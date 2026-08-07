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Yadadri
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తరతరాల పట్టు'కోక'సాక్షి, యాదాద్రి: తరతరాల సంస్కృతీ సంప్రదాయం.. జీవనోపాధికి నిలువెత్తు రూపమైన చేనేత పరిశ్రమ గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు జీవం పోస్తోంది. ముడిసరుకుల ధరల భారం, మార్కెటింగ్ ఇబ్బందులు ఎదురైనా నేతన్నల మగ్గం సప్పుడు ఆగడం లేదు. ఆధునిక యుగంలో పడుగు పేకల చీరల తయారీ మగ్గానికి డిజిటల్ తోడై కొత్త ఆశలు చిగురింపజేస్తోంది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అంతర్జాతీయ బ్రాండ్స్తో ఆకట్టుకుంటోంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 20 వేల మగ్గాలపై చేనేత కుటుంబాలు ఆధారపడి జీవిస్తున్నాయి. పోచంపల్లి ఇక్కత్, గద్వాల, సిరిసిల్ల, నారాయణపేట, సిద్దిపేట వంటి ప్రత్యేక శైలులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందాయి.ఒడిదుడుకులు అధిగమిస్తూ..నూలు, పట్టు, రంగుల ధరలు రోజురోజుకూ విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి. దీంతో చీరల తయారీలో వస్త్రాలకు తగినంత గిట్టు బాటు ధర దక్కడం లేదు. మరో వైపు సొసైటీలు, మాస్టర్ వీవర్ల వద్ద కొనుగోలు దారులు లేక కోట్లాది రూపాయల విలువైన సరుకు నిల్వ ఉండిపో తోంది. ఈ పరిస్థితిని అధిగమించడానికి నేతన్నలు చీరలు, వస్త్రాల అమ్మకాల కోసం కొత్త మార్గాలను ఎంచుకుంటున్నారు. విశ్వవేదికపై ఇక్కత్.. ప్రపంచ ’సిల్క్ సిటీ’గా గుర్తింపు పొందిన భూదాన్ పోచంపల్లిని గతేడాది మే 15న అంతర్జాతీయ సుందరీమణులు సందర్శించారు. ఇక్క త్ పట్టు చీరల తయారీ, డిజైన్లు, అద్దకం ప్రక్రి యను ప్రత్యక్షంగా చూసి మురిసిపోయారు. తెలంగాణ సంస్కృతికి నిదర్శనమైన ఈ కళను ప్రశంసిస్తూ ‘తెలంగాణ జరూర్ ఆనా’అంటూ నినదించారు. అంతేకాకుండా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఫ్రాన్స్ పర్యటనల సందర్భంలో ఆ దేశ ప్రథమ మహిళ బ్రిగిట్టే మేక్రాన్కు విశిష్టమైన పోచంపల్లి పట్టు శాలువాను బహుమతిగా అందించడం చేనేత కళాకారులకు దక్కిన అంతర్జాతీయ గౌరవం. సాంకేతికత జోడించి.. అనాదిగా వస్తున్న ఈ వృత్తిలోకి ఉన్నత చదువులు చదివిన యువత అడుగుపెడుతుండటం విశేషం. ఉద్యోగాల వైపు వెళ్లకుండా తాతలు, తండ్రులు చూపిన బాటలోనే కళను కొనసాగిస్తూ ఉపాధి పొందుతుండటమే కాకుండా మరికొందరికి జీవనోపాధి కల్పిస్తున్నారు. సాంకేతికతను జోడించి ఇక్కత్ డిజైన్లలో అనేక ప్రయోగాలు, మార్పులు చేస్తూ దేశవిదేశాల్లో విజయాలు సాధిస్తున్నారు. పోచంపల్లి ఇక్కత్ టై అండ్ డిజైన్లలో కొత్త పుంతలు తొక్కిస్తున్నారు.విదేశాల నుంచి ఆర్డర్లు వీవర్స్ నుంచి నేరుగా కస్టమర్లకు వస్త్రాలను అందించాలని, తాము తయారు చేసిన వస్త్రాలను స్వతహాగా మార్కెటింగ్ చేసుకోవాలని యువత ఆలోచనలకు పదును పెడుతోంది. తమ ఉత్పత్తుల ప్రచారం కోసం ఇన్స్ట్రాగామ్, యూట్యూబ్లో రీల్స్ చేసి చీరల ప్రత్యేకతలు, రంగులు, అల్లిక నాణ్యతను వివరిస్తున్నారు. అమెరికా, లండన్, కెనడాతోపాటు హైదరాబాద్, విజయవాడ, గుంటూరు, బెంగుళూరు, చెన్నై, ఢిల్లీ, ముంబై నుంచి ఎక్కువగా ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయి.చేనేత వస్త్రం కాదు.. సంస్కృతిచేనేత అంటే వస్త్రం కాదు,మన సంస్కృతికి దర్పణం. ప్రకృతి నుంచి వచ్చే దారాలతో వస్త్రం నేయడం వల్ల వేడిలో చల్లగా, చలిలో వెచ్చగా ఉంటాయి. చేనేత వస్త్రాలను ధరించడం వల్ల అందంతో పాటు ఎంతో హుందాత నంగా కనిపి స్తుంది. ప్రతి ఒక్కరూ చేనేత వస్త్రాలు ధరించి నేతన్నలను ప్రోత్సహించాలి. – రష్మీ ఠాకూర్, తెలంగాణ ఇక్కత్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్చేనేత కళ గొప్పగా ఉందిఇండియాకు మొదటిసారి వచ్చాను. ప్రాచీన చేనేత కళను తెలుసుకోవడానికి పోచంపల్లిని సందర్శించడం గొప్ప అను భూతినిచ్చింది. ఇక్కడి చేనేత కళాకారులు రూపొందిస్తున్న చేనేత వస్త్రాలు చాలా బాగు న్నాయి.నూతన ప్రయోగా లతో చేనేత కళను కాపాడుకోవడం అభినందనీయం. – మిల్లిహట్టన్, కెనడా దేశ టూరిస్ట్
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యాదాద్రిలో సినీనటుడు శ్రీకాంత్ పూజలుయాదగిరిగుట్ట: యాదగిరి లక్ష్మీనరసింహస్వామి వారిని సినీ నటుడు శ్రీకాంత్ గురువారం దర్శించుకున్నారు. గర్భాలయంలోని స్వయంభూ ప్రతిష్ఠా అలంకారమూర్తులకు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అర్చకులు ఆయనకు సంప్రదాయంగా స్వాగతం పలికారు. ఈఓ భవాని శంకర్ లడ్డూ ప్రసాదం, స్వామివారి చిత్రపటాన్ని అందజేశారు.10 లీటర్ల సారా స్వాధీనంహుజూర్నగర్ : సారా తరలిస్తున్న వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి 10 లీటర్ల సారాను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఎకై ్సజ్ సీఐ నాగార్జునరెడ్డి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. గురువారం హుజూర్నగర్ ఎకై ్సజ్ స్టేషన్ పరిధిలో ఎకై ్సజ్ పోలీసులు వాహనాలు తనిఖీ చేస్తున్నారు. ఈక్రమంలో పాలకీడు మండలం జానపాడు గ్రామ శివారులో మహంకాళిగూడేనికి చెందిన బనావత్ లక్ష్మయ్య ద్విచక్రవాహనంపై సారా తరలిస్తుండగా అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అతని వద్ద 10 లీటర్ల సారా స్వాధీనం చేసుకుని, వాహనాన్ని సీజ్ చేసి కేసు నమోదు చేసినట్లు సీఐ తెలిపారు. కార్యక్రమలో ఎకై ్సజ్ ఎస్ఐ దివ్య, సిబ్బంది నాగరాజు రమణ, డ్రైవర్ నరేష్ పాల్గొన్నారు. పశువులు తరలిస్తున్న వాహనం పట్టివేతచౌటుప్పల్ : అక్రమంగా పశువులు తరలిస్తున్న వాహనాన్ని గురువారం పోలీసులు పట్టుకున్నారు. కర్నాటక రాష్ట్రం, బల్లారి జిల్లా, సిరుగుప్ప తాలూకాకు చెందిన రోడూరు బాబురావు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని తుని సంతలో 29 పశువులను (8ఆవులు, 21ఎద్దులు) కొనుగోలు చేశాడు. వాటిని మరో ఇద్దరు కూలీలు మారుతి, సీరం శ్రీనుతో కలిసి హైదరాబాద్లోని కబేళాకు తరలిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో చౌటుప్పల్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని లక్కారం గ్రామ స్టేజీ వద్ద వాహనాల తనిఖీ నిర్వహిస్తున్న పోలీసులు పశువుల వాహనాన్ని పట్టుకున్నారు. నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుని, పశువులను గోశాలకు తరలించారు. వారిపై కేసు నమోదు చేసినట్లు సీఐ మన్మథకుమార్ తెలిపారు. గుర్తుతెలియని వాహనం ఢీకొని ఒకరి మృతిమునగాల: మండలంలోని ముకుందాపురం బస్స్టేజీ శివారులో గురువారం రాత్రి గుర్తుతెలియని వాహనం ఢీకొట్టడంతో ఓ వ్యక్తి అక్కడికక్కడే మృతిచెందగా.. మరొకరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వివరాల ప్రకారం ... మునగాల మండలంలోని ఆకుపాముల గ్రామానికి చెందిన గౌరారపు ఎలమంద ద్విచక్ర వాహనంపై తన కుమారుడు లింగయ్యతో కలిసి సూర్యాపేటకు వెళ్లాడు. తిరుగు ప్రయాణంలో స్వగ్రామం వస్తుండగా మార్గమధ్యంలో ముకుందాపురం బస్స్టేజి శివారులో గుర్తుతెలియని వాహనం వెనుక నుంచి ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో గౌరారపు లింగయ్యకు తీవ్ర గాయాలై అక్కడికక్కడే మృతిచెందగా ఎలమందకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. స్థానికులు క్షతగాత్రుడిని 108వాహనంలో కోదాడ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించగా.. ఎలమంద పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలిసింది. ఇంజనీరింగ్ కళాశాల బస్సుల తనిఖీభువనగిరి: మండల పరిధిలోని అరోరా ఇంజనీరింగ్ కళాశాలకు చెందిన బస్సులను గురువారం జిల్లా రవాణా శాఖ అధికారులు తనిఖీ చేశారు. సుమారు 1000 మంది విద్యార్థులను నిత్యం హైదారాబాద్ నుంచి 20 బస్సుల్లో కళాశాలకు చేరవేస్తుంటారు. దీంతో ఆయా బస్సులు రంగారెడ్డి జిల్లాలో టాక్స్ చెల్లిస్తున్నప్పటికీ యాదాద్రి భువనగిరిలో చెల్లించకపోవడంతో అధికారులు బస్సులను తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా అంతర్ జిల్లా పర్మిషన్ పత్రాలు సరిగా లేకపోవడంతో 20 బస్సులపై కేసు నమోదు చేసినట్లు డీటీవో నరేష్ తెలిపారు.
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మడిగెల నిర్మాణంపై మున్సిపల్ కౌన్సిల్లో రగడభువనగిరిటౌన్ : తీవ్ర వాదోపవాదాలు, ప్రతిపక్షాల నిరసనలు, పోలీసుల బందోబస్తు నడుమ భువనగిరి మున్సిపల్ కౌన్సిల్ సాధారణ సమావేశం గురువారం వాడివేడిగా సాగింది. మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ తంగెళ్లపల్లి శ్రీవాణి అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో 15 ఎజెండా అంశాలను ప్రవేశపెట్టారు. వివాదాస్పదంగా మారిన మడిగెల నిర్మాణ ప్రతిపాదనను తాత్కాలికంగా పక్కనబెట్టి, మిగిలిన అంశాలకు కౌన్సిల్ ఆమోదం తెలిపింది. అయితే, కౌన్సిల్ సమావేశ మందిరంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా పోలీసులు వచ్చి కూర్చోవడంపై ప్రతిపక్ష కౌన్సిలర్లు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. డబుల్ బెడ్రూం, మడిగెల అంశాలపై ఆందోళన జరిగే అవకాశం ఉందన్న ముందస్తు సమాచారంతోనే పోలీసులు వచ్చినట్లు తెలుస్తుండగా.. అధికార పార్టీ సభ్యులు మాత్రం ప్రతి శాఖకు ఇచ్చిన ఆహ్వానంలో భాగంగానే వారు వచ్చినట్లు చెబుతున్నారు. హద్దులు తేలేవరకు నిర్మాణాలు వద్దు రామస్వామి హోటల్ సమీపంలోని మున్సిపల్ ఖాళీ స్థలంలో దుకాణ సముదాయాల నిర్మాణానికి ముందు, ఆ స్థలానికి సంబంధించిన పక్కా సరిహద్దులను సేకరించాలని కౌన్సిలర్లు పాశం అమర్నాథ్, జంగిటి వినోద్కుమార్ పట్టుబట్టారు. దీనిపై చైర్పర్సన్ స్పందిస్తూ.. తమ వార్డులోని స్థలాన్ని ఎవరూ ఆక్రమించలేదని, అనవసర ఆరోపణలు చేయవద్దన్నారు.ఈ వివాదం తీవ్రరూపం దాల్చ డంతో మున్సిపల్ కమిషనర్ కె.చంద్రప్రకాశ్ రెడ్డి జోక్యం చేసుకొని.. కౌన్సిలర్ల సమక్షంలో క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన పూర్తి చేసి, హద్దులు నిర్ధారించిన తర్వాతే నిర్ణయం తీసుకుంటామని ప్రకటించారు. దీంతో వివాదం సద్దుమణిగింది. బడ్జెట్ పెంపునకు ఆమోదం బాబు జగ్జీవన్ రామ్ భవన్ మౌలిక వసతుల అంచనా వ్యయాన్ని ఇంజనీర్లు మొదట రూ.7.60 లక్షలుగా నిర్ణయించి, ఆ తర్వాత రూ.6 లక్షలకు తగ్గించడంపై కౌన్సిలర్లు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. దీంతో నిధులను రూ.7.60 లక్షలకు పెంచుతున్నట్లు చైర్పర్సన్ ప్రకటించారు. తీజ్ పండుగ నిర్వహణ నిధులను రూ.2.50 లక్షలకు పెంచాలని కాంగ్రెస్ సభ్యురాలు సుమయ్య తబస్సుం అహ్మద్ కోరగా కౌన్సిల్ ఏకగ్రీవంగా అంగీకరించింది. పక్షపాత వైఖరిపై బీఆర్ఎస్ నిరసన.. వాకౌట్ పట్టణంలో కోతులు, వీధికుక్కల బెడదను అదుపు చేయడంలో పాలకపక్షం విఫలమైందని బీఆర్ఎస్ పార్టీ కౌన్సిల్ ఫ్లోర్ లీడర్ చెన్న స్వాతి, కౌన్సిలర్ నాకోటి నగేష్ మండిపడ్డారు. పారిశుద్ధ్య సామగ్రి కొనుగోళ్లలో అక్రమాలు జరిగాయని, ప్రతిపక్ష వార్డుల్లో బోర్లు వేయకుండా పక్షపాతం చూపుతున్నారంటూ సభ నుంచి వాకౌట్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైస్ చైర్మన్ పోతంశెట్టి మంజుల, కమిషనర్ చంద్రప్రకాశ్ రెడ్డి, వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు.ఫ భువనగిరి మున్సిపల్ పాలకవర్గ తీరుపై మండిపడిన ప్రతిపక్షాలు ఫ బీఆర్ఎస్ సభ్యుల వాకౌట్
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గంజాయి తరలిస్తున్న ముఠా అరెస్ట్మరిపెడ రూరల్: ఒడిశా నుంచి నల్లగొండ జిల్లాకు గంజాయి తరలిస్తున్న ఐదుగురు యువకులను అరెస్ట్ చేసి వారి వద్ద నుంచి రూ.1.12 లక్షల విలువైన గంజాయితో పాటు కారు, నాలుగు సెల్ఫోన్లు, రూ.1,500 నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు మరిపెడ సీఐ పవన్ కుమార్ తెలిపారు. బుధవారం సాయంత్రం మరిపెడ ఎస్సై సతీశ్, సిబ్బంది రవీందర్, రమేశ్, వెంకన్న, మహిళా కానిస్టేబుల్ శాంత మండలంలోని పురుషోత్తమాయగూడెం బ్రిడ్జి వద్ద వాహన తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సమయంలో వేగంగా వచ్చిన ఓ కారును పోలీసులు ఆపేందుకు ప్రయత్నించగా, అందులో ఉన్న వారు తప్పించుకోవడానికి యత్నించారు. అప్రమత్తమై పోలీసులు కారును నిలిపి తనిఖీ చేశారు. అందులో డ్రైవర్ సీటు కింద 2 కిలోల 240 గ్రాముల గంజాయి లభించింది. కారులో ఉన్న నల్లగొండ జిల్లా కనగల్ గ్రామానికి చెందిన గండికోట వంశీ, చిత్రం రాకేశ్, చింతల తిరుమలేశ్, కంచి మహేశ్, మాదాసు మహేశ్ను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించారు. సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలనే ఉద్దేశంతో నల్లగొండలో సెల్ఫ్ డ్రైవ్కు కారును అద్దెకు తీసుకుని ఒడిశాకు వెళ్లి గంజాయి కొనుగోలు చేసి నల్లగొండలో విక్రయించేందుకు వస్తున్నట్లు నిందితులు అంగీకరించారు. దీంతో వారిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించినట్లు సీఐ తెలిపారు. 2.24 కిలోల గంజాయి, కారు, నాలుగు సెల్ఫోన్లు స్వాధీనం వివరాలు వెల్లడించిన మరిపెడ సీఐ
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నూలుపోగుల నవ్యశోభసరికొత్త ఆవిష్కరణలతో చేనేత కళకు జీవం ఈ చిత్రంలోని వ్యక్తి పోచంపల్లికి చెందిన రాపోలు శ్రీనివాస్. 8వ తరగతిలోనే చదువు మానేశాడు. 16 ఏళ్ల వయస్సులో మగ్గం నేయడం ప్రారంభించాడు. 30 ఏళ్లుగా చేనేతలో అనేక ఒడిదొడుకులను ఎదుర్కొని చేనేత రంగంలో రాణిస్తున్నాడు. తాను ఉపాధి పొందుతూనే మరో 70 కుటుంబాలకు ఉపాధి కల్పిస్తున్నాడు. 50 మగ్గాలను నిర్వహిస్తూ ఆధునిక పద్ధతులు పాటిస్తూ డిమాండ్కు తగ్గ వస్త్రాలను రూపొందిస్తున్నాడు. వస్త్రోత్పత్తులను తానే స్వయంగా మార్కెటింగ్ చేసుకుంటున్నాడు.భూదాన్పోచంపల్లి: అగ్గిపెట్టెలో పట్టేంత చీరను నేసిన ఘనకీర్తి మన నేతన్నలది. ప్రపంచ ప్రసిద్ధి గాంచిన పోచంపల్లి కేంద్రంగా చేనేత పరిశ్రమ ఏర్పడి సరిగ్గా 70 ఏళ్లు పూర్తవుతోంది. ఈ ఏడు దశాబ్దాల కాలంలో చేనేత పరిశ్రమ అనేక ఆర్థిక ఆటుపోట్లను, కరోనా లాంటి తీవ్ర సంక్షోభాలను ఎదుర్కొని నిలబడింది. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా నేతన్నలు సరికొత్త ఆవిష్కరణలతో చేనేత కళకు జీవం పోస్తూ పరిశ్రమను నిలుపుకొస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో వ్యవసాయం తర్వాత అత్యధిక మందికి జీవనాధారంగా నిలుస్తున్న రంగం చేనేత కావడం విశేషం. ఉమ్మడి జిల్లాలో 35వేలకుగా కుటుంబాలు చేనేత రంగంపై ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తున్నాయి. చేనేతలో వినూత్న ఆవిష్కరణలుపోచంపల్లి వస్త్రాలకు 2003లో కేంద్ర ప్రభుత్వం శ్రీజియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్ రిజిస్ట్రీ (పేటెంట్) హక్కులను కల్పించింది. ఇందులో పోచంపల్లి చేనేత 11 రకాల డిజైన్లకు రిజర్వేషన్లతో పాటు చేనేత వస్త్రాలైన చీరలు, రుమాలు, కార్పేట్, బెడ్షీట్స్, మ్యాట్స్కు పేటెంట్ హక్కు కల్పించింది. దారం పోగుపై డిజైన్ వేసి ‘టై అండ్ డై’ పద్ధతిలో వస్త్రాలు నేయడం ఇక్కడి చేనేత కళాకారుల ప్రత్యేకత. 1956లో పోచంపల్లి కేంద్రంగా చేనేత పరిశ్రమ ఏర్పడిన తొలినాళ్లలో పాన్పటోలా, రాజస్థాన్, నారీకుండీ, ఏనుగు, చిలుక, అంబారీ, సీతాగీతా లాంటి సాంప్రదాయ చేనేత డిజైన్లతో వస్త్రాలను నేసేవారు. కానీ ప్రస్తుతం ట్రెండ్ మారింది. జాతీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా రాజ్కోట్ డిజైన్లతోనే మడ్తాస్ చీరలు, సబర్పురి ఇక్కత్, బాందినీ ఇక్కత్ చీరలు, ట్విల్ చీరలు, పైతానీ, నారీకుంజీ, నవరత్న్ పటోల, పుల్ టిష్యూ, పోచంపల్లి ఇక్కత్లోనే గద్వాల, కంచి, ధర్మవరం డిజైన్లు కల్గిన వినూత్నంగా వస్త్రాలను రూపొందిస్తున్నారు. పోచంపల్లి ఇక్కత్ బ్రాండ్పైనే జిల్లాలో ప్రధానంగా భూదాన్పోచంపల్లితో పాటు చౌటుప్పల్, కొయ్యలగూడెం, నారాయణపురం, పుట్టపాక, రామన్నపేట, రాజాపేట, మోత్కూర్, గుండాల, ఆలేరు, పుట్ట పాక, గట్టుప్పల, చండూర్, నల్లగొండ తదితర ప్రాంతాలలో పట్టు, కాటన్ వస్త్రాలు తయారు చేస్తున్నారు. కరోనా తరువాత వందలాది మంది యువత వాట్సాప్, ఫేస్బుక్, ఇన్స్ట్రాగామ్ ద్వారా ఆన్లైన్ వస్త్ర వ్యాపారం చేస్తూ ఉపాధి పొందుతున్నారు. పరిశ్రమ ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్యలు● గడిచిన ఏడాది కాలంలో కిలో నూలు ధర రూ.4 వేల నుంచి రూ.6 వేలకు పెరిగింది. దీనికి అనుగుణంగా చీరల ధరలు పెంచలేక కార్మికులు గిట్టుబాటు కోల్పోతున్నారు. ● నూలు, ముడిసరుకుపై కేంద్ర ప్రభుత్వం విధించిన 5శాతం జీఎస్టీ భారంగా మారింది. ● సూరత్, గుజరాత్ మిల్లుల్లో ఇక్కత్ డిజైన్లను ప్రింట్ చేసి తక్కువ ధరకు విక్రయిస్తుండటంతో చేనేత రంగానికి తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతోంది. ● చేనేత కార్మికులు తయారు చేసిన వస్త్రోత్పత్తులను మార్కెటింగ్ చేసుకోవడానికి సరైన సదుపాయాలు, అవగాహన లేక స్టాక్ నిలిచిపోయి, కార్మికులకు చేతినిండా పనికల్పించలేకపోతున్నారు. ● నూలుపై గతంలో ఉన్న 40శాతం సబ్సిడీని ఎత్తివేయడం, నేతన్న చేయూత పథకం సరిగ్గా అమలు కాకపోవడం నేత కార్మికులను కుంగదీస్తోంది.చేనేత కార్మికుల విజ్ఞప్తులు ఇవే.. u నూలు ధరలను నియంత్రించి, 40 శాతం సబ్సిడీతో నేరుగా డిపోల ద్వారా నూలు అందించాలి. u ధాన్యం కొనుగోలు తరహాలోనే నేతన్నలు నేసిన వస్త్రాలను ప్రభుత్వమే ‘టెస్కో’ ద్వారా పూర్తిగా కొనుగోలు చేయాలి. u కళ్యాణలక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ పథకాల్లో పట్టు చీరలను, స్కూల్ యూనిఫారమ్లకు చేనేత దుస్తులను ప్రభుత్వమే సరఫరా చేయాలి. u చేనేత వస్త్రాలపై జీఎస్టీని రద్దు చేసి, నేత కార్మికులకు జీరో వడ్డీ రుణాలు అందించాలి. u ఎగ్జిబిషన్లలో చేనేత వస్త్రాలను అమ్ముకునేందుకు స్టాల్స్ అవకాశం కల్పించాలి.ఉమ్మడి జిల్లాలో చేనేత, మరమగ్గాల వివరాలు ఇలా.. చేనేత మరయాదాద్రి భువనగిరి 7719 2240 నల్లగొండ 2700 4023 సూర్యాపేట 125 51 అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఆకట్టుకుంటున్న ఇక్కత్ వస్త్రాలు ఆన్లైన్ వస్త్ర వ్యాపారం చేస్తూ ఉపాధి పొందుతున్న చేనేత యువత అయినా ఒడిదుడుకుల్లో చేనేత రంగం నేడు జాతీయ చేనేత దినోత్సవం
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బెయిల్ మంజూరు.. మాజీ సర్పంచ్కు ఉపశమనంమోత్కూరు, అడ్డగూడూరు : అడ్డగూడూరు మండలం అజీంపేట గ్రామంలో జరిగిన ఓ హత్యకేసులో అప్పటి సర్పంచ్ పోలబోయిన లింగయ్యకు సుప్రీం కోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. 2017 దసరా పండుగ రోజున ఎస్సీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన బట్ట లింగయ్య హత్యకు గురయ్యారు. దీంతో మొత్తం 18 మందిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. జిల్లా కోర్టు వీరికి యావజ్జీవ శిక్ష విధించింది. విచారణలోనే జక్కుల భిక్షమయ్య అనే వ్యక్తి మృతి చెందగా మిగతా 17 మంది సికింద్రాబాద్, చర్లపల్లి జైలులో యావజ్జీవ శిక్ష అనుభవిస్తున్నారు. వీరిలో పండుగ రామస్వామి, పండుగ సాయిలు, పండుగ రాములు, పండుగ మల్లేష్, బండగొర్ల వలరాజు, పండుగ యాదయ్య, జక్కుల రమేష్, పండుగ నర్సయ్య, పండుగ సత్యనారాయణ, బండగొర్ల నాగమ్మ, పండుగ శ్రీను, పండుగ మల్లయ్య, పండుగ లింగయ్య, జక్కుల లచ్చయ్య, పోలబోయిన లింగయ్య, పండుగ నర్సింహ, పండుగ సతీష్, పండుగ శ్రీకాంత్ ఉన్నారు. దాడి చేసినట్లు ఫిర్యాదులో లేకపోవడంతో..పండుగ లచ్చయ్య అనే వ్యక్తి కుమార్తె వివాహం కోసం కొద్ది రోజులు బెయిల్ మంజూరు పొంది వివాహ అనంతరం జైలుకు వెళ్లాడు. పండుగ సత్యనారాయణ తన భార్య అనారోగ్యం బారిన పడడంతో నెల రోజులు బెయిల్ పొంది ప్రస్తుతం గ్రామంలో కుటుంబంతో కలిసి ఉన్నారు. ఇలా కొంత మంది కొద్ది రోజులు బెయిల్ మంజూరు పొంది కుటుంబంతో గడిపి తదుపరి జైలుకు వెళ్తున్నారు. అయితే నేరం జరిగిన సమయంలో పోలబోయిన లింగయ్య ప్రత్యక్షంగా దాడి చేసినట్లు ఫిర్యాదులో లేకపోవడంతో సుప్రీం కోర్టు ఆయనకు బెయిల్ మంజూరు చేసింది.మా గ్రామంలో జరిగిన హత్య కేసులో నా కుమారుడు మాజీ సర్పంచ్ లింగయ్యకు సుప్రీం కోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేయడం సంతోషంగా ఉంది. గ్రామంలో ఉన్న కక్షలతో అప్పుడు సర్పంచ్గా ఉన్న నా కుమారుడిని అక్రమంగా కేసులో ఇరికించి జైలు పాలు చేశారు. ఇంతకాలం అన్యాయంగా జైలు శిక్ష అనుభవించాడు. నా కొడుకు నిర్దోషిగా కేసు నుంచి బయట పడతాడు. – పోలబోయిన యాదమ్మ, మాజీ సర్పంచ్ లింగయ్య తల్లి
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మైనార్టీ డిక్లరేషన్ను తక్షణమే అమలు చేయాలిరామగిరి(నల్లగొండ) : అసెంబ్లీ ఎన్నికల సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన మైనార్టీ డిక్లరేషన్ హామీని తక్షణమే పూర్తిస్థాయిలో అమలు చేయాలని జమియత్ ఉలెమా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మౌలానా సయ్యద్ ఎహసానుద్దీన్ ఖాస్మీ రషాదీ డిమాండ్ చేశారు. మైనార్టీల రాజ్యాంగ, ప్రజాస్వామ్య హక్కుల పరిరక్షణపై గురువారం నల్లగొండలో నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. మైనార్టీల కోసం వెంటనే సబ్–ప్లాన్ను అమలు చేయాలన్నారు. ప్రకటించిన రూ.4,000 కోట్ల వార్షిక బడ్జెట్ను పూర్తిగా కేటాయించి, పారదర్శకంగా ఖర్చు చేయాలని కోరారు. ఇమామ్లు, ముఅజ్జిన్లకు గౌరవ వేతనాలు పెంచుతామన్న హామీని నెరవేర్చాలన్నారు. ప్రత్యేక డీఎస్సీ ద్వారా ఉర్దూ ఉపాధ్యాయుల నియామక ప్రక్రియను ప్రారంభించాలని కోరారు. వక్ఫ్ ఆస్తుల ఆక్రమణలను తొలగించి, సమగ్ర సర్వే ద్వారా డిజిటల్ రికార్డులను రూపొందించాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుత్వ పరిధిలోని కార్పొరేషన్లు, బోర్డులు, అథారిటీలు, సలహా కమిటీలలో మైనార్టీలకు జనాభా ప్రాతిపదికన ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. రాబోయే రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో తెలంగాణ నుంచి ఒక సమర్థుడైన ముస్లిం ప్రతినిధిని నామినేట్ చేయాలన్నారు. మైనార్టీల విద్యా, ఆర్థిక, సామాజిక అభివృద్ధికి ప్రకటించిన పథకాలన్నింటినీ ఆలస్యం లేకుండా అమలు చేయాలని కోరారు.హామీల అమలులో ప్రభుత్వం విఫలమైతే జమియత్ ఉలెమా ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా శాంతియుత నిరసన కార్యక్రమాలు చేపడతామని స్పష్టం చేశారు. సమావేశంలో జమియత్ ఉలేమా రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు మౌలానా మఖ్దూమ్, గ్రంథాల సంస్థ చైర్మన్ డాక్టర్ హఫీజ్ఖాన్, జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి హఫీజ్ పుర్కాన్, ముఫ్తీ రియాజ్, మౌలానా జుబేర్, మౌలానా హుస్సేన్, మౌలానా అక్బర్ఖాన్, మౌలానా సమీ, ముఫ్తీ ఉమర్, హాషిజ్ హబీబ్, మౌలానా ఫిరాసతుల్లా, ఫైసల్, ముఫ్తీ గయాస్, హాఫిజ్ షంషుద్దీన్, ముఫ్తీ కలీమ్, మౌలానా అతా ఉర్ రహ్మాన్, మౌలానా షారూఖ్, జానీ, బాబా పాల్గొన్నారు. జమియత్ ఉలెమా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఎహసానుద్దీన్ ఖాస్మీ రషాదీ
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ఆకస్మికంగా అస్వస్థతకు గురై రైతు మృతిరామన్నపేట: పొలం పనులు ముగించుకుని వచ్చిన రైతు ఆకస్మికంగా అస్వస్థతకు గురై మృతి చెందాడు. ఈ సంఘటన గురువారం రాత్రి రామన్నపేట మండలంలోని దుబ్బాక గ్రామంలో చోటు చేసుకుంది. గ్రామానికి చెందిన రేవనాల ఐలయ్య(46) వ్యవసాయం చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. గురువారం సాయంత్రం భార్య, కుమారుడితో కలిసి పొలం వద్దకు వెళ్లాడు. రాత్రి 8గంటల సమయంలో ఇంటికి తిరిగి వచ్చి భోజనం చేశాడు. నిద్రకు ఉపక్రమించే సమయంలో నోటి నుంచి నురగలు వచ్చి కింద పడిపోయాడు. కుటుంబ సభ్యులు రామన్నపేట ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తీసుకువెళ్లారు. చికిత్స చేస్తుండగా రాత్రి 11 గంటల సమయంలో మృతి చెందాడు. పొలం వద్ద విషపురుగు కరిచి ఉండవచ్చని కుటుంబ సభ్యులు భావిస్తున్నారు. మృతుడి భార్య పద్మ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ సతీష్ తెలిపారు.
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జడ్జి శైలజ బాధ్యతల స్వీకరణచౌటుప్పల్ : చౌటుప్పల్లోని జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్టు నూతన జడ్జిగా శైలజ గురువారం బాధ్యతలు సీకరించారు. కోర్టు అధికారులు, బార్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు ఆమెకు స్వాగతం పలికి పుష్పగుచ్ఛం అందజేశారు. కోర్టు పరిపాలన, న్యాయ సేవల నిర్వహణపై అధికారులతో సమీక్షించారు. కక్షిదారులకు వేగవంతమైన, పారదర్శకమైన, నిష్పక్షపాతమైన సేవలను అందిస్తామని ఆమో తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు తాడూరి పరమేష్, మాజీ అధ్యక్షుడు ఎలమోని శ్రీనివాస్, ఊడుగు శ్రీనివాస్, బాల్యం వెంకటాచలపతి, న్యాయవాదులు ముత్యాల సత్తిరెడ్డి, పడమటి మహిపాల్రెడ్డి, మక్తాల నర్సింహ, పిట్టల భిక్షమయ్య, రాపోలు వేణు, రాధాకిషన్రావు, జెల్ల రమేష్, రిక్కల సుధాకర్రెడ్డి, జక్కర్తి శేఖర్, ఖయ్యూంపాష, పిట్టల భరత్ పాల్గొన్నారు. రెండో వారంలో ‘వైటీడీ’ సమావేశం! యాదగిరిగుట్ట: యాదగిరిగుట్ట శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి దేవస్థానం పాలక మండలి రెండో సమావేశాన్ని రెండో వారం(ఈ నెల 13 లేదా 14వ తేదీన) నిర్వహించనున్నట్లు సమాచారం. దీనికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లను ఆలయ ఈఓ భవానీ శంకర్ ఆధ్వర్యంలో సాగుతున్నాయి. శ్రావణ మాసం ప్రారంభమయ్యే మొదటి రోజు 13వ తేదీన, మరుసటి రోజు 14వ తేదీన సీఎం రేవంత్రెడ్డి తుర్కపల్లి మండలం వాసాలమర్రికి వచ్చే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో యాదగిరి శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి వారిని దర్శించుకునేందుకు వీలు ఉందని అధికార వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వైటీడీ పాలక మండలి సమావేశాన్ని నిర్వహించాలని యోచిస్తోంది. కొండపై డార్మిటరీ హాల్, కల్యాణ మండపం, రాయగిరి సమీపంలో ఆర్చి నిర్మాణం, కొండపైకి ఎలక్ట్రికల్ బస్సుల ఏర్పాటు వంటి అంశాలతో పాటు మరో 10కి పైగా అంశాలను ఎజెండాలో చేర్చి సీఎం సమక్షంలో పాలక మండలి సభ్యులు చర్చించి, ఆమోదం తెలిపేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. శ్రావణ మాసంలో పలు అభివృద్ధి పనులకు పాలక మండలి శంకుస్థాపనలు చేయనున్నట్లు తెలిసింది. ఇందులో భాగంగానే గురువారం ఈఓ అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించినట్లు సమాచారం. పట్టుపురుగుల పెంపకంతో స్థిరమైన ఆదాయంభువనగిరిటౌన్ : రైతులు పట్టుపురుగుల పెంపకంతో స్థిరమైన ఆదాయం పొందవచ్చని వివిధ శాఖల జిల్లా అధికారులు పిలుపునిచ్చారు. భువనగిరిలో సెంట్రల్ సిల్క్ బోర్డ్ ఆధ్వర్యంలో గురువారం మేరా రేషమ్ మేరా అభిమాన్ 2.0 వాటాదారుల సమావేశం నిర్వహించారు. ఇందులో డీఏఓ వెంకట రమణారెడ్డి, జిల్లా ఉద్యానశాఖ అధికారిణి హేమలత, జిల్లా పశువైద్యాధికారి జానయ్య పాల్గొని మాట్లాడారు.సదస్సులో సైంటిస్ట్లు డాక్టర్రవి వర్మ , తిరుపమ్ రెడ్డి, శ్రీనాథ్, రాఘవేందర్, యాదాద్రి ఏడీఎస్ నవీన్పాల్ రెడ్డితో పాటు సెరీకల్చర్ రిటైర్డ్ అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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చేనేత సంఘం అభివృద్ధికి కృషి చేయాలిభూదాన్పోచంపల్లి: న్యూఢిల్లీలోని భీమ్హాల్లో డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్లో నిర్వహించిన జీఐ, అండ్ బీయాండ్ 2.0 సమ్మేళనంలో పోచంపల్లి ఇక్కత్ వస్త్రాలను ప్రదర్శించారు. ఈ సమ్మేళనానికి కేంద్ర చేనేత, జౌళిశాఖ మంత్రి పబిత్ర మార్గేరీటా, జౌళిశాఖ కార్యదర్శి నీలం షమీరావు, డెవలప్మెంట్ కమిషనర్ ఫర్ హ్యాండ్లూమ్ మీనా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా చేనేత సహకార సంఘం అధ్యక్షుడు భారత లవకుమార్ పోచంపల్లి చేనేత సహకార సంఘానికి కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన 50 శాతం కార్పస్ ఫండ్ సుమారు రూ.37 లక్షల బకాయిలు విడుదల చేసి, సంఘం అభివృద్ధికి కృషి చేయాలని చేనేత డెవలప్మెంట్ కమిషనర్ మీనాను కలిసి వినతిపత్రం అందజేశారు. ఆయన వెంట వీవర్స్ సర్వీస్ సెంటర్ రీజినల్ డైరెక్టర్ అరుణ్కుమార్ ఉన్నారు.
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స్టీల్ పళ్లెం లేదంటే.. మట్టి పాత్రలో భోజనంఅర్వపల్లి : జాజిరెడ్డిగూడెం మండలం కాసర్లపహడ్ జిల్లాపరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల భౌతిక శాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడు చల్లా వెంకటేశ్వర్లు ప్లాస్టిక్, పేపర్ ప్లేట్లలో తినవద్దని, ప్లాస్టిక్, పేపర్ గ్లాసులలో టీ, నీళ్లు తాగవద్దని నిర్ణయించుకున్నారు. ఉపాధ్యాయుల శిక్షణ, ఫంక్షన్లు, సభలు, సమావేశాలకు ఎటు వెళ్లినా తన వెంట మట్టిపాత్ర లేదా స్టీల్ పళ్లెం, స్టీల్ గ్లాస్తో వెళతారు. ఇటీవల ఉపాధ్యాయుల శిక్షణకు సూర్యాపేట మండలం కుడకుడ జడ్పీహెచ్ఎస్కు వెళ్లారు. అక్కడ పేపర్ ప్లేట్లలో భోజనం పెడుతుండగా తన వెంట తీసుకెళ్లిన మట్టిపాత్రలో భోజనం చేసి స్టీల్ గ్లాస్లో నీటిని తాగారు. దీంతో అక్కడకు శిక్షణకు వచ్చిన ఉపాధ్యాయులంతా వెంకటేశ్వర్లు వైపే ఆసక్తిగా చూశారు. తాను ఆచరించటంతో పాటు పాఠశాలలో విద్యార్థులను కూడా ప్లాస్టిక్, పేపర్ ప్లేట్లు, గ్లాసులకు వ్యతిరేకంగా అవగాహన కల్పిస్తూ వారిని కూడా మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు ఉపాధ్యాయుడు వెంకటేశ్వర్లు.
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పుష్కరకాల నిరీక్షణకు తెరదండుమల్కాపూర్లో రాష్ట్రంలోనే తొలి ఆటోమేటెడ్ వెహికిల్ ఫిట్నెస్ సెంటర్ సాక్షి, యాదాద్రి: రాష్ట్రంలోనే మొదటి ఆటోమేటెడ్ వెహికిల్ ఫిట్నెస్ సెంటర్ (ఏటీసీ) యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో అందుబాటులోకి వస్తోంది. ఇకపై వాహనాల ఫిట్నెస్ను అంచనా వేసే మాన్యువల్ విధానానికి స్వస్తి పలికి, డిజిటల్ పరికరాలతో కచ్చితత్వంతో పరీక్షించనున్నారు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మంజూరైన ఈ ప్రాజెక్టు సుమారు పుష్కరకాలం నిరీక్షణ తర్వాత చౌటుప్పల్ మండలం దండుమల్కాపూర్లో సాకారం అవుతోంది. ఈనెల 17 నుంచి ఈ కేంద్రం పూర్తిస్థాయిలో సేవలు అందించనుంది. 12 ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెర వాస్తవానికి ఈ ప్రాజెక్ట్ 2014లోనే ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది. కానీ, అనేక పరిపాలనాపరమైన జాప్యాల కారణంగా ఏళ్ల తరబడి ముందుకు సాగలేదు. ఎట్టకేలకు 12 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత ఈ ప్రాజెక్టు పట్టాలెక్కింది. చౌటుప్పల్ మండలం దండుమల్కాపూర్ వద్ద ప్రభుత్వం కేటాయించిన ఎనిమిదిన్నర ఎకరాల స్థలంలో రూ. 10 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో దీనిని నిర్మించారు. ప్రస్తుతం యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా రవాణా శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈ కేంద్రం నడుస్తుంది. జర్మనీ నుంచి యంత్రాలు కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో దేశవ్యాప్తంగా కేవలం ఆరు రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే ఈ తరహా అత్యాధునిక కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇందులో తెలంగాణతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ (వైజాగ్), కేరళ, తమిళనాడు, పశ్చిమ బెంగాల్ తదితర రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. తెలంగాణలో ఇటువంటి అత్యాధునిక వసతి కలిగిన మొదటి కేంద్రం ఇదే. వాణిజ్య వాహనాలకు నాణ్యత పరీక్షలు నిర్వహించేందుకు జర్మనీ నుంచి ప్రత్యేక యంత్రాలను దిగుమతి చేసుకున్నారు. కమర్షియల్ వాహనాలకే ఫిట్నెస్ జిల్లాలోని సుమారు 40 వేల వాణిజ్య వాహనాలకు ఇక్కడ ఫిట్ నెస్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. వీటిలో లారీలు, టిప్పర్లు, గూడ్స్ క్యారియర్లు, స్కూల్ బస్సులు, మ్యాక్సీ క్యాబ్లు, ఆటోలు, తుఫాన్ వాహనాలు, ఎల్లో ప్లేట్ నంబర్ బోర్డు కలిగిన వాహనాలు ఉంటాయి. ద్విచక్ర వాహనాలు, సొంత కార్లు వంటి వ్యక్తిగత వాహనాలకు ఈ పరీక్షల నుంచి మినహాయింపు ఉంటుంది. ఇప్పటివరకు అధికారులు స్వయంగా మాన్యువల్ విధానంలో ఫిట్నెస్ పరీక్షలు నిర్వహించేవారు. ఇకపై ప్రతి వాహనాన్ని యంత్రాల సహాయంతో పరీక్షిస్తారు. ప్రధానంగా ఐదు రకాల పరీక్షలు ఉంటాయి. హెడ్లైట్ల సామర్థ్యం: వెలుతురు, డిమ్, బ్రైట్ కండిషన్, ఇండికేటర్ల పనితీరు. ఇంజన్ సామర్థ్యం: ఇంజన్ కండిషన్ , పొగ (కాలుష్య) నిబంధనల పరీక్ష సస్పెన్షన్ టెస్ట్: వాహన సస్పెన్షన్, షాక్ అబ్జార్బర్ల స్థితిగతులు టైర్ల కండిషన్: టైర్ల అరుగుదల, గ్రిప్, రోడ్డుపై ప్రయాణించే భద్రతా ప్రమాణాలు బ్రేకింగ్ ఎఫీషియన్సీ: బ్రేకుల పనితీరు, ఆకస్మికంగా ఆపే సామర్థ్యం నిర్ధారణ ఫ రూ. 10 కోట్లతో ఏర్పాటు ఫ జర్మన్ సాంకేతికతతో అత్యాధునిక యంత్రాలు ఫ మాన్యువల్ తనిఖీలకు స్వస్తి.. డిజిటల్ విధానంలో ఐదు రకాల పరీక్షలు ఫ పాత రుసుములతోనే సేవలు ఫ 17 నుంచి పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి వాహనదారులు రవాణా శాఖ ఆన్లైన్ పోర్టల్ ద్వారా ముందస్తుగా స్లాట్ బుక్ చేసుకోవాలి. నిర్ణీత రుసుము చెల్లించి సెంటర్కు రావాల్సి ఉంటుంది. ఫిట్నెస్ పరీక్షల రుసుములలో ఎలాంటి పెంపు లేదు, పాత పద్ధతిలోనే వసూలు చేస్తాం. రాష్ట్ర రవాణా కమిషనర్ ఆదేశాల మేరకు, కొత్త యంత్రాలు అమర్చేలోపు వాహనదారులకు ఈ ప్రాంగణంపై అవగాహన కల్పించేందుకు తాత్కాలికంగా మ్యానువల్ తనిఖీలు ప్రారంభించాం. – సంగెం నరేష్, డీటీఓ
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పోలీస్స్టేషన్లపై నిఘా నేత్రంమిర్యాలగూడ అర్బన్: ఉమ్మడి జిల్లాలోని అన్ని పోలీస్స్టేషన్లు నిఘా నీడలోకి వెళ్లనున్నాయి. పోలీసులు, కింది స్థాయి సిబ్బంది, ఫిర్యాదుదారులు, పలు కేసుల్లో ఆరోపణలు ఎదుర్కొనే వారి వ్యవహార శైలిని పరిశీలించేందుకు ప్రతి పోలీస్స్టేషన్లో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయాలనే సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఈ చర్యలు చేపట్టారు. వీటిని డీజీపీ కార్యాలయానికి అనుసంధానం చేయనున్నారు. ఇప్పటికే పోలీస్స్టేషన్లలో సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటు సైతం పూర్తయింది. వీడియోతోపాటు ఆడియో రికార్డునల్లగొండ జిల్లాలో 40, సూర్యాపేటలో 28, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో 19.. మొత్తం 87 పోలీస్స్టేషన్లు ఉండగా వాటి పరిధిని బట్టి ఒక్కో పోలీస్స్టేషన్కు 11 నుంచి 13 సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. స్టేషన్లలోని ప్రతి మూలను కవర్చేసే విధంగా సీసీ కెమెరాలను అమర్చారు. ఇవి వీడియోతోపాటు, ఆడియోను కూడా రికార్డు చేస్తాయి. కెమెరాలను రాష్ట్ర స్థాయిలో డీజీపీ కార్యాలయానికి అనుసంధానం చేస్తుండటంతో నిరంతరం పోలీసు ఉన్నతాధికారుల పర్యవేక్షణ ఉండనుంది. ఉమ్మడి జిల్లాలోని 87 స్టేషన్లలో సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటు డీజీపీ కార్యాలయానికి అనుసంధానం చేయడంతో ఉన్నతాధికారుల పర్యవేక్షణసిబ్బందిలో బాధ్యత పెరుగుతుంది పోలీస్స్టేషన్లలో సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటుతో స్టేషన్లకు వచ్చే బాధితులకు సేవలు పారదర్శకంగా అందే అవకాశం ఉంది. సిబ్బంది తమ విధుల పట్ల బాధ్యతగా వ్యవహరించి, బాధితులకు సత్వర న్యాయం అందేలా కృషి చేస్తారు. ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వారితో పోలీసు సిబ్బంది వ్యవహరించే తీరులోనూ మార్పు వచ్చే అవకాశం ఉంది. – రవి, ఇన్చార్జి డీఎస్పీ, మిర్యాలగూడ
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మృత్యుపాశమైన విద్యుత్ తీగలుమఠంపల్లి: విద్యుత్ తీగలే మృత్యుపాశమయ్యాయి. పొలంలో వేలాడుతున్న విద్యుత్ తీగల ఫొటో తీసేందుకుగాను ఓ విద్యార్థి చేయి చాపడంతో విద్యుత్షాక్ తగిలి అక్కడికక్కడే మృతిచెందాడు. ఈ ఘటన మఠంపల్లి మండలంలోని రామచంద్రాపురంతండాలో గురువారం చోటుచేసుకుంది. స్థానికులు, పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. రామచంద్రాపురంతండాకు చెందిన మాలోతు మణికంఠ (19) ప్రైవేట్ కళాశాలలో ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నాడు. కొద్దికాలం క్రితమే విద్యార్థి తండ్రి కేవ్లానాయక్ మృతి చెందడంతో తల్లి సంరక్షణలో ఉంటున్నాడు. ప్రస్తుతం వ్యవసాయ పనులు జరుగుతుండటంతో పొలం వద్దకు వచ్చి తల్లికి చేదోడువాదోడుగా ఉంటున్నాడు. ఈ క్రమంలో గురువారం పొలం పనులు చేస్తుండగా.. పొలాల్లో కిందికి వేలాడుతున్న 11 కేవీ విద్యుత్ తీగలను ఫొటో తీసి అధికారులకు పంపించి ఫిర్యాదు చేద్దామని గ్రామానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి మణికంఠకు చెప్పాడు. అతడి కోరిక మేరకు మణికంఠ అక్కడే ఉన్న ట్రాక్టర్ ఇంజిన్ పైకి ఎక్కి, చేతిని విద్యుత్ తీగలకు దగ్గరగా పెట్టాడు. షార్ట్సర్క్యూట్ కావడంతో మణికంఠ అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. ఉద్రిక్తత.. పోలీసుల జోక్యంరైతులు గమనించి కేకలు వేయడంతో గ్రామస్తులు అక్కడకు చేరుకున్నారు. ఫొటో తీయమని మణికంఠను ప్రేరేపించిన వ్యక్తిపై దాడికి దిగడంతో గ్రామంలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. సీఐ చరమందరాజు ఆధ్వర్యంలో మఠంపల్లి, పాలకీడు ఎస్ఐలు ప్రవీణ్కుమార్, కోటేష్ తన సిబ్బందితో సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. గ్రామస్తులకు నచ్చజెప్పి పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్ఐ ప్రవీణ్కుమార్ తెలిపారు. కిందకు వేలాడుతున్న విద్యుత్ తీగల ఫొటో తీసేందుకు ట్రాక్టర్ ఇంజిన్ ఎక్కిన విద్యార్థి తీగలకు చేయి తాకడంతో విద్యుత్షాక్తో అక్కడికక్కడే మృతి
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బడుల్లో ప్రయోగ పాఠాలుఆలేరురూరల్: విద్యార్థులకు గణిత బోధనను సులభతరం చేయడంతో పాటు, సైన్స్ ప్రయోగాలతో వారిలో శాసీ్త్రయ దృక్పథాన్ని పెంపొందించడమే లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా జాతీయ నూతన విద్యా విధానంలో పొందుపరిచిన రాష్ట్రీయ ఆవిష్కార్ అభియాన్ కార్యక్రమాన్ని పకడ్బందీగా అమలు చేసేందుకు పీఎంశ్రీ పాఠశాలలకు సైన్స్, గణిత కిట్ల కొనుగోలు కోసం నిధులను మంజూరు చేసింది. దీంతో ఇప్పటివరకు కేవలం పుస్తకాల చదువుతోనే సరిపెట్టుకున్న విద్యార్థులకు ఇకపై ప్రయోగాత్మక విద్య అందనుంది. 15లోగా కిట్ల కొనుగోలు సైన్స్ బోధనలో ప్రయోగ పాఠాలు అత్యంత కీలకం. అలాగే గణితంలో కూడా పరికరాల ద్వారా నేర్పిస్తే విద్యార్థులకు సులభంగా అర్థమవుతుంది. ఉన్నత పాఠశాలల్లో 6 నుంచి 10వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఇవి ఎంతో అవసరం. ఈ మేరకు జిల్లాలో ఎంపికై న 25 పీఎంశ్రీ జెడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలకు కిట్ల కొనుగోలు కోసం రూ. 10,50,000 నిధులను ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది. ఇప్పటికే ఆయా పాఠశాలల ప్రధానోపాధ్యాయుల ఖాతాల్లో ఈ నిధులు జమ అయ్యాయి. ఈనెల 15వ తేదీలోగా కొనుగోలు ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని అధికారుల నుంచి ఉత్తర్వులు వెలువడ్డాయి. నిబంధనల ప్రకారం.. ఈ ఖర్చుల్లో జనరల్ కేటగిరీ కింద 72 శాతం, ఎస్సీ కేటగిరీ కింద 17 శాతం, ఎస్టీ కేటగిరీ కింద 11 శాతం నిధులకు సంబంధించిన బిల్లులను ఆయా పాఠశాలలు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. మౌలిక వసతుల మెరుగుకు నిధులు ఈ నిధులను ఉన్నత పాఠశాలల్లో మౌలిక వసతుల కల్పనకు కూడా వినియోగించనున్నారు. మరుగుదొడ్ల నిర్వహణ, ఆవరణ పరిశుభ్రత, పాఠశాల బోర్డులను అందంగా రాయించడం, చెత్త సేకరణ డబ్బాల ఏర్పాటుతో పాటు ఉపాధ్యాయులకు విద్యాబోధనకు అవసరమైన సామగ్రి కొనుగోలుకు ఈ నిధులను వెచ్చించనున్నారు. ప్రస్తుతం 50 శాతం నిధులను విడుదల చేస్తూ ఉన్నతాధికారులు తాజాగా ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు కిట్లతో పాటు విద్యార్థుల సమగ్ర వికాసం, భద్రత కోసం ప్రభుత్వం పలు ప్రత్యేక కేటాయింపులు చేసింది. బాలికల ఆత్మరక్షణ: 20 పాఠశాలల్లో బాలికలకు 3 నెలల పాటు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ శిక్షణ కోసం రూ. 6 లక్షలు. సేఫ్టీ క్లబ్, సాధికారత: 21 పాఠశాలలకు (ఒక్కో దానికి రూ. 20 వేల చొప్పున) రూ. 4,20,000. తల్లిదండ్రుల సమావేశాలు: విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులతో సమావేశాల నిర్వహణకు రూ. 4.25 లక్షలు. దివ్యాంగ విద్యార్థులకు: విహార యాత్ర కోసం రూ. 2 లక్షలు, సంబంధిత మెటీరియల్ కోసం రూ. 7,400. చైల్డ్ ట్రాక్ సిస్టమ్: విద్యార్థుల పర్యవేక్షణకు రూ. 79 వేలు. స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ శిక్షణ: జిల్లా స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ శిక్షణ కింద ఒక్కో పాఠశాలకు రూ. 5 వేల చొప్పున కేటాయించారు. 25 పీఎంశ్రీ పాఠశాలలకు రూ. 10.50 లక్షల నిధులు మంజూరు ఫ సైన్స్, గణిత కిట్ల కొనుగోలుకు 15వ తేదీ వరకు గడువు ఫ బాలికల ఆత్మరక్షణ, సాధికారత, దివ్యాంగ విద్యార్థులకు ప్రత్యేక కేటాయింపులు
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2028 మార్చి వరకు ఎంఎంటీఎస్ పనులుసాక్షి, యాదాద్రి: ఘట్కేసర్ నుంచి వంగపల్లి వరకు ఎంఎంటీఎస్ పనులను 2028 మార్చి 28 నాటికి పూర్తి చేస్తామని దక్షిణ మధ్య రైల్వే అడిషనల్ డివిజనల్ మేనేజర్ ముత్యాల నాయుడు వెల్లడించారు. గురువారం జిల్లాలోని యాదాద్రి(రాయగిరి) రైల్వేస్టేషన్ను తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన అమృత్ పథకంలో భాగంగా యాదాద్రి స్టేషన్ వద్ద కొనసాగుతున్న పునర్నిర్మాణ పనులను పరిశీలించారు. ప్రస్తుతం భువనగిరి రైల్వే స్టేషన్, రాయగిరి రైల్వే స్టేషన్లో విస్తరణ పనులు జరుగుతున్నాయన్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న రైల్వే ట్రాక్ వెంట జరిగే అదనపు ట్రాక్ నిర్మాణ పనులు నెమ్మదిగా చేస్తామన్నారు. భవిష్యత్తులో కాజీపేట వరకు ఫోర్ లేన్, ట్రాక్ పనులు కూడా చేపడతామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన యాదగిరిగుట్ట భక్తులను దృష్టిలో ఉంచుకుని రాయగిరి వద్ద అన్ని హంగులతో యాదాద్రి స్టేషన్ ను నిర్మిస్తున్నట్లు తెలిపారు. మరో మూడు నెలల్లో ఈ యాదాద్రి రైల్వే స్టేషన్ పనులు పూర్తి చేసి, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేతులమీదుగా ప్రారంభోత్సవం చేయాలని భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా మెరుగైన వసతులు కల్పించేలా పనులు పూర్తి చేస్తామన్నారు. అంతకుముందు యాదాద్రి స్టేషన్లో వర్షం నీరు స్టేషన్ రూప్ పై నుంచి చుక్కలుగా పడడం చూసి సంబంధిత అధికారులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. స్టేషన్ పనుల్లో నాణ్యత లోపాలు ఉండవద్దని, పూర్తి ప్రమాణాలతో చేపట్టాలని ఆయన ఆదేశించారు.ఫ అడిషనల్ డివిజనల్ మేనేజర్ ముత్యాల నాయుడు
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గ్రామాలు స్వయం సమృద్ధి సాధించాలిభువనగిరి: గ్రామాలు స్వయం సమృద్ధి సాధించేలా ఆదాయ వనరులు ఏర్పర్చుకోవాలని పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ స్పెషల్చీఫ్ సెక్రటరీ దాన కిషోర్ సూచించారు. గురువారం భువనగిరి మండలం అనంతారంలో గ్రామ పంచాయతీ సమగ్ర అభివృద్ధి ప్రణాళిక అమలు కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. రాబోయే మూడేళ్లను దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రతి గ్రామ పంచాయతీ సమగ్ర అభివృద్ధి ప్రణాళికను రూపొందించుకోవాలని ఇందులో భాగంగానే అనంతారం గ్రామాన్ని పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ఎంపిక చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. అనంతరం కలెక్టర్ అనురాగ్ జయంతి మాట్లాడారు. అనంతారంలో 63 సంఘబంధాలుండగా వీటిలో 616 మంది సభ్యులు ఉన్నారని వీరికి సీ్త్ర నిధి రుణాలు అందజేస్తాన్నారు. గ్రామంలో ఇంకుడు గుంతలు, పాఠశాలలో విద్యార్థుల యూనిఫాం పరిశీలించారు. పాఠశాల ఆవరణంలో మొక్కలు నాటి ఫామ్ పాండ్ నిర్మాణానికి శంకు స్థాపన చేశారు. పంచాయతీ రూపొందించిన సమగ్ర ప్రణాళికను పవర్పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ ద్వారా పరిశీలించారు. ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ జయంతి సందర్భంగా సార్ చిత్ర పటానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. ఈకార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్ భాస్కర్రావు, జిల్లా గ్రామీణ అభివృద్ధి అధికారి నాగిరెడ్డి, జిల్లా పరిషత్ సీఈఓ శోభారాణి, అదనపు డీఆర్డీఓలు సురేష్, జంగారెడ్డి, డిప్యూటీ సీఈఓ శ్రీనివాస్, డీపీఓ శ్రీనివాస్, డీఈఓ భిక్షపతి, మండల ప్రత్యేక అధికారి శ్యామ్ సుందర్, సర్పంచ్ నాగరాణి, ఎంపీఓ దినకర్, ఎంఈఓ రంగరాజన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.ఫ పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ దాన కిషోర్
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యావజ్జీవ శిక్ష నిలిపివేత.. బెయిల్..సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా అడ్డగూడూరు మండలం అజీంపేటలో సంచలనం సృష్టించిన బట్ట లింగయ్య హత్య కేసులో శిక్ష అనుభవిస్తున్న అప్పటి గ్రామ సర్పంచ్ పోలెబోయిన లింగయ్యకు సుప్రీంకోర్టులో భారీ ఊరట లభించింది. కింది కోర్టు విధించిన జీవితకాల శిక్షను సర్వోన్నత న్యాయస్థానం తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. హైకోర్టులో అప్పీల్ పెండింగ్లో ఉన్నందున ఆయన్ను బెయిల్పై విడుదల చేయాలని ఆదేశించింది. ప్రత్యక్ష దాడికి పాల్పడలేదు ఈ పిటిషన్పై జస్టిస్ ప్రశాంత్ కుమార్ మిశ్రా, జస్టిస్ చంద్రశేఖర్లతో కూడిన ద్విసభ్య ధర్మాసనం బుధవారం విచారణ చేపట్టింది. పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది వాదనలు వినిపిస్తూ.. ఘటన జరిగిన సమయంలో లింగయ్య సర్పంచ్గా ఉన్నారని, మృతుడి భార్య వాంగ్మూలంలో ఆయన ప్రత్యక్షంగా దాడి చేసినట్టు ఎక్కడా పేర్కొనలేదని కోర్టు దృష్టికి తెచ్చారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫు న్యాయవాది వాదిస్తూ.. పిటిషనర్ నేరుగా దాడి చేయకపోయినా నిందితులను రెచ్చగొట్టి హత్యకు పురికొల్పారని తెలిపారు. ఇరుపక్షాల వాదనలు విన్న ధర్మాసనం.. దాడిలో పిటిషనర్ ప్రత్యక్ష పాత్ర లేకపోవడాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకొని బెయిల్ మంజూరు చేసింది. ఇదీ నేపథ్యం...: 2017 సెపె్టంబర్ 30 దసరా పండుగ రోజున అజీంపేటలోని జమ్మిచెట్టు వద్ద ఎస్సీ వర్గానికి చెందిన బట్ట లింగయ్య దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. పాతకక్షల నేపథ్యంలో నాటి సర్పంచ్ పోలెబోయిన లింగయ్య ప్రోద్బలంతో ఆయన అనుచరులు ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడినట్టు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. విచారణ చేపట్టిన నల్లగొండ ఉమ్మడి జిల్లా ఎస్సీ, ఎస్టీ స్పెషల్ సెషన్స్ కోర్టు సర్పంచ్తో సహా మొత్తం 18 మందికి జీవితఖైదు విధించింది. కింది కోర్టు తీర్పుపై హైకోర్టును ఆశ్రయించినా, ఉపశమనం లభించకపోవడంతో మాజీ సర్పంచ్ పోలెబోయిన లింగయ్య సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు.
