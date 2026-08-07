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Jogulamba
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తల్లిపాలతో బిడ్డకు రోగనిరోధక శక్తిగట్టు: తల్లిపాలతో బిడ్డకు కావాల్సిన రోగనిరోధక శక్తి లభిస్తుందని ట్రెయినీ కలెక్టర్ మనోజ్కుమార్రెడ్డి అన్నారు. గురువారం గట్టు రైతువేదికలో నిర్వహించిన తల్లిపాల వారోత్సవాల్లో ఆయన పాల్గొని చిన్నారులతో అక్షరాభ్యాసం చేయించారు. ఈ సందర్భంగా ట్రెయినీ కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. శిశువు పుట్టిన వెంటనే తల్లిపాలు అందించడం అత్యంత కీలకమన్నారు. మొదటి మూడు రోజుల్లో వచ్చే ముర్రుపాలు శిశువుకు ప్రకృతి ప్రసాదించిన తొలి టీకా వంటిదని.. వాటిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వృథా చేయొద్దని సూచించారు. గర్భిణులు క్రమం తప్పకుండా ప్రాథమిక ఆరోగ్యకేంద్రానికి వెళ్లి నెలవారీ పరీక్షలు చేయించుకోవాలని సూచించారు. గర్భిణుల ఆరోగ్యంపై ఐసీడీఎస్, వైద్యసిబ్బంది ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపాలన్నారు. అనంతరం గర్భిణులకు సీమంతం నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో డీడబ్ల్యూఓ సునంద, ఎంపీడీఓ చెన్నయ్య, సీడీపీఓ ఆకాశదీప్తి, డీసీపీఓ నర్సింహ, సర్పంచ్ నాగరాజు, సూపర్వైజర్ వాసంతి, కృష్ణవేణి, వల్లి పాల్గొన్నారు. బస్సు సౌకర్యం కల్పించాలని హైకోర్టు జడ్జికి పోస్టుకార్డు గట్టు/కేటీదొడ్డి: మండలంలోని పెంచికలపాడుకు చెందిన 35 మంది విద్యార్థులు ఆరగిద్ద జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో చదువుకుంటున్నారు. పెంచిలకపాడు నుంచి ఆరగిద్దకు సరైన రవాణా సౌకర్యం లేకపోవడంతో 10 కి.మీ. నడక తప్పడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో తమకు బస్సు సౌకర్యం కల్పించాలని కోరుతూ గురువారం హైకోర్టు జడ్జికి పోస్టుకార్డు రాశారు. ● కేటీదొడ్డి మండలం పాగుంట విద్యార్థులు సైతం తమ సమస్యలపై హైకోర్టు జడ్జికి పోస్టుకార్డులు పంపించారు. గ్రామంలో 7వ తరగతి పూర్తయిన తర్వాత ఉన్నత చదువుల కోసం 16 కి.మీ. దూరంలోని ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సి వస్తోందన్నారు. అయితే సమయానికి బస్సులు లేకపోవడంతో చదువుకు దూరమయ్యే పరిస్ధితి నెలకొందని వాపోయారు. తమ గ్రామానికి బస్సు సౌకర్యం కల్పిస్తే మరింత మంది పిల్లలు ఉన్నత చదువులు చదువుకోవడానికి వీలవుతుందని పేర్కొన్నారు.
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సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో వేగంగా కేసుల పరిష్కారం● ప్రతి బాధితుడికి న్యాయం జరిగేలా పనిచేయాలి ● డీఐజీ ఎల్ఎస్ చౌహాన్ రాజోళి: ప్రజలకు వేగవంతమైన, పారదర్శకమైన సేవలు అందించడంలో అత్యాధునిక సాంకేతిక పరి జ్ఞానం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని.. పోలీసు సిబ్బంది పూర్తి అవగాహనతో ముందుకుసాగాలని జోగుళాంబ జోన్ డీఐజీ ఎల్ఎస్ చౌహాన్ సూచించారు. గురువారం శాంతినగర్ పోలీస్స్టేషన్లో ఆయన తనిఖీలు చేపట్టారు. ముందుగా డీఐజీకి ఎస్పీ శ్రీనివాసరావు, సీఐ శంకర్, ఎస్ఐ నాగశేఖర్రెడ్డి పుష్పగుచ్ఛం అందజేసి స్వాగతం పలికారు. పోలీసు సి బ్బంది గౌరవ వందనం సమర్పించారు. అనంత రం ఆయన స్టేషన్లో పలు రికార్డులను పరిశీలించడంతో పాటు పెండింగ్ కేసుల దర్యాప్తు పురోగతిని తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా డీఐజీ మాట్లాడుతూ.. స్టేషన్కు వచ్చే ప్రతి బాధితుడికి న్యాయం జరిగేలా ప్రతి పోలీసు అధికారి తన కర్తవ్యం నిర్వర్తించాలని సూచించారు. పరిశుభ్రమైన వాతావరణంతో కూడిన పరిసరాలు ఉండాలన్నారు. రిసెప్షన్ విధానంలో మార్పులతో కూడుకున్న పనితీరు ఉండాలని.. ఆస్తి సంబంధిత నేరాలు జరిగే ప్రాంతాలపై ప్రత్యేక దృష్టిసారించాలని ఆదేశించారు. రౌడీ షీటర్లపై నిఘా ఉంచాలన్నారు. డయల్ 112కు వచ్చే ఫిర్యాదులపై సత్వర స్పందన ఉండాలని.. బ్లూ కోల్ట్స్ పనితీరును నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని తెలిపారు. రోడ్డు భద్రత, సైబర్ నేరాల నివారణకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై విస్తృతంగా అవగాహన కల్పించాలని ఆయన సూచించారు.
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ఇష్టంగా నేస్తాంగద్వాల చీరలకు ప్రత్యేకత ఉంది. ఆ ప్రత్యేకత ఎప్పటికీ పోరాదన్న ఉద్దేశంతో చాలా ఇష్టంగా చీరలు నేస్తాం. చూడగానే ఇది గద్వాల చీర అని చెప్పేలా ఇక్కడి చీరలు ఉంటాయి. ఇప్పటి మహిళలు నచ్చే, మెచ్చే విధంగా పలు డిజైన్లతో చీరలు రూపొందిస్తున్నాం. గద్వాలకు నిత్యం వివిధ ప్రాంతాల నుంచి చీరల కొనుగోలుకు వస్తుంటారు. – గోరంట్ల నాగలక్ష్మీ, చేనేత కార్మికురాలు, గద్వాల ఆదరణ తగ్గలేదు.. గద్వాల జరీ, పట్టు చీరలకు ఘనమైన చరిత్ర ఉంది. ఈ చీరలకు ఇప్పటికీ ఆదరణ తగ్గలేదు. జిల్లాలో వేలాది కుటుంబాలు చేనేత వృత్తిలో ఉన్నాయి. కాలానుగుణంగా ఇక్కడి కార్మికులు చీరలను వివిధ రకాల డిజైన్లలో నేస్తున్నారు. రంగుల ఎంపికల్లో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. వ్యాపారులు పవర్లూం చీరలకు బదులుగా హ్యండ్లూమ్ చీరలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. – మేడం రామకృష్ణ, తెలంగాణ చేనేత ఐక్యవేదిక రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ●
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ఉపాఽధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి..వనపర్తి ఐటిఐని హబ్గా తీర్చిదిద్ది ఆధునిక సాంకేతిక విద్యా విధానాన్ని ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించడం సంతోషకరమైన విషయం. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి చదువుకున్న ఈ ప్రాంతాన్ని విద్యాపరంగా అభివృద్ది చేసేందుకు ఏఐపీ హబ్ను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసేందుకు చొరవ చూపించారు. విద్యార్థులు ఉద్యోగాల కోసం ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం తగ్గి స్థానికంగానే ప్రపంచస్థాయి నైపుణ్య శిక్షణ పొందే అవకాశం కలగనుంది. గ్రామీణ యువతకు పరిశ్రమల అవసరాలకు అనుగుణంగా శిక్షణ లభించి దేశీయ, అంతర్జాతీయ సంస్థల్లో ఉద్యోగాలు సాధించుకునే అవకాశాలు పెరగనున్నాయి. – తూడి మేఘారెడ్డి, ఎమ్మెల్యే, వనపర్తి ●
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ఇందిరమ్మను మురిపించిన ‘పేట పట్టు’నారాయణపేటలో 1900 సంవత్సరం నుంచే ఇక్కడి చేనేత కుటుంబాలు మగ్గాలపై పట్టు చీరులు నేస్తూ వస్తున్నారు. తరం మారినా.. మగ్గం మారలేదు. డిజైన్న్ మారినా.. నాణ్యత తగ్గలేదు. అగ్గిపెట్టలో పట్టెంత చీరను నేసి రికార్డు సృష్టించిన ఘనత కూడా ఉంది. మగ్గంపై నేతన్న నేసిన చీర దేశ ప్రధాని ఒంటిపై మెరిసింది. 1983లో అప్పటి ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ ‘పేట’ చీరను కట్టుకున్నారంటే ఎంతటి గుర్తింపు దక్కిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. నారాయణపేట, జాజాపూర్, కోటకొండలో నేత కార్మికులు ఎక్కువగా ఉన్నారు. వీరు కాలం మారినా మహిళల అభిరుచులకు తగ్గట్లు చీరలు డిజైన్ చేస్తున్నారు. టెంపుల్, చెక్స్, ప్లెయిన్, బార్డర్, బుట్టా, ఫుల్ టర్నింగ్ తదితర డిజైన్లలో చీరలను రూపొందిస్తున్నారు. 2015లో నారాయణపేట చేనేత జియోగ్రాఫికల్ పేటెంట్ హక్కు సంపాదించుకుంది. ఇక్కడ నేసిన చీరలు హైదరాబాద్, బెంగళూరు, రాయచూర్, కలబురగి, యాద్గిర్, ముంబయి, పుణె, సోలాపూర్, సాంగ్లీ, నాగ్పూర్, అహ్మదాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి నగరాలకు సరఫరా చేస్తున్నారు. ఢిల్లీలోనూ పేట పట్టుకు మార్కెట్ ఉండటం విశేషం.
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నిండా మునిగినా.. తిరిగి నిలిచారు!● రాజోళి చేనేత కార్మికుల్లో మొక్కవోని ధైర్యం ● వరదలతో మగ్గాలు మునిగినా వృత్తిని వదలని వైనం రాజోళి: 2009లో వచ్చిన వరదలతో జిల్లాలోని చేనేత కార్మికులు సర్వం కోల్పోయారు. తాము నివసించే ఇళ్లతో పాటు, జీవనం సాగించే మగ్గాలు వరదల్లో కొట్టుకుపోయాయి. ఈ ఘటనతో ఎక్కువగా నష్టపోయింది రాజోళిలోని చేనేత కార్మికులే. వరదల సమయంలో 800 కుటుంబాలు చేనేత వృతిపై ఆధారపడి జీవించగా.. 2,500 మంది కార్మికులు వృత్తిలో ఉన్నారు. వరదలతో అపారనష్టం వాటిల్లినప్పటికీ చేనేత కార్మికులు మొక్కవోని ధైర్యంతో తమ వృత్తిని సాగిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం జియో ట్యాగింగ్ ప్రకారం 1,000 కుటుంబాలు చేనేత వృత్తిలో ఉండగా.. దాదాపు 3వేల మందికి పైగా కార్మికులు వృత్తిలో కొనసాగుతున్నారు. అంతేకాకుండా ప్రతి వానాకాలంలో కార్మికుల ఇళ్లలోకి నీరు చేరి.. మగ్గం గుంతలు నీటితో నిండిపోతున్నాయి. రూ.వేలు వెచ్చించి తెచ్చుకున్న ముడిసరుకు తడిసిపోయి పనికి రాకుండా పోతున్నాయి. దీంతోపాటు ప్రభుత్వం నుంచి అందాల్సిన పథకాలు సక్రమంగా అందని వారు సైతం ఉన్నారు. అయినప్పటికీ తమ వృత్తికి దూరం కాకుండా.. కష్ట, నష్టాలను తట్టుకుని ముందుకు సాగుతున్నారు.
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విద్యాభివృద్ధిపై ప్రత్యేక దృష్టిగద్వాలన్యూటౌన్: నియోజకవర్గంలో విద్యాభివృద్ధిపై ప్రత్యేక దృష్టిసారించినట్లు ఎమ్మెల్యే బండ్ల కృష్ణమోహన్రెడ్డి అన్నారు. గురువారం స్థానిక ప్రభుత్వ బాలికల జూనియర్ కళాశాలలో విద్యార్థినులకు నోట్, పాఠ్యపుస్తకాలు పంపిణీ చేశారు. అంతకు ముందు ఎంపీసీలో 470 మార్కులకు గాను 468 సాధించి, రాష్ట్రస్థాయిలో మొదటి స్థానంలో నిలిచిన విద్యార్థిని అఖలాబాయ్ని ఎమ్మెల్యే సన్మానించి అభినందించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. జిల్లాలో ఇప్పటికే మెడికల్, నర్సింగ్ కళాశాలలను ఏర్పాటు చేశామన్నారు. త్వరలోనే బీబీఎం, ఎంబీఏ తదితర కోర్సులను తీసుకొస్తామని తెలిపారు. స్థానిక విద్యార్థులకు ఉన్నత విద్య అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే తన లక్ష్యమన్నారు. కాగా, కళాశాలలో 500 మంది విద్యార్థినులు ఉండగా.. తరగతి గదుల కొరతతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నట్లు కళాశాల ప్రిన్సిపల్ కృష్ణ ఎమ్మెల్యే దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. కార్యక్రమంలో డీఐఈఓ హృదయరాజు పాల్గొన్నారు. వేరుశనగ క్వింటా రూ.7,281 గద్వాలవ్యవసాయం: జిల్లా కేంద్రంలోని వ్యవసాయ మార్కెట్యార్డుకు గురువారం 294 క్వింటాళ్ల వేరుశనగ విక్రయానికి వచ్చింది. క్వింటాకు గరిష్టంగా రూ. 7,281, కనిష్టంగా రూ. 3,479, సరాసరి రూ. 5,775 ధరలు లభించాయి. 6 క్వింటాళ్ల ఆముదాలు రాగా.. క్వింటాకు గరిష్టం రూ. 3,969, కనిష్టంగా రూ. 3,709 ధరలు పలికాయి. పేస్కేల్ అమలు చేసేదాక పోరాటం గద్వాల న్యూటౌన్: వీబీ–జీ రామ్జీ ఉద్యోగులకు పేస్కేల్ అమలు చేసేదాక పోరాటం కొనసాగిస్తామని జేఏసీ కన్వీనర్ రాంప్రసాద్ అన్నా రు. గురువారం స్థానిక టీఎన్జీఓ భవనంలో నిర్వహించిన నిరసన సభలో ఆయన మాట్లాడారు. 20 ఏళ్లుగా విధులు నిర్వర్తిస్తూ.. గ్రామీ ణ ప్రజల జీవనోపాధి మెరుగుదల, సుస్థిర ఆస్తుల కల్పనకు సేవలందిస్తున్న తమపై ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తమ కుటుంబాల పోషణకు సరిపోని వేతనాలతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నామన్నారు. తమకు పేస్కేల్ అమలు చేయాలని గత ప్రభుత్వానికి పలుమార్లు విజ్ఞ ప్తి చేసినా పట్టించుకోలేదన్నారు. ప్రస్తుత ప్రభు త్వం ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హమీ మేరకు పేస్కేల్ అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. న్యాయమైన డిమాండ్లు నెరవేరే వరకు ఉద్యోగులంతా ఐక్యంగా ఉండాలన్నారు. సమావేశంలో జేఏసీ కోకన్వీనర్ శ్రీనివాసులు, శివజ్యోతి, హుస్సేన్, విజయశంకర్ ఉన్నారు. హామీల అమలులో కాంగ్రెస్ విఫలం గద్వాలన్యూటౌన్: ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చడంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఘోరంగా విఫలమైందని బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు రామాంజనేయులు ఆరోపించారు. రాష్ట్ర పార్టీ పిలుపు మేరకు గురువారం స్థానిక ప్రభుత్వ ఎంఏఎల్డీ డిగ్రీ కళాశాలలో ‘ఫీజుల బకాయి–బీజేపీ లడాయి’ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. ప్రభుత్వం ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్, స్కా లర్షిప్లను సకాలంలో అందించకపోవడంతో ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ వర్గాలకు చెందిన పేద, మద్యతరగతి విద్యార్థులు అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారన్నారు. కొన్ని కళాశాలల్లో విద్యార్థులకు సర్టిఫికెట్లను ఇవ్వడం లేదన్నారు. పరీక్షలు రాయడంలో, తదుపరి విద్యా సంవత్సరానికి ప్రవేశాలు పొందడంలో విద్యార్థులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నా ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదని విమర్శించారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్ను దృష్టిలో ఉంచుకొని పెండింగ్లో ఉన్న స్కాలర్షిప్లు, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ను వెంటనే విడుదల చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. కార్యక్రమంలో బీజేవైఎం జిల్లా అధ్యక్షుడు బాబుల్రెడ్డి, రాష్ట్ర కౌన్సిల్ సభ్యుడు బండల వెంకట్రాములు, రవికుమార్, శ్యాంరావు, సమతాగౌడ్, అనీల్, అక్బర్ బాషా, పటేల్, పాండు పాల్గొన్నారు.
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ఏఐపీ హబ్గా వనపర్తి ఐటీఐ● రూ.240 కోట్లతో నాలుగు ఐటీఐలు అనుసంధానం ● కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆమోదం.. ప్రారంభమైన టెండర్ ప్రక్రియ వనపర్తి: సంస్థానాధీశుల కాలం నుంచే విద్యకు తొలి ప్రాధాన్యం ఇచ్చే వనపర్తికి విద్యాపర్తిగా పేరొచ్చింది. తాజాగా వనపర్తి ఐటీఐని ఏఐపీ (అడ్వాన్స్డ్ ఇండస్ట్రియల్ పార్ట్నర్) హబ్గా ఏర్పాటు చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పీపీపీ(ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యం) క్లస్టర్–8 లో ఏర్పాటు చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రానికి ప్రతిపాదనలు పంపగా ఆమోదం లభించింది. రూ.240 కోట్లతో ఏర్పాటుకు రంగం సిద్ధమైంది. 1953లోనే వనపర్తిలో పాలిటెక్నిక్ కళాశాల ఏర్పాటుతో సాంకేతిక విద్య, ఉన్నత విద్యకు నిలయంగా మారింది. మరోసారి రాష్ట్ర ప్రభు త్వం స్థానిక ఎమ్మెల్యే తూడి మేఘారెడ్డి చొరవ తో వనపర్తి ఐటీఐకి గద్వాల, మహబూబ్నగర్ బాలికలు, డిండి, మన్ననూరు ఐటీఐలను అను సంధానం చేస్తూ ఏఐపీ హబ్గా ఏర్పాటు చేసేందుకు డీపీఆర్ సిద్ధం చేసి కేంద్రానికి పంపించగా ఆమోదం లభించింది. త్వరలోనే టెండర్ ప్రక్రి య ప్రారంభం కానుంది. దీంతో ఉన్నత విద్య తో పాటు పారిశ్రామిక విద్యలోనూ రాష్ట్రంలోనే జిల్లా ముందు వరుసలో నిలవనుంది. రాష్ట్రంలోని ప్రముఖ నైపుణ్య శిక్షణా కేంద్రాల్లో వనపర్తి ఒకటిగా మారనుంది. ఈ ప్రాజెక్టుతో వనపర్తి ఐటీఐలో అత్యాధునిక ల్యాబ్లు, ఆధునిక యంత్రాలు, డిజిటల్ తరగతి గదులు, పరిశ్రమల అవసరాలకు అనుగుణంగా రోబోటిక్స్, ఆటో మేషన్, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఏఐ తదితర కోర్సులు, అ ధునాతన మిషన్ల తయారీ వంటి కొత్త కోర్సులు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
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గొప్పతనం చాటుతాం..పీయూ ఆధ్వర్యంలో జాతీయ సెమినార్ మొదటిరోజు కన్హా శాంతివనంలో ప్రారంభం కాగా.. రెండోరోజు పీయూలో పలు సెషన్లు నిర్వహించి.. అనంతరం సాయంత్రం ముగింపు కార్యక్రమం శాంతి వనంలోనే చేపడుతాం. పీయూకు ఈ అవకాశం రావడం గొప్ప విషయం. యూనివర్సిటీ గొప్పతనం చాటేలా కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమానికి కేంద్ర, రాష్ట్ర మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, అధికారులు, వీసీలు హాజరుకానున్నారు. – రమేష్బాబు, రిజిస్ట్రార్, పీయూ అరుదైన అవకాశం.. పీయూకు దక్కిన అరుదైన అవకాశంతో యూనివర్సిటీ గొప్పతనం చాటేలా జాతీయ సెమినార్ నిర్వహించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. దీని ద్వారా యూనివర్సిటీకి అనేక ప్రయోజనాలు చేకూరనున్నాయి. వచ్చిన అతిథులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. అందరి సహకారంతో శాంతివనం, పీయూలో నిర్వహించే కార్యక్రమాలను విజయవంతం చేస్తాం. – మధుసూదన్రెడ్డి, సెమినార్ కన్వీనర్ ●
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విద్యార్థులకు మెరుగైన వసతులు కల్పించాలిఎర్రవల్లి: విద్యార్థులకు మెరుగైన విద్య అందించడంతో పాటు అన్ని వసతులు కల్పించాలని అదనపు కలెక్టర్ నర్సింగ్రావు అన్నారు. బుధవారం ఎర్రవల్లి కస్తూర్బాగాంధీ బాలికల విద్యాలయంలో ఆయన ఆకస్మిక తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థినులకు అందిస్తున్న విద్యాభోదన, వసతి, భోజన సౌకర్య, తాగునీటి సరఫరా, పారిశుద్ధ్యం, తరగతి గదులు, డార్మెటరీలు, వంటశాల, భోజనశాల తదితర ఏర్పాట్లను ఆయన క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. అనంతరం విద్యార్థినులతో నేరుగా మాట్లాడి సమస్యలను తెలుసుకున్నారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ.. ప్రభుత్వ సంక్షేమ వసతిగృహాల్లో విద్యార్థులకు పరిశుభ్రమైన, సౌకర్యవంతమైన వాతావరణాన్ని కల్పించడం ప్రతి అధికారి బాధ్యత అని అన్నారు. విద్యార్థినుల ఆరోగ్యం, పోషకాహారం, పరిశుభ్రత విషయంలో నిర్లక్ష్యాన్ని సహించబోమని స్పష్టం చేశారు. ఆయన వెంట ఎస్ఓ స్వర్ణలత ఉన్నారు.
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లేబర్ కోడ్లతో కార్మికులకు అన్యాయంగద్వాల: కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం కొత్తగా తీసుకొచ్చిన నాలుగు లేబర్ కోడ్లతో కార్మికవర్గం అన్యాయానికి గురవుతోందని సీఐటీయూ జిల్లా అధ్యక్షుడు నర్సింహ అన్నారు. బుధవారం గద్వాల మండలం మదనపల్లి, శెట్టిఆత్మకూరు గ్రామాల్లో నిర్వహించిన సమావేశాల్లో ఆయన మాట్లాడారు. బీజేపీ పాలనలో వ్యవసాయ కార్మికుల ఉపాధి పూ ర్తిగా దెబ్బతిందన్నారు. ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న అణచివేత విధానలకు వ్యతిరేకంగా ఈ నెల 10న కలెక్టరేట్ వద్ద జైల్భరో కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు. రైతులు, కూలీలు, ప్రజలు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చి విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. అనంతరం జైల్భరోకు సంబంధించిన పోస్టర్లను ఆవిష్కరించారు. సమావేశంలో సీతారాముడు, ఆనంద్, రామకృష్ణ, భాగ్యమ్మ, అంజిలన్న, రత్నమ్మ, సంజీవులు ఉన్నారు.
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ధాన్యం.. మిల్లర్ల భోజ్యం!గద్వాల: జిల్లాలో ప్రభుత్వ ధాన్యం పరులపాలవుతోంది. రైస్మిల్లర్లు ప్రభుత్వం నుంచి తీసుకున్న ధాన్యానికి సీఎమ్మార్ అందించాల్సి ఉండగా.. పెద్దఎత్తున దోపిడీకి తెరలేపారు. ఐదేళ్ల కాలంలోనే సుమారు రూ. 60కోట్ల విలువైన ధాన్యాన్ని మా యం చేశారు. 2022–23, 2023–24, 2024–25 సంవత్సరాల్లో వానాకాలం, యాసంగి సీజన్లకు సంబంధించి 20కి పైగా మిల్లులు కనీసం 20శాతం కూడ సీఎమ్మార్ బియ్యం పెట్టలేదంటే మిల్లర్లు ఎంతమేర ప్రభుత్వ ధాన్యాన్ని దోచుకుంటున్నారో స్పష్టమవుతోంది. ఇదిలా ఉంటే, హత్యకేసులో నిందితుడిగా ఉన్న ఓ మిల్లర్ కేటీదొడ్డి మండలంలోని ఎఫ్సీఐ గోదాంలో నిల్వచేసిన ధాన్యంలో సుమారు రూ. 30కోట్ల విలువచేసే ధాన్యాన్ని అక్రమంగా కర్ణాటకలో విక్రయించినట్లు తెలిసింది. ఇటీవల ఎఫ్సీఐ అధికారుల తనిఖీలో ఈ విషయం వెలుగుచూడగా.. ప్రతినెలా రిపోర్టు ఇవ్వాల్సిన సివిల్ సప్లయ్శాఖ అధికారులు ఇదేమీ పట్టనట్లు ధాన్యం బస్తాలు గోదాంలోనే నిల్వ ఉన్నట్లు తప్పుడు నివేదిక ఇవ్వడం హాట్టాపిక్గా మారింది. ఐదేళ్లలో రూ.కోట్ల ధాన్యం పక్కదారి.. ఐదేళ్ల కాలంలో ప్రభుత్వం సేకరించిన వరిధాన్యా న్ని జిల్లాలోని రైస్మిల్లర్లకు కేటాయింపులు చేయగా.. ఇందులో సుమారు 70వేల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యానికి సంబంధించిన సీఎమ్మార్ ఇంకా ప్రభుత్వానికి అందలేదు. ఇందులో 2022–23 సంవత్సరానికి సంబంధించి కేటాయించిన 36,814 మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని 34 రైస్మిల్లర్లకు కేటాయిస్తే.. వాటిలో కేవలం 11శాతం మాత్రమే సీఎమ్మార్ అందించారు. మిగిలిన 23,503 మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యానికి సంబంధించి సీఎమ్మార్ రావాల్సి ఉంది. అదే విధంగా 2024–25 యాసంగిలో 1,01,924 మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని 39 రైస్మిల్లర్లకు కేటాయించగా.. 88 శాతం సీఎమ్మార్ పెట్టారు. తాజాగా 2025–26 యాసంగికి సంబంధించి 1,72,432 మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం కేటాయించగా.. ఇంకా 38,377 మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యానికి సంబంధించిన సీఎమ్మార్ పెట్టాల్సి ఉంది. అయితే ప్రభుత్వం వద్ద తీసుకున్న ధాన్యం నిల్వలు మిల్లులో ఉండాల్సి ఉండగా.. అక్రమ మార్గంలో బయటకు తరలించి రూ.కోట్లలో సొమ్ము చేసుకున్నట్లు తెలిసింది. ఆలస్యంగా గుర్తింపు.. కేటీదొడ్డి మండలంలో రూ. 30కోట్ల ధాన్యం మాయమైనట్లు ఆలస్యంగా గుర్తించిన జిల్లా ఉన్నతాధికారులు.. సంబంధిత అధికారులకు తీవ్రస్థాయిలో చీవాట్టు పెట్టినట్లు తెలిసింది. ఇందుకు సంబంధించి ఓ ఉన్నతాధికారికి నోటీసులు జారీ చేసినట్లు సమాచారం. అదే విధంగా జిల్లాలో సివిల్ సప్లయ్శాఖలో కీలకంగా పనిచేస్తున్న ఇద్దరు అధికారులపై శాఖాపరమైన చర్యలకు ఉపక్రమించినట్లు తెలిసింది. అదే విధంగా అక్రమాలకు పాల్పడిన సదరు రైస్మిల్లర్కు షోకాజ్ నోటీసు జారీ చేసి, క్రిమినల్ కేసు నమోదుతో పాటు ఆర్ఆర్ యాక్ట్ కింద రికవరీ చేసేందుకు చర్యలు చేపడుతున్నారు. ఎఫ్సీఐ అధికారుల తనిఖీలో వెలుగు.. ప్రభుత్వం నుంచి తీసుకున్న ధాన్యం నిల్వలు సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదా అనే విషయంపై ఇటీవల ఎఫ్సీఐ అధికారులు జిల్లా సివిల్ సప్లయ్శాఖ ఇచ్చిన నివేదిక ఆధారంగా తనిఖీలు చేపట్టారు. అయితే కేటీదొడ్డి మండలంలో ఓ రైస్మిల్లుకు సంబంధించిన గోదాంలో ఏకంగా సుమారు రూ. 30కోట్ల విలువైన ధాన్యం బస్తాలు మాయమైనట్లు గుర్తించారు. ఇదే విషయాన్ని జిల్లా సివిల్ సప్లయ్శాఖ అధికారులతో విచారణ చేయగా.. సరైన సమాధానం ఇవ్వకుండా దాటవేసినట్లు తెలిసింది. విషయం బయటకు పొక్కితే ఉద్యోగ భద్రతకు ముప్పు ఏర్పడుతుందని బతిమిలాడి జాగ్రత పడినట్లు తెలుస్తోంది. తాజాగా రూ. 30కోట్ల విలువైన వరిధాన్యం మాయం ఎఫ్సీఐ అధికారుల తనిఖీలో బహిర్గతం సదరు మిల్లర్కు అధికారుల వత్తాసు చర్యలకు ఉపక్రమించిన ఉన్నతాధికారులు జిల్లాలో ఐదేళ్లుగా సాగుతున్న మిల్లర్ల దోపిడీ
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గద్వాల – గట్టు మార్గంలో అండర్పాస్ నిర్మించండిగద్వాల: భారత్మాల ప్రధాన రహదారి నిర్మాణం చేపట్టిన గద్వాల – గట్టు మార్గంలో అండర్పాస్ నిర్మించాలని మహబూబ్నగర్ ఎంపీ డీకే అరుణ కేంద్ర రవాణాశాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరిని కోరారు. బుధవారం ఢిల్లీలో కేంద్ర మంత్రిని ఎంపీ కలిసి.. జిల్లాలోని గట్టు, రాయపురం గ్రామాల ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను వివరించారు. సోలాపూర్ – కర్నూలు – చైన్నె గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవేలో గట్టు–గద్వాల రహదారి వద్ద వెహికల్ అండర్ పాస్ నిర్మాణంతో ఆయా గ్రామాల ప్రజల రాకపోకలకు సౌకర్యవంతంగా ఉంటుందన్నారు. ఈ అంశంపై మంత్రి సానుకూలంగా స్పందించినట్లు ఎంపీ డీకే అరుణ ‘సాక్షి’కి తెలిపారు. చేనేత సమస్యలపై ప్రత్యేక దృష్టి అలంపూర్: చేనేత కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారంపై ప్రత్యేక దృష్టిసారించినట్లు ఎమ్మెల్యే విజయుడు అన్నారు. జిల్లా చేనేత వస్త్ర పరిశ్రమలశాఖ సహాయ సంచాలకురాలు ఇందిర బుధవారం కర్నూలులోని క్యాంపు కార్యాలయంలో ఎమ్మెల్యేను మర్యాదపూర్వకంగా కలి సి శాలువాతో సత్కరించారు. అనంతరం జిల్లా లోని చేనేత రంగ పరిస్థితులు, కార్మికుల సంక్షేమ పథకాలపై చర్చించారు. చేనేత సహకార సంఘాల పర్యవేక్షణపై ఎమ్మెల్యే ఆరా తీశారు. కార్మికులకు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న రాయితీ లు, ప్రోత్సాహకాలు అర్హులందరికీ అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన సూచించారు. నిరంతర కృషితో లక్ష్యసాధన: డీఐఈఓ ధరూరు: ప్రతి విద్యార్థి ఉన్నత లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకొని ముందుకెళ్లాలని డీఐఈఓ హృదయరాజు సూచించారు. బుధవారం ధరూరు ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో విద్యార్థులకు ప్రేరణా తరగతులు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. నిరంతర కృషితో నిర్దేశిత లక్ష్యాలను సాధించవచ్చని తెలిపారు. కష్టపడి చదివే తత్వాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలని విద్యార్థులకు సూచించారు. అనంతరం నోట్ పుస్తకాలను పంపిణీ చేశారు. కార్యక్రమంలో కళాశాల ప్రిన్సిపల్ సత్యనారాయణ, అధ్యాపకులు పాల్గొన్నారు. పల్లీ క్వింటా రూ.8,369 గద్వాలవ్యవసాయం: జిల్లా కేంద్రంలోని వ్యవసాయ మార్కెట్యార్డుకు బుధవారం 198 క్వింటాళ్ల వేరుశనగ అమ్మకానికి వచ్చింది. క్వింటాకు గరిష్టంగా రూ. 8,369, కనిష్టంగా రూ. 3,369, సరాసరి రూ. 5,066 ధరలు లభించాయి. 22 క్వింటాళ్ల వరి (సోన) రాగా.. రూ. 3,150 ధర పలికింది.
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భూ భారతి ఆపరేటర్లకు మంగళం?నాగర్కర్నూల్/ జెడ్పీసెంటర్ (మహబూబ్నగర్): తహసీల్దార్ కార్యాలయాల్లో భూ రిజిస్ట్రేషన్ ఆపరేటర్లుగా పనిచేస్తున్న వారికి ప్రభుత్వం ఉద్వాసన పలకనుందా.. వారి స్థానంలో జూనియర్ అసిస్టెంట్లుగా పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులను నియమించనున్నారా.. అన్న అనుమానాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితులు చూస్తుంటే.. అవుననే అనిపిస్తున్నాయి. బుధవారం ఏకంగా కలెక్టరేట్లలో జిల్లాలోని జూనియర్ అసిస్టెంట్లకు రిజిస్ట్రేషన్ విధానంపై ఒకరోజు శిక్షణ ఇచ్చారు. నాగర్కర్నూల్లో స్వయంగా కలెక్టర్ హేమంత కేశవ్ పాటిల్ పాల్గొని సూచనలు, సలహాలు ఇవ్వగా.. ఇతర అధికారులు రిజిస్ట్రేషన్ చేసే విధానంపై అవగాహన కల్పించారు. దీంతో ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్న ఆపరేటర్ల స్థానంలో వీరిని నియమించే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ఉన్నట్లు స్పష్టమవుతుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 632 మంది.. గత ప్రభుత్వం ధరణి పోర్టల్ తీసుకువచ్చి తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో భూముల రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలని 2018లో నిర్ణయించింది. రిజిస్ట్రేషన్ ఆపరేటర్లుగా ఔట్సోర్సింగ్ ద్వారా తీసుకోవాలని నిర్ణయించారు. ఈ–సెన్ట్రిక్ సంస్థ ద్వారా ఆపరేటర్లు 2018 మే 23న విధుల్లో చేరారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 632 మంది ఆపరేటర్లను చేర్చుకోగా.. వీరిని ప్రతి ఏటా మార్చి, ఏప్రిల్ మధ్యలో రెన్యువల్ చేసేవారు. ముందుగా రూ.11 వేల వేతనం ఇవ్వగా ఆ తర్వాత రూ.13 వేలకు పెంచారు. గత ప్రభుత్వంలో చివర్లో నెలవారి వేతనం రూ.21,500 పెంచుతామని హామీ ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆపరేటర్లను టీజీటీఎస్ కింద తీసుకొని.. నెలకు రూ.21,500 వేతనం ఇస్తున్నారు. అయితే ఇది నెలవారిగా ఇవ్వకుండా మూ డు, ఆరునెలలకు ఒకసారి విడుదల చేస్తున్నారు. రెండు రోజులుగా ఆందోళన భూ భారతి ఆపరేటర్ల స్థానంలో జూనియర్ అసిస్టెంట్లను నియమిస్తున్నారని అనుమానంతో గత రెండు రోజుల నుంచి ఆపరేటర్లు ఆందోళన బాటపట్టారు. సోమవారం ఆర్డీఓ కార్యాలయాల ఎదుట నిరసన వ్యక్తం చేసి అధికారులకు వినతిపత్రాలు అందజేశారు. మంగళవారం రాష్ట్రంలోని ఆపరేటర్లందరూ హైదరాబాద్లోని గాంధీభవన్కు వెళ్లి నిరసన చేపట్టి తమగోడు వినిపించారు. సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు వీహెచ్, జగ్గారెడ్డిని సైతం కలిసి తమకు న్యాయం చేయాలని, ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని, పెండింగ్ వేతనాలు ఇవ్వాలని విన్నవించారు. వీరి స్థానంలో జూనియర్ అసిస్టెంట్ల నియామకం ఇప్పటికే కలెక్టర్ల పర్యవేక్షణలో ప్రత్యేక శిక్షణ ఆందోళనలో ఔట్సోర్సింగ్ ఆపరేటర్లు.. 15 నెలల వేతనాలు పెండింగ్ రెండు రోజులుగా నిరసన చేపడుతున్నా స్పందించని ప్రభుత్వం
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పెండింగ్లో 15 నెలల వేతనాలుఆపరేటర్ల ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగం ఏటా మార్చి, ఏప్రిల్ నెలలో రెన్యువల్ చేసేవారు. అయితే ఈ ఏడాది అలా చేయలేదని ఆపరేటర్లు వాపోతున్నారు. ఈ విషయాన్ని పలుమార్లు సంబంధిత అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లగా దాటవేత ధోరణితో వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపిస్తున్నారు. పైగా తమకు 15 నెలల నుంచి వేతనాలు సైతం ఇవ్వడం లేదని పేర్కొంటున్నారు. అన్యాయం చేయొద్దు ఏడేళ్లుగా పనిచేస్తున్న ఆపరేటర్లకు అన్యాయం చేయవద్దు. మా ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలి. అన్యాయంగా తొలిగించి కుటుంబాలను రోడ్డు పాలు చేయవద్దని ప్రభుత్వానికి విన్నవిస్తున్నాం. మొదట 300 మందిని తొలిగిస్తామని చెప్పి ఇప్పుడు అందరినీ తొలిగించే కుట్ర చేస్తుంది. వెంటనే తమకు పెండింగ్లో ఉన్న 15 నెలల వేతనాలు ఇవ్వాలి. – రాంబాబు, భూ భారతి ఆపరేటర్ల సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు, నాగర్కర్నూల్ ●
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పల్లీ @ రూ.8,100గద్వాల వ్యవసాయం: జిల్లాకేంద్రంలోని వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డుకు మంగళవారం 326 క్వింటాళ్ల వేరుశనగ అమ్మకానికి వచ్చింది. కాగా.. క్వింటాల్ గరిష్టంగా రూ.8,100, కనిష్టంగా రూ.3,616, సరాసరిగా రూ.5,680 ధరలు లభించాయి. ఆరోగ్య కార్యక్రమాలపై నిర్లక్ష్యమొద్దు గద్వాల క్రైం: జిల్లాలో ఆరోగ్య కార్యక్రమాలు చేపట్టడంపై సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం వహిస్తే చర్యలు తప్పవని జిల్లా ఇన్చార్జి డీఎంహెచ్ఓ సంధ్యాకిరణ్మయి అన్నారు. మంగళవారం డీఎంహెచ్ఓ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడారు. ప్రస్తుతం సీజనల్ వ్యాధులపై సిబ్బంది అప్రమత్తంగా ఉంటూ ప్రజలకు మెరుగైన వైద్యం అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. ప్రస్తుతం జిల్లావ్యాప్తంగా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా సీజనల్ వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం ఉన్నందున ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో సిబ్బంది అందుబాటులో ఉండాలని సూచించారు. అలాగే అన్ని పీహెచ్సీల్లో సరిపడా మందులు ఉండేలా చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు.
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అఖిలపక్షం.. ఉద్యమంఅలంపూర్: దేశంలోనే పేరుగాంచిన శక్తి పీఠం.. శతాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన ప్రాంతంగా ప్రాచుర్యం.. స్వాతంత్రం సిద్ధించిన నాటి నుంచి అసెంబ్లీ స్థానం.. మహిమాన్విత అమ్మవారి క్షేత్రాన్ని దర్శించుకోవడానికి దేశం నలుమూలల నుంచి భక్తులు తరలివస్తారు. కానీ, అలంపూర్వాసుల్లో మాత్రం నిత్యం ఏదో ఒక అలజడి నెలకొంటుంది. అభివృద్ధి చెందుతుందని ఆకాంక్షించిన మరుక్షణమే ఆటంకాలు వచ్చిపడుతున్నాయి. డివిజన్గా ఎదగాల్సిన ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు ఒక్కొక్కటిగా తరలివెళ్లడం ఆందోళనకు దారితీస్తోంది. తాజాగా సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం తరలి వెళ్తుందనే ఆందోళన స్థానికులను ఆవేదనకు గురిచేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే దీనిని అడ్డుకునేందుకు అఖిలపక్ష నాయకులు ఉద్యమానికి పూనుకుంటున్నారు. 130 ఏళ్ల చరిత్ర.. అలంపూర్లోని సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయానికి 130 ఏళ్ల ఘన చరిత్ర ఉంది. 1888 నవంబర్ 2న నిజాం కాలంలో రాయచూరు జిల్లాగా ఉన్న సమయంలో అలంపూర్లో సబ్ రిజిస్టార్ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించారు. అప్పటి నుంచి సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం ద్వారా నియోజకవర్గంలోని అప్పటి 5, ఇప్పటి 8 మండలాల గ్రామాల భూ క్రయవిక్రయాల రిజిస్ట్రేషన్లు కొనసాగేవి. సబ్ రిజిస్ట్రార్ పరిధిలో గతంలో అలంపూర్, మానవపాడు, ఉండవెల్లి, ఇటిక్యాల, వడ్డేపల్లి, రాజోళి, ఎర్రవల్లి మండలాల్లోని 97 గ్రామాలు, అయిజ మండలంలోని 3 గ్రామాలు కలిపి మొత్తం 100 గ్రామాలకు చెందిన భూ రిజిస్ట్రేషన్లు కొనసాగాయి. జిల్లాల ఆవిర్భావం తర్వాత సబ్ రిజిస్ట్రార్ పరిధిలో అలంపూర్, ఉండవెల్లి మండలాలకే పరిమితం చేశారు. మిగిలిన మండలాలను గద్వాల సబ్ రిజిస్ట్రార్ కా ర్యాలయానికి అనుసంధానం చేయడం జరిగింది. స్థలం లేదనే సాకుతో.. అలంపూర్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ఉన్న సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం తరలించడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నట్లు స్థానికంగా చర్చ కొనసాగుతోంది. కొత్త భవన నిర్మాణానికి నిధులు మంజూరు కావడంతో ఈ ప్రాంతంలో స్థలం కొరతను సాకుగా చూపుతూ మరో ప్రాంతానికి తరలించడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. గతంలోనూ వంద పడకల ఆస్పత్రిని అలంపూర్లోనే నిర్మించాలని పెద్దఎత్తున నిరసనలు వెల్లువెత్తాయి. రెండు దశాబ్దాల క్రితమే సీఐ కార్యాలయం తరలివెళ్లగా.. ఈ ప్రాంతానికి వచ్చిన గురుకుల పాఠశాలలు సైతం అదే తరహాలో తరలించారు. ప్రస్తుతం అదే తంతు జరుగుతుండటంతో స్థానికుల్లో ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది. ఏకతాటిపైకి నాయకులు.. నియోజకవర్గ కేంద్ర అభివృద్ధిపై నీలినీడలు అలుముకున్నాయి. దీంతో స్థానికంగా ఉన్న ప్రజలు, యువత, రాజకీయ పార్టీల నాయకులు ఏకతాటిపైకి వచ్చారు. ఈ ప్రాంత అభివృద్ధే లక్ష్యంగా ఒక కమిటీని సైతం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. కమిటీ ఆధ్వర్యంలో కలెక్టర్ను కలిసిన సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం తరలించవద్దని వినతులు అందించారు. అలాగే మంత్రులు, ఎంపీకి సైతం కార్యాలయం తరలించకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని లేఖలు సిద్ధం చేసినట్లు తెలిపారు. ఈ క్రమంలోనే సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయానికి కావాల్సిన స్థలం ఎంపికలోనూ నిమగ్నమయ్యారు. సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయ తరలింపును నిరసిస్తూ పోరుబాట కలెక్టర్, ప్రజాప్రతినిధులను కలిసి విజ్ఞాపనలు ఏకతాటిపైకి వచ్చి అభివృద్ధిపై భవిష్యత్ కార్యాచరణ స్థానికంగానే కార్యాలయ నిర్మాణానికి స్థల పరిశీలన
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నీటికబురు–8లో uరైతన్నకు తీపికబురు.. స్థానికంగా పెద్దగా వానలు కురవకపోయినా.. ఎగువన కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో కృష్ణానదికి వరద ప్రవాహం పోటెత్తుతోంది. వారం రోజులుగా వరద జలాల రాక స్థిరంగా కొనసాగుతుండటంతో జూరాల ప్రాజెక్టు పరిధిలోని సాగునీటి రిజర్వాయర్లకు ఎత్తిపోతలు చేపట్టారు. ఆయకట్టులోని సుమారు 3 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు వదిలేందుకు అధికారులు నిర్ణయించారు. దీంతో ఇన్నాళ్లు ఎల్నినో ప్రభావంతో వరి వేయాలా.. వద్దా.. అన్న మీమాంసలో కొట్టుమిట్టాడిన అన్నదాతలు సాగు పనుల్లో నిమగ్నమయ్యారు. గద్వాల: వానాకాలం మొదలై రెండు నెలలు గడిచినా వరద నీరు లేక ఒట్టిపోయిన జూరాల జలాశయం.. వారం రోజులుగా కృష్ణమ్మ పరవళ్లు తొక్కుతుండడంతో జలకళ సంతరించుకుంది. ఈ వానాకాలం సీజన్లో గరిష్టంగా మంగళవారం 2 లక్షల పైచిలుకు క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో జూరాలకు చేరింది. దీంతో అధికారులు ప్రాజెక్టులోని 30 గేట్లు ఎత్తి వరద నీటిని దిగువన శ్రీశైలానికి విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జూరాలకు భారీగా వరద కొనసాగుతుండడంతో మొన్నటి వరకు ప్రాజెక్టు కింద ఆయకట్టుకు ఆరుతడి పంటలకు మాత్రమే నీటిని ఇస్తామని చెప్పిన అధికారులు తాజాగా పూర్తిస్థాయి పంటల సాగుకు నీటిని విడుదల చేస్తామని ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలోనే మంగళవారం కలెక్టర్ రిజ్వాన్బాషా షేక్ జూరాలను సందర్శించి వరద నీటి వివరాలు తెలుసుకుని అధికారులతో సమీక్షించారు. కలెక్టర్ సమీక్ష.. జూరాల ప్రాజెక్టుకు స్థిరంగా వరద నీరు కొనసాగుతుండడంతో కలెక్టర్ రిజ్వాన్బాషా షేక్ మంగళవారం ప్రాజెక్టును సందర్శించారు. ఈ సీజన్లో ప్రాజెక్టుకు ఎంతమేర వరద వచ్చింది.. కర్ణాటక ప్రాంతంలోని ఆల్మట్టి, నారాయణపూర్ ప్రాజెక్టుల వరద నీటి స్థితిగతులు వంటి వివరాలను ప్రాజెక్టు అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రాజెక్టు నీటిమట్టం, గేట్ల పనితీరు, హైడల్ పవర్ హౌజ్లో విద్యుదుత్పత్తి వంటి వివరాలపై ఆరాతీశారు. అదేవిధంగా కుడి కాల్వ పరిధిలో లైనింగ్ మరమ్మతులను పర్యవేక్షించారు. ఈ క్రమంలోనే జూరాల– ఆర్డీఎస్ లింక్ కెనాల్కు నీటి విడుదల వంటి అంశాలపై అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. వరి పండించే రైతులు పంటకాల పరిమితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని నీటిని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు. అదేవిధంగా నెట్టెంపాడు ప్రాజెక్టు కింద 1.40 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీటిని అందించేలా అధికారులు అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకోవాలని, ఇందుకోసం ఎక్కడికక్కడ రిజర్వాయర్లు, చెరువులను కృష్ణాజలాలతో నింపుకోవాలని సూచించారు. అదేవిధంగా జూరాలకు వచ్చే పర్యాటకులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అవసరమైన రక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. పెండింగ్ ప్రాజెక్టుల కింద సేకరించాల్సిన భూ సేకరణ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలన్నారు. సమీక్షలో ఎస్ఈ కేశవరావు, డీఈ నాగేశ్వరరావు, తహసీల్దార్ నందిని తదితరులున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లా వరప్రదాయిని.. ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లా వరప్రదాయినిగా ప్రియదర్శిని జూరాల ప్రాజెక్టు వెలుగొందుతోంది. ఈ క్రమంలో ప్రాజెక్టు ద్వారా లక్షలాది ఎకరాలకు సాగునీరు అందుతుంది. జూరాల ప్రాజెక్టు కింద ఎడమ, కుడి ప్రధానకాల్వల పరిధిలో 1.09 లక్షల ఎకరాలు, నెట్టెంపాడు కింద 1.40 లక్షల ఎకరాలు, ఆర్డీఎస్ కింద 50 వేల ఎకరాల ఆయకట్టు ఉంది. అయితే ఈసారి ఎల్నినో ప్రభావంతో దాదాపు నెలన్నర రోజులపాటు వర్షాలు కురవక.. కృష్ణానదిలో నీరు పారక జూరాల ప్రాజెక్టు అడుగంటింది. దీంతో అధికారులు జలాశయంలో అందుబాటులో ఉన్ననీటిని తాగునీటి అవసరాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ప్రాజెక్టు కింద ఉన్న ఆరుతడి పంటలకు మాత్రమే సాగునీటిని అందిస్తామని ప్రకటించారు. కానీ, జూరాల కింద అప్పటికే సుమారు 60వేలకుపైగా ఎకరాల్లో నారు మళ్లు పోసుకున్న రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశా రు. ఇదిలా ఉండగా.. కృష్ణాబేసిన్ పరిధిలో మహారాష్ట్ర, కర్ణాటకలో భారీ వర్షాలు కురుస్తుండటంతో జూరాల ప్రాజెక్టుకు భారీగా వరద వస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆయకట్టుకు నీటి విడుదల చేసేలా అధికారులు చర్యలు చేపడుతున్నారు. కృష్ణానదికి పోటెత్తుతున్న భారీ వరద వారం రోజులుగా స్థిరంగా ప్రవాహం జూరాల ఆయకట్టుకు సాగునీటి విడుదలకు నిర్ణయం నెట్టెంపాడు, ఆర్డీఎస్, జూరాల పరిధిలో సుమారు 3 లక్షల ఎకరాలు అన్నదాతల హర్షం.. సాగు పనుల్లో నిమగ్నం
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పత్తి పంట పరిశీలనఉండవెల్లి: మండలంలోని బొంకూరు గ్రామంలోని చెరుకుతోటకు పిచికారి చేసిన గడ్డి మందు గాల్లోకి వెళ్లి చుట్టుపక్కల ఉన్న పత్తి పంటలకు వ్యాపించడంతో మంగళవారం తాండూరు వ్యవసాయ పరిశోధన శాస్త్రవేతలు, జిల్లా వ్యవసాయాధికారి వీరప్ప ఆధ్వర్యంలో పరిశీలించారు. పత్తి పంటలో ఆకులు ఎండిపోవడంతో వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు రాజేశ్వర్రెడ్డి, సుధారాణి, నవత 20 ఎకరాలలో సాగైన పత్తి పంటలను పరిశీలించి.. నమూనాలు సేకరించారు. పూర్తి వివరాలు నివేదిక వచ్చిన తర్వాత వెల్లడిస్తామని పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో ఇన్చార్జి ఏడీఏ సుబ్బారెడ్డి, ఏఓ అనిత తదితరులు పాల్గొన్నారు. 7న జాతీయ చేనేత దిదోత్సవం గద్వాల: జాతీయ చేనేత దినోత్సవంను శుక్రవారం జిల్లాకేంద్రంలో ఘనంగా నిర్వహించనున్నట్లు ఏడీ ఇందిర మంగళవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా చేనేత వస్త్రాల వినియోగం, చేనేత కళల పరిరక్షణ, చేనేత వారసత్వ సంపదను భావితరాలకు అందించాల్సిన అవసరంపై అవగాహన కల్పిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. అలాగే చేనేత రంగం– భవిష్యత్ అవకాశాలు అనే అంశంపై వ్యాసరచన, చిత్రలేఖనం పోటీలు నిర్వహిస్తామని పేర్కొన్నారు. రోబోటిక్స్ శిక్షణ గద్వాల: తెలంగాణ స్కిల్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ సెంటర్ ఆధ్వర్యంలో సోహం అకాడమీ రోబోటిక్స్ శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని మంగళవారం జిల్లాకేంద్రంలోని ఎంఏఎల్డీ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో నిర్వహించినట్లు ప్రిన్సిపల్ కలందర్బాష తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థుల్లో సృజనాత్మకతను పెంచడం, సాంకేతికతపై అవగాహన కల్పించడం లక్ష్యంగా సోహం అకాడమీ రోబోటిక్స్ ఇన్ అకాడమిక్స్ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. విద్యార్థులు రోబోటిక్స్ ప్రాథమిక సూత్రాలను నేర్చుకుని నైపుణ్యం సాధించాలన్నారు. కార్యక్రమంలో చంద్రమోహన్, ఐక్యూసీ కోఆర్డినేటర్ రాధిక, సమన్వయకర్త సత్యమ్మ సుబ్రమణ్యం, కృష్ణయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు. టెండర్లు పూర్తి గద్వాల: జిల్లాలోని మైనార్టీ గురుకులాల ఆహార సరఫరా టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తి అయినట్లు జిల్లా సంక్షేమ శాఖ అధికారి సయ్యద్పాషా మంగళవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. గురుకుల పాఠశాలలు, కళాశాలలకు అవసరమైన కూరగాయలు, పండ్లు, చికెన్, మటన్ సరఫరా కోసం దాఖలైన టెండర్లను మంగళవారం అదనపు కలెక్టర్ మధుమోహన్ సమక్షంలో ఓపెన్ చేసినట్లు వివరించారు. 8న సప్తాహా భజనలు మల్దకల్: ఆదిశిలా క్షేత్రంలోని స్వయంభూ లక్ష్మీవేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో శనివారం నుంచి ఈ నెల 15 వరకు సప్తాహ భజనలు నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆలయ చైర్మన్ ప్రహ్లాదరావు మంగళవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఈ సప్తాహ భజన ప్రారంభోత్సవానికి ఎమ్మెల్యే బండ్ల కృష్ణమోహన్రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరవుతారన్నారు. వారం రోజుల పాటు కొనసాగే సప్తాహ భజనలకు భక్తభజన మండలి సభ్యులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని ఆయన కోరారు. 15, 16 తేదీల్లో ఓపెన్ బ్యాడ్మింటన్ పోటీలు మహబూబ్నగర్ క్రీడలు: జిల్లాకేంద్రంలోని ఇండోర్ స్టేడియంలో ఈనెల 15, 16 తేదీల్లో ఓపెన్ టు ఆల్ ఉమ్మడి జిల్లాస్థాయి బ్యాడ్మింటన్ చాంపియన్షిప్ నిర్వహిస్తున్నట్లు మహబూనగర్ జిల్లా బ్యాడ్మింటన్ అసోసియేషన్ అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు శ్యాంసుందర్గౌడ్, రవికుమార్ మంగళవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. డబుల్స్లో మాత్రమే పోటీలో నిర్వహిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఆసక్తి గల వారు ఈనెల 12వ తేదీ వరకు తమ పేర్లు నమోదు చేసుకోవాలని, 13న డ్రా తీయడం జరుగుతుందని తెలిపారు. మిగతా వివరాల కోసం 98480 85211 నంబర్ను సంప్రదించాలని కోరారు.
