాధ్యాయుడు, ఏడునూతుల●
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పత్తిమొలక వాడివరిమడి తడారి..నీళ్లు లేక ఎండిపోతున్న వరి పంటవాడిపోతున్న పత్తి మొలకలుజనగామ: రెండు రోజుల ముసురు రైతుల్లో ఆశలు నింపినా, ఆ తర్వాత ఆకాశం ముఖం చాటేయడంతో జిల్లాలో కరువు ఛాయలు స్పష్టమవుతున్నాయి. చెరువులు నిండక, భూగర్భ జలాలు అడుగంటుతూ పత్తి మొలకలు వాడిపోతుండగా, వరి పంట నీటి కోసం ఎదురుచూస్తుండడంతో అన్నదాతల్లో తీవ్ర ఆందోళన నెలకొంది. జిల్లాలో ఎల్నినో ప్రభావం తీవ్రంగా కనిపిస్తోంది. వానాకాలం సీజన్ ప్రారంభానికి మూడు నెలల ముందే ఈసారి సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని ప్రభుత్వం, వాతావరణ శాఖ శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తూనే వచ్చారు. వరి, పత్తికి బదులుగా ఆరుతడి పంటలు సాగు చేయాలని రైతులకు వ్యవసాయ శాఖ విస్తృతంగా అవగాహన కల్పించినప్పటికీ, అధిక శాతం మంది రైతులు సంప్రదాయ పంటలైన వరి, పత్తిపైనే ఆధారపడ్డారు. 2.39లక్షల ఎకరాల్లో సాగు జిల్లాలో ఇప్పటివరకు సుమారు 2.39 లక్షల ఎకరాల్లో పంటలు సాగయ్యాయి. ఇందులో 1.38 లక్షల ఎకరాల్లో పత్తి, 1.13 లక్షల ఎకరాల్లో వరి, 4,777 ఎకరాల్లో కందులు, 4,895 ఎకరాల్లో మొక్కజొన్న, 900 ఎకరాల్లో పెసర్లు సాగు చేశారు. ఆరుతడి పంటలు మాత్రం 15 వేల నుంచి 20 వేల ఎకరాల మధ్యకే పరిమితమయ్యాయి. వర్షాభావం ఉంటుందనే హెచ్చరికలను పట్టించుకోకుండా నీటిపై ఆధారపడే పంటలను రైతులు అధికంగా సాగు చేయడం ఇప్పుడు ఆందోళన కలిగిస్తోంది. రోజురోజుకూ పడిపోతున్న భూగర్భజలాలు గత నెల అల్పపీడన ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో రెండు రోజుల పాటు కుండపోత వర్షాలు కురిసి వాగులు, వంకలు, చెరువులు, ప్రాజెక్టులు కొంత జలకళ సంతరించుకున్నాయి. అనేక ప్రాంతాల్లో వరద పరిస్థితులు కూడా ఏర్పడ్డాయి. అయితే జిల్లా మాత్రం ముసురు వర్షాలతోనే సరిపెట్టుకుంది. జిల్లాలోని 777 చెరువుల్లో ఒక్క శాతం నీరు కూడా చేరకపోవడం పరిస్థితి తీవ్రతను స్పష్టం చేస్తోంది. దీంతో భూగర్భ జలాలు రోజురోజుకూ పడిపోతుండగా, అనేక బోర్లు ఎండిపోయే పరిస్థితి నెలకొంది. ముసురు వర్షానికి ఆశపడి వేల ఎకరాల్లో వరి నాట్లు వేసిన రైతులు ఇప్పుడు నీటి కోసం తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పత్తి పంటకు రెండు రోజుల ముసురు కొంత ఊరటనిచ్చినా, జూలై 30 నుంచి ఇప్పటివరకు చెప్పుకోదగ్గ వర్షం లేకపోవడం, మరోవైపు భానుడి ప్రతాపం, ఉక్కపోతతో పత్తి మొలకలు వాడిపోతున్నాయి. వరిపొలాలకు నీరు అందక మొక్కలు ఎండిపోతాయేమోనన్న భయం రైతులను వెంటాడుతోంది. ఐదు రోజులు చిరుజల్లులే జిల్లాలో జూలై 30 నుంచి ఆగస్టు 2 ఉదయం వరకు వర్షపాతం స్వల్పంగానే నమోదైంది. వాతావరణ శాఖ గణాంకాల ప్రకారం మొదటి మూడు రోజుల్లో తరిగొప్పుల, నర్మెట, బచ్చన్నపేట మండలాల్లో మాత్రమే తేలికపాటి జల్లులు కురిశాయి. ఆగస్టు 1, 2వ తేదీల మధ్య జిల్లాలో వర్షపాతం కొంత పెరిగి కొడకండ్లలో 9.5 మి.మీ., పాలకుర్తి గూడూరులో 8.5 మి.మీ., జనగామలో 8.3 మి.మీ., జఫర్గఢ్లో 6.3 మి.మీ. వర్షం నమోదైంది. తరిగొప్పుల, రఘునాథపల్లి, నర్మెట, స్టేషన్ఘన్పూర్ తదితర ప్రాంతాల్లో మాత్రం తేలికపాటి వర్షాలే కురిశాయి. జిల్లా వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు ఎక్కడా నమోదు కాలేదు.వర్షం లోటు జిల్లాలో జూన్, జూలై నెలల్లో సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదైంది. జూన్లో సాధారణంగా 124.2 మి.మీ. వర్షం కురవాల్సి ఉండగా, 88.5 మి.మీ. మాత్రమే కురిసి 29 శాతం లోటు నమోదైంది. జూలైలోనూ ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు కురవకపోవడంతో పలు మండలాల్లో వర్షాభావ పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. వరి, పత్తి తదితర పంటల సాగుపై ప్రభావం పడుతుందనే ఆందోళన రైతుల్లో వ్యక్తమవుతోంది. మురిపించిన ముసురు.. తరముకొస్తున్న కరువు వానల కోసం రైతన్న ఎదురుచూపులు నిండని చెరువులు.. ఎండుతున్న పంటలు జిల్లాలో పడిపోతున్న భూగర్భజలాలు పంటలపై ఎండదెబ్బ
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రాష్ట్రస్థాయి పోటీలకు కూనూర్ విద్యార్థులుజఫర్గఢ్ : మండలంలోని కూనూర్ ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలకు చెందిన విద్యార్థులు రాష్ట్రస్థాయి సీనియర్ బాల్ బ్యాడ్మింటన్ పోటీలకు ఎంపికై నట్లు ఫిజికల్ డైరెక్టర్ ఆకుల సాయికుమార్ ఆదివారం తెలిపారు. పాఠశాలకు చెందిన చెవనబోయిన పూజశ్రీ, సుతారి రిషిత, బుల్లె అమూల్య హనుమకొండలోని జవహర్లాల్ నెహ్రూ స్టేడియంలో జరిగిన జిల్లా స్థాయి సీనియర్ బాల్బ్యాడ్మింటన్ పోటీల్లో పాల్గొని తమ క్రీడా ప్రతిభ చూపారు. ఈ నెల 7, 8, 9 తేదీల్లో మహబూబ్నగర్ జిల్లా వనపర్తిలో జరుగనున్న రాష్ట్ర పోటీల్లో వీరు పాల్గొనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలకు ఎంపిక కావడం పట్ల బాల్బ్యాడ్మింటన్ అసోసియేషన్ జిల్లా బాధ్యులు గాదెపాక అయోధ్య, కాటం రాజిరెడ్డి, కేశవరెడ్డి, ప్రధానోపాధ్యాయుడు ఎండీ పర్వేజ్, ఉపాధ్యాయులు అభినందించారు.
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రుద్రేశ్వరస్వామికి అన్నపూజహన్మకొండ కల్చరల్: వేయిస్తంభాల ఆలయంలో ఆషాఢ బహుళ చవితి సంకటహర చతుర్థిని పురస్కరించుకుని ఆదివారం ఉదయం ఘనంగా పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయ ప్రధానార్చకుడు గంగు ఉపేంద్రశర్మ ఆధ్వర్యంలో వేదపండితులు గంగు మణికంఠశర్మ, అర్చకులు సందీప్శర్మ, ప్రణవ్ ఉదయం నుంచి నిత్యపూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. మూల మహాగణపతికి హరిద్రాకుంకుమ విలేపనాభిషేకం, గరికపూజ, రుద్రేశ్వరస్వామికి రుద్రాభిషేకం నిర్వహించారు. భక్తులు సామూహిక రుద్రాభిషేకాలు జరుపుకున్నారు. హైదరాబాద్కు చెందిన శివభక్తుడు వెంకటసాయి ఆనంద విశ్వనాథ్ సౌజన్యంతో 51 కిలోల పెరుగన్నంతో అన్నసూక్త మంత్ర పఠనంతో రుద్రేశ్వర మహాశివలింగాన్ని రుద్రగణపతిగా అలంకరించి మహాన్నపూజ చేశారు. అనంతరం మహాహారతి, మహానివేదన, నీరాజనమంత్రపుష్పం జరిపి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు. పూజా కార్యక్రమాల్లో తెలుగు అకాడమీ చైర్మన్ కూరపాటి వెంకటనారాయణ కుటుంబ సభ్యులతో దేవాలయాన్ని సందర్శించారు. పూజల అనంతరం గంగు ఉపేంద్రశర్మ, అర్చకులు తీర్థప్రసాదాలు, స్వామివారి శేషవస్త్రాలు, మహదాశీర్వచనం అందించారు. ఈఓ అనిల్కుమార్ ఏర్పాట్లు పర్యవేక్షించారు.
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ఎండిన చెరువులో పోపుగింజల వనం● పలు గ్రామాల ప్రజలకు ఉపాధి ● ఆవాలను పోలిన పోపు గింజలకు మార్కెట్లో గిరాకీ ● కేజీ రూ.150 పలుకుతున్న ధరరఘునాథపల్లి: ఎండిపోయిన చెరువు, బీటలు వారిన నేల..కాని అదే చెరువు పలు గ్రామస్తులకు ఉపాధి కల్పిస్తోంది. మండలంలోని నిడిగొండ గ్రామ చెరువు పూర్తిగా ఎండిపోవడంతో చెరువు అడుగంతా చిలుక ముక్కు గింజలు (పోపు గింజలు) పండే వనంతో నిండిపోయింది. చెరువు విస్తీర్ణం 270 ఎకరాలు ఉండగా అందులో దాదాపు 175 ఎకరాల్లో చిలుక ముక్కు గింజల మొక్కలు విస్తరించాయి. ఆ గింజలను సేకరించేందుకు చాగ ల్లు, చిల్పూర్, రాజవరం, దమ్మన్నపేట, జఫర్గఢ్, నవాబుపేట, నెల్లుట్ల తదితర గ్రామాల నుంచి ప్రతీ రోజు మహిళలు, పురుషులు వస్తున్నారు. ఒక చేతి లో బేషన్ డబ్బా, మరో చేతిలో కర్ర పట్టుకొని మొక్కలను దులిపి గింజలను జాగ్రత్తగా సేకరిస్తున్నారు. ఒక్కొక్కరు ప్రతీ రోజు 5 నుంచి 8 కేజీల వరకు పోపు గింజలను తీస్తూ రూ.1,000 నుంచి రూ 1,200 వరకు ఆదాయం పొందుతున్నారు. సేకరించిన పోపు గింజలను ఎండబెట్టి, శుభ్రపరిచి వరంగల్ మార్కెట్తో పాటు ఇతర ప్రాంతాల్లో విక్రయిస్తూ ఉపాధి పొందుతున్నారు. వీటికి మార్కెట్లో కేజీకి రూ.150 వరకు ధర పలుకుతోంది. ఆవాలను పోలి ఉండే ఈ గింజలను చిలుక ముక్కు గింజలుగా పిలుస్తారు. మసాలా దినుసులు, ఔషధ వినియోగంలో వినియోగిస్తారు. మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉండటంతో రోజువారీ ఆదాయం సమకూరుతోందని సేకరణదారులు చెబుతున్నారు.
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‘గృహజ్యోతి’ వెలుగులేవి?అర్హులమై ఉండి బిల్లులు చెల్లిస్తున్నాం గృహజ్యోతి పథకం ద్వారా 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ను వర్తింపజేయాలంటూ ప్రజాపాలనలో దరఖాస్తు చేసుకున్నాం. దరఖాస్తుల నమోదులో జరిగిన తప్పిదాల వల్ల ఇప్పటి వరకు ఉచిత విద్యుత్ వర్తించడం లేదు. నెల నెలా బిల్లులు చెల్లించక లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. ఇప్పటికై నా ఉచిత విద్యుత్ను వర్తింపచేయాలి. – కడారి కుమారస్వామి, తిడుగు జఫర్గఢ్: తెలుపు రేషన్కార్డు ఉన్న లబ్ధిదారులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా గృహజ్యోతి పథకాన్ని చేపట్టినప్పటికీ అనేక మంది లబ్ధిదారులు ఈ పథకానికి నోచుకోలేకపోతున్నారు. 200 యూనిట్ల వరకు ఉచితంగా విద్యుత్ను అందించేందుకు గృహజ్యోతి పథకం పేరుతో లబ్ధిదారుల నుంచి ప్రజాపాలన ద్వారా ప్రభుత్వం దరఖాస్తులను స్వీకరించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ దరఖాస్తులను కంప్యూటర్లో ఎంట్రీ చేయడంలో జరిగిన తప్పిదాలతో అనేక మంది లబ్ధిదారులకు ఈ పథకం వర్తించడం లేదు. మళ్లీ దరఖాస్తులు చేసుకున్నప్పటికీ ఏడాదిన్నర కావొస్తున్న దీనికి సంబంధించిన ఆన్లైన్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ కాకపోవడంతో నెల నెలా విద్యుత్ బిల్లులు చెల్లించకలేక లబ్ధిదారులు అవస్థలు పడుతున్నారు. ఎంట్రీలో తప్పిదాలే శాపం.. మండలంలోని గృహ వినియోగదారుల ఒకటో కేటగిరికి సంబంధించిన విద్యుత్ మీటర్లు 10 వేల 171 ఉండగా ఇందులో 6 వేల 415 మంది గృహ వినియోగదారులకు గృహజ్యోతి పథకం ద్వారా 200 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్ అందుతోంది. మిగతా లబ్ధిదారులు ఈ పథకానికి అర్హత ఉన్నప్పటికీ ఎంట్రీలో జరిగిన తప్పిదాలు వారికి శాపంగా మారాయి. తాము ప్రజాపాలనలో ఉచిత విద్యుత్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నప్పటికీ గృహజ్యోతి పథకం ఎందుకు వర్తించడం లేదంటూ సంబంధిత విద్యత్ అధికారులను నిలదీస్తుండడంతో గృహజ్యోతి పథకంలో ‘మీ పేరు ఎంట్రీ’ కాలేదని ఇందుకోసం మళ్లీ దరఖాస్తులు చేసుకోవాలని అప్పటివరకు మీరు నెల నెలా విద్యుత్ బిల్లులు చెల్లించాల్సిందినేని వారు తెలపడంతో తిరిగి 880 మంది లబ్ధిదారులు స్థానిక మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో దరఖాస్తులు చేసుకొని ఏడాదిన్నర కావొస్తున్నా ఫలితం లేకుండా పోయింది. రోజుల తరబడి లబ్ధిదారులు కార్యాలయం చుట్టూ తిరుగుతండడంతో సమాధానం చెప్పలేక సంబంధిత అధికారులు తలలు పట్టుకుంటున్నారు. ప్రజాపాలనలో అధికారులు చేసిన తప్పిదాల వల్ల అర్హత ఉండి కూడ విద్యుత్ బిల్లులు చెల్లించాల్సి వస్తోందని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అధికారుల తప్పిదం.. లబ్ధిదారులకు శాపం పథకం వర్తింపజేయాలని ఎదురుచూపులు జఫర్గఢ్ మండలంలో పెండింగ్లో 880 మంది దరఖాస్తులు
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దేవాదుల నీటి రాకతో రైతుల హర్షంస్టేషన్ఘన్పూర్ : దేవాదుల రిజర్వాయర్ ద్వారా మండలంలోని రాఘవాపూర్ గ్రామంలోని చెరువులు, కుంటలకు నీరు రావడంపై రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆదివారం దేవాదుల నీరు వచ్చే పైపులైన్ వద్ద రైతులు పసుపు, కుంకుమతో పూజలు చేశారు. అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ.. మీదికొండ కోతులకుంట నుంచి రాఘవాపూర్ బానాజీకుంట చెరువుకు దేవాదుల నీరు వస్తున్నాయన్నారు. ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి ప్రత్యేక చొరవతో తమ గ్రామానికి దేవాదుల నీరు వస్తున్నాయని, రైతుల సాగునీటి కష్టాలపై సానుకూలంగా స్పందించిన ఎమ్మెల్యేకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ మెరుగు క్రాంతి, ఉపసర్పంచ్ నర్సింహులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ గ్రామశాఖ అధ్యక్షుడు గంగుల మహేష్రెడ్డి, బీఆర్ఎస్ గ్రామశాఖ అధ్యక్షుడు రాజేందర్, రైతులు మారపాక రాజు, నర్సింహులు, శ్రీహరి, రీగన్రెడ్డి, రాజు, రవి, శ్రీకాంత్, శ్రీనివాస్, రామస్వామి, సాంబమూర్తి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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సంప్రదాయ సోయగం.. గోరింటాకు సంబురంజనగామ: ఆషాఢ మాసం మహిళల ఆధ్యాత్మికత, కుటుంబ బంధాలు, సంప్రదాయ విలువలకు ప్రతీకగా నిలిచే పవిత్రమైన కాలం. ఈ నేపథ్యంలో పట్టణంలోని ఓ గ్రాండ్ హాల్లో మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ కడకంచి బా లమణిశ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో మహిళలతో కలిసి గోరింటాకు సంబరాలు ఘనంగా నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో మహిళలకు స్వయంగా గోరింటాకు పెట్టిన బాలమణి, ఆషాఢ మాస విశిష్టతను వివరించారు. ఇలాంటి వేడుకలు నిర్వహించడం ద్వారా మన సంస్కృతి, ఆచార వ్యవహారాలను భావితరాలకు చేరవేయడం ప్రతీ ఒక్కరి బాధ్యత అన్నారు. కాగా, మహిళలు ఒకరికి ఒకరు గోరింటాకు పెట్టుకుంటూ ఆషాఢ మాసానికి సంబంధించిన సంప్రదాయ పాటలు, శుభాకాంక్షలతో వేడుకలను ఉత్సాహంగా జరుపుకున్నారు. సంబురాల్లో ప్రజాప్రతినిధులు, మహిళా కౌన్సిలర్లు, స్థానిక మహిళలు, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు.
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ప్రీ–ప్రైమరీ బలోపేతంజనగామ: జిల్లాలో ప్రీ–ప్రైమరీ విద్య బలోపేతానికి ప్రభుత్వం కీలక చర్యలు చేపట్టింది. రాష్ట్ర విద్యా పరిశోధన, శిక్షణ మండలి (ఎస్సీఈఆర్టీ) జూలై 31న జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల మేరకు జిల్లాలో ప్రీ–ప్రైమరీ ఇన్స్ట్రక్టర్లకు ఈ నెల 3 నుంచి 6 వరకు నాలుగు రోజుల సామర్థ్యాభివృద్ధి శిక్షణ నిర్వహించనున్నారు. అనంతరం 7న ప్రీ–ప్రైమరీ విభాగాలు ఏర్పాటు చేసిన పాఠశాలల ప్రధానోపాధ్యాయులకు ఒక రోజు ఓరియంటేషన్ కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు. జిల్లాలో 55 ప్రీ–ప్రైమరీ స్కూల్స్ జిల్లాలో ప్రస్తుతం 55 ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో ప్రీ–ప్రైమరీ స్కూల్స్ ఉండగా, వాటిలో 39 పాఠశాలలు తాజాగా ప్రారంభమైనవి. ఈ నేపథ్యంలో కొత్తగా నియమితులైన ప్రీ–ప్రైమరీ ఇన్స్ట్రక్టర్లకు బోధనా నైపుణ్యాలు, చిన్నారుల అభ్యాస విధానాలు, పాఠ్య ప్రణాళిక అమలు, కార్యకలాపాల ఆధారిత బోధనపై సమగ్ర శిక్షణ అందించనున్నారు. జిల్లా విద్యాశాఖాధికారులు శిక్షణ కార్యక్రమాల నిర్వహణకు అవసరమైన అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలని ఎస్సీఈఆర్టీ ఆదేశించింది. జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి కోర్సు డైరెక్టర్గా, క్వాలిటీ కో ఆర్డినేటర్లు కోర్సు కోఆర్డినేటర్లుగా వ్యవహరిస్తారు. శిక్షణా కేంద్రాల ఎంపిక, జిల్లా రిసోర్స్ పర్సన్లతో ముందస్తు సమావేశాలు, ప్రత్యేక ప్రణాళికను ముందుగానే సిద్ధం చేయాలని సూచించింది. శిక్షణలో పాల్గొనే ఇన్స్ట్రక్టర్లు, ప్రధానోపాధ్యాయులు ఎలాంటి సెలవులు తీసుకోకుండా తప్పనిసరిగా హాజరుకావాలని ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టం చేశారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఉపాధ్యాయ హ్యాండ్బుక్తో పాటు విద్యార్థుల వర్క్బుక్లు (భాగం–1, భాగం–2) వెంట తీసుకురావాలని పేర్కొంది. శిక్షణ పూర్తయిన అనంతరం అవసరమైన పత్రాలు, వినియోగ ధ్రువీకరణను ఎస్సీఈఆర్టీకి పంపించాలని జిల్లా అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. నేటి నుంచి 6వ తేదీ వరకు ఇన్స్ట్రక్టర్లకు శిక్షణ 7న ప్రధానోపాధ్యాయులకు ఓరియంటేషన్ జిల్లాలో 55 ప్రీ–ప్రైమరీ స్కూల్స్
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గడువులోగా పునర్నిర్మాణ పనులు పూర్తి చేస్తాంకాళేశ్వరం: కాళేశ్వరం దేవస్థానంలో జరుగుతున్న పునర్నిర్మాణ పనులను నిర్ణీత గడువులోగా పూర్తి చేసి భక్తులకు అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని దేవస్థాన చైర్మన్ అవధాని మోహన్ శర్మ అన్నారు. మహదేవపూర్ మండలం కాళేశ్వరం దేవస్థానంలో గత ఐదు రోజులుగా కొనసాగుతోన్న కూల్చివేతలను దేవస్థానం ఈఓ మహేష్తో కలిసి ఆదివారం పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్మాణ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న శ్రీ శివరామ్ అండ్ కంపెనీ నిర్వాహకులతో సమావేశమై పనుల్లో ఎలాంటి నిర్లక్ష్యం లేకుండా నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటిస్తూ వేగంగా పూర్తి చేయాలని సూచించారు. ఆలయ ఆధ్యాత్మిక వైభవానికి అనుగుణంగా, భక్తుల సౌకర్యాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రతీ నిర్మాణాన్ని చేపట్టాలని ఆదేశించారు. అనంతరం ఆదిముక్తీశ్వర స్వామి వారి ఆలయం, బాలాలయాన్ని సందర్శించి అక్కడ భక్తులకు కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలను పరిశీలించారు. శ్రావణమాసంలో వేలాది మంది దర్శనానికి వచ్చే అవకాశమున్నందున దర్శనం, అభిషేకాలు, ప్రత్యేక పూజలు, క్యూలైన్లు, తాగునీరు తదితర అంశాలపై పలు సూచనలు చేశారు. కాలసర్ప దోష నివారణ పూజలు, ఇతర ప్రత్యేక పూజలకు అంతరాయం కలగకుండా ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు తెలిపారు.
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భద్రకాళిని దర్శించుకున్న సీపీ శ్వేతహన్మకొండ కల్చరల్: శ్రీభద్రకాళి దేవాలయాన్ని ఆదివారం వరంగల్ పోలీస్ కమిషనర్ శ్వేత, ఐఆర్ఎస్ అధికారి అపూర్వ సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా అర్చకులు వారిని ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతించారు. వారు అమ్మవారిని దర్శించుకుని పూజలు చేశారు. అనంతరం అర్చకులు తీర్థప్రసాదాలు, ఆశీర్వచనం అందజేశారు.మద్యం అమ్మకాలపై యువకుల నిలదీత జనగామ రూరల్: మండలంలోని చౌడారం గ్రామంలో 4 నెలల క్రితం గ్రామ పంచాయతీ తీర్మానం చేసి సంపూర్ణ మద్యపాన నిషేధం అమలు చేస్తున్నారు. అక్రమంగా మద్యం అమ్మితే రూ.30వేలు జరిమానా, పట్టించిన వారికి రూ.5వేల పారితోషికం అందించనున్నట్లు పంచాయతీ పాలక వర్గం తీర్మానం చేసింది. కాగా అదివారం గ్రామంలో దుర్గమ్మ పండుగ సందర్భంగా మద్యం అమ్మకాల తీర్మానం బేఖాతరు చేస్తూ గ్రామంలో కొంతమంది అనుతుమతులు లేకుండా అక్రమంగా మద్యం అమ్ముతున్నారనే విషయం తెలియడంతో గ్రామంలోని యువకులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. వెంటనే పోలీసులు గ్రామానికి చేరుకొని అక్రమంగా అమ్ముతున్న సుమారు రూ.20 వేల మద్యం బాటిళ్లను సీజ్ చేశారు. కాగా, పండుగ సందర్భంగా మూడు రోజుల పాటు మద్యం అమ్మకాలు జరపాలని వ్యక్తులు నిర్ణయం తీసుకున్నారా లేదా పాలకవర్గ అనుమతితోనే ఏర్పాటు చేశారా అని యువకులు నిలదీశారు. ‘ఓపెన్’ అడ్మిషన్లు షురూ రఘునాథపల్లి : మండలంలోని ఖిలాషాపూర్ ఉన్నత పాఠశాలలో 2026–27 విద్యా సంవత్సరానికి తెలంగాణ ఓపెన్ స్కూల్ సొసైటీ అధ్యయన కేంద్రంలో 10వ తరగతి, ఇంటర్ (ఆర్ట్స్ సబ్జెక్ట్స్) ప్రవేశాలకు దరఖాస్తులు ప్రారంభమైనట్లు హెచ్ఎం భారత రవీందర్ తెలిపారు. మండలంలోని వివిధ గ్రామాల్లో పదో తరగతి తర్వాత చదువు మధ్యలోనే ఆపేసి 14 సంవత్సరాలు నిండిన ఆసక్తి గల విద్యార్థులు, యువత, మహిళలు ప్రవేశానికి అర్హులన్నారు. పదో తరగతి ఉత్తీర్ణత పొంది 15 సంవత్సరాలు నిండిన డ్రాపౌట్స్ ఇంటర్ చదివేందుకు అర్హులన్నారు. ఈనెల 17వరకు ఫీజు చెల్లించి అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు, రూ.50 అపరాధ రుసుముతో ఈనెల 29 వరకు ఫీజు చెల్లించవచ్చని, అభ్యర్థులు తగిన ధ్రువపత్రాలతో జెడ్పీ ఉన్నత పాఠశాల ఖిలాషాపూర్ స్టడీ సెంటర్లో సంప్రదించాలన్నారు. వివరాలకు 99125 36316, 98497 60972 నంబర్లలో సంప్రదించాలని వారు కోరారు. మరణానంతరం మహోన్నత సేవ ● మెడికల్ కళాశాలకు తల్లి పార్థివదేహం అప్పగింత జనగామ: మండలంలోని వెంకిర్యాల గ్రామానికి చెందిన చింతకింది పుష్పలీల (71 ) ఇటీవల అనారోగ్యంతో మృతి చెందారు. ఆమె మరణానంతరం కూడా సమాజానికి ఉపయోగపడాలనే ఉన్నత భావనతో కుమారుడు చింతకింది మురహరి, కుటుంబ సభ్యుల అనుమతితో పుష్పలీల పార్థివదేహాన్ని హైదరాబాద్ శామీర్పేటలోని ఆర్వీఎం మెడికల్ కళాశాలకు అప్పగించారు. వైద్య విద్యార్థులు మానవ శరీర నిర్మాణాన్ని ప్రత్యక్షంగా అధ్యయనం చేసి మెరుగైన వైద్యులుగా తీర్చిదిద్దుకోవాలని పుష్పలీల కుటుంబ సభ్యులు తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం మానవతా దృక్పథానికి నిదర్శనంగా నిలిచింది. ఈసందర్భంగా పుష్పలీల కుటుంబ సభ్యులను స్థానికులు అభినందించారు. శాంతించిన గోదావరి ఏటూరునాగారం: మండల పరిధిలోని రామన్నగూడెం వద్ద మూడు రోజులుగా గోదావరి ఉగ్రరూపం దాల్చి ప్రవహించింది. ఈ మేరకు ఆదివారం రామన్నగూడెం పుష్కరఘాట్ వద్ద 14.81 మీటర్లుగా నమోదు అయ్యింది. గోదావరి వరద ఉధృతి తగ్గి దిగువకు వెళ్తుండడంతో మండలంలోని ప్రజలు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. అయితే వరద ఉధృతి తగ్గినప్పటికీ కరకట్ట వద్ద పరిస్థితి అదుపులోకి రాలేదు. మట్టి క్రమక్రమంగా ఒర్లిపోతుందని స్థానికులు వాపోతున్నారు. ఇప్పటికైనా అధికారులు ఇసుక బస్తాలను వేసి మట్టిఒర్లిపోకుండా చూడాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.
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కలెక్టరేట్లో ఉద్యోగాలకు నేడు రాత పరీక్షలుజనగామ: జిల్లా విద్యాశాఖ పరిధిలో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టుల భర్తీకి నేడు(ఆదివారం) కలెక్టరేట్ సమావేశం హాలులో రాత పరీక్షలు నిర్వహించనున్నట్లు ఎంప్లాయిమెంట్ ఆఫీసర్ కుమారస్వామి తెలిపారు. శనివారం ఆయన మాట్లాడారు.. ఆరు పోస్టులను ఔట్సోర్సింగ్, కాంట్రాక్ట్ విధానంలో భర్తీ చేయనున్నట్లు తెలిపారు. పోస్టుల వివరాలు: డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్: జిల్లా విద్యాశాఖ కార్యాలయం (డీఈఓ/ఎండీఎం విభాగం)–1, దేవరుప్పుల కేజీబీవీ అకౌంటెంట్ పోస్టు–1, ఏఎన్ఎం–1, రఘునాథపల్లి కేజీబీవీ ఏఎన్ఎం–1, నర్మెట కేజీబీవీ అకౌంటెంట్–1, తరిగొప్పుల కేజీబీవీ అకౌంటెంట్–1, మొత్తం ఆరు పోస్టులకు రాత పరీక్ష నిర్వహించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. దరఖాస్తు ప్రాసెసింగ్ ఫీజు లేదని, అర్హతలు, ధ్రువపత్రాల పరిశీలన అనంతరం ఎంపిక ప్రక్రియ చేపట్టనున్నట్లు తెలిపారు. నవోదయ దరఖాస్తు గడువు పెంపు జనగామ రూరల్: జవహర్ నవోదయ విద్యాలయంలో 6వ తరగతిలో ప్రవేశానికి గాను ప్రవేశ పరీక్ష గడువు పొడిగించినట్లు మామునూర్ నవోదయ పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్ ఎస్.ప్రవీణ్కుమార్ శనివారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఈనెల 7వ తేదీలోపు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని కోరారు. రాష్ట్రస్థాయి అథ్లెటిక్స్ పోటీలకు ఎంపిక చిల్పూరు: మండలంలోని పల్లగుట్ట గ్రామ ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో 6వ తరగతి చదువుతున్న ఉమ్మగోని భవశ్రీ రాష్ట్ర స్థాయి అథ్లెటిక్స్ పోటీలకు ఎంపికై నట్లు హెచ్ఎం ఎల్లంభట్ల విజయ్కుమార్, వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుడు దేవ్సింగ్ తెలిపారు. పోటీలకు ఎంపికై న భవశ్రీని చిల్పూరు ఆలయ చైర్మన్ శ్రీధర్రావు, సర్పంచ్ నరసింహారెడ్డి, కాంగ్రెస్ మండ ల అధ్యక్షుడు చిర్ర నాగరాజు అభినందించారు. ఆలయానికి రూ.2 లక్షల విరాళం పాలకుర్తి టౌన్: మండల కేంద్రంలోని పోచమ్మ గుడి ప్రాంగణంలో భక్తుల సౌకర్యార్థం సీసీ ప్లాట్ఫామ్ నిర్మాణానికి మాజీ ఉపసర్పంచ్ కాట బత్తిని రమేశ్ కుమారుడు సూర్య రూ.2 లక్షలు ఆర్ధిక సాయం అందించారు. శ్రావణమాసం సందర్భంగా గుడి ముందు గ్రానైట్ పనులకు మరి కొంత మంది దాతలు ముందుకు రావాలని సర్పంచ్ కమ్మగాని విజయ నాగన్నగౌడ్ విజ్ఞప్తి చేశారు. ఉససర్పంచ్ గాదేపాక కిరణ్, వార్టు సభ్యులు, జీపీ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. రైళ్లలో యాంటీ హాకింగ్ డ్రైవ్ కాజీపేట రూరల్: ప్రయాణికుల ఫుడ్సేఫ్టీని దృష్టిలో ఉంచుకొని కాజీపేట, వరంగల్ రైల్వే స్టేషన్లలో రైళ్లు, స్టేషన్ ప్లాట్ఫాంలపై యాంటీ హాకింగ్ డ్రైవ్ నిర్వహించినట్లు శనివారం రైల్వే అధికారులు తెలిపారు. జూలై 28 నుంచి 31వ తేదీ వరకు చేపట్టిన ఈ డ్రైవ్లో రైల్వేశాఖ అనుమతి, ఐడెంటిటీ కార్డు లేకుండా తినుబండారాలు విక్రయిస్తున్న 33 మంది హాకర్స్, వెండర్స్ను అదుపులోకి తీసుకొని రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ అధికారులకు అప్పగించినట్లు పేర్కొన్నారు. రైల్వే శాఖ అనుమతించిన హాకర్స్, వెండర్స్ వారు మాత్రమే తినుబండారాలు విక్రయించాలని, నాణ్యతతో కూడిన ఆహార పదార్థాలు విక్రయించేలా ఆదేశించినట్లు తెలిపారు. డ్రైవ్లో కమర్షియల్, ఆర్పీఎఫ్ అధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నట్లు వారు వివరించారు.
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కష్టపడి పనిచేయడమే విజయానికి మార్గం● హైకోర్టు జడ్జి జస్టిస్ సూరేపల్లి నంద ● ఘన్పూర్ కోర్టులో మండల లీగల్ సెల్, ఈసేవ కేంద్రం ప్రారంభం స్టేషన్ఘన్పూర్: విజయానికి షార్ట్కట్స్ ఉండవని, కష్టపడి పనిచేయడమే సరైన మార్గమని హైకోర్టు జడ్జి, జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ జడ్జి జస్టిస్ సూరేపల్లి నంద అన్నారు. ఘన్పూర్ డివిజన్కేంద్రంలోని జూనియర్ సివిల్ జడ్జి, ప్రథమ శ్రేణి జ్యూడిషియల్ మెజిస్ట్రేట్ కోర్టులో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన ఈ సేవా కేంద్రం, మండల లీగల్ సర్వీసెస్ కమిటీని హైకోర్టు జడ్జి శనివారం ప్రారంభించారు. బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు కనకం రమేశ్ అధ్యక్షతన ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో హైకోర్టు జడ్జి మాట్లాడారు.. కోర్టు పరిధిలోని కేసులను జాప్యం చేయకుండా త్వరితగతిన పరిష్కరించి కక్షిదారులకు న్యాయం చేయాలన్నారు. ఈ ప్రాంత ప్రజలకు, కక్షిదారులకు మండల లీగల్ సెల్ ద్వారా ఎన్నో సమస్యలు పరిష్కరించుకోవడానికి అవకాశం ఉందన్నారు. అనంతరం ఘన్పూర్ కోర్టు ఎదురుగా ఉన్న శ్రీతిరుమలనాథ స్వామి దేవస్థానంలో హైకోర్టు జడ్జి సూరెపల్లి నంద ప్రత్యేక పూజలు చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా దేవస్థాన అర్చకులు, దేవస్థాన చైర్మన్ నీల నర్సింహులు, మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ నీలరాజమ్మగట్టయ్య ఆధ్వర్యంలో జడ్జికి ఘనస్వాగతం పలికి శాలువాలతో సత్కరించారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా జడ్జి ప్రతిమ, సీనియర్ సివిల్ జడ్జి శ్రీదేవి, ప్రధాన జూనియర్ సివిల్ జడ్జి శశి, అదనపు జూనియర్ సివిల్ జడ్జి సందీప, ఘన్పూర్ కోర్టు జడ్జి శివలీల, బార్ కౌన్సిల్ మెంబర్ సహోదరరెడ్డి, హనుమకొండ, వరంగల్ అధ్యక్షులు రామకృష్ణ, ఉపేందర్, జనగామ జనరల్ సెక్రటరీ సత్యం, ఘన్పూర్ న్యాయవాదులు మునగాల రవీందర్, సోల్మాన్రాజ్, శర్మకుమారి, బాబు, వనిత, అనూష, శ్వేత తదితరులు పాల్గొన్నారు. శ్రీసోమేశ్వర స్వామి సేవలో.. పాలకుర్తి టౌన్: శ్రీసోమేశ్వర లక్ష్మీనర్సింహస్వామి వారిని హైకోర్టు జడ్జి సూరేపల్లి నంద దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా హైకోర్టు జడ్జి నందకు అర్చకులు పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం పలికారు. ఆలయ ఈఓ భాగం లక్ష్మీప్రపన్న సన్మానించారు. జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి ప్రతిమ, డీసీపీ రాజమహేంద్రనాయక్, ఏసీపీ అంబటి నర్సయ్య, అర్చకులు డీవీఆర్శర్మ, దేవగిరి అనిల్కుమార్, మత్తగజం నాగరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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సాయం చేసి.. ధైర్యం నూరిపోసికులమతాలకు అతీతం.. బాధకు దివ్యౌషధం. కళ్లు వర్షించలేని ఆనందభాష్పం.. కవులు వర్ణించలేని పదబంధం. నిత్య సుగంధాల పరిమళం.. అంతులేని సంపదల సాగరం.. చెలిమి, మైత్రి, ఫ్రెండ్, దోస్త్.. పేరేదైనా పిలిస్తే పలికేదే నేస్తం. నేనున్నాననే ధైర్యం. ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఒకరు, అంతకు మించి ఉంటారు. వారే ఆనందాలకు వారధులవుతారు. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో అలాంటి వారెందరో ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. ఆదివారం స్నేహితుల దినోత్సవం సందర్భంగా వారిలో కొందరి గురించి ‘సాక్షి’ సండే స్పెషల్ స్టోరీ.. నల్లబెల్లి: నల్లబెల్లి మండలం రుద్రగూడెం గ్రామంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాల 2005–06 బ్యాచ్ పూర్వ విద్యార్థులు ఏ చిన్న ఆపదొచ్చినా మేమున్నామంటూ ఒకరికొకరు తోడుగా నిలుస్తున్నారు. స్నేహితుల కుటుంబాల్లోని ఆడపిల్లలకు వివాహాలు చేసినా, ఏదైనా శుభకార్యాలు చేసినా, కుటుంబంలో ఏదైనా ఘటన జరిగినా అండగా నిలుస్తున్నారు. శుభ, అశుభ కార్యాల్లో ఆర్థిక చేయూతనందిస్తున్నారు. వీరి సేవల్లో అప్పటి గురువులు సైతం భాగస్వాములవుతున్నారు. ఇప్పటి వరకు దాదాపు 15 మంది స్నేహితులకు రూ.4,50,000 ఆర్థిక సాయం అందించారు.
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టీచర్లకూ భోజనంజనగామ: తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అమలవుతున్న టీజీ బ్రేక్ఫాస్ట్, మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని ఇకపై విద్యార్థులతో పాటు ఉపాధ్యాయులు, బోధనేతర సిబ్బందికి వర్తింపజేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ మేరకు పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్, సమగ్ర శిక్ష రాష్ట్ర ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ డాక్టర్ నవీన్ నికోలస్ ఈ నెల 30వ తేదీన ఉత్తర్వులు విడుదల చేశారు. రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ, స్థానిక సంస్థలు, ఇతర పాఠశాల విద్యాశాఖ పరిధి లో పని చేస్తున్న ఉపాధ్యాయులు, బోధనేతర సిబ్బంది అందరికీ టీజీ బ్రేక్ఫాస్ట్, మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని తక్షణమే అమలు చేయాలని జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారులు, మండల విద్యాశాఖ అధికారులు, ప్రధానోపాధ్యాయులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అలాగే ఈ పథకం అమలుకు అవసరమైన విధంగా ఎండీఎం(మిడ్ డే మీల్స్), టీజీ బ్రేక్ఫాస్ట్ పోర్టల్లో ఉపాధ్యాయులు, బోధనేతర సిబ్బంది భోజన వినియోగ వివరాలు నమోదు చేసేలా తగిన మార్పులు చేయాలని అదనపు ఎండీఎం డైరెక్టర్కు సూచించారు. ఈ ఉత్తర్వులను అన్ని సంబంధిత అధికారులు వెంటనే అమలు చేసి, ధ్రువీకరించాలని విద్యాశాఖ స్పష్టం చేసింది. జిల్లాలో 3,400 మందికి.. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టీజీ బ్రేక్ఫాస్ట్, మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పని చేస్తున్న ఉపాధ్యాయులు, బోధనేతర సిబ్బందికీ విస్తరించడంతో జిల్లాలో సుమారు 3,400 మందికి ప్రయోజనం చేకూరనుంది. జిల్లాలోని 479 ప్రభుత్వ ప్రాథమిక, ప్రాథమికోన్నత, ఉన్నత పాఠశాలల్లో ఉండగా, సుమారు 2800లకు పైగా ఉపాధ్యాయులు, 600 మందికి పైగా బోధనేతర సిబ్బంది ఇకపై విద్యార్థులతో పాటు పాఠశాలల్లోనే ఉదయం అల్పాహారం, మధ్యాహ్న భోజనం చేయనున్నారు. ప్రభుత్వం జారీ చేసిన తాజా ఉత్తర్వులతో ఈ నిర్ణ యం తక్షణమే అమల్లోకి రానుంది. దీంతో పాఠశాలల్లో పనిచేసే సిబ్బందికి అదనపు భోజన సౌకర్యం కల్పించడంతో పాటు సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యం ఇచ్చినట్లు విద్యాశాఖ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. దశల వారీగా అమలు! ఉపాధ్యాయులు, బోధనేతర సిబ్బందికి టీజీ బ్రేక్ఫాస్ట్, మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒకేసారి కాకుండా, ముందుగా ఎంపిక చేసిన కొన్ని జిల్లాల్లో పైలట్ ప్రాతిపదికన అమలు చేసి, అనంతరం అందుబాటులో ఉన్న వసతులు, నిర్వహణ సౌలభ్యాన్ని బట్టి మిగతా జిల్లాలకు విస్తరించే అవకాశమున్నట్లు సమాచారం. అయితే ఈ అమలు విధానం, ఎంపికయ్యే జిల్లాలు, తదితర అంశాలపై పాఠశాల విద్యాశాఖ నుంచి పూర్తి స్థాయి అధికారిక వివరాలు వెలువడాల్సి ఉంది. జనగామ జిల్లా మొదటి విడతలో ఉంటుందా లేదా అనే సమాచారం ఒకటి, రెండు రోజుల్లో తెలియనుంది. బ్రేక్ఫాస్ట్, మధ్యాహ్న భోజన పథకం వర్తింపు బోధనేతర సిబ్బందికి సైతం.. అమలు చేయాలని విద్యాశాఖ ఆదేశాలు దశల వారీగా అమలు!
