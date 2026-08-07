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Mulugu
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ఆపదలో సమయస్ఫూర్తితో ఆలోచించాలిఏటూరునాగారం: విద్యార్థులు, ప్రజలు ఏదైనా ప్రమాదం, విపత్తులు సంభవించినప్పుడు సమయస్ఫూర్తితో ఆలోచించి ప్రాణాలను రక్షించుకోవాలని ఎన్డీఆర్ఎఫ్ 10వ బెటాలియన్ ఇన్స్పెక్టర్ బీటెన్సింగ్ తెలిపారు. మండల కేంద్రంలోని జెడ్పీహెచ్ఎస్లోని విద్యార్థులు, ప్రజలకు కమ్యూనిటీ అవర్నెస్ ప్రోగ్రాం గురువారం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా విపత్తులు వస్తే ఎలా తప్పించుకోవాలని, ప్రాణాలు, ఆస్తినష్టం జరగకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, మనషులు ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉంటే తీసుకోవాల్సిన రక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని చేసి చూపించారు. అనంతరం ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ఇన్స్పెక్టర్ బీటెన్ సింగ్ మాట్లాడుతూ గుండెనొప్పి వచ్చినప్పడు సీపీఆర్ తప్పకుండా చేయాలని సూచించారు. పాము కాటేసినప్పుడు ఆందోళన చెందకుండా నిదానంగా కాటు వేసిన పైభాగంలో కట్టువేసి ఆస్పత్రికి వెళ్లాలని పేర్కొన్నారు. ఆగ్నిప్రమాదం, నీటిలో మునిగినప్పుడు టెన్షన్ పడకుండా ఒడ్డుకు వచ్చేందుకు ఏదైనా సాయం తీసుకోవాలన్నారు. నీరు మింగకుండా చూసుకోవాలని తదితర విషయాలపై వివరించారు. అనంతరం ఎంపీడీఓ శ్రీనివాస్, ఎంఈఓ మల్లయ్య మాట్లాడుతూ ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు గోదావరి, వరదలు, వాగుల విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటించాలన్నారు. విద్యార్థులు చెరువులు, వాగుల్లో ఈత కు వెళ్లొద్దని సూచించారు. నేడు రామన్నగూడెం జెడ్పీహెచ్ఎస్ పాఠశాలలో కమ్యూనిటీ అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో జెడ్పీహెచ్ఎస్ హెచ్ఎం సాంబశివరావు, పంచాయతీ కార్యదర్శి జనార్దన్, ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు. ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బెటాలియన్ ఇన్స్పెక్టర్ బీటెన్ సింగ్
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ఛాతినొప్పితో పడిపోయిన విద్యార్థిమంగపేట : మండల కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ జెడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలో పదో తరగతి చదువుతున్న నాగచైతన్య తీవ్రమైన ఛాతినొప్పితో శ్వాస తీసుకోవడం ఇబ్బంది పడుతూ తరగతి గదిలో స్పృహతప్పిపడిపోయాడు. ఈ ఘటన గురువారం చోటుచేసుకుంది. అకస్మాత్తుగా జరిగిన సంఘటనతో వెంటనే వ్యాయామ ఉపాధ్యాడు నాగేందర్ సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించి తోటి ఉపాధ్యాయుల సహకారంతో సీపీఆర్ చేయడంతో విద్యార్థి ప్రాణాపాయ స్థితి నుంచి బయటపడ్డాడు. పాఠశాల హెచ్ఎం పొదెం మేనక సూచన మేరకు ఇన్చార్జ్ హెచ్ఎం క్రాంతి ఉపాధ్యాయులు వెంకటేశ్వర్లు, సతీశ్, వెంకటేశ్వర్రెడ్డి వెంటనే విద్యార్థికి మెరుగైన వైద్యం కోసం ఏటూరునాగారం ఏరియా ఆస్పత్రికి సకాలంలో చేర్చి వైద్యం అందించే విధంగా చర్యలు తీసుకున్నారు. వైద్యులు వెంటనే తగిన వైద్యం అందించడంతో విద్యార్థి ప్రాణాపాయం నుంచి క్షేమంగా బయటపడ్డాడు. ఆపద సమయంలో విద్యార్థికి సీపీఆర్ చేసి ప్రాణాపాయం నుంచి కాపాడిన ఉపాధ్యాయుడు నాగేందర్ను క్షేమంగా బయటపడిన విద్యార్థి నాగచైతన్య, ఉపాధ్యాయులు శాలువాతో సత్కరించి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. సీపీఆర్తో తప్పిన ప్రాణాపాయం
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నేలకూలిన చెట్ల కలప తరలింపుమంగపేట : మండల కేంద్రం సెక్షన్ పరిధి 4బీ, 5వ కంపార్టుమెంట్లో ఈనెల 28న భారీ సుడిగాలికి నేల కూలిన వృక్షాల కలపను గురువారం ఏటూరునాగారం కలప డిపోకు కొంతమేర తరలించినట్లు ఇన్చార్జ్ రేంజ్ అధికారి లాయక్ హుస్సేన్ తెలిపారు. ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు పడిపోయిన నల్లమద్ది, బట్టగానం, పెద్దేగి, బండారు, టేకు చెట్లను యంత్రాల సాయంతో కట్టింగ్ చేసి కలప దుంగలను ట్రాక్టర్ ద్వారా తరలిస్తున్నామని వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో డీఆర్ఓ అప్సరున్నీసా, ఎఫ్ఎస్ఓ సుజాత, రషీద్, హనుమ, బీటాఫీసర్ పుణ్యలత, రవీన్, శ్రీకాంత్, జ్యోతి, బేస్క్యాంప్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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‘సార్’ ఆశయ సాధనకు పాటుపడాలిములుగు: తెలంగాణ సిద్ధాంత కర్త ఆచార్య కొత్తపల్లి జయశంకర్ సార్ ఆశయ సాధనకు ప్రతిఒక్కరూ పాటుపడాలని కలెక్టర్ భోర్ఖడే హేమంత్ సహదేవరావు అన్నారు. కలెక్టరేట్ కార్యాలయంలో గురువారం జయశంకర్ సార్ జయంతి కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సార్ చిత్రపటానికి కలెక్టర్ పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు కోసం ఆయన జీవితాన్నే అంకితం చేశారని తెలిపారు. సార్కు తెలుగు, ఉర్దూ, హిందీ, ఇంగ్లిష్ భాషల్లో మంచి ప్రావీణ్యం ఉందని తెలిపారు. రాష్ట్రాభివృద్ధికి ఆయన ప్రణాళికలు సైతం రూపొందించారని ఆయన సేవలను కలెక్టర్ కొనియాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్లు సీహెచ్.మహేందర్జీ, సంపత్రావు, డీఆర్ఓ రవికుమార్, ట్రైనీ డిప్యూటీ కలెక్టర్ కుషిల్ వంశీ, డీపీఆర్వో రఫిక్, కలెక్టరేట ఏఓ రాజ్కుమార్, సూపరింటెండెంట్లు మహేశ్బాబు, మంజుల, శివకుమార్, కలెక్టరేట్ కార్యాలయ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. కలెక్టర్ భోర్ఖడే హేమంత్ సహదేవరావు
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తేనెటీగల పెంపకంతో మహిళలకు ఆదాయంశుక్రవారం శ్రీ 7 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026ఎస్ఎస్తాడ్వాయి: జిల్లాలోని గ్రామీణ మహిళలకు ఉపాధి కల్పించి స్థిరమైన ఆదాయ వనరులు కల్పించడంతో పాటు వ్యవసాయ ఉత్పాదకతను పెంచేందుకు శాసీ్త్రయ తేనెటీగల పెంపకానికి శ్రీకారం చుట్టారు. గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ(సెర్ప్), హంబుల్ బీ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమంలో తొలి దశలో జిల్లాలో 500 తేనెటీగల పెంపకం యూనిట్లను ఏర్పాటు చేయించాలని లక్ష్యంగా నిర్ణయించారు. హంబుల్ బీ సంస్థ దేశవ్యాప్తంగా గ్రామీణ జీవనోపాధి, మహిళా సాధికారత, వ్యవసాయాభివృద్ధి, జీవవైవిధ్య పరిరక్షణకు అనుసంధానంగా శాసీ్త్రయ తేనెటీగల పెంపకాన్ని ప్రోత్సహిస్తోంది. గ్రామీణ మహిళలు స్వయం ఉపాధి సాధించి ఆర్థికంగా ఎదగాలన్న లక్ష్యంతో రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి సీతక్క ప్రోత్సాహంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేస్తున్నట్లు సంస్థ ప్రతినిధులు తెలిపారు. తేనెటీగల పెంపకాన్ని లాభదాయకమైన ఉపాధిగా మార్చుకునేందుకు సెర్ప్ ఆధ్వర్యంలో హంబుల్ బీ సంస్థ కృషి చేస్తుంది. 500 యూనిట్ల ఏర్పాటుకు కృషి జిల్లాలోని ఎస్ఎస్తాడ్వాయి, ములుగు, ఏటూరునాగారం, మంగపేట మండలాల్లో 500 తేనెటీగల పెంపకం యూనిట్లను ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందించారు. పూల వనరులు, వాతావరణ పరిస్థితులను అధ్యయనం చేసి లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేస్తారు. అలాగే తేనెటీగల కాలనీల పంపిణీ శాసీ్త్రయ శిక్షణ, బీ మిత్రల నియామకం, నిరంతర క్షేత్రస్థాయి సాంకేతిక సహకారంతో కార్యక్రమాన్ని అమలు చేస్తున్నట్లు డీఆర్డీఓ రవీందర్ తెలిపారు. ఇప్పటికే నాలుగు గ్రామాల్లో.. ఇప్పటికే ఎస్ఎస్ తాడ్వాయి మండల పరిధిలోని గోనేపల్లి, ఊరట్టం, కొండపర్తి, అంకంపల్లి గ్రామాల్లో 60 మంది మహిళలు తేనెటీగల పెంపకం యూనిట్లను విజయవంతంగా నిర్వహిస్తున్నారు. వారు నాణ్యమైన తేనె ఉత్పత్తి చేయడంతో పాటు తేనెటీగల కాలనీల సంరక్షణ, శాసీ్త్రయ నిర్వహణలో ఆదర్శంగా పనిచేస్తున్నారని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ నెలలో బంధాల గ్రామానికి చెందిన మరో 60 మంది మహిళలకు తేనెటీగల పెంపకం యూనిట్ల ఏర్పాటుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. హంబుల్ బీ రూపొందించిన బీకిండ్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్ ద్వారా తేనెటీగల ఆరోగ్య నిర్వహణ, శాసీ్త్రయ సలహాలు, క్షేత్రస్థాయి సమాచారం, మార్కెట్ అనుసంధానం వంటి సేవలు స్థానిక భాషల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. మహిళలకు ఉపాధితో పాటు అదాయం తేనెటీగల పెంపకందారులు సాంకేతిక సహాయాన్ని సులభంగా పొందగలుగనున్నారు. అదే విధంగా మహిళలకు ఉపాధితో పాటు ఆదాయం సమకూరుతుంది. పంటల్లో పరాగసంపర్కం పెరిగి వ్యవసాయ దిగుబడులు మెరుగుపడుతున్నాయి. అలాగే జీవవైవిధ్య పరిరక్షణ, ప్రకృతి సమతుల్యత, వాతావరణ మార్పుల ప్రభావాన్ని తగ్గించడంలో కూడా తేనెటీగల పెంపకం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. దేశవ్యాప్తంగా 1,500 మంది శాసీ్త్రయ తేనెటీగల పెంపకదారులను తీర్చిదిద్దాలనే లక్ష్యంతో హంబుల్ బీ సంస్థ పనిచేస్తోంది. గ్రామీణ మహిళలకు ఉపాధి, రైతులకు అధిక దిగుబడులు, పర్యావరణ పరిరక్షణ అనే మూడు లక్ష్యాలను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొస్తూ జిల్లా నుంచి ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమం తెలంగాణలో గోల్డెన్ రివల్యూషన్కు నాంది పలుకుతోందని అధికారులు తెలిపారు. జిల్లాలో సెర్ప్–హంబుల్ బీ భాగస్వామ్యంతో ముందుకు 500 యూనిట్లు ఏర్పాటుకు సన్నాహాలు తేనెటీగల పెంకాన్ని విస్తరిస్తున్నాం..గ్రామీణ మహిళలకు స్థిరమైన ఉపాధి కల్పించాలనే లక్ష్యంతో మంత్రి సీతక్క ప్రోత్సాహంతో మండలంలో శాసీ్త్రయ తేనెటీగల పెంపకాన్ని విస్తరిస్తున్నాం. ఇప్పటికే తాడ్వాయి మండలంలోని గోనేపల్లి, ఊరట్టం, కొండపర్తి, అంకంపల్లి గ్రామాల్లో 60 మంది మహిళలు విజయవంతంగా అపియరీలను నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ నెలలో బంధాల గ్రామపంచాయతీ పరిధిలోని 60 మంది మహిళలకు తేనెటీగల పెంపకం యూనిట్లు ఏర్పాటు చేయనున్నాం. జిల్లాలో మరింత మంది మహిళలను ఈ రంగంలోకి తీసుకురావడానికి సెర్ప్ అధికారులు కృషి చేస్తున్నారు. – దుంపేటి కిషన్, ఏపీఎం
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కాకతీయుల వారసత్వ సంపద అద్భుతంరిటైర్డ్ ఐఏఎస్ కేకే ఛాత్రత్ కాజీపేట అర్బన్: కాకతీయుల వారసత్వ సంపద అద్భుతమని 1967 బ్యాచ్ ఒడిశా రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ కె.కె.ఛత్రత్ అన్నారు. కాజీపేట మండలం మడికొండలోని దక్షిణకాశీగా పేరుగాంచిన మెట్టురామలింగేశ్వరస్వామి ఆలయాన్ని రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఛత్రత్ గురువారం సందర్శించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. మెట్టుగుట్టపై ఉన్న దొంతులమ్మ గుండాలను, జీడి గుండంలోని భీముడి పాదముద్రలను పరిశీలించి వివరాలను అర్చకులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. పురావస్తు కళాఖండాలను దర్శించుకోవాలనే కాంక్షతో ఓరుగల్లుకు విచ్చేసినట్లు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో ఆలయ ఈఓ సత్యనారాయణ, రఘుచందర్, అర్చకులు రాగిచేడు అభిలాష్ శర్మ పాల్గొన్నారు.
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సీఎం పర్యటనకు పకడ్బందీ ఏర్పాట్లుములుగు: జిల్లాలో సీఎం పర్యటనకు పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేయాలని, 12వ తేదీ లోపు పనులన్నీ పూర్తి చేయాలని కలెక్టర్ భోర్ఖడే హేమంత్ సహదేవరావు జిల్లా అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ మేరకు గురువారం కలెక్టర్ భోర్ఖడే హేమంత్ సహదేవరావు, ఎస్పీ సుధీర్ రాంనాథ్ కేకన్తో కలిసి కలెక్టరేట్ సమావేశ మందిరంలో జిల్లాలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటించనున్న సందర్భంగా చేపట్టాల్సిన ఏర్పాట్లపై సంబంధిత శాఖల అధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ సీఎం పర్యటనలో అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. పనులన్నీ నిర్ణీత గడువులోగా పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. పర్యటనలో ఎలాంటి లోటుపాట్లు తలెత్తకుండా అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేస్తూ పర్యటనను విజయవంతం చేయాలని సూచించారు. పటిష్టమైన పోలీసు భద్రతా ఏర్పాట్లు చేపట్టాలని, నూతన కలెక్టరేట్ ప్రారంభోత్సవానికి సంబంధించిన అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తిచేయాలని ఆదేశించారు. పైలాన్ నిర్మాణ పనులను వేగవంతం చేసి సకాలంలో పూర్తిచేయాలని సూచించారు. నూతన కలెక్టరేట్ కార్యాలయంలో సీఎం, కలెక్టర్, సమావేశ మందిరం, మంత్రివర్గ గది, అదనపు కలెక్టర్ల చాంబర్లలో అవసరమైన అన్ని సదుపాయాలతో సిద్ధం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. మేడారం శ్రీ సమ్మక్క–సారలమ్మ వనదేవతలను దర్శించుకోనున్న నేపథ్యంలో ఆలయ పరిసరాల పరిశుభ్రత, అవసరమైన సౌకర్యాలను ముందుగానే పూర్తిచేయాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. నూతన కలెక్టరేట్ ప్రా రంభోత్సవం సందర్భంగా విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం లేకుండా చూడాలని అధికారులకు సూ చించారు. అధికారులు తమకు అప్పగించిన బా ధ్యతలను క్రమశిక్షణతో నిర్వర్తించి, ముఖ్యమంత్రి ప ర్యటనను విజయవంతం చేయాలని ఆదేశించారు. ఈ కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్లు మహేందర్ జీ, సంపత్ రావు, ఆర్డీఓ కృష్ణవేణి, డీఆర్ఓ రవికుమార్, ఎస్డీసీ ప్రతాప్, ట్రైనీ డిప్యూటీ కలెక్టర్ కుషీల్ వంశీ, డీఎస్పీ రవీందర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. కలెక్టర్ భోర్ఖడే హేమంత్ సహదేవరావు
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పాండవుల గుట్ట సందర్శనపాదయాత్రను విజయవంతం చేయాలికాజీపేట రూరల్: కాజీపేట జంక్షన్లో కొనసాగుతున్న అమృత్ భారత్ స్టేషన్ రీ డెవలప్మెంట్ పనులను గురువారం సికింద్రాబాద్ డివిజన్ అడిషనల్ రైల్వే మేనేజర్ (ఐ) ముత్యాలనాయుడు తనిఖీ చేశారు. ఆయన సికింద్రాబాద్ నుంచి ప్రత్యేక స్పిక్లో కాజీపేట జంక్షన్కు చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏడీఆర్ఎం ముత్యాల నాయుడు కాజీపేట జంక్షన్ లోపల, స్టేషన్ బయట జరుగుతున్న అమృత్ భారత్ పనులు క్షణ్ణంగా తనిఖీ చేశారు. అనంతరం స్పిక్లో సికింద్రాబాద్కు తరలివెళ్లారు. ఆయన వెంట సికింద్రాబాద్ డీఈఎన్ సెంట్రల్ ప్రంజల్ కేశర్వాణి, కాజీపేట రైల్వే స్టేషన్ మేనేజర్ అగ్గి రవీందర్, కమర్షియల్ ఇన్స్పెక్టర్ రాజ్గోపాల్, రైల్వే ఐఓడబ్ల్యూ శ్రీనివాస్, సూపర్వైజర్లు పాల్గొన్నారు. నూతన సిలబస్ బోధించాలి విద్యారణ్యపురి: ఇంటర్ ఫస్టియర్లో అన్ని సబ్జెక్టుల సిలబస్ను మార్చారని, మారిన సిలబస్కు అనుగుణంగా అప్గ్రేడ్ అయ్యి సులభంగా పాఠ్యాంశాలు బోధించాలని ఇంటర్ విద్య ఇన్చార్జ్ ఆర్జేడీ ఎ.గోపాల్ అధ్యాపకులను కోరారు. గురువారం హనుమకొండలోని కో–ఎడ్యుకేషన్ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో హనుమకొండ, వరంగల్, ములుగు, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, మహబూబాబాద్ జిల్లాలోని ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల ఫిజిక్స్, తెలుగు, ఎకనామిక్స్, బాటనీ అధ్యాపకులు రెండు రోజుల శిక్షణను ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రారంభించారు. కో–ఎడ్యుకేషన్ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ ట్రైనింగ్ ఇన్చార్జ్ ఆర్.శ్రీనివాస్రావు, మాజీ వరంగల్ డీఐఈఓ మాధవరావు, గూడురు ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ పరుశరాములు, భూపాలపల్లి డీఐఈఓ వెంకన్న తదితరులున్నారు. మాదకద్రవ్యాలకు దూరంగా ఉండాలి
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రైల్వే క్రాసింగ్ ప్రమాదాలకు చెక్సాక్షిప్రతినిధి, వరంగల్ : రైల్వే లెవల్ క్రాసింగ్ల వద్ద నిత్యం ఎదురయ్యే ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు, ప్రమాదాలకు చెక్ పడనుంది. ఉమ్మడి వరంగల్లో నాలుగు చోట్ల రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జి (ఆర్వోబీ), రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జి (ఆర్యూబీ) నిర్మాణాలకు కేంద్ర రైల్వేశాఖ శ్రీకారం చుట్టింది. వీటి కోసం ఏకంగా రూ.197 కోట్లను కేటాయించింది. ఇప్పటికే ఒకచోట టెండర్ ఖరారుకాగా.. మరోచోట డిజైన్లు, అంచనాల రూపకల్పన జరుగుతోంది. ఇంకోచోట రైల్వే వాటా పనులు పూర్తికాగా.. అప్రోచ్ రోడ్డు పనులు కొనసాగుతున్నాయి. కోర్టు ఉత్తర్వులతో ఒక ఆర్యూబీ పనులు మాత్రం నిలిచిపోయాయి. పెండింగ్ పనులపైన దృష్టి సారించనున్నట్లు కేంద్రమంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ ఇటీవల ప్రకటించారు. రాష్ట్రంనుంచి మరో మూడు.. కేంద్ర రైల్వేశాఖ చేపట్టిన నాలుగు పనులకు అదనంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధులతో మరో మూడు ఆర్వోబీల నిర్మాణం జరుగుతోంది. కాజీపేట–వరంగల్ మార్గంలోని ఎల్సీ నంబర్ 60, ఎల్గుర్–నెక్కొండ మార్గంలోని ఎల్సీ నంబర్ 66, 67 వద్ద వీటిని నిర్మిస్తున్నారు. దీంతో ఉమ్మడి జిల్లాలో రైల్వే క్రాసింగ్ల సమస్యకు గణనీయంగా పరిష్కారం లభించే అవకాశం ఉంది. రాకపోకల అంతరాయానికి చెక్.. రాష్ట్రంలో మరో 118 ఆర్వోబీ, ఆర్యూబీ పనులు వివిధ దశల్లో ఉన్నాయని, వాటి అంచనా వ్యయం సుమారు రూ.4,883 కోట్లుగా స్పష్టం చేసిన రైల్వేశాఖ.. ఇందులోనే మూడు ఆర్వోబీలు, ఏడు ఆర్యూబీలు, ఎనిమిది లెవల్ క్రాసింగ్లు ఉమ్మడి జిల్లాల్లో ఉన్నట్లు వివరించింది. క్రాసింగ్ల వద్ద రైళ్ల రాకపోకల సమయంలో వాహనాలు గంటల తరబడి వేచి ఉండాల్సి వస్తుండటంతో.. వీటి స్థానంలో వంతెనల నిర్మాణానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. కాగా ఆర్వోబీ, ఆర్యూబీల నిర్మాణంలో భూసేకరణ, వివిధ శాఖల అనుమతులు, వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల జాప్యం జరుగుతున్నట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలో పనులను వేగవంతం చేసేందుకు ఎప్పటికప్పుడు సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ, ఆమోదంలో జాప్యం లేకుండా ముందస్తుగా ప్రామాణిక డ్రాయింగ్లను సిద్ధం చేస్తున్నట్లు అధికారవర్గాల సమాచారం. నాలుగు లెవల్ క్రాసింగ్ల వద్ద చేపట్టనున్న పనుల అంచనా వ్యయం రూ.197 కోట్లు కాగా, ఆ మేరకు నిధులు కేటాయించారు. ఈ నాలుగు పనుల్లో ఒక్కదానికి టెండర్ సైతం ఖరారు చేశారు. మిగతా పనులు వివిధ స్థాయిల్లో ఉన్నా యి. పనులు, నిధుల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. వరంగల్–చింతలపల్లి మార్గంలోని ఎల్సీ నంబర్ 64 వద్ద ఆర్వోబీ నిర్మాణానికి రూ.77 కోట్లు అంచనా వేశారు. టెండర్ ప్రక్రియ ఇప్పటికే పూర్తయింది. ఎల్గూర్–నెక్కొండ మార్గంలోని ఎల్సీ నంబర్ 69/ఎం వద్ద రూ.100 కోట్లతో ఆర్వోబీ నిర్మించనున్నారు. ప్రస్తుతం జనరల్ అరేంజ్మెంట్ డ్రాయింగ్ (జీఏడీ), అంచనాల తయారీ పనులు జరుగుతున్నాయి. ఎల్గూర్–నెక్కొండ మార్గంలోని ఎల్సీ నంబర్ 70 వద్ద రూ.12 కోట్లతో చేపట్టిన ఆర్యూబీ పనుల్లో రైల్వేవాటా పూర్తయింది. అప్రోచ్ రోడ్డు పనులు కొనసాగుతున్నాయి. నెక్కొండ–ఇంటికన్నె మార్గంలోని ఎల్సీ నంబర్ 74 వద్ద రూ.8 కోట్లతో చేపట్టాల్సిన ఆర్యూబీ పనులు కోర్టు ఉత్తర్వుల కారణంగా ప్రస్తుతం నిలిచిపోయాయి. ఉమ్మడి జిల్లాలో నాలుగుచోట్ల ఆర్వోబీ, ఆర్యూబీల నిర్మాణం వరంగల్లో రైల్వే వంతెనలకు రూ.197 కోట్లు ప్రకటించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం
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తల్లిపాలతోనే చిన్నారులకు ఆరోగ్యంములుగు: తల్లిపాలతోనే చిన్నారులు ఆరోగ్యంగా ఉండడంతో పాటు రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుందని మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ చింతనిప్పుల చంద్రకళ అన్నారు. జిల్లా కేంద్రంలోని వీవర్స్కాలనీలోని అంగన్వాడీ కేంద్రంలో ప్రపంచ తల్లిపాల వారోత్సవాలను పురస్కరించుకుని గురువారం అన్నప్రాసన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఆమె ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. పుట్టిన బిడ్డకు ముర్రుపాలు తప్పకుండా తాగించాలన్నారు. తల్లిపాలలోనే ఎన్నో పోషకవిలువలు ఉంటాయని తెలిపారు. అలాగే అంగన్వాడీ కేంద్రాల ద్వారా చిన్నారులు, బాలింతలు, గర్భిణులకు అందిస్తున్న సేవల గురించి వివరించారు. కార్యక్రమంలో 7వ వార్డు కౌన్సిలర్ ౖసునీత, 19వ వార్డు కౌన్సిలర్ ఓం ప్రకాశ్, సీడీపీఓ శిరీష, సూపర్వైజర్లు, గర్భిణులు, బాలింతలు పాల్గొన్నారు. మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ చింతనిప్పుల చంద్రకళ
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పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ కమిటీ ఎన్నికములుగు రూరల్: పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ జిల్లా నూతన కమిటీని బుధవారం ఎన్నుకున్నారు. అధ్యక్షుడిగా గడ్డం క్రాంతి కుమార్(కానిస్టేబుల్), ఉపాధ్యక్షులుగా తాజుద్దీన్(ఎస్సై), కృష్ణప్రసాద్(ఎస్సై), కార్యదర్శిగా సురేశ్(సీఐ), జాయింట్ సెక్రటరీగా నరేశ్(హెడ్ కానిస్టేబుల్), ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీగా విజయ్(హెడ్ కానిస్టేబుల్), ట్రెజరర్గా సర్వేశ్వర్రావు(కానిస్టేబుల్), ఎగ్జిక్యూటివ్ సభ్యులుగా అనిల్కుమార్, రాజీవ్, స్వప్న యాదవ్, శోభన్, తిరుపతి, శంకర్లు ఎన్నికయ్యారు. ఈ మేరకు కమిటీ సభ్యులు ఎస్పీ సుధీర్ రాంనాథ్ కేకన్ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి మొక్కను అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ మాట్లాడుతూ నూతన కార్యవర్గానికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. నిజాయతీగా , పారదర్శకంగా పని చేయాలని సూచించారు. పోలీస్ అధికారుల సంక్షేమం, పరస్పర సహకారంతో అసోసియేషన్ పని చేయాలని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో అసోసియేషన్ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. రాష్ట్రస్థాయి పోటీలకు ఎంపిక మల్హర్: మండలంలోని ఎడ్లపల్లి మోడల్ స్కూల్ విద్యార్థులు రాష్ట్రస్థాయి అథ్లెటిక్స్ పోటీలకు ఎంపికయ్యారు. బాలికల విభాగంలో కొడారి హిమజ అండర్–16 (జావెలిన్ త్రో), ఎల్లిపాయల శృతి అండర్ 18 (షాట్ ఫుట్), భూతం సాయి వర్షిని అండర్–14 కిడ్స్ (జావెలిన్), గాలి వర్షిత అండర్–12 (రన్నింగ్) విభాగాల్లో ఎంపికయ్యారు. బాలుర విభాగంలో అజ్మీర రాంచరణ్ (అండర్– 18) షార్ట్ ఫుట్, వేముల అభిరాం అండర్–18 రన్నింగ్, కుదురుపాక అండర్–18 రన్నింగ్ విభాగంలో ఎన్నికయ్యారు. ఈ నెల 7, 8 తేదీల్లో హనుమకొండ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ స్టేడియంలో నిర్వహించబోయే రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో పాల్గొననున్నారు. 10 నుంచి నిరసన కార్యక్రమాలు భూపాలపల్లి అర్బన్: బొగ్గు గని కార్మికుల 12వ వేతన ఒప్పందం అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈ నెల 10 నుంచి 12వ తేదీ వరకు జాతీయ కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించనున్న నిరసన కార్యక్రమాలను విజయవంతం చేయాలని సీఐటీయూ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు, జేబీసీసీఐ సభ్యుడు మంద నరసింహారావు పిలుపునిచ్చారు. ఏరియాలోని యూనియన్ కార్యాలయంలో బుధవారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. కేంద్ర బొగ్గు శాఖ మంత్రి కిషన్రెడ్డి జోక్యం చేసుకుని 12వ వేతన ఒప్పంద కమిటీని వెంటనే ఏర్పాటు చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. విద్యారణ్యపురి: హనుమకొండలోని ప్రభుత్వ బీఈడీ (సీటీఈ) కళాశాలలో వివిధ సబ్జెక్టుల లెక్చరర్ల పోస్టుల ఖాళీల భర్తీలో భాగంగా ఫారిన్ సర్వీస్పై నియామకానికి మల్టీజోన్ –1నుంచి ప్రభుత్వ, జిల్లా పరిషత్ హైస్కూళ్ల జీహెచ్ఎంలు, స్కూల్ అసిస్టెంట్ల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానించారు. దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికి రాతపరీక్ష నిర్వహించి మెరిట్ లిస్టును ఈనెల 4న ప్రకటించిన విషయం విధితమే. 12 పోస్టులకు మెరిట్ సాధించిన 31మంది టీచర్లను సర్టిఫికెట్ల వెరిఫికేషన్కు ఆహ్వానించారు. ఈ మేరకు హనుమకొండ ప్రభుత్వ బీఈడీ కళాశాలలో ఉపాధ్యాయుల ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్లను ఇద్దరు గెజిటెడ్ హెడ్మాస్టర్లు, కళాశాల సిబ్బంది బుధవారం పరిశీలించారు. సర్టిఫికెట్లు వెరిఫికేషన్కు 17మంది టీచర్లు హాజరయ్యారని, మిగితా వారు గురువారం వచ్చే అవకాశం ఉందని జిల్లా క్వాలిటీ కోఆర్డి నేటర్ బండారు మన్మోహన్ తెలిపారు. కేయూ క్యాంపస్: కాకతీయ యూనివర్సిటీ పరిధిలో ఉమ్మడి వరంగల్, ఖమ్మం, ఆదిలాబాద్ జిల్లాల్లో పీజీ కోర్సుల రెండో సెమిస్టర్ పరీక్షలు ఈనెల 20నుంచి నిర్వహించనున్నట్లు కేయూ పరీక్షల నియంత్రణాధికారి రాజేందర్, అదనపు పరీక్షల నియంత్రణాధికారి శ్రీనివాస్ తెలిపారు. ఎంఏ, ఎంకామ్, ఎమ్మెస్సీ, ఎంఎల్ఐఎస్సీ, జర్నలిజం మాస్ కమ్యూనికేషన్, ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎంటీఎం తదితర కోర్సుల రెండో సెమిస్టర్ పరీక్షల టైం టేబుల్ను విడుదల చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. ఈనెల 20, 22, 24, 27, 29, 31వ తేదీల్లో మధ్యాహ్నం 2నుంచి సాయంత్రం 5గంటల వరకు పరీక్షలు జరుగుతాయని ఆయన వివరించారు.
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ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికే మండల సభ● అదనపు కలెక్టర్ సంపత్ రావువెంకటాపురం(ఎం): మండల పరిధిలో నిర్వహించే సభ ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి, గ్రామాల సర్వతోముఖాభివృద్ధికి దిక్సూచిలా, నిజమైన ప్రజా వేదికగా మారాలని అదనపు కలెక్టర్ సంపత్ రావు పిలుపునిచ్చారు. మండల కేంద్రంలోని మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో బుధవారం ఏర్పాటు చేసిన మండల సర్వసభ్య సమావేశానికి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. గ్రామ పంచాయతీలు సమగ్రాభివృద్ధి సాధించడమే లక్ష్యంగా ప్రణాళికలు తయారు చేయాలన్నారు. స్థానికంగా ఉన్న మౌలిక వసతుల కొరతతో పాటు ప్రజల నుంచి వస్తున్న వినతులపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలన్నారు. అన్ని గ్రామ పంచాయతీలకు సంబంధించిన అభివృద్ధి ప్రణాళికలను ఈ నెల 15వ తేదీ లోపు నివేదికలు సమర్పించాలని ఆదేశించారు. ప్రతీ 45 రోజులకు ఒకసారి తప్పనిసరిగా మండల సభను నిర్వహించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ సభలకు మండల స్థాయి అధికారులు నేరుగా హాజరుకావాలని, తమకు బదులుగా కింది స్థాయి సిబ్బందిని లేదా ప్రతినిధులను పంపితే సహించేది లేదని హెచ్చరించారు. ప్రజాప్రతినిధులు సభ దృష్టికి తెచ్చే సమస్యలపై అధికారులు తక్షణమే స్పందించి పరిష్కార మార్గాలు చూపాలని ఆదేశించారు. గ్రామాల్లో ప్రధానంగా విద్యుత్ సమస్య తలెత్తుతుందని, విద్యుత్ అధికారులకు ఎవరికి ఫోన్ చేసినా స్పందించడం లేదని ఎల్లారెడ్డిపల్లి సర్పంచ్ భాష బోయిన పోశాలు విద్యుత్ అధికారులను నిలదీశారు. ఈ సమావేశంలో రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ డైరెక్టర్ బైరెడ్డి భగవాన్ రెడ్డి, జెడ్పీ డిప్యూటీ సీఈఓ కృష్ణ ప్రసాద్, జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి సిద్ధార్థరెడ్డి, తహసీల్దార్ గిరిబాబు, ఎంపీడీవో రాజు, ఐబీ డీఈ రవీందర్ రెడ్డి, ఏఓ శైలజ, డాక్టర్ శ్రీకాంత్, ఎంఈఓ ప్రభాకర్, ఏపీఎం ధర్మేందర్, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, వివిధ శాఖల మండల అధికారులు, పంచాయతీ కార్యదర్శులు పాల్గొన్నారు.
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నిట్లో సైబర్ జాగుర్తా దివస్కాజీపేట అర్బన్: నిట్ వరంగల్, వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ సౌజన్యంతో సైబర్ జాగుర్తా దివస్, సురక్షా కా తిరంగా – మంత్ ఎండ్ ఛాంపియన్ కార్యక్రమాన్ని నిట్ డైరెక్టర్ బిద్యాదర్ సుబుదీ ఆధ్వర్యంలో బుధవారం ఏర్పాటు చేశారు. వరంగల్ పోలీస్ కమిషనర్ ఎన్.శ్వేత ముఖ్యఅతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. సైబర్ నేరగాళ్లు భయం, ఆశ, అత్యవసర భావోద్వేగాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని మోసాలకు పాల్పడుతున్నారని, ఈ క్రమంలో సైబర్ నేరాలపై అవగాహన కలిగి ఉండాలని చెప్పారు. సైబర్ మోసానికి గురైనట్లు గ్రహిస్తే టోల్ఫ్రీ నంబర్ 1930కు సమాచారం ఇవ్వాలని సూచించారు. నిట్ వరంగల్ విద్యార్థులు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారిత సైబర్ భద్రత పరిశోధనలను చేపట్టడం అభినందనీయమని ప్రశంసించారు. సైబర్ నేరాలను నివారించేందుకు త్వరలో నిట్లో సైబర్ సెక్యూరిటీ హకథాన్ నిర్వహించనున్నట్లు నిట్ డైరెక్టర్ బిద్యాదర్ సుబుదీ తెలిపారు. కార్యక్రమంలో నిట్ రిజిస్ట్రార్ సునీల్ మెహతా, డీసీపీ దార కవిత, నిట్ ప్రొఫెసర్లు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.
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సైబర్ నేరాలపై అప్రమత్తంములుగు రూరల్: సైబర్ నేరాలపై యువత అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఎస్పీ సుధీర్ రాంనాథ్ కేకన్ అన్నారు. ఈ మేరకు బుధవారం స్టే అలర్ట్–స్టే అవేర్–స్టే సైబర్ సేఫ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఎస్సై వెంకటేశ్వర్ ఆధ్వర్యంలో డీఎల్ఆర్ ఫంక్షన్ హాల్లో సైబర్ భద్రతపై విద్యార్థులకు అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఎస్పీ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. డిజిటల్ యుగంలో సైబర్ మోసాలపై అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. కేవైసీ, డిప్ఫేక్, డిజిటల్ అరెస్టు, సోషల్ మీడియా, ఫేక్ ప్రొఫైల్స్ వంటి మోసాలపై విద్యార్థులు అవగాహన కలిగి ఉండాలని సూచించారు. తెలియని వ్యక్తులకు బ్యాంకు, ఓటీపీ, పిన్ వంటి వివరాలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చెప్పవద్దని సూచించారు. అనుమానాస్పద లింక్లను క్లిక్ చేయకూడదని హెచ్చరించారు. ఇంస్ట్రాగామ్, ఫేస్బుక్ వంటి మాద్యమాల్లో అపరిచిత వ్యక్తులతో పరిచయాలను పెంచుకోకూడదని తెలిపారు. సైబర్ మోసాలకు గురైతే వెంటనే 1930 నంబర్కు కాల్ చేయాలన్నారు. సైబర్ నేరాలపై అవగాహన పెంచుకుని అప్రమత్తంగా ఉండాలని వెల్లడించారు. అనంతరం విద్యార్థులతో ప్రతిజ్ఞ చేయించారు. ఈ కార్యక్రమంలో డీఎస్పీ రవీందర్, పస్రా సీఐ దయాకర్, ములుగు సీఐ సురేశ్కుమార్, సీసీఎస్ సీఐ బండారి కుమార్, ఎస్బీ ఇన్స్పెక్టర్ ప్రతాప్ వెంకటాపూర్ ఎస్సై చల్ల రాజు, పస్రా ఎస్సై తాజుద్దీన్, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. ఎస్పీ సుధీర్ రాంనాథ్ కేకన్
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‘సర్’ను పారదర్శకంగా నిర్వహించాలిములుగు: భారత ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాల మేరకు నిర్వహిస్తున్న స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్(సర్) కార్యక్రమాన్ని పారదర్శకంగా నిర్వహించాలని జిల్లా ఎన్నికల అధికారి, కలెక్టర్ భోర్ఖడే హేమంత్ సహదేవరావు అధికారులను ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్ సమావేశ మందిరంలో గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో బుధవారం నిర్వహించిన సమావేశంలో కలెక్టర్ పాల్గొని మాట్లాడారు. ములుగు నియోజకవర్గంలో ప్రస్తుతం 303 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. వీటిలో రెండు పోలింగ్ కేంద్రాల స్థల మార్పు చేయనున్నట్లు, నాలుగు పోలింగ్ కేంద్రాల పేర్లను మార్చనున్నట్లు వెల్లడించారు. మరో ఐదు నూతన పోలింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు వివరించారు. దీంతో నియోజకవర్గంలో మొత్తం 308 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఓటర్లకు అందుబాటులో ఉంటాయని తెలిపారు. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఓటర్లు ఒకే పోలింగ్ కేంద్రంలో ఓటు వేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. ఎన్నికల సంఘం మార్గదర్శకాల మేరకు పాటించాలన్నారు. అనంతరం జిల్లా కేంద్రంలోని ఈవీఎం గోదాంను గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధుల సమక్షంలో కలెక్టర్ నెలవారి తనిఖీ చేపట్టారు. గుర్తింపు పొందిన వివిధ రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధుల సమక్షంలో గోదాం సీల్ను పరిశీలించారు. గోదాంలో ఏర్పాటు చేసిన సీసీ కెమెరాల పనితీరు, అగ్నిప్రమాదాల నివారణకు ఏర్పాటు చేసిన ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్లు, ఇతర భద్రతా పరికరాలను తనిఖీ చేశారు. అనంతరం కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ పారదర్శకతను నిర్ధారించేందుకు ప్రతినెలా గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధుల సమక్షంలో ఈవీఎం గోదాం తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. పారిశుద్ధ్యంపై కేంద్ర బృందం పరిశీలన గ్రామాల్లో పారిశుద్ధ్య సేవల బలోపేతానికి కేంద్ర బృందం జిల్లాలోని చల్వాయి, మేడారం గ్రామాలలో రెండు రోజుల పాటు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలిస్తుందని కలెక్టర్ హేమంత్ సహదేవరావు తెలిపారు. కలెక్టరేట్లోని తన ఛాంబర్లో స్వచ్ఛభారత్, మిషన్ గ్రామీణ కింద గ్రామీణ పారిశుద్ధ్య ఆస్తులు, సేవల నిర్వహణకు భవిష్యత్లో అవసరమయ్యే నిధుల అంచనాపై అధ్యయనం నిర్వహించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ బృందం, యూనిసెఫ్ ప్రతినిధులు సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పారిశుద్ధ్య సేవలను మరింత బలోపేతం చేయడానికి ఇటువంటి అధ్యయనాలు దోహదపడతాయని తెలిపారు. క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన అనంతరం అధ్యయన నివేదికను సమర్పించాలని బృందాన్ని కోరారు. సంబంధిత శాఖల సమన్వయంతో అధ్యయన బృందానికి అవసరమైన సహకారం అందించాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు. ఈ పర్యటన నేటి(గురువారం) వరకు కొనసాగుతుందని వివరించారు. ఈ సమావేశంలో అదనపు కలెక్టర్ ఎం.సంపత్రావు, కేంద్ర ఐఈజీ బృందం సభ్యులు డాక్టర్ నితీశ్ ఖన్నా, అనుకేత్, యూనిసెఫ్ రాష్ట్ర సమన్వయకర్త శ్రీహరి, జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి అధికారి జి. రవీందర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. జిల్లా ఎన్నికల అధికారి, కలెక్టర్ భోర్ఖడే హేమంత్ సహదేవరావు
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కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించాలి● సీఐటీయూ జిల్లా కార్యదర్శి రాజేందర్ములుగు రూరల్: మున్సిపాలిటీ కార్మికుల సమస్యలను ప్రభుత్వం తక్షణమే పరిష్కరించాలని సీఐటీయూ జిల్లా కార్యదర్శి రత్నం రాజేందర్ డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు బుధవారం మున్సిపాలిటీ కార్మికులతో నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. కార్మికులకు జీఓ నంబర్ 60 ప్రకారం వేతనాలు చెల్లించాలన్నారు. వర్షాకాలంలో కార్మికలకు రెయిన్ కోట్లు, గ్లౌజులు, రేడియం జాకెట్లు అందించాలన్నారు. రోడ్డుపై డివైడర్ మీద ఉన్న మొక్కలు తొలగిస్తున్న క్రమంలో ఆగి ఉన్న చెత్త ట్రాక్టర్ను ఓ లారీ ఢీ కొట్టిన ఘటనలో ట్రాలీ ధ్వంసమైందన్నారు. ఈ ప్రమాదంలో కార్మికులకు ప్రమాదం జరగకపోవడం అదృష్టమని తెలిపారు. కార్మికులకు వెంటనే జీవితబీమా, పీఎఫ్, ఈఎస్ఐ సౌకర్యం కల్పించాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో కార్మికులు జయకర్, భాస్కర్, బాలు, రాజు, సిద్ధు, రవి, నాగార్జున, మోహన్, స్వప్న, సరోజన, స్వరూప తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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డిమాండ్లు నెరవేరే వరకు పోరాటంకాశిబుగ్గ: తమ న్యాయమైన డిమాండ్లు నెరవేరే వరకు పోరాటం ఆగదని తెలంగాణ ఆయుష్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ కార్యదర్శి డాక్టర్ రోహిత్ బస్రే స్పష్టం చేశారు. స్టైఫండ్ పెంపుకోసం వరంగల్ అనంతలక్ష్మి ప్రభుత్వ ఆయుర్వేద వైద్య కళాశాలలో తెలంగాణ ఆయుష్ జేఏసీ చేపట్టిన నిరవధిక సమ్మె బుధవారం రెండో రోజుకు చేరుకుంది. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఆయుష్ హౌస్సర్జన్లకు సమాన పనికి సమానవేతనం అందే వరకు సమ్మె కొనసాగుతుందన్నారు. ప్రభుత్వం సానుకూల నిర్ణయం తీసుకోకపోతే ఉద్యమాన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు. అవరసమైతే సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఆత్మార్పణ ఘోష చేయడానికి వెనుకాడనని పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి స్టైఫండ్ను పెంచడంతో పాటు పెండింగ్ బకాయిలు విడుదల చేయాలని, న్యాయమైన డిమాండ్లను పరిష్కరించాలని కోరారు. నిరవధిక సమ్మె గురించి ప్రభుత్వానికి తెలపాలని కోరుతూ ఆయుర్వేద కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ అనసూయ, వైద్యశాల సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ ధర్మారాజుకు హౌస్సర్జన్లు వినతిపత్రం సమర్పించారు. అలాగే, స్టైఫండ్ పెంపు విషయంపై వారు వివరించారు. విశ్వ ఆయుర్వేద పరిషత్, ఎన్ఎంఏ సభ్యుల మద్దతు.. ఆయుష్ హౌస్సర్జన్లకు పూర్తి మద్దతు ఇస్తున్నట్లు విశ్వ ఆయుర్వేద పరిషత్ మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్ కిషన్, నేషనల్ మెడికల్ అసోసియేషన్ సభ్యులు డాక్టర్ చిలువేరు రవీందర్, డాక్టర్ మోహన్రావు, కళాశాల అభివృద్ధి కమిటీ సభ్యుడు డాక్టర్ సాంబమూర్తి తెలిపారు. అదేవిధంగా అనంతలక్ష్మి ప్రభుత్వ ఆయుర్వేద వైద్య కళాశాల అండర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ విద్యార్థులు కూడా మద్దతు ప్రకటించారు. తెలంగాణ ఆయుష్ జేఏసీ కార్యదర్శి డాక్టర్ రోహిత్ బస్రే
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రాజీమార్గం రాజమార్గంభూపాలపల్లి రూరల్: కేసుల్లో చిక్కి ఇబ్బంది పడే పేదవారికి న్యాయ సేవాధికార సంస్థ అండగా ఉంటుందని, రాజీమార్గం.. రాజీమార్గమని డిప్యూటీ చీఫ్ లీగల్ ఎయిడ్ డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ కంప అక్షయ అన్నారు. జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ ఆధ్వర్యంలో కొంపెల్లి, తండా, గొర్లవేడు, ఆన్సాన్పల్లి గ్రామాల్లో బుధవారం న్యాయ అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎయిడ్ డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ కంప అక్షయ మాట్లాడుతూ.. ఉచిత న్యాయ సహాయం పొందేవారు, కోర్టు కేసుల్లో చిక్కి ఇబ్బందులు పడేవారు, న్యాయాన్ని పొందలేని నిస్సహాయులు జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థను సంప్రదించాలని తెలిపారు. సూపరింటెండెంట్ రఘురాం మాట్లాడుతూ రాజీమార్గాన్ని పాటించి.. కేసులు పరిష్కారం చేసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. వివాదాలు లేని సోదరా భావంతో జీవించాలని ఎయిడ్ డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ కంప అక్షయ అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో కొంపెల్లి సర్పంచ్ సడాలా శ్రీకాంత్, ఉపసర్పంచ్ మర్రి శ్రీనివాస్, తండా సర్పంచ్ పాల్తీయా నిర్మల సతీష్, ఉపసర్పంచ్ గుగులోత్ వాలు నాయక్, గొర్లవీడు సర్పంచ్ లావణ్య–సాగర్రెడ్డి, న్యాయ సేవాధికార సంస్థ సిబ్బంది అంబాల దేవేందర్, వెంకటేష్,రాజ్ కుమార్, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి● మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వర్రావువెంకటాపురం(కె): ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం నిరంతరం కృషి చేస్తుందని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నాగేశ్వర్రావు అన్నారు. ఈ మేరకు బుధవారం ఆయన మండలంలో పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా మండల కేంద్రంలోని కాంగ్రెస్ నాయకులు చిడెం మోహనరావు ఇంటి వద్ద ప్రజలు, కార్యకర్తలతో మాట్లాడి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. గోదావరి డిస్టిలేషన్ను రద్దు చేయాలని సీపీఎం నాయకులు వినతి పత్రం అందజేశారు. ఎరువులు, పురుగు మందులు, విత్తన షాపు అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలోయూరియాను గతంలో ఇచ్చినట్లు ఎఫ్ఓఎల్ ద్వారా డీలర్లకు అందజేయాలని వినతిప్రతం అందజేశారు. అలాగే భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా చర్ల మండలం నుంచి మండలానికి వచ్చే రహదారి గుంతలమయంగా మారడంతో మంత్రి తుమ్మల కారు పాత్రాపురం గ్రామ శివారుల్లో పంక్చర్ కావటంతో మంత్రి తుమ్మల వేరే కారులో మండల కేంద్రానికి చేరుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో భద్రాచలం ఎమ్మెల్యే తెల్లం వెంకట్రావ్, కాంగ్రెస్ నాయకులు నల్లపు దుర్గాప్రసాద్, మన్నెం సునీల్, సయ్యద్ హుస్సేన్, చిడెం శివ, ధనపనేని వెంకటేశ్వర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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రోగులకు మెరుగైన వైద్యసేవలుములుగు రూరల్/ఏటూరునాగారం: ఆస్పత్రికి వచ్చే రోగులకు మెరుగైన వైద్యసేవలు అందించడమే లక్ష్యంగా ఆస్పత్రిలో సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నామని రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి, సీ్త్ర–శిశు సంక్షేమశాఖ మంత్రి ధనసరి సీతక్క తెలిపారు. ఈ మేరకు మంగళవారం జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో నూతన సదరం శిబిరం, యూడీఐడీ భవనం, ఆక్సిజన్ ప్లాంట్, ఆరోథ, గైనిక్, జనరల్ సర్జరీ, ఈఎన్టీ విభాగాలకు సంబంధించిన ఆపరేషన్ థియేటర్లను కలెక్టర్ భోర్ఖడే హేమంత్ సహదేవరావుతో కలిసి మంత్రి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్య, వైద్య రంగాలకు అధిక నిధులను కేటాయిస్తుందని తెలిపారు. ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి వచ్చే రోగులకు వైద్య సిబ్బంది మెరుగైన వైద్యం అందించాలన్నారు. జిల్లా కేంద్రంలో డయాలసిస్ సెంటర్ ఏర్పాటుకు కృషి చేస్తానని వెల్లడించారు. మెడికల్, నర్సింగ్ కళాశాల భవన నిర్మాణ పనులను త్వరతగతిన పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. జిల్లా ఆస్పత్రి ఇరుకుగా ఉన్న కారణంగా మరో ఆస్పత్రి నిర్మాణానికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు వివరించారు. అనంతరం ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న రోగులతో మాట్లాడారు. వైద్య సేవలపై ఆరా తీశారు. అనంతరం విద్యుత్ ప్రమాదాలతో పశువులు మృతి చెందిన రైతులకు టీజీఎన్పీడీసీఎల్ ఆధ్వర్యంలో మంజూరైన రైతులకు చెక్కులను అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్ సంపత్రావు, గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ రవిచందర్, మున్సిపాలిటీ చైర్పర్సన్ చంద్రకళ, మార్కెట్ కమిటీ చైర్పర్సన్ రేగ కల్యాణి, వైస్ చైర్పర్సన్ ఆసియా షాహిన్, ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ చంద్రశేఖర్, విద్యుత్శాఖ డివిజన్ ఇంజనీర్ రాజు, జిల్లా అధికారులు, ప్రజా ప్రతినిధులతు పాల్గొన్నారు. తల్లిపాలతోనే సంపూర్ణ ఆరోగ్యం తల్లిపాలు బిడ్డకు సంపూర్ణ ఆరోగ్యమని మంత్రి సీతక్క అన్నారు. ఏటూరునాగారం మండల కేంద్రంలోని ఐటీడీఏ సమావేశ మందిరంలో జిల్లా సంక్షేమ అధికారి ప్రేమలత అధ్యక్షతన అంతర్జాతీయ తల్లిపాల వారోత్సవాల్లో భాగంగా మంగళవారం అవగాహన పోస్టర్లను ఆవిష్కరించారు. అనంతరం మంత్రి మాట్లాడుతూ మాతృత్వం గొప్ప వరమన్నారు. అలాంటి తల్లిపాలు అమృతంతో సమానమని తెలిపారు. చిన్నారులకు 6 నెలలు గడిచే వరకు తల్లిపాలు తప్పకుండా తాగించాలన్నారు. అనంతరం బాలల హక్కులు ఉల్లంఘనలు గురికాకుండా చూడాలని కోరారు. బాల్య వివాహాల నిర్మూలనకు పాటుపడాలని అంగన్ వాడీ టీచర్లకు సూచించారు. అలాగే మండల కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో పనిచేసే వైద్యులు, సిబ్బంది రోగులకు అందుబాటులో ఉంటూ మెరుగైన సేవలను అందించాలని మంత్రి సీతక్క సూచించారు. అనంతరం ఏటూరునాగారం సీహెచ్సీని పరిశీలించారు. ఆస్పత్రి అభివృద్ధి కమిటీ సభ్యులతో కలిసి సౌకర్యాలపై సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించి పలు సూచనలు చేశారు. రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్శాఖ మంత్రి సీతక్క
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ట్రెసా జిల్లా అధ్యక్షుడిగా మహేందర్వెంకటాపురం(కె): తెలంగాణ రెవెన్యూ ఎంప్లాయి సర్వీస్(ట్రెసా) అసోసియేషన్ జిల్లా అధ్యక్షుడిగా మండల నాయబ్ తహసీల్దార్ మినుగు మహేందర్ ఎన్నికయ్యారు. ఈ మేరకు మంగళవారం తహసీల్దార్ వేణుగోపాల్ ఆధ్వర్యంలో నాయబ్ తహసీల్దార్ మహేందర్ను శాలువాలతో సన్మానించారు. ఈ కార్యక్రమంలో గిర్ధావర్లు విష్ణువర్ధన్, మల్లయ్య, జూనియర్ సహాయకులు, కార్యాలయ సిబ్బంది, జీపీఓలు పాల్గొన్నారు. ‘దోస్త్’లో ప్రత్యేక అడ్మిషన్లు ఏటూరునాగారం: దోస్త్ రెండోదశ స్పెషల్ ఫేజ్ అడ్మిషన్లను ప్రారంభించినట్లు ఏటూరునాగారం ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ రేణుక మంగళవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఈ నెల 6 నుంచి 11వ తేదీ వరకు డిగ్రీలో చేరే విద్యార్థులు దోస్త్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని పేర్కొన్నారు. బీఏలో తెలుగు, ఇంగ్లిష్ మీడియం, బీకాం, ఎంపీసీఎస్, తదితర సీట్లు అందుబాటులో ఉన్నట్లు ఆమె వెల్లడించారు. అడ్మిషన్లు కావాల్సిన విద్యార్థులు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు. ఐటీడీఏ ఈఈగా ప్రవీణ ఏటూరునాగారం: మండల పరిధిలోని ఐటీడీఏ కార్యాలయం ఎగ్జిక్యూటీవ్ ఇంజనీర్గా ప్రవీణను నియమిస్తూ మంగళవారం ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. హైదరాబాద్లో డీఈఈగా పనిచేస్తున్న ఆమె ఏటూరునాగారం ఐటీడీఏ ఇంజనీరింగ్శాఖకు ఈఈగా బదిలీ చేస్తూ ఉద్యోగోన్నతి కల్పించారు. ఈ మేరకు ఆమె మంగళవారం ఈఈగా బాధ్యతలను స్వీకరించారు. ఐటీడీఏ ఇంజనీరింగ్శాఖ అస్తవ్యస్తంగా మారడంతో ఇకనైనా గాడిలో పడుతుందా అని గిరిజన సంఘాలు ఎదురు చూస్తున్నాయి. ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం తనిఖీ మల్హర్(కాటారం): కాటారం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని మంగళవారం డీఎంహెచ్ఓ మధుసూదన్ తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఓపీ రిజిస్టర్, హాజరు రిజిస్టర్లు, ల్యాబ్, ఫార్మసీ, ఐపీ వార్డు, ఎక్స్–రే గదిని తనిఖీ చేశారు. అనంతరం డీఎంహెచ్ఓ మాట్లాడుతూ.. వర్షాకాల సన్నద్ధత నేపథ్యంలో కాలానుగుణ వ్యాధుల నివారణకు అవసరమైన టెస్ట్ కిట్లు, మందులను తగినంతగా అందుబాటులో ఉంచుకోవాలని సిబ్బందికి సూచించారు. గర్భిణులు, చిన్నారులు, సాధారణ రోగులకు నాణ్యమైన వైద్య సేవలు అందించాలని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక వైద్యాధికారి మౌనిక, డాక్టర్ హారిక, వైద్య సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.జిల్లా ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ పూజలు గణపురం: మండలకేంద్రంలోని కాకతీయుల కళాక్షేత్రం కోటగుళ్లలో జిల్లా ప్రధాన ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ వెంకటరత్నం మంగళవారం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. సూ పరింటెండెంట్గా బాధ్యతలు చేపడుతున్న సందర్భంగా ఆయన ఆలయంలో స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు. ఆలయ అర్చకుడు నాగరా జు ఆయనకు స్వాగతం పలికి ప్రత్యేక పూజలు చేసి తీర్థ ప్రసాదాలు అందచేశారు. అనంతరం ఆయనకు శాలువాతో సత్కరించారు. సద్వినియోగం చేసుకోవాలి భూపాలపల్లి రూరల్: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులందరూ ఎస్బీఐ అందించే బీమా సౌకర్యంతో పాటు వివిధ సదుపాయాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని జిల్లా లీడ్ బ్యాంక్ మేనేజర్ నాగరాజు మంగళవారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఉద్యోగుల సంక్షేమం, ఆర్థిక భద్రతను మరింత బలోపేతం చేయాలనే ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మధ్య అవగాహన ఒప్పందం కుదిరినట్లు తెలిపారు. ఉద్యోగులకు రూ.3.31కోట్ల వరకు ఉచిత బీమా రక్షణతో పాటు ప్రత్యేక బ్యాంకింగ్ సదుపాయాలు లభించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. పర్సనల్ లోన్స్, హోమ్లోన్స్, కార్లోన్స్ తదితర రుణాలు అత్యంత ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ రేట్లతో అందుబాటులో ఉంటాయన్నారు.
