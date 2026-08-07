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ఖాకీ వనం.. అవినీతికి నిలయం!● వీఆర్కు మరో కానిస్టేబుల్ ● ప్రైవేట్ వ్యక్తి కీలకపాత్ర సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ : కలసపాడు పోలీసుస్టేషన్లో అవినీతి మితిమీరిపోయింది. జిల్లా సరిహద్దు స్టేషన్ కావడం, జిల్లా పోలీసు అధికారుల పర్యవేక్షణ కొరవవడంతో స్టేషన్ అధికారితో పాటు సిబ్బంది విచ్చలవిడిగా అవినీతికి పాల్పడుతున్నారు. స్టేషన్కు వచ్చిన చిన్నాచితక జనాలను కూడా వదలకుండా ప్రైవేట్ వ్యక్తిని ఏర్పాటు చేసుకుని ముక్కు పిండి వసూలు చేస్తున్నారు. పోరుమామిళ్ల సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ పలుమార్లు సిబ్బందిని, అధికారిని హెచ్చరించినా వారి ప్రవర్తనలో మార్పు రాకపోగా ఓ చిన్న కేసు విషయంలో రూ.లక్ష డిమాండ్ చేసి రూ.80 వేలు వసూలు చేసిన విషయం జిల్లాలో చర్చనీయాంశమైంది. ఈ నెల 2వ తేదీన జిల్లా సరిహద్దులోని నీలాపురం సమీపంలోని కంపచెట్లలో కలసపాడు మండలానికి చెందిన కొందరు పేకాట ఆడుతున్నట్లు పోలీసులకు సమాచారం అందింది. స్టేషన్ అధికారితో పాటు ఒకే సామాజిక వర్గానికి చెందిన సిబ్బంది పేకాట స్థావరంపై దాడి నిర్వహించి ఏడుగురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీరిలో కలసపాడుకు చెందిన ఓ మాజీ ప్రజాప్రతినిధి బంధువు ఉండటంతో కొందరు అతన్ని తప్పించేందుకు పోలీసులను సంప్రదించారు. ఇదే అవకాశంగా భావించిన పోలీసులు రూ.లక్ష డిమాండ్ చేయగా రూ.80 వేలకు బేరం కుదిరినట్లు తెలిసింది. ఆ వ్యక్తి పేరు స్థానంలో మరొకరి పేరు చేర్చి ఈ నెల 2వ తేదీన కేసు నమోదు చేశారు. రూ.80 వేలలో రూ.20 వేలు ప్రైవేట్ వ్యక్తికి ఫోన్పే ద్వారా చెల్లించారు. మిగిలిన రూ.60 వేలు నగదును ఓ కానిస్టేబుల్కు అందజేశారు. ఈ విషయం 3వ తేదీన చర్చాంశనీయం కావడంతో పోరుమామిళ్ల సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ పోలీసు సిబ్బందిని మందలించారు. పోలీసులు హుటాహుటిన కలసపాడుకు చెందిన ఆ వ్యక్తి పేరును తిరిగి ఎఫ్ఐఆర్లో చేర్చి చేతులు దులుపుకున్నారు. స్టేషన్లో విషయం బయటికి చెప్పడానికి కారణం రాజ్కుమార్ అనే కానిస్టేబుల్ అని భావించి బుధవారం కడపలో రిపోర్టు చేసుకోవాలని ఆదేశించారు. పేకాటలో వసూలు చేసింది కొందరైతే మరో కానిస్టేబుల్ బలి కావడం జిల్లా పోలీసు వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చాంశమైంది. కలసపాడు పోలీసుస్టేషన్లో ప్రైవేట్ వ్యక్తి గత కొంత కాలంగా కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. పోలీసు అధికారితో పాటు సిబ్బందికి అనుకూలంగా ఉంటూ స్టేషన్కు వచ్చిన ప్రజలను వివిధ రూపాలుగా వేధించి వసూళ్లపర్వం మొదలుపెట్టాడు. పోలీసు ఉన్నతాధికారులు కలసపాడు పోలీసుస్టేషన్లో సమర్ధవంతమైన సిబ్బందిని నియమించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. ఆ కానిస్టేబుల్ కీలకపాత్ర కలసపాడు పోలీసుస్టేషన్లో జరిగే అవినీతి, అక్రమాలలో కడప స్పెషల్ బ్రాంచ్కు చెందిన ఓ కానిస్టేబుల్ కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నాడు. పాస్పోర్టు తనిఖీలు నిర్వహించి గ్రామాల్లో ఎప్పటికప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ముందుగానే పసిగట్టి జిల్లా పోలీసు అధికారులకు సమాచారం అందించాల్సిన కానిస్టేబుల్ తమ విధిని మరించి అసాంఘీక కార్యకలాపాలకు పాల్పడే వారికి వెన్నుదన్నుగా ఉంటే అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ విషయం స్టేషన్ అధికారికి తెలిసినప్పటికీ స్పెషల్ బ్రాంచ్ కానిస్టేబుల్ను వెనకేసుకుని రావడం కలసపాడు ప్రాంతంలో చర్చాంశనీయమైంది.
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దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తున్నాం..నేతన్న సేవా పథకం ద్వారా ఈనెల 7వ తేదిన జాతీయ చేనేత దినోత్సవ సందర్భంగా అర్హులైన చేనేత కుటుంబాలకు రూ. 25 వేలు చొప్పున పంపిణీ చేయనున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ పథకానికి నేత కార్మికుల నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తున్నాం. పథకానికి సంబంధించి ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి మార్గదర్శకాలు రాలేదు. దీంతో ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసి ప్రభుత్వానికి పంపుతున్నాం. – సయ్యద్ అహ్మద్ మైనుద్దీన్, జిల్లా చేనేత జౌళిశాఖ అధికారి, కడప మగ్గాన్ని వదిలేసే పరిస్థితి చేనేతను వదిలేసి మగ్గాన్ని పక్కన పెట్టి ఇతర వృత్తుల్లోకి వలస వెళ్లాల్సిన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఇంతటి దారుణ పరిస్థితిని మునుపెన్నడూ చూడలేదు. నేసిన చీరలు అమ్ముడుపోక మాస్టర్ వీవర్స్ డబ్బులు ఇవ్వడం లేదు. ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి ఆదరణ లభించలేదు. – మల్లూరు లక్ష్మయ్య, నేత కార్మికుడు బతుకు భారమైంది చిన్నప్పటి నుంచి నేత పని చేస్తున్నాను. ప్రభు త్వం నుంచి ఎలాంటి సహకారం లభించకపోవడంతో మా బతుకు భారంగా మా రింది. మాకు ఈ పని తప్ప వేరే పనిచేతకాదు. అప్పు ల పాలై దుర్భర పరిస్థితుల్లో జీవనం సాగిస్తున్నాం. – చేకూరి శ్రీహరి, మాధవరం
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గండి గురుకులంలో దారుణం● విద్యార్థిని చితకబాదిన ఉపాధ్యాయుడు ● తల్లిదండ్రుల ఆందోళన చక్రాయపేట: వైఎస్సార్ కడప జిల్లా చక్రాయపేట మండలంలోని గండి గురుకుల పాఠశాల (డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ గురుకులం బాలురు)లో దారుణం చోటు చేసుకుంది.7వ తరగతి చదువుతున్న అఖిలానందన్ అనే విద్యార్థిని పాఠశాలలో సైన్స్ టీచర్గా పని చేస్తున్న జావీద్ విచక్షణారహితంగా కొట్టాడు. విద్యార్థి శరీరంపై వాతలు పడి పొంగాయి. నొప్పి భరించ లేక ఏడుస్తుండటంతో గమనించిన ప్రిన్సిపల్ సురేంద్రబాబు పాఠశాల సిబ్బంది హుటాహుటిన వేంపల్లెకు తీసుకెళ్లి చికిత్స చేయించారు. విషయం తెలుసుకున్న విద్యార్థి తల్లిదండ్రులు బంధువులు వచ్చి సదరు ఉపాద్యాయుడిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రిన్సిపాల్ పరిస్థితిని గుర్తించి సదరు ఉపాధ్యాయుడితో విద్యార్థి తల్లిదండ్రులకు క్షమాపణ చెప్పించాడు. ఈసంఘటన బుధవారం సాయంత్రం పాఠశాలలో చోటు చేసుకోగా గురువారం వెలుగులోకి వచ్చింది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.వేంపల్లె మండలం నందిపల్లెకు చెందిన అఖిలానందన్ గండి గురుకుల పాఠశాలలో 7వ తరగతి చదువుతున్నాడు. బుధవారం సాయంత్రం సైన్స్ టీచర్ జావీద్ 7వ తరగతికి చెందిన ఏ, బి సెక్షన్ల విద్యార్థులను కలుపుకొని బోధన చేస్తున్నాడు. ఈసమయంలో అఖిలానందన్ మరో విద్యార్థి కొట్టు కుటుకుంటున్న వియాన్ని గుర్తించిన సైన్స్ టీచర్ ఆగ్రహంతో సదరు విద్యార్థిని గట్టిగా కొట్టాడు.దీంతో సమస్య ఉత్పన్నం అయింది.ప్రిన్సిపాల్ తల్లిదండ్రులకు క్షమాపణ చెప్పించడంతో సమస్య సద్దుమణిగింది. బాధాకరం: ప్రిన్సిపాల్ సురేంద్రబాబు సైన్స్ టీచర్ అఖిలానందన్ను ఉద్దేశపూర్వకంగా కొట్ట లేదు.అయితే పొరపాటున జరిగి ఈసంఘటన బాధాకరం.ఉపాధ్యాయుడితో తలిలదండ్రులకు క్షమాపణ చెప్పించాను.ఇకపై ఇలా జరగకుండా చూస్తాను. గతంలో ఇక్కడ ఇలాంటి సంఘటనలు ఎప్పుడు జరగలేదని ఆయన వివరించాడు. విచారణకు ఆదేశం గండి గురుకుల పాఠశాలలో జరిగిన సంఘటనపై విచారణ జరిపి నివేదిక ఇవ్వాలని చక్రాయపేట ఎంఈవో–2 రవికిరణ్ను ఆదేశించినట్లు డీసీవో జయ తెలిపారు,అలాగే సదరు ఉపాధ్యాయుడికి మెమో కూడా ఇచ్చినట్లు ఆమె తెలిపారు.సంఘటనపై ఉన్నతాధికారులకు కూడా నివేదించినట్లు చెప్పారు. విచారణ అనంతరం నివేదికను డీసీవోతోిపాటు డీఈవోకు సమర్పిస్తామని చక్రాయపేట ఎంఈవో–2రవికిరణ్ తెలిపారు విద్యార్థి అఖిలానందన్, శరీరంపై కనిపిస్తున్న గాయం
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రోడ్డు ప్రమాదంలో వ్యక్తికి తీవ్రగాయాలుఅట్లూరు : మండల పరిధిలోని కడప – బద్వేలు ప్రధాన రహదారిపై రెడ్డిపల్లె గ్రామ సమీపంలో బుధవారం రాత్రి జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో వ్యక్తికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. పోలీసుల వివరాల మేరకు... కుంభగిరి ఎస్సీ కాలనీకి చెందిన పెద్దేటి సుధాకర్ అర్ధరాత్రి సమయంలో జేసీబీ డ్రైవర్ను అట్లూరు క్రాస్ రోడ్డులో దింపి వెళుతుండగా ద్విచక్రవాహనం అదుపు తప్పి కిందపడి తీవ్రంగా గాయపడి స్పృహ తప్పాడు. బీట్ చెకింగ్కు వెళుతున్న పోలీసులు గమనించి బంధువులకు స మాచారం ఇచ్చి, క్షతగాత్రుడిని రి మ్స్కు తరలించారు. సుధాకర్ పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు బంధువులు తెలిపారు.
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పాముకాటుతో యువకుడు మృతికొండాపురం: కూలీ పను లు చేసుకుంటూ కుటుంబానికి అండగా ఉన్న ఓ యువకుడు విష పురుగు కుట్టడంతో చికిత్స పొందు తూ మృతి చెందిన ఘటన గురువారం చోటుచేసుకుంది. కొండాపురం ఇన్చార్జి ఎస్ఐ మంజునాథ వివరాల మేరకు... మండలంలోని ముచ్చుమర్రి గ్రామానికి చెందిన రాజు(33)ను ఈనెల 3న ఇంటి సమీపంలో విషపురుగు కుట్టింది. నొప్పిగా ఉండటంతో 5వ తేదీ అనంతపురంలోని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి చికిత్స కోసం వెళ్లాడు. అక్క చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. మృతునికి భార్య, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ తెలిపారు. గుండె పోటుతో ఉపాధి కూలి.. అట్లూరు : ఉపాధి పనుల్లో పాల్గొన్న కూలి గుండెపోటుకు గురై మృతి చెందిన సంఘటన గురువారం చోటు చేసుకుంది. బంధువుల వివరాల మేరకు... రెడ్డిపల్లె ఎస్సీ కాలనీకి చెందిన మద్దెల ఓబులేసు (59) రెడ్డిపల్లె గ్రామానికి చెందిన ఓ రైతు పొలంలో వీబీజీరాంజీ ద్వారా చేపట్టిన పండ్ల తోటల పెంపంకంలో భాగంగా మొక్కలను నాటేందుకు గుంతలు తీసే పనిస్తున్నాడు. ఉన్నట్టుండి ఆయనకు ఛాతిలో నొప్పి రావడంతో కుప్పకూలిపోయాడు. తోటి కూలీలు బంధువులకు సమాచారం ఇచ్చారు. 108 అంబులెన్స్లో ఆయనను కడప రిమ్స్కు తరలించే లోపే మృతి చెందాడని తెలిపారు. ద్విచక్రవాహనం అదుపుతప్పి..చెన్నూరు(వల్లూరు): కడప– కర్నూలు ప్రధాన రహదారిపై చెన్నూరు మండల పరిధిలోని చిన్న మాచుపల్లె సమీపంలో గురువారం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో మండలంలోని కొండపేటకు చెందిన కుప్పం రమణ (41) అనే వ్యక్తి దుర్మరణం చెందాడు. స్థానికులు తెలిపిన సమాచారం మేరకు చెన్నూరు మండలంలోని బయనపల్లెకు చెందిన కుప్పం రమణ ఆటో డ్రైవర్గా జీవనం సాగిస్తున్నాడు. ఇతడు పని మీద ద్విచక్ర వాహనంలో కడపకు వెళ్లి స్వగ్రామానికి తిరిగి వస్తుండగా చిన్న మాచుపల్లె వద్ద ద్విచక్ర వాహనం అదుపు తప్పి రోడ్డు డివైడర్ను ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడిన రమణ అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. పోలీసులు పోస్టుమార్టం కోసం మృతదేహాన్ని కడప రిమ్స్ మార్చురీకి తరలించారు. మృతునికి భార్య, ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు ఉన్నారు.
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జోనల్ మ్యాచ్లో టీమ్–బి, టీమ్–ఇ జట్లు విజయంకడప వైఎస్ఆర్ సర్కిల్: ఏసీఏ సౌత్జోన్ అండర్–19 మెన్ మల్టీడే జోనల్ మ్యాచ్లో మూడో రోజు గురువారం టీమ్–బి, టీమ్–ఇ జట్లు విజయం సాధించాయి. వైఎస్ఆర్ఆర్ ఏసీఏ క్రికెట్ స్టేడియంలో జరిగిన మ్యాచ్లో 112 పరుగుల ఓవర్నైట్ స్కోరుతో రెండో ఇన్నింగ్స్ను ప్రారంభించిన టీమ్–బి జట్టు 54.3 ఓవర్లకు 178 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది. ఆ జట్టులోని సిద్దార్థ్రెడ్డి 26 పరుగులు చేశాడు. టీమ్–సి జట్టులోని కిరణ్కుమార్ 3, సాయి విఘ్నేష్ 2, వికెట్లు తీశారు. అనంతరం రెండో ఇన్నింగ్స్ను ప్రారంభించిన టీమ్–సి జట్టు 25.2 ఓవర్లకు 86 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది. ఆ జట్టులోని విఖ్యాత్ 28 పరుగులు చేశాడు. టీమ్–బి జట్టులోని లోకేష్ అద్బుతంగా బౌలింగ్ చేసి 5 వికెట్లు తీశాడు. ధీరజ్కుమార్రెడ్డి 3 వికెట్లు తీశాడు. దీంతో టీమ్–బి జట్టు 114 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. కెఎస్ఆర్ఎం క్రికెట్ మైదానంలో..... కెఎస్ఆర్ఎం క్రికెట్ మైదానంలో జరిగిన మ్యాచ్లో 515 పరుగుల ఓవర్నైట్ స్కోరుతో తొలి ఇన్నింగ్స్ను ప్రారంభించిన టీమ్–ఇ జట్టు 103.4 ఓవర్లకు 502 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది. అనంతరం రెండో ఇన్నింగ్స్ను ప్రారంభించిన టీమ్–ఎ జట్టు 55.5 ఓవర్లకు 156 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది. ఆ జట్టులోని సివిఎస్ రేవంత్ 50, నాగకుళ్ళాయప్ప 28 పరుగులు చేశారు. దీంతో టీమ్–ఇ జట్టు ఇన్నింగ్స్ 59 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. ధీరజ్కుమార్రెడ్డి, 3 వికెట్లు లోకేష్, 5 వికెట్లు
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ట్రిపుల్ ఐటీ విద్యార్థులకు ఉద్యోగాలువేంపల్లె : రాజీవ్ గాంధీ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ టెక్నాలజీస్ (ఆర్జీయూకేటీ) ఆర్కే వ్యాలీలో నిర్వహించిన గ్రిడ్లెక్స్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్లో రూ.7లక్షల వార్షిక వేతనంతో ఇడుపులపాయ ట్రిపుల్ ఐటీ విద్యార్థులు ఉద్యోగాలు పొందినట్లు డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ విజయ్ ప్రకాష్ తెలిపారు. గురువారం ఇక్కడ ఆయన మాట్లాడుతూ ఇడుపులపాయ ట్రిపుల్ ఐటీలో గ్రిడ్లెక్స్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించింది. 9 మంది విద్యార్థులు ఉద్యోగాలు పొందారు. విద్యార్థులను డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ విజయ్ ప్రకాష్, ఏఓ పెనుకొండ రవికుమార్లు అభినందించారు. ఈ నియామక ప్రక్రియలో భాగంగా ప్లేస్మెంట్ ఇన్చార్జ్ ఎన్. సత్యానందరామ్, ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ జి.ఎస్.సుందర్ సమన్వయంతో విద్యార్థులకు అవసరమైన అన్ని ఏర్పాట్లు చేసి ప్లేస్మెంట్ డ్రైవ్ను నిర్వహించారు.
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రోడ్డు ప్రమాదంలో వ్యక్తికి గాయాలువల్లూరు: మండల పరిధిలోని తోల్లగంగనపల్లి గ్రామ సమీపంలో గురువారం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో వల్లూరుకు చెందిన వెంకటసుబ్బారెడ్డి గాయపడ్డాడు. స్థానికులు తెలిపిన సమాచారం మేరకు కడప నుంచి ఎర్రగుంట్లకు వెళుతున్న ట్రాక్టర్ను డ్రైవర్ తోల్లగంగనపల్లె సమీపంలో నిలిపి సెల్ ఫోన్లో మాట్లాడుతుండగా అదే సమయంలో కడప నుంచి కూరగాయలు లోడ్ చేసుకుని, కొంతమంది ప్రయాణికులతో కమలాపురం వైపునకు ప్రయాణిస్తున్న ఆటో నిలిపి ఉన్న ట్రాక్టర్ వెనుక భాగాన్ని ప్రమాదవశాత్తు ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఆటో ముందు భాగం పూర్తిగా దెబ్బతినగా, ఆటోలో ఉన్న కూరగాయలు రోడ్డుపై చెల్లాచెదురుగా పడిపోయాయి. ఈ ప్రమాదంలో ఆటోలో ప్రయాణిస్తున్న వల్లూరుకు చెందిన వెంకట సుబ్బారెడ్డి గాయపడ్డాడు. చికిత్స కోసం అతడిని స్థానికులు వాహనంలో కడప రిమ్స్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. రూ.కోట్ల విలువైన ప్రభుత్వ స్థలంపై టీడీపీ నేత కన్ను – సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో బోర్డును ఏర్పాటు చేసిన రెవెన్యూ అధికారులు ప్రొద్దుటూరు : ప్రొద్దుటూరు మండలంలోని పొట్టిపాడు రోడ్డులో ఉన్న రూ.కోట్ల విలువ చేసే కుంట పోరంబోకు స్థలాన్ని ఆక్రమించేందుకు అధికార పార్టీ నాయకులు ప్రయత్నించారు. సర్వే నంబర్ 231ఏలో 2.38 ఎకరాల కుంట పోరంబోకు స్థలం ఉంది. స్థలం చుట్టూ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం జోరుగా సాగుతోంది. పదేళ్ల క్రితం ఓ మాజీ ఎమ్మెల్యే ఈ స్థలాన్ని ఆక్రమించే ప్రయత్నం చేయగా అధికారులు అడ్డుకుని కంచె ఏర్పాటు చేశారు. అప్పటి నుంచి ఈ స్థలాన్ని ఎవరూ పట్టించుకోలేదు. ప్రస్తుతం అధికార పార్టీకి చెందిన ఓ నేత బుధవారం నుంచి ఈ స్థలాన్ని జేసీబీతో చదును చేస్తున్నారు. ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో తహసీల్దార్ ఉదయభాస్కర్ రాజు తమ సిబ్బందిని పంపి అడ్డుకున్నారు. స్థలం వద్ద హెచ్చరిక బోర్డును ఏర్పాటు చేశారు. కుంట పోరంబోకు స్థలాన్ని జేసీబీతో చదును చేస్తున్న దృశ్యం, హెచ్చరిక బోర్డును ఏర్పాటు చేసిన రెవెన్యూ అధికారులు
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విత్తనాలు, పశుగ్రాసంపై దృష్టి సారించాలికడప సెవెన్రోడ్స్ : ఎల్నినో ప్రభావాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉందని ఎమ్మెల్యేలు నంద్యాల వరదరాజులురెడ్డి, సి.ఆదినారాయణరెడ్డి అన్నారు. ఎల్నినోపై గురువారం కలెక్టర్ డాక్టర్ శ్రీధర్ చెరుకూరి అధ్యక్షతన కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన సమావేశంలో వారు మాట్లాడారు. ఆయా ప్రాంతాలకు అనుకూలమైన పంటలు సాగు చేసుకోవడానికి విత్తనాలను రైతులకు ముందుగానే అందుబాటులో ఉంచాలని కోరారు. రానున్న రోజుల్లో పశుగ్రాస కొరత లేకుండా చూసేందుకు ప్రత్యేక శ్రద్ద వహించాలన్నారు. కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్ ద్వారా నీటి విడుదల ప్రారంభం కావడంతో జీఎన్ఎస్ఎస్ పరిధిలోని జలాశయాల్లో నీటి నిల్వలు పెరిగే అవకాశం ఉందన్నారు. ఈ సమావేశంలో జేసీ డాక్టర్ నిధి మీనా, రాజంపేట సబ్ కలెక్టర్ హెచ్ఎస్ భావన, ఎమ్మెల్యే చైతన్యకృష్ణారెడ్డి, వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు. స్టార్టప్ కడపతో దాల్మియా భాగస్వామ్యం స్టార్టప్ కడపతో దాల్మియ సంస్థ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం అందించేందుకు అంగీకరించిందని కలెక్టర్ తెలిపారు. గురువారం దాల్మియ సంస్థ డైరెక్టర్ పునీత్ ఎదు దాల్మియాతో కలెక్టర్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమావేశమయ్యారు. స్టార్టప్ కడప లక్ష్యాలు, కార్యాచరణ, భవిష్యత్తు భాగస్వామ్య అవకాశాలపై చర్చించారు. దీనిపై పునీత్ దాల్మియా స్పందిస్తూ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సమగ్ర స్టార్టప్ వేదికను ఏర్పాటు చేయడం అభినందనీయమన్నారు. స్టార్టప్ కడపకు పలు కీలక సహకారాలు అందించేందుకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నామన్నారు. కార్యక్రమంలో సబ్ కలెక్టర్ భావన, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు.ఎమ్మెల్యేల ప్రతిపాదనలు
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ట్రిపుల్ ఐటీ సీట్లకు ఫైనల్ కౌన్సెలింగ్వేంపల్లె: ట్రిపుల్ ఐటీల్లో 2026–27 విద్యా సంవత్సరానికి శుక్రవారం చివరి దశ కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించనున్నట్లు రాజీవ్గాంధీ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ టెక్నాలజీ(ఆర్జీయూకేటీ) ఏపీ యూజీ అడ్మిషన్ల కన్వీనర్ ప్రొఫెసర్ అమరేంద్రకుమార్ బుధవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. చివరి విడత కౌన్సెలింగ్ను ఇడుపులపాయ (ఆర్కే వ్యాలీ) ట్రిపుల్ ఐటీ క్యాంపస్లో నిర్వహిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. నూజివీడు, ఒంగోలు, ఇడుపులపాయ, శ్రీకాకుళం క్యాంపస్లలో మొత్తం 105 సీట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయని తెలిపారు.ఈ సీట్ల భర్తీ కోసం 1:1 నిష్పత్తిలో ప్రొవిజనల్ సెలక్షన్ జాబితా, 1:4 నిష్పత్తిలో వెయిటింగ్ లిస్ట్ను విడుదల చేశామని వివరించారు. ప్రొవిజనల్ సెలెక్షన్ జాబితాలో ఎంపికైన అభ్యర్థులు ఈ నెల 7వ తేదీ ఉదయం 8 గంటలకు ఇడుపులపాయ క్యాంపస్లో కౌన్సెలింగ్కు హాజరై ఒరిజినల్ ధ్రువపత్రాలను సమర్పించి అడ్మిషన్ ప్రక్రియను పూర్తి చేసుకోవాలని సూచించారు. ఆ తర్వాత కూడా సీట్లు మిగిలితే వెయిటింగ్ లిస్ట్లో ఉన్న అభ్యర్థులకు 7వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు కౌన్సెలింగ్ ఉంటుందని వివరించారు. స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ (శాప్) నుంచి మెరిట్ జాబితా అందిన వెంటనే స్పోర్ట్స్ కోటా సీట్లు భర్తీ చేస్తామని తెలిపారు.ఎంబీబీఎస్ కన్వీనర్ కోటా కౌన్సెలింగ్ నోటిఫికేషన్ విడుదల ఎంబీబీఎస్, బీడీఎస్ 2026–27 కన్వీనర్ కోటా ప్రవేశాల కౌన్సెలింగ్కు బుధవారం ఆరోగ్య విశ్వవిద్యాలయం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. బుధవారం సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. ఈ నెల 12న రాత్రి 9గంటల వరకు చివరి గడువుగా పేర్కొన్నారు. 13, 14 తేదీల్లో ఆలస్య రుసుంతో రిజిస్ట్రేషన్కు వీలు కల్పించారు. రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో ఓసీ, బీసీ విద్యార్థులు రూ.3 వేలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ విద్యార్థులు రూ.2,400 చొప్పున ఫీజు చెల్లించాలి.గడువులోగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోనట్లైతే అన్ని వర్గాల విద్యార్థులు రూ.20 వేల అదనపు రుసుంతో దరఖాస్తు చేసుకునే వీలుంది. నిబంధనలపై సందేహాల నివృత్తికి 89787 80501, 79977 10168, దరఖాస్తు సమయంలో సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తినట్లైతే 90007 80707, 80082 50842 నెంబర్లను సంప్రదించాలని విద్యార్థులకు వర్సిటీ సూచించింది. https://drntr.uhsap.in/index/లో పూర్తి నోటిఫికేషన్ అందుబాటులో ఉంచారు. వ్యవసాయ ఇంజినీరింగ్, ఫుడ్ టెక్నాలజీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలు సాక్షి, అమరావతి/గుంటూరురూరల్/బాపట్ల: ఆచార్య ఎన్జీరంగా వ్యవ సాయ విశ్వవిద్యాలయం 2026–27 విద్యా సంవత్సరానికి బీటెక్ (అగ్రికల్చరల్ ఇంజినీరింగ్), బీటెక్ (ఫుడ్ టెక్నాలజీ) కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్ వెలువరించింది. అర్హత గల అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని విశ్వవిద్యాలయ రిజిస్ట్రార్ మణి ఓ ప్రకటనలో కోరారు. సీట్ల వివరాలు బీటెక్ (అగ్రికల్చరల్ ఇంజినీరింగ్) కోర్సులో ఎంపీసీ స్ట్రీమ్ రైతుల కోటా కింద బాపట్లలోని ఎన్టీఆర్ కాలేజ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ ఇంజినీరింగ్లో 27 సీట్లు (2 ఈడబ్ల్యూఎస్తో కలిపి).మడకశిర కాలేజ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ ఇంజినీరింగ్లో 47 సీట్లు బీటెక్ (ఫుడ్ టెక్నాలజీ) కోర్సులో బైపీసీ స్ట్రీమ్ కింద 73 సీట్లు, ఎంపీసీ స్ట్రీమ్ రైతుల కోటా కింద బాపట్ల, పులివెందుల కళాశాలల్లో కలిపి 32 సీట్లు ఉన్నాయి. కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు ఏపీ ఈఏపీసెట్–2026 ర్యాంకుల ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు. ఇంటర్మీడియట్ (ఎంపీసీ/బైపీసీ) పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు అర్హులు. దరఖాస్తులను ఈనెల 10వ తేదీ సాయంత్రం 4గంట లలోపు ‘రిజిస్ట్రార్, ఆచార్య ఎన్.జీ.రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం, పరిపాలనా కార్యాలయం, గుంటూరు–522034’ చిరునామాకు చేరేలా రిజిస్టర్ పోస్ట్ ద్వారా లేదా నేరుగా అందజేయవచ్చు. మరిన్ని వివరాలకు విశ్వవిద్యాలయ అధికారిక వెబ్సైట్ లేదా 81257 29592, 73311 48417, 78935 20988 నంబర్లలో సంప్రదించవచ్చు. అభ్యంతరాల స్వీకరణ సివిల్ అసిస్టెంట్ సర్జన్ (సీఏఎస్)ల ప్రొవిజనల్ ఫైనల్ సీనియార్టీ జాబితాను aphmfw.ap.gov.inలో అందుబాటులో ఉంచినట్టు ప్రజారోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ కార్యాలయం బుధవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. అభ్యంతరాలు, ఫిర్యాదులున్న వైద్యులు శుక్రవారం సాయంత్రం ఐదు గంటల్లోపు e6sectionappealdphfw@gmail.comకు పంపాలని స్పష్టం చేసింది.
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భారతి సిమెంట్స్పై ‘పచ్చ’ పగ!సాక్షి ప్రతినిధి,కడప: పగ పట్టారు.. వెంటాడుతున్నారు.. చివరకు పరిశ్రమనే మూసేయించాలన్న లక్ష్యంతో తెగిస్తున్నారు! పెట్టుబడిదారులకు రెడ్ కార్పెట్ అంటూనే.. పరిశ్రమలకు ‘రెడ్బుక్’ ట్రీట్మెంట్! వేలాది మందికి ఉపాధి కల్పిస్తూ, రాష్ట్ర ఖజానాకు భారీగా పన్నులు చెల్లిస్తున్న భారతి సిమెంట్స్పై చంద్రబాబు కక్ష పరాకాష్టకు చేరింది. మొన్న మైనింగ్ అనుమతులపై కొర్రీలు.. నేడు ఎమ్మెల్యే పుత్తా కృష్ణచైతన్యరెడ్డి అనుచరుల ద్వారా మైనింగ్కు అడ్డంకులు.. రెండు రోజులుగా రేయింబవళ్లు తిష్టవేసి లైమ్స్టోన్ తవ్వకాలను నిలువరిస్తున్నా చంద్రబాబు నుంచి అందిన ఆదేశాలతో అధికార యంత్రాంగం చోద్యం చూస్తోంది. మైనింగ్ ఆగితే ఉత్పత్తి ఆగుతుంది.. ఉత్పత్తి ఆగితే 15 వేల మంది ప్రత్యక్ష, పరోక్ష ఉపాధిపై దెబ్బ పడుతుంది. అయినా పట్టింపులేదా? పరిశ్రమ నడవకూడదన్నదే లక్ష్యమా? రాజకీయ పగ కోసం రాష్ట్ర పారిశ్రామిక ప్రయోజనాలనే పణంగా పెడతారా? గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఇదే తరహాలో రాజకీయ కక్షతో చంద్రబాబు కుటుంబానికి చెందిన హెరిటేజ్ కార్యకలాపాలను అడ్డుకుని ఉంటే ఆ సంస్థ ప్రశాంతంగా వ్యాపారం కొనసాగించగలిగేదా? అని పలువురు పారిశ్రామికవేత్తలు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఓవైపు బినామీలుగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న కంపెనీలకు నామమాత్రపు ధరలకే విలువైన భూములు కట్టబెడుతున్నారన్న విమర్శలు.. మరోవైపు వేల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టి, వేలాది మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్న ప్రతిష్టాత్మక సంస్థలకు ఇలాంటి వేధింపులు.. ఇదేనా రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు తెచ్చే విధానం? ఇదేనా పారిశ్రామిక ప్రగతి? అంటూ నిలదీస్తున్నారు. రాజకీయ కక్ష కోసం పరిశ్రమలనే ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తే రేపు రాష్ట్రంలో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ఏ సంస్థ ముందు కొస్తుందని ప్రశ్నిస్తున్నారు.నిన్న అల్ట్రాటెక్...నేడు భారతి సిమెంట్స్..జమ్మలమడుగు ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణరెడ్డి ఇటీవల అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ పరిశ్రమను ముప్పుతిప్పలు పెట్టారు. మైనింగ్ని అడ్డుకొని పరిశ్రమ ఉత్పత్తి నిలిపేశారు. నాలుగు దశాబ్దాల చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని సంస్కృతిని తీసుకువచ్చారు. అదేబాటలో కమలాపురం ఎమ్మెల్యే పుత్తా కృష్ణచైతన్యరెడ్డి పయనిస్తున్నారు. కాంట్రాక్టు కార్మికుల పేరిట భారతి సిమెంట్స్లో ఆందోళన చేయించారు. వైఎస్సార్ కడప జిల్లా, కమలాపురం మండలం నల్లలింగాయపల్లి వద్ద భారతి సిమెంట్స్ 17సంవత్సరాలుగా క్యాప్టివ్ లైమ్స్టోన్ గనులను నిర్వహిస్తోంది. ఆ ప్రాంతంలోకి ఎమ్మెల్యే అనుచరులు అక్రమంగా ప్రవేశించారు. మైనింగ్ నిర్వహణను మంగళవారం నుంచి అడ్డుకున్నారు. బుధవారం రాత్రి పొద్దుపోయేంత వరకు కూడా అక్కడే తిష్టవేసి లైమ్స్టోన్ మైనింగ్ నిర్వహణకు ఆటంకం కల్పించారు. ట్రాక్టర్లు, ఇతర వాహనాలు మైనింగ్ రహదారులకు అడ్డుగా పెట్టి కార్యకలాపాలను అడ్డగించారు. పైగా సిమెంటు పరిశ్రమలోని కార్మికుల విధులకు ఆటంకాలు సృష్టిస్తూ అడ్డుతగులుతున్నారు. భద్రతా సమస్యలను సృష్టిస్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా సీఎం చంద్రబాబుకు తెలిసే టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలతో ఇలా చేయిస్తున్నారన్న ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.ప్లాంట్ వాహనాన్ని అడ్డుకుంటున్న టీడీపీ మూకలు చోద్యం చూస్తున్న అధికార యంత్రాంగంరెండు రోజులుగా భారతి సిమెంట్స్, వికాట్ సంస్థ పరిశ్రమలో మైనింగ్ నిర్వహణను అడ్డుకుంటున్న వ్యవహారంపై ప్లాంట్ ప్రతినిధులు అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినా స్పందన లేదు. చంద్రబాబు ఆదేశాలతో ఎమ్మెల్యే అనుచరులు చేస్తున్న అరాచకాలపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ, పారిశ్రామిక కార్యకలాపాలకు అంతరాయం లేకుండా జోక్యం చేసుకోవాలని కోరారు. ఇలాంటి అంతరాయాలు కొనసాగితే, ప్లాంట్ ప్రభావితమవుతుందని యాజమాన్యం ప్రతినిధులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే 2 రోజుల్లో ప్లాంట్ కార్యకలాపాలను నిలిపివేయవలసి వస్తుందంటున్నారు. అయినప్పటికీ అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదు. చట్టబద్ధౖమెన సమస్యలను తీర్చేందుకు, కార్మికుల డిమాండ్ పరిష్కరించేందుకు యాజమాన్యం ఎప్పుడు ముందుంటుందని కార్మికులు వివరిస్తున్నారు. 2 రోజులుగా మైనింగ్ ఆగిపోయింది. పరిశ్రమ ఉత్పత్తి నిలిచిపోతే, వేలాది కుటుంబాలపై ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ప్రభావం పడనుంది.పెట్టుబడిదారులకు ఏం సందేశం ఇస్తున్నారు?భారతి సిమెంట్ కార్పొరేషన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (భారతి సిమెంట్స్), భారత్లో రూ.7 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టిన ప్రతిష్టాత్మక ఫ్రెంచ్ సంస్థ వికాట్ గ్రూప్పై చంద్రబాబు సర్కార్ పగబట్టినట్లు వ్యవహరిస్తోంది. వికాట్ గ్రూప్తో అనుబంధమున్న భారతి సిమెంట్స్ వంటి సంస్థ కార్యకలాపాలనే ఇలా కక్షసాధింపుతో అడ్డుకుంటుంటే... రాష్ట్రంపై అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారుల్లో ఎలాంటి అభిప్రాయం ఏర్పడుతుందన్న ఆందోళన పారిశ్రామిక వర్గాల్లో వ్యక్తమవుతోంది. చట్టబద్దమైన వ్యాపార సంస్థలకు అండగా నిలవాల్సిన ప్రభుత్వం ఇలా కక్షసాధించడం దేశంలో మరే రాష్ట్రంలోనూ లేదని వారు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. ట్యాక్స్ రూపంలో రూ.3వేల కోట్లు చెల్లిస్తున్న భారతి సిమెంట్స్ వంటి సంస్థలను అడ్డుకోవడం వల్ల ప్రభుత్వానికి వచ్చే ప్రయోజనమేమిటి అని పారిశ్రామిక వేత్తలు ప్రశ్నిస్తున్నారు. సీఎం చంద్రబాబు కుటుంబానికి చెందిన హెరిటేజ్ సంస్థకు వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో ఇలాంటి ఇక్కట్లు సృష్టించారా? హెరిటేజ్ సంస్థ నిర్వహణను అడ్డుకుని ఉంటే పరిస్థితి ఎలా ఉండేది? ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టుబడులు పెట్టడం అంటే కొరివితో తలగోక్కున్నట్లే అన్నట్లు సీఎం చంద్రబాబు సర్కార్ వ్యవహరిస్తోందని పలువురు పారిశ్రామికవేత్తలు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. వైజాగ్లో గ్రైండింగ్ స్టేషన్ పెట్టాలని నిర్ణయించుకున్న వికాట్ సంస్థ ఇదే కారణంతో ఆ ఆలోచనను ఉపసంహరించుకుందని వారు గుర్తుచేస్తున్నారు. చంద్రబాబు అండ్ కో తీరు వల్లే రాష్ట్రం నుంచి పలు కంపెనీలు పలాయనం చిత్తగిస్తున్నాయి. తాజాగా టాటా గ్రూప్ కంపెనీ బైబై చెప్పేసింది.. హిందుస్థాన్ కోకోకోలా, అజాద్ మొబిలిటీ, జ్యూపిటర్, జిన్ఫ్రా, ఐస్పేస్ లాంటి సంస్థలు కూడా వెళ్లిపోయాయి.
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శ్రీశైలం నీటితోనే ఎల్నినోకు చెక్● దారుణంగా పడిపోయిన పంటల సాగు ● పలు గ్రామాల్లో తాగునీటికి కటకట ● కంటి తుడుపు చర్యలతో సరిపెట్టాలని చూస్తున్న ప్రభుత్వం కడప సెవెన్రోడ్స్ : ఎల్నినో ప్రభావంతో నైరుతి రుతుపవనాలు వర్షించలేదు. అధిక వర్షపాతలోటుతో జిల్లాలో తీవ్ర అనావృష్టి పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. రిజర్వాయర్లలో నీటిమట్టం రోజురోజుకు పడిపోతోంది. ఖరీఫ్ పంటల సాధారణ సాగు దారుణంగా పడిపోయింది. పలు గ్రామాల్లో తాగునీటికి కటకటలాడాల్సిన దుస్థితి దాపురించింది. భూగర్భ జలాలు వేగంగా అడుగంటుతుండడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఎల్నినో విసిరిన సవాలును సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనేందుకు ప్రభుత్వం ఎలాంటి ముందస్తు చర్యలు చేటప్టకుండా కంటి తుడుపు చర్యలకే పరిమితమవుతోందన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. శ్రీశైలం జలాశయం నుంచి తాగు, సాగునీటిని విడుదల చేయడమే పరిష్కారమనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. వికటించిన నైరుతి ఎల్నినో ప్రభావంతో నైరుతి రుతు పవనాలు ముఖం చాటేశాయి. అక్కడక్కడా చిన్నపాటి వర్షం నమోదవడం మినహా ప్రయోజనం లేదు. జూన్లో సాధారణ వర్షపాతం 69,1 మిల్లీమీటర్లు నమోదు కావాల్సి ఉండగా, 47.9 మి.మీ. మాత్రమే నమోదు కావడంతో –30.7 శాతం లోటు ఏర్పడింది. జులైలో 96.5 మి.మీ. సాధారణ వర్షపాతానికి 21.6 మి.మీ. మాత్రమే నమోదై –77.6 శాతం లోటు ఏర్పడింది. మొత్తం మీద జూన్, జులై నెలల్లో జిల్లా సగటు వర్షపాతాన్ని పరిశీలిస్తే 165.6 మిల్లిమీటర్లకు 69.5 మి.మీ. మాత్రమే నమోదైంది. అంటే 58 శాతం వర్షపాత లోటు ఏర్పడింది. ఇది ఖరీఫ్ పంటల సాగుపై తీవ్ర ప్రభావం నెరిపింది. జిల్లాలో వేరుశనగ, జొన్న, మొక్కజొన్న, పత్తి, కంది, ఆముదం, కొర్ర, సజ్జ, పెసర, పొద్దుతిరుగుడు, మినుము, వరి తదితర పంటలు ఖరీఫ్లో సాగు చేస్తారు. సాధారణ సాగు విసీ్త్రర్ణం 76,496 హెక్టార్లు కాగా, 13,086 హెక్టార్లలోనే వివిధ పంటలు సాగయ్యాయి. అంటే మొత్తం సాధారణ సాగులో 17.1 శాతం మాత్రమే పంటలు వేశారు. తాగునీటికి కటకట! జిల్లాలోని చక్రాయపేట, లింగాల, వేముల, వేంపల్లె, వీరబల్లి, సుండుపల్లె, కాశినాయన, పోరుమామిళ్ల, మైలవరం మండలాల్లో భూగర్బ జలమట్టాలు గణనీయంగా తగ్గిపోయాయి. పలు గ్రామాల్లో తాగునీటి ఎద్దడి తీవ్రంగా ఉంది. మైలవరం, వీరబల్లి, చక్రాయపేట మండలాల్లోని పలు గ్రామాల్లో తాగునీటిని రవాణా చేస్తున్నారు. మిగతా మండలాల్లో వ్యవసాయ బోరుబావులను అద్దెకు తీసుకుని ప్రజలకు తాగునీరు అందిస్తున్నారు. కడప నగరానికి తాగునీరు అందించేందుకు మైలవరం నుంచి 200 క్యూసెక్కుల నీరు విడుదల చేశారు. వర్షభావ పరిస్థితులు ఇలాగే కొనసాగితే తాగునీటి సమస్య మరిన్ని మండలాలకు విస్తరిస్తుందని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఆందోళన కల్గిస్తున్న రిజర్వాయర్ల నీటిమట్టం జిల్లాలో తెలుగుగంగ, గాలేరు–నగరి, సీబీఆర్, కేసీ కెనాల్ కింద ప్రధానంగా నీటి పారుదల సౌకర్యం ఉంది. అయితే, వర్షాలు లేకపోవడంతో రిజర్వాయర్లలో నీటిమట్టం వేగంగా తగ్గిపోతుండడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. తెలుగుగంగలో అంతర్బాగమైన బ్రహ్మంసాగర్ రిజర్వాయర్లో 17.740 టీఎంసీలకుగాను 9.109 టీఎంసీల నీరు ఉంది. ప్రస్తుత లెవెల్ 672.169 అడుగులు ఉంది. ఫ్లడ్ కుషన్ 8.631 టీఎంసీ. ఇన్ఫ్లో లేదు. టీజీపీలో అంతర్బాగమైన ఎస్ఆర్–1లో 2.135 టీఎంసీకిగాను 0.672, ఎస్ఆర్–2లో 2.405కుగాను 0.893 టీఎంసీలు ఉన్నాయి. చిత్రావతి బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్లో 10.229 టీఎంసీలకుగాను 3.322 టీఎంసీలు ఉన్నాయి. గాలేరు–నగరిలో అంతర్బాగమైన గండికోట రిజర్వాయర్లో 26.850 టీఎంసీలకుగాను 15.813, మైలవరంలో 6.500కుగాను 2.427, పైడిపాలెంలో 6.000 టీఎంసీలకుగాను 3.171 టీఎంసీ, వామికొండలో 1.660 టీఎంసీలకుగాను 0.657 టీఎంసీలు, సర్వరాయసాగర్లో 1.060కుగాను 0.411 టీఎంసీలు ఉన్నాయి. గ్రాస్ కెపాసిటీ ప్రస్తుత లెవెల్ ప్రస్తుత స్టోరేజీ ఫ్లడ్కుషన్ ఇన్ఫ్లో (టీఎంసీలలో) (అడుగుల్లో) (టీఎంసీలలో) (టీఎంసీలు) (క్యూసెక్కుల్లో) 215 864.701 121.246 94.564 2,41,779 బుధవారం శ్రీశైలం జలాశయంలో నీటిమట్టం ఇలా ఉంది
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అక్రిడిటెడ్ జర్నలిస్టులకు రైలు ప్రయాణ రాయితీని పునరుద్ధరించాలిపులివెందుల : భారతీయ రైల్వేలో గుర్తింపు పొందిన (అక్రిడిటెడ్) జర్నలిస్టులకు రైలు ప్రయాణ రాయితీని పునరుద్ధరించాలని కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్రెడ్డి ప్రధాన మంత్రి నరేంద్రమోడి, కేంద్ర రైల్వే, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఐటీ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్, బ్రాడ్కాస్టింగ్ మంత్రి అశ్వని వైష్ణవ్లను లేఖల ద్వారా కోరారు. ఈ సందర్భంగా ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్రెడ్డి మాట్లాడుతూ గుర్తింపు పొందిన జర్నలిస్టులకు కల్పించే జర్నలిస్ట్ కన్సెషన్ పాస్(రాయితీ పాస్) అనేది భారతీయ రైల్వేల దీర్ఘకాలిక సంక్షేమ చర్య అని అన్నారు. భారత ప్రభుత్వం 1950ల చివరలో గుర్తింపు పొందిన జర్నలిస్టుల కోసం రైలు ప్రయాణ రాయితీ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టిందని, అప్పటి నుంచి ఈ విధానంలో అనేక సవరణలు, మెరుగుదలలు జరిగాయన్నారు. అక్టోబర్ 2009లో పాత కూపన్ బుక్’విధానం రద్దు చేసి. దాని స్థానంలో ’ఫోటో గుర్తింపు కార్డు’ఆధారిత రాయితీ విధానం ప్రవేశపెట్టారన్నారు. ఏప్రిల్ 2010లో గుర్తింపు పొందిన జర్నలిస్టుల జీవిత భాగస్వామి, వారిపై ఆధారపడిన పిల్లలు, కొన్ని సందర్భాల్లో సహాయకుడికి (ఎస్కార్ట్/కాంపనియన్) కూడా ఈ రాయితీని వర్తింపజేయడం, జర్నలిస్టులు ప్రాథమిక ఛార్జీపై 50శాతం రాయితీని పొందడం కొనసాగించారన్నారు. 2016 రైల్వే బడ్జెట్లో జర్నలిస్ట్ కన్సెషన్ పాస్ ఉపయోగించి ఐఆర్సీటీసీ ద్వారా ఆన్లైన్ ఈ–టికెట్ బుకింగ్ చేసుకునే సదుపాయాన్ని భారతీయ రైల్వేలు ప్రకటించాయన్నారు. మార్చి 2020లో కోవిడ్–19 మహమ్మారి సమయంలో ఇతర వర్గాల ప్రయాణీకులకు కల్పించిన రాయితీలతోపాటు జర్నలిస్టులకు ఇచ్చే ప్రయాణ రాయితీని కూడా భారతీయ రైల్వేలు నిలిపివేశాయన్నారు. దీనిని పునరుద్ధరించాలని రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖకు తగిన ఆదేశాలు జారీ చేయాలని కోరుతున్నానన్నారు. ఎంపీకి కృతజ్ఞతలు తెలిపిన జర్నలిస్టు సంఘాలు కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి జర్నలిస్టుల రైల్వే పాసులకు సంబంధించి ప్రధాని మోదీ, రైల్వే శాఖ మంత్రికి జర్నలిస్టుల రైల్వే పాసులు పునరుద్ధరించాలని కోరుతూ చేసిన అభ్యర్థన పట్ల జర్నలిస్టు సంఘాలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. వైఎస్సార్ కడప జిల్లాకు చెందిన ఏపీయూడబ్ల్యూజే జిల్లా అధ్యక్షుడు మోపురి బాలకృష్ణారెడ్డి, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మాజీ అధ్యక్షుడు వెన్ను శ్రీనివాస్, పులివెందుల వైఎస్సార్ క్లబ్ జర్నలిస్టులు ఎంపీ వైయస్ అవినాష్ రెడ్డికి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్రెడ్డి
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స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించాలికడప సెవెన్రోడ్స్ : స్వాతంత్య్ర స్ఫూర్తి ఉట్టి పడేలా 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలను స్థానిక పోలీసు పరేడ్ గ్రౌండ్లో నిర్వహించేందుకు అన్ని శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేసి పటిష్టమైన ఏర్పాట్లు చేపట్టాలని కలెక్టర్ డాక్టర్ శ్రీధర్ చెరుకూరి, అధికారులను ఆదేశించారు. బుధవారం కలెక్టరేట్లోని పీజీఆర్ఎస్ హాల్లో జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీధర్ చెరుకూరి, జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి శ్రీ మల్లికార్జునుడుతో కలిసి అధికారులతో సమావేశమై 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలను పురస్కరించుకుని ఈ నెల 15 న స్థానిక పోలీసు పరేడ్ గ్రౌండ్ చేపట్టాల్సిన ఏర్పాట్లపై శాఖల వారీగా సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ, పరేడ్ నిర్వహణ, ముఖ్య అతిథుల రాకపోకలు, వేదిక ఏర్పాటు, విద్యుత్, తాగునీరు, పారిశుద్ధ్యం, వైద్య శిబిరం, అగ్నిమాపక, భద్రతా ఏర్పాట్లు, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, సాంస్కతిక కార్యక్రమాలు, విద్యార్థుల పాల్గొనడం, వివిధ శాఖల ప్రదర్శన స్టాళ్లు తదితర అంశాలపై ముందస్తు ప్రణాళికతో చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. కార్యక్రమానికి విచ్చేసే విశిష్ట అతిథులకు తగిన గౌరవం కల్పించేలా సీటింగ్ ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ సమావేశంలో ఆర్డీఓ శ్రీ మురళి, మున్సిపల్ కమిషనర్ శ్రీ భవానీ ప్రసాద్, సిపిఓ శ్రీ హాజరత్తయ్య, పిడి డిఆర్డిఏ డా రాజ్యలక్ష్మి, డ్వామా పిడి శ్రీ ఆదిశేషా రెడ్డి, వ్యవసాయ శాఖ జేడి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర రావు, ఉద్యాన శాఖ అధికారి శ్రీ హరి ప్రసాద్, వివిధ శాఖల అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. స్మార్ట్ కిచెన్ స్ఫూర్తిదాయకం జిల్లాలో అమలవుతున్న స్మార్ట్ కిచెన్ వ్యవస్థను జపాన్ అంతర్జాతీయ సహకార సంస్థ నిపుణురాలు యుమికో ఓనిషి ప్రశంసించారు. కేవలం రుచి, శుచికరమైన భోజనాన్ని విద్యార్థులకు అందించడమే కాకుండా క్రమశిక్షణ, పరిశుభ్రత, సమైక్య భావన, నాయకత్వ లక్షణాలను పెంపొందించే వినూత్న కార్యక్రమంగా ఆమె పేర్కొన్నారు. బుధవారం జపాన్–భారత్ అభివృద్ది సహకార కార్యక్రమంలో భాగంగా జైకా నిపుణులు యుమికో ఓనిషి, నీతి ఆయోగ్ ప్రతినిధులతో కలెక్టర్ డాక్టర్ శ్రీధర్ చెరుకూరి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్బంగా ఆయన మాట్లాడుతూ స్మార్ట్ కిచెన్ కార్యక్రమానికి అనుబంధంగా ప్రాజెక్టు ఏఎన్టీఎస్ అమలు చేస్తోందన్నారు. ప్రస్తుతం జిల్లాలో 38 స్మార్ట్ కిచెన్ల ద్వారా 1788 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో సుమారు లక్ష మంది విద్యార్థులకు మధ్యాహ్న భోజనాన్ని అందిస్తున్నామని తెలిపారు. జపాన్ పాఠశాలల్లో అమలవుతున్న మధ్యాహ్న భోజన విధానాలను ప్రత్యక్షంగా అధ్యయనం చేయాలనే ఆసక్తిని కలెక్టర్ వ్యక్తం చేశారు. ఇందుకు అవసరమైన సహకారం అందించేందుకు తాముసిద్దంగా ఉన్నామని జైకా ప్రతినిధులు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో జైకా సభ్యులు హితోమి హమాడ, బినయ్ పట్నాయక్, మోహిత్ సూద్, రాష్ట్రానికి చెందిన నీతి అయోగ్ నోడల్ అధికారి కార్తీక్రెడ్డి, డీఈఓ షంషుద్దీన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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న్యాయవాదులకు మధ్యవర్తిత్వంపై శిక్షణకడప అర్బన్: జాతీయ న్యాయ సేవా సంస్థ (నల్సా) ఆధ్వర్యంలో మీడియేషన్ 3.0 కార్యక్రమంలో భాగంగా న్యాయవాదులకు మధ్యవర్తిత్వ విధానం, దాని ప్రయోజనాలు, వివాదాల సత్వర పరిష్కారంలో మధ్యవర్తిత్వం పాత్రపై కడపలోని న్యాయ సేవా సదన్లో బుధవారం శిక్షణ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సీనియర్ సివిల్ జడ్జి, జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ సెక్రటరీ ఎస్.బాబా ఫకృద్దీన్ మాట్లాడుతూ మీడియేషన్ 3.0 పై ప్రతి ఒక్కరూ అవగాహన కలిగి ఉండాలని తెలిపారు. గతంలో 40 గంటల ట్రైనింగ్ తీసుకున్న ఉమ్మడి కడప జిల్లా న్యాయవాదులకు ఏపీ రాష్ట్ర న్యాయ సేవాధికార సంస్థ వారు పంపిన సర్టిఫికెట్లను జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి డాక్టర్ సి.యామిని చేతుల మీదుగా అందించారు. సెప్టెంబర్ 12న జరుగబోయే జాతీయ లోక్ అదాలత్లో రాజీ కాగల కేసులను గురించి చర్చించారు. ఎక్కువ సంఖ్యలో కేసులు రాజీ అయ్యేవిధంగా ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని న్యాయమూర్తులు కోరారు. లీగల్ సర్వీసెస్ హెల్ప్ లైన్ నంబర్ 15100, చైల్డ్ లైన్ హెల్ప్ లైన్ నంబర్ 1098, ఉచిత న్యాయ సహాయం తదితరఅంశాలపై అవగాహన కలిగించారు. ఏవైనా సమస్యలుంటే కడపలోని జిల్లా న్యాయ సేవ అధికార సంస్థ దృష్టికి తీసుకొని రావచ్చన్నారు. ఈ కార్యక్రమములో ఉమ్మడి కడప జిల్లా న్యాయవాదులు పాల్గొన్నారు.
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రాష్ట్రాన్ని అప్పుల్లోకి నెట్టిన కూటమి ప్రభుత్వంజమ్మలమడుగు : కూటమి ప్రభుత్వం రెండేళ్ల పాలనలో పూర్తిగా అవినీతి అక్రమాలతో పాటు తమ అనుచరులకు రూపాయికే భూములు కట్టబెట్టి రాష్ట్రాన్ని ఇష్టారాజ్యంగా దోచుకుంటున్నట్లు ఎమ్మెల్సీ పి.రామసుబ్బారెడ్డి ధ్వజమెత్తారు. బుధవారం స్థానిక పార్టీ కార్యాలయంలో ఆయన కార్యకర్తల సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం అమలు కాని హామీలను ఇచ్చి అధికారంలోకి వచ్చిందన్నారు. సూపర్ సిక్స్ పథకాలు అమలు చేయడం లేదని మండిపడ్డారు. ఎన్నికల సమయంలో సంపద సృష్టించి ప్రజలకు సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తామని చంద్రబాబు చెప్పారన్నారు. ఇప్పుడు సంపద సృష్టి చేయకుండా రాష్ట్రాన్ని అప్పుల ఊబిలోకి నెట్టేశారన్నారు. నాడు ముఖ్యమంత్రిగా వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి సచివాలయ ఉద్యోగాలకు పరీక్షలు నిర్వహించి మెరిట్ సాధించిన అభ్యర్థులకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చారన్నారు. ప్రస్తుతం కూటమి ప్రభుత్వం నిర్వహించిన డీఎస్సీలో అవినీతి అక్రమాలకు పాల్పడి రూ.కోట్లు దండుకుంటున్నారన్నారు. వెంటనే ప్రభుత్వం డీఎస్సీపై సీబీఐ విచారణ చేయించడంతో పాటు మంత్రి నారా లోకేష్ వెంటనే తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ రాకపోవడంతో నిరుపేదలు ఉన్నత చదువులకు దూరమవుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వెంటనే రూ.6,800 కోట్ల ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. గురువారం నుంచి పట్టణంలోని పాత బస్టాండ్లో రిలే దీక్షలు ప్రారంభిస్తున్నామన్నారు. కార్యకర్తలు, నాయకులు, నిరుద్యోగులు దీక్షల్లో పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు.