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ముర్రుపాలతో శిశువుకు సహజ రక్ష● ప్రారంభమైన తల్లిపాల వారోత్సవాలు ● అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలుజనగామ రూరల్: పుట్టిన వెంటనే వచ్చే ముర్రుపాలు శిశువుకు తొలి సహజ రక్షణగా పనిచేస్తాయి.శిశువుకు తల్లిపాలే శ్రీరామరక్ష అని క్షేత్రస్థాయిలో వివరిస్తూ తల్లిపాల వారోత్సవాలు నిర్వహించనున్నా రు. జిల్లా వాప్తంగా 695 అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో, మూడు ఐసీడీఎస్ కేంద్రాల ద్వారా మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో శనివారం నుంచి 7వ తేదీ వరకు ‘స్థిరమైన జీవితం ప్రారంభానికి తల్లి పాలు పనిచేసే విధానాలను మరింత బలోపేతం చేయడం’ అనే ఇతివృత్తంతో ప్రపంచ తల్లిపాల వారోత్సవం –2026 నిర్వహించేందుకు అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. విస్తృత అవగాహన వారోత్సవాల్లో ముఖ్యంగా తల్లిపాల విశిష్టత, శిశువుకు సంపూర్ణ పోషకాహారాన్ని అందించడంతో పాటు రోగనిరోధక శక్తి, శారీరక, మానసిక ఎదుగుదల, వ్యాధుల నుంచి శిశువును రక్షించడంతో పాటు తల్లి ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడం వంటి అంశాలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించనున్నారు. జిల్లాలోని మూడు ప్రాజెక్టుల పరిధిలోని ప్రతీ అంగన్వాడీ కేంద్రం, ఆరోగ్య కేంద్రాల పరిధిలో తల్లులకు తల్లిపాల ప్రాధాన్యం, ప్రయోజనాలపై అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు. పుట్టిన గంటలోపే అందించాలి పుట్టిన ప్రతీ శిశువుకు మొదటి గంటలోపే తల్లిపాలు ప్రారంభించడం అత్యంత ముఖ్యమని అధికారులు తెలుపుతున్నారు. పుట్టిన వెంటనే వచ్చే మురుపాలు (కొలస్ట్రమ్) శిశువుకు తొలి సహజ రక్షణగా పనిచేస్తాయని శిశువుకు అవసరమైన పోషకాలు, రోగనిరోధక పదార్థాలు ఉంటాయంటున్నారు. కార్యక్రమాలు ఇలా. ● గర్భిణులు, బాలింతలు, తల్లులు కుటుంబ సభ్యులకు తల్లిపాల ప్రాముఖ్యంపై కౌన్సెలింగ్ ● తల్లిపాలపై అవగాహన, క్విజ్ కార్యక్రమాలు ● కుటుంబ సభ్యులతో ‘తల్లిపాలిచ్చే తల్లులకు కుటుంబ మద్దతు’పై సమావేశాలు ● అన్నప్రాసన కార్యక్రమాల ద్వారా ఆరు నెలల అనంతరం అనుబంధ ఆహారం ప్రారంభంపై అవగాహన ● నవజాత శిశువులు, తక్కువ బరువుతో పుట్టిన పిల్లల ఇళ్లను సందర్శించి హోమ్ విజిట్ కౌన్సెలింగ్.
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పంద్రాగస్టును ఘనంగా నిర్వహించాలి● అధికారులు సమన్వయంతో పని చేయాలి ● కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝాజనగామ రూరల్: ఈ నెల 15వ తేదీన స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని వివిధ శాఖల అధికారులు వారికి కేటాయించిన బాధ్యతలను సమన్వయంతో వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించాలని కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా సూచించారు. శనివారం కలెక్టర్ ఛాంబర్లో డీసీపీ రాజమహేంద్ర నాయక్, అదనపు కలెక్టర్ బెన్షాలోమ్తో కలిసి స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల ఏర్పాట్లపై సమీక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో జాతీయ భావం ఉట్టిపడేలా ఘనంగా నిర్వహించాలని, అందుకు అవసరమైన అన్ని ఏర్పాట్లను అధికారులు పకడ్బందీగా నిర్వహించాలన్నారు. జాతీయ పతాకావిష్కరణలో భాగంగా కలెక్టరేట్లో చేపట్టనున్న నేపథ్యంలో పరిసర ప్రాంతాల్లో పారిశుద్ధ్య నిర్వహణకు చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. వివిధ శాఖలు స్టాల్స్ ను ఏర్పాటు చేయాలని, ప్రముఖులకు, పుర ప్రముఖులకు, అతిథులకు స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ ఆహ్వాన పత్రాలను అందజేయాలన్నారు. అనంతరం కలెక్టరేట్ ప్రాంగణం పరిశీలించి తగు సూచనలు చేశారు. సమావేశంలో ఆర్డీఓ గోపీరాం, కలెక్టరేట్ ఏఓ రవి కిరణ్, సీపీఓ చినకోట్యా నాయక్, విద్యా శాఖ ఏడీ శ్రీనివాస్ పాల్గొన్నారు.
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స్నేహం పేరిట మోసం● కమిషనరేట్లో 2,400 సైబర్ కేసులు నమోదు ● సైబర్ మోసం రూ.6.85 కోట్లు.. రికవరీ రూ.1.60 కోట్లు ● వ్యక్తిగత సమాచారం ఎవరికీ ఇవ్వొద్దు ● ‘సాక్షి’తో సైబర్ క్రైం ఏసీపీ మోట్ల వెంకటరమణ వరంగల్ క్రైం: ఫ్రెండ్ అంటూ పరిచయమవుతారు. తియ్యగా మాట్లాడి స్నేహం ముసుగులో సైబర్ నేరాలకు పాల్పడతారు. ఫ్రెండ్షిప్ డే సందర్భంగా వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ సైబర్ క్రైం పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్హెచ్ఓ, సైబర్ క్రైం ఏసీపీ మోట్ల వెంకటరమణ ‘సాక్షి’తో ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు. కేసుల సంఖ్య పెరుగుతోంది.. వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో ఇప్పటివరకు 2,400 సైబర్ క్రైం కేసులు నమోదయ్యయి. వివిధ రకాల కేసుల్లో బాధితులు రూ.6.85 కోట్లు నష్టపోయారు. గోల్డెన్ అవర్లో టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1930కు ఫోన్చేసి సమాచారం అందించగా.. ఇప్పటి వరకు బ్యాంకుల్లో హోల్డ్ చేసిన డబ్బులు రూ.1.68 కోట్లు రికవరీ చేశాం. మోసాలు పలు రకాలు.. కస్టమర్ కేర్, ఆన్లైన్ షాపింగ్, పార్ట్టైం జాబ్, స్టాక్ మార్కెట్, గేమింగ్ మోసం, డేటింగ్, స్టాకింగ్, ఏపీకే ఫైల్స్ ఓపెన్, క్రెడిట్కార్డు లిమిట్ పెంపు, ఫేక్ సోషల్ మీడియా అకౌంట్, కేవైసీ అప్డేట్, డిజిటల్ అరెస్టు, లోన్యాప్, మ్యాట్రిమనీ ఇలాంటి రకరకాల పేర్లతో తియ్యగా మాట్లాడి మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. స్నేహం పేరుతో మోసాలు.. మ్యాట్రిమనీ వెబ్సైట్లో పరిచయం పెంచుకొని ఆ తర్వాత పెళ్లి పేరుతో నేరగాడు ఓ యువతికి దగ్గరయ్యాడు. ఒక రోజు యువతికి ఫోన్ చేసి నా అకౌంట్లు బ్లాక్ అయ్యాయి. నీ పేరుతో మూడు అకౌంట్లు ఓపెన్ చేసి వాటి వివరాలు పంపాలని కోరగా.. నమ్మిన సదరు యువతి మూడు బ్యాంకుల్లో అకౌంట్లు ఓపెన్ చేసి బ్యాంక్ పాస్ బుక్లు, ఏటీఎం కార్డులు అందజేసింది. ఆ తర్వాత అతడు ఆ అకౌంట్లను సైబర్ నేరగాళ్లకు అమ్ముకొని డబ్బులు సంపాదించాడు. అనంతరం సైబర్ మోసాల కింద యువతిపై కేసులు నమోదయ్యయి. అప్రమత్తంగా ఉండకపోతే గోవిందా.. ప్రస్తుతం సైబర్ మోసాలపై అవగాహన లేకపోతే నష్టపోయే ప్రమాదాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఆన్లైన్లో తెలియని వ్యక్తులతో మాట్లాడకూడదు. ఫోన్నంబర్లు, ఓటీపీలు, ఏటీఎం, డెబిట్ కార్డుల వివరాలు, ఆధార్కార్డులు, అకౌంట్ నంబర్లు తెలియని వ్యక్తులతో పంచుకోవద్దు. ఏదైనా కారణం చేత మోసపోతే వెంటనే టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1930కు ఫోన్ చేసి సమాచారం ఇవ్వాలి.
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ఆలోచనలు కలిస్తేనే స్నేహ‘బంధం’ఆదివారం శ్రీ 2 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026‘సాక్షి’ సర్వే.. యువత మనోగతంస్కూల్/కాలేజీ రోజుల్లోని ప్రాణస్నేహితులతో ఇప్పటికీ అదే సాన్నిహిత్యం ఉందా? మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ను వారంలో ఎన్నిసార్లు నేరుగా కలుస్తారు? ప్రస్తుత రోజుల్లో స్నేహం ఏర్పడడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి? ఒకరికొకరి ఆలోచనలు కలిస్తేనే స్నేహబంధం పటిష్టంగా ఉంటుందని యువతీ యువకులు అభిప్రాయపడ్డారు. బెస్ట్ ఫ్రెండ్ను నెలకు ఒకసారైనా కలుస్తామని, ఫోన్లో మాట్లాడి క్షేమసమాచారాలు తెలుసుకుంటామని చెప్పుకొచ్చారు. స్నేహితుల దినోత్సవం సందర్భంగా ‘సాక్షి’ ఆధ్వర్యంలో ఉమ్మడి జిల్లాలో యువతీ యువకులను సర్వే చేయగా.. పలు ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. స్కూల్, కాలేజీ రోజుల్లో ఏర్పడిన స్నేహం ఎన్నిరోజులైనా చెక్కు చెదరని అధికమంది అభిప్రాయపడ్డారు. – సాక్షి నెట్వర్క్ A) రోజువారీ B) నెలకు ఒకసారి C) అసలు కలవంA) ఫోన్ కాల్స్ B) వాట్సాప్ చాటింగ్ C) వీడియో కాల్స్A) అవును, అలాగే ఉంది B) పరిచయం ఉంది కానీ, మాట్లాడడం తగ్గింది C) అసలు టచ్లో లేరుA) ఆలోచనలు కలవడం B) ఒకే ఆఫీస్ లేదా వృత్తి C) ఆర్థిక లేదా సామాజిక హోదాసర్వే శాంపిల్స్ : 300 (ఆరు జిల్లా కేంద్రాలనుంచి 50 మంది చొప్పున) సర్వే చేసిన ప్రాంతాలు : హనుమకొండ, వరంగల్, మహబూబాబాద్, ములుగు, జనగామ, భూపాలపల్లి స్నేహితులతో మాట్లాడడానికి మీ ప్రాధాన్యం ఏంటి?
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ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోనే నాణ్యమైన విద్యజనగామ రూరల్: ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో నాణ్యమై న విద్య అందించడమే లక్ష్యమని కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా అన్నారు. శుక్రవారం జనగామ మండలంలోని గోపరాజుపల్లి గ్రామంలోని ప్రాథమికో న్నత పాఠశాలను కలెక్టర్ ఆకస్మికంగా సందర్శించారు. పాఠశాలలోని ప్రతీ తరగతి గదిని సందర్శి స్తూ విద్యార్థులతో మాట్లాడి, వారి అభ్యాస సామర్థ్యాలను పరీక్షించారు. విద్యార్థులు పాఠ్యాంశాలను అర్థం చేసుకుంటూ స్పష్టంగా చదివేలా ఉపాధ్యాయులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలన్నారు. పాఠశాల లో విద్యార్థుల సంఖ్యను పెంచాలన్నారు. అనంత రం అంగన్వాడీ కేంద్రాన్ని సందర్శించారు. ఎయి డ్స్ నియంత్రణకు సమష్టి కృషి చేయాలని కలెక్టర్ అన్నారు. శుక్రవారం జిల్లాలో హెచ్ఐవీ, ఎయిడ్స్ నివారణ, నియంత్రణ కార్యక్రమాల పురోగతిపై కలెక్టర్లోని మినీ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో జిల్లా ఎయిడ్స్ నివారణ, నియంత్రణ కమిటీ, జిల్లా సమన్వయ కమిటీ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ హెచ్ఐవీ నివారణకు విస్తృత స్థాయిలో అవగాహన కల్పించడంతో పాటు పరీక్షలను మరింత విస్తరించాలని సూచించారు. ఈ సమీక్షలో డీఎంహెచ్ఓ వాణిశ్రీ, ప్రోగ్రాం అధికారి డాక్టర్ శ్రావ్య, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. అలాగే ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాల పురోగతి, రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారుల ఎంపికపై హౌసింగ్ అధి కారులతో శుక్రవారం కలెక్టర్ సమీక్ష సమావేశం ని ర్వహించారు. నిర్మాణ ప్రక్రియను లబ్ధిదారులు వే గంగా పూర్తి చేసేలా క్షేత్ర స్థాయిలో అధికారులు ప్ర తీరోజు 5 గ్రామాలను సందర్శించి పర్యవేక్షణ చే యాలన్నారు. సమావేశంలో హోసింగ్ పీడీ మాతృనాయక్, మండల అధికారులు పాల్గొన్నారు . ఆరుతడి పంటలను ప్రోత్సహించాలి బచ్చన్నపేట: వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు ఆరుతడి పంటలను ప్రోత్సహించాలని కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా అన్నారు. ఎద్దుగూడెం గ్రామ రైతులు సాగు చేసిన పంటలను శుక్రవారం పరిశీలించి వారితో మాట్లాడారు. నాటు వేస్తున్న మహిళా కూలీలతో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా
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జనగామశనివారం శ్రీ 1 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026ఉద్యమ పెద్దన్నకు ఊరూవాడా కన్నీటి వీడ్కోలునర్సంపేటలోని అమరవీరుల స్తూపం జంక్షన్ వద్ద పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి అంతిమయాత్రలో పాల్గొన్న అశేష జనవాహిని7నర్సంపేట/దుగ్గొండి/నల్లబెల్లి : తెలంగాణ ఉద్యమకారుడి ఊపిరి ఆగిందని తెలిసి వేలాది గుండెలు తల్లడిల్లాయి. నర్సంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి పార్థివదేహం తమ గ్రామం మీదుగా వస్తుందని తెలిసి వివిధ గ్రామాల నుంచి రాజకీయాలకు అతీతంగా ఆయన అభిమానులు ఇళ్లకు తాళాలు వేసి కుటుంబాలతో తరలివచ్చారు. బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు తమ కుటుంబ పెద్దను కోల్పోయామని ఆర్థనా దాలు చేశారు. ఉద్యమకారులు తమ సహచరుడిని కోల్పోయామని విలపించారు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో 14 ఏళ్ల పాటు సాగిన పోరాటాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ అశ్రునివాళులు అర్పించారు.. ‘మల్లెప్పుడొస్తవ్ పెద్దన్నా’ అంటూ మహిళలు రోదించిన తీరు కంట తడి పెట్టించింది. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాతోపాటు రాష్ట్రంలో ఉద్యమనేతగా గుర్తింపు పొందిన గులాబీ నేత, నర్సంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి(54)కి శుక్రవారం అశ్రునయనాల మధ్య అంతిమ వీడ్కోలు పలికారు. హనుమకొండలోని తన స్వగృహంలో గత ఆదివారం ఉదయం గుండెపోటుతో అస్వస్థతకు గురైన ఆయనకు వెంటనే రోహిణి ఆస్పత్రిలో ప్రథమ చికిత్స చేశారు. అనంతరం సికింద్రాబాద్ యశోద ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఐదు రోజులపాటు మృత్యువుతో పోరాడి గురువారం అర్ధరాత్రి దాటాక తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆయన భౌతిక కాయాన్ని అంబులెన్స్లో భారీ కాన్వాయ్తో హనుమకొండకు తీసుకురాగా, అమరవీరుల స్తూపం వద్ద బీఆర్ఎస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు, వివిధ పార్టీల నాయకులు నివాళులు అర్పించారు. అనంతరం వరంగల్ మీదుగా గిర్నిబావికి చేరుకుంది. అక్కడ ఆయన పార్థివదేహాన్ని అంబులెన్స్ నుంచి ప్రత్యేక రఽథంపై ఉంచి అంతిమయాత్ర ప్రారంభించారు. గిర్నిబావి ప్రధాన రహదారిపై రెండు కిలోమీటర్ల మేర జనసంద్రమైంది. కార్యకర్తలు దారి పొడవునా పుష్పాంజలి ఘటిస్తూ జోహార్ పెద్దన్నా అంటూ నినదించారు. లక్నెపల్లి, మహేశ్వరం మీదుగా అంతిమయాత్ర మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు నర్సంపేటకు చేరుకుంది. పట్టణంలోని అయ్యప్పస్వామి దేవాలయం నుంచి స్డేడియం వరకు దాదాపు మూడు గంటల పాటు అంతిమయాత్ర కొనసాగింది. నర్సంపేటలో స్వచ్ఛందంగా వ్యాపార సంస్థలు బంద్ పాటించాయి. నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించి బంద్ పాటించారు. తరలివచ్చిన బీఆర్ఎస్ నాయకత్వం.. పెద్ది అంత్యక్రియలకు బీఆర్ఎస్ అధినాయకత్వం అంతా తరలివచ్చింది. పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, శాసన మండలి డిప్యూటీ చైర్మన్ బండా ప్రకాశ్, మాజీ మంత్రులు హరీశ్రావు, ఎర్రబెల్లి దయాకర్రావు, సత్యవతి రాథోడ్, జగదీశ్రెడ్డి, ప్రశాంత్రెడ్డి, సబితా ఇంద్రారెడ్డి, సునీత లక్ష్మారెడ్డి, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు పల్లా రాజేశ్వర్రెడ్డి, గంగుల కమలాకర్, పాడి కౌశిక్రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ పోచంపల్లి శ్రీనివాస్రెడ్డి, మాజీ ఎంపీలు బోయినపల్లి వినోద్కుమార్, మాలోతు కవిత, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు దాస్యం వినయ్భాస్కర్, అరూరి రమేశ్, డాక్టర్ రాజయ్య, ముత్తిరెడ్డి యాదగిరిరెడ్డి, చల్లా ధర్మారెడ్డి, శంకర్నాయక్, రెడ్యానాయక్, ఒడితల సతీశ్, బాల్క సుమన్, మాజీ మేయర్ గుండు సుధారాణి, మాజీ జెడ్పీ చైర్మన్ సుధీర్కుమార్తోపాటు పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొని నివాళులర్పించారు. అలాగే రాష్ట్ర మంత్రి ధనసరి సీతక్క, కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు రేవూరి ప్రకాశ్రెడ్డి, కేఆర్ నాగరాజు, ఎమ్మెల్సీలు బస్వరాజు సారయ్య, గోరటి వెంకన్న, స్టేట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ చైర్మన్ సిరిసిల్ల రాజయ్య, ఎమ్మార్పీఎస్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు మంద కృష్ణ మాదిగ, తదితరులు నివాళులర్పించారు. నల్లబెల్లిలోని వ్యవసాయ క్షేత్రంలో అంతిమ సంస్కారాలు.. సాయంత్రం 6.30 గంటల మధ్యలో నల్లబెల్లికి చేరుకున్న సమయంలో గంటపాటు జోరు వాన కురిసింది. పెద్ది భౌతికకాయంపై కేటీఆర్, హరీశ్రావు, మాజీ మంత్రులు కలిసి బీఆర్ఎస్ జెండా కప్పారు. కేటీఆర్, హరీశ్రావు చేతులు పట్టుకుని స్వప్న బోరున విలపించారు. నేతలు కూడా ఆయనతో ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసుకుని విలపించడంతో ఉద్విగ్న వాతావరణం నెలకొంది. రాత్రి 9 గంటల తర్వాత నల్లబెల్లిలోని నివాసంనుంచి ప్రారంభమైన అంతిమయాత్ర మండల కేంద్రంలోని వీధులగుండా సాగింది. ఆయనకు అత్యంత ఇష్టమైన వ్యవసాయ క్షేత్రం వరకు వేలాదిమంది మధ్య ఊరేగింపుగా పార్థివదేహాన్ని తీసుకెళ్లారు. పల్లా రాజేశ్వర్రెడ్డి, దయాకర్రావు, పాడికౌశిక్రెడ్డి పాడె మోశారు. ఓవైపు జోరు వాన కురుస్తున్నా వేలాది మంది అభిమానుల మధ్య రాత్రి 10 గంటలకు ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు.అంతిమయాత్ర సాగిందిలా...– వరంగల్ డెస్క్సుదర్శన్రెడ్డి పాడె మోస్తున్న మాజీ మంత్రి ఎర్రబెల్లి, ఎమ్మెల్యే రాజేశ్వర్రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ పోచంపల్లి ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో..అభిమానులు అశ్రునయనాల నడుమ ప్రభుత్వ అధికార లాంఛనాలతో పెద్ది అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. నర్సంపేట ఆర్డీఓ ఉమారాణి, ఏసీపీ రవిందర్ రెడ్డి పర్యవేక్షణలో పోలీసులు మూడు రౌండ్లు గాల్లో కాల్పులు జరిపి గౌరవ వందనం సమర్పించారు. అనంతరం ఆయన చితికి కుమారుడు నిదర్శన్ రెడ్డి నిప్పంటించారు. పోలీసుల గౌరవ వందన సమయంలోనూ ‘పెద్ది జిందాబాద్’ నినాదాలతో ఆ ప్రాంతం మార్మోగింది. సుదర్శన్రెడ్డి పార్థివదేహం హనుమకొండ, గిర్నిబావి, నర్సంపేట మీదుగా నల్లబెల్లికి తరలింపు ఊరూరా రోడ్ల వెంట వేచి ఉన్న ప్రజలు, అభిమానులు, బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు నర్సంపేట, నల్లబెల్లిలో స్వచ్ఛందంగా బంద్ పాటించిన వ్యాపార, వాణిజ్య సంస్థలు కేటీఆర్, హరీశ్రావుతోపాటు మాజీ మంత్రులు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు, నాయకుల నివాళి మంత్రి సీతక్క, మంద కృష్ణ, గోరటి వెంకన్న, పలువురు ఎమ్మెల్యేల పుష్పాంజలి అంతిమయాత్రలో పెద్ది స్వప్న ఆగ్రహం పెద్ది అంతిమయాత్ర నర్సంపేటలోని అమరవీరుల స్తూపం వద్దకు చేరుకోగా.. పెద్దికి వ్యతిరేకంగా గత మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో టెంట్ వేసిన బోర్ వెల్ షాపు యజమానుల వైపు చూస్తూ మీరు చేసిన మనోవేదన వల్లే తన భర్త చనిపోయాడని దూషిస్తూ స్వప్న ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల సమయంలో పెద్దికి వ్యతిరేకంగా బోర్ వెల్ షాపు యజమానులు టెంట్ వేసి నిరసన దీక్షకు కూర్చున్న ఘటన అప్పట్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.‘పెద్ది’ లేక.. పొద్దు పొడవక!
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రాష్ట్రంలో మనమే ముందు వరుసలో ఉన్నాం● సమీక్షలో కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా ప్రత్యేక ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియలో జనగామ జిల్లా రాష్ట్రంలోనే ఆదర్శంగా నిలుస్తోందని కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా అన్నారు. శుక్రవారం కలెక్టరేట్లోని మినీకాన్ఫరెన్స్హాల్లో ఎస్ఐఆర్పై కలెక్టర్ వివిధ రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ జిల్లాలో 99.79 శాతం డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ విజయవంతంగా పూర్తి కావడంతో రాష్ట్రంలో మనమే ముందు వరుసలో ఉన్నామన్నారు. ఒక పోలింగ్ కేంద్రంలో 1,200 మందికి మించి ఓటర్లు ఉన్న ప్రాంతాల్లో అదనపు పోలింగ్ కేంద్రాల ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేస్తున్నామన్నారు. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన సభ్యులు వేర్వేరు పోలింగ్ కేంద్రాల్లో నమోదు కాకుండా అందరూ ఒకే పోలింగ్ కేంద్రంలో ఉండేలా ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలన్నారు. ఈ సమీక్షలో జనగామ, స్టేషన్ఘన్పూర్ ఆర్డీఓలు గోపీరాం, కిరణ్ ప్రకాశ్, ఎన్నికల సూపరింటెండెంట్ శ్రీధర్, రాజకీయ పార్టీల నాయకులు రావెల రవి, పెద్దోజు జగదీశ్, బి.భాస్కర్, యు.రవి యాదవ్, జోగు ప్రకాష్, శ్రీని వాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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నేటినుంచి మూడు నెలల రేషన్జనగామ రూరల్: ఎల్నినో ప్రభావంతో మూడు నెలల రేషన్ బియ్యం ఒకేసారి పంపిణీ చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. గత నెలలోనే ఉత్తర్వులు జారీ చేయగా రెండు రోజుల క్రితం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేయగా లబ్ధిదారులకు పంపిణీకి సిద్ధం చేశారు. ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ (మూడు) నెలలకు సంబంధించిన సన్న బియ్యం నేటి (ఆగస్టు నెల) నుంచి ఇవ్వనున్నారు. ఈనేపథ్యంలో జిల్లా పౌరసరఫరాల శాఖ అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. ఒక్కొక్కరికి 18 కేజీల చొప్పున జిల్లాలో ఉన్న 335 రేషన్ దుకాణాల ద్వారా తెల్ల కార్డుదారులకు మూడు నెలలకు సంబంధించి రేషన్ బియ్యం నేటి (శనివారం) నుంచి ఇవ్వనున్నారు. జిల్లా పరిధిలో ఉన్న రేషన్ దుకాణాలకు బియ్యం స్టాక్ పంపినట్లు దశల వారీగా స్టాక్ వివరాలు తెలుసుకోని పంపిణీ చేయనున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఒక్కొక్కరికి 6 కిలోల చొప్పున 18 కేజీల సన్నబియ్యం అందజేయనున్నారు. అంత్యోదయ కార్డు వారికి 35 కిలోలు ఇవ్వనున్నారు. డీలర్లకు తప్పని ఇబ్బందులు ఆగస్టు నుంచి మూడు నెలల రేషన్ బియ్యం కోటా ఒకే సారి విడుదల చేస్తుండటంతో తమకు శ్రమ అధికమవు తుందని ఇబ్బందులు తప్పవని రేషన్ డీలర్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తు న్నారు. చిన్నగా ఉన్న రేషన్ దుకాణాల్లో నిల్వ సామర్థ్యం లేకపోవడం, మూడు నెలల కోటా పట్టకపోవడం వంటి సమస్యలు నెలకొన్నాయి. అలాగే ఒక్కో వినియోగదారుడికి కనీసం 15 నుంచి 20 నిమిషాల సమయం పడుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వినియోదారులకు జూలై నెలకు సంబంధించి రేషన్ బియ్యం పంపిణీ పూర్తయింది. ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు ఆగస్టు నుంచి మూడు నెలల కోటా అందించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. జిల్లా పరిధిలోని రేషన్ దుకాణాలకు బియ్యం స్టాక్ తరలిస్తున్నాం. విడతల వారీగా కోటా భర్తీ చేసేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. వినియోగదారులు సహకరించాలి. – సురేష్రెడ్డి, డీసీఎస్ఓ మొత్తం కార్డులు 1,87,756 సన్నబియ్యం పంపిణీకి సర్వం సిద్ధం జిల్లాలో 335 షాపులు 1,87,736 రేషన్ కార్డులు
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అంకితభావంతో పనిచేయాలిజనగామ రూరల్: పార్టీ బలోపేతానికి నాయకులు, కార్యకర్తలు అంకితభావంతో పనిచేయాలని డీసీసీ అధ్యక్షురాలు ధన్వంతి లక్ష్మినారా యణ అన్నారు. శుక్రవారం జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో సోషల్ మీడియా కోఆర్డి నేటర్ల పోస్టుల కోసం దరఖాస్తులను స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ప్రజలకు పార్టీ విధానాలు, ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు, ప్రజా సమస్యలను వేగంగా చేరవేసే విధంగా సోషల్ మీడియా కార్యకర్తలు పనిచేయాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. స్కాలర్షిప్లను దారి మళ్లించిన ప్రభుత్వం జనగామ రూరల్: విద్యార్థుల స్కాలర్షిప్ నిధులను దారి మళ్లించి వారి భవిష్యత్తో రేవంత్రెడ్డి ప్రభుత్వం ఆడుకుంటున్నారని తెలంగాణ రాజ్యాధికార పార్టీ అధినేత ఎమ్మెల్సీ తీన్మార్ మల్లన్న అన్నారు. శుక్రవారం జిల్లా కేంద్రంలోని జూబ్లీ ఫంక్షన్ హాల్లో బీసీ బహుజన విద్యార్థి యువ చైతన్య సభ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ విద్యార్థుల సమస్యలను పట్టించుకోకుండా విద్యా వ్యాపారం చేస్తున్న రాజకీయ నాయకుల తీరుపై ఆయన మండిపడ్డారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విద్యార్థులకు అందాల్సిన రూ.1,900 కోట్ల స్కాలర్షిప్ నిధుల్లో కేవలం రూ.300 కోట్లు మాత్రమే విడుదల చేసి, మిగిలిన సొమ్మును ప్రభుత్వం ఇతర పనులకు దారి మళ్లించిందని ఆరోపించారు. పోలీసు శాఖలోని ఒక కుక్క ఆహారం కోసం నెలకు 16,000 రూపాయలు ఖర్చు చేస్తున్న ప్రభుత్వం, హాస్టల్లో ఉండి చదువుకునే పేద బిడ్డలకు కనీసం రూ.2000 కూడా ఇవ్వడం లేదని ప్రశ్నించారు. నియోజకవర్గంలో రాజకీయం విద్యా వ్యాపార వేత్తల చేతుల్లో బందీ అయిందని విమర్శించారు. ఈ సందర్భంగా పార్టీ తరఫున జనగామ నియోజకవర్గ మొట్టమొదటి ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా డాక్టర్ భిక్షపతిని అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా అధ్యక్షుడు సదానందం, పిట్టల నరేష్, విష్ణు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ల రహస్య భేటీ!జనగామ: జనగామ మున్సిపల్ రాజకీయాల్లో ఆసక్తికర పరిణామం చోటు చేసుకుంది. అధికార కాంగ్రెస్, ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్, మిత్రపక్ష సీపీఎం పార్టీలకు చెందిన సుమారు 16 మంది కౌన్సిలర్లు శుక్రవారం జిల్లా కేంద్రంలోని ఓ ప్రాంతంలో రహస్యంగా సమావేశమైనట్లు తెలిసింది. ఈ సమావేశంలో కొందరు కౌన్సిలర్ల భర్తలు కూడా పాల్గొన్నట్లు సమాచారం. సుధీర్ఘంగా సాగిన ఈ భేటీలో ప్రధానంగా మున్సిపల్ పరిపాలన, కమిషనర్ ఏకపక్ష నిర్ణయాలు, వార్డుల అభివృద్ధి పనులపై చర్చ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. రహస్య భేటీలో ఏంటీ..! కౌన్సిలర్ల రహస్య భేటీలో కమిషనర్ రాజశేఖర్రెడ్డి ఏకపక్ష నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారని, వార్డుల పర్యటనలకు సంబంధించి కౌన్సిలర్లకు ముందస్తు సమాచారం ఇవ్వడం లేదని, మున్సిపల్ శాఖల అధికారులను ఫోన్లో సంప్రదించినా స్పందన లేకపోవడం, వివిధ అభివృద్ధి పనులు వంటి అంశాలపై చర్చలో సభ్యులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం. ప్రతీవార్డుకు కేటాయించిన రూ.5 లక్షల అభివృద్ధి పనులకు సంబంధించి నిధుల కేటాయింపు చేయక పోవడమే ఈ చర్చకు కారణమని తెలుస్తుంది. ఈ సమావేశంలో భవిష్యత్ కార్యాచరణపైనా చర్చ జరిగినట్లు తెలుస్తుండగా, ఇది కేవలం అసంతృప్తి వ్యక్తీకరణకే పరిమితమవుతుందా..లేక అధికారికంగా తదుపరి చర్యలకు దారితీస్తుందా.. అన్న అంశం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చకు దారితీసింది. ఈ రహస్య సమావేశానికి సూత్రధారులు ఎవరు, వివిధ పార్టీల కౌన్సిలర్లను ఒకే వేదికపైకి తీసుకువచ్చిన కారణాలు ఏమిటి అన్న దానిపైనా ఆసక్తి నెలకొంది. ఒకే వేదికపై మూడు పార్టీల సభ్యులు సమావేశం వెనక రాజకీయ వ్యూహమా? కమిషనర్ ఏకపక్ష నిర్ణయంపై చర్చ? మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ ఎన్నికల సమయంలో కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ మధ్య తీవ్ర రాజకీయ పోటీ నెలకొన్న నేపథ్యంలో, ప్రస్తుతం ఈ రెండు పార్టీలకు చెందిన కౌన్సిలర్లు ఒకే వేదికపై సమావేశం కావడం పట్టణంలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే ఈ భేటీ ఉద్దేశం రాజకీయాలకు అతీతంగా ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం, అభివృద్ధి పనుల వేగవంతం, అధికారులతో మెరుగైన సమన్వయం సాధించడమేనని సమావేశంలో అభిప్రాయాలు వ్యక్తమైనట్లు సమాచారం. అ ధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన వెలువడకపోవడంతో ఈ సమావేశంపై మరింత స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. ఇదిలా ఉండగా ప్రస్తుత కమిషనర రాజశేఖర్రెడ్డి కమిషనర్గా బాధ్యతలు తీసుకున్న తర్వాత మున్సిపల్కు ఏటా వచ్చే ఆదాయం పెరగడం గమనార్హం.
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పెరుగుతున్న గోదావరి వరద ప్రవాహంఏటూరునాగారం: మూడు రోజులుగా ముసురు పడుతుండడంతో ఏజెన్సీలోని వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. వరదల కారణంగా రహదారులు తెగిపోవడంతో పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. మండలంలోని కొండాయి వద్ద తాత్కాలిక రోడ్డు పూర్తిగా తెగిపోయి కొండాయి – దొడ్ల ఒడ్డుకు ఆనుకొని ఉన్న జంపన్నవాగు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. దీంతో రాకపోకల కోసం పడవను ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే, ఎలిశెట్టిపల్లి వద్ద ఉధృతంగా వరద నీరు ప్రవహిస్తుండడంతో పడవను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసి అత్యవసర సమయంలో మాత్రమే నడిపేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. దీంతో ఎలిశెట్టిపల్లి – కొత్తూరు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయా యి. కొండాయి, మల్యాల, గోవిందరాజుల కాలనీ, కొత్తూరు, ఐలాపురం గ్రామాలకు రాకపోకలు స్తంభించాయి. దొడ్ల బ్రిడ్జి నుంచి కొండాయి గ్రామానికి వెళ్లే రోడ్డు సైతం బురదమయంగా మారడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. రామన్నగూడెం పుష్కరఘాట్ వద్ద గురువారం సాయంత్రానికి 11.53 మీటర్లకు నీటిమట్టం చేరింది. సమ్మక్క బ్యారేజ్ నుంచి 70,7994 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు దిగువకు విడుదల చేయడంతో రామన్నగూడెం వద్ద క్రమక్రమంగా గోదావరి నీటిమట్టం పెరుగుతూ వస్తోంది. ముళ్లకట్ట వద్ద గోదావరి నేషనల్ హైవే బ్రిడ్జి వద్ద రెండు కిలోమీటర్ల నిడివితో ప్రవహిస్తోంది. గోదావరి వరద మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.కొండాయి వద్ద ప్రవహిస్తున్న జంపన్నవాగురామన్నగూడెం వద్ద పరవళ్లు తొక్కుతున్న గోదావరి రామన్నగూడెం వద్ద 11.53 మీటర్లకు చేరిన నీటి మట్టం పలు గ్రామాలకు నిలిచిన రాకపోకలు
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భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలిజనగామ రూరల్: రాష్ట్రంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో అన్ని శాఖల అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జాజు అన్నారు. గురువారం హైదరాబాద్ నుంచి డీజీపీ సీవీ.ఆనంద్, ఉన్నతాధికారులతో కలిసి వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో కలెక్టర్లు, పోలీసు ఉన్నతాధికారులు, సంబంధిత శాఖల అధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో నెలకొన్న వర్ష పరిస్థితులు, చేపట్టాల్సిన చర్యలపై వివరించారు. కలెక్టరెట్లోని మినీ కాన్ఫరెన్స్ హాల్ నుంచి కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా ఈ వీసీలో పాల్గొన్నారు. ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి మాట్లాడుతూ.. జిల్లా స్థాయిలో 24/7 పని చేసే కంట్రోల్ రూమ్లను ఏర్పాటు చేసి పరిస్థితులను నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని సూచించారు. కాన్ఫరెన్స్లో డీసీపీ రాజమహేంద్ర నాయక్, అదనపు కలెక్టర్ బెన్షాలోమ్, అధికారులు పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జాజు
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వేతనాలు అందేదెన్నడో..!జనగామ రూరల్: వీబీజీ రాంజీలో పనిచేస్తున్న ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు, టెక్నికల్ అసిస్టెంట్లు, ఈసీలు, సిబ్బందికి గత కొన్ని 3 నెలలుగా జీతాలు అందడం లేదు. గ్రామీణ ప్రాంతంలో కూలీలకు ఉపాధి పనులు కల్పించే కీలక ఉద్యోగులకు వేతనాలు సకాలంలో అందకపోవడంతో వారి కుటుంబాలు తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కోంటున్నాయి. నిత్యావసర వస్తువుల కొనుగోలు, పిల్లల చదువులు, వైద్య ఖర్చులకు డబ్బులు లేక స్థానిక వడ్డీ వ్యాపారులను ఆశ్రయించాల్సి వస్తోందని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా 250 మందికిపైగా 3 నెలల జీతాలు అందలేదు. పరిపాలనాపరమైన అనుమతుల్లో ఆలస్యం కారణంగానే ఈ జీతాల చెల్లింపులు నిలిచిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. తక్షణమే స్పందించి తమ బకాయిలను విడుదల చేయాలని ఉద్యోగులు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు. డీఆర్డీఓకు తెలంగాణ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఎంప్లాయీస్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో వినతిపత్రం అందజేశారు. అయితే ప్రభుత్వం ఎంపీడీఓలకు వాహన అలవెన్స్లు ఇతర ఖర్చులు చెల్లించగా ఉద్యోగుల జీతాలు ఇవ్వకపోవడంతో వారు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది. వేతనాల లేక అప్పులు బీవీజీ రాంజీ పథకంలో పని చేస్తున్న టెక్నికల్ అసిస్టెంట్లకు రూ.30 వేల పైన, కంప్యూటర్ ఆపరేటర్లకు రూ.21 వేల పైన, ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లకు రూ.11 వేల పైన వేతనాలు ఉన్నాయి. జిల్లావ్యాప్తంగా 181 మంది ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లతో కలిసి 250 మందికి వేతనాలు రావాల్సి ఉంది. 3 నెలలుగా వేతనాలు అందకపోవడంతో ఉద్యోగులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కుటుంబ పోషణకు నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. కనీసం బైకు పెట్రోలు కోసం సైతం డబ్బులు లేని పరిస్థితి ఏర్పడిందని ఓ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ ఆవేదన వ్యక్తం చేయడం గమనార్హం. చాలా మంది ఈఎంఐలు, కుటుంబ అవసరాల కోసం అప్పులు చేయాల్సి వస్తోందని ఆవేదన చెందుతున్నారు. కొత్తగా స్కూళ్లు, కాలేజీల్లో తమ పిల్లలను చేర్పించే వారు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. రెండేళ్ల క్రితం వేతనాలు సాఫీగానే రాగా ప్రస్తుతం ఇబ్బందులు పడుతున్నామని.. ప్రభుత్వం స్పందించి తమ వేతనాలను ఒకటో తేదీన అందేలా చూడాలని కోరుతున్నారు. ఫిక్స్డ్ టెన్యూర్ ఎంప్లాయీస్, వీబీజీ రాంజీ సిబ్బందికి అనుకూలమైన పే స్కేల్ అమలు చేయాలి. అర్హత కలిగిన ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్లు కల్పిస్తూ కెరీర్ అడ్వాన్స్మెంట్ పాలసీ ప్రవేశపెట్టాలి. కేడర్ సీనియార్టీ అధారంగా సేవల క్రమబద్దీకరణ జరగాలి. ప్రతీ నెల ఉద్యోగుల మాదిరిగా ఒకటో తేదీన వేతనాలు అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలి. పెరిగిన ధరలకు అనుగూలంగా వేతనాలు పెంచి ప్రభుత్వ పాలసీలు అందేలా చూడాలి.గ్రామీణ స్థాయిలో పేదలకు పనులు కల్పిస్తున్న ఉద్యోగులకు ప్రతీ నెల ఒకటో తేదీన వేతనాలు అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలి. రెండు ఏళ్ల క్రితం వరకు సరిగా వచ్చిన వేతనాలు ప్రస్తుతం రెండు నుంచి మూడు నెలలు సమయం పడుతుంది. దీంతో ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. ఆలాగే సీనియార్టీ ఆధారంగా ఉద్యోగుల సేవల క్రమబద్దీకరణ చేపట్టాలి. – మాధవరెడ్డి, ఉద్యోగుల సంఘం రాష్ట్ర నాయకుడు వీబీజీ రాంజీ ఉద్యోగుల ఎదురుచూపులు 3 నెలలుగా అందని వేతనాలు ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడుతున్న ఉద్యోగులు 250పైగా ఉద్యోగుల ఇక్కట్లు
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ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో ప్రజల కోసం పనిచేస్తా..చిల్పూరు: అడవిలో ఉంటూ అనుక్షణం భయపడుతూ ప్రజలకోసం పనిచేయలేమని ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలోనే పనిచేస్తానని ఛత్తీస్గఢ్ మాజీ మావోయిస్టు నేత గీరెడ్డి పవనానందరెడ్డి అన్నారు. స్వగ్రామమైన మండలంలోని పల్లగుట్ట గ్రామానికి గురువారం ఆయన చేరుకున్నారు. గ్రామానికి చెందిన దివంగత హెచ్ఎం గీరెడ్డి దామోదర్రెడ్డికి ముగ్గురు సంతానం. అందులో పవానానందరెడ్డి పల్లగుట్ట, తాటికొండ (స్టేషన్ఘన్పూర్ మండలం) పాఠశాలల్లో చదివాడు. 1979లో పవన్ మావోయిస్టు జనగామ సెంట్రల్ ఆర్గనైజర్గా చేరి సుమారు 40 ఏళ్లు అజ్ఙాత జీవితం గడిపారు. ఆదివాసీలతో పనిచేసి ఛత్తీస్గఢ్ దండకారణ్య రాష్ట్ర కమిటీ నాయకుడిగా ఎదిగాడు. కగార్ పరిస్థితుల్లో సాయుధ విప్లవాన్ని వదిలిన పవన్ చిన్నాన్న విశ్రాంత హెచ్ఎం గీరెడ్డి ప్రభాకర్రెడ్డి అనారోగ్యంతో ఉండగా పరామర్శించడానికి మొదటిసారి గ్రామానికి చేరుకున్నారు. ఆయనకు చిన్ననాటి మిత్రులు స్వాగతం పలికారు. మిత్రులతో కలిసి తాటికొండ, పల్లగుట్ట పాఠశాలలను సందర్శించి చిన్ననాటి జ్ఙాపకాలను గుర్తుచేసుకున్నారు. ఈసందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలోనే సాధ్యమైనంత మేరకు ప్రజలకు సేవచేస్తానని తెలిపారు. ఆయన వెంట సాదం రాజయ్య, సానాది రాజు, ఉబ్బని భిక్షపతి తదితరులు ఉన్నారు. మాజీ మావోయిస్టు గీరెడ్డి పవనానందరెడ్డి
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పిచ్చి మొక్కల మధ్య జనరేటర్జనగామ తహసీల్దార్ కార్యాలయ ప్రాంగణంలో రూ.లక్షల విలువ చేసే జనరేటర్ నిర్లక్ష్యానికి గురైంది. జనరేటర్ చుట్టూ పిచ్చి మొక్కలు, తీగజాతి మొక్కలు పెరిగి పూర్తిగా కమ్మేయడంతోపాటు పక్కనే ఉన్న ప్రహరీపైకి కూడా పాకాయి. వర్షానికి తడుస్తూ, ఎండకు ఎండిపోతూ జనరేటర్ దెబ్బతినే పరిస్థితి నెలకొంది. దీంతో విలువైన ప్రభుత్వ ఆస్తి పాడయ్యే ప్రమాదంతో పాటు, విద్యుత్ సంబంధిత ప్రమాదాలు సంభవించే అవకాశం ఉందని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అధికారులు స్పందించి జనరేటర్ను భద్రత కల్పించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. – జనగామ
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చిగురించిన ఆశలుజనగామ: తెలంగాణ రాష్ట్రస్థాయి పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు(టీఎస్ఎల్పీఆర్బీ) విడుదల చేసిన 7,437 పోస్టుల నోటిఫికేషన్తో జిల్లాలోని నిరుద్యోగ యువతలో ఆశలు చిగురించాయి. కొంతకాలంగా పోలీసు నియామకాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వేలాది మంది అభ్యర్థులు ఈ నోటిఫికేషన్తో పూర్తిస్థాయిలో సన్నద్ధమవుతున్నారు. సివిల్ కానిస్టేబుల్, ఆర్ముడ్ రిజర్వ్ కానిస్టేబుల్, స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్, ఫైర్ ఫైటర్, జైలు వార్డర్ పోస్టులకు ఒకేసారి నోటిఫికేషన్ రావడంతో నిరుద్యోగుల్లో ఉత్సాహం నెలకొంది. జిల్లాల వారీగా పోస్టుల కేటాయింపులో జనగామ జిల్లా వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో ఉన్నందున జిల్లాకు ప్రత్యేకంగా సివిల్ కానిస్టేబుల్, ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ పోస్టులు ఒక్కటీ లేకున్నా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిర్వహించే నియామక ప్రక్రియలో ఇతర విభాగాల్లో అవకాశం కోసం అభ్యర్థులు పోటీ పడనున్నారు. ఫైర్ ఫైటర్ విభాగంలో 16 పోస్టులు, పురుష వార్డర్ విభాగంలో 2 పోస్టులు జనగామ జిల్లాకు కేటాయించారు. శిక్షణలో బిజీగా.. జిల్లా కేంద్రంతోపాటు 12 మండలాల పరిధిలో యువత కొన్ని నెలలుగా రోజు వారీ మినీ స్టేడియం, పాఠశాల మైదానాలు, బతుకమ్మకుంట, రహదారులపై పరుగు సాధన చేస్తున్నారు. ఐదు కిలోమీటర్ల పరుగుతోపాటు లాంగ్ జంప్, హై జంప్, షాట్పుట్ వంటి శారీరక అంశాల్లో శిక్షణ తీసుకుంటూనే రాత పరీక్ష కోసం పుస్తకాలతో కుస్తీ పడుతున్నారు. మెరుగైన ఫలితాలకోసం కోచింగ్ సెంటర్లను ఆశ్రయిస్తున్నారు. పోటీ తీవ్రంగా ఉండే అవకాశం.. గత నియామకాల మాదిరిగానే ఈసారి కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది అభ్యర్థులు ఉద్యోగాల కోసం దరఖాస్తు చేసే అవకాశం ఉందని అంచనా. పోస్టుల భర్తీ సంఖ్య ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ పోటీ కూడా అదే స్థాయిలో ఉండనుండడంతో అభ్యర్థులు శారీరక దారుఢ్యంతోపాటు రాత పరీక్షకు సమాన ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. నోటిఫికేషన్లో పేర్కొన్న అర్హతలు, వయోపరిమితి, రిజర్వేషన్లు, ఎంపిక విధానం, శారీరక ప్రమాణాలను పూర్తిగా అధ్యయనం చేసి ప్రణాళికాబద్ధంగా సిద్ధమైతే విజయావకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. నోటిఫికేషన్ విడుదల కావడంతో దరఖాస్తు ప్రక్రియ, పరీక్షల షెడ్యూల్, శారీరక పరీక్షల తేదీల కోసం జిల్లాలోని అభ్యర్థులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. జిల్లాలో పోలీస్టేషన్లవారీగా కానిస్టేబుళ్ల పోస్టుల ఖాళీలు ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్న యువత శారీరక పరీక్షలు, ఎంట్రెన్స్పై అభ్యర్థుల దృష్టి జిల్లాలో 93 కానిస్టేబుల్ పోస్టుల ఖాళీమండలం ఖాళీలు జనగామ పట్టణం 20 నర్మెట/తరిగొప్పుల 08 కొడకండ్ల 12 జఫర్గఢ్ 03 లింగాలఘనపురం 11 చిల్పూరు – దేవరుప్పుల 09 బచ్చన్నపేట 11 స్టేషన్ఘన్పూర్ – రఘునాథపల్లి 09 పాలకుర్తి 10జిల్లా పరిధిలోని 12 పోలీస్ స్టేషన్లలో ప్రస్తుతం 93 కానిస్టేబుల్ పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నట్లు సమాచారం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెలంగాణ రాష్ట్రస్థాయి పోలీసు నియామక మండలి చేపట్టిన కానిస్టేబుల్ నియామక ప్రక్రియలో వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్కు కేటాయించే కానిస్టేబుళ్లలో అవసరమైన సంఖ్యను జిల్లాకు కేటాయించి ఈ ఖాళీలను భర్తీ చేసే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. జనగామ జిల్లా వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో ఉండటంతో, నియామక ప్రక్రియ పూర్తయిన అనంతరం కమిషనరేట్ అవసరాలకు అనుగుణంగా సిబ్బందికి పోస్టింగ్లు ఇవ్వనున్నారు. దీంతో జిల్లాలో చాలాకాలంగా ఖాళీగా ఉన్న కానిస్టేబుల్ పోస్టులు భర్తీ అయ్యే అవకాశముందని, పోలీస్ స్టేషన్లలో సిబ్బంది కొరత కొంత మేర తీరుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
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కుక్కలు అడ్డురావడంతో ఆటో బోల్తా● ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలురఘునాథపల్లి: మండల కేంద్రంలోని ఖిలాషాపూర్ రోడ్డుపై వీధి కుక్కలు అడ్డుగా రావడంతో ఓ ఆటో అదుపుతప్పి బోల్తా పడిన ప్రమాదంలో ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం మండలంలోని ఖిలాషాపూర్ నుంచి ఆలేటి రాములు గురువారం తన ఆటోలో ఇద్దరు ప్రయాణికులతో రఘునాథపల్లికి వస్తున్నాడు. రఘునాథపల్లి మండల కేంద్రానికి చేరుకోగానే అకస్మాత్తుగా వీధి కుక్కలు రోడ్డుపైకి రావడంతో వాటిని తప్పించేందుకు డ్రైవర్ రాములు ఒక్కసారిగా ఆటోకు బ్రేక్ వేశాడు. దీంతో ఆటో అదుపు తప్పి బోల్తాపడింది. ఈప్రమాదంలో ఆటోలో ప్రయాణిస్తున్న ఖిలాషాపూర్ గ్రామానికి చెందిన సునిత, డ్రైవర్ రాములు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. స్థానికులు ఆటోను పైకి లేపి గాయపడిన వారిని జనగామ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. సునితకు మెరుగైన వైద్యం కోసం హైదరాబాద్కు తరలించారు. రేపు జిల్లాలో హైకోర్టు న్యాయమూర్తి నందా పర్యటనజనగామ రూరల్: హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సురేపల్లి నందా ఆగస్టు ఒకటవ తేదీన జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. జిల్లా కోర్టు, స్టేషన్ ఘన్పూర్, శివునిపల్లి ప్రాంతాల్లో విస్తృతంగా పర్యటించనున్నట్లు సమాచారం. ఆమెతోపా టు కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఈ పర్యటనలో పాల్గొననున్నారు. ఉదయం 8.00 గంటలకు హైదరాబాద్ నుంచి భువనగిరి మీదుగా రోడ్డు మార్గాన బయల్దేరి 10.40 గంటలకు జనగామకు చేరుకుంటారు. అనంతరం ఆర్ అండ్ బీ అతిథి గృహానికి చేరుకుని గౌరవ వందనం స్వీకరిస్తారు. ఉదయం 11.15 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12.15 గంటల మధ్య జిల్లా కోర్టు సముదాయంలో న్యాయాధికారుల సమావేశంలో పాల్గొంటారు. మధ్యాహ్నం 12.25 గంటల నుంచి 12.55 గంటల వరకు జనగామ బార్ అసోసియేషన్ హాల్లో న్యాయవాదులను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారు. మధ్యాహ్నం 1.45 గంటలకు పసరమడ్ల చంపక్ హిల్స్లో నిర్మాణంలో ఉన్న 10+2 కోర్టు భవన సముదాయాన్ని పరిశీలిస్తారు మధ్యాహ్నం 2.20 గంటలకు స్టేషన్ ఘన్పూర్ కోర్టుకు చేరుకుంటారు. మధ్యాహ్నం 3.00 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4.20 గంటల మధ్య జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్టు, స్టేషన్ ఘన్పూర్లో మండల న్యాయ సేవల సంస్థ ప్రారంభోత్సవంతోపాటు ఈ– సేవ కేంద్రాన్ని ప్రారంభిస్తారు. సాయంత్రం 4.20 గంటలకు స్టేషన్ ఘన్పూర్ కోర్టు భవనా నికి ఎదురుగా ఉన్న వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటారు. అనంతరం సా యంత్రం 4.45 గంటల నుంచి 5.15 గంటల మధ్య శివునిపల్లిలో ప్రతిపాదిత కోర్టు భవన నిర్మాణ స్థలాన్ని పరిశీలిస్తారు. సాయంత్రం 5.15 గంటలకు శివునిపల్లి నుంచి పాలకుర్తికి బయల్దేరి 5.45 గంటలకు చేరుకుని సోమేశ్వర స్వామి ఆలయంలో దర్శనం చేసుకునే అవకాశం ఉంది. లేదా చిల్పూర్కు, వల్మిడి ఆలయంలో దర్శనం చేసుకోనున్నారు. కేయూ క్యాంపస్: హైదరాబాద్లోని డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో గురువారం జరిగిన రాష్ట్రస్థాయి విశ్వవిద్యాలయాల బోధనేతర ఉద్యోగ సంఘం (టీయూఎన్టీఈఏ) సమావేశంలో నూతన కార్యవర్గాన్ని ఎన్నుకున్నారు. కార్యవర్గంలో కాకతీయ యూనివర్సిటీ నుంచి ముగ్గురికి ప్రాతినిథ్యం లభించింది. టీయూఎన్టీఈఏ వర్కింగ్ ప్రసిడెంట్గా వల్లాల తిరుపతి, ఉపాధ్యక్షుడిగా బూర నవీన్, జాయింట్ సెక్రటరీగా తాటి దామోదర్ ఎన్నికయ్యారు. ముంపునకు గురైన రహదారి వాజేడు: మండల పరిధిలోని చీకుపల్లి, పెద్దగొళ్లగూడెం గ్రామాల మధ్యన ఇసుక వాగు వద్ద డైవర్షన్ రోడ్డు ఇప్పటికే వర్షంతో కొట్టుకుపోయింది. దీంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయా యి. బ్రిడ్జికి రెండు వైపులా అధిక సంఖ్యలో లారీలు, బస్సులు, ఇతర వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. 163వ జాతీయ రహదారిపై ఇసుక వాగు వద్ద రహదారి విస్తరణ పనుల్లో భాగంగా బ్రిడ్జిని నిర్మిస్తున్నారు. కాగా, వరద ముంపు కారణంగా తెలంగాణ, ఛత్తీస్గఢ్తోపాటు వాగు అవతలి వైపు ఉన్న 25 గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. గోదావరి వరద కారణంగా ఇసుక వాగు వద్ద డైవర్షన్ రహదారి మునిగిన విషయం తెలియక చాలా మంది అక్కడికి చేరుకుని ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఇసుక వాగు వద్ద ఎస్సై సతీష్ ఆధ్వర్యంలో పోలీసులు పహారా కాస్తున్నారు. కాగా, గోదావరి వరద ఉధృతి తగ్గగానే రహదారి పునరుద్ధరణ పనులను వెంటనే చేపట్టాలని బ్రిడ్జి కాంట్రాక్టర్కు భద్రాచలం ఎమ్మెల్యే తెల్లం వెంకట్రావు ఫోన్లో సూచించారు.