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నటుడు ప్రదీప్ రావత్కు పోచంపల్లితో అనుబంధంభూదాన్పోచంపల్లి : పలు విజయవంతమైన చిత్రాలలో విలన్గా నటించిన ప్రముఖ నటుడు ప్రదీప్ రావత్ మంగళవారం ముంబైలోని తన ఇంట్లో గుండెపోటుతో మృతిచెందారు. ప్రదీప్ రావత్ షూటింగ్ల సందర్భంగా గతంలో పోచంపల్లికి రెండుసార్లు వచ్చారు. 2017 జనవరిలో హీరో పవన్కల్యాణ్ నటించిన కాటమరాయుడు సినిమా షూటింగ్ పోచంపల్లి మండలం శివారెడ్డిగూడెం గ్రామంలో జరగగా.. అందులో నటించిన ప్రదీప్ రావత్పై ఇక్కడ పలు యాక్షన్ సన్నివేశాలను చిత్రీకరించారు. అదే సంవత్సరం మార్చిలో హీరో దగ్గుబాటి రానా నటించిన నేనే రాజు నేనే మంత్రి సినిమా షూటింగ్ సందర్భంగా ప్రదీప్ రావత్ పోచంపల్లికి వచ్చారు. స్థానిక టూరిజం పార్కు వద్ద చిత్రీకరించిన పలు సన్నివేశాలలో ప్రదీప్ రావత్ పాల్గొన్నారు.
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సైబర్ నేరాలపై అప్రమత్తంగా ఉండాలిభువనగిరిటౌన్ : సైబర్ నేరాలపై అపమ్రత్తంగా ఉండాలని, ప్రతి ఒక్కరూ సురక్షిత డిజిటల్ వినియోగాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలని ఎస్పీ అక్షాంశ్ యాదవ్ అన్నారు. సురక్షా తిరంగా కార్యక్రమంలో భాగంగా జిల్లా పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో బుధవారం భువనగిరిలోని ఫంక్షన్హాల్లో విద్యార్థులు, పట్టణ ప్రజలకు సైబర్ నేరాలు, ఆన్లైన్ మోసాలపై ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ప్రముఖ సైబర్, ఫోరెన్సిక్ నిపుణులు, సైటెక్ ల్యాబ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సీఈఓ సందీప్ ముదల్కర్ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా సైబర్ నేరగాళ్లు ప్రజలను ఏ విధంగా మోసం చేస్తారో వివరించారు. కార్యక్రమంలో అదనపు ఎస్పీలు లక్ష్మీనారాయణ, వినోద్కుమార్, జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ అవైస్చిస్తీ, డీఎస్పీ రవీందర్, శ్రీనివాస్నాయడు, మధుసూదన్రెడ్డి, పట్టణ ఇన్స్పెక్టర్ రమేష్కుమార్, ఎస్ఐలు పాల్గొన్నారు. ఫ ఎస్పీ అక్షాంశ్ యాదవ్
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జాతీయ అవార్డే లక్ష్యం..చౌటుప్పల్ : పట్టణ కేంద్రంలోని శివాజీనగర్ కాలనీకి చెందిన చేనేత కళాకారుడు రెబ్బ యాదగిరి కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ అవార్డుకు ఎంపికయ్యారు. ఆరు నెలల పాటు శ్రమించి ప్రకృతి సహజ సిద్ధమైన రంగులతో మామిడి కొమ్మలు, పూర్ణకుంభం, కలశం డిజైన్లో పోచంపల్లి ఇక్కత్ చీరను రూపొందించారు. 30 ఏళ్ల నుంచి చేనేత వృత్తిలో ఉన్న ఆయన విభిన్నమైన రంగులు, డిజైన్లతో కూడిన ముడి సరుకులు తయారు చేయించి పది మగ్గాల ద్వారా సొంతంగా చీరలను నేయిస్తూ తనతో పాటు మరో ఇరవై మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు. జాతీయ స్థాయి పురస్కారానికి దరఖాస్తు చేసుకున్నప్పటికీ ఎంపిక కాలేదు. వచ్చే ఏడాది ఎలాగైనా జాతీయ స్థాయి పురస్కారాన్ని కై వసం చేసుకోవడమే లక్ష్యంగా చీరను తయారు చేస్తున్నానని యాదగిరి తెలిపారు. తనకు రాష్ట్రస్థాయి అవార్డు దక్కడం ఆనందంగా ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
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పౌరాణిక మూలాంశాలే ప్రేరణగా..సంస్థాన్ నారాయణపురం : నారాయణపురం గ్రామానికి చెందిన చేనేత కళాకారుడు గుర్రం బాలరాజు పౌరాణిక మూలాశాలతో, విష్ణు అవతారం ప్రేరణతో, చేపల బొమ్మలతో తయారుచేసిన బోన్ సింగిల్ ఇక్కత్ పట్టు చీరకు కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ అవార్డు వరించింది. బోన్ సింగిల్ ఇక్కత్ చీరలో సన్నదారం వేయడంతో పాటు నిలువు పోగులు అధికంగా ఉండటం ప్రత్యేకత. సాధారణ చీరలో 72 పోగులు ఉంటే, ఈ ప్రత్యేక చీరలో 96 పోగులు ఉంటాయి. సాధారణ చీర సుమారు 550 గ్రాముల బరువు ఉండగా, బోన్ చీర 650 గ్రాముల వరకు బరువు ఉండటం విశేషం. సాధారణంగా రెండు పాపడా చెక్కలతో చీర నేస్తారు. అయితే బాలరాజు బోన్ సింగిల్ ఇక్కత్ చీరను నాలుగు పాపడా చెక్కలతో కాలు మారుస్తూ నేశారు. ఈ చీరను నేయడానికి సుమారు వారం రోజుల సమయం పడుతుందని, ఒక్కో చీర విలువ దాదాపు రూ.14 వేల వరకు ఉంటుందని ఆయన చెప్పారు. ఆయన గత 50 ఏళ్లుగా చేనేత కళనే నమ్ముకున్నారు. చేనేత సహకార సంఘంలో మేనేజర్గా, డైరెక్టర్గా కూడా సేవలందించి ఆయన పదవీ విరమణ అనంతరం కొత్త నమూనాల చీరలను రూపొందించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. తాను రూపొందించిన చీరకు అవార్డు రావడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని బాలరాజు తెలిపారు.
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నాణ్యమైన వైద్యసేవలు అందించాలిసాక్షి,యాదాద్రి : ప్రజలకు నాణ్యమైన వైద్యసేవలు అందించాలని కలెక్టర్ అనురాగ్ జయంతి అధికారులకు సూచించారు. బుధవారం కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన ఉన్నతస్థాయి సమీక్షా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. స్వయం సహాయక సంఘాల సభ్యుల ఆరోగ్య పరీక్షలను ఐదు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో వెంటనే ప్రారంభించాలన్నారు. ప్రాథమిక, సమాజ ఆరోగ్య కేంద్రాలు జాతీయ నాణ్యతా ప్రమాణాల గుర్తింపు సాధించేందుకు ఆగస్టు 15 నాటికి మౌలిక వసతులు, పెండింగ్ పనులన్నీ పూర్తి చేయాలన్నారు. ఆయుష్మాన్ భారత్ ఆరోగ్య ఖాతాల నమోదులో ప్రతిభ కనబరిచిన వలిగొండ ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని కలెక్టర్ అభినందించారు. సమావేశంలో అదనపు కలెక్టర్ భాస్కర్ రావు, జిల్లా ఆస్పత్రుల సేవల సమన్వయ అధికారి సూర్యశ్రీ, ప్రభుత్వ సర్వజన ఆస్పత్రి పర్యవేక్షకులు విజయసారధి, వైద్య కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ లక్ష్మణ్రావు పాల్గొన్నారు. సమస్యల పరిష్కారంలో నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు రాజాపేట : విద్యార్థుల సమస్యల పరిష్కారంలో అధికారులు నిర్లక్ష్యం చేయొద్దని కలెక్టర్ అనురాగ్ జయంతి అన్నారు. రాజాపేట మండల కేంద్రంలోని సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాల, కళాశాలను బుధవారం ఆయన తనిఖీ చేశారు. గుడ్లు, చికెన్ క్రమంతప్పకుండా అందించడం లేదని తెలుసుకుని కాంట్రాక్టర్తో మాట్లాడి మెనూ ప్రకారం అందేలా చూడాలని ప్రిన్సిపాల్ సుధాకర్కు సూచించారు. అన్ని గురుకులాలు, కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయాల్లో చదువుతున్న ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులు జేఈఈ, నీట్ వంటి జాతీయ స్థాయి పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యేలా శిక్షణ ఇచ్చేందుకుగాను ఉపాధ్యాయుడు రాజును నియమిస్తున్నట్లు తెలిపారు. కలెక్టర్ వెంట సర్పంచ్ కోయ మధు, పీఆర్ ఎస్ఈ విష్ణువర్ధన్, డీఈ శ్రీరామ్, తహసీల్దార్ రవికిరణ్ పాల్గొన్నారు. ఫ కలెక్టర్ అనురాగ్ జయంతి
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గర్భంలోనే అంతం!భువనగిరి: పుట్టకముందే ఆడబిడ్డగా ముద్రపడి ఈ లోకాన్ని చూడకుండానే కన్నుమూస్తున్న పసికూనలెందరో.. అమ్మ ఒడిలోకి చేరి ఆడుతూ పాడాల్సిన పసిపాపలు గర్భంలోనే అంతమైపోతున్నారు. జిల్లాలో గత నాలుగేళ్లుగా ఆడ, మగ పిల్లల జననాల మధ్య పెరుగుతున్న వ్యత్యాసమే ఈ దుస్థితికి సాక్ష్యంగా నిలుస్తోంది. జిల్లాలో బాలికల జననాల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గుతుండటం తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సేకరించిన గణాంకాలు పరిశీలిస్తే ఆడమగ జననాల మధ్య అంతరం ఉన్నట్లు స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నా.. జిల్లాలో ఆడపిల్లల సంఖ్య తగ్గుతున్న నేపథ్యంలో వారి సంఖ్య పెంచేందుకు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్యశాఖ, జిల్లా సీ్త్ర శిశు సంక్షేమ శాఖ, మెప్మా, విద్యాశాఖకు చెందిన అధికారులు ఆడపిల్లలకు ప్రభుత్వాలు కల్పిస్తున్న సదుపాయాలు, పథకాలు, వారి సంరక్షణ, ఆడపిల్లలను కనడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాల గురించి ఆయా శాఖల అధికారులు అవగాహన కల్పిస్తున్నా ప్రజల్లో మార్పురావడంలేదని అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. స్కానింగ్ సెంటర్లను తూతూ మంత్రంగా తనిఖీ చేయడం తప్ప నిరంతరం నిఘా లేకపోవడంతో ఇష్టారాజ్యంగా లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు, అబార్షన్లు, భ్రూణ హత్యలకు పాల్పడుతున్నారనే ఆరోపణలు వెలువెత్తున్నాయి. డబ్బులకు ఆశపడి.. పలు స్కానింగ్ సెంటర్లు డబ్బులకు ఆశపడి.. ప్రభుత్వ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు చేస్తున్నాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఆర్ఎంపీలకు కమీషన్లు ముట్టజెప్పి వారి ద్వారా లింగ నిర్ధారణ కోసం స్కానింగ్ చేయడానికి రిఫర్ చేస్తున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఇలా ఒక్కొక్కరి నుంచి రూ.15వేల నుంచి రూ. 20వేల వరకు తీసుకుంటున్నట్లు సమాచారం. ఇదే సమయంలో ఆడపిల్ల అని తేలితే గర్భంలోనే తుంచేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. జిల్లాలో ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగినప్పుడు వైద్య ఆరోగ్యశాఖ ఆధ్వర్యంలో తనిఖీ చేసి సీజ్ చేసినప్పటికీ రాజకీయ పలుకుబడితో తిరిగి అనుమతులు తెచ్చుకుంటూ మళ్లీ నిర్వహిస్తున్నట్లు విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితులు జిల్లా కేంద్రంతో పాటు తుర్కపల్లి, బొమ్మలరామారం, ఆత్మకూర్, మోత్కూర్, చౌటుప్పల్, రాజాపేట, నారాయణపురం మండలాల్లో ఎక్కువగా ఉన్నాయి. లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు చేస్తున్న స్కానింగ్ సెంటర్లపై ప్రత్యేక నిఘా పెడతాం. పోలీసులతో కలిసి ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహిస్తాం. ట్రైబల్ ఏరియాలో అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటాం. జిల్లాలో చాలా వరకు స్కానింగ్ సెంటర్లలో లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు తగ్గిపోయాయి. ఇంకా ఎక్కడైనా జరుగుతున్నట్లు సమాచారం అందితే వారిపై చట్టం ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటాం. – మనోహర్, డీఎంహెచ్ఓనాలుగేళ్లుగా తగ్గుతున్న ఆడపిల్లల జననాలు ఫ లింగనిర్ధారణ పరీక్షలు చేస్తున్న స్కానింగ్ సెంటర్లు ఫ ఆడపిల్ల అని తేలితే గర్భంలోనే చిదిమేస్తున్న వైనం గత నాలుగేళ్లుగా బాలికల జనన నిష్పత్తి వివరాలు.. (ప్రతి వేయి మంది మగ పిల్లలకు) సంవత్సరం ఆడపిల్లల సంఖ్య 2022 978 2023 880 2024 870 2025 866 2026 జూలై వరకు 856
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అప్పుడు భర్త.. ఇప్పుడు భార్యచౌటుప్పల్ : మండలంలోని కొయ్యలగూడెం(ప్రస్తుతం ఎల్లంబావి)కి చెందిన కర్నాటి నారాయణ–పారిజాత దంపతులు గత ఐదు దశాబ్దాలుగా చేనేత వృత్తిపైనే ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తున్నారు. వినూత్న డిజైన్లతో కూడిన వస్త్రాలను తయారుచేస్తూ ప్రయోగాలు చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో నారాయణ 2021లో ప్రకృతి సహజ సిద్ధమైన రంగులతో 24మెటీస్తో డబుల్ ఇక్కత్ చీర తయారు చేయడంతో ఆయనకు కొండా లక్ష్మణ్బాపూజీ అవార్డు లభించింది. నారాయణ భార్య పారిజాత డబుల్ ఇక్కత్లో బ్లౌజ్తో కూడిన ఖాదీ కాటన్ చీరను తయారు చేసి ఈ ఏడాది కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ అవార్డుకు ఎంపికై ంది. అంతేకాకుండా నారాయణ కుమారుడు కర్నాటి ముఖేష్ 2024లో 100మెటీస్తో డబుల్ ఇక్కత్ చీర తయారుచేసి రాష్ట్రపతి చేతులమీదుగా జాతీయస్థాయి అవార్డు అందుకున్నారు. ఎప్పటికప్పుడు నూతన డిజైన్లు రూపొందిస్తూ రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో అవార్డులు దక్కించుకుంటున్న ఈ కుటుంబం ఇతర నేతన్నలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.
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రెండో విడత ప్రవేశాలకు దరఖాస్తులుభువనగిరి: భువనగిరి పట్టణంలోని ప్రభుత్వ ఐటీఐ, ఏటీసీలో రెండో విడత ప్రవేశాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ప్రిన్సిపాల్ లలిత బుధవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణులై అర్హత, ఆసక్తి కలిగిన విద్యార్థులు ఈ నెల 15వ తేదీ వరకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని పేర్కొన్నారు. ఈ నెల 15న ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట లోపు అన్ని ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్లతోపాటు, రెండు జీరాక్స్ సెట్లతో హాజరుకావాలని తెలిపారు. విద్యార్థులు అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. గ్రామీణ మహిళలకు చేయూత భువనగిరిటౌన్ : గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలు ఏర్పాటు చేసుకున్న చిన్న తరహా వ్యాపారాలను మరింత అభివృద్ధి చేయడమే లక్ష్యంగా ‘తెలంగాణ సెర్ప్ ఇంక్యుబేటర్’ కార్యక్రమం దోహదపడుతుందని అదనపు కలెక్టర్ భాస్కర్రావు తెలిపారు. బుధవారం కలెక్టరేట్లో దీన్ దయాళ్ అంత్యోదయ యోజన – నేషనల్ రూరల్ లైవ్లీహుడ్ మిషన్ (డే–ఎన్ఆర్ఎల్ఎమ్) ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన జిల్లా స్థాయి ఓరియంటేషన్ అండ్ ప్లానింగ్ వర్క్షాప్లో ఆయన మాట్లాడారు. జిల్లాలో ఇప్పటికే నడుస్తున్న వ్యక్తిగత వ్యాపారాల్లో రూ.12 లక్షల టర్నోవర్, గ్రూప్ వ్యాపారాల్లో రూ. 15 లక్షల నుంచి రూ. 20 లక్షల వరకు టర్నోవర్ కలిగిన ఎంటర్ప్రైజెస్ను గుర్తించాలని అధికారులకు సూచించారు. ఇందుకోసం మండల స్థాయిలో గ్రామ సంఘాల ప్రతినిధులు, విఓఏలకు ఒక రోజు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని తెలిపారు. సమావేశంలో డీఆర్డీఓ నాగిరెడ్డి, అదనపు డీఆర్డీఓ జంగారెడ్డి, జిల్లా మహిళా సమాఖ్య అధ్యక్షురాలు రేణుక, కార్యదర్శి పల్లవి, కోశాధికారి కే. అలివేలు, డీపీఎం రవీందర్, ఏపీఎం కే. సైదులు, టి–శాట్ ప్రతినిధి మణికంఠ పాల్గొన్నారు. రిజర్వేషన్తో మహిళలకు సమాన అవకాశాలుఆలేరు : మహిళలకు రాజకీయ, సామాజిక రంగాల్లో సమాన అవకాశాలు కల్పించాలంటే 33శాతం రిజర్వేషన్ను తక్షణమే అమలు చేయాలని భారత జాతీయ మహిళా సమాఖ్య(ఎన్ఎఫ్ఐడబ్ల్యూ) రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు సృజన డిమాండ్ చేశారు. బుధవారం ఆలేరు పట్టణంలో నిర్వహించిన జిల్లా ఎన్ఎఫ్ఐడబ్ల్యూ మహాసభలో ఆమె మాట్లాడారు. మహిళల రక్షణకు సంబంధించిన సమగ్ర చట్టాలను పార్లమెంట్లో ఆమోదించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. ప్రతి మహిళకు నాణ్యమైన విద్య, మెరుగైన వైద్యం, సామాజిక భద్రతకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కృషి చేయాలన్నారు. అంతకుముందు మహిళలు ర్యాలీ నిర్వహించారు. సమావేశంలో సీపీఐ జిల్లా కార్యదర్శి యానాల దామోదర్రెడ్డి, సహాయ కార్యదర్శి బొలగాని సత్యనారాయణ, రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులు గోద శ్రీరాములు, చెడి చంద్రయ్య, జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు చెక్క వెంకటేష్, రాజు, కనకయ్య పాల్గొన్నారు. జిల్లా నూతన కమిటీ ఎన్నిక సమావేశంలో సమాఖ్య జిల్లా నూతన కమిటీని ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు. గౌరవాధ్యక్షురాలుగా గుర్రం రాజమణి, అధ్యక్షురాలుగా సోమన సబిత, ప్రధాన కార్యదర్శిగా బండి జంగమ్మ, ఉపాధ్యక్షురాలుగా మంచాల రాజమ్మ, మాటూరు జానమ్మ, సహాయ కార్యదర్శిగా కునుకుంట్ల నర్సమ్మ ఎన్నియ్యారు. నేడు భువనగిరి మున్సిపల్ కౌన్సిల్ సమావేశం భువనగిరిటౌన్ : భువనగిరి మున్సిపాల్ కౌన్సిల్ సాధారణ సమావేశాన్ని గురువారం మున్సిపల్ సమావేశ మందిరంలో చైర్పర్సన్ అధ్యక్షతన నిర్వహించనున్నారు. సీజనల్ వ్యాధుల నివారణకు 35 వార్డుల్లో ఫాగింగ్, స్ప్రేయింగ్ మిషన్ల మరమ్మతులకు నిధులు కేటాయించనున్నారు. 17 నుంచి వాహనాల ఫిట్నెస్ పరీక్షలు భువనగిరి: చౌటుప్పల్లోని మల్కాపురం గ్రామంలో నూతనంగా నిర్మించిన ఫిట్నెస్ స్టేషన్ వద్ద ఈ నెల 17 నుంచి జిల్లాలోని అన్ని రకాల వాణిజ్య వాహనాలకు ఫిట్నెస్ పరీక్షలు నిర్వహించనున్నట్లు జిల్లా రవాణా శాఖ అధికారి నరేష్ బుధవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఈ వాహనాల సామర్థ్య పరీక్షలకు వాహనదారులు సహకరించాలని కోరారు.
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అద్దె భవనాలు.. చిన్నారులకు ఇబ్బందులుప్రస్తుతం నాలుగు నెలల అద్దె నిధులు రావాల్సి ఉంది. ప్రభుత్వం మంజూరు చేయగానే వెంటనే వారీ ఖాతాల్లో జమ చేస్తున్నాం. నిర్మాణాలు మధ్యలో నిలిచిపోయిన కేంద్రాలు త్వరగా పూర్తియ్యేలా చర్యలు చేపడుతున్నాం. – శ్రీనివాస్, ఇన్చార్జి జిల్లా సంక్షేమ అధికారి ఫ మొత్తం 901 అంగన్వాడీ కేంద్రాలు ఫ అద్దె భవనాల్లో కొనసాగుతున్నవి 534 ఫ కనీస వసతులు లేక చిన్నారుల అవస్థలు ఆలేరురూరల్: ఏళ్లు గడుస్తున్నా జిల్లాలో అంగన్వాడీ కేంద్రాల దుస్థితి మారడం లేదు. పక్కా భవనాలు నిర్మిస్తామన్న పాలకుల హామీలు కాగితాలకే పరిమితమయ్యాయి. జిల్లావ్యాప్తంగా సగానికి పైగా అంగన్వాడీ కేంద్రాలు సొంత భవనాలు లేక, అరకొర వసతుల మధ్య అద్దె గదుల్లోనే కొనసాగుతున్నాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని పాత భవనాలు శిథిలావస్థకు చేరుకోగా, కొత్త భవనాల నిర్మాణాలు ఏళ్లు గడుస్తున్నా పూర్తికావడం లేదు. ఫలితంగా ఇరుకు గదుల్లోనే చిన్నారులు, గర్భిణులు, బాలింతలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. 534 అద్దె భవనాలు జిల్లాలో ఆలేరు, భువనగిరి, మోత్కూర్, రామన్నపేట ఐసీడీఎస్ ప్రాజెక్టులున్నాయి. వాటి పరిధిలో 901 అంగన్వాడీ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. 46,679 మంది చిన్నారులున్నారు. ఇందులో 367 కేంద్రాలకు మాత్రమే సొంత భవనాలు ఉన్నాయి. మిగతా 534 కేంద్రాలు అద్దె భవనాల్లో కొనసాగుతున్నాయి. ఇందులో విద్యుత్ సౌకర్యం లేని కేంద్రాలు 295 ఉన్నాయి. మిషన్ భగీరథ నీటి సౌకర్యం లేని అంగన్వాడీ కేంద్రాలు 196 ఉన్నాయి. ఇరుకు గదుల్లోనే కేంద్రాలను నడపడం వల్ల చిన్నారులు కూర్చోవడానికి, ఆట వస్తువులు ఉంచడానికి, పౌష్టికాహారాన్ని నిల్వ చేయడానికి స్థలం చాలక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కనీసం గాలి, వెలుతురు రాక చిన్నారులు ఉక్కపోతతో అల్లాడుతున్నారు. మూత్రశాలలు, మరుగుదొడ్లు లేకపోవడం, ఒకవేళ ఉన్నా నిర్వహణ లేకపోవడంతో తీవ్ర దుర్వాసన వస్తోంది. దీంతో కేంద్రాల్లో తల్లిదండ్రులతో సమావేశాలు ఏర్పాటు చేయాలంటే అంగన్వాడీ టీచర్లు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. నాలుగు నెలలుగా అందని అద్దె సొంత భవనాలు లేని చోట అద్దె కేంద్రాల్లో కొనసాగుతున్న సిబ్బందికి కష్టాలు తప్పడం లేదు. గడిచిన నాలుగు నెలలుగా అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు ప్రభుత్వం నుంచి అద్దె చెల్లించలేదు. దీంతో భవన యజమానులు అద్దె కోసం ఒత్తిడి తెస్తున్నారని సిబ్బంది ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. యజమానుల ఒత్తిడి తట్టుకోలేక కొందరు టీచర్లు తమ వేతనాల్లోంచి అద్దెలు చెల్లిస్తున్నారు. ఆర్థిక వెసులుబాటు లేనివారు యజమానులను బతిమాలుకుంటూ నెట్టుకొస్తున్నారు. ముందుకురాని కాంట్రాక్టర్లు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు నెలకు రూ.1,000, పట్టణ ప్రాంతాల్లో రూ.2,000 నుంచి రూ.4,000 వరకు అద్దె చెల్లిస్తున్నారు. ఈ తక్కువ అద్దెకు ఇళ్లు ఇచ్చేందుకు యజమానులు ముందుకు రాకపోవడంతో ఇరుకు గదుల్లోనే కేంద్రాలను నడుపుతున్నారు. మరోవైపు అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు 2018లో ప్రభుత్వం ఒక్కో భవనానికి రూ.8 లక్షల చొప్పున మంజూరు చేసింది. పనులు ప్రారంభించిన కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లులు సకాలంలో రాకపోవడంతో మధ్యలోనే వదిలేశారు. ఉపాధిహామీ తదితర నిధులతో నాలుగైదేళ్ల కిందట ప్రారంభమైన పనులు ఇంకా పూర్తి కాలేదు.
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అవార్డు రావడం సంతోషంగా ఉందిచండూరు : పట్టణానికి చెందిన కర్నాటి బొర్రయ్య తయారు చేసిన చీరకు కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ అవార్డు అవార్డు రావడంతో ఆయన సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. దాదాపుగా 55 ఏళ్లుగా మగ్గం నేస్తున్న తనకు ఎప్పుడూ ఎటువంటి అవార్డు రాలేదని, ఈ సారి తాను నేసిన ఇక్కత్ ట్విల్ వీవ్ చీరకు అవార్డు వచ్చిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ చీర ధర రూ.80 వేలకు పైగా ఉంటుందని, 20 రోజుల్లో ఈ చీరను తయారు చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు. ప్రభుత్వం అవార్డులతో పాటు చేనేత కార్మికులకు తగిన సహకారం అందిస్తే బాగుంటుందని ఆయన కోరుతున్నారు.
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ప్రకృతి రంగులు.. అడవి మొక్కలతో చీరసంస్థాన్ నారాయణపురం : ప్రకృతి ప్రసాదించిన రంగులు(కూరగాయల రంగులు), అడవి మొక్కలతో తయారుచేసిన సహజ వర్ణాలు.. ప్రాచీన తేలియా రుమాల్ కళతో డబుల్ ఇక్కత్తో నేసిన చీర.. పుట్టపాక గ్రామానికి చెందిన చంద్రకళకు కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ చేనేత అవార్డును తెచ్చిపెట్టాయి. చీర తయారీలో భాగంగా నూలు దారాలను నువ్వుల నూనె, ఆముదం పొట్టు, బూడిద, గొర్రె పేడతో కలిపి 15 రోజుల పాటు నానబెట్టి శుద్ధి చేశారు. అనంతరం మజిస్టా, అడవి పసుపు, అడవి కాచు మొక్కలతో తయారుచేసిన ప్రకతి రంగులను దారాలకు అద్దారు. రెండు కొలుకుల మెట్టు పద్ధతిలో చీరను నేశారు. ప్రాసెసింగ్తో పాటు చీర తయారీ మొత్తం ప్రక్రియకు సుమారు ఆరు నెలల సమయం పట్టగా, చీర నేయడానికి 15 రోజులు పట్టింది. చీర తయారీకి సుమారు రూ.30 వేల వరకు ఖర్చు చేశారు. గత 36 సంవత్సరాలుగా చేనేత వృత్తిలో కొనసాగుతున్న చంద్రకళ, పెళ్లికి ముందే ఈ రంగంలో అడుగుపెట్టారు. ఈ ప్రయాణంలో తన భర్త సహకారం ఎంతో ఉందని ఆమె తెలిపారు.
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ఇక్కత్ పోచంపల్లి ప్రత్యేకతచండూరు : ఇక్కత్లో పోచంపల్లి స్టైల్ చీరలు తయారు చేయడం చండూరు పట్టణానికి చెందిన వర్కాల సత్యనారాయణ ప్రత్యేకత. ఈ చీర నేయడానికి 20 రోజులకు పైగా పడుతుందని, ఈ చీర ధర మార్కెట్లో రూ.50 వేలకు పైగా పలుకుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. 43 ఏళ్లుగా ఈ వృత్తిలోనే ఉన్నానన,ఇ గతంలో ఒకే రకం చీరలు తయారు చేసేవాళ్లమని, ఇప్పుడు పోచంపల్లి చీరలు, ఇక్కత్ రకాలకు బాగా డిమాండ్ ఉండడంతో అవి తయారు చేస్తున్నట్లు సత్యనారాయణ తెలిపారు. రాష్ట్ర స్థాయి అవార్డుకు ఎంపికవ్వడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందన్నారు.
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గుండెపోటుతో తుర్కపల్లి విలేకరి మృతిబొమ్మలరామారం : తుర్కపల్లి మండల ‘సాక్షి’ విలేకరి దుగ్యాల రవికుమార్(45) గుండెపోటుతో మృతిచెందారు. కొన్ని రోజుల క్రితం కాలుకు ఇన్ఫెక్షన్ కావడంతో హైదరాబాద్లోని ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందారు. మూడురోజుల క్రితం ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువ కావడంతో మళ్లీ ఆస్పత్రిలో చేరగా.. బుధవారం తెల్లవారు జామున గుండెపోటు రావడంతో మృతిచెందారు. స్వగ్రామంలో ఆయన అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. రవికుమార్ భౌతికకాయానికి ప్రభుత్వ విప్ బీర్ల ఐలయ్య, ఆలేరు మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ చైతన్య, మాజీ చైర్మన్ పడాల శ్రీనివాస్, కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు ధనావత్ శంకర్ నాయక్, సర్పంచ్ల ఫోరం మండల అధ్యక్షుడు చాడ భాస్కర్ రెడ్డి, గ్రామీణ వైద్యుల సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు చెన్న కిష్టయ్య, మండల అధ్యక్షుడు రవి, పీఏసీఎస్ మాజీ చైర్మన్ సింగిరెడ్డి నర్సింహ, బీఆర్ఎస్ మండల అధ్యక్షుడు పిన్నపురెడ్డి నరేందర్ రెడ్డి, జర్నలిస్టులు యంబ నర్సింహులు, జీ.వి శ్రీనివాస్, పోతంశెట్టి కరుణాకర్, మాటూరి వెంకటేశ్వర్లు, కళ్లెం సంపత్కుమార్, ఎడిజర్ల భూపాల్, భరత్కుమార్, మల్లారెడ్డి, బాల్కిషన్, జానకిరాం, ఉపేందర్, పాండురంగం, చంద్రశేఖర్, జమాలొద్దీన్, రమణాకర్, ఆనంద్, శ్రీనివాస్, అంజనేయులు, రవికుమార్, స్వామి, సర్పంచ్లు సోమోళ్ల వెంకటేష్, జెరిపోతుల కర్ణాకర్, బానోత్ పులి వీరన్న, సోన్నాయల రవి, పుట్ట సాయిలు, శివరాత్రి లావణ్య జహంగీర్, తునికి లక్ష్మి రాంరెడ్డి, రేణుక వెంకటేష్ యాదవ్, బొట్టా రాములు నివాళులర్పించారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే గొంగిడి సునీత సంతాపం తెలిపారు. రవికుమార్ కుటుంబాన్ని ఆదుకుంటామని విప్ బీర్ల ఐలయ్య తెలిపారు.
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బీబీనగర్ ఎయిమ్స్ నుంచి ఘట్కేసర్ చేరేందుకు గంటన్నరకు పైగా సమయం● ఎయిమ్స్ సమీపం నుంచి కొండమడుగు వద్ద ఉన్న కేపాల్ పరిసరాల వరకు వాహనాలు ఒకే వరుసలో బారులుదీరుతున్నాయి. ● ప్రైవేట్ కళాశాల దాటిన తర్వాత హెచ్పీ పెట్రోల్ బంక్ ప్రాంతం, వందన హోటల్ పరిసరాల్లో కిలోమీటరు మేర ట్రాఫిక్ స్తంభిస్తోంది. ● ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు జంక్షన్, అన్నోజిగూడ వద్ద ఘట్కేసర్ నుంచి నారపల్లి వైపు వెళ్లే మార్గంలోనూ నిత్యం ఇదే తంతు కొనసాగుతోంది. సాక్షి, యాదాద్రి : వరంగల్ – హైదరాబాద్ హైవేపై భువనగిరి నుంచి ఉప్పల్ వరకు ప్రయాణం వాహనదారులకు చుక్కలు చూపిస్తోంది. అత్యంత రద్దీగా ఉండే ఈమార్గంలో చేపట్టిన రోడ్డువిస్తరణ పనులు, అండర్పాస్ల నిర్మాణాలు నత్తనడకన సాగుతుండటంతో ప్రయాణం నరకప్రాయంగా మారింది. బీబీనగర్ ఎయిమ్స్ నుంచి మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా ఘట్కేసర్ వరకు అరగంటలో ముగియాల్సిన ప్రయాణం.. గంటన్నరకు పైగా పడుతుండడంతో వాహనదారులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గంటల కొద్దీ నిరీక్షణ ప్రధాన రహదారిపై పనులు జరుగుతుండడంతో ట్రాఫిక్ను సర్వీస్ రోడ్లకు మళ్లించారు. ఈ సర్వీస్ రోడ్లపై గరిష్టంగా 20 కిలోమీటర్ల వేగంతో మాత్రమే ప్రయాణించాలని నిబంధన ఉన్నా, రోడ్లు అత్యంత ఇరుకుగా ఉండటంతో ఒక వాహనం వెనుక మరొక వాహనం నత్తనడకన సాగాల్సి వస్తోంది. ఒక లారీ లేదా బస్సు వస్తే వెనుక ఉన్న వాహనాలన్నీ నిలిచిపోవాల్సిందే. ఈ సమస్య శని, ఆదివారాల్లో మరింత తీవ్రమవుతోంది. ఉద్యోగుల రాకపోకలతో పాటు వరంగల్, యాదగిరిగుట్ట, స్వర్ణగిరి, ఎల్లమ్మ దేవాలయాలు తదితర ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాలకు వెళ్లే లక్షలాది వాహనాలతో ఈ మార్గంలో కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ స్తంభిస్తోంది. ప్రమాదాలకు నిలయంగా మారిన మార్గం వేగ నియంత్రణకు కాంట్రాక్టర్లు వేసిన అసంపూర్తి స్పీడ్ బ్రేకర్లు, అకస్మాత్తుగా ఎదురయ్యే గుంతలు ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్నాయి. కొత్తగా వచ్చే వాహనదారులు వీటిని చూసి సడన్ బ్రేక్ వేస్తుండటంతో, వెనుక వస్తున్న వాహనాలు బలంగా ఢీకొంటున్నాయి. అవుషాపూర్, ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ సమీపంలో ఇలాంటి ప్రమాదాలతో కార్ల బంపర్లు ధ్వంసమై అనేక మంది గాయపడుతున్నారని వాహనదారులు ఆవేదన వ్యక్తంచేస్తున్నారు. భద్రతా ప్రమాణాలు శూన్యం రాత్రి వేళల్లో పనులు జరిగే ప్రాంతాల్లో కనీస భద్రతా చర్యలు లేవు. హెచ్చరిక బోర్డులు, రేడియం స్టిక్కర్లు, రిఫ్లెక్టర్లు ఎక్కడా సరిగా కనిపించడం లేదు. ఎయిమ్స్ సమీపంలో తవ్విన గుంతల వద్ద కనీసం రెడ్ టేప్ లేదా రక్షణ వైర్లు కూడా ఏర్పాటు చేయకపోవడంతో వాహనాలు ప్రమాదవశాత్తు పడిపోయే ముప్పు పొంచి ఉంది. ఇరువైపులా ఉన్న సర్వీస్ రోడ్ల జంక్షన్ల వద్ద హోటళ్లు, టీ కొట్లు, మద్యం దుకాణాలు, ఇతర వాణిజ్య సముదాయాల ముందు వాహనాలను రోడ్డుపైనే నిలుపుతుండటంతో రోడ్లు మరింత కుచించుకుపోతున్నాయి. ఫ రోడ్డు విస్తరణ, అండర్పాస్ నిర్మాణాలతో వాహనాలను సర్వీస్ రోడ్లకు మళ్లింపు ఫ భారీ వాహనం వస్తే వెనక ఉన్న వాహనాలు నిలిచిపోవాల్సిందే ఫ శని, ఆదివారాల్లో సమస్య మరింత తీవ్రం కొండమడుగు, ఔషపూర్ దగ్గర నిర్మిస్తున్న అండర్ ప్లస్ బ్రిడ్జి పనులు త్వరగా పూర్తి చేయాలి. జాతీయ రహదారి కావడంతో పెద్ద ఎత్తున వాహనాలు వస్తున్నాయి. ద్విచక్ర వాహనాలపై వెళ్తున్న వాహనాలు దూసుకురావడంతో భయంతో కింద పడిపోతున్నారు. దీంతోపాటు సర్వీస్ రోడ్డు కావడంతో దుమ్ము ధూళి సైతం కళ్లలో పడి రోడ్డు కనిపించకుండా పోతుంది. – అమీర్, భువనగిరి
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చెట్ల రసాలతో ఇక్కత్ పట్టుచీర..నల్లగొండ టూటౌన్ : నల్లగొండ జిల్లా కేంద్రంలోని పానగల్కు చెందిన వాలుగొండ దశరథ తయారుచేసిన ఇక్కత్ పట్టుచీరకు కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ రాష్ట్ర అవార్డు దక్కింది. దశరథ వివిధ రకాల చెట్ల రసాలను సేకరించి తన అభిరుచికి తగ్గట్టుగా ఇక్కత్ పోచంపల్లి పట్టుచీరను తయారు చేశారు. ఆర్గానిక్ రంగులు అద్దిన ఇక్కత్ పోచంపల్లి పట్టుచీర నాణ్యతగా ఉండడంతో పాటు కలర్ ఏ మాత్రం ఎలిచిపోదు. గత 25 సంవత్సరాలుగా చీరలు నేస్తున్నానని, ఇప్పుడు ఈ అవార్డు రావడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని ఆయన తెలిపారు.