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మెడికల్ క్యాంపులు పెంచాలిమల్హర్: ఎన్సీడీ, టీబీ స్క్రీనింగ్, మెడికల్ క్యాంపులు పెంచాలని జిల్లా వైద్యాధికారి మధుసూదన్ సిబ్బందిని ఆదేశించారు. మంగళవారం మండలంలోని తాడిచర్ల ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని డీఎంహెచ్ఓ మధుసూదన్ తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆస్పత్రి సిబ్బంది హాజరు, ఓపీ రిజిస్టర్, స్టాక్ రిజిస్టర్, మందుల స్టాక్, రికార్డులను పరిశీలించారు. అన్ని ఎన్హెచ్ఎం, స్టేట్ ప్రోగ్రాం సబ్ సెంటర్ల వారీగా రివ్యూ నిర్వహించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ.. పనితీరు తక్కువగా ఉన్న సబ్ సెంటర్ల పనితీరును పెంచాలని, అన్ని సబ్ సెంటర్లలో టీబీ స్క్రీనింగ్ మెడికల్ క్యాంపులు నిర్వహించాలన్నారు. ఎన్సీడీ స్క్రీనింగ్ శాతాన్ని పెంచాలని సూచించారు. వనమహోత్సవం కార్యక్రమంలో భాగంగా పీహెచ్సీ పరిధిలో అధికారులు, సిబ్బందితో కలిసి ఆయన మొక్కలు నాటారు. ఈ కార్యక్రమంలో డీపీఓలు శ్రీదేవి, దేవేందర్, సందీప్, నాగరాణి, డీడీఎం మధుబాబు, డీపీఓ చిరంజీవి, మండల వైద్యాధికారి వినయ్భాస్కర్, వైద్యసిబ్బంది పాల్గొన్నారు. డీఎంహెచ్ఓ మధుసూదన్
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పనులు వేగవంతం చేయాలిగణపురం: మండలంలోని గాంధీనగర్ గ్రామశివా రు గుట్టలపై నిర్మిస్తున్న యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ పాఠశాల నిర్మాణాలను వెంటనే పూర్తిచేయాలని భూపాలపల్లి ఎమ్మెల్యే గండ్ర సత్యనారాయణరావు అధికారులను ఆదేశించారు. మంగళవారం ఆయన అధికారులతో కలిసి పనులను పరిశీలించారు. భవన నిర్మాణ పనుల పురోగతిపై కాంట్రాక్ట ర్, అధికారులను వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నా రు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ నాణ్యత ప్ర మాణాలతో వేగవంతంగా భవన నిర్మాణ పనుల ను పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. ప్రభుత్వం ప్రతి ష్టాత్మకంగా చేపడుతున్న ఈ విద్యా సంస్థ భవిష్యత్ తరాలకు నాణ్యమైన విద్యను అందిస్తుందని ఆకాంక్షించారు. నాణ్యతతో పాటు రక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. ఎమ్మెల్యే గండ్ర సత్యనారాయణరావు
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ఎస్టీఓ కార్యాలయానికి దారి కరువుఏటూరునాగారం: ఏజెన్సీలోని ఏటూరునాగారం, మంగపేట, కన్నాయిగూడెం, తాడ్వాయి మండలాల ఉద్యోగులు, ప్రభుత్వ ఖజానా నిధులను మంజూరు చేసే ఉప కోశాధికారాలయానికి దారి కరువైంది. కోట్లాది రూపాయల బిల్లులను మంజూరు చేసే ట్రెజరరీకి దారిలేకున్నా కష్టాలు పడుతూ ఉద్యోగులు కార్యాలయానికి వెళ్తున్నారు. పలు పనుల నిమిత్తం వచ్చే ఉద్యోగులు సైతం దుస్తులు తడవకుండా బురద అంటకుండా జాగ్రత్తగా కార్యాలయానికి వెళ్లాల్సిన దుస్థితి నెలకొంది. ఎస్టీఓ అధికారి ఉన్నప్పటికీ కార్యాలయం అభివృద్ధి పనులపై చిత్తశుద్ధి లేదని ఉద్యోగులు మండిపడుతున్నారు. వెంటనే కార్యాలయానికి సీసీ రోడ్డు నిర్మించాలని ఉద్యోగులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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ట్రాఫిక్ జామ్..మంగపేట: మండలంలోని ఇసుక లారీలతో మళ్లీ ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు మొదలయ్యాయని స్థానికులు, ప్రయాణికులు వాపోతున్నారు. వాడగూడెం ఇసుక క్వారీ నుంచి ఇసుక రవాణా ప్రారంభమైంది. అదే విధంగా భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని పదుల సంఖ్యలో ఉన్న ఇసుక క్వారీలకు వందల సంఖ్యలో లారీలు మండలం నుంచి రాకపోకలు కొనసాగిస్తున్నాయి. అలాగే మండల పరిధిలోని వాడగూడెం ఇసుక క్వారీకి లోడింగ్ కోసం వచ్చే లారీలను వాడగూడెం నుంచి రమణక్కపేట వరకు ఏటూరునాగారం–బూర్గంపాడు ప్రధాన రోడ్డుపై నిలిపేస్తున్నారు. చుంచుపల్లి నుంచి వాడగూడెం వరకు ఇసుకను లోడింగ్ చేసిన లారీలను రోడ్డుపైనే ఉంచి చదును చేసి టార్ఫాలిన్లు కప్పుతున్నారు. దీంతో నిత్యం మండలం మీదుగా భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలోని ఇసుక క్వారీలకు.. వాడగూడెం ఇసుక క్వారీకి వచ్చి వెళ్లే లారీలతో నిత్యం ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని ప్రయాణికులు వాపోతున్నారు. చుంచుపల్లి నుంచి మొదలుకుని వాడగూడెం, రమణక్కపేట, రాజుపేట వరకు ఏదో ఒకచోట ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుండటంతో కిలోమీటర్ల దూరం వరకు వాహనాలు నిలిచిపోతున్నాయి. ట్రాఫిక్ క్లియర్ అయ్యే వరకు గంటల తరబడి సమయం పడుతుండటంతో ఆర్టీసీ బస్సులు, కార్లు, ఆటోలు ఇతర ప్రైవేటు వాహనాల్లో ప్రయాణించే ప్రయాణికులు, వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. ఇదే క్రమంలో మంగళవారం వాడగూడెం నుంచి రమణక్కపేట వరకు రెండు గంటల పాటు టాఫ్రిక్ జామ్ కావడంతో ప్రయాణికులు, వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. సంబంధిత అధికారులు స్పందించి రోడ్లపై ఇసుక లారీలను నిలుపకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. ఇసుక లారీలతో ప్రయాణికులకు తప్పని తిప్పలు
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రహదారి పనులు షురూ● ప్రయాణికులకు తప్పని తిప్పలు వాజేడు: మండల పరిధిలోని చీకుపల్లి–పెద్దగొళ్లగూడెం గ్రామాల మధ్యన డైవర్షన్ రహదారి కొట్టుకుపోవడంతో ప్రయాణికులకు కష్టాలు తప్పడం లేదు. బ్రిడ్జి నిర్మాణ ప్రదేశంలో కొట్టుకుపోయిన డైవర్షన్ రహదారి పనులను చేపట్టినప్పటికీ మంగళవారం నాటికి ఇంకా పూర్తి కాలేదు. దీంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. ప్రయాణికుల కోసం రోడ్డు కొట్టుకుపోయిన చోట నడిచేలా కాలిబాటను ఏర్పాటు చేసి ప్రయాణికులు వచ్చేలా మార్గం కల్పించారు. అయినప్పటికీ అక్కడ అంతా బురద మయంగా ఉండటంతో ప్రయాణికులు అందులో నుంచే నడిచి వచ్చారు. ద్విచక్రవాహన దారులు బురదలో నుంచే వెళ్లదానికి తిప్పలు పడ్డారు.
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మహిళా ఉద్యోగులకు ‘శక్తి’ రక్షణ కవచంసాక్షిప్రతినిధి, వరంగల్: కార్యాలయాల్లో మహిళా ఉద్యోగులపై లైంగిక వేధింపులకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక చర్య చేపట్టింది. స్కిల్ హ్యూమన్ క్యాపిటల్ అండ్ నాలెడ్జ్ ట్రైనింగ్ ఇనిషియేటివ్స్ (శక్తి) శాఖలో అంతర్గత ఫిర్యాదుల కమిటీ (ఐసీసీ)ని ఏర్పాటు చేస్తూ జీఓఆర్టీ నంబర్ 277ను మంగళవారం జారీ చేసింది. దీంతో ఈ శాఖ పరిధిలో పనిచేసే మహిళా ఉద్యోగులు కార్యాలయంలో ఎదుర య్యే లైంగిక వేధింపులపై అధికారికంగా ఫి ర్యాదు చేసి, విచారణ కోరే అవకాశం కలిగింది. నలుగురితో ఐసీసీ.. ఫిర్యాదు చేస్తే వెంటనే విచారణ.. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన కమిటీకి ప్రభుత్వ డిప్యూటీ సెక్రటరీ టు ఎంజీ మాధవి ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్గా వ్యవహరిస్తారు. సెక్షన్ ఆఫీసర్ యు.గాయత్రీదేవి, ఏఎస్ఓ ఎస్.రజితారెడ్డి, ఏఎస్ఓ ఎ.జయశ్రీ సభ్యులుగా నియమితులయ్యారు. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఎక్కడినుంచైనా మహిళా ఉద్యోగులనుంచి వచ్చే లైంగిక వేధింపుల ఫిర్యాదులను కమిటీ స్వీకరించి, విచారణ జరిపి సమగ్ర నివేదికను రూపొందించనుంది. అనంతరం ఆ నివేదికను ప్రభుత్వ కార్యదర్శికి సమర్పిస్తుంది. విచారణ నివేదిక ఆధారంగా అమల్లో ఉన్న నిబంధనల ప్రకారం అవసరమైన క్రమశిక్షణ చర్యలు చేపట్టేందుకు వీలుంటుంది. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల నేపథ్యంలో.. ఉమ్మడి వరంగల్లోనూ ప్రాధాన్యం.. కార్యాలయాల్లో మహిళలపై లైంగిక వేధింపుల నిరోధం, నిషేధం, ఫిర్యాదుల పరిష్కారానికి ఉద్దేశించిన 2013 నాటి ‘పోష్’ చట్టం ప్రకారం ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. 2023 మే 12న సివిల్ అప్పీల్ నంబర్ 2482/2014లో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాల అమలులో భాగంగా రాష్ట్ర మహిళా, శిశు, దివ్యాంగులు, వృద్ధుల సంక్షేమ శాఖ అన్ని సచివాలయశాఖల్లో అంతర్గత ఫిర్యాదుల కమిటీలను ఏర్పాటు చేయాలని సూచించింది. ఆ మేరకు శక్తి శాఖ తాజాగా ఐసీసీని ఏర్పాటు చేసింది. ఉమ్మడి వరంగల్ పరిధిలోని వరంగల్, హనుమకొండ, జనగామ, మహబూబాబాద్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు జిల్లాల్లో ప్రభుత్వ శాఖల పరిధిలో పెద్ద సంఖ్యలో మహిళా ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నారు. వారికి ఆయా కార్యాలయాల్లో లైంగిక వేధింపులపై ఫిర్యాదు చేసేందుకు ప్రత్యేక వ్యవస్థ ఉండనుంది. ఫిర్యాదులను నిబంధనల ప్రకారం స్వీకరించి విచారణ చేపట్టేందుకు ఈ కమిటీకి బాధ్యతలు అప్పగించారు. నలుగురు సభ్యులతో అంతర్గత ఫిర్యాదుల కమిటీ ఏర్పాటు లైంగిక వేధింపులుంటే విచారణ చేసి ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం.. ఉమ్మడి వరంగల్లోనూ పటిష్టంగా అమలు
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జైల్భరోను జయప్రదం చేయాలిఏటూరునాగారం: కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న కార్మిక, రైతు, ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకు వ్యతిరేకంగా ఈ నెల 10న క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ స్ఫూర్తితో తలపెట్టిన దేశవ్యాప్త జైల్భరో కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయాలని వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు జి. నాగయ్య, సీఐటీయూ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి పాలడుగు భాస్కర్లు పిలుపునిచ్చారు. మండల కేంద్రంలోని ఎస్ఎల్ఎన్ ఫంక్షన్ హాల్లో సీఐటీయూ రైతు, వ్యవసాయ కార్మిక సంఘాల జిల్లా సదస్సు జి వాసు, రఘుపతి, వెంకటరెడ్డి అధ్యక్షతన సోమవారం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశానికి వారు హాజరై మాట్లాడారు. కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ ప్రభుత్వం కార్మిక చట్టాలలో మార్పులు చేస్తుందని తెలిపారు. ఎందరో పోరాట యోధుల ప్రాణ త్యాగాలతో సాధించుకున్న దేశాన్ని స్వాతంత్రాన్ని విదేశీ సంస్థలకు తాకట్టు పెట్టొద్దని సూచించారు. సమ్మె హక్కును కాలరాస్తూ అనేక ఆంక్షలు విధించారని తెలిపారు. కార్మిక సంఘాల గుర్తింపు రిజిస్ట్రేషన్ను కష్టతరం చేశారని ఆరోపించారు. వామపక్షాల పోరాట ఫలితంగా 2005లో ఎన్ఆర్ఈజీఎస్ చట్టం వచ్చిందని దానిని ఏకపక్షంగా తొలగించి ఆస్థానంలో వీబీజీరాంజీ పేరుతో వ్యవసాయ కార్మికుల కడుపు కొడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో వ్యకాస రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు భీరెడ్డి సాంబశివ, సీఐటీయూ జిల్లా కార్యదర్శి రత్నం రాజేందర్, వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి ఎండి. దావూద్, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఆర్. నీలాదేవి, అంగన్వాడీ యూనియన్ జిల్లా కార్యదర్శి సమ్మక్క తదితరులు పాల్గొన్నారు. వ్యకాస రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు జి.నాగయ్య
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అర్జీలను పరిష్కరిస్తాం..ఏటూరునాగారం: మండల కేంద్రంలోని ఐటీడీఏలో సోమవారం నిర్వహించిన గిరిజన దర్బార్లో వచ్చిన వినతులను పరిశీలించి ఉన్నతాదికారుల ఆదేశాల మేరకు పరిష్కరిస్తామని ఐటీడీఏ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ దబ్బగట్ల జనార్దన్ అన్నారు. ఈ మేరకు ఐటీడీఏలో సోమవారం నిర్వహించిన గిరిజన దర్బార్లో పది మంది గిరిజనుల నుంచి డీడీ వినతులు స్వీకరించారు. ఈ నెల 9న ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని జన సమీకరణకు నిధులు అందజేయాలని గిరిజన సంఘాల నాయకులు డీడీకి మొరపెట్టుకున్నారు. ఏటూరునాగారం మండలం షాపెల్లిలో ఆర్ఓఎఫ్ఆర్ పట్టా బుక్కు పోయిందని, దాని స్థానంలో మరో కొత్త బుక్కు ఇవ్వాలని ఓ గిరిజనుడు విన్నవించుకున్నాడు. ఖానాపురం మండలంలోని కోమటిపల్లికి చెందిన గిరిజన రైతు తనకు ఉన్న భూమిలో వేరే ఒకరు దున్నుకుంటున్నారని, ఆక్రమించుకున్నాడని, ఈ విషయంపై కోర్టులో కేసు వేసినప్పటికీ అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని గిరిజన రైతు మొరపెట్టుకున్నారు. ఇలా పలువురు తమతమ సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతూ డీడీకి వినతులు అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ డీఎంహెచ్ఓ క్రాంతికుమార్, డీటీ అనిల్, జేడీఎం కొండల్రావు, సురేశ్, ఎకై ్సజ్ సీఐ కిశోర్, జీసీసీ డీఎం వాణి, పెసా కోఆర్డినేటర్ ప్రభాకర్, ఎఫ్ఆర్ఓ అబ్దుల్రెహమాన్ పాల్గొన్నారు. ఐటీడీఏ డీడీ జనార్దన్
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ప్రయాణ కష్టాలు..● ఇసుకవాగు వద్ద పడవే దిక్కు ● శ్రీరామ్నగర్ నుంచి వస్తున్న వాహనాలు ● జేసీబీ సాయంతో వాగు దాటింపువాజేడు: మండల పరిధిలోని చీకుపల్లి, పెద్దగొళ్లగూడెం గ్రామాల మధ్యన డైవర్షన్ రహదారి కొట్టుకు పోవడంతో ప్రయాణ కష్టాలు ఏర్పడ్డాయి. గతనెల 29న కురిసిన వర్షాలతో రహదారి కొట్టుకుపోగా గోదావరి వరదతో రహదారి మొత్తం మునిగిపోయింది. ఇటీవల రహదారి బయట పడినా డైవర్షన్ దారి వేయడానికి అనుకూలంగా లేదు. దీంతో అక్కడికి వచ్చిన ప్రయాణికులను నాటు పడవల్లో దాటిస్తున్నారు. అలాగే చెరుకూరు నుంచి శ్రీరామ్ నగర్, కోయ వీరాపురం మీదుగా చీకుపల్లి వరకు పాత ఆర్అండ్బీ రహదారి ఉంది. ఇది వాడకంలో లేకపోవడంతో మరమ్మతులకు గురైంది. కాని ఇసుక వాగు వద్ద డైవర్షన్ రహదారి కొట్టుకుపోవడంతో పాత ఆర్అండ్బీ రహదారే దికై ్కంది. శ్రీరామ్నగర్, కోయవీరాపురం గ్రామాల మధ్యన రహదారిపై ముష్టివాగు, రాళ్లవాగు ఉన్నాయి. ఎంత పెద్ద వరద వచ్చినా ఇక్కడి నుంచి వాహనాలు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. దీంతో ఈ వైపుగా గత ఐదు రోజులుగా వాహనాలు వస్తూనే ఉన్నాయి. లారీలు సైతం ఎక్కువగా వస్తుండడంతో వాగులో చిక్కుకుంటున్నాయి. దీంతో సోమవారం అటుగా వచ్చిన ఓ భారీ లారీ వాగులో చిక్కుకుపోవడంతో రెండు జేసీబీలతో లారీని బయటకు నెమ్మదిగా తీసుకొచ్చారు.
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వినతులు సత్వరం పరిష్కరించాలిములుగు రూరల్: ప్రజావాణి దరఖాస్తులకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తూ త్వరితగతిన పరిష్కరించాలి కలెక్టర్ భోర్ఖడే హేమంత్ సహదేవరావు అన్నారు. ఈ మేరకు కలెక్టరేట్లో సోమవారం నిర్వహించిన ప్రజావాణిలో కలెక్టర్ అదనపు కలెక్టర్లు మహేందర్జీ, సంపత్రావులతో కలిసి దరఖాస్తులు స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ గత వారం ప్రజావాణి దరఖాస్తుల వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రజావాణిలో వచ్చిన అర్జీలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి సాధ్యాసాధ్యాలను అర్జీదారులకు తెలియజేయాలని సూచించారు. అధికారులు ప్రజలకు జవాబుదారీతనంగా ఉండాలని ఆదేశించారు. ప్రజావాణిలో 67 దరఖాస్తులు ప్రజావాణిలో మొత్తంగా 67 వినతులు వచ్చాయి. అందులో భూ సమస్యలకు సంబంధించి 11, ఇందిరమ్మ ఇళ్లు కావాలని 18, పింఛన్లకు సంబంధించి 26 దరఖాస్తులు రాగా ఇతర శాఖలకు సంబంధించి 12 వచ్చాయని అధికారులు వెల్లడించారు. అర్జీలు స్వీకరించిన కలెక్టర్ దరఖాస్తులను ఆయా సంబందిత శాఖల అధికారులకు బదలాయించారు. వారం గడువులో దరఖాస్తులు పెండింగ్లో లేకుండా పరిష్కరించాలని ఆదేశించారు. కలెక్టర్ భోర్ఖడే హేమంత్ సహదేవరావు
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పట్టుదలతో కృషి చేస్తే విజయంఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న నిరుద్యోగులు నిర్దిష్టమైన ప్రణాళికను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఏ సబ్జెక్టుకు ఎంత వెయిటేజీ ఉందనేది దృష్టిలో పెట్టుకొని, సబెక్ట్టుల ప్రకారం సమయాన్ని కేటాయిస్తూ చదవాలి. చదివిన ప్రతీ అంశాన్ని బిట్ బ్యాంక్ల ద్వారా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మీ విజయం మీ ప్రాక్టీస్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈసారి వచ్చిన నోటిఫికేషన్లో సివిల్ కానిస్టేబుల్, ఎస్ఐ ఉద్యోగాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి రావాలని పట్టుదలతో చదివితే తప్పకుండా విజయం సాధ్యం. – మల్లోజు సత్యనారాయణ చారి, కోచింగ్ నిపుణుడు, హనుమకొండ●
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పంద్రాగస్టుకు పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేయాలిములుగు: పంద్రాగస్టు వేడుకలకు పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేయాలని కలెక్టర్ భోర్ఖడే హేమంత్ సహదేవరావు అధికారులను ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్లోని సమావేశ మందిరంలో కలెక్టర్ అదనపు కలెక్టర్లు మహేందర్జీ, సంపత్రావులతో కలిసి స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల ఏర్పాట్లపై సోమవారం వివిధ శాఖల అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ జిల్లా కేంద్రంలోని తంగేడు మైదానంలో స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలకు స్టేజీ ఏర్పాట్లు, ప్రొటోకాల్ ప్రకారం సీటింగ్ ఏర్పాట్లు, పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టం ఏర్పాట్లు పకడ్బందీగా ఉండాలని కలెక్టర్ సూచించారు. జాతీయ పతాక ఆవిష్కరణ సమయంలో అనుసరించాల్సిన మార్గదర్శకాలను తప్పకుండా పాటించాలని అధికారులకు తెలిపారు. పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టం పనితీరును ముందస్తుగా పరిశీలించాలని, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల అమలు, స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేయాలని వివరించారు. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలకు విచ్చేసే ప్రజలకు, అధికారులకు, సిబ్బందికి అవసరమైన తాగునీటి సౌకర్యం, ఇతర ఏర్పాట్లు పకడ్బందీగా చేయాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్డీఓ కృష్ణవేణి, ఎస్డీసీ ప్రతాప్, కలెక్టరేట్ ఏవో రాజ్ కుమార్, వివిధ శాఖల జిల్లా అధికారులు, తదితరులు పాల్గొన్నారు. అథ్లెటిక్స్లో 18 పతకాలు ఏటూరునాగారం: ఇటీవల నిర్వహించిన జిల్లా స్థాయి అథ్లెటిక్స్ పోటీల్లో సబ్ జూనియర్, జూనియర్ క్రీడాకారులు జావెలిన్త్రో విభాగంలో ప్రతిభ కనబర్చి 18 పతకాలను సాధించినట్లు సోమవారం క్రీడల కోచ్ పర్వతాల కుమారస్వామి తెలిపారు. విజేతలు ఈ నెల 7, 8వ తేదీల్లో హనుమకొండలోని జవహర్లాల్ నెహ్రూ స్టేడియంలో నిర్వహించనున్న రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొంటారని కోచ్ వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కోచ్ భావన పాల్గొన్నారు. ‘ఆపరేషన్ ముస్కాన్ విజయవంతం’ ములుగు రూరల్: జిల్లాలో చేపట్టిన ఆపరేషన్ ముస్కాన్–2026 విజయవంతంగా పూర్తి అయినట్లు ఎస్పీ సుధీర్ రాంనాథ్ కేకన్ సోమవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. గతనెల 1 నుంచి 31వ తేదీ వరకు చేపట్టిన ఆపరేషన్ ముస్కాన్ కార్యక్రమంలో తనిఖీలు నిర్వహించి బాలకార్మికులు, ప్రమాదక పరిస్థితుల్లో ఉన్న 138 మంది చిన్నారులను గుర్తించినట్లు వివరించారు. వీరిలో 86 మంది బాలికలు, 52 మంది బాలురు ఉన్నట్లు వివరించారు. ములుగు డివిజన్ పరిధిలో 29 మంది, ఏటూరునాగారం డివిజన్ పరిధిలో 109 మందిని గుర్తించి తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షలకు అప్పగించడంతో పాటు అవసరమైన వారికి పునరావాసం కల్పించినట్లు వెల్లడించారు. బాలకార్మికులను పనిలో పెట్టుకున్న 8 మందిపై కేసులు నమోదు చేసినట్లు వివరించారు. పోలీస్శాఖతో పాటు కార్మికశాఖ, మహిళా, శిశు సంక్షేమశాఖ, బాలల సంక్షేమశాఖ, చైల్డ్లైన్ వారి సమన్వయంతో పని చేశామని వెల్లడించారు. 6 కిలోమీటర్లు కాలినడకనే.. వెంకటాపురం(కె): బస్సుసౌకర్యం లేక విద్యార్థులు కాలినడకన స్కూల్కు వెళ్తున్న పరిస్థితి నెలకొంది. మండల పరిధిలోని అబ్బాయిగూడెం, మొర్రవానిగూడేల్లో విద్యార్థులు ఉన్నారు. మండల పరిధిలోని మొర్రవానిగూడెం, అబ్బాయిగూడెం గ్రామాల నుంచి 8 నుంచి 10వ తరగతి వరకు చదువుకునే విద్యార్థులు ప్రతిరోజూ స్కూల్కు ఆలుబాక జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలకు సుమారు 6కిలో మీటర్ల దూరం కాలినడకన వెళ్లాల్సి వస్తుంది. గత పది రోజులుగా స్కూల్కు సమయానికి బస్సులు రాక పోవటంతో కాలలినడకనే స్కూల్కు వెళ్లి తిరిగి వస్తున్నారు. ఈ విషయంపై అధికారులు స్పందించి బస్సు సౌకర్యం కల్పించాలని విద్యార్థులు, విద్యార్ధుల తల్లిదండ్రులు కోరుతున్నారు.
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RêMîS MöË$Ð]l#-ÌZÏ ˘ ఉమ్మడి వరంగల్కు భారీ వాటా1,117 పోలీస్, ఫైర్, జైలు ఉద్యోగాలుఉమ్మడి వరంగల్లో మొత్తం పోస్టులు●సాక్షి ప్రతినిధి, వరంగల్: పోలీస్, అగ్నిమాపక, జైళ్ల శాఖల్లో కొలువు కోసం ఎదురుచూస్తున్న యువతకు భారీ అవకాశాలు వచ్చాయి. తాజా నియామకాల్లో ఉమ్మడి వరంగల్ ప్రాంతానికి సంబంధించి కానిస్టేబుల్, ఫైర్ ఫైటర్, జైలు వార్డర్ పోస్టులు కలిపి 1,117 ఖాళీల భర్తీగా నోటిఫికేషన్ జారీ అయ్యింది. ఇందులో వివిధ కేడర్లకు చెందినవి అత్యధికంగా వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో 656 పోస్టులు ఉండగా.. ములుగు 189 పోస్టులతో రెండో స్థానంలో ఉంది. జయశంకర్ భూపాలపల్లికి 126, మహబూబాబాద్కు 106 పోస్టులు దక్కాయి. వీటితోపాటు ఎస్ఐ, ఆర్ఎస్ఐ, స్టేషన్ ఫైర్ ఆఫీసర్, డిప్యూటీ జైలర్ తదితర పోస్టుల్లో ఉమ్మడి జిల్లాకు సంబంధించిన మరో 101 అవకాశాలు ఉన్నాయి. మనదే అత్యధిక వాటా.. పోలీస్ కొలువుల్లో ఉమ్మడి జిల్లాకు అత్యధిక అవకాశాలున్నాయి. కానిస్టేబుల్ పోస్టుల్లో సివిల్ 721, ఏఆర్ 260 కలిపి మొత్తం 981 పోస్టులు ఉన్నాయి. అగ్నిమాపక శాఖలో 92 ఫైర్ ఫైటర్ పోస్టులు, జైళ్ల శాఖలో 42 పురుష వార్డర్, 2 మహిళా వార్డర్ పోస్టులున్నాయి. ఈ మూడు విభాగాల్లో 1,117 పోస్టులు ఉండడం నిరుద్యోగ యువతకు ఊరటనిస్తోంది. ఇందులో వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో అత్యధికంగా 656 పోస్టులున్నాయి. ఇందులో 500 సివిల్ కానిస్టేబుల్, 129 ఏఆర్ కానిస్టేబుల్, 15 ఫైర్ ఫైటర్, 11 పురుష వార్డర్, ఒక మహిళా వార్డర్ పోస్టు ఉ న్నాయి. ములుగులో 189 పోస్టులు ఉండగా.. భూ పాలపల్లిలో 126, మహబూబాబాద్లో 106 పోస్టులు ఉన్నాయి. ఫైర్ ఫైటర్ పోస్టుల్లోనూ ములుగు 25 పోస్టులతో ముందంజలో ఉంది. జనగామలో 16, వరంగల్ కమిషనరేట్, భూపాలపల్లిలో 15 చొప్పున, మహబూబాబాద్లో 14, హనుమకొండలో 7 పోస్టులు ఉన్నాయి.సివిల్ కానిస్టేబుల్ ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ ఫైర్ ఫైటర్ వార్డర్ పురుషులు వార్డర్ మహిళలువరంగల్ కమిషనరేట్ పరిధిలో 656 ములుగుకు ప్రాధాన్యం కింద 189 పోస్టులు.. మూడు జోన్లలో మరో 101 మందికి అవకాశాలు
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పుష్కరఘాట్ మరమ్మతుకు రూ.90లక్షలుఏటూరునాగారం: వచ్చే ఏడాది జూలైలో జరగనున్న గోదావరి పుష్కరాల కోసం మండల పరిధిలోని పుష్కరఘాట్ మరమ్మతుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.90లక్షలు తాజాగా మంజూరు చేసింది. ఇరిగేషన్శాఖ ద్వారా ఇప్పుడు ఉన్నఘాట్కు అదనంగా మరో 50 మీటర్ల పొడువునా ఘాట్ నిర్మాణానికి రూ.3 కోట్లతో ప్రతిపాదనలు పంపగా కేవలం మరమ్మతులు చేస్తే చాలు అన్నట్లుగా రూ.90 లక్షలు కేటాయించింది. ఇప్పటికే పలుమార్లు వచ్చిన గోదావరి ఉగ్రరూపానికి ఘాట్ కిందస్థాయి మేట్లు కూలిపోయి కొట్టుకుపోయాయి. 2015లో నిర్మించిన ఘాట్ పగుళ్లుబారి ఉంది. ఇక్కడ నూతనంగా ఘాట్ నిర్మించాల్సిన అవసరం ఉన్నప్పటికీ కేవలం మరమ్మతులతో సరిపెట్టేలా ప్రభుత్వం తక్కువ నిధులు మంజూరు చేయడంతో భక్తులు, ప్రజలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 12 ఏళ్లకు ఒకసారి వచ్చే గోదావరి పుష్కరాలకు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున జనం తరలివచ్చే అవకాశం ఉంది. అయినా భక్తులకు కనీస సౌకర్యాలను కూడా ఏర్పాటు చేయడంలో ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడం సరికాదని ఏజెన్సీ ప్రజలు మండిపడుతున్నారు. శిథిలమైన పుష్కరఘాట్ రోడ్డు జిల్లాలో ఒకటి రామన్నగూడెం, రెండోది మంగపేట పుష్కరఘాట్లు ఉన్నాయి. ఇందులోని ఏటూరునాగారం రామన్నగూడెం పుష్కరఘాట్కు వెళ్లే ప్రధాన రోడ్డు పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. రోడ్డుపై నుంచి ఒక వాహనం వెళ్తే మరో వాహనం వచ్చే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది. ఈ రోడ్డు నూతనంగా నిర్మించడానికి ప్రభుత్వం నిధులు మంజూరు చేయలేదు. దీనివల్ల పుష్కరాలకు వచ్చే భక్తులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే పరిస్థితి నెలకొంది. ఇప్పటికై నా అధికారులు స్పందించి నూతనంగా సీసీ రోడ్డు వేయాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. ధ్వంసమైన పుష్కరఘాట్ రోడ్డుకు నిధులు కరువు
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కుంగిన బావి..రేగొండ: పంటకు సాగు నీటి కోసం తవ్వించిన బావి భూమిలోకి కుంగింది. ఈ ఘటన కొత్తపల్లిగోరి మండలంలోని సుల్తాన్పూర్లో చోటు ఆదివారం చోటు చేసుకుంది. స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. సుల్తాన్పూర్ గ్రామానికి చెందిన కొండా చందర్ 8 సంవత్సరాల క్రితం రూ.15 లక్షల వ్యయంతో బావిని తవ్వించి చుట్టూ ఓడలను నిర్మించాడు. ఈక్రమంలో ఆదివారం ఉదయం బావి వద్దకు వెళ్లగా బావి ఒక్కసారిగా భూమిలోకి కుంగిపోయింది. దీంతో తనకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లినట్లు రైతు ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. సంబంధిత అధికారులు, ప్రభుత్వం స్పందించి ఆర్థిక సాయం అందజేయాలని రైతు కోరాడు.
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భద్రకాళిని దర్శించుకున్న వరంగల్ సీపీ శ్వేతహన్మకొండ కల్చరల్: శ్రీభద్రకాళి దేవాలయాన్ని ఆదివారం వరంగల్ పోలీస్ కమిషనర్ శ్వేత, ఐఆర్ఎస్ అధికారి అపూర్వ సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా అర్చకులు వారిని ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతించారు. వారు అమ్మవారిని దర్శించుకుని పూజలు చేశారు. అనంతరం అర్చకులు తీర్థప్రసాదాలు, మహాదాశ్వీచనం అందజేశారు. కాజీపేట అర్బన్: క్యాంపస్ సెలక్షన్స్లో నిట్ విద్యార్థులకు ఇండస్ట్రీ కాన్క్లేవ్–26 దోహదపడుతుందని నిట్ స్టూడెంట్ వెల్ఫేర్ డీన్ కిరణ్కుమార్ తెలిపారు. నిట్ అంబేడ్కర్ లెర్నింగ్ సెంటర్ ఆడిటోరియంలో ఆదివారం నిట్ సీసీపీడీ (సెంటర్ ఫర్ కెరీర్ ప్లానింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్) సౌజన్యంతో ఏర్పాటు చేసిన ఇండస్ట్రీ కాన్క్లేవ్ కెరీర్ లాంచ్ సమ్మిట్–26 సదస్సును ఆయన ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ప్లేస్మెంట్ వివరాలతో కూడిన బ్రౌచర్ను ఆవిష్కరించి మాట్లాడారు. నిట్ డైరెక్టర్ బిద్యాధర్ సుబుదీ ఆన్లైన్లో సదస్సును వీక్షించారు. ప్లేస్మెంట్లో విద్యార్థులు ఉద్యోగాలను సాధించాలని ఆకాంక్షించారు. కార్యక్రమంలో హెచ్పీసీఎల్, ఎక్సాన్ మొబైల్, మైక్రాన్, ట్రూవేటా పరిశ్రమల ప్రతినిధులు, నిట్ ప్రొఫెసర్లు పాల్గొన్నారు.
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‘ఆదివాసీ దినోత్సవాన్ని విజయవంతం చేయాలి’ములుగు రూరల్: ఈ నెల 9న జిల్లా కేంద్రంలో నిర్వహించనున్న ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవాన్ని విజయవంతం చేయాలని ఆదివాసీ ఉద్యోగుల సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు మంకిడి రవి పిలుపునిచ్చారు. ఈ మేరకు జిల్లా కేంద్రంలో ఆదివారం సంఘం నాయకులతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఆదివాసీలు ఐక్యంగా ఉండి హక్కుల సాధనకు పోరాటాలు చేయాలని తెలిపారు. ఆదివాసీల ఆత్మగౌరవాన్ని నిలబెట్టుకోవాలని కోరారు. జిల్లా కేంద్రంలో నిర్వహించనున్న ఆదివాసీ దినోత్సవానికి మహిళా ఉద్యోగులు, యువకులు, విద్యార్థులు స్వచ్ఛందంగా తరలిరావాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో సంఘం గౌరవ అధ్యక్షుడు అల్లెం అప్పయ్య, ప్రధాన కార్యదర్శి అన్నవరం రవికాంత్, అర్రెం నారాయణ, బాబురావు, ఈక కుమారస్వామి, రామకృష్ణ, రాజేష్కుమార్, సందీప్, జగ్గారావు, అశోక్, కుమారస్వామి, రాజబాబు, రాంచందర్, నారాయణ, మనోజ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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పెద్దాస్పత్రిలో సమస్యలు పరిష్కరించాలి● మాజీ ఎమ్మెల్యే గండ్ర వెంకటరమణారెడ్డి ● ఆస్పత్రి పరిశీలన భూపాలపల్లి రూరల్: జిల్లా కేంద్రంలోని 100 పడకల ఆస్పత్రి సమస్యలకు నిలయంగా మారిందని సమస్యలు పరిష్కరించాలని మాజీ ఎమ్మెల్యే గండ్ర వెంకటరమణారెడ్డి కోరారు. ఆదివారం ఆయన ఆస్పత్రిని పరిశీలించి మాట్లాడారు. జిల్లా ఆస్పత్రిలో తాగునీటి సమస్య, అపరిశుభ్రమైన వాతావరణం, రోగులకు కనీస సౌకర్యాల లేవని, వైద్య సేవలపై ప్రజల్లో అసంతృప్తి నెలకొందని ఆరోపించారు. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో నెలకి రెండుసార్లు విజిట్ చేశామని, ఆస్పత్రికి కలెక్టర్, జిల్లా వైద్య అధికారులతో మాజీ మంత్రులు హరీశ్రావు, ఈటల రాజేందర్ నిత్యం సమీక్షలు నిర్వహించి ఆస్పత్రి అంటే ప్రజలకు భరోసా, నాణ్యమైన వైద్యం అందించేవారని తెలిపారు. కానీ ప్రస్తుతం చిన్న సమస్య వచ్చినా ఇతర ఆస్పత్రులకు రిఫర్ చేస్తున్నారనే ఫిర్యాదులు వినిపిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. ఇది జిల్లా జనరల్ ఆస్పత్రా లేక రిఫరల్ సెంటరా...? అని ప్రశ్నించారు. ఐదు రోజులుగా తాగునీటి సరఫరా లేపోవడంతో తాగునీటి కోసం బయట నుంచి బాటిళ్లలో నీటిని తెచ్చుకుంటున్నారన్నారు. ఎమ్మారై స్కాన్ ప్రారంభించి నెల రోజుల పైనే అవుతున్నా సంబంధిత సిబ్బంది లేరని తెలిపారు. సంబంధిత మంత్రి రాజనర్సింహా ఆస్పత్రిని తనిఖీ చేసి సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరారు. ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని అత్యున్నత ప్రాధాన్యంగా చూడాల్సిన ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్య ధోరణిని వీడి వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఆయన వెంట పార్టీ నాయకులు తదితరులు ఉన్నారు.
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తల్లిపాలే చిన్నారులకు బలంములుగు: తల్లిపాలే చిన్నారులకు బలమని, ఈ నెల 7వ తేదీ వరకు నిర్వహించనున్న ప్రపంచ తల్లిపాల వారోత్సవాలను విజయవంతం చేయాలని పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి సీతక్క ఆదివారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ప్రతీ తల్లి బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన గంటలోపే పాలు ఇవ్వాలని సూచించారు. తల్లి పాలే శిశువుకు ఎంతో సురక్షితమైనవని వివరించారు. కనీసం ఆరు నెలల నుంచి ఒక సంవత్సరం వరకు తప్పనిసరిగా తల్లిపాలు అందించాలని సూచించారు. ప్రపంచ తల్లిపాల వారోత్సవాలను పురస్కరించుకుని అంగన్వాడీ ఉపాధ్యాయులు, ఆశ కార్యకర్తలు, వైద్య సిబ్బంది ప్రతీ శిశువుకు తల్లిపాలు అందేలా విస్తృతంగా అవగాహన కల్పించాలని మంత్రి సూచించారు. తల్లి పాల వారోత్సవాల్లో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములై కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని మంత్రి విజ్ఞప్తి చేశారు. మీ ఓటును ఇలా తెలుసుకోవచ్చు.. ములుగు: 1950 నంబర్కు మెసేజ్ చేసి ఓటు నమోదు వివరాలు చాలా సులభంగా తెలుసుకోవచ్చని కలెక్టర్ భోర్ఖడే హేమంత్ సహదేవరావు ఆదివారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ప్రతిఓటరూ ఎన్నికల గుర్తింపు కార్డు ఎపిక్ నంబర్ టైప్ చేసి 1950 నంబర్కు ఎస్ఎంఎస్ చేయడం ద్వారా ఓటు వివరాలు మొబైల్ ఫోన్కు సందేశం రూపంలో వస్తాయని వివరించారు. ఈ సౌకర్యాన్ని అందరూ వినియోగించుకుని తమ ఓటు హ క్కును నిర్ధారించుకోవాలని వెల్లడించారు. అవసరమైతే సవరణలు, నమోదు ప్రక్రియలను సమయానికి పూర్తి చేసుకోవాలని సూచించారు. ప్రజలు ఓటుహక్కు విలువను గుర్తించి తప్పనిసరిగా వినియోగించుకోవాలని కలెక్టర్ కోరారు.ఘనంగా స్నేహితుల దినోత్సవం ఏటూరునాగారం: మండలంలో స్నేహితుల దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకున్నారు. ఈ మేరకు ఆదివారం మండలంలోని పలు విధుల్లో విద్యార్థుల సందడి నెలకొంది. తోటి స్నేహితులను కలుసుకునేందుకు వారి వారి ఇళ్లకు వెళ్లి ఫ్రెండ్షిప్ బ్యాండ్లను కట్టుకొని శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్నారు. సరదాగా గడిపారు. కేక్లు కట్ చేసి పంపిణీ చేశారు. 9న నిరసనలు తెలపాలి వెంకటాపురం(కె): ఈ నెల 9న నిర్వహించే ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం రోజున నిరసన కార్యక్రమాలను నిర్వహించాలని తుడుందెబ్బ జాతీయ నాయకుడు యాసం రాజు, గోండ్వానా సంక్షేమ పరిషత్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి పూనెం సాయి, ఆదివాసీ నవ నిర్మాణ సేన రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కొర్స నర్సిమూర్తి అన్నారు. మండల కేంద్రంలో ఆదివాసీ సంఘాల జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ మేరకు వారు ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవాన్ని బ్లాక్ డేగా నిర్వహించాలని తీర్మాణించారు. ఆదివాసీ చట్టాల విషయంలో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సవతితల్లి ప్రేమను ప్రదర్శిస్తున్నాయన్నారు. 1/70 చట్టాన్ని అమలు చేయడంలో ప్రభుత్వాలు విఫలం చెందాయని విమర్శించారు. ఈ సమావేశంలో పూనెం ప్రతాప్, కుంజ మహేశ్, చింత సోమరాజు, సర్వేశ్వరరావు, భిక్షపతి, విజయ్, ప్రసాద్, చంటి, వెంకటకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. రోడ్డుకు మరమ్మతు కాళేశ్వరం: మహదేవపూర్ మండలం పలుగుల గ్రామానికి వెళ్లే రోడ్డు గుంతలమయంగా మారి ప్రయాణానికి ఇబ్బందిగా ఉందని ఇటీవల సాక్షి దినపత్రికలో ‘నిధులున్నా.. అనుమతుల్లేవ్’ అనే శీర్షికన ప్రచురితమైంది. దీంతో స్పందించిన సర్పంచ్ గారె విజయలక్ష్మీశంకర్ ఆదివారం జేసీబీ సాయంతో బండలు, కంకరతో మట్టితో తాత్కాలికంగా రోడ్డుకు మరమ్మతులు చేపట్టారు. దీంతో స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
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గడువులోగా పునర్నిర్మాణ పనులు పూర్తి చేస్తాం● దేవస్థాన చైర్మన్ అవధాని మోహన్ శర్మ ● ఈఓ మహేష్తో కలిసి పనుల పరిశీలన కాళేశ్వరం: కాళేశ్వరం దేవస్థానంలో జరుగుతున్న పునర్నిర్మాణ పనులను నిర్ణీత గడువులోగా పూర్తి చేసి భక్తులకు అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని దేవస్థాన చైర్మన్ అవధాని మోహన్ శర్మ అన్నారు. మహదేవపూర్ మండలం కాళేశ్వరం దేవస్థానంలో గత ఐదు రోజులుగా కొనసాగుతోన్న కూల్చివేతలను దేవస్థానం ఈఓ మహేష్తో కలిసి ఆదివారం పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్మాణ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న శ్రీ శివరామ్ అండ్ కంపెనీ నిర్వాహకులతో సమావేశమై పనుల్లో ఎలాంటి నిర్లక్ష్యం లేకుండా నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటిస్తూ వేగంగా పూర్తి చేయాలని సూచించారు. ఆలయ ఆధ్యాత్మిక వైభవానికి అనుగుణంగా, భక్తుల సౌకర్యాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రతి నిర్మాణాన్ని చేపట్టాలని ఆదేశించారు. అనంతరం అధిముక్తీశ్వర స్వామి వారి ఆలయం, బాలాలయాన్ని సందర్శించి అక్కడ భక్తులకు కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలను పరిశీలించారు. రాబోయే శ్రావణమాసంలో వేలాది మంది భక్తులు దర్శనానికి వచ్చే అవకాశమున్నందున దర్శనం, అభిషేకాలు, ప్రత్యేక పూజలు, క్యూలైన్లు, తాగునీరు, ప్రసాదాల పంపిణీ, పరిశుభ్రత తదితర అంశాలపై అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు. శ్రావణమాసంలో నిర్వహించే అభిషేక పూజలు, కాలసర్ప దోష నివారణ పూజలు, శని పూజలు, ఇతర ప్రత్యేక పూజలకు ఎలాంటి అంతరాయం కలగకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు చైర్మన్ తెలిపారు. ఆలయ పునర్నిర్మాణ పనులు కొనసాగుతున్నప్పటికీ భక్తులకు అసౌకర్యం కలగకుండా అన్ని చర్యలు తీసుకున్నామని, భక్తులు ప్రశాంతంగా స్వామివారిని దర్శించుకుని పూజలు నిర్వహించుకునే విధంగా దేవస్థానం తరుపు అన్ని చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. వారి వెంట ఆలయ ఉపప్రధాన అర్చకుడు ఫణీంద్రశర్మ, జూనియర్ అసిస్టెంట్ శ్రీనివాస్ ఉన్నారు.