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ఉద్యోగులు ఆర్థిక భద్రత కోల్పోతున్నారుజనగామ రూరల్: ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులు సామాజిక ఆర్థిక భద్రత కోల్పోతున్నారని కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీం ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు స్థితప్రజ్ఞ అన్నారు. పాత పెన్షన్ పునరుద్ధరణే లక్ష్యంగా భద్రాద్రిలో ప్రారంభమైన జనజాగరణ యాత్ర గురువారం జనగామ జిల్లా కేంద్రానికి చేరుకుంది. ఈ సందర్భంగా యాత్రకు నాయకత్వం వహిస్తున్న రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు స్థితప్రజ్ఞ, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి కలువల శ్రీకాంత్, మల్లికార్జున్, గడ్డం వెంకటేష్, మున్నూరు అంజన్న, చంద్రకాంత్కు జిల్లా ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులు ఘన స్వాగతం పలికారు. అనంతరం ప్రెస్టెన్ కళాశాల నుంచి పాదయాత్రగా చౌరస్తాలోని అంబేడ్కర్ విగ్రహం వద్దకు చేరుకుని అంబేడ్కర్ పూలమాలవేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం ఏకశిల బీఈడీ కళాశాల వరకు బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. అనంతరం జిల్లా అధ్యక్షుడు కాకాని లక్ష్మణమూర్తి అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో స్థితప్రజ్ఞ మాట్లాడుతూ.. పదిహేళ్లుగా కొనసాగుతోన్న సీపీఎస్ రద్దు ఉద్యమంలో భాగంగా గ్రాట్యుటీ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ సాధించినట్లు తెలిపారు. గత ఎన్నికల్లో సీపీఎస్ ఉద్యోగులు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి అండగా నిలిచారని గుర్తు చేశారు. సీపీఎస్ ఉద్యోగుల కష్టార్జితం షేర్ మార్కెట్ వైపు మళ్లుతుందని పదవి విరమణ అనంతరం మార్కెట్ దయపై ఆధారపడటం వల్ల ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఉద్యోగ విరమణ పొందుతున్నవారికి ఆసరా పెన్షన్ కంటే తక్కువ పెన్షన్ వస్తుందన్నారు. జిల్లాకు చెందిన ఎమ్మెల్యేలు కడియం శ్రీహరి, యశస్విని, పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డిని కలిసి వినతి పత్రాలు అందజేశామని తెలిపారు. కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టోలో పెట్టిన విధంగా పెన్షన్ విధానాన్ని పునరుద్ధరించాలని కోరారు. ఆగస్టు 23న 2.6 లక్షల మంది ఉద్యోగులతో హైదరాబాద్కు తరలివచ్చి ఓపీఎస్ సాధన సభను విజయవంతం చేయాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో మేడ మనోజ్ కుమార్, మహిపాల్ రెడ్డి, ఎల్లారెడ్డి చంద్రశేఖరరావు, కిరణ్, శంకర్, రవీందర్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. సీపీఎస్ఈయూ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు స్థితప్రజ్ఞ
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భక్తిశ్రద్ధలతో గురుపౌర్ణమిజనగామ: జిల్లా వ్యాప్తంగా గురుపౌర్ణమి సందర్భంగా బుధవారం ఆలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడాయి. జిల్లా కేంద్రంలోని సాయిబాబా ఆలయంతో పాటు సంతోషిమాత ఆలయం, బతుకమ్మకుంట శ్రీ విజయదుర్గ మాత ఆలయం, ఉప్పలమ్మ ఆలయం తదితర దేవాలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు ఘనంగా నిర్వహించారు. అమ్మవార్లను శాకంబరీ అలంకరణలో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించగా, భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చి ప్రత్యేక దర్శనం చేసుకున్నారు. కేసీఆర్ను కలిసిన ఎమ్మెల్యే పల్లాజనగామ: గురుపౌర్ణమి పురస్కరించుకుని బుధవారం ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వర్రెడ్డి.. బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ను కలిసి పుష్పగుచ్ఛం అందించి ఆయన ఆశీర్వచనాలు తీసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ.. ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో ఫిజిక్స్ విభాగంలో పీహెచ్డీ పూర్తి చేసే క్రమంలో తనకు మార్గదర్శకత్వం వహించిన పరిశోధనా గురువు ప్రొఫెసర్ కె.రామారెడ్డితో పాటు, ప్రోత్సహించిన ప్రొఫెసర్లు తన విద్యాజీవితానికి బలమైన పునాదులు వేసినట్లు స్పష్టం చేశారు. రాజకీయాల్లో ప్రజాసేవ దిశగా నడిపించిన గురువు తెలంగాణ సాధకుడు కేసీఆర్ అని పేర్కొన్నారు. విద్యార్థులకు చట్టాలపై అవగాహన ఉండాలిజనగామ రూరల్: విద్యార్థులకు చట్టాలపై తప్పనిసరిగా అవగాహన ఉండాలని జూని యర్ సివిల్ జడ్జి జి.శశి సూచించారు. బుధవారం జిల్లా న్యాయ సేవాధికారి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో మండలంలోని పెంబర్తి జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో న్యాయ విజ్ఞాన సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులను ఉద్దేశించి జూనియర్ సివిల్ జడ్జి మాట్లాడుతూ..విద్యార్థులు చెడు వ్యసనాలకు బానిస కాకుండా ఉండాలన్నారు. చీఫ్ డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ ఎం.రవీంద్ర, పారా లీగల్ వలంటరీ బి.శేఖర్, పి. జితేంద్ర, ఇన్చార్జ్ ప్రిన్సిపల్ వెంకటేశ్వర్లు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. విధుల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలినర్మెట: సిబ్బంది విధుల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలని డీసీపీ రాజామహేంద్ర నాయక్ అన్నారు. వార్షిక తనిఖీల్లో భాగంగా మండల కేంద్రంలోని పోలీస్ స్టేషన్ను బుధవారం ఆయన తనిఖీ చేశారు. రికార్డులను, స్టేషన్ పరిసరాలను పరిశీలించి ఎస్హెచ్ఓ నైనాల నగేష్కు, సిబ్బందికి పలు సూచనలు చేశారు. డీసీపీ వెంట స్టేషన్ ఘన్పూర్ ఏసీపీ, జనగామ ఇన్చార్జ్ భీం శర్మ ఉన్నారు. హన్మకొండ: ప్రయాణికులకు మెరుగైన, నాణ్యమైన సేవలందించేందుకు సలహాలు, సూచనలు స్వీకరించడానికి డయల్ యువర్ డీఎం కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆర్టీసీ వరంగల్–1 డిపో మేనేజర్ పుప్పాల అర్పిత తెలిపారు. గురువారం ఉదయం 11 నుంచి 12 గంటల వరకు హనుమకొండలోని వరంగల్–1 డిపో కార్యాలయం నుంచి డయల్ యువర్ డీఎం కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నట్లు ఆమె ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్, నిజామాబాద్, సిద్దిపేట, పాలకుర్తి, తరిగొప్పుల రూట్ ప్రయాణికులు 99592 26047 నంబర్కు ఫోన్ చేసి సమస్యలు వివరించాలని, సలహాలు, సూచనలివ్వాలని కోరారు. 980 కేజీల కల్తీ పన్నీరు పట్టివేతమేడిపల్లి: నాణ్యత లేని పన్నీరును తరలిస్తున్న ముఠాపై ఎస్ఓటీ పోలీసులు దాడులు నిర్వహించారు. హైదరాబాద్ నారపల్లి రోడ్డు నందనవనం పార్కు సమీపంలో రెండు స్కార్పియో వాహనాల్లో తరలిస్తున్న నాణ్యత లేని పన్నీరు ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. జిల్లాలోని పెంబర్తి, పోచన్నపేటలకు చెందిన చామకూరి రాంరెడ్డి, జూల శ్రీనివాస్ కల్తీ పన్నీరు తయారు చేసి విక్రయిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. వారి నుంచి 980 కేజీల పన్నీరు స్వాధీనం చేసుకొని మేడిపల్లి పోలీసులకు అప్పగించారు.
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సురక్షితమైన ప్రసూతి సేవలే లక్ష్యంజనగామ: నాణ్యమైన సేవలు అందించడంతో పాటు ప్రసూతి సమయంలో సురక్షితమైన కాన్పులు చేయడం ఆరోగ్య శాఖ లక్ష్యమని డీఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ వాణిశ్రీ అన్నా రు. ‘గర్భంలోనే తుంచేస్తున్నారు’ శీర్షికన ఈనెల 28వ తేదీన ప్రచురితమైన కథనానికి వైద్యారోగ్య శాఖ అధికారులు స్పందించారు. ప్రభుత్వ దవా ఖానాల్లో అందిస్తున్న సేవలకు సంబంధించి ప్రజలకు ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం అందిస్తున్నామన్నారు. అబార్షన్ చేయించుకుని ఇటీవల మృతి చెందిన మల్కాపురం శ్రావణికి సంబంధించి రఘునాథపల్లి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో ఏఎన్సీ లబ్ధిదారుల రిజిస్టర్లో వివరాలు నమో దు కాలేదని, సాధారణ ఏఎన్సీ సేవలు, రిఫరల్ కూడా లేవన్నారు. ఆమె ఆధార్లో చిరునామా హైదరాబాద్ మియాపూర్గా ఉందన్నారు. శ్రావ ణి తల్లి కోలుకొండకు చెందిన ఆర్ఎంపీని సంప్రదించి, జనగామ సంజయ్నగర్లోని ప్రైవేటు ఏఎన్ఎం అనసూర్య వద్దకు వెళ్లినట్లు తెలిపారు. అనసూర్య సూచన మేరకు లింగనిర్ధాణ కోసం హనుమకొండలోని ప్రవీణ్ను సంప్రదించినట్లు చెప్పారు. స్కానింగ్ తర్వాత గర్భంలో అడ శిశువుగా నిర్దారించుకుని, గర్భస్రావం కోసం తిరిగి అనసూర్య వద్దకు వచ్చారన్నారు. ఇక్కడ అబార్షన్ చేయగా, అధిక రక్తస్రావం జరగడంతో ఆయా ప్రైవేటు ఆస్పత్రులకు తీసుకెళ్లి, చివరకు గాంధీకి తరలించగా, చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందినట్లు తెలిపారు. దీనిపై విచారణ జరుగుతోందన్నారు. మృతి చెందిన శ్రావణి జిల్లాలో సేవలు పొందలేదు అబార్షన్ ఘటనపై డీఎంహెచ్ఓ నివేదిక
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ఎవరిని కలిశారు..? ఎంత ఇచ్చారు?జనగామ: జిల్లా కేంద్రంలో ప్రైవేట్ వైద్య సిబ్బంది నిర్వహించిన అక్రమ అబార్షన్ ఘటనపై రాష్ట్ర పీసీపీఎన్న్డీటీ ప్రోగ్రాం ఆఫీసర్ సుమిత్రాదేవి బుధవారం జిల్లాలో పర్యటించారు. జిల్లా వైద్య ఆరోగ్యశాఖ అధికారి డాక్టర్ వాణిశ్రీతో కలిసి దేవరుప్పుల మండలం కోలుకొండ గ్రామానికి వెళ్లి మృతురాలి తల్లి వద్దకు వెళ్లి వివరాలను తెలుసుకున్నారు. అబార్షన్ కోసం ఎవరిని సంప్రదించా రు..ఎవరితో వెళ్లారు.. ఎంత మొత్తాన్ని చెల్లించారు.. చికిత్స ఎక్కడ నిర్వహించారనే అంశాలపై బాధిత కుటుంబ సభ్యులను ప్రశ్నించారు. మృతురాలి తల్లితో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడి జరిగిన పరి ణామాలు, కేసు నమోదు తదితర వివరాలపై ఆరా తీశారు. స్కానింగ్ కోసం రూ.50 వేల వరకు చెల్లించినట్లు మృతురాలి తల్లి తెలిపినట్లు డీఎంహెచ్ఓ వాణిశ్రీ వెల్లడించారు. కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా ఆదేశాల మేరకు జిల్లాలోని స్కానింగ్ కేంద్రాల అనుమతులు, ధ్రువపత్రాలను వైద్యశాఖ అధికారులు పరిశీలించారు. ఆర్ఎంపీలు సమస్యలు ఉంటే ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులకు రిఫర్ చేయాలని సూచించా లే తప్ప, కమీషన్ల కోసం అనుమతులు లేని వ్యక్తులు, కేంద్రాల వద్దకు రోగులను పంపిస్తే చట్టపరమై న చర్యలు తప్పవని స్పష్టం చేశారు. కేసు పోలీసుల దర్యాప్తులో ఉండగా, హనుమకొండకు చెందిన స్కానింగ్ కేంద్ర నిర్వాహకుడు ప్రవీణ్ పట్టుబడితే ఘటన వెనుక ఉన్న పూర్తి వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. అబార్షన్ ఘటనపై రాష్ట్ర పీసీపీఎన్డీటీ ప్రోగ్రాం అధికారి విచారణ మృతురాలి తల్లి నుంచి వివరాల సేకరణ
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మా భూమి ఎక్కడో చూపించండిచిల్పూరు: 41 ఏళ్లుగా తమకు చెందిన భూమిలో పంటలు పండించుకుని 7 ఏళ్ల క్రితం క్రషర్కు లీజుకు ఇవ్వగా, ఇటీవల ఇది ప్రభుత్వ భూమి అంటూ అధికారులు నోటీసులు జారీ చేశారని, అయితే తమ భూమి ఎక్కడ ఉందో అధికారులు చూపించాలంటూ బాధితులు వేడుకుంటున్నారు. చిల్పూరుకు చెందిన యాట రమేశ్–రజిత దంపతులు 1985లో 126/బీలో 3ఎకరాల12 గుంటల భూమిని కొనుగోలు చేశారు. ఆ భూమిలో 11 బో ర్లు వేయించగా రెండు బోర్లలో నీరు రావడంతో వ్య వసాయం చేసేవారు. రానురాను కోతులు, అడవి పందుల బెడద తీవ్రం కావడంతో 2019లో క్రషర్ వారికి లీజుకు ఇచ్చారు. ఇటీవల అధికారులు 229 సర్వేనంబర్లోని ప్రభుత్వ భూమిని అక్రమంగా ఆక్రమించుకున్నారంటూ నోటీసులు జారీ చేశారని అయితే తమ భూమి ఎక్కడ ఉందో వారే తెలుపాలని అన్నారు. తమ భూమికి సంబంధించిన అన్ని కాగితాలు సక్రమంగా ఉన్నాయని ఈ విషయంలో కలెక్టర్ పూర్తిస్థాయిలో విచారణ జరిపించి తమకు న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నారు. అధికారులకు భూబాధితుల వేడుకోలు
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ఆరుతడి పంటలపై దృష్టి సారించాలిచిల్పూరు: ప్రస్తుత తరుణంలో రైతులు వరి పంటతో పాటు ఆరుతడి పంటలపై దృష్టి సారించాలని కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా అన్నారు. మండలంలోని మల్కాపూర్ గ్రామంలోని రైతు వేదికలో బుధవారం రైతులను ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగు వైపు ప్రోత్సహించేందుకు నిర్వహించిన ఆరుతడి, కూరగాయల విత్తన మేళాలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు.. ఎల్నినో ప్రభావంతో ఈసారి తక్కువ వర్షపాతం ఉన్నందున భూగర్భజలాలు అడుగంటి పంటలకు సాగునీరు అందడం కష్టంగా ఉంటుందన్నారు. రైతులు పూర్తిగా వరిసాగుపైనే కాకుండా ఆరుతడి పంటలను సాగుచేయాలని అందుకు ప్రభుత్వం విత్తనాలను అందజేయడంతో పాటు మద్దతు ధర కల్పిస్తుందన్నారు. ఆయిల్పామ్ సాగు రైతులకు దీర్ఘకాలిక ఆదాయాన్ని అందిస్తుందని ఈపంటను వేసుకునే రైతులకు అన్ని రకాల సబ్సిడీ అందివ్వనున్నట్లు తెలిపారు. అనంతరం ఆరుతడి పంటల సాగులో ఆదర్శంగా నిలిచిన బిల్ల మల్లారెడ్డితో పాటు ప్రగతిశీల రైతులను సన్మానించారు. కార్యక్రమంలో డీఏఓ అంబికాసోని, మండల వ్యవసాయాధికారి నరసింగరావు, హార్టికల్చర్ సందీప్, మండల పశువైద్యాధికారి అన్వేష్, సర్పంచ్ లావణ్యమల్లారెడ్డి, ఉప సర్పంచ్ పసుల వెంకటేశ్వర్లు , ఏఈఓలు కిరణ్, ప్రవళిక, యాకూబ్ రైతులు మల్లారెడ్డి, తిరుపతిరెడ్డి, రవీందర్రెడ్డి, మధు, కిషన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా
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పంటకు ప్రాణమొచ్చేవాన కురిసే..జనగామ: జిల్లాలో రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న ముసురు వానలు రైతుల్లో కొత్త ఆశలు నింపాయి. స్టేషన్ ఘన్పూర్, బచ్చన్నపేట, జనగామ, జఫర్గఢ్, కొడకండ్ల, పాలకుర్తి, లింగాలఘణపురం, రఘునాథపల్లి మండలాల్లో వరి నాట్లు వేగంగా సాగుతున్నాయి. స్టేషన్ఘన్పూర్లో ఇప్పగూడెం, తానేదారిపల్లి, విశ్వనాథపురం, శివునిపల్లి, నమిలి గొండ, తాటికొండ గ్రామాల్లో రైతులు దుక్కులు దున్ని వెంటనే నాట్లు వేస్తున్నారు. బచ్చన్నపేటలో వర్షాన్ని లెక్కచేయకుండా రైతులు వరి నాట్లతో పాటు పత్తి చేలకు మందులు పిచికారీ చేస్తున్నారు. జఫర్గఢ్లో బోరుబావుల ఆధారంగా సాగుతున్న వరి నాట్లు వర్షాలతో మరింత ఊపందుకోగా, వర్షాభావంతో ఎదుగుదల మందగించిన పత్తి పంటకు జీవం వచ్చినట్లు రైతులు చెబుతున్నారు. కొడకండ్లలో రెండు వారాల ఎండ తర్వాత కురిసిన వానలు పంటలకు ఊరటనిచ్చాయి. లింగాలఘణపురం మండలంలో ఖరీఫ్లో 17 వేల ఎకరాల్లో వరి సాగు లక్ష్యంగా ఉండగా, ఇప్పటి వరకు 8 వేల ఎకరాల్లోనే సాగు పూర్తయింది. మరో రెండు రోజులు వర్షాలు కొనసాగితే సాగు విస్తీర్ణం గణనీ యంగా పెరిగే అవకాశముందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం కురుస్తున్న వర్షాలకు వరి పంటకు బదులుగా ఆరుతడి పంటలు సాగు చేస్తేనే మేలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. పంటల సాగులో పురోగతి జిల్లాలో వానాకాలం పంటల సాగు కొనసాగుతోంది. గత వారం వరకు 2,41,193 ఎకరాల్లో సాగు కాగా, జులై 4వ వారం వరకు 23,994 ఎకరాలు అదనంగా సాగైంది. దీంతో మొత్తం సాగు 2,65, 187 ఎకరాలకు చేరింది. ప్రధా న పంటల్లో పత్తి 1,38,325 ఎకరాల్లో, వరి 1,13,105 ఎకరాల్లో సాగు పూర్తయింది. వరి కింద జులై 4వ వారంలో 17, 452 ఎకరాలు కొత్తగా సాగైంది. కంది 4,777, మొక్కజొన్న 4,895, ధానించా 2,858, పెసర 818, కౌపియా 162 ఎకరాల్లో సాగు జరిగింది. మోస్తరు నుంచి తేలికపాటి వర్షాలు జిల్లాలో ఈనెల 27నుంచి29 వరకు వివిధ మండలాల్లో వర్షాలు కురిశాయి. 27, 28 తేదీల్లో జఫర్గఢ్లో లో 28.0 మి.మీ, పడమటికేశ్వాపూర్లో 16.5 మి.మీ నమోదయ్యాయి. 28,29 తేదీల్లో చిల్పూర్ మండలం మల్కాపూర్లో 34.3 మి.మీ, దేవరుప్పులలో 28.0 మి.మీ, నర్మెటలో 27.3 మి.మీ, జఫర్గఢ్ కూనూర్లో 21.3 మి.మీ, స్టేషన్ఘన్పూర్ మండలం తాటికొండలో 20.8 మి.మీ, తరిగొప్పుల మండలం అబ్దుల్నాగారంలో 20.3 మి.మీ మోస్తరు వర్షం కురిసింది. ఇతర ప్రాంతాల్లో 0.5 నుంచి 15.5 మి.మీ వరకు తేలికపాటి వర్షం నమోదైనట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. 29జెజిఎన్055:నర్సింగాపూర్లో పత్తి పంటకు ఊపిరి 29జెజిఎన్054:కొడకండ్లలో నాటు కోసం నారు తీసుకెళ్తున్న రైతులు 29జెజిఎన్705,707,709,:లింగాలఘణపురం మండలం నెల్లుట్ల శివారు ప్రాంతాల్లో ముమ్మరంగా పొలం పనులుఆగస్టు 31 నాటికి ఆరుతడి పంటల సాగు అంచనా ఎకరాల్లోఆముదం, పొద్దుతిరుగుడు, ఉలవలుకూరగాయలుకందులుమొక్కజొన్నజొన్నలుమినుములుపెసర్లు5,065 19,7101,1322,478 18,545 2,472 3,033 నాకున్న రెండు ఎకరాల్లో బోరుబావిపై ఆధారపడి ఎకరం సాగు చేసిన. వర్షాలు ఆలస్యం కావడంతో సాగు ఇబ్బందులు మొదలుకాగా, వరి నారు కూడా ముదిరిపోయింది. మరో వైపు బోర్లో కూడా నీరు తగ్గిపోయింది. ఈ వర్షాలు భూగర్భ జలాలు పెరిగేలా పడితేనే నష్టాలు ఉండవు. – మంద రాజు, తిమ్మంపేట,జఫర్గఢ్మాకు 10 ఎకరాల సాగు పొలం ఉంది. ఈసారి వర్షాలు ఆలస్యం కావడంతో ఈ నెల చివరి వారం వరకు నాట్లు వేయకుండా వేచి చూసినం. రెండు రోజులుగా ముసురు కురుస్తుండగా మడులు దున్ని వెంటనే వరి నాట్లు వేయిస్తున్నాం. – మంతెన ఇంద్రసేనారెడ్డి, తానేదార్పల్లి, స్టేషన్ఘన్పూర్చిన్నమడూరు –రంబోజిగూడెం గ్రామాల మధ్య నిర్మించిన వంతెనను ప్రారంభిస్తున్న ఎమ్మెల్యే
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సోషల్ ఆడిట్లో రూ.85,688 రికవరీకి ఆదేశంలింగాలఘణపురం: మండల కేంద్రంలో గతేడాది ఉపాధి హామీ పనులపై జరిగిన మండల స్థాయి సోషల్ ఆడిట్లో రూ.85,688 రికవరీకి ఏపీడీ నాగశేషాద్రి ఆదేశించారు. మంగళవారం మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో జరిగిన సోషల్ ఆడిట్ ఓపెన్ ఫోరంలో కూలీల వేతనాలకు రూ.23,10,440 కాగా మెటీరియల్ పనులు రూ.1,02,75,597లకు గాను సోషల్ ఆడిట్ నిర్వహించారు. ఇందులో ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు, టెక్నికల్ అసిస్టెంట్లు, పీఆర్ఏఈలతో ఏపీఓలకు సంబంధించి రూ.85,688ల రికవరీకి ఆదేశించారు. గ్రామ స్థాయి, మండల స్థాయి సోషల్ ఆడిట్లో పంచాయ తీ కార్యదర్శులు తప్పనిసరిగా హాజరు కావాలని, అదేవిధంగా టీఏలు, ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు తప్పిదాలను సరిచేసుకోవాలని ఆదేశించారు. కార్యక్రమంలో ప్రోగ్రామ్ మేనేజర్ తిరుపతి, ఎంపీడీఓ శివశంకర్రెడ్డి, ఎంపీఓ సుమన్, అసిస్టెంట్ విజిలెన్స్ ఆఫీసర్ సంధ్య, జూనియర్ క్వాలిటీ కంట్రల్ ఆఫీసర్ రాజవర్థన్, ఏపీఓ సతీష్, ఆడిట్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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మహిళలకు స్పోకెన్ ఇంగ్లిష్లో ఉచిత శిక్షణజనగామ: జనగామ ఇంగ్లిష్ మిషన్ (జేఈఎం) ఆధ్వర్యంలో మహిళల కోసం ఉచి తంగా 30 రోజుల స్పోకెన్ ఇంగ్లిష్ శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు మిషన్ ప్రతినిధి కర్రె మల్లేశం తెలిపారు. మంగళవారం జిల్లా కేంద్రంలో ఆయన మాట్లాడుతూ.. పెరియార్ ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ సహకారంతో చేపడుతున్న ఈ కార్యక్రమం ఆగస్టు 1 నుంచి 30వ తేదీ వరకు ప్రతిరోజూ మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి 3.30 గంటల వరకు పట్టణంలోని కురుమవాడ కురుమ సంఘం భవనంలో నిర్వహించనున్నట్లు వెల్లడించారు. శిక్షణలో గృహిణులు, ఉద్యోగి నులు, యువతులు, తమ పిల్లలకు ఇంగ్లిష్ నేర్పించాలని, ఆసక్తి ఉన్న తల్లులకు రోజువారీ సంభాషణలు, సరైన ఉచ్ఛారణ, పదజాలం, ఆత్మవిశ్వాసంతో ఇంగ్లిష్ మాట్లాడే పద్ధతులు, పిల్లలతో ఆంగ్లంలో సంభాషించే విధానం, ఆధునిక సాంకేతికతలు, కృత్రిమ మేధస్సు వినియోగానికి అవసరమైన ప్రాథమిక ఇంగ్లిష్ నైపుణ్యాలను బోధిస్తామని తెలిపారు. ఆసక్తి గల మహిళలు ముందస్తుగా పేర్లు నమోదు చేసుకొని ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని కోరారు. నమోదు కోసం బాల్దె గణేష్ (9032808023), సంపత్ (9959591641), (9642819000) నంబర్లను సంప్రదించాలని సూచించారు. రాష్ట్రస్థాయి అథ్లెటిక్స్కు ఎంపికలింగాలఘణపురం: మండలంలోని వనపర్తి పీవీఆర్ పాఠశాలకు చెందిన 4వ తరగతి విద్యార్థిని దండిగ అక్షయ రాష్ట్రస్థాయి అథ్లెటిక్స్ లాంగ్జంప్ పోటీలకు ఎంపికై నట్లు కరెస్పాండెంట్ వెంకట్రెడ్డి మంగళవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. జిల్లా కేంద్రంలో జరిగిన జిల్లా స్థాయి అథ్లెటిక్స్లో అక్షయ లాంగ్జంప్లో ద్వితీయ స్థానంలో నిలిచి రాష్ట్రస్థాయికి ఎంపికై నట్లు వివరించారు. ఈ సందర్భంగా కరెస్పాండెంట్ వెంకట్రెడ్డి, ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థిని అభినందించారు. చిన్నపెండ్యాల విద్యార్థి..చిల్పూరు: మండలంలోని చిన్నపెండ్యాల ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలకు చెందిన విద్యార్థి ఆసర్ జిల్లా స్థాయి అథ్లెటిక్స్ పోటీలో ప్రతిభ కనబరిచి రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలకు ఎంపికయ్యాడు. ఆసర్ను హెచ్ఎం సంపత్కుమార్, వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుడు రవీంద్రప్రసాద్, సర్పంచ్ తిరుపతమ్మ, ఉప సర్పంచ్ సంతోష్ తదితరులు అభినందించారు. ఏసీరెడ్డి స్ఫూర్తితో ప్రజా ఉద్యమాలకు సిద్ధం కావాలి ● సీపీఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యుడు అబ్బాస్జనగామ రూరల్ : తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధపోరాటంలో ముందుండి నడిపించిన మాజీ ఎమ్మెల్యే ఏసీరెడ్డి నర్సింహారెడ్డి స్ఫూర్తితో ప్ర జా ఉద్యమాలకు సిద్ధం కావాలని సీపీఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యుడు ఎండీ అబ్బాస్ పిలుపునిచ్చారు. ఏసీ రెడ్డి వర్ధంతి సందర్భంగా మంగళవారం జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో పట్టణ కేందంలోని జూబ్లీ ఫంక్షన్ హాల్ వరకు పార్టీ కార్యకర్తలతో ర్యాలీ నిర్వహించారు. అనంతరం రాపర్తి రాజు అధ్యక్షతన ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో అబ్బాస్ మాట్లాడారు.. ఏసీ రెడ్డి నర్సింహారెడ్డి తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటంలో ప్రత్యేక్షంగా పాల్గొని నైజాం సర్కార్కు, దొరలకు ఎదురొడ్డి పోరాటం చేసిన మ హోన్నత వ్యక్త అని ఆయన సేవలను కొనియాడారు. జిల్లా కార్యదర్శి మోకు కనకా రెడ్డి, ఇర్రి అహల్య సాంబరాజు యాదగిరి, రాపర్తి సోమ య్య, సింగారపు రమేశ్, బొట్ల శేఖర్, బూడిద గోపి, జోగు ప్రకాశ్, సుంచు విజేందర్, పి.ఉపేందర్, మునిగెల రమేశ్, చిట్యాల సోమన్న, ఎండీ అజారుద్దీన్ పాల్గొన్నారు. ముద్రా, జ్వాలామాలినీ క్రమంలో భద్రకాళిహన్మకొండ కల్చరల్: భద్రకాళి దేవాలయంలో శాకంబరీ మహోత్సవాలు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా మంగళవారం అమ్మవారికి ముద్రా, జ్వాలామాలినీ క్రమాల్లో పూజలు నిర్వహించారు.
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పైరవీ లేదు..పైసా లేదుజనగామ: జిల్లాలో ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగాల నియామకంలో కొత్త విధానానికి శ్రీకారం చుట్టిన కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా, పారదర్శకతకు పెద్దపీట వే స్తూ మెరిట్ ఆధారిత ఎంపికలను అమలు చేస్తున్నారు. గతంలో ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగా ల భర్తీలో పైరవీలు, సిఫార్సులు, డబ్బు లావాదేవీలపై ఆరోపణలు వినిపించేవి. అయితే ప్రస్తుత కలెక్టర్ బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత ఉద్యోగాలకు తప్పనిసరి గా రాత పరీక్ష నిర్వహిస్తూ, అందులో ప్రతిభ కనబరిచిన అభ్యర్థులనే ఎంపిక చేయడం ద్వారా నియామక ప్రక్రియను పూర్తిగా పారదర్శకంగా మార్చారు. పరీక్షతో భర్తీ జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ, వైద్యారోగ్య శాఖ, వైద్య విధాన పరిషత్, వైద్య, విద్యాశాఖ, భూ సేకరణ, డిప్యూటీ కలెక్టర్ కార్యాలయం తదితర శాఖల్లో ఐదు నోటిఫికేషన్లు జారీ చేసి మొత్తం 45 మందికి పైగా ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులను నియమించారు. ప్రతీ నోటిఫికేషన్కు రాత పరీక్ష నిర్వహించి, అదే రోజు జవాబు పత్రాల మూల్యాంకనం పూర్తి చేసి ఫలితాలను వెబ్సైట్లో వెల్లడించడం ప్రత్యేకంగా నిలుస్తోంది. వారం రోజుల్లోనే నియామక ఉత్తర్వులు జారీ చేసి అభ్యర్థులకు బాధ్యతలు అప్పగిస్తున్నారు. జిల్లాలో ఎనిమిది ఔట్ సోర్సింగ్ ఏజెన్సీల ద్వారా 564 మంది ఉద్యోగులు వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల్లో సేవలందిస్తున్నారు. ఆయా ఏజెన్సీలు నిబంధనలకు అనుగుణంగా పని చేస్తున్నా యా, కార్యాలయాలు నిర్వహిస్తున్నాయా అనే అంశాలపై కలెక్టర్ ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నారు. జిల్లా ఎంప్లాయిమెంట్ అధికారి కుమారస్వామి ఆధ్వర్యంలో నిరంతర పర్యవేక్షణ కొనసాగుతోంది. ఒకటో తేదీనే వేతనాలు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు ప్రతీ నెల ఒకటో తేదీన ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు వేతనాలు అందేలా ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టారు. ఏజెన్సీలు వేతనాలు చెల్లించడంలో జాప్యం చేస్తే, వాటి డిపాజిట్ నుంచి ఉద్యోగులకు జీతాలు చెల్లించే విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. అవసరమైతే సంబంధిత ఏజెన్సీలపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకునేందుకు కూడా కలెక్టర్ సిద్ధంగా ఉన్నట్లు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు వ్యవసాయ శాఖలో ముగ్గురు వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారులు, వైద్యారోగ్య శాఖలో ఇద్దరు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్లు, ఒక సూపర్వైజర్, సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాలల్లో 18 మంది బోధనా సిబ్బంది, కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయాల్లో వంట మనుషులు, సహాయ వంట మనుషులు, ప్రత్యేక డిప్యూటీ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో చైన్మన్, స్వీపర్, అటెండర్లు, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్లు తదితర పోస్టులను పూర్తిగా రాత పరీక్ష ద్వారా భర్తీ చేశారు. మెరిట్కే ఉద్యోగం, వారం రోజుల్లో నియామకం కలెక్టర్ చర్యలతో పారదర్శకంగా భర్తీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న జిల్లా
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నయా పోలీస్!రేపు, ఎల్లుండి ఉమ్మడి వరంగల్ పోలీస్ అధికారులతో డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ సమావేశాలు సాక్షి ప్రతినిధి, వరంగల్ : తెలంగాణ పోలీసింగ్లో కొత్త విధానాలకు శ్రీకారం చుట్టే దిశగా రాష్ట్ర డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ జిల్లాల పర్యటనలను ఉమ్మడి వరంగల్నుంచే ప్రారంభిస్తున్నారు. ప్రజలకు మరింత చేరువయ్యే పోలీసింగ్, సాంకేతికత ఆధారిత నేర నియంత్రణ, ప్రజా విశ్వాసాన్ని పెంపొందించే చర్యలపై జిల్లా పోలీస్ అధికారులతో నేరుగా చర్చించేందుకు రెండు రోజులపాటు సమావేశాలు నిర్వహించనున్నారు. జిల్లాల వారీగా పోలీసింగ్ పరిస్థితి, శాంతిభద్రతలు, పెండింగ్ కేసులు, నేరాల నియంత్రణ, ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కారం, సిబ్బంది పనితీరుపై సమగ్ర సమీక్ష చేపట్టనున్నట్లు సమాచారం. వరంగల్ నుంచే శ్రీకారం.. డీజీపీగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత ఆనంద్ ఆకస్మిక తనిఖీలు, కార్యక్రమాల్లో భాగంగా పలు జిల్లాల్లో పర్యటించారు. జిల్లాల వారీగా సమీక్షలకు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలను వేదికగా ఎంచుకోవడం పోలీస్ వర్గాల్లో ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని కమిషనరేట్లు, జిల్లాల ఎస్పీలతో ఇదే తరహా సమావేశాలు నిర్వహించే కార్యక్రమానికి ఇదే నాంది కానుందని తెలుస్తోంది. మూడు విడతల్లో సమావేశాలు.. ఈ నెల 30న వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధి(వరంగల్, హనుమకొండ, జనగామ)లోని అధికారులతో డీజీపీ సమావేశమవుతారని విశ్వసనీయవర్గాల సమాచారం. 31న జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, మహబూబాబాద్ జిల్లా పోలీస్ అధికారులతో సమావేశాలు నిర్వహించనున్నట్లు తెలిసింది. గోప్యంగా ఏర్పాట్లు.. డీజీపీ పర్యటన షెడ్యూల్ను పోలీస్శాఖ అత్యంత గోప్యంగా ఉంచుతోంది. సమావేశాల్లో పాల్గొనే అధికారులకు మాత్రమే అంతర్గతంగా సమాచారం అందించినట్లు తెలుస్తోంది. భద్రత, సమావేశాల నిర్వహణకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను సైతం పరిమిత స్థాయిలోనే చేపడుతున్నారు. ప్రజా సమస్యలపై వేగంగా స్పందించే పోలీసింగ్, ప్రజలతో ప్రత్యక్ష అనుసంధానం, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వినియోగం, జవాబుదారీతనం పెంపు, సిబ్బంది సామర్థ్యాల అభివృద్ధి వంటి అంశాలపై డీజీపీ ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించే అవకాశం ఉందని పోలీస్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. జిల్లాల వారీగా ఎదురవుతున్న సమస్యలను నేరుగా తెలుసుకుని, వాటి పరిష్కారానికి తగిన కార్యాచరణ రూపొందించడమే ఈ సమావేశాల ప్రధాన ఉద్దేశంగా తెలుస్తోంది. రికార్డులతో సిద్ధమవుతున్న అధికారులు.. డీజీపీ సమీక్ష నేపథ్యంలో వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్తోపాటు జిల్లాల వారీగా అధికారులు నివేదికలు సిద్ధం చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఆయా జిల్లాల్లో గత ఏడాదినుంచి నమోదైన కేసులు, వాటి పరిష్కారం, పెండింగ్ దర్యాప్తులు, కోర్టు విచారణలు, శిక్షలశాతం, బైండోవర్ కేసులు, రౌడీషీటర్ల హిస్టరీ, మహిళల భద్రత, సైబర్ నేరాలు, మాదకద్రవ్యాల నియంత్రణ, రోడ్డు ప్రమాదాలు, శాంతిభద్రతల నిర్వహణ తదితర అంశాలపై ప్రత్యేక నివేదికలను సిద్ధం చేస్తున్నారు. వీటిని డీజీపీ ఎదుట పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ చేసేలా రూపొందిస్తున్నట్లు సమాచారం. ప్రజలకు చేరువయ్యే పోలీసింగ్పై దిశానిర్దేశానికి ప్రణాళిక వరంగల్ నుంచే డీజీపీ శ్రీకారం..