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కొనసాగుతున్న మల్టీడే జోనల్ మ్యాచ్లుకడప వైఎస్ఆర్ సర్కిల్ : ఏసీఏ సౌత్జోన్ అండర్–19 మల్టీడే ఇంటర్ జోనల్ మ్యాచ్లు రెండో రోజు ఉత్సాహంగా కొనసాగాయి. బుధవారం కెఎస్ఆర్ఎం క్రికెట్ మైదానంలో జరిగిన మ్యాచ్లో టీమ్–ఇ జట్టు బ్యాటర్లు సెంచరీలు బాదడంతో 515 అధిక స్కోరును చేసింది. ఆ జట్టులోని ఎస్ఎంజి ప్రభాకర్ 114, సిహెచ్ సోహన్రెడ్డి 179 పరుగులతో రాణించారు. వైఎస్ఆర్ఆర్ ఏసీఏ క్రికెట్ స్టేడియంలో జరిగిన మ్యాచ్లో టీమ్–సి జట్టు బ్యాటర్లను టీమ్–సి బౌలర్లు కట్టడి చేయడంతో 203 పరుగులకే ఆలౌట్ చేశారు. కెఎస్ఆర్ఎం క్రికెట్ మైదానంలో.. కెఎస్ఆర్ఎం క్రికెట్ మైదానంలో జరిగిన మ్యాచ్లో 45 పరుగుల ఓవర్నైట్ స్కోరుతో తొలి ఇన్నింగ్స్ను ప్రారంభించిన టీమ్–ఇ జట్టు 102 ఓవర్లకు 7 వికెట్లు కోల్సోయి 515 పరుగులు చేసింది. ఆ జట్టులోని ఎస్ఎంజి ప్రభాకర్ 219 బంతుల్లో 20 ఫోర్లతో 114, సీహెచ్ సోహన్రెడ్డి 109 బంతుల్లో 15 ఫోర్లు, 11 సిక్సర్లతో 179 పరుగులు చేశారు. సాయి గణేష్ 76, లక్ష్మీ గౌతమ్ 52 పరుగులు చేశారు. టీమ్–ఎ జట్టులోని బాల మణికంఠ 3, లోహిత్రెడ్డి 2 వికెట్లు తీశారు. దీంతో టీమ్–ఇ జట్టు 210 పరుగుల ముందజలో ఉంది. దీంతో రెండవ రోజు ఆట ముగిసింది. వైఎస్ఆర్ఆర్ ఏసీఏ క్రికెట్ స్టేడియంలో.. వైఎస్ఆర్ఆర్ ఏసీఏ క్రికెట్ స్టేడియంలో జరిగిన మ్యాచ్లో 91 పరుగుల ఓవర్నైట్ స్కోరుతో తొలి ఇన్నింగ్స్ను ప్రారంభించిన టీమ్–సి జట్టు 74.4 ఓవర్లకు 203 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది. ఆ జట్టులోని విఖ్యాత్ 32, రిషికుమార్రెడ్డి 30 పరుగులు చేశారు. టీమ్–బి జట్టులోని లోకేష్ 3, ధీరజ్కుమార్రెడ్డి 3, శివశంకర్ 2, చరణ్ 2 వికెట్లు తీశారు. అనంతర రెండో ఇన్నింగ్స్ను ప్రారంభించిన ప్రారంభించిన టీమ్–బి జట్టు 31 ఓవర్లకు 4 వికెట్లు కోల్పోయి 112 పరుగులు చేసింది. ఆ జట్టులోని వీరేంద్ర అన్వేష్ 49 పరుగులు చేశారు. దీంతో టీమ్–బి జట్టు 134 పరుగులు మందుజలో ఉంది, దీంతో రెండో రోజు ఆట ముగిసింది.114 పరుగులు చేసిన ప్రభాకర్ 179 పరుగులు చేసిన సోహన్రెడ్డి
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అప్పులు చేయడంలో చంద్రబాబు సర్కార్ టాప్● ఇచ్చి హామీలు నెరవేర్చకుండానే నంబర్ –1 ఎలా అవుతారు ● వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి రాచమల్లు శివప్రసాదరెడ్డిప్రొద్దుటూరు : గడిచిన రెండేళ్లలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రూ.3.65 లక్షల కోట్లు అప్పు చేసి దేశంలోనే టాప్లో నిలిచారని వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి, మాజీ ఎమ్మెల్యే రాచమల్లు శివప్రసాదరెడ్డి తెలిపారు. ఆయన బుధవారం తన క్యాంప్ కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ చంద్రబాబు సంక్షేమం, అభివృద్ధిలో కాకుండా అప్పులు చేయడంలోనే టాప్ అన్నారు. మంగళవారం జరిగిన సమావేశంలో చంద్రబాబు గడిచిన రెండేళ్లలో రాష్ట్రానికి రూ.1.50వేల కోట్లు సంక్షేమానికి ఖర్చు చేశామని చెప్పారన్నారు. ఈ వార్తను ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి పత్రికలు ప్రచురించాయన్నారు. చంద్రబాబు చెప్పిన మాటల్లో వాస్తవం లేదన్నారు. మీడియాలో రాకపోయినా, మేధావులు ఖండించకపోయినా చంద్రబాబు చెప్పే మాటలు వాస్తవమే అని ప్రజలు భ్రమించే అవకాశం ఉందన్నారు. రెండేళ్లుగా అహర్నిశలు రాష్ట్రాభివృద్ధి కోసం శ్రమించామని చెప్పడం జరిగిందన్నారు. గడిచిన ఎన్నికల సందర్భంగా చంద్రబాబు ఇచ్చిన ఏ హామీ నెరవేరలేదని రాచమల్లు తెలిపారు. కొత్త పింఛన్లు మంజూరు చేయలేదని, ఆడ బిడ్డ నిధి ఇవ్వలేదని అన్నారు. అమ్మ ఒడి 80 లక్షల మంది విద్యార్థులుంటే 60 లక్షల మందికి మాత్రమే ఇచ్చారన్నారు. వాస్తవాలను చెప్పకుండా చంద్రబాబు తాను చేసి సుదీర్ఘ ప్రసంగంలో గొప్పులు చెప్పుకుని జబ్బలు చరుచుకున్నారన్నారు. వాస్తవానికి రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి, సంక్షేమం లేదన్నారు. అలాంటప్పుడు ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారని చెబితే ఎలా అని తెలిపారు. రూ.22 లక్షల కోట్లు పెట్టుబడులు పెట్టి 22 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తామని గొప్పలు చెప్పారన్నారు. ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతిలలో ఇదే విషయాన్ని ప్రధాన శీర్షికలో ప్రచురించాయన్నారు. కరోనా సమయంలో సైతం రెండేళ్లలో జగన్ రూ.1.31 లక్షల కోట్లు సంక్షేమ పథకాల కోసం ఖర్చు చేశారన్నారు. 8.89 కోట్ల మంది లబ్ధిదారులకు, 1.41 లక్షల కుటుంబాలకు లబ్ధి చేకూర్చారన్నారు. ఒకే కుటుంబంలో ఇద్దరు ముగ్గురు లబ్ధి పొందిన వారు ఉన్నారని తెలిపారు. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం వాతలు, ఎగవేతలు, కోతలతో ప్రభుత్వ పాలన కొనసాగుతోందని విమర్శించారు. అబద్దాలు చెప్పడంలో చంద్రబాబు దిట్ట అన్నారు. ఎన్నికల సందర్భంగా హామీ ఇచ్చిన ఆడ బిడ్డ నిధి, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీలకు 50 ఏళ్లకే పింఛన్, నిరుద్యోగ భృతి ఏమైందని, నేతన్న నేస్తం పథకం ఎప్పుడిస్తారని ప్రశ్నించారు. నిరుద్యోగ భృతి ఒక్కొక్కరికి రూ.78వేలు చొప్పున బకాయి ఉందన్నారు. ఎన్నికల ముందు చెప్పినవి కొండంతా ఇప్పుడు అమలు చేస్తున్నవి గోరంత ఉన్నాయని తెలిపారు. కాంట్రాక్టు, ఔట్సోర్సింగ్ ఉగ్యోలందరిని కలుపుకొని చంద్రబాబు ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నామని చెబుతున్నారన్నారు. ఇటీవల తమ పార్టీ ఎంపీ పార్లమెంట్లో అడిగిన ప్రశ్నకు కేంద్రం సమాధానం ఇస్తూ రాష్ట్రంలో రూ.6వేల కోట్లు పెట్టుబడులు వచ్చాయని, వాటి నిర్మాణం పూర్తయితే 23వేల ఉద్యోగాలు వస్తాయని చెప్పిందని తెలిపారు. సంపద సృష్టించి పేదలకు పంపిణీ చేస్తానని చెప్పిన గొప్ప మనిషి ఇప్పుడు సంపద సృష్టి అంటే సంతానం కనడం అని చంద్రబాబు కొత్త నిర్వచనం చెప్పారన్నారు. ఎన్నికల హామీల అమలుపై ప్రభుత్వం శ్వేత పత్రం విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
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బాధ్యతల స్వీకరణకడప కోటిరెడ్డిసర్కిల్ : ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ కడప జోన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా రాయసం రామకృష్ణ కిశోర్ బుధవారం బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఈయన 1992లో ఆర్టీసీ అధికారిగా ఉద్యోగ బాధ్యతలు చేపట్టి చిత్తూరు, అనంతపురం, కడప, కర్నూలు జిల్లాల్లో డిపో మేనేజర్గా పనిచేశారు. అనంతరం 2016–19 మధ్య డిప్యూటీ సీటీఎంగా పనిచేస్తూ ఢిల్లీలో డైరెక్టర్ ఆఫ్ టెక్నికల్ మినిష్టర్ ఆఫ్ రోడ్స్ అండ్ హైవేలో విధులు నిర్వర్తించారు. విజయవాడలో చీఫ్ కంట్రోలర్ ఆఫ్ స్టోర్స్లో పనిచేస్తూ పదోన్నతిపై కడప ఈడీగా నియమితులయ్యారు. ఈ మేరకు ఆయన కడపకు చేరుకుని బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఈ సందర్బంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ బస్సుల కండీషన్పై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తామని తెలిపారు. మానవ తప్పిదాలతోజరిగే రోడ్డు ప్రమాదాలు తగ్గించేందుకు ఆర్టీసీ డ్రైవర్లను జాగృతం చేస్తామన్నారు. ఆర్టీసీకి మరో వరంగా ఉన్న కార్గో సేవలను మరింత సమర్థవంతంగా నిర్వహించేలా సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేస్తామన్నారు.
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అంజన్న ఉత్సవాలకు వేళాయె● ఏర్పాట్లలో ఆలయ అధికారులు ● భక్తులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా చర్యలుచక్రాయపేట : పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం గండిలో శ్రావణ మాస ఉత్సవాలకు సమయం ఆసన్నమైంది. ఏడాదికోసారి నెల రోజుల పాటు జరిగే ఉత్సవాల్లో అంజన్న వైభవం చూసేందుకు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు తమిళనాడు, కర్ణాటకకు చెందిన భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలివస్తారు. ఇప్పటి వరకు చిన్నగుడిలో అంజన్నను దర్శించుకున్న భక్తులు నేడు ఆలయాన్ని విస్తరించడంతో ఆలయంలోకి అడుగు పెట్టగానే సంస్కృతి ఉట్టిపడేలా, భక్తి భావం ఉప్పొంగేలా కనిపించే భక్తులకు అంజన్న మూలవిరాట్ దర్శనం కలగనుంది. ఈ ఏడాది భక్తుల రద్దీ అధికంగా ఉంటుందని భావించిన ఆలయ వర్గాలు అందుకు తగ్గట్లుగా ఏర్పాట్లు పూర్తి చేస్తున్నారు. ఈ ఏడాది శ్రావణ మాసంలో నాలుగు శనివారాల పాటు ఉత్సవాలు జరగనున్నాయి. ఈ నెల 13న శ్రావణ మాసం మొదలవనుండటంతో 15న తొలి శనివారోత్సవం, 22న రెండు, 29న మూడు, సెప్టెంబరు 5న చివరి శనివారోత్సవం జరుగుతుంది. ఇందుకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను అధికారులు, పాలకమండలి సభ్యులు ముమ్మరంగా చేపట్టారు. ఇప్పటికే ఆలయ ప్రాంగణంలో చలువ పందిళ్ల ఏర్పాట్లకు శ్రీకారం చుట్టారు. అద్దాలమర్రి క్రాస్తో పాటు వేంపల్లెలోని ప్రధాన కూడళ్ల వద్ద స్వాగత ఆర్చీలు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. పోలీసు ఔట్పోస్టు. మెడికల్ క్యాంప్ ఏర్పాట్లకు సంబంధించి ఏర్పాట్లను మొదలు పెట్టారు. పాపాఘ్ని నదిలో నీరు లేనందున భక్తులు స్నానాలు చేసేందుకు స్నాన ఘట్టాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ఆలయ సహాయ కమిషనర్ సి.విశ్వనాథ్ తెలిపారు. నదిలో ఏపుగా పెరిగిన పిచ్చి మొక్కలు, జమ్మును యంత్రాలతో తొలగించినట్లు ఆయన తెలిపారు. స్వామి దర్శనానికి వెళ్లేందుకు ప్రత్యేక క్యూలైన్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. తాగునీటి వసతి కల్పిస్తున్నామన్నారు. విద్యుత్తు దీపాలంకరణ నిమిత్తం టెండర్లు కూడా పూర్తి చేశారు. భక్తులకు సరిపడా లడ్డూ, పులిహోర ప్రసాదాలను సిద్ధం చేయిస్తున్నారు. ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించేందుకు ఆలయ పాలకవర్గం సమష్టి కృషితో ఏర్పాట్లను చేపట్టింది. పోలీసు, పారిశుద్ధ్య, వైద్యం, విద్యుత్, ఇంజనీరింగ్, రవాణా, అగ్నిమాపక శాఖ తదితర శాఖల అధికారులతో ససమన్వయ సమావేశం నిర్వహించి ఆ మేరకు తగిన ఏర్పాట్లను చేపట్టడమే కాకుండా అందరి సహకారం తీసుకుంటామని ఛైర్మన్ వెంకటస్వామి తెలిపారు. రాత్రి బస చేసే భక్తుల కోసం హరికథలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. వీఐపీ పాసులు ఉండవు దేవదాయ శాఖ కమిషనర్ ఆదేశాల మేరకు ఉత్సవాల సందర్భంగా స్వామి దర్శనాలకు వచ్చే భక్తులకు ఈ ఏడాది వీఐపీ పాసులు ఇవ్వబోమని ఆలయ అధికారి విశ్వనాథ్ తెలిపారు. ఈ విషయంపై భక్తులు, దాతలు సహకరించాలని కోరారు.
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బోరు వేస్తున్నాడని వేట కొడవలితో నరికి హత్యమైదుకూరు : తన బోరుకు సమీపంలో బోరు వేస్తున్నాడనే కోపంతో మున్సిపాలిటీలోని గడ్డమాయపల్లెకు చెందిన మన్నెం బాలసిద్దారెడ్డి అలియాస్ చంటి (48) అనే రైతు బుధవారం సాయంత్రం వేట కొడవలితో నరికి దారుణంగా హత్య చేశారు. మృతుని కుటుంబ సభ్యులు, పోలీసులు తెలిపిన మేరకు వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. గడ్డమాయపల్లెకు చెందిన బాల సిద్ధారెడ్డికి గ్రామానికి సమీపంలో 6 ఎకరాల పొలం ఉంది. అందులో ఉన్న రెండు బోర్లలో భూగర్భజలాలు అడుగంటుతూ వచ్చాయి. పొలానికి దగ్గరలో ఉన్న మోటుగుట్టపై బోర్లు వేస్తే నీళ్లు పడతాయని అక్కడ బోర్ వేసేందుకు సిద్ధపడ్డాడు. అయితే అక్కడే తన పొలాలకు నీరు అందించేందుకు బోరు వేసుకుని ఉన్న దువ్వూరు మండలం చింతకుంట గ్రామానికి చెందిన అబ్దుల్ రసూల్ నీవు బోరు వేస్తే నా బోర్లో నీరు తగ్గుతాయి అంటూ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ వచ్చాడు. అయితే పాత బోర్లలో నీరు అడుగండటంతో బుధవారం సాయంత్రం 5.30 గంటల ప్రాంతంలో గుట్టపై బోరు వేసేందుకు సిద్ధారెడ్డి బోర్వెల్ వాహనాలను పిలుచుకుని ముగ్గురు బంధువులతో కలిసి వెళ్లాడు. సిద్ధారెడ్డి బోర్ వేస్తున్నట్టు తెలుసుకున్న అబ్దుల్ రసూల్ మరొక వ్యక్తితో కలిసి బైక్పై గుట్ట వద్దకు చేరుకున్నాడు. బోరు వేయాల్సిన పాయింట వద్ద టెంకాయ కొడుతున్న సిద్ధారెడ్డి తలపై వెంట తెచ్చుకున్న వేట కొడవలితో నరికాడు. దాంతో సిద్ధారెడ్డి అక్కడికక్కడే నేల కూలిపోయి ప్రాణాలు వదిలాడు. ఇదంతా చూసిన సిద్ధారెడ్డి వెంట వచ్చిన వారు, బోరు వేసేందుకు వచ్చిన వారు భయంతో అక్కడి నుంచి పారిపోయారు. సంఘటన అనంతరం కూడా నిందితుడు అక్కడే కొద్దిసేపు ఉండి తర్వాత బైక్పై వెళ్లిపోయినట్టు తెలుస్తోంది. మృతి చెందిన బాల సిద్ధారెడ్డికి భార్య లక్ష్మీదేవి, డిగ్రీ, బీటెక్, పదో తరగతి చదువుతున్న ముగ్గురు కుమార్తెలు ఉన్నారు. సంఘటన గురించి తెలియగానే అర్బన్ ఎస్ఐ కత్తి వెంకటరమణ సిబ్బందితో హత్య జరిగిన చోటుకు వెళ్లి పరిశీలించారు. సంఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకుని నిందితుని కోసం గాలిస్తున్నారు. బాల సిద్ధారెడ్డి మృతదేహాన్ని పోస్ట్మార్టం కోసం ప్రొద్దుటూరు ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలించారు.
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మామ మృతదేహాన్ని చూసేందుకు వెళుతూ..మైదుకూరు : తమ మామ ప్రమాదవశాత్తు మృతి చెందడంతో ఆయన మృతదేహాన్ని చూసేందుకు వెళుతూ రోడ్డు ప్రమాదానికి గురై యువకుడు మృతి చెందిన సంఘటన మైదుకూరు మండలం విపురాపురం సమీపంలో బుధవారం జరిగింది. మండలంలోని తువ్వపల్లె కూడలి నుంచి ఖాజీపేటకు వెళ్లే క్రాస్ రోడ్డులో బైక్పై వెళుతున్న కొరిగెం ప్రేమ్కుమార్ అలియాస్ తిమ్మయ్య (22) ఎదురుగా వస్తున్న లారీ ఢీకొనడంతో మృతి చెందాడు. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.. తువ్వపల్లె కూడలి వద్ద ఉన్న డీఎల్ నగర్కు చెందిన కొరిగెం ప్రసాద్, ఈశ్వరమ్మ దంపతుల కుమారుడు ప్రేమ్ కుమార్ ఏడాది కిందట ఖాజీపేట మండలం మిడుతూరుకు చెందిన గుండుగాల్ల బాలుడు కుమార్తె కీర్తిని వివాహం చేసుకున్నాడు. 8వ తరగతి వరకు చదువుకున్న ప్రేమ్కుమార్ లారీ డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నాడు. కడపలోని ఓ అపార్ట్మెంట్లో సెక్యూరిటీగా పనిచేస్తూ అతని మామ బాలుడు మంగళవారం ప్రమాదవశాత్తు ట్యాంక్ పై నుంచి కిందపడి మృతి చెందాడు. లారీ లోడు కోసం మంగళవారం వేరే చోట ఉన్న ప్రేమ్ కుమార్కు తన భార్య తండ్రి చనిపోయిన విషయం తెలిసి బుధవారం ఉదయం ఇంటికి వచ్చాడు. లారీని గ్రామం వద్దే ఉంచి, కడప రిమ్స్లో ఉన్న తన మామ మృతదేహాన్ని చూసేందుకు బైక్పై బయల్దేరాడు. విపురాపురం సమీపంలో ఎదురుగా వస్తున్న లారీ – బైక్ను ఢీకొనడంతో ప్రేమ్ కుమార్కు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. అతన్ని చికిత్స కోసం కడప రిమ్స్కు తరలించగా మృతి చెందినట్లు డాక్టర్లు తెలిపారు. తల్లిదండ్రులకు ఒక్కడే కుమారుడైన ప్రేమ్కుమార్కు ఒక అక్క, చెల్లెలు ఉన్నారు. మంగళవారం వియ్యంకుడు, మరుసటి రోజే కుమారుడు ప్రమాదాల్లో మృతి చెందడంతో డీఎల్ నగర్లో ప్రసాద్, ఈశ్వరమ్మ దంపతులతోపాటు వారి బంధువుల్లో విషాదం నెలకొంది. సంఘటన స్థలాన్ని మైదుకూరు అర్బన్ పోలీసులు పరిశీలించి కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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నానమ్మ–మనవరాలి మృతదేహాలకు పోస్టుమార్టం పూర్తికడప అర్బన్ : కడపలోని దండోరా కాలనీలో, సిద్దవటంలో జంట హత్యల కేసులో ఓబులమ్మ, ఆమె మనవరాలు హారిక మృతదేహాలకు బుధవారం కడప రిమ్స్ ఆస్పత్రిలో వైద్యులు పోస్టుమార్టం నిర్వహించి కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు. అనంతరం మృతదేహాలను సిద్ధవటం మండలం పి.కొత్తపల్లి గ్రామానికి తరలించి బంధువులు, గ్రామస్తుల సమక్షంలో అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. కాగా, కన్నతల్లి ఓబులమ్మతో పాటు సొంత కుమార్తె హారికను దారుణంగా హత్య చేసి పరారైన పెయింటర్ బాబు కోసం పోలీసులు ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నారు. రిమ్స్లో గుర్తు తెలియని మృతదేహం కడప అర్బన్ : కడపలోని ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి (జీజీహెచ్)లో తీవ్ర అనారోగ్యంతో గుర్తు తెలియని వ్యక్తి(55)ని చేర్పించారు. వైద్య పరీక్షల అనంతరం అతను మృతి చెందాడని డాక్టర్లు నిర్ధారించారు. మృతదేహాన్ని మార్చురీలో ఉంచారు. ఎవరైనా ఆచూకీ తెలిసిన వారు తగిన ఆధారాలతో తమను సంప్రదించాలని రిమ్స్ అధికారులు తెలియజేశారు. మహిళ అదృశ్యంపై ఫిర్యాదు బి.కోడూరు : మండలంలోని ఎం.నరసింహాపురం గ్రామానికి చెందిన యడవల్లి లక్ష్మిదేవి రెండు రోజులుగా కనిపించడం లేదని ఆమె భర్త గురయ్య బుధవారం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. మండలంలోని ఎం.నరసింహాపురానికి చెందిన గురయ్య, లక్ష్మిదేవి దంపతులు. మంగళవారం లక్ష్మిదేవి ఓ పని నిమిత్తం బద్వేలుకు వెళ్లి వస్తానని ఇంటి నుంచి వెళ్లారు. సాయంత్రానికి కూడా తిరిగి రాకపోవడంతో ఆమె కుటుంబ సభ్యులు బద్వేలు పరిసర ప్రాంతాల్లో గాలించినా ఆచూకీ లభించకపోవడంతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
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తక్కువ ధరకే బంగారం అంటూ మోసంజమ్మలమడుగు : తక్కువ ధరకే బంగారం వస్తోందని ఆశపడిన ఓ వ్యక్తి మోసపోయిన తర్వాత కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన ఘటన బుధవారం చోటు చేసుకుంది. మండల పరిధిలోని మోరగుడిలో భార్యాభర్తలు అద్దె ఇంట్లో ఉంటూ జీవనం సాగించేవారు. ఈ నేపథ్యంలో మోరగుడిలోని సుబ్బరాయుడు అనే వ్యక్తికి చెందిన ఇంటిని బాడుగకు ఇవ్వాలని ఆయనను కోరారు. ఇంటికి మరమ్మతులు జరుగుతున్నాయని తర్వాత చూద్దాం అంటూ ఆయన చెప్పారు. దీంతో వారు తమ వద్ద బంగారు బిస్కెట్లు ఉన్నాయని, వాటిని తక్కువ ధరకే ఇస్తామని సుబ్బరాయుడును నమ్మబలికారు. ముందుగా బంగారం బిస్కెట్లను పగులగొట్టి అందులోని రెండు గ్రామాల బంగారం తీసి టెస్టింగ్ చేసుకోమని సుబ్బరాయుడుకు ఇచ్చారు. బంగారు దుకాణంలోకి వెళ్లిన ఆయన నిజమైన బంగారం అని తేల్చుకున్నారు. మొదట రెండు బిస్కెట్లకు రూ.12 లక్షలు డిమాండ్ చేయగా చివరకు రూ.4.30 లక్షలకు బేరం కుదుర్చుకుని ఏక మొత్తంగా డబ్బులు ఇచ్చారు. ఆ డబ్బులు తీసుకుని ఆ దంపతులు పరారయ్యారు. బిస్కట్లను తీసుకుని బంగారు దుకాణంలో చూపించగా అవి నకిలివని తెలడంతో బాధితుడు తన కుటుంబంతో కలిసి పోలీసుస్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. అర్బన్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. వివాహిత అనుమానాస్పద మృతి కడప అర్బన్ : వివాహమైన ఆరు నెలలకే ఓ వివాహిత అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందిన ఘటన కడపలోని టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది. పోలీసుల వివరాల మేరకు ఏ–2 నగర్కు చెందిన షేక్షావల్లి భార్య ఖాజాబీ (26) ఈ నెల 4న తన నివాసంలో ఉరి వేసుకుని మృతి చెందింది. మృతురాలి తండ్రి మహబూబ్ సాహెబ్ పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ప్రకారం, జమ్మలమడుగుకు చెందిన ఖాజాబీకి 6 నెలల క్రితం కడపలోని ఏ–1 నగర్కు చెందిన షేక్షావల్లితో వివాహమైంది. వివాహం జరిగినప్పటి నుంచి గర్భం దాల్చలేదని, సంతానం కలుగుతుందా లేదా అంటూ భర్తతో పాటు అత్తింటి వారు మానసికంగా వేధించారని ఆయన ఆరోపించారు. వేధింపులను భరించలేక ఖాజాబీ ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. మృతురాలి తండ్రి మహబూబ్బాషా ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. సమగ్రంగా విచారించి బాధ్యులైన వారిపై చట్టపరంగా చర్యలను తీసుకుంటామనీ కడప టూటౌన్ సీఐ శ్రీహరి తెలియజేశారు. ఆగి ఉన్న లారీని ఢీకొన్న ద్విచక్రవాహనంఎర్రగుంట్ల : పట్టణంలోని వేంపల్లె రోడ్డుపై బుధవారం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో మహారాష్ట్రకు చెందిన ప్రతాప్ జగన్నాఽఽథ్ సింగ్ ఠాగూరు (46) మృతి చెందగా రాహుల్కూమార్ తీవ్రంగా గాయపడినట్లు సీఐ విశ్వనాథరెడ్డి తెలిపారు. ఆయన వివరాల ప్రకారం.. మహారాష్ట్రలోని మల్లాపూర్కు చెందిన ప్రతాప్ జగన్నాఽథ్ సింగ్ ఠాగూర్, రాహుల్ కుమార్ స్థానిక జువారీ సిమెంట్ పరిశ్రమమలో కాంట్రాక్ట్ కార్మికులుగా పని చేస్తున్నారు. వీరిద్దరూ బుధవారం బైక్పై ఎర్రగుంట్లకు వచ్చిన తిరిగి పరిశ్రమ వద్దకు బయలుదేరారు. వేంపల్లె రోడ్డు మీదుగా వెళుతుండగా విద్యుత్ సబ్స్టేషన్ వద్దకు రాగనే ఆగి ఉన్న లారీని వెనుక నుంచి ఢీకొట్టారు. ప్రమాదంలో ప్రతాప్ జగన్నాఽథ్ ఠాగూర్, రాహుల్ కుమార్ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వీరిని వెంటనే ప్రొద్దుటూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. మెరుగైన వైద్యం కోసం కడప రిమ్స్కు తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ ప్రతాప్ జగన్నాథ్ సింగ్ ఠాగూర్ మృతి చెందినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. రాహుల్కుమార్ స్వల్ప గాయలతో బయటపడ్డారు. కాంట్రాక్టర్ రవికుమార్ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు సీఐ తెలిపారు.
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మళ్లీ అదే స్టేషన్.. 12 ఏళ్ల తర్వాత పునరావృతమైన ఘటనప్రొద్దుటూరు క్రైం : వ్యభిచారం కేసులో పట్టుబడిన మహిళల నుంచి డబ్బు వసూలు చేశారన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో.. ప్రొద్దుటూరు వన్టౌన్ పోలీస్స్టేషన్లో పని చేస్తున్న ముగ్గురు పోలీస్ సిబ్బందిపై జిల్లా ఎస్పీ నచికేత్ విశ్వనాథ్ వేటు వేశారు. హెడ్కానిస్టేబుల్ దస్తగిరి, కానిస్టేబుళ్లు శ్రీనివాసులు, సాయికిశోర్లను కడప వీఆర్లో రిపోర్టు చేసుకోవాల్సిందిగా మంగళవారం ఎస్పీ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఆ మేరకు ముగ్గురు పోలీసు సిబ్బంది కడప హెడ్క్వార్టర్లో రిపోర్టు చేసుకున్నారు. ఇటీవల ప్రొద్దుటూరులోని ఈశ్వరరెడ్డినగర్ సమీపంలో ఓ ఇంట్లో వ్యభిచారం చేస్తూ పట్టుబడిన మహిళలను.. బెదిరించి వారి నుంచి వన్టౌన్ పోలీసు సిబ్బంది డబ్బులు తీసుకున్నారనే ఆరోపణలు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ వ్యవహారం పోలీసు శాఖలో తీవ్ర చర్చకు దారి తీసింది. మహిళల నుంచి నేరుగా నగదు తీసుకోకుండా ఓ వ్యక్తి పోన్పే ఖాతాకు పెద్ద మొత్తంలో నగదు బదిలీ చేయించినట్లు ఆరోపణలు రావడంతో.. పోలీసు సిబ్బందిపై జిల్లా పోలీసు ఉన్నతాధికారులు విచారణ ప్రారంభించారు. డిజిటల్ లావాదేవీలు, సంబంధిత వ్యక్తుల వాంగ్మూలాలు, సాంకేతిక ఆధారాలను సేకరిస్తూ.. అన్ని కోణాల్లో పోలీసు అధికారులు విచారణ కొనసాగిస్తున్నారు.ఇందులో ఆరోపణలు రుజువైతే తరుపరి శాఖాపరమైన చర్యలు ఉంటాయని స్థానిక పోలీసు అధికారులు అంటున్నారు. చట్టాన్ని అమలు చేయాల్సిన పోలీసు సిబ్బందిపైనే ఈ తరహా మహిళల నుంచి డబ్బు వసూలు చేశారనే ఆరోపణలు రావడం తీవ్ర చర్చకు దారి తీసింది. సామాజిక, ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న మహిళలను బెదిరించి డబ్బులు తీసుకున్నారనే ఆరోపణలు రుజువైతే అది కేవలం పోలీసుశాఖకు మచ్చ మాత్రమే కాదు.. మానవత్వానికి ప్రశ్నార్థకంగా మారుతుందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. ఫోన్పే చెల్లింపులతో అడ్డంగా దొరికిపోయారు ఫోన్పే చెల్లింపులతో పోలీసులు అడ్డంగా దొరికిపోయారు. డిజిటల్ చెల్లింపులు నేరాల విచారణలో కీలక ఆధారాలుగా మారుతున్నాయి. తాజాగా వ్యభిచారం కేసులో మహిళ నుంచి ఫోన్పే ద్వారా జరిగిన రూ.50 వేల బదిలీ వ్యవహారం పోలీసు శాఖలో సంచలనంగా మారింది. నగదు చేతులు మారి ఉంటే ఈ వ్యవహారం బయటపడేదో లేదో కానీ ఫోన్పే ద్వారా జరిగిన ట్రాన్షక్షన్ మాత్రం మొత్తం వ్యవహారాన్ని పోలీసు ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకొచ్చింది. డిజిటల్ ట్రాన్షక్షన్కు సంబంధించిన ఆధారాలే విచారణలో కీలకంగా మారడంతో ముగ్గురు పోలీసు సిబ్బందిపై వేటు పడింది. 12 ఏళ్ల తర్వాత అదే స్టేషన్లో.. సరిగ్గా 12 ఏళ్ల క్రితం వన్టౌన్ పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో జరిగిన ఒక వ్యభిచారం కేసులో ఆరుగురు సిబ్బందిపై వేటు పడింది. పలువురు పోలీసులు వ్యభిచార నిర్వాహకుల నుంచి డబ్బులు తీసుకున్నారనే ఆరోపణలపై నాటి పోలీసు అధికారులు.. ఆరుగురిపై చర్యలు తీసుకున్నారు. కాగా అప్పుడు కూడా ఆగస్టు నెలలోనే పోలీసు సిబ్బందిపై వేటుపడటం గమనార్హం. ప్రస్తుతం ముగ్గురు కానిస్టేబుళ్లు వ్యభిచారం వ్యవహారంలోనే ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటూ వీఆర్కు వెళ్లారు. దీంతో ‘నాడు ఆరుగురు.. నేడు ముగ్గురంటూ’ పలువురు పోలీసులు అప్పటి ఘటనను గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. డయల్ 100 కాల్కు విలువ లేదా? పోలీసుశాఖలో డయల్ 100 కాల్కు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఆపదలో ఉన్న ప్రజలకు అండగా నిలవాలనే ఉద్దేశంతో ఏర్పాటు చేసిన డయల్ –100 వ్యవస్థపై విశ్వాసాన్ని దెబ్బతీసేలా తాజా ఘటన చర్చకు దారి తీసింది. డయల్– 100కు వచ్చిన సమాచారంతో ఘటనా స్థలానికి వెళ్లిన పోలీసు సిబ్బందే.. మహిళలను బెదిరించి డబ్బులు వసూలు చేశారనే ఆరోపణలు రావడం, ఆ తర్వాత ఉన్నతాధికారులను సైతం తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం జరిగిందనే సమాచారం పోలీసు శాఖలో కలకలం రేపుతోంది. ఈ ఆరోపణలు నిజమని తేలితే డయల్–100 వ్యవస్థ విశ్వసనీయతమైనే ప్రశ్నలు తలెత్తే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. డయల్ 100 కాల్కు వెళ్లిన వారు తప్పుడు సమాచారం ఇవ్వడంపై కూడా పోలీసు ఉన్నతాధికారులు సీరియస్గా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. వ్యభిచార నిర్వాహకుడిపై చర్యలేవీ? పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి వెళ్లారు.. డబ్బులు తీసుకున్నారనే దానిపైనే ఇంత వరకు చర్చ జరుగుతూ వచ్చింది. అయితే వ్యభిచార నిర్వాహకుడి గురించి ఎక్కడా మచ్చుకైనా ప్రస్తావన రాలేదు. పోలీసు సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి వెళ్లే సరికి మహిళలు ఇంట్లో నుంచి బయటికి వస్తున్నారని.. ఇంటి బయటే వారిని విచారణ చేయడం, తదితర పరిణామాలు చేసుకున్నాయని పోలీసు అధికారులు చెబుతున్న మాట. అయితే ఆ ప్రాంత వాసులు తెలిపే వివరాల ప్రకారం.. బైపాస్ రోడ్డులో అధికార పార్టీకి చెందిన ఒక వ్యక్తి కొందరు నాయకుల అండతో వ్యభిచారం, జూదం నిర్వహిస్తున్నాడు.. అతనే మహిళలను పిలిపించి వ్యభిచారం నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పుకొంటున్నారు. అతను ఆ ప్రాంతంలోని ఓ నాయకుడి అండతో గలీజు దందా కొనసాగిస్తున్నాడని, సదరు వ్యక్తి గురించి పోలీసులకు తెలిసినా చర్యలు తీసుకోలేదనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. వ్యభిచారం వ్యవహారంలో కూడా అతనే సెటిల్మెంట్ చేసినట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. పోలీసు అధికారులు మరింత లోతుగా విచారణ చేస్తే వాస్తవాలు బయటపడే అవకాశం ఉంది.
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చిటపట చినుకులతో..చినుకు చినుకు అందెలతో..● జిల్లావ్యాప్తంగా వాన ఊరట ● ఆరుతడి పంటలకు ‘జీవన’దానంకడప అగ్రికల్చర్ : జిల్లాలో కరువు ముంగిట ‘చినుకు’ భరోసా లభించింది. ఉమ్మడి జిల్లావ్యాప్తంగా సోమవారం సాయంత్రం నుంచి మంగళవారం తెల్లవారుజాము వరకు కురిసిన వర్షం అన్నదాతలకు కొండంత ఊరటనిచ్చింది. ఈ వాన రాకతో జిల్లావ్యాప్తంగా ఆరు మండలాల్లో మినహా మిగతా అన్ని ప్రాంతాల్లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా చల్లబడటమే కాకుండా, ఎండిపోతున్న పంటలకు సరికొత్త జీవం పోసింది. ఈ ఏడాది ‘ఎల్నినో’ తీవ్ర ప్రభావంతో సకాలంలో వర్షాలు కురవక, భూగర్భ జలాలు దారుణంగా అడుగంటిపోయి రైతులు తీవ్ర ఆందోళనలో మునిగిపోయారు. ఇక వర్షాలు రావనుకున్న తరుణంలో.. ఈ వాన పడటంతో వారిలో మళ్లీ కొత్త ఆశలు చిగురించాయి. ప్రస్తుతం ఖరీఫ్ సీజన్లో సాగులో ఉన్న వేరుశనగ, కంది, మినుము, పత్తి, జొన్న, సజ్జ వంటి ఆరుతడి పంటలకు ఈ వర్షపు తేమ అమృతంలా మారిందని వ్యవసాయ అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. లభించిన వర్షపు నీటిని ఉపయోగించుకుని రైతాంగం పొలాల్లో అంతరకృషి (కలుపు తీయడం, ఎరువులు వేయడం) పనులను ముమ్మరం చేసింది. ఆరుతడి పంటల సాగుకు ఎంతో అనుకూలం జిల్లాలో ప్రస్తుతం కురిసిన వర్షాలు కంది, మొక్కజొన్న, మినుము, వేరుశనగ పంటల సాగుకు ఎంతో అనుకూలమని వ్యవసాయ అధికారులు తెలిపారు. ఇప్పటి నుంచి అప్పుడప్పుడు ఇలాగే వర్షాలు కురిస్తే పంట దిగుబడులు బాగుండి రైతులకు ఎంతో మేలు జరుగుతుందని అధికారులు, రైతులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా ఈ వాన మాత్రం కరవు పరిస్థితుల నడుమ నిలబడిన అన్నదాతకు కొండంత ఊరటనిచ్చిందని వ్యవసాయ శాఖ స్పష్టం చేసింది. బోరు బావుల పంటలకు ‘టానిక్’ జిల్లావ్యాప్తంగా ఈ ఖరీఫ్ సీజన్లో బోరు బావుల ఆధారంగా 7,065 హెక్టార్లలో విభిన్న ఆరుతడి పంటలను సాగు చేశారు. వీటికి బోర్ల ద్వారా నీటి తడులను అందిస్తున్నప్పటికీ.. తీవ్రమైన ఎండలు, వేడి గాలుల వల్ల ఆశించిన స్థాయిలో పంట ఎదుగుదల లేదు. కానీ ప్రస్తుతం కురిసిన వర్షం ఈ బోరు ఆధారిత పంటలకు కూడా ఒక రకమైన ‘టానిక్’ లాగా పనిచేయనుందని రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ వర్షంతో భూమి కాసింత చల్లబడటంతో ఇకపై వేరుశనగ, పత్తి, మొక్కజొన్న, సన్ఫ్లవర్, మినుము పంటలు ఏపుగా పెరగనున్నాయి. సరిగ్గా సమయానికి పడిన వాన ఈ సాగైన ఆరుతడి పంటలు ఇంకో పది, పదిహేను రోజులు గడిచి ఉంటే వర్షాభావం వల్ల పూర్తిగా ఎండుముఖం పట్టే దశకు చేరుకునేవి. అలాంటి క్లిష్ట సమయంలో కురిసిన ఈ వర్షం పంటలకు నిజంగా జీవం పోసినట్లయింది. కడప మండలంలో అత్యధికంగా 34.6 ఎంఎం వర్షపాతం నమోదు కాగా.. సుండుపల్లి, పెద్దముడియం, మైలవరం, పెండ్లిమర్రి తదితర మండలాల్లోనూ పడిన వర్షం పంటల సాగుకు కొండంత అండగా నిలిచింది.
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‘సీమ’కు నీరివ్వకుండా కిందికి వదిలితే ఖబడ్దార్!● శ్రీశైలం నీరు విడుదల చేయకపోతే ప్రత్యక్ష పోరాటాలు తప్పవు ● వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల ధ్వజంకడప సెవెన్రోడ్స్ : ‘శ్రీశైలం జలాశయంలో నీటి మట్టం పూర్తి స్థాయికి చేరకుండా, రాయలసీమ ప్రాజెక్టులకు సాగు, తాగునీరు అందించకుండా.. విద్యుత్ ఉత్పాదన పేరిట అడ్డగోలుగా నీటిని దిగువకు వదిలితే తీవ్ర స్థాయిలో ఆందోళనలు చేపడతాం‘ అని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు రాష్ట్ర కూటమి ప్రభుత్వాన్ని గట్టిగా హెచ్చరించారు. మంగళవారం కడప లోని వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా కార్యాలయంలో విలేకరుల సమావేశంలో నేతలు చంద్రబాబు తీరుపై ధ్వజమెత్తారు. ‘సీమ’వ్యాప్తంగా ప్రత్యక్ష పోరాటాలు ఈ సమావేశంలో మాజీ మేయర్ కె.సురేష్బాబు మాట్లాడుతూ రాయలసీమ ప్రాజెక్టులకు సాగునీటిని అందించి ఈ ప్రాంతాన్ని సస్యశ్యామలం చేసిన ఘనత ఒక్క వైఎస్సార్ కుటుంబానికే దక్కుతుందని స్పష్టం చేశారు. చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రి అయిన ప్రతిసారి సీమ ప్రాజెక్టులకు నిధులు ఇవ్వకుండా తొక్కిపెడుతున్నారని విమర్శించారు. గత వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ప్రభుత్వం ఏకంగా వెయ్యి కోట్లు ఖర్చు చేసి, నిర్వాసితులకు పరిహారాలు అందించి గండికోట జలాశయంలో రికార్డు స్థాయిలో 24 టీఎంసీల నీటిని నిల్వ చేసి నిరూపించిందన్నారు. తక్షణమే శ్రీశైలం నుంచి సీమ కాల్వలకు నీటిని విడుదల చేయకపోతే వైఎస్సార్సీపీ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యక్ష పోరాటాలకు దిగుతామన్నారు. జగనన్న తెచ్చిన స్కీమ్పై ‘కూటమి’ డ్రామాలు మాజీ డిప్యూటీ సీఎం ఎస్బీ అంజద్బాష మాట్లాడుతూ.. ఎగువన జూరాల నుంచి రెండు లక్షల క్యూసె క్కుల పైబడి భారీ వరద ప్రవాహం వస్తుండటంతో శ్రీశైలంలో నీటిమట్టం ఇప్పటికే 100 టీఎంసీలకు చేరిందన్నారు. రాయలసీమలో తాగు, సాగునీటికి తీవ్ర కటకట ఏర్పడిన నేపథ్యంలో వెలిగోడు, బ్రహ్మంసాగర్, గోరకల్లు, అవుకు, గండికోట, కేసీ కెనాల్లకు తక్షణమే నీటిని విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. గత వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి హయాంలో బ్రహ్మంసాగర్ నుంచి 1.5 టీఎంసీల నీటిని కడప నగర తాగునీటి అవసరాలకు నిరంతరాయంగా వినియోగించేందుకు రూ.575 కోట్ల భారీ అంచనా వ్యయంతో బృహత్తర పథకాన్ని చేపట్టి, టెండర్లు కూడా పూర్తి చేశారని గుర్తు చేశారు. అయితే కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక ఆ పనులను నిర్లక్ష్యం చేసి, ఇప్పుడు స్థానిక మున్సిపల్ ఈఈ, అధికారులు పాత పనులకే ఎమ్మెల్యే మాధవి చేత రెండోసారి భూమి పూజ చేయించడం ఆశ్చర్యకరమన్నారు. కడప నగరంలో ప్రస్తుతం తాగునీరు మూడు రోజులకు ఒకసారి కూడా రావడం లేదని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. మైలవరం జలాశయం నుంచి కడప నగర అవసరాల కోసం 200 క్యూసెక్కుల నీరు వదిలామని కూటమి నేతలు, అధికారులు అబద్ధపు ప్రచారాలు చేస్తున్నారన్నారు. బాబు నిష్క్రియాపరత్వం వల్లే అన్యాయం బద్వేలు ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ దాసరి సుధ, మైదుకూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎస్.రఘురామిరెడ్డి మాట్లాడుతూ.. పొరుగున ఉన్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం శ్రీశైలంలో 800 అడుగుల నుంచే నిస్సిగ్గుగా అక్రమ నీటి తరలింపు చేపడుతున్నా చంద్రబాబుకు చీమకుట్టినట్లు కూడా లేకపోవడం దారుణమన్నారు. జగనన్న హయాంలో చేపట్టిన సీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ను పూర్తి చేసి ఉంటే ఈ కరువు కాలంలో 800 అడుగుల నుంచే సీమకు నీరు తీసుకునే పక్కా సౌలభ్యం ఉండేదన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్సీపీ రైతు విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు సంబటూరు ప్రసాద్రెడ్డి, పార్టీ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు దాసరి శివప్రసాద్, నాయకుడు రమేష్రెడ్డి, ఎస్సీ సెల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు వెంకటేశ్వర్లు, ప్రచార విభాగం రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ సీహెచ్ వినోద్కుమార్, చెన్నూరు ఎంపీపీ చీర్ల సురేష్యాదవ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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నేటి నుంచి టీచర్లకు టెట్కడప ఎడ్యుకేషన్: ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (ఏపీ టెట్) నిర్వహణకు విద్యాశాఖ అధికారులు సర్వం సిద్ధం చేశారు. సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వుల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులందరూ ఈ అర్హత పరీక్ష రాయనున్నారు. జిల్లావ్యాప్తంగా ఈ నెల 5వ తేదీ నుంచి 16వ తేదీ వరకు కంప్యూటర్ ఆధారిత పద్ధతిలో రోజుకు రెండు విడతల్లో (ఉదయం 9.30–12.00, మధ్యాహ్నం 2.30–5.00) పరీక్షలు జరగనున్నాయి. పదిహేను, ఇరవై ఏళ్లుగా బోధనలో ఉన్న సీనియర్ ఉపాధ్యాయులకు కొత్త సిలబస్, కంప్యూటర్ పరీక్ష విధానం పెద్ద సవాల్గా మారాయి. రోజంతా పాఠశాల విధుల్లో బిజీగా గడిపి, రాత్రిపూట పుస్తకాలతో కుస్తీ పడుతూ వారు పరీక్షకు సన్నద్ధమవుతున్నారు. పరీక్షలకు నిమిషం ఆలస్యమైనా గేట్లు మూసివేస్తారు. హాల్టికెట్తో పాటు ఆధార్ లేదా ఏదైనా ప్రభుత్వ ఒరిజినల్ ఐడీ కార్డు తప్పనిసరి. హాల్టికెట్లో ఫొటో లేని వారు రెండు పాస్పోర్ట్ ఫొటోలు, డిక్లరేషన్ ఇవ్వాలి. కేంద్రాల వివరాలు: కడపలో 5 కేంద్రాల్లో 9,469 మంది, ప్రొద్దుటూరులో 2 కేంద్రాల్లో 1,951 మంది, రాజంపేటలో ఒక కేంద్రంలో 369 మంది పరీక్ష రాయనున్నారు. 103 మంది దివ్యాంగులకు స్క్రైబ్స్ను కేటాయించారు. స్టేట్ అబ్జర్వర్గా పాఠ్యపుస్తకాల డైరెక్టర్ మధుసూదన్రావు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. డీఈఓ షేక్ షంషుద్దీన్ మాట్లాడుతూ అభ్యర్థులు ఎలాంటి ఆందోళన చెందకుండా కనీసం గంట ముందే పరీక్షా కేంద్రాలకు చేరుకోవాలి. హెల్ప్ లైన్ డెస్క్ ఏర్పాటు జిల్లావ్యాప్తంగా నేటి నుంచి ప్రారంభంకానున్న ఏపీ టీచర్ ఎలిజిబిలిటి టెస్ట్(టెట్) సందర్భంగా అభ్యర్థుల సౌకర్యార్థం డీఈఓ కార్యాలయంలో ప్రత్యేక హెల్ప్ లైన్ డెస్క్ను ఏర్పాటు చేసినట్లు డీఈఓ షేక్ షంషుద్దీన్ తెలిపారు. ఈ టెట్ పరీక్షకు సంబంధించి ఏవైనా సందేహాలుంటే ఆగస్టు 5వ తేదీ నుంచి 16వ తేదీ వరకు ప్రతి రోజు ఉదయం 8 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు ప్రత్యేక హెల్ప్ డెస్క్ ఏర్పాటు చేశామని, సంప్రదించవచ్చని తెలిపారు. సందేహాలు, అత్యవసర సహాయం కోసం సహాయ సంచాలకులు 90594 09545, సూపరింటెండెంట్ 99481 21966, అసిస్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ 98499 00614 నెంబర్లను సంప్రదించాలని డీఈఓ తెలిపారు.పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో ఆత్మహత్యాయత్నం – కూటమి నేతల ఆదేశాలతో మహిళపై ప్రతాపం – పొలంలో పనులు చేయొద్దని బెదిరింపులు సాక్షి టాస్కఫోర్స్ : మండల పరిధిలోని మాలెపాడు గ్రామంలో వ్యవసాయ పనుల్లో వరి నాట్లు వేస్తుండగా.. పోలీసులు వచ్చి అడ్డుకోవడంతో గౌతమి అనే మహిళ ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడిన సంఘటన మంగళవారం చోటు చేసుకుంది. ఆమెను స్థానికులు ప్రొద్దుటూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ సందర్భంగా బాధితురాలు గౌతమి మాట్లాడుతూ వ్యవసాయ పనుల్లో వరి నాట్లు వేస్తుండగా పోలీసులు వచ్చి అడ్డుకున్నారని వాపోయింది. గ్రామంలోని కూటమి నేతలు ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణరెడ్డి, టీడీపీ ఇన్చార్జి భూపేష్రెడ్డి ఆదేశాలతో జమ్మలమడుగు డీఎస్పీ సూచనల మేరకు కలమల్ల పోలీసులు వచ్చి అడ్డుకున్నారని ఆరోపించింది. పనులు చేస్తున్న కూలీలను కూడా బెదిరించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. బూతులతో దర్భాష లాడటంతో అవమానం భరించలేక ఆత్యహత్యకు ప్రయత్నించినట్లు వివరించింది. తమకు న్యాయం చేయాలని ఆమె జిల్లా ఎస్పీని కోరింది. ఈ విషయంపై కలమల్ల ఎస్ఐ సునీల్కుమార్రెడ్డి వివరణ కోరగా.. మాలెపాడు గ్రామంలో వివాదాస్పదంగా మారిన వ్యవసాయ భూమి విషయంలో గతంలో ఘర్షణ జరిగిందన్నారు. ఆ భూమిలో ప్రస్తుతం పనులు చేస్తుండగా, ఈ భూమి వివాదాస్పదంగా ఉందని, పనులు చేయద్దని చెప్పడం జరిగిందన్నారు. వివాదాస్పదంగా ఉన్న భూమిలో పనులు చేస్తున్నారని ఎస్సీ వర్గానికి చెందిన వారు ఫోన్లో సమాచారం ఇవ్వడంతోనే పనులు చేయద్దని చెప్పడం జరిగిందన్నారు.
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ట్యాంక్పై నుంచి పడి సెక్యూరిటీ గార్డు మృతికడప అర్బన్ : కుటుంబ పోషణ కోసం వాచ్మెన్గా చేరిన ఓ వ్యక్తి విధి నిర్వహణలోనే ప్రమాదానికి గురై ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటన కడపలో చోటుచేసుకుంది. ఖాజీపేట మండలం మిడుతూరు దళితవాడకు చెందిన గుండుగాళ్ల బాలుడు(40) కొద్ది కాలంగా కడపలో అరవింద్ నగర్లోని దుర్గా విల్లాస్ అపార్ట్మెంట్లో సెక్యూరిటీ గార్డుగా పని చేస్తున్నాడు. నెల రోజుల క్రితమే అక్కడ ఉద్యోగంలో చేరిన ఆయన, మంగళవారం అపార్ట్మెంట్లోని నీటి ట్యాంకును శుభ్రం చేసేందుకు పైకి ఎక్కాడు. ఈ క్రమంలో ప్రమాదవశాత్తు కాలు జారి కిందపడటంతో తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. స్థానికులు వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించినప్పటికీ, అప్పటికే బాలుడు మృతి చెందినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. మృతుడికి భార్య గంగాదేవి, ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. కుటుంబానికి ఏకై క ఆధారంగా ఉన్న బాలుడు ఆకస్మికంగా మృతి చెందడంతో భార్య, చిన్నారులు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు. కుటుంబ పోషణ కోసం ఇంటి నుంచి దూరంగా వచ్చి ఉద్యోగంలో చేరిన నెల రోజుల్లోనే ఆయన మృత్యువాత పడడం అందరినీ కలచి వేసింది. సమాచారం అందుకున్న చిన్న చౌక్ పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పరిశీలించారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు వారు తెలిపారు.
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ఖాకీ వనంలో కలకలం● వ్యభిచారం కేసు వ్యవహారంలో ముగ్గురు కానిస్టేబుళ్లపై వేటు ● ఒక హెడ్కానిస్టేబుల్, ఇద్దరు కానిస్టేబుళ్లు వీఆర్కు ● నాడు ఆరుగురు.. నేడు ముగ్గురు! ● 12 ఏళ్ల తర్వాత వన్టౌన్లో అదే తరహా ఆరోపణలు ప్రొద్దుటూరు క్రైం : వ్యభిచారం కేసులో పట్టుబడిన మహిళల నుంచి డబ్బు వసూలు చేశారన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో.. ప్రొద్దుటూరు వన్టౌన్ పోలీస్స్టేషన్లో పని చేస్తున్న ముగ్గురు పోలీస్ సిబ్బందిపై జిల్లా ఎస్పీ నచికేత్ విశ్వనాథ్ వేటు వేశారు. హెడ్కానిస్టేబుల్ దస్తగిరి, కానిస్టేబుళ్లు శ్రీనివాసులు, సాయికిశోర్లను కడప వీఆర్లో రిపోర్టు చేసుకోవాల్సిందిగా మంగళవారం ఎస్పీ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఆ మేరకు ముగ్గురు పోలీసు సిబ్బంది కడప హెడ్క్వార్టర్లో రిపోర్టు చేసుకున్నారు. ఇటీవల ప్రొద్దుటూరులోని ఈశ్వరరెడ్డినగర్ సమీపంలో ఓ ఇంట్లో వ్యభిచారం చేస్తూ పట్టుబడిన మహిళలను.. బెదిరించి వారి నుంచి వన్టౌన్ పోలీసు సిబ్బంది డబ్బులు తీసుకున్నారనే ఆరోపణలు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ వ్యవహారం పోలీసు శాఖలో తీవ్ర చర్చకు దారి తీసింది. మహిళల నుంచి నేరుగా నగదు తీసుకోకుండా ఓ వ్యక్తి పోన్పే ఖాతాకు పెద్ద మొత్తంలో నగదు బదిలీ చేయించినట్లు ఆరోపణలు రావడంతో.. పోలీసు సిబ్బందిపై జిల్లా పోలీసు ఉన్నతాధికారులు విచారణ ప్రారంభించారు. డిజిటల్ లావాదేవీలు, సంబంధిత వ్యక్తుల వాంగ్మూలాలు, సాంకేతిక ఆధారాలను సేకరిస్తూ.. అన్ని కోణాల్లో పోలీసు అధికారులు విచారణ కొనసాగిస్తున్నారు. ఇందులో ఆరోపణలు రుజువైతే తరుపరి శాఖాపరమైన చర్యలు ఉంటాయని స్థానిక పోలీసు అధికారులు అంటున్నారు. చట్టాన్ని అమలు చేయాల్సిన పోలీసు సిబ్బందిపైనే ఈ తరహా మహిళల నుంచి డబ్బు వసూలు చేశారనే ఆరోపణలు రావడం తీవ్ర చర్చకు దారి తీసింది. సామాజిక, ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న మహిళలను బెదిరించి డబ్బులు తీసుకున్నారనే ఆరోపణలు రుజువైతే అది కేవలం పోలీసుశాఖకు మచ్చ మాత్రమే కాదు.. మానవత్వానికి ప్రశ్నార్థకంగా మారుతుందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. ఫోన్పే చెల్లింపులతో అడ్డంగా దొరికిపోయారు ఫోన్పే చెల్లింపులతో పోలీసులు అడ్డంగా దొరికిపోయారు. డిజిటల్ చెల్లింపులు నేరాల విచారణలో కీలక ఆధారాలుగా మారుతున్నాయి. తాజాగా వ్యభిచారం కేసులో మహిళ నుంచి ఫోన్పే ద్వారా జరిగిన రూ.50 వేల బదిలీ వ్యవహారం పోలీసు శాఖలో సంచలనంగా మారింది. నగదు చేతులు మారి ఉంటే ఈ వ్యవహారం బయటపడేదో లేదో కానీ ఫోన్పే ద్వారా జరిగిన ట్రాన్షక్షన్ మాత్రం మొత్తం వ్యవహారాన్ని పోలీసు ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకొచ్చింది. డిజిటల్ ట్రాన్షక్షన్కు సంబంధించిన ఆధారాలే విచారణలో కీలకంగా మారడంతో ముగ్గురు పోలీసు సిబ్బందిపై వేటు పడింది. 12 ఏళ్ల తర్వాత అదే స్టేషన్లో.. సరిగ్గా 12 ఏళ్ల క్రితం వన్టౌన్ పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో జరిగిన ఒక వ్యభిచారం కేసులో ఆరుగురు సిబ్బందిపై వేటు పడింది. పలువురు పోలీసులు వ్యభిచార నిర్వాహకుల నుంచి డబ్బులు తీసుకున్నారనే ఆరోపణలపై నాటి పోలీసు అధికారులు.. ఆరుగురిపై చర్యలు తీసుకున్నారు. కాగా అప్పుడు కూడా ఆగస్టు నెలలోనే పోలీసు సిబ్బందిపై వేటుపడటం గమనార్హం. ప్రస్తుతం ముగ్గురు కానిస్టేబుళ్లు వ్యభిచారం వ్యవహారంలోనే ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటూ వీఆర్కు వెళ్లారు. దీంతో ‘నాడు ఆరుగురు.. నేడు ముగ్గురంటూ’ పలువురు పోలీసులు అప్పటి ఘటనను గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. డయల్ 100 కాల్కు విలువ లేదా? పోలీసుశాఖలో డయల్ 100 కాల్కు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఆపదలో ఉన్న ప్రజలకు అండగా నిలవాలనే ఉద్దేశంతో ఏర్పాటు చేసిన డయల్ –100 వ్యవస్థపై విశ్వాసాన్ని దెబ్బతీసేలా తాజా ఘటన చర్చకు దారి తీసింది. డయల్– 100కు వచ్చిన సమాచారంతో ఘటనా స్థలానికి వెళ్లిన పోలీసు సిబ్బందే.. మహిళలను బెదిరించి డబ్బులు వసూలు చేశారనే ఆరోపణలు రావడం, ఆ తర్వాత ఉన్నతాధికారులను సైతం తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం జరిగిందనే సమాచారం పోలీసు శాఖలో కలకలం రేపుతోంది. ఈ ఆరోపణలు నిజమని తేలితే డయల్–100 వ్యవస్థ విశ్వసనీయతమైనే ప్రశ్నలు తలెత్తే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. డయల్ 100 కాల్కు వెళ్లిన వారు తప్పుడు సమాచారం ఇవ్వడంపై కూడా పోలీసు ఉన్నతాధికారులు సీరియస్గా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. హెడ్కానిస్టేబుల్ బాలదస్తగిరి కానిస్టేబుళ్లు సాయికిశోర్, శ్రీనివాసులు పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి వెళ్లారు.. డబ్బులు తీసుకున్నారనే దానిపైనే ఇంత వరకు చర్చ జరుగుతూ వచ్చింది. అయితే వ్యభిచార నిర్వాహకుడి గురించి ఎక్కడా మచ్చుకై నా ప్రస్తావన రాలేదు. పోలీసు సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి వెళ్లే సరికి మహిళలు ఇంట్లో నుంచి బయటికి వస్తున్నారని.. ఇంటి బయటే వారిని విచారణ చేయడం, తదితర పరిణామాలు చేసుకున్నాయని పోలీసు అధికారులు చెబుతున్న మాట. అయితే ఆ ప్రాంత వాసులు తెలిపే వివరాల ప్రకారం.. బైపాస్ రోడ్డులో అధికార పార్టీకి చెందిన ఒక వ్యక్తి కొందరు నాయకుల అండతో వ్యభిచారం, జూదం నిర్వహిస్తున్నాడు.. అతనే మహిళలను పిలిపించి వ్యభిచారం నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పుకొంటున్నారు. అతను ఆ ప్రాంతంలోని ఓ నాయకుడి అండతో గలీజు దందా కొనసాగిస్తున్నాడని, సదరు వ్యక్తి గురించి పోలీసులకు తెలిసినా చర్యలు తీసుకోలేదనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. వ్యభిచారం వ్యవహారంలో కూడా అతనే సెటిల్మెంట్ చేసినట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. పోలీసు అధికారులు మరింత లోతుగా విచారణ చేస్తే వాస్తవాలు బయటపడే అవకాశం ఉంది.
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కమలాపురం, ముద్దనూరు స్టేషన్లలో తిరుమల స్టాపింగ్ముద్దనూరు: కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి చొరవతో నియోజకవర్గ పరిధిలోని రెండు ప్రధాన రవాణా సమస్యలకు కేంద్ర ప్రభుత్వ విభాగాల నుంచి సానుకూల స్పందన లభించింది. కమలాపురం, ముద్దనూరు రైల్వే స్టేషన్లలో తిరుమల ఎక్స్ప్రెస్ నిలుపుదలకు గుంతకల్ రైల్వే డివిజన్ ఆమోదం తెలిపింది. అలాగే, చెన్నూరు జాతీయ రహదారి 40 వద్ద రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు సర్వీస్ రోడ్లు, బస్ షెల్టర్ల నిర్మాణాన్ని ప్రాధాన్యతా క్రమంలో చేపట్టేందుకు ఎన్హెచ్ఏఐ చైర్మన్ హామీ ఇచ్చారు. తిరుమల ఎక్స్ప్రెస్ నిలుపుదలకు గుంతకల్ డివిజన్ గ్రీన్ సిగ్నల్ కమలాపురం, ముద్దనూరు రైల్వే స్టేషన్లలో తిరుమల ఎక్స్ప్రెస్ (రైలు నెం. 18521/18522) హాల్టింగ్ ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతూ కడప ఎంపీ వై.ఎస్.అవినాష్ రెడ్డి సమర్పించిన విజ్ఞప్తిపై గుంతకల్ డివిజనల్ రైల్వే మేనేజర్ చంద్రశేఖర్ గుప్తా స్పందించారు. ఈ ప్రతిపాదనను డివిజనల్ స్థాయిలో ఆమోదించి, తదుపరి పరిశీలన కోసం రైల్వే బోర్డు ప్రధాన కార్యాలయానికి పంపినట్లు వెల్లడించారు. సర్వీస్ రోడ్ల నిర్మాణానికి చైర్మన్ హామీ ఎన్హెచ్–40 పరిధిలోని కడప–కర్నూలు సెక్షన్లో చెన్నూరు పట్టణం వద్ద సర్వీస్ రోడ్లు, బస్ షెల్టర్లు, కవర్డ్ డ్రైన్ల నిర్మాణాన్ని అత్యవసరంగా చేపట్టాలని ఎంపీ న్యూఢిల్లీలో ఎన్హెచ్ఏఐ చైర్మన్ సంతోష్ కుమార్ యాదవ్కు విజ్ఞప్తి చేశారు. గతంలో స్థానిక ప్రతిఘటన లు, కోర్టు కేసుల కారణంగా 2022లో పనులు పూర్తయినా సర్వీస్ రోడ్లు నిర్మించలేదని, దీనివల్ల ప్రమాదాలు జరుగుతున్నా యని వివరించారు. ప్రస్తుతం స్థానిక ప్రజలు భూ ములిచ్చేందుకు అంగీకరించినందున పను లు ప్రాధాన్యతా క్రమంలో చేపట్టాలని కోర గా, చైర్మన్ సానుకూలంగా స్పందించి తక్షణ చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. ఎంపీ అవినాష్రెడ్డి చొరవ
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ఉపాధ్యాయుడి కుటుంబానికి పరామర్శగోపవరం : మండలంలోని రామిరెడ్డిపాలెం ఎస్టీ కాలనీ ప్రాథమిక పాఠశాలలో పని చేస్తున్న ఉపాధ్యాయుడు గువ్వల మల్లెంకొండయ్య సోమవారం పెట్రోలు పోసుకుని నిప్పంటించుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన తెలిసిందే. ఆయన మృతదేహానికి బద్వేలు ప్రభుత్వాసుపత్రిలో పోస్టుమార్టం నిర్వహించారు. అనంతరం కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు. ఈ నేపథ్యంలో జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి ఎస్.షంషుద్దీన్ మంగళవారం మృతుడి స్వగ్రామమైన బ్రాహ్మణపల్లెకు చేరుకుని మృతదేహాన్ని పరిశీలించారు. బలవన్మరణానికి గల కారణాలపై ఆరా తీశారు. అనంతరం ఎంఈఓలు రఘురాములు, చెన్నయ్యతో కలిసి.. మృతదేహానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించి ఓదార్చారు. మల్లెంకొండయ్య ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఎప్పుడూ గైర్హాజరు కావడం గానీ సమయ పాలన పాటించకపోవడం గానీ లేదని తెలిపారు. ఒకే పాఠశాలలో 8 ఏళ్లుగా పని చేశారంటే ఆయన పనితీరుకు అద్దం పడుతుందన్నారు. ఏది ఏమైనా బలవన్మరణానికి పాల్పడటం అత్యంత బాధాకరమని తెలిపారు. మధ్యాహ్నం 2–30 గంటలకు ఉపాధ్యాయుడి అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. పాఠశాలకు సెలవు ప్రకటించిన అధికారులు ఉపాధ్యాయుడు మృతి చెందడంతో జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారుల ఆదేశాల మేరకు మంగళవారం పాఠశాలకు సెలవు ప్రకటించారు.
