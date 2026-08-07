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Peddapalli
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అభివృద్ధి పనులకు అనుమతివ్వండిగోదావరిఖని: రామగుండం నియోజకవర్గం అభివృద్ధి పనులకు అవసరమైన అనుమతులు మంజూరు చేయాలని ఎమ్మెల్యే ఎంఎస్ రాజ్ఠాకూర్ కోరారు. గురువారం హైదరాబాద్లో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్జాజును మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి పుష్పగుచ్ఛం అందజేశారు. నియోజకవర్గంలో ప్రతిపాదిత 800 మెగావాట్ల పవర్ ప్లాంట్ నిర్మాణం, ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్, రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జిల నిర్మాణంతో పాటు ఇతర పనులకు రాష్ట్ర, కేంద్ర ప్రభుత్వాల నుంచి అవసరమైన అనుమతులు త్వరగా మంజూరై పనులు ప్రారంభమయ్యేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. దీనిపై సానుకూలంగా పరిశీలించి పనులు వేగవంతం అయ్యేలా చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చినట్లు పేర్కొన్నారు. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలకు ఏర్పాట్లుపెద్దపల్లి: స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలకు ఘనంగా ఏర్పాట్లు చేయాలని అదనపు కలెక్టర్ శ్రీరాములు ఆదేశించారు. గురువారం కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన సమావేశంలో మాట్లాడారు. వేడుకలు కలెక్టరేట్లో జరుగుతాయని, పోలీస్, రెవెన్యూ శాఖ అధికారులు సమన్వయంతో పూర్తి చేయాలన్నారు. ప్రొటోకాల్ ప్రకారం సీటింగ్, వైద్య శిబిరాలు, అంబులెన్స్ తదితర ఏర్పాట్లు చేయాలన్నారు. పెద్దపల్లి రెవెన్యూ డివిజన్ అధికారి బి.గంగయ్య, కలెక్టరేట్ పరిపాలన అధికారి బండి ప్రకాష్, జిల్లా అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఐటీఐల్లో రెండో దశ ప్రవేశాలకు దరఖాస్తులు పెద్దపల్లి: ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ యాజమాన్యంలోని ఐటీఐలు, ప్రైవేట్ పాలిటెక్నిక్ సంస్థలు, ఏటీసీల్లో 2026–27 విద్యాసంవత్సరానికి రెండో దశ ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. పదో తరగతి ఉత్తీర్ణులైన విద్యార్థులు ఎస్సెస్సీ మెమో తదితర ధ్రువపత్రాలతో iti.telangana.gov.inలో రూ.100 రుసుముతో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ప్రభుత్వ ఐటీఐ పెద్దపల్లి ప్రిన్సిపాల్ వెంకట్రెడ్డి తెలిపారు. దరఖాస్తు అనంతరం విద్యార్థులు తమ సమీపంలోని హెల్ప్లైన్ కేంద్రానికి వెళ్లి ఈ–మెయిల్ ఐడీ, ఫోన్ నంబర్ను ధ్రువీకరించుకోవాలని సూచించారు. పూర్తి వివరాలకు జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ ఐటీఐ, జిల్లా పరిశ్రమల అధికారి కార్యాలయాన్ని సంప్రదించాలని సూచించారు. ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ విడుదల చేయాలి పెద్దపల్లి: రాష్ట్రంలో పెండింగ్లో ఉన్న ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్, స్కాలర్షిప్లను వెంటనే విడుదల చేయాలని బీజేవైఎం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కుండె గణేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. గురువారం మంచిర్యాల వెళ్తున్న సందర్భంగా పెద్దపల్లి కమాన్ చౌరస్తా వద్ద ఆయనకు బీజేవైఎం నాయకులు స్వాగతం పలికి సత్కరించారు. ఈ సందర్భంగా గణేశ్ మాట్లాడుతూ, రాష్ట్రంలోని సుమారు 40 లక్షల మంది విద్యార్థులకు అందాల్సిన రూ.15 వేల కోట్ల రీయింబర్స్మెంట్, స్కాలర్షిప్లను తక్షణమే విడుదల చేయాలన్నారు. తమ హక్కులను కోరుతున్న విద్యార్థులను ‘క్రిమినల్ వేస్ట్‘గా అభివర్ణించడం సీఎం రేవంత్రెడ్డి అహంకారానికి, విద్యార్థులపై నిర్లక్ష్య వైఖరికి నిదర్శనమని విమర్శించారు. గత బీఆర్ఎస్, ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు విద్యార్థులకు అన్యాయం చేశాయని ఆరోపించారు. ఇప్పటికై నా ప్రభుత్వం స్పందించకుంటే బీజేవైఎం ఆధ్వర్యంలో ఆందోళనలు మరింత ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు. జిల్లా కన్వీనర్ రామగిరి అఖిల్కుమార్, ఉప్పు కిరణ్, శివంగారి రాజేశ్, అన్వేశ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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పంటలు ఎండిపోకుండా ఎస్సారెస్పీ నీరుఓదెల(పెద్దపల్లి): రైతులు సాగుచేసిన పంటలు ఎండిపోకుండా సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్లి ఎస్సారెస్పీ నీరందిస్తానని ప్రభుత్వ విప్ చింతకుంట విజయరమణారావు పేర్కొన్నారు. గురువారం ఓదెల మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో ఎంపీడీవో అనిల్రెడ్డి అధ్యక్షతన జరిగిన మండల సభలో మాట్లాడారు. ప్రస్తుతం కురిసిన వర్షాలు పంటల సాగుకు సరిపోతాయని, మున్ముందు పంటలు ఎండిపోకుండా చివరి భూములకు నీరందిస్తానన్నారు. వచ్చే సమావేశాలకు వ్యవసాయ అధికారులు పూర్తి సమాచారంతో రావాలన్నారు. కుంటలు, చెరువులు, ప్రభుత్వ స్థలాల అన్యాక్రాంతంపై సర్పంచులు తీర్మానం చేసి సంబంధిత అధికారులకు ఇవ్వాలని సూచించారు. రూపునారాయణపేటకు విద్యుత్ సబ్స్టేషన్ మంజూరయినట్లు పేర్కొన్నారు. స్థలాన్ని గుర్తించి వేగంగా ప్రతిపాదనలు పంపాలని తహసీల్దార్ను ఆదేశించారు. అనంతరం హరిపురం సర్పంచ్ గ్యారవేని విజయనాగరాజు మాట్లాడుతూ, కొలనూర్ నుంచి హరిపురం దారిలో నాగులకుంట వద్ద కల్వర్టు నిర్మాణానికి నిధులు మంజూరు చేయాలని కోరారు. జీలకుంట, గోపరపల్లె సర్పంచులు రాగిడి మంగ, మద్దెవెని రవిలు మాట్లాడుతూ, గ్రామాల్లో సమస్యల పరిష్కారానికి ఆయా శాఖల అధికారులు చొరవ తీసుకోవాలన్నారు. జిల్లా వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ అధికారి రంగారెడ్డి, డీఎల్పీవో దేవకిదేవి, తహసీల్దార్ వనజానాయక్, ట్రాన్స్కో ఏడీఏ రవీందర్, డీఈఈ పద్మ పాల్గొన్నారు.
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నవోదయ లేకపోవడం సిగ్గుచేటుఎన్టీపీసీ, సింగరేణి, ఆర్ఎఫ్సీఎల్ వంటి భారీ పరిశ్రమలతో కోట్లాది రూపాయల ఆదాయం ఇస్తున్న జిల్లాలో నవోదయ పాఠశాల లేకపోవడం సిగ్గుచేటు. అలాగే రామగుండంలో మరో కేంద్రీయ విద్యాలయం ఏర్పాటు చేసేలా స్థానిక ఎంపీ, ప్రజాప్రతినిధులు ప్రయత్నాలు చేయాలి. – చిలుక శంకర్, ఐఎఫ్టీ అనుబంధ సంఘం నాయకుడు జిల్లాకు నవోదయ విద్యాలయాన్ని సాధించడం ప్రజాప్రతినిధుల బాధ్యత. స్థానిక ఎంపీ పూర్తిగా విఫలమయ్యారు. నవోదయ అంశంపై స్థానిక ఎంపీ కేంద్ర ప్రభుత్వంతో సమర్థవంతంగా చర్చించి జిల్లాకు మంజూరు చేయించడంలో చొరవ చూపాలి. – బండి రాజశేఖర్, ఏబీవీపీ జిల్లా కన్వీనర్
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నవోదయ కావాలిసాక్షి పెద్దపల్లి: పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందిన జిల్లాగా, తలసరి ఆదాయంలో రాష్ట్రంలో అగ్రస్థానాల్లో నిలిచిన పెద్దపల్లి జిల్లాకు ఇప్పటికీ జవహర్ నవోదయ విద్యాలయం ఏర్పాటుకు నోచుకోలేదు. జిల్లా ఏర్పడి ఏళ్లు గడిచినా గ్రామీణ ప్రాంతాల పేద, ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులకు ఉచితంగా నాణ్యమైన విద్య అందించే నవోదయ విద్యాలయం కోసం ప్రజలు, విద్యార్థి సంఘాలు, విద్యావేత్తలు నిరంతరం డిమాండ్ చేస్తున్నా ఫలితం లేదని ఆవేదన వ్యక్తమవుతోంది. ఎన్టీపీసీ, ఆర్ఎఫ్సీఎల్, కేశోరాం, జెన్కో, సింగరేణి వంటి జాతీయ స్థాయి పరిశ్రమలకు నిలయమైన జిల్లా రాష్ట్ర ఆర్థికాభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నా, నవోదయ విద్యాలయానికి నోచుకోకపోవడం విమర్శలకు తావిస్తోంది. స్థానిక ప్రజల చిరకాల వాంఛ అయిన నవోదయ సాధనలో స్థానిక ఎంపీ గడ్డం వంశీకృష్ణ ప్రత్యేక చొరవ తీసుకోవాలని విద్యావేత్తలు, ప్రజలు కోరుతున్నారు. జిల్లాకు నవోదయ విద్యాలయం సాధించడంలో స్థానిక ఎంపీ గడ్డం వంశీకృష్ణ కీలక పాత్ర పోషించాల్సిన అవసరం ఉందని విద్యావేత్తలు అభిప్రాయపడుతున్నారు. లోక్సభలో ఈ అంశాన్ని ప్రస్తావించడం, కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి, నవోదయ విద్యాలయ సమితి అధికారులతో సమావేశమై జిల్లా అవసరాన్ని వివరించడం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో సమన్వయం చేసి భూ కేటాయింపును వేగవంతం చేయించడం, జిల్లా యంత్రాంగంతో కలిసి మౌలిక వసతుల ఏర్పాటుకు చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారా జిల్లాకు నవోదయ మంజూరయ్యే అవకాశాలు మెరుగుపడతాయని వారు సూచిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే 9 నవోదయ విద్యాలయాలు ఉండగా, మరో 7 పాఠశాలలకు అనుమతి ఇచ్చినా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ దిశగా చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. తెలంగాణలో ఇప్పటికే చాలా జిల్లాల్లో నవోదయ విద్యాలయాలు విజయవంతంగా కొనసాగుతున్నా, పెద్దపల్లి జిల్లా మాత్రం ఇప్పటికీ ఆ అవకాశానికి దూరంగా ఉండడం విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులను నిరాశకు గురిచేస్తోంది. ప్రైవేట్, కార్పొరేట్ విద్యను భరించే ఆర్థిక స్థోమత లేని కుటుంబాలకు నవోదయ విద్యాలయం ఒక గొప్ప అవకాశమని విద్యావేత్తలు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
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పనైపోయిందా.. పట్టింపు గోవిందాపెద్దపల్లి వ్యవసాయ మార్కెట్లో పత్తి కొనుగోళ్ల సమయంలో వినియోగించే ఎలక్ట్రానిక్ తూకం మిషన్లను భద్రపరచాల్సిన అధికారులు, సిబ్బంది ఇలా కార్యాలయంలో నిర్లక్ష్యంగా పడేయడంపై రైతులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రూ.లక్షల విలువైన మిషన్లను పనిలేని సమయంలో భద్రపరచకుండా పనికిరాని వస్తువుల్లా పడేయడం బాధ్యతారాహిత్యానికి నిదర్శనమని విమర్శిస్తున్నారు. వర్షాలు, దుమ్ము, తేమ కారణంగా మిషన్లు దెబ్బతినే అవకాశం ఉందని, బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకొని, ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా అధికారులు చర్యలు చేపట్టాలని కోరుతున్నారు. – పెద్దపల్లి
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ఆశల ‘పోతలు’ఇటీవల కురిసిన వర్షాలు రైతుల్లో గంపెడాశలు నింపాయి. ఎండిపోతున్న ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు నిండుకుండలా మారగా, మిడ్మానేరు, లోయర్ మానేరు డ్యాంలను ఎత్తిపోతలతో నింపుతున్నారు. ఎల్లంపల్లి నంది పంప్హౌజ్ నుంచి రోజూ 4 మోటార్లతో 12,600 క్యూసెక్కుల నీటిని నంది మేడారం రిజర్వాయర్లోకి నీరు ఎత్తిపోస్తున్నారు. ఇక్కడి నుంచి ఎగువ, దిగువ మానేరుతో పాటు కరీంనగర్, వరంగల్, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, సిద్దిపేట జిల్లాలకు తాగు, సాగు నీటికి కాస్త ఉపశమనం కలిగిందంటున్నారు సంబంధిత అధికారులు. – సాక్షి ఫొటోగ్రాఫర్, పెద్దపల్లి
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సోలార్ పనులు పూర్తి చేయండికాల్వశ్రీరాంపూర్(పెద్దపల్లి): మండలకేంద్రంలో ప్రాథమిక వ్యవసాయ పరపతి సంఘం ఆధ్వర్యంలో పీఎం కుసుము పథకంలో చేపట్టిన సోలార్ పవర్ ప్లాంట్లో ఈనెల 10 వరకు విద్యుత్ ఉత్పత్తి ప్రారంభించేలా పనులు పూర్తి చేియాలని కలెక్టర్ కోయ శ్రీహర్ష ఆదేశించారు. మండలకేంద్రంలోని పాండవుల గుట్టపై నిర్మిస్తున్న సోలార్ ప్లాంట్ను గురువారం కలెక్టర్ సందర్శించారు. పనుల్లో నాణ్యతకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ అన్ని ప్రక్రియలు వేగంగా పూర్తి చేయాలని అధికారులకు సూచించారు. తహసీల్దార్ రాపెల్లి రాముడు, పీఏసీఎస్ చైర్మన్ చదువు రాంచంద్రారెడ్డి, ఏఎంసీ చైర్మన్ రామిడి తిరుపతిరెడ్డి, సీఈవో కోలేటి శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అభివృద్ధి పనుల అంచనాలు సిద్ధం చేయాలి ముత్తారం(మంథని): గ్రామాల్లో అభివృద్ధి పనులు గుర్తించి అంచనాలు త్వరగా సిద్ధం చేయాలని కలెక్టర్ కోయ శ్రీహర్ష పేర్కొన్నారు. గురువారం ముత్తారం మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో జరిగిన సర్వసభ్య సమావేశంలో మాట్లాడారు. అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పని చేస్తూ ప్రజా సమస్యలకు సత్వర పరిష్కారం చూపాలన్నారు. వీబీజీరామ్జీ పథకంలో అభివృద్ధి పనులు నిర్ణీత కాలంలో పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. వ్యవసాయం, విద్య, వైద్యం, తాగునీరు తదితర అంశాలపై సంబంధిత అధికారులతో సమీక్షించారు. సమావేశంలో పలువురు సర్పంచులు విన్నవించిన సమస్యలు విని, పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. స్పెషల్ ఆఫీసర్ రవీందర్, ఎంపీడీవో ప్రవీణ్కుమార్, తహసీల్దార్ మధుసూదన్రెడ్డి, ఎంఈవో హరిప్రసాద్, మండల సర్పంచుల కన్వీనర్ బియ్యని శివకుమార్, సర్పంచులు పాల్గొన్నారు.
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విద్యుత్ తీగలు సరి చేయండికోల్సిటీ(రామగుండం): నగరంలో వేలాడుతున్న విద్యుత్ తీగలను వెంటనే సరి చేయాలని ఎన్పీడీసీఎల్ అధికారులను రామగుండం నగర మేయర్ మహంకాళి స్వామి ఆదేశించారు. గురువారం 7వ డివిజన్ జీఎంకా లనీలో మున్సిపల్ కమిషనర్ జె.అరుణ్శ్రీ, కార్పొరేటర్ వెగోలపు రమాదేవి––శ్రీనివాస్తో కలిసి పర్యటించారు. చేతికి అందేంత ఎత్తులోనే విద్యుత్ తీగలు ఉండడంతో ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉందని కార్పొరేటర్, కాలనీవాసులు మేయర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లగా, వెంటనే ట్రాన్స్కో ఏఈకి ఫోన్ చేసి సాధ్యమైనంత త్వరగా సమస్య పరిష్కారం కావాలని ఆదేశించారు. వర్షాకాలానికి కంటే ముందే అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరికలు చేసినా సింగరేణి, ఎన్టీపీసీ, ఆర్ఎఫ్సీఎల్ పట్టించుకోకపోవడంతో వాటిని ఆనుకొని ఉన్న 2ఏ మోరీ, వీర్లపల్లి, రామగుండం ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయన్నారు. అసిస్టెంట్ కమిషనర్ సంపత్కుమార్, ఈఈ శాంతిస్వరూప్, టీపీఎస్ నవీన్, ఏఈలు అన్వేశ్, మనోజ్, నరేశ్, శానిటరీ ఇన్స్పెపక్టర్ నాగభూషణం పాల్గొన్నారు.
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మొక్కుబడిగా ‘వార్డు బాట’రామగుండం బల్దియా 7వ డివిజన్లో గురువారం నిర్వహించిన ‘వార్డు బాట’ కార్యక్రమం అధికారుల పనితీరుపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతోంది. మేయర్ స్వామి, కమిషనర్, అధికారులు పర్యటించిన రోడ్డుపైనే ఒకవైపు బురద, మరోవైపు ప్రమాదకర మ్యాన్హోల్ కనిపించింది. అదే మార్గంలో నడుచుకుంటూ వెళ్లిన ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు ఆ మ్యాన్హోల్ను దాటుకుని వెళ్లారే తప్ప.. వెంటనే మూత ఏర్పాటు చేయాలని, ప్రమాద సూచికలు పెట్టాలని ఎలాంటి ఆదేశాలు ఇవ్వకపోవడం విమర్శలకు తావిస్తోంది. అధికారుల తనిఖీలు కేవలం మొక్కుబడిగానే సాగుతున్నాయనడానికి ఈ దృశ్యమే నిదర్శనమని పలువురు ఎద్దేవా చేస్తున్నారు.
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బొగ్గు లారీలపై చర్య తీసుకోవాలి● రామగుండం సీపీ అంబర్ కిశోర్ఝా గోదావరిఖని: నిబంధనలు విస్మరించి రాకపోకలు సాగిస్తున్న బొగ్గు లారీలపై చర్య తీసుకోవాలని పోలీస్ కమిషనర్ అంబర్ కిశోర్ ఝా ఆదేశించారు. తన కార్యాలయంలో బుధవారం జరిగిన శాంతిభద్రతలు, ట్రాఫిక్, రవాణాశాఖ అధికారులతో ఆయన సమావేశమయ్యారు. రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణతోపాటు ప్రజల సురక్షిత ప్రయాణమే ప్రధాన లక్ష్యంగా రోడ్డు భద్రతా నిబంధనలను కట్టుదిట్టంగా అమలు చేయాలన్నారు. ఇసుక, బొగ్గు(కోల్), యాష్ తదితర రవాణా వాహనాలు టార్పాలిన్ కవర్లతో కప్పి తరలించాలని స్పష్టం చేశారు. నిబంధనలు పాటించని వాహన యజమానులు, డ్రైవర్లపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. పరిమితికి మించి విద్యార్థులను తరలించే ఆటోలు, వాహనాపైనా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. రోడ్డు ప్రమాద బాధితులకు సకాలంలో సహాయం అందించే రహ్–వీర్ పథకంపై అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు. రామగుండం ట్రాఫిక్ ఏసీపీ శ్రీనివాస్, మంచిర్యాల డీటీవో గోపీకృష్ణ, రామగుండం, పెద్దపల్లి, మంచిర్యాల ట్రాఫిక్ సీఐలు రాజేశ్వరరావు, శ్రీనివాస్, హనన్, మంచిర్యాల మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ లక్ష్మణ్ పాల్గొన్నారు. పెట్టుబడుల్లో మోసాలపై అప్రమత్తం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రాడ్స్పై అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీస్ కమిషనర్ అంబర్ కిశోర్ జా సూచించారు. స్థానిక ఇల్లెందు క్లబ్లో ‘సింగరేణి హెచ్వోడీలు, అధికారులకు సురక్షా తిరంగా – సైబర్ స్వతంత్ర తెలంగాణ’పై అవగాహన కల్పించారు. తొలుత ప్రచార పోస్టర్ విడుదల చేశారు. సైబర్ మోసాలపై అవగాహన కల్పించారు. పెద్దపల్లి డీసీపీ రాంరెడ్డి, సింగరేణి ఆర్జీ–1 జీఎం లలిత్కుమార్, సైబర్క్రైం, గోదావరిఖని ఏసీపీలు రంగారెడ్డి, రమేశ్, గోదావరిఖని వన్టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్జల్, రామగుండం సైబర్క్రైం సీఐ శ్రీనివాస్, రాణాప్రతాప్, ట్రాఫిక్ సీఐ రాజేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ఎక్కువ మంది మహిళలు ఉండడం సంతోషకరంకరీంనగర్అర్బన్: కలెక్టర్ చిత్రామిశ్రా పాలనలో పనిచేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఒక మహిళ అధికారిగా ఆమె దిశానిర్ధేశం బాగుంది. ఎక్కువ సంఖ్యలో మహిళలే అధికారులుగా ఉండటం సంతోషకర పరిణామం. ప్రజలకు మరింత సేవ చేయాలనే కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది. సహచరుల సహకారం, ఉన్నతాధికారుల మార్గదర్శకత్వం నాకు ప్రేరణగా నిలుస్తాయి. – షర్మిళ, కరీంనగర్ ఆర్డీవో కరీంనగర్అర్బన్: మహిళా అధికారిగా పనిచేయడం.. సమాజంలో మార్పు తీసుకురావడానికి లభించిన గొప్ప అవకాశం. మహిళలు, పిల్లలు, దివ్యాంగులు, వద్ధులు, ట్రాన్స్జెండర్స్ సంక్షేమం కోసం పనిచేయడం ఎంతో ఆత్మసంతృప్తినిస్తుంది. ప్రతీ సవాలును ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటూ.. అర్హులైన ప్రతీ లబ్ధిదారుడికి ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు చేరేలా కృషి చేయడమే నా ప్రధాన లక్ష్యం. ప్రజల విశ్వాసాన్ని నిలబెట్టుకోవడం, వారి సమస్యలకు పరిష్కారం చూపడం నా ఉద్యోగంలో అత్యంత విలువైన అంశం. – సరస్వతి, జిల్లా సంక్షేమాధికారి, కరీంనగర్ పరిపాలనలో లభిస్తున్న అవకాశాలు, బాధ్యతలు మాపై మరింత జవాబుదారీతనాన్ని పెంచుతున్నాయి. ప్రజలకు పారదర్శకంగా, వేగవంతంగా సేవలు అందించడమే మా ప్రధాన లక్ష్యం. ప్రస్తుతం ప్రతీ రంగంలో మహిళలు రాణిస్తున్నారు. కుటుంబ, పరిపాలన బాధ్యతలను సమర్థంగా నిర్వహించగలమని నిరూపిస్తున్నారు. ఆత్మవిశ్వాసం, క్రమశిక్షణ, అంకితభావం ఉంటే ఏ లక్ష్యాన్నైనా చేరుకోవచ్చు. మహిళా సాధికారత అంటే సమాజంలో సానుకూల మార్పునకు నాయకత్వం వహించడం. ఆ దిశగా ప్రతి మహిళ ముందుకురావాలి. – అరుణశ్రీ, స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్, పెద్దపల్లి
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మేయర్తో కార్పొరేటర్ల పిక్నిక్!● డీజే కార్యక్రమంలో స్వల్ప ఉద్రిక్తత ● ఖండించిన మహంకాళి స్వామి కోల్సిటీ: రామగుండం మేయర్ మహంకాళి స్వామి ఆధ్వర్యంలో బుధవారం నిర్వహించిన పిక్నిక్లో పలువురు కార్పొరేటర్లతోపాటు వారి కుటుంబ సభ్యులు భారీసంఖ్యలో హాజరయ్యారు. బసంత్నగర్ సమీపంలోని బుగ్గ రామస్వామి ఆలయ పరిసరాల్లోని పిక్నిక్ స్పాట్ను సందర్శించిన సందర్భంగా సుమారు 40 మందికిపైగా కార్పొరేటర్లు తమ కుటుంబ సభ్యులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, కార్యకర్తలు హాజరై సందడి చేశారు. ప్రజాప్రతినిధుల్లో జోష్.. తమకు తగిన ప్రాధాన్యం కల్పించడం లేదని, ప్రొటోకాల్ పాటించడం లేదని ఆరోపిస్తూ పార్టీలకు అతీతంగా పలువురు కార్పొరేటర్లు కొద్దిరోజుల క్రితం బహిరంగంగా అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన కార్పొరేటర్ల శిక్షణకు కూడా ముగ్గురే హాజరుకాగా, మిగిలినవారు గైర్హాజరై నిరసన తెలిపారు. అనంతరం పలువురు కార్పొరేటర్లు మేడారంలోని సమ్మక్క–సారలమ్మ వనదేవతలను దర్శించుకోవడం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చకు దారితీసింది. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో మేయర్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన పిక్నిక్కు అసంతృప్తి కార్పొరేటర్లతో జతకట్టిన కొందరు కార్పొరేటర్లు కుటుంబ సభ్యులతో హాజరుకావడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. వారిని బుజ్జగించడానికే పిక్నిక్ ఏర్పాటు చేశారని ప్రచారం జరిగింది. అయితే పిక్నిక్ జోష్ నింపిందని పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు వెల్లడిస్తున్నారు. డీజే కార్యక్రమంలో స్వల్ప ఉద్రిక్తత పిక్నిక్లో విందు, వినోద కార్యక్రమాల్లో ప్రజాప్రతినిధులు ఉల్లాసంగా గడిపారు. ఈ సందర్భంగా డీజే కార్యక్రమంలో స్వల్ప ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకున్నట్లు ప్రచారం జరిగినా... అలాంటిదేమీలేదని మేయర్ మహంకాళి స్వామి స్పష్టం చేశారు. కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు, కాంగ్రెస్ పార్టీతోపాటు తమకు మద్దతు ఇచ్చిన ఇతర పార్టీల కార్పొరేటర్లు, తన విజయానికి కృషి చేసిన కార్యకర్తలు, వారి కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆత్మీయంగా గడిపేందుకు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశామని, ప్రశాంతంగా, ఆనందంగా కార్యక్రమం ముగిసిందని మేయర్ ‘సాక్షి’కి తెలిపారు.
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సేవా చేయడం సంతృప్తినిస్తుందిజగిత్యాలజోన్: జిల్లా ప్రధాన న్యా యమూర్తి పోస్టు ఒక్క ఉద్యోగంగా కాకుండా, కక్షిదారులకు మెరుగైన సేవలు అందిస్తున్నామనే తృప్తి మిగులుతుంది. ఓ వైపు ఉ ద్యోగం.. మరో వైపు కుటుంబ బాధ్యతలను బ్యాలెన్స్ చేస్తుండటంతో హ్యాపీగా గడిచిపోతుంది. మహిళా అధి కారులుగా ఆఫీసు పనుల్లో ఎంత ఒత్తిడికి గురైనా.. ఆ భావం మన ముఖంపై కనిపించొద్దు. చిరునవ్వుతోనే చాలా సమస్యలు పరిష్కరించవచ్చనేది నా అభిప్రాయం – సి.రత్న పద్మావతి, జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి, జగిత్యాల కుటుంబ సహకారంతో ఉన్నత స్థానానికి ఎది గాను. మనం ఏ రంగంలో ఉన్నా అందులో ఉన్నత స్థానానికి ఎదగాలన్న కాంక్ష ఉండాలి. మహిళలు ఉద్యోగం.. కుటుంబ బాధ్యతలకు సమన్యాయం చేస్తున్నారు. కుటుంబంతోపాటు సమాజాన్ని అధ్యయనం చేస్తుండడంతో మరింత మెరుగ్గా బాధ్యతలు నిర్వహించే అవకాశం ఉంటుందనేది నా అభిప్రాయం. – జి.సునీత–రవీందర్రెడ్డి, జిల్లా మొదటి అదనపు జడ్జి, జగిత్యాల ఓ వైపు జడ్జీగా ఉద్యోగానికి, మరోవైపు కుటుంబానికి తగిన ప్రాధాన్యం ఇస్తాను. కోర్టులో జరిగిన విషయాలను ఇంట్లో, కుటుంబ విషయాలను కోర్టుల్లో మాట్లాడుకునే పరిస్థితి ఉండదు. ఎక్కడి బాధ్యతలు అక్కడే నిర్వర్తించుకోవాలి. మహిళా అధికారులుగా అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధించి శభాష్ అనిపించుకోవాలి. – ఆర్.లావణ్య, ప్రిన్సిపల్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జి, జగిత్యాల
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బీఆర్ఎస్ వైఫల్యంతోనే సమస్యలురామగిరి: బీఆర్ఎస్ వైఫల్యాలతోనే సింగరేణి అనేక సమస్యల్లో చిక్కుకుందని కనీస వేతనాల సలహా మండలి చైర్మన్ జనక్ప్రసాద్ విమర్శించారు. ఐఎన్టీయూసీ ఆర్జీ–3 ఏరియా ఉపాధ్యక్షుడు కోట రవీందర్రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో సెంటినరీకాలనీ శ్రీపాదభవన్లో బుధవారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం సింగరేణి సంస్థను రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం వాడుకుందని ఆరోపించారు. కోయగూడెం, సత్తుపల్లి బ్లాకులను కేంద్ర ప్రభుత్వంతో కుమ్మకై ్క తమ అనుకూల సంస్థలకు అప్పగించిన విషయాన్ని కార్మికులు మరచిపోలేదన్నారు. ఏఐటీయూసీ గుర్తింపు కార్మిక సంఘంగా సమస్యలను పరిష్కరించడంలో విఫలమైందని విమర్శించారు. నాయకులు నర్సింహారెడ్డి, ధర్మపురి, సదానందం, సత్యనారాయణరెడ్డి, గడ్డం తిరుపతి, ఎల్లంకి రామారావు, మడ్డి రాజ్కుమార్, బిక్షనాయక్, సాయికృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఎగబడుతున్న కోతులు.. కుక్కలు● నాలుగేళ్ల బాలుడిపై వీధి కుక్క దాడి కమాన్పూర్: రోజురోజుకూ గ్రామాల్లో కుక్కలు, కోతుల దాడులతో ప్రజలు భయాందోళన చెందుతున్నారు. ఏదో ఒక గ్రామంలో కుక్కలు, కోతుల దాడిలో గాయపడిన సంఘనలు రోజూ చోటు చేసుకుంటున్నాయి. బుధవారం మండల కేంద్రంలో నాలుగేళ్ల బాలుడిపై వీధి కుక్క దాడి చేయడంతో బాలుడి ముఖంపై గాయాలయ్యాయి. నరేశ్ అనే వ్యక్తిపై కోతులు దాడి చేయడంతో గాయాలయ్యాయి. మరో ఘటనలో బైక్పై వెళ్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులకు కుక్కలు అడ్డురావడంతో వాహనం అదుపుతప్పి కిందపడిపోగా స్వల్పగాయాలయ్యాయి. కమాన్పూర్ సర్పంచ్ రంగు సత్యనారాయణ, ఎంపీడీవో ప్రియాంక దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. సంబంధితశాఖ అధికారులతో సమస్య పరిష్కారానికి అవరమైన చర్యలు చేపడుతామని తెలిపారు.
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స్కూల్ యూనిఫామ్ ధరించి విధులకు హాజరైన ఉపాధ్యాయుడుకాల్వశ్రీరాంపూర్: పెద్దపల్లి జిల్లా కాల్వశ్రీరాంపూర్ మండలంలోని తారుపల్లి జెడ్పీహైస్కూల్ ఇంగ్లిష్ ఉపాధ్యాయుడు కూరపాటి సత్యప్రకాశ్రావు బుధవారం స్కూల్ యూనిఫామ్ ధరించి విధులకు హాజరయ్యారు. విద్యార్థులతో మమేకమై పాఠాలు వింటూ, మొక్కలు నాటారు. తాను చదువుకునే సమయంలో కాళ్లకు కనీసం చెప్పులు, మంచిబట్టలు కూడా లేవని, చిరిగిన దుస్తులు ధరించి బడికి వెళ్లాలనని గుర్తు చేసుకున్నారు. బలపాలు ఉండేవి కావన్నారు. చెక్కపలకపై బొగ్గు, ఆకుపసరుతో అక్షరాలు రాసి చదువుకున్నామని తెలిపారు. కరెంట్ లేదని, కిరోసిన్ దీపాల వెలుగులో చదువుకున్నామన్నారు. పెన్నులు, పుస్తకాలు ఉండేవి కావని ఆయన చెబుతూ ఉంటే విద్యార్థులు విస్తుపోయారు. తాము అనేక కష్టాలతో విద్యాభ్యాసం చేశామని, ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం అన్నీ ఉచితంగా అందిస్తోందని, విద్యార్థులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. రూ.వేలు వెచ్చించి ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో చేరవద్దని, సర్కారు బడిలో ఉచిత విద్య నేర్చుకోవాలని సందేశం ఇచ్చేందుకే తాను స్కూల్ విద్యార్థుల యూనిఫాం ధరించి విధులకు హాజరయ్యానని సత్యప్రకాశ్రావు అనంతరం విలేకరులకు వివరించారు. ఆయన ఇప్పటికే అనేకమంది పేదల విద్యార్థులకు ఫీజు చెల్లించారు. డిక్షనరీలు, నోటుపుస్తకాలు, విద్యాసామగ్రి ఉచితంగా అందజేశారు. అనేకసార్లు రక్తదానం చేశారు. తెలంగాణ ఉద్యమంలోనూ చురుగ్గా పాల్గొన్నారు. ఒకేపేజీలో 12 నెలల క్యాలెండర్ రూపొందించారు. అనేక ప్రత్యేకతలు ఉన్న ఆయనను పలువురు అభినందించారు.
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మధుర జ్ఞాపకాలు.. గురువులకు సన్మానాలుగోదావరిఖని మార్కండేయకాలనీ లిటిల్ ఫ్లవర్ హైస్కూల్ 1997 పదో తరగతి బ్యాచ్ విద్యార్థులు ఎన్టీపీసీ సింధూర కళాశాల రోడ్డులోని శ్రీమయి హాల్లో బుధవారం ఆత్మీయ సమ్మేళనం నిర్వహించారు. ఒకేవేదికపై కలుసుకున్న పూర్వవిద్యార్థులు చిన్ననాటి మధుర జ్ఞాపకాలు నెమరువేసుకున్నారు. తమకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పిన గురువులు మల్లికార్జున్రెడ్డి, వెంకటరమణ, రమేశ్, నాగరాజును శాలువాలు కప్పి, పుష్పగుచ్ఛాలతో ఆత్మీయంగా సన్మానించారు. అనంతరం సహపంక్తి భోజనాలు చేశారు. క్రాంతిసుధ, చిందం స్వరూప, స్నేహలత, స్వప్న, పందిల్ల స్వరూప, కరుణాకర్, శ్రీనివాస్, చంద్రశేఖర్, ధర్మేందర్, శివ, కృష్ణ, రవి పాల్గొన్నారు. – జ్యోతినగర్
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ఆమె సంతకం● మహిళా అధికారులు.. పాలనలో ఆదర్శమూర్తులు ● ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో 45 మంది అధికారిణులు ● అభివృద్ధి.. సంక్షేమం పరుగులు ● ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న లేడీబాస్లు ఒక ఇంటిని చక్కదిద్దడమే కాదు, ఒక జిల్లాను, పరిపాలనా వ్యవస్థను ఎంత సమర్థంగా నడిపించగలరో మహిళా అధికారులు చేసి చూపుతున్నారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం, పారదర్శక పరిపాలన, సంక్షేమ పథకాల అమలు, న్యాయసేవలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో దూసుకెళ్తున్నారు. సేవాభావం, నాయకత్వపటిమతో కొత్త ప్రమాణాలు సృష్టిస్తున్న మహిళా అధికారులు నేటి యువతకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు. ‘కలలు కనండి... కష్టపడండి... నాయకత్వం వహించండి’ అనే నమ్మకాన్ని బలపరుస్తున్నారు.
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కాలువలోపడి సెక్యూరిటీ సూపర్వైజర్ మృతిరామగుండం: స్థానిక ఇండియన్ ఆయిల్ కా ర్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (ఐవోసీఎల్)లో సెక్యూరిటీ సూపర్వైజర్గా పనిచేస్తే నయీం(50) పెద్ద పల్లి జిల్లా రామగుండం అక్బర్నగర్లోని ఎన్టీపీసీ బూడిద కాలువలో బుధవారం ప్రమాదవశాత్తు పడి మృతిచెందాడు. ఎస్సై సంధ్య కథ నం ప్రకారం.. కొమురంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కాగజ్నగర్కు చెందిన నయీం స్థానిక ఐవోసీ లో సెక్యూరిటీ సూపర్వైజర్గా పనిచేస్తున్నా డు. అక్కడి నుంచి రోజూ రైలులో వచ్చి వెళ్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో బుధవారం విధులు ము గించుకొని ద్విచక్ర వాహనంపై రైల్వేస్టేషన్కు వెళ్తుండగా అక్బర్నగర్లోని బూడిదకాలులో బైక్ అదుపు తప్పి పడి చనిపోయాడు. మృతుడికి భార్య, ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు ఉన్నారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం గోదావరిఖని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసుకొన్నారు. ఆస్తికోసమే తండ్రి హత్య ● మద్యానికి డబ్బులు ఇవ్వడంలేదని ఆగ్రహం ● తండ్రిని చంపిన కుమారుడి అరెస్ట్ ఓదెల: మద్యం కోసం డబ్బులు ఇవ్వడంలేదని, హతమార్చితే ఆస్తి మొత్తం దక్కించుకోవచ్చుని భావించిన మేకల బాబురావు తన తండ్రి మేకల మాదయ్య(76)ను హత్య చేసినట్లు పెద్దపల్లి జిల్లా సుల్తానాబాద్ సీఐ రంజిత్రావు, పొత్కపల్లి ఎస్సై సనత్కుమార్రెడ్డి తెలిపారు. సుల్తానాబాద్ సర్కిల్ కార్యాలయంలో బుధవారం ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఘటన వివరాలు వెల్లడించారు. వారి కథనం ప్రకారం.. పెద్దపల్లి జిల్లా ఓదెల మండలం మడక గ్రామానికి చెందిన బాబురావు ఉద్యోగం చేయకుండా మద్యం, గుట్కాకు బానిసయ్యాడు. సింగరేణి రిటైర్డ్ ఉద్యోగి అయిన తనతండ్రిని మంగళవారం పింఛన్ డబ్బులు ఇవ్వాలని అడుగగా.. తనవద్ద లేవని చెప్పాడు. ఆగ్రహంతో ఇంట్లోఉన్న పెద్దరాయిని తండ్రి చాతి, తల, కాళ్లపై తీవ్రంగా బాదాడు. దీంతో మాదయ్య అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. ఆ తర్వాత నిందితుడు పారిపోయాడు. మడక బస్స్టాప్ వద్ద నిందితుడు ఉన్నట్లు సమాచారం అందడంతో అక్కడకు వెళ్లి అరెస్టు చేశారు. మృతుడి పెద్దకూతురు చందా సరోజన ఫిర్యాదు మేరకు బాబురావుపై కేసు నమోదు చేసి ఓదెల కోర్టులో హాజరుపర్చినట్లు సీఐ, ఎస్సై వివరించారు. సరదా కోసం వచ్చి.. గోదావరిలో మునిగి.. రామగుండం: మిత్రులతో కలిసి సరదా కోసం గోదావరినదికి వచ్చి చేపలు వేటాడుతూనే, స్విమ్మింగ్ చేసే క్రమంలో ప్రమాదవశాత్తు గుంతలో పడి మృతిచెందిన ఘటన పెద్దపల్లి జిల్లా అంతర్గాం మండలం గోలివాడ శివారు లో బుధవారం జరిగింది. ఎస్సై వెంకటస్వా మి కథనం ప్రకారం.. గోదావరిఖని వకీల్పల్లిగనిలో విధులు నిర్వహించే సింగరేణి ఉద్యోగి కూన రాజ్కుమార్(32) బుధవారం మిత్రుల తో కలిసి గోలివాడ శివారులోని గోదావరినది వద్దకు వచ్చాడు. మిత్రులతో కలిసి సరదాగా చేపలు పడుతూ నీటిలో స్విమ్మింగ్ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఈక్రమంలో రాజ్కుమార్ నీటిలో మునిగి కనిపించకుండా పోయయాడు. మిత్రులు ఆందోళన చెంది పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఎస్సై వెంటనే రెస్క్యూ టీంతో వచ్చిగాలింపు చర్యలు చేపట్టగా మృతదేహం లభ్యమైంది. రాజ్కుమార్ ప్రస్తుతం మంచిర్యాల జిల్లా మందమర్రిలోని గణేశ్నగర్లో నివాసం ఉంటున్నాడు. స్వగ్రామం పెద్దపల్లి జిల్లా నందిమేడారం. మృతుడికి భార్య అఖిల, కుమారుడు హరీశ్ ఉన్నారు. మృతుడి భార్య ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకొన్నట్లు ఎస్సై పేర్కొన్నారు. జ్యోతినగర్: తెలంగాణ ఉద్యమకారులను రాష్ట్రప్రభుత్వం విస్మరించడం బాధాకరమని తెలంగాణ ఉద్యమకారుల సమితి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు తోడేటి శంకర్గౌడ్ అన్నారు. ఎన్టీపీసీ ఆటోనగర్ ఐఎఫ్టీయూ కార్యాలయంలో బుధవారం జరిగిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ఎన్నికల సమయం, రాష్ట్ర ఆవిర్భావం తర్వాత ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. సమావేశంలో ఎన్టీపీసీ పట్టణ కమిటీ బలోపేతం, సభ్యత్వ నమోదు, ఉద్యమకారుల సమస్యలపై భవిష్యత్ కార్యాచరణ, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చేపట్టాల్సిన ఆందోళన కార్యక్రమాలపై విస్తృతంగా చర్చించారు. ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ ఉద్యమకారుల సమితి జనరల్ సెక్రటరీ చిలుక శంకర్, రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు ఈదునూరి పర్వతాలు, శంకర్, వంశీ, చందు, సురేశ్, వోల్లాల మల్లేశ్, వీరాలాల్, మామిడాల శంకరయ్య, గుండేటి కిశోర్, నారాయణ, మల్లేశ్, కుమార్, పొన్నం విజయ్గౌడ్, మేకల సరోజన, శాంత తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ఎవరూ ఖాళీగా ఉండద్దుజిల్లాలో నిరుద్యోగ సమస్య చాలా ఉంది. ఉద్యోగాలు కావాలని ప్రజావాణికి వస్తున్నారు. ప్రభుత్వ, అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగాలు కావాలని ఆశిస్తున్నారు. కానీ ప్రభుత్వ పథకాలను వినియోగించుకుని స్వయం ఉపాధి సాధించాలి. ఆ దిశగా యువకుల్లో అవగాహన సదస్సులు నిర్వహించాలని ప్రణాళిక సిద్ధం చేశాం. యువకులు ఎవరూ ఖాళీగా ఉండొద్దు. వారి కోసమే జాబ్మేళాలు నిర్వహిస్తూ.. ప్రైవేటు రంగంలో ఉపాధి కల్పిస్తున్నాం. వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి ఉద్యోగావకాశాల సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు చేరవేస్తున్నాం. – నిర్మల, జిల్లా ఉపాధి కల్పన అధికారి
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గంజాయిపై డేగకన్నుగోదావరిఖని: గంజాయి విక్రయాలపై డేగకన్ను వేసినట్లు రామగుండం పోలీస్ కమిషనర్ అంబర్ కిశోర్ ఝా అన్నారు. పెద్దపల్లి, మంచిర్యాల జిల్లాల్లో నమోదైన 81 ఎన్డీపీఎస్ కేసుల్లో నిందితుల నుంచి స్వా ధీనం చేసుకున్న రూ.17.09 లక్షల విలువైన 40.173 కిలోల గంజాయిని బుధవారం ధ్వంసం చేసినట్లు సీపీ తెలిపారు. ఎండు గంజాయితోపాటు 26 మొక్కలనూ న్యాయస్థానం అనుమతితో ధ్వంసం చేసినట్లు ఆయన వెల్లడించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పెద్దపల్లి డీసీపీ రాంరెడ్డి, అడిషనల్ డీసీపీ(అడ్మిన్) శ్రీనివాస్, గోదావరిఖని, జైపూర్, స్పెషల్బ్రాంచ్ ఏసీపీలు రమేశ్, వెంకటేశ్వర్లు, నాగేంద్రగౌడ్, సీసీఆర్బీ ఇన్స్పెక్టర్ అనిల్, ఎస్ఐ వినీత తదితరులు పాల్గొన్నారు. అధికారుల తీరు మారాలి పెద్దపల్లి: పోలీస్, రెవెన్యూ అధికారు లు ఫోన్లకు స్పందించకపోవడం నిర్లక్ష్యానికి నిదర్శనమని బీజేపీ రాష్ట్ర ఉ పాధ్యక్షుడు, మాజీ ఎమ్మెల్యే గుజ్జుల రామకృష్ణారెడ్డి విమర్శించారు. బుధ వారం జిల్లా కేంద్రంలోని తన నివా సంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల స మావేశంలో మాట్లాడారు. ప్రజలు అత్యవసర సమస్యలతో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు ఫోన్చేస్తే స్పందన లేకపోవడం శోచనీయమన్నారు. అధికారుల తీరు మారాలని కోరారు. పట్టణంలోని పురాతన శివాలయంలో మైక్లు తొ లగించాలని ఓ కౌన్సిలర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారని, సుప్రభాతం, భక్తిగీతాలు, శివనామస్మరణ వంటి కార్యక్రమాలు తరాలుగా కొనసాగుతున్నాయని, వీటిపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయడం సరికాదన్నారు. నాయకులు పల్లె సదానందం, శిలావేరు ఓదెలు, భూషణ్, వేణి శ్రీనివాస్గౌడ్, జంగ చక్రధర్రెడ్డి, పర్శ సమయ్య, మీస అర్జున్రావు, రాంసింగ్, పర్వతాలు పాల్గొన్నారు.