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రోగులకు మెరుగైన వైద్య సేవలందించాలిగద్వాల: జిల్లాలోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో మౌళిక వసతులు కల్పిస్తూ.. రోగులకు మెరుగైన వైద్యసేవలందించాలని కలెక్టర్ రిజ్వాన్బాషా షేక్ అన్నారు. మంగళవారం ఆయన కలెక్టరేట్లోని వీసీ హాల్లో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించి మాట్లాడారు. ప్రస్తుతం ఉన్న లోటుపాట్లను సమగ్రంగా గుర్తించి వాటి పరిష్కారానికి అవసరమైన ప్రతిపాదనలు పంపించాలన్నారు. జిల్లా ఆస్పత్రిలో నిర్మాణంలో ఉన్న సదరం భవనాన్ని ఈ నెల 15 నాటికి అందుబాటులోకి తీసుకురావాలన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నూతన సామాజిక భద్రత పెన్షన్లు మంజూరు చేస్తున్న దృష్ట్యా అర్హులైన ప్రతిఒక్క లబ్ధిదారుడికి సకాలంలో సదరం ధ్రువపత్రాలు జారీ చేయాలని ఆదేశించారు. సమావేశంలో అదనపు కలెక్టర్ నర్సింగ్రావు, ట్రెయినీ డీసీలు మనోజ్కుమార్రెడ్డి, రాజ్కుమార్, డీఆర్డీఓ ముషాయిదాబేగం, ఇన్చార్జి డీఎంహెచ్ఓ సంధ్యా కిరణ్మయి, ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ ఝాన్సీ, పీఆర్ ఈఈ ప్రభాకర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. సర్ ప్రక్రియ గడువు పొడిగింపు.. ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియను ఈ నెల 10 వరకు గడువు పొడిగించినట్లు అదనపు కలెక్టర్ మధుమోహన్ అన్నారు. మంగళవారం కలెక్టరేట్లోని తన చాంబర్లో వివిధ రాజకీయ పార్టీల నేతలతో సమావేశం నిర్వహించి మాట్లాడారు. భారత ఎన్నికల సంఘం ఎన్యూమరేషన్ ఫారాల సమర్పణ గడువును ఈ నెల 10 వరకు పొడిగించిందన్నారు. జిల్లాలో మొత్తం 5,03,859 ఎన్యూమరేషన్ ఫారాల్లో 4,38,852 (87.10 శాతం) ఫారాల డిజిటలైజేషన్ పూర్తయిందన్నారు. ఇంకా 63,488 యూఈఎఫ్లు, 1,519 ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు పెండింగ్లో ఉన్నట్లు చెప్పారు. ఎన్నికల సంఘం మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా పోలింగ్ కేంద్రాల రేషనలైజేషన్ ప్రక్రియ కూడా చేపట్టనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసేలా అన్ని రాజకీయ పార్టీల నాయకులు సహకరించాలని కోరారు. సమావేశంలో తహసీల్దార్ హరికృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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దరఖాస్తుల ఆహ్వానంధరూరు: మండల కేంద్రంలోని ఎంజేపీటీబీసీడబ్ల్యూఆర్ఈఐఎస్ మహిళా డిగ్రీ కళాశాలలో ఖాళీగా ఉన్న అధ్యాపక పోస్టులకు అర్హుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నట్లు కళాశాల ప్రిన్సిపల్ హుస్సేనప్ప సోమవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఇంగి్ల్ష్, కంప్యూటర్ సైన్స్ సబ్జెక్టు బోధించాల్సి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. సంబంధిత సబ్జెక్టులో (పీజీ) 55 శాతం మార్కులు, సెట్, నెట్, పీహెచ్డీ అర్హత ఉన్న వారికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపారు. అర్హులైన అభ్యర్థులు ఈ నెల 7న కళాశాలలో నిర్వహించే ఇంటర్వ్యూకు హాజరు కావాలని ఆయన కోరారు. ప్రభుత్వ స్థలాల సంరక్షణకు కృషి అలంపూర్: మున్సిపాలిటీలో ప్రభుత్వ స్థలాల సంరక్షణకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు కమిషనర్ రాజేశ్ అన్నారు. స్థానిక 4వ వార్డులోని ప్రభుత్వ స్థలంలో సోమవారం హెచ్చరిక బోర్డు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని ప్రతి ఖాళీ స్థలానికి సంబంధించి యాజమాన్య హక్కుల నిర్ధారణ ప్రక్రియ కొనసాగుతోందన్నారు. అందులో భాగంగా ప్రభుత్వ స్థలాలను గుర్తించి.. బోర్డులను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. వీటిపై ఎవరికై నా యాజమాన్య హక్కు, స్వాధీనం లేదా ఇతర చట్టబద్ధమైన హక్కులు ఉంటే మున్సిపల్ కార్యాలయంలో సంప్రదించాలని ఆయన సూచించారు. పల్లీ క్వింటా రూ.8,600 గద్వాలవ్యవసాయం: జిల్లా కేంద్రంలోని వ్యవసాయ మార్కెట్యార్డుకు సోమవారం 420 క్వింటాళ్ల వేరుశనగ అమ్మకానికి వచ్చింది. క్వింటాకు గరిష్టంగా రూ. 8,600, కనిష్టంగా రూ. 3,189, సరాసరి రూ. 8,343 ధరలు పలికాయి. బీచుపల్లి గురుకులంలో ప్రవేశాలకు అవకాశం ఎర్రవల్లి: బీచుపల్లి బాలుర గురుకుల పాఠశాలలో 2026–27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను 6, 7, 8 తరగతుల్లో మిగిలిన సీట్ల భర్తీకి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నట్లు ప్రిన్సిపల్ శ్రీనివాస్ సోమవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. అర్హులైన వారు ఈ నెల 5 నుంచి 6వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటలలోగా పాఠశాలలో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు. 7న ఉదయం 10 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు బీచుపల్లి గురుకుల పాఠశాలలో ప్రవేశ పరీక్ష నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు. మరిన్ని వివరాలకు 81069 63904 నంబర్ను సంప్రదించాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. 434 మెగావాట్ల విద్యుదుత్పత్తి ఆత్మకూర్: ప్రియదర్శిని జూరాల ప్రాజెక్టు దిగువ, ఎగువ జలవిద్యుదుత్పత్తి కేంద్రాల్లో విద్యుత్ ఉత్పత్తి కొనసాగుతోంది. సోమవారం 11 యూనిట్ల ద్వారా 44.925 మిలియన్ యూనిట్ల విద్యుదుత్పత్తి చేపట్టినట్లు ఎస్ఈ శ్రీధర్ తెలిపారు. ఎగువలో 6 యూనిట్ల ద్వారా 234, దిగువలో 5 యూనిట్లలో 200 మెగావాట్ల విద్యుదుత్పత్తి చేశారు. ఇప్పటి వరకు ఎగువ, దిగువ కేంద్రాల్లో 44.925 మిలియన్ యూనిట్ల విద్యుదుత్పత్తిని విజయవంతంగా చేపట్టినట్లు ఎస్ఈ తెలిపారు. డీసీసీబీ సీఈఓగా షఫీ ఉల్లాఖాన్ జెడ్పీసెంటర్(మహబూబ్నగర్): జిల్లా సహకార కేంద్ర బ్యాంకు నూతన ముఖ్య కార్యనిర్వహణ అధికారిగా మహమ్మద్ షఫీ ఉల్లాఖాన్ నియమితులయ్యారు. ఈ సందర్భంగా సోమవారం ఆయన కలెక్టర్ ఖుష్బూగుప్తాను కలెక్టరేట్లో మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి పుష్పగుచ్ఛం అందజేశారు. కలెక్టర్ ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, జిల్లాలో సహకార బ్యాంకుసేవలను మరింత సమర్థవంతంగా ప్రజలకు అందించేలా కృషి చేయాలన్నారు.
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రైతుల ప్రయోజనాలను దెబ్బతీస్తున్న కేంద్రంఅమరచింత: కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం రైతుల ప్రయోజనాలను దెబ్బతీసే విధంగా వ్యవహరిస్తోందని వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు అజయ్ అన్నారు. అమరచింతలోని పద్మశాలి ఫంక్షన్ హాల్లో సోమవారం నిర్వహించిన కార్మిక, రైతు, వ్యవసాయ కార్మిక సంఘాల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం సామ్రాజ్యవాదులకు లొంగిపోయి.. వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను జీరో ట్యాక్స్తో దేశంలోకి దిగుమతి చేసుకోవడానికి అంగీకరించడం దారుణమన్నారు. కార్మికులు పోరాడి సాధించుకున్న చట్టాలను కుదించి.. పారిశ్రామిక యజమానులకు అనుకూలంగా నాలుగు లేబర్ కోడ్లను తీసుకురావడం దుర్మార్గమన్నారు. కార్మికుల ప్రయోజనాలను దెబ్బకొట్టి.. పెట్టుబడిదారుల ఖజానా నింపడమే ప్రధాని మోదీ తన కార్తవ్యంగా పెట్టుకున్నారని విమర్శించారు. కేంద్రం అవలంబిస్తున్న కార్మిక, కర్షక వ్యతిరేక విధానాలకు వ్యతిరేకంగా ఈ నెల 10న దేశవ్యాప్తంగా చేపట్టనున్న జైల్భరో కార్యక్రమంలో కార్మికులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని ఆయన కోరారు.
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సర్ ప్రక్రియ వేగవంతంఅలంపూర్: సర్ ప్రక్రియను వేగవంతం చేసి.. నిర్ణీత గడువులోగా పూర్తిచేయాలని ఆర్డీఓ శ్రీనివాసరావు అన్నారు. సోమవారం అలంపూర్ చౌరస్తాలోని వ్యవసాయ మార్కెట్యార్డులో సర్ ప్రక్రియపై రాజకీయ పార్టీలతో నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. అలంపూర్ నియోజకవర్గంలో మొత్తం 2,42,049 మంది ఓటర్లు ఉండగా.. 2,17,755 ఓటర్ల మ్యాపింగ్ పూర్తయిందన్నారు. ఇప్పటివరకు 89 శాతం ప్రక్రియ పూర్తి చేసినట్లు వివరించారు. ఇంకా 22,994 మంది ఓటర్ల ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలను డిజిటలైజేషన్ చేయాల్సి ఉందన్నారు. బీఎల్ఏలు బూత్ లెవల్లో సమావేశాలు నిర్వహించి.. వందశాతం పూర్తిచేసేందుకు కృషి చేయాలని సూచించారు. కాగా, మార్కెట్యార్డులో డవిజన్స్థాయి ప్రజావాణి కొనసాగింది. ఉండవెల్లి మండలం మారమునగాల–2 గ్రామంలో నెలకొన్న సమస్యలను పరిష్కరించాలని ప్రజావాణిలో వినతిపత్రం సమర్పించారు. కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ ధరణిషా, ప్రభాకర్, మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ దొడ్డెప్ప తదితరులు ఉన్నారు.
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టెక్నికల్గా తగ్గించారా!లెక్కింపు సమయంలోనే. రైస్ మిల్లుల్లో విజిలెన్స్ బృందం తనిఖీల సందర్భంగా జిల్లాస్థాయి సిబ్బంది సహకారం తీసుకోవడం సహజం. ఈ మేరకు విజిలెన్స్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డీఎస్పీ శ్రీనివాసరావు, సీఐ గణేష్ తదితర అధికారులు చేరుకుని ఇబ్రహీంబాద్లోని శ్రీ బాలాజీ మిల్లులో ఉన్న వడ్ల బస్తాల లెక్కింపు కోసం ఇద్దరు జిల్లాస్థాయి సిబ్బంది సహకారం తీసుకున్నారు. ఈ మేరకు సదరు సిబ్బంది వడ్ల బస్తాల నిల్వలను గడ (స్టాక్) ఆధారిత భౌతిక లెక్కింపు (ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్) విధానంలో లెక్కగట్టారు. గోదాంలో వడ్ల బస్తాలను చట్రంలా ఒక పద్ధతి ప్రకారం అమర్చిన మేర పొడవు, వెడల్పు, ఎత్తులను కొలిచి మిల్లులో ఉన్న బస్తాల సంఖ్యను తేల్చారు. గోనె సంచుల్లో బరువు ఆధారంగా ఎన్ని మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం ఉందనేది నిర్ధారించారు. అయితే ఇక్కడే మాయాజాలం జరిగినట్లు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. సాక్షి ప్రతినిధి, మహబూబ్నగర్: కస్టం మిల్లింగ్ రైస్ (సీఎమ్మార్) పెట్టని, బకాయిలు చెల్లించని మిల్లర్లపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విజిలెన్స్ అస్త్రం ప్రయోగించగా.. జిల్లాస్థాయిలో కొందరు అధికారులు, సిబ్బంది దీన్ని తమకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. మహబూబ్నగర్ జిల్లా హన్వాడ మండలం ఇబ్రహీంబాద్ సమీపంలోని శ్రీ బాలాజీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లో విజిలెన్స్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ తనిఖీలకు సంబంధించి వెలుగులోకి వచ్చిన కొత్తకోణం ఇందుకు ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది. పలువురు జిల్లా స్థాయి సిబ్బంది చాకచక్యంగా వ్యవహరించి.. వడ్ల బస్తాల లెక్కింపులో మాయాజాలం ప్రదర్శించినట్లు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. సివిల్ సప్లయ్ శాఖ వర్గాలతో పాటు రైస్ మిల్లర్లలో ఈ చర్చ జోరుగా సాగుతుండగా.. కలకలం సృష్టిస్తోంది. లోపాయికారిగా సర్దుబాటు? మిల్లుల్లో భారీగా ఉండాల్సిన ధాన్యం కొరతను సిబ్బంది నామమాత్రంగా తక్కువ చేసి చూపే ప్రయత్నం జరిగినట్లు జిల్లా పౌరసరఫరాల శాఖ వర్గాల్లోనే సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. దాదాపు 3 లక్షల బస్తాలు లేకున్నా.. కేవలం 1,26,772 బస్తాలు మాయమైనట్లు తేల్చడం వెనుక ఏదో మతలబు ఉందనే ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. లెక్కించిన సిబ్బందికి ఆ మిల్లర్తో గత పరిచయాలు ఉన్నాయని.. ఈ మేరకు సహకరించినట్లు గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి. లోపాయికారి ఒప్పందంలో భాగంగా ఓ అధికారి చక్రం తిప్పి తక్కువ బస్తాలు చూపించేలా సర్దుబాటు చేసినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇరువురి మధ్య ‘పంచనామా’ లొల్లి.. నిబంధనల ప్రకారం వడ్ల బస్తాల లెక్కింపు పూర్తయిన వెంటనే అక్కడికక్కడే స్థల పంచనామా రికార్డులు రాస్తారు. బస్తాలు లెక్కించిన వివరాలు, కేటాయింపులతో పోలుస్తూ వ్యత్యాసాలు స్పష్టంగా నమోదు చేస్తారు. ఆ తర్వాత తనిఖీ చేసిన అధికారులు, మిల్లు యజమాని లేదంటే సదరు మిల్లు ప్రతినిధి, సాక్షులు (రెవెన్యూ, సివిల్ సప్లై సిబ్బంది) సంతకాలు తీసుకుంటారు. ఇక్కడ సివిల్ సప్లయి డీఎస్ఓ గంప శ్రీనివాస్ మిల్లు యజమాని లేదా సదరు మిల్లు ప్రతినిధి సంతకం లేకుండానే రిపోర్ట్ను జిల్లా మేనేజర్ రవినాయక్కు పంపించినట్లు సమాచారం. దీన్ని డీఎం ధ్రువీకరించారు. దీనిపై వివరణ కోసం డీఎస్ఓతో ఫోన్లో మాట్లాడేందుకు ‘సాక్షి’ సంప్రదించగా.. అందుబాటులోకి రాలేదు. ఆ శాఖలోని మరో అధికారిని సంప్రదిస్తే.. మిల్లు యజమాని లేదా ప్రతినిధి సంతకాలు అవసరం లేదని, విజిలెన్స్ అధికారులకు ఒక కాపీ ముందుగానే అందజేస్తారని తెలిపారు. రైస్ మిల్లర్లలో ముదిరిన పోరు.. తనిఖీలు నిర్వహించిన మిల్లుకు సంబంధించిన నిర్వాహకుడు ప్రస్తుతం మిల్లర్ల అసోసియేషన్ జిల్లా అధ్యక్షుడిగా కొనసాగుతున్నారు. 2022–23 రబీకి సంబంధించిన సీఎమ్మార్ ధాన్యం అంశంపై ఆయన కొంత మంది మిల్లర్లతో కోర్టులో పిటీషన్ దాఖలు చేసినట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రభుత్వం సీరియస్గా తీసుకుందని.. విజిలెన్స్ తనిఖీలు చేపట్టిందని.. సయోధ్యతో పోతే ఇలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ఉండేవని జిల్లాలోని పలువురు మిల్లర్లు అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొందరైతే ఉన్నతాధికారులకు వ్యతిరేకంగా ఆయన నోటి దురుసుతో మాట్లాడడమే చేటు తెచ్చిందని వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో రైస్ మిల్లర్లలో పోరు ముదురుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ‘శ్రీ లక్ష్మీబాలాజీ’లో విజిలెన్స్ తనిఖీల్లో కొత్తకోణం వడ్ల బస్తాల లెక్కింపులో మాయాజాలం మార్కెటింగ్ సిబ్బందిపై అనుమానాలు లోపాయికారి ఒప్పందంలో ఓ అధికారి హస్తం ? సివిల్ సప్లై డీఎస్ఓ, డీఎం మధ్య పంచనామా లొల్లి రైస్మిల్లర్స్ అసోసియేషన్లో ముదురుతున్న పోరు శ్రీబాలాజీ మిల్లుకు సంబంధించి 2022–23 రబీ సీజన్ బకాయిలు సుమారు రూ.19.50 కోట్లు ఉండగా.. ఇప్పటివరకు మూడు దఫాలుగా రూ.2.60 కోట్లు చెల్లించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. అయితే విజిలెన్స్ తనిఖీల్లో బస్తాల సంఖ్యను సరిగ్గా లెక్కించలేదని.. మళ్లీ లెక్కించాలని సదరు మిల్లు నిర్వాహకుడు మీడియాతో మాట్లాడడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ప్రభుత్వం స్పందించి ఉన్నతస్థాయి విచారణ జరిపిస్తే.. ఈ మాయాజాలం వెనుక ఉన్న అసలు సూత్రధారులు, పలువురు అధికారుల అక్రమాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2022–23 రబీ ధాన్యం పంచాయితీ మూడేళ్లుగా కొనసాగుతుండగా.. మిల్లర్లు బకాయి పడిన మొత్తం చెల్లించాలని ప్రభుత్వ ఇటీవల అల్టిమేటం జారీ చేసింది. నిర్దేశిత గడువు సమీపిస్తున్నప్పటికీ.. స్పందన లేకపోవడంతో విజిలెన్స్ తనిఖీలకు ఆదేశించింది. ఇందులో భాగంగా విజిలెన్స్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ హైదరాబాద్ సిటీ యూనిట్–2, జిల్లా పౌరసరఫరాల శాఖ అధికారులు సంయుక్తంగా గత నెల 29న రైస్ మిల్లర్స్ అసోసియేషన్ జిల్లా అధ్యక్షుడు గుబ్బా అశోక్కు చెందిన ఇబ్రహీంబాద్లోని రైస్ మిల్లులో సోదాలు నిర్వహించారు. 2022–23 రబీకి సంబంధించి రూ.11.34 కోట్ల విలువైన 5,070 మెట్రిక్ టన్నుల (1,26,772 బస్తాలు) ధాన్యం బస్తాలు పక్కదారి పట్టినట్లు గుర్తించారు. రూ.14.84 లక్షల విలువైన సీఎమ్మార్ ధాన్యాన్ని అనుమతులు లేకుండా ఏపీకి తరలిస్తున్న రెండు లారీలను సైతం సీజ్ చేశారు.
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అర్జీల పరిష్కారంలో అలసత్వం వహిస్తే చర్యలుగద్వాల: ప్రజావాణికి వచ్చే అర్జీలను పరిష్కరించకుండా అలసత్వం వహిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని కలెక్టర్ రిజ్వాన్ బాషా షేక్ అధికారులను హెచ్చరించారు. సోమవారం ఐడీఓసీ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన ప్రజావాణి కార్యక్రమానికి జిల్లా నలుమూలల నుంచి ప్రజల సమస్యలను స్వయంగా కలెక్టర్ తెలుసుకొని వినతులు స్వీకరించారు. వివిధ సమస్యలపై మొత్తం 70 అర్జీలు అందగా.. పరిష్కారం నిమిత్తం ఆయా శాఖల అధికారులకు పంపించారు. ఈ సందర్భంగా వివిధ శాఖల పరిధిలో అనేక ఫిర్యాదులు పెండింగ్లో ఉండటంపై కలెక్టర్ ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. ప్రతి బుధవారం ఫిర్యాదులపై సమీక్షించి.. పరిష్కారానికి అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. వచ్చే సోమవారంలోగా పెండింగ్లో ఉన్న ఫిర్యాదులను పరిష్కరించాలని.. లేనిచో షోకాజ్ నోటీసులను జారీ చేస్తామని హెచ్చరించారు. అదే విధంగా మండలాల స్థాయిలో నిర్వహించే ప్రజావాణిలో వచ్చే ఫిర్యాదులను ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించి.. పరిష్కార మార్గం చూపాలని సూచించారు. అనంతరం ఓటరు జాబితా సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియ, ఇతర అంశాలపై కలెక్టర్ సమీక్షించారు. విద్యాలయాలు, వసతిగృహాల్లో సంబంధిత అధికారులు తరచుగా తనిఖీలు చేపట్టాలన్నారు. విద్యార్థులకు మెనూ ప్రకారం భోజనం అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. జిల్లాలోని ప్రతి మండలంలో మూడు ప్రీ ప్రైమరీ తరగతులను ప్రారంభిస్తున్నామని.. అక్కడి సిబ్బంది పనితీరును ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించాలని తెలిపారు. పాఠశాలల్లో మరుగుదొడ్ల నిర్మాణాలు, మరమ్మతు పనులు సకాలంలో పూర్తిచేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్లు నర్సింగ్రావు, మధుమోహన్, ట్రెయినీ డిప్యూటీ కలెక్టర్లు మనోజ్కుమార్రెడ్డి, రాజ్కుమార్ పాల్గొన్నారు.
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మానసిక ప్రవర్తన గ్రహించాలి..పిల్లల మానసిక ప్రవర్తనను తల్లిదండ్రులు గ్రహించాలి. కుటుంబ సభ్యులు వ్యవహరించే తీరుకు అనుగుణంగా పిల్లల ధోరణి ఉంటుంది. వారు అనుకునే వాటిని దక్కించుకునేందుకు మొండిగా వ్యవహరించడం తీవ్ర సమస్యలకు దారి తీస్తుంది. ఎప్పటికప్పుడు కట్టడి చేయాలి. లేని తరుణంలో కౌన్సెలింగ్ చేస్తూ భవిష్యత్ ప్రణాళికలను తెలియజేయాలి. – సరోజమ్మ, నాగర్దొడ్డి, మల్దకల్ మండలం జిల్లావ్యాప్తంగా పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో అవగాహన సదస్సులు నిర్వహిస్తున్నాం. పిల్లలను గారాబం చేయడం వల్ల వారిలో మొండితనం పెరుగుతుంది. అవసరానికి మించిన డబ్బులు, వస్తువులు ఇస్తూ.. దారి తప్పేలా చేస్తున్నారు. పిల్లలతో స్నేహంగా ఉంటూనే, వారిని గమనిస్తూ ఉండాలి. వారుచేసే తప్పులను ఎప్పటికప్పుడు ఎత్తిచూపుతూ సరిచేయాలి. క్రమశిక్షణ వారికి రక్షణ కవచంగా ఉండాలి. మైనర్లకు వాహనాలు ఇచ్చి ప్రోత్సహించిన, ప్రమాదాలకు కారకులైన తల్లిదండ్రులపై చట్టపరమైన చర్యలు ఉంటాయి. – మొగిలయ్య, డీఎస్పీ ●
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రుణలక్ష్యం.. నిర్దేశంఈ ఏడాది రూ.3,300 కోట్ల పంట రుణాలు ● వానాకాలం, యాసంగి సీజన్లకు వేర్వేరుగా బ్యాంకులకు లక్ష్యాలు ● నడిగడ్డలో 80–90శాతం సన్న, చిన్నకారు రైతులే ● సకాలంలో రుణాలు అందిస్తేనే ప్రయోజనం –8లో uగద్వాలన్యూటౌన్: జిల్లాలో 2026–27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి పంటరుణ లక్ష్యం నిర్దేశమైంది. ఈఏడాది వానాకాలం, యాసంగి సీజన్లకు వేర్వేరుగా బ్యాంకుల వారీగా లక్ష్యాలను నిర్దేశించారు. నడిగడ్డ రైతాంగం బ్యాంకులు అందించే రుణాలపైనే ఆధారపడి వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. బ్యాంకర్లు సకాలంలో రుణాలు అందిస్తేనే అన్నదాతలకు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. జిల్లాలో ఇదీ పరిస్థితి.. నడిగడ్డ వ్యవసాయ ఆధారిత జిల్లా. ఇక్కడ వ్యవసాయమే ప్రధాన జీవనాధారం. జూరాల, ఆర్డీఎస్ ప్రాజెక్టులతో పాటు నెట్టెంపాడు ఎత్తిపోతల పథకం కింద ఏడు రిజర్వాయర్లు, వందకు పైగా చెరువులు, కుంటలు ఉన్నాయి. వీటికి అదనంగా బోరుబావులను సైతం ఇక్కడి రైతులు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఏటా రెండు సీజన్లలో దాదాపు 5లక్షల ఎకరాల వరకు వివిధ రకాల పంటలు సాగు చేస్తుంటారు. ఇంకా పండ్ల తోటలు, కూరగాయలు పండిస్తున్నారు. అయితే జిల్లాలో సన్న, చిన్నకారు రైతులు వేల సంఖ్యలో ఉన్నారు. రైతుభరోసా, పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ యోజన వంటి పంట పెట్టుబడుల పథకాలను కేంద్ర, రాష్ట్రాలు అమలు చేస్తున్నప్పటికీ.. వాటితో పూర్తి పంట పెట్టుబడుల అవసరాలు తీరడం లేదు. దీంతో రైతులంతా బ్యాంకులు అందించే పంట రుణాలతోనే పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు. 2026–27 పంట రుణ లక్ష్యం ఇలా.. సీజన్ రైతులు రుణ లక్ష్యం (రూ.కోట్లలో) వానాకాలం 84,000 1,980 యాసంగి 58,200 1,320 ఈ ఏడాది ఎల్నినో ప్రభావం కారణంగా రైతులు ఆరుతడి పంటలు సాగుచేయాలని వ్యవసాయశాఖ సూచిస్తోంది. అయితే వర్షాలు కురుస్తాయని వందలాది రైతులు మే చివరి వారం, జూన్ మొదటి వారంలో పత్తి, కంది తదితర పంటలు వేశారు. వర్షాలు లేక ఆ పంటలను తొలగించి.. వాటి స్థానంలో ఆరుతడి పంటలు వేయాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. తద్వారా రైతులు మరోసారి పెట్టుబడులు పెట్టాల్సిందే. అయితే జిల్లావ్యాప్తంగా 80 నుంచి 90శాతం మంది రైతులు సన్న, చిన్నకారు రైతులే. వీరంతా బ్యాంకు రుణాలపైనే ఆధారపడ్డారు. బ్యాంకర్లు సకాలంలో రుణాలు అందిస్తేనే రైతులకు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. లేనిచో రైతులు అధిక వడ్డీలకు ప్రైవేటుగా అప్పులు చేసి ఆర్థికంగా నష్టపోతారు. పంటలు బాగా రాకపోతే, రైతులు ప్రైవేటుగా తీసుకున్న అప్పులకు వడ్డీ మాత్రమే చెల్లిస్తారు. నెలల తరబడి వడ్డీలు చెల్లిస్తూ ఆర్థికంగా బలహీన పడిపోయే పరిస్థితులు ఉంటాయి. వీటన్నింటిని దృష్టిలో ఉంచుకొని బ్యాంకులు సకాలంలో రుణాలు అందించి, రైతులకు తోడ్పాటు అందిస్తేనే ప్రయోజనం ఉంటుంది.
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క్వింట్ ఇండియా ఉద్యమస్ఫూర్తితో జైల్భరోగద్వాల: క్విట్ ఇండియా ఉద్యమస్ఫూర్తితో ఈ నెల 10న చేపట్టనున్న జైల్భరో కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయాలని సీఐటీయూ జిల్లా అధ్యక్షుడు ఉప్పేరు నర్సింహ పిలుపునిచ్చారు. ఆదివారం జిల్లా కేంద్రంలోని సీఐటీయూ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన హమాలీ కార్మికుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమించేందుకు కార్మికలోకం సిద్ధం కావాలన్నారు. దేశ స్వాతంత్య్ర పోరాటయోధుల స్ఫూర్తితో కార్పొరేట్ పెట్టుబడిదారులు, మతోన్మాదులకు వ్యతిరేకంగా కార్మికులు, రైతులు, వ్యవసాయ కూలీలు, ప్రజాతంత్ర వాదులు సమష్టి పోరాటాలు నిర్వహించాల్సిన అవసరముందన్నారు. 12ఏళ్ల బీజేపీ పాలనలో కార్మిక వర్గాన్ని విచ్ఛిన్నం చేసి.. శ్రమదోపిడీకి ద్వారాలు తెరిచారని విమర్శించారు. కనీస వేతనాలు లేక కార్మికవర్గం అల్లాడుతుంటే.. కార్మిక చట్టాల పేరుతో కార్మికులను పెట్టుబడిదారులకు బానిసలుగా మార్చేందుకు కుట్రలు చేస్తోందన్నారు. బీజేపీ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న కార్మిక, రైతు, ప్రజావ్యతిరేక విధానాలకు వ్యతిరేకంగా నిర్వహించే జైల్భరో కార్యక్రమంలో కార్మికులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని జయప్రదం చేయాలని కోరారు. సమావేశంలో తిరుపతన్న, లక్ష్మన్న, రామకృష్ణ, బాలకృష్ణ, నర్సింహ, ఆంజనేయులు, రంగన్న, వీరేశ్, నర్సింహ పాల్గొన్నారు.
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ఉద్యోగులకు సామాజిక భద్రత కల్పించండిగద్వాలన్యూటౌన్: ఎన్నికల సమయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన హమీ మేరకు పాత పెన్షన్ విధానాన్ని అమలుచేసి.. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 2.60లక్షల మంది సీపీఎస్ ఉద్యోగులకు సా మాజిక భద్రత కల్పించాలని తెలంగాణ టీచ ర్స్ యూనియన్ జిల్లా అధ్యక్షుడు బుచ్చన్న, ప్రధాన కార్యదర్శి ఈశ్వర్ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. ఆదివారం స్థానిక టీటీయూ కార్యాలయంలో ఏర్పాటుచేసిన విలేకర్ల సమా వేశంలో వారు మాట్లాడారు. ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయులకు నష్టం చేకూర్చే సీపీఎస్ విధానాన్ని రద్దు చేయాలన్నారు. పీఆర్సీ, డీఏలతో పాటు పెండింగ్లో ఉన్న అన్ని బకాయిలను చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు. జీఓ నం. 317 అనుబంధంగా జారీ చేసిన జీఓ నం. 190 ఉపాధ్యాయులకు అమలుచేసి, సర్వీస్ రూల్స్ ను నవీకరించాలని కోరారు. తమ న్యాయమైన డిమాండ్లు నెరవేర్చకపోతే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉద్యమ కార్యాచరణ చేపడతామని ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు. సమావేశంలో టీటీ యూ నాయకులు ప్రతాప్, లక్ష్మీనారాయణ, మహబూబ్, గజేంద్ర ఉన్నారు. 11 యూనిట్లలో విద్యుదుత్పత్తి ఆత్మకూర్: ప్రియదర్శిని జూరాల ప్రాజెక్టుకు ఎగువ కర్ణాటక నుంచి వరదనీరు భారీగా చేరుతుండడంతో దిగువ, ఎగువ జల విద్యుత్ కేంద్రాల్లో విద్యుదుత్పత్తి కొనసాగుతుంది. ఈ మేరకు ఆదివారం 11 యూనిట్ల ద్వారా విద్యుదుత్పత్తి చేపట్టినట్లు ఎస్ఈ శ్రీధర్ తెలిపారు. ఎగువలో 6 యూనిట్ల ద్వారా 234 మెగావాట్లు, దిగువలో 5 యూనిట్ల ద్వారా 200 మెగావాట్లు చేపట్టారు. ఎగువ, దిగువ జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాల్లో ఇప్పటి వరకు 37.781 మిలియన్ యూనిట్ల విద్యుదుత్పత్తి విజయవంతంగా చేపట్టామన్నారు. ప్రస్తుతం 33 వేల క్యూసెక్కుల నీటిని వినియోగించి దిగువ శ్రీశైలానికి వదులుతున్నామని చెప్పారు. ప్రాణాలను పణంగా పెట్టొద్దు అమరచింత: ఉధృతంగా ప్రవహించే నీటితో ఆటలొద్దని.. సెల్ఫీల కోసం పోటీపడి ప్రాణాలను పణంగా పెట్టొదని అమరచింత ఎస్ఐ స్వాతి సూచించారు. ఎస్పీ ఆదేశాల మేరకు ఆదివారం జూరాల ప్రాజెక్టును సందర్శించి మాట్లాడారు. ప్రాజెక్టు వద్ద బందోబస్తు చర్యలు చేపట్టామని.. దిగువ పుష్కరఘాట్ వద్దకు వెళ్లే రహదారిని మూసి వేయించినట్లు చెప్పారు. ప్రాజెక్టు రహదారిపై వాహనాలు నిలువకుండా పార్కింగ్కు స్థలం కేటాయించామని తెలిపారు. వరదను చూడాలనే ఉద్దేశంతో ప్రమాదకర ప్రాంతాలకు వెళ్లవద్దని.. పోలీసుల సూచనలు పాటించాలని పర్యాటకులకు సూచించారు. సందర్శకులు సురక్షిత ప్రదేశాల నుంచే కృష్ణమ్మ అందాలను తిలకించాలని.. అ త్యవసర పరిస్థితుల్లో వెంటనే సమీప పోలీసు సిబ్బందికి సమాచారం ఇవ్వాలన్నారు.
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ఫర్టిలైజర్ దుకాణాల్లో విస్తృతంగా తనిఖీలురాజోళి: మండలంలోని మాన్దొడ్డిలో ఉన్న ఫర్టిలైజర్ దుకాణాల్లో నకిలీ ఎరువులు విక్రయిస్తున్నారనే సమాచారంతో ఆదివారం వ్యవసాయశాఖ అధికారులు విస్తృతంగా తనిఖీలు చేపట్టారు. డీఏఓ వీరప్ప ఆధ్వర్యంలో ఎరువుల బస్తాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా అనుమానాస్పదంగా ఉన్న 47 డీఏపీ బస్తాలను అధికారులు గుర్తించి.. వాటి నమూనాలను సేకరించి ల్యాబ్కు పంపించడంతో పాటు ఆ బస్తాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా డీఏఓ మాట్లాడుతూ.. రైతులు లైసెన్స్ కలిగిన దుకాణాల్లోనే ఎరువులు, విత్తనాలు, పురుగు మందులు కొనుగోలు చేయాలని సూచించారు. అదే విధంగా తప్పనిసరిగా రశీదులు తీసుకోవాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో ఏడీఏ సుబ్బారెడ్డి, ఏఓ సురేఖ, ఎస్ఐ కిరణ్కుమార్ పాల్గొన్నారు.
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పసిప్రాయం.. మానని గాయం!● జిల్లాలో ఏటేటా పెరుగుతున్న పోక్సో కేసులు ● ఏడు నెలల్లోనే 32 కేసులు నమోదు ● నిందితులకు కఠిన శిక్షలు పడుతున్నా మారని తీరు ● ఇరు కుటుంబాలకు తప్పని వేదన గద్వాల క్రైం: కొందరు తల్లిదండ్రులు తమ బిడ్డల భవిష్యత్ను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. యుక్త వయసులోని పిల్లలపై ఆదరణ, ప్రేమానురాగాలు చూపించకపోవడం సవాల్గా మారుతోంది. కుటుంబ పోషణ కోసమంటూ ఇళ్లు వదిలి కూలీ పనులకు వెళ్తుండటం.. ఇదే క్రమంలో ఒంటరిగా ఉంటున్న బాలికలపై యువకులు వక్రబుద్ధితో లైంగిక వేధింపులకు గురిచేస్తూ, అత్యాచార ఘటనలకు పాల్పడుతున్నారు. జిల్లాలో ఏటేటా పోక్సో కేసులు పెరుగుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఏడు నెలల వ్యవధిలోనే 32 పోక్సో కేసులు నమోదయ్యాయంటే పరిస్థితి ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. చెడు వ్యసనాలకు లోనై.. కొందరు యువత ప్రధానంగా మొబెల్స్, మద్యం, గంజాయి, నిషేధిత మత్తు పదార్థాలకు బానిసలుగా మారుతున్నారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో అశ్లీల వీడియోలు చూడటం.. యుక్త వయసులో కలిగే మార్పుల నియంత్రణ లేకపోవడం కారణంగా ఒంటరిగా ఉంటున్న బాలికలపై ప్రేమ పే రుతో అఘాయిత్యాలకు పాల్పడుతున్నారు. అ యితే తల్లిదండ్రులు కుటుంబ పోషణ కోసం కూ లీ పనులకు వెళ్లడం సైతం నిందితులకు కలిసి వ స్తుంది. పిల్లలకు వ్యక్తిగత విషయాలు, అభిరుచు లు, మారుతున్న వ్యవస్థకు తగ్గట్టు వివరించకపోవడం కూడా సమస్యగా మారింది. తీరా కేసుల్లో ఇరుక్కొని తీవ్ర మనోవేదనకు గురవుతున్నారు. కనిపించని మార్పు.. బాలికలపై లైంగిక వేధింపులు, దాడులకు పాల్పడే పోకిరీలపై పోలీసుశాఖ కఠిన చర్యలు తీసుకుంటోంది. బాధితుల ఫిర్యాదులపై పోలీసులు సమగ్ర విచారణ చేపట్టి.. నిందితులపై పోక్సో కేసులు నమోదు చేసి రిమాండ్కు తరలిస్తున్నారు. కోర్టులో వీలైనంత త్వరగా చార్జీషీట్ దాఖాలుచేసి.. నిందితులకు శిక్ష పడేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. అదే విధంగా ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు విద్యాలయాలు, ప్రధాన కూడళ్లు, బస్టాండ్లు, రైల్వే స్టేషన్ ప్రాంతాల్లో భరోసా, షీ టీం బృందాల ద్వారా చైతన్య సదస్సులు నిర్వహిస్తున్నారు. పోక్సో కేసులతో జైలుశిక్ష అనుభవించాల్సి రావడంతో పాటు భవిష్యత్ శూన్యంగా మారుతుంది. అయినప్పటికీ కొందరు యువకుల్లో మార్పు రావడం లేదు. సంవత్సరం కేసులు 2024 44 2025 51 2026 32 మొత్తం 127 బాలికలపై చోటుచేసుకునే ఘటనలపై పోలీసుశాఖ కఠినంగా వ్యవహరిస్తుంది. నిందితులకు న్యాయస్థానంలో శిక్ష పడేలా కృషి చేస్తున్నాం. బాలికలపై లైంగిక దాడులకు సంబంధించిన కేసుల్లో ఎంతో మంది నిందితులకు న్యాయస్థానంలో జైలుశిక్ష తీర్పులు వెల్లువడ్డాయి. ప్రజల్లో మార్పునకు నిత్యం అవగాహన సదస్సుల ద్వారా చైతన్యం కల్పిస్తున్నాం. యువకుల ప్రవర్తనపై తల్లిదండ్రులు నిఘా ఉంచి కార్యకాలాపాలపై ఆరా తీయాలి. బాలికలను ఒంటరిగా విడచి వెళ్లకుండా.. వారిని సైతం తమ వెంట తీసుకెళ్లాలి. మంచి, చెడ్డును సున్నితంగా వివరించాలి. – శ్రీనివాసరావు, ఎస్పీ మచ్చుకు కొన్ని ఘటనలు.. జిల్లా కేంద్రానికి చెందిన ఓ బాలికతో బంధువు వరుస ఉన్న యువకుడు చనువుగా ఉంటున్నాడు. ఈ క్రమంలో సదరు యువకుడు బాలికను నమ్మించి బయటకు తీసుకెళ్లాడు. ఎవరు లేని ప్రాంతంలో లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు. కొన్ని రోజుల తర్వాత బాలికకు కడుపునొప్పి రావడంతో అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ఘటనతో ఇరు కుటుంబాల మధ్య వివాదం చోటు చేసుకుంది. కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా.. గత నెల 18న యువకుడిపై పోక్సో కేసు నమోదు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. జిల్లా కేంద్రానికి చెందిన బాలికతో ఓ యువకుడు స్నేహంగా ఉన్నాడు. ఈ క్రమంలో బాలిక కుటుంబ సభ్యులు కూలీ పనులకు వెళ్లిన సమయంలో ఆ యువకుడు సదరు బాలికపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు. రెండు రోజుల తర్వాత బాలిక జరిగిన విషయాన్ని తల్లిదండ్రులకు వివరించింది. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో గత జూన్ 30న పోక్సో కేసు నమోదు చేసి, సదరు యువకుడిని జైలుకు పంపించారు. గత మే 9న మానవపాడు మండలానికి చెందిన ఓ బాలిక తల్లిదండ్రులు వ్యవసాయ పనుల నిమిత్తం పొలానికి వెళ్లారు. ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న బాలికపై ఓ యువకుడు లైంగిక దాడికి యత్నించాడు. సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చిన కుటుంబ సభ్యులకు జరిగిన వి షయాన్ని తెలియజేయడంతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. సదరు యువకుడిపై పో క్సో కేసు నమోదు చేసి, రిమాండ్కు తరలించారు.
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రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు చర్యలుగద్వాల క్రైం: జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు పకడ్బందీ చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు ఎస్పీ శ్రీనివాసరావు అన్నారు. శనివారం అర్ధరాత్రి జిల్లా కేంద్రంలోని గద్వాల – అయిజ, జమిచెడ్ ప్రధాన రహదారుల్లో పోలీసు సిబ్బందితో కలిసి వాహనాల తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా ప్రతి వాహనాన్ని క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేయడంతో పాటు వాహనాలకు సంబంధించిన ధ్రువపత్రాలు, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పరిశీలించారు. రాత్రివేళ బయట తిరుగుతున్న వ్యక్తుల వివరాలపై ఆరా తీశారు. నంబర్ ప్లేట్ లేని ఓ కారును స్వాధీనం చేసుకుని పట్టణ పోలీస్స్టేషన్కు తరలించారు. అనంతరం ఎస్పీ మాట్లాడుతూ.. ఇటీవల రోడ్డు ప్రమాదాలు అధికమైన నేపథ్యంలో ఆకస్మిక తనిఖీలు చేపట్టామన్నారు. శాంతిభద్రతల విషయంలో పోలీసులు జాప్యం లేకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారని అన్నారు. మద్యం మత్తులో వాహనదారులు చేస్తున్న ప్రమాదాలను కట్టడి చేయాలనే డ్రంకెన్ డ్రైవ్ తనిఖీలను ముమ్మరం చేసినట్లు వివరించారు. వాహనానికి సంబంధించిన ధ్రువపత్రాలు, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేకపోతే కేసులు నమోదు చేస్తామని హెచ్చరించారు. ప్రజల రక్షణ కోసం పోలీసులు నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉంటారన్నారు. ఎవరైనా అనుమానాస్పద వ్యక్తులు సంచరిస్తున్నట్లు గమనిస్తే, వెంటనే పోలీసుల దృష్టికి తీసుకురావాలని ఆయన ప్రజలకు సూచించారు.
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ప్రమాదపుటంచున పర్యాటకులుజూరాల వద్ద పరవళ్లు తొక్కుతున్న కృష్ణమ్మ రెండేళ్ల కిందట మహబూబ్నగర్కు చెందిన ఐస్క్రీం విక్రయదారు జూరాల సందర్శనకు వచ్చి నదిలో స్నానం చేస్తూ గల్లంతై ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నాడు. అదే ఏడాది మహబూబ్నగర్కు చెందిన ముస్లిం యువకుడు సైతం కుటుంబ సభ్యుల కళ్లముందే నీటి ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయాడు. ప్రమాదం జరిగినప్పుడు మాత్రమే రెవెన్యూ, పోలీసు అధికారులు స్పందిస్తున్నారే తప్ప వరద వస్తుందని తెలిసిన మరుక్షణమే దిగువ నదిలోకి పర్యాటకులు వెళ్లకుండా రక్షణ కంచె ఏర్పాటు చేయడం లేదు. అమరచింత: ప్రియదర్శిని జూరాల జలాశయానికి ఎగువ నుంచి వరద భారీగా వస్తుండటంతో క్రస్ట్గేట్లు ఎత్తి దిగువకు నీటిని వదులుతున్నారు. ఈ సమయంలో కృష్ణమ్మ పరవళ్లను తిలకించేందుకు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న పర్యాటకులతో ప్రాజెక్టు దిగువ భాగం కళకళలాడుతున్నా.. ఎప్పు డు ఎలాంటి ప్రమాదం జరుగుతుందోనన్న భ యాందోళనలు నెలకొంటున్నాయి. క్రస్ట్ గేట్ల నుంచి నురగలు కక్కుతూ దిగువకు పారుతున్న నీటి దృశ్యాలను చూసేందుకు, నది అంచునకు వెళ్లి సెల్ఫోన్లలో సెల్ఫీలు తీసుకోవడం, స్నానాలు చేస్తూ కేరింతలు కొడుతుండటంతో ప్రమాదం ఏ రూపంలో వస్తుందో ఉహించలేని పరిస్థితి నెలకొంది. ని త్యం పోలీసు పహార ఉండాల్సిన అవసరం ఉన్నా.. కేవలం నామమాత్రపు గస్తీ నిర్వహిస్తూ వెళ్తుండటంతో పర్యాటకులు నది అంచున వరకు వెళ్తున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టు 32 గేట్లను ఎత్తి దిగువకు సుమారు 1.80 లక్షల క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువన శ్రీశైలానికి వదులుతున్నారు. కృష్ణమ్మ ఉగ్రరూపంలో దిగువన ప్రవహిస్తుండటంతో పరీవాహక ప్రదేశాల్లోకి ఎవరూ వెళ్లకుండా నియంత్రించేందుకు ముళ్లకంచె ఏర్పాటు చేయాల్సిన అధికారులు.. ఇప్పటి వరకు అలాంటి చర్యలు చేపట్టకపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. కేవలం ప్రాజెక్టు పైభాగం నుంచే పర్యాటకులను తిలకించేలా పోలీసు అధికారులు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. ఎడమ కాల్వ వద్ద మరీ డెంజర్.. జూరాల ఎడమ కాల్వ వద్ద నీటి ప్రవాహం ఉధృతిని గుర్తించలేని యువత ఈతకు వెళ్లి గల్లంతైన ఘటనలు ఉన్నాయి. అలాగే ఇక్కడ దొరికే చేప ఫ్రైని తిని ఆస్వాదించేందుకు రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచేగాక కర్ణాటక రాయచూర్ నుంచి కూడా పర్యాటకులు భా రీగా వస్తుంటారు. చేప వంటకాలతో పాటు మద్యం అమ్ముతుండటంతో తాగిన మైకంలో యువకులు కాల్వలో ఈతకు వెళ్లి ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. చూసేందుకు తరలివస్తున్న జనం దిగువ నదిలో సెల్ఫీ ఫోజులు అదుపుతప్పితే ప్రవాహంలో గల్లంతయ్యే ప్రమాదం సూచిక బోర్డులు ఏర్పాటుచేయని ప్రాజెక్టు అధికారులు జూరాల ప్రాజెక్టు వద్ద వరద ఎక్కువగా ఉండటంతో భద్రత చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. ఆదివారం అధికసంఖ్యలో పర్యాటకులు రావడంతో దిగువ పుష్కరఘాట్ రోడ్ను మూసివేసి నదిలోకి వెళ్లకుండా పోలీసులతో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశాం. సూచిక బోర్డుల ఏర్పాటుతో పాటు ప్రాజెక్టుపై వాహనాలు నిలుపకుండా తగిన చర్యలు చేపడుతున్నాం. – శివకుమార్, సీఐ, ఆత్మకూర్
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నల్లమలకు బుల్లెట్ రైల్● శంషాబాద్, ఫ్యూచర్ సిటీ, సోమశిల, కర్నూలు నుంచి బెంగళూరుకు.. ● గతంలో ప్రతిపాదించిన మార్గంలో కీలక మార్పులు ● సవరించిన వాటిని ఖరారు చేయాలని కేంద్రానికి రాష్ట్రం వినతి ● సాకారమైతే పర్యాటకంగా.. అభివృద్ధి పరంగా కీలక ముందడుగు ●శంషాబాద్, ఫ్యూచర్ సిటీ, ఆమనగల్, మన్ననూర్, సోమశిల మీదుగా కర్నూలు, బెంగళూరు హైస్పీడ్ రైలు కారిడార్కు సంబంధించి సాధ్యాసాధ్యాల అధ్యయనం జరిగింది. పర్యాటక ప్రాంతాలుగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నల్లమల గుండా రూట్ మ్యాప్ను ఖరారు చేసిన సీఎం రేవంత్రెడ్డి, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రుణపడి ఉంటాం. సీఎం ఆదేశాల మేరకు శ్రీశైలం ఎలివేటెడ్ కారిడార్ ప్రారంభమయ్యే బ్రాహ్మణపల్లి వద్ద హైస్పీడ్ రైల్వే స్టేషన్కు స్థల పరిశీలన చేశాం. తుది అలైన్మెంట్ ఖరారు చేశారు. రావిర్యాల– ఆమనగల్ రతన్టాటా గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవే నుంచి ప్రతిపాదించడం వల్ల భూసేకరణ సమస్య కూడా లేదు. – వంశీకృష్ణ ఎమ్మెల్యే, అచ్చంపేట అచ్చంపేట: కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన హైదరాబాద్– బెంగళూరు బుల్లెట్ రైల్ మార్గం నల్లమల మీదుగా ప్రతిపాదిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. బెంగళూరు మార్గంలో హైస్పీడ్ రైలులైన్ల అలైన్మెంట్లో కీలక మార్పులు చేస్తూ వాటినే ఖరారు చేయాలని కేంద్రానికి విన్నవించింది. మొదట కేంద్ర ప్రభుత్వం ఖరారు చేసిన రూట్ మ్యాప్ ప్రకారం శంషాబాద్, మహబూబ్నగర్, కర్నూలు మీదుగా 218 కి.మీ., మార్గంలో 3 స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేస్తూ ప్రతిపాదించారు. తాజాగా ఈ మార్గాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శంషాబాద్, భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ, ఆమనగల్, మన్ననూర్, సోమశిల, కర్నూలు మీదుగా రైల్వే లైన్ అలైన్మెంట్ను నేషనల్ హైస్పీడ్ రైల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (ఎన్హెచ్ఎస్ఆర్సీఎల్)కు కీలక సవరణలు చేస్తూ నివేదించినట్లు తెలిసింది. ఈ ప్రతిపాదనకు రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలుపుతూ మార్పులు చేసిన అలైన్మెంట్ ఖరారు చేయాలని కోరింది. దీంతో హైదరాబాద్– బెంగుళూరు హైస్పీడ్ రైల్వే లైన్ అలైన్మెంట్ ఖరారయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇదే జరిగితే నల్లమల ప్రాంతానికి మంచి రోజులు రాబోతున్నారు. మూడు హైస్పీడ్ రైలు కారిడార్లకు శంషాబాద్ ప్రాంతం హబ్గా మారనుండటంతో భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ, మన్ననూర్, సోమశిలలో నల్లమల హైస్పీడ్ రైలు స్టేషన్లుగా మార్చనున్నారు. పర్యాటకానికి ఊతమిచ్చేలా.. నల్లమలను పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేసేందుకు వీలుగా హైస్పీడ్ రైలు కారిడార్ ప్రణాళికలు ఉండాలన్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు ఈ అలైన్మెంట్ మార్పులు చేసినట్లు తెలిసింది. భూ సేకరణలో తలెత్తే సమస్యలను దృష్టిలో ఉంచుకుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే వంద మీటర్ల వెడల్పుతో రూ.4,030 కోట్లతో ప్రారంభమైన ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు ఎగ్జిట్ రావిర్యాల– ఆమనగల్ (ఆకుతోటపల్లి) 41.5 కి.మీ., గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవే రోడ్డుకు సమాంతరంగా హైస్పీడ్ రైల్వేలైన్ నిర్మిస్తే కొత్త ప్రాంతాలకు రైలు కనెక్టివిటీ ఏర్పడుతుందని భావిస్తోంది. ఈ మార్గాన్ని ఆకుతోటపల్లి నుంచి మన్ననూర్– శ్రీశైలం ఎలివేటెడ్ కారిడార్ అనుసంధానం కానుంది. ప్రాథమిక ప్రతిపాదనల ప్రకారం ఈ కారిడార్ శంషాబాద్, భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ, ఆమనగల్, మన్ననూర్, సోమశిల జాతీయ రహదారి–167కేలోని మల్లేశ్వరం– సిద్ధేశ్వరం ఐకానిక్ వంతెన మీదుగా కర్నూలు వెళ్లనుంది. ఏపీ ప్రభుత్వం కూడా ఈ రైల్వేలైన్ అలైన్మెంట్ను కర్నూలు నుంచి ధర్మవరం, పుట్టపర్తి మీదుగా ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్రాన్ని కోరినట్లు తెలిసింది. మహబూబ్నగర్ మున్సిపాలిటీ: బుల్లెట్ రైలు (హైస్పీడ్ ట్రెయిన్)కు సంబంధించి రూట్ అలైన్మెంట్ను ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లావ్యాప్తంగా ఉండేలా మార్చాలని టీపీసీసీ అధికార ప్రతినిధి గాల్రెడ్డి హర్షవర్ధన్రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ మేరకు శుక్రవారం సీఎం రేవంత్రెడ్డికి బహిరంగ లేఖను పంపించారు. రాష్ట్ర కేబినెట్ ఆమోదించిన కొత్త రూట్ ప్రకారం శంషాబాద్ నుంచి బయలుదేరే ఈ రైలు మొదటగా ఫ్యూచర్ సిటీ – ఆమన్గల్ – మన్ననూరు – శ్రీశైలం – సోమశిల మీదుగా బెంగళూర్ వెళ్తుందన్నారు. వాస్తవానికి శంషాబాద్ – ఫ్యూచర్ సిటీ చాలా దగ్గరనే ఉంటాయన్నారు. హైదరాబాద్– బెంగళూరు హైస్పీడ్ రైలు మార్గానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే డీపీఆర్ రూపకల్పనకు ప్రైవేట్ సంస్థకు అప్పగించినట్లు తెలుస్తోంది. హైస్పీడ్ రైలు మార్గాన్ని గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవే మార్గంలోనే అధిక భాగం వచ్చేలా చేయడం వల్ల భూ సేకరణ, పర్యావరణ సమస్యలను అధిగమించేలా ఈ మార్గం ఉత్తమమైనదిగా ఎంచుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ రైలు మార్గం నేషనల్ హైస్పీడ్ రైల్ కార్పొరేషన్కు పంపించి.. అలైన్మెంట్, స్టేషన్ల స్థానాలను ఖరారు చేసే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది.