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జీవ వైవిధ్యాన్ని ప్రతిబింబించే చీరభూదాన్పోచంపల్లి : పోచంపల్లికి చెందిన సీత సుధాకర్ ఎంబీఏ చదివి చేనేత వృత్తి రాణిస్తున్నారు. జీవ వైవిధ్యాన్ని ప్రతిబింబించేలా మడ్తాస్ ఇక్కత్ చీరను రూపొందించి ఉత్తమ డిజైనర్గా కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ రాష్ట్రస్థాయి అవార్డుకు ఎంపికయ్యారు. 3 ప్లే వార్పు, 7 ప్లే వెప్ట్ మల్చరీ సిల్క్ దారం, 240 కొయ్యలు, వైట్ బేస్లో చీరలో జీవరాసులను సృష్టించారు. చీరపై నెమలి, ఏనుగు, జింక, హంస, కుందేలు, కింగ్ఫిషర్, కొంగ, రామచిలుక, బాతు, సీతాకోకచిలుకలతో పాటు కొంగు(పల్లు)లో ఏనుగు, ఆవు, నెమలి, హంస, సింహం, జింకను రూపొందించారు. తాను చీరపై సృష్టించాలనుకొన్న జీవరాసులను ముందుగా గ్రాఫ్పై గీసి అందుకనుగుణంగా మూడు ఆసులపై చిటికి కట్టి, జంతువులు, పక్షులు స్పష్టంగా కన్పించేలా ఎరుపు, ఆనంద, గుమ్మడి, ఆకుపచ్చ రంగులద్దారు.చీర తయారీ కోసం మూడు నెలల పాటు శ్రమించినట్లు ఆయన తెలిపారు. ప్రకృతిని కాపాడితే జీవరాసులు తమ మనుగడను కొనసాగిస్తాయనే ఇతివృత్తంతో జీవ వైవిధ్యాన్ని కాపాడాలని చీరను రూపొందించినట్లు సీత సుధాకర్ తెలిపారు. తన నైపుణ్యానికి తగిన గుర్తింపు లభించినందుకు ఎంతో ఆనందంగా ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
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టీఎంయూను గెలిపించండిరామగిరి(నల్లగొండ) : ఆర్టీసీ కార్మికుల సంక్షేమం, బకాయిపడ్డ సమస్యల పరిష్కారమే ధ్యేయంగా రాబోయే ఆర్టీసీ ఎన్నికల్లో తమ యూనియన్ను అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించాలని తెలంగాణ మజ్దూర్ యూనియన్(టీఎంయూ) వ్యవస్థాపక ప్రధాన కార్యదర్శి అశ్వత్థామరెడ్డి, రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు శంకర్ పిలుపునిచ్చారు. మంగళవారం నల్లగొండ పట్టణంలో నిర్వహించిన నల్లగొండ రీజియన్ సర్వసభ్య సమావేశంలో వారు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా అశ్వత్థామరెడ్డి మాట్లాడుతూ.. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసి ఆరేళ్లు గడుస్తున్నా కార్మికుల సమస్యలు పూర్తిస్థాయిలో పరిష్కారం కాలేదని గుర్తుచేశారు. గత ప్రభుత్వం నిరంకుశంగా వ్యవహరిస్తూ నీతి నిజాయితీ గల తమ సంఘంపై కక్షసాధింపు చర్యలకు పాల్పడిందని ఆరోపించారు. యాజమాన్యం కార్మికుల శ్రమను దారుణంగా దోచుకుంటోందని, కొన్ని డిపోల్లో మహిళా ఉద్యోగులు రాత్రివేళల్లో డ్యూటీలు చేస్తూ ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇటీవల సమ్మె సమయంలో జేఏసీ నాయకులు 10 శాతం ఫిట్మెంట్కు ఒప్పుకోగా, తాము మాత్రం దాన్ని వ్యతిరేకించడంతో 11 శాతానికి పెంచిందన్నారు. రాబోయే ఆర్టీసీ ఎన్నికల్లో సీఐటీయూ మద్దతు తమకే ఉందన్నారు. యూనియన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు శంకర్ మాట్లాడుతూ.. కార్మికుల శ్రేయస్సు కోసం నిరంతరం శ్రమించే ఏకై క నాయకుడు అశ్వత్థామరెడ్డి అని కొనియాడారు. ఆర్టీసీ విలీన ప్రక్రియ ఆలస్యం కావడానికి ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ నాయకులే ప్రధాన కారణమని విమర్శించారు. తమ సంఘం సుదీర్ఘంగా చేసిన పోరాటాల ఫలితంగానే ఉద్యోగులకు 44 శాతం జీతాలు పెరిగాయని, అలాగే 17 వేల మంది ఉద్యోగుల ఉద్యోగాలు క్రమబద్ధీకరణ అయ్యాయని స్పష్టం చేశారు. కార్మికుల భవిష్యత్తును నిర్ణయించే ఈ ఎన్నికల్లో నల్లగొండ జిల్లా నుంచి తమ ప్యానెల్కు అత్యధిక మెజార్టీ అందించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర కార్యదర్శులు నిరంజన్, నాగశేషు, యాదయ్య, శ్రీదేవి, మీలా ప్రభాకర్, శ్రీనివాస్, రీజియన్ సెక్రెటరీ గోపనబోయిన శ్రీనివాస్, అధ్యక్షుడు తయబ్, అన్ని డిపోల సెక్రటరీలు, అధ్యక్షులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. యూనియన్ వ్యవస్థాపక ప్రధాన కార్యదర్శి అశ్వత్థామరెడ్డి నల్లగొండలో ఆర్టీసీ రీజియన్ సర్వసభ్య సమావేశం
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‘వరి’లో కాలిబాటలతో అధిక ప్రయోజనాలునడిగూడెం : ప్రస్తుతం వానాకాలం సీజన్లో బావులు, బోర్లు, చెరువుల కింద వరి నాట్ల పనులు ముమ్మరంగా జరుగుతున్నాయి. వరి పొలంలో కాలిబాటలు తీయిస్తే పెట్టుబడులు తగ్గడంతో పాటు దిగుబడులు కూడా పెరుగుతాయని నడిగూడెం మండల వ్యవసాయాధికారి గోలి మల్సూర్ చెబుతున్నారు. వరి పొలంలో కాలిబాటలతో ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉంటాయని, పైరుపై చీడపీడల సమస్య కూడా తగ్గుతుందని పేర్కొంటున్నారు. వరి పొలంలో కాలిబాటలపై ఆయన సలహాలు, సూచనలు ఇవీ.. పాటించాల్సిన విధానం..కాలిబాటలు తీసుకునే సమయంలో రైతులు పొడవైన ప్లాస్టిక్ తాడును గట్టుకు ఒకవైపు నుంచి రెండో వైపునకు సాగదీసి కట్టాలి. తాడు వెంబడి 12 సెం.మీ. వెడల్పున వరి నాట్లు తొలగించి పక్కనే పలుచగా ఉన్నచోట నాటుకోవాలి. చేను గట్టు పక్క నుంచి అడుగు దూరంలో కాలిబాట వేసి అక్కడి నుంచి ప్రతి రెండు మీటర్ల దూరంలో ఒక కాలిబాట తీయాలి. కొందరు రైతులు ప్రతి 6 నుంచి 7 మీటర్లకు ఒక కాలిబాట తీస్తుంటారు. దీని వల్ల ప్రయోజనం ఉండదు. ముందు నాట్లు వేసిన తర్వాత రైతులు గట్లకు ఇరువైపులా తాడు కట్టి మార్క్ చేసిన చోట ఉన్న మొక్కలను తీసివేసి కాలిబాట తీస్తుంటారు. వెదజల్లే పద్ధతిలో పైరు ఎదుగుతున్న సమయంలో 15 నుండి 20 రోజుల వ్యవధిలో 20 సెం.మీ. వెడల్పులో వరి నాట్లు తొలగించి కాలిబాట వేసుకోవచ్చు. ఇవీ ప్రయోజనాలు..కాలిబాటతో పైరు మొదళ్ల వరకకు వెలుతురు, గాలి తగులుతుంది. దీంతో పైరు ఆరోగ్యవంతంగా ఎదుగుతుంది. చీడపీడల బెడద కొంతవరకు తగ్గుతుంది. కాలిబాట మార్గంలో వెళ్లి కలుపు మొక్కలు తొలగించడానికి, మందులు చల్లుకోవడానికి వీలవుతుంది. తెగుళ్లు గుర్తించి సస్యరక్షణ చర్యలు తీసుకోవడానికి, ఎలుకల నివారణకు కాలిబాటలు ఉపయోగపడతాయి. తుఫానులు, భారీ వర్షాలు వంటి ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు పంట చేలలో కిరణజన్య సంయోగక్రియ సమర్ధవంతంగా జరిగి దిగుబడి పెరుగుతుంది. పైరులో చీడపీడల ఉధృతిని అతి సమీపం నుంచి గమనించి, దానికి అనుగుణంగా సకాలంలో సస్యరక్షణ తీసుకునే వీలు ఉంటుంది.ఫ నడిగూడెం మండల వ్యవసాయాధికారి మల్సూర్ సూచనలు
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రూ.48 కోట్ల ధాన్యం పక్కదారిభానుపురి (సూర్యాపేట), మేళ్లచెరువు : మేళ్లచెరువు మండల కేంద్రం పరిధిలోని శ్రీనివాస సాయి శివాయ రైస్ ఇండస్ట్రీస్లో రీజినల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్, నల్లగొండ, సూర్యాపేట జిల్లాల పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారులు చేపట్టిన ఆకస్మిక తనిఖీల్లో దాదాపు రూ.48 కోట్ల ధాన్యం పక్కదారి పట్టినట్లు గుర్తించారు. రబీ 2022–23, రబీ 2023–24, ఖరీఫ్ 2024–25, రబీ 2024–25 సీజన్లకు సంబంధించిన ధాన్యం నిల్వలను పరిశీలించగా ఆన్లైన్ రికార్డులు, స్టాక్ వివరాలు, మిల్లులో భౌతికంగా ఉన్న నిల్వల మధ్య గణనీయమైన వ్యత్యాసాలు ఉన్నట్లు తేలింది. ప్రాథమిక పరిశీలనలో యాక్షన్ ధాన్యాన్ని మినహాయించి సుమారు 19,843.429 మెట్రిక్ టన్నుల ప్రభుత్వ ధాన్యం మాయమైందని గుర్తించారు. ఈ ధాన్యం విలువ సుమారు రూ.48 కోట్లుగా ప్రాథమిక అంచనా వేశారు. అదేవిధంగా, రబీ 2022–23 సీజన్కు సంబంధించి ప్రభుత్వానికి చెల్లించాల్సిన సుమారు రూ.5.66 కోట్ల బకాయిలు ఇంకా చెల్లించాల్సి ఉన్నట్లు కూడా గుర్తించారు. అన్ని సీజన్లలో కలిపి ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ధాన్యం విలువ, బకాయిలను కలిపి సుమారు రూ.53.66 కోట్ల మేర నష్టం సంభవించినట్లు అధికారుల బృందం ప్రాథమికంగా నిర్ధారించింది. పూర్తి స్థాయి విచారణ అనంతరం తుది నివేదికను సంబంధిత ప్రభుత్వానికి సమర్పించి, నిబంధనల ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు తెలిపారు. తనిఖీల్లో రీజినల్ విజిలెన్స్ అధికారి ప్రతాప్, సభ్యులు సీఐ గౌస్, డీటీసీఎస్లు రాజశేఖర్, గిరిప్రసాద్, టెక్నికల్ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. మేళ్లచెరువులోని రైస్ ఇండస్ట్రీలో విజిలెన్స్ అధికారుల తనిఖీలు మరో రూ.5.66 కోట్ల బకాయిలు చెల్లించాల్సి ఉందని గుర్తింపు
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సెల్ఫోన్లు చోరీ చేస్తున్న ముఠా అరెస్టునకిరేకల్ : సెల్ఫోన్లు చోరీ చేస్తున్న అంతర్రాష్ట్ర దొంగల ముఠాను నకిరేకల్ పోలీసులు పట్టుకున్నారు. ఈ కేసు వివరాలను మంగళవారం సీఐ హరిబాబు వెల్లడించారు. శాలిగౌరారం మండలం మాదారంకలాన్ గ్రామానికి చెందిన గర్రె లక్ష్మయ్య గత నెల 17న తన సెల్ఫోన్ పోయిందని నకిరేకల్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశాడు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. కాగా.. మంగళవారం ఉదయం నకిరేకల్ పట్టణంలోని మెయిన్ సెంటర్లో ముగ్గురు వ్యక్తులు అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతుండడంతో పోలీసులు వారిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా.. ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ఆర్టీసీ బస్టాండ్లు, రద్దీ ప్రాంతాల్లో ప్రయాణికుల సెల్ఫోన్లు చోరీ చేస్తున్నట్లు నిజం ఒప్పుకున్నారు. వారు హైదరాబాద్ నుంచి కారులో వచ్చి సెల్ఫోన్లు చోరీలకు పాల్పడుతున్నట్లు విచారణలో తేలింది. వారి నుంచి రూ.3.50లక్షల విలువ చేసే 21 సెల్ఫోన్లు, కారు స్వాధీనం చేసుకుని అరెస్ట్ చేశారు. అరెస్టయిన వారిలో మేడ్చల్–మల్కాజ్గిరి జిల్లా కీసర మండలం రాంపల్లి గ్రామానికి చెందిన బేతంపల్లి ప్రభు, సిద్దిపేట జిల్లా రంగదంపల్లి గ్రామానికి చెందిన ఆవుల విజయ్, ఏపీలో నంద్యాల జిల్లా డోన్ ప్రాంతానికి చెందిన ఎరుకల శివశంకర్ ఉన్నారు. స్వాధీనం చేసుకున్న సెల్ఫోన్ల యజమానులను గుర్తించి వారికి అందజేస్తామని సీఐ తెలిపారు. 21 సెల్ఫోన్లు, కారు స్వాధీనం
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విద్యుత్ తీగ యమపాశమైంది● వ్యవసాయం పొలం వద్ద విద్యుదాఘాతంతో యువకుడు మృతిమఠంపల్లి : వ్యవసాయ పొలం వద్దకు వెళ్లిన యువకుడు ప్రమాదవశాత్తు విద్యుదాఘాతానికి గురై మృతిచెందాడు. ఈ ఘటన మఠంపల్లి మండలం బక్కమంతలగూడెంలో మంగళవారం జరిగింది. పోలీసులు, గ్రామస్తులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. బక్కమంతలగూడేనికి చెందిన నిమ్మల నరేష్ (30) మంగళవారం ఉదయం పనుల నిమిత్తం తన వ్యవసాయ పొలం వద్దకు వెళ్లాడు. సోమవారం రాత్రి కురిసిన వర్షానికి పొలం వద్ద విద్యుత్ వైరు తెగి పక్కనే ఉన్న ఫెన్సింగ్పై పడింది. ఇది గమనించని నరేష్ ఫెన్సింగ్పై చేయి పెట్టడంతో విద్యుదాఘాతానికి గురై అక్కడికక్కడే మృతిచెందాడు. మృతుడి కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. మృతుడికి భార్య, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు.
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నేరాలకు దూరంగా ఉండాలిమిర్యాలగూడ టౌన్ : ప్రతిఒక్కరూ నేరాలకు దూరంగా ఉండాలని మిర్యాలగూడ ఇన్చార్జి డీఎస్పీ రవి అన్నారు. శాంతిభద్రతల పరిరక్షణలో భాగంగా మంగళవారం మిర్యాలగూడలోని పాత వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డులో రౌడీ షీటర్లకు నిర్వహించిన ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు. ప్రజల ప్రశాంతతకు ఎలాంటి భంగం కల్గించొద్దన్నారు. బెదిరించడం, రౌడీయిజం, దౌర్జన్యాలు, అక్రమ వసూళ్లతో పాటు ప్రజలను భయబ్రాంతులకు గురిచేస్తే సహించేది లేదన్నారు. నేరాలకు పాల్పడితే నిర్భంద చర్యలు తప్పవన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మిర్యాలగూడ రూరల్ సీఐ పీఎన్డీ ప్రసాద్, వన్ టౌన్, టూ టౌన్ సీఐలు నాగభూషణం, సోమ నర్సయ్య, రూరల్ ఎస్ఐ మల్లికంటి లక్ష్మయ్య, వేములపల్లి ఎస్ఐ వెంకటేశ్వర్లు, వాడపల్లి ఎస్ఐ శ్రీకాంత్రెడ్డి, మాడుగులపల్లి ఎస్ఐ సురేష్, అడవిదేవులపల్లి ఎస్ఐ శేఖర్, వన్ టౌన్, టూటౌన్ ఎస్ఐలు ఆంజనేయులు, రమేష్, వెంకటేశ్వర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు. మిర్యాలగూడ ఇన్చార్జి డీఎస్పీ రవి
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మద్యం అనుకుని.. కాళ్ల నొప్పుల తైలం తాగి వృద్ధుడి మృతిగుర్రంపోడు : మద్యం అనుకుని పొరపాటున కాళ్ల నొప్పులకు వాడే తైలం తాగి వృద్ధుడు మృతిచెందాడు. ఈ ఘటన గుర్రంపోడు మండలం తేనపల్లి గ్రామంలో జరిగింది. ఎస్ఐ వెంకన్న తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. తేనపల్లి గ్రామానికి చెందిన కాసర్ల బక్కయ్య(75) నివాసముంటున్న ఇంటి పక్కన ఆదివారం దశదిన కర్మ జరిగింది. కార్యక్రమం పూర్తయిన తర్వాత ఆ ఇంటి పరిసరాలు శుభ్రం చేయడానికి బక్కయ్య కూలీగా వెళ్లాడు. శుభ్రం చేసే క్రమంలో అక్కడ కనిపించిన కాళ్ల నొప్పులకు వాడే కేసరి తైలం సీసాను మద్యం సీసా అనుకుని ఇంటికి తెచ్చుకున్నాడు. సోమవారం మధ్యాహ్నం బక్కయ్య తన ఇంట్లో భోజనం చేసిన తర్వాత మద్యం అనుకొని సెల్ఫ్లో ఉన్న కేసరి తైలం తాగాడు. కొద్దిసేపటి తర్వాత కడుపులో మంటగా ఉండి వాంతులు చేసుకోవడంతో విషయాన్ని కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పాడు. వారు సీసాను పరిశీలించి అది కాళ్ల నొప్పులకు వాడే తైలంగా గుర్తించి వెంటనే అతడిని నల్లగొండ ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడి నుంచి మెరుగైన వైద్యం కోసం ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లగా.. చికిత్స పొందుతూ మంగళవారం తెల్లవారుజామున మృతిచెందాడు. మృతుడి కుమారుడు కాసర్ల వెంకటయ్య ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ తెలిపారు.
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వానైనా.. ఎండైనా.. వాకింగ్ తప్పనుఫ చిరుజల్లుల్లో తలకు హెల్మెట్తో వాకింగ్ అర్వపల్లి : సూర్యాపేట జిల్లా జాజిరెడ్డిగూడెం మండలం సీతారాంపురం గ్రామానికి చెందిన బందెల వెంకన్న ప్రతిరోజు ఉదయం, సాయంత్రం వాకింగ్కు వెళ్తుంటారు. వర్షం వచ్చినా, ఎండ కొట్టినా, ఏ ఇతర సమస్యలు ఎదురైనా గ్రామం నుంచి అర్వపల్లికి వాకింగ్ చేసుకుంటూ వచ్చి తిరిగి వెళ్తారు. ఆయన గత 25 ఏళ్లుగా ఇలానే వాకింగ్ చేస్తున్నారు. మంగళవారం ఉదయం వర్షం వస్తున్నా హెల్మెట్ ధరించి వాకింగ్ చేశారు. రోడ్డు ప్రమాదాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆయన సైకిల్పై, మోపెడ్పై తిరిగేటప్పుడు కూడా హెల్మెట్ ధరించేవారు. ప్రతిరోజు రెండు పూటలా వాకింగ్ చేయడం, బయటకు వెళ్తే హెల్మెట్ ధరించడం తనకు అలవాటుగా మారిందని వెంకన్న తెలిపారు.వర్షంలో హెల్మెట్ ధరించి వాకింగ్ చేస్తున్న వెంకన్న
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30 రోజుల్లోనే కుల, నివాస ధ్రువపత్రాలుగడువులోగా సేవలు అందిస్తాంప్రజలకు నిర్ణీత గడువులోగా రెవెన్యూ సేవలు అందించడమే ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యం. కులం, నివాస ధ్రువపత్రాల దరఖాస్తులను ప్రాధాన్యతా క్రమంలో పరిశీలించి 30 రోజుల్లోగా పరిష్కరించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటాం. దరఖాస్తుల పురోగతి ఆన్లైన్లో ప్రత్యక్షంగా నమోదు కావడం వల్ల సేవల్లో పారదర్శకత పెరుగుతుంది. – రాములు, తహసీల్దార్ గట్టుప్పల్ : రెవెన్యూ సేవల్లో పారదర్శకత, జవాబుదారీతనం పెంచేందుకు ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. కులం, నివాస ధ్రువపత్రాల కోసం తహసీల్దార్ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరిగే అవసరం లేకుండా ప్రజా సేవల హక్కు (రైట్ టు పబ్లిక్ సర్వీసెస్) చట్టం కింద పేపర్ లెస్ విధానానికి శ్రీకారం చుట్టింది. దీని ప్రకారం మీసేవ కేంద్రాల ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకునే పత్రాలను గరిష్టంగా 30 రోజుల్లోగా జారీ చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని మాత్రం వారం రోజుల్లోనే అందించనున్నారు. ఒకవేళ నిర్ణీత గడువులోగా సేవలు అందకపోతే బాధ్యులపై ఉన్నతాధికారులకు అప్పీల్ చేసుకునే హక్కును కూడా పౌరులకు కల్పించారు. ఆన్లైన్ పర్యవేక్షణతో జాప్యానికి చెక్ ప్రతి ఏటా విద్య, ఉద్యోగాలు, స్కాలర్షిప్లు, బ్యాంకింగ్, సంక్షేమ పథకాల కోసం వేలాది మంది ధ్రువపత్రాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంటున్నారు. అయితే సిబ్బంది కొరత, క్షేత్రస్థాయి విచారణలో ఆలస్యం, ఫైళ్లు పెండింగ్లో పడటంతో పత్రాల జారీ తీవ్ర జాప్యమవుతోంది. ఫలితంగా విద్యార్థులు అడ్మిషన్లు, నిరుద్యోగులు ఉద్యోగ అవకాశాలు, రైతులు సబ్సిడీలు కోల్పోతున్నారు. ఈ సమస్యలకు చెక్ పెడుతూ ప్రభుత్వం కాలపరిమితి నిబంధన తెచ్చింది. మీసేవలో దరఖాస్తు చేసుకున్నప్పటి నుంచి ప్రతి దశను ఆన్లైన్లో నమోదు చేస్తారు. దీనివల్ల ఫైలు ఏ దశలో ఉందో, ఆలస్యానికి కారణమైన సిబ్బంది ఎవరో సులభంగా గుర్తించవచ్చు. దరఖాస్తుల ప్రాసెస్.. అప్పీల్ విధానం దరఖాస్తు విధానం మీసేవలో ప్రారంభమై ఆపై గ్రామ పంచాయతీ అధికారి (జీపీఓ) పరిశీలనకు వెళ్తుంది. విచారణ అనంతరం జీపీఓ వివరాలను రెవెన్యూ ఇన్ స్పెక్టర్ (ఆర్ఐ) లాగిన్కు పంపుతారు. ఆర్ఐ పరిశీలన పూర్తయ్యాక తహసీల్దార్ లాగిన్కు చేరుతుంది. తహసీల్దార్ ఆమోదం పొందిన తర్వాత ధ్రువపత్రం నేరుగా మీసేవ కేంద్రానికి చేరుతుంది. దరఖాస్తు నిర్ణీత గడువులోగా రాకపోయినా లేదా తగిన కారణం లేకుండా తిరస్కరించినా బాధితులు ఉన్నతాధికారులకు అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు. అప్పీల్ ఆధారంగా అధికారులు విచారణ జరిపి తగిన చర్యలు తీసుకుంటారు. ఆదాయ ధ్రువీకరణ ప్రతం జారీకి వారం రోజులే గడువు ప్రజా సేవల హక్కు చట్టంలోకి రెవెన్యూ సేవలు
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గవర్నర్ను కలిసిన ఎంజీయూ వైస్ చాన్స్లర్నల్లగొండ టూటౌన్ : హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన యూనివర్సిటీల వైస్ ఛాన్స్లర్ల సమావేశం సందర్భంగా మహాత్మాగాంధీ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్స్లర్ ఖాజా అల్తాఫ్ హుస్సేన్ మంగళవారం రాష్ట్ర గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లాను కలిశారు. యూనివర్సిటీ పురోగతి, సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలను గవర్నర్కు వీసీ వివరించారు. బీఈడీ పరీక్షలు ప్రారంభం నల్లగొండ టూటౌన్ : మహాత్మాగాంధీ యూనివర్సిటీ పరిధిలోని బీఈడీ రెగ్యులర్, 1, 3 సెమిస్టర్ల బ్యాక్లాగ్ పరీక్షలు మంగళవారం ప్రారంభమయ్యాయి. ఎంజీయూ పరిధిలోని 13 కేంద్రాల్లో ఈ పరీక్షలను నిర్వహించినట్లు ఎంజీయూ సీఓఈ జి. ఉపేందర్రెడ్డి తెలిపారు. నల్లగొండలోని పరీక్ష కేంద్రాన్ని ఆయన పరిశీలించారు. పరీక్షలను పకర్బందీగా నిర్వహించాలని నిర్వాహకులకు సూచించారు.గంజాయి సేవిస్తున్న నలుగురి అరెస్టు ● మరొకరు పరారీ మేళ్లచెరువు : గంజాయి సేవిస్తున్న నలుగురిని అరెస్టు చేసినట్లు చింతలపాలెం ఎస్ఐ పరమేష్ మంగళవారం తెలిపారు. చింతలపాలెం మండలం దొండపాడు గ్రామ శ్మశానవాటిక వద్ద ఐదుగురు వ్యక్తులు గంజాయి సేవిస్తున్నట్లు వచ్చిన సమాచారం మేరకు దాడి చేసి నలుగురిని అరెస్టు చేసినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. అరెస్టయిన వారిలో అదే గ్రామానికి చెందిన కేతారపు సాయి, చిన్నపంగు అభిలాష్, సాకి వెంకటేశ్వర్లు, దేశాల నితీష్ ఉన్నారు. తిరుమలగిరి శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి పారిపోయినట్లు ఎస్ఐ తెలిపారు. వారి నుంచి 50 గ్రాముల గంజాయి, సిగరెట్ పెట్టె, సెల్ఫోన్ స్వాధీనం చేసుకొని కేసు నమోదు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. రామలింగేశ్వరస్వామి ఆలయంలో చోరీ హాలియా : పట్టణంలోని సాగర్ ఎడమ కాల్వ సమీపంలో గల పార్వతీ జడల రామలింగేశ్వరస్వామి ఆలయంలో సోమవారం అర్ధరాత్రి గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు చోరీకి పాల్పడ్డారు. ఎస్ఐ సాయి ప్రశాంత్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. రామలింగేశ్వరస్వామి ఆలయంలోకి గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు చొరబడి హుండీని అపహరించారు. ఆ హుండీని సమీపంలోని పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి ఆలయం వెనుక భాగంలో పగులగొట్టి అందులోని నగదు ఎత్తుకెళ్లారు. ఆలయ చైర్మన్ చెరుపల్లి ముత్యాలు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు సీఐ రాఘవరావు ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. క్లూస్ టీంను పిలిపించి ఆధారాలు సేకరించారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ తెలిపారు.
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ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను ప్రజలకు వివరించాలిమునుగోడు : కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను ప్రజలకు వివరించాలని ఎమ్మెల్సీ, సీపీఐ జిల్లా కార్యదర్శి నెల్లికంటి సత్యం ఆ పార్టీ నాయకులకు సూచించారు. మంగళవారం మునుగోడులోని సీపీఐ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన ఆ పార్టీ మండల కార్యవర్గ సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. ప్రధాని మోదీ దేశంలోని పారిశ్రామికవేత్తలకు కొమ్ముకాస్తూ కార్మికులను అనేక ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని ఆరోపించారు. అంతేకాకుండా నిరుద్యోగ యువత జీవితాలతో చెలగాటమాడుతున్నారని మండిపడ్డారు. బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుంచి నేటి వరకు చేసిన అవినీతి, అక్రమాలను ప్రజలకు వివరించేందుకు ఈ నెల 6న జీపు జాతా చేపట్టనున్నట్లు తెలిపారు. ఈ జీపు జాతాలో సీపీఐ నాయకులు, కార్యకర్తలు పెద్దఎత్తున పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని కోరారు. ఈ సమావేశంలో తెలంగాణ రైతు సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి గుర్జ రామచంద్రం, వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి బొల్గూరి నర్సింహ, ఏఐవైఎఫ్ జిల్లా కార్యదర్శి తిరిపారి వెంకటేశ్వర్లు, సీపీఐ మండల కార్యదర్శి చాపల శ్రీను, మాదగోని సత్తమ్మ, ఈదులకంటి కై లాస్ గౌడ్, ఉప్పునూతల రమేష్ యాదవ్, బండమీది యాదయ్య, గోసుకొండ లింగయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఎమ్మెల్సీ నెల్లికంటి సత్యం
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కూలీలతో వెళ్తున్న ఆటో బోల్తా● ఐదుగురు మహిళలకు గాయాలునడిగూడెం : ఆటో అదుపుతప్పి బోల్తాపడటంతో ఐదుగురు మహిళా కూలీలకు గాయాలయ్యాయి. ఈ ఘటన నడిగూడెం మండలం రత్నవరం గ్రామ సమీపంలో మంగళవారం జరిగింది. స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. రామాపురం గ్రామానికి చెందిన రమేష్ తన ఆటోలో అదే గ్రామానికి చెందిన 11 మంది మహిళా కూలీలను రత్నవరం గ్రామంలో వరి నాట్లు వేసేందుకు తీసుకెళ్తున్నాడు. రత్నవరం నుంచి తెల్లబల్లికి వెళ్లే రహదారిలో గుంతలను గమనించకుండా ఆటోను నడపడంతో ఆటో అదుపుతప్పి బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంలో మందుల త్రివేణి, నేలమర్రి నాగమణి, చిన బుజ్జి, పులి ఉమ, మందుల అరుణ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని క్షతగ్రాతులను కోదాడ ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలించారు. కోదాడ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లం మల్లయ్య ఆస్పత్రిలో క్షతగాత్రులను పరామర్శించారు. ఈ ఘటనపై ఫిర్యాదు అందలేదని పోలీసులు తెలిపారు. విద్యార్థులను తల్లిదండ్రులకు అప్పగింత సంస్థాన్ నారాయణపురం : మండలంలోని సర్వేల్ గురుకుల పాఠశాల నుంచి గోడ దూకి పారిపోయిన ఇద్దరు విద్యార్థులను తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్లో గుర్తించిన పోలీసులు మంగళవారం ఉదయం పాఠశాలకు తీసుకొచ్చారు. చౌటుప్పల్ రూరల్ సీఐ సతీష్రెడ్డి, ఎస్ఐ పాండు విద్యార్థులను ప్రిన్సిపాల్ శ్రీనివాస్రెడ్డికి అప్పగించారు. ప్రిన్సిపాల్ విద్యార్థులను వారి తల్లిదండ్రులను వారికి అప్పగించారు. హాస్టల్లో ఉండలేకే పాఠశాల నుంచి వెళ్లిపోయామని విద్యార్థులు తెలిపినట్లు సమాచారం.
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వారం రోజుల్లో ఆస్పత్రులపై నివేదిక ఇవ్వాలిచౌటుప్పల్ : మునుగోడు నియోజకవర్గంలోని అన్ని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులపై వారం రోజుల్లోపు సమగ్ర నివేదిక ఇవ్వాలని రాష్ట్ర వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ అధికారులను ఆదేశించారు. హైదరాబాద్ సెక్రటేరియట్లోని తన చాంబర్లో మునుగోడు నియోజకవర్గంలోని ప్రభుత్వాస్పత్రులు, వాటి అభివృద్ధిపై ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్రెడ్డితో కలిసి మంత్రి సమీక్షించారు. సబ్సెంటర్లు, పీహెచ్సీలు, సీహెచ్సీలు, ఏరియా ఆస్పత్రులను ఎలా అభివృద్ధి చేయాలన్న అంశాలను ఎమ్మెల్యే రాజ గోపాల్రెడ్డి వివరించారు. చౌటుప్పల్లో ట్రామాకేర్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయాలని, మునుగోడు, నాంపల్లి ఆస్పత్రులను 30పడకలకు, మర్రిగూడ ఆస్పత్రిని 50పడకలకు, చండూరులో 100పడకలకు పెంచాలని, గట్టుప్పల్ ఆస్పత్రికి సిబ్బందిని మంజూరు చేయాలని మంత్రిని కోరారు. ఆస్పత్రుల బడ్జెట్ పెంచాలని విన్నవించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడారు. చౌటుప్పల్లో ప్రస్తుతం నిర్మిస్తున్న 100 పడకల ఆస్పత్రి పనులను త్వరితగతిన పూర్తి చేసి సెప్టెంబర్ మాసంలో ప్రారంభించుకునేలా ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. మదర్ అండ్ చైల్డ్ హెల్త్ సెంటర్తోపాటు ట్రామాకేర్ సెంటర్ను సైతం ఏర్పాటు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. నియోజకవర్గంలోని అన్ని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులను పూర్తిస్థాయిలో అభివృద్ధి చేస్తామని తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో ఆరోగ్యశాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ డాక్టర్ క్రిస్టినా, హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ కమిషనర్ డాక్టర్ సంగీత సత్యనారాయణ, మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ వాణి, పబ్లిక్ హెల్త్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ రవీందర్నాయక్, నల్లగొండ, యాదాద్రి జిల్లాల వైద్యాధికారులు డాక్టర్ రాహుల్, మనోహర్, డీసీహెచ్లు సూర్యశ్రీ, మాతృనాయక్ పాల్గొన్నారు. ఫ చౌటుప్పల్లో ట్రామాకేర్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేస్తాం ఫ రాష్ట్ర వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ ఫ మునుగోడు నియోజకవర్గంలోని ఆస్పత్రులపై ఎమ్మెల్యే రాజగోపాల్రెడ్డితో కలిసి సమీక్ష
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నేటి నుంచి వంగపల్లి రైల్వే గేట్ మూసివేతయాదగిరిగుట్ట రూరల్: యాదగిరిగుట్ట–వంగపల్లి ప్రధాన రహదారిలో వంగపల్లి గ్రామం వద్ద ఉన్న రైల్వే గేట్ను బుధవారం నుంచి ఈనెల 15వ తేదీ సాయంత్రం వరకు మూసివేస్తున్నట్లు రైల్వేశాఖ అధికారులు ఒక ప్రకటనలో తెలి పారు. భువనగిరి–వంగపల్లి గ్రామాల మధ్య గల లెవల్ క్రాసింగ్ 33 టీ ఓవర్ పోలింగ్ మరమ్మతు పనుల నేపథ్యంలో ఈ రైల్వే గేట్ మూసివేత నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ప్రయాణికులు, వాహనదారులు రాయగిరి, కందుకూరు గ్రామాల మీదుగా తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవాలని సూచించారు. శాంతిభద్రతల పరిరక్షణే ధ్యేయంసంస్థాన్ నారాయణపురం: శాంతిభద్రతల పరిరక్షణే ధ్యేయమని ఎస్పీ అక్షాంశ్యాదవ్ పేర్కొన్నారు. మంగళవారం సంస్థాన్ నారాయణపురం పోలీస్స్టేషన్ను ఎస్పీ తనిఖీ చేశారు. పోలీస్స్టేషన్ పరిసరాలు, భద్రతా ఏర్పాట్లు, జనరల్ డైరీ (జీడీ), రికార్డుల నిర్వహణను పరిశీలించారు. ప్రజా ఫిర్యాదులపై సత్వర స్పందనతో పాటు ప్రజలకు అనుకూలమైన పోలీసింగ్కు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సూచించారు. సైబర్ నేరాలపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించాలని ఆదేశించారు. ఆయన వెంట చౌటుప్పల్ రూరల్ సీఐ సతీష్రెడ్డి, స్టేషన్ ఎస్హెచ్ఓ పాండు ఉన్నారు. సైబర్ నేరాల నివారణపై నేడు అవగాహన సదస్సుభువనగిరిటౌన్ : సైబర్ నేరాల నివారణే లక్ష్యంగా జిల్లా పోలీసు శాఖ ఆధ్వర్యంలో బుధవారం ఉదయం 10 గంటలకు భువనగిరిలోని సుమంగళి ఫంక్షన్ హాల్లో అవగాహన సదస్సు నిర్వహించనున్నారు. ఎస్పీ అక్షాంశ్ యాదవ్ అధ్యక్షతన జరిగే ఈ కార్యక్రమానికి వ్యాపారులు, ప్రజలు హాజరుకావాలని పోలీసులు కోరారు. ఒటీపీ, పిన్, పాస్వర్డ్ వివరాలను ఎవరికీ చెప్పవద్దని పోలీసులు సూచించారు. బ్యాంక్ వివరాలు, అనుమానాస్పద లింక్లు, నకిలీ కైవెసీ కాల్స్, పార్ట్ టైమ్ ఉద్యోగాలు, లోన్ యాప్ల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరారు. క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసే ముందు సరిచూసుకోవాలని, సోషల్ మీడియా ఖాతాలకు రెండంచెల భద్రత (టూ–ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్) ఏర్పాటు చేసుకోవాలని సూచించారు. సైబర్ మోసం జరిగితే వెంటనే 1930 నంబర్కు కాల్ చేయాలని లేదా సైబర్ క్రై మ్ వెబ్సైట్లో ఫిర్యాదు చేయాలని అత్యవసర సహాయానికి డయల్ 112 ని సంప్రదించవచ్చని కోరారు. క్షేత్రపాలకుడికి ఆకుపూజయాదగిరిగుట్ట: యాదగిరి క్షేత్రంలో మంగళవారం విశేష పూజలు కొనసాగాయి. ఆంజనేయస్వామికి ఆకుపూజ నిర్వహించారు. ప్రధానాలయాన్ని తెరచి సుప్రభాతం చేపట్టారు. బిందెతీర్థం, బాలభోగం, హారతి నివేదన వంటి పూజలు జరిపించారు. స్వయంభూలకు పంచామృతాలతో అభిషేకం, తులసీ దళాలతో అర్చన జరిపారు. విష్ణు పుష్కరిణి వద్ద హనుమాన్ ఆలయంలో తమలపాకులతో విశేషంగా పూజలు చేశారు. సింధూరంతో అభిషేకించిన శ్రీఆంజనేయస్వామిని తమలపాకులతో అర్చన చేశారు. ప్రధానాలయంలో శ్రీసుదర్శన నారసింహ హోమం, గజవాహన సేవ, నిత్య కల్యాణం, బ్రహ్మోత్సవం, జోడు సేవలను నిర్వహించారు.
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పేసే్కల్.. ఉద్యమబాటరామన్నపేట: పేస్కేల్ అమలు, సర్వీసు క్రమబద్ధీకరణ, పెండింగ్ వేతనాల విడుదలే లక్ష్యంగా జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకంలో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు ఉద్యమబాట పట్టారు. జూలై 27 నుంచి చేపట్టిన పెన్డౌన్ నిరసన తో జిల్లాలో ఉపాధి పనులకు ఆటంకం కలుగుతోంది. రెండు దశాబ్దాలుగా ఒకే హోదా.. ఒకే వేతనం జిల్లాలో గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ (వీబీ జీ రామ్ జీ) లో అదనపు ప్రోగ్రాం ఆఫీసర్లు 15 మంది, టెక్నికల్ అసిస్టెంట్లు 66 మంది, ఈసీలు 14మంది, కంప్యూటర్ ఆపరేటర్లు 32మంది, జిల్లా కార్యాలయంలో 25మంది ఉద్యోగులు పని చేస్తున్నారు. 2006లో కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన నియమితులైన ఈ ఉద్యోగులు 20 ఏళ్లుగా గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖకు సంబంధించిన కార్యక్రమాల అమలులో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. రెండు దశాబ్దాలగా ఒకే పోస్టులో, ఒకే వేతనంతో కొనసాగుతున్నారు. స్తంభించిన అభివృద్ధి పథకాలు తెలంగాణ జలసిరిలో భాగంగా ఎల్నినో ప్రతికూల పరిస్థితులను అధిగమించేందుకు ప్రతి గ్రామానికి ఒక ఫామ్పాండ్, కమ్యూనల్ ఇంకుడు గుంత నిర్మించాలనే లక్ష్యానికి సమ్మె వల్ల బ్రేక్ పడింది. ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు సంబంధించి మస్టర్లు జనరేట్ కాకపోవడంతో లబ్ధిదారుల హాజరు నమోదు ప్రక్రియ నిలిచిపోయింది. వన మహోత్సవానికి సంబంధించి మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాలు, సంరక్షణ పనులకు ఆటంకం ఏర్పడింది. ఫ స్తంభించిన గ్రామీణాభివృద్ధి పనులు ఫ జూలై 27 నుంచి పెన్డౌన్ చేపట్టిన ఉపాధి హామీ కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు ఫ జలసిరి, వన మహోత్సవం, ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పనులకు ఆటంకం ఫ 15లోగా పేస్కేల్ అమలు చేయాలని డిమాండ్ పేస్కేలు ప్రకటించి, ఆగస్టు 15వ తేదీలోగా అమలు చేస్తూ అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేయాలి. రెగ్యులర్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మాదిరిగానే ప్రతి నెలా 1వ తేదీనే జీతాలు చెల్లించాలి. పెండింగ్లో ఉన్న మూడు నెలల వేతనాలను తక్షణమే విడుదల చేయాలి. అర్హత కలిగిన సిబ్బందికి పదోన్నతులు, బదిలీలు వెంటనే చేపట్టాలి.
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కాంప్లెక్స్ ఎరువులూ యాప్ ద్వారానే..భువనగిరి: జిల్లాలోని రైతులు ఇకపై యూరియాతో పాటు కాంప్లెక్స్ ఎరువులను కూడా ఆన్లైన్ యాప్ ద్వారానే కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎరువుల పంపిణీలో అక్రమాలకు చెక్ పెడుతూ, రైతులకు వారి సాగు విస్తీర్ణం మేరకు అవసరమైన ఎరువులను అందించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫార్మర్ ఫెర్టిలైజర్ యాప్ విధానం తీసుకొచ్చింది. రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే మేడ్చల్, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో అమలవుతున్న ఈ పద్ధతిని మూడో విడత కింద ఈ నెల రెండో వారం నుంచి భువనగిరి జిల్లాలోనూ ప్రారంభం కానుంది. ఈ మేరకు వ్యవసాయ శాఖ సన్నాహాలు వేగవంతం చేసింది. ఎఫ్ఎఫ్ఎస్ యాప్ అంటే.. ఎఫ్ఎఫ్ఎస్ (ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ ఫెర్టిలైజర్ సేల్) అనేది ఎరువుల విక్రయాలు, నిల్వలు, డిమాండ్, సరఫరాను సమర్థవంతంగా నిర్వహించేందుకు రూపొందించిన ప్రత్యేక డిజిటల్ వ్యవస్థ. రాయితీ ఎరువుల వినియోగాన్ని క్రమబద్ధీకరించి, అవసరానికి అనుగుణంగా నిర్ణయించిన మోతాదులో అందించడమే దీని ప్రధాన లక్ష్యం. ఈ విధానంలో రైతు సాగు చేస్తున్న పంట, విస్తీర్ణం ఆధారంగా ఎకరానికి నిర్దేశించిన పరిమితిలోనే రాయితీ ఎరువులను అందజేస్తారు. బుకింగ్ విధానం ఫ ముందుగా రైతులు తమ స్మార్ట్ఫోన్లో గూగుల్ ప్లేస్టోర్ నుంచి ఎఫ్ఎఫ్ఎస్ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఫ ఇందులో తెలుగు భాషను ఎంచుకునే అవకాశం ఉంది. ఫ యాప్లో రైతులు తమ ఆధార్ నంబర్, మొబైల్ నంబర్, భూమి వివరాలు, సాగు చేస్తున్న పంట వివరాలను నమోదు చేయాలి. ఫ ఒకవేళ ఆన్లైన్లో భూమి వివరాలు కనిపించకుంటే, వాటిని స్వయంగా యాప్లో నమోదు చేసుకునే సౌకర్యం కూడా కల్పించారు. ఫ వివరాలన్నీ నమోదు చేసిన తర్వాత, అవసరమైన ఎరువు రకాన్ని ఎంపిక చేసుకోవాలి. ఫ ఏ డీలర్ వద్ద కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారో యాప్లోనే ఎంచుకుని బుకింగ్ పూర్తి చేయాలి. ఫ రైతులు బుక్ చేసిన వివరాలన్నీ నేరుగా ఆ డీలర్ వద్ద ఉన్న పీవోఎస్ యంత్రంలో కనిపిస్తాయి. వాటి ఆధారంగా డీలర్ రైతులకు రాయితీ ఎరువులు అందజేస్తారు. సహకరించాల్సిన బాధ్యత డీలర్లదే.. కొత్త విధానం కాబట్టి ప్రారంభ దశలో స్మార్ట్ఫోన్ వినియోగం తెలియని రైతులు ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రతి డీలర్ ఇద్దరు వలంటీర్లను ఏర్పాటు చేయాలి. వాస్తవానికి మండల స్థాయిలో ప్రత్యేకంగా ఒక యూనిట్ను ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉన్నా, అది ఇంకా పూర్తి కాకపోవడంతో రైతుల తరఫున బుకింగ్ ప్రక్రియలో డీలర్లే పూర్తి సహకారం అందించాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పటి వరకు యాప్ ద్వారా యూరియా మాత్రమే కొనుగోలు చేసేవారు. ఇక నుంచి అన్ని ఎరువుల విక్రయాలు యాప్ ద్వారానే జరుగుతాయి. ఈ విధానంలో రైతులు ఫార్మర్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం తప్పనిసరి. పూర్తి వివరాల కోసం సమీపంలోని వ్యవసాయ అధికారిని, మీ–సేవ కేంద్రాన్ని లేదా పీఏసీఎస్ ను సంప్రదించవచ్చు. – పీవీ రమణారెడ్డి, డీఏఓఫ రైతుల సాగు విస్తీర్ణం, పంట ఆధారంగా ఎరువుల కోటా ఫ రెండో వారం నుంచి అమలు కానున్న ఎఫ్ఎఫ్ఎస్ ఫ ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకుంటేనే డీలర్ల వద్ద సబ్సిడీ ఎరువుల అందజేత
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యాచకుడి మృతియాదగిరిగుట్ట : యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీనరసింహస్వామి వైకుంఠద్వారం వద్ద స్పృహతప్పి పడిపోయిన యాచకుడిని ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యలో మృతిచెందాడు. ఈ ఘటన ఆదివారం రాత్రి జరిగింది. సోమవారం యాదగిరిగుట్ట సీఐ భాస్కర్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. యాదగిరిగుట్ట వైకుంఠద్వారం వద్ద సిద్దులూరి జగదీష్, సిద్దులూరి శ్రీనివాస్(65)లు కొంతకాలంగా భిక్షాటన చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. శ్రీనివాస్ ఆదివారం రాత్రి స్పృహతప్పి పడిపోయాడు. స్థానికులు అతడిని భువనగిరి ఏరియా ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా.. మార్గమధ్యలో మృతిచెందాడు. తోటి యాచకుడు సిద్దులూరి జగదీష్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పట్టణ సీఐ భాస్కర్ తెలిపారు. మృతదేహాన్ని భువనగిరి ఏరియా ఆస్పత్రి మార్చురీలో భద్రపరిచామని, మృతుడి బంధువులు ఎవరైనా ఉంటే యాదగిరిగుట్ట ఎస్ఐ ఇంద్రారెడ్డిని సంప్రదించాలని సీఐ సూచించారు. సారా తరలిస్తున్న వ్యక్తి అరెస్ట్ హుజూర్నగర్ : ద్విచక్ర వాహనంపై సారా తరలిస్తున్న వ్యక్తిని హుజూర్నగర్ ఎకై ్సజ్ అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు. సోమవారం ఎకై ్సజ్ సీఐ నాగార్జునరెడ్డి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. హుజూర్నగర్ ఎకై ్సజ్ ఎస్ఐ జగన్మోహన్రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో వాహనాలు తనఖీలు చేస్తుండగా.. మఠంపల్లి మండలం బాడవతండాకు చెందిన బానోత్ రంగా తన ద్విచక్ర వాహనంపై సారా తరలిస్తూ పట్టుబడ్డాడు. అతడి నుంచి 8 లీటర్ల సారాను స్వాధీనం చేసుకుని ద్విచక్ర వాహనాన్ని సీజ్ చేసినట్లు ఎకై ్సజ్ సీఐ తెలిపారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. బైక్ను ఢీకొట్టిన ఆవు.. దంపతులకు గాయాలు మర్రిగూడ : మండలంలోని కొండూరు గ్రామానికి చెందిన దంపతులు సోమవారం ద్విచక్ర వాహనంపై మాల్ నుంచి స్వగ్రామానికి వెళ్తుండగా.. మార్గమధ్యలో మర్రిగూడ మండలం యరగండ్లపల్లి గ్రామంలోని కాటన్ మిల్లు వద్దకు రాగానే పక్కనే పొలాల్లో నుంచి రోడ్డు పైకి అకస్మాత్తుగా వచ్చిన ఆవు ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ద్విచక్ర వాహనం అదుపుతప్పడంతో దంపతులిద్దరు బైక్పై నుంచి కిందపడిపోవడంతో తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. స్థానికులు గమనించి వారిని వెంటనే మాల్లోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. లారీ డ్రైవర్కు జైలుశిక్ష వరంగల్ లీగల్ : అజాగ్రత్తగా, అతివేగంతో లారీ నడిపి ఎదురుగా వస్తున్న ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఢీకొట్టి ఇరువురి మృతికి కారణమైన లారీ డ్రైవర్కు ఏడాది జైలు శిక్ష విధిస్తూ హనుమకొండ రెండో మున్సిఫ్ మెజిస్ట్రేట్ కోర్డు జడ్జి బి. అనూష సోమవారం తీర్పు వెలువరించారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. వరంగల్ నగరంలోని లష్కర్సింగారం ప్రాంతానికి చెందిన మునిగాల విజయ్కుమార్ తన సోదరి శ్వేతతో కలిసి 2016 అక్టోబర్ 16న ద్విచక్ర వాహనంపై హనుమకొండ నుంచి దేశాయిపేటకు వెళ్తుండగా.. మార్గమధ్యలో ములుగు రోడ్డు జంక్షన్ వద్ద వరంగల్ వైపు నుంచి అతివేగంతో వచ్చిన లారీ ఢీకొట్టింది. దీంతో విజయ్కుమార్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా.. శ్వేత చికిత్స పొందుతూ మరుసటి రోజు ఆస్పత్రిలో మరణించింది. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు నల్లగొండ జిల్లా తిప్పర్తి మండలం సిలార్మియాగూడేనికి చెందిన లారీ డ్రైవర్ టి. వెంకన్నను అరెస్టు చేసి కోర్టులో హాజరుపర్చారు. విచారణలో నేరం రుజువు కావడంతో లారీ డ్రైవర్కు ఏడాది జైలు శిక్ష విధిస్తూ జడ్జి అనూష తీర్పు వెలువరించారు. జూదరుల అరెస్ట్ నేరేడుచర్ల : మండలంలోని కల్లూరు గ్రామ శివారులో సోమవారం కొందరు వ్యక్తులు పేకాట ఆడుతున్నట్లు సమాచారం అందడంతో నేరేడుచర్ల పోలీసులు పేకాట స్థావరంపై దాడి చేసి ఏడుగురిని అరెస్ట్ చేశారు. వారి నుంచి రూ.1,500 నగదు, 3 సెల్ఫోన్లు, రెండు ద్విచక్ర వాహనాలు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఎస్ఐ చళ్లమళ్ల గోపాల్రెడ్డి తెలిపారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
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అమ్మపాలే అమృతంతల్లిపాల వారోత్సవాల్లో భాగంగా ఆయా అంగన్వాడీ కేంద్రాల పరిధిలోని గర్భిణులు, బాలింతల ఇళ్లకు అంగన్వాడీ టీచర్, ఆరోగ్య కార్యకర్తలు వెళ్లి తల్లిపాలు, వాటి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ప్రత్యేక సదస్సులు నిర్వహించి గర్భిణులు, బాలింతలు, చిన్నారులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై పూర్తిస్థాయిలో వివరిస్తున్నాం. – కృష్ణవేణి, మహిళా, శిశు, దివ్యాంగుల సంక్షేమ శాఖ అధికారి, నల్లగొండ ●ఆలేరు రూరల్, మిర్యాలగూడ టౌన్, భానుపురి: చిన్న పిల్లలకు తల్లిపాలు అమృతంతో సమానం. శిశువు సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో పాటు రోగనిరోధక శక్తిని పెంపొందించాలంటే తల్లిపాలను పట్టించాల్సిందే. మారుతున్న జీవనశైలి, పాశ్చాత్య పోకడలు, అవగాహన లేమి కారణంగా బిడ్డకు అమృతతుల్యమైన తల్లిపాలు దూరమవుతున్నాయి. ఇలాంటి తరుణంలో తల్లిపాలపై ఉన్న అపోహలు తొలగించి, బాలింతలకు తల్లిపాల ఆవశ్యకతను తెలియజేసేందుకు సీ్త్ర, శిశు సంక్షేమ శాఖ నడుం బిగించింది. ఇందులో భాగంగా ఈ నెల 7వ తేదీ వరకు అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో తల్లిపాల వారోత్సవాలను నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ మేరకు అంగన్వాడీ టీచర్లు, ఆరోగ్య కార్యకర్తలు తల్లిపాలపై బాలింతలు, గర్భిణులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. శిశువులకు కలిగే ప్రయోజనాలుపుట్టిన గంట నుంచి మూడు రోజుల పాటు లభించే ముర్రుపాలతో పాటు, ఆరు నెలల పాటు కేవలం తల్లి పాలు మాత్రమే తాగిన పిల్లల్లో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. పిల్లలు శారీరకంగా, మానసికంగా ఎదిగి ఎంతో చురుగ్గా ఉంటారు. ప్రతిరోజు ఎనిమిది నుంచి పది సార్లు తల్లిపాలను శిశువులకు పట్టించవచ్చు. తల్లిపాలు చిన్నారులకు తేలికగా ఆరగడంతో పాటు డయేరియా, శ్వాసకోశ వ్యాధులు, పచ్చకామెర్లు, ఇతర అంటువ్యాధుల నుంచి శిశువును కాపాడతాయి. వీటిలో విటమిన్–ఏ, విటమిన్–కే పుష్కలంగా ఉంటాయి. పోషక విలువలుప్రతి వంద మిల్లీలీటర్ల తల్లిపాలలో ప్రోటీన్లు 1.1 గ్రాములు. కొవ్వు 4.2 గ్రాములు, లాక్టోస్ 7 గ్రాములు ఉంటాయి. వీటితో పాటు సోడియం, క్యాల్షియం, ఫాస్పరస్, కార్బోహైడ్రేట్లు తగిన మోతాదులో ఉంటాయి. తల్లులకు కలిగే ప్రయోజనాలుబిడ్డకు పాలిచ్చే తల్లుల్లో కాన్పు అనంతరం గర్భాశయం వేగంగా సాధారణ స్థితికి రావడంతో పాటు రక్తస్రావం తగ్గుతుంది. అండాశయం, రొమ్ము సంబంధిత క్యాన్సర్లు వచ్చే అవకాశాలు చాలా వరకు తగ్గుతాయి. శరీరంలో పేరుకుపోయిన కొవ్వు కరిగి స్థూలకాయం రాకుండా ఉంటుంది.ఉమ్మడి జిల్లాలో బాలింతలు, గర్భిణుల వివరాలు ఇవీ.. నల్లగొండ భువనగిరి సూర్యాపేటఐసీడీఎస్ ప్రాజెక్టులు 09 04 05 అంగన్వాడీ కేంద్రాలు 2,093 901 1,209 6 నెలల నుంచి 6 ఏళ్ల పిల్లలు 72,474 46,679 28,479 గర్భిణులు 8,538 4,994 7,200 బాలింతలు 6,593 3,232 5,595 7 వరకు అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో తల్లిపాల వారోత్సవాలు గర్భిణులు, బాలింతలకు అవగాహన కల్పిస్తున్న ఐసీడీఎస్ సిబ్బంది
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అర్జీలను పెండింగ్లో పెట్టొద్దుభువనగిరిటౌన్ : ప్రజావాణిలో వచ్చిన అర్జీలను పెండింగ్లో పెట్టొద్దని కలెక్టర్ అనురాగ్ జయంతిఅధికారులను ఆదేశించారు.కలెక్టరేట్లో సోమవారం నిర్వహించిన ప్రజావాణి కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్లు భాస్కర్ రావు, వెంకారెడ్డిలతో కలిసి బాధితుల నుంచి 113 అర్జీలను స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. ప్రజావాణిలో రెవెన్యూ శాఖకు 65, జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖకు 15, మున్సిపాలిటీకి 7, సర్వే,ల్యాండ్ రికార్డ్స్ 4, సంక్షేమ శాఖ 3, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ 3, ఇరిగేషన్ 2, డీసీఓ 2, డీపీఓ సంబంధించినవి 2 దరఖాస్తులు వచ్చినట్లు వివరించారు. వ్యవసాయం, విద్య, మైన్స్, స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్, ఆర్ అండ్ బీ, మార్కెటింగ్, హౌసింగ్, సివిల్ సప్లయ్, ఇండస్ట్రీస్ జీఎం, పశుసంవర్ధక శాఖలకు ఒక్కొక్కటి చొప్పున అర్జీలు వచ్చినట్లు వెల్లడించారు. అర్జీలను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి వేగంగా పరిష్కరించాలన్నారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి జయమ్మ, డిప్యూటీ కలెక్టర్ కృతిక, జెడ్పీ సీఈఓ శోభారాణి, జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి అధికారి నాగిరెడ్డి, హౌసింగ్ పీడీ అలివేలు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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కొత్త పింఛన్లపై ఆశలుభువనగిరి: కొత్త పింఛన్ల కోసం ఎదురుచూస్తున్న నిరుపేదలు, వృద్ధులు, వికలాంగుల్లో మళ్లీ ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ నెల 15వ తేదీ నుంచి కొత్త పింఛన్లు మంజూరు చేస్తామని సీఎం తాజాగా ప్రకటించడంతో దరఖాస్తుదారుల్లో ఆనందం వ్యక్తమవుతోంది. వాస్తవానికి జూన్ 2నవీటిని ఇస్తారని భావించినా మంజూరు కాలేదు. ఈసారైనా తమ ఆశ నెరవేరుతుందని భావిస్తున్నారు. నాలుగేళ్లుగా నిరీక్షణ కొత్త పింఛన్ల కోసం దరఖాస్తుదారులు దాదాపు నాలుగేళ్లుగా నిరీక్షిస్తున్నారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో అక్టోబర్ 2022లో మీ–సేవ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికి మాత్రమే చివరిసారిగా కొత్తగా పింఛన్లు మంజూరు చేశారు. ఆ తర్వాత వృద్ధాప్య పింఛన్ల అర్హత వయసును 65 ఏళ్ల నుంచి 57 ఏళ్లకు తగ్గించినప్పటికీ.. దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికి మంజూరు చేయలేదు. రెండేళ్లుగా కేవలం హామీలకే పరిమితం కావడంతో లబ్ధిదారులు తీవ్ర నిరాశలో ఉన్నారు. ప్రస్తుతం 96,425 మంది లబ్ధిదారులు ప్రస్తుతం జిల్లా వ్యాప్తంగా 96,425 మంది లబ్ధిదారులు చేయూత పథకం కింద పింఛన్ పొందుతున్నారు. ఇందుకోసం ప్రభుత్వం ప్రతి నెలా రూ.24.50 కోట్లను పంపిణీ చేస్తోంది. ఇందులో వృద్ధులు, వితంతువులు, చేనేత, బీడీ కార్మికులు, డయాలసిస్, ఫైలేరియా బాధితులు, కల్లుగీత కార్మికులు, వికలాంగులు ఉన్నారు. వీరంతా జీవించే ఉన్నారా? లేదా? అన్న విషయమై అధికారుల గత నెలలో లైఫ్ అథెంటిఫికేషన్ ప్రక్రియ నిర్వహించారు. అయితే కొందరు స్థానికంగా లేకపోవడం, మరికొందరు మృతి చెందినట్లు గుర్తించారు. పెండింగ్లో 28వేలకు పైగా దరఖాస్తులు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నిర్వహించిన ‘ప్రజాపాలన’ సభల ద్వారా పింఛన్ల కోసం జిల్లాలో సుమారు 28,652 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. వీటిని ఆన్లైన్ చేసినప్పటికీ ఇప్పటివరకు ఎవరికీ మంజూరు చేయలేదు. ఇవి కాకుండా ప్రతి సోమవారం కలెక్టరేట్లో నిర్వహించే ప్రజావాణితో పాటు, ఎంపీడీఓ, మున్సిపల్ కార్యాలయాలకు సైతం వెళ్లి నేరుగా దరఖాస్తులు అందజేశారు. అయితే ఆగస్టు 15 నుంచి పింఛన్లు ఇస్తామన్న ప్రకటన సంతోషం కలిగిస్తున్నా.. ప్రజల్లో కొంత అయోమయం నెలకొంది. ఇప్పటికే ప్రజాపాలనలో చేసుకున్న దరఖాస్తుదారులకే మంజూరు చేస్తారా? లేక కొత్తగా దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు కూడా అవకాశం కల్పిస్తారా? అనే దానిపై ప్రభుత్వం నుంచి స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. ఒకవేళ కొత్త వారికి అవకాశం ఇస్తే భారీగా దరఖాస్తులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.ఫ 15 నుంచి మంజూరు చేస్తామన్న ప్రభుత్వం ఫ జిల్లాలో 28,652కు పైగా పెండింగ్ దరఖాస్తులు
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ప్రాణాలు పోతున్నా పట్టించుకోరా..!మిర్యాలగూడ అర్బన్ : మిర్యాలగూడ బైపాస్ రోడ్డుపై మృత్యుఘంటికలు మోగుతున్నాయి. నార్కట్పల్లి–అద్దంకి రహదారి గుండా వెళ్లే భారీ వాహనాలు మిర్యాలగూడ పట్టణంలోకి రాకుండా 2001లో పట్టణ శివారు నుంచి బైపాస్ నిర్మించారు. నిబంధనల ప్రకారం బైపాస్ నిర్మాణ సమయంలోనే సర్వీస్ రోడ్డు వేయాల్సి ఉన్నప్పటికీ, అధికారులు ఆ దిశగా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. ఫలితంగా సమీప గ్రామాల ప్రజలు, వాహనదారులు బైపాస్ రోడ్డు గుండానే ప్రయాణాలు సాగిస్తూ ప్రమాదాల బారిన పడి ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. మృత్యు నిలయాలుగా బ్లాక్ స్పాట్లుఒకప్పుడు మిర్యాలగూడ పట్టణ శివారులో ఉన్నట్లుగా కనిపించిన బైపాస్ రోడ్డు.. ఇప్పుడు వ్యాపార పరంగా పట్టణం విస్తరించడంతో టౌన్ మధ్యలో ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. దీంతో ఈ బైపాస్పై నిత్యం ఏదో ఒకచోట ప్రమాదాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. రామచంద్రగూడెం, నందిపాడు రోడ్డు, చిల్లాపురం రోడ్డు, చింతపల్లి రోడ్డు, ఈదులగూడ ప్రాంతాలను పోలీసులు బ్లాక్ స్పాట్లుగా గుర్తించారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో పోలీసులు రక్షణ చర్యలు చేపట్టినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. ఫ్లైఓవర్ల నిర్మాణంతోనే ప్రమాదాలకు అడ్డుకట్ట పడుతుందని భావించి నాలుగు చోట్ల ఫ్లైఓవర్లు నిర్మించాలని నిర్ణయించినప్పటికీ, ఆ ప్రతిపాదనలు ఆచరణకు నోచుకోవడం లేదు. 90 మందికి పైగా క్షతగాత్రులుగడిచిన 19 నెలల కాలంలోనే ఈ ఐదు బ్లాక్ స్పాట్లలో సుమారు 70కి పైగా రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగాయి. ఆయా ప్రమాదాల్లో 24 మందికి పైగా మృత్యువాత పడగా, 90 మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. కొన్ని ఘోర ప్రమాదాలు● ఆదివారం ఉదయం స్కూటీపై వెళ్తున్న దంపతులు చిల్లాపురం క్రాస్ రోడ్డు వద్ద బైపాస్ను దాటుతుండగా.. కంటైనర్ లారీ వేగంగా వచ్చి ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో భార్య మృతిచెందగా, భర్త స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. ● గత నెల 21న నందిపాడు వద్ద స్కూటీపై వెళ్తున్న వ్యక్తి బైపాస్ దాటుతుండగా గుంటూరు నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్తున్న కంటైనర్ ఢీకొట్టింది. అంతేకాకుండా ఆటోను, రోడ్డు పక్కన ఉన్న రెండు డీసీఎం వాహనాలను ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో స్కూటీపై ఉన్న వ్యక్తి మృతిచెందగా, మరొకరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ● ఇటీవల నందిపాడు వద్ద ద్విచక్ర వాహనంపై బైపాస్ దాటుతున్న దంపతులను కంటైనర్ ఢీకొనడంతో భార్య మృతిచెందగా, భర్త తీవ్రగాయాలతో జీవచ్ఛవంలా మారాడు. ● ఇటీవల చింతపల్లి వద్ద ట్రావెల్స్ బస్సు ట్రాక్టర్ను వెనుక నుంచి ఢీకొనడంతో ట్రాక్టర్లో ప్రయాణిస్తున్న మహిళ మృతిచెందింది. బస్సులోని 10 మంది ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు. ● గతేడాది ఈదులగూడ చౌరస్తాలో గ్రానైట్ లోడుతో వెళ్తున్న వాహనాన్ని ట్యాంకర్ ఢీకొట్టడంతో గ్రానైట్ బండల మధ్య నలిగిపోయి ముగ్గురు వలస కూలీలు దుర్మరణం పాలయ్యారు.ధర్నా చేస్తున్న మిర్యాలగూడ బైపాస్ సమీప గ్రామాల ప్రజలుఫ నార్కట్పల్లి–అద్దంకి బైపాస్పై మిర్యాలగూడ పట్టణంలో ఐదు బ్లాక్స్పాట్లు ఫ 19 నెలల్లో 70కి పైగా ప్రమాదాలు ఫ 24 మందికి పైగా మృతి ఫ ఫ్లైఓవర్లు నిర్మించాలని కోరుతున్నా పట్టించుకోని పాలకులునల్లగొండ : నార్కట్పల్లి–అద్దంకి రహదారిపై మిర్యాలగూడ బైపాస్ వద్ద అండర్పాస్, ఫ్లైఓవర్ నిర్మించాలని సోమవారం నల్లగొండ కలెక్టరేట్ ఎదుట బైపాస్ రోడ్డు సమీప గ్రామాల ప్రజలు, ప్రజాప్రతినిధులు ధర్నా చేశారు. అనంతరం కలెక్టర్కు వినతిపత్రం అందజేశారు.