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ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో నాణ్యమైన వైద్యం● కలెక్టర్ కోయ శ్రీహర్ష పెద్దపల్లి: ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో ప్రజలకు నాణ్యమైన వైద్యసేవలు అందించాలని కలెక్టర్ కోయ శ్రీహర్ష ఆదేశించారు. సుల్తానాబాద్ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిని బుధవారం ఆయన తనిఖీ చేశారు. వైద్యులు, సిబ్బంది సమయపాలన పాటించాలని కలెక్టర్ సూచించారు. హైరిస్క్ గర్భిణులను గుర్తించి నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని చెప్పారు. మందులు, పరీక్షలు సకాలంలో అందించాలని శ్రీహర్ష అన్నారు. రక్షణ కల్పించాలి జిల్లాలోని ప్రతీచిన్నారికి భద్రత, విద్య, సంరక్షణ సేవలు అందించాలని కలెక్టర్ శ్రీహర్ష ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్లో బాలల సంరక్షణ పథకం అమలుపై సంబంధిత శాఖల అధికారులతో సమీక్షించారు. అనాథలను గుర్తించాలని, దివ్యాంగులు, మానసిక వైకల్యం కలిగిన పిల్లలకు సదుపాయాలు కల్పించాలని చెప్పారు. ఆరునుంచి పదో తరగతి వరకు చదువు మానేసిన పిల్లలను గుర్తించి బడిలో చేర్పించాలని సూచించారు. పదో తరగతి ఉత్తీర్ణులైన వారిని ఏటీసీల్లో చేర్పిస్తే ఉపాధి కల్పించే అవకాశం ఉందని కలెక్టర్ శ్రీహర్ష తెలిపారు. లక్ష్య సాధనకు సమష్టిగా పనిచేయాలి ‘ప్రతీచుక్క నీటితో అధిక పంట’ లక్ష్య సాధనకు అన్నిశాఖలు సమష్టిగా పనిచేసి ప్రధానమంత్రి కృషి సించాయ్ యోజనను సమర్థవంతంగా అమలు చేయాలని కలెక్టర్ శ్రీహర్ష ఆదేశించారు. ప్రధాన మంత్రి కృషి సించాయ్ యోజన జిల్లాస్థాయి సమన్వయ కమిటీ సమావేశాన్ని కలెక్టరేట్లో నిర్వహించగా ఆయన మాట్లాడారు. డీఆర్డీవో కాళిందిని, ఇరిగేషన్ ఈఈ శ్రీనివాస్, డీసీవో శ్రీమాల, ఆర్డీవో మంథని సురేశ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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సాగుకు ఏఐ సాయంసాక్షి పెద్దపల్లి: పొలంలో పంటను పీడిస్తున్న తెగులు ఏదో తెలియక ఆందోళన చెందుతున్నారా? ఏ కాలంలో ఏ పంట వేస్తే లాభసాటిగా ఉంటుందో లెక్కలు వేసుకుని తలపట్టుకుంటున్నారా? దిగుబడిని ఎక్కడ విక్రయించాలో, ఈరోజు మార్కెట్ డిమాండ్ ఎంత ఉందనే సందిగ్ధంలో ఉన్నారా? ఇకపై అన్నదాతలు ఈ సమస్యలన్నింటికీ ఆందోళన చెందాల్సిన పన్లేదు. ఆధునిక సాంకేతికతను జోడించి వ్యవసాయాన్ని మరింత లాభసాటిగా మార్చేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అడుగులు వేసింది. ఏఐ (కృత్రిమ మేధ) సాయంతో కూడిన ‘భారత్ విస్తా ర్’ అనే అత్యాధునిక డిజిటల్ టూల్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. విత్తనం నుంచి విపణి(మార్కెట్) వరకు సమస్త సమాచారాన్ని అరచేతిలో ఉంచుతున్న స్మార్ట్ యాప్పై ‘సాక్షి’ ప్రత్యేక కథనం. రైతులకు ప్రధాన ప్రయోజనాలివే.. ఏఐ టూల్ విశేషాలు
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విద్య, వైద్యంపై ఫోకస్రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కలెక్టర్ గరీమా అగ్రవాల్ విద్యా, వైద్యంపై దృష్టి పెడుతున్నారు. గురుకులాలు, హాస్టళ్లు తరచూ తనిఖీ చేస్తున్నారు. పిల్లలతో కలిసి భోజనం చేస్తున్నారు. వారితో కలిసి పాఠాలు వింటున్నారు.. బోధి స్తున్నారు. ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో వైద్యసేవలను గాడిలో పెట్టేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. రోగులతో మాట్లాడుతూ వైద్య సేవలపై ఆరా తీస్తున్నారు. ప్రతీ ఒక్కరికి ప్రభుత్వ సంక్షేమ ఫలాలు అందాలని ఆమె ఆదేశిస్తున్నారు. కలెక్టర్ చొరవతో రాష్ట్రంలోనే ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణంలో జిల్లా అగ్రస్థానంలో ఉంది. – సిరిసిల్ల
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విద్యార్థులకు మెరుగైన విద్యాబోధన● ప్రభుత్వ విప్ విజయరమణారావు కాల్వశ్రీరాంపూర్: పేదవిద్యార్థులకు మెరుగైన విద్యాబోధన అందించడమే లక్ష్యంగా కాంగ్రెస్ సర్కార్ కృషి చేస్తోందని ప్రభుత్వ విప్, పెద్దపల్లి ఎమ్మెల్యే చింతకుంట విజయయరమణారావు అన్నారు. గంగారం గ్రామపంచాయతీ పరిధిలోని ఊశన్నపల్లెలో రూ.32 లక్షల వ్యయంతో చేపట్టిన ప్రభుత్వ పాఠశాల అదనపు తరగతిగదులు, కంప్యూటర్ ల్యాబ్, సోలార్ పవర్ సిస్టమ్, సీసీ రోడ్లు తదితర పనులను సర్పంచు రేకుల జ్యోతితో కలిసి బుధవారం ప్రారంభించారు. అనంతరం ప్రభుత్వ విప్ మాట్లాడుతూ, విశాలమైన గదులు, కంప్యూటర్ సాంకేతికతతో డిజిటల్ పాఠాలు చెప్పేస్థాయికి ఊశన్నపల్లి బడి చేరుకుందన్నారు. పందిల్ల, లక్ష్మీపురం, గంగారం, ఊశన్నపల్లె గ్రామస్తుల విజ్ఞప్తి మేర కు డబుల్రోడ్డు, కాలువ నుంచి ఎస్సీకాలనీ ద్వారా ఊశన్నపల్లెకు తారురోడ్డు నిర్మాణానికి నిధుల మంజూరు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేస్తున్నట్లు విప్ వెల్లడించారు. తహసీల్దార్ రాముడు, ఎంపీడీవో సురేందర్కుమార్, ఎంఈవో మహేశ్కుమార్, ఈఈ రమణారెడ్డి, హెచ్ఎం సమ్మయ్య, నాయకులు రామిడి తిరుపతిరెడ్డి, సారయ్యగౌడ్, మేడి అశోక్గౌడ్, గాజనవేన సదయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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తప్పుల్లేకుండా ‘భూభారతి’పెద్దపల్లి: తప్పిదాలకు తావులేకుండా భూభారతి సేవలు అందించాలని అదనపు కలెక్టర్ శ్రీరాములు ఆదేశించారు. జూనియర్ అసిస్టెంట్లకు బుధవారం భూభారతిపై శిక్షణ ఇచ్చారు. శ్రీరాములు మాట్లాడుతూ, ప్రజలకు వేగవంతమైన, పారదర్శకమైన, నాణ్యమైన భూసేవలు అందించడం ప్రభుత్వ లక్ష్యమని తెలిపారు. అందుకు అనుగుణంగా సేవలు అందించాలని సూచించారు. డీ విభాగం పర్యవేక్షకుడు ధీరజ్, ట్రైనర్లు సతీశ్, శ్రీనివాసరెడ్డి, సయ్యద్ తాజ్, తదితరులు పాల్గొన్నారు. నేతకానిగా మార్చాలి రామగుండం: నే తకాని పేరుకు న్యాయం జరిగేంతవరకు పోరాటం ఆగదని ఎంపీ గడ్డం వంశీకృష్ణ అన్నారు. ఢిల్లీ లో కేంద్ర సామాజిక, న్యాయ మంత్రి వీరేంద్రకుమార్ను బుధవారం ఎంపి కలిసి ఈమేరకు వినతిపత్రం అందించారు. గెజిట్లో నేతకాని సామాజికవర్గం పేరు నేట్కాని అని తప్పుగా నమోదు చేశారనినే మంత్రికి వివరించారు. దానిని నేతకానిగా సవరించాలని కోరారు. కేంద్రమంత్రి సానుకూలంగా స్పందించినట్లు ఎంపీ ఎంపీ పేర్కొన్నారు. ఉద్యోగాలకు ఎంపికపెద్దపల్లి: జిల్లా కేంద్రంలోని ఐటీఐలో బుధవారం నిర్వహించిన మెగా అప్రెంటిస్ షిప్, జాబ్మేళాలో 364 మంది వివిధ ఉద్యోగాలకు ఎంపికయ్యారని ప్రిన్సిపాల్ బుసిరెడ్డి వెంకట్రెడ్డి తెలిపారు. మొత్తం 528 మంది హాజరుకాగా, 364 మంది ఉద్యోగాలకు అభ్యర్థులు ఎంపికయ్యారని తెలిపారు. కళాశాల సిబ్బంది, పలు కంపెనీలో ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. ముగిసిన ఐసెట్ వెరిఫికేషన్ గోదావరిఖనిటౌన్: స్థానిక యూనివర్సిటీ పీజీ కళాశాలలో చేపట్టిన తొలివిడత ఐసెట్ సర్టిఫికెట్ల వెరిఫికేషన్ బుధవారం ముగిసిందని ప్రి న్సిపాల్ మనోహర్ తెలిపారు. ఈనెల 3 నుంచి ఇప్పటివరకు 250 మంది విద్యార్థులు వెరిఫికేషన్లో పాల్గొన్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు. తమకు కేటాయించిన ఆప్షన్ల ద్వారా విద్యార్థు లు లాగిన్ ఇవ్వాలని సూచించారు. ఎంబీఏ, ఎంసీఏ కోర్సుల్లో అడ్మిషన్లు పొందేందుకు ఎస్యూజీఏఎస్ను తొలిప్రాధాన్యతగా ఇవ్వా లని ప్రిన్సిపాల్ తెలిపారు. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆయన కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో వెరిఫికేషన్ అధికారులు ప్రసాద్, సుధ, అంబిక, శ్యా మ్ప్రసాద్, జ్యోతి తదితరులు పాల్గొన్నారు. డిగ్రీలో ప్రత్యేక ప్రవేశాలు పెద్దపల్లి: ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో దోస్త్ అడ్మిషన్ ప్రక్రియలో భాగంగా స్పెషల్ ఫే జ్ అడ్మిషన్లు ప్రారంభమైన ట్లు ప్రిన్సిపాల్ లక్ష్మీనరసయ్య తెలిపారు. ఖాళీగా ఉన్నసీట్ల భర్తీ కోసం ఈనెల 6 నుంచి 11వ తేదీ వరకు ఈప్రియ చేపట్టామ ని వెల్లడించారు. కళాశాలలో బీకాం(బీఎఫ్ఎస్ఐ), బీఎస్సీ (బీజెడ్సీ–లైఫ్ సైన్సెస్), బీఎస్సీ(ఎంపీసీఎస్), బీఏ కోర్సుల్లో సీట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయని, డిగ్రీలో ప్రవేశాల కోసం విద్యార్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవాలన్నారు.
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పంటలను ముంచెత్తిన నీరుఫెర్టిలైజర్సిటీ: వీర్లపల్లిలోని వ్యవసాయ పొ లాలు పరిశ్రమల వ్యర్థాలు, మురుగునీటితో కలుషితమవుతున్నాయి. సింగరేణి, ఆర్ఎఫ్ సీఎల్ నుంచి వస్తున్న వర్షనీరు, వ్యర్థాలతో దాదాపు 20 ఎకరాలు నీటిలో ఉంటున్నాయి. ఇటీవల కురిసిన భారీవర్షాలకు ఆర్ఎఫ్సీఎల్ నుంచి వచ్చిన వరదనీరు పంటలను ముంచెత్తింది. ఎన్టీపీసీ రైల్వేబ్రిడ్జి వద్ద ఓపెన్కాస్ట్ మ ట్టి పేరుకుపోయి మురుగు, వరదనీరు పంటలను ముంచెత్తాయి. రూ.లక్షలు వెచ్చించి వ రినాట్లు వేసిన రైతులు.. పంటనీటిపాలు కా వడంతో ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నీటిసమస్య పరిష్కరించాలని సింగరేణి, ఎన్టీపీసీ, ఆర్ఎఫ్సీఎల్ అధికారులకు మొరపెట్టుకున్నా ఫలితం లేకుండా పోయిందని తెలిపారు. ప్రభుత్వం పరిహారం చెల్లించి తమను ఆదుకోవాలని రైతులు కోరుతున్నారు. వేలం గడువు పొడిగింపు పెద్దపల్లి : స్థానిక వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీయార్డులోని 13 వాణిజ్య దుకాణాలను బ హిరంగ వేలం ద్వారా అద్దెకు కేటాయించేందుకు దరఖాస్తుల స్వీకరణ గడువును పొడిగించినట్లు మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ కూర మ ల్లారెడ్డి తెలిపారు. దరఖాస్తులను ఈనెల 13 వ తేదీ వరకు స్వీకరిస్తామని, ఆసక్తి గలవారు రూ.3,000 చెల్లించి దరఖాస్తు ఫారాలను పొందవచ్చని పేర్కొన్నారు. మిగతా వివరాల కోసం 73307 33468, 73307 33318 నంబర్లలో సంప్రదించాలని సూచించారు.
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చికిత్స పొందుతూ యువకుడి మృతిధర్మారం: పెద్దపల్లి జిల్లా ధర్మారంలోని వడ్డెరకాలనీకి చెందిన బత్తిని సంతోష్(18) రోడ్డు ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడి చికిత్స పొందుతూ మంగళవారం మరణించాడు. గతనెల 30న ఇదే కాలనీకి చెందిన బత్తిని అజయ్, దేవరాజ్తోపాటు సంతోష్ కారులో కరీంనగర్ నుంచి ధర్మారం వస్తుండగా అదపు తప్పి ఎర్రగుంటపల్లి గ్రామ శివారులోని చెట్టును ఢీకొంది. ఈ సంఘటనలో సంతోష్ తీవ్రంగా గాయపడగా అజయ్, దేవరాజ్ సైతం గాయపడ్డారు. వీరిని కరీంనగర్లోని ఆస్పత్రికి తరలించగా అజయ్, దేవరాజ్ కోలుకున్నారు. సంతోష్ చికిత్స పొందుతూ మరణించాడు. విషాదంలో కుటుంబం.. వడ్డెరకాలనీకి చెందిన బత్తిని మల్లయ్య– మల్లేశ్వరికి ఇద్దరు కుమారులు, ఒక కూతురు సంతానం. కుటుంబానికి అండగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో పెద్దకుమారుడు హరీశ్ వారం రోజుల క్రితమే ఉపాధి కోసం దుబాయ్ వెళ్లాడు. విదేశాల్లో స్థిరపడుతూ కుటుంబానికి అండగా నిలవాలనే పెద్దకుమారిడిపై ఆశలు పెట్టుకున్న ఆ కుటుంబానికి.. ఇక్కడ ఉన్న చిన్న కుమారుడు సంతోష్ ప్రమాదంలో మృతి చెందడం తీరని విషాదాన్ని మిగిల్చింది. ఒక కుమారుడు విదేశాల్లో ఉండగా, మరొక కుమారుడు శాశ్వతంగా దూరం కావడంతో మల్లయ్య, మల్లేశ్వరి దంపతులు కన్నీరుమున్నీరవున్నారు. తమ్ముడి మరణవార్త తెలియడంతో హరీశ్ దుబాయ్ నుంచి వచ్చే ప్రయత్నంచేస్తున్నట్లు సమాచారం.
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మరణం తర్వాత మరోజీవితం కోసం..ఫెర్టిలైజర్సిటీ: మరణానంతరం మరికొందరికి జీవం పోయాలనే సంకల్పంతో గోదావరిఖని శాంతినగర్కు చెందిన కాంట్రాక్టర్ కొమురవెల్లి సుధాకర్–అరుణ దంపతులు తమ నేత్ర, అవయవదానానికి ముందుకొచ్చారు. జాతీయ అవయవదాన దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని సోమవారం రాత్రి తమ నివాసంలో వాసవీ లయన్స్ క్లబ్, సదాశయ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో దంపతులు అవయవదాన అంగీకార పత్రాలపై సంతకాలు చేశారు. సదాశయ ఫౌండేషన్ ప్రచార కార్యదర్శి కేఎస్ వాసు మాట్లాడుతూ, సమాజంలో అవయవదానంపై అవగాహన పెంచేందుకు ఇలాంటి నిర్ణయాలు ఎంతో దోహదపడతాయన్నారు. గోదావరిఖని వాసవీ, స్ఫూర్తి లయన్స్ క్లబ్ ప్రతినిధులు మాట్లాడుతూ.. మరణానంతరం నేత్రాలు, అవయవాలు దానం చేయాలని దంపతులు ప్రకటించడం అభినందనీయమన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ సంస్థల ప్రతినిధులు నార్ల ప్రసాద్, రమణరావు, కోదాటి ప్రవీణ్, కొమురవెల్లి రాహుల్, రెడ్డి రవీందర్రెడ్డి, దొంతుల గంగాధర్, కొమురవెల్లి రాజేశ్వరి, లింగమూర్తి, మల్లేశ్వరి, కాశెట్టి లక్ష్మయ్య, వరలక్ష్మి, మౌనిక, రవితేజ, రోహిత్, సునీత తదితరులు పాల్గొన్నారు. నేత్ర, అవయవదానానికి ముందుకొచ్చిన దంపతులు
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వచ్చేనెలలో నిర్వహించాలివచ్చేనెలలోనే గుర్తింపు కార్మిక సంఘం ఎన్నికలు నిర్వహించాలి. రెండేళ్ల కాలపరిమితితో గతంలో మాదిరిగానే ఎన్నికలు నిర్వహించాలి. కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం తక్షణం ఎన్నికలు నిర్వహించాల్సిందే. – మిర్యాల రాజిరెడ్డి, అధ్యక్షుడు, టీబీజీకేఎస్ లేబర్కోడ్లు రద్దు చేయాలి నాలుగులేబర్ కోడ్లు రద్దు చేసిన తర్వాతే సింగరేణిలో గుర్తింపు కార్మిక సంఘం ఎన్నికలు నిర్వహించాలి. లేబర్కోడ్లతో అనేక ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. రెండేళ్ల కాలపరిమితి తర్వాతే ఎన్నికలు జరగాలి. – జనక్ప్రసాద్, సెక్రటరీ జనరల్, ఐఎన్టీయూసీ నాలుగేళ్లు ఉండాల్సిందే గత గుర్తింపు ఎన్నికలు నాలుగేళ్ల కు నిర్వహించారు. అదే పద్ధతిన మాకూ నాలుగేళ్ల కాలపరిమితితో గుర్తింపు ఇవ్వాలి. సింగరేణి ఇప్ప టికే కాలయాపన చేసింది. అనేక సమస్యలు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. – వాసిరెడ్డి సీతారామయ్య, అధ్యక్షుడు, ఏఐటీయూసీ
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ఉపాధి కల్పించాలిజ్యోతినగర్: రామగుండంలోని ఎన్టీపీసీ తెలంగాణ స్టేజ్–2లో స్థానిక యువతకు ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలని పెద్దపల్లి ఎంపీ గడ్డం వంశీకృష్ణ కోరారు. న్యూఢిల్లీలో మంగళవారం ‘రామగుండం కార్మికుల హక్కులు – స్థానిక యువత ఉద్యోగాల కల్పన’పై ఎన్టీపీసీ సీఎండీ గురుదీప్సింగ్తో జరిగిన భేటీలో ఎంపీ వినతిపత్రం అందజేశారు. కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరారు. రామగుండం మున్సిపల్ కార్మికులకు న్యాయమైన వేతనాలు వర్తింపజేయాలని, కాంట్రాక్ట్ కార్మికులను అదనపు ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్ పేరుతో ఇబ్బందులకు గురిచేయొద్దని ఆయన విన్నవించారు. కలెక్టర్ను కలిసిన డీటీపెద్దపల్లి: జిల్లా సహాయ ట్రెజరీ అధికారి(ఏటీవో)గా పనిచేస్తున్న రమేశ్కు ఇన్చార్జి డీటీవోగా పూర్తి అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించారు. ఈమేరకు కలెక్టర్ ఉత్తర్వులు జారీచేశారు. ఈసందర్భంగా రమేశ్ కలెక్టరేట్లో కలెక్టర్ కోయ శ్రీహర్షను మంగళవారం మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి మొక్క అందజేశారు. గడువులోగా పూర్తిచేయాలి ఎలిగేడు: ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన పనులను నిర్ణీ త గడువులోగా పూర్తిచేయాలని అదనపు కలెక్టర్ శ్రీరాములు ఆదేశించారు. స్థానిక తహసీల్దార్ కార్యాలయాన్ని మంగళవారం ఆయన తనిఖీ చేసి పలు సూచనలిచ్చారు. భూభారతి రీసర్వే, ఎస్ఐఆర్, సాదాబైనామా దరఖాస్తుల ప్రక్రియను గడువులోగా పూర్తిచేయాలని సూ చించారు. కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ యాక న్న, డెప్యూటీ తహసీల్దార్ రాజేంద్రప్రసాద్, ఆర్ఐలు చంధ్రశేఖర్, జయలక్ష్మీ ఉన్నారు. సీజనల్ వ్యాధులపై అప్రమత్తంగా ఉండాలి పెద్దపల్లి: వర్షాకాలంలో సీజనల్ వ్యాధులపై అప్రమత్తంగా ఉండాలని జిల్లా వైద్యాధికారి పవిత్ర సూచించారు. సుల్తానాబాద్ మండలం గర్రెపల్లి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో మంగళవారం నిర్వహించిన ఆశ డే కార్యక్రమంలో మాట్లాడారు. డాక్టర్లు లక్ష్మీభవాని, పర్హాత్, హెచ్ఈవో మురళీకృష్ణ, పీహెచ్ఎన్లు సౌంద ర్య, భారతి, రోజా, విజయలక్ష్మి పాల్గొన్నారు. సర్కారు బడిలో సర్పంచ్ పిల్లల చేరికరామగుండం: అంతర్గాం మండలం ఎగ్లాస్పూర్ గ్రామ సర్పంచ్ జూపాక మమత తన ఇద్దరు పిల్లలను మంగళవారం స్థానిక ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలో చేర్పించారు. తమ పిల్లలు అద్విత్ను ఒకటో తరగతి, హిమాన్ష్ను ప్రీ ప్రైమరీలో ప్రవేశం కల్పించారు. వీరిద్దరూ గత విద్యా సంవత్సరంలో ఓ ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదువుకున్నారు. స్థానిక ప్రభుత్వ పాఠశాలలను బలోపేతం చేయడమే ధ్యేయంగా తను ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సర్పంచ్ మమత తెలిపారు. ఉపాధ్యాయులు, గ్రామస్తులు తదితరులు ఆమెను అభినందించారు.
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జలసిరి పనులు వేగవంతంరామగిరి: జలసిరి పనుల్లో వేగం పెంచాలని, గ్రామాల్లో నీటి సంరక్షణపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని జెడ్పీ డిప్యూటీ సీఈవో సంజీవరావు సూచించారు. స్థానిక మండల ప్రజాపరిషత్ కార్యాలయాన్ని మంగళవారం ఆయన సందర్శించారు. జలసిరి, జల సంచయ్, జన భాగీదారి, వీబీ జీ రామ్జీపై పంచాయతీ కార్యదర్శులు, ఫీల్డ్అసిస్టెంట్లతో సమీక్షించారు. వివిధ పనుల పురోగతి, గ్రామ సభల నిర్వహణ, ప్రజల భాగస్వామ్యంపై అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు. ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ప్రతీ గ్రామంలో జల సంరక్షణ కార్యక్రమాలను సమర్థవంతంగా అమలు చేయాలని కోరారు. పనుల్లో నాణ్యతతోపాటు పారదర్శకతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని సూచించారు. ఈ సమావేశంలో ఎంపీడీవో బి.శైలజారాణి, సూపరింటెండెంట్ ఉమేశ్, ఏపీఎం పద్మ, జూనియర్ అసిస్టెంట్లు ఎండీ షరీఫ్, స్వరూప పాల్గొన్నారు. జెడ్పీ డిప్యూటీ సీఈవో సంజీవరావు
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చలాన్లు ఉన్నాయా?ముళ్లపొదల వనం రామగుండం కార్పొరేషన్లోని మూడోడివిజన్ మేడిపల్లి పట్టణ ప్రకృతి వనం బోర్డులకే పరిమితమైంది. నిర్వహణ, పర్యవేక్షణ లోపంతో నామరూపాల్లేకుండాపోయింది. ముళ్లపొదలతో దర్శనమిస్తోంది. బల్దియా సిబ్బంది చొరవచూపి ప్రకృతి వనం రూపురేఖలు మార్చాలని నగరవాసులు కోరుతున్నారు. పెండింగ్ చలాన్లపై ట్రాఫిక్ పోలీసులు దృష్టి సారించాలరు. హెల్మెట్ ధరించాలని, లైసెన్స్ వెంట ఉంచుకోవాలని వాహనదారులకు కౌన్సెలింగ్ ఇస్తున్నారు. మంగళవారం గోదావరిఖని మున్సిపల్ చౌరస్తాలోని రాజీవ్ రహదారిపై వాహనదారులను తనిఖీ చేస్తూ ‘సాక్షి’ కెమెరాకు ఇలా కనిపించారు. – సాక్షి ఫొటోగ్రాఫర్, పెద్దపల్లి
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పల్లెపాలన బలోపేతం దిశగా..మంథనిరూరల్: గ్రామీణ ప్రాంతాల పాలనను మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. పల్లెవాసుల సమస్యల పరిష్కారంతోపాటు, అభివృద్ధిపై అధికారుల పర్యవేక్షణ పెంచేలా మండల సర్వసభ్య సమావేశాల నిర్వహణకు గ్రీన్సిగ్నల్ ఇచ్చింది. పంచాయతీలకు పాలకవర్గాలు కొలువుదీరినా ఎంపీటీసీ ఎన్నికలు నిర్వహించకపోవడంతో మండల సర్వసభ్య సమావేశాలు ఇప్పటి వరకు నిర్వహించలేదు. పల్లెలు ప్రగతి బాటలో పయనించేలా సమావేశాలు నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. జిల్లాలోని 14 మండలాలు.. జిల్లాలో 14 మండలాలు ఉండగా.. 267 గ్రామపంచాయతీలు ఉన్నాయి. గత ఫిబ్రవరిలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించారు. దీంతో పంచాయతీ పాలకవర్గాలు కొలువుదీరాయి. అయితే, గ్రామస్థాయిలోనే సభలు నిర్వహిస్తుండగా సమస్యలు అధికారుల దృష్టికి వెళ్లడం లేదనే వాదనలు ఉన్నా యి. తాజాగా ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు మండల స్థాయిలో సర్వసభ్య సమావేశాల నిర్వహణకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. సమస్యలపై చర్చించేలా.. గ్రామాల్లో అనేక సమస్యలు అధికారుల దృష్టికి రాక పరిష్కారానికి నోచుకోవడంలేదు. వాటిని అధికారుల దృష్టికి తీసుకువచ్చేలా మూడు నెలలకోసారి మండల స్థాయిలో సర్వసభ్య సమావేశాలు నిర్వహించేవారు. వీటికి డివిజన్, మండల స్థాయి అధి కారులు హజరు కాగా సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు చెప్పిన సమస్యలపై చర్చించి పరిష్కారం చూపేవా రు. దాదాపు ఎనిమిది నెలలుగా సర్వసభ్య సమావేశాలు నిర్వహించకపోవడంతో సమస్యలు పరిష్కారానికి నోచుకోవడం లేదనే అభిప్రాయాలున్నాయి. ప్రత్యేక అధికారి అధ్యక్షతన.. సాధారణంగా సర్వసభ్య సమావేశాలు ఎంపీపీ అధ్యక్షతన నిర్వహించేవారు. ఈసారి ఎంపీటీసీ ఎ న్నికలు లేక సమావేశాలు ఇంకా మొదలు కాలేదు. అధికారుల పర్యవేక్షణ లేక సమస్యలు అలాగే ఉండిపోవడం, అభివృద్ధి పనుల్లో జాప్యం కావడంతో ప్రభుత్వం తాజా నిర్ణయం తీసుకుంది. మండల సమావేశాలకు సర్కార్ గ్రీన్సిగ్నల్
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కార్మికులకు అందని డ్రిల్బిట్లుగోదావరిఖని: రామగుండం రీజియన్లోని జీడీకే–11గని కార్మికులు పనిముట్లు అందక ఇబ్బంది పడుతున్నారు. పనిముట్లు, రక్షణ పరికరాలు అందించడంలో సింగరేణి యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యం వహిస్తోందని అంటున్నారు. సింగరేణిలోనే అతిపెద్ద భూగర్భగని జీడీకే–11. బొగ్గు ఉత్పత్తి లక్ష్య సాధనలో అగ్రగామిగా నిలుస్తోంది. ఐదు షిఫ్టుల ద్వారా విధులు నిర్వహిస్తున్న కార్మికులు సరైన పనిముట్లు లేక పనిస్థలాల్లో ఇబ్బందిపడాల్సి వస్తోంది. పైకప్పులకు హోల్వేసే డ్రిల్బిట్లు సకాలంలో అందడం లేదు. ఇది ఉత్పత్తిపై ప్రభావం చూపుతోంది. అంతేకాకుండా కోల్కటింగ్ కార్మికులపై పనిభారం పెరుగుతోంది. డ్రిల్లింగ్ తర్వాత సపోర్టింగ్ కోసం ఉపయోగించే రెజిన్ క్యాప్సూల్స్ కూడా అందుబాటులో ఉండడంలేదని కార్మికులు పేర్కొంటున్నారు. హ్యాండ్ గ్లౌస్లు, డస్ట్మాస్కులు, నాణ్యమైన సేఫ్టీ బూట్లు సకాలంలో అందించడం లేదని వాపోతున్నారు. మొరాయిస్తున్న కంటిన్యూస్ మైనర్ జీడీకే–11గనిలో కంటిన్యూస్ మైనర్–1కు వార్షిక మరమ్మతు సకాలంలో చేయక తరచూ మొరాయిస్తోందని కార్మికులు చెబుతన్నారు. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదంటున్నారు. ఓవర్హాలింగ్ చేస్తే తరచూ నిలిచిపోయే అవకాశం ఉండదని అంటున్నారు. త్వరలోనే అందుబాటులోకి అమెరికా, ఇరాన్ యుద్ధం నేపథ్యంలో ముడిసరుకుల దిగుమతిలో ఆలస్యమైంది. ప్రస్తుతం అన్నీ సమకూర్చుకుంటున్నాం. డ్రిల్బిట్లు తెప్పిస్తున్నాం. రెజిన్ క్యాప్సూల్ ఈవారంలోగా అందే అవకాశం ఉంది. కంటిన్యూస్ మైనర్ యంత్రం మరమ్మతు చేయిస్తున్నాం. – శ్రీనివాస్, ఏజెంట్, జీడీకే–11 ఇబ్బందుల్లో ఉద్యోగులు
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ఎరువులన్నీ ఒకేయాప్లో..మంథనిరూరల్: పంటలు పండించే రైతులకు ఎరువుల కష్టాలు తీర్చేలా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఏడాది నుంచి యాప్ విధానం ప్రవేశపెట్టింది. యాప్ ద్వారా ఒక్క యూరియా తీసుకునే రైతులు.. కాంప్లెక్స్ ఎరువుల కోసం మరో దుకాణానికి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. ఈ క్రమంలో ఒకేయాప్ ద్వారా యూరియాతోపాటు కాంప్లెక్స్ ఎరువులు పంపిణీ చేసేందుకు జిల్లా వ్యవసాయశాఖ సిద్ధమైంది. ఎరువుల కొరత లేకుండా.. ఈవానాకాలం సీజన్లో ఈసారి జిల్లావ్యాప్తంగా వ రి, పత్తి పంటలే అత్యధికంగా సాగుచేస్తున్నారు. సు మారు 2.15లక్షల ఎకరాల్లో వరి, 52 వేల ఎకరాల్లో పత్తి సాగు చేసినట్లు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నా రు. పంటలకు సరిపడా ఎరువులను అందుబాటు లో ఉంచేలా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. 31 వేల మెట్రిక్ టన్నుల యూరియా.. జిల్లావ్యాప్తంగా సాగుచేసిన పంటలకు సుమారు 31 వేల మెట్రిక్ యూరియా అవసరం ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేశారు. ఇప్పటివరకు 24 వేల మెట్రిక్ టన్నులు రాగా పంపిణీ చేస్తున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. అలాగే 5 వేల మెట్రిక్ టన్నుల డీఏపీ అవసరం ఉంటుందని, ప్రస్తుతం కొంత కొరత ఉన్నట్లు వివరిస్తున్నారు. రైతులపై భారం తగ్గించేలా.. యూరియాతోపాటు కాంప్లెక్స్ ఎరువుల భారం తగ్గించేలా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఇప్పటికే యాప్ ద్వారా యూరియా అందిస్తున్న సర్కారు.. అదే యాప్ ద్వారా కాంప్లెక్స్ ఎరువులు అందించే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. అయితే, డీఏపీలాంటి ఎరువులు రైతులకు అదనపు భారం అవుతున్నాయి. ఫెర్టిలైబర్ దుకాణాల్లో డీఏపీ కొనుగోలుకు యజమానులు కొర్రీలు పెడుతున్న క్రమంలో యాప్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. 20 నుంచి అమలు యాప్ ద్వారా అన్నిరకాల ఎరువులను రైతులకు అందించేందుకు ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. ఈనెల 20 నుంచి జిల్లాలో యాప్ ద్వారా పంపిణీ చేస్తాం. కొరత లేకుండా, రైతులపై భారం పడకుండా ఈ చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. రైతులు ఆందోళన చెందకుండా యాప్ ద్వారా ఎరువులు తీసుకోవాలి. – శ్రీనివాస్, జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి పట్టా లేని రైతులకు కష్టాలేనా? జిల్లాలో అనేకమంది రైతులు తమ భూములను పట్టాలు లేకున్నా సాగు చేస్తున్నారు. నిన్నామొన్నటి వరకు యూరియా కోసం ఇబ్బందిపడ్డ అ న్నదాతలు.. ఇకముందు కాంప్లెక్స్ ఎరువుల కో సం కష్టాలు తప్పవా? అనే అభిప్రాయాలు వ్య క్తం అవుతున్నాయి. పట్టాదారు పాసుపుస్తకం ఉండి ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీ చేసుకున్నవారికే యాప్ ద్వారా యూరియా అందిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈక్రమంలో పట్టా లేనిరైతులు ఎరువులు ఎట్లా? అనే ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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చెరువులకు జలకళపెద్దపల్లి: కొద్దిరోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలతో జిల్లాలోని చెరువులు, కుంటలు, వాగులు జలకళ సంతరించుకుంటున్నాయి. వరి, పత్తి, మొక్కజొన్న తదితర పంటలకు సాగునీరు సమృద్ధిగా అందుతోంది. జిల్లాలోని దాదాపు అన్నిచెరువులు, కుంట లు, జలవనరులు జలకళ సంతరించుకున్నట్లు ఇరిగేషన్ అధికారి శ్రీనివాస్ తెలిపారు. వర్షాలు ఇలాగే కొనసాగితే జిల్లావ్యాప్తంగా అన్ని చెరువులు, కుంటలు కూడా పూర్తిస్థాయిలో వరదనీటితో నిండే అవకా శం ఉందని వివరించారు. చెరువులు నిండడంతో భూగర్భ జలాలు పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయని తెలిపారు. భారీవర్షాల నేపథ్యంలో లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. భారీవర్షాలతో చెరువులు, కుంటలు నిండి వాగులు, వంకలు పారుతుండడంతో సాగునీటికి ఢోకాలేని రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జోరందుకున్న వ్యవసాయ పనులు వర్షాలు కురుస్తుండడం, మానేరు, హుస్సేమియావాగు జలకళ సంతరించుకోవడంతో జిల్లావ్యాప్తంగా వరి, పత్తి, మొక్కజొన్న తదితర పంటల సాగు వేగవంతంగా కొనసాగుతుంది. జిల్లాలో ఈసారి 2 లక్షల 78 వేల ఎకరాల్లో వివిధ పంటలు సాగు అవుతాయని అంచనా వేయగా.. 2లక్షల 45 వేల 085 ఎకరాల్లో సాగు చేశారని జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి శ్రీనివాస్ తెలిపారు.
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‘గుర్తింపు’ కోసం తహతహగోదావరిఖని: సింగరేణిలో గుర్తింపు కార్మిక సంఘం ఎన్నికల జోష్ మొదలైంది. ఈసారి ఎలా గెలవాలనే దానిపై వివిధ యూనియన్లు ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకుంటున్నాయి. చివరిసారిగా 2023 డిసెంబర్ 23న గుర్తింపు కార్మిక సంఘం ఎన్నికలు నిర్వహించగా, ఏఐటీయూసీ గెలుపొందింది. తొమ్మిది నెలల అనంతరం యాజమాన్యం గుర్తింపుపత్రంత్రా అందజేసింది. అప్పట్నేంచే గుర్తింపు యూనియన్గా కొనసాగుతోంది. ఈ లెక్కన సెప్టెంబరు 8వ తేదీతో గుర్తింపు యూనియన్ గడువు రెండేళ్లు ముగుస్తుంది. ఆ వెంటనే ఎన్నికలు నిర్వహించాలని, లేనిపక్షంలో అన్నికార్మిక సంఘాలను చర్చలు, కార్యక్రమాలకు ఆహ్వానించాలనే డిమాండ్ మొదలైంది. గడువు నెలరోజులే మిగిలి ఉండటంతో ఆర్ఎల్సీ, సింగరేణి ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందో వేచిచూడాల్సిందే. హోరాహోరీ పోరులో.. సీక్రెట్ బ్యాలెట్ పద్ధతిన 2023 డిసెంబర్లో నిర్వహించిన ఎన్నికల్లో గుర్తింపు కార్మిక సంఘంగా ఏఐటీయూసీ, ప్రాతినిధ్య సంఘంగా ఐఎన్టీయూసీ గెలుపొందాయి. సింగరేణిలో సుమారు 40వేల మంది కార్మికులు పనిచేస్తున్నారు. వారి సమస్యల పరిష్కారంపై గుర్తింపు, ప్రాతినిధ్యం సంఘాలు కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నాయి. 1998లో సింగరేణిలో మొదటి ఎన్నికలు సింగరేణిలో అసవసర సమ్మెలు తగ్గించేందుకు అప్పటి సీఎం తొలిసారి 1998 సంవత్సరంలో గుర్తింపు కార్మిక సంఘం ఎన్నికలు నిర్వహించారు. ఇప్పటి వరకు ఏడుసార్లు ఎన్నికలు జరిగాయి. ఏఐటీయూసీ అత్యధిక సందర్భాల్లో గెలిచింది. బీఆర్ఎస్ హయాంలో దాని అనుబంధ టీబీజీకేఎస్ రెండుసార్లు గెలుపొంది సుమారు పదేళ్లపాటు గుర్తింపు హోదాతో అనేక ఒప్పందాలు చేసుకుంది. ఎన్నికలు వెంటనే నిర్వహించాలి సింగరేణిలో గుర్తింపు కార్మిక సంఘం ఎన్నికలు వెంటనే నిర్వహించాలని ఏఐటీయూసీ మినహా మిగతా సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ఇందుకోసం తమ పట్టు నిరూపించుకునేందుకు ప్రణాళిక బద్ధంగా ముందుకు సాగుతున్నాయి. గుర్తింపు కార్మిక సంఘం ఎన్నికలు నిర్వహించిన ఆదిలో రెండుసార్లు రెండేళ్లు, తర్వాత నాలుగు సార్లు నాలుగేళ్ల కాలపరిమితి ఉంది. ప్రస్తుతం రెండేళ్ల గడువు ఉండగా.. దానిని నాలుగేళ్లకు పెంచాలని ఏఐటీయూసీ కోరుతోంది. 2017లో రెండేళ్ల కాలపరిమితితో గుర్తింపు పొందిన తెలంగాణ బొగ్గుగని కార్మిక సంఘం నాలుగేళ్లు కావాలని డిమాండ్ చేసింది. వివిధ కారణాలతో ఐదేళ్లపాటు గుర్తింపు సంఘంగా కొనసాగింది. సింగరేణిలో కార్మిక సంఘం ఎన్నికలు? పోటీకి సిద్ధమవుతున్న వివిధ యూనియన్లు నాలుగేళ్ల కాలపరిమితికి ఏఐటీయూసీ డిమాండ్ సెప్టెంబరుతో ముగియనున్న ప్రస్తుత ‘గుర్తింపు’ గడువు
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మంచానికే పరిమితమైన భార్య.. మనస్తాపంతో భర్త ఆత్మహత్యయైటింక్లయిన్కాలనీ: కాలు విరిగి మంచానికే పరిమితమైన భార్య పరిస్థితి చూసి తట్టుకోలేక మానసికంగా కుంగిపోయిన భర్త వేముల ఎల్లయ్య(85) మంగళవారం ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరిఖని టూటౌన్ పోలీస్స్టేషన్ పరిధి యైటింక్లయిన్కాలనీ సంతోష్నగర్లో మంగళవారం ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. ఎల్లయ్య భార్య లక్ష్మికి రెండుసార్లు కాలు విరిగింది. కనీసం కదలలేని స్థితిలో ఉంది. నెలరోజులుగా మంచానికే పరిమితమైంది. అయితే, కొంతకాలంగా బీపీ, షుగర్, మోకాళ్లనొప్పులతో బాధపడుతున్న ఎల్లయ్య.. రోజూ భార్యకు సపర్యలు చేస్తున్నాడు. అప్పుడప్పుడు కూతురు అరుణ వచ్చి ఆలనాపాలనా చూస్తోంది. మంగళవారం ఉదయం కూడా కూతురు వీరి ఇంటికి వచ్చి వంటలు తయారు చేసి తన అత్తగారింటికి వెళ్తూ.. శ్రీఅమ్మకు మందులు వేయాలిశ్రీ అని తండ్రికి చేప్పి పెద్దపల్లికి వెళ్లింది. భార్య మంచానికే పరిమితం కావడం, తనూ బీపీ, షుగర్, మోకాళ్ల నొప్పులతో బాధపడుతూ కుంగిపోయిన ఎల్లయ్య జీవితంపై విరక్తి చెంది తనఇంటి వరండాలో పైకప్పుకు ఉరేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. మృతుడి కూతురు ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకొన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
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రోగుల సేవకా..కాసుల వేటకా..?మెట్పల్లి: మెట్పల్లిలో కొందరు ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల నిర్వాహకులు, వైద్యుల తీరు వివాదాస్పదమవుతోంది. ఏమాత్రం సేవాభావం లేకుండా వైద్యం పేరుతో కాసులవేట సాగిస్తున్నారనే విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే తీవ్రమైన పోటీ పెరిగి వారి మధ్య గొడవలకు దారి తీస్తోంది. తాజాగా ఓ వైద్యుడిపై పోలీస్స్టేషన్లో కేసు నమోదు కావడం గమనార్హం. వైద్యం విషయంలో ఆరోగ్యకరమైన పోటీ ఉండడానికి బదులు వ్యక్తిగత విభేదాలు, ఆధిపత్య పోరు, రోగుల కోసం దిగజారుడు పనులు చేయడం వంటివి ప్రజల్లో ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. దుష్ప్రచారం.. ఫిర్యాదులు రోగుల నిలువు దోపిడి.. ప్రమాణాలు పాటించాలివైద్యులు, ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల నిర్వాహకులు వైద్యసేవల విషయంలో తప్పనిసరిగా నైతిక ప్రమాణాలు పాటించాలి. ఆదాయమే లక్ష్యంగా వ్యవహరించడం సమంజసం కాదు. రోగులను రప్పించుకోవడానికి కమీషన్ల ఆశ చూపుతూ ఆర్ఎంపీలను ప్రోత్సహించడం మానుకోవాలి. ప్రతి ఆస్పత్రిలో ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన నిబంధనలు పాటించాలి. ఇటీవల మెట్పల్లిలో నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన రెండింటికి నోటీసులు ఇచ్చాం. – జైపాల్రెడ్డి, ఉప వైద్యాధికారి పట్టణంలో ఆత్మకూర్ రమేశ్ సాయిలక్ష్మీనివాస్ పేరిట ఆస్పత్రి ఏర్పాటు చేశాడు. అందులో కొన్నేళ్లు అశోక్రెడ్డి వైద్యుడి పనిచేశాడు. ఇద్దరి మధ్య బేధాభిప్రాయాలు రావడంతో అశోక్రెడ్డి తప్పుకొని సాయిలక్ష్మీనివాస్ ఆస్పత్రి పక్కనే సొంతంగా మరొకటి నెలకొల్పాడు. అయితే.. తనపట్ల రమేశ్ దుష్ప్రచారం చేస్తున్నాడనే అనుమానంతో ఆదివారం వేకువజామున అశోక్రెడ్డి అతడి ఇంటికి వెళ్లి గొడవ చేశాడు. దీనిపై రమేశ్ కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా.. వారు అశోక్రెడ్డిపై కేసు నమోదు చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ వ్యవహారం స్థానికంగా చర్చనీయాంశమైంది.
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వరంగల్కు దారేది?సాక్షిప్రతినిధి,కరీంనగర్: చత్తీస్ఘడ్– తెలంగాణ– మహారాష్ట్ర రాష్ట్రాలను కలుపుతూ వేస్తున్న జాతీయ రహదారి– 563 నిర్మాణంలో కరీంనగర్ రూరల్ మండల పరిధిలోని ఇరుకుల్ల జంక్షన్ వద్ద అయోమయ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఎన్హెచ్– 563 వరంగల్– కరీంనగర్ సెక్షన్ రోడ్డు, హైదరాబాద్– రామగుండం రాజీవ్ రహదారి ఒక్కచోట కలుస్తున్నాయి. ఎన్హెచ్ 563 ఎలివేటేఎడ్ హైవే కావడంతో కింద నుంచి రాజీవ్ రహదారి వెళ్తుంది. ఈ హైవే నిర్మాణంతో కరీంనగర్లోకి భారీ వాహనాలు రాకుండా ఇరుకుల్ల నుంచే వరంగల్వైపు వెళ్తాయనుకున్నారంతా. కానీ క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితి మరోలా ఉంది. ఇక్కడ జగిత్యాల వైపుగా వెళ్లేందుకు అనుకూలంగా కనెక్టివిటీ ఉన్నా.. వరంగల్ వైపు వెళ్లేందుకు కనెక్టివిటీ లేదు. వాస్తవానికి ఎన్హెచ్ 563 రోడ్డు ఇంకా నిర్మాణంలోనే ఉంది. ప్రస్తుతం ఇరుకుల్ల వరకు అందుబాటులోకి వచ్చింది. వాహనాలు వరంగల్ వైపు వెళ్లేందుకు ఎలాంటి ర్యాంపు నిర్మించకపోవడంతో కరీంనగర్ వరకు ప్రయాణించి తీగల వంతెన, మానకొండూరు మీదుగా ఎన్హెచ్– 563 ఎక్కుతున్నాయి.పెద్దపల్లి పారిశ్రామిక ప్రాంతం నుంచి నిత్యం వేలాది లారీలు ఆంధ్రప్రదేశ్, చత్తీస్ఘఢ్, మధ్యప్రదేశ్, ఒడిశా వైపు ప్రయాణిస్తుంటాయి. బసంత్నగర్ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ, సింగరేణి బొగ్గు, ఎన్టీపీసీ బూడిద, మంథని ఇసుక, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను తరలించే లారీలు నిత్యం కరీంనగర్– వరంగల్– విజయవాడ మధ్య తిరుగుతుంటాయి. పెద్దపల్లి నుంచి బయల్దేరిన వాహనాల్లో కొన్ని హైదరాబాద్ వైపు వెళ్లగా, మెజారిటీ వరంగల్ మీదుగా వెళ్తుంటాయి. మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ కోసం ఎంజీఎం వెళ్లే వారు ఇదే దారిని ఎంచుకుంటారు. ఇరుకుల్ల వద్దకు రాగానే అందరికీ ఎన్హెచ్–563 హైవే శిఖరంలా దర్శనమిస్తోంది. కానీ, ఎలివేటెడ్ హైవేను ఎలా ఎక్కాలో అర్థం కాక అయోమయానికి గురవుతున్నారు. కొంతదూరం సర్వీసు రోడ్డుమీద ప్రయాణించినా ఇరుకుల్ల వాగుతో రోడ్డు మూతపడుతోంది.