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ఎస్ఐఆర్ను సద్వినియోగం చేసుకోండి● మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ కడకంచి బాలమణిశ్రీనివాస్జనగామ: ఓటర్ల జాబితాను మరింత పారదర్శకంగా, కచ్చితంగా నవీకరించేందుకు చేపట్టిన ఎస్ఐఆర్ (స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్)ను ప్రతీ ఓటరు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ కడకంటి బాలమణిశ్రీనివాస్ కోరారు. మంగళవారం ఆమె మాట్లాడుతూ.. ప్రతి ఒక్కరూ తమ పేరు ఓటర్ల జాబితాలో ఉందో లేదో తప్పనిసరిగా చూసుకోవాలని సూచించారు. పేరు లేకపోయినా, వివరాల్లో మార్పులు అవసరమైనా ఎన్నికల నిబంధనల ప్రకారం సంబంధిత దరఖాస్తు ఫారాలను సక్రమంగా నింపి, అవసరమైన ధ్రువపత్రాలు జత చేసి, తమ పరిధిలోని బీఎల్ఓకు నిర్ణీత గడువులోగా అందజేయాలని తెలిపారు. పూర్తి వివరాల కోసం మున్సిపల్ కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేసిన హెల్ప్డెస్క్ను సంప్రదించి అవసరమైన సమాచారాన్ని పొందవచ్చని తెలిపారు.
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జీపీల్లో పటిష్ట నిఘా ఏర్పాటు చేసుకోవాలిజనగామ రూరల్: జిల్లాలోని ప్రతీ గ్రామ పంచాయతీలో పటిష్ట నిఘా వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసే దిశగా సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటు ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా అధికారులను ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్లో డీసీపీ రాజమహేంద్ర నాయక్, అదనపు కలెక్టర్ బెన్షాలోమ్తో కలిసి సంబంధిత శాఖల అధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. గ్రామాల్లో ప్రజల భద్రత, ప్రభుత్వ ఆస్తుల పరిరక్షణ, నేరాల నియంత్రణ, పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ, ట్రాఫిక్ పర్యవేక్షణ, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తక్షణ స్పందన కోసం సీసీ కెమెరా వ్యవస్థ ఎంతో కీలకమని పేర్కొన్నారు. సమీక్ష సమావేశంలో డీఏఓ అంబికా సోనీ, మిషన్ భగీరథ ఈఈ శ్రీకాంత్, ఈడీఎం గౌతమ్ రెడ్డి, తదితరులు పాల్గొన్నారు. పాల ఉత్పత్తి తగ్గకుండా చూడాలి.. పాల ఉత్పత్తి తగ్గకుండా శాసీ్త్రయ యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించాలని పాడి పశువుల సంరక్షణపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని కలెక్టర్ సందీప్కుమార్ ఝా సూచించారు. మంగళవారం కలెక్టరేట్లోని చాంబర్లో పశుసంపదపై ఎల్నినో ప్రభావ వాల్పోస్టర్ను ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ..అధిక ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా పశువుల్లో హీట్ స్ట్రెస్ పెరిగి, ఆహార గ్రహణం తగ్గడంతో పాల ఉత్పత్తి తగ్గే అవకాశముందని పేర్కొన్నారు. పచ్చిక కొరత వల్ల పోషకాహార లోపాలు ఏర్పడడంతో పాటు నీటి కొరత కారణంగా పశువుల ఆరోగ్యంపై కూడా ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందన్నారు. డీవీహెచ్ఓ మురళీధర్ రావు, ఇతర సంబంధిత అధికారులు పాల్గొన్నారు. నాణ్యమైన బోధనతోనే ఉత్తమ ఫలితాలుపాలకుర్తి టౌన్ (దేవరుప్పుల): నాణ్యమైన బోధనతోనే విద్యార్థులు ఉత్తమ ఫలితాలు సాధిస్తారని కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా అన్నారు. దేవరుప్పల మండల కేంద్రంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలను ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసి విద్యా ప్రమాణాలు, మౌలిక వసతులు, యునిఫాం కుట్టుపనులు పరిశీలించారు. కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా
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రూ.3.5 కోట్ల విలువైన ప్రభుత్వ భూమి స్వాధీనంజనగామ: ప్రభుత్వ భూముల పరిరక్షణలో జిల్లా యంత్రాంగం మరో కీలక చర్య చేపట్టింది. జిల్లాలోని చిల్పూర్ మండల కేంద్రం పరిధి సర్వే నంబర్ 229లో ఉన్న ప్రభుత్వ సీలింగ్ భూముల్లో అక్రమణకు గురైన మూడు ఎకరాల 12 గుంటల భూమిని రెవెన్యూ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ భూమి విలువ రూ.3.50 కోట్లకుపైగా ఉండడంతో ఈ చర్య జిల్లాలో ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. సర్వే నంబర్ 229లో మొత్తం 36 ఎకరాలకుపైగా ప్రభుత్వ సీలింగ్ భూమి ఉంది. గత రెవెన్యూ అధికారుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా 2019 నుంచి ఓ రెడీమిక్స్ ప్లాంట్ నిర్వహిస్తున్న సంస్థ మూడు ఎకరాల 12 గుంటల ప్రభుత్వ భూమిని ఆక్రమించి వినియోగిస్తున్నట్లు విచారణలో తేలింది. భూమి ప్రభుత్వానికి చెందినదేనని పూర్తిస్థాయిలో నిర్ధారణకు వచ్చిన అనంతరం కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా ఆదేశాల మేరకు ఈ నెల 20న ఆక్రమిత భూమిని ప్రభుత్వ ఆధీనంలోకి తీసుకోవాలని రెవెన్యూ అధికారులకు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. అధికారులు చర్యలు చేపట్టి భూమిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తరిగొప్పుల–చిన్న పెండ్యాల ప్రధాన రహదారికి ఆనుకుని ఉండటంతో ఈ భూమికి అధిక మార్కెట్ విలువ ఉందని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. జిల్లాలో బచ్చన్నపేట, సాల్వాపూర్, పోచన్నపేట, బచ్చన్నపేట మండల కేంద్రం, నర్మెట, చిల్పూర్ తదితర ప్రాంతాల్లో గతంలో కబ్జాకు గురైన ప్రభుత్వ భూములను ఇప్పటికే స్వాధీనం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. కలెక్టర్ ఆదేశాలతో రెవెన్యూ అధికారుల చర్యలు
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2వ తేదీన పరీక్షఔట్సోర్సింగ్ రాత పరీక్షలను పర్యవేక్షిస్తున్న కలెక్టర్(ఫైల్)వచ్చే నెల 2వ తేదీన విద్యాశాఖలో మరో ఆరు ఔట్ సోర్సింగ్ పోస్టుల భర్తీకి రాత పరీక్ష నిర్వహించనున్నారు. జిల్లా విద్యాశాఖ కార్యాలయంలో ఒక డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్, కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయాలకు ఇద్దరు మహిళా ఏఎన్ఎంలు, ముగ్గురు మహిళా అకౌంటెంట్ పోస్టుల కోసం కలెక్టరేట్లో పరీక్ష నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. పరీక్ష అనంత రం అదే రోజు ఫలితాలు ప్రకటించి, స్వల్ప వ్యవధిలోనే ఎంపికై న వారికి నియామక ఉత్తర్వులు అందజేయనున్నారు. ఔట్ సోర్సింగ్ నియామకాల్లో పైరవీలు, డబ్బు ప్రభా వానికి తావులేకుండా కేవలం అర్హత, ప్రతిభ ఆధారంగానే ఉద్యోగాలు కల్పిస్తున్న ఈ విధానం జిల్లాలో నిరుద్యోగ యువతలో విశ్వాసాన్ని పెంచుతోంది. పారదర్శకతకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ యంత్రాంగం అమలు చేస్తున్న ఈ విధానం ఇతర జిల్లాలకు కూడా ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగాల నియామకంలో పూర్తిస్థాయి పారదర్శకత పాటిస్తున్నాం. కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా మార్గదర్శకత్వంలో నోటిఫికేషన్, రాత పరీక్ష, మెరిట్ జాబితా ఆధారంగానే అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తున్నాం. ఎలాంటి పైరవీలు, సిఫార్సులు లేదా ఇతర జోక్యాలకు అవకాశం లేదు. ఆగస్టు 2న విద్యాశాఖలోని ఆరు పోస్టులకు కూడా ఇదే విధానంలో పరీక్ష నిర్వహించి, అర్హులైన వారిని మాత్రమే నియమిస్తాం. ఉద్యోగులకు ప్రతీ నెల ఒకటో తేదీన వేతనాలు పడేలా కలెక్టర్ చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఆలస్యం చేస్తే చట్టపరమైన చర్యలకు సైతం ఆదేశాలు జారీ చేశారు. – ర్యాకం కుమారస్వామి, జిల్లా ఎంప్లాయిమెంట్ అధికారి
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ఉపసర్పంచ్లకు గౌరవ వేతనం ఇవ్వాలిజనగామ రూరల్: ఉపసర్పంచ్లకు 5 వేల గౌరవ వేతనంతో పాటు అన్ని కార్యక్రమాల్లో తగిన ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని ఉపసర్పంచ్ల ఫోరం జిల్లా అధ్యక్షుడు పండుగ హరీష్ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. ఉప సర్పంచుల హక్కుల సాధన కోసం రాష్ట్ర ఉప సర్పంచుల ఫోరం పిలుపు మేరకు మంగళవారం ‘చలో కలెక్టరేట్’ కార్యక్రమంలో భాగంగా జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉప సర్పంచులు కలెక్టరేట్ వద్ద ఆందోళన నిర్వహించారు. అనంతరం ఏఓ రవికిరణ్కు వినతి పత్రం అందజేశారు. ఈసందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. గ్రామపంచాయతీ తీర్మానాలపై సర్పంచ్తో పాటు ఉప సర్పంచ్కు కూడా సంతకం చేసే అధికారాన్ని కల్పించాలన్నారు. గ్రామపంచాయతీల్లో స్టాండింగ్ కమిటీ వైస్ చైర్మన్ గా ఉప సర్పంచ్ను ప్రకటించాలన్నారు. ఉప సర్పంచుల హక్కులు పూర్తిస్థాయిలో సాధించే వరకు ఉద్యమాన్ని నిరంతరం కొనసాగిస్తామని స్పష్టం చేశారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు కొర్ర శంకర్ నాయక్, అఖిల వెంకటేష్, ప్రధాన కార్యదర్శులు కృష్ణారెడ్డి, నాగపురి కిషన్గౌడ్, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ పిడుగు మహేష్, జిల్లా కన్వీనర్ కుంటి రాజు, ఉప సర్పంచులు సంపత్ రెడ్డి, కిరణ్ స్వామి, బక్క సరిత, మల్లేష్ యాదవ్ పాల్గొన్నారు. హక్కుల సాధనకు ఉద్యమిస్తాం కలెక్టరేట్ ఎదుట ఆందోళన
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సాంకేతికతపై అవగాహన పెంచుకోవాలి● పోలీస్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ కె.రమేశ్ ● కానిస్టేబుళ్లకు శిక్షణ ప్రారంభం మామునూరు: ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో పోలీస్ వ్యవస్థ కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని, నూతన సాంకేతికతపై అవగాహన పెంచుకోవాలని పీటీసీ ప్రిన్సిపాల్ కె.రమేశ్ తెలిపారు. సోమవారం మామునూరు పోలీస్ శిక్షణ కళాశాలలో పరిపాలన విభాగం అధికారుల ఆధ్వర్యంలో సీసీటీఎన్, సైబర్ నేరాల దర్యాప్తు పద్ధతులు, ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్(ఏఐ) వినియోగం తదితర అంశాలపై సివిల్ కానిస్టేబుళ్లకు 5 రోజుల శిక్షణ కార్యక్రమం సోమవారం ప్రారంభమైంది. ముఖ్య అతిథిగా ఆయన హాజరై శిక్షణను ప్రారంభించి మాట్లాడారు. నేరాల నియంత్రణ, దర్యాప్తు మరింత సమర్థవంతంగా నిర్వహించవచ్చని, ఈశిక్షణ ద్వారా తమ విధుల్లో పరిజ్ఞానాన్ని సమర్థవంతంగా నిర్వహించుకోవాలని, నైపుణ్యాలను అబివృద్ధి చేసుకో వాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో డీఎస్పీ విజయ్, సీఎల్ఐలు రాంమూర్తి, అశోక్, సత్యనారాయణ, నరేందర్, రాజ్యలక్ష్మి, నగేశ్, చంద్రశేఖర్, మహేశ్, దేవేందర్రెడ్డి, విద్యాసాగర్, సమ్మిరెడ్డి, షర్మిల, అరుణ, సీసీ రామాంజరెడ్డి, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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మాత్రా, సర్వమంగళ క్రమాల్లో అమ్మవారుహన్మకొండ కల్చరల్: భద్రకాళి ఆలయంలో కొనసాగుతున్న శాకంబరీ ఉత్సవాల్లో భాగంగా సోమవారం త్రయోదశి తిథి అనుసరించి అమ్మవారికి మాత్రా, సర్వమంగళ క్రమాల్లో పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయ ప్రధానార్చకుడు భద్రకాళి శేషు ఆధ్వర్యంలో వేదపండితులు నిత్యాహ్నిక పూజలు చతుస్థానార్చనలు జరిపారు. స్నపనమూర్తిని కాళీకల్పకం ప్రకారం.. మాత్రా అమ్మవారుగా బోగభేరాన్ని షోడశీక్రమంలో సర్వమంగళగా అలంకరించి చతుఃస్థానార్చన పూజలు, నీరాజన మంత్రపుష్పాలు, తీర్థ ప్రసాద వితరణ నిర్వహించారు. రేపు బుధవారం అమ్మవారిని మహాశాకంబరీగా అలంకరించనున్నారు. భక్తుల సౌకర్యార్థం క్యూలైన్లు ఏర్పా టు చేశారు. భద్రతా, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ ఏర్పాట్లను మల్వాడ సీఐ కరుణాకర్, పోలీస్ సిబ్బందితో కలిసి ఆలయ ఈఓ రామల సునీత పరిశీలించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాడర్ సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి సునీత దంపతులు, హనుమకొండ ఆర్డీఓ వెంకన్న, టూరిజం అధికారి శివాజీ, తహసీల్దార్ రవీందర్, శ్రీనివాస మంగాపురం చిత్రం హీరో గట్టమనేని జైకృష్ణ, దర్శకుడు అజయ్ భూపతి, చిత్రం యూనిట్ అమ్మవారికి దర్శించుకున్నారు. మాత్రాక్రమం, సర్వమంగళ క్రమంలో అమ్మవారు
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గర్భంలోనే తుంచేస్తున్నారు..పుట్టకముందే శిశువుకు తీర్పు..చివరికి తల్లిప్రాణం బలిజనగామ: ఆధునిక సమాజంలోనూ లింగవివక్ష రాక్షసత్వానికి కడుపులోని పసిమొగ్గలను గర్భంలోనే తుంచేస్తున్నారు. చట్టాలు ఎన్ని ఉన్నా.. అక్రమ స్కానింగ్ సెంటర్లు, దొంగ బాబాల అండతో కడుపులోనే నూరేళ్లు నింపేస్తున్నారు. పుట్టక ముందే ఒక శిశువు భవితవ్యంపై తీసుకున్న నిర్ణయం చివరకు ఓ తల్లి ప్రాణాన్ని బలితీసుకుంది. కుటుంబ ఆశలు, సామాజిక ఒత్తిళ్లు, చట్ట వ్యతిరేక చర్యలు, నిర్లక్ష్యపు వైఖరి కలిసి మరో ఇంటిని శోకసంద్రంలోకి నెట్టాయి. ఈ ఘటన ఒక కుటుంబానికే పరిమితం కాకుండా సమాజం ముందుంచిన బాధాకర ప్రశ్నగా మారింది. జిల్లా కేంద్రంలో వెలుగులోకి వచ్చిన అక్రమ గర్భస్రావం ఘటన లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు, అక్రమ అబార్షన్ల వ్యవహారంపై తీవ్ర చర్చకు దారి తీసింది. గర్భంలో ఆడశిశువు ఉందని చెప్పిన అనంతరం గర్భస్రావం నిర్వహించి మహిళ మృతి చెందిన ఘటనతో ఈ వ్యవహారం ఒక్కసారిగా బయటపడింది. అయితే ఇది ఒక్క కేసుకే పరిమితమా లేక దీని వెనుక పెద్ద నెట్వర్క్ పని చేస్తోందా అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. లింగ నిర్ధారణ నుంచి అబార్షన్ వరకు.. పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణలో ఆర్ఎంపీ, అక్రమంగా లింగ నిర్ధారణ చేసిన వ్యక్తి, గర్భస్రావం నిర్వహించిన ప్రైవేట్ వైద్య సిబ్బంది పాత్ర బయటపడింది. దీంతో లింగ నిర్ధారణ పరీక్షల నుంచి గర్భస్రావాల వరకు ఒక వ్యవస్థీకృత గొలుసు పని చేస్తోందా? అనే కోణంలో దర్యాప్తు అవసరమనే అభిప్రాయం వక్తమవుతోంది. ఈ కేసులో మరెవరైనా మధ్యవర్తులు ఉన్నారా అనే అంశం కూడా విచారణలో తేలాల్సి ఉంది. ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్న కుటుంబాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని అక్రమ లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయించి గర్భస్రావాలకు ప్రోత్సహిస్తున్నారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. వైద్య ఆరోగ్యశాఖ పర్యవేక్షణ ఎక్కడ? లింగనిర్ధారణ పరీక్షలు, ఆడశిశువు ఎంపిక గర్భస్రావాలు చట్టరీత్యా నిషేధం. అయినప్పటికీ ఈ ఘటన వెలుగులోకి రావడంతో జిల్లా వైద్య ఆరోగ్యశాఖ ప ర్యవేక్షణ, తనిఖీలు, అమలు వ్యవస్థ పని తీరుపై ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. అక్రమ స్కానింగ్ కేంద్రాలు, అనుమానాస్పద క్లినిక్లపై ఎప్పటికప్పుడు త నిఖీలు జరిగాయా అనే అంశంపై కూడా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. దర్యాప్తులో తేలాల్సిన కీలక ప్రశ్నలు ఈ కేసులో గర్భస్రావానికి ఎంత మొత్తం వసూలు చేశారు, మధ్యవర్తులకు కమీషన్లు అందాయా, గతంలో కూడా ఇలాంటి ఘటనలు జరిగాయా, ఇంకా ఎ న్ని అక్రమ స్కానింగ్ కేంద్రాలు, గర్భస్రావ కేంద్రాలు పని చేస్తున్నాయి అనే వ్యవహారంలో ఎవరెవరి ప్రమేయం వంటి ప్రశ్నలకు సమాధానాలు పోలీసుల దర్యాప్తు, సంబంధిత అధికారుల విచారణలో తేలాల్సి ఉంది. సమగ్ర విచారణకు పెరుగుతున్న డిమాండ్ ఈ ఘటన నేపథ్యంలో జిల్లాలోని అన్ని స్కానింగ్ కేంద్రాలు, ప్రైవేట్ క్లినిక్లు, అనుమానాస్పద వైద్య కార్యకలాపాలపై ప్రత్యేక తనిఖీలు నిర్వహించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. అక్రమ లింగ నిర్ధారణ, గర్భస్రావాలకు పాల్పడే వారిపై చట్ట పరంగా కఠిన చర్యలు తీసుకోవడంతో పాటు ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా పర్యవేక్షణ వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. హనుమకొండలో స్కానింగ్.. జనగామలో గర్భస్రావం ప్రస్తుతం వెలుగులోకి వచ్చిన కేసులో హనుమకొండలో అక్రమంగా లింగ నిర్ధారణ జరగగా, జనగామలోని సంజయ్నగర్ కాలనీకి చెందిన అనసూర్య అనే ప్రైవేట్ వైద్య సిబ్బంది ఇంట్లో గర్భస్రావం నిర్వహించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. దీంతో జిల్లాల మధ్య సమన్వయంతో అక్రమ కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నాయా అనే కోణంలో కూడా దర్యాప్తు అవసరమని భావిస్తున్నారు. పైగా సంజయ్నగర్లోని సంబంధిత ఇంటికి తరచూ గర్భిణులు వస్తుండేవారని, కొద్ది రోజుల వ్యవధిలో అనుమానాస్పద రాకపోకలు కనిపించేవని చెబుతున్నారు. ఆశల పేరుతో ఆరిపోయిన ఓ ఇంటి దీపం జనగామలో అక్రమ అబార్షన్ల గుట్టురట్టు..! వైద్య ఆరోగ్యశాఖ పర్యవేక్షణపై ప్రశ్నలు
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ఫిర్యాదుదారులతో మర్యాదగా వ్యవహరించాలి● పోలీస్ కమిషనర్ శ్వేత హసన్పర్తి: పోలీస్స్టేషన్కు వచ్చే ఫిర్యాదుదారుల పట్ల మర్యాదగా వ్యవహరించాలని వరంగల్ పోలీస్ కమిషనర్ శ్వేత అన్నారు. హసన్పర్తి పోలీస్ స్టేషన్ను సోమవారం కమిషనర్ సందర్శించారు. ఈసందర్భంగా స్థానిక పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ మహేందర్ పుష్పగుచ్ఛంతో కమిషనర్కు స్వాగతం పలికారు. అనంతరం సీపీ పోలీస్స్టేషన్ పరిసరాలను పరిశీలించడంతో పాటు విధులు నిర్వహిస్తున్న అధికారులు, సిబ్బంది పనితీరును సమీక్షించారు. స్టేషన్కు సంబంధించిన రికార్డులు పరిశీలించారు. కమిషనర్ శ్వేత మాట్లాడుతూ ఫిర్యాదు చేసిన వారికి రసీదు ఇవ్వాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో డీసీపీ దార కవిత, కాజీపేట ఏసీపీ ప్రశాంత్రెడ్డి, ఎస్సై దేవేందర్, సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు.రీజినల్ స్పోర్ట్స్ హాస్టల్లో ప్రవేశాలకు ఎంపికలు వరంగల్ స్పోర్ట్స్: స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆధ్వర్యంలో హనుమకొండ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ స్టేడియంలో కొనసాగుతున్న రీజనల్ స్పోర్ట్స్ హాస్టల్లో ప్రవేశాలకు సోమవారం ఎంపిక పోటీలు నిర్వహించారు. జేఎన్ స్టేడియంలో కొనసాగిన ఎంపికలకు వివిధ జిల్లాల నుంచి క్రీడాకారులు హాజరయ్యారు. రెండు రోజుల పాటు ఎంపికలు కొనసాగుతాయని హనుమకొండ డీవైఎస్ఓ కొత్త ప్రశాంత్ తెలిపారు. జిమ్నాస్టిక్స్, అథ్లెటిక్స్, రెజ్లింగ్, హ్యాండ్బాల్, స్విమ్మింగ్ క్రీడాంశాల్లో మిగిలిన సీట్ల భర్తీ కోసం ఈ ఎంపికలు నిర్వహిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి సుమారు 250 మంది క్రీడాకారులు హాజరయ్యారని తెలిపారు. ఈ ఎంపికల ప్రక్రియను సాట్ అబ్జర్వర్లు సతీశ్రెడ్డి, జిమ్నాస్టిక్స్ కోచ్ దీపక్ ప్రసాద్, హ్యాండ్బాల్ కోచ్ సుధాకర్ యాదవ్, రెజ్లింగ్ కోచ్ సంతోశ్చారి పర్యవేక్షించారు. కార్యక్రమంలో క్రీడా సంఘాల రాష్ట్ర కార్యదర్శులు, డీఎస్ఏ కోచ్లు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. నేటి తరానికి ఏసిరెడ్డి నర్సింహారెడ్డి ఆదర్శం● సీపీఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శివర్గ సభ్యుడు అబ్బాస్ జనగామ రూరల్: ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై సమరశీల పోరాటాలు చేసిన తెలంగాణ సాయుధ రైతాంగ పోరాటయోధుడు, మాజీ ఎమ్మెల్యే ఏసిరెడ్డి నర్సింహారెడ్డి నేటి తరానికి ఆదర్శమని సీపీఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శివర్గ సభ్యుడు ఎండీ అబ్బాస్ అన్నారు. ఆదివారం రాత్రి పట్టణంలోని ఏసిరెడ్డి నగర్లో పట్టణ కార్యదర్శి జోగు ప్రకాశ్ ఆధ్వర్యంలో ఏసి రెడ్డి నరసింహారెడ్డి వర్ధంతి సభ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా అబ్బాస్ మాట్లాడారు. యువత ఏసిరెడ్డి బాటలో నడవాలన్నారు. అనంతరం క్రీడల్లో, చదువులో అత్యుత్తమ ఫలితాలు సాధించిన విద్యార్థులకు నగదు బహుమతులు అందించి ప్రోత్సహించారు. జిల్లా కార్యదర్శి మోకు కనకారెడ్డి, రాపర్తి రాజు, ఇర్రి అహల్య, కౌన్సిలర్ బూడిద జ్యోతి గోపి, ఎండీ దస్తగిరి, సుంచు విజేందర్, భూక్య చందు నాయక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. కోటగుళ్లలో ప్రత్యేక పూజలు గణపురం: గణపురం మండలకేంద్రంలోని కాకతీయుల కళా క్షేత్రం కోటగుళ్లలో సోమవారం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయ అర్చకుడు నాగరాజు ఆధ్వర్యంలో ఉదయం నుంచే గణపేశ్వరుడికి అభిషేకాలు, పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం స్వామి వారిని ప్రత్యేకంగా అలంకరించారు. భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు.
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ఒకే గది.. ఐదు తరగతులుజఫర్గఢ్: గదుల కొరతతో విద్యార్థులకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేవు. మండలంలోని తిమ్మాపూర్ ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలో మొత్తం 41 మంది విద్యార్థులకు గాను ముగ్గురు ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు. ఒకటి నుంచి 5వ తరగతి వరకు పాఠశాలలో తరగతులు నిర్వహిస్తున్నారు. పాఠశాలలో మొత్తం రెండు గదులు ఉండగా ఒక గదిలో అంగన్వాడీ కేంద్రాన్ని నిర్వహిస్తుండగా మరొక గదిలో పాఠశాల నిర్వహిస్తున్నారు. పాఠశాలకు ఒకే ఒక్క గది ఉండడంతో ఒకటో తరగతికి సంబంధించిన పిల్లలకు ఇదే గదిలో పాఠాలు బోధిస్తుండగా మిగతా తరగతులకు చెందిన విద్యార్థులకు గదులు లేకపోవడంతో పాఠశాల వరండాలో రెండు చోట్ల వేర్వేరుగా పాఠాలు బోధించాల్సిన దుస్థితి నెలకొంది. ప్రస్తుత వర్షాకాలంలో కొద్దిపాటి చినుకులు పడితే పిల్లలందరూ ఒకే గదిలో కూర్చోవాల్సి వస్తుంది. పాఠశాలలో సరిపడా గదులు లేక పిల్లలందరికీ ఒకే చోట పాఠాలు చేప్తున్నారనే కారణంతో కొంత మంది తల్లిదండ్రులు వారి పిల్లలను ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు పంపిస్తున్నారు. పాఠశాలకు అదనపు గదులు మంజూరు చేయాలని సంబంధిత అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధుల దృష్టికి తీసుకెళ్లినా.. ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదని గ్రామస్తులు వాపోతున్నారు. ఇప్పటికై నా పాఠశాలలో అదనపు గదులు నిర్మించి విద్యార్థుల ఇబ్బందులు తొలగించాలని వారు కోరుతున్నారు.పాఠశాలలో ఉన్న రెండు గదుల్లో ఒక గదిలో పాఠశాల మరొక గదిలో అంగన్వాడీ నిర్వహిస్తున్నారు. దీంతో పాఠశాల వరండాలోనే పిల్లలకు వేర్వేరుగా పాఠాలు చెబుతున్నారు. విద్యాబోధనకు ఇబ్బందికరంగా మారింది. గదుల కొరత విషయాన్ని ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరితో పాటు సంబంధిత అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లాం. – పులి సమ్మయ్య, సర్పంచ్, తిమ్మాపూర్ ఇబ్బందులు పడుతున్న విద్యార్థులు
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ఎల్నినో ‘షాక్’హన్మకొండ: ఎల్నినో ప్రభావంతో ఒకవైపు వర్షాభావ పరిస్థితులు.. మరోవైపు ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతుండడంతో సాగునీటి అవసరాలకు రైతులు విద్యుత్ పంపులను విరివిగా నడుపుతున్నారు. మరోవైపు ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతుండడంతో గృహ అవసరాలకు అధికంగా విద్యుత్ వాడుతున్నారు. విద్యుత్ వినియోగంతోపాటు డిమాండ్ పెరుగుతోంది. టీజీ ఎన్పీడీసీఎల్ పరిఽధిలో ఈ నెల 25న విద్యుత్ వినియోగం 80,6887 మిలియన్ యూనిట్లు జరగగా, డిమాండ్ 5,622 మెగావాట్లు నమోదైంది. అధిక వాడకం ఎందుకంటే..? ఎల్ నినో తీవ్ర ప్రభావంతో ఉమ్మడి వరంగల్జిల్లా అంతటా కరువుఛాయలు నెలకొంటున్నాయి. వర్షాకాలమైనా చినుకు జాడలేదు. ఇటీవల మోస్తరునుంచి తేలికపాటి కురిసిన వర్షాలు మినహా వరదలు పారే భారీ వర్షం ఇప్పటివరకు లేదు. ఫలితంగా జలవనరులు వెలవెలబోతున్నాయి. చెరువులు, కుంటల్లో నీరు లేక నెర్రలు వారుతున్నాయి. వర్షాలు కురుస్తాయనే ఆశతో వరినార్లు పోసుకున్న రైతులు అందుబాటులో ఉన్న భూగర్భజలాలతో పొలం దున్ని నాట్లు వేస్తుడడంతో విద్యుత్ వినియోగం పెరిగింది. మరోవైపు మెట్ట పంటలు వాడిపోతుండడంతో వాటిని రక్షించేందుకు తడులు ఇస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో విద్యుత్ పంపుల వినియోగం పెరిగింది. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 38 డిగ్రీలకు చేరుకోవడంతో గృహాలు, ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు కార్యాలయాలు, వ్యాపార వాణిజ్య సంస్థల్లో ఏసీలు, కూలర్లు, ఫ్యాన్లు విరివిగా వినియోగిస్తుండడంతో విద్యుత్కు డిమాండ్ నెలకొంది. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా పరిధిలో ఈ నెలలో 25,917 మిలియన్ యూనిట్ల వినియోగం జరగగా, 1,376 మెగావాట్ల డిమాండ్కు చేరుకుంది. అమాంతం పెరిగిన విద్యుత్ వాడకం, డిమాండ్ కనుమరుగైన వర్షాలు.. పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు వ్యవసాయ మోటార్లు, గృహ అవసరాలకు విరివిగా విద్యుత్ వాడకం ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో ఈ నెలలో 24,917 మిలియన్ యూనిట్ల వినియోగం 1376 మెగావాట్లకు పెరిగిన డిమాండ్
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ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగు మేలుజనగామ రూరల్: ఎల్నినో పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇంటిగ్రేటెడ్ వ్యవసాయంతో రైతులు అధిక ఆదాయం పొందాలని, ప్రత్యామ్నాయ పంటలపై దృష్టి సారించాలని కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా పిలుపునిచ్చారు. సోమవారం మండలంలోని ఓబుల్కేశవాపూర్ గ్రామంలోని రైతువేదికలో వ్యవసాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన విత్తన మేళా కార్యక్రమానికి కలెక్టర్ ముఖ్యఅతిథిగా హాజరై ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన వివిధ శాఖల స్టాళ్లను పరిశీలించి రైతులతో మాట్లాడారు. ప్రతీ ప్రాంతంలోని నేల స్వభావం, వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పంటలను ఎంపిక చేసుకుంటే పెట్టుబడి తగ్గడంతో పాటు దిగుబడి, ఆదాయం కూడా మెరుగుపడుతుందన్నారు. ‘నాణ్యమైన విత్తనం–అధిక దిగుబడికి పునాది’ అనే లక్ష్యంతో రైతులకు అవసరమైన అన్ని రకాల ధ్రువీకరించిన నాణ్యమైన విత్తనాలను ఒకే వేదికపై ప్రభుత్వం అందుబాటులో ఉంచిందన్నారు. మార్కెట్ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉద్యానవన పంటలను సాగు చేస్తే ఆదాయం మరింత పెరుగుతుందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి అంబికా సోని, జిల్లా పశు సంవర్ధక శాఖ అధికారి మురళీధర్రావు, అధికారులు, రైతులు పాల్గొన్నారు. స్మృతి వనం అభివృద్ధి పనులు వేగవంతం చేయాలి పాలకుర్తిలోని బమ్మెర పోతన స్కృతి వనం అభివృద్ధి పనులు వేగవంతం చేయాలని కలెక్టర్ సందీప్కుమార్ ఝా అన్నారు. సోమవారం మినీ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో స్మృతి వనం సమగ్ర అభివృద్ధి పనుల పురోగతిపై సమీక్ష నిర్వహించారు. బమ్మెర అభివృద్ధి పనులకు సంబంధించిన సవరించిన అంచనాలను త్వరగా ఖరారు చేసి, టెండర్ ప్రక్రియను ఆలస్యం లేకుండా ప్రారంభించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అన్ని శాఖల సమన్వయంతో పనులు వేగవంతం చేయాలన్నారు. ఈ సమావేశంలో డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ పాండురంగారావు, ఇరిగేషన్ శాఖ, పర్యాటక శాఖ, ఆర్ఆండ్బీ శాఖ అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. రైతులకు నాణ్యమైన విత్తనాలు, ఎరువులు విత్తన మేళా ప్రారంభంలో కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా
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సత్వరమే పరిష్కరించాలిజనగామ రూరల్: జిల్లాలో వివిధ సమస్యలపై ప్రజలు అందజేసిన దరఖాస్తులను పరిశీలించి, సత్వరమే పరిష్కరించాలని కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా అధికారులను ఆదేశించారు. సోమవారం కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన ప్రజావాణి కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్ బెన్షాలోమ్ తో కలిసి కలెక్టర్ దరఖాస్తులను స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రజల నుంచి 410 ధరఖాస్తులను స్వీకరించారు. ప్రజలు ఇచ్చిన దరఖాస్తులను అధికారులు శాఖల వారీగా పరిశీలించి, సత్వరమే పరిష్కరించేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. అనంతరం జిల్లా అధికారులతో కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా మాట్లాడుతూ అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు తమ సేవలను సమర్థవంతంగా అందించాలంటే వారికి జీతాలు సకాలంలో అందడం అత్యంత అవసరమన్నారు. ప్రతీ శాఖ అధికారి తమ పరిధిలోని అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల వేతన బిల్లులను నిర్ణీత గడువులోగా సమర్పించాలని ఆదేశించారు. ఈ కార్యక్రమంలో డీఆర్డీఓ భాస్కర్, హౌసింగ్ పీడీ మాతృ నాయక్, జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు. దరఖాస్తులు ఇలా.. ● జిల్లా కేంద్రంలోని అంబేడ్కర్నగర్కు చెందిన కె.రాజేశ్వరి తనకు ఇంటి స్థలం లేదని, కిరాయి ఇంటిలో ఉంటున్నానని, ఇందిరమ్మ ఇల్లు మంజూరు చేయాలని వినతి అందజేశారు. ● కొడకండ్ల మండలం, ఏడునూతుల గ్రామానికి చెందిన పల్లె రంగయ్య, తనకు మొత్తం 3.28 ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి ఉందని, ఆ భూమిని వెంకటయ్య, రాములు, సోమన్న, వీరసోములు దొంగ కాగితాలు సృష్టించి పట్టా చేసుకొని, వేరే వారికి విక్రయించారని, విచారణ చేసి భూమిని తన పేరు మీదకు పట్టా చేయాలని కోరారు. కలెక్టర్ సందీప్కుమార్ ఝా ప్రజావాణిలో 410 దరఖాస్తులు
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పొగాకు ఉత్పత్తులు అమ్మొద్దుజనగామ: జిల్లా కేంద్రంలోని విద్యాసంస్థలకు 100 మీటర్ల పరిధిలో గుట్కాలు, పాన్ మసాలాలు, సిగరెట్లు విక్రయిస్తున్నారనే సమాచారంతో సోమవారం నార్కొటిక్ డ్రగ్స్ కంట్రోల్ బృందం ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించింది. నార్కొటిక్ డ్రగ్స్ ఎస్సై సమ్మిరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో కానిస్టేబుళ్లు రమేష్, సుధాకర్, సివిల్ కానిస్టేబుళ్లు శ్రీకాంత్, శ్యామ్తో కూడిన బృందం ప్రత్యేక పోలీసు జాగిలంతో కలిసి విద్యాసంస్థలకు సమీపంలో ఉన్న పాన్ షాపులు, కిరాణ దుకాణాలు, జనరల్ స్టోర్లు, టీ స్టాళ్లలో విస్తృత తనిఖీలు చేపట్టింది. పలుషాపుల్లో అంబర్, జోడబుల్తో పాటు ఇతర గుట్కా ఉత్పత్తులు, సిగరెట్లు విక్రయిస్తున్నట్లు గుర్తించి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సంబంధిత దుకాణదారుల వివరాలను స్థానిక సివిల్ పోలీసులకు అందజేసి కేసు నమోదు చేయాలని నార్కొటిక్ బృందం ఆదేశించింది. ఈ సందర్భంగా ఎస్సై సమ్మిరెడ్డి మాట్లాడుతూ విద్యాసంస్థలకు 100 మీటర్ల పరిధిలో ఉన్న ఏ దుకాణంలోనూ పొగాగు ఉత్పత్తుల అమ్మకం విక్రయించడం చట్టవి రుద్ధమని స్పష్టం చేశారు. జిల్లాలో మత్తు పదార్థాల నిర్మూలనకు ఇలాంటి ఆకస్మిక తనిఖీలు నిరంతరం కొనసాగుతాయని అధికారులు తెలిపారు. నార్కొటిక్, డ్రగ్స్ బృందం మెరుపు దాడులు
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మూడోసారి కూడా ఆడబిడ్డేనని చెప్పడంతో..!జనగామ: జనగామ జిల్లాలో అబార్షన్ (గర్భస్రావం) వికటించి ఓ గర్భిణి మృతి చెందిన విషాదకర ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. జనగామ సీఐ సత్యనారాయణరెడ్డి తెలిపిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. రఘునాథపల్లి మండలం కన్నాయిపల్లికి చెందిన మల్కాపురం శ్రావణి(35)ని మండలానికే చెందిన అంబాల భాస్కర్ గౌడ్కు వివాహం చేశారు. వీరు హైదరాబాద్ ఫీర్జాదిగూడలో నివసిస్తుండగా, భాస్కర్ గౌడ్ ఆటో డ్రైవర్గా కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాడు. వీరికి ఇప్పటికే ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. మూడోసారి గర్భం దాల్చిన శ్రావణిని ఆమె అమ్మమ్మ ఊరైన దేవరుప్పుల మండలం కోలుకొండలో ఉంచారు. మరోసారి ఆడబిడ్డ పుడితే కుటుంబ పరిస్థితులు ఇబ్బందికరంగా మారతాయనే భావనతో శ్రావణి తల్లి శోభ, కోలుకొండకు చెందిన ఆర్ఎంపీ శ్రావణ్ను సంప్రదించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఆర్ఎంపీ సూచన మేరకు ఈ నెల 20న హనుమకొండలో ఓ ఇంట్లో లింగనిర్ధారణ స్కానింగ్ నిర్వహిస్తున్న ప్రవీణ్ వద్దకు వెళ్లి పరీక్ష చేయించగా, గర్భంలో ఆడశిశువేనని చెప్పినట్లు విచారణలో వెల్లడైంది. అనంతరం ఆర్ఎంపీ సహకారంతో జనగామ పట్టణంలోని సంజయ్నగర్లో నివాసముంటున్న ప్రైవేట్ వైద్య సిబ్బంది అనసూర్య వద్దకు వెళ్లి డబ్బులు చెల్లించి అబార్షన్కు ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. ఈ నెల 21న ఆమె ఇంట్లోనే గర్భస్రావం నిర్వహించినట్లు తెలిపారు. గర్భస్రావం అనంతరం ఇంటికి వెళ్లిన శ్రావణికి 23న తీవ్ర రక్తస్రావం ప్రారంభమైంది. తిరిగి అనసూర్యను సంప్రదించగా కొన్ని ట్యాబ్లెట్లు ఇచ్చినప్పటికీ పరిస్థితి మెరుగుపడలేదు. దీంతో 24న హనుమకొండలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి తరలించి అనంతరం అక్కడి నుంచి ఉప్పల్లోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ ఆమె పరిస్థితి విషమించడంతో సికింద్రాబాద్లోని గాంధీ ఆస్పత్రికి రెఫర్ చేశారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ 25వ తేదీన ఉదయం శ్రావణి మృతి చెందింది. ఆదివారం మృతురాలి భర్త ఫిర్యాదు మేరకు శ్రావణి తల్లి శోభ, ఆర్ఎంపీ శ్రావణ్, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా లింగనిర్ధారణ స్కానింగ్ చేసిన ప్రవీణ్, గర్భస్రావం నిర్వహించిన అనసూర్య నలుగురిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఇందులో ఆర్ఎంపీ శ్రావణ్, ప్రైవేటు వైద్య సిబ్బంది అనసూర్యను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకోగా, మిగిలిన నిందితుల కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నట్లు చెప్పారు.