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రుద్రేశ్వరస్వామికి అన్నపూజహన్మకొండ కల్చరల్: వేయిస్తంభాల ఆలయంలో ఆషాఢ బహుళ చవితి సంకటహర చతుర్థిని పురస్కరించుకుని ఆదివారం ఉదయం ఘనంగా పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయ ప్రధానార్చకుడు గంగు ఉపేంద్రశర్మ ఆధ్వర్యంలో వేదపండితులు గంగు మణికంఠశర్మ, అర్చకులు సందీప్శర్మ, ప్రణవ్ ఉదయం నుంచి నిత్యపూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. మూల మహాగణపతికి హరిద్రాకుంకుమ విలేపనాభిషేకం, గరికపూజ, రుద్రేశ్వరస్వామికి రుద్రాభిషేకం నిర్వహించారు. భక్తులు సామూహిక రుద్రాభిషేకాలు జరుపుకున్నారు. హైదరాబాద్కు చెందిన శివభక్తుడు వెంకటసాయి ఆనంద విశ్వనాథ్ సౌజన్యంతో 51 కిలోల పెరుగన్నంతో అన్నసూక్త మంత్ర పఠనంతో రుద్రేశ్వర మహాశివలింగాన్ని రుద్రగణపతిగా అలంకరించి అన్నపూజ చేశారు. అనంతరం మహాహారతి, మహానివేదన, నీరాజనమంత్రపుష్పం జరిపి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు. పూజా కార్యక్రమాల్లో తెలుగు అకాడమీ చైర్మన్ కూరపాటి వెంకటనారాయణ కుటుంబ సభ్యులతో దేవాలయాన్ని సందర్శించారు. పూజల అనంతరం గంగు ఉపేంద్రశర్మ, అర్చకులు తీర్థప్రసాదాలు, స్వామివారి శేషవస్త్రాలు, మహదాశీర్వచనం అందించారు. ఈఓ అనిల్కుమార్ ఏర్పాట్లు పర్యవేక్షించారు.
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స్నేహం పేరిట మోసం● కమిషనరేట్లో 2,400 సైబర్ కేసులు నమోదు ● సైబర్ మోసం రూ.6.85 కోట్లు.. రికవరీ రూ.1.60 కోట్లు ● వ్యక్తిగత సమాచారం ఎవరికీ ఇవ్వొద్దు ● ‘సాక్షి’తో సైబర్ క్రైం ఏసీపీ మోట్ల వెంకటరమణ వరంగల్ క్రైం: ఫ్రెండ్ అంటూ పరిచయమవుతారు. తియ్యగా మాట్లాడి స్నేహం ముసుగులో సైబర్ నేరాలకు పాల్పడతారు. ఫ్రెండ్షిప్ డే సందర్భంగా వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ సైబర్ క్రైం పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్హెచ్ఓ, సైబర్ క్రైం ఏసీపీ మోట్ల వెంకటరమణ ‘సాక్షి’తో ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు. కేసుల సంఖ్య పెరుగుతోంది.. వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో ఇప్పటివరకు 2,400 సైబర్ క్రైం కేసులు నమోదయ్యయి. వివిధ రకాల కేసుల్లో బాధితులు రూ.6.85 కోట్లు నష్టపోయారు. గోల్డెన్ అవర్లో టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1930కు ఫోన్చేసి సమాచారం అందించగా.. ఇప్పటి వరకు బ్యాంకుల్లో హోల్డ్ చేసిన డబ్బులు రూ.1.68 కోట్లు రికవరీ చేశాం. మోసాలు పలు రకాలు.. కస్టమర్ కేర్, ఆన్లైన్ షాపింగ్, పార్ట్టైం జాబ్, స్టాక్ మార్కెట్, గేమింగ్ మోసం, డేటింగ్, స్టాకింగ్, ఏపీకే ఫైల్స్ ఓపెన్, క్రెడిట్కార్డు లిమిట్ పెంపు, ఫేక్ సోషల్ మీడియా అకౌంట్, కేవైసీ అప్డేట్, డిజిటల్ అరెస్టు, లోన్యాప్, మ్యాట్రిమనీ ఇలాంటి రకరకాల పేర్లతో తియ్యగా మాట్లాడి మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. స్నేహం పేరుతో మోసాలు.. మ్యాట్రిమనీ వెబ్సైట్లో పరిచయం పెంచుకొని ఆ తర్వాత పెళ్లి పేరుతో నేరగాడు ఓ యువతికి దగ్గరయ్యాడు. ఒక రోజు యువతికి ఫోన్ చేసి నా అకౌంట్లు బ్లాక్ అయ్యాయి. నీ పేరుతో మూడు అకౌంట్లు ఓపెన్ చేసి వాటి వివరాలు పంపాలని కోరగా.. నమ్మిన సదరు యువతి మూడు బ్యాంకుల్లో అకౌంట్లు ఓపెన్ చేసి బ్యాంక్ పాస్ బుక్లు, ఏటీఎం కార్డులు అందజేసింది. ఆ తర్వాత అతడు ఆ అకౌంట్లను సైబర్ నేరగాళ్లకు అమ్ముకొని డబ్బులు సంపాదించాడు. అనంతరం సైబర్ మోసాల కింద యువతిపై కేసులు నమోదయ్యయి. అప్రమత్తంగా ఉండకపోతే గోవిందా... ప్రస్తుతం సైబర్ మోసాలపై అవగాహన లేకపోతే నష్టపోయే ప్రమాదాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఆన్లైన్లో తెలియని వ్యక్తులతో మాట్లాడకూడదు. ఫోన్నంబర్లు, ఓటీపీలు, ఏటీఎం, డెబిట్ కార్డుల వివరాలు, ఆధార్కార్డులు, అకౌంట్ నంబర్లు తెలియని వ్యక్తులతో పంచుకోవద్దు. ఏదైనా కారణం చేత మోసపోతే వెంటనే టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1930కు ఫోన్ చేసి సమాచారం ఇవ్వాలి.
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శాంతించిన గోదావరికన్నాయిగూడెం: గోదావరి నిన్నటి వరకు ఉగ్రరూపం దాల్చి ప్రవహించింది. ఈ మేరకు శనివారం గోదావరి ప్రవాహం తగ్గింది. ఎగువన వర్షాలు కురవడంతో గోదావరిలోకి భారీగా వరద నీరు చేరడంతో శుక్రవారం వరకు పెరుగుతూ 14,60,500 క్యూసెక్కుల నీరు ప్రవహించింది. శనివారం ఉదయం నుంచి తగ్గుతూ సాయంత్రం 8,05,370 క్యూసెక్కులకు చేరింది. బ్యారేజీ వద్ద ఉన్న 59 గేట్లను ఎత్తి 8,04,496క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు వదులుతున్నారు. దేవాదుల పంపింగ్ ప్రారంభం దేవాదుల జె. చొక్కారావు ఎత్తిపోతల పథకంలో పంపింగ్ను అధికారులు ప్రారంభించారు. నిన్న పంపింగ్ను నిలిపిన అధికారులు శనివారం ఫేజ్ త్రీలోని నాలుగు మోటార్లను ఆన్చేసి 1166 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువన ఉన్న భీం ఘన్పూర్ రిజర్వాయర్కు పంపింగ్ చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. సమ్మక్కసాగర్ వద్ద తగ్గుముఖం పట్టిన వరద
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వరదలపై నిరంతరం అప్రమత్తంఏటూరునాగారం/వాజేడు: గోదావరి పరీవాహక ప్రాంత ప్రజలకు శాశ్వత రక్షణ కల్పిస్తున్నామని, వరదలపై జిల్లా యంత్రాంగం నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉంటూ ముందస్తు చర్యలు చేపడుతున్నట్లు రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి సీతక్క అన్నారు. మండలకేంద్రంలోని రామన్నగూడెం పుష్కరఘాట్ వద్ద గోదావరి నది వరద ప్రవాహాన్ని మంత్రి సీతక్క కలెక్టర్ భోర్ఖడే హేమంత్ సహదేవరావు, ఎస్పీ సుధీర్రాంనాథ్ కేకన్, ఐటీడీఏ పీఓ లెనిన్ వత్సల్ టొప్పోలతో కలిసి శనివారం పరిశీలించారు. అనంతరం మంత్రి మాట్లాడుతూ తెలంగాణతో పాటు మహారాష్ట్ర, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో గోదావరి నది ఉప్పొంగుతున్నందున జిల్లా యంత్రాంగం పూర్తిస్థాయిలో అప్రమత్తంగా పనిచేస్తోందని తెలిపారు. కలెక్టర్, ఎస్పీ, పీఓ, సాగునీటి శాఖ అధికారులు, ఇతర శాఖల అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటూ ప్రాణ, ఆస్తినష్టం జరగకుండా పర్యవేక్షిస్తున్నామని వెల్లడించారు. ఏటూరునాగారం కరకట్టకు భారీనీటిపారుదలశాఖ మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్ రెడ్డి రూ.5కోట్లు మంజూరు చేశారని, వాటితో పనులు చేపడుతామన్నారు. ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందం కూడా ఇక్కడే ఉంటుందన్నారు. అనంతరం ముళ్లకట్ట బ్రిడ్జి వద్ద గోదావరి శాంతించాలని మంత్రి, కలెక్టర్తో పాటు అధికారులు కొబ్బరికాయలు కొట్టి పూజలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏటూరునాగారం ఏఎస్పీ మనన్భట్, జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ బానోతు రవిచందర్, మార్కెట్ కమిటీ చైర్పర్సన్ రేగ కల్యాణి,ఆర్డీఓ కృష్ణవేణి, తదితరులు పాల్గొన్నారు. అదే విధంగా వాజేడులో మంత్రి సీతక్క విస్తృతంగా పర్యటించి గోదావరి వరదలతో ఏర్పడిన ఇబ్బందులను మంత్రి ప్రజలు, అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు.చీకుపల్లి, పెద్దగొళ్లగూడెం గ్రామాల మధ్యన ముంపునకు గురైన ఇసుక వాగు డైవర్షన్ రహదారిని పరిశీలించారు. బ్రిడ్జి నిర్మాణాన్ని త్వరగా పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. అలాగే గుమ్మడి దొడ్డి, సుందరయ్య, కాలనీ, దూలాపురం గ్రామ ప్రజలు మంత్రి సీతక్కను కలిసి తమ సమస్యలను వివరించారు. ముంపు బాధితులకు ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ఇవ్వాలని కోరగా మంజూరు చేయిస్తానని తెలిపారు. వారికి నిత్యావసర సరుకులు, దుప్పట్లు ఇచ్చారు. బొగత జలపాతం సందర్శన అనంతరం మంత్రి బొగత జలపాతాన్ని మంత్రి సందర్శించారు. బొగత అందాలకు ఫిదా అయిన ఆమె సరదాగా అక్కడి వచ్చిన వారితో ఫొటోలు దిగారు. అనంతరం మంత్రి సీతక్క మాట్లాడుతూ బొగత వద్ద లక్ష్మి నర్సింహస్వామి ఆలయం ఉన్నట్లు తెలుసుకున్న ఆమె బొగత వద్ద మౌలిక వసతుల ఆలయ అభివృద్ధికి నివేదిక ఇవ్వాలన్నారు. పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి సీతక్క
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సాయం చేసి.. ధైర్యం నూరిపోసికులమతాలకు అతీతం.. బాధకు దివ్యౌషధం. కళ్లు వర్షించలేని ఆనందభాష్పం.. కవులు వర్ణించలేని పదబంధం. నిత్య సుగంధాల పరిమళం.. అంతులేని సంపదల సాగరం.. చెలిమి, మైత్రి, ఫ్రెండ్, దోస్త్.. పేరేదైనా పిలిస్తే పలికేదే నేస్తం. నేనున్నాననే ధైర్యం. ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఒకరు, అంతకు మించి ఉంటారు. వారే ఆనందాలకు వారధులవుతారు. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో అలాంటి వారెందరో ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. ఆదివారం స్నేహితుల దినోత్సవం సందర్భంగా వారిలో కొందరి గురించి ‘సాక్షి’ సండే స్పెషల్ స్టోరీ.. నల్లబెల్లి: నల్లబెల్లి మండలం రుద్రగూడెం గ్రామంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాల 2005–06 బ్యాచ్ పూర్వ విద్యార్థులు ఏ చిన్న ఆపదొచ్చినా మేమున్నామంటూ ఒకరికొకరు తోడుగా నిలుస్తున్నారు. స్నేహితుల కుటుంబాల్లోని ఆడపిల్లలకు వివాహాలు చేసినా, ఏదైనా శుభకార్యాలు చేసినా, కుటుంబంలో ఏదైనా ఘటన జరిగినా అండగా నిలుస్తున్నారు. శుభ, అశుభ కార్యాల్లో ఆర్థిక చేయూతనందిస్తున్నారు. వీరి సేవల్లో అప్పటి గురువులు సైతం భాగస్వాములవుతున్నారు. ఇప్పటి వరకు దాదాపు 15 మంది స్నేహితులకు రూ.4,50,000 ఆర్థిక సాయం అందించారు.
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వరినాట్లు స్లోగోవిందరావుపేట: జిల్లాలో ఖరీఫ్ వరినాట్లు ఎల్నినో ప్రభావంతో పాటు కూలీల కొరతతో వరినాట్ల పనులు ఆశించిన మేర వేగంతో సాగడం లేదు. సాధారణంగా జూలై నెలాఖరు నాటికి జిల్లాలో అత్యఽధిక శాతం వరి నాటు పనులు పూర్తవుతాయి. అయితే ఈ సారి ఎల్నినో ప్రభావంతో జూన్, జూలై నెలల్లో ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు కురవకపోవడంతో వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. దీంతో రైతులు నారుమళ్లు సిద్ధం చేసుకున్నప్పటికీ నాట్లు వేయలేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇటీవల నాలుగు, ఐదు రోజులుగా కురిసిన వర్షాలతో రైతుల్లో ఆశలు చిగరించినా ఇప్పుడు కూలీల కొరత నాట్ల పనులకు అడ్డంకిగా మారింది. జిల్లాలో ఈ ఖరీఫ్ సీజన్లో 1,07,700 ఎకరాల్లో వరి సాగు అవుతుందని వ్వయసాయ శాఖ అధికారులు అంచనా వేశారు. జిల్లాలోని ప్రధాన ప్రాజెక్ట్లు రామప్ప, లక్నవరం సరస్సు, పాలెం వాగు, మల్లూరు వాగు ప్రాజెక్ట్ల ఆయకట్టు కింద 31,599 ఎకరాల్లో నాట్లు పండుతుండగా, మిగిలిన విస్తీర్ణంలో రైతులు బోర్లు, బావులు, చెరువులు, కుంటలు, వాగులు, వర్షాధారంపై ఆధారపడి వరిసాగు చేస్తున్నారు. ఆగస్టు నెల ప్రారంభమైనప్పటికీ ఇప్పటికీ 30 శాతం మాత్రమే నాట్ల పనులు పూర్తయ్యాయి. కూలీల కోసం పాట్లు ఇటీవల వర్షాలు కురవడంతో నాట్ల పనుల్లో కొద్దిమేర వేగం పుంజుకున్నప్పటికీ రైతులను ఇప్పుడు మరో సమస్య వెంటాడుతోంది. ఒకేసారి జిల్లా వ్యాప్తంగా వరినాట్ల పనులు ఊపందుకోవడంతో జిల్లాలో స్థానికంగా ఉండే వ్యవసాయ కూలీలు సరిపోవడం లేదు. దీంతో రైతులు ఇతర జి ల్లాలు, రాష్ట్రాల్లోని కూలీలపై ఆధారపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని శ్రీకాకుళం, తెలంగాణలోని సూర్యపేట జిల్లా పరిసర ప్రాంతాల నుంచి కూలీలను తీసుకొచ్చి నాట్లు వేయిస్తున్నారు. ఒకేసారి నాట్ల పనులు ప్రారంభం కావడంతో కూలీలకు భారీ డిమాండ్ ఏర్పడింది. స్థానిక కూలీలు, ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన కూలీలు కూడా సరిపోకపోవడంతో గొత్తికోయలను సైతం రైతులు ఆశ్రయిస్తున్నారు. వీరికి రోజువారీ కూలీతో పాటు రవాణా, భోజనం, వసతి ఖర్చులను కూడా రైతులే భరిస్తున్నారు. మళ్లీ ఎండలు.. రైతుల్లో ఆందోళన గత నాలుగు, ఐదు రోజులు వర్షాలు పడడంతో పొలాల్లో తేమ ఏర్పడి నాట్ల పనులు ఊపందుకున్నప్పటికీ నిన్నటి నుంచి మళ్లీ ఎండలు ప్రభావం చూపుతున్నాయి. పొలాల్లో తేమ తగ్గకముందే నాట్లు పూర్తి చేయాలని రైతులు భావిస్తున్నా కూలీల కొరత కారణంగా పనులు ఆశించిన వేగంతో సాగడం లేదు. ప్రస్తుతం మళ్లీ ఎండలు కొడుతుండడంతో రైతుల్లో ఆందోళన నెలకొంది. జిల్లాలో ఇప్పటికి 30శాతమే పూర్తి ఎల్నినో ప్రభావంతో నెమ్మదిగా పనులు మరో వైపు కూలీల కొరతతో రైతులకు ఇక్కట్లు
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యూడీఐడీ కార్డుల జారీకి కార్యాచరణములుగు: అర్హులైన ప్రతీ దివ్యాంగుడికి సదరం– యూడీఐడీ కార్డుల జారీకి ప్రత్యేక కార్యాచరణ చేపట్టి వేగంగా అందించాలని కలెక్టర్ భోర్ఖడే హేమంత్ సహదేవరావు అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ మేరకు శనివారం సెర్ప్ సీఈఓ దివ్య సదరం– యూడీఐడీ కార్డుల జారీ పురోగతిపై కలెక్టర్లు, అదనపు కలెక్టర్లు, జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి అధికారులు, ముఖ్య వైద్యాధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా నుంచి కలెక్టర్, అదనపు కలెక్టర్ సంపత్ రావుతో కలిసి పాల్గొన్నారు. యూడీఐడీ కార్డుల జారీ పురోగతి, జిల్లాల వారీగా నమోదవుతున్న దరఖాస్తులు, పెండింగ్ కేసులు, కేంద్రాల పనితీరు, మౌలిక వసతులపై సెర్ప్ సీఈఓ వీసీ ద్వారా సమీక్ష నిర్వహించి పలు సూచనలు చేశారు. అనంతరం సంబంధిత అధికారులతో కలెక్టర్ హేమంత్ సహదేవరావు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం యూడీఐడీ కార్డుల జారీకి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తుందని తెలిపారు. తలసేమియా, సికిల్ సెల్ వ్యాధిగ్రస్తులలో అర్హులందరికీ కార్డులు ఇవ్వాలన్నారు. జిల్లాలో యూడీఐడీ మూల్యాంకన కేంద్రంలో అవసరమైన పరికరాలు, స్పెషలిస్ట్ వైద్యులు, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ల సేవలను పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించుకుని దరఖాస్తుల పరిష్కారాన్ని వేగంగా పూర్తిచేయాలని కలెక్టర్ వివరించారు. ఈ వీసీలో డీఆర్డీఓ రవీందర్, జిల్లా ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ చంద్రశేఖర్, డీఈఓ సిద్ధార్థ రెడ్డి, సంబంధిత అధికారులు పాల్గొన్నారు. తల్లిపాలు అమృతంతో సమానం ముగ్గురికి మెమో జారీ మంగపేట : మండల పరిధిలోని బ్రాహ్మణపల్లి పీహెచ్సీ వైద్యాధికారి నాగరాజుతో పాటు మరో ముగ్గురు సిబ్బంది అనుమతులు లేకుండా విధులకు గైర్హాజరు కావడంతో ఐటీడీఏ డిప్యూటీ డీఎంహెచ్ఓ క్రాంతికుమార్ శనివారం మెమో జారీ చేశారు. మండలంలోని పీహెచ్సీలు ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ఈ క్రమంలో పీహెచ్సీలో విధుల్లో ఉండాల్సిన వైద్యాధికారి నాగరాజు, హెల్త్ ఎడ్యుకేటర్ జయశ్రీ, ఫార్మసిస్టు వైకుంఠం అనుమతులు లేకుండా విధులకు హాజరుకాకపోవడంతో ముగ్గురికి మెమో జారీ చేసినట్లు క్రాంతికుమార్ తెలిపారు.
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నేటి నుంచి 3 నెలల రేషన్..ములుగు: వర్షాకాలంలో పేదలు ఇబ్బందులు పడొద్దన్న ఉద్దేశంతో మూడు నెలలకు సంబంధించిన రేషన్ బియ్యాన్ని ప్రభుత్వం నేటి (శనివారం) నుంచి పంపిణీ చేయనుంది. ఇప్పటికే రేషన్ దుకాణాలకు సన్నబియ్యం చేరాయి. ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ నెలలకు సంబంధించిన రేషన్ బియ్యాన్ని ఆగస్టు 1 నుంచి 31వరకు రేషన్ డీలర్లు పంపిణీ చేయనున్నారు. వర్షాకాలంలో వాగులు, వంకలు పొంగడంతోపాటు వరదల వల్ల రేషన్ బియ్యానికి పేదలు ఇబ్బందులకు గురికావొద్దనే ఉద్దేశంతో కేంద్రం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. జిల్లాలో 1,02,378 రేషన్ కార్డులు జిల్లాలోని 10 మండలాల పరిధిలో 222 రేషన్ షాపులు.. 1,02,378 కార్డులు.. 2,92,180 మంది లబ్ధిదారులు ఉన్నారు. ఆహార భద్రత పథకంలో ప్రతీ నెల ఒక లబ్ధిదారుడికి ఆరు కిలోల చొప్పున సన్నబియ్యాన్ని ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. మూడు నెలలకు చెందిన 5259,240 మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యాన్ని ఒకేసారి పంపిణీ చేయనున్నారు. ఈకేవైసీ గడువు పెంపు కేంద్రం 2024లో ఈకేవైసీ ప్రక్రియ ప్రారంభించింది. రేషన్కార్డుల్లో పేరునమోదైన లబ్ధిదారులు ఈకేవైసీ చేసుకోవాలని, ఈకేవైసీ చేయనివారికి బియ్యాన్ని నిలిపివేసేలా జూలై 31వరకు తుది గడువు విధించింది. జిల్లాలో ఇప్పటివరకు 85 శాతం ఈకేవైసీ ప్రక్రియ పూర్తయింది. అయితే ప్రభుత్వం ఈకేవైసీ చేసుకునేందుకు గడువును ఆగస్టు 31 వరకు పొడగించిందని, ఇదే చివరి అవకాశమని పౌర సరఫరా శాఖ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. వర్షాకాలం నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం నిర్ణయం రేషన్ షాపులకు చేరిన సన్నబియ్యం జిల్లాలో 222 రేషన్ షాపుల పరిధిలో 1,02,378 కార్డులు
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ములుగుశనివారం శ్రీ 1 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026ఉద్యమ పెద్దన్నకు ఊరూవాడా కన్నీటి వీడ్కోలునర్సంపేటలోని అమరవీరుల స్తూపం జంక్షన్ వద్ద పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి అంతిమయాత్రలో పాల్గొన్న అశేష జనవాహిని7నర్సంపేట/దుగ్గొండి/నల్లబెల్లి : తెలంగాణ ఉద్యమకారుడి ఊపిరి ఆగిందని తెలిసి వేలాది గుండెలు తల్లడిల్లాయి. నర్సంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి పార్థివదేహం తమ గ్రామం మీదుగా వస్తుందని తెలిసి వివిధ గ్రామాల నుంచి రాజకీయాలకు అతీతంగా ఆయన అభిమానులు ఇళ్లకు తాళాలు వేసి కుటుంబాలతో తరలివచ్చారు. బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు తమ కుటుంబ పెద్దను కోల్పోయామని ఆర్థనా దాలు చేశారు. ఉద్యమకారులు తమ సహచరుడిని కోల్పోయామని విలపించారు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో 14 ఏళ్ల పాటు సాగిన పోరాటాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ అశ్రునివాళులు అర్పించారు.. ‘మల్లెప్పుడొస్తవ్ పెద్దన్నా’ అంటూ మహిళలు రోదించిన తీరు కంట తడి పెట్టించింది. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాతోపాటు రాష్ట్రంలో ఉద్యమనేతగా గుర్తింపు పొందిన గులాబీ నేత, నర్సంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి(54)కి శుక్రవారం అశ్రునయనాల మధ్య అంతిమ వీడ్కోలు పలికారు. హనుమకొండలోని తన స్వగృహంలో గత ఆదివారం ఉదయం గుండెపోటుతో అస్వస్థతకు గురైన ఆయనకు వెంటనే రోహిణి ఆస్పత్రిలో ప్రథమ చికిత్స చేశారు. అనంతరం సికింద్రాబాద్ యశోద ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఐదు రోజులపాటు మృత్యువుతో పోరాడి గురువారం అర్ధరాత్రి దాటాక తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆయన భౌతిక కాయాన్ని అంబులెన్స్లో భారీ కాన్వాయ్తో హనుమకొండకు తీసుకురాగా, అమరవీరుల స్తూపం వద్ద బీఆర్ఎస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు, వివిధ పార్టీల నాయకులు నివాళులు అర్పించారు. అనంతరం వరంగల్ మీదుగా గిర్నిబావికి చేరుకుంది. అక్కడ ఆయన పార్థివదేహాన్ని అంబులెన్స్ నుంచి ప్రత్యేక రఽథంపై ఉంచి అంతిమయాత్ర ప్రారంభించారు. గిర్నిబావి ప్రధాన రహదారిపై రెండు కిలోమీటర్ల మేర జనసంద్రమైంది. కార్యకర్తలు దారి పొడవునా పుష్పాంజలి ఘటిస్తూ జోహార్ పెద్దన్నా అంటూ నినదించారు. లక్నెపల్లి, మహేశ్వరం మీదుగా అంతిమయాత్ర మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు నర్సంపేటకు చేరుకుంది. పట్టణంలోని అయ్యప్పస్వామి దేవాలయం నుంచి స్డేడియం వరకు దాదాపు మూడు గంటల పాటు అంతిమయాత్ర కొనసాగింది. నర్సంపేటలో స్వచ్ఛందంగా వ్యాపార సంస్థలు బంద్ పాటించాయి. నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించి బంద్ పాటించారు. తరలివచ్చిన బీఆర్ఎస్ నాయకత్వం.. పెద్ది అంత్యక్రియలకు బీఆర్ఎస్ అధినాయకత్వం అంతా తరలివచ్చింది. పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, శాసన మండలి డిప్యూటీ చైర్మన్ బండా ప్రకాశ్, మాజీ మంత్రులు హరీశ్రావు, ఎర్రబెల్లి దయాకర్రావు, సత్యవతి రాథోడ్, జగదీశ్రెడ్డి, ప్రశాంత్రెడ్డి, సబితా ఇంద్రారెడ్డి, సునీత లక్ష్మారెడ్డి, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు పల్లా రాజేశ్వర్రెడ్డి, గంగుల కమలాకర్, పాడి కౌశిక్రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ పోచంపల్లి శ్రీనివాస్రెడ్డి, మాజీ ఎంపీలు బోయినపల్లి వినోద్కుమార్, మాలోతు కవిత, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు దాస్యం వినయ్భాస్కర్, అరూరి రమేశ్, డాక్టర్ రాజయ్య, ముత్తిరెడ్డి యాదగిరిరెడ్డి, చల్లా ధర్మారెడ్డి, శంకర్నాయక్, రెడ్యానాయక్, ఒడితల సతీశ్, బాల్క సుమన్, మాజీ మేయర్ గుండు సుధారాణి, మాజీ జెడ్పీ చైర్మన్ సుధీర్కుమార్తోపాటు పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొని నివాళులర్పించారు. అలాగే రాష్ట్ర మంత్రి ధనసరి సీతక్క, కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు రేవూరి ప్రకాశ్రెడ్డి, కేఆర్ నాగరాజు, ఎమ్మెల్సీలు బస్వరాజు సారయ్య, గోరటి వెంకన్న, స్టేట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ చైర్మన్ సిరిసిల్ల రాజయ్య, ఎమ్మార్పీఎస్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు మంద కృష్ణ మాదిగ, తదితరులు నివాళులర్పించారు. నల్లబెల్లిలోని వ్యవసాయ క్షేత్రంలో అంతిమ సంస్కారాలు.. సాయంత్రం 6.30 గంటల మధ్యలో నల్లబెల్లికి చేరుకున్న సమయంలో గంటపాటు జోరు వాన కురిసింది. పెద్ది భౌతికకాయంపై కేటీఆర్, హరీశ్రావు, మాజీ మంత్రులు కలిసి బీఆర్ఎస్ జెండా కప్పారు. కేటీఆర్, హరీశ్రావు చేతులు పట్టుకుని స్వప్న బోరున విలపించారు. నేతలు కూడా ఆయనతో ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసుకుని విలపించడంతో ఉద్విగ్న వాతావరణం నెలకొంది. రాత్రి 9 గంటల తర్వాత నల్లబెల్లిలోని నివాసంనుంచి ప్రారంభమైన అంతిమయాత్ర మండల కేంద్రంలోని వీధులగుండా సాగింది. ఆయనకు అత్యంత ఇష్టమైన వ్యవసాయ క్షేత్రం వరకు వేలాదిమంది మధ్య ఊరేగింపుగా పార్థివదేహాన్ని తీసుకెళ్లారు. పల్లా రాజేశ్వర్రెడ్డి, దయాకర్రావు, పాడికౌశిక్రెడ్డి పాడె మోశారు. ఓవైపు జోరు వాన కురుస్తున్నా వేలాది మంది అభిమానుల మధ్య రాత్రి 10 గంటలకు ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు.అంతిమయాత్ర సాగిందిలా...– వరంగల్ డెస్క్సుదర్శన్రెడ్డి పాడె మోస్తున్న మాజీ మంత్రి ఎర్రబెల్లి, ఎమ్మెల్యే రాజేశ్వర్రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ పోచంపల్లి ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో..అభిమానులు అశ్రునయనాల నడుమ ప్రభుత్వ అధికార లాంఛనాలతో పెద్ది అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. నర్సంపేట ఆర్డీఓ ఉమారాణి, ఏసీపీ రవిందర్ రెడ్డి పర్యవేక్షణలో పోలీసులు మూడు రౌండ్లు గాల్లో కాల్పులు జరిపి గౌరవ వందనం సమర్పించారు. అనంతరం ఆయన చితికి కుమారుడు నిదర్శన్ రెడ్డి నిప్పంటించారు. పోలీసుల గౌరవ వందన సమయంలోనూ ‘పెద్ది జిందాబాద్’ నినాదాలతో ఆ ప్రాంతం మార్మోగింది. సుదర్శన్రెడ్డి పార్థివదేహం హనుమకొండ, గిర్నిబావి, నర్సంపేట మీదుగా నల్లబెల్లికి తరలింపు ఊరూరా రోడ్ల వెంట వేచి ఉన్న ప్రజలు, అభిమానులు, బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు నర్సంపేట, నల్లబెల్లిలో స్వచ్ఛందంగా బంద్ పాటించిన వ్యాపార, వాణిజ్య సంస్థలు కేటీఆర్, హరీశ్రావుతోపాటు మాజీ మంత్రులు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు, నాయకుల నివాళి మంత్రి సీతక్క, మంద కృష్ణ, గోరటి వెంకన్న, పలువురు ఎమ్మెల్యేల పుష్పాంజలి అంతిమయాత్రలో పెద్ది స్వప్న ఆగ్రహం పెద్ది అంతిమయాత్ర నర్సంపేటలోని అమరవీరుల స్తూపం వద్దకు చేరుకోగా.. పెద్దికి వ్యతిరేకంగా గత మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో టెంట్ వేసిన బోర్ వెల్ షాపు యజమానుల వైపు చూస్తూ మీరు చేసిన మనోవేదన వల్లే తన భర్త చనిపోయాడని దూషిస్తూ స్వప్న ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల సమయంలో పెద్దికి వ్యతిరేకంగా బోర్ వెల్ షాపు యజమానులు టెంట్ వేసి నిరసన దీక్షకు కూర్చున్న ఘటన అప్పట్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.‘పెద్ది’ లేక.. పొద్దు పొడవక!
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గోదావరి పరీవాహక ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి● కలెక్టర్ బోర్ఖడే హేమంత్ సహదేవరావు ములుగు: ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా గోదావరి నది వర ద ప్రవాహం వేగంగా పెరుగుతున్నందున అధికారులు, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కలెక్టర్ బోర్ఖడే హేమంత్ సహదేవరావు తెలిపారు. కలెక్టరేట్లో శుక్రవారం ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడారు. గోదావరి పరీవా హక ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు చేపల వేట, ఈత కు వెళ్లొద్దని తెలిపారు. ప్రజలకు సమస్యలు ఎదురైతే టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1800–425–7109కు సమాచారం అందించాలని సూచించారు. రామన్నగూడెం వద్ద ప్రస్తుతం గోదావరి నీటిమట్టం మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక స్థాయిని దాటి ప్రవహిస్తోందని తెలిపారు. కన్నాయిగూడెం, ఏటూరునాగారం, మంగపేట, వాజేడు, వెంకటాపురం మండలాల అధికారులు ప్రత్యేక అప్రమత్తతతో వ్యవహరించాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు. తుపాకులగూడెంలోని సమ్మక్క సాగర్ ప్రాజెక్టుకు మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు 14,03,500 క్యూసెక్కుల వరద నీరు చేరుతుండగా, అంతే పరిమాణంలో నీటిని స్పిల్వే గేట్ల ద్వారా దిగువకు విడుదల చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. గోదావరి నీటిమట్టం పెరగడంతో జంపన్నవాగు, ఇతర వాగులు, లోతట్టు ప్రాంతాల్లో బ్యాక్వాటర్ ప్రభావం ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నందున గతంలో ముంపునకు గురైన గ్రామాలు, ఆవాసాలు, ప్రమాదకర ప్రాంతాలపై ప్రత్యేక నిఘా ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులను కలెక్టర్ ఆదేశించారు. రెవెన్యూ, పోలీసు, నీటిపారుదల, పంచాయతీరాజ్, వైద్య, విద్యుత్ తదితర శాఖల అధికారులు పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని ఆదేశించారు. ఏటూరునాగారం: గోదావరి వరద ప్రవాహం వేగంగా పెరుగుతోందని ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఎస్పీ సుధీర్ రాంనాథ్ కేకన్ అన్నారు. శుక్రవారం మండలంలోని ముళ్లకట్ట హైవే బ్రిడ్జి వద్ద గోదావరి ఉధృతిని ఆయన పరిశీలించి మాట్లాడుతూ.. గోదావరి నది పరివాహక, లోతట్టు ప్రాంతాలు, బ్యాక్వాటర్ ప్రభావిత గ్రామాల ప్రజలు పరిస్థితులను నిరంతరం గమనిస్తూ పోలీసు, రెవెన్యూ, విపత్తు నిర్వహణ శాఖ అధికారుల సూచనలను పాటించాలని కోరారు. ఏటూరునాగారం, వాజేడు, మంగపేట పేరూరు, కన్నాయిగూడెం, వెంకటాపురం(కె) మండలాల్లోని ప్రజలు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. అధికారులు సూచించే సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెంటనే తరలివెళ్లాలని తెలిపారు. అధికారులు సిద్ధంగా ఉండాలి వాజేడు: గోదావరి వరద పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఏటూరునాగారం ఐటీడీఏ పీఓ లెనిన్ వత్సల్ టొప్పో అన్నారు. వరద తీవ్రత పెరిగితే ఎలాంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయో శుక్రవారం స్థానికులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అత్యవసరమైతే ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాల సహకారం తీసుకోవాలని సూచించారు. ఆయన వెంట తహసీల్దార్ శ్రీనివాస్, ఎంపీడీఓ కృపాకర్ తదితరులున్నారు.
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పెరుగుతున్న గోదావరిఏటూరునాగారం: మూడు రోజులుగా ముసురు పడుతుండడంతో ఏజెన్సీలోని వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. వరదల కారణంగా రహదారులు తెగిపోవడంతో పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. మండలంలోని కొండాయి వద్ద తాత్కాలిక రోడ్డు పూర్తిగా తెగిపోయి కొండాయి – దొడ్ల ఒడ్డుకు ఆనుకొని ఉన్న జంపన్నవాగు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. దీంతో రాకపోకల కోసం పడవను ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే, ఎలిశెట్టిపల్లి వద్ద ఉధృతంగా వరద నీరు ప్రవహిస్తుండడంతో పడవను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసి అత్యవసర సమయంలో మాత్రమే నడిపేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. దీంతో ఎలిశెట్టిపల్లి – కొత్తూరు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. కొండాయి, మల్యాల, గోవిందరాజుల కాలనీ, కొత్తూరు, ఐలాపురం గ్రామాలకు రాకపోకలు స్తంభించాయి. దొడ్ల బ్రిడ్జి నుంచి కొండాయి గ్రామానికి వెళ్లే రోడ్డు సైతం బురదమయంగా మా రడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పెరుగుతున్న గోదావరి నీటిమట్టం ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు మండలంలోని రామన్నగూడెం పుష్కరఘాట్ వద్ద గురువారం సాయంత్రానికి 11.53 మీటర్లకు నీటిమట్టం చేరింది. సమ్మక్క బ్యారేజ్ నుంచి 70,7994 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు దిగువకు విడుదల చేయడంతో రామన్నగూడెం వద్ద క్రమక్రమంగా గోదావరి నీటిమట్టం పెరుగుతూ వస్తోంది. దీంతో నీటి పారుదల, పోలీసులు శాఖల అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. అక్కడ సిబ్బందిని ఏర్పాటు చేసి ఎప్పటికప్పుడు సమాచారాన్ని కేంద్ర జల వనరులశాఖ అధికారులు, జిల్లా అధికారులకు సమాచారం అందజేస్తున్నారు. అలాగే, ముళ్లకట్ట వద్ద గోదావరి నేషనల్ హైవే బ్రిడ్జి వద్ద రెండు కిలోమీటర్ల నిడివితో ప్రవహిస్తోంది. గోదావరి వరద మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. రామన్నగూడెం వద్ద 11.53 మీటర్లకు చేరిన నీటి మట్టం ఎలిశెట్టిపల్లి వద్ద పడవ ఏర్పాటు కొండాయి వద్ద ఉధృతంగా జంపన్నవాగు పలు గ్రామాలకు నిలిచిన రాకపోకలు
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ఈ–కేవైసీకి ఒక్కరోజే..భూపాలపల్లి అర్బన్: ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థలో పారదర్శకతను పెంచి, బోగస్ రేషన్కార్డులకు చెక్ పెట్టేందుకు ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఈ కేవైసీ నమోదు ప్రక్రియ ముగింపు దశకు చేరుకుంది. రేషన్కార్డు ఉన్న లబ్ధిదారులందరూ ఈ నెల 31 అంటే ఈ రోజు గురువారం వరకు తప్పనిసరిగా ఈ కేవైసీ పూర్తి చేసుకోవాలని పౌర సరఫరాలశాఖ అధికారులు స్పష్టంచేశారు. గడువులోగా పూర్తిచేసుకోని వారికి ఆగస్టు నుంచి రేషన్ సరఫరా నిలిచిపోతుందని, కార్డు నుంచి పేర్లు కూడా తొలగించే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు. బోగస్ రేషన్కార్డుల ఏరివేతతో పాటు అర్హులైన పేదలకు మాత్రమే ప్రభుత్వ సంక్షేమ ఫలాలు అందాలనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ కేవైసీ విధానాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. రేషన్కార్డుతో ఆధార్ సంఖ్యను అనుసంధానించడం ద్వారా మరణించిన వారి పేర్లను తొలగించడమే కాకుండా, అనర్హులను ఏరివేయడానికి ఈ ప్రక్రియ ఎంతో దోహదపడనుంది. జిల్లాలో ఈ ప్రక్రియ ప్రారంభంలో వేగంగా సాగినప్పటికీ, ఆ తర్వాత అధికారుల పర్యవేక్షణ తగ్గడంతో కొంత నిర్లక్ష్యం నెలకొంది. దీంతో ఇప్పటికీ వేలాది మంది లబ్ధిదారులు ఇంకా ఈ కేవైసీ చేసుకోకుండా ఉండిపోయారు. ఎలా నమోదు చేసుకోవాలంటే..రేషన్ కార్డులో పేరు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఆధార్ కార్డుతో సమీపంలోని రేషన్ డీలర్ వద్దకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. డీలర్ ఈ–పాస్ యంత్రంలో రేషన్కార్డు, ఆధార్ సంఖ్యలను నమోదు చేసిన తర్వాత లబ్ధిదారుల బయోమెట్రిక్ (వేలిముద్ర) లేదా ఐరిష్ స్కాన్ ఇవ్వాలి. వివరాలు సరిగ్గా సరిపోలితే యంత్రంలో ఆకుపచ్చ రంగు లైట్ వెలిగి కేవైసీ నమోదు పూర్తవుతుంది. ఒకవేళ వివరాలు సరిపోలకపోతే ఎరుపు రంగు లైట్ వెలిగి దరఖాస్తు తిరస్కరణకు గురవుతుంది. ఐదేళ్ల లోపు పిల్లలకు వేలిముద్రలు సరిగ్గా పడవు కాబట్టి వారి ఆధార్ కార్డు ప్రతులను జత చేస్తే సరిపోతుంది. ఉపాధి, ఇతర కారణాలతో ఇతర ప్రాంతాలలో ఉన్నవారు కూడా తమకు సమీపంలో ఉన్న ఏ రేషన్ దుకాణంలోనైనా ఈ–కేవైసీ పూర్తి చేసుకునే సదుపాయం కలదు. నేటితో ముగియనున్న గడువు నకిలీ కార్డుల ఏరివేతే లక్ష్యం కేవైసీ చేయించకుంటే బియ్యం బంద్
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గోదావరి ఉధృతి పరిశీలనఏటూరునాగారం: మండలంలోని రామన్నగూడెం పుష్కరఘాట్ వద్ద గోదావరి వరద ఉధృతిని తహసీల్దార్ జగదీష్ గురువారం పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఎగువ నుంచి వరద నీరు వచ్చి గోదావరిలో చేరుతుండడంతో రామన్నగూడెం వద్ద 12.6 మీటర్లకు నీటిమట్టం చేరిందన్నారు. ఈ క్రమంలో లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. నిత్యం పర్యవేక్షిస్తూ సిబ్బంది, అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. తహసీల్దార్ వెంట నీటి పారుదల శాఖ అధికారులు, స్థానిక సర్పంచ్ నవీన్, తదితరులు ఉన్నారు.
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మెనూ తప్పనిసరిగా అమలు చేయాలిములుగు: వసతిగృహాల్లో విద్యార్థులకు నాణ్యమైన, రుచికరమైన భోజనం అందించాలని, విధిగా మెనూ పాటించాలని కలెక్టర్ బోర్ఖడే హేమంత్ సహదేవరావు సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. షెడ్యూల్డ్ కులాల అభివృద్ధి శాఖ ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వ ఎస్సీ ప్రీమెట్రిక్ హాస్టళ్లలో 2026–27వ విద్యా సంవత్సరానికి అమలు చేయనున్న వారాంత ఆహార మెనూ పోస్టర్లను తన ఛాంబర్లో గురువారం ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం రూపొందించిన మెనూ షెడ్యూల్ను తప్పనిసరిగా అమలు చేయాలని, ప్రతిరోజు నిర్ణయించిన ఆహార పదార్థాలనే విద్యార్థులకు అందించాలని సూచించారు. విద్యార్థుల ఆరోగ్యం, పోషకాహార అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని అల్పాహారం, మధ్యాహ్న భోజనం, సాయంత్రం అల్పాహారం, రాత్రి భోజనంలో నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటించాలని కలెక్టర్ సహదేవరావు పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో ఇన్చార్జ్ ఏఎస్డబ్ల్యూఓ సురేష్, అధికారులు పాల్గొన్నారు. భారీ వర్షానికి కూలిన పెంకుటిల్లు కన్నాయిగూడెం: మండలంలోని బుట్టాయిగూడెంకు చెందిన సునార్కని బంగారికి చెందిన పెంకుటిల్లు గురువారం కుప్పకూలింది. మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు శిథిలావస్థలో ఉన్న ఇల్లు తడిసి ఒక్కసారిగా కుప్పకూలింది. ఆ సమయంలో ఆ ఇంట్లో ఎవరూ లేకపోవడంతో ప్రమాదం తప్పినట్లయింది. ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని బాధితులు కోరుతున్నారు. షార్ట్సర్క్యూట్తో పూరిల్లు దగ్ధంవాజేడు: మండల కేంద్రానికి చెందిన చెన్నం రాజు పూరిల్లు విద్యుత్ షార్ట్సర్క్యూట్తో గురువారం రాత్రి దగ్ధమైంది. బాధితుడు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం మండల కేంద్రానికి చెందిన చెన్నం రాజు.. తన భార్య, ఇద్దరు కుమారులతో కలిసి రాత్రి ఇంట్లో పడుకున్నాడు. అతడికి కడుపులో నొప్పిగా ఉండడంతో బయటకు వచ్చాడు. ఆ సమయంలో ఇంట్లో మంటలు చెలరేగడంతో కుటుంబ సభ్యులను బయటకు తీసుకొచ్చాడు. అనంతరం సిలిండర్ పేలడంతో ఇల్లు మొత్తం కాలిపోయింది. ఫొటోగ్రాపర్గా పనిచేస్తున్న రాజు ఇంట్లో ఉన్న కెమెరాలు, కంప్యూటర్, బంగారం, నగదు, విలువైన వస్తువులన్నీ కాలి బూడిదయ్యాయి. సుమారు రూ.8 లక్షల మేర ఆస్తి నష్టం జరిగినట్లు బాధితుడు రాజు ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. ఈ ప్రమాదంలో శిరీషకు కుడి చేయి కాలగా, మొహంపై చిన్నచిన్న గాయాలు కావడంతో వాజేడు ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తీసుకెళ్లారు. ఘటనా స్థలాన్ని రెవెన్యూ సిబ్బంది, వాజేడు ఎస్సై సతీష్ పరిశీలించి వివరాల సేకరించారు. ఎక్స్ప్రెస్ సర్వీస్ల పునరుద్ధరణ కాజీపేట రూరల్: కాజీపేట జంక్షన్ మీదుగా దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం హైదరాబాద్–రక్సోల్–హైదరాబాద్ మధ్య సర్వీసులను పునరుద్ధిరించి నడిపిస్తున్నట్లు గురువారం దక్షిణ మధ్య రైల్వే సీపీఆర్ఓ ఎ.శ్రీధర్ తెలిపారు. గతంలో రైళ్ల సర్వీసులను సౌత్ ఈస్ట్రన్ రైల్వేలో చక్రధపూర్ డివిజన్లో మెగా రైల్వే బ్లాక్ కారణంగా రద్దు చేశారు. తిరిగి ఈ సర్వీసులను దసరా, దీపావళి, చాత్ పూజా పండుగలు ఉన్న దృష్య్టా ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం తిరిగి పునరుద్ధరించనున్నట్లు తెలిపారు. రైళ్ల వివరాలు ఇలా.. అక్టోబర్ 8, 15, నవంబర్ 5, 12 తేదీల్లో హైదరాబాద్–రక్సోల్ (17005) వెళ్లే ఎక్స్ప్రెస్ కాజీపేట జంక్షన్కు చేరుకుని వెళ్తుంది. అదేవిధంగా అక్టోబర్ 11, 18, నవంబర్ 8, 15 తేదీల్లో రక్సోల్–హైదరాబాద్ (17006) వెళ్లే ఎక్స్ప్రెస్ కాజీపేట జంక్షన్కు చేరుకొని వెళ్తుంది. ఈ రైళ్ల సర్వీసులకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే పరిధిలో సికింద్రాబాద్, కాజీపేట జంక్షన్, పెద్దపల్లి, మంచిర్యాల, సిర్పూర్ కాగజ్నగర్, బల్లార్షా స్టేషన్లో హాల్టింగ్ కల్పించారు.
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ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలివెంకటాపురం(ఎం): ప్రజలకు వైద్యులు, సిబ్బంది అందుబాటులో ఉండాలని జిల్లా ఉప వైద్య ఆరోగ్యశాఖ అధికారి డాక్టర్ సుధీర్ ఆదేశించారు. మండలంలోని వెంకటాపురం, పాలంపేట ఆయుష్మాన్ ఆరోగ్య మందిర్ సెంటర్లను గురువారం సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వర్షాకాలంలో వచ్చే వ్యాధులపై క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది అప్రమత్తంగా ఉండాలని, గొత్తికోయ గూడేల్లోని ప్రజల ఆరోగ్య సమస్యలను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకొని వారికి కావాల్సిన వైద్యసేవలు అందించాలని సూచించారు. ఆశ కార్యకర్తలు ఇంటింటికి వెళ్లి జ్వరంతో బాధపడుతున్న వారి రక్త నమూనాలను సేకరించాలన్నారు. ప్రజలు తమ ఇంటి పరిసరాల్లో నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూసుకోవాలని చెప్పారు. ముంపు గ్రామాల్లోని గర్భిణులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని వైద్య సిబ్బందికి సూచించారు. అసంక్రమిక వ్యాధుల స్క్రీనింగ్ వందశాతం చేయాలని పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో డాక్టర్ పాషా, కమ్యూనిటీ హెల్త్ ఆఫీస్ దుర్గారావు, పాలంపేట మిడ్ లెవెల్ హెల్త్ ప్రొవైడర్ భవ్య, స్టాప్ నర్సులు పాల్గొన్నారు.