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తొమ్మిది మంది ప్రత్యేకాధికారులకు నోటీసులుసాక్షి, యాదాద్రి: సంక్షేమ వసతి గృహాలు విజిట్ చేయడంలో నిర్లక్ష్యం వహించిన తొమ్మిది మంది ప్రత్యేకాధికారులకు షోకాజ్నోటీస్లు ఇవ్వాలని కలెక్టర్ అనురాగ్జయంతి ఆదేశించారు. సోమవారం ప్రజావాణి అనంతరం నిర్వహించిన సమావేశంలో కలెక్టర్ మాట్లాడారు. జిల్లాలోని 71 హాస్టళ్లను అధికారులు సందర్శించి ఇచ్చిన నివేదికల ఆధారంగా చర్యలు తీసుకున్నామన్నారు. అయితే కొందరి బాధ్యతా రాహిత్యం పై ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. 30 రోజుల సమయం ఇచ్చినప్పటికీ ప్రత్యేకాధికారులు హాస్టళ్లలను విజిట్ చేయకపోవడం, నివేదికలు ఇవ్వకపోవడంపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రెండు మూడు రోజుల్లో పరిస్థితుల్లో మార్పు లేకపోతే, సదరు అధికారులు రెండో శనివారం, ఆదివారం హాస్టళ్లలోనే గడపాల్సి ఉంటుందని కలెక్టర్ హెచ్చరించారు. దరఖాస్తుల పరిష్కారంపై అసంతృప్తిసీఎం ప్రజావాణి, జిల్లా ప్రజావాణి దరఖాస్తుల పరిష్కారంపై కలెక్టర్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ప్రజావాణికి వచ్చే దరఖాస్తులకు సంబంధించి అర్జీదారులకు కచ్చితంగా సమాధానం ఇవ్వాలన్నారు. విధుల్లో నిర్లక్ష్యం వహించే శాఖల వివరాలను బోర్డుపై ప్రదర్శించాల్సి వస్తుందన్నారు. 15 నాటికి ఫేషియల్ అటెండెన్స్ ఈనెల 15వ తేదీ నాటికి జిల్లాలోని అన్ని శాఖల అధికారులు, ఉద్యోగులు తప్పనిసరిగా ఆన్న్లైన్యాప్ ద్వారా ఫేషియల్ హాజరు ప్లాట్ఫామ్లోకి రావాలని కలెక్టర్ స్పష్టం చేశారు. ఫీల్డ్లో పర్యటించే అధికారులు తమ ఉద్యోగుల పని స్వభావాన్ని బట్టి ఒక నిర్దిష్ట భవనం, మండలం, డివిజన్ లేదా జిల్లా మొత్తాన్ని హాజరు పరిధిగా నిర్ణయించుకోవచ్చని సూచించారు. 12 రోజుల్లో ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలన్నారు. ఈసమావేశంలో అదనపు కలెక్టర్లు ఏ. భాస్కర్రావు, కె. వెంకారెడ్డి, డీఆర్ఓ జయమ్మ, డీఆర్డీఓ నాగిరెడ్డి తదితరులు ఉన్నారు. ఫ కలెక్టర్ అనురాగ్ జయంతి
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గంజాయి విక్రయిస్తున్న ముఠా అరెస్ట్కోదాడ రూరల్ : ఒరిస్సా నుంచి గంజాయి, ఖమ్మం నుంచి మత్తు కల్గించే దగ్గు సిరప్లను(టాస్సెక్స్) తీసుకొచ్చి కోదాడ పరిసరాల్లో విక్రయిస్తున్న ముఠాను పట్టణ పోలీసులు ఆదివారం అరెస్టు చేసి కోర్టులో రిమాండ్ చేశారు. ఈ కేసు వివరాలను సోమవారం సీఐ కె. శివశంకర్తో కలిసి కోదాడ డీఎస్పీ శ్రీనివాసరెడ్డి విలేకరుల సమావేశంలో వెల్ల డించారు. డీఎస్పీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. కోదాడ మండలం అల్వాలపురానికి చెందిన మద్దే రవితేజ ఒరిస్సాలోని మల్కన్గిరి ప్రాంతం నుంచి తక్కువ ధరకు గంజాయి కొనుగోలు చేసి, కోదాడకు తీసుకొచ్చి ఎక్కువ ధరకు విక్రయిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఆదివారం కోదాడ పట్టణ పరిధిలోని డేగబాబు ఫంక్షన్ హాల్ సమీపంలోని చెట్ల వద్ద గంజాయి విక్రయిస్తున్నారనే నమ్మదగిన సమాచారంతో సీఐ శివశంకర్ నేతృత్వంలో పోలీసులు దాడులు నిర్వహించారు. ఈ దాడుల్లో మద్దే రవితేజతో పాటు కోదాడ పట్టణంలోని గణేష్నగర్కు చెందిన అవిడి రాఘవ, గాంధీనగర్కు చెందిన పంది వినోద్, చిన్నమసీదు బజారుకు చెందిన షేక్ మగ్దూమ్, తమ్మరబండపాలేనికి చెందిన షేక్ ఇర్షాద్తో పాటు మరో ముగ్గురు మైనర్ బాలురను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నట్టే అనుదీప్ అనే వ్యక్తి పరారీలో ఉన్నట్లు డీఎస్పీ తెలిపారు. వారి నుంచి 6 కేజీల గంజాయి, బైక్, రెండు సెల్ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఖమ్మం నుంచి మత్తు సిరప్లు.. అంతేకాకుండా వారి నుంచి 38 మత్తు కలిగించే దగ్గు సిరప్(టాస్సెక్స్) బాటిళ్లను కూడా పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ సిరప్లను ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారని ప్రశ్నించగా.. ఖమ్మంలోని వైరా రోడ్లో గల ఏఐ మెడినోవా మెడికల్ స్టోర్లో పనిచేసే షేక్ సుభాని వద్ద నుంచి ఎలాంటి డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా రూ.279.69 ఉన్న టాస్సెక్స్ సిరప్లను రూ.350కు కొనుగోలు చేసి కోదాడలో ఎక్కువ ధరకు విక్రయిస్తున్నట్లు వారు అంగీకరించారు. దీంతో మెడికల్ షాపులో పనిచేసే షేక్ సుభానీని కూడా అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించినట్లు డీఎస్పీ తెలిపారు. ఈ కేసులో ఆర్థిక లావాదేవీలతో పాటు ఇతర నిందితుల ప్రమేయంపై మరింత లోతుగా విచారణ కొనసాగిస్తున్నామని డీఎస్పీ పేర్కొన్నారు. ఈ విలేకరుల సమావేశంలో ఎస్ఐ అజయ్, పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. తొమ్మిది మంది రిమాండ్.. ఒకరు పరారీ అరెస్టయిన వారిలో ముగ్గురు మైనర్లు 6 కేజీల గంజాయి, 38 దగ్గు సిరప్ బాటిళ్లు, బైక్, ఫోన్లు స్వాధీనం వివరాలు వెల్లడించిన కోదాడ డీఎస్పీ శ్రీనివాసరెడ్డి
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దళితుల సంక్షేమాన్ని విస్మరిస్తున్న ప్రభుత్వంభువనగిరిటౌన్ : కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం దళితుల సంక్షేమాన్ని పూర్తిగా విస్మరిస్తోందని దళిత హక్కుల పోరాట సమితి (డీహెచ్పీఎస్) జిల్లా అధ్యక్షురాలు ఇంజ హేమలత, ప్రధాన కార్యదర్శి జిట్టా రాములు ఆరోపించారు. డీహెచ్పీఎస్ జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో సోమవారం కలెక్టరేట్ ఎదుట ధర్నా నిర్వహించారు. అనంతరం కలెక్టర్ అనురాగ్ జయంతికి వినతిపత్రం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ.. ఎన్నికల సమయంలో దళితులకు ఇచ్చిన హామీలను ప్రభుత్వం అమలు చేయకపోవడం దారుణమన్నారు. ఎస్సీ సబ్ ప్లాన్ నిధులను ఇతర అవసరాలకు మళ్లించకుండా దళితుల అభివృద్ధికే ఖర్చు చేయాలని, రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కేటాయింపులో దళితులకు మొదటి ప్రాధాన్యమివ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రతి పేద దళిత కుటుంబానికి ఇంటి స్థలంతో పాటు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు నిర్మించి ఇవ్వాలన్నారు. ధర్నాకు ప్రజా నాట్యమండలి జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి చెక్క వెంకటేష్, ఏఐటీయూసీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఎం.డీ. ఇమ్రాన్ మద్దతు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో డీహెచ్పీఎస్ నాయకులు పిట్టల శంకర్, పోతూ ప్రవీణ్, మామిడికాయల నరసింహ, చెడె సుందరయ్య, గుండెపు వెంకటయ్య, వాసం గాలయ్య, వెంకన్న, ధనమ్మ, స్వామి, ముత్యాలు, జంగయ్య, శ్యాగ జానూ, మనోహర, శ్రీను, రాములు, అండాలు, వసంత పాల్గొన్నారు.
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ముగిసిన బోనాల ఉత్సవాలుచౌటుప్పల్ : చౌటుప్పల్ మండలం దండుమల్కాపురం గ్రామంలోని శ్రీఆంథోల్ మైసమ్మ దేవాలయంలో వార్షిక బోనాల వేడుకలు సోమవారం ముగిశాయి. మూడు రోజుల నుంచి కొనసాగుతున్న ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా సోమవారం పూర్ణాహుతి నిర్వహించి ముగించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ చైర్మన్ కంచర్ల అశ్విన్రెడ్డి, ఈఓ ఎస్. మోహన్బాబు, బాబు, నర్సింహ, ఆనందరెడ్డి, శివ, శ్రీకాంత్, యువరాజ్, మహేందర్రెడ్డి, రాజేష్, రాజేష్, రాజీవ, రమేష్, దాసు పాల్గొన్నారు. ఆంథోల్ మైసమ్మ ఆలయంలో పూర్ణాహుతి నిర్వహిస్తున్న భక్తులు
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నల్లబెల్లం, పటిక పట్టివేత● ఇద్దరిపై కేసు నమోదుకొండమల్లేపల్లి : మండల పరిధిలోని ఆంగోతుతండాకు వెళ్లే మార్గంలో దేవరకొండ ఎకై ్సజ్ సీఐ శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో సోమవారం తనిఖీలు నిర్వహిస్తుండగా హైదరాబాద్ నుంచి అశోక్ లేలాండ్ వాహనంలో తరలిస్తున్న నల్లబెల్లం, పటికను పట్టుకున్నారు. కొండమల్లేపల్లి మండలం మేఘ్యతండాకు చెందిన ఆంగోతు తరుణ్, దేవరకొండ మండలం పడమటి తండాకు చెందిన పాత్లావత్ లాలు 2,250 కేజీల నల్లబెల్లం, 250 కేజీల పటిక తరలిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. వారి నుంచి నల్లబెల్లం, పటికతో పాటు 5 లీటర్ల నాటుసారా, 3 మొబైల్ ఫోన్లు, వాహనాన్ని ఎకై ్సజ్ పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకొని సీజ్ చేశారు. వారిద్దరిని దేవరకొండ ఎకై ్సజ్ పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించి కేసు నమోదు చేసి కోర్టుకు సరండర్ చేసినట్లు ఎకై ్సజ్ సీఐ శ్రీనివాస్ తెలిపారు. వీరిపై గతంలో కూడా నల్లబెల్లం, నాటుసారా తరలించిన కేసులున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
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డ్రంకెన్ డ్రైవ్ కేసులో ఒకరికి జైలు శిక్షసూర్యాపేటటౌన్ : సూర్యాపేట ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో నిర్వహించిన డ్రంకెన్ డ్రైవ్ తనిఖీల్లో పట్టుబడిన ఓ వ్యక్తిని సోమవారం పోలీసులు కోర్టులో హాజరుపర్చారు. అతడికి రెండు రోజుల జైలుశిక్ష, రూ.1000 జరిమానా విధిస్తూ ప్రిన్సిపల్ జ్యుడిషియల్ ఫస్ట్క్లాస్ మేజిస్ట్రేట్ గోపు రజిత తీర్పు వెలువరించినట్లు ట్రాఫిక్ ఎస్ఐ యాదవేందర్రెడ్డి తెలిపారు. కారు ఢీకొని వ్యక్తికి గాయాలుహుజూర్నగర్ : గరిడేపల్లి మండలం వెలిదండ గ్రామానికి చెందిన గండు సతీష్ సోమవారం ద్విచక్ర వాహనంపై హుజూర్నగర్ నుంచి నేరేడుచర్ల వైపు వెళ్తుండగా.. గోపాలపురం వద్దకు రాగానే ద్విచక్ర వాహనాన్ని కారు ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో సతీష్ తలకు గాయాలయ్యాయి. స్ధానికులు అతడిని స్థానిక ఏరియా ఆస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడి నుంచి మెరుగైన వైద్యం కోసం ఖమ్మంకు తరలించారు. సతీష్ ఎస్బీఐ లైఫ్ ఇన్యూరెన్స్లో పనిచేస్తున్నాడు.
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తహసీల్దార్ పోస్టింగ్కు పైరవీల జోరుసాక్షి, యాదాద్రి : రెవెన్యూ శాఖలో ఉద్యోగుల బదిలీల్లో రాజకీయ పైరవీలు ఎక్కువయ్యాయి. ఆలేరు నియోజకవర్గంలోని బొమ్మలరామారం తహసీల్దార్ పోస్టు ఖాళీ కాగా.. ఆ పోస్టు కోసం పలువురు ఉద్యోగులు రాజకీయ నాయకులను, శాఖలోని ఉన్నతాధికారులను ఆశ్రయించి పైరవీలు చేస్తున్నారు. ఆత్మకూర్ (ఎం) తహసీల్దార్ వి.లావణ్యను బొమ్మలరామారం తహసీల్దార్గా బదిలీ చేయడానికి జిల్లా యంత్రాంగం ఎన్నికల కమిషన్కు లేఖ రాయడం వివాదానికి తెరలేపింది. ఒకచోట తహసీల్దార్గా ఉన్న అఽధికారిని అదే నియోజకవర్గంలోని మరో మండలానికి బదిలీకి సిఫార్సులు చేయడాన్ని తోటి అధికారులు తప్పుబడుతున్నారు. కలెక్టరేట్లో పలువురు తహసీల్దార్ క్యాడర్ అధికారులు సూపరింటెండెంట్లుగా పనిచేస్తున్న తమను కాదని ఒక చోట తహసీల్దార్గా విధులు నిర్వహిస్తున్న అఽధికారిని మరో చోటుకు బదిలీ చేస్తున్నారని పేర్కొంటున్నారు. తహసీల్దార్ పదవీ విరమణతో ఖాళీ బొమ్మలరామారంలో తహసీల్దార్గా, నోటిఫైడ్ ఏఈఆర్ఓ(అసిస్టెంట్ ఎలక్టోరల్ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్)గా పనిచేస్తున్న పానుగంటి శ్రీనివాసరావు గతనెల 31న పదవీ విరమణ పొందారు. ఎన్నికల నిబంధనల ప్రకారం.. ఆ స్థానాన్ని ఒక్కరోజు కూడా ఖాళీగా ఉంచకూడదు. కాబట్టి, వెంటనే స్థానిక డిప్యూటీ తహసీల్దార్ సునీల్కు తాత్కాలిక బాధ్యతలు అప్పగించారు. వాస్తవానికి ఈ ఖాళీ స్థానంలో కలెక్టరేట్ పరిధిలోని సూపరింటెండెంట్ క్యాడర్ అధికారుల్లో ఒకరిని నేరుగా నియమించవచ్చు.కానీ ఇక్కడ ఇప్పటికే ఆత్మకూర్ తహసీల్దార్గా పనిచేస్తూ ఏఈఆర్ఓగా విధులు నిర్వహిస్తున్న తహసీల్దార్ను బొమ్మలరామారం బదిలీ చేయడానికి ఎలక్షన్ కమిషన్ ముందస్తు అనుమతి కోరుతూ జిల్లా యంత్రాంగం చేస్తున్న ప్రయత్నాలు వివాదానికి కారణమయ్యాయి. ఆత్మకూర్ నుంచి బొమ్మలరామారానికి బదిలీ చేస్తే మళ్లీ ఆత్మకూర్లో మరొకరిని తహసీల్దార్గా వెంటనే నియమించాలి. ఈ సాంకేతిక ప్రక్రియ, ఉత్తర్వుల కోసం ఎన్నికల సంఘానికి లేఖ రాయాల్సి రావడం వల్లనే నియామకంలో జాప్యం జరుగుతున్నట్లు సమాచారం. తెరపైకి ఆత్మకూర్ తహసీల్దార్ పేరు బొమ్మలరామారం తహసీల్దార్ పోస్టు కోసం రాజకీయ ఒత్తిళ్లు, నాయకుల సిఫార్సులు నడిచినట్లు సమాచారం. దీని కోసం కలెక్టరేట్లో ఇద్దరు సూపరింటెండెంట్ల పేర్లు పరిశీలనలో ఉన్నాయి. స్థానిక నేతలు, నియోజకవర్గ ముఖ్య ప్రజాప్రతినిధి సిఫార్సులేఖలతో కలెక్టరేట్లో వీరు ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేశారు. కానీ అనూహ్యంగా రాష్ట్ర మంత్రి సిఫార్సుతో ఆత్మకూర్ తహసీల్దార్ పేరు తెరపైకి వచ్చింది. ఉన్నత స్థాయి ఒత్తిడి రావడంతో, స్థానిక ప్రజాప్రతినిఽధి సైతం తమ మద్దతుదారుల పేర్లను పక్కనబెట్టి ‘నేనే స్వయంగా ప్రతిపాదించాను’ అని సర్దుబాటు చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. బొమ్మలరామారం మండలం హైదరాబాద్కు శివారునే ఉంది. ఇక్కడ భూముల ధరలు దాదాపు హైదరాబాద్, మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లాల మాదిరిగానే ఉన్నాయి. ఇక్కడ పోస్టింగ్ కోసం రాష్ట్ర స్థాయి అఽధికారులు, మంత్రుల నుంచి సిఫార్సులు ఉంటాయి. ఇక్కడ భూవివాదాలు కూడా అతి తక్కువే. ఫ జూలై 31న పదవీ విరమణ చేసిన బొమ్మలరామారం తహసీల్దార్ ఫ ఖాళీ అయిన పోస్టు కోసం తీవ్రస్థాయిలో రాజకీయ ఒత్తిళ్లు ఫ ఆత్మకూరు(ఎం) తహసీల్దార్ను బొమ్మలరామారం బదిలీకి అనుమతి కోరుతూ ఈసీకి లేఖ ఫ అనూహ్యంగా రాష్ట్ర మంత్రి సిఫార్సు ఫ ఒకే నియోజకవర్గంలో బదిలీపై తోటి అధికారుల విమర్శలు
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మహా శివుడికి సంప్రదాయ పూజలుయాదగిరిగుట్ట: యాదగిరి శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి వారి ఆలయానికి అనుబంధంగా కొనసాగుతున్న శ్రీపర్వత వర్ధిని సమేత రామలింగేశ్వస్వామి వారి ఆలయంలో సోమవారం సంప్రదాయ పూజలు కొనసాగాయి. మహా శివుడికి ఇష్టమైన రోజు కావడంతో విశేషంగా అభిషేకం, బిల్వార్చన పూజలను జరిపించారు. ముఖ మండపంలోని శ్రీస్పటిక రామలింగేశ్వరుడికి పూజారులు బిల్వ పత్రాలతో పూజలు చేశారు. భక్తులచే అష్టోత్తర పూజలు నిర్వహించారు. సాయంత్రం వేళ శివాలయంలో శ్రీరామలింగేశ్వర సమేత పార్వతీ దేవి సేవను ఊరేగించారు. యాదగిరీశుడి ప్రధానాలయంలో నిత్య కై ంకర్యాలను అర్చకులు సంప్రదాయంగా జరిపించారు. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు జరిగిన ఆయా పూజల్లో భక్తులు పాల్గొని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. ఉపాధ్యాయుల సమస్యల పరిష్కారానికి కృషిరాజాపేట : ఉపాధ్యాయుల సమస్యల పరిష్కారానికి తమ సంఘం నిరంతరం కృషి చేస్తోందని పీఆర్టీయూ టీఎస్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి గడసంతల మధుసూదన్ పేర్కొన్నారు. రాజాపేట మండలం బొందుగుల ఉన్నత పాఠశాలలో పీఆర్టీయూ టీఎస్ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో సంఘం రాష్ట్ర అసోసియేట్ అధ్యక్షుడు పరమేష్, మండల అధ్యక్షుడు సంపతి సుబ్బరాజు, కార్యదర్శి బాలరాజు, మహిళా ఉపాధ్యక్షురాలు భారతి, జిల్లా బాధ్యుడు రవీందర్ పాల్గొన్నారు. సకాలంలో అనుమతులు ఇవ్వాలిభువనగిరిటౌన్ : జిల్లాలో పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు సకాలంలో అనుమతులు ఇవ్వాలని కలెక్టర్ అనురాగ్ జయంతి సూచించారు. సోమవారం కలెక్టరేట్లో టీజీ ఐపాస్ కమిటీ సభ్యులతో ఏర్పాటు చేసిన సమీక్షా సమావేశంలో కలెక్టర్ మాట్లాడారు. డీఐపీసీలో భాగంగా ఏడుగురు ఎస్టీ లబ్ధిదారులకు రూ.17.50లక్షల రాయితీ, నాలుగు పరిశ్రమలకు సంబంధించి రా మెటీరియల్ మంజూరుకు ఆమోదించినట్లు తెలిపారు. సమావేశంలో పరిశ్రమల శాఖ జనరల్ మేనేజర్ రవీందర్, ట్రాన్స్పోర్ట్ అధికారి నరేష్ పాల్గొన్నారు. విద్యార్థుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా సర్దుబాటు భూదాన్పోచంపల్లి: జిల్లాలోని పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా ఉపాధ్యాయులను సర్దుబాటు చేస్తామని డీఈఓ భిక్షపతి వెల్లడించారు. సోమవారం భూదాన్పోచంపల్లి జిల్లా పరిషత్ బాలుర, బాలికల ఉన్నత పాఠశాలతో పాటు ప్రాథమిక పాఠశాలను సందర్శించారు. టీచర్లు, ఉపాధ్యాయుల హాజరు రిజిష్టర్లను పరిశీలించారు. పిల్లల అభ్యసన సామర్థ్యాలను పరిశీలించారు. అనంతరం ఉపాధ్యాయులతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా డీఈఓ మాట్లాడుతూ ఉపాధ్యాయులను ఎక్కువ ఉన్న చోటు నుంచి అవసరం ఉన్న స్కూల్కు సర్దుబాటుచేస్తామన్నారు. కార్యక్రమంలో ఎంఈఓ ప్రభాకర్, ఆయా పాఠశాలల ప్రధానోపాధ్యాయులు కృష్ణయ్య, శ్రీదేవి, పుష్పలత, ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు.
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న్యాయం చేయాలని సబ్ స్టేషన్ ఎదుట ధర్నాగరిడేపల్లి : విద్యుదాఘాతానికి గురై వికలాంగుడైన ప్రైవేట్ విద్యుత్ కార్మికుడికి న్యాయం చేయాలని అతడి కుటుంబ సభ్యులు, గ్రామస్తులు గరిడేపల్లి సబ్స్టేషన్ ఎదుట సోమవారం ధర్నా చేపట్టారు. గరిడేపల్లి మండలం పొనుగోడు గ్రామంలో ఇటీవల విద్యుత్ లైన్ మరమ్మతులు చేపట్టిన ట్టారు. ఆ పనులు చేపట్టిన విద్యుత్ కాంట్రాక్టర్ వద్ద పనిచేస్తున్న నేరేడుచర్ల మండలంకు దిర్శించర్ల పంగా సురేష్ విద్యుత్ స్తంభం పైకి పనిచేస్తుండగా.. ప్రమాదవశాత్తు విద్యుదాఘాతానికి గురై గురై కిందపడిపోయాడు. తీవ్రంగా గాయపడిన అతడిని సికింద్రాబాద్లోని గాంధీ ఆస్పత్రికి తరలించారు. పరిస్థితి విషమంగా ఉందని, అతడి చేయి, కాలును తొలగించాల్సిందేనని వైద్యులు స్పష్టం చేశారు. కుటుంబ సభ్యుల అంగీకారంతో సర్జరీ చేసి చేయి, కాలు తొలగించారు. అయితే ఈ ఘటనకు లైన్మెన్ కారింగుల అంజయ్య, విద్యుత్ కాంట్రాక్టర్ నిర్లక్ష్యమే కారణమని, ఎల్సీ తీసుకోకుండానే సురేష్ను విద్యుత్ స్తంభం ఎక్కించారని ఆరోపిస్తూ అతడి కుటుంబ సభ్యులు, గ్రామస్తులు సోమవారం గరిడేపల్లి విద్యుత్ సబ్స్టేషన్ను ముట్టడించి ఆందోళన చేపట్టారు. ఈ ఘటనపై విచారణ జరిపి, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. బాధితుడి కుటుంబానికి నష్టపరిహారం చెల్లించాలని కోరారు. స్థానిక ఎస్ఐ శ్రీకాంత్గౌడ్ తన సిబ్బందితో సబ్ స్టేషన్ వద్దకు చేరుకొని వారితో చర్చించి ఆందోళన విరమింపజేశారు.
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ధాన్యం నిల్వకు గోదాములు నిర్మిస్తాంగుండాల : రైతులు పండించిన ధాన్యాన్ని నిల్వ చేసుకునేందుకు గోదాముల నిర్మిస్తామని ఆలేరు ఎమ్మెల్యే, ప్రభుత్వ విప్ బీర్ల ఐలయ్య తెలిపారు. సోమవారం పీఏసీఎస్ పాలక వర్గం సమావేశంలో పాల్గొని మాట్లాడారు. గోదాముల నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం మొదట జిల్లాకు 104 ఎకరాల భూమిని కేటాయించిందన్నారు. గుండాల పీఏసీఎస్కు 906 సర్వే నంబర్లో 4 ఎకరాలలో గోదాములు నిర్మిస్తామన్నారు. రైతులకు సకాలంలో విత్తనాలు, ఎరువులు అందించేందుకు పీఏసీఎస్ సిబ్బంది కృషి చేయాలన్నారు. రెండవ విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్లను ఆగస్టు 15 నాటికి కేటాయిస్తామని చెప్పారు. మొదటి విడత ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తి చేయాలని కోరారు. ఈ సమావేశంలో పీఏసీఎస్ చైర్మన్ అండెం సంజీవరెడ్డి, సర్పంచ్లు మచ్చ నాగిరెడ్డి, దేవనబోయిన అయిలయ్య, వల్లాల రమేష్, డైరెక్టర్లు అన్నెపర్తి యాదగిరి, సంగి శ్రీనివాస్, దూదిగామ నాగరాజు, పొన్నగాని నారాయణ, చిప్పలపల్లి సోమన్న, నూనెముంతల యాదయ్య, బ్లాక్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు ఈరసరపు యాదగిరి గౌడ్, మండల అధ్యక్షులు ఇమ్మడి దశరథ గుప్తా పాల్గొన్నారు.
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20 మంది హాస్టల్ విద్యార్థులకు అస్వస్థతనకిరేకల్ : ప్రైవేట్ పాఠశాల హాస్టల్ విద్యార్థులు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. నకిరేకల్ పట్టణంలోని ఏవీఎం పాఠశాల హాస్టల్లో 220 మంది విద్యార్థులు ఉండగా.. వారిలో 20 మంది విద్యార్థులకు సోమవారం తీవ్ర విరేచనాలు కావడంతో హాస్టల్ నిర్వాహకులు వెంటనే స్థానికంగా ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు. వారు కోలుకున్న తర్వాత తిరిగి హాస్టల్కు తీసుకొచ్చారు. ఆదివారం విద్యార్థులకు ఎగ్ బిర్యాని పెట్టామని.. అది తిన్న విద్యార్థుల్లో 20 మందికి జీర్ణంకాక విరేచనాలు అయ్యాయని హాస్టల్ నిర్వాహకుడు కందాల శ్రీకాంత్రెడ్డి తెలిపారు. ప్రస్తుతం అస్వస్థతకు గురైన విద్యార్థుల ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. హాస్టల్ను సందర్శించిన అధికారులు.. నల్లగొండ జిల్లా కలెక్టర్, డీఈఓ ఆదేశాల మేరకు సోమవారం రాత్రి స్థానిక తహసీల్దార్ యశ్వంత్రాజ్, మండల విద్యాధికారి మేక నాగయ్య ఏవీఎం పాఠశాల హాస్టల్ను సందర్శించారు. అస్వస్థతకు గురైన విద్యార్థులతో మాట్లాడి వారి ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. హాస్టల్ నిర్వహకులు ఆహరం అందించే విషయంలో నాణ్యత ప్రమాణాలు పాటించాలన్నారు. వారి వెంట ఏవీఎం విద్యాసంస్థల అదినేత కందాల పాపిరెడ్డి, ప్రిన్సిపాల్ కందాల స్వప్నశ్రీకాంత్రెడ్డి ఉన్నారు.
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సామాజిక సేవలు అభినందనీయంభూదాన్పోచంపల్లి: పోచంపల్లి ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీ చేస్తున్న సామాజిక సేవలు అభినందనీయమని వీవర్స్ సర్వీస్సెంటర్ రీజినల్ డైరెక్టర్, ఐఏఎస్ అధికారి డాక్టర్ అరుణ్కుమార్ అన్నారు. సోమవారం భూదాన్పోచంపల్లి పట్టణంలో పోచంపల్లి ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీ ఆధ్వర్యంలో చేనేత కార్మికులకు ఉచితంగా కంటి అద్దాలను పంపిణీ చేసి మాట్లాడారు. పెహచాన్ కార్డులున్న కార్మికులకు కేంద్రం వర్క్షెడ్, ఉచిత మగ్గాలు, ఆసుయంత్రాలను పంపిణీ చేస్తుందరు. అర్హులు పేర్లను నమోదు చేసుకోవాలన్నారు. కార్యక్రమంలో ప్రొడ్యూసర్ కంపనీ సీఈఓ తడక రమేశ్, తడక రజని, చేనేత కార్మిక సంఘం అధ్యక్షుడు అంకం పాండు, వెంకటరమణ సిల్క్సొసైటీ అధ్యక్షుడు చింతకింది రమేశ్, మాజీ కౌన్సిలర్ భోగ విష్ణు, టీఆర్ ఫౌండేషన్ అధ్యక్షుడు వలందాస్ ప్రవీణ్, చేనేత నాయకులు బొమ్మ హరిశంకర్, బిట్ల గణేశ్, గుండు రాజేశ్వరీ, కటకం శ్యామ్సుందర్ పాల్గొన్నారు.
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‘మనూ’లో యూజీ, పీజీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలునల్లగొండ టూటౌన్ : రాష్ట్రంలోని ముస్లిం విద్యార్థులకు హైదరాబాద్లోని మౌలానా ఆజాద్ నేషనల్ ఉర్దూ యూనివర్సిటీ (మనూ)లో 2026–27 విద్యా సంవత్సరానికి వివిధ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలు కల్పిస్తున్నట్లు మనూ స్టడీ సెంటర్ నల్లగొండ సమన్వయకర్త ఎస్.కె.ఆర్. అన్సారీ తెలిపారు. ప్రవేశాలు, కోర్సులకు సంబంధించిన పోస్టర్ను సోమవారం ఆయన ఆవిష్కరించి మాట్లాడారు. అండర్ గ్రాడ్యుయేట్(యూజీ) విభాగంలో బీఏ హాఆనర్స్, బీకాం, బీఎస్సీ కోర్సులు, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్(పీజీ) విభాగంలో అరబిక్, ఉర్దూ, చరిత్ర, ఇంగ్లిష్, హిందీ, ఇస్లామిక్ స్టడీస్లో ఎంఏ కోర్సులకు ప్రవేశాలు ఉంటాయని తెలిపారు. జర్నలిజం, ఇంగ్లిష్ బోధన, బాల్య సంరక్షణ–విద్య, పాఠశాల నాయకత్వం, ఉపాధి నైపుణ్యాలు, ఉర్దూ డిప్లొమా కోర్సులు, ఉర్దూ మాధ్యమం ద్వారా ఇంగ్లిష్ ప్రావీణ్య ధ్రువపత్ర కోర్సులు కూడా అందిస్తున్నట్లు వివరించారు. ప్రవేశాల ప్రక్రియ, కోర్సుల ప్రత్యేకతలు, విద్యార్థులకు లభించే అవకాశాలపై విశ్వవిద్యాలయ ప్రాంతీయ సంచాలకులు మజహర్ ఖాద్రీ, క్యూ డైరెక్టర్ సమీ సిద్ధిఖీ, సహాయ సంచాలకులు అమాన్ అబేద్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన సమావేశంలో అవగాహన కల్పించినట్లు తెలిపారు. ఆసక్తి గల విద్యార్థులు సకాలంలో దరఖాస్తు చేసుకుని ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు. పూర్తి వివరాలకు 9848514312 నంబర్ను సంప్రదించాలన్నారు.
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తాగునీటి సమస్యల పరిష్కారంలో నిర్లక్ష్యం వహించొద్దు : అదనపు కలెక్టర్మోత్కూరు : తాగునీటి సమస్యల పరిష్కారంలో అధికారులు నిర్లక్ష్యం వహించవద్దని స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్ ఎం.భాస్కర్రావు సూచించారు. మోత్కూరు పట్టణంలో తాగునీటి సరఫరా పరిస్థితిపై స్థానిక ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో శనివారం సంబంధిత అధికారులతో సమీక్షించి మాట్లాడారు.మోత్కూరు పెద్ద చెరువు కట్ట మరమ్మతుల కారణంగా మిషన్ భగీరథ పైపు లైన్ స్వల్పంగా దెబ్బతిన్న నేపథ్యంలో మరమ్మతులు పూర్తి చేయించడంతో ప్రస్తుతం నీటి సరఫరాలో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదని తెలిపారు. సమావేశంలో ఎంపీడీఓ బాలాజీ, అధికారులు పాల్గొన్నారు. విద్యార్థినులకు నాణ్యమైన విద్య అందించాలి కస్తూర్బా విద్యాలయాల్లో చదివే విద్యార్థినులకు నాణ్యమైన విద్యతో పాటు భోజనం అందించాలని జిల్లా అదనపు కలెక్టర్ ఎం.భాస్కర్రావు సూచించారు. శనివారం మోత్కూరు మండల కేంద్రంలోని కస్తూర్బా బాలికల విద్యాలయాన్ని తనిఖీ చేశారు. వంట గది, స్టోర్ రూమ్, భోజనాన్ని పరిశీలించారు. విద్యార్థినులతో మాట్లాడి సమస్యలు తెలుసుకున్నారు. విద్యార్థినులు నిద్రించే గదిలో గోడ ఫ్యాన్లు అందజేస్తానని, పాఠశాల ఆవరణలో విద్యార్థినులు ఒకేచోట కలిసి భోజనం చేసేందుకు రేకుల షెడ్డు నిర్మిస్తారని చెప్పారు. ఆయన వెంట మున్సిపల్ కమిషనర్ గోల్కొండ నర్సయ్య, ఎంపీడీఓ బాలాజీ, మిషన్ భగీరథ ఏఈ నితిన్రెడ్డి, ఎస్ఓ యాదమ్మ ఉన్నారు.
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యాదగిరి క్షేత్రంలో విశేష పూజలుయాదగిరిగుట్ట: శ్రీయాదగిరి లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయంలో విశేష పూజలు జరిగాయి. శనివారం వేకువజామునే ఆలయాన్ని తెరచిన అర్చకులు శ్రీస్వామి వారికి సుప్రభాతం, అభిషేకం, బాలభోగం, ఆరాధన, సహస్ర నామార్చన పూజలను జరిపించారు. ఇక ముఖ మండపంలో ఉత్సవ మూర్తులకు సువర్ణ పుష్పార్చన, అష్టోత్తర పూజలను నిర్వహించారు. ప్రథమ ప్రాకార మండపంలో ముందుగా శ్రీసుదర్శన నారసింహ హోమం, గజ వాహన సేవ, శ్రీస్వామి అమ్మవార్ల నిత్యకల్యాణం ఆలయ ఆచార వ్యవహారాలతో చేపట్టారు. సాయంత్రం వేళ భక్తుల నడుమ జోడు సేవలను మంగళ వాయిద్యాల మధ్య తిరు, మాడ వీధుల్లో ఊరేగించారు. ఆయా పూజల్లో భక్తులు పాల్గొని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. 7న చేనేత చైతన్య మహాసభరామన్నపేట : జాతీయ చేనేత దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ నెల 7న తెలంగాణ చేనేత ఐక్యవేదిక ఆధ్వర్యంలో కరీంనగర్లో రాష్ట్రస్థాయి చేనేత చైతన్య మహాసభ నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆ వేదిక రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి పెండెం లక్ష్మీనారాయణ, క్రమశిక్షణ కమిటీ సభ్యుడు బూరుగు వెంకటేశం తెలిపారు. ఈ మేరకు శనివారం రామన్నపేటలో మహాసభ వాల్పోస్టర్ ఆవిష్కరించి మాట్లాడారు. పద్మశాలీ ప్రజాప్రతినిధులు, సహకార సంఘాల అధ్యక్షులు, వృత్తిదారులు మహాసభకు హాజరు కావాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాపోలు రాజశేఖర్, రాపోలు షణ్ముఖం, రచ్చ యాదగిరి, జెల్ల వెంకటేశం, అప్పం లక్ష్మీనర్సు, పున్న వెంకటేశం, బడుగు రమేష్, మహేశ్వరం అశోక్, కై రంకొండ నందు, కొంగరి నర్సింహ, గంజి అశోక్, చిందం ఉమాకాంతం పాల్గొన్నారు. బీసీలకు చట్టసభల్లో రిజర్వేషన్లు కల్పించాలిమోత్కూరు : చట్టసభల్లో బీసీలకు రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని సీపీఐ జిల్లా కార్యదర్శి యానాల దామోదర్రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. శనివారం మోత్కూరులోని కేఆర్ భవన్లో దొండ రాములు అధ్యక్షతన నిర్వహించిన బీసీ హక్కుల సాధన సమితి మండల మహాసభలో ఆయన మాట్లాడారు. సంఘం మండల కమిటీ అధ్యక్షుడిగా పోచం కన్నయ్య, ఉపాధ్యక్షుడిగా దొండ రాములు, ప్రధాన కార్యదర్శిగా పెండెం వెంకటేశ్వర్లు, సహాయ కార్యదర్శిగా అంబటి సోమయ్య, కోశాధికారిగా తాడూరి లక్ష్మీనర్సయ్యలను ఎన్నుకున్నారు. కార్యక్రమంలో అన్నెపు వెంకట్, చాపల అంజయ్య, దొండ ఎల్లయ్య, బి.నర్సయ్య, భువనగిరి ముత్యాలు, బోయిని వెంకన్న, తొట్ల యాదగిరి, కొల్లు లక్ష్మయ్య, ఎలుగు భిక్షం పాల్గొన్నారు.
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నిజమైన సే్నహితులు కరువయ్యారా..!దైవ దర్శనానికి వెళ్లొస్తుండగా.. ఇద్దరు యువకులు బైక్పై దైవ దర్శనానికి వెళ్లొస్తూ రోడ్డు ప్రమాదంలో దుర్మరణం చెందారు. దోస్త్.. మేరా దోస్త్ఐదుగురి అరెస్టు చైన్ స్నాచింగ్ కేసులో ఐదుగురు నిందితులను అరెస్టు చేసినట్లు నాగార్జునసాగర్ సీఐ తెలిపారు. ఆదివారం శ్రీ 2 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026- 9లో- 8లోసాక్షి నెట్వర్క్: రక్తసంబంధం కాకపోయినా.. కష్టసుఖాల్లో వెన్నంటి ఉండే ఆత్మబంధువే స్నేహితుడు. నిస్వార్థమైన స్నేహానికి హద్దులుండవు. అవసరమైనప్పుడు ముందుడి నడిపించడమే కాకుండా వెనకుండి వెన్నుతట్టి నడిపించేవాడే స్నేహితుడు. ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో ఓ హితుడు తప్పకుండా ఉంటాడు. ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో స్నేహితుడి పాత్ర వెలకట్టలేనిది. అలాంటి స్నేహితుడి ప్రాధ్యాతను గుర్తిస్తూ.. ఆ బంధాన్ని గౌరవించడానికి ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్టు మొదటి ఆదివారాన్ని అంతర్జాతీయ స్నేహితుల దినోత్సవంగా జరుపుకుంటారు. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని ఉమ్మడి జిల్లాలోని ఐదు ముఖ్యపట్టణాల్లో వివిధ వయస్సులున్న 200 మంది అభిప్రాయాన్ని ‘సాక్షి’ సేకరించింది. దీనిలో పలు ఆసక్తికలిగిన అంశాలు వెలుగు చూశాయి. స్నేహితుల దినోత్సవ సాక్షిగా నేడు నిజమైన స్నేహితులు కువయ్యారనే అభిప్రాయం కాస్తా ఆందోళన కలిగిస్తుంది. స్నేహితుల ఎంపికలో డబ్బుకు, చదువుకన్నా వ్యక్తిత్వానికే ప్రాధాన్యత ఇస్తామని చెప్పడం గమనించదగ్గవ విషయం. సామాజిక మాధ్యమాల ప్రభావంతో స్నేహితులతో గడిపే సమయం తక్కువైందని సాయంత్రం కలిసి సరదాగా ముచ్చట్లు చెప్పుకొనే స్నేహితులు కనుమరగయ్యారని పలువురు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 1. నేటి రోజుల్లో నిజమైన స్నేహితులున్నారని మీరు భావిస్తున్నారా? 2. స్నేహితుల ఎంపికలో ఏ అంశానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తారు..? 61 వ్యక్తిత్వానికిలేరుఅవును 903. స్నేహితుల దినోత్సవాన్ని ఏటా జరుపుకుంటున్నారా? 49ఫ స్నేహితుల ఎంపికలో వ్యక్తిత్వానికి ప్రాధాన్యత ఫ ఫ్రెండ్షిప్ డే సందర్భంగా కలుసుకోవడం తక్కువే.. ఫ ‘సాక్షి’ సర్వేలో వెల్లడి చదువుకుడబ్బుకు
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వైభవంగా ఆంథోల్ మైసమ్మ బోనాలుచౌటుప్పల్ : చౌటుప్పల్ మండల పరిధిలోని దండుమల్కాపురం లోని శ్రీ ఆంథోల్ మైసమ్మ దేవాలయ 21వ బోనాలోత్సవాలు శనివారం వైభవంగా ప్రారంభం అయ్యాయి. మూడు రోజులపాటు ఈ ఉత్సవాలు నిర్వహించనున్నారు. దేవాదాయ శాఖ ఉమ్మడి నల్లగొండ జిల్లా సహాయ కమిషనర్ కె.భాస్కర్రావు అఖండ దీపారాధన చేసి వేడుకలకు శ్రీకారం చుట్టారు. ఆలయ చైర్మన్ కంచర్ల అశ్విన్రెడ్డి, కార్యనిర్వహణాధికారి సాల్వేది మోహన్బాబు,ధర్మకర్తల మండలి, భక్తులతో కలిసి వేద పండితుల మంత్రోచ్ఛరణల నడుమ పుట్టమట్టిని సేకరించారు. ఊరేగింపుగా ఆలయానికి తీసుకెళ్లారు. దాతలు కొమిరిశెట్టి విజయ్కుమార్–శిరీష దంపతుల ఆధ్వర్యంలో అన్న ప్రసాద వితరణ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ధర్మకర్తలు ఈడ్దుల బాబు, బేతాల నర్సింహ, సిదిపేట ఆనందరెడ్డి, వెంకిర్యాల శివ, బాలగోని శ్రీకాంత్,బొంతల యువరాజు, మన్నె మహేందర్రెడ్డి, దేప రాజీవ, పంతంగి రమేష్, జొన్నగంటి దాసు, చిట్టంపల్లి సబిత, వల్లూరి శవప్రసాద్శర్మ పాల్గొన్నారు.