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ప్రీ–ప్రైమరీ నియామకాల జాబితా విడుదలజనగామ: జిల్లాలో ప్రాథమిక, ఉన్నత ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో 2026–27 విద్యా సంవత్సరానికి ప్రీ–ప్రైమరీ విభాగాల ప్రారంభం, బలోపేతం కోసం జిల్లా విద్యాశాఖ తాత్కాలిక నియామక ప్రక్రి య చేపట్టింది. ఈ మేరకు జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి, సమగ్ర శిక్ష జిల్లా ప్రాజెక్టు అధికారి, కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. 36 మంది ఇన్స్ట్రక్టర్లు, 37 మంది ఆయాలు.. జిల్లాలో మొత్తం 39 ప్రీ–ప్రైమరీ ఇన్స్ట్రక్టర్లు, 39 మంది ఆయాలను ఎంపిక చేయాల్సి ఉండగా, ప్రస్తుతం 36 మంది ఇన్స్ట్రక్టర్లు, 37 మంది ఆయాల తాత్కాలిక ఎంపిక జాబితాను మాత్రమే విడుదల చేశారు. దీంతో 5 పోస్టులు ఖాళీగా ఉంచారు. వీటిలో 3 ఇన్స్ట్రక్టర్ పోస్టులు, 2 ఆయాల పోస్టులు ఉన్నాయి. ఈ పోస్టులు ఖాళీగా ఉండడానికి కారణం రెండు కేటగిరీలకు చెందిన 12 మంది అభ్యర్థులకు ఒకే మార్కులు రావడం, దీంతో తుది ఎంపికలో స్పష్టత కోసం ఆ అభ్యర్థులకు ఈ నెల 28వ తేదీన మరోసారి పరీక్ష నిర్వహించాలని జిల్లా విద్యాశాఖ నిర్ణయించింది. ఆ పరీక్షలో ప్రతిభ ఆధారంగా మిగిలిన 3 ఇన్స్ట్రక్టర్లు, 2 ఆయాల పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. మండలాల వారీగా ప్రస్తుతం ఎంపికైన అభ్యర్థులు మండలాల పరిధిలోని ప్రభుత్వ ప్రాథమిక, ఉన్నత ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో విధులు నిర్వహించనున్నారు. ఎంపికై న ఇన్స్ట్రక్టర్లు, ఆయాలు తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన పనిచేయనుండగా, వారికి 2026–27 విద్యాసంవత్సరంలో గరిష్టంగా 10 నెలల పాటు గౌరవ వేత నం చెల్లించనున్నారు. సంబంధిత మండల విద్యాధికారులు, ప్రధానోపాధ్యాయులు ఎంపికై న వారిని వెంటనే విధుల్లో చేర్చి అమలు నివేదికను సమగ్ర శిక్ష కార్యాలయానికి పంపాలని డీఈఓ ఆదేశించారు. 28వ తేదీన నిర్వహించే పరీక్ష అనంతరం మిగిలిన ఐదు పోస్టులకు కూడా తుది ఎంపిక జాబితాను ప్రకటించనున్నట్లు విద్యాశాఖ ఏడీ శ్రీనివాస్ తెలిపారు. 36 మంది ఇన్స్ట్రక్టర్లు, 37 మంది ఆయాల ఎంపిక ఒకే మార్కులతో నిలిచిన 12 మంది అభ్యర్థులు 28వ తేదీన 5 పోస్టులకు మళ్లీ పరీక్ష
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9వసారి స్పందించడం మిరాకిల్..పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డిని ఆస్పత్రికి తీసు కొచ్చిన వెంటనే గంట పాటు సీపీఆర్ చేశా. ఎనిమిది సార్లు చేసినా గుండె లయ అందుకోలేదు. తొమ్మిదో సారికి లయ అందుకొని శ్వాస తీసుకుకున్నాడు.. ఇది మిరాకిల్. తర్వాత అంజియోగ్రామ్తో పాటు ఇతర పరీక్షలు నిర్వహించాం. రక్తనాళాల్లో గడ్డకట్టిన రక్తం కరగడానికి ఇంజక్షన్ ఇచ్చాం. గుండె నుంచి ఊపిరితిత్తులకు వచ్చే రక్తనాళంలో గడ్డకట్టింది. ఆయన ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంది. మెరుగైన వైద్యం కోసం సికింద్రాబాద్లోని యశోద ఆస్పత్రికి తరలించాం. – మమత, కార్డియాలజిస్ట్
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నాలుగున్నర గంటలు ఉత్కంఠహన్మకొండ: నర్సంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే, బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నాయకుడు పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి ఆదివారం గుండెపోటుతో తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే హనుమకొండలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. పార్టీలకతీతంగా ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు అధిక సంఖ్యలో ఆస్పత్రికి చేరుకున్నారు. ఉదయం 8 గంటల నుంచి నాలుగున్నర గంటల పాటు ఉత్కంఠ నెలకొంది. మెరుగైన చికిత్స కోసం సికింద్రాబాద్లోని యశోద ఆస్పత్రికి తరలించడంతో అందరూ ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. నిలకడగా ఆరోగ్యం హనుమకొండ హంటర్రోడ్డులోని తన నివాసంలో అస్వస్థతకు గురైన వెంటనే పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డిని భార్య స్వప్న, అందుబాటులో ఉన్న కార్యకర్తలు హుటాహుటిన ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఉదయం 8 గంటలకు చేరుకున్న వెంటనే డాక్టర్ మమత చికిత్స ప్రారంభించారు. ఆస్పత్రి సిబ్బంది బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నాయకుడు బీరవెల్లి భరత్ కుమార్రెడ్డికి సమాచారం అందించారు. ఆయన వెంటనే ఆస్పత్రికి చేరుకుని పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి భార్యతో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ శాసన సభాపక్ష ఉపనేత హరీశ్రావు, ఎమ్మెల్సీ పోచంపల్లి శ్రీనివాస్రెడ్డి, ఇతర నాయకులకు సమాచారం అందించారు. హనుమకొండలోనే ఉన్న మాజీ ఎంపీ బోయినపల్లి వినోద్కుమార్, మాజీ మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్, ఎమ్మెల్యేలు కడియం శ్రీహరి, నాయిని రాజేందర్రెడ్డి, కేఆర్ నాగరాజు, ‘కుడా’ చైర్మన్ ఇనగాల వెంకట్రాంరెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు గండ్ర వెంకటరమణారెడ్డి, మార్తినేని ధర్మారావు, డాక్టర్ టి.రాజేశ్వర్రావు, నన్నపునేని నరేందర్, శంకర్నాయక్, అరూరి రమేశ్, సీనియర్ నాయకులు నాగుర్ల వెంకటేశ్వర్లు, మర్రి యాదవరెడ్డి, మార్నేని రవీందర్రావు, ఈవీ శ్రీనివాస్రావు, ముద్దసాని సహోదర్రెడ్డి ఆస్పత్రికి చేరుకున్నారు. ఆరోగ్య పరిస్థితి తెలుసుకున్నారు. అదే విధంగా కేటీఆర్, హరీశ్రావు, ఎమ్మెల్సీ పోచంపల్లి శ్రీనివాస్రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ తక్కళ్లపల్లి రవీందర్రావు, శంబీపూర్ రాజు, హైదరాబాద్ నుంచి పలువురు సీనియర్ నాయకులు ఆస్పత్రికి చేరుకున్నారు. భార్య పెద్ది స్వప్నతో మాట్లాడి సుదర్శన్రెడ్డి ఆరోగ్య పరిస్థితి తెలుసుకున్నారు. పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని, కార్యకర్తలు ఆందోళన చెందవద్దని, మెరుగైన చికిత్స కోసం సికింద్రాబాద్లోని యశోద ఆస్పత్రికి తరలిస్తున్నట్లు వారు చెప్పారు. కాగా, సుదర్శన్రెడ్డి ఆరోగ్యంపై సోషల్ మీడియాలో రకరకాలుగా ప్రచారం జరగడంతో వైద్యులు తప్పుడు ప్రచారమని కొట్టిపారేశారు. డాక్టర్కు అభినందనల వెల్లువ కొద్దిరోజుల క్రితం మాజీ ఎమ్మెల్యే మార్తినేని ధర్మారావు, ఇప్పుడు మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి ప్రాణాలను కార్డియాలజిస్ట్ మమత కాపాడారు. ఇద్దరు మాజీ ఎమ్మెల్యేలను కాపాడిన ఆమెను పలువురు ప్రశంసలతో ముంచెత్తారు. గంటపాటు శ్రమించి పట్టువదలకుండా అంకితభావంతో సీపీఆర్ చేసి పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి ప్రాణాలు కాపాడిన మమతకు బీఆర్ఎస్ శాసనసభాపక్ష ఉపనేత హరీశ్రావు ఎక్స్లో అభినందనలు తెలిపారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డికి గుండెపోటు తీవ్ర అస్వస్థత.. ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లిన కుటుంబసభ్యులు భారీగా తరలివచ్చిన బీఆర్ఎస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు మాజీ మంత్రులు కేటీఆర్, హరీశ్రావు పరామర్శ
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ప్రత్యామ్నాయం వైపు అడుగులుజనగామ రూరల్: ఎల్నినో నేపథ్యంలో ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగును ప్రోత్సహించేందుకు జిల్లా యంత్రాంగం కృషి చేస్తూ ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు జిల్లా వ్యాప్తంగా నేటి (సోమవారం) నుంచి 29 వరకు ఉదయం 10.00 గంటల నుంచి జిల్లాలోని ఎంపిక చేసిన రైతు వేదికల్లో విత్తన మేళాలు నిర్వహించనున్నారు. జిల్లాలో వరి పండించడానికి బదులుగా తక్కువ నీరు అవసరమయ్యే ఆరుతడి పంటలపై రైతులకు అవగాహన కల్పించనున్నారు. విత్తన ఎంపిక సాగు పద్ధతులు వరి పంటకు బదులుగా సాగు చేయదగిన ప్రత్యామ్నాయ పంటలైన కంది, పెసర, మినుములు, నువ్వులు, జొన్న, మొక్కజొన్న, సజ్జలు, కొర్రలు, రాగులు తదితర పంటల నాణ్యమైన విత్తనాలు వివిధ విత్తన సంస్థలు, సహకార సంఘాలు వ్యవసాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక స్టాళ్లలో రైతులకు అందుబాటులో ఉంటాయి. అదేవిధంగా రైతులకు పంటల ఎంపిక, విత్తనాల మోతాదు, సాగు యాజమాన్య పద్ధతులు, ప్రభుత్వ పథకాలపై వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు సాంకేతిక సలహాలు అందించనున్నారు. ఏదైనా రైతు కోరుకున్న విత్తన రకం సంబంధిత రైతు వేదికలో అందుబాటులో లేకపోతే, వ్యవసాయ శాఖ ద్వారా ఇతర కేంద్రాల నుంచి ఆ విత్తనాన్ని సమకూర్చి రైతుకు అందించేలా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయనున్నారు. జిల్లాలోని రైతులు విత్తన మేళాను సద్వినియోగం చేసుకొని, ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ప్రత్యామ్నాయ పంటలను ఎంపిక చేసుకొని నాణ్యమైన విత్తనాలను కొనుగోలు చేయాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. నేటి నుంచి 29వరకు రైతు వేదికల్లో విత్తన మేళాలు రైతులకు ఆరుతడి పంటలపై అవగాహన సందేహాల నివృత్తికి అందుబాటులో హెల్ప్లైన్ నంబర్లు బచ్చన్నపేట – బచ్చన్నపేట రైతు వేదిక చిల్పూర్ – మల్కాపూర్ రైతు వేదిక దేవరుప్పుల – దేవరుప్పుల రైతు వేదిక స్టేషన్ ఘన్పూర్ – స్టేషన్ ఘన్పూర్ రైతు వేదిక జనగామ – ఓబుల్కేశవాపూర్ రైతు వేదిక కొడకండ్ల – ఏడునూతుల రైతు వేదిక లింగాలఘనపురం – బండ్లగూడెం రైతు వేదిక నర్మెట – నర్మెట రైతు వేదిక పాలకుర్తి – పాలకుర్తి రైతు వేదిక రఘునాథపల్లి – రఘునాథపల్లి రైతు వేదిక జఫర్గఢ్ – జఫర్గఢ్ రైతు వేదిక తరిగొప్పుల – తరిగొప్పుల రైతు వేదికసాగు పరిస్థితులు ఆర్థం చేసుకొని రైతులు తమకు ఉన్న భూమిలో నీటి లభ్యతకు సరిపోను వరి సాగుతో పాటు ప్రత్యామ్నాయ పంటలు కంది, పెసర, మినుములు, కొర్రలు వంటి పంటల సాగుపై ఆసక్తి పెంచుకోవాలి. పంట మార్పిడి వల్ల దిగుబడితో పాటు ఆర్థిక వనరులు పెరుగుతాయి. రైతులు వ్యవసాయ అధికారుల సూచనలు పాటించి సాగు చేయాలి. హెల్ప్లైన్ 1950,1800 425 6605 నంబర్లలో సంప్రదిస్తే అధికారులు తగిన సూచనలు ఇస్తారు. – సందీప్ కుమార్ ఝా, కలెక్టర్
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జలసిరి భాగ్యంజనగామ: దేశంలో భూగర్భ జలాల మట్టాన్ని పెంపొందించడం, వర్షపు నీటిని సద్వినియోగం చేయడం, నీటి వనరులను స్థిరంగా సంరక్షించడం లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ‘జలసిరి’ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేస్తోంది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో వర్షపు నీటి సంరక్షణ నిర్మాణాలు, ఇంకుడు గుంతల వంటి చర్యలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. ప్రజల భాగస్వామ్యంతో నీటి సంరక్షణపై అవగాహన కల్పించడం, ప్రతీ గ్రామంలో స్థానిక అవసరాలకు అనుగుణంగా కార్యాచరణ ప్రణాళికలు రూపొందించడం జరుగుతుంది. భూగర్భజలాల వినియోగాన్ని శాసీ్త్రయంగా పర్యవేక్షిస్తూ నీటి వృథాను నివారించే చర్యలు చేపడుతున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సమన్వయంతో దీనిని సమర్థవంతంగా అమలు చేస్తూ, నీటి వనరుల సంరక్షణ ద్వారా సుస్థిర అభివృద్ధి సాధించడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా కేంద్రం ముందుకు సాగుతోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం జలసిరి కార్యక్రమంలో భూగర్భ జలాల లభ్యత ఆధారంగా బావుల తవ్వకాలకు మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. సహజంగా పునరుద్ధరణ అయ్యే భూగర్భ జలాల కంటే అధికంగా నీటి వినియోగం జరుగుతున్న ప్రాంతాల్లో కొత్త బావుల తవ్వకాలకు అనుమతి లేదు. జిల్లాలోని 280 గ్రామపంచాయతీల్లో 76 గ్రామపంచాయతీలు ఈ పరిధి లోకి రావడంతో అక్కడ బావుల తవ్వకాలు చేపట్టరు. బచ్చన్నపేట–13, నర్మెట–3, తరిగొప్పుల–4, జనగామ–14, లింగాలఘణపురం –4, దేవరుప్పుల–6, పాలకుర్తి–7, కొడకండ్ల–6, స్టేషన్ ఘన్న్పూర్–3, రఘునాథపల్లి–6, జఫర్గఢ్–4, చిల్పూర్–3 గ్రామపంచాయతీలు ఇందులో ఉన్నాయి. మిగిలిన 104 గ్రామ పంచాయతీల్లో ఒక్కో మండలానికి ఐదు బావుల చొప్పున అనుమతి ఇవ్వగా, ఒక్కో బావికి రూ.3 లక్షల చొప్పున కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆర్థిక సాయం అందిస్తుంది. ఎస్సీ, ఎస్టీ, సన్న, చిన్నకారు రైతులకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నారు. ప్రభుత్వ బంజరు, అసైన్డ్ భూములకు తొలి ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. ఐదు ఎకరాల్లోపు పాస్బుక్, గ్రామ పంచాయతీ తీర్మాణం, సన్న, చిన్నకారు రైతు ధ్రువీకరణ పత్రాలు తప్పనిసరి. కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా ఆదేశాల మేరకు 2026–27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి వీబీజీ రాంజీ(ఉపాధిహామీ) కార్యక్రమం అమలులో భాగంగా జిల్లాలోని అన్ని మండలాలకు భౌతిక లక్ష్యాలను ఖరారు చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉపాధి కల్పన, గ్రామ పంచాయతీ అభివృద్ధి ప్రణాళికలతో అనుసంధానం, జిల్లా లక్ష్యాల సాధనకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు అన్ని ఎంపీడీఓల మండల కార్యాచరణ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయడం, గ్రామ పంచాయతీలకు లక్ష్యాలను వెంటనే పంపిణీ చేయడం, నిరంతర ఉపాధి కల్పన, నిధుల వినియోగాన్ని నిరంతరం పర్యవేక్షించడం, సాంకేతిక, పరిపాలనా అనుమతులు పూర్తి చేయడం, ఎంఐఎస్ ద్వారా రోజు వారీ పురోగతిని డీఆర్డీఏ ద్వారా కలెక్టర్కు సమర్పించడం వంటి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా 2,340 హార్టికల్చర్ ఎకరాలు, 2 వేల లబ్ధిదారులు, 7,020 ఫార్మ్ పాండ్లు, 2,340 రీఛార్జ్ పిట్లు, 585 నాడెప్, వెర్మీ యూనిట్లు, 270 ఫిష్ ట్యాంక్ పనులు, 54వేల వ్యక్తిగత సోక్పిట్ పనులు, 270 కమ్యూనిటీ సోక్పిట్లు చేపట్టాలని లక్ష్యంగా నిర్ణయించారు. మండలాల వారీ లక్ష్యాలను కచ్చితంగా అమలు చేసి గ్రామీణ ఉపాధి, మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి, శాశ్వత ఆస్తుల సృష్టిలో జిల్లా నిర్దేశిత లక్ష్యాలను పూర్తిస్థాయిలో సాధించాలని కలెక్టర్ ఆదేశాల్లో పేర్కొన్నారు. మండలానికి 5 బావుల తవ్వకం ప్రభుత్వ, బంజరు భూములు, సన్న, చిన్నకారు రైతులకు ప్రాధాన్యం 76 జీపీలకు కొత్త బావులకు నో.. మిగిలిన చోట్ల గ్రీన్సిగ్నల్ 2026–27కు మండలాల వారీగా పనుల టార్గెట్ కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో అభివృద్ధి పనుల భారీ లక్ష్యాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న జలసిరి కార్యక్రమం ద్వారా భూగర్భ జలాల సంరక్షణకు కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా ఆదేశాల మేరకు ముందుకెళ్తున్నాం. అధిక నీటి వినియోగం ఉన్న గ్రామపంచాయతీల్లో కొత్త బావులకు అనుమతి ఉండదు. అర్హత ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఒక్కో మండలానికి ఐదు బావులకు అవకాశం కల్పించాం. ఎస్సీ, ఎస్టీ, సన్న, చిన్నకారు రైతులకు ప్రాధాన్యమిస్తాం. మండలాల వారీగా లక్ష్యాలు నిర్ధేశించుకుని పనులు చేపడుతాం. – ఆర్.భాస్కర్, పీడీ, డీఆర్డీఓ
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అసాంఘిక శక్తులపై ఉక్కుపాదంసాక్షి ప్రతినిధి, వరంగల్: ప్రజల ప్రశాంత జీవనానికి భంగం కలిగించే అసాంఘిక శక్తులపై ఉక్కుపాదం మోపుతామని వరంగల్ పోలీస్ కమిషనర్ ఎన్.శ్వేత స్పష్టం చేశారు. నేరాలకు పాల్పడే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్లో ఆదివారం మీడియా సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడారు. నగరంలో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణకు అత్యాధునిక సీసీ కెమెరాల నెట్వర్క్తో పాటు నిరంతరం పెట్రోలింగ్ నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ప్రజల్లో భద్రతాభావాన్ని పెంపొందించడమే లక్ష్యంగా పోలీసులు పనిచేస్తున్నట్లు చెప్పారు. నేరాల నియంత్రణ కోసం గతంలో పని చేసిన పోలీస్ అధికారులు.. ప్రజలు, ప్రజాప్రతినిధులు, ఇతర సంస్థల భాగస్వామ్యంతో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశారని, వాటిని పునరుద్ధరించడంతో పాటు కొత్తగా కూడా సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేస్తామని ఆమె పేర్కొన్నారు శాంతిభద్రతల పరిరక్షణకు చర్యలు గంజాయి అక్రమ రవాణా, మాదకద్రవ్యాల విక్ర యం, రౌడీషీటర్ల కదలికలపై ప్రత్యేక నిఘా కొనసాగుతోందని సీపీ వెల్లడించారు. ఇతర ప్రాంతాల నుంచి గంజాయి రవాణ అరికట్టేందుకు చర్యలు చేపడతామన్నారు. మరింత పటిష్టంగా శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ కోసం పకడ్బందీ చర్యలు కొనసాగిస్తున్నామన్నారు. నేరాలకు పాల్పడితే ఉపేక్షించేది లేదు.. ప్రజల భద్రతకు భంగం కలిగించే ఏ చర్యనైనా సహించబోమని సీపీ శ్వేత స్పష్టం చేశారు. నేరాలకు పాల్పడిన వారిపై చట్టం ప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకోవడంతోపాటు అవసరమైతే నిరోధక చర్యలను కూడా అమలు చేస్తామని తెలిపారు. కమిషనరేట్ పరిధిలో రౌడీషీటర్లను గుర్తించి కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించి పోలీసు కట్టుబాట్లను సూచిస్తామని వివరించారు. సుమారు 700 మంది రౌడీషీటర్లు ఉన్నట్లు గుర్తించామని, త్వరలోనే అన్ని చర్యలు తీసుకుంటామని, పోలీస్ యాక్షన్ త్వరలోనే చూస్తారని ఆమె ధీమా వ్యక్తం చేశారు శాంతిభద్రతల పరిరక్షణలో ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రజలు, మీడియా కీలక భాగస్వాములని సీపీ శ్వేత అన్నారు. అనుమానాస్పద కార్యకలాపాలు, నేరాలకు సంబంధించిన సమాచారం వెంటనే పోలీసులకు అందిస్తే త్వరితగతిన స్పందించి చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. పోలీసులకు సమాచారం అందించే వారి సమాచారం గోప్యంగా ఉంచుతామన్నారు. ప్రజల భద్రతకు భంగం కలిగిస్తే కఠిన చర్యలు మీడియా సమావేశంలో సీపీ ఎన్.శ్వేత
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ఉత్సాహంగా విజయ్ దివస్ 5కే రన్జనగామ రూరల్: కార్గిల్ విజయ్ దివస్ సందర్భంగా జనగామ రన్నర్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం పట్టణంలోని బతుకమ్మకుంట వద్ద 5కే రన్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా జనగామ రన్నర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు కసాబు రమేశ్ మాట్లాడుతూ.. వీర జవాన్ల త్యాగాన్ని ప్రతీ భారతీయుడు స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలన్నారు. కార్యక్రమంలో రన్నర్స్ గౌరవ అధ్యక్షుడు పానుగంటి శ్రీని వాస్, పిట్టల సత్యం, మల్లికార్జునాచారి, అబ్బాస్, రాంచందర్, ఆంజనేయులు, శ్రీరాముల మల్లేష్, బాల్ని నాగరాజు, నల్ల మధు, అరవింద్, మురళీకృష్ణ, చంద్రశేఖర్, శాడ పోచయ్య, నవీన్, కుమారస్వామి, భాస్కర్, శ్రవణ్, సందీప్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మార్షల్ ఆర్ట్స్ అభివృద్ధికి కృషిచేయాలిజనగామ రూరల్: మార్షల్ ఆర్ట్స్ అభివృద్ధికి మాస్టర్లు సమష్టిగా కృషి చేయాలని జిల్లా అధ్యక్షుడు ఓరుగంటి సంతోష్ కుమార్ అన్నారు. ఆదివారం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఎండీ అబ్బాస్ అధ్యక్షతన ఆల్ స్టైల్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ జనరల్ బాడీ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ..జిల్లా వ్యాప్తంగా మార్షల్ ఆర్ట్స్ అభివృద్ధికి యువతలో ఆత్మరక్షణ నైపుణ్యాలు, క్రమశిక్షణ పెంపొందించేందుకు శిక్షణా కార్యక్రమాలు, సభ్య త్వ నమోదు, జిల్లా స్థాయి పోటీల నిర్వహణకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో సీనియర్ మాస్టర్స్ అడ్వైజరీ కమిటీ మెంబర్ పెచ్చెట్టి త్రివిక్రమ్ రావ్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ బానోత్ బాలు కుమార్, చెరుపల్లి అశోక్, అసోసియేషన్ సభ్యులు అశ్విని, ఎండీ పాషా తదితరులు పాల్గొన్నారు. రూ.2.50లక్షల ఎల్ఓసీ అందజేతచిల్పూరు: అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఓ బాధితురాలికి ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి భారీ ఎల్ఓసీ అందించారు. మండలంలోని మల్కాపూర్ గ్రామానికి చెందిన కేశిరెడ్డి సునీత అనా రోగ్యంతో బాధపడుతూ హైదరాబాద్ నిమ్స్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతోంది. ఎమ్మెల్యే కడి యం శ్రీహరి చొరవతో బాధితురాలి వైద్య ఖ ర్చుల నిమిత్తం సీఎంఆర్ఎఫ్ ద్వారా రూ.2.50 లక్షల ఎల్ఓసీని ఆదివారం అందించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ.. సీఎంఆర్ఎఫ్ పేదల పాలిట సంజీవని అన్నారు. బలాకా, విజయా క్రమాల్లో భద్రకాళి అమ్మవారు హన్మకొండ కల్చరల్: భద్రకాళి దేవాలయంలో శాకంబరీ ఉత్సవాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా ఆదివారం అమ్మవారికి బలా కా, విజయా క్రమాల్లో పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయ ప్రధానార్చకుడు భద్రకాళి శేషు ఆధ్వర్యంలో వేదపండితులు నిత్యాహ్నికపూజలు చతుస్థానార్చనలు చేశారు. స్నపనమూర్తిని కాళీకల్పకం ప్రకారం బలాకా అమ్మవారుగా, బోగభేరాన్ని షోడశీక్రమంలో విజయా నిత్యగా అలంకరించారు. ప్రశాంతంగా ఉచిత కోచింగ్ అర్హత పరీక్ష కేయూ క్యాంపస్: ఎస్సీ, ఎస్టీ స్టడీ సర్కిల్ ఆధ్వర్యంలో ఉమ్మడి జిల్లా అభ్యర్థుల కోసం సివిల్ సర్వీసెస్లో ఉచిత శిక్షణ కోసం నిర్వహించిన అర్హత పరీక్ష ఆదివారం హనుమకొండలోని ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాలలో ప్రశాంతంగా ముగిసింది. కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ ఎస్.జ్యోతి, షెడ్యూల్డ్ కులాల అభివృద్ధి శాఖ జిల్లా అధికారి నిర్మల, ఎస్సీ స్టడీ సర్కిల్ ఉమ్మడి జిల్లా డైరెక్టర్ జగన్మోహన్ పర్యవేక్షించారు.
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వైద్యరంగానికి భారీ ఊతంసాక్షిప్రతినిధి, వరంగల్ : డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ (డీఎంఈ) పరిధిలో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్ట్, ఔట్సోర్సింగ్, హానరేరియం, ఎంటీఎస్ ఉద్యోగాల కొనసాగింపునకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో ఏడాదిపాటు అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ ఉద్యోగాలు 2027 మార్చి 31 వరకు లేదా రెగ్యులర్ నియామకాలు పూర్తయ్యే వరకు కొనసాగనున్నాయి. అలాగే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న జిల్లాల వైద్యకళాశాలలు, బోధనాసుపత్రులకు వివిధ కేడర్లలో పోస్టులు మంజూరు చేసిన ప్రభుత్వం.. ఉమ్మడి వరంగల్కు పెద్దపీట వేసింది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వ కార్యదర్శి సిక్తా పట్నాయక్ ఇటీవల ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. భారీగా పోస్టుల కేటాయింపు... ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాల వైద్య కళాశాలలు, బోధనాసుపత్రులకు వివిధ కేటగిరీల్లో సుమారు 564 పోస్టులను మంజూరు చేశారు. ముఖ్యంగా అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్లు, సీనియర్ రెసిడెంట్లు, ట్యూటర్లు, అనస్థీషియా టెక్నీషియన్లు, సాంకేతిక సిబ్బంది, ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. ● హనుమకొండకు 3 అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు, 10 అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్లు, వరంగల్ జిల్లా కింద 40 అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు, 20 అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్లు, అనస్థీషియా టెక్నీషియన్లు, ఇతర సాంకేతిక సిబ్బందిని కేటాయించారు. ● ఎంజీఎం/కాకతీయ మెడికల్ కాలేజీ పరిధిలో 145 అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు, 15 ప్రొఫెసర్లు, ఏసీ మెకానిక్, ఆడియాలజిస్ట్ పోస్టులు ఇచ్చారు. ● మహబూబాబాద్కు 50 మంది అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు, 35 అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్లు, అనస్థీషియా టెక్నీషియన్లు, ఇతర సిబ్బందిని కేటాయించారు. ● ములుగు జిల్లాకు 56 మంది అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు, 28 అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్లు, 7 ట్యూటర్లు, అనస్థీషియా పోస్టులు ఇచ్చారు. ● జనగామకు15 మంది అసిస్టెంట్, 26 మంది అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్లు, అనస్థీషియా టెక్నీషియన్లు, ఇతర సిబ్బందిని కేటాయించారు. ● జయశంకర్ భూపాలపల్లికి 53 అసిస్టెంట్, 22 అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్లు, ఇతర సాంకేతిక పోస్టులు మంజూరు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. వేతనాలకూ భారీ వ్యయం.. అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లకు నెలకు రూ.1.25 లక్షలు, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్లకు రూ.1.50 లక్షలు, ప్రొఫెసర్లకు రూ.1.90 లక్షలు, సీనియర్ రెసిడెంట్లకు రూ.1,06,461, ట్యూటర్లకు రూ.55 వేల వరకు పారితోషికం చెల్లించనున్నారు. ఇతర ఔట్సోర్సింగ్, సాంకేతిక సిబ్బందికి సంబంధిత ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల ప్రకారం వేతనాలు అందజేయనున్నారు. ఈ ఉద్యోగుల వేతనాల కోసం బోధనాసుపత్రులు, మెడికల్ కాలేజీలు, రిమ్స్, నర్సింగ్ కాలేజీలకు సంబంధించిన బడ్జెట్ హెడ్ల నుంచి ఖర్చు చేయాలని కూడా ప్రభుత్వం ఆ ఉత్తర్వులో ఆదేశించింది. కాగా ఉమ్మడి జిల్లాలో కాకతీయ మెడికల్ కాలేజీ, ఎంజీఎం , కొత్తగా ఏర్పాటైన ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీల బోధన, వైద్య సేవలు కొనసాగేందుకు ఈ ఉత్తర్వులు మరింత కీలకంగా మారనున్నాయి. డీఎంఈ పరిధిలో పోస్టుల కొనసాగింపు..కొత్తగా కేటాయింపులు బోధనాసుపత్రులు, మెడికల్ కాలేజీలకు భరోసా
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డిజిటల్ తెరపై!ఇంటర్ పాఠాలు..జనగామ రూరల్: ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానానికి అనుగుణంగా విద్యాబోధనలోనూ మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. బోర్డులపై పాఠాలు బోధించే పద్ధతికి స్వస్తి పలికారు. పాఠశాలల్లో అమలవుతున్న డిజిటల్ తరగతుల తరహాలో ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లోనూ డిజి టల్ తెరలపై అధ్యాపకులు పాఠాలు బోధించేలా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. 28 డిజిటల్ స్క్రీన్లు.. ఇంటర్ విద్య కమిషనర్ ఎస్.కృష్ణఆదిత్య వినూత్న ఆలోచనలతో కార్పొరేట్ కళాశాలల్లో కూడా లేని విధంగా ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో పేద విద్యార్థుకుల ఉత్తమ భోధన అందించాలనే ఉద్దేశ్యంతో ఇంటరాక్టివ్ ప్లాట్ ప్యానెల్స్ ఇంటరాక్టివ్ ప్యానెల్స్ (ఐడీపీ)ను జిల్లాలోని 7 కళాశాలలకు నాలుగు చొప్పున మొత్తం 28 అందించారు. డిజిటల్ స్క్రీన్ల ద్వారా పాఠ్యాంశాలను వీడియోలు, యానిమేషన్లు, గ్రాఫిక్స్ రూపంలో చూపించడంతో విద్యార్థులకు పాఠాలు సులభంగా అర్థమవుతాయి. గణితం, భౌతికశాస్త్రం, రసాయన శాస్త్రం వంటి క్లిష్టమైన సబ్జెక్టుల్లోని పాఠ్యాంశాలను విజువల్ పద్ధతిలో నేర్చుకునే అవకాశం ఏర్పడుతుంది. వీటిని ఉపయోగించుకోవడానికి విద్యార్థులు ప్రభుత్వ కళాశాలలో ప్రవేశాలు పొందాలని ఈనెల 31 వర కు అవకాశం ఉందని డీఐఈఓ జితేందర్రెడ్డి తెలి పారు. అలాగే రానున్న రోజుల్లో మధ్యాహ్న భోజనం కూడా అమలు కానుండడంతో విద్యార్థులకు మంచి అవకాశమే. ఆన్లైన్ శిక్షణకు కీలకం.. ఈ ప్యానెల్స్ ద్వారా బోధనతోపాటు వివిధ పోటీపరీక్షలకు సంబంధించిన శిక్షణను సద్వినియోగం చేసుకో వచ్చు. విద్యార్థులను ఐఐటీ, నీట్లాంటి ప్రవేశ పరీక్షలకు సిద్ధం చేసేందుకు ఆన్లైన్ శిక్షణను ఉపయోగించుకునే వీలుంది. ఖాన్ అకాడమీ, ఫిజిక్స్వాలా వంటి శిక్షణ సంస్థల నుంచి విద్యార్థులు శిక్షణ పొందేందుకు ఎంతో కీలకంగా పనిచేయనున్నాయి. విద్యుత్, ఇంటర్నెట్.. ఒక్కో కళాశాలకు రూ.6లక్షలకు పైగా వెచ్చిస్తున్నారు. అధ్యాపకుడి కేంద్రంగా ఇంటరాక్టివ్ బోధన కోసం రెండు ఐఎఫ్బీ స్క్రీన్లు, విద్యార్థుల విజువల్ లెర్నింగ్ ఉపయోగపడేలా మరో రెండు ఐడీపీ మొత్తం నాలుగు స్క్రీన్లను ఏర్పాటు చేశారు. ఇందుకోసం అవసరమైన విద్యుత్, ఇంటర్నెట్, సౌండ్ సిస్టమ్ వంటి వసతులను అప్గ్రేడ్ చేయనున్నారు. బోధనలో సౌలభ్యం.. ఎస్ఈడీ వినియోగంతో అధ్యాపకులకు బోధన మరింత సులభంగా మారనుంది. డిజిటల్ కంటెంట్, ప్రజెంటేషన్లు, ఆన్లైన్ విద్యావనరులను నేరుగా తరగతిగదిలో ఉపయోగించవచ్చు. ఒకే పాఠాన్ని అన్ని తరగతుల విద్యార్థులకు ఒకేలా బోధించే అవకాశం ఉండటం, నాణ్యత పెరగడం వంటి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. గ్రామీణ ప్రాంత పేద విద్యార్థులు సైతం కార్పొరేట్ స్థాయి బోధన అందడానికి ఈ కార్యక్రమం ఉపయోగపడనుంది. ఇప్పటికే ఎల్ఈడీలు, పరికరాలు అమరిక రానున్న రోజుల్లో మధ్యాహ్న భోజనం అమలు ఈనెల 31 వరకు అడ్మిషన్లకు అవకాశంప్రభుత్వ కళాశాలలను కార్పొరేట్కు దీటుగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. అందులో భాగంగా ప్రభుత్వం మౌలిక వసతులతో పాటు డిజిటల్ స్క్రీన్లను ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్య అందుతుంది. పోటీ పరీక్షల్లో సైతం విజయాలు సాధించేందుకు అవకాశం ఉంది. ప్రభుత్వ కళాశాలల్లో ఉత్తమ అధ్యాపకులు ఉన్నారు.. విద్యార్థులు సద్వినియోగం చేసుకొని ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించాలి.
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‘ఏకాదశి’ శోభఆలయాలకు జనగామ: తొలి ఏకాదశి సందర్భంగా జిల్లా వ్యాప్తంగా వైష్ణవ, శైవ ఆలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడాయి. ప్రత్యేక దర్శనాలు, అభిషేకాలు, అర్చనలు, అలంకరణలు నిర్వహించారు. పట్టణంలోని బాణాపురం శ్రీ వెంకటేశ్వరస్వామి, గుండ్లగడ్డ శ్రీ ఉమామహేశ్వరస్వామి, శ్రీ సంతోషిమాత, ఉప్పలమ్మ సహిత శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి, గణేష్ స్ట్రీట్ ఆంజనేయస్వామి, మహంకాళమ్మ, పోచమ్మ, బతుకమ్మ కుంట శ్రీ విజయ దుర్గామాత, సాయిబాబా, శ్రీ కన్యకాపరమేశ్వరి, శ్రీ చెన్నకేశస్వామి, మూలబావి శ్రీ హనుమత్ రామచంద్రస్వామి, హనుమాన్ ఆల యాల్లో ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు, అలంకరణలు నిర్వహించారు. గుండ్లగడ్డ ఉమామహేశ్వరస్వామి ఆలయం, శ్రీ సంతోషిమాత ఆలయాల్లో ఘటాభిషేకం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. డీసీపీ రాజమహేంద్ర నాయక్ పాల్గొని ఘటాభిషేకం నిర్వహించారు. మంచి వర్షాలు కురిసి పాడిపంటలు సమృద్ధిగా పండాలని కోరుతూ అన్ని ఆలయాల్లో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు.
