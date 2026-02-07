నయానో.. భయానో
గద్వాల టౌన్: పార్టీ అభ్యర్థిపై అసంతృప్తితో ఉన్న నాయకులు.. టికెట్లను ఆశించి భంగపడ్డ అభ్యర్థులు.. ఇతరత్రా కారణాలు చెప్పి పార్టీ ప్రచారానికి దూరంగా ఉంటున్న కార్యకర్తలను నయానో.. భయానో బుజ్జగించి ప్రచారంలో పాల్గొనేలా చూడాల్సిన బాధ్యతను ఆయా పార్టీల ముఖ్యనేతలు తమ భుజాలపై వేసుకున్నారు. ఇటీవల గద్వాల మున్సిపాలిటీలో వివిధ రాజకీయ పక్షాలలో చోటు చేసుకున్న పరిణామాలు తీవ్ర గందరగోళ పరిస్థితులను సృష్టించాయి. ఈ క్రమంలో వార్డు స్థాయిలో అసంతృప్తితో ఉన్న పార్టీ నాయకులను ఆ పార్టీ అభ్యర్థులు బుజ్జగిస్తూ డిమాండ్లను తీర్చేందుకు ముందుకు వస్తున్నారు. ఇంతకాలంగా పార్టీ కోసం పనిచేస్తూ వచ్చాం.. మాకు ఏమిచ్చారు. కనీసం ఎలక్షన్లు వచ్చాయి.. ఇప్పుడైనా ప్యాకేజీ ప్రకటించి నజరానా ఇస్తే సరి.. లేదంటే పార్టీకి గుడ్బై.. ప్రచారానికి దూరం అంటూ వార్డు స్థాయి నాయకులు ఆయా పార్టీల అభ్యర్థులను ఇబ్బందుల్లోకి నెడుతున్నారు. గల్లీస్థాయి కార్యకర్తలు సైతం పార్టీ అభ్యర్థులను ఇప్పుడే బెంబేలెత్తిస్తున్నారు. మా గల్లీలో ఇన్ని ఓట్లు ఉన్నాయి.. గత మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో భారీగా మెజార్టీ వచ్చింది.. అంతకంటే ఎక్కువ ఓట్లు రావాలంటే మా అనుచరులను మంచిగా చూసుకోవాలి అంటూ కోరికలను ముందుంచుతున్నారు.
ముందుంది అసలు పండుగ..
‘అయ్యా.. టిక్కెట్ తెచ్చుకోవడానికే అష్టకష్టాలు పడ్డాం.. రూ.వేలు గుమ్మరింస్తున్నాం.. ఇక్కడికొస్తే ఒక్కొక్క కార్యకర్త లిస్టు చూసి కళ్లు బైర్లు కమ్ముతున్నాయి.. ఒకరా.. ఇద్దరా.. ఏ గల్లీకి వెళ్లినా ఇదేం లొల్లిరా బాబూ అంటూ ఆయా పార్టీల అభ్యర్థులు గగ్గోలు చెందుతున్నారు. ‘మీకే ఇంత సొమ్ము ముట్టజెప్పితే పోలింగ్కు ముందు గల్లీలో గుమ్మరించేందుకు అంత డబ్బు ఎక్కడి నుంచి తేవాలి మహాప్రభో.. అంటూ తలగోక్కుంటున్నారు. రూ.లక్ష తగ్గకుండా ఖర్చు అవుతుందని అంచనా వేసుకున్నాం. కానీ, ఇప్పుడు అలా కనిపించడం లేదు అంటూ నిట్టూరుస్తున్నారు.
మరోవైపు కొన్ని కుల సంఘాలకు చెందిన నాయకులు కూడా తమ పబ్బాన్ని గడుపుకొంటున్నారు. తాము ఫలానా సంఘానికి చెందిన వారమని పరిచయాలు చేసుకుంటూ.. గుండుగుత్తగా ఓట్ల విషయంలో అభ్యర్థులకు హామీలు చేస్తున్నారు. ఎంత మొత్తం తమకు ముట్టజెప్పుతారు అనే అంశంపై బేరసారాలు సాగిస్తున్నారు.
రూ.వేలల్లో ఖర్చు..
ఎన్నికల్లో టికెట్లను ఆశిస్తూ గత కొన్ని నెలలుగా రూ.వేలు ఖర్చు పెట్టిన కొందరు నాయకులు చివరి క్షణంలో టిక్కెట్ గల్లంతు కావడంతో చేసిన ఖర్చును తల్చుకుంటూ నిట్టూరుస్తున్నారు. ‘ఎందుకన్నా అంత బాధపడుతున్నావ్.. ఇప్పుడు వచ్చిన క్యాండిడెట్ చాలా స్ట్రాంగ్.. మనకు ఇంత వరకు అయిన ఖర్చు లిస్టు తయూరు చెయ్.. మనం వెళ్లి లిస్టును ముందు పెట్టి డబ్బులు అడుగుదాం. ఇవ్వకపోతే చూసుకుందాం..’ అంటూ ఆ నాయకులకు చోటామోటా కార్యకర్తలు నూరిపోస్తున్నారు. ఈ జాఢ్యం అన్ని పార్టీల్లో కొనసాగుతుంది.
నాయకులను మచ్చిక చేసుకుంటున్న అభ్యర్థులు
తమదారిలోకి తెచ్చుకునేందుకు అష్టకష్టాలు
అసంతృప్తులను బుజ్జగించేందుకు పెద్దఎత్తున తాయిళాలు