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‘ఎల్లంపల్లి’పై విద్యుత్ దీపాలు ఏవి?రామగుండం: పవిత్రమైన గోదావరినదిపై ని ర్మించిన ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టుకు విద్యుత్ దీపాల అలంకరణ లేదు. వరద నీటితో జలకళ సంతరించుకుని, గేట్లు ఎత్తి దిగువకు నీరు వదులుతున్న క్రమంలో ఉప్పొంగే వరద నీటి అందాలు విద్యుత్ వెలుగుల్లో కనిపించే దృశ్యాలు అంతాఇంతాకావు. హైందవ ధర్మం, గోదావ రి పవిత్రతను గుర్తించి పర్యాటకులను ఆకర్షించే రీతిలో ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టుకు రంగురంగుల విద్యుత్ దీపాలను అలంకరించాలని ప ర్యాటకులు కోరుతున్నారు. ఈ విషయమై నీ టిపారుదల ఉన్నతాధికారులు యుద్ధ ప్రాతిపదికన చర్యలు చేపట్టాలంటున్నారు. అనుమానాస్పద స్థితిలో 500 కోళ్లు మృతి ఎలిగేడు: పెద్దపల్లి జిల్లా ఎలిగేడు మండలం ధూళికట్ట గ్రామంలోని అరికిళ్ల చంద్రయ్యకు చెందిన సుమారు 500 నాటుకోళ్లు అనుమానాస్పదస్థితిలో మృత్యువాతపడ్డాయి. తన ఇంటి ఆవరణలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన షెడ్డులో దాదాపు 1,000 నాటు కోళ్లు పెంచుతున్నాడు. మంగళవార ఉదయం నిద్రలేచి చూసేసరికి ఒక్కోటి కిలోవరకు బరువు పెరిగిన దాదాపు 500 కోళ్లు మృతిచెందాయి. విషప్రయోగంతోనే ఇలా జరిగి ఉంటుందని బాధితుడు చంద్రయ్య ఆవేదనవ్యక్తం చేస్తున్నాడు. వీటివిలువ సుమారు రూ.2 లక్షల వరకు ఉంటుందని పేర్కొన్నాడు. ఈమేరకు పోలీసుస్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలిపాడు. బొగ్గు బ్లాక్తో సింగరేణికి భవిష్యత్ గోదావరిఖని: పీకే ఓసీ–2 డీప్సైడ్ కోల్బ్లాక్ కేటాయించడం ద్వారా సింగరేణికి ఉజ్వల భవిష్యత్ ఉంటుందని బీజేపీ రామగుండం నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి కందుల సంధ్యారాణి అన్నారు. ఆర్జీ – వన్ ఏరియా వర్క్షాప్లో కార్మికులకు మంగళవారం మిఠాయిలు పంచిపెట్టి మాట్లాడారు. బీఎంఎస్ నాయకులు నాయకులు గట్టయ్య, భాస్కర్, గుండబోయిన భూమయ్య, బోడకుంట సుభాష్, ఊరగొండ అపర్ణ, జక్కన బాలు, బూడిద హర్ష, జక్కుల పద్మ, ప్రవీణ్, తాళ్లపల్లి నరేశ్, నడిగట్టు రాజేందర్, హనుమాన్ల వెంకటేశ్, అనిల్, ఆకునూరు రమేశ్, కొల్లూరి శ్రీకాంత్, అనిల్నాయక్, మాడ ప్రభాకర్, మిస వికాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. గంజాయి పట్టివేత గోదావరిఖని: విఠల్నగర్ వాటర్ ట్యాంక్ వ ద్ద ఒకవ్యక్తి గంజాయి కలిగి ఉన్నాడనే సమాచారం మేరకు అక్కడకు చేరుకుని పట్టుకున్న ట్లు వన్టౌన్ ఎస్ఐ అనూష తెలిపారు. అనుమానాస్పదంగా కనిపించగా తనిఖీ చేస్తే 250 గ్రాముల గంజాయి లభించిందన్నారు. ఈజీ గా డబ్బు సంపాదించాలని ఉద్దేశంతో రైలు లో మహారాష్ట్ర చంద్రాపూర్ వెళ్లి గుర్తుతెలియ ని వ్యక్తుల వద్ద తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చే సి ఇక్కడకు తీసుకొచ్చి ఎక్కువ ధరకు అమ్ముకుంటున్నాడని వెల్లడించారు. నిందితుని నుంచి సెల్ఫోన్, గంజాయి స్వాధీనం చేసుకున్నామని, ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్నామని సీఐ ఇంద్రసేనారెడ్డి పేర్కొన్నారు.
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తల్లిపాలే పట్టించాలిపెద్దపల్లి/మంథనిరూరల్: బిడ్డకు తల్లిపాలు అమృతంలాంటివి. ఆధునిక నాగరికతతో కొందరు తల్లులు తమ పిల్లలకు డబ్బాపాలు పట్టిస్తున్నారు. తద్వారా శిశువులు అనేక వ్యాధులబారిన పడుతున్నారు. ఈనేపథ్యంలో తల్లిపాల ప్రాముఖ్యతపై అవగాహన కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం ఏటా ఆగస్టు 01 నుంచి 07వ తేదీ వరకు ప్రతీఅంగన్వాడీ కేంద్రంలో ప్రత్యేక కార్యక్రమాల ద్వారా తల్లిపాల వారోత్సవాలు నిర్వహిస్తోంది. ఈసారి కూడా జిల్లాలో తల్లిపాల ఆవశ్యకతపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ప్రయోజనాల గురించి వివరిస్తూ.. తల్లిపాలతో బిడ్డకు కలిగే ప్రయోజనాలను వివరిస్తూ వారోత్సవాలను నిర్వహిస్తున్నారు. సిజేరియన్, నార్మల్ డెలివరీ అయినా తల్లిపాలు పట్టడం చాలాఅవసరమని సూచనలు చేస్తున్నారు. బిడ్డపుట్టాక తల్లికి వచ్చే తొలిపాలను కొలెస్ట్రమ్(ముర్రుపాలు) అంటారని, ఇందులో విటమిన్లు, మినరల్స్, ప్రొటీన్, కార్బోహైడ్రేట్స్ వంటి అనేక పోషకాలు ఉంటాయని, వీటిని పట్టించడం ద్వారా నవజాత శిశువులో వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెరుగుతుందని అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ముర్రుపాలే వాక్సిన్.. అప్పుడే పుట్టిన బిడ్డ నుంచి ఆరునెలల వరకు తల్లిపాలు టీకాలా పని చేస్తాయంటున్నారు. శిశువుకు సమతుల ఆహారం లభించడంతోపాటు కాల్షియం నిల్వలు పెరిగి రక్తహీనతను దూరం చేస్తుంది. ముఖ్యంగా డయేరియా, న్యూమోనియా, గుండెజబ్బులు, ఎలర్జీ, ఆస్తమా, డయాబెటిస్ వంటి వ్యాధుల నుంచి ముర్రుపాలు రక్షణ కల్పిస్తాయంటూ అంగన్వాడీ టీచర్లు, ఏఎన్ఎంలు తల్లులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. పాలిస్తే తల్లికి ప్రయోజనమే శిశువులకు పాలిచ్చే తల్లులకూ ప్రయోజనమే ఉంటుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. పాలు పట్టించ డం ద్వారా తల్లిఆరోగ్యం మెరుగవుతుందని, రోజూ 8 నుంచి 12సార్లు తల్లిపాలు పట్టించేలా తల్లి పోషకాహారం తీసుకోవడంతోపాటు ఎక్కువనీరు తాగు తూ తగిన విశ్రాంతి తీసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు. కోల్సిటీ: తల్లిపాల వారోత్సవాల సందర్భంగా సిమ్స్ ఆధ్వర్యంలో సోమవారం నగరంలో అవగాహన ర్యాలీ నిర్వహించారు. కళాశాల నుంచి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ టీ జంక్షన్ వరకు ర్యాలీ సాగింది. ప్రిన్సిపాల్ దయాళ్ సింగ్, ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రి (జీజీహెచ్) సూపరింటెండెంట్ హిమబిందుసింగ్ మాట్లాడుతూ.. శిశువుకు తల్లిపాలే సంపూర్ణ ఆహారమన్నారు. పుట్టిన గంటలోపే తల్లిపాలు పట్టిస్తే శిశువులు ఆరోగ్యంగా ఎదుగుతారని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో ప్రొఫెసర్లు, వైద్యులు, మెడికోలు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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తిరస్కరణే అధికంసాక్షి పెద్దపల్లి: ఏళ్లుగా అపరిషృతంగా ఉన్న సా దాబైనామా(తెల్లకాగితంపై ఒప్పందాలు) భూముల క్రమబద్ధీకరణ ప్రక్రియలో ఎట్టకేలకు కదలిక వచ్చింది. నిబంధనల పేరిట ఎదురైన కో ర్టు, చట్టపరమైన చిక్కులను తొలగిస్తూ ప్రభు త్వం ఇటీవల తీసుకున్న నిర్ణయం యజమానుల్లో ఆశలు రేకెత్తించింది. అయితే, కొనుగోలుదారు సమర్పించే అఫిడవిట్ ఆధారంగానే హక్కులు కల్పించాలని నిర్ణయించినా.. క్షేత్రస్థాయిలో అనేక సమస్యలు ఎదురవుతుండడంతో అనేక దరఖాస్తులు తిరస్కరణకు గురవుతున్నాయి. మార్గదర్శకాలు ఇవే భూభారతి చట్టంలోని నిబంధనలను సడలిస్తూ ప్ర భుత్వం స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. 2014 జూన్ 2వ తేదీకి ముందు తెల్లకాగితంపై జరిగిన ఒప్పందాలనే పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. భూమి విక్రయించిన వ్యక్తి అప్పట్లో రెవెన్యూ రికార్డుల్లో పేరు కలిగి ఉండాలి. కొనుగోలుదారు తప్పనిసరి మోకామీద (భూమి వ ద్ద) ఉండి, అఫిడవిట్ సమర్పించాక నెలరోజుల వ్య వధిలో అభ్యంతరా లు రాకపోతే విచారణ అనంతరం భూభారతి పోర్టల్లో యాజమా న్య హక్కులు న మోదు చేస్తారు. త ప్పుడు పత్రాలు సమ ర్పించినట్లు తేలితే తిరస్కరిస్తారు. బాధ్యుతలపై చర్యలు తీసుకుంటారు. ఆఫీసుల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు భూప్రక్షాళన ద్వారా చాలావరకు వివాదాలు పరిష్కారమైనా.. దరఖాస్తుదారులకు తిప్పలు త ప్పడంలేదు. భూములు విక్రయించినవారు మరణించడం, వారి కుటుంబసభ్యులు అడ్డుచెప్పి కోర్టులను ఆశ్రయించడం, విక్రయదారులు స్థానికంగా లేకపోవడం వంటి కారణాలతో పట్టాల పంపిణీ క్లి ష్టంంగా మారుతోంది. దీంతో దరఖాస్తుదారులు కార్యాలయాల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తూనే ఉన్నారు. ఇదే విషయమై పెద్దపల్లి ఆర్డీవో గంగయ్యను సంప్రదించగా.. కొత్త మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా క్షేత్రస్థాయిలో తహసీల్దార్లు విచారణ చేస్తున్నారన్నారు. నివేదికల ఆధారంగా రైతులకు భూహక్కులు కల్పిస్తున్నామని తెలిపారు.దరఖాస్తులు 35,323 నోటీస్లిచ్చింది 35,311 తిరస్కరించినవి 14,817 పూర్తయినవి 8,411 సర్వే నంబర్లు 40,862 ఆమోదించినవి 05 దరఖాస్తులు ఎక్కువే.. తిరస్కరణలు అధికమే జిల్లాలో సాదాబైనామా భూముల క్రమబద్ధీకరణకు 2020 అక్టోబర్, నవంబర్లో అధికారులకు దరఖాస్తులు అందాయి. భూభారతి చట్టంలో సవరణ చేసి సాదాబైనా ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించినా.. క్షేత్రస్థాయిలో సమస్యలు వేధిస్తున్నాయి. అర్హులైన రైతుల నిరీక్షణకు తెరదించేలా రెవెన్యూ డివిజన్ల వారీగా అధికారులు దృష్టి సారించినా.. సరైన పత్రాలు లేక, మరియు తప్పుడు రికార్డులు సమర్పించడంతో అత్యధికంగా దరఖాస్తులు తిరస్కరణకు గురవుతున్నాయి. క్రమబద్ధీకరణలో అధికారులు, రైతులకు అనేక ఇబ్బందులు ఎదురుకావడంతో ప్రక్రియలో జాప్యమవుతోంది. రికార్డుల లోపాలు: భూమి విక్రయించిన రైతుపేర్లు ప్రస్తుత రెవెన్యూ రికార్డుల్లో లేకపోవడం. చేతులు మారిన భూములు: ఒకరినుంచి మరొకరి చేతుల్లోకి మారిన భూములపై స్పష్టతలేదు. విస్తీర్ణంలో వ్యత్యాసం: కొనుగోలు చేసిన భూసర్వే నంబర్ల విస్తీర్ణంలో తేడాలు రావడం. స్థలాల మార్పు: కొనుగోలు చేసిన సర్వే నంబరు ఒకటైతే, మోకాపై వేరే సర్వే నంబరు ఉండటం. అర్హత లేనివి: ఇళ్ల స్థలాలు, ప్రభుత్వ భూములకు కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవడం.
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హద్దులు నిర్ధారించి.. డ్రైనేజీలు తొలగించిపెద్దపల్లిరూరల్: జిల్లా కేంద్రంలోని మెయిన్రోడ్డును విస్తరించే దిశగా అడుగులు వేగంగా పడుతున్నాయి. కొద్దిరోజుల క్రితమే జెండా చౌరస్తావద్ద గల మున్సిపల్ కాంప్లెక్స్ గదిని చైర్మన్ మల్లయ్య, కమిషనర్ వెంకటేశ్ తమ సిబ్బందితోనే కూల్చివేయించిన విషయం తెలిసిందే. మెయిన్ రోడ్డు విస్తరణలో తమ ఆస్తులకు నష్టం కలుగుతోందన్న వ్యాపారుల మొరవిన్న ప్రజాప్రతినిధులు.. 55 అడుగుల మేర విస్తరణకే నిర్ణయించి హద్దులు నిర్ధారించారు. ఎవరి భవనాన్ని ఎంతమేర కూల్చాలో వారి గోడపై మార్కింగ్ చేశారు. యజమానులు స్వచ్ఛదంగా కూల్చివేసుకునేందుకు 15 రోజుల గడువు ఇచ్చినట్టు కమిషనర్ వెంకటేశ్ తెలిపారు. కొందరు ఇప్పటికే స్వచ్ఛందంగా కూల్చివేతలు సాగిస్తుంటే ఇంకా కొందరు పట్టించుకోవడం లేదని గ్రహించిన మున్సిపల్ అధికారులు.. ఇలాంటివారి దుకాణాల ఎదుట ఉన్న డ్రైనేజీలపై కాలినడకన వెళ్లే దారి మినహాయించి మిగతా డ్రైనేజీని ధ్వసం చేశారు. వ్యాపారులు, ప్రజాప్రతినిధుల సమక్షంలో జరిగిన ఒప్పందం మేరకు కూల్చివేత పనుల్లో వేగం పెంచాలని మున్సిపల్ అధికారులు సూచిస్తున్నారు. మెయిన్ రోడ్డు విస్తరణకు చర్యలు వేగవంతం
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కలల కన్నీరు..!మల్యాల: పిల్లలు బాగా చదువుకుని తమ కలలు నె రవేరుస్తారని భావించిన ఆ తల్లిదండ్రులకు పుత్రశోకమే మిగిలింది. ఊహ తెలియని వయసులో ఉన్న ఊరికి.. కన్నవాళ్లకు దూరంగా హాస్టల్ ఉంటూ చదువుకుంటున్న ఇద్దరు విద్యార్థులను నీటిగుంత మింగింది. బహిర్భూమికని బయటకు వెళ్లి.. లోతు తెలియ ని గుంతలో దిగి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటనతో నిత్యం సందడిగా ఉండే ఆ పాఠశాలలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. పాఠశాల విరామ సమయంలో.. మల్యాలలోని ఎస్సీ హాస్టల్లో ఉంటూ.. ఒడ్డెరకాలనీలోని ప్రాథమిక పాఠశాలలో జగిత్యాల రూరల్ మండలం టీఆర్నగర్కు చెందిన జగన్నాథం కృష్ణ, లక్ష్మి దంపతుల కుమారుడు సుశాంత్(10) నాలుగో తరగతి, నిజామాబాద్ జిల్లా మోర్తాడ్కు చెందిన వనం రాములు, రాధ దంపతుల కుమారుడు విష్ణు (11) ఐదో తరగతి చదువుతున్నారు. ఎప్పటిలాగే సోమవారం బడికి వెళ్లారు. మధ్యాహ్నం 3 గంటల ప్రాంతంలో సుశాంత్, విష్ణు బహిర్భూమకని బయటకు వెళ్లారు. పాఠశాల సమయం ముగిసినా రాకపోవడంతో మూడో తరగతి చదువుతున్న సుశాంత్ తమ్ముడు ఈశ్వర్ తన అన్న రాలేదని ఉపాధ్యాయుడికి తెలిపాడు. ఆయన వెంటనే సమీపంలో హాస్టల్కు వెళ్లి ఆరా తీయగా.. రాలేదని వార్డెన్ చెప్పాడు. స్కూల్కు సుమారు 500మీటర్ల దూరంలో ఉన్న కొత్తకుంట చెరువు వద్దకు వెళ్లగా.. అక్కడి నీటిగుంతల వద్ద పిల్లల దుస్తులు, బూట్లు కనిపించాయి. పోలీసులు, విద్యాశాఖ అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వగా.. సీఐ రాజ్కుమార్, ఎస్సై సందీప్, ఎంఈ వో జయసింహారావు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని జాలర్ల సాయంతో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. చివరకు విగతజీవులై జాలర్ల వలకు చిక్కారు. మూడు రోజులుగా నిలిచిన విద్యుత్.. పాఠశాలలో బాత్రూంలు, తాగునీటి వసతి, విద్యు త్ సౌకర్యం ఉంది. ఇటీవలి వర్షాలకు పాఠశాలకు మూడురోజులుగా విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. దీంతో బాత్రూములకు నీటి సరఫరా నిలిచిపోయింది. రెండు రోజులుగా విద్యార్థులు బహిర్భూమికి ఆరుబయటకు వెళ్తున్నారు. అక్రమమట్టి తవ్వకాలతో గుంతలు.. భీమన్న గుట్ట సమీపంలో అక్రమంగా మట్టి తవ్వకా లు చేపట్టడడంతో గుంతలు ఏర్పడ్డాయి. ఇటీవలి వ ర్షాలకు నీరు చేరింది. బహిర్భూమికని వెళ్లిన చి న్నారులు ఈత కొట్టేందుకు దిగిమునిగినట్లు ఎంఈవో జయసింహారావు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు.
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అప్పుడు చూసి.. ఇప్పుడు కూల్చివేసి..గోదావరిఖని: సింగరేణి అధికారుల తీరు వివాదా స్పదంగా మారుతోంది. స్థానిక తిలక్నగర్ సెంటర్ సమీపంలో షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ పేరిట నిర్మాణాలు కొనసాగుతున్నాయి. రోడ్డు విస్తరణ కోసం కొన్నింటిని యాజమాన్యం ఇటీవల తొలగించింది. నిర్వాసితులు వాటిస్థానంలో కొత్త దుకాణాలు నిర్మించుకుంటున్నారు. ఫిల్లర్ల కోసం గొయ్యిలు తవ్వడం, ఫిల్లర్లు నిర్మించడం, స్లాబ్ వేయడం.. ఇలా అనేక పనుల్లో వారు నిమగ్నమయ్యారు. ఈతంతు మూ డు నెలలుగా కొనసాగుతోంది. పనుల ప్రారంభంలో పట్టించుకోని సింగరేణి యాజమాన్యం.. ఇప్పు డు స్లాబ్స్థాయికి చేరుకోగానే కట్టడాలను కూల్చివేయడం వివాదాస్పదంగా మారింది. అప్పుడు కనిపించలేదా? తిలక్నగర్ సెంటర్లో చేపట్టిన నిర్మాణాలు బహి రంగంగానే కొన్నినెలలుగా జరుగుతున్నాయి. అ యినా అధికారులు చూసీచూడనట్లు వ్యవహరించా రా? ఇప్పుడు ఎందుకు దృష్టి సారించారు? అనే చ ర్చ సాగుతోంది. సింగరేణి స్థలంలో అక్రమ నిర్మాణాలు చేపట్టారని గురువారం ఎస్టేట్ అధికారులు, సెక్యూరిటీ సిబ్బంది కలిసి వచ్చి జేసీబీతో షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ నిర్మాణాన్ని పాక్షికంగా నేలమట్టం చేశారు. సమాచారం అందుకున్న బాధితులు, స్థానికులు ఆందోళనకు దిగారు. దీంతో కూల్చివేతలు నిలిపివేసి అధికారులు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. ఈవిషయంలో యాజమాన్యం కావాలనే నష్టపర్చిందని బాధితులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నిర్మాణం చేపట్టిన సమయంలో ముందుగా అడ్డుకుంటే తమకు ఇంతనష్టం అయ్యేది కాదని, ఈ విషయాన్ని తమ దృష్టికి తేవడంలో అధికారులు విఫలమయ్యారని అంటున్నారు. అక్రమ నిర్మాణాలైతే సమాచారం ఎందుకివ్వలేదు? సింగరేణి స్థలంలో నిర్మాణాల సమాచారం అధికారులకు ముందే తెలిసినా ఇప్పటివరకు ఎందుకు పట్టించుకోలేదని ప్రశ్నిస్తున్నారు. షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ నిర్మాణానికి జీఎం కూడా కొబ్బరికాయ కొట్టాడని స్థానికులు వాదిస్తున్నారు. పరిశీలించిన ఎమ్మెల్యే కూల్చివేసిన కట్టడాల ప్రాంతాన్ని రామగుండం ఎమ్మెల్యే రాజ్ఠాకూర్ ఇటీవల సందర్శించారు. అక్కడి వాస్తవాలు తెలుసుకున్నారు. అధికారుల మధ్య సమన్వయ లోపంతోనే ఈ పరిస్థితి తలెత్తిందని పేర్కొన్నారు. ఈసమస్యను అధిగమిస్తామని బాధితులకు హామీ ఇచ్చారు. ఈవిషయంలో యాజమాన్యంతో మాట్లాడుతామని అన్నారు.
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ద్విచక్ర వాహనాల దొంగల అరెస్టువరంగల్ క్రైం: వరుసగా ద్విచక్ర వాహనాల చోరీ లకు పాల్పడుతున్న దొంగలను సీసీఎస్, కేయూ పోలీసులు సంయుక్తంగా అరెస్టు చేసినట్లు వరంగల్ పోలీస్ కమిషనర్ శ్వేత తెలిపారు. సోమవారం సా యంత్రం కమిషనరేట్లో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడారు. బైక్ల చోరీలు చేసిన తరువాత నిందితులు అనంతరం చైన్స్నాచింగ్లకు పాల్పడుతున్నట్లు ఆమె తెలిపారు. వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్లో నమోదైన కేసుల్లో బైక్ల రికవరీ కోసం సెంట్రల్ జోన్ డీసీపీ కవిత ఆధ్వర్యంలో అందుబాటులో ఉన్న టెక్నాలజీని వినియోగించుకుని నిందితులను అరెస్టు చేసినట్లు చెప్పారు. మంచిర్యాల ఎన్టీపీసీ కాలనీకి చెందిన దొంతుల ప్ర శాంత్ కుమార్, మంచిర్యాల జిల్లా జైపూర్ గ్రామానికి చెందిన దుర్గం సాయి కార్తీక్ సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలనే ఉద్దేశంతో రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో ద్విచక్ర వాహనాలను చోరీ చేసినట్లు తెలిపారు. తనిఖీల సమయంలో నిందితులు ప్రయాణిస్తున్న బైక్ను స్వాధీనం చేసుకుని విచారించగా నిందితులు వివిధ ప్రాంతాల్లో దాచిపెట్టిన వాహనాల వివరాలు వెల్లడించినట్లు తెలిపారు. కేయూ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని మునిపల్లి, ఎల్కతుర్తి శివారులో 28 బైక్లను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు. వాహనాల చోరీలు ఇలా... నిందితులు వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్తోపాటు పలు జిల్లాలో వాహనాల చోరీలకు పాల్పడినట్లు సీపీ తెలిపారు. వరంగల్ కమిషనరేట్లో–8, కరీంనగర్ కమిషనరేట్లో –9, రామగుండం కమిషనరేట్ పెద్దపల్లిలో –3, సిద్దిపేట కమిషనరేట్లో –2 హైదరాబాద్ కమిషనరేట్లో–3, రాచకొండ కమిషనరేట్లో –1, భూపాలపల్లి జిల్లాలో –2 మొత్తం 28 బైక్లు చోరీ చేసినట్లు తెలిపారు. విలేకరుల సమావేశంలో హనుమకొండ ఏసీపీ నరసింహరావు, సీసీఎస్ ఏసీపీ సదయ్య, కేయూ ఇన్స్పెక్టర్ సుంకరి రవికుమార్, సీసీఎస్ ఇన్స్పెక్టర్లు రాఘవేందర్, హరికృష్ణ, రామకృష్ణ, సిబ్బందిని పోలీస్ కమిషనర్ అభినందించారు.
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మంథనికి భారీ పరిశ్రమలుమంథని: మంథని ప్రాంతంలో ప్రధానమైన పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేస్తూ ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపర్చుతామని మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్బాబు తెలిపారు. ఇందులో భాగంగానే కోక్ కంపెనీ ప్రతినిధులను సంప్రదించినట్లు చెప్పారు. పట్టణంలోని ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో కోక్ సంస్థ ప్రతినిధులతో సోమవారం సమావేశమయ్యారు. అనంతరం రామగిరి మండలం రత్నాపూర్లో పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు ఎంపిక చేసిన స్థలాన్ని పరిశీలించారు. హిందుస్తాన్ కోకాకోలా బెవరేజ్ సంస్థ సీఎస్ఆర్ నిధులతో మంథని బొక్కలవాగు చెక్డ్యాం ఆధునికీకరణకు రూ.2కోట్లు వెచ్చించిందన్నారు. అభివృద్ధి, పెట్టుబడులకు ప్రోత్సాహం మంథని/రామగిరి: అభివృద్ధి పనులు నాణ్యతతో నిర్దేశిత గడువులోగా పూర్తిచేయాలని మంత్రి ఆదేశించారు. మంథని, రామగిరి మండలాల్లో పలు అభివృద్ధి పనుల పరిశీలన, ప్రారంభోత్సవాల్లో మంత్రి పాల్గొన్నారు. ‘మన ఊరు–మన కోచింగ్ సెంటర్’ ప్రారంభిస్తూ మాట్లాడారు. కోచింగ్ సెంటర్లో ఉచితంగా శిక్షణ, పుస్తకాలు, వసతి, భోజన సౌకర్యాలు అందిస్తున్నామని తెలిపారు. పరిశ్రమలకు విద్యుత్, నీరు, రోడ్లు వంటి వసతులను ప్రభుత్వం కల్పిస్తుందని తెలిపారు. రాష్ట్రానికి మరిన్ని పెట్టుబడులు ఆకర్షించి, స్థానిక యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు పెంచడం ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. కలెక్టర్ కోయ శ్రీహర్ష, కోక్ సంస్థ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అవినాష్, ప్రతినిధులు ముకుంద్, హిమాన్ష్, ఆర్డీవో సురేశ్, తహసీల్దార్లు ఆరిఫ్ ఉద్దీన్, సుమన్, మున్సిపల్ చైర్మన్ శ్రీనివాస్, వైస్ చైర్మన్ సయేందర్రెడ్డి, కమిషనర్ మనోహర్, విద్యుత్ నియంత్రణ మండలి సలహా కమిటీ సభ్యుడు శశిభూషణ్ కాచే, రామగిరి ఎంపీడీవో శైలజారాణి, ఎంపీవో సమ్మిరెడ్డి, సర్పంచ్ పల్లె ప్రతిమ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ప్రజారోగ్యంపై పట్టింపేది?మినరల్ వాటర్ పేరిట సాగుతున్న అక్రమ నీళ్లదందా ప్రజారోగ్యంపై ప్రభావం చూపే అవకాశముంది. అధికారులు తనిఖీ చేసి అనుమతులు లేనివాటిపై చర్యలు తీసుకోవాలి. నీళ్ల శాంపిళ్ల సేకరించి పరీక్షలు చేయించి శుద్ధజలమే ప్రజలకు అందించేలా చూడాలి. – జంగ చక్రధర్రెడ్డి, పెద్దపల్లిఅంతా వాళ్ల ఇష్టం బోరువాటర్లో లవణాలు (ఐరన్, క్లోరిన్ లాంటివి) ఏ మోతాదులో ఉన్నాయో పరిశీలించి ప్రమాణాల మేరకే ఫిల్టర్ చేసిన నీళ్లు విక్రయించాలి. ఇవేవీ పట్టని వ్యాపారులు ధనార్జనే ధ్యే యంగా ప్లాంట్లు నిర్వహిస్తున్నారు. మినరల్ నీళ్లు తాగి జనాలు రోగాల పాలవుతున్నారు. – కనుకుంట్ల సదానందం, సామాజిక కార్యకర్త దృష్టి సారిస్తాం మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్ల నిర్వహణపై దృష్టి సా రిస్తాం. గతంలో ముమ్మరంగా తనిఖీలు చేసి నిబంధనలు పాటించని పలువురికి నోటీసులు జారీచేశాం. వాటర్ ప్లాంట్ల ఏర్పాటు, నీళ్ల సరఫరాలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఉన్నట్టు తేలితే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం. – వెంకటేశ్, మున్సిపల్ కమిషనర్, పెద్దపల్లి
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ఘనంగా సంకష్టహర చతుర్థియైటింక్లయిన్కాలనీ: స్థానిక శ్రీఅయ్యప్పస్వామి ఆలయంలో ఆదివారం రాత్రి సంకష్టహర చతుర్థి పూజలు ఘనంగా నిర్వహించారు. తొలుత గణపతికి పంచామృతాలతో అభిషేకాలు నిర్వహించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అర్చకుడు దేవ్ ప్రకాశ్ పాండే ఆధ్వర్యంలో స్వామివారికి గరిక, ఉండ్రాళ్లను నైవేద్యంగా సమర్పించారు. భక్తులకు తీర్ధప్రసాదాలు అందజేశారు. ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ చంద్రశేఖర్రెడ్డి, సభ్యులు భక్తులు పాల్గొన్నారు. మూడోసారి మింగేసి మద్యం మత్తు పెద్దపల్లి: మద్యం మత్తులో ఇప్పటికే రెండుసార్లు ఆత్మహత్యకు యత్నించిన పెద్దపల్లి జిల్లా సుల్తానాబాద్ మండలం కనుకుల గ్రామానికి చెందిన ముత్యాల రాజగోపాల్(36) మూడోసారీ యత్నించడంతో చనిపోయాడు. కుటుంబ సభ్యులు వ్యవసాయ పనులకు వెళ్లి సోమవారం సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చి చూడగా చనిపోయి కనిపించడంతో బోరుమన్నారు. మద్యం తాగొద్దని కుటుంబ సభ్యులు వినక పోగా.. ఆ మత్తులో రెండుసార్లు ఆత్మహత్యకు యత్నించాడు. కుటుంబసభ్యులు వారించడంతో బతికిపోయాడు. కానీ, మద్యం మానేయలేదు. సోమవారం మద్యం తాగి ఇంట్లో ఎవరూ లేకపోవడంతో మత్తులో ఉరివేసుకుని చనిపోయాడు. మృతుడికి భార్య, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. మృతుడి తండ్రి కుమారస్వామి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేశామని ఎస్సై చంద్రకుమార్ తెలిపారు.
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ఫిర్యాదులపై తక్షణ స్పందనగోదావరిఖని: ప్రజాసమస్యలకు సత్వర పరిష్కారం చూపడమే పోలీసుల లక్ష్యమని రామ గుండం పోలీస్ కమిషనర్ అంబర్ కిశోర్ ఝా తెలిపారు. పోలీస్ కమిషనరేట్లో సోమ వారం ప్రజాఫిర్యాదులు స్వీకరించారు. ప్రతీ ఫిర్యా దును నమోదు చేసి, పారదర్శకంగా, నిష్పక్షపాతంగా విచారించి తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. సమస్యలు, ఇబ్బ ందులు ఎదుర్కొన్నా భయపడకుండా ప్రజలు పోలీసులను ఆశ్రయించాలని సూచించారు.‘ఫీజు’ ఎత్తివేసేందుకు కుట్ర పెద్దపల్లిరూరల్: ఫీజురీయింబర్స్మెంట్ను ఎ త్తివేసేందుకు ప్రభుత్వం కుట్రపన్నుతోందని ఏబీవీపీ జిల్లా కన్వీనర్ బండి రాజశేఖర్ ఆరోపించారు. స్థానిక రాజీవ్రోడ్డుపై సోమవారం బైఠాయించారు. పేద విద్యార్థులు ఉన్నత చదు వులకోసం దివంగత సీఎం వైఎస్సార్ అమల్లో కి తీసుకొచ్చిన ఫీజురీయింబర్స్మెంట్ పథకా న్ని కొనసాగించడంలో పాలకులు విఫలమయ్యారని ఆరోపించారు. ఫలితంగా వేలాది మంది విద్యార్థుల చదువులు మధ్యలోనే ఆగిపోతున్నాయన్నారు. బకాయి ఫీజు లను చెల్లించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. నాయకులు సందీప్, ఓమేశ్, అరవింద్, విఘ్నేశ్, సిద్ధార్థ, శివ, దినేశ్, కార్తీక్, శైలజ, మౌనిక ఉన్నారు. సర్టిఫికెట్ల పరిశీలన గోదావరిఖనిటౌన్: స్థానిక యూనివర్సిటీ పీజీ కళాశాలలో ఐసెట్ అభ్యర్థుల సర్టిఫికెట్లు పరిశీలిస్తున్నామని ప్రిన్సిపాల్ మనోహర్ సోమవా రం తెలిపారు. అభ్యర్థులు ఐసెట్ హాల్టికెట్, ర్యాంక్ కార్డు, పదో తరగతి, ఇంటర్, డిగ్రీ మె మోలు, స్టడీ, కుల, ఆదాయం తదితర స ర్టిఫికె ట్లు, జిరాక్స్ తీసుకుని హాజరు కావాలని సూ చించారు. వెరిఫికేషన్ పూర్తయ్యాక తమకు కేటాయించిన లాగిన్ ద్వారా ఆప్షన్లు ఇవ్వాల న్నారు. వెరిఫికేషన్ అధికారులు ప్రసాద్, రవి, రఘుపతి, శ్యాంప్రసాద్, జ్యోతి పాల్గొన్నారు. నూతన కార్యవర్గం పెద్దపల్లి/పెద్దపల్లిరూరల్: ఎలక్ట్రికల్ కాంట్రాక్టర్స్ అసోసియేషన్ జిల్లా నూతన కార్యవర్గా న్ని సోమవారం ఖరారు చేశారు. అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడిగా అలుగువెల్లి కృష్ణారెడ్డి, ఉపాధ్యక్షుడిగా సమ్మయ్య, ప్రధాన కార్యదర్శిగా సుధాకర్, కోశాధికారిగా రాజిరెడ్డి, సంయుక్త కార్యదర్శులుగా భూమయ్య, శ్రీనివాస్గౌడ్ నియమితులయ్యారు. సలహాదారుగా శంకర్, కార్యవర్గ సభ్యులుగా రాధయ్య, పిల్లి రాజు, గురువయ్య, అంజయ్య, స్రవంతిని నియమించారు. వారిని పలువురు అభినందించారు.
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బావిలో పడ్డా బతికారుఓదెల: పెద్దపల్లి జిల్లా ఓదెల మండలం కొ లనూరు గ్రామ శివారు లోని వ్యవసాయ బావి లో సోమవారం ఓ బైక్ అదుపుతప్పి పడిపోయింది. ఆ శబ్దాదనికి సమీప పొలాల్లో పనిచేస్తున్న రైతులు వెంటనే వచ్చి దానిపై ప్రయాణిస్తున్న ఇద్ద రు విద్యార్థినులు, బైక్ నడిపించే వ్యక్తి ప్రాణాలు కా పాడారు. స్థానికుల కథనం ప్రకారం.. తొలిఏకాదశి సెలవులు ముగియడంతో సుల్తానాబాద్ మండలం కనుకులకు చెందిన అనవేని సతీశ్ తన కూతురు అరణ్య(ఎనిమిదో తరగతి), చెల్లెలి కూతురు ఆరాధ్య(తొమ్మిదో తరగతి) కాల్వశ్రీరాంపూర్లోని కేజీ బీవీకి తీసుకెళ్లేందుకు సోమవారం తన బైక్పై ఇద్దరి తీసుకుని బయలు దేరాడు. కొలనూర్ శివారులో ఎ దురుగా మరోబైక్ రావడంతో దానిని తప్పించబో యి అదుపుతప్పి రోడ్డుపక్కనే ఉన్న వ్యవసాయ బా విలోకి దూసుకెళ్లారు. ఇదేసమయంలో వ్యవసాయ పనులు ముగించుకొని ఇళ్లకు వస్తున్న రైతులు, కూలీలు ఆశబ్దాన్ని గుర్తించి వెంటనే అక్కడకు వచ్చి ముగ్గురినీ బయటకు తీశారు. గాయాలపాలైన ఆరాధ్య, అరణ్యను ఆస్పత్రికి తరలించారు. సతీశ్ సురక్షితంగా బయటపడ్డాడు. అయితే, గాయాలపాలైన విద్యార్థినులు రోదించడం కలచివేసింది.
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ప్రమాదకరంగా ప్రయాణంగోదావరిఖని: ఓవర్లోడ్తో వెళ్తున్న బొగ్గులారీలు ప్రజల పాలిట ప్రాణాంతకంగా మారుతున్నాయి. సీహెచ్పీలు, ఇతర ప్రాంతాల నుంచి నిత్యం వందలాది లారీలు బొగ్గు రవాణా చేస్తున్నాయి. కనీస నిబంధనలు పాటించకుండా వ్యవహరిస్తున్నాయి. నిబంధనలు అతిక్రమణ.. సింగరేణి బొగ్గును రవాణా చేస్తున్న లారీలు కనీస నిబంధనలు పాటించడం లేదు. పలు పరిశ్రమలు, ఇతర ప్రాంతాలకు నిత్యం వందలాది లారీలు రోడ్డు మార్గం ద్వారా బొగ్గు తరలిస్తున్నాయి. ఓసీపీ–1, 2, 3తోపాటు భూగర్భ గనుల నుంచి రాష్ట్ర రాజధాని, కంపెనీలకు బొగ్గు రవాణా చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో రోడ్డువెంట వెళ్లే ద్విచక్రవాహనదారులు, ప్రయాణికులకు ఇబ్బంది కలుగకుండా వ్యవహరించాల్సి ఉంది. కానీ, కొందరు డ్రైవర్లు నిబంధనలేవీ పాటించడంలేదు. నిర్లక్ష్యంలో అధికారులు.. ట్రాఫిక్, లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీసులు, రోడ్డు ట్రాన్స్పోర్టు అథారిటీ అధికారులు(ఆర్టీఏ) నిబంధనల అమలు గురించి పట్టించుకోవడం లేదనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. పెద్దబొగ్గు పెళ్లలతో ఓవర్లోడ్తో ప్రమాదకరంగా రవాణా చేస్తున్నా.. డ్రైవర్లును నిలువరించలేకపోతున్నారు. స్పీడ్ బ్రేకర్ల వద్ద భారీగా బొగ్గు రోడ్డుపై పడిపోతోంది. ఇదేసమయంలో రోడ్డు పక్కన, వెనకాల వెళ్తున్న వాహనదారులు ప్రాణాలు అరిచేతిలో పెట్టుకుంటున్నారు. ఓవర్లోడ్.. ఆపై పెద్దబొగ్గు పెళ్లలతో లారీ నంబర్ కూడా కనిపించకుండా డ్రైవర్లు డ్రైవింగ్ చేస్తున్నారు. కనిపించని టార్పాలిన్లు బొగ్గు రవాణా చేస్తున్న సమయంలో రోడ్డుపై వెళ్తున్న ప్రయాణికులు, వాహనదారులకు ఇబ్బంది కలుగకుండా ఆర్టీఏ, పోలీసు అధికారులు తప్పనిసరిగా టార్పాలిన్ కప్పాలని నిబంధన విధించారు. చాలాలారీలు ఇలాంటి నిబంధనలు బేఖాతరు చేస్తున్నాయి. తద్వారా వెనకాల, రోడ్డువెంట వెళ్తున్నవారు ప్రమాదాలకు గురవుతున్నారు.
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నియామకంసుల్తానాబాద్ రూరల్: వాలీబాల్ అసోసియేషన్ జిల్లా జాయింట్ సెక్రటరీగా కనుకుల గ్రా మానికి చెందిన సీనియర్ క్రీడాకారుడు పసెడ్ల రమేశ్ను నియమించినట్లు అసోసియేషన్ ప్రధానకార్యదర్శి కన్న రమేశ్ తెలిపారు. పసెడ్ల రమేశ్ను అభినందిస్తూ సోమవారం అసోసియేషన్ నేతృత్వంలో శాలువా కప్పి సన్మానించారు. అసోసియేషన్ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు కస్తూరి లక్ష్మారెడ్డి, నాయకులు ఆసంపల్లి శ్రీనివాస్, తిరుమల్రావు, పడాల అజయ్గౌడ్, విజ్ఞాన్రావు, బుచ్చిరెడ్డి, మహ్మద్రషీద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. సమస్యల పరిష్కారానికి చైతన్యయాత్ర గోదావరిఖని: సింగరేణి కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం వచ్చేనెల 9 నుంచి సింగరే ణి వ్యాప్తంగా చైతన్యయాత్ర నిర్వహిస్తు న్నట్లు టీబీజీకేఎస్ అధ్యక్షుడు మిర్యాల రాజిరెడ్డి తెలిపారు. స్థానిక ప్రెస్క్లబ్లో సోమవారం ఏర్పా టు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. బొగ్గు బ్లాక్ల కేటాయింపు, నిల్వ లు సింగరేణికే చెందాలని కోరారు. సంస్థకు రావాల్సిన సుమారు రూ.60వేల కోట్లు వెంటనే కేటాయించాలన్నారు. కాగితాల్లో లాభా లు కనిపిస్తున్నా.. ఆర్థిక వనరులు లేక ఉద్యోగులకు జీతాల చెల్లింపులకు కూడా ఇబ్బందు లు ఎదురవుతున్నాయన్నారు. కార్మిక వర్గంలో చైతన్యం నింపేందుకు, సింగరేణి పరిరక్షణకు విస్తృత ప్రచారం నిర్వహించనున్నట్లు వెల్లడించారు. నాయకులు మాదాసి రాంమూర్తి, నూ నె కొమరయ్య, చెల్పూరి సతీశ్, దూట శేషగిరి, వాసర్ల జోసెఫ్, రొడ్డ సంపత్, మాసాడి సాయిచరణ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. కాలువలో పడి యువకుడి మృతిమెట్పల్లి: ఎస్సారెస్పీ కాలువలో షేర గంగ(30)ప్రమాదవశాత్తు పడి మృతి చెందాడు. పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. దీన్దయాళ్నగర్కు చెందిన గంగ బట్టలు ఉతికేందుకు మెట్ల మార్గం ద్వారా కాలువలోకి దిగాడు. అక్కడ ప్రమాదవశాత్తు జారి పడ్డాడు. కొద్దిసేపటి తర్వాత గమనించిన స్థానికులు బయటకు తీయగా.. అప్పటికే మృతి చెందాడు. కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్ల ఎస్సై కిరణ్కుమార్ తెలిపారు. వ్యక్తి ఆత్మహత్యతిమ్మాపూర్: మన్నెంపల్లిలో ఓ వ్యక్తి ఆత్మహ త్య చేసుకున్నాడు. గ్రామానికి చెందిన మెరుగు వెంకన్న(60) గోదావరిఖనిలో మిర్చిబండి న డుపుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. కొన్నిరో జుల క్రితం స్వగ్రామానికి వచ్చాడు. అనా రోగ్యంతో బాధపడుతున్న వెంకన్న మానసికంగా ఇబ్బందిపడుతున్నాడు. సోమవారం ఉదయం ఉరివేసుకున్నాడు. కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. అయితే ‘ఇక సెలవు మీ వెంకన్న‘ అంటూ రాసిన చిన్నచిట్టి ఘటనా స్థలంలో దొరికింది.
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బైక్ నంబరు మార్చేసుకున్నారుపెద్దపల్లిరూరల్: రోడ్లపై తిరిగే బైక్ నంబర్లను టాంపరింగ్ చేసి ట్రాఫిక్ పోలీసులు విధించే చలాన్ల నుంచి తప్పించుకునేందుకు కొందరు యత్నిస్తుంటే.. ఇంకొందరు ఏకంగా వాహన నంబరునే మార్చేసుకుంటున్నారు. కొద్దిరోజుల క్రితం పెద్దపల్లిలో ట్రాఫిక్ పోలీసులు నిర్వహించిన వాహన తనిఖిల్లో నకిలీ నంబరు(టీఎస్ 19ఏ 9821)తో హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్బైక్ తిరుగుతున్నట్టు గుర్తించి దానిని స్వాధీనం చేసుకుని పోలీసులకు అప్పగించారు. పోలీసుల విచారణలో ఇదే నంబరుగల బైక్ హైదరాబాద్లో ఉన్నట్టు తేలింది. ఇక్కడి ట్రాఫిక్ పోలీసులు చలాన్ విధిస్తే ఆ నంబరు యజమాని సెల్ఫోన్కు మెసేజ్లు వెళ్తున్నాయి. దీంతో నకిలీ నంబరు వినియోగిస్తున్న బైక్ యజమాని పెద్దపల్లి పట్టణంలోని కొంతంవాడకు చెందిన వీరేశంపై కేసు నమోదు చేశారు. ఈబైక్ యజమాని తన అవసరాల నిమిత్తం ఓ వ్యాపారి వద్ద కుదువపెట్టగా.. సదరు వ్యాపారి ఇలా బోగస్ నంబరుతో తిరిగాడని వీరేశం పోలీసులకు వివరించినట్టు తెలిసింది. వాహనదారులు రవాణశాఖ కేటాయించిన నంబరునే వాహనంపై రాయాలి. వాహనానికి అమర్చిన నంబరు ప్లేటును టాంపరింగ్ చేసినా, నకిలీ, బోగస్ నంబర్లు వినియోగిస్తున్నట్లు తేలినా కేసులు నమోదు చేసి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం. – శ్రీనివాస్, ట్రాఫిక్ సీఐ, పెద్దపల్లి నకిలీ నంబరుతో తిరిగి పట్టుబడ్డారు
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ఇంటికి చేరకముందే కబళించిన మృత్యువుజ్యోతినగర్: పెద్దపల్లిలోని తమ బంధువుల ఇంట ఓ కార్యక్రమానికి హాజరై తిరిగి వస్తున్న ఎన్టీపీసీ కాంట్రాక్ట్ కార్మికుడు కోండ్ర లింగమూర్తి(42) ఎఫ్సీఐ క్రాస్రోడ్డు రాజీవ్ రహ దారిపై ఆదివారం రాత్రి జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. కుటుంబసభ్యులు, పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. మంచిర్యాల జిల్లా శ్రీరాంపూర్లో నివసిస్తున్న కోండ్ర లింగమూర్తి ఎన్టీపీసీలోని సీహెచ్పీ విభాగంలో హౌస్కీపింగ్ పనులు చేస్తున్నాడు. ఆదివారం పెద్దపల్లిలో తమ బంధువుల ఇంటిలో జరిగిన కార్యక్రమానికి హాజరై రాత్రి శ్రీరాంపూర్ బస్సులో వెళ్తున్నాడు. ఎఫ్సీఐ క్రాస్రోడ్డులోని తన స్నేహితుడు ముల్కల శ్రవణ్కుమార్ను కలుసుకునేందుకు అక్కడికి రాగానే బస్సు దిగాడు. ఇద్దరూ కలిసి రోడ్డు దాటుతుండగా గోదావరిఖని వైపు నుంచి వచ్చిన గుర్తుతెలియని వాహనం అతివేగంతో లింగమూర్తిని ఢీకొంది. తీవ్రంగా గాయపడిన అతడిని శ్రవణ్కుమార్తోపాటు గోదావరిఖని గంగానగర్కు చెందిన కారుడ్రైవర్ కలవేని అనిల్ వెంటనే గోదావరిఖని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు. చికిత్స పొందుతూ అర్ధరాత్రి 12 గంటల ప్రాంతంలో మృతి చెందాడు. మృతుడి సోదరుడు కోండ్ర నర్సయ్య ఫిర్యాదు మేరకు ఏఎస్సై బుచ్చిన్నాయుడు కేసు నమోదు చేశారు. కుటుంబసభ్యుల అంగీకారంతో సదాశయ ఫౌండేష్న్ ఆధ్వర్యంలో టెక్నీషియన్ ప్రదీప్ మృతుడి నేత్రాలను సేకరించి హైదరాబాద్కు పంపించారు. మృతుడికి భార్య స్వర్ణలత, ఒక కుమారుడు, ఒక కుమార్తె ఉన్నారు. ఐఎన్టీయూసీ జిల్లా అధ్యక్షుడు భూమల్ల చందర్, కార్మికులు సంతాపం తెలిపారు.