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వినియోగదారులకు నాణ్యమైన సేవలుస్టేషన్ఘన్పూర్: విద్యుత్ పంపిణీ వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేయడంతో పాటు వినియోగదారులకు వేగవంతమైన, నాణ్యమైన సేవలు అందించడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నామని టీజీ ఎన్పీడీసీఎల్ డైరెక్టర్(ఆపరేషన్స్) టి.మధుసూదన్ అన్నారు. జనగామ సర్కిల్లోని స్టేషన్ఘన్పూర్ డివిజన్లో ఘన్పూర్ సెక్షన్, సబ్ డివిజన్ కార్యాలయం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన మొబైల్ ట్రాలీ డీటీఆర్ వాహనాన్ని ఆయన శనివారం ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మధుసూదన్ మాట్లాడుతూ..డీటీఆర్ దెబ్బతిన్న సందర్భాల్లో ఈ మొబైల్ ట్రాలీ వాహనం ద్వారా ట్రాన్స్ఫార్మర్లను సులభంగా తరలించి తక్షణమే ప్రత్యామ్నాయ డీటీఆర్ను ఏర్పాటు చేయడం ద్వా రా విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరణకు పట్టే సమయం గణనీయంగా తగ్గుతుందన్నారు. ఎస్ఈ చెరుకు సంపత్రెడ్డి, ఏడీఈలు రణధీర్రెడ్డి, స్వామిరెడ్డి, ఏఈలు శివకుమార్, శంకర్ పాల్గొన్నారు. 33 కేవీ ఇంటర్ లింక్ లైన్ ప్రారంభం రఘునాథపల్లి: మౌలిక సదుపాయాల బలోపేతంలో భాగంగా 33 కేవీ జనగామ ఫీడర్ ట్యాపింగ్ పాయింట్ నుంచి 33/11 కేవీ నిడిగొండ సబ్స్టేషన్ వరకు నిర్మించిన 33 కేవీ ఇంటర్ లింక్ లైన్ను నిడిగొండ సబ్స్టేషన్లో టీజీ ఎన్పీడీసీఎల్ డైరెక్టర్(ఆపరేషన్స్) టి.మధుసూదన్ ప్రారంభించారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సాంకేతిక లోపాలు తలెత్తినప్పుడు ప్రత్యామ్నాయ మార్గంలో విద్యుత్ సరఫరా కొనసాగించగలిగే సామర్థ్యం ఈ ఇంటర్లింక్ లైన్ ద్వారా ఉంటుందన్నారు. సూపరింటెండెంట్ ఇంజనీర్ సంపత్రెడ్డి, ఏడీఈ(కన్స్ట్రక్షన్) స్వామిరెడ్డి, రఘునాథపల్లి ఆపరేషన్ ఏడీఈ సుధాకర్, కన్స్ట్రక్షన్ ఏఈ రమేశ్, అపరేషన్ ఏఈ రాహుల్ పాల్గొన్నారు. ఎన్పీడీసీఎల్ డైరెక్టర్ మధుసూదన్
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మాదకద్రవ్యాలకు దూరంగా ఉండండిజనగామ: మాదకద్రవ్యాలకు దూరంగా ఉండి యువత తమ నైపుణ్యాలను సమాజాభివృద్ధికి ఉపయోగించాలని డీసీపీ రాజమహేంద్ర నాయక్, నార్కోటిక్ విభాగం సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ రవీందర్, పిలుపునిచ్చారు. శనివారం మాదకద్రవ్యాలను నిర్మూలించి వికసిత్ భారత్ నిర్మాణంలో యువత పాత్రను పెంచేందుకు యువజన కార్యక్రమాలు, క్రీడల మంత్రిత్వశాఖ ఆధ్వర్యంలో యశ్వంతపూర్లోని క్రీస్తుజ్యోతి ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో నషా ముక్త్ ఫర్ వికసిత్ భారత్లో భాగంగా మైభారత్ జిల్లా స్థాయి అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. అనంతరం డీసీపీ మాట్లాడుతూ విద్యార్థులతో మాదకద్రవ్య వ్యతిరేక ప్రమాణం చేయించారు. మాదకద్రవ్యాల నిర్మూలన అంశంపై సీజేఐటీ విద్యార్థిని అలేఖ్య చేసిన ప్రసంగం అందరినీ ఆకట్టుకుంది. ఆమెను డీసీపీ బంగారు పతకంతో సత్కరించి ధైర్యశాలి అని అభినందించారు. ఇందులో డిగ్రీ, ఫార్మసీ, ఇంజనీరింగ్ కళాశాలల విద్యార్థులు హాజ రయ్యారు. కార్యక్రమ నిర్వాహకుడు నవీన్, కళా శాల ప్రిన్సిపాల్ ఎస్.చంద్రశేఖర్రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. సీజేఐటీ సదస్సులో డీసీపీ రాజమహేంద్ర నాయక్
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ప్రత్యామ్నాయమే ప్రయోజనకారిజనగామ: ఎల్నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తీవ్ర వర్షాభావం నెలకొందని, జిల్లా కూడా దుర్భర పరిస్థి తులను ఎదుర్కొంటోందని తెలంగాణ రైతు విజ్ఞాన కేంద్రం శాస్త్రవేత్త, జనగామ కో ఆర్డినేటర్ డాక్టర్ వి.రమ్య తెలిపారు. శనివారం ఆమె మాట్లాడుతూ ఎల్నినో నేపథ్యంలో జిల్లా రైతులకు పలు సూచనలు, సలహాలు అందించారు. రైతులు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అప్రమత్తంగా ఉండి శాసీ్త్రయ యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించాలని ఆమె సూచించారు. జూన్ 1 నుంచి జూలై 22 వరకు జిల్లాలో సాధారణంగా 261.1 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు కావాల్సి ఉండగా, కేవలం 143.8 మిల్లీమీటర్లు మాత్రమే నమోదై 44.9 శాతం వర్షపాతం లోటు ఏ ర్పడిందన్నారు. జిల్లాలో మొత్తం 3,59, 281 ఎకరాల సాధారణ సాగు విస్తీర్ణానికి గాను ఇప్పటివరకు 2,41,193 ఎకరాల్లో (67.13 శాతం) మాత్రమే సాగు పూర్తయిందన్నారు. ప్రధాన పంటల్లో పత్తి 1,38,325 ఎకరాల్లో సాగై సాధారణ విస్తీర్ణాన్ని అధిగమించి 100.86 శాతం నమోదు చేయగా, వరి 95,653 ఎకరాల్లో (45.81 శాతం), మొక్కజొన్న 25.37 శాతం, పెసర 2,305 ఎకరాల్లో (33.61శాతం), మినుము 562 ఎకరాల్లో (67.22 శాతం) సాగైనట్లు వెల్లడించారు. యాజమాన్య పద్ధతులను అనుసరించాలి పొలాల్లో అంతరకృషి చేసి కలుపు మొక్కలను పూర్తిగా తొలగించాలని, రిడ్జ్ అండ్ ఫరో లేదా బోదెలు, చాళ్ల పద్ధతి ద్వారా వర్షపు నీటిని పొలంలోనే నిల్వ చేసి నేల తేమను కాపాడాలని సూచించారు. నత్రజని ఎరువులు (యూరియా) నేలలో తగిన తేమ ఉన్నప్పుడే వేయాలని, అందుబాటులో ఉన్న నీటిని రక్షణాత్మక సాగు నీటికి మాత్రమే వినియోగించాలని పేర్కొన్నారు. రైతులు తమ పొలాలను తరచూ పరిశీ లి స్తూ చీడపీడలను ప్రారంభ దశలోనే గుర్తించాలని, ఆర్థిక నష్టం స్థాయికి చేరినప్పుడు మాత్రమే నిపుణుల సలహాతో నివారణ చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. పత్తి పంట.. పొడి వాతావరణం కొనసాగితే రసం పీల్చే పురుగుల ఉధృతి పెరిగే అవకాశముందని శాస్త్రవేత్త రమ్య పేర్కొన్నారు. ప్రారంభ దశలో వేపనూనె 1,500 పీపీఎం ఎకరానికి 1 లీటరు పిచికారీ చేయాలని సూచించారు. ఉధృతి తీవ్రంగా ఉంటే లీటరు నీటికి 2 మిల్లీ లీటర్లు ఫిప్రోనిల్ లేదా 0.3 గ్రాములు ఫ్లోనికామిడ్ పిచికారీ చేయాలని తెలిపారు. రసాయన రహిత నియంత్రణ కోసం ఎకరానికి 10–15 పసుపు లేదా నీలం రంగు స్టిక్కీ ట్రాప్స్, అలాగే 1–2 సోలార్ లైట్ ట్రాప్స్ ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. వరి పంట.. వరి పంటలో కాండం తొలిచే పురుగు ఉధృతి పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున నివారణకు కార్బోఫ్యూరాన్ 3ఎ గుళికలు ఎకరానికి 10 కిలోలు లేదా కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 4ఎ గుళికలు ఎకరానికి 8 కిలోలు సమానంగా వెదజల్లి, అనంతరం పొలంలో స్వల్పంగా నీరు నిల్వ ఉండేలా చూడాలని సూచించారు. ఆలస్యంగా నాటిన వరి పొలాల్లో ఈ పురుగు ఉధృతి మరింత పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున రైతులు అప్రమత్తత పాటించాలని హెచ్చరించారు. మొక్కజొన్న.. మొక్కజొన్నలో కత్తెర పురుగు ఉధృతి తీవ్రంగా ఉంటే లీటరు నీటికి 0.3 గ్రాములు ఎమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ లేదా 0.4 మిల్లీ లీటర్లు క్లోరాంట్రాని లిప్రోల్ పిచికారీ చేయాలని సూచించారు. వర్షాలు మరింత ఆలస్యమైతే నీటి అవసరం తక్కువగా ఉండే పెసర, మినుము, నువ్వులు, జొన్న, సజ్జలు వంటి ప్రత్యామ్నాయ పంటలను ఎంపిక చేసుకోవాలని ఆమె సూచించారు. మార్కెట్ సౌకర్యం, నాటే మొక్కల లభ్యత ఉన్న ప్రాంతాల్లో లెమన్ గ్రాస్ వంటి సుగంధ పంటలను కూడా ప్రత్యామ్నాయంగా సాగు చేయవచ్చని తెలిపారు. వాతావరణ పరిస్థితులు వేగంగా మారుతున్నందున రైతులు ప్రతిరోజూ వాతావరణ సూచనలను గమనిస్తూ, తెలంగాణ రైతు విజ్ఞాన కేంద్రం, ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం విడుదల చేసే తాజా వ్యవసాయ సలహాలను తప్పనిసరిగా అనుసరించాలని సూచించారు. ప్రస్తుత వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో నేల తేమ సంరక్షణ, పంట రక్షణ, శాసీ్త్రయ యాజమాన్య చర్యలే దిగుబడిని కాపాడే ప్రధాన మార్గాలని పేర్కొన్నారు. వర్షాలు మరింత ఆలస్యమైతే నీటి అవసరం తక్కువగా ఉండే పెసర, మినుము, నువ్వులు, జొన్న, సజ్జలు వంటి ప్రత్యామ్నాయ పంటలను ఎంపిక చేసుకోవాలని ఆమె సూచించారు. మార్కెట్ సౌకర్యం, నాటే మొక్కల లభ్యత ఉన్న ప్రాంతాల్లో లెమన్ గ్రాస్ వంటి సుగంధ పంటలను కూడా ప్రత్యామ్నాయంగా సాగు చేయవచ్చని తెలిపారు. వాతావరణ పరిస్థితులు వేగంగా మారుతున్నందున రైతులు ప్రతిరోజూ వాతావరణ సూచనలను గమనిస్తూ, తెలంగాణ రైతు విజ్ఞాన కేంద్రం, ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం విడుదల చేసే తాజా వ్యవసాయ సలహాలను తప్పనిసరిగా అనుసరించాలని సూచించారు. ప్రస్తుత వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో నేల తేమ సంరక్షణ, పంట రక్షణ, శాసీ్త్రయ యాజమాన్య చర్యలే దిగుబడిని కాపాడే ప్రధాన మార్గాలని పేర్కొన్నారు. ఎల్నినో పరిస్థితులపై రైతుల అప్రమత్తత అవసరం తక్కువ నీరు అవసరముండే పంటలే వేయాలి తెలంగాణ రైతు విజ్ఞాన కేంద్రం శాస్త్రవేత్త రమ్య
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విద్యార్థుల భవిష్యత్తో చెలగాటమాడొద్దుజనగామ రూరల్: నీట్ పేపర్ లీకేజీ ఘటనలో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసిన నేపథ్యంలో జిల్లా కేంద్రంలో శనివారం సాయంత్రం కాంగ్రెస్ జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో నెహ్రూ పార్కు నుంచి అంబేద్కర్ చౌరస్తా వరకు కొవ్వొత్తుల ర్యాలీ నిర్వహించారు. ర్యాలీలో ఘన్పూర్ ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి, పాలకుర్తి ఎమ్మెల్యే యశస్విని రెడ్డి, నియోజకవర్గ ఇన్చార్జ్ కొమ్మూరి ప్రతాప్రెడ్డి, డీసీసీ అధ్యక్షురాలు లకావత్ ధన్వంతీ లక్ష్మీనారాయణ నాయక్ పాల్గొని విద్యార్థుల పోరా టానికి సంఘీభావం ప్రకటించారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో చెలగాటం ఆడే విధానాలను సహించబోమని, ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా కేంద్రం కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. కొమ్మూరి మాట్లాడుతూ..మోదీ ప్రధాని పదవికి రాజీనామా చేసి రాహుల్ గాంధీకి అప్పగించాలన్నారు. కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ కడకంచి బాలమణి, జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు లింగాల జగదీష్చంద్రారెడ్డి, గ్రంథాలయ చైర్మన్ మారజోడు రాంబాబు, నామాల బుచ్చయ్య, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ వినయ్ కుమార్, కౌన్సిలర్లు దిలీప్ కుమార్ రెడ్డి, వేముల సత్యనారాయణరెడ్డి, ఎర్రమల్ల సుధాకర్, చింతకింది మల్లేశం పాల్గొన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో కొవ్వొత్తుల ర్యాలీ
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డిల్లెం బల్లెం.. బీరన్నకు బోనంజనగామ: ఆషాఢ మాసం తొలి ఏకాదశి పురస్కరించుకొని జిల్లా కేంద్రంలో కురుమ కులస్తులు బీరప్ప, కామరాజు దేవతామూర్తులకు ఘనంగా శనివారం బోనాలు సమర్పించారు. వేలాదిగా కురుమలు హాజరై ఆధ్యాత్మిక ఉత్సాహాన్ని చాటిచెప్పారు. కురుమ కులపెద్దలు పట్టు వస్త్రాలు ధరించి సంప్రదాయ పద్ధతిలో ముందుగా ఊరేగింపును ప్రారంభించారు. మహిళలు తలపై బోనాలు మోసుకుంటూ భారీ ర్యాలీగా బొడ్రాయి వద్దకు చేరుకున్నారు. అక్కడ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం శోభాయాత్రగా బీరప్ప ఆలయానికి చేరుకుని దేవతామూర్తులకు బోనాలు సమర్పించారు. అమ్మవార్ల వేషధారణలు, ఒగ్గుడోలు కళాకారుల ప్రదర్శనలు ఆకట్టుకున్నాయి.
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భవన నిర్మాణ నిబంధనలు పాటించాలిజనగామ: మున్సిపాలిటీ పరిధిలో భవన నిర్మాణ నిబంధనలను కచ్చితంగా అమలు చేయాలని మున్సిపల్ కమిషనర్ రాజశేఖర్రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. శుక్రవారం మున్సిపల్ కార్యాలయంలో బిల్డర్లు, ప్లానర్లు, వెల్డర్లు, మేసీ్త్రలు తదితరులతో నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశంలో నిర్మాణ అనుమతులు, భద్రతా ప్రమాణాలు, వ్యర్థాల నిర్వహణ, అక్రమ నిర్మాణాల నియంత్రణపై విస్తృతంగా చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా కమిషనర్ మాట్లాడుతూ.. ప్రతీ భవన నిర్మాణం తప్పనిసరిగా మంజూరైన నమూనా ప్రణాళికకు అనుగుణంగానే చేపట్టాలని సూచించారు. ముందస్తు అనుమతి లేకుండా నిర్మాణాలు చేపట్టడం నిబంధనలకు విరుద్ధమని, అలాంటి ని ర్మాణాలపై కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. ‘డ్రైడే..ఫ్రైడే’ను విజయవంతం చేయాలి డెంగ్యూ, మలేరియా, చికున్గున్యా వంటి దోమల ద్వారా వ్యాపించే వ్యాధులను అరికట్టేందుకు ప్రతీ శుక్రవారం నిర్వహిస్తున్న ‘డ్రై డే ఫ్రైడే’ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని మున్సిపల్ కమిషనర్ రాజశేఖర్రెడ్డి ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ శాఖ ఆదేశాల మేరకు మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ప్రతీ శుక్రవారం ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. వారానికి ఒకసారి నీటి నిల్వ పాత్రలను పూర్తిగా ఖాళీ చేసి శుభ్రం చేయాలన్నారు. పరిశుభ్రమైన పరిసరాలు, ఆరోగ్యకరమైన పట్టణ నిర్మాణం కోసం ప్రతీ పౌరుడు ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వామి కావాలని కోరుతూ ప్రజలతో ప్రతిజ్ఞ చేయించారు. ఉల్లంఘించిన వారిపై కఠిన చర్యలు బిల్డర్లు, ప్లానర్లు, వెల్డర్లు, మేసీ్త్రలతో మున్సిపల్ కమిషనర్ రాజశేఖర్రెడ్డి
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ఏ అధికారి ఎప్పుడొస్తారో?స్టేషన్ఘన్పూర్: మున్సిపాలిటీకి ప్రస్తుత కమిషనర్ రాధాకృష్ణ మినహా ప్రధాన శాఖల అధికారులు అందరూ ఇన్చార్జులే ఉన్నారు. రెవెన్యూ డివిజన్, నియోజకవర్గ కేంద్రమైన స్టేషన్ఘన్పూర్.. మున్సిపాలిటీగా మారి ఏడాదిన్నర గడుస్తున్నా ఎక్కడి సమస్యలు అక్కడే నెలకొని ఉన్నాయి. ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి చొరవతో 2025లో స్టేషన్ఘన్పూర్, శివునిపల్లి జంటపట్టణాలు, ఛాగల్లు గ్రామాలను కలుపుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్టేషన్ఘన్పూర్ మున్సిపాలిటీగా ఏర్పాటు చేసింది. ఇక పారిశుద్ధ్యం, వీధిదీపాలు, తాగునీరు తదితర సమస్యలు ఉండబోవని, ఒకవేళ ఉన్నా ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కారం అవుతాయని ప్రజలు సంబరపడ్డారు. అయితే ఎక్కడి సమస్యలు అక్కడే తిష్ఠవేయగా ఘన్పూర్ పేరుకే మున్సిపాలిటీ అన్నట్లుగా ఉంది. 18వార్డులకు ఒక్కరే.. మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని 18 వార్డులకు గాను 18 మంది వార్డు ఆఫీసర్లు ఉండాల్సి ఉండగా కేవలం ఒకే ఒక్క వార్డు ఆఫీసర్ ఉన్నారు. నలుగురు జూనియర్ అసిస్టెంట్లకు ఒక్కొక్కరికి మూడు, నాలుగు వార్డుల చొప్పున ఇన్చార్జ్లుగా నియమించారు. ప్రధానశాఖ అయిన టీపీఓ లేకపోవడంతో టీపీడీఓ డిప్యుటేషన్పై ఇక్కడ ఇన్చార్జ్గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆయన వారానికి కేవలం రెండు రోజులే వస్తుండగా ఇళ్ల నిర్మాణాలకు అనుమతులు తీసుకునేందుకు ప్రజలు పడరాని పాట్లు పడుతున్నారు. మున్సిపల్ ఏఈ సైతం రెగ్యులర్గా లేకపోవడంతో ఇన్చార్జ్గా వ్యవహరిస్తున్న అధికారి వారానికి మూడు, నాలుగు రోజులు మాత్రమే వస్తున్నారు. పారిశుద్ధ్య సమస్యను పర్యవేక్షించే శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ సైతం లేకపోవడంతో జూనియర్ అసిస్టెంట్ను ఇన్చార్జ్గా ఉంచి నామమాత్రంగా నడిపిస్తున్నారు. మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని మహిళా సంఘాల వారికి ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే పథకాలను అందించేలా పనిచేసే మెప్మాకు చెందిన టీఎంసీ సైతం రెగ్యులర్గా లేరు. ఇన్చార్జ్ టీఎంసీ ఉన్నారని, మెప్మాలో ఉండాల్సిన సీఓ(కమ్యూనిటీ ఆర్గనైజర్), డీఈఓ(డాటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్) సైతం లేరు. మున్సిపాలిటీ ఆదాయాన్ని మానిటరింగ్ చేసే ఆర్ఓ రెగ్యులర్గా ఉండగా రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ ఇన్చార్జ్గా ఉన్నారు. మున్సిపాలిటీలో కమిషనర్ మినహా ప్రధాన శాఖల అధికారులందరూ ఇన్చార్జ్లు కావడం, వారానికి రెండు, మూడు రోజులు వస్తుండగా ప్రజలు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. వివిధ పనులపై మున్సిపాలిటీకి వచ్చే ప్రజలు అధికారులు అందుబాటులో లేక వెనుదిరగాల్సి వస్తోంది. ఏఅధికారి ఎప్పుడు వస్తారో తెలియని అయోమయస్థితిలో మున్సిపాలిటీ ఉంది. ప్రతీ వార్డులో సమస్యలు మున్సిపాలిటీ ఏర్పడిన తర్వాత సరిపడా సిబ్బందిని నియమించకపోవడంతో గతంలో పనిచేసిన పారిశుధ్య సిబ్బంది మాత్రమే పనిచేస్తున్నారు. పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది కొరతతో ఏ వార్డులో చూసినా డ్రెయినేజీలు అస్తవ్యస్తంగా ఉండి కాలనీలు కంపుకొడుతున్నాయి. రోడ్లపై మురుగునీరు పారుతుండగా దుర్వాసనతో ప్రజలు నరకయాతన అనుభవిస్తున్నారు. పలు కాలనీలు సీసీ రోడ్లకు నోచుకోక మట్టిరోడ్లకే పరిమితమయ్యాయి. రోడ్లపై చెత్తను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేయకపోవడంతో కాలనీలు అస్తవ్యస్తంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటిౖకైనా కలెక్టర్, ఎమ్మెల్యే స్పందించి స్టేషన్ఘన్పూర్ మున్సిపాలిటీకి రెగ్యులర్ అధికారులను నియమించి సమస్యల్ని పరిష్కరించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.డ్రెయినేజీలు సరిగ్గా లేక జనవాసాల మధ్య నిలిచిన మురుగునీరు డిప్యుటేషన్పై విధులు.. అందుబాటులో రెండు, మూడు రోజులే పేరుకే మున్సిపాలిటీగా స్టేషన్ఘన్పూర్ ప్రతి వార్డులోనూ సమస్యలతో ప్రజల ఇబ్బందులు
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గణితంలో ఎవరూ ఫెయిల్ కావొద్దులింగాలఘణపురం: గణితం ప్రత్యేకమైన సబ్జెక్ట్ అని అందులో రాబోయే పదో తరగతిలో ఒక్క విద్యార్థి కూడా ఫెయిల్ కావొద్దని కలెక్టర్ సందీప్కుమార్ ఝా అన్నారు. మండలంలోని నెల్లుట్ల ఉన్నత పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయులకు జరుగుతున్న సమగ్ర ఉపాధ్యాయ శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని ఆయన ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసి పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. గణితంలోని ప్రతీ అంశాన్ని సూత్రాలకే పరిమితం కాకుండా సులభంగా అర్థం చేసుకొనే విధంగా దృశ్యీకరణ పద్ధతిలో బోధించాలని సూచించారు. ఉపాధ్యాయులు గణితం అంటే భయం కాకుండా ఆసక్తిని పెంచే విధంగా బోఽధించాలని అన్నారు. ప్రతీ రోజు ఫాస్ట్ మ్యాథ్స్ అంశంపై తప్పనిసరిగా చెప్పాలన్నారు. ఆల్జీబ్రా, లాగరిథమ్స్, పాలినామియల్, ఈక్వేషన్స్ వంటి సమస్యలను ఇచ్చి పరిష్కార విధానాన్ని వివరించాలని ఉపాధ్యాయులకు చెప్పారు. కలెక్టర్ సందీప్కుమార్ ఝా
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ఐదేళ్ల వారసత్వం.. పనుల్లో అలసత్వం..!రామప్పకు యునెస్కో గుర్తింపు (వారసత్వ హోదా) వచ్చినా మారని రూపురేఖలుములుగు: రామప్ప ఆలయానికి ప్రపంచ వారసత్వ సంపదగా యునెస్కో గుర్తింపు వచ్చి నేటి (శనివారం)కి ఐదేళ్లు పూర్తయినా ఏ మార్పూ కనిపించ డం లేదు. ములుగు జిల్లా వెంకటాపురం(ఎం) మండలంలోని పాలంపేట పరిధిలో 1213లో కాకతీయులు నిర్మించిన రామప్ప దేవాలయానికి వారసత్వ సంపదగా యునెస్కో హోదా కల్పిస్తున్నట్లు 2021, జూలై 25న వరల్డ్ హెరిటేజ్ కమిటీ ప్రకటించడంతో ఉమ్మడి వరంగల్ ప్రజలు, పర్యాటకులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఆలయంతోపాటు పరిసర ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందుతాయని స్థానికులు సంబురపడ్డారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర మంత్రులు సైతం ఆలయాన్ని సందర్శించి ఆలయ రూపురేఖలు మార్చేస్తామని, ప్రభుత్వాలనుంచి ప్రత్యేక నిధులు కేటాయిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. వినియోగంలోకి రాని ఉప ఆలయాలు రామప్ప ఆలయం ముందు ఉన్న గొల్లాల గుడికి మరమ్మతులు చేపట్టినప్పటికీ పర్యాటకులకు అందుబాటులోకి తీసుకురాలేదు. మరో శివాలయాన్ని అభివృద్ధి చేయాల్సి ఉండగా కూలిపోతోందని దానికి సపోర్టుగా ఇనుపపైపులను అమర్చి చుట్టూ ప్రహరీ నిర్మించారు. ఇటీవల ఆ ఆలయాన్ని జాతీయ ప్రాముఖ్యత స్మారక చిహ్నంగా కేంద్రం గుర్తించింది. మరికొన్ని ఉప ఆలయాల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం నిధులు కేటాయించినప్పటికీ ఇప్పటివరకు వాటి పరిస్థితి ఎక్కడ వేసిన గొంగళి అక్కడే అన్న చందంగా మారింది. ప్రారంభమెప్పుడో.. దేవాలయానికి వచ్చే దేశ, విదేశీ పర్యాటకులకు వసతులు కల్పించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రసాద్ ప్రాజెక్టు కింద రూ.61.99 కోట్ల నిధులను కేటాయించింది. మొదటి విడతగా రూ.42.14 కోట్ల నిధులు మంజూరు చేసి సుమారు 10 ఎకరాల్లో ఇంటర్ ప్రిటేషన్ సెంటర్ను నిర్మించారు. కానీ, కాంట్రాక్టర్కు బిల్లు రాలేదనే నెపంతో సెంటర్ను ప్రారంభించడం లేదనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. రామప్ప ఆలయ ఆవరణలోని కామేశ్వరాలయాన్ని పునర్నిర్మాణం పేరుతో 2011లో పురావస్తుశాఖ అధికారులు తొలగించారు. 2022 డిసెంబర్లోగా ఈ ఆలయాన్ని పునరుద్ధరించాలని హెరిటేజ్ కమిటీ షరతు విధించినప్పటికీ ఇప్పటివరకు పునాదులకే పరిమితమైంది. రామప్ప సరస్సులోని ఐలాండ్లో 5 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో కొనసాగుతున్న అభివృద్ధి పనులు నత్తనడకన కొనసాగుతున్నాయి. సాస్కి పథకం కింద మంజూరైన రూ.13 కోట్లతో ఐలాండ్లో భారీ శివుడి విగ్రహం, రెస్టారెంట్, కెఫిటేరియా, చిల్డ్రన్స్పార్కు, బటర్ ఫ్లై గార్డెన్ నిర్మిస్తుండగా పనులు వేగవంతంగా కొనసాగడం లేదనే విమర్శలున్నాయి. గత ఏడాది నవంబర్లో పనులు ప్రారంభించారు. ఇప్పటివరకు పనుల పురోగతిలో ఎలాంటి అభివృద్ధి కనిపించట్లేదు. పునాదుల్లోనే కామేశ్వరాలయం.. ముందుకు సాగని ఐలాండ్ పనులు నిర్మాణం పూర్తయినా ప్రారంభం కాని ఇంటర్ప్రిటేషన్ సెంటర్ పనులు పూర్తయితే మరింత సుందరంగా ఆలయ పరిసరాలు
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పోలీస్ ప్రెస్మీట్లపై పునరాలోచన..?సాక్షి, వరంగల్: ఏదైన కేసులో అరెస్టు చేసిన నిందితులను మీడియా ముందు ప్రవేశపెట్టి ప్రెస్మీట్లు నిర్వహించడం పోలీస్శాఖలో చాలాకాలంగా కొనసాగుతున్న పద్ధతి. ఇటీవలి కాలంలో ఈ విధానంపై న్యాయపరంగా పలు ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నా యి. ముఖ్యంగా గుర్తింపు సాక్ష్యం (ఐడెంటిఫికేషన్ ఎవిడెన్స్), నిందితుల హక్కులు, నిష్పాక్షిక విచారణ వంటి అంశాలు కోర్టుల్లో తరచూ చర్చకు వస్తుండటంతో దర్యాప్తు సంస్థలు కూడా మరింత అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగానే వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్లో ప్రెస్నోట్లకే పరిమితం కావాలనే చర్చ అంతర్గతంగా సాగుతోంది. కాగా, ప్రెస్మీట్ల నిర్వహణలో మార్పులపై ఎటువంటి అధికారిక ఉత్తర్వులు రాలేదు. గుర్తింపు సాక్ష్యమే ప్రధాన అంశం.. హత్యలు, దోపిడీలు, చోరీలు వంటి కేసుల్లో బాధితులు లేదా ప్రత్యక్ష సాక్షులు నిందితులను గుర్తించడం కీలకమైన అంశం. ఇందుకోసం టెస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ పరేడ్ నిర్వహిస్తారు. దీని ఉద్దేశం బాధితుడు లేదా సాక్షి, సంఘటన సమయంలో చూసిన వ్యక్తినే గుర్తిస్తున్నాడా లేదా అన్నది నిర్ధారించడం. నిందితుల ఫొటోలు, వీడియోలు ముందుగానే పత్రికలు, టెలివిజన్, సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా ప్రచారంలోకి వస్తే, అనంతరం జరిగే గుర్తింపు ప్రక్రియ విశ్వసనీయతపై ప్రశ్నలు తలెత్తే అవకాశం ఉందని న్యాయ నిపుణులు చెబుతున్నారు. పైకోర్టుల్లో వస్తున్న వాదనలు.. న్యాయవర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. కొన్ని క్రిమి నల్ అప్పీళ్లు, లీవ్ పిటిషన్లలో శిక్షపడిన ఖైదీలు కూడా ఇదే అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తున్నారు. సాక్షులు సంఘటన స్థలంలో చూసి కాదు.. మీడియా ద్వారా ప్రచారంలోకి వచ్చిన ఫొటోలు చూసి గుర్తించారు అనే వాదనలు వినిపిస్తున్న సందర్భాలున్నాయని పేర్కొంటున్నారు. చార్జ్షీట్ దాఖలయ్యే వరకు, కోర్టు దోషిగా నిర్ధారించే వరకు ప్రతి వ్యక్తి చట్టపరంగా నిందితుడే తప్ప దోషి కాదనే సూత్రాన్ని సుప్రీంకోర్టు పలుమార్లు ప్రస్తావించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో అరెస్టు చేసిన వ్యక్తులను మీడియా ముందు ప్రదర్శించడంపై గతంలోనూ మానవ హక్కుల సంఘాలు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశాయి. అధికారికంగా స్పష్టత లేదు.. ఈ అంశంపై పోలీస్ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతున్నట్లు సమాచారం. దీనిపై అధికారిక ఉత్తర్వులు వెలువడలేదు. ఈ విషయమై పోలీసు కమిషనర్ శ్వేతను ఫోన్లో సంప్రదించగా ‘కిందిస్థాయిలో జరిగే చర్చలపై అధికారికంగా స్పందించడం సాధ్యం కాదు’ అని బదులిచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో నిందితులను మీడియా ముందు ప్రదర్శించాల్సిన అవసరం ఎంత? కేసు వివరాలను ప్రెస్నోట్ల ద్వారా తెలియజేస్తే సరిపోదా? అనే చర్చ పోలీసు వర్గాలు, న్యాయవర్గాల్లో కొనసాగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఒకవైపు ప్రజలకు సమాచారం చేరాలి. మరోవైపు దర్యాప్తు, గుర్తింపు ప్రక్రియ, నిందితుడికి లభించే న్యాయపరమైన హక్కులు కూడా పరిరక్షించాలి. ఈ రెండింటి మధ్య సమతుల్యత ఎలా ఉండాలన్నదే ప్రధాన చర్చగా మారింది.వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్లో ప్రెస్నోట్లకే పరిమితం కావాలనే చర్చ న్యాయపరమైన చిక్కులు, గుర్తింపు సాక్ష్యంపై కొనసాగుతున్న వాదనలు టెస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ పరేడ్కు ముందే మీడియాలో నిందితుల ఫొటోలపై చర్చ ప్రెస్మీట్ల నిర్వహణలో మార్పులపై లేని అధికారిక ఉత్తర్వులు
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నీట్ లీకేజీపై కేంద్రం బాధ్యత వహించాలిజనగామ: నీట్తో పాటు సీబీఎస్ఈ, ఇతర జాతీయ స్థాయి పోటీ పరీక్షల్లో జరిగిన పేపర్ లీకేజీలకు కేంద్ర ప్రభుత్వమే పూర్తి బాధ్యత వహించాలని, నైతిక బాధ్యత స్వీకరిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలని ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వర్రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. ఢిల్లీలో విద్యార్థుల ఉద్యమానికి సంఘీభావంగా బీఆర్ఎస్వీ ఆధ్వర్యంలో శుక్రవారం హైదరాబాద్లోని ఇందిరా పార్క్ వద్ద నిర్వహించిన నిరసన కార్యక్రమానికి ఎమ్మెల్యే ఆధ్వర్యంలో జిల్లా నుంచి భారీగా తరలివెళ్లారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ.. పేపర్ లీకేజీలపై స్వతంత్ర విచారణ కమిటీని ఏర్పాటు చేసి పూర్తిస్థాయి దర్యాప్తు జరపాలని, బాధ్యులపై కఠిన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి
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తొలి ఏకాదశి వేడుకలకు సిద్ధంజనగామ: శ్రీమహావిష్ణువు యోగనిద్రలోకి ప్రవేశించే పవిత్ర దినంగా పరిగణించే తొలి ఏకాదశి సందర్భంగా జిల్లా అంతటా శివ, విష్ణు ఆలయాలు సర్వాంగసుందరంగా ముస్తాబయ్యాయి. ఏకాదశి ప్రారంభం నుంచి నాలుగు నెలల కాలాన్ని చాతుర్మాస్యంగా పరిగణిస్తారు. ఈ కాలంలో భక్తులు నియమనిష్టలతో వ్రతాలు, జపాలు చేస్తారు. తొలి ఏకాదశి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని జిల్లాలోని ప్రముఖ దేవాలయాల్లో ప్రత్యేక అలంకరణలు చేపట్టారు. బచ్చన్నపేట మండలం కొడవటూరు సిద్ధేశ్వరస్వామి, చిల్పూరు బుగులోని శ్రీ వెంకటేశ్వరస్వామి, పాలకుర్తి శ్రీ సోమేశ్వరస్వామి, బాణాపురం శ్రీ వెంకటేశ్వరస్వామి, పాత బీట్ శ్రీరామలింగేశ్వర స్వామి, శ్రీ సంతోషీమాత ఆలయాలతో పాటు అనేక గ్రామీణ దేవాలయాల్లో విద్యుద్దీపాలంకరణ, పుష్పాలంకరణలు పూర్తి చేశారు. కాగా జనగామ పట్టణంలో కురుమ కులస్థులు సంప్రదాయ బోనాల ఉత్సవాలను నిర్వహించనున్నారు. జనగామ: జిల్లా కేంద్రంలోని పోలీస్ స్టేషన్లో డీసీపీ రాజమహేంద్ర నాయక్ శుక్రవారం వార్షిక తనిఖీ నిర్వహించారు. ఇన్చార్జి ఏసీపీ భీమ్శర్మతో కలిసి స్టేషన్ను సందర్శించిన డీసీపీ పోలీసు స్టేషన్లోని వివిధ విభాగాలను పరిశీలించారు. తనిఖీలో భాగంగా కొత్తగా వచ్చిన, పెండింగ్లో ఉన్న పిటిషన్లు, వాటి పరిష్కార స్థితిని సమీక్షించారు. అనంతరం జనరల్ డైరీ, ఎఫ్ఐఆర్లు, వివిధ రిజిస్టర్లు, పెండింగ్ కేసుల ఫైళ్లు, ఇతర అధికారిక రికార్డులను పరిశీలించారు. పరేడ్, లాఠీ డ్రిల్, బీట్ పోలీసింగ్, పెట్రోలింగ్, పెట్రోకార్ నిర్వహణ, స్టేషన్ పరిశుభ్రత, ఆయుధాల నిర్వహణ, రిజిస్టర్లు, పోలీసింగ్ సేవల అమలును సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా డీసీపీ మాట్లాడుతూ.. ప్రజలకు నాణ్యమైన పోలీసింగ్ సేవలు అందించడంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని సూచించారు. తనిఖీలో సీఐ సత్యనారాయణ రెడ్డి, ఎస్ఐలు భరత్, రతీష్, చిన్నకేశవులు, నర్సయ్య, సిబ్బంది ఉన్నారు. పంట మార్పిడిపై అవగాహన కల్పించాలిరఘునాథపల్లి: ఎల్నినో ప్రభావంతో ఏర్పడే వర్షాబావ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకొని రైతులు నష్టపోకుండా పంట మార్పిడి, ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగుపై క్షేత్రస్థాయిలో రైతులకు అవగాహన కల్పించాలని జిల్లా వ్యవసా య అధికారి అంబికాసోని అధికారులను ఆదేశించారు. శుక్రవారం మండల కేంద్రంలోని రైతువేదికలో వ్యవసాయ, ఉద్యానవన శాఖల అధికారులకు ఎల్నినో ప్రభావం నేపథ్యంలో పంటల ప్రణాళిక, వీబీజీ రామ్ జీకార్యక్రమం అమలుపై నిర్వహించిన శిక్షణ, సమీక్ష సమావేశంలో ఆమె పాల్గొని మాట్లాడారు.. తక్కువ నీటితో సాగయ్యే పంటల వైపు రైతులను మళ్లించేలా సలహాలు అందించాలని పేర్కొన్నారు. జనగామ, స్టేషన్ఘన్పూర్ ఏడీఏలు వసంత సుగుణ, అపర్ణ, అయిల్ఫెడ్ జిల్లా మేనేజర్ దయాకర్, పలు మండలాల ఏఓలు, హెచ్ఓ, ఏఈఓలు, హెచ్ఈఓలు పాల్గొన్నారు. వేయిస్తంభాల ఆలయంలో వరుణ జపం హన్మకొండ కల్చరల్: దేవాదాయశాఖ ధర్మాదాయ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ, దేవా దాయశాఖ కమిషనర్ హనుమంతరావు ఆదేశాల మేరకు వేయిస్తంభాల ఆలయంలో మూ డు రోజుల పాటు నిర్వహించనున్న వరుణ పూజలు శుక్రవారం ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ మేరకు ఆలయ ప్రధానార్చకుడు గంగు ఉపేంద్రశర్మ ఆధ్వర్యంలో ఉదయం నుంచి రుద్రేశ్వరస్వామికి రుద్రాభిషేకం, సామూహిక రుద్రాభిషేకాలు జరిగాయి. వరుణ పూజల్లో భాగంగా మొదటి ఆలయ నాట్య మండపంలో వేద పండితులు మణికంఠశర్మ, సాయి తేజ, శ్రీవాస్తవ, అర్చకులు ప్రణవ్, కాశిలింగాచారి సకాలంలో వర్షాలు పడాలని వరుణ జపం, ఋశ్యశృంగ పారాయణం నిర్వహించారు.
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‘ఎస్ఐఆర్’ గడువులోగా పూర్తిచేయాలిజనగామ: ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ అత్యంత కీలకమని, మండల అధ్యక్షులు, కోఆర్డినేటర్లు సమన్వయంతో పనిచేస్తూ గడువులోగా వంద శాతం పూర్తి చేయాలని కాంగ్రెస్ జనగామ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జ్, మాజీ ఎమ్మెల్యే కొమ్మూరి ప్రతాపరెడ్డి సూచించారు. నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో శుక్రవారం నిర్వహించిన ఎస్ ఐఆర్ సమీక్ష సమావేశంలో రాష్ట్ర యాదవ కార్పొరేషన్ వైస్ చైర్మన్ భాస్కర్ యాదవ్తో కలిసి కొమ్మూరి మాట్లాడారు.. నియోజకవర్గంలోని 8 మండలాల్లో ఇప్పటి వరకు ఓవరాల్గా 80శాతంకు పైగా నమోదు పూర్తయిందని తెలిపారు. నీట్ పరీక్షల వ్యవహారంలో ఢిల్లీలో నిరసన తెలిపిన విద్యార్థులపై లాఠీచార్జి చేయడాన్ని ఖండించారు. కార్యక్రమంలో మండలాల అధ్యక్షులు ఎండీ మసూద్, మంజె మల్లేశం, మహదేవుని శ్రీనివాస్, శ్రీకాంత్, భాస్కర్రెడ్డి, శ్రీను నాయక్, యాదగిరి, భిక్షపతి, నాయకులు, కౌన్సిలర్లు మేడ శ్రీనివాస్, చెంచారపు కరుణాకర్రెడ్డి, మల్లారెడ్డి, కొత్త కరుణాకర్రెడ్డి, గనిపాక మహేందర్, కడారు ప్రవీణ్, దత్రపు నరేష్, దిడిగ రమేష్, మధు, వెంకటరమణ పాల్గొన్నారు. కాంగ్రెస్ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జ్ కొమ్మూరి ప్రతాపరెడ్డి
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సమస్యల్లో వేదికలుజనగామ రూరల్: నిధుల కొరతతో రైతు వేదికల నిర్వహణ భారంగా మారి అధికారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో రైతులు, వ్యవసాయ అధికారులు, శాస్త్రవేత్తల మధ్య వారధిగా రైతుల అభివృద్ధి లక్ష్యంతో నిర్మించిన ఈ భవనాలు నిర్వహణకు ప్రభుత్వం నిధులు విడుదల చేయకపోవడంతో ఇబ్బందిగా మారాయి. ప్రతీ మంగళవారం రైతునేస్తం పేరుతో సమావేశాలు నిర్వహిస్తుండటంతో వీటి కోసం అధికారులే సొంతంగా డబ్బులు వెచ్చిస్తున్నట్లు సమాచారం. జిల్లావ్యాప్తంగా ఉన్న రైతు వేదికలు కొన్ని ఉపయోగంలోలేక నిర్వహణ భారం పెరిగి శిథిలావస్థకు చేరుకుంటున్నాయి. రఘునాథపల్లి మండలంలోని ఖిలాషాపురం గ్రామంలో రెండు సంవత్సరాల క్రితం వచ్చిన గాలివానకు రేకులు లేచిపోయాయి. డోర్లు , కిటికీలు లేక అధ్వానంగా మారిన పట్టించుకొనే వారు లేరు. పెరుగుతున్న ఖర్చులు ఒక్కో రైతు వేదిక నిర్వహణకు ప్రతీ నెల సుమారు రూ.9 వేల వరకు ఖర్చు అవుతోంది. ఇందులో విద్యుత్ బిల్లులు, శుభ్రత నిర్వహణ, స్వీపర్ వేత నం, తాగునీటి ఖర్చులు ప్రధానంగా ఉంటాయి. నిధులు అందకపోవడంతో కొన్ని చోట్ల విద్యుత్ బిల్లుల బకాయిలు పేరుకుపోయాయి. మరికొన్ని చోట్ల నిర్వహణ పూర్తిగా నిలిచిపోయింది. ఉన్న రైతు వేదికలల్లో తలుపులు, కిటికీలు, మరమ్మతులు లేక ఇబ్బందికరంగా ఉన్నాయి. మరికొన్ని వాడుకంలో లేక పిచ్చిమొక్కలతో నిండి ఉన్నాయి. జిల్లాలో 62 క్లస్టర్లు జిల్లాలో మొత్తం 62 రైతువేదికలు ఉన్నాయి. ఒక్కో భవనాన్ని సుమారు రూ.22 లక్షల వ్యయంతో నిర్మించారు. రూ.కోట్లలో ప్రజాధనం వెచ్చించి రైతు వేదికలను నిర్మించారు. ఈ భవనాల్లో రైతు శిక్షణ తరగతులు, వీడియో కాన్ఫరెన్స్లు, అవగాహన సదస్సులు, రైతు సమన్వయ సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే 2021 వరకు రైతువేదికల నిర్వహణకు ప్రత్యేకంగా నిధులు విడుదలయ్యేవి. ఐదేళ్ల నుంచి నిధులు విడుదల చేయకపోవడంతో అధికారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. భారంగా రైతు వేదికల నిర్వహణ నిధులు లేక ఐదేళ్లుగా వెలవెల అధ్వానంగా ఉన్న పట్టించుకునేవారే కరువు
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రేపు జస్టిస్ విజయసేనారెడ్డి రాకవరంగల్ లీగల్ : హైకోర్టు న్యాయమూర్తి, ఉ భయ జిల్లాల పరిపాలన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బి.విజయసేనారెడ్డి ఈనెల 25న (శనివారం) హనుమకొండ జిల్లా కోర్టుకు రానున్నారు. హనుమకొండ జిల్లాకు నూతనంగా మంజూరైన అదనపు జిల్లా కోర్టు, రెండు జూనియర్ సివిల్ కోర్టులను ప్రారంభించనున్నారు. శనివా రం ఉదయం 10 గంటలకు అయన జిల్లా కోర్టు ప్రాంగణంలోని 10 కోర్టుల భవనంలో ఈ ప్రారంభోత్సవాలు నిర్వహించనున్నారు. వైభవంగా ముగిసిన పుష్కర మహోత్సవాలుజనగామ: పట్టణంలోని బాణాపురం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో నిర్వహించిన తృతీయ పుష్కర మహోత్సవాలు గురువారం మహా పూర్ణాహుతితో వైభవంగా ముగిశాయి. ఐదో రోజు కార్యక్రమాల్లో భాగంగా త్రిదండి చినజీయర్ స్వామి భక్తులకు తీర్థగోష్టి నిర్వహించారు. సుమారు 250 మందికి పైగా దంపతులు వెంకటేశ హోమంలో పాల్గొనగా, 3 వేల మందికిపైగా భక్తులు శ్రీవారి తిరుకల్యాణ మహోత్సవాన్ని తిలకించారు. అనంతరం 10 వేల మందికిపైగా భక్తులకు తదియారాధన ప్రసాద వితరణ చేశారు. ఈ సందర్భంగా మహాకుంభ సంప్రోక్షణ, మహా పూర్ణాహుతి కార్యక్రమాలు ఘనంగా నిర్వహించారు. చినజీయర్ స్వామి భక్తులకు మంగళాశాసనాలు అందిస్తూ ఇలాంటి ఆధ్యాత్మిక ఉత్సవాలు నిరంతరం జరగాలని ఆకాంక్షించారు. భక్తులు, వికాస తరంగిణి సభ్యులు, దేవాలయ సేవా బృందానికి అభినందనలు తెలిపారు. నషాముక్త్ భారత్ పోస్టర్ ఆవిష్కరణజనగామ రూరల్: మేరా యువభారత్ ఆధ్వర్యంలో నషాముక్త్ ఫర్ వికసిత్ భారత్ పోస్టర్ను డీసీపీ రాజమహేంద్ర నాయక్ తన కార్యాలయంలో గురువారం ఆవిష్కరించారు. ఈ నెల 25న మండలంలోని యశ్వాంతపూర్ క్రీస్తుజ్యోతి ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో నిర్వహించే డ్రగ్ ఫ్రీ కార్యక్రమంలో ఫోక్ యువత అధిక సంఖ్యలో పాల్గొనాలన్నారు. ఫోక్ సాంగ్స్, డ్యాన్స్, వ్యాసరచన, ఉపన్యాస పోటీలు ఉంటాయన్నారు. విజేతలకు సర్టిఫికెట్లు అందజేసి, రాష్ట్రస్థాయి కార్యక్రమానికి పంపించడం జరుగుతుందని ప్రోగ్రాం కోఆర్డినేటర్ నవీన్ యాదవ్ ఈసందర్భంగా తెలిపారు. ప్రపంచంలోనే ఎత్తయిన రహదారిపై జిల్లా యువకుడుజనగామ రూరల్: పట్టణానికి చెందిన యువకుడు పంతం సాయిప్రసాద్ అరుదైన రికార్డు సాధించారు. సాహస యాత్రపై ఉన్న అభిరుచితో తన సొంత వాహనంలో జనగామ నుంచి బయలుదేరి, దేశ రాజధాని ఢిల్లీ, లడఖ్, ప్రసిద్ధ పాంగాంగ్ సరస్సు మీదుగా ప్రయాణించి ప్రపంచంలోనే అతి ఎత్తైన రహదారిగా గుర్తింపు పొందిన ‘ఉంలింగ్ లా పాస్’ను విజ యవంతంగా చేరుకున్నారు. సముద్ర మట్టాని కి ఏకంగా 19,024 అడుగుల అసాధారణ ఎత్తులో ఉండే ఈ ఉంలింగ్ లా పాస్ భారత్ – చైనా సరిహద్దు ప్రాంతంలో ఉంది. ప్రమాదకరమైన వాతావరణం, అత్యంత తక్కువ ఆక్సిజన్ స్థాయిలు ఉండే ఈ ప్రాంతానికి తన వాహనంపై చేరుకుని సాయి ప్రసాద్ యువతకు ఆదర్శంగా నిలిచారు. జనగామ పేరును జాతీయస్థాయిలో సగర్వంగా నిలిపిన సాయి ప్రసాద్ను స్థానికులు అభినందించారు.