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దళితులకు అన్యాయం జరగకూడదు– సబ్ కలెక్టర్ హెచ్ఎస్ భావన కడప సెవెన్రోడ్స్ : దళితులకు ఎక్కడా అన్యాయం జరగకుండా చూడడమే కాకుండా జిల్లాలో సామాజిక రుగ్మతలను సమూలంగా తొలగించడమే.. విజిలెన్స్ మానిటరింగ్ కమిటీ లక్ష్యమని రాజంపేట సబ్ కలెక్టర్ హెచ్.ఎస్.భావన పేర్కొన్నారు. మంగళవారం కలెక్టరేట్లో సాంఘీక సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా విజిలెన్స్, మానిటరింగ్ కమిటీ (డీవీఎంసీ) సమావేశం జరిగింది. ముఖ్య అతిథులుగా హెచ్ఎస్ భావనతోపాటు డీఆర్వో మల్లికార్జునుడు, గౌరవ అతిథిగా బద్వేలు ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సుధా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా సబ్ కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసులలో బాధితులకు న్యాయంతో పాటు త్వరితగతిన పరిహారం అందించేందుకు సంబంధిత శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలన్నారు. జిల్లాలో ఎస్సీ, ఎస్టీ (పీఓఏ) చట్టం కింద నమోదైన పెండింగ్, దర్యాప్తులో ఉన్న కేసుల పురోగతిని సబ్ కలెక్టర్ పరిశీలించారు. బద్వేలు ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సుధ తమ నియోజకవర్గ పరిధిలోని ఎస్సి ఎస్టి అట్రాసిటీ కేసుల ఆలస్యంపై సమీక్షించారు. – రోడ్డు ప్రమాదంలో యువకుడి దుర్మరణం బద్వేలు అర్బన్ : ఆ యువకుడికి మరో నెల రోజుల్లో వివాహం జరిపించాలని పెద్దలు నిర్ణయించారు. అంతలోనే విధికి కన్ను కుట్టినట్లుంది. పెళ్లిపీటలు ఎక్కాల్సిన యువకుడు రోడ్డు ప్రమాదంలో దుర్మరణం చెందాడు. ఈ హృదయ విషాదకర ఘటన బద్వేలు పట్టణంలో మంగళవారం చోటు చేసుకుంది. మృతుడి కుటుంబ సభ్యులు తెలిపిన వివరాల మేరకు.. మండల పరిధిలోని కొత్తచెరువు గ్రామానికి చెందిన మల్లేష్, లక్షుమ్మలకు యమ్మని శివశంకర్(25) ఏకై క కుమారుడు. కొన్నేళ్ల క్రితం మల్లేష్ మృతి చెందడంతో శివశంకర్ ఇంటి పెద్దదిక్కుగా వ్యవహరిస్తూ గోపవరం సమీపంలోని సెంచూరీ పానెల్స్ పరిశ్రమలో పని చేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటుండే వాడు. రోజూ మాదిరే మంగళవారం తన ద్విచక్ర వాహనంలో డ్యూటీకి వెళ్లి సాయంత్రం తిరిగి ఇంటికి వెళుతున్న సమయంలో సిద్దవటం రోడ్డులోని అబ్బుసాహెబ్పేట క్రాస్రోడ్డు – బయనపల్లె సబ్స్టేషన్ నడుమ ఎదురుగా వస్తున్న ట్రాక్టర్ ఢీకొనడంతో తలకు తీవ్ర గాయాలై శివశంకర్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. స్థానికులు 108 సహాయంతో మృతదేహాన్ని ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. పెళ్లి కుమారుడిగా చూడాలనుకుంటే అప్పుడే నూరేళ్లు నిండాయా అంటూ శివశంకర్ కుటుంబ సభ్యులు విలపించిన తీరు అక్కడి వారిని కలచివేసింది. ఘటనపై అర్బన్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని ప్రమాదానికి కారణమైన ట్రాక్టర్ను స్టేషన్కు తరలించారు.
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ప్రారంభమైన అండర్–19 మల్టీడే మ్యాచ్లుకడప వైఎస్ఆర్ సర్కిల్ : ఏసీఏ సౌత్ జోన్ అండర్–19 మెన్ మల్టీడే ఇంటర్ జోనల్ రెండవ విడత మ్యాచ్లు ప్రారంభం అయ్యాయి. మంగళవా రం కేఎస్ఆర్ఎం క్రికెట్ మైదానంలో జరిగిన మ్యాచ్లో టీమ్– ఏ వర్సెస్ టీమ్–ఇ జట్లు తలపడ్డాయి. ముందుగా టాస్ గెలిచిన టీమ్–ఇ జట్టు ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో తొలి ఇన్నింగ్స్ను ప్రారంభించిన టీమ్–ఎ జట్టు 75.5 ఓవర్లకు 305 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది. ఆ జట్టులోని దేవ్ ప్రమోద్ అద్భుతంగా బ్యాటింగ్ చేసి 153 బంతుల్లో 21 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లతో 131(సెంచరీ) చేశాడు. నాగకుళ్ళాయప్ప 94 పరుగులు చేశాడు. టీమ్–ఇ జట్టులోని శ్యామ్ దినేష్ 3, సాయి చరణ్ చక్కటి లైనఫ్తో బౌలింగ్ చేసి 6 వికెట్లు తీశాడు. అనంతరం తొలి ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించిన టీమ్–ఇ జట్టు 12 ఓవర్లకు వికెట్ నష్టపోకుండా 45 పరుగులు చేసింది. దీంతో తొలి రోజు ఆట ముగిసింది. వైఎస్ఆర్ఆర్ ఏసీఏ క్రికెట్ స్టేడియంలో .. అదే విధంగా వైఎస్ఆర్ఆర్ ఏసీఏ క్రికెట్ స్టేడియంలో జరిగిన మ్యాచ్లో టీమ్–బీ వర్సెస్ టీమ్–సీ జట్లు తలపడ్డాయి. ముందుగా టాస్ గెలిచిన టీమ్–బీ జట్టు బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో తొలి ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించిన టీమ్–బీ జట్టు 71.2 ఓవర్లకు 225 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది. ఆ జట్టులోని దేవాషిష్ 60, వినయ్ 46 పరుగులు చేశారు. టీమ్–సీ జట్టులోని తోషిత్ యాదవ్ 3, ప్రియతమ్ రాజ్ 2, కిరణ్కుమార్ 2, సాయి విఘ్నేష్ 2 వికెట్లు తీశారు. అనంతరం తొలి ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించిన టీమ్–సీ జట్టు 18 ఓవర్లకు 3 వికెట్లు కోల్పోయి 91 పరుగులు చేసింది. ఆ జట్టులోని హర్ష సాయి సాత్విక్ 62 పరుగులు చేశాడు. దీంతో తొలి రోజు ఆట ముగిసింది.
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ఇస్రో శాస్త్రవేత్తగా సచివాలయ ఉద్యోగికలసపాడు : మండలంలోని శంఖవరం గ్రామానికి చెందిన సచివాలయ ఉద్యోగి సి.వి.రమేష్కుమార్ భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ (ఇస్రో) పరిధిలోని విక్రమ్ సారాభాయి స్పేస్ సెంటర్ (వీఎస్ఎస్సీ – తిరువనంతపురం)కు శాస్త్రవేత్తగా ఎంపికయ్యారు. మంగళవారం విడుదలైన ఫలితాల్లో ఆయన ఈ అరుదైన ఘనత సాధించారు. రమేష్కుమార్ గతంలో కలసపాడు మండలంలోని పిడుగుపల్లె, కలసపాడు సచివాలయాల్లో ఇంజినీరింగ్ అసిస్టెంట్గా విధులు నిర్వహించారు. రైతు కుటుంబంలో పుట్టి కఠిన శ్రమ, నిరంతర కృషితో ఇస్రోలో శాస్త్రవేత్త ఉద్యోగం సాధించడం తన జీవితంలో మరువలేని అనుభూతిని ఇచ్చిందని రమేష్కుమార్ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. జిల్లా స్థాయి ఎంపికలుకడప వైఎస్ఆర్ సర్కిల్ : ఈనెల 10, 11 తేదీల్లో అమరావతి చాంపియన్షిప్ జిల్లా స్థాయి ఎంపికలు నిర్వహిస్తున్నట్లు డీఎస్డీఓ గౌస్బాష తెలిపారు. ఈ ఎంపికలు 12 క్రీడాంశాల్లో నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఇటీవల నిర్వహించిన ఏడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ స్థాయిలో ఎంపిక చేసిన అండర్–19, 23 బాలబాలికలు హాజరుకావాలన్నారు. 10న డాక్టర్ వైఎస్సార్ క్రీడా పాఠశాలలో ఆర్చరీ, అథ్లెటిక్స్, హాకీ, వెయిట్లిప్టింగ్, 11న డీఎస్ఏ క్రీడా మైదానంలో బ్యాడ్మింటన్, బాస్కెట్బాల్, బాక్సింగ్, చెస్, కబడ్డీ, ఖోఖో, వాలీబాల్, యోగా వంటి క్రీడా పోటీలు ఉంటాయన్నారు. అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ స్థాయిలో ఎంపికై న క్రీడాకారులు ఆయా తేదీల్లో పాల్గొనాలన్నారు. కలెక్టరేట్ ఏఓగా నాగేశ్వరరావుకడప సెవెన్రోడ్స్ : కలెక్టర్ కార్యాలయ పరిపాలన అధికారిగా నాగేశ్వరరావుకు అదనపు బాధ్యతలను అప్పగిస్తూ కలెక్టర్ డాక్టర్ శ్రీధర్ చెరుకూరి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ప్రస్తుతం కడప అర్బన్ తహసీల్దార్గా ఉంటున్న నాగేశ్వరరావుకు కలెక్టరేట్ ఏఓ బాధ్యతలను అదనంగా అప్పగించారు. మెరుగైన సేవలు అందించాలిచెన్నూరు (వల్లూరు) : చెన్నూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని మంగళవారం జిల్లా వైద్య, ఆరోగ్యశాఖ అధికారి డాక్టర్ యుగంధర్ సందర్శించి, ప్రయోగశాల (ల్యాబ్), ఫార్మసీని పరిశీలించి, అందుతున్న సేవల అమలును సమీక్షించారు. ప్రజలకు మెరుగైన సేవలను సమర్థవంతంగా అమలు చేయాలని సంబంధిత సిబ్బందిని ఆదేశించారు. అనంతరం ఆశాదినోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఆశా అజెండా గురించి వివరించారు. అలాగే హోమ్–బేస్డ్ న్యూబోర్న్ కేర్ మరియు హోమ్–బేస్డ్ యంగ్ చైల్డ్ కేర్ కిట్ల ప్రాముఖ్యతను వివరించి, తల్లి–శిశు ఆరోగ్య సేవలను గ్రామ స్థాయిలో మరింత బలోపేతం చేయడానికి ఈ కిట్లను క్షేత్రస్థాయిలో సమర్థవంతంగా వినియోగించాలని ఆశా కార్యకర్తలకు సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రోగ్రామ్ అధికారులు, మెడికల్ ఆఫీసర్లు, ఎంఎల్హెచ్పీలు, ఏఎన్ఎంలు పాల్గొన్నారు. పీఆర్టీయూ రాష్ట్ర అసోసియేట్ అధ్యక్షుడిగా కందుల కడప ఎడ్యుకేషన్ : ప్రోగ్రెసివ్ రికగ్నైజ్డ్ టీచర్ యూనియన్ (పీఆర్టీయూ) రాష్ట్ర అసోసియేట్ అధ్యక్షుడిగా జిల్లాకు చెందిన సీనియన్ ఉపాధ్యాయులు కందుల వెంకటసుబ్బారెడ్డి నియమితులయ్యారు. ఈ మేరకు పీఆర్టీయూ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మిట్టా క్రిష్ణయ్య, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి గిరిప్రసాద్లు నియామక ఉత్తర్వులను జారీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర అసోసియేట్ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికై న కందుల వెంకటసుబ్బారెడ్డి మాట్లాడుతూ పీఆర్టీయూ బలోపేతంతోపాటు ఉపాధ్యాయుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం మరింత కృషి చేస్తానన్నారు. 7న జాబ్మేళాకడప కోటిరెడ్డిసర్కిల్ : ఏపీఎస్ఎస్డీసీ, జిల్లా ఉపాఽధి కార్యాలయం ఆధ్వర్యంలో ఈనెల 7వ తేది ఉదయం 9 గంటలకు జాబ్మేళా నిర్వహించనున్నట్లు జిల్లా ఉపాధి కల్పనాఽధికారి అందెల సురేష్కుమార్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. నగర శివార్లలోని చైన్నె–హైదరాబాదు బైపాస్లోని ఉక్కాయపల్లెలోగల నిర్మల కాలేజ్ ఆఫ్ ఫార్మసీలో నిర్వహించే ఈ జాబ్లో సుమారు 17 ప్రముఖ కంపెనీల ప్రతినిధులు హాజరవుతారన్నారు. టెన్త్, ఇంటర్, ఐటీఐ, డిప్లొమా, డిగ్రీ చదివి 18–55 సంవత్సరాల వయస్సు మధ్యగల వారు ఇంటర్వ్యూలకు హాజరు కావచ్చని, అభ్యర్థులు తమ విద్యార్హతల ధృవపత్రాలు, ఫోటోలతో హాజరు కావాలని ఆయన కోరారు.
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రూ.50 వేల ట్రాన్స్ఫర్ వెనుక అసలు కథ ఏంటి?ప్రొద్దుటూరు క్రైం : పోలీసులు మరో కథ అల్లారు. నిన్నటి వరకు మేం అడిగింది రూ.5 వేలే.. రూ. 50 వేలు కాదని చెబుతూ వచ్చిన ఆ కానిస్టేబుళ్లు.. ఇప్పుడు పోలీసు అధికారుల వద్ద మరో కథను వినిపిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అసలు మహిళల వద్ద తాము డబ్బే తీసుకోలేదని చెబుతూనే.. ‘నగదు అవసరముందని అడిగితే ఫోన్పేకు డబ్బు బదిలీ చేయించుకొని మహిళకు ఇచ్చానని’ సదరు వ్యక్తితో చెప్పించినట్లు చర్చ జరుగుతోంది. వ్యభిచారం కేసులో పట్టుబడిన మహిళల నుంచి డబ్బు తీసుకున్నారని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ముగ్గురు కానిస్టేబుళ్లపై పోలీసు ఉన్నతాధికారులు వేగవంతమైన విచారణ చేస్తున్నారు. వారు మహిళలను బెదిరించి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు వసూలు చేశారనే ఆరోపణలు జిల్లాలో తీవ్ర చర్చకు దారి తీశాయి. మహిళల నుంచి నేరుగా నగదు తీసుకోకుండా ఓ వ్యక్తి ఫోన్పే ఖాతాకు పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు బదిలీ చేయించిన వ్యవహారంపై పోలీసు ఉన్నతాధికారులు సీరియస్గా దృష్టి సారించారు. ఈ ఘటన పోలీసు వర్గాల్లోనూ చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు కానిస్టేబుళ్లపై వచ్చిన ఆరోపణలపై విచారణ కొనసాగుతోందని, ఆరోపణలు రుజువైతే కఠిన చర్యలు తప్పవని ప్రొద్దుటూరు ఏఎస్పీ విభూకృష్ణ సోమవారం సాయంత్రం మీడియాకు తెలిపారు. విచారణను అన్ని కోణాల్లో నిర్వహిస్తున్నామని ఆయన పేర్కొన్నారు. రూ.50 వేలు బదిలీపై కొత్త కథ ఇదిలా ఉండగా ఫోన్పే ద్వారా బదిలీ అయిన రూ.50 వేల విషయంలో మరో కథ వెలుగులోకి వచ్చినట్లు సమాచారం. మహిళ నుంచి ఫోన్ పే ఖాతాకు డబ్బు బదిలీ చేయించుకున్న వ్యక్తిని సోమవారం విచారణ చేసినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే అతను చెప్పే మాటలకు జరిగిన దానికి పొంతన కుదరలేదని తెలుస్తోంది. కానిస్టేబుళ్ల సూచన మేరకు డబ్బు అందుకున్న వ్యక్తి “ఒక మహిళకు అత్యవసరంగా నగదు అవసరం ఉండటంతో తన ఫోన్పే ఖాతాకు రూ.50 వేలు పంపించిందని, దానికి బదులుగా నగదు ఇచ్చానని’ అతను విచారణ అధికారులకు చెప్పినట్లు సమాచారం. అయితే ఈ వివరణపై విచారణ అధికారులు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు సమాచారం. డబ్బు బదిలీ జరిగిన సమయంలో జరిగిన ఫోన్ కాల్స్, సంబంధిత వ్యక్తుల కాల్ డేటా, కానిస్టేబుళ్లతో ఉన్న సంబంధాలపై సాంకేతిక అధారాలు సేకరిస్తూ అధికారులు విచారణను వేగవంతం చేసినట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. మహిళల నుంచి డబ్బు అందుకున్న వ్యక్తికి, ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న పోలీసుల నుంచి ఎలాంటి సంప్రదింపులు జరిగాయనే అంశాన్ని కూడా పోలీసు అధికారులు పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ వ్యవహారంలో వాస్తవాలు ఏమిటన్నది విచారణ పూర్తయిన తర్వాతే తేలనుంది. అయితే పోలీసు శాఖ ప్రతిష్టకు భంగం కలిగించే ఆరోపణలు రావడంతో ఉన్నతాధికారులు అత్యంత సీరియస్గా విచారణ చేపట్టినట్లు సమాచారం. మహిళలను పిలిపించే ప్రయత్నం పోలీసులు వెళ్లినప్పుడు ఘటనా స్థలంలో ఉన్న మహిళల కోసం పోలీసు అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు. వారు డబ్బు పంపిన ఫోన్ పే నంబర్ ఆధారంగా మహిళల ఆచూకీ కనిపెట్టే ప్రయత్నంలో ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. వారి ఫోన్ నంబర్కు ప్రయతి్నస్తే స్విచ్ఛాఫ్ వచ్చినట్లు తెలిసింది. కాగా ఈ కేసులో కానిస్టేబుళ్లపై వేటు పడటం ఖాయమని పోలీసు శాఖలో జోరుగా చర్చ సాగుతోంది.
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బడి పక్కనే నిప్పంటించుకుని.. ఉపాధ్యాయుడి సజీవ దహనంగోపవరం: వైఎస్సార్ కడప జిల్లా గోపవరం మండలం రామిరెడ్డిపాలెం ఎస్టీ కాలనీలోని ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేస్తున్న గువ్వల మల్లెంకొండయ్య(45) వంటిపై పెట్రోల్ పోసుకుని నిప్పంటించుకుని సోమవారం ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. పోలీసులు, స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. గోపవరం మండలం బ్రాహ్మణపల్లె గ్రామానికి చెందిన గువ్వల చిన్నకొండయ్య, కొండమ్మ దంపతుల ఏకైక కుమారుడైన మల్లెంకొండయ్య బద్వేలులో నివాసముంటున్నారు.ఎనిమిదేళ్లుగా రామిరెడ్డిపాలెం పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేస్తున్నారు. సోమ వారం ఎప్పటిలాగే స్కూల్కు వచ్చిన ఆయన సంచిలో పెట్రోల్ బాటిల్ను వెంట తెచ్చుకున్నారు. మధ్యాహ్నం 3 గంటల సమయంలో ‘ఇప్పుడే వస్తా’నని విద్యార్థులకు చెప్పి బయటకు వెళ్లారు. పాఠశాలకు కొద్దిమీటర్ల దూరంలోని నిర్మానుష్య ప్రాంతంలోకి వెళ్లిన మల్లెంకొండయ్య వంటిపై పెట్రోల్ పోసుకుని నిప్పంటించుకున్నారు. క్షణాల వ్యవధిలోనే మంటలు శరీరమంతా వ్యాపించడంతో తీవ్రంగా కాలిపోయి ఆయన అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు విడిచారు. గమనించిన స్థానికులు వెంటనే 108 సిబ్బందికి, పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. భీతిల్లిన విద్యార్థులు నిత్యం ఎంతో ఆప్యాయంగా పాఠాలు చెప్పే గురువు ఇలా స్కూల్ పక్కనే పెట్రోల్ పోసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారనే విషయం తెలిసి విద్యార్థులు భయంతో ఏడుస్తూ ఇళ్లకు పరుగులు తీశారు. విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు కూడా తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. తోటి ఉపాధ్యాయులు, స్థానికులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యారు. విషయం తెలుసుకున్న ఎంఈవోలు రఘురాములు, చెన్నయ్య ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పరిశీలించారు. మల్లెంకొండయ్య విధినిర్వహణలో ఎప్పుడూ గైర్హాజరు కాలేదని, సమయపాలన పాటిస్తూ ఉత్తమంగా పనిచేసేవారని వారు గుర్తుచేసుకున్నారు.బద్వేలు రూరల్ ఎస్ఐ రంగారావు సిబ్బందితో కలిసి వివరాలు సేకరించారు. ఆత్మహత్యకు గల కారణాలపై ఆరా తీశారు. మృతదేహాన్ని పోస్టు మార్టం నిమిత్తం బద్వేలు ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలించారు. మల్లెంకొండయ్యకు భార్య శిరీష, పదో తరగతి చదువుతున్న కుమార్తె ఉంది. అండగా ఉంటాడనుకున్న మల్లెంకొండయ్య ఇలా ఘోరమైన స్థితిలో ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో వృద్ధ తల్లిదండ్రులు, భార్య, కుమార్తె మృతదేహం వద్ద విలపించిన తీరు అక్కడున్న వారిని కన్నీరు పెట్టించింది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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మహిళ అదృశ్యంకలసపాడు : మండలంలోని గంగాయపల్లె గ్రామానికి చెందిన సవరం వెంకటలక్ష్మి(27) అదృశ్యమైనట్లు ఎస్ఐ సుభాన్ తెలిపారు. ఆయన తెలిపిన మేరకు వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. వెంకటలక్ష్మిని గిద్దలూరు మండలం పరమేశ్వర్నగర్కు చెందిన శంఖవరం వెంకటేశ్వర్లుకు పదేళ్ల క్రితం ఇచ్చి వివాహం చేశారు. గత నెల 11వ తేదీన తన పుట్టినిల్లు అయిన గంగాయపల్లెకు వచ్చి అనంతరం గిద్దలూరుకు వెళ్లి వస్తానని తెలిపి ఇంటి నుంచి బయలుదేరిందని ఎస్ఐ తెలిపారు. అయితే అప్పటి నుంచి ఆమె ఇంటికి చేరుకోకపోవడంతో భర్త వెంకటేశ్వర్లు, బంధువులు, స్నేహితులు తెలిసిన ప్రాంతాల్లో వెతికినా ఎక్కడా కనిపించలేదన్నారు. ఈ మేరకు సోమవారం వెంకటేశ్వర్లు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా ఎస్ఐ సుభాన్ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. – రేపటి నుంచి ప్రభుత్వ టీచర్లకు పరీక్ష కడప ఎడ్యుకేషన్ : జిల్లాలో ఈ నెల 5 నుంచి ప్రారంభం కానున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (ఏపీ టెట్) నిర్వహణకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశామని జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి షేక్ షంషుద్దీన్ తెలిపారు. టెట్ అర్హత లేని ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులకు ఈ పరీక్ష నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఈ పరీక్ష 16వ తేదీ వరకు నిర్వహించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఇందుకోసం కడప, ప్రొద్దుటూరులో 8 కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశామన్నారు. మొత్తం 11870 మంది అభ్యర్థులు పరీక్ష రాయనున్నట్లు చెప్పారు. రోజూ రెండు విడతల్లో జరుగుతాయని తెలిపారు. తొలి విడత ఉదయం 9.30 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 వరకు, మరో విడత మధ్యాహ్నం 2.30 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు నిర్వహించనున్నట్లు చెప్పారు. అభ్యర్థులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు చేశామని వివరించారు.
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ప్రమాదం కాదు.. అది హత్యే !● కేసు ఛేదించిన పోలీసులు ● నిందితుడి అరెస్ట్ పులివెందుల రూరల్ : హత్యను ప్రమాదంగా చిత్రీకరించిన కేసును ఛేదించి లారీ, ఇనుప జాకీ రాడ్డు స్వాధీనం చేసుకుని నిందితుడిని అరెస్టు చేశామని పులివెందుల డీఎస్పీ మురళి నాయక్ తెలిపారు. సోమవారం సాయంత్రం స్థానిక డీఎస్పీ కార్యాలయంలో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన వివరాలు వెల్లడించారు. కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరు పట్టణానికి చెందిన లారీ డ్రైవర్ పఠాన్ మహబూబ్ బాషా (40) హత్యకు గురైన కేసులో నిందితుడు షేక్ నూర్బాషాను విశ్వసనీయ సమాచారం ఆధారంగా పులివెందుల పట్టణంలోని సమ్యు గ్లాస్ ఫ్యాక్టరీకి వెళ్లే మార్గంలో అరెస్టు చేశామన్నారు. దర్యాప్తులో వెల్లడైన వివరాల ప్రకారం, ఆగస్టు 1న గోరంట్ల నుంచి పులివెందుల వైపు వస్తున్న సమయంలో డ్రైవింగ్ విషయంలో.. గతంలో ఏర్పడిన విభేదాల కారణంగా కదిరి రోడ్డులోని నామాలగుండు సమీపంలో నిందితుడు ఇనుప జాకీ రాడ్డుతో మహబూబ్ బాషా తలపై దాడి చేసి హత్య చేసినట్లు తెలిపారు. అనంతరం ఘటనను ప్రమాదంగా చిత్రీకరించేందుకు సుమారు రెండు గంటల తర్వాత మృతదేహాన్ని లారీలో కనంపల్లి సమీపానికి తీసుకెళ్లి.. లారీతో తొక్కించి రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందినట్లు నమ్మించే ప్రయత్నం చేసినట్లు విచారణలో వెల్లడైందన్నారు. నిందితుడిని అరెస్టు చేసి, అతని వద్ద నుంచి లారీతోపాటు హత్యకు ఉపయోగించిన ఇనుప జాకీ రాడ్డును స్వాధీనం చేసుకున్నామని వివరించారు. సమావేశంలో రూరల్ సీఐ శాంతి లాల్, ఎస్ఐలు మధుసూదన్రెడ్డి, తిమోతి, గంగాధర్రెడ్డి, పోలీసులు పాల్గొన్నారు.
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ఎంపీ పీవీ మిథున్రెడ్డి నిరంతర కృషిరైల్వేకోడూరు స్టేషన్ను అప్గ్రేడ్ చేయాలని, ప్రయాణికులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించాలంటూ స్థానిక ప్రజల నుంచి వచ్చిన వినతులపై రాజంపేట ఎంపీ పీవీ మిథున్రెడ్డి తక్షణమే స్పందించారు. ఆయన స్వయంగా రంగంలోకి దిగి రైల్వే ఉన్నతాధికారులకు వరుస లేఖలు రాయడంతో పాటు నిరంతరం పర్యవేక్షించారు. ఎంపీ చొరవకు గుంతకల్ రైల్వే డీఆర్ఎం సానుకూలంగా స్పందించి ఉన్నతాధికారుల బృందాన్ని క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనకు పంపారు. ఎంపీ ప్రతిపాదనలన్నింటికీ రైల్వే బోర్డు ఆమోదం తెలపడంతో పాటు, రూ.1.50 కోట్ల నిధులు మంజూరయ్యేలా మిథున్రెడ్డి చేసిన కృషి క్షేత్రస్థాయిలో సత్ఫలితాలనిచ్చింది.
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ఎట్టకేలకు కుడి కాలువకు నీటి విడుదలలింగాల : వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, రైతుల పోరాటం ఫలించింది. తాగు, సాగునీటి అవసరాల కోసం లింగాల కుడికాలువకు నీటిని విడుదల చేయాలని వారు గత నెల 20వ తేదీన ఆందోళన చేపట్టారు. పెద్దకుడాల గ్రామ సమీపంలోని లింగాల కుడికాలువలో కూర్చొని నిరసన తెలిపారు. వెంటనే నీటిని విడుదల చేయాలని నీటిపారుదల శాఖ అధికారులపై ఒత్తిడి తెచ్చారు. దీంతో స్పందించిన అధికారులు ఎట్టకేలకు సోమవారం ఉదయం చిత్రావతి బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ నుంచి నీటిని విడుదల చేశారు. రోజుకు 350 క్యూసెక్కుల చొప్పున నెల రోజులపాటు నీటిని విడుదల చేస్తామని ఇరిగేషన్ ఈఈ చైతన్యరెడ్డి తెలిపారు. ప్రస్తుతం సీబీఆర్లో నీటి మట్టం తగ్గుతున్నందున నెల రోజులపాటు మాత్రమే కుడి కాలువ పరిధిలోని గ్రామాలకు తాగు, సాగునీటి కోసం నీటిని విడుదల చేస్తున్నామన్నారు. ఎల్నినో ప్రభావంతో తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితుల వల్ల ప్రజలకు తాగునీటి అవసరాల కోసం నీటిని విడుదల చేస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. గండికోట ప్రాజెక్టు నుంచి సీబీఆర్కు నీరు విడుదల కానందున ప్రస్తుతం సీబీఆర్లో నిల్వ ఉన్న నీటిని మాత్రమే విడుదల చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. గండికోట నుంచి నీరు సీబీఆర్కు విడుదలైతే మరి షెడ్యూల్ మారే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. కుడి కాలువపై ఉన్న ఎత్తిపోతల పథకాల ద్వారా మండలంలోని ఆయా చెరువులకు, కుంటలకు నీటిని విడుదల చేస్తామని అన్నారు. దీంతో రైతులు, ప్రజలు కొంత ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
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వివాహిత ఆత్మహత్యబద్వేలు అర్బన్ : కడపునొప్పి తాళలేక ఓ వివాహిత ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన సోమవారం బద్వేలులో చోటు చేసుకుంది. పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. పట్టణంలోని భావనారాయణనగర్లో గొడ్లవీటి గురయ్య, గొడ్లవీటి ఆదిలక్షుమ్మ (50) దంపతులు నివసిస్తుండేవారు. వీరికి ఇద్దరు కుమార్తెలు కాగా ఇరువురికి వివాహం జరిపించారు. గురయ్య బేల్దారి పనులు చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తుండేవారు. అయితే కొంత కాలంగా ఆదిలక్షుమ్మ కడుపునొప్పితో బాధపడుతుండేది. కుటుంబ సభ్యులు పలు ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స చేయించినప్పటికీ నయం కాకపోవడంతో జీవితంపై విరక్తి చెంది సోమవారం బద్వేలు సమీపంలోని పెద్ద చెరువు వద్దకు వెళ్లి అక్కడ పేడరంగు తాగి చెరువులో దూకి ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. కొద్దిసేపటి తర్వాత చుట్టుపక్కల వారు గమనించి అర్బన్ పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. వెంటనే పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించగా అప్పటికే ఆదిలక్షుమ్మ మృతి చెందింది. కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారమిచ్చి మృతురాలి పెద్ద కుమార్తె మధులత ఫిర్యాదు మేరకు అర్బన్ ఎస్ఐ చిరంజీవి కేసు నమోదు చేశారు. అనంతరం మృతదేహన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు.
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పీజీఆర్ఎస్పై ప్రజల్లో నమ్మకం పెంచాలికడప సెవెన్రోడ్స్ : ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంలో నాణ్యత, పారదర్శకతను పాటిస్తూ.. ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక (పీజీఆర్ఎస్)పై ప్రజల్లో పూర్తి నమ్మకాన్ని పెంపొందించాలని కలెక్టర్ డాక్టర్ శ్రీధర్ చెరుకూరి అధికారులను ఆదేశించారు. సోమవారం కలెక్టరేట్ సభాభవన్లో నిర్వహించిన పీజీఆర్ఎస్ కార్యక్రమంలో జేసీ డాక్టర్ నిధితో కలిసి ఆయన ప్రజల నుంచి నేరుగా వినతులు స్వీకరించారు. అనంతరం అధికారులతో మాట్లాడుతూ ప్రజల నుంచి అందిన ప్రతి అర్జీని క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి, వాస్తవ పరిస్థితుల ఆధారంగానే తగిన పరిష్కారం చూపాలని స్పష్టం చేశారు. అర్జీల పరిష్కారంలో జాప్యానికి తావులేకుండా అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలన్నారు. ఫిర్యాదులపై ప్రజల నుంచి వచ్చే అభిప్రాయం ప్రభుత్వానికి ఎంతో ముఖ్యమని కలెక్టర్ పేర్కొన్నారు. ఇందులో భాగంగానే అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ’పీజీఆర్ఎస్ ఫీడ్బ్యాక్ క్యూఆర్ కోడ్’లను తప్పనిసరిగా ప్రదర్శించాలని ఆదేశించారు. ప్రజలు తమ ఫిర్యాదుల స్థితిగతులను తెలుసుకోవడానికి టోల్ఫ్రీ నంబర్ 1100ను ఉపయోగించుకోవచ్చన్నారు. తహసీల్దార్లు, శాఖాధిపతులు క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ మెరుగైన సేవలు అందించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. ’ఎల్నినో’పై అవగాహన కల్పించాలి వాతావరణంలో వస్తున్న ’ఎల్నినో’ మార్పుల తీవ్రతను ఎదుర్కొనేందుకు, ప్రత్యామ్నాయ చర్యలపై రైతులు, ప్రజల్లో విస్తృత అవగాహన కల్పించాలని కలెక్టర్ అధికారులను ఆదేశించారు. కరువు పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేలా తగిన కార్యాచరణతో సిద్ధంగా ఉండాలన్నారు. సోమవారం కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన జిల్లా స్థాయి అధికారుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ.. వాతావరణ మార్పులకు అనుగుణంగా ప్రస్తుత ఖరీఫ్ సీజన్లో చేపట్టాల్సిన చర్యలపై నియోజకవర్గ, మండల ప్రత్యేక అధికారులు పక్కా కార్యాచరణతో గ్రామాల్లోకి వెళ్లాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. ప్రకృతి వ్యవసాయ విధానాలు, సేంద్రియ ఎరువుల వినియోగం, భూగర్భ జలాల సంరక్షణ, భూతాపాన్ని తగ్గించే చర్యలపై చైతన్యం తీసుకురావాలని కలెక్టర్ సూచించారు. కరువు పరిస్థితుల నేపథ్యంలో సాగు, తాగునీటిని పొదుపుగా వాడుకునేలా ప్రజలను సన్నద్ధం చేయాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో డీఆర్వో మల్లికార్జునుడు, జెడ్పీ సీఈవో సుబ్రహ్మణ్యం, ఎస్డీసీ వెంకటపతి, డిప్యూటీ కలెక్టర్లు జాన్ ఇర్విన్, రంగస్వామి, శివరామిరెడ్డి, డీఆర్డీఏ పీడీ రాజ్యలక్ష్మి, సమగ్ర శిక్ష ఏపీసీ అనురాధ తదితరులు పాల్గొన్నారు. నాణ్యత, పారదర్శకతతో అర్జీలను పరిష్కరించాలి అన్ని కార్యాలయాల్లో పీజీఆర్ఎస్ ఫీడ్బ్యాక్ క్యూఆర్ కోడ్లు తప్పనిసరి అధికారులను ఆదేశించిన కలెక్టర్ డాక్టర్ శ్రీధర్ చెరుకూరి
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ఇంజెక్షన్ వికటించి బాలుడి మృతివేముల : నారేపల్లె గ్రామానికి చెందిన దుంపల ఆకాష్రెడ్డి(7) అనే బాలుడు ఇంజెక్షన్ వికటించి మృతి చెందాడు. గ్రామస్తుల కథనం మేరకు వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. గ్రామానికి చెందిన వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు దుంపల మురళీమోహన్రెడ్డి తన కుమారుడికి జలుబు చేయడంతో ముతుకూరులోని ఆర్ఎంపీకి వద్దకు ఆదివారం సాయంత్రం తీసుకెళ్లాడు. అక్కడ ఆర్ఎంపీ పరీక్షించి ఇంజెక్షన్ ఇచ్చిన వెంటనే కోమాలోకి వెళ్లిపోయాడు. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు చికిత్స నిమిత్తం పులివెందులలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. బాలుడి పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో మెరుగైన చికిత్స కోసం కడపకు తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ సోమవారం మృతి చెందాడు. విషయం తెలిసిన వెంటనే వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్వీ సతీష్రెడ్డి, ఆ పార్టీ మండల ఇన్చార్జి నాగేళ్ల సాంబశివారెడ్డి, ఎస్వీ సతీష్రెడ్డి సోదరుడు విష్ణువర్ధన్రెడ్డి, కుమారుడు రోహన్ నాగిరెడ్డిలు గ్రామానికి చేరుకుని బాలుడి తల్లిదండ్రులు మురళీమోహన్రెడ్డి, ఆమనిలను పరామర్శించారు. ఒక్కగానొక్క కుమారుడు మృతి చెందడంతో తల్లిదండ్రుల రోదన మిన్నంటింది.
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రెణ్నెల్లుగా సమగ్ర శిక్షకడప ఎడ్యుకేషన్ : నిత్యం ప్రభుత్వ విద్యారంగం బలోపేతం కోసం శ్రమిస్తున్న సమగ్ర శిక్షా అభియాన్ ఉద్యోగుల బతుకులు ప్రస్తుతం ’వేతన వెతలతో’ అంధకారంగా మారాయి. కూటమి ప్రభుత్వ పాలనలో కాంట్రాక్టు, ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు, దినసరి వేతన కార్మికులకు ప్రతి నెల వేతనాల పంపిణీలో తీవ్ర నిర్లక్ష్యం వ్యక్తమవుతోంది. జూన్, జూలై నెలలకు సంబంధించిన వేతనాలు నిలిచిపోవడంతో రోజువారీ కుటుంబ అవసరాలు తీరక, అత్యవసర వైద్య ఖర్చులు భరించలేక సిబ్బంది తీవ్ర ఆవేదన చెందుతున్నారు. ఫీజులు కట్టలేక వస్తువుల తాకట్టు కొత్త విద్యాసంవత్సరం ప్రారంభమై స్కూళ్లు, కాలేజీలు తెరుచుకున్నా.. చేతిలో పైసా లేక ఉద్యోగులు తమ పిల్లల చదువుల ఫీజులు, విద్యా సామాగ్రి ఖర్చులు భరించలేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇప్పటికే రెండు నెలలుగా జీతాలు రాకపోవడంతో బంధువుల వద్ద అప్పులు చేసి సంసారాలు నెట్టుకొచ్చామని, ఇప్పుడు మార్కెట్లో కొత్తగా అప్పు పుట్టే పరిస్థితి లేదని ఉద్యోగులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చాలా మంది ఉద్యోగులు ఇంటి అద్దెలు, వృద్ధుల వైద్య ఖర్చుల కోసం ఇంట్లోని వస్తువులు, బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టి, భారీ వడ్డీలకు అప్పులు తెచ్చి బతుకీడుస్తున్నారు. చివరికి నిత్యావసర సరుకులు కొనేందుకు కూడా చేతిలో డబ్బు లేక కిరాణా షాపుల చుట్టూ తిరగాల్సిన దుస్థితి నెలకొంది. వెట్టిచాకిరీ.. కష్టానికి లేని గుర్తింపు ప్రభుత్వ పాఠశాలల నిర్వహణ, కస్తూర్బా గాంధీ బాలికా విద్యాలయాలు, ప్రత్యేక అవసరాలున్న పిల్లలకు సేవలు అందించడం, విద్యా సర్వేలు, డేటా నిర్వహణతో పాటు విద్యార్థులకు ‘విద్యాకానుక’ కిట్లను సకాలంలో చేర్పించడం వంటి అన్ని రకాల పనులనూ ఈ ఉద్యోగులు భుజాన వేసుకుంటున్నారు. ఇంత చేస్తున్నా వారి కష్టానికి తగ్గ గుర్తింపు గానీ, సరైన వేతనం గానీ లభించకపోవడం దారుణమనే విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. జిల్లాలోని 40 మండలాల పరిధిలో విద్యాశాఖ, కేజీబీవీలలో సుమారు వెయ్యి మంది కాంట్రాక్టు, ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నారు. వీరికి వివిధ స్థాయిల్లో రూ.17 వేల నుంచి రూ.27 వేల వరకు అందాల్సిన వేతనాలు నిలిచిపోవడంతో ఉద్యోగ సంఘాలు పలుమార్లు అధికారులకు వినతిపత్రాలు ఇచ్చినా ఎలాంటి ఫలితమూ లేదు. తక్షణమే పెండింగ్లో ఉన్న రెండు నెలల జీతాలను విడుదల చేయాలని, ఇకపై ప్రతి నెలా 1వ తేదీనే వేతనం చెల్లించేలా శాశ్వత వ్యవస్థను అమలు చేయాలని ఉద్యోగులు గట్టిగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. కాంట్రాక్టు, ఔట్సోర్సింగ్ సిబ్బందికి అందని జీతాలు ఆకలి రోదనలతో వెయ్యి కుటుంబాల విలవిల కూటమి సర్కార్ నిర్లక్ష్యంతో అప్పుల ఊబిలోకి స్కూల్ ఫీజులు, వృద్ధుల వైద్య ఖర్చుల కోసం వస్తువుల తాకట్టు వెట్టిచాకిరీ చేయించుకుంటూ వేతనాల పంపిణీలో అలసత్వం ఉద్యోగ సంఘాల వినతులు బేఖాతరు ప్రతి నెలా ఒకటో తేదీనే జీతాలు ఇవ్వాలి బకాయిలు ఒకే విడతలో చెల్లించకుంటే నిరసనలు తప్పవని జేఏసీ హెచ్చరిక
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ఆరు సెటిల్మెంట్లు!మూడు నక్షత్రాలు..సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ : ఆయన భుజాలపై మూడు నక్షత్రాలు మోస్తున్న ఉన్నతాధికారి. నేషనల్ హైవే రహదారిలో జిల్లా కేంద్రానికి ప్రక్కనే ఉన్న అత్యంత సున్నితమైన మండలంలో బాధ్యతాయుతమైన సీటులో ఉన్నారు. నిబద్ధతతో పనిచేస్తూ అసాంఘిక శక్తుల పాలిట సింహస్వప్నంగా మారాల్సిన ఆ పోలీసు అధికారి.. వారితోనే చెట్టాపట్టాల్ వేసుకొని తిరుగుతుండటం గమనార్హం. ఉన్నతాధికారులు పర్యవేక్షించే కడప సబ్డివిజన్ పరిధిలోనే ఈ ‘ఖత ర్నాక్’ అధికారి చర్యలు విమర్శలకు తావిస్తోంది. తెలుగుతమ్ముళ్ల నీడలో బెట్టింగ్, మట్కా జాతర సదరు మండల పరిధిలో కొంతకాలంగా క్రికెట్ బెట్టింగ్, జూదం, మట్కా వ్యవహారాలు విచ్చలవిడిగా ఈ త్రిబుల్ స్టార్ అధికారి కనుసన్నుల్లోనే నడుస్తోంది. బెట్టింగ్ రాయుళ్లంతా అధికార కూటమికి చెందిన ’తెలుగుతమ్ముళ్లు’ కావడంతో వారిపై ఎలాంటి చర్యలూ లేవు సరికదా, సదరు అధికారికి వారే సకల మర్యాదలు చేస్తున్నారు. ఇటీవల పొరుగు జిల్లా కేంద్రానికి వెళ్లేందుకు సదరు పోలీసు అధికారి ఒక బెట్టింగ్ రాయుడి లగ్జరీ వాహనాన్ని వాడటం చర్చనీయాంశమైంది. ఇక్కడ స్వేచ్ఛగా తిరుగుతున్న సదరు బుకీలు ఇటీవల జిల్లా కేంద్రంలోని తాలుకా పోలీసులకు పట్టుబడటం ఇక్కడి అధికారి లాలూచీని తేటతెల్లం చేస్తోంది. పెన్నా ఇసుక దోపిడీపై పక్షం రోజుల ఒప్పందం పెన్నానది ఒడ్డున ఉన్న ఈ ప్రాంతం నుంచి సాగే ఇసుక అక్రమ రవాణా సదరు అధికారికి భారీ ఆదాయ వనరుగా మారింది. ఇసుక వాహనాల నుంచి రోజువారీ కప్పం వసూలు చేస్తున్నారు. రెండు రోజుల క్రితమే 15 ట్రాక్టర్ల ఇసుక దందాకు సంబంధించి, ఒక్కో ట్రాక్టర్కు రూ.4 వేల చొప్పున పక్షం రోజులకు రూ.60 వేల ముడుపుల ఒప్పందం కుదిరింది. ఈ లావాదేవీలను ఇద్దరు హెడ్ కానిస్టేబుళ్లు దగ్గరుండి నడిపిస్తూ, ’సందట్లో సడేమియా’ అన్నట్లు తాము కొంత సొమ్ము చేసుకుంటున్నట్లు ఆరోపణలున్నాయి. ఇక నగదు లేని ఇసుక వ్యాపారుల కోసం లంచం డబ్బు తన జీపు డ్రైవర్ నంబర్కు ’ఫోన్పే’ చేయిస్తుండటం గమనార్హం. ఎవరైనా నిరాకరిస్తే వారిపై కేసులు బనాయిస్తున్నారు. కేసులు.. రాజీ సెటిల్మెంట్లే ప్రధాన దందా స్టేషన్ మొత్తం తన హుకుం ప్రకారమే నడవాలంటూ ఈ అధికారి ఏకపక్ష చర్యలకు దిగుతున్నారు. కేసులు నమోదు చేయడం, ఆపై రాజీ ప్రయత్నాల పేరిట ఇరువర్గాల నుంచి దండుకోవడం ఇక్కడ నిత్యకృత్యమైంది. ఇటీవల ఒక అట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేసి, అందులో ఉన్నతాధికారుల పేర్లు చెప్పి భారీగా వసూలు చేసినట్లు సమాచారం. ఆపై తానే లోక్అదాలత్లో కేసు పెట్టి కొట్టివేయిస్తానంటూ నిందితులకు హామీలు ఇస్తున్నారు. ఈ ఏకపక్ష వైఖరి వల్ల విపక్ష పార్టీల వారు న్యాయం కోసం స్టేషన్కు వెళ్లే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు. ఆ త్రిబుల్స్టార్ అధికారి చట్టవ్యతిరేక చర్యలను ఉన్నతాధికారులు కట్టడి చేయాలని పలువురు కోరుతున్నారు. అసాంఘిక శక్తులతో చెట్టాపట్టాల్ వేసుకుని తిరుగుతున్న పోలీసు అధికారి కూటమి నాయకుల నీడలో క్రికెట్ బెట్టింగ్, మట్కాల జాతర కేసులు నమోదు చేయడం.. ఆపై రాజీ పేరిట దండుకోవడం నిత్యకృత్యం
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సాయి చేతనకు ఘన నివాళిజమ్మలమడుగు : అసోంలో సంభవించిన వరదల్లో గల్లంతై మరణించిన జమ్మలమడుగు తహసీల్దార్ కాచన వెంకట సాయినాథ్రెడ్డి కుమార్తె సాయి చేతన(20)కు ఎమ్మెల్సీ పి.రామసుబ్బారెడ్డి, గిరిధర్రెడ్డి నివాళులు అర్పించి కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించారు. మూడు రోజుల క్రితం బ్రహ్మపుత్ర నది వరదల్లో సాయి చేతన గల్లంతై మరణించిన విషయం తెలిసిందే. ఆమె మృతదేహాన్ని సోమవారం పెద్దముడియం మండలంలోని ఎన్కొట్టాలపల్లి గ్రామానికి తీసుకువచ్చారు. సాయి చేతన మృతదేహాన్ని చూసి బంధువులు బోరున విలపించారు. గాయపడిన వ్యక్తి మృతి మైదుకూరు : మైదుకూరు మండలం శివపురం సమీపంలో ఆదివారం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడిన ప్రొద్దుటూరుకు చెందిన షేక్ మహబూబ్ బాషా(50) చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. బళ్లారి– కృష్ణపట్నం జాతీయ రహదారి బైపాస్పై పొట్టేలు అడ్డం రావడంతో బైక్పై నుంచి కిందపడిన విషయం తెలిసిందే. సంఘటనపై మృతుడి బావమరిది గోపవరం మండలం కాలువపల్లెకు చెందిన షేక్ ఖాజావలి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు సోమవారం పోలీసులు తెలిపారు. మినీ లారీ బోల్తా ముద్దనూరు : ముద్దనూరు–తాడిపత్రి జాతీయ ర హదారిలో కమ్మవారిపల్లె గ్రామ సమీపంలో సో మవారం సాయంత్రం గొర్రెల మందతో ప్రయాణిస్తున్న మినీ లారీ బోల్తా పడింది. ఈ ఘటనలో లారీలో ప్రయాణిస్తున్న గంగనారాయణ అనే వ్యక్తికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. కర్ణాటక రాష్ట్రం నుంచి ప్రొద్దుటూరుకు సుమారు 40 గొర్రెలతో ప్రయాణిస్తున్న మినీలారీ కమ్మవారిపల్లె గ్రామ శి వారులో టైరు పంఛర్ కావడంతో అదుపు తప్పి బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంలో 10 గొర్రెలకు తీ వ్ర, మరి కొన్నింటికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. ప్రొద్దుటూరుకు చెందిన గంగనారాయణకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. బాధితుడిని 108 వాహనంలో ప్రొద్దుటూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. రాజుపాళెం : మండలంలోని కొర్రపాడు–రాజుపాళెం గ్రామాల మధ్యలో ఓ గ్యాస్ గోడౌన్ వద్ద సోమవారం పెను ప్రమాదమే తప్పింది. ప్రొద్దుటూరు నుంచి రాజుపాళెం వైపు వస్తున్న ఆటో గోడోన్ వద్దకు రాగానే రహదారి పక్కనే ఉన్న వంకలో ప్రమాదవశాత్తు పడిపోయింది. అయితే ఆ ఆటోలో ఒక వ్యక్తి మాత్రమే ఉండటంతో చిన్నపాటి గాయాలతో బయట పడినట్లు ఆ దారిలో వెళ్లే వాహనదారులు తెలిపారు. చికిత్స నిమిత్తం ప్రొద్దుటూరుకు వెళ్లినట్లు తెలిసింది.
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డెలివరీ బాయ్.. దొంగగా మారి..● నిందితుడి అరెస్ట్ ● 7 బైక్లు స్వాధీనం ప్రొద్దుటూరు క్రైం : అతను కుటుంబ పోషణ కోసం డెలవరీ బాయ్గా మారాడు. అయితే ఎంత కష్టపడ్డా ఆశించినంత డబ్బు రావడం లేదని తుదకు దొంగావతారం ఎత్తాడు. ఈ క్రమంలో బైక్లను చోరీ చేస్తూ పోలీసులకు పట్టుబడ్డాడు. బైక్లను దొంగలిస్తున్న సూర్యగురు తేజ అనే యువకుడిని వన్టౌన్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఈ వివరాలను సోమవారం సాయంత్రం ఎస్డీపీఓ ఆఫీసులో ఏఎస్పీ విభూకృష్ణ మీడియాకు వెల్లడించారు. ప్రొద్దుటూరు మండలంలోని పెన్నానగర్కు చెందిన సూర్యగురుతేజ ఇంటర్ వరకు చదువుకున్నాడు. తర్వాత జీవనోపాధి కోసం తమిళనాడు వెళ్లాడు. అక్కడ ఏ పని దొరక్కపోవడంతో పేరున్న ఫుడ్ డెలివరీ సంస్థలో డెలవరీ బాయ్గా చేరాడు. ఆశించినంత వేతనం దొరక్కపోవడంతో కొన్ని నెలల క్రితం ఇంటికి వచ్చాడు. ఈ క్రమంలో అతను చెడు వ్యసనాలు అలవర్చకున్నాడు. సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలనే ఉద్దేశంతో నిర్మానుష్య, జనసంచారం లేని ప్రాంతాల్లో పార్క్ చేసిన బైక్లను చోరీలు చేయడం ప్రారంభించారు. ఆరు నెలల్లో అతను 10 చోట్ల ద్విచక్ర వాహనాలను చోరీ చేశాడు. నిందితుడు ప్రొద్దుటూరులోని ఈశ్వరరెడ్డినగర్లో ఉన్న అక్కదేవతల గుడి వద్ద ఉన్నాడని తెలియడంతో వన్టౌన్ సీఐ కొండారెడ్డి ఆదేశాల మేరకు ఎస్ఐలు శ్రీనివాసులు, మధుసూదన్రెడ్డిలు సిబ్బందితో కలిసి అరెస్ట్ చేశారు. అతని వద్ద నుంచి 7 బైక్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాటి విలువ రూ.3.50 లక్షలు ఉంటుందని ఏఎస్పీ తెలిపారు. నిందితుడిపై కేసు నమోదు చేసి రిమాండ్కు పంపిచనున్నట్లు చెప్పారు.
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నూతన రాష్ట్ర కమిటీ ఎన్నికకడప వైఎస్ఆర్ సర్కిల్ : ఏపీ ఆశా వర్కర్స్ యూనియన్ నూతన రాష్ట్ర కమిటీని ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నట్లు సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు గుంటి వేణుగోపాల్ తెలిపారు. సోమవారం కడప నగరంలోని హోచిమిన్ భవన్లో జరిగిన విలేకర్ల సమావేశంలో ఆయన వివరాలు వెల్లడించారు. 11 మంది ఆఫీస్ బేరర్లు, 60 మంది సమితి సభ్యులతో కలిపి మొత్తం 71 మందితో ఈ రాష్ట్ర సమితి ఏర్పాటయింది. యూనియన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా గుంటి వేణుగోపాల్, ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఎల్.శాంతి, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా రమీజాబి (కర్నూలు), డిప్యూటీ జనరల్ సెక్రెటరీగా చాముండేశ్వరి (తిరుపతి), కోశాధికారిగా యు.మరియమ్మ (కడప) ఎన్నికయ్యారు. గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీకి నేడు ఇంటర్వ్యూలుకడప ఎడ్యుకేషన్ : కడపలోని ఎస్కేఆర్ అండ్ ఎస్కేఆర్ ప్రభుత్వ మహిళా డిగ్రీ కళాశాల కంప్యూటర్ సైన్స్ విభాగంలో గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీగా పనిచేసేందుకు మహిళా అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నట్లు ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ స్మిత తెలిపారు. ఈ నెల 4వ తేదీ మంగళవారం ఉదయం 10.30 గంటలకు కళాశాల కంప్యూటర్ విభాగంలో ’త్రీ మెన్ కమిటీ’ ఆధ్వర్యంలో ఇంటర్వ్యూ, డెమో క్లాస్ నిర్వహిస్తారు. ఎంబీఏ లేదా ఎంఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్), ఎంటెక్ (కంప్యూటర్ సైన్స్ / డేటా సైన్స్)లో కనీసం 55 శాతం మార్కులు ఉన్నవారు అర్హులు. నెట్, సెట్, పీహెచ్డీ ఉన్నవారికి ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. ఆసక్తి గల మహిళా అభ్యర్థులు తమ ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్లు, ఒక సెట్ జిరాక్స్ కాపీలతో నేరుగా ఇంటర్వ్యూకు హాజరుకావాలని ప్రిన్సిపాల్ సూచించారు.