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నీరుగారుతున్న లక్ష్యం..!జిల్లాలో ఎక్కడికక్కడ శిథిలమైన చెక్డ్యాంలు –8లో uఅయిజ: వాగులు, వంకల్లో పారుతున్న వర్షపు నీటిని ఒడిసి పట్టి.. భూగర్భ జలాలను పెంచాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వాలు చెక్డ్యాంలను నిర్మించింది. ఈ క్రమంలో జిల్లాల పునర్ విభజన అనంతరం జోగుళాంబ గద్వాల జిల్లా పరిధిలోకి మొత్తం 20 చెక్డ్యాంలు వచ్చాయి. అయితే జిల్లాలో పరిధిలోని మొత్తం 7 చెక్డ్యాంలు శిథిలమై.. సైడ్వాల్స్ కొట్టుకుపోయాయి. కానీ, వీటికి కనీసం మరమ్మతు చేయాలనే ఆలోచన కూడా అధికారులు చేయడం లేదు. ఫలితంగా వర్షపునీరు వృథాగా పారుతుండటంతో ప్రభుత్వ లక్ష్యం నెరవేరడం లేదు. భారీ వర్షాలకు తెగి.. 2021లో చెక్డ్యాంలు నిర్మించడంతో కొన్ని సంవత్సరాలపాటు వాగుల్లో సమృద్ధిగా నీరు నిలిచి చుట్టుపక్కల భూగర్భజలాలు పెరిగి.. రైతులు పంటలు పండించుకునేందుకు బాగా ఉపయోగపడ్డాయి. అలాగే ఎండాకాలంలోనూ మూగజీవాల దాహం తీర్చేందుకు ఈ చెక్డ్యాంలు కీలకంగా మారాయి. అయితే ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలకు వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లాయి. దీంతో కొన్ని చెక్డ్యాంల సైడ్వాల్స్ తెగిపోగా.. మరికొన్ని చెక్డ్యాంలు నాసిరకం కట్టడాల వల్ల శిథిలమయ్యాయి. వాటికి మరమ్మతు చేపట్టకపోవడంతో అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు వాగుల్లో నీరు నిలువని పరిస్థితి నెలకొంది. ఎండాకాలంలో కనీసం పశువులు దాహం తీర్చేందుకు కూడా నీరు లేకపోవడంతో అల్లాడుతున్నాయి. శిథిలమైన చెక్డ్యాంలకు మరమ్మతు చేయాలని రైతులు సంబంధిత అధికారులను కోరుతున్నా కనీసం స్పందన కరువైంది. ఏళ్లతరబడిగా మరమ్మతు చేపట్టని అధికారులు వాగుల్లో చుక్క నిల్వ ఉండని వర్షపు నీరు పరివాహకంలో పెరగని భూగర్భజలాలు రైతుల వినతులు పట్టించుకోని యంత్రాంగం మండలం చెక్డ్యాంలు శిథిలమైనవి అయిజ 4 2 మానవపాడు 13 2 ఇటిక్యాల 1 1 వడ్డేపల్లి 2 2
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ఉపాధి సిబ్బంది పోరుబాటఅమరచింత: గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూలీలను ఉపాధి పనులకు తీసుకెళ్లి గ్రామాభివృద్ధిలో కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్న వీబీజీ రాంజీ పథకం తాత్కాలిక ఉద్యోగులు డిమాండ్ల సాధనకు పెన్డౌన్–షట్డౌన్ కార్యక్రమంతో ఈ నెల 27 నుంచి సమ్మెబాట పట్టారు. దీంతో ప్రస్తుతం యుద్ధప్రాతిపదికన చేపట్టాల్సిన వన మహోత్సవ కార్యక్రమానికి ఆటంకాలు ఎదురైనట్లు అయింది. 20 ఏళ్లుగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్న సిబ్బందిని ప్రభుత్వం నేటికీ క్రమబద్ధీకరించకపోవడం, పనికి తగిన వేతనం చెల్లించకపోవడం తదితర సమస్యలతో సతమతమవుతున్న ఉద్యోగులు వీబీజీ రాంజీ పథకం అమలైనా.. తమ సమస్యలను ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదని ఆందోళనబాట పట్టారు. ఈ నెల 27 నుంచి ఆగస్టు 4 వరకు వివిధ రకాల ఆందోళనతో తమ సమస్యను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లేందుకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకొని రోజువారీ కార్యాచరణను అమలు చేస్తున్నారు. ఈ నెల 27న ఎంపీడీఓలు, డీఆర్డీఓ, కలెక్టర్కు వినతిపత్రాలు సమర్పించి ఆందోళనకు దిగిన తాత్కాలిక ఉద్యోగులు తమ హక్కుల సాధనకు విడతల వారీగా నిరసన కార్యక్రమాలు చేపడుతూ ముందుకు సాగుతున్నారు. మండలస్థాయిలో కేవలం కార్యాలయానికి మాత్రమే పరిమితమవుతూ పెన్డౌన్.. షట్డౌన్ చేస్తున్నారు. మహబూబ్నగర్ 152 నాగర్కర్నూల్ 190 జోగుళాంబ గద్వాల 104 వనపర్తి 117 నారాయణపేట 90 సొసైటీ ఫర్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ సర్వీసులో భాగంగా వీబీజీ రాంజీ పథకంలో 20 ఏళ్లుగా తాత్కాలిక ఉద్యోగులుగా కొనసాగుతున్నాం. సరైన సమయానికి వేతనం రాదు.. పనికి తగిన వేతనం చెల్లించడం లేదు. అయినా ఎప్పటికై నా క్రమబద్ధీకరిస్తారనే ఆలోచనతో విధులు నిర్వర్తిస్తున్నా నేటికీ సమస్యలు పరిష్కరించడం లేదు. ఇక చేసేది లేక హక్కుల సాధన కోసం ఆందోళన బాట పట్టడం తప్పడం లేదు. – బాలయ్య, జిల్లా అధ్యక్షుడు, వీబీజీ రాంజీ తాత్కాలిక ఉద్యోగుల సంఘం రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉద్యోగుల ఆందోళన ఉండటంతో సమస్యను ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకేళుతున్నాం. ప్రస్తుతం కొత్తగా ఇంచార్జి తీసుకోవడం ద్వార పూర్తి స్థాయిలో ఉద్యమం గురించి తెలుసుకోని, గ్రామీణ ప్రాంతాలలో వీబీజీ రాంజీ పనులు కొనసాగేలా చర్యలు తీసుకునేందుకు ప్రణాళికలతో ముందుకు వెలుతాం. – రాంమహేశ్వరరావు, ఇన్చార్జి డీఆర్డీఓ వీబీజీ రాంజీ తాత్కాలిక ఉద్యోగుల పెన్డౌన్.. షట్డౌన్ కార్యాలయాలకే పరిమితమైన సిబ్బంది ముందుకుసాగని వన మహోత్సవం ఆగస్టు 15 నాటికి సమస్యలుపరిష్కరించాలని డిమాండ్ ఉమ్మడి జిల్లాలో 653 మంది ఉద్యోగులు
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త్వరగా ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాలు చేపట్టాలిమానవపాడు: లబ్ధిదారులు ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాలను త్వరగా పూర్తిచేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని హౌసింగ్ డీఈఈ రాజా నరేందర్ అన్నారు. శుక్రవారం ఆయన మండలంలోని చంద్రశేఖర్నగర్, అమరవాయి, మానవపాడు గ్రామాల్లో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాలను పరిశీలించి.. మాట్లాడారు. నాణ్యతతో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాలను చేపట్టాలని లబ్ధిదారులకు సూచించారు. నిర్మాణాలను త్వరగా పూర్తి చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. కార్యక్రమంలో ఏఈ అనిల్, సర్పంచ్ రాజేంద్రప్రసాదు, నాయకులు పరమేష్నాయుడు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఉత్సాహంగా గోగేమ్ క్రీడాకారుల ఎంపికలు మహబూబ్నగర్ క్రీడలు: జిల్లాకేంద్రంలోని మాస్టర్ మైండ్స్ స్కూల్లో శుక్రవారం తెలంగాణ రాష్ట్రస్థాయి గోగేమ్ క్రీడాకారుల ఎంపికలు నిర్వహించారు. వివిధ జిల్లాల నుంచి దాదాపు 60 మంది క్రీడాకారులు పాల్గొన్నట్లు రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి గులాం అఫ్రోజ్, సీనియర్ ఉపాధ్యక్షులు మహ్మద్ షకీల్ అహ్మద్ తెలిపారు. వీరికి సబ్ జూనియర్, జూనియర్, సీనియర్ విభాగాల్లో గోగేమ్ క్రీడాకారుల ఎంపికలు నిర్వహించినట్లు తెలిపారు. ఎంపికయ్యే క్రీడాకారులు మహారాష్ట్ర షిరిడీలో సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ నుంచి 10వ తేదీ వరకు జరిగే జాతీయస్థాయి గోగేమ్ టోర్నమెంట్లో పాల్గొంటారని తెలిపారు. కొనసాగుతున్న విద్యుదుత్పత్తి ఆత్మకూర్: ప్రియదర్శిని జూరాల ప్రాజెక్టుకు ఎగువ నుంచి వరద భారీగా కొనసాగుతుండటంతో దిగువ, ఎగువ విద్యుత్ కేంద్రాల్లో ఉత్పత్తి నిరంతరాయంగా కొనసాగుతోందని ఎస్ఈ శ్రీధర్ తెలిపారు. శుక్రవారం ఎగువన 6 యూనిట్ల నుంచి 234 మెగావాట్లు, 11.141 మి.యూ., దిగువన 5 యూనిట్ల నుంచి 200 మెగావాట్లు, 11.86 మిలియన్ యూనిట్ల విద్యుదుత్పత్తి చేపట్టామన్నారు. ఎగువ, దిగువ కేంద్రాల్లో ఇప్పటి వరకు 12.327 మి.యూ. విద్యుదుత్పత్తి చేపట్టామని.. ప్రస్తుతం 35 వేల క్యూసెక్కుల నీటిని వినియోగించి దిగువ శ్రీశైలం జలాశయానికి వదులుతున్నామని వివరించారు.
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కృష్ణానదిలో వరదలపై అప్రమత్తంగా ఉండాలిధరూరు: కృష్ణానదికి ఎగువ నుంచి భారీగా వరద వస్తుండడంతో అక్కడి భద్రతపై ఎస్పీ శ్రీనివాసరావు ఆరా తీశారు. ఏఎస్పీ శంకర్, డీఎస్పీ మొగులయ్యలతో కలిసి జూరాల ప్రాజెక్టును సందర్శించిన ఆయన ముందుగా ప్రాజెక్టు రిజర్వాయర్, వాటర్ లెవెల్ ప్రాంతాలను సందర్శించారు. అనంతరం క్రస్టు గేట్ల ద్వారా దిగువకు విడుదవలవుతున్న వరదను పరిశీలించారు. ఆ తర్వాత ఫ్లడ్ కంట్రోల్ రూంలో వరద పరిస్థితిపై ప్రాజెక్టు డీఈ నాగేశ్వరరావును అడిగి తెలుసుకున్నారు. క్రస్టు గేట్ల వివరాలను తెలుసుకున్న ఆయన ప్రతి క్రస్టు గేటు ముందు అమర్చిన సీసీ కెమెరాల పనితీరును స్క్రీన్ ద్వారా పరిశీలించారు. మొత్తం 64 గేట్లకు సీసీ కెమెరాలు అమర్చినట్లు ప్రాజెక్టు అధికారులు వివరించారు. వరదల సమయంలో ప్రజలను అప్రమత్తం చేయడంతోపాటు నిషేధిత ప్రాంతాలకు సందర్శకులు వెళ్లకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానిక పోలీసులను ఆదేశించారు. వరదల కారణంగా లోతట్టు ప్రాంతాల వారు ఇబ్బందులు పడకుండా ముందస్తుగా సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అన్ని శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేసి ముందుకు సాగాలన్నారు. కార్యమంలో ఏఈలు సుదర్శన్, సిద్దయ్య, కిషోర్కుమార్, ఎస్ఐలు శ్రీకాంత్, నందికర్ పాల్గొన్నారు. సీఎస్ఏఎం వీడియోలు చూస్తే కేసులు గద్వాల క్రైం: చిన్నారులకు సంబంధించిన సీఎస్ఏఎం (చైల్డ్ ఫోర్నోగ్రఫి) వీడియోలు చూసినా.. డౌన్లోడ్ చేసినా వారిపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేస్తామని ఎస్పీ శ్రీనివాసరావు ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. చిన్నారులపై జరుగుతున్న లైంగిక దాడులు, వేధింపుల వంటి ఘటనలు చోటు చేసుకోవడం దురదృష్టకరమన్నారు. ప్రతి ఒక్కరి వ్యవహారాలపై సాంకేతిక విభాగం నిఘా ఉంచిందని చెప్పారు.
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చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడితే చర్యలుఅలంపూర్: చట్ట వ్యతిరేకమైన కార్యకలాపాలకు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని డీఎస్పీ మొగిలయ్య అన్నారు. ఎస్పీ ఆదేశాల మేరకు శుక్రవారం సాయంత్రం అలంపూర్ మున్సిపాలిటీలో డీఎస్పీ మొగిలయ్య, సీఐ ప్రదీప్కుమార్ ఆధ్వర్యంలో పోలీస్ కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రాం చేపట్టి తనిఖీలు చేపట్టారు. కొంతమంది వ్యక్తిగత వివరాలు సేకరించి, వారిని ఫేస్ రికగ్నిషన్ సిస్టం యాప్ ద్వారా వేలిముద్రలు తీసుకున్నారు. గతంలో వారిపై నేరాలు ఉన్నాయా అనే విషయాన్ని పరిశీలించారు. దాదాపు 150 ఇళ్లను సోదా చేసి.. సరైన పత్రాలు లేని 60 బైక్లు, 10 ఆటోలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా డీఎస్పీ మాట్లాడు తూ నేరాల నిర్మూలనకు కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రాం చేపట్టినట్లు వివరించారు. ప్రజల రక్షణతోపాటు భద్రతాభావం, సెన్సాఫ్ సెక్యూరిటీ కల్పించడం గురించి నిరంతరం ఈ కార్యక్రమం చేపడుతామన్నారు. తద్వారా కొత్త వ్యక్తులు, నేరస్తులు వచ్చి షెల్టర్ తీసుకుంటున్నారా అనే విషయాలు తెలుస్తుందన్నారు. మహిళలు, చిన్నపిల్లల పట్ల అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించిన, వారిని మానసికంగా, శారీరకంగా వేధించినా కఠిన చర్యలు ఉంటాయన్నారు. తనిఖీల్లో స్వాధీనం చేసుకున్న వాహనాలకు సంబంధించిన పత్రాలను చూపించి తీసుకెళ్లాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో ఎస్ఐలు రామకృష్ణ, రవి, సురేష్, తరుణ్, 30 మంది పోలీసులు పాల్గొన్నారు.
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వాగులో నీరు ఉండటం లేదు..అయిజ శివారులోని పెద్దవాగులో నిర్మించిన చెక్ డ్యాం సైడ్వాల్స్ భారీ వ ర్షాలకు కొట్టుకుపోయా యి. అప్పటి నుంచి వాగు లో చుక్కనీరు నిలవడం లేదు. కనీసం పశుపక్షాదులు దాహం తీర్చుకోవడానికి నీరు లేకుండా పోయింది. వాటికి మరమ్మతు చేస్తే వాగులో నీరు నిలుస్తుంది. ఫలితంగా భూగర్భజలాలు పెరిగి రైతులకు ఉపయోగపడతాయి. – వెంకటేశ్వర్రెడ్డి, ఎక్లాస్పురం అయిజ శివారులో నిర్మించిన చెక్డ్యాం తెగిపోయినప్పటి నుంచి వాగులో చుక్క నీరు కూడా నిల్వ ఉండటం లేదు. ఫలితంగా చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో భూగర్భజలాలు పడిపోయి బోరుబావులలో నీరు తగ్గిపోయింది. ఓపెన్ వెల్స్ కూడా ఎండిపోయాయి. చెక్డ్యాంలను పునర్ నిర్మిస్తే భూగర్భజలాలు పెరుగుతాయి. తద్వారా రెండో పంట వేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. – నాగరాజు, అయిజ జిల్లాలో శిథిలమైన చెక్ డ్యాంలను సంబంధిత ఏఈలతో పరిశీలన చేయిస్తాం. శిథిలమైన చెక్డ్యాంలకు మరమ్మతు చేసేందుకు కావాల్సిన నిధులు అంచనా వేసి.. మంజూరు కోసం ఉన్నతాధికారులకు ప్రతిపాదనలు పంపిస్తాం. నిధులు మంజూరైన వెంటనే మరమ్మతు పనులు చేపడుతాం. – శ్రీనివాసులు, ఆర్డీఎస్ ఈఈ ●
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అక్రమ నిర్మాణాలు తొలగించండిఅయిజ: మండల కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ భూమిని కొందరు వ్యక్తులు నిబంధనలకు విరుద్ధగా ఆక్రమించుకున్నారని, అక్రమ నిర్మాణాలు తొలగించాలని లోకాయుక్త ఆదేశించిందని ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ రమణమూర్తి అన్నారు. శుక్రవారం ఆయన తహసీల్దార్ కార్యాలయాన్ని డిప్యూటీ డైరెక్టర్లు ఇస్మాయిల్, జైపాల్తో కలిసి సందర్శించారు. తహసీల్దార్ జ్యోతితో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. అనంతరం సర్వే నం.936 భూమిని పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ అక్రమ నిర్మాణాలు కూల్చివేసి ప్రభుత్వ భూమికి కంచె వేయాలని సూచించారు. ఇదిలా ఉండగా అయిజలో ప్రభుత్వ భూములు అన్యాక్రాంతమయ్యాయని, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా అనేకమంది ప్రభుత్వ భూములను ఆక్రమించుకున్నారని, అక్రమ నిర్మాణాలు తొలగించి, ప్రభుత్వ భూమికి కంచె ఏర్పాటు చేసి ప్రభుత్వ భూమిగా ప్రకటించాలని అయిజకు చెందిన చాకలి ఆంజనేయులు లోకాయుక్తను 2017లోఆశ్రయించారు. దీంతో సర్వే నం.936లో ఉన్న మొత్తం 39 పేర్లను రికార్డుల నుంచి తొలగించారు. అయితే ఇటీవల కొందరు వ్యక్తులు ప్రభుత్వ భూమిని ప్లాట్లుగా మార్చుకొని, ఇతరులకు విక్రయించి, రిజరిస్ట్రేషన్ చేయించారని చాకలి ఆంజనేయులు మళ్లీ లోకాయుక్తను ఆశ్రయించగా అక్రమంగా చేయించుకున్న రిజిస్ట్రేషన్లను రద్దు చేశారు. అయినప్పటికీ కబ్జాదారులు ప్రభుత్వ భూమిని వదలకపోవడంతో నిర్మాణాలను ఎందుకు తొలగించలేదని, దానికి కారణాలు తెలపాలని లోకాయుక్త అధికారులు తహసీల్దార్ జ్యోతిని ప్రశ్నించగా.. త్వరలోనే పూర్తిస్థాయి నివేదిక ఇస్తామని తహసీల్దార్ వారికి చెప్పారు.
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లక్ష్యం.. జలసిరి● ఇంటికో గుంత, పంటకో కుంట, గ్రామానికి ఊటకుంట నిర్మాణానికి చర్యలు ● భూగర్భ జలాల పెంపే లక్ష్యంగా ప్రణాళిక ఖరారు ● ప్రజలు, రైతులకు అవగాహన కల్పిస్తున్న అధికారులు ● వచ్చేనెల 14 నాటికి పూర్తిచేసేలా గడువు విధింపు నర్వ: ఎల్నినో ప్రభావంతో వానలు పడక.. పల్లెలు, పట్టణాలు ఆకాశం వైపు చూస్తున్నాయి. సమీప భవిష్యత్లో ఇలాంటి ముప్పును సమర్థంగా ఎదుర్కొనేందుకు పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖలు మేల్కొన్నాయి. నీటి సంరక్షణతోపాటు భూగర్భజలాల పెంపునకు ప్రతి చుక్క– ప్రజల కోసం నినాదంతో ‘జల సిరి’కి శ్రీకారం చుట్టింది. ప్రభుత్వం వీబీ జీ రాంజీ పథకంలో ఇళ్ల వద్ద వ్యక్తిగత, గ్రామాల్లో సామూహిక ఇంకుడు గుంతలు, బోర్వెల్ రీచార్జి కుంట, ఓపెన్ వెల్, పొలాల్లో నీటికుంటల నిర్మాణానికి కార్యాచరణ రూపొందించింది. ఈ క్రమంలో ఉమ్మడి జిల్లావ్యాప్తంగా 3.9 లక్షల ఇంకుడు గుంతలు, 6,776 పాంపాండ్ల నిర్మాణం.. ఆగస్టు 14 వరకు పూర్తిచేసేలా అధికారులు లక్ష్యం నిర్దేశించారు. సామూహిక ఇంకుడు గుంతలు గ్రామాల్లో ప్రతి ఇంటి ఆవరణలో వ్యక్తిగత ఇంకుడు గుంత నిర్మాణం చేపట్టాలి. ఈ నిర్మాణం వీలుకాని చోట సామూహిక ఇంకుడు గుంతల నిర్మాణం చేసుకోవచ్చు. వాటి నిర్మాణం కోసం ప్రభుత్వం నిర్దిష్ట కొలతలు రూపొందించింది. పరిమాణం 1.2 మీటర్ల పొడవు, 1.2 మీటర్ల వెడల్పుతో 1.8 మీటర్ల లోతు ఉండాలి. నిర్మాణ వ్యయంగా రూ.7,500 ప్రభుత్వం అందిస్తుంది. సామూహిక ఇంకుడు గుంత నిర్మాణం కోసం పొడవు, వెడల్పు 2.4 మీటర్లు, లోతు 2 మీటర్లు ఉండాలి. నిర్మాణం వ్యయం రూ.13 వేలుగా నిర్ణయించింది. పాంపాండ్స్ నిర్మాణం వ్యవసాయ భూముల వద్ద నీటి సామర్థ్యం పెంపొందించడానికి పాంపాండ్స్ నిర్మాణం కోసం ప్రభుత్వం నిధులు మంజూరు చేయనుంది. వాటిని రెండు రకాల కొలతలతో ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. గుంట భూమి కేటాయించి.. 12 మీటర్ల పొడవు, వెడల్పుతో నిర్మిస్తే రూ.80 వేలు, 5 గుంటల భూమి కేటాయిస్తే 20 మీటర్ల పొడవు, వెడల్పు ఉండాలి. దీని ఏర్పాటుకు రూ.4 లక్షలు ఖర్చు చేయనుంది. గ్రామానికో ఊటకుంట ప్రతి గ్రామంలో ఒక ఊటకుంట తప్పనిసరిగా ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం సూచించింది. గ్రామ నీటి అవసరాల కోసం భూగర్భ జలాలను పెంపొందించడమే ప్రధాన ఉద్దేశం. ఊటకుంట నిర్మాణం కోసం రూ.5 లక్షల నిధులు ప్రభుత్వం కేటాయించనుంది. అలాగే వ్యవసాయ అవసరాలు బోరు బావుల రీచార్జి కోసం రూ.25 వేలు మంజూరు చేయనుంది. వ్యవసాయ అవసరాల కోసం బావులు తవ్వుకోవడానికి సైతం రూ.3.50 లక్షలు ప్రభుత్వం అందిస్తుంది. కేటీదొడ్డి మండలంలోని చింతలకుంటలో నిర్మిస్తున్న పాంపాండ్ శాసీ్త్రయంగా ఇంటి పైకప్పు నుంచి 50 చదరపు అడుగుల వైశాల్యంలో వర్షపు నీరు పడి ఒక్క ఇంకుడు గుంత ద్వారా 25 వేల లీటర్ల నీటిని భూమిలో నిల్వ చేసుకోవచ్చు. ఇంకుడు గుంత ఏర్పాటును తమకు నచ్చినట్లుగా కాకుండా.. శాసీ్త్రయంగా నిర్మిస్తే ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఇంటి పైకప్పును బట్టి ఇంకుడు గుంత పొడవు, వెడల్పు నిర్ణయించుకోవాలని, ఇంటి వృథా నీరు ఇందులో చేరేలా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఇంకుడు గుంత 4 అడుగుల పొడవు, 6 అడుగుల లోతున ఉండాలి. మూడు అడుగుల కింద భాగాన్ని పెద్ద, పెద్ద రాళ్లతో నింపాలి. ఒక సిమెంట్ గొళ్లెం తీసుకొని పైభాగంలో సరిపడా రంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి గుంత మధ్య భాగంలో అమర్చాలి. ఇక గుంతలో మిగిలిన ఖాళీ భాగాన్ని మూడు ఫీట్లు (45ఎంఎం) కంకర నింపాలి. వృథాగా పారే వర్షపు నీటిని పైపు ద్వారా గొళ్లెంలోకి వెళ్లేలా చూసుకోవాలి.
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ప్రపంచ స్థాయి ప్రమాణాలతో విద్యగద్వాల: ప్రపంచ స్థాయి ప్రమాణాలతో కూడిన విద్యావ్యవస్థ ఉండాలనే లక్ష్యంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కార్యక్రమం చేపడుతోందని కలెక్టర్ రిజ్వాన్బాషాషేక్ అన్నారు. గురువారం హైదరాబాద్లో ఎంసీహెచ్ఆర్డీలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి అధ్యక్షతన ఫిన్లాండ్, జర్మనీ దేశాల్లో విద్యావ్యవస్థ అధ్యయనానికి వెళ్లి వచ్చిన బృందంతో నిర్వహించిన ఇంటరాక్షన్ కార్యక్రమంలో కలెక్టర్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన విడుదల చేసిన పత్రికా ప్రకటనలో ఉపాధ్యాయులు రాబోయే ఐదేళ్లలో విద్యా వ్యవస్థను మెరుగుపర్చేందుకు ఒక విజన్తో ముందుకెళ్లాలన్నారు. ఇందుకోసం తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్స్ యంగ్ ఇండియా పాఠశాలలు ప్రారంభిస్తున్నామన్నారు. టీచర్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ విజిట్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఎక్స్ఛేంజ్ ప్రోగ్రాం ఫేజ్–1లో భాగంగా ఏప్రిల్లో ఫిన్లాండ్లో నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ విద్యా అధ్యయన పర్యటనలో పాల్గొన్నట్లు వెల్లడించారు. అలాగే ఫేజ్–2లో భాగంగా సెప్టెంబర్ లేదా అక్టోబర్లో ఫిన్లాండ్, సింగపూర్, జపాన్, వియత్నాం, చైనా దేశాలకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 190 మంది ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులు, హెచ్ఎంలను పంపించేందుకు ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందని, ఇందులో జిల్లా నుంచి ఆరుగురు ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులు, హెచ్ఎంలు నామినేట్ చేసి ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపించామన్నారు. ఈ ఎంపిక తన అధ్యక్షతన అదనపు కలెక్టర్, డీఈఓ, కలెక్టర్ నామినేట్ చేసిన ఓ అధికారి సభ్యులుగా ఉన్న జిల్లా స్థాయి కమిటీ నిర్వహిస్తుందన్నారు. ప్రతి దరఖాస్తును క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి అర్హులైన వారినే ఎంపిక చేసి.. వచ్చేనెల 7లోగా ప్రభుత్వానికి పంపిస్తామన్నారు. అనంతరం రాష్ట్ర స్థాయి నిపుణుల కమిటీ తుది ఎంపిక చేస్తుందన్నారు. ప్రస్తుతం వాతావరణ మార్పుల ప్రభావంతో వర్షాలు కురుస్తున్నా ఎల్నినో ప్రభావం కారణంగా ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ నెలల్లో సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉన్నందున రైతులు పంటల సాగు ఎంపికలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్ రిజ్వాన్బాషాషేక్ తెలిపారు. తగినంత నీటివనరులు లేని రైతులు వరిసాగుకు బదులుగా తక్కువ నీటితో సాగయ్యే ఆరుతడి పంటలను ఎంచుకోవాలని చెప్పారు. జిల్లాలో కూరగాయలతోపాటు ఆయిల్పాం తోటల విస్తీర్ణం పెంచాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. వాతావరణ పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ వ్యవసాయ శాఖ అధికారుల సలహాలు, సూచనలు అనుసరించి పంటల సాగు ఎంపిక చేసుకోవాలని సూచించారు.
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అవగాహన కల్పిస్తున్నాం..వీబీజీ రాంజీ అమలులో భాగంగా జలసిరికి ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. గ్రామాల్లో నిర్మించనున్న ఇంకుడు గుంతలు, బోరుబావుల రీచార్జి, నీటి, ఊటకుంటల గురించి ప్రజలతోపాటు రైతులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. జిల్లావ్యాప్తంగా ప్రతి పంచాయతీకి రెండు చొప్పున 272 గ్రామాల్లో 544 పాంపాండ్లు.. ఆగస్టు 14 వరకు నిర్మించుకునేలా చర్యలు తీసుకుంటాం. ఇందులో ప్రజాప్రతినిధులు, స్వచ్ఛంద సంస్థల ప్రజలు, అన్నదాతలు భాగస్వామ్యులు కావాలి. – వెంకట్రాములు, డీఆర్డీఓ, నారాయణపేట ●
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కార్మికులకు అన్యాయం చేయొద్దుఅలంపూర్: అధికార యంత్రాంగం కార్మికులకు అన్యాయం చేసేలా వ్యవహరించడం సరైంది కాదని సీఐటీయూ జిల్లా అధ్యక్షుడు ఉప్పేరు నర్సింహ అన్నారు. బుధవారం అలంపూర్ మున్సిపల్ కార్యాలయం వద్ద సీఐటీయూ ఆధ్వర్యంలో కార్మికులు నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. మున్సిపల్ కార్మికులకు 16 నెలలుగా పీఎఫ్, ఈఎస్ఐ చెల్లించకపోవడం దారుణమన్నారు. కార్మికుల నిధులను ఏ పనులకు ఖర్చు చేశారో చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. కార్మికుల ఖాతాల్లో పీఎఫ్, ఈఎస్ఐ సక్రమంగా జమ చేయకపోవడం వల్ల రుణాల మంజూరు, మరణాంతరం పీఎఫ్ తీసుకునే సమయంలో అధికారులే అనేక కొర్రీలు పెడతారని ఆరోపించారు. కార్మికులకు ప్రతినెలా ఇవ్వాల్సిన సబ్బులు, నూనెలు, బెల్లం మాస్క్ లు సైతం పెండింగ్లో ఉంచుతున్నట్లు తెలిపారు. పెండింగ్లో ఉన్న పీఎఫ్, ఈఎస్ఐని వెంటనే కార్మికుల ఖాతాల్లో జమ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. లేనిపక్షంలో ఆందోళనలకు సిద్ధమవుతామని హెచ్చరించారు. అనంతరం కమిషనర్ రాజేశ్కు వినతిపత్రం అందజేశారు. కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ వర్కర్స్ అండ్ ఎంప్లాయిస్ యూనియన్ జిల్లా కార్యదర్శి గట్టన్న, లక్ష్మీదేవి, నాగశేషమ్మ, రేణుక, లక్ష్మన్న, ఏసేపు, ప్రభుదాసు, మునిస్వామి, వెంకటేశ్, బుచ్చన్న పాల్గొన్నారు. పెండింగ్ పనులపై నిర్లక్ష్యం తగదు ధరూరు: సాగునీటి ప్రాజెక్టుల పెండింగ్ పనుల పూర్తిపై ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడం తగదని పాలమూరు పెండింగ్ ప్రాజెక్టుల సాధన సమితి కన్వీనర్ ఆలూరు ప్రకాశ్గౌడ్ అన్నారు. బుధవారం అఖిలపక్ష నాయకులతో కలిసి ఆయన జూరాల ప్రాజెక్టు, నెట్టెంపాడు ఎత్తిపోతల పథకాన్ని పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ.. నెట్టెంపాడు ఎత్తిపోతల పథకం ప్రారంభమై 20 ఏళ్లు గడుస్తున్నా.. నేటికీ ఇంకా పనులు పూర్తి కాలేదన్నారు. తద్వారా రైతులకు పూర్తిస్థాయిలో సాగునీరందక ఇబ్బందులు పడుతున్నారన్నారు. 4 టీఎంసీల సామర్థ్యంతో నిర్మించిన ర్యాలంపాడు రిజర్వాయర్కు లీకేజీలు ఏర్పడి ఆరేళ్లు గడిచినా నేటికీ మరమ్మతు చేపట్టకపోవడం దారుణమన్నారు. సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్య వైఖరి వీడి.. త్వరగా పూర్తిచేయాలని డిమాండ్ చేశారు. కార్యక్రమంలో టీపీఎఫ్ నాయకుడు శంకర ప్రభాకర్, కోఆర్డినేటర్ మధుసూదన్బాబు, దామోదర్, భద్రప్ప తదితరులు పాల్గొన్నారు. ధర తగ్గని ఉల్లి దేవరకద్ర: స్థానిక మార్కెట్లో బుధవారం జరిగిన వేలంలో ఽఉల్లి ధర మరింత పెరిగింది. నాణ్యమైన ఉల్లి ధర గరిష్టంగా రూ.3,300 నుంచి రూ.2,800 వరకు పలికింది. మధ్యరకం ఉల్లి రూ.2,600 నుంచి రూ.2,400, చిన్నసైజు ఉల్లి గరిష్టంగా రూ.2,000 వరకు పలికింది. చేపల సంరక్షణపై అవగాహన అమరచింత (ఆత్మకూర్): చేపపిల్లల పెంపకందారులు సంరక్షణలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని పీవీ నరసింహారావు తెలంగాణ వెటర్నరీ యూనివర్సిటీ, ఫిషరీస్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ పాలేరు ఖమ్మం జిల్లా శాస్త్రవేత్తలు షిగా నాగరాజు, బానోత్ దివ్య సూచించారు. బుధవారం ఆత్మకూర్ మండలం ఆరేపల్లిలో ఏటి ఆనంద్ చేపల ఫారంను వారు సందర్శించి మత్స్యకారులకు అవగాహన కల్పించారు. చేపల్లో సాధారణంగా కనిపించే వ్యాధుల లక్షణాలు, నివారణ పద్ధతులు, నీటి నాణ్యత నిర్వహణ, బయో సెక్యూరిటీ చర్యల గురించి వివరించారు.
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విద్యార్థుల జీవితాలతో కాంగ్రెస్ చెలగాటంగద్వాల: కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్, స్కాలర్షిప్ బకాయిలు చెల్లించకుండా విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాటమాడుతోందని బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు రామాంజనేయులు అన్నారు. బుధవారం జిల్లా కేంద్రంలోని పలు కళాశాలల్లో ఫీజుల బకాయి–బీజేపీ లడాయి కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. పేద, మధ్యతరగతి విద్యార్థులకు ఫీజు బకాయిలు చెల్లించకపోవడంతో చదువుకు దూరమయ్యే ప్రమాదం నెలకొందన్నారు. వెంటనే బకాయి నిధులను విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. కార్యక్రమంలో నాయకులు బండల వెంకట్రాములు, జయశ్రీ, నర్సింహులు, సమత, పరమేశ్వర్రెడ్డి, నర్సింహ, పాండు, పవన్ పాల్గొన్నారు. అన్నదాతకు మద్దతుగా పోరాటంఅమరచింత: ఎగువ నుంచి వస్తున్న వరదను తోడుకునే వీలున్నా.. దిగువన ఉన్న ఆంధ్రాకు పంపుతామంటే ఇక్కడి రైతులు చోద్యం చూస్తూ ఉండరని, అన్నదాతలకు మద్దతుగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ పోరాడుతుందని మాజీ మంత్రి నిరంజన్రెడ్డి హెచ్చరించారు. బుధవారం ఆత్మకూర్లో నిర్వహించిన విలేకర్ల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. కరువు ఉందని, సాగునీరు ఇవ్వలేమని.. ఆరుతడి పంటలు సాగు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి మంత్రులతో కలిసి రైతులను భయపెట్టడం ఏమిటని ప్రశ్నించారు. రాష్ట్రంలో మూడేళ్లకుపైగా వర్షం కురవకపోయినా ఇక్కడి ప్రాజెక్టులకు నీటి కొరత ఉండదని.. పచ్చిమ కనుమల్లో దట్టమైన అడవులు ఉండటంతో ప్రతి వర్షాకాలంలో తుంగభద్ర, కృష్ణా, భీమానదులు ఉధృతంగా పారుతుంటాయని వివరించారు. ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాతో పాటు రంగారెడ్డి జిల్లాలోని 19 నియోజకవర్గాలకు ఎల్లూరు నుంచి 9 టీఏంసీల నీరు అవసరమని.. వచ్చే జూన్ వరకు మిషన్ భగీరథ నీటికి ఇబ్బంది లేదని, వీటిని సాకుగా చూపు తూ జూరాల ఆయకట్టును ఎండబెట్టుదామనే ఆలోచనలో ఇక్కడి మంత్రి ఆలోచించడం ఏమిటని ఆయన ప్రశ్నించారు.
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మానవ అక్రమ రవాణా సమాజానికి ముప్పుఅలంపూర్: మానవ అక్రమ రవాణా సమాజానికి తీవ్ర ముప్పుని జిల్లా సంక్షేమశాఖ అధికారిణి సునంద అన్నారు. అలంపూర్ కస్తూర్బాగాంధీ బాలికల విద్యాలయంలో బుధవారం నిర్వహించిన ప్రపంచ మానవ అక్రమ రవాణా నిరోధక దినోత్సవంలో ఆమె పాల్గొని మాట్లాడారు. పేదరికం, నిరక్షరాస్యత, నకిలీ ఉద్యోగాలు, వివాహాలు, విద్య పేరుతో మహిళలు, బాలికలు, చిన్నారులను అక్రమ రవాణాకు గురిచేస్తున్నారన్నారు. విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు అపరిచిత వ్యక్తుల మాటలను నమ్మరాదని సూచించారు. అనుమానాస్పద పరిస్థితులు కనిపిస్తే వెంటనే పోలీసు, మహిళా శిశు సంక్షేమశాఖ లేదా చైల్డ్ హెల్ప్లైన్–1098కు సమాచారం అందించాలని తెలిపారు. అనంతరం పోక్సో, బాల్యవివాహాల నిషేధ చట్టాలపై అవగాహన కల్పించారు. మహిళా, శిశు సంక్షేమశాఖ ద్వారా అందిస్తున్న రక్షణ, సంరక్షణ, పునరావాస సేవలను వివరించారు. కార్యక్రమంలో డీసీపీఓ నర్సింహ, ఎస్ఐ రామకృష్ణ, ఎకై ్సజ్ ఎస్ఐ మమత, డీహెచ్ఈడబ్ల్యూ కోఆర్డినేటర్ సరోజ, సఖి సెంటర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అరుణ, చైల్డ్లైన్ కోఆర్డినేటర్ శివలీల, హెచ్ఎం స్వప్న తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ప్రతి ఎకరాకు సాగునీరు అందించడమే లక్ష్యంధరూరు: ప్రతి ఎకరాకు సాగునీరు అందించడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని.. ప్రస్తుతం వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్న తరుణంలో రైతులు అందుకు తగ్గట్టుగా పంటలను సాగు చేసుకోవాలని ఎమ్మెల్యే బండ్ల కృష్ణమోహన్రెడ్డి అన్నారు. బుధవారం ప్రియదర్శిని జూరాల ప్రాజెక్టు, నెట్టెంపాడు ఎత్తిపోతల పథకం వద్ద గంగమ్మకు ఆయన ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి.. కాల్వలకు నీటిని విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ.. ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాలు కురవక రైతులు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారన్నారు. ఇలాంటి గడ్డు పరిస్థితుల్లో వరి వంటి పంటలను సాగుచేసుకుని నష్టపోవద్దని రైతులకు సూచించారు. రైతుల కష్టాలు, బాధలను అర్థం చేసుకుని ఈ సారి 30వేల ఎకరాలకు సాగునీరందించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని చెప్పారు. తక్కువ నీటితో పండించే వేరుశనగ, శనగ, సజ్జ, జొన్న, మినుములు, ఆముదం, పెసర, నువ్వులు వంటి ఆరుతడి పంటలను సాగుచేసుకోవాలని తెలిపారు. జూరాలకు ఎగువ నుంచి వరద తక్కువగా వస్తుందని.. వరద వచ్చినన్ని రోజులు కాల్వలకు నీటి విడుదల ఆపొద్దని ఆయన అధికారులకు సూచించారు. తద్వారా రిజర్వాయర్లు, చెరు వులు నిండి, భూగర్భజలాలు పెరుగుతాయన్నారు. పశువులకు కూడా గ్రాసం ఇబ్బందులు రాకుండా ఉంటాయన్నారు. సాగునీటి కాల్వలకు నీటి విడుదలకు సహకరించిన రాష్ట్ర నీటిపారుదలశాఖ మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి, ఉమ్మడి జిల్లా మంత్రులు జూపల్లి కృష్ణారావు, వాకిటి శ్రీహరిలకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. కార్యక్రమంలో మాజీ వైస్ఎంపీపీ సుదర్శన్రెడ్డి, సర్పంచుల సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు రాజశేఖర్, జెడ్పీ మాజీ చైర్మన్ బండారి భాస్కర్, గడ్డం కృష్ణారెడ్డి, శ్రీధర్గౌడ్, బండ్ల రాజశేఖర్రెడ్డి, డీఆర్ విజయ్కుమార్, కురుమన్న, పురుషోత్తంరెడ్డి పాల్గొన్నారు.
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గ్రామాల అభివృద్ధికి సమన్వయంతో పనిచేయాలిగట్టు: గ్రామాల అభివృద్ధికి ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలని అడిషనల్ కలెక్టర్ నర్సింగ్రావు సూచించారు. బుధవారం గ ట్టు మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో ప్రత్యేకాధి కారి అక్బర్పాషా అధ్యక్షతన జరిగిన సర్వసభ్య సమావేశానికి ఆయన హాజరై మాట్లాడారు. ప్రస్తు తం నెలకొన్న వర్షాభావ పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు అందరూ సిద్ధంగా ఉండాలన్నారు ఊరికి ఊటకుంట, ప్రతి ఇంటికీ ఇంకుడు గుంత, పొలాల్లో పంట కుంట ఏర్పాటుచేసుకొని భూగర్భజలాలను పెంపొందించేందుకు కృషి చేయాలని కోరారు. రైతులు ఆరుతడి పంటలను సాగుచేసే విధంగా అవగాహన కల్పించాలని అధికారులకు సూచించారు. అంతకు ముందు గ్రామాల్లో నెలకొన్న సమస్యలను సర్పంచులు సభ దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. సమావేశంలో ఎంపీడీఓ చెన్నయ్య ఉన్నారు.
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ఎట్టకేలకు ‘మల్లమ్మకుంట’ సర్వేరాజోళి: తుమ్మిళ్ల ఎత్తిపోతల పథకంలో అంతర్భాగమైన మల్లమ్మకుంట రిజర్వాయర్ నిర్మాణానికి అవసరమైన భూ సేకరణ ప్రక్రియ ఎట్టకేలకు ప్రారంభమైంది. తుమ్మిళ్ల ప్రాజెక్టులో మల్లమ్మకుంట రిజర్వాయర్ అత్యంత కీలకం కాగా.. భూ సేకరణపై నెల రోజులుగా భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. నిర్వాసిత రైతులతో అధికారులు చర్చించినప్పటికీ ససేమిరా అనడం.. సర్వే చేసేందుకు వచ్చే అధికారులను అడ్డుకోవడంతో పనులు ముందుకు సాగుతాయా లేదా అనే అనుమానాలు వ్యక్తమయ్యాయి. బుధవారం వడ్డేపల్లి మండల తహసీల్దార్ శివకుమార్ ఆధ్వర్యంలో తనగల గ్రామ శివారులో ఎస్డీసీ (స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్) కార్యాలయ సిబ్బంది, 15 మందికి పైగా సర్వేయర్లు భూ సర్వే చేపట్టగా.. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా డీఎస్పీ మెగిలయ్య, సీఐ శంకర్ సమక్షంలో పోలీసులు బందోబస్తు నిర్వహించారు. మొత్తానికి అధికారులు 4 కి.మీ. మేర హద్దులను ఏర్పాటుచేశారు. అధికారుల వెంట ఆర్డీఎస్ ప్రాజెక్టు మాజీ చైర్మన్ సీతారామిరెడ్డి ఉన్నారు.
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రూ.2 కోట్లతో ఫైర్స్టేషన్ నిర్మాణంఅలంపూర్: అలంపూర్ చౌరస్తాలో రూ. 2కోట్లతో నిర్మించతలపెట్టిన ఫైర్స్టేషన్ పనులకు బుధవారం ఎమ్మెల్యే విజయుడు భూమిపూజ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. దాదాపు 30 గుంటల విస్తీర్ణంలో అధునాతన సౌకర్యాలతో అగ్నిమాపక కేంద్రం నిర్మిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఫైర్స్టేషన్ భవనంతో పాటు 25వేల లీటర్ల కెపాసిటీ గల రెండు అగ్నిమాపక వాహనాలు అందుబాటులో ఉంటాయన్నారు. అదే విధంగా అత్యవసర సమయంలో వినియోగించే స్టాటిక్ వాటర్ట్యాంక్ సైతం నిర్మించనున్నట్లు తెలిపారు. 9 నెలల వ్యవధిలోనే ఫైర్స్టేషన్ నిర్మాణం పూర్తిచేసి అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామన్నారు. అంతకు ముందు ఎమ్మెల్యే అగ్నిమాపకశాఖ అధికారుల నుంచి గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా అధికారి అశోక్ ఎమ్మెల్యేకు పుష్పగుచ్ఛం అందజేశారు. కార్యక్రమంలో ఎస్ఎఫ్ఓ రాకేశ్, ఇన్చార్జి ఎస్ఎఫ్ఓ కురుమూర్తి, పోలీస్ హౌసింగ్ ఏఈ అనిల్ శాసీ్త్ర, పంచాయతీ కార్యదర్శి శ్రీనివాసులు, జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ నీలి శ్రీనివాసులు, సర్పంచ్ సునీత, ఉప సర్పంచ్ అబ్దుల్ నబీ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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క్రీడలతో మానసిక వికాసంవాలీబాల్ ఆడుతున్న క్రీడాకారులు గద్వాల: క్రీడలు మానసిక, శారరీక వికాసానికి ఎంతో దోహదపడుతాయని అదనపు కలెక్టర్ నర్సింగ్రావు అన్నారు. జిల్లాకేంద్రంలోని ఓ ప్రైవేటు పాఠశాల మైదానంలో బుధవారం తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లోని 172 ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సీబీఎస్ పాఠశాలలకు చెందిన క్లస్టర్–7 బాలుర వాలీబాల్ చాంపియన్షిప్ నిర్వహించారు. పోటీల ప్రారంభోత్సవంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడారు. విద్యార్థులు చదువుతో పాటు క్రీడల్లో రాణించాలని సూచించారు. విజయం కంటే క్రీడాస్ఫూర్తితో ఆడటం ముఖ్యమన్నారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి 172 పాఠశాలలకు చెందిన 3వేల మంది క్రీడాకారులు పోటీల్లో పాల్గొంటున్నట్లు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో పాఠశాల డైరెక్టర్ రాము పాల్గొన్నారు.
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అడ్డంకులు తొలగేనా?ఉమ్మడి జిల్లాలోని సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు భూసేకరణ సమస్య ● భూ సేకరణ పూర్తయితేనే పెండింగ్ పనులు ముందుకు ● పాలమూరు ప్రాజెక్టుల పూర్తిపై సీఎం ప్రత్యేక దృష్టి ● అధికారులతో ఆర్అండ్ఆర్ కమిషనర్ వరుస సమీక్షలు గద్వాల: ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాలోని బీడు భూ ముల్లో సాగునీటిని పారించి సస్యశ్యామలం చేయాలనే సంకల్పంతో చేపట్టిన సాగునీటి ప్రాజెక్టుల పనులు దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. పాలమూరు–రంగారెడ్డి, ఎంజీకేఎల్ఐ, భీమా, నెట్టెంపాడు, గట్టు ఎత్తిపోతలతో పాటు ఆర్డీఎస్ ప్రాజెక్టుల ద్వారా 10 లక్షల ఎకరాలకు నీరందాల్సి ఉండగా.. అసంపూర్తి పనులతో కేవలం 6–7 లక్షల ఎకరాలకు మాత్రమే సాగునీరు అందుతోంది. పెండింగ్ పనులకు నిధుల లేమితో పాటు భూసేకరణ ప్రక్రియ ప్రధాన అడ్డంకిగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో భూ సేకరణ ప్రక్రియను వేగవంతం చేసేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. ఈ మేరకు ఆర్అండ్ఆర్ కమిషనర్ శివకుమార్నాయుడు జిల్లాల వారీగా ఇరిగేషన్, రెవెన్యూ తదితర శాఖల అధికారులతో ప్రత్యేకంగా సమీక్షిస్తూ.. భూ సేకరణ ప్రక్రియపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తున్నారు. జిల్లాలోని సాగునీటి ప్రాజెక్టుల భూసేకరణ పరిస్థితి ఇలా.. ప్రాజెక్టు సేకరించాల్సిన భూమి ఎస్డీఆర్ నోటిఫికేషన్ డిక్లరేషన్ అవార్డు నెట్టెంపాడు 389.88 103.55 91.59 75.34 9.90 గట్టు 462.66 – 9.71 – 212.94 తుమ్మిళ్ల 3.44 – – – 3.44 మల్లమ్మకుంట 567.45 – 67.44 – – నడిగడ్డలోని గద్వాల, అలంపూర్ నియోజకవర్గాల పరిధిలో 2లక్షల ఎకరాలకు సాగునీటిని అందించాల్సిన నెట్టెంపాడు ప్రాజెక్టు ద్వారా కేవలం 1.45లక్షల ఎకరాలకే నీరందుతోంది. రెండు దశాబ్దాల క్రితం ప్రారంభించిన ఈ ప్రాజెక్టుకు పదేళ్లుగా నిధులు లేకపోవడంతో పాటు 99, 100 ప్యాకేజీల పరిధిలో 541 ఎకరాల భూమిని సేకరించాల్సి ఉంది. ఎనిమిదేళ్ల క్రితం చేపట్టిన గట్టు ఎత్తిపోతల పథకం కుడి, ఎడమ కాల్వల పరిధిలో 249 ఎకరాలు, రిజర్వాయర్ నిర్మాణానికి మరో 283 ఎకరాలు అవసరం ఉండటంతో పనులు ముందుకు సాగడం లేదు. ఆర్డీఎస్ ద్వారా 87,500 ఎకరాలకు సాగునీరు అందించాల్సి ఉండగా.. అంతర్రాష్ట్ర జలవివాదం కారణంగా వానాకాలంలో గరిష్టంగా 50వేల ఎకరాలకు మించి సాగునీరు అందిన పరిస్థితి లేదు. దీంతో గత ప్రభు త్వం రాజోళి మండలంలో మలమ్మకుంట రిజర్వాయర్ నిర్మాణానికి శ్రీకా రం చుట్టింది. రిజర్వాయర్ నిర్మాణానికి 567 ఎకరాల భూమి సేకరించాల్సి ఉండ గా.. స్థానిక రైతులు అభ్యంతరం తెలుపుతుండటంతో పనులకు అడ్డంకిగా మారింది. పాలమూరు–రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం పనులు సైతం వివిధ దశల్లో పెండింగ్లోనే కొనసాగుతున్నాయి. ఈ ప్రాజెక్టు కింద సివిల్, మెకానికల్ పనులతో పాటు, భూ సేకరణ ప్రక్రియ ముందుకు సాగడం లేదు. కల్వకుర్తి ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా 4.50 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీటిని అందించాల్సి ఉండగా.. రెండు దశాబ్దాలుగా పనులు పెండింగ్లోనే కొనసాగుతున్నాయి. ఇక్కడ సుమారు 130 ఎకరాల వరకు భూమిని సేకరించి పనులను పూర్తిచేయాల్సి ఉంది. అసంపూర్తి పనులతో కేవలం 2.50లక్షల ఎకరాలకు మాత్రమే సాగునీరు అందుతోంది. భీమా ఎత్తిపోతల పథకం కింద 4 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీటిని అందించాల్సి ఉండగా.. రెండు దశాబ్దాలుగా పనులు పెండింగ్లోనే కొనసాగుతున్నాయి. జిల్లాలోని నెట్టెంపాడు, ఆర్డీఎస్, గట్టు ఎత్తిపోతల పథకాలకు భూసేకరణ ప్రక్రియను వేగవంతం చేశాం. సేకరించాల్సిన భూమిలో ఇప్పటికే 65శాతం భూమిని సేకరించాం. మల్లమ్మకుంట రిజార్వాయర్కు సంబంధించి రైతులతో ఇప్పటికే రెండు పర్యాయాలు సమావేశం ఏర్పాటుచేశాం. కాని రైతుల నుంచి సానుకూలత రాలేదు. మరోసారి సమావేశం ఏర్పాటుచేసి మలమ్మకుంట రిజర్వాయర్కు ఇబ్బందులను తొలగిస్తాం. – రిజ్వాన్ బాషా షేక్, కలెక్టర్
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ప్రాణం తీసిన అవమానం!గద్వాల క్రైం: అతనో నిరుపేద విద్యార్థి. ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో చదువుతూనే ఫస్టియర్లో 440 మార్కులకు గాను 434 మార్కులు సాధించి జిల్లా స్థాయిలో రెండో ర్యాంకర్గా నిలిచాడు. అయితే ఓ లెక్చరర్ మొదటి ర్యాంకు వచ్చిన విద్యార్థితో పోల్చుతూ హేళన చేయడం.. చెంపపై కొట్టడాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోయాడు. తీవ్ర మనస్తాపంతో కుంగుబాటుకు లోనై బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. జోగుళాంబ గద్వాల జిల్లాలోని కొత్తపల్లి గ్రామంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. కుటుంబసభ్యుల కథనం, సూసైడ్ నోట్ ప్రకారం వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. మూడు పేజీల సూసైడ్ నోట్ కొత్తపల్లికి చెందిన నేతి»ొట్టు తెలుగు బుచ్చన్న, రేణమ్మ దంపతులు వ్యవసాయం చేస్తూ జీవిస్తున్నారు. వీరి రెండో కుమారుడు తరుణ్ (17) జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో బైపీసీ ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతున్నాడు. అయితే గత శనివారం కళాశాలలో ఓ మహిళా లెక్చరర్ ఫస్టియర్లో మరో విద్యార్థికి వచ్చిన 435 మార్కులతో పోల్చుతూ తరుణ్ను హేళన చేసింది. దీంతో అతను ఇలా నిరుత్సాహపర్చడం సబబు కాదంటూ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశాడు. విచక్షణ కోల్పోయిన సదరు లెక్చరర్.. ‘నీవేమైనా మంత్రి కుమారుడివా.. అంతకన్నా గొప్పవాడివా’అంటూ అతన్ని చెంపపై కొట్టింది. దీంతో తరుణ్ తీవ్ర మనోవేదనకు గురయ్యాడు. రెండురోజుల పాటు కలత చెందాడు. చివరకు తనకు జరిగిన అవమానాన్ని వివరిస్తూ మూడు పేజీల సూసైడ్ నోట్ రాసి సోమవారం ఇంట్లో ఫ్యాన్కు ఉరేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఎంతగానో కుంగిపోయా.. వాస్తవానికి తరుణ్ సోమవారం ఉదయం విషయం కళాశాల ప్రిన్సిపల్ వీరన్న దృష్టికి తీసుకెళ్లగా ఆయన సర్ది చెప్పారు. అయినప్పటికీ తరుణ్ తీవ్రమైన ఒత్తిడి, భావోద్వేగానికి లోనయ్యాడు. ‘ఒక విద్యార్థిని అతిగా పొగిడి.. మరో విద్యార్థిని నిరుత్సాహపర్చడం నా దృష్టిలో సరైంది కాదు.. లెక్చరర్ చర్యల వల్ల నేను ఎంతగానో కుంగిపోయా. నేను బాధపడిన విషయం ప్రతి ఒక్కరికీ తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ లెటర్ రాస్తున్నాను. ఓ లెక్చరర్గా విద్యార్థులను ‘ప్రోత్సహించకపోయినా పర్వాలేదు.. నిరుత్సాహ పర్చకండి. నా చావుకు కారణమైన ఆ లెక్చరర్పై కఠిన చర్యలు తీసుకుని, అలాంటి ప్రవర్తనకు ఆమెను బాధ్యురాలిని చేసినప్పుడే నా ఆత్మ శాంతిస్తుంది..’అంటూ సూసైడ్ నోట్ రాసి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. సాయంత్రం పొలం నుంచి తిరిగి వచ్చిన తల్లిదండ్రులు విగతజీవిగా ఉన్న కుమారుడిని చూసి బోరున విలపించారు. చదువులో చురుకైన విద్యార్థి మృతి చెందడం గ్రామంలో విషాదాన్ని నింపింది. ఈ విషయమై రూరల్ ఎస్ఐ శ్రీకాంత్ను సంప్రదించగా.. ఈ ఘటనపై ఎలాంటి ఫిర్యాదు అందలేదని చెప్పారు. కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చి నచ్చజెప్పా.. ‘తరగతి గదిలో శనివారం జరిగిన సంఘటనపై వాకబు చేశాం. తరుణ్ కంటే ఎక్కువ మార్కులు పొందిన విద్యార్థిని ఎంఎల్టీ లెక్చరర్తో తనకు వచ్చిన మార్కులు గురించి వివరించింది. ఈ క్రమంలో ఆ మహిళా లెక్చరర్ తరగతి గదికి వెళ్లి అందరి ముందు ఉత్సాహపరించింది. దీంతో స్పందించిన తరుణ్..‘ప్రోత్సహించడంలో వ్యత్యాసం చూపకండి.. అయినా మీరు మా క్లాస్కు సంబంధించిన లెక్చరర్ కాదు కదా’అని అనడంతో వివాదం చోటుచేసుకుంది. ఆ విద్యార్థికి సోమవారం కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చి నచ్చజెప్పా. లెక్చరర్ను కూడా మందలించాం. ఇంతలోనే అతను బలవన్మరణానికి పాల్పడటం తీవ్రంగా కలచివేసింది..’అని ప్రిన్సిపల్ వీరన్న చెప్పారు.