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మూడు నెలల బియ్యం ఒకేసారి..పెద్దపల్లి: జిల్లాలోని రేషన్కార్డుదారులకు మూడునెలల సన్నబియ్యం పంపిణీ చేసేందుకు పౌర సరఫరాల అధికారులు సర్వం సిద్ధం చేశారు. భారీవర్షాలతో రవాణాకు ఆటంకం కలుగుతుందని భావించిన ప్రభుత్వం.. ఆగస్టు, సెప్టెంబరు, అక్టోబరు నెలల కోటాను ఈనెల నుంచి పంపిణీ చేయాలని నిర్ణయించింది. ఇందుకోసం గోదాముల నుంచి దుకాణాలకు బియాన్ని వేగంగా తరలిస్తోంది. జిల్లాలో మొత్తం 410 రేషన్ దుకాణాలు ఉన్నాయి. ఈ పాస్ ధ్రువీకరణ తర్వాత.. లబ్ధిదారులు నిర్ణీత తేదీల్లో తమ ఈ–పాస్ ధ్రువీకరణ అనంతరం రేషన్ బియ్యాన్ని పొందవచ్చని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. పంపిణీలో అవకతవకలకు చోటులేకుండా ప్రత్యేక నిఘా ఏర్పాటు చేశారు. బియ్యం కొరత, సాంకేతిక సమస్యలు తదితర ఇబ్బందులు ఎదురైతే వెంటనే అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలని చెబుతున్నారు. జిల్లాలోని మూడు గోదాముల ద్వారా.. జిల్లాలోని సుల్తానాబాద్, పెద్దపల్లి, మంథని గోదాముల ద్వారా రేషన్ దుకాణాలకు సన్నబియ్యం సరఫరా కొనసాగుతోంది. మూడు నెలల బియ్యాన్ని నిల్వఉంచాల్సి రావడంతో కొందరు డీలర్లు స్థలాభావంతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అయినా పంపిణీలో అంతరాయం లేకుండా అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. సుల్తానాబాద్ లో రేషన్ షాప్ల తనిఖీలు సుల్తానాబాద్ జవహర్నగర్, శాస్త్రినగర్ రేషన్ షాప్ లను డీఎస్వో శ్రీనాథ్ తనిఖీ చేశారు. గోదాముల నుంచి రేషన్ దుకాణాలకు బియ్యం సక్రమంగా చేరుతున్నాయా, ఎంత మేరకు సరఫరా చేశారనే వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అలాగే రేషన్ బియ్యం నిల్వలు, పంపిణీ ఏర్పాట్లను పరిశీలించి డీలర్లకు అవసరమైన సూచనలు చేశారు.
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నిబంధనలకు నీళ్లుపెద్దపల్లిరూరల్: జిల్లా కేంద్రంతోపాటు వివిధమండలాలు, గ్రామాల్లోనూ మినరల్ వాటర్ పేరిట నీళ్లదందా యథేచ్ఛగా సాగుతోంది. మున్సిపాలిటీలు, గ్రామ పంచాయతీల అనుమతి లేకుండానే పుట్టగొడుగుల్లా ప్లాంట్లు వెలుస్తున్నాయి. యజమానులు అక్రమార్జనే ధ్యేయంగా వ్యాపారం సాగిస్తున్నారు. పెద్దపల్లిలో మొన్నటివరకు 20లీటర్ల క్యాన్కు రూ.10 వసూలు చేసిన నిర్వాహకులు.. ఇప్పుడు రూ.15కు పెంచి విక్రయిస్తున్నారని ప్రజలు వాపోతున్నారు. బోరునీటినే శుద్ధి చేస్తూ.. ఇంటి ఆవరణలోని బోరుబావి నీటినే మినరల్ వాటర్ పేరిట క్యాన్లలో నింపి విక్రయిస్తున్నారు. కిరాణాలతోపాటు గల్లీకి కనీసం మూడు నుంచి నాలుగేసి ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేశారు. వీటికి మున్సిపల్, గ్రామ పంచాయతీ అనుమతి ఉండడంలేదు. ఒక్కపెద్దపల్లిలోనే దాదాపు 200 వరకు వాటర్ప్లాంట్లు ఉన్నాయి. ప్రతీ మండల కేంద్రంలో 10 నుచి 15 వరకు, పల్లెల్లో ఐదు నుంచి 10 వరకు వాటర్ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేశారు. క్యాన్లలో నింపి.. ఆటోల్లో సరఫరా బోరుబావి నీటిని క్యాన్లలో నింపిన యజమానులు.. అధికారుల నుంచి అనుమతి పొందిన కంపెనీ పేరిట ముద్రించిన క్యాన్లనే వినియోగించాలి. కానీ ఎక్క కూడా క్యాన్లపై ప్లాంటు పేరు, చిరునామా, సెల్ నంబర్ కనిపించడం లేదు. బోరుబావి, కనిపించేలా ప్లాంటు ఉంటేచాలు.. నీళ్ల దందా సాగిస్తూ కూర్చున్నచోటే అదనపు ఆదాయం సంపాదించుకోవచ్చనే భావనతోనే చాలామంది వీటిని ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారనే విమర్శలున్నాయి.తనిఖీలు ఏవీ? అనుమతి లేకుండానే మినరల్ వాటర్ పేరిట నీళ్లదందా బహిరంగంగా సాగుతున్నా అఽధికారయంత్రాంగం అటువైపు కన్నెత్తి కూడా చూడకపోవడం అనుమానాలకు తావిస్తోంది. వాటర్ క్యాన్లను సరఫరా చేసే ఆటోలు సైతం కాలం చెల్లినవేనని, ఆర్టీవో అధికారులు సైతం చూసీచూడనట్టు వదిలేస్తున్నారనే విమర్శలున్నాయి.
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ఆటోడ్రైవర్ నిజాయతీపెద్దపల్లిరూరల్: పెద్దపల్లి పట్టణంలో పెళ్లి కోసం కొనుగోలు చేసిన సామగ్రిని ఆటోలోనే మరచిపోయిన వారికి నిజాయతీగా అప్పగించిన ఆటోడ్రైవర్ సత్యం(పెద్దపల్లి మండలం తుర్కలమద్దికుంట)ను ఎస్సై నరేశ్ అభినందించారు. గోదావరిఖనికి చెందిన పద్మ కుటుంబీకులు పెళ్లికి అవసరమైన దుస్తులు తదితర సామగ్రిని కొనుగోలు చేశారు. తిరిగి ఇంటికి వెళ్లేందుకు ఆటోలో బస్టాండ్ వరకు ప్రయాణించి ఆటోలోనే సామగ్రిసంచి మరచిపోయారు. కాసేపటికి ఆటోడ్రైవర్ గుర్తించి పోలీస్స్టేషన్లో అప్పగించారు. సీసీ ఫుటేజీలను పరిశీలించిన పోలీసులు.. బాధితులను గుర్తించి సామగ్రి అందించారు. నిజాయతీ ప్రదర్వించిన సత్యంకు పద్మ కుటుంబీకులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
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నేడు మంత్రి శ్రీధర్బాబు రాకమంథని: ఐటీ, పరిశ్రమల మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్బాబు సోమవారం నియోజకవర్గంలో పర్యటించనున్నారు. మంథని శివ కిరణ్ గార్డెన్లో ‘మన ఊరు–మన కోచింగ్ సెంటర్’ ద్వారా ఉచిత కానిస్టేబుల్, ఎస్సై కోచింగ్ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించనున్నారు. ఎస్ఎల్బీ గార్డెన్లో టీ వర్క్స్ చేపట్టిన విద్యార్థుల ఆటలపోటీల్లో వి జేతలకు బహుమతులు అందజేయనున్నారు. క్యాంప్ కార్యాలయంలో కలెక్టర్, కోకోకోలా ఫ్యాక్టరీ ప్రతినిధులు, ఇతర కంపెనీల అధికారులతో వివిధ అంశాలపై సమీక్షించనున్నారు. సివిల్ ఆస్పత్రి అభివృద్ధి కమిటీ సమావేశంలో పాల్గొననున్నారు. రామగిరి మండలం రత్నాపూర్లో ఏర్పాటు చేయనున్న కోకోకోలా ఫ్యాక్టరీ స్థలాన్ని పరిశీలించనున్నారు. ‘ఎల్లంపల్లి’కి జలకళ రామగుండం: రెండ్రోజుల క్రితం వరకు ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన భారీ వర్షాలతో ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు ప్రస్తుతం పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టానికి చేరుకుంది. ఆదివారం ప్రాజెక్టులో నీటిమట్టం 148 అడుగులు ఉండగా.. పూర్తిస్థాయి నీటిని ల్వ సామర్థ్యం 20.175 టీఎంసీలకు చేరుకుంది. ఇంకా 16,048 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో వస్తుండగా అంతే మొత్తం ఔట్ఫ్లో ఉంది. వరినాట్లకు సిద్ధం కమాన్పూర్: మూడ్రోజులపాటు ఏకధాటిగా కురిసిన వర్షాలతో గుండారం రిజర్వాయర్లోకి భారీగా నీరువచ్చి చేరింది. ఇప్పటికే నారుమడులు దున్నించిన రైతులు.. విత్తనాలతో మండెపోశారు. కొందరు మొలకను నారుమడుల్లో అలికారు. ఇంకొందరు నాట్లు వేయడానికి వర్షాల కోసం ఎదురుచూస్తుండగా గుండారం రిజర్వాయర్, చెరువులు, కుంటల్లోకి నీరు రాలేదు. మొన్నటి వర్షాలతో గౌరీగుండాల జలపాతం నుంచి వచ్చిన భారీ వరదకు గుండారం రిజర్వాయర్ 12 అడుగుల పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టానికి చేరుకుంది. చెరువులు, కుంటల్లోకి నీరు వచ్చి చేరడంతో రైతులు వరినాట్లు వేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. మూడేళ్ల కష్టానికి ప్రతిఫలం ఎలిగేడు: శివపల్లికి చెందిన జూనేని శ్యాంసుందర్రావు తన రెండెకరాల్లో సాగుచేసిన ఆయిల్పామ్ మూడేళ్ల తర్వాత దిగుబడి ఇచ్చింది. ఆ యిల్పామ్ గెల టన్నుకు రూ.23,800 ధర ఉండగా వరుసగా మూడు నెలల్లో రూ.1,49,940 ఆదాయం సమకూరినట్లు అధికారి అభిలాష్ ఆదివారం తెలిపారు. ఆయిల్పామ్ మొక్కలు ఒకసారి నాటితే దాదాపు 30ఏళ్లపాటు నిరంతరాయంగా దిగుబడి ఇస్తూ ఆదాయం వస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఘనంగా ఫ్రెండ్షిప్ డే కాల్వశ్రీరాంపూర్: స్థానిక జెడ్పీ హైస్కూల్లో చదువుకుని వివిధ రంగాల్లో పనిచేసిన బాల్య మిత్రులు ఫ్రెండ్షిప్ డే సందర్భంగా ఆది వారం అందరూ ఒకేచోట కలుసుకున్నారు. తొలుత వివిధ కారణాలతో మృతి చెందిన వారికి రెండు నిమిషాలపాటు మౌనం పాటించి శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు. తాము చదువుకున్న కాల్వశ్రీరాంపూర్ జెడ్పీ హైస్కూల్లో పదో తరగతి చదువకుని ప్రతిభ చాటిన విద్యార్థులకు ఈనెల 7న నగదు ప్రోత్సాహాకాలు అందించేందుకు తీర్మానించారు. రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు హరిప్రసాద్, రాజమల్లయ్య, మాధవరెడ్డి, విజయపాల్రెడ్డి, అశోక్రెడ్డి, వెంకన్న, స్వరూప, సత్యనారాయణరెడ్డి, వ్యాపారులు జనార్దన్, ఆనందం, రంగారావు పాల్గొన్నారు.
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చిన్నారుల్లో చిరునవ్వుగోదావరిఖని: ఏటా ఆపరేషన్ ముస్కాన్ నిర్వహిస్తున్నా బాలకార్మిక వ్యవస్థ నియంత్రణలోకి రావ డంలేదు. ఆర్థిక పరిస్థితులు, ఆదుకోని సమాజం, పట్టించుకోని యంత్రాంగంతో చాలామంది చిన్నారులు బాల్యాన్ని బానిసలుగా, కార్మికులుగానే గడుపుతున్నారు. బడికి వెళ్లాల్సిన బాలబాలికలు.. ఇలా ఉండడాన్ని ప్రభుత్వం సీరియస్గా తీసుకుంది. ప నులు, బానిసత్వం నుంచి విముక్తి కల్పించేందుకు ఈసారి ఆపరేషన్ ముస్కాన్–12 చేపట్టింది. జూ లైలో నెలరోజుల పాటు పోలీసుశాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన స్పెషల్ డ్రైవ్లో రామగుండం కమిషనరేట్ పరిధిలో 278 మంది చిన్నారులకు విముక్తి కలిగించి పాఠశాలల్లో చేర్పించింది. నిరాశ్రయులు.. బాలకార్మికులు.. రామగుండం కమిషనరేట్ పరిధిలోని పెద్దపల్లి, మంచిర్యాల జిల్లాల్లో జూలైలో 278 మంది బాలకార్మికులను గుర్తించారు. అందులో 127 మంది మంచిర్యాల, 151మంది పెద్దపల్లి జిల్లాకు చెందినవారున్నారు. వీరిలో 21మంది బాలకార్మికులు. నిరాశ్ర యులు, బాలకార్మికులు, బిక్షాటన చేస్తున్నవారిని గుర్తించేందుకు జూలై 1 నుంచి 31వ తేదీ వరకు స్పెషల్ డ్రైవ్ చేపట్టి సత్ఫలితాలు సాధించారు. ఇలా గుర్తించారు.. తప్పిపోయిన బాలబాలికలను ధర్పన్ ఫేస్ రికగ్నైజేషన్ యాప్ ద్వారా గుర్తించారు. ఇందులో ఒడిశా, బిహార్ తదితర రాష్ట్రాలకు చెందిన వలస కూలీల పిల్లలు ఉన్నారు. వీరిని అధికారులు పాఠశాలల్లో చేర్పించారు. కొందరిని తల్లిదండ్రులకు అప్పగించి కౌన్సెలింగ్ చేశారు. సమన్వయంతో పనిచేస్తూ.. చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ, లేబర్, ఎడ్యుకేషన్, చైల్డ్ప్రొటెక్షన్, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ల అధికారులు, సిబ్బందితో ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసిన అధికార యంత్రాంగం.. ఆపరేషన్ ముస్కాన్ –12ను విజయవంతం చేసింది. హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, లాడ్జిలు, దుకాణాలు, మెకానిక్ షెడ్లు, ఇటుకబట్టీలు తదితర ప్రదేశాల్లో ప్రత్యేక తనిఖీలు చేసింది. వివిధ పనులు చేస్తున్న, బానిలుగా బతుకుతున్న వారిని గుర్తించింది. బడీడు పిల్లలను పాఠశాలల్లో చేర్పించి మంచిభవిష్యత్కు పునాదులు వేస్తోంది.కమిషనరేట్ పరిధిలో విముక్తి పొందిన చిన్నారులు ఏడాది బాలురు బాలికలు మొత్తం 2017 206 48 254 2018 88 04 92 2019 116 39 155 2020 66 05 71 2021 88 13 101 2022 21 11 32 2023 33 04 37 2024 56 14 70 2025 136 57 193 2026 130 21 151 బానిసత్వం నుంచి బడికి బాలబాలికల జీవితాల్లో వెలుగులు ముగిసిన ఆపరేషన్ ముస్కాన్–12 జిల్లావ్యాప్తంగా 151మందికి విముక్తి
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సోమవారం శ్రీ 3 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026పెద్దపల్లి: సుల్తానాబాద్లోని ప్రభుత్వ చిల్డ్రన్ హోమ్ నుంచి ఇద్దరు బాలికలు పారిపోవడంపై అనేక ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. విద్యార్థుల భద్రత, బాధ్యతలు నిర్వహించాల్సిన సిబ్బంది నిర్లక్ష్యంతోనే ఈ ఘటన చోటుచేసుకుందనే చర్చ సాగుతోంది. గతనెల 28న రాత్రి ఇద్దరు బాలికలు చిల్డ్రన్ హోమ్ నుంచి పారిపోయిన విషయం విదితమే. నిర్వాహకుల ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు.. నాలుగు ప్రత్యేక బృందాలుగా విడిపోయారు. సీసీ ఫుటేజీలు పరిశీలించారు. రైల్వేస్టేషన్లు, బస్టాండ్లు, ప్రధాన కూడళ్లలో గాలింపు చేపట్టారు. రాష్ట్రంలోని అన్ని పోలీస్స్టేషన్లకు బాలికల ఫొటోలు పంపించి అప్రమత్తం చేశారు. దీంతో 24 గంటల్లోపే నల్గొండ జిల్లాలో బాలికలను గుర్తించి సురక్షితంగా చిల్డ్రన్ హోమ్కు తరలించారు. అప్రమత్తంగా లేక..వాచ్ఉమన్ లేకనేనా? చిల్డ్రన్ హోమ్లోని వాచ్ఉమెన్ తన సమీప బంధువు మృతి చెందడంతో ఆరోజు సెలవులో వెళ్లినట్లు సూపరింటెండెంట్ వనిత తెలిపారు. దీంతో ఇద్దరు ఉద్యోగులకు ఆ విధులు కేటాయించారు. రాత్రి వేళల్లో విద్యార్థినులు బయటకు వెళ్లకుండా పర్యవేక్షించాల్సిన వాచ్ఉమెన్, సిబ్బంది అప్రమత్తంగా లేకపోవడంతోనే బాలికలు తప్పించుకునే అవకాశం లభించిందని ఉద్యోగుల మధ్య చర్చ సాగుతోంది. ఘటన జరిగి రోజులు గడుస్తున్నా బాధ్యులపై ఇంకా చర్యలు తీసుకోకపోవడం కూడా అనుమానాలకు తావిస్తోంది. కాగా, చిల్డ్రన్ హోమ్లో 54 మంది విద్యార్థులు ఉండగా.. ఆదివారం నాటికి అందులో 24మంది ఉన్నారని సూపరింటెండెంట్ వనిత తెలిపారు. విచారణ కొనసాగుతోంది చిల్డ్రన్ హోమ్ నుంచి ఇద్దరు బాలికలు పారిపోయిన ఘటనపై విచారణ చేపట్టాం. సిబ్బంది అరుణ, మమత విధుల్లో నిర్లక్ష్యం వహించినట్లు ప్రాథమిక విచారణ తేలింది. పూర్తిస్థాయి విచారణ తర్వాత నివేదికను కలెక్టర్కు అందజేస్తాం. చిల్డ్రన్ హోమ్ను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నాం. – జితేందర్, డీసీపీవో, పెద్దపల్లి చిల్డ్రన్ హోమ్ నుంచి బాలికల పరారీ.. సిబ్బంది నిర్లక్ష్యమే కారణమా? వాచ్ఉమెన్ బాధ్యతలపై అనేక అనుమానాలు విచారణ జరుపుతున్న అధికారులు
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తిప్పలు పడుతున్నంఅవసరాల కోసం పెద్దపల్లికి వెళ్దామంటే కొత్తపల్లి అండర్ బ్రిడ్జి వద్ద తిప్పలు తప్పడం లేదు. రాత్రిచీకటిగా ఉండడంతో వాహనాల వెలుతురులోనే బిక్కుబిక్కుమంటూ వెళ్లాల్సివస్తోంది. ఎంపీ చొరవ చూపి మా అవస్థలు తీర్చాలె. – కారెంగుల శ్రీనివాస్, కొలనూర్ పట్టించుకోవడం లేదు పెద్దపల్లి నుంచి పెద్దకల్వల, పెద్దబొంకూర్ మీదుగా ఓదెల, కాల్వ శ్రీరాంపూర్ వెళ్లేందుకు కొత్తపల్లి అండర్బ్రిడ్జి వద్ద నానాఇబ్బందులకు గురవుతున్నాం. ఈ విషయమై అధికారులకు మొరపెట్టుకున్నా పట్టించుకోవడం లేదు. – వంగల కనుకయ్య, దస్తగిరిపల్లి నీరు రాకుండా చూడాలి రైల్వే అండర్బ్రిడ్జిలోకి పైనుంచి వర్షపునీరు రాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలి. అధికారుల అవగాహన లోపం మాకు శాపంగా మారింది. వర్షం కురిసిందంటే వరదనీరు చేరుతోంది. ఈ మార్గంలో రాకపోకలు ఆగిపోతున్నయ్. – పెర్క సంతోష్, కొత్తపల్లి
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ప్రాజెక్టుల గురించి తెలియని మంత్రి ‘ఉత్తమ్’ధర్మారం: సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై అవగాహన లే కుండా మంత్రులు మాట్లాడుతున్నారని కరీంనగర్ మాజీ ఎంపీ వినోద్కుమార్, మాజీమంత్రి కొప్పుల ఈశ్వర్ విమర్శించారు. కాళేశ్వరంపై మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్రెడ్డికి పరిజ్ఞానం లేదని, ప్రాజెక్టుల గురించి ఏబీసీడీలు కూడా తెలియవన్నారు. నందిమేడారం నందిపంప్హౌస్ డెలివరీ సిస్టర్న్లను ఎమ్మెల్సీ ర మణ, మాజీమంత్రి జీవన్రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే సుంకె రవిశంకర్తో కలిసి ఆదివారం పరిశీలించా రు. వినోద్కుమార్, ఈశ్వర్ మాట్లాడుతూ, కాళేశ్వరం, రిజర్వాయర్ల గురించి సీఎం రేవంత్రెడ్డితో పాటు మంత్రులకూ పరిజ్ఞానం లేదన్నారు. దెబ్బ తిన్న ప్రాజెక్టును మరమ్మతు చేయాలని ఎన్డీఎస్ సమావేశంలో అధికారులను మందిలించినా పట్టింకోకుండా మాట్లాడుతున్నారని అన్నారు. సొరంగా ల ద్వారా ఎల్లంపల్లి నీటిని మిడ్మానేరుకు తరలి స్తుంటే.. గ్రావిటీ ద్వారా తరలిస్తున్నట్లు చెప్పడం వారి అవివేకానికి నిదర్శనమన్నారు. కేసీఆర్ నా యకత్వంలో నిర్మించిన కాళేశ్వరంతో సాగునీటి విస్తీ ర్ణం సుమారు 60 లక్షల ఎకరాల నుంచి కోటి 60 లక్షల ఎకరాలకు పెరిగిందని తెలిపారు. బీఆ ర్ఎస్ నాయకులు ముత్యాల బలరాంరెడ్డి, శ్రీకాంత్రెడ్డి, బుచ్చిరెడ్డి, రాసూరి శ్రీధర్, తులా ఉమ, దావ వసంత, కూరపాటి శ్రీనివాస్, రాంబాబు ఉన్నారు. మాజీ ఎంపీ వినోద్కుమార్, మాజీమంత్రి ఈశ్వర్
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వానొస్తే గుండెల్లో ‘రైళ్లు’ పరుగెత్తాల్సిందే..లెవల్క్రాసింగ్ గేట్ల ఇబ్బందులు తొలగించేందుకు రైల్వే శాఖ అండర్ బ్రిడ్జిలు నిర్మిస్తోంది. కానీ, సమస్య పరిష్కరించాల్సిన వంతెనలు అనేక ఇబ్బందుల్ని సృష్టిస్తున్నాయి. ఇందుకు నిదర్శనమే కొత్తపల్లిలోని రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జి. ఇక్కడి ఓదెల, కాల్వశ్రీ రాంపూర్ మండలాలతోపాటు జమ్మికుంట, వరంగల్ జిల్లాకు వెళ్లేందుకూ ఇదికూడా ప్రత్యామ్నాయ మార్గం. కానీ, వర్షాకాలం వచ్చిందంటే అండర్ బ్రిడ్జిలోకి వరద చేరి రాకపోకలు స్తంభిస్తున్నాయి. జిల్లా కేంద్రానికి చేరుకోవడం తలకుమించిన భారమవుతోందని ఓదెల మండలం కొలనూర్, పెద్దపల్లి మండలం మూలసాల, కొత్తపల్లి, దస్తగిరిపల్లి, పెద్దబొంకూర్, పెద్దకల్వల తదితర గ్రామాల ప్రజలు వాపోతున్నారు. కొత్తపల్లి వాసుల్లో చెప్పలేని వేదన.. అండర్ బ్రిడ్జితో కొత్తపల్లివాసులకు సరికొత్త తిప్పలు ఎదురయ్యాయి. ఇప్పటికే ఉన్న లెవల్ క్రాసింగ్ గేటు మూసివేయొద్దని గ్రామస్తులు మొరపెట్టుకున్నా వినకుండా ఉన్నతాధికారులు అండర్బ్రిడ్జి నిర్మించారు. అప్పట్నుంచే సమస్య జటిలమైంది. కొద్దినెలల క్రితం కురిసిన వానలకు వంతెనలోకి వరదచేరి వ్యవసాయ పనులకోసం వెళ్తున్న ట్రాక్టర్ మునిగిపోయింది. రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. పెరిగిన దూరభారం కొత్తపల్లిలో రైల్వే గేటును శాశ్వతంగా మూసివేయడంతో ఎటూ వెళ్లాలన్నా కనీసం 50 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాల్సి వస్తోంది. అండర్బ్రిడ్జిపై సబ్వే నిర్మాణ లోపమే ఇందుకు కారణమంటున్నారు గ్రామస్తులు. పైన నిలిచిన వర్షపునీరు బయటకు వెళ్లకుండా నేరుగా అండర్బ్రిడ్జిలోకి చేరుతోందని, విద్యుత్ మోటార్లు బిగించి బయటకు పంపిస్తున్నారని వివరించారు. ఇందుకోసం ఓ ఉద్యోగిని నియమించిన అధికారులు.. అదే రైల్వేక్రాసింగ్ గేటు వద్ద ఉంచితే సమస్య తలెత్తేదికాదంటున్నారు. వరదనీటిని తోడేస్తున్న మోటార్లు అండర్ బ్రిడ్జిలోకి చేరిన వరదనీరు నరకం చూపుతున్న ‘కొత్త’పల్లి రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జి రెండు జిల్లాల ప్రజలకు రాకపోకలు బంద్ అధికారులకు విన్నవించినా చర్యలు శూన్యంఅది మారుమూల పల్లెకాదు.. జిల్లా కేంద్రానికి కేవలం పది కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఉంటుంది.. ఒకవైపు హుస్సేనిమియావాగు, మరోవైపు మూడుట్రాక్లు కలిగిన రైల్వేలైన్లు.. చిన్నపాటి వర్షానికే రాకపోకల్ని స్తంభింపజేసే రైల్వేఅండర్ బ్రిడ్జి.. ఎటు వెళ్లాలన్నా పల్లెవాసులకు ఇవి ప్రతిబంధకాలుగా మారుతున్నాయి. – పెద్దపల్లిరూరల్
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అమ్మితే ఆదాయం!గోదావరిఖని: సింగరేణి బొగ్గు గనుల సంస్థలోనే అత్యధిక ఖరీదైన అతిభారీ యంత్రాలు పృథ్వీభంజన్, భీమా ఏళ్లుగా నిరుపయోగంగా పడిఉంటున్నాయి. పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం రీజియన్లో ఉన్న ఈ రెండు డ్రాగ్లైన్ల జీవితకాలం పూర్తి కావడంతో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాయి. స్క్రాప్గా విడదీసి విక్రయిస్తే సంస్థకు రూ.కోట్లలో ఆదాయం వస్తుందని నిపుణులు అంటున్నారు. అయితే, పర్చేజ్, మైనింగ్ తదితర విభాగాల మధ్య సమన్వయం లేక ఏళ్లుగా ఎండలో ఎండుతూ, వానలో తడుస్తూ తుప్పుపడుతున్నాయి. మరికొన్ని విడిభాగాలు దొంగల పాలవుతున్నాయి. 30 ఏళ్లపాటు సేవలు సింగరేణికి దాదాపు 30ఏళ్ల పాటు సేవలు అందించిన డ్రాగ్లైన్ యంత్రాలను కోల్ఇండియాకు లేదా ఆన్లైన్లో టెండరు ద్వారా విక్రయిస్తే సుమారు రూ.5కోట్లకుపైగా ఆదాయం సమకూరుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఉన్నతాధికారుల నిర్లక్ష్యంతోనే యంత్రపరికరాలు, యంత్రాలు పాడైపోతున్నాయనే విమర్శలు ఉన్నాయి. డ్రాగ్లైన్ల పేర్లు పృథ్వీభంజన్, భీమా.. సింగరేణి బొగ్గు గనుల సంస్థలో పృథ్వీభంజన్, భీమా డ్రాగ్లైన్లు అందుబాటులోకి రావడంతో ఓపెన్కాస్టు ప్రాజెక్టుల్లో ఓబీ(ఓవర్ బర్డెన్–మట్టి) తొలగింపు, బొగ్గు వెలికితీత ప్రక్రియలో విప్లవం వచ్చింది. 1986లో రూ.100కోట్లతో కొనుగోలు చేసిన పృథ్వీభంజన్లో ఓసీపీ–1లో ప్రవేశపెట్టారు. అప్పటి సీఎం ఎన్టీ రామారావు దానిని ప్రారంభించారు. 1994లో భీమా డ్రాగ్లైన్ను ప్రత్యేకంగా ఓబీ వెలికితీతకోసం కొనుగోలు చేసింది. ఆర్జీ–2 ఏరియాలోని ఓసీపీ–3లో దీనిని ప్రవేశపెట్టారు. సుమారు 30 ఏళ్లపాటు నిర్విరామంగా పనిచేసింది. ప్రస్తుతం ఈరెండు యంత్రాల జీవిత కాలం ముగిసింది. యంత్రాలు పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా యంత్రాల కదలికలకు అవసరమైన పనిస్థలాలు లేక మూలనపడ్డాయంటున్నారు. కోలిండియాలో 58 యంత్రాలు సింగరేణిలో డ్రాగ్లైన్లు రెండే ఉండగా.. జీవితకా లం ముగియడంతో పక్కనపెట్టారు. ఇలాంటి యంత్రాలు కోలిండియాలో 58కిపైగా ఉన్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. సింగరేణిలోని డ్రాగ్లైన్లను వి డిభాగాలు విభజించి విక్రయిస్తే రూ.కోట్ల ఆదా యం వచ్చే అవకాశం ఉందని, ఇందుకోసం సుమా రు రూ.20 లక్షలు వ్యయం చేస్తే సరిపోతుందని అధికారులు వివరిస్తున్నారు ఈదిశగా సీఎండీ చర్యలు తీసుకోవాలని కార్మికులు కోరుతున్నారు. నిరుపయోగంగా భారీ యంత్రాలు చోరీకి గురవుతున్న విడిభాగాలు విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న డ్రాగ్లైన్లు నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్న సింగరేణి
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నీటిలోనే పొలాలుజీజీహెచ్కు రాజు కోల్సిటీ: మంచిర్యాల ప్రభు త్వ జనరల్ ఆస్పత్రి(జీజీహెచ్)కి డిప్యుటేషన్పై వెళ్లిన ఆర్థోపెడిక్స్ అసిస్టెంట్ ప్రొ ఫెసర్ డి.రాజును మళ్లీ గోదావరిఖని ప్రభుత్వ జనరల్ (జీజీహెచ్) ఆస్పత్రికి బదిలీ చేస్తూ ఉత్తర్వులు వెలువడ్డాయి. జీజీహెచ్ ఇన్చార్జి ఆర్ఎంవో రాజును గతనెలలో మంచిర్యాలకు బదిలీ చేసి న విషయం విదితమే. ఆయన రెండురోజుల్లో బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారని తెలిసింది. ఉపాధి ఉద్యోగుల పెన్డౌన్ పెద్దపల్లి: పేస్కేల్ కోసం జీరాంజీ(ఉపాధిహా మీ) ఉద్యోగులు శనివారం పెన్డౌన్, షట్డౌన్ నిరసన ప్రారంభించారు. జిల్లాలోని ఉద్యోగు లు విధులు బహిష్కరించారు. నాయకులు మా ట్లాడుతూ గ్రామీణాభివృద్ధి కార్యక్రమాల అ మలు, సంక్షేమ పథకాల నిర్వహణలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నా.. వేతన సవరణ లేక ఆర్థికంగా, సామాజికంగా ఇబ్బందులు ఎదుర వుతున్నాయన్నారు. తమ న్యాయమైన డిమాండ్ను ప్రభుత్వం అంగీకరించి పే స్కేల్ మంజూరు చేయాలని కోరారు. సమస్య పరిష్కరించే వరకూ ఉద్యమాన్ని శాంతియుతంగా కొనసాగిస్తామని జేఏసీ జిల్లా చైర్మన్ బొంగాని వెంకటేశ్గౌడ్ అన్నారు. ప్రతినిధులు సదానందం, అయూబ్, తోడుపునూరి సుజాత ఉన్నారు.
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నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ పృథ్వీరాజ్ చవాన్సిరిసిల్ల: నాకు చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు.. బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరని చెప్పడం కష్టమే. మహారాష్ట్రలో నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ పృథ్వీరాజ్ చవాన్ ఉన్నారు. మేం 14 ఏళ్లుగా స్నేహితులం. నా కాలేజీ రోజుల్లో రూమ్మేట్. అనుకోకుండా ఓ సారి అనారోగ్యం బారిన పడ్డారు. ఆస్పత్రికి వెళ్లి పరీక్షలు చేయిస్తే కేన్సర్గా తేలింది. ఆ సమయంలో నేను అతనికి, అతని కుటుంబానికి అండగా నిలబడ్డాను. అప్పుడు ఐపీఎస్ కాలేదు. కానీ రూ.6లక్షల వరకు ఆర్థిక సాయం అందించాను. పృఽథ్వీరాజ్ చవాన్ ఇప్పుడు కేన్సర్ నుంచి కోలుకున్నారు. సినీ పరిశ్రమలో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పని చేస్తున్నారు. ఇప్పటికీ మేం ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటాం. – మహేశ్ బి గితే, ఎస్పీ, రాజన్న సిరిసిల్ల
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ఆత్మబంధువు!స్నేహ బిందువు.. జగిత్యాల: స్నేహబంధం చాలా గొప్పది. ఓపెన్గా మాట్లాడుకోవడం, ఏ సమస్య ఉన్నా చెప్పుకోవడం ఒక స్నేహితులతోనే ఉంటుంది. నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కడలి జయకృష్ణ. బీటెక్ పూర్తయ్యాక అమెరికాలో స్థిరపడదామని అనుకున్న. జయకృష్ణ వాళ్ల అక్కయ్య ఢిల్లీలో సివిల్స్కు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. ఆ సమయంలో జయకృష్ణ నన్ను ఐఏఎస్కు ప్రిపేర్ కావాలని సూచనలు ఇచ్చాడు. అమెరికాకు వెళ్లకుండా ఢిల్లీ వెళ్లి జయకృష్ణ వాళ్ల అక్కయ్య ప్రోత్సాహంతో సివిల్స్కు ప్రిపేర్ అయ్యా. ఐఏఎస్ రావడంలో ఒకింత జయకృష్ణ పాత్ర కూడా ఉంది. జయకృష్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పోలవరం డీఎస్పీగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. నిత్యం ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటాం. – సత్యప్రసాద్, కలెక్టర్, జగిత్యాలసప్తగిరికాలనీ(కరీంనగర్): ఒకప్పుడు స్నేహమంటే ఒకే బెంచ్, ఒకే వీధి, ఒకే ఊరు. ఇప్పుడు స్నేహమంటే ఒకే స్క్రీన్, ఒకే గ్రూప్, ఒకే వీడియో కాల్. కాలంతో పాటు మనుషులు మారారు. స్నేహం కొత్త రూపం దాల్చింది. ఫేస్బుక్, వాట్సాప్, ఇన్స్ట్రాగామ్, టెలిగ్రామ్ నేటితరం జీవితంలో నిజమైన దోస్త్గా మారాయి. చిన్ననాటి స్నేహితులను మళ్లీ కలిపే వేదికగా, కొత్త పరిచయాలకు పునాదులుగా మారుతున్నాయి. సోషల్ మీడియా ప్రపంచాన్ని అరచేతిలోకి తీసుకొచ్చింది. పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు, జ్ఞాపకాల ఫొటోలు, రీయూనియన్లు.. ఇవన్నీ డిజిటల్ వేదికలతో సాధ్యమయ్యాయి. వాట్సాప్లో వచ్చిన ఒక మెసేజ్తో రక్తదానం చేసిన స్నేహితులు, క్రౌడ్ ఫండింగ్ ద్వారా రూ.లక్షలు సేకరించి వైద్యం చేయించినవారు.. వరదలు, ప్రమాదాల సమయంలో తమ ప్రాణా లను సైతం ఫణంగా పెట్టి స్నేహితులను కాపాడిన ఘటనలు నిజమైన స్నేహానికి నిర్వచనాలు.బంధంగా పుట్టకపోయినా.. అనుబంధంగా రూపుదిద్దుకుని.. కలిసిన సమయం నుంచి.. కడదాకా నీడనిచ్చేదే స్నేహం..! అమ్మ జన్మనిస్తే.. నాన్న జీవితాన్ని ఇస్తాడు.. స్నేహితుడు బతుకుదారి చూపుతాడు..!! బుడిబుడి అడుగులతో మొదలయ్యే స్నేహం జీవిత చరమాంకం వరకు కొనసాగుతుంది. బడిబాటతో ముడిపడి.. జీవితంలో స్థిరపడే వరకు వెన్నంటే నడుస్తుంది. ఒకసారి ఫ్రెండ్ అనుకుంటే జీవితకాలం కష్టసుఖాల్లో తోడుగా నిలుస్తారు. అందుకే స్నేహమంటే రెండక్షరాల పదమే కాదు.. రెండు హృదయాల బంధం.. ఈ ప్రపంచంలో స్నేహితులు లేని వ్యక్తి ఉండరంటే అతిశయోక్తి కాదు. అలాంటి ఫ్రెండ్షిప్కు మారుపేరుగా నిలుస్తున్నారు ఉమ్మడి జిల్లావాసులు.. ఆపదలో ఉన్నవారికి అండగా నిలుస్తున్నారు. ఒకేచోట చదువుకుని.. ఒకే వృత్తిలో కొనసాగుతున్నారు. రాజకీయాల్లో బిజీగా ఉన్నా.. స్నేహితులూ ముఖ్యమంటున్నారు. పలువురు తమ స్నేహానికి గుర్తుకు నెలకోసారి కలుసుకుంటున్నారు. ఆదివారం స్నేహితుల దినోత్సవం సందర్భంగా కథనం.సిరిసిల్ల: సిరిసిల్లకు చెందిన ప్రముఖ వైద్యులు పి.పెంచలయ్య, ఎన్.వి.రమణరావు, పి.చంద్రశేఖర్ 42ఏళ్ల కిందట మెడిసిన్ చదువుతున్న రోజుల్లో కర్నూల్ మెడికల్ కాలేజీలో స్నేహితులయ్యారు. ముగ్గురు పుట్టి పెరిగిన జిల్లాలు వేరైనా ప్రభుత్వ డాక్టర్లుగా సిరిసిల్లలో స్థిరపడ్డారు. కడపకు చెందిన పెంచలయ్య, నెల్లూరు జిల్లా సర్వేపల్లి మండలం నిడిగుంటపాలెం చెందిన రమణరావు, నెల్లూరు పట్టణానికి చెందిన చంద్రశేఖర్కు ఎంబీబీఎస్ కాలేజీ ఫంక్షన్లో స్నేహం కలిసింది. పెంచలయ్య, చంద్రశేఖర్ 1993లో, 1995లో రమణరావు సిరిసిల్లకు వచ్చారు. ఇప్పుడు సర్జన్గా పెంచలయ్య, ఆర్థోపెడిక్గా రమణరావు, డీఎంహెచ్వోగా చంద్రశేఖర్ మంచి గుర్తింపు పొంది ఉద్యోగ విమరణ చేశారు.ఇల్లంతకుంట: ఇల్లంతకుంట పాఠశాలలో ఒకే బెంచీపై కూర్చుని 10వ తరగతి వరకు చదువుకున్న ఇద్దరు మిత్రులు ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులుగా కొనసాగుతున్నారు. ఇల్లంతకుంట మండలం ముస్కానిపేట గ్రామానికి చెందిన గుర్రం సందీప్ రెడ్డి, మల్లారం గ్రామానికి చెందిన సింగిరెడ్డి రమణారెడ్డి పదోతరగతి వరకు కలిసి చదువుకున్నారు. గుర్రం సందీప్రెడ్డి 2002లో ఉపాధ్యాయుడిగా ఎంపికై , పెద్ద లింగాపూర్లో పనిచేస్తున్నాడు. సింగిరెడ్డి మనోహర్రెడ్డి 2005లో ఉపాధ్యాయుడిగా ఎంపికై స్కూల్ అసిస్టెంట్గా సిద్దిపేట జిల్లాలో పనిచేస్తున్నాడు. ఇప్పటికీ వీరిద్దరి మధ్య స్నేహం కొనసాగుతోంది.
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కలెక్టరేట్ వేదికగా స్నేహం చిగురించి..కరీంనగర్ అర్బన్: కరీంనగర్లోని కలెక్టరేట్లో రెవెన్యూ విభాగంలో పనిచేసే నాయబ్ తహసీల్దార్ నేరేళ్ల కిషన్, భూపాలపల్లి జిల్లా మల్హర్రావు మండల తహసీల్దార్ కుంబాల రవికుమార్, మైన్స్లో నాయబ్ తహసీల్దార్(ఎపిక్) భూషణబోయిన రాకేశ్కుమార్, వెల్ది ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో సీనియర్ అసిస్టెంట్ ఎడ్ల వసంత్, నిజామాబాద్ జిల్లా రూరల్ నాయబ్ తహసీల్దార్ వినయ్సాగర్ 2012లో కరీంనగర్ కలెక్టరేట్లో ఉద్యోగులే. జూనియర్ అసిస్టెంట్లుగా ఉన్నప్పుడే చిగురించిన వీరి స్నేహం కష్టసుఖాల్లోనూ తోడునీడగా నిలుస్తోంది. ఉద్యోగ రీత్యా మొదలైన స్నేహం ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.
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‘సకుటుంబ’ స్నేహితులుఆదివారం శ్రీ 2 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026కోరుట్లటౌన్: కోరుట్ల పట్టణానికి చెందిన గుర్రాల అమరేందర్, తడుక వెంకటరమణ, శ్రీపతి రమేశ్, జోగిన్పెల్లి కృష్ణమోహన్రావు, ఖాందేశి ఉత్తమ్కుమార్, తిరుమల శ్రీధర్, రాచకొండ వెంకటేశ్, జిల్లా ధనుంజయ్, మండలోజు నరేందర్, రుద్రంగికి చెందిన రానవేని శ్రీనివాస్, వెగ్యారపు చంద్రశేఖర్, ఆకుల గంగాధర్ చిన్నతనం నుంచి స్నేహితులు. వీరు వివిధ ప్రాంతాల్లో వృత్తి, ఉద్యోగరీత్యా కొనసాగుతున్నా ప్రతినెల 10వ తేదీన గత 26ఏళ్లుగా కలుసుకుంటున్నారు. ప్రతి స్నేహితుడి పెళ్లిరోజు ఆరు గ్రాముల బంగారం కానుకగా ఇస్తున్నారు. మూడేళ్లకోసారి సకుటుంబ సమేతంగా తీర్థయాత్రకు వెళ్లి తమ అనుబంధాలను కాపాడుకుంటున్నారు.
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‘ఎల్లంపల్లి’ కాంగ్రెస్ ఘనతేసాక్షి, పెద్దపల్లి: దశాబ్దాలు గడిచినా పటిష్టంగా ఉన్న ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు నిర్మానం కాంగ్రెస్ ఘనతేనని నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి అన్నారు. గోదావరి వరద జలాలను సమర్థవంతంగా వినియోగించుకునేందుకు తమ ప్రభుత్వం కార్యాచరణ అమలు చేస్తోందన్నారు. కాంగ్రెస్ హయాంలో నిర్మించిన ఎస్సారెస్పీ, కడెం, ఎల్లంపల్లి వంటి ప్రాజెక్టులు ఇప్పటికీ దృఢంగా ఉన్నాయని ఆయన తెలిపారు. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నిర్మించిన కాళేశ్వరం, మేడిగడ్డ, అన్నారం ప్రాజెక్టులు నిర్మాణ లోపాలతో సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నాయని మంత్రి విమర్శించారు. శనివారం ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు సందర్శన అనంతరం అధికారులతో ఎల్లంపల్లిపై సమీక్షించారు. అనంతరం మంత్రి మాట్లాడుతూ, కాళేశ్వరం, మేడిగడ్డ, అన్నారం ప్రాజెక్టులపై తమ ప్రభుత్వానికి దురుద్దేశం లేదని, జాతీయ డ్యామ్ భద్రతా సంస్థ నివేదికల మేరకే ప్రస్తుతం నీటిని నిల్వచేయడం లేదని తెలిపారు. ప్రాజెక్టుల పునరుద్ధరణ కోసం తాము తీసుకుంటున్న చర్యలను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నివేదించామని చెప్పారు. ఎల్లంపల్లి పంపులను ప్రారంభించడంతో బీఆర్ఎస్ నాయకులు అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నారని, ఆ పార్టీ పాలనలోనే ఇరిగేషన్ రంగం దెబ్బతిందన్నారు. రాజకీయ దురుద్దేశం లేదు మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీలపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి రాజకీయ దురుద్దేశం లేదని మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. జాతీయ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ, సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్, కేంద్ర ప్రభుత్వం సూచనల మేరకు సాంకేతిక నిపుణులతో పరీక్షలు, పునరుద్ధరణ చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని తెలిపారు. ఐఐటీ బాంబేతోపాటు ఇతర సాంకేతిక సంస్థలు పునరుద్ధరణ డిజైన్ రూపొందిస్తున్నాయని, రెండు నుంచి మూడు నెలల్లో నివేదిక అందిన అనంతరం మరమ్మతులు ప్రారంభించి వచ్చే వర్షాకాలానికి ముందే మూడు బ్యారేజీలను వినియోగంలోకి తీసుకొస్తామని మంత్రి తెలిపారు. బ్యారేజీల్లో నిర్మాణ సమస్యలు ఉన్నందున ప్రస్తుతం నీటి ఎత్తిపోతలకు అవకాశం లేద ని పేర్కొన్నారు. ఉత్తర తెలంగాణ రైతుల ప్రయోజనాల దృష్ట్యా గోదావరి జలాలను పూర్తిస్థాయిలో వినియోగించేందుకు ప్రభు త్వం కట్టుబడి ఉందని, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలో సాగునీరు, తాగునీటి అవసరాలు తీర్చే దిశగా సమర్థవంతంగా పనిచేస్తున్నామని మంత్రి తెలిపారు. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ది తుగ్లక్ పాలన గోదావరిఖని/రామగుండం: మాజీ సీఎం కేసీఆర్ తుగ్లక్ ముఖ్యమంత్రి అని, కాళే శ్వరం నిర్మాణానికి డిజైనర్, ఇంజినీర్, రై తు.. ఇలా అన్నీఆయనే కావడంతోనే మూడే ళ్ల వ్యవధిలోనే బ్యారేజీలు పనికిరాకుండా పోయాయని కార్మిక శాఖ మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి విమర్శించారు. మాజీమంత్రి కే టీఆర్కు ఇరిగేషన్పై అవగాహన లేదన్నారు. నాలుగు రోజుల క్రితం వరకు మోటార్లు ఆ న్ చేసి పంపింగ్ చేయాలని రైతులను మభ్యపెట్టేలా చేశారని, ఇప్పుడు రెండు రోజులపాటు కురిసిన భారీవర్షాలతో జలాశయాలు జలకళ సంతరించుకోవడంతో రూ.కోట్ల విద్యుత్ బిల్లులు మిగిలాయని తెలిపారు. బీఆర్ఎస్ హయాంలో అవగాహన రాహిత్యంతో ముందుగా బ్యారేజీలను నీటితో నింపడం, ఆ తర్వాత భారీ వర్షాలతో దిగువకు విడుదల చేయడం.. ఫలితంగా ఏటా రూ.4వేల కోట్ల విద్యుత్ బిల్లులు దుర్వినియోగం కావడం ఆ సర్కారు ఘనతేనని మంత్రి ఎద్దేవా చేశారు. వర్షంతో మంత్రుల పర్యటనలో మార్పు మంత్రులు తొలుత కడెం ప్రాజెక్టు సందర్శించాల్సి ఉంది. అక్కడినుంచి హెలిక్యాప్టర్ ద్వారా పార్వతీ పంపుహౌస్ వద్ద ల్యాండ్ కావాల్సి ఉంది. వర్షం కురవడంతో కడెం నుంచి లక్సెట్టిపేట, గుడిపేట ద్వారా రోడ్డు మార్గంలో ఎల్లంపల్లి చేరుకున్నారు. నీటిపారుదల మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డితో ఐటీశాఖ మంత్రి శ్రీధర్బాబు, కార్మిక మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి, సంక్షేమ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్కుమార్, ప్రభుత్వ విప్ విజయరమణారావు, ఎమ్మెల్యేలు మక్కాన్సింగ్ఠాకూర్, గడ్డం వినోద్, సంజయ్, వెడ్మ బొజ్జు, రామగుండం మేయర్ మహంకాళి స్వామితో కలిసి ఎల్లంపల్లి సందర్శించారు. ఈఎన్సీ రమేశ్బాబు, చీఫ్ ఇంజినీర్ శ్రీనివాస్గుప్తా తదితరులు నీటి పరిస్థితి, ఎత్తిపోతలపై మంత్రులకు వివరించారు.