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కనుపాపకు బ్రెయిన్ క్యాన్సర్.. కన్నీటి సుడిగుండంలో పేద కుటుంబంరాజంపేట: రెక్కాడితే గాని డొక్కాడని ఆ పేద గూటిలో తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్న ఆ చిన్నారి.. అందరిలాగే నవ్వుతూ, ఆడుతూ భవిష్యత్తుపై ఎన్నో ఆశలు పెంచుకున్నాడు. కానీ, విధి ఆ కనుపాపపై కనికరం చూపలేదు. లక్షల్లో ఒకరికి వచ్చే అరుదైన, అత్యంత ప్రమాదకరమైన ‘బ్రెయిన్ క్యాన్సర్’ ఆ పసి ప్రాణాన్ని కబళిస్తోంది. రాజంపేట పట్టణం నూనివారిపల్లెకు చెందిన కొత్త ఎల్లమ్మ, రాజా దంపతుల రెండో కుమారుడు కె.పవన్ ప్రస్తుతం మృత్యువుతో పోరాడుతూ ప్రాణాలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నాడు. గడిచిన ఆరు నెలలుగా ఆ చిన్నారి శరీరంపై వరుసగా జరిగిన శస్త్రచికిత్సలు ఆ పేద తల్లిదండ్రుల గుండెలను పిండేస్తున్నాయి. మాట పడిపోయింది.. గాలి పీల్చడమూ నరకమే! క్యాన్సర్ మహమ్మారి తీవ్రత వల్ల పవన్కు కాళ్లు, చేతులు పూర్తిగా పడిపోయాయి. కనీసం నోరు తెరిచి అమ్మా అని పిలిచే భాగ్యానికి కూడా ఆ బాలుడు దూరమయ్యాడు. కనీసం శ్వాస పీల్చుకోవడం కూడా కష్టంగా మారడంతో.. వైద్యులు గొంతు భాగంలో ఆపరేషన్ చేసి, అక్కడ అమర్చిన పైపు ద్వారా కృత్రిమంగా ఆక్సిజన్ అందిస్తున్నారు. ఆ పసి ప్రాణం నిలవాలంటే ప్రతిరోజూ ఏకంగా 26 మాత్రలు మింగాల్సి వస్తోంది. మందులకూ డబ్బుల్లేక.. చిన్నారి వైద్యం కోసం ఆ కుటుంబం ఇప్పటికే ఉన్నదంతా అమ్ముకుని, అప్పుల పాలై రోడ్డున పడింది. ప్రస్తుతం రోజువారీ మందుల ఖర్చులు, మాత్రలు కొనడానికి కూడా వారి వద్ద చిల్లిగవ్వ లేని దయనీయ స్థితి నెలకొంది. కళ్లముందే కొడుకు ప్రాణాలు గాల్లో దీపంలా మారుతుంటే కాపాడుకోలేక ఆ తల్లిదండ్రులు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు. సహృదయం గల దాతలు, ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి ఆర్థికంగా ఆదుకుంటే తమ బిడ్డ బతుకుతాడంటూ వారు చేతులు జోడించి వేడుకుంటున్నారు. మనసున్న దాతలు సహకరించండి బ్రెయిన్ ట్యూమర్ జబ్బుతో ప్రాణాపాయ స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్న చిన్నారి పవన్ను కాపాడుకునేందుకు ఆర్థిక సహాయం అందజేయాలని ఆ బాలుడి తల్లిదండ్రులు కన్నీళ్లతో వేడుకుంటున్నారు. సహాయం చేయదలచిన వారు ఫోన్పే / గూగుల్పే నంబరు: 8886350998 (బ్యాంక్ ఖాతాదారు పేరు: కె.ఎల్లమ్మ, అకౌంట్ నంబరు: 602010016830975, ఐఎఫ్ఎస్సీ కోడ్: UBIN0 CG7999, బ్యాంక్ పేరు: ఏపీజీబీ, పొందలూరు శాఖ)కు డబ్బు పంపించాలని కోరుతున్నారు. ఆరునెలలుగా నరకయాతన కాళ్లు, చేతులు పడిపోయి చిన్నారి విలవిల గొంతుకు ఆపరేషన్ చేసి ఆక్సిజన్ సరఫరా రోజుకు 26 మాత్రలు మింగాల్సిన దుస్థితి మందులకూ డబ్బుల్లేక దాతల సాయం కోసం ఎదురుచూపు
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ఐఐటీ విద్యార్థిని సాయిచేతన.. విషాదంసాక్షి, జమ్మలమడుగు: అసోంలోని బ్రహ్మపుత్ర వరద ఉధృతికి గల్లంతైన వైఎస్సార్ కడప జిల్లా జమ్మలమడుగు తహశీల్దార్ కాచన వెంకటసాయినాథ్ రెడ్డి కుమార్తె కాచన సాయిచేతన (20) మృతి చెందారు. ఆమె ఐఐటీ గువాహటి(అసోం)లో బీటెక్ ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతోంది.ఇటీవల కురుస్తున్న వర్షాలకు కళాశాల సమీపంలో ప్రవహిస్తోన్న బ్రహ్మపుత్ర నదిలో వరద నీటిని చూసేందుకు ఆమె స్నేహితులతో కలిసి వెళ్లింది. ఈ క్రమంలో అక్కడ ప్రమాదవశాత్తు ప్రవాహంలో జారిపడి గల్లంతైంది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఆమె తండ్రి సాయినాథ్ రెడ్డి వెంటనే గువాహటికి బయలుదేరి వెళ్లారు. ఆదివారం ఆమె మృతదేహం లభ్యమైంది. ఆమె స్వస్థలమైన పెద్దముడియం మండలంలోని ఎన్.కొట్టాలపల్లి గ్రామానికి మృతదేహాన్ని తరలించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.కాగా, సాయిచేతన తల్లి నాలుగేళ్ల క్రితం అనారోగ్యంతో మృతి చెందారు. వెంకటసాయినాథ్ రెడ్డికి ఆమె ఏకైక కుమార్తె. చదవండి: 'నా శవాన్ని కూడా నా భార్య తాకడానికి వీల్లేదు'
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మేం అడిగింది రూ. 50 వేలు కాదు.. రూ. 5 వేలేవ్యభిచార గృహంలోని మహిళలను బెదిరించి పలువురు కానిస్టేబుళ్లు డబ్బులు వసూలు చేశారు. కొన్ని రోజుల క్రితం జరిగిన ఈ ఘటన ఇప్పుడు వెలుగులోకి రావడంతో పోలీసు శాఖలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు.. ప్రొద్దుటూరు శివారులోని బైపాస్రోడ్డులో ఉన్న ఓ ఇంట్లో వ్యభిచారం జరుగుతున్నట్లు డయల్ 100కు ఆ ప్రాంతవాసులు ఫోన్ చేశారు. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో విధులు నిర్వహిస్తున్న ఇద్దరు బ్లూకోల్ట్స్ కానిస్టేబుళ్లు, స్టేషన్ ఇన్చార్జితో కలిసి ఘటనా స్థలానికి వెళ్లారు. ఘటనా స్థలానికి వెళ్లే సరికి తిరుపతికి చెందిన మహిళలతో పాటు కొందరు విటులు ఉన్నారు. వారి ఆధార్ కార్డులు ఇవ్వండి.. స్టేషన్కు పదండి అంటూ కానిస్టేబుళ్లు హడావుడి చేశారు. సార్ తిరుపతి నుంచి ఇక్కడికి పొట్టకూటి కోసం వచ్చాం.. దయచేసి వదలి పెట్టండి వెళ్లిపోతాం.. అంటూ పోలీసులను ప్రాధేయపడ్డారు. అయితే అందుకు కానిస్టేబుళ్లు మాత్రం ఒప్పుకోలేదు. ఈ క్రమంలో కొంత డబ్బు ఇస్తే వదలి పెడతామంటూ వారిలో ఓ కానిస్టేబుల్ ఆఫర్ ఇచ్చినట్లు తెలిసింది. తమ వద్ద క్యాష్ లేదని, ఫోన్పే నంబర్ చెబితే డబ్బు పంపిస్తామని మహిళలు చెప్పారు. దీంతో వారిలోని ఓ కానిస్టేబుల్ తనకు తెలిసిన వ్యక్తి ఫోన్ పే నంబర్ ఇచ్చాడు. మహిళలు ఆ నంబర్కు రూ. 50 వేలు పంపినట్లు సమాచారం. డబ్బులు అందడంతో కానిస్టేబుళ్లు అక్కడి నుంచి వచ్చేశారు. మేం అడిగింది రూ. 50 వేలు కాదు.. రూ. 5 వేలే ఇప్పుడు పోలీసు శాఖలో ఎక్కడ చూసినా వ్యభిచార గృహం– ముగ్గురు కానిస్టేబుళ్ల వార్త గురించే చర్చ జరుగుతోంది.. ఈ వార్త బయటికి రావడంతో కానిస్టేబుళ్లు ఆత్మరక్షణలో పడ్డారు. దీంతో వారు కొత్త పల్లవిని అందుకున్నారు. మేం అడిగింది రూ. 50 వేలు కాదని.. రూ. 5 వేలే అని సమర్ధించుకునే పనిలో పడ్డారు. అంతేగాక తమకు డబ్బు పంపిన ఫోన్ పే నంబర్కు రూ.50 వేలను రిటన్ చేసేందుకు ప్రయత్నించగా ఆ నంబర్ స్విచ్ఛాఫ్లో ఉన్నట్లు తెలిసింది. ఈ క్రమంలోనే ఈ విషయం పోలీసు అధికారుల దృష్టికి వెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో స్టేషన్ అధికారులు ఇప్పటికే ఉన్నతాధికారులకు చెప్పినట్లు సమాచారం. ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు పోలీసు అధికారులు ఆ కానిస్టేబుళ్లపై అంతర్గత విచారణ చేస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ వ్యవహారం స్థానికంగా తీవ్ర చర్చకు దారి తీసింది. వ్యభిచార వృత్తిలో పట్టుబడ్డ మహిళల నుంచి కానిస్టేబుల్లు డబ్బు తీసుకోవడంపై తీవ్ర దుమారం రేగుతోంది. విచారణలో ఆరోపణలు నిజమని తేలితే సంబంధిత పోలీసు సిబ్బందిపై శాఖాపరమైన చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉందని పోలీసు వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. ప్రొద్దుటూరు క్రైం :
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నా భర్త ఎక్కడున్నాడో చెప్పండి సారూ..ప్రొద్దుటూరు క్రైం : తన భర్త ఎక్కడున్నాడో చెప్పాలని ఓ వివాహిత అత్తగారింట్లో కూర్చొని ఆందోళన చేస్తున్న ఘటన ప్రొద్దుటూరులోని పవర్హౌస్ రోడ్డులో చోటు చేసుకుంది. ఆదిలా అనే మహిళకు పవర్హౌస్ రోడ్డుకు చెందిన షారుఖ్ హుస్సేన్తో కొన్నేళ్ల క్రితం వివాహమైంది. ఏడాది కిందట తన భర్త అమ్మగారింట్లో వదలి పెట్టి ఎక్కడికో వెళ్లిపోయాడని తెలిపింది. తన భర్త స్టార్ చికిన్ సెంటర్ నిర్వహించేవాడని, ఈ క్రమంలోనే అప్పులు చేశాడని తెలిపింది. తన భర్త ఎక్కడున్నాడో అత్తామామలకు తెలుసునని, అయినా వారు చెప్పడం లేదని అదిలా ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తన భర్తను పిలిపించి న్యాయం చేయాలని రోదించారు. ఆమె అత్తగారింట్లోని హాల్లో కూర్చొని నిరసన చేస్తున్న విషయం తెలుసుకున్న వన్టౌన్ సీఐ కొండారెడ్డి, ఎస్ఐ శ్రీనివాసులు ఆదివారం ఘటనా స్థలానికి వెళ్లి బాధితురాలితో మాట్లాడారు. స్టేషన్కు వచ్చి ఫిర్యాదు చేస్తే చర్యలు తీసుకుంటామని సీఐ చెప్పారు. సమస్యను పరిష్కరిస్తామని, ఆందోళన చెందవద్దని సీఐ వారితో అన్నారు. కడప అర్బన్ : కడప వన్టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ముగ్గురు మట్కా బీటర్లను అరెస్టు చేసినట్లు ఎస్ఐ అమర్నాథ్ రెడ్డి తెలిపారు. సిఐ తిమ్మారెడ్డి ఆదేశాల మేరకు ఎస్సై అమర్నాథరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఎరమ్రుక్కపల్లిలో ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించారు. మట్కా ఆడుతున్న బత్తల శివశంకర్తో పాటు మరో ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేసి, రూ.5600 నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
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మీరు సూపర్.. సర్!నందలూరు జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్టు లోక్ అదాలత్ సభ్యుడైన ఫైజుల్లాఖాన్ లోడి పాత రికార్డులను పదిలంగా దాచి భవిష్యత్తుకు ఎలా ఉపయోగపడతాయో నిరూపించారు. చరిత్రను, పాత జ్ఞాపకాలను ప్రేమించే ఆయన నాటి తరం రికార్డులను భద్రపరిచి అందరి చేత ‘భేష్’ అనిపించుకుంటున్నారు. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం చేపట్టిన ‘సర్’ కార్యక్రమం కింద ప్రస్తుతం ఉన్న ఓట్లను 2002 నాటి పాత రికార్డులతో ‘మ్యాపింగ్’ చేయాల్సి వచ్చింది. దీంతో పాత ఓటర్ల జాబితా కోసం జిల్లావ్యాప్తంగా జనం ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగినా రికార్డుల జాడ దొరకక అల్లాడిపోయారు. ఈ తరుణంలో ఫైజుల్లాఖాన్ లోడి జనానికి ఆపద్బాంధవుడిగా మారారు. ఆయన 2002 నాటి జాబితానే కాకుండా, ఏకంగా 1959 నాటి ఓటర్ల జాబితాను భద్రంగా దాచారు. తాత ముత్తాతల వివరాలున్న ఈ లిస్టు ఇప్పుడు ఓట్ల మ్యాపింగ్కు అమూల్యమైన నిధిలా ఉపయోగపడుతోంది. – రాజంపేట
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ప్రసాద రావుకు బ్రాహ్మణ సేవా రత్న అవార్డు ప్రదానంవేంపల్లె : బ్రాహ్మణ సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు పీవీఎస్వీ ప్రసాదరావు బ్రాహ్మణ సేవారత్న అవార్డు అందుకున్నారు. హైదరాబాద్లోని హరిహర కళా భవన్లో ఆదివారం హైదరాబాద్ లలిత కళా సమాఖ్య ఆధ్వర్యంలో పలు రంగాల్లో సేవలు చేసిన వారిని గుర్తించి సేవా రత్న అవార్డుల ప్రదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. వేంపల్లెకు చెందిన పీవీఎస్వీ ప్రసాదరావు బ్రహశ్రీచాముండీశ్వర స్వామి సమాఖ్య కన్వీనర్ వెంకటేశ్వరరావు చేతుల మీదుగా అవార్డును అందుకున్నారు. 9 రాష్ట్రాల నుంచి మొత్తం 120 మందికి అవార్డులను ప్రదానం చేశారు. కార్యక్రమంలో ఆయన కుటుంబ సభ్యులు సుజాతదేవి, విద్యాసాగర్, మృదుల, ప్రకాష్, లాస్య, శ్రీనివాసులు, చైతన్య, మాజీ ప్రిన్సిపాల్ మూర్తి పాల్గొన్నారు. జమ్మలమడుగు : పాముకాటుతో మండల పరిధిలోని అనంతగిరి గ్రామానికి చెందిన పి.బాలసంజీవరాయుడు (65) మృతి చెందారు. ఆదివారం తెల్లవారుజామున పొలంలో వేసిన వరి పంటను పరిశీలించేందుకు గట్టు మీదుగా వెళుతున్న సమయంలో పాము కాటు వేసింది. విషయం బంధువులకు తెలియజేయడంతో ఆయనను జమ్మలమడుగు ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందినట్లు బంధువులు తెలిపారు. పులివెందుల రూరల్ : పులివెందుల మండలం కనంపల్లె సమీపంలోని ప్రధాన రహదారి వద్ద శనివారం రాత్రి టిప్పర్ విద్యుత్ స్తంభాన్ని ఢీకొట్టడంతో హిందూపురం వెళుతున్న కారుపై విద్యుత్ తీగలు పడ్డాయి. బాధితుల కథనం మేరకు.. సూర్య ప్రకాష్, అనిత కుటుంబ సభ్యులు పులివెందుల నుంచి హిందూపురానికి కారులో బయలుదేరారు. కనంపల్లె సమీపంలోని ప్రధాన రోడ్డు పక్కన కారు పార్కింగ్ చేశారు. రోడ్డు పనులు జరుగుతుండడంతో టిప్పర్ అన్లోడ్ చేసి రివర్స్ చేస్తుండగా.. పక్కనే ఉన్న విద్యుత్ స్తంభాన్ని ఢీకొట్టింది. దీంతో విద్యుత్ స్తంభంతో పాటు విద్యుత్ తీగలు కారు మీద పడ్డాయి. కారులో ప్రయాణిస్తున్న సూర్య ప్రకాష్ విద్యుత్ తీగలు తగిలి గాయపడ్డారు. మిగిలిన వారు బయటికి వచ్చి ప్రాణాలు కాపాడుకున్నారు. బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నామని పోలీసులు తెలిపారు.
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ఉత్తర కాలువలను పరిశీలించిన ఎమ్మెల్సీజమ్మలమడుగు : మైలవరం ఉత్తర కాలువలను ఎమ్మెల్సీ పి.రామసుబ్బారెడ్డి పరిశీలించారు. మైలవరం ,పెద్దముడియం, జమ్మలమడుగు మండలాలకు చెందిన రైతులతో కలిసి మైలవరం జలాశయాన్ని పరిశీలించారు. మైలవరం జలాశయం నుంచి పెన్నానదిలోకి నీరు విడుదల చేయడం, దక్షిణ కాలువలో నీరు వృథాగా పోతున్న విషయాన్ని అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళల్లారు. ఇరిగేషన్ చీఫ్ శశిభూషణ్కు ఫోన్ చేసి ఉత్తర కాలువకు నీటిని విడుదల చేయడంతో దాదాపు మూడు మండలాలకు చెందిన రైతులు మిరప పంట వేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారన్నారు. ప్రస్తుతం సరైన వర్షాలు లేని కారణంగా రైతులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. నీటిని విడుదల చేయాలని కోరడంతో ఆదివారం ఇరిగేషన్ అధికారులు ఉత్తర కాలువకు నీటిని విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్సీ రామసుబ్బారెడ్డి ఇరగేషన్ అధికారులకు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. కార్యక్రమంలో ఎస్ఈసీ సభ్యుడు గిరిధర్రెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ అధికార ప్రతినిధి కొమెర్ల మోహన్రెడ్డి, మోరగుడి ఉప సర్పంచ్ రాఘవేంద్రారెడ్డి, విష్ణువర్థన్రెడ్డిలతో కలిసి టంగూటూరు బ్రాంచ్ కెనాల్లో నీటి పారుదలను పరిశీలించారు. రైతులు ఇరిగేషన్ అధికారులు కాలువలకు వదిలిన నీటిని పంటలు వేసుకునేందుకు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు.
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రమ్యశ్రీ చికిత్సకు విరాళాల జోరుపుంగనూరు : ఊపిరితిత్తుల వ్యాధితో ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న పేద సీఏ విద్యార్థిని రమ్యశ్రీని కాపాడుకునేందుకు దాతృత్వం పోటెత్తుతోంది. ఆమె వైద్య ఖర్చుల దీనగాథపై గత నెల 18న ’సాక్షి’ పత్రికలో ప్రచురితమైన ‘పేద... ఆపై పెద్దబాధ‘ అనే ప్రత్యేక కథనానికి అద్భుతమైన స్పందన లభిస్తోంది. రమ్యశ్రీ ఊపిరితిత్తుల మార్పిడి ఆపరేషన్కు రూ.50 లక్షలు అవసరం కాగా.. ’సాక్షి’ కథనం చూసి స్పందించిన దాతలు ఇప్పటివరకు రూ.24 లక్షల ఆర్థిక సాయాన్ని అందించారు. రూ.10 లక్షల భారీ విరాళం రమ్యశ్రీని ఆదుకునేందుకు తిరుపతి బాలాజీ కాలనీలోని ’ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా’ కళాశాల చైర్మన్ సీఏ మన్నెం సింహాద్రి ముందుకు వచ్చారు. ఆయన తన అకాడమీ తరఫున ఏకంగా రూ.10 లక్షల భారీ విరాళాన్ని పుంగనూరులో రమ్యశ్రీ తల్లిదండ్రులు వెంకట్రమణ, లక్ష్మీ దంపతులకు స్వయంగా అందజేశారు. అలాగే పెద్దపంజాణి మండలం రేషన్ డీలర్లు సైతం తమ వంతుగా రూ.25 వేల ఆర్థిక సాయాన్ని బాధిత కుటుంబానికి అప్పగించారు. స్నేహితుల అండ.. ’సాక్షి’కి కృతజ్ఞతలు సాధారణ రైతు కుటుంబంలో పుట్టి, ఎంతో కష్టపడి సీఏ చదువుతున్న రమ్యశ్రీ అకాల వ్యాధి బారిన పడటంతో ఆమె స్నేహితులు రాజారెడ్డి, ఆవుల హరిప్రసాద్ కూడా రంగంలోకి దిగారు. సోషల్ మీడియా ద్వారా విరాళాల సేకరణను వేగవంతం చేశారు. తమ బిడ్డ ప్రాణాలు కాపాడేందుకు అండగా నిలిచిన దాతలకు, సమస్యను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పిన ’సాక్షి’ పత్రికకు రమ్యశ్రీ తల్లిదండ్రులు కన్నీటి పర్యంతమవుతూ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. విద్యార్థిని ఊపిరితిత్తుల మార్పిడికి రూ.10 లక్షలు ఇచ్చిన తిరుపతి సీఏ అకాడమీ ఇప్పటివరకు రూ.24 లక్షలు జమ.. దాతలకు తల్లిదండ్రుల కృతజ్ఞతలు
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జేబీ హాస్పిటల్లో అరుదైన రీ రివిజన్ మోకాళ్ల మార్పిడి సర్జరీకడప రూరల్ : జేబీ ఆసుపత్రిలో అరుదైన రీ రివిజన్ మోకాళ్ల మార్పిడి సర్జరీ విజయవంతమైనట్లు ఆసుపత్రి రోబోటిక్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జన్ డాక్టర్ ఎస్.జహంగీర్ బాషా తెలిపారు. కడప నగరం ఆర్టీసీ బస్టాండు వద్ద గల తమ ఆసుపత్రిలో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన ఆపరేషన్ చేసిన విధానాన్ని కంప్యూటర్ ద్వారా వివరించారు. తిరుపతికి చెందిన 74 ఏళ్ల కొట్టె రెడ్డప్పకు అరుదైన రీ రివిజన్ మోకాళ్ల కీళ్ల మార్పిడి ఆపరేషన్ విజయవంతంగా చేసి నడువ లేకున్న ఆయనను నడిపించామని తెలిపారు. పాత కృత్రిమ మోకాలి కీలు విఫలమైనప్పుడు, సమస్యలు వచ్చినప్పుడు చేసే క్లిష్టమైన శస్త్రచికిత్స అని వివరించారు. ఈ విధానంలో పాత ఇంప్లాంట్ను తొలగించి, ఎముకలను సరిచేసి, కొత్త ఇంప్లాంట్ను అమర్చడం జరుగుతుందన్నారు. కీలు చుట్టూ బ్యాక్టీరియా చేరడం, అరిగిపోవడం, ప్లాస్టిక్ లేదా మెటల్ భాగాలు దెబ్బతినడం జరుగుతుందని చెప్పారు. జేబీ హాస్పిటల్ గురించి తెలుసుకొని తమను సంప్రదించగా రీ రివిజన్ కీళ్ల మార్పిడి సర్జరీ చేయాల్సి ఉంటుందని వివరించామన్నారు. ఆపరేషన్ విజయవంతంగా నిర్వహించామని వారి కుటుంబ సభ్యుల ఎదుట ఆయనను నడిపించి చూపామని తెలిపారు. రెడ్డప్ప మాట్లాడుతూ సర్జరీ అనంతరం తాను మునుపటిలా నడవగలుగుతున్నానని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. సమావేశంలో జన వికాస్ సేవాసమితి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు తాహీర్, ఫిజియోథెరపిస్ట్ డాక్టర్ వెంకటేశ్ పాల్గొన్నారు.
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డ్రాగా ముగిసిన మల్టీ డే జోనల్ మ్యాచ్లుకడప వైఎస్ఆర్ సర్కిల్ : ఏసీఏ సౌత్జోన్ అండర్–19 మెన్ మల్టీడే ఇంటర్ జోనల్ మ్యాచ్లు డ్రాగా ముగిశాయి. మూడో రోజు వైఎస్ఆర్ఆర్ ఏసీఏ క్రికెట్ స్టేడియంలో టీమ్–ఏ, టీమ్–బీ జట్ల మధ్య జరిగిన మ్యాచ్లో టీమ్–బీ క్రీడాకారుడు 6 వికెట్లు తీయడంతో పాటు బ్యాటింగ్లో 105 పరుగులతో రాణించడంతో మ్యాచ్ డ్రాగా ముగిసింది. కేఎస్ఆర్ఎం క్రికెట్ మైదానంలో టీమ్–సి, టీమ్–డి జట్ల మధ్య జరిగిన మ్యాచ్లో టీమ్–డీ జట్టులోని శ్రీ రామ్ సచిన్ 156 పరుగులతో రాణించగా మ్యాచ్ డ్రాగా ముగిసింది. వైఎస్ఆర్ఆర్ ఏసీఏ క్రికెట్ స్టేడియంలో వైఎస్ఆర్ఆర్ ఏసీఏ క్రికెట్ స్టేడియంలో ఆదివారం జరిగిన మ్యాచ్లో 296 పరుగుల ఓవర్నైట్ స్కోరుతో మొదటి ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించిన టీమ్–ఎ జట్టు 96 ఓవర్లకు 307 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది. శశాంక్ రెడ్డి 47 పరుగులు చేశాడు. టీమ్–బి జట్టులోని ధీరజ్కుమార్ రెడ్డి 6 వికెట్లు తీశాడు. అనంతరం రెండో ఇన్నింగ్స్ను ప్రారంభించిన టీమ్–బి జట్టు 80.1 ఓవర్లకు 301 పరుగులకు అలౌట్ అయింది. దేవాషిష్ 82, ధీరజ్కుమార్ రెడ్డి 135 బంతుల్లో 9 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లతో 105 పరుగులు చేశాడు. టీమ్–ఎ జట్టులోని తులసినందన్ చక్కటి లైనఫ్తో బౌలింగ్ వేసి 4 వికెట్లు తీశాడు. నాగ కుళ్ళాయప్ప 2 వికెట్లు తీశాడు. దీంతో మ్యాచ్ డ్రాగా ముగిసింది. ఈ మ్యాచ్లో టీమ్–ఎ జట్టు మొదటి ఇన్నింగ్స్లో అధిక్యత సాధించింది. కెఎస్ఆర్ఎం క్రికెట్ మైదానంలో కెఎస్ఆర్ఎం క్రికెట్ మైదానంలో జరిగిన మ్యాచ్లో 199 పరుగుల ఓవర్నైట్ స్కోరుతో రెండో ఇన్నింగ్స్ను ప్రారంభించిన టీమ్–డి జట్టు 90.2 ఓవర్లకు 385 పరుగులకు డిక్లేర్ చేసింది. శ్రీరామ్ సచిన్ 253 బంతుల్లో 21 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లతో 156 పరుగులు చేశాడు. నంద కిషోర్ 98 పరుగులతో రాణించాడు. టీమ్–సి జట్టులోని యశ్వంత్ 3, తోషిత్ యాదవ్ 2, కిరణ్కుమార్ 2 వికెట్లు తీశారు. అనంతరం రెండో ఇన్నింగ్స్ను ప్రారంభించిన టీమ్–సి జట్టు 41 ఓవర్లకు 8 వికెట్లు కోల్పోయి 192 పరుగులు చేసింది. ఆ జట్టులోని హర్ష సాయి సాత్విక్ 85, కిరణ్కుమార్ 29 పరుగులు చేశారు. టీమ్–డి జట్టులోని రణదీప్ 2, పవన్ పుత శ్రీదత్త 2 వికెట్లు తీశారు. దీంతో మ్యాచ్ డ్రాగా ముగిసింది. ఈ మ్యాచ్లో టీమ్–సి జట్టు మొదటి ఇన్నింగ్స్లో అధిక్యత సాధించింది.
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‘ఆకుపచ్చని’ ఆశలపై దళారీల నీలినీడలు● ఆకుకూరల సాగు ● శ్రమ ఎక్కువ.. ఫలితం తక్కువ! ● రైతులే చిరువ్యాపారులుగా మారుతున్న వైనంరాయచోటి టౌన్: మనం తినే రోజువారీ ఆహారంలో ఆకుకూరల ప్రాధాన్యత విపరీతంగా పెరిగింది. మంచి ఆరోగ్యం కోసం, రక్తహీనత వంటి సమస్యల నుంచి బయటపడాలన్నా మాంసానికి బదులుగా ఎక్కువగా ఆకుకూరలు తినాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. దీంతో మార్కెట్లో చిర్రాకు, గోంగూర, పాలకూర, కొత్తిమీర, పుదీనా, మెంతాకు, బచ్చలకూర, చుక్కాకు వంటి వివిధ రకాల ఆకుకూరలకు అంతకంతకూ డిమాండ్ పెరుగుతోంది. రైతులు బోరుబావుల కింద ఉన్న కొద్దిపాటి భూమిలోనే ఆకుకూరలు సాగు చేస్తున్నారు. రాయచోటి నియోజకవర్గంలోని చెన్నముక్కపల్లె, నక్కవాండ్లపల్లె, ఎగువ అబ్బవరం తదితర గ్రామా ల్లో ఇది ప్రధాన జీవనాధారంగా మారింది. అయితే, పండించిన పంటను మార్కెటింగ్ చేసుకునే క్రమంలో రైతుల కష్టాలు రెట్టింపవుతున్నాయి. దళారులు, మధ్యవర్తులను నమ్ముకోలేక రైతులే నేరుగా మార్కెట్లకు వెళ్లి అమ్ముకోవాల్సి వస్తోంది. అన్నమయ్య జిల్లావ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం సుమారు 2 వేల ఎకరాలలో ఆకుకూరల సాగు జరుగుతోంది. జిల్లాలో ఎక్కువగా రామసముద్రం, గుర్రంకొండ, మదనపల్లె, చిన్నమండెం, రాయచోటి ప్రాంతాలలో రైతులు ఈ పంటలను ఎక్కువగా సాగు చేస్తున్నారు. కర్నాటక బార్డర్లో కూడా వీటి సాగు బాగుంది. అయితే మన ప్రాంతంలో పండించే ఆకుకూరలు ఇతర ప్రాంతాలకు ఎగుమతి చేసి మార్కెటింగ్ చేసేంత భారీ స్థాయిలో పండటం లేదు. మన ప్రాంత అవసరాలకే ఇవి సరిపోతున్నాయి. కర్ణాటకలో ఉండే వాతావరణ ప్రభావం వల్ల అక్కడి ఆకుకూరల్లో నాణ్యత ఎక్కువగా ఉండటంతో బార్డర్ ఏరియాలో వీటికి మంచి డిమాండ్ ఉంటోంది. – సుభాషిణి, అన్నమయ్య జిల్లా ఉద్యానశాఖ అధికారిణి
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కూలీలను పెడితే చేతికి ఏమీ రాదుఆకుకూరల కోతకు బయటి కూలీలను పెడితే.. ఆకుకూరలు అమ్మగా వచ్చిన కాస్త డబ్బులను వారికే కూలి కింద ఇచ్చేయాలి. అప్పుడు మా చేతికి ఏమీ మిగలదు. అందుకే తెల్లవారుజాము నుంచే మా కుటుంబమే పొలానికి వచ్చి మధ్యాహ్నం వరకు ఆకుకూరలు కోసి, కట్టలు కట్టి సొంతంగా అమ్ముతాము. అంత కష్టపడ్డా అక్కడ దక్కేది తక్కువే. – మేకల లక్ష్మిదేవి, కుమ్మరపల్లె ఆటోలకే సగం పోతోంది రైతుల దగ్గర నుంచి ఆకుకూరలు సేకరించుకుని, వాటిని సంతలకు తీసుకెళితే అక్కడ ‘గేట్ ఫీజు’ పేరు చెప్పి రూ.300 వసూలు చేస్తున్నా రు. ఆటో ఛార్జీలు మరో రూ.300 ఖర్చు అవుతోంది. ఒక ఆకుకూర కట్ట అమ్మితే మాకు వచ్చేది కేవలం రూ.3 నుంచి రూ.5 మాత్రమే. రోజువారీ కూలి రూ.300 నుండి రూ.500 కూడా చేతికి రావడం లేదు. – లక్ష్మిదేవి, చిరువ్యాపారి
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మిల్లర్ల సిండి కే వాళ్లు చెప్పిందే రేబద్వేలు : అంతర్జాతీయ యుద్ధాలు, ప్రకృతి విపత్తులు సామాన్యుడి కడుపు కొడుతుంటే.. బియ్యం మాఫియా, బడా మిల్లర్లకు మాత్రం కాసుల వర్షం కురిపిస్తున్నాయి. ఉమ్మడి వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో బియ్యం మాయగాళ్లు సిండికేట్గా మారి రేట్లను ఇష్టారీతిగా పెంచేస్తూ పేదవాడి నడ్డి విరుస్తున్నారు. అటు పశ్చిమాసియా యుద్ధాన్ని, ఇటు ఎల్నినో కరువు పరిస్థితులను బూచిగా చూపిస్తూ జిల్లా వ్యాప్తంగా క్వింటా ధరలను ఆమాంతం పెంచేసి కోట్లకు కోట్లు పోగేసుకుంటున్నారు. ఆ పదిమందే బడా వ్యాపారులు.. 30 లక్షల క్వింటాల నిల్వలు! జిల్లాలో ప్రధానంగా ఆరుగురు బడా రైస్ మిల్లర్లు, కొందరు వ్యాపారులు కలిసి ఇక్కడి బియ్యం, ధాన్యం వ్యాపారాన్ని పూర్తిగా శాసిస్తున్నారు. పోరుమామిళ్ల, బద్వేలు, మైదుకూరు, ప్రొద్దుటూరు, కడప, రాజంపేట ప్రాంతాలకు చెందిన వీరు.. ఎక్కడికక్కడ ముందే ధాన్యాన్ని కొనేసి తమ భారీ మిల్లులు, గోదాముల్లో దాచేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం వీరి వద్ద 30 లక్షల క్వింటాళ్లకు పైగా ధాన్యం, బియ్యం నిల్వలు ఉన్నట్లు ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. మార్కెట్లో కృత్రిమ కొరత సృష్టించి, కొద్దికొద్దిగా సరుకును బయటకు వదులుతూ ధరలు పెంచుతున్నారు. పెరిగిన బియ్యం ధరలతో జనాన్ని అల్లాడిస్తూ కేవలం ఆ పదిమందే కోట్లు కూడబెట్టుకుంటున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది. రెండు నెలల్లో రూ.10 కోట్లు పిండేశారు! గత రెండు నెలల వ్యవధిలోనే బియ్యం ధరలను క్వింటాకు ఏకంగా రూ.2,000లకు పైగా పెంచేసిన మాఫియా, జనం సొమ్ము రూ.10 కోట్లకు పైగా పిండేసింది. రెండు నెలల కిందట క్వింటా రూ.4,800–5,100 ఉండగా, ఇప్పుడు ఏకంగా రూ.6,700–7,000కు పెంచేశారు. రిటైల్ మార్కెట్లో నెల రోజుల కిందట రూ.1,200 ఉన్న 25/26 కిలోల సన్న బియ్యం బస్తా (టిక్కీ) ధర నేడు ఏకంగా రూ. 1,800లకు చేరింది. రాయచోటిలోని శరవణ బిగ్బజార్ మాల్లో పది కేజీల బియ్యం ధరను ఏకంగా రూ. 749లకు అమ్ముతున్నారంటే దోపిడీ ఏ స్థాయిలో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడితో ఆగకుండా వచ్చే నెలలో క్వింటాకు మరో రూ.700లు పెంచి, ఇంకో రూ.10 నుంచి రూ.12 కోట్లు గుంజేందుకు అప్పుడే పన్నాగం పన్నారు. రైతులకు టోకరా.. కూటమి సర్కార్ కొమ్ముకాపు! జిల్లాలోని మిల్లర్లు ఖరీఫ్, రబీ సీజన్లలో సిండికేట్గా మారిపోయి ధరలను పూర్తిగా నియంత్రించారు. వర్షాల భయంతో ఉన్న రైతుల నుంచి కర్నూల్ సోనా, జిలకర మసూర, ఎన్డీఎల్ సన్న రకాల ధాన్యం (75 కిలోల బస్తా)ను ప్రభుత్వం ప్రకటించిన మద్దతు ధర రూ.1,770కే కొనుగోలు చేశారు. తీరా రైతుల దగ్గర ధాన్యం అయిపోగానే, అదే బస్తా ధరను మిల్లర్లు రూ.2,200 వరకు పెంచేశారు. రైతుల వద్ద కొనుగోలు చేసిన ధర ప్రకారం కిలో సన్న రకం బియ్యం రూ.35–40 ఉండాలి. కానీ రిటైల్ మార్కెట్లో ఏకంగా రూ.65 నుంచి రూ.75 వరకు విక్రయిస్తున్నారు. పడకేసిన పౌరసరఫరాల, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ శాఖలు! ధరలను నియంత్రించాల్సిన పౌరసరఫరాల శాఖ, విజిలెన్స్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు గుడ్లప్పగించి చూస్తున్నారే తప్ప బియ్యం మాఫియాపై చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. గతంలో బియ్యం ధరలు పెరిగితే సన్నరకాల బియ్యాన్ని ప్రత్యేక కౌంటర్ల ద్వారా విక్రయించడంతో పాటు అక్రమ నిల్వలు ఉన్న మిల్లర్లపై తక్షణ చర్యలు తీసుకునేవారు. కానీ కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక పాలకులే మిల్లర్లకు, బడా వ్యాపారులకు కొమ్ముకాస్తుండటంతో వారి ఇష్టారాజ్యమైందని, బ్లాక్ మార్కెట్ యథేచ్ఛగా సాగుతోందని ప్రజలు మండిపడుతున్నారు. ఇప్పటికై నా ప్రభుత్వం స్పందించి పెరిగిన బియ్యం ధరలు తగ్గించి సామాన్యుల కడుపు నింపాలని జనం కోరుతున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వ అండతో మిల్లర్ల అడ్డగోలు దోపిడీ ఎల్నినో, యుద్ధం పేరుతో ధరల అడ్డగోలు పెంపు 30 లక్షల క్వింటాళ్ల సన్న బియ్యం నిల్వలు బ్లాక్ మార్కెట్లో కృత్రిమ కొరత సృష్టించిన బియ్యం మాఫియా రెండు నెలల్లోనే రూ.10 కోట్లు స్వాహా వచ్చే నెలలో మరో దోపిడీకి పౌరసరఫరాల శాఖ నీడలోనే పక్కా పన్నాగం
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లారీలు ఢీకొని డ్రైవర్ దుర్మరణంరాజంపేట: కడప–రేణిగుంట జాతీయ రహదారిపై రాజంపేట మండలం భువనగిరిపల్లె ఆర్చ్ వద్ద ఆదివారం జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో ఒకరు దుర్మరణం పాలయ్యారు. పోలీసుల కథనం మేరకు.. తమిళనాడులోని మధురై నుంచి ఎర్రగుంట్ల వైపు వెళ్తున్న సిమెంట్ ట్యాంకర్, గుజరాత్ నుంచి తిరుపతి వైపు వెళ్తున్న ఐరన్ లోడు లారీ ఎదురెదురుగా బలంగా ఢీకొన్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో సిమెంట్ ట్యాంకర్ డ్రైవర్, తమిళనాడు మధురైకు చెందిన కన్నన్ (45) అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. ప్రమాద తీవ్రతకు అతడి మృతదేహం డ్రైవర్ క్యాబిన్లోనే ఇరుక్కుపోయింది. పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది క్రేన్ సహాయంతో తీవ్రంగా శ్రమించి మృతదేహాన్ని బయటకు తీసి, పోస్టుమార్టం నిమిత్తం రాజంపేట ప్రాంతీయ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనపై అర్బన్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కాగా, రెండు భారీ వాహనాలు ఢీకొనడంతో హైవేపై ట్రాఫిక్ పూర్తిగా స్తంభించి ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడగా, పోలీసులు రంగంలోకి దిగి వాహనాల రాకపోకలను పునరుద్ధరించారు.
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కొత్త పింఛన్లకు మోక్షమెప్పుడో..?పులివెందుల రూరల్ : కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు పూర్తయినప్పటికీ అర్హులకు కొత్త పింఛన్లకు మోక్షం కలగడం లేదు. వృద్ధాప్య, వితంతు, వికలాంగ పింఛన్ల కోసం దరఖాస్తులు చేసుకునేందుకు అర్హులైన వారు గ్రామీణ ప్రాంతాలతో పాటు పట్టణంలోని సచివాలయాల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నారు. కొత్త పింఛన్లు ఇంకా ఇవ్వడంలేదని అధికారులు చెబుతుండటంతో నిరాశతో వెనుతిరిగి వెళ్లిపోతున్నారు. రేషన్కార్డుల పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంది. గతంలో వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ప్రభుత్వ హయాంలో పింఛన్లు, రేషన్ కార్డులు దరఖాస్తుల పక్రియ నిరంతరంగా కొనసాగేది. ప్రస్తుతం కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లవుతున్నా ప్రభుత్వ వెబ్సైట్ తెరవకుండా కాలయాపన చేస్తున్నారు. కొత్త పింఛన్ల కోసం అర్హులు, కొత్తగా రేషన్ కార్డులు దరఖాస్తు చేసుకుని కూటమి ప్రభుత్వం ఎప్పుడు ప్రకటిస్తుందా అని ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రభుత్వం ఏర్పడి రెండేళ్లవుతున్నా ఇంకా వెబ్సైట్ ఓపెన్ కాకపోవడంతో కొత్త పింఛన్ల మంజూరు కోసం అర్హులందరూ ఎదురుచూస్తున్నారు. 50 ఏళ్లకే పింఛన్ ఎక్కడ సారూ : కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే ఎస్సీ ఎస్టీ, బీసీలకు 50 ఏళ్లకే పింఛన్ ఇస్తామని మేనిఫెస్టోలో హామీ ఇచ్చారు. అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు పూర్తవుతున్నా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలకు పింఛన్ ఇప్పటికీ ఒక్క పైసా కూడా ఇవ్వలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సైట్ ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతుందో 60 ఏళ్లు పైబడిన వారికి, ఒంటరి మహిళలకు, వితంతు పింఛన్ల కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాని ప్రభుత్వం చెప్పింది. దీంతో పింఛన్లకు అర్హులైన వారు దరఖాస్తులు తీసుకుని సచివాలయాలకు పరుగులు పెట్టారు. సిబ్బంది మాత్రం ప్రభుత్వం నుంచి ఆదేశాలు రాలేదని, పింఛన్ల సైట్ ఓపెన్ కావడంలేదని చెబుతుండటంతో నిరాశగా వెనుతిరిగి వెళ్లిపోతున్నారు. జగనన్న ప్రభుత్వంలో నిరంతర ప్రక్రియ : గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో ముఖ్యమంత్రిగా వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి ఉన్నప్పుడు వలంటరీ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసి ఇంటివద్దకే వచ్చి అర్హులను గుర్తించి వారికి దరఖాస్తు చేసి పింఛన్లు, రేషన్కార్డులు ఇచ్చే సౌకర్యం అందుబాటులో ఉండేది. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కొత్త పింఛన్లు, రేషన్కార్డులకు దరఖాస్తుకు అవకాశాలు ఇవ్వకపోవడంతో అర్హులైన ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వంలో తెరుచుకోని వెబ్సైట్ సచివాలయాల చుట్టూ అర్హుల ప్రదక్షిణలు
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వెలుగులోకి శాసనంగాలివీడు : గాలివీడు మండలం నూలివీడులో రెండవ వెంకటపతి రాయల కాలం నాటి ఒక ఆసక్తికరమైన చెరువు శాసనం లభించింది. నూలివీడు గ్రామం వెలుపల పొలాల్లో ఒక పెద్ద బండరాయిపై ఈ శాసనం చెక్కబడి ఉంది. ఇది తెలుగు లిపిలో రాయబడింది. ఈ శాసనంలో క్రీ.శ. 1605, నవంబర్ 15 అని ఉంది. ఈ శాసనం పెనుగొండ రాజ్యంలోని మర్జేవాడ–సీమలో, నూలివీడు సమీపంలో ఉన్న మెరుగుల చెరువు పునరుద్ధరణ పనులు, దానికి ఒక కలుప (ఆనకట్ట) నిర్మాణం, అలాగే దశవంద భూముల దానం గురించి తెలియజేస్తోంది. మహామండలేశ్వర కదిరి నరసింహ రాజు ఆ ప్రాంతాన్ని పరిపాలిస్తున్నప్పుడు, రామదుర్గ వెంకటపతి నాయ మరియు కదిరి నాదనాయ ఈ చెరువు అడుగు భాగం నుండి నిర్మించి, రెడ్డి మరియు కరణాల ఆధ్వర్యంలో నిర్మించి, భూమి శిస్తులో 1/10 వంతు వసూలు చేసి నీటిపారుదల సౌకర్యాలు కల్పించాలని ఇందులో ఉంది. దశవంద – మాన్య అనగా చెరువుల నిర్వహణ, వాటి నిర్మాణం మరియు నీటిపారుదల సౌకర్యాల కోసం కేటాయించిన భూమి లేదా శిస్తు (ఉత్పత్తిలో 1/10వ వంతు) అని అర్థం.
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నాటి ధర్మపీఠం.. నేడు చారిత్రక పాఠం!చిత్రంలో కనిపిస్తున్నది బ్రిటిష్ కాలం నాటి నందలూరు ఫస్ట్క్లాస్ మున్సిఫ్కోర్టుకు చెందిన చారిత్రక న్యాయపీఠం. నాణ్యమైన టేకు చెక్కతో తయారైన ఈ కుర్చీపై బ్రిటిష్ ప్రభుత్వ అధికారిక చిహ్నమైన ‘విక్టోరియా మహారాణి కిరీటం‘ గుర్తు నేటికీ స్పష్టంగా ఉంది. నాడు ఉమ్మడి జిల్లాలోని దాదాపు 30 మండలాల ప్రజలకు న్యాయం అందించిన ఈ పీఠంపై తెల్లదొరలతో పాటు, దేశ విభజన క్రమంలో పాకిస్తాన్కు తరలివెళ్ళిన ఒక ప్రముఖ న్యాయమూర్తి కూడా కూర్చుని కీలక తీర్పులు ఇచ్చేవారు. రవాణా సౌకర్యాలు లేని ఆ రోజుల్లో కక్షిదారులు గూడుబండ్లు కట్టుకుని, ముందు రోజే వచ్చి కోర్టు షెడ్ల కింద రాత్రిళ్ళు బస చేసేవారు. 2003లో ఈ కోర్టు శతాబ్ది ఉత్సవాలు జరిగాయి. 2000 లో ప్రభుత్వం నిర్వహించిన వేలంలో నాగిరెడ్డిపల్లె మసీదు కమిటి మాజీ అధ్యక్షులు షౌకత్అలీ లోడి ఈ కుర్చీని దక్కించుకోగా, అది నేటికీ ఆయన వద్దే భద్రంగా ఉంది. – రాజంపేట
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తాళ్లపాకలో ఘనంగా ధ్వజావరోహణంతాళ్లపాక శ్రీ సిద్దేశ్వరాలయంలో ధ్వజావరోహణం చేస్తున్న అర్చకులుతాళ్లపాక శ్రీ చెన్నకేశవస్వామికి చక్రస్నానం చేస్తున్న అర్చకులురాజంపేట : పద కవితా పితామహుడు తాళ్లపాక అన్నమాచార్య జన్మస్థస్థలిలో శ్రీ సిద్దేశ్వరస్వామి, శ్రీ లక్ష్మీ చెన్నకేశవస్వామి ఆలయాల్లో తిరుపతి తిరుమల దేవస్థానం చేపట్టిన వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా ఆదివారం ధ్వజావరోహణ కార్యక్రమంను ఘనంగా నిర్వహించారు. కాగా సోమవారం పుష్పయాగం కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు. ఇది ఇలా ఉండగా శ్రీ కామాక్షి సమేత శ్రీ సిద్దేశ్వరాలయంలో త్రిశూలస్నానం, శ్రీదేవి, భూదేవిలతో శ్రీ లక్ష్మీ చెన్నకేశవస్వామి ఆలయంలో చక్రస్నానం నిర్వహించారు. టీటీడీ డిప్యూటీ ఈవో ప్రశాంతి పర్యవేక్షణలో తాళ్లపాక బ్రహ్మోత్సవాలకు వైభవంగా నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో తాళ్లపాక ఆలయాల ఇన్స్పెక్టర్ బాలాజీ, అన్నమయ్య శ్రీవారి ఆలయం ఇన్స్పెక్టర్ వినోద్, అర్చకులు సుదర్శన్, శ్రీ సిద్దేశ్వరాలయం ప్రధాన అర్చకులు భక్తవత్సలం, శ్రీ చెన్నకేశవస్వామి ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు నరేష్, మాజీ సర్పంచ్ శ్యామనబోయిన గౌరీ శంకర్, టీటీడీ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ప్లాస్టిక్ డబ్బాల్లో.. పీచు మురిపెం!స్కూళ్లు తెరిచారంటే చాలు.. రోడ్లపై పిల్లలు పీచు మిఠాయి తింటూ సందడి చేయడం సాధారణమే. అయితే మైదుకూరులో శనివారం రాజస్థాన్కు చెందిన గబ్బర్ సింగ్ అనే యువకుడు సరికొత్త ప్యాకింగ్తో పీచు మిఠాయిలు అమ్ముతూ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. సాధారణంగా పీచు మిఠాయిని పుల్లకు చుట్టి లేదా పాలిథిన్ కవర్లలో అమ్ముతుంటారు. కానీ, అలా అమ్మితే గాలికి దుమ్ము చేరడం లేదా మిఠాయి కరిగిపోవడం జరుగుతుందని గబ్బర్ సింగ్ తెలిపాడు. అందుకే ఒక్కొక్కటి రూ.4 చొప్పున ప్లాస్టిక్ డబ్బాలను కొనుగోలు చేసి, వాటిలో నీలం, ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, ఆరెంజ్, పసుపు, తెలుపు వర్ణాల పీచు మిఠాయిలను నింపి విక్రయిస్తున్నాడు. ఈ రంగురంగుల సరికొత్త ప్యాకింగ్ పిల్లలను ఇట్టే ఆకర్షిస్తోంది. ఈ వినూత్న వ్యాపార శైలి స్థానికంగా ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. – మైదుకూరు
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ట్రిపుల్ ఐటీలో నాలుగో విడత కౌన్సెలింగ్ పూర్తివేంపల్లె: ఇడుపులపాయ ఆర్కే వ్యాలీ ట్రిపుల్ ఐటీలో నాలుగో విడత అడ్మిషన్ల కౌన్సెలింగ్ శనివారం పూర్తయినట్లు క్యాంపస్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ విజయ్ ప్రకాష్ తెలిపారు. ట్రిపుల్ ఐటీ క్యాంపస్లోని సెంట్రల్ లైబ్రరీలో మిగిలిపోయిన సీట్ల భర్తీ కోసం ఈ కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించారు. ఆర్కే వ్యాలీ ట్రిపుల్ ఐటీ పరిధిలోని ఖాళీలకు 13 మంది, ఒంగోలు ట్రిపుల్ ఐటీ పరిధికి 142 మంది విద్యార్థులను కౌన్సెలింగ్కు పిలిచారు. వీరిలో ఆర్కే వ్యాలీకి సంబంధించి పిలిచిన 13 మంది హాజరై అడ్మిషన్లు పొందారు. ఒంగోలు ట్రిపుల్ ఐటీకి సంబంధించిన సీట్ల భర్తీ ప్రక్రియ ఇంకా కొనసాగుతోంది. ఆర్కే వ్యాలీలో అడ్మిషన్లు పొందిన విద్యార్థులకు వెనువెంటనే తరగతి గదులు, వసతి గృహాలను కేటాయించామని, వారు అప్పుడే క్లాసులకు కూడా హాజరవుతున్నారని డైరెక్టర్ వివరించారు. ఈ ట్రిపుల్ ఐటీ పరిపాలనాధికారి పెనుకొండ రవికుమార్, డీన్ అకడమిక్స్ డి.రమేష్ కై లాష్, డీన్ స్టూడెంట్ వెల్ఫేర్ జి.వెంకటేష్, పీఆర్ఓ తిరుపతిరెడ్డి పాల్గొన్నారు.
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శాస్త్రోక్తంగా స్నపన తిరుమంజనంఒంటిమిట్ట : ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండ రామస్వామి దేవాలయంలో శనివారం శాస్త్రోక్తంగా మూలవిరాట్లకు స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించారు. ముందుగా ఆలయ అర్చకులు మూల విరాట్కు పంచామృతాభిషేకం నిర్వహించి, టీటీడీ ఆలయ అధికారులు తీసుకొచ్చిన నూతన పట్టువస్త్రాలు..పూలు, పండ్లతో ఆలయ ప్రదక్షణ చేసి, గర్భాలయంలోని మూలవిరాట్కి సమర్పించారు. పట్టువస్త్రాలు, బంగారు ఆభరాణాలు మూలవిరాట్కు తొడిగి, తులసి గజమాలలతో సుందరంగా అలంకరించారు. అనంతరం సీతారామలక్ష్మణ మూర్తులకు ప్రత్యేక పూజలతో శాస్త్రోక్తంగా స్నపన తిరుమంజనాన్ని నిర్వహించారు. శనివారం కావడంతో స్వామివారి దర్శనానికి అధిక సంఖ్యలో భక్తులు విచ్చేశారు.
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సిద్ధవటేశ్వరుడికి మల్లన్న కరుణరాజంపేట: శ్రీశైలం క్షేత్ర దక్షిణ ముఖద్వారమైన సిద్ధవటం జ్యోతి గ్రామంలోని చారిత్రక ‘శ్రీ సిద్ధవటేశ్వరస్వామి’ ఆలయానికి దశాబ్దాల తర్వాత ఎట్టకేలకు మోక్షం లభించింది. తీవ్ర శిథిలావస్థకు చేరి న ఈ దత్తత ఆలయ జీర్ణోద్ధరణ, దశలవారీ అభివృద్ధి పనులకు శ్రీశైలం భ్రమరాంబికా మల్లికార్జునస్వామి దే వస్థానం బోర్డు ఆమోదం తెలిపింది. ఈ పురాతన ఆల య దుస్థితిపై జూలై 11న ‘సాక్షి’ దినపత్రికలో ప్రచురితమైన ‘జ్యోతికి దక్కని ఇంధనం’ అనే ప్రత్యేక కథనం దే వస్థానం బోర్డులో కదలిక తెచ్చింది. స్పందించిన శ్రీశై లం దేవస్థానం అధికారులు, చైర్మన్ పోతుగుంట రమే ష్ నాయుడు ఇటీవల ఆలయాన్ని స్వ యంగా పరిశీలించారు. అనంతరం చైర్మన్ రమేష్ నా యుడు అధ్యక్షతన గత నెల 28న నిర్వహించిన 9వ ధ ర్మకర్తల మండలి (ట్రస్ట్ బోర్డు) సమావేశంలో.. సిద్ధవటేశ్వరాలయ అభివృద్ధి పనులను యుద్ధప్రాతిపదికన చేపట్టాలని బోర్డు సభ్యులు ఏకగ్రీవంగా తీర్మానించారు. చారిత్రక, ఆధ్యాత్మిక ప్రాశస్త్యం ఈ ఆలయానికి ఎంతో చారిత్రక, ఆధ్యాత్మిక ప్రాశస్త్యం ఉంది. కాకతీయ సామ్రాజ్య రాణి రుద్రమదేవి ఈ స్వామివారికి వెండి రథం, వజ్ర కిరీటాన్ని సమర్పించినట్లు చారిత్రక కథనాలు చెబుతున్నాయి. 12వ శతాబ్దంలో ‘రక్కసి గంగారాయదేవ’ అనే రాజు వద్ద రంగరక్షకుడిగా ఉన్న ‘జంటిమ నాయకుడు’ ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించారు. ఆ తర్వాత బ్రిటిష్ కాలంలో ప్రముఖ చరిత్రకారులు కల్నల్ మెకంజి (1806), రాబర్ట్ సీవెల్ (1878) ఈ ప్రాంతాన్ని సందర్శించి ఇక్కడి విశేషాలను రికార్డు చేశారు. అయితే, తదుపరి కాలంలో నవాబుల పాలనలో ఈ ఆలయాన్ని ధ్వంసం చేసి, ఇసుకలో పూడ్చివేశారని సమాచారం. పురావస్తు తవ్వకాల్లో వెలుగు చూసిన ఆలయం.. 108 శివలింగాలు! సుదీర్ఘ కాలం ఇసుక దిబ్బల్లో పూడుకుపోయిన ఈ క్షే త్రం.. 2002, 2004, 2006 మధ్య పురావస్తు శాఖ జరి పిన తవ్వకాలలో తిరిగి బయల్పడింది. మొత్తం 108 శిలలతో కూడిన ఈ చారిత్రక దేవాలయంలోని అన్ని శివలింగాలను శాస్త్రోక్తంగా తిరిగి పునఃప్రతిష్ఠ చేయాల ని భక్తులు, ఆధ్యాత్మికవేత్తలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మ్యూజియం ఏర్పాటు.. ఆలయ జీర్ణోద్ధరణకు శ్రీశైలం దేవస్థానం ముందుకు వచ్చిన నేపథ్యంలో.. తవ్వకాల్లో బయటపడి ప్రస్తుతం చైన్నె మ్యూజియంలో భద్రపరిచిన శిల్పాలు, చారిత్రక అవశేషాలను తిరిగి ఇక్కడికి రప్పించి, ఆలయ ప్రాంగణంలోనే మ్యూజియం ఏర్పాటు చేయాలని భక్తులు కో రుతున్నారు. ఈ ఆలయానికి సంబంధించిన భూము లు ఆక్రమణల పా లయ్యాయని, వాటిని తిరిగి ఆలయానికి స్వాధీనం చేసేలా జిల్లా కలెక్టర్ చర్య లు తీసుకోవాలని ఈ ప్రాంత ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు. సిద్ధవటేశ్వరాలయానికి మహర్దశ
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బ్లేడుతో దాడి కేసులో ఇద్దరు అరెస్ట్వేంపల్లె : వేంపల్లెలోని రాజీవ్ కాలనీలో జరిగిన బ్లేడుతో దాడి కేసులో సాయికిరణ్, ఆంజనేయులును అరెస్టు చేసినట్లు సీఐ నరసింహులు తెలిపారు. కూలీ పనికి రానందుకు వేంపల్లి శ్రీరామ్ నగర్ కాలనీకి చెందిన మేసీ్త్రలు వెంకటరమణ, నరసింహులు గత నెల 30వ తేదీన తమ డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వాలని ఇంటి దగ్గరికి వెళ్లగా.. ఇరివురి మధ్య ఘర్షణ చోటు చేసుకున్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే. ఈ దాడిలో సాయి కిరణ్, ఆంజనేయులు బ్లేడుతో దాడి చేయడంతో వెంకటరమణ, నరసింహులుకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఈ విషయంపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేసి సాయికిరణ్, ఆంజనేయులును అరెస్టు చేసి శనివారం పులివెందుల కోర్టుకు హాజరు పరిచినట్లు సీఐ తెలిపారు. ఆర్టీసీ కడపజోన్ ఈడీగా కిశోర్ కడప కోటిరెడ్డిసర్కిల్ : ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ కడపజోన్ ఈడీగా ఆర్ఆర్కే కిశోర్ నియమితులయ్యారు. ఈ మేరకు ఆర్టీసీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఈడీ (అడ్మిన్) ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఇప్పటివరకు కడప ఈడీగా పనిచేస్తున్న ఎస్టీపీ రాఘవకుమార్ విజయవాడలోని ప్రధాన కార్యాలయం ఈడీగా బదిలీ అయ్యారు. త్వరలో ఆర్ఆర్కే కిశోర్ కడపకు చేరుకుని బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నట్లు ఆర్టీసీ వర్గాలు తెలిపాయి. హోటల్కని వెళ్లిన వ్యక్తి అదృశ్యం శంషాబాద్ రూరల్ : ఇంటి యజమానితో కలిసి భోజనం తేవడానికి హోటల్కు వెళ్లిన ఓ వ్యక్తి అదృశ్యమయ్యాడు. శంషాబాద్ ఇన్స్పెక్టర్ వై.సురేందర్రెడ్డి కథనం ప్రకారం.. ఏపీలోని కడప వాసి పలగిరి రాజమోహన్రెడ్డి(29) భార్య దామిని, కొడుకుతో కలిసి ముచ్చింతల్లో కొంత కాలంగా అద్దెకు ఉంటున్నారు. దామిని జిమ్స్ ఆస్పత్రిలో వైద్య విద్య అభ్యసిస్తోంది. జూలై 31న రాత్రి ఇంటి యజమాని శివప్రసాద్తో కలిసి రాజమోహన్రెడ్డి తన కారులో భోజనం తేవడానికి పాల్మాకులలోని ఓ హోటల్కు వెళ్లి తిరిగి వచ్చారు. భోజనం పార్సిల్ను ఇంట్లో ఇవ్వడానికి వెళ్లగా రాజమోహన్ బయట నిలబడి ఉన్నారు. శివప్రసాద్ తిరిగి వచ్చి చూసేసరికి అతడు కనిపించలేదు. ఈ విషయమై అతని భార్య దామినికి చెప్పాడు. దీంతో అతనికి ఫోన్ చేయగా.. స్విచ్చ్ ఆఫ్ అయింది. అన్నిచోట్ల వెతికినా ఆచూకీ తెలియకపోవడంతో శనివారం దామిని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. కేసు దర్యాప్తులో ఉంది.అనుమానస్పద స్థితిలో వ్యక్తి మృతివేంపల్లె : స్థానిక వైఎస్ఆర్ పార్క్ వెనుక వైపు ముళ్ల పొదలలో వడ్డే లక్ష్మీనర్సయ్య (35) అనే వ్యక్తి అనుమానాస్పద స్థితిలో శనివారం సాయంత్రం మృతి చెందాడు. పోలీసుల కథనం మేరకు వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. మండలంలోని అమ్మగారిపల్లె గ్రామానికి చెందిన ఆయన కూలీ పనులు చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. శనివారం ఉదయం వేంపల్లెలోని గాజులపేటలో నివాసముంటున్న తన తల్లి అనంతమ్మతో మాట్లాడి లక్ష్మీనర్సయ్య కూలి పనికి వెళ్లాడు. సాయంత్రం పార్కు వెనుక ముళ్ల పొదల్లో అతని మృతదేహాన్ని స్థానికులు చూసి సమాచారం ఇవ్వడంతో ఎస్ఐ తిరుపాల్ నాయక్ పోలీస్ సిబ్బందితో వెళ్లి ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. మృతునికి భార్య అంజలి, ఒక కుమారుడు, ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. తల్లి అనంతమ్మ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ తెలిపారు.
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అశ్వవాహనంపై శ్రీ లక్ష్మీచెన్నకేశవస్వామిరాజంపేట : పదకవితాపితామహుడు తాళ్లపాక అన్నమాచార్యుల జన్మస్థలిలో నిర్వహిస్తున్న శివ, కేశవ స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు ఆదివారంతో ముగియనున్నాయి. కాగా శనివారం అశ్వవాహనంపై శ్రీ లక్ష్మీచెన్నకేశవస్వామి భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. పురవీధుల్లో ఊరేగారు. భక్తులు కాయర్పూరం సమర్పించారు. అంతకుముందుగా ఉత్సవమూర్తులను సుందరంగా అలంకరించి ఆసీనులు చేశారు. అలాగే శ్రీ సిద్దేశ్వరస్వామికి పారేటి ఉత్సవం నిర్వహించారు. చివరి రోజున శ్రీ సిద్దేశ్వరస్వామికి వసంత్సోవం, త్రిశూలస్నానం, సాయంత్రం ధ్వజావరోహణం ఉంటాయి. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో బ్రహ్మోత్సవాలను నిర్వహించారు.
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గురుశిష్యులకు గోల్డ్ మెడల్స్వేంపల్లె : జాతీయ స్థాయి బ్యాడ్మింటన్ పోటీలలో వేంపల్లె ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల పీడీ రాచవీటి తేజేంద్ర, బికాం ద్వితీయ సంవత్సర విద్యార్థి ఎ.హరి ప్రసాద్లు గోల్డ్ మెడల్స్ సాధించినట్లు ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ ఉషశ్రీ తెలిపారు. శనివారం కళాశాలలో జాతీయ విజేతలైన గురుశిష్యులను ఆమె ఘనంగా అభినందించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రిన్సిపల్ మాట్లాడుతూ.. జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఇండియా కౌన్సిల్ ఫర్ స్పోర్ట్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన జాతీయ స్థాయి బ్యాడ్మింటన్ పోటీలలో సీనియర్ మెన్స్ డబుల్స్ విభాగంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ తరపున ఆడి వీరు పసిడి పతకాలు సాధించారన్నారు. ఈ ఘనత సాధించిన తేజేంద్ర, హరిప్రసాద్లతో పాటు వారికి సహకరించిన అసోసియేషన్ రాష్ట్ర అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు మురళి, మనోహర్ రెడ్డిలకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో వైస్ ప్రిన్సిపల్ నాగేంద్ర, అధ్యాపకులు సతీష్, హజియా బేగం తదితరులు పాల్గొన్నారు. పారా స్పోర్ట్స్ మీట్లో ప్రతిభకడప ఎడ్యుకేషన్:రాష్ట్ర స్థాయి పారా స్పోర్ట్స్ మీట్–2026లో కడప జిల్లా సమగ్ర శిక్ష – సహిత విద్య విభాగానికి చెందిన ప్రత్యేక అవసరాలు గల విద్యార్థులు అద్భుత ప్రతిభ కనబరిచి జిల్లాకు కీర్తి తెచ్చారు. ఎర్రగుంట్ల జెడ్పీ హైస్కూల్కు చెందిన చిన్న లోకేశ్వరెడ్డి 100 మీటర్ల రన్నింగ్లో బంగారు పతకం సాధించగా, బి.మఠం మండలానికి చెందిన అవినాష్ కుమార్ 400 మీటర్ల పరుగు, లాంగ్జంప్, 100 మీటర్ల పరుగులో మూడు కాంస్య పతకాలు గెలుచుకున్నాడు. సిద్ధవటం మండలానికి చెందిన బేజీ, మైదుకూరు మండలానికి చెందిన వీరభద్ర లాంగ్జంప్లో రజత పతకాలు కై వసం చేసుకున్నారు. ఈ పోటీలకు ఐఈఆర్పీ రవికుమార్, ఐఈడీఎస్ఎస్లు ఎస్కార్ట్లుగా వ్యవహరించి శిక్షణ ఇచ్చారు. ప్రతిభ చాటిన విద్యార్థులను సమగ్రశిక్ష ఏపీసీ అనురాధ, జిల్లా ఐఈ కో–ఆర్డినేటర్ వెంకటసుబ్బయ్య, అసిస్టెంట్ కో–ఆర్డినేటర్ రమణమూర్తి అభినందించారు. ప్రమాద సంఘటనపై కేసుమైదుకూరు : మైదుకూరు మండలం టి.కొత్తపల్లె వద్ద గురువారం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాద సంఘటనపై కేసు నమోదు చేసినట్టు పోలీసులు శనివారం తెలిపారు. తిప్పిరెడ్డిపల్లెకు చెందిన కశెట్టి సుబ్బరాయుడు తన మనవడు యాపరాల శివతో కలిసి మోటార్ బైక్పై వెళుతూ రోడ్డు ప్రమాదానికి గురైన విషయం తెలిసిందే. ఈ సంఘటనపై సుబ్బరాయుడు అల్లుడు యాపరాల సుబ్బారావు ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్టు పోలీసులు పేర్కొన్నారు.
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ఆందోళనగా ఉందినేను 9 ఎకరాల్లో ఆరుపడి పంటలైన పత్తి, పసుపును సాగు చేశారు. ఇటీవల గాలులు విపరీతంగా వీస్తున్నాయి. నీటి తడులు అందించిన వెంటనే భూమి తడంతా ఆడిపోతుంది. వెంటవెంటనే నీటి తడులను అందించాల్సి వస్తోంది. ఇప్పటికే బోర్లలో కొద్దికొద్దిగా నీరు తగ్గుతుంది. వర్షాలు రాకుండా ఈ పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే బోర్లలో నీరు తగ్గిపోయే ప్రమాద ఉంది. దీంతో ఆందోళనగా ఉంది. – మునగల వెంకట్రామిరెడ్డి, రైతు, ఆక్కివారిపల్లె, కలసపాడు మండలం. ఇప్పటికీ జిల్లాలో సరైన వర్షాలు కురవలేదు. ఖరీప్ సీజన్ ప్రారంభమైనా జూన్, జులై రెండు నెలలకు సంబంధించి కూడా లోటు వర్షపాతమే నమోదైంది. ఆరుతడి కింద సాగు చేసిన పంటలు ఎండిపోతాయేమోననే ఆందోళనలో రైతన్నలు ఉన్నారు. అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి కరువు సహాయ చర్యలు తీసుకోవడంతోపాటు కరువు జిల్లాకు కడపజిల్లాను ప్రకటించాలి. – దస్తగిరెడ్డి, ఏపీ రైతు సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి
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నీటి కోసం జనావాసాల్లోకి వన్యప్రాణులుగోపవరం : తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితుల కారణంగా అడవిలో చుక్క నీరు లేక వన్యప్రాణులు జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. అడవిలోని చెరువులు, కుంటలు ఎండిపోవడంతో తాగునీటి కోసం జింకలు, దుప్పులు రాత్రివేళల్లో గ్రామాల్లోని వ్యవసాయ బోర్ల పంట పొలాల్లోకి వస్తూ కుక్కల బారినపడి గాయపడుతున్నాయి. నెల్లూరు – ముంబై (ఎన్హెచ్–67) జాతీయ రహదారి పక్కనే దట్టమైన అటవీ ప్రాంతం ఉండటంతో, వన్యప్రాణులు తరచూ రోడ్డుపైకి వస్తూ వాహనాల ప్రమాదాలకు గురవుతున్నాయి. తాజాగా గోపవరం పరిధిలోని సెంచూరీ పానెల్స్ పరిశ్రమ వద్ద ఓ దుప్పిని గుర్తుతెలియని వాహనం ఢీకొనడంతో గాయపడింది. స్థానికులు అధికారులకు సమాచారం అందించడంతో పశువైద్యులు దానికి చికిత్స అందించి ప్రాణాలు కాపాడారు. రెండు రోజుల క్రితం మరో జింకను కుక్కలు వెంబడించగా గ్రామస్థులు రక్షించి అటవీశాఖకు అప్పగించారు. ప్రతినిత్యం జనావాసాల్లోకి వస్తున్న మూగజీవాలను కాపాడేందుకు అటవీ అధికారులు అటవీ ప్రాంతంలో సాసర్ పిట్ల ద్వారా తాగునీటి వసతి కల్పించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.