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నదీ తీరంలోనూ.. నాట్లు పడలేరాజోళి: ‘నారు పోసినవాడు నీరు పోయకపోతాడా’ అనే నానుడితో జిల్లాలోని తుంగభద్ర నది తీర గ్రామాల రైతన్నలు ఆకాశం వైపు ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. వర్షాకాలం సీజన్ ప్రారంభమై నెలలు గడుస్తున్నా ఇప్పటి వరకు తుంగభద్రలో వరద పారకపోవడంతో అన్నదాతలు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. అప్పుడో.. ఇప్పుడో నదికి నీరు వస్తుందని ఆశతో ఎదురుచూస్తున్నప్పటికీ.. రోజులు గడుస్తుండటంతో మదనపడుతున్నారు. ఏటా ఈ సమయానికే నదికి వరద రావడం.. వరినాట్లు వేయడంలో బిజీగా ఉండే అన్నదాతలు.. రైతు కూలీలు.. ఇదెక్కడి పరిస్థితిరా దేవుడా అంటూ నిరుత్సాహపడుతున్నారు. నదీతీర గ్రామాలే కీలకం.. జిల్లాలోని అయిజ మండలం కుట్కనూరు శివారు దగ్గర తుంగభద్ర నది ప్రవేశిస్తుంది. దీంతో ఈ నది నీటిపై ఆధారపడి అయిజ, రాజోళి, వడ్డేపల్లి, మానవపాడు, ఉండవెల్లి, అలంపూర్ మండలాల్లో వేలాది ఎకరాల్లో వరి పంట సాగు చేస్తారు. ప్రభుత్వం వడ్ల కొనుగోలు సమయంలో కూడా ఈ నదీ తీర గ్రామాల నుం,ఊ ఎక్కువగా ధాన్యం అమ్మకానికి వస్తుంది. ప్రత్యేకించి కొన్ని గ్రామాల్లో సింహభాగం వరి పంట మాత్రమే సాగు చేస్తారు. మరికొన్ని చోట్ల కేవలం వరి పంటకు మాత్రమే ఉపకరించే భూములు ఉండటంతో వరి పంటనే వారి జీవనాధారం. అయిజ మండలంలో దాదాపు 15 వేల ఎకరాలు, రాజోళి మండలంలో 8 వేలు, వడ్డేపల్లి మండలంలో 6 వేలు, మానవపాడు మండలంలో 2 వేలు, ఉండవెళ్లి మండలంలో 1,500లు, అలంపూర్ మండలంలో 1,200 ఎకరాలకు పైగా వరినాట్లు వేసి సాగు చేస్తారు. నీటి లభ్యతను బట్టి, పంటల మార్పిడిలో భాగంగా ఈ సాగు పెరిగిన దాఖలాలు ఉన్నాయి. కాగా ఈ ఏడాది ఇంత వరకు వందల ఎకరాల్లో మాత్రమే నాట్లు పడినట్లు తెలుస్తుంది. మూసుకుపోయిన దారులు గతంలో కర్ణాటక పరిధిలో దిగువకు నీరు వదులుతున్నామని చెప్పగానే.. అప్పటికే సిద్ధం చేసుకున్న నారును తీసుకుని, తీర గ్రామాల రైతులు జోరుగా నాట్లు వేసేవారు. ఈ ఏడాది మాత్రం నారు పోసుకున్నప్పటికీ నీరు రాకపోవడంతో సిద్ధం చేసుకున్న నారు, కరిగెట, ఇతర సేద్యం పనులకు పెట్టుబడి పెట్టి ఎదురుచూస్తున్నామని రైతులు పేర్కొంటున్నారు. ప్రధానంగా నదిలో నీరు లేకపోవడం, ఇటు ఆర్డీఎస్ కెనాల్ ఎండిపోవడం, బోర్లలో నీరు ఇంకిపోవడం, కొన్నిచోట్ల రైతులు ఏర్పాటు చేసుకున్న నీటి వనరులు కూడా ఎండిపోవడంతో నీరందించే దారులన్నీ మూసుకుపోయినట్లయిందని, ఫలితంగా ఈసారి సాగు ప్రశ్నార్థకంగా మారుతుందని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. నేటికీ రాళ్లు, రప్పలతో కనిపిస్తున్న తుంగభద్ర నది పరివాహక గ్రామాల్లో కనిపించని రైతు కూలీల సందడి ఇప్పటికే ముదిరిపోతున్న వరినారు మడి గతేడాది ఈపాటికే జోరుగా వరి నాట్లు
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రైతులకు మేలు..బ్యారేజ్ నిర్మాణం పూర్తయితే నీటి లభ్యత పెరిగి పంటల సాగుకు ఎంతో ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. సాగు విస్తీర్ణం పెరగడంతో పాటు దిగుబడి, రైతుల ఆదాయం పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఎలాంటి జాప్యం లేకుండా ప్రాజెక్టు పనులు త్వరగా పూర్తి చేయాలి. – శంకర్ లింగం, కొల్పూర్, మాగనూర్ సరిహద్దు గ్రామాల అభివృద్ధికి దోహదం.. బ్రిడ్జి కం బ్యారేజ్ నిర్మాణం పూర్తయితే రెండు రాష్ట్రాల సరిహద్దు గ్రామాల మధ్య అనుసంధానం పెరుగుతుంది. విద్య, వైద్యం, వ్యాపారం, వ్యవసాయ మార్కెట్లకు రాకపోకలు సులభమవుతాయి. సరిహద్దు ప్రాంతాల అభివృద్ధికి కొత్త ఊపు వస్తుంది. – పోతుల రాముల, సర్పంచ్, కొల్పూర్, మాగనూర్
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తరచుగా తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నాం..ఉమ్మడి జిల్లావ్యాప్తంగా పెద్దమొత్తంలో ఈత వనాలు పెంచుతున్నాం. మందు కల్లు తయారీపై నిఘా పెట్టాం. తరచుగా తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నాం. ప్రభుత్వ నిషేధిత ఆల్ఫ్రాజోలం ఇతరత్రా మత్తు పదార్థాలు కలిపితే కఠిన చర్యలు తప్పవు. – విజయ్భాస్కర్రెడ్డి, ఎకై ్సజ్ శాఖ డీసీ, మహబూబ్నగర్ 30 నుంచి 40 శాతం వరకు బాధితులే.. మందు కల్లుతో అనర్థాలు చాలా ఉన్నాయి. మోతాదు మించి మత్తు కల్పితే ప్రాణం పోయే అవకాశం ఉంటుంది. మహబూబ్నగర్ జనరల్ ఆస్పత్రికి వస్తున్న పేద రోగుల్లో దాదాపు 30 నుంచి 40 శాతం మంది ఆల్కహాలిక్ విత్డ్రాయల్ సిండ్రోమ్తో బాధపడుతున్న వారే. – డాక్టర్ బాలశ్రీనివాస్, ఫిజీషియన్, జీజీహెచ్, మహబూబ్నగర్ ●
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ఏరువాక పండుగకే..గతేడాది ఈ సమయానికి నది పరివాహక గ్రామాల్లో జోరుగా వరి నాట్లు వేశాం. ఏరువాక పండుగకే నదిలో నీరు రావడంతో గ్రామాలు వరి పైర్లతో పచ్చదనం సంతరించుకుని ఉండేవి. ఇప్పడేమో ఎక్కడ చూసినా ఖాళీ భూములు మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి. పరిస్థితి మున్ముందు ఇంకెలా మారుతుందో అర్థం కావడం లేదు. గత వారమే నదికి నీరు వస్తుందనుకున్నాం. రాకపోవడంతో ఆందోళన తప్పడం లేదు. – తిమ్మారెడ్డి, రైతు, పెద్దధన్వాడ, రాజోళి మండలం కనీస స్థాయిలో కూడా లేవు.. ఈ సమయానికే నది నీటితో గ్రామాల్లో వరి నాట్లు వేసేవాళ్లం. ఇంత వరకు నదికి వరద నీరు రాలేదు. దీంతో కనీస స్థాయిలో కూడా నాట్లు వేయలేదు. ఒకరిద్దరు రైతులు తమకున్న నీటి వనరుల ఆధారంగా నాట్లు వేశారు. మిగతా రైతులు ధైర్యం చేసి వేయాలంటే.. నీరు వస్తుందో రాదో తెలియడం లేదు. మరో వారంలోగా నీరు రాకపోతే గడ్డు పరిస్థితులు తప్పవు. – అయ్యప్ప, రైతు, బుడమర్సు, వడ్డేపల్లి మండలం ●
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కృష్ణానదిపై మరో వారధినారాయణపేట/మాగనూరు: తెలంగాణ–కర్ణాటక సరిహద్దు ప్రాంతాల అభివృద్ధికి కీలకంగా భావిస్తున్న కొల్పూర్–కొర్తికొండ బ్రిడ్జ్ కం బ్యారేజ్ నిర్మాణంలో మరోమారు కదలిక వచ్చింది. కృష్ణానదిపై ప్రతిపాదిత ప్రాజెక్టు నిర్మాణం పూర్తయితే రెండు రాష్ట్రాల మధ్య రవాణా సౌకర్యం మెరుగుపడటంతో పాటు సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో సాగు, తాగునీటి సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం లభించే అవకాశం ఉంది. సోమవారం రాష్ట్ర పశుసంవర్ధకశాఖ మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి కర్ణాటక మాజీ మంత్రి బోసు రాజుతో రాయిచూరులో భేటీ అయి ప్రాజెక్టు నిర్మాణంపై విస్తృతంగా చర్చించారు. కొల్పూర్–రాయిచూర్ రాకపోకలు సుగమం.. బ్రిడ్జ్ కం బ్యారేజ్ నిర్మాణం పూర్తయితే తెలంగాణ–కర్ణాటక సరిహద్దు ప్రాంతాల ప్రజలకు రవాణా సౌకర్యం మరింత మెరుగుపడనుంది. కొల్పూర్ నుంచి టైరోడ్డు మీదుగా కొర్తికొండకు ప్రస్తుతం 29 కిలోమీటర్ల దూరం ఉండగా.. ప్రతిపాదిత ప్రాజెక్టు నిర్మాణం పూర్తయితే కేవలం 3 కిలోమీటర్లే కానుంది. అదేవిధంగా ప్రస్తుతం కొల్పూర్ నుంచి టైరోడ్డు మీదుగా రాయిచూరుకు 40కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాల్సి ఉండగా.. బ్రిడ్జ్ కం బ్యారేజ్ వినియోగంలోకి వస్తే 19 కిలోమీటర్ల దూరం తగ్గుతుంది. దీంతో సరిహద్దు గ్రామాల ప్రజలకు సమయం, ప్రయాణ ఖర్చులు ఆదా కావడంతో పాటు రాయిచూరుకు రాకపోకలు మరింత సులభతరం కానున్నాయి. డిసెంబరులో భూమిపూజకు సన్నాహాలు? సుమారు రూ.780 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో చేపట్టనున్న రోడ్డు కం బ్యారేజ్ నిర్మాణ పనులకు ఈ ఏడాది డిసెంబరులో భూమిపూజ చేసి పనులు ప్రారంభించేలా భేటీలో చర్చించినట్లు సమాచారం. రెండు రాష్ట్రాలు పరస్పర సహకారంతో ముందుకు సాగాలని ఇరువురు నేతలు నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే భూమిపూజ, పనుల ప్రారంభ తేదీలపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉంది. తెలంగాణ గ్రామాలకు ప్రయోజనం.. రాష్ట్రంలోని నారాయణపేట జిల్లా మాగనూరు మండలంలోని అడవి సత్యావార్, మందపల్లి, గజరందొడ్డి, కొల్పూర్, పుంజనూర్, పెగడబండ, చిట్యాల తదితర గ్రామాలకు సాగునీటి వసతి మెరుగుపడటంతో పాటు తాగునీటి సమస్యకు పరిష్కారం లభించే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా కృష్ణానది పరివాహక ప్రాంతంలోని రైతులకు సాగునీటి లభ్యత పెరిగితే వ్యవసాయంపై ఆధారపడిన కుటుంబాలకు దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనం చేకూరనుంది. ● కర్ణాటకలోని మెయిగడ్డ, చిన్నకురం, రాంపురం, వడ్డేపల్లి, యాపల్దిన్నె, రాళ్లదొడ్డి, అప్పదొడ్డి, మా మిడిదొడ్డి, ఎర్రకుంట, సగంకుంట, కుర్తికొండ, కరివాళ్లు, గంజిపల్లి, ఇబ్రహీంపురం, హనుమాన్ దొడ్డి, షాకోలి గ్రామాలకు సాగు, తాగునీరు అందుతుందని చర్చల్లో ప్రస్తావించినట్లు సమాచారం. ‘కొల్పూర్–కొర్తికొండ’ బ్రిడ్జ్ కం బ్యారేజ్ నిర్మాణానికి అడుగులు కర్ణాటక మాజీ మంత్రితో మంత్రి వాకిటి భేటీ రూ.780 కోట్ల అంచనాలతో ప్రతిపాదనలు
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పీజీలో కొత్త కోర్సులుగద్వాల: జిల్లాకేంద్రంలోని శ్రీసత్యసాయి పీజీ కళాశాలకు ఎంఏ ఇంగ్లిష్, ఎంఏ హిస్టరీ కొత్త కోర్సులు మంజూరయ్యాయని కరస్పాండెంట్ బీచుపల్లి మంగళవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి కార్యదర్శి శ్రీరాం వెంకటేష్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారన్నారు. ప్రస్తుత 2026–27 విద్యాసంవత్సరానికి ప్రవేశ అనుమతి లభించిందన్నారు. ప్రస్తుతం ఎంఎస్డబ్ల్యూ కోర్సుతోపాటు రెండు కొత్త కోర్సులు ఉన్నాయని, విద్యార్థులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆయన సూచించారు. క్రీడలతోనే ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి : ఎస్పీ ఎర్రవల్లి: క్రీడలతో పోలీస్ సిబ్బందికి ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి అలవడుతుందని ఎస్పీ శ్రీనివాసరావు అన్నారు. మంగళవారం స్థానిక పదో బెటాలియన్లో కమాండెంట్ జయరాజు ఆధ్వర్యంలో మూడు రోజులపాటు నిర్వహించిన వార్షిక స్పోర్ట్స్ మీట్–2026 ముగిసింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఎస్పీతోపాటు అదనపు కలెక్టర్ నర్సింగ్రావు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా కమాండెంట్తో కలిసి వివిధ పోటీలను ప్రారంభించి.. విజేతలుగా నిలిచిన అధికారులు, సిబ్బంది, క్రీడాకారులకు జ్ఞాపికలు అందజేసి అభినందించారు. అనంతరం ఎస్పీ మాట్లాడుతూ పోలీసులు– క్రీడలు వేర్వేరు కాదు రెండూ ఒక్కటే అన్నారు. క్రీడలతో కలిగే శారీరక దృఢత్వం, మానసిక స్థైర్యం పోలీస్ జీవితానికి అత్యంత అవసరం అన్నారు. క్రీడల వల్ల సిబ్బందికి క్రమశిక్షణ, సమన్వయం ఉంటాయన్నారు. ప్రతి పోలీస్ సిబ్బంది ఎల్లప్పుడూ ఉత్సాహంగా క్రీడల్లో పాల్గొని తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించాలని సూచించారు. కమాండెంట్ జయరాజు మాట్లాడుతూ మూడు రోజుల పాటు జరిగిన క్రీడల్లో సిబ్బంది క్రమశిక్షణతో పాల్గొని విజయవంతం చేసిన అధికారులు, సిబ్బందికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. మహిళలు, కుటుంబ సభ్యుల కోసం నిర్వహించిన పోటీల్లో లభించిన విశేష స్పందనపై సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. కార్యక్రమంలో అసిస్టెంట్ కమాండెంట్లు పార్థసారధిరెడ్డి, పాణి వెంకటరమణ, వెల్ఫేర్ అధికారి లక్ష్మణ్, ఆర్ఐలు రాజు, నర్సింహరాజు, ఆర్పీ సింగ్, శ్రీనివాస్, తిరుపతి, రాజేశం తదితరులు పాల్గొన్నారు. పల్లీ @ రూ.7,399 గద్వాల వ్యవసాయం: జిల్లాకేంద్రంలోని వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డుకు మంగళవారం 2,666 క్వింటాళ్ల వేరుశనగ అమ్మకానికి వచ్చింది. కాగా.. క్వింటాల్ గరిష్టంగా రూ.7,399, కనిష్టంగా రూ.2,119, సరాసరిగా రూ.5,500 ధరలు లభించాయి. రేపు జాబ్మేళా జెడ్పీసెంటర్(మహబూబ్నగర్): జిల్లా ఉపాధి కల్పన శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈనెల 30న జాబ్మేళా నిర్వహిస్తున్నట్లు జిల్లా ఉపాధి కల్పన అధికారి మైత్రి ప్రియ మంగళవారం ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. నాలుగు కంపెనీల్లో 100 ఖాళీలను భర్తీ చేసేందుకు ఈ ఉద్యోగమేళా నిర్వహిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
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ఆరుతడి పంటలపై దృష్టిపెట్టాలిగద్వాల: ఎల్నినో ప్రభావాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆరుతడి పంటలను సాగుచేయాలని కలెక్టర్ రిజ్వాన్బాషా షేక్ అన్నారు. మంగళవారం రాష్ట్ర వ్యవసాయశాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వర్రావు వీసీ నిర్వహించగా.. కలెక్టర్ గద్వాల మండలంలోని చెనుగోనిపల్లి రైతువేదికలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ రైతులకు నష్టం జరగకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని, ఇందులో భాగంగా అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు. శాస్త్రవేత్తల సూచనల మేరకు స్వల్పకాలిక, తక్కువ నీటి వినియోగంతో సాగయ్యే పంటలను ఎంపిక చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నామన్నారు. ఇటీవల కొన్ని ప్రాంతాల్లో కురిసిన వర్షాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు. అనంతరం ఆయిల్పాం, పంటల వైవిద్దీకరణ ద్వారా ఆదర్శంగా నిలిచి.. ఇతర రైతులకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్న ప్రగతిశీల రైతులను, రైతులకు నాణ్యమైన సేవలు అందిస్తూ వ్యవసాయభివృద్ధికి విశేష కృషిచేసిన వారిని సన్మానించారు. కార్యక్రమంలో డీఏవో వీరప్ప, తహసీల్దార్ హరికృష్ణ, రాజ్కుమార్, సర్పంచు పద్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు. పోషకాహార లోపం రానివ్వొద్దు పిల్లల్లో పోషకాహార లోపం లేకుండా నాణ్యమైన భోజనం అందించాలని కలెక్టర్ రిజ్వాన్బాషాషేక్ అన్నారు. మండలంలోని చెనుగోనిపల్లిలో అంగన్వాడీ కేంద్రాన్ని సందర్శించి.. పిల్లలకు అందిస్తున్న పౌష్టికాహారం, విద్యాబోధన తదితర వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. పిల్లలతో ఆయన ముచ్చటించారు. శిశుసంరక్షణ, ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లపై నిరంతరం అవగాహన కల్పించాలన్నారు. అనంతరం ప్రభుత్వ ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలను సందర్శించి.. విద్యార్థుల హాజరు, విద్యాబోధన, మధ్యాహ్న భోజనం, యూనిఫాంల పంపిణీ తదితర అంశాలపై వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. అలాగే గ్రామంలో సర్ ప్రక్రియను పరిశీలించారు.
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పేట–కొడంగల్ ఎత్తిపోతల పనుల్లో వేగం పెంచాలిమక్తల్: మక్తల్–నారాయణపేట–కొడంగల్ ఎత్తిపోతల పథకం పనుల్లో వేగం పెంచాలని ప్రిన్సిపల్ కార్యదర్శి శ్రీధర్, సంయుక్త కార్యదర్శి శ్రీనివాసులు, సీఈ సత్యనారాయణరెడ్డి ఆదేశించారు. సోమవారం స్టేజీ–1 పంప్హౌజ్ వద్ద మూడోపంపు ఏర్పాటును వారు పరిశీలించారు. ఫేజ్–1 పనులు డిసెంబర్ నాటికి పూర్తి చేసేలా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని.. అవసరమైతే ప్రత్యేక బృందాలతో భూ సేకరణ వేగవంతం చేయాలని కోరారు. నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. కాట్రేవ్పల్లి, బాపూర్, పేరపళ్ల ఎత్తిపోతల పంప్హౌజ్ల వద్ద మూడోపంపును స్పేర్గా అందుబాటులో ఉంచాలని.. ఏదేని పంపు సాంకేతిక కారణాలతో నిలిస్తే మూడోపంపును వినియోగించవచ్చని సూచించారు. దీంతో ప్రాజెక్టు ద్వారా నిర్ణీత లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా నీటి సరఫరా జరిగే అవకాశం ఉంటుందన్నారు. రూ.4,725 కోట్లతో ఎత్తిపోతల పనులు చేపడుతున్నట్లు వివరించారు. భూ పరిహారం అందరికి అందించేందుకు కృషి చేయాలని ఆదేశించారు. వారి వెంట ఎస్ఈ శ్రీధర్, నాగశివ, ఈఈ గోపాలచారి, నీటిపారుదలశాఖ అధికారులు ఉన్నారు.
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ప్రజలకు మెరుగైన వైద్యసేవలు● రాష్ట్ర సాంఘిక సంక్షేమశాఖ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్కుమార్ ● బ్రహ్మగిరిలో పల్లె దవాఖానా ప్రారంభం అచ్చంపేట/వంగూరు: ప్రతి ఒక్కరికీ మెరుగైన వైద్యసేవలు అందించాలనే లక్ష్యంతో తమ ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందని రాష్ట్ర సాంఘిక సంక్షేమశాఖ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్కుమార్ అన్నారు. సోమవారం అమ్రాబాద్ మండలం బ్రహ్మగిరిలో ఎమ్మెల్యే డా.చిక్కుడు వంశీకృష్ణతో కలిసి ఆయన పల్లె దవాఖానా ప్రారంభించారు. అనంతరం మహిళా సమాఖ్య భవన నిర్మాణానికి భూమి పూజ చేశారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ.. నల్లమల ప్రాంత ప్రజలకు మెరుగైన వైద్యసేవలు కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందన్నారు. ప్రజలకు వైద్యం అందుబాటులో ఉండటం కోసమే ప్రభుత్వం పల్లె దవాఖానాలు ప్రారంభిస్తున్నట్లు చెప్పారు. అదే విధంగా మహిళల ఆర్థికాబివృద్ధికి ప్రభుత్వం అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతోందన్నారు. రూ. 10లక్షలతో చేపట్టిన మహిళా సమాఖ్య భవన నిర్మాణం పూర్తయితే సంఘాల సభ్యులు సమావేశాలు నిర్వహించుకునేందుకు అనువుగా ఉంటుందని అన్నారు. అంతకు ముందు వంగూరు మండలం కొండారెడ్డిపల్లిలోని సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఇంటికి వచ్చిన మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్కుమార్కు ఎమ్మెల్యే వంశీకృష్ణతో పాటు కలెక్టర్ హేమంత కేశవ్ పాటిల్, రైతు కమిషన్ సభ్యుడు కేవీఎన్ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి సోదరుడు కృష్ణారెడ్డి, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఘనస్వాగతం పలికారు. కార్యక్రమంలో డీఎంహెచ్ఓ డా.కృష్ణ, సర్పంచ్ మల్లేష్, ఉపసర్పంచ్ మొయిజ్, అభిలాష్, డా.తారాసింగ్, అంతటి మల్లేష్, చింతల రాజ్గోపాల్, లోక్యానాయక్ పాల్గొన్నారు.
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సీజేపీ ఉద్యమస్ఫూర్తితో ముందుకు సాగుతాంచిన్నంబావి: ఇటీవల ఢిల్లీలో జరిగిన కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) ఉద్యమాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మలిదశ ఉద్యమానికి శ్రీకారం చుడతామని.. ఈసారి కచ్చితంగా న్యాయం జరిగే వరకు పొరాడుతామని, అవసరమైతే ప్రాణాలను సైతం త్యాగం చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని శ్రీశైలం నిర్వాసితులు వివరించారు. సోమవారం మండలంలోని పెద్దమారూర్లో నిర్వహించిన సమావేశంలో వారు మాట్లాడారు. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంతో సర్వస్వం కోల్పోయి దశాబ్దాలు గడుస్తున్నా.. నేటికీ న్యాయం జరగడం లేదని పేర్కొన్నారు. తరాలు మారినా నిర్వాసితుల తలరాతలు మారడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వాలు మారుతున్నా.. సమస్యను ఎన్నికల హామీగానే తీసుకుంటున్నారే తప్ప అధికారంలోకి వచ్చిన మరుక్షణం పట్టించుకోవడం లేదన్నారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి, మంత్రి జూపల్లి తమకు న్యాయం చేస్తామని చెప్పడం తప్ప చేతల్లో కనిపించడం లేదని, మంత్రి 30 ఏళ్లు అధికారంలో ఉన్నా తమకు ఏ మాత్రం న్యాయం జరగడం లేదని ఆరోపించారు. కార్యక్రమంలో నిర్వాసితుల సంఘం ఉమ్మడి జిల్లా అధ్యక్షుడు దామోదర్రెడ్డి, దాగోజి గోవిందు, షబ్బీర్, సోమ భాస్కర్, బాలయ్య, మైనుద్దీన్, మహబూబ్పాషా, జహంగీర్పాషా, రంగస్వామి, కొండన్న, రాఘవేంద్ర శెట్టి, కాంతయ్య, గూడెం బాలస్వామి, పెద్దమారూర్ శ్రీనివాసులు పాల్గొన్నారు.
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పోలీసు గ్రీవెన్స్కు 26 ఫిర్యాదులుగద్వాల క్రైం: జిల్లా పోలీసు కార్యాలయంలో సోమవారం నిర్వహించిన ప్రజావాణి కార్యక్రమంలో వివిధ గ్రామాలకు చెందిన 26మంది తమ సమస్యలను ఎస్పీ శ్రీనివాసరావు దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. ఫిర్యాదుదారుల నుంచి అర్జీలు స్వీకరించిన ఎస్పీ.. ఆయా సమస్యలపై విచారణ చేపట్టి, తగు చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. సివిల్ సమస్యలను కోర్టు ద్వారా పరిష్కరించుకోవాలని సూచించారు. పల్లీ క్వింటా రూ.7,302 గద్వాలవ్యవసాయం: జిల్లా కేంద్రంలోని వ్యవసాయ మార్కెట్యార్డుకు సోమవారం 3,204 క్వింటాళ్ల వేరుశనగ అమ్మకానికి వచ్చింది. క్వింటాకు గరిష్టంగా రూ. 7,302, కనిష్టంగా రూ. 2,019, సరాసరి రూ. 5,890 ధరలు పలికాయి. నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే చర్యలు అయిజ: వాహనదారులు రోడ్డు భద్రతా నియమాలను ఉల్లంఘిస్తే చర్యలు తప్పవని మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ వెంకటరమణారెడ్డి హెచ్చరించారు. సోమవారం అయిజలోని కర్నూలు–రాయచూర్ రహదారిపై వాహనాల తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా ప్రతి వాహనాన్ని క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేయడంతో పాటు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, వాహన ధ్రువపత్రాలను పరిశీలించారు. ధ్రువపత్రాలు లేని పలు వాహనాలకు జరిమానాలు విధించారు. ఆయన వెంట సిబ్బంది నర్సన్నగౌడ్ ఉన్నారు. జూరాల–గద్వాల రాకపోకలు నిలిపివేత అమరచింత(ఆత్మకూర్): ఆత్మకూర్ మండలంలోని జూరాల గ్రామ సమీపంలో ఉన్న కృష్ణానది నుంచి గద్వాలకు వెళ్లే కచ్చా రహదారిపై వాహనాల రాకపోకలను సోమవా రం నుంచి నిలిపివేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ జయన్న తెలిపారు. జూరాల పవర్ ప్లాంట్ నుంచి నీటిని విడుదల చేస్తున్నందున జూరాల గ్రామం మీదుగా గద్వాలకు వెళ్తే మార్గాన్ని మూసివేసినట్లు వెల్లడించారు. ప్రయాణికులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకొని తమ ప్రయాణాలను కొనసాగించుకోవాలని సూచించారు.
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ఫిర్యాదుల పరిష్కారంలో నిర్లక్ష్యం వద్దుగద్వాల: ప్రజావాణి ఫిర్యాదులను పరిష్కరించకుండా అలసత్వం వహించే అధికారులపై చర్యలు తప్పవని కలెక్టర్ రిజ్వాన్ బాషా షేక్ హెచ్చరించారు. సోమవారం కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన ప్రజావాణికి వివిధ సమస్యలపై వచ్చిన ప్రజల నుంచి ఆయన ఫిర్యాదులను స్వీకరించారు. అనంతరం అధికారులనుద్దేశించి మాట్లాడుతూ.. ప్రజావాణి ఫిర్యాదులను నిర్ణీత గడువులోగా పరిష్కరించాలని, లేనిపక్షంలో అందుకు కారణాలను పేర్కొంటూ ఫిర్యాదుదారుడికి అక్నాలెడ్జ్మెంట్ను పంపాలన్నారు. అదే విధంగా మండలాల్లో అధికారులు ప్రజావాణి కార్యక్రమాన్ని సక్రమంగా నిర్వహిస్తే, చిన్నచిన్న సమస్యలపై ప్రజలు ఫిర్యాదు చేసేందుకు కలెక్టరేట్కు రావాల్సిన అవసరం ఉండదన్నారు. అధికార యంత్రాంగం చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తేనే మెరుగైన ఫలితాలు వస్తాయన్నారు. కాగా, ప్రజావాణిలో 52 ఫిర్యాదులు అందగా.. ఆయా శాఖల అధికారులకు పంపినట్లు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్ నర్సింగ్రావు, ట్రెయినీ డీసీ రాజ్కుమార్ పాల్గొన్నారు.
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ప్రత్యామ్నాయ పంటలపై దృష్టి సారించండిధరూరు: ఈఏడాది వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్న నేపథ్యంలో రైతులు ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగుపై దృష్టి సారించాలని ఎమ్మెల్యే బండ్ల కృష్ణమోహన్రెడ్డి సూచించారు. సోమవారం ధరూరు రైతువేదికలో ఏర్పాటుచేసిన విత్తన మేళాను ఆయన ప్రారంభించి మాట్లాడారు. సంప్రదాయ పంటలకు బదులుగా ఉద్యాన పంటల సాగుతో మంచి లాభాలు పొందవచ్చన్నారు. వ్యవసాయ, హార్టికల్చర్ అధికారుల సూచనలు, సలహాలతో రైతులు మేలు రకం విత్తనాలను కొనుగోలు చేసి.. లాభాల బాటలో నడవాలని సూచించారు. ప్రస్తుతం ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు కురవడం లేదని.. తక్కువ నీటితో పండించే ఆరుతడి పంటలైన జొన్న, మొక్కజొన్న, మిరప, శనగ, సజ్జ, కంది, పెసర, మినుములు, నువ్వులు వంటి పంటల సాగుపై దృష్టిసారించాలని సూచించారు. ఉద్యాన పంటలకు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న రాయితీలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు. డీఏఓ వీరప్ప మాట్లాడుతూ.. వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో స్వల్పకాలిక ఆరుతడి పంటలతోనే మేలు చేకూరుతుందన్నారు. అనంతరం రైతులకు విత్తనాలను పంపిణీ చేశారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా ఉద్యానశాఖ అధికారి రాజ్కుమార్, ఏఓ శ్రీలత, సర్పంచ్ డీఆర్ విజయ్ కుమార్, మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ హనుమంతు, నాయకులు శ్రీనివాస్రెడ్డి, రాజశేఖర్, విజయ్, రాములు, శేఖర్, సంజీవ్ పాల్గొన్నారు.
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ఆగని సంతర్పణం..!‘రాష్ట్రంలోనే అత్యధిక ఆదాయం సమకూరే సంతగా పెబ్బేరు సంతకు పేరుంది. పుర ఖజానాకు చేరాల్సిన రూ.కోట్ల ఆదాయం కొందరు అక్రమార్కులు దోచేస్తున్నారన్నది బహిరంగ రహస్యమే. ఇక్కడి అధికార పాలకవర్గం నిద్రావస్థలో ఉండటంతో అక్రమార్కులు యథేచ్ఛగా ఆదాయాన్ని కొల్లగొడుతున్నారన్న విమర్శలున్నాయి. ఈ విషయాన్ని మీడియా, పలు రాజకీయ పార్టీలు అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లినా ప్రయోజనం కనిపించడం లేదు.’ వనపర్తి: పెబ్బేరులోని వేణుగోపాలస్వామి ఆలయానికి చెందిన 30.19 ఎకరాల భూమిలో 16 దశాబ్దాలుగా ప్రతి శనివారం వారాంతపు సంత కొనసాగేది. సంతపై వచ్చే ఆదాయాన్ని నాడు పంచాయతీ, నేడు పుర పాలకవర్గం తీర్మానం మేరకు పట్టణాభివృద్ధికి వెచ్చించడం ఆనవాయితీ. ఈ స్థలం తమదంటూ ఆలయ అర్చకులు, దేవాదాయశాఖ మధ్యలో కొన్నేళ్లపాటు కోర్టులో కేసు నడుస్తోంది. నాలుగేళ్ల క్రితం తీర్పు వెలువడగా.. నాటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏటా నిర్వహించే సంత వేలం నిలిపివేశారు. చివరిసారి నిర్వహించిన వేలంలో పురపాలికకు రూ.కోట్లలోనే ఆదాయం సమకూరింది. సీపీఎం నాయకుల ఫిర్యాదుతో వెలుగులోకి.. ఇటీవల సీపీఎం జిల్లా కమిటీ నాయకులు పలువురు పెబ్బేరు సంతలో అక్రమార్కులు చేస్తున్న దోపిడీతో పాటు పురపాలిక పేరుతో ముద్రించిన నకిలీ రసీదుల విషయాన్ని కలెక్టర్ ఆదర్శ్ సురభి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీంతో మరోసారి పెబ్బేరు సంత ఆదాయం ఎవరి జేబుల్లోకి వెళ్తుందనే అంశం తెరపైకి వచ్చింది. ఈ విషయంపై పుర అధికార, పాలకవర్గం స్పందించకపోవడంపై పలు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. విచారించి చర్యలు తీసుకుంటాం.. కొందరు అక్రమార్కులు పుర కార్యాలయం పేరిట రసీదులు ముద్రించి సంతలో డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నట్లు మా దృష్టికి వచ్చింది. విచారించి చర్యలు తీసుకుంటాం. గతంలో వీరిపై స్థానిక పోలీస్స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేశారు. సంతకు ప్రభుత్వ స్థలం లేదు. ప్రస్తుతం నిర్వహిస్తున్న స్థలం కోర్టు కేసులో ఉన్నందున ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేకపోతున్నాం. ఈ విషయాన్ని జిల్లా ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి సైతం తీసుకెళ్తాం. – గణేష్, పుర కమిషనర్, పెబ్బేరు త్వరలోనే పరిష్కారం.. సంత స్థల వివాద పరిష్కారానికి ఎమ్మెల్యే తూడి మేఘారెడ్డి కృషి చేస్తున్నారు. కోర్టు తీర్పు వరకు వేచి చూ డాలి. త్వరలోనే పరిష్కారం లభిస్తుందని ఆశిస్తున్నాం. పురపాలికకు చెల్లించే సొమ్ము వేణుగోపాలస్వామి ట్రస్ట్ పేరిట బ్యాంకులో జమ చేస్తున్నాం. – అక్కి శ్రీనివాస్గౌడ్, పుర చైర్మన్, పెబ్బేరు గతంలో టెండర్లు నిర్వహించగా వారానికి రూ.6.36 లక్షల చొప్పున పురపాలికకు చెల్లించాలని నిర్ణయించారు. మున్సిపాలిటీకి సమకూరే ఆదాయంలో వారాంతపు సంత, తైజజారే అత్యధికం, పశువు ఒక్కింటికి రూ.100, గొర్రె, మేకకు రూ.10 నుంచి రూ.50 వరకు, తైబజారు రూ.10 నుంచి రూ.50 వరకు వసూలు చేస్తున్నారు. తైబజార్ వసూలు చేసేందుకు పశువులు, మేకలు, గొర్రెలకు వేర్వేరుగా కాంట్రాక్టర్లు ఉన్నారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో సంత నిర్వహించే స్థలాన్ని రెవెన్యూశాఖకు అప్పగిస్తే.. అంతే స్థలాన్ని మరోచోట చూపించేలా అర్చకులు ఒప్పందం కుదుర్చుకొని హక్కులు మార్చుకున్నారు. కాగా సంత స్థలం వదులుకున్న అర్చకులకు రెవెన్యూశాఖ భూమి చూపించకపోవడంతో వారు కోర్టును ఆశ్రయించారు. దీంతో కోర్టు ఆ స్థలంలో క్రయ విక్రయాలు జరగకుండా, టెండర్లు నిర్వహించకుండా నిషేధం విధించడంతో అక్రమార్కులకు ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా మారింది. పట్టణంలోని వివిధ దుకాణాలకు వచ్చే ఆటోలు, ట్రాన్స్పోర్ట్ లారీలు, డీసీఎంల వద్ద కూడా డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. వారానికి రూ.6.36 లక్షలు.. పెబ్బేరులో ఏళ్లుగా నిలిచినసంత బహిరంగ వేలం కోర్టు వివాదంతో నిలిపివేత అక్రమార్కుల చేతికి ఆదాయం నకిలీ రసీదులతో వసూళ్లకు తెగబడిన వైనం నిద్రావస్థలో పాలకవర్గం
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క్రీడలతో ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిఎర్రవల్లి: క్రీడలతో ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి అలవడుతుందని.. పోలీసు సిబ్బందికి క్రీడలు తప్పని సరని కమాండెంట్ జయరాజు అన్నారు. స్థానిక పదో బెటాలియన్లో సోమవారం వార్షిక స్పోర్ట్స్ మీట్–2027లో భాగంగా పలు క్రీడా పోటీలను ఆయన ప్రారంభించి మాట్లాడారు. క్రీడలతో కలిగే శారీరక దృఢత్వం, మానసిక స్థైర్యం పోలీస్ జీవితానికి అత్యంత అవసరమన్నారు. అదే విధంగా సి బ్బందికి క్రమశిక్షణ, సమన్వయం ఉంటుందన్నా రు. మూడు రోజులపాటు జరిగే క్రీడా పోటీల్లో పోలీస్ అధికారులు, సిబ్బంది ఉత్సాహంగా క్రీడల్లో పాల్గొని తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించాలని సూచించారు. క్రీడలతో స్నేహభావం పెరుగుతుందన్నారు. స్పోర్ట్స్ మీట్లో భాగంగా 100, 400 మీటర్ల పరుగుపందెం, 4.400 రిలే, లాంగ్ జంప్, హైజంప్, షాట్పుట్, జావెలిన్ త్రో, 5కే రన్, క్రికెట్ వంటి క్రీడలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో అసిస్టెంట్ కమాండెంట్లు పార్థసారధిరెడ్డి, పాణి వెంకటర మణ, ఆర్ఐలు రాజు, ఆర్పీ సింగ్, నరసింహరాజు, శ్రీనివాసులు, లక్ష్మణ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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చదువుతోపాటు క్రీడలు అవసరంగద్వాలన్యూటౌన్: విద్యార్థులకు చదువుతో పాటు క్రీడలు అవసరమని.. ప్రతి విద్యార్థి క్రీడల్లో పాల్గొనే లా తల్లిదండ్రులు ప్రోత్సహించాలని డీవైఎస్ఓ రా మలింగేశ్వర్గౌడ్ సూచించారు. ఆదివారం స్థానిక బృందావన్ గార్డెన్లో గద్వాల లయన్స్ క్లబ్ అధ్య క్షుడు కృష్ణయ్య, రెడ్క్రాస్ సొసైటీ జిల్లా చైర్మన్ అ య్యపురెడ్డి, స్టేడియం ఇన్చార్జి బషీర్తో కలిసి జిల్లా తైక్వాండో చాంపియన్షిప్ను ఆయన ప్రారంభించి మాట్లాడారు. తైక్వాండో వంటి యుద్ధ కళలు విద్యార్థుల్లో ఆత్మవిశ్వాసంతో పాటు క్రమశిక్షణ, శారీరక దృఢత్వం, విధేయత వంటి సద్గుణాలను పెంపొందిస్తాయని చెప్పారు. క్రీడల్లో గెలుపోటములు సహ జమని.. ప్రతి క్రీడాకారుడు క్రీడాస్ఫూర్తిని అల వర్చుకోవాలని సూచించారు. కాగా, సబ్ జూనియ ర్, క్యాడెడ్, జూనియర్, సీనియర్ విభాగాల్లో బాలబాలికలకు కొరియో, పూమ్సే పోటీలు నిర్వహించగా..400 మంది క్రీడాకారులు పాల్గొని ప్రతిభ చా టారు. ప్రథమ స్థానంలో నిలిచిన క్రీడాకారులు ఆ గస్టు 8, 9, 10 తేదీల్లో కరీంనగర్లో జరిగే రాష్ట్రస్థా యి తైక్వాండో పోటీల్లో జిల్లా తరఫున పాల్గొంటా రని జిల్లా తైక్వాండో అసోసియేషన్ కార్యదర్శి మాస్టర్ శ్రీహరి తెలిపారు. కార్యక్రమంలో కోచ్లు శ్రీనివాసశెట్టి, రంగస్వామి, మారుతి శ్రీను, రామేశ్వరి,మల్లిఖార్జున్గౌడ్, లింగేష్, విష్ణు, సుదీర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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పాలమూరులో సాగు, తాగునీటి ఇబ్బందులుకర్ణాటక అక్రమ ప్రాజెక్టుల వల్లే.. ● మాజీ మంత్రులు లక్ష్మారెడ్డి, శ్రీనివాస్గౌడ్ మక్తల్/ కృష్ణా: కర్ణాటక ప్రభుత్వం చేస్తున్న జలదోపిడిని అరికట్టకపోతే ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాలో సాగు, తాగునీటికి తీవ్ర ఇబ్బందులు తప్పవని మాజీ మంత్రులు లక్ష్మారెడ్డి, శ్రీనివాస్గౌడ్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఆదివారం బీఆర్ఎస్ బృందంతో కలిసి ప్రాజెక్టుల పరిశీలనలో భాగంగా వారు కృష్ణానదిపై ఉన్న గూగల్ ప్రాజెక్టు సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ కర్ణాటక ప్రభుత్వం ఆల్మట్టి ప్రాజెక్టు ఎత్తు పెంచడంతో దిగువకు వచ్చే నీరు తగ్గిపోతుందని, ప్రస్తుతం వర్షాలు తక్కువగా కురుస్తున్నందున తీవ్ర ఇబ్బందులు ఏర్పడుతాయన్నారు. ఆల్మట్టి ప్రాజెక్టు ఎత్తు పెంచే చర్యలు తక్షణమే నిలిపివేయాలని డిమాండ్ చేశారు. అలాగే జూరాలలో పూడిక పేరుకుపోవడంతో 11 టీఎంసీల నీటిని మాత్రమే నిల్వ చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. 33 టీఎంసీల నీటిని నిల్వ ఉంచేందుకు ప్రాజెక్టు నిర్మిస్తే.. కేవలం 6 నుంచి 11 టీఎంసీల నీటిని నిల్వ ఉంచుతున్నామన్నారు. ఈ విషయం గ్రహించే బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో పాలమూరు–రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు నిర్మించి, ఎక్కడికక్కడ నీటిని నిల్వలు పెంచేందుకు ప్రణాళిక రూపొందించినట్లు తెలిపారు. పాలమూరు– రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు నిర్మాణాన్ని వేగంగా పూర్తి చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. మక్తల్ ఎమ్మెల్యేగా చిట్టెం నర్సిరెడ్డి ఉన్న సమయంలో నియోజకవర్గంలో కృష్ణా, భీమానదులపై ఎత్తిపోతల పథకాలు నిర్మించారని, ప్రస్తుతం నదిలో నీళ్లులేక అవి మూతపడ్డాయన్నారు. ఏడారిగా మారుతుంది.. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి న తర్వాత సాగునీటి ప్రాజెక్టులను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారని మాజీ ఎమ్మెల్యే చిట్టెం రామ్మోహన్రెడ్డి ఆరోపించారు. కృష్ణా, భీమా నదులపై దివంగత ఎమ్మె ల్యే నర్సిరెడ్డి నిర్మించిన ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టులు నిరు పయోగంగా ఉన్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కర్ణాటక ప్రభుత్వం కొంతకాలంగా ఎగువన ఉన్న ప్రాజెక్టుల ఎత్తును పెంచడంతో పాటు కొత్తగా ఎక్కడపడితే అక్కడ బ్రిడ్జి కం బ్యారేజీలు నిర్మిస్తుందని, ఇదిలాగే కొనసాగితే త్వరలోనే ఉమ్మడి పాలమూరు ఎడారిగా మారుతుందని వాపోయారు. తక్షణమే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం జిల్లాలో సాగునీటికి ఇబ్బందులు కలుగకుండగా తగు చర్యలు తీసుకోవాలని, కూసుమర్తి వద్ద బ్రిడ్జి కం బ్యారేజీ నిర్మించాలని డిమాండ్ చేశారు. కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్సీ నవీన్కుమార్రెడ్డి, మక్తల్, దేవరకద్ర, నారాయణపేట, షాద్నగర్ మాజీ ఎమ్మెల్యేలు చిట్టెం రామ్మోహన్రెడ్డి,ఆల వెంకటేశ్వర్రెడ్డి, ఎస్.రాజేందర్రెడ్డి, అంజయ్యయాదవ్, నాయకులు శ్రీనివాస్గుప్తా, నర్సింహగౌడ్, మహిపాల్రెడ్డి, శివరాజ్పాటిల్, సంతోష్, సురేష్రెడ్డి, నర్సింహారెడ్డి, ఈశ్వర్ పాల్గొన్నారు.
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‘పసరంటిన కొడవలి’ పుస్తకావిష్కరణకందనూలు: జిల్లాకేంద్రంలోని ఓ ఫంక్షన్హాల్లో ఆ దివారం నెలపొడుపు సాహిత్య సాంస్కృతిక సాహి త్య వేదిక ఆధ్వర్యంలో రచయిత వనపట్ల సుబ్బ య్య రచించిన పసరంటిన కొడవలి పుస్తకాన్ని మా జీ మంత్రి నిరంజన్రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే మర్రి జనార్దన్రెడ్డి ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ.. అమ్మల జీవిత చరిత్ర, తల్లుల శ్రామిక బహుజన తత్వాన్ని అక్షరాల రూపంలో తీర్చిదిద్దడం అభినందనీయమని కొనియాడారు. కార్యక్రమంలో ప్రొ.కోటేశ్వర్రావు, వహిద్ఖాన్, వనపట్ల సర్పంచ్ వాసుదేవుడు పాల్గొన్నారు.