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వృద్ధులు, దివ్యాంగులకు చేరువలో పోలింగ్ కేంద్రాలువెంకటాపురం(ఎం): వృద్ధులు, దివ్యాంగులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా వారు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేలా కొత్త పోలింగ్ కేంద్రాల ఏర్పాటుకు చర్యలు చేపడుతున్నట్లు ములుగు నియోజకవర్గ ఎన్నికల నమోదు అధికారి, ఆర్డీఓ కృష్ణ్ణవేణి తెలిపారు. వెంకటాపురం(ఎం) మండల పరిధిలోని నూతన పోలింగ్ కేంద్రాలను గురువారం పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా సుబ్బక్కపల్లి ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేయనున్న పోలింగ్ స్టేషన్ (నంబర్ 5/ఏ)కు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలను పరిశీలించారు. అనంతరం పెర్కపల్లి గ్రామంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన పోలింగ్ స్టేషన్ (నంబర్ 3/ఏ)ను ఆర్డీఓ సందర్శించారు. అలాగే, సుబ్బక్కపల్లి, పెర్కపల్లి గ్రామ పంచాయతీల గ్రామసభలు కొత్త పోలింగ్ కేంద్రాల ఏర్పాటుకు అనుకూలంగా తీర్మానాలు చేసి ఆమోదించినట్లు వెల్లడించారు. కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ గిరిబాబు, ఎన్నికల డీటీ నితీష్ కుమార్, బీఎల్ఓలు, అధికారులు పాల్గొన్నారు. పోలింగ్ స్టేషన్ ఏర్పాట్ల పరిశీలన కన్నాయిగూడెం: చిట్యాల నుంచి భూపతిపురానికి పోలింగ్ కేంద్రాన్ని మార్పు చేయడానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను కృష్ణవేణి ఆదేశించారు. భూపతిపురంలోని ప్రాథమిక పాఠశాలను సందర్శించి మౌలిక వసతులను పరిశీలించారు. పోలింగ్ కేంద్రం ఏర్పాటుకు గ్రామస్తుల నుంచి ప్రజాభిప్రాయ సేకరణను చేపట్టారు. ఆమె వెంట నాయబ్ తహసీల్దార్ కిశోర్, సిబ్బంది ఉన్నారు. ఎన్నికల నమోదు అధికారి, ఆర్డీఓ కృష్ణవేణి
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జిల్లా యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉండాలిములుగు: భారీ వర్షాల కారణంగా జిల్లాలోని అధికారులందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన ముఖ్యకార్యదర్శి సంజయ్ జాజు సూచించారు. కలెక్టర్లు, ఎస్పీలతో సీఎస్తో పాటు డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ గురువారం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సంజయ్ జాజు మాట్లాడుతూ వరదల కారణంగా లోతట్టు ప్రాంతాలపై నిరంతర పర్యవేక్షణ కొనసాగించాలని సూచించారు. 24 గంటల పాటు కంట్రోల్ రూములు పనిచేయాలన్నారు. అధికారులు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ తగుచర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పారు. భారీ వర్షాల కారణంగా స్థానిక పరిస్థితుల బట్టి పాఠశాలలకు జిల్లా అధికారులు సెలవులు ప్రకటించాలని తెలిపారు. వీసీ అనంతరం రెవెన్యూ, ఇరిగేషన్, పంచాయతీ రాజ్, వైద్యారోగ్య తదితర శాఖల అధికారులతో కలెక్టర్ బోర్ఖడే హేమంత్ సహదేవరావు, సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రాబోయే ఐదు రోజులపాటు భారీ వర్షాలు, ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో జిల్లా యంత్రాంగం, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ఎగువ ప్రాంతాల్లో నుంచి గోదావరికి భారీ వరద వచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. అత్యవసర సేవలకు 24 గంటలు పనిచేసేలా కలెక్టరేట్లోని కంట్రోల్ రూంలో టోల్ ఫ్రీనంబర్ 1800 425 7109 ఏర్పాటు చేసినట్లు చెప్పారు. సమావేశంలో అదనపు కలెక్టర్లు సీహెచ్ మహేందర్ జీ, సంపత్ రావు, డీఆర్ఓ రవీందర్, డీఎంహెచ్ఓ గోపాల్ రావు, జిల్లా నీటిపారుదల శాఖ అధికారి అప్పల నాయుడు, డిస్ట్రిక్ట్ ఫైర్ ఆఫీసర్ నాగరాజు, ఆర్అండ్బీ ఈఈ శ్యామ్సింగ్, పీఆర్ఈఈ అజయ్ కుమార్, జిల్లా వ్యవసాయ శాఖ అధికారి సురేష్ కుమార్, ఎలక్ట్రిసిటీ ఎస్ఈ భిక్షపతి, మున్సిపల్ కమిషనర్ సంపత్, డీసీఓ, సీపీఓ జవహర్ లాల్, డీఎల్పీఓ శ్రీధర్, ఆర్డబ్ల్యూఎస్డీఈ సునీత, కలెక్టరేట్ ఏఓ రాజ్కుమార్, అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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నీట మునిగిన రహదారులువాజేడు: భారీ వర్షాల కారణంగా ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న వరదతో గోదావరి నీటిమట్టం పెరుగుతూ వస్తోంది. దీంతో మండలంలో ప్రధాన రోడ్లు రహదారులు ముంపునకు గురికావడంతో పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. మండల పరిధిలోని టేకులగూడెం సమీపంలో 163వ జాతీయ రహదారిపైకి గోదావరి వరద గురువారం చేరింది. క్రమేణా నీటిమట్టం పెరుగుతుండడంతో రేగుమాకు ఒర్రె నుంచి గోదావరి వరద రహదారిపైకి చేరడంతో తెలంగాణ, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాల మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. అధికారులు అప్రమత్తమైన హెచ్చరిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేశారు. మండల పరిధిలోని ఏడ్జెర్లపల్లి, పూసూరు గ్రామాల మధ్యన రహదారిపైకి వరద నీరు చేరడంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. బొమ్మనపల్లి గ్రామ సమీపంలోని బ్రిడ్జి పైకి వరద నీరు చేరింది. మండల పరిధిలోని పూసూరు వద్ద గోదావరి పరవళ్లు తొక్కుతోంది. వరద తీవ్రత అంతకంతకు ఎక్కువవుతుండడంతో గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బందిని అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు. రోడ్లపై ట్రాక్టర్లు, బారికేడ్లు అడ్డుపెట్టి ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. భారీగా నిలిచిన వాహనాలు వాజేడు: మండల పరిధిలోని చీకుపల్లి, పెద్దగొళ్లగూడెం గ్రామాల మధ్యన ఇసుక వాగు వద్ద డైవర్షన్ రోడ్డు ఇప్పటికే వర్షంతో కొట్టుకుపోయింది. దీంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. బ్రిడ్జికి రెండు వైపులా అధిక సంఖ్యలో లారీలు, బస్సులు, ఇతర వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. 163వ జాతీయ రహదారిపై ఇసుక వాగు వద్ద రహదారి విస్తరణ పనుల్లో భాగంగా బ్రిడ్జిని నిర్మిస్తున్నారు. కాగా, వరద ముంపు కారణంగా తెలంగాణ, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాలతో పాటు వాగు అవతలి వైపు ఉన్న 25 గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. గోదావరి వరద కారణంగా ఇసుక వాగు వద్ద డైవర్షన్ రహదారి మునిగిన విషయం తెలియక చాలా మంది అక్కడికి చేరుకుని ఇబ్బందులు పడ్డారు. దీంతో గురువారం సాయంత్రం నాటు పడవను ఏర్పాటు చేసి రెండు వైపులా ఉన్న ప్రయాణికులను అధికారులు దాటించారు. ఇసుక వాగు వద్ద ఎస్సై సతీష్ ఆధ్వర్యంలో పోలీసులు పహారా కాస్తున్నారు. కాగా, గోదావరి వరద ఉధృతి తగ్గగానే రహదారి పునరుద్ధరణ పనులను వెంటనే చేపట్టాలని బ్రిడ్జి కాంట్రాక్టర్కు భద్రాచలం ఎమ్మెల్యే తెల్లం వెంకట్రావు ఫోన్లో సూచించారు. తెలంగాణ, ఛత్తీస్గడ్ మధ్య నిలిచిపోయిన రాకపోకలు
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బదిలీల ఫీవర్కాజీపేట అర్బన్: ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాకు వచ్చి రెండేళ్లు పూర్తయ్యింది. ఇక బదిలీలు తప్పవంటూ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ స్టాంప్స్, ఎకై ్సజ్ శాఖ ఉద్యోగుల్లో బదిలీల ఫీవర్ మొదలైంది. 2024 ఫిబ్రవరిలో ఎకై ్సజ్ శాఖ ఇన్స్పెక్టర్లు, జూలైలో రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ సబ్ రిజిస్ట్రార్లు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాకు ఖమ్మంతో పాటు వివిధ జోన్ల ఆధారంగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఇప్పటికే కాల పరిమితి పూర్తయ్యింది. బదిలీల ఉత్తర్వులను ప్రభుత్వం ఎప్పుడు జారీ చేస్తుందో అంటూ ఎదురు చూస్తున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లాకు చెందిన పలువురు తిరిగి సొంతగూటికి చేరుకునేందుకు ఉన్నతాధికారులతో పాటు, ప్రజాప్రతినిధులను ప్రసన్నం చేసుకునే పనిలో బిజీగా తిరుగుతున్నారు. కాగా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎకై ్సజ్, రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ ఉద్యోగులకు ఆగస్టు 15లోపు బదిలీల ఉత్తర్వులను జారీ చేయనున్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. 13 సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోని 13 సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో రెండేళ్ల క్రితం ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా నుంచి సబ్ రిజిస్ట్రార్లు బదిలీపై వచ్చారు. అదేవిధంగా ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా సబ్ రిజిస్ట్రార్లు ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాకు బదిలీ అయ్యారు. కాగా, తమ పలుకుబడి, వ్యక్తిగత కారణాలతో కొందరు ఇప్పటికే డిప్యుటేషన్ పేరిట సొంత జిల్లాకు చేరుకున్నారు. ప్రస్తుతం 13 సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలకుగాను కేవలం 5 సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో పూర్తిస్థాయి సబ్ రిజిస్ట్రార్లు మిగతా ఎనిమిది స్థానాల్లో ఇన్చార్జ్ సబ్ రిజిస్ట్రార్లు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. బదిలీల ఉత్తర్వులు ప్రభుత్వం ప్రకటిస్తే పూర్తి స్థాయి సబ్ రిజిస్ట్రార్లు విధుల్లో చేరే అవకాశం ఉంటుంది. 18 ఎకై ్సజ్ స్టేషన్లు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా 18 ఎకై ్సజ్ స్టేషన్లు ఉండగా.. 18 మంది ఇన్స్పెక్టర్లు ఎకై ్సజ్ స్టేషన్లలో, ఎన్ఫోర్స్మెంట్, టాస్క్ఫోర్స్ విభా గాల్లో మరో ఆరుగురు ఇన్స్పెక్టర్లు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. రెండేళ్ల క్రితం ఫిబ్రవరిలో బదిలీల్లో భాగంగా, ఉమ్మడి వరంగల్కు వచ్చిన 24 మంది ఇన్స్పెక్టర్లు బదిలీల ఉత్తర్వులు పొందనున్నారు.రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ స్టాంప్స్ శాఖలో డీఐజీ, డీఆర్ (జిల్లా రిజిస్ట్రార్)లకు ఇటీవల బదిలీలు కాగా, నూతన ఉన్నతాధికారులు విధుల్లో చేరారు. అదే విధంగా ఎకై ్సజ్ శాఖలో డిప్యూటీ కమిషనర్, ఎకై ్సజ్ సూపరిండెంట్లు బదిలీ అయ్యారు. వీరి స్థానంలోనూ నూతన అధికారులు విధుల్లో చేరారు. ఇక ఉన్నతాధికారుల బదిలీ అయిపోయింది.. తర్వాత మనమే అంటూ అటు రిజిస్ట్రేషన్ శాఖలో సబ్ రిజిస్ట్రార్లు, ఇటు ఎకై ్సజ్ శాఖ ఇన్స్పెక్టర్లు చర్చించుకుంటున్నారు. బదిలీల కోసం రిజిస్ట్రేషన్, ఎకై ్సజ్ శాఖ ఉద్యోగుల ఎదురుచూపులు రెండేళ్ల కాలపరిమితి పూర్తి
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చెరువుల్లోకి భారీగా వరదనీరుమంగపేట: మండల పరిధిలోని గౌరారం, మల్లూరు, రాజుపేట ముసలమ్మవాగు, కప్పవాగు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. నిన్నటి వరకు చుక్క నీరు లేకుండా వెలవెలబోయిన చెరువులు, కుంటల్లోకి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతుండటంతో ఒకటి రెండు రోజుల్లో 50 శాతం చెరువులు మత్తడి పోసే అవకాశం ఉంది. రెండు రోజుల క్రితం వరకు మల్లూరు మధ్యతరహా ప్రాజెక్టులోకి ఒర్రెల ద్వారా భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. ఖరీఫ్ సాగుకు సరిపడా నీరు అందే అవకాశం ఉండటంతో ఆయకట్టు రైతుల్లో ఆనందం నెలకొంది. అలాగే రమణక్కపేట, రాజుపేట, కోమటిపల్లి, కొత్తూరుమొట్లగూడెం తదితర గ్రామాల్లోని లోతట్టు ప్రాంతాల్లో తహసీల్దార్ తోట రవీందర్, ఎంపీడీఓ భద్రునాయక్ పర్యటించారు. నీరు నిల్వలేకుండా చూడాలని పంచాయతీ అధికారులకు సూచించారు. రమణక్కపేటలో జనావాసాల్లోకి నీరు రాకుండా బయటకు వెళ్లే విధంగా జేసీబీతో కాల్వ తాయించారు. కొత్తూరుమొట్లగూడెం జీపీలోని బొమ్మాయిగూడెంకు వెళ్లే రోడ్డుపై గౌరారంవాగు వరద ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో ప్రమాద హెచ్చరిక బోర్డులను ఏర్పాటు చేయించారు.
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ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న జంపన్నవాగుఏటూరునాగారం మండల కేంద్రంలోని 4వ వార్డులో ఇళ్లలోకి వర్షంనీరు వచ్చి చేరింది. జంపన్నవాగు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తుండడంతో కొండాయి వద్ద రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. ప్రజలను దాటించేందుకు మోటారు పడవను ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో అత్యవసర సమయంలో దాటించడానికి అక్కడ పడవ, సిబ్బందిని అందుబాటులో ఉంచడంతో మల్యాల, కొండాయి, గోవిందరాజుల కాలనీ, ఐలాపురం గ్రామాల ప్రజలకు రాకపోకలను సాగించే అవకాశాలున్నాయి. ఎలిశెట్టిపల్లి సమీపంలో జంపన్నవాగు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుండడంతో అధికారులు పడవను ఏర్పాటు చేశారు. మిర్చినారు కొట్టుకపోకుండా రైతులు నారుపై బరకాలను కాపాడుకుంటున్నారు.
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ఇంకుడు గుంతలు తప్పనిసరిగోవిందరావుపేట: ఉపాధి హామీ పథకం (వీబీజీరామ్జీ)లో భాగంగా గ్రామాల్లో నీటి కుంటలు, ఇంకుడు గుంతలు తప్పనిసరి ఏర్పాటు చేసుకుని భూగర్భ జలాల పెంపునకు చర్యలు చేపట్టాలని అదనపు కలెక్టర్ (స్థానిక సంస్థలు) సంపత్ రావు అధికారులకు, ప్రజాప్రతినిధులకు సూచించారు. మండల ప్రత్యేకాధికారి కృష్ణప్రసాద్ అధ్యక్షతన బుధవారం మండల ప్రజా పరిషత్ కార్యాలయ సమావేశ మందిరంలో బుధవారం ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశానికి అదనపు కలెక్టర్ సంపత్రావు, డీపీఓ వెంకయ్య ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా అదనపు కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ఉపాధి హామీ పథకం నిధులను సమర్థవంతంగా వినియోగించాలన్నారు. నీటి కుంటలు, ఇంకుడు గుంతలు వంటి జల సంరక్షణ పనులను చేపట్టాలని సూచించారు. అలాగే మండల పరిధిలోని వివిధ శాఖల ద్వారా కొనసాగుతున్న అభివృద్ధి పనుల పురోగతిపై సమీక్ష నిర్వహించి, అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేసి ప్రభుత్వ లక్ష్యాలను సాధించాలని ఆదేశించారు. ఈ సమావేశంలో ఎంపీడీఓ వరుణ్ కుమార్, తహసీల్దార్ సృజన్ కుమార్, మండల వైద్యాధికారి రాము, మండల వ్యవసాయ శాఖ అధికారి జితేందర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. అదనపు కలెక్టర్ సంపత్ రావు
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స్కాన్ చెయ్.. అవినీతిని కడిగెయ్కాశిబుగ్గ: ‘ఎవరైనా మిమ్మల్ని డబ్బులు అడిగితే కింద ఉన్న క్యూ ఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి ఏసీబీకి ఆన్లైన్లో కంప్లైంట్ చేయండి’ అంటూ ఎంజీఎంలో పలు చోట్ల క్యూ ఆర్ కోడ్ల పోస్టర్లు అతికించారు. ఈమేరకు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ హెల్త్ మెడికల్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ ఆధ్వర్యంలో ఈ వినూత్న ఏర్పాటు చేశారు. ఎంజీఎంలో దాదాపు 30 చోట్ల స్టిక్కర్లు అంటించి అవినీతి జరగకుండా చూసేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. క్యూ ఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి ఫిర్యాదు చేస్తే ఏసీబీ అఽధికారులు రహస్యంగా వచ్చి డబ్బులు అడిగినవారిపై విచారణ జరిపి చట్టప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటారని వారు వివరించారు. ఎంజీఎంలో పలు చోట్ల గోడలపై క్యూఆర్ కోడ్లు స్కాన్ చేసి ఫిర్యాదు చేస్తే డబ్బులడిగిన వారిపై చర్యలు
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ప్రమాదకరంగా జీడివాగు వంతెనఏటూరునాగారం: ఏటూరునాగారం–మణుగూరు మధ్యలోని జీడివాగుపై నిర్మించిన వంతెన శిథిలావస్థకు చేరుకుంది. నిత్యం వందలాది వాహనాలు వెళ్లే వంతెన పిల్లర్ల కింద వరకు ఉన్న కాంక్రీట్ పగళ్లు తేలి ప్రమాదకంగా మారింది. బేస్మెంట్ కింద నుంచి నీరు భారీగా ప్రవహిస్తోంది. దీంతో ఏక్షణంలోనైనా బ్రిడ్జి కుంగిపోయే ప్రమాదం ఉందని ప్రజలు జంకుతున్నారు. బ్రిడ్జికి అమర్చిన కాంక్రీట్తో పాటు రాళ్లు కూడా కొట్టుకురావడంతో ప్రమాదపుటంచులో జీడివాగు బ్రిడ్జి ఉందని ప్రజలు చెబుతున్నా ఆర్అండ్బీశాఖ అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదు. ఇప్పటికై నా ఆర్అండ్బీ అధికారులు ఈ బ్రిడ్జిని తక్షణమే పరిశీలించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.
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కేజీబీవీలో తనిఖీమంగపేట : మండల కేంద్రంలోని కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయాన్ని జీసీడీఓ రజిత బుధవారం ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా మెనూ ప్రకారంగా బాలికలకు పౌష్టికాహారం అందిస్తున్నారా లేదా అని విద్యార్థులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. పాఠశాల నిర్వహణ రికార్డులతో పాటు పరిసరాలను పరిశీలించారు. అనంతరం కేజీబీవీ స్పెసలాఫీసర్ భాగ్యలక్ష్మి పాఠశాల బోధన, బోధనేతర సిబ్బందితో ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించారు. అనంతరం ఆమె మాట్లాడుతూ పాఠశాలల నిర్వహణ, అధ్యాపకులపై పలు అరోపణలు చేస్తూ ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా కమిటీ సభ్యుడు చెట్టుపల్లి చందు డీఈఓకు రెండు రోజుల క్రితం ఫిర్యాదు చేశారన్నారు. ఈ మేరకు తనిఖీ చేసి భోజనంలో మెనూ ప్రకారం గుడ్డు, నెయ్యి పెట్టడం లేదనే ఆరోపణలపై పరిశీలించేందుకు ప్రత్యేకంగా వచ్చినట్లు తెలిపారు.
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ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలివాజేడు: ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలతో ప్రజలు, అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కలెక్టర్ భోర్ఖడే హేమంత్ సహదేవరావు తెలిపారు. మండల పరిధిలోని చీకుపల్లి, పెద్దగొళ్ల గూడెం గ్రామాల మధ్యన ఇసుక వాగుపై నిర్మిస్తున్న బ్రిడ్జి వద్ద ఏర్పాటు చేసిన డైవర్షన్ రోడ్డు నీట మునగడంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. వాగు అవతలి వైపున ఉన్న గ్రామాలతో పాటు ఛత్తీస్గఢ్ టు తెలంగాణ రాష్ట్రాల మధ్యన రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఈ విషయం తెలుసుకున్న కలెక్టర్ భోర్ఖడే హేమంత్ సహదేవరావు ఎస్పీ రాంనాథ్ కేకన్, ఐటీడీఏ పీఓ లెనిన్ వత్సల్ టొప్పో, ఏటూరునాగారం ఏఎస్పీ మనన్ భట్లతో కలిసి బుధవారం పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ వరద ప్రవాహం తగ్గిన వెంటనే ప్రత్యామ్నాయ రహదారి పునరుద్ధరణ పనులకు చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా చూడాలన్నారు. ప్రస్తుతం వరద ఉధృతి అధికంగా ఉండటంతో డైవర్షన్ రోడ్డుకు వేసిన పైపులు దెబ్బ తినకుండా ఇరువైపులా కాల్వలు తీసి నీటిని కిందకు మళ్లిస్తున్నట్లు సిబ్బంది కలెక్టర్కు వివరించారు. వరద ప్రవాహం తగ్గిన వెంటనే డైవర్షన్ రహదారిని వినియోగంలోకి తీసుకురావాలని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ శ్రీనివాస్, ఎంపీడీఓ కృపాకర్, వాజేడు ఎస్సై సతీష్ తదితరులు ఉన్నారు. కలెక్టర్ భోర్ఖడే హేమంత్ సహదేవరావు
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గురువుల పాత్ర గొప్పదిములుగు రూరల్: సమాజ నిర్మాణంలో గురువుల పాత్ర గొప్పదని, గురువులు సమాజానికి మార్గదర్శకులని బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు సిరికొండ బలరాం అన్నారు. గురు పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని ములుగు పట్టణంలోని రాయల్ ప్లాజాలో ఉపాధ్యాయులు, వైద్యులు, సామాజిక సేవకుల సన్మాన కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. సేవా రంగాల్లో విశిష్ట సేవలందిస్తున్న డాక్టర్ సముద్రాల శ్రీనివాసాచారి, ఎర్రంకాని యోగి రాంబాబు, చల్లగురువుల మల్లయ్య, బానోత్ రాజేశ్వరి, అన్నపురెడ్డి మౌనిక, గడ్డె శిరీషను సన్మానించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎండోమెంట్ (ధార్మిక సెల్) జిల్లా కన్వీనర్ రేగూరి రాజిరెడ్డి, కర్ర శ్రీనివాస్, గుంటుక విజయ, కొత్తపల్లి రాజకుమారి, మాజీ జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులు భాస్కర్ రెడ్డి, రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు భూక్య జవహర్లాల్ పాల్గొన్నారు. 1న వరంగల్ జిల్లా స్థాయి అథ్లెటిక్స్ ఎంపికలు వరంగల్ స్పోర్ట్స్: హనుమకొండలోని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ స్టేడియంలో ఆగస్టు 1న వరంగల్ జిల్లా స్థాయి 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, మెన్ – ఉమెన్ అథ్లెటిక్స్ ఎంపికలు నిర్వహిస్తున్నట్లు వరంగల్ జిల్లా అథ్లెటిక్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు కిషన్, యుగంధర్ రెడ్డి బుధవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఇందులో ఎంపికై న క్రీడాకారులు ఆగస్టు 7, 8 తేదీల్లో జవహర్ లాల్ నెహ్రూ స్టేడియంలో జరిగే తెలంగాణ రాష్ట్ర స్థాయి కిడ్స్, జావలిన్ త్రో, యూత్ అథ్లెటిక్స్ పోటీల్లో పాల్గొంటారని పేర్కొన్నారు. జిల్లా స్థాయి ఎంపికల్లో పాల్గొనే క్రీడాకారులు ఆగస్టు 1, ఉదయం 9 గంటలకు జనన ధ్రువీకరణ పత్రం లేదా పదోతరగతి మెమోతో హాజరు కావాలని సూచించారు. మరిన్ని వివరాల కోసం యుగంధర్రెడ్డి 98665 64422 మొబైల్ నంబర్లో సంప్రదించాలని కోరారు. కాళోజీ సెంటర్: ఉమ్మడి జిల్లాలోని నిరుద్యోగ యువతకు డీఆర్డీఏ ఆధ్వర్యంలో ఎస్బీఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్లో డెవెలప్మెంట్ మేనేజర్, టైపిస్ట్, ఆఫీస్ సబార్డినేట్స్, విలేజ్ లైఫ్ మిత్రా పోస్టుల ఎంపికకు ఆగస్టు 1న (శనివారం) నర్సంపేటలోని మండల సమాఖ్య కార్యాలయంలో జాబ్మేళా నిర్వహించనున్నట్లు జిల్లా ఉపాధి అధికారి బి.సాత్విక బుధవారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. డెవలప్మెంట్ మేనేజర్, టైపిస్ట్ పోస్టులకు డిగ్రీ, ఆఫీస్ సబార్డినేట్, విలేజ్ లైఫ్ మిత్ర పోస్టులకు పదో తరగతి పాసైన వారు అర్హులని పేర్కొన్నారు. భూపాలపల్లి అర్బన్: భూపాలపల్లి ఏరియాలో కొత్త ప్రాజెక్టులతో అభివృద్ధికి కొత్త ఊపు వస్తుందని ఏరియా సింగరేణి జనరల్ మేనేజర్ రాజేశ్వర్రెడ్డి అన్నారు. ఏరియాలోని కేటీకే ఓసీ–2 ప్రాజెక్టు ఇటీవల నిర్వహించిన 56వ వార్షిక భద్రతా పక్షోత్సవం–2025లో ఓపెన్కాస్ట్ మైన్స్ గ్రూప్–2 విభాగంలో ప్రథమ బహుమతి సాధించడం పట్ల ఏరియా జనరల్ మేనేజర్ రాజేశ్వర్రెడ్డి హర్షం వ్యక్తంచేశారు. ఈ మేరకు బుధవారం ప్రాజెక్టును సందర్శించిన ఆయన అధికారులు, ఉద్యోగులు, కార్మికులను అభినందించారు. ఈ సందర్భంగా జీఎం మాట్లాడుతూ.. భద్రత నిబంధనలను కచ్చితంగా పాటించడం, ఉద్యోగుల అప్రమత్తత, సమష్టి కృషి వల్లే ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక అవార్డు సాధ్యమైందన్నారు. ఇదే క్రమశిక్షణ, జట్టు స్ఫూర్తితో భవిష్యత్లోనూ మరిన్ని భద్రత అవార్డులు సాధించి కేటీకే ఓసీ–2తో పాటు భూపాలపల్లి ఏరియా, సింగరేణి సంస్థకు మరింత పేరు తీసుకురావాలని ఆకాంక్షించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం, కార్మిక సంఘాల సహకారంతో తాడిచర్ల బ్లాక్–2 సింగరేణికి కేటాయించడం సంస్థ అభివృద్ధికి కీలక ముందడుగన్నారు. పీవీఎన్ఆర్ ఓపెన్కాస్ట్ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన అన్ని అనుమతులు తుదిదశకు చేరుకున్నాయని తెలిపారు. ఈ రెండు ప్రాజెక్టులు ప్రారంభమైతే భూపాలపల్లి ఏరియాలో బొగ్గు ఉత్పత్తి గణనీయంగా పెరిగి, సంస్థ ఉత్పాదకత మరింత బలోపేతం అవుతుందని చెప్పారు. పులుల సంరక్షణ అందరి బాధ్యత రేగొండ: పర్యావరణ సమతుల్యతకు అడవులు చాలా కీలకమని, అడవుల ఆరోగ్యానికి పులులు సూచికలుగా నిలుస్తాయని జిల్లా అటవీశాఖ అధికారి కిష్టగౌడ్ అన్నారు. బుధవారం అంతర్జాతీయ పులుల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని చెల్పూర్ ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ చంద్రమౌళి ఆధ్వర్యంలో పాండవుల గుట్టల వద్ద ఫారెస్ట్ ట్రెక్కింగ్, అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు.
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పెరుగుతున్న గోదావరివాజేడు: మండల పరిధిలోని పేరూరు వద్ద గోదావరి వరద క్రమేపీ పెరుగుతోంది. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న వరదతో పల్లపు ప్రాంతాల గుండా నీరు ప్రవహిస్తోంది. ఈ మేరకు పేరూరు వద్ద మంగళవారం సాయంత్రం 6.50 మీటర్లు ఉన్న గోదావరి నీటిమట్టం బుధవారం సాయంత్రానికి 10 మీటర్లకు చేరుకుంది. క్రమేపీ గోదావరికి ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వరద నీరు వచ్చి చేరుతుండడంతో అధికారులు అప్రమత్తం అయ్యారు. పూసూరు బ్రిడ్జి వద్ద గోదావరి పరవళ్లు తొక్కుతూ ప్రవహిస్తోంది. బొగత జలపాతం సందర్శన మండల పరిధిలోని బొగత జలపాతాన్ని బుధవారం కలెక్టర్ భోర్ఖడే హేమంత్ సహదేవరావు, ఎస్పీ రాంనాథ్ కేకన్, పీఓ లెనిన్ వత్సల్ టొప్పో, ఏఎస్పీ మనన్ భట్ సందర్శించారు. జలపాతం ప్రవాహాన్ని పరిశీలించారు. అక్కడ ఉన్న సిబ్బందికి పలు సూచనలు చేశారు. పర్యాటకులు నిబంధనల ప్రకారం బొగతను వీక్షించేలా చూడాలన్నారు.
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టోర్నడోను తలపించిన సుడిగాలిసాక్షి, హైదరాబాద్/ మంగపేట/ములుగు: ములుగు జిల్లా మంగపేట మండల కేంద్రానికి సమీపంలోని సండ్రోనిఒర్రె వద్ద మంగళవారం సాయంత్రం ఒక్కసారిగా టోర్నడోను తలపించే విధంగా సుడిగాలి వచ్చింది. మండల కేంద్రం నుంచి కోమటిపల్లి వెళ్లే మార్గంలో శాంతినగర్ గొత్తికోయగూడేనికి వెళ్లే దారి వద్ద భారీ గాలులకు పది ఎకరాల విస్తీర్ణంలో దట్టంగా ఉన్నచోట సుమారు 15కు పైగా భారీ వృక్షాలు వేర్లతో సహా నెలకొరిగాయి. 20కి పైగా చెట్లకొమ్మలు విరిగిపోగా, పలచగా ఉన్న యూకలిప్టస్ ప్లాంటేషన్లోని చెట్లు సైతం నేల కూలాయి. నేలకొరిగిన భారీ వృక్షాల్లో డంపిడి, ముస్తి, ఈపీ జాతులకు చెందినవి అటవీశాఖ అధికారులు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు. సంఘటనస్థలాన్ని మంగపేట రేంజ్ అధికారి లాయక్ హుస్సేన్ సిబ్బందితో వెళ్లి పరిశీలించారు.ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రస్తుతం 10కిపైగా భారీ వృక్షాలు పడిపోయినట్టు గుర్తించామని, చీకటిపడడంతో బుధవారం ఉదయం పూర్తిస్థాయిలో పరిశీలిస్తే ఎన్ని చెట్లు పడిపోయాయనే విషయం తెలుస్తుందన్నారు. బలమైన గాలులకు పడిపోయాయా లేక టోర్నడో వల్ల పడిపోయాయా అనే విషయం పరిశీలిస్తున్నామన్నారు. కోమటిపల్లి వెళ్లే రోడ్డుపై వృక్షాలు అడ్డంగా పడిపోవడంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి అయ్యోరి యానయ్య, మాసిరెడ్డివెంకట్రెడ్డి, స్థానికుల సహకారంతో తొలగించారు. గతంలోనూ ఇలాంటి ఘటనలు.. » 2024, ఆగస్టు 31న తాడ్వాయి మండల కేంద్రం నుంచి మేడారం వెళ్లే ప్రధాన రోడ్డు వెంట అటవీ ప్రాంతంలో బలమైన గాలులకు భారీ వృక్షాలు నేలకొరిగాయి. » ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 22న ఇదే తరహాలో కమలాపురంలో భారీ గాలులు వీచడంతో 105 విద్యుత్ స్తంభాలు విరిగిపోయి కరెంటు లైన్లు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. దీంతో రూ.30 లక్షల వరకు నష్టం జరిగింది.
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శాసీ్త్రయ కళల సందడిగోవిందరావుపేట: శాసీ్త్రయ కళలు చిరకాలం నిలవాలంటే వాటికి పునాది ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోనే వేయాలని ప్రముఖ కూచిపూడి, భరతనాట్యం కళాకారిణి కాట్రగడ్డ హిమాన్షి అన్నారు. మండల పరిధిలోని చల్వాయిలో గల తెలంగాణ మోడల్ స్కూల్లో మంగళవారం ప్రిన్సిపాల్ గండు కుమార్ ఆధ్వర్యంలో స్పిక్ మేకే వారు నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో కాట్రగడ్డ హిమాన్షి కూచిపూడి, భరతనాట్యం తదితర శాసీ్త్రయ నృత్యాలను ప్రదర్శించి విద్యార్థులకు వాటి విశిష్టతను వివరించారు. కూచిపూడికి సంబంధించిన కొన్ని ముద్రలను విద్యార్థులకు ప్రత్యక్షంగా నేర్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు.షోకాజ్ నోటీసులు జారీ ములుగు: జిల్లాలోని పాఠశాలలు, కాంప్లెక్స్, మండల విద్యా వనరుల కేంద్రాలకు ఈ నెల 24న 2025–26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి నిర్వహించిన ఆడిట్కి హాజరు కాని ప్రధానోపాధ్యాయులు, సంబంధిత విభాగ అధిపతులకు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసినట్లు డీఈఓ సిద్ధార్థరెడ్డి తెలిపారు. ఆడిట్కు హాజరుకాని వారిలో 24 పాఠశాలలు, మూడు కాంప్లెక్స్ పాఠశాలలు, మూడు మండల విద్యా వనరుల కేంద్రాలు, ఒక కస్తూర్బా గాంధీ బాలిక విద్యాలయం, రెండు పీఎంశ్రీ పాఠశాలల ప్రధానోపాధ్యాయులు ఉన్నారని తెలిపారు. షోకాజ్ నోటీసులు అందుకున్న వారు మూడు రోజుల్లోగా రాతపూర్వకంగా వివరణ ఇవ్వాలని తెలిపారు. లేని పక్షంలో శాఖాపరమైన చర్యలు తప్పవని తెలిపారు. విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ములుగు రూరల్: నేటి విద్యుత్ సరఫరా అంతరాయానికి వినియోగదారులు సహకరించాలని విద్యుత్ శాఖ ఏఈ రవి మంగళవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. రోడ్డు విస్తర్ణ పనుల్లో భాగంగా ములుగు మున్సిపాలిటీ పరిధిలో రామాలయం వీధి, గ్రామపంచాయతీ కాలనీ, కూరగాయల మార్కెట్, మజీద్ ప్రాంతాలలో నేడు ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు అంతరాయం కలుగుతుందని అన్నారు. వినియోగదారులు సహకరించాలని కోరారు. నిధులున్నా.. అనుమతుల్లేవ్! కాళేశ్వరం: మహదేవపూర్ మండలం పలుగుల రోడ్డుకు మూడు నెలల కిందట మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్బాబు రూ.22కోట్లతో శంకుస్థాపన చేశారు. నిధులు మంజూరైనా అటవీశాఖ అనుమతి లేదని రోడ్డు పనులు జరగడం లేదు. పదేళ్లుగా రోడ్డు వసతి లేక పలుగుల, కుంట్లం గ్రామాల ప్రజలు వర్షాకాలం మూడు నెలల పాటు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. సోమవారం అర్ధరాత్రి కురిసిన వర్షానికి ఏర్పడిన గుంతలను స్థానికులు కూడ్చివేయగా.. మంగళవారం ఓ ఆటో ఆ బురదలో దిగబడింది. దీంతో ఆటోకు సెల్ఫ్ లేకపోవడంతో ఓ ఎడ్ల బండిసాయంతో బయటకు లాగే వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఇప్పటికై నా అధికారులు స్పందించి త్వరగా రోడ్డు నిర్మాణం చేపట్టాలని పలుగుల గ్రామస్తులు వేడుకుంటున్నారు. సింగరేణికి తీవ్ర నష్టం భూపాలపల్లి అర్బన్: మణుగూరు పీకే ఓసీ డీప్ ప్రాజెక్టును సింగరేణి సంస్థకు కాకుండా జెన్కో ద్వారా టెండర్ల ప్రక్రియ చేపట్టడం సింగరేణి సంస్థ ఆర్థిక ప్రయోజనాలకు తీవ్ర నష్టం కలిగిస్తుందని సింగరేణి కోల్ మైన్స్ కార్మిక సంఘ్ (బీఎంఎస్) రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అప్పాని శ్రీనివాస్ మంగళవారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. సింగరేణికి చెందిన బొగ్గు బ్లాకులను సింగరేణికే కేటాయించాలని కార్మికులు, కార్మిక సంఘాలు, యాజమాన్యం పలుమార్లు కోరుతున్నప్పటికీ జెన్కోను పోటీలో నిలబెట్టి టెండర్ల ప్రక్రియ చేపట్టడం ద్వారా తాడిచర్ల–1 తరహాలో కాంట్రాక్టర్లకు అవకాశం కల్పించే ప్రయత్నం జరుగుతుందని ఆరోపించారు. మణుగూరు పీకే ఓసీ డీప్ ప్రాజెక్టు సింగరేణికి దక్కితే మణుగూరు ప్రాంతంలో మరో 35 సంవత్సరాల పాటు ఉపాధి అవకాశాలు, బొగ్గు ఉత్పత్తి, ప్రాంతీయ అభివృద్ధికి భరోసా ఉంటుందన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అన్ని కార్మిక సంఘాలు రాజకీయాలు, జెండాలు పక్కనపెట్టి సింగరేణి భవిష్యత్కు ఐక్యంగా పోరాడాలని పిలుపునిచ్చారు. సింగరేణి ప్రయోజనాలకు విరుద్ధంగా ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తోందన్నారు.
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‘నయా’ పోలీస్!రేపు, ఎల్లుండి ఉమ్మడి వరంగల్ పోలీస్ అధికారులతో డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ సమావేశాలు సాక్షి ప్రతినిధి, వరంగల్ : తెలంగాణ పోలీసింగ్లో కొత్త విధానాలకు శ్రీకారం చుట్టే దిశగా రాష్ట్ర డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ జిల్లాల పర్యటనలను ఉమ్మడి వరంగల్నుంచే ప్రారంభిస్తున్నారు. ప్రజలకు మరింత చేరువయ్యే పోలీసింగ్, సాంకేతికత ఆధారిత నేర నియంత్రణ, ప్రజా విశ్వాసాన్ని పెంపొందించే చర్యలపై జిల్లా పోలీస్ అధికారులతో నేరుగా చర్చించేందుకు రెండు రోజులపాటు సమావేశాలు నిర్వహించనున్నారు. జిల్లాల వారీగా పోలీసింగ్ పరిస్థితి, శాంతిభద్రతలు, పెండింగ్ కేసులు, నేరాల నియంత్రణ, ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కారం, సిబ్బంది పనితీరుపై సమగ్ర సమీక్ష చేపట్టనున్నట్లు సమాచారం. వరంగల్నుంచే శ్రీకారం... డీజీపీగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత ఆనంద్ ఆకస్మిక తనిఖీలు, కార్యక్రమాల్లో భాగంగా పలు జిల్లాల్లో పర్యటించారు. జిల్లాల వారీగా సమీక్షలకు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలను వేదికగా ఎంచుకోవడం పోలీస్ వర్గాల్లో ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని కమిషనరేట్లు, జిల్లాల ఎస్పీలతో ఇదే తరహా సమావేశాలు నిర్వహించే కార్యక్రమానికి ఇదే నాంది కానుందని తెలుస్తోంది. రికార్డులతో సిద్ధమవుతున్న అధికారులు.. డీజీపీ సమీక్ష నేపథ్యంలో వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్తోపాటు జిల్లాల వారీగా అధికారులు నివేదికలు సిద్ధం చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఆయా జిల్లాల్లో గత ఏడాదినుంచి నమోదైన కేసులు, వాటి పరిష్కారం, పెండింగ్ దర్యాప్తులు, కోర్టు విచారణలు, శిక్షలశాతం, బైండోవర్ కేసులు, రౌడీషీటర్ల హిస్టరీ, మహిళల భద్రత, సైబర్ నేరాలు, మాదకద్రవ్యాల నియంత్రణ, రోడ్డు ప్రమాదాలు, శాంతిభద్రతల నిర్వహణ తదితర అంశాలపై ప్రత్యేక నివేదికలను సిద్ధం చేస్తున్నారు. వీటిని డీజీపీ ఎదుట పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ చేసేలా రూపొందిస్తున్నట్లు సమాచారం. గోప్యంగా ఏర్పాట్లు.. డీజీపీ పర్యటన షెడ్యూల్ను పోలీస్శాఖ అత్యంత గోప్యంగా ఉంచుతోంది. సమావేశాల్లో పాల్గొనే అధికారులకు మాత్రమే అంతర్గతంగా సమాచారం అందించినట్లు తెలుస్తోంది. భద్రత, సమావేశాల నిర్వహణకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను సైతం పరిమిత స్థాయిలోనే చేపడుతున్నారు. ప్రజా సమస్యలపై వేగంగా స్పందించే పోలీసింగ్, ప్రజలతో ప్రత్యక్ష అనుసంధానం, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వినియోగం, జవాబుదారీతనం పెంపు, సిబ్బంది సామర్థ్యాల అభివృద్ధి వంటి అంశాలపై డీజీపీ ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించే అవకాశం ఉందని పోలీస్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. జిల్లాల వారీగా ఎదురవుతున్న సమస్యలను నేరుగా తెలుసుకుని, వాటి పరిష్కారానికి తగిన కార్యాచరణ రూపొందించడమే ఈ సమావేశాల ప్రధాన ఉద్దేశంగా తెలుస్తోంది. మూడు విడతల్లో సమావేశాలు.. ఈ నెల 30న వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధి(వరంగల్, హనుమకొండ, జనగామ)లోని అధికారులతో డీజీపీ సమావేశమవుతారని విశ్వసనీయవర్గాల సమాచారం. 31న జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, మహబూబాబాద్ జిల్లా పోలీస్ అధికారులతో సమావేశాలు నిర్వహించనున్నట్లు తెలిసింది. ప్రజలకు చేరువయ్యే పోలీసింగ్పై దిశానిర్దేశానికి ప్రణాళిక వరంగల్ నుంచే డీజీపీ శ్రీకారం..
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ములుగు నియోజకవర్గంలో మొత్తం ఓటర్లు, ఎన్యూమరేషన్ ఫారాల డిజిటలైజేషన్ వివరాలుగోవిందరావుపేట: ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ–2026 ప్రక్రియ చివరి దశకు చేరుకుంది. ములుగు నియోజకవర్గంలో ఇప్పటికే ఇంటింటికీ పంపిణీ చేసిన ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలను పూరించి సంబంధిత బూత్ లెవల్ (బీఎల్ఓ) అధికారులకు వచ్చే నెల 3వ తేదీ లోపు అందజేయాల్సి ఉంది. గడువులోపు ఫారాలు అందకపోతే వాటిని డిజిటలైజేషన్ చేయడం, పరిశీలించడం, తుది ఓటర్ల జాబితాలో మార్పులు నమోదు చేయడం కష్టతరమవుతుందని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇప్పటికే పెద్ద ఎత్తున ఫారాలు సేకరించినప్పటికీ ఇంకా 1,959 ఫారాలు ఇంకా పెండింగ్లోనే ఉన్నాయి. దీంతో చివరి నిమిషంలో బీఎల్ఓలపై తీవ్ర ఒత్తిడి పడే అవకాశం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఎన్యూమరేషన్ ఫారం ద్వారా ఓటరు వివరాలు సరిచూసుకుని, పేరు, చిరునామా, కుటుంబ వివరాలు, పోలింగ్ కేంద్రం, ఫొటో తదితర వివరాల్లో మార్పులు ఉంటే నమోదు చేయవచ్చు. ఈ ప్రక్రియను నిర్లక్ష్యం చేస్తే భవిష్యత్లో ఓటర్ల జాబితాలో తప్పులు కొనసాగిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. అందువల్ల ఓటర్లందరూ వివరాలను ధ్రువీకరించి ఫారం తప్పనిసరిగా బీఎల్ఓకు అందజేయాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. చివరి దశలో ఫారాలు వస్తే సాంకేతిక, నిర్వహణ పరమైన ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉండటంతో వీలైనంత త్వరగా ఫారాలు సమర్పించాలని అధికారులు కోరుతున్నారు. 1,959 ఫారాలు మాత్రమే పెండింగ్ జిల్లాలో మొత్తం 2,36,970 మంది ఓటర్లకు అధికారులు ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు జారీ చేశారు. ఇందులో మంగళవారం ఉదయం వరకు 2,08,033 ఫారాలను డిజిటలైజేషన్ చేశారు. దీంతో 87.79 శాతం ప్రక్రియ పూర్తయింది. అలాగే మరణించిన వారు, డబుల్ నమోదులు, శాశ్వతంగా ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లిన వారు తదితర కారణాల వంటివి 26,978 మంది ఓటర్ల వివరాలను ప్రత్యేకంగా గుర్తించారు. ఇంకా 1,959 మంది ఓటర్ల వివరాల నమోదు మాత్రమే మిగిలి ఉంది. దీంతో జిల్లా వ్యాప్తంగా 99.17 శాతం డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ పూర్తయినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. వచ్చేనెల 3వ తేదీతో ముగియనున్న గడువు ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలను ఆగష్టు 3వ తేదీలోగా సంబంధిత బీఎల్ఓలకు అందజేయాలని ఎన్నికల సంఘం అధికారులు సూచించారు. గడువులోపు ఫారాలు సమర్పిస్తేనే వాటిని పరిశీలించి డిజిటలైజేషన్ చేసి, తుది ఓటర్ల జాబితాలో అవసరమైన మార్పులు, చేర్పులు నమోదు చేయడం వీలవుతుందని అధికారులు వెల్లడిస్తున్నారు. చివరి రోజుల్లో రద్దీ పెరగకుండా ముందుగానే ఫారాలు సమర్పించాలని కోరుతున్నారు. ప్రజలు సకాలంలో అందజేసి ఓటుహక్కు ఉండేలా అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. వచ్చేనెల 3వరకు ‘సర్’కు చివరి తేదీ జిల్లాలో 99.17శాతం డిజిటలైజేషన్ పూర్తి ఓటరు జాబితా సవరణపై ప్రజలు అప్రమత్తం39,14939,524మొత్తం ఓటర్లు33,03933,72233,032డిజిటలైజేషన్ చేసినవి 29,96524,78425,54123,84322,32121,31321,25418,21716,46113,58912,28710,0909,2019,1718,500వెంకటాపూర్ములుగుకొత్తగూడమల్లంపల్లిగోవిందరావుపేటకన్నాయిగూడెంఏటూరునాగారంమంగపేటగంగారంతాడ్వాయి
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కేజీబీవీని తనిఖీ చేసిన డీపీఓమంగపేట: మండల కేంద్రంలోని కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయాన్ని మంగళవారం డీపీఓ, మండల స్పెషలాఫీసర్ కొండా వెంకయ్య ఎంపీడీఓతో కలిసి మధ్యాహ్న భోజన సమయంలో ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. పరిసరాల పరిశుభ్రత పరిశీలించారు. స్టాక్ వివరాలను స్పెషలాఫీసర్ భాగ్యలక్ష్మిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. మెనూ ప్రకారం విద్యార్థులకు కోడుగుడ్లు ఎందుకు పెట్టలేదని ప్రశ్నించడంతో కాంట్రాక్టర్ సరఫరా చేయలేదని తెలిపారు. సాయంత్రం భోజన సమయానికి బయటి నుంచి తెప్పిస్తానని తెలిపారు. అనంతరం కస్తూర్బా విద్యార్థినులతో కలిసి భోజనం చేశారు. మెనూ వివరాలను విద్యార్థినులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం డీపీఓ మాట్లాడుతూ తనిఖీలో వెల్లడైన విషయాలను జిల్లా అధికారికి నివేధిస్తామన్నారు. విద్యార్థినులకు ఇబ్బంది కలగకుండా చూడాలని స్పెషలాఫీసర్ భాగ్యలక్ష్మిని ఆదేశించారు. ఆయన వెంట ఎంపీడీఓ భద్రునాయక్ ఉన్నారు.