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బాల కార్మిక వ్యవస్థ నిర్మూలన లక్ష్యంగోదావరిఖని: బాలకార్మిక వ్యవస్థ నిర్మూలనే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నామని రామగుండం పో లీస్ కమిషనర్ అంబర్ కిశోర్ ఝా అన్నారు. గతనెల 1 నుంచి 31 వరకు చేపట్టిన ఆపరేషన్ ముస్కాన్–12 ద్వారా జిల్లాలో 130 మంది బాలురు, 21 మంది బాలికలను గుర్తించి రక్షించామని, 11 కేసులు నమోదు చేసి 12 మందిని అరెస్టు చేశామని తెలిపారు. అత్యవసరమైన సేవల కోసం చైల్డ్ హెల్ప్లైన్–1098 లేదా డయల్–100 నంబరుకు సమాచారం అందించాల ని సీపీ కోరారు. ఈ సందర్భంగా ఆర్మ్డ్ హెడ్క్వార్టర్స్లోని క్వార్టర్ గార్డును సీపీ తనిఖీ చేశారు.
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భద్రతతో కూడిన ఉత్పత్తి లక్ష్యంపాలకుర్తి: భద్రతతో కూడిన ఉత్పత్తి లక్ష్యంగా పని చేస్తున్నామని బసంత్నగర్ అల్ట్రాటెక్ కంపెనీ ప్లాంట్హెడ్ మూర్తి అన్నారు. శనివారం కంపెనీలో సేఫ్టీ థీమ్ ఆఫ్ ఆగస్టు–26 కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా ప్రా రంభించారు. పర్మినెంట్ కార్మికుడు తువ్వ సతీశ్యాదవ్ భద్రత జెండాను ఆవిష్కరించారు. మూర్తి మాట్లాడుతూ, కార్మికులు పనిస్థలాల్లో తప్పనిసరి గా భద్రతా నియమాలను పాటించాలన్నారు. వ్య క్తిగత రక్షణ పరికరాల వినియోగం ఎంతో కీలకమ న్నారు. అనంతరం భద్రతా ప్రమాణాలపై కార్మికులకు అవగాహన కల్పిస్తూ ప్రతిజ్ఞ చేయించారు. భద్రతా అంశాలపై విశేష కృషి చేసిన కార్మికులు, ఉద్యోగులను సత్కరించి ప్రశంస పత్రాలను అందజేశారు. ఈకార్యక్రమంలో కంపెనీ సెఫ్టీ ఆఫీసర్ మల్లికార్జున్తోపాటు అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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వైద్యసేవలు మరింత మెరుగుపర్చాలిపెద్దపల్లి: ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో వైద్యసేవలు మరింత మెరుగుపర్చాలని విప్ చింతకుంట విజయరమణారావు సూచించారు. స్థానిక జిల్లా ఆస్పత్రిలో శనివారం జరిగిన ఆస్పత్రి డెవలప్మెంట్ సొసైటీ(హెచ్డీఎస్) సమావేశంలో కలెక్టర్ కోయ శ్రీహర్షతో కలిసి విప్ మాట్లాడారు. గతంతో పోలిస్తే వైద్యసేవలు గణనీయంగా మెరుగుపడ్డాయన్నారు. బయోమెడికల్ వ్యర్థాల నిర్వహణ చార్జీల సవరణ, మోకాలి మార్పిడి శస్త్రచికిత్సలకు అనుమతి, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మందుల కొనుగోలు, స్పెషలిస్ట్ల నియామకం, ఆరోగ్యశ్రీ బడ్జెట్ సమకూర్చడం, నూతన ఆస్పత్రి భవన నిర్మాణం, సీటీస్కాన్ యంత్రం ఏర్పాటు వంటి అంశాలపై చర్చించి నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. కలెక్టర్ శ్రీహర్ష మాట్లాడుతూ, వైద్యసేవల నాణ్యతను మరింత మెరుగుపర్చాలని, పరిశుభ్రత, తాగునీటి పర్యవేక్షణ నిరంతరం సాగాలన్నారు. జిల్లా ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ శ్రీధర్, డీఎంహెచ్వో పవిత్ర, మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ ముస్కాన్ నాజ్, కార్యదర్శి రాజగోపాల్, ప్రతినిధులు మీసాల సత్యనారాయణ, స్వప్న, విజయకుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. సర్కారు బడుల్లోనే నాణ్యమైన విద్య పెద్దపల్లిరూరల్: ‘సర్.. వెల్కం’ అని రంగాపూర్ ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులు విప్ విజయరమణారావుకు పుష్పగుచ్ఛం అందించి స్వాగతం పలికా రు. అనంతరం రూ.26 లక్షల వ్యయంతో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులను ఆయన ప్రారంభించి విద్యార్థులకు చాక్లెట్లు పంపిణీ చేశారు. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను సర్కారు బడుల్లోనే చేర్పించాలని కోరారు. సర్పంచ్ గంట రమేశ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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పేద విద్యార్థులకు ‘ఉపకారం’చికిత్స పొందుతూ మృతి పెద్దపల్లిరూరల్: పెద్దపల్లి మండలం బ్రాహ్మణపల్లి గ్రామానికి చెందిన గుంటపల్లి సా రయ్య(55) చికిత్స పొందుతూ శనివారం మృతి చెందాడు. ఆరోగ్య పరిస్థితుల కారణంగా కొంతకాలంగా మద్యానికి బానిసయ్యా డు. జీవితంపై విరక్తితో శుక్రవారం క్రిమిసంహారక మందు తాగి ఆత్మహత్యకు యత్నించాడు. చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడని ఎస్సై మధుకర్ తెలిపారు. మృతుడి భార్య తిరుపతమ్మ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్టు ఆయన వివరించారు. గంజాయి విక్రేతల అరెస్ట్ గోదావరిఖని: స్థానిక వారసంతా సీహెచ్పీ కాలనీలో శనివారం గంజాయి విక్రయిస్తున్న ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేసినట్లు వన్టౌన్ ఎస్ఐ మనోహర్ తెలిపారు. గోదావరిఖనికి చెందిన ఇద్ద రు మహారాష్ట్ర నుంచి గుర్తు తెలియనివారి వ ద్ద తక్కువ ధరకు గంజాయి కొనుగోలు చేసి, చిన్న ప్యాకెట్లుగా తయారు చేసి ఎక్కువ ధర కు అమ్ముతుండగా పట్టుకుని పోలీసుస్టేషన్ కు తరలించినట్లు పేర్కొన్నారు. పట్టుకున్న 120 గ్రాముల గంజాయి విలువ రూ.6వేల వ రకు ఉంటుందని ఎస్ఐ వివరించారు. ఈమేరకు ఇద్దరిపై కేసు నమోదు చేశామన్నారు. ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ ఏరియా పరిశీలన రామగిరి: రత్నాపూర్ గ్రామపంచాయతీలోని మేడిపల్లి–రామగిరిఖిల్లా ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ ఏరియాను కలెక్టర్ కోయ శ్రీహర్ష శనివారం పరిశీలించారు. ఈనెల 3న మంత్రి శ్రీధర్ బా బు బహుళ పరిశ్రమల ప్రతినిధులతో ఇక్కడ పర్యటించనున్నారు. సుమారు 250 ఎకరాల ప్రభుత్వ, పట్టా భూములను తెలంగాణ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ భూసేకర చేసింది. పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేయడానికి మంత్రి సుముఖంగా ఉన్నారు. ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా కలెక్టర్ ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు. సర్పంచ్ పల్లె ప్రతిమ, ఇండస్ట్రియల్ జోనల్ మేనేజర్ మహేశ్వర్, ఆర్డీవో సురేశ్, తహసీల్దార్ సుమన్, డీఎల్ పీవో కొమురయ్య, ఎంపీవో సమ్మిరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. ‘ఆర్టీసీ ఆటో’ కార్యక్రమం సరికాదు గోదావరిఖనిటౌన్: ‘ఫస్ట్ మైల్ టు లాస్ట్ మైల్ వరకు ఆర్టీసీ ఆటో’ కార్యక్రమం అభ్యంతరకరమని ఆటో జేఏసీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మంద రవికుమార్ అన్నారు. ఆటోడ్రైవర్ల దినోత్సవం సందర్భంగా స్థానిక బస్టాండ్ సమీపంలోని ఆటో అడ్డాలో శనివారం ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీని విస్మరించి ఆటోడ్రైవర్లకు సంబంధంలేని కొత్తగా కార్యక్రమాన్ని తీసుకురావడం సరికాదన్నారు. ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయాన్ని తక్షణం విరమించుకోవాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జేఏసీ కార్పొరేషన్ అధ్యక్షుడు ఎండీ బురహాన్, కో ఆర్డినేటర్ జబ్బర్, కాసిపేట రాజయ్య, పల్లెబాపు, రాజేషం, రమేశ్, షరీఫ్ తదితర ఆటోడ్రైవర్లు పాల్గొన్నారు.
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ఆలయాల్లో వరుస చోరీలకు చెక్● అంతర్జిల్లా దొంగ అరెస్ట్కరీంనగర్క్రైం: కరీంనగర్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో ఆలయాలే లక్ష్యంగా వరుస చోరీలకు పాల్పడుతున్న అంతర్జిల్లా దొంగను రామడుగు పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. శనివారం ఏసీపీ కార్యాలయంలో అదనపు డీసీపీ వెంకటరమణ, కరీంనగర్ రూరల్ ఏసీపీ విజయ్కుమార్ వివరాలు వెల్లడించారు. జగిత్యాల జిల్లా పొలాసకు చెందిన ఎంఏ అర్షద్ఖాన్ ప్రస్తుతం కరీంనగర్ నగరంలోని సహేత్నగర్లో భవనాల్లో పీవోపీ కూలీగా పనిచేస్తున్నాడు. సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలని రాత్రి వేళ ఆలయాల తాళాలు పగులగొట్టి బంగారం, వెండి ఆభరణాలు, హుండీల్లోని నగదు ఎత్తుకెళ్లడం అలవాటుగా మార్చుకున్నాడు. రెండురోజుల్లో రెండు ఆలయాలు జూలై 25 అర్ధరాత్రి వెదిరలోని శ్రీలక్ష్మీగణపతి ఆలయంలో బంగారు పుస్తెలు, వెండి వస్తువులు, హుండీ నగదు అపహరించాడు. మరుసటి రోజు అదే గ్రామంలోని శ్రీమార్కండేయస్వామి ఆలయంలో బంగారం, అరకిలో వెండి వస్తువులు, నగదుతో పరారయ్యాడు. దొంగిలించిన బంగారంలో కొంత భాగాన్ని కరీంనగర్ టవర్సర్కిల్లోని ఓ జువెలరీ షాపులో విక్రయించి, మిగిలిన సొత్తును జగిత్యాలలో అమ్మేందుకు వెళ్తుండగా రామడుగు పోలీసులు సీసీ ఫుటేజీలు, సాంకేతిక ఆధారాలు, విశ్వసనీయ సమాచారంతో నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. సొత్తు స్వాధీనం నిందితుడి నుంచి 3 వెండి కిరీటాలు, 4 వెండి జంజీరాలు, సుమారు 1.5 గ్రాముల బంగారు పుస్తెలు, నగదు, ద్విచక్ర వాహనం, మొబైల్ ఫోన్, కరీంనగర్లో విక్రయించిన ఆభరణాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. రేకొండ, పర్లపల్లి, నర్సింగాపూర్, మొగిలిపాలెం, గుండి, పోరండ్ల, ముదిమాణిక్యం, రామంచ, గోపాల్రావుపేట, మంగళపల్లి, గట్టుబూత్కూరు తదితర గ్రామాల్లోని ఆలయాలు, తాళం వేసిన ఇళ్లలో చోరీలు చేశాడు. దొంగిలించిన బంగారం, వెండి వస్తువులను కరీంనగర్, నిజామాబాద్ ప్రాంతాల్లోని గుర్తు తెలియని జ్యువెలరీ షాపుల్లో విక్రయించి వచ్చిన డబ్బుతో జల్సాలు చేశాడు. ఇతర ప్రాంతాల్లో విక్రయించిన చోరీ సొత్తు స్వాధీనం కోసం ప్రత్యేక బృందాలు గాలింపు చేపట్టగా, కేసుకు సంబంధించి ఇతర కోణాల్లో కూడా దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. చోరీ కేసులను తక్కువ సమయంలో ఛేదించిన రామడుగు పోలీసులను అదనపు డీసీపీ, రూరల్ ఏసీపీ అభినందించి రివార్డులు అందించారు.
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అథ్లెటిక్స్ పోటీలకు స్పందనకరీంనగర్స్పోర్ట్స్: కరీంనగర్ జిల్లా అథ్లెటిక్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో స్థానిక రీజినల్ స్పోర్ట్స్ స్కూల్లో శనివారం జిల్లా స్థాయి కిడ్స్, జావెలిన్, అండర్– 18 అథ్లెటిక్ పోటీలు ఘనంగా జరిగాయి. కిడ్స్ 1వ రాష్ట్రస్థాయి, జావెలిన్ డే, 12వ రాష్ట్ర యూత్ అథ్లెటిక్ చాంపియన్షిప్ రాష్ట్రస్థాయి పోటీల ఎంపికలకు వివిధ క్రీడాంశాల్లో పోటీలు నిర్వహించారు. సుమారు 350 మంది హాజరై ప్రతిభ ప్రదర్శించారు. ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ కార్యదర్శి గసిరెడ్డి జనార్ధన్, ఫండస్ స్కూల్ అధినేత పద్మజ పోటీలను ప్రారంభించారు. అనంతరం విజేతలకు పతకాలు అందజేసి అభినందించారు. క్రీడల ద్వారా విద్యార్థుల్లో క్రమశిక్షణ, ఆత్మవిశ్వాసం, పోటీతత్వం పెంపొందుతాయని పేర్కొన్నారు. ప్రతిభ చాటిన క్రీడాకారులు రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో జిల్లా తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించే అవకాశం కల్పిస్తామని అథ్లెటిక్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు నందెల్లి మహిపాల్ తెలిపారు. ఉన్నత విద్యాశాఖ సూపరింటెండెంట్ బల్బీర్సింగ్, అథ్లెటిక్ సంఘం కార్యదర్శి సుమన్ కళ్యాణ్, సీనియర్ వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుడు సతినేని రమేశ్, సమ్మయ్య, హరికిషన్ పాల్గొన్నారు.
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పంటలను ముంచిన నిర్లక్ష్యంముత్తారం: నేషనల్ హైవే కాంట్రక్టర్లు, అధికారుల నిర్లక్ష్యం రైతుల పాలిట శాపంగా మారింది. ఎన్హెచ్ స్వాధీనం చేసుకోగా మిగిలిన వ్యవసాయ భూముల్లో అన్నదాతలు ఈసారి వరి, పత్తి సాగు చేశారు. రోడ్డుకు ఇరువైపులా కల్వర్టులు నిర్మించాల్సిన హైవే అధికారులు, కాంట్రాక్టర్లు ఆ పనిచేయలేదు. ఇటీవల కురిసిన భారీవర్షాలతో వరి, పత్తి పంటలు నీటిపాలయ్యాయి. జాతీయ రహదారి వస్తే తమ ప్రాంతం అన్ని విధాలా అభివృద్ధి చెందుతుందని ఆశిస్తే.. కాంట్రాక్టర్లు, అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో తమ పంటలు నీటిపాలయ్యాయని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. విజయవాడ – నాగ్పూర్ రహదారి.. విజయవాడ–వరంగల్–మంచిర్యాల–నాగ్పూర్ 363 జాతీయ రహదారి నిర్మాణంలో భాగంగా ముత్తారం మండలంలోని 16 గ్రామాల్లో 505 ఎకరాల వ్యవసాయ భూములు, బోరుబావులు, చెట్లు సేకరించిన అధికారులు ఆ తర్వాత అవార్డు ప్రకటించారు. మచ్చుపేట పంచాయతీ శుక్రవారంపేట నుంచి లక్కారం, సర్వారం, పోతారం, మైదంబండ, కేశనపల్లి, ముత్తారం, అడవిశ్రీరాంపూర్, ఓడెడ్ గ్రామాల నుంచి మానేరు మీదుగా జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో జాతీయ రహదారి కలిసే డిజైన్ చేశారు. నీట మునిగిన పంట వర్షపు నీరుసాఫీగా వెళ్లేందుకు రోడ్డుకు ఇరువైపులా కల్వర్టులు, పైప్లు నిర్మించాలని కాంట్రాక్టర్లు, అధికారులకు నిర్వాసితులు మొరపెట్టుకున్నా ప్రయోజనం లేదు. దీంతో ఇటీవల కురిసిన భారీవర్షాలకు వందలా ఎకరాల్లోని వరి, పత్తి పంటలు నీట మునిగాయి. ప్రధానంగా లక్కారంలో 20 ఎకరాలు, ఓడెడ్ దులాంచ చెరువు సమీపంలో 30 ఎకరాలకు పైగా వరి, పత్తి నీటిపాలయ్యాయి.కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకెళ్తా ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు ఎన్హెచ్ రోడ్డు కారణంగా పంటలు నీట మునిగాయని లక్కారం, ఓడెడ్ బాధిత రైతులు మా దృష్టికి తీసుకు వస్తారు. ఈ విషయాన్ని ఎన్హెచ్ వారి తెలిపి నిలిచిన వర్షం నీరును జేసీబీ సాయంతో బయటకు పంపించే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాను. ఎన్హెచ్ కారణంగా జరిగిన నీట మునిగిన బాధిత రైతుల వివరాలను జిల్లా కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లుతాను. – మధూసూదన్రెడ్డి, తహసీల్దార్, ముత్తారం
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పంట కోల్పోయానాకున్న మూడెకరాల్లో వరి వేసిన. మొన్నటి వర్షానికి నీట మునిగింది. ఎన్హెచ్ అధికారులు, కాంట్రాక్టర్ నిర్లక్ష్యమే ఇది. సాగు కోసం రూ.లక్ష పెట్టుబడి, పంట చేతికి వస్తే రాబడి రూ.రూ.2లక్షల వరకు నష్టం వాటిల్లింది. – రత్న సమ్మయ్య, ఓడెడ్ ఎన్హెచ్ అధికారుల అశ్రద్ధ ఎన్హెచ్ కాంట్రాక్టర్లు, అధికారుల నిర్లక్ష్యంతోనే నాకున్న రెండెకరాల్లోని వరి పంట నీటపాలైంది. పెట్టుబడి కోసం అప్పులు చేసిన. అవన్నీ నీటిపాలైనయి. మా శ్రమ ఎన్హెచ్ కాంట్రాక్టర్ల నిర్లక్ష్యమే. ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలి – ఆరె సదన్, లక్కారం పట్టించుకోలేదు వర్షాలతో పంటలు మునుగుతాయని, కాంట్రాక్టర్లు, అధికారులకు మొరపెట్టుకున్నా పట్టించుకోలేదు. దీంతోనే పంటలకు నష్టం జరిగింది. బాధిత రైతులకు ఎన్హెచ్ నుంచి పరిహారం అందెలా కలెక్టర్ చర్యలు తీసుకోవాలి. – అత్తె చంద్రమౌళి, లక్కారం
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సింగరేణికే బొగ్గు బ్లాకులు కేటాయించాలిగోదావరిఖని: మణుగూరు డిప్సైడ్ బొగ్గు బ్లాక్ను సింగరేణికే కేటాయించాలని ఐఎన్టీయూసీ సెక్రటరీ జనరల్ జనక్ ప్రసాద్ డిమాండ్ చేశారు. శనివారం ఆర్జీ –వన్ జీఎం కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా నిర్వహించారు. అనంతరం ఎస్వోటూ జీఎం చంద్రశేఖర్కు వినతిపత్రం అందజేశారు. సింగరేణి భవిష్యత్, రాష్ట్ర ఇంధన భద్రత, లక్షలాది కార్మిక కుటుంబాల ప్రయోజనం దృష్ట్యా సింగరేణికి కొత్తబ్లాకులు అవసరమన్నారు. రాబోయే నాలుగేళ్లలో దక్కే అవకాశమున్న 13 మైనింగ్ ప్రాజెక్టులను వేగంగా అభివృద్ధి చేయాలని, వాటిసాధన కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకురావాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు ధర్మపురి, వికాస్కుమార్యాదవ్, లక్ష్మీపతిగౌడ్, దాస్, కార్మికులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఆర్జీ–2 జీఎం ఆఫీస్ ఎదుట ధర్నా గోదావరి వ్యాలీ వెంట ఉన్న బొగ్గు బ్లాకులను సింగరేణికే కేటాయించాలనే డిమాండ్తో ఆర్జీ–2 జీఎం ఆఫీస్ ఎదుట ఐఎన్టీయూసీ నాయకులు ధర్నా నిర్వహించారు. అనంతరం జీఎం లక్ష్మీపతిగౌడ్కు వినతిపత్రం అందజేశారు. నాయకులు కొత్త సత్యనారాయణరెడ్డి, బదావత్ శంకర్నాయక్, సంపత్రెడ్డి, కొంగర రవీందర్, మల్లేశ్ పాల్గొన్నారు.
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ర్యాగింగ్కు పాల్పడితే కఠిన చర్యలురామగిరి: ర్యాగింగ్కు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు త ప్పవని మంథని ప్రిన్సిపల్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జి అపర్ణ మల్లాది అన్నారు. సెంటినరీకాలనీ మంథని జేఎన్టీయూలో శనివారం యాంటీ ర్యాగింగ్ అవగాహన సదస్సులో మాట్లాడారు. గంజాయి, డ్రగ్స్ వంటి మత్తు పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలని సూచించారు. అడిషనల్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జి ఆర సుధారాణి, ద్వితీయ శ్రేణి న్యాయమూర్తి అనురాధ, బార్ అసోసియేషన్ ఉపాధ్యక్షుడు కె.రఘోత్తంరెడ్డి, జాయింట్ సెక్రటరీ కటకం శ్రీనివాస్, న్యాయవాదులు శశిభూషణ్ కాచె, నూనేటి ఆంజనేయులు, సీఐ స్వామి, ఎస్సై శ్రీనివాస్ పాల్గొన్నారు. చట్టాలపై అవగాహన ఉండాలి ఽదర్మారం: విద్యార్థులు చట్టాలపై అవగాహన పెంచుకుని, క్రమశిక్షణ, నైతిక విలువలు అలవర్చుకుని బాధ్యతాయుతమైన పౌరులుగా ఎదుగాలని మే డారం జ్యుడీషియల్ మెజిస్ట్రేట్, జూనియర్ సివిల్ జడ్జి మట్ట సరిత సూచించారు. నందిమేడారం ప్ర భుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో శనివారం నిర్వహించిన న్యాయ అవగాహన సదస్సులో జడ్జి మాట్లాడారు. బాలకార్మిక వ్యవస్థ, బాలల హక్కులు, లైంగిక వేధింపులు, పోక్సో చట్టంపై ప్రతీవిద్యార్థి అవగాహన కలిగి ఉండలని అన్నారు. ఎస్సై ప్రవీణ్ కుమార్, అడ్వకేట్స్ అసోసియేషన్ కార్యదర్శి అకారి రాజేశం, కోశాధికారి నూనె సత్యనారాయణ, కల్చ రల్ సెక్రటరీ భీమారపు సంపత్ పాల్గొన్నారు.
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సేఫ్గా ‘ఆడుకో’నిద్దాంహైదరాబాద్ గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో శనివారం సేఫ్ స్పోర్ట్స్పై కన్సల్టేటివ్ సెషన్ జరిగింది. ఉమ్మడి జిల్లాలోని ఖేలో ఇండియా సెంటర్లు, క్రీడాశాఖలో పనిచేస్తున్న కోచ్లు హాజరయ్యారు. రాష్ట్రంలో క్రీడాకారులకు, క్రీడా రంగానికి సురక్షితమైన వాతావరణాన్ని కల్పించడమే లక్ష్యంగా సెమినార్ నిర్వహించారు. క్రీడాకారుల హక్కుల రక్షణ, భద్రతపై చర్చించారు. క్రీడల నిర్వహణలో మరింత పారదర్శకత తీసుకురావాలని అధికారులు సూచించారు. ఖేలో ఇండియా సెంటర్ల కోచ్లు గెల్లు మధుకర్యాదవ్(ఖోఖో), కె.శ్యామ్(జూడో), నల్ల నవీన్(బాక్సింగ్), నగర్ల ప్రశాంత్(కబడ్డీ), క్రీడాశాఖ నుంచి కిష్టయ్య, పవన్, సాయిరాం, రాకేశ్, శ్రీకాంత్, ఇందిరా తదితరులు పాల్గొన్నారు. – కరీంనగర్స్పోర్ట్స్
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ఫేక్ డిగ్రీతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం.. నిందితుడిపై కేసుకొత్తపల్లి(కరీంనగర్): నకిలీ డిగ్రీ మెమోతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేస్తున్న ఓ వ్యక్తి బండారం బయటపడింది. పోలీసులు శనివారం నిందితుడిని అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. కొత్తపల్లి ఎస్హెచ్వో బిల్ల కోటేశ్వర్ తెలిపిన వివరాలు.. జగిత్యాల జిల్లా కొడిమ్యాల మండలం తిప్పాయపల్లి గ్రామానికి చెందిన నలిగేటి తిరుపతి ప్రభుత్వ కొలువుల నియామకాల్లో భాగంగా వీఆర్ఏ ఉద్యోగం సాధించాడు. పెగడపల్లి తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో జూనియర్ అసిస్టెంట్గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్న తిరుపతిని గొల్లపల్లి తహసీల్ కార్యాలయానికి అటాచ్ చేశారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల విద్యార్హతల ధ్రువీకరణలో భాగంగా శాతవాహన విశ్వవిద్యాలయంలో విచారణ చేపట్టిన పోలీసులకు నకిలీ బాగోతం వెలుగుచూసింది. దీంతో నిందితుడిని విచారించగా డిగ్రీ పూర్తి చేయకపోయినా భవిష్యత్లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో పదోన్నతి పొందాలనే దురుద్దేశంతో తన భార్య డిగ్రీ లాంగ్ మెమో ఆధారంగా అందులో తన పేరు, తండ్రి పేరు, రోల్ నంబర్ తదితర వివరాలు మార్చి నకిలీ కలర్ జిరాక్స్ డిగ్రీ మెమో తయారు చేసినట్లు తేలింది. ప్రభుత్వం వీఆర్ఏ/వీఆర్వో వ్యవస్థను రద్దు చేసి విద్యార్హతల ఆధారంగా ఉద్యోగాల కేటాయింపు చేపట్టిన సమయంలో అప్పటికే వీఆర్ఏగా పనిచేస్తున్న తిరుపతి నకిలీ డిగ్రీ మెమోతో జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగం పొందినట్లు విచారణలో వెల్లడైంది. నిందితుడి నుంచి నకిలీ మెమో, అతడి భార్య డిగ్రీ మెమో జిరాక్స్ ప్రతులను స్వాధీనం చేసుకొని అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు సీఐ పేర్కొన్నారు.
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సోలార్ పవర్ప్లాంట్ ప్రారంభించాలిధర్మారం: నిర్మాణం పూర్తయిన సోలార్ ప్లాంట్ను వచ్చే వారంలో ప్రారంభించాలని కలెక్టర్ శ్రీహర్ష ఆదేశించారు. ఖిలావనపర్తి శివారులోని మేడారం ప్రాథమిక సహకారం సంఘం చేట్టిన సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ పనులను జిల్లా కో ఆపరేటివ్ అధికారి శ్రీమాలతో కలిసి శుక్రవారం కలెక్టర్ పరిశీలించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, పనులు పూర్తయినందున ప్రారంభానికి జాప్యం చేయరాదనన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ శ్రీనివాస్, సింగిల్విండో సిబ్బంది అశోక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. గోదాం పనులు ప్రారంభించాలి ఎలిగేడు: 15వేల మెట్రిక్ టన్నుల గోదాం పనులను త్వరగా ప్రారంభించాలని కలెక్టర్ శ్రీహర్ష ఆదేశించారు. స్థానిక ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘం 15 వేల మెట్రిక్టన్నుల సామర్థ్యంతో చేపట్టిన గోదాం నిర్మాణ ప్రతిపాదించిన స్థలాన్ని కలెక్టర్ పరిశీలించి పలు సూచనలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో డీసీవో శ్రీమాల, తహసీల్దార్ యాకన్న, పీఏససీఎస్ కార్యదర్శి విక్రమ్ ఉన్నారు.
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యూనిఫాం పిలుస్తోంది!జలాశయాలకు జలకళ మంథని/మంథని రూరల్/ఓదెల: నాలుగు రోజుల క్రితం వరకు వెలవెల బోయిన జిల్లాలోని నదులు, ఏరులు, ప్రాజెక్టులు మూడ్రోజులపాటు ఏకధాటిగా కురిసిన వర్షాలతో జలకళ సంతరించుకున్నాయి. గోదావరి, మానేరు, బొక్కలవాగు నిండుకుండలా మారాయి. ఎల్లంపల్లి, కడెం ప్రాజెక్టులకు వరద ప్రవాహం పెరిగింది. సుందిళ్ల బ్యారేజీలోనూ భారీగా నీరు చేరింది. మంథని డివిజన్లో 119 చెరువులు మత్తడిదూకుతున్నాయి. మరికొన్ని 75 నుంచి 100 శాతం నిండినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఎల్నినో ప్రభావంత ఈసారి క్రాప్ హాలిడీ ఉంటుందని భావించిన అన్నదాతలకు ఈ వర్షాలు పంటలకు ఢోకా ఉండదని భరోసా ఇచ్చినట్లయ్యింది. ఎన్నాళ్లుగానో ఎదురుచూస్తున్న యువతకు తెలంగాణ స్టేట్ లెవల్ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు (టీజీఎస్ఎల్ పీఆర్బీ) తీపి కబురు తీసుకొచ్చింది. కొన్ని నెలలుగా పోలీసు కొలువు కోసం ఎదురుచూస్తున్న యువత తాజా నోటిఫికేషన్తో సాధనను కఠినం చేశారు. పోలీస్ విభాగంలో మల్టీజోన్–1లో ఉమ్మడి జిల్లాలోని కరీంనగర్, రాజన్న సిరిసిల్ల– రాజన్న జోన్), జగిత్యాల– బాసర జోన్, పెద్దపల్లి– కాళేశ్వరం జోన్ పరిధిలోకి వస్తాయి. ఉమ్మడి జిల్లా పరిధిలో వివిధ విభాగాల ఎస్సై, కానిస్టేబుళ్ల ఖాళీలకు కలిపి మొత్తం 1,061 పోస్టులు భర్తీ చేయనుంది.(ఇందులో రామగుండం కమిషనరేట్లోని మంచిర్యాల జిల్లా పోస్టులు కూడా ఉన్నాయి.) ఈ నేపథ్యంలో ఏ జిల్లాలో ఎన్ని పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయనే వివరాలతో ‘సాక్షి’ కథనం. – సాక్షిప్రతినిధి,కరీంనగర్
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ప్రణాళికతో సన్నద్ధం కావాలిపోలీస్ ఉద్యోగం ఉపాధి మాత్రమే కాదు. సమాజ సేవకు లభించే గౌరవప్రదమైన వేదిక. అభ్యర్థులు ఇప్పటి నుంచే ప్రణాళికాబద్ధంగా చదవడంతో పాటు శారీరక దారుఢ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. రోజువారీ వ్యాయామం, రన్నింగ్, క్రమశిక్షణతో కూడిన సాధన, మాక్ టెస్టులు విజయానికి కీలకం. సోషల్ మీడియా, వదంతులను నమ్మకుండా అధికారిక నోటిఫికేషన్లోని నిబంధనలను పూర్తిగా అధ్యయనం చేయాలి. సరైన మార్గదర్శకత్వంతో సిద్ధమైతే ఈ అవకాశాన్ని ఉద్యోగంగా మార్చుకోవచ్చు. – ఎన్.వెంకట్రెడ్డి, డ్రీమ్ డిఫెన్స్ అకాడమీ కరస్పాండెంట్, కరీంనగర్
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సింగరేణిలో జీఎంల బదిలీగోదావరిఖని: సింగరేణిలోని జనరల్ మేనేజర్లను బదిలీ చేస్తూ యాజమాన్యం శుక్రవారం ఆదేశాలు జారీచేసింది. ఉద్యోగ విరమణ పొందిన జీఎంల స్థానంలో కొత్తవారిని నియమించింది. కార్పొరేట్ ఎస్టేట్ జీఎం టి.లక్ష్మీపతిగౌడ్ను ఆర్జీ–2 ఏరియా జీఎంగా పోస్టింగ్ ఇచ్చింది. ఆర్జీ–2 జీఎం బండి వెంకటయ్య శుక్రవారం ఉద్యోగ విరమణ పొందా రు. సత్తుపల్లి జీఎంగా పనిచేస్తున్న చింతల శ్రీనివాస్ను కార్పొరేట్ ఆర్డీ జీఎంగా బదిలీ చేశారు. రా మగుండం రీజియన్ క్వాలిటీ జీఎంగా పనిచేస్తున్న మజుందార్ను కొత్తగూడెం క్వాలిటీ జీఎంగా, కొత్తగూడెం క్వాలిటీ జీఎం జె.వెంకటరమణను రామ గుండం రీజియన్ క్వాలిటీ జీఎంగా బదిలీ చేశారు. కార్పొరేట్ ఎడ్యుకేషన్ జీఎం ఎస్.వెంకటాచారిని స త్తుపల్లి జీఎంగా, ఆర్అండ్డీ కార్పొరేట్ జీఎం వెంకటరమణను కొత్తగూడెం జీఎంగా బదిలీచేశారు. వీకే ఓపెన్కాస్ట్ ప్రాజెక్టు అధికారిగా పనిచేస్తున్న ఎంవీ నర్సింహారావును కార్పొరేట్ ఐఅండ్ పీఎం జీఎంగా, పర్చేజ్ కార్పొరేట్ జీఎం గోపాలరాజును కార్పొరేట్ ఎస్టేట్జీఎంగా బదిలీ చేసింది. ముగ్గురు ఈ అండ్ ఎం ఏజీఎంలకు పదోన్నతి ఎస్టీపీపీ అడిషనల్ జీఎం కె.సూర్యనారాయణరాజుకు ఈఅండ్ ఎం జీఎంగా పదోన్నతి కల్పించారు. కార్పొరేట్ టెక్నికల్ అండ్ సర్వీస్ ఏజీఎంగా పనిచేస్తున్న కృష్ణమోహన్కు ఈఅండ్ఎం జీఎంగా పదోన్నతి కల్పించారు. హైదరాబాద్ పీపీడీ ఏజీఎంగా పనిచేస్తున్న జీవీఎన్ గురుప్రసాద్ను ఈఅండ్ఎం జీఎంగా పదోన్నతి కల్పించారు. ఇద్దరికి పర్సనల్ జీఎంగా పదోన్నతి సంస్థలో ఇద్దరు పర్సనల్ ఏజీఎంలకు జీఎంగా పదోన్నతి కల్పిస్తూ యాజమాన్యం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. సంస్థలో కార్పొరేట్ పీఎం వింగ్ ఏజీఎంగా పనిచేస్తున్న రాంజేంద్రప్రసాద్కు పర్సనల్ జీఎంగా, కార్పొరేట్ ఐఆర్ వింగ్ ఏజీఎం కె.అజయ్కుమార్కు పర్సనల్ జీఎంగా పదోన్నతి కల్పించారు.
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యువతకు శుభవార్తనిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్ ఒక శుభవార్త. యూనిఫాం జాబ్ కోరుకునే ప్రతి అభ్యర్థి ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ప్రణాళికతో రాత పరీక్ష కోసం చదవడంతో పాటు శారీరక దృఢత్వానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. మంచి ఆహార అలవాట్లతో ఈవెంట్స్ సులభంగా సాధించవచ్చు. సెల్ఫోన్లు, చెడు వ్యసనాలకు దూరంగా ఉండాలి. పోలీస్ ఉద్యోగాలకు మా అకాడమీలో ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తున్నాం. – ఎర్రంశెట్టి మునీందర్, చైర్మన్, సాన్వీ డిఫెన్స్ అకాడమీ, రేకుర్తి
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రైస్మిల్లర్లలో వణుకుపెద్దపల్లి/సుల్తానాబాద్రూరల్: విజిలెన్స్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు పెద్దపల్లి జిల్లా సుల్తానాబాద్ మండలం కాట్నపల్లిలోని రైస్మిల్లుల్లో శుక్రవారం ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. కస్టమ్ మిల్లింగ్ రైస్(సీఎమ్మార్) సేకరణ, సరఫరాపై వస్తున్న ఫిర్యాదుల నేపథ్యంలో అధికారులు తనిఖీలు ముమ్మరం చేశారు. రైస్మిల్లుల్లోని ధాన్యం నిల్వలు, బియ్యం స్టాక్, కొనుగోలు రికార్డులు, సీఎంఆర్ సరఫరా తదితర వివరాలపై ఆరా తీశారు. కొన్నిచోట్ల రికార్డులపై వివరణలు కోరినట్లు తెలిసింది. విభేదాలతోనే ఫిర్యాదులు జిల్లాలోని రైస్మిల్లుల అసోసియేషన్లు విడిపోయి ఉన్నాయి. గ్రూపు తగాదాల నేపథ్యంలో ఒకరిపై మరొకరు ఫిర్యాదులు చేసుకుంటున్నారని తెలుస్తోంది. ఈక్రమంలోనే రీజినల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ప్రత్యేక అధికారులు రైస్మిల్లుల్లో తనిఖీలు చేయ డం చర్చనీయాంశమైంది. ఎస్పీ బస్వారెడ్డి, డీసీపీ సీతారెడ్డి, సీఐలు ప్రశాంత్రావు, అనిల్, వరుణ్, సి విల్ సప్లయి డీఎం శ్రీకాంత్ తనిఖీల్లో పాల్గొన్నారు. విజిలెన్స్ తనిఖీల సమాచారంతో జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లోగల కొందరు మిల్లులకు తాళం వేసివెళ్లి నట్లు కార్మికులు తెలిపారు. నిబంధనల ఉల్లంఘన లు, తప్పుడు లెక్కలు, అక్రమాలు వెలుగులోకి వస్తే సదరు మిల్లులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నట్లు సమాచారం. మిల్లర్లలో ఆందోళన ఆకస్మిక తనిఖీలతో రైస్ మిల్లర్లలో ఆందోళన నెలకొంది. ఎప్పుడు ఏ మిల్లులో తనిఖీ చేస్తారో తెలి యని పరిస్థితి ఉంది. దీంతో మిల్లర్లు తమ రికార్డుల ను సక్రమంగా ఉంచుకునే పనిలో నిమగ్నమయ్యా రు. అవసరమైన అన్నిపత్రాలు, స్టాక్ వివరాలు అందుబాటులో ఉండేలా చర్యలు చేపడుతున్నారు. దశల వారీగా తనిఖీలు.. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దశలవారీగా తనిఖీలు కొనసాగనున్నట్లు సమాచారం. ప్రభుత్వానికి అందిన ఫిర్యాదు ల ఆధారంగా అనుమానిత రైస్ మిల్లులను గుర్తించి ప్రత్యేక బృందాలతో తనిఖీలు చేసేందుకు అధికారులు ప్రణాళిక సిద్ధం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. తనిఖీల ద్వారా ధాన్యం కొనుగోలు, సీఎంఆర్ సరఫరా వ్యవస్థలో పారదర్శకత పెరిగే అవకాశముందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
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వేగంగా ఓదెల మల్లన్న ఆలయ అభివృద్ధిఓదెల: ఓదెల మల్లికార్జునస్వామి దేవస్థానంలో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులు వేగవంతం చేయా లని ప్రభుత్వ విప్ విజయరమణరావు సూచించారు. ఓదెల మల్లికార్జునస్వామి దేవస్థానంలో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులను విప్ శుక్రవారం ఆయన పరిశీలించారు. వాస్తు ప్రకారం, భక్తుల కు సౌకర్యం ఉండేలా సీసీ రోడ్లను నిర్మించాల ని సూచించారు. ఈవో సదయ్య, చైర్మ న్ చీకట్ల మొండయ్య, నాయకులు పాల్గొన్నారు. ఆయిల్పామ్కు అనుకూలం పెద్దపల్లి: ప్రస్తుతం కురుస్తున్న వర్షాలు, నేలలో ని తేమ ఆయిల్పామ్ మొక్కల నాటేందుకు అ నుకూల పరిస్థితులని జిల్లా ఉద్యాన, పట్టుపరిశ్రమల అధికారి శ్యాంప్రసాద్ తెలిపారు. ఈఅ వకాశాన్ని రైతులు సద్వినియోగం చేసుకుని మొక్కలు నాటాలని సూచించారు. పలు ప్రాంతాల్లో నాటిన ఆయిల్పామ్ మొక్కలను శుక్రవారం పరిశీలించి సూచనలు చేశారు. వరికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఆయిల్పామ్ సాగు చేయాలని ఆయన రైతులకు సూచించారు. డ్రగ్స్ నియంత్రణ లక్ష్యం పెద్దపల్లి: మాదకద్రవ్యాల నియంత్రణలో ప్రతీఒక్కరు భాగస్వాములు కావాలని అదనపు కలెక్టర్ శ్రీరాములు పేర్కొన్నారు. తన చాంబర్లో శుక్రవారం నిర్వహించిన జిల్లాస్థాయి నార్కోటిక్ కో ఆర్డినేషన్ సెంటర్ మాట్లాడారు. డ్రగ్స్ విక్రయం, కొనుగోలు, నిల్వ, రవాణా చట్టవిరుద్ధమన్నారు. అధికారులు పాల్గొన్నారు. గడువులోగా రీ సర్వే పూర్తి భూముల రీ సర్వేను గడువులోగా పూర్తిచేయా లని అదనపు కలెక్టర్ శ్రీరాములు ఆదేశించారు.సర్వేయర్లతో నిర్వహించిన సమీక్షలో పలు సూచనలు చేశారు. ఆర్డీవో గంగయ్య, అదనపు సర్వేయర్ సోమేశ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. పకడ్బందీగా పారిశుధ్యంసుల్తానాబాద్రూరల్: వర్షాలతో దోమలు వృద్ధి చెందకుండా గ్రామాల్లో పారిశుధ్య నిర్వహణను పకడ్బందీగా చేపట్టాలని డీఎల్పీవో దేవకీదేవి ఆదేశించారు. సుల్తానాబాద్ మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో పారిశుధ్య నిర్వహణ, జలసిరిపై సర్పంచులు, పంచాయతీ కార్యదర్శులతో ఎంపీడీవో దివ్యదర్శన్రావు అధ్యక్షతన శుక్రవారం జరిగిన సమావేశంలో మాట్లాడారు. ఇంజినీర్లు శ్రీకాంత్, సూర్యతేజ, పీఆర్ ఏఈ సచి న్, ఎంపీవో మౌనిక, సర్పంచుల ఫోరం మండల అధ్యక్షుడు నమని రాజిరెడ్డి పాల్గొన్నారు. మురుగుపై ప్రత్యేక దృష్టి గోదావరిఖని: వరద ప్రాంతాల్లో కార్మిక కుటుంబాలు ఇబ్బందుల్లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాల ని సింగరేణి ఆర్జీ– వన్ జీఎం లలిత్కుమార్ ఆ దేశించారు. స్థానిక ఉదయ్నగర్, 2ఏ రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జి ప్రాంతాలను శుక్రవారం పరిశీలించా రు. రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జి ప్రధాన కాలువను ఆ ధునికీకరిస్తామన్నారు. క్వార్టర్లలోని డ్రైనేజీ వ్య వస్థను ఆధునికీకరించి, కార్మిక కుటుంబాలకు ఇబ్బందులు లేకుండా శాశ్వత చర్యలు తీసుకోవాలని ఏఐటీయూసీ నాయకులు జీఎం దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. సివిల్ డీజీఎం వరప్రసాద్, గుర్తింపు కార్మిక సంఘం నాయకులు మడ్డి ఎల్లాగౌడ్, రంగు శ్రీను తదితరులు ఉన్నారు. తగ్గని వానజోరు జ్యోతినగర్: జిల్లాలో ఎడతెరపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షం శుక్రవారం కూడా కొనసాగింది. మూడు రోజులుగా ఏకధాటిగా కురుస్తున్న వర్షంతో వాగులు, వంకలు ఉప్పొంగాయి. 56.9 మి.మీ. సగటు వర్షపాతం నమోదైంది. అత్యధికంగా అంతర్గాం మండలంలో 106.0 మి.మీ., అత్యల్పంగా ఓదెల మండలంలో 26.8 మి.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది.
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బాధ్యతలు స్వీకరణగోదావరిఖని: సింగరేణి ఆర్జీ–1 అధికార ప్రతినిధి గా రెడ్డిమల్ల తిరుపతి శుక్రవారం బాధ్యతలు స్వీకరించారు. అంతకుముందున్న రవీందర్రెడ్డి శుక్రవారం ఉద్యోగ విరమణ చేశారు. పర్సనల్ అధికారులు వేణు, శ్రావణ్కుమార్, హనుమంతరావు, పీవో దేవాచారి తదితరులు పాల్గొన్నారు. పొలాల్లో ఇసుక మేటలు పాలకుర్తి: భారీవర్షాలతో పంటపొలాలు నీట ము నిగి చెరువులను తలపించాయి. కొత్తపల్లి, పాలకు ర్తి, రామారావుపల్లి, పుట్నూర్, జయ్యారం తదితర గ్రామాల్లో సగం వరకు వరినాట్లు పూర్తిఅయ్యాయి. వరదనీరు పొలాలను ముంచెత్తడంతో ఇసుకమేట లు వేసి రైతులకు నష్టం వాటిల్లింది. రామారావుపల్లిలోని కామెర రమేశ్, కామెర అనిల్లకు చెందిన దాదాపు ఎకరంలో ఇసుకమేటలు పెట్టడంతో రూ. 20వేల వరకు నష్టం వాటిల్లినట్లు తెలిపారు. ప్రభు త్వం అధికారులతో సర్వే చేయించి పరిహారం చెల్లించి ఆదుకోవాలని రైతులు వేడుకుంటున్నారు.
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తగ్గుముఖం పట్టిన వరదరామగుండం: భారీవర్షాల నేపథ్యంలో ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టులోకి భారీఎత్తున వరద వచ్చి చేరగా.. గేట్లు ఎత్తి దిగువకు నీరు విడుదల చేస్తున్న విషయం విదితమే. శుక్రవారం సాయంత్రం ఆరు గంటలకు ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటినిల్వ సామర్థ్యం 20.175 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 18.64 టీఎంసీలు ఉన్నాయి. ఇన్ఫ్లో 50,555 క్యూసెక్కులు ఉండగా.. ఐదు గేట్లు ఎత్తి 42,833 క్యూసెక్కులు దిగువకు వ దులుతున్నారు. అయితే, కడెం ప్రాజెక్టు నుంచి వర ద తగ్గుముఖం పట్టింది. ఇన్ఫ్లో ఆధారంగా రాత్రి వరకు మరిన్ని గేట్లు మూసివేసే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. ప్రాజెక్టును సందర్శించిన అదనపు కలెక్టర్ అదనపు కలెక్టర్ శ్రీరాములు అధికారులతో కలిసి ఎల్లంపల్లిని శుక్రవారం సందర్శించారు. వరద పరిస్థితులపై నీటిపారుదలశాఖ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్ రవీంద్రచారిని అడిగి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. అనంతరం అంతర్గాం తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో భూభారతి దరఖాస్తులు, ఎస్ఐఆర్ పురోగతిపై సమీక్షించారు. టీటీఎస్ అంతర్గాం టెక్స్టైల్ భూములపై ఆరా తీశారు. తహశీల్దార్ ప్రసాదరావు, ఆర్ఐ రమేశ్, ఈఈ కీర్తి పాల్గొన్నారు. గోదారమ్మకు సారె, చీరె జలకళ సంతరించుకోవడంతో రామగుండం ఎమ్మె ల్యే మక్కాన్సింగ్ఠాకూర్ శుక్రవారం గోదారమ్మకు సారె, చీరె, వాయినం సమర్పించారు. గోదారమ్మ తల్లి ఆశీస్సులతో ప్రజలు సుభీక్షంగా ఉండాలని, రైతులు సమృద్ధిగా పంటలు సాగు చేసుకోవాలని ఆకాక్షించారు. మేయర్ మహంకాళి స్వామి, మాజీ ఎంపీపీ ఉరిమెట్ల రాజలింగం, కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు, గ్రామాల ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్నారు. నేడు మంత్రుల రాక రామగుండం/పెద్దపల్లి: ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టులో కి వరదభారీగా వచ్చిచేరుతోంది. దీంతో నీటిపారుదల మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి, ఐటీ మంత్రి శ్రీధర్బాబు శనివారం ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు సందర్శనకు రానున్నారు. ప్రాజెక్టు, వరద పరిస్థితులను వారు సమీక్షిస్తారు.
