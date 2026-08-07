breaking news
Nizamabad
-
డ్రగ్స్పై అవగాహన సదస్సుఆర్మూర్టౌన్: మన కాలనీ– మన భద్రత– మన బాధ్యత కార్యక్రమంలో భాగంగా పట్టణంలోని నారాయణ స్కూల్లో గురువారం ఆర్మూర్ ఎస్హెచ్వో సత్యనారాయణ గౌడ్ డ్రగ్స్పై విద్యార్థులకు అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్హెచ్వో మాట్లాడుతూ.. డ్రగ్స్కు దూరంగా ఉండాలని, సోషల్ మీడియాలో వచ్చే అనుమానాస్పద మెసేజ్లతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు. రోడ్డు ప్రమాదాలు జరగకుండా హెల్మెట్లు ధరించడం, ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ పాటించడం తప్పనిసరన్నారు. ఆడపిల్లల భద్రత కోసం షి టీమ్ ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటుందన్నారు. నాణ్యమైన సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ఆర్మూర్టౌన్: ప్రతి బంగారు షాపులో తప్పనిసరిగా నాణ్యమైన సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసి 24 గంటలు పనిచేసేలా చూసుకోవాలని ఎస్హెచ్వో సత్యనారాయణగౌడ్ అన్నారు. ఆర్మూర్ పట్టణంలోని పోలీస్స్టేషన్లో గురువారం గోల్డ్షాప్ దుకా ణ యజమానులతో సమావేశం నిర్వహించి ఆయ న మాట్లాడారు. దుకాణంలోకి వచ్చే ప్రతి కస్టమర్ వివరాలు, వాహన నెంబర్లను రిజిస్టర్లో నమోదు చేయాలన్నారు. అనుమానాస్పద వ్యక్తులు కనిపిస్తే వెంటనే 112కు డయల్ చేసి పోలీసులకు సమాచా రం అందించాలన్నారు. భద్రత విషయంలో ఎవ రూ అలసత్వం వహించొద్దన్నారు. మంచిర్యాల కిషన్, వైద్య సంజయ్, సాగర్ పాల్గొన్నారు. సమయానికి బస్సులు నడపాలని రాస్తారోకో రెంజల్: పాఠశాల సమయానికి బస్సులు నడపాలని డిమాండ్ చేస్తూ గురువారం సాటాపూర్ చౌరస్తాలో విద్యార్థులు రాస్తారోకో నిర్వహించారు. సాటాపూర్తో పాటు బోర్గాం, నీలా, కందకుర్తి గ్రామాల నుంచి విద్యార్థులు రెంజల్ ఆదర్శ పాఠశాలతో పాటు రెంజల్ హైస్కూల్, వీరన్నగుట్ట గ్రామాల్లోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు వెళతారు. ఆర్టీసీ అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్ల సమయానికి పాఠశాలలకు చేరుకోలేకపొతున్నామని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అధికారులు విద్యార్థుల సమస్యను గుర్తించి సమయానికి బస్సులు నడపాలని మాజీ సర్పంచ్ ఎఖార్పాష, మాజీ ఎంపీటీసీ హైమద్లు విద్యార్థులకు సంఘీభావం తెలిపారు. దరఖాస్తుల ఆహ్వానం కమ్మర్పల్లి: మండలంలోని బషీరాబాద్ ఐటీఐ కళాశాలో రెండో విడత ప్రవేశాలకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నట్లు ప్రిన్సిపాల్ కోటిరెడ్డి ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థుల సర్టిఫికేట్లను 17వ తేదీ వరకు పరిశీలిస్తామన్నారు. 20న సీట్లను కేటాయిస్తామన్నారు. టెన్త్ క్లాస్ ఉత్తీర్ణులైన విద్యార్థులు అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. విద్యార్థులకు టై, బెల్టుల వితరణ వేల్పూర్: కోమన్పల్లి ప్రైమరీ స్కూలులో విద్యార్థులకు గురువారం స్థానిక నాయకుడు తెడ్డు గంగాధర్ వితరణ చేసిన టై బెల్టులను స్థానిక సర్పంచ్ కొత్తింటి రాజేందర్ అందజేశారు. తెడ్డు గంగాధర్కు ఉపాధ్యాయులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
-
పోలింగ్ కేంద్రాల హేతుబద్ధీకరణ పరిశీలనరుద్రూర్: పోతంగల్ మండలం కారేగావ్లో రేషనలైజేషన్ ప్రక్రియలో భాగంగా గురువారం 9,10 పోలింగ్ స్టేషన్లను బాన్సువాడ ఆర్డీవో రవీందర్ రెడ్డి పరిశీలించారు. అనంతరం రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో సమావేశం నిర్వహించి వారి అభిప్రాయాలను తెలుసుకున్నారు. తర్వాత గ్రామసభ నిర్వహించి పోలింగ్ కేంద్రాల హేతుబద్ధీకరణ ప్రతిపాదిత మార్పులపై గ్రామస్తులకు వివరించారు. వారి సూచనలు, అభిప్రాయాలను స్వీకరించారు. సర్పంచ్ సునీల్, తహసీల్దార్ సందీప్ తదితరులు ఉన్నారు. బీఎల్వోలకు సన్మానం పెర్కిట్(ఆర్మూర్): ఆలూర్ మండల కేంద్రంలో ఎస్ఐఆర్ కార్యక్రమాన్ని వంద శాతం పూర్తి చేసిన బీఎల్వోలను కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో గురువారం ఘనంగా సన్మానించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు దేగాం ప్రమోద్, సర్పంచ్ ముక్కెర విజయ్, కాంగ్రెస్ పార్టీ గ్రామ శాఖ అధ్యక్షుడు పెండ ఉదయ్, నాయకులు ముత్యం రెడ్డి, నారాయణ, గంగారెడ్డి, మోతె శ్రీనివాస్ పాల్గొన్నారు. ఆర్మూర్ ఎంఈవోకు.. పెర్కిట్(ఆర్మూర్): ఆర్మూర్ మండల ఎంఈవోగా నూతనంగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన డి.రవీందర్ను టీఎస్ మెసా, ఏపీసీఆర్, జమా తే ఇస్లామి హింద్ ఆధ్వర్యంలో గురువారం ఘనంగా సన్మానించారు. టీఎస్ మెసా గౌరవ అధ్యక్షుడు మహమ్మద్ అశ్ఫాక్ అహ్మద్, ఆలూ ర్ ఎంఈవో నరేందర్, జబ్బార్, ఇమ్రాన్ జా బ్రీ, మతీన్, సాజీద్, తదితరులు పాల్గొన్నారు. అసత్య ఆరోపణలు చేయొద్దు కమ్మర్పల్లి(మోర్తాడ్): బాల్కొండ నియోజకవర్గాన్ని అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి పరిచిన మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే వేముల ప్రశాంత్రెడ్డిపై, కాంగ్రెస్ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి ముత్యాల సునీల్కుమార్ అసత్య ఆరోపణలు మానుకోవాలని మోర్తాడ్ మండల బీఆర్ఎస్ నాయకులు హితవు పలికారు. గురువారం మోర్తాడ్ మండల కేంద్రంలోని డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇళ్ల వద్ద బీఆర్ఎస్ మండలాధ్యక్షుడు కల్లెడ ఏలియా, సర్పంచ్ బోగ ఆనంద్, పీఏసీఎస్ చైర్మన్ అశోక్ తదితరులు మాట్లాడారు. సునీల్ అసత్య ఆరోపణలను తీవ్రంగా ఖండించారు. నాయకులు పాపాయి పవన్, పర్స దేవన్న, శ్రీనివాస్, అశోక్, ఇంత్యాజ్, గంధం మహిపాల్, సామ శ్రీను, తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఎమ్మెల్యేను విమర్శించే అర్హత బీజేపీ నేతలకు లేదు రెంజల్: మచ్చ లేని నాయకనిగా రాష్ట్రంలోనే పేరున్న ఎమ్మెల్యే సుదర్శన్రెడ్డిని విమర్శించే అర్హత బీజేపీ నాయకులకు లేదని మండల కాంగ్రెస్ నాయకులు పేర్కొన్నారు. గురువారం సాటాపూర్లో మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు మొబిన్ఖాన్ మాట్లాడారు. బీజేపీ జిల్లా అద్యక్షుడితో పాటు స్థానిక బీజేపీ నాయకులు రెంజల్లోని ఆదర్శ పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్ చేసిన అవినీతి, అక్రమాలను ఎమ్మెల్యే సుదర్శన్రెడ్డి కాపాడుతున్నారని చేసిన ఆరోపణల్లో నిజం లేదన్నారు. అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయడం మంచి పద్ధతి కాదన్నారు. సర్పంచ్లు ధనుంజయ్, మల్లేశ్, గయాసోద్దిన్, మాజీ సర్పంచ్లు జావీద్, వినోద్, తదితరులు పాల్గోన్నారు. ఇళ్ల మంజూరు పత్రాలు అందజేత మాక్లూర్: రెండో విడుతలో ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మంజూరైన లబ్ధిదారులకు గురువారం స్థానిక సర్పంచ్ కూన లతసాగర్, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుడు గంగాధర్గౌడ్ ఆధ్వర్యంలో మంజూరు పత్రాలు అందజేశారు. ఉపసర్పంచ్ చిరంజీవి, వార్డు సభ్యులు బోజేంధర్, లింగన్న, రూప, కూన సాగర్, ఇందిరమ్మ సమిటీ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. జైల్ భరోను విజయవంతం చేయండి ఆర్మూర్/ఆర్మూర్టౌన్/నవీపేట: క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ స్ఫూర్తితో ఆగస్టు 10న దేశవ్యాప్తంగా నిరసన కార్యక్రమాలు, జైల్ భరో కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని ఏఐయూకేఎస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు వి.ప్రభాకర్, సీఐటీయూ జిల్లా అధ్యక్షుడు శంకరగౌడ్, సీఐటీయూ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు నాయక్వాడి శ్రీనివాస్లు పిలుపునిచ్చారు. గురువారం వారు ఆర్మూర్, నవీపేటలో వేర్వేరుగా మాట్లాడి వాల్పోస్టర్లను ఆవిష్కరించారు. ప్రజావ్యతిరేక విధానాలపై కేంద్రం తీరును వ్యతికేరిస్తూ నిరసన కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని కోరారు.
-
ప్రతి ఒక్కరూ మొక్కలు నాటి సంరక్షించాలిఆర్మూర్టౌన్: మున్సిపల్ నుంచి అందజేస్తున్న మొ క్కలను ప్రతిఒక్కరు తమ ఇంటి ఆవరణలో నాటి వాటిని సంరక్షించాలని మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ గోనె లహరి అన్నారు. ఆర్మూర్ పట్టణంలోని 1వ వా ర్డులో వనమహోత్సవంలో భాగంగా గురువారం ఆమె చేతుల మీదుగా మొక్కల పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. పచ్చదనం పెంపొందించడం, పర్యావరణ పరిరక్షణ, భావితరాలకు స్వచ్ఛమైన వాతావరణాన్ని అందించడంలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలన్నారు. ఆ ర్మూర్ ఏఎంసీ చైర్మన్ సాయిబాబా గౌడ్, మున్సిపల్ కమిషనర్ శ్రీహరి రాజు, తదితరులున్నారు. బోధన్లో.. బోధన్టౌన్(బోధన్): ప్రతీఒక్కరు మొక్కను నాటి బాధ్యతగా పరిరక్షించాలని మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్ తూము పద్మాశరత్ రెడ్డి పిలుపు నిచ్చారు. గురువారం పట్టణంలోని ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల ఆవరణలో వన మహోత్సవాన్ని ప్రారంభించి, మొక్కలు నాటారు. ఈ సందర్భంగా మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్ మాట్లాడారు. మొక్కలు పెరిగే వరకు పరిరక్షించాలని సూచించారు. మున్సిపల్ కమిషనర్ జాదవ్ కృష్ణ, తదితరులు పాల్గొన్నారు.ఆర్మూర్లో మొక్కలు పంపిణీ చేస్తున్న మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ గోనె లహరిబోధన్లో మొక్కలు నాటుతున్న మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్ తూము పద్మ
-
రెండు పంటలకు సరిపడా సాగునీరు● ఎమ్మెల్యే పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డివర్ని: ఇటీవల కురిసిన వర్షాల మూలంగా మండలంలోని సిద్ధాపూర్ రిజర్వాయర్లోకి ఖరీఫ్, రబీ పంటలకు సరిపడా సాగునీరు వచ్చి చేరినట్లు ప్రభు త్వ వ్యవసాయ సలహాదారు, బాన్సువాడ ఎమ్మెల్యే పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి తెలిపారు. గురువారం ప్రాజెక్టు పనులను ఆయన ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ప్రాజెక్టులోకి కొత్తగా వచ్చి చేరిన నీటికి పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం పోచారం మాట్లాడుతూ.. రిజర్వాయర్లో నాలుగు తూములకు గాను రెండిటి నిర్మాణం పూర్తయినట్లు తెలిపారు. ప్రాజెక్టు నిర్మాణం పూర్తి అయితే ఆయకట్టు పరిధిలో 10 వేల ఎకరాలకు సాగునీరు అందుతుందని వెల్లడించారు. పనుల్లో నాణ్యతా ప్రమాణాలను కచ్చితంగా పాటిస్తూ నిర్మాణ పనులను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని అధికారులకు ఆదేశించారు. సిద్దాపూర్ సర్పంచ్ బాల్ సింగ్, జాకోరా సొసైటీ చైర్మన్ దశరథ్ పాల్గొన్నారు.
-
దుబాయ్లో గుండెపోటుతో దొన్కల్వాసి మృతికమ్మర్పల్లి(మోర్తాడ్): మోర్తాడ్ మండలం దొన్కల్ గ్రామానికి చెందిన జిన్న రవి(38) అనే వ్యక్తి వారం రోజుల క్రితం దుబాయ్లో గుండెపోటుతో మృతి చెందాడు. రవి నాలుగేళ్ల క్రితం ఉపాధి నిమిత్తం కంపెనీ వీసాపై దుబాయ్ వెళ్లాడు. అక్కడ ఇన్నోవా బిల్డ్ ఎల్ఎల్సీ కంపెనీలో కార్మికుడిగా చేరాడు. ఈక్రమంలో జూలై 31న కంపెనీలో పని చేస్తుండగా, చాతీలో నొప్పిగా ఉందంటూ అకస్మాత్తుగా కుప్పకూలాడు. తోటి కార్మికులు, సోదరుడు భూమేష్ కలిసి ఆస్పత్రిలో చేర్పించారు. పరీక్షించిన వైద్యులు గుండెపోటుతో మరణించినట్లు ధృవీకరించారు. రవి రెండేళ్ల క్రితం స్వగ్రామానికి వచ్చి వెళ్లాడు. రవికి వృద్ధురాలైన తల్లి గంగుబాయి ఉన్నారు. కాగా రవి మృతదేహం శుక్రవారం స్వగ్రామానికి చేరుకోనుంది.
-
‘ఆయుష్మాన్’ సేవలను బలోపేతం చేయాలిసుభాష్నగర్: ఆయూష్మాన్ ఆరోగ్య కేంద్రంలో అందుతున్న సేవలను బలోపేతం చేయాలని సీహెచ్ఎఫ్డబ్ల్యూ(ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ) కమిషనర్ సంగీత సత్యనారాయణ అన్నారు. జాతీయ ఆరోగ్య కార్యక్రమాల అమలుపై గురువారం ఆమె జూమ్ మీటింగ్లో సమీక్ష నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో అన్ని జిల్లాల డీఎంహెచ్వోలతోపాటు ని జామాబాద్ డీఎంహెచ్వో రాజశ్రీ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా సంగీత సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ.. క్షయ వ్యాధి నిర్ధారణ శిబిరాలను నిర్వహిస్తూ శాంపిళ్లను సేకరించి నిర్ధారణ పరీక్షలు చేపట్టాలని సూచించారు. తెలంగాణ డయాగ్నోస్టిక్ హబ్ ద్వారా నిర్ధారణ పరీక్షల సంఖ్యను పెంచాలన్నారు. సీజనల్ వ్యాధులు ప్రబలనున్న నేపథ్యంలో సమావేశాలు, సమీక్షలు, జ్వర సర్వే, ఫాగింగ్, యాంటీ లార్వా, తదితర చర్యలు చేపట్టాలని తెలిపారు. జీవనశైలి వ్యాధుల నియంత్రణలో భాగంగా గుండె జబ్బులు, మధుమేహం, క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ పరీక్షలు చేయాలన్నారు. డీటీసీవో దేవి నాగేశ్వరి, ప్రోగ్రాం అధికారులు అశోక్, వెంకన్న, శిఖర, వెంకటేష్, సుప్రియ, శ్రావ్య, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
అక్రమ వెంచర్లను ఉపేక్షించొద్దు● ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే రాకేశ్ రెడ్డినందిపేట్(ఆర్మూర్): అక్రమ వెంచర్లు చేపట్టడాన్ని అధికారులు ఉపేక్షించకుండా చర్యలు చేపట్టాలని ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే పైడి రాకేశ్ రెడ్డి ఆదేశించారు. గురువారం నందిపేట్ మండల కేంద్రంలో ఇటీవల మంజూరైన కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ కోసం స్థానిక అధికారులతో కలిసి ఎమ్మెల్యే స్థల పరిశీలన చేశారు. అలాగే మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో డీసీహెచ్ఎస్ శ్రీనివాస ప్రసాద్, డిప్యూటీ డీఎంహెచ్వో రవీందర్, స్థానిక ఎంపీడీవో, ఎమ్మార్వో, ఇరిగేషన్, పంచాయతీ, జిల్లా క్రీడల అధికారులతో కలిసి సమీక్ష చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ.. మండల కేంద్రానికి క్రీడాస్థలం మంజూరైందని, దానికి అనువైన స్థలం పరిశీలించాలని, అలాగే కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ కోసం మిగతా భూములు కూడా చూడాలని రెవెన్యూ అధికారులకు సూచించారు. అనంతరం పలువురిని పరామర్శించారు. ఎంపీడీవో శ్రీనివాసరావు, తహసీల్దార్ లక్ష్మణ్, వివిధ శాఖల అధికారులు, బీజేపీ మండల అధ్యక్షుడు పటేళ్ల రాజు, నాయకులు పెయింటర్ రాజు, నాగ సురేష్, సాయి, కస్తూరి గంగాధర్, లక్కంపల్లి చిన్నయ్య, చింత శ్రీను, పెట్ల శీను తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఎత్తిపోతల పథక నిర్మాణ పనుల పరిశీలన మాక్లూర్: గుత్ప ఎత్తిపోతల నుంచి వచ్చే ధర్మోరా చెరువులోని నీటిని ఆధారంగా చేసుకుని రూ.11.71 కోట్లతో లక్మాపూర్ వద్ద చేపట్టిన మినీ లిఫ్ట్ పనులను గురువారం ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే పైడి రాకేశ్ రెడ్డి పర్యవేక్షించారు. సంబంధిత నీటిపారుదలశాఖ అధికారులతో కలిసి వెళ్లి బొంకన్పల్లి వద్ద నీటిని ఎత్తిపోసే ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు. ఎమ్మెల్యే వెంట నాయకులు నూతుల శ్రీనివాస్రెడ్డి, ముల్లంగి(బి) సర్పంచ్ ధర్మపతి, రైతులు ఉన్నారు.
-
బాలుడి అదృశ్యం.. గంటల్లోనే ఆచూకీ లభ్యం● క్షేమంగా తల్లిదండ్రులకు అప్పగించిన పోలీసులు కమ్మర్పల్లి: అదృశ్యమైన ఓ బాలుడి ఆచూకీని గంటల వ్యవధిలోనే కనుగొని తమ పనితీరును కమ్మర్పల్లి పోలీసులు నిరూపించుకున్నారు. ఎస్సై సతీష్ తెలిపిన వివరాలు ఇలా.. కమ్మర్పల్లి మండల కేంద్రానికి చెందిన టేకు కృష్ణ ప్రసాద్(15) అనే బాలుడు గురువారం ఉదయం ఇంటి నుంచి వెళ్లి తిరిగి రాలేదు. దీంతో బాలుడి తల్లిదండ్రులు పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. ఎస్ఐ సతీష్ స్పందించి వెంటనే పోలీస్ సిబ్బందిని రంగంలోకి దించారు. కానిస్టేబుళ్లు నరేష్, దినేష్, హరీష్లు క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లి విచారణ చేపట్టారు. గ్రామంలోని సీసీ కెమెరాలో నమోదైన దృశ్యాలను నిశితంగా పరిశీలించారు. బాలుడి కదలికలను ట్రాక్ చేసి ఆర్మూర్లోని అంబేడ్కర్ చౌరాస్తాలో ఉన్నట్లు గుర్తించారు. వెంటనే వెళ్లి బాలుడిని పోలీస్స్టేషన్కు తీసుకువచ్చారు. అనంతరం బాలుడిని తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు. అదృశ్యమైన తమ కొడుకు ఆచూకీని గంటల వ్యవధిలోనే కనిపెట్టి సురక్షితంగా అప్పగించినందుకు పోలీసులకు బాలుడి తల్లిదండ్రులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
-
ఆహార ఉత్పత్తులతో అదనపు ఆదాయంరుద్రూర్: మహిళా రైతులు, గ్రామీణ యువత పాలు, మాంసం, గుడ్లతో విలువ ఆధారిత ఆహార ఉత్పత్తులను తయారు చేసి అదనపు ఆదాయం పొందవచ్చని వ్యవసాయ పరిశోధన కేంద్రం అధి పతి పవన్ చంద్రారెడ్డి తెలిపారు. రుద్రూర్ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఆధ్వర్యంలో మహిళలకు మూడు రోజుల పాటు నిర్వహించిన పాలు, మాంసం, గుడ్ల విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తుల తయారీ, నిల్వ సాంకేతికతలపై శిక్షణ కార్యక్రమం గురువా రం ముగిసింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథి గా పవన్ చంద్రారెడ్డి హాజరై మాట్లాడారు.. నాణ్య తా ప్రమాణాలు, పరిశుభ్రత, ఆహార భద్రతకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ఉత్పత్తులు తయారు చేస్తే మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంటుందని తెలిపారు. అనంతరం పుడ్ సైన్స్ టెక్నాలజీ కళాశాల అసోసియేట్ డీన్ వెంకట్ రెడ్డి మాట్లాడారు. పలు ఉత్పత్తుల తయారీ విధానాలను ప్రదర్శించారు. మూడు రోజుల శిక్షణ కార్యక్రమానికి కోర్సు ఇనన్చార్జీలు జె. సాయిప్రసాద్, ఎం. ప్రశాంతి సమర్థవంతంగా నిర్వహించారు. శిక్షణ పూర్తి చేసిన వారికి సర్టిఫికెట్లు అందజేశారు.
-
అటవీ భూములను సంరక్షించాలి● చెట్ల నరికివేత, కలప రవాణాను సహించేది లేదు ● అటవీశాఖతో సంయుక్తంగా చర్యలు ● పోలీస్ కమిషనర్ సాయిచైతన్యనిజామాబాద్ అర్బన్: అటవీ భూముల ఆక్రమణ అడ్డుకుని వాటి సంరక్షణకు కృషి చేయాలని పోలీస్ కమిషనర్ సాయిచైతన్య అన్నారు. అటవీ భూముల ఆక్రమణల నివారణ, సంరక్షణ విధానాలపై అటవీ శాఖ అధికారులతో కమిషనరేట్ కార్యాలయంలో గురువారం సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సీపీ మాట్లాడుతూ.. జిల్లాలో అటవీ భూ ముల ఆక్రమణలను సమర్థవంతంగా అరికట్టాలని, ఇప్పటికే జరిగిన ఆక్ర మణలను చట్టపరంగా తొలగించాలన్నారు. అట వీ భూముల ఆక్రమణలు ప్రభుత్వ ఆస్తికి, పర్యావరణానికి తీవ్ర నష్టం కలిగించేవని పేర్కొన్నా రు. అటవీ భూముల్లో చెట్ల నరికివేత, అక్రమ మైనింగ్, కలప రవాణా వంటి చట్ట విరుద్ధ కార్యకలాపాలను ఏమాత్రం సహించబోమని స్పష్టం చేశారు. జియో ట్యాగింగ్, డ్రోన్ సర్వేల ఆధారంగా ఆక్రమణలకు సంబంధించిన ఆధారాలు సేకరించాలని, అటవీ శాఖ అధికారులతో సంయుక్తంగా చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. అనంతరం జిల్లా అటవీ అధికారి ప్రశాంత్ బా జీరావు పాటిల్ మాట్లాడుతూ.. అటవీ భూములను రక్షించడం ప్రతి ప్రభుత్వ శాఖతోపాటు ప్ర తి పౌరుడి బాధ్యత అని అన్నారు. అటవీ భూముల సరిహద్దుల గుర్తింపు, కేసుల నమోదు, కోర్టు వ్యవహారాల్లో సమన్వయం వంటి అంశాలపై అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలన్నారు. అటవీ భూముల ఆక్రమణలను గుర్తించి దశలవారీగా తొలగించాలన్నారు. అక్రమంగా చెట్ల నరికివేత, కలప అక్రమ రవాణాపై ప్రత్యేక నిఘా ఏర్పాటు చేయడంతోపాటు పోలీస్, అట వీ శాఖల మధ్య సమాచార మార్పిడిని వేగవంతం చేసి తక్షణ స్పందన వ్యవస్థను బలోపేతం చేయాలన్నారు. అవసరమైన ప్రాంతాల్లో సంయుక్తంగా ప్రత్యేక డ్రైవ్లు నిర్వహించాలన్నారు. సమావేశంలో అదనపు డీసీపీ శుభం ప్రకాశ్, ఫారెస్ట్ డివిజనల్ ఆఫీసర్ చంద్రశేఖరరావు, నిజామాబాద్, ఆర్మూర్, బోధన్ ఏసీపీలు ప్రకాశ్యాదవ్, వెంకటేశ్వర్రెడ్డి, శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
తెగిన చెరువు కట్ట● మునిగిన పంటలు ● దెబ్బతిన్న ఆర్ అండ్ బీ రోడ్డుసిరికొండ: మండలంలోని కొండాపూర్ గ్రామ ఊర చెరువు కట్ట తెగిపోయింది. గురువారం తెల్లవారు జామున నాలుగు గంటల నుంచి చెరువు కట్టకు లీకేజీ ప్రారంభమై తొమ్మిది గంటల వరకు పూర్తిగా తెగిపోయింది. కట్ట తెగిపోవడంతో చెరువులో నీరంతా వృథా పోయింది. చెరువు నీరు వాగులో కలిసే ప్రదేశం వరకు పొలాలన్నీ జలమమయ్యాయి. వరద ఉధృతికి పొలాలు చాలా మేర ధ్వంసమయ్యాయి. పొలాల్లో ఇసుక మేటలు వేశాయి. కొండాపూర్–తూంపల్లి మధ్య పీఆర్ రోడ్డు, కొండాపూర్– ఒంటిప్పతండా మధ్య ఆర్అండ్బీ రోడ్డు ధ్వంసమైంది. రెండు చోట్ల వరద రోడ్డు పైనుంచి పొంగడంతో పెద్ద ఎత్తున కోతకు గురైంది. ఆ మార్గాల్లో రాకపోకలను నిలిపివేశారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా ఎస్సై రాజశేఖర్ సిబ్బందితో కలిసి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.
-
అన్నదాతలను ఆదుకుంటాం● కొండాపూర్లో తెగిన చెరువుకట్ట పరిశీలన ● శిఖం కబ్జా కారణంగానే ఈ పరిస్థితి ● రూరల్ ఎమ్మెల్యే భూపతిరెడ్డిసిరికొండ: కొండాపూర్ ఊర చెరువు కట్ట తెగిపోయిన ఘటనలో పొలాలు ధ్వంసమై, పంట నష్టపోయిన రైతులను ఆదుకుంటామని నిజామాబాద్ రూరల్ ఎమ్మెల్యే భూపతిరెడ్డి అన్నారు. తెగిపోయిన ఊర చెరువు కట్టను, దెబ్బతిన పంటలను, కోతకు గురైన రోడ్లను, కల్వర్టులను ఆయన గురువారం పరిశీలించారు. వరద నష్టం గురించి ఇన్చార్జి కలెక్టర్తో ఎమ్మెల్యే ఫోన్లో చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. చెరువు శిఖం భూమి కబ్జాకు గురికావడమే కట్ట తెగిపోవడానికి కారణమన్నారు. శిఖం భూములను సర్వే చేసి మార్కింగ్ చేయాలని రెవెన్యూ, నీటి పారుదల శాఖ అధికారులను ఎమ్మెల్యే ఆదేశించారు. వరద ప్రవాహనికి దెబ్బతిన్న పంటల సర్వే నిర్వహించి నివేదికను ప్రభుత్వానికి సమర్పించి పరిహారం అందేలా చూస్తామని రైతులకు ఎమ్మెల్యే హామీ ఇచ్చారు. నాయకులు మునిపల్లి సాయారెడ్డి, బాకారం రవి, ఉమ్మాజీ నరేశ్, నీరటి శ్రీధర్, ఆకుల జగన్, నల్ల బుచ్చన్న, సర్పంచుల ఫోరం మండలాధ్యక్షుడు చందర్నాయక్, సర్పంచులు, ఉపసర్పంచులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. వరద ప్రవాహానికి దగ్గరగా వెళ్లొద్దు వర్షాకాలంలో వరద ప్రవాహం కొనసాగే వాగులు, చెరువులు, కాలువల వద్దకు ఎవరూ వెళ్లవద్దని పోలీస్ కమిషనర్ సాయిచైతన్య అన్నారు. మండలంలోని కొండాపూర్ శివారులో తెగిన ఊర చెరువు కట్టను, దెబ్బతిన్న రోడ్లు, కల్వర్టులను సీపీ గురువారం పరిశీలించారు. ప్రమాదకర ప్రాంతాల వద్ద ప్రజలు సంచరించకుండా తగిన హెచ్చరికలు జారీ చేయయాలని, అవసరమైన చోట్ల బారికేడ్లు ఏర్పా టు చేసి పోలీసు పికెట్లను కొనసాగించాలని స్థానిక అధికారులను ఆయన ఆదేశించారు. ఎలాంటి అత్యవసర పరిస్థితులు ఎదురైనా వెంటనే సంబంధిత పోలీసులకు, 112 నంబర్కు సమాచారం ఇవ్వాలన్నారు. ఆయన వెంట ధర్పల్లి సీఐ భిక్షపతి, సిరికొండ, ధర్పల్లి ఎస్సైలు, రామకృష్ణ, సందీప్, స ర్పంచ్ నీరటి మానస శ్రీధర్ తదితరులు ఉన్నారు.
-
నిజామాబాద్ఘనంగా జయశంకర్ సార్.. తెలంగాణ సిద్ధాంతకర్త, ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ జయంతి వేడుకలను గురువారం జిల్లాలో ఘనంగా నిర్వహించారు. శుక్రవారం శ్రీ 7 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026– 8లో uఇంటర్ విద్యలో ప్రభుత్వం కీలక సంస్కరణలు చేపట్టింది. మారుతున్న కాలానికి తగ్గట్టుగా సిలబస్లో మార్పులు చేసింది. మరోవైపు విద్యార్థులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా ఏఐ ద్వారా పాఠాలను బోధించనున్నది. ప్రస్తుతం జిల్లాస్థాయిలో శిక్షణ కొనసాగుతుండగా త్వరలోనే ఏఐ పాఠాలు మొదలుకానున్నాయి.
-
అభివృద్ధిలో మునిపల్లి భేష్జక్రాన్పల్లి: జిల్లాలోని మునిపల్లి గ్రామంలో అభివృద్ధి పనులు భేషుగ్గా ఉన్నాయని పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ అదనపు కమిషనర్ రవీందర్ అభినందించారు. జక్రాన్పల్లి మండలంలోని మునిపల్లి గ్రా మంలో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులను గురువారం ఆయన పరిశీలించారు. గ్రామంలో పర్యటించి ఉపాధిహామీ పథకం ద్వారా చేపట్టిన మ్యాజిక్ డ్రెయిన్, కంపోస్ట్ షెడ్, డిగ్రీ కళాశాలలో ఏర్పాటు చేసిన కమ్యూనిటీ సోక్ పిట్ను పరిశీలించారు. పనుల నాణ్యత, ని ర్వహణ విధానాన్ని క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ మునిపల్లి గ్రామాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకుని ముందుకు పోవాలని అధికారులకు సూచించారు. నీటి సంరక్షణ, పారిశుద్ధ్యం, వ్యర్థాల నిర్వహణ, భూగర్భ జలాల పరిరక్షణ పను ల వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆయ నవెంట సర్పంచ్ల ఫోరం జిల్లా అధ్య క్షుడు, మునిపల్లి సర్పంచ్ చిన్న సాయిరెడ్డి, జెడ్పీ సీఈవో సాయాగౌడ్, డీఆర్డీవో సాయ న్న, డీపీవో శ్రీనివాసరావు, డీఎల్పీవో శివకృష్ణ, ఎంపీడీవో సతీశ్కుమార్, ఉప సర్పంచ్ ప్రశాంత్ తదితరులున్నారు.
-
రాఖీ బంధానికి పోస్టల్ సేవలు● విదేశాల్లో ఉన్న సోదరులకు రాఖీలు పంపేందుకు ఐటీపీఎస్ నిజామాబాద్ రూరల్: తోబుట్టుల అనుబంధానికి ప్రతీకగా నిలిచే రాఖీ (రక్షాబంధన్) పండుగకు తపాలాశాఖ ప్రత్యేక సేవలందిస్తోంది. విదేశాల్లో ఉన్న తమ సోదరులకు సోదరీమణులు రాఖీలు పంపించేందుకు ప్రత్యేకంగా ఇండియా పోస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రాక్డ్ ప్యాకెట్ సర్వీస్ (ఐటీపీఎస్)ను తీసుకొచ్చింది. రాఖీలతోపాటు చిన్న బహుమతులను సురక్షితంగా, వేగంగా, తక్కువ ఖర్చులతో పంపేందుకు ఐటీపీఎస్ ఎంతో ఉపయోగపడనుంది. ప్రపంచంలోని 130కిపైగా దేశాలకు రాఖీలను పంపే సౌకర్యం అందుబాటులో ఉండ గా, సురక్షిత ప్యాకింగ్, వేగవంతమైన ఎయిర్ మెయిల్ ర వాణా, ఆన్లైన్ ట్రా క్, ట్రేస్ సౌకర్యం, విశ్వసనీయమైన డెలివరీ వంటి ప్ర యోజనాలు ఉన్నా యి. ఐటీపీఎస్ సేవలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని నిజామాబాద్ పోస్టల్ డివిజన్ సీనియర్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఆఫీసెస్ కె జనార్దన్రెడ్డి కోరారు. సమీప తపాలా కార్యాలయాల్లో బుక్ చేసుకోవాలని సూచించారు.
-
సబ్జెక్టుల్లో మార్పులుఖలీల్వాడి: ప్రస్తుతం అన్ని రంగాల్లో ఏఐ(ఆర్టి ఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్) వేగంగా విస్తరిస్తున్న తరుణంలో, విద్యారంగం కూడా ఈ సాంకేతిక విప్లవానికి అనుగుణంగా మారుతోంది. అదే దిశగా రాష్ట్ర ఇంటర్ బోర్డు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజీలో విద్యా ప్రమాణాలను పెంచేందుకు, విద్యలో ఏఐ సాంకేతికతను వినియోగించాలన్న ఉద్దేశంతో బోర్డు పలు కొత్త చర్యలు చేపడుతోంది. ఈ ఏడాది నుంచి నూతన కరికులమ్, సవరించిన పాఠ్యపుస్తకాలు, డిజిటల్ బోధన పద్ధతులు అమలు చేయనున్నారు. ఫస్ట్ ఇయర్ సబ్జెక్ట్లో మార్పులు.. ఇంటర్మీడియట్ సబ్జెక్టుల వారీగా మార్పులు, చేర్పులు చేశారు. ఫస్ట్ ఇయర్ విద్యార్థులకు కొత్త పాఠ్య పుస్తకాలను అందజేశారు. జిల్లాలోని 16 ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజీలకు పుస్తకాలను పంపించారు. ఇందులో తెలుగు పుస్తకాన్ని పూర్తిగా మార్చారు. జువాలజీలో ప్రోటోజోవాలో గమనం, ప్రత్యుత్పత్తి తొలగించి, ఫస్టియర్లో ప్రాక్టికల్స్ 15 మార్కులు, ఫిజిక్స్లో ఫిజిక్స్ ఆఫ్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ చేర్చడంతోపాటు ప్రాక్టికల్స్కు 15 మార్కులు, బాటనీలో ఆర్థిక వృక్షశాస్త్రం చేర్చి ప్రాక్టికల్స్కు 15 మార్కులు కేటాయించారు. మ్యాథ్స్లో అనుక్రమాలు, శ్రేణులు, సమితుల సిద్ధాంతాలను పాఠ్యాంశంలో చేర్చారు. కెమిస్ట్రీలో పదార్థాల స్థితు లు, పర్యావరణ రసాయన శాస్త్రం, స్టాయికియోమెట్రీ పాఠంలో మెలారిటీ భావన తీసివేశారు. ఫస్ట్ ఇయర్ ప్రాక్టీకల్ పరీక్షల కోసం క్వాలిటేటివ్ అనాలసిస్ నుంచి 15 లవణాలు పాఠాన్ని కొత్తగా చే ర్చారు. హిస్టరీ యూనిట్–6లో దక్షిణ భారతదేశం, దక్కన్ సామ్రాజ్యాలు, యూనిట్–8లో ప్రాంతీయ రాజ్యాలు కొత్తగా చేర్చి, మరాఠాలు, ప్రాంతీయ శక్తుల ఎదుగుదల పాఠాలను తొలగించారు. సుల్తా న్ రాజవంశీయుల అంశం యూనిట్–7లో కలిపా రు. యూరోపియన్ల రాక, బ్రిటిష్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన తిరుగుబాటు, జాతీయోద్యమం (తొలిదశ, మలిదశ) యూనిట్లు విలీనం చేశారు. ఆర్థికశాస్త్రంలో పాజిటివ్ ఎకనామిక్స్, నార్రేటివ్, నార్మేటివ్ ఎకనామిక్స్ కలిపారు. అలాగే స్టాటిస్టిక్స్ సూచీ సంఖ్యలు కొత్తగా చేర్చారు. ఇంటర్ విద్యలో సంస్కరణలు మాస్టర్ ట్రైనర్లు, డిస్ట్రిక్ట్ రీసోర్స్ పర్సన్లకు ఏఐపై కొనసాగుతున్న శిక్షణ త్వరలో లెక్చరర్లకు.. తర్వాత విద్యార్థులకు బోధన ఏఐపై శిక్షణ ఇలా..ఇంటర్మీడియట్లో కొత్తగా ప్రాక్టికల్స్, ఏఐ ద్వారా విద్యార్థులకు విద్యను అందించేందుకు ముందుగా హైదరాబాద్లో జూలై 31 నుంచి ఆగస్టు 17 వరకు మూడు విడుతల్లో రాష్ట్రస్థాయి మాస్టర్ ట్రైనర్లు, డిస్ట్రిక్ రీసోర్స్ పర్సన్లకు (డీఆర్పీ) రెండు రోజుల శిక్షణ ఇస్తున్నారు. జిల్లా నుంచి ఇద్దరు లెక్చరర్లు వీటిపై శిక్షణ తీసుకుంటున్నారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తోపాటు ఏఐ నిర్వచనం, చరిత్ర అ లాగే అప్లికేషన్, ఏఐ, మెషిన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్ మధ్య తేడాలు, మ్యాథ్స్కు ఏఐ, ప్రోగ్రామింగ్ పునాదులు, తదితర అంశాలపై శిక్షణ అందిస్తున్నారు. రాష్ట్రస్థాయిలో శిక్షణ పొందిన డీఆర్పీలు జిల్లాల వారీగా లెక్చరర్లకు ఈనెల 20 తర్వాత శిక్షణ అందించనున్నారు. ఆ తర్వాత వారు విద్యార్థులకు బోధిస్తా రు. ఈ విద్యాసంవత్సరం నుంచి ఇది అమల్లోకి తీసుకువచ్చి నూతన అసెస్మెంట్, పరీక్షల ప్యా ట్రన్పై వివరిస్తారు. ఏఐ బోధన ముఖ్యంగా ఇంజినీరింగ్ విద్యలో చేరే విద్యార్థులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఉన్నత విద్యతోపాటు ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి. లెక్చరర్లకు రెండు రోజుల శిక్షణ జిల్లాలోని 16 ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజీల లెక్చరర్లకు ఈ నెల 20 తర్వాత సబ్జెక్ట్ల వారీగా రెండు రో జుల శిక్షణ అందిస్తాం. తర్వాత విద్యార్థులకు ఏఐ ద్వారా పాఠాలు బోధించడంతో సులువుగా అర్థమ య్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. దీంతో మెరుగైన ఫలితాలు వస్తాయి. జిల్లా నుంచి ఇద్దరు డీఆర్పీలు హైదరాబాద్లో శిక్షణ తీసుకుంటున్నారు. – రవికుమార్, డీఐఈవో, నిజామాబాద్
-
ఆచార్య జయశంకర్ ఆశయ సాధనకు కృషి చేయాలినిజామాబాద్ అర్బన్: తెలంగాణ సిద్ధాంతకర్త ఆచార్య జయశంకర్ ఆశయ సాధనకు ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని కలెక్టర్ భవేష్ మిశ్రా అన్నారు. జిల్లా వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయంలో ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ జయంతిని గురువారం ఘనంగా నిర్వహించారు. కలెక్టర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై జయశంకర్ చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులు అర్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. తెలంగాణ భావజాలాన్ని ఎంతో గొప్పగా ముందుకు తీసుకెళ్లిన మహనీయుడు జయశంకర్ అని ప్రశంసించారు. 1969 ఉద్యమంతోపాటు మలి విడత ఉద్యమంలోనూ ప్రజలను ప్రత్యేకించి విద్యార్థులు, యువతను భాగస్వామ్యం చేశారని గుర్తు చేశారు. ప్రత్యేక రాష్ట్ర సాధనే ఆశ, శ్వాసగా ఆరు దశాబ్దాలపాటు సుదీర్ఘంగా అలుపెరుగని కృషి చేస్తూ ప్రజలలో ఉద్యమ స్ఫూర్తిని రగిలించిన గొప్ప వ్యక్తి అని కొనియాడారు. ఆయన సేవలను స్మరించుకునేలా ప్రభుత్వం అధికారికంగా జయంతి వేడుకలు నిర్వహిస్తోందని, వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ పేరు పెట్టారని అన్నారు. అంతకుముందు కంఠేశ్వర్ చౌరస్తాలో గల ఆచార్య జయశంకర్ విగ్రహానికి అదనపు కలెక్టర్ వి భుజంగరావు పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు. ఆయా సంఘాల బాధ్యులు వేడుకల్లో భాగస్వాములయ్యారు. ఉర్దూ అకాడమీ చైర్మన్ తాహెర్ బిన్ హందాన్, ట్రెయినీ కలెక్టర్ సురేశ్, జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ అంతిరెడ్డి రాజిరెడ్డి, డీఆర్వో గీత, ఆర్డీవో రాజేంద్ర కుమార్, ట్రెయి డిప్యూటీ కలెక్టర్ సందీప్, జిల్లా వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ శాఖ ఇన్చార్జి అధికారిణి రజిత, ఆయా సంఘాల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.