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తగ్గుతున్న పీఎం కిసాన్ లబ్ధిదారులుసాక్షి, యాదాద్రి: ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి(పీఎం–కిసాన్) లబ్ధిదారులు ఏటేటా తగ్గుతున్నారు. పథకం ప్రారంభించినప్పుడు జిల్లాలో 1,30,286 మంది రైతులు లబ్ధిపొందగా ప్రస్తుతం వారి సంఖ్య 85,214కి పడిపోయింది. ఈ పథకాన్ని కేంద్ర మంత్రివర్గం మరో ఐదేళ్ల పాటు పొడిగిస్తూ ఆమోదం తెలిపింది. తొలి విడతలో రూ.26.05 కోట్లు రైతులకు సాగు ఖర్చుల కోసం ఆర్థిక సాయం అందించే లక్ష్యంతో కేంద్రం 2018 డిసెంబర్లో పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పథకాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ పథకం కింద చిన్న, సన్నకారు రైతులకు ఏటా రూ.6,000 చొప్పున అందిస్తున్నారు. ఏప్రిల్, ఆగస్టు, డిసెంబర్ నెలల్లో ప్రతి నాలుగు నెలలకోసారి రూ.2,000 చొప్పున రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేస్తున్నారు. పథకం ప్రారంభమైన తొలి విడతలో జిల్లాలోని 1,30,286 మంది రైతులకు రూ.26.05 కోట్ల ఆర్థిక సాయం అందింది. ఇప్పటివరకు మొత్తం 23 విడతల్లో కలిపి జిల్లా రైతులకు రూ.500 కోట్ల వరకు ఆర్థిక సాయం పంపిణీ చేశారు. 45వేలకు పైగా తగ్గిన లబ్ధిదారులు కాలక్రమేణా జిల్లాలో పీఎం కిసాన్ లబ్ధిదారుల సంఖ్య బాగా తగ్గిపోయింది. 22వ విడత నాటికి జిల్లాలో రైతుల సంఖ్య 85,214కి పడిపోయింది. ఈ విడతలో ప్రభుత్వం రూ.17.04 కోట్లను రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేసింది. తొలి విడతతో పోలిస్తే దాదాపు 45 వేలకు పైగా లబ్ధిదారులు తగ్గిపోవడం గమనార్హం. తగ్గడానికి కారణాలివే.. లబ్ధిదారుల సంఖ్య తగ్గడానికి ప్రధానంగా కేంద్రం విధించిన కఠిన నిబంధనలే కారణమని అధికారులు చెబుతున్నారు. బయోమెట్రిక్/ఆధార్ ఆధారిత ఈ–కేవైసీ ప్రక్రియను తప్పనిసరి చేయడం. భూమి వివరాలను ఆధార్తో సీడింగ్ చేయడం, సరైన పత్రాలు లేని వారిని తొలగించడం. ఆదాయపు పన్ను చెల్లింపుదారులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ప్రజాప్రతినిధులను పథకం నుంచి మినహాయించడం. మరణించిన రైతుల పేర్లను రికార్డుల నుంచి తొలగించడం వంటి కారణాల వల్ల కూడా లబ్ధిదారుల సంఖ్య క్రమంగా తగ్గుతోంది.ఫ తొలి విడతలో 1.30 లక్షలకు పైగా రైతులు.. ఫ 22వ విడత నాటికి 85,214 మందికే పరిమితం ఫ కఠిన నిబంధనలే కారణం
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అత్యవసర వైద్యం అంతంతే!సాక్షి, యాదాద్రి: భువనగిరి ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రిలో రోగులకు వైద్య సేవలు సరిగ్గా అందడం లేదు. ఏరియా ఆస్పత్రి స్థాయి నుంచి 220 పడకల జనరల్ ఆస్పత్రిగా అప్గ్రేడ్ కావడంతో పాటు మెడికల్ కళాశాలకు అనుబంధంగా మారడంతో ప్రొఫెసర్లు, వైద్య నిపుణులు అందుబాటులోకి వచ్చారు. కానీ అత్యవసర వైద్యం, స్కానింగ్ల కోసం వచ్చే వారిని ప్రైవేట్కు లేదా హైదరాబాద్లోని ఇతర ఆస్పత్రులకు రిఫర్ చేస్తున్నారు. మౌలిక వసతులు, యంత్రాల నిర్వహణకు ప్రభుత్వం కోట్ల రూపాయలు కేటాయించినా వాటిని ఖర్చు చేయకుండా మూలనపడేస్తున్నారు. ఓవైపు కీలక విభాగాల్లో వైద్యులు, సాంకేతిక సిబ్బంది కొరత వేధిస్తుండగా.. మరోవైపు విధులు నిర్వహించాల్సిన కొందరు వైద్యులు ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల్లో సేవలు అందిస్తున్నారనే విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. పరీక్షలన్నీ ప్రైవేట్కే.. భువనగిరి జిల్లా ఆస్పత్రిలో సీటీ స్కాన్ చేయించుకోవాలంటే పైరవీ చేయాల్సిందే అన్నట్లుగా పరిస్థితి తయారైంది. ఏడాది క్రితం రూ.లక్షలు వెచ్చించి తెచ్చిన సీటీ స్కాన్ యంత్రాన్ని టీహబ్ కొత్త బిల్డింగ్లో ఉంచారు. ఆర్ఏంఓతో పైరవీ చేస్తే తప్ప రోగికి స్కానింగ్ చేయడం లేదని బాధితులు వాపోతున్నారు. ఆస్పత్రిలో వైద్య పరికరాలు, రీ ఏజెంట్ల కొనుగోలుకు రూ. 2.61 కోట్ల నిధులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయినా పాడైన ఎక్స్రే యంత్రానికి మరమ్మతులు చేయించకుండా ఆ గదికి తాళం వేశారు. అవసరం ఉన్న రోగులను తమకు అనుకూలమైన ప్రైవేట్ సెంటర్లకు పంపిస్తున్నారనే విమర్శలు ఉన్నాయి. ప్రొఫెసర్లు ఉన్నా.. భువనగిరిలోని ఏరియా ఆస్పత్రి స్థాయిని పెంచి 220 పడకల ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రిగా అప్గ్రేడ్ చేశారు. మెడికల్ కళాశాలకు అనుబంధంగా ఉన్న ఈ ఆస్పత్రిలో మెడికల్ ప్రొఫెసర్లు ఉన్నా రోగులకు సరైన వైద్యం అందడంలేదు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వచ్చే రోగులకు ఇక్కడే చికిత్స అందించకుండా.. హైదరాబాద్లోని గాంధీ, ఉస్మానియా ఆస్పత్రులకు రిఫర్ చేస్తున్నారు. ఆస్పత్రిలో జనరల్ సర్జరీ, ఆర్థోపెడిక్స్, రేడియాలజీ విభాగాల్లో డాక్టర్ల కొరత తీవ్రంగా ఉంది. వీరితో పాటు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ల పోస్టులు కూడా ఖాళీగా ఉన్నాయి. మౌలిక వసతుల లేమితో అవస్థలు ఆస్పత్రిలో నిత్యం ఓపీకి 450 నుంచి 500 వరకు రోగులు వస్తుంటారు. సోమవారం ఈ సంఖ్య 550 నుంచి 700 వరకు చేరుకుంటుంది. ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు మాత్రమే ఓపీ విభాగం పనిచేస్తుండటంతో కౌంటర్ల వద్ద రద్దీ నెలకొంటోంది.అదనంగా ఓపీ కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేయాలని రోగులు కోరుతున్నారు. క్యాజువాలిటీలో బెడ్ల కొరత ఆస్పత్రి క్యాజువాలిటీ విభాగంలో కేవలం రెండు, మూడు బెడ్లు మాత్రమే ఉండటంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. వీటి సంఖ్యను పెంచాలని ఎంతో కాలంగా కోరుతున్నా అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదు. మరోవైపు పోస్ట్మార్టం గదిలో ఒకటే ఫ్రీజర్ ఉండటంతో, ఒకటి కంటే ఎక్కువ మృతదేహాలు వచ్చినప్పుడు భద్రపర్చడం సవాలుగా మారుతోంది. ఇక రోగులతో వచ్చే సహాయకులకు వెయిటింగ్ షెడ్ లేకపోవడంతో వరండాలోనే కూర్చొని భోజనాలు చేయాల్సి వస్తోంది. తాళం వేసి ఉన్న ఎక్స్రే గది ఆస్పత్రిలో సీటీస్కాన్ మిషన్ భువనగిరి జనరల్ ఆస్పత్రిలో రోగుల ఇక్కట్లు ఫ జనరల్ సర్జరీ, ఆర్థోపెడిక్స్, రేడియాలజీ విభాగాల్లో డాక్టర్ల కొరత ఫ రూ.2.61 కోట్లున్నా యంత్రాల నిర్వహణగాలికి ఫ పైరవీ చేస్తేనే సీటీ స్కాన్.. ఎక్స్రే గదికి తాళంరెండేళ్ల క్రితం మంజూరైన క్రిటికల్ కేర్ యూనిట్ పనులను కాంట్రాక్టర్ అర్ధాంతరంగా నిలిపివేశారు. ఇప్పటికి 70 శాతం పనులు పూర్తయ్యాయి. ప్రభుత్వం నుంచి బిల్లులు రాకపోవడం వల్లే పనులు నిలిచిపోయినట్లు సమాచారం.
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ఆస్పత్రిలో వసతులు లేక రోగుల ఇబ్బందులుభువనగిరి: భువనగిరి ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రిలో రెగ్యులర్ సూపరింటెండెంట్ను నియమించాలని సీపీఎం కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు ఎస్. వీరయ్య కోరారు. శనివారం భువనగిరి పట్టణంలోని ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రిని సందర్శించి మాట్లాడారు. ఆస్పత్రిలో సరైన వసతులు లేవని , ఖాళీగా ఉన్న వైద్యులు, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ పోస్టులను వెంటనే భర్తీ చేసేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఆస్పత్రిలో నర్సింగ్ స్టాఫ్కు రెస్ట్ రూమ్ లేక ఇబ్బందులుపడుతున్నారన్నారు. ఓపీ కౌంటర్ అదనంగా లేకపోవడం వల్ల టోకెన్ కోసం రోగులు బారులుదీరాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతోందన్నారు. వార్డులో మరుగుదొడ్లు అధ్వానంగా ఉండడంతో దుర్వాసన వస్తోందన్నారు. సీటీస్కాన్ ఉన్నప్పటికీ ఇప్పటి వరకు అధికారికంగా అనుమతులు ఇవ్వలేదన్నారు. ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులతో ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలోని వైద్యులు ఒప్పందం చేసుకున్నట్లు అనుమానంగా ఉందన్నారు. టీ హబ్కు వచ్చే శాంపిల్స్ను పరీక్షించి సకాలంలో రిపోర్టులు పంపడం లేదన్నారు. అనంతరం పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి ఎం.డి. జహంగీర్ మాట్లాడారు. ప్రైవేటు ఆస్పత్రులతో వైద్యులు కుమ్మకై ్క రోగులను ప్రైవేటుకు పంపిస్తున్నారని ఆరోపించారు. కార్యక్రమంలో పార్టీ కమిటీ సభ్యులు కొండమడుగు నర్సింహ్మ, బట్టుపల్లి అనురాధ, జిల్లా కార్యదర్శివర్గ సభ్యులు మాటూరి బాలరాజు, కల్లూరి మల్లేశం, జిల్లా కమిటీ సభ్యులు కోమటిరెడ్డి చంద్రారెడ్డి, దయ్యాల నర్సింహ, నాయకులు ముత్యాలు, రాజు, అనిల్, మాతయ్య, లలిత తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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త్వరలో ఆలేరు రెవెన్యూ డివిజన్ఆలేరురూరల్: ఆలేరును త్వరలో రెవెన్యూ డివిజన్గా ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రభుత్వ విప్, ఎమ్మెల్యే బీర్ల ఐలయ్య తెలిపారు. శనివారం ఆలేరు పట్టణంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయ న మాట్లాడారు. రెవెన్యూ డివిజన్ అంశంపై అఖిలపక్షాలు కలిసి ధర్నా నిర్వహించడం ప్రజాస్వామ్యంలో వారి హక్కేనని పేర్కొన్నారు. 2016లో జిల్లాల పునరుద్ధరణ చేస్తున్న క్రమంలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో రాష్ట్రంలో 25 రెవెన్యూ డివిజన్లు ఏర్పాటు చేస్తే మరి ఆలేరును ఎందుకు మర్చిపోయారని ప్రశ్నించారు. బీఆర్ఎస్ పాలనలో ఆలేరు గుర్తుకురాలేదా అని ప్రశ్నించారు.గత ప్రభుత్వం పదేళ్లలో ఆలేరు ప్రాంతానికి రూ.10 కోట్లు నిధులు తెస్తే, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రెండున్నరేళ్లలో రూ.70 కోట్లు తెచ్చిందని గుర్తు చేశారు. తాను చేస్తున్న అభివృద్ధిని చూసి జీర్ణించుకోలేని ప్రతిపక్షాలు విమర్శలు చేయడం సరైంది కాదన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర మహిళా సహకార అభివృద్ధి సంస్థ మాజీ చైర్పర్సన్ బండ్రు శోభారాణి, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ బీజనీ బాలమణిభాస్కర్, పీఏసీఎస్ చైర్మన్ జనగాం ఉపేందర్రెడ్డి, మార్కెట్ కమిటీ చైర్పర్సన్ ఐనాల చైతన్య, కౌన్సిలర్ ఎం.ఏ ఎజాజ్ పాల్గొన్నారు.
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డిజిటలైజేషన్ వేగవంతం చేయాలిసాక్షి, యాదాద్రి : ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్)లో భాగంగా సేకరించిన ఎన్యుమరేషన్ ఫారాల డిజిటలైజేషన్ను వేగవంతం చేయాలని కలెక్టర్ అనురాగ్ జయంతి సూచించారు. శుక్రవారం భువనగిరిలోని కలెక్టరేట్లో అదనపు కలెక్టర్ వెంకారెడ్డితో కలిసి రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. పోలింగ్ కేంద్రాల హేతుబద్ధీకరణ చేపడతామని, ప్రతి కేంద్రంలో 1,200 మందికి మించకుండా, ఒక కుటుంబ ఓటర్లంతా ఒకే కేంద్రం పరిధిలోకి వచ్చేలా చూస్తున్నామన్నారు. ఈ సమావేశంలో భువనగిరి ఆర్డీఓ కృష్ణారెడ్డి, ఎన్నికల విభాగం అధికారులు, వివిధ రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. ‘ప్రత్యామ్నాయ’పై అవగాహన కల్పించాలి రైతులు వరి సాగుపైనే ఆధారపడకుండా లాభదాయకమైన ప్రత్యామ్నాయ పంటల వైపు మళ్లేలా అవగాహన కల్పించాలని కలెక్టర్ అనురాగ్ జయంతి ఆదేశించారు. శుక్రవారం వ్యవసాయ, ఉద్యానవన శాఖల అధికారులతో నిర్వహించిన జూమ్ కాన్ఫరెన్స్లో ఆయన మాట్లాడారు. నీటిని పొదుపుగా వాడుతూ జొన్నలు, పెసలు, మినుములు, కంది, ఆముదం, కూరగాయలు, పూల తోటలు సాగు చేసేలా రైతులను ప్రోత్సహించాలన్నారు. అధిక నికర ఆదాయాన్ని ఇచ్చే ఆయిల్ పామ్ సాగుకు రైతులను సన్నద్ధం చేయాలన్నారు. ఫ కలెక్టర్ అనురాగ్ జయంతి
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ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ విడుదల చేయాలిభువనగిరి : పెండింగ్లో ఉన్న ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్, స్కాలర్షిప్లు విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ బీసీ విద్యార్థి సంఘం ఆధ్వర్యంలో శుక్రవారం భువనగిరి పట్టణంలో ధర్నా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆ సంఘం రాష్ట్ర కన్వీనర్ పల్లగోర్ల మోదీ రాందేవ్ మాట్లాడుతూ విద్యార్థులకు వ్యతిరేకంగా తెచ్చిన జీవో నంబర్ 9ను ఆర్ఆర్ యాక్ట్ కింద రద్దు చేయాలన్నారు. పాత పద్ధతిలోనే బకాయిలను చెల్లించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. తెలంగానలో విద్యాశాఖకు ప్రత్యేక మంత్రిని నియమించాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీసీ సంఘాల నాయకులు పల్లపు దుర్గయ్య, సాయిలు, వేముల అనిల్, చిల్లర యశ్వంత్, జశ్వంత్, అరుణ్, ప్రవీణ్, శివ, లింగస్వామి, శ్రీకాంత్, లోకేష్, మానస, సంతోష, శైలజ, మౌనిక, సాత్విక, అధిక సంఖ్యలో విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.
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అండర్ పాస్ కష్టాలుఅండర్పాస్ నిర్మాణంలో జంక్షన్లు మూసివేయడంతో ద్విచక్రవాహనాలు కూడా పోయేందుకు దారి లేదు. బైక్పై రోజూ మూడు సార్లకుపైగా కిలోమీటర్ల కొద్ది వెళ్లి యూటర్న్ తీసుకోవడం ఇబ్బందిగా ఉంది. దీంతో బైక్ను పక్కన పెట్టి సైకిల్ కొనుగోలు చేసి డ్యూటీకి వెళ్తున్నాను. పనులు పూర్తయ్యే వరకు ఏదో ఓ చోట జంక్షన్ తెరిచి ద్విచక్ర వాహనాలు రాకపోకలు సాగించేలా చూడాలి. – బద్దం భరత్కుమార్, మున్సిపాలిటీ చిరు ఉద్యోగి, చౌటుప్పల్ చౌటుప్పల్ : చౌటుప్పల్ లోని జాతీయ రహదారిపై జరుగుతున్న అండర్పాస్ నిర్మాణ పనులు పట్టణ వాసులకు శాపంగా మారాయి. ముందస్తు ప్రణాళిక, సమాచారం ఇవ్వకుండా తంగడపల్లి, బస్టాండ్ చౌరస్తాల్లో ఉన్న జంక్షన్లను పూర్తిగా మూసివేసి పనులు కొనసాగిస్తున్నారు. దీంతో కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్లి రోడ్డు క్రాస్ చేయాల్సి రావడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో వివిధ వాహనదారులు తమ వాహనాలను తీసుకెళ్లే మార్గం లేక నడిచి వెళ్తున్నారు. కొందరైతే ఏకంగా బైక్లను పక్కన పెట్టి సైకిళ్లపై రాకపోకలు సాగిస్తుండడం స్థానికంగా చర్చనీయాంశమైంది. ప్రజల అవస్థలు పట్టించుకోని అధికారులు అభివృద్ధి పనులు చేపడితే ప్రజలకు ముందస్తుగా సమాచారం ఇవ్వడంతోపాటు అసౌకర్యం కలగకుండా చూడాలి. ఈ క్రమంలో ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేశాకే పనులు నిర్వహించాలి. కానీ, ప్రధాన జంక్షన్లను మూసివేసి కాంట్రాక్టర్ ఇష్టానుసారంగా పనులు చేస్తుండడంతో జనం ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అండర్పాస్ పనుల వల్ల జంక్షన్లు మూసివేతతో దాదాపు ఐదారు కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్లి యూ టర్న్ తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి దాపురించిందని వాహనదారులు వాపోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజల గురించి ఆలోచించాల్సిన అధికారులు కాంట్రాక్టర్కు వత్తాసుగా మారారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఇకనైనా తమకు ఇబ్బందులు కలగకుండా చర్యలు చేపట్టాలని ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. కనీసం ద్విచక్ర వాహనదారులు రాకపోకలు సాగించేలా ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేయాలని కోరుతున్నారు. ఫ చౌటుప్పల్లో కొనసాగుతున్న అండర్ పాస్ నిర్మాణ పనులు ఫ ప్రధాన జంక్షన్ల మూసివేత ఫ రోడ్డు క్రాసింగ్కు వాహనదారుల ఇక్కట్లు ఫ ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు చూపాలంటున్న పట్టణ వాసులు
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‘రెవెన్యూ డివిజన్’ ఉద్యమం ఆగదుఆలేరు : ఆలేరు రెవెన్యూ డివిజన్ ఏర్పాటు చేసేంత వరకు ఉద్యమం ఆగదని అఖిల పక్ష నాయకులు అన్నారు. ఆలేరు రెవెన్యూ డివిజన్ ఏర్పాటు విషయంలో రాష్ట్రప్రభుత్వం, స్థానిక ఎమ్మెల్యే బీర్ల ఐలయ్య నిర్లక్ష్య వైఖరిని నిరసిస్తూ శుక్రవారం అఖిలపక్ష కమిటీ బంద్ చేపట్టింది. నాయకులు మొదట పట్టణంలో ర్యాలీ నిర్వహించి, ఆర్టీసీ బస్టాండ్ మార్గంలో ప్లకార్డులతో రాస్తారోకో చేశారు. ట్రాఫిక్ సమస్య తలెత్తడంలో వాహనాల రాకపోకలను పోలీసులు దారిమళ్లించారు. అనంతరం నాయకులు అంబేడ్కర్ విగ్రహాం వద్ద ధర్నా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలవురు నాయకులు మాట్లాడుతూ పేరుకే నియోజకవర్గ కేంద్రమైన ఆలేరు అన్ని రంగాల్లో వెనుకబడిపోయినా ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదని మండిపడ్డారు. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే వంద రోజుల్లో ఆలేరును రెవెన్యూ డివిజన్గా ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రకటించి తర్వాత విస్మరించారని దుయ్యబట్టారు. ఇటీవల స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూడా ఇదే అంశాన్ని ఓట్ల కోసం ఉపయోగించుకున్నారని, అమలులో మాత్రం ఎమ్మెల్యేకు చిత్తశుద్ధి లేదని విమర్శించారు. ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకోవాలని అఖిలపక్షం నాయకులు ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో కమిటీ కన్వీనర్ పసుపునూరి వీరేశం, కోకన్వీనర్లు పుట్ట మల్లేష్, మొరిగాడి చంద్రశేఖర్, నాయకులు రాచకొండ జనార్దన్, చెక్క వెంకటేష్, మొరిగాడి రమేష్, వడ్డెమాన్ నరేందర్, భేతి కృష్ణహరి, తుంగ కుమార్, చిలుకూరు నర్సిరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. సీపీఐ(ఎంఎల్) న్యూడెమోక్రసీ ఆధ్వర్యంలో ర్యాలీ అఖిలపక్ష కమిటీ బంద్కు మద్ధతుగా శుక్రవారం ఆలేరు పట్టణంలో సీపీఐఎంఎల్ న్యూడెమోక్రసీ నాయకులు పాటలు పాడుతూ ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్.జనార్దన్, ఇక్కిరి సహదేవ్, కల్లెపు అడివయ్య, ఆర్.సీత, పద్మ సుదర్శన్, చిరబోయిన రాజయ్య పాల్గొన్నారు. ఫ వందరోజుల హామీని విస్మరించిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఫ ఆలేరు ధర్నాలో అఖిల పక్ష నాయకులు
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క్రీడా పోటీలకు పేర్లు నమోదు చేసుకోవాలిభువనగిరి : భారత ప్రభుత్వ క్రీడల శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే క్రీడాపోటీల్లో పాల్గొనదలిచిన వారు మై భారత్ పోర్టల్లో పేర్లు, జట్ల వివరాలను నమోదు చేసుకోవాలని జిల్లా యువజన క్రీడల అధికారి శ్యాంసుందర్ శుక్రవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఆసక్తి కలిగిన జిల్లాలోని యువత, విద్యార్థులు, క్రీడాకారులు ఆగస్టు నుంచి 15 వరకు నమోదు చేసుకోవాలని పేర్కొన్నారు. పూర్తి వివరాల కోసం సెల్ నంబర్ 9848666536 సంప్రదించాలని కోరారు. సీడబ్ల్యూఎస్ స్కాలర్షిప్నకు ఎంపికభూదాన్పోచంపల్లి : దేశ్ముఖిలోని ఎస్సీ గురుకుల ఆర్మీ ప్రిపరేటరీ మహిళా డిగ్రీ కళాశాలకు చెందిన ముగ్గురు ఎన్సీసీ క్యాడెట్లు పాతులోతు సోని, వేముల బిందు, ఆర్.రవళి ప్రతిష్టాత్మకమైన క్యాడెట్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ (సీడబ్ల్యూఎస్) స్కాలర్షిప్లకు ఎంపికయ్యారని కళాశాల డైరెక్టర్ కల్నల్ రాజాదత్తా, ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ శ్రీలత తెలిపారు. ఏపీ, తెలంగాణ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ఎన్సీసీ డైరెక్టరేట్ పరిధిలో మొత్తం 12 మంది క్యాడెట్లు ఎంపిక కాగా అందులో వీరు ముగ్గురు ఉన్నారన్నారు. ఏటా వీరికి రూ.6వేల స్కాలర్షిప్ లభిస్తుందని తెలిపారు. శుక్రవారం వారికి కళాశాలలో స్కాలర్షిప్ చెక్కులు అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైస్ప్రిన్సిపల్ కృష్ణవేణి, అసోసియేట్ ఎన్సీసీ ఆఫీసర్ లెఫ్టినెంట్ డాక్టర్ రూప, ఎన్సీసీ కమాండింగ్ ఆఫీసర్ రేవతి ప్రభాకర్ ఉన్నారు. చిన్నకొండూర్ చెరువులో ‘డెవిల్ ఫిష్’చౌటుప్పల్ : చౌటుప్పల్ మండలం చిన్నకొండూర్ గ్రామంలోని దేపోనిచెరువులో శుక్రవారం చేపల వేటకు వెళ్లిన యువకులకు డెవిల్ ఫిష్లు లభ్యమయ్యాయి. ఇవి వింత ఆకారంలో ఉండడంతో గ్రామస్తులు వీటిని చూసేందుకు ఆసక్తి కనబరిచారు. వీటిన దయ్యం చేపలుగా పిలుస్తారని, చెరువుల్లోని చిన్న చేపపిల్లలను ఆహారంగా తీసుకుంటాయని స్థానిక మత్స్యకారులు పేర్కొంటున్నారు. పద్మావతి అమ్మవారికి సహస్ర కుంకుమార్చనభువనగిరి : పట్టణ శివారులోని స్వర్ణగిరి క్షేత్రంలో గల శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దేవాలయంలో శుక్రవారం సాయంత్రం పద్మావతి అమ్మవారికి సహస్ర కుంకుమార్చన సేవ కార్యక్రమాన్ని అర్చకులు వైభవంగా నిర్వహించారు. అంతకు ముందు ఆలయంలో స్వామి వారికి ఉదయం సుప్రభాత సేవ, తోమాలసేవ, సహస్రనామార్చన సేవ, నిత్య కల్యాణ మహోత్సవం జరిపారు. సాయంత్రం తిరువీధి ఉత్సవ సేవ నిర్వహించారు.
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యాదాద్రి జిల్లాకు కానిస్టేబుల్ పోస్టుల్లేవ్..సాక్షి, యాదాద్రి : తెలంగాణ రాష్ట్ర స్థాయి పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు (టీఎస్ఎల్ పీఆర్బీ) ఇటీవల విడుదల చేసిన ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లలో జిల్లా వాసులకు నిరాశే మిగిలింది. కానిస్టేబుల్, ఎస్ఐ ఉద్యోగాల కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులకు మరికొంత కాలం నిరీక్షణ తప్పేలా లేదు. తాజా నోటీఫికేషన్లలో రాచకొండ కమిషనరేట్ పరిధిలోని యాదాద్రి జోన్లో కానిస్టేబుల్ పోస్టుల భర్తీ ప్రక్రియ ఊసేలేదు. కేవలం తొమ్మిది బ్యాక్లాగ్ పోస్టులతోపాటు వివిధ విభాగాల్లో 33 పోస్టులు భర్తీకి ఉన్నాయి. ఇక, హైదరాబాద్ పరిధిలోని నూతన కమిషనరేట్లకు సంబంధించి కానిస్టేబుల్ పోస్టులు కేటాయించలేదు. అసలు నూతన కమిషనరేట్ల పరిధిలో ఖాళీ పోస్టులు లేవా లేక చట్టపరమైన చిక్కులు ఉన్నాయా? అనేది చర్చనీయాంశంగా మారింది. కమిషనరేట్ల పునర్విభజనతోనే చిక్కులు గతంలో ఉన్న రాచకొండ కమిషనరేట్ పరిధిని ప్రభుత్వం పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం విభజించింది. ఫ్యూచర్ సిటీ, మల్కాజ్గిరి కమిషనరేట్లు, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాగా విభజించారు. అయితే ఈ ప్రక్రియ ఇంకా రాష్ట్ర సచివాలయం, హోమ్శాఖ స్థాయిలో నిర్మాణంలోనే ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు ఆయా కమిషనరేట్ల భౌగోళికంగా సరిహద్దులు మారినప్పటికీ, ఉద్యోగుల సర్వీసుల పంపిణీకి ఇంకా కొలిక్కిరాలేదు. రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వుల కోసం ఎదురుచూపులు రాష్ట్రపతి ఆమోదముద్రతో నూతన ఉత్తర్వులు అమల్లోకి రాకుండా పాత విధానంలో ఖాళీలను భర్తీ చేస్తే భవిష్యత్తులో చట్టపరమైన సవాళ్లు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. కొత్తగా ఏర్పడిన సైబరాబాద్, హైదరాబాద్, మల్కాజ్గిరి, యాదాద్రి భువనగిరి జోన్ల విభజన ప్రకటనల అమలుకు రాష్ట్రపతి అధికారిక ముద్రపడలేదు. దీంతో ఆయా ప్రాంతాల వారు రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వుల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. రాచకొండ పరిధిలో పాత కేడర్ విధానమేనా! ఉమ్మడి నల్లగొండ జిల్లాలోని సూర్యాపేట, నల్లగొండ జిల్లాలకు పోస్టులు కేటాయించినప్పటికీ యాదాద్రి భువనగిరి జోన్ను ఇంకా రాచకొండ కమిషనరేట్ పరిధిగానే భావిస్తున్నారు. దీంతో పోలీస్ అధికారులు, సిబ్బంది భర్తీకి ప్రత్యేక కేటాయింపు జరగలేదని పోలీస్ అధికారి ఒకరు చెప్పారు. ఫలితంగా రాచకొండ కమిషనరేట్ పరిధిలో పాత కేడర్ విధానమేనా అమలయ్యే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. పోలీస్ సిబ్బంది కొరత ఉన్నా.. హైదరాబాద్, దాని చుట్టుపక్కల జిల్లాల్లో పోలీస్ సిబ్బంది కొరత తీవ్రంగా ఉంది. ప్రస్తుతానికి చట్టపరమైన ఆటంకాలు తొలిగే వరకు వీటిని నిలిపివేసినట్లు తెలుస్తోంది. జిల్లాతోపాటు హైదరాబాద్ మెట్రో రీజియన్ పరిధిలోని అభ్యర్థులు నిరాశ చెందాల్సిన అవసరం లేదని పోలీస్ అధికారులు చెబుతున్నారు. రాష్ట్రపతి భవన్ నుంచి నూతన పరిపాలనా జోన్ల ఆమోదం లభించిన వెంటనే, న్యాయపరమైన చిక్కులు లేకుండా చూస్తారు. యాదాద్రి భువనగిరి, ఉమ్మడి హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ల పరిధికి సంబంధించి అదనపు ఖాళీలతో సరికొత్త కేటాయింపుల జాబితా విడుదలయ్యే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయని సమాచారం. పోలీస్ శాఖలో ప్రస్తుతం భర్తీ చేసే ఉద్యోగాలు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో అతి తక్కువగా ఉన్నాయి. జిల్లా అవసరాలకు తగ్గట్టుగా పోలీస్ పోస్టుల కేటాయింపు లేదు. ప్రధానంగా సివిల్, ఏఆర్ కానిస్టేబల్ పోస్టుల కేటాయింపే లేదు. ఇకపోతే ఎస్పీఎఫ్లో 8 బ్యాక్లాగ్ పోస్టులు, ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్లో బీసీ–సీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన బ్యాక్లాగ్ పోస్ట్ మాత్రమే ఉంది. పోలీస్ అనుబంధ విభాగాల్లో 31, జైలు వార్డర్ మెయిల్ 2 పోస్టులను డైరెక్టు రిక్రూట్మెంట్ ద్వారా భర్తీచేస్తారు. యాదాద్రి జోన్ (యాదాద్రి భువనగిరి, నల్లగొండ, సూర్యాపేట, జనగామ జిల్లాల) పరిధిలో 22 ఎస్ఐ పోస్టులు, ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్లో 2, టీజీఎస్పీ–1, డిప్యూటీ జైలర్ మెయిల్ 1, ఎస్పీఎఫ్ 44 పోస్టులు భర్తీ చేయనున్నారు. ఫ కేవలం 9 బ్యాక్లాగ్ ఉద్యోగాలు ఫ అనుబంధ విభాగాల్లో 33 పోస్టులే.. ఫ జోన్ పరిధిలో మాత్రం 22 ఎస్ఐలు, 44 ఎస్పీఎఫ్లు, 4 ఇతర పోస్టులు ఫ తాజాగా వెలువడిన నోటిఫికేషన్లలో పోస్టులు అంతంతే.. ఫ మరిన్ని పోస్టులకు రాష్ట్రపతి ఆమోదముద్ర పడేదాకా ఆగాల్సిందేనా!
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‘ఇక్కత్’పై ఫ్యాషన్ విద్యార్థుల అధ్యయనంభూదాన్పోచంపల్లి: ఇక్కత్ వస్త్రాల తయారీపై అధ్యయనం చేసేందుకు హైదరాబాద్లోని యూఆర్ఎక్స్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీకి చెందిన 30 మంది డిప్లొమా ఇన్ ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ విద్యార్థినులు శుక్రవారం పోచంపల్లిని సందర్శించారు. కళాపునర్వి హ్యాండ్లూమ్ యూనిట్, రూరల్ టూరిజం పార్కులో రంగులద్దకం, నూలు వడకడం, చిటికి కట్టడం, మగ్గాలపై తయారవుతున్న చేనేత వస్త్రాలు, డిజైన్లను పరిశీలించారు. కార్మికులతో మాట్లాడి వారికి లభిస్తున్న ఉపాధి, మార్కెటింగ్, జీవన స్థితిగతులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా సంస్థ సీఈఓ అర్వింద్, డైరెక్టర్ ఊర్వశీసోని మాట్లాడుతూ.. స్టడీ టూర్లో భాగంగా ఇక్కత్కు అంతర్జాతీయంగా పేర్గాంచిన పోచంపల్లికి క్షేత్ర పర్యటనకు వచ్చినట్లు తెలిపారు. సంప్రదాయ చేనేత కళ, కళాకారుల నైపుణ్యాలు, వస్త్రాల తయారీ పద్ధతులు విద్యార్థులు ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకోవడానికి ఈ పర్యటన ఉపయోగపడిందని పేర్కొన్నారు.
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రక్తశుద్ధికి యాతనఅవసరానికి తగ్గట్టుగా అందుబాటులో లేని డయాలసిస్ పడకలునల్లగొండ టౌన్ : మారుతున్న జీవనశైలి కారణంగా కిడ్నీ వ్యాధిన బారిన పడుతున్న వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. దీంతో ఉమ్మడి నల్లగొండ జిల్లా వ్యాప్తంగా డయాలసిస్ కోసం రోగులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల్లో డయాలసిస్ చేయించుకోవాలంటే వేలాది రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాల్సి ఉంటుంది. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో డయాలసిస్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి ఆరోగ్యశ్రీ పథకం ద్వారా రోగులకు ఉచితంగా డయాలసిస్ సేవలను అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం డయాలసిస్ రోగుల సంఖ్య పెరగడంతో అవి సరిపోవడం లేదు. కొన్ని ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఆరోగ్య శ్రీ కింద డయాలసిస్ చేస్తున్నా.. కొందరు వెయిటింగ్లోనే ఉన్నారు. ఉమ్మడి జిల్లాలో 11 డయాలసిస్ కేంద్రాలు.. ఉమ్మడి నల్లగొండ జిల్లాలో 11 డయాలసిస్ కేంద్రాలను ఆయా ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో ఏర్పాటు చేశారు. 726 మంది రోగులకు నాలుగు షిఫ్టుల ద్వారా డయాలసిస్ సేవలను అందిస్తున్నారు. కొందరికి ప్రతి రోజూ, మరికొందరికి రెండు మూడు రోజులకు, ఇంకొందరికి వారంలో రెండు సార్లు, వారానికి ఒక సారి చొప్పున డయాలసిస్ సేవలు అందిస్తున్నారు. అయినప్పటికీ ఇంకా కొంతమంది రోగులు డయాలసిస్ కోసం వెయిటింగ్లో ఉన్నారు. ఆ కేంద్రంలో ప్రస్తుతం డయాలసిస్ పొందే రోగి చనిపోతేనే వెయిటింగ్లో ఉన్న వారికి డయాలసిస్ చేసే పరిస్థితి ఉంది. వెయిటింగ్ లేకుండా డయాలసిస్ చేయాలంటే ఆయా కేంద్రాల్లో పడకల స్థాయిని, మిషన్లను పెంచాల్సిందే. ఆర్థికంగా భారం మూత్రపిండాలు చెడిపోయిన వారికి తప్పని సరిగా డయాలసిస్ ద్వారా రక్తాన్ని శుద్ది చేయాల్సి ఉంటుంది. కానీ డిమాండ్ మేరకు పడకలు లేని కారణంగా డయాలసిస్ రోగులు దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లి చేయించుకుంటున్నారు. దీంతో వారు ఆర్థికంగా నష్టపోతున్నారు. వీరి ఇబ్బందులు తొలగించడానికి ప్రభుత్వం రోగుల డిమాండ్కు తగ్గట్టుగా డయాలసిస్ కేంద్రాల సంఖ్యను పెంచడంతో పాటు అందుబాటులో ఉన్న కేంద్రాల్లో పడకల సంఖ్యను పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది.డయాలసిస్ కేంద్రాల సేవలు ఇలా.. ఆస్పత్రి పడకలు రోగులు వెయిటింగ్ జీజీహెచ్ 15 135 0 దేవరకొండ 5 50 10 మిర్యాలగూడ 10 92 0 నాగార్జునసాగర్ 5 40 0 మర్రిగూడ 5 30 0 సూర్యాపేట 7 60 0 హుజూర్నగర్ 9 80 0 కోదాడ 5 52 10 చౌటుప్పల్ 5 50 0 భువనగిరి 8 90 0 రామన్నపేట 5 47 0 ఫ పెరుగుతున్న రోగుల సంఖ్య ఫ ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా 11 కేంద్రాల ద్వారా డయాలసిస్ ఉమ్మడి జిల్లాలో ఉన్న డయాలసిస్ కేంద్రాల ద్వారా 24 గంటలు పనిచేస్తూ రోగులకు మెరుగైన సేవలను అందిస్తున్నాం. ఎక్కడా రోగులకు అసౌకర్యం కలగకుండా అన్ని చర్యలు తీసుకుని సేవలను అందజేస్తున్నాం. – మహ్మద్ అఖిల్, డయాలసిస్ కేంద్రాల ఉమ్మడి జిల్లా మేనేజర్
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చదువుల ప్రగతికి ‘టీమ్’ వర్క్!ఆలేరు రూరల్: ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యా ప్రమాణాలను మెరుగుపరిచేందుకు, బోధనా పద్ధతులను మరింత పటిష్టం చేసేందుకు విద్యాశాఖ శ్రీకారం చుట్టింది. 2026–27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను ఉపాధ్యాయులతో ప్రత్యేక ప్యానెల్ తనిఖీ బృందాలను ఏర్పాటు చేస్తూ విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ప్రాథమిక, ప్రాథమికోన్నత, ఉన్నత పాఠశాలలకు వేర్వేరుగా ఈ బృందాలను నియమించారు. గత విద్యా సంవత్సరంలో పనిచేసిన కమిటీలనే ఈ ఏడాది కూడా కొనసాగించాలని, ఖాళీలు ఉంటే నిబంధనల ప్రకారం భర్తీ చేయాలని జిల్లా విద్యాశాఖ ఆదేశించింది. నాలుస్థాయిల్లో బృందాలు జిల్లా వ్యాప్తంగా మొత్తం 54 మంది సభ్యులతో తనిఖీ బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రాథమిక స్థాయి: ప్రతి 100 పాఠశాలలకు ఒక ప్యానెల్ బృందం పనిచేస్తుంది. ఇందులో ఒక ప్రధానోపాధ్యాయుడు, భాషా పండితుడు, గణిత ఉపాధ్యాయుడు ఉంటారు. మొత్తం 4 టీమ్లు పనిచేస్తాయి. ప్రాథమికోన్నత స్థాయి: ప్రతి 100 పాఠశాలలకు ఒక బృందం ఉంటుంది. ఇందులో ప్రధానోపాధ్యాయుడు, భాషా పండితుడు, భౌతికశాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడు ఉంటారు. ఒక టీమ్ పనిచేస్తుంది. ఉన్నత పాఠశాలల స్థాయి: ప్రతి 50 బడులకు ఒక ప్యానెల్ బృందాన్ని నియమిస్తారు. ఇందులో ప్రధానోపాధ్యాయుడు, ఆరుగురు సబ్జెక్టు ఉపాధ్యాయులు, పీఈటీతో కలిపి మొత్తం 8 మంది సభ్యులు ఉంటారు. మొత్తం 3 టీమ్లు పనిచేస్తాయి. తనిఖీ బృందాల విధులు బృందాలు క్షేత్రస్థాయిలో పాఠశాలలను సందర్శించి విద్యా ప్రగతిని అంచనా వేస్తాయి. ప్రతి సందర్శనలో కనీసం రెండు సబ్జెక్టుల బోధనను నిశితంగా పరిశీలిస్తాయి. వివరాలను తెలంగాణ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అప్లికేషన్లో తప్పనిసరిగా అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫౌండేషనల్ లిటరసీ అండ్ న్యూమరసీ అమలును పరిశీలిస్తూ, బేస్లైన్ అసెస్మెంట్ ఆధారంగా ఉపాధ్యాయులకు తగిన బోధనా పద్ధతులను సూచిస్తాయి. సైన్స్ ల్యాబ్ల వినియోగం, ఉపాధ్యాయులు–విద్యార్థుల హాజరు, మధ్యాహ్న భోజన పథకం, తాగునీరు వంటి వసతులను పరిశీలిస్తాయి. బృందాలు ప్రతి 3 నెలలకొకసారి తమ పరిధిలోని బడులను తనిఖీ చేయాలి. ప్రతి నెలా 5వ తేదీన డీఈఓకు నివేదిక సమర్పించాలి.ఫ అకడమిక్ పర్యవేక్షణకు ప్రత్యేక తనిఖీ బృందాలు ఫ వెనుకబడిన విద్యార్థులే లక్ష్యంగా స్పెషల్ డ్రైవ్ ఫ 2026–27 విద్యా సంవత్సరంలో అమలుకు విద్యాశాఖ ఆదేశాలుజిల్లాలో తనిఖీ బృందాలు ఇలా.. పాఠశాల సంఖ్య విద్యార్థులు టీమ్లు ప్రాథమిక 425 15,449 04 ప్రాథమికోన్నత 67 3,280 01 ఉన్నత 158 17,807 03
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తాగునీటి కోసం ఖాళీ బిందెలతో రాస్తారోకోమోత్కూరు : మోత్కూరు మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని పదో వార్డులో గల యాదవ కాలనీకి చెందిన మహిళలు తాగునీటి కోసం రోడ్డెక్కారు. మోత్కూరు–తిరుమలగిరి ప్రధాన రహదారిపై సుమారు అరగంట పాటు ఖాళీ బిందెలతో రాస్తారోకో చేశారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు మహిళలు మాట్లాడుతూ చెరువు కట్ట మరమ్మతుల కారణంగా నీటి సరఫరాను నిలిపి వేశారని, అయితే ఆ పనులు పూర్తయి 15 రోజులైనా నీళ్లు అందించడంలో అధికారులు నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారని ఆరోపించారు. నెల రోజులుగా తాగునీటికి ఇబ్బందులు పడుతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. చెరువు కట్ట పనుల సమయంలో నీటి సరఫరా పైపులు దెబ్బ తిన్నాయని, వాటి మరమ్మతుల విషయంలో మిషన్ భగీరథ, మున్సిపల్ శాఖల అధికారులు సమన్వయలోపంతో కాల యాపన చేస్తున్నారని విమర్శించారు. మున్సిపల్ అధికారులు రోజుకూ రెండు నుంచి మూడు ట్యాంకర్ల ద్వారా నీటి సరఫరా చేస్తున్నప్పటికీ అది ఏమాత్రం సరి పోవడం లేదన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో కాలనీ మహిళలు తొట్ల రుక్కమ్మ, ఎం.డి.కాజమ్మ, పురుగుల మల్లమ్మ, పురుగుల లింగమ్మ, జటంగి రేణుక, షబానా, పవిత్ర, లలిత, సారమ్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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చేతికందని చేయూత!నెలాఖరొచ్చినా పింఛన్ రాలే.. నగదు కొరతతో పంపిణీలో జాప్యంఫ తెరుచుకోని పోస్టాఫీసులు ఫ చౌటుప్పల్, నారాయణపురంలో నిల్ ఫ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇంకా రూ. 10 కోట్ల బకాయిలు సాక్షి, యాదాద్రి: చేయూత పింఛన్ల పంపిణీలో తీవ్ర జాప్యం జరుగుతోంది.బ్యాంకుల్లో అవసరమైనంత నగదు అందుబాటులో లేకపోవడంతో నెలాఖరు గడుస్తున్నా పింఛన్లు పూర్తిస్థాయిలో అందలేదు. బ్యాంకుల నుంచి పోస్టాఫీసులకు సమయానికి సొమ్ము చేరకపోవడమే ఈ ఆలస్యానికి ప్రధాన కారణమవుతోంది. గురువారం సాయంత్రం వరకు పలు మండలాల్లో ఒక్కరికి కూడా పింఛన్ అందకపోగా, మరికొన్ని చోట్ల నగదు లేదనే సాకుతో పోస్టాఫీసుల గేట్ల తాళాలు తీయకపోవడం గమనార్హం. చౌటుప్పల్, నారాయణపురంలో పంపిణీ సున్నా నెలాఖరొచ్చినా చౌటుప్పల్ మున్సిపాలిటీ, చౌటుప్పల్ మండలం, నారాయణపురం మండలాల్లో గురువారం సాయంత్రం వరకు ఒక్క లబ్ధిదారుడికి కూడా పింఛన్ సొమ్ము పంపిణీ కాలేదు. నల్లగొండ జిల్లా నుంచి రావాల్సిన నగదు నిల్వలు సర్దుబాటు కాకపోవడమే ఇందుకు కారణం. మునుగోడు నియోజకవర్గ పరిధిలోని చౌటుప్పల్ గ్రామీణ ప్రాంతంలో 5,184 మంది లబ్ధిదారులకు రూ.1,31,86,432, చౌటుప్పల్ టౌన్లో 2,643 మందికి రూ.66,91,120, నారాయణపురం మండలంలో 5,822 మందికి రూ.1,49,87,296 మేర పింఛన్లను ఇంకా ఇవ్వాల్సి ఉంది. ఇక భువనగిరి బీచ్ మహల్లా పోస్టాఫీస్ పరిధిలోని 1,200 మంది పరిస్థితి కూడా ఇదే విధంగా ఉంది. కొలనుపాకలోని 1,200 మంది పింఛన్దారుల్లో కేవలం 300 మందికే నగదు అందగా, మిగిలిన వారికి సర్దుబాటయ్యాక ఇస్తామని అధికారులు చెబుతున్నారు. భువనగిరి ప్రధాన పోస్టాఫీసులో ఇతర ఖాతాదారులు డిపాజిట్ చేస్తున్న నగదుతో రోజుకు రూ. లక్ష నుంచి రూ. 2 లక్షల చొప్పున మాత్రమే సర్దుబాటు చేస్తున్నారు. రూ.10 కోట్లకు పైగా బకాయిలు జిల్లా వ్యాప్తంగా మొత్తం 95,296 మంది చేయూత పింఛన్దారులు ఉన్నారు. వీరికి నెలకు రూ. 24,26,77,840 మేర పంపిణీ చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే బుధవారం సాయంత్రం నాటికి 56,449 మందికి రూ.13,90,68,624 మాత్రమే అందజేశారు. ఇంకా 38,847 మందికి సంబంధించి రూ. 10,36,09,216 పింఛన్ సొమ్ము బకాయి పడింది.భువనగిరి మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని గాంధీనగర్కు చెందిన యాదలక్ష్మికి చేయూత పింఛనే ఆధారం. ప్రతి నెలా 22వ తేదీ కల్లా వచ్చే పింఛన్ డబ్బులతోనే తనకు అవసరమైన మందులు కొనుగోలు చేస్తుంది. ఇప్పుడు నెల ముగుస్తున్నా పింఛన్ రాక ఆమె పరిస్థితి ఇబ్బందికరంగా మారింది. పింఛన్ ఆలస్యంకావడంతో మందులు వేసుకోవడం కూడా వాయిదా వేసుకోవాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడిందని ఆమె వాపోయింది. ఆత్మకూరు ఎం మండలం తుక్కాపురం గ్రామానికి చెందిన చెరుకు యాదమ్మ గత నెల హైదరాబాద్కు పోవడంతో పింఛన్ తీసుకోలేదు. ఈనెల తీసుకుందామని రెండుసార్లు పోస్టాఫీస్కు వెళ్లింది.డబ్బులు లేవని చెప్పడంతో వెనుదిరిగింది. ఆమెకు మొత్తం రెండు నెలల పింఛన్ రావాల్సి ఉంది. పింఛన్ సకాలంలో రాక ఇబ్బందులు పడుతోంది.
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పాత కమిటీలే కొనసాగుతాయిపాఠశాలల్లో బోధనను పటిష్టం చేసి విద్యా ప్రమాణాలు పెంచడమే లక్ష్యం. విద్యాశాఖ నిర్ణయం ప్రకారం గతేడాది పనిచేసిన ప్యానెల్ తనిఖీ బృందాలనే ఈ ఏడాది కూడా కొనసాగిస్తున్నాం. – భిక్షపతి, జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి ప్యానెల్ తనిఖీ సభ్యులకు స్పష్టమైన బాధ్యతలు అప్పగించాం. వారి పరిశీలన ఆధారంగా ఏయే పాఠశాలల్లో విద్యార్థులు ఏ సబ్జెక్టుల్లో వెనుకబడి ఉన్నారో గుర్తించి, దానికి తగినట్లుగా ఉపాధ్యాయులకు అవసరమైన సూచనలు అందిస్తారు. – జానీ అఫ్గన్, అకడమిక్ మానిటరింగ్ అధికారి
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ప్రవేశాలు అంతంతే..ఫ జిల్లాలో టార్గెట్ 50 వేలు.. నమోదైంది 45,591 మంది ఫ జనగణన విధులు, ఉపాధ్యాయులపై అదనపు భారంతో బడిబాటకు విఘాతం ఫ పదిలో మెరుగైన ఫలితాలు సాధిస్తున్నా పెరగని అడ్మిషన్లు భువనగిరి: సర్కారు బడుల్లో ప్రవేశాల ప్రక్రియ తీవ్ర నిరాశ పరుస్తోంది. జిల్లా వ్యాప్తంగా 2026–27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను విద్యార్థుల సంఖ్యను 50 వేల మార్కు దాటించాలన్న విద్యాశాఖ లక్ష్యం నీరుగారిపోయింది. ఆగస్టు నెలాఖరు వరకు గడువున్నా పరిస్థితిలో మార్పు కనిపించడం లేదు. గతేడాదితో పోలిస్తే ఇప్పటివరకు కేవలం 295 మంది విద్యార్థులు మాత్రమే కొత్తగా నమోదు కావడం గమనార్హం. లక్ష్యం ఒకలా.. నమోదు మరోలా.. జిల్లా వ్యాప్తంగా మొత్తం 715 ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఉన్నాయి. 2025–26 విద్యా సంవత్సరానికి గాను యూడైస్లో నమోదైన ప్రకారం జిల్లాలోని ఆయా పాఠశాలల్లో మొత్తం 45,296 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. 2026–27 సంవత్సరానికి గాను, గత ఏడాది ఉన్న విద్యార్థుల సంఖ్యకు అదనంగా 10 శాతం మేరకు నమోదు పెరగాలని రాష్ట్ర విద్యాశాఖ అధికారులు సూచించారు. ఈ లెక్కన జిల్లాలో సుమారు 5 వేల మంది విద్యార్థులను అదనంగా బడిలో చేర్పించాల్సి ఉంది. ఈ క్రమంలో ఈ ఏడాది విద్యార్థుల సంఖ్య 50 వేలకు పైగా దాటాలి. కానీ, ఇప్పటి వరకు యూడైస్లో నమోదైన సంఖ్య 45,591 మాత్రమే. అంటే గత ఏడాదితో పోలిస్తే కేవలం 295 మంది మాత్రమే అదనంగా నమోదయ్యారు. దీంతో ప్రస్తుత అడ్మిషన్లు లక్ష్యానికి చాలా దూరంగా నిలిచాయి. ఉపాధ్యాయులపై అదనపు భారం ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ప్రవేశాలను పెంచేందుకు, ఏప్రిల్ నుంచి బడి బయట ఉన్న పిల్లలను గుర్తించి పాఠశాలలో చేర్పించేందుకు బడిబాట కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. అనంతరం 99 రోజుల కార్యాచరణలో భాగంగా మే 16 నుంచి జూన్ 19 వరకు మరోసారి బడిబాట చేపట్టారు. అయితే, ఇదే సమయంలో మే 13 నుంచి జూన్ 9 వరకు ఉపాధ్యాయులకు జనగణనలో భాగంగా గృహాల లెక్కింపు విధులను అప్పగించారు. ఒకవైపు గృహాల సర్వే, మరోవైపు బడిబాట కార్యక్రమం నిర్వహించడం ఉపాధ్యాయులకు తీవ్ర భారంగా మారింది. పాఠశాలలు ప్రారంభమైన అనంతరం ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో బడిబాట నిర్వహించినప్పటికీ అది అంతగా ప్రభావం చూపలేకపోయింది. రెండు సంవత్సరాలుగా జిల్లాలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులు పదో తరగతిలో మెరుగైన ఫలితాలు సాధిస్తున్నారు. ప్రైవేటు పాఠశాలలకు దీటుగా ఉత్తమ ఉత్తీర్ణత నమోదు చేస్తున్నారు. దీనికి తోడు, కొన్ని గ్రామాల్లో పిల్లలను ప్రైవేటు పాఠశాలలకు పంపకూడదని గ్రామ పంచాయతీల్లో తీర్మానాలు సైతం చేశారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో కల్పిస్తున్న సదుపాయాలపై ఉపాధ్యాయులు గ్రామాల్లో ర్యాలీలు నిర్వహించి అవగాహన కల్పించారు. ఇన్ని సానుకూల అంశాలు ఉన్నప్పటికీ, నిర్దేశిత లక్ష్యాన్ని సాధించడంలో విద్యాశాఖ వెనుకబడింది. యూడైస్ లెక్కల ప్రకారం విద్యార్థుల వివరాలు సంవత్సరం విద్యార్థుల నమోదు 2023–24 47,4562024–25 47,0262025–26 45,2962026–27 45,591
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బయోమెట్రిక్ అప్డేట్ తప్పనిసరిఆలేరు : విద్యా రికార్డులు కచ్చితంగా నమోదయ్యేందుకు ప్రతి విద్యార్థికి ఆధార్ తప్పనిసరిగా ఉండాలని జిల్లా ప్లానింగ్ కో–ఆర్డినేటర్ శ్రీహరి అయ్యంగార్ పేర్కొన్నారు. గురువారం ఆలేరులో ఏర్పాటు చేసిన యూ–డైస్ వర్క్షాప్తోపాటు ప్రత్యేక ఆధార్ కేంద్రాన్ని ఆయన సందర్శించారు. ఈసందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదవుతున్న ప్రతి విద్యార్థి ఆధార్ నమోదు ప్రక్రియను వేగవంతంగా పూర్తి చేయాలని సూచించారు. ఆధార్ లేని విద్యార్థులు పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక కేంద్రంలో వెంటనే నమోదు చేసుకోవాలన్నారు. ఇప్పటికే ఆధార్ ఉన్న విద్యార్థులు బయోమెట్రిక్ వివరాలను తప్పనిసరిగా నవీకరించుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. యూ–డైస్ పోర్టల్లో విద్యార్థుల వివరాలు కచ్చితంగా నమోదు కావాలంటే ఆధార్ అనుసంధానం ఎంతో కీలకమన్నారు. ఆయన వెంట కాంప్లెక్స్ ప్రధానోపాధ్యాయురాలు దాసరి మంజుల, ఎంఐఎస్ కో–ఆర్డినేటర్ చైతన్య,ఎల్డీఏ రాధిక, సీఆర్పీలు తిరుపతి, శ్రీనివాస్, వివిధ పాఠశాలల ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు.