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రూ. 20లక్షలతో జిమ్సెంటర్ఏటూరునాగారం: గిరిజనుల అభ్యున్నతికి కేటాయించిన నిధులను పీఓ స్థాయి అధికారి తన దేహధారుడ్యాన్ని పెంచుకునేందుకు మేడారం వనదేవతల నిధుల నుంచి రూ. 20లక్షలు కేటాయించి జిమ్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేయించుకోవడం విస్మయానికి గురిచేస్తోంది. ఐటీడీఏ పీఓ లెనిన్ వత్సల్ టొప్పో తన నివాస గృహంలో సొంతానికి ఐటీడీఏ గిరిజన సంక్షేమశాఖ ద్వారా మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ అభివృద్ది పనులకు కేటాయించిన రూ.1.50 కోట్ల నుంచి రూ. 20 లక్షలను జిమ్సెంటర్ ఏర్పాటుకు ఖర్చు చేయడం గమనార్హం. జిమ్లో అనేక రకాల వ్యాయామం చేసే పనిముట్లతో పాటు ప్రత్యేకంగా షెడ్డు నిర్మాణం, షటిల్కోర్డును సైతం ఓ కాంట్రాక్టర్ ద్వారా నిర్మించారు. అనేక మంది గిరిజనులు బోర్లు లేవని, విద్యుత్, రోడ్లు లేవని అనేక సమస్యలు పరిష్కరించాలని ప్రతీ సోమవారం నిర్వహించే గిరిజన దర్బార్కు వచ్చి పదుల సంఖ్యలో వినతులు ఇస్తున్నా అందులో ఒకటి కూడా పరిష్కారం కాలేదని బాధితులు వాపోతున్నారు. ● మేడారం నిధుల నుంచి కేటాయింపు ● ఐటీడీఏ గెస్ట్హౌస్లో ఏర్పాటు
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బెటాలియన్ అభివృద్ధికి సహకరిస్తాంగోవిందరావుపేట: మండల పరిధిలోని 5వ బెటాలియన్ అభివృద్ధికి అన్ని విధాలుగా సహకరిస్తామని పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి సీతక్క హామీనిచ్చారు. మండల పరిధిలోని చల్వాయిలో గల 5వ తెలంగాణ ప్రత్యేక పోలీస్ బెటాలియన్లో అంతర్గత సీసీ రోడ్ల నిర్మాణ పనులకు మంత్రి సీతక్క మంగళవారం శంకుస్థాపన చేశారు. అనంతరం రాష్ట్ర విపత్తు స్పందన దళం(ఎస్డీఆర్ఎఫ్) సిబ్బంది ఆధునిక రెస్క్యూ పరికరాలతో నిర్వహించిన ప్రదర్శనను మంత్రి తిలకించారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వినియోగించే పరికరాల పనితీరు, వాటి ఉపయోగాలపై అధికారులు వివరించగా మంత్రి ఆసక్తిగా వీక్షించి ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బందిని అభినందించారు. తదుపరి బెటాలియన్ సిబ్బందితో మంత్రి ఆత్మీయంగా సమావేశమై వారి సమస్యలు, అవసరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. సిబ్బంది సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత ఇస్తుందని, బెటాలియన్లో మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. బెటాలియన్ను మరింత అభివృద్ధి చేసేందుకు తనవంతు సహకారం అందిస్తానని వెల్లడించారు. ఈ మేరకు బెటాలియన్ కమాండెంట్ కె.సుబ్రహ్మణ్యం కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్పీ సుధీర్ రాంనాథ్ కేకన్, డీసీసీ అధ్యక్షుడు పైడాకుల అశోక్, జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ బానోత్ రవిచందర్, వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ చైర్పర్సన్ రేగా కల్యాణి, అదనపు కమాండెంట్ సీతారాం, సహాయ కమాండెంట్లు కృష్ణప్రసాద్, ధర్మారావు, ఆర్ఐలు భాస్కర్, స్వామి, కిరణ్, వెంకటేశ్వర్లు, సాయిబాబు, శ్రీధర్, ప్రజాప్రతినిధులు, పోలీస్ అధికారులు, బెటాలియన్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి సీతక్క
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రెండు రోజులు భారీ వర్షాలుములుగు: రాబోయే రెండు రోజుల పాటు జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున అన్ని శాఖల అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉంటూ ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని కలెక్టర్ భోర్ఖడే హేమంత్ సహదేవరావు అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ మేరకు మంగళవారం కలెక్టర్ వాతావరణ శాఖ భారీ వర్షాల హెచ్చరికల నేపథ్యంలో జిల్లా అధికారులు, అన్ని మండలాల ప్రత్యేక అధికారులు, తహసీల్దార్లు, ఎంపీడీవోలు, నీటిపారుదల శాఖ అధికారులతో టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించి చేపట్టాల్సిన ముందస్తు చర్యలపై సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ జిల్లాలో ఎలాంటి అత్యవసర పరిస్థితులు తలెత్తినా వెంటనే స్పందించేలా అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని సూచించారు. మండల ప్రత్యేకాధికారులు, తహసీల్దార్లు, ఎంపీడీవోలు, ఎంపీఓలు, నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు తప్పనిసరిగా తమ ప్రధాన కార్యాలయాల్లోనే అందుబాటులో ఉండి పరిస్థితులను నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని ఆదేశించారు. భారీ వర్షాల కారణంగా వాగులు, వంకలు, చెరువులు పొంగిపొర్లే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. అత్యవసరమైతే తప్పా వాగులు, వంకలు దాటవద్దని సూచించారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అధికారుల సూచనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని కోరారు. రహదారులు దెబ్బతినడం, చెట్లు కూలిపోవడం, విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడడం తదితర ఘటనలు చోటుచేసుకుంటే సంబంధిత శాఖల అధికారులు వెంటనే సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. సహాయక చర్యలకు వెంటనే జిల్లా ఫ్లడ్ కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్ 1800 425 7109కు ఫోన్ చేసి సమాచారం అందించాలన్నారు. సంబంధిత శాఖల అధికారులు తక్షణమే స్పందించి అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటారని వివరించారు. పనుల్లో వేగం పెంచాలి కలెక్టరేట్ భవన సముదాయంలో కొనసాగుతున్న చివరి దశ సుందరీకరణ పనుల్లో వేగం పెంచి నిర్ణీత గడువులోగా పూర్తి చేయాలని కలెక్టర్ భోర్ఖడే హేమంత్ సహదేవరావు సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. నూతన సమీకృత కలెక్టరేట్ భవన నిర్మాణ పనులను మంగళవారం కలెక్టర్ పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా భవన సముదాయంలో చేపడుతున్న ల్యాండ్స్కేపింగ్, అంతర్గత రహదారులు, పచ్చదనం, విద్యుత్ దీపాల ఏర్పాటు, పార్కింగ్, తాగునీటి సౌకర్యం, పారిశుద్ధ్యం, ఉద్యానవన అభివృద్ధి తదితర పనుల పురోగతిపై సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ, ప్రజలకు అన్ని శాఖల సేవలు ఒకే చోట మెరుగైన వాతావరణంలో ఉండేలా కలెక్టరేట్ను ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దాలన్నారు. కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్ మహేందర్జీ, ఆర్అండ్బీ ఈఈ శ్యామ్సింగ్, మున్సిపల్ కమిషనర్ సంపత్ పాల్గొన్నారు. అత్యవసర సమాచారం కోసం టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1800 425 7109 కలెక్టర్ భోర్ఖడే హేమంత్ సహదేవరావు
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విజిలెన్స్ దాడులు నిలిపివేయాలిములుగు: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రైస్ మిల్లులపై జరుగుతున్న విజిలెన్స్ దాడులను వెంటనే నిలిపివేయాలని రైస్ మిల్లర్స్ అసోసియేషన్ జిల్లా అధ్యక్షులు బాదం ప్రవీణ్ ప్రభుత్వాన్ని, అధికారులను కోరారు. ఈ మేరకు జిల్లా కేంద్రంలో రైస్ మిల్లర్లందరూ కలిసి మంత్రి సీతక్కను మంగళవారం మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి తమ గోడును వెలిబుచ్చడంతో పాటు దాడులు ఆపేలా చూడాలని మంత్రి సీతక్కకు వినతిపత్రం అందజేశారు. సానుకూలంగా స్పందించిన మంత్రి సీతక్క వెంటనే సంబంధిత శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్ రెడ్డికి ఫోన్ చేసి మాట్లాడడంతో పాటు సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తానని వివరించారు. అనంతరం ప్రవీణ్ మాట్లాడుతూ మిల్లర్ల పై ఒత్తిడి చేసి మిల్లు కెపాసిటీకి మించి అధిక ధాన్యం మిల్లర్లకు ఇచ్చి తదుపరి బియ్యం తీసుకోకపోవడం సరికాదన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో అసోసియేషన్ కార్యదర్శి సహోదరి రెడ్డి, కోశాధికారి మోహన్, జిల్లా రైస్ మిల్లర్లు పాల్గొన్నారు. రైస్ మిల్లర్స్ అసోసియేషన్ జిల్లా అధ్యక్షుడు ప్రవీణ్
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రామప్ప దేవాలయం సందర్శనవెంకటాపురం(ఎం): మండలంలోని చారిత్రక రామప్ప దేవాలయాన్ని ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రధాన కార్యదర్శిగా పనిచేసిన ఐఏఎస్ కాకి మాధవరావు (1962 బ్యాచ్) మంగళవారం సందర్శించారు. 1971 నుంచి 1974 వరకు ఉమ్మడి జిల్లా కలెక్టర్గా సేవలందించారు. మాధవరావుతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక శాఖ ప్రధాన కార్యదర్శి సునీత ఐఏఎస్, తెలంగాణ తొలి చీఫ్ సెక్రటరీ ప్రదీప్ చంద్రలు రామలింగేశ్వరస్వామిని దర్శించుకోగా అర్చకులు హరీశ్ శర్మ, ఉమాశంకర్లు తీర్థప్రసాదాలు అందించి ఆశీర్వచనం చేశారు. ఆలయ మండపంలో వారిని ఈఓ భాస్కర్ శాలువాలతో సత్కరించారు. ఆలయ విశిష్టత గురించి గైడ్ వెంకటేశ్ వివరించగా రామప్ప శిల్పకళ సంపద బాగుందని కొనియాడారు.వారి వెంట ప్రొఫెసర్ పాండురంగారావు, అసిస్టెంట్ టూరిజం ఆఫీసర్ సూర్య కిరణ్, స్థానిక తహసిల్దార్ గిరిబాబు ఉన్నారు.
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విద్యార్థులు పరిశుభ్రత పాటించాలి● జిల్లా వైద్యాధికారి గోపాల్రావుములుగు రూరల్: విద్యార్థులు వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత పాటించాలని జిల్లా వైద్యాధికారి గోపాల్రావు అన్నారు. ఈ మేరకు మంగళవారం మండల పరిధిలోని బండారుపల్లి పీఎం శ్రీ మోడల్ పాఠశాలలో ఆర్బీఎస్కే ఆధ్వర్యంలో వైద్య శిబిరం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ సీజనల్ వ్యాధుల పట్ల అందరు అవగాహన కలిగి ఉండాలన్నారు. విద్యార్థులకు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి ఉచితంగా మందులను పంపిణీ చేశారు. అనంతరం పాఠశాల ఆవరణలో డీఈఓ సిద్ధార్థరెడ్డితో కలిసి ఏక్ పెడ్ మా కే నామ్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. పాఠశాల ఆవరణలో విద్యార్థులతో కలిసి మొక్కలు నాటారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్ దేవకి, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.
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ఉప సర్పంచ్లకు గౌరవ వేతనం ఇవ్వాలిములుగు: ఉప సర్పంచ్లకు గౌరవ వేతనం కల్పించి, స్టాండింగ్ కమిటీల్లో వైస్ చైర్మన్ హోదా కల్పించాలని ఉప సర్పంచ్ల ఫోరం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బొట్ల కార్తీక్ కలెక్టర్ హేమంత్ సహదేవరావుకు మంగళవారం వినతిపత్రం అందించారు. అనంతరం కలెక్టరేట్ ఆవరణలో ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడారు. ఉప సర్పంచ్లకు కనీసం గౌరవ వేతనం రూ.5వేలు, వార్డు సభ్యునికి రూ.3వేలు అందించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో సంఘం నాయకులు చింతనిప్పుల రఘు, అన్నబోయిన రాజు, భద్రు నాయక్, ప్రశాంత్, రాజేశ్వరి, మానస తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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కలెక్టర్ను మర్యాద పూర్వకంగా కలిసిన సీపీఓములుగు: జిల్లా కేంద్రంలో కలెక్టర్ భోర్ఖడే హేమంత్ సహదేవరావును సోమవారం జిల్లా ఇన్చార్జ్ సీపీఓగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ బి. జవహర్లాల్ కలెక్టరేట్లో కలెక్టర్ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి పుష్పగుచ్ఛం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ జిల్లా అభివృద్ధికి సమర్థవంతంగా అమలు చేసేందుకు కృషి చేయాలని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్ఓ లాల్ సంబంధిత అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. భూసర్వేను అడ్డుకున్న రైతులు మంగపేట : మండల కేంద్రంలోని గోదావరి ఒడ్డు వెంట కరకట్ట నిర్మాణం కొరకు భూసేకరణలో భాగంగా రెవెన్యూ, ఇరిగేషన్ అధికారులు చేపట్టిన భూసర్వేను రైతులు సోమవారం అడ్డుకున్నారు. కరకట్ట నిర్మాణంలో భూసేకరణ విస్తీర్ణాన్ని సర్వేచేసేందుకు ఇరిగేషన్ అధికారులతో కలిసి రెవెన్యూ సర్వేయర్ ఎస్కే సఫియా సర్వే ప్రారంభించారు. కరకట్ట నిర్మాణంలో భూములను కోల్పోయిన తమకు పరిహారం ఇవ్వకుండా మల్లీ సర్వే ఏమిటి బాధిత రైతులు సర్వేకు వచ్చిన అధికారులపై తీవ్రస్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గతంలో నిర్వహించిన సర్వే ఆధారంగా పరిహరం చెల్లించే వరకు ఎలాంటి సర్వే నిర్వహించొద్దంటూ అడ్డుకున్నారు. తమకు న్యాయం జరిగే వరకు కరకట్ట నిర్మాణం పనులను సైతం నిలిపి వేయాలని వారితో పాటు వచ్చిన కరకట్ట నిర్మాణం పనులు చేపడుతున్న కంపెనీ ప్రతినిధులకు సూచించారు. ఈసందర్బంగా పలువురు బాధిత రైతులు మాట్లాడుతూ గతంలో కరకట్ట నిర్మాణానికి భూసేకరణలో భాగంగా గోదావరి ఒడ్డు నుంచి 32 మీటర్ల వెడల్పుతో రెండున్నర కిలోమీర్ల వరకు 50 నుంచి 60 ఎకరాల భూమికోసం రెవెన్యూ అధికారులు సర్వే నిర్వహించి హద్దులు కూడా ఏర్పాటు చేశారన్నారు. పనులు ప్రారంభించక ముందే పరిహారం చెల్లిస్తామని చెప్పి నేటికి మూడేళ్లు గడుస్తున్నా నేటికి చెల్లించలేదన్నారు. వెంటనే సర్వేను నిలిపి వేసి ఇప్పటికే భూసేకరణలో భూములు కోల్పోయిన రైతులకు పరిహారం చెల్లించిన తర్వాతనే కరకట్ట పనులను ప్రారంభించాలని డిమాండ్ చేశారు. నష్ట పరిహారం చెల్లించకుండా కరకట్ట నిర్మాణం చేపడితే అడ్డుకుంటామని హెచ్చరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో బాధిత రైతులు పెందోట సత్యనారాయణ, సతీష్, కోడం రాజు, కందకట్ల రాజమౌళి, రాజన్న మరో 20 మంది రైతులు పాల్గొన్నారు. ప్రత్యామ్నాయ పంటలు సాగుచేయాలి ములుగు/ములుగు రూరల్: ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షపాతం పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పంటల సాగుపై రైతులకు అవగాహన కల్పించి, తక్కువ నీటితో పండించే ప్రత్యామ్నాయ పంటలు రైతులు సాగుచేసేలా ప్రోత్సహించాలని అదనపు కలెక్టర్ మహేందర్జీ అధికారులకు సూచించారు. కలెక్టరేట్ సమావేశ మందిరంలో వ్యవసాయ సాంకేతిక నిర్వహణ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా రైతు సలహా మండలి సమావేశాన్ని సోమవారం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో వ్యవసాయ సాంకేతిక నిర్వహణ సంస్థ(ఆత్మ) 2026–27 సంవత్సరానికి సంబంధించిన కార్యాచరణ ప్రణాళిక (యాక్షన్ ప్లాన్)పై సమగ్రంగా చర్చించి యాక్షన్ప్లాన్ను ఆమోదించారు. ఈ సందర్భంగా అదనపు కలెక్టర్ మహేందర్జీ మాట్లాడారు. ప్రస్తుత సంవత్సరం ఎల్నినో పరిస్థితులు నెలకొన్న నేపథ్యంలో రైతులను ముందుగానే అప్రమత్తం చేయాలన్నారు. గ్రామస్థాయిలో అవగాహన సదస్సులు ఏర్పాటు చేసి ఆరుతడి పంటలపై అవగాహన కల్పించాలన్నారు. అనంతరం డీఏఓ సురేశ్కుమార్ మాట్లాడుతూ 2026–27 సంవత్సరానికి సంబంధించి ఆత్మ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో రైతులకు అమలు చేయనున్న శిక్షణ కార్యక్రమాలు, రైతు ప్రదర్శన క్షేత్రాలు, అవగాహన కార్యక్రమాలు, రైతుల అధ్యయన పర్యటనలు, సాంకేతిక విజ్ఞాన విస్తరణ కార్యక్రమాల గురించి వివరించారు. ఈ సమావేశంలో ఆత్మకమిటీ చైర్మన్ రవీందర్రెడ్డి, వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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గిరిజనుల సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి● ఐటీడీఏ పీఓ లెనిన్ వత్సల్ టొప్పోఏటూరునాగారం: గిరిజన దర్బార్లో అర్జీదారులు సమర్పించిన వినతులను పరిశీలించి పరిష్కరించేందుకు కృషి చేస్తామని ఐటీడీఏ పీఓ లెనిన్ వత్సల్ టొప్పో అన్నారు. మండల కేంద్రంలోని ఐటీడీఏ కార్యాలయంలో సోమవారం గిరిజన దర్బార్ను నిర్వహించారు. పలు సమస్యలపై 27 మంది నుంచి పీఓ వినతులను స్వీకరించారు. ఈ వినతులను ఆయా సెక్టార్ అధికారులు పరిశీలించి పరిష్కరించాలని ఆదేశించారు. ఏటూరునాగారం ఆర్ఐటీ కళాశాలలో ఏదైనా ఉద్యోగం ఇప్పించాలని ఆకులవారిఘణపురానికి చెందిన నాగేంద్ర పీఓను కోరారు. జయశంకర్ భూపాలపల్లి మండలం గణపురంకు చెందిన గిరిజనులు ఆర్థికంగా ఎదిగేందుకు ఏదైనా ఉపాధి కల్పించాలని వేడుకున్నారు. తాడ్వాయి మండల కేంద్రానికి చెందిన పలువురు గిరిజన మహిళలు మంగపేట మండలంలోని స్కూల్ యూనిఫాంలు కుట్టేందుకు పని ఇప్పించాలని మహిళలు వేడుకున్నారు. ఇలా వివిధ సమస్యలపై పీఓకు బాధితులు సమస్యలు వివరించి పరిష్కరించాలని వేడుకున్నారు.
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సాగు భూములకు హక్కు పత్రాలివ్వాలి● ఆదివాసీల హక్కులు హరిస్తే ఊరుకోం ● సీపీఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి జాన్వెస్లీ, మాజీ ఎంపీ మిడియం బాబురావుఏటూరునాగారం: ఆదివాసీల భూములకు అటవీ హక్కుల చట్టం–2006 ప్రకారం వెంటనే హక్కు పత్రాలు ఇవ్వాలని, ఆదివాసీల హక్కులను కాలరాస్తే ఊరుకోమని సీపీఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి జాన్వెస్లీ, మాజీ ఎంపీ మిడియం బాబురావు అన్నారు. మండల కేంద్రంలో పోడు భూములలో కందకాలు తీయవద్దని, ఫారెస్ట్ అధికారుల దాడులు ఆపాలని సీపీఎం ఆధ్వర్యంలో ఆదివాసీలు వేలాది మంది డోలు వాయిద్యాలతో సోమవారం వై జంక్షన్ నుంచి భారీ ర్యాలీగా వెళ్లి ఐటీడీఏను ముట్టడించారు. పీఓ లెనిన్ వత్సల్ టొప్పో స్పందించి నాయకులను చర్చలకు ఆహ్వానించారు. ఐటీడీఏ సమావేశ మందిరంలో గిరిజనుల సమస్యల పై చర్చలు సాగిన అనంతరం పీఓ బయటకు వచ్చి వినతిపత్రం స్వీకరించి మాట్లాడారు. ఆదివాసీల సమస్యలను పరిష్కరించడానికి తాము సానుకూలంగా ఉన్నామని సంబంధిత ఉన్నతాధికారులతో చర్చించి తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని హామీనిచ్చారు. అనంతరం సీపీఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి జాన్వెస్లీ, మాజీ ఎంపీ మిడియం బాబురావు మాట్లాడుతూ ఆదివాసీలు దశాబ్దాలుగా సాగు చేస్తున్న భూములపై చట్టబద్ధమైన హక్కులు ఉన్నప్పటికీ, ప్రభుత్వం అటవీ హక్కుల చట్టాన్ని సమర్థవంతంగా అమలు చేయడంలో విఫలమైందని విమర్శించారు. 11 లక్షల మంది అప్లికేషన్లు పెట్టుకుంటే కేవలం 4 లక్షల మందికే హక్కు పత్రాలను ఇచ్చి గత ప్రభుత్వం చేతులు దులుపుతుందని ఆరోపించారు. ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూడా అధికారంలోకి వస్తే గిరిజనులు, గిరిజనేతరులందరికీ హక్కు పత్రాలు ఇస్తామని చెప్పి నేటికీ ఇవ్వడం లేదన్నారు. దీంతో ఫారెస్ట్ అధికారులు రెచ్చిపోయి ఆదివాసీలపై దాడులు చేస్తున్నారని విమర్శించారు. 1/70 చట్టాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం మార్చేందుకు చేస్తున్న కుట్రలను ఆదివాసీలు ఐక్యంగా తిప్పికొట్టాలని వెల్లడించారు. అదేవిధంగా జీవో నంబర్ 3ను వెంటనే పునరుద్ధరించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో సీపీఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శివర్గ సభ్యులు బండారు రవికుమార్, రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులు సూడి కృష్ణారెడ్డి, జిల్లా కార్యదర్శి బి. సాంబశివ , కార్యదర్శివర్గ సభ్యులు ఎండి దావూద్, రత్నం రాజేందర్ , గ్యానం వాసు , చిట్టిబాబు, రఘుపతి, గొంది రాజేశ్, చిరంజీవి, దామోదర్, కుమ్మరి శ్రీను గిరిజనులు పాల్గొన్నారు.
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రామప్ప సాగునీటిపై సందిగ్ధంవెంకటాపురం(ఎం): రామప్ప సరస్సు నుంచి ఆయకట్టు పొలాలకు అందించే సాగునీటిపై సందిగ్ధం నెలకొంది. ప్రతిఏటా సరస్సు కింద రెండు పంటలు పండించుకుంటున్న రైతాంగానికి ఎల్నినో ప్రభావం రైతన్నలను కలవరపెడుతుంది. రామప్ప సరస్సు కింద అధికారికంగా 5,180 ఎకరాలు, అనధికారికంగా మరో 5 వేల ఎకరాల వరిపంట సాగువుతుంది. వానాకాలం సాగు కోసం గత నెల 29న పాలంపేట రైతు వేదికలో ఇరిగేషన్ అధికారులు రైతులతో సమావేశం నిర్వహించి సరస్సు కింద పూర్తి ఆయకట్టు సాగయ్యేలా తైబందీ ఖరారు చేశారు. పంట పొలాలకు సరస్సు కాల్వల ద్వారా సాగునీటిని విడుదల చేయడంతో రైతులు సైతం నార్లు పోసుకొని సుమారు 800 ఎకరాల్లో వరినాట్లు వేశారు. ఎల్నినో ప్రభావంతో రామప్ప సరస్సు కింద ఆయకట్టు పొలాలకు సాగునీటి సరఫరాను నిలిపివేయాలని ఉన్నతాధికారుల ఆదేశానుసారంతో ఇరిగేషన్ అధికారులు ఈనెల 20న నీటిని నిలిపివేశారు. నారు పోసుకునేంందుకు నీరిచ్చి నాట్లు వేసుకునేందుకు నీరు ఎందుకు ఇవ్వరంటూ బీఆర్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో పెద్దమొత్తంలో ఆయకట్టు రైతులు ఆందోళనకు దిగారు. కలెక్టర్కు సైతం వినతిపత్రం అందించారు. 24న నీటి విడుదల.. రామప్ప సరస్సు కింద ఆయకట్టు రైతులకు బీఆర్ఎస్ నాయకులు కావాలనే తప్పుడు సంకేతాలు ఇస్తూ ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని కాంగ్రెస్ నేతలు పేర్కొంటూ ఈ నెల 24న ఇరిగేషన్ అధికారులతో సరస్సు నీటిని ఆయకట్టు పొలాలకు విడుదల చేయించారు. దీంతో ఆయకట్టు రైతాంగం ఆశతో మరో 300 ఎకరాల్లో వరినాట్లు వేశారు. మూడు రోజులు గడవక ముందే మళ్లీ సరస్సు నీటిని ఇరిగేషన్ ఉన్నతాధికారుల ఆదేశానుసారం సిబ్బంది సోమవారం ఉదయం సాగునీటిని నిలిపివేశారు. దీంతో వేలాది రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టి పంటలను సాగు చేసి నాట్లు వేశామని, సాగునీటిని నిలిపివేస్తే వేసిన వరినాట్లు, నారుమడులు ఎండిపోయే ప్రమాదం ఉందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ విషయంపై ఇరిగేషన్ అధికారులను సాక్షి వివరణ కోరగా ఉన్నతాధికారుల ఆదేశానుసారంతోనే సరస్సు నీటిని నిలిపివేశామని, ఆయకట్టు రైతులు వరిపంట బదులు ఆరుతడి పంటలు వేసుకోవాలని సంబంధిత అధికారులు పేర్కొన్నారు. సరస్సు నీటిని నిలిపివేసిన ఇరిగేషన్ అధికారులు ఆందోళనలో ఆయకట్టు రైతులు
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ఎల్నినో ‘షాక్’హన్మకొండ: ఎల్నినో ప్రభావంతో ఒకవైపు వర్షాభావ పరిస్థితులు.. మరోవైపు ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతుండడంతో సాగునీటి అవసరాలకు రైతులు విద్యుత్ పంపులను విరివిగా నడుపుతున్నారు. మరోవైపు ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతుండడంతో గృహ అవసరాలకు అధికంగా విద్యుత్ వాడుతున్నారు. విద్యుత్ వినియోగంతోపాటు డిమాండ్ పెరుగుతోంది. టీజీ ఎన్పీడీసీఎల్ పరిఽధిలో ఈ నెల 25న విద్యుత్ వినియోగం 80,6887 మిలియన్ యూనిట్లు జరగగా, డిమాండ్ 5,622 మెగావాట్లు నమోదైంది. అధిక వాడకం ఎందుకంటే..? ఎల్ నినో తీవ్ర ప్రభావంతో ఉమ్మడి వరంగల్జిల్లా అంతటా కరువుఛాయలు నెలకొంటున్నాయి. వర్షాకాలమైనా చినుకు జాడలేదు. ఇటీవల మోస్తరునుంచి తేలికపాటి కురిసిన వర్షాలు మినహా వరదలు పారే భారీ వర్షం ఇప్పటివరకు లేదు. ఫలితంగా జలవనరులు వెలవెలబోతున్నాయి. చెరువులు, కుంటల్లో నీరు లేక నెర్రలు వారుతున్నాయి. వర్షాలు కురుస్తాయనే ఆశతో వరినార్లు పోసుకున్న రైతులు అందుబాటులో ఉన్న భూగర్భజలాలతో పొలం దున్ని నాట్లు వేస్తుడడంతో విద్యుత్ వినియోగం పెరిగింది. మరోవైపు మెట్ట పంటలు వాడిపోతుండడంతో వాటిని రక్షించేందుకు తడులు ఇస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో విద్యుత్ పంపుల వినియోగం పెరిగింది. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 38 డిగ్రీలకు చేరుకోవడంతో గృహాలు, ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు కార్యాలయాలు, వ్యాపార వాణిజ్య సంస్థల్లో ఏసీలు, కూలర్లు, ఫ్యాన్లు విరివిగా వినియోగిస్తుండడంతో విద్యుత్కు డిమాండ్ నెలకొంది. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా పరిధిలో ఈ నెలలో 25,917 మిలియన్ యూనిట్ల వినియోగం జరగగా, 1,376 మెగావాట్ల డిమాండ్కు చేరుకుంది. అమాంతం పెరిగిన విద్యుత్ వాడకం, డిమాండ్ కనుమరుగైన వర్షాలు.. పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు వ్యవసాయ మోటార్లు, గృహ అవసరాలకు విరివిగా విద్యుత్ వాడకం ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో ఈ నెలలో 24,917 మిలియన్ యూనిట్ల వినియోగం 1376 మెగావాట్లకు పెరిగిన డిమాండ్
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వినతులిచ్చాం.. పరిష్కారం చూపండిములుగు రూరల్: ప్రజావాణి దరఖాస్తులను పరిశీలించి పరిష్కారం చూపాలని అర్జీదారులు కలెక్టర్ భోర్ఖడే హేమంత్ సహదేవరావును కోరారు. ఈ మేరకు కలెక్టరేట్లో సోమవారం నిర్వహించిన ప్రజావాణిలో కలెక్టర్ అర్జీలను స్వీకరించారు. ప్రజావాణి దరఖాస్తుల పట్ల నిర్లక్ష్యం వహించకుండా ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కరించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ ప్రజావాణిలో వివిధ సమస్యలపై అర్జీదారులు మొత్తం 49 దరఖాస్తులు అందజేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. అందులో ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు సంబంధించి 10, పింఛన్లు 10, భూ సమస్యలపై 16, ఇతర సమస్యలపై 13 అర్జీలు వచ్చినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్లు మహేందర్జీ, సంపత్రావు, ఆర్డీఓ కృష్ణవేణి పాల్గొన్నారు. ప్రజావాణిలో బాధితుల వేడుకోలు వినతులు స్వీకరించిన కలెక్టర్ భోర్ఖడే హేమంత్ సహదేవరావు
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మహిళలు ఆర్థికాభివృద్ధి సాధించాలిములుగు రూరల్: మహిళలు స్వయం ఉపాది పొందుతూ ఆర్థికాభివృద్ధి సాధించాలని కలెక్టర్ భోర్ఖడే హేమంత్ సహదేవరావు అన్నారు. ఈ మేరకు సోమవారం కలెక్టరేట్ సమావేశ మందిరం వద్ద పొట్లాపూర్కు చెందిన సీత స్వయం సహాయక సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ఇప్పపువ్వు లడ్డూ కేంద్రాన్ని సందర్శించారు. అనంతరం కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ మహిళా సంఘాల సభ్యులకు స్వయం ఉపాధి కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం రుణాలు అందిస్తూ సహకరిస్తుందని తెలిపారు. మహిళలు సాంప్రదాయ ఆహార ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తూ ఆధునిక మార్కెట్కు తరలిస్తూ ఆర్థికాభివృద్ధి సాధించాలని తెలిపారు. అనంతరం సంఘం సభ్యులతో ఇప్పపువ్వు లడ్డూ తయారీ విధానాన్ని అడిగి తెలుసుకున్నారు. మోటార్లతో పంపింగ్ కొనసాగించాలి కన్నాయిగూడెం: దేవాదుల వద్ద సాంకేతిక లోపంతో ఉన్న మోటార్ను వెంటనే సరిచేసి పది మోటార్లతో నీటి పంపింగ్ కొనసాగించాలని కలెక్టర్ భోర్ఖడే హేమంత్సహదేవరావు అన్నారు. ఈ మేరకు అధికారులతో కలిసి తుపాకులగూడెంలోని దేవాదుల ఎత్తిపోతల పథకాన్ని సోమవారం ఆయన సందర్శించారు. దేవాదులలో ఉన్న పది మోటార్లలో తొమ్మిది మోటార్లు నీటిని పంపింగ్ చేస్తుండగా ఫేజ్త్రీలోని ఒక మోటార్ సాకేతిక లోపంతో పంపింగ్ చేయడానికి వీలులేకుండా ఉందని తెలిపారు. వెంటనే మరమ్మతులు చేసి వినియోగంలోకి తీసుకురావాలని ఇంజనీరింగ్ అధికారులను ఆదేశించినట్లు తెలిపారు. అనంతరం మోటార్ల పంపింగ్, వాటి పని తీరును తెలుసుకుని సూచనలు చేశారు. కలెక్టర్ వెంట ఎస్పీ సుధీర్ రాంనాథ్ కేకన్, సూపరింటెండెంట్ ఇంజనీర్ రామ్మోహన్, డీఈఈ శరత్ బాబు ఉన్నారు. కలెక్టర్ భోర్ఖడే హేమంత్ సహదేవరావు
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కొండాయి విషాదానికి మూడేళ్లుఏటూరునాగారం: అప్పటి వరకు ఆహ్లాదంగా ఉన్న గ్రామం ఒక్కసారిగా జలమయమైంది. ఎటు చూసినా వరదనీరే. ఇళ్ల నుంచి బయటకు వెళ్లే పరిస్థితి లేదు. ఆ కాలరాత్రి తలుచుకుంటేనే ఒళ్లు గగ్గురుపుడుతుంది. సరిగ్గా 2023 జూలై 27న సాయంత్రం 4 గంటలకు కొండాయి, మల్యాల గ్రామాలను వరద నీరు ముచ్చెత్తింది. ఏటూరునాగారం మండలంలోని కొండాయి గ్రామ పంచాయతీలో ఉన్న కొండాయి, మల్యాల గ్రామాలను 2023 జూలై 27న జంపన్నవాగు, కొండాయి పెద్ద చెరువు వరద నీరు మొత్తం చుట్టుముట్టింది. ఆ వరద తాకిడికి కొండాయి నుంచి సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్తున్న ఎనిమిది మంది మధ్యలోని ఒర్రెలో మునిగిపోయి విగత జీవులుగా మారారు. ఈ ఘటన చర్చనీయాంశంగా మారింది. వరదలో చిక్కుకుని.. వరదలో చిక్కుకుని మృత్యువాత పడిన వారిలో సమ్మక్క, షరీఫ్, నజీర్, మహబూబ్పాషా, మజీద్ఖాన్, రషీద్, కరీమాబీ, బీబీలు ఉన్నారు. దీంతో వీరి కుటుంబాల్లో తీవ్ర విషాదం నింపింది. అప్పటి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మృతులకు ఒక్కొక్కరికి రూ. 5లక్షలు ఎక్స్గ్రేషియాను అందజేశారు. ఆ ప్రమాదంలో కొండాయి బ్రిడ్జి పూర్తిగా కొట్టుకుపోయింది. అప్పటి నుంచి ఆ గ్రామానికి శాశ్వత రోడ్డు నిర్మాణం లేక లోతట్టు గ్రామాల ప్రజలుతీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కొండాయిలోని గోవిందరాజుల గుడిని సైతం వరద చుట్టుముట్టింది. మొదలైన బ్రిడ్జి పనులు ఆ ముంప్పు గ్రామాల ప్రజలు ఇంకా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇటీవల మంత్రి సీతక్క చొరవతో రూ.16 కోట్లతో హైలెవల్ బ్రిడ్జి పనులు మొదలు అయ్యాయి. అంతేకాకుండా కొండాయిలోని ముంప్పు బాధితులకు ఇందిరమ్మ ఇళ్లను కూడా మంజూరు చేశారు. ఎనిమిది మంది జలసమాధి ఇంకా మరిచిపోని ప్రజలు
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రహదారి నిర్మాణంలో రసాభాసనిండని చెరువులు.. ఆశతోనే అన్నదాతలువెంకటాపురం(కె): మండల పరిధిలోని పాలెం ఇసుక ర్యాంపునకు వెళ్లే రహదారి నిర్మాణంలో రసాభాస మొదలైంది. ఈ మేరకు ఆదివారం రైతులు రోడ్డు నిర్మాణ పనులను అడ్డుకోగా కాంట్రాక్టర్, సొసైటీ సభ్యులు, రైతులకు వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. ఇటీవల రోడ్డు వెడల్పు పనులకు రెవెన్యూ అధికారులు సర్వే చేపట్టగా రోడ్డు నిర్మాణం పట్టా భూములను కోల్పోతున్నామని ఫిర్యాదు చేసిన సంగతి విధితమే. రైతులు సాగు చేసిన పంటలు సైతం నష్టపోతున్నామని తెలిపారు. అయినప్పటికీ కాంట్రాక్టర్ రోడ్డు విస్తరణ పనులు చేపట్టగా రైతులు అడ్డుకోని పనులు చేస్తున్న జేసీబిపై దాడికి దిగారు. ఈ విషయంపై వెంకటాపురం పోలీస్స్టేషన్లో రైతులు, కాంట్రాక్టర్ ఇరు పక్షాలు ఫిర్యాదు చేశారు. ఫిర్యాదులను స్వీకరించిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేపడుతున్నారు.నాటుకు సిద్ధంగా ఉన్న నారునీళ్లులేక వెలవెలబోతున్న హుజుర్నగర్ ఊరకుంటఎల్నినో ప్రభావంతో లోటు వర్షపాతం ఏర్పడింది. దీంతో మహాముత్తారం మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో రైతులు బోర్లకింద వరినాట్లు వేశారు. మరికొన్ని గ్రామాల్లోని చెరువుల్లోకి దేవాదుల నీరు రావడంతో నార్లు పోసి నాటు పనులు చేస్తున్నారు. కానీ, మున్ముందు వానలు కురవకపోతే సాగు చేసిన పంటలు ఎండిపోయే ప్రమాదం ఉందని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. 20రోజుల క్రితం కురిసిన వానలకు పోసిన నార్లు ఎండిపోవడంతోపాటు ఎర్రబారుతున్నాయని అన్నదాతల ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికై నా వానలు పడతాయని ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు – మహాముత్తారం రైతులకు, సొసైటీ సభ్యుల మధ్య వాగ్వాదం
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స్కావెంజర్లను ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలిఏటూరునాగారం: ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పనిచేస్తున్న స్కావెంజర్లను ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలని స్కావెంజర్ల అసోసియేషన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు యనమాల ప్రవీణ్కుమార్ అన్నారు. మండల కేంద్రంలోని జెడ్పీహెచ్ఎస్లో ఆదివారం నిర్వహించిన స్కావెంజర్ల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. స్కావెంజర్లకు ఫిక్స్డ్ వేతనాలు ఇవ్వాలన్నారు. ఏఏపీసీ అకౌంట్లో వేతనాలు కాకుండా వారి సొంత ఖాతాల్లో వేతనాలు జమ చేయాలని కోరారు. స్కావెంజర్ల పనికి తగిన వేతనాలు ఇవ్వాలని కోరారు. అసోసియేషన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ప్రవీణ్కుమార్
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నాలుగున్నర గంటలు ఉత్కంఠహన్మకొండ: నర్సంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే, బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నాయకుడు పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి ఆదివారం గుండెపోటుతో తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే హనుమకొండలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. పార్టీలకతీతంగా ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు అధిక సంఖ్యలో ఆస్పత్రికి చేరుకున్నారు. ఉదయం 8 గంటల నుంచి నాలుగున్నర గంటల పాటు ఉత్కంఠ నెలకొంది. మెరుగైన చికిత్స కోసం సికింద్రాబాద్లోని యశోద ఆస్పత్రికి తరలించడంతో అందరూ ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. నిలకడగా ఆరోగ్యం హనుమకొండ హంటర్రోడ్డులోని తన నివాసంలో అస్వస్థతకు గురైన వెంటనే పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డిని భార్య స్వప్న, అందుబాటులో ఉన్న కార్యకర్తలు హుటాహుటిన ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఉదయం 8 గంటలకు చేరుకున్న వెంటనే డాక్టర్ మమత చికిత్స ప్రారంభించారు. ఆస్పత్రి సిబ్బంది బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నాయకుడు బీరవెల్లి భరత్ కుమార్రెడ్డికి సమాచారం అందించారు. ఆయన వెంటనే ఆస్పత్రికి చేరుకుని పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి భార్యతో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ శాసన సభాపక్ష ఉపనేత హరీశ్రావు, ఎమ్మెల్సీ పోచంపల్లి శ్రీనివాస్రెడ్డి, ఇతర నాయకులకు సమాచారం అందించారు. హనుమకొండలోనే ఉన్న మాజీ ఎంపీ బోయినపల్లి వినోద్కుమార్, మాజీ మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్, ఎమ్మెల్యేలు కడియం శ్రీహరి, నాయిని రాజేందర్రెడ్డి, కేఆర్ నాగరాజు, ‘కుడా’ చైర్మన్ ఇనగాల వెంకట్రాంరెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు గండ్ర వెంకటరమణారెడ్డి, మార్తినేని ధర్మారావు, డాక్టర్ టి.రాజేశ్వర్రావు, నన్నపునేని నరేందర్, శంకర్నాయక్, అరూరి రమేశ్, సీనియర్ నాయకులు నాగుర్ల వెంకటేశ్వర్లు, మర్రి యాదవరెడ్డి, మార్నేని రవీందర్రావు, ఈవీ శ్రీనివాస్రావు, ముద్దసాని సహోదర్రెడ్డి ఆస్పత్రికి చేరుకున్నారు. ఆరోగ్య పరిస్థితి తెలుసుకున్నారు. అదే విధంగా కేటీఆర్, హరీశ్రావు, ఎమ్మెల్సీ పోచంపల్లి శ్రీనివాస్రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ తక్కళ్లపల్లి రవీందర్రావు, శంబీపూర్ రాజు, హైదరాబాద్ నుంచి పలువురు సీనియర్ నాయకులు ఆస్పత్రికి చేరుకున్నారు. భార్య పెద్ది స్వప్నతో మాట్లాడి సుదర్శన్రెడ్డి ఆరోగ్య పరిస్థితి తెలుసుకున్నారు. పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని, కార్యకర్తలు ఆందోళన చెందవద్దని, మెరుగైన చికిత్స కోసం సికింద్రాబాద్లోని యశోద ఆస్పత్రికి తరలిస్తున్నట్లు వారు చెప్పారు. కాగా, సుదర్శన్రెడ్డి ఆరోగ్యంపై సోషల్ మీడియాలో రకరకాలుగా ప్రచారం జరగడంతో వైద్యులు తప్పుడు ప్రచారమని కొట్టిపారేశారు. పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డిని ఆస్పత్రికి తీసుకొచ్చిన వెంటనే గంట పాటు సీపీఆర్ చేశా. ఎనిమిది సార్లు చేసినా గుండె లయ అందుకోలేదు. తొమ్మిదో సారికి లయ అందుకొని శ్వాస తీసుకుకున్నాడు. ఇది మిరాకిల్. తర్వాత అంజియోగ్రామ్తో పాటు ఇతర పరీక్షలు నిర్వహించాం. రక్తనాళాల్లో గడ్డకట్టిన రక్తం కరగడానికి ఇంజక్షన్ ఇచ్చాం. గుండె నుంచి ఊపిరితిత్తులకు వచ్చే రక్తనాళంలో గడ్డకట్టింది. ఆయన ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంది. మెరుగైన వైద్యం కోసం సికింద్రాబాద్లోని యశోద ఆస్పత్రికి తరలించాం. – మమత, కార్డియాలజిస్ట్ నర్సంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డికి గుండెపోటు ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లిన కుటుంబసభ్యులు భారీగా తరలివచ్చిన బీఆర్ఎస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు మాజీ మంత్రులు కేటీఆర్, హరీశ్రావు పరామర్శకొద్దిరోజుల క్రితం మాజీ ఎమ్మెల్యే మార్తినేని ధర్మారావు, ఇప్పడు మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి ప్రాణాలను కార్డియాలజిస్ట్ మమత కాపాడారు. ఇద్దరు మాజీ ఎమ్మెల్యేలను కాపాడిన ఆమెను పలువురు ప్రశంసలతో ముంచెత్తారు. గంటపాటు శ్రమించి పట్టువదలకుండా అంకితభావంతో సీపీఆర్ చేసి పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి ప్రాణాలు కాపాడిన మమతకు బీఆర్ఎస్ శాసనసభాపక్ష ఉపనేత హరీశ్రావు ఎక్స్లో అభినందనలు తెలిపారు.
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సోమవారం శ్రీ 27 శ్రీ జూలై శ్రీ 2026సండే సందడి చాలా రోజుల తర్వాత బొగత జలపాతం వద్ద పర్యాటకు సందడి నెలకొంది. ఆదివారం సెలవు రోజు కావడంతో సుమారుగా 2,500 మంది తరలివచ్చారు. బొగత జలపాతం అందాలను వీక్షించిన పర్యాటకులు సమీప కొలనులో కేరింతల కొడుతూ స్నానాలు చేశారు. చిలుకల పార్కులో పిల్లలతో కలిసి ఆనందంగా గడిపారు. కొందరు పర్యాటకులు చెట్ల కింద వంటలు చేసుకొని భోజనాలు చేశారు. – వాజేడురామప్ప రామలింగేశ్వరస్వామిని దర్శించుకునేందుకు క్యూలో ఉన్న పర్యాటకులు జడ్జి పూజితకు వేద ఆశీర్వచనం ఇస్తున్న పూజారిమంగపేట: మల్లూరు శ్రీ హేమాచల లక్ష్మీనర్సింహస్వామిని ఖమ్మం జిల్లా కోర్టు జడ్జి నాగరాజు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా జూనియర్ సివిల్ జడ్జి పూజిత వేర్వేరుగా ఆదివారం దర్శించుకున్నారు. అనంతరం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ అధికారులు, అర్చకులు మర్యాద పూర్వకంగా వారికి స్వాగతం పలికారు. అర్చకులు పవన్కుమార్ ఆచార్యులు, రాజీవ్శర్మ జడ్జిల కుటుంబ సభ్యుల గోత్రనామాలతో స్వామివారికి పూజలు నిర్వహించారు. ప్రత్యేక అర్చనలు జరిపించి వేద మంత్రోచ్ఛరణతో స్వామివారిని శేషవస్త్రాలతో సత్కరించి ఆశీర్వచనం ఇచ్చారు. అనంతరం స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు. పర్యాటకుల రద్దీమండల పరిధిలోని చారిత్రక రామప్ప దేవాలయంలో ఆదివారం పర్యాటకుల రద్దీ నెలకొంది. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి పర్యాటకులు అధికసంఖ్యలో తరలివచ్చి రామలింగేశ్వరస్వామిని దర్శించుకున్నారు. ఆలయ విశిష్టత గురించి టూరిజం గైడ్లు విజయ్కుమార్, వెంకటేశ్లు వివరించారు. – వెంకటాపురంహేమాచలుడికి ప్రత్యేక పూజలు
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విద్యార్థుల పోరాటంతోనే కేంద్రం దిగొచ్చిందిభూపాలపల్లి రూరల్: నీట్ పేపర్ లీకేజీ వ్యవహారంలో విద్యార్థుల పోరాటంతోనే కేంద్రం దిగొచ్చిందని భూపాలపల్లి ఎమ్మెల్యే గండ్ర సత్యనారాయణరావు అన్నారు. ఈ విజయానికి మద్దతుగా కాంగ్రెస్ శ్రేణులు జిల్లా కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయం నుంచి అంబేడ్కర్ విగ్రహం వరకు విజయోత్సవ ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈర్యాలీలో డీసీసీ అధ్యక్షుడు బట్టు కరుణాకర్తో కలిసి ఎమ్మెల్యే సత్యనారాయణరావు ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడారు. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా డిమాండ్తో జరిగిన పోరాటంలో విద్యార్థులు, యు వతకు లోక్సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ అండగా నిలిచి కీలక పాత్ర పోషించారన్నారు. నీట్లో అక్రమాలపై నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ రాహుల్ గాంధీ నిర్వహించిన ఆందోళనలో బీజేపీ ప్రభుత్వం వ్యవహరించిన తీరు సరికాదని తెలిపారు.
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బలాకా, విజయా క్రమాల్లో భద్రకాళి అమ్మవారుహన్మకొండ కల్చరల్: భద్రకాళి దేవాలయంలో శాకంబరీ ఉత్సవాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా ఆదివారం అమ్మవారికి బలాకా, విజయా క్రమాల్లో పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయ ప్రధానార్చకుడు భద్రకాళి శేషు ఆధ్వర్యంలో వేదపండితులు నిత్యాహ్నికపూజలు చతుస్థానార్చనలు నిర్వహించారు. స్నపనమూర్తిని కాళీకల్పకం ప్రకారం బలాకా అమ్మవారుగా, బోగభేరాన్ని షోడశీక్రమంలో విజయా నిత్యగా అలంకరించారు. చతుఃస్థానార్చన పూజలు, నీరాజన మంత్రపుష్పాలు, తీర్థప్రసాద వితరణ నిర్వహించారు. ఆలయ ఈఓ రామల సునీత పర్యవేక్షించారు. దుర్గమ్మకు బోనాలు వాజేడు: మండల కేంద్రంలో ఆషాఢ మాసం బోనాల సందడి నెలకొంది. ఆదివారం ఉదయం నుంచి మహిళలు బోనాలతో దుర్గమ్మ ఆలయానికి తరలివెళ్లారు. ఆలయం వద్ద దుర్గమ్మకు బోనం సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించారు. భక్తిశ్రద్ధలతో తమ కోరికలు నెరవేరాలని కోరుకున్నారు. విద్యారణ్యపురి: హనుమకొండ జిల్లాలోని అన్ని ప్రభుత్వ ప్రాథమిక, ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలల్లో రెండు నుంచి ఐదో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఈనెల 27న బేస్లైన్ పరీక్షలు నిర్వహించాలని డీఈఓ ఎల్వీ గిరిరాజ్గౌడ్, జిల్లాక్వాలిటీ కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ బండారు మన్మోహన్ కోరారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎడ్యుకేషన్ యాప్ ద్వారా టెస్ట్ నిర్వహించాలని పేర్కొన్నారు. పరీక్షలు నిర్వహించిన వెంటనే టీఎస్ ఎడ్యుకేషన్ యాప్లో విద్యార్థుల వివరాలను నమోదు చేయాలని సూచించారు. ఎంఈఓలు, స్కూల్ కాంప్లెక్స్ హెచ్ఎంలు తమ పరిధిలోని అన్ని పాఠశాలల్లో పరీక్షలు పూర్తిచేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. కేయూ క్యాంపస్: తెలంగాణ ఎస్సీ, ఎస్టీ స్టడీ సర్కిల్ ఆధ్వర్యంలో ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా అభ్యర్థుల కోసం ఉచిత సివిల్ సర్వీసెస్లో శిక్షణ కోసం నిర్వహించిన ప్రవేశ అర్హత పరీక్ష ఆదివారం హనుమకొండలోని యూనివర్సిటీ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాలలో ప్రశాంతంగా ము గిసింది. ఆ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ ఎస్.జ్యోతి, షెడ్యూల్డ్ కులాల అభివృద్ధి శాఖ జిల్లా అధికారి నిర్మల, హైదరాబాద్లోని ఎస్సీ స్టడీ సర్కిల్ ఉమ్మడి జిల్లా డైరెక్టర్ జగన్మోహన్, ఆస్టడీ సర్కిల్ ప్రతినిధి కిరణ్ పర్యవేక్షించారు. ప్రభుత్వం రైతులను ఆదుకోవాలి భూపాలపల్లి అర్బన్: ఎల్నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో నెలకొన్న వర్షాభావ పరిస్థితుల కారణంగా మెట్ట పంటలు సాగు చేసే రైతులను ప్రభుత్వం వెంటనే ఆదుకోవాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతు సంఘం (ఏఐకేఎస్) ప్రధాన కార్యదర్శి పస్య పద్మ డిమాండ్ చేశారు. ఆదివారం జిల్లా కేంద్రంలోని రావినారాయణరెడ్డి భవన్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతు సంఘం 3వ మహాసభలు జిల్లా అధ్యక్షుడు గొంటు చంద్రమౌళి అధ్యక్షతన నిర్వహించారు. ఈ మహాసభలకు పద్మ హాజరై మాట్లాడుతూ.. వర్షాభావ పరిస్థితుల దృష్ట్యా ప్రభుత్వం తక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని అన్నారు.
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వైద్యరంగానికి భారీ ఊతంఉమ్మడి వరంగల్కు పోస్టులు...● డీఎంఈ పరిధిలో పోస్టుల కొనసాగింపు... కొత్తగా కేటాయింపులు.. ● బోధనాసుపత్రులు, మెడికల్ కాలేజీలకు భరోసాసాక్షిప్రతినిధి, వరంగల్ : డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ (డీఎంఈ) పరిధిలో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్ట్, ఔట్సోర్సింగ్, హానరేరియం, ఎంటీఎస్ ఉద్యోగాల కొనసాగింపునకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో ఏడాదిపాటు అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ ఉద్యోగాలు 2027 మార్చి 31 వరకు లేదా రెగ్యులర్ నియామకాలు పూర్తయ్యే వరకు కొనసాగనున్నాయి. అలాగే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న జిల్లాల వైద్యకళాశాలలు, భోధనాసుపత్రులకు వివిధ కేడర్లలో పోస్టులు మంజూరు చేసిన ప్రభుత్వం.. ఉమ్మడి వరంగల్కు పెద్దపీట వేసింది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వ కార్యదర్శి సిక్తా పట్నాయక్ ఇటీవల ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. భారీగా పోస్టుల కేటాయింపు... ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాల వైద్య కళాశాలలు, బోధనాసుపత్రులకు వివిధ కేటగిరీల్లో సుమారు 564 పోస్టులను మంజూరు చేశారు. ముఖ్యంగా అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్లు, సీనియర్ రెసిడెంట్లు, ట్యూటర్లు, అనస్థీషియా టెక్నీషియన్లు, సాంకేతిక సిబ్బంది, ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. ● హనుమకొండకు 3 అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు, 10 అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్లు, వరంగల్ జిల్లా కింద 40 అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు, 20 అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్లు, అనస్థీషియా టెక్నీషియన్లు, ఇతర సాంకేతిక సిబ్బందిని కేటాయించారు. ● ఎంజీఎం/కాకతీయ మెడికల్ కాలేజీ పరిధిలో 145 అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు, 15 ప్రొఫెసర్లు, ఏసీ మెకానిక్, ఆడియాలజిస్ట్ తదితర పోస్టులు ఇచ్చారు. ● మహబూబాబాద్కు 50 మంది అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు, 35 అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్లు, అనస్థీషియా టెక్నీషియన్లు, ఇతర సిబ్బందిని కేటాయించారు. ● ములుగు జిల్లాకు 56 మంది అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు, 28 అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్లు, 7 ట్యూటర్లు, అనస్థీషియా టెక్నీషియన్లు, ఇతర పోస్టులు ఇచ్చారు. ● జనగామకు15 మంది అసిస్టెంట్, 26 మంది అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్లు, అనస్థీషియా టెక్నీషియన్లు, ఇతర సిబ్బందిని కేటాయించారు. ● జయశంకర్ భూపాలపల్లికి 53 అసిస్టెంట్, 22 అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్లు, ఇతర సాంకేతిక పోస్టులు మంజూరు చేసినట్లు ఉత్తర్వులో పేర్కొన్నారు. వేతనాలకూ భారీ వ్యయం.. అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లకు నెలకు రూ.1.25 లక్షలు, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్లకు రూ.1.50 లక్షలు, ప్రొఫెసర్లకు రూ.1.90 లక్షలు, సీనియర్ రెసిడెంట్లకు రూ.1,06,461, ట్యూటర్లకు రూ.55 వేల వరకు పారితోషికం చెల్లించనున్నారు. ఇతర ఔట్సోర్సింగ్, సాంకేతిక సిబ్బందికి సంబంధిత ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల ప్రకారం వేతనాలు అందజేయనున్నారు. ఈ ఉద్యోగుల వేతనాల కోసం బోధనాసుపత్రులు, మెడికల్ కాలేజీలు, రిమ్స్ ఆసుపత్రులు, నర్సింగ్ కాలేజీలకు సంబంధించిన బడ్జెట్ హెడ్ల నుంచి ఖర్చు చేయాలని కూడా ప్రభుత్వం ఆ ఉత్తర్వులో ఆదేశించింది. కాగా ఉమ్మడి వరంగల్లో కాకతీయ మెడికల్ కాలేజీ, ఎంజీఎం ఆసుపత్రి, కొత్తగా ఏర్పాటైన ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీల బోధన, వైద్య సేవలు కొనసాగేందుకు ఈ ఉత్తర్వులు మరింత కీలకంగా మారనున్నాయి.