-
పాఠశాలల నిధులపై ఆడిట్ఖలీల్వాడి: సమగ్ర శిక్ష ద్వారా ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు 2025–26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి మంజూరైన నిధులపై నగరంలోని ఆదర్శ హిందీ విద్యాలయంలో బుధవారం ఆడిట్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్కి చెందిన చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ నిజామాబాద్ దక్షిణ, ఉత్తర మండలాలతోపాటు నిజామాబాద్ రూరల్, మోపాల్ మండలాలకు చెందిన దాదాపు 150 ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు మంజూరైన నిధులు, ఖర్చయిన వివరాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. ఆడిటర్లు జయప్రకాశ్, ధనుష్, నరేందర్ క్యాష్బుక్ వొచర్లను పరిశీలించారు. నాలుగు మండలాల్లో 100 శాతం ఆడిట్ పూర్తి చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
-
అప్రెంటిస్షిప్కు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి● ఆర్ఎం కృష్ణమూర్తి నిజామాబాద్ రూరల్ : టీజీఎస్ ఆర్టీసీ నిజామాబాద్ రీజియన్లో అప్రెంటిస్షిప్ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ఆర్ఎం కృష్ణమూర్తి తెలిపారు. జిల్లా కేంద్రంలోని రీజియన్ కార్యాలయంలో బుధవారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు. డిప్లొమా, ఇంజినీరింగ్, జనరల్ డిగ్రీ కోర్సులు పూర్తిచేసిన అభ్యర్థులు ఈ అవకాశం సద్వినియోగం చేసుకోవాలని పేర్కొన్నారు. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు ఈ నెల 10వ తేదీ వరకు https:// nats. education. gov. in వెబ్సైట్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు. ఎంపికై న అభ్యర్థులకు మూడు సంవత్సరాల శిక్షణ కాలంలో నిబంధనల ప్రకా రం స్టైఫండ్ చెల్లిస్తామన్నారు. శిక్షణ కాలం పూ ర్తి కాగానే సర్టిఫికెట్ ఇస్తామని, 13 డిప్లొమా, 5 జనరల్ డిగ్రీ అప్రెంటిషిప్ పోస్టులు భర్తీ చేయనున్నట్లు ఆర్ఎం పేర్కొన్నారు. ● డీఏవో వీరాస్వామి డొంకేశ్వర్(ఆర్మూర్): రైతులు సంప్రదాయ పంటలతోపాటు మేకల పెంపకం చేపడితే ఆర్థికంగా అదనపు ఆదాయం సమకూరుతుందని జిల్లా వ్యవసాయాధికారి వీరాస్వామి అన్నారు. జిల్లాలో ధర్పల్లి, సిరికొండ మండలాల్లో అమలవుతున్న ఎంఎంపీటీఎఫ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా పలువురు మహిళా రైతులకు బుధవారం జిల్లా పశువైద్య శాఖలో మేకల పెంపకంపై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. డీఏవో వీరాస్వామి ముఖ్యఅతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. మేకల పెంపకానికి యాజమాన్య పద్ధతులు, పశుగ్రాసం, టీకాలు, షెడ్ల నిర్వహణ, జీవాలకు బీమా, మార్కెటింగ్ అంశాలపై వివరించి చెప్పారు. టెక్నికల్ ఏవో శ్రీనివాస్, పశువైద్యాధికారులు అహ్మద్, డీబీ రెడ్డి, కిరణ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. డిచ్పల్లి: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన జలసిరి కార్యక్రమంలో భాగంగా గ్రామాల వారీగా ఇచ్చిన లక్ష్యాన్ని సకాలంలో పూర్తి చేయాలని జిల్లా పంచాయతీ అధికారి (డీపీవో), జలసిరి ప్రత్యేక అధికారి శ్రీనివాస్రావు ఆదేశించారు. బుధవారం డిచ్పల్లి మండలం నడిపల్లి రైతు వేదికలో డిచ్పల్లి, ఇందల్వాయి మండలాలకు చెందిన పంచాయతీ రాజ్, ఆర్డబ్ల్యూఎస్ ఏఈలు, పంచాయతీ కార్యదర్శులు, ఈజీఎస్ సిబ్బందితో నిర్వహించిన ప్రత్యేక సమావేశంలో డీపీవో మాట్లాడారు. జలసిరి ప్రోగ్రాం కింద పామ్పాండ్స్, ఇంకుడు గుంతలు, బోర్వెల్ రీచార్జి స్ట్రక్చర్స్, కమ్యూనిటీ సోప్ కిట్స్ నిర్మాణాలు చేపట్టాలన్నారు. డీఎల్పీవో శ్రీనివాస్, ఎంపీడీవోలు ఉదయ్భాస్కర్, ఆరేటి అనంత్రావు, డిచ్పల్లి ఎంపీవో శ్రీనివాస్, పీఆర్ ఏఈ శ్రీధర్, ఆర్డబ్ల్యూఎస్ ఏఈ గణేశ్, ఈజీఎస్ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
ఎస్సీ సబ్ ప్లాన్పై రైతులకు అవగాహనరుద్రూర్: పొతంగల్ మండలం తిరుమలపూర్, దోమలెడ్గి గ్రామాల్లో ఐసీఏఆర్కు చెందిన హైదరాబాద్ నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రధాన శాస్త్రవేత్తలు బాలకృష్ణన్, ని ర్మల, టెక్నికల్ ఆఫీసర్ మురహరి బుధవారం పర్య టించారు. ఎస్సీ సబ్ప్లాన్పై రైతులకు అవగాహన కల్పించారు. ఎస్సీ సబ్ప్లాన్ లక్ష్యాలు, ఆధునిక వ్యవసాయ సాంకేతికత, రైతులకు అందుబాటులో ఉన్న సౌకర్యాలను వివరించారు. ఎస్సీ రైతుల ఆర్థి కాభివద్ధి, వ్యవసాయ ఉత్పాదకత పెంపే లక్ష్యంగా అభిప్రాయాలను సేకరించి, అవసరమైన వ్యవసా య ఇన్పుట్ల జాబితాను రూపొందించనున్నట్లు తెలిపారు. ఏఈఓ శంకర్, రైతులు ఉన్నారు.
-
ఐదుగురు వ్యక్తులు.. 80 నేరాలు..● 11 రాష్ట్రాలలో నేర చరిత్ర ● కామారెడ్డి పోలీసులకు చిక్కిన అంతర్రాష్ట్ర దొంగల ముఠా ● వివరాలు వెల్లడించిన ఎస్పీ రాజేశ్చంద్ర కామారెడ్డి క్రైం: కామారెడ్డి పోలీసులు ఐదుగురు సభ్యుల అంతర్రాష్ట్ర దొంగల ముఠాను అరెస్ట్ చేశారు. వీరు 11 రాష్ట్రాల్లో 80 నేరాలకు పాల్పడ్డారు. జిల్లా పోలీసు కార్యాలయంలో బుధవారం విలేకరుల సమావేశంలో ఎస్పీ రాజేశ్ చంద్ర తెలిపిన వివరాలిలా ఉన్నాయి. కామారెడ్డి పట్టణంలోని జయశంకర్ కాలనీకి చెందిన అజ్జన్ నిరేష్ మంగళవారం కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఇంటికి తాళం వేసి బయటకు వెళ్లారు. గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ఇంటి తాళం పగులగొట్టి చోరీకి పాల్పడ్డారు. బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు కామారెడ్డి టౌన్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని సీసీ ఫుటేజీలను పరిశీలించారు. బుధవారం వేకువజామున కామారెడ్డి రైల్వే స్టేషన్ వద్ద తనిఖీలు నిర్వహిస్తుండగా.. అనుమానాస్పదంగా కనిపించిన ఐదుగురు వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకుని వారి వేలిముద్రలను పరిశీలించారు. నిందితులను మహారాష్ట్రలోని నాగ్పూర్ జిల్లా కాంప్టీ గ్రామానికి చెందిన మహమ్మద్ అలీ రజాక్, మహమ్మద్ నాసిర్, మహమ్మద్ సాదిక్, మహమ్మద్ షాహిద్ రజాక్, పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రానికి చెందిన షేక్ ఫైజాన్లుగా గుర్తించారు. వారందరికీ నేరచరిత్ర ఉన్నట్లు గుర్తించి పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించి విచారించగా ఈ ముఠా నేర చరిత్ర బయటపడింది. రద్దీ ప్రాంతాలే టార్గెట్గా.. నిందితులు ఒక అంతర్రాష్ట్ర ముఠాగా ఏర్పడి వివిధ రాష్ట్రాల్లో సంచరిస్తూ బ్యాంకులు, ఏటీఎంలు, మార్కెట్లు, బస్టాండ్లు వంటి రద్దీ ప్రాంతాలను లక్ష్యంగా చేసుకొని నేరాలకు పాల్పడుతున్నట్లు విచారణలో తేలింది. ప్రజల దృష్టిని మరల్చేందుకు హాత్ సఫాయి, బాబాగిరి, నకిలీ నోట్ల తనిఖీ పేరుతో నగదు, బంగారు ఆభరణాలను అపహరించడం వీరి పద్ధతి. రాత్రి సమయాలలో ఇళ్లలో చోరీలకు పాల్పడతారు. కత్తులతో బెదిరించి దారి దోపిడీలకూ పాల్పడతారని విచారణలో వెల్లడైంది. వరుస నేరాలు.. నిందితులు గతనెల 27 న మహారాష్ట్ర నుంచి కామారెడ్డికి చేరుకున్నారు. 28 న పట్టణంలోని మున్సిపల్ సమీపంలో ఉన్న ఎస్బీఐ ఇందిరానగర్ బ్రాంచ్లో నుంచి నగదు డ్రా చేసుకున్న ఓ వ్యక్తి వద్ద నుంచి నోట్లు లెక్కించేందుకు సహాయం చేసే పేరుతో (హాత్ సఫాయి పద్ధతిలో) రూ. 15 వేలు అపహరించారు. అనంతరం మహారాష్ట్రకు వెళ్లి బల్లార్షా గ్రామంలో మరో వ్యక్తి వద్ద నుంచి నగదు దోపిడీ చేశారు. మళ్లీ తెలంగాణలో నేరాలు చేసేందుకు వచ్చారు. ఈనెల 3 న నిజామాబాద్లో ఒంటరిగా వెళ్తున్న వ్యక్తిని కత్తులతో బెదిరించి నగదు దోచుకున్నారు. 4 న రాత్రి కామారెడ్డి జయశంకర్ కాలనీలోని ఇంట్లో చోరీకి పాల్పడ్డారు. బెంగళూరులోనే 50కిపైగా.. తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్, చత్తీస్గఢ్, ఉత్తరప్రదేశ్, బిహార్, రాజస్థాన్, గుజరాత్, ఢిల్లీ, కర్ణాటక, తమిళనాడు తదితర రాష్ట్రాల్లో సుమారు 80 నేరాలకు పాల్పడ్డారు. ఈ ముఠా ఒక్క బెంగళూరులోనే 50 కి పైగా నేరాలకు పాల్పడినట్లు విచారణలో తేలింది. మహారాష్ట్రలోని బల్లార్షా, చంద్రపూర్తోపాటు హైదరాబాద్లోని నారాయణగూడ, చార్మినార్, మార్కెట్, ఉప్పల్ పోలీస్ స్టేషన్లలో కేసులు నమోదై ఉన్నాయని ఎస్పీ తెలిపారు. నిందితుల వద్దనుంచి రూ.4 వేలు నగదు, 3 సెల్ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నామన్నారు. అంతర్రాష్ట్ర దొంగల ముఠాను పట్టుకోవడంలో విశేషంగా కృషి చేసిన కామారెడ్డి పట్టణ ఎస్హెచ్వో నరహరి, ఎస్సైలు సాయికృష్ణ, భువనేశ్వర్, సిబ్బంది రాజు, సంపత్, సీసీఎస్ సీఐ రామన్, సిబ్బంది స్వామి, కిషన్ లను అభినందించారు. సమావేశంలో కామారెడ్డి డీఎస్పీ మధుసూదన్ పాల్గొన్నారు.
-
విద్యా వ్యవస్థను భ్రష్టు పట్టిస్తున్న కాంగ్రెస్● బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు దినేశ్ కులాచారి ● ఆదర్శ పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ను సస్పెండ్ చేయాలని ధర్నా రెంజల్: విద్యా వ్యవస్థను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం భ్రష్టు పట్టిస్తోందని బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు దినేశ్ కులాచారి ఆరోపించారు. అవినీతి, అక్రమాలకు పా ల్పడిన రెంజల్ ఆదర్శ పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ ఫిరోజ్ హైదర్ను ఎమ్మెల్యే సుదర్శన్రెడ్డి వెనుకేసుకురావడంలో ఆంతర్యమేంటని ప్రశ్నించారు. వెంటనే ప్రిన్సిపల్ను సస్పెండ్ చేయాలని బుధవారం రెంజల్ ఆదర్శ పాఠశాల ఎదుట విద్యార్థులతో కలిసి ధర్నా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా దినేశ్ కు లాచారి మాట్లాడుతూ ప్రిన్సిపల్ అక్రమాలకు పా ల్పడినట్లు రుజువైనా చర్యలు తీసుకోకుండా, సంబంధం లేని కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ను తొలగించి మూడు రోజులకే మళ్లీ విధుల్లోకి తీసుకోవడం వెను క కారణాలను ప్రశ్నించారు. ధర్నాలో నీలా, ఎడపల్లి సర్పంచులు క్యాతం యోగేశ్, కందగట్ల రాంచందర్ నాయకులు పాల్గొన్నారు. సీపీని కలిసిన బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు నిజామాబాద్ అర్బన్: బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు కులచారి దినేశ్ పోలీస్ కమిషనర్ సాయిచైతన్యను కలిశారు. శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపితే పోలీసులు అడ్డుకున్నారని సీపీకి వివరించారు.
-
దారి.. ధైర్యంవన్స్టాప్ నుంచేనిజామాబాద్ రూరల్ : సఖి (వన్ స్టాప్) సెంటర్ బాధిత మహిళల్లో ధైర్యాన్ని నింపుతూ జీవితానికి కొత్త దారి చూపుతోంది. జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రి ఆవరణలో సంక్షేమ అధికారి నేతృత్వంలో కొనసాగుతున్న సఖి కేంద్రం బాధిత మహిళలను అక్కును చేర్చుకుంటోంది. సుమారు ఎనిమిదిన్నరేళ్ల కాలంలో 4,478 మంది బాధిత మహిళలకు వైద్యం, న్యాయసాయం, తాత్కాలిక ఆశ్రయం, కౌన్సెలింగ్ తదితర సేవలను అందించింది. ప్రతి ఫిర్యాదును కేవలం కేసుగా కాకుండా ఒక కుటుంబ సమస్యగా పరిగణించి కౌన్సెలింగ్, చట్టపరమైన సహాయం, పోలీసు సమన్వయం, వైద్య సేవలు, తాత్కాలిక ఆశ్రయం, పునరావాసం వంటి సేవలు అందిస్తూ అనేక కుటుంబాలను తిరిగి సగౌరవంగా నిలబెట్టింది. 2017 డిసెంబర్ 1 నుంచి 2026 జూలై 31 వరకు మొత్తం 4,478 మంది మహిళలు, బాలికలు సఖి కేంద్రాన్ని ఆశ్రయించారు. పోక్సో, బాల్య వివాహాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పోక్సో, బాల్య వివాహాలు, గృహహింస, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఉన్న మహిళలు, బాలికలకు అవసరమైతే రెస్క్యూ ఆపరేషన్లు నిర్వహించి సురక్షితంగా సఖి కేంద్రానికి తరలిస్తున్నారు. అనంతరం పోలీసు శాఖ, చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ, జిల్లా బాలల పరిరక్షణ విభాగం, వైద్య శాఖలతో సమన్వయం చేసి న్యాయ సహాయం, వైద్య చికిత్స, కౌన్సెలింగ్, ఆశ్రయం అందిస్తున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో తల్లిదండ్రులను పిల్లలు నిర్లక్ష్యం చేయడం, గంజాయికి బానిసైన యువకులు తల్లిదండ్రులను వేధించడం వంటి కుటుంబ సమస్యలపై కూడా సంబంధిత శాఖలకు రిఫర్ చేసి తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.మహిళల్లో ధైర్యాన్ని నింపే ల క్ష్యంతో సఖి కేంద్రం పని చే స్తుంది. మహిళలకు ఎదుర య్యే అన్ని రకాల సమస్యల ను సెంటర్ పరిష్కరిస్తుంది. భయపడకుండా వస్తే సఖి టీం సమస్యలకు పరిష్కార మార్గాన్ని చూపుతుంది. సమస్యను పూర్తిగా అర్థం చేసుకుని సంబంధిత శాఖలను సమన్వయం చేసుకుంటూ పని చేస్తాం. – భానుప్రియ, వన్స్టాప్ సెంటర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ వేధింపులకు గురైతే మహిళ లు అధైర్య పడకుండా వెంట నే సఖి కేంద్రాన్ని సంప్రదించాలి. మహిళలు, బాలికలకు అన్ని విధాలుగా అండగా ని లచే లక్ష్యంతో సెంటర్ పని చేస్తుంది. మహిళలు నిర్భయంగా తమ బాధలు స ఖి కేంద్రంలో చెప్పుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం కాలంలో మహిళలు సైతం జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. – డి సౌందర్య, జిల్లా సంక్షేమ అధికారిణి అగ్ని గోళం కాదు.. ఆకాశంపొద్దంతా వెలుగులు పంచిన సూర్యుడు.. అస్తమిస్తూ తన కిరణాలతో ఆకాశాన్ని అగ్ని గోళంగా తలపించాడు. బుధవారం సాయంత్రం ఆవిష్కృతమైన ఈ అద్భుత దృశ్యం కనులవిందు చేసింది. ఎరుపు వర్ణానికి నారింజ, బంగారు వర్ణాలు తోడుకావడంతో ఆకాశం ధగధగలాడింది. నందిపేట మండలం బజార్కొత్తూర్ శివారులో ‘సాక్షి’ తన కెమెరాలో ఈ దృశ్యాన్ని బంధించింది. – నందిపేట్ చికిత్సతో కొత్త జీవితంమద్యం, గంజాయి వంటి మత్తు పదార్థాలకు బానిసై కుటుంబ బాధ్యతలను విస్మరించే భర్తల కారణంగా అనేక మంది మహిళలు సఖి కేంద్రాన్ని ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో సఖి కేంద్రం కేవలం మహిళలకు న్యాయ సహాయం అందించడమే కాకుండా, వ్యసనాలకు బానిసైన వ్యక్తులను నిజామాబాద్ ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రిలో సైకియాట్రిస్ట్ పర్యవేక్షణలో చికిత్స పొందేలా సమన్వయం చేస్తోంది. అనంతరం వారికి, వారి కుటుంబ సభ్యులకు కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించి, మళ్లీ కుటుంబంతో కలిసి సంతోషంగా జీవించేలా కృషి చేస్తోంది. దీంతో అనేక కుటుంబాలు తిరిగి సాధారణ జీవితంలోకి వచ్చాయి. సఖి కేంద్రానికి వచ్చిన కేసుల్లో అత్యధికంగా 2,717 గృహహింస కేసులు నమోదయ్యాయి. భర్త లేదా అత్తింటి వారి శారీరక, మానసిక వేధింపులు, వరకట్న డిమాండ్లు, అనుమానాలు వంటి సమస్యలతో మహిళలు సఖి కేంద్రాన్ని ఆశ్రయిస్తున్నారు. వరకట్న వేధింపుల కేసులు 598, పోక్సో 254, మిస్సింగ్, కిడ్నాప్ కేసులు 162, సోషల్ మీడియా, సైబర్ మోసాల కేసులు 132, అత్యాచార కేసులు 68, బాల్య వివాహాల కేసులు 39, లైంగిక వేధింపుల కేసులు 9, యాసిదాడి కేసు ఒకటి నమోదైంది. సోషల్ మీడియా మోసాలు ఫేస్బుక్, ఇన్న్స్ర్ట్రాగామ్, వాట్సాప్ వంటి సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా పరిచయమైన వారి కారణంగా ప్రేమ పేరుతో మోసపోవడం, డబ్బులు కోల్పోవడం, వ్యక్తిగత ఫొటోలు, వీడియోలతో బ్లాక్మెయిల్కు గురవడం వంటి 132 కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇలాంటి కేసుల్లో సైబర్ పోలీసులతో సమన్వయం చేసి బాధితులకు న్యాయం జరిగేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు సఖి సెంటర్ నిర్వాహకులు.కన్నీళ్లను తుడిచి కొత్త జీవితాన్నిస్తున్న ‘సఖి’ గృహహింస నుంచి సైబర్ నేరాల వరకు మహిళలకు ఒకే చోట సేవలు మానసిక ధైర్యాన్నిస్తున్న సెంటర్ ఆశ్రయం.. పునరావాసం ఇక్కడి నుంచే..సఖి కేంద్రం.. అంటేనే కేసులు అనుకోవడం అపోహ మాత్రమే. మహిళల వేధింపుల కేసుల్లో ముందుగా కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడి సమస్య పరిష్కారానికి కృషి చేస్తుంది. రాజీ సాధ్యమైన కేసుల్లో కుటుంబాలను మళ్లీ కలిపేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. మహిళ భద్రతకు ముప్పు ఉన్నప్పుడు మాత్రం చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుని పూర్తి రక్షణ కల్పిస్తుంది. ‘ఒక ఫోన్ కాల్... ఒక మహిళ జీవితాన్ని, ఒక కుటుంబ భవిష్యత్ను మార్చగలదు. సమస్యను దాచుకోవద్దు... సఖి మీకు అండగా ఉంటుంది’. అంటున్నారు అధికారులు.
-
వాగులో గల్లంతైన రైతు మృతిలింగంపేట: వాగులో గల్లంతైన శ్రీహరి మృతదేహం బుధవారం లభించింది. వివరాలిలా ఉన్నాయి. రాంపల్లి కొన తండాకు చెందిన దేవసోత్ శ్రీహరి సోమవారం రాత్రి పెద్దవాగులో గల్లంతైన విషయం తెలిసిందే. అతడి ఆచూకీ కోసం లింగంపేట ఎస్సై దీపక్కుమార్, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందం, ఎల్లారెడ్డి ఫైర్ సిబ్బంది గాలించారు. బుధవారం ఉదయం వరద ఉధృతి తగ్గడంతో చెక్డ్యామ్ వద్ద శ్రీహరి మృతదేహం కనిపించింది. మృతదేహాన్ని ఒడ్డుకు తెచ్చి కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు. శ్రీహరిని వెంటాడిన వరద.. దేవసోత్ శ్రీహరి మరో ఇద్దరితో కలిసి 2022 ఆగస్టు 28న చేపలు పట్టడానికి పంట చేను వద్ద ఉన్న పెద్దవాగులోకి దిగాడు. భారీ వర్షం కురియడంతో వరద ఉధృతి పెరగడంతో వాగులో చిక్కుపోయారు. సుమారు ఎనిమిది గంటలపాటు బి క్కుబిక్కుమంటూ వరద ఉధృతిలో గడిపారు. ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది ఐదు గంటలపాటు శ్రమించి ముగ్గురిని కాపాడారు. శ్రీహరి తాజాగా అదే వాగులో గల్లంతై మృతిచెందాడు. భార్య కమల, ఇద్దరు కుమారులు, ముగ్గురు కూతుళ్లు ఉన్నారు.
-
శ్మశాన వాటిక పరిశీలనబోధన్టౌన్(బోధన్): పట్టణంలోని 16వ వార్డులో ఉన్న శ్మశాన వాటికను లోకాయుక్త డిప్యూటీ డైరెక్టర్ జైపాల్ బుధవారం సందర్శించారు. పట్టణప్రగతిలో భాగంగా రూ.28 లక్షలు వెచ్చించి శ్మశాన వాటికలో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనుల్లో నిధులను దుర్వినియోగం చేఽశారనే ఫిర్యాదు మేరకు ఆయన వివరాలు సేకరించారు. ఫిర్యాదుదారుడైన రాజ్ విఠల్, మున్సిపల్ కమిషనర్ జాదవ్ కృష్ణను పనులపై ప్రశ్నించారు. శ్మశాన వాటికలో చేపట్టిన సీసీ రోడ్డు, ప్రహరీ, టాయిలెట్స్ను మున్సిపల్ కమిషనర్ చూపించారు. ప్రహరీ ఒక పక్కకు ఎందుకు ఒరిగిందని డిప్యూటీ డైరెక్టర్ బల్దియా అధికారులను ప్రశ్నించగా.. ప్రహరీని ఆనుకుని డ్రెయినేజీ నిర్మాణం చేపట్టడంతో ఒరిగిందని సమాధానం ఇచ్చారు. శ్మశాన వాటికలో జరిగిన అభివృద్ధి పనులకు సంబంధించిన ఫొటోలు, రికార్డులు తీసుకురావాలని ఆయన సూచించారు. మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ తూము పద్మాశరత్రెడ్డి, ఏఈ శ్రీనివాస్, స్థానికులు ఉన్నారు. నేటి నుంచి అందుబాటులో ‘ఎఫ్ఎఫ్ఎస్’ యాప్ డొంకేశ్వర్(ఆర్మూర్): కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త గా రూపొందించిన ‘ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫర్ ఫెర్టిలైజర్ సేల్ (ఎఫ్ఎఫ్ఎస్)’ యూరియా మొబై ల్ యాప్ గురువారం నుంచి అందుబాటులోకి రానుందని జిల్లా వ్యవసాయాధికారి వీరాస్వామి బుధవారం ఒక ప్రకటనలో తెలి పారు. ఎరువుల పంపిణీని మరింత పారదర్శకంగా, వేగంగా చేయడానికి కొత్త యాప్ ఉపయోగపడుతుందని, యూరియాతో పాటు ఇతర ఎరువులు కూడా బుకింగ్ చేసుకొని పొందవచ్చని పేర్కొన్నారు. రైతులు ఆందోళన, గందరగోళానికి గురి కాకుండా కొత్త యాప్ను స్మార్ట్ ఫోన్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని సూచించారు. యాప్ సేవల్లో సందేహాలు ఉంటే స్థానిక వ్యవసాయాధికారులను లేదా ఎరువుల విక్రయ కేంద్రాల్లో సంప్రదించాలని సూచించారు. ‘సైబర్’ వలకు చిక్కొద్దు మాక్లూర్: సాంకేతిక రంగం ఎంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోందో అంతే వేగంగా సైబర్ నేరాలు పెరుగుతున్నాయని, సైబర్ నేరగాళ్ల వలకు చిక్కొద్దని సీపీ సాయిచైతన్య ప్రజలకు సూచించారు. జాతీయ సైబర్ జాగృతి దివస్ను పురస్కరించుకుని తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో ఆదేశం మేరకు బుధవారం దాస్నగర్లోని విజయ్ రూరల్ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. ఎస్సై అనిల్రెడ్డి అధ్యక్షతన నిర్వహించిన కార్యక్రమానికి సీపీ సాయిచైతన్య ముఖ్యఅతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. అప్రమత్తతే రక్షణ, ధ్రువీకరణే భద్రత, అవగాహనే ఆయుధమని అన్నారు. ఈ మూడింటిని యువత, ప్రజలు పాటించినప్పుడు సైబర్ నేరగాళ్ల బారిన పడకుండా ఉంటామన్నారు. అనంతరం సైబర్ నేరాల అవగాహన పోస్టర్ను ఆవిష్కరించడంతోపాటు విద్యార్థులతో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. మత్తు పదార్ధాలకు దూరంగా ఉంటామని విద్యార్థులతో ప్రమాణం చేయించారు. ఏసీపీ బి ప్రకాశ్యాదవ్, నార్త్ జోన్ సీఐ శ్రీనివాస్రావు, సైబర్ క్రైం సీఐ ముఖీద్పాషా, సైబర్ క్రైమ్ ఎస్సైలు రవికుమార్, ప్రవళిక, విజయ్ రూరల్ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్లు గణేశ్, సురేశ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
ఎన్హెచ్ 44నిఘా నీడలో.. ● కిలోమీటర్కు ఒకటి చొప్పున బిగింపు ● ఇప్పటికే 190 కిలోమీటర్ల వరకు ఏర్పాటు ● టోల్ప్లాజాల్లో కంట్రోల్ రూంలుసాక్షి ప్రతినిధి, కామారెడ్డి : నాగ్పూర్ హైవేగా పిలవబడే 44వ నంబరు జాతీయ రహదారిపై నిఘాను మరింత పటిష్టం చేస్తున్నారు. నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్హెచ్ఏఐ) పర్యవేక్షణలో సేవ్ లైఫ్ ఫౌండేషన్ అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ ఆధ్వర్యంలో వివిధ కార్పొరేట్ సంస్థల సహకారంతో ప్రతి కిలోమీటర్కు ఒక హై రిజల్యూషన్ కెమెరాను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దాదాపు కిలోమీటర్ పొడవునా వాహనాల రాకపోకలను కెమెరాలు పసిగడతాయని ఎన్హెచ్ఏఐ ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ నాగేశ్వర్రావ్ ‘సాక్షి’తో తెలిపారు. నిరంతర నిఘా వ్యవస్థ... జాతీయ రహదారిపై 24/7 నిఘా కెమెరాలు పనిచేయనున్నాయి. దీంతో హైవేలపై ఎక్కడ ఏ చిన్న సంఘటన జరిగినా ఇట్టే తెలిసిపోతుంది. ఏదైనా వాహనం రోడ్డుపై మరో వాహనాన్ని ఢీకొట్టి వెళ్లిపోతే కంట్రోల్ రూంలో స్పష్టంగా కనబడుతుంది. దీంతో ఆ వాహనం తప్పించుకునే అవకాశం ఉండదు. ఎన్హెచ్ 44 మీదుగా నిత్యం వేలాది వాహనాల రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. ఎక్కడో చోట ప్రమాదం జరుగుతూనే ఉంటుంది. అలాగే అప్పుడప్పుడు దారిదోపిడీలూ జరుగుతాయి. నిరంతర నిఘా వ్యవస్థ మూలంగా దోపిడీలకు కళ్లెం పడుతుందని భావిస్తున్నారు. హైవేపై హైరిజల్యూషన్ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయడం మూలంగా వాహన వేగ పరిమితి గంటలకు 80 కిలోమీటర్లు దాటకుండా వాహనదారులు జాగ్రత్త పడే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం కెమెరాలు ఉన్న ప్రాంతానికి వెళ్లగానే వాహనదారులు వేగాన్ని తగ్గించి 80 కిలోమీటర్లు దాటకుండా చూసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు కిలోమీటర్కో కెమెరా ఏర్పాటు అవడం, అవి కూడా హైరిజల్యూషన్ కెమెరాలు కావడంతో వాహనదారులు పరిమితిని దాటి వేగంగా వెళితే కచ్చితంగా కెమెరా కన్నుకు చిక్కాల్సిందే.జాతీయ రహదారిపై ఏర్పాటు చేసిన సీసీ కెమెరాలుటోల్ ప్లాజాల వద్ద కెమెరాల కంట్రోల్ రూంలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. మెదక్ జిల్లాలోని మనోహరాబాద్, కామారెడ్డి జిల్లాలోని భిక్కనూరు, నిజామాబాద్ జిల్లాలోని ఇందల్వాయి, నిర్మల్ జిల్లాలో ఒకటి, ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో రెండు టోల్ప్లాజాలు ఉన్నాయి. ఆయా టోల్ప్లాజాలలో ఏర్పాటు చేసిన కంట్రోల్ రూంల ద్వారా నిరంతరం పరిశీలిస్తారు. దీంతో ఎక్కడ ఏం జరిగినా వెంటనే అధికారులకు తెలిసిపోతుంది. ఎన్హెచ్ఏఐ కేవలం రోడ్డు భద్రతకు సంబంధించిన అంశాలను పర్యవేక్షిస్తుంది. అయితే హైవేపై ప్రమాదాలు, నేరాలు జరిగినపుడు పోలీసు శాఖ హైవే అధికారుల సహకారం తీసుకుని సీసీ పుటేజీలను పరిశీలించడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది.మేడ్చల్ సమీపంలోని కాళ్లకల్ నుంచి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని మహారాష్ట్ర సరిహద్దు వరకు దారి పొడవునా కెమెరాలను అమర్చుతున్నారు. ఇప్పటికే 190 కిలోమీటర్ల మేర కెమెరాలు బిగించారు. రోడ్డుపైకి వచ్చిన ప్రతి వాహనం కదలికలను కెమెరాలు రికార్డు చేస్తాయి. వీటి పనితీరును అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు. మరో 60 కిలోమీటర్ల మేర కెమెరాల ఏర్పాటుకు సంబంధించిన పనులు కొనసాగుతున్నాయి. హైవేపై ఉన్న ఆయా టోల్ ప్లాజాల వద్ద కంట్రోల్ రూంలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. హై రిజల్యూషన్ కెమెరాలు వాహనాల వేగాన్ని కూడా గమనించి హైవేపై ఏర్పాటు చేసిన స్క్రీన్ల మీద వాహనం వేగాన్ని వెల్లడిస్తాయి. కాగా కెమెరాలన్నీ శాటిలైట్ ద్వారానే కంట్రోల్ రూంతో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. ఎక్కడా వైర్లు, కేబుళ్లు ఉండవు. దీంతో ఎలాంటి ఆటంకాలకు ఆస్కారం లేకుండా కెమెరాలు నిరంతరం పనిచేస్తాయి.నాగ్పూర్ హైవేపై హై రిజల్యూషన్ కెమెరాలు..
-
క్రైం కార్నర్● భార్య మృతిని తట్టుకోలేక భర్త ఆత్మహత్య ● అనాథలైన ముగ్గురు పిల్లలు ● అంచనూరులో తీవ్ర విషాదం నీవు లేక నేనుండలేనంటూ..దోమకొండ : భార్య మృతిని తట్టుకోలేక భర్త ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన దోమకొండ మండలం అంచనూర్ గ్రామంలో బుధవారం చోటు చేసుకుంది. గ్రామానికి చెందిన జోగిని సందీప్ (26) తెల్లవారుజామున ఇంట్లో ఉరేసుకొని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. మృతుడి భార్య జోగిని మౌనిక జూలై 16న అత్త, మరిది వేధింపులతో బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. కాగా సందీప్, మౌనిక దంపతులకు ఐదేళ్ల ఆరాధ్యతోపాటు ఏడాదిన్నర కవల కుమారులు ఆద్విత్, ఆద్యయత్ ఉన్నారు. మౌనిక మృతి చెందిన నాటి నుంచి సందీప్ తీవ్ర మనోవేదనకు గురయ్యేవాడు. చిన్న పిల్లలు ఉన్నారని, వారిని చూసుకోవాలని తండ్రి, బంధువులు సముదాయిస్తూ వస్తున్నారు. బుధవారం తెల్లవారుజామున పిల్లల ఏడుపులు విన్న మృతుడి తండ్రి నారాయణ వెళ్లి చూడగా మౌనిక ఆత్మ హత్యకు పాల్పడిన గదిలోనే సందీప్ సైతం ఉరేసుకున్నాడు. ఘటనా స్థలాన్ని ఎస్సై ప్రభాకర్ పరిశీలించారు. మృతదేహాన్ని కామారెడ్డి ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించి, మృతుడి తండ్రి నారాయణ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు దర్యాప్తు జరుపుతున్నట్లు ఎస్సై తెలిపారు. చిన్న వయసులోనే దంపతులు బలవన్మరణానికి పాల్పడి చిన్నారులను అనాథలను చేశారంటూ బంధువుల రోదించారు. కాగా, మౌనిక ఆత్మహత్య కేసులో అత్త, మరిది ప్రస్తుతం జైల్లో ఉన్నారు. 51 మెట్రిక్ టన్నుల కలప పట్టివేత ● ఇద్దరు అరెస్ట్, పరారీలో మరో ముగ్గురు బోధన్: రెంజల్ మండలం నీలా గ్రామ శివారులోని బొగ్గు తయారీ డిపోలో అక్రమంగా నిల్వ చేసిన 51 మెట్రిక్ టన్నుల కలపను పట్టుకున్నట్లు నిజామాబాద్ డివిజన్ అటవీశాఖ అధికారి కే సుధాకర్ రావు బుధవారం తెలిపారు. అటవీ సంపదను అక్రమంగా నిల్వ చేసి బొగ్గు తయారీకి వినియోగిస్తున్నారని గుర్తించి మంగళవారం తనిఖీలు చేశామన్నారు. తనిఖీలో వేప, మామిడి, తుమ్మ, ఇతర వృక్షజాతులకు సంబంధించిన 51 మెట్రిక్ టన్నుల కలపను గుర్తించినట్లు పేర్కొన్నారు. డిపో నిర్వాహకుడిపై కేసు నమోదు చేశామన్నారు. ఇద్దరు నిందితులను అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ తరలించినట్లు తెలిపారు. పరారీలో ఉన్న మరో ముగ్గురు నిందితులను పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక బృందాలు గాలింపు చర్యలు చేపట్టాయని వివరించారు.