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శాంతి భద్రతల పరిరక్షణలో అలసత్వం వహించొద్దుయాదగిరిగుట్ట: శాంతి భద్రతల పరిరక్షణలో అలసత్వం వహించొద్దని ఎస్పీ అక్షాంశ్ యాదవ్ సూచించారు. గురువారం యాదగిరిగుట్ట రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ను ఎస్పీ తనిఖీ చేసి మొక్కలు నాటారు. కార్యాలయ నిర్వాహణ, పరిపాలన విధానాలు, నేరాల నమోదు, దర్యాప్తు పురోగతి, వివిధ రిజిస్టర్లు, అధికారిక రికార్డులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. సర్కిల్ పరిధిలోని తుర్కపల్లి, రాజాపేట, మోటకొండూర్, గుండాల పోలీస్ స్టేషన్లలోని స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్లతో సమావేశం నిర్వహించారు. పోలీస్ స్టేషన్ల పనితీరు, శాంతి భద్రతల పరిస్థితి, నేరాల నియంత్రణ, పెండింగ్ కేసుల దర్యాప్తు, ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కారం, బీట్ వ్యవస్థ, రాత్రి గస్తీ, కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్, సైబర్ నేరాల నివారణ తదితర అంశాలపై సమీక్షించి, పలు సూచనలు, సలహాలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ మాట్లాడుతూ నేరాల నియంత్రణలో అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉంటూ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని సమర్థంగా వినియోగించాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో డీఎస్పీ శ్రీనివాస్ నాయుడు, రూరల్ సీఐ శంకర్గౌడ్, ఆయా పోలీస్ స్టేషన్ల ఎస్ఐలు పాల్గొన్నారు. విద్యార్థినులకు మెనూ ప్రకారం నాణ్యమైన భోజనం భూదాన్పోచంపల్లి: విద్యార్థులకు మెనూ పాటిస్తూ నాణ్యమైన భోజనం అందించాలని అదనపు కలెక్టర్ భాస్కర్రావు సూచించారు. గురువారం భూదాన్పోచంపల్లి మండలంలోని జలాల్పురంలో కస్తూర్బాగాంధీ బాలికల పాఠశాలను తనిఖీ చేశారు. రికార్డులను పరిశీలించి ఈ విద్యా సంవత్సరం ఎంత మంది విద్యార్థినులు కొత్తగా నమోదయ్యారని ప్రత్యేకాధికారిణి ఇందిరను అడిగి తెలుసుకున్నారు. విద్యార్థుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా తరగతి గదులు, సరిపోను వసతులు, యూనిఫామ్స్ వచ్చాయా అని ఆరా తీశారు. కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ కమిషనర్ అంజన్రెడ్డి, ఎంపీడీఓ విజయ, ఎంఈఓ ప్రభాకర్, ఎస్ఓ ఇందిర పాల్గొన్నారు. ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగే మేలుభువనగిరి : ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగే మేలని జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి పీవీ రమణారెడ్డి అన్నారు. గురువారం భువనగరి మండలం వడపర్తి గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయంలో ఎల్నినో ప్రభావం, ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగుపై అవగాహన సదస్సు ఏర్పాటు చేశారు. అంతకు ముందు గ్రామంలో ర్యాలీ నిర్వహించారు. గ్రామ సర్పంచ్ మానస అధ్యక్షతన నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో ఏఓ మల్లేష్, ఏఈఓ కృష్ణకుమారి, ఉద్యానవన శాఖ విస్తరణ అధికారి మంజుల, వార్డు సభ్యులు, రైతులు పాల్గొన్నారు. సెప్టెంబర్ 8,9,10 తేదీల్లో రాష్ట్ర మహా సభలుయాదగిరిగుట్ట: యాదగిరిగుట్ట పట్టణంలో సెప్టెంబర్ 8, 9, 10వ తేదీల్లో ఏఐవైఎఫ్ రాష్ట్ర 3వ మహాసభలు నిర్వహించనున్నట్లు సీపీఐ రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యుడు గోద శ్రీరాములు తెలిపారు. ఏఐవైఎఫ్ రాష్ట్ర 3వ మహాసభలకు సంబంధించిన పోస్టర్లను ఆయన గురువారం యాదగిరిగుట్టలో ఆవిష్కరించి మాట్లాడారు. కార్యక్రమంలో సీపీఐ జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యుడు కళ్లెం కృష్ణ, ఏఐవైఎఫ్ జిల్లా కార్యదర్శి పేరబోయిన మహేందర్, పార్టీ మండల కార్యదర్శి కల్లేపల్లి మహేందర్, ఏఐవైఎఫ్ మండల అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు రాఘవపురం వినయ్, కంబాల వెంకటేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి : కలెక్టర్భువనగిరిటౌన్ : వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కలెక్టర్ అనురాగ్ జయంతి ఆదేశించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జాజు.. డీజీపీ సీవీ ఆనంద్తో కలిసి గురువారం హైదరాబాద్ నుంచి జిల్లాల కలెక్టర్లు, పోలీసు అధికారులు, వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులతో వీడియోకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. కలెక్టరేట్లో ఈ కాన్ఫరెన్స్లో కలెక్టర్ పాల్గొన్నారు. అనంతరం అధికారులతో నిర్వహించిన సమావేశంలో మాట్లాడారు.ఈ సమావేశంలో స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్లు కృతిక, స్వాతిక్ పాల్గొన్నారు. పకడ్బందీగా అమలు చేయాలి అంగన్వాడీ కేంద్రాల ద్వారా చేపట్టిన సంక్షేమ పథకాలు పకడ్బందీగా అమలు చేయాలని కలెక్టర్ అనురాగ్ జయంతి కోరారు. గురువారం కలెక్టరేట్లో స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్ భాస్కర్ రావుతో కలిసి బాలల సంక్షేమ ప్రాజెక్టు అధికారులు, సూపర్వైజర్లతో నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. సమావేశంలో అదనపు కలెక్టర్ భాస్కర్రావు, స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్లు కృతిక, సాత్విక్ నాయక్, జిల్లా సంక్షేమ అధికారి శ్రీనివాస్, బాలల సంక్షేమ ప్రాజెక్టు అధికారులు శైలజ, వెంకటరమణ, స్వరాజ్యం, నాజీ, అనంతలక్ష్మి పాల్గొన్నారు.
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విద్యార్థులపై కక్షసాధింపు తగదుభువనగిరి: కేంద్ర ప్రభుత్వం విద్యార్థుల పై కక్షసాధింపు చర్యలు మానుకోవాలని ఎమ్మెల్సీ నెల్లికంటి సత్యం కోరారు. బుధవారం భువనగిరి పట్టణంలో నిర్వహించిన జిల్లా కౌన్సిల్ సమావేశానికి ఆయన హాజరై మాట్లాడారు. నీట్ నిర్వహణలో చోటుచేసుకున్న అవకతవకలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఢిల్లీలో ధర్నా చేస్తున్న విద్యార్థులపై లాఠీ చార్జి చేయడం అమానుషం అని అన్నారు. సెప్టెంబర్ 8,9,10 తేదీల్లో యాదగిరిగుట్టలో నిర్వహించే అఖిల భారత యువజన సమాఖ్య తెలంగాణ రాష్ట్ర 3వ మహాసభలను విజయవంతం చేయాలని కోరారు. ఈ సమావేశంలో సీపీఐ జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యుడు ఎం.డి. ఇమ్రాన్, కార్యదర్శి యానాల దామోదర్రెడ్డి, జిల్లా సహాయ కార్యదర్శులు బోలగాని సత్యనారాయణ, చంద్రయ్య, రాష్ట్ర సమితిసభ్యులు గోద శ్రీరాములు, శ్రీనివాస్, జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు కళ్లెం కృష్ణ, జంగమ్మ , గాలయ్య, వెంకటేష్, శేఖర్రెడ్డి, హరిశ్చంద్ర, ఏశాల అశోక్, మహేందర్, మాణిక్యం పాల్గొన్నారు.
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వానొచి్చనా లోటే!ప్రస్తుతం కురిసిన తుపాన్ వర్షం పత్తి, కంది పంటలకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. వర్షాలు ఆలస్యమైనందున రైతులు ఆగస్టు 15 వరకు మంచి దిగుబడి ఇచ్చే కంది పంటను సాగు చేసుకోవచ్చు. ఆగస్టు 15 దాటిన తర్వాత జొన్న, పెసర పంటలు వేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. జిల్లాలో 7 వేల టన్నుల యూరియాను అందుబాటులో ఉంచాం. – పి.వి. రమణారెడ్డి, జిల్లా వ్యవసాయాధికారి సాక్షి, యాదాద్రి: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతో జిల్లా వ్యాప్తంగా కురుస్తున్న ముసురు వర్షాలు రైతాంగానికి కొంత ఊరటనిచ్చాయి. రెండు నెలలుగా సరైన వానలు లేక ఎండిపోతున్న పత్తి, కంది వంటి ఆరుతడి పంటలకు ఈ వర్షం ప్రాణంపోసింది. భువనగిరి, మోత్కూరు, ఆత్మకూరు (ఎం), బొమ్మలరామారం మండలాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షం కురవగా, మిగతా మండలాల్లో సగటున సెంటీమీటరు వరకు వర్షపాతం నమోదైంది. పంటలు చేతికి వస్తాయో లేదోనని నిరాశలో ఉన్న రైతుల్లో ఈ వానలు కొత్త ఆశలు రేకెత్తించాయి. ప్రస్తుతం వర్షం కురుస్తుండటంతో పత్తి చేన్లకు యూరియా అడుగుమందుగా వేసే పనుల్లో రైతులు నిమగ్నమయ్యారు. ఒక్క రోజే అధిక వర్షం జిల్లా వ్యాప్తంగా మంగళవారం సాధారణం కంటే అధిక వర్షపాతం నమోదైంది. సాధారణంగా ఒక రోజులో 5.3 మి.మీ వర్షపాతం నమోదు కావాల్సి ఉండగా, ఏకంగా 15.5 మి.మీ వర్షం కురిసింది. ఆత్మకూరు (ఎం) మండలంలో సాధారణ వర్షపాతం 4.6 మి.మీ కాగా, ఒక్కరోజే 29.3 మి.మీ నమోదైంది. భువనగిరి మండలంలో 36.8 మి.మీ వర్షపాతం రికార్డయింది.ఈ ఒక్క రోజు వర్షం కాస్త ఉపశమనం కలిగించినప్పటికీ, వానాకాలం సీజన్ ప్రారంభం నుంచి లెక్కేస్తే లోటు వర్షపాతం భయపెడుతోంది. జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు 42 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైంది. 16 మండలాల్లో లోటు వర్షపాతం వానాకాలంలో సీజన్లో జూన్, జూలై నెలల్లో జిల్లాలోని 17 మండలాల్లో ఒక్క నారాయణపూర్ మండలంలో మాత్రమే సాధారణం కంటే 5 శాతం ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదు కాగా, మిగిలిన 16 మండలాల్లో తీవ్ర లోటు వర్షపాతం ఉంది. వీటిలో ప్రధానంగా బీబీనగర్, ఆలేరు, తుర్కపల్లి, గుండాల, భువనగిరిలో తీవ్రవర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొని ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం కురుస్తున్న ముసురుతో చెరువులు, కుంటల్లోకి నీరు చేరలేదు. భూగర్భ జలాలు కూడా పెరిగే అవకాశం లేదు. దీంతో వరి నాట్లు వేసిన రైతులు, నాట్లు వేయడానికి సిద్ధమవుతున్న వారు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. జూలైలో సగటు వర్షపాతం పరిస్థితి సాధారణ వర్షపాతం 231.4 మి.మీ నమోదైన వర్షపాతం 133.6 మి.మీ మొత్తం లోటు 42 శాతం ఫ తుపాను కారణంగా మంగళవారం 15.5 మి.మీ వర్షపాతం నమోదు ఫ ఇంకా సరిగా తడవని మెట్ట భూమి ఫ జిల్లాలో 42 శాతం లోటు వర్షపాతం ఫ ఐదు మండలాల్లో తీవ్ర వర్షాభావం
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ఆరుతడి పంటలకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలిహుజూర్నగర్ : ప్రస్తుత వర్షాభావ పరిస్థితుల దృష్ట్యా రైతులు ఆరుతడి పంటల సాగుకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని తెలంగాణ రైతు విజ్ఞాన కేంద్రం కోఆర్డినేటర్ కె. చంద్రశేఖర్, కంపాసాగర్ వ్యవసాయ పరిశోధనా కేంద్రం శాస్త్రవేత్త సంధ్యారాణి సూచించారు. బుధవారం హుజూర్నగర్ మండలంలోని పలు గ్రామాలలో పొలాలను, వరి నారుమడులను వారు సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా నారుమళ్లలో పోషక లోపాలపై రైతులకు పలు సూచనలు చేశారు. గడ్డి, తుంగ జాతి కలుపు అధికంగా పెరిగిన నారుమడుల్లో సరైన కలుపు మందుల వినియోగంపై అవగాహన కల్పించారు. పెసర పంటలో చీడపీడలను నివారించేందుకు తీసుకోవాల్సి న జాగ్రత్తలను వివరించారు. మెట్ట నారుమడుల్లో పోషక లోపాలను అధిగమించేందుకు సూక్ష్మపోషకాల మిశ్రమాన్ని ఆకులపై పిచికారీ చేయాలని రైతులకు సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏఓ స్వర్ణ, ఈఓ ప్రియాంక, రైతులు పాల్గొన్నారు.
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విద్యార్థులకు ఆర్థిక భరోసా ‘ఎన్ఎంఎంఎస్’సూర్యాపేటటౌన్ : ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 8వ తరగతి చదువుతున్న ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అందించే నేషనల్ మీన్స్ కమ్ మెరిట్ స్కాలర్షిప్(ఎన్ఎంఎంఎస్) పరీక్షకు దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రారంభమైంది. ఆర్థికంగా వెనుకబడిన విద్యార్థులు ఉన్నత విద్యను కొనసాగించేందుకు ఈ ఉపకార వేతనం ఎంతో ఉపయోగపడనుంది. ఆర్థిక కారణాలతో విద్యార్థులు చదువుకు దూరం కాకూడదనే ఉద్దేశంతో ఈ స్కాలర్షిప్ను కేంద్రం తీసుకొచ్చింది. దీని ద్వారా పేద పిల్లలు విద్యనభ్యసించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహకంగా ఉపకార వేతనం ఇవ్వనుంది. ఎనిమిదో తరగతి విద్యార్థులు అర్హులు.. ఎన్ఎంఎంఎస్ పరీక్ష రాసేందుకు ప్రస్తుతం 8వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులు అర్హులు. 7వ తరగతిలో సాధించిన మార్కుల ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ విద్యార్థులు 7వ తరగతిలో 50శాతం మార్కులు, ఇతర విద్యార్థులు 55శాతం మార్కులు సాధించి ఉండాలి. విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల వార్షిక ఆదాయం రూ.2,50,000 లోపు ఉండాలి. కుల, ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రంతో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. అనంతరం ప్రధానోపాధ్యాయుడి సంతకంతో దరఖాస్తు ఫాంలను డీఈఓ కార్యాలయంలో సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. నాలుగేళ్లు రూ.12వేల స్కాలర్షిప్..ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్, మోడల్, గురుకుల పాఠశాలల విద్యార్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అర్హత సాధించిన విద్యార్థులకు 9వ తరగతి నుంచి ఇంటర్ ద్వితీయ సంవత్సరం వరకు ఏడాదికి రూ.12 వేల చొప్పున ఉపకార వేతనం లభిస్తుంది. అనంతరం ఉన్నత విద్యలో కూడా పలు కేంద్ర ప్రభుత్వ స్కాలర్షిప్లు పొందే అవకాశం ఉంటుంది. ఆగస్టు 14వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు గడువు ప్రస్తుతం 8వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులు అర్హులు పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధిస్తే నాలుగేళ్ల పాటు ఏడాదికి రూ.12వేల చొప్పున ఉపకార వేతనంఆగస్టు 14 వరకు గడువు ఈ పరీక్షకు ఓసీ, బీసీ విద్యార్థులకు రూ.100, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగ విద్యార్థులకు రూ.50 పరీక్ష రుసుం ఆన్లైన్లో చెల్లించి బీఎస్ఈ.తెలంగాణ.జీవోవి.ఇన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఆన్లైన్ దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు ఆగస్టు 14వ తేదీ వరకు గడువు ఉంది. అక్టోబర్ 1న పరీక్షను రెవెన్యూ డివిజనల్ కేంద్రాల్లో నిర్వహిస్తారు. పరీక్షను తెలుగు, ఉర్దూ, హిందీ, ఆంగ్ల మాధ్యమాల్లో రాయవచ్చు.
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పోలీసు పహారాలో కౌన్సిల్ సమావేశంమోత్కూరు : మోత్కూరు మున్సిపల్ కౌన్సిల్ సమావేశం బుధవారం పోలీసుల భారీ బందోబస్తు నడుమ మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ గడ్డం స్వప్న సోమనర్సయ్య అధ్యక్షతన నిర్వహించారు. ఈ సమావేశానికి తుంగతుర్తి ఎమ్మెల్యే మందుల సామేల్ హాజరయ్యారు. దళిత బంధు నిధులను ఎమ్మెల్యే అడ్డుకుంటున్నారని ఆరోపిస్తూ బీఆర్ఎస్కు చెందిన దళిత బంధు లబ్ధిదారులు స్థానిక అంబేద్కర్ చౌరస్తా వద్ద ధర్నా చేసే ప్రయత్నం చేశారు. సమావేశానికి వస్తున్న ఎమ్మెల్యేను వారు అడ్డుకునే అవకాశం ఉందన్న సమాచారంతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా మోత్కూరు ఇన్స్పెక్టర్ సి.వెంకటేశ్వర్లు పర్యవేక్షణలో భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ఆందోళనకు యత్నించిన బీఆర్ఎస్ దళిత బంధు లబ్ధిదారులకు పోలీసులు నచ్చజెప్పడంతో వారు ధర్నాను విరమించుకున్నారు. మోత్కూరు మున్సిపాలిటీలో రూ.15 కోట్ల సింగిల్ టెండర్ను ఇప్పటికే మెజార్టీ కౌన్సిలర్ల తీర్మానం మేరకు రెండుసార్లు రద్దు చేయడంతో ఈ సమావేశం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. రూ.15 కోట్ల టెండర్, కోఆప్షన్ సభ్యుల ఎన్నిక, రూ.1.27 కోట్ల నిల్వ నిధుల వినియోగం తదితర అంశాలపై ఎమ్మెల్యే, కౌన్సిలర్ల మధ్య భిన్నాభిప్రాయాలున్నాయి. దీనికి తోడు కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్లు సైతం ఎమ్మెల్యే అనుకూల, వ్యతిరేక వర్గాలుగా విడిపోయారు. దీంతో సమావేశంలో ఎలాంటి గందరగోళం ఏర్పడుతుందోనని ఓవైపు పోలీసులు, మరోవైపు ఇరు వర్గాలు మున్సిపల్ కార్యాలయం ఎదుట మోహరించి ఉత్కంఠగా ఎదురుచూశారు. ఎమ్మెల్యే సమావేశానికి హాజరయ్యే లోపే కౌన్సిలర్లు తమ స్థానాల్లో ఆసీనులయ్యారు. ఎలాంటి గందరగోళం లేకుండా సమావేశం ముగిసింది. రూ.1.46 కోట్ల పనులకు కౌన్సిల్ ఆమోదం తెలిపింది. రూ.15 కోట్లతో నూతన పాలకవర్గానికి సంబంధం లేదు : ఎమ్మెల్యే మోత్కూరు మున్సిపాలిటీకి మంజూరైన రూ.15 కోట్ల నిధులతో నూతనంగా ఏర్పడిన పాలకవర్గానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదని ఎమ్మెల్యే మందుల సామేల్ స్పష్టం చేశారు. మోత్కూరు మున్సిపల్ సాధారణ కౌన్సిల్ సమావేశం అనంతరం పాలక వర్గంతో కలిసి విలేకరుల సమావేశంలో ఎమ్మెల్యే మాట్లాడారు.దళిత బంధు లబ్ధిదారులకు మంజూరైన నిధులు ఇప్పిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. సమావేశంలో చైర్పర్సన్ గడ్డం స్వప్న సోమనర్సయ్య, వైస్ చైర్మన్ పల్లెర్ల వెంకన్న, పలువురు కౌన్సిలర్లు తదితరులు ఉన్నారు. మున్సిపల్ కార్యాలయం వద్ద పహారా కాస్తున్న పోలీసులుమోత్కూరు మున్సిపల్ కౌన్సిల్ సమావేశంలో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే మందుల సామేల్ఫ దళితబంధు లబ్ధిదారులు ఆందోళనకు యత్నం.. అడ్డుకున్న పోలీసులు ఫ ప్రశాంతంగా ముగిసిన సమావేశం
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బుద్ధవనంలో ఘనంగా ధర్మచక్ర పరివర్తన దినోత్సవంనాగార్జునసాగర్ : గౌతమ బుద్ధుడు తొలి ధర్మోపదేశం చేసిన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని నాగార్జునసాగర్లోని బుద్ధవనంలో బుధవారం ధర్మచక్ర పరివర్తన దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. బుద్ధవనం ప్రత్యేకాధికారి మల్లేపల్లి లక్ష్మయ్య ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో ఢిల్లీకి చెందిన ప్రొఫెసర్ అలోని ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడారు. మనిషి చేసే ప్రతి కర్మ జ్ఞానాన్ని పెంపొందించే దిశగా ఉండాలని, విద్య సమ్యక్ దిశగా సాగితేనే సమాజం కూడా సమ్యక్ మార్గంలో నడుస్తుందని అన్నారు. విద్య సరైన దిశలో లేకపోతే సమాజం దుఃఖంతో నిండిపోతుందని పేర్కొన్నారు. బుద్ధవనం ప్రపంచంలోనే విశిష్టమైన ప్రదేశమని, బుద్ధుడి శాంతి సందేశం, జీవిత చరిత్రను ఒకే చోట అందరికీ అర్థమయ్యేలా రూపొందించిన అరుదైన కేంద్రంగా అభివర్ణించారు. జ్ఞానోదయం అనంతరం గౌతమ బుద్ధుడు తన శిష్యులకు సారనాథ్లో చేసిన ధర్మోపదేశమే ధర్మచక్ర పరివర్తనగా ప్రసిద్ధి చెందిందని, సారనాథ్ను యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశంగా గుర్తించడం భారతదేశానికి గర్వకారణమని తెలిపారు. పాలకులు ధర్మపాలన చేయాలని, అందుకు చక్రవర్తి అశోకుడు ఆదర్శమని పేర్కొన్నారు. అంతకుముందు బుద్ధచరిత వనంలోని బుద్ధుడి పాదాల వద్ద పుస్పాంజలి ఘటించి, మహాస్థూపంలోని ధ్యాన మందిరంలో బుద్ధ జ్యోతులను వెలిగించారు. మహాబోధి బుద్ధవిహార బౌద్ధ భిక్షువులు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించగా, వారికి చీవరాలు(దుస్తులు) అందజేశారు. బుద్ధవనం ప్రత్యేకాధికారి మల్లేపల్లి లక్ష్మయ్య ధర్మచక్ర పరివర్తన దినోత్సవం విశిష్టత, బుద్ధుడి అష్టాంగ మార్గం గురించి వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో బుద్ధవనం ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ శాసన, ఎస్టేట్ ఆఫీసర్ రవిచంద్ర, ఆర్ట్స్ అండ్ ప్రమోషన్స్ మేనేజర్ శ్యాంసుందర్రావు, డీఈ శ్రీనివాసరెడ్డి, సాగర్ డ్యాం భద్రతాధికారి శ్రీనివాసరావు, వెటర్నరీ డాక్టర్ కేశవ్ అజ్మీర, బౌద్ధాభిమానులు, బీసీ గురుకుల కళాశాల విద్యార్థులు, స్థానికులు పాల్గొన్నారు.
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15నాటికి ప్రతి గ్రామంలో రెండు ఫామ్ పాండ్స్గుండాల: ప్రతి గ్రామంలో ఆగస్టు 15 నాటికి రెండు ఫామ్ పాండ్స్ నిర్మాణం పూర్తి చేయాలని స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్ ఎం.భాస్కర్రావు అధికారులను ఆదేశించారు. బుధవారం గుండాల మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో అధికారులు, సర్పంచ్లతో నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. అధికారులు, సర్పంచ్లు సమన్వయంతో పని చేస్తూ ఇంటికి ఒక ఇంకుడు గుంత త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని కోరారు. జల సంరక్షణలో భాగంగా ప్రతి నీటి బొట్టును ఒడిసి పట్టి భూమిలోకి ఇంకే విధంగా చేయాలన్నారు. గ్రామాలలో వీబీజీ రాంజీకి రోజూ 60 మంది కూలీలు వచ్చే విధంగా సిబ్బంది కృషి చేయాలని సూచించారు. జిల్లాలో తాగు నీటి కోసం రూ.230 కోట్లతో ప్రణాళికలు వేసినట్లు తెలిపారు. తాగు నీటి సమస్య తలెత్తకుండా పంచాయతీ కార్యదర్శులు, సర్పంచ్లు ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు చేపట్టాలని కోరారు. ఈ సమావేశంలో డీపీఓ కె.శ్రీనివాస్రెడ్డి, మండల ప్రత్యేక అధికారి ఎ.శ్రీనివాసరావు, తహసీల్దార్ ఎస్.హరికృష్ణ, ఎంపీడీఓ చండీరాణి, ఎంపీఓ రవూఫ్అలీ, ఏఈలు దామోదర్, భావన, నర్సింహ, ఏపీఓ ఇమ్మాన్యుయేల్, ఏపీఎం వెంకటేశ్వర్లు, ఎంఈఓ మన్నె అగ్గిరాములు, సర్పంచ్లు, పంచాయతీ కార్యదర్శులు పాల్గొన్నారు. యాదగిరి క్షేత్రంలో గజ వాహన సేవ యాదగిరిగుట్ట: యాదగిరిగుట్ట శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి వారి ఆలయంలో గజ వాహన సేవను సంప్రదాయంగా నిర్వహించారు. బుధవారం వేకువ జామునే ఆలయాన్ని తెరచిన అర్చకులు శ్రీస్వామి అమ్మవార్లకు సుప్రభాతం జరిపించారు. అనంతరం స్వయంభూ, ప్రతిష్ఠా అలం కారమూర్తులకు నిజాభిషేకం, తులసీ దళాలతో అర్చన, ఆరాధన, బాల భోగం, సహస్ర నామార్చన వంటి పూజలు చేపట్టారు. ఇక ఆలయ మండపంలో శ్రీసుదర్శన నారసింహ హోమం, గజ వాహన సేవ, నిత్య కల్యాణం, బ్రహ్మోత్సవం వంటి కై ంకర్యా లను భక్తులచే నిర్వహించారు. ముఖ మండపంలో సువర్ణ పుష్పార్చన మూర్తులకు అష్టోత్తర పూజలు చేశారు. సాయంత్రం ఆలయ తిరు, మాడ వీధుల్లో జోడు సేవలను ఊరేగించారు. వివిధ పూజల్లో భక్తులు పాల్గొని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. సినారె సాహిత్యం.. నైతిక విలువల దీపికరామగిరి (నల్లగొండ) : ప్రముఖ కవి, సినీగేయ రచయిత డాక్టర్ సి.నారాయణరెడ్డి సాహిత్యం నైతిక విలువలతో కూడుకున్నదని, సమాజానికి ఎల్లప్పుడూ దిశానిర్దేశం చేస్తుందని అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ కృష్ణ కౌండిన్య అన్నారు. బుధవారం నల్లగొండ ఎన్జీ డిగ్రీ కళాశాలలో తెలుగు విభాగం ఆధ్వర్యంలో సినారె జయంతి వేడుకలను నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ తెలుగు సాహిత్య రంగానికి సినారె చేసిన సేవలను వివరించారు. కార్యక్రమంలో ప్రిన్సిపాల్ సముద్రాల ఉపేందర్, తెలుగు శాఖాధిపతి వెల్దండి శ్రీధర్, అధ్యాపకులు టంగుటూరు సైదులు, వాసా భూపాల్, అంజయ్య పాల్గొన్నారు.
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పండ్ల తోటల్లో సూక్ష్మపోషకాల లోపం.. నివారణ చర్యలుగుర్రంపోడు : పండ్ల తోటల్లో మంచి దిగుబడులు, నాణ్యమైన ఫలాలు పొందాలంటే ప్రధాన పోషకాలతో పాటు సూక్ష్మపోషకాలను కూడా అందించాల్సి ఉంటుంది. ప్రధాన పోషకాలైన నత్రజని, భాస్వరం, పొటాష్లను రసాయన ఎరువుల రూపంలో అందిస్తున్నా.. సూక్ష్మపోషకాలైన జింక్, బోరాన్, ఐరన్, మాంగనీస్, కాపర్, మాలిబ్డినమ్లు మొక్కలకు అందక ఆకులు పసుపురంగులోకి మారడం, పూత, కాయ తగ్గడం, పండ్ల నాణ్యత దెబ్బతినడం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. రైతుల పరిభాషలో పల్లాకు తెగులుగా చెప్పబడే ఈ లక్షణాలు అన్ని ప్రధాన పండ్ల తోటల్లో సమస్యగా మారింది. బత్తాయి, నిమ్మ తోటల్లో సూక్ష్మధాతు లోపాల నివారణపై హాలియా ప్రాంతీయ ఉద్యానవన అధికారి కె. మురళి అందిస్తున్న సలహాలు, సూచనలు ఇవీ.. 1. జింక్ లోపం : కొత్త ఆకులు చిన్నవిగా మారుతాయి. ఆకుల మధ్య భాగం పసుపు రంగులోకి మారడం, కొమ్మల ఎదుగుల తగ్గడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. నివారణ : లీటరు నీటికి 5 గ్రాముల జింక్ సల్ఫేట్ చొప్పున ఆకులపై పిచికారీ చేయాలి. లేదా భూమిలో తగిన మోతాదులో జింక్ సల్పేట్ను వేయాలి. 2. బోరాన్ : బోరాన్ లోపం వల్ల పూత, కాయధారణ తగ్గుతుంది. పండ్లు పగిలిపోవడం లేదా ఆకారంలో మార్పు రావడం జరుగుతుంది. పూత దశలోనే బోరాన్ లోపాన్ని నివారిస్తే మంచి దిగుబడులు వస్తాయి. నివారణ : లీటరు నీటికి రెండు గ్రాముల బోరాక్స్ను కలిపి పిచికారీ చేయడం వల్ల ఈ లోపాన్ని నివారించుకోవచ్చు. 3. ఐరన్ : ఐరన్ లోపం వల్ల కొత్త ఆకులు పసుపు రంగులోకి మారి ఈనెలు మాత్రమే ఆకుపచ్చగా కనిపిస్తాయి. నివారణ : ఐరన్ లోపం ఉన్నప్పుడు చిలేటెడ్ ఐరన్ రెండు గ్రాములు లీటరు నీటికి చొప్పున కలిపి పిచికారీ చేయాలి. 4. మాంగనీస్ సల్ఫేట్ : ఆకులపై పసుపు రంగు మచ్చలు ఏర్పడి కిరణజన్య సంయోగ క్రియ నిలిచిపోయి కొమ్మలు గిడసబారుతాయి. నివారణ : మాంగనీస్ సల్ఫేట్ 0.5 శాతం ద్రావణంను ఆకులపై పిచికారీ చేయాలి. పై మందులు విడిగా పిచికారీ చేయడంలో ఇబ్బందులు ఉంటే అన్నిరకాల సూక్ష్మపోషక లోపాల నివారణకు మార్కెట్లో లభించే ఫార్ములా–4 మరియు ఫార్ములా–6 మందులను పిచికారీ చేయడం ద్వారా సూక్ష్మపోషక లోపాలను నివారించుకోవచ్చు . సేంద్రియ ఎరువులు, వర్మీ కంపోస్ట్లను వినియోగించడం ద్వారా నేలలో పోషకాల లభ్యత పెరిగి సూక్ష్మపోషక లోపాలు నివారించబడతాయి. నేలలో పీహెచ్ అధికంగా ఉంటే ఐరన్, జింక్ లోపాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. పండ్ల తోటల్లో అధిక తేమ ఉంటే పోషకాల శోషణ తగ్గిపోతుంది. సరైన తేమ ఉండేలా నీటి యాజమాన్యం పాటించాలి. సమతుల్య ఎరువుల నిర్వహణ, సేంద్రియ ఎరువుల వినియోగం, సకాలంలో ఆకులపై పిచికారీ చేపడితే పండ్ల తోటల్లో సూక్ష్మపోషకాలను నివారించుకోవచ్చు.
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వారెవ్వా.. బ్యాటరీ బైక్రాజాపేట : రిపేర్కు వచ్చిన తన ద్విచక్ర వాహనాన్ని బ్యాటరీ బైక్గా మార్చి పెట్రోల్ ఖర్చు ఆదా చేస్తున్నాడు ఓ యువకుడు. రాజాపేట మండలం కొండ్రెడ్డిచెర్వు గ్రామానికి చెందిన కర్రె సంతోష్ బైక్ పూర్తిగా చెడిపోయింది. దీనికి తోడు అధిక పెట్రోల్ ధరలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఎలక్రికల్ బైక్ కొనుగోలు చేయాలనుకున్నాడు. కానీ జనగామ సమీపంలోని శ్రీనివాసపురం గ్రామంలో పెట్రోల్తో నడిచే బైక్లను బ్యాటరీ సహాయంతో ఎలక్ట్రికల్ బైక్గా మారుస్తున్న విషయాన్ని తెలుసుకున్న సంతోష్ సుమారు రూ.70వేలతో తన పాడైపోయిన బైక్ను నూతన ఎలక్ట్రికల్ బైక్గా మార్చుకున్నాడు. ప్రస్తుతం రోజు గంట చార్జింగ్కు రూ.10 ఖర్చుతో సుమారు 100 కిలోమీటర్లు నడిస్తుందని సంతోష్ తెలిపాడు. గతంలో నెలకు రూ.1000 పెట్రోల్ కోసం ఖర్చు అయ్యేదని.. ప్రస్తుతం రూ.300 కూడా ఖర్చు కావడం లేదని ఆయన చెబుతున్నాడు.
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గంజాయి విక్రయిస్తున్న వ్యక్తి అరెస్టుభువనగిరి : పట్టణంలోని పహాడీనగర్లోని ఓ ఇంట్లో గంజాయి విక్రయిస్తున్నట్లు పక్కా సమాచారం రావడంతో బుధవారం సోదాలు నిర్వహించి 22 గ్రాముల గంజాయి స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు భువనగిరి ఎకై ్సజ్ సీఐ వేణుకుమార్ తెలిపారు. ఆ ఇంట్లో ఉంటున్న మహ్మద్ అజీమ్పై ఎకై ్సజ్ ఎస్ఐ శ్రీకాంత్రెడ్డి కేసు నమోదు చేసుకుని అరెస్టు చేసినట్లు సీఐ పేర్కొన్నారు. నిందితుడిని స్థానిక కోర్టులో హాజరుపర్చి రిమాండ్కు తరలించినట్లు తెలిపారు. పోక్సో కేసులో నిందితుడి రిమాండ్ దంతాలపల్లి : పోక్సో కేసులో నిందితుడిని రిమాండ్కు తరలించినట్లు దంతాలపల్లి ఎస్ఐ రవికుమార్ బుధవారం తెలిపారు. సూర్యాపేట జిల్లా నూతనకల్ మండలం ఎర్రపహాడ్ గ్రామానికి చెందిన మంగళంపల్లి మహర్షి మహబూబాబాద్ జిల్లా దంతాలపల్లి మండలానికి చెందిన బాలికపై అత్యాచారం చేసినట్లు ఎస్ఐ పేర్కొన్నారు. బాలిక తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి రిమాండ్కు తరలించినట్లు తెలిపారు. ముగ్గురు బాలకార్మికుల గుర్తింపు నార్కట్పల్లి : ఆపరేషన్ ముస్కాన్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ముగ్గురు బాలకార్మికులను గుర్తించినట్లు నార్కట్పల్లి ఎస్ఐ విష్ణుమూర్తి బుధవారం తెలిపారు. కట్టంగూర్కు చెందిన పదిహేనేళ్ల బాలుడు అన్నెపురి సాయిచరణ్ నల్లగొండలోని ఓ స్క్రాప్ షాపులో పనిచేస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించి స్క్రాప్ షాపు యజమాని అంతం కార్తీక్రెడ్డి, సూపర్వైజర్ యాట భానుప్రకాష్పై కేసులు నమోదు చేసినట్లు ఎస్ఐ పేర్కొన్నారు. అదేవిధంగా అమ్మనబోలు క్రాస్ రోడ్స్ వద్ద నిర్మాణంలో ఉన్న ఓ భవనంలో బిహార్కు చెందిన పదిహేడేళ్ల బాలుడు నితీష్ కుమార్, పదిహేనేళ్ల బాలుడు నవజీత్ కుమార్ పనిచేస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. వారితో పనిచేయిస్తున్న నల్లగొండలోని చర్లపల్లికి చెందిన మేసీ్త్ర షకల్దేవ్పై చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఎస్ఐ పేర్కొన్నారు.