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‘సాగు’నీరు పారేనా..?జూరాల జలాశయానికి కొనసాగుతున్న వరద ● వరి సాగుకు సన్నద్ధమవుతున్న ఆయకట్టు రైతులు ● ప్రధాన ఎడమ కాల్వ పరిధిలో 85 వేల ఎకరాల ఆయకట్టు ● నీటి విడుదలపై స్పష్టత లేదంటున్న అధికారులు అమరచింత: ప్రియదర్శిని జూరాల ప్రాజెక్టుకు రెండ్రోజులుగా ఎగువ నుంచి వరద చేరుతుండటంతో ఆయకట్టు రైతుల్లో సాగు ఆశలు చిగురించాయి. కాల్వలకు ఎలాగైనా నీటిని వదులుతారని వరి నారుమడులు సిద్ధం చేసుకోవడంతో పాటు పొలాలు దుక్కిదున్ని చదును చేసే పనులకు సిద్ధమయ్యారు. యాసంగిలో కేవలం 25 వేల ఎకరాలకు మాత్రమే సాగునీరు అందడంతో.. ఈ ఏడాది వానాకాలంలో పూర్తి ఆయకట్టు 85 వేల ఎకరాలకు సాగునీరు వదులుతారని ఆశించారు. ఎల్నినో ప్రభావంతో సరైన వర్షాలు కురవకపోవడం.. ప్రాజెక్టుకు సకాలంలో వరద చేరకపోవడంతో ఆశలు వదులుకున్నారు. కాగా ఆయకట్టు పరిధిలో అక్కడక్కడ బోరుబావులున్న రైతులు వరి నారుమడులు వేసుకున్నారు. మిగిలిన రైతులు కాల్వ ద్వారా ఎప్పుడు నీరు వస్తుందోనని ఎదురుచూస్తూ ఉండిపోయారు. ఎగువనున్న నారాయణపూర్ డ్యాం క్రస్ట్గేట్లు తెరిచి రెండోజ్రులుగా నీటిని వదలడంతో జూరాలకు 18,300 క్యూసెక్కుల వరద వచ్చి చేరుతుండటంతో కాల్వల ద్వారా ఆయకట్టుకు సాగునీరు అందించి ఆదుకోవాలని రైతులు కోరుతున్నారు. వరి సాగుకే ప్రాధాన్యం.. జూరాల ప్రాజెక్టు ప్రధాన ఎడమ కాల్వ ఆయకట్టు పరిధిలో ఈసారి సన్నరకం వరి సాగుకే రైతులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. మార్కెట్లో సన్నరకాలకు మాత్రమే డిమాండ్ ఉండటం, ప్రభుత్వం కూడా 7 రకాల సన్నాలకు మాత్రమే బోనస్ ప్రకటించడంతో రైతులు సన్నరకం వరిసాగుకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. ఆయకట్టు పరిధిలో ఇలా.. జూరాల ప్రధాన ఎడమ కాల్వ ద్వారా అమరచింత, ఆత్మకూర్, మదనాపురం, కొత్తకోట, పెబ్బేరు, శ్రీరంగాపురం, వీపనగండ్ల, చిన్నంబావి మండలాల్లోని గ్రామాలకు సాగునీరు అందనుంది. వీపనగండ్ల వరకు 32 కిలోమీటర్ల పొడవునా కాల్వ ని ర్మాణం చేపట్టి డిస్ట్రిబ్యూటరీలను ఏర్పాటు చేసి నిర్దేశిత 85 వేల ఎకరాలకు సాగునీరు సరఫరా కానుంది. అధికారులు ఆరుతడి పంటలకు మాత్రమే నీటిని అందిస్తామని ప్రకటించినా.. రైతులు మా త్రం కళ్లముందు నీరు పారుతుండటంతో తరి పంటలకే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. ఆయకట్టు మొత్తంలో పండ్లు, చెరుకు తోటలు మినహాయించి సుమారు 55 వేల ఎకరాల్లో వరి సాగు చేస్తున్నారు. ప్రియదర్శిని జూరాల జలాశయానికి ఇప్పుడిప్పుడే ఎగువ నుంచి వరద వచ్చి చేరుతోంది. సాగునీటి విడుదలపై ప్రభుత్వం ప్రకటన చేయాల్సి ఉంది. ఉన్నతాధికారుల నుంచి ఎలాంటి సమాచారం లేదు. అధికారికంగా ఆదేశాలు వస్తే తప్ప సాగునీటి విడుదలపై స్పష్టత ఇవ్వలేం. – షమీ ఉల్లా, డీఈ, పీజేపీ నందిమళ్ల డివిజన్
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‘సిరి’ధాన్యాలు!–8లో uపదేళ్ల నుంచి చిరుధాన్యాల సాగు ఇలా (ఎకరాల్లో).. ఏడాది జొన్న, సజ్జ ఇతర చిరుధాన్యాలు 2016–17 6,881 500 2017–18 4,138 650 2018–19 3,767 1,050 2019–20 2,572 271 2020–21 3,412 380 2021–22 4,210 325 2022–23 5,467 539 2023–24 3,220 269 2024–25 6,221 276 2025–26 7,595 45 గద్వాలవ్యవసాయం: దైనందిన జీవితంలో అనేక ఒతిళ్లు, ఆహారపు అలవాట్లలో వస్తున్న మార్పులతో పలు అనారోగ్య సమస్యలకు గురవుతున్నారు. అలాంటి వారికి బలవర్దకమైన ఆహారం చిరుధాన్యాలే. మార్కెట్లో చిరుధాన్యాలకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. వీటి సాగును ప్రభుత్వం ప్రోత్సహించకపోవడంతో రైతులు పెద్దగా ఆసక్తి కనబర్చడం లేదు. అయితే ఈసారి ఎల్నినో ప్రభావంతో రైతులు ఆరుతడి పంటలను సాగుచేసేలా ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలకు ఉపక్రమించింది. వర్షాభావ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఆరుతడి పంటలైన చిరుధాన్యాల సాగుపై రైతులు దృష్టిసారించాలని వ్యవసాయశాఖ అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ప్రోత్సాహం కరువు.. ప్రభుత్వం పత్తి, వరి, మొక్కజొన్న తదితర పంటల కు మద్దతు ధరలను ఇస్తోంది. ఆయిల్పామ్, పలు పండ్ల తోటలకు ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తోంది. కానీ చిరుధాన్యాలకు ఎలాంటి ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వడం లేదు. చిరుధాన్యాలన్నీ ఆరుతడి పంటలే. సాధారణంగా రెండు సీజన్లలో సాగు చేయొచ్చు. వీటి నూతన యాజమాన్య పద్ధతులపై రైతులకు సరైన అవగాహన కొరవడింది. స్థానికంగా మార్కెటింగ్ సౌకర్యం లేదు. వీటన్నింటి ఫలితంగా జిల్లాలో పత్తి, మిర్చి, పొగాకు లాంటి వాణిజ్య పంటలతో పాటు వరి, మొక్కజొన్న పంటలపై రైతులు ఎక్కువగా దృష్టిసారిస్తూ వస్తున్నారు. 10 – 15 ఏళ్ల క్రితం వరకు జొన్న, సజ్జ వంటి చిరుధాన్యాలను సాగుచేసిన రైతులు.. ఆ తర్వాత వరి, పత్తి పంటలు వేస్తున్నారు. ఈ ఏడాది ఎల్నినో ప్రభావంతో తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. రైతులు ప్రత్యామ్నాయంగా ఆరుతడి పంటలు సాగుచేసేలా ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు రూపొందించింది. వ్యవసాయశాఖ సైతం జిల్లావ్యాప్తంగా క్షేత్రస్థాయిలో అవగాహన సమావేశాలు నిర్వహించింది. అయితే ఈఏడాది వానాకాలంలో చిరుధాన్యాల సాగు ఏ మేరకు అవుతుందో చూడాలి. వీటికి మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉన్నప్పటికీ రైతులు అటుగా ఆలోచించడం లేదు. అయితే వ్యవసాయశాఖ అవగాహన కార్యక్రమాలతో సరిపెట్టుకోకుండా.. క్షేత్రస్థాయిలో రైతులను సమాయత్తం చేస్తేనే ప్రయోజనం ఉంటుంది. దీంతో పాటు రాయితీ రూపంలో విత్తనాలు, ఇతర ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తే వీటి సాగు మరికొంత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇదే సమయంలో చిరుధాన్యాల సాగుతో రైతులకు ఆర్థికంగా ప్రయోజనం చేకూరనుంది. జిల్లాలో ఆరుతడి పంటల సాగుపై వ్యవసాయశాఖ దృష్టి చిరుధాన్యాల సాగులో రైతులను ప్రోత్సహిస్తే ప్రయోజనం ఇప్పటికే క్షేత్రస్థాయిలో అవగాహన
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జూరాలకు కృష్ణమ్మ పరవళ్లుగద్వాల: ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలతో కృష్ణానదికి వరద ప్రవాహం మొదలైంది. ఈ క్రమంలో గత రెండు రోజుల క్రితం కర్ణాటకలోని ఆల్మట్టి, నారాయణపూర్ ప్రాజెక్టుల నుంచి వరద నీటిని దిగువకు వదలడంతో కృష్ణమ్మ పరవళ్లు ఆదివారం జూరాలకు చేరాయి. ఈ క్రమంలో ఎగువ నుంచి 33,900 క్యూసెక్కుల కొత్త నీరు వచ్చింది. జూరాల జలాశయం పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 318.356 మీటర్లు కాగా.. ప్రస్తుతం 316.710 మీటర్ల 5.653 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది. ఎల్నినో ప్రభావంతో వరిపంట సాగుపై ఆశలు వదులుకున్న రైతులు కృష్ణానదిలో క్రమంగా నీటిమట్టం పెరుగుతుండటంతో ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నేడు హుండీ లెక్కింపు అలంపూర్: జోగుళాంబ బాలబ్రహ్మేశ్వరస్వా మి ఆలయాల్లోని హుండీని సోమవారం లెక్కించనున్నట్లు ఆలయ ఈఓ దీప్తి ఆదివారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. దేవాదాయ, ధర్మాదా య శాఖ అధికారుల పర్యవేక్షణలో హుండీ లెక్కింపు ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. మల్టీపర్పస్ విధానాన్ని రద్దు చేయాలి రాజోళి: గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులకు అన్యాయానికి గురిచేస్తున్న మల్టీపర్పస్ విధానాన్ని రద్దు చేయాలని సీఐటీయూ జిల్లా అధ్యక్షుడు ఉప్పేరు నర్సింహ డిమాండ్ చేశారు. ఆదివారం రాజోళిలో పంచాయతీ కార్మికులతో ఏర్పాటుచేసిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. కార్మికులకు కార్మికులకు సక్రమంగా వేతనాలను చెల్లించకపోవడంతో పాటు అదనపు పనిభారాన్ని మోపి, శ్రమ దోపిడీ చేస్తున్నారన్నారు. వారాంతపు సెలవులు కూడా ఇవ్వకుండా, పనులు చేయించడం సరైంది కాదన్నారు. కార్మికులకు కనీస వేతనం రూ. 26వేలు చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు. సమావేశంలో డి.లక్ష్మన్న, తిక్కన్న, సౌల్రాజ్, మెహబూబ్ కృష్ణా, నరసన్న, రవి, రాజు ఉన్నారు.
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ఫోన్లో వివరాలు చెబుతున్నారు..ఓటరు మ్యాపింగ్లో స్థానికంగా లేని వారి ఓట్లు తీయాల్సి వస్తుందని అనుకున్నాం. ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు ఇచ్చిన తర్వాత గ్రామం విడిచి వెళ్లిన వారు, ఉద్యోగ నిమిత్తం వెళ్లిన వారు ఫోన్లు చేసి వివరాలు చెబుతున్నారు. కొందరు స్వయంగా గ్రామానికి వచ్చి ఫారాలు నింపి ఇస్తున్నారు. – ఆప్పోజు పద్మ, బీఎల్ఓ, ఉప్పునుంతల పుట్టిన ఊళ్లో ఉండాలని.. నేను ఇతర ప్రాంతాల్లో ఉంటున్నా. ఊరిలో ఏ కార్యక్రమం జరిగినా వస్తుంటాం. అక్కడ ఓటు వద్దని.. ఇక్కడే ఉంచుకున్నా. ఏ ఎన్నిక వచ్చినా స్వంత ఊరుకు వచ్చి ఓటు వేయడం ఇష్టం. అందుకోసం ఎన్యూమరేషన్ ఫారం నింపి వెళ్లాను. మా ఓటు మా ఊరిలో ఉంటేనే ఆనందం. – కట్టా జనార్దన్రెడ్డి, ఉప్పునుంతల అర్హులందరికీ ఓటు హక్కు.. అర్హులైన ప్రతి ఓటరు పేరు జాబితాలో నమోదయ్యేలా బీఎల్ఓలు చొరవ చూపాలి. ఆగస్టు 3వ తేదీ వరకు ఇంటింటి సర్వే చేపట్టి, పోలింగ్ కేంద్రాల క్రమబద్ధీకరణ చేపట్టాక 10న ముసాయిదా ఓటరు జాబితాను విడుదల చేస్తాం. ఆపై అభ్యంతరాలు స్వీకరించి.. పరిశీలన అనంతరం 12న తుది ఓటరు జాబితా విడుదలవుతుంది. డిజిటలైజేషన్ వందశాతం పూర్తయ్యేలా రాజకీయ పార్టీల నాయకుల సహకరించాలి. – హేమంత కేశవ పాటిల్, కలెక్టర్ ●
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సొంతూరులోనే ఓటేస్తాం!పల్లెల్లోనే ఓటరు నమోదుకు మొగ్గు ● స్వయంగా ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు అప్పగిస్తున్న జనం ● సర్ ప్రక్రియలో ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉన్న ఓట్లకు చెక్ ● ఓటరు జాబితా నుంచి తొలగింపు దిశగా చర్యలు తలలు పట్టుకుంటున్న బీఎల్ఓలు.. క్షేత్రస్థాయిలో బీఎల్ఓలకు ఓటర్ల నుంచి ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు పూర్తి స్థాయిలో అందక డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి చేయలేకపోతున్నారు. ఓవైపు నిర్ణీత గడువులోగా డిజిటలైషన్ ప్రక్రియ 100 శాతం పూర్తి చేయాలని ఉన్నతాధికారుల నుంచి ఒత్తిడి పెరుగుతుండటం.. మరోవైపు టెక్నికల్ అధికారులుగా నియమించిన వారి నుంచి పూర్తి సహకారం అందకపోవడంతో బీఎల్ఓలు తలలు పట్టుకుంటున్నారు. ఆన్లైన్లో డిజిటలైజేషన్ చేసుకున్న వారు సైతం ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు అందజేయాల్సి ఉండగా.. చాలా మంది ఇవ్వడం లేదని బీఎల్ఓలు పేర్కొంటున్నారు. ఎన్యూమరేషన్ ఫారం డిజిటలైషన్ ప్రక్రియ పూర్తి చేస్తుండగా.. సాంకేతిక సమస్యతో ‘నో మ్యాపింగ్’ అని వస్తుండటంతో మరోసారి సరిచేయాల్సి రావడం తలనొప్పిగా మారింది. ఇంకా ఓటర్ల నుంచి 10 నుంచి 15శాతం ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు అందాల్సి ఉందని చెబుతున్నారు. పట్టణాల్లో మందకొడిగా.. సర్ డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ గ్రామాల్లో జోరుగా.. పట్టణాల్లో మందకొడిగా సాగుతోంది. కొందరు ఓటర్లు ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలు తిరిగి ఇవ్వడంలో జాప్యం చేస్తుండటంతో అధికారులు పాట్లు పడుతున్నారు. ఓటర్లకు స్వయం ఫోన్చేసి అడుగుతున్నా అప్పుడు, ఇప్పుడు అని అంటున్నారని బీఎల్ఓలు వాపోతున్నారు. అచ్చంపేట: ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సవరణ (సర్) ప్రక్రియ ఉమ్మడి జిల్లాలో వేగంగా సాగుతోంది. గ్రామాల్లో బీఎల్ఓలు ప్రతి ఇంటిని జల్లెడ పడుతూ, ఓటర్ల వివరాలను ధ్రువీకరిస్తుండగా.. సూపర్వైజర్లు, రెవెన్యూ, పంచాయతీరాజ్ అధికారులు, సిబ్బంది సమన్వయంతో డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ ముమ్మరంగా కొనసాగుతోంది. అయితే ఉన్నత విద్య, ఉద్యోగాలు, జీవనోపాధి కోసం ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లిన వారిలో ఎక్కువ మంది పుట్టిన ఊరిలో ఓటు ఉంచుకునేందుకు మక్కువ చూపుతున్నారు. స్వయంగా స్వగ్రామానికి వచ్చి ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు నింపి బీఎల్ఓలకు అందిస్తున్నారు.
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సర్ ప్రక్రియ వందశాతం పూర్తిచేయాలిగద్వాల: కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం చేపట్టిన ఎస్ఐఆర్ ప్రాధాన్యతపై ప్రతి ఒక్కరికీ అవగాహన ఉండాలని కలెక్టర్ రిజ్వాన్ బాషా షేక్ అన్నారు. శనివారం కలెక్టరేట్ వీసీ హాల్లో అధికారులతో నిర్వహించిన సమీక్షలో ఆయన మాట్లాడారు. జిల్లాలో ఇప్పటివరకు 84శాతం డిజిటలైజేషన్ పూర్తయిందని.. ఆగస్టు 3వ తేదీలోగా వందశాతం ప్రక్రియ పూర్తిచేయాలని ఆదేశించారు. అనంతరం భూ భారతి, సాదాబైనామా దరఖాస్తులపై చర్చించారు. ఆయా దరఖాస్తులను సకాలంలో పరిష్కరించి.. రీ సర్వే పనులను వేగవంతం చేయాలని తహసీల్దార్లకు స్పష్టం చేశారు. అదే విధంగా కుల, ఆదాయ, నివాస ధ్రువపత్రాల జారీలో ఆలస్యం చేయొద్దని తెలిపారు. సమావేశంలో అదనపు కలెక్టర్ మధుమోహన్, ఆర్డీఓ శ్రీనివాసరావు తదితరులు ఉన్నారు
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45 రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్నాం..ఇందిరమ్మ ఇంటి గృహప్రవేశం చేసి 45 రోజులకు పైగా అవుతుంది. ఇప్పటివరకు రూ. 3.40లక్షల బిల్లులు మాత్రమే వచ్చాయి. ఆఖరి బిల్లు రాలేదు. వర్షాలు లేక పంటలు ఎండిపోయాయి. ఇంటి నిర్మాణానికి తెచ్చిన అప్పు వడ్డీ ఎక్కువ అవుతుంది. ప్రభుత్వం పూర్తి బిల్లు చెల్లించి ఆదుకోవాలి. – టి.మణెమ్మ, జింకలపల్లి, ఇటిక్యాల మండలం త్వరలోనే విడుదల.. జిల్లావ్యాప్తంగా 1,209 ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాలు పూర్తయ్యాయి. ఉపాధి హామీ పథకం ద్వారా త్వరలోనే నిధులు విడుదల కానున్నాయి. లబ్ధిదారులకు త్వరగా బిల్లులు అందేలా చర్యలు తీసుకుంటాం. – నరేందర్, డీఈఈ, హౌసింగ్శాఖ
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ఆదిశిలా క్షేత్రం.. భక్తజన సంద్రంమల్దకల్: ఆదిశిలా క్షేత్రమైన స్వయంభూ లక్ష్మీవేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయానికి శనివారం భక్తులు పోటెత్తారు. తొలి ఏకాదశిని పురస్కరించుకొని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తరలివచ్చిన భక్తజనంతో ఆలయ ప్రాంగణం కిక్కిరిసింది. అర్చకులు మధుసూదనాచారి, రమేషాచారి, రవిచారి మంత్రోచ్ఛరణల మధ్య భక్తులు స్వామివారికి అభిషేకాలు, విశేష పూజలు నిర్వహించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. అదే విధంగా సద్దలోనిపల్లి కృష్ణస్వామి, పాల్వాయి అడవి ఆంజనేయస్వామి, కుర్తిరావులచెర్వు గట్టు తిమ్మప్పస్వామి ఆలయాల్లో భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. భక్తులకు అన్నదాన కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేశారు. కార్యక్రమంలో ఆలయ చైర్మన్ ప్రహ్లాదరావు, చంద్రశేఖర్రావు, సిబ్బంది రంగనాథ్, ఉరుకుందు, కృష్ణ, శివమ్మ, రాము, శ్రీను, చక్రి పాల్గొన్నారు.
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కృష్ణమ్మ వచ్చిందిసాగు ఆశలు తీర్చేలా.. రైతన్న పంట పండేలా.. పాలమూరు మురిసేలా.. పుడమితల్లి మెరిసేలా.. కృష్ణా మండలంలోని గుడేబల్లూరు వద్ద కృష్ణానదిలో పారుతున్న వరద నీరు కరువును పారద్రోలేలా..కృష్ణమ్మ వచ్చింది అంటూ అన్నదాతలు సంబరపడ్డారు. కర్ణాటకలోని ఆల్మట్టి, నారాయణపూర్ ప్రాజెక్టుల నుంచి రెండు రోజుల క్రితం దిగువకు నీటిని విడుదల చేయగా.. శనివారం తెల్లవారుజామున రాష్ట్రంలోని మొట్టమొదటి గ్రామమైన తంగిడి వద్ద తెలంగాణలోకి అడుగుపెట్టింది. కృష్ణానదిలో నీటిని చూసిన తీర ప్రాంత రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇక పంటలకు అవసరమయ్యే నీరు వచ్చిందని.. ఎల్నినోపై దిగులు పోయిందని అభిప్రాయపడుతున్నారు. – కృష్ణా
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విధి నిర్వహణలో అప్రమత్తంగా ఉండాలిగద్వాల క్రైం: పోలీసు సిబ్బంది విధి నిర్వహణలో ఎల్లప్పుడూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఎస్పీ శ్రీనివాసరావు సూచించారు. జిల్లా పోలీసు ప్రధాన కార్యాలయంలోని పలు విభాగాలను శనివారం ఆకస్మిక తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా సిబ్బందికి పలు సూచనలు చేశారు. బాంబ్ డిస్పోంజల్ విభాగం సిబ్బంది నిత్యం అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తూ.. రద్దీ ప్రదేశాల్లో తనిఖీలు చేపట్టడంతో పాటు అనుమానిత వ్యక్తులను గుర్తించాలని సూచించారు. ప్రజల ప్రాణాలు, ఆస్తుల రక్షణలో కీలక పాత్ర పోషించాలని తెలిపారు. కమాండ్ కంట్రోల్ విభాగంలో ఏర్పాటుచేసిన సీసీ నిఘాను నిత్యం పర్యవేక్షించాలని సిబ్బందికి సూచించారు. విపత్కర ఘటనలకు పాల్పడే నిందితులను గుర్తించి సంబంధిత అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో పాటు వారి కార్యకాలపాలను నిర్వీర్యం చేసేందుకు కృషి చేయాలన్నారు. అనంతరం ఆయా విభాగాల్లో విధులు నిర్వర్తిస్తున్న సిబ్బంది వివరాలను తెలుసుకున్నారు.
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నీటి వనరుల సంరక్షణకు ప్రాధాన్యంసీపీఎస్తో అన్యాయం గద్వాలన్యూటౌన్: సీపీఎస్ విధానంతో 22 ఏళ్లుగా ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయులు తీవ్ర అన్యాయానికి గురవుతున్నారని.. వెంటనే ఆ విధానాన్ని రద్దుచేసి, పాత పెన్షన్ విధానం అమలుచేయాలని సీపీఎస్ ఎంప్లాయిస్ యూనియన్ జిల్లా సహాధ్యక్షుడు సాతర్ల రఘు ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. శనివారం స్థానిక ప్రభుత్వ అభ్యసన ఉన్నత పాఠశాలలో నిర్వహించిన గణిత ఉపాధ్యాయుల శిక్షణ కార్యక్రమం భోజన విరామ సమయంలో చలో హైదరాబాద్ పోస్టర్లను ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. సామాజిక భద్రత కల్పించడంలో సీపీఎస్ పూర్తిగా విఫలమైందన్నారు. రిటైర్డ్ అయిన వారి సంఖ్య 5వేలు దాటినా ఎవరికి పెన్షన్ రూ. 5వేలు దాటలేదన్నారు. ప్రభుత్వం ఇచ్చే వాటా, ఉద్యోగుల జీతాల నుంచి కట్చేసే సొమ్ము రెండింటిని ప్రాన్స్ అకౌంట్ వల్ల ఉద్యోగుల భవిష్యత్ ప్రశ్నార్థకంగా మారిందన్నారు. సీపీఎస్ను రద్దు చేయాలన్న ప్రధాన డిమాండ్తో ఆగస్టు 23న చేపట్టనున్న చలో హైదరాబాద్ కార్యక్రమానికి అన్ని శాఖల ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు తరలివచ్చి విజయవంతం చేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
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కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేయాల్సిందేగద్వాల న్యూటౌన్: నీట్ పరీక్ష పేపర్ లీక్కు బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాల్సిందేనని విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. ఢిల్లీలో విద్యార్థులు, యువతపై జరిగిన లాఠీచార్జ్ను నిరసిస్తూ.. విద్యార్థి సంఘాలు శుక్రవారం తలపెట్టిన విద్యాసంస్థల బంద్ జిల్లా కేంద్రంలో ప్రశాంతంగా ముగిసింది. ఇందులో భాగంగా ఎన్ఎస్యూఐ, పీడీఎస్యూ, ఏఐఎస్ఎఫ్, యూఎస్ఎఫ్ఐ నాయకులు పలు ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థలకు వెళ్లి బంద్ చేయించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయా విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు వెంకటేష్, హలీంపాష, ప్రవీణ్, వామన్పల్లి రంగస్వామి మాట్లాడుతూ.. విద్యార్థుల న్యాయమైన డిమాండ్లను పరిష్కరించకుండా వారిపై లాఠీచార్జి చేయడం, కేసులు నమోదు చేయడం కేంద్ర ప్రభుత్వ అహంకారానికి నిదర్శనమన్నారు. నీట్ పేపర్ లీకేజీలో ప్రమేయం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిపై కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. కార్యక్రమంలో ప్రవీణ్, రాజుయాదవ్, హరీశ్, అనస్, గంగాధర్, యామప్ప, చంటి, అంజనేయులు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.
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అడ్మిషన్లు ‘ఓపెన్’మహబూబ్నగర్ ఎడ్యుకేషన్: ఆర్థిక ఇబ్బందులు.. కుటుంబ పరిస్థితులతో చదువు మధ్యలో ఆపేసిన వారికి దిక్సూచిగా నిలుస్తోంది ఓపెన్ స్కూల్ సొసైటీ. ఒకవైపు సొంత పనులు లేదా ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూనే.. మరోవైపు పదో తరగతి, ఇంటర్మీడియట్ పూర్తిచేసేలా తెలంగాణ ఓపెన్ స్కూల్ సొసైటీ (టాస్) అడ్మిషన్ల నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ కోర్సుల ద్వారా వచ్చే సర్టిఫికెట్లు రెగ్యులర్ విద్యతో సమానమైన గుర్తింపు కలిగి ఉంటాయి. ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లావ్యాప్తంగా విద్యార్థుల సౌకర్యార్థం 104 స్టడీ సెంటర్లు ఉన్నాయి. ఆసక్తి గల అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. ఎంపిక చేసిన మండలాల్లో.. ప్రభుత్వం ఓపెన్ స్కూల్ విధానాన్ని 2008–09 సంవత్సరంలో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. మొదట కేవలం ఎస్సెస్సీ చదివే విద్యార్థులకు మాత్రమే అవకాశం ఉండగా.. 2011 నుంచి ఇంటర్ చదివే వారికి కూడా అవకాశం కల్పించారు. అయితే ఉమ్మడి జిల్లాలో అక్షరాస్యత శాతం తక్కువగా ఉన్న మండలాల్లో ఓపెన్ స్కూల్ స్టడీ సెంటర్లు (అధ్యయన కేంద్రాలు) ఏర్పాటు చేశారు. ఇలా ఉమ్మడి పాలమూరులో మొత్తం 104 స్టడీ సెంటర్లలో విద్యార్థులు చేరేందుకు అవకాశం ఉంది. వారంలో మొత్తం వారికి అవసరం ఉన్న పనులు చేసుకుంటూ ఆదివారం స్టడీ సెంటర్లలో నిర్వహించే తరగతులకు హాజరుకావాల్సి ఉంది. నారాయణపేట, గద్వాల, నాగర్కర్నూల్ వంటి కొన్ని అక్షరాస్యత తక్కువగా ఉన్న మండలాల్లో వీటిని ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. అందుబాటులో ఉన్న కోర్సులు.. ఓపెన్ స్కూల్ ద్వారా ఎస్సెస్సీ, ఇంటర్ చదివిన వారికి రెగ్యులర్ కోర్సులకు సమానంగా సర్టిఫికెట్ ఇస్తారు. ఈ సర్టిఫికెట్తో అన్ని ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఎస్సెస్సీ బోధన అంశాలను మూడు గ్రూపులుగా విభజించి బోధిస్తారు. గ్రూప్–ఏలో భాషలు, గ్రూప్–బీలో ప్రధాన అంశాలు, గ్రూప్–సీలో వృత్తి విద్యకు సంబంధించిన కోర్సులు ఉంటాయి. మొదటి రెండింటిని కలిపి కనీసం రెండు సబ్జెక్టుల చొప్పున ఐదింటిని ఎంపిక చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. తెలుగు, ఇంగ్లిష్, హిందీ, ఉర్దూ, ఒరియా భాషల్లో కొనసాగిస్తారు. ఇంటర్లో గ్రూప్–ఏలో భాషలు, బీలో ఆప్షనల్స్, సీలో వృత్తి విద్యా కోర్సులు ఉండగా.. తెలుగు, ఇంగ్లిష్, హిందీ, ఉర్దూ భాషలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. గ్రూప్–ఏలో ఇంగ్లిష్తోపాటు నచ్చిన ఏదో ఒక భాషను ఎంపిక చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. బీ, సీలో నచ్చిన ఆప్షనల్స్, వృత్తి విద్య కోర్సులను ఎంపిక చేసుకోవాలి. ఎంపీసీ, బైపీసీ, సీఈసీ వంటి కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఉమ్మడి జిల్లాలో స్టడీ సెంటర్లు.. గతేడాది ఎస్సెస్సీ, ఇంటర్లో ఉత్తీర్ణత పొందినవారు ఇలా.. జిల్లా స్టడీ సెంటర్లు ఎస్సెస్సీ ఇంటర్ మహబూబ్నగర్ 32 861 1,168 నాగర్కర్నూల్ 24 401 806 నారాయణపేట 16 608 853 వనపర్తి 16 370 612 గద్వాల 16 474 498 దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఇలా.. ఆన్లైన్ విధానంలో WWW.TELA NGANAOPENSCHOOL.ORG వెబ్సైట్ ద్వారా దరఖాస్తులు చేసుకోవచ్చు. ఎస్సెస్సీలో జనరల్ వారికి రూ.1,400, మహిళలు ఇతర రిజర్వేషన్ వారు రూ.వెయ్యి చెల్లించాల్సి ఉంది. వీటితోపాటు రిజిస్ట్రేషన్కు రూ.150 సాధారణంగా చెల్లించాలి. ఇంటర్లో పురుషులు జనరల్ వారు రూ.1,500, మిగతా వారికి రూ.1,200తోపాటు రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు రూ.300 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఫీజులు చెల్లించిన రశీదు, అడ్మిషన్ ఫాం భర్తీ చేసి స్టడీ సెంటర్లో అందజేయాలి. చెల్లించిన ఫీజులోనే పుస్తకాలు, స్టడీ మెటీరియల్స్ అందిస్తారు. ఉమ్మడి పాలమూరులో 104 స్టడీ సెంటర్లు ఆర్థిక ఇబ్బందులు, కుటుంబ పరిస్థితులతో మధ్యలో ఆపేసిన వారికి సదావకాశం ఇతరత్రా పనులు చేసుకుంటూనే చదివేందుకు అవకాశం సర్టిఫికెట్కు రెగ్యులర్ కోర్సులతో సమాన ప్రాధాన్యం ఆన్లైన్లో దరఖాస్తులు చేసుకోవాలంటున్న అధికారులు అనుమతి వచ్చింది.. డిస్టెన్స్ విధానంలో ఓపెన్ ఎస్సెస్సీ, ఇంటర్ చదవాలనుకునే విద్యార్థుల కోసం ప్రభుత్వం అడ్మిషన్లకు అనుమతి ఇచ్చింది. ఆసక్తి గల విద్యార్థులు సూచించిన ఫీజులను చెల్లించి ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. విద్యార్థులు తమకు ఇష్టమైన సబ్జెక్టును.. తమకు అనుకూలమైన సమయంలో చదువుకునేందుకు అవకాశం ఉంది. ఆది, రెండో శనివారాల్లో తరగతులు నిర్వహిస్తాం. – శివయ్య, ఉమ్మడి జిల్లా ఓపెన్ స్కూల్ కోఆర్డినేటర్
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విద్యారంగంలో జిల్లాను అగ్రగామిగా ఉంచాలిగద్వాల: ఉపాధ్యాయులు నిబద్ధతతో పనిచేసి విద్యారంగంలో జిల్లాను అగ్రగామిగా నిలపాలని కలెక్టర్ రిజ్వాన్బాషాషేక్ సూచించారు. శుక్రవా రం జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ బాలుర ఉన్నత పాఠశాలలో ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులకు నిర్వహిస్తున్న మూడు రోజుల ఇంటిగ్రేటెడ్ టీచర్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాంకు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన కలెక్టర్ మా ట్లాడుతూ.. శిక్షణలో నేర్పించే బోధన, అభ్యసన నైపుణ్యాలతో విద్యార్థులకు అర్థమయ్యే రీతిలో బోధించి మెరుగైన ఫలితాలు సాధించాలన్నారు. చదువులో వెనకబడ్డ విద్యార్థులకు ప్రత్యే క శ్రద్ధ పె ట్టాలన్నారు. కార్యక్రమంలో సెక్టోరియల్ అధికారి మైఖేల్, శిక్షకులు గోపాల్, ఆంజనేయులు, వెంకటేశ్వర్లు, శ్రీదేవి, తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఆరుతడి పంటలు సాగుచేయాలి ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాలు తక్కువగా కురుస్తున్న నేపథ్యంలో రైతులు ఖరీఫ్లో ఆరుతడి పంటలు సాగుచేసేలా వారికి అవగాహన కల్పించి, ప్రోత్సహించాలని కలెక్టర్ రిజ్వాన్బాషాషేక్ వ్యవసాయాధికారులను ఆదేశించారు. యూనిఫాం, వర్షపాతం, వ్యవసాయ పరిస్థితులపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్జాజు నిర్వహించిన వీసీలో పాల్గొన్న ఆయన అనంతరం జిల్లా అధికారులతో మాట్లాడారు. జిల్లాలో ఈ నెల 27 నుంచి 29వ తేదీ వరకు విత్తనమేళాలను నిర్వహించనున్నట్లు, రైతులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు.
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పెండింగ్ స్కాలర్షిప్ నిధులు విడుదల చేయాలిగద్వాలన్యూటౌన్: పెండింగ్లో ఉన్న స్కాలర్షిప్, ఫీజురియింబర్స్మెంట్కు సంబంధించిన నిధులు ప్రభుత్వం విడుదల చేయకుండా విద్యార్థులను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తోందని బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు రామాంజనేయులు ఆరోపించారు. శుక్రవారం ఆయన స్థానిక నాయకులతో కలిసి డీకే బంగ్లాలో మాట్లాడుతూ.. వెంటనే నిధులు విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ బీజేపీ ఉద్యమ కార్యాచరణ చేపట్టినట్లు చెప్పారు. ఇందులో భాగంగా జూలై 25, 26 న జిల్లా కేంద్రాల్లో 500 మంది విద్యార్థులతో గేట్ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసి, సంతకాల సేకరిస్తామన్నారు. ఆగస్టు 7 నుంచి 12 వరకు జిల్లా కేంద్రాల్లో 5 వేల మంది విద్యార్థులతో ర్యాలీ చేస్తామని తెలిపారు. ఆగస్టు 17, 18 తేదీల్లో కళాశాల విద్యార్థులు, విద్యార్థి సంఘాలతో కలిసి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీ నివాసాల ముట్టడి ఉంటుందని వివరించారు. అనంతరం కార్యాచరణ వాల్పోస్టర్లను విడుదల చేశారు. కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర కౌన్సిల్ సభ్యుడు బండల వెంకట్రాములు, శ్యామ్రావు, బాబుల్ రెడ్డి, సమతగౌడ్, అనిల్ పాల్గొన్నారు.
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నల్లరేగడి కుంగుతోంది!చిన్నపాటి వర్షాలకే కుంగుతున్న రోడ్లు, భవనాలు ● జిల్లాలో ఎక్కువ శాతం నల్లపొలాలే.. ● మట్టిలో నాణ్యత లేకుండానే నిర్మాణాలు ● పర్యవేక్షణపై అనుమానాలు రాజోళి: రోడ్డు వేసి ఏడాది కూడా కాలేదు అప్పుడే గుంతలు పడుతున్నాయి. మా ఊరి రోడ్డు కనీసం రెండేళ్లు కూడా కాకముందే మోకాళ్ల లోతు గుంతలు పడ్డాయి. ఇవి జిల్లాలో తరుచూ వినిపించే మాటలు. పలుచోట్ల రోడ్లు వేసిన రోజుల వ్యవధిలో పెచ్చులు లేవడం, కంకర తేలడం జరుగుతోంది. ఇలాంటి సమస్యలన్నీ ఎక్కువ శాతం నల్లరేగడి భూమిలో వేసిన రోడ్లపైనే ప్రభావం ఉంటుందోని ప్రజలు అంటున్నారు. నల్లభూమిలో మరింత నాణ్యతతో రోడ్లు, ఇతర నిర్మాణాలు చేపడితే ఎక్కువ కాలం మన్నిక ఇస్తాయని, కానీ అధికారులు సాధారణ భూముల్లో రోడ్లు వేసినట్లు పనులు పూర్తి చేస్తే తక్కువ కాలంలోనే అవి దెబ్బతింటాయని అంటున్నారు. పర్యవేక్ష ణ కరువు సీసీ రోడ్లు, బీటీ రోడ్లు వేసేటప్పుడు అధికారుల పర్యవేక్షణ ఉంటుందా లేదా అని ప్రజలు ప్రశ్నిస్తున్నారు. దెబ్బతిన్న నిర్మాణాలు కళ్లెదురుగా ఉన్నా కూడా అధికారులు మరోచోట నిర్మాణాలు చేస్తూ ప్రజల డబ్బును వృథా చేస్తున్నారంటున్నారు. నల్ల భూమిలో చేపట్టే నిర్మాణాలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలుగుతాయో తెలిసినప్పుడు, అక్కడ ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ పెట్టి, కంకర, కడ్డీ, సిమెంట్ వాడకంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, లేదంటే ఇప్పుడు సగం కట్టి అలాగే వదిలేసిన నిర్మాణాల వల్ల ఎంత నష్టం తెచ్చాయో, వాటి కంటే ఎక్కువగా నష్టపోవాల్సి వస్తుందని ప్రజలు అభిప్రాయపడుతున్నారు. కోవెలదిన్నె, వల్లూరు రోడ్డుపై కల్వర్టు వద్ద జారిన మట్టి జిల్లావ్యాప్తంగా.. గద్వాల జిల్లాలోని వడ్డేపల్లి, ఇటిక్యాల, మానవపాడు, ఉండవెల్లి, అయిజ తదితర మండలాల్లో ఎక్కువగా నల్లభూములే ఉన్నాయి. నీటి సాంద్రత తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ పంటలకు బాగా ఉపకరించే స్వభావం ఉన్న ఈ భూములతో రైతులకు ప్రయోజనమే అయినప్పటికీ, ఇతర నిర్మాణాలకు మాత్రం కొంత ఇబ్బందికరంగానే ఉంటుంది. ఈ నేలలు చిన్నపాటి వర్షం కురిసినా బురదమయంగా తయారై, కిందకు కుంగుతాయి.
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సీజనల్ వ్యాధులతో అప్రమత్తంగా ఉండాలిమల్దకల్: వర్షాకాలంలో సీజనల్గా వచ్చే వ్యాధులతో వైద్య సిబ్బంది అప్రమత్తమై ప్రజలను చైతన్యం చేయాలని జిల్లా వైద్యాధికారి సంధ్యాకిరణ్మయి సూచించారు. శుక్రవారం మల్దకల్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసిన ఆమె వైద్య సిబ్బంది, ఓపీ రిజిస్టర్లను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా డీఎంహెచ్ఓ మాట్లాడుతూ.. గ్రామాల్లో వైద్యసిబ్బంది సమయపాలన పాటిస్తూ, ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ మెరుగైన వైద్యసేవలు అందించాలని ఆదేశించారు. మలేరియా, డెంగీ, టైఫాయిడ్, డయేరియా వంటి సీజనల్ వ్యాధులు వ్యాపించకుండా అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. అలాగే ఇంటి పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకునేలా ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు. గర్భిణులు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లోనే కాన్పులు చేసుకునేలా ఏఎన్ఎంలు చూసుకోవాలన్నారు. అనంతరం ఆస్ప త్రి పరిసరాలు, ఇంకుడు గుంతను పరిశీలించి అందులో మురుగు నిల్వ లేకుండా ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వైద్యసిబ్బందిని ఆదేశించారు. కార్యక్రమంలో ప్రోగ్రాం ఆఫీసర్ ప్రసూనరాణి, డీపీహెచ్ఎన్ఓ వరలక్ష్మి, డాక్టర్ ఉషారాణి, స్వరూపరాణి, సూపర్వైజర్లు, వైద్యసిబ్బంది ఉన్నారు.
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మెరుగైన విద్య అందించాలిరాజోళి: మండల కేంద్రంలోని జిల్లా పరిషత్, కస్తూర్బాగాంధీ పాఠశాలలను డీఈఓ విజయలక్ష్మి శుక్రవారం పరిశీలించారు. అనంతరం పాఠశాలలో నెలకొన్న సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. విద్యార్థుల హాజరు శాతం, వారికి అందుతున్న వసతులు గురించి ఆరా తీశారు. ఈ ఆమె మాట్లాడుతూ విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్య అందించాలని ఉపాధ్యాయులను ఆదేశించారు. ఇన్చార్జి డీఎస్ఓగారేవంత్చంద్ర గద్వాల: నాగర్కర్నూల్ జిల్లా అటవీశాఖ అధికారి రేవంత్చంద్రకు వనపర్తి, జోగుళాంబ గద్వాల జిల్లాలకు అదనపు బాధ్యతలు అప్పగిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈమేరకు ఆయన శుక్రవారం గద్వాల కార్యాలయంలో బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయనకు శాఖ అధికారులు, సిబ్బంది పుష్పగుచ్ఛాలు ఇచ్చి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. గద్వాల మార్కెట్ సమాచారం గద్వాల వ్యవసాయం: జిల్లా కేంద్రంలోని మార్కెట్ యార్డుకు శుక్రవారం 849 క్వింటాళ్ల వేరుశనగ అమ్మకానికి వచ్చింది. క్వింటాకు గరిష్టం రూ.7,209, కనిష్టం రూ.3,224, సరాసరి రూ.5,469 ధరలు పలికినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ప్రభుత్వానికి కనువిప్పు కలిగేలా మహాధర్నా గద్వాల న్యూటౌన్: ఉపాధ్యాయ సమస్యలపై ప్రభుత్వానికి కనువిప్పు కలిగేలా తెలంగాణ ప్రాంత ఉపాధ్యాయ సంఘం (తపస్) ఆధ్వర్యంలో ఆగస్టు 1న హైదరాబాద్లోని ఇందిరాపార్కు వద్ద మహా ధర్నా నిర్వహించనున్నట్లు రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు శ్రీధర్రెడ్డి అన్నారు. శుక్రవారం స్థానిక అభ్యసన ఉన్నత పాఠశాలలో మహాధర్నా వాల్పోస్టర్లను నాయకులతో కలిసి విడుదల చేశారు. అనంతరం మాట్లాడుతూ.. పీఆర్సీ, డీఏలు, సీపీఎస్ రద్దు, జీఓ 317 బాధితులకు విముక్తి తదితర ఉపాధ్యాయుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం ధర్నా చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. జిల్లా నుంచి అధిక సంఖ్యలో ఉపాధ్యాయులు తరలి రావాలని పిలుపునిచ్చారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా ప్రధానకార్యదర్శి నాగరాజు, ఇతర నాయకులు, ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు.
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విధుల్లో నిర్లక్ష్యం వహిస్తే చర్యలుమల్దకల్: గ్రామ పంచాయతీ, మహిళా సమాఖ్య భవన నిర్మాణాలను త్వరతగతిన పూర్తి చేసి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని జిల్లా అదనపు కలెక్టర్ నర్సింగరావు అధికారులను ఆదేశించారు. శుక్రవారం మండలంలోని బిజ్వారం, మేకలసోంపల్లి గ్రామాలను ఆయన ఆకస్మికంగా సందర్శించారు. ఈసందర్భంగా ఆయా గ్రామాల్లో భగీరథ తాగునీటి సరఫరాపై ప్రజలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అలాగే వాటర్సప్లయ్ చేసే సిబ్బందితో మాట్లాడారు. బిజ్వారం పంచాయతీకి సంబంధించిన రికార్డుల నిర్వాహణలో జాప్యం వహించడంపై పంచాయతీ కార్యదర్శికి మెమోను అందజేయాలని ఎంపీడీఓను ఆదేశించారు. పంచాయతీ కార్యదర్శులు గ్రామాల్లో ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ ప్రజా సమస్యలను పరిష్కరించాలన్నారు. రికార్డుల నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. కార్యక్రమంలో ఎంపీడీఓ ఆంజనేయరెడ్డి, ఎంపీఓ జాకీర్, పంచాయతీ కార్యదర్శులు, సిబ్బంది తదితరులు ఉన్నారు.
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వరదల సమయంలోనే..జూరాల జలాశయానికి ఎగువ నుంచి వరద వచ్చి చేరుతున్న సమయంలోనే సమాంతర కాల్వ ద్వారా నీటిని తరలించాల్సి ఉంటుంది. వరద నిలిచిన వెంటనే ప్రధాన కాల్వ షట్టర్లను మూసి ఉంచేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలి. గతంలో షట్టర్ల లీకేజీతో నీరంతా వృథాగా పారేది. ప్రస్తుతం షట్టర్ల మరమ్మతులు చేపడుతున్న అధికారులు నీటి వృథాను అరికట్టాలి. – వెంకటేష్, రైతు, నందిమళ్ల సమాంతర కాల్వ ప్ర ధాన షట్టర్ల మరమ్మ తుకు రూ.60 లక్షలు మంజూరయ్యాయి. మరో పదిరోజుల్లో పూర్తి చేయడానికి తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. అనుకున్న సమయానికి పూర్తి చేసి షట్టర్లు మూసిన సమయంలో నీరు వృథాగా పారకుండా చూస్తాం. – కేశవరావు, ఈఈ, భీమా ఫేజ్–2 ●
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కేంద్ర మంత్రి రాజీనామా చేయాలిగద్వాల న్యూటౌన్: నీట్ పేపర్ లీక్కు బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర మంతి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసే వరకు పోరాటం కొనసాగిస్తామని విద్యార్థి సంఘాలు స్పష్టం చేశాయి. ఢిల్లీలో విద్యార్థులు, యువతపై జరిగిన లాఠీచార్జిని నిరసిస్తూ గురువారం బీఆర్ఎస్వీ, ఎన్ఎస్యూఐ, పీడీఎస్యూ, ఏఐఎస్ఎఫ్, యూఎస్ఎఫ్ఐ నాయకులు విద్యార్థులతో కలిసి జిల్లాకేంద్రంలో పాత బస్టాండ్ నుంచి అంబేడ్కర్ చౌరస్తా వరకు నిరసన ర్యాలీ చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా ఆయా సంఘాల నాయకులు పల్లయ్య, వెంకటేష్, హలీంపాష, ప్రవీణ్, రంగస్వామి మాట్లాడుతూ ఉన్నత విద్యలో అవినీతి, పరీక్షల నిర్వహణలో జరుగుతున్న అక్రమాలు, విద్యాసంస్థల్లో మౌలిక సదుపాయాల కొరత వంటి సమస్యలపై ప్రశ్నిస్తూ సీజేపీ ఆధ్వర్యంలో ఢిల్లీలో నిర్వహించిన శాంతియుత ధర్నాపై పోలీసులు దాడి చేయడం అప్రజాస్వామికమన్నారు. నీట్ పేపర్ లీక్లో ప్రమేయం ఉన్న ప్రతిఒక్కరిపై కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. మృతిచెందిన నీట్ విద్యార్థులకు రూ.కోటి ఎక్స్గ్రేషియా చెల్లించాలన్నారు. ఢిల్లీలో జరిగిన లాఠీచార్జిపై హైకోర్టు సిట్టింగ్ జడ్జి చేత న్యాయ విచారణ జరిపించాలని, అరెస్ట్ చేసిన విద్యార్థులు, యువతను వెంటనే విడుదల చేయాలన్నారు. దేశంలోని విద్యార్థుల సమస్యలను పరిష్కరించడంలో విఫలమైన కేంద్ర ప్రభుత్వం విద్యార్థుల గొంతును అణచివేయడం మానుకోవాలని హితవు పలికారు. ఏటా రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామన్న హామీని నిలబెట్టుకోవాలని సూచించారు. అలాగే నేటి విద్యాసంస్థల బంద్కు సహకరించాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో నాయకులు హరీష్, అనస్, గంగాధర్, యామప్ప, చంటి, ఆంజనేయులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ఎస్జీఎఫ్ సందడి● పాఠశాల, కళాశాల స్థాయిలో క్రీడలు ● తెలంగాణ స్కూల్గేమ్స్ షెడ్యూల్ విడుదల ● వచ్చేనెల మొదటి వారం నుంచి నాలుగు దశల్లో పోటీల నిర్వహణ మహబూబ్నగర్ క్రీడలు: పాఠశాల, కళాశాలల విద్యార్థులను క్రీడల్లో ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల భాగస్వామ్యంతో ప్రతి ఏడాది స్కూల్ గేమ్స్ ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో క్రీడాపోటీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పాఠశాల స్థాయిలో అండర్ 14, అండర్–17 విభాగాల్లో బాలబాలికలకు వేర్వేరుగా మండలస్థాయి నుంచి మొదలుకొని జిల్లా, ఉమ్మడి జిల్లా, రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిల్లో క్రీడాపోటీలను నిర్వహిస్తారు. ఎంతో మంది పాఠశాల, కళాశాలల విద్యార్థులు ఎస్జీఎఫ్ క్రీడల్లో రాష్ట్ర, జాతీయస్థాయికి ఎదిగి తమ ప్రతిభను చాటుతున్నారు. ఈ స్కూల్ గేమ్స్ ఫెడరేషన్ క్రీడలు విద్యార్థులకు ఒక వేదికలా ఉపయోగపడుతున్నాయి. ● ప్రతి ఏడాది పాఠశాల విద్యాసంవత్సరం ప్రారంభం అనంతరం జిల్లాలోని పీఈటీలతో సమావేశం నిర్వహించి, ఎస్జీఎఫ్ పోటీల ఎంపికలపై నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఆగస్టు నుంచి ఈ ఏడాది స్కూల్ గేమ్స్ ఫెడరేషన్ క్రీడాపోటీలు ప్రారంభంకానున్నాయి. రాష్ట్రంలోని ఎస్జీఎఫ్ క్రీడా పోటీలకు 2026–27 సంవత్సరానికి సంబంధించి డైరెక్టర్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ క్రీడా షెడ్యూల్ను ఇటీవల విడుదల చేశారు. నాలుగు దశల్లో ఎస్జీఎఫ్ క్రీడాపోటీలు జరగనున్నాయి. ఆగస్టు మొదటి వారం నుంచి సెప్టెంబర్ నాలుగో వారం వరకు నాలుగు దశల్లో ఎస్జీఎఫ్ క్రీడలు జరగనున్నాయి. మండల, జిల్లా, ఉమ్మడి జిల్లా (జోనల్), రాష్ట్రస్థాయిల్లో ఎస్జీఎఫ్ క్రీడాపోటీలు జరగనున్నాయి. జిల్లాల ఎంపిక పోటీలను నిర్వహించుకొని పాత ఉమ్మడి జిల్లా జట్టుగా ఏర్పడి రాష్ట్ర పోటీలకు హాజరుకానున్నారు. స్కూల్ గేమ్స్ ఫెడరేషన్ క్రీడా షెడ్యూల్ విడుదలకావడంతో ఇక క్రీడల సందడి నెలకొనుంది. పకడ్బందీగా నిర్వహిస్తాం... ఈ ఏడాది అండర్–14, అండర్–17 స్కూల్ గేమ్స్ ఫెడరేషన్ క్రీడాపోటీలను వ్యాయా మ ఉపాధ్యాయుల సహకారంతో పకడ్బందీగా నిర్వహిస్తాం. డీఈఓ ఆదేశాల మేరకు త్వరలో జిల్లాలోని పీడీ, పీఈటీలతో సమావేశం నిర్వహిస్తాం. గత ఏడాది వనపర్తి జిల్లాలో నాలుగు ఎస్జీఎఫ్ హాకీ టోర్నీలు నిర్వహించాం. ఈ ఏడాది కూడా జిల్లాకే ఏమైనా రాష్ట్రస్థాయి టోర్నీలు కేటాయిస్తే విజయంతంగా నిర్వహిస్తాం. – బి.కుమార్, జిల్లా ఎస్జీఎఫ్ కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి, వనపర్తి
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ఎట్టకేలకు మోక్షం..జూరాల సమాంతర కాల్వ షట్టర్ల మరమ్మతు ప్రారంభం ● 17 కిలోమీటర్ల మేర కాల్వ ● మూడేళ్ల కిందటే రూ.60 లక్షలు మంజూరు ● స్పందించిన నీటిపారుదలశాఖ అధికారులు పాఠాలు బోధించిన అదనపు కలెక్టర్ రాజోళిలోని కేజీబీవీ విద్యార్థులకు అదనపు కలెక్టర్ నర్సింగరావు పాఠాలు చెప్పి ఆకట్టుకున్నారు. గురువారం ఆయన కేజీబీవీని ఆకస్మికంగా సందర్శించి.. పాఠశాలలో వసతులను పరిశీలించి విద్యార్థులతో మాట్లాడారు. అనంతరం తరగతి గదులను పరిశీలించి విద్యార్థులకు పాఠాలు బోధించి.. సూచనలు చేశారు. అనంతరం విద్యార్థులకు యూనిఫాంలు అందజేశారు. – రాజోళి అమరచింత: జూరాల జలాశయానికి అనుసంధానంగా ఏర్పాటు చేసిన సమాంతర కాల్వ (సూపర్ ఫాస్ట్) షట్టర్ల మరమ్మతులు ఎట్టకేలకు ప్రారంభమయ్యాయి. మూడేళ్ల కిందటే రూ.60 లక్షలు మంజూరుకాగా.. పనులు దక్కించుకున్న కాంట్రాక్టర్ ఎట్టకేలకు మరమ్మతులు చేపడుతున్నారు. కేవలం వరదలు వచ్చినప్పుడు జూరాల వెనుక జలాల నుంచి వరదను ముందుకు తరలించేందుకు నిర్మించిన సమాంతర కాల్వ షట్టర్లకు లీకేజీలు ఏర్పడి నిత్యం నీరు వృథాగా పారుతుండటంపై వచ్చిన ఫిర్యాదులకు సంబంధిత అధికారులు స్పందించారు. ఏడాది పొడవునా జలాశయంలోని నిల్వ నీరు కాల్వ వెంట పారుతుండటంతో ఆయకట్టు రైతులు, ప్రాజెక్టుపై ఆధారపడిన గ్రామాల ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తుండటంతో త్వరితగతిన మరమ్మతులకు శ్రీకారం చుట్టారు. ప్రస్తుతం వానాకాలం వచ్చినా ఎగువన వర్షాలు కురవక జలాశయం పూర్తిగా అడుగంటింది. దీంతో సమాంతర కాల్వ షట్టర్ల మరమ్మతులు చేపట్టాలని సంబంధిత కాంట్రాక్టర్పై భీమా ఫేజ్–2 అధికారులు ఒత్తిడి పెంచడంతో పనుల్లో పురోగతి కనిపిస్తోంది. ‘రామన్పాడు’ వరకు.. జూరాల ప్రాజెక్టు నుంచి రామన్పాడ్ రిజర్వాయర్ వరకు 17 కిలోమీటర్ల పొడవునా సమాంతర కాల్వ నిర్మించారు. ఈ కాల్వ అమరచింత, ఆత్మకూర్ మండలాల మీదుగా రామన్పాడ్ రిజర్వాయర్కు చేరుకుంటుంది. ఇక్కడి నుంచి నీటిని భీమా ఫేజ్–2కు తరలిస్తారు. భీమా ఫేజ్–2 నుంచి జూరాల వరద కొల్లాపూర్ మండలం వరకు పారుతూ అక్కడక్కడ నిర్మించిన రిజర్వాయర్లు, చెరువులు, నీటికుంటలు నింపుతోంది. ఐదేళ్లుగా నీటి వృథా.. సమాంతర కాల్వ ప్రధాన షట్టర్ల లీకేజీలతో ఐదేళ్లుగా నిత్యం 150 క్యూసెక్కులకు పైగా నీరు వృథాగా పారుతున్నా పట్టించుకునే అధికారులే కరువయ్యారు. ప్రతి వేసవిలో వరదలు లేకపోయినా షట్టర్ల లీకేజీతో పాటు 15 రోజులకు ఓసారి మూడురోజుల పాటు షట్టర్లను తెరిచి ఉన్న నీటిని తరలించుకుపోతున్నా సంబంధిత అధికారులు చూసీచూడనట్లు వ్యవహరించే వారని జూరాల ఆయకట్టు రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు. మూడేళ్ల కిందటే మంజూరు.. సమాంతర కాల్వ షట్టర్ల మరమ్మతుకు మూడేళ్ల కిందట ప్రభుత్వం 60 లక్షలు మంజూరు చేసింది. అధికారులు టెండర్లు నిర్వహించగా.. పనులు దక్కించుకున్న కాంట్రాక్టర్ మరమ్మతులు మాత్రం చేపట్టలేదు. గతేడాది వేసవిలోనే మరమ్మతులు పూర్తవుతాయని వెల్లడించిన భీమా ఫేజ్–2 అధికారులు.. ఈ వేసవిలో పూర్తి చేస్తామని చెప్పారు. కాగా ప్రస్తుతం వర్షాలు లేనందున షట్టర్ల మరమ్మతులు చేపడుతున్నారు. ఈవెంట్ క్రీడలు నిర్వహించే సమయం మండలస్థాయిలో టోర్నీలు ఆగస్టు మొదటి, రెండో వారం జోనల్ టోర్నీ కమ్ సెలక్షన్స్(అంతర్ మండలాలు) ఆగస్టు మూడో వారం ఉమ్మడి (జోన్) జిల్లాస్థాయి టోర్నీకమ్ సెలక్షన్స్ సెప్టెంబర్ రెండో వారం రాష్ట్రస్థాయి పోటీలు (పది ఉమ్మడి జిల్లాలస్థాయి) సెప్టెంబర్ నాలుగో వారం
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కొన్ని సంఘటనలు..● 17.07.2026న గద్వాల మండలం వీరాపురంలో వ్యవసాయ పొలానికి సంబంధించి ఇరువురు ఘర్షణ పడ్డారు. దీనిపై రూరల్ పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. ● 21.06.2026న అయిజ మండలంలోని చిన్నతాండ్రపాడు గ్రామానికి చెందిన ఇద్దరు అన్నదమ్ములు పొలం విషయమైలో దాడి చేసుకోవడంతో ఒకరికి గాయాలవగా.. బాధితుడు అయిజ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కొన్ని ఘటనలు పోలీస్స్టేషన్ వరకు చేరుకుంటుండగా.. మరికొన్ని ఘటనలు గ్రామంలోనే రగులుతూ ఉంటున్నాయి. క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేస్తాం మల్దకల్ మండలంలో జరిగిన దాడి ఘటనపై ప్రత్యేక బృందంచే విచారణకు ఆదేశించాం. వ్యవసాయ భూముల సమస్యలపై రెవెన్యూ, కోర్టు పరిధిలో పరిష్కరించుకునేలా ఫిర్యాదుదారులకు తెలియజేస్తున్నాం. రైతులు సమన్వయంతో పరిష్కారం కోసం ప్రయత్నించాలి. అలా కాకుండా దాడులు, బెదిరింపులకు పాల్పడే వారిపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేసి వారిపై రౌడీషీట్ తెరుస్తాం. సివిల్ పంచాయితీల్లో ఎవరైనా పోలీసులు జోక్యం చేసుకున్నా.. సహకరించినా వారిపై శాఖాపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం. – శ్రీనివాసరావు, ఎస్పీ ●
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రోగులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలిగద్వాల క్రైం: రోగులకు మెరుగైన వైద్యసేవలు అందించాలని, అలాగే వైద్య సిబ్బంది విధుల పట్ల నిర్లక్ష్యం వహించొద్దని కలెక్టర్ రిజ్వాన్బాషా షేక్ అన్నారు. గురువారం ఆయన జిల్లా ఆస్పత్రిని సందర్శించి.. రోగులకు అందుతున్న వైద్యసేవలపై ఆయా వార్డుల్లో తిరుగుతూ రోగులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రస్తుతం వ్యాపించే సీజనల్ వ్యాధులకు అవసరమయ్యే మందులు, మౌలిక వసతులు అందుబాటులో ఉంచుకోవాలన్నారు. సిబ్బంది ఎలాంటి పొరపాట్లకు తావులేకుండా రోగులకు వైద్యసేవలు అందించాలని చెప్పారు. అనంతరం ఆస్పత్రి అభివృద్ధికి రూ.50 లక్షలు మంజూరు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. కానీ, అభివృద్ధి పనులకు నిధులు వినియోగించకపోవడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పాత సామగ్రిని వేలం వేసి విక్రయించాలన్నారు. అనంతరం వైద్యులు, ఇతర సిబ్బంది హాజరు పట్టికను పరిశీలించి.. సమాచారం లేకుండా విధులకు హాజరుకాని వైద్యులను సరెండర్ చేయాలన్నారు. కలెక్టర్ వెంట శిక్షణ డిప్యూటీ కలెక్టర్లు మనోజ్కుమార్రెడ్డి, రాజ్కుమార్, ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ ఝూన్సీలక్ష్మి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ఆపరేషన్ ముస్కాన్లో 85 మంది గుర్తింపుగద్వాల క్రైం: జిల్లాలో ఆపరేషన్ ముస్కాన్ కార్యక్రమాన్ని పకడ్బందీగా చేపట్టాలని ఎస్పీ శ్రీనివాసరావు అన్నారు. ఈ నెల 1 నుంచి ప్రారంభించిన ఆపరేషన్ ముస్కాన్పై గురువారం ఎస్పీ సిబ్బందితో సమావేశం నిర్వహించి మాట్లాడారు. జిల్లావ్యాప్తంగా వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు బాల, బాలికలను పనిలో చేర్చుకున్న వ్యక్తులపై చర్యలు తీసుకోవడంతోపాటు కేసులు నమోదు చేయడం వంటి కార్యక్రమాలు చురుకుగా చేపడుతున్నారన్నారు. ఇప్పటి వరకు 85 మంది బాలకార్మికులను గుర్తించి.. 24 కేసులు నమోదం చేయడం జరిగిందన్నారు. అలాగే గతేడాదిలోనూ గత ఏడదిలో 80 మందిని గుర్తించి 21 కేసులు నమోదు చేశామన్నారు. గతంలో పోలిస్తే తాజా పరిస్థితిలో మరి కొంతమంది బాల కార్మికులను గుర్తించేందుకు వీలవుతుందన్నారు. కాబట్టి అన్ని శాఖల సిబ్బంది క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటనలు ముమ్మరం చేసి బాల కార్మికుల గుర్తింపు చేపట్టాలన్నారు. ఏమైనా సమస్యలు తలెత్తితే పోలీసు శాఖకు సమాచారం అందించాలని సూచించారు. సమావేశంలో ఏఎస్పీ శంకర్, సీఐ టాటాబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు. 397 క్వింటాళ్ల వేరుశనగ రాక గద్వాల వ్యవసాయం: జిల్లాకేంద్రంలోని వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డు కు గురువారం 397 క్వింటాళ్ల వేరుశనగ అమ్మకానికి వచ్చింది. కాగా క్వింటాల్ గరిష్టంగా రూ.7,269, కనిష్టంగా రూ.3,549, సరాసరిగా రూ.4,279 ధరలు లభించాయి. అలాగే 6 క్వింటాళ్ల వరి (సోన) రాగా క్వింటా రూ.2,585 ధర పలికింది.