-
ఉద్యోగుల సమస్యలను పరిష్కరిస్తున్నాంనిజామాబాద్ అర్బన్: ఉద్యోగుల సమస్యలపై ఎప్పటికప్పుడు స్పందిస్తూ పరిష్కరిస్తున్నామని టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్గౌడ్ అన్నా రు. పాత కలెక్టరేట్ ప్రాంగణంలోని నవదుర్గ ఆలయంలో టీఎన్జీవోఎస్ ఆధ్వర్యంలో బుధవారం బోనాల పండుగ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యఅతిథిగా హాజరైన మహేశ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ ఉద్యోగులు సమాజ సేవ తోపాటు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలూ నిర్వహించడం అభినందనీయమన్నారు. అర్బన్ ఎమ్మె ల్యే ధన్పాల్ సూర్యనారాయణ మాట్లాడుతూ ఉద్యోగులంతా కలిసి బోనాల పండుగ నిర్వహించడం, తెలంగాణ సంస్కృతి సంప్రదాయాలను పాటించడం అభినందనీయమన్నారు. అ దనపు కలెక్టర్ భుజంగరావు మాట్లాడుతూ ఉ ద్యోగులు తమ బాధ్యతను నిర్వర్తిస్తూనే ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం సంతోషకరమన్నారు. అంతకుముందు పాత కలెక్టరేట్ ప్రాంగణంలోని నవదుర్గ మాత ఆలయంలో టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్గౌడ్, అర్బన్ ఎమ్మెల్యే ధన్పాల్, మేయర్ ఉమారాణి, టీఎన్జీవోఎస్ జిల్లా అధ్యక్షుడు సుమన్, మహిళా ఉ ద్యోగులు బోనాలను ఎత్తుకొని ఊరేగింపు నిర్వహించారు. ప్రత్యేక పూజల అనంతరం మహా అ న్నదానం చేశారు. మాజీ మేయర్ ధర్మపురి సంజయ్, టీఎన్జీవోస్ నాయకులు గైని గంగారాం, శ్రీనివాస్, మారుతి, పెద్దోళ్ల నాగరాజు, డీఎంహెచ్వో రాజ్యశ్రీ తదితరులు పాల్గొన్నారు. టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్గౌడ్ టీఎన్జీవోస్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా బోనాల పండుగ
-
హరీశ్ సమాధానం చెప్పాల్సింది ప్రజలకే..సాక్షి ప్రతినిధి, నిజామాబాద్: ఆధునిక కాలంలోనూ క్షుద్రపూజలను నమ్మడం మంచిది కాదని, మూఢ నమ్మకాలను వీడాలని టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు, ఎమ్మెల్సీ మహేశ్కుమార్ గౌడ్ పేర్కొన్నారు. బుధవారం జిల్లాకేంద్రంలోని పార్టీ కార్యాలయంలో విలేకరులతో మాట్లాడారు. బీఆర్ఎస్ నేత హరీశ్రావు తమిళనాడు, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లోని క్షుద్రపూజల తర హా పూజలు నిర్వహించే ఆలయాల్లో పూజలు నిర్వహించినట్టు తమకు సమాచారం ఉందన్నారు. ఆ యన ఎలాంటి పూజలు చేశారో ప్రజలకు చెప్పాల్సి న అవసరం ఉందన్నారు. ఎల్నినోలాంటి పరిస్థితు ల్లో ఆ పూజల మర్మమేంటో ప్రజలకే చెప్పాలన్నందుకు ఎందుకు ఉలిక్కిపడుతున్నాడో అర్థం కావడం లేదన్నారు. కేటీఆర్ తెలంగాణతో పాటు మహారా ష్ట్ర, తమిళనాడులలో ఎక్కడ పాదయాత్రలు చేసినా ఒరిగేదేం లేదన్నారు. బీఆర్ఎస్ మళ్లీ అధికారంలోకి రాదని, కాంగ్రెస్సే తిరిగి అధికారంలోకి వస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఈసారి 80 శాతానికిపైగా సీట్లు సాధిస్తామన్న ధీమా వ్యక్తం చేశారు. బిహార్లోని బంకీపూర్ ఉప ఎన్నికలో ఓటమితో మోదీకి నూకలు చెల్లినట్టేన్నారు. ఏకంగా బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నబీన్ రాజీనామా చేసిన సీటులో ఓడిపోవడంతోనే బీజేపీ పని అయిపోయిందన్నారు. జిల్లాకు ఇంజినీరింగ్, వ్యవసాయ కళాశాలల ను తీసుకొచ్చామని, జిల్లా అభివృద్ధే ధ్యేయంగా ముందుకు వెళ్తున్నామని అన్నారు. ధాన్యం సేకరణ విషయంలో కఠినంగా వెళ్లడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందన్నారు. జిల్లాలో పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు పూ ర్తి చేయడంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించామన్నారు. జి ల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు కే నగేశ్రెడ్డి, నగర మేయర్ కే ఉమారాణి, కార్పొరేషన్ డీసీసీ అధ్యక్షుడు బొబ్బి లి రామకృష్ణ, బాడ్సి శేఖర్గౌడ్, గడుగు గంగాధర్, మానాల మోహన్రెడ్డి, తాహెర్ బిన్ హందాన్, ఏ ఎంసీ చైర్మన్ ముప్పగంగారెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్సీ ఆ కుల లలిత, భక్తవత్సలం, నరేందర్రెడ్డి, జావిద్ అ క్రమ్, సీనియర్ నాయకులు పాల్గొన్నారు. క్షుద్రపూజలు, మూఢనమ్మకాలు మంచివి కాదని చెబుతున్నా.. ఈ విషయంలో అంత ఉలిక్కిపాటు ఎందుకు? టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్గౌడ్
-
ఇంకా లోతులోనే..● ఓడిన కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులకు ఫండ్స్ ఇస్తున్నారు : అర్బన్ ఎమ్మెల్యే ధన్పాల్ నియోజకవర్గానికి నయాపైసా ఇవ్వలేదుసుభాష్నగర్: నిజామాబాద్ నగర సమగ్రాభివృద్ధే లక్ష్యంగా తన ప్రతి అడుగు ఉంటుందని అర్బన్ ఎ మ్మెల్యే ధన్పాల్ సూర్యనారాయణ అన్నారు. ట్రా ఫిక్ శాశ్వత పరిష్కారం కోసం అవసరమైన వంతెన ల నిర్మాణానికి రూ.100 కోట్లు మంజూరు చేయాలని, రూ.70 కోట్లతో ఎల్లమ్మగుట్ట రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జి నిర్మించాలని, వర్ని, నిజామాబాద్, డిచ్పల్లి, ఇందల్వాయి, భీమ్గల్, కమ్మర్పల్లి వరకు నగరం మీదు గా 107 కిలోమీటర్ల కొత్త జాతీయ రహదారి ప్రతిపాదనలను ఆర్ అండ్బీ మంత్రికి అందించినట్లు వివరించారు. నగరంలోని బీజేపీ కార్యాలయంలో బుధవారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. ప్ర భుత్వం ఏర్పడి రెండున్నరేళ్లు గడిచినా.. నియోజక వర్గ అభివృద్ధికి నయాపైసా ఇవ్వలేదని, ఓడిన కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులకు నిధులను ఇస్తున్నారన్నారు. మేయర్కు, కార్పొరేషన్ కమిషనర్కు ప్రజా సమస్యలపై పట్టు లేదని మండిపడ్డారు. కార్పొరేషన్లో ఉన్న నిధులను కూడా ప్రజావసరాలకు వినియోగించక పోవడం సిగ్గుచేటన్నారు. యువతకు ఉద్యో గ అవకాశాలు కల్పించేందుకు కంపెనీలను తీసుకురావాలని, జీజీహెచ్లో సమస్యలను పరిష్కరించాలని, నిజామాబాద్ బస్టాండ్లో ప్రయాణికులకు మౌలిక వసతులు కల్పించాలని, కొత్త బస్టాండ్ నిర్మించాలని సంబంధిత మంత్రులకు విన్నవించినట్లు తెలిపారు. అలాగే ఆర్వోబీ, ఆర్యూబీల నిర్మాణానికి ఎంపీ అర్వింద్తో కలిసి కేంద్రమంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్కు ప్రతిపాదనలు అందజేశానన్నారు. నాయకులు, కార్పొరేటర్లు నాగోళ్ల లక్ష్మీనారాయణ, పోతన్కర్ లక్ష్మీనారాయణ, మున్సిపల్ ఫ్లోర్లీడర్ ప్రమోద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. డొంకేశ్వర్(ఆర్మూర్) : జూలై నెలాఖరులో వర్షాలు కురిసినప్పటికీ జిల్లాలో భూగర్భ జల మట్టాలు పెరగకపోగా.. ఇంకా లోతులోకి వెళ్లాయి. జూన్లో 12.61 మీటర్లలో నీటి మట్టాలు ఉండగా.. జూలై ముగిసే నాటికి 0.32 మీటర్లు తగ్గి 12.93 మీటర్ల లోతులోకి పడిపోయాయి. గతేడాది ఇదే సమయంతో (11.76 మీటర్లు) పోలిస్తే లోటు రికార్డయ్యింది. అయితే.. వర్షపునీరు భూమిలోకి పూర్తిగా ఇంకకపోవడంతోపాటు వ్యవసాయ బోర్ల వాడకం పెరగడమే ఇందుకు కారణమని గ్రౌండ్ వాటర్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా 82 ఫీజో మీటర్ల ద్వారా భూగర్భ జలాల లెక్కలను ఇటీవల తీశారు. 28 ఫీజో మీటర్లలో 10 మీటర్ల లోపు నీటి మట్టాలు ఉండగా.. 42 ఫీజో మీటర్లలో 10 నుంచి 20 మీటర్ల లోతులో ఉన్నాయి. మరో 12 ఫీజో మీటర్లలో 20 మీటర్ల లోతులో జలాలున్నాయి. వర్షపు నీరు భూగర్భంలోకి ఇంకి ఆగస్టు నెలలో నీటి మట్టాలు పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇటు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు 50 సెంటీ మీటర్ల వర్షం కురిసింది. ఐదు మండలాలు అధిక, 26 మండలాలు సాధారణ, రెండు మండలాలు లోటు వర్షపాతంలో ఉన్నాయి. వర్షాకాల సీజన్ మొత్తంలో 94 సెంటీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదు కావాల్సి ఉంది. పూర్తిగా నిండని చెరువులు 600కు పైనే.. ఇటీవల భారీ వర్షాలు కురిసినా కూడా జిల్లాలో చాలా చెరువులు పూర్తిగా నిండలేవు. జిల్లాలో 1,097 చెరువులు ఉండగా 25శాతం నీరు చేరిన చెరువులు 221 ఉన్నాయి. అలాగే 25 నుంచి 50 శాతం వరకు నిండిన చెరువులు 385 ఉన్నాయి. అంటే, జిల్లాలో పూర్తిగా నిండని చెరువులు 600కు పైగానే ఉన్నాయి. అదే విధంగా 50 నుంచి 75శాతం నిండిన చెరువులు 296.. 75 నుంచి 100 శాతం నిండినవి 149, అలుగు పారుతున్నవి 46 ఉన్నాయి. మరో రెండుమూడు సార్లు భారీ వర్షపాతం నమోదైతే తప్ప జిల్లాలోని మిగతా చెరువులు నిండే పరిస్థితి లేదు. జూలైలో 0.32 మీటర్ల లోతుకు తగ్గిన భూగర్భ జలాలు ప్రస్తుతం జిల్లాలో 12.93 మీటర్ల వద్ద నీటి మట్టం గతేడాదితో పోలిస్తే లోటే
-
వినూత్న పద్ధతులతో ఆదాయం పొందాలి● డీఆర్డీవో సాయన్న వేల్పూర్(బాల్కొండ): వినూత్న పద్ధతులు అవలంబిస్తూ రైతులు అధిక ఆదాయం పొందాలని డీఆర్డీవో సాయన్న సూచించారు. బాల్కొండ మండల కేంద్రంలో ఏడాది క్రితం ఉపాధిహామీ పథకంలో రైతు నానం నరేశ్ ఫాంపాండ్ నిర్మించుకొని చేపట్టిన చేపల పెంపకాన్ని బుధవారం ఆయన పరిశీలించారు. చేపల పెంపకం, ఆదాయం తదితర వివరాలను రైతును అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా డీఆర్డీవో మాట్లాడుతూ ఫాంపాండ్ నిర్మించుకుంటే పంట పండే భూమిని కోల్పోతామని రైతులు భయపడుతున్నారని, నష్టపోయే పంటకు బదులు చేపల పెంపకంతో ఆదాయం పొందవచ్చన్నారు. ఫాంపాండ్ను సిరికొండ మండల రైతులు పరిశీలించారు. కార్యక్రమంలో ఏపీడీలు గంగామోహన్, ఓంపాల్, ప్లాంటేషన్ మేనేజర్ కపిల్, ఎంపీడీవో విజయభాస్కర్రెడ్డి, ఎంపీవో గంగామోహన్, ఏపీవో ఇందిర, సర్పంచ్ గాండ్ల రాజేశ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
నేడు ఇన్చార్జి కలెక్టర్గా భవేశ్ మిశ్రా బాధ్యతలునిజామాబాద్ అర్బన్: జిల్లా ఇన్చార్జి (ఎఫ్ఏసీ) కలెక్టర్గా నిర్మల్ జిల్లా కలెక్టర్ భవేశ్ మిశ్రా గురువారం బాధ్యతలు తీసుకోనున్నారు. కలెక్టర్ ఇలా త్రిపాఠి సెలవుపై వెళ్లగా.. ఆమె భర్త, నిర్మల్ జిల్లా కలెక్టర్ అయిన భవేశ్కు ఇన్చార్జి బాధ్యతలు అప్పగిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. గురువారం (నేడు) ఉదయం 10.30 గంటలకు ఆయన జిల్లా సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయానికి చేరుకోనున్నారు. భవేశ్ మిశ్రా ఇన్చార్జి కలెక్టర్గా 55 రోజులపాటు కొనసాగే అవకాశం ఉంది.
-
80 కిలోల గంజాయి పట్టివేతశంకర్పల్లి: గంజాయి తరలిస్తున్న ముగ్గురు వ్యక్తులను సోమవారం రాత్రి శంకర్పల్లి పోలీసులు పట్టుకున్నారు. వారిని మంగళవారం కోర్టులో హాజరు పరిచి, రిమాండ్కు తరలించారు. శంకర్పల్లి సీఐ రుధ్వీర్కుమార్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. కామారెడ్డి జిల్లా పిట్లంకు చెందిన ఎం శ్రీనివాస్, ఎం శ్రీనివాస్, జే కిరణ్ కొంతకాలంగా జల్సాలకు అలవాటు పడ్డారు. సులభంగా డబ్బు సంపాదించేందుకు గంజాయి అక్రమ రవాణాను ఎంచుకున్నారు. ఒడిశాలోని చిత్రకొండ వద్ద 80 కిలోల గంజాయి కొనుగోలు చేసి, కర్ణాటకలోని బీదర్లో విక్రయిస్తున్నారు. సోమవారం శంకర్పల్లి నుంచి సరఫరా చేస్తున్నట్లు పోలీసులకు సమాచారం అందింది. పట్టణంలోని మంజీరా పైప్లైన్ రోడ్డులో తనిఖీలు జరుపగా వీరు పట్టుబడ్డారు. ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. అనంతరం నిందితులను చేవెళ్ల కోర్టులో హాజరు పరిచి, సంగారెడ్డి జిల్లా జైలుకి తరలించారు.● రిమాండ్కు ముగ్గురి తరలింపు
-
అంతర్జాతీయ కరాటే పోటీల్లో బోధన్ విద్యార్థుల ప్రతిభబోధన్టౌన్: హైదరాబాద్లో ఇటీవల నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ కరాటే పోటీల్లో బోధన్కు చెందిన ఒకినోవా కరాటే స్కూల్ విద్యార్థులు సత్తా చాటారు. పోటీల్లో పలు రాష్ట్రాల నుంచి విద్యార్థులు 2800 మంది పాల్గొనగా కటాస్ విభాగంలో బోధన్కు చెందిన ఒకినోవా కరాటే స్కూల్కు చెందిన ఐదుగురు విద్యార్థులు బంగారు, ఏడుగురు సిల్వర్, ఒక్కరు రజత పథకాలు సాధించారని కరాటే మాస్టర్ సాయిలు తెలిపారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్న కరాటే మాస్టర్, సినిమా ఫైటర్ కన్నన్ గౌడ్, మాజీ ఎంపీ మధుయాష్కి, నేపాల్ కరాటే గ్రాండ్ మాస్టర్ జగదీశ్ సింగ్ ఖాత్రి కరాటే పోటీల్లో వివిధ భాగాల్లో విజేతలుగా నిలిచిన విద్యార్థులకు బహుమతులు అందజేశారని తెలిపారు.
-
పెరిగిన ఇంటర్ అడ్మిషన్లు● పక్కా పర్యవేక్షణ.. బోధన ● పోటీ పరీక్షలకు కోచింగ్ ● ప్రభుత్వ కళాశాలల్లో చేరేందుకు విద్యార్థుల ఆసక్తి ఖలీల్వాడి: ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు తీసుకువచ్చిన సంస్కరణలతో జిల్లాలోని ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలు బలోపేతమవుతున్నాయి. కాలేజీల్లో మౌలిక వసతులు, బోధన, అధికారుల పర్యవేక్షణతో కళాశాలలు కొత్త రూపు సంతరించుకుంటున్నాయి. జిల్లాలో మొత్తం 16 ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజీలు ఉండగా, గతేడాది ఫస్టియర్లో 3,300 మంది చేరారు. ఈ ఏడాది అడ్మిషన్ల సంఖ్యలో ఇప్పటి వరకు 4250కి పెరిగింది. గతేడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది 20శాతం అడ్మిషన్లు పెంచాలని ఇంటర్ బోర్డు అధికారులు లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించారు. దీంతో లెక్చరర్లు ‘కాలేజీ బాట’లో భాగంగా విద్యార్థులకు, వారి తల్లిదండ్రులకు ప్రభుత్వ కాలేజీల్లో సౌకర్యాలపై అవగాహన కల్పించారు. ఫలితంగా ప్రభుత్వ కాలేజీల్లో అడ్మిషన్ల సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతోంది. జిల్లా కేంద్రంలోని కోటగల్లీ బాలికల జూనియర్ కాలేజీలో 730 మంది అడ్మిషన్లు తీసుకోగా, కమ్మర్పల్లి జూనియర్ కాలేజీలో అడ్మిషన్లు వంద దాటాయి. ప్రభుత్వ కళాశాలల్లో విద్యార్థుల సంఖ్యను పెంచేందుకు ఉదయం టిఫిన్స్, మధ్యాహ్నం భోజనం అమలు చేయగా, రెండో విడతలోనూ జిల్లాను ఎంపిక చేశారు. ఇది త్వరగా అమలు చేస్తే అడ్మిషన్ సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంటుందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. ప్రైవేట్ కళాశాలల్లో ఫీజుల మోతను భరించలేని తల్లిదండ్రులు.. తమ పిల్లలను గురుకుల కళాశాలల్లో చేర్పించేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారని, అక్కడ సీట్లు రానివారు ప్రభుత్వ కళాశాలలను ఎంపిక చేసుకుంటున్నారని పలువురు పేర్కొంటున్నారు.జేఈఈ, ఎప్సెట్, క్లాట్ కోచింగ్ ప్రభుత్వ కాలేజీల్లో ఐఎఫ్పీ (ఇంటరాక్టివ్ ప్లాట్ ప్యానెల్) టచ్ స్క్రీన్పై డిజిటల్ బోధన చేస్తున్నారు. సెంకడియర్ విద్యార్థులను జేఈ ఈ, ఎంసెట్, ఎప్సెట్, క్లాట్(కామన్ లా అడ్మిషన్ టెస్ట్) తదితర పోటీ పరీక్షలకు కోచింగ్ ఇస్తున్నారు. ప్రాక్టికల్స్ నిర్వహణకు ప్రతి కాలేజీ రూ.25 వేల చొప్పున అందిస్తున్నారు. పర్యవేక్షణ కోసం ప్రతి కళాశాలలో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయడంతోపాటు ఎఫ్ఆర్ఎస్(ముఖ గుర్తింపు) హాజరు అమలు చేస్తున్నారు. కాలేజీకి విద్యార్థి గైర్హాజరైతే వెంటనే తల్లిదండ్రులకు మెస్సేజ్లు వెళ్తుండడంతో విద్యార్థుల హాజరు శాతమూ పెరుగుతోంది. ల్యాబ్లు, క్రీడా కార్యక్రమాలు, ఇతర మౌలిక వసతులకు నిధులను కేటాయిస్తున్నారు.ఇంటర్ ఫలితాల్లో రాష్ట్రస్థాయి ర్యాంకులు సాధించిన జిల్లా కేంద్రంలోని కోటగల్లీ ప్ర భుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో అడ్మిషన్లు తీసుకునేందుకు విద్యార్థినులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఈ విద్యా సంవత్సరానికి ఇప్పటి వరకు 730 మంది విద్యార్థినులు అడ్మిషన్లు తీసుకున్నారు. గతేడాది 580 మంది విద్యార్థినులు చేరగా, ఈ ఏడాది అడ్మిషన్ల సంఖ్య ఇప్పటి వరకు 150కి పెరిగింది. 15 వరకు అడ్మిషన్లు తీసుకుంటాం జిల్లాలోని ప్రభుత్వ కాలేజీల్లో ఫస్టియర్ విద్యార్థుల సంఖ్య పెరిగింది. ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాల్లో ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించాం. కాలేజీల్లో మౌలిక వసతులు కల్పించడతోపాటు పోటీ పరీక్షలకు కోచింగ్ అందిస్తున్నాం. డిజిటల్ బోధన, అనుభజ్ఞులైన లెక్చరర్లు ఉన్నారు. ఈనెల 15 వరకు అడ్మిషన్ల ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. – రవికుమార్, డీఐఈవో, నిజామాబాద్
-
షార్ట్సర్క్యూట్తో ఇల్లు దగ్ధంమాచారెడ్డి: మండలంలోని మైసమ్మ చెరువు తండాలో విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ తో ఓ ఇల్లు పాక్షికంగా దగ్ధమైంది. దీంతో రూ. లక్ష వరకు నష్టం వాటిల్లింది. తండాకు చెందిన మాలోత్ తుల్జా నాయక్ కుటుంబ సభ్యులు మంగళవారం ఇంటికి తాళం వేసి పొలం పనులకు వెళ్లారు. సాయంత్రం ఇంటి నుంచి పొగలు రావడాన్ని గుర్తించిన స్థానికులు తుల్జా కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించి మంటలను ఆర్పేశారు. ప్రమాదంలో ఇంట్లో ఉన్న విలువైన ఫర్నిచర్, ఇతక వస్తువులు దగ్ధమయ్యాయి. రూ. లక్ష వరకు ఆస్తినష్టం జరిగిందని బాధిత కుటుంబీకులు తెలిపారు. కామారెడ్డి అర్బన్: ఎల్ఐసీలో బీమా సఖి (మ హిళ ఏజెంట్లు), శ్రీరాం లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్లో ఫీ ల్డ్ సెల్స్ అధికారుల నియామకం కోసం గురువారం కలెక్టరేట్లో జాబ్మేళా నిర్వహించనున్నారు. ఆసక్తిగలవారు ఉదయం 10.30 గంట ల నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు నిర్వహించే జాబ్ మేళాలో పాల్గొనాలని జిల్లా ఉపాధి కల్పనాధికారి కిరణ్కుమార్ తెలిపారు. వివరాలకు 92928 05290లో సంప్రదించాలన్నారు.
-
వరదలో చిక్కుకున్న పెళ్లి బస్సుకామారెడ్డి క్రైం: జిల్లా కేంద్రంలో సోమవారం అర్ధరాత్రి కురిసిన భారీ వర్షానికి రోడ్లన్నీ జలమయం అయ్యాయి. ఈక్రమంలో తెల్లవారుజామున కామారెడ్డి మండలంలోని గొల్లపల్లి నుంచి రంగంపేట గ్రామానికి వివాహ వేడుకలకు హాజరయ్యేందుకు ఓ ప్రైవేట్ బస్సు 45 మంది ప్రయాణికులతో జిల్లా కేంద్రంగా గుండా బయలుదేరింది. రామారెడ్డి రోడ్డులోని సుభాష్ టాకీస్ సమీపంలోకి రాగానే బస్సు సైలెన్సర్లోకి నీళ్లు చేరి రోడ్డుపైనే ఆగిపోయింది. అప్పటికే రోడ్డుపై భారీగా నీటి ప్రవాహం ఉండడంతో ప్రయాణికులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. సమాచారం అందడంతో పట్టణ పోలీసులు, ఫైర్ సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. తాడు సహాయంతో ప్రయాణికులందర్నీ కొద్ది దూరంలోని సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించారు. మరో బస్సులో ఎక్కించి గమ్యస్థానానికి పంపించారు. దీంతో ప్రయాణికులందరూ ఊపిరిపీల్చుకున్నారు.● రోప్ సాయంతో ప్రయాణికులను సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించిన పోలీసులు
-
ఎస్ఎస్ఆర్ కాలేజీలో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ డ్రైవ్ఖలీల్వాడి: నగరంలోని ఎస్ఎస్ఆర్ డిగ్రీ, పీజీ కళాశాల (అటానమస్)లో మంగళవారం ఐటీ సంస్థ విప్రో ఆధ్వర్యంలో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ డ్రైవ్ నిర్వహించినట్లు విద్యాసంస్థల చైర్మన్ మారయ్యగౌడ్ తెలిపారు. సుమారు 400 మంది అర్హులైన అభ్యర్థులు తమ పేర్లను నమోదు చేసుకొని పాల్గొనగా, సంస్థ ప్రతినిధులు పలు దశల్లో ఎంపిక ప్రక్రియ నిర్వహించారు. అన్ని దశలు పూర్తయిన అనంతరం ఎంపికై న అభ్యర్థుల తుది జాబితాను విప్రో సంస్థ ప్రకటించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. విద్యార్థులకు మరిన్ని ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేందుకు జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయి సంస్థలతో కలిసి ఇలాంటి క్యాంపస్ నియామక కార్యక్రమాలను నిరంతరం నిర్వహిస్తామన్నారు. కార్యక్రమం విజయవంతం కావడంతో కళాశాల సిబ్బందికి, విప్రో ప్రతినిధులకు, విద్యార్థులకు అభినందనలు తెలిపారు. ఆర్మూర్టౌన్: ఆర్మూర్ పీఎస్ పరిధిలో పోగొ ట్టుకున్న ఫోన్లను సీఈఐఆర్ పోర్టల్ ద్వారా సేకరించి బాధితులకు మంగళవారం అందజేసినట్లు ఎస్హెచ్వో సత్యనారాయణగౌడ్ తెలిపారు. బాధితులు ఫోన్ పోయిన వెంటనే పోలీస్స్టేషన్, సీఈఐఆర్ పోర్ట్లో ఫిర్యాదు చేయా లని సూచించారు. నిజామాబాద్ అర్బన్: నగరంలోని 4వ టౌన్ పీఎస్ పరిధిలో గల మహాలక్ష్మీనగర్లో ఆటో చోరీకి గురైనట్లు ఎస్హెచ్వో సతీశ్ తెలిపారు. కాలనీకి చెందిన గుర్రం కల్యాణ్ అనే వ్యక్తి రోజు లాగే తన ఇంటి ఎదుట సోమవారం రాత్రి ఆటోను పార్కింగ్ చేశాడు. మంగళవా రం ఉదయం చూసే సరికి కనిపించకపోవడంతో పీఎస్లో ఫిర్యాదు చేశాడు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై తెలిపారు. నిజామాబాద్ అర్బన్: నగరంలోని దుబ్బ ప్రాంతంలో ఉన్న ఓ ఇంట్లో చోరీ జరిగింది. మూడో టౌన్ పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. దుబ్బ ప్రాంతానికి చెందిన సాయి పని నిమిత్తం ఇతర ప్రాంతానికి, ఆయన కుటుంబ సభ్యులు వేరే ఊరికి వెళ్లారు. మంగళవారం తెల్లవారుజామున దొంగలు ఇంటి తాళం పగులగొట్టి చోరీకి పాల్పడ్డారు. ఇంట్లో మూడు తులాల బంగారం చోరీకి గురైందని బాధిత కుటుంబీకులు తెలిపారు. బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్త్నుట్లు ఎస్సై తెలిపారు. ధర్పల్లి: అధికారుల విధులకు ఆటంకం కలిగించిన ఏడుగురిపై కేసు నమోదు చేసినట్లు ధర్పల్లి ఎస్సై సందీప్ తెలిపారు. ఎస్సై మంగళవారం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. మండలంలోని డీబీ తండా అటవీ ప్రాంతంలో రెండు ట్రాక్టర్లతో అటవీ భూమిని చదును చేస్తున్నప్పుడు అటవీశాఖ అధికారులు అడ్డుకొని ట్రాక్టర్లను పట్టుకున్నారు. ట్రాక్టర్లను సీజ్ చేసేందుకు అటవీ శాఖ అధికారులు ప్రయత్నించగా, తండాకు చెందిన ఏడుగురు వ్యక్తులు అడ్డువచ్చి వారి విధులకు ఆటంకం కలిగించారు. ఈ మేరకు దుబ్బాక బీట్ ఆఫీసర్ పోలీస్స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయగా, కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై తెలిపారు.
-
మైనర్లతో సొంతిళ్లలో చోరీలు.. నిందితుడి అరెస్టునిజామాబాద్ అర్బన్ : మైనర్లను ప్రలోభ పెట్టి తమ ఇళ్లలోని బంగారం చోరీ చేయించిన నిందితుడిని మూడో టౌన్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అతడి నుంచి సుమారు పది తులాల బంగారాన్ని స్వాధీనం చేసుకొని కోర్టులో హాజరుపర్చగా న్యా యస్థానం 14 రోజుల రిమాండ్ విధించినట్లు మూ డో టౌన్ ఎస్సై హరిబాబు తెలిపారు. ఎస్సై తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. మూడో టౌన్ పోలీస్స్టేషన్ పరిధికి చెందిన ధనుష్ అనే వ్యక్తి కొంత మంది మైనర్లను ప్రలోభాలకు గురిచేసి, వారి ఇళ్లలో ఉన్న బంగారు ఆభరణాలను దొంగిలించి తనకు తీసుకురావాలని ప్రేరేపించేవాడు. మైనర్లు తమ ఇంట్లోని బంగారాన్ని అతనికి అందజేశారు. ఈ విషయం కుటుంబ సభ్యుల దృష్టికి రావడంతో వారు మూడో టౌన్ పోలీస్స్టేషన్లో ఈ నెల 2న ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు సీసీఎస్ ఏసీపీ శ్రీశైలం ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి నిందితుడు ధనుష్ను అదుపులోకి తీసుకొని విచారించి, అతని నుంచి 10 తులాల బంగారాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితుడిని కోర్టులో హాజరుపర్చగా న్యాయస్థానం 14 రోజుల రిమాండ్ విధించినట్లు ఎస్సై తెలిపారు.
-
తల్లీకుమార్తెల అదృశ్యంనందిపేట్: మండలంలోని ఓ గ్రామానికి చెందిన వివాహిత తన కుమార్తెతో కలిసి అదృశ్యమైనట్లు ఎస్సై వినయ్ మంగళవారం తెలిపారు. నెల రోజుల క్రితం తన తల్లి గారింటికి వెళ్లి వస్తానని ఇంట్లో చెప్పిన ఆమె తిరిగి రాలేదు. కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై తెలిపారు. ఆర్మూర్టౌన్: ఆర్మూర్ పీఎస్ పరిధిలో పోలీసులు డ్రంకెన్ డ్రైవ్ తనిఖీ లు నిర్వహించగా ఐదుగురు వ్యక్తులు మద్యం తాగి వాహనాలు నడుపుతూ పట్టుబడ్డారు. వీరిని మంగళవారం ఆర్మూర్ కోర్టులో పోలీసులు హాజరుపర్చారు. విచారణ చేపట్టిన జడ్జి ఐదుగురికి రూ.10వేల చొప్పున జరిమానా విధించినట్లు ఎస్హెచ్వో సత్యనారాయణగౌడ్ తెలిపారు. ఒకరికి ఐదు రోజుల జైలు నిజామాబాద్ రూరల్: డ్రంకెన్ డ్రైవ్ తనిఖీల్లో ఒకరికి ఐదు రోజుల జైలు శిక్షను విధించినట్లు రూరల్ ఎస్హెచ్వో శ్రీనివాస్ మంగళవారం తెలిపారు. ఎస్హెచ్వో తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. మండల పరిధిలో వాహనాల తనిఖీ చేస్తుండగా పడకల్ గ్రామానికి చెందిన జంపన్న అనే వ్యక్తి మద్యం సేవించినట్లు గుర్తించారు. అతన్ని కేసు నమోదు చేసి కోర్టులో హాజరు పర్చారు. విచారణ చేపట్టిన జడ్జి ఐదు రోజుల జైలు శిక్షను విధించారు. మద్యం సేవించి వాహనాలు నడపరాదని, ప్రతి ఒక్కరూ ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించాలని అన్నారు. నందిపేట్ : మండల కేంద్రానికి చెందిన ముగ్గురిపై దొంగతనం, చీటింగ్ కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్సై వినయ్ తెలిపారు. వివరాలిలా ఉన్నాయి. నందిపేటకు చెందిన బీఎస్ఎన్ఎల్ రిటైర్డు ఉద్యోగి చల్ల విష్ణువర్ధన్ తన భార్య ఏటీఎంను తీసుకుని గత నెల 17వ తేదీన పని నిమిత్తం నిజామాబాద్ వెళ్లాడు. మార్గమధ్యలో తనకు స్నేహితులైన నందిపేటకు చెందిన టీ భోజాగౌడ్, గంగాధర్ కలిసి విష్ణువర్ధన్కు మందు తాగించి అతని వద్ద ఉన్న ఏటీఎం దొంగిలించారు. అనంతరం భోజాగౌడ్, గంగాధర్తో పాటు నందిపేటకు చెందిన లక్ష్మి అనే మహిళతో కలిసి ఏటీఎం నుంచి విడతల వారీగా రూ. 1,05,000 నగదును విత్డ్రా చేసుకుని వాడుకున్నారు. బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు ముగ్గురిపై దొంగతనం, చీటింగ్ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై తెలిపారు.
-
మాతృ మరణాలు తగ్గించాలి● డీఎంహెచ్వో రాజశ్రీసుభాష్నగర్ : జిల్లాలో మాతృమరణాలు తగ్గించేలా ఆశా కార్యకర్తలు, ఏఎన్ఎంలు, ఎంసీహెచ్ సూపర్వైజర్లు చర్యలు చేపట్టాలని డీఎంహెచ్వో రాజశ్రీ తెలిపారు. మంగళవారం కలెక్టరేట్లోని డీఎంహెచ్వో కార్యాలయంలో మాతృ మరణాలపై సమీక్ష నిర్వహించారు. గర్భిణికి ఎత్తు, బరువు, బీపీ, హెచ్ బీ, రక్తహీనత, తదితర పరీక్షలతోపాటు హైపర్ టెన్షన్, ప్లేట్లెట్ల పరీక్షలు నిర్వహించాలని తెలిపారు. సాధారణ ప్రసవాలు అయ్యే విధంగా వారికి సహకరించాలని సూచించారు. ఏ ఒక్క మాతృమరణం జరగకుండా అన్ని విధాల కృషి చేయాలని, అనివార్య కారణాల వల్ల ఎక్కడైనా మాతృ మరణం సంభవిస్తే పూర్తి సమాచారాన్ని ఫార్మాట్లో పొందుపర్చాలని కోరారు. సమీక్షలో మాతృమరణాలు జరిగిన మాలపల్లి, సిరికొండ, గౌతమ్నగర్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల సిబ్బందితోపాటు డిప్యూటీ డీఎంహెచ్వోలు సికందర్ నాయక్, ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ఉమ, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు, ప్రోగ్రాం అధికారులు, ఉద్యోగులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. జాతీయ ఆరోగ్య కార్యక్రమాలపై సమీక్ష జిల్లా వైద్య ఆరోగ్యశాఖలో అమలవుతున్న జాతీయ ఆరోగ్య కార్యక్రమాలను జూమ్ ద్వారా డీఎంహెచ్వో రాజశ్రీ తన చాంబర్లో సమీక్షించారు. మొత్తం జనాభాలో 30ఏళ్లపైబడిన వారు 52శాతం ఉంటారని, వారికి హైపర్ టెన్షన్, డయాబెటిస్, క్యాన్సర్ నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయాలని సూచించారు. ప్రతి ఆరోగ్య కేంద్రంలో సగటున 60 ఓపీ ఉండేలా చూడాలన్నారు. జాతీయ ఆరోగ్య కార్యక్రమ సేవలు ప్రతి గ్రామంలో అర్హులకు అందేలా కృషి చేయాలన్నారు. ప్రోగ్రామ్ అధికారులు డాక్టర్ వెంకన్న, డాక్టర్ శిఖర, డాక్టర్ వెంకటేశ్, డాక్టర్ శ్రావ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
బీటెక్ సెమిస్టర్ పరీక్షలు ప్రారంభంమోపాల్: తెయూ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో బీటెక్ (సీఎస్ఈ అండ్ ఏఐ) సెమిస్టర్1 థియరీ పరీక్షలు (బ్యాక్లాగ్) మంగళవారం నుంచి ప్రారంభమయ్యాయని ఆడిట్ సెల్ డైరెక్టర్ చంద్రశేఖర్ తెలిపా రు. మొదటిరోజు 36 మందికి 35 మంది హాజరు కాగా ఒకరు గైర్హాజరయ్యారని పేర్కొన్నారు. పీజీ సెమిస్టర్ పరీక్షలు.. తెయూలోని పీజీ 3 సెమిస్టర్ (బ్యాక్ లాగ్) పరీక్షలు మంగళవారం నుంచి ప్రారంభమయ్యాయని ఆడి ట్ సెల్ డైరెక్టర్ చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. మొత్తం 565 మందికి 500 మంది హాజరు కాగా 65 మంది గైర్హాజరయ్యారని పేర్కొన్నారు. కాగా కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాలలో ఇద్దరు విద్యార్థులు మాల్ ప్రాక్టిస్ కింద నమోదయ్యారని ఆయన తెలిపారు. మోపాల్: తెలంగాణ యూనివర్సిటీ పరిధిలో గల బీఎడ్ 2వ సెమిస్టర్(రెగ్యులర్), బీపీఎడ్ 1, 2, 3, 4 సెమిస్టర్ (బ్యాక్లాగ్) పరీక్షలు మంగళవారంతో ముగిశాయి. చివరిరోజు నిర్వహించిన పరీక్షలకు 562 మందికి 527 మంది హాజరు కాగా, 35మంది విద్యార్థులు గైర్హాజరైనట్లు ఆడిట్ సెల్ డైరెక్టర్ చంద్రశేఖర్ పేర్కొన్నారు. ఖలీల్వాడి: ‘దోస్త్‘ స్పెషల్ ఫేజ్లో భాగంగా జిల్లా కేంద్రంలోని జీజీ కాలేజీలో ప్రథమ సంవత్సరంలో వివిధ కోర్సుల్లో చేరటానికి ఈనెల 6 నుంచి 11 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ప్రిన్సిపాల్ రామ్మోహన్రెడ్డి మంగళవారం తెలిపారు. దోస్తు ద్వారా డిగ్రీ కోర్సుల్లో దరఖాస్తు చేసుకొని, విద్యార్థులు రూ.400 చెల్లించి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలని పేర్కొన్నారు. విద్యార్థులు ఈ చివరి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. కమ్మర్పల్లి: తెలంగాణ ఓపెన్ స్కూల్ టెన్త్, ఇంటర్ పరీక్షల ఫీజు చెల్లింపు గడువు ఈనెల 15వ తేదీ వరకు పొడిగించినట్లు కో–ఆర్డినేటర్ సాయన్న తెలిపారు. 2026 ఏప్రిల్లో పరీక్షలు రాసి ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థులు, అలాగే అంతకుముందు నిర్వహించిన పరీక్షల్లోఫెయిల్ అయిన విద్యార్థులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని నిర్ణీత గడువులోగా పరీక్షల ఫీజును చెల్లించాలి కోరారు. అలాగే 2026–27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన తెలంగాణ ఒపెన్ స్కూల్ పదో తరగతి, ఇంటర్ అడ్మిషన్ల ప్రక్రియ కొనసాగుతోందన్నారు. అర్హత కలిగిన విద్యార్థులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు.