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యాదగిరిగుట్ట అభివృద్ధిపై సీఎం ఆలోచించడం లేదుయాదగిరిగుట్ట : యాదగిరిగుట్ట శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయం అభివృద్ధిపై సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఎందుకు ఆలోచించడం లేదని గోషామహల్ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ ప్రశ్నించారు. బుధవారం యాదగిరి శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామిని దర్శించుకొని పూజలు చేశారు. అనంతరం రాజాసింగ్ విలేకరులతో మాట్లాడుతూ.. గతంలో సీఎంగా ఉన్న కేసీఆర్ తరచూ యాదగిరిగుట్టకు వచ్చి దేవాలయ అభివృద్ధికి సూచనలు చేశారన్నారు. రేవంత్రెడ్డి ఈ ఆలయానికి ఏమీ చేయలేదన్నారు. వేల సంఖ్యలో భక్తులు వస్తున్నారని, కానీ సౌకర్యాలు లేవన్నారు. గతంలో యాదగిరి క్షేత్రానికి రూ.60 కోట్ల ఆదాయం ఉండేదని, ఇప్పుడు భక్తులు పెరగడంతో రూ.200 కోట్లు ఆదాయం దాటిందన్నారు. ఆలయానికి ఆనుకొని ఉన్న గుట్టలకు రోప్ ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుందన్నారు. క్షేత్రానికి వచ్చే భక్తులు రెండు రోజులు బస చేసే విధంగా సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆలోచన చేయాలన్నారు. కాటేజీలు, విల్లాల కోసం దాతలు ఆలయానికి విరాళాలు ఇచ్చారని, ఆ డబ్బులు ఎటువైపు వెళ్లాయో విచారణ చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. గోషామహల్ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్
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ప్రభుత్వ బడుల్లో కంప్యూటర్ పాఠాలురామన్నపేట: ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో విద్యార్థులకు కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానాన్ని అందించేందుకు పాఠశాల విద్యాశాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 2026–27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను జిల్లాలోని 91 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో కంప్యూటర్ తరగతులతో పాటు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ను పరిచయం చేసేందుకు కార్యాచరణ ప్రారంభించి, ఇన్స్ట్రక్టర్లను నియమించింది. గతంలో అలంకారప్రాయంగా.. గతంలో ప్రభుత్వం, పలు స్వచ్ఛంద సంస్థలు పాఠశాలలకు కంప్యూటర్లను సమకూర్చాయి. కానీ, వాటిని విద్యార్థులకు నేర్పించే బోధకులు లేకపోవడంతో ఆయా కంప్యూటర్లు అలంకారప్రాయంగా మూలనపడ్డాయి. ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకు 2026–27 విద్యా సంవత్సరంలో ప్రత్యేకంగా ఇన్స్ట్రక్టర్లను నియమించి కంప్యూటర్ పాఠాలు బోధించేందుకు శ్రీకారం చుట్టారు. జిల్లాలో 91 పాఠశాలలుఎంపిక కంప్యూటర్ తరగతుల నిర్వహణ కోసం జిల్లా వ్యాప్తంగా మొత్తం 91 పాఠశాలలను ఎంపిక చేశారు. ఆరు గురుకులాలు, 11 కేజీబీవీలు, 18 పీఎం శ్రీ,, 46 జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలు, మూడు ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలు, ఏడు మోడల్ స్కూళ్లల్లో 2026–27 విద్యాసంవత్సరంలో కంప్యూటర్ తరగతుల నిర్వహించనున్నారు. ఆయా పాఠశాలల్లో కంప్యూటర్ విద్యను బోధించుటకు అవసరమైన బోధకులను నియమించి నిర్వహించే బాధ్యతను యాప్జోన్ అనే ఏజెన్సీకి అప్పగించారు. రెండు పాఠశాలలకు కలిపి ఒక ఇన్స్ట్రక్టర్ను నియమిస్తారు. వారంలో మూడు రోజులు ఒక పాఠశాలలో మిగిలిన మూడు రోజులు మరోచోట కంప్యూటర్ పాఠాలు బోధిస్తారు. అలాగే ఏఐని కూడా పరిచయం చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఫ ఏఐ విద్యకూ కార్యాచరణ ఫ జిల్లాలో 91 పాఠశాలలు ఎంపిక ఫ ఏజెన్సీ ద్వారా ఇన్స్ట్రక్టర్ల నియామకం
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చేనేత.. సమస్యల మోతఆత్మకూరు(ఎం): సుమారు 13 ఏళ్ల తర్వాత చేనేత పారిశ్రామిక సహకార సంఘాలకు నూతన పాలక వర్గాలు కొలువుదీరాయి. కానీ, ఏళ్ల తరబడి తిష్టవేసిన సమస్యలు ఆ సంఘాల నూతన అధ్యక్షులకు సవాల్గా మారాయి. కూర్చుందామంటే సొంత భవనాలు లేవు. అద్దెలు చెల్లించలేక, నెత్తిమీద లక్షల్లో రుణాల భారంతో పాలక వర్గాలు సతమతమవుతున్నాయి. బాధ్యతలు చేపట్టినా.. జిల్లా వ్యాప్తంగా 41 చేనేత సహకార సంఘాలు ఉన్నాయి. వీటి పరిధిలో 8,758 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. 2013లో వీటికి ఎన్నికలు నిర్వహించగా.. 2018తో పాలక వర్గాల పదవీ కాలం ముగిసింది. అప్పటి నుంచి ఎన్నికలు జరగలేదు. ఎట్టకేలకు ఈ నెల 10న ప్రభుత్వం ఎన్నికలు నిర్వహించింది. మొత్తం 41 సంఘాలకు గానూ 23 ఏకగ్రీవం కాగా, మిగతా 18 సంఘాలకు ఎన్నికలు జరిగాయి. ఎంతో ఉత్సాహంగా పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టిన కొత్త కమిటీలకు ఇప్పుడు సమస్యలు స్వాగతం పలుకుతున్నాయి. సొంత భవనాలు కరువు.. సుమారు 20 సంఘాలకు సొంత భవనాలు లేవు. దీంతో అద్దె గదుల్లో కార్యకలాపాలు నిర్వహించాల్సి వస్తోంది. గతంలో సంఘాలకు అందజేసిన క్యాష్ క్రెడిట్ వడ్డీలతో కలిపి లక్షల్లో పేరుకుపోయింది. ఇది కొత్త అధ్యక్షులకు తలనొప్పిగా మారింది.జిల్లా వ్యాప్తంగా చేనేత సంఘాలకు స్థలాలను కేటాయించి సొంత భవనాలు నిర్మించాలని, పేరుకుపోయిన క్యాష్ క్రెడిట్ రుణాలను పూర్తిగా మాఫీ చేయాలని అధ్యక్షులు కోరుతున్నారు. ఫ చేనేత సహకార సంఘాలకు సొంత భవనాలు కరువు.. ఫ కూర్చునేందుకు కుర్చీ లేదు ఫ రూ. లక్షల్లో పేరుకుపోయిన క్యాష్ క్రెడిట్ భారం ఫ 13 ఏళ్ల తర్వాత కొలువుదీరిన కొత్త పాలక వర్గాలు
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పథకాల అమలుపై అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలిమిర్యాలగూడ : బీసీ సంక్షేమ పథకాల అమలు తీరుపై అధికారులు దృష్టి పెట్టాలని బీసీ కమిషన్ సభ్యుడు తిరుమలగిరి సురేందర్ అన్నారు. బుధవారం మిర్యాలగూడలోని ఎన్ఎస్పీ అతిథి గృహంలో మున్సిపల్ అధికారులతో నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆయన పలు అంశాలపై చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన రూ.5 భోజన పథకం సక్రమంగా అమలు అవుతుందా లేదా అని అడిగి తెలుసుకున్నారు. బీసీల సంక్షేమానికి సంబందించిన వివిధ పథకాల అమలుపై సమగ్ర వివరాలు అడిగారు. మహిళా శక్తి క్యాంటిన్లలో ఎంతమంది బీసీ మహిళలకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించారని ప్రశ్నించారు. అంతకుముందు ఆయనకు ఆర్డీఓ రమణారెడ్డి, జిల్లా వ్యవసాయాధికారి వినోద్కుమార్, తహసీల్దార్ శ్రీనివాస్శర్మ, జిల్లా బీసీ సంక్షేమ అధికారి సంజీవ్, సహాయ అధికారి ఇస్తేరా తదితరులు ఘన స్వాగతం పలికారు. బీసీ కమిషన్ సభ్యుడు సురేందర్
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రోగి ఆరోగ్య సమాచారమంతా డిజిటల్సాక్షి, యాదాద్రి: ప్రతి రోగికి సంబంధించిన ఆరోగ్య సమాచారాన్ని డిజిటల్ రూపంలో నమోదు చేయాలని కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ కమిషనర్, ఏబీడీఎం డైరెక్టర్ డాక్టర్ సంగీత సత్యనారాయణ సూచించారు. ఆయుష్మాన్ భారత్ డిజిటల్ మిషన్ మోడల్ జిల్లా వర్క్షాప్ను కలెక్టరేట్లో బుధవారం ఆమె కలెక్టర్ అనురాగ్ జయంతి, అడిషనల్ కలెక్టర్ భాస్కర్ రావులతో కలిసి ప్రారంభించి మాట్లాడారు. దేశంలో ఎక్కడైనా రోగి వైద్య చరిత్రను సులభంగా తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుందన్నారు. ప్రతి పౌరునికి ఆధార్ కార్డు ఎంత ముఖ్యమో ఆయుష్మాన్ భారత్ హెల్త్ అకౌంట్ అంతే ముఖ్యమన్నారు. జిల్లాలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఆరోగ్య సంస్థలు ఏబీడీఎంను విజయవంతంగా అమలు చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఆదర్శంగా నిలపాలని కోరారు. కలెక్టర్ అనురాగ్ జయంతి మాట్లాడుతూ హెల్త్ ఫెసిలిటీ రిజిస్ట్రీ, హెల్త్ ప్రొఫెషనల్ రిజిస్ట్రీ నమోదును పూర్తి చేసిందన్నారు. రాబోయే మూడు నెలల్లో అర్హత కలిగిన ప్రతి ఒక్కరికీ ఏబీహెచ్ఏ( ఆయుష్మాన్ భారత్ హెల్త్ అకౌంట్) ఐడీ అందిస్తామన్నారు. ప్రతి పౌరుడి ఆరోగ్య వివరాలను ఆయుష్మాన్ భారత్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లో నమోదు చేయడం లక్ష్యంగా పనిచేయాలని సూచించారు. నేషనల్ హెల్త్ అథారిటీ డైరక్టర్ డాక్టర్ పంకజ్ కుమార్ అరోరా వర్చువల్గా పాల్గొని ప్రసంగించారు. స్థానిక సంస్థ ల అదనపు కలెక్టర్ భాస్కర్ రావు మాట్లాడుతూ ఏబీడీఎం అమలులో భాగంగా రోగుల నమోదు, డిజిటల్ ప్రిస్క్రిప్షన్లు, ల్యాబ్ నివేదికలు, డిశ్చార్జ్ సమ్మరీలు, డిజిటల్ ఆరోగ్య రికార్డుల అనుసంధానంపై ఆరోగ్య సిబ్బందికి నిరంతర శిక్షణ ఇస్తామన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ అవేజ్ చిష్తీ, భువనగిరి మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ తంగెళ్లపల్లి శ్రీవాణి రవికుమార్, మున్సిపల్ వైస్ చైర్పర్సన్ పోతంశెట్టి మంజుల వెంకటేశం పాల్గొన్నారు. ఫ మూడు నెలల్లో ఏబీహెచ్ఏ ఐడీ కార్డులు ఇస్తాం ఫ కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ కమిషనర్ సంగీత సత్యనారాయణ
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అల్యూమినియం వైర్ల చోరీ ముఠా పట్టివేతమర్రిగూడ(చింతపల్లి) : చింతపల్లి, మర్రిగూడ మండలాల పరిధిలోని వెంచర్లలో విద్యుత్ స్తంభాలకు అమర్చిన అల్యూమినియం వైర్లను చోరీ చేస్తున్న ముఠాను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి ఏడుగురు నిందితులను బుధవారం అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితుల నుంచి రూ.3.80లక్షల నగదు, వాహనాలు, అల్యూమినియం వైర్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దేవరకొండ డీఎస్పీ ఎంవీ. శ్రీనివాస్రావు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. నిందితులు పగటి వేళ వెంచర్లలో రెక్కీ నిర్వహించి రాత్రి వేళ విద్యుత్ స్తంభాలపై ఉన్న అల్యూమినియం వైర్లను కత్తిరించి చోరీ చేసేవారు. అనంతరం వాటిని కార్లు, ట్రాలీల్లో తరలించి విక్రయిస్తూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నట్లు విచారణలో వెల్లడైంది. ఇటీవల చింతపల్లి మండలం రాయినిగూడెం గ్రామ శివారులోని ఓ వెంచర్లో అల్యూమినియం వైర్లు చోరీకి గురైన ఘటనపై నమోదైన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో బుధవారం ఉదయం చింతపల్లి మండలంలో వాహనాల తనిఖీ నిర్వహిస్తుండగా.. అనుమానస్పదంగా వెళ్తున్న కారు, రెండు ట్రాలీలను తనిఖీ చేయగా, వాటిలో చోరీ చేసిన అల్యూమినియం వైర్లు లభించాయి. వెంటనే ఏడుగురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ చేపట్టగా చోరీలకు పాల్పడినట్లు అంగీకరించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. నిందితుల నుంచి ఒక స్విఫ్ట్ కారు, రెండు ట్రాలీలు, సుమారు 13 క్వింటాళ్ల అల్యూమినియం వైర్లు, రూ.1.80లక్షల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. స్వాధీనం చేసుకున్న సొత్తు విలువ సుమారు రూ.3.80లక్షలు ఉంటుందని పోలీసులు తెలిపారు. ఏడుగురి అరెస్ట్ రూ.3.80లక్షల నగదు, వాహనాలు, అల్యూమినియం వైర్లు స్వాధీనం
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క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనలో అగ్రికల్చర్ విద్యార్థులుహాలియా: ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ఆధ్వర్యంలోని నాగర్కర్నూల్ జిల్లా పాలెం వ్యవసాయ కళాశాల విద్యార్థులు బుధవారం అనుముల మండలం పాలెం, రామడుగు, అనుములవారిగూడెం గ్రామాల్లో క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనకు వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా రైతుల సామాజిక, ఆర్థిక, వ్యవసాయ, సహజ వనరులు, పంటల విధానం, గ్రామాభివృద్ధికి సంబంధించిన అంశాలను విద్యార్థులు క్షేత్ర స్థాయిలో పరిశీలించారు. కార్యక్రమంలో కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం, కంపాసాగర్ ఉద్యాన శాస్త్రవేత్త హిమబిందు, వ్యవసాయ అధికారి వెంకన్న, ఉద్యాన శాఖ అధికారి మురళి, వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారులు, సర్పంచులు, రైతులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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భువనగిరి మున్సిపల్ డీఈగా సాయిలక్ష్మిభువనగిరిటౌన్ : భువనగిరి మున్సిపాలిటీ డిప్యూ టీ ఎగ్జిక్యూటీవ్ ఇంజినీర్ (డీఈ)గా సాయిలక్ష్మి మంగళవారం బాధ్యతలు స్వీకరించారు. కోదాడ మున్సి పల్ కార్యాలయంలో డీఈ గా పనిచేస్తున్న ఆమెను పబ్లిక్ హెల్త్ ఇంజినీర్ ఇన్ చీఫ్ డిప్యుటేషనన్పై ఇక్కడికి బదిలీ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఇక్కడ డీఈగా పనిచేసిన కొండలరావు సాధారణ బదిలీల్లో భాగంగా వికారాబాద్ మున్సిపాలిటీకి వెళ్లారు. అవగాహనతో హెపటైటిస్ వ్యాధి నివారణభువనగిరి : అవగాహన కలిగి ఉండడం ద్వారా హెపటైటిస్ వ్యాధిని నివారించవచ్చని డీఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ మనోహర్ అన్నారు. మంగళవారం భువనగిరి పట్టణంలోని ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రిలో ప్రపంచ హెపటైటిస్ దినోత్సవాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. హెపటైటిస్ వ్యాధి నిర్ధారణ, చికిత్స, మందులను ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో ఉచితంగా అందజేస్తున్నట్లు తెలిపారు. అనంతరం నర్సింగ్ అధికారులకు హెపటైటిస్ టీకాలను అందజేశారు. అంతకుముందు 100 మందికి హెపటైటిస్ పరీక్షలు నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో ప్రోగ్రాం ఆఫీసర్ డాక్టర్ వంశీకృష్ణ, ఆర్ఎంఓ చక్రధర్, రాజేందర్, విజయ్పటేల్, మధురిమ, ఉదయశ్రీ, రామకృష్ణ, వీణ, నర్సింగ్ కళాశాల విద్యార్థులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. భువనగిరిలో 42.8 మి.మీ వర్షం భువనగిరిటౌన్ : జిల్లా వ్యాప్తంగా మంగళవారం పలు మండలాల్లో మోస్తరు నుంచి తేలికపాటి వర్షాలు కురిశాయి. తెలంగాణ స్టేట్ డెవలప్మెంట్ ప్లానింగ్ సొసైటీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం జిల్లాలో అత్యధికంగా భువనగిరి మండలం హన్మాపూర్లో 42.8 మిల్లీమీటర్లు, భువనగిరి కలెక్టరేట్ వద్ద 40.0 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. వర్షపాతం వివరాలు (మిల్లీమీటర్లలో..) భువనగిరి మండలంలో హన్మాపూర్ 42.8, కలెక్టరేట్ 40.0, మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం పడింది. బొమ్మలరామారం 25.5, ఆత్మకూర్ (ఎం) 24.0, బీబీనగర్ మండలంలో 18.3, నారాయణపూర్ 15.5 మిల్లీమీటర్లు కురిసింది. మోటకొండూరు 14.8, మోత్కూర్ 13.3, గుండాల మండలంలో 8.8 మిల్లీమీటర్లు, భూదాన్ పోచంపల్లి 8.3 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం కురిసింది. ఆలేరు మండలంలో 6.8, చౌటుప్పల్ 5.8, తుర్కపల్లి 5.3 మిల్లీమీటర్లు, యాదగిరిగుట్టలో 5.0 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదయింది. వలిగొండ 3.5, రాజాపేట 3.3, రామన్నపేట మండలంలో 2.5, అడ్డగూడూర్ మండలంలో 1.5 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదయింది. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో నాణ్యమైన విద్యబొమ్మలరామారం : ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో నాణ్యమైన విద్య లభిస్తుందని డీఈఓ భిక్షపతి అన్నారు. బొమ్మలరామారం మండల కేంద్రంలోని ప్రాథమిక పాఠశాలను మంగళవారం ఆయన సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థుల రీడింగ్ స్కిల్స్ను పరిశీలించారు. గణితం, తెలుగు సబెక్ట్ల్లో పలువురు విద్యార్థులను ప్రశ్నలు అడిగారు. కార్యక్రమంలో ఎంఈఓ రోజారాణి, ఉపాధ్యాయులు పద్మ, నవనీత తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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లీగల్ సెల్ మాడ్యూల్ సిద్ధం● కోర్టు కేసు హియరింగ్ తేదీలు, కౌంటర్ దాఖలు చేయాల్సిన సమయం వంటి కీలక వివరాలు ఈ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా సంబంధిత అధికారులకు నేరుగా అలర్ట్ రూపంలో వెళ్తాయి. ● కేసుల ప్రస్తుత స్థితిగతులు ఏమిటనేది జిల్లా కలెక్టర్తో పాటు సంబంధిత శాఖల అధికారులందరికీ ఆన్లైన్లో ఎప్పటికప్పుడు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. దీని ఆధారంగా తక్షణ చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. సాక్షి, యాదాద్రి : ప్రభుత్వ శాఖలకు సంబంధించిన కోర్టు కేసుల పరిష్కారంలో జాప్యానికి చెక్ పెట్టేందుకు యాదాద్రి జిల్లా యంత్రాంగం అత్యాధునిక సాంకేతికతకు శ్రీకారం చుట్టింది. పోలీస్ శాఖ మినహా జిల్లాలోని అన్ని ప్రభుత్వ శాఖలకు సంబంధించిన పెండింగ్ కోర్టు కేసులను మరింత వేగంగా, పారదర్శకంగా పర్యవేక్షించేందుకు ప్రత్యేకంగా ‘లీగల్ సెల్ మాడ్యూల్’ సాఫ్ట్వేర్ను సిద్ధం చేస్తోంది. ప్రస్తుతం వివిధ శాఖల పరిధిలో సుమారు 1,200కి పైగా కేసులు పెండింగ్లో ఉండగా.. వీటికి సంబంధించిన డేటా అప్లోడ్ ప్రక్రియ జిల్లా కలెక్టరేట్లో జోరుగా సాగుతోంది. ఒకే వేదికపైకి అన్ని శాఖల కేసులు కలెక్టర్, రెవెన్యూ, పంచాయతీరాజ్, మున్సిపాలిటీలతో సహా అన్ని ప్రభుత్వ శాఖల వద్ద పెండింగ్లో ఉన్న భూ వివాదాలు, రిట్ పిటిషన్లు, కంటెంప్ట్ వంటి పలు రకాల కేసుల వివరాలను ఈ నూతన సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా ఒకే వేదికపైకి తీసుకువస్తున్నారు. ఆధునిక సాంకేతికతే ధ్యేయం లీగల్ సెల్ మాడ్యూల్ అభివృద్ధి కోసం జిల్లా యంత్రాంగం టెండర్ల ప్రక్రియను పూర్తి చేసి, ఓ ప్రైవేట్ సంస్థకు బాధ్యతలు అప్పగించింది. ఇప్పటికే జిల్లాలో ఈ–ఫైలింగ్ విధానం విజయవంతంగా అమలవుతుండగా, త్వరలోనే ఉద్యోగులందరికీ ఫేస్ రికగ్నేషన్ హాజరు విధానం కూడా అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ ఆధునిక సాంకేతికతతో పాలనలో మరింత పారదర్శకతను సాధించి, ఉత్తమ ఫలితాలు రాబట్టేందుకు యంత్రాంగం ముందడుగు వేస్తోంది. త్వరలోనే ఈ లీగల్ సెల్ మాడ్యూల్ పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి రానుందని జిల్లా అధికారులు వెల్లడించారు.ఫ జిల్లాలో సుమారు 1200 ప్రభుత్వ శాఖల కేసులు ఫ కలెక్టరేట్లో కొనసాగుతున్న డాటా అప్లోడ్ ప్రక్రియ ఫ నూతన సాఫ్ట్వేర్తో అన్ని కేసులు పరిశీలించే అవకాశం ఫ కౌంటర్ దాఖలు సమయంలో అధికారులకు మెసేజ్ అలర్ట్
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ఇంకుడు గుంతలు ఏర్పాటు చేయాలిఆలేరు రూరల్ : ప్రతి ఇంటికీ ఇంకుడు గుంత ఏర్పాటు చేసుకోవాలని అడిషనల్ కలెక్టర్ భాస్కర్రావు అన్నారు. మంగళవారం ఆలేరు ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మండల సర్వసభ్య సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. వర్షపు నీటిని ఒడిసిపట్టి భూగర్భ జలాలను సంరక్షించుకోవాలని, అందుబాటులో ఉన్న నీటిని పొదుపుగా వినియోగించుకోవాలని సూచించారు. ప్రతి పొలంలోనూ పంట కుంట నిర్మించుకోవాలన్నారు. గ్రామాల్లో బోర్వెల్ రీచార్జ్ పిట్స్, కమ్యూనిటీ సోక్ పిట్స్ నిర్మించుకోవాలని సర్పంచ్లను కోరారు. ప్రతి ఇంటిపై సోలార్ ప్యానెల్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలన్నారు. ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షపాతం తక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉన్నందున, రైతులు ఆరుతడి పంటలపై దృష్టి సారించాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో క్లస్టర్ స్పెషల్ ఆఫీసర్, డీపీఓ శ్రీనివాస్రెడ్డి, మండల స్పెషల్ ఆఫీసర్ వెంకటరమణారెడ్డి, సర్పంచ్లు జూకంటి అనిల్, పరిదె మమత సంతోష్, మొగులుగాని నర్సయ్య, బోరిలాల్, పసుల సతీష్రెడ్డి, వడ్ల శోభన్బాబు, కంతి మధు, కుమారస్వామి, ఎసీరెడ్డి మంజూలమహేందర్రెడ్డి, జనగాం సుధారాణి, పంచాయతీ కార్యదర్శులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఫ అడిషల్ కలెక్టర్ భాస్కర్రావు
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తుంగతుర్తి కాంగ్రెస్లో విభేదాలుసాక్షి, యాదాద్రి : కాంగ్రెస్ పార్టీలో గ్రూపు రాజకీయాలు భగ్గుమంటున్నాయి. మంత్రి, ఎమ్మెల్యేల మధ్యన ప్రొటోకాల్ రగడ కొనసాగుతోంది. విభేదాలు కొన్ని చోట్ల నివురుగప్పిన నిప్పులా ఉంటే.. మరికొన్ని చోట్ల బహిరంగంగా విమర్శల చేసుకునే స్థాయికి వెళ్లాయి.. ఈ వివాదాలకు పార్టీ అధిష్టానం చెక్ పెట్టాలని క్యాడర్ కోరుతోంది. ప్రొటోకాల్ వివాదంతో జిల్లాలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో గ్రూపులుగా విడిపోతున్నారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యేతో పొసగని వారు ఇదే అదనుగా గ్రూపులు కడుతున్నారన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి. తుంగతుర్తి నియోజకవర్గంలో బహిరంగంగానే కొట్టుకున్నారు. ● గతంలో మదర్ డెయిరీ డైరెక్టర్ల ఎన్నిక విషయంలో తుంగతుర్తి ఎమ్మెల్యే మందుల సామేల్.. ఆలేరు ఎమ్మెల్యే, ప్రభుత్వ విప్ బీర్ల ఐలయ్యపై పత్రికా ముఖంగా ఆరోపణలు చేశారు. తుంగతుర్తి నియోజకవర్గానికి చెందిన బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థితో కాంగ్రెస్ పొత్తును ఆయన వ్యతిరేకించారు. తనకు తెలియకుండా మోత్కూరకు చెందిన బీఆర్ఎస్ వ్యక్తితో ఎలా పోటీకి దిగుతారని అప్పట్లో సామేల్ ప్రశ్నించారు. ఈ విషయంలో పీసీసీ అధ్యక్షుడు రంగంలోకి దిగాల్సి వచ్చింది. ● ఇటీవల మోత్కురు–ఆలేరు మధ్య రోడ్డు పనులను మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్రెడ్డి ప్రభుత్వ విప్ బీర్ల ఐలయ్యతో కలిసి వచ్చి పరిశీలించారు. అనంతరం మంత్రి వెంకట్రెడ్డి మోత్కూరు మండలంలో కాంగ్రెస్ కార్యకర్త కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు. అంతకు ముందు రోజు మునుగోడు ఎమ్మెల్యే రాజగోపాల్రెడ్డి సైతం అదే కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు. ఈ రెండు సందర్భాల్లో తనకు సమచారం ఇవ్వలేదని తుంగతుర్తి ఎమ్మెల్యే సామేల్ తీవ్ర స్థాయిలో ఆరోపణలకు దిగారు. దీంతో పార్టీలో రెండు గ్రూపులుగా మారి పెద్ద ఎత్తున వివాదం రాజకుంది. మండల, పట్టణ కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష పదవుల నియామకంలో సామేల్ తన అనుచరులకే ఇచ్చాడని వివాదం రేగింది. ద్వితీయశ్రేణి నాయకుల్లో గ్రూపులు తుంగతుర్తి నియోజకవర్గంలో ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు గ్రూపులుగా చీలిపోయింది. ఎమ్మెల్యే సామెల్ వర్గం, ఆయనకు వ్యతిరేక వర్గంగా మారి పరస్పర విమర్శలకు దిగుతున్నారు. మోత్కూరు మున్సిపాలిటీలో రెండు వర్గాలుగా విడిపోయారు. చైర్మన్ ఎమ్మెల్యేకు అనుకూలంగా ఉండగా, కొందరు కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్లు పోటీ వర్గంలో చేరిపోయారు. దీంతో అక్కడక్కడా ఎమ్మెల్యే తీరునచ్చక తమ పదవులకు రాజీనామా చేస్తామని హెచ్చరికలు జారీచేసినట్లు సమచారం. అయితే, ఇటీవలనే గెలిచిన తాము రాజీనామా చేస్తే రాజకీయ భవిష్యత్ ప్రశ్నార్థకంగా మారుతుందన్న ఆందోళన సైతం వారిని వెంటాడుతోంది. ఫ బహిరంగ విమర్శలతో క్యాడర్లో గందరగోళం ఫ మోత్కూరు మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ల రాజీనామా ప్రచారం
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ప్రత్యామ్నాయ పంటలపై దృష్టి సారించాలిఆలేరు రూరల్ : మారిన వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వరి సాగుకు బదులుగా ప్రత్యామ్నాయ పంటలపై దృష్టి సారించాలని కలెక్టర్ అనురాగ్ జయంతి రైతులకు సూచించారు. మంగళవారం ఆలేరు మండలం కొలనుపాక రైతు వేదికలో రైతులకు ప్రత్యామ్నాయ పంటలపై ఏర్పాటు చేసిన అవగాహన కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగుతో నీటి వినియోగాన్ని తగ్గించడంతో పాటు రైతులకు మెరుగైన ఆదాయం వచ్చేలా వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు అవసరమైన సాంకేతిక సూచనలు, మార్కెట్ సమాచారం అందించాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. జొన్నలు, పెసలు, మినుములు, కంది, ఆముదం వంటి పంటలపై దృష్టి సారించాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా వ్యవసాయ శాఖ అధికారి వెంకట రమణారెడ్డి, తహసీల్దార్ ఆంజనేయులు, సర్పంచ్ బెదరబోయిన యాకమ్మ, మండల అధికారులు, రైతులు, గ్రామ ప్రజలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఫ కలెక్టర్ అనురాగ్ జయంతి
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సమగ్ర అభివృద్ధికి కృషి చేయండిబొమ్మలరామారం : అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు సమన్వయంతో పనిచేసి మండల సమగ్ర అభివృద్ధికి కృషి చేయాలని డీఆర్డీఓ నాగిరెడ్డి అన్నారు. మండల నోడల్ అధికారి భిక్షపతితో కలిసి బొమ్మలరామారం మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో మంగళవారం నిర్వహించిన సర్వసభ్య సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. జలసిరి కార్యక్రమాన్ని సమర్థవంతంగా అమలు చేసి వర్షపు నీటి సంరక్షణ, భూగర్భ జలాల పునరుద్ధరణ, నీటి వనరుల స్థిర వినియోగానికి అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ అమలు, మ్యాజిక్ సోక్ పిట్లు, కమ్యూనిటీ సోక్ పిట్లు, ఫామ్ పాండ్లు, బోర్వెల్ రీచార్జ్ స్ట్రక్చర్లు, ఓపెన్ వెల్ రీచార్జ్ పనులు, మహిళా భవనాల నిర్మాణ పనులపై సమీక్ష నిర్వహించారు. వన మహోత్సవాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించి నాటిన ప్రతీ మొక్కను సంరక్షించాలన్నారు. వరి సాగు బదులుగా ప్రత్యామ్నాయంగా ఆరుతడి పంటల వైపు మళ్లాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి, ఎంపీడీఓ శ్యామల, పీఏసీఎస్ చైర్మన్ మల్లేష్, ఎంపీఓ శ్రీమాలిని, సెర్ప్ ఏపీఎం చెంచెల యాదగిరి, ఏఓ దుర్గేశ్వరి, ఎంఈఓ రోజారాణి, పంచాయతీ కార్యదర్శులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.ఫ డీఆర్డీఓ నాగిరెడ్డి
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క్షేత్రపాలకుడికి ఆకుపూజయాదగిరిగుట్ట : యాదగిరి శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి వారి ఆలయంలో మంగళవారం విశేష పూజలు కొనసాగాయి. క్షేత్రపాలకుడైన ఆంజనేయస్వామికి అర్చకులు ఆకుపూజను విశేషంగా నిర్వహించారు. వేకువజామునే ప్రధానాలయాన్ని తెరిచిన అర్చకులు.. సంప్రదాయ పద్ధతిలో సుప్రభాత సేవ చేపట్టారు. అనంతరం బిందెతీర్థం, బాలభోగం, హారతి నివేదన వంటి పూజలను జరిపించారు. స్వయంభూ మూర్తులకు పంచామృతాలతో అభిషేకం, తులసీ దళాలతో అర్చన నిర్వహించారు. ఇక క్షేత్రపాలకుడైన ఆంజనేయస్వామికి ఇష్టమైన రోజు కావడంతో విష్ణు పుష్కరిణి వద్ద ఉన్న హనుమాన్ ఆలయంలో తమలపాకులతో విశేష పూజలు చేశారు. సింధూరంతో అలంకరించిన శ్రీఆంజనేయస్వామికి తమలపాకులతో అర్చన జరిపించారు. అలాగే, స్వామి వారి ప్రధానాలయంలో శ్రీసుదర్శన నారసింహ హోమం, గజవాహన సేవ, నిత్య కల్యాణం, బ్రహ్మోత్సవం, జోడు సేవలను భక్తుల సమక్షంలో నిర్వహించారు. ఈ పూజా కార్యక్రమాలలో భక్తులు పాల్గొని తమ మొక్కులు తీర్చుకున్నారు.
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నీటి సంరక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలిచౌటుప్పల్ : ఎల్నినో ప్రభావం వల్ల తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు ఏర్పడినందున గ్రామాల్లో నీటి సంరక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని జెడ్పీ సీఈఓ శోభారాణి సూచించారు. వీబీజీ రామ్జీ జలసిరి ద్వారా చేపడుతున్న పనులు, గ్రామ పంచాయతీ సమగ్ర అభివృద్ధి ప్రణాళికలపై చౌటుప్పల్ మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో మంగళవారం వివిధ శాఖల అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులతో కార్యాచరణ సమన్వయ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. ఇంకుడు గుంతలు, ఊట కుంటలు, ఫామ్పాండ్ల ద్వారా గ్రామాల్లోని బోర్లను రీచార్జ్ చేయాలని సూచించారు. మండల ప్రత్యేకాధికారి రవీందర్ అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశంలో తహసీల్దార్ వీరాబాయి, ఎంపీడీఓ కే.శ్రీలత, మండల వ్యవసాయాధికారి ముత్యాల నాగరాజు, ఏపీఓ ఈశ్వరయ్య, సర్పంచ్లు, పంచాయతీ కార్యదర్శులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. వర్షాభావ పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాలి సంస్థాన్నారాయణపురం : ప్రతి ఇంట్లో ఒక ఇంకుడు గుంతను నిర్మించాలని జెడ్పీ సీఈఓ ఎన్.శోభారాణి సూచించారు. మంగళవారం సంస్థాన్నారాయణపురం ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో ఎల్నినో, జలసిరి వర్షాభావ పరిస్థితులపై మండల ప్రత్యేక అధికారి ప్రీమిల అధ్యక్షతన సర్పంచ్లు, పంచాయతీ కార్యదర్శులకు అవగాహన సదస్సులో ఆమె మాట్లాడారు. అనంతరం కొత్తగూడెం గ్రామంలో ఓ రైతు భూమిలో ఫాంపాండ్ పనులను ప్రారంభించారు. కార్యక్రమంలో ట్రైనీ డిప్యూటీ కలెక్టర్ సాత్విక్, ఎంపీడీఓ ప్రమోద్కుమార్, తహసీల్దార్ శ్రీనివాస్రెడ్డి, సర్పంచ్లు, పంచాయతీ కార్యదర్శులు పాల్గొన్నారు. ఫ జెడ్పీ సీఈఓ శోభారాణి
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చికిత్స పొందుతూ మృతినిడమనూరు : అప్పుల బాధతో గడ్డి మందు తాగిన వ్యక్తి ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ సోమవారం మృతిచెందాడు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. నిడమనూరు మండలం ఊట్కూరు గ్రామానికి చెందిన కొంపెల్లి సైదులు(50) ఇటీవల అప్పు చేసి అర ఎకరం పొలం కొనుగోలు చేశాడు. అప్పు తీర్చే మార్గం లేక ఆదివారం ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో గడ్డి మందు తాగాడు. సాయంత్రం పొలం నుంచి అతడి భార్య వచ్చి చూసి చుట్టుపక్కల వారి సహాయంతో 108 అంబులెన్స్లో నల్లగొండ జిల్లా కేంద్ర ఆస్పత్రికి తరలించగా.. చికిత్స పొందుతూ సోమవారం ఉదయం మృతిచెందాడు. మృతుడి భార్య ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడి.. కేతేపల్లి : ఇరవై రోజుల క్రితం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడిన వ్యక్తి ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ సోమవారం రాత్రి మృతి చెందాడు. కేతేపల్లి మండలంలోని కొత్తపేట గ్రామానికి చెందిన బీఆర్ఎస్ నాయకుడు, గ్రామ పంచాయతీ వార్డు సభ్యుడు ఊర యాదగిరి(53) ఈ నెల 7న కేతేపల్లిలోని ఎస్సీ కాలనీ సమీపంలో 65 నంబర్ జాతీయ రహదారి దాటుతుండగా కారు ఢీకొట్టడంతో తీవ్ర గాయపడ్డాడు. చికిత్స నిమ్తితం కుటుంబ సభ్యులు అతడిని హైదరాబాద్లోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో చేర్పించగా.. చికిత్స పొందుతూ సోమవారం రాత్రి మృతి చెందాడు. మృతుడికి భార్య, ఒక కుమారుడు, కుమార్తె ఉన్నారు.
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కరుణించు వరుణ దేవాబాలకార్మిక వ్యవస్థ నిర్మూలనే లక్ష్యంసాక్షి, యాదాద్రి : బాలకార్మిక వ్యవస్థ నిర్మూలనే లక్ష్యమని స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్ భాస్కర్ రావు పేర్కొన్నారు. అడిషనల్ ఎస్పీ లక్ష్మీనారాయణతో కలిసి భువనగిరి మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని ఫంక్షన్ హాల్స్ యజమానులతో నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశంలో ఆయ న మాట్లాడారు. వసతి గృహాల విద్యార్థులను శుభకార్యాల్లో క్యాటరింగ్ పనులకు ఉపయోగిస్తే సంబంధిత ఫంక్షన్ హాళ్లపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. మైనర్లను ఎలాంటి పనుల్లోనూ నియమించకూడదని స్పష్టం చేశారు. నీటి వృథాను అరికట్టి, భూగర్భ జలాల పెంపునకు తప్పనిసరిగా రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకోవాలని ఆదేశించారు. సమావేశంలో మున్సిపల్ కమిషనర్ చంద్రప్రకాష్ రెడ్డి, అధికారులు, యజమానులు పాల్గొన్నారు. వరికి బదులు ఆరుతడి పంటలు మేలుభువనగిరి: ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాభావం వల్ల రైతులు ఆరుతడి పంటలు సాగు చేయాలని జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి పీవీ రమణారెడ్డి సూచించారు. మంగళవారం భువనగిరి మండలంలోని మాసుకుంట వద్ద రైతువేదికలో విత్తనమేళా నిర్వహించారు. ప్రస్తుతం వరి సాగును తగ్గించుకొని ఆరు తడి పంటల సాగుతోనే రైతులకు ప్రయోజనం కలుగుతుందన్నారు. విత్తన మేళా కార్యక్రమాల ద్వారా రైతు వేదికల్లో కందులు, పెసర, జొన్న విత్తనాలు అందుబాటులో ఉంచామన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మండల వ్యవసాయ అధికారి మల్లేష్, వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారులు వెంకట్రావు, అనిల్, ప్రియాంక, సంధ్య, ఉమా, కృష్ణకుమారి పాల్గొన్నారు. తేనెటీగల పెంపకంతో యువతకు ఉపాధిసంస్థాన్ నారాయణపురం: తేనెటీగల పెంపకంతో గ్రామీణ యువత, రైతులకు ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్రెడ్డి పేర్కొన్నారు. రాచకొండ అటవీ ప్రాంతంలో తేనెటీగల పెంపకం ద్వారా సేకరించిన స్వచ్ఛమైన తేనెతో రూపొందించిన రాచకొండ ఫారెస్ట్ హనీ బ్రాండ్ను సోమవారం మునుగోడులో ఆవిష్కరించి మాట్లాడారు. తేనెటీగల పెంపకం కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహిస్తున్న మిత్రా ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకులు నిమ్మల రామచంద్రయ్య, నోముల మాధవరెడ్డి సేవలను ఎమ్మెల్యే అభినందించారు. మునుగోడు నియోజకవర్గంలోని 161 గ్రామాల్లో సేంద్రియ వ్యవసాయాన్ని విస్తరించేందుకు రూపీనేని కాంతి సేవలు అందించాలని కోరారు. సుధాకర్ చేపడుతున్న పుట్టగొడుగుల పెంపకాన్ని ప్రశంసించారు. కార్యక్రమంలో మన్నే నర్సిరెడ్డి, ప్రముఖ్రెడ్డి, సామల భాస్కర్, పురుషోత్తంరావు, అంజిరెడ్డి, లతా శ్రీధర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మహా శివుడికి సంప్రదాయ పూజలుయాదగిరిగుట్ట: యాదగిరి శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి వారి ఆలయానికి అనుబంధంగా కొనసాగుతున్న శ్రీపర్వత వర్ధిని సమేత రామలింగేశ్వస్వామి వారి ఆలయంలో సోమవారం సంప్రదాయ పూజలు కొనసాగాయి. మహా శివుడికి ఇష్టమైన రోజు కావడంతో విశేషంగా అభిషేకం, బిల్వార్చన పూజలను జరిపించారు. ముఖ మండపంలోని శ్రీస్పటిక రామలింగేశ్వరుడికి పూజారులు బిల్వ పత్రాలతో పూజలు చేశారు. భక్తులచే అష్టోత్తర పూజలు నిర్వహించారు. సాయంత్రం వేళ శివాలయంలో శ్రీరామలింగేశ్వర సమేత పార్వతీ దేవి సేవను ఊరేగించారు. యాదగిరీశుడి ప్రధానాలయంలో నిత్య కై ంకర్యాలను అర్చకులు సంప్రదాయంగా జరిపించారు. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు నిర్వహించిన ఆయా పూజల్లో భక్తులు పాల్గొని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు.
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{ç³«§é° ¯]lÆó‡…{§ýl Ððl*©° VýS§ðlª ¨…ç³#™é…యాదగిరిగుట్ట: విద్యార్థులు, యువత జీవితాలతో ఆడుకుంటున్న ప్రధాని నరేంద్రమోదీని భవిష్యత్తులో గద్దె దింపుతామని ప్రభుత్వ విప్, ఆలేరు ఎమ్మెల్యే బీర్ల ఐలయ్య పేర్కొన్నారు. ఢిల్లీలో విద్యార్థులపై జరిగిన దాడికి నిరసనగా యాదగిరిగుట్ట పట్టణంలో యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో సోమవారం రాత్రి చేపట్టిన కాగడాలర్యాలీలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. నీట్ పేపర్ లీకేజీకి వ్యతిరేకంగా రాహుల్గాంధీతో కలిసి యువత, విద్యార్థులు శాంతి యుతంగా నిరసన చేపడితే నరేంద్రమోదీ ప్రభుత్వం లాఠీ చార్జి చేయడాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామన్నారు. నరేంద్రమోదీ 12 సంవత్సరాల పాలనలో 150 సార్లు పరీక్ష పేపర్లు లీక్ అయ్యాయని మండిపడ్డారు. కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్తో రాజీనామా చేయించి చేతులు దులుపుకున్నారని, పేపర్ లీకేజీపై ప్రధానిమోదీ లోతైన విచారణ జరిపించి బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. విద్యార్థులపై అక్రమంగా పెట్టిన కేసులు ఎత్తివేయాలని, ఆత్మహత్య చేసుకున్న విద్యార్థుల కుటుంబాలకు రూ.కోటి ఎక్స్గ్రేషియా అందించాలన్నారు. 21 సంవత్సరాలు నిండిన యువతను చట్ట సభల్లోకి పంపిస్తామని సీఎం రేవంత్రెడ్డి చెప్పారని, ఇందుకు సంబంధించిన బిల్లును వచ్చే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ప్రవేశపెట్టేందుకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయని పేర్కోన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మహిళా కాంగ్రెస్ జిల్లా అధ్యక్షురాలు పద్మ, ఏఎంసీ చైర్పర్సన్ ఐనాల చైతన్యరెడ్డి, యాదగిరిగుట్ట మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ గుండ్లపల్లి వాణి, వైస్ చైర్పర్సన్ బరిగె రమ్య, పీఏసీఎస్ చైర్మన్ చీర శ్రీశైలం, మండల, పట్టణ అధ్యక్షులు మంగ సత్యనారాయణ, ముక్కెర్ల మల్లేష్ పాల్గొన్నారు. ఫ ప్రభుత్వ విప్ బీర్ల ఐలయ్య
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భర్త మృతిని తట్టుకోలేక..● 24 గంటల వ్యవధిలోనే భార్య కూడా మృతి నార్కట్పల్లి : భర్త మృతిని తట్టుకోలేక 24 గంటల వ్యవధిలోనే భార్య మృతిచెందింది. ఈ ఘటన సోమవారం నార్కట్పల్లి మండలం తొండల్వాయి గ్రామంలో జరిగింది. గ్రామస్తులు, మృతుల కుటుంబ సభ్యులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. తొండల్వాయి గ్రామానికి చెందిన శనిగారపు బాలయ్య(80), చంద్రమ్మ(75) దంపతులకు ఇద్దరు కుమారులు, ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. కుమారులు అదే గ్రామంలో వ్యవసాయం చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. వృద్ధ దంపతులు కొడుకుల వద్ద ఉండకుండా వేరుగా ఒక గదిలో నివసిస్తున్నారు. కాగా.. బాలయ్య అనారోగ్యంతో ఆదివారం తెల్లవారుజామున మృతిచెందాడు. అదే రోజు సాయంత్రం ఆయన అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. బాలయ్య మృతిని తట్టుకోలేక అతడి భార్య చంద్రమ్మ తీవ్ర మనోవేదనకు గురైంది. సోమవారం ఉదయం చంద్రమ్మ ఎంతకూ నిద్ర లేవకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు దగ్గరకు వెళ్లి చూడగా.. ఆమె కూడా మృతిచెందింది. భార్యాభర్తలు ఒక్కరోజు వ్యవధిలో మృతిచెందడంతో గ్రామంలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి.
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లక్ష్యం 16.72లక్షలు.. నాటింది1.94లక్షలుశాఖల వారీగా నాటాల్సిన మొక్కల లక్ష్యం, నాటినవి (లక్షల్లో..) శాఖ లక్ష్యం నాటినవి పరిశ్రమలశాఖ 0.20 0.14 ఉద్యావన 0.60 0.37 డీఆర్డీఏ 9.30 1.15 పంచాయతీరాజ్ 2.00 0.20 మున్సిపల్ 2.50 0.06 అటవీ 0.72 0.02 రోడ్లు భవనాలు 0.15 నిల్ పీఆర్ రోడ్స్ 0.15 నిల్ నీటి పారుదల 0.20 నిల్ వ్యవసాయ 0.30 నిల్ ఎకై ్సజ్ 0.50 నిల్ పోలీస్ 0.10 నిల్ మొత్తం 16.72 1.94భువనగిరి: వన మహోత్సవం కార్యక్రమంపై ఎల్నినో ప్రభావం పడింది. వర్షాభావ పరిస్థితుల కారణంగా మొక్కలు నాటే ప్రక్రియ నత్తనడకన సాగుతోంది. ఈ ఏడాది జిల్లా వ్యాప్తంగా 16.72 లక్షల మొక్కలు నాటాలని లక్ష్యంగా నిర్దేశించగా.. వర్షాలు లేక ఇప్పటివరకు కేవలం 1.94 లక్షల మొక్కలు అంటే 11.60 శాతం మాత్రమే నాటారు. నర్సరీల్లో వివిధ రకాల మొక్కలతో పాటు, ఉపాధి హామీ కింద గుంతలు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ.. వరుణుడు కరుణించకపోవడంతో మొక్కలు నాటే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది. చాలా ప్రభుత్వ శాఖలు ఇప్పటివరకు ఒక్క మొక్క కూడా నాటకపోవడం గమనార్హం. 2015 నుంచి.. అడవుల శాతం తగ్గడంతో వాతావరణ సమతుల్యత దెబ్బతిని వర్షాలు సకాలంలో పడక కరువు పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. వర్షాలు సమృద్ధిగా పడాలంటే పెద్ద ఎత్తున మొక్కలు నాటాలని 2015లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ నిర్ణయించి హరితహారం కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. దీంతో అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏటా మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ వస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక వన మహోత్సవం పేరుతో మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం నిర్వహిస్తోంది. గత నెల 18వ తేదీన వన మహోత్సవం కార్యక్రమం ప్రారంభమైనప్పటికీ ఎల్నినో ప్రభావంతో ముందుకుసాగడం లేదు. గుంతలు సిద్ధంగా ఉన్నా.. జిల్లాలో 427 గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయి. ప్రతి గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో నర్సరీని ఏర్పాటు చేశారు. నర్సరీలలో నీడనిచ్చే మొక్కలతో పాటు జామ,నిమ్మ, దానిమ్మ, ఉసిరి, చింత, అల్లనేరేడు వంటి పండ్ల మొక్కలు, గులాబీ, గన్నేరు, మందార తదితర పూల మొక్కలు అందుబాటులోఉన్నాయి. జిల్లాలో ప్రధానంగా అవెన్యూ ప్లాంటేషన్తో పాటు రోడ్లకు ఇరు వైపులా, ప్రభుత్వ స్థలాలు అటవీ ప్రాంతాలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాల ప్రాంగణాల్లో మొక్కలను నాటాలని నిర్ణయించారు. ఉపాధి హామీ పథకం కింద మొక్కలు నాటేందుకు గుంతలు సైతం తీసి సిద్ధంగా ఉంచారు. వాస్తవానికి ఏటా జూలై నెలాఖరు వరకు గానీ ఆగస్టు మొదటి వారంలో గానీ మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం పూర్తి చేయాలి. కానీ వర్షాలు పడని కారణంగా మొక్కలు నాటడం లేదు. ఫ వన మహోత్సవంపై ఎల్నినో ఎఫెక్ట్ ఫ వర్షాభావంతో ముందుకు సాగని మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం ఫ నర్సరీలకే పరిమితమైన మొక్కలు
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సర్కారు వడ్లతో రియల్ దందా!సాక్షి, యాదాద్రి: రైతుల నుంచి ప్రభుత్వం సేకరించిన కోట్లాది రూపాయల విలువైన ధాన్యం మాయమవుతోంది. సీఎంఆర్ (కస్టమ్ మిల్లింగ్ రైస్) అప్పగించే వరకు మిల్లులపై పక్కా నిఘా ఉంచాల్సిన యంత్రాంగం ఉదాసీనంగా వ్యవహరిస్తుండటంతో మిల్లర్లు యథేచ్ఛగా అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఒక్క భువనగిరి మండలం అనంతారంలోని యాదాద్రి రైస్ మిల్లులోనే ఏకంగా రూ.24.31 కోట్లు విలువ చేసే వేలాది టన్నుల ధాన్యం స్వాహా కావడం జిల్లా వ్యాప్తంగా కలకలం రేపుతోంది. అక్రమంగా విక్రయించిన సర్కారు వడ్ల డబ్బులతో మిల్లర్లు ఏకంగా స్థిరాస్తి వ్యాపారానికి తెరలేపినట్లు సమాచారం రూ. 24.31 కోట్ల ధాన్యం మాయం భువనగిరి మండలం అనంతారం యాదాద్రి రైస్ మిల్లులో అధికారుల లెక్కల ప్రకారం 6,776.251 మెట్రిక్ టన్నులు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ధాన్యం నిల్వ లేదు. ప్రభుత్వ మద్దతు ధర ప్రకారం ఆ ధాన్యం విలువ సుమారు రూ.24.31 కోట్లు ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేశారు. ఈ భారీ కుంభకోణంపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, మిల్లు యాజమాన్యానికి చెందిన ఐదుగురిలో ఇప్పటికే ఒకరిని అరెస్ట్ చేశారు. మిగతా నలుగురు పరారీలో ఉన్నారు. ప్రభుత్వ డబ్బుతో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం సీఎంఆర్ ధాన్యాన్ని పక్కదారి పట్టించిన మిల్లర్లు ఆ డబ్బును స్థిర, చరాస్తుల కొనుగోలు, రియల్ ఎస్టేట్లో పెట్టుబడులు పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. సుమారు రూ.24.31 కోట్ల విలువైన ధాన్యాన్ని అక్రమంగా విక్రయించి, ఆ డబ్బుతో హైదరాబాద్లోని ఉప్పల్ బగాయత్లో కోట్ల విలువైన ప్లాట్ను మిల్లు పేరు మీద కొనుగోలు చేసినట్లు అధికారుల విచారణలో తేలింది. ఈ మిల్లులో ఉన్న ఇద్దరు పార్ట్నర్లు గతంలో ఇతర మిల్లుల్లో కూడా ఇలాంటి అక్రమాలకు పాల్పడినట్లు సమాచారం సకాలంలో తీసుకోకపోవడమే అదునుగా.. ప్రభుత్వం రైతుల నుంచి కొనుగోలు చేసిన ధాన్యం నిల్వలు రైస్ మిల్లుల్లో పెరిగిపోతున్నాయి. ఏ సీజన్లో ఇచ్చిన ధాన్యం సీఎంఆర్ను ఆ సీజన్లో తీసుకోకపోవడం, ఎఫ్సీఐ, పౌరసరఫరా శాఖ గోదాములలో స్థలాలు కేటాయించకపోవడం వల్ల ఎడతెగని జాప్యం కొనసాగుతోంది. ఇదే అదునుగా మిల్లర్లు బియ్యాన్ని అక్రమంగా బహిరంగ మార్కెట్లో అమ్ముకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. మరో సీజన్లో ఇచ్చే ధాన్యంతో పాత సీఎంఆర్ ఇవ్వొచ్చనే భావనతో కోట్లు విలువ చేసే ధాన్యాన్ని స్వాహా చేస్తూ సిరులు గడిస్తున్నారు. అధికారులవి మొక్కుబడి తనిఖీలేనా? మిల్లుల్లో ఉన్న ధాన్యాన్ని సివిల్సప్లయ్ డిప్యూటీ తహసీల్దార్లు, ఆర్ఐల ఆధ్వర్యంలో అధికారులు ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి తనిఖీ చేసి లెక్కలు తేల్చాలి. కానీ, క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం పరిస్థితి పూర్తి భిన్నంగా ఉంది. అధికారులు మొక్కుబడిగా మిల్లుకు వెళ్లడం, కాగితాలపై లెక్కలు చూసుకుని వస్తున్నారన్న ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇదే తీరు! జిల్లాలోని 41 మిల్లులకు 2023–24 యాసంగి సీజన్లో ఇచ్చిన ధాన్యానికి సంబంధించి సగానికి సగం మిల్లర్లు ఇంకా బియ్యం తిరిగి ఇవ్వలేదు. అధికారులు చర్యలు తీసుకోకపోగా వాయిదాల మీద వాయిదాలు ఇస్తుండడం అనుమానాలకు తావిస్తోంది. ఇదిలా ఉండగా ఇప్పటికే పోచంపల్లి మండలం ముక్తాపూర్ మిల్లులో రూ.12 కోట్ల టెండర్ ధాన్యాన్ని మిల్లర్లు అమ్ముకున్నారు. గుండాల మండలం వెల్మజాల మిల్లులో రూ. 4 కోట్ల ధాన్యం అమ్ముకుంటే మిల్లు యజమానిపై ఆర్ఆర్ యాక్టు నమోదు చేసి ఆస్తులను ఫ్రీజ్ చేశారు. అధికారుల ఉదాసీనతనా, లేక అండదండలతోనే మిల్లర్లు రైతుల ధాన్యాన్ని యథేచ్ఛగా విక్రయిస్తున్నారన్న చర్చ ఊపందుకుంది.యాదాద్రి మిల్లులో రూ. 24.31 కోట్ల ధాన్యం మాయంఫ మిల్లుపేరున ప్లాట్లు కొన్నట్లు అధికారుల విచారణలో వెల్లడి ఫ ఐదుగురిపై కేసు.. ఒకరి అరెస్టు, నలుగురు పరారీ ఫ అధికారుల మొక్కుబడి తనిఖీలతో మిల్లర్ల మాయాజాలంయాదాద్రి మిల్కు సంబంధించిన ధాన్యం వివరాలు యాసంగి 2024–25 2022–23 మిల్లుకు కేటాయించిన ధాన్యం 10,318.588 8,921.440 ఇవ్వాల్సిన సీఎంఆర్ 6,969.790 6,030.382 ఇచ్చిన సీఎంఆర్ 2,468.251 4,246.382 టెండర్ ధాన్యం – 2,376.421 నిల్వ ఉండాల్సిన ధాన్యం 6,688.808 247.443 నిల్వ ఉన్న ధాన్యం 160 నిల్
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రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలుమిర్యాలగూడ : దామరచర్ల మండలం బొత్తలపాలెం వద్ద సోమవారం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మిర్యాలగూడ నుంచి దామరచర్ల వైపు వెళ్తున్న ద్విచక్ర వాహనాన్ని వెనుక నుంచి మరొక ద్విచక్ర వాహనం బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో దామరచర్ల మండల కేంద్రానికి చెందిన పగిడి జీడయ్యయాదవ్ తలకు తీవ్ర గాయాలు కాగా.. వాచ్యాతండాకు చెందిన ధరావత్ మల్సూర్ కాలు విరిగింది. అటుగా వెళ్తున్న ఎమ్మెల్సీ శంకర్నాయక్ ప్రమాదాన్ని గమనించి వెంటనే తన వాహనాన్ని ఆపి క్షతగాత్రులను తన వాహనంలో మిర్యాలగూడ ఏరియా ఆస్పత్రికి తరలించారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన చికిత్స అందించాలని వైద్యులను ఎమ్మెల్సీ కోరారు.