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కొత్త గనులతోనే సింగరేణికి మనుగడగోదావరిఖని: కొత్త గనులతోనే సింగరేణికి మనుగడ ఉంటుందని, ఆదిశగా ప్రభుత్వం ప్రయత్నాలు చేస్తోందని మంత్రి వివేక్ తెలిపారు. శ్రమశక్తి అవార్డు గ్రహీత, కాంగ్రెస్ నేత పి.మల్లికార్జున్ శుక్రవారం ఉద్యోగ విరమణ చేయగా.. జీడీకే–11వ గనిపై ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో మంత్రి మాట్లాడారు. పదేళ్ల బీఆర్ఎస్ హయాంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించిన బొగ్గు గనుల వేలంలో సింగరేణి పాల్గొనలేదన్నారు. దీంతో కార్మికుల్లో అభద్రతాభావం పెరిగిందని, సంస్థ ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లోకి వెళ్లిందని మంత్రి తెలిపారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆ పరిస్థితులను చక్కదిద్తుతోందని తెలిపారు. వేర్వేరుగా జరిగిన కార్యక్రమాల్లో రామగుండం ఎమ్మెల్యే ఎంఎస్ రాజ్ఠాకూర్, మేయర్ మహంకాళి స్వామి, మాజీ ఎమ్మెల్సీ బి.వెంకట్రావు, ఐఎన్టీయూసీ, ఏఐటీయూసీ నాయకులు బాబర్ సలీంపాషా, మడ్డి ఎల్లయ్య, గని మేనేజర్ జాన్సన్, టీబీజీకెఎస్ ప్రెసిడెంట్ మిర్యాల రాజిరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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అప్రమత్తంగా ఉండాలిపెద్దపల్లి/మంథని: భారీవర్షాల నేపథ్యంలో అన్ని శాఖల అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని రాష్ట్ర ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు అన్నారు. గురువారం హైదరాబాద్లోని తన కార్యాలయం నుంచి జిల్లా అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. జిల్లాలో కురుస్తున్న వర్షాలు, రానున్న 24గంటల పాటు రెడ్ అలర్ట్ కొనసాగనున్న క్రమంలో వర్షాల పరిస్థితిని సమీక్షించారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న ప్రజలను వెంటనే పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించి ఆహారం, తాగునీరు, వసతి వంటి మౌలిక సౌకర్యాలు కల్పించాలన్నారు. గోదావరి ప్రాంతాల్లో అప్రమత్తత పాటించి, ప్రజలెవరూ నదిలోకి వెళ్లకుండా అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు. శిథిలావస్థ ఇళ్లను గుర్తించి కుటుంబాలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలన్నారు. చెరువులకు గండి పడకుండా, తెగిపోకుండా పర్యవేక్షించాలని ఆదేశించారు. అన్ని శాఖల అధికారులు అందుబాటులో ఉండి పరిస్థితిని సమీ క్షిస్తూ ప్రమాదాలు జరగకుండా పోలీసు, పంచాయ తీ సిబ్బందితో కట్టుదిట్టమైన నిఘా ఏర్పాటు చేయాలని తెలిపారు. వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో కలెక్టర్ కోయ శ్రీహర్ష, ప్రభుత్వ విప్ విజయరమణారావు, రామగుండం ఎమ్మెల్యే మక్కాన్సింగ్, పెద్దపల్లి ఆర్డీ వో గంగయ్యతో పాటు వివిధ శాఖల అధికారులు, తహసీల్దార్లు, మున్సిపల్ కమిషనర్లు పాల్గొన్నారు.
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దసరా నాటికి పెద్దపల్లి బస్ డిపో● ఆర్టీసీ ఎండీ నాగిరెడ్డి ● డిపో నిర్మాణ పనులు పరిశీలనపెద్దపల్లి: జిల్లా కేంద్రంలో రూ.11కోట్ల అంచనా వ్యయంతో నిర్మిస్తున్న ఆర్టీసీ బస్ డిపోను దసరా నాటికి సిద్ధం చేయనున్నట్లు ఆర్టీసీ ఎండీ నాగిరెడ్డి అన్నారు. గురువారం బస్ డిపో పనులకు ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసి పనుల పురోగతిపై కాంట్రాక్టర్ను అడిగి తెలుసుకున్నారు. నిర్దేశిత గడువులోగా పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. కొత్త డిపో అందుబాటులోకి వస్తే పెద్దపల్లి ప్రాంత ప్రజలకు రవాణా సౌకర్యాలు మరింత మెరుగుపడి, ప్రయాణికులకు మెరుగైన సేవలు అందుతాయని అన్నారు. పెద్దపల్లి ప్రజల చిరకాల కల పెద్దపల్లి ప్రజల చిరకాల కల బస్సు డిపో అని ప్రభుత్వ విప్, పెద్దపల్లి ఎమ్మెల్యే విజయరమణారావు అన్నారు. పెద్దపల్లిలో నిర్మిస్తున్న బస్సు డిపో పనులను ఆర్టీసీ ఎండీ నాగిరెడ్డితో కలిసి పరిశీలించారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో డిపో లేకపోవడం సిగ్గు చేటని అన్నారు. తాను ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికై న తర్వాత సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి బస్సు డిపో మంజూరు చేయమని వినతిపత్రం అందజేసిన తర్వాత వారు పెద్దపల్లి ప్రజలపై ఉన్న మమకారంతో వారు 2024 డిసెంబర్లో పెద్దపల్లికి విచ్చేసి బస్సు డిపో మంజూరు చేయడం జరిగిందని అన్నా రు. ఈ కార్యక్రమంలో పెద్దపల్లి మున్సిపల్ చైర్మన్ నూగిల్ల మల్లయ్య, ఆర్టీసీ ఈడీ సాల్మాన్ రాజు, కరీంనగర్ జోన్ ఆర్ఎం రాజు, డిప్యూటీ సీటీఎం రాజశేఖర్, సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ బావురావు, డీఎం కవిత, సివిల్ ఇంజినీర్ శ్రీకాంత్ పాల్గొన్నారు.
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నిండుకుండలా ‘ఎల్లంపల్లి’● గేట్లు ఎత్తి దిగువకు నీటి విడుదలరామగుండం: ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలతో గురువారం రాత్రి ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 20.175 టీఎంసీలకు చేరింది. నీటి పారుదలశాఖ అధికారులు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు విడుదల చేసిన బులెటిన్లో పేర్కొన్న వివరాలు.. ప్రాజెక్టు ఎగువన ఉన్న కడెం ప్రాజెక్టు నుంచి 1,56,279 క్యూసెక్కులు, వరద నీరు 2,60,079 క్యూసెక్కులు వస్తుండగా మొత్తంగా 4,16,358 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో ఉంది. ఇందులో హైదరాబాద్ మెట్రోకు 275 క్యూసెక్కులు, నంది పంపుహౌస్కు 15,750 క్యూసెక్కులు కాగా ప్రాజెక్టు నుంచి ఔట్ ఫ్లో 3,90,300 క్యూసెక్కులుగా ఉంది. రాత్రి 9గంటలకు 15 గేట్లు ఎత్తి దిగువకు 3,74,275 క్యూసెక్కుల నీటిని వదులుతున్నట్లు ఈఈ రవీంద్రాచారి తెలిపారు. ఇదిలా ఉండగా ఇన్ఫ్లో ఇంకా పెరిగితే అర్ధరాత్రి వరకు 30 గేట్లు ఎత్తి 4.5 లక్షల క్యూసెక్కులను వదిలే అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. గతేడాది కంటే 16 రోజుల ముందుగానే.. గతేడాది ఇదే రోజు ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి వరద నీటి సామర్ధ్యం 20.175 టీఎంసీలు కాగా కేవలం 11.38 టీఎంసీల వరద నీరు మాత్రమే నిల్వ ఉంది. గతేడాది ఆగస్టు 16న 20 గేట్లు ఎత్తి 2.39 లక్షల క్యూసెక్కులను దిగువకు వదిలారు. ముందస్తుగానే ఎల్లంపల్లి నిండుకుండగా మారడంపై సర్వత్రా హర్షం వ్యక్తమవుతోంది.
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మంథనికి వరద ముంపు భయంమంథని వద్ద ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న గోదావరిమంథనిని ఆనుకొని ప్రవహించే బొక్కల వాగు ఉధృతిమంథని: నాలుగేళ్ల క్రితం భారీ వర్షాలు, వరదలు మంథని డివిజన్ ప్రజలను కోలుకోలేని దెబ్బ తీశా యి. గోదావరి, మానేరుతో పాటు బొక్కలవాగు ఉప్పొంగడంతో బ్యాక్వాటర్ మూలంగా భారీనష్టం వాటిల్లింది. ఒక్కో కుటుంబానికి రూ.10 వేలు మొదలు రూ.10 లక్షల వరకు నష్టాన్ని కలిగించా యి. అంతటి నష్టం జరిగితే ప్రభుత్వం నుంచి పైసా పరిహారం అందలేదు. ఆ చేదు జ్ఞాపకాలు ఈ ప్రాంత ప్రజల వెన్నులో వణుకు పుట్టిస్తాయి. అయితే రెండు రోజులుగా ఎడతెరపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలతో వరద ముప్పు పొంచి ఉందా? అనే ఆందోళన ఈ ప్రాంత ప్రజల్లో వ్యక్తమవుతోంది. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో తలెత్తిన సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా బ్యారేజీ గేట్లు ఎత్తడంతో పెద్దగా నీరు నిలిచే అవకాశం లేదు. అయితే కడెం ప్రాజెక్టు నుంచి నీటిని వదలడం, ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు గేట్లు ఎత్తి నీటిని వదిలే అవకాశం ఉందని నీటిపారుదల శాఖ ఽఅధికారులు హెచ్చరికలు చేశారు. పార్వతీ బ్యారేజీ లో 74 గేట్లు ఎత్తి ఉంచడంతో మంథని సమీపంలోని గోదావరిలో వరద ఉధృతి పెరుగుతోంది. దీ నికి తోడు మానేరు, బొక్కలవాగు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో వరద ప్రభావం పెరిగే అవకాశం ఉంది. మంథని డివిజన్లో ఇప్పటికే పలు చెరువులు, కుంటలు మత్తడి పారుతున్నాయి. నదుల ఉరకలేస్తుండటంతో తాజా వరద తోడైతే మంథని మున్సిపాలిటీతో పాటు తీర ప్రాంత పల్లెలు, పంట పరిస్థితి ఏమిటనే ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.
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కనువిందు చేస్తున్న పాండవలొంక జలపాతంకాల్వశ్రీరాంపూర్: రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు కాల్వశ్రీరాంపూర్ మండలం వెన్నంపల్లి జాఫర్ఖాన్పేట గ్రామాల మధ్య పాండవ లొంక జలపాతం కనువిందు చేస్తోంది. ప్రమాదాలకు తావు ఉండొద్దని పోలీసులు, రెవెన్యూ అధికారులు జలపాతం వద్దకు వెళ్లొద్దని సూచిస్తున్నారు. కొనసాగుతున్న ఎత్తిపోతలుధర్మారం: ఎడతెరపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో మేడారంలోని నంది పం్ప్హౌస్ నుంచి ఐదు మోటార్ల ద్వారా నీటిని మేడారం రిజర్వాయర్లోకి ఎత్తిపోస్తున్నారు. ఒక్కో మోటార్ ద్వారా 3,150 క్యూసెక్కుల చొప్పున 15,750 క్యూసెక్కుల నీటిని పంపింగ్ చేస్తున్నారు. అదే పరిమాణంలో మేడారం రిజర్వాయర్ నుంచి రెండు నీటి సొరంగాల ద్వారా రామడుగు మండలం లక్ష్మీపూర్ గాయిత్రీ పంప్హౌస్కు తరలిస్తున్నట్లు ఇంజినీరింగ్ అధికారులు తెలిపారు. గోదావరినదిలో పెరుగుతున్న వరద ఉధృతిగోదావరిఖని: గోదావరినదిలో వరద ఉధృతి పెరుగుతుండటంతో పోలీసులు అప్రమత్తమైయ్యారు. గోదావరిఖని ఏసీపీ మడత రమేశ్, సీఐ ఇంద్రసేనారెడ్డి సమ్మక్క సారలమ్మ గద్దెల సమీపంలోని గోదావరినది పుష్కరఘాట్ వద్దకు వెళ్లి పరిస్థితి సమీక్షించారు. ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు నుంచి నీటిని కిందకు వదులుతున్న నేపథ్యంలో నది తీరం వెంట ఎవరూ ఉండవద్దని, చేపలు పట్టేవారు గోదావరినదిలోకి వెళ్లవద్దని హెచ్చరికలు చేశారు. ఈప్రాంతంలో ప్రత్యేక పికెటింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. ఘనంగా తీజ్ ఉత్సవాలుపాలకుర్తి: పాలకుర్తి మండం బామ్లానాయక్తండా, రాజీవ్తండా గ్రామాల్లో గురువారం గిరిజనుల పండుగ తీజ్ ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించారు. సేవాలాల్ మహరాజ్, జగదాంబ అమ్మవారికి పూజలు చేసి ప్రత్యేక బుట్టల్లో పెంచిన గోధుమనారును నెత్తిన పెట్టుకొని డప్పుచప్పుళ్ల మధ్య నృత్యాలు చేస్తూ చెరువులో నిమజ్జనం చేశారు. పెద్దపల్లి డీసీపీ భూక్యా రాంరెడ్డి దంపతులు పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. బసంత్నగర్ ఎస్సై నూతి శ్రీధర్, సర్పంచ్ అఖిల, రాజీవ్తండా నాయకులు ఇస్లావత్ సమ్మయ్య, అంజినాయక్, శంకర్నాయక్, పూల్చంద్, సారయ్య, తిరుపతి, నగేశ్, జగన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. భూపతిపూర్లో ‘సర్’ వందశాతం పూర్తిసుల్తానాబాద్రూరల్: సుల్తానాబాద్ మండలం భూపతిపూర్ సర్ ప్రక్రియ వంద శాతం పూర్తి అయినట్లు సర్పంచ్ పోచంపల్లి చిన్నయ్య తెలి పారు. గురువారం గ్రామపంచాయతీ కార్యాలయంలో గురువారం బీఎల్వో సరో జన, జీపీవో సృజనను సన్మానించారు. సర్ ప్రక్రియకు సహకరించిన గ్రామస్తులకు అభినందనలు తెలిపారు. పంచాయతీ కార్యదర్శి ఆసియాబేగం, పాలకవర్గసభ్యులు పాల్గొన్నారు.
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ఓపెన్వర్సిటీలో చేరండిపెద్దపల్లిరూరల్: నైపుణ్యాలు పెంచుకునే అవకాశాలను బీఆర్ అంబేడ్కర్ ఓపెన్యూనివర్సి టీ ద్వా రా అందిస్తున్నామని డైరెక్టర్ వెంకటేశ్వర్లు అన్నారు. గురువారం పెద్దపల్లి ప్రభుత్వ డిగ్రీ కాలేజీ ఆవరణలో ప్రవేశ పోస్టర్ ఆవిష్కరించి మాట్లాడారు. డి గ్రీ, పీజీ కోర్సుల్లో అడ్మిషన్లు జరుగుతున్నాయన్నా రు. ఆగస్టు 7 ఆఖరు గడువుగా ఉందని తెలిపారు. ఇప్పటికే చేరి ద్వితీయ, ఫైనలియర్ చదివే విద్యార్థులు ఆగస్టు 7లోగా ట్యూషన్ ఫీజు చెల్లించాలన్నా రు. ప్రిన్సిపాల్ లక్ష్మీనర్సయ్య తదితరులున్నారు.
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ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ప్రసవాల సంఖ్య పెరగాలిపెద్దపల్లి: ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో ప్రసవాల సంఖ్య పెరిగేలా ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని కలెక్టర్ కోయ శ్రీహర్ష అన్నారు. గురువారం రాత్రి కలెక్టరేట్లో జిల్లా వైద్యాధికారులతో నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశంలో మాట్లాడారు. వైద్యులు, సిబ్బంది విధి సమయాలు తప్పనిసరిగా పాటించాలని సూచించారు. ప్రతీ రోగితో మానవీయ దృక్పథంతో వ్యవహరించాలని, ముఖ్యంగా గర్భిణులకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వైద్య సేవలను నిరాకరించవద్దని ఆదేశించారు. ఆసుపత్రుల్లో అసెప్టిక్ ప్రమాణాలను పాటించాలని, శస్త్రచికిత్సల అనంతరం గాయాల ఇన్ఫెక్షన్లను గైనకాలజిస్టులు ప్రత్యేకంగా పర్యవేక్షించి తగిన చికిత్స అందించాలని తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో జిల్లా జిల్లా వైద్యాధికారి పవిత్ర, శ్రీధర్, గైనకాలజిస్టులు, రేడియాలజిస్టులు, వివిధ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల వైద్యాధికారులు, సంబంధిత అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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తెరిపినివ్వని వర్షంసాక్షి,పెద్దపల్లి: రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ నుంచి మోస్తరు వర్షాలు జిల్లాలో రైతుల్లో కొత్త ఆశలు చిగురింపజేశాయి. చెరువులు జలకళ సంతరించుకోగా, వాగులు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. వరినాట్లతో రైతులు పొలాల్లో బిజీగా మారినప్పటికీ, అల్ప పీడన ప్రభావంతో కురుస్తున్న ఈ వర్షాలను నమ్ముకుని వరి సాగుకు తొందరపడ్డొద్దని వ్యవసాయశాఖ అధికారలు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగుపై దృష్టి పెట్టాలలని సూచిస్తున్నారు. తెరి పివ్వకుండా కురుస్తున్న వర్షాలతో పలు ప్రాంతాల్లో లోలెవల్ బ్రిడ్జిలు నీటమునగగా, రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది. ఐటీ పరిశ్రమలశాఖ మంత్రి శ్రీధర్బాబు గురువారం జిల్లా కలెక్టర్, ఇతర ఉన్నాతాధికారులతో అత్యవసర సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించి అధికారులకు అప్రమత్తం చేశారు. 81.7మి.మీ వర్షపాతం జిల్లాలో సగటున 81.7మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. అత్యధికంగా రామగుండంలో 103.4మి.మీ, మంఽథనిలో 101.4మి,మీ, శ్రీరాంపూర్లో 101.5 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. జూలపల్లి, ఎలిగేడు, సుల్తానాబాద్ల మండలాల్లో ఇప్పటికీ వర్షపాతం లోటు కొనసాగుతోంది. చెరువులకు జలకళ ఇటీవల వరకు వర్షాభావంతో చెరువులు, కుంటలు బోసిపోతూ కనిపించాయి. వరినార్లు ముదిరి అన్నదాతకు ఈసీజన్ కష్టాలు తెచ్చిపెడుతున్న క్రమంలో వరణుడు కరుణించాడు. దీంతో జిల్లావ్యాప్తంగా 1,027 చెరువులుండగా, వాటిలో రెండురోజులుగా కురుస్తున్నా వర్షాలతో 186 చెరువులు మత్తడి దూకుతున్నాయి. అలాగే 75శాతం పైగా 273 చెరువులు నిండాయి. 50 శాతంకు పైగా 212 చెరువులు, 25శాతంకి పైగా 140 చెరువులు నిండాయి. మరోవారం రోజులు ఇలానే వానాలు పడితే చెరువులు పూర్తి స్థాయిలో నిండుతాయని, సాగుకు ఢోకా ఉండదని రైతన్నలు అశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎల్లంపల్లికి భారీ వరద ప్రవాహం ఎగువ ప్రాంతాల్లో రెండురోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో ఎల్లంపల్లికి వరద ప్రవాహం పెరుగుతోంది. కడెం ప్రాజెక్టు గేట్లు ఎత్తివేయడంతో ఈ ఏడాదిలోనే అత్యధికంగా 2.75లక్షల క్యూసెక్కుల వరదనీరు ఎల్లంపల్లికి చేరింది. సామర్థ్యం ఉన్న ప్రాజెక్టులో ప్రస్తుతం పూర్తిస్థాయి నిల్వ ఉంది. భారీగా వచ్చిచేరుతున్న వరద ప్రవాహంతో గేట్లు ఎత్తి, నీటిని దిగువకు వదుతులున్నారు. నది పరివాహక ప్రాంతలో చేపలు పట్టేవారుగాని, పశువుల, గొర్రె కాపరులు, రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఎల్నినో ప్రభావంతో నైరుతి రుతుపవనాలు చురుగ్గాలేవని, తొందరపడి వరిసాగు చేస్తే ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుందని సూచిస్తున్నారు. ప్రత్యామ్నాయ పంటలే సాగు చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. నిలిచిన రాకపోకలు ధర్మారం: ధర్మారం మండలం రామయ్యపల్లి–రచ్చపల్లి గ్రామాల మధ్య లోలెవల్ బ్రిడ్జిపై వరదనీరు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. బ్రిడ్జిపై నుంచి ఎవరూ వెళ్లకుండా ట్రాక్టర్ను అడ్డుగా పెట్టారు. దీంతో దూర ప్రాంతాల వారకు ఇతర మార్గాల ద్వారా వెళ్తున్నారు. నేలకూలిన భారీ వృక్షం యైటింక్లయిన్కాలనీ: సింగరేణి ఆర్జీ–2ఏరియా యైటింక్లయిన్కాలనీ టీ2–397 క్వార్టర్స్ ఏరియాలో భారీ వృక్షం నేల కూలి విద్యుత్ తీగలపై పడింది. విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోవడంతో సింగరేణి అధి కారులు చెట్టును తొలగించి విద్యుత్ను పునరుద్ధరించారు. భారీ వృక్షాలను సింగరేణి యజమాన్యం తొ లగించాలని కార్మిక కుటుంబాలు విజ్ఞప్తి చేశాయి. నీటమునిగిన పంటపొలాలు పాలకుర్తి: కొత్తపల్లి, ఈసాలతక్కళ్లపల్లి, పాలకుర్తి, జయ్యారం గ్రామాల చెరువులు వరదనీటితో నిండిపోయి జలకళ సంతరించుకున్నాయి. పత్తి, వరిపంటలు పూర్తిగా నీటితో మునిగిపోయాయి. రహదారుల వెంబడి వరదనీరు ప్రవహిస్తుండటంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.
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బాధితులకు అండగా ఉంటాంఫెర్టిలైజర్సిటీ: ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలతో నష్టపోయిన బాధితులకు అండగా ఉంటామని రామగుండం ఎమ్మెల్యే రాజ్ఠాకూర్ మక్కాన్సింగ్ అన్నారు. గురువారం రామగుండం కార్పొరేషన్ 21వ డివిజన్ వీర్లపల్లిలో వర్షాలతో ఆర్ఎఫ్సీఎల్ ప్రహరీ కూలి పలు ఇళ్లలోకి చేరిన వరద నీటిని పరిశీలించారు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలు సందర్శించి బాధిత కుటుంబాలతో మాట్లాడి సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. అధికారులను అప్రమత్తం చేస్తూ బాధితులకు అవసరమైన సహాయ చర్యలు వెంటనే చేపట్టాలని ఆదేశించారు. ప్రజలకు అవసరమైన సహాయం అందించేందుకు ప్రభుత్వం ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యలు వేగవంతంగా కొనసాగించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఎమ్మెల్యే వెంట కలెక్టర్ కోయ శ్రీహర్ష, అడిషనల్ కలెక్టర్ అరుణశ్రీ, మేయర్ మహంకాళి స్వామి, డిప్యూటీ మేయర్ పాతపల్లి ఎల్లయ్య, కార్పొరేటర్లు, నాయకులు, అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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అనర్హుల ఏరివేతే లక్ష్యం!● తుదిదశకు రేషన్కార్డుల ఈకేవైసీ ● రేపటితో ముగియనున్న గడువురామగిరి: ప్రజాపంపిణీలో పారదర్శకత, సన్నబియ్యం, ఇతర నిత్యావసరాలు అర్హులకు అందించేందుకు పౌర సరఫరాల శాఖ చేపట్టిన ఈ కేవైసీ ప్రక్రియ తుదిదశకు చేరింది. సుమారు రెండున్నరేళ్ల క్రితం ప్రారంభమైన ఈ ప్రక్రియ ఈనెల 31లోగా పూర్తిచేయాలని ప్రభుత్వం గడువు విధించింది. గడువులోగా ఈకేవైసీ పూర్తిచేయని రేషన్కార్డులకు నిత్యావసరాల పంపిణీ నిలిపివేస్తారు. జూలై 28 నాటికి రేషన్కార్డుదారులు పూర్తిచేసిన ఈ కేవైసీ మండలం కార్డులు యూనిట్లు ఈకేవైసీ శాతం అంతర్గాం 8018 23769 20185 84.92 ధర్మారం 18107 51356 43313 84.34 ఎలిగేడు 7594 21565 17548 81.37 జూలపల్లి 10341 29090 23798 81.98 కమాన్పూర్ 8260 23863 20039 83.98 మంథని 19621 55049 45651 82.93 ముత్తారం 9893 27020 22441 83.05 ఓదెల 15275 42206 35282 83.59 పాలకుర్తి 11201 33723 28982 85.94 పెద్దపల్లి 33130 99917 82442 82.51 రామగిరి 11679 34342 29142 84.86 రామగుండం 55578 169252 133838 79.08 శ్రీరాంపూర్ 14917 40834 34176 83.69 సుల్తానాబాద్ 22416 64572 52091 81.93
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ఇంత‘లా’ హడావుడి దేనికి..?సాక్షి ప్రతినిధి, కరీంనగర్: శాతవాహన యూనిర్సిటీ లా ఆరో సెమిస్టర్ పరీక్షల నిర్వహణలో తీవ్ర గందరగోళం నెలకొంది. ఆగస్టు మూడో తేదీ నుంచి ఆరో సెమిస్టర్ పరీక్షలు అంటూ బుధవారం సాయంత్రం షెడ్యూల్ ప్రకటించిన వర్సిటీ అధికారులు న్యాయ విద్యార్థుల నెత్తిన పిడుగేశారు. ఈ సెమిస్టర్ సెకండ్ ఇంటర్నల్ 31వ తేదీన, మరునాడు ఆగస్టు 1న మూట్ కోర్ట్ ప్రాక్టీస్ షెడ్యూల్ గత వారమే విడుదలైంది. అయితే, విద్యార్థులు ఇంకా పరీక్ష ఫీజు కడుతూనే ఉన్నారు. జూలై 31 వరకు విద్యార్థులకు, ఆగస్టు 1వ తేదీన పరీక్షలకు ఆన్లైన్లో ఫీజు గడువు విధించారు. వాస్తవానికి ఆగస్టు 1 శనివారం రాత్రి 12 గంటల వరకు ఆన్లైన్లో చెల్లింపులకు అవకాశమిచ్చారు. అదే ఆగస్టు 3న ఉదయం 10 గంటల నుంచి ఆరో సెమిస్టర్ తొలి పరీక్ష నిర్వహించనున్నారు. యూనివర్సిటీ అధికారులు కనీసం విద్యార్థులకు ఊపిరి తీసుకునే సమయం కూడా ఇవ్వకుండా షెడ్యూల్ ఖరారు చేసిన విషయం తీవ్ర వివాదం రేపుతోంది. సెంటర్ ఎక్కడ..? హాల్టికెట్ ఎలా? శనివారం సాయంత్రం వరకు పరీక్ష ఫీజు కట్టించుకునేలా షెడ్యూల్ విడుదల చేసిన అధికారులు, సోమవారం ఉదయం 10 గంటలకు పరీక్ష పెట్టడంపై విద్యార్థులు అగ్గి మీద గుగ్గిలమవుతున్నారు. తాము హాల్ టికెట్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి..? సెంటర్ ఎక్కడ? అన్న కనీస విషయాలు తెలసుకునే వీలు లేకుండా పరీక్షకు షెడ్యూల్ విడుదల చేయడంపై విద్యార్థులు బిత్తరపోతున్నారు. కేవలం 24 గంటల్లో హాల్టికెట్లు ఎలా విడుదల చేస్తారు? ఎలా పంపిణీ చేస్తారు? అన్న విషయంలో తీవ్ర గందరగోళం నెలకొంది. వాస్తవానికి ఇంటర్నల్ పరీక్షలు పూర్తయిన కనీసం వారం నుంచి 15 రోజుల వ్యవధి అనంతరం సెమిస్టర్ పరీక్షలు నిర్వహించాలి. కానీ, అధికారులు ఈ విషయాల గురించి కనీసం ఆలోచించనట్లుగా స్పష్టమవుతోంది. ఈ విషయమై శాతవాహన వర్సిటీ పరీక్షల కంట్రోలర్ సురేశ్ను సంప్రదించగా.. ఎల్ఎల్ఎం కౌన్సెలింగ్కు విద్యార్థులు సిద్ధంగా ఉండాలని పలు న్యాయకళాశాలలు, విద్యార్థుల నుంచి అనేక వినతులు వచ్చిన నేపథ్యంలో పరీక్షల ఆల్మోనాక్ (విద్యా వార్షిక ప్రణాళిక)ను మార్చి మరీ ముందుకు జరిపినట్లు వివరణ ఇచ్చారు. మరోవైపు పరీక్షలు ముందుకు జరపడంపై తమకు అభ్యంతరం లేకున్నా.. కనీసం హాల్ టికెట్ తీసుకునే సమయం, పరీక్ష కేంద్రం తెలుసుకునే వ్యవధి అయినా ఇవ్వకపోవడంపై న్యాయ విద్యార్థులు అగ్గిమీద గుగ్గిలమవుతున్నారు. శాతవాహన న్యాయ పరీక్షల్లో గందరగోళం ఇంటర్నల్ మరునాటి నుంచే ఆరో సెమిస్టర్ మొదలు ఆగస్టు ఒకటి వరకు ఫీజు చెల్లింపు మూడో తేదీన ఉదయం 10 గంటల నుంచి పరీక్షలు హాల్టికెట్ తీసుకునే సమయమూ ఇవ్వని అధికారులు
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సమర్థవంతంగా జలసిరి అమలుపెద్దపల్లి: భూగర్భ జలాలను పెంపొందించి ప్రతీనీటి చుక్కను సద్వినియోగం చేసుకునే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం చేపట్టిన జలసిరి కార్యక్రమాన్ని గ్రామస్థాయిలో సమర్థవంతంగా అమలు చేయాలని కలెక్టర్ కోయ శ్రీహర్ష ఆదేశించారు.బుధవారం రాత్రి జలసిరి కార్యక్రమం, ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాలు, గ్రామీణాభివృద్ధి పనులపై అధికారులతో కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన సమీక్షలో ఆయన మాట్లాడారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన వీబీ జీ రామ్ జీ పథకాన్ని సమర్థవంతంగా వినియోగించుకుంటూ జలసిరి కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా అమలు చేయాలన్నారు. ఇంటింటా ఇంకుడుగుంత నిర్మించేలా చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. రైతుల అంగీకారంతో పంటకుంటలు (ఫామ్పాండ్స్) ఏర్పాటు చేయాలని అన్నారు. ముఖ్యంగా ఆయిల్పామ్ రైతు ఫామ్పాండ్ ఏర్పాటు చేసుకునేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. బోర్వెల్ రీచార్జ్ పిట్ ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు అర్హుల ఎంపికను పారదర్శకతతో నిర్వహించాలని సూచించారు. తొలివిడత ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాలను సెప్టెంబర్ 15లోపు పూర్తిచేయాలని అన్నారు. పెండింగ్ ఇళ్లతోపాటు గుడిసెల్లో నివసిస్తున్న అర్హుల కోసం ప్రతిపాదించిన ఇళ్ల వివరాలను రేపటిలోగా సమర్పించాలని ఆదేశించారు. వ్యక్తిగత మరుగుదొడ్ల నిర్మాణ బిల్లుల చెల్లింపులు సకాలంలో అందేలా పంచాయతీ కార్యదర్శులతో సమన్వయం చేసుకొని పనిచేయాలని ఆదేశించారు. జెడ్పీ సీఈవో నరేందర్, డీఆర్డీవో కాళిందిని, హౌసింగ్ పీడీ రాజేశ్వర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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వర్షం.. హర్షంసాక్షి, పెద్దపల్లి/పెద్దపల్లి: అదనుదాటుతున్నా వర్షాలు కురవక కలవర పడిన అన్నదాతలకు రెండ్రోజులుగా ఏకధాటిగా కు రుస్తున్న వర్షాలు సంతోషం తెచ్చిపెట్టాయి. కుంట లు, చెరువులు, ప్రాజెక్టుల్లోకి వర్షపునీరు వచ్చిచేరుతుండటంతో హర్షం వ్యక్తమవుతోంది. విత్తనాలు చ ల్లి వర్షం కోసం ఎదురుచూస్తున్న రైతుల కళ్లలో ఆ నందం నిపుతోంది. పత్తి విత్తనాలు మొలకెత్తక భ యంభయంగా ఉన్న రైతులు.. తెరిపివ్వని వర్షంతో ఊపిరిపీల్చుకుంటున్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం భారీవర్షాలతో పెద్దపల్లి, రామగుండం, మంథని శివారు ప్రాంతాల్లోని లోతట్టు ప్రాంతాల ఇళ్లలోకి వర్షపునీరు చేరింది. జిల్లా కేంద్రంలోని రాజీవ్ రహదారిపై నీరు చేరింది. సింగరేణిలో బొగ్గు తవ్వ కాలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. రామగిరి, కమాన్పూర్, ముత్తారం, మంథని మండలాల్లో పంట పొ లాలు చెరువులను తలపించేలా నీటమునిగాయి. మూడు మండలాల్లో లోటు వర్షపాతమే జిల్లాలో సాధారణంగా 429.2 మి.మీ. వర్షపాతం నమోదు కావాల్సి ఉండగా.. ఇప్పటిరకు 402.6 మి.మీ. నమోదైంది. అంతర్గాం, కమాన్పూర్ మండలాలు మినహా మిగిలిన మండలాల్లో సాధారణ వర్షం కురవగా, జూలపల్లి, ఎలిగేడు, సుల్తానాబాద్ మండలాలు లోటులోనే ఉన్నాయి. జిల్లాలో 1,017 చెరువులుండగా, ఇప్పటివరకు 6 చెరువులు మత్తడి పోస్తున్నాయి. మరో 42 చెరువులు మత్తడి పోసేందుకు జలకళ సంతరించుకుని సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఎల్లంపల్లికి ఇన్ఫ్లో అంతంతే.. మహారాష్ట్ర తదితర ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిసి శ్రీ రాంసాగర్, కడెం ప్రాజెక్టులు పూర్తిస్థాయి నీటిమ ట్టాన్ని చేరుకుంటేనే ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టులోకి ఇన్ఫ్లో భారీగా వస్తుంది. ప్రస్తుతం75,328 క్యూసెక్కుల ఇ న్ఫ్లో ఉంది. 20.17టీఎంసీల నీటి నిల్వ సామర్థ్యం గల ఎల్లంపల్లిలో ప్రస్తుతం నీటినిల్వలు 11.11గా ఉన్నాయని నీటిపారుదల అధికారులు తెలిపారు.కొత్తపల్లిలోని అండర్ బ్రిడ్జిలో నిలిచిన వర్షపునీళ్లురంగంపల్లి వద్ద రోడ్డుపై నీరు తొలగిస్తున్న జేసీబీ జిల్లావ్యాప్తంగా విస్తారంగా వానలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న అన్నదాతలు ఊపందుకున్న సాగు.. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం సింగరేణిలోనిలిచిన బొగ్గు ఉత్పత్తి పెద్దపల్లి: జిల్లావ్యాప్తంగా అన్ని శాఖల అధికారులు వర్షంపై అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పట్టణాలలో ,గ్రామాలలో అధికారులు వర్షపు నీరు నిలవకుండా జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలి. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలి.
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మేడారం టూర్.. ఏకతాటిపైకి కార్పొరేటర్లు!కోల్సిటీ: రామగుండం రాజకీయాల్లో చర్చకు తెరలేపిన కార్పొరేటర్ల మేడారం పర్యటన బుధవారం ఆసక్తికరంగా మారింది. సుమారు 28 మంది పార్టీలతీతంగా సమ్మక్క–సారలమ్మలను దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. కొందరు సొంత వాహనాల్లో వెళ్లగా, మరికొందరు ప్రత్యేక బస్సులో చేరుకున్నారు. అనంతరం సమావేశమై పలు అంశాలపై చర్చించినట్లు తెలిసింది. ముఖ్యంగా ప్రొటోకాల్ అ మలు, తమకు దక్కాల్సిన గౌరవం, అధికారిక కా ర్యక్రమాల్లో సమాచారం ఇవ్వడం వంటి అంశాలపై అభిప్రాయాలు పంచుకున్నట్లు సమాచారం. భవిష్యత్లో ఏ పార్టీకి చెందిన కార్పొరేటర్కై నా ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురైతే అందరూ అండగా నిలవాల ని ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చినట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. అలాగే, ప్రజల ఓట్లతో గెలిచిన కార్పొరేటర్లను పక్కనపెట్టి, సమాచారం ఇవ్వకుండా బల్దియా తరఫున కార్యక్రమాలు నిర్వహించినా లేదా ప్రొటోకాల్ ఉల్లంఘనలు జరిగినా సమష్టిగా ప్రశ్నించాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిసింది. మొత్తంగా కార్పొరేటర్ల మేడారం టూర్ కేవలం ఆధ్యాత్మిక యాత్రగానే కాకుండా, ప్రజాప్రతినిధుల హక్కులు, గౌరవ పరిరక్షణకు సంబంధించిన ఐక్యతకు నాంది పలికిందనే చర్చ రామగుండం రాజకీయ వర్గాల్లో జోరుగా సాగుతోంది.
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హోటళ్లు, స్వీట్ షాపుల్లో తనిఖీలుకోల్సిటీ: ప్రజారోగ్యంతో చెలగాటమాడుతున్న ఆహార వ్యాపారులపై జిల్లా ఫుడ్ సేఫ్టీ శాఖ కొరడా ఝళిపించింది. బుధవారం గోదావరిఖనిలోని బస్స్టాండ్, మార్కండేయకాలనీలోని హోటళ్లు, స్వీట్స్ షాపుల్లో జిల్లా ఫుడ్సేఫ్టీ ఆఫీసర్ అంకిత్రెడ్డి నేతృత్వంలో ఆకస్మికంగా తనిఖీలు చేశారు. నిషేధిత రంగుల వినియోగం, పాత వంటనూనె, అపరిశుభ్ర పరిస్థితులు, నాణ్యత లేని ఆహార పదార్థాలు వెలుగుచూశాయి. మొబైల్ ఫుడ్ టెస్టింగ్ ల్యాబ్ సహకారంతో నిర్వహించిన తనిఖీల్లో పెద్దఎత్తున ఆహార పదార్థాలను స్వాధీనం చేసుకుని ధ్వంసం చేశారు. నాని మండిలో కలర్ చికెన్.. నాని మండి ఫ్యామిలీ రెస్టారెంట్లో చికెన్ తయారీలో నిషేధిత ఫుడ్ కలర్స్ వినియోగిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ఐదు కిలోల చికెన్ స్వాధీనం చేసుకుని ధ్వంసం చేశారు. ప్రత్యేక పరీక్షల్లో వంటనూనెను పదేపదే ఉపయోగిస్తున్నట్లు తేలడంతో మూడు లీటర్ల వంటనూనె కూడా ధ్వంసం చేశారు. స్వీట్స్లో ఈగలు కాశ్మీర్ స్వీట్స్ అండ్ స్నాక్స్లో పరిశుభ్రత లేకపోవడం ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. జిలేబీ, జాంగ్రీలో మృతఈగలు కనిపించగా, అమ్మకానికి ఉంచిన బంగాళాదుంప చిప్స్ పాతబడినట్లు గుర్తించారు. ఏడు కిలోల మిఠాయిలు, కిలో చిప్స్ ధ్వంసం చేశారు. మండి రైస్కు రంగులు.. మయోనైస్ సీజ్ జైకా మండి రెస్టారెంట్లో మండి రైస్కు కృత్రిమ రంగులు కలిపి విక్రయానికి సిద్ధం చేసినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. పచ్చిగుడ్లతో తయారు చేసిన మయోనైస్ను నిల్వ ఉంచినట్లు తేలడంతో ఎనిమిది కిలోల మండి రైస్, రెండు కిలోల మయోనైస్ను ధ్వంసం చేశారు.నోటీసులు జారీ చేశాం నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన సంస్థలకు నోటీసులు జారీ చేశాం. నిషేధిత ఫుడ్ కలర్స్ వాడకూడదని, వంటనూనెను పునర్వినియోగం చేయవద్దని, పరిశుభ్రత పాటిస్తూ సురక్షిత పద్ధతుల్లో ఆహార పదార్థాలను తయారు చేయాలని నిర్వాహకులకు సూచించాం. ప్రజల ఆరోగ్యానికి హాని కలిగించేలా ఆహార పదార్థాలను తయారు చేసే వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం. – అంకిత్రెడ్డి, ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్
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సినీఫక్కీలో 15 కి.మీ చేజింగ్కరీంనగర్క్రైం/రామడుగు: కరీంనగర్–జగిత్యాల జాతీయ రహదారిపై మంగళవారం అర్ధరాత్రి సినీ సన్నివేశాలను తలపించే హైడ్రామా చోటుచేసుకుంది. వరుస దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న నిందితుడు ద్విచక్ర వాహనంపై సుమారు 100 కి.మీ. వేగంతో పరారవుతుండగా, రామడుగు పోలీసులు తమ వాహనంలో దాదాపు 10–15 కిలోమీటర్ల మేర వెంబడించి గంగాధర శివారులో అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు సమాచారం. వివరాలు.. రామడుగు మండలం వెదిర గ్రామంలో వారంరోజులుగా వరుస చోరీలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. మొదట గ్రామంలోని మల్లేశం పాన్షాప్ తాళాలు పగులగొట్టి సిగరెట్ ప్యాకెట్లు, నగదు అపహరించారు. అనంతరం శ్రీగణేశ్ ఆలయంలో దేవుడి ఆభరణాలు, వెండి వస్తువులు ఎత్తుకెళ్లారు. ఆలయం పక్కనే ఉన్న వాటర్ప్లాంట్ కాయిన్బాక్స్ పగులగొట్టి నగదు దోచుకెళ్లారు. మరో రోజు శ్రీభక్తమార్కండేయ ఆలయంలో సీసీ కెమెరాలను ధ్వంసం చేసి, అనంతరం తాళాలు పగులగొట్టి అమ్మవారి బంగారు పుస్తెలు, వెండి కిరీటాలు సహా సుమారు రూ.5 లక్షల విలువైన ఆభరణాలు దోచుకెళ్లినట్లు సమాచారం. ఫింగర్ప్రింట్లతో దొరికిన క్లూ వరుస చోరీలతో గ్రామంలో భయాందోళనలు నెలకొనడంతో రామడుగు పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దించారు. ఘటనాస్థలాల నుంచి ఫింగర్ప్రింట్లు సేకరించి, గతంలో చోరీలకు పాల్పడిన నేరస్తుల వివరాలతో సరిపోల్చగా కీలక ఆధారాలు లభించినట్లు తెలుస్తోంది. ఆ క్లూల ఆధారంగా అనుమానితుడిపై ప్రత్యేక నిఘా పెట్టారు. మంగళవారం రాత్రి అనుమానితుడు కరీంనగర్ నుంచి వెదిర వైపు ద్విచక్ర వాహనంపై వస్తున్నట్లు పోలీసులకు సమాచారం అందడంతో రామడుగు పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. వెలిశాల క్రాస్రోడ్డు వద్ద నుంచే గ్రామస్తులను అప్రమత్తం చేశారు. గ్రామానికి చేరుకున్న నిందితుడు రోడ్డు పక్కన ఓ దుకాణంలో చోరీకి ప్రయత్నించి విఫలమయ్యాడు. అనంతరం గ్రామంలోని మరో ఆలయాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకున్నాడు. గ్రామస్తులు, పోలీసులు కలిసి పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించడంతో నిందితుడు వెంటనే ద్విచక్ర వాహనంతో కరీంనగర్–జగిత్యాల రహదారిపై వేగంగా పారిపోయాడు. వెంటనే రామడుగు పోలీసులు వెంబడిస్తూ గంగాధర పోలీసులను అప్రమత్తం చేశారు. దాదాపు 15 కిలోమీటర్ల పాటు ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన చేజింగ్ అనంతరం గంగాధర శివారులో నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలిసింది. నిజామాబాద్కు చెందిన నిందితుడు? పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్న నిందితుడు నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రం పరిసర ప్రాంతాలకు చెందిన వ్యక్తిగా సమాచారం. అతడికి ఇతర జిల్లాల్లో నమోదైన చోరీ కేసులతో సంబంధాలున్నాయా? వరుస ఆలయ చోరీల వెనుక మరెవరైనా ఉన్నారా? అనే కోణాల్లో పోలీసులు లోతుగా విచారణ చేపట్టినట్లు తెలిసింది. వేగంగా పారిపోయిన దొంగను వెంబడించి గంగాధర శివారులో పట్టివేత
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లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయంసత్యసాయినగర్లో ఇంట్లోకి చేరిన వర్షపునీరుమంథని వద్ద గోదావరి ఉధృతిమంథని: గోదావరిలోకి భారీగా వరద నీరు చేరడంతో నిండుకుండలా మారింది. బొక్కలవాగు మత్తడి పారుతోంది. మంథని పోచమ్మ వాడ శివారులోని శిలాసముద్రంలోకి భారీగా వర్షపునీరు చేరి మత్తడి పారుతోంది. స్థానికులు చేపలు పడుతూ కనువిందు చేశారు. ఇటీవల అభివృద్ధి చేసిన చెరువుల్లోకి నీరు వచ్చిచేరింది. పంట పొలాలపైనుంచి వరద పారుతూ చెరువులను తలపించింది. వరి, పత్తి పంటలకు ప్రాణం వచ్చిందని రైతులు సంబుర పడుతున్నారు. వార్డుల్లో మురుగునీటికాల్వల అధ్వానంగా ఉన్నాయి. పద్మశాలివీధి, సత్యసాయినగర్ తదితర లోతట్టు ప్రాంతాల్లోని ఇళ్లలోకి నీరుచేరి జనం ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఆర్టీసీ బస్టాండ్ చెరువును తలపించింది.
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సీనియర్ల సూచనలు కీలకంగోదావరిఖని: సింగరేణిలో చేరిన కొత్త ఉ ద్యోగులకు సీనియర్ల సూచనలు, సలహాలు ఎంతోకీలకమని ఆర్జీ–2 జీఎం వెంకటయ్య అన్నారు. ఈనెలాఖరున ఉద్యోగ విరమణ పొందనున్న వెంకటయ్యను బుధవారం ఏ రియా వర్క్షాప్, స్టోర్స్, యూఎంటీఐ, డి స్పెన్సరీ అధికారులు సన్మానించి, జ్ఞాపిక బ హూకరించారు. పని సంస్కృతి పెంచుకుని సంస్థను అభివృద్ధి బాటలో ముందుకు సా గేలా చూడాలన్నారు. వేర్వేరుగా జరిగిన కా ర్యక్రమంలో అధికారులు చంద్రశేఖర్, రాంరెడ్డి, మల్లేశ్, వేణుగోపాల్, సుజన్మెహ్రా, సు రేశ్కుమార్, అబ్ధుల్హుస్సేన్, ప్రసన్నకుమా ర్, మహిపాల్, రామలక్ష్మమ్మ పాల్గొన్నారు. కమిటీలతో సంఘం బలోపేతంపెద్దపల్లి: టీఆర్ హ్యూమన్ రైట్స్, అసోసియేషన్ కమిటీలతోనే సంఘం బలోపేతం అవుతుందని ఉమెన్స్ వింగ్ జిల్లా చైర్పర్సన్ నవ్య అన్నారు. జిల్లా కేంద్రంలో బుధవారం మండల ముఖ్య నాయకులతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఆమె మాట్లాడుతూ, టీఆర్ హ్యూమన్ రైట్స్, అసోసియేషన్ నేషనల్ డైరెక్టర్ మత్యరాజు, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ తిరుపతయ్య, ఉమెన్ వింగ్ నేషనల్ చైర్మన్ మాధవీలత ఆదేశాల మేరకు జిల్లా, మండల కమిటీలపై సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించామన్నారు. హక్కుల పరిరక్షణపై అవగాహన కల్పించాలని సభ్యులకు సూచించారు. జిల్లా చైర్మన్ రాసకొండ రవి, జనరల్ సెక్రటరీ రాకం శ్రీను, ఉమెన్ వింగ్ వైస్ చైర్పర్సన్ తమ్మరమేని అనూష, నాగలక్ష్మి, బీరం రవి, తిరుపతి, సాయికుమార్, మహమూద్ రఫీ, సాయికృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఇరువర్గాలపై కేసు పెద్దపల్లిరూరల్: రాగినేడు గ్రామంలో వర్షపునీరు మళ్లించుకునే విషయమై ఇరుకుటుంబాల మధ్య వివాదం తలెత్తింది. బూస నారాయణ, కేతమ్మలకు బూస సదయ్య అలియాస్ సతీశ్, అనిల్ పరస్పరం దూషించుకుని దాడికి పాల్పడ్డారు. ఇరువర్గాల ఫిర్యాదులపై వేర్వేరు కేసులు నమోదు చేసినట్టు రూరల్ ఎస్సై మధుకర్ తెలిపారు. బీఆర్ఎప్ పోరాట ఫలితమే పెద్దపల్లి: కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నుంచి నీటిని విడుదల చేయాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ చేపట్టిన పోరాటం ఫలితంగానే ప్రభుత్వం గాయత్రి, నందిపంప్హౌస్ల మోటార్లను ప్రారంభించిందని పెద్దపల్లి మాజీ ఎమ్మెల్యే దాసరి మనోహర్రెడ్డి అన్నారు. బుధవారం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులోని నందిమేడారం, గాయత్రి పంప్హౌస్ల మోటార్లను ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన నేపథ్యంలో దాసరి మనోహర్రెడ్డి రామడుగు మండలంలోని గాయత్రి పంప్హౌస్ను పరిశీలించి మాట్లాడారు. నాయకులు ఉప్పు రాజ్కుమార్, పెంచాల శ్రీధర్, పూదరి చంద్రశేఖర్, ఖాదర్, బీఆర్ఎస్ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో పర్యటనమంథని: భారీవర్షాల నేపథ్యంలో లోతట్టు ప్రాంతాల్లో సమస్యలు తలెత్తడంతో మున్సిప ల్ చైర్మన్ వోడ్నాల శ్రీనివాస్ బుధవారం పర్యటించారు. ప్రజలకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చర్యలు చేపట్టాలని సిబ్బందికి సూచనలు చేశారు. విద్యుత్ స్తంభాల సమీపానికి వెళ్ల కుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, శిథిలావస్థ లోని ఇళ్లలో నివసించకూడదని కోరారు. సీజనల్ వ్యాధులు ప్రబలకుండా పరిశుభ్రత పా టించాలన్నారు. వైస్ చైర్మన్ ముస్కుల సహేందర్రెడ్డి, కౌన్సిలర్ రాజు ఉన్నారు.