-
‘హైడ్రాలిక్ లిఫ్టర్’తో త్వరగా విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరణ● ఎస్ఈ పీవీ రాజేశ్వర్రావుసుభాష్నగర్: నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్తోపాటు మున్సిపాలిటీల్లో విద్యుత్ సరఫరాను త్వరితగతిన పునరుద్ధరించడంతోపాటు విద్యుత్ సిబ్బంది భద్రతతో పనులు నిర్వహించేందుకు హైడ్రాలిక్ లిఫ్టర్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని ఎన్పీడీసీఎల్ నిజామాబాద్ ఆపరేషన్ సర్కిల్ సూపరింటెండెంట్ ఇంజినీర్ పీవీ రాజేశ్వర్రావు సూచించారు. మంగళవారం నగరంలో విద్యుత్ అంతరాయాల పరిష్కారానికి టాటా యోధా 3.0 ఎంటీ హైడ్రాలిక్ లిఫ్టర్ వాహన సేవలను ఆయన ప్రారంభించారు. వినియోగదారులకు మరింత నాణ్యమైన, వేగవంత మైన విద్యుత్ సేవలను అందించాలనే లక్ష్యంతో ని జామాబాద్ సర్కిల్ పరిధిలో ఈ వాహనాన్ని అందు బాటులోకి తీసుకొచ్చినట్లు తెలిపారు. హైడ్రాలిక్ లిఫ్టర్ ద్వారా 33 కేవీ, 11 కేవీ విద్యుత్ లైన్ల బ్రేక్డౌన్లు, ఫ్యూజ్ ఆఫ్ కాల్స్, చెట్ల కొమ్మల తొలగింపు, ఎత్తైన ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ లైన్లు, పరికరాల నిర్వహణ పనులు సురక్షితంగా, వేగంగా చేపట్టేందుకు వీలవుతుందని పేర్కొన్నారు. ప్రత్యేకించి ని జామాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో విద్యు త్ అంతరాయాలు సంభవించినప్పుడు తక్షణమే స్పందించి విద్యుత్ సరఫరాను త్వరితగతిన పునరుద్ధరించవచ్చని సూచించారు. ఈ వాహనం అందుబాటులోకి రావడంతో అత్యవసర పనులు మరింత సమర్థవంతంగా నిర్వహించడంతోపాటు వినియోగదారులకు మెరుగైన సేవలు అందించవచ్చని ఆ యన పేర్కొన్నారు. డీఈలు శ్రీనివాస్రావు, వెంకటరమణ, ఏడీఈలు చంద్రశేఖర్, ప్రసాద్రెడ్డి, వినో ద్, శ్రీధర్, తోట రాజశేఖర్, జేఏసీ ప్రతినిధులు ర ఘునందన్, పూదరి గంగాధర్, గంగారాం, ఏఈ లు, విద్యుత్ ఉద్యోగులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
-
కొనసాగుతున్న ఇన్ఫ్లో..వేల్పూర్(మెండోరా): శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టులోకి ఎగువ నుంచి స్వల్ప ఇన్ఫ్లో కొనసాగుతోంది. సోమవారం సాయంత్రం 5 వేల క్యూసెక్కులకు తగ్గిన వరద.. మంగళవారం మధ్యాహ్ననికి 28,570 క్యూసెక్కులకు పెరిగి.. సాయంత్రం సమయానికి 22,222 క్యూసెక్కులకు తగ్గింది. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 1091 అడుగులు(80.5 టీఎంసీలు) కాగా, ప్రస్తుతం 1075 అడుగుల(34.817 టీఎంసీలు) నీరు నిల్వఉంది. కాకతీయ కాలువ ద్వారా 330, మిషన్ భగీరథ పథకానికి 231 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తుండగా, 403 కూసెక్కుల నీరు ఆవిరి రూపంలో పోతోందని ప్రాజెక్ట్ అధికారులు తెలిపారు. నిజాంసాగర్(జుక్కల్): నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టులోకి మంగళవారం 10 వేల క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో వస్తోందని నీటిపారుదలశాఖ అధికారులు తెలిపారు. పోచారం ప్రాజెక్టు అలుగు ద్వారా 8 వేల క్యూసెక్కులు, మెదక్ జిల్లాలోని ఘనపురం ఆనకట్ట ద్వారా 2 వేల క్యూసెక్కుల వరద నీరు వస్తోందన్నారు. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 1,405 అడుగులు (17.8 టీఎంసీలు) కాగా.. మంగళవారం సాయంత్రానికి 1,398 అడుగుల (9.5 టీఎంసీలు) నీరు నిల్వ ఉంది. ఎల్లారెడ్డి: కల్యాణి ప్రాజెక్టులోకి వంద క్యూ సెక్కుల ఇన్ఫ్లో వస్తోంది. దీంతో అధికారులు మంగళవారం ప్రాజెక్టు రెండు గేట్లను ఎత్తి అంతే నీటిని మంజీర నదిలోకి వదులుతున్నారు. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటి మట్టం 409.50 అడుగులు కాగా.. మంగళవారం సాయంత్రానికి 408 అడుగుల నీరు నిల్వ ఉంది.నిజాంసాగర్లోకి..కల్యాణి ప్రాజెక్టు రెండు గేట్ల ఎత్తివేత
-
పక్కాగా విలేజ్ ప్రొఫైల్డొంకేశ్వర్(ఆర్మూర్): గ్రామీణ ప్రాంతాల రూపురేఖలు మార్చేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తెచ్చింది. రాబోయే మూడేళ్ల కాలానికి (2026–29) గ్రామాల్లో చేపట్టాల్సిన మౌ లిక వసతుల కల్పన, సామాజిక భద్రత, సుపరిపాలన అంశాలతో కూడిన ‘తెలంగాణ గ్రామ పంచా యతీ సమగ్ర అభివృద్ధి ప్రణాళిక’ (జీపీసీడీపీ) రూపకల్పనకు శ్రీకారం చుట్టింది. దీని కోసం జిల్లా లో పంచాయతీల వారీగా పూర్తి వివరాలను సేకరి స్తున్న పంచాయతీ కార్యదర్శులు విలేజ్ ప్రొఫైల్ను సిద్ధం చేస్తున్నారు. అన్ని శాఖల నుంచి మొ త్తం వందకుపైగా అంశాలను నివేదికలో నమోదు చేస్తున్నా రు. పంచాయతీ పేరు మొదలుకొని ఊరి విస్తీర్ణం, వార్డులు, రేషన్కార్డులు, నివాసాలు, కుటుంబా లు, కులాల వారీగా జనాభా, గుడులు, బడులు, రోడ్లు, మహిళా సంఘాలు, రైతులు, అక్షరాస్యత రే టు, కావాల్సిన అభివృద్ధి పనులు తదితర వివరా లు సేకరిస్తున్నారు. ఈ సమాచారం ఆధారంగా రా బోయే రోజుల్లో అభివృద్ధి పనులు చేపట్టనున్నారు. మరుగుదొడ్లు, సీసీ రోడ్లు, తాగునీరు గ్రామాల్లో మరుగుదొడ్లు అవసరమైన వారిని గుర్తించి జాబితా సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఒక్కో మరుగుదొడ్డిని స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ కింద రూ.12 వేలతో నిర్మించనున్నారు. అలాగే కమ్యూనిటీ టాయిలెట్ల సముదాయాలను కట్టేందుకు అనువైన స్థలాలను గుర్తిస్తున్నారు. అదే విధంగా తాగునీటి సరఫరా లేని ప్రాంతాలకు నీటి సరఫరా చేసేందుకు అంచనాలను సి ద్ధం చేస్తున్నారు. ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్లు, పైపులైన్ల విస్తరణతోపాటు నల్లా కనెక్షన్లు లేని ఇళ్లను గుర్తిస్తున్నారు. పాత చేతి పంపులు, మోటార్ల మరమ్మతుల కోసం అవసరమైన అంచనాలను నివేదికలో చేరుస్తున్నారు. అలాగే అంతర్గత సీసీ రోడ్ల నిర్మాణం, గ్రామాల మధ్య లింక్ రోడ్ల ఏర్పాటుకు సంబంధించిన వివరాలను నమోదు చేస్తున్నారు. గ్రామాలు శుభ్రంగా కనిపించేలా డ్రెయినేజీల నిర్మాణం, వీధు ల్లో ఎల్ఈడీ విద్యుత్ లైట్లు అవసరాలను గుర్తిస్తున్నారు. కాగా, ఉపాధిహామీలో వన మహోత్సవం కింద అవెన్యూ ప్లాంటేషన్, వ్యక్తిగత ఇంకుడు గుంతల నిర్మాణాలపై వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. మహి ళా సంఘాలు, వారు తీసుకున్న రుణాలతో స్థాపించిన వ్యాపారాలను నివేదికలో పొందుపరుస్తున్నా రు. గ్రామ సమగ్ర సమాచారం ప్రతీ పౌరుడు సులభంగా తెలుసుకునేలా ఆన్లైన్లో నమోదు చేయనున్నారు. ఏ సమాచారం కావాలన్నా ఒక్క క్లిక్తో తెలుసుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన యాప్ కూడా త్వరలోనే అందుబాటులోకి రానుంది. పల్లెల ప్రగతికి ఇదే దిక్సూచి ప్రభుత్వ ఆదేశాల ప్రకారం ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో మూడేళ్ల అభివృద్ధి ప్రణాళిక కోసం వివరాల సేకరణ వే గంగా జరుగుతోంది. ప్రతి అంశాన్ని పక్కాగా నమోదు చేయాలని కార్యదర్శులకు ఆదేశాలిచ్చాం. ఇతర శా ఖల ఉద్యోగులు, సర్పంచుల సహకారంతో దీనిని ఈ నెల 15వ తేదీలోగా పూర్తి చేయాలని చెప్పాం. ఈ నివేదిక పల్లెల ప్రగతికి దిక్సూచిలా పని చేస్తుంది. – శ్రీనివాస్ రావు, జిల్లా పంచాయతీ అధికారి సిద్ధమవుతున్న మూడేళ్ల సమగ్ర అభివృద్ధి ప్రణాళిక వందకుపైగా అంశాలపై వివరాలు సేకరిస్తున్న కార్యదర్శులు గ్రామ పంచాయతీల రూపురేఖలు మార్చేందుకు సన్నాహాలు
-
ఫామ్ తిరిగివ్వరేమి..!?నిజామాబాద్ అర్బన్: ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) గడువును ఇప్పటికే రెండు సార్లు పొడిగించినా అర్బన్ నియోజకవర్గం పరిధిలో మాత్రం ప్రక్రియ వెనుకబడి ఉంది. అర్బన్లో ఇప్పటికీ సుమారు 60వేల ఎన్యుమరేషన్ ఫామ్లు బీఎల్వోల చేతికి అందలేదు. ఓటర్ల నిర్లక్ష్యమా..? అవగాహనా రాహిత్యామా? ప్రచార లోపమా? కారణమేదైనా మొత్తానికి ‘సర్’ ప్రక్రియ నత్తనడకన సాగుతోంది. ఇదిలా ఉండగా జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు తొలగించనున్న ఓట్లను గుర్తించారు. ఈనెల 4వ తేదీ వరకు 1,36,809 ఓట్లను గుర్తించారు. ఇందులో మరణించిన వారి ఓట్లు 32,858 ఉండగా, శాశ్వతంగా ఇతర ప్రాంతాలకు వలసవెళ్లిన వారు 60,689 మంది ఉన్నారు. అలాగే డబుల్ ఓట్లు 43,262 ఉన్నాయి. అయితే సర్ ప్రక్రియ 10వ తేదీ వరకు కొనసాగనుండగా తొలగిపోనున్న ఓట్ల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. జిల్లా వ్యాప్తంగా 14,39,734 మంది ఓటర్లు ఉండగా.. ఇప్పటి వరకు 12,22,754 (84.93 శాతం) ఎన్యుమరేషన్ ఫామ్ల డిజిటలైజేషన్ పూర్తయ్యింది. అర్బన్ నియోజకవర్గంలో 3,08,261 ఓటర్లు ఉండగా ఇప్పటి వరకు 2,20,217 ఎన్యుమరేషన్ ఫామ్లను (71.44 శాతం) డిజిటలైజ్ చేశారు. బోధన్ నియోజకవర్గంలో 2,23,152 ఓటర్లు ఉండగా 1,95,134 (87.44 శాతం) ఫామ్లు, ఆర్మూర్ నియోజక వర్గంలో 2,15,186 ఓటర్లకుగాను 1,89,451 (88.04 శాతం) ఫామ్లు డిజిటలైజ్ అయ్యాయి. నిజామాబాద్ రూరల్ నియోజక వర్గంలో 2,64,723 ఓటర్లు ఉండగా.. 2,33,314 మంది ఓటర్ల (88.14 శాతం) ఫామ్లు, బాల్కొండ నియోజక వర్గంలో 2,32,081 ఓటర్లకుగాను 2,08,256 (89.73 శాతం) ఫామ్ల డిజిటలైజేషన్ పూర్తయ్యింది. బాన్సువాడ నియోజకవర్గంలో 1,96,331 మంది ఓటర్లు ఉండగా, 1,76,382 (89.84శాతం) ఎన్యుమరేషన్ ఫామ్లను డిజిటలైజ్ చేశారు. నియోజక వర్గం మృతులు వలస వెళ్లిన వారు డబుల్ ఓటర్లు ని.అర్బన్ 4,611 6,402 9,710ని.రూరల్ 6,892 13,436 8,846ఆర్మూర్ 6,185 9,931 7,908బోధన్ 5,345 12,099 4,776బాల్కొండ 5,877 9,278 6,991బాన్సువాడ 3,948 9,543 5,031మొత్తం 32,858 60,689 43,262తొలగిపోనున్న ఓట్లు అర్బన్లో బీఎల్వోల చేతికందని ఎన్యు మరేషన్ ఫామ్లు సుమారు 60 వేలు.. జిల్లాలో తొలగిపోనున్న మొత్తం ఓట్లు 1,36,809 కొనసాగుతున్న సర్ ప్రక్రియ
-
సీజనల్ వ్యాధులపై అవగాహనడొంకేశ్వర్(ఆర్మూర్): మండల కేంద్రంలోని పీఎంశ్రీ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో డెంగీ, సీజన్ వ్యాధులపై వైద్యశాఖ ఆధ్వర్యంలో అవగాహన కల్పించారు. కార్యక్రమానికి జిల్లా మలేరియా అధికారి సికిందర్ హాజరై సీజనల్ జ్వరాలు రాకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను విద్యార్థులకు వివరించారు. పరిసరాలు శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని, జ్వరం, తలనొప్పి, ఒళ్లు నొప్పులుంటే వెంటనే ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో రక్త పరీక్షలు చేయించుకోవాలన్నారు. ప్రతీ శుక్రవారం డ్రైడే పక్కాగా నిర్వహించాలని సిబ్బందిని ఆదేశించారు. హెచ్ఎం సురేశ్కుమార్, సబ్ యూనిట్ ఆఫీసర్ సాయి గోవర్ధన్, మెడికల్ ఆఫీసర్ శరత్ చంద్ర, సూపర్వైజర్లు సురేంధర్, సునీత ఉన్నారు.
-
సీఎంఆర్ కేసులపై సమీక్షనిజామాబాద్ అర్బన్: రైస్మిల్లుల్లో సీఎంఆర్ అవకతవకల నేపథ్యంలో నమోదైన కేసులపై సీపీ సాయిచైతన్య మంగళవారం తన కార్యాలయంలో సమీక్షించారు. ఇప్పటి వరకు నమోదైన కేసులు, వాటి పురోగతి వివరాలను సంబంధిత అధికారుల ద్వారా తెలుసుకున్నారు. సివిల్ సప్లయీస్, పోలీసు అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేసి కేసులను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని సూచించారు. అదనపు డీసీపీ శుభం ప్రకాశ్, జిల్లా సివిల్ సప్లయీస్ అధికారి శ్రీకాంత్రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. నకిలీ వీసాలు ఇచ్చిన వ్యక్తి అరెస్ట్ ● నాలుగేళ్లుగా తప్పించుకు తిరుగుతున్న నిందితుడు నిజామాబాద్ అర్బన్: విదేశాల్లో ఉద్యోగాల పేరిట నకిలీ వీసాలు ఇచ్చిన నిందితుడిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. రెండో టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్సై యాదగిరి తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం.. హైదరాబాద్లోని శాలిబండకు చెందిన ఎంఏ ఖయ్యూమ్ 2022లో నిజామాబాద్ నగరానికి చెందిన 15 మందిని ఖఽతర్కు పంపిస్తానని ఒక్కొక్కరి వద్ద నుంచి రూ.50 వేలు వసూలు చేశాడు. డ్రైవర్ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయంటూ నకిలీ వీసాలు ఇచ్చి పారిపోయాడు. అప్పట్లోనే బాధితులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా.. ఖయ్యూమ్ నాలుగేళ్లుగా పరారీలో ఉన్నాడు. నిందితుడిని హైదరాబాద్లో పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. నిజామాబాద్ బస్టాండ్ను ఆధునికీకరించండి సుభాష్నగర్: జిల్లా కేంద్రంలోని బస్టాండ్ను ఆధునీకరించాలని నిజామాబాద్ అర్బన్ ఎమ్మెల్యే ధన్పాల్ సూర్యనారాయణ రవాణాశాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ను కోరారు. ఈమేరకు హైదరాబాద్లోని సెక్రటేరియట్లో మంగళవారం ఆర్మూర్ ఎమ్మె ల్యే పైడి రాకేష్రెడ్డితో కలిసి మంత్రికి ధన్పా ల్ వినతిపత్రం అందజేశారు. కొత్త బస్టాండ్ను నిర్మించే వరకూ ప్రస్తుత బస్టాండ్లో ప్రయాణికులకు సౌకర్యాలు మెరుగుపర్చాలని, ప్రత్యేక పార్కింగ్ సదుపాయం కల్పించాలని కోరారు. ఇంటిగ్రేటెడ్ బస్డిపో కోసం.. ఆర్మూర్: పట్టణంలో నూతన ఇంటిగ్రేటెడ్ బస్ డిపో, అత్యాధునిక బస్టాండ్ నిర్మాణానికి అన్ని అనుమతులు మంజూరు చేయాలని ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే పైడి రాకేశ్రెడ్డి కోరారు. ఈమేరకు హైదరాబాద్లో టీజీఎస్ ఆర్టీసీ వైస్ చైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ నాగిరెడ్డిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి వినతిపత్రం అందజేశారు. ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు అన్ని రూట్లలో సరిపడా నడపాలని, నందిపేట బస్ డిపోను మంజూరు చేసి, మెరుగైన సేవలందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. ఆర్టీసీ ఎండీ సానుకూలంగా స్పందించారని ఎమ్మెల్యే తెలిపారు.
-
రేషన్ పంపిణీ సజావుగా సాగాలి● నిర్లక్ష్యం వహిస్తే కఠిన చర్యలు ● అదనపు కలెక్టర్ భుజంగరావుసుభాష్నగర్: ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ (రేషన్ షాపుల) ద్వారా ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ మూడు మాసాలకు సంబంధించిన రేషన్ కోటాను ఒకేసారి సజావుగా పంపిణీ చేయాలని అదనపు కలెక్టర్ భుజంగరావు డీలర్లకు తెలిపారు. కలెక్టరేట్లోని మినీ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో మంగళవారం ఆయా మండలాల రేషన్డీలర్లతో ఆయన సమావేశం నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా అదనపు కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. ఈనెల 31లోపు రేషన్ పంపిణీ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలన్నారు. బియ్యం పంపిణీలో అవకతవకలు, అలసత్వానికి తావిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. రేషన్ దుకాణాలకు సకాలంలో బియ్యం నిల్వలు చేరుకునేలా, కార్డుహోల్డర్లకు వారి కోటా మేరకు ఏకకాలంలో మూడు నెలల పంపిణీని పర్యవేక్షించాలని పౌరసరఫరాలశాఖ అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ–పాస్ యంత్రాల్లో ఎక్కడైనా సాంకేతిక సమస్యలు ఏర్పడితే వెంటనే పరిష్కరించాలన్నారు. ఈ–కేవైసీ తప్పక చేయించుకోవాలి.. రేషన్ కోటా కలిగిన ప్రతిఒక్కరూ ఈ–కేవైసీ చేసుకునేలా రేషన్ డీలర్లు చొరవ చూపాలని అదనపు కలెక్టర్ భుజంగరావు సూచించారు. ప్రభుత్వం నిర్ధేశించిన గడువు లోపు ఈ–కేవైసీ చేయించుకోకపోతే రేషన్ కోటా నిలిచిపోయే ప్రమాదం ఉందన్నారు. దీన్నిదృష్టిలో పెట్టుకుని రేషన్ కార్డు కలిగిన కుటుంబాల్లోని ప్రతి సభ్యుడు ఆగస్టు 15లోపు తప్పక ఈ–కేవైసీ చేసుకునేలా డీలర్లు కృషిచేయాలన్నారు. డీఎస్వో శ్రీకాంత్రెడ్డి, ఏఎస్వో అరవింద్రెడ్డి, డీటీ పవన్కుమార్, రేషన్డీలర్లు పాల్గొన్నారు.
-
ఎత్తి పోద్దామా..?వేచి చూద్దామా.. ఎస్సారెస్పీ పునరుజ్జీవంపై తేల్చుకోలేని స్థితిలో అధికార యంత్రాంగం సాక్షి ప్రతినిధి, నిజామాబాద్: ఓవైపు గోదావరి నది పై ఉన్న ప్రధాన ప్రాజెక్టులు జలకళను సంతరించుకోగా, శ్రీరామ్సాగర్ ప్రాజెక్టు మాత్రం అత్తెసరు నీటితో వెలవెలబోతోంది. జలాశయం పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 80.5 టీఎంసీలు కాగా, ఇప్పటివరకు ప్రాజెక్టులో 34.81 టీఎంసీలు మాత్రమే చే రింది. ప్రస్తుతం ఎగువ నుంచి 22 వేల క్యూసెక్కు ల ఇన్ఫ్లో కొనసాగుతోంది. ఈ స్థాయి నీటిప్రవాహంతో ప్రాజెక్టు పూర్థిస్థాయి నీటినిల్వపై నీలినీడ లు అలుముకున్నాయి. ఇలాంటి కరువు పరిస్థితు ల ను ఎదుర్కొనేందుకు ఉద్దేశించిన ఎస్సారెస్పీ పునరుజ్జీవ పథకం అమలుతీరుపై ప్రస్తుతం జోరుగా చర్చ సాగుతోంది. వరద కాలువ ద్వారా గోదావరి నీటిని తిరిగి ఎస్సారెస్పీకి చేర్చే ఈ ప్రక్రియపై ప్రభు త్వం దృష్టిపెడుతుందా? లేదా? అన్నదానిపై ఇంకా స్పష్టత రావడం లేదు. ఎగువ నుంచి మిగు లు జ లాల రాకకోసం మరికొంత కాలం వేచిచూ స్తారా లే క పునరుజ్జీవం ద్వారా ప్రాజెక్టు నింపేందుకు చర్య లు తీసుకుంటారా అన్నదానిపై ఆసక్తి నెలకొంది. రివర్స్ పంపింగ్పైనే కొనసాగుతున్న చర్చ ఎస్సారెస్పీ ఎగువన ఉన్న ప్రాజెక్టుల నుంచి నీటి విడుదల లేనప్పుడు, దిగువన ఉన్న ప్రాజెక్టుల నుంచి తిరిగి ఎస్సారెస్పీకి రివర్స్ పంపింగ్ విధానంలో నీటిని తీసుకురావడమే ఎస్సారెస్పీ పునరుజ్జీవ పథకం ఉద్దేశం. ఇందుకోసం ఎల్లంపల్లి నీటిని ఎస్సారెస్పీకి తరలించేందుకు వీలుగా వరదకాలువ అనుసంధానం చేస్తూ మూడు చోట్ల పంప్హౌస్, మోటార్లను ఏర్పాటుచేశారు. వరద కాలువలో నీరు నింపేదుకు మూడు చోట్ల పంప్హౌస్ ఏర్పాటుతోపాటు ఒక్కో మోటారు ద్వారా 1,450 క్యూసెక్కుల నీరు చొప్పున రోజుకు టీఎంసీ చొప్పున రెండు నెలల్లో 60 టీఎంసీలను ఎస్సారెస్పీకి తరలించాలనే ప్రణాళికతో ఈ పథకాన్ని చేపట్టారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో రెండు రోజులపాటు రివర్స్ పంపింగ్ ద్వారా ఎస్సారెస్పీలోకి ఎత్తిపోతలు చేపట్టినా, తర్వాత భారీ వర్షాలు, నీటిలభ్యత కారణంగా నిలిపివేశారు. ఈసారి వర్షాభావ పరిస్థితులు, గోదావరి ఎగువ నుంచి ఎస్సారెస్పీకి ఇన్ఫ్లో పెద్దగా లేని ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఎల్లంపల్లి నుంచి రివర్స్ పంపింగ్తో ప్రయోజనం ఉంటుందనే అభిప్రాయాన్ని పలువురు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 55 టీఎంసీలు ఉంటేనే.. ఎస్సారెస్పీలో ప్రస్తుత నీటిమట్టం 1,075 అడుగుల వద్ద కేవలం 34.81 టీఎంసీల మేర నీరు నిల్వ ఉంది. తాగునీటి అవసరాలతోపాటు కనీస నిర్వహణ కోసం 55 టీఎంసీలకుపైగా నీరు ఉంటేనే పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉండనుంది. ఇన్ఫ్లో రాకపోతే రివర్స్ పంపింగ్ పద్ధతిలో ఎస్సారెస్పీ పునరుజ్జీవం మినహా వేరే మార్గం లేదన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. ఎస్సారెస్పీ కింద ఆయకట్టు రైతులకు పూర్తిస్థాయిలో సాగునీరు అందకపోయినా.. కనీసం ఆరుతడి పంటలను కాపాడుకునేందుకు వారబందీ పద్ధతిలోనైనా నీరందించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని రైతులు కోరుతున్నారు. ఎగువ నుంచి ఆశించిన మేర ఇన్ఫ్లో రాకపోవడంతో ఎస్సారెస్పీ వెలవెలబోతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ‘పునరుజ్జీవ పథకం ద్వారా ఎస్సారెస్పీలోకి నీటిని తీసుకు వస్తారా? లేక ఎగువ నుంచి వచ్చే ఇన్ఫ్లో కోసం ఎదురు చూస్తారా? అనే చర్చ మొదలైంది. ఆశించిన మేర వరద లేని ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో రివర్స్ పంపింగ్ తప్పదనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతుండగా.. వేచి చూద్దామా? లేక ఎత్తిపోద్దామా? అన్న దానిపై ప్రభుత్వం నుంచి స్పష్టత రావడం లేదు. వరద కాలువ జీరో పాయింట్కు చేరిన నీరుగోదావరి దిగువన ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టులో సమృద్ధిగా నీరు ఉండటంతో అక్కడ పంప్ల ద్వారా ఎత్తిపోతలు మొదలయ్యాయి. ఎల్లంపల్లి నుంచి నందిమేడారం పంప్హౌస్, మల్యా ల మండలం రాంపూర్ పంప్హౌస్, మెట్పల్లి మండలం రాజేశ్వరరావుపేట పంప్హౌస్ మీదుగా ముప్కాల్ జీరోపాయింట్ వరకు వరద కాలువలో నీటిని నిల్వ చేసి ఉంచారు. కాలువలో 4.5 మీటర్ల ఎత్తులో నీరు నిల్వ ఉంది. కాల్వపై ఆధారపడిన రైతులతోపాటు భూ గర్భజలాల పెంపునకు ఉపయోగపడేలా ప్రస్తు తం నీటిని నిల్వ చేశామని అధికారులు చెబు తున్నారు. వరదకాలువ నుంచి ఎస్సారెస్పీలోనికి నీటిని ఎత్తిపోతపై ఇంకా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదని తెలుస్తోంది. వరదకాలువలో నీటి నిల్వకే పరిమితం ప్రభుత్వ నిర్ణయంపైనే ఆయకట్టు భవితవ్యం ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోనే పునరుజ్జీవం అవసరమనే చర్చ
-
జీరో పాయింట్కు పునరుజ్జీవం నీరువేల్పూర్(మెండోరా): వరద కాలువ ద్వారా పునరుజ్జీవం నీరు ముప్కాల్ వద్ద ఎస్సారెస్పీ జీరో పాయింట్కు సోమవారం ఉదయం చేరుకుంది. రాజేశ్వర్రావు పేట పంపుహౌస్ నుంచి ముప్కాల్ వరకు రివర్స్ పంపింగ్ ప్రక్రియ ఆదివారం ప్రారంభించారు. ఒక పంపు ద్వారా 1450 క్యూసెక్కుల నీటిని వరద కాలువకు వదిలారు. 4.5 మీటర్ల వాటర్ లెవల్ వచ్చేలా నీటిని విడుదల చేశారు. 0.5 టీఎంసీల నీరు వరద కాలువలో నిల్వ ఉంచినట్లు డీఈ గణేశ్ తెలిపారు. వరద కాలువపై ఆధారపడ్డ రైతులతోపాటు కాలువ చుట్టుపక్కల సుమారు 2 కిలోమీటర్ల వరకు బో రుబావుల్లో భూగర్భజలాలు వృద్ధి చెందుతాయని పేర్కొన్నారు. 4.5 మీటర్ల ఎత్తు వరకు నిల్వ ఉన్న నీరుఎస్సారెస్పీ జీరో పాయింట్
-
రేపు టీఎన్జీవోస్ బోనాల పండుగనిజామాబాద్ అర్బన్: టీఎన్జీవోస్ ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 5న బోనాల పండుగ నిర్వహించనున్నట్లు జి ల్లా అధ్యక్షుడు సుమన్ కుమార్ పేర్కొన్నారు. నగరంలోని టీఎన్జీవోస్ భవన్లో సోమవారం ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ఉత్సవా ల్లో ఎమ్మెల్సీ, టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్ గౌడ్, ప్రభుత్వ సలహాదారులు సుదర్శన్ రెడ్డి, షబ్బీర్ అలీ, నిజామాబాద్ అర్బన్, రూరల్ ఎమ్మె ల్యేలు ధన్పాల్ సూర్యనారాయణ, డాక్టర్ భూపతిరెడ్డి, మేయర్ ఉమారాణి, సీపీ సాయి చైతన్య పాల్గొంటారని తెలిపారు. పాత కలెక్టరేట్ మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన సభాస్థలిలో బోనాలకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి, అనంతరం బోనాలను ఊరేగింపుగా తీసుకువచ్చి పాత కలెక్టరేట్ ఆలయంలో నవదుర్గా మాతకు సమర్పిస్తామని వివరించారు. ఉద్యోగ సంఘాలు నాయకులు, ఉద్యోగులు, మహిళలు పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని కోరారు.
-
పోలీస్ ప్రజావాణికి 30 ఫిర్యాదులునిజామాబాద్ అర్బన్: నగరంలోని పోలీస్ కమిషనరేట్ కార్యాలయంలో సోమవారం పోలీస్ ప్రజావాణి కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సీపీ సాయిచైతన్య జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన ప్రజల నుంచి ఫిర్యాదులు స్వీకరించారు. మొత్తం 30 ఫిర్యాదులు రాగా, చట్టప్రకారం సమస్యలను పరిష్కరించాలని సంబంధిత పోలీసు అధికారులను ఆదేశించారు. పండుగ వాతావరణంలో పంద్రాగస్టు నిర్వహించాలి నిజామాబాద్ అర్బన్: స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని పండుగ వాతావరణంలో నిర్వహించేలా పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేయాలని అదనపు కలెక్టర్ వి.భుజంగరావు అధికారులను ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్లోని కాన్ఫరెన్స్ హాల్ లో సోమవారం అన్ని శాఖల అధికారులతో సన్నాహక సమావేశం నిర్వహించారు. పంద్రాగస్టు సందర్భంగా చేపట్టాల్సిన కార్యక్రమాలపై శాఖల వారీగా అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. పోలీస్ పరేడ్ గ్రౌండ్లో నిర్వహించనున్న వేడుకలో ఎలాంటి లోటుపాట్లకు తావులేకుండా, సజావుగా జరిగేలా అ న్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని సూచించారు. ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ప్రతిబింబించేలా జిల్లా ప్రగతి నివేదిక రూపొందించాలని ఆదేశించారు. వ్యవసాయ, ఉద్యానవన, గ్రామీణాభివృద్ధి, ఫారెస్ట్, విద్యా, వై ద్యం తదితర శాఖల పనితీరు చాటేలా శకటాల ప్రదర్శన, స్టా ల్స్ ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. ఎక్కడ కూడా జాతీయ ప తాకం గౌరవానికి భంగం వాటిల్లకుండా అ న్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని పేర్కొన్నారు. సమావేశంలో ట్రెయినీ కలెక్టర్ సురేశ్, డీఆర్వో గీత, జెడ్పీ సీఈవో సాయాగౌడ్, నిజామాబాద్ నగర పాలక సంస్థ కమిషనర్ దిలీప్ కుమార్, డీఆర్డీవో సాయన్న, కలెక్టరేట్ ఏవో బాలరాజు, ఇతర శాఖల అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. సబ్ స్టేషన్ను పరిశీలించిన సీఈ నవీపేట: నవీపేట మండలం హనుమాన్ ఫారం గ్రామ శివారులో నిర్మించిన నూతన విద్యుత్ ఉప కేంద్రాన్ని చీఫ్ ఇంజినీర్ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్ జేఆర్ చౌహాన్ సోమవారం సందర్శించారు. నిర్మాణంతోపాటు సాంకేతిక పరీక్షలు పూర్తయినట్లు అధికారులు ఆయన దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. త్వరలోనే విద్యుత్ ఉప కేంద్రాన్ని వినియోగంలోకి తీసుకువస్తున్న ట్లు సీఈ తెలిపారు. చుట్టుపక్కల గ్రామాల వ్యవసాయ, గృహ అవసరాలకు విద్యుత్ ఉపకేంద్రం దోహదం చేస్తుందన్నారు. అనంతరం చార్జింగ్ పనులను పరిశీలించారు. ఎస్ఈ పీవీ రాజేశ్వర్రావు, అధికారులు శ్రీని వాసరావు, వెంకటరమణ, స్వామి, ప్రశాంత్ రెడ్డి, నటరాజ్, ఏఈలు పాల్గొన్నారు.
-
‘సర్’ను నిశితంగా పరిశీలించాలి● వీసీలో రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి సుదర్శన్ రెడ్డినిజామాబాద్ అర్బన్: స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్(సర్)లో భాగంగా కొనసాగుతున్న ఓటర్ల వివరాల నమోదు ప్రక్రియను ఏఈఆర్వోలు, సూపర్వైజర్లు నిశితంగా పరిశీలించాలని రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి సుదర్శన్ రెడ్డి సూచించారు. సోమవారం హైదరాబాద్ నుంచి ఎస్ఐఆర్ కార్యక్రమ పురోగతి, పోలింగ్ కేంద్రాల హేతుబద్ధీకరణ తదితర అంశాలపై జిల్లా ఎన్నికల అధికారులతో సీఈవో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ బీఎల్వోలు వెబ్సైట్లో ఓటర్ల వివరాలు నమోదు చేసే సమయంలో అనేక పొరపాట్లు జరిగినట్లు గుర్తించామని, వాటి కారణంగా అర్హులైన ఓటర్ల పేర్లు జాబితా నుంచి తొలగిపోతున్నాయనే ఫిర్యాదులు అందుతున్నాయని తెలిపారు. బీఎల్వోలు నమోదు చేసిన ప్రతి వివరాన్ని ఏఈఆర్వోలు, సూపర్వైజర్లు తప్పనిసరిగా క్రాస్ వెరిఫై చేయాలని, లోపాలను గుర్తిస్తూ సరిదిద్దాలని ఆదేశించారు. అనవసర తప్పిదాలకు ఆస్కారం కల్పిస్తే సంబంధిత బీఎల్వోలు, సూపర్వైజర్లపై చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. పట్టణ ప్రాంతాల్లో డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని సూచించారు. పోలింగ్ కేంద్రాల రేషనలైజేషన్ ప్రక్రియను వచ్చే శనివారం వరకు పూర్తి చేయాలని ఆదే శించారు. ఈ సందర్భంగా అదనపు కలెక్టర్ భుజంగరావు మాట్లాడుతూ ఎన్నికల సంఘం నిర్దేశించిన నిబంధనలకు అనుగుణంగా జిల్లాలో ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియను నిర్వహించామని తెలిపారు. ఇప్పటికే రెండు నియోజకవర్గాలలో ప్రక్రియ పూర్తయ్యిందని, మిగతా సెగ్మెంట్లలో వివరాల నమోదు ప్రక్రియను పునఃపరిశీలన చేస్తున్నట్లు వివరించారు. వీసీలో నగర పాలక సంస్థ కమిషనర్ దిలీప్కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
డిఫెన్స్ మద్యం పట్టివేతరెంజల్: మండల కేంద్రంలో ఓ వ్యక్తి వద్ద అక్రమంగా నిల్వ ఉంచిన డిఫెన్స్ మద్యంను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఎకై ్సజ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ సీఐ వెంకటేశ్ తెలిపారు. పరిమితికి మించి డిఫెన్స్ మద్యం బాటిళ్లు కలిగి ఉన్నట్లు సమాచారం రావడంతో సోమవారం రెంజల్లోని రాకేష్రెడ్డి అనే వ్యక్తి ఇంటిపై దాడి చేశామన్నారు. అతడి ఇంట్లో పంజాబ్ రాష్ట్రానికి చెందిన డిఫెన్స్ బాటిళ్లు లభ్యమైనట్లు పేర్కొన్నారు. అక్రమంగా నిల్వ చేసిన 14 పుల్ బాటిళ్లను స్వాధీనం చేసుకుని రాకేష్రెడ్డిపై కేసు నమోదు చేసినట్లు వివరించారు. పిట్లంలో రేషన్ బియ్యం.. పిట్లం(జుక్కల్): మండల కేంద్రంలో రేషన్ బియ్యాన్ని తరలిస్తున్న బొలెరో వాహనాన్ని పోలీసులు సోమవారం పట్టుకున్నారు. ఈ సందర్బంగా ఎస్సై అంజనేయులు మాట్లాడుతూ.. విశ్వసనీయ సమాచారం రావడంతో పిట్లంలోని గురుజాల రాకేష్ అనే కిరాణా వ్యాపారి ఇంటి వద్ద తనిఖీలు నిర్వహించగా, ఇంటి ముందర ఉన్న బొలెరో వాహనంలో సుమారు 450 కిలోల రేషన్ బియ్యాన్ని గుర్తించారు. నిందితుడు ప్రజల నుంచి తక్కువ ధరకు రేషన్ బియ్యాన్ని కొనుగోలు చేసి, వేరే ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ ధరకు అమ్ముకుంటున్నాడని తెలిపాడు. బియ్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకొని, వాహనాన్ని సీజ్ చేసి స్టేషన్కు తరలించామని, రాకేష్పై కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపడుతున్నట్లు ఎస్సై తెలిపారు.