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జలాశయాల్లో నీటిమట్టం, ఆయకట్టు వివరాలుప్రస్తుత నీటిమట్టంఆయకట్టు (ఎకరాల్లో)నీటిమట్టం సామర్థ్యం10,125ఎకరాలు8,794ఎకరాలు7,500 ఎకరాలు136 ఫీట్లు115 ఫీట్లు5,180ఎకరాలు27 ఫీట్లు35 ఫీట్లు33 ఫీట్లు26 ఫీట్లు19.6 ఫీట్లు5 ఫీట్లుపాలెం ప్రాజెక్టురామప్ప ప్రాజెక్టులక్నవరం ప్రాజెక్టుమల్లూరువాగు ప్రాజెక్టు
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ప్రాణహిత పరవళ్లుకాళేశ్వరం: మహారాష్ట్రలో కురుస్తున్న వర్షాలతో గడ్చిరోలి జిల్లా మీదుగా ప్రాణహిత నది వరద కాళేశ్వరం వద్ద త్రివేణి సంగమంలోని గోదావరి నదితో కలిసి పరవళ్లు తొక్కుతోంది. శనివారం ఉదయం నుంచి వరద ప్రవాహం వీఐపీ ఘాటు వద్ద పుష్కరఘాట్లను తాకుతూ 6.790 మీటర్ల ఎత్తులో ప్రవాహం దిగువకు ప్రవహిస్తోంది. దీంతో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులోని మేడిగడ్డ బరాజ్కు ఇన్ఫ్లో 1,22,660 క్యూసెక్కుల ప్రవాహం తరలిరాగా, మొత్తం 85 గేట్లు ఎత్తి దిగువకు అదే స్థాయిలో ఔట్ఫ్లోను ఇంజనీర్లు తరలిస్తున్నారు. రేపు కాళేశ్వరంలో వరుణయాగం కాళేశ్వరం: రాష్ట్రంలో వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలని ఆకాంక్షిస్తూ శ్రీ కాళేశ్వర ముక్తీశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో ఈ నెల 27 (సోమవారం) ఉదయం 9 గంటల నుంచి శ్రీ ఆదిముక్తీశ్వర స్వామి ఆలయంలో వరుణ యాగం నిర్వహించనున్నట్లు దేవస్థానం చైర్మన్ అవధాని మోహన్ శర్మ, ఈఓ మహేశ్లు శనివారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారి ఆశీస్సులు పొందాలని కోరారు. కాళేశ్వరం దేవస్థానం టెండరు వాయిదా కాళేశ్వరం: మహదేవపూర్ మండలం కాళేశ్వరం దేవస్థానం టెండర్ వ్యవహారం పలుమార్లు వాయిదా పడుతూ వస్తోంది. శనివారం జరగాల్సిన టెండర్ బాంకుకు సంబంధించిన కారణాలతో మళ్లీ ఈనెల 27న (సోమవారం)కు వాయిదాపడినట్లు ఆర్అండ్బీ ఎస్ఈ రమేష్బాబు తెలిపారు. గోదావరి పుష్కరాల భద్రతపై సమీక్ష భూపాలపల్లి అర్బన్: గోదావరి పుష్కరాలు 2027 సందర్భంగా భక్తులకు సురక్షితమైన, సౌకర్యవంతమైన వాతావరణం కల్పించేందుకు చేపట్టాల్సిన భద్రతా ఏర్పాట్లపై డీజీపీ కార్యాలయం నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఏడీజీపీ (లా అండ్ ఆర్డర్) మహేష్ మురళీధర్ భగవత్ అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ వీసీలో జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయం నుంచి ఎస్పీ సిరిశెట్టి సంకీర్త్ పాల్గొన్నారు. పుష్కర ఘాట్ల వద్ద కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ల ఏర్పాటు, సీసీటీవీ నిఘా వ్యవస్థలు, డ్రోన్ సర్వైలెన్స్, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, అత్యవసర స్పందన బృందాల ఏర్పాట్లను ముందుగానే పూర్తి చేయాలని ఏడీజీపీ అధికారులను ఆదేశించారు. కాళేశ్వరంలో పుష్కరాల సందర్భంగా భారీగా తరలివచ్చే భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని సమగ్ర కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించి, అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలని సూచించారు. ఈ వీసీలో అదనపు ఎస్పీ నరేష్ కుమార్, ఎస్బీ ఇన్స్పెక్టర్ నరేష్, అధికారులు పాల్గొన్నారు. చట్టాలపై అవగాహన ఉండాలి భూపాలపల్లి అర్బన్: విద్యార్థులకు చట్టాలు, శిక్షలపై అవగాహన ఉంటే ర్యాగింగ్, పోక్సో వంటి నేరాలకు దూరంగా ఉంటారని జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి జీవన్ కుమార్ అన్నారు. జిల్లా న్యాయసేవాధికార సంస్థ ఆధ్వర్యంలో శనివారం జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో న్యాయ అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఆయన ముఖ్యఅతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. విద్యార్థులు క్రమశిక్షణతో విద్యాభ్యాసంపై దృష్టి సారించి ఉన్నత లక్ష్యాలను సాధించాలన్నారు. చట్టాలపై తప్పకుండా అవగాహన పెంపొందించుకోవాలని సూచించారు.
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నాణ్యమైన విద్యుత్ అందించడమే లక్ష్యంమల్హర్: వినియోగదారులకు నాణ్యమైన విద్యుత్ అందించడమే లక్ష్యమని విద్యుత్ శాఖ ఎస్ఈ రమేశ్ అన్నారు. శనివారం మండలంలోని పెద్దతూండ్ల సబ్స్టేషన్ నుంచి తాడిచర్ల పరిధిలో 5 కిలోమీటర్ల పొడవైన 33 కేవీ ఇంటర్ లింక్ లైన్ నిర్మాణాన్ని అధికారికంగా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ 33కేవీ లైన్ ఏర్పాటుతో రైతులు, వినియోగదారులకు నిరంతర విద్యుత్ అందుతుందన్నారు. తాడిచర్ల, పెద్దతూండ్ల, ఏఎమ్మార్ సబ్ స్టేషన్ల పరిధిలో సాంకేతిక సమస్యలు ఎదురైనా, ఈ నూతన ఇంటర్ లింక్ లైన్ ద్వారా ప్రత్యామ్నాయంగా విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరించవచ్చన్నారు. అత్యవసర సమయాల్లో విద్యుత్ కోతలు, అంతరాయం లేకుండా నిరంతరం అందించడానికి ఇది దోహదపడుతుందని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో కాటారం డీఈ నాగరాజు, సేఫ్టీ ఆఫీసర్ జగదీష్, కన్సట్రక్షన్ ఏడీ సందీప్, ఏఈ శ్రీనివాస్, లైన్మెన్ అశోక్, ఏఎల్ఎం రాజేందర్, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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ఆలయాల్లో తొలి ఏకాదశి పూజలుమీజిల్స్, రూబెల్లా వ్యాధుల నిర్మూలనే లక్ష్యంరాజుపేట వేణుగోపాలస్వామి ఆలయంలో దేవతాముర్తులను దర్శించుకుంటున్న భక్తులు హేమాచల క్షేత్రంలో లక్ష్మీనర్సింహస్వామిని దర్శించుకుంటున్న భక్తులుమంగపేట : జిల్లాలోని పలు ఆలయాల్లో ఆషాడ శుద్ధ తొలిఏకాదశిని పురస్కరించుకుని శనివారం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మంగపేట మండల కేంద్రంలోని శ్రీ ఉమాచంద్రశేఖరస్వామి, బోరునర్సాపురం, కమలాపురం, చెరుపల్లి, తిమ్మంపేటలోని రామాలయంతో పాటు రాజుపేట శ్రీ వేణుగోపాలస్వామి, కొండలింగేశ్వరస్వామి, మల్లూరు శ్రీ హేమాచల లక్ష్మీనర్సింహస్వామి ఆలయాల్లో భక్తుల సందడి నెలకొంది. ఉదయం నుంచే భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో ఆలయాలకు చేరుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయాల పూజారులు భక్తుల గోత్రనామాలతో ప్రత్యేక అర్చనలు జరిపించి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు. హిందూ సాంప్రదాయంలో తొలి ఏకాదశి రోజున శ్రీమహావిష్ణువును భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధిస్తే శుభఫలితాలు, ఐశ్వర్యం, ఆరోగ్యం సిద్ధిస్తాయని భక్తుల విశ్వాసం.వెంకటాపురం(ఎం): 2026 డిసెంబర్లోగా మీజిల్స్, రూబెల్లా వ్యాధులను పూర్తిగా నిర్మూలించాలనే లక్ష్యంతో రేపటి వరకు(సోమవారం) వరకు ప్రత్యేక వ్యాధి నిరోధక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు జిల్లా ఇమ్యూనైజేషన్ అధికారి డాక్టర్ నాగ అన్వేష్ తెలిపారు. మండల పరిధిలోని ఎల్లారెడ్డిపల్లి, తిమ్మాపూర్, గుర్రంపేట, పెద్దాపూర్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య ఉపకేంద్రాలను శనివారం వెంకటాపురం(ఎం) ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం వైద్యాధికారి డాక్టర్ చీర్ల శ్రీకాంత్తో కలిసి సందర్శించినట్లు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఆయా ఉపకేంద్రాలలో అమలవుతున్న జాతీయ వ్యాధి నిరోధక టీకాల కార్యక్రమానికి సంబంధించిన రికార్డులను పరిశీలించారు. అనంతరం నాగ అన్వేష్ మాట్లాడుతూ సిబ్బంది సమయపాలన పాటిస్తూ వర్షాకాలంలో సీజనల్ వ్యాధులు రాకుండా ముందస్తు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకోవాలన్నారు. మలేరియా, డెంగీ వంటి సీజనల్ వ్యాధుల నివారణకు వారానికి రెండు రోజుల పాటు ఆశ కార్యకర్తలతో కలిసి తప్పనిసరిగా డ్రై డే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలని ఆదేశించారు. ప్రతీ గ్రామంలో ఆశ కార్యకర్తలు ఇంటింటా ఫీవర్ సర్వే నిర్వహించి, సంబంధిత నివేదికలను సకాలంలో ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి సమర్పించాలని సూచించారు. వైద్య శిబిరాలు నిర్వహించనున్న గ్రామాల్లో గ్రామపంచాయతీ సిబ్బంది సహకారంతో ముందుగానే ప్రజలకు సమాచారం అందించి, అధిక సంఖ్యలో ప్రజలు శిబిరాలను వినియోగించుకునేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏఎన్ఎంలు నిరోషా, పూల్చంద్, కనకలక్ష్మి, ఆశ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. జిల్లా ఇమ్యూనైజేషన్ అధికారి నాగ అన్వేష్
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ప్రజలకు పారదర్శకంగా సేవలందించాలి● ఎస్పీ సుధీర్ రాంనాథ్ కేకన్ ఎస్ఎస్తాడ్వాయి: ప్రజలకు ఎల్లవేళలా అందుబాటులో ఉంటూ పోలీసులు పారదర్శకంగా సేవలు అందించాలని ఎస్పీ సుధీర్ రాంనాథ్ కేకన్ సూచించారు. వార్షిక తనిఖీల్లో భాగంగా శనివారం తాడ్వాయి పోలీస్ స్టేషన్ను ఆయన సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా స్టేషన్ పనితీరు, కేసుల దర్యాప్తు, రికార్డుల నిర్వహణపై సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ మాట్లాడుతూ పోలీస్ స్టేషన్కు వచ్చే ఫిర్యాదుదారులతో మర్యాదపూర్వకంగా వ్యవహరించాలన్నారు. అందిన ప్రతీ ఫిర్యాదును వెంటనే ఆన్లైన్లో నమోదు చేయాలని ఆదేశించారు. నమోదైన కేసుల దర్యాప్తు పురోగతిని ఎప్పటికప్పుడు ఆన్లైన్లో నమోదు చేయాలని సూచించారు. పెండింగ్ కేసులను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. రికార్డులను ఎప్పటికప్పుడు నవీకరిస్తూ, విధి నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యానికి తావివ్వొద్దని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ప్రజల సమస్యలను వేగంగా పరిష్కరించాలని సూచించారు. ఈ తనిఖీల్లో ములుగు డీఎస్పీ రవీందర్, పస్రా సీఐ దయాకర్, ఎస్సై జగదీశ్ పాల్గొన్నారు.
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ప్రాజెక్టులు వెలవెల..మంగపేట: ఖరీఫ్ సీజన్ ప్రారంభమై రెండు నెలలు పూర్తి కావస్తున్నప్పటికీ ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. దీంతో జిల్లాలోని ప్రధాన ప్రాజెక్టుల్లోకి నీరు రాకపోవడంతో వెలవెల బోతున్నాయి. వర్షాలు ముఖం చాటేయడంతో ప్రతిఏటా జులై మొదటి వారంలోనే జలకళతో ఉట్టిపడే ప్రధాన జలాశయాలు నేడు బోసిపోయి కనిపిస్తున్నాయి. రైతుల్లో ఆందోళన మంగపేటలోని మల్లూరువాగు మధ్యతరహా ప్రాజెక్టు, వెంకటాపురం(కె) మండల పరిధిలోని పాలెంవాగు ప్రాజెక్టు, గోవిందరావుపేటలోని లక్నవరం, వెంకటాపురం(ఎం) మండల పరిధిలో రామప్ప వంటి జలాశయాలు ఉన్నాయి. వీటి పరిధిలో 31,599 ఎకరాల ఆయకట్టు అధికారికంగా ఉంది. వర్షాలు కురవకపోవడంతో వరద నీరు వచ్చి చేరకపోవడంతో ఆయకట్టు రైతుల్లో ఆందోళన నెలకొంది. నార్లు పోసి నాట్లు వేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్న రైతులు ఏం చేయాలో తోచని పరిస్థితుల్లో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు. ఆరుతడి పంటలు సాగుచేయాలి రామప్ప సరస్సు నీటి సామర్థ్యం 35 అడుగులకు ప్రస్తుతం 26 అడుగుల మేర నీటిమట్టం రుంది. సరస్సు ఆయకట్టు 5,180 ఎకరాలు కాగా అనధికారికంగా మరో 5వేల ఎకరాల వరకు సాగు చేసే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం దేవాదుల పైపులైన్ ద్వారా సరస్సులోకి గోదావరి జలాలు వస్తున్నాయి. అయినప్పటికీ ఎల్నినో ప్రభావంతో సాగునీరు విడుదల చేయని పరిస్థితి నెలకొంది. మిగితా జలాశయాల ఆయకట్టు రైతులు సైతం ఆరుతడి పంటలు సాగు వేసుకోవాలని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఎల్నినో ప్రభావంతో కురవని వానలు బోసిపోతున్న ప్రధాన జలాశయాలు ఆరుతడి పంటలు సాగు చేసుకోవాలని అధికారుల సూచన
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న్యాయవాదులకు సామాజిక బాధ్యత ఉండాలివరంగల్ లీగల్: న్యాయవాదులు సామాజిక బాధ్యత కలిగి ఉండాలని హైకోర్టు జడ్జి, వరంగల్, హనుమకొండ జిల్లాల పరిపాలన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బి.విజయ సేనారెడ్డి అన్నారు. శనివారం కోర్టు ప్రాంగణంలో హనుమకొండ జిల్లా కోర్టుకు నూతనంగా కేటాయించబడిన మూడో అదనపు జిల్లా కోర్టు, ఐదు, ఆరు మున్సిఫ్ మెజిస్ట్రేట్ కోర్టులను, ఆలాగే పునర్నిర్మించిన వరంగల్ జిల్లా న్యాయసేవాధికార సంస్థ భవనాన్ని జస్టిస్ విజయ సేనారెడ్డి ప్రారంభించారు. అంతకు ముందు వరంగల్ జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి వీ.బి. నిర్మాల గీతాంబ హనుమకొండ జిల్లా ప్రధానన్యాయమూర్తి యం.ఆర్. సునీత నేతృత్వంలో వేద పండితులు జస్టిస్ విజయసేనారెడ్డికి పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం పలికారు. వృత్తిలో తీర్చిదిద్దాలి.. ఉభయ జిల్లా బార్ అసోసియేషన్ల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన సభలో జస్టిస్ విజయసేనారెడ్డి మాట్లాడుతూ.. న్యాయవాదుల పక్షాన చేసిన విజ్ఞప్తులను సానుకూల దృష్టితో పరిష్కరిస్తానని హమీ ఇచ్చారు. సీనియర్ న్యాయవాదులు.. యువ న్యాయవాదులను వృత్తిలో తీర్చిదిద్దాలన్నారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తులు నిర్మల గీతాంబ, సునీత, ఉభయ బార్ అసోసియేషన్ల అధ్యక్షులు చొల్లేటి రామకృష్ణ, చకిలం ఉపేందర్, బార్ కౌన్సిల్ సభ్యులు ఎం.సహోదర్రెడ్డి, న్యాయమూర్తులు, న్యాయవ్యాదుల సంఘ ప్రతినిధులు నాగేంద్రచారి, నరేందర్, సాంబశివరాజు, రఘుపతి, లలితకుమారి, వనజ ఉన్నారు. హైకోర్టు జడ్జి జస్టిస్ బి.విజయసేనారెడ్డి కోర్టు భవనం ప్రారంభం
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ప్రారంభమెప్పుడో?రామప్పకు యునెస్కో గుర్తింపు రావడంతో రామప్ప దేవాలయానికి వచ్చే దేశ, విదేశీ పర్యాటకులకు వసతులు కల్పించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రసాద్ ప్రాజెక్టు కింద రూ.61.99 కోట్ల నిధులను కేటాయించింది. మొదటి విడతగా రూ.42.14 కోట్ల నిధులను మంజూరు చేసి సుమారు 10 ఎకరాల్లో ఇంటర్ప్రిటేషన్ సెంటర్ను నిర్మించారు. ఇందులో పర్యాటకుల సమాచార కేంద్రం, విశ్రాంతి గది, సమావేశపు గది, జ్ఞానకేంద్రం, ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం, చారిత్రక సాంస్రృతిక కేంద్రం, చిత్రకళామందిర్ (4డీ మూవీ హాల్), టాయిలెట్ బ్లాక్, మెడికల్ రూం, ఫుడ్ కోర్టు, స్టాల్స్, ఫౌంటేన్, చి ల్డ్రన్స్ పార్క్ నిర్మించడంతో పాటు విహార ప్రదేశంగా ఇంటర్ ప్రిటేషన్ సెంటర్ను తీ ర్చిదిద్దారు. పనులు పూర్తయినా ఇప్పటివరకు కాంట్రాక్టర్కు బిల్లు రాలేదనె నెపంతో ఇంటర్ ప్రిటేషన్ సెంటర్ను ప్రారంభించడం లేదనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
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ఆరుతడి పంటలు వేసుకోవాలివెంకటాపురం(ఎం): ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాలు కురిసే అవకాశం లేదని, రైతులు వరికి బదులు ఆరుతడి పంటలు వేసుకోవాలని తెలంగాణ రైతు విజ్ఞాన కేంద్రం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ విశ్వతేజ పేర్కొన్నారు. శుక్రవారం మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో పంట పొలాలను శాస్త్రవేత్తల బృందం పరిశీలించింది. వరి నార్లు పోసుకొని నాటు వేయని రైతులు ఆరుతడి పంటలపై దృష్టి సారించాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో శాస్త్రవేత్తల బృందం వెంకన్న, ఓంప్రకాష్, ప్రశాంత్కుమార్, ఏఓ శైలజ, ఏఈఓ గోపాల్రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఆహార అలవాట్లతోనే ఆరోగ్య సమస్యలు ములుగు రూరల్: ప్రస్తుత సమాజంలో మానవుల ఆహార అలవాట్లతోనే ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయని ఎమ్మెన్నార్ కళాశాల ప్రొఫెసర్ సరేంద్రనెహ్రూ అన్నారు. శుక్రవారం జిల్లాకేంద్రంలో జిల్లా వైద్యారోగ్యశాఖ కార్యాలయంలో జరిగిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. మానవ జీవన శైలిలో మధుమేహం, హైపర్ టెన్షన్, కేన్సర్, గుండె జబ్బులు, మూత్ర పిండాలు పాడైపోవడం జరుగుతుందన్నారు. గిరిజన ప్రాంతాల్లో వ్యాప్తి చెందుతున్న వ్యాధులను పరిశీలించాలన్నారు. వ్యాధులపై పరిశోధనలు నిర్వహించి అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని సూచించారు. ప్రజలు శారీరక శ్రమ తప్పనిసరిగా అలవాటు చేసుకోవాలని సూచించారు. రోగ నిరోధక శక్తిని పెంపొందిచుకొని వ్యాధుల బారిన పడకుండా ఉండాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా వైద్యశాఖ అధికారి గోపాల్రావు, సతీష్, సుధీర్, శ్రీకాంత్, గౌతమ్, తదితరులు పాల్గొన్నారు. రామప్ప సందర్శన వెంకటాపురం(ఎం): మండలంలోని చారిత్రాత్మక రామప్ప దేవాలయాన్ని నేషనల్ హ్యుమన్ రైట్స్ కమిషన్ మెంబర్, రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ అధికారి హేమంత్కుమార్ సందర్శించారు. రామప్ప రామలింగేశ్వరస్వామిని ఆయన దర్శించుకోగా ఆలయ పూజారులు తీర్థ ప్రసాదాలు అందించి ఆశీర్వచనం చేశారు. ఆలయ విశిష్టత గురించి గైడ్ విజయ్కుమార్ వివరించగా రామప్ప శిల్పకళాసంపద బాగుందని కొనియాడారు. ఆయన వెంట రెవెన్యూ, టూరిజం శాఖ అధికారులు ఉన్నారు. మొబైల్ డీటీఆర్ ట్రాలీ ప్రారంభం భూపాలపల్లి రూరల్: భూపాలపల్లి సర్కిల్ పరిధిలో విద్యుత్ సరఫరాను మరింత మెరుగుపరచడంలో భాగంగా నూతనంగా మొబైల్ డీటీఆర్ (డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్) ట్రాలీని భూపాలపల్లి డివిజన్ కార్యాలయంలో శుక్రవారం ఆ శాఖ జిల్లా ఎస్ఈ రమేశ్ అధికారికంగా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్ఈ మాట్లాడుతూ.. విద్యుత్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు అకస్మాత్తుగా కాలిపోయినప్పుడు లేదా ఏదైనా సాంకేతిక లోపం తలెత్తినప్పుడు, ప్రత్యామ్నాయ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏర్పాటుచేసే వరకు వినియోగదారులకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఈ మొబైల్ డీటీఆర్ ట్రాలీద్వారా తక్షణమే విద్యు త్ సరఫరాను పునరుద్ధరించవచ్చని తెలిపారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో విద్యుత్ అంతరాయం సమయాన్ని గణనీయంగా తగ్గించి, ప్రజలకు నాణ్యమైన సేవలు అందించడానికి ఈట్రాలీ ఉపయోగపడుతుందని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో భూపాలపల్లి డివిజన్ కార్యాలయం అధికారులు పాల్గొన్నారు. కాళేశ్వరం వద్ద పెరిగిన గోదావరి కాళేశ్వరం: మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చే ప్రాణహిత నది వరద కాళేశ్వరం వద్ద గోదావరిలో కలిసి ప్రవాహం పెరుగుతోంది. శుక్రవారం కాళేశ్వరం త్రివేణి సంగమం వద్ద 5.750 మీటర్ల ఎత్తులో పుష్కర ఘాటును తాకుతూ నీటిమట్టం ప్రవహిస్తోంది. దిగువన మేడిగడ్డ బరాజ్కు వరద నీరు చేరడంతో అక్కడ 22,290 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో వరద ప్రవాహం రావడంతో మొత్తం 85 గేట్లు ఎత్తడంతో దిగువకు అదే స్థాయిలో అవుట్ఫ్లో తరలిపోతున్నట్లు ఇంజనీర్లు పేర్కొంటున్నారు.
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‘సేంద్రియం’ వైపు అడుగులుములుగు రూరల్: రసాయన ఎరువుల వినియోగాన్ని తగ్గించి సేంద్రియ వ్యవసాయాన్ని పోత్సహించాలనే ఉద్ధేశ్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్ఎంఎన్ఎఫ్ (నేషనల్ మిషన్ అన్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్) అనే పథకాన్ని అమలు చేస్తుంది. రసాయన ఎరువుల వినియోగంతో పంట పొలాలు నిర్జీవంగా మారుతున్నాయనే కారణంగా ప్రకృతి, మానవాళికి కలిగే నష్టాలను వివరిస్తూ రైతులను సేంద్రియ సాగు వైపు దృష్టి మళ్లించేందుకు శ్రీకారం చుట్టింది. రైతులు పంటల సాగులో అధికంగా రసాయన ఎరువుల వాడకంతో భూసారం రోజురోజుకూ దెబ్బతింటుంది. రసాయనాలతో సాగు చేసిన పంటలను తినడం మూలంగా ప్రజలు రోగాల బారిన పడుతున్నారు. జిల్లాలోని మండలాల వారీగా గ్రామాలను ఎంపిక చేసుకొని ఒక్కో రైతు ఎకరం భూమిలో (జిల్లాలో 125 మంది) సేంద్రియ సాగు చేసేలా సిద్ధం చేస్తున్నారు. జిల్లాలో 17 క్లస్టర్లు ఎంపిక జిల్లాలోని పది మండలాల్లో కలిపి మొత్తం 17 క్లస్టర్లను ఎంపిక చేశారు. ఎంపికై న గ్రామంలో ఎస్టీ, ఎస్సీ, బీసీ సామాజిక వర్గాల నుంచి 125 మంది రైతులను ఎంపిక చేసుకొని ఒక్కో రైతు ఎకరం భూమిలో సేంద్రియ సాగు చేపట్టనున్నారు. ఎంపికై న రైతుల భూములకు భూసార పరీక్షలు నిర్వహించి ఏ రకం పంటలు సాగు చేయాలనే విషయం తెలియజేస్తారు. సాగు చేసిన పంటలకు మొదటి విడతలో పంటకు సరిపడా వేప పిండి, వేప నూనె ఉచితంగా అందిస్తారు. సేంద్రియ విధానంలో పండించి పంటలకు మార్కెట్లో ఉండే డిమాండ్ను వివరించి రైతులను చైతన్య పరుస్తారు. జిల్లాలో సేంద్రియ సాగుపై అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించి రైతులను ప్రోత్సహించేందుకు వెలుగు రేఖ రూరల్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు. భూసార పరీక్షల ఆధారంగా సాగు సేంద్రియ సాగు కోసం ఎంపిక చేసిన గ్రామాల్లో రైతుల పొలాల నుంచి మండల వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారులు మట్టి నమూనాలను సేకరించారు. దీంతో పాటు సేంద్రియ సాగు పంటలకు ఉన్న డిమాండ్ను రైతులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. రెండు నెలల క్రితం గ్రామాల ఎంపిక కావడంతో భూసార పరీక్షలకు మట్టి సేకరణ పూర్తి చేసి ల్యా బ్కు పంపించారు. దేశం మొత్తం సేంద్రియ సాగు ఒకేసారి అమలు చేయడం సాధ్యం కాదని భావించి గ్రామాల్లో రైతులను ఎంపిక చేసుకొని సేంద్రియ సాగు వైపు ప్రోత్సహిస్తున్నారు. రసాయన ఎరువుల వాడకం, కలుషిత ఆహార నియంత్ర ణే లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తుంది. రసాయన ఎరువుల నియంత్రణే లక్ష్యం జిల్లాలో 17 క్లస్టర్లు, ఒక్కో క్లస్టర్లో 125 ఎకరాలు భూసార పరీక్షల నమూనా సేకరణ పూర్తి ‘వెలుగు రేఖ’ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో రైతులకు అవగాహన మొదటి విడత పంటలకు వేప పిండి, వేప నూనె ఉచితంమండలం గ్రామాలుములుగు జగ్గన్నపేట, అంకన్నగూడెం, కన్నాయిగూడెంమల్లంపల్లి రాంచంద్రాపురంవెంకటాపురం(ఎం) తిమ్మాపురం, పాలంపేటగోవిందరావుపేట ముత్తాపూర్, రంగాపురంతాడ్వాయి పంబాపూర్, నార్లాపూర్ఏటూరునాగారం ఏటూరునాగారంమంగపేట నిమ్మగూడెం, నర్సాయిగూడెం, కొత్తూరుమొట్లగూడెంకన్నాయిగూడెం సర్వాయి వెంకటాపురం(కె) రాచపల్లి వాజేడు అరుణాచలపురంజిల్లాలో సేంద్రియ సాగుకు ఎంపికై న గ్రామాలుప్రకృతి సాగుకు డిమాండ్ ఎక్కువ రైతులు ప్రకృతి సాగు చేస్తూ పండించిన పంటలకు మార్కెట్లో అధిక డిమాండ్ ఉంటుంది. రసాయన ఎరువుల వాడకాన్ని నియంత్రించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం జాతీయ ప్రకృతి వ్యవసాయ పథకం ప్రవేశపెట్టింది. ఎంపికై న గ్రామాల్లో రైతుల భూముల నుంచి మట్టి నమూనాలను సేకరించాం. భూ స్వభావాన్ని బట్టి పంటల సాగును చేపట్టే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటాం. రానున్న రోజుల్లో సేంద్రియ సాగు పంటల వినియోగం పెరుగుతుంది. – సురేష్కుమార్, జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి
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ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగును ప్రోత్సహించాలిములుగు రూరల్: రైతులు పంటల సాగులో ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగుకు ప్రోత్సహించాలని రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జాజు తెలిపారు. శుక్రవారం హైదరాబాద్ పంచాయతీ రాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ ప్రధాన కార్యదర్శి కిషోర్, సెర్ప్ సీఈఓ దివ్య, వ్యవసాయశాఖ కార్యదర్శి సురేంద్రమోహన్తో కలిసి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించగా కలెక్టర్ భోర్ఖడే హేమంత్ సహదేవరావు, సంబందిత శాఖ అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఈ నెల 27 నుంచి 29వ తేదీ వరకు రైతు వేదికల్లో ప్రత్యామ్నాయ పంటల విత్తన మేళా నిర్వహించాలన్నారు. నీటి లభ్యతను దృష్టిలో ఉంచుకొని రైతులు సాగు చేయాల్సిన పంటలపై అవగాహన కల్పించాలన్నారు. గతేడాదిలో రాష్ట్రంలో 52 లక్షల ఎకరాల్లో వరి సాగు జరిగిందని, ఈ ఏడాది కేవలం 14 లక్షల ఎకరాల్లో మాత్రమే వరి సాగు చేపట్టినట్లు తెలిపారు. ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాలు సమృద్ధిగా లేకపోవడంతో రైతాంగం నష్టపోకుండా ఉండేందుకు అపరాల సాగు మేలన్నారు. ఈనెలాఖరులోగా యూనిఫాం.. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోని విద్యార్థులందరికీ ఈనెల 30వ తేదీ వరకు రెండు జతల యూనిపాం అందించే దిశగా చర్యలు తీసుకోవాలని రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జాజు తెలిపారు. యునిఫాం నాణ్యత విషయంలో రాజీ పడకుండా విద్యార్థులకు అందించాలని ఆదేశించారు. అనంతరం కలెక్టర్ జిల్లా అధికారులతో కాన్ఫరెన్స్లో మాట్లాడారు. వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా రైతులు పంటలు సాగు చేసుకునే విధంగా వ్యవసాయశాఖ అధికారులు చూడాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్లు మహేందర్జీ, సంపత్రావు, జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి సిద్ధార్థ్రెడ్డి, జిల్లా సహకార అధికారి రామ్మోహన్, వ్యవసాయ అధికారి సురేష్కుమార్, డీపీఓ వెంకయ్య, వివిధ శాఖ జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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మతోన్మాద విధానాలను తిప్పికొట్టాలిగోవిందరావుపేట: కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న కార్పొరేట్, మతోన్మాద విధానాలను ప్రజలు ఐక్యంగా తిప్పికొట్టాలని వీరపనేని రామదాసు, వెంకటసుబ్బమ్మ దంపతుల స్ఫూర్తితో క మ్యూనిస్టు కార్యకర్తలు ప్రజా ఉద్యమాలను బలోపేతం చేయాలని సీపీఎం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి.శ్రీనివాసరావు పిలుపునిచ్చారు. మండలకేంద్రంలోని కమ్మ ఫంక్షన్ హాల్లో శుక్రవారం నిర్వహించిన వీపనేని రామదాసు వెంకటసుబ్బమ్మ దంపతుల 6వ వర్థంతి సభకు ఆయన ముఖ్యఅతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా యుద్దాలు, ఆర్థిక సంక్షోభం, ధరల పెరుగుదల ప్రభావం సామాన్య ప్రజలపై తీవ్రంగా పడుతుందన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలతో విద్య, వైద్యం, ఉపాధి రంగాలు దెబ్బతింటున్నాయని విమర్శించారు. దేశంలో యువత ఉపాధి, నాణ్యమైన విద్య, ప్రజాస్వామ్య హక్కుల కోసం చైతన్యంతో ఉద్యమించడం శుభపరిణామమన్నారు. ఓటరు జాబితా సమగ్ర సవరణ పేరుతో గిరిజనులు, దళితులు, మైనార్టీలు, పేదల ఓట్లను తొలగించే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని ఆరోపించారు. అంతకుముందు పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు గుండు సత్యనారాయణ పార్టీ జెండాను ఆవిష్కరించగా, రామదాసు వెంకటసుబ్బమ్మ దంపతుల విగ్రహాలకు నాయకులు, కుటుంబ సభ్యులు పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం గ్రామంలో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో సీపీఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యుడు బండారు రవికుమార్, రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యుడు సూడి కృష్ణారెడ్డి, జిల్లా కార్యదర్శి బిరెడ్డి సాంబశివ, జిల్లా కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు రత్నం రాజేందర్, పొదిళ్ల చిట్టిబాబు, రఘుపతి, వాసు, దావుద్, మండల కార్యదర్శి మల్లారెడ్డి, నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. రామదాసు స్ఫూర్తితో ఉద్యమాలను బలోపేతం చేయాలి సీపీఎం ఏపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి శ్రీనివాసరావు
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‘నీట్’ బాధ్యులు రాజీనామా చేయాలిఎస్ఎస్తాడ్వాయి: నీట్ పేపర్ లీకేజీ, విద్యార్థులపై లాఠీచార్జీ ఘటనలకు పూర్తి బాధ్యత వహిస్తూ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా, కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలని జిల్లా వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ చైర్పర్సన్ రేగ కల్యాణి డిమాండ్ చేశారు. విద్యార్థులకు అండగా నిలిచిన ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ, కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గేలను అరెస్టు చేయడాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు మంకిడి నరసింహస్వామి ఆధ్వర్యంలో మండలకేంద్రంలో జాతీయ రహదారిపై పార్టీ నాయకులు నిరసన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ నీట్ పేపర్ లీకేజీల కారణంగా కోట్లాది మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్ ప్రశ్నార్థకంగా మారిందన్నారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్ను కాపాడాల్సిన ప్రభుత్వం వారి ఆశయాలతో చెలగాటమాడడం బాధాకరమన్నారు. నీట్ పేపర్ లీకేజీతో మనస్తాపానికి గురై ఆత్మహత్య చేసుకున్న విద్యార్థుల కుటుంబాలకు తక్షణమే పరిహారం చెల్లించాలని, ఘటనకు బాధ్యులైన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పీఏసీఎస్ మాజీ చైర్మన్ పులి సంపత్, మండల వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ముద్ర కోల తిరుపతి, సర్పంచుల ఫోరం మండల అధ్యక్షుడు గడ్డం నాగభూషణం, సర్పంచులు రవీందర్, సావిత్రి, మంకిడి శ్రీలత, యాప కళ, వట్టం తిరుపతి , పీరీల భా రతి, కృష్ణ, వెంకటేశ్వర్లు, నాయకులు పాల్గొన్నారు.
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పునాదుల్లోనే కామేశ్వరాలయ పనులురామప్ప ఆలయ ఆవరణలోని కామేశ్వరాలయాన్ని పునర్నిర్మాణం పేరుతో 2011లో పురావస్తుశాఖ అధికారులు తొలగించారు. తొలగించిన శిల్పాలను రామప్ప గార్డెన్లో పెట్టడంతో శిల్పాలు ఎండకు ఎండుతూ.. వానకు తడుస్తూ శిల్పకళా సౌందర్యాన్ని కోల్పోతున్నాయి. 2022 డిసెంబర్లోగా కామేశ్వరాలయాన్ని పునరుద్ధరించాలని హెరిటేజ్ కమిటీ షరతు విధించినప్పటికీ ఇప్పటివరకు ఆలయ నిర్మాణ పనులు పునాదులకే పరిమితమయ్యాయి. 2026 జూన్లోగా పూర్తి చేస్తామని కేంద్ర పురావస్తుశాఖ అధికారులు గడువు తీసుకొని 2025 మార్చి మాసంలో పనులు ప్రారంభించినప్పటికీ అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో ఇప్పటివరకు ముందుకు సాగలేదు.
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పోలీసులు అంకితభావంతో పనిచేయాలిములుగు రూరల్: పోలీసులు విధుల్లో అంకితభా వంతో పనిచేయాలని ఎస్పీ సుధీర్ రాంనాథ్ కేకన్ అన్నారు. ఈ మేరకు శుక్రవారం జిల్లాకేంద్రంలో స్పెషల్ పార్టీ సిబ్బందితో నిర్వహించిన దర్బార్ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు. విధుల్లో ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. మావోయిస్టు ప్రభావిత ప్రాంతం కర్రెగుట్టల్లో రహదారి పనుల్లో సేవలందించిన స్పెషల్ పార్టీ సిబ్బందిని అభినందించారు. మేడారం జాతర సమయంలో విధులు నిర్వహించిన సిబ్బందికి ప్రయాణ భత్యం అందించేందుకు కృషి చేస్తానన్నారు. కఠిన సేవా పతకంలో అర్హులైన సిబ్బంది పేర్లను పరిశీలించి ప్రతిపాదనలు పంపిస్తామన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో డీఎస్పీ రవీందర్, రిజర్వుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ తి రుపతి, సీఐ సురేష్, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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నత్తనడకన ఐలాండ్ పనులురామప్ప సరస్సులోని ఐలాండ్లో 5 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో కొనసాగుతున్న అభివృద్ధి పనులు నత్తనడకన కొనసాగుతున్నాయి. సాస్కి పథకం కింద మంజూరైన రూ.13 కోట్లతో ఐలాండ్లో భారీ శివుని విగ్రహం, రెస్టారెంట్, కెఫిటేరియా, చిల్డ్రన్స్ పార్కు, బటర్ఫ్లై గార్డెన్ నిర్మిస్తుండగా పనులు వేగవంతంగా కొనసాగడం లేదనే విమర్శలున్నాయి. గత సంవత్సరం నవంబర్ మాసంలో పనులు ప్రారంభించినప్పటికీ ఇప్పటివరకు పనుల పురోగతిలో ఎలాంటి అభివృద్ధి కనిపించడం లేదు. డిసెంబర్లోగా ఐలాండ్లో జరుగుతున్న పనులను పూర్తి చేసి అందుబాటులోకి తీసుకువస్తామని టూరిజం అధికారులు చెబుతున్నప్పటికి ఇప్పటివరకు 50 శాతం పనులు కూడా పూర్తికాలేదనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.ఐలాండ్లో నత్తనడకన కొనసాగుతున్న పనులు
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జ్ఞాన శక్తిని, కుల సుందరీ అలంకరణలో అమ్మవారుహన్మకొండ కల్చరల్: భద్రకాళి ఆలయంలో శాకంబరీ మహోత్సవాలు ఘనంగా కొనసాగుతున్నాయి. గురువారం ఉదయం 4 గంటలకు నిత్యాహ్నికం పూర్తి చేసి అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తులను ఇచ్ఛాశక్తిని కాళీక్రమాన్ని అనుసరించి దీప్తా, కులసుందరి (రూపం) క్రమంలో అమ్మవారికి పూజలు చేశారు. షోడశీ క్రమాన్ని అనుసరించి భద్రకాళి మాతను జ్ఞానశక్తి కుల సుందరీదేవీగా అలంకరించగా.. ఆలయ పూజారులు అమ్మవారికి శాస్త్రోక్తంగా పూజలు నిర్వహించారు. అమ్మవారు జ్ఞాన శక్తి కుల సుందరీ రూపంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. అమ్మవారిని దర్శించుకున్న భక్తులకు ఆలయ ఈఓ రాముల సునీత తీర్థప్రసాదాలు వితరణ చేశారు. ఆలయ ప్రధానార్చకుడు భద్రకాళి శేషు పాల్గొన్నారు. ఎఫ్ఎస్సీఎస్ సీఈఓకు ప్రశంసపత్రం మంగపేట : రైతులకు మెరుగైన సేవలను మంగపేట రైతు సేవా సహకార సంఘం(ఎఫ్ఎస్సీఎస్) సీఈఓ అల్లి గౌరమ్మ అందిస్తున్నారు. ఈ మేరకు ఆమె నాబార్డు జిల్లా అభివృద్ధి అధికారి చంద్రశేఖర్ నుంచి గురువారం ప్రశంస పత్రాన్ని అందుకున్నారు. నాబార్డు 45వ వ్యవస్థాపక దినోత్సవాన్ని గోవిందరావుపేట మండల కేంద్రంలోని రైతు వేదికలో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఎఫ్పీఓ ఏర్పాటుతో ఎఫ్ఎస్సీఎస్ అభివృద్ధిలో ముందుకు సాగుతున్న తీరును అధికారులు కొనియాడి గౌరమ్మను శాలువాతో సత్కరించి అభినందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ములుగు కో ఆపరేటీవ్ అసిస్టెంట్ రిజిస్ట్రార్ రవికిరణ్, కేంద్రీయ వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్త విశ్వతేజ తదితరులు పాల్గొన్నారు. వరంగల్ లీగల్: హైకోర్టు న్యాయమూర్తి, ఉభయ జిల్లాల పరిపాలన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బి.విజయసేనారెడ్డి ఈనెల 25న (శనివారం) హనుమకొండ జిల్లా కోర్టుకు రానున్నారు. హనుమకొండ జిల్లాకు నూతనంగా మంజూరైన అదనపు జిల్లా కోర్టు, రెండు జూనియర్ సివిల్ కోర్టులను ప్రారంభించనున్నారు. శనివారం ఉదయం 10 గంటలకు అయన జిల్లా కోర్టు ప్రాంగణంలోని 10 కోర్టుల భవనంలో ఈ ప్రారంభోత్సవాలు నిర్వహించనున్నారు. ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్తా కాళేశ్వరం: కాళేశ్వరం దేవస్థానంలో గతంలో పలు దుకాణాలకు టెండర్లు దక్కించుకున్న టెండర్దారుల సమస్యల పరిష్కారానికి దేవాదాయశాఖ ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్తానని చైర్మన్ అవధాని మోహన్శర్మ అన్నారు. ఇటీవల మంత్రి శ్రీధర్బాబును టెండర్దారులు కలిసి తమ సమస్యను వివరించిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో గురువారం ఈఓ మహేష్తో దేవస్థానం కార్యాలయంలో టెండర్దారులతో కలిసి సమావేశం నిర్వహించారు. జూన్ 17నుంచి ఆలయం మూసివేయడంతో టెండర్దారులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు, ఆర్థిక నష్టాలను చైర్మన్, ఈఓలకు విన్నపించారు. టెండర్దారులు మాట్లాడుతూ, ఆలయం మూసివేయడంతో వ్యాపారాలు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయని, ఇప్పటికే తీవ్ర ఆర్థిక నష్టాలు చవిచూస్తున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం ఏర్పాటు చేసిన బాలాలయం వద్ద సరైన వసతులు లేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని తెలిపారు. తమ పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని టెండర్ మొత్తాన్ని తగ్గించాలని చైర్మన్ను కోరారు. టెండర్దారులు వివరించిన సమస్యలను ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లి, వీలైనంత త్వరగా పరిష్కారానికి కృషి చేస్తామని ఆలయ చైర్మన్ హామీ ఇచ్చారు. సమావేశంలో ఆలయ కాళేశ్వరం సర్పంచ్ మోహన్రెడ్డి, ధర్మకర్తలు సత్యనారాయణ, సీతయ్య పాల్గొన్నారు.
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ఫ్లైఓవర్ ప్రారంభమెప్పుడు?కాజీపేట: కాజీపేట రైల్వే ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జి పనులు దశాబ్దాకాలంగా నత్తనడకన సాగుతున్నాయి. ఒక అడుగు ముందుకు రెండు అడుగులు వెనక్కి అన్నట్లుగా మారాయి. 2017లో అప్పటి సీఎం కేసీఆర్ చేతుల మీదుగా కాజీపేట రైల్వే ఫ్లై ఓవర్ బ్రిడ్జికి భూమి పూజ చేశారు. ఇప్పటికీ ఆ పనులు తుది దశకు చేరుకోలేదు. దీంతో వాహనదారులు నిత్యం ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. నాలుగున్నర దశాబ్దాల క్రితం అప్పటి ప్రజల అవసరాలకు తగినట్లుగా నిర్మించిన ఈబ్రిడ్జి ప్రస్తుతం నెర్రెలు బారింది. పెళ్లలు ఊడి పడుతున్నాయి. బ్రిడ్జి పనులు కొనసాగుతున్నట్లుగా కనిపించినప్పటికీ పురోగతి ఏమాత్రం కనిపించట్లేదని వాహనదారులు వాపోతున్నారు. సమన్వయ లోపం.. ఇటీవల స్థానిక ఎమ్మెల్యే నాయిని రాజేందర్రెడ్డి అధికారులతో కలిసి పనులు పరిశీలంచడంతో పాటు పురోగతిపై సమీక్షించినప్పటికీ పనుల్లో ఆశించిన పురోగతి కనిపించట్లేదు. నిధుల కొరత, పరిపాలనా జాప్యం, శాఖల మధ్య సమన్వయ లోపం వంటి కారణాలతో బ్రిడ్జి నిర్మాణ పనుల్లో ఆలస్యమవుతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. నిత్యం బ్రిడ్జిపై ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతోంది. రాకపోకలకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. ఇకనైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, రైల్వే శాఖ దృష్టి సారించి పనులు పూర్తి చేయాలని ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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రూ.కోట్లలో పసిడి లావాదేవీలు.. నాణ్యత తనిఖీలు శూన్యం● నిబంధనల అమలులో తూనికలు, కొలతల శాఖ నిర్లక్ష్యం ● బీఐఎస్ దాడులతో మరోసారి వెలుగులోకి వచ్చిన లోపాలు ● టెస్టింగ్ సెంటర్లపై నియంత్రణతో కొనుగోలుదారులకు భరోసాసాక్షి, వరంగల్: ఉమ్మడి వరంగల్లో రూ.కోట్లలో బంగారు ఆభరణాల క్రయవిక్రయాలు జరుగుతున్నాయి. నాణ్యతా ప్రమాణాల తనిఖీల్లో తూనికలు, కొలతల శాఖల నిర్లక్ష్యంపై విమర్శలొస్తున్నాయి. బంగారు ఆభరణాల అమ్మకాల్లో బిల్లుల పారదర్శకత, నాణ్యతా ప్రమాణాల తనిఖీలు, టెస్టింగ్ సెంటర్ల నియంత్రణ వంటి కీలక బాధ్యతలు ఈ శాఖకు ఉన్నా.. వాటి అమలులో చూసీచూడనట్లు వ్యవహరిస్తుండడంపై అందరికీ ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. ఇటీవల వరంగల్లో బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ (బీఐఎస్) అధికారులు నిర్వహించిన దాడుల్లో హాల్మార్క్ లేని రూ.10 కోట్ల విలువైన 7.875 కిలోల బంగారు ఆభరణాలు స్వాధీనం చేసుకోవడం కలకలం రేపింది. నాణ్యత తనిఖీలు, ప్రత్యేక డ్రైవ్లు, వినియోగదారుల అవగాహన సదస్సులు కనిపించకపోవడం గమనార్హం. తనిఖీలు లేవా? లీగల్ మెట్రాలజీ (జనరల్) రూల్స్–2011లోని రూల్ 9(4) ప్రకారం బంగారం విక్రయించే దుకాణాల్లో అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించాలి. విక్రయ రశీదులో బంగారం స్వచ్ఛత, క్యారెట్ వివరాలు, నికర బంగారం బరువు, రాళ్ల బరువు, ఇతర లోహాల వివరాలు తప్పనిసరిగా నమోదు చేయించే బాధ్యత అధికారులదే. అలాగే రూల్ 9(5) ప్రకారం అవసరమైతే బంగారం, వెండి ఆభరణాల నాణ్యతపై పరీక్షలు చేసి వినియోగదారుల ప్రయోజనాలను కాపాడాలి. 2011 నుంచి ఈ నిబంధనలు అమల్లో ఉన్నా.. జిల్లాలో ఇప్పటివరకు లీగల్ మెట్రాలజీ శాఖ నగల నాణ్యతపై తనిఖీలు, టెస్టింగ్ నిర్వహించిన దాఖలాలు లేవనే విమర్శలున్నాయి. నగరంలో 45 టెస్టింగ్ సెంటర్లు.. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో పదుల సంఖ్యలో ప్రైవేట్ గోల్డ్ టెస్టింగ్ సెంటర్లు పనిచేస్తున్నాయి. వరంగల్లో 30, హనుమకొండలో 15 టెస్టింగ్ సెంటర్లు వరకు ఉన్నాయి. ఈ కేంద్రాల్లో ఎక్స్రే ఫ్లోరోసెన్స్ (ఎక్స్ఆర్ఎఫ్) యంత్రాల ద్వారా బంగారం స్వచ్ఛతను పరీక్షించి నివేదికలు ఇస్తున్నారు. ఈ కేంద్రాలకు లీగల్ మెట్రాలజీ శాఖ లైసెన్సులు జారీ చేయ డం లేదనే ఆరోపణలున్నాయి. పరికరాల కచ్చితత్వాన్ని తనిఖీ చేయడం లేదని చెబుతున్నారు. ఇదిలా ఉండగా 2013 మే 26న వరంగల్లో అప్పటి ప్రాంతీయ డిప్యూటీ కంట్రోలర్ రామ్కుమార్ త్వరలో బంగారం స్వచ్ఛత కొలిచే యంత్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రకటించారు. 13 సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా స్వచ్ఛత పరీక్ష కేంద్రం ఏర్పాటు కాలేదు. అతిపెద్ద మార్కెట్ వరంగల్..వరంగల్, హనుమకొండ, కాజీపేటలో సుమారు 500 వరకు చిన్నాపెద్ద బంగారు ఆభరణాల దుకాణాలున్నాయి. సాధారణ రోజుల్లో మొత్తం వ్యాపారం రూ.ఐదు కోట్ల నుంచి రూ.10 కోట్లపైగా ఉంటుంది. శుభ ముహూర్తాలు, అక్షయ తృతీయ, ధనత్రయోదశి, పెళ్లిళ్ల సీజన్లో ఈ విక్రయాలు రెట్టింపవుతాయని వ్యాపార వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. వరంగల్, హనుమకొండతో పాటు మహబూబాబాద్, జనగామ, ములుగు, జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాల ప్రజలు కూడా బంగారం కొనుగోళ్ల కోసం ఇక్కడికే వస్తుంటారు. అందుకే వరంగల్ అతిపెద్ద మార్కెట్గా ఉంది. ఎక్స్ఆర్ఎఫ్ యంత్రాలకు కాలానుగుణ క్యాలిబ్రేషన్, ధ్రువీకరణ జ్యువెలరీ షాపులపై ప్రత్యేక తనిఖీ డ్రైవ్లు. బిల్లుల్లో నికర బంగారం, రాళ్ల బరువు, స్వచ్ఛత వివరాల పరిశీలన. వినియోగదారుల ఫిర్యాదులపై వేగవంతమైన పర్యవేక్షణ వ్యవస్థ జిల్లాస్థాయిలో గోల్డ్ ప్యూరిటీ టెస్టింగ్ ల్యాబ్ ఏర్పాటు. అన్ని గోల్డ్ టెస్టింగ్ సెంటర్ల నమోదు, లైసెన్సింగ్.