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వైఎస్ ఆనంద్రెడ్డి జీవితం.. ఆదర్శనీయంపులివెందుల : దివంగత వైఎస్ ఆనంద్రెడ్డి ఆదర్శ జీవితం గడిపారని దివంగత వైఎస్సార్ సతీమణి, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ తల్లి, మాజీ ఎమ్మెల్యే వైఎస్ విజయమ్మ పేర్కొన్నారు. పులివెందులలో దివంగత వైఎస్ ఆనంద్రెడ్డి జ్ఞాపకార్థ ప్రార్థన కూడిక శనివారం నిర్వహించారు. ఈ ప్రత్యేక ప్రార్థన కార్యక్రమానికి వైఎస్ విజయమ్మ, వైఎస్ ఆనంద్రెడ్డి సోదరులు వైఎస్ ప్రకాష్రెడ్డి, వైఎస్ ప్రతాప్రెడ్డి, వైఎస్ మనోహర్రెడ్డి, వైఎస్ జోసఫ్రెడ్డి, వైఎస్ మధురెడ్డి, మాజీ మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్ వైఎస్ ప్రమీలమ్మ, డాక్టర్ ఈసీ సుగుణమ్మ, వైఎస్ ఆనంద్రెడ్డి కుమారుడు వైఎస్ రాజేష్రెడ్డి, కుమార్తెలు సునీత, సాధనలతోపాటు ఇతర కుటుంబ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వైఎస్ విజయమ్మ మాట్లాడుతూ వైఎస్ ఆనంద్రెడ్డి జీవితం వైఎస్ కుటుంబీకులపై ఎంతో ప్రభావితం చేసిందని చెప్పవచ్చునన్నారు. వైఎస్ ఆనంద్రెడ్డిది ఎవరినీ నొప్పించే మనస్తత్వం కాదన్నారు. వీలైనంత వరకు ఇతరులకు సహాయం చేసే గుణం కలిగి ఉండేవారన్నారు. వైఎస్ ఆనంద్రెడ్డి భౌతికంగా మనకు దూరమైనా ఆయన జ్ఞాపకాలు చిరస్థాయిగా ఉంటాయన్నారు. వైఎస్ ఆనంద్రెడ్డి పిల్లలకు తల్లిదండ్రులు దూరమైన వారు మనో నిబ్బరంతో ముందుకు సాగాలన్నారు. వైఎస్ ఆనంద్రెడ్డి పవిత్ర ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలన్నారు. వైఎస్ ఆనంద్రెడ్డి కుటుంబ సభ్యులు, పలువురు వైఎస్ ఆనంద్రెడ్డితో తమకున్న అనుబంధాన్ని గుర్తుకు చేసుకున్నారు.వైఎస్ విజయమ్మ
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ఎద్దుల గంటలు మోగాల్సిన చేలల్లో.. మౌనం ఆవహించింది... పచ్చగా నవ్వాల్సిన పొలాల్లో.. దుఃఖం రాజ్యమేలుతోంది.. చినుకు రాలుతుందేమోనని ఆశగా చూసిన నేల కల చెదిరింది.. కరి మబ్బులు జడిపట్టి కురుస్తాయేమోనని.. నింగికేసి చూసిన రైతు గుండె నిలువునా కరిగింది.. ‘ఎల్నినో’ పడ● చినుకురాలక.. ముందుకు ‘సాగు’క.. ● జూన్, జూలై నెలల్లో లోటు వర్షపాతం ● ఇప్పటికీ 15 శాతమే సాగు కడప అగ్రికల్చర్: కరువు కమ్ముకొస్తోంది. ఖరీఫ్ సీజన్ ప్రారంభమై రెండు నెలలవుతున్నా నేటికి పంటలసాగు అనుకున్న మేర ముందుకు సాగడం లేదు. ఇప్పటివరకు జిల్లాలో 15.5 శాతం పంటలే సాగయ్యా యి. మరో రెండు నెలల్లో సాగుకు గడువు కూడా ముగియనుంది. ఈ లోపు లక్ష్యం మేరకు పంటలు సాగయ్యే పరిస్థితి కనుచూపు మేరలో కనిపించడం లేదు. ఇప్పటికి 15 శాతమే సాగు... ఈ ఖరీఫ్ సీజన్కు సంబంధించి సాధారణ సాగు 76,496 హెక్టార్లలో పంటలసాగు కావాల్సి ఉంది. ఇప్పటికీ కేవలం 11833 హెక్టార్లలో మాత్రమే పంటలు సాగయ్యాయి. అంటే ఖరీఫ్ సీజన్ ప్రారంభమై రెండు నెలలు గడువు ముగుస్తున్నా నేటికి 15.5 శాతం మేరే పంటలు సాగవడం కలవరపరుస్తోంది. గతేడాది ఈ పాటికి జిల్లాలో 12,191 హెక్టార్లలో పంటలసాగయ్యాయి. ఈ ఏడాది 358 హెక్టార్లలో పంటలసాగు తగ్గింది. ఇక జూలైలో సాధారణ వర్షపాతం 96.7 మి.మీ వర్షం కురువాల్సి ఉండగా ఇప్పటికి కేవ లం 23.1 శాతం మాత్రమే వర్షం కురిసింది. అలాగే జూన్ నెలలో కూడా 68.2 మి.మీ వర్షం కురవాల్సి ఉండగా 50.3 మి.మీ మాత్రమే వర్షం కురిసింది. రైతుల్లో ఆందోళన... జూన్లో ముందస్తుగా కురిసిన వర్షాల ఆధారంగా జిల్లాలో పంటలు సాగు చేసిన రైతుల్లో ఆందోళన నెల కొంది. జిల్లావ్యాప్తంగా వర్షధారంతో 5618 హెక్టార్లలో పత్తి, వేరుశనగ, మినుము, కంది, పెసలు, సజ్జ. మొక్కజొన్న, కొర్ర పంటలు సాగయ్యాయి. ఈ పంటలు సాగు చేసిన రైతుల్లో తీవ్ర ఆందోళన నెలకొంది. మరో పదిహేను, ఇరవై రోజుల్లో చినుకు జాడ లేకుంటే ఆ పంటలన్నీ ఎండిపోయే ప్రమాదం నెలకొంది. బోరుబావులున్నా... బోరువెల్స్ అధారంగా జిల్లాలో 6220 హెక్టార్లలో వరితోపాటు పలు ఆరుతడి పంటలు సాగు చేశారు. ఈ పంటలు సాగు చేసిన రైతుల్లోనూ అలజడి మొదలైంది. ఇప్పటివరకు అరకొర వర్షాలు తప్ప పూర్థి స్థాయిలో పదునైన వర్షాలు కురవలేదు. దీనికితోడు విపరీతమైన గాలులు వీస్తున్నాయి. దీంతో భూమిలో ఉండే అరకొర తేమ కూడా ఆవిరైపోతోంది. దీంతో పలు ప్రాంతాల్లోని బోర్లలో నీరు తగ్గుముఖం పట్టా యి. ఈ పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే మరో నెలలోపు బోర్లలో కూడా నీరు తగ్గే అవకాశం ఉందని రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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భారీ చోరీ కేసు ఛేదింపు● సాంకేతిక ఆధారాలతో 48 గంటల్లోనే నిందితుడి అరెస్ట్ ● రూ.75 లక్షల బంగారం, వెండి ఆభరణాలు స్వాధీనంకడప అర్బన్ : ‘నేరస్తుడు ఎంత తెలివిగా వ్యవహరించినా, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ముందు తప్పించుకోలేడు’ అనే విషయాన్ని జిల్లా పోలీసులు మరోసారి నిరూపించారు. భారీ చోరీ కేసును కేవలం 48 గంటల్లోనే ఛేదించారు. జూలై 30న ఉదయం సుమారు 6.30 గంటలకు కడప నగరంలోని విజయదుర్గా కాలనీలో గల శ్రీ విజయదుర్గా రెసిడెన్సీ ప్లాట్ నంబర్ 314లో నివాసముంటున్న సీనియర్ సిటిజన్ కుప్పం లీలావతమ్మ డయల్–100కు ఫోన్ చేసి, తమ నివాసంలోని తాళాలు పగులగొట్టి ఇంటిలో భద్రపరిచిన సుమారు 66 తులాల బంగారు ఆభరణాలు చోరీకి గురయ్యాయని ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ సమాచారం అందుకున్న వెంటనే జిల్లా పోలీసు సూపరింటెండెంట్ షెల్కే నచికేత్ విశ్వనాథ్ పోలీసు యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేశారు. కడప తాలూకా పోలీసులు, ఫింగర్ ప్రింట్ నిపుణులు, డాగ్ స్క్వాడ్ బృందాలు, సైబర్ క్రైమ్ బృందాన్ని వెంటనే సంఘటన స్థలానికి పంపించారు. ఘటనా స్థలాన్ని శాసీ్త్రయంగా పరిశీలించిన అనంతరం అపార్ట్మెంట్లోని సీసీటీవీ ఫుటేజీలను నిశితంగా గమనించారు. అనుమానాస్పదంగా సంచరిస్తున్న ఓ యువకుడిని గుర్తించారు. ఆ యువకుడి ఫొటోను ఫిర్యాదిదారుకు చూపించగా, అతను తన మనవడు కుప్పం శంకర్నాథ్ అని నిర్ధారణ చేశారు. దీంతో జిల్లా ఎస్పీ స్వయంగా కేసు దర్యాప్తును పర్యవేక్షిస్తూ, సైబర్ క్రైమ్ బృందం ద్వారా నిందితుడి కదలికలను సాంకేతికంగా విశ్లేషించారు. నిందితుడు హైదరాబాద్లో ఉన్నట్లు గుర్తించిన వెంటనే ప్రత్యేక పోలీసు బృందాలను అక్కడికి పంపించారు. నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని శాసీ్త్రయ పద్ధతిలో విచారణ చేయగా, అతను నేరాన్ని అంగీకరించాడు. నేరానికి దారి తీసిన నేపథ్యం దర్యాప్తులో వెల్లడైన వివరాల ప్రకారం, నిందితుడి కుటుంబానికి, అతని నానమ్మకు మధ్య కొంతకాలంగా ఆస్తి వివాదాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ వివాదాల కారణంగా కుటుంబంలో ఏర్పడిన విభేదాలు, వ్యక్తిగత అసంతృప్తి నేపథ్యంలో నిందితుడు చోరీకి పాల్పడినట్లు అంగీకరించాడు. నానమ్మ హైదరాబాద్కు వెళ్లిన విషయం తెలుసుకున్న నిందితుడు జూలై 29న హైదరాబాద్ నుంచి కడపకు చేరుకుని, ఇంటి తాళాలు పగులగొట్టి లోపలికి ప్రవేశించాడు. అనంతరం అల్మారాలో భద్రపరిచిన 664 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలు, 700 గ్రాముల వెండి వస్తువులు అపహరించి తిరిగి హైదరాబాద్కు వెళ్లినట్లు విచారణలో వెల్లడైంది. చోరీ సొత్తు స్వాధీనం నిందితుడి వద్ద నుంచి 664 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలు, 700 గ్రాముల వెండి వస్తువులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాటి విలువ సుమారు రూ.75 లక్షలుగా అంచనా వేశారు. కడప ఎస్డీపీఓ ఆధ్వర్యంలో కేసు ఛేదించిన కడప తాలూకా సీఐ రాజేంద్రనాథ్ యాదవ్, ఎస్ఐ మహమ్మద్ రఫీ, హెడ్ కానిస్టేబుళ్లు సాగర్, రవికుమార్, కానిస్టేబుళ్లు సుబ్బయ్య, రఘు, ఫయాజ్, సైబర్ క్రైమ్ బృందం, ఫింగర్ ప్రింట్ నిపుణులు, డాగ్ స్క్వాడ్ సిబ్బందిని జిల్లా ఎస్పీ అభినందించి, వారి సమన్వయంతో కూడిన పనితీరును ప్రశంసించారు.
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యువకుడి ఆత్మహత్యమైదుకూరు : పట్టణంలోని ప్రొద్దుటూరు రోడ్డు చాకలి వీధిలో ఉంటున్న బడిమెల హరికృష్ణ(28) అనే యువకుడు శనివారం ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. కుటుంబ సభ్యులు, వీధిలోని వారు తెలిపిన మేరకు వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.. పట్టణంలోని నాలుగు రోడ్ల కూడలిలో ఉన్న అటవీశాఖ చెక్ పోస్టు వద్ద హరికృష్ణ తమలపాలకులు, నిమ్మకాయలు విక్రయిస్తూ ఉంటాడు. మూడేళ్ల కిందట ఖాజీపేట మండలం అప్పనపల్లెకు చెందిన లక్ష్మీతో వివాహమైంది. వీరికి రెండేళ్ల కుమారుడు ఉన్నాడు. ప్రస్తుతం భార్య 7 నెలల గర్భవతిగా ఉంది. శనివారం మధ్యాహ్నం 12 గంటల ప్రాంతంలో ఇంటి పైఅంతస్తులో హరికృష్ణ కుమారుడి కోసం భార్య చీరతో ఏర్పాటు చేసి ఉంచిన ఊయలను గొంతుకు చుట్టుకుని ఉరి వేసుకున్నాడు. భార్య లక్ష్మి కేకలతో చుట్టుపక్కల వారు వచ్చి హరికృష్ణను ఆస్పత్రికి తరలించగా అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. యువకుడి ఆత్మహత్యకు గల కారణాలు తెలియ రాలేదు. వాహనం ఢీకొని గుర్తుతెలియని వ్యక్తి మృతి పులివెందుల రూరల్ : పులివెందుల మండలం కనంపల్లె గ్రామ సమీపంలో శనివారం సాయంత్రం గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొని గుర్తు తెలియని వ్యక్తి మృతి చెందాడు. పోలీసుల కథనం మేరకు వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. గత మూడు రోజుల నుంచి మతి స్థిమితం సరిగా లేక కనంపల్లె గ్రామ సమీపంలో సంచరిస్తున్న గుర్తు తెలియని వ్యక్తిని లారీ ఢీకొనడంతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ట్రాఫిక్ ఎస్ఐ గంగాధర్ రెడ్డి సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ప్రమాదానికి గల కారణాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. కుక్కల దాడిలో పొడదుప్పి మృతి.. మరొకటి క్షేమం అట్లూరు : మండలంలో కుక్కల దాడికి గురై ఓ పొడదుప్పి మృతి చెందగా, మరో దుప్పిని స్థానికులు రక్షించిన సంఘటన శనివారం చోటుచేసుకుంది. స్థానికుల వివరాల మేరకు.. కడప – బద్వేలు ప్రధాన రహదారిలోని దేవనగర్ సమీపంలో అడవి నుంచి తాగునీటి కోసం వచ్చిన ఓ పొడదుప్పిపై కుక్కలు గుంపుగా దాడి చేసి చంపి తిన్నాయి. అలాగే శనివారం సాయంత్రం కుంభగిరి పంచాయతీ కోనేటిపల్లి సమీపంలో మరో పొడదుప్పిని కుక్కలు వెంబడించడంతో, అది ప్రాణభయంతో స్థానిక కాలనీలోకి పరుగెత్తుకొచ్చింది. గమనించిన స్థానికులు కుక్కలను తరిమికొట్టి ఆ దుప్పిని రక్షించారు. కుక్కల దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడిన ఆ మూగజీవానికి స్థానికులు ప్రాథమిక చికిత్స అందించి, తదుపరి సంరక్షణ కోసం అటవీశాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు.
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ప్రభుత్వంపై మహిళాగ్రహంకడప సెవెన్రోడ్స్ : ప్రభుత్వం అంగన్వాడీ, ఆశా వర్కర్ల సమస్యలు పరిష్కరించాలని సీఐటీయూ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి మనోహర్, జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు జి.చంద్రశేఖర్లు డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు అంగన్వాడీ వర్కర్లు, స్కీమ్ వర్కర్లు శుక్రవారం కలెక్టరేట్ ఎదుట ధర్నా నిర్వహించారు. మోకాళ్లపై నిరసన తెలియజేసి కలెక్టరేట్లోకి వెళ్లేందుకు యత్నించగా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. అనంతరం రోడ్డుపై బైఠాయించి నినాదాలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ అంగన్వాడీ, స్కీం వర్కర్లకు కనీస వేతనం రూ.26 వేలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. పెన్షన్, ఈఎస్ఐ, పీఎఫ్ సౌకర్యం కల్పించాలని పేర్కొన్నారు. పెండింగ్లో ఉన్న మినీ సెంటర్లను మెయిన్ సెంటర్లుగా అప్ గ్రేడ్ చేయాలని తెలిపారు. హెల్పర్ల ప్రమోషన్కి ఐదు సంవత్సరాల సీనియార్టీని రద్దు చేయాలన్నారు. సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేయాలని కోరారు. 32 రకాల కార్మిక వర్గం, కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ కార్మికులు, ఉద్యోగులు ఈనెల 30న నిర్వహించిన ఆందోళనలో భాగస్వాములయ్యారన్నారు. వీరంతా కనీస వేతనం ఇవ్వాలని, రెగ్యులర్ చేయాలని న్యాయమైన డిమాండ్ను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువెళ్లారని తెలిపారు. ఏపీ అంగన్వాడీ వర్కర్స్ అండ్ హెల్పర్స్ యూనియన్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి బి.లక్ష్మీదేవి మాట్లాడుతూ అంగన్వాడీలకు పని భారాన్ని తగ్గించాలని, నవ చేతన యాప్ను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు కార్యక్రమంలో సీఐటీయూ జిల్లా కోశాధికారి వెంకటసుబ్బయ్య, నగర అధ్యక్షులు చంద్రారెడ్డి, నాయకులు భైరవ ప్రసాద్, ఎల్ఐసీ ఉద్యోగుల సంఘం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శిఎ.రఘునాథరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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డీఎస్సీ అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణ చేపట్టాలి● మంత్రి నారా లోకేష్ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలి ● వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు పి.రవీంద్రనాథ్రెడ్డి కడప సెవెన్రోడ్స్ : మెగా డీఎస్సీ–2025లో జరిగిన విచ్చలవిడి అక్రమాలపై తక్షణమే సీబీఐ విచారణ చేపట్టాలని వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధ్యక్షులు పి.రవీంద్రనాథ్రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. నీట్ అవకతవకలకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రదాన్ రాజీనామా చేసిన విధంగానే రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలన్నారు. శుక్రవారం ఎమ్మెల్సీలు పి.రామసుబ్బారెడ్డి, ఎంవీ రామచంద్రారెడ్డి, రమేష్యాదవ్, ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ దాసరి సుద, మాజీ డిప్యూటీ సీఎం ఎస్బీ అంజద్బాషా, మాజీ ఎమ్మెల్యే రాచమల్లు శివప్రసాద్రెడ్డి, మాజీ నగర మేయర్లు కె.సురేష్బాబు, పాకా సురేష్కుమార్లతో కలిసి డీఆర్వో కోసిగి మల్లికార్జునుడుకు వినతిపత్రం సమర్పించారు. ఈ సందర్బంగా రవీంద్రనాథ్రెడ్డి మాట్లాడుతూ డీఎస్సీ అక్రమాలపై విచారణ నిర్వహించాలని నిరుద్యోగులు, ప్రతిపక్షాలు కోరుతున్నా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చీమకుట్టినట్లయినా లేదని విమర్శించారు. స్వయంగా హైకోర్టు ఆదేశించినప్పటికీ ఇంతవరకు విచారణ నిర్వహించకపోవడం దురదృష్టకరమన్నారు. డీఎస్సీలో ఉద్యోగాలు ఇప్పించేందుకు రూ. 15 లక్షలు డిమాండ్ చేస్తున్న వీడియోలు, ఆడియో టేపులు ప్రభుత్వానికి సమర్పించినప్పటికీ ప్రయోజనం లేదన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో జరిగే విచారణపై తమకు నమ్మకం లేదని, సీబీఐతో సమగ్ర విచారణ చేయించాలన్నారు. 2025 డీఎస్సీ తక్షణమే రద్దుచేసి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో మెగా డీఎస్సీ నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేశారు. లేనిపక్షంలో నియోజకవర్గాల స్థాయిలో రిలే దీక్షలు, ర్యాలీలు వంటివి చేపడతామని హెచ్చరించారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే రాచమల్లు శివప్రసాద్రెడ్డి మాట్లాడుతూ డీఎస్సీలో మెరిట్ లిస్టు ప్రకారం కాకుండా మనీ లిస్టు ప్రకారం ఉద్యోగాలు ఇచ్చారని ఎద్దేవా చేశారు. యువత ధర్మ యుద్ధానికి సిద్ధపడాలని పిలుపునిచ్చారు. ఎమ్మెల్సీ రామసుబ్బారెడ్డి మాట్లాడుతూ ఐటీఐ, డిప్లొమా వారికి ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ ఇవ్వలేదని తెలుస్తోందన్నారు. రాష్ట్రానికి 6250 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు వస్తున్నాయని, ఇందువల్ల 21 వేల మందికి ఉద్యోగాలు కల్పిస్తున్నామని చెప్పడం బూటకమని ధ్వజమెత్తారు. గండికోటలో ప్రస్తుతం 18 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉందని, మైలవరానికి నీటిని విడుదల చేసి సాగులో ఉన్న పంటలు కాపాడాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్ సీపీ నాయకులు రెడ్యం వెంకట సుబ్బారెడ్డి, జయచంద్రారెడ్డి, పులి సునీల్కుమార్, షఫీ, సీహెచ్ వినోద్కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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వైఎస్ ఆనందరెడ్డికి అంతిమ వీడ్కోలునివాళులర్పించిన మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి, కుటుంబ సభ్యులుపులివెందుల : వైఎస్ కుటుంబానికి అత్యంత ఆప్తుడిగా, దివంగత ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డితో సుదీర్ఘకాలం అడుగులో అడుగువేసి నడిచిన వైఎస్ ఆనందరెడ్డి ఇకలేరనే వార్త తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. ఆయన భౌతికకాయానికి వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి, సతీమణి వైఎస్ భారతిరెడ్డి, తల్లి వైఎస్ విజయమ్మలు శుక్రవారం నివాళులర్పించారు. పుష్పాంజలి ఘటించి, కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించిన జగన్.. ఆనందరెడ్డి సేవలను స్మరించుకుంటూ ఆయన మరణం వైఎస్ కుటుంబానికి, పార్టీకి తీరని లోటని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వైఎస్ ఆనంద్రెడ్డి భౌతిక కాయానికి వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు రవీంద్రనాథరెడ్డి, బద్వేలు, రాజంపేట ఎమ్మెల్యేలు డాక్టర్ సుధ, ఆకేపాటి అమరనాథరెడ్డి, ఎమ్మెల్సీలు రామచంద్రారెడ్డి, రామసుబ్బారెడ్డి, రమేష్ యాదవ్, డీసీ గోవిందరెడ్డి, టీటీడీ మాజీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకర్రెడ్డి, మాజీ డిప్యూటీ సీఎం అంజద్ బాషా, ఆర్టీసీ మాజీ చైర్మన్ దుగ్గాయపల్లె మల్లికార్జునరెడ్డి, అంబటి మురళి, పులివెందుల నియోజకవర్గంలోని వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు నివాళులర్పించారు. వైఎస్ ఆనంద్ రెడ్డి అంత్యక్రియలు శుక్రవారం సాయంత్రం జరిగాయి. ఆనందరెడ్డి భౌతిక కాయాన్ని వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, పార్టీ అభిమానులు సందర్శించి నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా వారు ఆనంద రెడ్డితో తమకు ఉన్న అనుబంధాలను గుర్తుకు తెచ్చుకున్నారు. పులివెందులలోని డిగ్రీ కాలేజీ రోడ్డులో గల వైఎస్ఆర్ సమాధుల తోటలో వైఎస్ కుటుంబీకుల సమక్షంలో ఆనందరెడ్డి అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. నివాళులర్పిస్తున్న వైఎస్ విజయమ్మ, వైఎస్ భారతిరెడ్డి నివాళులర్పిస్తున్న పి.రవీంద్రనాథ్రెడ్డి, అంజద్బాష, ఆకేపాటి అమర్నాథరెడ్డి, డాక్టర్ సుధ, డీసీ గోవిందరెడ్డి, రామసుబ్బారెడ్డి, రామచంద్రారెడ్డి, రమేష్ యాదవ్
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ఎమ్మెల్యే వరదకు అధిష్టానం నుంచి కాల్ప్రొద్దుటూరు : ప్రొద్దుటూరు టీడీపీ ఎమ్మెల్యే నంద్యాల వరదరాజులరెడ్డికి ఆ పార్టీ అధిష్టానం నుంచి ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. నాలుగు రోజుల క్రితం ఆయన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వంలో అవినీతి పెరిగిపోయిందని, లంచం ఇవ్వనిదే ప్రభుత్వ అధికారులు ఏ పని చేయడం లేదని విమర్శించారు. నియోజకవర్గంలో మట్కా, గుట్కా, క్రికెట్ బెట్టింగ్ లాంటి అసాంఘిక కార్యకలాపాలను అరికట్టడంలో పోలీసులు విఫలమయ్యారని తెలిపారు. అధికార పార్టీలో ఉంటూ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేయడం ప్రజల్లో చర్చనీయాంశమైంది. ఈ మేరకు అధిష్టానం నుంచి ఫోన్ కాల్ వచ్చినట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. సోమవారం అమరావతిలోని పార్టీ కార్యాలయానికి ఎమ్మెల్యే వరదరాజులరెడ్డి వచ్చి ఈ వివరణ ఇవ్వాలని చెప్పినట్లు సమాచారం. దరఖాస్తుల ఆహ్వానం కడప సెవెన్రోడ్స్ : భారత ప్రభుత్వ యువజన వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ 2025 సంవత్సరానికి టెన్జింగ్ నార్గే జాతీయ సాహస అవార్డు కోసం దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నారని స్టెప్ ముఖ్య కార్యనిర్వహణాధికారి బీవీ ప్రసాదరావు తెలియజేశారు. ఈ అవార్డుకు మూడు సంవత్సరాల్లో భూమి, నీరు (సముద్రం), గాలి వంటి వాటిపై చేసిన సాహస కార్యకలాపాలలో అత్యుత్తమ విజయాలు సాధించిన వారిని పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. సాహస క్రీడల్లో తమను తాము అంకితం చేసుకుని, నైపుణ్యము ప్రదర్శించిన వ్యక్తులకు జీవితకాల సాఫల్యం కింద ఈ అవార్డును ఏటా రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా బహుకరిస్తారు. ఈ అవార్డు కోసం హెచ్టీటీపీఎస్//అవార్ట్స్.జీఓవీ.ఇన్ ద్వారా ఆగస్టు 20వ తేదీలోగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని కోరారు. డెంగీ రహిత సమాజాన్ని నిర్మిద్దాం కడప రూరల్ : కలిసికట్టుగా డెంగీ రహిత సమాజాన్ని నిర్మిద్దామని జిల్లా వైద్య ఆరోగ్యశాఖ అధికారి డాక్టర్ యుగంధర్ అన్నారు. శుక్రవారం స్థానిక ఇందిరా నగర్లో డ్రైడే ఫ్రైడే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని పర్యవేక్షించిన డీఎంహెచ్ఓ పరిశుభ్రతపై అవగాహన కల్పించారు. ఇంటి పరిసరాల్లో నీరు నిల్వ ఉండకుండా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తితే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఉచితంగా వైద్య సేవలు పొందవచ్చని తెలిపారు.
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నేత్రదానం.. ఇద్దరికి చూపుపులివెందుల : పులివెందులకు చెందిన ప్రముఖ కాంట్రాక్టర్ వైఎస్ ఆనంద్ రెడ్డి (87) హఠాన్మరణం చెందారు. ఆయన మరణానంతరం కుటుంబ సభ్యులు నేత్రదానానికి అంగీకరించి సమాజానికి ఆదర్శంగా నిలిచారు. మృతుడు వైఎస్ ఆనంద్ రెడ్డి కుమారుడు వైఎస్ రాజేష్ రెడ్డి, కుమార్తెలు సునీత, సాధనలు నేత్రదానం చేయాలని నిర్ణయించి నేత్ర సేకరణ కేంద్రం అధ్యక్షుడు రాజుకు సమాచారం అందించారు. వారు ఆనంద్ రెడ్డి నివాసానికి చేరుకుని భౌతికకాయం నుంచి రెండు కార్నియాలను సేకరించి మున్సిపల్ ఇన్చార్జి వైఎస్ మనోహర్రెడ్డి, మున్సిపల్ మాజీ చైర్ పర్సన్ వైఎస్ ప్రమీలమ్మల చేతులమీదుగా స్వీకరించి హైదరాబాద్లోని డాక్టర్ అగర్వాల్ నేత్రనిధికి పంపించారు.
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వైఎస్ ఆనంద్రెడ్డికి వైఎస్ జగన్ దంపతుల నివాళులుసాక్షి, వైఎస్సార్: వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి పులివెందులలో పర్యటిస్తున్నారు. ఆయనకు వరుసకు పెదనాన్న అయ్యే వైఎస్ ఆనంద్రెడ్డి కన్నుమూసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన పార్థీవదేహానికి వైఎస్ జగన్ దంపతులు నివాళులర్పించారు. కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్రెడ్డికి సొంత పెదనాన్న అయిన వైఎస్ ఆనంద్రెడ్డి (87) గురువారం వృద్ధాప్య సంబంధిత సమస్యలతో మృతి చెందారు. ఈ నేపథ్యంలో పులివెందుల వెళ్లిన వైఎస్ జగన్ దంపతులు.. ఆనంద్రెడ్డి కుటుంబ సభ్యులను ఓదార్చారు. వైఎస్ ఆనంద్రెడ్డికి నివాళులర్పించేందుకు వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, కార్యకర్తలు నివాళులర్పించేందుకు వస్తున్నారు. కుటుంబ సభ్యులు వైఎస్ ప్రకాష్రెడ్డి, వైఎస్ ప్రతాప్రెడ్డి, వైఎస్ మనోహర్రెడ్డి, వైఎస్ మధురెడ్డి, ఆనంద్రెడ్డి కుమారుడు వైఎస్ రాజేష్రెడ్డి, కుమార్తెలు సాధన, సునీత తదితరులు ఆయన భౌతికకాయం వద్ద ఇదివరకే నివాళులర్పించారు.సమాధుల తోటలో అంత్యక్రియలువైఎస్ ఆనంద్రెడ్డి అంత్యక్రియలను మరికాసేపట్లో పులివెందుల డిగ్రీ కళాశాల రోడ్డులోని వైఎస్ కుటుంబ సభ్యుల సమాధుల తోటలో నిర్వహించనున్నారు. కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, పార్టీ నేతల సమక్షంలో అంత్యక్రియలు జరగనున్నాయి.
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వైఎస్ ఆనంద్రెడ్డి కన్నుమూతపులివెందుల రూరల్ : మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డికి వరుసకు పెదనాన్న, కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్రెడ్డి సొంత పెదనాన్న వైఎస్ ఆనంద్రెడ్డి(87) గురువారం కన్నుమూశారు. కొంతకాలంగా ఆయన వృద్ధాప్య సమస్యలతో బాధపడుతూ పులివెందులలో మృతిచెందారు. ఆయన మరణవార్త తెలుసుకున్న ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి పులివెందులలోని ఆయన స్వగృహానికి చేరుకుని నివాళులర్పించారు. కుటుంబ సభ్యులు వైఎస్ ప్రకాష్ రెడ్డి, వైఎస్ ప్రతాప్రెడ్డి, వైఎస్ మనోహర్రెడ్డి, వైఎస్ మధురెడ్డి, వైఎస్ ఆనంద్రెడ్డి కుమారుడు వైఎస్ రాజేష్రెడ్డి, కుమార్తెలు సాధన, సునీత తదితరులు ఆయన భౌతికకాయం వద్ద పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. పలువురు వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, కార్యకర్తలూ నివాళులర్పించారు. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం డిగ్రీ కళాశాల రోడ్డులోని వైఎస్ కుటుంబ సభ్యుల సమాధుల తోటలో అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తామని కుటుంబీకులు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి దంపతులు పాల్గొంటారని పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి.
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వినూత్న ఆవిష్కరణలకు వేదిక ‘స్టార్టప్ కడప’!కడప సెవెన్రోడ్స్ : సరికొత్త ఆలోచనలు, వినూత్న ఆవిష్కరణలకు వేదికగా జిల్లా యువతను పారిశ్రామికవేత్తగా తీర్చిదిద్దాలనే లక్ష్యంతో రూపుదిద్దుకుంటున్న ‘స్టార్ట్ అప్ కడప’ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ సెంటర్ త్వరలో ప్రారంభానికి సిద్ధమవుతోందని కలెక్టర్ శ్రీధర్ తెలిపారు. గురువారం సబ్ కలెక్టర్ హెచ్ఎస్ భావనతో కలిసి నిర్మాణ పనులను పరిశీలించారు. కడపను పారిశ్రామిక అవకాశాల కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దడంలో ఈ కేంద్రం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందన్నారు. నేడే పంటల బీమాకు చివరి గడువు కడప అర్బన్: వాతావరణ ఆధారిత పంటల బీమా, ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన(పీఎఫ్బీవై)ల కింద పంటల నమోదుకు జులై 31తో గడువు ముగుస్తుందని కలెక్టర్ శ్రీధర్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. జిల్లాలో పసుపు, మినుము, కంది తదితర పంటలను సాగు చేస్తున్న రైతులు చివరి అవకాశంగా భావించి వెంటనే బీమా చేయించుకోవాలని సూచించారు. కలెక్టర్ శ్రీధర్ చెరుకూరి
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వైభవంగా కల్యాణోత్సవం● ఒకే వేదికపై శివ, కేశవుల కల్యాణం ● గోవిందనామస్మరణాలతో మార్మోగిన తాళ్లపాక తాళ్లపాకలో జరిగిన కల్యాణోత్సవానికి హాజరైన భక్తులు, శివ, కేశవుల కల్యాణోత్సవంలో పాల్గొన్న రాజంపేట ఎమ్మెల్యే ఆకేపాటి అమర్నాథరెడ్డి రాజంపేట: పదకవితాపితామహుడు తాళ్లపాక అన్నమాచార్యుల జన్మస్థలిలో శ్రీ లక్ష్మీచెన్నకేశవ, భూదేవి, శ్రీదేవిల కల్యాణం, శ్రీ కామాక్షి సమేత శ్రీ సిద్దేశ్వర స్వామి కల్యాణోత్సవం వైభవంగా నిర్వహించారు. గురువారం అన్నమాచార్య ధ్యానమందిర ఆవరణలో ఉన్న ఒక వేదికపై శివ, కేశవుల కల్యాణోత్సవం నిర్వహించడం విశేషం. తిరుమల తిరుపతి దేవస్ధానం ఆధ్వర్యంలో ఆర్జిత కల్యాణోత్సవానికి వందలాది భక్తులు పెద్దఎత్తున తరలివచ్చారు. ముందుగా ఉత్సవమూర్తులను సుందరంగా అలంకరించారు. అనంతరం టీటీడీ వేదపండితులు మంత్రోచ్ఛారణల మధ్య శివ, కేశవుల కల్యాణోత్సవం ఘట్టాలను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. గోవిందనామస్మరణాలతో తాళ్లపాక మార్మోగిపోయింది. మరోవైపు అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టులు కళాకారులు అన్నమాచార్య కీర్తనలు ఆలపించారు. కల్యాణమూర్తులను దర్శించుకున్న రాజంపేట ఎమ్మెల్యే కల్యాణమూర్తులను రాజంపేట ఎమ్మెల్యే, వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు ఆకేపాటి అమర్నాధరెడ్డి దర్శించుకున్నారు. ఎమ్మెల్యేను టీటీడీ ఈఏవో రవి ఆధ్వర్యంలో స్వాగతం పలికారు. ఆయన వెంట పలువురు నేతలు హాజరయ్యారు.
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గంజాయి అక్రమ రవాణాపై ఉక్కుపాదంవేంపల్లె : జిల్లా వ్యాప్తంగా గంజాయి అక్రమ రవా ణాపై ఉక్కుపాదం మోపుతామని ఎస్పీ షెల్కే నచి కేత్ విశ్వనాథ్ పేర్కొన్నారు. గురువారం వేంపల్లెలోని స్థానిక పోలీసుస్టేషన్ను ఆయన తనిఖీ చేశారు. పలు కేసులకు సంబంధించిన రికార్డులను, స్టేషన్ పరిసరాలను పరిశీలించారు. గ్రామాల్లోని పరిస్థితులపై సీఐ నరసింహులును అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడుతూ గంజాయి బ్యాచ్లపై కేసులు కూడా పెట్టినట్లు తెలిపారు. విద్యార్థినుల భద్రతపై అవగాహన సదస్సు పులివెందుల రూరల్ : పులివెందుల పట్టణంలోని స్థానిక జేఎన్టీయూ కళాశాలలో గురువారం విద్యార్థినుల భద్రత, మహిళా రక్షణ, సైబర్ నేరాల నివారణపై ప్రత్యేక అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ సదస్సుకు ఎస్పీ షెల్కే నచికేత్ విశ్వనాథ్ హాజరై విద్యార్థినులతో ముఖాముఖి నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మహిళల భద్రత కోసం ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సేవల గురించి వివరించారు. ప్రశాంత వాతావరణంలో ఎన్నికలు నిర్వహిస్తాం పులివెందుల రూరల్ : రానున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో జరిగే విధంగా పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేస్తామని ఎస్పీ అన్నారు. గురువారం సాయంత్రం పులివెందుల అర్బన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఆయన మాట్లాడుతూ గ్రామ స్థాయి నుంచి ఫ్యాక్షన్ గ్రామాల్లో ప్రత్యేక నిఘా ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. డీఎస్పీ మురళి నాయక్, సీఐ శ్రీరామ్, ఎస్ఐలు, తదితరులు పాల్గొన్నారు. త్వరలోనే కానిస్టేబుళ్ల పోస్టుల భర్తీ చక్రాయపేట: జిల్లాలోని ఖాళీగా ఉన్న పోలీస్ కానిస్టేబుళ్ల పోస్టులను త్వరలోనే భర్తీ చేస్తామని ఎస్పీ పేర్కొన్నారు.గురువారం ఆయన చక్రాయపేట పోలీసు స్టేషన్ను తనిఖీ చేశారు. స్పెషల్ బ్రాంచ్ డీఎస్పీ సుధాకర్ పాల్గొన్నారు. లింగాల : లింగాల మండలంలోని ఇప్పట్ల గ్రామాన్ని సందర్శించారు. గ్రామస్తులతో మాట్లాడారు. స్థానిక పరిస్థితులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. పోలీసు అధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ఎస్పీ షెల్కే నచికేత్ విశ్వనాథ్మాట్లాడుతున్న ఎస్పీ నచికేత్ విశ్వనాథ్
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టీడీపీ నేతల వల్లే అవినీతి, అక్రమాలు● అవినీతికి కర్మ, కర్త, క్రియ ఎమ్మెల్యే వరద కుమారుడే ● మాజీ ఎమ్మెల్యే రాచమల్లు శివప్రసాదరెడ్డి ప్రొద్దుటూరు: రాష్ట్రంలో ప్రొద్దుటూరు మొదలుకుని ఇచ్ఛాపురం వరకు తెలుగుదేశం పార్టీ నేతల అండదండల వల్లే అవినీతి, అక్రమాలు మిన్నంటాయని వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి, మాజీ ఎమ్మెల్యే రాచమల్లు శివప్రసాదరెడ్డి ధ్వజమెత్తారు. ప్రొద్దుటూరులోని తన క్యాంప్ కార్యాలయంలో గురువారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా స్థానిక ఎమ్మెల్యే వరదరాజులరెడ్డి అధికారులపై చేసిన విమర్శల వీడియోను ఆయన ప్రదర్శించారు. కూటమి నేతల ప్రత్యక్ష ప్రమేయం, ఒత్తిళ్ల వల్లే అధికారులు స్వతంత్రంగా పనిచేయలేకపోతున్నారని, శాంతిభద్రతల వైఫల్యానికి ఎమ్మెల్యే వరదరాజులరెడ్డి పూర్తి బాధ్యత వహించాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రొద్దుటూరు నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్న అవినీతి, లంచగొండితనానికి కర్మ, కర్త, క్రియ ఎమ్మెల్యే కుమారుడు కొండారెడ్డి అని రాచమల్లు తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. తప్పులన్నీ ఇంట్లో పెట్టుకుని అధికారులను బాధ్యులను చేయడం తగదన్నారు. చౌడూరు ఇసుక రీచ్ నుంచి సాగుతున్న అక్రమ ఇసుక రవాణా ద్వారా కొండారెడ్డి రోజుకు ఏకంగా రూ.25 లక్షలు ఆర్జిస్తున్నారని రాచమల్లు ఆరోపించారు. పీఎన్ఆర్ కాంప్లెక్స్కు సంబంధించిన 4.36 ఎకరాల స్థలాన్ని కొనుగోలు చేయడానికి వచ్చిన తిరుపతి వ్యాపారులను కేవలం భారీ వాటా ఇవ్వలేదనే కారణంతో కొండారెడ్డి బెదిరించి వెనక్కి పంపారని ఆరోపించారు. మార్కెట్యార్డులో శనగల కొనుగోలు అక్రమాల్లో పూజ చైర్మన్ది అయితే, తీర్థప్రసాదాలన్నీ కొండారెడ్డికే అందుతున్నాయన్నారు. చౌక డిపోలకు చేరాల్సిన రేషన్ బియ్యం గోడౌన్ల నుంచే బ్లాక్ మార్కెట్కు తరలిపోవడంలో ప్రధాన వాటా ఆయనదేనన్నారు. ఇటీవల పోలీసులు పట్టుకొచ్చిన ఒక పెద్ద క్రికెట్ బుకీని స్టేషన్ నుంచి కొండారెడ్డి ఒత్తిడి తెచ్చి తప్పించాడని, కేవలం ధనార్జన కోసమే క్రికెట్ బుకీలైన కౌన్సిలర్లను టీడీపీలో చేర్చుకున్నారని దుయ్యబట్టారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో తాము మూసివేయించిన జార్జ్ క్లబ్ను మళ్లీ తెరిపించి, ఇంజినీరింగ్ ఫీజు కంటే ఎక్కువగా రూ.1.20 లక్షలు మెంబర్షిప్ ఫీజు వసూలు చేస్తున్నారన్నారు. నియోజకవర్గంలో కాంట్రాక్టులన్నీ కొండారెడ్డే చేస్తున్నాడని, నాసిరకంగా నిర్మించిన పొట్టిపాడు రోడ్డుకు 1868 పగుళ్లు ఏర్పడినా చర్యలు లేవన్నారు. బొల్లవరంలోని మహర్షి స్కూల్ స్థలాన్ని రిజిస్ట్రేషన్ అధికారులను బెదిరించి రాయించుకున్నారని ధ్వజమెత్తారు. ప్రజలు తిరుగుబాటు చేయాల్సింది నిరుపేదల పొట్టగొడుతున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుపైన, కూటమి ఎమ్మెల్యేలపైన మాత్రమేనన్నారు. పాలకులే అడ్డగోలు దోపిడీలకు తెరలేపి, చివరకు తమ తప్పులను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులపై నిందలు వేస్తున్నారన్నారు. ఇటీవల మంత్రి నారా లోకేష్ ‘పార్టీ నుంచి వెళ్లడానికి గేట్లు ఎప్పుడూ తెరిచే ఉంటాయి‘ అని అనడంతో ఎమ్మెల్యే వరదరాజులరెడ్డి మానసిక ప్రశాంతత కోల్పోయి ఇష్టారీతిన మాట్లాడుతున్నారని రాచమల్లు శివప్రసాదరెడ్డి ఎద్దేవా చేశారు.
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‘సీమ’ ప్రాజెక్టులకు నీరు ఇవ్వాలిరాయలసీమలో 90 శాతం వర్షాధారంపై పంటలు సాగు చేస్తారు. ఎల్నినో పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి గనుక జూన్, జులైలో వర్షాలు రాక సీజన్ ముగిసింది. ఒకవేళ అక్టోబరులో తుఫాన్లు సంభవిస్తే మెట్ట ప్రాంతాల్లో శనగ తదితర పంటలు సాగు చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది. ఇక మిగిలిన పది శాతం భూమికి ప్రాజెక్టుల కింద నీటిపారుదల సౌకర్యం ఉంది. శ్రీశైలంలో 865 అడుగుల నీటిమట్టాన్ని నిర్వహించడం ద్వారా రాయలసీమ ప్రాజెక్టులకు సాగునీరు అందించాలి. ఖరీఫ్ కాకపోయినా రబీలోనైనా పంటలు సాగు చేసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. – దేవగుడి చంద్రమౌళీశ్వర్రెడ్డి, రైతు నాయకుడు, కడప
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పథకం ఎత్తిపోత.. సీమకు గండెకోత● శ్రీశైలానికి భారీ వరద ప్రవాహం ● 865 అడుగుల నీటిమట్టం నిర్వహించాలి ● ఆపైనే తెలంగాణ విద్యుత్ ఉత్పాదన చేపట్టేలా చూడాలి ● పోతిరెడ్డిపాడు ద్వారా ‘సీమ’ ప్రాజెక్టులకు నీరివ్వాలి కడప సెవెన్రోడ్స్ : ఎగువ రాష్ట్రాలైన కర్ణాటక, మహరాష్ట్రలో కురిసిన భారీ వర్షాల కారణంగా అల్మట్టి, నారాయణపూర్, జూరాల ప్రాజెక్టులు నిండి పారుతున్నాయి. జూరాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున వరద ప్రవాహం దిగువనున్న శ్రీశైలం జలశయానికి చేరుతున్నాయి. నిన్నటిదాకా ఉన్న 40 వేల క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో గురువారం నాటికి లక్షా 10 వేలకు చేరుకుంది. ఈ వరద ప్రవాహం మరింత పెరిగి రెండు లక్షల క్యూసెక్కులకు చేరుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయని అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం జలాశయంలో నీటిమట్టం 825 అడుగులు ఉంది. ఇదే ప్రవాహం మరో 10 రోజులు కొనసాగితే శ్రీశైలం జలాశయం పూర్తిగా నిండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సహజంగానే ఈ పరిణామం సీమ రైతుల్లో ఆశలు రెకెత్తిస్తోంది. ఎల్నినో ప్రభావం ఎల్నినో ప్రభావంతో జూన్, జులై నెలల్లో వర్షాలు అక్కడక్కడ నామమాత్రంగాను కురిశాయి. వర్షపాతలోటు అధికంగానే ఉంది. దీంతో ఖరీఫ్ పంటలు సాగుకు నోచుకోలేదు. ఎటుచూసినా బీడు పొలాలే దర్శనమిస్తున్నాయి. రానున్న రోజుల్లో కూడా తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు కొనసాగే అవకాశాలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే జిల్లాలో సుండుపల్లె, వీరబల్లి, చక్రాయపేట మండలాల్లోని పలు గ్రామాల్లో తాగునీటి కొరత తీవ్రంగా ఉంది. పలు గ్రామాల్లో తాగునీరు రవాణా, వ్యవసాయ బోరు బావులను అద్దెకు తీసుకోవడం వంటి చర్యలు జిల్లా యంత్రాంగం చేపట్టింది. ఈ పరిస్థితి మరిన్ని మండలాలకు వ్యాపించే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఆర్డబ్ల్యుఎస్ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. భూగర్బ జలమట్టం క్రమేపీ తగ్గిపోతుండడం ఆందోళన కలిగిస్తున్న అంశం. ఈ పరిస్థితుల్లో శ్రీశైలానికి వరద నీరు పోటెత్తడం వల్ల తాగునీరు, ఆరుతడి పంటల సాగుకు అవకాశం ఉంటుందని రైతులు భావిస్తున్నారు. 865 అడుగుల తర్వాతే విద్యుత్ ఉత్పాదన 1986లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీ రామారావు శ్రీశైలం జలాశయం విద్యుత్ ఉత్పాదన చేసే ప్రాజెక్టు కాదని, బహుళార్థ సాధక ప్రాజెక్టు అంటూ ప్రభుత్వ పరంగా ప్రకటన చేశారు. అప్పటి నుంచి శ్రీశైలం బహు ళార్థ సాధక ప్రాజెక్టుగానే కొనసాగుతోంది. తొలుత ఈ ప్రాజెక్టు నీటిని సాగు అవసరాలకే వినియోగించాలి. ఆ తర్వాతే విద్యుత్ ఉత్పాదన చేపట్టాలి. కరువు పరిస్థితులు తీవ్రరూపం దాల్చిన సందర్బాల్లో తొలుత తాగునీటి అవసరాలను తీర్చాల్సి ఉంటుంది. వీటన్నింటి తర్వాతే పరిశ్రమలకు నీరివ్వాలని ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యతలను నిర్ణయించింది. ఈ నేపధ్యంలో శ్రీశైలం జలాశయంలో 865 అడుగులకు నీటిమట్టం చేరే వరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం విద్యుత్ ఉత్పాదన చేపట్టకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై ఉంది. ఎందుకంటే శ్రీశైలం ఎడమగట్టు కాలువ వద్ద విద్యుత్ ఉత్పాదన చేపడితే వచ్చిన నీరు వచ్చినట్లే కిందికి వెళ్లిపోతుంది. ఇందువల్ల నిత్య క్షామపీడిత ప్రాంతమైన రాయలసీమ తాగు, సాగునీటి అవసరాలు నెరవేరవు. అందుకే శ్రీశైలంలో 865 అడుగుల నీటిమట్టాన్ని నిర్వహించాలని, ఆపైన వచ్చే నీటిని ఆధారంగా చేసుకుని మాత్రమే విద్యుత్ ఉత్పాదన చేప ట్టాలని రాయలసీమ రైతాంగం కోరుతోంది. విద్యుత్ ఉత్పాదన ద్వారా నాగార్జున సాగర్కు, అదే సమయంలో పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్ ద్వారా వెలుగోడు, బ్రహ్మంగారిమఠం, గోరకల్లు, అవుకు, గండికోట రిజర్వాయర్లకు నీటిని మళ్లించాల్సిన అవసరం ఉందని ఈ ప్రాంత వాసులు కోరుతున్నారు. ఇప్పటికే తెలంగాణ ప్రభుత్వం కల్వకుర్తి ఎత్తిపోతల ద్వారా 2000 క్యూసెక్కుల నీటిని మళ్లిస్తోంది. రాష్ట్రంలోని కూటమి ప్రభుత్వం కూడా మల్లేల ఎత్తిపోతల పథ కం ద్వారా శ్రీశైలం నీటిని హంద్రీ–నీవాకు లిఫ్ట్ చేస్తే కరువు ప్రాంతమైన అనంతపురం జిల్లాకు ఈ సమయంలో ఉపయుక్తంగా ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు. ‘సీమ’ ఎత్తిపోతలు పూర్తి చేసి ఉంటే... రాష్ట్రంలోని కూటమి ప్రభుత్వం రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకాన్ని పూర్తి చేసి ఉంటే శ్రీశైలంలో 800 అడుగుల నీటిమట్టం నుంచే రాయలసీమ ప్రాజెక్టులకు నీరు ఇప్పటికే అంది ఉండేది. కానీ, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డిపై ఉన్న వ్యక్తిగత కక్ష కారణంగా పథకాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అటకెక్కించారు. ఎల్నినో లాంటి పరిస్థితులు తలెత్తినపుడు సీమ ఎత్తిపోతల పథకం ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉండేదని రైతులు అంటున్నారు.
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రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు మృతిగుర్రంకొండ: మినిలారీ ద్విచక్రవాహనాన్ని ఢీకొనడంతో బైక్లో ప్రయాణిస్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులు అక్కడిక్కడే మృతి చెందిన సంఘటన మండలకేంద్రమైన గుర్రంకొండకు సమీపంలొ జరిగింది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. రామసముద్రం మండలం అరికెల గ్రామానికి చెందిన ఆర్. రామాంజులు నాయుడు(57), ఎ. మధు(31) కోళ్ల ఫారాల వద్ద కోళ్ల లోడింగ్, అన్లోడింగ్ వంటి కూలీ పనులు చేసుకొంటూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. గురువారం గుర్రంకొండ పరిసరాల్లోని కోళ్ల ఫారాల వద్ద లోడింగ్ పనులు చేయడానికి అరికెల గ్రామం నుంచి ద్విచక్రవాహనంలో ఇద్దరు బయలు దేరారు. రాజంపేట నుంచి అరటికాయలలోడుతో మినిలారీ మదనపల్లెకు వెళుతోంది. గుర్రంకొండకు సమీపంలో ఇండియన్డాబా వద్ద ద్విచక్రవాహనాన్ని మినిలారీ ఢీకొంది. మినీలారీ కొద్దిదూరం వెళ్లి బోల్తాపడింది. కాగా బైక్లో ప్రయాణిస్తున్న రామాంజులు నాయుడు, మధులు తీవ్ర రక్తగాయాలతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ రవీంద్రబాబు తెలిపారు.
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విద్యుదాఘాతంతో బాలుడు మృతిమైదుకూరు: సులువైన మార్గంలో చేపలు పట్టాలనే ప్రమాదకర ప్రయత్నం ఓ బాలుడి ప్రాణాన్ని బలిగొంది. చెరువు నీటిలో కరెంట్ తీగ ముంచుతుండగా షాక్ కొట్టి ‘చందా అఖిల్ (15)’ అనే పదో తరగతి విద్యార్థి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. ఈ విషాద సంఘటన గురువారం మైదుకూరు మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని కోనాయపల్లెలో చోటుచేసుకుంది. లింగాలదిన్నె చెరువు గుంతల్లో తండ్రి పెద్ద వెంకటస్వామితో కలిసి అఖిల్ చేపల వేటకు వెళ్లాడు. సమీపంలోని ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి దొంగతనంగా లాగిన కరెంట్ తీగను నీటిలో ముంచి, చేపలు పైకి తేలగానే పట్టడం తండ్రికి అలవాటు. గురువారం ఉదయం అఖిల్ ఆ విద్యుత్ తీగను నీళ్లలోకి ముంచే క్రమంలో, తీగకు అతుకులు ఉన్న చోట పట్టుకోవడంతో తీవ్ర విద్యుదాఘాతానికి గురై ప్రాణాలు విడిచాడు. కళ్లముందే కుమారుడు మరణించడంతో తండ్రి తీవ్ర అస్వస్థతకు గురవగా ఆసుపత్రికి తరలించారు. మైదుకూరు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలో విచ్చలవిడిగా అవినీతిసాక్షి ప్రతినిధి, కడప: ‘రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే పరిస్థితి మారుతుందని ఆశించాం. అలాంటిదేమి లేకపోగా, అవినీతి విచ్చలవిడిగా రాజ్యమేలుతున్నా ఏసీబీ కట్టడి చేయడంలేదు. ఎమ్మెల్యేగా ఏమీ చేయలేని నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నా. ముందు డబ్బులిస్తేనే పని చేస్తామన్నట్లుగా అధికారులు తయారయ్యారు. ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేస్తే లంచాల్లో వాటాలు పంచుకోవడం మినహా కట్టడి చేయడంలేదు’ అని వైఎస్సార్ జిల్లా ప్రొద్దుటూరు టీడీపీ ఎమ్మెల్యే నంద్యాల వరదరాజులరెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు. ఆయన బుధవారం ప్రొద్దుటూరులో మీడియాతో మాట్లాడుతూ చంద్రబాబు సర్కారు తీరుతెన్నులపై మండిపడ్డారు. అధికారుల వద్దకు ప్రభుత్వ పనికోసం వెళ్లిన ప్రతీఒక్కరూ డబ్బు చెల్లించుకోవాల్సి వస్తోందన్నారు. రెవెన్యూ, పోలీసు, పంచాయతీరాజ్, ఇంజనీరింగ్ డిపార్టుమెంటు ఇలా అన్నింటా ఈ పరిస్థితి ఉందన్నారు. వరదరాజులరెడ్డి ఇంకా ఏమన్నారంటే.. చిరుద్యోగులకు అందని జీతాలు ఇటీవల కాలంలో గోపవరం, కొత్తపల్లె పంచాయతీలో వీధుల్లో ఊడ్చేందుకు కొంతమంది సిబ్బందిని నియమించారు. వారికి నాలుగు నెలల నుంచి జీతం ఇవ్వలేదు. ప్రభుత్వ శాఖల్లో పనిచేసే వారు నెలనెలా జీతాలు తీసుకుంటుండగా వీరికెందుకు ఇవ్వడంలేదు? పారిశుధ్య కార్మికులు చేసే పని మనం చేయలేం. అయినా వారికి నెలనెలా జీతాలు ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వంపై ఉన్నా పట్టించుకోవడంలేదు. పైగా.. జీతాలిచ్చే విషయంలో మనకేమైనా వస్తుందా? అనే పరిస్థితి ఉంది. ఈ పరిస్థితికి అడ్డుకట్ట వేసేవారు లేరు. విచ్చలవిడిగా బెట్టింగ్, మట్కా, గుట్కా ప్రొద్దుటూరులో క్రికెట్ బెట్టింగ్, గంజాయి, గుట్కా, మట్కా వ్యవహారాలు విచ్చలవిడిగా కొనసాగుతున్నాయి. ఇది వేలాది మంది ప్రజలకు సంబంధించిన సమస్య. అధికారులు ఇలా తప్పు చేసిన వారిని పట్టుకుని వారి నుంచి డబ్బు వసూలుచేసుకుంటున్నారు. ఈ మధ్య అగ్రిగోల్డ్ భూమికి సంబంధించి దొంగ డాక్యుమెంట్లు వెలుగులోకి వచ్చాయి. దొంగ రిజిస్ట్రేషన్లు జరుగుతుంటే అధికారులేం చేస్తున్నారు? సబ్రిజి్రస్టార్లు కూడా దొంగ రిజి్రస్టేషన్లపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంలేదు. పోలీసుల దృష్టికి వెళ్లినా చర్యల్లేవు.లంచాల కోసమే అన్నట్లుగా.. లంచగొండితనానికి అడ్డుకట్ట వేయలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాం. అధికారులకు లక్షలాది రూపాయలు జీతాలు వస్తున్నా వారిలో మార్పులేదు. ప్రజల్లో తిరుగుబాటు రావాలి. ఈ విషయంలో ఉన్నతాధికారికి ఫిర్యాదు చేసినా పట్టించుకునే వారే లేరు. కిందిస్థాయి అధికారిపై ఫిర్యాదు చేస్తే అతను పైస్థాయి అధికారి వద్దకు వెళ్లి మేనేజ్ చేసుకునే పరిస్థితి ఉంది. స్వయంగా నేను ఫిర్యాదు చేస్తే ఆ ఫిర్యాదుకు ఎలాంటి జవాబులేదు. ఇంత అధ్వాన్న పరిస్థితుల్లో అధికారులు నడుస్తున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రైతులకు వ్యవసాయాధికారులు సలహాలిచ్చే దిక్కులేదు.నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నా.. ఎవరికీ న్యాయం చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నా. దీంతో నేను ఎందుకు ఉండాలనే ఆలోచిస్తున్నా. ఏ ఒక్క ఉద్యోగి నిజాయితీగా వ్యవహరించడంలేదు. పెన్నానగర్, ఈశ్వర్రెడ్డినగర్ ప్రాంతాల్లో నలుగురు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. వారందరూ గుట్కాకు సంబంధించిన వివాదాల నేపథ్యంలోనే ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు నాకు సమాచారం ఉంది.రాచమల్లు వ్యాఖ్యలు అక్షర సత్యం.. గత కొంతకాలంగా ఇక్కడ విచ్చలవిడి అవినీతి చోటుచేసుకొంటోందని.. క్రికెట్ బెట్టింగ్, మట్కా, గుట్కా బ్యాచ్లు చెలరేగిపోతున్నాయని వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే రాచమల్లు శివప్రసాదరెడ్డి చేసిన ఆరోపణలు అక్షరసత్యం.
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ఆప్కాస్ కార్మికులను పర్మినెంట్ చేయాలికడప సెవెన్రోడ్స్ : ప్రభుత్వరంగ సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న ఆప్కాస్ ఔట్సోర్సింగ్, కాంట్రాక్టు కార్మికులను పర్మినెంట్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ సీఐటీయూ నాయకులు బుధవారం కడప నగరంలోని మహావీర్ సర్కిల్ వద్ద నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు. సీఐటీయూ నగర అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు పి.చంద్రారెడ్డి, పి.వెంకటసుబ్బయ్యలు మాట్లాడు తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ శాఖల్లో పనిచేస్తున్న కార్మికులను తక్షణమే పర్మినెంట్ చేస్తామంటూ అధికారంలోకి రాకమునుపు మాట్లాడిన చంద్రబాబు అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు దాటినా ఆ దిశగా చర్యలు చేపట్టలేదని విమర్శించారు. సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. సంక్షేమ పథకాలను వర్తింపజేయాలన్నారు. ధరలు పెరుగుతున్నాయేతప్ప కార్మికుల వేతనాలు పెంచడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వద్ద బడ్జెట్ లేదంటున్నారని, కార్పొరేట్ సెక్టారుకు మాత్రం ఎకరా భూమి 95 పైసలకే కట్టబెడుతూ అనేక రాయితీలు ఇస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు. గురువారం రాష్ట్ర పిలుపులో భాగంగా కలెక్టరేట్ ఎదుట నిర్వహించే ధర్నాలో పెద్ద ఎత్తున పాల్గొనాలని పిలుపునిచ్చారు. కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ యూనియన్ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు తిరుపాల్, నగర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీరామ్, ఉపాధ్యక్షులు ప్రకాశ్, డ్రైవర్స్ యూనియన్ కార్యదర్శి కిరణ్, నాగరాజు, శ్రీధర్బాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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నందివాహనంపై శ్రీ సిద్దేశ్వరస్వామి ఊరేగింపురాజంపేట : తాళ్లపాక బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా గురుడవాహనంపై శ్రీ చెన్నకేశవస్వామి బుధవారం భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. మాడవీధుల్లో స్వామి వారికి గ్రామోత్సవం నిర్వహించారు. దీంతో తాళ్లపాకలో అధ్యాత్మిక వాతవరణం నెలకొంది. కార్యక్రమంలో టీటీడీ ఇన్స్పెక్టర్ బాలాజీ, టీటీడీ సిబ్బంది. విజిలెన్స్ సిబ్బంది, తాళ్లపాకకు చెందిన సంఘసేవకుడు ఉద్దండం సుబ్రమణ్యం పాల్గొన్నారు. నేడు ఒకేవేదికపై శివ, కేశవుల కల్యాణం గురువారం అన్నమాచార్య ధాన్యమందిరం ప్రాంగణంలో ఏర్పాటుచేసిన కళ్యాణవేదికపై శివ, కేశవుల కల్యాణోత్సవం నిర్వహించడం ప్రత్యేక విశేషం. శ్రీసిద్దేశ్వరస్వామి, కామాక్షి అమ్మవారితో, శ్రీదేవి, భూదేవిలతో శ్రీ చెన్నకేశవస్వామి కల్యాణం కమనీయంగా నిర్వహించనున్నారు. టీటీడీ అధికారులు అన్ని ఏర్పాటు చేశారు. రోడ్డు ప్రమాదంలో వ్యక్తి మృతిచాపాడు : మండల పరిధిలోని నక్కలదిన్నే – అనంతపురం గ్రామాల మధ్య రోడ్డుపై బుధవారం రాత్రి జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో తిప్పిరెడ్డిపల్లె గ్రామానికి చెందిన పామిడి రవి(42) అనే వ్యక్తి మృతి చెందాడు. పోలీసులు, స్థానికులు తెలిపిన వివరాల మేరకు.. పామిడి రవి రాత్రి 7 గంటల ప్రాంతంలో బైకులో చాపాడు నుంచి తిప్పిరెడ్డి పల్లెకు వెళుతుండగా ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. రోడ్డు పక్కన పడిపోయిన రవిని స్థానికులు గుర్తించి 108 వాహనంలో ప్రొద్దుటూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ గంటలోపు మృతి చెందాడు. రోడ్డు పక్కన పడిపోయిన రవికి ఏ విధంగా ప్రమాదం జరిగిందని అంశంపై పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. రవికి భార్య ఇద్దరు కుమారులు, కూతురు ఉన్నారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేస్తున్నట్లు ఎస్సై చిన్న పెద్దయ్య తెలిపారు. చికిత్స పొందుతూ గుర్తుతెలియని వ్యక్తి..ప్రొద్దుటూరు క్రైం : స్థానిక జిల్లా ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ గుర్తు తెలియని వ్యక్తి మృతి చెందాడు. తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న అతన్ని సోమవారం 108 అంబులెన్స్ సిబ్బంది జిల్లా ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ క్రమంలో అతను మంగళవారం రాత్రి మృతి చెందాడు. మృత దేహాన్ని ఆస్పత్రిలోని మార్చురీలో భద్రపరిచారు. మృతుడి బంధువులు ఔట్ పోస్టులో సంప్రదించాలని ఇన్చార్జి కాశయ్య తెలిపారు.