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మధ్యవర్తిగా వెళ్తే..మల్దకల్ మండలం పావనంపల్లి గ్రామానికి చెందిన తెలుగు రాధాకృష్ణ అదే గ్రామానికి చెందిన తెలుగు తిరుమలేష్కు పాల్వయి గ్రామ శివారులో వ్యవసాయ భూములు ఉన్నాయి. అయితే సర్వే నం.183లో 18 గుంటల సాగు భూమి వ్యవహారంలో ఇరువురికి 15 ఫీట్ల గెట్టు పంచాయితీ గత కొన్నేళ్ల నుంచి నడుస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే ఈ నెల 4న ఇరువురికి వివాదం చోటు చేసుకుంది. సమస్యను గ్రామపెద్దలతో మాట్లాడి పరిష్కరించుకుందామనుకున్న జాప్యం చోటు చేసుకుంది. దీంతో తెలుగు రాధాకృష్ణ మల్దకల్ పోలీసులకు ఈ నెల 20న ఫిర్యాదు చేశారు. ఇక్కడే సర్పంచ్ రాజేశ్వరి భర్త రామాంజనేయులును తెలుగు తిరుమలేష్ కలిసి జరిగిన సమస్యను తెలియజేసి పరిష్కారం కోసం మాట్లాడాలని కోరారు. దీంతో ఆంజనేయులు మరి కొంతమందితో కలిసి బుధవారం ఉదయం పొలం వద్దకు వెళ్లగా.. తెలుగు రాధాకృష్ణ వర్గం వారు అకారణంగా దాడికి పాల్పడ్డారు. వారి నుంచి తప్పించుకొని గ్రామస్తుల సహాయంతో ఎస్పీ కార్యాలయానికి చేరుకొని ఎస్పీకి ఫిర్యాదు చేశారు.
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వీడని మరమ్మత్తుఎంజీకేఎల్ఐలో ఐదేళ్ల క్రితం పాడైన పంపు మోటార్లు కొల్లాపూర్: నాగర్కర్నూల్, వనపర్తి జిల్లాల్లోని లక్షలాది ఎకరాలకు సాగునీరు, ఉమ్మడి పాలమూరు– రంగారెడ్డి జిల్లాల్లోని పలు ప్రాంతాలకు తాగునీరు అందించే ఉద్దేశంతో మహాత్మాగాంధీ కల్వకుర్తి ఎత్తిపోతల (ఎంజీకేఎల్ఐ) పథకం చేపట్టారు. ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన ఐదు మోటార్ల ద్వారా ఏటా కృష్ణానదికి వరదలు వచ్చిన సమయంలో నీటిని ఎత్తిపోసి.. కాల్వల ద్వారా రిజర్వాయర్లు, చెరువులు నింపుతూ సాగు, తాగునీటిని అందించాల్సి ఉంటుంది. ఇంతటి ప్రాధాన్యం గల ఎత్తిపోతల పథకం అడుగడుగునా నిర్లక్ష్యానికి గురవుతోంది. గత ఐదేళ్ల క్రితం పాడైన రెండు మోటార్లు నేటికీ మరమ్మతుకు నోచుకోవడం లేదంటే పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవచ్చు. వివిధ రకాల కారణాలు చెబుతూ అధికారులు కాలయాపన చేస్తుండటంతో.. మిగతా మూడు మోటార్లతోనే నిరంతరం నీటిని ఎత్తిపోయాల్సి వస్తుంది. ఈ ప్రక్రియ దీర్ఘకాలంగా కొనసాగుతుండటంతో వాటిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఇదీ పరిస్థితి.. కేఎల్ఐ ప్రాజెక్టులోని ఎల్లూరు పంప్హౌజ్ నుంచి నీటిని ఎత్తిపోసి.. ఎల్లూరు, సింగోటం, జొన్నలబొగుడ, గుడిపల్లి గట్టు రిజర్వాయర్లతో పాటు వాటికి అనుసంధానంగా ఉన్న చెరువులను నింపుతున్నారు. ఎల్లూరు పంప్హౌజ్లో నీటి ఎత్తిపోతల కోసం 5 మోటార్లను ఏర్పాటు చేశారు. వీటిలో రెండు మోటార్లు పాడయ్యాయి. ఐదేళ్ల క్రితం పంప్హౌజ్లోకి నీరు చేరుకోవడంతో ఒక మోటార్, రెండున్నర ఏళ్ల క్రితం మరో మోటార్ దెబ్బతింది. వీటికి మరమ్మతు చేపట్టడంలో ఆలస్యం అవుతుండటంతో మూడు మోటార్లతోనే నీటి ఎత్తిపోతలు కొనసాగుతున్నాయి. ఎత్తిపోతలకు ఇక్కట్లు.. ఎల్లూరు పంప్హౌజ్లో ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్న మూడు మోటార్లపై పనిభారం పడుతోంది. కృష్ణానది వరదల సమయంలో ఎల్లూరు పంప్హౌజ్లో నాలుగు మోటార్లు నడిపించి.. రోజుకు 3,200 క్యూసెక్కుల చొప్పున నీటిని ఎత్తిపోసి.. రిజర్వాయర్లతో పాటు, చెరువులను నింపుకోవాలి. కానీ ఎల్లూరు లిఫ్టులో మూడు మోటార్లు మాత్రమే పని చేస్తుండటంతో ఆశించిన స్థాయిలో ఎత్తిపోతలు జరగడం లేదు. దీంతో జిల్లావ్యాప్తంగా ఉన్న 2,208 చెరువులను నింపేందుకు ప్రతి సంవత్సరం నెలల సమయం పడుతోంది. పూర్తిగా నిలిపివేస్తేనే.. ప్రాజెక్టులో మోటార్ల మరమ్మతుకు పలు రకాల సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్, రంగారెడ్డి జిల్లాలకు తాగునీటిని సరఫరా చేసే మిషన్ భగీరథ స్కీం కేఎల్ఐ ప్రాజెక్టుకు అనుసంధానంగా ఉండటంతో రెగ్యులర్గా నీటి ఎత్తిపోతలు కొనసాగుతున్నాయి. దీంతో మోటార్ల మరమ్మతుకు ఆటంకాలు ఏర్పడుతున్నాయి. మోటార్లకు మరమ్మతు చేయాలంటే నీటి ఎత్తిపోతలు కొంతకాలం పాటు పూర్తిగా నిలిపివేయాల్సి ఉంటుంది. పాలమూరు ప్రాజెక్టు పూర్తిగా అందుబాటులోకి వస్తేనే.. కేఎల్ఐ ప్రాజెక్టు ద్వారా నీటి ఎత్తిపోతలు నిలిపివేసేందుకు వీలు ఏర్పడుతుంది. పాలమూరు ప్రాజెక్టు ద్వారా నీటి సరఫరా ప్రారంభమయ్యే వరకు మోటార్లకు మరమ్మతు చేపట్టడం కష్టమేనని అధికారులు చెబుతున్నారు. వివిధ రకాల కారణాలతో సమస్య పరిష్కరించని అధికారులు ఎల్లూరు పంప్హౌజ్లో మూడు పంపులతోనే ఎత్తిపోతలు దీర్ఘకాలంగా కొనసాగుతుండటంతో ప్రాజెక్టుపై తీవ్రభారం తాజాగా వరదలు వచ్చే సీజన్ కావడంతో ఈసారి అదే పరిస్థితి
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సమాజ సేవలో పీయూ ముందుంటుందిమహబూబ్నగర్ ఎడ్యుకేషన్: సమాజ సేవలో పీయూ ముందుంటుందని వీసీ శ్రీనివాస్ పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ధర్మాపూర్లో పీయూఎంఎస్డబ్ల్యూ విభాగం, ఎస్వీఎస్ ఆస్పత్రి ఆధ్వర్యంలో మెడికల్ క్యాంపును ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలకు ఆరోగ్యం విషయాల్లో జాగ్రత్త వహించేందుకు పీయూ తనవంతుగా సేవలు అందిస్తుందన్నారు. ఎక్కడికో వెళ్లి వైద్యపరీక్షలు చేయించుకోకుండా గ్రామానికి వచ్చిన వైద్యులతో పరీక్షలు చేయించుకుని మందులు తీసుకోవాలని కోరారు. ఎంఎస్డబ్ల్యూ విద్యార్థులు పుస్తక విజ్ఞానంతోపాటు సామాజిక అంశాలపై అవగాహన పెంచుకోవాలనిసూచించారు. కార్యక్రమంలో రిజిస్ట్రార్ రమేష్బాబు, సర్పంచ్ రాజుగౌడ్, డాక్టర్లు పవన్కుమార్, సింధు, మణికంఠరాజు, ఆప్రీన్, విజయ, అంజని, మనోహర్, అధ్యాపకుడు గాలెన్న తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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దరఖాస్తుల ఆహ్వానంరాజోళి: వడ్డేపల్లి ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో అతిథి అధ్యాపక పోస్టుల భర్తీకి అర్హుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నట్లు ప్రిన్సిపల్ కె.రామ ఓబులేషు బుధవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. తెలుగు 2, పొలిటికల్ సైన్స్ 1, కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్ 1, జువాలజీ 1, ఇంగ్లిష్ 1, కామర్స్ 1, బోటనీ 1, కెమెస్ట్రీ 1 ఖాళీలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. సంబంధిత సబ్జెక్టులో ఓసీ, బీసీలు 55 శాతం, ఎస్సీ, ఎస్టీ 50 శాతం మార్కులు సాధించిన అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులన్నారు. పీహెచ్డీ, నెట్, సెట్ అర్హత కలిగిన వారికి ప్రాధాన్యత ఇస్తామన్నారు. ఆసక్తిగల అభ్యర్థులు ఈ నెల 24వ తేదీలోగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ప్రిన్సిపల్ సూచించారు. వేరుశనగ క్వింటా రూ.8,026 గద్వాలవ్యవసాయం: జిల్లా కేంద్రంలోని వ్యవసాయ మార్కెట్యార్డుకు బుధవారం 239 క్వింటాళ్ల వేరుశనగ అమ్మకానికి వచ్చింది. క్వింటాకు గరిష్టంగా రూ. 8,026, కనిష్టంగా రూ. 2,711, సరాసరి రూ. 5,769 ధరలు పలికాయి. 23న చలో హైదరాబాద్ గద్వాలన్యూటౌన్: సీపీఎస్ను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆగస్టు 23న చలో హైదరాబాద్ కార్యక్రమం చేపట్టనున్నట్లు సీపీఎస్ ఎంప్లాయిస్ యూనియన్ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు ఎల్లస్వామి తెలిపారు. బుధవారం స్థానిక ప్రభుత్వ అభ్యసన ఉన్నత పాఠశాలలో నిర్వహించిన బయాలజీ ఉపాధ్యాయుల శిక్షణ భోజన విరామ సమయంలో చలో హైదరాబాద్కు సంబంధించిన పోస్టర్లను ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. 2004లో ప్రవేశపెట్టిన సీపీఎస్ విధానంతో ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయులు తీవ్ర అన్యాయానికి గురవుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఉద్యోగులకు సామాజిక భద్రత కల్పించడంలో ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందన్నారు. ఎన్నికల సమయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన హామీని అమలుచేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఆగస్టు 23న చేపట్టనున్న చలో హైదరాబాద్ కార్యక్రమానికి అన్ని శాఖల ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చి విజయవంతం చేయాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో యూనియన్ నాయకులు మహేశ్, రజని కుమార్, పరమేశ్, పుల్లయ్య, మోహన్, అరవింద్ పాల్గొన్నారు. అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవాలి గద్వాల: విద్యార్ధులు, యువత ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలపైనే ఆధారపడకుండా స్వయం ఉపాధి అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవాలని అదనపు కలెక్టర్ నర్సింగ్రావు సూచించారు. బుధవారం జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో రూరల్ సెల్ప్ ఎంప్లాయిమెంట్ ట్రెనింగ్ ఇనిసిస్ట్యూట్ ఆధ్వర్యంలో పుట్టగొడుగుల పెంపకంపై విద్యార్ధులకు శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. స్వయం ఉపాధి రంగాల్లో అందించే శిక్షణను విద్యార్థులు సద్వినియోగం చేసుకొని ఆర్థికంగా అభివృద్ధి సాధించాలని సూచించారు. తక్కువ పెట్టుబడితో పుట్టగొడుగుల పెంపకం చేపట్టి అధిక ఆదాయం పొందవచ్చని తెలిపారు. ఉద్యమానికి సిద్ధం కావాలి అలంపూర్: ఉపాధ్యాయ సమస్యల పరిష్కా రం కోసం ఉద్యమించాల్సిన అవసరముందని టీఎస్ యూటీఎ్ఫ్ జిల్లా అధ్యక్షుడు డి.రమేశ్ అన్నారు. పట్టణంలోని ఓ పాఠశాలలో నిర్వహించిన ఆ సంఘం మండల సర్వసభ్య సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ప్రభు త్వం పీఆర్సీని అమలు చేయడంతో పాటు పెండింగ్ డీఏలను విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుత్వం స్పందించకపోతే ఉద్యమానికి కార్యాచరణ చేపడతామన్నారు. కాగా, ఢిల్లీలో విద్యార్థులపై పోలీసుల లాఠీచార్జిని ఖండిస్తున్నట్లు తెలిపారు. సమావేశంలో ఎంఈఓ అశోక్కుమార్, నాయకులు పి.రాముడు, కె.సుజ్ఞానం, మాబుసాబ్, రాజ్ కుమార్, వెంకటస్వామి, రాజశేఖర్, వెంకటమధుసూదన్, ఎల్లకృష్ణ, మధు నాయుడు, పెద్దయ్య నాయు డు, శాంసన్, శ్రీనివాసులు పాల్గొన్నారు.
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ఓటు హక్కు పరిరక్షణ అందరి బాధ్యతగద్వాల: ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో అర్హులు ఓటు హక్కు కోల్పోకుండా కాపాడాల్సిన బాధ్యత అందరిపై ఉందని ఎమ్మెల్యే బండ్ల కృష్ణమోహన్రెడ్డి అన్నారు. బుధవారం జిల్లా కేంద్రంలోని ఓ ఫంక్షన్ హాల్లో పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలతో నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆయనతో పాటు రాష్ట్ర మైనార్టీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ ఒబేదుల్లా కొత్వాల్, జిల్లా ఎస్ఐఆర్ ఇన్చార్జి సిద్దేశ్వర్ మాట్లాడారు. రాష్ట్రంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపడుతున్న ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో పార్టీ బీఎల్ఏలు కొత్త ఓటర్లను చేర్చడం.. ఉన్న ఓటర్లు తమ ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలను తిరిగి బీఎల్ఓలకు అందించేలా కృషి చేయాలన్నారు. ఎన్నికల సమయంలో ఎలా పనిచేస్తామో అదే విధంగా ప్రతి కార్యకర్త తమ వార్డుల్లో నిరంతరం పనిచేయాలని సూచించారు. ఈ ప్రక్రియలో ఒక్క ఓటు కూడా తప్పిపోకుండా చూడాలన్నారు. సమావేశంలో మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ తుమ్మల జయలక్ష్మి, డీసీసీ అధ్యక్షుడు రాజీవ్రెడ్డి, గడ్డం కృష్ణారెడ్డి పాల్గొన్నారు.
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మీ సేవ కేంద్రాల్లో కాగిత రహిత సేవలుగద్వాల: మీసేవ కేంద్రాల్లో కాగిత రహిత సేవలను ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చిందని ఈ–డిస్ట్రిక్ మేనేజర్ శివ తెలిపారు. మంగళవారం జిల్లా కేంద్రంలోని పలు మీసేవ కేంద్రాల్లో ఆయన ఆకస్మిక తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ.. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలుచేస్తున్న కాగిత రహిత పాలనలో భాగంగా మీ సేవ కేంద్రాల్లో సేవా రుసుము చెల్లించిన అనంతరం ముద్రిత రశీదులు ఇవ్వబడవన్నారు. చెల్లింపు వివరాలను నేరుగా వినియోగదారుల మొబైల్ ఫోన్కు ఎస్ఎంఎస్ రూపంలో పంపబడతాయని తెలిపారు. అలాగే ప్రజలు దరఖాస్తు పత్రాలు పట్టుకొని ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం ఉండదన్నారు. జీపీఓ మొబైల్ యాప్ ద్వారా దరఖాస్తులను స్వీకరించి.. సంబంధిత అధికారులు ఆన్లైన్లోనే పరిష్కరించే విధంగా ప్రభుత్వం సౌకర్యం కల్పించిందని ఆయన వివరించారు.
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బీజేపీ ప్రభుత్వం గద్దె దిగాలిగద్వాలన్యూటౌన్: రాజ్యాంగబద్ధంగా నిరసన తెలి పిన లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్గాంధీని ఢిల్లీ పోలీసులు అక్రమంగా అరెస్ట్ చేయడం ప్రజాస్వా మిక విలువలపై జరిగిన దాడికి నిదర్శనమని డీసీసీ అధ్యక్షుడు రాజీవ్రెడ్డి, టీపీసీసీ ఇన్చార్జి సిద్దేశ్వర్, జనరల్ సెక్రటరీ శ్రీనివాస్గౌడ్ అన్నారు. రాహుల్గాంధీ అరెస్ట్ను నిరసిస్తూ.. బుధవారం స్థానిక వైఎస్సార్ చౌరస్తాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు కేంద్ర ప్రభుత్వ దిష్టిబొమ్మను దహనం చేశారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ.. నీట్ పరీక్ష నిర్వహణ లో కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిందని ఆరోపించారు. లక్షలాది విద్యార్థులు జీవితాలతో చెలగాటమాడుతున్నారని విమర్శించారు. శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపిన విద్యార్థులు, యువతపై పోలీసులు లాఠీచార్జి చేయడం హేయమైన చర్యన్నారు. బీజేపీ ప్రభుత్వం వెంటనే గద్దె దిగా లని డిమాండ్ చేశారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని అణిచివేసే ప్రతి ప్రయత్నాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజలతో కలిసి తిప్పికొడుతుందన్నారు. నీట్ అక్రమాలపై బాధ్యత గా ప్రధాని మోదీ, విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేయాలని.. వారి రాజీనామా జరిగే వరకు గాంధే య మార్గంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పోరాడుతుందన్నా రు. కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ తుమ్మల జయలక్ష్మి, నాయకులు ధరూర్ రవి, ఇసాక్, నాగేంద్రయాదవ్, రామాంజనేయులు, సుదర్శన్, శ్రీనివాసులు, కిఫాయత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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మూడుసార్లు విత్తనం వేశా..ఇప్పటికే మూడు సార్లు పత్తి విత్తనం వేశాను. మొదటి రెండుసార్లు అసలు మొలకలు కూడా రాకపోవడంతో మూడోసారి వేశాను. అయినా కూడా ఆశలు కనిపించడం లేదు. ఆర్డీఎస్ నుంచి వచ్చిన నీరు పూర్తిస్థాయిలో అందలేదు. పంట ఎండుతుంటే చూడలేకపోతున్నాం. కానీ ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి. శనివారం వర్షం కొన్నిచోట్ల మాత్రమే కురిసింది. – సునీల్కుమార్, శాంతినగర్, వడ్డేపల్లి మండలం ఇప్పట్లో లిఫ్టు నడవదు.. 20 రోజులపాటు తుమ్మిళ్ల ఎత్తిపోతల ద్వారా నీరు అందించాం. దీంతో ఆయకట్టుకు కొంత ఊరట లభించింది. ప్రస్తుతం నదిలో నీరు లేదు. ఎగువ ప్రాజెక్టుల నుంచి వచ్చే సూచనలు కూడా కనిపించడం లేదు. ఫలితంగా ఇప్పట్లో తుమ్మిళ్ల ఎత్తిపోతల ద్వారా నీరు అందించే అవకాశాలు తక్కువగానే ఉన్నాయి. ఎగువన వర్షాలు కురిస్తే అవకాశాలు ఉంటాయి. – రామదాసు, ఆర్డీఎస్ ఏఈ
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విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాటమాడొద్దుగద్వాల: నీట్ పేపర్లలో లీక్తోపాటు దేశవ్యాప్తంగా పరీక్షల్లో జరుగుతున్న అవకతవకలకు బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలని, దేశంలో ప్రశ్నించే గొంతులపై నిర్బంధాన్ని ఆపాలని అఖిలపక్ష నేతలు ప్రభాకర్, ప్రకాశ్గౌడ్, మధుసూదన్బాబు అన్నారు. సోమవారం వారు జిల్లాకేంద్రంలోని కృష్ణవేణి చౌరస్తాలో ధర్నా నిర్వహించి మాట్లాడారు. లక్షలాది మంది విద్యార్థుల భవిత్యం కోసం సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు, పర్యావరణవేత్త సోనమ్ వాంగ్చుక్ చేస్తున్న ఆమరణ నిరాహార దీక్షను నిరంకుశత్వంతో అణచివేయడం ప్రజాస్వామ్యానికి గొడ్డలిపెట్టు అన్నారు. ప్రభుత్వం తన తప్పిదాలను సరిచేసుకోకుండా విద్యార్థుల పక్షాన నిలబడుతున్న సోనమ్ వాంగ్చుక్ వంటి మేధావులను అక్రమంగా అరెస్ట్ చేసి నిర్బంధించడం అన్యాయమన్నారు. ప్రభుత్వం చేస్తున్న లోపాలను ఎత్తిచూపడానికి సైతం స్వేచ్ఛ లేకుండా ప్రతిపక్షాలను అణచివేస్తున్న ప్రభుత్వ నిరంకుశ వైఖరి సమర్థనీయం కాదన్నారు. విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాటమాడే పనులు మానుకోవాలని హితవు పలికారు. తక్షణమే సోనమ్ వాంగ్చుక్ను విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. కార్యక్రమంలో నాయకులు ఆంజనేయులు, పల్లయ్య, సుభాన్, వినోద్, నర్సింహ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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సరిహద్దులో తోడేళ్లు..!పేట్రేగుతున్న ఇసుకాసురులు తెలంగాణ టు కర్ణాటక.. రాష్ట్ర సరిహద్దు నారాయణపేట జిల్లా మక్తల్ నియోజకవర్గం కృష్ణా మండలం టైరోడ్డు సమీపంలోని ఓ ఆశ్రమం వద్ద కృష్ణానది పరివాహకంలో గతేడాది ఇసుక మాఫియా ఆధ్వర్యంలో నదిలో సుమారు ఆరు కి.మీ.ల మేర మట్టి రోడ్డు వేశారు. ప్రస్తుతం దీన్ని వదిలేసిన ఇసుకాసురులు వాసునగర్ వద్ద రెండు, ముడుమాల్ వద్ద ఒకటి మొత్తంగా మూడు చోట్ల నదికి అడ్డంగా మట్టి రోడ్లు వేసి దందా కొనసాగిస్తున్నారు. వరద వచ్చినప్పడు నీరు సజావుగా వెళ్లేలా సిమెంట్ పైపులతో తూములు ఏర్పాటు చేశారు. నది ప్రవహిస్తున్న క్రమంలో తప్పితే మిగతా రోజుల్లో ఆయా ప్రాంతాల్లో జేసీబీ, హిటాచీలతో యథేచ్ఛగా ఇసుక తవ్వకాలు చేస్తున్నారు. పగలు నది నుంచి ఇసుకను తోడి సమీప పొలా ల్లో డంప్ చేయడం.. రాత్రి 8 గంటల తర్వాత ఆయా ప్రాంతాల నుంచి కర్ణాటకకు చెందిన 12 చక్రాల బెంజ్ వాహనాల్లో యాద్గిరి, సైదాపూర్, గుల్బర్గా వంటి ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. ఒక్కో బెంజ్ ఇసుకను దూరాన్ని బట్టి రూ.50 వేల నుంచి రూ.70 వేల వరకు విక్రయిస్తూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నట్లు సమాచారం.● ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉచిత ఇసుకను వరంగా మార్చుకున్న ఆ రాష్ట్రంలోని ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లా కూటమి నేతలు కొందరు తెలంగాణ బార్డర్ దాటిస్తూ దోపిడీకి తెగబడ్డారు. సరిహద్దులు దాటి రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాలకు రాత్రివేళల్లో ఇసుక రవాణా చేస్తున్నారు. ● తెలంగాణ సరిహద్దులోని నారాయణపేట జిల్లా కృష్ణా మండలంలో కృష్ణానది పరివాహకంలో దర్జాగా రోడ్లు వేసి నదీ గర్భాన్ని తోడుతున్నారు. భారీ యంత్రాలతో ఇసుక తవ్వకాలు చేపట్టి.. కర్ణాటకలోని పలు ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. ..రోజు, నెల వారీ మామూళ్లతో ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని కట్టిపడేసి, తెలంగాణ సరిహద్దు కేంద్రంగా దర్జాగా దందా కొనసాగిస్తున్నారు. ముఖ్యనేతల అండదండలతో ‘హద్దు’లు దాటిన ఇసుకాసురుల బాగోతంపై ‘సాక్షి’ ప్రత్యేక కథనం.. – సాక్షి ప్రతినిధి, మహబూబ్నగర్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తాడిపత్రికి చెందిన ఓ అధికారిక రీచ్తో పాటు ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలోని కృష్ణా పరివాహకంలో ఇసుక తవ్వకాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. అక్కడి కూటమి నేతల సహకారంతో ఆయా ప్రాంతాల నుంచి అక్రమార్కులు ఇసుక వాహనాలను కర్నూలు మీదుగా జాతీయ రహదారి మార్గంలో గద్వాల జిల్లా పుల్లూరు టోల్ప్లాజా గుండా సరిహద్దు దాటిస్తున్నారు. తెలంగాణలోని ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్, రంగారెడ్డి జిల్లాలోని షాద్నగర్, హైదరాబాద్ తదితర ప్రాంతాలకు చేరవేస్తున్నారు. రాత్రివేళల్లో నిత్యం 50 నుంచి 60 వరకు బెంజ్ వాహనాల్లో ఇసుక రవాణా కొనసాగుతుండగా.. ఇందులో అధికంగా 16 టైర్ల లారీల్లోనే తరలిస్తున్నారు. అక్కడ రూ.10 వేలు.. ఇక్కడ రూ.లక్షఏపీ టు తెలంగాణ.. ఏపీలోని తాడిపత్రి, కర్నూలు నుంచి తెలంగాణకు ఉచిత ఇసుక.. నారాయణపేట జిల్లా కృష్ణానదిలో దర్జాగా రోడ్లు వేసి దందా భారీ యంత్రాలతో తోడి కర్ణాటకలోపలు చోట్లకు తరలింపు బార్డర్లో మాఫియాకు ముఖ్య నేతల అండదండలు కృష్ణా మండలంలో నిర్వాహకుల బరితెగింపు ప్రశ్నించిన వారికి బెదిరింపులు, పలువురిపై దాడులు ఏీపలో ఉచిత ఇసుక నేపథ్యంలో అక్కడ ఒక లారీ లేదా బెంజ్ లోడ్కు రూ.10 వేల నుంచి రూ.12 వేలు మాత్రమే తీసుకుంటున్నారు. చౌకగా లభిస్తుండడంతో ఇసుక మాఫియా హైదరాబాద్ తదితర ప్రాంతాలకు తరలించి దూరాన్ని బట్టి టన్నుకు రూ.1,800 నుంచి రూ.2,200 వరకు విక్రయిస్తున్నారు. మొత్తంగా 16 టైర్ల బెంజ్ ఇసుక (47 టన్నులు.. అయితే పరిమితి మించి అదనంగా 25 నుంచి 30 టన్నుల వరకు వేస్తారు)ను కనిష్టంగా రూ.84 వేలు, గరిష్టంగా రూ.లక్ష వరకు అమ్ముతూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నట్లు తెలిసింది.
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కళాశాల సమస్యలపై హైకోర్టు జడ్జికి పోస్టుకార్డు లేఖలుగట్టు: గట్టులోని ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో నెలకొన్న సమస్యలపై సోమవారం విద్యార్థులు హైకోర్టు జడ్జికి పోస్టు కార్డు ద్వారా లేఖలు రాశారు. పాలమూరు ఎన్ఆర్ఐ, ఎంవీఎఫ్ల ఆధ్వర్యంలో గట్టు కళాశాల విద్యార్థులు హైకోర్టు జడ్జికి లేఖలను రాశారు. ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో ఎంపీహెచ్డబ్ల్యూ, ఎంపీసీ కోర్సులలో లెక్చరర్లు లేరని, చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి కళాశాలకు రావడానికి రవాణా సౌకర్యాలు లేవని, కళాశాల చుట్టూ ప్రహరీ లేని కారణంగా తాము ఇబ్బంది పడుతున్నట్లు విద్యార్థులు జడ్జికి రాసిన పోస్టు కార్డు లేఖలో పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో పాలమూరు ఎన్ఆర్ఐ కోఆర్డినేటర్ మైపాల్రెడ్డి, ఎంవీఎఫ్ మండల ఇన్చార్జి కిరణ్కుమార్, మొబిలైజర్ వీణ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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డూప్లికేటుగాళ్ల ఆగడాలు!గుర్తింపు పొందిన దుకాణాల్లో కొనుగోలు చేయాలి.. పీఏసీఎస్లు, రైతు ఆగ్రో సేవాకేంద్రాలు, హాకా సెంటర్లు, ఫర్టిలైజర్ దుకాణాల్లో మాత్రమే ఎరువులు, విత్తనాలు అధికారికంగా సరఫరా చేస్తారు. ఈ–పాస్ యంత్రం సాయంతో పంపిణీ ఉంటుంది. అనధికారిక ఎరువులు, విత్తనాలను రైతులు విశ్వసించొద్దు. అపరిచితుల వద్ద ఎరువులు, విత్తనాలు కొనుగోలు చేయొద్దు. చిన్నంబావిలో పట్టుబడిన డీఏపీ నమూనాలను పరీక్షల నిమిత్తం ల్యాబ్కు పంపించాం. నివేదికలు వచ్చాక వివరాలు వెల్లడిస్తాం. అక్రమ విక్రయాలపై ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు చర్యలు తీసుకుంటాం. – ఆంజనేయులు, జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి ●వనపర్తి: నకిలీ ఎరువులు, విత్తనాల కట్టడికి వ్యవసాయ, పోలీసు శాఖలు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా అక్రమార్కులు కొత్తదారులు వెదుక్కుంటున్నారు. మొన్న సూర్యాపేట.. నిన్న హైదరాబాద్.. నేడు వనపర్తి జిల్లాలో ఇలాంటి ఘటనలు వెలుగు చూస్తూనే ఉన్నాయి. కాగా.. ఫర్టిలైజర్ డీలర్లే అక్రమ దందాకు సూత్రదారులని పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణలో వెల్లడైనట్లు సమాచారం. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా ఈ దందాకు బీజం పడినట్లు అఽధికారులు భావిస్తున్నారు. డీఏపీ కొరతను ఆసరాగా చేసుకొని అక్రమార్జనే లక్ష్యంగా ఈ దందాకు తెర తీశారు. – జిల్లాలోని చిన్నంబావి మండలంలో ఏటా వర్షాకాలంలో మొక్కజొన్న ఎక్కువగా సాగు చేస్తారు. ఓ కంపెనీకి చెందిన డీఏపీ వాడితే అధిక దిగుబడులు వస్తాయని వ్యవసాయశాఖ అధికారుల సూచనల మేరకు ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు రైతులు మొక్కజొన్న విత్తేందుకు సిద్ధం చేసుకున్నారు. డీఏపీ కొరత తలెత్తడంతో వెల్టూరుకు చెందిన ఓ వ్యక్తిని ఆశ్రయించారు. ఆయన రైతులకేదో మేలు చేసినట్లుగా తనకు పరిచయం ఉన్న పెబ్బేరు మండలం గుమ్మడంకు చెందిన ఒక డీలర్, గద్వాలకు చెందిన వంశీధర్రెడ్డి అనే మరో డీలర్లతో సంప్రదింపులు జరిపారు. గద్వాల డీలర్ హైదరాబాద్ ఆటోనగర్ నుంచి గద్వాలకు చెందిన డీసీఎంలో 200 బస్తాల అదె కంపెనీకి చెందిన డీఏపీని వెల్టూరుకు శుక్రవారం ఉదయం 8 గంటల ప్రాంతంలో తీసుకొచ్చారు. రైతులు వీరన్నగౌడ్ 60 బస్తాలు, ప్రవీణ్కు 20 బస్తాలు దించుకున్నారు. మార్కెట్లో కొరత కారణంగా ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన ధర రూ.1,350 ఉండగా రూ.1,550కి విక్రయించేందుకు ప్రయత్నించారు. ధర ఎక్కువగా ఉంది.. నాణ్యత ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకునేందుకు ఆయా రైతులు వ్యవసాయశాఖ అఽధికారులను అడిగే ప్రయత్నం చేశారు. తమకు తెలియకుండా మండలానికి డీఏపీ రావడం ఏమిటని ఏఓ డాకేశ్వర్గౌడ్ వెల్టూరుకు వెళ్లి చూడగా అక్కడ గద్వాలకు చెందిన డీసీఎం డ్రైవర్ పరశురాముడు డీఏపీ విక్రయిస్తూ కనిపించాడు. వే బిల్స్, ప్రభుత్వ అనుమతి పత్రాలు చూపించాలని ప్రశ్నించగా.. గద్వాలకు చెందిన వంశీధర్రెడ్డి సూచన మేరకు హైదరాబాద్లో లోడ్ చేసుకొని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చినట్లు వివరించారు. ఏఓ పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో వారు రంగంలోకి దిగి 120 బస్తాల డీఏపీతో పాటు డీసీఎంను పోలీస్స్టేషన్కు తరలించారు. ఏఓ ఫిర్యాదు మేరకు ఛీటింగ్ కేసు నమోదు చేసి విచారణ ప్రారంభించారు. పట్టుబడిన డీఏపీ నకిలీదా, అసలుదా పరీక్షించేందుకు ల్యాబ్కు పంపించనున్నట్లు అధికారులు చెప్పారు. రైతులు డీఏపీ నాణ్యత కోసం చేసిన ప్రయత్నం ఓ పెద్ద అక్రమార్కుల ముఠా గుట్టును రట్టుచేసినట్లు అయింది. మంత్రి ఇలాఖాలో నకిలీ డీఏపీ విక్రయాలు? కొరతను ఆసరాగా చేసుకొని అక్రమార్జనే ధ్యేయంగా.. స్థానికులను మచ్చిక చేసుకొని ఇద్దరు డీలర్ల రహస్య దందా నాణ్యతన పరిశీలనకు అధికారులను పిలవడంతో విషయం వెలుగులోకి.. విచారణతోనే మరిన్ని విషయాలు వెలుగులోకి.. రాష్ట్ర ఎకై ్సజ్శాఖ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు సొంత నియోజకవర్గం, మండలంలో నకిలీ ఎరువుల విక్రయాల గుట్టురట్టు కావడంపై ఆయన సీరియస్గా స్పందించినట్లు తెలుస్తోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ జిల్లాల్లో నమోదవుతున్న నకిలీ డీఏపీ ఘటనలపై ప్రభుత్వం, అధికారులు చిత్తశుద్ధితో విచారణ జరిపితే మరిన్ని ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
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బొట్టు బొట్టు.. ఒడిసిపట్టు!వీబీ–జీ రామ్ జీ ద్వారా నీటి సంరక్షణ పనులు లక్ష్యం చేరుకుంటాం.. వీబీ–జీ రామ్ జీ కింద నీటి సంరక్షణ పనులు చేపట్టాలని ప్రభుత్వం నుంచి స్పష్టమైన ఆదేశాలు అందాయి. ఇందుకు అనుగుణంగా సిబ్బందికి దిశానిర్దేశం చేశాం. ఆగస్టు నాటికి నీటి సంరక్షణ పనులు పూర్తయ్యేలా ప్రణాళికలు రూపొందించాం. పనులకు అవసరమైన ప్రతిపాదనలను అధికారులు, సిబ్బంది తయారు చేస్తున్నారు. – ముషాహిదా బేగం, డీఆర్డీఓ జిల్లాలో నీటి సంరక్షణ పనుల లక్ష్యాలు ఇలా.. ఫారం పాండ్స్ 1,144 వ్యక్తిగత ఇంకుడుగుంతలు 48,000 పెర్కోలేషన్ ట్యాంక్స్ 240 సామూహిక ఇంకుడు గుంతలు 240 గద్వాలన్యూటౌన్: ఈ ఏడాది ఎల్నినోతో తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. ఇలాంటి పరిస్థితులు భవిష్యత్లో కూడా రావొచ్చు. వీటిని అధిగమించేందుకు నీటి సంరక్షణ ఒక్కటే మార్గమని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ మేరకు వీబీ–జీ రామ్ జీ కింద నీటి సంరక్షణ పనులు చేపట్టాలని నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు జిల్లాలో మండలాలు, గ్రామాల వారీగా లక్ష్యాలను నిర్దేశించింది. వ్యవసాయంపై తీవ్ర ప్రభావం.. ఈసారి జూన్, జూలై నెలల్లో సాధారణ వర్షపాతం కూడా నమోదు కాలేదు. ఫలితంగా భూగర్భజలాలు అడుగంటుతున్నాయి. నీరు లేక జలాశయాలు వెలవెలబోతున్నాయి. ఇది వ్యవసాయ రంగంపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపింది. వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలపై సైతం ప్రభావం పడనుంది. జూన్లో విత్తనాలు వేసిన చోట మొలకలు రాలేదు. బోరుబావుల కింద సాగుచేసిన చోట నీటి లభ్యత తక్కువై మొక్కల ఎదుగుదల తగ్గింది. కొన్ని చోట్ల వేసిన పంటలను రైతులు తీసివేసి.. మళ్లీ దుక్కులు దున్నారు. ఇందుకు ప్రధాన కారణం వర్షాభావ పరిస్థితులేనని అంటున్నారు. నీటి సంరక్షణపై దృష్టి.. ఎల్నినో లాంటివి భవిష్యత్లో మరెన్నో వచ్చే అవకాశం లేకపోలేదు. వాటిని అధిగమించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. అందులో భాగంగా నీటి సంరక్షణపై ప్రత్యేక దృష్టిసారించింది. వీబీ–జీ రామ్ జీ కింద నీటి సంరక్షణ పనులను పెద్దఎత్తున చేపట్టాలని సంకల్పించింది. అన్ని గ్రామ పంచాయతీల్లో ఇంకుడు గుంతలు, ఫారం పాండ్స్ (నీటి కుంటలు). పెర్కోలేషన్ ట్యాంక్స్, బోర్ రీచార్జి, ఓపెన్ వెల్స్ నిర్మాణాలు చేపట్టేలా మూడు రోజల క్రితం అన్ని మండలాలు, గ్రామాల వారీగా లక్ష్యాలను నిర్దేశించారు. ఆరు రకాల నిర్మాణాలు చేపట్టేందుకు ప్రణాళికలు మండలాల వారీగా లక్ష్యాల నిర్దేశం ఆగస్టు నాటికి పనులను పూర్తిచేసేలా చర్యలు ఓపెన్ వెల్స్ రీచార్జి 20 బోర్వెల్ రీచార్జి నిర్మాణాలు 240 ఇవీ ప్రయోజనాలు.. ఫారం పాండ్స్ పొలాల్లో ఏర్పాటు చేస్తారు. తద్వారా వర్షపు నీటిని నిల్వ చేసి.. వ్యవసాయ అవసరాలకు వినియోగించవచ్చు. వర్షాభావంలో నీటి కొరతను నివారిస్తుంది. పెర్కోలేషన్ ట్యాంక్లను గ్రామ పరిసరాల్లో నిర్మిస్తారు. దీనివల్ల భూగర్భజలాలు వృద్ధి చెందుతాయి. ఇళ్లల్లో వాడిన నీటిని, వర్షపు నీటిని భూమిలోకి ఇంకించి.. భూగర్భజలాలు పెంచేందుకు ఇంకుడు గుంతలు ఉపయోగపడతాయి. బోర్ వెల్ చుట్టూ గుంతల నిర్మాణంతో వర్షపు నీరు బోర్వెల్ లోపలికి వెళ్లి రీచార్జి చేస్తుంది. ఓపెన్వెల్ చుట్టూ నిర్మాణం చేయడం వల్ల భూగర్భజల మట్టాలు పెరుగుతాయి. ఇలా నీటి సంరక్షణ పనులతో సాగు, తాగునీటి కొరతను అధిగమించవచ్చు. కాగా, ప్రస్తుతం వర్షాలు లేనందున కూలీలకు వ్యవసాయ పనులు లేవు. నీటి సంరక్షణ పనులను చేపట్టడం ద్వారా కూలీలకు ఉపాధి లభిస్తుంది.
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ప్రాజెక్టుల సాధనకు సమష్టిగా కృషి● అసంపూర్తి పనులు పూర్తిచేస్తే బీడు భూములు సస్యశ్యామలం ● విస్తృత స్థాయి రౌండ్టేబుల్సమావేశంలో వక్తల పిలుపు జెడ్పీసెంటర్ (మహబూబ్నగర్): ఉమ్మడి జిల్లాలోని ప్రాజెక్టుల సాధన కోసం సమష్టిగా కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉందని వక్తలు పిలుపునిచ్చారు. ఆదివారం పెండింగ్ ప్రాజెక్ట్ల సాధన జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో మహబూబ్నగర్లోని ఓ ఫంక్షన్ హాల్లో ఉమ్మడి జిల్లాలోని బీడు భూముల సాగునీటి సమస్యలు, పెండింగ్ ప్రాజెక్టులపై విస్తృత స్థాయి రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నాగర్కర్నూల్ ఎంపీ మల్లు రవి మాట్లాడుతూ.. ఉమ్మడి పాలమూరు రైతుల ప్రయోజనాలే తమకు ముఖ్యమన్నారు. పదేళ్లు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టుల పేరుతో రైతులను మోసం చేసిందని, ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయకుండానే పూర్తి చేసినట్లుగా హంగామా చేసిందన్నారు. పెండింగ్లో ఉన్న సాగునీటి ప్రాజెక్టులను త్వరితగతిన పూర్తిచేస్తే బీడు భూములను సస్యశ్యామలం చేయవచ్చన్నారు. ప్రభుత్వ విప్, ఎమ్మెల్యే యెన్నం శ్రీనివాస్రెడ్డి మాట్లాడుతూ పాలమూరు వలసల జిల్లా, వెనకబడిన ప్రాంతంగా ఉండేదని, ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అన్నివిధాలా అభివృద్ధి దిశగా తీసుకెళ్లేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందన్నారు. పాలమూరు– రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసేందుకు కనీసం రూ.30 వేల కోట్లు కావాలన్నారు. నిజాలను నిర్భయంగా చెప్పాలని, నిజాయితీగా మాట్లాడితేనే సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుందన్నారు. ప్రతి నియోజకవర్గంలో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలు నిర్వహించి ప్రజాప్రతినిధులను భాగస్వామ్యం చేయాలని జేఏసీ నాయకులకు సూచించారు. కృష్ణానది నీటి వినియోగంపై తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక రాష్ట్రాలు కలిసి చర్చలు జరిపితేనే శాశ్వత పరిష్కారం లభిస్తుందన్నారు. మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్గౌడ్ మాట్లాడుతూ జిల్లా ప్రయోజనాల కోసం ఐక్యంగా పోరాటం చేద్దామని అన్నారు. జూరాల సామర్థ్యం 11 టీఎంసీలు ఉండగా ఇప్పుడు 6, 7 టీఎంసీల నీరు కూడా లేదని, పాలమూరు ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేస్తే రైతులకు ప్రయోజనం కలుగుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. కార్యక్రమంలో డీసీసీ అధ్యక్షుడు సంజీవ్ముదిరాజ్, మార్కెట్ కమిటీ చైర్పర్సన్ బెక్కరి అనిత, ఆయా సంఘాలు, పార్టీల నాయకులు సాయిబాబా, షేక్ ఫరూఖ్ హుస్సేన్, బెక్కెం జనార్దన్, వీరబ్రహ్మచారి, జగపతిరావు, ప్రవీణ్కుమార్, రమేష్రెడ్డి, ప్రశాంత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ఆర్డీఎస్ రైతుల పక్షాన పోరాడుదాంరాజోళి: ఆర్డీఎస్ రైతులకు న్యాయం జరిగి, సాగునీరు అందేవరకు వారికి తోడుగా పోరాటాలు సైతం చేయాలని బీజేపీ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు సంజీవరెడ్డి అన్నారు. వడ్డేపల్లి మున్సిపాలిటీలో మండల అధ్యక్షుడు నాగరాజు, వెంకటేశ్వర్లు ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం సాగునీటి సమస్యలపై బీజేపీ కార్యవర్గ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ.. ఆయకట్టు రైతులు ప్రతి ఏడాది మోసపోతున్నారని, మాయమాటలు చెప్పి కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ నాయకులు మోసం చేస్తునే ఉన్నారన్నారు. విద్యుత్ సమస్యలు ఇళ్లలోను, రైతులకు ఇబ్బందిగా మారాయని వాటిపై అధికారుల అలసత్వం వీడేలా నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో అశోక్, రాఘవేంద్ర, శివ, రాజశేఖర్, మోహన్, వెంకటేష్, పరుశరామ్ పాల్గొన్నారు. టూడేలీగ్లో విజేతగా నిలవాలి మహబూబ్నగర్ క్రీడలు: హైదరాబాద్లో సోమవారం నుంచి జరిగే హెచ్సీఏ బీ–డివిజన్ టూడేలీగ్ చాంపియన్షిప్లో ఉమ్మడి జిల్లా జట్టు మెరుగైన ప్రతిభ కనబరిచి విజేతగా నిలవాలని ఎండీసీఏ ప్రధాన కార్యదర్శి రాజశేఖర్ అన్నారు. హెచ్సీఏ టూడేలీగ్లో పాల్గొనే ఉమ్మ డి జిల్లా జట్టును ఆదివారం స్థానిక పిల్లలమర్రి రోడ్డులోని ఎండీసీఏ క్రికెట్ మైదానంలో రాజశేఖర్ ప్రకటించారు. జట్టులో ఎ.శ్రీకాంత్– కెప్టెన్ (మహబూబ్నగర్), సంజయ్ (నాగర్కర్నూల్), అభిలాష్గౌడ్ (నారాయణపేట), వర్షిత్రెడ్డి, కేతన్ (జడ్చర్ల), ఎన్.జశ్వంత్ (నాగర్కర్నూల్), శశాంక్ (మహబూబ్నగర్), జి.జశ్వంత్ (నాగర్కర్నూల్), ముఖిత్ (మహబూబ్నగర్), గగన్ (నాగర్కర్నూల్), వెంకట్సాగర్ (గద్వాల), సాయి ప్రమోద్, అరవింద్, అద్నాన్ (మహబూబ్నగర్), విగ్నేష్ (జడ్చర్ల), కేతేశ్వర్ (నాగర్కర్నూల్), అఖిల్ (వనపర్తి), హర్షిత్ (జడ్చర్ల) ఉన్నారు. టూడే లీగ్ గ్రూప్–సీలో సోమవారం మహబూబ్నగర్ జట్టు తన తొలి మ్యాచ్లో చేతన్ ఆనంద్ సీఏ జట్టుతో తలపడనుంది. కార్యక్రమంలో ఎండీసీఏ ఉపాధ్యక్షుడు సురేష్కుమార్, సంయుక్త కార్యదర్శి వెంకటరామారావు, కోచ్ అబ్దుల్లా పాల్గొన్నారు. ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలి నాగర్కర్నూల్ రూరల్/అచ్చంపేట రూరల్: ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల సంపూర్ణ ఉద్యోగ భద్రత కోసం ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలని ఎస్డబ్ల్యూఎఫ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు వీరాంజనేయులు డిమాండ్ చేశారు. ఆదివారం నాగర్కర్నూల్, అచ్చంపేట ఆర్టీసీ డిపోల వద్ద ఉద్యోగులతో నిర్వహించిన సమావేశాల్లో ఆయన మాట్లాడారు. ఉద్యోగులకు ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండా ప్రభుత్వంలో విలీనం ప్రక్రియ జరగాలని కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. విలీనం కంటే ముందున్న సమస్యలను ఎలా పరిష్కరించబడాలనే విషయంలో విలీన కమిటీ అధ్యయనం చేయాలన్నారు. కార్మికుల సమష్టి పోరాటం మూలంగా 11శాతం వేతన సవరణ జరిగిందన్నారు. కార్మిక వర్గానికి లాభం జరగాలంటే సంపూర్ణ ఉద్యోగ భద్రత, పని భారం, వేధింపులు లేని ఆత్మగౌరవంతో ఉద్యోగం చేసుకునే పరిస్థితులు కల్పించబడాలన్నారు. సమావేశాల్లో ఎస్డబ్ల్యూఎఫ్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు ప్రభాకర్, రీజనల్ కార్యదర్శి వెంకటయ్య, నంది వెంకటేశ్ ఉన్నారు. విద్యార్థుల నిరసన మహబూబ్నగర్ ఎడ్యుకేషన్: నేషనల్ సెమినార్ను యూనివర్సిటీలోనే నిర్వహించాలని డి మాండ్ చేస్తూ ఆదివారం పీయూ విద్యార్థులు ని రసన కార్యక్రమం చేపట్టారు. ఈ మేరకు పీ యూ ఫార్మసీ కళాశాల హాస్టల్ వద్ద మధ్యాహ్న భోజనాన్ని బహిష్కరించి నిరసన తెలిపారు. యూనివర్సిటీకే తలమానికంగా నిలిచే నేషనల్ సెమినార్ను హైదరాబాద్లో నిర్వహించడం స రైన పద్ధతి కాదన్నారు. అధికారులు మొండిపట్టు వీడి యూనివర్సిటీలోనే కార్యక్రమం నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేశారు. పీఎం ఉషా ద్వారా రూ.100 కోట్లు విడుదలైతే వాటికి సంబంధించి న నిర్మాణాలు ఇప్పటికీ పూర్తికాలేదని, వాటిని కప్పిపుచ్చుకునేందుకే అధికారులు కార్యక్రమా న్ని హైదరాబాద్లో నిర్వహిస్తున్నారని ఆ రోపించారు. అధికారులు నిర్ణయం మార్చుకోకపోతే నిరాహార దీక్ష చేపడతామని హెచ్చరించారు.