-
మాక్లూర్లో బాలిక ఆత్మహత్యమాక్లూర్: మండలకేంద్రంలో ఓ బాలిక ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. స్థానికులు, పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ఇలా.. మండలకేంద్రంలోని రామకృష్ణ తన భార్యతో కలిసి టిఫిన్ సెంటర్ నిర్వహిస్తున్నాడు. వారికి ఇద్దరు కుమారులు ఉండగా తన అన్న కూతురు సావిత్రి(17)ని కొన్నేళ్లుగా పెంచుకుంటున్నాడు. సావిత్రి తండ్రి గతంలో మృతిచెందగా, తల్లి కూలీ పనులు చేస్తూ జీవనం సాగిస్తుంది. రామకృష్ణ సోమవారం సరుకులు తేవడానికి భార్యతో కలిసి నిజామాబాద్ వెళ్లాడు. తిరిగి సాయంత్రం వారు ఇంటికి వచ్చేసరికి బాలిక ఫ్యాన్కు ఉరి వేసుకొని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకొని వివరాలు సేకరించారు. కడుపునొప్పి భరించలేక ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు మృతురాలి తల్లి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్సై అనిల్రెడ్డి తెలిపారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం జిల్లా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించినట్లు పేర్కొన్నారు. విద్యుత్ షాక్తో ఒకరికి తీవ్రగాయాలు రెంజల్: ట్రాన్స్కో అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్ల గ్రామంలో ప్రయివేట్ హెల్పర్గా పనిచేస్తున్న ఓ వ్యక్తి విద్యుత్ ప్రమాదానికి గురయ్యాడు. స్థానికులు తెలిపిన వివరాలు ఇలా.. రెంజల్ గ్రామానికి చెందిన చినరాజం అనే వ్యక్తి ప్రయివేట్ హెల్పర్గా పనులు చేసుకుంటున్నారు. గ్రామం పక్కనే ఆయనకు ఎకరం భూమి ఉంది. గత శుక్రవారం ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఫీజు కాలిపోవడంతో అప్పటి నుంచి స్థానిక లైన్మన్కు సమారాచం అందించారు. ఆయన స్పందించక పోవడంతో సోమవారం పొలం వద్దకు చేరుకుని లైన్ఇన్స్పెక్టర్కు ఫోన్ ద్వార సమాచారం అందించారు. ఆయన ఆదేశాల మేరకు సబ్స్టేషన్ నుంచి ఎల్సీ(లైన్క్లీయర్) ఇచ్చారు. ఇచ్చిన సమయంలో పనులు పూర్తి చేసుకునేందుకు చినరాజం 11కేవీ విద్యుత్ లైన్ ఎక్కి ఫీజు వేస్తుండగా విద్యుత్ సరఫరా కావడంతో షాక్ తగిలి కిందపడ్డాడు. గుర్తించిన స్థానికులు వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించగా నిజామాబాద్లోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స తీసుకుంటున్నట్లు కుటుంబీకులు తెలిపారు.
-
ప్రజావాణి ఫిర్యాదులకు ప్రాధాన్యమివ్వాలి● అదనపు కలెక్టర్ భుజంగరావు ● కలెక్టరేట్లో 121 వినతుల స్వీకరణనిజామాబాద్ అర్బన్: ప్రజావాణి కార్యక్రమానికి ప్రాధాన్యతనిస్తూ ఫిర్యాదులను సత్వరమే పరిష్కరించాలని అదనపు కలెక్టర్ భుజంగరావు అధికారులకు సూచించారు. నగరంలోని సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయ సమావేశ మందిరంలో సోమవారం ప్రజావాణి కార్యక్రమం నిర్వహించారు. జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన ఫిర్యాదుదారులు తమ సమస్యలను అదనపు కలెక్టర్ భుజంగరావుతోపాటు ట్రెయినీ కలెక్టర్ సురే ష్, డీఆర్వో గీత, నగర పాలక సంస్థ కమిషనర్ దిలీప్ కుమార్, జెడ్పీ సీఈవో సాయాగౌడ్, డీఆర్డీవో సాయన్నలకు విన్నవిస్తూ అర్జీలు సమర్పించారు. మొత్తం 121 ఫిర్యాదులు రాగా, అర్జీలను పెండింగ్లో పెట్టకుండా ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలన జరుపుతూ సత్వరమే పరిష్కరించాలని అదనపు కలెక్టర్ అధికారులను ఆదేశించారు. ఫిర్యాదు వచ్చిన వెంటనే దాడులు.. రెంజల్: ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కోసం పలువురు అనుమతులు తీసుకుని అక్రమంగా ఇసుకను నిల్వ చేసుకున్నట్లు రెంజల్ గ్రామ పంచాయతీ పాలకవర్గానికి చెందిన పలువురు వార్డు సభ్యులు కలెక్టరేట్లో ఫిర్యాదు చేశారు. వెంటనే స్పందించిన ఉన్నతాధికారులు ఇసుక నిల్వలను గుర్తించి సీజ్ చేయాలని సిబ్బందిని ఆదేశించారు. వారు వెంటనే గ్రామానికి చేరుకుని సుమారు 35 ట్రాక్టర్ల ఇసుకను సీజ్ చేసి పంచాయతీ కార్యదర్శికి అప్పగించారు.
-
రాష్ట్రస్థాయి చౌక్బాల్ టోర్నీలో జిల్లా జట్టు ప్రతిభకమ్మర్పల్లి: రంగారెడ్డి జిల్లా కొత్తూరులో ఇటీవల నిర్వహించిన జూనియర్ చౌక్ బాల్ రాష్ట్రస్థాయి టోర్నమెంట్లో నిజామాబాద్ జిల్లా జట్టు రెండో స్థానంలో నిలిచింది. జిల్లా జట్టు తరపున కమ్మర్పల్లిలోని మిసిమి హైస్కూల్ జట్టు పాల్గొని ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచి 2వ స్థానం కై వసం చేసుకున్నట్లు పాఠశాల కరెస్పాండెంట్ బాలి రవీంధర్, వ్యాయామ ఉపాద్యాయుడు సంజీవ్ సోమవారం తెలిపారు. ఫైనల్ మ్యాచ్లో రంగారెడ్డి, నిజామాబాద్ జిల్లా జట్లు తలపడగా, రంగారెడ్డి జిల్లా జట్టు విజేతగా నిలిచింది. రన్నర్ జట్టుగా నిజామాబాద్ నిలిచినట్లు తెలిపారు. ఈసందర్భంగా జట్టు సభ్యులను పాఠశాల యాజమాన్యం అభినందించింది. బోధన్: కేంద్ర ప్రభుత్వం సరికొత్తగా తీసుకొచ్చిన ఎఫ్ఎఫ్ఎల్( ఫ్రేం వర్క్ ఫర్ ఫర్టిలైజర్ సేల్) యాప్పై సోమవారం పట్టణంలోని రైతు వేదిక భవనంలో వ్యవసాయ శాఖ అధ్వర్యంలో శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. బోధన్, సాలూర మండలాల పరిధిలోని ప్రభుత్వ, ప్రయివేట్ ఎరువుల దుకాణాల డీలర్లకు హాజరుకాగా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా రాష్ట్రస్థాయి అధికారులు ఈ యాప్ ద్వారా ఎరువులను బు క్ చేసుకునే విధానం, డీలర్ల లాగిన్, స్లాట్ న మోదు, ఎరువుల పంపిణీ విధానం, రైతుల బు కింగ్ల ధ్రువీకరణ, సాంకేతిక సమస్యల పరిష్కారం వంటి అంశాలపై అవగాహన కల్పించారు. బోధన్ ఏడీఏ శ్రీనివాస్రావు, ఏవో శ్వేత, ఏఈవోలు, ఎరువుల దుకాణాల డీలర్లు పాల్గొన్నారు. ● నిలిచిన వాహనాల రాకపోకలు బోధన్టౌన్(బోధన్): పట్టణంలోని గాంధీ పార్కు వద్ద గల రైల్వే గేట్ను సోమవారం పొక్లెయిన్ ఢీకొనడంతో ధ్వంసమైంది. దీంతో గేట్ పనిచేయకపోవడంతో వాహనాలు నిలిచిపోయి ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యింది. అదే సమయంలో రాయలసీమ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు వస్తుండడంతో రైల్వే సిబ్బంది గేటును వేయడానికి ప్రయత్నించినా ఎంతకు గేటు పడక పోవడంతో, ట్రాఫిక్ పోలీసులు, తాడును కట్టి ట్రాఫిక్ను నియంత్రించారు. అప్పటికే రెండు వైపులా వాహనాలు నిలిచిపోవడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. రైల్వే సిబ్బంది మరమ్మతులు చేసినా ఫలితం దక్కలేదు. దీంతో వాహనదారులు ఎక్కువ సమయం అక్కడే వేచి ఉండాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది.
-
క్రైం కార్నర్రైతును బలిగొన్న విద్యుత్ ఫెన్సింగ్ సదాశివనగర్ (ఎల్లారెడ్డి): పంటను కాపాడుకుందామని వేసుకున్న విద్యుత్ తీగలే ఆ రైతు ప్రాణాలను బలిగొన్నాయి. మండలంలోని కుప్రియాల్ గ్రామంలో సోమవారం విద్యుత్ షాక్కు గురై ఓ రైతు అక్కడికక్కడే మృతి చెందినట్లు ఎస్సై పుష్పరాజ్ తెలిపారు. వివరాలు ఇలా.. కుప్రియాల్ గ్రామానికి చెందిన పెనుగొండ ఎల్లయ్య (55) అనే రైతు తన పొలంలో చెరకు పంటను సాగు చేస్తున్నాడు. పంటను అడవి పందుల బెడద నుంచి రక్షించుకునేందుకు పొలం చుట్టూ విద్యుత్ ఫెన్సింగ్ వైర్లు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. ఈక్రమంలో అకస్మాత్తుగా ఆ ఫెన్సింగ్ వైర్లకు విద్యుత్ సరఫరా కావడంతో, ప్రమాదవశాత్తు వాటిని తాకిన ఎల్లయ్య విద్యుత్ షాక్కు గురై అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు వదిలాడు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం కామారెడ్డి ఏరియా ఆస్పత్రికి తరలించారు. మృతుడి కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు జరుపుతున్నట్లు ఎస్సై తెలిపారు. ● యాచారంలో ట్రాక్టర్ ఢీకొని బాలుడి మృతి సదాశివనగర్ (ఎల్లారెడ్డి): బంధువుల అంత్యక్రియలకు వచ్చి ప్రమాదవశాత్తు ట్రాక్టర్ ఢీకొని ఓ బాలుడు మృతి చెందిన ఘటన మండలంలోని యాచారం గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది. ఎస్సై పుష్పరాజ్ తెలిపిన వివరాలు ఇలా.. ఇందల్వాయి మండలం చంద్రాయన్పల్లికి చెందిన సంగం అజిత్ (9) అనే బాలుడు తన తల్లిదండ్రులతో కలిసి సోమవా రం యాచారంలో జరిగిన ఓ అంత్యక్రియల కార్యక్రమానికి హాజరయ్యాడు. ఈక్రమంలో బాలుడు బయట ఆడుకుంటుండగా వేగంగా వచ్చిన ఓ ట్రాక్టర్ అజిత్ను ప్రమాదవశాత్తు ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో బాలుడు తీవ్రంగా గాయపడి అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లాడు. గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే అతడిని చికిత్స నిమిత్తం కామారెడ్డి జీజీహెచ్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ బాలుడు పరిస్థితి విషమించి మృతి చెందినట్లు ఎస్సై తెలిపారు. మృతుడి కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్నట్లు ఎస్సై తెలిపారు. ఆర్మూర్టౌన్: పట్టణంలో ఇటీవల పోలీసులు డ్రంకన్డ్రైవ్ తనిఖీలు ని ర్వహించగా పలువురు మద్యం తాగి వాహనాలు నడుపుతూ పట్టుబడ్డా రు. సోమవారం నాలుగురిని ఆర్మూర్ కోర్టులో హాజరుపర్చగా, జడ్జి ఇద్దరికి రూ.10వేల చొప్పున జరిమానా, మరో ఇద్దరికి నాలుగు రోజుల పా టు జైలు శిక్ష విధించినట్లు ఎస్హెచ్వో సత్యనారాయణగౌడ్ తెలిపారు. అలాగే డీసీఎం వ్యాను రోడ్డుపై పెట్టి ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగించిన డ్రైవర్కు రూ. 5వేల జరిమానా విధించినట్లు ఎస్హెచ్వో పేర్కొన్నారు.
-
ఆస్పత్రుల్లో సమస్యలు పరిష్కరించాలిఆర్మూర్/కమ్మర్పల్లి: బాల్కొండ, ఆర్మూర్ నియోజకవర్గాల పరిధిలోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో నెలకొన్న సమస్యలు పరిష్కరించాలని రాష్ట్ర వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిని, ఎమ్మెల్యేలు పైడి రాకేష్రెడ్డి, ప్రశాంత్రెడ్డి కోరారు. హైదరాబాద్లోని రాష్ట్ర సచివాలయంలో సోమవారం రాష్ట్ర వైద్య, ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి దామోదర రాజ నర్సింహ అధ్యక్షతన ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా వైద్య రంగ సమస్యలపై సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే రాకేష్రెడ్డి, బాల్కొండ ఎమ్మెల్యే ప్రశాంత్రెడ్డిలు పలు సమస్యలను మంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే రాకే ష్రెడ్డి పలు సమస్యలను మంత్రి దృష్టికి తీసుకెల్లారు. ఆస్పత్రుల్లో వైద్యులు, సిబ్బంది కొరత, డిజిట్ల్ ఎక్స్రే మిషన్, ఆల్ట్రా సౌండ్ మిషన్, ఈసీజీ మిషన్, ఓటీ పరికరాలు, నవజాత శిశు వార్మర్లు, క్రాస్ కార్డ్స్, వీల్ చైర్లు మంజూరు చేయాలని కోరారు. బయో మెడికల్ వ్యర్ధాల గది, మెకనైజ్డ్ ల్యాండ్రీ, కిచెన్ షెడ్ టాయిలెట్స్ మౌలిక సదుపాయాల మంజూరు చేయాలని కోరారు. ఆర్మూర్ మండలం అంకాపూర్, పిప్రిలో ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు, మచ్చర్లలో ఆరోగ్య ఉప కేంద్రం, నందిపేట, మాక్లూర్లో కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్లు మంజూరు చేయాలని కోరగా అంకాపూర్లో పీహెచ్సీ, నందిపేటలో కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ను మంజూరు చేస్తున్నట్లు మంత్రి ప్రకటించారని ఎమ్మెల్యే రాకేష్రెడ్డి పేర్కొన్నారు. అలాగే భీమ్గల్లో 100 పడకల ఏరియా ఆస్పత్రి పనులను త్వరితగతిన పూర్తిచేసి అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని, పట్టణ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం మంజూరు చేయాలని ఎమ్మెల్యే ప్రశాంత్రెడ్డి కోరారు. రాహత్ నగర్లో నూతన పీహెచ్సీ భవనం నిర్మాణం చేపట్టాలన్నారు. మోర్తాడ్ మండలం తిమ్మాపూర్ గ్రామంలో కొత్త పీహెచ్సీ, బాల్కొండలో సీహెచ్సీ కొత్త భవన నిర్మాణం, బాల్కొండ, మోర్తాడ్లో పోస్టుమార్టం భవనాల నిర్మాణం చేపట్టాలన్నారు. అలాగే సీహెచ్సీ, పీహెచ్సీల్లో ఖాళీ పోస్టులను భర్తీ చేయాలన్నారు. ఎన్హెచ్ఎం పెండింగ్ నిధులను తక్షణమే విడుదల చేయాలన్నారు. మొత్తం 18 ఆరోగ్య ఉపకేంద్రాలు / ఆయుష్మాన్ ఆరోగ్య మందిరాల నిర్మాణానికి అనుమతులు మంజూరు చేసి, నిధులు విడుదల చేయవలసిందిగా కోరారు.జీజీహెచ్లో ఎంఆర్ఐ మెషిన్ను మంజూరు చేయాలనీ విన్నవించారు.
-
మళ్లీ తెరపైకి..తెయూఆరోపణలు నిజమైతే.. ● 2013లో జరిగిన అధ్యాపకుల ఎంపికపై జాతీయ ఎస్టీ కమిషన్ నోటీసులు ● ఈనెల 14న విచారణకు హాజరు కావాలని వర్సిటీ అధికారులకు ఆదేశం నియామకాల వ్యవహారం తెయూ(డిచ్పల్లి): తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో గతంలో జరిగిన అధ్యాపకుల నియామకాల వ్యవహారం తాజాగా మళ్లీ తెరపైకి వచ్చింది. నియామకాల్లో కనీస నిబంధనలు పాటించలేదంటూ బాధితుడు అంగోత్ వెంకట్నాయక్ జాతీయ ఎస్టీ కమిషన్కు ఫిర్యాదు చేయగా, ఆ నియామకాలపై కమిషన్ దృష్టిసారించింది. ఈనెల 14న హైదరాబాద్లోని దిల్కుష గెస్ట్హౌస్లో విచారణకు హాజరు కావాలని తెలంగాణ ఉన్నత విద్యాశాఖ ప్రిన్సిపాల్ సెక్రెటరీ, తెలంగాణ యూనివర్సిటీ రిజిస్ట్రార్తో పాటు బాధితుడు వెంకట్నాయక్కు ఎస్టీ కమిషన్ డైరెక్టర్ కల్యాణరెడ్డి సోమవారం నోటీసులు జారీ చేశారు. అన్ని రికార్డులతో రావాలంటూ.. తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో 2013లో చేపట్టిన అధ్యాపకుల నియామకాల్లో తనకు అన్యాయం జరిగిందంటూ బాధితుడు వెంకట్నాయక్ గత నెల 16న ఎస్టీ కమిషన్ను ఆశ్రయించారు. ఎస్టీ అభ్యర్థులకు చెందాల్సిన రోస్టర్ పాయింట్లలో అక్రమాలు జరిగాయని, రిజర్వేషన్ పాలసీ, రోస్టర్ విధానాన్ని సక్రమంగా పాటించలేదనే ఆరోపణలు చేశారు. దీనిపై కమిషన్ స్పందిస్తూ విచారణకు ఆదేశించింది. రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యాశాఖ ప్రిన్సిపాల్ సెక్రటరీ, తెయూ రిజిస్ట్రార్తో పాటు బాధితుడు వెంకట్నాయక్ విచారణ కేంద్రంలో వ్యక్తిగతంగా హాజరుకావాలని ఆదేశించారు. కేవలం సమాధాన పత్రాలు పంపడం కాకుండా, 2013 నాటి నియామక నోటిఫికేషన్, రోస్టర్ పాయింట్ రిజిస్టర్లు, ఎంపిక జాబితాలు, మెరిట్ లిస్ట్లతో సహా అన్ని సంబంధిత అసలు రికార్డులను తీసుకొని విచారణకు హాజరుకావాలని నోటీసులో స్పష్టం చేసింది. తెయూ పరిపాలనా భవనం ఆ నియామకాల్లో రోస్టర్ పాయింట్ల గందరగోళం నిజమేనని జాతీయ ఎస్టీ కమిషన్ విచారణలో తేలితే, తెలంగాణ యూనివర్సిటీ అధికారులకు ఇది పెద్ద దెబ్బగా పరిణమించే అవకాశం ఉందని విద్యావేత్తలు అంటున్నారు. ఇప్పటికే ఈ నియామకాలను రద్దు చేసి కొత్తగా నోటిఫికేషన్ వేయాలని హైకోర్టు జడ్జి సింగిల్ జడ్జి తీర్పు వెలువరించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈ తీర్పు పై పలువురు అధ్యాపకులు హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ను ఆశ్రయించారు. ప్రస్తుతం ఈ కేసు హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ వద్ద ఉంది. అయితే ఇదే సమ యంలో జాతీయ ఎస్టీ కమిషన్ స్వయంగా జో క్యం చేసుకోవడం, పైగా అధికారులను నేరుగా హాజరు కావాలని ఆదేశించడంతో ఈ విచారణ అత్యంత ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. ఈ విచారణ తర్వాత వర్సిటీ నియామకాలపై ఎలాంటి నిర్ణయం వెలువడుతుందోనని వర్సిటీ అధ్యాపకులు, విద్యార్థులలో తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. నోటీసు విషయమై తెయూ రిజిస్ట్రార్ యాదగిరిని ‘సాక్షి’ సంప్రదించగా ఇప్పటి వరకు తమకు ఎలాంటి నోటీసు అందలేదని తెలిపారు.
-
నిర్వహణ లోపాలను సరిదిద్దుకోవాలినిజామాబాద్ అర్బన్: సంక్షేమ వసతి గృహాలు, గురుకులాలు, రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్లు, కళాశాలల నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని అదనపు కలెక్టర్ వి.భుజంగరావు హెచ్చరించారు. కలెక్టరేట్లోని సమావేశ మందిరంలో సోమవారం అన్ని సంక్షేమ శాఖల ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థల అధికారులు, నిర్వాహకులు, కాంట్రాక్ట్ ఏజెన్సీల ప్రతినిధులతో సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా అదనపు కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ఇటీవల పలు హాస్టళ్లు, గురుకులాలను క్షేత్రస్థాయిలో సందర్శించగా, నిర్వహణపరమైన లోపాలు తన దృష్టికి వచ్చాయని అన్నారు. తక్షణమే వాటిని సరిదిద్దుకోవాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన మెనూ ప్రకారం విద్యార్థులకు డైట్ సమకూర్చాలని సూచించారు. కాంట్రాక్ట్ ఏజెన్సీలు నాసిరకం వస్తువులు, చికెన్, మటన్ వంటివి సరఫరా చేస్తే వెంటనే షోకాజ్ నోటీసు జారీచేయాలని ఆదేశించారు. విద్యార్థులకు పౌష్టికాహారం అందించే విషయంలో అలసత్వం వహిస్తే ఉపేక్షించబోమని, నిబంధనలు పాటించని కాంట్రాక్టు ఏజెన్సీని రద్దు చేసి, కొత్త వారికి బాధ్యతలు అప్పగిస్తామని స్పష్టంచేశారు. విద్యార్థుల ఆరోగ్య పరిరక్షణకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని, సానిటేషన్ విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ కనబర్చాలని హితవు పలికారు. మండల ప్రత్యేక అధికారులు, ఆర్సీవోలు క్రమం తప్పకుండా విద్యా సంస్థలను సందర్శిస్తూ, నిర్వహణ తీరును నిశితంగా పరిశీలించాలని సూచించారు. సమావేశంలో ట్రెయినీ కలెక్టర్ సురేశ్, డీఈవో అశోక్, సంబంధిత శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు. విద్యార్థుల ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యమివ్వాలి నిర్లక్ష్యం వహిస్తే కఠిన చర్యలు అదనపు కలెక్టర్ వి.భుజంగరావు వెల్ఫేర్ హాస్టళ్ల అధికారులు, నిర్వాహకులతో సమీక్ష
-
వైద్యం, వసతులు మెరుగవ్వాలిసాక్షి ప్రతినిధి, నిజామాబాద్: జిల్లాలోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో వసతులు మెరుగుపర్చి మరింత నాణ్యమైన వైద్యం అందించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటు న్నామని రాష్ట్ర వైద్య, ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి దా మోదర రాజనర్సింహ పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర సచివాలయంలో నిజామాబాద్ జిల్లా ఆస్పత్రులు, వైద్య సౌ కర్యాలపై ఎమ్మెల్యేలతో సోమవారం ప్రత్యేకంగా సమీక్షించారు. సమావేశంలో ప్రభుత్వ సలహాదారులు సుదర్శన్రెడ్డి, షబ్బీర్ అలీ, పోచారం శ్రీనివాస్రెడ్డి, ఎమ్మెల్యేలు ప్రశాంత్రెడ్డి, భూపతిరెడ్డి, ధన్పాల్ సూర్యనారాయణ, పైడి రాకేశ్రెడ్డి హాజరయ్యారు. జిల్లా కేంద్రంలోని జనరల్ ఆస్పత్రిని త్వ రలోనే డీఎంఈ, మెడికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉన్నతాధికారుల బృందం పరిశీలించనున్నట్లు మంత్రి దా మోదర తెలిపారు. జనరల్ ఆస్పత్రిలో మౌలిక వసతులపై సమగ్ర నివేదిక సమర్పించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఆస్పత్రిలో వసతుల కల్పనకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. జిల్లాలోని ధర్పల్లి, డిచ్పల్లి సీహెచ్సీలను అప్గ్రేడ్ చేయడంతోపాటు తిర్మన్పల్లి పీహెచ్సీలో వైద్యసిబ్బందిని పెంచాలని రూరల్ ఎమ్మెల్యే ఆర్. భూపతిరెడ్డి ఈ సందర్భంగా మంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. నిత్యం 2 వేలకు పైగా ఓపీ ఉన్న జనరల్ ఆస్పత్రిలో ఎమ్మారై, మార్చురీ ఫ్రీజర్ల సౌకర్యంతోపాటు సివిల్ సర్జన్, రెసిడెంట్ మెడికల్ ఆఫీసర్ల సంఖ్య పెంచాలని నిజా మాబాద్ అర్బన్ ఎమ్మెల్యే ధన్పాల్ సూర్యనారా యణ కోరారు. బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో భీమ్గల్ 100 పడకల ఆస్పత్రిని అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని, ప్రస్తుత పీహెచ్సీని రహమత్నగర్కు తరలించాలని ఎమ్మెల్యే వేముల ప్రశాంత్రెడ్డి కోరా రు. మోర్తాడ్ మండలం పాలెం లేదా తిమ్మాపూర్లో పీహెచ్సీ ఏర్పాటు, బాల్కొండ సీహెచ్సీకి నూతన భవనం, సీహెచ్సీల్లో అధికారులు, సిబ్బంది నియామకంపై పలు వినతులను సమర్పించారు. జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులతో వైద్య, ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి దామోదర సమీక్ష ఆస్పత్రులు, వైద్య సదుపాయాలపై ప్రత్యేక సమావేశం జీజీహెచ్లో సౌకర్యాల పెంపునకు హామీ
-
సీ్త్రనిధి రుణాలపై ఫోకస్డొంకేశ్వర్(ఆర్మూర్): జిల్లాలో సీ్త్రనిధి రుణాల పంపిణీని మరింత వేగవంతం చేయడంపై గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. 2026–27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి నిర్దేశించుకున్న టార్గెట్ను చేరుకోవడమే లక్ష్యంగా ఉన్నతాధికారులు సమగ్ర కార్యాచరణ ప్రణాళికను సిద్ధం చేశారు. క్షేత్రస్థాయిలో మహిళా సంఘాల నుంచి రుణాల రికవరీతోపాటు కొత్త రుణాల మంజూరు ప్రక్రియను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఇటీవల కలెక్టరేట్లో అదనపు కలెక్టర్ భుజంగరావు సీ్త్రనిధిపై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించగా నెమ్మదించిన రుణాల మంజూరును వేగవంతం చేయాలని ఆదేశించారు. దీంతో రుణాల పంపిణీలో వెనుకబడిన మండలాలపై జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. నందిపేట్, బాల్కొండ, భీమ్గల్, చందూర్, వర్ని, మోస్రా, రెంజల్, రుద్రూర్, బోధన్, మోర్తాడ్, సిరికొండ, డిచ్పల్లి, కోటగిరి మండలాలు వెనుకబడ్డాయి. ఈ మండలాల్లో ప్రగతిని మెరుగుపరిచేందుకు ఏపీఎంలతో ప్రతీరోజు డీఆర్డీవో సమీక్షలు చేస్తున్నారు. ఈ నెలాఖరు నాటికి ప్రతి మండలంలో 30 శాతానికి పైగా రుణాల పంపిణీని ఎలాగైనా పూర్తి చేయాలని గడువు విధించారు. దీంతో డబ్బులు అవసరమైన మహిళా సంఘాల సభ్యులను గుర్తించి రుణాలు ఇచ్చేందుకు సీసీలు క్షేత్రస్థాయిలోనే ఉంటున్నారు. రుణాలివ్వడమే కాకుండా రికవరీ కూడా ప్రస్తుతం 77.42 శాతం ఉండగా, 85 శాతానికి పెరగాలని స్పష్టమైన ఆదేశాలిచ్చారు. జిల్లా రుణ లక్ష్యం రూ.285.50 కోట్లు ఇప్పటి వరకు ఇచ్చింది రూ.52.53 కోట్లు (18శాతం) రుణాలు పొందిన మహిళా సభ్యులు 5,468 ఇంకా ఇవ్వాల్సిన రుణాలు రూ.232.97 కోట్లు లక్ష్యాలు చేరుకోవాల్సిందే నిర్దేశిత లక్ష్యాల మేరకు మహిళా సంఘాలకు సీ్త్రనిధి రుణాలు పంపిణీ చేయాలి. రికవరీ శాతం కూడా పెరగాలి. ఇప్పటికే ఈ రెండు విషయాల్లో చాలా మండలాలు వెనుకబడినట్లు గుర్తించాం. సిబ్బంది మరింత కృషి చేసి ప్రగతి చూపకపోతే శాఖాప రంగా చర్యలు తప్పవు. – సాయన్న, డీఆర్డీవో లక్ష్యసాధన కోసం అధికారుల ప్రణాళిక వెనుకబడిన మండలాలపై డీఆర్డీవో రోజువారీ సమీక్ష నెలాఖరు నాటికి 30 శాతానికి పైగా రుణాలివ్వాలని గడువు
-
పోలీసు కొలువే లక్ష్యంగా..ఖలీల్వాడి : పోలీసు ఉద్యోగాల భర్తీకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. నిజామాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో 219, బాసర జోన్లో మరో 24 కానిస్టేబుల్, 36 ఎస్సై ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. ఈ నెల 19 నుంచి సెప్టెంబర్ 9 వరకు దరఖాస్తుల ప్రక్రియ కొనసాగనున్నది. పోలీసు ఉద్యోగ ప్రకటనతో పోటీ పరీక్షకు సిద్ధమయ్యేందుకు యువతీ, యువకులు పుస్తకాలతో కుస్తీ పడుతున్నారు. గ్రంథాలయాలు కిటకిట.. జిల్లాలోని గ్రంథాలయాలు ఉద్యోగార్థులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. ఖలీల్వాడీలోని జిల్లా గ్రంథాలయం ఉదయం 6 నుంచి రాత్రి 11 గంటల వరకు అభ్యర్థులతో సందడిగా మారుతోంది. నిర్వాహకులు పోటీ పరీక్షలకు సంబంధించిన పుస్తకాలను అందుబాటులో ఉంచారు. ఈ గ్రంథాలయానికి ప్రతి రోజు 400 మంది అభ్యర్థులు వస్తుంటారు. సాధారణంగా ప్రతి శుక్రవారం గ్రంథాలయానికి సెలవు ఉండగా, అభ్యర్థుల కోసం ఆ రోజున ప్రత్యేకంగా ఓ ఉద్యోగిని అందుబాటులో ఉంచి లైబ్రరీని తెరిచి ఉంచుతున్నారు. అభ్యర్థుల సంఖ్య పెరిగితే ఓల్డ్ డీఈవో కార్యాలయం, రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ భవనంలో ఏర్పాట్లు చేశారు. దరఖాస్తుల ప్రక్రియ పూర్తయితే గ్రంథాలయాలకు అభ్యర్థుల తాకిడి ఎక్కువవుతుందని సిబ్బంది చెబుతున్నారు. నగరంలోని బాపూజీ వచనాలయంలో సైతం సుమారు 100 మంది పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. వీటితోపాటు జిల్లా కేంద్రంలోని మూడు ప్రయివేటు స్టడీ హాళ్లలో సుమారు 200 మంది అభ్యర్థులు ఉద్యోగ పరీక్షకు సన్నద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం. బాసర జోన్లో ఎస్సై పోస్టులుఏడు నెలలుగా ప్రిపేర్ అవుతున్నా.. జిల్లా గ్రంథాలయంలో ఏడు నెలలుగా ఎస్సై పో టీ పరీక్షకు ప్రిపేర్ అవుతున్నా. ఉదయం 6 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వర కు గ్రంథాలయంలోనే చదువుతా. తోటి అభ్యర్థులను చూస్తే చదవాలన్న కసి పెరుగుతుంది. సబ్జెక్టుపై అభ్యర్థులందరం కలిసి గ్రూప్ డిస్కషన్ చేసుకుంటున్నాం. – అనిల్, ధర్పల్లిగ్రంథాలయంలోనే.. జిల్లా గ్రంథాలయంలో ఏడాదిగా చదువుతున్నా ను. ఎలాంటి కోచింగ్ తీసుకోలేదు. ఇక్కడికి వచ్చే అభ్యర్థుల సలహా తీసుకొని ప్రిపేర్ అవుతు న్నా. ఇక్కడ ఉంటే చదవాలని, పోలీస్ ఉద్యో గం సాధించాలనే తపన పెరుగుతుంది. పోటీ పరీక్షలకు కావాల్సిన పుస్తకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. – నరేందర్, ఇందల్వాయి పుస్తకాలతో కుస్తీ పడుతున్న యువతీ యువకులు గ్రంథాలయాల్లో పెరిగిన సందడి జిల్లా పరిధిలో 219, బాసర జోన్లో 24 కానిస్టేబుల్ పోస్టులు.. 36 ఎస్సై ఉద్యోగాలకు ఈ నెల 19 నుంచి దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రారంభం
-
బీసీ స్టడీ సర్కిల్ను సద్వినియోగం చేసుకోవాలితెయూ(డిచ్పల్లి): తెలంగాణ ప్రభుత్వ బీసీ సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న బీసీ స్టడీ సర్కిల్ను నిరుద్యోగ యువత సద్వినియోగం చేసుకోవాలని తెలంగాణ యూనివర్సిటీ రిజిస్ట్రార్ యాదగిరి కోరారు. బీసీ స్టడీ సర్కిల్–నిజామాబాద్ ద్వా రా కామారెడ్డి జిల్లాలోని నిరుద్యోగుల నుంచి ఉచిత కోచింగ్కు దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నట్లు జిల్లా బీసీ స్టడీ సర్కిల్ డైరెక్టర్ వెంకన్న తెలిపారు. ఈసందర్భంగా సోమవారం తెయూలో సంబంధిత పోస్టర్ల ను వారు ఆవిష్కరించారు. అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ.. గ్రూప్–1, 2, 3, 4, బ్యాంకింగ్, ఎస్ఎస్సీ, రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు (ఆర్ఆర్బీ), పోలీస్ నియామక పరీక్షలు, యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రవేశాలకు ఉచిత కోచింగ్కు ఆగస్ట్ 14లోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలన్నారు. అభ్యర్థులకు స్టైఫండ్ ఇస్తారని తెలిపారు. ఆసక్తి, అర్హత గల అభ్యర్థులు www.tgbcstudycircle.cgg.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలన్నారు.
-
కూరలో విషం కలిపిన భార్య....మోపాల్(నిజామాబాద్ రూరల్): నిజామాబాద్ జిల్లా మోపాల్ మండలంలో సెలైన్ ద్వారా టాయిలెట్ క్లీనర్ ఎక్కించి భర్తను హత్య చేసిన ఘటన మరువక ముందే.. ఇదే మండలంలో కూరలో గడ్డి మందు కలిపి భర్త, అత్తలను హత్య చేయడానికి యత్నించిందో భార్య. సకాలంలో ఆస్పత్రికి తీసుకువెళ్లడంతో ప్రాణాపాయం తప్పింది. ఎస్సై జాడె సుస్మిత తెలిపిన వివరాలిలా ఉన్నాయి. మోపాల్ మండలంలోని ముదక్పల్లి గ్రామానికి చెందిన పొట్టోళ్ల భూమన్నకు వర్ని మండలం తిమ్మాపూర్కు చెందిన సోనితో 12 ఏళ్ల క్రితం వివాహమైంది. వీరికి ముగ్గురు పిల్లలున్నారు. భూమన్న వ్యవసాయం చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. భర్త, అత్త ఇద్దరూ తన వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డు వస్తున్నారని భావించిన సోని వారిని అడ్డు తొలగించుకోవాలని నిర్ణయించుకుని ప్రణాళిక వేసింది. ఈనెల ఒకటో తేదీన మధ్యాహ్న సమయంలో మీల్మేకర్ కర్రీలో గడ్డి మందును కలిపి వడ్డించింది.ఆ కూరతో అన్నం తిన్న అత్త భూదవ్వకు తీవ్ర వాంతులు, విరేచనాలు అయ్యాయి. ఆ తర్వాత భూమన్న కూడా అదే కూరతో భోజనం చేశాడు. అయితే కూర వాసన రావడంతో తినడం మానేశాడు. అతడు సైతం అస్వస్థతకు గురికావడంతో స్థానికులు నిజామాబాద్ నగరంలోని ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. సకాలంలో వైద్యం అందడంతో ఇద్దరూ ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడ్డారు. భూమన్న ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు సోనిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా నేరాన్ని అంగీకరించిందని ఎస్సై తెలిపారు. నిందితురాలు సోనిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించామన్నారు.