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ఆత్మహత్యకు యత్నించిన మహిళ మృతిఒంటిమిట్ట : ఒంటిమిట్టలో ఊరేసుకొని ఆత్మహత్యకు యత్నించిన పెద్దపల్లి సురేఖ(38) అనే వివాహిత చికిత్స పొందుతూ బుధవారం మృతి చెందింది. స్థానికులు, బంధువులు తెలిపిన వివరాల మేరకు..మంగళవారం పెద్దపల్లి సురేఖ ఇంటిలో ఎవరూ లేని సమయంలో ఉరేసుకుంది. గమనించిన బంధువులు, స్థానికులు కొన ప్రాణాలతో ఉన్న సురేఖ ను ప్రైవేటు వాహనంలో కడప రిమ్స్ కు తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ బుధవారం మృతి చెందినట్లు బంధువులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై తమకు ఎలాంటి పిర్యాదు అందలేదని పోలీసులు తెలిపారు. వివాహిత ఆత్మహత్యకు గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉంది. రిమ్స్ మార్చురీలో మహిళ మృతదేహం కడప అర్బన్ : కడప నగరంలోని ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి (రిమ్స్)లో ఈనెల 27వ తేదీన గుర్తుతెలియని మహిళ (55) అనారోగ్యంతో చేరింది. ఆసుపత్రిలో చేరిన కొంతసేపటికి చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందింది. ఆమె ఆచూకీ తెలిసిన వారు తగిన ఆధారాలతో తమను సంప్రదించాలనీ రిమ్స్ అధికారులు కోరారు. టీటీడీ మాజీ సభ్యులు నవనీశ్వర్రెడ్డి మృతికడప కార్పొరేషన్ : తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం మాజీ సభ్యులు ముండ్ల నవనీశ్వర్రెడ్డి(85) మంగళవారం రాత్రి కన్నుమూశారు. కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో ఉన్న ఆయన చెన్నూరు మండలం ముండ్లపల్లెలోని ఆయన స్వగ్రామంలో తుదిశ్వాస విడిచారు. దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర్రెడ్డికి సన్నిహితుడైన ఆయన అప్పట్లో టీటీడీ బోర్డు మెంబర్గా పనిచేశారు. బుధవారం ఆయన అంత్యక్రియలు ముండ్లపల్లెలో నిర్వహించారు. నవనీశ్వర్రెడ్డి మృతి పట్ల కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్రెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు పి. రవీంద్రనాథ్రెడ్డి, మాజీ డిప్యూటీ సీఎం అంజద్బాషా, సీఈసీ సభ్యులు కె.సురేష్ బాబు తదితరులు సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. పార్టీకి ఆయన చేసిన సేవలు వెల కట్టలేనివని కొనియాడుతూ వారి కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. విధులకు ఆటంకం కలిగిస్తున్నారని ఫిర్యాదు కడప అర్బన్ : కొండాపురం మండలంలోని వెంక య్య కాలువ గ్రామం అంగన్వాడీ కేంద్రంలోనికి ఎ ల్లాల రామకృష్ణ, సురేష్, సంజీవ్, పత్తికొండ సుబ్బరాయుడులు వచ్చి నోటికి వచ్చినట్లు మాట్లాడుతూ కార్యకర్త నందిని విధులకు ఆటంకం కలిగించడమే కాకుండా ఆమె కుటుంబాన్ని అంతమొందిస్తామని బెదిరించారని వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని బుధవారం ఎస్పీ కార్యాలయంలో వినతిపత్రం అందజేసినట్లు ఏఐటీయూసీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి కేసి.బాదుల్లా తెలిపారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుంచి కక్ష్యగట్టి విధులు నిర్వహిస్తున్న నందిని దూషిస్తూ బయటికి నెట్టివేసి కేంద్రానికి తాళం వేయడం దారుణం అన్నారు. అంగన్వాడీ కార్యకర్త ఫోన్లో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా కొండాపురం పోలీసులు వచ్చి పోయారే తప్ప చర్యలు తీసుకోలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఉరేసుకుని వ్యక్తి ఆత్మహత్యచౌడేపల్లె : చెట్టుకు ఉరేసుకుని ఓ వ్యక్తి ఆత్మహత్య చేసుకున్న సంఘటన బుధవారం చౌడేపల్లె మండలం చిన్న యల్లకుంట్ల సమీపంలోని బసమ్మ చింతతోపులో చోటు చేసుకుంది. మృతుడి కుటుంబ సభ్యుల వివరాల ప్రకారం.. కుమ్మరవీధికి చెందిన వి.గంగాధర్ (42) రెండు నెలలుగా అనారోగ్యానికి గురై పలు ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందారు. ఈ క్రమంలో మంగళవారం కడుపునొప్పి అధికం కావడంతో ఇంటి నుంచి బైక్పై వెళ్లారు. ఎంత సేపటికీ ఇంటికి తిరిగి రాకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు చుట్టు పక్కల గాలించినా ఆచూకీ తెలియరాలేదు. బుధవారం ఉదయం పుంగనూరు మార్గంలోని చిన్నయల్లకుంట్ల సమీపంలోని చింతతోపు చెట్టుకు ఉరివేసుకుని ఉండటాన్ని గమనించిన స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారమిచ్చారు.
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తేరు కదిలె.. భక్తులు మురిసెరథాన్ని లాగుతున్న భక్తులు రథంపై ఆసీనులైన శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత సౌమ్యనాథుడు, పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే ఆకేపాటి అమరనాథరెడ్డి నందలూరు : నందలూరు శ్రీ సౌమ్యనాథస్వామి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా బుధవారం ఉదయం రథోత్సవం కన్నులపండువగా జరిగింది. ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు సాయికృష్ణ, సునీల్కుమార్, పాంచరాత్ర ఆగమ పండితులు మనోజ్, పవన్, పార్థసారథి, రంగనాథాచార్యులు, వేదపారాయణం, సంతోష కృష్ణశర్మ, లావణ్య రామశర్మలు పూజలు నిర్వహించారు. రాజంపేట ఎమ్మెల్యే ఆకేపాటి అమరనాథరెడ్డి పూజల్లో పాల్గొన్నారు. అనంతరం రథాన్ని లాగి ముందుకు నడిపించారు. భక్తుల గోవింద నామస్మరణలతో మాఢవీధులు మార్మోగాయి. రథాన్ని లాగేందుకు భక్తులు పోటీపడ్డారు. రాత్రి అశ్వవాహనంపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ సౌమ్యనాథస్వామి మాఢవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనం ఇచ్చారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా ఒంటిమిట్ట సీఐ వెంకటేశ్వర్లు, ఎస్ఐ మల్లికార్జునరెడ్డి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ సూపరింటెండెంట్ హనుమంతయ్య, ఆలయ ఇన్స్పెక్టర్ దిలీప్కుమార్, తదితరులు పా ల్గొన్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా గురువారం ఉదయం చక్రస్నానం, రాత్రి ధ్వజావరోహణం, మహా పూర్ణాహుతి కార్యక్రమాలు ఉంటాయని ఆలయ ఇన్స్పెక్టర్ దిలీప్కుమార్ తెలిపారు.
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వైభవం.. కల్యాణంఒంటిమిట్ట: ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండ రామాలయంలో బుధవారం పౌర్ణమి సందర్భంగా ఉదయం 9:30 నుంచి సీతాసమేతుడైన శ్రీ కోదండ రాముడి కల్యాణం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయంలోని రాతి కల్యాణ మండపంలో సీతారాముల ఉత్సవ విగ్రహాలను ఆశీనులు చేసి, నూతన పట్టువస్త్రాలు, బంగారు ఆభరణాలు, పుష్పమాలలతో అలంకరించారు. అనంతరం అర్చకులు వీణా రాఘవాచార్యులు, వీణా మనోజ్ కుమార్లు వైభవంగా పౌర్ణమి కల్యాణం నిర్వహించారు. స్వామి వారి కల్యాణాన్ని వీక్షించేందుకులు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని భక్తులు అధిక సంఖ్యలో హాజరయ్యారు. కార్యక్రమంలో ఆలయ టీటీడీ ఇన్స్పెక్టర్ నవీన్ కుమార్, సిబ్బంది, భక్తులు పాల్గొన్నారు.
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అనుమానాస్పదస్థితిలో వివాహిత మృతిబద్వేలు అర్బన్ : పట్టణంలోని తెలుగుగంగకాలనీ రోడ్డులో మంగళవారం రాత్రి ఓ వివాహిత అనుమానాస్పదస్థితిలో మృతి చెందింది. అర్బన్ పోలీసులు తెలిపిన వివరాల మేరకు.. బి.మఠం మండలం గొడ్లవీడు గ్రామానికి చెందిన నేలటూరు హేమలత (31)ను 12 సంవత్సరాల క్రితం బి.కోడూరు మండలం ప్రభలవీడు గ్రామానికి చెందిన రఘురామిరెడ్డితో వివాహమైంది. వీరికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. రఘురామిరెడ్డి జీవనోపాధి నిమిత్తం కువైట్లో ఉంటూ 5 సంవత్సరాల క్రితం పట్టణంలోని తెలుగుగంగకాలనీలోకి నివాసాన్ని మార్చాడు. అయితే రఘురామిరెడ్డి గత కొంత కాలంగా మద్యానికి బానిసై కుటుంబాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తుండటంతో భార్యభర్తల నడుమ తరచూ గొడవలు జరుగుతుండేవి. ఈ క్రమంలో మంగళవారం రాత్రి హేమలత ఇంట్లోని ఫ్యాన్కు ఉరి వేసుకుని మృతి చెందింది. ఘటనపై మృతురాలి తండ్రి గోపాలకృష్ణారెడ్డి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు అర్బన్ ఎస్ఐ చిరంజీవి కేసు నమోదు చేసుకుని మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. వివాహిత మృతికి కుటుంబ సమస్యలే కారణమని ప్రాథమికంగా తెలుస్తున్నప్పటికీ పోస్టుమార్టం నివేదిక ఆధారంగా తదుపరి చర్యలు చేపడతామని అర్బన్ సీఐ రామకృష్ణ తెలిపారు.
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పంచాయతీల అభివృద్ధికి సమగ్ర ప్రణాళికకడప సెవెన్రోడ్స్ : జిల్లాలోని గ్రామ పంచాయతీల అభివృద్ధి కోసం సమగ్ర ప్రణాళికను రూపొందించినట్లు జిల్లా పరిషత్ సీఈఓ సి.సుబ్రమణ్యం పేర్కొన్నారు. బుధవారం జెడ్పీ ఆవరణలోని డీపీఆర్సీ భవనంలో ఉమ్మడి జిల్లాకు చెందిన డిప్యూటీ ఎంపీడీఓలు, పంచాయతీ సెక్రటరీలకు జీపీడీపీపై నిర్వహించిన ఒకరోజు వర్క్షాపు కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు. గ్రామ ప్రణాళిక రచనలో ప్రజాప్రతినిధులు, పంచాయతీ కార్యదర్శులు, ఎస్హెచ్సీ గ్రూపులు భాగస్వాములు కావాలన్నారు. గ్రామాలకు అందుబాటులో ఉన్న ఆర్థిక, మానవ, ప్రకృతి వనరులను అంచనా వేయాలన్నారు. గ్రామాల్లో తాగునీరు, రోడ్లు, విద్య, ఆరోగ్యం వంటి ప్రాథమిక వసతుల గురించి సమీక్ష నిర్వహించాలన్నారు. తయారు చేసిన ముసాయిదా ప్రణాళికలను గ్రామ సభల్లో ఆమోదించామని చెప్పారు. జీపీడీపీ కార్యక్రమంలో ఎంపీడీఓలదే కీలకపాత్ర అని పేర్కొన్నారు. మైలవరం జలశయానికి కృష్ణా జలాలు విడుదల కొండాపురం : గండికోట జలాశయం నుంచి మైలవరం జలాశయానికి 5 వేల క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేసినట్లు జీఎన్ఎస్ఎస్ అధికారి ఉమా మహేశ్వర్లు తెలిపారు. బుధవారం ఆయన మాట్లాడుతూ.. గండికోట ప్రాజెక్టు వద్ద ఒక గేటు ఎత్తి 5 వేల క్యూసెక్కుల నీటిని మైలవరం ప్రాజెక్టుకు వదిలి అక్కడి నుంచి పెన్నా నదిలోకి కృష్ణా జలాలను కేసీ కెనాల్ ద్వారా కడప కార్పొరేషన్కు తాగునీటి అవసరాల కోసం 1.50 టీఎంసీల నీటిని విడుదల చేయాలని కలెక్టర్ ఆదేశాల ఇవ్వడంతో 7,500 క్యూసెక్కులు విడుదల చేశామన్నారు. గండికోట ప్రాజెక్టు పూర్తి సామర్థ్యం 26.85 టీఎంసీలు కాగా.. ప్రస్తుతం 17.7 టీఎంసీలు నిల్వ ఉన్నట్లు చెప్పారు. మైలవరం జలాశయం నుంచి ప్రొద్దుటూరు పెన్నా పరివాహక ప్రాంతాలలో నీరు వదలడంతో భూగర్భ జలాలు పెంపొందుతాయన్నారు. నది పరివాహక గ్రామాలకు తాగునీటి అవసరాలకు ఉపయోగపడుతుందని వివరించారు.
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నిరుపేద.. ఆపై పెద్దబాధ● రెండు కిడ్నీలు పాడై మంచానికి పరిమితమైన ఇంటర్ విద్యార్థిని ● దాతల సహాయం కోసం తల్లిదండ్రుల వేడుకోలురాజంపేట టౌన్ : అందరి విద్యార్థుల్లా ఆ విద్యార్థిని తన భవిష్యత్తుపై ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకుంది. తండ్రి కార్పెంటర్ పనిచేస్తూ కష్టం మీద కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నందున తాను బాగా చదివి కుటుంబాన్ని పేదరికం నుంచి గట్టెక్కించాలనుకుంది రాజంపేట పట్టణం రామ్నగర్కు చెందిన పదాల పల్లవి. అయితే తాను ఒకటి తలిస్తే విధి మరొకటి తలిచింది. ఒక్కసారిగా ఆ విద్యార్థిని జీవితంలో అంధకారం ఆవహించింది. టెన్త్లో 520 మార్కులతో ఉత్తీర్ణులైన పల్లవి ఇంటర్ ప్రథమ సంవత్సరం చదువుతుంది. ఈనేపథ్యంలో నాలుగు నెలల క్రితం ఒకరోజు రాత్రి పల్లవి ఉన్నట్లుండి మంచం మీద నుంచి కళ్ళు తిరిగి కింద పడటంతో తల్లిదండ్రులు సులోచన, రాజబ్రహ్మం రాజంపేటలోని ప్రభుత్వ హాస్పిటల్కు తీసుకెళ్ళారు. వైద్యులు పల్లవి ఆరోగ్య పరిస్థితి చూసి పెద్ద ఆసుపత్రికి వెంటనే తీసుకెళ్ళాలని చెప్పడంతో తిరుపతిలోని ఓ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కు తీసుకెళ్ళారు. అక్కడ వైద్యులు పరీక్షలు చేసి పల్లవి రెండు కిడ్నీలు దెబ్బతిన్నాయని చెప్పారు. ఇక అప్పటి నుంచి పల్లవి ఆరోగ్యం క్రమేపి క్షీణిస్తూ ఇప్పుడు డయాలసిస్ చేయించుకుంటూ మంచానికే పరిమితమైంది. ఒకవైపు తండ్రి రెక్కాడిస్తేనే డొక్కాడని ఆ కుటుంబానికి పూటకూడా గడవని దయనీయ పరిస్థితి. మరోవైపు కన్నబిడ్డ మంచానికే పరిమితం కావడం, మెరుగైన వైద్యం చేయించే స్థోమత లేక తల్లిదండ్రుల హృదయాలు తల్లడిల్లుతున్నాయి. దాతలు సాయం కోసం.. దాతల సహాయంపైనే పల్లవి తల్లిదండ్రులు తమ బిడ్డ భవిష్యత్తుపై ఆశలు పెట్టుకున్నారు. తమ కిడ్నీలు ఇచ్చి బిడ్డను బతికించుకుందామనుకున్నా తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు దీర్ఘకాలిక వ్యాధిగ్రస్తులు. ఎవరైనా ఒక కిడ్నీ దానం చేయాలని, కిడ్నీ మార్పిడికి దాతలు ఆర్ధిక సహాయం చేయాలని వారు విన్నవించుకుంటున్నారు. ప్రభుత్వం కూడా చేయూతనివ్వాలని వారు కోరుతున్నారు. ఎవరైనా దాతలు కిడ్నీ కాని, ఆర్ధికంగా సహాయం చేయాలనుకుంటే తమ కుమారుడు గోవర్దన్ పేరు వచ్చే 7675042141 ఫోన్పే నంబర్కు చేయవచ్చని తల్లిదండ్రులు కోరుతున్నారు. మానవత్వం చాటిన షోయబ్ పల్లవి పరిస్థితిని సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలుసుకున్న తిరుపతికి చెందిన ఎంఎస్ఎస్ వెల్ఫేర్ అండ్ హెల్త్ కేర్ ట్రస్ట్ వ్యవస్థాపకులు షోయబ్ పల్లవి ఆరోగ్యం కుదుటు పడేవరకు మందులను కొనుగోలు చేయించేందుకు ముందుకు వచ్చారు. ప్రస్తుతం పల్లవికి మందులకు అవసరమయ్యే ఖర్చులకు షోయబ్ సాయం చేస్తూ మానవత్వాన్ని చాటుకున్నారు.
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రోడ్డు ప్రమాదాల నియంత్రణకు చర్యలు తీసుకోవాలి● పెండింగ్ కేసులను త్వరితగతిన పరిష్కరించాలి ● జిల్లా ఎస్పీ షెల్కే నచికేత్ విశ్వనాథ్కడప అర్బన్ : రోడ్డు ప్రమాదాలు నియంత్రించేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా ఎస్పీ షెల్కే నచికేత్ విశ్వనాథ్ పోలీస్ అధికారులను ఆదేశించారు. బుధవారం జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయంలో ప్రొద్దుటూరు, జమ్మలమడుగు సబ్ డివిజన్ల నేర సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించి ఆయన మాట్లాడారు. రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగేందుకు కారణాన్ని గుర్తించి నివారణకు చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. రాత్రిపూట హెడ్ లైట్స్ లేకుండా తిరిగే వాహనాలు, రేడియం స్టిక్కర్ లేకుండా వెళ్లే వాహనాలపై, మద్యం సేవించి వాహనాలు నడిపే వారిపై చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. ఫ్యాక్షన్ ప్రభావిత గ్రామాలపై ప్రత్యేక దష్టి సారించి గస్తీని పెంచడంతో పాటు గ్రామ సభలు, పల్లె నిద్ర, గ్రామాల సందర్శన తప్పనిసరిగా నిర్వహించాలని ఆదేశించారు. గంజాయి, డ్రగ్స్ పై ప్రత్యేక కార్యాచరణ రూపొందించి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. డ్రోన్ కెమెరాల ద్వారా గంజాయి, ఇతర మత్తు పదార్థాలు, బహిరంగ మద్యపానం చేసే వారిపై దాడులు నిర్వహించి కేసులు నమోదు చేయాలని ఆదేశించారు. చోరీలు జరగకుండా గస్తీ పెంచాలని, చోరీ కేసుల్లో సొత్తును రికవరీ చేయాలని ఆదేశించారు. పెండింగ్ కేసులను త్వరితగతిన చేధించాలని ఆదేశించారు. షాపులు, లాడ్జిలు, హోటళ్లు, వాణిజ్య సముదాయాలు, అపార్ట్ మెంట్లు తదితర జన సమ్మర్థమైన ప్రదేశాల్లో తప్పనిసరిగా సి.సి కెమెరాలు అమర్చుకుని, వాటి పనితీరుపై శ్రద్ద వహించేలా నిర్వాహకులకు అవగాహన కల్పించాలని ఎస్.పి. ఆదేశించారు. సమావేశంలో జమ్మలమడుగు డీఎస్పీ కె.వెంకటేశ్వరరావు, ప్రొద్దుటూరు, జమ్మలమడుగు సబ్ డివిజన్ లోని సీఐలు, ఎస్ఐలు పాల్గొన్నారు.
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ప్రణాళికతో జిల్లాలో నీటిని నిల్వ చేశాంమైదుకూరు : ఎల్నినో ప్రభావం చూపుతున్న పరిస్థితుల్లో ఒక ప్రణాళికతో జిల్లాలోని రిజర్వాయర్లు, పెద్ద చెరువుల్లో 55 టీఎంసీల దాకా నీటిని నిల్వ చేశామని కలెక్టర్ చెరుకూరి శ్రీధర్ అన్నారు. మైదుకూరు మండలం తిప్పిరెడ్డిపల్లె, ముదిరెడ్డిపల్లె చెరువులకు తెలుగుగంగ నుంచి నీటిని అందించేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ఎత్తిపోతుల పథకానికి బుధవారం శంకుస్థాపన చేశారు. ముదిరెడ్డిపల్లె చెరువు వద్ద ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమంలో కలెక్టర్ శ్రీధర్ మాట్లాడుతూ రాబోవు రోజులు ఆశాజనకంగా లేవన్నారు. అక్టోబర్ వరకు 40–45 శాతం తక్కువ వర్షాపాతం ఉంటుందన్నారు. జిల్లాలోని రిజర్వాయర్ల సామర్థ్యం 80 టీఎంసీలు కాగా గత ఏడాది రబీ అనంతరం జూన్ 1 నాటికి 55 టీఎంసీల నీటిని నిల్వ చేసుకున్నామని తెలిపారు. రెండు నెలలుగా జిల్లాలో వర్షాభావంతో భూగర్భ జలాల మట్టం తగ్గుతూ తాగునీటి సమస్య తలెత్తుతున్నా ఇప్పటికీ జిల్లాలో 47 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉందని కలెక్టర్ చెప్పారు. మైదుకూరు మండలంలోని తిప్పిరెడ్డిపల్లె, ముదిరెడ్డిపల్లె చెరువులకు డీఎంఎఫ్ నిధులు రూ.8.95 కోట్లతో ఎత్తిపోతుల పథకం ద్వారా నీటిని అందించనున్నుట్ట కలెక్టర్ తెలిపారు. ఈ పథకం అక్టోబర్ 20 కల్లా పూర్తి చేసి చెరువులకు నీటిని అందిస్తామన్నారు. కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్, బద్వేలు ఆర్డీఓ చంద్రమోహన్, ఇరిగేషన్ ఎస్ఈ మల్లికార్జున పాల్గొన్నారు. పాలిటెక్నిక్ కళాశాలకు మౌలిక వసతులు కల్పిస్తాం మైదుకూరులోని పాలిటెక్నిక్ కళాశాలకు అవసరమైన మౌలిక వసతులను కల్పిస్తామని కలెక్టర్ చెరుకూరి శ్రీధర్ పేర్కొన్నారు. బుధవారం ఆయన పట్టణంలోని కడప రోడ్డులో ప్రాథమిక పాఠశాల భవనాల్లో నిర్వహిస్తున్న పాలిటెక్నిక్ కళాశాలను పరిశీలించారు. కళాశాలలో ఇన్చార్జి ప్రిన్సిపాల్ పార్థసారథి, అధ్యాపకులు తదితరులు కళాశాల సమస్యలను కలెక్టర్కు వివరించారు. కలెక్టర్ స్పందించి అత్యవసరంగా తాత్కాలిక వసతులు కల్పించేందుకు పట్టణంలోని అనుకుంటలో 80 శాతం పూర్తయిన గర్ల్స్ హైస్కూల్ భవనాలను త్వరగా పూర్తి చేసి పాలిటెక్నిక్ కళాశాలను అక్కడికి మార్పించేందుకు హామీ ఇచ్చారు. మహిళల ఆరోగ్య పరిరక్షణకు సమగ్ర కార్యాచరణ కడప సెవెన్రోడ్స్ : మహిళల ఆరోగ్యం, పోషకాహారం, రక్తహీనత నివారణ, మాతా శిశు సంక్షేమం వంటి అంశాల్లో.. ప్రతి గ్రామంలో ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేలా ‘ఉమెన్ ఫస్ట్’ ప్రచార కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయాలని కలెక్టర్ డాక్టర్ శ్రీధర్ చెరుకూరి అధికారులను ఆదేశించారు. బుధవారం కలెక్టరేట్లోని తన ఛాంబర్లో జేసీ డా. నిధి మీనాతో కలిసి నిర్వహించిన జిల్లా స్థాయి సమన్వయ కమిటీ సమావేశంలో.. కలెక్టర్ వివిధ శాఖల అధికారులతో ‘ఉమెన్ ఫస్ట్’ కార్యక్రమ అమలు కార్యాచరణపై సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ మహిళల ఆరోగ్యాభివృద్ధే కుటుంబం, సమాజం, భావితరాల అభివృద్ధికి పునాదిగా నిలుస్తుందని పేర్కొంటూ వైద్య ఆరోగ్యం, ఐసీడీఎస్, విద్య, గ్రామీణాభివృద్ధి తదితర శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని సూచించారు. సమావేశంలో పలువురు ప్రొఫెసర్లు వర్చువల్ గా హాజరవ్వగా.. ఐసీడీఎస్ పీడీ రమాదేవి, డీఆర్డీఏ పీడీ రాజ్యలక్ష్మి, ఇన్చార్జి డీఎహెచ్ఓ రవిబాబు, ఏపీసీ ఎస్ఎస్ఏ అనురాధ, డీఈఓ షంశుద్దీన్, వైద్యులు, న్యూట్రిషన్ శాస్త్రవేత్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు.కలెక్టర్ చెరుకూరి శ్రీధర్
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ప్రశ్నార్థకరంగా జనరల్ బోగీల పెంపు !రాజంపేట: కేంద్రంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం రైల్వే శాఖను లాభాపేక్ష వైపు నడిపిస్తూ.. పేద, మధ్యతరగతి ప్రయాణికులకు రైలు ప్రయాణాన్ని నరకప్రాయం చేస్తోంది. ఇప్పుడు నడుస్తున్న ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్ల ఫార్మేషన్లో ఎటు చూసినా ఏసీ, స్లీపర్ కోచ్లే అధికంగా దర్శనమిస్తున్నాయి. లోకో ఇంజిన్ నుంచి అటు గార్డ్ బ్రేక్ వరకు త్రీటైర్ ఏసీ, వివిధ శ్రేణుల ఏసీ కోచ్లతోనే రైళ్లను నింపేస్తున్నారు. కానీ, సామాన్యుడు ఎక్కే జనరల్ బోగీలు మాత్రం ఒకటి లేదా రెండు మాత్రమే ఉంటున్నాయి. వాటిలోనూ మహిళల కోచ్ (లేడీస్ బోగీ) పోగా.. మిగిలిన సాధారణ ప్రయాణికులు రైలు ఎక్కాలంటే ప్లాట్ఫామ్పై ఊపిరిసెలవకుండా ఉరుకులు, పరుగులు తీయాల్సి వస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఎంతోమంది ప్రమాదాల బారిన పడి ప్రాణాలు కోల్పోతున్నా రైల్వే బోర్డులో కదలిక లేదు. కడపకు వచ్చేసరికి కాలు మోపే స్థలమే లేదు కడప జిల్లా మీదుగా వెళ్లే ఎక్స్ప్రెస్, దూర ప్రాంత రైళ్లలో జనరల్ బోగీల సంఖ్యను వీలైనంత వరకు పెంచాలని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు. అసలు రైళ్లలో జనరల్ బోగీలు ఉన్నాయా లేదా అనే అనుమానం సామాన్య ప్రయాణికులకు కలుగుతోంది. రైలు బయలుదేరే ప్రారంభ స్టేషన్ (స్టార్టింగ్ పాయింట్) నుంచే జనరల్ బోగీలు కిక్కిరిసిపోతున్నాయి. ఫలితంగా రైలు కడప జిల్లా పరిధిలోకి వచ్చేసరికి ఆ బోగీలలో కాలు పెట్టేందుకు కూడా వీల్లేని దారుణమైన దుస్థితి నెలకొంటోంది. ప్లాట్ఫామ్పై జనరల్ బోగీ ఎక్కడ వస్తుందో తెలియక, దాని జాడ కనుక్కోలేక పేద ప్రయాణికులు సామాన్లతో ఊరుకులు, పరుగులు తీయాల్సి వస్తోంది. ఇసుక వేస్తే రాలనంతగా ప్రయాణికులు ఉండటంతో చాలామంది డోర్ల వద్ద వేలాడుతూ ప్రాణాలను గుప్పిట్లో పెట్టుకుని ‘డోర్ జర్నీ’ చేస్తున్నారు. నాటి ‘నందలూరు’ వైభవం ఏది? ముంబై–చైన్నె రైలు మార్గంలో అత్యంత కీలకమైన సెంటర్ పాయింట్గా ‘నందలూరు’ రైల్వే కేంద్రాన్ని అటు బ్రిటిష్ పాలకులు నాడే గుర్తించారు. ఇక్కడ రైళ్లకు నీటిని నింపే (వాటరింగ్) సౌకర్యాన్ని పునరుద్ధరిస్తే ప్రయాణికుల నీటి కష్టాలు పూర్తిగా తీరుతాయని క్షేత్రస్థాయి రైల్వే వర్గాలే స్పష్టం చేస్తున్నాయి. చైన్నె–ముంబై మధ్య నడిచే 22157/ 22158, 22159/22160, 12163/12164 వంటి సూపర్ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లతో పాటు ఈ మార్గంలో నడిచే అన్ని రైళ్లను నందలూరు స్టేషన్లో కనీసం 15 నిమిషాల పాటు ఆపి నీళ్లు నింపితే శాశ్వత పరిష్కారం దొరుకుతుంది. ప్రస్తుతం చైన్నె, ముంబై, తిరుపతి, కాచిగూడ, విజయవాడ, గుంటూరు, హుబ్లీ తదితర ప్రాంతాలకు వెళ్లే రైళ్లలోని జనరల్ బోగీలలో నీటి సౌకర్యం లేక మరుగుదొడ్లు తీవ్ర దుర్వాసన వెదజల్లేలా కంపుకొడుతున్నాయి. మార్గమధ్యంలో వాటరింగ్ వ్యవస్థ లేకపోవడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. రైల్వే కార్పొరేట్ మాయ.. పేదవాడికి దక్కని ‘సాధారణ’ బోగీ! ఇంజిన్ వెనుక ఒకటి.. గార్డు ముందు ఒకటి.. ఎటు చూసినా ఏసీ, స్లీపర్ల హడావుడి! రైలెక్కితే ‘డోర్ జర్నీ’ ప్రాణాంతకం.. ఇసుక వేస్తే రాలనంత రద్దీతో నరకయాతన నీరుండదు.. క్లీనింగ్ ఉండదు.. ప్రధాన రైళ్లలో కంపుకొడుతున్న మరుగుదొడ్లు రైళ్లలో జనరల్ బోగీల కొరతపై ఇటీవల తిరుపతి ఎంపీ మద్దెల గురుమూర్తి లోక్సభలో గళమెత్తారు. దీనిపై కేంద్ర రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ లిఖితపూర్వకంగా స్పందిస్తూ.. గత మూడేళ్లుగా రిజర్వేషన్ లేని సాధారణ ప్రయాణికుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరుగుతోందని స్వయంగా అంగీకరించారు. రద్దీ పెరుగుతోందని రికార్డుల సాక్షిగా ఒప్పుకున్న కేంద్రం మరి వందేభారత్ లాంటి ఖరీదైన రైళ్లను తీసుకురావడానికే ప్రాధాన్యత ఇస్తూ, సామాన్యుడి రైళ్లపై ఎందుకు నిర్లక్ష్యం వహిస్తోందని మేధావి వర్గాలు మండిపడుతున్నాయి. ఇప్పటికై నా రైల్వే శాఖ కేవలం కార్పొరేట్ హంగులకే పరిమితం కాకుండా, ప్రతీ ఎక్స్ప్రెస్ రైలులో సాధారణ బోగీల సంఖ్యను తక్షణమే పెంచాలని డిమాండ్ సర్వత్రా వెల్లువెత్తుతోంది. వైఎస్సార్ జిల్లా మీదుగా చైన్నెకి నడిచే పలు ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లలో పేదవాడు ఎక్కేందుకు సరిపడా జనరల్ బోగీలు ఎక్కడా కనిపించడం లేదు. జిల్లా మీదుగా వెళ్లే అన్ని రైళ్లకు నీటి సరఫరా సక్రమంగా లేకపోవడంతో మరుగుదొడ్లు తీవ్ర దుర్వాసన వెదజల్లుతున్నాయి. కేంద్ర రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ జనరల్ బోగీలను పెంచడం కంటే వందేభారత్ లాంటి ఖరీదైన ప్రయాణాలపైనే ఎక్కువ దృష్టి సారిస్తోంది. దీనివల్ల రానురాను పేదవాడికి రైలు ప్రయాణం దూరమవుతోంది. చాలీచాలని బోగీలతో పేద, మధ్యతరగతి ప్రయాణికుల కష్టాలు దారుణంగా ఉన్నాయి. సామాన్యుల ఇబ్బందులు తీరాలంటే ప్రతి రైలులో సాధారణ బోగీల సంఖ్యను ఇంజిన్ ముందు 3, వెనుక 3 చొప్పున (మొత్తం 6) పెంచాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. – జె. కృష్ణారావు యాదవ్, వైఎస్సార్సీపీ రాజంపేట పట్టణ కన్వీనర్. కడప జిల్లా మీదుగా వెళ్లే ఎక్స్ప్రెస్, దూర ప్రాంత రైళ్లలో జనరల్ బోగీలను వీలైనంత వరకు పెంచేలా రైల్వే అధికారులు తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలి. రైలు స్టార్టింగ్ నుంచే బోగీలు కిక్కిరిసిపోవడం వల్ల మన జిల్లాకు వచ్చేసరికి కాలు పెట్టే పరిస్థితి ఉండటం లేదు. అలాగే నందలూరులో వాటరింగ్ సౌకర్యం తక్షణమే ఏర్పాటు చేయాలి. దీనివల్ల చైన్నె, ముంబై, తిరుపతి, కాచిగూడ, విజయవాడ, గుంటూరు, హుబ్లీ తదితర ప్రాంతాలకు వెళ్లే రైళ్లలో నీటి సమస్య తీరుతుంది. ఈ తీవ్రమైన సమస్యలపై ఎంపీలు వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి, పీవీ మిథున్ రెడ్డి, మేడా రఘునాథ్ రెడ్డిల దృష్టికి తీసుకెళ్లి రైల్వే బోర్డుపై ఒత్తిడి తెస్తాము. – తల్లెం భరత్ కుమార్ రెడ్డి, డీఆర్యూసీసీ సభ్యుడు.
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ఈపీఎఫ్పై విశ్వవిద్యాలయ ప్రతినిధులకు అవగాహనకడప ఎడ్యుకేషన్ : అర్హులైన ఉద్యోగులకు ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్(ఈపీఎఫ్) కట్టడం లేదనే ఫిర్యాదులు వస్తున్న నేపథ్యంలో బుధవారం కడప ఈపీఎఫ్ఓ కార్యాలయంలో ప్రాంతీయ పీఎఫ్ కమిషనర్–1 రవితేజకుమార్రెడ్డి, ప్రాంతీయ పీఎఫ్ కమిషనర్ శ్రీకాంత్రెడ్డి–2లు రాయలసీమ, నెల్లూరు జిల్లాలకు చెందిన విశ్వవిద్యాలయ ప్రతినిధులకు పీఎఫ్ గురించి అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో కడప యోగివేమన విశ్వ విద్యాలయ(కడప), విక్రమ సింహపురి విశ్వ విద్యాలయం(నెల్లూరు) అబ్థుల్ హక్ ఉర్దూ విశ్వ విద్యాలయం(కర్నూల్), కేంద్రీయ విశ్వ విద్యాలయం(అనంతపురం) ఇండియన్ ఇనిస్ట్యూషన్ ఆప్ ఇన్మర్మేషన్ టెక్నాలజీ, డిజైన్ అడ్ మ్యానిమ్యాక్చరింగ్(ఐఐఐటీడీఎం, కర్నూల్) ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ వివిధ విశ్వ విద్యాలయాలలో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులకు సంబంధించి ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ వర్తించే విషయంలో వివిధ అంశాలను వివరించారు. భారత ప్రభుత్వ కార్మిక, ఉపాధి మంత్రిత్వశాఖ పరిధిలోని ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అర్గనైజేషన్ ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న ఉద్యోగుల నమోదు పథకం పొడగించిందని దీని ద్వారా యజమానులు ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఫరిధిలోకి రాకుండా మిగిలి పోయిన ఆర్హులైన ఉద్యోగులను స్వచ్ఛందంగా ప్రకటించి నమోదు చేయడానికి మరో అవకాశం లబిచిందని తెలిపారు. ఈ ప్రచారం 2009 ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నుంచి 2026 మార్చి 31 మద్య కాలానికి వర్తింస్తుందన్నారు. ఈ పథకం 2026 ఆక్టోబర్ 31తో ముగిస్తుందన్నారు. కడప ప్రాంతీయ కార్యాలయ పరిధిలో పనిచేస్తున్న యజమానులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వివనియోగం చేసుకోవాలని తెలిపారు. అర్హులైన ఏ ఉద్యోగి సామాజిక భద్రతా వలయం వెలుపల ఉండకుండా చూసుకోవాలని విజ్ఞపి చేశారు. సంస్థల ప్రస్తుత ఈపీఎఫ్ కవరేజ్ స్థితితో సంబంధం లేకుండా ఈ పథకం అన్ని సంస్థలకు సమానంగా వర్థిస్తుందన్నారు. ఇప్పటికే ఈపీఎఫ్ఓలో నమోదైన సంస్థలతోపాటు మొదటిసారిగా చట్టం పరిధిలోకి వచ్చే కొత్త సస్థలు కూడా ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చని తెలిపారు. ఈ పథకం ప్రకారం ఒకవేళ ఉద్యోగి వేతనం నుంచి ముందుగానే మినహాయించబడకపోతే గత కాలానికి సంబంధించిన ప్రావిడెంట్ పండ్ చందాలో ఉద్యోగి వాటా మాపీ చేయబడుతుందన్నారు. యజమానులు కేవలం తమ వాటా చంద, వర్తించే వడ్డి, అ డ్మినిస్ట్రేటివ్ చార్జీలు, మరియు ఒక్కొ సంస్థకు రూ.100 నామమాత్రపు ఏకమొత్తం జరిమానా చెల్లిస్తే సరిపోతుందన్నారు. కార్యక్రమంలో పలు యూనివర్సీటీ ప్ర తినిధులు, పీఎఫ్ కార్యాలయ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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విద్యుత్ షాక్తో లైన్లపైనే పడిపోయిన లైన్మెన్● మరమ్మతు పనులు చేస్తుండగా విద్యుత్ ప్రవాహం ● సకాలంలో స్పందించిన అగ్నిమాపక సిబ్బందిప్రొద్దుటూరు క్రైం : క్షణాల్లో జరిగిన ప్రమాదం ఓ విద్యుత్ ఉద్యోగి ప్రాణాలను బలితీసుకునే పరిస్థితి తీసుకొచ్చింది. అయితే అగ్నిమాపక సిబ్బంది సమయస్ఫూర్తితో స్పందించి రక్షించడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఈ ఘటన బుధవారం సాయంత్రం ప్రొద్దుటూరు పట్టణంలోని పొట్టిపాడు రోడ్డులోని సెయింట్ జోసెఫ్ స్కూల్ సమీపంలో చోటు చేసుకుంది. ఎలక్ట్రికల్ అసిస్టెంట్ లైన్మెన్ బి.వీరయ్య బుధవారం విద్యుత్ లైన్ మరమ్మతు పనులు నిర్వహిస్తున్న సమయంలో ప్రమాదవశాత్తు విద్యుత్ షాక్కు గురయ్యారు. దీంతో ఆయన విద్యుత్ తీగలపైనే చిక్కుకుపోయి ప్రణాపాయ స్థితిలో వేలాడుతూ కనిపించారు. ఈ దృశ్యాన్ని చూసిన స్థానికులు వెంటనే అగ్నిమాపక శాఖకు సమాచారం అందించారు. అప్పటికే విద్యుత్ శాఖ అధికారులు విద్యుత్ సరఫరా నిలిపేశారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న ప్రొద్దుటూరు అగ్నిమాపక సిబ్బంది సహాయక చర్యలు ప్రారంభించారు. లాడర్ సహాయంతో విద్యుత్ తీగలపై చిక్కుకుపోయిన వీరయ్యను కిందకు దించి వెంటనే చికిత్స నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఇన్చార్జి అధికారి వీరన్న ఆధ్వర్యంలో సుదర్శన్రెడ్డి, గురుశంకర్రెడ్డి, నరేంద్రకుమార్, గురుప్రశాంత్, భాస్కర్లు విద్యుత్ స్తంభంపైకి ఎక్కి ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న అతన్ని కాపాడారు. వీరయ్య ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో కోలుకుంటున్నాడు. అతనికి భుజం, కాలుకు గాయాలయ్యాయి. ఈ ఘటనపై విద్యుత్ శాఖ అధికారులు విచారణ చేస్తున్నారు.
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నాలుగు లేన్ల రహదారులుగా అభివృద్ధి చేయండికడప కార్పొరేషన్/పులివెందుల : వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలోని మూడు జాతీయ రహదారులను అభివృద్ధి చేయాలని కడప పార్లమెంట్ సభ్యులు వైఎస్ అవినాష్రెడ్డి కోరారు. బుధవారం ఆయన ఢిల్లీలో కేంద్ర రవాణా, జాతీయ రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీని కలిసి ఈ మేరకు వినతి పత్రం సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఎంపీ మాట్లాడుతూ జిల్లాలో రేణిగుంట– ముద్దనూరు(ఎన్హెచ్–716) రహదారి కోడూరు, రాజంపేట, కడప, కమలాపురం, యర్రగుంట్ల, చిలంకూరు వంటి ఇండస్ట్రియల్, కమర్షియల్ పట్టణాలను కలుపుతుందని, రాయలసీమ థర్మల్ పవర్ ప్లాంటు, భారతి, జువారీ, ఐసీఎల్ వంటి సిమెంట్ కంపెనీలు ఈ ప్రాంతంలోనే ఉన్నాయన్నారు. ఈ రహదారిని 4 లేన్లుగా విస్తరించాలని కోరారు. అలాగే ఎన్హెచ్–716లో కడప ఇర్కానన్ సర్కిల్ నుంచి జేఎంజే సర్కిల్ వరకు ఉన్న రోడ్డను 4 లేన్లుగా మార్చాలని విన్నవించారు. కర్నూలు, అనంతపురం, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక ప్రాంతాల నుంచి ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన తిరుపతికి అనేకమంది ప్రజలు ఈ రహదారిలో ప్రయాణిస్తూ ఉంటారన్నారు. పెరిగిన వాహనాల రద్దీని దృష్టిని పెట్టుకొని వెంటనే నాలుగు లేన్ల రహదారిగా విస్తరించాలని కోరారు. కడప– రాణిపేట(ఎన్హెచ్–40)లో కడప కార్పొరేషన్న్ పరిధిలోని ఇర్కాన్సర్కిల్ నుంచి ఐటీఐ సర్కిల్ వరకు ఫుట్ పాత్ లను అభివృద్ధి చేయాలని, ఇంటర్ లాకింగ్ పేవర్ బ్లాక్స్తో పార్కింగ్, స్టార్మ్ వాటర్ డ్రైనేజీ ఏర్పాటు వంటి పనులు చేపట్టి ప్రమాదాలను నివారించే చర్యలు చేపట్టాలని కోరారు. పై మూడు ప్రతిపాదనలపైన కేంద్రమంత్రి సానుకూలంగా స్పందించి త్వరలో వీటిపై చర్యలు చేపడతామని హామీ ఇచ్చినట్లు ఎంపీ తెలిపారు. కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరికీ వైఎస్ అవినాష్రెడ్డి వినతి
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●ఈ ఏడాది ఎంటీఎస్ ఉపాధ్యాయుల కౌన్సెలింగ్...● మనో వేదనలో ఉపాధ్యాయులు ● పని పాత బడిలో... జీతం కొత్త పాఠశాలలో కడప ఎడ్యుకేషన్: పాపం ఆ అయ్యవార్లు ... అందరి లాగే వారు కూడా ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి దూర ప్రాంత పాఠశాల్లో పనిచేశారు. తర్వాత వారు కోరుకున్న ప్రాంతాలకు బదిలీ అయ్యారు. ఇక్కడి వరకు బాగానే ఉంది. బదిలీ అయిన స్థానాలకు వెళదామంటే వారిస్థానంలో పనిచేసేందుకు ఏ ఉపాధ్యాయుడు రావడం లేదు. ఇందుకు అయ్యవార్ల కొరతే ప్రధాన కారణంగా తెలుస్తోంది. దీంతో గతేడాది బదిలీ అయినా నేటికి పాత పాఠశాలల్లోనే కునారిళ్లుతున్నారు. కనీసం వ్యక్తిగత పనిపై సెలవులో వెళ్లాలంటే రెండు ప్రాంతాల ఎంఈఓల అనుమతి తీసుకోవాల్సి రావడంతో అందోళన చెందుతున్నారు. ఈ ఏడాదైనా వారిని రిలీవ్ చేస్తారనుకుంటే జిల్లా విభజన కారణంగా అది కూడా జరలేదు. దీంతో చాలామంది వయోవృద్ధులు, మహిళలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. కాసింత వయసు ఉన్నప్పుడు దూర ప్రాంతాల్లో సర్వీసు పూర్తి చేసుకుంటే వయసు మళ్లిన తరువాత దగ్గర ప్రాంతాలకు బదిలీలు కావచ్చన్న వారి ఆశలు అడియాసలుగానే మిలిగి పోతున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గతేడాది.. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2025 జూన్ నెలలో ఉపాధ్యాయుల బదిలీలు జరిగాయి. నేటికి బదిలీలు పొందిన టీచర్లు వారి స్థానాల్లో చేరకుండా పాత పాఠశాల్లోనే విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. కడప జిల్లాలో దాదాపు 142 మంది టీచర్లు రిలీవర్లు కాని కారణంతో కొత్త బడుల్లో జీతం తీసుకుంటూ పాత బడుల్లో బోధన చేస్తున్నారు. గత ఏడాది మెగా డీఎస్సీ నియమకాలు పూర్తవుతూనే వారిని కొత్త బడులకు పంపి పాత అయ్యవార్లను రిలీవ్ చేస్తుందనుకుంటే ఆచరణలో పూర్తిస్థాయిలో అమలు చేయలేక పోయింది. కొద్ది మందిని మాత్రమే రిలీవ్ చేశారు. ఆ తరువాత అకడమిక్ ఇన్స్ట్రక్టర్లను నియమించి మిగతా వారిని రిలీవ్ చేస్తామని చెప్పారు. అది కూడా పూర్థిస్థాయిలో అమలు చేయలేదు. జిల్లాలో 142 మంది అయ్యవార్లు రిలీవర్ల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. కనీసం గత ఏడాది విద్యా సంవత్సరం ముగిసే చివరి రోజైనా రిలీవ్ చేస్తారని అశతో ఎదురు చూశారు. జిల్లాల విభజన సాగుతోందని ఈ ఏడాది టీచర్ల బదిలీలు, పదోన్నతులు చేపట్టలేదు. విద్యాశాఖ కమిషన్ నిర్వహించే శుక్రవారం సమావేశాల్లో బదిలీ పొందిన ఉపాధ్యాయులను రిలీవ్ చేయాలని ఉపాధ్యాయ సంఘాలు ఎన్నిసార్లు విన్నమించినా ఫలితం లేక పోయింది. ఈ ఏడాది ఎంటీఎస్ ఉపాధ్యాయ బదిలీల కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించి రిలీవ్ కాని వారి స్థానాల్లో వీరిని నియమించి రిలీవ్ చేస్తామని చెప్పారు. అది కూడా అచరణలో అమలు కాలేదు. ఈ ఏడాది జూన్ 30 నాటికి విద్యార్థుల సంఖ్య అధారంగా ఉపాధ్యాయులను సర్దుబాటు చేసి వారిని రిలీవ్ చేస్తామన్నారు. అది కూడా అమలుకు నోచుకోలేదు. ఇప్పుడేమో అకడమిక్ ఇన్స్ట్రక్టర్లును నియమించి వారిని రీలీవ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తామని విద్యాశాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇది ఆచరణలో ఎప్పటికి అమలవుతుందో వేచి చూడాల్సిందే. ఇప్పటికై నా ప్రభుత్వం స్పందించి అకడమిక్ ఇన్స్ట్రక్టర్లను నియమించి దూర ప్రాంతాల్లో పనిచేస్తున్న మాకు న్యాయం జరిగే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు.
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పోలీసులు కొట్టారంటూ ఆత్మహత్యాయత్నంపెండ్లిమర్రి : పోలీసులు తనను అకారణంగా కొట్టారని మన స్థాపం చెందిన ఓ వ్యక్తి పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్యకు యత్నించాడు. విషయం అలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. పెండ్లిమర్రి మండలం గోపరాజుపల్లె గ్రామంలో మంగళవారం సాయంత్రం జరిగింది. స్థానికులు, కుటుంబ సభ్యుల కథనం మేరకు... వేల్పుల గోపాల్, శ్రీను, ప్రతాప్, నాగార్జనలకు, వేల్పుల గంగరాజు, గంగయ్యల మద్య భూసమస్య ఉండేంది. ఇద్దరు గొడవ పడుతున్నారని పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో పోలీసులు అక్కడి వెళ్లారు. వేల్పుల గంగరాజుకు పోలీసులు న్యాయం చేయకుండా అకారణంగా కొట్టారని మనస్థాపానికి గురై సమీపంలోని పొలాలల్లోకి వెళ్లి పురుగు మందు తాగి ఆత్మహత్యకు యత్మించాడు. కుటుంబ సభ్యులు గమనించి కడప రిమ్స్కు తరలించారు. రిమ్స్లో చికిత్స పొందుతున్నాడు. పోలీసులపై చర్యలు తీసుకోవాలని కుటుంబ సభ్యులు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ విషయంపై ఎస్ఐ తులసి నాగప్రసాద్ను వివరణ కోరగా పోలీసులు ఎవరు అతనిని కొట్టలేదని పోలీసులను బయపెట్టాడానికి ఇలా చేశాడన్నారు.
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పెళ్లి చేసుకుంటానని ప్రేమించి మోసంకడప అర్బన్: పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి ఓ యువకుడు ప్రేమించాడు.. ఇప్పుడు నిరాకరించడంతో యువతి అతని ఇంటి ముందు బైఠాయించి ఆందోళనకు దిగింది. ఈ ఘటన కడప నగరంలోని రామకృష్ణ నగర్లో మంగళవారం చోటుచేసుకుంది. బాధిత యువతి అనూష కథనం ప్రకారం వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. గత ఐదేళ్లుగా తాను, విజయ్ పరస్పరం ప్రేమించుకుంటున్నామని, పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి తనతో సన్నిహితంగా మెలిగాడని ఆమె తెలిపింది. ఇప్పుడు పెళ్లి విషయాన్ని ప్రస్తావించగానే విజయ్ ముఖం చాటేస్తూ తప్పించుకుంటున్నాడని ఆరోపించింది. అతనికి వారి తల్లిదండ్రులు వత్తాసు పలుకుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. ఈ విషయమై ఇరు కుటుంబాల పెద్దల సమక్షంలో పలుమార్లు పంచాయితీలు జరిగినప్పటికీ తనను ప్రేమించిన యువకుడు విజయ్ వైఖరిలో మార్పు రాలేదని వాపోయింది. దీంతో న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ నేరుగా ప్రియుడి ఇంటి ముందు కూర్చొని నిరసన చేపట్టింది. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో కొంతసేపు ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఈ సమాచారం అందుకున్న బ్లూ కోల్ట్స్ పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకుని యువతితో మాట్లాడారు. సమస్యపై అధికారికంగా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తే చట్టపరంగా విచారణ జరిపి తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని సూచించారు. ఈ ఘటనపై రిమ్స్ పోలీస్ స్టేషన్ సీఐ రాజగోపాల్ను వివరణ కోరగా.. ఇప్పటి వరకు ఈ వ్యవహారంపై ఎలాంటి ఫిర్యాదు అందలేదన్నారు. బాధిత యువతి పోలీస్స్టేషన్కు నేరుగా వచ్చి ఫిర్యాదు చేస్తే చట్టప్రకారం విచారణ చేపట్టి చర్యలు తీసుకుంటామని వివరించారు.
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ఎల్నినో సవాల్కు ముందస్తు వ్యూహంకడప సెవెన్రోడ్స్ : ఎల్నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొనే అవకాశాల నేపథ్యంలో వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలో రైతులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా సమగ్ర కార్యాచరణను అమలు చేస్తున్నామని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ శ్రీధర్ చెరుకూరి తెలిపారు. కావున రైతులు నిర్భయంగా శాసీ్త్రయ, సహజ సాగు పద్ధతులను అనుసరిస్తూ ప్రభుత్వ సూచనలను పాటించాలని పేర్కొన్నారు. మంగళవారం కలెక్టరేట్లోని తన ఛాంబర్లో వ్యవసాయ, ఉద్యానవన, ప్రకృతి వ్యవసాయం, పశుసంవర్ధక, సూక్ష్మ సాగునీటి యాజమాన్య శాఖల అధికారులతో నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశంలో కలెక్టర్.. ఎల్నినో ప్రభావాన్ని ఎదుర్కొనే కార్యాచరణపై విస్తృతంగా చర్చించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాతావరణ పరిస్థితులను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ జిల్లాలకు అవసరమైన మార్గదర్శకాలు జారీ చేస్తోందని, వాటి ప్రకారం జిల్లాలో ఇప్పటికే ముందస్తు చర్యలు ప్రారంభించామని తెలిపారు. రైతులు వదంతులను నమ్మకుండా వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు, వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు, కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాల నిపుణుల సూచనలను పాటించాలని సూచించారు. అనంతరం కలెక్టర్ నీటి సంరక్షణకు ప్రాధాన్యం, సహజ వ్యవసాయానికి ప్రోత్సాహం, జలధార–జలహారతి కార్యక్రమం వేగవంతం, పశుసంవర్ధక రంగానికీ రక్షణ చర్యలు, రైతులకు భరోసా తదితర అంశాలపై దిశా నిర్దేశం చేశారు. ఈ సమావేశంలో జిల్లా వ్యవసాయ శాఖ అధికారి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరరావు, ఏపీ సీఎన్ఎఫ్ డీపీఎం ప్రవీణ్ కుమార్, పశుసంవర్ధక శాఖ అధికారి శ్రీనివాసులు, ఉద్యాన శాఖ ఉపసంచాలకుడు హరిప్రసాద్, ఏపీఎంఐపీ ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ వెంకటరమణ, ఎల్డీఎం జనార్దనం, వ్యవసాయ పరిశోధన కేంద్రం ప్రధాన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ఎ.ప్రభాకర్ రెడ్డి, శాస్త్రవేత్త డా. కె.సునీల్ కుమార్, కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం కార్యక్రమ సమన్వయకర్త డా. బి.శిల్పకళ, డీఏఏటీ కేంద్రం సమన్వయకర్త డాక్టర్ ఎన్.కృష్ణప్రియతోపాటు వ్యవసాయ అనుబంధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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ఖాళీ స్థలంపై కన్నుఅధికారమే దన్ను.. ● ప్రభుత్వ జాగాలో రాత్రికి రాత్రే అక్రమ కట్టడం ● ప్రేక్షక పాత్ర వహిస్తున్న రెవెన్యూ అధికారులు ● ఫిర్యాదు చేసినా చర్యలు శూన్యం గోపవరం : మండల తహసీల్దారు కార్యాలయానికి కూతవేటు దూరంలోనే ప్రభుత్వ స్థలాన్ని ఆక్రమించి రాత్రికి రాత్రే అక్రమ కట్టడం నిర్మించారు. అయినా సంబంధిత అధికారులు ప్రేక్షక పాత్ర వహిస్తున్నారంటే పరోక్షంగా కబ్జాదారులకు సహకరిస్తున్నారని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. గోపవరం రెవెన్యూ పొలం సర్వే నంబర్ 234లో సోమశిల రిజర్వాయర్ వెనుకజలాల కింద ముంపునకు గురైన వడ్డెపాలెంకు చెందిన 170 మంది కుటుంబాలకు 1995లో పట్టాలు ఇచ్చారు. పట్టాలు పొందిన లబ్ధిదారులు కొందరు ఇళ్లు నిర్మించుకోగా మరికొందరు బేస్మట్టాలు వేసుకున్నారు. ఇంకొందరు స్థలాలను ఖాళీగా ఉంచుకున్నారు. వీరు బతుకుదెరువు కోసం వివిధ ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లారు. రోడ్డు పక్కన స్థలాల ఆక్రమణ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కొందరు టీడీపీ నాయకులు ఇదే లేఅవుట్లో ఖాళీ స్థలాలు ఉన్నాయని, రీసర్వే నిర్వహించాలని తహసీల్దారుపై ఒత్తిడి తెచ్చారు. వారి ఒత్తిడి మేరకు లబ్ధిదారులను పిలిపించి రీసర్వే నిర్వహించారు. పట్టాదారులంతా రావడంతో అక్కడ ఖాళీగా ప్రభుత్వ స్థలం లేకపోవడంతో అధికార పార్టీ నాయకులు వేసిన పాచిక పారలేదు. ఇదే లేఅవుట్కు వెళ్లే రోడ్డు పక్కనే వివిధ అవసరాల కోసం ఖాళీ స్థలాలను వదలిపెట్టారు. ఇదే అదునుగా భావించి స్థానిక నాయకుడు టీడీపీ నేతల అండతో ఆ స్థలాన్ని ఆక్రమించి అక్రమ కట్టడం నిర్మించేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ అక్రమ కట్టడాన్ని గతంలో రెవెన్యూ అధికారులు అడ్డుకున్నారు. తిరిగి సోమవారం అర్ధరాత్రి సమయంలో ఖాళీగా ఉన్న ప్రభుత్వ స్థలంలో అక్రమంగా కట్టడం నిర్మించాడంటే స్థానిక అధికారుల సహకారం లేనిదే జరగదని స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఏర్పడనున్న దారి సమస్య లేఅవుట్లో పట్టాలు పొందిన లబ్ధిదారులకు.. ఈ అక్రమ కట్టడం దారికి అడ్డుగా ఏర్పడింది. అక్రమ కట్టడం నిర్మిస్తున్న సమాచారాన్ని తహసీల్దారు జీవన్చంద్రశేఖర్ దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్లారు. అయితే సకాలంలో స్పందించి ఉంటే రాత్రికి రాత్రే ఈ అక్రమ కట్టడం నిర్మించేవారు కాదని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. బద్వేలు – గోపవరం మెయిన్ రోడ్డు పక్కనే స్థలాలకు డిమాండ్ అధికంగా ఉండటంతో ఆక్రమణదారులు కబ్జాకు పాల్పడుతున్నారన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికై నా సంబంధిత అధికారులు రాత్రికి రాత్రే నిర్మించిన అక్రమ కట్టడాన్ని తొలగించి లేఅవుట్లో పట్టాలు పొందిన లబ్ధిదారులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత సంబంధిత అధికారులపై ఉంది.