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పౌల్ట్రీ ఫాంపై ఈగల్ బృందం దాడులు● రూ.20 లక్షల విలువచేసే 1.150 కిలోల ఆల్ఫాజోలం సీజ్ ● ఆల్ఫాజోలం డాన్తోపాటు మరో ముగ్గురి అరెస్టు మహబూబ్నగర్ క్రైం: గతంలో ఆల్ఫాజోలం తయారు చేసి పట్టుబడి జైలుకు వెళ్లి వచ్చాడు.. అయినా అతనిలో మార్పు రాకపోగా.. మళ్లీ అదే పద్ధతిని ఎంచుకొని ఆల్ఫాజోలం తయారు చేస్తూ.. చివరికి పోలీసులకు చిక్కి కటకటాల పాలయ్యాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి వివరాలిలా.. మహబూబ్నగర్ జిల్లా మూసాపేట మండలంలోని తుంకినీపూర్ గ్రామానికి చెందిన ఎం.జయప్రకాష్గౌడ్, అదే గ్రామానికి చెందిన బాల ఆంజనేయులు ఇద్దరూ కలిసి అన్నాసాగర్ గ్రామ శివారులో బోయ నర్సింహులు అనే వ్యక్తి దగ్గర నెల రోజుల కిందట లక్ష్మీనర్సింహ పౌల్ట్రీ ఫాంను అద్దెకు తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత పౌల్ట్రీ ఫాంలో రూ.40 లక్షల విలువ చేసే మిషన్ ఏర్పాటు చేసి.. ఆల్ఫాజోలం తయారు చేయడానికి రూ.20 లక్షల విలువ చేసే మెటీరియల్ సమకూర్చారు. అనంతరం వికారాబాద్కు చెందిన కృష్ణయ్యగౌడ్తో కలిసి జయప్రకాష్గౌడ్ ఆల్ఫాజోలం తయారు చేస్తున్నారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న హైదరాబాద్ ఈగల్ పోలీస్ బృందం ఆదివారం మధ్యాహ్నం ఆకస్మిక దాడులు చేసి.. రూ.20.30 లక్షల విలువ చేసే 1.150 కిలోల ఆల్ఫాజోలంతోపాటు మరో రూ.20 లక్షల విలువ చేసే మెటీరియల్ను సీజ్ చేశారు. అలాగే ఆల్ఫాజోలం సూత్రధారి జయప్రకాష్గౌడ్తోపాటు కృష్ణయ్యగౌడ్, బాలాంజనేయులు, నర్సింహులును సైతం ఈగల్ ఫోర్స్ బృందం అదుపులోకి తీసుకుని హైదరాబాద్ తరలించింది. బీటెక్ చదివి.. తుంకినీపూర్కు చెందిన జయప్రకాష్గౌడ్ బీటెక్ చదువు మధ్యలో వదిలేశాడు. మొదట్లో వీఆర్ఐగా కొన్ని రోజులు పనిచేశాడు. ఆ తర్వాత సికింద్రాబాద్లోని ఓల్డ్ బోయినపల్లిలో మేధా హైస్కూల్ ఏర్పాటు చేసి దాదాపు తొమ్మిదేళ్లు నడిపాడు. ఇదే సమయంలో ఓ వ్యక్తితో ఆల్ఫాజోలం తయారు చేసే ఫార్ములాను నేర్చుకున్నాడు. ఆ తర్వాత స్వయంగా అతను నిర్వహిస్తున్న పాఠశాలను అడ్డాగా చేసుకొని ఆల్ఫాజోలం తయారు చేయడం మొదలుపెట్టాడు. పాఠశాలలో అయితే ఎవరికి అనుమానం రాదని భావించి అక్కడే రెండు గదుల్లో ఈ దందా సాగించాడు. ఈ క్రమంలోనే గతేడాది సెప్టెంబర్ 13న ఈగల్ ఫోర్స్ పోలీసులు దాడులు చేసి పట్టుకున్నారు. అతని నుంచి 8 కిలోల ఆల్ఫాజోలం, రూ.20 లక్షల నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ కేసులో జైలుకు వెళ్లిన జయప్రకాష్గౌడ్ మళ్లీ ఈ ఏడాది మార్చి 16న జైలు నుంచి విడుదలయ్యాడు. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ నుంచి స్వగ్రామానికి మకాం మార్చాడు.
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ఊటనీరే ఆధారం!వర్షాభావ పరిస్థితులతో జలాశయాలు వెలవెలబోతున్నాయి. కాల్వల్లో చుక్క నీరు కనిపించడం లేదు. బోరుబావుల్లో సైతం నానాటికీ భూగర్భ జలమట్టం తగ్గుతోంది. వ్యయ, ప్రయాసలకోర్చి సాగుచేసిన పంటలకు ఎలాగైనా నీటి తడులు అందించేందుకు పడరాని పాట్లు పడుతున్నారు. మానవపాడు మండలం చెన్నిపాడు, గోకులపాడు తదితర గ్రామాల్లో రైతులు ఊట కుంటల్లో విద్యుత్ మోటార్లు ఏర్పాటుచేసుకొని పైప్లైన్ ద్వారా పంటలకు నీరందిస్తున్నారు. బోరుబావుల్లో నీటిమట్టం పూర్తిగా తగ్గిన రైతులకు ఊటనీరే ఆధారంగా మారింది. పంటలకు సరిపడా నీరు అందించకపోవడంతో ఎండుముఖం పడుతున్నాయని పలువురు రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. – మానవపాడు చెన్నిపాడులో ఊటనీరు
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ప్రతిపాదనలు సిద్ధం..వీబీ–జీ రామ్ జీ ద్వారా చేపట్టే ఇంకుడు గుంతలు, ఫారం పాండ్స్, బోర్వెల్స్, ఓపెన్ వెల్స్ రీచార్జి పనులను ఆగస్టు చివరి నాటికి పూర్తిచేయాలని ఉన్నతాధికారులు జిల్లా అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ మేరకు జిల్లాస్థాయి అధికారులు మండల అధికారులు, సిబ్బందితో ప్రత్యేక సమావేశాలు ఏర్పాటుచేసి.. మండలాల వారీగా లక్ష్యాలను నిర్దేశించారు. పనులను వేగంగా చేపట్టాలని ఆదేశించారు. కాగా, జిల్లాలో అక్కడక్కడ ఇంకుడు గుంతల నిర్మాణాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఐదెకరాలలోపు భూమి కలిగి.. జాబ్కార్డు ఉన్న రైతుల పొలాల్లో ఫారం పాండ్స్, బోర్వెల్, ఓపెన్వెల్ రీచార్జి నిర్మాణాలకు అవసరమైన ప్రతిపాదనలను అధికారులు రూపొందిస్తున్నారు.
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గ్రామాల సమగ్రాభివృద్ధికి పక్కా ప్రణాళికలుఇటిక్యాల: గ్రామాల సమగ్రాభివృద్ధికి పక్కా ప్రణాళికలు రూపొందించాలని పంచాయతీరాజ్ డిప్యూటీ కమిషనర్ అనిల్కుమార్ అన్నారు. శనివారం ఇటిక్యాల మండలం చాగాపురం గ్రామ పంచాయతీ ఆవరణలో నిర్వహించిన సమావేశానికి ఆయన హా జరై మాట్లాడారు. గ్రామ అవసరాల మేరకు తాగునీరు, పారిశుద్ధ్యం, రహదారులు, విద్య, ఆరోగ్యం తదితర మౌలిక వసతుల అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలన్నారు. ప్రజల భాగస్వామంతో గ్రామాభివృద్ధి పనులను ప్రణాళికాబద్ధంగా పూర్తిచేయాలని సూచించారు. సమావేశంలో సర్పంచ్ సావిత్రమ్మ, ఎంపీడీఓ రమాదేవి, ఎంపీఓ సునీల్ ఉన్నారు.
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స్వయం ఉపాధితో ఆర్థిక స్వావలంబనగద్వాలన్యూటౌన్: మహిళలు ఉపాధి అవకాశాలను మెరుగుపర్చుకొని ఆర్థిక స్వావలంబన సాధించాలని ఎమ్మెల్యే బండ్ల కృష్ణమోహన్రెడ్డి అన్నారు. శనివారం స్థానిక బీఎస్ఎన్ఎల్ కార్యాలయంలోని గ్రామీణ స్వయం ఉపాధి శిక్షణ కేంద్రంలో యూనియన్ బ్యాంక్ ఆధ్వర్యంలో మహిళలకు నిర్వహించిన ఉచిత శిక్షణ ముగింపు కార్యక్రమానికి ఆయన హాజరై మాట్లాడారు. వివిధ సంస్థల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే శిక్షణ కార్యక్రమాలను మహిళలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు. నెల రోజులపాటు టైలరింగ్, బ్యూటీ పార్లర్, ఎంబ్రాయిడరీలో పొందిన శిక్షణతో ఉపాధి అవకాశాలను మెరుగుపర్చుకోవాలని సూచించారు. మహిళా సంఘాల్లోని సభ్యులకు బ్యాంకుల ద్వారా అందించే రుణాలతో వ్యాపారాలు, చిన్నపాటి పరిశ్రమలు ఏర్పాటుచేసుకొని, ఆర్థికంగా బలపేతం కావాలన్నారు. కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ తుమ్మల జయలక్ష్మి, వైస్ చైర్మన్ శంకర్, ఎల్డీఎం శ్రీనివాసరావు, ఏపీడీ శ్రీనివాస్, ఆర్ఎస్ఈటీఐ డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ నాయక్ పాల్గొన్నారు.
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చట్టాలపై అవగాహన తప్పనిసరిగట్టు: చట్టాలపై ప్రతి ఒక్కరికీ అవగాహన ఉండాలని సీనియర్ సివిల్జడ్జి నాగరాజు అన్నారు. శనివారం గట్టు ఉన్నత పాఠశాలలో జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ ఆధ్వర్యంలో న్యాయవిజ్ఞాన సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా న్యాయమూర్తి మాట్లాడుతూ.. చదువుతోనే ఉజ్వల భవిష్యత్ ఉంటుందని, తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను చక్కగా చదివించుకోవాలని సూచించారు. బాల్యవివాహాలు చేయడం చట్టరీత్యా నేరమన్నారు. ఎవరైనా బాల్యవివాహం చేస్తున్నట్లు గమనిస్తే వెంటనే అధికారుల దృష్టికి తీసుకురావాలని తెలిపారు. అందరూ చట్టానికి లోబడి నడుచుకోవాలన్నారు. అనంతరం బాలల హక్కులు, పోక్సో చట్టాన్ని వివరించారు. జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ అందించే సేవలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా సంక్షేమశాఖ అధికారిణి సునంధ, సీఐ శ్రీనివాస్, ఎస్ఐ శేఖర్గౌడ్, సీడీపీఓ ఆకాశ దీప్తి, ఎంపీడీఓ చెన్నయ్య, ఎంఈఓ వెంకటేశ్వర్లు, హెచ్ఎం నల్లారెడ్డి, సర్పంచ్ నాగరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు. పేదల సంక్షేమమే ధ్యేయం గద్వాలన్యూటౌన్: పేదలు, రైతుల సంక్షేమమే ధ్యేయంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేక పథకాలను అమలు చేస్తోందని బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు రామాంజనేయులు అన్నారు. శనివారం జిల్లాకేంద్రంలోని డీకే బంగ్లాలో నిర్వహించిన గద్వాల మండల బీజేపీ కార్యవర్గ సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం రైతులకు రాయితీపై ఎరువులతో పాటు పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్నిధితో పంట పెట్టుబడి సాయం అందిస్తోందన్నారు. గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లోని పేదలకు ప్రతినెలా ఆరు కేజీల సన్నబియ్యాన్ని ఇస్తున్నారన్నారు. అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో చిన్నారులు, గర్భిణులకు పౌష్టికాహరం అందిస్తోందని.. దేశ రక్షణ విషయంలో పటిష్ట చర్యలు తీసుకుంటోందని అన్నారు. కేంద్ర పథకాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని కార్యకర్తలకు సూచించారు. సమావేశంలో బీజేపీ మండల అధ్యక్షుడు శ్రీనివాసులు, బాలేశ్వర్రెడ్డి, సర్వోత్తమరెడ్డి ఉన్నారు. వేరుశనగ క్వింటా రూ.9,041 గద్వాలవ్యవసాయం: జిల్లా కేంద్రంలోని వ్యవసాయ మార్కెట్యార్డుకు శనివారం 840 క్వింటాళ్ల వేరుశనగ అమ్మకానికి వచ్చింది. క్వింటాకు గరిష్టంగా రూ. 9,041, కనిష్టంగా రూ. 4,369, సరాసరి రూ. 6,581 ధరలు లభించాయి. అదే విధంగా 7 క్వింటాళ్ల వరి (సోన) రాగా.. క్వింటా రూ. 2,711 ధర పలికింది. ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో ఓటుహక్కు కల్పించాలి మహబూబ్నగర్ మున్సిపాలిటీ: స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో సర్పంచ్లకు ఓటుహక్కు కల్పించాలని పంచాయతీరాజ్ చాంబర్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు పురుషోత్తంరెడ్డి అన్నారు. శనివారం జిల్లా కేంద్రంలో ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లా సర్పంచ్ల సంఘం సన్నాహక సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గ్రామాల్లో వివిధ కమిటీల పేరుతో ఇతరులను అధ్యక్షులుగా నియమించడం తగదన్నారు. జాయింట్ చెక్పవర్ను రద్దు చేసి, కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి విడుదలైన ఎన్ఆర్జీసీ నిధులను ఆయా గ్రామాలకే కేటాయించాలన్నారు. సర్పంచ్ల గౌరవ వేతనం రూ.25 వేలకు పెంచాలని, కలెక్టర్ వెంటనే గ్రీన్ చానల్ను ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. గ్రామాలు అభివృద్ధి చెందితేనే విజన్–2047, వికసిత్ భారత్ వంటి కార్యక్రమాలు విజయవంతమవుతాయన్నారు. కార్యక్రమంలో జోగుళాంబ గద్వాల జిల్లా సర్పంచ్ల ఫోరం కన్వీనర్ రాజశేఖర్, వనపర్తి జిల్లా కన్వీనర్ శేఖర్గౌడ్, నాగర్కర్నూల్ జిల్లా నాయకురాలు వీరోజు సుప్రియ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ప్రభుత్వ బడుల్లో విద్యార్థుల సంఖ్య పెరగాలిగద్వాలన్యూటౌన్: జిల్లాలోని అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల నమోదు పెరిగేలా విద్యాశాఖ అధికారులు కృషి చేయాలని కలెక్టర్ రిజ్వాన్ బాషా షేక్ ఆదేశించారు. శనివారం కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన సమీక్షలో ఆయన మాట్లాడారు. గతేడాదితో పోల్చితే ఈ ఏడాదిలో విద్యార్థుల నమోదు పెరిగేలా ప్రత్యేక కార్యాచరణ చేపట్టాలన్నారు. తరగతుల వారీగా చేరికలు తగ్గిన పాఠశాలలపై ఎంఈఓలు సమీక్షించి.. కారణాలను గుర్తించి పరిష్కరించాలన్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఉచితంగా మెరుగైన విద్య, నాణ్యమైన భోజనం, అల్పాహారం, యూనిఫాం, పుస్తకాలు అందిస్తున్న విషయాలను తల్లిదండ్రులకు వివరించి.. విద్యార్థులను చేర్పించాలని సూచించారు. ఇందుకోసం హెచ్ఎంలు, ఎంఈఓలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని ఆదేశించారు. అదే విధంగా ప్రీ ప్రైమరీ విద్యను బలోపేతం చేయడం కోసం ప్రతి కేంద్రంలో కనీసం 25 మంది చిన్నారులు ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. కాంప్లెక్స్ హెచ్ఎం, ఎంఈఓల క్షేత్ర స్థాయి పాఠశాలల సందర్శన వివరాలను ప్రతినెలా 15వ తేదీలోగా పంపించాలని ఆదేశించారు. కేజీబీవీల్లో మెరుగైన వసతులు కల్పించాలని తెలిపారు. కోఆర్డినేటర్లు ప్రతినెలా 12 కేజీబీవీలను సందర్శించి, క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులపై సమగ్ర నివేదికను సమర్పించాలని ఆదేశించారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చేరే విద్యార్థులకు బోనఫైడ్, టీసీలు ఇవ్వకుండా ఇబ్బందులు పెట్టే ప్రైవేటు పాఠశాలల యాజమాన్యాలపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని కలెక్టర్ హెచ్చరించారు. సమావేశంలో ట్రెయినీ డిప్యూటీ కలెక్టర్ రాజ్కుమార్, డీఈఓ విజయలక్ష్మి ఉన్నారు.
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కోటి మంది మహిళలను కోటీశ్వర్లుగా చేయాలిజెడ్పీసెంటర్ (మహబూబ్నగర్): ప్రభుత్వ లక్ష్యానికి అనుగుణంగా కోటి మంది మహిళలను కోటీశ్వర్లుగా చేయాలని అందుకు బ్యాంకర్లు సహకరించాలని అదనపు కలెక్టర్ హరిప్రియ అన్నారు. శనివారం కలెక్టరేట్లోని మీటింగ్ హాల్లో మహబూబ్నగర్, నారాయణపేట, గద్వాల జిల్లాలకు చెందిన బ్యాంక్ మేనేజర్లు, ఫీల్డ్ ఆఫీసర్లకు ఒకరోజు ఓరియంటేషన్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో కోటి మందిని కోటీశ్వర్లుగా చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని అందుకు బ్యాంకర్లు విరివిగా రుణాలు ఇచ్చి లక్ష్యానికి చేరువ చేయాలన్నారు. గతంలో ప్రతి మహిళా సంఘం సభ్యురాలికి రూ.5 లక్షల వరకు రుణం ఇచ్చేవారని ప్రస్తుతం రూ.20 లక్షల వరకు రుణం ఇస్తున్నారని చెప్పారు. ఇందులో రూ.10 లక్షల వరకు వడ్డీ లేని రుణం వస్తుందన్నారు. మహిళలను పెద్ద పెద్ద వ్యాపారులుగా చేయడంతోపాటు ఆర్థికంగా బలోపేతం చేయడానికి బ్యాంకులు సహకరించాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో డీఆర్డీఓ నర్సింహులు, ఏపీడీ రేణుక, డీపీఎం లక్ష్మయ్య, డీజీఎం రామచంద్రరెడ్డి, ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ నర్సింహారెడ్డి, ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూటీవ్ దామోదర్, బ్యాంక్ అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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నకిలీ.. మకిలీసాక్షి ప్రతినిధి, మహబూబ్నగర్: కరువు మేఘాలు కమ్ముకుని.. వానాకాలం సాగుపై ఇప్పటికే సందిగ్ధత కొనసాగుతోంది. ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో రైతాంగంలో నిరాశ వ్యక్తమవుతోంది. దీనికి తోడు నకిలీ ఎరువులు కలకలం సృష్టిస్తుండడంతో వారికి కంటిమీద కునుకు లేకుండాపోయింది. ఇటీవల కరీంనగర్, నల్లగొండ, సూర్యాపేట జిల్లాల్లో నకిలీ డీఏపీ విక్రయాలు వెలుగుచూడగా.. తాజాగా శుక్రవారం నాగర్కర్నూల్ జిల్లా బిజినేపల్లి మండలంలో పట్టుబడ్డాయి. దీంతో ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లా రైతుల్లో భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. వెలుగులోకి ఇలా.. నాగర్కర్నూల్ జిల్లా బిజినేపల్లి మండలం మహదేవునిపేట గ్రామానికి గురువారం రాత్రి కొందరు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు వచ్చి తక్కువ ధరకు డీఏపీ ఎరువు ఇస్తామని తొలుత ఓ ఇద్దరు రైతులకు ఆశ చూపారు. వారి సహకారంలో శుక్రవారం ఉదయం ఏడు గంటల ప్రాంతంలో మొత్తంగా ఎనిమిది మంది రైతులకు 156 బస్తాలు విక్రయించి వెళ్లిపోయారు. ఒక్కో బస్తాకు ఒక్కొక్కరి వద్ద ఒక్కో రకంగా రూ.1,300 నుంచి రూ.1,500 తీసుకున్నారు. వారు వెళ్లిన కొన్ని గంటలకు ఈ సమాచరం వెలుగులోకి రాగా పలువురు రైతులు నకిలీవనే అనుమానంతో ఏఈఓకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఈ విషయం కలెక్టర్, ఎస్పీ జిల్లా వ్యవసాయాధికారి దృష్టికి రాగా.. వారు వెంటనే గ్రామానికి చేరుకుని విచారించారు. 116 బస్తాల డీఏపీతో పాటు రైతులు వినియోగించిన 39 ఖాళీ సంచులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వారి విచారణలో అవి నకిలీ ఎరువు బస్తాలని తేలినట్లు సమాచారం. దీంతో శాంపిళ్లను పరీక్షల నిమిత్తం హైదరాబాద్లోని ల్యాబ్కు పంపించనున్నట్లు వెల్లడించారు. పోలీసుల అదుపులో డీలర్లు నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలో కలకలం సృష్టించిన నకిలీ డీఏపీ విక్రయాలకు సంబంధించి పోలీసులు కొందరు డీలర్లను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నట్లు తెలిసింది. శుక్రవారం బిజినేపల్లి మండలం మహదేవునిపేటలో 111బస్తాలు నకిలీ డీఏపీ దొరికిన వ్యవహారంపై పోలీసులు కొందరు అనుమానితులను అదుపులోకి తీసుకొని విచారించడంతో తిమ్మాజిపే ట మండలంలోని అమ్మపల్లిలో సైతం విక్రయించినట్లు తెలిసింది. దీంతో మాహదేవునిపేట, అమ్మపల్లి గ్రామాల్లో ఫర్టిలైజర్ దుకాణాలు నడిపే కొందరు డీలర్లను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకొని వివరా లు సేకరించి దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసినట్లు సమాచారం. ఇదిలా ఉండగా.. వ్యవసాయాధికారులు నకిలీ డీఏపీ నమూనాలను శనివారం టెస్టింగ్ కోసం హైదరాబాద్కు పంపించగా.. మంగళవారం నివేదిక రానుందని సంబంధిత అధికారి పేర్కొన్నారు. రైతుల్లారా.. బీ అలర్ట్.. ఉమ్మడి పాలమూరులో నకిలీ డీఏపీ కలకలం నాగర్కర్నూల్ జిల్లా బిజినేపల్లి మండలంలో వెలుగులోకి.. మహదేవునిపేటలో 117 ఎరువుల బస్తాలు స్వాధీనం రైతులు వినియోగించిన 39 ఖాళీ సంచులు సైతం.. కర్ణాటక నుంచి వచ్చి విక్రయించినట్లు అనుమానాలు గద్వాల, వనపర్తి జిల్లాల్లోనూ విక్రయాలు డీఏపీతెలిసీ వివరాలు వెల్లడించకుంటే చర్యలు.. నకిలీ విత్తనాలు, ఎరువుల విక్రయాలపై రైతులు అలర్ట్గా ఉండాలి. వీటిని విక్రయించిన వారు, ప్రోత్సహించిన వారికి చట్టప్రకారం శిక్ష తప్పదు. కొనుగోలు చేసిన రైతులు నకిలీ డీఏపీ ఎరువులను అంటగట్టిన వారి వివరాలు వెల్లడించకపోతే.. వారిపైనా చర్యలు తప్పవు. అవసరమైతే కేసులు పెట్టాల్సి వస్తుంది. – హేమంత కేశవ్ పాటిల్, కలెక్టర్, నాగర్కర్నూల్ నకిలీ ఎరువులు ఇదే మొదటిసారి.. నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాలో అనుమతి ఉన్న విత్తన, ఎరువుల దుకాణాల్లో ఈ సారి పత్తి విత్తనాలు తక్కువగా అమ్ముడుపోయాయి. రైతులు ఎక్కడి నుంచో పత్తి విత్తనాలు కొనుగోలు చేసినట్లు అనుమానం ఉంది. నిఘా పెట్టడంతో పలు చోట్ల నకిలీ విత్తనాలు దొరికాయి. కానీ నకిలీ డీఏపీ ఎరువులు పట్టుబడడం ఉమ్మడి జిల్లాలో ఇదే మొదటిసారి అనుకుంటా. కర్ణాటక, గద్వాల సరిహద్దుల నుంచి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. రైతులు విత్తనాలు, ఎరువులు కొనేటప్పుడు కచ్చితంగా జాగ్రత్తలు పాటించాల్సిందే. – చంద్రశేఖర్, జిల్లావ్యవసాయాధికారి, నాగర్కర్నూల్ గద్వాల, వనపర్తి జిల్లాల్లోనూ.. నకిలీ డీఏపీ ఎరువులకు సంబంధించి కర్ణాటకకు చెందిన పలువురు దళారులు ఉన్నట్లు సమాచారం. నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలో బిజినేపల్లిలో వెలుగులోకి రాగా.. సమీప మండలాల్లోని పలు గ్రామాలకు చెందిన రైతులు సైతం తీసుకెళ్లినట్లు తెలిసింది. అంతేకాదు.. వనపర్తి, గద్వాల జిల్లాల్లోని పలు మండలాల్లో తక్కువ ధర పేరిట వేలాది మంది రైతులకు అంటగట్టినట్లు తెలుస్తోంది. ఆయా జిల్లాల్లో పలు మండలాల్లోని మారుమూల గ్రామాల్లో అమాయక రైతులను టార్గెట్గా చేసుకుని కేటుగాళ్లు దందాకు పాల్పడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. నకిలీ డీఏపీ ఎరువుల దందా వెలుగులోకి వచ్చిన నేపథ్యంలో మోసపోయిన రైతులు కలవరపడుతున్నారు. తమ బాధను వెల్లగక్కలేక, మింగలేక మథనపడుతున్నారు.
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అప్పు.. వడ్డీఆస్తులను కుదువపెట్టుకొని మరీ.. సాధారణంగా అప్పు తీసుకున్న వారు తమ డబ్బును తిరిగి ఇస్తారా.. లేదా అనుమానంతో ఏదైనా ఆస్తి తాకట్టు పెట్టుకోవడం సహజం. అందుకు నామమాత్రంగా వడ్డీ ఉంటుంది. కానీ ప్లాట్లు, భూమి, వాహనాలు ఇతర ఏదైనా ఆస్తి తాకట్టు పెట్టినా కూడా రూ.6 పైగా వడ్డీ కట్టాల్సిందే. మొదట్లో సాధారణ వడ్డీకి ఇచ్చే వారు ఉన్నప్పటికీ.. అధిక వడ్డీకి ఇచ్చి లాభాలు దండుకునే వారిని చూసి.. వారు కూడా ఎక్కువ వడ్డీకే అప్పులు ఇస్తున్నారు. రూ. 10వేల నుంచి రూ. 30వేల వరకు కావాలంటే ద్విచక్ర వాహనం, రూ. 50వేల నుంచి రూ. లక్ష, ఆపైన కావాలంటే ఆస్తులు తాకట్టు పెట్టాల్సిందే. ఈ క్రమంలో మధ్యతరగతి, సామాన్య ప్రజలు నానా తంటాలు పడి అధిక వడ్డీలకు తీసుకున్న అప్పులను అతి కష్టమ్మీద చెల్లిస్తున్నారు. మరికొందరు తమ ఆస్తులను వదిలేసుకుంటున్నారు. రాజోళి: జిల్లాలో ఈసీ (ఎమర్జెన్సీ క్యాష్) పేరుతో అధిక వడ్డీ దందా మళ్లీ పెట్రేగుతోంది. అవసరం ఏదైనా డబ్బుతోనే పని ఉండటంతో వడ్డీ వ్యాపారులు తమ చేతివాటాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు. అత్యవసరమని ఎవరైనా వారి వద్దకు వెళ్లారా.. ఇక అంతే సంగతులు. ఇచ్చే డబ్బుకు నూటికి రూ. 6–12 వరకు వడ్డీ కట్టాల్సిందే. పైగా ‘ఈ డబ్బు తమది కాదు.. తెలిసిన వారి వద్ద తెస్తున్నా.. వడ్డీ ఎక్కువగానే ఉంటుంది.. నీకు ఇష్టమైతే తీసుకో.. లేదంటే లేదు..’ అంటూ బుకాయిస్తున్నారు. దీంతో అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఉన్నవారు చేసేదేమీ లేక అవసరానికి అధిక వడ్డీకి తీసుకెళ్లి.. తర్వాత వడ్డీలు కట్టలేక విలవిలలాడుతున్నారు. వీరిపై ఫిర్యాదు చేస్తే మళ్లీ భవిష్యత్లో తమకు అప్పు లభించదనే ఉద్దేశంతో మిన్నకుండిపోతున్నట్లు తెలిసింది. రూ.కోట్లలో దందా.. జిల్లాకేంద్రమైన గద్వాలతో పాటు అయిజ, శాంతినగర్ తదితర మండలాల్లో అధిక వడ్డీ దందా జోరుగా సాగుతోంది. ఈ వ్యాపారం కూడా అనేక రూపాలను సంతరించుకొని సామాన్యులకు అధిక భారం మోపే విధంగా తయారవుతోంది. ఒకప్పుడు వడ్డీ వ్యాపారులు ఎక్కువగా పత్తి, మిరప, మొక్కజొన్న తదితర వ్యాపారాలు చేసే వారికి రోజువారీ వడ్డీ ప్రకారం అప్పులు ఇచ్చేవారు. ప్రస్తుతం ధాన్యం వ్యాపారులకే కాకుండా పేకాట, బెట్టింగ్ వంటి వ్యసనాలకు అలవాటుపడిని లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారు. వారి ఆస్తిని తాకట్టు పెట్టుకోవడం.. చెక్కులు తీసుకోవడం వంటి వాటికి పాల్పడుతున్నారు. రైతుల అవసరాలకు సైతం రూ. 5 వడ్డీకి అప్పులు ఇస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆస్తి తాకట్టు పెట్టినా రూ.6–10 వరకు వడ్డింపు పేకాట, బెట్టింగ్ వ్యసనపరులే లక్ష్యం అప్పులు తీర్చని వారి ఆస్తులు కాజేస్తున్న వైనం
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సీ్త్ర నిధి.. ఆర్థిక భరోసా● గ్రామాల్లో స్వయం ఉపాధికి బాటలు ● కుటుంబాలకు ఆర్థిక భరోసానిస్తున్న మహిళలు ● చిరు వ్యాపారాలతో రాణింపు ● లబ్ధి పొందుతున్న 84,165 మంది బ్యాంకుల ద్వారా మహిళా సంఘాలకు రుణాలు మంజూరు రోజు వారి కూలీ నుంచి.. గట్టుకు చెందిన స్నేహా మహిళా సంఘం సభ్యురాలైన దిద్దికాటి తెలుగు సునీత రోజు వారీగా కూలీల పనులు చేసు కుంటూ జీవనం పొందేది. ఈ క్రమంలో పొదుపు సంఘం నుంచి రూ.లక్ష, బ్యాంకు నుంచి రూ.లక్ష కలిపి మొత్తం రూ.2 లక్షల రుణాన్ని తీసుకుని భర్త నర్సింహులు, మరో ఇద్దరితో కలిసి గట్టులో టిఫిన్ సెంటర్ను నిర్వహించుకుంటూ ఉపాధి పొందుతోంది. టిఫిన్ సెంటర్ ప్రారంభించక ముందు ఇతర మహిళలతో కలిసి రోజు వారీగా వ్యవసాయ పనులకు కూలీ కోసం వెళ్లేది. అయితే పొందుపు సంఘంలో సభ్యురాలిగా ఉన్న తరుణంలో ప్రభుత్వం మహిళా సంఘాలకు అందిస్తున్న రుణంతో గట్టు బస్టాండ్లో టిఫిన్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేసుకుని కుటుంబానికి ఆసరాగా నిలిచింది. రొట్టెల మిషన్తో ఉపాధి కేటీదొడ్డి మండలం సుల్తాన్పురం గ్రామానికి చెందిన భాగ్యలక్ష్మి మహిళా సంఘం సభ్యురాలు అయిన జయలక్ష్మి గ్రామంలోనే జొన్నరొట్టెలు తయారు చేసే మిషన్ను ఏర్పాటు చేసుకుంది. గట్టులోని స్టేట్ బ్యాంకు ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా రూ.2 లక్షల రుణాన్ని తీసుకున్నది. ప్రతి నెలా క్రమం తప్పకుండా రూ.6,250 ఈఎంఐ చెల్లిస్తోంది. యూనిట్ ఏర్పాటు చేయక ముందు వ్యవసాయ పనులు చేసుకుంటూ జీవనం సాగించేవారు. తన భర్త నాగరాజుకు వ్యవసాయ పనుల్లో తోడుగా ఉండేది. ప్రస్తుతం రొట్టెల మిషన్ ద్వారా ఆదాయాన్ని పొందుతున్నారు. తన ముగ్గురు పిల్లలు వంశీ, రాఘవ, అభిలను చక్కగా చదివించుకుంటున్నట్లు జయలక్ష్మి తెలిపారు. గట్టు: పురుషులకు సమానంగా మహిళలు కుటుంబ భారాన్ని మోస్తూ ఎందులోనూ తామేమి తక్కువ కాదని నిరూపించుకుంటున్నారు. స్వశక్తితో ఎదగాలనుకునే మహిళా సంఘ సభ్యులకు సీ్త్రనిధి ద్వారా బ్యాంకులు రుణాలు మంజూరు చేస్తూ.. వారి విజయానికి బాటలు వేస్తున్నాయి. వడ్డీలేని రుణాలు, సామాజిక పెట్టుబడి నిధి(సీఐఎఫ్) పథకాల ద్వారా స్వయం సహాయ సంఘాల్లోని మహిళలకు భరోసా కల్పిస్తూ వారి ఆర్థికాభివృద్ధికి తోడ్పాటు అందిస్తున్నాయి. జిల్లా వ్యాప్తంగా పలువురు మహిళలు వివిధ వ్యాపార రంగాల్లో రాణిస్తూ ఇతరులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా మొత్తం 7,896 సంఘాలు ఉండగా.. 84,165 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. మహిళా సంఘాలకు తోడుగా 311 మంది వీలేజ్ బుక్ కీపర్లు పని చేస్తున్నారు. స్వయం ఉపాధికి చేయూత జిల్లాలోని మహిళా సంఘాల సభ్యులు స్వయం ఉపాధి ద్వారా ఆర్థికంగా బలపడడానికి చేయూత అందిస్తున్నాం. ప్రభుత్వ పథకాలు, సీ్త్రనిధి, బ్యాంకులు, సీఐఎఫ్ల ద్వారా రుణాలను అందించి స్వయం ఉపాధి యూనిట్లను ఏర్పాటు చేసుకునే విధంగా ప్రోత్సహిస్తున్నాం. చాలా మంది మహిళలు యూనిట్లను నెలకొల్పుకుని కుటుంబాలకు అర్థిక బరోసానిస్తున్నారు. మహిళలు రుణాలను సద్వినియోగం చేసుకుని ఆర్థికంగా స్థిర పడే విధంగా తోడ్పాను అందిస్తున్నాం. – ముసాయిదా బేగం, డీఆర్డీఓ, గద్వాల
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కేసుల పురోగతిపై పర్యవేక్షణగద్వాల క్రైం: జిల్లా పోలీసు కార్యాలయంలోని కమాండ్ కంట్రోల్ విభాగాన్ని శనివారం ఎస్పీ శ్రీనివాసరావు పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా సిబ్బందితో మాట్లాడుతూ.. జిల్లాలోని అన్ని పోలీసుస్టేషన్లలో సాంకేతిక వ్యవస్థతో సీసీఎన్టీఎన్ఎస్లో 2.0లో కేసుల పురోగతిని నిరతరం పర్యవేక్షించాలన్నారు. సీసీ కెమెరాల ద్వారా నిత్యం నిఘా ఉంచి అనుమానిత వ్యక్తుల కదలికలను గుర్తించి సిబ్బందికి సమాచారం అందజేయాలని ఆదేశించారు. ఇటీవల సైబర్ నేరస్తుల చేతిలో మోసపోయిన బాధితుడికి రూ.40 వేల నగదు రిఫండ్ చేశారు. కార్యక్రమంలో డీఎస్పీ మొగిలయ్య, సీఐ శ్రీను తదితరులు ఉన్నారు.
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మత్తు రహిత సమాజ స్థాపనకు కృషిఅలంపూర్: మత్తు పదార్థాల రహిత సమాజ స్థానపకు ప్రతిఒక్కరూ కృషి చేయాలని జిల్లా మహిళా అభివృద్ధి, సంక్షేమ శాఖ అధికారి సునంద అన్నారు. గురువారం అలంపూర్లోని ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో నిర్వహించిన నషా ముక్త్ భారత్ అభియాన్– వికసిత్ భారత్కి పెహచాన్’ కార్యక్రమానికి ఆమె హాజరై మాట్లాడారు. మాదక ద్రవ్యాల వినియోగం సమాజానికి శాపం అన్నారు. పిల్లలు, యువత భవిష్యత్ను తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తుందన్నారు. మత్తు పదార్థాల వ్యసనంతో కుటుంబాలు ఆర్థిక, సామాజిక సమస్యలతో ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తోందని, సమాజంపైనా తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఐక్యరాజ్యసమితి మాదకద్రవ్యాలు, నేరాలపై దేశవ్యాప్తంగా అవగాహన సదస్సులు నిర్వహిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. విద్యార్థులకు మాదకద్రవ్యాలపై అవగాహన పెంపొందించి వాటికి దూరంగా ఉండేలా చర్యలు చేపడుతున్నట్లు వివరించారు. ఎక్కడైనా మత్తు పదార్థాల వినియోగం, వాడకం గుర్తిస్తే 1908 టోల్ ఫ్రీ నంబర్కు సమాచారం ఇవ్వాలన్నారు. అనంతరం విద్యార్థులకు వ్యాసరచన, చిత్రలేఖనం పోటీలు నిర్వహించి బహుమతులు అందజేశారు. ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు మాదక ద్రవ్యాల నిర్మూలనకు ప్రతిజ్ఞ చేశారు. కార్యక్రమంలో డీసీపీఓ నర్సింహ, ఎస్ఐ రామకృష్ణ, కమ్యూనిటీ ఎడ్యుకేటర్ కృష్ణ, ప్రిన్సిపల్ దేవేందర్రెడ్డి, సూపర్వైజర్ సారగిన్, అధ్యాపకులు మౌనిక, పూర్ణిమ, రాజు, వెంకట్రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే చర్యలు తప్పవుఅయిజ: గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శులు నిబంధనల మేరకు పనిచేయాలని, ఎవరైనా నిబంధనలు ఉల్లంఘించినట్లయితే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని సెర్ప్ డైరెక్టర్ గోపాల్రావు హెచ్చరించారు. గురువారం మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో పంచాయతీ కార్యదర్శులతో ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ మృతిచెందిన వ్యక్తులకు వస్తున్న పింఛన్ డబ్బును వారి కుటుంబ సభ్యులు ఏటీఎం ద్వారా డ్రా చేసుకుంటున్నారని, వాటిని గుర్తించి రెవెన్యూ రికవరీ చేయాలని ఆదేశించారు. అదేవిధంగా మండలంలోని ఉత్తనూరులో పింఛన్ లబ్ధిదారుల ఇళ్లకు వెళ్లి విచారణ చేపట్టారు. మృతిచెందిన వ్యక్తులకు సంబంధించి పింఛన్ డబ్బును వారి కుటుంబ సభ్యులు ఏటీఎంను ఉపయోగించి డబ్బు విత్డ్రా చేసుకుంటున్న మూడు కుటుంబాలను గుర్తించారు. వారిపై చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో ఎంపీడీఓ భాస్కర్, పంచాయతీల కార్యదర్శులు పాల్గొన్నారు. దరఖాస్తుల స్వీకరణ ఉండవెల్లి: ఉమ్మడి జిల్లాలోని మహాత్మ జ్యోతిబాపూలే తెలంగాణ వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాల, కళాశాలల్లో ఖాళీగా ఉన్న అతిథి అధ్యాపకుల నియామకానికి అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నట్లు జిల్లా ప్రాంతీయ సమన్వయ అధికారి శ్రీనివాస్గౌడు గురువారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. సంబంధిత సబ్జెక్టులలో పీజీతోపాటు బీఎడ్ అర్హతతో పీజీలో కనీసం 55 శాతం మార్కులు ఉండాలన్నారు. ఆసక్తి గలవారు విద్యార్హతల ధ్రువపత్రాల జిరాక్స్, అనుభవ ధ్రువపత్రాలు, జడ్చర్లలోని ఆర్సీఓ ఆఫీస్లో ఈ నెల 20లోగా దరఖాస్తులతోపాటు అందజేయాలని సూచించారు. రోడ్డు కనెక్టివిటీ కల్పించాల్సిందే.. గట్టు: మండలంలో కొత్త నిర్మిస్తున్న భారత్మాల రోడ్డుతో మండలానికి కనెక్టివిటీ ఇచ్చే అప్రోచ్ రోడ్డు నిర్మాణం చేపట్టాలని, రాయాపురం స్టేజీ డబుల్ రోడ్డు దగ్గర వంతెన నిర్మించాలని గట్టు, రాయాపురం, ఆలూరు గ్రామాల ప్రజలు డిమాండ్ చేశారు. పీఏసీఎస్ మాజీ అధ్యక్షుడు రాముడు ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన నిరసన దీక్షలు గురువారం నాటికి 151వ రోజుకు చేరుకున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఆయా గ్రామాల ప్రజలు మాట్లాడుతూ గట్టుపై కోపం పెంచుకోకుండా రవాణా సౌకర్యాలు మెరుగుపడే విధంగా జిల్లా యంత్రాంగం చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. కొత్త రోడ్డుకు కనెక్టివిటీ ఇవ్వడం ద్వారా రవాణా సౌకర్యాలు మెరుగుపడి ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందడానికి అవకాశం ఉంటుందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ దిశగా అధికారులు ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవడం లేదో అర్థం కావడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పటికై నా అధికారులు స్పందించి రోడ్డు కనెక్టివిటీతోపాటు రాయాపురం స్టేజీ డబుల్ రోడ్డు దగ్గర వంతెన నిర్మాణం చేపట్టాలని డిమాండ్ చేశారు. పల్లి @ రూ.8 వేలు గద్వాల వ్యవసాయం: జిల్లా కేంద్రంలోని వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డుకు గురువారం 1,945 క్వింటాళ్ల వేరుశనగ అమ్మకానికి వచ్చింది. కాగా క్వింటాల్ గరిష్టంగా రూ.8,000, కనిష్టంగా రూ.4,409, సరాసరిగా రూ.5,920 ధరలు లభించాయి.
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హత్య కేసులో కొత్త ట్విస్టు●విచారణ చేపడుతాం.. ప్రత్యర్థుల చేతిలో మృతిచెందిన గుంటిపల్లి రాజు కుటుంబంతో నగదు ఒప్పందంపై వస్తున్న ఆరోపణలపై విచారణ చేపడుతాం. హత్య వెనుక మరెవరిదైనా ప్రమేయం ఉందా అనే విషయాలపై ఆరా తీస్తాం. ఎవరికై నా నగదు ఒప్పందంతో సంబంధం ఉన్నట్లు తేలితే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం. ఈ కేసులో ఎవరున్నా వదిలే ప్రసక్తే లేదు. సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం వహించినా శాఖాపరమైన చర్యలు తప్పవు. – మొగిలయ్య, డీఎస్పీ గద్వాల క్రైం: గద్వాల మండలంలోని శెట్టిఆత్మకూర్ గ్రామానికి చెందిన గుంటిపల్లి రాజు హత్యలో కొత్త ట్విస్టు వెలుగుచూసింది. తొమ్మిదేళ్లనాటి పాతకక్షలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఘాతుకానికి పాల్పడినట్లు సమాచారం. అయితే ఓ వ్యక్తి మాత్రం మృతిచెందిన గుంటిపల్లి రాజు కుటుంబ సభ్యులకు రూ.6 లక్షలు ఒప్పందం చేసుకున్నారనే విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఇప్పటికే అడ్వాన్సుగా రూ.లక్ష అందజేసినట్లు విశ్వసనీయంగా తెలిసింది. హత్య కేసులో కొత్తగా నగదు ఒప్పందం వెలుగులోకి రావడంపై సర్వత్రా చర్చకు దారితీసింది. ఇదీ అసలు విషయం.. 2014లో ఆంజనేయులు (మృతిచెందిన వ్యక్తి) భార్య సైదమ్మతో గుంటిపల్లి రాజుకు వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడింది. దీంతో రాజు ఆమెతో శెట్టిఆత్మకూర్ గ్రామం విడిచి వెళ్లిపోయి గద్వాలలో స్థిరపడ్డారు. 2017లో శెట్టిఆత్మకూర్లో రాజు బంధువుల ఇంటికి వ్యక్తిగత పనులపై వెళ్లాడు. ఈ క్రమంలో ఆంజనేయులు, బంధువులు గ్రహించి భార్యను తీసుకెళ్లిన సంఘటనపై ద్వేషంతో రాజు ఉన్న ఇంటి వద్దకు చేరుకుని ఘర్షణ పడ్డారు. ఈ క్రమంలో రాజు ఆంజనేయులును గొడ్డలితో తలపై దాడి చేసి, ఇటుక రాళ్లతో విచక్షణారహితంగా కొట్టాడు. రాజు దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడిన ఆంజనేయులు కర్నూలులోని ఓ ఆస్పత్రిలో నాలుగు రోజులపాటు చికిత్స పొందుతూ మృతిచెందాడు. ఈ క్రమంలోనే ప్రత్యర్థులు 9 సంవత్సరాల తర్వాత గుంటిపల్లి రాజును హత్య చేసి పరారైనట్లు తెలిసింది. ఆ వ్యక్తి ఎవరు..? తాజాగా ప్రత్యర్థుల చేతిలో హత్యకు గురైన గుంటిపల్లి రాజు కుటుంబ సభ్యులకు అదే గ్రామానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి రూ.6 లక్షలు ఒప్పందం చేసుకోవడంపై సర్వత్రా అనుమానాలు రేకెత్తిస్తున్నాయి. ఈ హత్యకు ఏమైనా సహకారం అందించాడా.. లేక హత్యానేరం తనపై పడకుండా నగదు ఒప్పందం చేసుకున్నాడా అనే విషయం హాట్టాపిక్గా మారింది. హత్య సంఘటనపై విచారణ బృందం ఈ వ్యవహారంపై దృష్టి సారించలేక పోయారా.. లేక తెలిసే మనకేందుకు అని ఊరుకున్నారా.. లేక మరేదైనా కారణాలు ఉన్నాయా.. అసలు నగదు ఒప్పందం చేసుకున్న వ్యక్తి రాజకీయ నాయకుడా.. ఇలా అనేక ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. సాధారణంగా ఏ వ్యక్తి అయినా ప్రమాదవశాత్తు మృతిచెందిన కుటుంబానికి ప్రభుత్వం ఎక్స్గ్రేషియా చెల్లించాలని కోరుతారు. ప్రత్యర్థులది తొమ్మిదేళ్ల నాటి పాత కక్షలు బాధిత కుటుంబంతో రూ.6 లక్షలకు ఒప్పందం తెరవెనక ఉన్న శక్తులెవరో..? విచారణ జరుపుతున్న పోలీసులు
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ప్రీ ప్రైమరీలో లక్ష్యం మేరకు విద్యార్థుల చేరికగద్వాల న్యూటౌన్: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది కొత్తగా ప్రీ ప్రైమరీ తరగతులను ప్రారంభించిందని, ఇందులో లక్ష్యం మేరకు విద్యార్థులు చేరేలా విద్యాశాఖ అధికారులు కృషి చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జాజు అన్నారు. గురువారం ఆయన హైదరాబాద్ నుంచి ఉన్నతాధికారులతో కలిసి అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లతో విద్య, వైద్యం, తాగునీరు, ప్రజాపాలన, వ్యవసాయం, సీజనల్ వ్యాధులు తదితర అంశాలపై వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా సీఎస్ జిల్లాల వారీగా వర్షపాతం గురించి తెలియజేస్తూ.. వివిధ రకాల పంటల సాగు వివరాలను కలెక్టర్లను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఎక్కడా కూడా తాగునీటి సమస్య ఉత్పన్నం కాకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. సీజనల్ వ్యాధులు ప్రబలకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. కలెక్టరేట్ నుంచి వీసీకి అదనపు కలెక్టర్ నర్సింగరావు అధికారులతో కలిసి హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన జిల్లాలోని పరిస్థితులు వివరించారు. వీసీ అనంతరం అదనపు కలెక్టర్ అధికారులతో మాట్లాడారు. ఎల్నినో ప్రభావంతో ఈ ఏడాది వర్షాలు తక్కువగా ఉంటాయన్నారు. రైతులు ఆరుతడి పంటలపై దృష్టి సారించేలా వ్యవసాయ అధికారులు రైతులను ప్రోత్సహించాలన్నారు. వీసీలో పేర్కొన్న ఇతర అంశాలపై పలు సూచనలు చేశారు. సమావేశంలో డీఐఈఓ హృదయరాజు, డీఈఓ విజయలక్ష్మి, సీపీఓ వెంకటనారాయణ, జిల్లా ఉద్యాన శాఖాధికారి రాజ్కుమార్, డీఎల్పీఓ ప్రవీణ్కుమార్రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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జననాల్లో మహబూబ్నగర్ టాప్..ఉమ్మడి పాలమూరులోని మహబూబ్నగర్, నాగర్కర్నూల్, నారాయణపేట, వనపర్తి, గద్వాల జిల్లాల్లో సీఆర్ఎస్–24 నివేదిక ప్రకారం మొత్తంగా 86,288 జననాలు, 19,605 మరణాలు, 198 శిశు మరణాలు, 369 మృత శిశు (నిర్జీవ పుట్టుక) జననాలు నమోదయ్యాయి. లింగ నిష్పత్తి ప్రకారం పరిశీలిస్తే ఐదు జిల్లాల్లోనూ మహిళా జననాల వాటా 45.7 శాతం నుంచి 48.0 శాతం మధ్య ఉండగా, పురుష జననాల వాటా 52 నుంచి 54 శాతం మధ్య నమోదైంది. నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలో మగశిశు జననాల శాతం అత్యధికంగా 54.30 శాతంగా నమోదైంది. మొత్తంగా ఆడపిల్లల జననాల శాతం 2022తో పోలిస్తే 0.68 శాతం తగ్గడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. జోగుళాంబ గద్వాలమగ, ఆడ శిశువుల వారీగా జనన గణాంకాలు..
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అరుదైన ప్రాంతం గుర్రంగడ్డగద్వాల క్రైం: నడిగడ్డలో దివిసీమగా పేరుగాంచిన గుర్రంగడ్డ ప్రాంతం ఎంతో అరుదైనదని డిప్యూటీ కలెక్టర్లు నన్నూరి మనోజ్కుమార్రెడ్డి, రాజ్కుమార్ అన్నారు. గురువారం వారు గద్వాల మండలంలోని గుర్రంగడ్డ గ్రామాన్ని సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా భూ భారతి రీ సర్వే కార్యక్రమంలో భాగంగా గ్రామస్తులతో వివరాలు సేకరించారు. అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ ఆధ్యాత్మిక, ప్రకృతి, పర్యాటకం ఈ మూడు కలిసిన గ్రామంలోని ప్రజలను కలవడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందన్నారు. గ్రామానికి రవాణా సౌకర్యం విషయంలో ప్రభుత్వం బ్రిడ్జి నిర్మాణం పూర్తికి చర్యలు తీసుకుంటుందన్నారు. జములమ్మ దేవత జన్మస్థలంగా ఈ ప్రాంతానికి ఎంతో గుర్తింపు ఉందన్నారు. నదీ ప్రాంతం కావడంతో బోటింగ్, పర్యాటక కార్యకళాపాలను అభివృద్ధి చేయడం వల్ల భవిష్యత్లో జిల్లాలోనే ప్రముఖ ప్రాంతంగా విరాజిల్లుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. త్వరలో ప్రభుత్వం అన్ని ఏర్పాట్లకు కార్యాచరణ రూపొందిస్తుందని చెప్పారు. అనంతరం భూ భారతి రీ సర్వే ద్వారా లక్ష్యాలు, భూ రికార్డుల కచ్చితత్వం, రైతులకు కలిగే ప్రయోజనాలు, భవిష్యత్లో భూ వివాదాల నివారణ, రికార్డుల పారదర్శకత వంటి విషయాలపై గ్రామస్తులకు అవగాహన కల్పించారు.