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మామునూరు ఎయిర్పోర్టు పనుల్లో కదలికసాక్షి, వరంగల్: మామునూరు విమానాశ్రయ నిర్మాణ పనులకు కీలక అడుగు పడింది. ఇప్పటికే రూ.203.49 కోట్లతో టెండర్ పిలిచిన ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ అధికారులు గురువారం మామునూరు విమానాశ్రయ స్థలాన్ని క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి అనంతరం హనుమకొండలోని హరిత కాకతీయ హోటల్లో ప్రీ–బిడ్ సమావేశం నిర్వహించారు. ఇందులో 6గురు బిడ్డర్లు పాల్గొన్నారు. విమానాశ్రయం నిర్మాణానికి సంబంధించిన సాంకేతిక అంశాలను అధికారులు పవర్పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా వివరించారు. ఒకేసారి 820మంది ప్రయాణికులకు సేవలందించే ఆధునిక టెర్మినల్ భవనం, రన్వే పునర్నిర్మాణం, గ్రౌండ్ సపోర్ట్ ఎక్విప్మెంట్ (జీఎస్ఈ) ఏరియా, మూడు ఆప్రాన్, లింక్ ట్యాక్సీవేలు, ఐసోలేషన్ బే, పెరీమీటర్ రోడ్డు, ఎమర్జెన్సీ యాక్సెస్ రోడ్డు తదితర పనుల రూపకల్పన, నాణ్యత ప్రమాణాలు, అమలు విధానాన్ని వివరించినట్లు తెలిసింది. ఈనెల29 నుంచి ఆగస్టు 12 వరకు బిడ్ దాఖలుకు అవకాశం ఉంటుందని, ఆగస్టు 18న బిడ్ ఓపెన్, సెప్టెంబర్ 7న ఫైనాన్సియల్ బిడ్ తెరుస్తారని వివరించారు. ఇప్పటికే ఖరారైన పెరీమీటర్ వాల్ టెండర్ ఇప్పటికే విమానాశ్రయ భద్రత దృష్ట్యా రూ.21 కోట్లతో పెరీమీటర్ వాల్ నిర్మాణానికి టెండర్ ఖరా రైంది. అవసరమైన ప్రక్రియలు పూర్తికాగానే ఈ పనులు ప్రారంభం కానున్నాయి. భూమి రక్షణ, భద్రతా ప్రమాణాల పరిరక్షణలో ఈ పనులు కీలకంగా మారనున్నాయి. రూ.270 కోట్ల వ్యయంతో మెయింటెనెన్స్ రిపేర్ అండ్ ఓవర్మాల్, ఫ్లయింగ్ ట్రైనింగ్ ఆర్గనైజేషన్, డ్రెయినేజీ వ్యవస్థ, మౌలిక సదుపాయాలు, యుటిలిటీ నెట్వర్క్లు, ఇతర పనులకు మరో టెండర్ త్వరలోనే పిలవనున్నారు. రూ.203.49 కోట్ల పనులపై ఏఏ అధికారుల ప్రజెంటేషన్ తొలుత మామునూరు ఎయిర్పోర్టు స్థల సందర్శన హనుమకొండలో ప్రీబిడ్ మీటింగ్
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మిషన్ శిఖరంవిజయ లక్ష్యం..జనగామ: రాష్ట్రంలో విద్యా ప్రమాణాల్లో ఇప్పటికే అగ్రస్థానంలో నిలిచిన జిల్లా ఇప్పుడు దేశంలోనే అత్యుత్తమంగా నిలవాలనే లక్ష్యంతో ‘మిషన్ శిఖరం’ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా రూపొందించిన 48 స్లైడ్ల రిఫరెనన్స్ డెక్ (పవర్ ప్రజెంటేషన్)ప్రకారం, ప్రస్తుతం పీజీఐ–డీ (పర్ఫార్మెన్స్ గ్రేడింగ్ ఇండెక్స్– డిస్ట్రిక్ట్)– 2.0లో 600 మార్కులకు 383 స్కోరు సాధించి ఉత్తమ్–3 గ్రేడ్లో ఉన్న జిల్లా, వచ్చే మూడేళ్లలో 486 ప్లస్ స్కోరుతో ఉత్తమ్–1 స్థాయికి చేరుకోవడమే లక్ష్యంగా సమగ్ర కార్యాచరణ రూపొందించింది. ఈ లక్ష్య సాధన కోసం ప్రత్యేక కమాండ్ ఆర్కిటెక్చర్ను ఏర్పాటు చేశారు. కలెక్టర్ మిషన్ చైర్గా ప్రతీ నెల సమీక్ష నిర్వహించడంతో పాటు నెలకు రెండుసార్లు ఆకస్మికంగా పాఠశాలలను సందర్శిస్తారు. జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి కన్వీనర్గా, డైట్ అకడమిక్ యాంకర్గా వ్యవహరిస్తారు. అదనపు కలెక్టర్ నిధుల సమీకరణ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తారు. 11 డొమైన్ ఓనర్లు, 70 సూచికలకు ప్రత్యేక బాధ్యతలు అప్పగించగా, ప్రతీ శుక్రవారం ‘వార్ రూం–ఎంఐఎస్’ ద్వారా పురోగతిని సమీక్షించనున్నారు. ఇప్పటికే జూలై 20 నుంచి సెప్టెంబర్ 20 వరకు 60 రోజుల ప్రత్యేక బ్లిట్జ్ కార్యక్రమం ప్రారంభించారు. తెలంగాణలోని 27 జిల్లాలు ప్రచేష్ట–1 బ్యాండ్లో ఉండగా, జనగామ ఒక్కటే ఉత్తమ్–3 గ్రేడ్లో నిలవడం విశేషం. ఇప్పుడు ఆ స్థానాన్ని నిలబెట్టుకోవడమే కాకుండా దేశ వ్యాప్తంగా ఆదర్శ జిల్లాగా నిలవాలనే సంకల్పంతో కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా పర్యవేక్షణలో జిల్లా యంత్రాంగం ‘మిషన్ శిఖరం’ కార్యక్రమాన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేయనున్నారు.పీజీఐ–డీ 2.0లో రాష్ట్రంలో తొలి స్థానం, జాతీయ స్థాయిలో 64వ ర్యాంకు సాధించిన జిల్లా విద్యారంగాన్ని దేశంలోనే నంబర్–1గా తీర్చిదిద్దేందుకు కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక కార్యాచరణ కొనసాగుతోంది. విద్యార్థుల నైపుణ్యాభివృద్ధి, డిజిటల్ లెర్నింగ్, పాఠశాల భద్రత, యూడైస్ 100 శాతం నమోదు, గ్రంథాలయాలు, ఐసీటీ సదుపాయాల కల్పనపై దృష్టి సారించారు. జిల్లాలోని 479 ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు ఎల్పీజీ గ్యాస్ కనెక్షన్లు అందించి కట్టెల పొయ్యిల వినియోగానికి స్వస్తి పలికారు. ఉపాధి హామీ నిధులతో 150 పాఠశాలలకు ప్రహరీ, 31 పాఠశాలల్లో మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం చేపడుతున్నారు. టీ–ఫైబర్ ద్వారా ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం, 27 గురుకులాల్లో టేబుల్ టెన్నిస్ కోర్టులు, పోటీ పరీక్షలకు ప్రత్యేక అకాడమీ, వి లువైన మ్యాగజైన్లు, 50 పాఠశాలల్లో విద్యా మ్యాప్ల ఏర్పాటుకు చర్యలు ప్రారంభించారు. కాగా, ఇటీవల హైదరాబాద్లోని ఎంసీఆర్హెచ్ఆర్డీఐలో జరిగిన శిక్షణలో జిల్లా అధికారులు విద్యా విజయాలను ప్రదర్శించారు. జిల్లా బృందంలోని శ్రీనివాస్, గౌసియా, శ్రీకాంత్రెడ్డి, నర్సయ్య, భానుప్రకాష్, యాకస్వామి బృందాన్ని ఉన్నత అధికారులు సత్కరించడం విశేషం.విద్యా ఫలితాల్లో జిల్లా ముఖ్యంగా విద్యార్థుల అభ్యాస ఫలితాల విభాగంలో 188/290 మార్కులతో అగ్రస్థానాన్ని దక్కించుకుంది. అయితే స్కూల్ సేఫ్టీ, డిజిటల్ లెర్నింగ్, గవర్నెన్స్ వంటి పరిపాలనా అంశాల్లో లోటుపాట్లు ఉండటంతో మొత్తం స్కోరులో కొంతమేర తగ్గింది. ఈ మూడు విభాగాల్లోనే సుమారు 21 పాయింట్ల లోటు ఉందని అధికారులు గుర్తించారు. వీటిని జిల్లా స్థాయిలోనే సరిదిద్దే అవకాశం ఉండటంతో ఈ అంశాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో మూడేళ్ల సమగ్ర కార్యాచరణ 383 నుంచి 486 స్కోరుకు రూట్ మ్యాప్ బడి భద్రత, డిజిటల్ విద్య, పాలనపై ఫోకస్ అంశం ప్రస్తుత పరిస్థితి లక్ష్యం మొత్తం స్కోరు 383/600 2026–27 నాటికి 426 ప్లస్ 2027–28 నాటికి 486 ప్లస్ గ్రేడ్ ఉత్తమ్–3 ఉత్తమ్–2 , ఉత్తమ్–1 రాష్ట్రంలో స్థానం 1వ స్థానం అగ్రస్థానం నిలబెట్టుకోవడం
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సౌకర్యాలు కల్పించాలిమూడు గ్రామాలకు కలిపి ఒక రైతు వేదిక ఉంది. మరిగడికి చౌడారంలో ఉండగా రైతులు వెళ్లడం లేదు. తాగునీరు, కరెంట్, అవగాహన కల్పించడానికి నెట్ టీవీలు లేవు. రైతు వేదికల్లో సౌకర్యాలు కల్పించి రైతులకు ఉపయోగపడేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలి. –కాసాని మల్లేష్, రైతు మరిగడి గత ప్రభుత్వం రైతుల కోసం కట్టిన రైతు వేదికలు నిర్వహణలో లేవు. అక్కడి పోయేది లేదు చెప్పేది లేదు. అధికారులు తండాకు వచ్చి పోతారు. ప్రభుత్వం ప్రత్యామ్నాయ పంటలపై అవగాహన కల్పిస్తున్నా అందరికీ తెలియదు. నిరుపయోగంగా ఉన్న రైతు వేదికలను వాడుకలోకి తేవాలి. –భూక్య మోతీలాల్, రైతు, పెద్ద తండా(ఎం)
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‘సర్’ను విజయవంతం చేయాలిపాలకుర్తి టౌన్: ‘సర్’ ప్రక్రియను క్షేత్రస్థాయిలో విజయవంతం చేయాలని ఎమ్మెల్యే యశస్వినిరెడ్డి పిలుపునిచ్చారు. ప్రత్యేక ఓటరు జాబితా సవరణ (సర్) కార్యక్రమంపై గురువారం మండల కేంద్రంలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో ఎమ్మెల్యే యశస్వినిరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. ప్రతీ బూత్ స్ధాయిలో సర్ ప్రక్రియను సమర్థవంతంగా చేపట్టాలని, ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని బీఎల్ఏలు, పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలకు సూచించారు. నిర్దేశిత లక్ష్యాన్ని సకాలం పూర్తి చేయాలని ఆమె చెప్పారు. ఈ సమావేశంలో ఎమ్మెల్సీ శంకర్నాయక్, డీసీసీ అధ్యక్షురాలు లకావత్ ధన్వంతి, యాదగిరిగుట్ట దేవస్థానం బోర్డు డైరెక్టర్ లకావత్ లక్ష్మీనారాయణనాయక్, నియోజవర్గ కోఆర్డినేటర్ ప్రమోదర్కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. పాలకుర్తి ఎమ్మెల్యే యశస్వినిరెడ్డి
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ఆసరా పింఛన్లపై సోషల్ ఆడిట్లింగాలఘణపురం: ఆసరా ఫించన్లపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొదటిసారిగా సోషల్ ఆడిట్ నిర్వహిస్తోంది. పింఛన్లు మొదలైనప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు ఏనాడూ ఈ విధమైన సోషల్ ఆడిట్ నిర్వహించకపోవడంతో లబ్ధిదారుల్లో టెన్షన్ మొదలైంది. ఈ నెల 17 నుంచి గ్రామాల్లో జరుగుతున్న వీబీజీ రామ్జీ పనులతో పాటు ఇంటింటికీ వెళ్లి ఆసరా పింఛన్లకు సంబంధించిన దివ్యాంగులైతే సదరం క్యాంపు సర్టిఫికెట్, ఒంటరి మహిళలైతే విడాకుల పత్రాలు లేదా ప్రస్తుతం ఒంటరిగానే ఉంటుందా.. అనే వివరాలను తెలుసుకుంటున్నారు. అదేవిధంగా వృద్ధులు, గీత కార్మికులు, చేనేత కార్మికులు, చనిపోయినప్పటికీ పింఛన్లు వస్తున్న వారి వివరాలను కూడా సేకరిస్తున్నారు. ఈ నెల 28న మండల స్థాయిలో జరగనున్న సోషల్ ఆడిట్ వరకు అన్నీ గ్రామాల్లో పూర్తి చేసి నివేదిక సిద్ధం చేయనున్నారు. దీంతో తమ పింఛన్లు ఉంటాయో లేదోనని పింఛన్ దారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అనర్హులు లబ్ధిపొందితే తొలగిస్తారా ఎందుకు సోషల్ ఆడిట్ చేస్తున్నారో ఎవరికీ అర్థం కావడంలేదు. ఈ విషయంపై ఎంపీడీఓ శివశంకర్రెడ్డిని వివరణ కోరగా వీబీజీ రామ్జీ పనులతో పాటు ఆసరా పింఛన్లపై కూడా సోషల్ ఆడిట్ జరుగుతోందని.. తొలగిస్తారా లేదా అనే విషయంపై ఇప్పటివరకు ఎలాంటి స్పష్టత లేదని వివరించారు. లబ్ధిదారుల్లో టెన్ష్న్.. టెన్షన్
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ఆహార సంస్థలు నిబంధనలు పాటించాలిజనగామ: జిల్లా కేంద్రంలో హోటళ్లు, ఫాస్ట్ఫుడ్, ఇతర ఆహార భద్రతకు సంబంధించి వాటి పరిధిలో ప్రత్యేక తనిఖీలు నిర్వహించినట్లు ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ వినీల్ తెలిపారు. ‘డేంజర్ ఫుడ్’ శీర్షికన ఈ నెల 20వ తేదీన ‘సాక్షి’లో ప్రచురితమైన కథనానికి ఫుడ్సేఫ్టీ అధికారులు స్పందించారు. తనిఖీల సందర్భంగా ఆహార వ్యాపార నిర్వాహకులు తప్పనిసరిగా హెయిర్ నెట్లు, అప్రాన్న్లు, గ్లోవ్స్ ధరించాలని ఆదేశించారు. వంట నూనెను పదేపదే వినియోగించరాదని హెచ్చరించడంతో పాటు, సంబంధిత అనుమతులు, లైసెన్సులను కూడా పరిశీలించినట్లు పేర్కొన్నారు. నిబంధనలు పాటించని ఆహార వ్యాపార సంస్థలపై చర్యలు తప్పవన్నారు. ఆహార భద్రతపై అవగాహన పెంచేందుకు జిల్లాలోని ఆహార వ్యాపార నిర్వాహకులకు ఫుడ్ సేఫ్టీ ట్రైనింగ్ అండ్ సర్టిఫికేషన్ శిక్షణ కార్యక్రమాలను క్రమం తప్పకుండా నిర్వహించాలని ప్రణాళిక రూ పొందించినట్లు ఆహార భద్రత అధికారి నివేదికలో పేర్కొన్నారు. ఈ నివేదిక ప్రతిని కలెక్టర్కు కూడా పంపించినట్లు తెలిపారు. సాక్షి ‘డేంజర్ ఫుడ్’ కథనంపై స్పందించిన ఆహార భద్రత శాఖ
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విజయవంతంగా విద్యుత్ లింక్ లైన్ చార్జింగ్నర్మెట: విద్యుత్ సరఫరా వ్యవస్థను మరింత విశ్వసనీయంగా, అంతరాయాలు లేకుండా తీర్చిదిద్దే దిశగా జనగామ పరిధిలోని హన్మంతాపురం–మేకలగట్టు సబ్స్టేషన్ల మధ్య 3.5కి.మీ 33 కేవీ లింక్లైన్ను గురువారం విజయవంతంగా చార్జ్ చేశామని ఎస్ఈ చెరుకు సంపత్ రెడ్డి తెలిపారు. నర్మెట సబ్స్టేషన్లో అంతరాయాలు ఏర్పడినపుడు రఘునాథపల్లి నుంచి హన్మంతాపూర్కు విద్యుత్ సరఫరా అందించేందుకు అవకాశం కలుగుతుందని, నర్మెట సబ్స్టేషన్ నుంచి రఘునాథపల్లి, మండలగూడెం, ఖిలాషపూర్ సబ్స్టేషన్లకు కూడా అవసరమైన సమయంలో విద్యుత్ సరఫరా విస్తరించే అవకాశం ఏర్పడిందన్నారు. డీఈ విజయ్కుమార్, ఏడీఈలు స్వామి రెడ్డి, సుధాకర్, ఏఈ రామ్ పాల్గొన్నారు.
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అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కండినర్మెట: గ్రామాల అభివృద్ధిలో అధికారులు, సర్పంచ్లు భాగస్వాములు కావాలని అదనపు డీఆర్డీఓ నాగ శేషాద్రిసూరి అన్నారు. మండల పరిషత్ సమావేశ మందిరంలో గురువారం ఎంపీడీఓ కావ్య శ్రీనివాసన్ అధ్యక్షతన ఏర్పాటు చేసిన సమన్వయ సమావేశంలో అయన మాట్లాడారు.. స్వచ్ఛ భారత్ నిధులను సద్వినియోగం చేసి వ్యక్తిగత, సాధారణ, సామాజిక, వీఓ భవనాలు, అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో మరుగుదొడ్ల నిర్మాణాలు చేపట్టాలన్నారు. మురుగు కాల్వల చివరన సామాజిక ఇంకుడు గుంతల నిర్మాణం, వర్షపు నీటి నిలువ (చిన్న) గుంతల నిర్మాణాలు చేపట్టాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో డీఈ హౌసింగ్ భజరంగ్లాల్, తహసీల్దార్ కలకుంట్ల రామానుజాచార్యులు, ఎంఓ డా.సుకన్య, ఏపీఓ బిరుకూరి రమాదేవి, ఏఓ బుర్రా మమత, ఏఈలు ప్రజ్వల్, శ్రీనివాస్, సోహెల్, సోమేత్ర శుక్లా, సర్పంచ్లు పాల్గొన్నారు.
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భూముల రీసర్వే వేగవంతమవ్వాలిజనగామ రూరల్: భూముల రీసర్వేతో భూ సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయని కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా అన్నారు. గురువారం మండలంలోని మరిగడి గ్రామంలో జరుగుతున్న భూముల రీసర్వే ప్రక్రియను పరిశీలించారు. ఈ సందర్బంగా ఇప్పటివరకు ఎన్ని ఎకరాలు సర్వే చేశారు? ఇంకా ఎంత చేయాలి? అని రెవెన్యూ, ల్యాండ్ అండ్ సర్వే అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. భూ సమస్యలకు శాశ్వత పరి ష్కారం చూపించాలన్న లక్ష్యంతోనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా భూముల రీసర్వే ప్రక్రియను ప్రారంభించిందన్నారు. రైతులు వరి పంటపైనే ఆధారపడకూడదన్నారు. కోతుల సమస్య లేకుండా ఉండాలంటే కంది లాంటి పంటలు వేయాలన్నారు. కార్యక్రమంలో ఆర్డీఓ గోపీరామ్, తహసీల్దార్, మహిపాల్రెడ్డి, సర్పంచ్ కర్రె పర్శరాములు, ల్యాండ్ సర్వే ఏడీ పాల్గొన్నారు. పోర్టల్లోనే ఇసుక, మొరం అనుమతులు ప్రభుత్వ అభివృద్ధి పనులకు ఇసుక, మొరం అనుమతులు తప్పనిసరిగా ఈ–సాండ్ పోర్టల్ ద్వారానే పొందాలని టోకెన్ విధానం, క్యూఆర్ కోడ్ వ్యవస్థను పకడ్బందీగా అమలు చేయాలని కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా అన్నారు. కలెక్టరేట్లో డీసీపీ రాజమహేంద్ర నాయక్తో కలిసి మైనింగ్, రవాణా, నీటి పారుదల, శాఖల అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ..ఈ–సాండ్ పోర్ట ల్ అమలులో రాష్ట్రంలోని ఇతర జిల్లాలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తోందన్నారు. ఇసుక రీచ్ల వద్ద పోలీసు, రెవెన్యూ అధికారులు నిరంతరం తనిఖీలు నిర్వహిస్తూ, అక్రమ కార్యకలాపాలను అరికట్టాలని ఆదేశించారు. సమీక్షలో ఏడీ మైన్స్ విజయ భారతి, డీపీఓ వెంకట్ రెడ్డి, ఆర్టీఓ శిల్ప, నీటిపారుదల శాఖ అధికారి ప్రవీణ్, ఏసీపీలు భీంశర్మ, నర్సయ్య, భూ గర్భ జలశాఖ, భగీరథ అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఆరుతడి పంటలను వేయండి కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా
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టునా కేజీ @ 600జనగామ: పట్టణంలోని కలెక్టరేట్ భవన సముదాయం ఎదురుగా బుధవారం అరుదైన టునా చేప విక్రయం స్థానికుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. యానాం ప్రాంతం నుంచి తీసుకొచ్చినట్లు విక్రయదారులు తెలిపిన ఈ చేప సుమారు 50 కిలోల బరువు ఉండగా, కిలోను రూ.600 చొప్పున విక్రయించారు. కొత్త రకం సముద్ర చేప కావడంతో దాని రుచి, నాణ్యత గురించి తెలుసుకునేందుకు పలువురు ఆసక్తి చూపగా, భారీగా కొనుగోలు చేశారు. టునా చేప సముద్ర జాతికి చెందిన అధిక పోషక విలువలున్న చేపగా గుర్తింపు పొందింది. దేశీయంగా మాత్రమే కాకుండా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కూడా టునా చేపకు మంచి డిమాండ్ ఉంది.
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సెల్లార్ల సీజ్ కొనసాగింపుజనగామ: పట్టణంలో భవన నిర్మాణ అనుమతుల ప్రకారం వాహనాల పార్కింగ్ కోసం కేటాయించిన సెల్లార్లను ఇతర వాణిజ్య అవసరాలకు వినియోగిస్తున్న భవనాలపై పురపాలక సంఘం ప్రత్యేక తనిఖీలు చేపట్టింది. ప్రమాదకరంగా మారిన సెల్లార్లపై ‘సాక్షి’ ప్రత్యేక కథనాలు ప్రచురితం చేయగా, అధికారులు తనిఖీలు కొనసాగిస్తున్నారు. బుధవారం మున్సిపల్ కమిషనర్ రాజశేఖర్రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో టౌన్ ప్లానింగ్, రెవెన్యూ, స్పెషల్ టీం అధికారులు వివిధ ప్రాంతాల్లో తనిఖీలు నిర్వహించి, నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన భవనాల సెల్లార్లను గుర్తించి భవన యజమానులకు నోటీసులు జారీ చేసి 14 సెల్లార్లను సీజ్ చేశారు. ఇప్పటి వరకు 22 సెల్లార్లు సీజ్ చేయగా, మరో 8 వరకు మిగిలి ఉన్నాయని, వాటిని కూడా మూసివేయిస్తామని కమిషనర్ తెలిపారు. భవన యజమానులు స్వచ్ఛందంగా నిబంధనలు పాటించి సెల్లార్లను పార్కింగ్కే వినియోగించాలన్నారు. తనిఖీల్లో కమిషనర్తో పా టు అగ్నిమాపక శాఖ ఇన్చార్జ్ ఫైర్ ఆఫీసర్ బి.జగదీశ్వర్, టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగం అధికారి పవన్ కుమార్, ఆర్ఐలు, వార్డు అధికారులు పాల్గొన్నారు. భవన పన్ను ఎగవేతపై చర్యలు పట్టణంలోని బాలాజీనగర్ ప్రాంతంలో కెనరా బ్యాంకు, డీసీసీ బ్యాంకు, కార్పొరేట్ కళాశాల హాస్టల్కు అద్దెకు ఇచ్చిన భవనానికి సంబంధించిన నిబంధనల ఉల్లంఘనలపై అధికారులు చర్యలు కొనసాగిస్తున్నారు. పురపాలక కార్యాలయంలో సంబంధిత శాఖల అధికారుల సమక్షంలో విచారణ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా భవనానికి వా ర్షికంగా సుమారు రూ.1.20 లక్షల ఆస్తి పన్ను చెల్లించాల్సి ఉండగా, రూ.40 వేల మాత్రమే చెల్లిస్తున్నట్లు గుర్తించడం జరిగిందని కమిషనర్ రాజశేఖర్రెడ్డి తెలిపారు. విచారణ అనంతరం పన్ను రీ–అసెస్మెంట్తో పాటు జరిమానా కలిపి మొత్తం రూ.6.36 లక్షలు చెల్లించాల్సి ఉందని తేలింది. భవన యజమాని రామ్మోహన్రెడ్డి నుంచి ఆ మొత్తాన్ని వసూలు చేసినట్లు కమిషనర్ తెలిపారు. ఇప్పటివరకు 22 సీజ్ పార్కింగ్ స్థలాలను వాణిజ్య అవసరాలకు వాడొద్దు : కమిషనర్
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హోరెత్తిన నిరసనజనగామ: నీట్ పేపర్ లీకేజీ ఘటనపై కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా జిల్లా కేంద్రంలోని గాంధీ విగ్రహం వద్ద కాంగ్రెస్ పార్టీ నియోజకవర్గ శాఖ ఆధ్వర్యంలో బుధవారం నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్చార్జ్, మాజీ ఎమ్మెల్యే కొమ్మూరి ప్రతాప్రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు రాస్తారోకో, నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు. ఢిల్లీలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీతో పాటు కాంగ్రెస్ ఎంపీలను అరెస్టు చేయడాన్ని నిరసిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం, ప్రధాని నరేంద్ర మోడీపై కాంగ్రెస్ నాయకులు విమర్శలు గుప్పించారు. నీట్ పేపర్ లీకేజీ ఘటనకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. అనంతరం నిరసనలో పాల్గొన్న నాయకులను పోలీసులు బలవంతంగా అదుపులోకి తీసుకుని పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. ఈ క్రమంలో ఇరువర్గాల మధ్య వాగ్వాదం జరగడంతో ఏఎంసీ చైర్మన్ శివరాజ్ యాదవ్ను పోలీసులు ఎత్తుకుని తీసుకెళ్లారు. కార్యక్రమంలో వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ బనుక శివరాజ్ యాదవ్, జిల్లా కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి మేడ శ్రీనివాస్, దేవస్థాన కమిటీ చైర్మన్లు గంగం నరసింహారెడ్డి, ఈదులకంటి వెంకటరెడ్డి, యాదగిరి, భిక్షపతి, మసూద్, వంగల కళ్యాణి, వేమల్ల సత్యనారాయణరెడ్డి పాల్గొన్నారు. రాహుల్ గాంధీ అరెస్టును ఖండిస్తూ కాంగ్రెస్ శ్రేణుల రాస్తారోకో
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నాణ్యమైన విద్యుత్ అందిస్తున్నాంహన్మకొండ: ప్రజలకు నిరంతర, నాణ్యమైన విద్యుత్ అందిస్తున్నామని రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క అన్నారు. హనుమకొండ, వరంగల్ జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో టీజీ ఎన్పీడీసీఎల్ ఆధ్వర్యంలో రూ.56కోట్లతో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులకు రాష్ట్ర అటవీ, పర్యావరణ, దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ, ఎమ్మెల్యేలు నాయిని రాజేందర్ రెడ్డి, కేఆర్ నాగరాజుతో కలిసి ఆయన బుధవారం హనుమకొండ నక్కలగుట్టలోని టీజీ ఎన్పీడీసీడీసీఎల్ కార్పొరేట్ కార్యాలయంలో శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. అనంతరం జరిగిన సమీక్ష సమావేశంలో ఎన్పీడీసీఎల్ చైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కర్నాటి వరుణ్ రెడ్డి.. పవర్ పాయింట్ ప్రజంటేషన్ ద్వారా సంస్థ అమలు చేస్తున్న కార్యక్రమాలు, ఆధునిక సాంకేతిక వినియోగం, భద్రతా చర్యలు, తదితర అంశాలను వివరించారు. అనంతరం భట్టి విక్రమార్క మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రజల అవసరాలకు అనుగుణంగా విద్యుత్ రంగానికి ఎప్పటికప్పుడు అధునాతన సాంకేతికతను జోడించి నిరంతరాయంగా నాణ్యమైన విద్యుత్ అందిస్తున్నామన్నారు. ప్రజలు అధికారుల వద్దకు రావడం కాదు.. ప్రభుత్వమే ప్రజల వద్దకు వెళ్లాలనే ఆలోచనతో ‘ప్రజాబాట – పొలంబాట’ కార్యక్రమం చేపట్టామన్నారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా నేరుగా అధికారులు వినియోగదారుల ముంగిటికి వెళ్లి సమస్యలు తెలుసుకుని పరిష్కరిస్తున్నారన్నారు. అహర్నిశలు శ్రమిస్తున్న విద్యుత్ జీవితాల భద్రతకు ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యం ఇస్తోందని స్పష్టం చేశారు. ప్రమాదవశాత్తు ఏదైనా అవాంఛనీయ సంఘటన జరిగితే ఆ కుటుంబాలకు ఆర్థిక భరోసా కల్పించేందుకు రూ.కోటి నుంచి రూ.1.20 కోట్ల వరకు బీమా సౌకర్యాన్ని కల్పించామన్నారు. అదేవిధంగా లైన్మన్లకు అవసరమైన సేఫ్టీ కిట్లు, యూనిఫాం, ఆధునిక పరికరాలను అందజేశామన్నారు. ఎమ్మెల్యే నాయిని రాజేందర్ రెడ్డి, మంత్రి కొండా సురేఖ వినతి మేరకు 132/33 కేవీ సబ్స్టేషన్ మంజూరు చేస్తున్నామని, స్థలాన్ని కేటాయించాలని కలెక్టర్ను ఆదేశించారు. రాష్ట్ర అటవీ, పర్యావరణ, దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ మాట్లాడుతూ సోలార్తోపాటు, విండ్ పవర్ ఉత్పత్తిపై దృష్టి సారించాలని సూచించారు. సాంకేతికత వినియోగం వల్ల ఉద్యోగులకు రిస్క్ తగ్గడంతోపాటు సమయం, డబ్బు ఆదా అవుతున్నాయని, వినియోగదారులు, రైతులకు తక్షణ సేవలు అందుతున్నాయని తెలిపారు. సోలార్ ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు దేవాదాయశాఖ పరిధిలోని భూములు కేటాయించడానికి తమ శాఖ సిద్ధంగా ఉందన్నారు. దీనివల్ల ఆక్రమణలు అరికట్టడంతోపాటు దేవాలయాలకు ఆదాయం సమకూరుతుందని తెలిపారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్లు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, సమీకృత కలెక్టరేట్ భవనాలపై సోలార్ పలకలు ఏర్పాటు చేసి విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమం చివరలో రవాణాశాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ పాల్గొన్నారు. ఆయా కార్యక్రమాల్లో ఎమ్మెల్సీ బస్వరాజు సారయ్య, రాష్ట్ర ఫైనాన్స్ కమిషన్ చైర్మన్ సిరిసిల్ల రాజయ్య, హనుమకొండ, వరంగల్ కలెక్టర్లు చాహత్ బాజ్పాయ్, సత్యశారద, సీపీ శ్వేత, జిల్లా అటవీ శాఖాధికారి నిఖిత, టీజీ ఎన్పీడీసీఎల్ డైరెక్టర్లు వి.మోహన్రావు, వి.తిరుపతి రెడ్డి, టి.మధుసూదన్, సి.ప్రభాకర్, అధికారులు పాల్గొన్నారు. ప్రజాబాట, పొలంబాట ద్వారా నేరుగా వినియోగదారుల ముంగిటికి ఉద్యోగుల సంక్షేమానికి ప్రాధాన్యం రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క టీజీ ఎన్పీడీసీఎల్ చేపట్టిన రూ.56 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు పాల్గొన్న మంత్రి కొండా సురేఖ, ఎమ్మెల్యేలు
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చట్టాలపై విద్యార్థులకు అవగాహన ఉండాలిజనగామ రూరల్: చట్టాలపై విద్యార్థులకు అవగాహన ఉండాలని అడిషనల్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కె.సందీప అన్నారు. బుధవారం జిల్లా న్యాయసేవాధికారి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ సోషల్ వెల్ఫేర్ పాఠశాల, ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో విద్యార్థులకు చట్టాలపై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా యాంటీ ర్యాగింగ్, చిల్డ్రన్ ఫ్రం సెక్సువల్ అఫెన్స్ యాక్ట్ 2012, డ్రగ్స్పై విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. విద్యార్థులు చదువుపైనే ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపాలని, మాదక ద్రవ్యాలకు దూరంగా ఉండాలన్నారు. కార్యక్రమంలో చీఫ్ లీగల్ ఎయిడ్ డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ ఎం.రవీంద్ర, సోషల్ వేల్ఫేర్ పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్ పి.శ్రీనివాస్రావు, పి.జితేంద్ర, పారాలీగల్ వలంటీర్లు శేఖర్, రవికిరణ్ పాల్గొన్నారు. సర్పంచ్ల ఫోరం జిల్లా అధ్యక్షుడిగా శ్రీధర్గౌడ్నర్మెట: సర్పంచ్ల ఫోరం జిల్లా అధ్యక్షుడిగా నర్మెట సర్పంచ్ గోపగోని శ్రీధర్ గౌడ్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఈసందర్భంగా హైదరాబాద్లోని పంచాయత్రాజ్ చాంబర్లో బుధవారం నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో చాంబర్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు చింపుల సత్యనారాయణరెడ్డి చేతుల మీదుగా నియామక పత్రం అందుకున్నారు. శ్రీధర్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ.. తన పై నమ్మకంతో అప్పగించిన పదవికి న్యాయం చేస్తానన్నారు. రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి సిద్ధార్థ, రాష్ట్ర కార్యదర్శులు సంపత్ నాయక్, వెంకట్, సర్పంచ్లు బానోత్ మహేందర్, కొర్ర రాజేందర్ పాల్గొని శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ–కేవైసీ తప్పనిసరిజనగామ రూరల్: రేషన్ కార్డుదారులందరికీ ఈ–కేవైసీ తప్పనిసరి అని, రేషన్ సరఫరాలో అంతరాయం కలగకుండా ఉండటానికి వెంటనే పూర్తి చేసుకోవాలని బుధవారం కలెక్టర్ సందీప్కుమార్ ఝా ఒక ప్రకటనలో సూచించారు. ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల ప్రకారం జాతీయ ఆహార భద్రతా చట్టం, రాష్ట్ర ఆహార భద్రతా కార్డుల కింద నమోదైన లబ్ధిదారులకు ఈ–కేవైసీ సరిచూడటం తప్పనిసరి చేసినట్టు తెలి పారు. లబ్ధిదారులు తమ సమీపంలోని చౌకధరల దుకాణానికి వెళ్లి ఈ–కేవైసీ చేసుకోవాలని, ఏ విధమైన రుసుం చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. లబ్ధిదారులు వ్యక్తిగతంగా తమ వేలిముద్రలను వేయాలని ఈనెల 31 లోగా ఈ–కేవైసీ పూర్తి చేయకపోతే వారి యూనిట్ తొలగించబడుతుందన్నారు. మల్లన్నగండిలో మొసళ్లునర్మెట: మల్లన్నగండి రిజర్వాయర్.. గోదావరి జలాలతో రెండు గుట్టల నడుమ పచ్చనిచెట్లు, జలపాతం, ఘాట్రోడ్డుతో మనసు దోచే అహ్లాదకరమైన ప్రదేశం. నర్మెట, తరిగొప్పుల, చిల్పూర్, స్టేషన్ ఘన్పూర్ మండలాలతో పాటు జిల్లా కేంద్రం వాసులకు పర్యాటక ప్రదేశంగా రోజరోజుకూ పర్యాటకుల సంఖ్య పెరుగుతోంది. పది రోజులుగా ధర్మసాగర్ నుంచి మోటార్ల ద్వారా నీరు చేరుతుండటంతో నిండుకుండలా మారుతోంది. కాగా, గోదావరి జలా లతో పాటు రిజర్వాయర్లోకి వచ్చిన మొసలి పిల్లలు పెద్దవి అయ్యాయి. ఈక్రమంలో ఇవి రిజర్వాయర్ ఒడ్డుకు వస్తున్నాయి. పర్యాటకులు నీటి అంచుల వరకు వెళ్లి విందులు, వినోదాల్లో మునిగిపోతున్నారు. ఈనేపథ్యంలో ప్రమాదం పొంచి ఉన్నందున అధికారులు హెచ్చరిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని స్థానికులు కోరుతున్నారు. శివునిపల్లి ఆగ్రోస్ సెంటర్కు స్టాప్సేల్ నోటీసు స్టేషన్ఘన్పూర్: మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని శివునిపల్లి ఆగ్రోస్ సేవా కేంద్రానికి స్టాప్ సేల్(అమ్మకాల నిలిపివేత) నోటీసును జారీ చేసినట్లు మండల వ్యవసాయ శాఖ అధికారి ఎస్.కరుణాకర్ తెలిపారు. బుధవారం ఆయన మాట్లాడుతూ.. శివునిపల్లి ఆగ్రోస్ సెంటర్ నిర్వాహకుడు రైతులకు పారదర్శకంగా ఎరువులను పంపిణీ చేయకుండా అతడికి అనువుగా ఉండేవారికే ఎరువులను అందిస్తున్నాడని తమ విచా రణలో తేలిందన్నారు. దీంతో స్టాప్ సేల్ నోటీ సు జారీ చేశామన్నారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తే ఉపేక్షించేది లేదన్నారు.