-
పరిస్థితి విషమించి ఒకరి మృతిబోధన్: ఎడపల్లి మండల కేంద్రానికి చెందిన షేక్ బాషా(50) గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొన్న ఘటనలో గాయాలై హైదరాబాద్లోని ఉస్మానియా ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఆదివారం మృతి చెందినట్లు ఎడపల్లి ఎస్సై ముత్యాల రమ తెలిపారు. గత నెల 29న ఇంటి నుంచి వ్యక్తిగత పని నిమిత్తం రెంజల్ మండలంలోని సాటాపూర్కు వెళ్లాడు. అక్కడ రోడ్డు దాటుతుండగా గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొనగా అపస్మారకస్థితిలోకి చేరాడు. కుటుంబ సభ్యులు చికిత్స కోసం నిజామాబాద్ ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలించారు. మెరుగైన చికిత్స కోసం హైదరాబాద్ ఉస్మానియా ఆస్పత్రికి తరలించగా అక్కడ చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. మృతుడి భార్య వజిదాబేగం ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు ఎస్సై తెలిపారు.అమ్మవారిని దర్శించుకుంటున్న సీపీ సాయిచైతన్యశారదాంబ గద్దైపె ప్రతిష్ఠించిన అమ్మవార్లు
-
ఆర్చరీలో పతకాల జోరుదోమకొండ: కఠోర సాధన, లక్ష్యంపై అంచంచలమైన ఏకాగ్రతతో దోమకొండ ప్రాంతానికి చెందిన యువ ఆర్చర్లు జాతీయ స్థాయి ఆర్చరీ పోటీల్లో ప్రతిభ చాటుతూ వరుస పతకాలు సాధిస్తున్నారు. విల్లు చేతబట్టి గురిని ఛేదిస్తున్న క్రీడాకారులు జిల్లాకు మంచిపేరు తీసుకొస్తున్నారు. ఆర్చరీ ఆటకు దోమకొండ కేరాఫ్గా మారింది. గడీకోట మైదానంలో సంస్థాన వారసులైన కామినేని అనిల్కుమార్ 2007లో ఏర్పాటు చేసిన ఆర్చరీ అకడమీ విలువిద్యకు తోడ్పాటునందిస్తోంది. ఇక్కడ ఉచిత శిక్షణతో విలువిద్య క్రీడలో దోమకొండ విద్యార్థులు రాణిస్తున్నారు. పశ్చిమబెంగాల్కు చెందిన ఆర్చరీ శిక్షకుడు ప్రతాప్దాస్ శిక్షణలో మెలకువలు నేర్చుకుని రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో సత్తా చాటుతూ పతకాలు సాధిస్తున్నారు. ఓ వైపు చదువుతూనే నిత్యం నాలుగు గంటల సాధన చేస్తున్నారు. 19 ఏళ్లుగా ఇక్కడ ఎంతోమంది ఆర్చరీలో రాణించి పలు పతకాలు సాధించారు. రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో ఆర్చరీలో రాణించి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పేరు తీసుకొచ్చారు. దోమకొండతో పాటు భిక్కనూరు, బీబీపేట, మాచారెడ్డి మండలాలకు చెందిన పలు గ్రామాల విద్యార్థులతో పాటు కామారెడ్డి పట్టణానికి చెందిన పలువురు సైతం ఇక్కడికి వచ్చి విలువిద్య నేర్చుకుంటున్నారు. 40 మందితో మొదలై 550 మందితో.. 2007లో ఇక్కడ 40 మంది విద్యార్థులతో మొదలైన ఆర్చరీ ప్రస్తుతం 550 మందికి చేరిందని ఆర్చరీ కోచ్ ప్రతాప్దాస్ తెలిపారు. కామినేని అనిల్కుమార్ ఉచితంగా సొంత డబ్బులతో ఆర్చరీ మెటీరియల్ అందించి వారికి శిక్షణ ఇప్పిస్తున్నారు. దోమకొండ, కాచాపూర్, పెద్దమల్లారెడ్డి, బీబీపేట, ఫరీద్పేట, పాల్వంచ, భిక్కనూరు, రామేశ్వర్పల్లి, జంగంపల్లి, కామారెడ్డి పట్టణానికి చెందిన పలువురు విద్యార్థులు కొన్నేళ్లుగా ఇక్కడికి ఆర్చరీ శిక్షణ కోసం వస్తున్నారు. దీంతో ఆర్చరీ ఆట అంటేనే దోమకొండ అనే విధంగా తయారైంది. జాతీయస్థాయి ఆర్చరీ పోటీల్లో రాణిస్తున్న దోమకొండ క్రీడాకారులు కఠోర సాధనతో విజయాల బాటలో దూసుకెళ్తున్న ప్రతిభావంతులు వరుస విజయాలతో అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటున్న ఆర్చర్లు
-
జాతీయ రహదారిపై కంటెయినర్ బోల్తాడిచ్పల్లి: మండలంలోని సుద్దపల్లి గ్రామం వద్ద జాతీయ రహదారిపై వెళ్తున్న కంటెయినర్ అదుపుతప్పి బోల్తా పడింది. ఆదివారం తెల్లవారు ఝామున ఈ ప్రమాదం జరిగింది. డిచ్పల్లి పోలీసులు, స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. నాగ్పూర్ నుంచి బెంగుళూరు కు స్పేర్పార్ట్స్ లోడ్తో ఓ భారీ కంటెయినర్ వెళ్తోంది. సుద్దపల్లి గ్రామం వద్దకు రాగానే డ్రైవర్ నిద్రమత్తు వల్ల అదుపుతప్పి రహదారి పక్కనే ఉన్న సర్వీస్ రోడ్డుపై పడింది. ప్రమాదంలో లారీ డ్రైవర్ షోకీన్ స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డాడు. సర్వీస్ రోడ్డు పై ఉన్న విద్యుత్స్థంబాన్ని ఢీకొనడంతో విద్యుత్సరఫరా నిలిచిపోయింది. దీంతో ప్రమాదం తప్పింది. అలాగే ఈ ఘటన తెల్లవారుఝామున జరగడంతో సర్వీస్ రోడ్డుపై వాహనాల లేకపోవడం వల్ల పెద్ద ప్రమాదం తప్పినట్లయింది. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
-
పిట్లంలో వాహనాల తనిఖీపిట్లం : మండల కేంద్రంలోని పిట్లం – బాన్సువాడ రహదారిపై వాహనా ల తనిఖీ చేపట్టినట్లు ఎస్సై ఆంజనేయులు ఆదివారం తెలిపారు. హెల్మెట్ లేకుండా ప్రయాణిస్తున్న, వాహన ధ్రువీకరణ పత్రాలు లేని వాహనాల ను గుర్తించి జరిమానా విధించారు. ద్విచక్ర వాహనదారులు హెల్మెట్ ధ రించాలని, కారు నడిపే వారు సీటు బెల్టు పెట్టుకోవాలని సూచించారు. వాహనదారులు రోడ్డు భద్రత నియమాలు పాటించాలన్నారు. పేకాట స్థావరంపై దాడి లింగంపేట: మండలంలోని మెంగారం అటవీ ప్రాంతంలో ఆదివారం పే కాట స్థావరంపై దాడి చేసి ఏడుగురిని అరెస్టు చేసినట్లు ఎస్సై దీపక్ కు మార్ తెలిపారు. ఎస్సై తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. మెంగారం అటవీ ప్రాంతంలో గుడారం వేసుకొని పేకాడుతున్నట్లు సమాచారం అందడంతో దాడి చేశామన్నారు. వారి నుంచి రూ. 4100 నగదు, 5 మొబైల్ ఫో న్లు, ఒక బైక్ను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. మండలంలో ఎవరైనా పేకాట ఆడితే పోలీసులకు సమాచారం అందించాలని వారి పేర్లను గోప్యంగా ఉంచుతామన్నారు. పోలీసు సిబ్బంది ఉన్నారు.
-
కాళ్లు, చేతులు కట్టేసి చోరీనిజామాబాద్ అర్బన్ : ఓ ఇంట్లోకి చొరబడిన దుండగులు మహిళ కాళ్లు, చేతులు కట్టేసి బంగారం, వెండి, నగదు ఎత్తుకెళ్లారు. ఈ ఘటన నిజామాబాద్ నగరంలోని హస్మీ కాలనీలో ఆదివారం రాత్రి సుమారు 8.30 గంటలకు చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన కలకలం రేపింది. మెడికల్ షాపులో పనిచేసే మహ్మద్ మస్రత్ రోజూలాగే ఆదివారం సైతం పనికి వెళ్లగా.. ఇంట్లో అతడి భార్య ఉంది. ఇంట్లోకి చొరబడిన ముగ్గురు దుండగులు మస్రత్ భార్య కాళ్లు, చేతులను కట్టేసి ఇంట్లోని లోపలి రూములో తోసేశారు. అనంతరం ఇంట్లోని 8 తులాల బంగారం, 9 తులాల వెండి, రూ.70 వేల నగదు ఎత్తుకెళ్లారు. దుండగులు వెళ్లిపోయిన తరువాత అతికష్టం మీద బయటికి వచ్చిన బాధితురాలు చుట్టుపక్కల వారికి విషయం తెలిపింది. సమాచారం అందుకున్న ఐదో టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్సై సునీల్ ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని విచారణ చేపట్టారు. నిందితులను త్వరలో పట్టుకుంటామన్నారు.
-
నిజామాబాద్వాతావరణం ఉదయం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. ఆకాశం పాక్షికంగా మేఘావృతం అవుతుంది. అక్కడక్కడ ఓ మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశాలున్నాయి. ఆర్చరీలో పతకాల.. కఠోర సాధన.. లక్ష్యంపై ఏకాగ్రతతో దోమకొండ ప్రాంతానికి చెందిన ఆర్చరీ క్రీడాకారులు పతకాలు సాధిస్తున్నారు.సోమవారం శ్రీ 3 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026– 8లో uఅమ్మవార్లను దర్శించుకునేందుకు వచ్చిన భక్తజనంపోతరాజుల చిందులు.. శివసత్తుల పూనకాలు.. అమ్మవార్ల తొట్లెలు.. పులోరియా నినాదాల హోరు మధ్య సరిగుల్ల కోసం పోటాపోటీ.. కదిలొస్తున్న అమ్మను కళ్లారా చూసేందుకు వేల సంఖ్యలో వేచి ఉన్న జనం.. ఇదీ.. నిజామాబాద్ నగరంలో ఆదివారం నిర్వహించిన ఊర పండుగ సందడి. పిల్ల్లాపాపలను సల్లంగా చూడాలని, పాడిపంట సమృద్ధిగా ఉండాలని కోరుతూ అడుగడుగునా నగరవాసులు గ్రామదేవతలను కొలిచారు. నగరంలోని ఖిల్లా ప్రాంతంలో శారదాంబ గద్దె వద్ద అమ్మవార్లను ప్రతిష్టించి అర్బన్ ఎమ్మెల్యే ధన్పాల్ సూర్యనారాయణ, సర్వసమాజ్ అధ్యక్షుడు యెండల లక్ష్మీనారాయణ, కార్యదర్శి బంటు రాజేశ్వర్, కోకన్వీనర్ అదె ప్రవీణ్, కార్పొరేషన్ డీసీసీ అధ్యక్షుడు బొబ్బిలి రామకృష్ణ, నగర మేయర్ ఉమారాణి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఖిల్లా నుంచి డప్పుచప్పుళ్ల మధ్య బయల్దేరిన అమ్మవార్ల ముందు సరి గుల్ల ముందుకు సాగింది. కదిలొస్తున్న అమ్మవారిని చూస్తూ నగరవాసులు తన్మయత్వానికి లోనయ్యారు. – నిజామాబాద్ రూరల్ బందోబస్తును పర్యవేక్షిస్తున్న సీపీ సాయిచైతన్య, పోలీసు ఉన్నతాధికారులు
-
గోదారి గట్టున షూటింగ్ సందడిఒక గుంతను తప్పిస్తే.. మరో గుంతఎన్హెచ్–44 పద్మాజివాడీ ఎక్స్ రోడ్డు నుంచి గాంధారి మీదుగా బాన్సువాడకు వెళ్లే ప్రధాన రహదారిపై భారీ గుంతలు వాహనదారులకు పరీక్ష పెడుతున్నాయి. ఒక గుంతను తప్పించబోతే ఇంకో గుంత తగులుతోంది. దీంతో ఆ రోడ్డుపై వెళ్లాలంటే సాహసం చేయాల్సిందే. పద్మాజివాడీ ఎక్స్ రోడ్డు నుంచి భూంపల్లి స్టేజీ వరకు అడుగడుగునా గుంతలు ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి. దాదాపు గాంధారి వరకూ రోడ్డుపై ఏర్పడిన గుంతలతో వాహనాలు దెబ్బతింటున్నాయి. ప్రమాదాలూ చోటు చేసుకుంటున్నాయి. మరమ్మతులను అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు పట్టించుకోవడం లేదు. – సాక్షి ప్రతినిధి, కామారెడ్డి● ఎస్సారెస్పీ బ్యాక్ వాటర్ ప్రాంతంలో చిత్రీకరణ ● హీరో విశ్వక్సేన్ను చూసేందుకు ఎగబడిన జనండొంకేశ్వర్(ఆర్మూర్): గోదావరి అందాలు, ప్రకృతి సోయగాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా ఉన్న ఎస్సారెస్పీ బ్యాక్వాటర్ ప్రాంతంలో సినిమా షూటింగ్ జరుగుతోంది. ప్రముఖ డైరెక్టర్ తరుణ్భాస్కర్ డైరెక్షన్లోహీరో విశ్వక్సేన్ నటిస్తున్న ‘ఈ నగరానికి ఏమైంది–2’ సినిమాను చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఆదివారం బ్యా క్వాటర్ అందాలను తిలకించేందుకు వచ్చిన పర్యాటకులు క్యారవాన్లు, సినిమా సెట్టింగ్లను చూసి అక్కడికి పరుగులు తీశారు. విశ్వక్సేన్తో ఫొటోలు తీసుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. సోమవారం సైతం పలు సన్నివేశాలను చిత్రీకరించనున్నారు. ఫైనాన్స్, చిట్టీలు, రియల్టర్స్, బిల్డర్స్ అవతారమెత్తుతున్న కొందరు టీచర్లు ప్రయివేట్ స్కూళ్లు నిర్వహిస్తున్న మరికొందరు.. పట్టించుకోని జిల్లా విద్యాశాఖ
-
ఎస్సారెస్పీలోకి కొనసాగుతున్న ఇన్ఫ్లో● వారం రోజుల్లో 10 టీఎంసీలు.. ● 31.918 టీఎంసీల నీటి నిల్వ వేల్పూర్(మెండోరా): శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టులోకి ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి ఇన్ఫ్లో కొనసాగుతోంది. ఆదివారం ఉదయం 47,391 క్యూసెక్కులు రాగా, రాత్రి సమయానికి 19,451 క్యూసెక్కులకు ఇన్ఫ్లో తగ్గి కొనసాగుతోంది. గత నెల 26వ తేదీన ప్రాజెక్టు నీటిమట్టం1069 అడుగులు (21.882 టీఎంసీలు) ఉండగా.. వారం రోజుల వ్యవధిలో 10 టీఎంసీల నీటిమట్టం పెరిగింది. ఆదివా రం రోజున ప్రాజెక్టులో 31.918 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది. కాకతీయ కాలువకు 300 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తుండగా, మిషన్ భగీరథ అవసరాలకు 231 క్యూసెక్కుల నీటిని వినియోగిస్తున్నారు. ఆవిరి రూపంలో 291 క్యూసెక్కుల నీరు పోతోంది.నేటి నుంచి పీజీ సెమిస్టర్ పరీక్షలు తెయూ(డిచ్పల్లి): తెయూ పరిధిలోని పీజీ 4వ సెమిస్టర్ రెగ్యులర్, 1, 3వ సెమిస్టర్ బ్యాక్లాగ్ పరీక్షలు సోమవారం నుంచి ప్రారంభమవుతాయని పరీక్షల నియంత్రణాధికారి సంపత్కుమార్ ఆదివారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. పూర్తి వివరాలకు తెలంగాణ యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్ను సంప్రదించాలని సూచించారు. మార్షల్ ఆర్ట్స్లో బంగారు పతకం కామారెడ్డి అర్బన్: కామారెడ్డి జీవదాన్ హైస్కూల్ 7వ తరగతి విద్యార్థి షేక్ అక్బరుద్దీన్ ఆదివారం హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన రెండో ఇంటర్నేషనల్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ చాంపియన్ షిప్–2026 పోటీల్లో కటా విభాగంలో బంగారు పతకం సాధించారు. అక్బరుద్దీన్ బంగారు పతకం సాధించడంపై కామారెడ్డి రాజీవ్నగర్కాలనీ డెవలప్మెంట్ కమిటీ ప్రతినిధులు తాజొద్దీన్, రాజు, మాలజంగం స్వామి, ఇమ్రత్ సింగ్ తదితరులు అభినందించారు.
-
ఘనంగా సుదర్శన్రెడ్డి జన్మదిన వేడుకలు● జిల్లాలో మొక్కలు నాటి కేక్లు కట్ చేసిన నాయకులుడిచ్పల్లి(నిజామాబాద్రూరల్): రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాదారు, బోధన్ ఎమ్మెల్యే పొద్దుటూరి సుదర్శన్ రెడ్డి జన్మదిన వేడుకలను ఆదివారం జిల్లా లో ఘనంగా నిర్వహించారు. నిజామాబాద్ రూ రల్ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ రేకులపల్లి భూపతిరెడ్డితోపాటు డీసీసీ అధ్యక్షుడు కాటిపల్లి నగేష్రెడ్డి తదితరులు సుదర్శన్రెడ్డిని హైదరాబాద్లోని తన నివాసంలో కలిసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. సుదర్శన్రెడ్డి ఆయురారోగ్యాలతో ఉంటూ ప్రజాసేవలో మరిన్ని విజయాలు సాధించాలని ఆకాంక్షించారు. సుదర్శన్రెడ్డికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపిన వారిలో ఉర్దూ అకాడమీ చైర్మన్ తాహెర్బిన్ హందాన్, గీత పారిశ్రామిక సహకార కా ర్పొరేషన్ చైర్మన్ శేఖర్గౌడ్, మాజీ విప్ ఈరవత్రి అనిల్, డీసీసీ మాజీ ప్రెసిడెంట్ మానాల మోహ న్రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్సీ అరికెల నర్సారెడ్డి, విజయ్పాల్ రెడ్డి, సుమన్ తదితరులు ఉన్నారు.
-
మరో యూరియా యాప్!డొంకేశ్వర్(ఆర్మూర్): ఎరువులను ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకునేందుకు మరో కొత్త యాప్ రైతుల ముందుకు రానుంది. ఎరువుల పంపిణీని డిజిటలైజ్ చేసే క్రమంలో ఈ నెల 6వ తేదీ నుంచి సరికొత్త యాప్ను ప్రవేశ పెట్టేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కస రత్తు చేస్తోంది. ఇప్పటి వరకు యూరియా బుకింగ్ కోసం వినియోగించిన ‘ఫెర్టిలైజర్ బుకింగ్ యాప్’ స్థానంలో... ఇకపై ‘ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ ఫెర్టిలైజర్ సేల్’ (ఎఫ్ఎఫ్ఎస్) పేరుతో యాప్ అమల్లోకి రానుంది. మరో కొత్త విధానం వస్తుండడంపై క్షేత్ర స్థాయిలో రైతులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. త్వరలో అందుబాటులోకి రానున్న కొత్త యాప్లో రైతులకు మరిన్ని సేవలు లభించనున్నాయి. గతంలో ఉన్న యాప్లో కేవలం యూరియాను మాత్రమే బుక్ చేసేకునే వీలుండగా, కొత్త యాప్లో డీఏపీ, పొటాష్తోపాటు వివిధ రకాల కాంప్లెక్స్ ఎరువులను కూడా బుకింగ్ చేసుకునే అవకాశాన్ని కేంద్ర వ్యవసాయ మంత్రిత్వశాఖ కల్పిస్తోంది. దీని ద్వారానే రైతులు అన్ని రకాల ఎరువులు కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది. కొత్త యాప్ అందుబాటులోకి వచ్చిన వెంటనే పాత యాప్ సేవలను పూర్తిగా నిలిపివేసే అవకాశం ఉంది. ఈ రెండూ ఉంటేనే ఎరువులు ‘ఫ్రేమ్వర్క్ ఫెర్ట్టిలైజర్ సేల్’ పేరుతో రూపకల్పన ఈ నెల 6నుంచే అమలుకు కేంద్ర వ్యవసాయశాఖ కసరత్తు రైతు గుర్తింపు నంబర్ లేదా ఆధార్లింక్ మొబైల్ నంబర్ ఉంటేనే బుకింగ్ యూరియాతోపాటు డీఏపీ, కాంప్లెక్స్ ఎరువులకూ ఇదే విధానం కొత్త యాప్పై శిక్షణ ఇస్తాం పాత యాప్ స్థానంలోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త యాప్ను ఆగస్టు 6వ తేదీ నుంచి అమ లులోకి తెస్తోంది. ఇందులో యూరియాతోపాటు ఇతర ఎరువులు కూడా బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు. యాప్ గురించి రైతులు ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఫార్మర్ రిజిస్ట్రేషన్ లేదా ఆధార్ లింకై ఉన్న మొబైల్ నంబర్ ఉంటే సులభంగా బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు. కొత్త యాప్ విధానంపై ఇదివరకే వ్యవసాయాధికారులకు అవగాహన కల్పించారు. త్వరలోనే డీలర్లకు, రైతులకు కూడా అవగాహన కల్పిస్తాం. – వీరాస్వామి, జిల్లా వ్యవసాయాధికారిఅమల్లోకి వచ్చే యాప్ ద్వారా ఎరువులు పొందాలంటనే ప్రతి రైతుకూ ‘ఫార్మర్ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్’ తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఈ నంబర్ ఆధారంగానే యాప్లో లాగిన్ కావాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఫార్మర్ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ లేకపోతే, రైతు ఆధార్ కార్డుతో లింక్ అయిన మొబైల్ నంబర్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఈ రెండింటిలో ఏది లేకపోయినా ఎరువులు బుకింగ్ చేసుకునే అవకాశం ఉండదు. అయితే, పాత యాప్ ద్వారా ఎకరానికి గరిష్టంగా రెండు బస్తాలే ఇవ్వగా, కొత్త యాప్లో ఎన్ని బస్తాలు ఇస్తారో అధికారిక సమాచారం లేకపోవడంతో రైతుల్లో కొంత ఆందోళన నెలకొంది. అలాగే పంటల సాగు సమయంలో కొత్త యాప్తో ఎరువులు సరిపడా అందుతాయో లేదోనని భయపడుతున్నారు. కాగా, సాంకేతిక పరిజ్ఞానంపై అవగాహన లేని సామాన్య రైతులకు యాప్లతో ఇబ్బందికరంగా మారిందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.
-
క్రైం కార్నర్బస్సు ఢీకొని యువకుడి మృతి ఆర్మూర్టౌన్: ఆలూర్ మండల కేంద్ర శివారులో ఆర్టీసీ బస్సు, బైక్ను ఢీకొన్న ఘటనలో ఓ వ్యక్తి మృతిచెందాడు. స్థానికులు, పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ఇలా.. మహారాష్ట్రలోని నాందెడ్ చెందిన గైక్వాడ్ రుషికేష్(22) దేగాంలో ఉంటూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. ఈక్రమంలో శనివారం అతడు ఆలూర్లో పని ముగించుకొని బైక్పై తిరిగి దేగాంకు బయలుదేరాడు. ఆలూర్ శివారులో నందిపేట్ నుంచి ఆర్మూర్ వైపు వస్తున్న ఆర్టీసీ బస్సు ఎదురుగా వచ్చి బైక్ను ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో రుషికేష్ తలకు తీవ్ర గాయాలు కావడంతో అక్కడిక్కడే మృతిచెందాడు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటన స్థలానికి చేరుకొని వివరాలు సేకరించారు. ఎస్హెచ్వో సత్యనారాయణ గౌడ్ మాట్లాడుతూ.. బస్సు డ్రైవర్ అతివేగం, నిర్లక్ష్యంగా నడపడం వల్లే ఘటన చోటు చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. మృతుడి కుటుంబీకుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్హెచ్వో పేర్కొన్నారు. ● ఒకరి మృతి, మరొకరి పరిస్థితి విషమం బోధన్రూరల్: బోధన్లో జరిగిన ఉర్సులో పాల్గొన్న ఇద్దరు యువకులు తిరిగి సొంతూరుకి వెళుతుండగా రోడ్డు ప్రమాదం జరగడంతో ఒకరు మృతిచెందారు. మరొకరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. బోధన్ రూరల్ ఎస్సై రాజశేఖర్ తెలిపిన వివరాలు ఇలా.. మహారాష్ట్రలోని బిలోలి తాలూకా కార్ల గ్రామానికి చెందిన షేక్ అహ్మద్ (30) తన స్నేహితుడు పింజారి ఇర్ఫాన్ (22)తో కలిసి బోధన్లో జరిగిన ఉర్సులో శుక్రవారం పాల్గొన్నారు. తిరిగి బైక్పై అర్ధరాత్రి స్వగ్రామానికి బయలుదేరారు. సాలూర క్యాంపు సమీపంలో ఎదురుగా వస్తున్న మరో ద్విచక్ర వాహనం వీరిని ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరికీ తీవ్ర గాయాలు కాగా, వారిని వెంటనే బిలోలి ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. షేక్ అహ్మద్ అప్పటికే మృతిచెందినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించగా, ఇర్ఫాన్ ప్రస్తుతం ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. మృతుడి సోదరుడు షేక్ చాంద్ పాషా ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై తెలిపారు.
-
ఊర పండుగకు సర్వం సిద్ధంనిజామాబాద్ రూరల్: ఇందూరు నగరం నేడు నిర్వహించే ఊర పండుగకు ముస్తాబైంది. కులమతాలకు అతీతంగా నగరంలో ప్రతిఏటా నిర్వహించే ఈ పండుగకు ఎంతో ప్రత్యేకత ఉంది. ఆషాఢమాసంలో పౌర్ణమి తర్వాత వచ్చే ఆదివారం రోజు ఊరపండుగ నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. సుమారు 78 ఏళ్ల క్రితం నగరంలో కలరా, ప్లేగు వ్యాధులు ప్రబలడంతో తమను కాపాడాలంటూ ప్రజలు గ్రామదేవతలను ప్రతిష్టించి పూజలు చేశారు. వ్యాధులు తగ్గుముఖం పట్టడంతో అప్పటి నుంచి ప్రతియేటా భక్తిశ్రద్ధలతో ఊర పండుగను నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రతి ఏడాదిలాగే ఈ ఏడాది కూడా ఊర పండగను ఘనంగా నిర్వహించేందుకు సర్వసమాజ్ ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. మున్సిపల్, పోలీసు శాఖలు సైతం తగిన ఏర్పాట్లు చేశారు. భారీ ఊరేగింపు.. ఊర పండుగలో భాగంగా అమ్మవార్ల ఊరేగింపులో నగరవాసులు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొని, వారి ఆశీర్వాదం కోసం పూజిస్తారు. ప్రతి ఏడాదిలాగే ఈ ఏడాది కూడా బండారు పోసిన తర్వాత నగరంలోని నాకాశ్ గల్లీలో మామిడికర్రతో విగ్రహాలను సిద్ధం చేశారు. 44 కుల సంఘాలు పట్టిలు కట్టాయి. ఇతర సంఘల సైతం పండుగలో పాల్గొంటాయి. ఖిల్లా శారదాంబ గద్దె నుంచి ప్రారంభం కానున్న గ్రామదేవతల ఊరేగింపు పెద్దబజార్ చౌరస్తా వద్ద దుబ్బ, వినాయక్ నగర్, సిర్నాపల్లి గడి దిశగా విడి పోతుంది. గాజుల్ పేటలోని వివేకానంద చౌరస్తా వద్ద భారీ పోలీసు బందోబస్తు మధ్య సరి (ఇంటిపై చల్లుకునే పదార్థం) కోసం నగరవాసులు పోటీ పడుతారు. నగరంలో 12 గుడులు ఉండగా దుబ్బ ప్రాంతంలో రాట్నం, చక్రం, పెద్దమ్మ, పౌడటమ్మ, వినాయక్ నగర్లో మహలక్ష్మీ, ఐదు చేతుల పోచమ్మ, మత్తడి పోచమ్మ, సిర్నాపల్లి గడీ రోడ్డులో కొండల రాయుడు, బోగస్వామి, సమ్మక్క, సారక్క ఇలా మొత్తం 14 అమ్మవార్లు కొలువుదీరుతాయి. నేడు నగరంలో సర్వసమాజ్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహణ ఖిల్లా వద్ద ఉన్న శారదాంబ గద్దె నుంచి అమ్మవార్ల ఊరేగింపు పాల్గొననున్న అన్ని కుల సంఘాలు
-
ప్రత్యేకం.. స్నేహితంఖలీల్వాడి: ప్రతి వ్యక్తికి అన్ని బంధాలను దేవుడిస్తే, స్నేహ బంధం మాత్రం మనమే ఏర్పాటు చేసుకుంటాం. రక్తసంబంధం కాకపోయినా, స్నేహితుడు ఉంటే కష్టమొచ్చిన, నష్టమొచ్చిన మన వెంటే ఉంటాడు. ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో స్నేహానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. ఇలాంటి విలువలు ఇచ్చే స్నేహబంధానికి ప్రతీకగా ప్రతి యేటా ఆగష్టు మొదటి ఆదివారం స్నేహితుల దినోత్సవంగా నిర్వహిస్తా రు. ఈసందర్భంగా జిల్లా కేంద్రంలోని నిశిత డిగ్రీ కాలేజీలో శనివారం విద్యార్థులతో ‘సాక్షి’ టాక్షో నిర్వహించగా.. పలువురు విద్యార్థులు స్నేహం, స్నేహితులపై తమ అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేశారు. ఈ రోజుల్లో ఫ్రెండ్షిప్ చాల డిఫరెంట్గా ఉంది. ఎప్పుడు ఎవరు ఎలా మారిపోతారో తెలియని పరిస్థితి. స్వార్థప్రయోజనాలకు స్నేహితుల మధ్య విభేధాలు వస్తాయి. చిన్ననాటి స్నేహం ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది. తెలిసిన వారితోనే స్నేహం చేయాల్సి వస్తుంది. –సంజన, బీబీఏ సెకండియర్, నిజామాబాద్ స్నేహనికి విలువ కట్టలేమంటున్న యువత ఆన్లైన్ దోస్తీతో అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచన ‘సాక్షి’ టాక్ షోలో విద్యార్థుల అభిప్రాయం
-
పొలాల్లో నిల్వ ఉన్న నీటిని తొలగించాలిరుద్రూర్: ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలతో నీట మునిగిన వరి పొలాల్లో నీటిని వీలైనంత త్వరగా తొలగించాలని, పూర్తిగా కుళ్లిపోయిన మొక్కలను గుర్తించి తిరిగి నాటుకోవాలని వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు రైతులకు సూచించారు. రుద్రూర్ ప్రాంతీయ చెరుకు, వరి పరిశోధన కేంద్రం వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు సమతా పరమేశ్వరి, సాయిచరణ్, మంజు భార్గవి, రమ్య రాథోడ్ శనివారం కోటగిరి మండలం సైలంపూర్ గ్రామ శివారు, పోతంగల్ మండలం తిర్మలా పూర్ గ్రామశివారులో నీట మునిగిన పంట పొలాలను పరిశీలించారు. ఈసందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ.. రైతులకు యాజమాన్య సూచనలు చేశారు. ● వరి ఆకులు పసుపు రంగులోకి మారినట్లు గమనిస్తే 2 శాతం యూరియా లేదా 19:19:19 ఎరువును లీటరు నీటికి 5 గ్రాముల చొప్పున కలిపి పిచికారి చేయాలి. ● కాండం తొలిచే పురుగు నివారణకు నాట్లు వేసిన 25 రోజుల తర్వాత ఎకరాకు 10 కిలోల కార్బోఫ్యూరాన్ 3జీ వేయాలి, అలాగే ఎకరాకు 5–6 లింగాకర్షక బుట్టలను ఏర్పాటు చేసి పురుగుల ఉనికిని ఎప్పటికప్పుడు గమనించాలి. పురుగు ఉధృతి అధికంగా ఉంటే ఎకరాకు 400 గ్రాముల కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ లేదా 60 మిల్లీలీటర్ల క్లోరాంట్రానిలిప్రోల్ను పిచికారీ చేయాలి. ● బ్యాక్టీరియా ఎండాకు తెగులు లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే యూరియా వినియోగాన్ని నిలిపివేయాలి, వ్యాధి సోకిన మడి నుంచి కింది పొలాలకు నీరు వెళ్లకుండా చర్యలు తీసుకోవాలి. వ్యాధి ఉధృతి తగ్గించేందుకు ఎకరాకు 80 గ్రాముల ప్లాంటమైసిన్, 600 గ్రాముల కాపర్ ఆక్సీక్లోరైడ్ను పిచికారి చేయాలి.
-
తడిహిప్పర్గాలో ఒకరి ఆత్మహత్యమద్నూర్(జుక్కల్): మండలంలోని తడిహిప్పర్గాలో ఓ వ్యక్తి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు.ఎస్సై మోహన్రెడ్డి తెలిపిన వివరాలు ఇలా.. తడిహిప్పర్గా గ్రామానికి చెందిన అల్లంవార్ దేవిదాస్(26) గ్రా మంలో కూలీ పని చేసుకుంటూ బతుకుతున్నాడు. తనకు డబ్బు లు కావాలని ఇటీవల ఇంట్లో అడగడంతో మద్యం తాగడం కోస మే డబ్బులు అడుగుతున్నావని, మద్యం తాగడం హానికరమని తండ్రి మల్లు సముదాయించాడు. డబ్బులు ఇవ్వకపోవడంతో దేవిదాస్ ఆవేశంలో ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లిపోయాడు. శుక్రవారం కుటుంబసభ్యులు పోలీసులకు ఫి ర్యాదు చేయగా, మిస్సింగ్ కేసు నమోదు చేశారు. లెండి వాగులో శనివారం వ్యక్తి మృతదేహాన్ని స్థానికులు గుర్తించి, పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. వారు ఘటన స్థలానికి చేరుకొని, మృతుడిని దేవిదాస్గా నిర్ధారించి, కుటుంబీకులకు సమాచారం అందించారు. డబ్బులు ఇవ్వకపోవడంతోనే దేవిదాస్ వాగులో దూకి ఆత్మహత్య చేసు కున్నాడని తెలిపారు. మృతుడి తండ్రి ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేశామన్నారు.
-
పంటపొలాల్లో కొండచిలువ ప్రత్యక్షంరుద్రూర్: పోతంగల్ మండలం కారేగాం శివారులోని పంటపొలాల్లో శనివారం కొండచిలువ ప్రత్యక్షమవడంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. పొలాలకు వెళ్లిన రైతులు భారీ కొండచిలువను గుర్తించి, అది జంతువును మింగినట్లు అనుమానించారు. విషయం గ్రామంలో వ్యాపించడంతో స్థానికులు అక్కడికి చేరుకున్నారు. జంతువును మింగిన కారణంగా కొండచిలువ కదలలేని స్థితిలో ఉండడంతో కొంతసేపు అదే ప్రాంతంలో కనిపించింది. దీంతో అడవికి సమీప ప్రాంతాల్లో సంచరించే సమయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని స్థానికులు పేర్కొన్నారు. రుద్రూర్: మండలంలోని అక్బర్నగర్ సమీపంలో శనివారం బొలెరో వాహనం కల్వర్టును ఢీకొని బోల్తా పడింది. కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని హున్నాబాద్ నుంచి బోధన్కు వెళ్తున్న బొలెరో కొరియర్ వాహనం ఉదయం వేళ ప్రమాదానికి గురైంది. ప్రమాదంలో డ్రైవర్ స్వల్ప గాయాలతో సురక్షితంగా బయటపడ్డాడు. రాత్రంతా నిరంతరాయంగా వాహనం నడపడంతో నిద్రమత్తులో కల్వర్టును గమనించకపోవడంతో ప్రమాదం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రమాదంలో వాహనం దెబ్బతిన్నప్పటికీ ప్రాణనష్టం జరగకపోవడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
-
సంకటాలు తొలగించే ‘చతుర్థి’● ప్రతినెలా కృష్ణపక్షంలో నాలుగో రోజున వచ్చే పర్వదినం ● గణపతి పూజ, నోములు నిర్వహించనున్న మహిళలు ఆర్మూర్: సంకష్టహర చతుర్థినే సంకట హర చతుర్థి అని కూడా అంటారు. ప్రతినెలా కృష్ణపక్షంలో నాలుగో రోజున వచ్చే పర్వదినా న్ని సంకష్టహర చతుర్థిగా పిలుస్తా రు. ఈరోజున గణపతి పూజలు, నోములు నోచుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. వినాయక చవితి లాగానే ప్రతినెలాలో వచ్చే సంకష్టహర చతుర్థి రోజున ఈ వ్రతాన్ని జరుపుకోవడం వ ల్ల భరించలేని కష్టాలు, విఘ్నాలు, ఆటంకాలు తొ లగిపోతాయని, సుఖశాంతులు, సిరిసంపదలు పొందుతామని భక్తులకు నమ్మకం. అలాగే మంగళవారం వచ్చే ‘అంగారక చతుర్థి’ విశిష్టమైనదిగా భా విస్తారు. ఈ ఏడాది జనవరి, మే నెలలో మంగళవా రం వచ్చింది. సెప్టెంబర్ 29న మరోసారి మంగళవారం రానుంది. ఈరోజు ఉపవాసం ఉంటే 21 సంకష్ట చతుర్థులు చేసిన ఫలితం వస్తుందని నమ్ము తారు. ఎర్రని పువ్వులు, ఎర్రచందనంతో దైవాన్ని పూజిస్తే కుజదోషం పోతుందని పెద్దలు చెబుతారు. తెల్లవారుజామునుంచే.. మహిళలు ఈ రోజున తెల్లవారుజామునే లేచి ఇల్లు అలికి, వాకిలికి పసుపు రాసి, గడపకు మామిడాకుల తోరణం కడతారు. సూర్యోదయం నుంచి చంద్రోదయం వరకు ఉపవాసం. మధ్యాహ్నం గణపతి ప్రతిమను అలంకరించి, పూజలు చేస్తారు.‘ఉండ్రాళ్లు’ నైవేద్యంగా పెడతారు. కొన్ని చోట్ల గారెలు కూడా చేస్తారు. అనంతరం ‘సంకష్టహర గణపతి వ్రత కథ’ చదువుకుంటారు. కథ అయిపోయాక చంద్రుడి దర్శనం చేసుకొని, మహిళలు ఉపవాసం విరమిస్తారు.
-
ఆక్రమణకు గురైన అటవీ భూమి స్వాధీనంగాంధారి(ఎల్లారెడ్డి): గాంధారి అటవీ శాఖ రేంజ్ పరిధిలోని గండివేట్ బీట్లో ఆక్రమణకు గురైన అటవీ శాఖ భూములను శనివారం తిరిగి స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఎఫ్ఆర్వో రమేశ్ తెలిపారు. గండివేట్ బీట్లో ఇటీవల అటవీ భూమిని ఆక్రమించుకుని పంట సాగు చేశారన్నారు. సదరు భూములను తిరిగి స్వాధీనం చేసుకుని కందకాలు తవ్వించినట్లు తెలిపారు. అటవీ భూమలు ఆక్రమణదారులపై చట్టప్రకారం కేసు నమోదు చేస్తామని ఎఫ్ఆర్వో హెచ్చరించారు. బీర్మల్ తండాను ఎఫ్ఆర్వో సందర్శించి తండావాసులతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి అడవులు, అటవీ భూముల సంరక్షణపై అవగాహన కల్పించారు. అటవీ శాఖ సెక్షన్ అధికారులు, బీట్ అధికారులు పాల్గొన్నారు.
-
స్నేహితురాలితో బిజినెస్ ప్లాన్ చేస్తున్నాశ్రావ్యతో నాది ఎనిమిదేళ్ల స్నేహబంధం. ఇద్దరం కలిసి చదువు, కెరీర్ గురించి ఆలోచిస్తాం. భవిష్యత్లో వ్యాపారం చేస్తాం. ఇద్దరం కలిసి ఆరునెల్లో వ్యాపారం ప్రారంభించడాన్నికి సన్నాహాలు చేస్తున్నాం. స్నేహితులతో చర్చిస్తే సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి. – స్వాతిక, బీబీఏ, సెకండియర్ ఖలీల్వాడి : ఫ్రెండ్ అంటే.. వర్తమానంలో కలిసి నడుస్తూ భవిష్యత్ను తీర్చిదిద్దే మార్గదర్శి. చదువు, కెరియర్, బిజినెస్, అడ్వైంచర్స్ ఏదైనా మాకు స్నే‘హితం’ అంటోందిజెన్జీ తరం. ఫ్రెండ్షిప్ డేను పురస్కరించుకుని ‘సాక్షి’ దిన పత్రిక ఆధ్వర్యంలో జిల్లా కేంద్రంలోని నిశిత డిగ్రీ కాలేజీలో శనివారం నిర్వహించిన ‘టాక్ షో’లో విద్యార్థులు తమ అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు.