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క్రీడా పోటీల్లో భారతి విద్యార్థుల సత్తాకమలాపురం : విజయనగరంలో త్వరలో జరిగే డీఏవీ రాష్ట్ర స్థాయి అథ్లెటిక్ పోటీలకు భారతి విద్యా మందిర్ విద్యార్థులు ఎంపికై నట్లు పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ శివ్వం కిషోర్ కుమార్ తెలిపారు. మంగళవారం ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడారు. ఇటీవల విజయవాడలోని ఎన్టీటీపీఎస్ పబ్లిక్ స్కూల్లో జరిగిన డీఏవీ క్లస్టర్ గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్లో డీఏవీ భారతి విద్యార్థులు అత్యంత ప్రతిభ కనబరిచి ప్రథమ, ద్వితీయ, తృతీయ స్థానాల్లో నిలిచారని వివరించారు. వారిలో అండర్–17 బాలుర విభాగంలో పి.యశ్వంత్, షాట్పుట్లో ప్రథమ స్థానంలో నిలిచారన్నారు. అలాగే 800 మీటర్ల పరుగు పందెంలో ఆదిల్, జావలిన్త్రో, త్రిపుల్ జంప్లో ఉదయ్ ప్రథమ స్థానం సాధించారని పేర్కొన్నారు. అండర్–14 బాలుర విభాగంలో కెవి రుషి డిస్కస్త్రోలో ప్రథమ, జావలిన్ త్రోలో ద్వితీయ స్థానం పొందారని చెప్పారు. అచ్యుత్ 88 మీటర్ల, 200 మీటర్ల, ట్రిపుల్ జంప్లో ప్రథమ స్థానం కై వసం చేసుకున్నారన్నారు. అండర్–17 బాలికల విభాగంలో సాయి హర్షిత జావలిన్త్రో, ట్రిపుల్ జంప్లో ప్రథమ స్థానం, 200 మీటర్లలో ద్వితీయ స్థానం సాధించారన్నారు. తన్విత 1500 మీటర్లు పరుగు పందెంలో ప్రథమ, 400 మీటర్లలో తృతీయ స్థానంలో నిలిచిందన్నారు. మమత షాట్పుట్, డిస్కస్త్రోలో తృతీయ స్థానంలో నిలిచినట్లు చెప్పారు. అలాగే అండర్–14 బాలికల విభాగంలో బి.తేజశ్రీ డిస్కస్త్రోలో ప్రథమ, అశ్లిత జావలిన్ త్రోలో ప్రథమ, ట్రిపుల్ జంప్లో ద్వితీయ, రవిత్రేణి 400 మీటర్ల పరుగు పందెంలో తృతీయ స్థానం సాధించారని తెలిపారు. అండర్–17, అండర్–14 బాలుర చెస్ విభాగంలో కౌశిక్, రామ్ చరణ్, లోహితేశ్వ చక్రధర్, లవిత్, చేతన్, చార్వీక్, చైతన్య రన్న్ర్స్గా నిలిచారని వివరించారు. కాగా ఈ పోటీల్లో గెలుపొందిన విజేలందరూ త్వరలో విజయనగరంలో జరిగే రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొంటారని ఆయన తెలిపారు. ప్లాంట్ హెడ్ రామమూర్తి, హెచ్ఆర్ గౌరీ పరమేశ్వర రావు, ఐఆర్అండ్పీఆర్ భార్గవ్రెడ్డి తదితర ప్రతినిధుల బృందం విద్యార్థులను, ప్రిన్సిపల్, పీడీలను అభినందించారు. డీఏవీ రాష్ట్ర స్థాయి అథ్లెటిక్స్ పోటీలకు ఎంపిక
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వసతిగృహాలపై సవతిప్రేమ!హాస్టళ్ల మూసివేతకు రంగం సిద్ధంమదనపల్లె సిటీ : పేద, సామాన్య కుటుంబాల పిల్లల చదువుల కోసం వెలిసిన సంక్షేమ వసతి గృహాలు ఇప్పుడు మూతబాట పట్టాయి. విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమై ఒకటిన్నర నెల గడుస్తున్నా కనీస వసతులు కల్పించకపోగా, జిల్లాలో ఏకంగా 14 బీసీ సంక్షేమ వసతి గృహాలను మూసివేసేందుకు హడావుడిగా రంగం సిద్ధం చేశారు. ఇప్పటికే హాస్టళ్లలో చేరిన నిరుపేద విద్యార్థులు ఇప్పుడు తమ భవిష్యత్తు ఏంటో తెలియక కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు. విద్యార్థులు లేరనే సాకు.. జిల్లాలో బీసీ సంక్షేమ వసతి గృహాల్లో ఆశించిన సంఖ్యలో విద్యార్థులు లేరనే సాకు చూపిస్తూ అధికారు లు ఏకంగా 14 హాస్టళ్లను శాశ్వతంగా మూసివేసేందుకు వేగంగా అడుగులు వేస్తున్నారు. నిరుపేద విద్యార్థుల చదువులకు ఆసరాగా నిలవాల్సిన ఈ వసతి గృహాలకు తాళాలు వేయాలని చూడటంపై సర్వత్రా విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.వాస్తవానికి తంబళ్లపల్లెలోని బీసీ సంక్షేమ బాలుర వసతి గృహాన్ని గత ఏడాది నుంచే మూసి ఉంచారు. అలాగే నిమ్మనపల్లెలోని వసతి గృహాన్ని గతంలోనే మదనపల్లెకు మార్చేశారు. ఈ క్రమంలో మిగిలిన హాస్టళ్లలోని విద్యార్థులను సమీపంలోని ఇతర హాస్టళ్లలో గానీ లేదా రాయచోటిలోని మహాత్మా జ్యోతిరావుపూలే బీసీ వెల్ఫేర్ గురుకుల హాస్టల్లో గానీ చేర్పించాల్సిందిగా అధికారుల నుంచి ఇప్పటికే ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. స్థానికంగా ఉంటూ చదువుకునే పేద పిల్లలను కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న రాయచోటి పంపమనడం అధికారుల బాధ్యతారాహిత్యానికి అద్దం పడుతోందని విద్యార్థి సంఘాలు మండిపడుతున్నాయి. అధికారులు సిద్ధం చేసిన నివేదిక ప్రకారం జిల్లాలో తాళాలు పడనున్న 14 బీసీ వసతి గృహాల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి తంబళ్లపల్లె (బీసీ బాలుర వసతి గృహం) ములకలచెరువు (బీసీ బాలికల వసతి గృహం) బీ.కొత్తకోట (బీసీ బాలుర వసతి గృహం) నిమ్మనపల్లె (బీసీ బాలుర వసతి గృహం) మేడికుర్తి (బీసీ బాలుర వసతి గృహం) రైల్వే కోడూరు (బీసీ బాలుర వసతి గృహం) నందలూరు (బీసీ బాలుర వసతి గృహం) తాళ్లపాక (బీసీ బాలుర వసతి గృహం) లక్కిరెడ్డిపల్లె (బీసీ బాలికల వసతి గృహం) వగళ్ల (బీసీ బాలుర వసతి గృహం) వాల్మీకిపురం (బీసీ బాలికల వసతి గృహం) రామసముద్రం (బీసీ బాలుర వసతి గృహం) పీటీఎం (బీసీ బాలుర వసతి గృహం) వీరబల్లి (బీసీ బాలుర వసతి గృహం)
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పోలీసుల దొంగాట● గుట్టురట్టు చేసిన రికార్డులు! ● కస్టడీలో ఉంటూనే.. బయట మద్యం అమ్మాడట ● ఖాకీల అక్రమ నాటకం బట్టబయలు సాక్షి ప్రతినిధి, కడప : రాజకీయ నేతల ప్రాపకం కోసం కొందరు పోలీస్ అధికారులు తప్పుటడుగులు వేస్తున్నారు. విపక్ష పార్టీ నేతలను ఇరుకున పెట్టడమే ధ్యేయంగా అక్రమ కేసులు బనాయిస్తూ..అడ్డంగా ‘బుక్’అవుతున్నారు. సింహాద్రిపురం మండలం దిద్దెకుంట గ్రామ వైఎస్సార్సీపీ మాజీ సర్పంచ్ మల్లికార్జునరెడ్డిపై ఇటీవల కొండాపురం పీఎస్ పరిధిలో పేకాట కేసు నమోదు చేశారు. అయితే అది ప్రభావితం కాదనే దుగ్ధతో, ఆయనపై ఉన్న ప్రభుత్వ తుపాకీ (గన్) లైసెన్స్ను రద్దు చేయించడమే లక్ష్యంగా తెలుగుతమ్ముళ్లు మరో తప్పుడు కేసుకు ఎత్తుగడ వేశారు. పులివెందుల నియోజకవర్గంలో ఇప్పటికే 173 మంది గన్ లైసెన్సులు రద్దు చేయించారు. ఆ మేరకు సింహాద్రిపురం పీఎస్లో క్రైమ్ నంబర్ 59/2022 ఎన్బీడబ్ల్యూ వారెంట్ నెపంతో ఈ నెల 21వ తేదీ (21.07.2026) అర్ధరాత్రి 0.26 గంటలకే మల్లికార్జునరెడ్డి, జనార్ధన్రెడ్డి, చంద్రశేఖరరెడ్డిలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ విషయాన్ని పీఎస్ ’సెంట్రీ రిలీఫ్ బుక్’ లో నమోదు చేసి, సీఐ శాంతీలాల్ సంతకం కూడా చేశారు. అనంతరం అదే రోజు ఉదయం 9.00 గంటలకు కోర్టులో హాజరుపరిచేందుకు ఎస్కార్ట్ పోలీసులు పీసీ–2087, హెచ్జీ–513లకు అప్పగించారు. కానీ విచిత్రంగా, ఎస్కార్ట్ నిఘాలో ఉన్న మల్లికార్జునరెడ్డి.. అదే రోజు మధ్యాహ్నం 12.15 గంటలకు కొండాపురం మండలం ఎస్.తిమ్మాపురం వద్ద మద్యం బాటిళ్లతో పట్టుబడినట్లు కొండాపురం పోలీసులు క్రైమ్ నంబర్ 78/2026 కింద అక్రమ కేసు నమోదు చేసి రిమాండ్కు పంపారు. పోలీసుల కావలిలో ఉన్న వ్యక్తి బయట మద్యం అమ్ముతూ ఎలా ప్రత్యక్షమవుతాడని ప్రజాస్వామ్యవాదులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఈ మద్యం కేసులో బెయిల్ మంజూరవడంతో సోమవారం (27.07.2026) ఆయన జమ్మలమడుగు సబ్జైల్ నుంచి విడుదల కాగానే పోలీసులు మళ్లీ అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పాత ఎన్బీడబ్ల్యూ వారెంట్లో 27వ తేదీన అరెస్ట్ చూపించి రెండోసారి రిమాండ్కు తరలించారు. మరి 21వ తేదీ కోర్టుకు తీసుకెళ్లాల్సిన వ్యక్తిని 27వ తేదీ వరకు పోలీసులు ఎక్కడికి తీసుకెళ్లారనేది ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. శాఖ ప్రక్షాళన ఏదీ? జిల్లా పోలీసు శాఖలో అంతర్గతంగా జరుగుతున్న అనేక అనైతిక చర్యలు పతాక స్థాయికి చేరుకున్నాయి. గతంలో కడప వన్ టౌన్, జమ్మలమడుగు సీఐలుగా పనిచేసిన కొందరిపై లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు వచ్చాయి. మరోవైపు పులివెందుల రూరల్ సీఐ వెంకటరమణ, సింహాద్రిపురం ఎస్ఐ అనిల్కుమార్లు రూ.1.5 లక్షలు లంచం తీసుకుంటూ ఏసీబీకి రెడ్ హ్యాండెడ్గా దొరికిపోయారు. పులివెందుల పోలీసులు తప్పుడు కేసులు నమోదు చేయడంపై గతంలో హైకోర్టు సైతం తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తంచేసింది. ఇలాంటి ఘటనలు నిత్యం తెరపైకి వస్తున్నా ఉన్నతాధికారులు ప్రక్షాళన చర్యలు చేపట్టకపోవడంపై సామాన్యులకు రక్షక భట వ్యవస్థపై నమ్మకం సడలుతోంది.
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ఆర్టీపీపీ భద్రత పహారా కోసం బైక్ల వితరణఎర్రగుంట్ల : డాక్టర్ ఎంవీఆర్ రాయలసీమ థర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్టులో భద్రతలో భాగంగా పహారా కోసం యూనియన్ బ్యాంక్ ఆధ్వర్యంలో రెండు బైక్లను వితరణ చేసినట్లు ఆ బ్యాంక్ రీజనల్ మేనేజర్ ఎ.లక్ష్మీతులసి తెలిపారు. మంగళవారం ఈ రెండు నూతన బైక్లను ఆర్టీపీపీ సీఈ వాసుదేవరావు ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ రెండు బైక్లు ఆర్టీపీపీలో, కాలనీలో భద్రతా ఏర్పాట్లు మెరుగు పరిచేందుకు చాలా ఉపయోగపడుతాయని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా యూనియన్ బ్యాంక్ రీజనల్ మేనేజర్ లక్ష్మీతులసిని ఘనంగా సన్మానించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్ఈ సోమశేఖర్రెడ్డి, ఇతర ఎస్ఈలు, జీఎం, ఫ్యాక్టరీ మేనేజర్, అసిస్టెంట్ కమాండెంట్, డీఎఫ్ఓ సెక్యూరిటీ ఇన్స్పెక్టర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఉజ్వల భవిష్యత్తుకు ప్రణాళిక అవసరం కడప ఎడ్యుకేషన్ : ఉజ్వల భవిష్యత్తుకు స్పష్టమైన లక్ష్యం, ప్రణాళిక అవసరమని జిల్లా ఉపాధి అధికారి ఎ.సురేష్ కుమార్ అన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ, యోగి వేమన విశ్వవిద్యాలయ జాతీయ సేవా పథకం యూనిట్–9 సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ‘కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు, స్వయం ఉపాధి, స్టార్టప్లపై కెరీర్ అవగాహన సదస్స్ఙు మంగళవారం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య వక్తగా హాజరైన ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలతో పాటు స్వయం ఉపాధి, స్టార్టప్లు, విదేశీ ఉపాధి అవకాశాలపై విద్యార్థులకు సమగ్రంగా వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు పాల్గొన్నారు.
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● కూటమితో వైఎస్సార్ సీపీ ఢీఎస్సీఅధికారపీఠమెక్కిన క్షణం నుంచి అధికారమదమెక్కి అరాచకాలు సాగిస్తున్న ‘నారా’ద్వయంపై యువత కన్నెర్ర చేసింది. కొలువే లక్ష్యంగా.. పుస్తకాలే లోకంగా డీఎస్సీ అభ్యర్థులు చేసిన ‘ ఉద్యోగ యజ్ఞాన్ని’ భగ్నం చేసిన పాలకుల కుటిల నీతిని ఎండగట్టింది. ‘డీఎస్సీ’లో అవినీతికి ద్వారాలు తెరిచి...అక్రమార్కులకు పట్టం కట్టిన తండ్రీ కొడుకుల తీరును తూర్పారబట్టింది. యువత ఆశల రెక్కల్ని నిలువునా విరిచిన సర్కారు తీరుపై ఉద్యమించింది. నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని నినదించింది.. కాదూ..కూడదంటే తొక్కి పట్టి ‘నార’ తీస్తామంటూ హెచ్చరించింది.
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కమనీయం.. రమణీయం.. సౌమ్యనాథుని కల్యాణం!● కిటకిటలాడిన భక్తజనం ● టీటీడీ తరపున ముత్యాల తలంబ్రాల సమర్పణనందలూరు : నందలూరు క్షేత్రంలో వెలసిన శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీ సౌమ్యనాథ స్వామి కల్యాణ మహోత్సవం మంగళవారం అంగరంగ వైభవంగా సాగింది. స్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా నిర్వహించిన ఈ కమనీయ వేడుకను తిలకించేందుకు వివిధ జిల్లాల నుంచి భక్తులు భారీగా తరలిరావడంతో ఆలయం కిటకిటలాడింది. కల్యాణోత్సవం నిమిత్తం వివిధ రకాల అరుదైన పుష్పాలతో వేదికను శోభాయమానంగా ముస్తాబు చేశారు. అభిజిత్ లగ్నంలో మాంగల్యధారణ ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు సాయికృష్ణ, సునీల్కుమార్, పాంచరాత్ర ఆగమ పండితులు మనోజ్, పవన్, పార్థసారథి, రంగనాథాచార్యుల ఆధ్వర్యంలో ఉదయం స్వామి, అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం ఉత్సవమూర్తులను పెళ్లి కుమారుడు, పెళ్లి కుమార్తెలుగా సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి, మంగళవాయిద్యాల మధ్య కల్యాణ వేదికపైకి వేంచేపు చేశారు. వేద పండితులు సంతోష్ కృష్ణశర్మ, లావణ్య రామశర్మల మంత్రోచ్ఛారణలు, భక్తుల గోవింద నామస్మరణల మధ్య ఉదయం ’అభిజిత్ లగ్నం’లో స్వామివారు అమ్మవార్ల మెడలో మాంగల్యధారణ చేశారు. టీటీడీ తలంబ్రాలు.. పారిశ్రామికవేత్త అన్నదానం ఈ దివ్య కల్యాణ వేడుకకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తరఫున ఆలయ ఏఈఓ రవి విచ్చేసి, సంప్రదాయబద్ధంగా ముత్యాల తలంబ్రాలను అర్చకులకు అందజేశారు. అనంతరం ముత్యాల తలంబ్రాల క్రతువు కన్నులపండువగా సాగింది. కల్యాణానికి విచ్చేసిన వేలాది మంది భక్తులకు ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త సోమరాజు చంద్రశేఖర్ ఆధ్వర్యంలో భారీగా అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. పల్లకీ ఊరేగింపు.. గజవాహన సేవ కల్యాణ మహోత్సవం ముగిసిన తర్వాత శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత సౌమ్యనాథ స్వామిని ఆలయం ప్రదక్షిణగా పల్లకీలో వైభవంగా ఊరేగించారు. ఆ తర్వాత మాడవీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు దివ్య దర్శనమిచ్చారు. రాత్రి స్వామివారు విశేషమైన గజవాహనంపై మాడవీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులను అనుగ్రహించారు. భక్తులు స్వామివారికి కాయకర్పూరాలు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు.
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రైళ్లలో చోరీలకు పాల్పడుతున్న దొంగ అరెస్ట్కడప కోటిరెడ్డిసర్కిల్ : పలు రైళ్లలో దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న పశ్చిమగోదావరి జిల్లా నిడదవోలు రామాలయం వీధికి చెందిన పిన్నం రాజశేఖర్ను అరెస్టు చేసినట్లు తిరుపతి రైల్వే సబ్ డివిజన్ డీఎస్ఆర్పీ శ్రీనివాస ఆచారి తెలిపారు. ఆయన మంగళవారం వివరాలు వెల్లడించారు. పిన్నం రాజశేఖర్ ఈనెల 24వ తేదీన రాయలసీమ ఎక్స్ప్రెస్, జూన్ 7, 8, జూలై 21, 22 తేదీల్లో మచిలీపట్నం–ధర్మవరం ఎక్స్ప్రెస్లో ల్యాప్టాప్లు, మొబైల్ ఫోన్లు చోరీకి పాల్పడ్డాడన్నారు. ఈ దొంగతనాలపై తమ పర్యవేక్షణలో రైల్వే సీఐ సుధాకర్రెడ్డి సూచనలతో కడప ఎస్ఐ సునీల్కుమార్రెడ్డి, ఆర్ఫీఎఫ్ సీఐ కోటేశ్వరరావు, ఎర్రగుంట్ల ఆర్పీఎఫ్ ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీనివాసులు, సిబ్బంది అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేసి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉపయోగగించి నిందితుడిని మంగళవారం సాయంత్రం 6 గంటలకు కడప రైల్వేస్టేషన్ రెండవ ఫ్లాట్ఫారంపై అరెస్టు చేశామన్నారు. అతని వద్ద నుంచి రూ.5 లక్షల విలువజేసే 13 ల్యాప్టాప్లు, 6 సెల్ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగిందన్నారు. అంతేకాకుండా నిందితుడిపై రాజమండ్రి, విజయవాడ, కావలి, నెల్లూరు, గూడూరు, రేణిగుంట, తిరుపతి, చిత్తూరు రైల్వే పోలీసుస్టేషన్లలో 20 దొంగతనం కేసులు ఉన్నాయన్నారు. నిందితుడిని అరెస్టు చేయడం, చోరీ సొత్తు రికవరీలో పాల్గొన్న వారిని తిరుపతి రైల్వే సబ్ డివిజన్ అధికారి శ్రీనివాస ఆచారి అభినందించారు. ఈ సందర్బంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రయాణికులు తమ విలువైన వస్తువులను జాగ్రత్తగా సంరక్షించుకోవాలని, అపరిచిత వ్యక్తుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అనుమానాస్పద వ్యక్తులు కనిపిస్తే సమీపంలోని రైల్వే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలన్నారు.
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చెయ్యేరుకు గర్భశోకం!సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్: చెయ్యేరును పచ్చతోడేళ్లు చెరబట్టాయి. పగలు రాత్రి తేడా లేకుండా వైఎస్సార్ కడప జిల్లా రాజంపేట నియోజకవర్గం బాలరాజుపల్లె సమీపంలో విచ్చలవిడిగా ఇసుక తవ్వకాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం నదుల్లో పొక్లెయిన్లు, హిటాచీలతో తోడకూడదని ఆదేశాలున్నా లెక్క చేయడం లేదు. ప్రత్యేకంగా నదిలోకి దారి నిర్మించి టిప్పర్లతో ఇసుక తరలిస్తున్నారు. పచ్చ ముఠాలకు ఓ మైనార్టీ నాయకుడు సహకారం అందించడంతో చెయ్యేరు నుంచి తమిళనాడు, కర్నాటకకు భారీగా ఇసుక తరలిపోతోంది. వారం క్రితం సుండుపల్లె వద్ద ఇసుక టిప్పర్ ఢీకొని ఇద్దరు వ్యక్తులు మృతి చెందడంతో స్థానికులు మృతదేహాలతో రోడ్డుపై బైఠాయించి నిరసనకు దిగారు. ఘటన జరిగిన రోజు టిప్పర్లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకోగా మర్నాటి నుంచి యధావిధిగా అక్రమ రవాణా సాగిపోతోంది. బాలరాజుపల్లె నుంచి రాయచోటి రింగ్రోడ్డు, మదనపల్లె మీదుగా ఇసుక బెంగళూరుకు తరలుతుండగా.. పీలేరు మీదుగా మరికొన్ని ప్రాంతాలకు చేరవేస్తున్నారు. చెయ్యేరు పరీవాహక ప్రాంతంలో రాజంపేట నుంచి రైల్వేకోడూరు, రేణిగుంట మీదుగా తమిళనాడుకు ఇసుక తరలిపోతోంది. విచ్చలవిడిగా ఇసుక తవ్వకాల వల్ల భారీ అగాథాలు ఏర్పడటంతో భూగర్భ జలాలు ఇంకిపోతాయని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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ఏం సాధించారని ఇంటింటా ప్రచారం చేస్తున్నారు● తల్లికి వందనం పేరుతో తల్లులను వంచించారు ● వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి రాచమల్లు శివప్రసాదరెడ్డి ప్రొద్దుటూరు : రెండేళ్లలో కూటమి నేతలు చేసిన అభివృద్ధి ఏమిటో, ఇచ్చిన వాగ్దానాలు ఏమయ్యాయో పరిశీలించుకోవాలని వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి, మాజీ ఎమ్మెల్యే రాచమల్లు శివప్రసాదరెడ్డి తెలిపారు. ప్రొద్దుటూరులో ఆయన సోమవారం తన క్యాంప్ కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ హయాంలో సంక్షేమ పథకాలతో పాటు అభివృద్ధిని చూపించి గడప గడపకు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించామన్నారు. ప్రస్తుతం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పేరు మార్చి కూటమి నేతలను ఇంటింటికి వెళ్లాలని ఆర్భాటంగా ప్రకటించారన్నారు. జగన్ ప్రభుత్వంలో ఉన్న అమ్మ ఒడి పథకానికి పేరు మార్చి తల్లికి వందనం పేరుతో తల్లులందరిని వంచించారన్నారు. ఈ పథకంలోనే నాలుగు రకాలుగా తల్లులు నష్టపోయారని తెలిపారు. ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వంద రోజుల్లోనే సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తామని చెప్పి మొదటి ఏడాది అసలు ఈ పథకాన్నే అమలు చేయలేదన్నారు. రెండో ఏడాది నుంచి 80 లక్షల మందికి ఇవ్వాల్సిన ఈ పథకాన్ని 60 లక్షలకు కుదించారని తెలిపారు. అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రూ.15వేలు ఇస్తామని రూ.13వేలే ఇచ్చారన్నారు. ఈ పథకం ద్వారా రూ.5వేలు, రూ.6వేలు మాత్రమే మంజూరైన వారు కూడా ఉన్నారని తెలిపారు. ఊరూరా ఎందుకు ప్రచారం కూటమి నేతలు ఏమి సాధించారని ఊరూరా ఇంటింటికి వెళ్లాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కూటమి నేతలను ఆదేశించారో అర్థం కావడం లేదని రాచమల్లు శివప్రసాదరెడ్డి తెలిపారు. సిగ్గులేకుండా అబద్దపు హామీలు ఇచ్చి మళ్లీ ప్రజల వద్దకు ఏ మొహం పెట్టుకుని వెళుతున్నారని ప్రశ్నించారు. ఆడ బిడ్డ నిధి పథకం కింద నెలకు రూ.1500 ఇస్తామని చెప్పి ఎందుకు అమలు చేయలేదన్నారు. 2018లో ఎన్నికల ముందు పసుపు కుంకుమ ఇచ్చిన తరాహాలోనే ఈ పథకం అమలు చేస్తారేమో వేచి చూడాల్సి ఉందన్నారు. నిరుద్యోగ భృతి రూ.3వేలు కోసం నిరుద్యోగులు ఎదురుచూస్తున్నారని, వారి నుండి కూటమి నేతలకు చేదు అనుభవం ఎదరయ్యే అవకాశం ఉందన్నారు. ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ అందక విద్యార్థులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని తెలిపారు. వారిని అడ్డుకుంటే కూటమి నేతలకు ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్లో జరిగిన లాంటి సంఘటనలే పునరావృతం అయ్యే అవకాశం ఉందన్నారు. ఏడాదికి రూ.26వేలు ఇస్తామని రైతులను ప్రభుత్వం మోసం చేసిందన్నారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీలకు 50 ఏళ్లకు ఇస్తామన్న పింఛన్ పథం ఏమైందన్నారు. ప్రభుత్వం ఏర్పడి రెండేళ్లైనా ఇంత వరకు కొత్త పింఛన్ ఒక్కటి కూడా ప్రభుత్వం మంజూరు చేయలేదని రాచమల్లు శివప్రసాదరెడ్డి తెలిపారు. ఇలా ఎన్నికల ముందు ఎన్నో వాగ్దానాలనున ఇచ్చి ప్రభుత్వం అమలు చేయకపోవడంతో అడుగడుగునా ప్రజలు చొక్కా పట్టుకుని కూటమి నేతలను నిలదీసే అవకాశం ఉందన్నారు. పోటో రైటప్స్:
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శేషవాహనంపై శ్రీ సిద్దేశ్వరుడురాజంపేట: తాళ్లపాక బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా సోమ వారం శేషవాహనంపై శ్రీ సిద్దేశ్వరస్వామి పురవీధుల్లో ఊరేగారు. అలాగే ఉదయం శ్రీ చెన్నకేశవ స్వామివార్లకు పల్లకీ సేవ నిర్వహించారు. రాత్రికి శ్రీ చెన్నకేశవస్వామి సింహవాహనంపై గ్రామపురవీధుల్లో ఊరేగారు. సూర్య, చంద్రప్రభ వాహనంపై శ్రీ సౌమ్యనాథ స్వామి నందలూరు : శ్రీ సౌమ్యనాథ స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా 7వ రోజు సోమవారం ఉదయం కూర్మాలంకారంలో సూర్యప్రభ వాహనంపై మాడవీధుల్లో తిరుగుతూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. రాత్రి కృష్ణుడి అలంకారంలో చంద్రప్రభ వాహనంపై శ్రీ సౌమ్యనాధ స్వామి మాడవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. నేడు సౌమ్యనాథ స్వామి కళ్యాణం సౌమ్యనాథాలయంలో మంగళవారం ఉదయం 10 గంటల నుంచి 12 గంటలోపు శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీ సౌమ్యనాథుడు (చొక్కనాథుడు) కల్యాణోత్సవం వైభవంగా నిర్వహించనున్నారు. ఈ వేడుకను తిలకించేందుకు జిల్లా నలుమూలల నుంచి వేలాది సంఖ్యలో భక్తులు తరలిరానున్నారు. ఈ మేరకు టీటీడీ దేవస్థానం అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. తూర్పుగాలిగోపురం ద్వారా మాత్రమే భక్తులు ఆలయంలోకి ప్రవేశించేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
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మానసికంగా వేధిస్తున్నారని ఆవేదన– పీజీఆర్ఎస్లో అంధ ఉపాధ్యాయుడు ఫిర్యాదు కడప ఎడ్యుకేషన్: పొద్దుటూరులోని ఎస్వీవీ ప్రభుత్వ బాలుర ఉన్నత పాఠశాలలో స్కూల్ అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తున్న అంధ ఉపాధ్యాయుడు చిన్న పుల్లయ్య తమ పాఠశాల ఇన్చార్జి హెచ్ఎంతోపాటు మరో ఉపాధ్యాయుడు కలిసి మానసికంగా వేధిస్తున్నారని ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఈ విషయమై సోమవారం కడప పీజీఆర్ఎస్లో జిల్లా కలెక్టర్కు వారిపై ఫిర్యాదు చేశారు. పదోతరగతిలో కొందరు పిల్లలతో నా బోధన సరిగా లేదని పేపర్లో రాయించడమే కాకుండా పిల్లల తల్లితండ్రులతో ఇటీవల జరిగిన మెగా పీటీఎం సభలో అందరి సమక్షంలో నా గురించి చెడుగా చెప్పిమని ప్రొత్సహించారని,కొందరు తల్లితండ్రుల సభలో మాట్లాడారని తెలిపారు. ఈ విధంగా ఆ ఇద్దరు ఉపాధ్యాయులు అంధ ఉపాధ్యాయుడనని చూడకుండా పరోక్షంగా మానసిక వేదనకు కారణం అయ్యారని తెలిపారు. విచారణ జరిపి వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. మహిళ ఆత్మహత్య కేసులో వ్యక్తి అరెస్ట్ పులివెందుల రూరల్ : పట్టణంలోని జేఎన్టీయూ కళాశాల క్వార్టర్స్లో 2025 నవంబర్ నెలలో హైదరాబాద్కు చెందిన పర్వీన్ అనే మహిళ పులివెందులలోని తన అక్క ఇంటికి వచ్చి ఫ్యాన్ ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ కేసులో పర్వీన్ భర్త టిప్పుసుల్తాన్ను పోలీసులు సోమవారం ముద్దనూరు రోడ్డులోని గాంధీ సర్కిల్లో అదుపులోకి తీసుకుని అరెస్ట్ చేశారు. అతన్ని కోర్టుకు హాజరు పరిచి రిమాండ్కు పంపినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. చెట్టును ఢీకొన్న బైక్ : యువకుడు మృతి రాజుపాళెం : మండల కేంద్రమైన రాజుపాళెం నుంచి కొర్రపాడు గ్రామానికి వెళ్లే రహదారిలో రాజుపాళెం సబ్ స్టేషన్కు సమీపంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో జోగి వెంకట సాయి (19) అనే యువకుడు మృతి చెందాడు.. ఎస్ఐ ప్రణయ్కుమార్ రెడ్డి తెలిపిన వివరాల మేరకు.. ప్రొద్దుటూరు టౌన్లోని సున్నంబట్టి వీధికి చెందిన జోగి వెంకట సాయి, నల్లబోతుల భరత్కుమార్లు ఇద్దరు కలిసి ద్విచక్ర వాహనంలో నంద్యాల జిల్లా చాగలమర్రి నుంచి ప్రొద్దుటూరుకు వెళుతుండగా రాజుపాళెం సమీపంలో బైక్ అదుపు తప్పి చెట్టును ఢీ కొనడంతో ప్రమాదం జరిగింది.బైక్ నడుపుతున్న వెంకట సాయి తలకు బలమైన గాయాలు కావడంతో అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయాడు. వెంటనే అతన్ని చికిత్స నిమిత్తం అంబులెన్స్లో ప్రొద్దుటూరు ఆసుపత్రికి తరలించారు. మెరుగైన చికిత్స కోసం కర్నూలుకు తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యలో మృతిచెందినట్లు ఎస్ఐ తెలిపారు. భరత్ కుమార్కు గాయాలైనట్లు తెలిపారు. భరత్ కుమార్ పిర్యాదు మేరకు కేసునమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ వివరించాడు.
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సర్కారు సర్దుపోటుకడప ఎడ్యుకేషన్: ‘ప్రతి సంవత్సరం మే నెల వచ్చిందంటే చాలు.. ఉపాధ్యాయుల బదిలీలు, పదోన్నతులు వాటంతట అవే జరిగిపోవాలి’ అంటూ గతంలో ముఖ్యమంత్రి అసెంబ్లీ సాక్షిగా గొప్పగా ప్రకటించి, ప్రత్యేకంగా ఉపాధ్యాయ బది లీల చట్టాన్ని రూపొందించారు. ఆ చట్టం ప్రకారం 2025 జూన్ నెలలో బదిలీలు, పదోన్నతులు, రేషనలైజేషన్ ప్రక్రియను పూర్తి చేశారు. కానీ తీరా 2026 మే నెల వచ్చేసరికి సీన్ రివర్స్ అయింది. తాము తెచ్చిన చట్టాన్ని తామే తుంగలో తొక్కు తూ, ఈ ఏడాది బదిలీలను పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేశారు. ‘జిల్లాల విభజన’ సాకును తెరపైకి తెచ్చి చట్టాన్ని అటకెక్కించారు. కేవలం తాత్కాలిక ‘సర్దుబాటు’తో ఈ ఏడాదికి పెద్ద గండం గడిచిపోయిందన్నట్లుగా ‘మమ’ అనిపించారు. వేధిస్తున్న అయ్యవార్ల కొరత జిల్లావ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని పాఠశాలల్లో జూన్ ఆఖరి నాటికి నమోదైన విద్యార్థుల సంఖ్యను ఆధారంగా చేసుకుని అధికారులు సర్దుబాటు ప్రక్రియను ముగించారు. ముందుగా మండల స్థాయిలో, ఆ తర్వాత డివిజన్ స్థాయిలో, ఆపై జిల్లా స్థాయిలో మిగిలిన ఎస్జీటీ, స్కూల్ అసిస్టెంట్ టీచర్లను గుర్తించి అవసరమైన పాఠశాలలకు సర్దుబాటు చేశారు. మూడు అంచెలుగా ఈ తంతు ముగిసినప్పటికీ, జిల్లావ్యాప్తంగా ఇంకా 360 మంది ఉపాధ్యాయుల అవసరం ఉన్నట్లు విద్యాశాఖే అధికారికంగా గుర్తించింది. సర్దుబాటు ప్రక్రియ ముగిసి రోజులు గడుస్తున్నా.. నేటికీ ఉన్నత పాఠశాలల్లో పూర్తిస్థాయిలో ఉపాధ్యాయులను నియమించకపోవడం అధికారుల నిర్లక్ష్యానికి అద్దం పడుతోంది. కీలక సబ్జెక్టులకు తీవ్ర కొరత.. ప్రస్తుతం చాలా ఉన్నత పాఠశాలల్లో అన్ని సబ్జెక్టులకూ అరకొరగానే ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు. మరీ ముఖ్యంగా విద్యార్థుల భవిష్యత్తును నిర్ణయించే సాంఘిక శాస్త్రం, బయలాజికల్ సైన్స్ సబ్జెక్టుల ఉపాధ్యాయ పోస్టులు అత్యధిక సంఖ్యలో ఖాళీగా ఉన్నాయి. వచ్చే నెలలోనే విద్యార్థులకు ఎఫ్ఏ–1 పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్నాయి. పరీక్షలు ముంచుకొస్తున్నా హైస్కూళ్లలో కీలకమైన సబ్జెక్టులకు ఉపాధ్యాయుల కొరత వేధిస్తుండటం వల్ల విద్యాబోధన పూర్తిగా కుంటుపడింది. దీనివల్ల ఈ ఏడాది బోర్డు పరీక్షలు రాయబోయే పదవ తరగతి విద్యార్థులు తీవ్రంగా నష్టపోయే ప్రమాదం పొంచి ఉంది. పదోన్నతులకు ‘బ్రేక్’... ప్రభుత్వం సకాలంలో అంటే మే, జూన్ నెలల్లోనే అర్హత కలిగిన ఉపాధ్యాయులకు స్కూల్ అసిస్టెంట్, ప్రధానోపాధ్యాయులుగా పదోన్నతులు కల్పించి ఉంటే.. నేడు హైస్కూళ్లలో ఈ స్థాయిలో ఉపాధ్యాయుల కొరత ఉండేది కాదు. ఈ విషయమై విద్యాశాఖ కమిషనర్తో ఉపాధ్యాయ సంఘాలు పలుమార్లు చర్చలు జరిపినప్పటికీ ఎలాంటి ఫలితం లేకుండా పోయింది. దీనికి తోడు ఉపాధ్యాయులకు రావాల్సిన పాత బకాయిలు, ఇతర ఆర్థిక లావాదేవీల ఊసే ఎత్తడం లేదు. కనీసం బకాయిల సంగతి అటుంచితే, నిత్యం వేధిస్తున్న పరిపాలనాపరమైన సమస్యలనైనా పరిష్కరిస్తారా అంటే అదీ లేదు. సమస్యలు పరిష్కరించకుండా కాలయాపన చేస్తుండటంతో అయ్యవార్లలో అసంతృప్తి జ్వాలలు రగులుతున్నాయి.
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రాష్ట్రానికే స్ఫూర్తిగా ‘స్టార్టప్ కడప’కడప సెవెన్రోడ్స్ : యువతలో ఆవిష్కరణలు, పారిశ్రామిక స్ఫూర్తిని పెంపొందించి, ఉద్యోగాలు వెతికే స్థాయి నుంచి ఉద్యోగాలు సృష్టించే స్థాయికి తీసుకెళ్లే లక్ష్యంతో నిర్మిస్తున్న ‘స్టార్టప్ కడప’ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ సెంటర్ రాష్ట్రానికే ఆదర్శంగా నిలవనుందని కలెక్టర్ డాక్టర్ శ్రీధర్ చెరుకూరి తెలిపారు. సోమవారం సాయంత్రం కలెక్టరేట్లోని తన ఛాంబర్లో పి–4 విధానం ద్వారా అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో నిర్మిస్తున్న ‘స్టార్టప్ కడప’నిర్మాణ పనుల పురోగతిపై కలెక్టర్ సబ్ కలెక్టర్ హెచ్ఎస్ భావనతో కలిసి సంబంధిత అధికారులు, ఇంజనీరింగ్ విభాగం అధికారులు, కాంట్రాక్టర్లతో సమీక్ష నిర్వహించారు. అనంతరం కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ‘ప్రతి ఇంటి నుంచి ఒక స్టార్టప్’అనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యాన్ని సాకారం చేసే దిశగా జిల్లా యంత్రాంగం వినూత్నంగా ఈ కేంద్రాన్ని రూపొందిస్తోందన్నారు. యువతలో సృజనాత్మక ఆలోచనలకు ప్రోత్సాహం అందిస్తూ, కొత్త వ్యాపారాలకు మార్గనిర్దేశం చేసే కేంద్రంగా ఇది రూపుదిద్దుకుంటోందని చెప్పారు. నిర్మాణ పనులు దాదాపు పూర్త య్యాయని, ప్రస్తుతం ఫినిషింగ్ పనులు, గార్డెనింగ్, బ్యూటిఫికేషన్ కార్యక్రమాలు కొనసాగుతున్నాయని తెలిపారు. నాణ్యతలో ఎలాంటి రాజీ పడకుండా, నిర్ణీత గడువులోపు అన్ని పనులు పూర్తి చేయాలని సంబంధిత ఇంజినీరింగ్ అధికారులను కలెక్టర్ ఆదేశించారు.సమావేశంలో కడప నగర పాలక సంస్థ కమిషనర్ భవానీ ప్రసాద్, ఎస్ఈ చెన్నకేశవరెడ్డి, హౌసింగ్ పీడీ రాజారత్నం, స్టెప్ సీఈవో జోయల్ విజయ్ కుమార్, కాంట్రాక్టర్లు, ప్రాజెక్ట్ డిజైనర్లు, ఎడిపి యంగ్ ప్రొఫెషనల్స్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. జిల్లా అంతటా ‘స్మార్ట్ కిచెన్ల’ విస్తరణ జిల్లాలో కిచెన్ మేనేజర్లుగా ఎస్.హెచ్.జి. మహిళల ఆధ్వర్యంలో అమలవుతున్న స్మార్ట్ కిచెన్ వ్యవస్థ దేశానికే స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నందుకు జిల్లా యంత్రాంగం గర్వించదగ్గ విషయమని కలెక్టర్ డాక్ర్ శ్రీధర్ చెరుకూరి పేర్కొన్నారు. సోమవారం కలెక్టరేట్లోని తన ఛాంబర్ లో స్మార్ట్ కిచెన్ వ్యవస్థ ద్వారా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మధ్యాహ్న భోజన పథకం అమలు, మరింత విస్తత పరిచేలా చేపట్టిన అదనపు స్మార్ట్ కిచెన్ల నిర్మాణ పురోగతిపై.. సంబంధిత కమిటీ సభ్యులతో జిల్లా కలెక్టర్ సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ అందుతున్న సూచనలు, అభిప్రాయాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని సేవల నాణ్యతను మరింత మెరుగుపర్చాలని అధికారులకు సూచించారు. జిల్లాలో ప్రస్తుతం దశలవారీగా స్మార్ట్ కిచెన్ల విస్తరణ వేగంగా కొనసాగుతోందని కలెక్టర్ తెలిపారు. త్వరలో జిల్లాలో ప్రతిరోజూ సుమారు లక్ష మంది విద్యార్థులకు మధ్యాహ్న భోజనం అందించే మహత్తర కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించనున్నట్లు కలెక్టర్ వెల్లడించారు. సమావేశంలో స్మార్ట్ కిచెన్ నోడల్ అధికారి జోయెల్ విజయకుమార్, డీఆర్డీఏ ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ రాజ్యలక్ష్మి, ఏపీ సీఎన్ఎఫ్ డీపీఎం ప్రవీణ్ కుమార్, సమగ్ర శిక్ష అభియాన్ ఏపీసీ అనురాధ తదితరులు పాల్గొన్నారు. కలెక్టర్ డాక్టర్ శ్రీధర్ చెరుకూరి
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వ్యక్తి అదృశ్యంపై కేసునమోదుముద్దనూరు: మండలంలోని యామవరం గ్రామానికి చెందిన కొండయ్య అనే వ్యక్తి అదృశ్యమైనట్లు పోలీసులు సోమవారం కేసు నమోదు చేశారు.సీఐ నగేష్బాబు సమాచారం మేరకు 49 సంవత్సరాల కొండయ్య ఈనెల 18న ఇంటినుంచి వెళ్లాడు.ఇతను కాండ్లోపల్లె సమీపంలోని ఓ తోటలో పనిచేస్తున్నాడు. అతని గురించి కుటుంబసభ్యులు బంధువులు,స్నేహితులతో విచారించినా ఆచూకీ లభ్యంకాలేదు.కొండయ్య కూతురు భాగ్యలక్ష్మి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు సీఐ తెలిపారు. డ్రిప్ పరికరాలు ధ్వంసం మైదుకూరు : మండలంలోని తిప్పిరెడ్డిపల్లె కొత్తపల్లె వద్ద ఇరువురు రైతులకు చెందిన పసుపు తోటలో అమర్చిన డ్రిప్ పరికరాలను గుర్తు తెలియని దుండగులు ధ్వంసం చేశారు. బాధిత రైతుల్లో అందే సుబ్బారావు తెలిపిన మేరకు వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. టి.కొత్తపల్లెకు చెందిన అందే సుబ్బారావు, బండి లక్ష్మీ రమాదేవి అనే వారు తమకున్న 5.80 ఎకరాలకు కొన్నేళ్ల కిందట డ్రిప్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఏడాది ఉమ్మడిగా పసుపు పంటను సాగు చేశారు. శనివారం వైద్య పరీక్షల కోసం సుబ్బారావు చైన్నెకి వెళ్లారు. సోమవారం ఉదయం తిరిగి వచ్చి పొలం వద్దకు వెళ్లగా డ్రిప్ పరికరాలు ధ్వంసం చేసి ఉండటం గమనించారు. పొలంలో ఉన్న 8 ప్రెస్ వాల్వులను దుండగులు పగలగొట్టారు. దీంతో తమకు రూ.25వేలు నష్టం వాటిల్లిందని, పంటకు నీరు పెట్టే అవకాశం లేకుండా పోయిందని రైతు సుబ్బారావు వాపోయారు. సంఘటనపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయనున్నట్టు తెలిపారు. బీఎస్ఎన్ఎల్ కస్టమర్ సర్వీస్ సెంటర్ల నిర్వహణకు ఆహ్వానం కడప వైఎస్ఆర్ సర్కిల్: బీఎస్ఎన్ఎల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ టెలికాం సర్కిల్, విజయవాడ జనరల్ మేనేజర్ కార్యాలయం ఆధ్వర్యంలో కడప, అన్నమయ్య జిల్లాల పరిధిలోని బీఎస్ఎన్ఎల్ కస్టమర్ సర్వీస్ సెంటర్ల అపరేషన్స్, మెయింటెనెన్స్ పనులను అవుట్ సోర్సింగ్ విధానంలో నిర్వహించేందుకు ఆసక్తి వ్యక్తీకరణ (ఈఓఐ) కోం ఆన్లైన్ బిడ్లను ఆహ్వానిస్తున్నట్లు జిల్లా బీఎస్ఎన్ఎల్ ప్రిన్సిపల్ జనరల్ మేనేజర్ ముజీబ్పాషా సోమవారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. టెండర్ నోటిఫికేషన్ జులై నెలలో విడుదల కాగా బిడ్ల సమర్పణకు చివరి తేదీ ఈ నెల 30 ఉదయం 11 గంటలుగా నిర్ణయించడం జరిగిందన్నారు. ఆసక్తిగల సంస్థలు ఏజన్సీలు.. నిబంధనలు, షరతులు, ఇతర పూర్తి వివరాలను కేంద్ర ప్రభుత్వ ఈ– టెండర్ పోర్టల్లో పరిశీలించి ఆన్లైన్ ద్వారా బిడ్లను సమర్పించాలని సూచించారు. సంబంధిత వివరాల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఈ–టెండర్ పోర్టల్ను సందర్శించాలని బీఎస్ఎన్ఎల్ అధికారులు తెలిపారు. ఫిర్యాదులను నిర్ణీత గడువులోగా పరిష్కరించాలి కడప అర్బన్: జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయంలో ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కార వేదిక కార్యక్రమంలో ఎస్పీ షెల్కే నచికేత్ విశ్వనాథ్ పాల్గొని జిల్లా నలుమూలల నుంచి వచ్చిన ప్రజల నుండి వివిధ సమస్యలపై అర్జీలు స్వీకరించారు. మొత్తం 130 ఫిర్యాదులు వచ్చాయి.వీటిని పరిశీలించి చట్టపరమైన పరిమితులలో నిర్ణీత గడువులోపు పరిష్కరించాలంటూ స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. బాధితులకు న్యాయం అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. కార్యక్రమం లో అడిషనల్ ఎస్పీ (అడ్మిన్ ) కె. ప్రకాష్ బాబు, స్పెషల్ బ్రాంచ్ డి. ఎస్పీ ఎన్. సుధాకర్ , పలువురు పోలీస్ అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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దాతల సహకారం స్ఫూర్తిదాయకంకలసపాడు : ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న పేద విద్యార్థికి మేమున్నామంటూ అండగా నిలిచి వైద్యచికిత్స కోసం ఆర్థిక సహకారం అందించిన ఉపాధ్యాయులు, దాతల సహకారం స్ఫూర్తిదాయకమని ఆల్ ఇండియా ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ టీచర్స్ ఆర్గనైజేషన్ (ఏఐఎఫ్ఈటీఓ)జాతీయ కార్యదర్శి పి.రమణారెడ్డి తెలిపారు. ఎగువరామాపురం జెడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలో 6వ తరగతి చదువుతున్న సుంకరమదన్యాదవ్ ఇటీవల పాముకాటుకు గురయ్యాడు. అత్యవసర చికిత్స నిమిత్తం గిద్దలూరులోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. తండ్రి లేకపోవడంతో పాటు పేదరికం కారణంగా ఆసుపత్రి ఖర్చులు భరించలేని స్థితిని గమనించిన ఉపాధ్యాయ సంఘ నాయకుడు రమణారెడ్డి, పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు కస్తూరిశ్రీనివాసులు, కె.వి.సత్యనారాయణ, ఎస్.కమల్ వారి వంతుగా విద్యార్థికి కొంత ఆర్థిక సహాయం అందజేస్తూ సోషల్ మీడియా వేదికగా పంపిన సందేశానికి స్పందించిన పలువురు దాతలు దాతృత్వంతో అందజేసిన రూ.1,53,500లును సోమవారం ఆసుపత్రికి వెళ్లి విద్యార్థి తల్లి కాంతమ్మకు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా రమణారెడ్డి, పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు మాట్లాడుతూ ఉపాధ్యాయ, విద్యారంగ సమస్యల పరిష్కారంలోనే కాకుండా సామాజిక సేవలో సైతం ముందుంటామని చాటి చెబుతూ ఆపదలో ఉన్న విద్యార్థికి సహాయం చేసిన ఎస్టీయూ నాయకులు, కార్యకర్తలు, ఉపాధ్యాయనీ, ఉపాధ్యాయులు, ఇతర దాతలు అభినందనీయులని పేర్కొన్నారు. విద్యార్థి మదన్ త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నామన్నారు. కార్యక్రమంలో ఎస్టీయూ మార్కాపురం జిల్లా అధ్యక్షుడు టి.కె.ఎస్.ప్రసాద్, కడప జిల్లా ఆర్థిక కార్యదర్శి యు.సుబ్రహ్మణ్యం, సీనియర్ నాయకులు రాఘవరెడ్డి, జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు శేఖర్బాబు, వీరారెడ్డి, పాఠశాల ఉపాధ్యాయినీ ఉపాధ్యాయులు మణిమాల, శివ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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భారత రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలనే ఆలోచన మొదలైంది● అదే జరిగితే దేశం రెండు ముక్కలు అవుతుంది ● కేంద్ర మాజీ మంత్రి చింతామోహన్ కడప రూరల్: కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం పరిపాలనలో పూర్తిగా వైఫల్యం చెందిందని కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, మాజీ కేంద్రమంత్రి చింతామోహన్ అన్నారు. సోమవారం కడపలోని వైఎస్సార్ మెమోరియల్ ప్రెస్ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. బీజేపీ ఏలుబడిలో అన్ని వర్గాల్లో నిరాశ నిస్పృహలు అలుముకున్నాయని పేర్కొన్నారు. నిరుద్యోగ సమస్య అధికంగా ఉందన్నారు. విద్యార్హతకు తగిన విధంగా ఉద్యోగాలు లభించడం లేదని తెలిపారు. అలాగే చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ధరలు పెరిగిపోయాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. వ్యయం పెరిగింది గానీ ఆదాయం పెరగలేదన్నారు. ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేనివిధంగా డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ భారత రాజ్యాంగాన్ని రచించారని తెలిపారు. ఇప్పుడు ఆ రాజ్యాంగాన్ని మార్చడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. అదే గనుక జరిగితే దేశం రెండు ముక్కలవుతుందని హెచ్చరించారు. కాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ పై రూ 10 లక్షల కోట్ల అప్పులు ఉన్నాయని తెలిపారు. కాపు వర్గాల్లో ముఖ్యమంత్రి కావాలనే కాంక్ష ఉందని, టీడీపీలో కాపులు ఎన్నటికీ ముఖ్యమంత్రి కాలేరని తెలిపారు.
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ప్రమాదంలో వ్యక్తికి తీవ్రగాయాలుముద్దనూరు: నిర్మాణంలో వున్న ముద్దనూరు–పులివెందుల జాతీయ రహదారిలో సోమవారం బైక్పై ప్రయాణిస్తున్న వ్యక్తికి తీవ్ర గాయా లయ్యాయి.చిన్నదుద్యాల గ్రామ సమీపంలోజరిగిన ఈ ప్రమాదంలో ఆధార్కార్డు ఆధారంగా పులివెందులకుచెందిన సుబ్బరాయుడు అనే వ్యక్తి ప్రమాదానికి గురైనట్లు స్థానికులు 108కి సమాచారం ఇచ్చారు.సుబ్బరాయుడు రహదారి పక్కనే పడిపోయివుండడంతో అతనిని 108లో ప్రొద్దుటూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉంది. కారు ఢీకొని.. మైదుకూరు : మైదుకూరు శివారులో సోమవారం మధ్యాహ్నం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఖాజీపేట మండలం ముత్తులూరుపాడు గ్రామానికి చెందిన డి.ఓబులేసు అనే వ్యక్తి గాయపడ్డాడు. ఓబులేసు బైక్పై వస్తుండగా స్థానిక బాలశివయోగి డిగ్రీ కాలేజీ సమీపంలో ఎదురుగా వస్తున్న కారు ఢీకొనడంతో అతనికి గాయాలయ్యాయి. చికిత్స కోసం మైదుకూరు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రాథమిక చికిత్స అనంతరం అతన్ని ప్రొద్దుటూరు ప్రభుత్వాస్పత్రికి రెఫర్ చేశారు. ఆ గ్రామాలకు విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం ఒంటిమిట్ట: మండల పరిధిలోని మంటపంపల్లి ఫీడర్ పరిధిలోని 5 గ్రామాలకు మంగళవారం నుంచి 10 రోజుల పాటు విద్యుత్ అంతరాయం ఉంటుందని ఒంటిమిట్ట విద్యుత్ శాఖ ఏఈ సి. జయకేశవరెడ్డి సోమవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. డిస్టిబ్యుషన్ సెక్టార్ స్కీం పనుల్లో భాగంగా నరవకాటిపల్లి, సాలాబాదు ఫీడర్ పరిధిలోని నరవకాటిపల్లి, బోగేపల్లి, చెర్లోపల్లి, నడింపల్లి, పోలిబుచ్చయ్యగారిపల్లి గ్రామాలకు 10 రోజుల పాటు ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5:30 గంటల వరకు విద్యుత్ అంతరాయం ఉంటుందన్నారు. అలాగే వ్యవసాయ సంబంధిత 3–ఫేజ్ విద్యుత్ సరఫరా అందించడంలో ఉదయం 4 నుంచి 10 గంటల వరకు, రాత్రి 9 నుంచి 12 గంటల వరకు మార్పులు చేసినట్లు తెలిపారు. ప్రజలు గమనించి విద్యుత్ శాఖ కు సహకరించాలని ఆయన కోరారు.
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అక్రమ కేసులు ఎత్తివేసే వరకు పోరాటాలుకడప వైఎస్ఆర్ సర్కిల్: కేంద్ర విద్యా శాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రదాన్ రాజీనామా చేయడం జెన్ – జీ యు వ విజయమని, చరిత్రలో నిలిచిచిపోయే చారిత్మక ఘ ట్టం ఈ పోరాటం ,ఈ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న విద్యార్థులకు అభినందనలు అని సీపీఐ జిల్లా కార్యదర్శి జి.చంద్ర పేర్కొన్నారు. సోమవారం నగరంలోని అంబేడ్కర్ సర్కిల్లో ఢిల్లీలో విద్యార్థులపై బనాయించిన అక్రమ కేసులు ఎత్తివేయాలని కోరుతూ అందోళన చేపట్టారు. ఈ సందర్బంగా ఆయన మాట్లాడుతూ దేశ వ్యాప్తంగా పట్టుదలతో,మొక్కవోని దీక్షతో పోరాడిన ఫలితంగానే కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద ప్రదాన్ రాజీనామా చేయాల్సి వచ్చిందని, ఇది విద్య మాఫియాపై యువతరం సాధించిన విజయంగా పేర్కొన్నారు.. ఈ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న వారిపై అక్రమ కేసులు బనాయించడం చాలా బాధాకరమని, వెంటనే వారిపై పెట్టిన కేసులు ఎత్తివేసి విడుదల చేయాలన్నారు. అక్రమ కేసులు ఎత్తివేసే వరకు పోరాటాలు చేస్తామని పేర్కొన్నారు. నీట్ లీక్ వల్ల ఆత్మహత్య చేసుకున్న 22 మంది విద్యార్థుల కుటుంబాలకు కోటి రూపాయలు నష్టపరిహారం కేంద్ర ప్రభుత్వం చెల్లించాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో వామపక్ష నాయకులు నాయకులు ఏం. వి సుబ్బారెడ్డి, కె.సీ బాదుల్లా, జీ.వేణుగోపాల్,జీ.ఓబులేసు, ఎన్.విజయలక్ష్మి,, మద్దిలేటి, మునేయ్య ,సావంత్ సుధాకర్,అరుణ్,రామ్మోహన్ రెడ్డి,లింగన్న ,నారాయణ ,పకీరప్ప, సుబ్బారాయుడు ,చెన్నయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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హత్య కేసులో నిందితుల అరెస్టుఎర్రగుంట్ల : ఎర్రగుంట్ల పట్టణం పరిధిలో ఈ నెల 11 న జరిగిన సంబతూరు వీరాంజనేయులు (46) హత్య కేసులో నిందితులను అరెస్టు చేసినట్లు ఎర్రగుంట్ల సీఐ విశ్వనాథరెడ్డి తెలిపారు. సోమవారం ఆయన విలేకరులకు వివరాలు వెల్లడించారు. ఎర్రగుంట్ల పట్టణంలోని నడివూరులో నివాసం ఉంటున్న సంబతూరు వీరాంజనేయులు ఇంటి వద్ద కట్టెలు కొడుతుండుగా ముగ్గురు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు మద్యం తాగి వీధిలోకి వచ్చారు. స్థానికుడు సురేష్ వీరిని ప్రశ్నించారు. వారు హిందీలో గొడవ పడుతుండగా, వీరాంజనేయులు వచ్చిన వారిని అడ్డుకున్నారు. వారి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది.ఈ గొడవలో ఒకరు కత్తితో వీరాంజనేయులు పొట్టలో పొడిచారు. తీవ్ర రక్తస్రావం జరిగింది. సురేష్ అరుపులు వేయడంతో శేఖర్ అక్కడి రాగా.. నిందితులు రాళ్లు కర్రలు విసురుతూ పారిపోయారు. గాయపడిన వీరంజనేయులు ఈ నెల 13న చికిత్స పొందుతూ కడప రిమ్స్లో మృతి చెందాడు. ఈ కేసుకు సంబంధించి ఎస్ఐ నాగమురళి ఆధ్వర్యంలో మూడు బృందాలు ఏర్పాటు చేసి గాలింపు చేశారు. ప్రత్యక్ష సాక్షుల వాంగ్మూలాలు, టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్, నేర స్థలంలో స్వాధీనం చేసుకున్న వస్తువుల ఆధారంగా ధర్యాప్తులో తాడిపత్రికి చెందిన గురు సాయి, శంకర్(బద్రి), ఒక బాల నేరస్తుడి ప్రమేయం ఉన్నట్లు బయట పడిందన్నారు. వెంటనే జమ్మలమడుగు డీఎస్పీ వేంకటేశ్వరరావు ఆదేశాల మేరకు సీఐ విశ్వనాథరెడ్డి పర్యవేక్షణలో, ఎస్ఐ నాగమురళితో మూడు బృందాలను ఏర్పాటు చేసి పట్టణంలోని ప్రొద్దుటూరు రోడ్డున ఉన్న ఎస్వీ కల్యాణ మండపం పక్కన శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి గుడి వద్ద గురుసాయి, శంకర్, ఒక బాలనేరస్తుడిని పట్టుకున్నట్ల తెలిపారు. ఆధునిక పరిజ్ఞానంతో కేసును ఛేదించిన సీఐ విశ్వనాథరెడ్డి, ఎస్ఐ నాగమురళిలను డీఎస్పీ వేంకటేశ్వరరావు అభినందించారు.