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మహిళల అభ్యున్నతికి ప్రభుత్వాలు పాటుపడాలిహుజూర్నగర్ : మహిళల ఆర్థిక స్వావలంబనకు ప్రభుత్వాలు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలని జాతీయ మహిళా సమాఖ్య రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు ఉస్తేల సృజన డిమాండ్ చేశారు. సోమవారం హుజూర్నగర్లో సమాఖ్య నాలుగో జిల్లా మహాసభలను నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సమాఖ్య జెండాను ఆమె ఆవిష్కరించారు. అనంతరం సృజన మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వాలు అందించే సంక్షేమ పథకాలతో మహిళల అభ్యున్నతి సాధ్యం కాదని, వారి ఆర్థిక స్వావలంబనకు మరిన్ని కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని కోరారు. మహిళలకు విద్య, వైద్యం, ఉపాధి అవకాశాలను విస్తరించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. లైంగిక వేధింపులు, వివక్షత ఇంకా కొనసాగడం బాధాకరమన్నారు. ప్రభుత్వాలు మహిళల సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. సమాఖ్య జిల్లా అధ్యక్షురాలు ఉప్పతల కోటమ్మ, పట్టణ అధ్యక్షురాలు ఎల్లావుల ఉమా, అయిలాపురం లక్ష్మీ అధ్యక్షతన జరిగిన సభలో సీపీఐ జిల్లా కార్యదర్శి బెజవాడ వెంకటేశ్వర్లు, సమాఖ్య జిల్లా కార్యదర్శి దేవరం మల్లేశ్వరి, సభ్యులు సింగినం పుల్లమ్మ, సుందరి పద్మ, కౌన్సిలర్ చెనగాని సైదులు, సీపీఐ నాయకులు గుండు వెంకటేశ్వర్లు, కొప్పోజు సూర్యనారాయణ, బద్ధం కృష్ణారెడ్డి, కేవీఎన్ మూర్తి, ధనుంజయ నాయుడు, తదితరులు పాల్గొన్నారు. జాతీయ మహిళా సమాఖ్య రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు ఉస్తేల సృజన
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మున్సిపాలిటీల్లో ‘బిల్ వన్’ఆన్లైన్లో చెల్లించే విధానం ఇలా.. ● తెలంగాణ పురపాలక శాఖ అధికారిక వెబ్సైట్లోని బీఎల్వన్ ఆప్షన్ను ఎంచుకోవాలి. ● మీ ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ నంబర్ లేదా అసెస్మెంట్కు అనుసంధానమైన మొబైల్ నంబర్ను నమోదు చేయాలి. ● సెల్ ఫోన్కు వచ్చే ఓటీపీ ఎంటర్ చేయగానే, సదరు ఆస్తి లేదా షాపునకు సంబంధించిన ఆస్తి పన్ను, నల్లా బిల్లు, ట్రేడ్ లైసెన్స్ ఫీజు బకాయిల సమగ్ర వివరాలు కనిపిస్తాయి. అక్కడి నుంచే నేరుగా డిజిటల్ విధానంలో చెల్లింపు పూర్తి చేయవచ్చు. భువనగిరిటౌన్ : మున్సిపాలిటీలోని ప్రజలకు పన్నుల చెల్లింపు సేవలు సులభతరం చేసేందుకు పురపాలక శాఖ నూతన సాంకేతిక పద్ధతిని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఇప్పటివరకు వేర్వేరుగా చెల్లించే ఆస్తి పన్ను, నల్లా బిల్లు, ట్రేడ్ లైసెన్స్ రుసుమును ఒక్కటిగా కలిపి ఒకే వేదికపై చెల్లించేలా బిల్వన్ పేరుతో కొత్త విధానాన్ని అమలు చేస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్టును ఇటీవల హైదరాబాద్లో మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కమిషనర్ అండ్ డైరెక్టర్ టీకే.శ్రీదేవి లాంఛనంగా ప్రారంభించగా జిల్లాలోని భువనగిరి, ఆలేరు, భూదాన్ పోచంపల్లి, మోత్కూరు, యాదగిరిగుట్ట, చౌటుప్పల్ ఆరు మున్సిపాలిటీల్లో బిల్ వన్ సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఒకేసారి మూడు చెల్లించేలా.. గతంలో ఆస్తి పన్ను, నల్లా బిల్లు, ట్రేడ్ లైసెన్స్ ఫీజు చెల్లించాలంటే వేర్వేరు క్యూలైన్లలో నిలబడాల్సి వచ్చేది. కొత్తగా తెచ్చిన ‘బిల్ వన్’ ఏకీకృత విధానంతో మూడు రకాల బకాయిలు ఒక్క సమాచారంతోనే స్క్రీన్పై ప్రత్యక్షమవుతాయి. ఏకకాలంలోనే చెల్లించే వెసులుబాటు కలగడంతో వినియోగదారులకు సమయం, శ్రమ ఆదా కానున్నాయి. వాయిదాల సదుపాయం.. శ్రమ తగ్గిన సిబ్బంది ఏకీకృత బిల్లు మొత్తం ఒకేసారి చెల్లించడం భారం అనుకునే వారికి ప్రభుత్వం విడతల వారీగా చెల్లించే సదుపాయాన్ని కూడా కల్పించింది. అయితే, నిర్దేశిత గడువులోగా చెల్లించకపోతే నిబంధనల ప్రకారం పన్నుపై వడ్డీ భారం పడనుంది. మరోవైపు ఈ విధానం వల్ల మున్సిపల్ సిబ్బందికి కూడా ఊరట లభించింది. గతంలో ఒక్కో బిల్లు వసూలు కోసం వేర్వేరుగా ఇంటింటికి లేదా దుకాణాల చుట్టూ తిరగాల్సి వచ్చేదని, ఇకపై ఒకేసారి ప్రక్రియ పూర్తి కానుందని అంటున్నారు. దీంతో మిగిలిన సమయాన్ని పట్టణ పారిశుద్ధ్యం, ఇతర అభివృద్ధి పనులకు వినియోగించే అవకాశం లభించింది. ఫ ఒకేసారి ఇంటి పన్ను, నల్లా బిల్లు, ట్రేడ్ లైసెన్స్ ఫీజు చెల్లింపు ఫ పన్నుల చెల్లింపు సులభతరం చేసేలా కొత్త విధానం ఫ ఆరు మున్సిపాలిటీల్లో అందుబాటులోకి సేవలు
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ప్రజావాణి అర్జీలు పెండింగ్ పెట్టొద్దుభువనగిరిటౌన్ : ప్రజావాణిలో ప్రజల నుంచి వచ్చిన అర్జీలను పెండింగ్ పెట్టకుండా సత్వరమే పరిష్కరించాలని కలెక్టర్ అనురాగ్ జయంతి సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. సోమవారం కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన ప్రజావాణి కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్లు భాస్కర్ రావు, వెంకా రెడ్డిలతో కలిసి ప్రజల నుంచి మొత్తం 134 అర్జీలను స్వీకరించారు. ప్రత్యామ్నాయ పంటలు వేయాలి వర్షాభావ పరిస్థితుల దష్ట్యా రైతులు వరికి బదులు తక్కువ నీటితో పండే ప్రత్యామ్నాయ పంటలను సాగు చేసుకోవాలని కలెక్టర్ అనురాగ్ జయంతి సూచించారు. ఈ నెల 28 నుంచి జిల్లాలోని అన్ని రైతు వేదికల్లో రైతులకు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని ఆదేశించారు. ఈ సమావేశంలో డీఆర్ఓ జయమ్మ, డిప్యూటీ కలెక్టర్లు సాత్విక్, కృతిక తదితరులు పాల్గొన్నారు. ప్రజావాణికి హాజరుకాని మున్సిపల్ కమిషనర్లు ప్రజావాణికి జిల్లాలోని మున్సిపల్ కమిషనర్లు హాజరుకావడం లేదు. జిల్లా అధికారులంతా ప్రజావాణిలో పాల్గొంటుండగా, కమిషనర్లు మాత్రం ప్రతినిధులను పంపుతున్నారు. భువనగిరి మున్సిపాలిటీ తరఫున రెవెన్యూ అధికారి, యాదగిరిగుట్ట నుంచి మేనేజర్ మాత్రమే హాజరయ్యారు. ఫ కలెక్టర్ అనురాగ్ జయంతి
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ప్లాస్టిక్ నియంత్రణతోనే సుస్థిరాభివృద్ధినల్లగొండ టూటౌన్ : ప్లాస్టిక్ నియంత్రణ ద్వారానే సుస్థిరాభివృద్ధి సాధ్యమని ఎంజీయూ ఎన్ఎస్ఎస్ కోఆర్డినేటర్ మారం వెంకటరమణారెడ్డి అన్నారు. సోమవారం నల్లగొండలోని ఎంజీ యూనివర్సిటీలో స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. పర్యావరణ మార్పును ఎదుర్కోవడంలో విద్యార్థులు క్రియాశీలక పాత్ర పోషించాలని కోరారు. ఎల్నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రం ఎదుర్కొంటున్న క్లిష్ట పరిస్థితులను వివరిస్తూ.. పర్యావరణహితమైన జీవితం కార్యాచరణ విద్యార్థుల నుంచే ప్రారంభం కావాలన్నారు. అనంతరం ఆర్ట్స్, బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్, సైన్స్, ఇంజనీరింగ్ కళాశాలల ప్రిన్సిపాళ్లు, ఎన్ఎస్ఎస్ ప్రోగ్రాం అధికారులు, విద్యార్థులతో కలిసి ప్లాస్టిక్ రహిత క్యాంపస్ ప్రతిజ్ఞ చేశారు. కార్యక్రమంలో సైన్స్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ ఎం.వసంత, నీలకంఠం శేఖర్, కిరణ్మయి, రమేష్ నాయక్, శ్రీనివాస్, శ్రీధర్ రావు, సత్తిరెడ్డి, మౌనిక తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ఫీజు బకాయిలు విడుదల చేయాలని ధర్నానార్కట్పల్లి : విద్యార్థుల ఫీజు బకాయిలు ప్రభుత్వం విడుదల చేయాలని కోరుతూ నార్కట్పల్లిలో సోమవారం బీసీ విద్యార్థి సంఘం ఆధ్వర్యంలో మహా ధర్నా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సంఘం రాష్ట్ర కన్వీనర్ పల్లగొర్ల మోదీరాందేవ్ మాట్లాడుతూ.. విద్యార్థులకు వ్యతిరేకంగా తెచ్చిన జీఓ నంబర్ 9, ఆర్ఆర్ యాక్ట్ ను రద్దు చేయాలన్నారు. ఫీజులను ప్రభుత్వమే భరించాలి, విద్యాశాఖ మంత్రిని నియమించి వెంటనే విద్యార్థుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరారు. విద్యార్థులు ధర్నా చేస్తున్న సమయంలో పోలీసులు అక్కడకి చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థి నాయకులకు పోలీసులకు మధ్య తోపులాట జరిగింది. పోలీసులు విద్యార్థులపై దాడి చేయడంతో విద్యార్థులు బస్సులపైకి ఎక్కి నినాదాలు చేశారు. అనంతరం శాంతియుతంగా ధర్నా చేశారు. కార్యక్రమంలో బీజేవైఎం జిల్లా అధ్యక్షుడు కంబాలపల్లి సతీష్, పల్లపు దుర్గయ్య, పాలకూరి రమేష్, డెక్కంటి గణేశ్, సిలువేరు నాగరాజు, పి సర్వయ్య గౌడ్, కారంపూడి సాయి తేజ, మహేష్, ఎడ్ల మహాలింగం, జినుకల కృష్ణ, సురేష్, మనీష్, అనిత, లింగస్వామి, వినయ్, వెంకట్, భాస్కర్, రమాదేవి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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అవగాహన కలుగుతుందిరెండు మూడు నెలలకు ఒకసారైనా మండల సమావేశాలు ఏర్పాటు చేస్తే గ్రామాలు ఎలా అభివృద్ధి చేయాలనే అంశంలో అవగాహన కలుగుతుంది. అధికారులు ఇచ్చే సలహాలు, సూచనలు సర్పంచులకు ఎంతగానో ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది. ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టే నూతన అభివృద్ధి, సంక్షేమ పథకాలపై అవగాహన కలుగుతుంది. దీంతో ప్రజలకు కూడా అవగాహన కలిగించవచ్చు. – కూతాటి సంధ్య, సర్పంచ్, బట్టుగూడెం సభలు ఏర్పాటు చేయాలిగతంలో మండల పరిషత్ పాలకవర్గాలు ఉన్న సమయంలో మండల సర్వసభ్య సమావేశాలు నిర్వహించిన మాదిరి మండల స్థాయి అధికారులతో సమావేశాలు ఏర్పాటు చేయాలి. దీంతో ఆయా శాఖల అధికారులకు, సర్పంచ్లకు మధ్య సమన్వయం ఏర్పడుతుంది. అధికారులతో పరిచ యం ఏర్పడి స్నేహపూర్వక వాతావరణంలో గ్రామాలలో నెలకొన్న సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి. – మెండె ముత్యాలు, సర్పంచ్, తుంగతూర్తి
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చోరీ కేసులో ఇద్దరు నిందితుల అరెస్టుభువనగిరి(బీబీనగర్) : వృద్ధ దంపతులకు మాయమాటలు చెప్పి బంగారు పుస్తెలతాడు అపహరించిన ఇద్దరు నిందితులను బీబీనగర్ పోలీసులు అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. సోమవారం బీబీనగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో భువనగిరి డీఎస్పీ రవీందర్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ నెల 12న బీబీనగర్కు చెందిన కుక్కడపు అండాలు, ఆమె భర్త ఇంట్లో ఉండగా.. ఏపీలోని సత్యసాయి జిల్లాకు చెందిన గంగాధరప్ప, కర్ణాటక రాష్ట్రం చిక్కబళ్లాపూర్ జిల్లాకు చెందిన జంగాల శివరాజ్ బైక్పై వారి వద్దకు వచ్చారు. తాము ప్రభుత్వ ప్రతినిధులమని పరిచయం చేసుకుని.. ప్రభుత్వం అందించే ఉచిత బియ్యం పథకానికి సంబంధించి ఫొటో తీయాలని నమ్మించారు. ఫొటో తీయాలంటే మెడలో ఉన్న మంగళసూత్రం తీయాలని అండాలుకు సూచించారు. దీంతో ఆమె తన మెడలోని మంగళసూత్రాన్ని తీసి పక్కనే ఉన్న భర్తకు ఇచ్చింది. ఇద్దరు నిందితులు ఫొటో తీస్తున్నట్లు చేసి అండాలు భర్త చేతిలో ఉన్న మూడు తులాల బంగారు పుస్తెలతాడును లాక్కోని పారిపోయారు. బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టిన బీబీనగర్ పోలీసులు ఆదివారం నిందితులను పట్టుకుని వారి నుంచి 30 గ్రాముల బంగారు పుస్తెలతాడు, బైక్, మొబైల్ ఫోన్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితులిద్దరిని రిమాండ్కు తరలించినట్లు డీఎస్పీ తెలిపారు. 30 గ్రాముల బంగారు పుస్తెలతాడు, బైక్, సెల్ఫోన్ స్వాధీనం
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భువనగిరిలో ఉమ్మడి జిల్లా సెపక్ తక్రా పోటీలుభువనగిరి : పట్టణంలోని ఇండోర్ స్టేడియంలో సోమవారం ఉమ్మడి జిల్లా స్థాయి సెపక్ తక్రా లీగ్ పోటీలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఎంఈఓ రంగరాజన్ ముఖ్యఅతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. విద్యార్థులు చదువుతో పాటు క్రీడల్లోనూ రాణించాలని అన్నారు. ఖేల్ ఇండియా కోచ్, ఆంద్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల ఆస్మిత క్రీడల పర్యవేక్షుడు జీవీ సుబ్బారావు మాట్లాడారు. యువత ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే దేశం ఆరోగ్యంగా ఉంటుందన్నారు. అనంతరం పోటీల్లో ప్రతిభ కనబర్చిన వారికి ప్రశంసా పత్రాలు, బహుమతులు అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర సెపక్ తక్రా అసోసియేషన్ ప్రధాన కార్యదర్శి ఆర్. శ్రీనివాస్రెడ్డి, కోశాధికారి వికేష్కుమార్, ట్రస్మా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఎస్ఎన్ రెడ్డి, ఉపాధ్యక్షుడు జితేందర్రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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గ్రామాల సమస్యలు ఎవరికి చెప్పాలి..!మండల పరిషత్ పాలకవర్గాలు లేవు.. మండల సభలూ లేవుపెద్దవూర : గ్రామ సమస్యలను అధికారులకు, ప్రభుత్వానికి తెలియజేయడానికి సర్పంచులకు సరైన వేదిక దొరకడం లేదు. గతంలో ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి మండల సర్వసభ్య సమావేశాలు నిర్వహించేవారు. అందులో సర్పంచులు తమ గ్రామ సమస్యలను అధికారులకు వివరించేవారు. గత రెండేళ్లుగా మండల పరిషత్ పాలకవర్గానికి ఎన్నికలు నిర్వహించకపోవడంతో ప్రస్తుతం మండల సభలు జరగడం లేదు. దీంతో గ్రామ సమస్యలు ఎవరికి చెప్పాలని సర్పంచులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మూడు నెలలకు ఒకసారి మండల సభలు గతంలో ఎంపీపీ అధ్యక్షతన ప్రతీ మూడు నెలలకు ఒకసారి మండల సర్వసభ్య సమావేశాలు నిర్వహించేవారు. ఈ సమావేశానికి ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా సర్పంచులతో పాటు పంచాయతీ కార్యదర్శులు, జిల్లా, డివిజన్ స్థాయి అధికారులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు సైతం హాజరయ్యేవారు. అలాగే మండలంలో ప్రతీ ప్రభుత్వ శాఖ నుంచి మండల స్థాయి అధికారులకు తమ శాఖలకు సంబంధించిన మూడు నెలల ప్రగతి నివేదికలతో వచ్చేవారు. శాఖల వారీగా అధికారులు తమ నివేదికలను చదివినప్పుడు ఆయా గ్రామాల సర్పంచులు తమ గ్రామాల సమస్యలపై ప్రశ్నలు అడిగేవారు. సమస్యలకు పరిష్కారాలను అధికారులు వివరించేవారు. గ్రామాల సమస్యలు ఎలా..? గడువు ముగిసిన వెంటనే గ్రామ పంచాయతీలు, మండల పరిషత్ పాలకవర్గాలకు ఎన్నికలు నిర్వహించకపోవడంతో స్థానిక సంస్థల పాలన అస్తవ్యస్తంగా మారింది. రెండేళ్ల అనంతరం గత డిసెంబర్లో పంచాయతీ ఎన్నికలు నిర్వహించారు. అప్పటికే గ్రామాలలో సమస్యలు పేరుకుపోయాయి. కానీ ఇప్పటికీ మండల పరిషత్ పాలకవర్గాలకు ఎన్నికలు నిర్వహించలేదు. దీంతో గ్రామాలలో నెలకొన్న సమస్యలను ఎవరికి చెప్పుకోవాలో.. ఎలా చెప్పుకోవాలో తెలియక సర్పంచులు సతమతమవుతున్నారు. ఎంపీపీ, జెడ్పీటీసీలకు సైతం కొంత ప్రత్యేక నిధులు కేటాయించేవారు. వీటితో గ్రామాలలో కొన్ని సమస్యలు పరిష్కారమయ్యేవి. కనీసం మండల అధికారులకు, తమకు మధ్య పరిచయం కోసమైనా సభలు నిర్వహించాలని సర్పంచులు కోరుతున్నారు. గతంలో మూడు నెలలకు ఒకసారి మండల సభలు సమస్యల పరిష్కారానికి సరైన వేదిక లేదని సర్పంచుల ఆవేదన
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రైలు కింద పడి యువకుడి ఆత్మహత్యమిర్యాలగూడ అర్బన్ : అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న యువకుడు రైలు కింద పడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఈ ఘటన సోమవారం మిర్యాలగూడ రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో జరిగింది. రైల్వే పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. మిర్యాలగూడ పట్టణంలోని శాంతినగర్ కాలనీకి చెందిన అయిటిపాముల సోమలింగం కుమారుడు అభినవ్(32) ఓ షాపులో పనిచేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. కొద్దిరోజులుగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న అభినవ్ సోమవారం మిర్యాలగూడ రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో రైలు కింద పడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. మృతుడి తండ్రి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు రైల్వే ఎస్ఐ సత్యనారాయణ పేర్కొన్నారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులతో స్కూల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆత్మహత్య మర్రిగూడ(చింతపల్లి) : ఆర్థిక ఇబ్బందులతో పాఠశాల మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఈ ఘటన చింతపల్లి మండలం గొడకొండ్ల గ్రామ పరిధిలో సోమవారం జరిగింది. ఎస్ఐ ముత్యాల రామ్మూర్తి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. రంగారెడ్డి జిల్లా మాడ్గుల మండలం గిరికొత్తపల్లి గ్రామానికి చెందిన మహ్మద్ గరీబ్ ఖాజానవాబ్(45) చింతపల్లి మండలం గొడకొండ్ల గ్రామ పరిధిలోని వీటీ నగర్లో గల ది రెయిన్బో స్కూల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్(కరస్పాండెంట్)గా వ్యవహరిస్తున్నాడు. ఆయన గతంలో నారాయణపేట జిల్లా కోస్గిలో పాఠశాల నడిపి నష్టపోయాడు. దీంతో అప్పులు ఎక్కువ కావడం, ఆర్థిక ఇబ్బందులతో తీవ్ర మానసిక వేదనకు గురై సోమవారం ఉదయం పాఠశాలలోని గదిలో ఫ్యాన్కు ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ప్రిన్సిపాల్ గమనించి ఖాజా కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించాడు. మృతుడికి భార్య షబానా, ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు ఉన్నారు. మృతుని భార్య ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకోని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఆర్టీసీ బస్సులో బంగారు ఆభరణాలు చోరీ కొండమల్లేపల్లి : ఆర్టీసీ బస్సు ఎక్కుతున్న ఇద్దరు మహిళా ప్రయాణికుల నుంచి గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ఆరు తులాల బంగారు ఆభరణాలు చోరీ చేశారు. ఈ ఘటన సోమవారం కొండమల్లేపల్లి బస్టాండ్లో జరిగింది. వివరాలు.. మిర్యాలగూడ డిపోకు చెందిన బస్సు దేవరకొండకు వెళ్తూ.. మార్గమధ్యలో కొండమల్లేపల్లి బస్టాండ్కు చేరుకుంది. కొండమల్లేపల్లికి చెందిన జక్క పుష్పలత, నాంపల్లి మండలం దేవత్పల్లికి చెందిన కుందారపు అనసూయ బస్సు ఎక్కుతుండగా గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ఇద్దరు మహిళల వద్ద హ్యాండ్బ్యాగ్లను తస్కరించారు. ఆ బ్యాగుల్లో ఆరు తులాల బంగారు ఆభరణాలు ఉన్నట్లు బాధిత మహిళలు పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ అజ్మీరా రమేష్ తెలిపారు.
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కార్గిల్ విజయ్ దివస్భువనగిరి : పట్టణంలోని రైతు బజార్ చౌరస్తా వద్ద ఆదివారం బీజేవైఎం జిల్లా శాఖ ఆధ్వర్యంలో కార్గిల్ విజయ్ దివస్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా అమర జవాన్ల చిత్ర పటాలకు పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. కార్యక్రమంలో బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు ఊట్కూరి అశోక్, బీజేవైఎం మండల అధ్యక్షుడు కుమారస్వామి, బీజేపీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి చందా మహేందర్ గుప్తా, పట్టణ కమిటీ అధ్యక్షుడు రత్నపురం బలరాం, నాయకులు డీఎల్ఎన్గౌడ్ పట్నం కపిల్, కృష్ణాచారి, గణేష్, సాయి, పరమేష్, వెంకట్రెడ్డి, మహేష్, సిద్దుగౌడ్ ఉన్నారు.
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వైభవంగా బోనాల పండుగభువనగిరి : పట్టణంలోని కుమ్మరివాడలో ఆదివారం బోనాల మహోత్సవాన్ని నిర్వహించారు. వేడుకలో ఎమ్మెల్యే కుంభం అనిల్కుమార్రెడ్డి పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ తంగళ్లపల్లి శ్రీవాణిరవికుమార్, కౌన్సిలర్ బండారు స్వర్ణలత నాయకులు పాల్గొన్నారు. పోచమ్మ తల్లి దేవాలయంలో నిర్వహించిన బోనాల వేడుకలో బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు ఊట్కూరి అశోక్ పాల్గొని పూజలు చేశారు. ఆయన వెంట పార్టీ పట్టణ కమిటీ అధ్యక్షుడు రత్నపురం బలరాం తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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చేపల వేటకు వెళ్లిన వ్యక్తి.. ప్రమాదవశాత్తు నీటిలో మునిగి మృతిభువనగిరి: చేపల వేటకు వెళ్లి ప్రమాదవశాత్తు నీటిలో మునిగి వ్యక్తి మృతి చెందిన సంఘటన భువనగిరి మండలంలోని బస్వాపూర్ రిజర్వాయర్లో చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. హైదరాబాద్లోని బంజారాహిల్స్కు చెందిన మహ్మద్ నయీం పాషా(39) తన ఇద్దరు స్నేహతులతో కలిసి ఆదివారం బస్వాపూర్ రిజర్వాయర్ వద్దకు చేరుకున్నాడు. రిజర్వాయర్లో చేపలు పట్టేందుకు వారు నీటిలోకి వెళ్లారు. కొద్ది దూరం వెళ్లాక నయాం కాలుకు తాడు చుట్టుకోవడంతో ఈత కొట్టలేకపోయాడు. ఈ క్రమంలో నీటిలో మునిగి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. స్థానికులు అందజేసిన సమాచారం మేరకు పోలీసులు సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని ఫైర్ బృందాల సాయంతో పాషా మృతదేహాన్ని గాలించి వెలికితీశారు. అనంతరం పోస్టుమార్టం నిమిత్తం భువనగిరిలోని ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. మృతుడి భార్య ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్హెచ్ఓ అనిల్కుమార్ తెలిపారు. మృతుడికి భార్య, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు.
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కల్తీ అల్లంపేస్ట్ పట్టివేతరామన్నపేట: అనుమతులు లేకుండా తయారు చేస్తున్న అల్లం పేస్ట్ నిల్వలను స్వాధీనం చేసుకుని, తయారీ యూనిట్పై రామన్నపేట పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. రామన్నపేటలో ఆదివారం పోలీసులు వాహనాల తనిఖీలు నిర్వహిస్తుండగా అనుమానాస్పదంగా వెళ్తున్న వ్యాన్ను ఆపి తనిఖీ చేశారు. ఆ వ్యాన్లో ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా పెద్దమొత్తంలో 360 ప్లాస్టిక్ డబ్బాల్లో నిల్వ చేసి ఉన్న అల్లం పేస్ట్ లభ్యమైంది. దీంతో వాహన డ్రైవర్ శ్యామల సాగర్ను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా ఈ లభ్యమైన అల్లంపేస్ట్ను కీసర పోలీసు స్టేషన్ పరిధిలోని బండ్లగూడ ప్రాంతంలోని యూనిట్లో తయారు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. దీంతో పోలీసులు ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులతో కలిసి సంబంధిత తయారీ కేంద్రంలో దాడులు చేశారు. ఈ తనిఖీల్లో కల్తీ అల్లం పేస్ట్ను తయారు చేసి విక్రయిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. అల్లంపేస్ట్ తయారీకి ఉపయోగిస్తున్న ముడి పదార్థాలు, యంత్రాలతో పాటు పెద్ద మొత్తంలో మూడు డ్రమ్ముల్లో నిల్వ చేసిన ఉన్న అల్లంపేస్ట్ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కల్తీ అల్లం తయారు చేస్తున్న యూనిట్ నిర్వాహకుడు దామోదర్రెడ్డి పై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు రామన్నపేట సీఐ రవి, ఎస్ఐ సతీష్ తెలిపారు.
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శ్రమ శక్తి అవార్డు ఇవ్వడం అభినందనీయంమోత్కూరు : శ్రామిక నిపుణులకే శ్రమ శక్తి అవార్డు ఇవ్వడం అభినందనీయమని ప్రముఖ రచయిత, గాయకుడు గిద్దె రామనర్సయ్య అన్నారు. మోత్కూరుకు చెందిన ప్రముఖ సినీగేయ రచయిత అభినయ శ్రీనివాస్ తన తండ్రి దొంతోజు బ్రహ్మచారి స్మారకార్థం ఏర్పాటు చేసిన శ్రమ శక్తి అవార్డును ఆదివారం సాయంత్రం మోత్కూరులో హైదరాబాద్ చిక్కడపల్లికి చెందిన యూనిక్ మారుతీ సర్వీసెస్ అధినేత ఎంతో పేరు గడించిన మెకానిక్ మహమ్మద్ అబ్దుల్ జబ్బార్కు అందజేసి మాట్లాడారు. బ్రహ్మచారి నామమాత్రంగా చదువుకున్నప్పటికీ మెకానిజంలో ఎన్నో మెళకువలతో అనేక మిల్లుల్లో మిషనరీస్ ఏర్పాటు చేసిన ప్రతిభాశాలి అని పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో బీఆర్ఎస్ రాష్ట్ర నాయకుడు నేవూరి ధర్మేంధర్రెడ్డి, రెడ్క్రాస్ జిల్లా చైర్మన్ డాక్టర్ జి.లక్ష్మీనర్సింహారెడ్డి, సినీగేయ రచయిత అభినయ శ్రీనివాస్, ఆయన సోదరుడు రాజు, ప్రజా భారతి అధ్యక్షుడు బి.హన్మంతు, పూర్వ అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు డి.అరవింద రాయుడు, టి.ఉప్పలయ్య, బీఆర్ఎస్ నాయకులు కె.ప్రభాకర్రెడ్డి, జంగ శ్రీనివాస్, మర్రి అనిల్కుమార్, ప్రజా భారతి ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.
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యాదగిరి క్షేత్రంలో శ్రీసుదర్శన హోమంయాదగిరిగుట్ట: యాదగిరి శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి పుణ్యక్షేత్రంలో ఆదివారం శ్రీసుదర్శన నారసింహ హోమాన్ని అర్చకులు వేద మంత్రాలతో వైభవంగా నిర్వహించారు. వేకువజామునే ఆలయాన్ని తెరిచిన అర్చకులు శ్రీస్వామి అమ్మవార్లకు సుప్రభాతం సంప్రదాయంగా చేపట్టారు. అనంతరం గర్భాలయంలోని స్వయంభూలకు నిజాభిషేకం, బిందె తీర్థం, ఆరాధన, అర్చన వంటి పూజలు జరిపించారు. ముఖ మండపంలోని సువర్ణ ఉత్సవ మూర్తులకు సువర్ణ పుష్పార్చన, అష్టోత్తరం పూజ నిర్వహించారు. ప్రథమ ప్రాకార మండపంలో భక్తులతో శ్రీసుదర్శన నారసింహ హోమం, గజ వాహన సేవ, నిత్య కల్యాణం, బ్రహ్మోత్సవం వంటి పూజలను భక్తుల మధ్యన జరిపారు. సాయంత్రం వేళ ఆలయ తిరు, మాడ వీధిలో అలంకారమూర్తులైన శ్రీస్వామి అమ్మవార్ల జోడు సేవను అర్చకులు, ఆలయ సిబ్బంది ఊరేగించారు. ఎన్డీయే ప్రభుత్వ వైఫల్యాలపై ఉద్యమించాలి భువనగిరిటౌన్ : ఎన్డీయే ప్రభుత్వ వైఫల్యాలపై ఉద్యమించాలని డీవైఎఫ్ఐ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఆనగంటి వెంకటేష్ అన్నారు. ఆదివారం భువనగిరి జిల్లా కార్యాలయంలో నిర్వహించిన భారత ప్రజాతంత్ర యువజన సమాఖ్య (డీవైఎఫ్ఐ) జిల్లా కమిటీ సమావేశానికి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ, సీబీఎస్ఈ మూల్యాంకన వైఫల్యాలపై విద్యార్థులు చేపట్టిన ఆందోళనలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం అణచివేత ధోరణి ప్రదర్శించిందని విమర్శించారు. కేంద్ర విద్యా శాఖ మంత్రి రాజీనామా విద్యార్థులు, యువత ఐక్యంగా సాగించిన పోరాట విజయానికి నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చి రెండున్నర సంవత్సరాలు దాటుతున్నా ఎన్నికల హామీలను నెరవేర్చలేదని మండిపడ్డారు. రాష్ట్రంలో 2 లక్షలకు పైగా ఖాళీగా ఉన్న వివిధ పోస్టులను భర్తీ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. కనీసం 20 వేల పోస్టులతో పోలీస్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయాలన్నారు. గ్రూప్–1, 2, 3, 4, జూనియర్, డిగ్రీ లెక్చరర్లు, ఖాళీగా ఉన్న టీచర్ పోస్టులకు వెంటనే టీఆర్టీ నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చి జాబ్ క్యాలెండర్ను అమలు చేయాలని కోరారు. ఈ సమావేశంలో డీవైఎఫ్ఐ జిల్లా అధ్యక్షుడు పల్లె మధుక్రిష్ణ, జిల్లా కార్యదర్శి గడ్డం వెంకటేష్, ఉపాధ్యక్షులు కవిడే సురేష్, దయ్యాల మల్లేష్, ఎండీ. సలీంసర్కార్, బండారు శ్రావణ్, జిల్లా కమిటీ సభ్యులు సుందర్, నత్తి నరేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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కార్మికుల బిడ్డలు.. అంతరిక్షంలో దిట్టలు!‘విక్రమ్–1’ ప్రయోగంలో మనోళ్ల సత్తాఫ దేశ చరిత్రలో నిలిచిన ప్రయోగం.. ఉమ్మడి జిల్లాలో హర్షాతిరేకాలు ఫ రాకెట్ డిజైనింగ్లో వంశీ, లక్ష్మీనాథ్ అరుదైన మైలురాయి గ్రామీణ నేపథ్యం.. సామాన్య కుటుంబాలు.. కానీ వారి లక్ష్యాలు మాత్రం ఆకాశాన్ని దాటాయి. దేశ అంతరిక్ష రంగ చరిత్రలో సరికొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖించిన స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ ‘విక్రమ్–1’ రాకెట్ ప్రయోగం విజయవంతం కావడంలో ఉమ్మడి నల్లగొండ జిల్లాకు చెందిన ఇద్దరు యువకులు కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆర్టీసీ కార్మికుడి కుమారుడైన నార్కట్పల్లికి చెందిన ప్రజ్ఞాపురం వంశీ క్యాడ్ ఇంజనీర్గా వ్యవహరించగా.. సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ కార్మికుడి బిడ్డ, సూర్యాపేట జిల్లా చింతలపాలెంకు చెందిన గంధం లక్ష్మీనాథ్ ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్ హర్నెస్ డిజైన్, ఇంటిగ్రేషన్ ఇంజనీర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. ఈ ప్రాజెక్టులో పాలుపంచుకున్న ఈ యువ శాస్త్రవేత్తల స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణంపై కథనం.నార్కట్పల్లి : నార్కట్పల్లి మండల కేంద్రానికి చెందిన ప్రజ్ఞాపురం రవి వెంకట్పటేల్, సృజన దంపతుల కుమారుడు వంశీ అంతరిక్ష రంగంలో అరుదైన ఘనత సాధించారు. హైదరాబాద్కు చెందిన ప్రైవేట్ అంతరిక్ష సంస్థ ‘స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్’ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తయారు చేసిన ‘విక్రమ్–1’ ప్రైవేట్ ఆర్బిటాయ్ రాకెట్ తయారీ బృందంలో వంశీ క్యాడ్ ఇంజనీర్గా తన వంతు కీలక బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. సుమారు నాలుగేళ్ల పాటు ఎంతో శ్రమించి, వివిధ హోదాల్లో పని చేసి సాధించిన ఈ చరిత్రాత్మక ఘటనలో నిపుణులైన బృందంతో పాటు వంశీ కూడా భాగస్వామి కావడం స్థానికంగా గర్వకారణంగా మారింది. వంశీ తండ్రి రవి వెంకట్పటేల్ ఆర్టీసీలో కండక్టర్గా ప్రస్థానం ప్రారంభించి, ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్గా విధులు నిర్వహించి, స్క్వాడ్ ఇన్చార్జ్గా ఉద్యోగ విరమణ పొందారు. వంశీ ప్రాథమిక, ఉన్నత పాఠశాల విద్యతో పాటు ఇంటర్మీడియట్ విద్యను నల్లగొండలోనే ప్రైవేట్ కళాశాలలో పూర్తి చేశారు. అనంతరం హైదరాబాద్లో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్లో బీటెక్ (2014) పూర్తి చేశారు. డీఆర్డీఓ నుంచి స్కైరూట్ వరకు.. బీటెక్ పూర్తయిన తర్వాత హైదరాబాద్లోని డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ (డీఆర్డీవో)లో ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్గా దాదాపు 6 సంవత్సరాల పాటు ఆయన సేవలందించారు. ద్రవ చోదక వ్యవస్థ (లిక్విడ్ ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్) విభాగంలో ఇంటిగ్రేషన్, డిజైన్ పనుల్లో సంపాదించిన అనుభవాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని.. 2025 జనవరి 2న హైదరాబాద్కు చెందిన ‘స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్’ ప్రైవేట్ సంస్థలో క్యాడ్ ఇంజనీర్గా చేరారు. ఆ అనుభవంతోనే ‘విక్రమ్–1’ రాకెట్ తయారీలో క్యాడ్ ఇంజనీర్గా పూర్తి బాధ్యతలు నిర్వర్తించి, రాకెట్ విజయవంతం కావడంలో తన వంతు పాత్ర పోషించారు. భవిష్యత్తులో చేపట్టబోయే ప్రాజెక్టుల్లోనూ సేవలందించే అవకాశం లభించిందని ఆయన తెలిపారు. క్యాడ్ ఇంజనీర్గా వంశీ
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శ్రీస్వామి దర్శనానికి బారులుమల్లఖంబ్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షురాలిగా మంజులచౌటుప్పల్ : మల్లఖంబ్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షురాలిగా చౌటుప్పల్కు చెందిన ట్రినిటీ విద్యాసంస్థల డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఉజ్జిని మంజుల ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఆదివారం హైదరాబా ద్లో జరిగిన సమావేశం రాష్ట్ర కార్యవర్గాన్ని రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ముఖేష్ దేశ్ముఖ్ ప్రకటించారు. ట్రినిటీ విద్యాసంస్థల చైర్మన్ కేవీబీ.కృష్ణారావు చీఫ్ పాటర్న్గా నియమితులయ్యారు. వారు మాట్లాడుతూ తమ ఎన్నికకు సహకరించి రాష్ట్ర కమిటీకి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
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ఇంటిగ్రేషన్ టెస్ట్ ఇంజనీర్గా లక్ష్మీనాథ్మేళ్లచెరువు : సూర్యాపేట జిల్లా చింతలపాలెం మండలకేంద్రానికి చెందిన గంధం శ్రీను, శ్రీవాణి దంపతుల కుమారుడు లక్ష్మీనాథ్ ‘విక్రమ్–1’ ప్రైవేట్ ఆర్బిటాయ్ రాకెట్ తయారీ బృందంలో కీలకంగా పని చేశారు. ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్ హెర్నెస్ డిజైన్, ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ టెస్టు ఇంజనీర్గా పనిచేసి యువతకు ఆదర్శంగా నిలిచాడు. వ్యవసాయ నేపథ్య కుటుంబానికి చెందిన లక్ష్మీనాథ్.. తండ్రి స్థానిక ఓ సిమెంట్ పరిశ్రమలో మిల్లర్గా, తల్లి ప్రైవేట్ స్కూల్లో టీచర్గా పని చేస్తూ లక్ష్మీనాథ్ను చదివించారు. టెన్త్ వరకు స్థానిక సీతా పబ్లిక్ స్కూల్లో చదివిన లక్ష్మీనాథ్.. ఇంటర్, బీటెక్ (2023)హైదరాబాద్లో పూర్తి చేశాడు. బీటెక్ తర్వాత డీఆర్డీఓలో ఇంటిగ్రేషన్ టెస్ట్ ఇంజనీర్గా ఏడాదిపాటు పనిచేశాడు. స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్లో సంవత్సర కాలంగా పనిచేస్తూ ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్ హర్నెస్ డిజైన్, ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ టెస్ట్ ఇంజనీర్గా పనిచేస్తూ విక్రమ్–1 (మిషన్ ఆగమన్)లో కీలకంగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించి ప్రయోగం విజయవంతం కావడానికి కృషిచేశారు. భవిష్యత్లో భారత అంతరిక్ష రంగ అభివృద్ధికి మరింత సేవలందిస్తూ మారుమూల గ్రామీణ ప్రాంతాల యువతకు స్ఫూర్తిగా నిలవాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతున్నట్లు లక్ష్మీనాథ్ పేర్కొన్నారు.
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చెర్వుగట్టు.. అగ్నిగుండం!షార్ట్ సర్క్యూట్తో చెలరేగిన మంటలు.. 17 దుకాణాలు దగ్ధంనార్కట్పల్లి : నార్కట్పల్లి మండలం చెర్వుగట్టు అగ్నిగుండంగా మారింది. ఆదివారం తెల్లవారు జామున పార్వతీ జడల రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయ ఘాట్ రోడ్డుకు ఎదురుగా గ్రామ పంచాయతీ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన దుకాణా సముదాయంలో ఓ షాపు ఎదుట ఉన్న రేకుల షెడ్డుకు కరెంటు స్తంభం నుంచి వచ్చే తీగల ద్వారా షార్ట్సర్క్యూట్ అయింది. దీంతో ఒక దుకాణం నుంచి మరో దుకాణానికి మంటలు అంటుకుని మొత్తం 17 దుకాణాలు దగ్ధమయ్యాయి. దాదాపు రూ.3కోట్ల ఆస్తి నష్టం కలిగింది. కళ్లెదుటే ప్లాస్టిక్ సామగ్రి బుగ్గిపాలవుతుండడంతో షాపుల నిర్వాహకులు ఏమీ చేయలేదని నిస్సహాయ స్థితిలో మిగిలారు. తెల్లవారుజామున ఓ వ్యక్తి గమనించడంతో..రంగా శ్రవణ్ అనే దుకాణాదారుడు ఆదివారం తెల్లవారు జామున మూత్రవిసర్జన కోసం లేచాడు. షాపు ఎదుట బొమ్మల సామగ్రికి మంటలు చెలరేగడం గమనించాడు. తక్షణమే ఇంటి వెనకాల ఉన్న వారికి ఫోన్ చేసి నిచ్చెన సాయంతో బయటికి వచ్చారు. ఆ దుకాణం పక్కనే ఉన్న రాజ్యలక్ష్మికి సమాచారం ఇవ్వడంతో వారు వెనుక నుంచి బయటకు వచ్చేశారు. వరాల సతీష్ అనే వ్యక్తి సర్పంచ్ నేతగాని కృష్ణ, పలువురి దుకాణదారులకు విషయం తెలపడంతో వారు అక్కడకు చేరుకున్నారు. పోలీసులకు, ఫైరింజన్ సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. నల్లగొండ, నార్కట్పల్లి సీఐలు ఆదిరెడ్డి, సుధాకర్, ఎస్ఐలు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దుకాణాదారులను అప్రమత్తం చేశారు. ఫైరింజన్ల సాయంతో మంటలు ఆర్పేందుకు ప్రయత్నించారు. అప్పటికే దుకాణల్లో ఉన్న సామగ్రి పూర్తిగా కాలిబూడిదైంది. ఈ ఘటనలో దాదాపు రూ.3 కోట్ల వరకు ఆస్తినష్టం జరిగినట్లు బాధితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సమాచారం అందుకున్న ప్రభుత్వ విప్ వేముల వీరేశం, జేసీ ప్రేమ్కుమార్, ఆర్డీఓ అశోక్రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే చిరుమర్తి లింగయ్య, జిల్లా గ్రంథాలయ మాజీ చైర్మన్ రేగట్టె మల్లిఖార్జున్రెడ్డి సంఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. బాధితులందరికీ తక్షణ సాయంగా ఎమ్మెల్యే వేముల వీరేశం రూ.20వేల చొప్పున అందజేశారు. ప్రభుత్వం నుంచి సాయం అందేవిధంగా కృషి చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు. మొరాయించిన ఫైరింజన్చెర్వుగట్టులో ప్రమాద ఘటనకు సంబంధించిన సమాచారం ఇచ్చిన 45 నిమిషాలకు నల్లగొండ నుంచి వచ్చిన ఫైరింజన్ సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకున్నారు. ఈక్రమంలో ఫైరింజన్ మొరాయించింది. అప్పటికే మంటలు ఎక్కువై సమీపంలో ఉన్న అన్ని దుకాణాలకు మంటలు వ్యాపించాయి. తక్షణమే నకిరేకల్, రామన్నపేట నుంచి వచ్చిన ఫైరింజన్తో అక్కడికి చేరుకుని మంటలు ఆర్పేందుకు కృషి చేశారు. 30 ఫీట్లు ముందుకు జరగడం వల్లే ప్రమాదం! గ్రామ పంచాయతీ నుంచి లీజుకు తీసుకున్న షటర్ నుంచి దుకాణాదారులు దాదాపు 30 ఫీట్లు ముందుకు రేకులు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఈక్రమంలో కరెంట్ స్తంభం నుంచి షాపులకు వచ్చిన కరెంట్ తీగలు షార్ట్ సర్క్యూట్ కావడంతో ప్రథమంగా రేకుల షెడ్డులో ఏర్పాటు చేసిన ప్లాస్టిక్ కవర్లకు అంటుకోవడంతో భారీగా మంటలు చెలరేగాయని స్థానికులు చర్చించుకుంటున్నారు. రూ.3 కోట్ల ఆస్తి.. కట్టుబట్టలతో మిగిలిన బాధితులు కళ్లెదుటే బుగ్గిపాలవుతున్నా ఏమీ చేయలేని నిస్సహాయత తెల్లవారకముందే.. కాలిపోయిన కలలుఅధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్లే షాపులు దగ్ధం బాధితులను పరామర్శించిన మాజీ ఎమ్మెల్యే చిరుమర్తి లింగయ్య మాట్లాడుతూ.. సంఘటన జరిగిన వెంటనే ఫైరింజన్ సిబ్బంది, పోలీసులు సంఘటనా చేరుకుంటే ఇంత పెద్ద ప్రమాదం జరిగి ఉండేది కాదని అన్నారు. ఫైరింజన్ సకాలంలో రాకపోవడం, తీరా వచ్చాక ఫైరింజన్ మొరాయించడంతో ప్రమాదం నష్టం భారీగా జరిగిందని తెలిపారు. బాధితులందరినీ ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.
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టైరు పేలి కారు బోల్తాకోదాడరూరల్ : కారు టైర్ పేలి బోల్తా కొట్టింది. అందులో ఉన్న ఐదుగురు ప్రయాణికులు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. ఈ సంఘటన కోదాడ పట్టణ పరిధిలోని డీమార్ట్ సమీపంలో హైదరాబాద్ విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై ఆదివారం చోటు చేసుకుంది. వివరాలిలా ఉన్నాయి. విజయవాడకు చెందిన ఐదుగురు వ్యక్తులు కారులో యాదగిరిగుట్ట దైవదర్శనానికి బయలుదేరారు. కోదాడకు చేరుకున్నాక కారు టైరు పేలడంతో అదుపుతప్పి పల్టీ కొట్టింది. కారులో ఉన్న వారు స్వల్పగాయాలతో బటయపడిన కొద్దిసేపటికి సీఎన్జీ గ్యాస్ లీక్ కావడంతో మంటలు చెలరేగాయి. సమాచారం అందుకున్న ఫైర్ సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకుని మంటలు ఆర్పే సమయానికి కారు పూర్తిగా దగ్ధమైంది. స్వల్పంగా గాయపడిన వారిని స్థానికులు చికిత్స నిమిత్తం కోదాడ ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించారు. ఈ ఘటనపై తమకు ఫిర్యాదు అందలేదని పట్టణ పోలీసులు తెలిపారు.● సీఎన్జీ లీకై చెలరేగిన మంటలు
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ప్రత్యామ్నాయ పంటలు శరణ్యంగుర్రంపోడు, హుజూర్నగర్ : ఎల్నినో ప్రభావంతో ప్రస్తుత వానాకాలంలో రైతులు వరికి బదులు ప్రత్యామ్నాయ పంటలు సాగు చేసుకోవాలని వ్యవసాయాధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఈ మేరకు వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు రైతులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. వర్షాభావ పరిస్ధితులను సమర్ధవంతంగా ఎదుర్కొనేందుకు తక్కువ నీటితో సాగయ్యే ప్రత్యామ్నాయ పంటలైన జొన్న, కంది, పెసర్లు, మినుములు, కంది, పొద్దు తిరుగుడు, ఆముదం పంటలు సాగు చేసుకోవాలని మండల వ్యవసాయాధికారి కంచర్ల మాధవరెడ్డి సూచిస్తున్నారు. కంది జూలై చివరి వారం వరకు కంది విత్తనాలు విత్తుకోవచ్చు. ఆలస్యంగా ఆగస్టు మొదటి వారం వరకు కూడా కొన్ని స్వల్పకాలిక రకాలను సాగు చేసుకోవచ్చు. జొన్న ఖరీఫ్లో జూన్ నుంచి జూలై చివరి వరకు జొన్న పంటను సాగు చేయొచ్చు. వర్షాధారంగా ఈ పంట సాగు ఎంతో అనుకూలం. తక్కువ నీటితో సాగవుతుంది. ఎండను తట్టుకునే పంట, పశువులకు మంచి పశుగ్రాసం కూడా లభిస్తుంది. వర్షాధాన ప్రాంతాల్లో వరికి ప్రత్యామ్నాయంగా జొన్న మంచి ఎంపిక. ఆముదం నీటి కొరత ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఆముదం వరికి మంచి ప్రత్యామ్నాయం. జూలై నెలాఖరు వరకు తగిన వర్షం కురిసినప్పుడు విత్తుకోవచ్చు. ప్రారంభ దశలో తేమ అవసరం కాగా తర్వాత తక్కువ నీటితో పంట బాగా పెరుగుతుంది. అపరాలుప్రొటీన్ ఎక్కువగా ఉండే పప్పుధాన్యాల పంటలైన పెసర్లు, మినుములు సాగుకు అనుకూలం. జూలైలో కురిసే వర్షాలకు విత్తుకోవచ్చు. తక్కువ నీటితో సాగుతోపాటు నేలలో నత్రజని స్థిరీకరించి భూసారాన్ని పెంచుతాయి. నువ్వులునువ్వుల పంటను ఆగస్టు 15 నుంచి ఆగస్టు 31 వరకు విత్తుకోవచ్చు. ఇందులో శ్వేత, రాజేశ్వరి, జెసీఎస్ 1020 అనే రకాలు మంచి దిగుబడులనిస్తాయి. నువ్వులను విత్తుకునేటప్పుడు రైతులు సాలుకు సాలుకు మధ్య 30 సెంటీ మీటర్లు, మొక్కకు మొక్కకు మధ్య 10 సెంటీ మీటర్లు ఉండేలా విత్తుకోవాలి. మొక్కజొన్న మొక్కజొన్న సాగు చేయాలనుకునే రైతులు జూలై 31 వరకు సాగు చేసుకోవచ్చు. మార్కెట్లో లభించే మొక్కజొన్న రకాలలో స్వల్పకాలిక రకాన్ని ఎంచుకోవడం మంచిది. చిరుధాన్యాలైన సజ్జ, రాగి, కొరన్రు ఆగస్టు 15 వరకు విత్తుకోవచ్చు. ఆరుతడి పంటలు సాగు చేసుకోవాలి హుజూర్నగర్ : ప్రస్తుతం నెలకొన్న వర్షాభావ పరిస్థితులతో వరి సాగు కష్టతరమవుతుందని, రైతులు ఆరుతడి పంటలు వేసుకోవాలని హుజూర్నగర్లోని తెలంగాణ రైతు విజ్ఞాన కేంద్రం కోఆర్డినేటర్ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. ప్రతికూల పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు రైతులు ఆపత్కాల పంటల సాగుపై దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొన్నారు.
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నేటి నుంచి విత్తన మేళాభువనగిరిటౌన్ : వానాకాలం సీజన్ ప్రారంభమైనా ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు కురవక వరి నారుమడులు ఎండిపోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రైతులు నష్టపోకుండా ఉండేందుకు జిల్లా వ్యవసాయ శాఖ ముందస్తు చర్యలకు శ్రీకారం చుట్టింది. తక్కువ నీరు, తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ రాబడినిచ్చే ఆరుతడి పంటల వైపు రైతాంగాన్ని మళ్లించేందుకు సమగ్ర ప్రణాళికను సిద్ధం చేసింది. ఇందులో భాగంగా జిల్లాలో ఆరుతడి పంటల సాగుకు ముందుకొచ్చే రైతులకు విత్తనాలను అందుబాటులో ఉంచాలనే లక్ష్యంతో సోమవారం నుంచి ఈ నెల29 వరకు మూడు రోజుల పాటు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని రైతు వేదికల్లో ప్రత్యేక విత్తన మేళాను నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేసింది. నాణ్యమైన విత్తనాలు వరి సాగుకు సమృద్ధిగా నీరు అవసరం కాగా, ప్రస్తుతం ఉన్న నీటి వనరులతో ఆరుతడి పంటలైన పెసర, మినుము, కందులు, జొన్న, సజ్జ, నువ్వుల పంటలు వేసుకోవడం శ్రేయస్కరమని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఈ మేళా ద్వారా వ్యవసాయ శాఖ ధ్రువీకరించిన నాణ్యమైన విత్తనాలను సబ్సిడీ లేదా నిబంధనల ప్రకారం రైతులకు అందిస్తారు. ప్రస్తుత వర్షాభావ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో రైతులు ఆరుతడి పంటలు వేసుకోవాలి. రైతు వేదికల్లో విత్తన మేళా నిర్వహించేందుకు ఏర్పా ట్లు చేశారు. రైతులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. – పీవీ.రమణారెడ్డి, జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి ఫ రైతు వేదికల్లో మూడు రోజుల పాటు నిర్వహణ ఫ ఆరుతడి పంటల సాగు వైపు రైతులను మళ్లించేలా వ్యవసాయ శాఖ కార్యాచరణ
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సాగర్ల సత్తయ్యకు ఉత్తమ కథా పురస్కారంచిట్యాల: వికారాబాద్కు చెందిన అనంత సాహిత్య సాంస్కృతిక వేదిక ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఠాగూర్ శంకర్ సింగ్ రాష్ట్ర స్థాయి కథల పోటీల్లో చిట్యాల మండలం వట్టిమర్తి గ్రామానికి చెందిన డాక్టర్ సాగర్ల సత్తయ్య రచించిన కథ ఉత్తమ పురస్కారానికి ఎంపికై ంది. రంగారెడ్డి జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నంలోని సేవా సదనంలో ఆదివారం నిర్వహించిన దాశరథి, సినారే జయంతి వేడుకల సందర్భంగా నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో సత్తయ్య పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వాహకులు నగదుతో పాటు ప్రశంసాపత్రం అందజేసి సత్తయ్యను సన్మానించారు. కార్యక్రమంలో అనంత సాహిత్య వేదిక వ్యవస్థాపకులు దోరవేటి, తుల్జారాం సింగ్ ఠాగూర్, బీపీ నర్సింహులు గుప్తా, గంటా మనోహర్రెడ్డి, తలారి ఆశీర్వాదం, కమేలేష్, మహమ్మద్ షరీఫ్, వడిచర్ల సత్తయం, కడియాల మధుసూదన్రావు, జానకి రామారావు, కోల్లా భాస్కర్రావు పాల్గొన్నారు. బీబీనగర్ మండల వాసికి కార్మికరత్న అవార్డుభువనగిరి(బీబీనగర్): బీబీనగర్ మండలానికి చెందిన కార్మిక నాయకుడు గాదె నరేందర్రెడ్డి జాతీయ కార్మికరత్న అవార్డు అందుకున్నారు. కార్మికుల సంక్షేమం, అభివృద్ధికి ఆయన చేసిన కృషికిగాను ఆదివారం హైదరాబాద్లోని పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య భవనంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ అవార్డు అందజేశారు. కార్యక్రమంలో బహుజన సాహిత్య అకాడమీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నల్ల రాధాకృష్ణ పాల్గొన్నారు. తాజ్పూర్ గ్రామ వాసికి ఆదర్శ స్వర్ణనంది అవార్డుభువనగిరి: మండలంలోని తాజ్పూర్ గ్రామానికి చెందిన సామాజికవేత్త, ఆర్ఎస్కే ఫౌండేషన్ అధినేత ర్యాకల శ్రీనివాస్ ఆదర్శ స్వర్ణనంది అవార్డు అందుకున్నారు. ఆయన చేసిన సామాజిక సేవకుగాను హైదరాబాద్కు చెందిన ఆదర్శ కళానిలయం వారు ఆయనను ఈ అవార్డుకు ఎంపిక చేశారు. ఈసందర్భంగా ఆదివారం యాదరిగుట్టలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వ విప్ బీర్ల ఐలయ్య చేతులమీదుగా శ్రీనివాస్ అవార్డు అందుకున్నారు. రేషన్ బియ్యం పట్టివేతరాజాపేట : అక్రమంగా వాహనంలో తరలిస్తున్న రేషన్ బియ్యాన్ని ఆదివారం పోలీసులు పట్టుకున్నారు. రాజాపేట మండల కేంద్రంలోని తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద అనుమానాస్పదంగా ఉన్న ఫోర్ వీలర్ వాహనాన్ని తనిఖీ చేయగా 26 క్వింటాళ్ల రేషన్ బియ్యం పట్టుబడ్డాయని ఎస్ఐ లింగారెడ్డి తెలిపారు. ఈమేరకు రేణికుంట గ్రామానికి చెందిన జగదీష్పై కేసు నమోదు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు.
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నేలతల్లికి జలాభిషేకంఒక్కో చుక్కను ఒడిసిపడదాం.. జలసిరితో జత కడదాం రామన్నపేట: ఎల్నినో ప్రభావంతో జిల్లాలో నెలకొన్న లోటు వర్షపాతాన్ని అధిగమించి, పొంచి ఉన్న కరువు ముప్పును ఎదుర్కొనేందుకు అధికార యంత్రాంగం జలసిరి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. కురిసిన కొద్దిపాటి వర్షపు నీటినైనా వృథా చేయకుండా భూమిలోకి ఇంకించి, ఎండిపోతున్న బోరుబావులకు ప్రాణం పోయడమే లక్ష్యంగా అడుగులు వేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం కింద రైతులు, ప్రజలకు ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు లేకుండా నూరు శాతం సబ్సిడీతో ఇంకుడు గుంతలు, ఫామ్ పాండ్స్లాంటి వాటిని నిర్మించి ఇవ్వనుంది. ఒక్కో చుక్కను ఒడిసి పడదాం.. జలసిరితో జత కడదాం అనే నినాదంతో రాబోయే మూడు నెలల్లో ఈ నిర్మాణాలను పూర్తి చేసేలా అధికారులు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు. 2026–27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో.. జిల్లాలో 2026–27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో జలసిరి కార్యక్రమంలో భాగంగా వీబీ జీ రామ్ జీ ( జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధిహామీ )పథకం కింద ఆరు రకాల రిచార్జ్ నిర్మాణాలను నూరుశాతం సబ్సిడీపై అమలు చేయాలని ప్రతిపాదించారు . ఒక్కో గ్రామపంచాయతీ పరిధిలో కనీసం ఐదు పంటకుంటలు (ఫామ్ పాండ్స్), ఒక ఇంకుడు చెరువు(పర్కులేషన్ ట్యాంక్)ను నిర్మించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఇవిగాక వ్యక్తిగత ఇంకుడు గుంతలు , సామూహిక ఇంకుడుగుంత, బోర్వెల్ రీచార్జ్ నిర్మాణాలు, ఓపెన్బావులు నిర్మించాలన్నది లక్ష్యం. చేపట్టే నిర్మాణాలు ఏమిటంటే..● వ్యక్తిగత ఇంకుడుగుంతలు(మ్యాజిక్ సోక్ పిట్).. వీటి నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం రూ. 6,600 చెల్లిస్తుంది. ఇళ్ల పైకప్పు, షెడ్ల నుంచి వచ్చే నీటిని రాళ్లు కంకర నింపిన గుంత ద్వారా భూమిలోకి పంపే చిన్నపాటి నిర్మాణం. ● బోర్వెల్ రీచార్జ్ స్ట్రక్చర్ ఎండిపోయే దశకు చేరిన బోరుబావుల చుట్టూ ప్రత్యేక ఫిల్టర్ బెడ్ నిర్మించి వర్షపునీటిని శుద్ధిచేసి నేరుగా బోరులోపలకి పంపిస్తారు. ఈ నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం రూ. 25వేలు ఖర్చు చేస్తుంది. ● ఫామ్ పాండ్స్ వ్యవసాయ పొలాల్లో నిర్మించే పెద్దనీటి కుంటలు. ఇవి వర్షపు నీటిని నిల్వ చేయడమే కాకుండా చేపల పెంపకానికి, పశువుల నీటి అవసరాలకు ఉపయోగ పడతాయి. దీని నిర్మాణ వ్యయం 4లక్షల రూపాయలు ఉంది. ● కామన్ సోక్ పిట్(ఉమ్మడి ఇంకుడుగుంత) ఒకే ప్రాంతంలోని పలువురు రైతులు, పొరుగు కుటుంబాలు ఉమ్మడిగా వాడుకునేందుకు వీలుగా ఏర్పాటు చేసే ఇంకుడుగుంత. నిర్మాణ వ్యయం రూ. 7500. ● కమ్యూనిటీ సోక్ పిట్(సామూహిక ఇంకుడుగుంత) వీధుల నుంచి వచ్చే వర్షపునీటిని ఒకచోటచేర్చి భూగర్భజలాలను పెంచే పెద్ద నిర్మాణం. దీని నిర్మాణ వ్యయం రూ 13వేలు. ● ఓపెన్ వెల్ పెద్దబావులకు వర్షపునీటిని మళ్లించి శుద్ధిచేసి అందించే భారీ నిర్మాణం. ఒక్కో యూనిట్ నిమిత్తం ప్రభుత్వం రూ. 3.50లక్షలు ఖర్చు చేస్తుంది. ఫ ఎల్నినోను ఎదుర్కొనేందుకు వాన నీటి సంరక్షణే మార్గం ఫ భూగర్భ జలాల పెంపే లక్ష్యంగా జిల్లా యంత్రాంగం ప్రణాళిక ఫ నూరుశాతం సబ్సిడీతో ఇంకుడు గుంతలు, ఫామ్ పాండ్స్ నిర్మాణం
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కరెంటు సరిపోను లేక నాట్లు ఆలస్యంనాకున్న 10 ఎకరాలతో పాటు మరో 30 ఎకరాలు కౌలుకు తీసుకొని వరి సాగు చేస్తున్నాను. ఈసారి వర్షాలు లేక నాట్లు ఆలస్యంగా మొదలుపెట్టాను. వారం రోజులుగా సాయంత్రం 4.15 గంటల నుంచి ఉదయం 5 నుంచి 6 గంటల వరకు త్రీఫేజ్ కరెంటు తీసేస్తున్నారు. రోజుకు 10 గంటలు కూడా సక్రమంగా కరెంటు రావడం లేదు. విద్యుత్ సరిపోను సరఫరా కాకపోవడంతో మడులు నానక నాట్లు ఆలస్యం అవుతున్నాయి. మరో 10 ఎకరాలు నాట్లు పెట్టాల్సి ఉండగా కరెంటు కోతల వల్ల నారుమడి నానక ఇబ్బంది పడుతున్నాం. – నోముల మాధవరెడ్డి, రైతు, ఇంద్రియాల, భూదాన్ పోచంపల్లి మండలం