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సాగు కాలేదుహరిపురం – కనగర్తి మధ్య రోడ్డు పూర్తికాలేదు. పొలం పనులకు వెళ్లడం ఇబ్బందిగా ఉంది. సాగు పనులు ముందుకు సాగడంలేదు. నడవడం కూడా సాధ్యం కావడంలేదు. రోడ్డు పనులు పూర్తిచేయాలి. – ఈద శ్రీనివాస్, హరిపురంజారిపడుతున్నం పొలం పనులు చేయడం కో సం బురదరోడ్డులోనే పోయివస్తున్నం. బు రద బాగా ఉడడంతో జారిపడుతున్నం. ప్రమాదాలు జరిగి గాయాలపాలవుతున్నం. రోడ్డు అధ్వానంగా ఉంది. అధికారులు స్పందించాలె. – తొట్ల నాగులు, హరిపుర
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రామునిగుండాలలో పర్యాటకుల సందడిరామగుండం: రామునిగుండాలకు పర్యాటకు లు క్యూ కట్టారు. భారీవర్షాల నేపథ్యంలో పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. దీంతో తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలతో రామునిగుండాలకు తరలివచ్చారు. జలపాతం సవ్వడి, ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని ఆస్వాదించారు. ‘ఎల్లంపల్లి’ నీరు ఎత్తిపోత ధర్మారం: నందిమేడారం పంప్హౌస్ నుంచి బుధవారం నాలుగు మోటార్లను ప్రారంభించి న అధికారులు.. ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు జలాలను రిజర్వాయర్లోకి ఎత్తిపోస్తున్నారు. ఒక్కోపంపు ద్వారా 3,150 క్యూసెక్కుల చొప్పున రిజ ర్వాయర్లోకి తరలిస్తున్నట్లు ఏఈ శ్రీనివాస్ తెలిపారు. రిజర్వాయర్ గేట్లను పైకిఎత్తి అదేపరిమాణంలో రామడుగు మండలం లక్ష్మీపూర్ పంప్హౌస్లోకి తరలిస్తున్నట్లు వివరించారు. ఎత్తిపోతలతో రిజర్వాయర్ నీటిమట్టం పెరగటంతోపాటు ఆయకట్టుకు సాగు, తాగునీటి సరఫరా మరింత మెరుగుపడనుంది. అభ్యసన సామర్థ్యాలు పెంచాలి ఎలిగేడు: ఆధునిక బోధన పద్ధతులు అలవ ర్చుకుని విద్యార్థుల్లో కనీస అభ్యసన సామర్థ్యా లుపెంపొందించాలని జిల్లా అకడమిక్ ఆఫీసర్ పీఎం షేక్ సూచించారు. సుల్తాన్పూర్ జెడ్పీ హైస్కూల్లో ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులకు మూ డు రోజులుగా సాగుతున్న సమగ్ర వృత్త్యంతర శిక్షణకు హాజరై మాట్లాడారు. పలు సూచనలు చేశారు. విద్యార్థుల ఎన్రోల్మెంట్ పెంచిన ముప్పిరితోట ఎంపీపీఎస్ హెచ్ఎం సంపత్ను సన్మానించారు. ఎంఈవో నరేంద్రచారి, రిసో ర్స్పర్సన్లు వెంకటేశ్వర్రెడ్డి, భాస్కర్, రాజేశ్కుమార్, వెంకటేశ్వర్లు పాల్గొన్నారు. 2న అథ్లెటిక్స్ పోటీలు జ్యోతినగర్/పెద్దపల్లి: ఎన్టీపీసీ జెడ్పీ హైస్కూల్లో ఆగస్టు 2న అథ్లెటిక్స్ పోటీలు నిర్వహించనున్నట్లు అసోసియేషన్ జిల్లా కార్యదర్శి కొమ్ము గట్టయ్య తెలిపారు. అండర్–6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20లో బాల బాలికలు, మహిళలు, పురుషుల విభాగాల్లో పోటీలు ఉంటాయన్నారు. ప్రతిభ కనబరిచిన క్రీడాకారులను వరంగల్లో జరిగే రాష్ట్రస్థాయి పోటీలకు ఎంపిక చేయనున్నామన్నారు. ఆసక్తి గలక్రీడాకారులు పీఈటీ అజయ్, సెల్ నంబరు 99595 24375 నంబరులో సంప్రదించాలని ఆయన కోరారు. వర్షంలోనూ విధులు మంథనిరూరల్: భావర్షంలోనూ కార్మికులు వి ధి నిర్వహణకే అంకితం కావడాన్ని పలువురు అభినందిస్తున్నారు. మంగళవారం రాత్రి నుంచి కురుస్తున్న వర్షానికి ఖానాపూర్లో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. సర్పంచ్ సంగెం అ రుణ సమాచారం మేరకు విద్యుత్ సిబ్బంది వెంటనే స్తంభంపై మరమ్మతు చేసి కరెంట్ సరఫరా పునరుద్ధరించారు. గుంజపడుగులో ము రుగునీటికాలవుల్లో పూడిక తొలగించారు.
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జీజీహెచ్లోకి మురుగుకోల్సిటీ: గోదావరిఖని ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రి(జీజీహెచ్)లోని పాతబ్లాక్లోకి మురుగు, వరదనీరు భారీగా చేరింది. వర్షపు నీరు బయటకు వెళ్లేందుకు దారిలేకపోవడంతో క్రిటికల్ కేర్ యూనిట్ భవనంలోనే నిలిచిపోయింది. ఆస్పత్రి మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ హిమబిందుసింగ్ వెంటనే అప్రమత్తమై ఇన్పేషెంట్లను పైఅంతస్తుకు తరలించారు. ఎక్స్రే విభాగం, ఫార్మసీ, జనరల్ ఓపీ వైపు కూడా వరద చేరింది. మ్యాన్హోళ్లు పొంగి ఆస్పత్రి ఆవరణలోకి మురుగు చేరింది. సిబ్బంది దాదాపు రెండు గంటలపాటు శ్రమించి మ్యాన్హోళ్లలోని వ్యర్థాలను తొలగించడంతో వరద సాఫీగా బయటకు వెళ్లింది.
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కాలినడకకూ కష్టమే..ఓదెల: కనగర్తి – హరిపురం మధ్య చేపట్టిన రోడ్డు నిర్మాణం అర్ధంతరంగా ఆగిపోయింది. బురదరోడ్డుపై కాలినడక పల్లెవాసులకు చుక్కలు చూపెడుతోంది. ఈ మార్గంలో సుమారు బీటీ రోడ్డు నిర్మాణానికి 2.70 లక్షలు మంజూరయ్యాయి. ఆరు నెలల క్రితమే పనులు ప్రారంభించారు. రోడ్డుకు ఇరువైపులా ఆయకట్టు.. రోడ్డు నిర్మాణం పూర్తికాలేదు. రాకపోకలకు కనగర్తి, హరిపురం గ్రామస్తులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. రోడ్డుకు ఇరువైపులా సుమారు వెయ్యి ఎకరాల ఆయకట్టు ఉంది. రోడ్డు పనులు ఆగిపోవటంతో హరిపురం గ్రామానికి చెందిన రైతులు తమ వ్యవసాయ పొలాలకు వెళ్లడం కష్టంగా మారింది. దీంతో దాదాపు 300 ఎకరాలకు చెందిన రైతులు పంటలు వేసేందుకు సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. నిధులు సరిపోక పనులు అర్ధంతరంగా నిలిచిపోయినట్లు సమాచారం. నిధుల కొరతతోపాటు మట్టి లభించడంలేదనే సాకుతో కాంట్రాక్టర్ పనులు ఆపివేశారని తెలిసింది.మట్టి దొరకడంలేదు కనగర్తి – హరిపురం మధ్య చేపట్టిన రోడ్డు పనులకు అవసరమైన మట్టి లభించడంలేదు. అందుకే పనులు ఆగిపోయాయి. రోడ్డు నిడివి మొత్తం 4 కి.మీ. ఇప్పటివరకు 3 కి.మీ. పూర్తయింది. హరిపురం వరకు నిర్మించాల్సి ఉంది. జేఎస్సార్ కంపెనీ పనులు పూర్తిచేస్తుంది. – పద్మ, డీఈఈ, పీఆర్, పెద్దపల్లి
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పోలీసులు అప్రమత్తంఫెర్టిలైజర్సిటీ: ఆర్ఎఫ్సీఎల్ ప్రాంతంలోని వరద కాలువల ద్వారా వీర్లపల్లిలోకి చేరింది. ఈ ప్రాంతాన్ని రామగుండం పోలీస్ కమిషనర్ అంబర్ కిశోర్ ఝా బుధవారం పరిశీలించారు. ఏసీపీ రమేశ్, సీఐలు ప్రసాద్రావు, ఇంద్రసేనారెడ్డి కమిషనర్ వెంట ఉన్నారు. భారీవర్షాల నేపథ్యంలో ప్రజలకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసు అధికారులు, సిబ్బందిని ఆదేశించారు. ప్రజల్ని అప్రమత్తం చేయాలని చెప్పారు. అత్యవసర సాయం కోసం డయల్ 100 నంబరుకు కాల్ చేయాలని లేదా స్థానిక పోలీసు అధికారులను సంప్రదించాలని కోరారు.
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ట్రాక్టర్ బోల్తాపడి రైతు మృతిజమ్మికుంట: పొలం పనులు ముగించుకొని ట్రాక్టర్ నడుపుకుంటూ వస్తుండగా అదుపుతప్పి బోల్తాప డి ఓ రైతు మృతిచెందా డు. జమ్మికుంట మున్సి పల్ పరిధి దుర్గాకాలనీకి చెందిన రైతు అరుకాల కుమారస్వామి (50) స్వగ్రామం హనుమకొండ జిల్లా కమలాపూర్ మండలం భీంపల్లి. కొన్నేళ్లుగా దుర్గాకాలనీలో ఇల్లు కట్టుకొని జమ్మికుంట, భీంపల్లిలో వ్యవసాయం చేసుకుంటూ జీవనంసాగిస్తున్నాడు. బుధవారం సాయంత్రం భీంపల్లిలో పనులు ముగించుకొని వస్తుండగా అంకుషాపూర్ సమీపంలో ట్రాక్టర్ అదుపుతప్పి రోడ్డు పక్కన పొలంలోకి దూసుకెళ్లి బోల్తాపడగా అక్కడికక్కడే మృతిచెందాడు. మృతుడికి భార్య భారత, ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు టౌన్ సీఐ రామకృష్ణ తెలిపారు.
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నిలిచిన బొగ్గు ఉత్పత్తి● జలమయమైన ఓపెన్కాస్టు ప్రాజెక్టులు ● బురదగా మారిన హాలేజీ రహదారులు ● ఓసీపీల్లో ముందుకు సాగని భారీయంత్రాలు గోదావరిఖని: ఎడతెరిపిలేని వర్షాలతో సింగరే ణి ఓసీపీల్లో బొగ్గు ఉత్పత్తి నిలిచిపోయింది. సంస్థలోని మొత్తం 22 ఓసీపీల్లో ఉత్పత్తి స్తంభించింది. ఓవర్ బర్డెన్(మట్టి) వెలికితీత పనులు కూడా నిలిచిపోయాయి. మంగళవారం రాత్రి నుంచి బుధవారం మధ్యాహ్నం వరకు కురిసిన వర్షాలతో బొగ్గు వెలికితీతకు అంతరాయం కలిగగినట్లు అధికారులు తెలిపారు. రామగుండం రీజియన్లోని ఓసీపీల్లో 12 సెం.మీ. నుంచి 14 సెం.మీ. వరకు వర్షపాతం నమోదైనట్లు పేర్కొ ంటున్నారు. మొత్తం 8.88 లక్షల క్యూబిక్ మీటర్ల మట్టి తొలగించాల్సి ఉండగా, 4.17 లక్షల క్యూబిక్ మీటర్లు తొలగించి 53 శాతం నమోదు చేశారు. ఓసీపీల్లోని హాలేజీ రోడ్లన్నీ బురదగా మారాయి. అధికారులు పునరుద్ధరించే పనుల్లో నిమగ్నమైయ్యారు. క్వారీ ల్లోకి చేరిన నీటిని భారీ మోటార్లతో తోడేస్తున్నారు. నిలిచిన భారీ యంత్రాలు ఎడతెరిపిలేని వర్షాలతో ఓసీపీల్లోని భారీ యంత్రాలు నిలిచిపోయాయి. అవి నీట మునిగిపోకుండా అధికారులు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకున్నారు. యంత్రాలను ఎగువ సీమ్ల్లోకి తరలిస్తున్నారు. డంపర్లను యార్డుల్లోకి తీసుకొచ్చారు. షావల్స్, డ్రిల్స్, డోజర్లను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. ఈనెల 28న ఓసీపీల్లో నమోదైన బొగ్గు ఉత్పత్తి(టన్నుల్లో) సింగరేణిలో ఓసీపీలు 22 సాధించాల్సినది 1,32,896 సాధించింది 1,23,044 శాతం 93 ఓవర్ బర్డెన్(క్యూబిక్ మీటర్లలో) వెలికితీయాల్సింది 8,88,344 వెలికితీసింది 4,70,795 శాతం 53
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మామ ఇంటికే కన్నంకరీంనగర్క్రైం: కరీంనగర్ నగరాన్ని కుదిపేసిన భగత్నగర్ ఇంటి దోపిడీ కేసును పోలీసులు చాకచక్యంగా ఛేదించారు. దోపిడీ వెనుక ఉన్న అసలు మాస్టర్మైండ్ బాధితుడి సొంత అల్లుడేనని, అతడికి బాధితుడి మనువడు కూడా తోడయ్యాడని దర్యాప్తులో వెలుగులోకి రావడం సంచలనంగా మారింది. కుటుంబ సభ్యుల నమ్మకాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని ఇంట్లో నగదు, బంగారం వివరాలు సేకరించి, ఉత్తరప్రదేశ్లోని మీరట్కు చెందిన వ్యక్తులతో కలిసి దోపిడీకి పాల్పడినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ కేసులో మీరట్కు చెందిన ముగ్గురు నిందితులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి వారి నుంచి రూ.2.09 లక్షల నగదు, 43.67 గ్రాముల బంగారు, 64.98 గ్రాముల వెండి ఆభరణాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పరారీలో ఉన్న ప్రధాన నిందితుడు రజావుద్దీన్, అతడి కుమారుడు అజీమ్రజా కోసం ప్రత్యేక బృందాలు గాలింపు కొనసాగిస్తున్నాయి. ఈ కేసుకు సంబంధించిన వివరాలు బుధవారం సీపీ గౌస్ ఆలం వెల్లడించారు. డమ్మీ పిస్టళ్లతో బీభత్సం ఈ నెల 21న అర్ధరాత్రి భగత్నగర్కు చెందిన ఎండీ అజ్మత్ అలీ ఇంట్లోకి డమ్మీ పిస్టళ్లు, కత్తులతో చొరబడిన దుండగులు కుటుంబ సభ్యులను బెదిరించి, చేతులు, కాళ్లు కట్టేసి రూ.42,77,400 విలువైన నగదు, బంగారం, వెండి ఆభరణాలు దోచుకెళ్లారు. ఫిర్యాదు అందుకున్న వెంటనే కరీంనగర్ పోలీసులు 11 ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి ఘటనా స్థలం నుంచి నిందితులు పారిపోయిన మార్గాల వరకు ఉన్న సీసీటీవీ ఫుటేజీలను పరిశీలించారు. దోపిడీ అనంతరం దొంగిలించిన ద్విచక్ర వాహనాలపై హుజురాబాద్ వైపు వెళ్లి, పెద్దపాపయ్యపల్లి సమీపంలో వాటిని వదిలివెళ్లినట్లు గుర్తించారు. సాంకేతిక ఆధారాల ద్వారా నిందితులు ఉత్తరప్రదేశ్లోని మీరట్కు చెందిన వారని నిర్ధారించి ప్రత్యేక బృందాలను అక్కడికి పంపించారు. స్థానిక పోలీసుల సహకారంతో మీరట్లో గాలింపు చేపట్టిన కరీంనగర్ పోలీసులు అక్కడి రైల్వే స్టేషన్లో తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న ముగ్గురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నమ్మిన అల్లుడే కుట్రదారుడు బాధితుడి అల్లుడు రజావుద్దీన్ గతంలో కుటుంబ కలహాల కారణంగా భార్యతో విభేదాలు రావడంతో అత్తింట్లోనే కొంతకాలం నివసించాడు. ఆ సమయంలో ఇంట్లోని నగదు, బంగారం, కుటుంబ పరిస్థితులపై పూర్తి సమాచారం సేకరించాడు. వ్యాపారంలో నష్టపోయిన తర్వాత తరచూ మామ వద్ద డబ్బులు డిమాండ్ చేసిన రజావుద్దీన్, ఇటీవల రూ.5 లక్షలు ఇవ్వాలని ఒత్తిడి చేయగా నిరాకరించడంతో ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు. తన కుమారుడు అజీమ్ రజా, మీరట్కు చెందిన సహచరులతో కలిసి దోపిడీకి పథకం రచించి అమలు చేసినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. అరెస్టయిన ముగ్గురిని ట్రాన్సిట్ వారెంట్పై కరీంనగర్ తీసుకొస్తుండగా, రజావుద్దీన్, అజీమ్రజాతో పాటు ఇతర నిందితుల కోసం ప్రత్యేక బృందాలు ఉత్తరప్రదేశ్తో పాటు పలు ప్రాంతాల్లో గాలింపు కొనసాగిస్తున్నాయి. ఈ కేసును తక్కువ సమయంలో ఛేదించి, రాష్ట్రం దాటి వెళ్లి నిందితులను అరెస్ట్ చేయడం కరీంనగర్ పోలీసుల దర్యాప్తు నైపుణ్యానికి నిదర్శనంగా నిలిచిందని సీపీ వెల్లడించారు. భగత్నగర్ దోపిడీ కేసులో అల్లుడే అసలు సూత్రధారి మీరట్లో ముగ్గురు అరెస్ట్ పరారీలో బాధితుడి అల్లుడు, మనువడు
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ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలిగోదావరిఖని: భారీ వర్షాలతో నేపథ్యంలో నాలాలు ఉప్పొంగి రోడ్డుపైకి వరద చేరే ప్రమాదం ఉందని, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పెద్దపల్లి డీసీపీ రాంరెడ్డి సూచించారు. మున్సిపల్ కమీషనర్ అరుణశ్రీ, మేయర్ మహంకాళి స్వామి, గోదావరిఖని ఏసీపీ రమేశ్, వన్ టౌన్సీఐ ఇంద్రసేనారెడ్డితో కలిసి మల్కాపూర్, మెడికల్ కళాశాల, ఫైవింక్లయిన్ తదితర ప్రాంతాలను బుధవారం ఆయన సందర్శించారు. వరద పరిస్థితిపై సమీక్షించారు. డీసీపీ మాట్లాడుతూ, భారీవర్షాలతో వాగులు, వంకలు, చెరువులు, నదుల వద్ద వరద ఉధృతి పెరిగిందని, అటువైపు ఎవరూ వెళ్లవద్దన్నారు. గోదావరి, మానేరు పరీవాహక ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. చెరువులు, వాగులు, ప్రాజెక్టుల వద్దకు ప్రజలు, యువత వెళ్లకూడదని చెప్పారు. వాహనాలు జరిపడే ప్రమాదం ఉందని, అతివేగంతో డ్రైవింగ్ చేయొద్దని చెప్పారు. ఎలాంటి విపత్కర పరిస్థితులు ఎదురైనా ప్రజలకు సేవలంచడానికి జిల్లా పోలీసు అధికారులు, సిబ్బంది అందుబాటులో ఉన్నారని, సాయం కోసం డయల్ 100 నంబరుకు లేదా స్థానిక పోలీస్ అధికారులకు ఫోన్ చేసి సమాచారం అందించాలని డీసీపీ కోరారు.
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భక్తిశ్రద్ధలతో గురుపౌర్ణమి వేడుకలుగోదావరిఖని/మంథని/ పెద్దపల్లిరూరల్: గురుపౌర్ణమి సందర్భంగా జిల్లాలోని వివిధ ఆలయాల్లో భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. మంత్రపురిలోని శ్రీమహాలక్ష్మీ ఆలయాన్ని కూరగాయలతో అలంకరించి శాకాంబరి ఉత్సవాలు నిర్వహించారు. మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్బాబు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. గోదావరిఖని సింగరేణి బంగ్లాస్ ఏరియాలోని దుర్గామాత ఆలయంలోనూ ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. శాకాంబరి అవతారంలో మహాలక్ష్మీ అమ్మవారు, శాంతినగర్ సాయిబాబా ఆలయంలో.. , పూజలు చేస్తున్న సింగరేణి అధికారులు, పెద్దపల్లి శాంతినగర్లో హోమం కాల్చుతున్న ప్రతినిధులు, భక్తులు
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అర్హులకు సన్నబియ్యం అందేలా పర్యవేక్షణపెద్దపల్లి: అర్హులైన బీపీఎల్ కుటుంబాలు, విద్యాసంస్థలకు మాత్రమే సన్నబియ్యం చేరేలా కట్టుదిట్టమైన పర్యవేక్షణ చేపట్టాలని అదనపు కలెక్టర్ శ్రీరాములు ఆదేశించారు. పౌర సరఫరాల అధికారులతో కలిసి సన్నబియ్యం పంపిణీపై బుధవారం కలెక్టరేట్లో జరిగిన జిల్లాస్థాయి విజిలెన్స్ సమావేశంలో మాట్లాడారు. బియ్యం పంపిణీలో అక్రమాలు, బ్లాక్ మార్కెటింగ్, రీసైక్లింగ్ చోటుచేసుకోకుండా నిరంతర తనిఖీలు చేయాలని సూచించారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. జిల్లాలో 2,46,981 రేషన్కార్డుల ద్వారా 7,17,898 మంది లబ్ధిదారులు ప్రయోజనం పొందుతున్నారని, కొత్తగా 30,909 రేషన్కార్డులు మంజూరు చేసి 88,357 మందిని చేర్చారని తెలిపారు. ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ నెలల కోటా జిల్లాకు 13,645.968 మెట్రిక్ టన్నుల సన్నబియ్యం కేటాయించారని అన్నారు. బియ్యాన్ని సకాలంలో కార్డుదారులకు అందజేయాలని ఆయన చెప్పారు. ఈ సమావేశంలో జిల్లా పౌర సరఫరాల అధికారి శ్రీనాథ్, మేనేజర్ శ్రీకాంత్, జెడ్పీ సీఈవో నరేందర్, ఎస్సీ అభివృద్ధి అధికారి రవీందర్ పాల్గొన్నారు.
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పల్లెలకు రాకపోకలు బంద్పెద్దపల్లిరూరల్: మారెడుగొండ చెరువు మత్తడి దుంకుతోంది. పెద్దపల్లిలోని ఆయుష్ ఆస్పత్రి గ దుల్లోకి వర్షపునీరు చేరి సిబ్బంది, పేషెంట్లు ఇ బ్బందులు పడ్డారు. చాలాకాలం తర్వాత పెద్ద బొంకూర్, మూలసాల హుస్సేనిమియా జలకళ సంతరించుకుంది. పెద్దపల్లి–కూనారం రైల్వేవంతెన మరమ్మతుల నేపథ్యంలో గేటు మూసిఉంచారు. దీంతో హన్మంతునిపేట, రాంపల్లి కూనా రం తదితర ప్రాంతాలకు వెళ్లే వారు ప్రత్యామ్నాయంగా చీకురాయి, భోజన్నపేట మీదుగా ప్ర యాణించేది. భోజన్నపేట లోలెవల్ కాజ్వే పొంగిపొర్లుతుండడంతో భోజన్నపేట సర్పంచ్ బండారి త్రివేణి, కార్యదర్శి శైలజ ముళ్లకంచె వేయించి రాకపోకలను నియంత్రించారు. కొత్తపల్లి రై ల్వే అండర్బ్రిడ్జిలోకి నుంచి నీరుకారడంతో రాకపోకలకు ఆటంకం కలిగింది. మూలసాలకు వెళ్లే దారులన్నీ మూసుకుపోయాయి. కాల్వశ్రీరాంపూర్/ముత్తారం: మడిపెల్లికాలనీ – అంకంపల్లి మధ్య ఒర్రైపె వరద ఉధృతితో రాకపోకలు స్తంభించాయి. ముత్తారం మండలం ఓడెడ్ మానేరులోని మట్టిరోడ్డు తెగింది.
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ఘనంగా ఫ్యామిలీ డేయైటింక్లయిన్కాలనీ: సింగరేణి ఆర్జీ–2 ఆధ్వర్యంలో సీఈఆర్ క్లబ్లో మంగళవారం ఫ్యామిలీ డే ఘ నంగా నిర్వహించారు. జీఎం వెంకటయ్య జ్యోతి ప్రజ్వులన చేసి వేడుకలు ప్రాంభించారు. క్రీడాపోటీల్లో గెలుపొందిన వారికి బహుమతులు అందజేశారు. జీఎం మాట్లాడుతూ, క్లబ్ అభివృద్ధికి అన్నివిధాలా సహకరిస్తామన్నారు. అనంతరం నిర్వహించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఆకట్టుకున్నాయి. ఎస్వోటూ జీఎం రాముడు, సింగరేణి గుర్తింపు కార్మిక సంఘం నాయకులు, క్లబ్ నిర్వాహకులు వేణుగోపాల్, సాంబశివరావు, సింగరేణి అధికారులు, కార్మిక కుటుంబాలు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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జాతీయ వేదికపై కరీంనగర్ కెరటాలు● నేషనల్ టేబుల్ టెన్నిస్ బరిలో జిల్లా క్రీడాకారులు ● ఆగస్టు 16 నుంచి 23 వరకు కాన్పూర్లో పోటీలుఢిల్లీ, డయ్యూడామన్, తమిళనాడులో జరిగిన ఎస్జీఎఫ్ జాతీయ పోటీల్లో మూడుసార్లు పాల్గొన్నాను. పతకం సాధించలేదు. ఈ సారి తప్పకుండా పతకం సాధిస్తా. టేబుల్ టెన్నిస్లో దేశానికి ప్రాతినిథ్యం వహించడమే నా లక్ష్యం. ఆ లక్ష్యాన్ని సాధించేందుకు ప్రతిరోజూ సాధన చేస్తున్నా. – ఎల్లా అవనిరెడ్డి రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో జరిగిన టేబుల్ టెన్నిస్ పోటీల్లో మూడుసార్లు పాల్గొన్నాను. చీఫ్ మినిస్టర్స్ కప్లో 3వ స్థానం సాధించాను. జిల్లాస్థాయి పోటీల్లో 19 పతకాలు గెలుచుకున్నాను. ప్రస్తుతం జరుగనున్న పోటీల్లో పతకం సాధించడమే నా లక్ష్యం. – కటికిరెడ్డి అద్వికనాథ్ కరీంనగర్స్పోర్ట్స్: కరీంనగర్ క్రీడాకారులు జాతీయస్థాయిలో సత్తా చాటడానికి సిద్ధమయ్యారు. స్థానిక స్పోర్ట్స్ అకాడమీకి చెందిన టేబుల్ టెన్నిస్ ఆటగాళ్లు వచ్చే ఆగస్టులో ఉత్తరప్రదేశ్లోని కాన్పూర్లో జరిగే నేషనల్ ర్యాంకింగ్ టేబుల్ టెన్నిస్ చాంపియన్షిప్–2026కు రాష్ట్ర జట్టు తరఫున ప్రాతినిథ్యం వహించేందుకు ఎంపికయ్యారు. ఆగస్టు 16 నుంచి 23వ తేదీ వరకు ఈ పోటీలు జరగనున్నాయి. ఇందుకోసం క్రీడాకారులు ప్రతిరోజూ ఉదయం, సాయంత్రం సుమారు ఐదు గంటల పాటు కఠినమైన సాధన చేస్తున్నారు.
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ప్రతిపాదనల్లోనే ఈఎస్ఐ ఆస్పత్రిరామగుండం: కార్మిక క్షేత్రంలో కార్మికులకు మెరుగైన వైద్యసేవలు అందించడంలో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విఫలమవుతున్నాయి. రామగుండంలో ప్రతిపాదిత వంద పడకల ఈఎస్ఐ ఆస్పత్రి నిర్మాణానికి పది నెలల క్రితం టెండరు ప్రక్రియ ప్రారంభించినా ఇంకా ముందుకు సాగకపోవడం ఇందుకు నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. దాదాపు పదేళ్లుగా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఈఎస్ఐ ఆస్పత్రి ఏర్పాటుపై నాన్చుడు ధోరణి అవలబిస్తున్నాయి. 3.30 ఎకరాలు.. రూ.150.08 కోట్లు.. రామగుండం పట్టణంలోని ఈఎస్ఐ డిస్పెన్షరీ స్థలం 3.30 ఎకరాలు. కేటాయించిన బడ్జెట్ రూ.150.08 కోట్లు. కేంద్ర ప్రభుత్వం 2018, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2025లో ఆస్పత్రి నిర్మాణానికి అనుమతి మంజూరు చేశాయి. బహుళ అంతస్తులతో మల్టీస్పెషాలిటీ వైద్యసేవలు అందించాలని నిర్ణయించాయి. అదేవిధంగ 2016 జూన్ 6న అప్పటి కేంద్రమంత్రి బండారు దత్తాత్రేయ రూ.వంద కోట్లు కేటాయిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. 2018 డిసెంబర్ 25న ఈఎస్ఐ రీజినల్ డైరెక్టర్ల బృందం సందర్శించింది. పదివేల మంది కార్మికులకు ఆరు పడకలు, 30వేల మందికి 30 పడకల ఆస్పత్రిగా తీర్చిదిద్దుతామని ప్రకటించింది. 2022 జూన్ 17న ఈఎస్ఐ ప్రధాన కార్యాలయంలో రామగుండంలో ఈఎస్ఐ ఆస్పత్రి నిర్మాణాన్ని కార్పొరేట్ ఆస్పత్రి తరహాలో నిర్మించాలని నిర్ణయించారు. 2018 గణాంకాల ప్రకారం 54,260 మంది కార్మికులు ఈఎస్ఐలో నమోదైనటు్ల్ పేర్కొన్నారు. 2022 జూలై 5న ఈఎస్ఐ ఆస్పత్రి ఏర్పాటుపై నిపుణుల బృందం ఎస్టీ కాలనీ సమీపంలోని గురుకులం పక్కనున్న ప్రభుత్వ స్థల పరిశీలన, ఇతరత్రా అంశాలపై క్షేత్ర పరిశీలన చేశారు. ఆ తర్వాత కొద్ది రోజుల్లోనే ఆస్పత్రికి సదరు స్థలం అనుకూలంగా లేదని తేల్చారు. 2023 జనవరి 12న అప్పటి రామగుండం ఎమ్మెల్యే కోరుకంటి చందర్, అప్పటి కార్మికశాఖ మంత్రి మల్లారెడ్డిని కలిసి ఈఎస్ఐ ఆస్పత్రి పనులు వేగవంతం చేయాలని కోరారు. 2023 డిసెంబర్ 12న జరిగిన ఈఎస్ఐ కార్పొరేషన్ సమావేశంలో ఈఎస్ఐ ఆస్పత్రి నిర్మాణానికి ఆమోదముద్ర వేశారు. 2025 జనవరి 8న వంద పడకలతో ఆస్పత్రి నిర్మాణానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుమతులు మంజూరు చేస్తూ తుది నిర్ణయం తీసుకుంది.
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సంప్రదాయానికి చిహ్నంఆషాడ మాసంలో గోరింటాకు పెట్టుకోవడం పూర్వీకుల నుంచి వస్తోంది. ఇది తెలుగువారి సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు నిలువుటద్దం. ఆషాఢమాసంలో ప్రకృతి సిద్ధంగా లభించే గోరింటాకే బాగుంటుంది. – పల్లా అపర్ణ చేతికి అందం గోరింటాకు పెట్టుకోవడమంటే నాకు చిన్నతనం నుంచే ఆసక్తి. ఈనెలలో త ప్పనిసరిగా గోరింటాకు పెట్టుకుంటాం. పోటీపడి మరీ ఎర్రగా పండేవరకూ వేచిచూస్తాం. గోరింటాకు చేతికి అందం, ఆరోగ్యం. – కొమురవెల్లి లక్ష్మి చర్మవాధులు దూరం వర్షాకాలంలో నీటిలో తడిస్తే కాళ్లు, చేతులకు వచ్చే చర్మవ్యాధుల నియంత్రణకు గోరింటాకు యాంటీబయాటిక్గా పనిచేస్తుంది. గోరింటాకుతో గోళ్లకు అందం వస్తుంది. గోళ్లకు వ్యాధులు రాకుండా గోరింటాకు కాపాడుతుంది. – బిరుదు సమత ఏటా సంబురాలు ఆషాడమాసం రావడంతోనే మా స్నేహితులు అందరం కలిసి ఒకచోట చేరుతాం. గోరింటాకు రుబ్బుకుని చేతులకు పెట్టుకుంటాం. సుమారు ఆరేళ్లుగా ఏటా ఇలా సంబురాలు ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం. – మల్యాల శైలజ సంబురాల్లో మహిళలుమైదాకు నూరుతున్న మహిళలు
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పంచాయతీలకు ఆర్థిక స్వేచ్ఛరామగిరి: గ్రామ పంచాయతీలకు ఆర్థిక స్వయం ప్రతిపత్తి కల్పించే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణం తీసుకుంది. పంచాయతీరాజ్ చట్టం–2018లోని సెక్షన్ 70(3) సవరణకు ఇటీవల మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఆమోదం లభించింది. ఈ నిర్ణయంతో జిల్లాలోని 263 గ్రామ పంచాయతీలకు ప్రత్యక్షంగా ప్రయోజనం చేకూరనుంది. ప్రస్తుతం గ్రామ పంచాయతీలు వసూలు చేసే సొంత ఆదాయం ట్రెజరీ ద్వారా వినియోగానికి వెళ్లాల్సి వస్తుండగా, కొత్త సవరణతో అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ ఆదాయం నేరుగా గ్రామ పంచాయతీల బ్యాంకు ఖాతాల్లోనే జమకానుంది. దీనికి సంబంధించిన ఆర్డినెన్స్ను త్వరలోనే జారీచేసే అవకాశం ఉంది. ఆస్తిపన్నులు.. ఆస్తిపన్నులు, ట్రేడ్ లైసెన్స్ ఫీజు, భవన నిర్మాణం అనుమతుల రుసుం, మార్కెట్ ఫీజు, ఇతర ఆదాయ వనరుల ద్వారా వచ్చే నిధులను గ్రామ పంచాయతీ నేరుగా వినియోగించుకునేందుకు అవకాశం ఉంది. తద్వారా తాగునీటి సరఫరా, పారిశుధ్య నిర్వహణ, వీధిదీపాల మరమ్మతు, సదుపాయాల కల్పన, అత్యవసరాలకు ఆలస్యం లేకుండా నిధులు వెచ్చించవచ్చు. చిన్న అభివృద్ధి పనులకే నిధుల కోసం వేచి చూడాల్సిన పరిస్థితి గతంలో ఉండేది. తాజా నిర్ణయం అమల్లోకి వస్తే స్థానికంగా సమకూరే ఆదాయాన్ని గ్రామావసరాలకు వెంటనే వినియోగించుకునే వీలు కలుగనుంది. తద్వారా గ్రామాభివృద్ధి పనులు వేగంగా జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. గ్రామాల్లో కూడా జవాబుదారీతనం, ఆర్థిక నిర్వహణలో పారదర్శకత పెరిగే అవకాశం ఉందని పలువురు చెబుతున్నారు.