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అత్యాశే మోసగాడి అస్త్రంప్రొద్దుటూరు క్రైం : ఆశ మనిషిని ముందుకు నడిపిస్తుంది. కానీ దురాశ మాత్రం అగాధంలోకి నెడుతుంది. మార్కెట్లో 1 తులం (10 గ్రాములు) బంగారం ధర రూ. 1.40 లక్షలు పైగా పలుకుతున్న సమయంలో.. రూ. లక్షకే ఏకంగా 100 గ్రాముల బంగారం ఇస్తానంటే నమ్మడం అతని అమాయకత్వమా..? లేక దురాశనా..? సులభంగా రూ. లక్షలు సంపాదించాలనే ఆశతో ఓ వ్యక్తి మాటలు నమ్మిన ప్రొద్దుటూరుకు చెందిన రవికుమార్ చివరకు రూ. 6.50 లక్షలు కోల్పోయి పోలీసులను ఆశ్రయించాల్సి వచ్చింది. తక్కువ ధరకు బంగారం ఆశ చూపి రూ. 6.50 లక్షలు కాజేసిన మోసగాడిని వన్టౌన్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. మార్కెట్ ధర కంటే చాలా తక్కువకే బంగారం అందిస్తానని నమ్మబలికి, అసలు బంగారం స్థానంలో నకిలీ కడ్డీని అంటగట్టి భారీ మోసానికి పాల్పడిన ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. సాంకేతిక ఆధారాలతో నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు అతని వద్ద నుంచి 100 గ్రాముల నకిలీ బంగారు కడ్డీ, ఒక ల్యాప్టాప్, సెల్ఫోన్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అరెస్ట్ వివరాలను ఆదివారం ఎస్డీపీఓ కార్యాలయంలో ఏఎస్పీ విభూకృష్ణ మీడియాకు వెల్లడించారు. తిరుపతి జిల్లా పుత్తూరుకు చెందిన కన్నయ్య కొంత కాలంగా తక్కువ ధరకే బంగారు ఇప్పిస్తానంటూ పలువురిని సంప్రదిస్తూ నమ్మకం కలిగించే ప్రయత్నం చేసేవాడు. ప్రొద్దుటూరులోని వసంతపేటకు చెందిన బెల్లాల రవికుమార్ ఫొటోగ్రాఫర్గా పని చేస్తున్నాడు. అతనికి కొన్ని రోజులుగా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నాయి. తన స్నేహితుడైన దుగ్గనపల్లి ప్రసన్న కుమార్ ద్వారా రవికుమార్ కన్నయ్యను ఆశ్రయించాడు. పుత్తూరు మండలంలోని వినాకపురంలో కన్నయ్య అనే వ్యక్తి ఆయుర్వేద మందులు ఇవ్వడంతో పాటు తక్కువ ధరకే బంగారు తయారు చేసి ఇస్తుంటాడని చెప్పగా ఇరువురు కలిసి గతేడాది డిసెంబర్ 7న అక్కడికి వెళ్లారు. అతను రూ. లక్షకే 100 గ్రాముల బంగారు ఇస్తానని చెప్పగా రూ. 5 లక్షలకు బంగారు ఇవ్వమని ఆర్డర్ ఇచ్చారు. 20 నుంచి 40 రోజులకు బంగారు సిద్ధంగా ఉంచుతానని కన్నయ్య వారితో అన్నాడు. ఈ క్రమంలో కొన్ని రోజుల తర్వాత రవికుమార్ పుత్తూరుకు వెళ్లగా బంగారం పూత పూసిన కొన్ని కడ్డీలను అతనికి ఇచ్చిపంపాడు. అనుమానం కలిగిన రవికుమార్ కడ్డీల నాణ్యతను పరిశీలించుకోగా నకిలీ బంగారు కడ్డీలని నిర్ధారణ అయింది. దీంతో రవికుమార్ నకిలీ బంగారం విషయమై వెంటనే కన్నయ్యకు ఫోన్ చేసి అడుగగా రెండు నెలల సమయం ఇస్తే నిజమైన బంగారం ఇస్తానని చెప్పాడు. ఈ క్రమంలోనే అతను రవికుమార్ను బెదిరించాడు. దీంతో రవికుమార్ ప్రొద్దుటూరు వన్టౌన్ పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. ఈ మేరకు వన్టౌన్ ఎస్ఐ మధుసూదన్రెడ్డి కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు. ఈ క్రమంలోనే నిందితుడు కన్నయ్య ప్రొద్దుటూరులోని ఎర్రగుంట్ల బైపాస్రోడ్డులో గల వాసవి సర్కిల్ వద్ద ఉండగా ఆదివారం ఎస్ఐ మదుసూదన్రెడ్డి, సిబ్బందితో కలసి అరెస్ట్ చేశారు. అతని వద్ద నుంచి బంగారం కోటింగ్తో ఉన్న కడ్డీ, ల్యాప్టాప్, మొబైల్ ఫోన్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితుడిపై కేసు నమోదు చేసి రిమాండ్కు తరలించనున్నట్లు ఏఎస్పీ తెలిపారు. సమావేశంలో వన్టౌన్ సీఐ టీవీ కొండారెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ తరహా మోసాలకు సంబంధించి అతను మరెవరినైనా మోసం చేశాడా అనే కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మోసగాళ్ల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండండి మార్కెట్ ధర కంటే తక్కువకు బంగారం ఇప్పిస్తానని చెప్పే వ్యక్తులను గుడ్డిగా నమ్మి, డబ్బు ఇవ్వరాదని ఏఎస్పీ సూచించారు. బంగారం కొనుగోలు చేసే ముందు దాని స్వచ్ఛతను, తప్పనిసరిగా ధృవీకరించుకోవాలని, గుర్తింపు పొందిన నగల దుకాణాల్లోనే కొనుగోలు చేయాలన్నారు. అధిక లాభాల ఆశ, ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్ల పేరుతో జరిగే మోసాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉంటే ఇలాంటి ఘటనలను నివారించవచ్చని ఏఎస్పీ స్పష్టం చేశారు. ఈ తరహా వ్యక్తులు ఎవరైనా బజారులో కనిపిస్తే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలన్నారు. మోసపోయిన ఫొటో గ్రాఫర్ నకిలీ బంగారంతో రూ. 6.50 లక్షలు టోకరా తిరుపతి జిల్లా వాసిని అరెస్ట్ చేసిన ప్రొద్దుటూరు వన్టౌన్ పోలీసులు
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‘1100’ సేవలు వినియోగించుకోండికడప సెవెన్రోడ్స్ : ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం ప్రభుత్వం అందుబాటులో ఉంచిన ‘1100 కాల్ సెంటర్’ సేవలను జిల్లా ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని డీఆర్వో మల్లికార్జునుడు కోరారు. ఈ నెల 27వ తేదీన సోమవారం ఉదయం 10 నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు కలెక్టరేట్లోని సభాభవన్లో ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక (పీజీఆర్ఎస్) నిర్వహిస్తామని తెలిపారు. అలాగే ప్రతి సోమవారం ఉదయం 9.30 నుంచి 10 గంటల వరకు నిర్వహించే డయల్ యువర్ కలెక్టర్ కార్యక్రమంలో 08562–244437 ల్యాండ్లైన్ నంబర్కు ఫోన్ చేసి ప్రజలు తమ సమస్యలను తెలియజేయవచ్చని తెలిపారు. సేవలపై ప్రజలు స్పందించాలి కడప సెవెన్రోడ్స్ : ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక (పీజీఆర్ఎస్) ద్వారా అందుతున్న సేవలపై ప్రజలు తమ స్పందన తెలియజేయాలని కలెక్టర్ శ్రీధర్ ప్రజలను కోరారు. పీజీఆర్ఎస్ కేంద్రాలను సందర్శించే పౌరుల నుంచి అభిప్రాయాన్ని సేకరించేందుకు జిల్లా, మండల స్థాయి పీజీఆర్ఎస్ కేంద్రాలలో, వివిధ మాధ్యమాల్లో ప్రజల అభిప్రా య సేకరణకు క్యూఆర్ కోడ్ను ప్రద ర్శించాలని నిర్ణయించామన్నారు. పౌరులు పీజీఆర్ఎస్ సేవలను పొందిన వెంటనే తమ మొబైల్ ఫోన్ల ద్వారా క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేసి తమ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేయవచ్చన్నారు. అర్జీల స్థితిగతులు తెలుసుకునేందుకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1100కు ఫోన్ చేసి తెలుసుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు. ఉత్సాహంగా జిల్లా స్థాయి దివ్యాంగ జట్టు క్రికెట్ ఎంపికలు కడప వైఎస్ఆర్ సర్కిల్ : అమరావతి ఇన్ క్లూజివ్ క్రికెట్ కప్ – 2026 కోసం నిర్వహించిన జిల్లా స్థాయి దివ్యాంగ క్రికెటర్లు ఎంపికలు ఉత్సాహంగా జరిగాయి. వైఎస్ రాజారెడ్డి క్రికెట్ స్టేడి యం నెట్స్లో డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్ర సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఈ ఎంపికలు నిర్వహించారు. ఈ ఎంపికలకు ఉమ్మ డి జిల్లా నుంచి అధిక సంఖ్యలో దివ్యాంగ క్రికెట ర్లు హాజరయ్యారని డీసీఏఏ జిల్లా కన్వీనర్ మనోహర్ రాజు, సిడీసీఏడి అధ్యక్షులు రామాంజనేయులు, ఆర్గనైజర్ సుబ్బయ్య తెలిపారు. అనంతరం నెట్స్లో బ్యాటింగ్, బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్ విభాగాల్లో క్రీడాకారుల నైపుణ్యం ఆధారంగా జట్టు ఎంపిక ప్రక్రియను నిర్వహించారు.
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మీ ఒక్క సంతకం.. నా వందేళ్ల వసంతం !రాజులను చూస్తూ పెరిగాను.. వారి రాజ్యానికి కీర్తినై వెలిగాను.. కలెక్టర్ల కదలికను కళ్లారా చూశాను.. రాజ్యాంగ పాలనకు వెలుగై నిలిచాను.. ఇప్పుడు నేనే చిమ్మ చీకట్లో బిక్కుబిక్కుమంటున్నాను.. చిరు దీప కాంతుల కోసం ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నాను.. ఎన్నో ఉత్తర్వులకు సాక్షినైన నేను.. ఇప్పుడేమో ఉత్త చేతులతో మిగిలిపోయాను... చారిత్రక సంపదగా ఖ్యాతిగాంచిన నేను.. ఇప్పుడిలా మొండి గోడలుగా... చెత్త దిబ్బలుగా నిలువెల్లా ‘ఖండమై’ మిగిలాను.. నేనంటే చిరుద్యోగులకు ఇష్టం.. నా నీడే ఉపాధి గనక.. జర్నలిస్టుల ముచ్చట్లకు అప్పుడు నేనే వేదిక .. ఇప్పుడిక్కడ ముచ్చట్లు కరువై.. పురుగూపుట్ర తిరుగుతున్నాయ్.. సమస్యల మబ్బులు పట్టి.. మందుబాబుల బూతులే వినిపిస్తున్నాయ్.. ఎందరో నేతలు నా ముంగిట రాజకీయ వ్యూహాలు పదును పెడుతుంటే చూసిన రోజులు ఉన్నాయ్.. మరెందరో కలెక్టర్లు నా కళ్లెదుటే గొప్ప గొప్ప ఉత్వర్వులు ఇస్తుంటే చూసి ఆనందించిన క్షణాలూ ఉన్నాయ్.. ఆ రోజులను గుర్తుకు తెచ్చుకుంటే ఉప్పొంగిపోతాను... ఆ మరుక్షణమే ఇదిగో ఇలా నన్ను నేను చూసుకుని కుంగిపోతాను.. ఎన్నో ఉద్యమాలకు ఊపిరిపోశాను.. ఎంతోమంది నిరసనకారులకు లీడర్లయ్యేలా ఉత్సాహాన్ని నూరిపోశాను.. కష్టాల్లో ఉన్న నన్ను ‘ఊపిరి’ పోయలేరా! నన్ను కాపాడుకోవడానికి ఉద్యమమై ముందుకు రాలేరా! కడప నగర నడిబొడ్డున ఉన్నానని మురిసిపోని రోజంటూ లేదు.. నిత్యం జనసందోహాన్ని చూసి సంతోషించని క్షణమంటూ లేదు.. ఇప్పుడూ.. అక్కడే ఉన్నా.. ఎక్కడో దూరంగా విసిరేసినట్లు.. మౌనంగా! సమాజం నుంచి వెలివేసినట్లు.. దీనంగా! పాత నీరు పోవాల్సిందే.. కొత్త నీరు రావాల్సిందే.. అలాగని ఒడ్డు దాటాక ఓడ తగలేస్తామా! అప్పుడెప్పుడో .. నాకు కొత్త అందాలు పూయడానికి... మెరుగులు దిద్దడానికి నిధులేమో ఇచ్చారని తెలిసి ఆనందించాను.. పనులు చేపట్టగానే ‘పాత రోజులొస్తున్నాయని’ గాల్లో తేలిపోయాను.. కొద్ది రోజులకే పనులు ఆపేశాక... ఆపై పట్టించుకోవడం లేదని మానేశాక.. నా ఆశలు.. ఆకాంక్షలు దూది పింజల్లా గాల్లోకి ఎగిరిపోయాయి.. ఇదిగో.. బంట్రోతు మొదలు కలెక్టరు దాకా ఎందరో అధికారులకు నీడనిచ్చింది నేనే కదా... అలుపొచ్చినప్పుడు చల్లగా విశ్ర మించింది నా ఒళ్లోనే కదా! వయసు మీద పడి ‘శిథిలమవుతుంటే..’ చూస్తూ ఊరుకోవడం న్యాయమా! నిలువునా నన్ను గాయపరుస్తున్నా చూస్తుండిపోవడం ధర్మమా! అయినా ‘పాత’దంటూ కలెక్ట‘రేట్’ కడుతుంటే... కాంట్రాక్టర్తో అధికారులే కుమ్మక్కవుతుంటే.. చూస్తూ ఊరుకుంటారా..! నాకేమీ బతకాలని లేదు.. నేను మీ గత చరిత్రకు జ్ఞాపకమని గుర్తు చేస్తున్నా.. రేపటితరానికి వారసత్వ సంపదని తెలియపరుస్తున్నా...! ఓ పర్యాటక అభిమానీ నీకే.. మాటలతో.. ఉత్తుత్తి ప్రకటనలతో వద్దు.. చిత్తశుద్ధితో రా.. ఉద్యమమై రయ్..రయ్.. రా..! ఇదిగో కలెక్టరు సారూ.. మీ ఒక్క ‘సిరా’సంతకం.. నా మరో వందేళ్ల వసంతం... చేస్తారని ఆశిస్తున్నా.. – మీ పాత కలెక్టరేట్.. (కడప సెవెన్రోడ్స్)సభా భవనం వద్ద చెత్తాచెదారాలు, వ్యర్థాలు పాత కలెక్టరేట్ చాంబర్ వద్ద పేరుకుపోయిన ఇసుక, మట్టి, ఇతర వ్యర్థాలు
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ముగ్గురు యూట్యూబర్లపై కేసు నమోదుకడప అర్బన్: కడప నగరంలోని తాలూకా పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో ఓ ప్రైవేట్ స్కూల్ యాజమాన్యాన్ని బెదిరించి డబ్బులు డిమాండ్ చేసిన ముగ్గురు యూట్యూబర్లతో పాటు, మరికొందరిపై కేసు నమోదు చేసినట్లు సీఐ రాజేంద్రనాథ్ యాదవ్ తెలిపారు. ఈ కేసులో నిందితులుగా జగన్ నాయక్, ఓబయ్య, ఖదీరున్నిసా ఉన్నారు. ఈ సంఘటనపై సమగ్రంగా దర్యాప్తు చేసి బాధ్యులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని సీఐ వెల్లడించారు. మైదుకూరు : మైదుకూరులోని బద్వేలు రోడ్డులో ఆదివారం మద్యం తాగి వాహనాలు నడుపుతున్న ఐదుగురిపై అర్బన్ సీఐ కె.రమణారెడ్డి కేసు నమోదు చేశారు. బద్వేలు రోడ్డులో సాయంత్రం వాహనాల తనిఖీ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మద్యం తాగి వాహనాలు నడుపుతున్న ఐదుగురిని గుర్తించి కేసు నమోదు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ద్విచక్ర వాహనాల్లో వెళుతున్న వారికి సీఐ కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చారు. కార్యక్రమంలో అర్బన్ ఎస్ఐ కత్తి వెంకటరమణ, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. రాజంపేట : పట్టణంలోని ఆర్ఎస్రోడ్డులో ఉన్న జైన్ సూపర్ మార్కెట్లో ఆదివారం తెల్లవారుజామున గుర్తుతెలియని వ్యక్తి చోరీకి పాల్పడ్డారు. షట్టర్లాక్ కట్ చేసి, లోపలికి ప్రవేశించి క్యాస్ కౌంటర్లోని దాదాపు రూ.30 వేల నగదును అపహరించాడు. షట్టర్ ఇనుపరాడ్ తొలిగించే క్రమంలో నిందితుడి ఎడమచేతికి అద్దం తగిలి గాయపడ్డారు. దీంతో క్యాస్ కౌంటర్ ప్రాంతంలో రక్తపు మరకలున్నాయని పోలీసులు తెలిపారు. సీసీ కెమెరాలను పరిశీలించిన తర్వాత చోరీకి పాల్పడిన వ్యక్తికి 45 ఏళ్లు ఉన్నట్లు ఽనిర్ధారించుకున్నారు. క్లూస్ టీం కూడా చోరీ ప్రాంతంలో ఆధారాలు సేకరించిందని పోలీసులు తెలిపారు. ఇటీవల ఇదే సూపర్మార్కెట్లో చోరీ జరిగిందని పోలీసులు చెబుతున్నారు. కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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బహుళ పంటల సాగు లాభదాయకంకడప అగ్రికల్చర్: రైతులు ఒకే పంటపై ఆధారపడకుండా బహుళ పంటలసాగు చేపట్టడం ద్వారా లాభాలు పొందవచ్చని ప్రకృతి వ్యవసాయ జిల్లా ప్రాజెక్టు మేనేజర్ ప్రవీణ్ కుమార్ పేర్కొన్నారు. కలెక్టరేట్లో ఆదివారం రైతు మాస్టర్ ట్రైనర్లకు డీ బ్రీఫింగ్ సమావేశం జరిగింది. ముందుగా జూమ్ వీడియో కాన్పరెన్స్ ద్వారా రైతు సాధికార సంస్థ ఎగ్జిక్యూటివ్ వైఎస్ చైర్మెన్ విజయ్కుమార్ మాట్లాడుతూ ఎల్నిలో పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రతి రైతు తప్పని సరిగా ఫ్రీ మాన్సూన్ డ్రై సోయింగ్ చే పట్టాలని సూచించారు.హై రిస్క్ మోడరేట్ రిస్క్ ప్రాంతాలను గుర్తించి ఆయా ప్రాంతాలకు అనుగుణంగా కార్యాచరణ ప్రణాళికలను రూపొందించాల ని సూచించారు. అనంతరం జిల్లా ప్రాజెక్టు మేనేజర్ ప్రవీణ్కుమార్ మాట్లాడుతూ వ్యవసాయ సిబ్బంది ప్రతి రైతును చైతన్య పరిచి ఈ ఎల్నినో పరిస్థితుల్లో వాతావరణ అనుకూల వ్యవసాయ పద్ధతులను తప్పనిసరిగా అమలు చేయాలని సూచించారు. సమావేశంలో రైతు మాస్టర్ ట్రైనర్లు, ప్రకృతి వ్యవసాయ సిబ్బంది, రైతు సేవా కేంద్రాల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. ప్రకృతి వ్యవసాయ జిల్లా ప్రాజెక్టు మేనేజర్ ప్రవీణ్కుమార్
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వైభవం.. పల్లకీ ఉత్సవంరాజంపేట: పదకవితాపితామహుడు తాళ్లపాక అన్నమాచార్యుల జన్మస్థలి తాళ్లపాకలో ఆదివారం శివ, కేశవులకు పల్లకీసేవ వైభవంగా నిర్వహించారు. రాత్రికి శ్రీ చెన్నకేశవస్వామి హంహవాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. శ్రీ సిద్దేశ్వరస్వామి చంద్రప్రభవాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో ఉత్సవాలను నిర్వహిస్తున్నారు. తాళ్లపాక టెంపుల్ ఇన్స్పెక్టర్ బాలాజీ, టీటీడీ సిబ్బంది ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. శివ, కేశువుల కల్యాణానికి ఆర్జిత టికెట్లు జారీ ఈనెల 30న ఒకే వేదికపై జరిగే శివ, కేశవుల కల్యాణోత్సవంలో పాల్గొనేందుకు టీటీడీ ఆర్జిత టికెట్లను జారీ చేసినట్లు తాళ్లపాక టెంపుల్ ఇన్సెక్టర్ బాలాజీ తెలిపారు. కళ్యాణోత్సవ టికెట్ రూ.300 గా నిర్ణయించారు. వారికే కల్యాణంలో పాల్గొనే అవకాశం కలుగుతుందన్నారు. భక్తులు ముందుగానే రిజర్వేషన్ చేసుకోవచ్చునన్నారు. 27వతేదీ 11 గంటలలోపు బుకింగ్ చేసుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు.
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28న భారీ నిరసన ర్యాలీ● మాజీ డిప్యూటీ సీఎం అంజద్బాష, సీఈసీ సభ్యుడు కె.సురేష్బాబు ● విజయవంతం చేయాలని యువత, పార్టీ శ్రేణులకు పిలుపు కడప కార్పొరేషన్ : డీఎస్సీ అక్రమాలతో పాటు యువత, విద్యార్థులకు చంద్రబాబు ప్రభుత్వం చేస్తున్న మోసాన్ని నిరసిస్తూ ఈనెల 28వ తేదిన కడపలో భారీ ఎత్తున నిరసన ర్యాలీ నిర్వహించాలని మాజీ డిప్యూటీ సీఎం అంజద్బాషా, వైఎస్సార్ సీపీ సీఈసీ సభ్యుడు కె.సురేష్బాబు పిలుపునిచ్చారు. ఆదివారం సాయంత్రం అంజద్బాషా కార్యాలయంలో విద్యార్థి, యువజన విభాగ నాయకులతో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో వారు మాట్లాడుతూ నీట్ అక్రమాలపై కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రదాన్ రాజీనామా చేసినట్లుగానే రాష్ట్రంలో డీఎస్సీలో జరిగిన అక్రమాలకు బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ డిమాండ్ను ప్రధానంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలన్నారు. దీంతోపాటు రూ. 10 వేల కోట్లకుపైగా పేరుకుపోయి న ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు, నిరుద్యోగులకు రూ.3 వేల నిరుద్యోగ భృతి వంటి హామీలు నెరవేర్చకపోవడంపై నిరసన తెలియజేయాలన్నారు. నాయకులు, కార్యకర్తలతోపాటు విద్యార్థులు, డీఎస్సీ విద్యార్థులు, యువజన సంఘాలతో కలుపుకుని కార్యక్రమం నిర్వహించాలని సూచించారు. విశ్వవిద్యాలయాలు, హాస్టళ్లు, కాలేజీలలో చిన్నచిన్న గ్రూపు మీటింగ్ నిర్వహించి వాట్సాప్ గ్రూపులు, ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లు, సోషల్మీడియా ద్వారా నిరసన పిలుపు ఇవ్వాలన్నారు. కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్సీపీ యువజన విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు దేవిరెడ్డి ఆదిత్య, రాష్ట్ర కార్యదర్శి షేక్ షఫీవుల్లా, విద్యార్థి విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు సాయిదత్త, నగర అధ్యక్షుడు శివారెడ్డి, రాష్ట్ర కార్యదర్శి నాగేంద్రారెడ్డి, వలంటీర్స్ విభాగం జోనల్ అధ్యక్షుడు అఖిలేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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మాలల ఐక్యతతోనే రాజ్యాధికారంలో భాగస్వామ్యంకడప కార్పొరేషన్: ఐక్యతతోనే రాజ్యాధికారంలో భాగస్వామ్యం సాధ్యమవుతుందని మాలల సంక్షేమ ఐక్యవేదిక వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు కోట్ల గంగాధర్, మాల మహాసభ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు మల్లెల వెంకటరావు అన్నారు. ఆదివారం కడపలోని ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ భవన్లో మాలల సంక్షేమ ఐక్యవేదిక ఆధ్వర్యంలో రాయలసీమలోని మాల సంఘాల ముఖ్య నాయకుల సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా ముందుగా మల్లెల వెంకట్రావ్ మాట్లాడుతూ మాలలు ఐక్యంగా లేకపోతే దోపిడీ పార్టీల జెండాలు మోసే బానిసలుగా మారుతామని, ఆ పార్టీలకు ఓట్లు వేసే వేసే రబ్బరు స్టాంపులుగా మిగిలిపోతామని హెచ్చరించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వివిధ సంఘాలుగా ఉన్న మాలలు అందరు కూడా ఐక్యతతో మన పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం సామాజిక అభివృద్ధి కోసం ఒకే గొంతుకగా మారాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. దేశంలో మతోన్మాదం పెరిగిపోతుందని దీనిని అడ్డుకోకపోతే అంటరానితనం అస్పృశ్యతను పూర్వపు కాలంలో ఎదుర్కొన్న విధంగా మళ్లీ తీసుకొచ్చే ప్రయత్నాలను ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీ కూటమి ప్రభుత్వాలు చేస్తున్నాయన్నారు. అంబేడ్కర్ ఇచ్చిన హక్కులను, అవకాశాలను సాధించేందుకు కలిసి ముందుకు నడవాలని పిలుపునిచ్చారు. మాలల ఐక్యం కోసం మాల మహాసభను రద్దు చేసుకోవడానికి అయినా సిద్ధంగా ఉన్నానని తెలిపారు. అనంతరం కోట్ల గంగాధర్ మాట్లాడుతూ మే 25 నుంచి ప్రారంభించిన మాలల ఐక్యత యాత్రలో మాలలు ఏకం కావాలని కోరారు. ఆ దిశగా మన ప్రయాణం సాగడం కోసం మాత్రమే రాయలసీమలో మాలల ముఖ్య నాయకులు సమావేశం ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో మాల గెజిటెడ్ ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ కడప జిల్లా సెక్రెటరీ అనిల్ కుమార్, ఏపీఎస్ఆర్టీసీ సీనియర్ అసిస్టెంట్ జోష్మ, ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ నాయకులు దేవదత్తం, సుభాష్, బాల ఓబయ్య, స్వతంత్ర బాబు, వసంత్ శుభమంచి, శ్రీనివాసులు, సుబ్బరాయుడు, గుత్తి ఓబులేష్, రాజేష్ జయప్రకాష్, సంపత్ కుమార్ మాల మహాసేన, పెంచలయ్య, ముత్యాలు, సుగమంచి శ్రీనివాసులు, రాయలసీమ నాలుగు జిల్లాల నుంచి ముఖ్యమైన నాయకులు హాజరయ్యారు.
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నేడు ‘డయల్ యువర్ సీఎండీ’కడప కార్పొరేషన్ : విద్యుత్ వినియోగదారుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం సోమవారం ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:30 గంటల వరకు ‘డయల్ యువర్ సీఎండీ’కార్యక్రమాన్ని ఏపీఎస్పీడీసీఎల్ నిర్వహించనుంది. వినియోగదారులు 8977716661కు కాల్ చేసి తమ విద్యుత్ సమస్యలను సీఎండీ దృష్టికి తీసుకురావచ్చు. సర్కిల్ స్థాయిలోనూ డయల్ యువర్ ఎస్ఈ డయల్ యువర్ ఏపీఎస్పీడీసీఎల్ సీఎండీ కార్యక్రమంతో పాటు సర్కిల్ స్థాయిలో కూడా ప్రతి సోమవారం ఉదయం 8:30 నుంచి 9:30 గంటల వరకు ‘డయల్ యువర్ ఎస్ఈ’ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నారు. జిల్లాస్థాయిలో తమ విద్యుత్ సమస్యలను సూపరింటెండింగ్ ఇంజనీర్ దృష్టికి తీసుకువచ్చేందుకు వీలుగా వినియోగదారులు 08562 242457కు కాల్ చేయాలని సంబంధిత అధికారులు కోరారు. జేఎన్టీయూలో అందుబాటులోకి ఏఐ కోర్సులు కలికిరి: కలికిరి జేఎన్టీయూ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో 2026–27 విద్యా సంవత్సరం నుంచి కంప్యూటర్ సైన్స్, ఇంజినీరింగ్(ఏఐ) కోర్సు అందుబాటులోకి వచ్చినట్లు కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ వెంకటేశ్వరరావు ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఇందులో భాగంగా విద్యార్థులకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, డేటా సైన్స్, అత్యాధునిక పరిజ్ఞానం, నైపుణ్యాలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చినట్లు చెప్పారు. అలాగే ఎలక్ట్రానిక్స్, కమ్యూనికేషన్ ఇంజినీరింగ్ విభాగానికి ఉన్న డిమాండ్తో సీట్ల సంఖ్యను రెట్టింపు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. గతంలో 66 సీట్లుండగా ప్రస్తుతం వీటి సంఖ్యలో 132కు పెంచినట్లు తెలిపారు. కళాశాలల వివిధ విభాగాలకు సంబంధించి మొత్తం 528 సీట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయని, అభ్యర్థులు ఈఏపీసెట్ కౌన్సెలింగ్లో సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. రెడ్డెమ్మ ఆలయం.. భక్తజన సందోహం గుర్రంకొండ: మండలంలోని చెర్లోపల్లె గ్రామంలో వెలసిన శ్రీ రెడ్డెమ్మతల్లి ఆలయంలో ఆదివారం భక్తుల రద్దీ నెలకొంది. సంతానాన్ని ప్రసాదించే చల్లని తల్లిగా ప్రఖ్యాతిపొందిన అమ్మవారి ఆలయానికి ఉదయం నుంచే భక్తుల రాక మొదలైంది.రెడ్డెమ్మతల్లీ చల్లంగా చూడమ్మ అంటూ వేడుకున్నారు. ఆలయ పరిసరాల్లోని దిగువ తొట్లివారిపల్లెలో అమ్మవారి అర్చకుల కుటుంబీకులు పంపిణీ చేసే ఆకు పసరును సేవించి మహిళలు అమ్మవారి కోనేట్లో పవిత్ర స్నానమాచరించిచారు. తడిబట్టలతోనే అమ్మవారి ఎదుట సంతానం కోసం వరపడ్డారు. పలువురు తలనీలాలు సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకొన్నారు. భక్తులు ఆలయంలో అన్నదానాలు చేశారు.
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ఆలోచనకు పదును.. సృజనకు అదును● విద్యార్థుల ఉజ్వల భవితకు ఇన్స్పైర్ ● సెప్టెంబర్ 15 వరకు నమోదుకు గడువు కడప ఎడ్యుకేషన్ : పాఠశాల స్థాయి నుంచే పరిశోధనల పట్ల ఆసక్తి పెంచి వారిని రేపటి శాస్త్రవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యంగా నేషనల్ ఇన్నోవేషన్ పౌండేషన్, కేంద్ర ప్రభుత్వ ముఖ్య లక్ష్యం. విద్యార్థి దశ నుంచే చదువుతోపాటు సైన్స్ పట్ల ఆసక్తిని పెంచి ప్రయోగాల వైపు నడిపించాలి... వారి చిట్టి బుర్రలకు పదునుపెట్టి... కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణకు శ్రీకారం చుట్టాలి. భావి భారత శాస్త్రవేత్తలుగా తయారు చేయాలి. తద్వారా నవ భారతానికి అడుగులు పడాలనే లక్ష్యంలో భాగంగా భారత ప్రభుత్వ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ విభాగం(డీఎస్టీ) ప్రతి ఏటా పాఠశాల ఉన్నతస్థాయి విద్యార్థులకు ఇన్స్పైర్ మనాక్ పేరిట కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోంది. ఇందుకు సంబంధించి 2026–27 విద్యా సంవత్సరానికి ఇనన్స్పైర్ మనాక్ అవార్డుల నామినేషన్స్ను ఆహ్వానిస్తోంది. వైఎస్సార్ జిల్లాలోని అన్ని యాజమాన్య పాఠశాలలకు సంబంధించిన ప్రభుత్వ, జిల్లా పరిషత్తు, ఎయిడెడ్, ప్రైవేట్ ప్రాథమికోన్నత, ఉన్నత పాఠశాలల్లో ఆరు నుంచి పదో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులు ఇందుకు అర్హులు. వీరంతా తమ సైన్స్ టీచర్స్ను గైడ్గా ఏర్పాటు చేసుకుని పరిశోధనలో పాల్గొనాల్సి ఉంటుంది. ప్రతి పాఠశాల నుంచి ఐదు ప్రాజెక్టులు ఎంపిక చేస్తారు. ఎవరికి అవకాశం.. 6 నుంచి 10వ తరగతి వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులు తమ ఉపాధ్యాయుల మార్గదర్శకత్వంలో ఈ పోటీల్లో పాల్గొనవచ్చు. విద్యార్థి పేరు, తండ్రి పేరు, తరగతి నమోదు చేయాలి. విద్యార్థికి సంబంధించిన బ్యాంకు ఖాతా నంబర్, ఆధార్కార్డు నంబర్ ఎంటర్ చేయాలి. విద్యార్థి ప్రాజెక్టు సంక్షిప్తంగా.. రాత పూర్వకంగా పొందుపర్చి సంబంధిత రైటప్ ఇన్స్పైర్ మనాక్ యాప్లో నమోదు చేయాలి. ప్రాజెక్టు పేరు, శాస్త్ర సాంకేతికతకు సంబంధించిన అంశాలు ఉండేలా చూసుకోవాలి. ప్రోత్సాహకాలు... జిల్లాస్థాయిలో ప్రదర్శించిన ప్రాజెక్టుల్లో నుంచి 10 శాతం రాష్ట్రస్థాయికి పంపుతారు, రాష్ట్రస్థాయిలో ఇన్స్పైర్ ఎగ్జిబిషన్లో నుంచి కూడా 10 శాతం సెలెక్టు చేసి జాతీయస్థాయికి పంపుతారు. అత్యుత్తుమ ప్రాజెక్టుల్లో జిల్లాస్థాయి నుంచి జాతీయస్థాయికి ఎంపికై తే రాష్ట్రపతి భవన్ సందర్శనతోపాటు జపాన్ దేశానికి వెళ్లే అవకాశం కూడా లభిస్తుంది. అలాగే ప్రాజెక్టులను మరింత అభివృద్ధి చేయడానికి కేంద్ర శాస్త్ర సాంకేతికశాఖ రూ.25 వేలు నిధులు మంజూరు చేస్తుంది. ఈ దరఖాస్తుకు సెప్టెంబర్ 15 వరకు గడువు ఉంది. దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం ఇలా... ఇన్స్పైర్ అవార్డు మనాక్లో పాల్గొనేందుకు విద్యార్థులు ముందుగా www. inspireawards& dst. gov. in వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలి. స్కూల్ ఆఽథార్టీ ఆప్షన్ను ఎంపిక చేయాలి. అందులో న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ అప్షన్ను ఎంపిక చేయాలి. పాఠశాలకు సంబంధించిన వివరాలను పొందు పరిచి సేవ్ చేయాలి. సంబంధిత దరఖాస్తు జిల్లా అథారిటీకి చేరుతుంది. ఆమోదించిన తరువాత మనం ఇచ్చిన మొయిల్ ఐడీకి యూజర్ ఐడీతో కూడిన లింక్ వస్తుంది. ఆ ఐడీతో పాస్వర్డు క్రియేట్ చేయాలి. అనంతరం విద్యార్థుల ప్రాజెక్టు వివరాలను అందులో నమోదు చేయాలి. (లేదా) ఇన్స్పైర్ మనక్ యాప్లో విద్యార్థి యొక్క ఆధార్నెంబర్, బ్యాంకు వివరాలు, పాస్పోర్టుసైజ్ పోటో ద్వారా స్కూల్ లాగిన్లో ఓపెన్ చేసి ప్రాజెక్టు వివరాలు నమోదు చేయాలి. అది కూడా 100లోపు పదాలు ఉండేటట్లు చూసుకుని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి.
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వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయుడిపై కత్తులు, కట్టెలు, రాడ్లతో దాడి● గురివిరెడ్డికి తీవ్రగాయాలు.. కర్నూలుకు తరలింపు చాపాడు : చాపాడు మండలం లక్ష్మీపేట గ్రామానికి చెందిన వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయుడు వరికూటి గురివిరెడ్డి అనే వ్యక్తిపై ఆదివారం లక్ష్మీపేట సమీపంలోని వీరభద్రాపురానికి చెందిన టీడీపీ వర్గీయులు బద్వేలి జగన్నాథ్ రెడ్డి, బద్వేలి మణికంఠ రెడ్డి, బద్వేలి పార్వతి దేవి, భూమిరెడ్డి చంద్ర ఓబుళరెడ్డి, మాడెం రామకృష్ణారెడ్డి, ఉప్పలూరు మహేశ్వరరెడ్డి కత్తులు, కట్టెలు, రాడ్లతో దాడి చేసి తీవ్రంగా గాయపరిచారు. తలకు తీవ్ర గాయమైన గురివిరెడ్డిని ప్రొద్దుటూరు ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలించారు. మెరుగైన చికిత్స కోసం వైద్యుల సూచన మేరకు కర్నూలుకు తీసుకెళ్లా రు. గురివిరెడ్డి కుటుంబ సభ్యులు తెలిపిన వివరాల మేరకు ... వీరభద్రపురం సమీపంలోని కేసీ కాలువ వద్ద గల గురివిరెడ్డి పొలంలో రెండు రోజుల క్రితం పసుపు విత్తనం చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆదివారం ఉదయం పొలం వద్దకు వ్యవసాయ బోరు నుంచి నీరు పెట్టుకునేందుకు వెళ్లాడు. బద్వేలి పార్వతి ఇంకా పలువురు మహిళలు పొలం వద్దకు వచ్చి గతంలో ఇరువర్గాల మధ్య ఉన్న సమస్యలపై గురివిరెడ్డి కుటుంబీకులతో గొడవకు దిగారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న స్థానికులు, పోలీసులు సర్దుబాటు చేయడంతో ఇరువర్గాల వారు వెళ్లిపోయారు. మధ్యాహ్నం పొలం వద్ద వ్యవసాయ పనులకు గురివిరెడ్డి ముందు వెళ్లగా , తర్వాత భార్య రామలక్ష్మి, కోడలు వరలక్ష్మి వెళుతున్నారు. అప్పటికే పొలం వద్ద మాటు వేసి ఉన్న బద్వేలి జగన్నాథ్ రెడ్డి కుటుంబీకులు, బంధువులు గురివిరెడ్డిపై కత్తులు, కట్టెలు, రాడ్లతో దాడికి పాల్పడ్డారు. అక్కడే ఉన్న ఇద్దరు యువకులు విడిపించేందుకు ప్రయత్నించగా రామలక్ష్మి, వరలక్ష్మి అక్కడికి చేరుకున్నారు. గురివిరెడ్డి తలకు తీవ్ర గాయమై పడిపోయాడు. బాధితుడు వివరాల మేరకు వరలక్ష్మి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు ఎస్ఐ చిన్నపెద్దయ్య తెలిపారు.
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కొనసాగుతున్న కృష్ణా జలాల తరలింపుకొండాపురం : గండికోట జలాశయం నుంచి పైడిపాళెం జలాశయం, కమలాపురానికి తాగు, సాగునీటి ఆవసరాలకు కృష్ణజలాలు తరలిస్తునట్లు ఆదివారం జీఎన్ఎస్ఎస్ ఈఈ ఉమామహేశ్వర్లు తెలిపారు. ఆయన మాట్లాడుతూ శెట్టివారిపల్లె రెగ్యూలెటర్ ఎత్తి గాలేరి నగరి సృజల స్రవంతి మొయిన్ కెనాల్ ద్వారా 250 క్యూసెక్కుల నీరు రెండు వారాలుగా వెళుతోందన్నారు. గండికోట ప్రాజెక్టు పూర్తి సామర్థ్యం 26.85 టీఎంసీలు కాగా గండికోట జలాశయంలో ప్రస్తుతం 18 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉందన్నారు. గండికోట జలాశయం నుంచి గండికోట లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్–1 నుంచి నాలుగు భారీ మోటర్ల ద్వారా పైడిపాళెం జలాశయానికి 440 క్యూసెక్కుల నీటిని పంపింగ్ చేస్తున్నామన్నారు. ముద్దనూరు : ముద్దనూరు–తాడిపత్రి జాతీయ రహదారిపై శెట్టివారిపల్లె సచివాలయం వద్ద ఆదివారం బైక్ను ఆటో ఢీకొట్టడంతో ఇద్దరు గాయపడ్డారు. బైక్పై వెళుతుండగా వెనుక నుంచి వేగంగా వచ్చిన ఆటో ఢీకొంది. స్థానికులు వెంటనే ఇద్దరినీ 108 వాహనంలో ప్రొద్దుటూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. వారి వివరాలు తెలియరాలేదని స్థానికులు తెలిపారు. ఎర్రగుంట్ల : ఎర్రగుంట్ల మండల పరిధిలోని నిడుజివ్వి గ్రామం నాపరాయి గనిలో జరిగిన ట్రాక్టర్ బోల్తా ప్రమాదంలో గాయపడిన నిల్సన్బాబు (51) కడప రిమ్స్లో చికిత్స పొందుతూ అదివారం మృతి చెందినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. కలమల్ల గ్రామానికి చెందిన నిల్సన్బాబు ఈ నెల 17న నిడుజివ్వి నాపరాయి గనుల్లోకి పనికి వెళ్లారు. ట్రాక్టర్ బోల్తా పడటంతో తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఆయనను వెంటనే చికిత్స కోసం ప్రొద్దుటూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి అక్కడి నుంచి మెరుగైన వైద్యం కోసం కడప రిమ్స్కు తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ నిల్సన్ బాబు మృతి చెందినట్లు ఎస్ఐ రామాజంనేయులు తెలిపారు. కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. – దంపతులకు తీవ్ర గాయాలు పోరుమామిళ్ల : పోరుమామిళ్ల – బద్వేలు రోడ్డు చెన్నారెడ్డిపేట సమీపంలో ఆదివారం బైక్ను కారు ఢీకొట్టడంతో దంపతులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. పొలం నుంచి బైక్పై ఇంటికి వెళుతున్న వెంకటరమణ, రామతులసి దంపతులను శ్రీశైలం నుంచి బద్వేలు వెళుతున్న కారు ఢీకొట్టింది. తీవ్రంగా గాయపడిన వారిని స్థానికులు పోరుమామిళ్ల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనపై తమకు ఎలాంటి ఫిర్యాదు అందలేదని పోలీసులు తెలిపారు.
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ప్రగడ కోటయ్య సేవలు చిరస్మరణీయం● పరిశ్రమలశాఖ జీఎం చాంద్బాషా కడప సెవెన్రోడ్స్ : చేనేత కార్మికుల సంక్షేమానికి, హక్కుల సాధనకు కృషి చేసిన మహనీయుడు ప్రజాబంధు ప్రగడ కోటయ్య సేవలు చిరస్మరణీయమని పరిశ్రమల శాఖ జనరల్ మేనేజర్ చాంద్ బాషా తెలిపారు. కడప కలెక్టరేట్లో ఆదివారం ప్రగడ కోటయ్య జయంతి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. తొలుత అధికారులు ప్రగడ కోటయ్య చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా చాంద్బాషా మాట్లాడుతూ.. కోటయ్య తన జీవితాంతం చేనేత వర్గాల హక్కుల సాధనకే అంకితం చేశారని తెలిపారు. 1952 నుంచి 1962 వరకు ఉమ్మడి మద్రాసు రాష్ట్ర శాసనసభ్యుడిగా, అనంతరం ఏపీ శాసనమండలి సభ్యునిగా, రాజ్యసభ సభ్యునిగా, సుదీర్ఘకాలం ప్రజాప్రతినిధిగా సేవాలందించిన విషయాన్ని గుర్తుచేశారు. శాసనసభలోనూ, పార్లమెంట్లోనూ చేనేత రంగానికి ప్రత్యేక బడ్జెట్ కేటాయింపులు, మగ్గాలకు ఉచిత విద్యుత్, రాయితీల సాధన కోసం ఆయన నిరంతరం గళమెత్తారని వివరించారు. సహకార రంగాన్ని బలోపేతం చేయడంలో, ఆప్కో స్థాపనలో కీలక పాత్ర పోషించారని తెలియజేశారు. సుమారు 16,000 ఎకరాల భూమిని పేదలకు పంపిణీ చేయించడంతో పాటు, చేనేత కార్మికుల సంక్షేమానికై ఆయన చేసిన కృషి స్ఫూర్తిదాయకమన్నారు. చేనేత కార్మిక సంక్షేమమే కాకుండా విద్యాభివృద్ధికి కూడా ఆయన విశేష కృషి చేశారని, చీరాలలో ఆంధ్రకేసరి ప్రకాశం జూనియర్ కళాశాల, ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీని స్థాపించి వేలాది మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు బాటలు వేశారని పేర్కొన్నారు. అనంతరం జిల్లా చేనేత, జౌళి శాఖాధికారి అహ్మద్ మొహిద్దిన్ మాట్లాడుతూ ప్రగడ కోటయ్య సేవలను కొనియాడారు. సమావేశంలో పలువురు ప్రస్తావించిన అంశాలను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువెళ్లడం జరుగుతుందని తెలియజేశారు. చేనేత కార్మికుల సంక్షేమానికి కృషి చేస్తున్న పలువురిని సన్మానించారు. కార్యక్రమంలో స్టెప్ మేనేజర్ సుబ్బరాయుడు, జాతీయ చేనేత ఐక్య వేదిక ప్రధాన కార్యదర్శి అవ్వారు మల్లికార్జున, పద్మశాలి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు శ్రీ మాసా కోదండరాం, జిల్లా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ జల్లి కొండయ్య, చేనేతజౌళి శాఖ డెవలప్మెంట్ అధికారి సత్యబాబు, అసిస్టెంట్ డెవలప్మెంట్ అధికారి శ్రీ శేషగిరి రావు, వివిధ చేనేత సొసైటీల అధ్యక్షులు, సభ్యులు, చేనేత సంఘాల ప్రతినిధులు, చేనేత కార్మికులు పాల్గొన్నారు.
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భక్తితో ప్రణమిల్లి.. భుక్తి కోసం తల్లడిల్లి !● సౌమ్యనాథాలయంలో అన్న ప్రసాదం కరువు.. ● టీటీడీ చర్యలు తీసుకోవాలని భక్తుల విన్నపం గరుడ వాహనంపై సౌమ్యనాథుడు నందలూరు : సౌమ్యనాథ స్వామి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఆదివారం ఉదయం ఉత్సవ మూర్తులకు స్నపన తిరుమంజనం కార్యక్రమాన్ని ప్రధాన అర్చకులు సాయిక్రిష్ణ, సునీల్కుమార్ నిర్వహించారు. అనంతరం స్వామివారు మోహినీఅలంకారంలో శేషవాహనంపై మాడవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. రాత్రి సౌమ్యనాథ స్వామి శ్రీ మహావిష్ణువు అలంకారంలో గరుడ వాహనంపై విహరించారు. గరుడసేవ తిలకించేందుకు విశేష సంఖ్యలో భక్తు లు తరలివచ్చారు. బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా సోమవారం ఉదయం శ్రీ సౌమ్యనాథ స్వామి ఉదయం సూర్యప్రభ, రాత్రి చంద్రప్రభ వాహనంపై భక్తులకు దర్శనం ఇవ్వనున్నట్లు ఆలయ ఇన్స్పెక్టర్ దిలీప్కుమార్ తెలిపారు. రాజంపేట: అక్కడ అడుగుపెట్టగానే రాజసం ఉట్టిపడే గోపురం కనువిందు చేస్తుంది.. మూలవిరాట్ను దర్శించుకోగానే మనసంతా భక్తిభావంతో నిండిపోతుంది.. చరిత్రకు నిలువుటద్దం ఆ ఆలయం.. దక్షిణ భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద వైష్ణవాలయం.. అదే చోళుల కాలంలో నిర్మితమైన నందలూరు సౌమ్యనాథాలయం. ఈ ఆలయాన్ని దర్శించుకోవడానికి ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగానే కాకుండా కర్నూలు, తిరుపతి నుంచి భక్తులు వేలాదిగా తరలివస్తారు. ఆలయంలో 108 ప్రదక్షిణలు చేసి నిండైన భక్తిభావంలో మునిగిపోతారు. పిడికెడు అన్న ప్రసాదం కరువు... చరిత్రకు ఘనకీర్తిగా... ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక వారసత్వానికి సజీవ సాక్ష్యంగా అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో అన్న ప్రసాదం కరువైంది. నిండైన భక్తితో ప్రదక్షిణలు చేశాక.. చుట్టూ చూస్తే పిడికెడు భుక్తి కానరాక ఆకలితోనే వెనుదిరగాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన అనుబంధ ఆలయాల వద్ద ఆకలి అనే మాటకు చోటులేకుండా 56 ఆలయాల్లో మార్చి నుంచి రెండుపూటలా అన్నదానం చేయాలని టీటీడీ నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు అన్న ప్రసాదాలను వడ్డించడానికి కార్యాచరణ సిద్ధం చేస్తోంది. కానీ, నందలూరులోని సౌమ్యనాథాలయంలో అన్నప్రసాదం మాటే కరువైంది. ఇదివరకు దేవదాయ శాఖ పరిధిలో ఉన్నప్పుడు స్థానికంగానే దాతలు, భక్తులు ట్రస్టు పేరిట ఆలయంలో అన్నప్రసాదం చేసేవారు. టీటీడీలోకి విలీనమైన తర్వాత బయటివారు అన్న ప్రసాదాలు చేయడానికి వీల్లేదన్న అధికారుల సంకేతాలతో ఆ కార్యక్రమాలు ఆగిపోయాయి. కేంద్ర పురావస్తుశాఖ అడ్డుపుల్ల! ఆలయానికి ప్రతి రోజూ వందలాది మంది భక్తులు వస్తారు. శనివారం రోజైతే ఆ సంఖ్య రెట్టింపవుతుంది. ఇక ప్రస్తుతం జరుగుతున్న బ్రహ్మోత్సవాల్లో భక్తజనంతో ఆలయ ఆవరణ కిటకిటలాడుతోంది. అన్నప్రసాదం లేకపోవడం భక్తకోటి ఆకలితోనే వెనుదిరుగుతోంది. కాగా సౌమ్యనాథాలయంలో ఒక్క పూటైనా అన్నప్రసాదం పంపిణీ చేయాలని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ముందుకొచ్చినా కేంద్రపురావస్తు శాఖ అనుమతి ఇవ్వడం లేదని తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే టీటీడీ ఉన్నతాధికారి ఒకరు కేంద్రపురావస్తుశాఖకు అన్నప్రసాదాల పంపిణీకి అనుమతి ఇవ్వాలని కోరినట్లు టీటీడీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అక్కడి నుంచి అనుమతులు వచ్చి.. ఆపై టీటీడీ వెనువెంటనే అన్నప్రసాదాల పంపిణీకి చర్యలు చేపడితే భక్తుల భుక్తి బాధలు తప్పినట్లే. కాగా, బ్రహ్మో త్సవాలలో కల్యాణం ఒక్క రోజు అన్న ప్రసాద పంపిణీకి చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు సమాచారం.ఆలయానికి వచ్చే వేలాది మంది భక్తులకు అన్నప్రసాదాలను అందచేయాలి. ఆలయంలో 108 ప్రదక్షిణలు చేసేందుకు జిల్లా నుంచే కాకుండా అనేక జిల్లాల నుంచి భక్తులు తరలివస్తున్నారు. వారికి సకాలంలో ఆకలి తీర్చేందుకు అ న్నప్రసాదాల పంపిణీ దోహదపడుతుంది. టీటీడీ చర్యలు తీసుకోవాలి. – శివపార్వతి, భక్తురాలు, ముద్దనూరు సౌమ్యనాథాలయానికి వచ్చిన భక్తులు ఆకలితో వెనుదిరిగితే ఎలా. ఒంటిమిట్టలో మాదిరి ఒక పూట పెట్టినా భక్తుల ఆకలి తీరుతుంది. చాలా మంది భక్తులు నందలూరు బస్టాండుకెళ్లి భోంచేస్తున్నారు. అలా కాకుండా ఆలయంలో అన్నప్రసాదాలు పెడితే బాగుంటుంది కదా. – వల్లకొండు పద్మావతి, భక్తురాలు
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ఒకే ఏడాదిలో 13 కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు.. నాగేంద్రసాయి రికార్డుసాధించాలనే బలమైన సంకల్పం, పట్టుదలే పెట్టుబడిగా శ్రమిస్తే సొంతం కాని విజయం లేదని నిరూపించాడు వైఎస్సార్ జిల్లా కేంద్రం కడప నగరానికి చెందిన యువకుడు లొమడ నాగేంద్రసాయి. తన తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని, పట్టువిడవని విక్రమార్కుడిలా పోరాడి ఏకంగా ఒకే సంవత్సరంలో 13 కేంద్ర ప్రభుత్వ కొలువులు కైవసం చేసుకుని నేటి యువతకు ఆదర్శంగా నిలిచాడు. విద్యాభ్యాసంలో టాప్ కడప నగరంలోని రాజారెడ్డి వీధికి చెందిన అశ్వనికుమార్ (ఏపీఎస్ఆర్టీసీ పదవీ విరమణ పర్సనల్ ఆఫీసర్), రాజరాజేశ్వరి (పెండ్లిమర్రి జెడ్పీ హైస్కూల్ స్కూల్ అసిస్టెంట్)ల కుమారుడైన నాగేంద్రసాయి ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం నుంచే చదువులో ప్రతిభ కనబరిచాడు. కడప భారతి స్కూల్లో 1 నుంచి 7వ తరగతి, విద్యాధరి స్కూల్లో 8 నుంచి 10వ తరగతి (10వ తరగతిలో 9.7 జీపీఏ) చదివాడు. హైదరాబాద్ ఎన్ఆర్ఐ కళాశాలలో ఇంటర్ ఎంపీసీ పూర్తి చేసి 974 మార్కులు సాధించాడు. ఆ తర్వాత జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్లో ఉత్తమ ర్యాంకుతో పశ్చిమ బెంగాల్ లోని ప్రతిష్టాత్మక ఐఐటీ ఖరగ్పూర్లో ఇండస్ట్రియల్ అండ్ సిస్టమ్స్ ఇంజనీరింగ్లో ఐదేళ్ల ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సు (బీటెక్ + ఎంటెక్) పూర్తి చేశాడు. సాఫ్ట్వేర్పై కరోనా దెబ్బ.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగమే లక్ష్యంగా.. నాగేంద్రసాయి చదువు ముగిసే సమయానికే ప్రపంచాన్ని కరోనా మహమ్మారి వణికించింది. ఆ తరుణంలో ఐటీ రంగం సంక్షోభంలో పడి, పలు కంపెనీలు చాలా మంది సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులను కొలువుల నుంచి తొలగించాయి. ఎంతోమంది నిరుద్యోగులుగా మారడం కళ్లారా చూసిన సాయి.. ప్రైవేటు ఉద్యోగాల్లో భద్రత ఉండదని గ్రహించాడు. తన తల్లిదండ్రులిద్దరూ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కావడంతో, వారి బాటలోనే నడవాలనే బలమైన బీజం అతని మనసులో నాటుకుంది. కరోనా తగ్గుముఖం పట్టే వరకు ఇంట్లోనే ఉండి స్వయంగా ప్రిపరేషన్ సాగించాడు. తొలి ఓటమి నేర్పన పాఠం మొదటిసారి స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ పరీక్ష రాసినప్పుడు కేవలం ఒకే ఒక ఉద్యోగానికి దరఖాస్తు చేయడం, నార్మలైజేషన్ ప్రక్రియ వల్ల స్కోర్ తగ్గడంతో తృటిలో ప్రభుత్వ కొలువును మిస్ చేసుకున్నాడు. ఈ తొలి ఓటమికి ఏమాత్రం కుంగిపోకుండా, తన లోపాలను సరిదిద్దుకుని మరింత పట్టుదలతో తదుపరి పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యాడు. 2025లో కొలువుల జాతర ఆ తర్వాత 2025లో హైదరాబాద్లోని ఓ కోచింగ్ సెంటర్లో చేరుకుని.. నోటిఫికేషన్ పడిన ప్రతి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి దరఖాస్తు చేసుకుంటూ కఠిన ప్రిపరేషన్ సాగించాడు. ఒక్కసారి లోపాలు తెలుసుకున్న నాగేంద్రసాయి, ఆ తర్వాత జరిగిన పరీక్షల్లో విశ్వరూపం ప్రదర్శించి ఒకే ఏడాదిలో వరుసగా 13 కేంద్ర ప్రభుత్వ కొలువులను సాధించి రికార్డు సృష్టించాడు. ప్రస్తుతం నాగేంద్రసాయి తాను సాధించిన ఉద్యోగాలలో అత్యుత్తమమైన దాన్ని ఎంచుకుని, తెలంగాణ రాష్ట్రం మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఎంప్లాయిస్ స్టేట్ ఇన్య్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్లో బ్రాంచ్ మేనేజర్ హోదాలో బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నాడు. కడప జిల్లా పేరును జాతీయ స్థాయిలో నిలిపిన నాగేంద్రసాయి ప్రతిభపై పలువురు విద్యావంతులు, ఉన్నతాధికారులు ప్రశంసల జల్లు కురిపిస్తున్నారు. ఒకే ఏడాదిలో సాధించిన 13 కేంద్ర ప్రభుత్వ కొలువులు ఇవే: ఎయిమ్స్ : సోషల్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ఎయిమ్స్ , అప్పర్ డివిజనల్ క్లర్క్ సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్, అప్పర్ డివిజనల్ క్లర్క్ స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్, స్టాటిస్టికల్ ఇన్వెస్టిగేటర్ గ్రేడ్–2స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్, సర్వేయర్ ఆఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్, అసిస్టెంట్ కమ్యూనికేషన్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ , అప్పర్ డివిజనల్ క్లర్క్, స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్, టెలికాం అసిస్టెంట్ ఆఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్, ఫ్యూమిగేషన్ అసిస్టెంట్ ఆఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్, సరై్వలెన్స్ అసిస్టెంట్ ఆఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్, ఫీల్డ్మెన్ ఆఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్, అసిస్టెంట్ అడ్మిని్రస్టేటర్ అండ్ హెచ్ఆర్ సెలక్షన్ కమిషన్, అసిస్టెంట్ విలేజ్ ఇండస్ట్రీ అడ్మినిస్ట్రేటర్.8నిరాశ పడొద్దు.. ఓపికతో శ్రమిస్తే కొలువు మీదే! ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలంటే నైపుణ్యంతో పాటు ఎంతో ఓపిక, సహనం అవసరం. మొదటి ప్రయత్నంలోనే విజయం రాలేదని ఏమాత్రం కుంగిపోకూడదు. ఓటమిని ఒక పాఠంగా మార్చుకుని, పట్టుదలతో మళ్లీ మళ్లీ ప్రయతి్నంచాలి. అప్పుడే లక్ష్యాన్ని సులభంగా చేరుకోగలం. ప్రతిరోజూ క్రమం తప్పకుండా 10 నుంచి 12 గంటల పాటు ప్రిపరేషన్కు కేటాయించాలి. కేవలం చదవడం మాత్రమే కాదు, అన్ని సబ్జెక్టులపై సంపూర్ణమైన అవగాహన, పట్టు సాధించాలి. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే అభ్యర్థులకు కుటుంబం, ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రుల నుంచి లభించే మానసిక మద్దతు, ప్రోత్సాహం ఎంతో కీలకం. – లొమడ నాగేంద్రసాయి
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●నిరాశ పడొద్దు.. ఓపికతో శ్రమిస్తే కొలువు మీదే!● సంకల్పం ఉంటే కొలువులకు కొదవలేదు ● ఒకే ఏడాదిలో 13 కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించిన కడప కుర్రాడు ● కరోనా సంక్షోభం.. ప్రైవేట్ అభద్రతను అధిగమించి అపూర్వ విజయం ● ప్రస్తుతం మహబూబ్నగర్ ఈఎస్ఐసీ బ్రాంచ్ మేనేజర్గా నాగేంద్రసాయి కడప ఎడ్యుకేషన్: సాధించాలనే బలమైన సంకల్పం, పట్టుదలే పెట్టుబడిగా శ్రమిస్తే సొంతం కాని విజయం లేదని నిరూపించాడు వైఎస్సార్ జిల్లా కేంద్రం కడప నగరానికి చెందిన యువకుడు లొమడ నాగేంద్రసాయి. తన తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని, పట్టువిడవని విక్రమార్కుడిలా పోరాడి ఏకంగా ఒకే సంవత్సరంలో 13 కేంద్ర ప్రభుత్వ కొలువులు కై వసం చేసుకుని నేటి యువతకు ఆదర్శంగా నిలిచాడు. విద్యాభ్యాసంలో టాప్ కడప నగరంలోని రాజారెడ్డి వీధికి చెందిన అశ్వనికుమార్ (ఏపీఎస్ఆర్టీసీ పదవీ విరమణ పర్సనల్ ఆఫీసర్), రాజరాజేశ్వరి (పెండ్లిమర్రి జెడ్పీ హైస్కూల్ స్కూల్ అసిస్టెంట్)ల కుమారుడైన నాగేంద్రసాయి ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం నుంచే చదువులో ప్రతిభ కనబరిచాడు. కడప భారతి స్కూల్లో 1 నుంచి 7వ తరగతి, విద్యాధరి స్కూల్లో 8 నుంచి 10వ తరగతి (10వ తరగతిలో 9.7 జీపీఏ) చదివాడు. హైదరాబాద్ ఎన్ఆర్ఐ కళాశాలలో ఇంటర్ ఎంపీసీ పూర్తి చేసి 974 మార్కులు సాధించాడు. ఆ తర్వాత జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్లో ఉత్తమ ర్యాంకుతో పశ్చిమ బెంగాల్లోని ప్రతిష్టాత్మక ఐఐటీ ఖరగ్పూర్లో ఇండస్ట్రియల్ అండ్ సిస్టమ్స్ ఇంజనీరింగ్లో ఐదేళ్ల ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సు (బీటెక్ + ఎంటెక్) పూర్తి చేశాడు. సాఫ్ట్వేర్పై కరోనా దెబ్బ.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగమే లక్ష్యంగా.. నాగేంద్రసాయి చదువు ముగిసే సమయానికే ప్రపంచాన్ని కరోనా మహమ్మారి వణికించింది. ఆ తరుణంలో ఐటీ రంగం సంక్షోభంలో పడి, పలు కంపెనీలు చాలా మంది సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులను కొలువుల నుంచి తొలగించాయి. ఎంతోమంది నిరుద్యోగులుగా మారడం కళ్లారా చూసిన సాయి.. ప్రైవేటు ఉద్యోగాల్లో భద్రత ఉండదని గ్రహించాడు. తన తల్లిదండ్రులిద్దరూ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కావడంతో, వారి బాటలోనే నడవాలనే బలమైన బీజం అతని మనసులో నాటుకుంది. కరోనా తగ్గుముఖం పట్టే వరకు ఇంట్లోనే ఉండి స్వయంగా ప్రిపరేషన్ సాగించాడు. తొలి ఓటమి నేర్పిన పాఠం మొదటిసారి స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ పరీక్ష రాసినప్పుడు కేవలం ఒకే ఒక ఉద్యోగానికి దరఖాస్తు చేయడం, నార్మలైజేషన్ ప్రక్రియ వల్ల స్కోర్ తగ్గడంతో తృటిలో ప్రభుత్వ కొలువును మిస్ చేసుకున్నాడు. ఈ తొలి ఓటమికి ఏమాత్రం కుంగిపోకుండా, తన లోపాలను సరిదిద్దుకుని మరింత పట్టుదలతో తదుపరి పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యాడు. 2025లో కొలువుల జాతర ఆ తర్వాత 2025లో హైదరాబాద్లోని ఓ కోచింగ్ సెంటర్లో చేరుకుని.. నోటిఫికేషన్ పడిన ప్రతి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి దరఖాస్తు చేసుకుంటూ కఠిన ప్రిపరేషన్ సాగించాడు. ఒక్కసారి లోపాలు తెలుసుకున్న నాగేంద్రసాయి, ఆ తర్వాత జరిగిన పరీక్షల్లో విశ్వరూపం ప్రదర్శించి ఒకే ఏడాదిలో వరుసగా 13 కేంద్ర ప్రభుత్వ కొలువులను సాధించి రికార్డు సృష్టించాడు. ప్రస్తుతం నాగేంద్రసాయి తాను సాధించిన ఉద్యోగాలలో అత్యుత్తమమైన దాన్ని ఎంచుకుని, తెలంగాణ రాష్ట్రం మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఎంప్లాయిస్ స్టేట్ ఇన్య్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్లో బ్రాంచ్ మేనేజర్ హోదాలో బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నాడు. కడప జిల్లా పేరును జాతీయ స్థాయిలో నిలిపిన నాగేంద్రసాయి ప్రతిభపై పలువురు విద్యావంతులు, ఉన్నతాధికారులు ప్రశంసల జల్లు కురిపిస్తున్నారు. ఒకే ఏడాదిలో సాధించిన 13 కేంద్ర ప్రభుత్వ కొలువులు ఇవే: ఎయిమ్స్ : సోషల్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ఎయిమ్స్ , అప్పర్ డివిజనల్ క్లర్క్ సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్, అప్పర్ డివిజనల్ క్లర్క్ స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్, స్టాటిస్టికల్ ఇన్వెస్టిగేటర్ గ్రేడ్–2స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్, సర్వేయర్ ఆఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్, అసిస్టెంట్ కమ్యూనికేషన్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ , అప్పర్ డివిజనల్ క్లర్క్, స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్, టెలికాం అసిస్టెంట్ ఆఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్, ఫ్యూమిగేషన్ అసిస్టెంట్ ఆఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్, సర్వైలెన్స్ అసిస్టెంట్ ఆఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్, ఫీల్డ్మెన్ ఆఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్, అసిస్టెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అండ్ హెచ్ఆర్ సెలక్షన్ కమిషన్, అసిస్టెంట్ విలేజ్ ఇండస్ట్రీ అడ్మినిస్ట్రేటర్.ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలంటే నైపుణ్యంతో పాటు ఎంతో ఓపిక, సహనం అవసరం. మొదటి ప్రయత్నంలోనే విజయం రాలేదని ఏమాత్రం కుంగిపోకూడదు. ఓటమిని ఒక పాఠంగా మార్చుకుని, పట్టుదలతో మళ్లీ మళ్లీ ప్రయత్నించాలి. అప్పుడే లక్ష్యాన్ని సులభంగా చేరుకోగలం. ప్రతిరోజూ క్రమం తప్పకుండా 10 నుంచి 12 గంటల పాటు ప్రిపరేషన్కు కేటాయించాలి. కేవలం చదవడం మాత్రమే కాదు, అన్ని సబ్జెక్టులపై సంపూర్ణమైన అవగాహన, పట్టు సాధించాలి. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే అభ్యర్థులకు కుటుంబం, ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రుల నుంచి లభించే మానసిక మద్దతు, ప్రోత్సాహం ఎంతో కీలకం. – లొమడ నాగేంద్రసాయి