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మెరుగైన విద్యుత్ సరఫరా చేయాలిములుగు రూరల్: వినియోగదారులకు మెరుగైన అంతరాయం లేని విద్యుత్ను సరఫరా చేయాలని విద్యుత్శాఖ డైరెక్టర్ మధుసూదన్ అన్నారు. జిల్లా కేంద్రంలోని విద్యుత్శాఖ కార్యాలయంలో గురువారం ఆయన అధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ సాంకేతిక, వాణిజ్య నష్టాలు తగ్గించేలా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. పెండింగ్లో ఉన్న వ్యవసాయ కనెక్షన్లకు సంబంధించిన విద్యుత్ లైన్లను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలన్నారు. విద్యుత్ లోడ్కు అనుగుణంగా నూతన ఉప కేంద్రాల ఏర్పాటుకు 33కేవీ, 11 కేవీలైన్ల నిర్మాణానికి పనుల్లో వేగం పెంచాలని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో విద్యుత్శాఖ చీఫ్ ఇంజనీర్ రాజ్చౌహన్, సూపరింటెండెంట్ ఇంజనీర్ భిక్షపతి, డివిజనల్ ఇంజనీర్ రాజు, సదానందం, పురుషోత్తం, తదితరులు పాల్గొన్నారు. విద్యుత్శాఖ డైరెక్టర్ మధుసూదన్
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గిరిజనుల సంస్కృతిని కాపాడాలిఏటూరునాగారం/మంగపేట: గిరిజనుల సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలను కాపాడాలని, విద్యార్థులు స్టేజ్ ఫియర్ లేకుండా తయారు కావాలని కేంద్ర ఎన్హెచ్ఆర్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ స్పెషల్ మానిటరింగ్ అధికారి హేమంత్ కుమార్ అన్నారు. ఏటూరునాగారం మండల కేంద్రంలోని గిరిజన గురుకుల క్రీడా పాఠశాల, వైటీసీలోని ట్రైనింగ్, గిరిజన బాలికల గురుకుల కళాశాల, ఆస్పత్రులను ఆయన గురువారం అధికారులతో కలిసి సందర్శించారు. గురుకుల క్రీడా పాఠశాలలోని విద్యార్థులతో మాట్లాడారు. క్రమశిక్షణ, ఏకాగ్రతతో చదువుకోవాలని విద్యార్థులకు సూచించారు. వాటిని గుర్తుంచుకుని పరీక్షల్లో రాసి ఉత్తీర్ణత పొందితేనే వారి భవిష్యత్ బాగుంటుందని వివరించారు. విద్యార్థులకు అర్ధమయ్యే రీతిలో బోధించాలని ఉపాధ్యాయులకు సూచనలు చేశారు. క్రీడాకారులకు దెబ్బలు తగలకుండా క్రీడల్లో శిక్షణ ఇవ్వాలని పీఈటీలకు వివరించారు. అనంతరం యూత్ ట్రైనింగ్ సెంటర్లో బ్యూటిషన్, టైలరింగ్, స్కిల్స్పై శిక్షణ ఇస్తుండగా హేమంత్ కుమార్ పరిశీలించారు. అలాగే గిరిజన బాలికల కళాశాలలోని పరిసరాలను పరిశీలించారు. విద్యార్థినులు అన్ని రంగాల్లో ఎదగాలని సూచించారు. అనంతరం ఏటూరునాగారం సామాజిక ఆస్పత్రిని తనిఖీ చేసి రోగులకు అందుతున్న సేవలు, మందుల నిల్వలతో పాటు ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ సురేశ్ను అడిగి తెలుసుకున్నారు. రోగులను పరామర్శించి వైద్య సేవలపై ఆరా తీశారు. అలాగే మంగపేట మండలంలోని మల్లూరు శ్రీహేమచల లక్ష్మీనర్సింహస్వామిని దర్శించుకున్నారు. ఆలయంలో హేమంత్ కుమార్ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అక్కడ ఆలయ విశిష్టతను అర్చకులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆలయంలో అమ్మవారి దర్శనం అనంతరం చింతామణి జలపాతం ప్రత్యేకతలను ఆసక్తిగా తెలుసుకున్నారు. ఓడగూడెంలోని ఇసుక క్వారీని సందర్శించారు. ఆయన వెంట స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ ప్రతాప్, డీడీ జనార్దన్, జేడీఎం కొండల్రావు ఉన్నారు. కేంద్ర ఎన్హెచ్ఆర్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ స్పెషల్ మానిటరింగ్ అధికారి హేమంత్ కుమార్
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చెత్త డబ్బాలపై అవగాహనఏటూరునాగారం: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నూతనంగా పంపిణీ చేయనున్న చెత్త డబ్బాలపై అవగాహన కల్పించింది. చెత్తవేసే విధానంపై ఐటీడీఏ కార్యాలయ అధికారులు గురువారం బోర్డు ఏర్పాటు చేశారు. ఏ రంగు డబ్బాలో ఏ చెత్త వేయాలని అందులో క్షుణ్ణంగా వివరించారు. ఈ మేరకు గ్రామ పంచాయతీల్లో ఇక నుంచి నాలుగు చెత్త డబ్బాలను ఉచితంగా పంపిణీ చేయనున్నారు. జీపీ పరిధిలో నివాసం ఉంటున్న ప్రజలు వారి ఇళ్లలో ఉన్న వ్యర్థాలను వేర్వేరుగా చేసి చెత్తను డబ్బాల్లో వేయాలని క్లియర్గా పంచాయతీ అధికారులు, సిబ్బంది ప్రజలకు వివరించనున్నారు. దీనివల్ల తడి, పొడి చెత్త, ప్లాస్టిక్, ఇతర వ్యర్థాలను ఇంటి వద్దనే వేరు చేయడం వల్ల వాటిని వర్మీకంపోస్ట్, ఇతర ఉత్పత్తులకు వినియోగించే అవకాశాలున్నాయని వివరించారు.
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ఈకేవైసీ తప్పనిసరిగా చేసుకోవాలిమామునూరు ఎయిర్పోర్టు పనుల్లో కదలికములుగు రూరల్: రేషన్ కార్డుల లబ్ధిదారులు ఈకేవైసీ తప్పని సరిగా చేసుకోవాలని కలెక్టర్ భోర్ఖడే హేమంత్ సహదేవరావు అన్నారు. ఈ మేరకు కలెక్టరేట్లో గురువారం నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల మేరకు జాతీయ ఆహార భద్రత చట్టం, రాష్ట్ర ఆహార భద్రతకార్డుల కింద నమోదైన లబ్ధిదారులను సరిచూడటం తప్పనిసరి అన్నారు. కార్డులో పేరు నమోదైన ప్రతిఒక్కరూ బయోమెట్రిక్ ప్రామాణికంగా పూర్తి చేయాలన్నారు. ఈ కేవైసీకి సమీపంలోని చౌకధర దుకాణంలో ఎలాంటి రుసుము లేకుండా వేలిముద్రలు వేయాలని సూచించారు. ఈ నెల 31వ తేదీ వరకు పూర్తి చేయాలని లేనిపక్షంలో యూనిట్ తొలగించబడుతుందని వెల్లడించారు. రేషన్ సరఫరాలో పౌర సరఫరాల శాఖకు సహకరించాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో సంబంధిత శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు. ● రూ.203.49 కోట్ల పనులపై ఏఏ అధికారుల ప్రజంటేషన్ ● తొలుత మామునూరు ఎయిర్పోర్టు స్థల సందర్శన ● హనుమకొండలో ప్రీ–బిడ్ మీటింగ్సాక్షి, వరంగల్: మామునూరు విమానాశ్రయ నిర్మాణ పనులకు కీలక అడుగు పడింది. ఇప్పటికే రూ.203.49 కోట్లతో టెండర్ పిలిచిన ఎయిర్పోర్ట్ ఆథారిటీ అధికారులు గురువారం మామునూరు విమానాశ్రయ స్థలాన్ని క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి అనంతరం హనుమకొండలోని హరిత కాకతీయ హోటల్లో ప్రీ–బిడ్ సమావేశం నిర్వహించారు. ఇందులో ఆరుగురు బిడ్డర్లు పాల్గొన్నారు. విమానాశ్రయం నిర్మాణానికి సంబంధించిన సాంకేతిక అంశాలను ఏఏఐ అధికారులు పవర్పాయింట్ ప్రజంటేషన్ ద్వారా వివరించారు. ఒకేసారి 820మంది ప్రయాణికులకు సేవలందించే ఆధునిక టెర్మినల్ భవనం, రన్వే పునర్నిర్మాణం, గ్రౌండ్ సపోర్ట్ ఎక్విప్మెంట్ (జీఎస్ఈ) ఏరియా, మూడు ఆప్రాన్, లింక్ ట్యాక్సీవేలు, ఐసోలేషన్ బే, పెరీమీటర్ రోడ్డు, ఎమర్జెన్సీ యాక్సెస్ రోడ్డు తదితర పనుల రూపకల్పన, నాణ్యతా ప్రమాణాలు, అమలు విధానాన్ని వివరించినట్లు తెలిసింది. జూలై 29 నుంచి ఆగస్టు 12 వరకు బిడ్ దాఖలుకు అవకాశం ఉంటుందని, ఆగస్టు 18న బిడ్ ఓపెన్, సెప్టెంబర్ 7న ఫైనాన్షియల్ బిడ్ తెరుస్తారని వివరించారు. ఇప్పటికే ఖరారైన పెరీమీటర్ వాల్ టెండర్ ఇప్పటికే విమానాశ్రయ భద్రత దృష్ట్యా రూ.21 కోట్లతో పెరీమీటర్ వాల్ (ప్రహరీ గోడ) నిర్మాణానికి టెండర్ ఖరారైంది. అవసరమైన ప్రక్రియలు పూర్తికాగానే ఈ పనులు ప్రారంభం కానున్నాయి. భూమి రక్షణ, భద్రతా ప్రమాణాల పరిరక్షణలో ఈ పనులు కీలకంగా మారనున్నాయి. అలాగే రూ.270 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో మెయింటెనెన్స్ రిపేర్ అండ్ ఓవర్మాల్, ఫ్లయింగ్ ట్రైనింగ్ ఆర్గనైజేషన్, డ్రెయినేజీ వ్యవస్థ, విద్యుత్ మౌలిక సదుపాయాలు, యుటిలిటీ నెట్వర్క్లు, ఇతర అనుబంధ పనులకు అధికారులు మరో టెండర్ను త్వరలోనే పిలవనున్నారు. కలెక్టర్ భోర్ఖడే హేమంత్ సహదేవరావు
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పర్యవేక్షణ లేకపోతే నష్టమే..అధికారుల పర్యవేక్షణ లేకపోవడంతో బంగారు నగల కొనుగోలుదారుడికి రెండు విధాలా నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది. హాల్మార్క్ లేని లేదా నాణ్యతా ప్రమాణాలు లేని బంగారం కొనడం, టెస్టింగ్ సెంటర్ నివేదికల్లో వాస్తవానికి మించి నాణ్యత చూపించే అవకాశం ఉంటే, వినియోగదారుడు తప్పుడు ధ్రువీకరణ ఆధారంగా కొనుగోలు చేసే పరిస్థితి ఉంటుంది. లీగల్ మెట్రాలజీ విభాగానికి పర్యవేక్షణ అధికారులు ఉన్నా పట్టించుకోకపోవడంతోనే ఈ మోసాలు ఎక్కువవుతున్నాయి. ఇప్పటికై నా దృష్టి సారించాలి. – సాంబరాజు చక్రపాణి, వినియోగదారుల మండలి జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి ●
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సీజనల్ వ్యాధులపై అప్రమత్తం● డీఎంహెచ్ఓ గోపాల్రావు ములుగు రూరల్: సీజనల్ వ్యాధులపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తూ వైద్య ఆరోగ్యశాఖ సిబ్బంది అప్రమత్తంగా ఉండాలని జిల్లా వైద్యాధికారి గోపాల్రావు అన్నారు. జిల్లా కేంద్రంలో బుధవారం నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలని సూచించారు. వర్షాకాలంలో వచ్చే వ్యాధుల నియంత్రణకు ప్రణాళికలు తయారు చేసుకోవాలన్నారు. మలేరియా, డెంగీ, అతిసార, టైఫాయిడ్ వ్యాధుల పట్ల జిల్లా టీంలను ఏర్పాటు చేస్తున్నామని తెలిపారు. పీహెచ్సీల పరిధిలో టీంలను ఏర్పాటు చేసి గ్రామాలలో మలేరియా, డెంగీ వ్యాధుల పట్ల నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. జ్వర పీడితుల నుంచి రక్తపూతలు సేకరించి వ్యాధి నిర్ధారణ పరీక్షలు చేపట్టాలని సూచించారు. ఇంటి ఆవరణలో నీటి నిల్వలు లేకుండా చూసుకోవాలన్నారు. పంచాయతీ అధికారులు ఫాగింగ్ చేపట్టాలని సూచించారు. దోమల ద్వారా వ్యాధులు వ్యాప్తి చెందుతాయని వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కీటక జనిత నియంత్రణ అధికారి రవితేజ, ఏఎంఓ దుర్గారావు, మాస్ మీడియా అధికారి సంపత్ పాల్గొన్నారు.
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నాణ్యమైన విద్యుత్ అందిస్తున్నాంహన్మకొండ: ప్రజలకు నిరంతర, నాణ్యమైన విద్యుత్ అందిస్తున్నామని రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క అన్నారు. హనుమకొండ, వరంగల్ జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో టీజీ ఎన్పీడీసీఎల్ ఆధ్వర్యంలో రూ.56కోట్లతో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులకు రాష్ట్ర అటవీ, పర్యావరణ, దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ, ఎమ్మెల్యేలు నాయిని రాజేందర్ రెడ్డి, కేఆర్.నాగరాజుతో కలిసి ఆయన బుధవారం హనుమకొండ నక్కలగుట్టలోని టీజీ ఎన్పీడీసీడీసీఎల్ కార్పొరేట్ కార్యాలయంలో శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. అనంతరం జరిగిన సమీక్ష సమావేశంలో ఎన్పీడీసీఎల్ చైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కర్నాటి వరుణ్ రెడ్డి.. పవర్ పాయింట్ ప్రజంటేషన్ ద్వారా సంస్థ అమలు చేస్తున్న కార్యక్రమాలు, ఆధునిక సాంకేతిక వినియోగం, భద్రతా చర్యలు, తదితర అంశాలను వివరించారు. అనంతరం భట్టి విక్రమార్క మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రజల అవసరాలకు అనుగుణంగా విద్యుత్ రంగానికి ఎప్పటికప్పుడు అధునాతన సాంకేతికతను జోడించి నిరంతరాయంగా నాణ్యమైన విద్యుత్ అందిస్తున్నామన్నారు. ప్రజలు అధికారుల వద్దకు రావడం కాదు.. ప్రభుత్వమే ప్రజల వద్దకు వెళ్లాలనే ఆలోచనతో ‘ప్రజాబాట – పొలంబాట’ కార్యక్రమం చేపట్టామన్నారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా నేరుగా అధికారులు వినియోగదారుల ముంగిటికి వెళ్లి సమస్యలు తెలుసుకుని పరిష్కరిస్తున్నారన్నారు. అహర్నిశలు శ్రమిస్తున్న విద్యుత్ జీవితాల భద్రతకు ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యం ఇస్తోందని స్పష్టం చేశారు. ప్రమాదవశాత్తు ఏదైనా అవాంఛనీయ సంఘటన జరిగితే ఆ కుటుంబాలకు ఆర్థిక భరోసా కల్పించేందుకు రూ.కోటి నుంచి రూ.1.20 కోట్ల వరకు బీమా సౌకర్యాన్ని కల్పించామన్నారు. అదేవిధంగా లైన్మన్లకు అవసరమైన సేఫ్టీ కిట్లు, యూనిఫాం, ఆధునిక పరికరాలను అందజేశామన్నారు. ఎమ్మెల్యే నాయిని రాజేందర్ రెడ్డి, మంత్రి కొండా సురేఖ వినతి మేరకు 132/33 కేవీ సబ్స్టేషన్ మంజూరు చేస్తున్నామని, స్థలాన్ని కేటాయించాలని కలెక్టర్ను ఆదేశించారు. రాష్ట్ర అటవీ, పర్యావరణ, దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ మాట్లాడుతూ సోలార్తోపాటు, విండ్ పవర్ ఉత్పత్తిపై దృష్టి సారించాలని సూచించారు. సాంకేతికత వినియోగం వల్ల ఉద్యోగులకు రిస్క్ తగ్గడంతోపాటు సమయం, డబ్బు ఆదా అవుతున్నాయని, వినియోగదారులు, రైతులకు తక్షణ సేవలు అందుతున్నాయని తెలిపారు. సోలార్ ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు దేవాదాయశాఖ పరిధిలోని భూములు కేటాయించడానికి తమ శాఖ సిద్ధంగా ఉందన్నారు. దీనివల్ల ఆక్రమణలు అరికట్టడంతోపాటు దేవాలయాలకు ఆదాయం సమకూరుతుందని తెలిపారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్లు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, సమీకృత కలెక్టరేట్ భవనాలపై సోలార్ పలకలు ఏర్పాటు చేసి విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయాలన్నారు. కార్యక్రమం చివరలో రవాణాశాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ పాల్గొన్నారు. ఆయా కార్యక్రమాల్లో ఎమ్మెల్సీ బస్వరాజు సారయ్య, రాష్ట్ర ఫైనాన్స్ కమిషన్ చైర్మన్ సిరిసిల్ల రాజయ్య, హనుమకొండ, వరంగల్ కలెక్టర్లు చాహత్ బాజ్పాయ్, సత్యశారద, సీపీ శ్వేత, జిల్లా అటవీ శాఖాధికారి నిఖిత, ఎన్పీడీసీఎల్ డైరెక్టర్లు వి.మోహన్రావు, వి.తిరుపతి రెడ్డి, టి.మధుసూదన్, సి.ప్రభాకర్, అధికారులు పాల్గొన్నారు. ప్రజాబాట, పొలంబాట ద్వారా నేరుగా వినియోగదారుల ముంగిటికి ఉద్యోగుల సంక్షేమానికి ప్రాధాన్యం రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క టీజీ ఎన్పీడీసీఎల్ చేపట్టిన రూ.56 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు పాల్గొన్న మంత్రి కొండా సురేఖ, ఎమ్మెల్యేలు
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కొనసాగుతున్న డైవర్షన్ రోడ్డు పనులువాజేడు: మండల పరిధిలోని చీకుపల్లి, పెద్దగొళ్లగూడెం గ్రామాల మధ్యన ఇసుక వాగు వద్ద డైవర్షన్ రోడ్డు పనులు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. 163 జాతీయ రహదారిపై ఇసుక వాగు వద్ద రహదారి విస్తరణ పనుల్లో భాగంగా బ్రిడ్జిని నిర్మిస్తున్నారు. మంగళవారం రాత్రి వరకు తాత్కాలికంగా నడకదారిని ఏర్పాటు చేశారు. బుధవారం పెద్ద పెద్ద సిమెంట్ పైపులు తీసుకొచ్చి నీళ్లు పోయేలా ఏర్పాటు చేసి వాటి పైనుంచి రహదారి పనులు మొదలు పెట్టారు. భారీ వర్షాలకు సోమవారం ఎన్హెచ్ తెగిపోయిన విషయం తెలియక తెలంగాణ, ఛత్తీస్గఢ్, ఒడిశా, నాగాలాండ్ తదితర రాష్ట్రాలకు చెందిన లారీలు వివిధ రకాల సరుకులతో ఛత్తీస్గఢ్ వైపునకు వెళ్లేందుకు భారీగా తరలివచ్చాయి. దీంతో రహదారి సౌకర్యం లేకపోవడంతో కోతకు గురైన రోడ్డుకు ఇరు వైపులా కిలో మీటర్ వరకు వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. శ్రీరాంనగర్ మీదుగా వాహనాల రాక మండల పరిధిలోని శ్రీరాంనగర్ గ్రామం మీదుగా రెండు వాగులను దాటుతూ వాహనాలు వస్తున్నాయి. కోయ వీరాపురం, శ్రీరాంనగర్ గ్రామాల మధ్యన ముష్టి, రాళ్ల వాగు ఉన్నాయి. ఈ రెండు వాగుల వద్ద ప్రస్తుతం లోతు తక్కువగా ఉండడంతో వాహనాలు వచ్చి వెళ్తున్నాయి. 163 ఎన్హెచ్పై కిలోమీటర్ల మేర నిలిచిన వాహనాలు తాత్కాలికంగా నడకదారి ఏర్పాటు
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ఆరుతడి పంటలపై దృష్టి పెట్టాలిఏటూరునాగారం/కన్నాయిగూడెం: గిరిజన రైతులు ఆరుతడి పంటలపై దృష్టి పెట్టాలని, ఒకే రకమైన పంటలను పండించడం వల్ల నేల చౌడుబారుతుందని ఎన్హెచ్ఆర్సీ న్యూఢిల్లీ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ స్పెషల్ మానిటరింగ్ అధికారి హేమంత్ కుమార్ అన్నారు. జిల్లాలోని ఏటూరునాగారం మండల పరిధిలోని ముళ్లకట్టలోని ఇందిరమ్మ ఇళ్లు, శివాపురంలోని సబ్బుల పరిశ్రమ, కన్నాయిగూడెం మండలంలోని కంతనపల్లిలో గల పీఎం గిరివికాసం బోరు బావులను బుధవారం ఐటీడీఏ పీఓ లెనిన్ వత్సల్ టొప్పోతో కలిసి హేమంత్కుమార్ సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా కంతనపల్లిలోని రైతులతో ఆయన మాట్లాడుతూ ఒకేరకమైన పంటలను పండించకుండా వరి, మిర్చి, ఇతర దేశవాలి పంటలను పండించాలని సూచనలు చేశారు. మార్కెట్లో ఏ రకమైన పంటకు డిమాండ్ ఉందని తెలుసుకొని దానిని పండించాలన్నారు. కంతనపల్లిలో 18 బోరు బావులను రెవెన్యూ, అటవీ భూముల్లో సాగు చేసుకున్న రైతులకు అందజేసినట్లు పీఓ వెల్లడించారు. కంతనపల్లి అడవిలో ఉన్న కంటైనర్ గిరిజన పాఠశాలను సందర్శించి పిల్లలకు పాఠాలను బోధించారు. విద్యార్థులు చక్కగా చదువుకోవాలని సూచించారు. అక్కడి నుంచి ముళ్లకట్టకు చేరుకొని ఇందిరమ్మ ఇళ్లను పరిశీలించారు. మండలంలో ఎన్ని మంజూరు చేశారని ఎంపీడీఓ శ్రీనివాస్ను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం శివాపురంలోని సమ్మక్క సారలమ్మ సబ్బుల పరిశ్రమను పరిశీలించి తయారు చేస్తున్న మహిళలతో మాట్లాడారు. సబ్బుల తయారీలో ఉపయోగించే కెమికల్స్ను తక్కువ మోతాదులో మిక్సింగ్ చేయాలన్నారు. చేతులు మంటలు రాకుండా జాగ్రత్తలను తీసుకోవాలని సూచించారు. కలిసికట్టుగా పనిచేస్తూ యూనిట్ను మరింత అభివృద్ధిలోకి తీసుకెళ్లాలని వివరించారు. ఆయన వెంట ఐటీడీఏ స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ గంట ప్రతాప్, అటవీశాఖ ఎఫ్డీఓ రమేశ్, డీడీ దబ్బగట్ల జనార్దన్, ఎంపీడీఓ శ్రీనివాస్, డీటీ అనిల్, జేడీఎం కొండల్రావు, సర్పంచ్లు, కార్యదర్శులు పాల్గొన్నారు. న్యూఢిల్లీ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ స్పెషల్ మానిటరింగ్ అధికారి హేమంత్కుమార్
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గిరిజనులకు మెరుగైన వైద్య సేవలు● కలెక్టర్ భోర్ఖడే హేమంత్ సహదేవరావు ములుగు రూరల్: గిరిజనులకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించేందుకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేస్తున్నట్లు కలెక్టర్ భోర్ఖడే హేమంత్ సహదేవరావు అన్నారు. ఈ మేరకు బుధవారం బీబీనగర్ ఎయిమ్స్ డీన్ రీసెర్చ్ రాహుల్ నరాంగ్ నేతృత్వంలోని ప్రతినిధుల బృందం కలెక్టర్ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసింది. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ గిరిజనులకు ఆరోగ్య సేవలు, వైద్య పరిశోధనలు చేసే దిశగా జిల్లాలో అత్యాధునిక కేంద్రం ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. సమ్మక్క–సారక్క సెంట్రల్ ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ సహకారంతో సెంటర్ ఫర్ ట్రైబల్ హెల్త్ అండ్ అకాడమిక్ ఎక్సలెన్స్ ఏర్పాటు ప్రతిపాదనలపై చర్చించినట్లు వివరించారు. తలసేమియా, రక్తహీనత, టెలిమెడిసిన్ సేవలు విస్తరించడం, సికిల్ సెల్ అనీమియా, మలేరియా, డెంగీ, క్షయ వంటి వ్యాధులపై ప్రత్యేకంగా మాట్లాడి తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై చర్చలు జరిపినట్లు వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా వైద్యాధికారి గోపాల్రావు, ములుగు, ఏటూరునాగారం ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్లు చంద్రశేఖర్, సురేశ్, ఎయిమ్స్ వైద్య బృందం సభ్యులు పాల్గొన్నారు. మార్గదర్శకాలను పాటించాలి ములుగు నియోజకవర్గంలో ప్రత్యేక ఓటరు జాబితా సవరణ ప్రక్రియను భారత ఎన్నికల సంఘం మార్గదర్శకాల ప్రకారం పూర్తి చేయాలని కలెక్టర్ భోర్ఖడే హేమంత్ సహదేవరావు అన్నారు. ఈ మేరకు బుధవారం కలెక్టరేట్లోని సమావేశ మందిరంలో గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీల నాయకులతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ జాన్ 25 నుంచి బూత్స్థాయి అధికారులు ఇంటింటి సర్వే నిర్వహిస్తూ ఓటర్ల ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలను సేకరిస్తారని తెలిపారు. జిల్లాలో సుమారు 83.03 శాతం ఎన్యూమరేషన్ ఫారాల డిజిటైలేజేషన్ పూర్తి అయిందని వివరించారు. బూత్లెవల్ ఏజెంట్లు, బూత్ స్థాయి అధికారులు సమన్వయంతో పని చేయాలని సూచించారు. డిజిటైలేజేషన్ ఫారాలను తప్పకుండా అప్లోడ్ చేయాలని బీఎల్ఓలకు సూచించారు. అనంతరం వచ్చే నెల 10 నుంచి ప్రారంభమయ్యే క్లెయిమ్స్, అభ్యంతరాల స్వీకరణ ప్రక్రియపై రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులకు అవగాహన కల్పించారు. ఓటర్ల పేర్ల చేర్పు, సవరణ, తొలగింపు ఎన్నికల సంఘం నిబంధనల మేరకు ఉంటాయని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో ఆర్డీఓ కృష్ణవేణి, డీడబ్ల్యూఓ ప్రేమలత, తహసీల్దార్ విజయభాస్కర్, ఎన్నికల సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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ఉద్యోగావకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలిములుగు రూరల్: యువత ఉద్యోగావకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఎస్పీ సుధీర్ రాంనాథ్ కేకన్ అన్నారు. ఈ మేరకు పోలీస్శాఖలో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రానున్న నేపథ్యంలో యువతకు ఉచిత శిక్షణ అందించేందుకు దేహదారుఢ్య పరీక్షలు బుధవారం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ మాట్లాడుతూ దేహదారుఢ్య పరీక్షల్లో అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులకు ఉచిత వసతితో కూడిన శిక్షణ అందిస్తామని వివరించారు. నిరుద్యోగ యువత అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు. బంగారు భవిష్యత్కు పునాది వేసుకోవాలని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో అడిషనల్ ఎస్పీ సదానందం, సీఐ సురేశ్కుమార్, ఆర్ఐలు స్వామి, తిరుపతి, వెంకటనారాయణ, శ్రీకాంత్, ఆర్ఎస్సైలు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ఆశ్రమ పాఠశాల తనిఖీ మంగపేట: మండల పరిధిలోని చుంచుపల్లి గిరిజన బాలికల ఆశ్రమ ఉన్నత పాఠశాలను జిల్లా పంచాయతీ అధికారి, మండల స్పెషలాఫీసర్ కొండ వెంకయ్య బుధవారం ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థినులకు ఉదయం అందించే బ్రేక్ పాస్ట్తో పాటు హాస్టల్లోని స్టాక్ రిజిస్టర్, కూరగాయలను పరిశీలించారు. అలాగే విద్యాబోధన, వసతి, భోజన సౌకర్యాలు, పరిశుభ్రత, తాగునీటి సదుపాయాలపై ఆరా తీశారు. విద్యార్థినులతో మాట్లాడి వారి సమస్యలు, అవసరాల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. హాస్టల్లో ఆహార నాణ్యత, వంటశాల నిర్వహణ, హాజరు రికార్డులు, ఆరోగ్య పరిరక్షణకు తీసుకుంటున్న చర్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. మెనూ పాటించడంతో పాటు వర్షాకాలంలో విద్యార్థినులు అనారోగ్యాల బారిన పడకుండా చూడాలని డీపీఓ హాస్టల్ వార్డెన్కు సూచించారు. విద్యార్థినులకు మౌలిక వసతులు కల్పించాలని హెచ్ఎం వెంకట్రెడ్డికి సూచించారు. డీపీఓ వెంట టీఎస్ఈజీసీ సభ్యుడు గుమ్మడి సోమయ్య ఉన్నారు. ఓటర్ల వివరాలు నమోదు చేయాలి ములుగు రూరల్: 2002 ఓటరు జాబితా నుంచి ఇప్పటి వరకు గుర్తింపు కాని ఓటర్ల వివరాలను క్షేత్ర స్థాయిలో సేకరించి వివరాలను తప్పకుండా నమోదు చేయాలని బీఎల్ఓలకు ఆర్డీఓ కృష్ణవేణి సూచించారు. ఈ మేరకు బుధవారం మల్లంపల్లి మండల కేంద్రంలో ప్రత్యేక ఓటరు నమోదు కార్యక్రమాన్ని ఆమె పరిశీలించారు. ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలను త్వరితగతిన పూర్తి చేసి యాప్లో అప్లోడ్ చేయాలని సూచించారు. కరకట్ట నిర్మాణ పనుల పరిశీలన మంగపేట/ఏటూరునాగారం: మంగపేట మండల కేంద్రంలోని గోదావరి ఒడ్డు వెంట రూ.60 కోట్ల అంచనాతో చేపట్టిన 2.5 కిలో మీటర్ల కరకట్ట నిర్మాణం పనులను ఇరిగేషన్ జిల్లా చీఫ్ ఇంజనీర్ ధర్మ బుధవారం సాయంత్రం పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా కరకట్ట నిర్మాణం డ్రాయింగ్ మ్యాప్ను ఆయన పరిశీలించి ఇప్పటి వరకు ఎంతమేరకు పనులు జరిగాయనే విషయాన్ని అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రభుత్వ నిబంధనల మేరకు నిర్మాణ పనులను త్వరితగతిన పూర్తిచేయాలని సంబంధిత కాంట్రాక్టర్కు సూచించారు. అలాగే ఏటూరునాగారం మండల పరిధిలోని రామన్నగూడెంలో గోదావరి కరకట్ట కోతకు గురికాకుండా నిర్మిస్తున్న జియో ట్యూబ్స్ పనులను పరిశీలించారు. పనుల వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. కరకట్ట మట్టి ఒర్లిపోకుండా వేసిన ఇసుక బస్తాలను తనిఖీ చేశారు. వరద పెరిగితే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై అధికారులకు సూచనలు చేశారు. ఆయన వెంట ఇరిగేషన్ ఎస్ఈ మోహన్రావు, ఏటూరునాగారం ఈఈ శంకరయ్య, డీఈఈ వేణుగోపాల్, ప్రవీణ్, ఏఈఈ రోహిత్, కిశోర్, కార్తీక్ పాల్గొన్నారు.
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సమయస్ఫూర్తి చూపి.. గర్భిణిని కాపాడి..వాజేడు: ములుగు జిల్లా వాజేడు మండల పరిధిలోని చీకుపల్లి, పెద్దగొళ్లగూడెం గ్రామాల మధ్య ఇసుకవాగు బ్రిడ్జి వద్ద ఏర్పాటు చేసిన డైవెర్షన్ రోడ్డు సోమవారం రాత్రి కురిసిన భారీ వర్షానికి కొట్టుకు పోయింది. దీంతో మంగళవారం వాగు అవతలి వైపున ఉన్న 25 గ్రామాల ప్రజలతో పాటు ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి తెలంగాణకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. రహదారి తెగక ముందు గర్భిణులను పరీక్షల నిమిత్తం వైద్యశాలకు తీసుకురావడానికి వాగు దాటి వెళ్లిన 102 అంబులెన్స్ తిరిగి వారిని తీసుకొస్తున్న సమయంలో రహదారి కొట్టుకుపోవడంతో కొద్దిసేపు అక్కడే ఉంది. తర్వాత వారిని పేరూరు ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించారు. కాగా, అయ్యవారిపేట గ్రామానికి చెందిన కావిరి వసంత (అనూష) 5వ కాన్పు కోసం పేరూరు వైద్యశాలకు వెళ్లగా.. నొప్పులు వస్తుండటంతో ఏటూరునాగారం తరలించాలని సిబ్బంది భావించారు. నొప్పులు ఎక్కువ కావడంతో ఉన్నతాధికారుల సలహా మేరకు కాన్పు చేశారు. తల్లికి రక్తం తక్కువగా ఉండటంతో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఏటూరునాగారం రిఫర్ చేశారు. అయితే చీకుపల్లి–పెద్దగొళ్లగూడెం గ్రామాల మధ్య రహదారి తెగిపోవడంతో ఎలా పంపించాలో అర్థంకాని ఆస్పత్రి సిబ్బంది.. తహసీల్దార్, ఎంపీడీఓ, ఎస్సైలకు విషయం తెలిపారు. స్పందించిన వారు ట్రాక్టర్ ఏర్పాటు చేసి వాగు ఉధృతి తక్కువగా ఉన్నచోట నుంచి కోయవీరాపురం గ్రామం వరకు వచ్చేలా ఏర్పాటు చేశారు. ఈలోగా సిద్ధంగా ఉన్న 108 అంబులెన్స్లో ఏటూరునాగారం ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు పంపించారు.
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ఉగ్ర, శివదూతీ క్రమాల్లో భద్రకాళి అమ్మవారుహన్మకొండ కల్చరల్: భద్రకాళి ఆలయంలో జరుగుతున్న శాకంబరీ ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఏడో రోజు మంగళవారం అమ్మవారిని ఉగ్ర, శివదూతీ క్రమాల్లో అలంకరించి పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయ ప్రధానార్చకుడు భద్రకాళి శేషు ఆధ్వర్యంలో ఉదయం 5 గంటల నుంచి సుప్రభాతసేవ, నిత్యాహ్నికం నిర్వహించారు. అనంతరం స్నపనమూర్తిని కాళీక్రమంలో ఉగ్రమాతగా, బోగభేరాన్ని షోడశీక్రమంలో శివదూతీమాతగా అలంకరించి పూజలు నిర్వహించారు. వరంగల్ పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే నాయిని రాజేందర్రెడ్డి పుట్టిన రోజును పురస్కరించుకుని కుటుంబసమేతంగా అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. వరంగల్ పోలీస్ కమీషనర్ శ్వేతరెడ్డి, డోర్నకల్ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ జాటోత్ రాంచంద్రు నాయక్ అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. ఆలయ ఈఓ రాముల సునీత, సిబ్బంది పర్యవేక్షించారు. కేయూ క్యాంపస్: టీఎన్ఎస్ ముంబై ఇండియా ఫౌండేషన్తో హనుమకొండలోని యూనివర్సిటీ ఆర్ట్స్అండ్ సైన్స్ కళాశాల ఎంఓయూ మంగళవారం కుదుర్చుకుంది. ఈ ఎంఓయూతో ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాల విద్యార్థులకు ఆ ఫౌండేషన్ ఉచితంగా 200 గంటల ఉచిత శిక్షణ ఇవ్వనుందని ఆకళాశాల ప్రిన్సిపాల్ ఎస్.జ్యోతి తెలిపారు. సరైన కేరీర్ ఆప్షన్, కమ్యూనికేషన్ ప్రొఫెషనల్ స్కిల్స్తో పాటు అప్లై ఎ జాబ్, టూల్స్, కవరింగ్ లెటర్, మాక్ ఇంటర్వూలపై, అనేక నైపుణ్యాలు పెంచేందుకు ఆ ఫౌండేషన్ సహకారం అందించనుందని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో ఆకళాశాల ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ సెల్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ ఎల్.జితేందర్, ఏఆర్ శ్రీలత, కామర్స్ విభాగం అధ్యాపకుడు డాక్టర్ స్వామి, డాక్టర్ ప్రసాద్, డాక్టర్ గిరిప్రసాద్, టీఎన్ఎస్ ముంబై ప్రతినిధులు ఆ మేనేజర్ కమ్ ట్రైనర్స్ సౌరవ్ పాండే, దేవిక, ఎస్.దీపు తదితరులు పాల్గొన్నారు. అడ్వెంచర్ అవార్డులకు దరఖాస్తుల ఆహ్వానం వరంగల్ స్పోర్ట్స్: సాహస రంగంలో విజయాలను గుర్తించడానికి యువజన వ్యవహారాలు, క్రీడల మంత్రిత్వ శాఖ అందించే ‘టెన్సింగ్ నార్గే నేషనల్ అడ్వెంచర్ అవార్డు’ ఎంపికలకు ఆగస్టు 20 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని హనుమకొండ జిల్లా యువజన, క్రీడల శాఖ అధికారి కొత్త ప్రశాంత్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. భూమి, సముద్రం, గాల్లో సాహస కార్యకలాపాలకు ఒక్కొక్కరికి ఒక అవార్డును ప్రదానం చేయనున్నారు. అదనంగా, సాహస రంగంలో ‘జీవిత సాఫల్యత’ కోసం ఒక అవార్డును అందించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. అభ్యర్థులు మూడేళ్ల నుంచి చేసిన సాహస కృత్యాల గురించి వివరిస్తూ 3 పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటోలు జత చేసి ఆగస్టు 20వ తేదీలోగా వెబ్సైట్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు. కాళేశ్వరంలో అష్టతీర్థాలకు శ్రీకారం కాళేశ్వరం: మహదేవపూర్ మండలం కాళేశ్వరంలోని పూర్వపు అష్టతీర్థాలకు రూ.60కోట్ల నిధులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మంజూరు చేసి శ్రీకారం చుట్టింది. ఇటీవల ఆర్కిటెక్చర్ బృందం కాళేశ్వరంలో పర్యటించి అష్టతీర్థాలపై సర్వే చేపట్టింది. అష్ట తీర్థాలను అభివృద్ధి చేసి ఘాట్ల నిర్మాణం చేపట్టడానికి ప్రణాళికలు రూపొందించారు. వీఐపీ ఘాట్లోని సంగమ తీర్థం ఇప్పటికే అభివృద్ధి చేశారు. వచ్చే ఏడాది జూన్ 26నుంచి జూలై 7 వరకు జరుగు గోదావరి నది పుష్కరాల వరకు నిర్మాణాలు చేపట్టడానికి సన్నద్ధమయ్యారని తెలిసింది. ప్రస్తుతమున్న సరస్వతీఘాటు ఎగువన ఉన్న పక్షి తీర్థం నుంచి హనుమత్ తీర్థం అంతర్రాష్ట్ర వంతెన వరకు 3.5 కిలోమీటర్ల మేర ఘాట్ల తీర్థాఽలను కలుపుతూ బండ్ నిర్మాణాలు చేపట్టడానికి డీపీఆర్లు సిద్ధం చేస్తున్నట్లు తెలిసింది. త్వరలో టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తి కానున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆయా బండ్ల వద్ద ఆయా తీర్థాలకు సంబంధించిన ప్రత్యేకమైన విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేస్తారని దేవాదాయశాఖ, ఆర్కిటెక్చర్ల బృందం పేర్కొంది.
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వైద్యం అందాలంటే..మోయాల్సిందే..మంగపేట: ఏజెన్సీలోని అటవీ ప్రాంతాల్లో నివసించే గొత్తికోయలు ఎవరైనా అనారోగ్యంతో గురైతే మంచంలో మోసుకెళ్లాల్సిన వచ్చింది. ఈ ఘటన మంగళవారం చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళ్తే.. మండల పరిధిలోని బాలన్నగూడెం పంచాయతీ పరిధిలోని ప్రాజెక్టునగర్ గొత్తికోయగూడెం అటవీ ప్రాంతంలో ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి వలసవచ్చిన సుమారు 20కి పైగా గొత్తికోయ కుటుంబాలు నివాసం ఉంటున్నాయి. గూడెంకు చెందిన మడకం శ్రీనుకు గతంలో కాలుకు గాయమైంది. సరైన వైద్యం అందక కాలుకు ఇన్ఫెక్షన్ కావడంతో కొద్ది రోజుల నుంచి తీవ్రమైన జ్వరంతో బాధపడుతున్నాడు. అతని పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో కుటుంబ సభ్యులు 108కు సమాచారం ఇచ్చారు. గూడెం వద్దకు అంబులెన్స్ రావడానికి రోడ్డు సౌకర్యం సరిగా లేదు. దీంతో బాధితుడిని మంచంలో పడుకోబెట్టి అతని కుటుంబ సభ్యులు, 108 సిబ్బంది ఈఎంటీ రాము, పైలట్ మధుకుమార్ సుమారు అరకిలో మీటర్ దూరం వరకు మోసుకొచ్చారు. అనంతరం అంబులెన్స్లో ఏటూరునాగారం ఏరియా ఆస్పత్రిలో చేర్పించారు.
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ఎమ్మెల్యేలు ఏమన్నారంటే..● వరంగల్ పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే నాయిని రాజేందర్రెడ్డి మాట్లాడుతూ గ్రేటర్ వరంగల్లో మిషన్ భగీరథ పైప్లైన్ల లీకేజీలతో తాగునీటి సమస్యలు ఏర్పడుతున్నాయని తెలిపారు. తక్షణం సరిచేయాలని కోరారు. ● స్టేషన్ఘన్పూర్ ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి మాట్లాడుతూ ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాకు తాగునీరు, సాగునీటికి దేవాదుల ప్రాజెక్టే ప్రధాన ఆధారమని అన్నారు. మూడు దశల్లోని 10 మోటార్లను కనీసం 100 రోజులపాటు నిరంతరాయంగా నడిపేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. సాంకేతిక లోపాలు తలెత్తితే 48 గంటల్లోపు మరమ్మతులు పూర్తి చేయాలని సూచించారు. ● వర్ధన్నపేట ఎమ్మెల్యే కేఆర్.నాగరాజు మాట్లాడుతూ హసన్పర్తి మండలంతోపాటు విలీన గ్రామాల్లో తాగునీటి సమస్యలను అత్యవసరంగా పరిష్కరించాలని కోరారు. వర్ధన్నపేటలో అమృత్ పథకం పనులను వేగవంతం చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ● భూపాలపల్లి ఎమ్మెల్యే గండ్ర సత్యనారాయణరావు మాట్లాడుతూ తక్కువ నీటితో అధిక ఆదాయం వచ్చే వాణిజ్య పంటల సాగుపై రైతులకు అవగాహన కల్పించాలని కోరారు. దేవాదుల ప్రాజెక్టు, భీమ్ఘనపూర్, చలివాగు తదితర నీటి వనరులను సమర్థవంతంగా వినియోగించాలని సూచించారు. ● పరకాల ఎమ్మెల్యే రేవూరి ప్రకాశ్రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఎరువుల సరఫరాపై జిల్లా కలెక్టర్లు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని కోరారు. వర్షాభావ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగుపై రైతులకు అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు. ● మహబూబాబాద్ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ భూక్యా మురళీనాయక్ మాట్లాడుతూ మహబూబాబాద్ పట్టణంలో తాగునీటి పంపిణీలో ఇబ్బందులు ఉన్నాయని, ముఖ్యంగా మెడికల్ కాలేజీకి ప్రత్యామ్నాయ వనరుల ద్వారా నీరు అందించాలని కోరారు. డ్రిప్ ఇరిగేషన్పై రైతులకు అవగాహన కల్పించి కార్యాచరణ సిద్ధం చేయాలని సూచించారు. సమీక్షలో పాల్గొన్న ఫైనాన్స్ కమిషన్ చైర్మన్ రాజయ్య, ఎమ్మెల్సీ సారయ్య, ఎమ్మెల్యేలు కడియం శ్రీహరి, దొంతి మాధవరెడ్డి, నాగరాజు, మురళీనాయక్
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త్వరగా ప్రాజెక్టు పూర్తికి చర్యలు.. ప్రత్యామ్నాయ పంటలపై దృష్టి ఉమ్మడి జిల్లాలో కరువు పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు అంతా సిద్ధంహన్మకొండ అర్బన్: ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో ఎల్నినోతో నెలకొన్న కరువు పరిస్థితులు, ప్రత్యామ్నాయ పంటలు, రైతుల ప్రయోజనాలు, సాగు, తాగునీటి లభ్యత, పశుసంపద రక్షణ తదితర అంశాలపై రాష్ట్ర రెవెన్యూ, గృహ నిర్మాణ, సమాచార, పౌర సంబంధాలశాఖ మంత్రి, జిల్లా ఇన్చార్జ్ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి అధ్యక్షతన మంగళవారం హనుమకొండ కలెక్టరేట్లో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఉమ్మడి జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులు, కలెకర్లు, అన్ని శాఖల అధికారులు హాజరయ్యారు. జిల్లాల వారీగా ప్రస్తుత పంటల పరిస్థితులపై సుదీర్ఘంగా సమీక్షించారు. ఎమ్మెల్యేలు స్థానిక పరిస్థితులను వివరించారు. వర్షాభావ పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు ఉమ్మడి జిల్లా ప్రత్యేకాధికారిగా ఐఏఎస్ అధికారి శ్రీదేవసేనను నియమించినట్లు మంత్రి పొంగులేటి తెలిపారు. మంత్రులు పొంగులేటి శ్రీనివాస్రెడ్డి, పొన్నం ప్రభాకర్ ఎల్నినో ప్రభావం, వర్షాభావం, వివిధ శాఖల సంసిద్ధతపై సుదీర్ఘ సమీక్ష హాజరైన ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు దేవాదుల పూర్తికి ప్రభుత్వం చర్యలు : మంత్రి పొంగులేటి వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లాకు సాగు, తాగునీటికి ప్రధాన ఆధారమైన దేవాదుల ప్రాజెక్టును త్వరగా పూర్తి చేయడంపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించిందని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్రెడ్డి తెలిపారు. ప్రాజెక్టు పంపింగ్ వ్యవస్థలో ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా చర్యలు చేపడుతున్నామన్నారు. తాగు, సాగునీరు, పశువులకు మేత, ఉపాధి హామీ పనులు, రైతులకు అవసరమైన విత్తనాల సరఫరాపై సమగ్ర కార్యాచరణ రూపొందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. లెమన్ గ్రాస్ వంటి ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగుపై వచ్చిన సూచనలు పరిశీలిస్తున్నామన్నారు. ప్రతిపక్షాలు నిర్మాణాత్మక సూచనలిస్తే ప్రభుత్వం స్వాగతిస్తుందని, అవసరమైతే దేవాదులపై ప్రత్యేకంగా చర్చించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు తెలిపారు. రైతులకు శాసీ్త్రయ అవగాహన కల్పించాలి: మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ రాష్ట్ర రవాణా, బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ మాట్లాడుతూ.. వర్షాభావ పరిస్థితులపై శాస్త్రవేత్తల అంచనాలను గ్రామస్థాయికి తీసుకెళ్లి రైతులకు అవగాహన కల్పించడం అత్యంత అవసరమన్నారు. ఈ సీజన్లో తీసుకునే నిర్ణయాలు వచ్చే ఏడాది జూన్ వరకు ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉన్నందున అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో ముందస్తు ప్రణాళిక రూపొందించాలని సూచించారు. కలెక్టర్ల నేతృత్వంలో ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు గ్రామాల్లో రైతులకు శాసీ్త్రయ ఆధారాలతో అవగాహన కల్పించాలని, కరపత్రాలు, ఇతర ప్రచార సాధనాల ద్వారా ప్రత్యామ్నాయ పంటలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై ప్రచారం నిర్వహించాలని పిలుపునిచ్చారు.