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సేవలు బాగున్నాయ్సర్కారు దవాఖానాలో సేవలు చాలాబాగా అందు తున్నాయ్. డాక్టర్లు ఓపికగా పరీక్షించి మందులు రాసిఇస్తున్నరు. ప్రైవేట్ దవాఖానా కన్నా సర్కారులోనే చాలామంచి వాతావరణంలో సేవలందుతున్నయి. – విజయ, పెద్దపల్లి వైద్యం ఉచితం జిల్లా ఆస్పత్రిలో సూపర్స్పెషాలిటీ వైద్యసేవలను ఉచితంగా అందిస్తున్నాం. 50 పడకలను 100 పడకలకు అప్గ్రేడ్ చేసి రూ.51లక్షలతో భవనం నిర్మిస్తున్నాం. సీటీ స్కాన్ కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొస్తాం. – విజయరమణారావు, ప్రభుత్వ విప్ ఎమ్మెల్యే, కలెక్టర్ సహకారం పేషెంట్లకు వైద్యం అందించేందుకు ఎమ్మెల్యే విజయరమణారావు, కలెక్టర్ శ్రీహ ర్ష అన్ని వసతులు కల్పించారు. వారి సహకారంతోనే నవజాతశిశువులు, ఆర్థో పేషెంట్లకు నాణ్యమైన సేవలు అందిస్తున్నాం. అందుకే రాష్ట్రస్థాయిలో పెద్దపల్లికి ప్రత్యేక గుర్తింపు దక్కింది. – శ్రీధర్, ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్
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నైపుణ్యాభివృద్ధికి ప్రత్యేక యాప్రామగుండం: ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఇనిస్టిట్యూట్(ఐటీఐ), నేషనల్ స్కిల్స్ ట్రైనింగ్ ఇనిస్టిట్యూట్ (ఎన్ఎస్టీఐ) విద్యార్థుల్లో నైపుణ్యాభివృద్ధి పెంపొందించేందుకు భారత ప్రభుత్వం నైపుణ్యాభివృద్ధి, ఉద్యోగ మంత్రిత్వశాఖ(ఎంఎస్డీఈ), డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ద్వారా భారత్ స్కిల్స్ పేరిట ప్రత్యేక యాప్ రూపొందించింది. ఇందు లోని కంటెంట్ను మొబైల్ ద్వారా సులభంగా యా క్సెస్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఫలితంగా విద్యార్థులకు ఇదదిఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. యాప్ ప్రధాన ఫీచర్లు.. ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే.. ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్లోని గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో భారత్ స్కిల్స్ అని టైప్ చేసి డెవలపర్ పేరు, నేషనల్ ఇన్స్ట్రక్షనల్ మీడియా ఇనిస్టిట్యూట్ (ఎన్ఐఎంఐ) ఉందో పరిశీలించి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. నైపుణ్యాభివృద్ధి కోసం జిల్లాయువత ఈ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని జిల్లాస్థాయి ఉన్నతాధికారులు కోరుతున్నారు. అందుబాటులోకి ‘భారత్ స్కిల్స్’ ఐటీఐ, ఎన్ఎస్టీఐ విద్యార్థులకు మేలు
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పెద్దపల్లి.. ‘సూపర్ స్పెషాలిటీ’పెద్దపల్లిరూరల్: పెద్దపల్లి జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో సూపర్ స్పెషాలిటీస్థాయి వైద్యసేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. జిల్లాలోని మండలాలు, గ్రామాల నుంచే కాదు.. పొరుగు జిల్లాలైన కరీంగనర్, జగిత్యాల, భూపాలపల్లి, మంచిర్యాల తదితర ప్రాంతాల నుంచి కూడా పెద్దపల్లి సర్కారు దవాఖానాకే వస్తున్నారు. రాష్ట్రస్థాయిలో 4 అవార్డులు అత్యుత్తమ అవార్డులు దక్కడం ఇక్కడి వైద్యసేవలకు నిదర్శనం. అవార్డులను ప్రధానం చేసిన వైద్యారోగ్యశాఖ మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ సేవలతీరుపై ఆరా తీశారు. విషయం సీఎం దృష్టికి వెళ్లడంతో రోజూవారీ వైద్యసేవల నివేదికను నెలరోజులుగా సీఎంవోకు పంపిస్తున్నారు. పెరిగిన ఔట్పేషెంట్లు జిల్లా ఆస్పత్రికి రోజూ 800 నుంచి 1,000 మందరకు ఔట్పేషెంట్లు వస్తున్నారు. ఆన్లైన్ పద్ధతిలోనే ఓపీ టోకెన్ జారీచేస్తున్నారు. సీజనల్ వ్యాధుల సమయంలో ఈ సంఖ్య మరింత పెరుగుతోంది. రికార్డుస్థాయిలో డెలివరీలు ఆస్పత్రిలో రికార్డుస్థాయిలో ప్రసవాలు జరిగాయి. గర్భం దాల్చినప్పటి నుంచి 102 వాహనంలో గర్భిణులను ఏఎన్ఎం వెంట తీసుకొచ్చి వైద్యపరీక్షలు చేసి మందులు ఇప్పించి, మళ్లీ ఇళ్లకు చేర్చుతున్నారు. గర్భిణులకు అవసరమయ్యే శ్రీటిఫాశ్రీ స్కానింగ్ యంత్రం ద్వారా ఉచితంగా సేవలు అందిస్తున్నారు. ఇలా రెండేళ్లలో 5,067 ప్రసవాలు జరిగాయి. నవజాతశిశువు కోసం ప్రత్యేకవార్డు.. కలెక్టర్ కోయ శ్రీహర్ష వైద్యసేవలను మెరుగుపర్చేందుకు ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. మందులు, వైద్యపరికరాల కోసం నిధులు కేటాయించారు. నవజాత శిశువుల జబ్బులను నయం చేసుకునేందుకు కుటుంబీకులు ఇబ్బంది పడకూడదనే ఆలోచనతో జిల్లా ఆస్పత్రిలోనే ప్రత్యేక వార్డు ఏర్పాటు చేశారు. ఇందుకోసం సిబ్బందిని నియమించి మూడు నెలలపాటు కరీంనగర్లో శిక్షణ ఇప్పించారు. ఇప్పటివరకు 991 మంది నవజాత శిశువులకు పలురకాల వైద్యసేవలను అందించారు. వారిలో 180 మంది శిశువులకు సీ –పాప్ (కంటిన్యూస్ పాసిటివ్ ఏర్వే ఫ్రెజర్) వైద్యం కూడా అందించారు. శ్వాస సంబంధమైన, బరువుతక్కువగా, పుట్టుకతో వచ్చే లోపాలతో ఉన్నవారికి సైతం వైద్యం అందింది. ఆధునిక పరికరాలతో కంటి వైద్యం కంటి వైద్యపరీక్షల కోసం అధునాతనమైన యంత్రాలను వినియోగిస్తున్నారు. సులువుగా శస్త్రచికిత్సలు పెద్దపల్లిలోనే జరుగుతుండడంతో వేలాదిమంది కంటి వైద్యం కోసం వస్తున్నారు. లేజర్ ట్రీట్మెంట్ కూడా అందిస్తున్నారు. కంటి ఆపరేషన్ చేయించుకున్న వారికి కళ్లద్దాలను కూడా ఉచితంగానే అందిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు 8వేల మందికి సేవలందించారు. పేషెంట్లకు వరం డయాలసిస్ కేంద్రం కిడ్ని సంబంధిత వ్యాధులతో బాధపడుతూ డయాలసిస్ అవసరమైన వారు గతంలో కరీంనగర్, హైదరాబాద్ లాంటి ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సి వచ్చేది. జిల్లా ఆస్పత్రిలోనే ఐదు యూనిట్లతో డయాలసిస్ కేంద్రం ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా డయాలసిస్ పేషంట్లకు దూరభారం తప్పింది. ఇక్కడ 48 మంది పేషెంట్లు చికిత్సపొందుతున్నారు. రోజూ 20మందికి డయాలసిస్ చేస్తున్నారు. ఈ కేంద్రానికి ఓ టెక్నీషియన్ అవసరముంది. ఆర్థో, ఈఎన్టీ, స్కిన్ ఇలా.. అనేక సేవలు.. ఆర్దోపెడిక్, చెవి, ముక్కు, గొంతు, దంత, ఫిజియోథెరపీ, యురాలజీ, నెనటాలజీ, లేజర్ సర్జరీ ఫర్ పైల్స్ లాంటి అనేక సేవలను ప్రభుత్వ వైద్యులు అందిస్తున్నారు. టీహబ్లోనే ల్యాబ్ పరీక్షలు.. పేషెంట్ వ్యాధి నిర్ధారణ కోసం లాబొరేటరీ టెస్టులను కూడా ఉచితంగానే చేయిస్తున్నారు. ఇదేఆవరణలోని టీహబ్ కేంద్రంలో 57 రకాల పరీక్షలు చేస్తున్నారు. రెండుగంటల్లోపే ఫలితాలు వస్తున్నాయి. డిజిటల్ ఎక్స్రే, ఈసీజీ, అల్ట్రాసౌండ్, 2డీఎకో లాంటి సేవలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
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పూలు చల్లారు.. నిరసన తెలిపారుకోల్సిటీ: రామగుండం నగరం గంగానగర్ సమీప గోదావరి తీరంలోని హిందూ శ్మశానవాటికలో నెలకొన్న సమస్యలు పరిష్కరించాలనే డిమాండ్తో స్వచ్ఛంద సంఘాల ఐక్యవేదిక ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం పూలుచల్లి నిరసన తెలిపారు. శ్మశానవాటికను సందర్శించిన ప్రతినిధులు.. సదుపాయాలు లేక బంధువులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. సంస్థ గౌరవాధ్యక్షుడు మద్దెల దినేశ్, అధ్యక్షుడు, మాజీ కార్పొరేటర్ అయిత శివకుమార్, ప్రధాన కార్యదర్శి దుర్గం నగేశ్, ఉపాధ్యక్షురాలు గోలివాడ చంద్రకళ మాట్లాడుతూ, మూడేళ్ల క్రితం నిలిపివేసిన రూపాయికే అంత్యక్రియల పథకాన్ని పునరుద్ధరించాలన్నారు. శ్మశానవాటిలో తాగునీరు, విద్యుత్, రహదారి, ప్రహరీ వంటి వసతులు లేవన్నారు. రాత్రివేళ అంత్యక్రియలు నిర్వహించే కుటుంబాలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. సుమారు పదేళ్ల క్రితం రూ.40 లక్షలతో కొనుగోలు చేసిన గ్యాస్ ఆధారిత దహన యంత్రం వినియోగంలోకి రాకపోగా, దానికోసం రూ.60 లక్షలు వెచ్చించి నిర్మించిన షెడ్డు నిరుపయోగంగా మారిందని ఆరోపించారు. శ్మశానవాటిక నిర్వహణ బాధ్యతలను సింగరేణికి అప్పగించాలని ఎమ్మెల్యే, కలెక్టర్ను కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో మండల శ్రీనివాస్, కంది సుజాత, సరిత లక్ష్మి, రామ, సుశీల, కొండూ రమాదేవి, ప్రతాప్ పాల్గొన్నారు. హిందూ శ్మశానవాటిలో అసౌకర్యాలపై ఆందోళన స్వచ్ఛంద సంస్థ ప్రతినిధుల వినూత్న నిరసన
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నేరాల నియంత్రణలో సీసీ కెమెరాలు కీలకంపాలకుర్తి: నేరాలను నియంత్రించడంతో సీసీ కెమెరాలు కీలకమని, ప్రతీగ్రామం వీటిని ఏ ర్పాటు చేసుకోవాలని పెద్దపల్లి డీసీపీ రాంరెడ్డి అన్నారు. జీడీనగర్ గ్రామంలో మంగళవారం ఏర్పాటు చేసిన సీసీ కెమెరాల ప్రారంభ కా ర్యక్రమానికి డీసీపీ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. ప్రధాన కూడళ్లు, పాఠశాలలు, దే వాలయాలు, ప్రధాన రహదారులపై తప్పని సరిగా సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసుకోవా లని సూచించారు. తద్వారా నేరాలను నియంత్రించడమే కాకుండా నేరస్తులను పట్టుకునేందుకు దోహదపడుతాయని అన్నారు. గోదావరిఖని ఏసీపీ రమేశ్, సర్పంచ్ సూర రమ, సీఐ కృష్ణకుమార్, ఎస్సై శ్రీధర్, మాజీ సర్పంచ్ సూర సమ్మయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు. గురుపౌర్ణమికి ఏర్పాట్లు ఫెర్టిలైజర్సిటీ: దాదాపు రెండుదశాబ్దాల క్రితం అందుబాటులోకి వచ్చిన గౌతమినగర్లోని షిర్డీసాయిబాబా ఆలయంలో బుధవారం గురుపౌర్ణమి నిర్వహించనున్నారు. ఇందుకోసం నిర్వాహకులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. సేవలకు సత్కారం పెద్దపల్లిరూరల్: జిల్లా రైతులకు సాగు విధానంపై సూచనలిస్తూ, మెళకువలు పాటిస్తూ మంచి దిగుబడులు సాధించేలా ప్రోత్సహిస్తు న్న రైతు విజ్ఞాన కేంద్ర కో ఆర్డినేటర్, శాస్త్రవేత్త సంపత్ను మంగళవారం హైదరాబాద్లో జరి గిన రైతునేస్తం కార్యక్రమంలో సత్కరించారు. చీఫ్ సెక్రటరీ సంజయ్జాజు, డైరెక్టర్ గోపి తదితరులు సత్కరించగా, వ్యవసాయ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వర్రావు అభినందించారు. వేగవంతంగా సర్ ప్రక్రియపెద్దపల్లి: రెవెన్యూ, భూ సమస్యల పరిష్కారం, ప్రత్యేక ఓటరు జాబితా సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియ వేగవంతంగా, పారదర్శకంగా పూర్తిచేయాలని అదనపు కలెక్టర్ శ్రీరాములు ఆదేశించారు. స్థానిక తహసీల్దార్ కార్యాలయాన్ని ఆయన మంగళవారం తనిఖీ చేశారు. అనంతరం శాంతినగర్లో కొనసాగుతున్న సర్ ప్రక్రి య పరిశీలించి అధికారులకు కీలక సూచనలు చేశారు. తహసీల్దార్ రాజయ్య, అధికారులు, బీఎల్వోలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. మంథనిలోనే కొనసాగించండి మంథని: వ్యవసాయ శాఖ కార్యాలయాన్ని సూరయ్యపల్లి గ్రామంలోని రైతు వేదికకు తరలించడం సరికాదని, తక్షణమే మంథనికి మా ర్చాలని వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం నాయకు లు కోరారు. రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారి సురేశ్కు మంగళశారం వినతిపత్రాన్ని సమర్పించారు. అనంతరం వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి బూడిద గణేశ్ మాట్లాడుతూ, మంథనిలోని కార్యాలయం శిథిలావస్థకు చేరిందనే కారణంతో సమీప గ్రామానికి మార్చడం సమంజసం కాదన్నారు. ఇప్పటికే కొన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను జిల్లా కేంద్రానికి తరలించే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని, ఇప్పుడు వ్యవసాయ శాఖ కార్యాలయాన్ని కూడా తరలించడం ద్వారా రైతులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు కలిగిస్తుందని ఆయన అన్నారు. ఈప్రయత్నాలను విరమించుకోవాలని ఆయన కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా సహాయక కార్యదర్శి ఏల్పుల సురేశ్, ఉపాధ్యక్షుడు బావు రవి, నాయకులు మంథని కిష్టస్వామి, ఉప్పు రమేశ్, ఇరుగురాల ప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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చెరువు నిండలే.. వాగు పారలేమంథనిరూరల్: జూలై నెల చివరిదశలో ఉంది.. మరోమూడు రోజులైతే ఆగస్టు ప్రారంభమవుతుంది. సాధారణంగా చెరువులు, కుంటలు ఇప్పటికే అలుగు పడేవి. కానీ, ఈసారి ఎల్నినో ప్రభావంతో భారీవర్షాలు ఇంకా కురవడంలేదు. ఒక్క చెరువు మత్తడి కూడా పడలేదు. గతేఏడాది జూలై చివరి వారంలో కురిసిన వర్షాలతో చెరువులు నిండి అలుగు పారాయి. వరదలు సైతం ముంచేత్తాయి. ఈసారి అలాంటి పరిస్థితులు లేక వందల ఎకరాల ఆయకట్టు సాగుకు ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. రెండు నెలల్లో ఒక్క చెరువు నిండలే.. జిల్లావ్యాప్తంగా 1,086 చెరువులు ఉండగా ఈవర్షాకాల సీజన్ప్రారంభమై రెండు నెలలు గడుస్తోంది. ఇప్పటివరకు ఒక్క చెరువులోకి కూడా నీళ్లు చేరక అలుగు పడిన దాఖలాలు లేవు. అనేకచెరువుల్లో గతేడాది ఉన్న నీళ్లు మినహా కొత్త నీరు రాలేదని గ్రామస్తులు చెబుతున్నారు. పరిస్థితులు ఇలాగే కొనసాగితే ఉన్ననీళ్లు కూడా ఆవిరైపోతాయనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రశ్నార్థకంగా వందల ఎకరాల ఆయకట్టు.. జిల్లాలోని అనేక గ్రామాల్లో చెరువుల కింద భూ ముల సాగు ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. ఎల్నినో ప్ర భావంతో వర్షాలు కురవక చెరువులోకి నీళ్లు రాలే దు. చెరువులు నిండితేనే ఆయకట్టు సాగు అవుతుంది. ఈ క్రమంలో రైతులు దుక్కిలు దున్నినార్లు పో సుకుని సిద్ధం చేసుకున్నారు. కాలం వెళ్లిపోతున్నా సరైన వర్షాలు పడకపోవడం చెరువులోకి నీళ్లు చేరకపోవడంతో రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చేపల కోసం నీళ్లు వదిలి.. అనేకగ్రామాల్లోని చెరువుల్లో సొసైటీల ద్వారా చేప ల పెంపకం చేపట్టారు. జనవరి నుంచి ఏప్రిల్ వ రకు చేపలు పడుతుంటారు. యాసంగి సీజన్లో వరి కోతలు ముగియగానే చెరువుల్లోని నీటిని వది లి చేపలు పడుతుంటారు. ఈసారి కూడా ఎల్నినో ప్రభావం ఉందని తెలిసినా అనేక చెరువుల్లో నీటిని వృథాగా దిగువకు వదిలివేశారు. దీంతో గతేడాది నీళ్లు వెళ్లిపోయి కొత్తనీరు రాక జిల్లావ్యాప్తంగా అనేక చెరువులు వెలవెలబోతున్నాయి. గతంలో కాలువల ద్వారా.. గతంలో అనేక చెరువులను ఎస్సారెస్పీ కాలువనీళ్ల ద్వారా నింపేవారు. గోదావరి నదిలో నీళ్లు ఉండటం, ఎస్సారెస్పీ కాలువల ద్వారా నీటిని విడుదల చేయడంతో ఆ నీటిని చెరువులకు మళ్లించి నింపేవారు. వర్షాలు కురవకుపోయినా చెరువులు నిండు గా ఉండేవి. ఈసారి గోదావరిలో సైతం నీళ్లు లేక, వర్షాలు కురవక సాగుపై ప్రభావం పడుతోంది. నిండని చెరువులు.. సాగుకు నోచుకోని ఆయకట్టు దుక్కులు దున్ని నాటుకు సిద్ధం చేసుకున్న అన్నదాత వానాకాలం సీజన్ సాగుపై ఎల్నినో తీవ్ర ప్రభావం
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చెత్తకుప్పల తొలగింపుకోల్సిటీ: గోదావరిఖని విఠల్నగ ర్లోని సింగరేణి పార్క్ పక్కన నె లల తరబడి పేరుకుపోయిన చెత్తకుప్పలను మంగళవారం బల్దియా సిబ్బంది తొలగించారు. ‘జ్వరాల విజృంభణ’ శీర్షికన 26న ‘సాక్షి’ ప్ర చురించిన కథనం చర్చనీయాంశమైంది. చెత్త తొలగించాల్సిన బాధ్యత సింగరేణిదే అయినా.. అధికారులు స్పందించలేదు. బల్దియా పారిశుధ్య సూపర్వైజర్ శ్రీనివాస్ సిబ్బందితో చెత తొలగించారు. బ్లీచింగ్ పౌడర్ చల్లించి పరిసరాలను శుభ్రం చేశా రు. సింగరేణి కార్మికుల నివాసాల సమీపంలో నెల ల తరబడి చెత్త పేరుకుపోయి కుళ్లిపోయినా అధికారులు పట్టించుకోకపోవడం విమర్శలకు తావిస్తోంది. ‘సాక్షి’ కథనంతో సమస్యకు పరిష్కారం లభించడంతో స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
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‘అసంతృప్తి’ టూర్!కోల్సిటీ: రామగుండంలోని పలువురు కార్పొరేటర్లలో అసంతృప్తి రగులుతోంది. అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీలు అనే తేడాలేకుండా అన్నింటా వ్యాపిస్తోంది. పార్టీలకు అతీతంగా అసంతృప్తితో రగులుతున్న పలువురు కార్పొరేటర్లు బుధవారం మేడారంలోని సమ్మక్క– సారలమ్మ వనదేవతల దర్శనం కోసం తరలివెళ్లడానికి వ్యూహం రచించారని, ఇదే ఇందు కు నిదర్శనంగా నిలుస్తోందనే చర్చ సాగుతోంది. టూర్ కోసం మంగళవారం బల్దియా కార్యాలయంలో కొందరు కార్పొరేటర్లు సమావేశం నిర్వహించ డం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఈ పర్యటన కేవలం ఆధ్యాత్మిక దర్శనానికే పరిమితం కాకుండా, భవిష్యత్ కార్యాచరణపై చర్చించేందుకూ వేదిక కానుందని సమాచారం. తమకు తగిన ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం లేదని, కనీస ప్రొటోకాల్ పాటించడం లేదని, ప్రజాసమస్యలపై తాము ఇచ్చే వినతులను అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని కార్పొరేటర్లు అసంతృప్తితో ఉన్నారు. తమకు ప్రత్యేక వెయిటింగ్ హాల్ ఏర్పాటు చేయాలనే డిమాండ్తోపాటు పలు అంశాలపై ఇటీవల సుమారు 35 మంది కార్పొరేటర్లు బల్దియాలోనే నిరసన తెలిపిన విషయం తెలిసిందే. పురపాలక శాఖ ఇటీవల నిర్వహించిన శిక్షణకు 59 మందిలో ముగ్గురే హాజరుకాగా, మిగిలినవారు బహిష్కరించడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో పార్టీలకు అతీతంగా పెద్ద సంఖ్యలో కార్పొరేటర్లు మేడారం వెళ్లాలని నిర్ణయించుకోవడం రాజకీయ, స్థానిక వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. కొందరు మంగళవారం మేడారానికి బయలుదేరినట్లు తెలిసింది. బుధవారం మిగిలినవారు వెళ్లనున్నట్లు సమాచారం. ఈ పరిణామాలు రామగుండం రాజకీయాల్లో ఆసక్తికర చర్చకు దారితీశాయి. రామగుండం కార్పొరేటర్ల మేడారం పర్యటన మూకుమ్మడిగా తరలివెళ్లేందుకు విస్తృత ఏర్పాట్లు ఒకరోజు ముందుగానే మేడారం చేరిన మరికొందరు నేడు భారీగా తరలివెళ్లనున్న ‘కార్పొరేషన్’ కార్పొరేటర్లు
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అంతర్జాతీయంగా రాణిస్తాహైదరాబాద్లో జరిగిన రాష్ట్రస్థాయి టేబుల్ టెన్నిస్ పోటీల్లో మూడు సార్లు పాల్గొన్నా. పతకాలు సాధించలేదు. జాతీయ పోటీలకు ఎంపిక కావడం ఆనందంగా ఉంది. టేబుల్టెన్నిస్లో అంతర్జాతీయస్థాయిలో ప్రాతినిథ్యం వహించేలా ఎదగడం నా లక్ష్యం. – అన్విక్ష్ నందన్ జాతీయ పోటీలకు ఎంపిక కావడం ఆనందంగా ఉంది. తప్పకుండా పోటీల్లో రాణిస్తాను. ఇటీవల హైదరాబాద్లో జరిగిన రాష్ట్ర ర్యాంకింగ్ టోర్నమెంట్లో రాణించాను. భవిష్యత్లో గొప్ప క్రీడాకారిణిగా మారాలని ఉంది. – ఎ.అనన్య
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డ్రైవర్ సమయస్ఫూర్తితో తప్పిన ప్రమాదంజ్యోతినగర్: ఎన్టీపీసీ ఎఫ్సీఐ క్రాస్రోడ్డు వద్ద లారీ బ్రేకులు ఫెయిల్ కావడంతో డ్రైవర్ ఆరిఫ్ సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించి ప్రమాదాన్ని నివారించాడు. మంగళవారం రాత్రి మంచిర్యాల జిల్లా జైపూర్ పవర్ ప్లాంట్ నుంచి రిజక్ట్ కోల్ తీసుకొని గోదావరిఖని మీదుగా పెద్దపల్లి వైపు వెళ్తున్న క్రమంలో ఎన్టీపీసీ ఎఫ్సీఐ క్రాస్రోడ్డు వద్ద లారీ బ్రేకులు ఫెయిల్ అయ్యాయి. అయితే, ముందు వెళ్తున్న కార్లను తప్పిస్తూ లారీని డ్రైవర్ డివైడర్పైకి తీసుకెళ్లడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. డ్రైవర్ ఆరిఫ్ అప్రమత్తత, సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించడంతో పలువురి ప్రాణాలు కాపాడినట్లయింది. ఈ ఘటనలో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగకపోవడంతో స్థానికులు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. డ్రైవర్ను ఎస్సై ఉదయ్ కిరణ్ అభినందించారు.
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యువతి ఆత్మహత్యరామగిరి: పెద్దపల్లి జిల్లా రామగిరి మండలం నవాబ్పేట్లోని బుడగజంగం కాలనీకి చెందిన బోడకుర్తి సుజాత(22) మంగళవారం ఇంట్లో ఉరివేసుకొని మృతి చెందింది. తల్లిదండ్రులు ఊరికివెళ్లారు. ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో చున్నీతో ఉరివేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. యువతి ఆత్మహత్య గల కారణా లు తెలియాల్సి ఉంది. రామగిరి పోలీసులు సంఘటన స్థలానికి చేరుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. చికిత్స పొందుతూ మృతి ఫెర్టిలైజర్సిటీ: మాతంగికాలనీకి చెందిన మహాత్మ పద్మ(48) రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడి చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందింది. కుటుంబ సభ్యుల కథనం ప్రకారం.. గత మార్చి 23న మంచిర్యాలకు వెళ్లే క్రమంలో ఇంటినుంచి నడుచుకుంటూ ఎఫ్సీఐ క్రాస్ రోడ్డు వద్దకు చేరుకుంది. ఇదేసమయంలో అతివేగంగా వచ్చిన ద్విచక్ర వాహనం ఢీకొట్టింది. తీవ్రంగా గాయపడిన ఆమెను ఆస్పత్రిలో చేర్పించగా సోమవారం రాత్రి మృతి చెందింది. ఎన్టీపీసీ ఎస్సై ఉదయ్ కిరణ్ కేసు నమోదు చేసుకొన్నారు. విద్యుత్ భద్రత తనిఖీ గోదావరిఖని: ఆర్జీ–1 ఏరియాలోని జీడీకే–1,3 గనిని ఎలక్ట్రికల్ డీడీఎంఎస్ కోమల్చౌదరి మంగళవారం తనిఖీ చేశారు. విద్యుత్ భద్రత, పరికరాల నిర్వహణ, నాణ్యత ప్రమాణాలు, గని కార్యకలాపాలపై ఆరా తీశారు. అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు. ఫ్యాన్హౌస్, ఇండోర్ స్విచ్స్టేషన్, అవుట్డోర్ సబ్స్టేషన్లను సందర్శించారు. ఆయన వెంట గని ఏజెంట్ రమేశ్, మేనేజర్ సుధీర్, సేఫ్టీ ఆఫీసర్ మహేశ్ తదితరులు ఉన్నారు. ప్రైవేట్ పాఠశాల వాహనాన్ని ఢీకొన్న ఆర్టీసీ అద్దె బస్సు ● ఇద్దరు విద్యార్థులకు గాయాలు జగిత్యాలక్రైం: జిల్లాకేంద్రంలోని యావర్రోడ్లో.. అటవీశాఖ కార్యాలయం సమీపంలో కృష్ణానగర్ వైపు వెళ్తున్న ప్రైవేటు పాఠశాల వాహనాన్ని ఆర్టీసీ అద్దె బస్సు మంగళవారం ఉదయం ఢీకొంది. కృష్ణానగర్కు చెందిన ఓ ప్రైవేటు వాహనం 20 మంది విద్యార్థులతో కొత్తబస్టాండ్ నుంచి కృష్ణానగర్ వైపు వెళ్తోంది. అదే సమయంలో పాతబస్టాండ్ నుంచి కొత్తబస్టాండ్ వైపు వెళ్తున్న ఆర్టీసీ అద్దె బస్సు అతివేగంగా వెళ్లి ఢీకొంది. ఈ ఘటనలో వాహనంలో ఉన్న ఇద్దరు విద్యార్థులకు గాయాలయ్యాయి. నిత్యం రద్దీగా ఉండే యావర్లో సంఘటన జరగడంతో కొద్దిసేపు వాహనాల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. అక్కడ ఉన్న వారంతా చిన్నారులను చేరదీశారు. ప్రైవేట్ వాహన డ్రైవర్, జగిత్యాల అర్బన్ మండలం తిప్పన్నపేటకు చెందిన చక్రాల సుదర్శన్ ఫిర్యాదు మేరకు బస్సు డ్రైవర్ మారంపల్లి నరేశ్పై కేసు నమోదు చేసినట్లు పట్టణ ఎస్సై సుప్రియ తెలిపారు.
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ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చేరుతున్నారువిద్యార్థులు ప్రైవేట్ పాఠశాలల నుంచి ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు వచ్చి చేరుతున్నారు. 2026లో అత్యధిక మంది చేరారు. గతేడాదితో పోలిస్తే రెట్టింపు. ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సౌకర్యాలు, క్వాలిఫై టీచర్లు కావడంతో చేరేందుకు విద్యావంతులు సైతం పాఠశాలల్లో చేర్పిస్తున్నారు. – కొంతం అనిల్, ప్రభుత్వ బాలికల పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడు, సుల్తానాబాద్ ప్రభుత్వ లక్ష్యాన్ని చేరేందుకు దగ్గరలో ఉన్నాం. అధిగమిస్తాం. ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో నాలుగో స్థానంలో ఉన్నాం. ప్రభుత్వ అందజేస్తున్న సౌకర్యాలు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు గమనించి ప్రైవేట్కు కాకుండా గవర్నమెంట్కు పంపేలా చొరవ తీసుకోవాలి. సౌకర్యాలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. – శారద డీఈవో, పెద్దపల్లి
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పోషించమంటే.. చనిపొమ్మంటున్నారునాకు ఇద్దరు కొడుకులు, ఒక బిడ్డ, భర్త చనిపోగానే పెద్దకొడుకుకు ఉద్యోగం పెట్టించిన. చిన్న కొడుకుకు మూడు ఎకరాల భూమి ఇచ్చిన. ఇద్దరికి ఒక్కొక్కరికి రూ.5లక్షల చొప్పున పంచి ఇచ్చా. అన్నం పెట్టి పోషించమంటే ఇంకా బతుకుడు ఎందుకు చనిపొమ్మంటున్నారు. తనను పోషించేలా చూడాలి. – గుజ్జేటి ఈశ్వరవ్వ, కమ్మర్ఖాన్పేట్, ధర్మారం మండలం వారసులు ఉండగా కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు లేకుండా ఫ్యామిలీమెంబర్ సర్టిఫికెట్ తీసుకొని ఫేక్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు. దానికి చనిపోయిన కుమారుడి పిల్లల పేర్లు పెట్టకుండా తీసుకున్నారు. కరీంనగర్ ఆసుపత్రిలో చనిపోతే పెద్దపల్లి ఆస్పత్రిలో చనిపోయినట్లు డెత్ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చిన వారిపై విచారణ చేసి చర్యలు తీసుకొని ఫేక్ రిజిస్ట్రేషన్ను రద్దు చేయాలి. – మారోటి మారుతి మారయ్య, పెద్దపల్లి జెండా చౌరస్తా రాజాపూర్ గ్రామంలో 2007లో అసైన్మెంట్ కమిటీ తీర్మానం ప్రకారం మాకు ఇచ్చిన ప్రభుత్వ భూమిలో ఒక్కొక్కరికి ఎకరం భూమిని పంపిణీ చేశారు. అసైన్డ్ భూమి హద్దులు చూపించి మా భూమి మాకు విప్పించేలా అధికారులు చొరవ తీసుకోవాలి. అక్రమం కాకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత అధికారులపై ఉంది. హద్దులు చూపిస్తే సాగు చేసుకుంటాం. – మామిడి ఇందిర, లక్ష్మీ, స్వరూప, రాజాపూర్, కమాన్పూర్ మండలం
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ఆస్పత్రి ఆవరణలో వ్యర్థాల తొలగింపుకోల్సిటీ: గోదావరిఖని ప్రభుత్వ జనర ల్ ఆస్పత్రి (జీజీహెచ్) ఆవరణలో పేరుకపోయిన వ్యర్థాలను తొలగించారు. ‘అస్తవ్యస్తంగా సర్కార్ ఆస్పత్రి’ శీర్షికన సోమవారం ‘సాక్షి’లో ప్రచురితమైన కథనానికి ఆస్పత్రి యంత్రాంగం స్పందించింది. మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ హిమబిందు సింగ్ ఆదేశాల మేరకు సోమవారం సీఎంవో డాక్టర్ అప్పారావు ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టారు. వ్యర్థాలు, పాత పరుపులు, చెత్తను జేసీబీ, ట్రాక్టర్ సహాయంతో తొలగించారు. భవన ం పైభాగంలో డ్రెయినేజీ పైపుల లీకేజీ, ఎస్టీపీ గుంత సమస్యలపై సంబంధిత ఇంజినీర్లతో సూపరింటెండెంట్, ఆర్ఎంవో ఫోన్లో మాట్లాడి తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. జీజీహెచ్ను తనిఖీ చేసిన మేయర్ గోదావరిఖని ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రి (జీజీహెచ్)లో నెలకొన్న అపరిశుభ్ర పరిస్థితులపై ‘సాక్షి’లో సోమవారం ప్రచురితమైన కథనానికి స్పందించిన మేయర్ మహంకాళి స్వామి ఆకస్మికంగా ఆస్పత్రిని సందర్శించారు. ఆస్పత్రి ఆవరణలో నిల్వ ఉన్న మురుగు నీరు, చెత్తకుప్పలు, పెరిగిపోయి న పొదలను పరిశీలించి అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఎస్టీపీ నిర్మాణం కోసం మూడేళ్ల క్రితం తవ్విన గుంతను పూర్తి చేయకుండా ఎందుకు నిర్లక్ష్యంగా వదిలేశారని ప్రశ్నించారు. ఎస్టీపీ సమస్యపై ఎమ్మెల్యే ఎంఎస్. రాజ్ఠాకూర్తో చర్చించి పరిష్కారానికి కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకుపోతామని తెలిపారు. ఈ తనిఖీలో డిప్యూటీ మేయర్ పాతపల్లి ఎల్లయ్య, కార్పొరేటర్ సాగి సంతోష్రావు, ఆసుపత్రి ఆర్ఎంవో కృపాభాయ్, సీఎంవో అప్పారావు పాల్గొన్నారు.
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జలసిరులను కాపాడుకుందాంపెద్దపల్లిరూరల్: ప్రతీఒక్కరు తమవంతుగా నీటి వృథాను నియంత్రించడంతో పాటు భూగర్భజలాలు పెంచేలా ఏర్పాట్లు చేసుకుంటే జలసిరులను కాపాడుకోవచ్చని జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ది అధికారి కాళిందిని అన్నారు. సోమవారం పెద్దపల్లిలో మహిళా సంఘాల అధ్యక్షులు, సభ్యులకు జలసిరిపై అవగాహన కల్పించారు. పొలాలు, చేల వద్ద కుంటలు, ఇంటి ఆవరణలో ఇంకుడు, ఊట గుంతలు, బోర్వెల్ వద్ద రీచార్జ్ స్ట్రక్చర్స్ లాంటి నిర్మాణాలు చేపట్టాలని అన్నారు. ఎంపీడీవో శ్రీనివాస్, ఏపీవో రమేశ్బాబు, ఏవో నాగార్జున తదితరులున్నారు. నీటికుంట నిర్మాణ స్థ్థలం పరిశీలన ధర్మారం: బొమ్మారెడ్డిపల్లి గ్రామంలో నీటికుంట నిర్మాణ స్థలాన్ని డీఆర్డీవో కళిందిని పరిశీలించారు. జలసరిలో భాగంగా రైతులు వ్యవసాయ పొలాల్లో నీటికుంటలు నిర్మించుకోవాలని సూచించారు. సర్పంచ్ రాజ్కుమార్, ఎంపీడీవో సుమలత, జూనియర్ ఇంజినీర్ మల్లయ్య, టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ భూలక్ష్మి, పంచాయితీ కార్యదర్శి మానసరెడ్డి, ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ భాగ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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చట్టపరిధిలో సమస్యలు పరిష్కారంగోదావరిఖని: సమస్యలతో వచ్చే బాధితులకు చట్టపరిధిలో పరిష్కరించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని రామగుండం పోలీసు కమిషనర్ అంబర్కిశోర్ ఝా అన్నారు. సోమవారం కమిషనరేట్ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన గ్రీవెన్స్డేలో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన బాఽధితులు సమస్యలు విన్నవించారు. బాధితులతో మాట్లాడి ఆయా పోలీస్స్టేషన్ల పరిధిలోని అధికారులకు సమస్యలు పరిష్కరించాలని ఆదేశించారు. బాధితులు ఎవరైనా నిర్భయంగా పోలీసులను ఆశ్రయించి చట్టపరిధిలో సమస్యలను పరిష్కరించుకోవాలని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో అడ్మిన్ డీసీపీ శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ‘సర్’ నమోదు పూర్తి చేయండియైటింక్లయిన్కాలనీ: ఎస్ఐఆర్ నమోదును త్వరగా పూర్తి చేయాలని అడిషనల్ కలెక్టర్ అరుణశ్రీ అన్నారు. సోమవారం రామగుండం కార్పొరేషన్ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 డివిజన్లలో నిర్వహిస్తున్న ఓటర్ మ్యాపింగ్ను పరిశీలించారు. ఎస్ఐఆర్ నమోదు శాతాన్ని బీఎల్వోలను అడిగి తెలుసుకొని పలు సూచనలు చేశారు. ఆయా డివిజన్ కార్పొరేటర్లు, డివిజన్ ఇన్చార్జీలు బీఎల్వోలు, బీఎల్ఏలు, కాంగ్రెస్ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. భూగర్భ జలాల పెంపునకు చర్యలు చేపట్టాలిరామగుండం/పాలకుర్తి: వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో భూగర్భ జలాల పెంపునకు చర్యలు చేపట్టాలని జెడ్పీ సీఈవో నరేందర్ అన్నారు. సోమవారం రామగుండం, బసంత్నగర్లలో స్వశక్తి మహిళలకు జలసిరిపై అవగాహన కల్పించారు. ప్రతీ వర్షపు నీటిబొట్టును భూమిలో ఇంకే విధంగా జలసిరి కార్యక్రమం నిర్వహించాలని, ప్రతీగ్రామంలో రైతులను గుర్తించి వారికి జలసిరిపై అవగాహన కల్పించాలన్నారు. మండల సమైక్య అధ్యక్షురాళ్లు, ఎంపీడీవోలు, ఎంపీవోలు, ఏఈలు ఏపీవోలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. స్థానికులకే ఉద్యోగాలు కల్పించాలి గోదావరిఖని: తాడిచర్ల్ల–2 బొగ్గు గని ప్రాజెక్టు పనులను వేగవంతం చేసి స్థానికులకే ఉద్యోగాలు కల్పించాలని పెద్దపల్లి ఎంపీ వంశీకృష్ణ, రాష్ట్ర మంత్రి వివేక్ కోరారు. సోమవారం కేంద్ర బొగ్గుగనుల శాఖ మంత్రి కిషన్రెడ్డిని కలిసి పలు సమస్యలు ఆయన దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. తాడిచెర్ల–2 ప్రాజెక్టు ప్రభావిత గ్రామాల యువతకు ఉద్యోగాల్లో ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలన్నారు. సింగరేణి సంస్థలో ఉద్యోగవిరమణ పొందిన కార్మికులకు కనీస నెలవారీ పెన్షన్ రూ.10వేలు ఉండేలా చూడాలని తెలిపారు. ప్రస్తుతం తక్కువ పెన్షన్తో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న వేలాది మంది రిటైర్డ్ కార్మికుల సమస్యను పరిష్కరించాలని కోరారు. దీనిపై కేంద్ర మంత్రి సానుకూలంగా స్పందించినట్లు వెల్లడించారు. ఈఎస్ఐ ఆసుపత్రి ఏర్పాటు చేయాలి రామగుండంలో ఈఎస్ఐ ఆసుపత్రి ఏర్పాటు చే యాలని కోరుతూ కేంద్రమంత్రి మాండవీయను సోమవారం ఎంపీ వంశీకృష్ణ, మంత్రి వివేక్ కలిసి విన్నవించారు. రూ.150 కోట్లతో రామగుండం ఈఎస్ఐ ఆస్పత్రి ప్రాజెక్టుకు ఆ మోదం లభించి, టెండర్ దశ వరకు వెళ్లినప్పటికీ, పనులు నిలిచిపోయాయని వివరించారు.
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ప్రైవేట్కు గుడ్బై.. ప్రభుత్వ బడికి జైపెద్దపల్లి: ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల నమోదు ప్రక్రియలో పెద్దపల్లి జిల్లా విశేష పురోగతి సాధించింది. 2026–27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన యూడైస్ప్లస్ నమోదులో రాష్ట్రంలో 4వ స్థానంలో నిలిచింది. ఈఏడాది 34,254 మంది విద్యార్థులను నమోదు చేయాలని లక్ష్యంగా నిర్ణయించగా ఇప్పటివరకు 32,234 మందితో 93.52శాతం నమోదు పూర్తయింది. గతేడాది జూన్ 15 నాటికి నమోదైన విద్యార్థుల సంఖ్యతో పోలిస్తే ఈసారి 7,791 మంది అదనంగా నమోదు కావడంతో 31.14 శాతం వృద్ధి చెందింది. జిల్లాలో మొత్తం 530 ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఉండగా వాటిలో 199 పాఠశాలలు (37.55శాతం) లక్ష్యానికి కంటే ఎక్కువ నమోదు సాధించాయి. 141 పాఠశాలలు (26.60శాతం) లక్ష్యానికి కంటే తక్కువ నమోదు చేశాయి. ప్రభుత్వ బడిపై పెరుగుతున్న నమ్మకం ప్రభుత్వ పాఠశాలలపై తల్లిదండ్రుల్లో విశ్వాసం పెరుగుతోంది. సుల్తానాబాద్ మండల పరిషత్ బాలికల ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఈవిద్యా సంవత్సరం విద్యార్థుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. గతేడాది కేవలం 23 మంది మాత్రమే ఉన్న విద్యార్థుల సంఖ్య, ప్రస్తుతం 67 మందికి చేరింది. ఒకే ఏడాదిలో 44 మంది కొత్త విద్యార్థులు చేరారు. దీనికి ప్రభుత్వం చేపట్టిన విద్యాసంస్కరణలు, ఇంగ్లిష్ మీడియం, డిజిటల్ తరగతులు, మౌలిక వసతుల మెరుగుదలే కారణంగా భావిస్తున్నారు. నలుగురు విద్యార్థులతోనే.. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల సంఖ్య పెంచేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నప్పటికీ సుల్తానాబాద్లోని సుగ్లాంపల్లి మండల పరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాలలో మాత్రం కేవలం నలుగురు విద్యార్థులతోనే కొనసాగుతోంది. ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఈ నలుగురు చిన్నారులకు బోధన అందిస్తున్నారు. పాఠశాలలో విద్యార్థుల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గిపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
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అన్ని విధాలా పెద్దపల్లి అభివృద్ధిపెద్దపల్లిరూరల్: పెద్దపల్లి పట్టణాన్ని అన్నివిధాలా అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు సాగుదామని ప్రభుత్వ విప్, ఎమ్మెల్యే విజయరమణారావు అన్నారు. సోమవారం మున్సిపల్ చైర్మన్ మల్లయ్య అధ్యక్షతన జరిగిన పెద్దపల్లి మున్సిపల్ సర్వసభ్య సమావేశంలో మాట్లాడారు. పట్టణం నుంచి వెలువడ్డ వ్యర్థాలను శుద్ధి చేసేందుకు డంపింగ్యార్డులో ఎకరంన్నర స్థల కేటాయింపుపై తీర్మాణించారు. దీంతో పాటు 39 అంశాలతో కూడిన ఎజెండాను మున్సిపల్ సమావేశం ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించిందని కమిషనర్ వెంకటేశ్ తెలిపారు. కలాంకు నివాళి భారత మాజీ రాష్ట్రపతి అబ్దుల్కలాంకు ప్రభుత్వ విప్, ఎమ్మెల్యే విజయరమణారావు నివాళి అర్పించారు. మున్సిపల్ ఆఫీసులో కలాం చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి కలాం సేవలను స్మరించుకున్నారు. దేశరక్షణ వ్యవస్థలో కీలక ఘట్టాలను ఆవిష్కరించిన మహానీయుడని, దేశ సేవకు అంకితమైన మహోన్నతుడని కొనియాడారు. ‘సర్’పై దృష్టి సారించాలి ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి అర్హులైన వారందరికీ ఓటరు జాబితాలో పేరుండేలా చూడాలని ఎమ్మెల్యే విజయరమణారావు అన్నారు. నిర్ణీత గడువులోగా ఓటర్ల నుంచి వివరాలను సేకరించి ఆన్లైన్ జరిగేలా చూడాలని అధికారులు, బిఎల్ఓలకు సూచించారు. వైస్చైర్మన్ మస్కాన్ నాజ్నయ్యర్అలీ, టౌన్ప్లానింగ్ అధికారులు, కౌన్సిలర్లు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. మెయిన్రోడ్డు విస్తరణ పనులు పరిశీలన పెద్దపల్లి మెయిన్రోడ్డులో జరుగుతున్న విస్తరణ పనులను ప్రభుత్వ విప్, ఎమ్మెల్యే విజయరమణా రావు సోమవారం పరిశీలించారు. పనులు ఎలా సా గుతున్నాయని కమిషనర్ వెంకటేశ్ను అడిగి తెలు సుకున్నారు. మెయిన్రోడ్డులో ఉన్న వ్యాపారులంతా 55అడుగుల విస్తరణ పనులకు సహకరించాలన్నారు. కూల్చివేతల తర్వాత అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ, సెంట్రల్ లైటింగ్ సిస్టం ఏర్పాటుతో పట్టణానికి కొత్తశోభ తెస్తామని తెలిపారు. ఆయన వెంట మున్సిపల్ చైర్మన్ మల్లయ్య, కౌన్సిలర్లు ఉన్నారు.
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మరో వారమే సర్సాక్షి,పెద్దపల్లి: జిల్లాలో ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్) ప్రక్రియ తుది దశకు చేరుకుంది. ఎన్యూమరేషన్ ఫారాల సమర్పణకు ఎన్నికల సంఘం నిర్దేశించిన గడువు ఆగస్టు 3తో ముగియనున్న నేపథ్యంలో మరో వారం రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఆశాజనకంగా కొనసాగుతున్నప్పటికీ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో మందకొడిగా సాగుతుండటం అధికారుల్లో ఆందోళన కలిగిస్తోంది. జిల్లాలో మొత్తం 7,12,157 మంది ఓటర్లు ఉండగా, ఇప్పటివరకు 6,08,470 మంది వివరాల డిజిటలైజేషన్ (85.44శాతం) పూర్తయింది. నియోజకవర్గాల వారీగా పరిశీలిస్తే మంథని, పెద్దపల్లి ప్రాంతాలు ముందంజలో ఉండగా, రామగుండం నియోజకవర్గం వెనుకబాటులో ఉన్నట్లు అధికారిక గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. నిర్ధేశిత సమయంలోగా డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ పూర్తమవుతుందా? లేదా? అనే సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కాగా, మొత్తం ఓటర్లలో 50వేల నుంచి లక్ష వరకు ఓట్లు తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. బోగస్ ఓట్లపై ప్రత్యేక దృష్టి జిల్లాలో 100శాతం ఎన్యూమరేషన్ ఫారాంల పంపిణీ పూర్తి కావటంతో డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియలో వేగం పెంచారు. ఇప్పటివరకు 13,074 మంది మృతుల పేర్లపై ఉన్న ఓట్లు, 28,166 మంది ఇతర ప్రాంతాలకు మారిన ఓటర్లు, 14,138 డబుల్ ఓట్లు, 396 మంది అందుబాటులో లేని ఓటర్లను గుర్తించారు. వీరి వివరాలను డిజిటలైజ్ చేస్తూ జాబితా ప్రక్షాళన చేపడుతున్నారు. దీంతో బోగస్ ఓట్లు, మరణించిన వారి పేర్లపై కొనసాగుతున్న ఓట్లు, ఒకే వ్యక్తికి రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ చోట్ల నమోదైన ఓట్లు పూర్తిస్థాయిలో వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. మృతులు, డబుల్ ఓట్ల తొలగింపుపై పెద్దగా అభ్యంతరాలు లేకపోయినా, నిజమైన అర్హుల ఓట్లు తొలగిపోతాయనే ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. ప్రతీ ఓటరు తమ ఓటు హక్కును కొనసాగించుకోవాలంటే ఎన్యూమరేషన్ ఫారం సమర్పించడం అత్యంత కీలకంగా మారింది. ఓటరు జాబితాలో నమోదైన చిరునామా ఆధారంగానే బీఎల్వోలు ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు పంపిణీ చేస్తున్నారు. అయితే ఇళ్లు మారిన వారు, వలస కార్మికులు, ఇతర ప్రాంతాలకు బదిలీ అయిన ఉద్యోగులు పాత చిరునామాలో అందుబాటులో లేకపోతే వారిని శ్రీషిఫ్టెడ్ఙ్గా నమోదు చేస్తున్నారు. అలాంటి వారు ఫారం సమర్పించకపోతే ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాలో పేరు లేకపోయే అవకాశం ఉంది. అనంతరం కొత్తగా ఓటరు నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మొత్తం ఓటర్లు: 7,12,157 డిజిటలైజేషన్: 6,08,470 మృతులు: 13,074 వేరే చోటుకు తరలించడం: 28,166 రెండు చోట్ల ఓట్లు: 14,138 అందుబాటులో లేనివారు: 396నియోజకవర్గం మొత్తం ఓట్లు డిజిటలైజేషన్ శాతం అయిన ఓట్లు రామగుండం 2,13,990 1,70,990 79.91 మంథని 2,38,765 2,10,776 88.28 పెద్దపల్లి 2,59,402 2,26,704 87.39 ఉపాధి కోసం హైదరాబాద్తో పాటు ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్లిన వారిలో చాలామంది తమ సొంత గ్రామంలోనే ఓటు కొనసాగించేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. సొంతూరిలో ఓటు ఉండడం సామాజికంగా, రాజకీయంగా ప్రాధాన్యమనే భావనతో అక్కడినే ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు సమర్పిస్తున్నారు. గతనెల 25న ప్రారంభమైన సర్ ప్రక్రియలో ఎన్యూమరేషన్ ఫారాల సమర్పణకు ఆగస్టు 3 వరకు అవకాశం ఉంది. అనంతరం ఆగస్టు 10న ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా విడుదల చేయనున్నారు. అదే రోజు నుంచి సెప్టెంబర్ 9 వరకు అభ్యంతరాలు, సూచనలు స్వీకరించనున్నారు. అన్ని అభ్యంతరాల పరిశీలన అనంతరం అక్టోబర్ 12న తుది ఓటర్ల జాబితా విడుదల చేయనున్నట్లు ఎన్నికల అధికారులు తెలిపారు.
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జోరుగా మానేరు రివర్ ఫ్రంట్ పనులుసాక్షిప్రతినిధి,కరీంనగర్ ●: కరీంనగర్ జిల్లా కేంద్రానికి తలమాణికంగా మారుతుందని చెప్పుకుంటున్న మానేరు రివర్ఫ్రంట్ (ఎంఆర్ఎఫ్) కోసం మరింత భూమి అవసరమైంది. తాజాగా నదికి ఎడమవైపున 8.05 ఎకరాల భూసేకరణకు ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. మొత్తం రూ.410 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో చేపట్టిన ఈ ప్రాజెక్టును నీటిపారుదల, పర్యాటక శాఖ సంయుక్తంగా చేపట్టాయి. ఇందులో రూ.300 కోట్ల వరకు నీటిపారుదల శాఖ భరించగా, మిగిలిన నిధులను పర్యాటకశాఖ వెచ్చించనుంది. గుజరాత్లోని సబర్మతీ నదీ తీరం స్ఫూర్తిగా గత ప్రభుత్వం మానేరు తీరాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని ఈ ప్రాజెక్టును చేపట్టింది. నదికి రెండు వైపులా కాంక్రీట్ గోడలు నిర్మించి తీరాన్ని రెండువైపులా పర్యాటపరంగా అభివృద్ధి చేయాలన్న తలంపుతో చేపట్టిన మానేరు రివర్ఫ్రంట్ పురోగతి ప్రభుత్వం మారిన కొన్ని నెలల తర్వాత పర్యావరణ, ఇతర సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా నెమ్మదించింది. ఇటీవల ఈ ప్రాజెక్టుకు జిల్లా ఇన్చార్జి మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వర్రావు, మంత్రులు శ్రీధర్బాబు, పొన్నం ప్రభాకర్, అడ్లూరి లక్ష్మణ్ ప్రాధాన్యం ఇవ్వడంతో పనులు తిరిగి వేగం పుంజుకున్నాయి. రూ.40 కోట్ల చెల్లింపునకు సిద్ధం మానేరు రివర్ ఫ్రంట్లో భాగంగా ఎడమవైపు (నగరం వైపు) 8.05 ఎకరాల స్థలం అవసరం అయింది. నదీతీరం వైపు తవ్వేందుకు స్థలం కావాల్సి వచ్చింది. ఈ మేరకు తొలుత అధికారులు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చేందుకు సిద్ధమయ్యారు. కానీ, ఎంత స్థలం కావాలి అన్న విషయంలో పలు సాంకేతిక సవాళ్లు ఎదురయ్యాయి. దీంతో తొలిదశలో నోటిఫికేషన్ ఇచ్చేందుకు అంతా సిద్ధమైనా.. ఆఖరు నిమిషంలో నోటిఫికేషన్ విడుదల కాకుండా నిలిచిపోయింది. చివరికి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్, స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ (భూసేకరణ)లు విషయాన్ని కొలిక్కి తీసుకురావడంతో 8.05 ఎకరాల భూసేకరణకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు. అలాగే.. ఈ మొత్తం భూమికి యజమానులకు దాదాపు రూ.40 కోట్ల వరకు వెచ్చించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. ఉమ్మడి జిల్లా మంత్రులంతా పనులపై నిరంతరం ఆరా తీస్తుండటంతో భూసేకరణకు అధికారులు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం గమనార్హం. తొలి దశలో 82శాతం పనులు పూర్తి.. రూ.410 కోట్లతో మానేరు రివర్ ఫ్రంట్ పనులను రెండు ప్యాకేజీలుగా విభజించారు. మొదటి దశలో 3.75 కిలోమీటర్ల వరకు, రెండో దశలో 6.25 కిలో మీటర్ల మేర ఇరువైపులా అభివృద్ధి చేయనున్నారు. మానేర్ రివర్ ఫ్రంట్లో 12 నుంచి 13 అడుగుల లోతు వరకు నీరు నిల్వ ఉంటుంది. స్పీడ్ బోట్లు, క్రూజ్ బోట్లు పర్యాటకులకు ఆకర్షణగా ఆహ్లాదాన్ని కలిగిస్తాయి. ఢిల్లీకి చెందిన ఐఎన్ఎస్ కన్సల్టెన్సీ మానేర్ రివర్ ఫ్రంట్ పనులు చేపడుతోంది. తొలిదశ పనుల్లో ఇప్పటి వరకు 82 శాతం పూర్తయ్యాయి. 3.75 కి.మీ ప్రొటెక్షన్ వాల్లో ఎడమవైపు 3.5 కి.మీ మేర, కుడివైపు 3.25 కి.మీ మేర గోడ నిర్మాణం అయిపోయింది. మరో 250 మీటర్ల మేర పనులు పెండింగ్ ఉన్నాయి. ప్రొటెక్షన్ వాల్స్కు ఇరువైపులా మట్టితో నిర్మించిన కట్ట పనులు కూడా పూర్తయ్యాయి. మొత్తంగా రూ.277 కోట్లను నీటిపారుదల శాఖ పనులకోసం వెచ్చించింది. ఇందులో భాగంగా తీగల వంతెన పక్కన నిర్మించనున్న చెక్ డ్యాం పనులు దాదాపు పూర్తయ్యాయి. వీటికి బిగించేందుకు అధికారులు గేట్లు కూడా తీసుకువచ్చారు. ఈ గేట్లతోనే మానేరు రివర్ఫ్రంట్లో నీటిని నియంత్రించనున్నారు. ఇటీవల కలెక్టర్ చిత్రా మిశ్రా సైతం మానేరు రివర్ ఫ్రంట్ విషయంలో సమీక్ష నిర్వహించారు. భూ సేకరణ ప్రక్రియ త్వరగా పూర్తి చేయాలని, బ్యూటిఫికేషన్ వర్క్స్, రైలింగ్, గార్డెనింగ్ వంటి అభివృద్ధి పనులపై ప్రత్యేక దష్టి సారించాలని సూచించారు. ఇరిగేషన్, టూరిజం కార్పొరేషన్, రెవెన్యూ శాఖలు పరస్పర సమన్వయంతో పనిచేసి, ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా పనులు పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు.
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ఆర్టీవో చలాన్ పేరుతో సైబర్ మోసాలు● ఓపెన్ చేయొద్దని పోలీసుల సూచన వేములవాడ: సైబర్ మోసాలు రోజుకో తీరున జరుగుతున్నాయి. షాపింగ్పై డిస్కౌంట్లు, బంపర్డ్రా వచ్చిందంటూ ఇన్నాళ్లు మోసాలకు పాల్పడ్డ సైబర్ నేరస్తులు తాజాగా మీ వాహనంపై ట్రాఫిక్ చలాన్ పడిందంటూ వాట్సాప్లో ఆర్టీవో పేరట మెసేజ్లు పంపుతున్నారు. ఆ టెక్ట్స్ ఫైల్ను ఓపెన్ చేస్తే బ్యాంక్ ఖాతాలోని డబ్బులు ఖాళీ అవుతుండడంతో వేములవాడ పట్టణంలో సోమవారం వైరల్గా మారింది. పట్టణానికి చెందిన సురేష్కు ఆదివారం ఈ మెసేజ్ రాగా.. ఓపెన్ చేయడంతో ఖాతాలోని డబ్బులు ఖాళీ అయ్యాయి. తాను మోసపోయానని గ్రహించిన సురేష్ స్థానికంగా ఉన్న సోషల్మీడియా గ్రూప్లలో ఇలాంటి మెసేజ్ వస్తుందని అలర్ట్ చేశారు. సైబర్ మోసాలకు గురైతే వెంటనే 1930లో ఫిర్యాదు చేయాలని స్థానిక పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.