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జీపీలకు జోష్!‘స్వచ్ఛ జనగామ’ వినూత్న కార్యక్రమానికి కలెక్టర్ శ్రీకారం ఎస్జే స్కోర్..జనగామ: గ్రామీణ పారిశుద్ధ్య నిర్వహణను మరింత సమర్థవంతంగా, జవాబుదారీతనంతో అమలు చేయాలనే లక్ష్యంతో కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఎస్జే–స్కోర్(స్వచ్ఛ జనగామ స్కోర్) పేరుతో రూపొందించిన ప్రత్యేక మూల్యాంకన విధానం ద్వారా ప్రతీ గ్రామపంచాయతీ(జీపీ) పని తీరును నెలనెలా 100 మార్కుల ప్రాతిపదికన అంచనా వేయనున్నారు. పారిశుద్ధ్యం, తాగునీటి భద్రత, వ్యర్థాల నిర్వహణ, ప్రజారోగ్య ప్రమాణాలు, నిధుల విని యోగం వంటి అంశాలను శాసీ్త్రయంగా పరిశీలించి గ్రేడింగ్ ఇవ్వనున్నారు. ఆకస్మిక తనిఖీలు, డిజిటల్ ఆధారాలతో ధ్రువీకరణ, ఉత్తమ పనితీరుకు ప్రోత్సాహం, నిర్లక్ష్యంపై కఠిన చర్యలతో గ్రామాల్లో స్వచ్ఛతను శాశ్వత సంస్కృతిగా మార్చడమే ఈ నూతన విధానం ప్రధాన ఉద్దేశంగా అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. గ్రామ పంచాయతీ మాత్రమే కాకుండా పంచాయతీ కార్యదర్శి, పారిశుద్ధ్య కార్మికుడు, బిల్ కలెక్టర్ పనితీరును కూడా వేర్వేరు స్కోర్ కార్డుల ద్వారా అంచనా వేయనున్నారు. ప్రతీ నెల 25వ తేదీ నుంచి వచ్చే నెల మొదటి తేదీ మధ్య మండల శానిటేషన్ టాస్క్ఫోర్స్ గ్రామ పంచాయతీలను ముందస్తు సమాచారం లేకుండా తనిఖీ చేస్తుంది. తనిఖీల సమయంలో ఫొటోలు, వీడియోలు, రిజిస్టర్లు, ప్రజల అభిప్రాయాలు, నీటి పరీక్షలు వంటి ఆధారాలను తప్పనిసరిగా నమోదు చేయాలి. ప్రతీ మార్కుకు సంబంధించి ఆధారం ఉండాల్సిందేనని, వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలకు అవకాశం లేకుండా ఫార్ములా ఆధారిత మూల్యాంకనం అమలు చేయాలని ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టం చేశారు. తనిఖీ బృందంలో ఎంపీడీఓ మెంబర్ కన్వీనర్గా, ఎంఎస్ఓ, ఎంపీఓ సభ్యులుగా ఉంటారు. బహిరంగ ప్రదేశాల్లో చెత్త కాల్చడం, తాగునీటి వనరుల్లో మురుగు కలవడం, మానవ మలాన్ని చేతులతో తొలగించడం, పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు వేతనాల బకాయిలు, క్లోరినేషన్లో నిర్లక్ష్యం, చనిపోయిన జంతువులను తొలగించకపోవడం, బహిరంగ మలవిసర్జన, దోమల లార్వా అధికంగా ఉండటం వంటి పది తీవ్ర ఉల్లంఘనలను ‘రెడ్ ఫ్లాగ్’గా గుర్తించారు. వీటిలో ఒక్కటి నమోదైనా ఆ గ్రామ పంచాయతీకి ఆ నెలలో నేరుగా డీ గ్రేడ్ ఇవ్వడంతో పాటు బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోనున్నారు. ఉత్తమ పనితీరు కనబరిచిన గ్రామ పంచాయతీలకు ప్రశంసపత్రాలు, ప్రత్యేక గుర్తింపు, పురస్కారాలు లభించనున్నాయి. వరుసగా తక్కువ గ్రేడ్లు వస్తే షోకాజ్ నోటీసులు, శాఖాపరమైన చర్యలు, సేవా నియమాల ప్రకారం క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకునేలా ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. జిల్లాలోని 280 గ్రామపంచాయతీల్లో ప్రతీ రోజు ప్రతీ ఇంటి నుంచి సగటున 250 గ్రాముల తడి, పొడి చెత్త సేకరణ జరుగుతోంది. ఈ వ్యర్థాలను శాసీ్త్రయంగా నిర్వహిస్తూ గ్రామాలను పరిశుభ్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా ప్రవేశపెట్టిన ఎస్జే–స్కోర్ విధానాన్ని విజయవంతం చేయడానికి జిల్లా యంత్రాంగం కార్యాచరణను వేగవంతం చేసింది. గ్రామాల్లో పారిశుద్ధ్య పనులను ఒకరోజు కార్యక్రమంగా కాకుండా నిరంతర ప్రక్రియగా మార్చాలని జిల్లా యంత్రాంగం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. పరిశుభ్ర గ్రామాల జిల్లాగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఎస్జే– స్కోర్ కీలకంగా మారనుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. పాలన, నిధుల వినియోగం దోమల నియంత్రణ, ప్రజారోగ్యంఘన వ్యర్థాల నిర్వహణఓడీఎఫ్ స్థిరత్వండ్రెయినేజీలు, ద్రవ వ్యర్థాల నిర్వహణ తాగునీటి భద్రత జిల్లాలో పారిశుద్ధ్య నిర్వహణకు మార్కులు.. గ్రామపంచాయతీల పనితీరుకు నెలనెలా గ్రేడింగ్ ఏడు విభాగాల్లో 100 మార్కులు రెడ్ఫ్లాగ్ వస్తే కఠిన చర్యలు.. ఉత్తమ పంచాయతీలకు ప్రశంసలు, ప్రోత్సాహకాలు ఏడు విభాగాలు.. 100 మార్కులు 12 10301018
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మల్బరీ సాగు..ప్రోత్సాహం మస్తుజనగామ రూరల్: వ్యవసాయానికి ప్రత్యామ్నాయంగా స్థిరమైన ఆదాయం అందించే పంటల వైపు రైతులను ప్రోత్సహించేందుకు జిల్లాలో మల్బ రీ సాగు విస్తరణకు అధికారులు చర్యలు వేగవంతం చేశారు. 2026–27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి జిల్లాలో 100 ఎకరాల మల్బరీ సాగు లక్ష్యాన్ని ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన నేపథ్యంలో అర్హులైన, ఆసక్తి గల రైతుల నుంచి అధికారులు దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నారు. దిగుబడి..ఆదాయం మల్బరీ ఒక బహువార్షిక పంట కావడం దీని ప్రధాన ప్రత్యేకత. ఒకసారి తోటను ఏర్పాటు చేస్తే సుమారు 15 నుంచి 20 సంవత్సరాల వరకు దిగుబడి పొందే అవకాశం ఉంటుంది. ఏడాదికి కనీసం 8 నుంచి 10 సార్లు ఆకుల కోత తీసుకునే వీలుండటంతో, నేల స్వభావం, నిర్వహణను బట్టి రైతులు సంవత్సరానికి రూ.లక్ష నుంచి రూ.2 లక్షల వరకు నికర ఆదాయం పొందవచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు. భారీ సబ్సిడీలు.. మల్బరీ సాగు విస్తరణకు ప్రభుత్వం కేంద్ర, రాష్ట్ర పథకాల ద్వారా భారీ సబ్సిడీలు అందిస్తున్నాయి. జనరల్ కేటగిరీ రైతులకు మల్బరీ మొక్కల సరఫరా, నాటడానికి సెంట్రల్ సిల్క్ బోర్డు (సీఎస్బీ) ద్వారా 50 శాతం సబ్సిడీగా గరిష్టంగా రూ.60,000, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి మరో 25 శాతం వాటాగా రూ.30,000 అంద జేయనున్నారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ రైతులకు సీఎస్బీ ద్వారా 65 శాతం సబ్సిడీగా గరిష్టంగా రూ.78,000, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి అదనంగా 25 శాతం వాటాగా రూ.30,000 మంజూరు చేయనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. పట్టుపురుగుల పెంపకానికి అవసరమైన మల్బరీ రేరింగ్ షెడ్ నిర్మాణానికి కూడా ప్రత్యేక ప్రోత్సాహం కల్పిస్తున్నారు. జనరల్ కేటగిరీ రైతులకు సీఎస్బీ ద్వారా 50 శాతం సబ్సిడీగా గరిష్టంగా రూ.2,25,000, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి రూ.1,12,500 అందించనున్నారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ రైతులకు సీఎస్బీ ద్వారా 65 శాతం సబ్సిడీగా గరిష్టంగా రూ.2,92,500, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి రూ.1,12,500 మంజూరు చేయను న్నారు. అదనంగా షూట్ ఫీడింగ్ స్టాండ్స్ నిర్మాణానికి జనరల్ కేట గిరీ రైతులకు రూ.10,890, ఎస్సీ, ఎస్టీ రైతులకు రూ.22,140 సబ్సిడీ లభిస్తుంది. అలాగే పట్టుపురుగుల పెంపకానికి అవసరమైన రూ.75,000 విలు వైన 300 చంద్రికలు, 10 ప్లాస్టిక్ ట్రేలను ఉచితంగా అందజేయనున్నారు. సబ్సిడీకి దరఖాస్తు చేసుకునే రైతులు రెండు ఫొటోలు, రెండు ఎకరాల భూమికి సంబంధించిన పట్టాదార్ పాస్బుక్ (1–బీ), కుల ధ్రువీకరణ పత్రం, ఆధార్ కార్డు, బ్యాంక్ పాస్బుక్ ప్రతులను సమర్పించాలని సూచించారు.కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా ఆదేశాల మేరకు జిల్లా ఉద్యానవన, పట్టుపరిశ్రమల అధికారి కె.అంబికా సోని, పట్టుపరిశ్రమల అధికారి నవీన్పాల్రెడ్డి, ఉద్యాన అధికారులు సందీప్, సంతోషిరాణి, రఘునాథపల్లి తహసీల్దార్ రాజేష్రెడ్డి, ఆర్ఐ అన్వేష్తో కూడిన బృందం బుధవారం క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించింది. ఇప్పటికే మల్బరీ సాగు చేస్తున్న రైతుల తోటలను సందర్శించి సాగు విధానం, పనుల పురోగతిని పరిశీలించి రైతులకు అవసరమైన సూచనలు అందించింది. పంట వేసే రైతులకు భారీ సబ్సిడీలు ప్రత్యామ్నాయ, స్థిరమైన ఆదాయంతో లబ్ధి 100 ఎకరాల లక్ష్యంతో అధికారుల చర్యలు
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ఆసక్తి పెంచేలా బోధించాలిలింగాలఘణపురం: విద్యార్థుల్లో నేర్చుకోవాలనే ఆసక్తి పెంచే విధంగా ఉపాధ్యాయుల బోధన తీరు ఉండాలని కలెక్టర్ సందీప్కుమార్ ఝా అన్నారు. బుధవారం మండలంలోని నెల్లుట్ల ఉన్నత పాఠశాలలో జరుగుతున్న సమగ్ర ఉపాధ్యాయ శిక్షణ శిబిరంలో ఆయన ముఖ్యఅతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు..ప్రతీ ఉన్నత పాఠశాలలో ప్రపంచ పటం, దేశ భౌతిక, రాజకీయ పటాలతో పాటు రాజ్యాంగంలోని ముఖ్యమైన అంశాలు ఆర్టికల్స్ను ప్రదర్శించే సమాచార పట్టికలు తప్పనిసరిగా ఉండాలని ఆదేశించారు. ప్రపంచ పటంలో వివిధ దేశాల స్థానాలు, భౌగోళిక అంశాలపై ఉపాధ్యాయులను ప్రశ్నించి వారి పరిజ్ఞానాన్ని కలెక్టర్ పరిశీలించారు. అనంతరం పదో తరగతి విద్యార్థులకు సులభ పద్ధతిలో గణితం బోధించి వారిలో ఆసక్తిని పెంచారు. కలెక్టర్ సందీప్కుమార్ ఝా
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ఎమ్మెల్యేలు ఏమన్నారంటే..● వరంగల్ పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే నాయిని రాజేందర్రెడ్డి మాట్లాడుతూ గ్రేటర్ వరంగల్లో మిషన్ భగీరథ పైప్లైన్ల లీకేజీలతో తాగునీటి సమస్యలు ఏర్పడుతున్నాయని తెలిపారు. తక్షణం సరిచేయాలని కోరారు. ● స్టేషన్ఘన్పూర్ ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి మాట్లాడుతూ ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాకు తాగునీరు, సాగునీటికి దేవాదుల ప్రాజెక్టే ప్రధాన ఆధారమని అన్నారు. మూడు దశల్లోని 10 మోటార్లను కనీసం 100 రోజులపాటు నిరంతరాయంగా నడిపేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. సాంకేతిక లోపాలు తలెత్తితే 48 గంటల్లోపు మరమ్మతులు పూర్తి చేయాలని సూచించారు. ● వర్ధన్నపేట ఎమ్మెల్యే కేఆర్.నాగరాజు మాట్లాడుతూ హసన్పర్తి మండలంతోపాటు విలీన గ్రామాల్లో తాగునీటి సమస్యలను అత్యవసరంగా పరిష్కరించాలని కోరారు. వర్ధన్నపేటలో అమృత్ పథకం పనులను వేగవంతం చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ● భూపాలపల్లి ఎమ్మెల్యే గండ్ర సత్యనారాయణరావు మాట్లాడుతూ తక్కువ నీటితో అధిక ఆదాయం వచ్చే వాణిజ్య పంటల సాగుపై రైతులకు అవగాహన కల్పించాలని కోరారు. దేవాదుల ప్రాజెక్టు, భీమ్ఘనపూర్, చలివాగు తదితర నీటి వనరులను సమర్థవంతంగా వినియోగించాలని సూచించారు. ● పరకాల ఎమ్మెల్యే రేవూరి ప్రకాశ్రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఎరువుల సరఫరాపై జిల్లా కలెక్టర్లు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని కోరారు. వర్షాభావ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగుపై రైతులకు అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు. ● మహబూబాబాద్ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ భూక్యా మురళీనాయక్ మాట్లాడుతూ మహబూబాబాద్ పట్టణంలో తాగునీటి పంపిణీలో ఇబ్బందులు ఉన్నాయని, ముఖ్యంగా మెడికల్ కాలేజీకి ప్రత్యామ్నాయ వనరుల ద్వారా నీరు అందించాలని కోరారు. డ్రిప్ ఇరిగేషన్పై రైతులకు అవగాహన కల్పించి కార్యాచరణ సిద్ధం చేయాలని సూచించారు. సమీక్షలో పాల్గొన్న ఫైనాన్స్ కమిషన్ చైర్మన్ రాజయ్య, ఎమ్మెల్సీ సారయ్య, ఎమ్మెల్యేలు కడియం శ్రీహరి, దొంతి మాధవరెడ్డి, నాగరాజు, మురళీనాయక్
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త్వరగా ప్రాజెక్టు పూర్తికి చర్యలు.. ప్రత్యామ్నాయ పంటలపై దృష్టి ఉమ్మడి జిల్లాలో కరువు పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు అంతా సిద్ధంహన్మకొండ అర్బన్: ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో ఎల్నినోతో నెలకొన్న కరువు పరిస్థితులు, ప్రత్యామ్నాయ పంటలు, రైతుల ప్రయోజనాలు, సాగు, తాగునీటి లభ్యత, పశుసంపద రక్షణ తదితర అంశాలపై రాష్ట్ర రెవెన్యూ, గృహ నిర్మాణ, సమాచార, పౌర సంబంధాలశాఖ మంత్రి, జిల్లా ఇన్చార్జ్ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి అధ్యక్షతన మంగళవారం హనుమకొండ కలెక్టరేట్లో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఉమ్మడి జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులు, కలెకర్లు, అన్ని శాఖల అధికారులు హాజరయ్యారు. జిల్లాల వారీగా ప్రస్తుత పంటల పరిస్థితులపై సుదీర్ఘంగా సమీక్షించారు. ఎమ్మెల్యేలు స్థానిక పరిస్థితులను వివరించారు. వర్షాభావ పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు ఉమ్మడి జిల్లా ప్రత్యేకాధికారిగా ఐఏఎస్ అధికారి శ్రీదేవసేనను నియమించినట్లు మంత్రి పొంగులేటి తెలిపారు. మంత్రులు పొంగులేటి శ్రీనివాస్రెడ్డి, పొన్నం ప్రభాకర్ ఎల్నినో ప్రభావం, వర్షాభావం, వివిధ శాఖల సంసిద్ధతపై సుదీర్ఘ సమీక్ష హాజరైన ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు దేవాదుల పూర్తికి ప్రభుత్వం చర్యలు : మంత్రి పొంగులేటి వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లాకు సాగు, తాగునీటికి ప్రధాన ఆధారమైన దేవాదుల ప్రాజెక్టును త్వరగా పూర్తి చేయడంపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించిందని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్రెడ్డి తెలిపారు. ప్రాజెక్టు పంపింగ్ వ్యవస్థలో ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా చర్యలు చేపడుతున్నామన్నారు. తాగు, సాగునీరు, పశువులకు మేత, ఉపాధి హామీ పనులు, రైతులకు అవసరమైన విత్తనాల సరఫరాపై సమగ్ర కార్యాచరణ రూపొందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. లెమన్ గ్రాస్ వంటి ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగుపై వచ్చిన సూచనలు పరిశీలిస్తున్నామన్నారు. ప్రతిపక్షాలు నిర్మాణాత్మక సూచనలిస్తే ప్రభుత్వం స్వాగతిస్తుందని, అవసరమైతే దేవాదులపై ప్రత్యేకంగా చర్చించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు తెలిపారు. రైతులకు శాసీ్త్రయ అవగాహన కల్పించాలి: మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ రాష్ట్ర రవాణా, బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ మాట్లాడుతూ.. వర్షాభావ పరిస్థితులపై శాస్త్రవేత్తల అంచనాలను గ్రామస్థాయికి తీసుకెళ్లి రైతులకు అవగాహన కల్పించడం అత్యంత అవసరమన్నారు. ఈ సీజన్లో తీసుకునే నిర్ణయాలు వచ్చే ఏడాది జూన్ వరకు ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉన్నందున అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో ముందస్తు ప్రణాళిక రూపొందించాలని సూచించారు. కలెక్టర్ల నేతృత్వంలో ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు గ్రామాల్లో రైతులకు శాసీ్త్రయ ఆధారాలతో అవగాహన కల్పించాలని, కరపత్రాలు, ఇతర ప్రచార సాధనాల ద్వారా ప్రత్యామ్నాయ పంటలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై ప్రచారం నిర్వహించాలని పిలుపునిచ్చారు.
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ఓవైపు వర్షాభావం..మరోవైపు ఎరువుభారం!జనగామ రూరల్: వానాకాలం సీజన్ ప్రారంభమై యాభై రోజులు దాటినా సరైన వర్షాలు లేకపోవడంతో రైతులు ఆశగా ఆకాశం వైపు చూస్తున్నారు. ఈనేపథ్యంలో కనీసం తమకున్న కొద్దిపాటి భూమిని సాగు చేసుకుందామంటే ఎరువుల ధరలు భారీగా పెరగడంతో ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. యూరియా మినహా మిగతా ఎరువులకు కేంద్రం ఇచ్చే రాయితీ స్థిరంగా ఉంటుంది. ఉత్పత్తి, ఖర్చుల ఆధారంగా ఆయా కంపెనీలు రైతులకు విక్రయించే ఎరువుల ధరలను పెంచుకునేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతిచ్చింది. ముడిసరకులు, దిగుమతి ఖర్చుల పేరిట కంపెనీలు పదేపదే ఎరువుల ధరలు పెంచుతున్నాయి. ప్రభుత్వం రాయితీతో అందజేసే డీఏపీ రూ.1,350, యూరియా రూ.266 ధరలు మినహా మిగతా ఎరువుల ధరలు అన్నింటినీ పెంచారు. ఆర్థిక భారం జిల్లాకు 70,900 మెట్రిక్ టన్నుల కాంప్లెక్స్ ఎరువులు అవసరమవుతాయి. వీటిలో ప్రతీ ఎరువు 50 కిలోల సంచికి రూ.300–400లకు పైగా ధరలు పెరిగాయి. దీంతో పెట్టుబడిలో ఒక్కో రైతు రూ.4వేల వరకు అదనంగా భారం మోయాల్సిన పరిిస్థితి నెలకొంది. డీఏపీ వాడకాన్ని తగ్గించేందుకు రెండు, మూడు డీఏపీ సంచులు తీసుకునే రైతులకు నానో డీఏపీ తీసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. అయితే రైతులు నానో డీఏపీ తీసుకోవడానికి మొగ్గు చూపడం లేదు. డీఏపీ బస్తా ధర రూ.1,350లు కాగా.. నానో డీఏపీ బాటిల్ ధర రూ.560లు ఉంది. అయినా కూడా పంట దిగుబడి సరిగ్గా వస్తుందో లేదోనని రైతులు భయపడి నానో డీఏపీ వాడడానికి వెనకంజ వేస్తున్నారు. ధరలు తగ్గించాలి ఎరువుల ధరలు భారీగా పెరగడంతో రైతులు పెట్టుబడి లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఎల్నిలో ప్రభావంతో పంట సాగు అంతంత మాత్రమే ఉండగా ప్రత్యామ్నాయ పంట లపై అవగాహన కల్పించడంతో పాటు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తక్షణం ఎరువు భారం తగ్గించాలి. – చందూ నాయక్, జిల్లా కార్యదర్శి, రైతు సంఘం సాగు అంతంత మాత్రమే..ప్రస్తుతం వర్షాలు లేకపోవడంతో వరి సాగు అంతంత మాత్రంగానే ఉంది. మద్దతు ధర నామమాత్రంగా పెంచి ఎరువుల ధరలు మాత్రం భారీగా పెంచారు. ఆరుతడి పంటలను సాగుచేయాలని చెబుతున్నా ప్రభుత్వం విత్తనాలను ఉచితంగా పంపిణీ చేయాలి. ఎరువుల ధరలు తగ్గేలా చర్యలు తీసుకోవాలి. – ఎడ్ల శ్రీనివాస్, మరిగడి యూరియా డీఏపీ ఎన్పీకే ఎంఓిపీ ఎస్ఎస్పీదిక్కుతోచని స్థితిలో అన్నదాతలు సాగు చేద్దామంటే వానలు లేవు.. వేసిన పంటను దక్కించుకుందామంటే కొండెక్కిన ఎరువులు నానో డీఏపీ తీసుకోవాలంటున్న అధికారులు దిగుబడిపై అనుమానంతో మొగ్గుచూపని రైతులుజిల్లాకు అవసరమయ్యే కాంప్లెక్స్ ఎరువులు (మెట్రిక్ టన్నుల్లో)
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ట్రేడ్ లైసెన్స్లు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలిస్టేషన్ఘన్పూర్: మున్సిపాలిటీ పరిధిలో వాణిజ్య, వ్యాపారాలు నిర్వహిస్తున్న వారు తమ సముదాయాలకు విధిగా ట్రేడ్ లైసెన్స్లు తీసుకోవాలని మున్సిపల్ కమిషనర్ రాధాకృష్ణ తెలిపారు. మున్సిపల్ కమిషనర్ ఆదేశాల మేరకు అధికారులు, సిబ్బంది పట్టణ కేంద్రంలోని వైన్స్షాపులతో పాటు పలు వ్యాపార సముదాయాలను మంగళవారం తనిఖీ చేశారు. ట్రేడ్ లైసెన్స్లు తీసుకున్నారా? లేదా? అంటూ పరిశీలించారు. ఈ మేరకు కమిషనర్ మాట్లాడుతూ.. మున్సిపల్ ఆదాయం కోసం ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు పనిచేస్తున్నామన్నారు. వ్యాపారులు నిబంధనల మేరకు లైసెన్స్ ఫీజులు చెల్లించని పక్షంలో మున్సిపల్ చట్టం ప్రకారం చర్యలు తప్పవన్నారు. కార్యక్రమంలో మేనేజర్ సత్యనారాయణ, శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ మధు, ఆర్ఐ శ్రీను, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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విద్యుత్రంగ అభివృద్ధికి సహకారం అందిస్తా..స్టేషన్ఘన్పూర్: నియోజకవర్గంలో విద్యుత్ పరమైన అభివృద్ధికి పూర్తి సహకారం అందిస్తానని ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి అన్నారు. డివిజన్ పరిధిలోని విద్యుత్శాఖ అధికారులు స్టేషన్ఘన్పూర్ డీఈ బి.సారయ్య ఆధ్వర్యంలో ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరిని మంగళవారం హనుమకొండ ఎమ్మెల్యే నివాసంలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. డివిజన్ పరిధిలో ఇటీవల జరిగిన పలు విద్యుత్ అభివృద్ది కార్యక్రమాలతో పాటు వినియోగదారులకు అందించాల్సిన పలు విద్యుత్ సౌకర్యాలపై ఎమ్మెల్యేతో చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ.. వినియోగదారులకు మెరుగైన సేవలను అందించేలా విద్యుత్ అధికారులతో పాటు సిబ్బంది చేస్తున్న కృషి అభినందనీయమన్నారు. కార్యక్రమంలో ఏడీఈ రణధీర్రెడ్డి, జఫర్గఢ్ ఏఏఈ ఎం.కరుణాకర్ పాల్గొన్నారు. దరఖాస్తుల ఆహ్వానంజనగామ రూరల్: జిల్లా కేంద్రంలోని ఏబీవీ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో 2026–27 విద్యా సంవత్సరానికి అతిథి అధ్యాపకుల పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నట్లు కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ కె.శ్రీనివాస్ మంగళవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. అభ్యర్థులు సంబంధిత పీజీ కోర్సుల్లో 55 శాతం మార్కులతో పాసై ఉండాలని (ఎస్సీ, ఎస్టీలకు 50 శాతం), నెట్,సెట్, పీహెచ్డీ ఉన్న వారికి మొదటి ప్రాధాన్యం ఉంటుందన్నారు. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు 24వ తేదీ సాయంత్రం 4 గంటల వరకు కళాశాలలో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని కోరారు. 25వ తేదీ ఉద యం 11:00గంటలకు కళాశాలలో ఇంటర్వ్యూ ఉంటుందని, మరిన్ని వివరాలకు 99591 51051ఫోన్నంబర్లో సంప్రదించాలన్నారు. బీఎఫ్సీ,–1.కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ అప్లికేషన్– 2, ఇంగ్లిష్–2, హెల్త్ కేర్–1 హిస్టరీ–1, పొలిటికల్ సైనన్స్ 1, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్–1,తెలుగు–1 పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయన్నారు. గ్రామాలాభివృద్ధే ధ్యేయంబచ్చన్నపేట: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గ్రామాల అభివృద్ధే ధ్యేయంగా పనిచేస్తోందని కాంగ్రెస్ పార్టీ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జ్, మాజీ ఎమ్మెల్యే కొమ్మూరి ప్రతాప్రెడ్డి అన్నారు. మంగళవారం మండల కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించి, గోపాల్నగర్లో, బచ్చన్నపేటలో ఎస్ఐఆర్ కార్యక్రమాన్ని పరిశీలించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ.. అర్హులైన ప్రతీ ఓటరు తమ వివరాలను ఎన్యుమరేషన్ ఫారంలో తప్పనిసరిగా నమోదు చేసుకోవాలన్నారు. నూతనంగా ఎన్నికై న కాంగ్రెస్ మండల అధ్యక్షుడు మహమ్మద్ మసూద్ను సన్మానించారు. కార్యక్రమంలో దేవస్థాన చైర్మన్ వెంకట్రెడ్డి, సర్పంచ్లు అల్వాల నర్సింగారావు, ఇజ్జగిరి రాములు, బళ్ల రవీంద్రనాథ్, నాయకులు పిన్నింటి కావ్యశ్రీ, జంగిటి విద్యానాథ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. రాహుల్గాంధీ అరెస్ట్ను ఖండిస్తున్నాంజనగామ: న్యూఢిల్లీలో విద్యార్థుల హక్కుల పరిరక్షణతో పాటు నీట్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారంపై నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్న లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రియాంక గాంధీ, ఇతర నాయకులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేయడాన్ని కాంగ్రెస్ జిల్లా కమిటీ అధ్యక్షురాలు ధన్వంతిలక్ష్మీనారాయణ తీవ్రంగా ఖండించారు. జిల్లా కేంద్రంలో మంగళవారం ఆమె మాట్లాడుతూ.. దేశంలోని లక్షలాది మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తును దెబ్బ తీసిన నీట్ పేపర్ లీకేజీ ఘటనకు నైతిక బాధ్య తగా కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధా న్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. రాహుల్ గాంధీ, ఇతర నాయకుల అరెస్ట్ను వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని, విద్యార్థుల ఆందోళనలను కేంద్ర ప్రభుత్వం గౌరవించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు.
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లబ్ధిదారుల ఎంపిక పారదర్శకంగా జరగాలి● కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా జనగామ రూరల్: ఎస్సీ యాక్షన్ ప్లాన్ 2025–26 కింద లబ్ధిదారుల ఎంపిక పారదర్శకంగా చేపట్టి ఈ నెల 24 లోపు పూర్తి చేయాలని కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా ఆదేశించారు. మంగళవారం కలెక్టరేట్లో యాక్షన్ ప్లాన్ అమలుపై సంబంధిత అధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. ఎస్సీ యాక్షన్ ప్లాన్ కింద జిల్లాకు కేటాయించిన లక్ష్యాలను ఎస్సీ జనాభా ప్రాతిపదికగా మూడు కేటగిరీల వారీగా మండలాలు, మున్సిపాలిటీలకు కేటాయించినట్లు తెలిపారు. రుణాల మంజూరు, బ్యాంకు ఖాతాలు, డాక్యుమెంటేషన్, ఇతర బ్యాంకింగ్ సేవలకు సంబంధించి లబ్ధిదారులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను తక్షణమే పరిష్కరించాలని, దరఖాస్తుల పరిశీలనను వేగవంతం చేసి ప్రభుత్వ లక్ష్యాల సాధనకు పూర్తి సహకారం అందించాలని బ్యాంకర్లకు సూచించారు. సమావేశంలో జిల్లా షెడ్యూల్డ్ కులాల శాఖ అధికారులు, కార్యనిర్వాహక సంచాలకులు, ఎంపీడీఓలు, మున్సిపాలిటీల కమిషనర్లు, బ్యాంకుల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు చర్యలు చేపట్టాలి● రాష్ట్ర రవాణా శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి వికాస్రాజ్ జనగామ రూరల్: రహదారులపై ప్రమాదాల నివారణకు పకడ్బందీ చర్యలు చేపట్టాలని రాష్ట్ర రవాణా శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి వికాస్ రాజ్ తెలిపారు. మంగళవారం హైదరాబాద్ డా. బీఆర్ అంబేద్కర్ సచివాలయం నుంచి అదనపు కార్యదర్శితో కలిసి రవాణా, ఆర్ అండ్బీ, కలెక్టర్లు, అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెనన్స్ నిర్వహించారు. దీనికి కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా కలెక్టరేట్ నుంచి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యకార్యదర్శి వికాస్రాజ్ మాట్లాడుతూ..జిల్లాస్థాయి రహదారి భద్రత కమిటీ సమావేశాలు ప్రతినెలా నిర్వహించాలని తెలిపారు. టాస్క్ఫోర్స్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయాలని, రహదారులపై ప్రమాదాలు జరిగే బ్లాక్ స్పాట్ లను గుర్తించి రక్షణ చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే క్షతగాత్రులను సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించి వైద్యసేవలు అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని, రహదారి భద్రతపై వాహనదారులకు అవగాహన కల్పించాలని తెలిపారు. వాహనదారులు తప్పకుండా సీట్ బెల్ట్, హెల్మెట్ ధరించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. రామానుజుల బోధనలు నేటికీ ఆచరణీయం ● త్రిదండి చినజీయర్ స్వామి జనగామ: వెయ్యి సంవత్సరాల క్రితం సమతామూర్తి భగవత్ రామానుజాచార్యులు బోధించిన విలువలు నేటికీ, భవిష్యత్తులోనూ ఆచరణీయమేనని త్రిదండి రామానుజ చినజీయర్ స్వామి అన్నారు. పట్టణంలోని బాణాపురం శ్రీవెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో జరుగుతున్న తృతీయ పుష్కర వేడుకల సందర్భంగా ఆయన భక్తులను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు.. రామానుజుల వారి జీవితం, బోధనలను కవితా రూపంలో ప్రజలకు చేరవేస్తున్న కవులను అభినందించారు. అనంతరం మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ కడకంచి బాలమణిశ్రీనివాస్, కవులు, కళాకారులను స్వామిజీ సత్కరించారు. ఉదయం శ్రీ సుదర్శన యాగం చినజీయర్ స్వామి సమక్షంలో వేదపండితుల మంత్రోచ్ఛరణల మధ్య ఘనంగా నిర్వహించారు. వేడుకల సందర్భంగా మున్సిపల్ పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు చిన జీయర్ స్వామి వస్త్రాలను అందించారు.
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సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను పాటించండిజనగామ: సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను పాటించడం ప్రతి ఒక్కరికీ శ్రీరామ రక్ష అని త్రిదండి చిన్న జీయర్ స్వామి అన్నారు. పట్టణంలోని బాణాపురం వెంకటేశ్వరస్వామి సన్నిధిలో జరుగుతున్న తృతీయ పుష్కర మహోత్సవాలు, మహా సుదర్శన యాగంలో భాగంగా సోమవారం విశేష సహస్రనా మార్చన, సుదర్శన హవనం, దంపతీ పూజలు, ఉగ్రరథ, భీమరథ, సహస్ర చంద్రదర్శన హవనాలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా చిన్న జీయర్ స్వామి మాట్లాడుతూ.. నక్షత్రాలు, తిథులు, కాలం అనుకూలంగా ఉండాలంటే పూర్వీకులు అందించిన సంప్రదాయాలను ఆచరించాలని సూచించారు. అనంతరం స్థానిక కవుల ఆధ్వర్యంలో కవి సమ్మేళనం నిర్వహించారు. రేపు బండగుట్టకు చిన్న జీయర్స్వామి లింగాలఘణపురం: మండలంలోని బండగుట్ట లక్ష్మీనర్సింహస్వామి ఆలయానికి ఈ నెల 22న చిన్నజియర్స్వామి రానున్నారు. 32 అడుగుల అభయాంజనేయస్వామి విగ్రహంతో పాటు శంఖు చక్ర నామాలను ఆవిష్కరించనున్నారని ఉత్సవ నిర్వాహుకులు వంచ మహేశ్వర్రెడ్డి, లింగాల దీపక్రెడ్డి, వంచ రాంరెడ్డి తెలిపారు. జ్యూడీషియల్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ ఎన్నిక జనగామ రూరల్: డిస్ట్రిక్ట్ జ్యూడీషియల్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ నూతన కమిటీని సోమవారం ఎన్నుకున్నారు. ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీగా జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి ప్రతిభ, నూతన అధ్యక్షుడిగా టి. రాజేందర్ సింగ్, జనరల్ సెక్రటరీగా జి.మహేందర్, వైస్ ప్రెసిడెంట్గా బి.పూల్చంద్, అసోసియేట్ ప్రెసిడెంట్గా ఐశ్వర్య, ట్రెజరీగా సంపత్, జాయింట్ సెక్రటరీగా ఎస్.కీర్తన జ్యోతి, స్పోర్ట్స్ సెక్రటరీగా ఎం. రామును ఎన్నుకున్నారు. శ్రీవెంకటేశ్వర కళాపరిషత్ ఆవిర్భావంజనగామ: జిల్లాలో రంగస్థల కళల అభివృద్ధి, కళాకారుల సంక్షేమాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకుని శ్రీ వెంకటేశ్వర కళాపరిషత్ జనగామ పేరుతో సాంస్కృతిక సంస్థను ఏర్పాటు చేశారు. ఆదివారం పట్టణంలోని గౌతమ్ మోడల్ స్కూల్లో నిర్వహించిన తొలి సర్వసభ్య సమావేశంలో జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల రంగస్థల కళా కారులు, నాటక రంగ ప్రముఖులు పాల్గొని సంస్థ ఏర్పాటుకు ఏకగ్రీవంగా ఆమోదం తెలిపారు. సమావేశంలో శ్రీ వీరాంజనేయ నాట్యమండలి వ్యవస్థాపకుడు మేళ్లచెరువు వెంకట అప్పయ్య శాస్త్రి, కొండ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకుడు కొండ శ్రీనివాస్, స్టేషన్ఘన్పూర్కు చెందిన సింధూరి కొండలరావు (సురభి), నంచర్ల వైకుంఠం, ఈరవెన్ను నాటకరంగ కళాకారులతో పాటు పట్టణా నికి చెందిన ఔత్సాహిక కళాకారులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా తాత్కాలిక కార్యవర్గాన్ని ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు. గౌరవ అధ్యక్షుడిగా మోతే సురేందర్రెడ్డి, అధ్యక్షుడిగా మేళ్లచెరువు వెంకట అప్పయ్యశాస్త్రి, ముఖ్య సలహాదారుగా నంచర్ల వైకుంఠం, ఉపాధ్యక్షులుగా మేకల రమణారెడ్డి, పన్నీరు రాజు, ప్రధాన కార్యదర్శిగా గంగు నాగరాజు శర్మ, సహాయ కార్యదర్శిగా ఆంజనేయ శర్మ, కోశాధికారిగా చల్లా రాజనరసింహారెడ్డి, ప్రచార కార్యదర్శిగా కొండ శ్రీనివాస్, సంగీత దర్శకులుగా కొండలరావును నియమించారు. సభ్యులుగా గంగు సాంబమూర్తి, సిద్ధులు, నర్సిరెడ్డి, భాస్కర్రెడ్డి, వెంకటేశ్వర్లు, రామమూర్తిని ఎన్నుకున్నారు. భట్టు రమేశ్కు అభినందన కేయూ క్యాంపస్: హైదరాబాద్లో తెలంగాణ తెలుగు అకాడమీ డైరెక్టర్గా సోమవారం బాధ్యతలు స్వీకరించిన ప్రొఫెసర్ భట్టు రమేశ్ను తెలుగు యూనివర్సిటీ మాజీ వీసీ హనుమాండ్ల భూమయ్య, వరంగల్ గిరిజన విజ్ఞాన పీఠం పీఠాధిపతి గడ్డం వెంకన్న, కేయూ దూరవిద్య ఎస్సీ,ఎస్టీ ఉద్యోగుల సంఘం అధ్యక్షుడు కొట్టె భాస్కర్, పి.రవీందర్ సన్మానించారు.
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తెలంగాణ వనరులను దోచుకున్నారు..● స్టేషన్ ఘన్పూర్ ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి స్టేషన్ఘన్పూర్: బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో పదేళ్లు అధికారంలో ఉన్న కేసీఆర్, కల్వకుంట్ల కుటుంబం శాఖలవారీగా పంచుకుని తెలంగాణ వనరులను దోచుకున్నారని ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి ఆరోపించారు. డివిజన్ కేంద్రంలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో సోమవారం ఆయన మాట్లాడుతూ.. ఎల్నినో ప్రభావంతో దేశవ్యాప్తంగా వర్షాభావ పరిస్థితులున్నాయని, రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వల్లే కరువు వచ్చిందని మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు వ్యాఖ్యానించడం సిగ్గుచేటన్నారు. మేడిగడ్డ కుంగిపోతే కన్నెపల్లి నుంచి నీటిని ఎత్తిపోయవచ్చు కదా అంటున్నారని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సాగునీటి ప్రాజెక్టుల విషయంలో నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అఽథారిటీ సూచనల మేరకే పనిచేస్తాయని స్పష్టం చేశారు. సమావేశంలో మున్సిపల్ చైర్మన్ వినయ్కుమార్, వైస్ చైర్మన్ నీల రాజమ్మ, పార్టీ పట్టణ అధ్యక్షుడు అంబటి కిషన్రాజ్, నాయకులు నీల గట్టయ్య, బూర్ల శంకర్, గన్ను నర్సింహులు, గట్టు రమేశ్, గుర్రం రమేశ్, పోశాల కృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ప్రకృతి ఒడిలో జీవన పాఠాలుజనగామ: పుస్తకాల భారానికి నెలలో ఒకరోజు విరామమిస్తూ, ప్రకృతి, పొలం, చరిత్ర, సంస్కృతి, సంప్రదాయాలనే తరగతి నుంచి బయటకు తీసుకెళ్లి విద్యార్థులకు అనుభవాత్మక విద్యను అందిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, ప్రతీ నెల మూడో శనివారం నిర్వహిస్తున్న ‘నో బ్యాగ్ డే’ కార్యక్రమం ద్వారా ఆటలు, పా టలు, ప్రత్యక్ష పరిశీలనతో నేర్చుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తూ విద్యార్థుల్లో జీవన నైపుణ్యాలు, క్రమశిక్షణ, సామాజిక అవగాహన పెంపొందిస్తున్నాయి. జిల్లాలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థులు పుస్తకాలకే పరిమితం కాకుండా జీవిత నైపుణ్యాలు, ప్రకృతి పరిజ్ఞానం, సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, చరిత్రపై అవగాహన కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న ‘నో బ్యాగ్ డే’ కార్యక్రమం సత్ఫలితాలను ఇస్తోంది. జిల్లాలోని 341 ప్రాథమిక, 64 ఉన్నత ప్రాథమిక, 103 ఉన్నత పాఠశాలలు కలిపి 508 ప్రభుత్వ పాఠశాలల ఉండగా, చాలా పాఠశాలల్లో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ముందుగా విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులతో సమావేశాలు నిర్వహించి, ముందుగా రూపొందించిన ప్రణాళిక ప్రకారం విద్యార్థులను పొలంబడి, ప్రకృతి వనాలు, చారిత్రక ప్రదేశాలు, శిలాశాసనాలు, దేవాలయాలు, స్థానిక వారసత్వ కట్టడాల వద్దకు తీసుకెళ్తున్నారు. కొన్ని పాఠశాలల్లో వరి నాట్లు వేయించడం, పంటల సాగు విధానాలను ప్రత్యక్షంగా చూపించడం ద్వారా వ్యవసాయంపై అవగాహన కల్పిస్తుండగా, మరికొన్ని చోట్ల మొక్కల సంరక్షణ, పర్యావరణ పరిరక్షణ, జీవ వైవిధ్యం ప్రాధాన్యాన్ని వివరిస్తున్నారు. ఆటలు, పాటలు, నాయకత్వ లక్షణాలు ఆటలు, పాటలు, జానపద కళలు, కథల ద్వారా విద్యార్థుల్లో సృజనాత్మకత, నాయకత్వ లక్షణాలు, క్రమశిక్షణను పెంపొందించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. పాఠ్యాంశాలతో పాటు స్థానిక చరిత్ర, సంస్కృతి, సంప్రదాయాలపై అవగా హన పెరగడంతో విద్యార్థుల్లో పరిశీలనా దృష్టి, సామాజిక బాధ్యతా భావం కూడా పెరుగుతోంది. జిల్లాలోని వందలాది ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అమలవుతున్న ఈ కార్యక్రమం విద్యార్థులను సమగ్ర వ్యక్తిత్వంతో తీర్చిదిద్దడంలో కీలకపాత్ర పోషిస్తోందని విద్యాశాఖ అధికారులు, ఉపాధ్యాయులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. పిల్లల అభ్యాసాన్ని ఆనందదాయకంగా మార్చడంతో పాటు భవిష్యత్తులో అన్ని రంగాల్లో రాణించే సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించే వినూత్న విద్యా విధానంగా నో బ్యాగ్ డే కార్యక్రమం నిలుస్తోంది. పొలం పాఠాలు గుర్తుండిపోతాయిపొలంబడి కార్యక్రమంలో పాల్గొని వరి నాట్లు ఎలా వేస్తారో ప్రత్యక్షంగా చూశాం. రైతులు పడే కష్టాన్ని అర్థం చేసుకున్నాం. పుస్తకాల్లో చదివిన దానికంటే ప్రత్యక్షంగా నేర్చుకోవడం చాలా ఆనందంగా అనిపించింది. –ఎం.వర్షిత, 6వ తరగతి, ప్రభుత్వ పాఠశాల, కొడవటూరు సులభంగా నేర్చుకుంటున్నాం..ప్రకృతి ఒడిలో చెట్ల ప్రాముఖ్యం, పర్యావరణ పరిరక్షణ గురించి ఉపాధ్యాయులు వివరించారు. మొక్కలను కాపాడాలనే బాధ్యత పెరిగింది. ఇలాంటి కార్యక్రమాలతో కొత్త విషయాలు సులభంగా నేర్చుకుంటున్నాం. –నీలా దినేష్, 6వ తరగతి, ప్రభుత్వ పాఠశాల, కొడవటూరు, బచ్చన్నపేట ‘నో బ్యాగ్ డే’తో విద్యార్థులకు అనుభవాత్మక విద్య వ్యవసాయం నుంచి చరిత్ర వరకు నేర్చుకునే అవకాశం ప్రతీ మూడో శనివారం ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో వినూత్న కార్యక్రమం
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అద్వితీయంమంగళవారం శ్రీ 21 శ్రీ జూలై శ్రీ 2026అత్యుత్తమం..వ్యవసాయ పనితీరులో రాష్ట్రంలో జిల్లాకు రెండో స్థానం జనగామ: రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ విడుదల చేసిన జూన్–2026 పారామీటర్ వైజ్ డిస్ట్రిక్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ రిపోర్ట్లో జిల్లా రాష్ట్రంలో రెండో స్థానం సాధించింది. గతంలో 25వ స్థానంలో ఉన్న జిల్లా.. ప్రస్తుత కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత కేవలం మూడున్నర నెలల్లోనే విశేష పురోగతి సాధించి రాష్ట్రంలో అగ్రశ్రేణి జిల్లాల్లో ఒకటిగా నిలవడం గమనార్హం. రాష్ట్రం రూపొందించిన ఏడు కీలక పనితీరు సూచికల్లో 70 మార్కులకు గాను 49.73 పాయింట్లు సాధించిన జిల్లా, పెద్ద జిల్లాలను మాత్రమే కాకుండా వ్యవసాయ పరంగా ముందంజలో ఉన్న అనేక జిల్లాలను వెనక్కి నెట్టి రెండో స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. పెండింగ్ కేసుల పరిష్కారం.. రైతుబీమా, రైతు భరోసా వంటి పథకాల అమలులో అధికారులు దృష్టి సారించి దరఖాస్తులు పెండింగ్లో ఉండకుండా నిరంతర సమీక్షలు నిర్వహించారు. రైతుబీమాకు సంబంధించిన మొత్తం 552 కేసులు ఉండగా ప్రస్తుతం 21కేసులు మాత్రమే పెండింగ్లో ఉన్నాయి. కోర్టు వివాదాలు తదితర కారణాలతో నిలిచిపోయిన కేసులతో పాటు ఇటీవల నమోదైన మరో 9 కేసులను కూడా పరిష్కరించి 100 శాతం క్లెయిమ్ క్లియరెన్స్ సాధించే లక్ష్యంతో అధికారులు పనిచేస్తున్నారు. ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీలో వేగం.. ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీ ప్రక్రియలో జిల్లా ఇప్పటికే 70 శాతానికి పైగా పూర్తి చేసింది. రైతుల భూములు, పంటలు, ఆధార్, బ్యాంకు వివరాలను సమగ్రంగా నమోదు చేయడం ద్వారా భవిష్యత్తులో ప్రభుత్వ పథకాల అమలుకు పటిష్టమైన డేటాబేస్ సిద్ధమవుతోంది. ఫర్టిలైజర్స్ విక్రయాలపై పర్యవేక్షణ ఎరువులు, పురుగు మందుల విక్రయాలను పూర్తిగా ఆన్లైన్ విధానంలో పర్యవేక్షించడం, ఫర్టిలైజర్ దుకాణాలను క్రమం తప్పకుండా తనిఖీ చేయడం, స్టాక్లను పరిశీలించడం, బ్లాక్ మార్కెటింగ్కు అవకాశం లేకుండా చర్యలు తీసుకోవడం, ప్రతీ విక్రయాన్ని ఆన్లైన్లో నమోదు చేయించడం వంటి చర్యలతో జిల్లా మంచి మార్కులు సాధించింది. ఆరుతడి పంటలకు ప్రోత్సాహంలో.. ప్రస్తుత వానాకాలంలో వరిసాగు తగ్గించి ప్రత్యామ్నాయంగా ఆరుతడి పంటలను ప్రోత్సహించ డంపై వ్యవసాయ శాఖ ప్రత్యేక దృష్టిపెట్టింది. ఎల్నినో ప్రభావంతో జిల్లాలో వరి, పత్తి సాగు అంచనాతో పోలిస్తే సుమారు 52 వేల ఎకరాలు తక్కువ నమోదవడంతో రైతులకు కందులు, పెసర్లు, ఇతర పప్పుధాన్యాల సాగుపై విస్తృత అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. జిల్లాలో కందుల సాగు లక్ష్యం 3,350 ఎకరాలు కాగా ఇప్పటికే 5,613 ఎకరాలకు పైగా, పెసర సాగు లక్ష్యం 657 ఎకరాలు కాగా 562 ఎకరాల్లో సాగు పూర్తయింది. ఇంకా ఈ నెల చివరి వరకు, వచ్చే నెల తొలి వారంలో 18వేల ఎకరాల్లో కందులు సాగు చేసుకునేలా అధికారులు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ప్రతిరోజూ సమీక్షలు.. కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా వ్యవసాయ శాఖ పనితీరుపై నిరంతర సమీక్షలు, మండలాల వారీగా పురోగతిని పరిశీలించడం, వెనకబడిన అంశాలపై వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించడం, జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి అంబికా సోని క్షేత్రస్థాయిలో అధికారులతో సమన్వయం చేస్తూ నిరంతర పర్యటనలు చేయడం వల్లే ఈ ఫలితాలు సాధ్యమయ్యాయని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. ఏఈఓలు, ఏఓలు, జిల్లా స్థాయి సిబ్బంది సమష్టి కృషితో జిల్లా రెండో స్థానాన్ని దక్కించుకుని ఆదర్శంగా నిలిచిందని అభిప్రాయపడుతున్నారు. వివిధ విభాగాల్లో జిల్లా సాధించిన మార్కులు రైతుల నమోదు రైతుబీమా మరణాల నమోదు రైతుబీమా పరిహార దరఖాస్తుల పరిష్కారం యూరియా వినియోగ ధ్రువీకరణ నివేదిక క్షేత్రస్థాయి సేవల మొబైల్ వినియోగం ఆన్లైన్ భూసంబంధ సేవల నిర్వహణ వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారుల హాజరు గతంలో 25వ స్థానం.. మూడున్నర నెలల్లోనే అద్భుత ప్రగతి 70 మార్కులకు గాను 49.73 పాయింట్లు కలెక్టర్ పర్యవేక్షణలో అధికారుల సమష్టి కృషి
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విప్రచిత్తా, మహావజ్రేశ్వరీ క్రమాల్లో అమ్మవారుహన్మకొండ కల్చరల్ : శ్రీభద్రకాళి దేవాలయంలో జరుగుతున్న శాకంబరీ నవరాత్ర మహోత్సవాల్లో భాగంగా సోమవారం ఆరవ రోజు అమ్మవారిని విప్రచిత్తా, మహావజ్రేశ్వరీ అలంకరించి పూజలు నిర్వహించారు. అర్చకులు భద్రకాళి శేషు అధ్వర్యంలో వేదపండితులు ఉదయం అమ్మవారికి నిత్యాహ్నికం, క్షీరాన్ననివేదన నీరాజన మంత్రపుష్పం నిర్వహించారు. అనంతరం కాళీక్రమాన్ని అనుసరించి స్నపనభేరాన్ని విప్రచిత్తా క్రమంలో, షోడశీక్రమాన్ని అనుసరించి బోగభేరాన్ని మహావజ్రేశ్వరీ క్రమంలో అలంకరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ ఈఓ రామల సునీత మాట్లాడుతూ భక్తులు సంప్రదాయమైన దుస్తులు ధరించి రావాలని, దేవాలయం, ప్రాంగణంలో యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రామ్ వీడియోలు తీయడం, రీల్స్ చేయడం నిషేధమని పేర్కొన్నారు. ఇందుకు భక్తులు సహకరించాలని కోరారు.