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భారీ వర్షం.. తెగిపోయిన రోడ్లుఏటూరునాగారం/ వాజేడు: జిల్లాలో రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు పలుచోట్ల రోడ్లు కొట్టుకుపోయాయి. పలు గ్రామాల్లోని చెరువులు, వాగుల్లోకి వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. మరోపక్క రైతుల్లో ఆనందం నెలకొంది. పంటలకు ప్రాణం వచ్చినట్లు అయిందని ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జిల్లాలో అత్యధికంగా వాజేడులో వర్షపాతం నమోదు కాగా అత్యల్పంగా కన్నాయిగూడెంలో నమోదైంది. వాజేడులో తెలంగాణ–ఛత్తీస్గఢ్ 163 జాతీయ రహదారి కొట్టుకుపోయి రవాణా స్తంభించింది. అలాగే 25 గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. అలాగే ఏటూరునాగారం మండలంలోని కొండాయి వద్ద తాత్కాలికంగా వేసిన డైవర్షన్ రోడ్డు తెగిపోయి ఐదు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచాయి. కొండాయి బ్రిడ్జి వద్ద అధికారులు ప్రతీ ఏడాది వర్షాకాలంలో గ్రామస్తులు వాగు దాటేలా తాత్కాలికంగా పడవలను ఏర్పాటు చేసేవారు. ఈ ఏడాది ఏర్పాటు చేయకపోవడంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఎలిశెట్టిపల్లి గ్రామానికి వెళ్లే మార్గంలోఉన్న జంపన్నవాగు ఉప్పొంగడంతో ఎలిశెట్టిపల్లి, కొత్తూరు గ్రామాలకు రాకపోకలను స్తంభించాయి. దీంతో అధికారులు వాగు దాటేందుకు పడవను ఏర్పాటు చేశారు. జోరందుకున్న నాట్లు రెండు రోజులుగా వర్షాలు కురుస్తుండడంతో వరినాట్లు జోరుగా సాగుతున్నాయి. వర్షం పడుతున్నా మరో పక్క నాట్లు వేసే పనుల్లో రైతులు నిమగ్నమయ్యారు. ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షం కురుస్తుందా లేదా అని నెల రోజుల పాటు వేచి చూసిన రైతుల కళ్లలో ఆనందం నెలకొంది. ప్రభుత్వం సన్నరకం పంటలను సాగు చేస్తేనే బోనస్ ఇస్తామనే నిబంధనలు పెట్టడంతో రైతులు సన్నరకానికి మొగ్గు చూపారు. అలాగే పత్తి పంటకు వర్షం జీవం పోసిందని రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పలువురు కలుపు తీస్తుండగా మరికొందరు కలుపును ఎడ్లతో దున్నుతున్నారు. అలాగే పోడు భూములను రైతులు నాగళ్లతో దున్నడంతో పాటు ఇతర వ్యవసాయ పనులకు శ్రీకారం చుట్టారు. అలాగే పలువురు గిరిజన రైతులు పోడు భూముల పక్కనే ఊట కుంటలను తవ్వి నీటి నిల్వలను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. చత్తీస్గఢ్కు రాకపోకలు బంద్ వాజేడు మండల పరిధిలోని చీకుపల్లి, పెద్ద గొళ్లగూడెం గ్రామాల మధ్యన ఇసుక వాగు బ్రిడ్జి వద్ద ఏర్పాటు చేసిన డైవర్షన్ రోడ్డు భారీ వర్షానికి కొట్టుకుపోయింది. ఉదయం 9 గంటల వరకు బాగానే ఉన్నా ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వరద నీరు భారీగా రావడంతో రహదారి కొంచెం కొంచెంగా కోతకు గురవుతూ పూర్తిగా కొట్టుకుపోయింది. దీంతో తెలంగాణ–ఛత్తీస్గఢ్తో పాటు రోడ్డుకు ఇరువైపులా వాహనాలు భారీగా నిలిచిపోయాయి. విషయం తెలుసుకుని అప్రమత్తమైన ఏటూరునాగారం ఏఎస్పీ మనన్భట్, వాజేడు తహసీల్దార్ శ్రీనివాస్, ఎంపీడీఓ కృపాకర్, ఎస్సై జక్కుల సతీష్, ఎంపీఓ చందూలాల్ అక్కడికి వెళ్లి పరిశీలించి సిబ్బందికి సూచనలు చేశారు. అలాగే వాజేడు వద్ద జాతీయ రహదారి తెగిపోవడంతో అయ్యవారిపేట గ్రామానికి చెందిన కావిరి వసంత్(అనూష) 5వ కాన్పు కోసం పేరూరు వైద్యశాలకు వెళ్లింది. తిరిగి వచ్చేందుకు ట్రాక్టర్ ద్వారా ఆమెను కోయవీరాపురం గ్రామం వరకు వచ్చేలా ఏర్పాటు చేసి అక్కడి నుంచి 108 అంబులెన్స్లో ఏటూరునాగారం ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు పంపించారు. అలాగే గర్భిణులను 102 వాహనంలో సిబ్బంది పరీక్షల నిమిత్తం ఏటూరునాగారం వైద్యశాలకు తీసుకెళ్లే వారిని రోడ్డు సౌకర్యం లేకపోవడంతో పేరూరు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లి వైద్య పరీక్షలు చేయించారు. వాజేడు తెలంగాణ–ఛత్తీస్గఢ్కు నిలిచిపోయిన రాకపోకలు పూర్తిగా తెగిన కొండాయి డైవర్షన్ రోడ్డు వాజేడులో అత్యధికంగా 112.6 మిల్లీమీటర్ల వర్షంజిల్లాలో నమోదైన వర్షపాతం వివరాలు (మిల్లీమీటర్లలో)మంగపేటతాడ్వాయిగోవిందరావుపేటములుగుమల్లంపల్లిఏటూరునాగారంవెంకటాపురం(ఎం)వెంకటాపురం(కె)కన్నాయిగూడెం
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బెటాలియన్లో వసతులు భేష్● ఏడీజీపీ సంజయ్కుమార్ జైన్గోవిందరావుపేట: బెటాలియన్లో ఆధునిక మౌలిక వసతులను ప్రభుత్వం కల్పించిందని తెలంగాణ పోలీస్ అదనపు డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్(ఏడీజీపీ) సంజయ్కుమార్ జైన్ తెలిపారు. మండల పరిధిలోని చల్వాయిలో గల 5వ బెటాలియన్(టీజీఎస్పీ) ఆవరణలో నూతనంగా నిర్మించిన గార్డ్ రూమ్, గ్యాలరీ షెడ్లు, రిక్రియేషన్ హాళ్లను మంగళవారం ఆయన ప్రారంభించారు. అనంతరం నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో మాట్లాడారు. పోలీస్ సిబ్బంది అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని చేపట్టిన పలు నిర్మాణాలు భేష్గా ఉన్నాయని తెలిపారు. బెటాలియన్ సిబ్బంది విధి నిర్వహణలో నిబద్ధతతో పనిచేయాలని సూచించారు. అనంతరం నూతన నిర్మాణాలను పరిశీలించిన ఆయన నిర్మాణాల నాణ్యతపై సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ బెటాలియన్ అభివృద్ధికి అధికారులు చేస్తున్న కృషిని అభినందించారు. అనంతరం సిబ్బందితో ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడి వారి సమస్యలు తెలుసుకున్నారు. వాటి పరిష్కారానికి కృషి చేస్తామని హామీనిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా ఎస్పీ సుధీర్ రాంనాథ్ కేకన్, ఏఎస్పీ మానన్ భట్, 5వ బెటాలియన్ కమాండెంట్ సుబ్రహ్మణ్యం, అదనపు కమాండెంట్ సీతారాం, సహాయ కమాండెంట్ కృష్ణప్రసాద్, ఆర్ఐలు భాస్కర్, వెంకటేశ్వర్లు, సాయిబాబు, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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కాజ్వేల వద్ద బారికేడ్ల ఏర్పాటుఎస్ఎస్తాడ్వాయి: జిల్లాలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్న నేపథ్యంలో నార్లాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని మూడు కాజ్వేల వద్ద పోలీసులు మంగళవారం బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. రాష్ట్ర మంత్రి సీతక్క, ఎస్పీ సుధీర్ రాంనాథ్ కేకన్ ఆదేశాల మేరకు నార్లాపూర్ ఎస్సై అచ్చ కమలాకర్ ఆధ్వర్యంలో జంపన్నవాగు ఊరట్టం, కొత్తూరు కాజ్వే, ఎల్బాక లోలెవల్ బ్రిడ్జిని పరిశీలించారు. వరద ప్రవాహం అధిక స్థాయిలో ఉండడంతో ప్రజలు ప్రమాదాలకు గురికాకుండా కాజ్వేల వద్ద భారికేడ్లు వాహనాల రాకపోకలను నిలిపివేశారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అనవసర ప్రయాణాలు చేయవద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో సెకండ్ ఎస్సై నరేశ్, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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కార్మికులకిచ్చిన హామీలు నెరవేర్చాలిములుగు రూరల్: మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులకు ప్రభుత్వం ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చాలని మధ్యాహ్న భోజన పథకం వర్కర్స్ యూనియన్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి జంపాల రవీందర్ డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు జాతీయ రహదారిపై వంట కార్మికులతో ర్యాలీ నిర్వహించి కలెక్టరేట్ ఎదుట సోమవారం ధర్నా చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా రవీందర్ మాట్లాడుతూ హరే రామ హరే కృష్ణ స్వచ్ఛంద సంస్థకు అల్పాహార పథకం అప్పగించడం కార్మికులను రోడ్డున పడేయడమేనని తెలిపారు. కోడిగుడ్ల ధరలు మార్కెట్లో అధికంగా పెరగడంతో ప్రభుత్వం ఇస్తున్న డబ్బులు సరిపోవడం లేదన్నారు. తక్షణమే కోడిగుడ్లను ప్రభుత్వమే సరఫరా చేయాలన్నారు. ఎన్నికల సమయంలో వంట కార్మికులకు రూ.10 వేల వేతనం చెల్లిస్తామని హామీనిచ్చి అమలు చేయడంలో ప్రభుత్వం విఫలమైందన్నారు. అక్షయ పాత్ర సంస్థ అందిస్తున్న అల్పాహారం సరిగా ఉండడం లేదని విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఆరోపణలు చేసినా సీఎం, మంత్రులు పట్టించుకోవడం లేదన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు బండి నర్సయ్య, ముత్యాల రాజు, ఇంజం కొమురయ్య, శ్యాంసుందర్, గడ్డం భారతి, రాజకుమారి, సమ్మక్క, పద్మ, శోభ, అమృత, భవాని, కమలక్క, లక్ష్మి, నాగమణి తదితరులు పాల్గొన్నారు. యూనియన్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి రవీందర్
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వినతులు 101గిరిజన దర్బార్లో వినతులు ఇలా.. తొర్రూరు దుబ్బతండా గ్రామం నుంచి కారుణ్య నియామకం కింద తండ్రి పోస్టును ఇవ్వాలని కూతురు విన్నవించింది. ఏటూరునాగారం మండలం బూటారం గ్రామం నుంచి కుటుంబ సర్వేలో మైగ్రేట్ అని పడిందని దానిని తొలగించాలని కోరారు. వాజేడు మండలం కొంగాల గ్రామానికి చెందిన ఓ మహిళ ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఇప్పించాలని పీఓ వేడుకుంది. ఖానాపురం మండలంలోని మంగళవారిపేటకు చెందిన ఓ వ్యక్తి 2008లో డీఎస్సీలో సెలక్ట్ అయ్యాయని దానికి సంబంధించిన రికార్డు ఇప్పించాలని అర్జీ అందజేశారు. గూడూరు మండలం మర్రిమిట్ట నుంచి గాంధీనగర్ కొత్తగూడలో స్వీపర్, అటెండర్, వాచ్ మెన్ పోస్టులు ఇప్పించాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ ప్రతాప్, డీడీ జనార్దన్, డిప్యూటీ డీఎంహెచ్ఓ క్రాంతికుమార్, జీసీసీ డీఎం నాని పాల్గొన్నారు.ములుగు రూరల్/ఏటూరునాగారం: జిల్లాలో ప్రజావాణి, గిరిజన దర్బార్లో వివిధ సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుతూ బాధితులు 101 అర్జీలను ఉన్నతాధికారులకు సమర్పించారు. ఈ మేరకు జిల్లా కేంద్రంలోని కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన ప్రజావాణిలో బాధితులు 82 అర్జీలను అందజేయగా అదనపు కలెక్టర్(స్థానిక సంస్థలు) సంపత్రావు డీఆర్ఓ రవికుమార్, ట్రైనీ కలెక్టర్ కుషీల్, ఆర్డీఓ కృష్ణవేణితో కలిసి వినతులు స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వచ్చిన అర్జీలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలన్నారు. అదే విధంగా ఐటీడీఏలో నిర్వహించిన గిరిజన దర్బార్లో పీఓ లెనిన్ వత్సల్ టొప్పో 19 అర్జీలు రాగా వాటిని స్వీకరించారు. అధికారులు వాటిని త్వరగా పరిష్కరించాలని ఆదేశించారు. ప్రజావాణిలో వచ్చిన దరఖాస్తులు భూ సమస్యలు 22ఇతర శాఖలు 25ఇందిరమ్మ ఇళ్లు 18పింఛన్లు 17మూడు నెలలుగా పింఛన్ రావడం లేదు మూడు నెలల నుంచి పింఛన్ రావడం లేదు. వేలి ముద్రలు, ఐరిష్ రాకపోవడంతో పింఛన్ నిలిపి వేశారు. దీంతో పోషణ భారంగా మారింది. ఉన్నతాధికారులు స్పందించి తక్షణమే పింఛన్ ఇప్పించాలి. –శాననేని స్వరూప, ఇంచర్లఉపాధి కల్పించాలి.. కుటుంబ పెద్దను కోల్పోయి ఇద్దరు పిల్లలను పెంచడం భారంగా ఉంది. గత ఏడాది భర్త జ్వరంతో మృతి చెందాడు. వాజేడు ఐటీఐ కళాశాలలో స్వీపర్ పోస్టు ఇప్పించి ఉపాధి కల్పించాలి. – హరిత, వాజేడు● ప్రజావాణిలో 82, గిరిజన దర్బార్లో 19 అర్జీల రాక స్వీకరించిన అదనపు కలెక్టర్ సంపత్రావు, పీఓ లెనిన్ వత్సల్ టొప్పో పరిశీలించి పరిష్కరించాలని అధికారులకు ఆదేశాలు
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వైద్యం అందించడంలో నిర్లక్ష్యం చేస్తే చర్యలు● డీఎంహెచ్ఓ గోపాల్రావు ములుగు: ప్రజలకు వైద్యసేవలు అందించడంలో నిర్లక్ష్యం చేస్తే సీహెచ్ఓలు, హెచ్ఏలు, ఏఎన్ఎంలపై చర్యలు తప్పవని డీఎంహెచ్ఓ గోపాల్రావు సోమవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఈ నెల 17న సాక్షిలో వైద్యులు రారు, సిబ్బంది ఉండరు శీర్షికన ప్రచురితమైన కథనంపై ఆయన స్పందించి సమగ్ర విచారణ జరిపిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. పీహెచ్సీల సేవలు, వైద్య సిబ్బంది హాజరును పర్యవేక్షించేందుకు డిప్యూటీ డీఎంహెచ్ఓలు, ప్రోగ్రాం ఆఫీసర్లకు ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు వివరించారు. మెడికల్ ఆఫీసర్లు, వైద్య సిబ్బంది స్థానికంగానే ఉండాలని, లేదంటే శాఖాపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. విధులకు హాజరయ్యే వైద్యాధికారులు, సిబ్బంది తమ హాజరును జిల్లా వాట్సాప్ గ్రూపులో నమోదు చేయాలని సూచించారు. విధుల పట్ల నిర్లక్ష్యం చేసిన, సమయపాలన పాటించకున్నా చర్యలు తీసుకుంటామని పేర్కొన్నారు. జిల్లా బృందం ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసినట్లు వెల్లడించారు.
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ఎంజీఎం సూపరింటెండెంట్ రాంకుమార్కు సవాలే..కాశిబుగ్గ: వరంగల్ మహాత్మాగాంధీ స్మారక వైద్యశాల (ఎంజీఎం) కు అధికారికంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన సూపరింటెండెంట్ (ఎఫ్ఏసీ) డాక్టర్ రాంకుమార్రెడ్డికి పలు సమస్యలు సవాళ్లుగా మారనున్నాయి. దాదాపు రెండు నెలల పాటు ఇన్చార్జ్ సూపరింటెండెంట్ లేకుండానే ఆస్పత్రిని నెట్టుకొచ్చారు. చివరకు అదే ఆస్పత్రిలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ నుంచి అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్, ప్రొఫెసర్తో పాటు ఆర్థోపెడిక్ హెచ్ఓడీగా పనిచేసిన రాంకుమార్రెడ్డికి బాధ్యతలు అప్పగించారు. డీఎంఈ నుంచి అధికారికంగా ఆర్డర్ వస్తే రెగ్యులర్ విధులు నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఆయన ఎఫ్ఏసీ హోదాలో చెక్ పవర్ రావడంతో ఆస్పత్రిలోని ఆర్థిక సమస్యలు తీరనున్నాయి. పెండింగ్ బిల్లులపై దృష్టి పెట్టాలి... ఆస్ప్రతిలో చాలాకాలం నుంచి పెండింగ్ బిల్లులు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా డ్రగ్స్, స్టేషనరీ, తదితర పెండింగ్ బిల్లులు మూలుగుతున్నట్లు సమాచారం. డ్రగ్స్కు సంబంధించిన కొందరు కాంట్రాక్టర్లు రెగ్యులర్గా దవాఖానా చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. అలాగే స్టేషనరీ సంబంధించి రూ.కోటి బిల్లులు పెండింగ్లో ఉన్నట్లు సమాచారం. బిల్లులు చెల్లించకపోవడంతో ల్యాబ్, ఎక్స్రే పరీక్షలకు సంబంధించిన రిక్విజేషన్ ఫారాలు సరఫరా లేక తెల్ల కాగితాలపైనే వైద్యులు రాయాల్సి వచ్చింది. భవనం ప్రారంభోత్సవంపై కసరత్తు... నగరంలో 24 అంతస్తుల నూతన సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ప్రారంభోత్సవానికి సిద్ధమవుతోంది. దసరా నాటికి లేదా డిసెంబర్లో ప్రారంభమవుతుందనే ప్రచారం జరుగుతున్నందున అందులో పూర్తిస్థాయి ఏర్పాట్లు చేయాల్సి ఉంది. ఎంజీఎంతో పాటు వరంగల్ సూపర్ స్పెషాలిటిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలి. డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ను నియమించాలి కేఎంసీలోని సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పటల్లో డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ బదిలీ అయిన నెల రోజుల దాటిన ఎవరిని నియమించలేదు. కేవలం అక్కడ ఉన్న ఏకై క ఆర్ఎంవో బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇన్చార్జి సూపరింటెండెంట్గా ఉన్న డాక్టర్ రాంకుమార్రెడ్డి సూపరింటెండెంట్ హోదాల్లో సూపర్కు డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ను నియమించే అధికారం ఉంది. అదేవిధంగా ఆస్పత్రిలో రెండు నెలలనుంచి సీటీ స్కాన్ యంత్రం పనిచేయకపోవడంతో పరీక్షలు ఆగిపోయాయి. వారంరోజులనుంచి రోగుల లిఫ్ట్ పనిచేయడం లేదు. మరికొన్ని సమస్యలు ఇలా..ఎంజీఎంలో పనిచేస్తున్న వందలాది మంది ఔట్ సోర్సింగ్, కాంట్రాక్టు సిబ్బందికి మూడు నెలల నుంచి వేతనాలు రావడం లేదు. చాలాకాలం నుంచి ఉన్న సెంట్రల్ ల్యాబ్ను పూర్తిగా మూసేశారు. ఇక ఆయా వార్డుల్లో చికిత్స పొందుతున్న ఇన్ పేషంట్ల బ్లడ్ పరీక్షల కోసం గతంలో శ్యాంపిల్ టేకర్స్ ఉండేవారు. ప్రస్తుతం వారినే ఎందుకో తీసేశారు. వార్డుల్లోని పేషంట్లు వివిధ పరీక్షల కోసం ల్యాబ్ల వద్దకు రాకుండా చూడాలి. ఆస్పత్రిలో ఉన్న పలు ఎక్స్రే మిషన్లు తరచూ రిపేర్కు గురవుతున్నాయి. డిజిటల్ ఎక్స్రే మిషన్ సైతం పనిచేసిన సందర్భాల్లో రోగులకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. ముఖ్యంగా క్యాజువాలిటీలో ఉన్న ఎక్స్రే మిషన్ వద్ద ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాలి. ల్యాబ్ల్లో అన్ని రకాల పరీక్షలు జరిగే ఏర్పాట్లు చేయాల్సి ఉంది. ఇన్పేషంట్లకు డైట్ను సరఫరా జరిగే విధంగా ఏర్పాట్లు చేయాలి. డైటీషియన్ బదిలీ తర్వాత ఎవరినీ నియమించకపోవడంతో ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాల్సి ఉంది. వైద్యులు లేకపోవడంతో డెంటల్ పరికరాలు నిరుపయోగంగా ఉన్నాయి. ఆస్పత్రిలో పేరుకుపోయిన పెండింగ్ బిల్లులు అవుట్ సోర్సింగ్, కాంట్రాక్టు సిబ్బందికి అందని వేతనాలు రోగుల సత్వర వైద్య పరీక్షలకు ల్యాబ్ల ఏర్పాట్లు ప్రారంభానికి సిద్ధమవుతున్న 24 అంతస్తుల వరంగల్ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రి రేడియాలజీలో ఎక్స్రే మిషన్ల మరమ్మతు, సదుపాయాలు కాశిబుగ్గ: ఎట్టకేలకు వరంగల్ ఎంజీఎం సూపరింటెండెంట్గా డాక్టర్ కాటం రాంకుమార్రెడ్డి సోమవారం బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఎంజీఎం ఇన్చార్జి సూపరింటెండెంట్గా (ఎఫ్ఎసీ) నియమిస్తూ రెండు రోజుల క్రితం కలెక్టర్ డాక్టర్ సత్యశారద ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. కాగా, సూపరింటెండెంట్గా బాధ్యతలు తీసుకున్న డాక్టర్ రాంకుమార్రెడ్డికి ఆర్ఎంఓలు డాక్టర్ రఘురామయ్య, డాక్టర్ మధుకర్ యాదవ్, డాక్టర్ అశ్విని, ఏడీ బాలాజీ, అధికారులు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
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పోచమ్మ తల్లికి బోనాలుకన్నాయిగూడెం: మండల పరిధిలోని ముప్పనపల్లి గ్రామస్తులు ఆదివారం పోచమ్మ తల్లికి బోనాలు సమర్పించారు. సమృద్ధిగా వర్షాలు కురిసి పంటలు బాగా పండాలని, ప్రజలందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుకున్నారు. అనంతరం మొక్కులు సమర్పించి యాటలు బలిచ్చారు. కొండచిలువ కలకలం ఏటూరునాగారం: మండల పరిధిలోని శంకరాజుపల్లిలో పాత రైస్మిల్లులో ఉన్న కొండచిలువ ఆదివారం కలకలం లేపింది. ఈ మేరకు రైస్మిల్లు యజమానికి లింగాల ఓంకార్ అటవీశాఖ అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో అధికారులు అక్కడకు చేరుకున్నారు. చాకచక్యంగా కొండచిలువను పట్టుకొని దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టినట్లు సెక్షన్ ఆఫీసర్ తార, బీట్ ఆఫీసర్ దయానంద్ తెలిపారు. వారి వెంట సిబ్బంది హరీశ్, సాంబయ్య, ప్రవీణ్ తదితరులు ఉన్నారు. అంతరాలు లేని సమాజమే లక్ష్యం భూపాలపల్లి అర్బన్: అంతరాలు లేని సమాజ నిర్మాణమే సీపీఐ లక్ష్యమని ఆ పార్టీ మాజీ ఎమ్మెల్యే సీహెచ్.రాజారెడ్డి, రాష్ట్ర కార్యదర్శివర్గ సభ్యుడు భాగం హేమంతరావు అన్నారు. జిల్లాకేంద్రంలోని ఇల్లందు క్లబ్లో రెండు రోజుల పాటు నిర్వహించిన రాజకీయ శిక్షణ తరగతులు ఆదివారం ఘనంగా ముగిశాయి. ఈ సందర్భంగా సీహెచ్ రాజారెడ్డి మాట్లాడుతూ.. ప్రజల పక్షాన నిలబడి ప్రశ్నించే గొంతు కమ్యూనిస్టులదేనని అన్నారు. కార్మికులు, రైతులు, పేదల హక్కుల కోసం నిరంతరం పోరా డేది కమ్యూనిస్టులని చెప్పారు. సమాజంలోని అసమానతలు, అంతరాలను రూపుమాపేందుకు ప్రతి కార్యకర్త వర్గ దృక్పథంతో పనిచేయాలని పిలుపునిచ్చారు. భాగం హేమంతరావు మాట్లాడుతూ.. ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితుల్లో ఎదురవుతున్న అవరోధాలను అధిగమించి పార్టీ నిర్మాణాన్ని బలో పేతం చేయాలని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సీపీఐ జిల్లా కార్యదర్శి కొరిమి రాజ్కుమార్, ఏఐటీయూసీ బ్రాంచ్ కార్యదర్శి మోటపలుకుల రమేష్, జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు పైండ్ల శాంతికుమార్, సుధాకర్ రెడ్డి, పరమాండ్ల రాజయ్య, అన్నారపు రాజేందర్, సొతుకు ప్రవీణ్కుమార్, కొరిమి సుగుణ, క్యాతరాజ్ సతీష్, కుడుదుల వెంకటేష్, జిల్లా కౌన్సిల్ సభ్యులు మామిడాల సమ్మిరెడ్డి, పెంట రవి, రేగొండ రాజయ్య, కుమారస్వామి, నబీ, గుంటి చంద్రమౌళి, మాతంగి రామచందర్, జి. శ్రీనివాస్, నూకల చంద్రమౌళి, ఆసిఫ్ పాషా, నేరెళ్ల జోసెఫ్, వేముల శ్రీకాంత్, గోలి లావణ్య, యాకుబ్ పాషాలు పాల్గొన్నారు. ఆటో కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించాలి భూపాలపల్లి అర్బన్: ఆటో కార్మికులు ఎదుర్కోంటున్న సమస్యలను పరిష్కరించాలని ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్) జిల్లా కన్వీనర్ నాగుల అరవీంద్ డిమాండ్ చేశారు. ఆటో కార్మికులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను తెలుసుకునేందుకు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం జిల్లాకేంద్రంలోని అంబేడ్కర్ విగ్రహం సెంటర్లో ఆటో అన్నలతో ముఖాముఖ్ఙి కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నాగుల అరవింద్ మాట్లాడుతూ.. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణ పథకాన్ని అమలు చేయడంతో ఆటో కార్మికులు తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని అన్నారు. అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ఆటో కార్మికులకు నెలకు రూ.12 వేల ఆర్థిక సాయం అందిస్తామని ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చినా ఇప్పటి వరకు అమలు చేయలేదని విమర్శించారు. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీని వెంటనే అమలు చేయడంతో పాటు ప్రస్తుత పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని నెలకు రూ.15 వేల ఆర్థిక సాయం ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేశారు.
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నామినేట్..లేట్ !సాక్షి ప్రతినిధి, వరంగల్: రాష్ట్రంలో నామినేటెడ్ పదవుల భర్తీపై నెలకొన్న ఉత్కంఠకు మరికొంత కాలం తెరపడే అవకాశం కనిపించట్లేదు. రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రస్తుతం స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (ఎస్ఐఆర్) కార్యక్రమంపై పూర్తి స్థాయిలో దృష్టి సారించడంతో నామినేటెడ్ పోస్టుల నియామకాల ప్రక్రియను ఆగస్టు 3వ తేదీ తర్వాత చేపట్టే అవకాశాలు ఉన్నట్లు పార్టీ వర్గాల్లో ప్రచారం జరుగుతోంది. దీంతో పదవీకాలం ముగిసిన నేతలు, కొత్తగా అవకాశం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారిలో అయోమయం నెలకొంది. ఇటీవలే ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాకు చెందిన పలువురు రాష్ట్రస్థాయి కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు, ఇతర నామినేటెడ్ పోస్టుల్లో ఉన్న నేతల పదవీకాలం పూర్తయ్యింది. మరోసారి కొనసాగిస్తారా? లేక కొత్తవారికి అవకాశం కల్పిస్తారా? అనే చర్చ కొనసాగుతుండగానే నియామకాలు వాయిదా పడతాయనే సంకేతాలు రావడంతో రాజకీయ వర్గాల్లో ఉత్కంఠ మరింత పెరిగింది. సభ్యత్వ నమోదుపైనే దృష్టిప్రస్తుతం పార్టీకి అత్యంత ప్రాధాన్యమైన సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడంపైనే సీఎం రేవంత్రెడ్డి, టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్గౌడ్ దృష్టి కేంద్రీకరించినట్లు సమాచారం. ఈకార్యక్రమం పూర్తయ్యే వరకు ఎలాంటి నామినేటెడ్ పోస్టుల నియామకాలపై నిర్ణయం తీసుకోకూడదని పార్టీ అధిష్టానం భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ఆగస్టు 3 తర్వాతే ఈ ప్రక్రియకు శ్రీకారం చుట్టే అవకాశం ఉందని కాంగ్రెస్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అధిష్టానం అప్రమత్తంనామినేటెడ్ పదవుల కోసం కొద్ది రోజులుగా ఆశావహులు పెద్దఎత్తున హైదరాబాద్కు వెళ్లి మంత్రులు, ముఖ్యనేతలను కలుస్తున్న నేపథ్యంలో.. పార్టీ అధిష్టానం కూడా అప్రమత్తమైనట్లు సమాచారం. సభ్యత్వ నమోదుపైనే దృష్టి పెట్టాలని, లాబీయింగ్ కోసం హైదరాబాద్కు రావొద్దని ముఖ్యనేతలు సూచించినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. గాంధీభవన్లో కూడా ప్రస్తుతం నామినేటెడ్ పోస్టుల అంశంపై చర్చలకు పెద్దగా అవకాశం ఇవ్వడం లేదని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.ఆగస్టు 3 తర్వాతే నామినేటెడ్ పోస్టులకు మోక్షం ‘సర్’పై దృష్టి పెట్టాలన్న సీఎం, టీపీసీసీ చీఫ్ హైదరాబాద్కు రావొద్దని నేతలకు సూచన గాంధీభవన్లో లాబీయింగ్కు ఇక బ్రేక్ ఉమ్మడి వరంగల్లో పలువురి పదవీకాలం ముగింపు ఆశావహుల్లో అంతా అయోమయంఉమ్మడి జిల్లాలో ముగిసిన పలువురి పదవీకాలం ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాకు చెందిన మాజీ ఎంపీ సిరిసిల్ల రాజయ్య రాష్ట్ర ఫైనాన్స్ కమిషన్ చైర్మన్గా ఉండగా, జంగా రాఘవరెడ్డి, ఇనగాల వెంకట్రాంరెడ్డి, బెల్లయ్యనాయక్, అయిత ప్రకాశ్రెడ్డి, పోదెం వీరయ్య, ఎండీ రియాజ్తోపాటు కీలక నామినేటెడ్ బాధ్యతల్లో ఉన్న నాయకుల పదవీకాలం ఇటీవల ముగిసింది. వీరిలో ఎవరిని కొనసాగిస్తారు? ఎవరికి కొత్త బాధ్యతలు అప్పగిస్తారు? అనే అంశంపై ఇప్పటికీ స్పష్టత రాలేదు.
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అర్హులందరికీ ఓటుహక్కు కల్పించాలిములుగు: అర్హులైన రైస్ మిల్లర్లందరికీ త్వరలో జరగనున్న రాష్ట్ర కమిటీ ఎన్నికల్లో ఓటు హక్కు కల్పించాలని జిల్లా రైస్ మిల్లర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు బాదం ప్రవీణ్ పేర్కొన్నారు. జిల్లా కేంద్రంలోని అసోసియేషన్ కార్యాలయంలో ఆరు జిల్లాలకు చెందిన అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు, ప్రధాన కార్యదర్శులు, సీనియర్ నాయకుల సమావేశంలో ప్రవీన్ మాట్లాడారు. 2013 నుంచి అసోసియేషన్ ఎన్నికలు జరగకపోవడంతో అప్పటి నుంచి ఒకే కార్యవర్గం అధికారంలో ఉందని తెలిపారు. గ్రామీణ స్థాయిలో ఉన్న మిల్లర్ల సమస్యలను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లి పరిష్కరించడంలో ఆ కమిటీ పూర్తిగా విఫలమైందన్నారు. మిల్లర్ల సంక్షేమానికి సదరు రాష్ట్ర అసోసియేషన్ కృషి చేయకపోవడంతో ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా రైస్ మిల్లర్లు అసోసియేషన్ నుంచి బయటకు వచ్చారని పేర్కొన్నారు. పాత బైలా ప్రకారంగా 25 వేల మెట్రిక్ టన్నుల సీఎంఆర్కు ఒక ఓటు చొప్పున నిర్ణయించారని తెలిపారు. ఇది రైస్ మిల్లర్ల సంక్షేమానికి పూర్తి విరుద్ధమని వెల్లడించారు. మిల్లు నడుపుతున్న ప్రతీ యజమానికి ఓటుహక్కు కల్పించాలని కోరారు. దీనికోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న రైస్ మిల్లర్లను సమీకరించి ఎన్నికల కమిటీపై ఒత్తిడి తీసుకొస్తామని తెలిపారు. ఉద్యమ కార్చాచరణ సిద్ధమైందని, రైస్ మిల్లర్లందరూ సంఘటితం కావాలని కోరారు. ఈ సమావేశంలో ఆల్ ఇండియా రైస్ మిల్లర్స్ ఫెడరేషన్ ఉపాధ్యక్షులు సంపత్ కుమార్, మాజీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు అంజయ్య, వరంగల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు రవీందర్, జనగామ జిల్లా అధ్యక్షుడు ముత్తయ్య, భూపాలపల్లి జిల్లా గౌరవాధ్యక్షుడు రవి, మహబూబాబాద్ జిల్లా కోశాధికారి సతీశ్ పాల్గొన్నారు. రైస్ మిల్లర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు ప్రవీణ్
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భక్తుల కోలాహలంబొగతలో పర్యాటకులుప్రత్యేక అలంకరణలో స్వామి వారు, హారతి తీసుకుంటున్న భక్తులుజలపాతం వద్ద పర్యాటకులుమంగపేట: మండల పరిధిలోని మల్లూరు శ్రీ హేమాచల లక్ష్మీనర్సింహస్వామిని దర్శించుకునేందుకు ఆదివారం వేలాది మంది భక్తులు తరలిరావడంతో ఆలయ ప్రాంగణం కోలాహలంగా మారింది. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఉదయాన్నే గుట్టపైకి చేరుకున్న భక్తులు పవిత్ర చింతామణి జలపాతం వద్ద పుణ్యస్నానాలు ఆచరించారు. అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో ఆలయంలోని స్వయంభు లక్ష్మీనర్సింహస్వామిని దర్శించుకుని తిలతైలాభిషేకం పూజలో పాల్గొన్నారు. మానవ శరీరంతో పోలి ఉండే స్వామివారి నిజరూప దర్శనం చేసుకుని భక్తులు పులకించారు. వాజేడు: మండల పరిధిలోని చీకుపల్లి గ్రామ సమీపంలో ఉన్న బొగత జలపాతానికి ఆదివారం పర్యాటకులు భారీగా తరలి వచ్చారు. శనివారం రాత్రి మండలంలో ఒక మోస్తరు వర్షం కురువడంతో బొగత జలపాతానికి జలదారలు కొంచెం పెరిగాయి. దీంతో పర్యాటకుల అక్కడికి చేరుకుని సందడి చేశారు. సెల్ఫీలు, ఫొటోలు దిగారు. సమీపంలోని నీటి కొలనులో దిగి జలకాలాడుతూ ఆనందంగా గడిపారు.
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మొక్కలకు రక్షణ కరువుములుగురూరల్: ములుగు మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని మంత్రి సీతక్క నాటించిన మొక్కలకే రక్షణ లేకుండా పోయిందని 9వ వార్డు కౌన్సిలర్ గండ్రకోట వాణికుమార్ ఆరోపించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె ఆదివారం విలేకర్లతో మాట్లాడారు. ఇటీవల కాలంలో మంత్రి సీతక్క, కలెక్టర్ భోర్ఖడే హేమంత్ సహదేవరావులు 14, 15, 9 వార్డుల్లో రూ.50వేలు ఖర్చు పెట్టి మెయిన్ రోడ్డుకు డివైడర్లకు ఇరుపక్కల మొక్కలు నాటించారని తెలిపారు. నాటిన మొక్కలను మున్సిపాలిటీ అధికారులు గాలికి వదిలేశారని వెల్లడించారు. అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో ప్రజాధనం దుర్వినియోగం అవుతుందని వివరించారు. నాటిన మొక్కల చుట్టూ కనీసం ఫెన్సింగ్ ఏర్పాటు చేయకపోవడంతో మొక్కలను పశువులు మేస్తున్నాయని తెలిపారు. ఇప్పటికై నా ఉన్నతాధికారులు స్పందించి మిగిలిన మొక్కలను రక్షించేలా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.
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భద్రకాళి అమ్మవారికి పూజలుహన్మకొండ కల్చరల్: భద్రకాళి దేవాలయంలో శాకంబరీ నవరాత్ర మహోత్సవాలు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఐదో రోజు ఆదివారం అమ్మవారిని విరోధిని, వహ్నివాసినిగా అలంకరించి పూజలు చేశారు. ఆలయ అర్చకుడు భద్రకాళి శేషు ఆధ్వర్యంలో వేదపండితులు ఉదయం అమ్మవారికి సుప్రభాతసేవ, నిత్యాహ్నికం, క్షీరాన్ననివేదన, నీరాజన మంత్రపుష్పం నిర్వహించారు. అనంతరం కాళీ క్రమాన్ని అనుసరించి స్నపనభేరాన్ని విరోధిని క్రమంలో, షోడశీ క్రమాన్ని అనుసరించి బోగభేరాన్ని వహ్నివాసిని క్రమంలో అలంకరించి విశేష పూజలు చేశారు. మహిళలు హాజరై అమ్మవారికి చీర, సారె సమర్పించారు. సెలవు దినం కావడంతో అధికసంఖ్యలో భక్తులు హాజరై అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. ఆలయ ఈఓ రామల సునీత ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు. విరోధిని, వహ్నివాసిని క్రమంలో అమ్మవారు
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పనులు త్వరగా పూర్తిచేయాలి..దొడ్ల– కొండాయి జంపన్నవాగుపై చేపట్టిన హైలెవల్ బ్రిడ్జి పనులు త్వరగా పూర్తి చేయాలి. వర్షాకాలంలో గిరిజన గ్రామాల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. బ్రిడ్జి లేకపోవడంతో కొండాయి, కొత్తూరు, మల్యాల, ఐలాపూర్, గోవిందరాజుల కాలనీ ప్రజలు తీవ్ర అసౌకర్యానికి గురవుతున్నారు. బ్రిడ్జి లేక విద్యార్థులు సైతం చదువుకు దూరం అవుతున్నారు. – పి. దేవేందర్, దొడ్ల, ఏటూరునాగారం ఎలిశెట్టిపల్లి వద్ద బ్రిడ్జి నిర్మించాలి..గతేడాది భూమి నమూనాలను తీసుకెళ్లారు. ఇంత వరకు పనులు చేపట్టలేదు. బ్రిడ్జి లేక కాలినడకన ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టుకొని వాగు దాటాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు పడవను ఏర్పాటు చేశారు. విద్యార్థులు చుదువుకునేందుకు మండల కేంద్రంలో నివాసం ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. బ్రిడ్జి పనులు చేపట్టి గిరిజనులను ఆదుకోవాలి. – డి.రమేశ్, ఎలిశెట్టిపల్లి, ఏటూరునాగారం
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అన్నం ముద్దముద్ద..● తినేందుకు ఇబ్బండి పడిన విద్యార్థులు ఏటూరునాగారం: మండల పరిధిలోని చిన్నబోయినపల్లి బాలుర ఆశ్రమ పాఠశాలలోని విద్యార్థులకు వండిపెడుతున్న అన్నం ముద్ద ముద్దగా కావడంతో విద్యార్థులు తినేందుకు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఐటీడీఏ పరిధిలోని బాలుర గిరిజన ఆశ్రమ పాఠశాలలో 330 మంది విద్యార్థులు 3 నుంచి 10వ తరగతి వరకు విద్యనభ్యసిస్తున్నారు. ఆదివారం స్పెషల్గా బగార రైస్ తయారు చేశారు. కానీ ఆ అన్నం ముద్దలు ముద్దలుగా ఉండి రుచిగా లేకుండా పోయింది. నాసిరకం బియ్యాన్ని జీసీసీ అధికారులు సరఫరా చేసినట్లు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఆరోపిస్తున్నారు. పేరుకే సన్నబియ్యం చూస్తే దొడ్డు రకం బియ్యంగా ఉండడం గమనార్హం. ఈ విషయంపై సాక్షి డీడీ జనార్దన్ వివరణ కోరగా బియ్యాన్ని పరిశీలించి బాగాలేకపోతే వాటి స్థానంలో వేరే బియ్యాన్ని పంపిస్తామని వివరించారు.
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ఎన్నాళ్లీ కష్టాలు?ఏటూరునాగారం: ఏజెన్సీలోని గిరిజనుల కష్టాలు తీరడం లేదు. వర్షం వచ్చినా.. వాగువచ్చినా వారికి నడకదారే శరణ్యంగా మారుతుంది. ఒక్కోసారి వాగులు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తే ఇళ్లకే పరిమితం అవుతున్న పరిస్థితి. ఏటూరునాగారం మండల పరిధిలోని కొండాయి–దొడ్ల గ్రామాల మధ్యలోని జంపన్నవాగు బ్రిడ్జి నిర్మాణం పనులు కొనసాగుతున్నాయి. అదే ప్రాంతంలో ప్రజల రాకపోకలకు కోసం నిర్మించిన తాత్కాలిక రోడ్డు భారీ వర్షానికి వరద వచ్చి ఆదివారం కొట్టుకుపోయింది. రూ.16కోట్లతో బ్రిడ్జి పనులు భారీ వర్షం కురిస్తే జంపన్నవాగులోకి వరద వచ్చి చేరడంతో తాత్కాలికంగా కొండాయి–దొడ్ల మధ్యలోని రోడ్డు కొట్టుకుపోయింది. దీంతో కొండాయి, మల్యాల, గోవిందరాజుల కాలనీ, కొత్తూరు, ఐలాపూర్ గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఆయా గ్రామాల ప్రజలు నిత్యావసర సరుకులు తెచ్చుకునేందుకు వెళ్లాలంటే ఇద్దరు, ముగ్గురు కలిసి వాగులో ఈత పడి దొడ్లకు చేరుకుంటున్న పరిస్థితి ఉంది. గత మూడేళ్ల నుంచి ఇదే దుస్థితి నెలకొంది. మంత్రి సీతక్క చొరవతో ఆర్అండ్బీ అధికారుల పర్యవేక్షణలో రూ.16 కోట్లతో బ్రిడ్జి నిర్మాణ పనులు కొనసాగుతున్నాయి. కొండాయి బ్రిడ్జికి ఏడు పిల్లర్లు, రెండు అబాడ్స్మెంట్ పూర్తి కాగా పిల్లర్లపై గడ్డర్స్ను అమర్చారు. కానీ ఇంకా స్లాబ్ పడలేదు. దీంతో ప్రజలకు బ్రిడ్జి వినియోగంలోకి రాలేదు. ఎలిశెట్టిపల్లి వద్ద బ్రిడ్జి నిర్మించాలని వేడుకోలు మండలంలోని ఎలిశెట్టిపల్లి, కొత్తూరు గ్రామాలకు బన్నాజీబంధం నుంచి వెళ్లాలంటే జంపన్నవాగు దాటి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. దీంతో వర్షాకాలంలో ఆయా గ్రామాల ప్రజలు ఏం అవసరం వచ్చినా మండల కేంద్రానికి రావాలంటే తిప్పలు తప్పటం లేదు. ఉప్పొంగి ప్రవహించే జంపన్నవాగును దాటలేక ఇళ్లకే పరిమితమై ఇబ్బందులు పడిన సందర్భాలు ఉన్నాయని ఆయా గ్రామాల ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గతేడాది నవంబర్లో ఎలిశెట్టిపల్లి వద్ద సీతక్క చొరవతో బ్రిడ్జి నిర్మాణానికి భూమి నమూనాలను అధికారులు సేకరించారు. ఇంజనీరింగ్, శాస్త్రవేత్తలు కూడా వచ్చి పరిశీలించారు. కానీ ఇప్పటి వరకు అక్కడ ఎలాంటి పనులు చేపట్టలేదు. బ్రిడ్జి లేకపోవడంతో ఎలిశెట్టిపల్లి, కొత్తూరు గ్రామాల ప్రజలు వాగులో నుంచి నడిచేందుకు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మంత్రి సీతక్క చొరవతో ప్రస్తుతం అక్కడ పడవలను ఏర్పాటు చేశారు. మంత్రి సీతక్క తక్షణమే స్పందించి బ్రిడ్జి నిర్మాణంపై దృష్టి సారించాలని ఆయా గ్రామాల ప్రజలు వేడుకుంటున్నారు.భారీ వర్షానికి కొట్టుకుపోయిన కొండాయి– దొడ్ల తాత్కాలిక రోడ్డు ఐదు గ్రామాలకు నిలిచిన రాకపోకలు ఇబ్బందులు పడుతున్న ఆయా గ్రామాల ప్రజలు జంపన్నవాగుపై కొనసాగుతున్న హైలెవల్ బ్రిడ్జి పనులు
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కనులపండువగా వరుణయాగంఏటూరునాగారం: ప్రజలందరూ సుభిక్షంగా ఉండాలని ధూప దీప నైవేద్యం జిల్లా అర్చక సంఘం ఆధ్వర్యంలో వరుణయాగం, గణపతి, గౌరి పూజలు కనులపండువగా శనివారం నిర్వహించారు. మండల కేంద్రంలోని శ్రీసీతారామచంద్రస్వామి ఆలయంలో అర్చకులు ఉదయం 9 గంటలకు గణపతి పూజను స్థానిక సర్పంచ్ కాకులమర్రి శ్రీలత, బీఆర్ఎస్ జిల్లా అధ్యక్షుడు లక్ష్మీనర్సింహరావుతో దీపారాదన చేయించారు. అనంతరం వరుడికి పూజలు చేసి వరుణయాగాన్ని వేదపండితులు యల్లాప్రగడ మణికంఠశర్మ, రుత్విక్సాయిశర్మ జరిపించారు. పూర్ణాహుతి కార్యక్రమాన్ని ముగించుకొని వరుణయాగంలో ఏర్పాటు చేసిన జలాన్ని ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్లి బొడ్రాయి అమ్మవారికి అభిషేకం చేసి నూతన వస్త్రాలతో అమరేశ్వర్శర్మ, హరికిషన్లు అలంకరించారు. భక్తులతో అమ్మవారికి పుష్పాభిషేకం చేశారు. తీర్థప్రసాదాలను పంపిణీ చేశారు. అలాగే దేవాదాయ శాఖ నుంచి అర్చకులకు మంజూరైన ఐడీ కార్డులను అందజేశారు. రామాలయాన్ని కూడా ధూప దీప నైవేద్యం స్కీంలో చేర్చాలని ఆలయ చైర్మన్ అలువాల శ్రీనివాస్ విన్నవించగా స్కీంలో పెట్టించే విధంగా కృషి చేస్తామని హామీనిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో యల్లాప్రగడ నాగేశ్వర్రావుశర్మ, సూర్యనారాయణశర్మ, ఏఎన్శర్మ, వెంకటరమణాచార్యులు, కర్నె సాంబయ్య, జిల్లా అధ్యక్షుడు రాఘునాథచార్యులు, గౌరవ అధ్యక్షుడు పురుషోత్తంచార్యులు, శివసత్యనారాయణ, వివేకానందస్వామి, రామాలయం క మిటీ ప్రధాన కార్యదర్శి కత్తెర శ్రీనివాస్, శివాల యం చైర్మన్ ప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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అధిక రుసుము వసూలు చేస్తే చర్యలు● ఈ డిస్ట్రిక్ట్ మేనేజర్ దేవేందర్ ములుగు: మీసేవ కేంద్రాలలో వినియోగదారుల నుంచి అధిక రుసుము వసూలు చేస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని ఈ డిస్ట్రిక్ మేనేజర్ దేవేందర్ తెలిపారు. ములుగు మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని పలు మీసేవ కేంద్రాలను మీసేవ మేనేజర్ విజయ్తో కలిసి ఆకస్మిక తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా దేవేందర్ మాట్లాడుతూ మీ సేవ కేంద్రాల్లో కొత్తగా వచ్చిన ఈ మెమో ప్రింట్, యూరియా బుకింగ్, ఫార్మర్ రిజిస్ట్రేషన్ వ్యవసాయేతర మార్కెట్ విలువ సర్వీసుల గురించి మీసేవ నిర్వాహకులకు వివరించారు. కులం, ఆదాయం, నివాసం, జనన, మరణ కుటుంబ ధ్రువీకరణ పత్రం, నేటివిటి, గ్యాప్, నాన్ క్రిమిలేయర్ వంటి సర్టిఫికెట్లు ఎన్నిసార్లు అయినా తీసుకునే వెసులుబాటు ఉందన్నారు. మీసేవ సెంటర్లలో తప్పకుండా సిటిజెన్ చాప్టర్, భూభారతికి సంబంధించిన ఫ్లెక్సీలు, మీసేవ లోగో, తహసీల్దార్, ఈడీఎం, పరిష్కారం కాల్ సెంటర్ల ఫోన్ నంబర్లు తప్పనిసరిగా ప్రదర్శించాలన్నారు. ప్రభుత్వం నిర్ధేశించిన నిర్ణీత రుసుము కంటే ఎక్కువ రుసుము దరఖాస్తుదారుడు నుంచి తీసుకుంటే తప్పనిసరిగా ఆ సెంటర్పై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. రాష్ట్రంలో పౌర సేవలను పారదర్శకంగా వేగవంతంగా అందించేందుకు ప్రభుత్వం నూతన విధానాన్ని అమల్లోకి తీసుకొచ్చిందని వివరించారు. ఇకపై పౌర సేవల దరఖాస్తుల స్వీకరణ, పరిశీలన, రెవెన్యూ సిబ్బంది నివేదికల సమర్పణ తదితర ప్రక్రియ మొత్తం ఆన్లైన్ విధానంలోనే కొనసాగుతుందన్నారు. కాగిత రహిత విధానం అమల్లోకి రావడంతో సమయానికి సేవలు అందడంతో పాటు పారదర్శకత పెరుగుతుందని దేవేందర్ తెలిపారు.
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చెక్కుబౌన్స్ కేసుల పరిష్కారంములుగు: జిల్లా కోర్టులో శనివారం నిర్వహించిన ప్రత్యేక లోక్ అదాలత్లో 10 చెక్కుబౌన్స్ కేసులు పరిష్కరించినట్లు జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ సెక్రటరీ కన్హయ్యలాల్ తెలిపారు. పెండింగ్లో ఉన్న 10 చెక్కు బౌన్స్ కేసులను పరిష్కరించి రూ.14,72,973లను సెటిల్ చేసినట్లు వెల్లడించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జూనియర్ సివిల్ జడ్జి జి.జ్యోత్స్న, అదనపు జూనియర్ సివిల్ జడ్జి మధులికతేజ, జిల్లా బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు బాలుగు చంద్రయ్య, ఉపాధ్యక్షుడు రంగోజు భిక్షపతి, లీగల్ ఎయిడ్ డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ సభ్యుడు మేకల మహేందర్, బానోత్ స్వామిదాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. నేటితో దరఖాస్తులకు గడువు ముగింపు ములుగు: హైదరాబాద్లోని తెలంగాణ షెడ్యూల్డ్ కులాల స్టడీ సర్కిల్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ఉచిత సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిలిమినరీ–2027 రెసిడెన్షియల్ కోచింగ్కు ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల స్వీకరణకు నేటితో గడువు ముగియనున్నట్లు జిల్లా షెడ్యూల్డ్ కులాల సంక్షేమ శాఖ అధికారి కొమురయ్య శనివారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ వర్గాలకు చెందిన నిరుద్యోగ అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు. దరఖాస్తు చేసిన అభ్యర్థులకు జూలై 26న ఉదయం 11 గంటలకు హనుమకొండలోని యూనివర్సిటీ ఆర్ట్స్ అండ్ సైనన్స్ కళాశాలలో ప్రవేశ పరీక్ష నిర్వహించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. అర్హులైన అభ్యర్థులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రజలకు మెరుగైన వైద్యసేవలు గణపురం: ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో నిత్యం అందుబాటులో ఉంటూ ప్రజలకు మెరుగైన వైద్యసేవలు అందించాలని జిల్లా వైద్యాధికారి మధుసూదన్ అన్నారు. శనివారం గణపురం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని ఆయన తనిఖీ చేశారు. ఆరోగ్యకేంద్రంలోని ల్యాబ్, ఫార్మసీ తదితర విభాగాలను పరిశీలించారు. అనంతరం గణపురం–1 సబ్సెంటర్ను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ సీజనల్ వ్యాధుల నివారణకు చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. అన్ని రకాల వ్యాక్సిన్లు, మందులు అందుబాటులో ఉంచాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైద్యాధికారి అనూష తదితరులు పాల్గొన్నారు.ప్రవేశాలకు ఎంపిక పోటీలు భూపాలపల్లి అర్బన్: రాష్ట్రంలోని తెలంగాణ క్రీడా అకాడమీలు, ప్రాంతీయ క్రీడా పాఠశాలలు, స్పోర్ట్స్ హాస్టళ్లలో 2026–27 విద్యా సంవత్సరానికి ఉచిత ప్రవేశాల కోసం బాలబాలికల నుంచి ఎంపిక పోటీలు ఈ నెల 20 నుంచి 28 వరకు నిర్వహించనున్నట్లు జిల్లా యువజన మరియు క్రీడల అధికారి రఘు శనివారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్, ఖమ్మం, సిద్దిపేట, మహబూబ్నగర్, గచ్చిబౌలి, హనుమకొండ కేంద్రాల్లో సైక్లింగ్, రెజ్లింగ్, వాలీబాల్, అథ్లెటిక్స్, కబడ్డీ, హ్యాండ్బాల్, ఫుట్బాల్, హాకీ, జిమ్నాస్టిక్స్, స్విమ్మింగ్ విభాగాల్లో ఎంపికలు జరుగుతాయన్నారు. ఎంపికలకు హాజరయ్యే క్రీడాకారులు వయస్సు, స్టడీ సర్టిఫికెట్, జనన ధృవీకరణ పత్రం లేదా పదో తరగతి మెమో, ఆధార్ లేదా నివాస ధృవీకరణ పత్రం, 10 పాస్పోర్ట్ సైజు ఫొటోలతో హాజరుకావాలని సూచించారు. అర్హత వయస్సు, ఎంపికల తేదీలు, వేదికలు, క్రీడాంశాలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు జిల్లా యువజన, క్రీడల శాఖ కార్యాలయంలో అందుబాటులో ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. దరఖాస్తుల స్వీకరణ భూపాలపల్లి రూరల్: సివిల్ సర్వీసెస్ (ఐఏఎస్/ఐపీఎస్) ఐఎఫ్ఎస్ (ప్రిలిమ్స్ కం మెయిన్స్) ఉద్యోగాలకు 10 నెలలు ఉచిత శిక్షణ కోసం ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ నిరుద్యోగ అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తున్నట్లు జిల్లా షెడ్యూల్డ్ కులముల అభివృద్ది అధికారి కస్తూర్తి జైభీమ్ శనివారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. దరఖాస్తుల స్వీకరణకు నేడు (ఆదివారం) సాయంత్రం వరకు అవకాశం ఉందన్నారు. 27న ఎంపిక పరీక్ష నిర్వహించనున్నట్లు చెప్పారు.