-
త్వరలో నిర్ణయంఎస్సారెస్పీ నీటి విడుదలపై మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్ రెడ్డి ఆర్మూర్ (మెండోర): నీటి నిల్వ ఆధారంగా శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టు నుంచి ఆయకట్టుకు నీటి విడుదలపై రెండుమూడు రోజుల్లో నిర్ణయం తీసుకుంటామని రాష్ట్ర భారీ నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి అన్నారు. ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి డీ శ్రీధర్బాబు, మైనింగ్, కార్మిక శాఖ మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి, ప్రభుత్వ సలహాదారు పి సుదర్శన్రెడ్డి, నిజామాబాద్ రూరల్ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ భూపతిరెడ్డి తదితరులతో కలిసి ఉత్తమ్ శనివారం ఎస్సారెస్పీని సందర్శించారు. ఏకధాటిగా కురిసిన భారీ వర్షాలతో ఎగువ ప్రాంతం నుంచి ప్రాజెక్టులోకి వచ్చి చేరుతున్న వరద ప్రవా హాన్ని (ఇన్ఫ్లో) పరిశీలించారు. అధికారులతో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ఇప్పటికిప్పుడు వర్షాలు నిలిచిపోయినా.. మరో 48 గంటల వరకు ఇన్ఫ్లో ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి మాట్లాడు తూ.. ఎగువ నుంచి ఎస్సారెస్పీలోకి శనివారం మధ్యాహ్నం సమయానికి 85వేల క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో వస్తోందన్నారు. అయితే, గత మూడు సంవత్సరాలతో పోలిస్తే ఎస్సారెస్పీలో ఈసారి కొంత తక్కువ నీటి నిల్వలు ఉన్నాయని, ఆయకట్టు రైతులు ఈ విషయాన్ని గమనించాలని కోరారు. గతేడాది ఇదే సమయానికి 38 టీఎంసీల నీరు నిలువ ఉండగా, ప్రస్తుతం 27 టీఎంసీలు ఉన్నాయన్నారు. ఎస్సారెస్పీ లో పూడిక తొలగింపు ప్రక్రియను చేపట్టి నీటి నిల్వ సామర్థ్యాన్ని పునరుద్ధరించేందుకు ప్రాధాన్యత ఇస్తామని, దీనిపై ప్రభుత్వం అతి త్వరలోనే నిర్ణయం తీసుకుంటుందన్నారు. మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి మాట్లాడుతూ.. గత ప్రభుత్వం తప్పుడు నిర్ణయాలతో ప్రజలపై ఎనలేని భారం మోపిందన్నారు. మేడిగడ్డ పంప్ హౌజ్ల ద్వారా గత ప్రభుత్వం 60 టీఎంసీల నీటిని ఎత్తిపోస్తే కరెంట్ బిల్లు రూపంలోనే రూ.3 వేల కోట్లు అయ్యాయని అన్నారు. పంప్ హౌజ్ల ద్వారా నీటిని ఎత్తిపోస్తే బ్యారేజీలను ఎందుకు నిర్మించారని ప్రశ్నించారు. అసంబద్ధ నిర్ణయాలతో ప్రజాధనం వృధా చేసిన వారే, ప్రస్తుతం తమ ప్రభుత్వంపై తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు. ప్రాజెక్టు సందర్శనకు వచ్చిన మంత్రులకు కలెక్టర్ భవేష్ మిశ్రా, సీపీ సాయి చైతన్య, అదనపు కలెక్టర్ భుజంగరావు, ఎస్సారెస్పీ సీఈ సునితాదేవి తదితరులు పూల మొక్కలు అందించి స్వాగతం పలికారు. పోచంపాడ్ సర్పంచ్ కొడిముంజ మాధురి, ఉర్దూ అకాడమీ చైర్మన్ తాహెర్ బిన్ హందాన్, నుడా చైర్మన్ కేశ వేణు, మాజీ ఎమ్మెల్సీ ఆకుల లలిత, కాంగ్రెస్ జిల్లా అధ్యక్షుడు కాటిపల్లి నగేశ్రెడ్డి, నిజామాబాద్, వేల్పూర్ మార్కెట్ కమిటీల చైర్మన్లు ముప్ప గంగారెడ్డి, ముత్యంరెడ్డి, జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ అంతిరెడ్డి రాజిరెడ్డి, రాష్ట్ర సహకార యూనియన్ లిమిటెడ్ మాజీ చైర్మన్ మానాల మోహన్రెడ్డి, రాష్ట్ర విత్తనాభివృద్ధి సంస్థ మాజీ చైర్మన్ అన్వేష్రెడ్డి, సునీల్రెడ్డి, మెండోరా, ముప్కాల్, బాల్కొండ మండల కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు సాయిరెడ్డి, శ్రీకాంత్, వెంకటేశ్, ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు పాల్గొన్నారు. గతేడాదితో పోలిస్తే ఈసారి నీరు తక్కువుంది పూడిక తొలగింపుపై ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటుంది మంత్రులు శ్రీధర్బాబు, వివేక్ వెంకటస్వామితో కలిసి ఇన్ఫ్లో పరిశీలన అధికారులతో సమీక్ష
-
నిజామాబాద్ఆదివారం శ్రీ 2 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026ఎస్సారెస్పీకి పోటెత్తిన వరద వేల్పూర్(మెండోరా): ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టులోకి భారీగా వరద పోటెత్తింది. శనివారం ఉదయం 44 వేల క్యూసెక్కుల నుంచి ప్రారంభమైన ఇన్ఫ్లో మధ్యాహ్నానికి 83 వేల క్యూసెక్కులకు చేరింది. రాత్రి సమయానికి ఇన్ఫ్లో క్రమంగా తగ్గి 66 వేల క్యూసెక్కులు వచ్చింది. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 1091అడుగులు (80.5 టీఎంసీలు) కాగా, ప్రస్తుతం 1073.1 అడుగుల(28.845) టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది. గతేడాది ఇదే సమయానికి 1077.10 అడుగుల (37.632 టిఎంసీల) నీరు నిల్వ ఉంది. కాకతీయ కాలువ ద్వారా 300 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తుండగా, ఆవిరి రూపంలో 291 క్యూసెక్కులు పోతోంది. మిషన్ భగీరథ అవసరాలకు 231 క్యూసెక్కుల నీటిని వినియోగిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
-
నేటి నుంచి బియ్యం పంపిణీఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొని ప్రజలు ఇబ్బందులు పడకూడదనే ఉద్దేశంతో మూడు నెలల రేషన్ బియ్యాన్ని ఒకేసారి అందించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ నెలలకు సంబంధించి సన్నబియ్యం ఒకేసారి ఇవ్వనున్నారు. ఈ మేరకు మండల్ లెవల్ స్టాక్ పాయింట్ల నుంచి జూలై 28వ తేదీ నుంచి రేషన్ దుకాణాలకు బియ్యం సరఫరా అవుతున్నాయి. చిన్న దుకాణాలకు ఒకేసారి, పెద్ద దుకాణాలకు రెండుసార్లు బియ్యం రవాణా చేసి నిల్వ చేయనున్నారు. ఇందుకోసం జిల్లా పౌర సరఫరాలశాఖ అధికారులు ఏర్పాట్లు పూర్తిచేశారు. రేషన్కార్డుదారుడు మూడుసార్లు వేలిముద్రలు వేసి బియ్యం పొందాల్సి ఉంటుంది. గతంలో ఏప్రిల్, మే, జూన్ నెలలకు సంబంధించిన బియ్యం అందజేసిన విషయం తెలిసిందే. డీలర్లకు స్థలం కొరత జిల్లాలో చాలామంది డీలర్లకు మూడు నెలల బియ్యం కోటా నిల్వ చేసుకునేందుకు సరిపడా స్థలం లేక ఇబ్బందులు ఎదు ర్కొంటున్నారు. ఒకేసారి మూడు నెలల బియ్యం పంపిణీ తమకు శక్తికి మించి భారమవుతుందని రేషన్ డీలర్లు ఆందోళన వ్యక్తంచేస్తున్నారు. కొన్నిచోట్ల ఈ–పాస్ యంత్రాలు సక్రమంగా పని చేయకపోవడం, వినియోగదారులు మూడుసార్లు వేలిముద్రలు పెట్టడంతో పంపిణీ ఆలస్యం అవుతుంది. దీంతో ఒక్కో వినియోగదారుడికి కనీసం 15 నుంచి 20 నిమిషాల సమయం పడుతుందని డీలర్లు వాపోతున్నారు.
-
దివ్యాంగులను గుర్తించి పాఠశాలలో చేర్పించాలిఆర్మూర్: మండలంలో వివిధ వైకల్యాలతో బాధపడుతున్న 6 నుంచి 18 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలను గుర్తించి సమీపంలోని పాఠశాలల్లో చేర్పించాలని ఆర్మూర్ ఎంఈవో రవీందర్ సూచించారు. ఆర్మూర్ పట్టణంలోని భవిత కేంద్రాన్ని శుక్రవారం ఆయన ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. దివ్యాంగ విద్యార్థులకు టీఎల్ఎం సహకారంతో విద్యా బుద్ధులు నేర్పించడాన్ని పరిశీలించారు. కార్యాలయంలో దివ్యాంగ విద్యార్థుల ప్రొఫైల్స్, రికార్డులను పరిశీలించి ఐఈఆర్పీలు కిషన్, సురేష్తో మాట్లాడారు. డెయిలీ లివింగ్ స్కిల్స్తో పాటు సబ్జెక్టులను సైతం వారికి బోధించాలని సూచించారు. సీజీవీ కవితతో మాట్లాడి ఆమె విధుల గురించి సూచనలు చేశారు.
-
ఓటు హక్కు కోల్పోకుండా చూడాలి● బోధన్ ఎమ్మెల్యే సుదర్శన్ రెడ్డి పెర్కిట్(ఆర్మూర్): ‘సర్’ ప్రక్రియలో ఏ ఒక్కరూ ఓటు హక్కు కోల్పోకుండా బీఎల్ఏలు చూడాలని, ఎవరైనా ఓటును కోల్పోతే అధికారులను సంప్రందించి జాబితాలో చేర్పించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాదారుడు, బోధన్ ఎమ్మెల్యే సుదర్శన్రెడ్డి అన్నా రు. మామిడిపల్లిలో శుక్రవారం ప్రత్యేక ఓటరు సవరణ జాబితాపై బీఎల్ఏలకు అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. కార్యక్రమానికి సుదర్శన్ రెడ్డి ము ఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. కేంద్రంలోని బీ జేపీ ప్రభుత్వం తమకు అనుకూలంగా ఉన్న కార్పొ రేట్ వ్యవస్థ దోచుకునే విధానంగా విధానాలను రూపొందిస్తుందన్నారు. దీంతో కుల వృత్తుల వారు ఉపాధి కోల్పోతున్నారన్నారు. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన అవినీతి ప్రస్తుత ఏసీబీ, ఐటీ దాడులతో బయటపడడాన్ని ప్రజలు గమనించాలన్నారు. రైతులు ఆయిల్పామ్ సాగు పట్ల ఆసక్తి పెంచుకోవాలన్నారు. యువతను కాంగ్రెస్లోకి ఆహ్వానించే బాధ్యత సీనియర్ నాయకులు తీసుకోవాలన్నారు. కార్యక్రమానికి ముందు సుదర్శన్ జన్మదిన వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. డీసీసీ అధ్యక్షుడు నగేష్ రెడ్డి, రూరల్ ఎమ్మెల్యే భూపతిరెడ్డి, ఈరవత్రి అనిల్, వినయ్రెడ్డి, ముత్యాల సునీల్రెడ్డి, నుడా చైర్మన్ కేశ వేణు, తాహెర్బిన్ హందాన్, ముస్కు వెంకట్రామ్ రెడ్డి, మానాల మోహన్ రెడ్డి, మార చంద్రమోహన్ పాల్గొన్నారు.
-
ఘనంగా బోనాల పండుగబోధన్: సాలూర మండల కేంద్రంలో శుక్రవారం ఆనవాయితీగా వస్తున్న బోనాల పండుగను భక్తిశ్రద్ధలతో ఘనంగా నిర్వహించారు. గ్రామ పోలీస్ పటేల్ వెంకట్ పటేల్ నివాసం నుంచి మహిళలు బోనాలు ఎత్తుకుని, మంగళహారతులతో డప్పువాయిద్యాల మధ్య గ్రామ శివారులోని మహాలక్ష్మి మందిరానికి బయలుదేరి వెళ్లారు. దారి పొడవునా పోతరాజుల విన్యాసాలు కొనసాగాయి. మహిళలు బోనాలతో అమ్మవారి ఆలయానికి చేరుకుని ప్రత్యే క పూజలు నిర్వహించారు. నైవేద్యం సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. తెలంగాణ యూనివర్సి టీ పాలక మండలి సభ్యులు అల్లె లావణ్య రమేశ్, సర్పంచ్ సొక్కం లావణ్య రవి, ఉపసర్పంచ్ భుయ్యన్ సురేశ్ పటేల్, గ్రామ పెద్దలు ఇల్తెపు శంకర్, గాండ్ల పెద్ద రాజేశ్వర్, లోకప్పగారి లక్ష్మణ్ పటేల్, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
విద్యార్థుల భవిష్యత్తో చెలగాటమాడొద్దుపెర్కిట్(ఆర్మూర్): రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు, స్కాలర్షిప్ లు విడుదల చేయకుండా విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాటమాడుతోందని బీజేవైఎం జిల్లా అధ్యక్షుడు వంశి గౌడ్ ఆరోపించారు. ‘ఫీజు బకాయి బీజేపీ లడాయి’ కార్యక్రమంలో భాగంగా చేపూర్ క్షత్రియ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో శుక్రవారం బీజేవైఎం ఆధ్వర్యంలో సంతకాల సేకరణ చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా వంశి గౌడ్ మాట్లాడుతూ.. కాంగ్రెస్ ప్ర భుత్వ నిర్లక్ష్యం వల్ల విద్యార్థులు ఉన్నత చదువులకు దూరమవుతున్నారన్నారు. ప్రభుత్వం స్పందించే వరకు ప్రతీ విద్యార్థి ఉద్యమంలో భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు. బీజేపీ ఆర్మూర్ పట్టణ అధ్యక్షుడు మందుల బాలు, నాయకులు సతీష్ బబ్లూ, కలిగోట ప్రశాంత్, భరత్, నిఖిల్, వంశి, రాజు, హర్ష, శ్రీను, గిరి పాల్గొన్నారు.
-
గుర్తు తెలియని వ్యక్తి మృతదేహం లభ్యంబోధన్టౌన్: పట్టణంలోని వి నాయక్నగర్ కాలనీలో ఉన్న నీటి కుంటలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తి మృతదేహం లభ్యమైన ట్లు సీఐ వెంకట నారాయణ తెలిపారు. వివరాలు.. పట్టణంలోని వినాయక్నగర్ కాలనీలోని నీటి కుంటలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తి మృతదేహం ఉందని సమాచారం అందిందని అన్నారు. మృతుడి వయ సు 60 ఏళ్లు ఉంటుందని, ఒంటిపై గులాబి రంగు టీషర్టు, ప్యాంటు ఉందన్నారు. ఆచూకీ తెలిసిన వారు 87126 59870, 87126 59778 నంబర్లతో పాటు స్థానిక పీఎస్లో సంప్రదించాలన్నారు. పేకాట స్థావరంపై దాడి రుద్రూర్: పొతంగల్ మండల శివారులోని ఓ దాబాపై పోలీసులు శుక్రవారం ఆకస్మికంగా దాడి చేసి 15 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు కోటగిరి ఎస్సై శ్రీనివాస్ తెలిపారు. నిందితుల నుంచి రూ.50,040 నగదు, 9 బైక్లు, 16 ఫోన్లను స్వా ధీనం చేసుకున్నారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై తెలిపారు.
-
మాదకద్రవ్యాల నియంత్రణ ప్రతి పౌరుడి బాధ్యతనందిపేట్(ఆర్మూర్): మాదక ద్రవ్యాల వినియోగం వల్ల కలిగే దుష్ప్రభావాలపై ప్రతి ఒక్కరు అవగాహన కలిగి ఉండాలని నందిపేట ఎస్సై వినయ్ అన్నారు. శుక్రవారం వెల్మల్లో మన ఊరు– మన భద్రత కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. సైబర్ నేరా లు, మాదక ద్రవ్యాల నియంత్రణ, సీసీ కెమెరాల ప్రాముఖ్యత గురించి పోలీస్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్సై మాట్లాడుతూ.. గ్రామాలలో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని సూచించారు. సైబర్ మెసాలపై ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ఫోన్లో అనుమానాస్పద లింక్లను ఓపెన్ చేయవద్దని సూచించారు. సర్పంచు దేవేందర్, పాలకవర్గ సభ్యులు, పోలీసులు పాల్గొన్నారు.
-
నిండిన చెరువులు.. పారుతున్న అలుగులుబోధన్: నాలుగైదు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు చెరువుల్లో వర్షం నీరు చేరి జలకళను సంతరించుకున్నాయి. పలు చోట్ల చెరువులు అలుగు పారుతున్నాయి. బోధన్ పట్టణ శివారులోని పాండు చెరువులోకి ఎగువ ప్రాంతం నుంచి వర్షం నీరు చేరి నిండుకుండలా మారింది. అలుగు పొంగిపొర్లుతోంది. నాగన్పల్లి అంచున గల పసుపు వాగు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. నీట మునిగిన వరి పొలాల పరిశీలన రుద్రూర్: కోటగిరి మండలంలో రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాల వల్ల నీట మునిగిన పొలాలను ఏవో రాజు శుక్రవారం పరిశీలించారు. రైతులతో మాట్లాడి పంటల పరిస్థితిని తెలుసుకున్నారు. నీట మునిగిన పంటను కాపాడేందుకు తీసుకోవాల్సిన యాజమాన్య చర్యల గురించి రైతులకు వివరించారు. పొలాల్లో నిల్వ ఉన్న నీటిని వీలైనంత త్వర గా బయటకు పంపించాలని, ఎక్కువసేపు నీరు నిల్వ ఉంటే వేర్లకు ఆక్సిజన్ అందక పంట దెబ్బతింటుందని అన్నారు. నీరు తగ్గిన తర్వాత రెండు నుంచి మూడు రోజుల పాటు పంటను పరిశీలించి ఎండిపోయిన లేదా కుళ్లిన మొక్కలను గుర్తించాలని తెలిపారు. మొక్కలు కోలుకునే వరకు యూరియా లేదా ఇతర ఎరువులు వేయవద్దని అన్నారు. పూర్తిగా దెబ్బతిన్న ప్రాంతాల్లో అవసరమైతే అదే వయస్సు గల వరి మొక్కలతో గ్యాప్ ఫిల్లింగ్ చేయాలని, పంట సాధారణ స్థితికి వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే ఎరువులు, పురుగుమందులు వినియోగించాలని వివరించారు.
-
వైద్య సిబ్బందిని విధుల్లోకి తీసుకోవాలిబోధన్టౌన్(బోధన్): బాన్సువాడ ఏరియా ఆస్పత్రిలో బాలింతలు ఇన్ఫెక్షన్కు గురైన ఘటనలో ప్రభుత్వం సస్పెండ్ చేసిన ఇద్దరు వెద్య సిబ్బందిని వెంటనే విధుల్లోకి తీసుకోవాలని ఇతర వైద్య సిబ్బంది డిమాండ్ చేశారు. బాన్సువాడలో ఏరియా ఆస్పత్రిలో స్టాఫ్ నర్సులను సస్పెండ్ చేయడాన్ని నిరసిస్తూ శుక్రవారం బోధన్లోని జిల్లా ఆస్పత్రి ఎదుట ధర్నా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వైద్య సిబ్బంది మాట్లాడారు. బాన్సువాడ ఏరియా ఆస్పత్రిలో గర్భిణులకు శస్త్ర చికిత్స అనంతరం బాలింతలకు ఇన్ఫెక్షన్కు గురైన ఘటనలో స్టాఫ్ నర్సుల తప్పు లేదని, వెంటనే విధుల్లోకి తీసుకోవాలని కోరారు. చట్టం ముందు అందరూ సమానులే బోధన్: ప్రతి ఒక్కరూ చట్టాలపై అవగాహన కలిగి ఉండాలని, చట్టం ముందు అందరూ సమాను లేనని వివిధ శాఖల అధికారులు అన్నారు. శుక్ర వారం సాలూర మండలంలోని సాలంపాడ్ జీపీ కార్యాలయంలో పౌరహక్కుల దినోత్సవ అవగాహన సమావేశం నిర్వహించారు. ఎస్సీ, ఎస్టీల పట్ల కుల వివక్షత చూపడం, అంటరానితనం పాటించడం, కులంపేరుతో దూషించడం చట్టరీత్యా నేరమ ని పేర్కొన్నారు. ఉపసర్పంచ్ సత్తార్, రూరల్ ఎస్సై రాజశేఖర్, మండల ఆర్ఐ శంకర్, ఎస్సీ బాలుర(ఏ) హాస్టల్ వార్డెన్ శంకర్రెడ్డి, ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు. దరఖాస్తుల ఆహ్వానం ఆర్మూర్టౌన్: ఆర్మూర్ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో హెల్త్కేర్ సబ్జెక్టు బోధించేందుకు అతిథి అధ్యాపక పోస్టుకు దరఖాస్తు ఆహ్వానిస్తున్నట్లు ప్రిన్సిపాల్ వేణుగోపాల్స్వామి శుక్రవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఎమ్మెస్సీ మైక్రోబయాలజీ, ఎమ్మెస్సీ జువాలజీలో 55శాతం మార్కులతో ఉత్తీర్ణులై అర్హత కలిగి న వారికి ప్రాధాన్యత ఉంటుందన్నారు. ఈనెల 2న గిరిరాజ్ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో నిర్వహించే ఇంటర్వ్యూకు దరఖాస్తుతో పాటు, ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్లతో హాజరు కావాలని కోరారు. మధ్యాహ్న భోజనం పరిశీలన రుద్రూర్: బొప్పాపూర్ ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలో శుక్రవారం మధ్యాహ్న భోజన పథకం అమలును ఎంపీడీవో బాలగంగాధర్ ఆకస్మికంగా పరిశీలించారు. మెనూ ప్రకారం భోజనం విద్యార్థులకు ఇవ్వాలని సంబంధిత సిబ్బందికి సూచించారు. విద్యార్థులతో కలిసి భోజనం చేశారు. మాజీ జెడ్పీటీసీ నరోజీ గంగారాం, నందిగామ కృష్ణ ఉన్నారు. కోటగిరిలో.. కోటగిరి మండల కేంద్రంలోని రచ్చగల్లి ప్రాథమిక పాఠశాలను శుక్రవారం గ్రామ సర్పంచ్ బర్ల మధుకర్ సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులకు అందిస్తున్న మధ్యాహ్న భోజనాన్ని పరిశీలించారు. నాణ్యమైన భోజనం అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సిబ్బందికి సూచించారు. జీపీ కార్యదర్శి సందీప్, ఉపాధ్యాయులున్నారు. మోర్తాడ్ ఎస్సైపై ఫిర్యాదు కమ్మర్పల్లి(మోర్తాడ్): మోర్తాడ్ పీఎస్లో ఎస్సైగా విధులు నిర్వహిస్తున్న బీ రాముపై మండలంలోని వడ్యాట్కు చెందిన గంధం మహిపాల్ శుక్రవారం రాష్ట్ర ఎస్సీ, ఎస్టీ కమిషన్ చైర్మన్ బక్కి వెంకటయ్య కు ఫిర్యాదు చేశారు. జూలై 27న గుమ్మటి ప్రశాంత్ అనే వ్యక్తి మోర్తాడ్లోని తన ఆర్ఎన్ఎం ట్రేడర్స్, పెయింట్స్ దుకాణంలో పెయింట్లు కొనుగోలు చేసి డబ్బులు చెల్లించకుండా గొడవకు దిగడంతో పాటు దాడి చేసి బెదిరించాడని పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటనపై ఫిర్యాదు చేసేందుకు మోర్తాడ్ పీఎస్కు వెళ్లగా, విధుల్లో ఉన్న ఎస్సై తన ఫిర్యా దును పూర్తిగా వినకుండా దురుసుగా ప్రవర్తించారని ఆరోపించారు. ఎస్సైపై శాఖాపరమైన, న్యాయపరమైన చర్యలు తీసుకుని తనకు న్యాయం చేయాలని కోరాడు. ఈమేరకు కమిషన్ చైర్మన్కు వినతి పత్రం అందజేశారు.
-
మెరుగైన వైద్య సేవలందించాలివేల్పూర్(మెండోరా): ప్రభుత్వ ఆరోగ్య కా ర్యక్రమాలను నాణ్యతతో అమలు చేస్తూ, ప్రజలకు మె రుగైన వైద్య సేవలందించాలని జిల్లా వైద్యాధికారి రాజశ్రీ పేర్కొన్నారు. మెండోరా మండలం పోచంపాడ్, బాల్కొండ మండలం కిసాన్నగర్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలను ఆమె శుక్రవారం ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ఓపీ సేవలు, గర్భిణులకు అందిస్తున్న ఏఎన్సీ సేవలు, రోగనిరోధక టీకాల కార్యక్రమం, ప్రసవ గది, ఐఎల్ఆర్ గది, వివిధ రిజిస్టర్లు, మందుల నిల్వలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా పీహెచ్సీ సిబ్బందితో నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడారు. 14 ఏళ్ల బాలికలకు హెచ్పీవీ వ్యాక్సినేషన్ వందశాతం పూర్తి చేయాలన్నారు. పాఠశాలలు, అంగన్వాడీ కేంద్రాలను సమన్వయం చేసుకొని హెచ్పీవీపై అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలన్నారు. సీజనల్ వ్యాధులపై దృష్టి పెట్టాలన్నారు. ఆస్పత్రులలో అందుతున్న సేవలు, రికార్డుల నిర్వహణ, సిబ్బంది పనితీరుపై ఆమె సంతృప్తి వ్యక్తంచేశారు. ఆమె వెంట వైద్యాధికారి మద్దుల రాకేశ్, డాక్టర్ అనిల్, వైద్య సిబ్బంది నిస్సీ, భారతి, శ్రీనివాస్ తదితరులు ఉన్నారు.
-
ఎస్సారెస్పీపై పోలీసుల పహారావేల్పూర్(మెండోరా): శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టులో కి వరదనీరు భారీస్థాయిలో వస్తున్నందున ఎ లాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరుగకుండా మెండోరా పోలీసులు పహారా నిర్వహిస్తున్నా రు. శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టుకు వచ్చే ప్రజలు అ ప్రమత్తంగా ఉండాలని, వరద కాలువలో దిగడం, నీటి దగ్గరలో ఫొటోలు దిగడం లాంటివి చేయకూడదని పోలీసులు సూచించారు. వాటర్ ప్యూరిఫయర్ ప్రారంభం వేల్పూర్: పడగల్ బీసీ హాస్టల్లో గ్రామ పంచాయతీ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన వాటర్ ప్యూరిఫయర్ను హైస్కూలు హెచ్ఎం రాంచందర్ శుక్రవారం ప్రారంభించారు. సర్పంచ్ నల్లరాజు, ఉపసర్పంచ్ గైని నరేందర్, ప్రైమరీ స్కూల్ హెచ్ఎం సరోజిని, ఉపాధ్యాయులు జలంధర్, వార్డెన్ నరేశ్, వార్డు సభ్యులు గుర్రం సురేష్, గొల్ల గంగారాం, రాజముత్యం, వెంకటరమణ, గంగారాం, కల్లెడ శ్రీనివాస్, మురళి, రవి, రాజేశ్, శ్రీకాంత్, శ్రీధర్ పాల్గొన్నారు. జెడ్పీహెచ్ఎస్ తనిఖీ కమ్మర్పల్లి: మండలంలోని హాసాకొత్తూర్ జెడ్పీహెచ్ఎస్ను శుక్రవారం ప్యానల్ టీం ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసింది. పానల్ టీం ఉపాధ్యాయ బృందం పాఠశాలలో ఉదయం జరిగే అసెంబ్లీకి హాజరై ప్రార్థనను పరిశీలించారు. అనంతరం తరగతి గదులలో ఉపాధ్యాయుల పాఠ్యాంశాల బోధన, టీఎల్ఎం వినియోగం, విద్యార్థుల ప్రగతి తదితర అంశాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. పాఠ్య ప్రణాళికలు, వార్షిక ప్రణాళికలు, టీచర్ డైరీలు తదితర రికార్డులను తనిఖీ చేశారు. పాఠశాలలో చేపట్టాల్సిన కార్యక్రమాలు, ఇతర అంశాలపై సమగ్రంగా చర్చించారు. హెచ్ఎం అరుణశ్రీ అధ్యక్షతన జరిగిన కార్యక్రమంలో ఉపాధ్యాయులు, ప్రత్యేక బృందం సభ్యులు పాల్గొన్నారు. అన్ని వర్గాల ప్రజలను సమానంగా చూడాలి డొంకేశ్వర్(ఆర్మూర్): ఎస్సీ, ఎస్టీ, బలహీన వ ర్గాల ప్రజలను ఉద్దేశపూర్వకంగా ఇబ్బందులు పెడితే అట్రాసిటీ చట్ట ప్రకారం చర్యలుంటాయని ఎస్సీ వెల్ఫేర్ హాస్టల్ వార్డెన్ కిషన్ అ న్నారు. శుక్రవారం నూత్పల్లి గ్రామ పంచాయతీలో ‘సివిల్ రైట్స్ డే’ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఎస్సీ, ఎస్టీలను అంటరాని వారిగా చూ డకూడదని, వారిని బహిష్కరణ చేయడం నేరమన్నారు. అందరితోపాటే వారిని కూడా సమా నంగా చూసి గౌరవించాలన్నారు. ఆర్ఐ నితీష్ రెడ్డి, సర్పంచ్ రాజారెడ్డి, ఉప సర్పంచ్ నర్సారెడ్డి, కార్యదర్శి రవి తదితరులు ఉన్నారు. అంగన్వాడీ కేంద్రాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచాలి డొంకేశ్వర్(ఆర్మూర్): వర్షాకాలంలో సీజనల్ వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున అంగన్వాడీ కేంద్రాలు, పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచాలని ఐసీడీఎస్ సూపర్వైజర్ అన్నపూర్ణ టీచర్లకు సూచించారు. శుక్రవారం మండల కేంద్రంలో అంగన్వాడీ టీచర్లతో సెక్టార్ సమావేశం నిర్వహించారు. సర్టిఫికెట్ల పరిశీలన పెర్కిట్(ఆర్మూర్): ఆర్మూర్ ఐసీడీఎస్ ప్రాజెక్టు పరిధిలో అంగన్వాడీ టీచరు, హెల్పర్ల పోస్టులకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థుల సర్టిఫికెట్ల పరిశీలన ఆగష్టు 5వరకు చేపడుతున్నట్లు సీడీపీవో భార్గవి శుక్రవారం తెలిపారు. అభ్యర్థులు తమ ధ్రువీకరణ పత్రాలతో పెర్కిట్లోని ఐసీడీఎస్ కార్యాలయానికి నిర్ణీత గడువులోగా రావాలని సూచించారు. నూతన కమిటీ ఎన్నిక వర్ని: మోస్రా సెక్టార్ అంగన్వాడీ యూనియన్ నూతన కమిటీనీ శుక్రవారం ఎన్నుకున్నారు. అధ్యక్షురాలిగా మీనా, కార్యదర్శిగా రిజ్వాన, కోశాధికారిగా సక్కుబాయి, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా శోభ, కార్యవర్గ సభ్యులుగా సుమలత, కవితను ఎన్నుకున్నట్లు సీఐటీయూ జిల్లా సహాయ కార్యదర్శి నన్నేసాబ్ తెలిపారు.
-
హజ్రత్షా బుఖారీ ఉర్సులో పోలీస్ కమిషనర్బోధన్రూరల్/బోధన్టౌన్: పట్టణంలోని ప్రముఖ దర్గా హజ్రత్షా జలాల్ బుఖారీ దర్గా 675వ ఉర్సుకు జిల్లా పోలీస్ కమిషనర్ పి.సాయి చైతన్య హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా కమిషనర్ దర్గాలో సంప్రదాయబద్ధంగా చాదర్ సమర్పించి, గులాబీ పూలను అర్పించి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు. పోలీ స్ కమిషనర్కు దర్గా నిర్వాహకులు ఘన స్వాగతం పలికి, జ్ఞాపికతో సత్కరించి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఏసీపీ శ్రీనివాస్, ఎస్హెచ్వో వెంకట్ నారాయణ, మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ మీర్ ఇలియాస్ అలీ, దర్గా కార్యదర్శి ముక్తాదర్, మత పెద్దలు పాల్గొన్నారు.
-
క్రైం కార్నర్ప్రమాదవశాత్తూ యువకుడి మృతి ఆర్మూర్టౌన్: ప్రమాదవశాత్తు నీటి మడుగులో పడి ఒకరు మృతి చెందిన ఘటన ఆర్మూర్ మండలం గోవింద్పేట్లో చోటు చేసుకుంది. ఎస్హెచ్వో సత్యనారాయణగౌడ్ శుక్రవారం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. సర్దార్ వినోద్ (26) అనే యువకుడు పశ్చిమ బెంగాల్ నుంచి ఉపాధి నిమిత్తం కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి గోవింద్పేట్ గ్రామానికి వచ్చాడు. వ్యయసాయ కూలీగా పని చేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాడు. గురువారం రాత్రి మద్యం సేవించి ఇంటికి వస్తున్న తరుణంలో ప్రమాదవశాత్తు నీటి మడుగులో పడి ఊపిరాడక మృతిచెందాడు. పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకొని మృతదేహాన్ని పరిశీలించి పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. కుటుంబ సభ్యులు ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్హెచ్వో తెలిపారు. పొలం నీటిలో పడి ఒకరు.. రుద్రూర్: పొలం నీటిలో పడి ఒకరు మృతి చెందిన ఘటన పొతంగల్ మండలం కొల్లూర్ గ్రామంలో చోటు చేసుకుంది. కోటగిరి ఎస్సై తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. కొల్లూర్ గ్రామానికి చెందిన సిరిగిరి హనుమంతు(48) శుక్రవారం తెల్లవారుజామున కాలకృత్యాలు తీర్చుకోడానికి గ్రామ శివారులోని వ్యవసాయ పొలాల వైపు వెళ్లాడు. ఈ క్రమంలో అతనికి మూర్ఛ రావడంతో వ్యవసాయ పొలంలో పడి ఊపిరాడక మృతి చెందాడు. మృతుడి భార్య లింగవ్వ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై తెలిపారు.
-
చెరువు అలుగు తూము తాత్కాలికంగా మూసివేతబోధన్: ఎడపల్లి మండల కేంద్రం శివారులోని పెద్ద చెరువు అలుగు తూము నుంచి నీరు వృథాగా పో కుండా నీరుపాదల శాఖ అధికారులు శుక్రవారం తాత్కాలికంగా మూసివేయించారు. అలుగు తూ ము షట్టర్ రాడ్ను కొంత కాలం క్రితం గుర్తు తెలి యని వ్యక్తులు దొంగలించారు. ఆ తర్వాత తూము షట్టర్ మరమ్మతుకు నోచుకోలేదు. నాలుగైదు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు చెరువు నిండి అలుగు తూము నుంచి నీరు వృథాగా పోతుంది. ఈ విషయం స్థానిక సర్పంచ్ కందగట్ల రాంచందర్కు రైతులు సమాచారం ఇచ్చారు. ఈ మేరకు సర్పంచ్ నీటిపారుదల శాఖ అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.స్పందించిన నీరుపాదల శాఖ ఏఈ కుషాల్ పరిశీలించి రైతుల సహకారంతో తూము నుంచి నీరు వృథా పోకుండా ఎండుగడ్డితో మూసివేయించారు. త్వరలోనే షట్టర్ రాడ్ బిగించి ఉపపయోగంలోకి తీసుకొస్తామని నీటిపారుదల శాఖ ఏఈ తెలిపారు.
-
ఇన్చార్జి కలెక్టర్గా భవేష్ మిశ్రానిజామాబాద్ అర్బన్: జిల్లా ఇన్చార్జి కలెక్టర్గా నిర్మల్ కలెక్టర్ భవేష్ మిశ్రాను ని యమిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. ప్రస్తుత కలెక్టర్ ఇలా త్రిపాఠి ప్రసూతి సెలవుల్లో ఉన్న విషయం తెలిసిందే. అయితే, కలెక్టర్ ఇలా త్రిపాఠి భర్త అయిన భవేశ్ మిశ్రా జిల్లా కలెక్టర్గా అదనపు బాధ్యతలు స్వీకరించనుండటం విశేషం. అడవులను కాపాడాలి ● డీఎఫ్వో ప్రశాంత్ బాజీరావు పాటిల్ సిరికొండ : అడవులు ఆక్రమణకు గురికాకుండా కాపాడాలని జిల్లా అటవీ శాఖ అధి కారి ప్రశాంత్ బాజీరావు పాటిల్ ఆదేశించారు. సిరికొండ అటవీ రేంజ్ పరిధిలోని రావుట్ల బీట్ ప్రాంతాన్ని డీఎఫ్వో శుక్రవా రం తనిఖీ చేశారు. అనంతరం మండల కేంద్రంలోని రేంజ్ కార్యాలయంలో సిబ్బంది తో సమీక్ష నిర్వహించారు. అటవీ ప్రాంతంలో పోడు చేపట్టకుండా గట్టి నిఘా పెట్టాలని సూచించారు. కబ్జాకు గురై స్వాధీనం చేసు కున్న భూముల్లో మొక్కలను నాటి సంరక్షించాలని తెలిపారు. డీఎఫ్వో వెంట ఆర్మూర్ ఎఫ్డీవో చంద్రశేఖర్ రావు, సిరికొండ రేంజర్ నర్సింగ్రావు, సిబ్బంది ఉన్నారు. ‘ఓపెన్’ పరీక్ష ఫీజు చెల్లించాలి ఖలీల్వాడి: తెలంగాణ ఓపెన్ స్కూల్ సొసైటీ ఎస్సెస్సీ, ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షల ఫీజును ఆగస్టు 1 నుంచి 18వ తేదీ వరకు చెల్లించాలని డీఈవో పార్శి అశోక్ ప్రకటనలో తెలిపారు. రూ.25 అపరాధ రుసుముతో ఆగస్టు 18 నుంచి 24 వరకు, రూ.50తో ఆగస్టు 25 నుంచి 29 వరకు, తత్కాల్ రుసుముతో ఆగస్టు 30 నుంచి సెప్టెంబర్ 2 వరకు చెల్లించవచ్చని పేర్కొన్నారు. పరీక్ష ఫీజును టీఎస్ ఆన్లైన్, ఏపీ ఆన్లైన్, మీసేవా సెంటర్లో చెల్లించవచ్చని తెలిపారు. సందేహాలుంటే ఉమ్మడి జిల్లా కోఆర్డినేటర్ తుల రవీందర్ సెల్ నెంబర్ 9908896096, 9849234696 సంప్రదించాలని సూచించారు. విదేశీ విద్యా అధ్యయన పర్యటనకు దరఖాస్తులు ఖలీల్వాడి: విదేశీ విద్యా అధ్యయన పర్యటనకు జిల్లాలోని ఉపాధ్యాయులు, ప్రధానోపాధ్యాయుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నట్లు డీఈవో పార్శి అశోక్ తెలిపారు. జిల్లా నుంచి ఏడుగురిని ఎంపిక చేస్తామని పేర్కొన్నారు. జీహెచ్ఎం, ప్రిన్సిపాళ్ల కేడర్ నుంచి ఇద్దరు, స్కూల్ అసిస్టెంట్, పీజీటీ, పీఎస్హెచ్ఎం కేడర్ నుంచి ఇద్దరు, ఎస్జీటీ, టీజీటీ కేడర్ నుంచి ముగ్గురు ఉంటారని తెలిపారు. ముగ్గురు పురుషులు, నలుగురు మహిళలు ఉండేలా నామినేషన్లు చేపడతా మని వివరించారు. ఎంపికై న వారు ఫిన్లాండ్, సింగపూర్, జపాన్, వియత్నాం, చైనా దే శాల్లో నిర్వహించే విద్యా అధ్యయన కార్య క్రమాల్లో పాల్గొంటారని పేర్కొన్నారు. ఆగ స్టు 1 నాటికి 55 సంవత్సరాలలోపు వయసు, కనీసం 10 సంవత్సరాల సర్వీసు, ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్న పాఠశాలలో 100 మంది విద్యార్థుల నమోదు ఉండాలని తెలిపారు. అభ్యర్థిపై చార్జ్షీట్, విచారణ, క్రిమినల్ కేసు, అభియోగాలు ఉండొద్దని, హర్ట్, కిడ్నీ సమస్యలు, క్యాన్సర్, బ్రెయిన్, న్యూరో, వెన్నుపూస సంబంధిత సమస్యలు ఉండకూడదన్నారు. దరఖాస్తు ఫారాలను www.deonizamabad.co.in వెబ్సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆగస్టు 4 వరకు కలెక్టరేట్లోని రూం నెంబర్ 117లో అందజేయాలని సూచించారు. అప్రెంటిస్షిప్ శిక్షణకు దరఖాస్తుల ఆహ్వానం నిజామాబాద్ రూరల్: టీజీఎస్ ఆర్టీసీ నిజామాబాద్ రీజియన్ పరిధిలోని వివిధ డిపోలలో మూడు సంవత్సరాల అప్రెంటిస్షిప్ శిక్షణకు ఉమ్మడి జిల్లా అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ఆర్ఎం కృష్ణమూర్తి శుక్రవా రం తెలిపారు. ఇంజినీరింగ్, డి ప్లొమా విభాగంలో ఐటీ, కంప్యూటర్ సైన్స్, ఏఐ, మాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్, నాన్ ఇంజినీరింగ్ విభాగంలో బీకాం, బీఎస్సీ, బీబీఏ, బీసీఏ, బీఏ విద్యార్హతలు కలిగి ఉండాలన్నారు. 2022 తర్వాత ఉత్తీర్ణులైన వారి నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వా నిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు నేషనల్ అప్రెంటిస్ ట్రైనింగ్ స్కీం(ఎన్ఏటీఎస్ 2.0) వెబ్సైట్లో ఆగస్టు 1 నుంచి 10వ తేదీలోగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలన్నారు.