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సీపీఎస్తో ఉద్యోగులకు తీవ్ర అన్యాయంగద్వాల న్యూటౌన్: సీపీఎస్ను రద్దు చేయాలన్న ప్రధాన డిమాండ్తో జిల్లాకేంద్రంలో శుక్రవారం సాయంత్రం నిర్వహించనున్న జనజాగరణ యాత్రలో అన్నిశాఖల ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని టీఎన్జీఓ జిల్లా అధ్యక్షుడు నాగార్జునగౌడ్ అన్నారు. గురువారం కలెక్టరేట్లోని ఐడీఓసీ ఆవరణలో కలెక్టరేట్ ఏఓ మంజులవాణి, ఇతర సీపీఎస్ నాయకులతో కలిసి యాత్ర వాల్పోస్టర్లను ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పెన్షన్ అనేది ఉద్యోగుల ప్రాథమిక హక్కు అన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన హామీని భేషరతుగా అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. 2004లో ప్రవేశపెట్టిన సీపీఎస్ విధానంతో 22 ఏళ్లుగా ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు తీవ్ర అన్యాయానికి గురవుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సామాజిక భద్రత కల్పించడంలో సీపీఎస్ పూర్తిగా విఫలమైందని, కాబట్టి ఈ విధానాన్ని రద్దు చేయాలని నినదించారు. సీపీఎస్ ఎంప్లాయిస్ యూనియన్ జిల్లా అధ్యక్షుడు నాగరాజు మాట్లాడుతూ శుక్రవారం సాయంత్రం 4.30 గంటలకు కలెక్టరేట్ నుంచి బైక్ ర్యాలీ పాతబస్టాండ్ వరకు ఉంటుందని తెలిపారు. యాత్రలో సీపీఎస్ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొనాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో సీపీఎస్ ఎంప్లాయిస్ యూనియన్ నాయకులు శ్రీనివాసరెడ్డి, ఎల్లస్వామి, లక్ష్మీనారాయణ, మస్తాన్, మురళి, పరశురాం, నవీన్రెడ్డి, చిరంజీవినాయుడు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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భూగర్భజలం.. తగ్గుముఖంగద్వాలవ్యవసాయం: వర్షాభావ పరిస్థితులతో భూగర్భజలాలు అడుగంటిపోతున్నాయి. నానాటికీ బోరుబావుల్లో నీటిమట్టం తగ్గుముఖం పడుతుండటంతో అన్నదాతలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. వానాకాలంలో వ్యయ, ప్రయాసలకోర్చి సాగుచేసిన పంటలను కాపాడుకునేందుకు అష్టకష్టాలు పడుతున్నారు. ఓవైపు వర్షాలు కురువకపోవడం.. మరోవైపు ఎండల తీవ్రత కారణంగా రైతుల కళ్లెదుటే పంటలు ఎండుముఖం పడుతుండటంతో ఆందోళన చెందుతున్నారు. గంగమ్మ.. కనిపించమ్మా అంటూ వేడుకుంటున్నారు. బోరుబావుల కింద సాగు.. నడిగడ్డలో కృష్ణా, తుంగభద్ర నదులున్నాయి. జూరాల జలాశయం, ఆర్డీఎస్, నెట్టెంపాడు ఎత్తిపోతల పథకాలతో పాటు ఏడు రిజర్వాయర్లు, నోటిఫైడ్ చెరువుల సమీపాల్లోని బోరుబావుల్లో నీరు ఉండటంతో రైతులు వేలాది ఎకరాల్లో పంటలు సాగుచేస్తున్నారు. ప్రధానంగా పత్తి, వేరుశనగ, వరి, కూరగాయలు, పండ్లతోటలు, ఆయిల్పామ్ తదితర పంటలు ఎక్కువగా సాగులో ఉంటాయి. వర్షాకాలంలో ఎప్పుడైనా అనుకున్న స్థాయిలో వర్షాలు రాకపోయినప్పటికీ.. కురిసే కొద్దిపాటి వర్షాలతో బోరుబావుల కింద సాగుచేసిన పంటలతో గట్టెక్కుతారు. ఆందోళనలో అన్నదాతలు.. ఎప్పటిలాగే ఈసారి వానాకాలంలో రైతులు బోరుబావుల కింద పంటలు వేశారు. ఎక్కువగా పత్తి, వేరుశనగ, కూరగాయలను మే చివరి వారం నుంచే సాగుచేశారు. అయితే జూన్లో సాధారణ వర్షపాతం కన్నా తక్కువగా నమోదైంది. ఈ నెలలో వర్షాల జాడే లేదు. జురాల జలాశయం నీరులేక వెలవెలబోతోంది. చెరువులు, కుంటలు జలకళను కోల్పోయాయి. వీటి ఫలితంగా భూగర్భజలాలు అడుగంటుతున్నాయి. బోర్లలో ఐదు ఇంచులు నీరు వచ్చే చోట మూడు ఇంచులు.. మూడు ఇంచులు వచ్చే చోట ఒకటి, రెండు ఇంచులు మాత్రమే నీరు వస్తోంది. బావుల్లో సైతం నీటిమట్టం తగ్గుతోంది. రైతులు సాగుచేసిన పంటలకు నీరు సరిపోవడం లేదు. ఎక్కడికక్కడ మొక్కల ఎదుగుదల మందగించింది. దీనికి తోడు మూడు రోజులుగా ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువయ్యాయి. దీంతో పలుచోట్ల పంటలు వాడుపడుతున్నాయి. ఒకరోజు విడిచి ఒకరోజు నీరందిస్తున్నా ఫలితం ఉండటం లేదు. కళ్లెదుటే పంటలు వాడుపడుతుండటంతో అన్నదాతలు అల్లాడిపోతున్నారు. జిల్లాలో ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎన్నడూ చూడలేదంటూ ఆవేదన చెందుతున్నారు. భూగర్భజలమట్టం గణనీయంగా తగ్గుతుండంతో పండ్లతోటలు ఉన్న రైతులు మరింత ఆందోళన చెందుతున్నారు. జూలై, ఆగస్టు నెలల్లో వర్షాలు కురవకపోతే బోర్లలో నీటిమట్టం పూర్తిగా తగ్గి.. పండ్లతోటలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని వాపోతున్నారు. ఇక బోరుబావులు ఉన్న పొలాలను కౌలుకు తీసుకొని సాగుచేసిన రైతుల పరిస్థితి మరింత దయనీయంగా మారింది. మార్చి 5.06 ఏప్రిల్ 5.54 జిల్లాలో మార్చి నుంచి భూగర్భజలమట్టం ఇలా (మీటర్లలో).. మే 5.44 జూన్ 5.22 బోరుబావుల్లో నానాటికీ పడిపోతున్న నీటిమట్టం సరిపడా నీరందక ఎండుతున్న పంటలు సాగునీటి కోసం అల్లాడుతున్న అన్నదాతలు
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త్వరలోనే నాలుగు పంపుల ద్వారా నీటి విడుదల● ‘పాలమూరు’ ప్రాజెక్టు సలహాదారు పెంటారెడ్డి కొల్లాపూర్ రూరల్: పాలమూరు– రంగారెడ్డి మొదటి లిస్టు ద్వారా నెల వ్యవధిలో పూర్తయిన నాలుగు పంపుల ద్వారా నీటిని విడుదల చేస్తామని ప్రభుత్వ ప్రాజెక్టుల సలహాదారు పెంటారెడ్డి అన్నారు. మంగళవారం పంపుల విధివిధాలపై ఉన్నతాధికారులతో కంట్రోల్ బోర్డులో సమీక్షించారు. అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ గత మూడేళ్ల క్రితం ప్రారంభించిన మొదటి పంపులో చాలా సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తడంతో పరిష్కరించేందుకు దాదాపు 10 రోజుల సమయం పట్టిందన్నారు. అన్నిరకాల సాంకేతిక సమస్యలను అధిగమించి మంగళవారం దాదాపు గంటపాటు నీటిని రిజర్వాయర్లోకి విడుదల చేశామన్నారు. బుధవారం నుంచి రెండో పంపు డ్రైరన్ ప్రారంభిస్తామని, వారం రోజుల్లో రెండో పంపు నుంచి నీటిని విడుదల చేస్తామని పేర్కొన్నారు. మోటార్లలో తలెత్తుతున్న చిన్నపాటి సమస్యలు పరిష్కరిస్తూ.. నాలుగు పంపుల నుంచి నెల వ్యవధిలో రిజర్వాయర్లోకి నీటిని ఎత్తిపోస్తామన్నారు. కృష్ణానదికి నీళ్లు వచ్చే వరకు నాలుగు పంపులు సిద్ధం చేస్తామన్నారు. అలాగే ప్యాకేజీ–3లో ఉన్న పనులు కూడా త్వరలోనే పూర్తవుతాయన్నారు. ఏదుల, వట్టెం, కర్వెనలో ఉన్న పంపులను సైతం సిద్ధం చేసి.. అన్ని రిజర్వాయర్లకు త్వరలో నీటిని తరలించాలని సీఎం రేవంత్రెడ్డి, జిల్లా మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు కృతనిశ్చయంతో ఉన్నారని చెప్పారు. కార్యక్రమంలో ప్రాజెక్టు ఎస్ఈ రవీందర్, ఈఈ లోకిలాల్, డీఈ ప్రవీణ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ఘాటెక్కిన ఉల్లి ధరదేవరకద్ర: ఉల్లి ధర వినియోగదారునికి చుక్కలు చూపిస్తుండగా.. రైతులకు కాసుల పంట పండుతోంది. ఈసారి సీజన్లో నమోదైన ధరలతో పోల్చితే దాదాపు వందశాతం పెరిగింది. ఈ ఏడాది ఉల్లి సీజన్లో జనవరి నుంచి మే వరకు 5 నెలలపాటు రూ.వెయ్యి నుంచి రూ.1,500 వరకు పలికింది. జూన్లో రూ.2,000 నుంచి రూ.2,400 వరకు, జూలై రెండో బుధవారం ఏకంగా రూ.2,500 నుంచి రూ.3,300 వరకు ఉల్లి ధరలు నమోదయ్యాయి. సీజన్లో అమ్ముకున్న రైతుల కన్నా ప్రస్తుతం అమ్ముకుంటున్న రైతులు వందశాతం లాభాలు పొందుతున్నారు. వర్షాభావ పరిస్థితుల కారణంగా ఉల్లి దిగుబడులు లేకపోవడంతో యాసంగిలో పండించిన ఉల్లిని నిల్వ చేసిన రైతులు ఇప్పుడు మార్కెట్కు తీసుకువస్తుండగా అధిక ధరలు పలుకుతున్నాయి. ఉల్లి అమ్మకాలకు ప్రసిద్ధి.. ఉమ్మడి జిల్లాలోనే ఉల్లి క్రయ విక్రయాలకు దేవరకద్ర మార్కెట్ ప్రసిద్ధిగా మారింది. ప్రతి బుధవారం ఇక్కడి మార్కెట్లో కేవలం ఉల్లిపాయలు మాత్రమే బహిరంగ వేలం వేసి ధరలు నిర్ణయిస్తారు. ఉమ్మడి జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల నుంచి రైతులు దేవరకద్ర మార్కెట్కు ఉల్లిని అమ్మకానికి తెస్తారు. ప్రధానంగా నారాయణపేట, గద్వాల, వనపర్తి జిల్లాల నుంచి దేవరకద్ర మార్కెట్కు ఉల్లి అమ్మకానికి వస్తుంది. మహబూబ్నగర్ జిల్లాలోని పలు గ్రామాల రైతులు పండించిన ఉల్లి అంతా దేవరకద్ర మార్కెట్కే అమ్మకానికి తెస్తారు. ఏడాదిలో వచ్చే 56 బుధవారాలు ఉల్లి వ్యాపారంతోనే మార్కెట్ సందడిగా ఉంటుంది. అన్నదాతల ఆనందం.. ఉల్లి ధరలు పెరగడంతో రైతుల ముఖాల్లో ఆనందం కనిపిస్తుంది. నిల్వ చేసుకున్నందుకు ఫలితం దక్కిందని పలువురు రైతులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సీజన్ ప్రారంభంలో అమ్మిన ఉల్లికి వచ్చిన ధరలతో పోల్చితే ప్రస్తుతం రెండు, మూడింతల ధరలు వస్తున్నాయని పేర్కొంటున్నారు. బుధవారం దేవరకద్ర మార్కెట్లో జరిగిన వేలంలో క్వింటా ఉల్లి గరిష్టంగా రూ.3,300, కనిష్టంగా రూ.2,500 వరకు ధరలు నమోదయ్యాయి. సన్నటి ఉల్లి గరిష్టంగా రూ.2,200, కనిష్టంగా రూ.1,600 వరకు పలికింది. మార్కెట్ నిబంధనల ప్రకారం 50 కిలోల బస్తా గరిష్టంగా రూ.1,700, కనిష్టంగా రూ.1,300 చొప్పున, సన్నటి ఉల్లి బస్తా గరిష్టంగా రూ.1,100, కనిష్టంగా రూ.800 వరకు విక్రయించారు. చిల్లర వ్యాపారులు కిలో ఉల్లి ఏకంగా రూ.30–40 వరకు విక్రయిస్తుండటంతో వినియోగదారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. నిల్వ చేసుకున్న రైతుకు లాభాల పంట క్వింటా గరిష్టంగా రూ.3,300,కనిష్టంగా రూ.2,500 క్రమంగా పెరుగుతున్న ధరలతో వినియోగదారుల ఆందోళన
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నీరు సరిపోవడం లేదు..గద్వాల శివారులో రెండు బోర్లు ఉన్న మూడు ఎకరాల పొలాన్ని కౌలుకు తీసుకొని పత్తిపంట వేశాను. పది రోజుల నుంచి బోర్ల నుంచి నీరు తక్కువగా వస్తున్నాయి. దీనికి తోడు ఎండలు ఎక్కువయ్యాయి. దీంతో పత్తి మొక్కలు వాడుబడుతున్నాయి. నీరు అందుకనే ఈ పరిస్థితి వచ్చింది. – కుమార్ నాయుడు, రైతు, గద్వాల బోరులో నీరు తగ్గింది.. వానాకాలంలో పత్తిపంట వేశాను. జూన్ మూడో వారం వరకు సాగుకు అవసరమైన నీరు బోరు నుంచి వచ్చాయి. ఇరవై రోజుల నుంచి బోరు నుంచి నీరు రావడం తగ్గింది. పంటకు సరిపోకపోవడంతో వాడిపోతోంది. ఎండలు కూడా ఎక్కువ అవుతున్నాయి. – లోకారెడ్డి, రైతు, ఉండవెల్లి
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జోగుళాంబ క్షేత్రంపై విస్తృత ప్రచారంఅలంపూర్: జోగుళాంబ బాలబ్రహ్మేశ్వరస్వామి క్షేత్రం, స్థల పురాణంపై విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తామని హైదవ సంఘాల ఐక్యవేదిక జాతీయ అధ్యక్షుడు, హిందూ దేవాలయాల పరిరక్షణ సమితి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రవీందర్రెడ్డి అన్నారు. బుధవారం అలంపూర్ క్షేత్రంలో పోస్టర్లను ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. అలంపురంగా పిలువబడుతున్న దేవాలయాల ఆసలు పేరు హేమలాపురం అని తెలిపారు. రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఒక్కరికీ హేమలపురం పేరు తెలియపరచాలనే ఆకాంక్షతో పోస్టర్ల ద్వారా విస్తృతంగా ప్రచారం నిర్వహించనున్నట్లు చెప్పారు. కార్యక్రమంలో జేఏసీ సహాయ కార్యదర్శి రాఘవులు, నర్సింహ, వీరేందర్ గుప్తా, సాయిగౌడు, శ్రవణ్ కుమార్, రమేశ్, రామకృష్ణ పాల్గొన్నారు. సకాలంలో పన్నులు చెల్లించండి అలంపూర్: పట్టణ ప్రజలు సకాలంలో పన్ను లు చెల్లించాలని మున్సిపల్ కమిషనర్ రాజేశ్ కోరారు. బుధవారం అలంపూర్లో మున్సిపల్ సిబ్బందితో కలిసి పన్నుల వసూళ్లు చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. మున్సిపాలిటీలో రూ. 53.84లక్షలు పన్నులు వసూలు చేయాల్సి ఉండగా, ఇప్పటివరకు రూ. 16.32లక్షలు వసూలు చేసినట్లు తెలిపారు. మిగతా రూ. 37.52 లక్షల పన్నులను ప్రజలు సకాలంలో చెల్లించి పట్టణాభివృద్ధికి సహకరించాలని కమిషనర్ విజ్ఞప్తి చేశారు. పల్లీ క్వింటా రూ.8,539 గద్వాలవ్యవసాయం: జిల్లాకేంద్రంలోని వ్యవసాయ మార్కెట్యార్డుకు బుధవారం 2,576 క్వింటాళ్ల వేరుశనగ అమ్మకానికి వచ్చింది. క్వింటాకు గరిష్టంగా రూ. 8,539, కనిష్టంగా రూ. 4,409, సరాసరి రూ. 7,599 ధరలు పలికాయి. మొక్కజొన్న క్వింటా రూ.2,376 జడ్చర్ల: బాదేపల్లి వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డులో బుధవారం మొక్కజొన్న క్వింటాల్ రూ.2,376 ఒకే ధర లభించింది. అలాగే పొద్దుతిరుగుడు రూ.6,620, కానుగ పలుకులు రూ.4,692, చింతగింజలు రూ.2,477 చొప్పున పలికాయి.
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త్వరలోనే టెండర్లు..ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్ సముదాయంలోని దుకాణాలను చిరు వ్యాపారులకు అద్దెకు ఇచ్చేందుకు గతంలో టెండర్లు నిర్వహించారు. అయితే ఎవరూ టెండర్లలో పాల్గొనలేదు. మళ్లీ టెండర్లు నిర్వహించేందుకు సాంకేతికంగా ఆటంకాలు కలుగుతున్నాయి. వాటిని పరిష్కరించి, త్వరలోనే టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తిచేసి మార్కెట్ను వినియోగంలోకి తీసుకొస్తాం. – చంద్రశేఖర్రావు, మున్సిపల్ కమిషనర్, అయిజ ఇబ్బంది పడుతున్నాం.. కొన్నేళ్లుగా పాత బస్టాండ్ వద్ద పండ్ల వ్యాపారం చేస్తున్నా. రోడ్డు పక్కన వ్యాపారం చేయడం ఇబ్బందిగా ఉంది. ప్రభుత్వం నిర్మించిన ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్ భవనాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకొస్తే చిరు వ్యాపారులకు సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. – వీరేశ్, పండ్ల వ్యాపారి, అయిజ రోడ్డుపైనే వ్యాపారం.. ప్రధాన రోడ్డు పక్కన చిన్న బండిపై పూల వ్యాపారం చేయడం కష్టంగా ఉంది. దుమ్మూ దూళి పూలపై పడుతుంది. పూలు త్వరగా వాడిపోతున్నాయి. రోడ్డు పక్కన వాహనాలు నిలిపి కొనుగోలు చేస్తుండటంతో ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చి.. చిరువ్యాపారులకు దుకాణాలను కేటాయించాలి. – అలీ బాషా, పూల వ్యాపారి, అయిజ ●
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పాలమూరు– రంగారెడ్డిని నిర్లక్ష్యం చేసిన బీఆర్ఎస్: భట్టిమల్దకల్/ రాజోళి: బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేసిన పాలమూరు–రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకాన్ని తాము పూర్తిచేసి కృష్ణా జలాలతో రైతుల కాళ్లు కడుగుతామని ఉపముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క అన్నారు. మంగళవారం ఆయన జోగుళాంబ గద్వాల జిల్లాలో పర్యటించి పలు విద్యుత్ అభివృద్ధి పనులకు సంబంధించి శంకుస్థాపన, ప్రారంబోత్సవాలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయా ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేసిన సభల్లో మాట్లాడుతూ సీఎం రేవంత్రెడ్డికి సొంత జిల్లా అయిన పాలమూరులో పెండింగ్ ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేసి వలసల జిల్లాకు స్వస్తి పలకాలన్నదే తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమన్నారు. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో పెండింగ్ ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేయకుండా నిర్లక్ష్యం చేశారన్నారు. రాష్ట్రంలో దొరల పాలనకు స్వస్తి పలికి.. ప్రజాపాలనకు పట్టం కట్టిన ప్రజలకు రుణపడి ఉంటామన్నారు. మంత్రులు జూపల్లి కృష్ణారావు, వాకిటి శ్రీహరి, ఎంపీ మల్లురవి మాట్లాడుతూ రానున్న రోజుల్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పేదలకు మరెన్నో పథకాలు అందిస్తుందని, ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభుత్వ పథకం అందేలా చూడడమే తమ ధ్యేయమన్నారు. శాంతిగనర్లో ఏర్పాటు చేసిన హెలీప్యాడ్ దగ్గర ఉప ముఖ్యమంత్రికి అలంపూర్ ఎమ్మెల్యే విజేయుడు, మాజీ ఎమ్మెల్యే సంపత్కుమార్, కలెక్టర్ రిజ్వాన్బాషా షేక్, ఎస్పీ శ్రీనివాసరావు పుష్పగుచ్ఛం అందజేసి స్వాగతం పలికారు.పాలమూరు–రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టులో నీటి ఎత్తిపోతలువిజయవంతంగా మొదటి మోటార్ను నడిపించిన అధికారులు కొల్లాపూర్: పాలమూరు– రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టులో మూడేళ్ల తర్వాత మరోసారి నీటి ఎత్తిపోతలు జరిగాయి. 2023 సెప్టెంబర్లో మొదటి మోటార్ ద్వారా 2 టీఎంసీల మేరకు నీటిని ఎత్తిపోశారు. ఇటీవల సీఎం రేవంత్రెడ్డి, నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష నిర్వహించి ప్రాజెక్టులోని నాలుగు మోటార్లను నడిపించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో మూడు రోజులుగా ఎల్లూరు లిఫ్టులోని మోటార్లను నడిపించేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. ఆదివారం మొదటి పంపు ద్వారా ఎత్తిపోతలు చేపట్టాలని అధికారులు భావించారు. అయితే డ్రై రన్లో సాంకేతిక సమస్యలు ఏర్పడడంతో ఇంజనీరింగ్ నిపుణులను పిలిపించి మరమ్మతులు చేపట్టారు. నీటిపారుదల శాఖ ప్రధాన సలహాదారు పెంటారెడ్డి, సీఈ పార్థసారథి, ఎస్ఈ రవీందర్లు మరమ్మతు పనులను పర్యవేక్షించారు. విద్యుత్ సరఫరాలో అవాంతరాలు ఏర్పడడంతో సోమవారం కూడా నీటి పంపింగ్ జరగలేదు. ఎట్టకేలకు మరమ్మతు పనులన్నీ పూర్తిచేసి మంగళవారం సాయంత్రం 6.20 గంటలకు మొదటి మోటారు ద్వారా జరిగిన పంపింగ్ రాత్రి 7.25 గంటలకు వరకు కొనసాగింది. 0.01 టీఎంసీ మేరకు నీటిని నార్లాపూర్ రిజర్వాయర్లోకి ఎత్తిపోశారు. మొదటి పంపు ద్వారా నీటి ఎత్తిపోతలు విజయవంతంగా కొనసాగిందని, ఎల్లూరు లిఫ్టులోని మిగతా మూడు మోటార్లను వారానికి ఒకటి చొప్పున డ్రైరన్, వెట్రన్ చేపడతామని అధికారులు చెప్పారు.
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డిప్యూటీ సీఎం సభలో ఫ్లెక్సీల రగడమల్దకల్: మండలంలోని కుర్తిరావులచెర్వు గ్రామంలో మంగళవారం విద్యుత్ సబ్స్టేషన్ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన ఫ్లెక్సీలు వివాదానికి దారి తీశాయి. ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు జూపల్లి కృష్ణారావు, వాకిటి శ్రీహరితో కూడిన ఫ్లెక్సీలను ఎమ్మెల్యే బండ్ల కృష్ణమోహన్రెడ్డి వర్గం ఏర్పాటు చేసింది. అయితే టీజీఎస్జీడీసీఎఫ్ఎల్ చైర్పర్సన్ సరిత వర్గం వారు బహిరంగ సభ ప్రాంతంలో ఫ్లెక్సీలను ఏర్పాటు చేస్తుండగా ఎమ్మెల్యే వర్గీయులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయడంతో ఇరువర్గాల మధ్య కొద్దిసేపు వాగ్వాదం జరిగింది. సీఐ టంగుటూరి శ్రీను, ఎస్ఐలు ఇరువర్గాల వారితో మాట్లాడి అదుపుచేయడంతో గొడవ సద్దుమణిగింది.
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నేడు ఉమ్మడి పాలమూరుకు సీఎంసాక్షి ప్రతినిధి, మహబూబ్నగర్: ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో బుధవారం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి పర్యటించనున్నారు. మొదట పాలమూరు సమీపంలోని దివిటిపల్లిలో ఉన్న అమరరాజా అడ్వాన్స్డ్ సెల్ టెక్నాలజీస్లో కొత్తగా నిర్మించిన కస్టమర్ క్వాలిఫికేషన్ ప్లాంట్ను, అనంతరం వనపర్తి జిల్లా కొత్తకోటలో నిర్మించిన ప్రభుత్వ బాలికల ఉన్నత పాఠశాలను ప్రారంభిస్తారు. ఈ మేరకు సీఎం పర్యటన షెడ్యూల్ను మహబూబ్నగర్, వనపర్తి కలెక్టర్లు ఖుష్బూగుప్తా, ఆదర్శ్ సురభి వేర్వేరుగా వెల్లడించారు. సీఎం పర్యటించనున్న ప్రదేశాలను మంగళవారం ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లు పరిశీలించి ఏర్పాట్లపై అధికారులకు సూచనలు చేశారు. హెలిప్యాడ్, భద్రత ఏర్పాట్లు, సభా ప్రాంగణంలో వేదిక (డయాస్), సీటింగ్, రాకపోకలు, ఇతర మౌలిక సదుపాయాలపై మహబూబ్నగర్ కలెక్టర్ ఖుష్బూగుప్తా అధికారులతో సమీక్షించారు.ట్రాఫిక్ క్రమబద్ధీకరణ, పార్కింగ్, వైద్య బృందాల ఏర్పాటు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది మొహరింపుపై పోలీస్, రెవెన్యూ అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. కంపెనీ ప్రతినిధులతో మాట్లాడి, అతిథుల స్వాగతం నుంచి వీడ్కోలు వరకు ప్రోటోకాల్ పాటించాలని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం కావడానికి అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పని చేయాలని, చిన్న లోటు కూడా ఉండకూడదు అని ఆదేశించారు. కలెక్టర్ వెంట ఎస్పీ డి.జానకి, ఆర్డీఓ నవీన్, ఇతర జిల్లా అధికారులు ఉన్నారు. కొత్తకోటలో సీఎం ప్రారంభించనున్న ప్రభుత్వ పాఠశాలను దేవరకద్ర ఎమ్మెల్యే మధుసూదన్రెడ్డితో పాటు వనపర్తి కలెక్టర్ ఆదర్శ్ సురభి, ఎస్పీ సునితారెడ్డి, అదనపు కలెక్టర్లు ఖీమ్యానాయక్, వినోద్కుమార్, సీఎం సెక్యూరిటీ ఇన్చార్జ్ శ్రీధర్ తదితరులు పరిశీలించి.. అన్నిఏర్పాట్లు సకాలంలో పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. పర్యటన షెడ్యూల్ ఇలా.. మధ్యాహ్నం 12.50 గంటలకు హైదరాబాద్ ఫ్యూచర్ సిటీ నుంచి హెలీకాప్టర్లో బయలుదేరి 1.15 గంటలకు దివిటిపల్లికి చేరుకుంటారు. 1.20 నుంచి 2.20 గంటల వరకు అమరరాజా అడ్వాన్స్డ్ సెల్ టెక్నాలజీస్లో కొత్తగా నిర్మించిన కస్టమర్ క్వాలిఫికేషన్ ప్లాంట్ ప్రారంభోత్సవం, ప్లాంట్ పర్యటన, ప్రసంగం ఉంటుంది. మధ్యాహ్నం 2.20 గంటలకు తిరిగి హెలికాప్టర్లో బయలుదేరి 2.45 గంటలకు వనపర్తి జిల్లా కొత్తకోటకు చేరుకుంటారు. అక్కడ ప్రభుత్వ బాలికల ఉన్నత పాఠశాల భవన ప్రారంభోత్సవం, విద్యార్థులతో ముఖాముఖిలో పాల్గొంటారు. అనంతరం తిరిగి హైదరాబాద్కు హెలికాప్టర్లో బయలుదేరుతారు.
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అవస్థల ప్రయాణంఅయిజ: దేశాభివృద్ధికి పల్లెలే పట్టుగొమ్మలు. అలాంటి గ్రామాలు అభివృద్ధి చెందాలంటే.. రోడ్డు, రవాణా సౌకర్యం బాగుండాలి. కానీ, జోగుళాంబ గద్వాల జిల్లాలో రహదారుల పరిస్థితి ఇందుకు విరుద్ధంగా ఉంది. పల్లె దారులు పక్కనపెడితే.. అంతర్రాష్ట్ర రహదారులు సైతం అధ్వానంగా మారడంతో ప్రజలు రాకపోకలకు తీవ్ర ఇక్కట్ల పాలవుతున్నారు. ఇక్కడి అంతర్రాష్ట్ర రహదారులపై చాలా చోట్ల హైలెవల్ బ్రిడ్జిలు నిర్మించకపోవడంతో ప్రజలు నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. దీంతోపాటు వర్షం కురిసిన సందర్భాల్లో వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లడంతో వాహనాలు ఇరువైపులా నిలిచిపోయి.. అవాంతరాలు సృష్టిస్తున్నాయి. అలాగే అత్యవసర సమయాల్లో అంబులెన్స్ సైతం రాని పరిస్థితి నెలకొనడంతో ప్రజల ప్రాణాల మీదకు వస్తున్న సంఘటనలు లేకపోలేదు. ప్రమాదకర కాజ్వేపైనే.. ఒక రాష్ట్రాన్ని మరొక రాష్ట్రంతో అనుసంధానం చేసే వాటిలో కీలకమైనవి అంతర్రాష్ట్ర రహదారులు. అయితే అయిజ సమీపంలోని పెద్దవాగుపై హైలెవల్ బ్రిడ్జి నిర్మించకపోవడంపై శిథిలావస్థకు చేరి రంద్రాలు పడిన కాజ్వేపైనే ప్రజలు ప్రయాణం చేయాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడింది. అలాగే మేడికొండ రోడ్డు సమీపంలోని వాగుపై హైలెవల్ బ్రిడ్జి పనులు సగంలోనే నిలిచిపోయాయి. ఈ రెండు హైలెవల్ బ్రిడ్జిలు నిర్మించకపోవడంతో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక రాష్ట్రాల ప్రజలు అనేక ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. దీంతోపాటు రవాణా, ఆర్థిక, సామాజిక, భద్రతా కోణాలలోనూ తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
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జోగుళాంబ గద్వాలఅధ్వాన దారుల్లో.. వంతెన నిర్మాణానికినోచుకోని కర్నూలు రోడ్డు ● పులికల్ రోడ్డుపై నిలిచిపోయిన హైలెవల్ బ్రిడ్జి ● మూడు రాష్ట్రాల ప్రజలకు తప్పని రాకపోకల తిప్పలు ● వర్షాకాలంలో మరింత జటిలమవుతున్న సమస్య ● ఏళ్లతరబడిగా పట్టించుకోని పాలకులు, అధికారులు బుధవారం శ్రీ 15 శ్రీ జూలై శ్రీ 2026
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ప్రజా రంజక పాలనే ధ్యేయంరాజోళి/ మల్దకల్: రాష్ట్రంలో ప్రజారంజక పాలన అందించడమే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ లక్ష్యం అని ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క అన్నారు. మంగళవారం ఆయన వడ్డేపల్లి మండలం జూలకల్లో విద్యుత్ సబ్స్టేషన్ ప్రారంభోత్సవం చేశారు. అలాగే పచ్చర్ల, మేడికొండ గ్రామాల్లో నెలకొల్పిన 33/ 11కేవీ సబ్స్టేషన్లను వర్చువల్గా ప్రారంభించారు. మల్దకల్ మండలంలోని కుర్తిరావులచెర్వు గ్రామంలో నూతనంగా నిర్మించిన విద్యుత్ సబ్స్టేషన్ ప్రారంభోత్సవంతోపాటు, గట్టు విద్యుత్ సబ్స్టేషన్ నిర్మాణానికి భూమిపూజ చేశారు. అంతకు ముందు శాంతిగనర్లో ఏర్పాటు చేసన హెలీప్యాడ్ వద్ద డిప్యూటీ సీఎంకు మంత్రులు జూపల్లి కృష్ణారావు, వాకిటి శ్రీహరి, ఎంపీ మల్లు రవి, కలెక్టర్ రిజ్వాన్బాషా షేక్, ఎస్పీ శ్రీనివాసరావు, ఉమ్మడి జిల్లాలోని ఎమ్మెల్యేలు బండ్ల కృష్ణమోహన్రెడ్డి, విజయుడు, జి.మధుసూదన్రెడ్డి, వీర్లపల్లి శంకర్, మాజీ ఎమ్మెల్యే సంపత్కుమార్ పుష్పగుచ్ఛం అందజేసి స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా డిప్యూటీ సీఎం అక్కడ ఉన్న ప్రజలతో మాట్లాడి సమస్యలు తెలుసుకున్నారు. అనంతరం ఆయా ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభల్లో డిప్యూటీ సీఎం మాట్లాడారు. రైతులకు నిరంతర విద్యుత్ సరఫరా చేయడమే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ ధ్యేయమని, ఇందుకోసం డీడీలు చెల్లించిన రైతులందరికీ విద్యుత్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లను మంజూరు చేసి అందజేస్తున్నామన్నారు. అలాగే పేద ప్రజలకు 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ అందించి వారిని ఆదుకోవడం జరుగుతుందన్నారు. రాష్ట్రంలో 27 లక్షల మంది విద్యార్థులకు అల్పాహారం, 1.6 కోట్ల కుటుంబాలకు నాణ్యమైన సన్నబియ్యం అందిస్తున్నామని చెప్పారు. మహిళా సంఘాల ద్వారా మహిళలను కోటీశ్వరులను చేయడమే లక్ష్యమన్నారు. అనంతరం ఎంపీ మల్లు రవికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు చెప్పి కేకు కట్ చేశారు. ఆయా కార్యక్రమాల్లో ఆయా కార్పొరేషన్ల చైర్మన్లు సరిత, గట్టు తిమ్మప్ప, విద్యుత్ శాఖ సీఎండీ జితేష్ వి.పాటిల్, అదనపు కలెక్టర్లు మధన్మోహన్, నర్సింగరావు, ఆర్డీఓ శ్రీనివాసరావు, గద్వాల మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ జయలక్ష్మి, ఎస్ఈ నాగరాజు, ఏడీఈ గోవిందు, డీఎస్పీ మొగులయ్య, నాయకులు పటేల్ ప్రభాకర్రెడ్డి, సత్యారెడ్డి, విక్రమసింహారెడ్డి, రమేష్రెడ్డి పాల్గొన్నారు. రైతులకు నాణ్యమైన విద్యుత్ అందిస్తాం ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క వర్చువల్ పద్ధతిలో విద్యుత్ సబ్స్టేషన్ల ప్రారంభోత్సవాలు హాజరైన మంత్రులు జూపల్లి కృష్ణారావు, వాకిటి శ్రీహరి, ఎంపీ మల్లురవి
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పీజీఐ–డీలో సత్తాఉమ్మడి జిల్లాలో అగ్రస్థానంలో నిలిచిన నాగర్కర్నూల్ కల్వకుర్తి టౌన్: కేంద్ర విద్యాశాఖ విడుదల చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ గ్రేడింగ్ ఇండెక్స్ ఫర్ డిస్ట్రిక్ (పీజీఐ–డీ ) 2025–26 నివేదికలో ఉమ్మడి పాలమూరులో నాగర్కర్నూల్ జిల్లా మరోసారి ప్రత్యేకత చాటుకుంది. పాఠశాల విద్యా ప్రమాణాలను 6 కీలక అంశాలపై విశ్లేషించి రూపొందించిన నివేదికలో మొత్తం 600 మార్కులకు గాను 333 మార్కులు సాధించి.. ప్రచేష్ట–1 గ్రేడ్ దక్కించుకుంది. అలాగే ఉమ్మడి జిల్లాలో అత్యధిక మార్కులు సాధించిన నారాయణపేట, వనపర్తి, జోగుళాంబ గద్వాల జిల్లాలు బార్డర్ మార్కులతో ప్రచేష్ట–1లో నిలవగా.. మహబూబ్నగర్ మాత్రం ప్రచేష్ట–2కే పరిమితమైంది. ఒకే విధమైన ప్రమాణాలతో.. దేశవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యా ప్రమాణాలను ఒకే విధమైన ప్రమాణాలతో అంచనా వేయడానికి కేంద్ర విద్యాశాఖ పర్ఫార్మెన్స్ గ్రేడింగ్ ఇండెక్స్ ఫర్ డిస్ట్రిక్ (పీజీఐ–డీ)ను ప్రవేశపెట్టింది. జిల్లాల మధ్య ఆరోగ్యకరమైన పోటీని పెంచడంతోపాటు ఎక్కడ లోపాలున్నాయో గుర్తించి వాటిని సరిదిద్దేందుకు ఈ సూచికను రూపొందించారు. ప్రతి జిల్లాకు 600 మార్కుల స్కోరు కేటాయించి వివిధ ప్రమాణాల ఆధారంగా గ్రేడింగ్ ఇస్తారు. ఆరు అంశాలే కీలకం.. జిల్లాల పనితీరులో అభ్యసన ఫలితాలు, తరగతి గది బోధన, మౌలిక వసతులు– విద్యార్థుల హక్కులు, పాఠశాల భద్రత– విద్యార్థుల సంక్షేమం, డిజిటల్ లెర్నింగ్, పాలన– నిర్వహణ అనే ఆరు ప్రధాన విభాగాల్లో పరిశీలిస్తారు. ప్రతి విభాగానికి నిర్దిష్ట సూచికలు ఉండగా.. వాటి ఆధారంగా మార్కులు కేటాయిస్తారు. అధికారిక గణాంకాలే.. పాఠశాల విద్యకు సంబంధించిన సమాచారం జిల్లా, రాష్ట్రస్థాయిల్లోని యూడైస్ ప్లస్, ఎన్ఏఎస్, పీఎం పోషణ్, సమగ్ర శిక్ష, పాఠశాల విద్యాశాఖ తదితర అధికారిక డేటాబేస్ల నుంచి సేకరిస్తారు. రాష్ట్రాలు నివేదించిన అధికారిక సమాచారాన్ని కేంద్ర విద్యాశాఖ పరిశీలించి తుది స్కోర్లు ప్రకటిస్తుంది. అందువల్ల ఈ గ్రేడింగ్ పూర్తిగా ప్రభుత్వ అధికారిక గణాంకాల ఆధారంగానే ఉంటుంది. ప్రమాణాల మెరుగుకు.. ఈ సూచిక ద్వారా ఏ జిల్లా ఏ రంగంలో వెనకబడి ఉందో స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. ఉదాహరణకు ఒక జిల్లాకు అభ్యసన ఫలితాల్లో మంచి మార్కులు వచ్చినా, డిజిటల్ లెర్నింగ్ లేదా మౌలిక వసతుల్లో తక్కువ స్కోరు వస్తే.. ఆయా రంగాలపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కార్యాచరణ చేపట్టేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే జిల్లాల మధ్య పోటీ పెరిగి విద్యా ప్రమాణాలు మెరుగుపడటానికి ఇది దోహదపడుతుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం వెలువరించిన నివేదికలో నాగర్కర్నూల్ ఉమ్మడి పాలమూరులో అగ్రస్థానంలో నిలిచినప్పటికీ.. డిజిటల్ లెర్నింగ్, పాఠశాల భద్రత, మౌలిక వసతుల విభాగాల్లో స్కోరు పెంపుపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తే ‘ప్రచేష్ట–1’ నుంచి ‘ఉత్తమ్’ గ్రేడ్ సాధించే అవకాశం ఉంది. బార్డర్ మార్కులతో ‘ప్రచేష్ట–1’ గ్రేడ్ సాధించిన పేట, వనపర్తి, జోగుళాంబ గద్వాల జిల్లాలు ‘ప్రచేష్ట–2’కే పరిమితమైన మహబూబ్నగర్ బోధన, అభ్యసన ఫలితాలు, పాలనలో మెరుగైన పనితీరు మౌలిక వసతులు, డిజిటల్ లెర్నింగ్లో మెరుగుదల అవసరం
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జనజాగరణ యాత్రను విజయవంతం చేయాలిగద్వాల న్యూటౌన్: సీపీఎస్ను రద్దు చేయాలన్న ప్రధాన డిమాండ్తో జిల్లాకేంద్రంలో శుక్రవారం సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి జరిగే జనజాగరణ యాత్రను విజయవంతం చేయాలని సీపీఎస్ ఎంప్లాయిస్ యూనియన్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీనివాసరెడ్డి, క్రమశిక్షణ కమిటీ చైర్మన్ నర్సింహ కోరారు. మంగళవారం స్థానిక ప్రభుత్వ అభ్యసన ఉన్నత పాఠశాల ఆవరణలో యాత్ర వాల్పోస్టర్లు విడుదల చేసి మాట్లాడారు. సీపీఎస్ విధానాన్ని రద్దు చేస్తామని హామీ ఇచ్చి అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రెండున్నరేళ్లు గడుస్తున్నా పట్టించుకోవడం లేదని ఆరోపించారు. ఐదేళ్ల కోసం ఎన్నికయ్యే ప్రజాప్రతినిధులకు జీవితాంతం పెన్షన్ ఉంటుంది.. కానీ, 30 ఏళ్లపాటు సేవలందించే ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయులకు పెన్షన్ లేకపోవడం ఏమిటని ప్రశ్నించారు. జనజాగరణ యాత్రకు రాష్ట్ర నాయకులు వస్తారని, ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని కోరారు. ఆయా సమస్యలు పరిష్కరించే వరకు పోరాటం కొనసాగిస్తామని తేల్చిచెప్పారు. కార్యక్రమంలో హెచ్ఎం విష్ణు, నాయకులు ఆంజనేయులు, మురళీధర్రెడ్డి, రాఘవేంద్ర, షేక్షావళి, కృష్ణ, గజేంద్రనాథ్, ఉపాధ్యాయులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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అంబులెన్స్లకు ఆటంకమే..హైలెవల్ బ్రిడ్జిలు నిర్మించకపోవడంతో రవాణా ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయి. ట్రాఫిక్జాం కారణంగా ఇంధన వినియోగం పెరుగుతోంది. వాహనాలు ఎక్కువ సమయం రోడ్డుపై గడపడంతో వాటి నిర్వహణ ఖర్చులు కూడా భారంగా మారుతున్నాయి. వ్యాపారులకు సరుకుల రవాణా ఆలస్యం కావడంతో ఆర్థిక నష్టాలు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అంబులెన్స్ వాహనాలకు ఆటంకం కలుగుతుంది. – నజీర్, అయిజ సామాజిక ప్రభావం.. అంతర్రాష్ట్ర రహదారులపై హైలెవల్ బ్రిడ్జిలు లేకపోవడంతో స్థానిక సమాజాల మధ్య అనుసంధానం తగ్గిపోతోంది. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి నగరాలకు ప్రయాణం కష్టతరమవుతుంది. విద్య, ఉపాధి, వైద్య సౌకర్యాలకు ఆటంకం ఏర్పడుతోంది. ముఖ్యంగా అంబులెన్స్లు, అగ్నిమాపక వాహనాలు రాలేకపోవడంతో ఆస్తి, ప్రాణనష్టం జరిగే ప్రమాదం ఉంది. – రవీంద్రనాథరెడ్డి, అయిజకాంట్రాక్టర్ల నిర్లక్ష్యమే.. హైలెవల్ బ్రిడ్జి నిర్మా ణం సగభాగం పూర్తిచేసినా సరే వాటికి సంబంధించిన బిల్లు లు చెల్లించడం లేదని కాంట్రాక్టర్లు పనులు మధ్యలో నిలిపివేస్తున్నారు. అయిజ సమీపంలోని కాజ్వే నిర్మాణానికి ప్రతిపాదనలు పంపాం. ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతులు వచ్చిన వెంటనే పను లు ప్రారంభిస్తాం. – అల్తాఫ్, ఆర్అండ్బీ ఏఈ, అయిజ ●
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బాలబ్రహ్మేశ్వరుడికి ఆరుద్రోత్సవంఅలంపూర్ రూరల్: నవబ్రహ్మ ఆలయాల దివ్యధామం అలంపూర్ క్షేత్రంలోని బాలబ్రహ్మేశ్వరస్వామికి ఆరుద్ర నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకొని సోమవారం ఆరుద్రోత్సవం వైభవంగా నిర్వహించారు. అలాగే రథంలో ఉత్సవమూర్తులను అందంగా అలంకరించి ఆలయం చుట్టు ప్రదక్షిణలు గావించారు. అనంతరం ఉమామహేశ్వరస్వామి దేవస్థానం వారిచే జోగుళాంబ, బాలబ్రహ్మేశ్వరస్వామి దేవస్థానంలో గిరి ప్రదక్షిణ కార్యక్రమం చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా ఉమామహేశ్వర దేవస్థాన ఈఓ శ్రీనివాసరావు, చైర్మన్ మాధవరెడ్డి తదితరులు పాల్గొని ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు జరిపారని అలంపూర్ ఆలయ ఈఓ దీప్తిరెడ్డి తెలిపారు.
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ఎడతెగని కష్టాలు..మూడు విడతల్లో యూరియా బుకింగ్ ● ప్రతి విడతకు 20 రోజుల వ్యవధి ● నిబంధనల్లో మార్పులు, చేర్పులతో ఇక్కట్లు ● యాప్ వాడలేని గ్రామీణ రైతుల అవస్థలు ● కౌలుదారుల పరిస్థితి మరింత దయనీయం 20 రోజులు ఆగాలంటే ఎలా ప్రభుత్వం తెచ్చిన కొత్త యూరియా బుకింగ్ విధానంపై గ్రామీణ రైతులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మా వద్దనేమో స్మార్ట్ ఫోన్ లేదు. యాప్ అంటే ఏంటో తెలియదు. దీనికితోడు ఒకసారి యూరియా తీసుకుంటే తర్వాత 20 రోజులు ఆగాలంటే ఎలా. పాత పద్ధతిలోనే డీలరు దగ్గర నేరుగా అమ్మకాలు చేయాలి. – బీచుపల్లి, రైతు, గోకులపాడు గందరగోళంగా ఉంది.. మా ఊరిలో సిగ్నల్స్ సమస్య. నా కొడుకు ఊరిలో లేకపోతే బుకింగ్ చేసుకోలేం. మూడు విడతల్లో అంటే గందరగోళంగా ఉంది. డీలర్ల ద్వారా త్వరగా యూరియా తీసుకునేవాళ్లం. 20 ఎకరాలకు పైగా భూమి ఉంది. కౌలుకు పొలం తీసుకున్నా యూరియా యాప్ ద్వారా బుక్ చేయాలంటే ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. – గొల్ల వెంకట్రాములు, రైతు, మానవపాడు ఆఫ్లైన్లో ఇవ్వాలి యూరియా పంపిణీలో పారదర్శకత కోసం తెచ్చిన యాప్ విధానం రైతులకు శాపంగా మారింది. ప్రభుత్వ ఉద్దేశం మంచిదే అయినా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రతి రైతుకు యాప్ వాడడం రాదు. ప్రతి సొసైటీలో ఒక సహాయ కేంద్రం పెట్టి ఆఫ్లైన్ బుకింగ్ ఇవ్వాలి. అప్పుడే అందరికీ న్యాయం జరుగుతుంది. – పుల్లన్న, రైతు, బైరాపురం మానవపాడు: అన్నదాతలకు సాగు పనులు మొదలుకొని.. విత్తనాల సేకరణ, యూరియా కొనుగోళ్లు, పంటలకు సాగునీరు, ధాన్యం అమ్మకాల వరకు ఇలా అడుగడుగునా కష్టాలు ఎడతెగడం లేదు. ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యూరియా పంపిణీ విధానంలో తీసుకువచ్చిన కొత్త నిబంధనలు గ్రామీణ రైతులకు మరింత ఇబ్బందికరంగా మారాయి. యూరియా కొరతను నివారించేందుకు ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న యాప్ ఆధారిత బుకింగ్ విధానం రైతులకు శాపంగా మారింది. కొత్త నిబంధనలు ఒకవైపు.. మరోవైపు గ్రామీణ రైతులను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం ఇటీవల మూడు విడతల్లో యూరియా బుకింగ్ విధానాన్ని అమలు చేసింది. భూమి విస్తీర్ణం ఆధారంగా బుకింగ్ చేయాల్సి ఉండగా.. 2 ఎకరాల వరకు ఉన్న రైతులు ఒకేసారి పూర్తి యూరియా బుక్ చేసుకోవచ్చు. 2–5 ఎకరాల రైతులు 50– 50 శాతం చొప్పున రెండు విడతల్లో, 5 ఎకరాల పైబడిన వారు 40– 30– 30 శాతం చొప్పున మూడు విడతల్లో బుక్ చేసుకోవాలి. అత్యంత కీలకమైన నిబంధన ఏమిటంటే ప్రతి విడతకు 20 రోజుల వ్యవధి తప్పనిసరి. ఈ గ్యాప్తో పంటకు సరైన సమయంలో యూరియా అందడం లేదని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొరత లేకుండా అందరికీ సమానంగా అందించే ఉద్దేశంతో నిబంధనల్లో మార్పులు, చేర్పులు చేసినా అవి క్షేత్రస్థాయి ఆచరణలో కష్టంగా మారాయి. 13 వేల టన్నుల నిల్వలు.. ప్రస్తుత ఖరీఫ్ సీజన్కు సంబంధించి జిల్లాకు 24 వేల టన్నుల యూరియా అవసరమవుతందని అధికారులు అంచనా వేశారు. అయితే ప్రస్తుతం జిల్లాలో 13 వేల మెట్రిక్ టన్నుల యూరియా అందుబాటులో ఉందని జిల్లా వ్యవసాయశాఖ అధికారి వీరప్ప తెలిపారు. ప్రస్తుతం వానాకాలంలో యూరియా ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం లేదని పేర్కొన్నారు. అలాగే ఎల్నినో దృష్ట్యా పంటల సాగు విస్తీర్ణం తగ్గితే యూరియా అమ్మకాలు తగ్గుతాయని భావిస్తున్నారు.
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సంక్షేమం, అభివృద్ధే ధ్యేయంగా పాలన● రహదారుల నిర్మాణానికి పెద్దఎత్తున నిధుల విడుదల ● రాష్ట్ర ఆర్అండ్బీ, సినిమాటోగ్రఫీ శాఖల మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్రెడ్డి ● రూ.339.39 కోట్లతో హ్యామ్ రోడ్ల పనులకు శంకుస్థాపన ధరూరు: రాష్ట్రంలో ప్రజల సంక్షేమం, అభివృద్ధే ధ్యేయంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పాలన సాగిస్తుందని రాష్ట్ర ఆర్అండ్బీ, సినిమాటోగ్రఫీ శాఖల మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్రెడ్డి అన్నారు. సోమవారం జిల్లావ్యాప్తంగా చేపట్టే రోడ్ల మరమ్మతు, విస్తరణకు సంబంధించి రూ.339.39 కోట్లతో చేపట్టే హ్యామ్ రోడ్ల పనులకు రాష్ట్ర ఎకై ్సజ్, పర్యాటక శాఖ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావుతో కలిసి మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్రెడ్డి ధరూరులో శంకుస్థాపన చేశారు. అనంతరం ఎమ్మెల్యే బండ్ల కృష్ణమోహన్రెడ్డి అధ్యక్షతన నిర్వహించిన బహిరంగ సభలో మంత్రి మాట్లాడారు. రాష్ట్రంలో రహదారుల నిర్మాణానికి పెద్దఎత్తున నిధులు మంజూరు చేశామన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే మొదట మహాలక్ష్మి పథకంతో మహిళలకు ఉచిత బస్సు సౌకర్యం కల్పించామని, కొత్తగా రేషన్ కార్డులు ఇవ్వడంతోపాటు 3.18 కోట్ల మంది లబ్ధిదారులకు సన్నబియ్యం ఇస్తున్నామన్నారు. గృహజ్యోతి పథకంతో 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ అందించడం జరుగుతుందన్నారు. కోటి మంది మహిళలకుకోటీశ్వరులను చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్రోలు బంకుల ఏర్పాటు, ఆర్టీసీ బస్సుల కేటాయింపు వంటివి కల్పిస్తున్నామన్నారు. ఇందిరమ్మ చీరలను పంపిణీ చేయడంతో మహిళా సంఘాలకు ప్రత్యేకంగా గుర్తింపు వచ్చిందన్నారు. మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు మాట్లాడుతూ గుడ్డెందొడ్డి రిజర్వాయర్ సామర్థ్యాన్ని 15 టీఎంసీలకు పెంచడం ద్వారా కరువును పారద్రోలి తాగు, సాగునీటిని అందించవచ్చన్నారు. ఉమ్మడి జిల్లాలోని పెండింగ్ ప్రాజెక్టుల పనులు పూర్తయితే పూర్తిస్థాయిలో ఆయకట్టుకు సాగు నీరందించవచ్చని చెప్పారు. ప్రతి కుటుంబంలో ఆడపిల్లలను బాగా చదివించి ఉన్నత స్థాయికి చేరుకునేలా కృషి చేయాలన్నారు. మహిళా, రైతు, యువజన సంఘాల అభివృద్ధిలో ప్రతిఒక్కరు భాగస్వామలు కావాలన్నారు. అంతకు ముందు ఎమ్మెల్యే బండ్ల కృష్ణమోహన్రెడ్డి మాట్లాడుతూ గద్వాల నియోజకవర్గంలో రోడ్ల విస్తరణకు ప్రభుత్వం పెద్దఎత్తున నిధులు కేటాయించడం హర్షించదగ్గ విషయమన్నారు. గతంలోనూ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు సహకారంతో పంచాయతీరాజ్ శాఖ ద్వారా రూ.40 కోట్లు మంజూరు చేసినట్లు గుర్తు చేశారు. కార్యక్రమంలో అలంపూర్ ఎమ్మెల్యే విజయుడు, షాద్నగర్ ఎమ్మెల్యే వీర్లపల్లి శంకర్, గొర్రెలు, మేకలు అభివృద్ధి కార్పొరేషన్ చైర్పర్సన్ సరిత, వాల్మీకి బోయ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గట్టు తిమ్మప్ప, కలెక్టర్ రిజ్వాన్బాషా షేక్, నాయకులు సుదర్శన్రెడ్డి, శ్రీనివాస్రెడ్డి, హన్మంతు తదితరులు పాల్గొన్నారు.