-
శ్రీరాంసాగర్కు భారీగా వరద● వారం రోజుల్లో 8 టీఎంసీల ఇన్ఫ్లోవేల్పూర్ (మెండోరా): శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టుకు భారీగా వరద వచ్చి చేరుతోంది. వారం క్రితం 15 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉండగా, ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలకు వచ్చిన వరద ప్రవాహంతో ప్రాజెక్టు నీటిమట్టం 23 టీఎంసీలకు చేరింది. శుక్రవారం ఒక్కరోజే ప్రాజెక్టులోకి 4 టీఎంసీల నీరు వచ్చి చే రింది. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి 51,320 క్యూసెక్కు ల ఇన్ఫ్లో వస్తోంది. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమ ట్టం 1091 (80.05 టీఎంసీలు) అడుగులు కాగా, ప్రస్తుతం 1070 అడుగులు (24.052 టీఎంసీల) నీరు నిల్వ ఉంది. గతేడాది ఇదే సమయానికి 1075 అడుగుల(32.897 టీఎంసీల) నీరు నిల్వ ఉంది. కాకతీయ కాలువ ద్వారా 330, ఆవిరి రూపంలో 220, మిషన్ భగీరథ ద్వారా 231 క్యూసెక్కుల నీరు అవుట్ ఫ్లో అవుతోందని అధికారులు తెలిపారు. చేపల వేట నిషేధం డొంకేశ్వర్/వేల్పూర్: జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నందున ఎస్సారెస్పీ నది పరీవాహక ప్రాంతాల్లో మత్స్యకారులు చేపల వేటకు వెళ్లకూడదని జిల్లా అదనపు కలెక్టర్ భుజంగరావు, మత్స్యశాఖ అధికారి బి.నాగులు శుక్రవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి భారీగా వరద వస్తోందని, ప్రాజెక్టులో నీటిమట్టం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో చేపల వేట కొనసాగిస్తే ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని, మత్స్యకారులు ఈ విషయాన్ని గమనించి చేపల వేటకు వెళ్లకూడదని కోరారు.శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటిమట్టంనేడు మంత్రుల రాకవేల్పూర్(మెండోరా): శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టును శనివారం రాష్ట్ర భారీ నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి, రాష్ట్ర సమాచార, సాంకేతిక శాఖ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్బాబు సందర్శిస్తారని ఎస్సారెస్పీ అధికారులు శుక్రవారం తెలిపారు. హైదరాబాద్ బేగంపేట్ ఎయిర్పోర్టులో హెలికాప్టర్పై ఉదయం 11 గంటలకు బయలుదేరి, 11.45 నిమిషాలకు శ్రీరాంసాగర్ చేరుకుంటారని పేర్కొన్నారు. 12.30 గంటల వరకు ప్రాజెక్టును పరిశీలించి అనంతరం నిర్మల్ జిల్లాకు వెళ్తారని తెలిపారు.
-
ప్రీ ప్రైమరీ ఇన్స్ట్రక్టర్ల నియామకం ఎప్పుడు?● కలెక్టర్ వద్ద తుది జాబితా ● జిల్లాలో 112 పాఠశాలలు ఎంపికఖలీల్వాడి: ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలల్లోని ప్రీ ప్రైమరీ స్కూళ్లలో ఇన్స్ట్రక్టర్ల నియామకంపై సంది గ్ధం నెలకొంది. గతేడాది 68 పాఠశాలల్లో ప్రీ ప్రైమ రీ నిర్వహించగా, ఈ ఏడాది జిల్లాకు మరో 112 ప్రీ ప్రైమరీ స్కూళ్లను ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది. స్కూళ్లలో ఇన్స్ట్రక్టర్ల పోస్టుల భర్తీకి నెల రోజుల క్రితం మండల విద్యావనరుల కేంద్రంలో దరఖాస్తులు స్వీకరించారు. జిల్లాలో 112 ప్రీ ప్రైమరీ ఇన్స్ట్రక్టర్ పోస్టులకు 3,404 మంది, ఆయా పోస్టులకు 725 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. ఒక్కో స్కూల్కు అర్హత కలిగిన ముగ్గురు అభ్యర్థుల పేర్లను జిల్లా విద్యాశాఖకు పంపించారు. అయితే, ఇన్స్ట్రక్ట ర్ల ఎంపికలో అవకతవకలు జరిగినట్లు కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు రావడంతో దరఖాస్తులను ఎంఈవోలతో తనిఖీ చేయించారు. అనంతరం జాబితాను ఎంఈ వో కార్యాలయ నోటీసు బోర్డులో ప్రదర్శించి అ భ్యంతరాలను స్వీకరించారు. ఆ తర్వాత ఇన్స్ట్రక్టర్ల జాబితాను డీఈవోకు పంపించగా, జాబితాలో ని మొదటి పేరును కలెక్టర్కు పంపించారు. కలెక్టర్ ఆమోద ముద్ర వేస్తే నియామకం పూర్తవుతుందని విద్యాశాఖ అధికారుల ద్వారా తెలిసింది. ప్రస్తుతం కలెక్టర్ సెలవుల్లో ఉండటంతో ఇన్స్ట్రక్టర్ల నియామక ప్రక్రియ ఆలస్యమవుతుందనే సందేహాలు అభ్యర్థుల్లో వ్యక్తమవుతున్నాయి. మరోవైపు ప్రీ ప్రైమరీ స్కూలుకు సంబంధించిన వస్తువుల కోసం అధికా రులు టెండర్లు నిర్వహించారు. కానీ, ఇన్స్ట్రక్టర్ల నియామకం జరగకపోవడంతో పిల్లలను చేర్పించేందుకు తల్లిదండ్రులు ఆలోచనలో పడ్డారు. 3 నుంచి ఇన్స్ట్రక్టర్లకు శిక్షణ ప్రీ ప్రైమరీ ఇన్స్ట్రక్టర్లకు ఈ నెల 3వ తేదీ నుంచి 6 వరకు శిక్షణ ఇవ్వనున్నట్లు ఎస్సీఈఆర్టీ డైరెక్టర్ ర మేశ్ ఉత్తర్వులు జారీచేశారు. జిల్లాలో ఇన్స్ట్రక్టర్ల నియామకం జరగకపోవడంతో శిక్షణ ఎలా నిర్వహిస్తారని చర్చ జరుగుతోంది. మూడు రోజుల్లో పూర్తిచేస్తాం ఇన్స్ట్రక్టర్లు, ఆయాల నియామకం మూడు రోజుల్లో పూర్తిచేస్తాం. అనంతరమే శిక్షణ అందిస్తాం. నియామక ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. – పార్శి అశోక్, డీఈవో, నిజామాబాద్
-
కష్టాల కేజీబీవీలుఆర్మూర్: జిల్లాలోని కస్తూర్బా గాంధీ బాలికా విద్యాలయాలు నిధుల కొరతతో సతమతమవుతున్నాయి. నాలుగు నెలలకు సంబంధించి గ్రాంట్స్ విడుదల కాకపోవడంతో నిర్వహణ భారమవుతోంది. స్పెషల్ ఆఫీసర్ల జీతాలతోపాటు అప్పులు తెచ్చి నడపాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. జిల్లాలో మొత్తం 27 కేజీబీవీలు ఉండగా, అందులో 7,160 మంది విద్యార్థినులు చదువుతున్నారు. వీరి భోజనానికి నిత్యావసర సరుకులు, కూరగాయలు, గుడ్లు, చికెన్, బియ్యం లాంటి ముఖ్యమైనవి సమగ్ర శిక్ష అధికారులు కాంట్రాక్టర్ల ద్వారా సరఫరా చేస్తుంటారు. కానీ, వంట కోసం ఉపయోగించే సిలిండర్, గ్రైండర్, ఫ్యాన్లు, బోరు మోటార్, లైట్లు తదితర మరమ్మతులతోపాటు స్టేషనరీ, తాగునీటి అవసరాలకు స్పెషల్ ఆఫీసర్లు సొంత డబ్బులు చెల్లించాల్సి వస్తోంది. గతంలో పెట్టీ క్యాష్ రూపంలో కేజీబీవీల కు ప్రతినెలా కొంత మొత్తాన్ని ముందుగానే కేటాయించే వారు. ఈ విధానాన్ని తొలగించి, బిల్లులు సమర్పిస్తే డబ్బులు చెల్లిస్తామని అధికారులు సూచించడంతో స్పెషల్ ఆఫీసర్లపై ఆర్థిక భారం పడుతోంది. బిల్లులు సమర్పించిన్పటికీ మార్చి, ఏప్రిల్తోపాటు జూన్, జూలై నెలలకు సంబంధించి నిధులు మంజూరు కాలేదు. సందర్శనలే తప్ప పరిష్కారం కరువు కలెక్టర్ను మొదలుకొని డీఈవో, సెక్టోరల్ ఆఫీసర్లు, ఎంఈవో, ఎంపీడీవో, స్పెషల్ ఆఫీసర్లు, ప్రజా ప్రతినిధులు కేజీబీవీలను సందర్శించి సూచనలు ఇవ్వడం తప్ప సమస్యను పరిష్కరించడం లేదని ప లువురు ఎస్వోలు ఆరోపిస్తున్నారు. ఇటీవల అన్ని కేజీబీవీల ఎస్వోలు జాయింట్ కలెక్టర్ భుజంగరావును కలిసి సమస్యను వివరించారు. కనీసం సిలిండర్ ఏజెంట్లకు ఇవ్వాల్సిన నిధుల విషయంలోనైనా స్పష్టతనివ్వాలని కోరగా, నిధుల విడుదలకు హామీ ఇచ్చినట్లు తెలిసింది. నిధుల మంజూరు ఆలస్యంపై స్పష్టత కోసం సమగ్ర శిక్ష సెక్టోరల్ అధికారిణి భాగ్యలక్ష్మిని ‘సాక్షి’ సంప్రదించేందుకు ప్రయత్నించగా వారి నుంచి స్పందన రాలేదు. జిల్లాలో మొత్తం కేజీబీవీలు 27మొత్తం విద్యార్థినులు 7,160ఎస్వో జీతం నుంచే ఖర్చులుఒక్కో కేజీబీవీకి ప్రతి రోజు ఒక సిలిండర్, ఇతర ఖర్చుల రూపంలో నెలకు సుమారు రూ.40 వేల వరకు అవసరం అవుతుంది. నాలుగు నెలలుగా గ్రాంట్ రాకపోవడంతో స్పెషల్ ఆఫీసర్లే ఖర్చులు భరిస్తున్నారు. వారికి వచ్చే రూ.32,500 వేతనంతోపాటు అప్పు తెచ్చి కేజీబీవీలను నిర్వహించడం తలకు మించిన భారమవుతోంది. ఖర్చులు చేయలేక, కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగం వదులుకోలేక మానసిక వేదనకు గురవుతున్నారు. నిర్వహణ నిధులు లేక అల్లాడుతున్న వైనం నాలుగు నెలలుగా విడుదలకాని మెయింటెనెన్స్ గ్రాంట్ సొంత డబ్బులతో నిర్వహిస్తున్న స్పెషల్ ఆఫీసర్లు అప్పుల పాలవుతున్నామంటూ అధికారులకు వినతులు
-
ఎడతెరిపిలేని వాననిజామాబాద్ నగరంలో లలితానగర్లోని ఓ వెంచర్లో నిలిచిన వర్షపు నీరుఆర్మూర్ పట్టణంలోని హుస్నాబాద్లో కూలిన ఇల్లువేల్పూర్ మండలం అక్లూర్ వద్ద కప్పలవాగులో చెక్డ్యాం పైనుంచి ప్రవహిస్తున్న వరద నీరునిజామాబాద్అర్బన్: జిల్లాలో గత మూడు రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వాగులు ప్రవహిస్తుండగా.. ప్రాజెక్టుల్లోకి, చెరువుల్లోకి వరద నీరు చేరుతోంది. వర్షం నేపథ్యంలో గురువారం విద్యా సంస్థలకు బంద్ ప్రకటించారు. జిల్లాలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ ప్రకటించడంతో జిల్లా యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. కలెక్టరేట్లో కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశారు. మూడు రోజులుగా వర్షం కురుస్తుండడంతో జిల్లా వ్యాప్తంగా 31 ఇళ్లు పాక్షికంగా దెబ్బతిన్నాయి. సిరికొండ మండలం కొండూరు వద్ద తాత్కాలికంగా ఏర్పాటు చేసిన బ్రిడ్జి కొట్టుకుపోవడంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఆలూర్ మండల కేంద్రంలోని తహసీల్ కార్యాలయ ప్రహరీ కూలింది. బోధన్ రూరల్ మండలం పెగడపల్లిలో దేవయ్య అనే వ్యక్తి చెందిన ఇల్లు కూలగా అందులో నివాసముంటున్న మూడు కుటుంబాల వారు నిరాశ్రయులయ్యారు. డొంకేశ్వర్ మండలం నికాల్పూర్ కోమటిపల్లి గ్రామాల మధ్య చెరువు అలుగు పారడంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. జిల్లా కేంద్రంలోని లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. గౌతంనగర్, చంద్రశేఖర్ కాలనీ, అర్సపల్లి, కంఠేశ్వర్ తదితర ప్రాంతాల్లో వరద నీరు భారీగా నిలిచింది. ముబారక్నగర్, గంగస్థాన్, వినాయక్ నగర్, ఎల్లమ్మగుట్ట ప్రాంతాల్లోని రోడ్లు జలమయమయ్యాయి. రైల్వే కమాన్ వద్దకు భారీగా వరదనీరు చేరింది. జిల్లాకు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్ష సూచన జిల్లాలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. దీంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాదారు సుదర్శన్రెడ్డి కలెక్టర్ కార్యాలయంలో అదనపు కలెక్టర్ భుజంగరావుతో కలిసి పరిస్థితిపై సమీక్షించి అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆదేశించారు. ఆందోళన చెందొద్దు.. ఏకధాటిగా వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయంలో కంట్రోల్ రూమ్(08462 220183)ను ఏర్పాటు చేశారు. భా రీ వర్ష సూచనల నేపథ్యంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ఎలాంటి పరిస్థితి తలెత్తినా సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనేలా సన్నద్ధంగా ఉండాలని క్షేత్రస్థాయి అధికారులు, సిబ్బందిని అదనపు కలెక్టర్ భుజంగరావు ఆదేశించారు. జిల్లాలో ప్రస్తుతం పరిస్థితి పూర్తి గా అదుపులోనే ఉందని, ఎలాంటి ఆందోళనకు గురి కావాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు. పలు మండలాల్లో అధిక వర్షం బుధవారం సాయంత్రం 5 నుంచి గురు వారం ఉదయం 8.30గంటల వరకు 984.5 మిల్లీ మీటర్ల వర్షం కురిసింది. ఆర్మూర్, డొంకేశ్వర్, కమ్మర్పల్లి మండలాల్లో అత్యధికంగా వర్షం కురవగా, మిగతా మండలాల్లో సాధారణ వర్షపాతం నమోదైంది. ప్రాంతాల వారీగా కురిసిన వర్షం (మి.మీ.లలో) ప్రాంతం వర్షపాతం మగ్గిడి 78.3 తొండాకూర్ 67.8 కోనసముందర్ 66.0 పిప్రి 62.0 మచ్చర్ల 61.8 ఇస్సాపల్లి 60.3 బాల్కొండ 59.3 భీమ్గల్ 57.3 వేల్పూర్ 56.8 మల్కాపూర్ 56.8 వేంపల్లి 53.8 జక్రాన్పల్లి 50.0 మదన్పల్లి 50.0 మెండోరా 49.3 కమ్మర్పల్లి 47.5 ముప్కాల్ 47.5 తూంపల్లి 46.5 మోర్తాడ్ 45.3 మోస్రా 44.3 జాన్కంపేట 43.3 కోరట్పల్లి 43.0 ఆలూర్ 42.0 కల్దుర్కి 41.8 రుద్రూర్ 40.8 రెంజల్ 39.0 ఎడపల్లి 38.0 ధర్పల్లి 35.8 చిన్న మావంది 35.8 సీహెచ్ కొండూర్ 35.3 బెల్లాల్ 35.3 పాల్దా 35.3 గూపన్పల్లి 34.5 చీమన్పల్లి 33.5 కోటగిరి 32.2 మంచిప్ప 32.0 పొతంగల్ 32.2 జాకోరా 31.3 డిచ్పల్లి 29.3 ని.నార్త్ 29.3 ని.సౌత్ 27.8 సిరికొండ 25.5 గన్నారం 25.2 చందూర్ 23.5 నవీపేట 20.8 సాలూరా 16.2 లక్ష్మాపూర్ 6.0 మూడు రోజులుగా విస్తారంగా వర్షాలు ప్రవహిస్తున్న వాగులు.. నిండుతున్న చెరువులు పాక్షికంగా దెబ్బతిన్న 31 ఇళ్లు కలెక్టరేట్లో కంట్రోల్ రూం ఏర్పాటు
-
క్రైం కార్నర్గుత్ప తండాలో వృద్ధురాలి ఆత్మహత్య మాక్లూర్: ఆలూర్ మండలం గుత్ప తండాలో ఓ వృద్ధురాలు ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు ఎస్సై అనిల్రెడ్డి తెలిపారు. వివరాలు ఇలా,, తండాకు చెందిన గుగులోత్ యమునాబాయి (60) భర్త కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం అనారోగ్యంతో మృతిచెందాడు. ఒక కుమారుడు సాయన్న రెండేళ్ల క్రితం మరణించాడు. అప్పటినుంచి యమునాబాయి తీవ్ర మనోవేదనకు గురవుతున్నట్లు తెలిపారు. ఈ క్రమంలోనే ఈనెల 28న రాత్రి భోజనం చేసిన తర్వాత ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయింది. తిరిగి రాకపోయేసరికి కుటుంబ సభ్యులు పలుచోట్ల వెతికినా ఆచూకీ లభించలేదు. గురువారం ఉదయం గుత్ప తండా నడిచెరువులో వృద్ధురాలి మృతదేహంను స్థానికులు గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. వారు ఘటన స్థలానికి చేరుకొని, మృతదేహాన్ని బయటకు తీయించి, మృతురాలిని యమునాబాయిగా గుర్తించారు. మృతురాలి మనుమడు నవీన్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పంచనామ నిర్వహించి కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు ఎస్సై అనిల్ రెడ్డి తెలిపారు. రుద్రూర్: కోటగిరి మండలం సుద్దులం గ్రామంలో విద్యుత్ షాక్ తగిలి రెండు పాడి ఆవులు మృతి చెందాయి. గ్రామానికి చెందిన గోపు సాయిలు తన పాడి ఆవులను గురువారం మేత కోసం గ్రామ శివారుకు తీసుకెళుతుండగా రోడ్డు సమీపంలోని విద్యుత్ డీటీఆర్ వద్ద విద్యుత్ షాక్ తగిలి రెండు ఆవులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందాయి. మృతి చెందిన ఆవుల విలువ సుమారు రూ.2 లక్షల వరకు ఉంటుందని, తమకు తగిన పరిహారం ఇచ్చి ఆదుకోవాలని బాధితులు కోరుతున్నారు. సమాచారం అందుకున్న మండల ట్రాన్స్కో ఏఈ బుచ్చిబాబు ఘటన స్థలానికి చేరుకుని ప్రమాదానికి గల కారణాలను పరిశీలించారు. ఘటనపై పూర్తి వివరాలను సేకరించి ఉన్నతాధికారులకు నివేదిక పంపిస్తామని ఆయన తెలిపారు. బిచ్కుందలో గొర్రె.. బిచ్కుంద(జుక్కల్): మండల కేంద్రంలోని దడ్గి చౌరస్తా సమీపంలోని ఓ వెంచర్లో గురువారం విద్యుత్ షాక్తో గొర్రె మృతి చెందింది. చిన్న దేవాడ గ్రామానికి చెందిన మల్లుగొండ రైతు తన గొర్రెలను మేపుకుంటూ వెంచర్లోకి వచ్చాడు. ఈక్రమంలో సమీపంలోని ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎర్తింగ్ తీగకు కరెంటు ప్రవహించి గడ్డి మేస్తున్న గొర్రెకు షాక్ వచ్చి అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. గొర్రె విలువ సుమారు రూ.17వేలు ఉంటుందని, అధికారులు స్పందించి ఆదుకోవాలని బాధితుడు తెలిపాడు.
-
అప్పు తీర్చమంటే.. బంగారం ఇస్తానంటూ మోసండిచ్పల్లి: ఇచ్చిన అప్పును తీర్చమంటే, బంగారం ఇస్తానంటూ ఓ వ్యక్తి మోసం చేసిన ఘటన మండలంలో చోటుచేసుకుంది. డిచ్పల్లి ఎస్సై ఎండీ ఆరిఫ్ తెలిపిన వివరాలు ఇలా.. నిజామాబాద్లోని హమాల్వాడీకి చెందిన రమేష్ కుమార్, శ్రీనివాస్ ఇద్దరు స్నేహితులు. కూలీలుగా జీవనం సాగిస్తున్నారు. రమేష్ ఇంటి ఎదురుగానే శ్రీనివాస్ దంపతులు అద్దెకు ఉంటున్నారు. కొద్దినెలల క్రితం రమేష్ వద్ద శ్రీనివాస్ రూ. లక్షా 30వేలు అప్పుగా తీసుకున్నారు. ఇచ్చిన అప్పు తీర్చాలని కోరగా.. తనకు గుప్తనిధులు దొరికినాయని, అందులో బంగారం రాళ్లు ఉన్నాయని శ్రీనివాస్ అతడిని నమ్మించాడు. అయితే బంగారం రాళ్లు తీసుకోవాలంటే నిజామాబాద్ కాకుండా వేరే చోటుకు రావాలని కోరడంతో రమేష్ కుమార్ గురువారం ఘన్పూర్ గ్రామానికి వచ్చాడు. అతడికి ఒక కుండలో బంగారం రంగు పూసిన నాలుగు రాళ్లను (ఒక్కొక్కటి రెండు కిలోలు ఉన్నాయి) ఇచ్చాడు. ఇందుకుగాను అదనంగా రూ.32 వేలు ఇవ్వాలని ముందుగానే చెప్పి శ్రీనివాస్ తీసుకున్నాడు. శ్రీనివాస్ వెళ్లిన తర్వాత కుండలోని రాళ్లని పరిశీలించగా అవి నకిలీ బంగారం అని తేలింది. దీంతో తాను మోసపోయానని గ్రహించి బాధితుడు డిచ్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై తెలిపారు.
-
శిక్షణ తరగతులు వాయిదాబోధన్: భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న కారణంగా ది వ్యాంగుల హక్కుల జాతీయ వేదిక రాష్ట్ర శిక్షణ తరగతులను వాయిదా వేసినట్లు వేదిక రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఎం అడివయ్య తెలిపారు. పట్టణంలో గురువారం నిర్వహించిన ముఖ్య కార్యకర్తల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. బోధన్ పట్టణంలో శుక్రవారం నుంచి ఆగస్టు 2వ తేదీ వరకు మూడు రోజులపాటు శిక్షణ తరగతులు నిర్వహించేందుకు ఏర్పాటు చేశామని, అయితే వర్షాల కారణంగా ది వ్యాంగులు ఇబ్బందులు పడతారనే ఉద్దేశంతో వా యిదా వేశామన్నారు. వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టిన తరువాత తరగతులు ఎప్పుడు నిర్వహించేది ప్రకటి స్తామని పేర్కొన్నారు. వేదిక జిల్లా అధ్యక్ష, ప్రధాన కార్యదర్శులు గైని రాములు, యేశాల గంగాధర్, రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు బస్వరాజు పాటిల్, ప్రతినిధులు రాంపటేల్, షేక్ నజీర్, దేవదాస్ పాల్గొన్నారు.
-
స్వాతంత్య్రం స్ఫూర్తితో ఐక్యత చాటాలినిజామాబాద్ రూరల్: ఎందరో మహనీయులు ఆంగ్లేయులతో పోరాడి, వారి ప్రాణత్యాగాలతో స్వా తంత్య్రం సాధించుకున్నామని, అదే స్ఫూర్తితో ప్రతిఒక్కరూ ఐక్యతను చాటాలని సీపీ సాయిచైతన్య అ న్నారు. జిల్లాకేంద్రంలోని స్నేహ సొసైటీ ఫర్ రూర ల్ రీకన్ట్రక్షన్ దివ్యాంగుల పాఠశాలలో స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా గురువారం దివ్యాంగ విద్యార్థులకు దేశభక్తిపై అవగాహన కార్యక్రమా న్ని నిర్వహించారు. కార్యక్రమానికి సీపీ ముఖ్యఅతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. అంగవైకల్యం అనేది శరీరానికి మాత్రమే కానీ, మేధస్సుకు కాదని, దివ్యాంగులు ఎలాంటి నిరుత్సాహానికి గురికాకుండా ఒక లక్ష్యాన్ని ఎంచుకొని ముందుకు సాగాలన్నారు. తమ అంతు బాధ్యతగా వారికి సహాయ సహకారాలు అందజేస్తామన్నారు. అనంతరం క్విజ్, చిత్రలేఖనం ఇతర పోటీల్లో పాల్గొని విజేతలుగా నిలిచిన విద్యార్థులకు బహుమతులను అందజేశారు. జిల్లా సంక్షేమ అధికారిని సౌందర్య, వయోజన విద్య ఉపసంచాలకులు పురుషోత్తం, స్నేహ సొసైటీ నిర్వాహకులు సిద్దయ్య, ప్రిన్సిపాల్ జ్యోతి, సభ్యులు తాటి వీరేశం, కార్పొరేటర్లు శశాంక్రెడ్డి, రమేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
పర్యావరణ క్విజ్లో పాల్గొంటారా?కమ్మర్పల్లి: దేశంలోని విద్యార్థులు, పౌరులకు పర్యావరణ పరిరక్షణ, వాతావరణ మార్పులపై అవగాహన కల్పించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం వినూత్న కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. ప్రజల బాధ్యతాయుతమైన జీవన విధానాలను పెంపొందించడం కోసం కేంద్ర పర్యావరణ, అటవీ, వాతావరణ మార్పుల మంత్రిత్వ శాఖ, మానవ వనరుల, విద్యా మంత్రిత్వ శాఖల సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ‘పర్యావరణ సంరక్షణ గతివిధి’ జాతీయ విద్యార్థి పర్యావరణ పోటీలను ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహిస్తోంది. పాఠశాల, కళాశాలు, పరిశోధన విద్యార్థులకే కాక ప్రజలందరికీ పర్యావరణంపై దేశవ్యాప్తంగా ఆన్లైన్లో క్విజ్ పోటీలు నిర్వహిస్తోంది. పర్యావరణ ముప్పులు, నీటి పొదుపు, ప్లాస్టిక్ నివారణ, వ్యర్థాల వర్గీకరణ వంటి పర్యావరణ హితమైన అలవాట్లను ప్రోత్సహించడం లాంటి పోటీల ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. ఈ పోటీలు కేవలం క్విజ్కే పరిమితం కాకుండా విద్యార్థులు ఒక మొక్క నాటి ఆ సెల్ఫీని ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఐదు గ్రూపులుగా.. ఆన్లైన్ కాంపిటేషన్లో పాల్గొనే వారి స్థాయిని బట్టి ప్రశ్నలు ఉంటాయి. స్థాయిలను ఐదు కేటగిరీలుగా విభజించారు. మొదటి గ్రూపు–1వ తరగతి నుంచి 5వ తరగతి, 2వ గ్రూపు–6వ తరగతి నుంచి 8వ తరగతి, మూడవ గ్రూపు–9వ తరగతి నుంచి 12వ తరగతి వరకు, 4వ గ్రూపు– యూజీ, పీజీ విద్యార్థులు, రీసెర్చ్ స్కాలర్లు, 5వ గ్రూపులో మిగిలిన పౌరులందరూ పాల్గొనవచ్చు. పర్యావరణంపై అవగాహన, హరితగృహ ప్రభావం, సహజ వనరుల వినియోగం, ప్రత్యామ్నాయ ఇంధన వనరుల వినియోగం, అడవుల పరిరక్షణ ఆవశ్యకత తదితర అంశాలపై ప్రశ్నలు ఉంటాయి. 30 నిమిషాల వ్యవధిలో 20 ప్రశ్నలు బహుళైచ్ఛిక విధానంలో పూర్తి చేయలి. ముందంజలో ‘నిజామాబాద్’.. ఈ ఆన్లైన్ క్విజ్ పోటీలు ఈ నెల 15న ప్రారంభం కాగా సెప్టెంబర్ 15 వరకు కొనసాగనున్నాయి. పోటీల్లో దేశ వ్యాప్తంగా 211 జిల్లాలు పాల్గొంటుండగా, గురువారం నాటికి మన జిల్లా నుంచి 14100 మంది ఈ ఆన్లైన్ క్విజ్లో పాల్గొన్నట్లు బులెటిన్ తెలియజేస్తోంది. పాల్గొంటున్న వారిలో నిజామాబాద్ జిల్లా ముందంజలో ఉంది. పాల్గొన్న వారిలో చాలామంది డైమండ్, గోల్డ్ సర్టిఫికేట్లు అందుకున్నారు. జిల్లాల్లో అత్యధిక స్కోర్, పార్టిసిపేట్ చేసిన ఆర్గనైజేషన్, పాఠశాల, కాలేజ్ తదితర అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకొని సెప్టెంబర్ 20న తుది ఫలితాలు వెల్లడిస్తారు. క్విజ్ను పూర్తి చేసిన వారు తక్షణమే పార్టిసిపేట్ సర్టిఫికేట్ను డిజిటల్ రూపంలో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఎన్ఎస్పీసీలో పాల్గొనే విద్యార్థులు, అభ్యర్థులు గూగుల్ పోర్టల్లోకి వెళ్లి http:// ecomitram. org/ organization ఓపెన్ చేసి తమ వివరాల నమోదుతో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. పూర్తి వివరాలకు జిల్లా సైన్స్ అధికారి గంగాకిషన్ ఫోన్ నంబర్ 98482 19365ను సంప్రదించవచ్చు. ఎన్ఎస్పీసీలో అదర్స్ కింద న మోదు చేసుకొని పాల్గొన్నాను. 20 ప్రశ్నలు ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటాయి. మల్టీపుల్ చాయిస్లో నాలుగు సమాధానాలు ఇస్తా రు. అందులో సరైన దానిపై క్లిక్ చేయాలి. 20 ప్రశ్నలు పూర్తయిన తర్వాత ఎన్ని ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలు ఇచ్చారో తెలియజేస్తారు. నేను 20 ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలు ఇచ్చాను. డైమండ్ సర్టిఫికేట్ సాధించాను. – రాజీ మంజూషా, హెచ్ఎం, పీఎంశ్రీ జెడ్పీహెచ్ఎస్, సాలూర పర్యావరణ పరిరక్షణ అందరి బాధ్యత, విద్యార్థులను ప్రకృతి పరిరక్షకులుగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఉపాధ్యాయులు ప్రోత్సహించాలి. ఈ క్విజ్ పోటీలు విద్యార్థులకు చాలా ఉపయోగకరం, వారు పాల్గొనేలా ఉపాధ్యాయులు చొరవ చూపాలి. –గంగాకిషన్, జిల్లా సైన్స్ అధికారి, నిజామాబాద్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో నేషనల్ స్టూడెంట్ పర్యావరణ్ కాంపిటేషన్ ప్రారంభం ఈనెల 15 నుంచి సెప్టెంబర్ 15 వరకు ఆన్లైన్లో నిర్వహణ
-
దొంగ ఓట్ల నమోదు కోసమే ‘ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్’నిజామాబాద్ అర్బన్: దొంగ ఓట్ల నమోదు కోసమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్ సర్టిఫికేట్ ప్రవేశపెడుతోందని బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు దినేష్ కులాచారి విమర్శించారు. నగరంలోని కలెక్టరేట్లో గురువారం ఆయన అదనపు కలెక్టర్ భుజంగరావుకు ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్ సర్టిఫికెట్ను వ్యతిరేకిస్తూ వినతిపత్రం సమర్పించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ.. ఓటర్ల జాబితా సవరణ ప్రక్రియ జరుగుతున్న సమయంలోనే ఈ కొత్త సర్టిఫికెట్ తీసుకురావడం వెనుక పెద్ద కుట్ర దాగి ఉందన్నారు. ఇది ముమ్మాటికి అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ దాని మిత్రపక్షమైన ఎంఐఎం కలిసి దొంగ ఓట్లను నమోదు చేయడానికి యత్నిస్తున్నారని విమర్శించారు. గంజాయి విక్రేత అరెస్టు నిజామాబాద్ అర్బన్: జిల్లా కేంద్రంలోని ఆర్టీసీ బస్టాండ్లో గంజాయి విక్రయిస్తున్న వ్యక్తిని ఒకటవ టౌన్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలిసింది. మహారాష్ట్రకు చెందిన యువకుడు బస్టాండ్లో అనుమానాస్పదంగా సంచరించడంతో పోలీసులు పట్టుకున్నారు. అతడిని తనిఖీ చేయగా గంజాయి ప్యాకెట్లు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ప్రస్తుతం పోలీసుల అదుపులో విచారణ జరుగుతున్నట్లు తెలిసింది.
-
ఎస్సారెస్పీలోకి 76వేల క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో● అనూహ్యంగా వరద ఉధృతి ● గంటగంటకూ పెరిగిన ప్రవాహం వేల్పూర్(మెండోరా): శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టుకు వరద పోటెత్తింది. ఎగువ నుంచి ప్రాజెక్టులోకి భారీ ఇన్ఫ్లో వస్తోంది. గురువారం ఉదయం 6,250 క్యూసెక్కులతో ప్రారంభమైన ఇన్ఫ్లో రాత్రి సమయానికి 76,224 క్యూసెక్కులకు చేరింది. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 1091 అడుగులు (80.5 టీఎంసీలు)కాగా.. ప్రస్తుతం 1067.4 అడుగుల( 19.224 టీఎంసీలు) నీరు నిల్వ ఉంది. గతేడాది ఇదే సమయానికి 1077.10 అడుగుల (37.632 టీఎంసీల) నీరు నిల్వ ఉంది. కాకతీయ కాలువ ద్వారా 300 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తుండగా, ఆవిరి రూపంలో 220 క్యూసెక్కుల నీరుపోతోంది. మిషన్ భగీరథ అవసరాలకు 220 క్యూసెక్యుల నీటిని వినియోగిస్తున్నారు. నిజాంసాగర్లోకి 3,935 క్యూసెక్కులు.. నిజాంసాగర్: ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాల తో పాటు మెదక్ జిల్లాలోని ఘనపురం ఆనకట్ట పొంగిపొర్లుతుండడంతో గురువారం నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టులోకి 3, 935 క్యూసెక్కుల వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 1,405 అడుగులు (17.8 టీఎంసీలు) కాగా గురువారం సాయంత్రానికి 1,395.92 అడుగుల (7.53 టీఎంసీలు) నీరు నిల్వ ఉందని తెలిపారు.ఇన్ఫ్లో పెరిగింది ఇలా..
-
అందుబాటులో ఉండండి..● అధికారులు, సిబ్బందికి ప్రభుత్వ సలహాదారు సుదర్శన్రెడ్డి సూచన ● భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో అధికారులతో సమీక్షనిజామాబాద్ అర్బన్: ఏకధాటిగా వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో ఆయా శాఖల అధికారులు, సిబ్బంది తాము పని చేస్తున్న ప్రాంతాల్లోనే అందుబాటులో ఉండాలని ప్రభుత్వ సలహాదారు పి.సుదర్శన్రెడ్డి సూచించారు. అదనపు కలెక్టర్ భుజంగరావుతో కలిసి సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయంలో గురువారం ఆయన జిల్లాలో భారీ వర్షాల వల్ల నెలకొన్న పరిస్థితులపై అధికారులతో సమీక్షించారు. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని సూచించారు. మరో మూడు రోజులపాటు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నందున, ఎక్కడ కూడా ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలుగకుండా ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. వర్షాల కారణంగా ఎక్కడైనా ఇబ్బందులు తలెత్తితే కలెక్టరేట్లో ఏర్పాటు చేసిన కంట్రోల్ రూమ్ 08462 220183కు సమాచారం అందించాలని ప్రజలకు సూచించారు. చెరువులు, వాగులు, ప్రాజెక్టుల వద్ద పరిస్థితిని నిశితంగా పర్యవేక్షించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. విద్యుత్ ప్రమాదాలు చోటు చేసుకోకుండా ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలని, తాగునీటి సరఫరాకు, రవాణా పరమైన ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. పక్కాగా ఎస్ఐఆర్.. భారత ఎన్నికల సంఘం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ ప్రక్రియను జిల్లాలో ప క్కాగా పూర్త చేయాలని ప్రభుత్వ సలహాదారు సు దర్శన్రెడ్డి అధికారులకు సూచించారు. అర్హులైన ఏ ఒక్క ఓటరు జాబితా నుంచి గల్లంతు కావొద్దన్నా రు. అదేసమయంలో డబుల్ ఓట్లు, చనిపోయిన, శాశ్వతంగా వలస వెళ్లిన వారి పేర్లను జాబితాలో లే కుండా చూడాలన్నారు. సమావేశంలో డీఆర్వో గీత, సంబంధిత శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు.
-
అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి● వీసీలో సీఎస్ సంజయ్ జాజు ఆదేశం ● భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో సమీక్షనిజామాబాద్ అర్బన్ : భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో అ న్ని శాఖల అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జాజు ఆదేశించారు. గురువారం హైదరాబాద్ నుంచి డీ జీపీ సీవీ ఆనంద్, ఇతర ఉన్నతాధికారులతో కలిసి వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో జిల్లా అధికారులతో సమీక్షించారు. జిల్లా స్థాయిలో 24x7 అందుబాటులో ఉండే లా కంట్రోల్ రూమ్లను ఏర్పాటు చేసి పరిస్థితుల ను పర్యవేక్షించాలని సూచించారు. ఎస్డీఆర్ఎఫ్, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలలో అప్రమత్తంగా ఉంచినట్లు తెలిపారు. సమా చార వ్యవస్థలు, కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్లు నిరంతరం పనిచేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని, కూలిపో యే ప్రమాదం ఉన్న పాత భవనాలను గుర్తించి అవసరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. నీటిపారుదల శాఖ అధికారుల సమన్వయంతో జ లాశయాలు, వాగులు, చెరువుల పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించాలన్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాలలో నివసించే ప్రజలను ముందస్తుగా సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని, రహదారుల పరిస్థితిని సమీక్షిస్తూ రాకపోకలకు అంతరాయం కలగకుండా తక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని తెలిపారు. డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ మాట్లాడుతూ జిల్లా పోలీసు అధికారులు త ప్పనిసరిగా స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ (ఎస్వోపీ)ను అనుసరించాలన్నారు. పోలీసు శాఖ ఇతర శాఖల సమన్వయంతో పనిచేసి ప్రజల ప్రాణ, ఆస్తి రక్షణకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఆదేశించారు. వీసీ లో అదనపు కలెక్టర్ భుజంగరావు, డీఆర్వో గీత, సంబంధిత శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు.
-
జిల్లాలో ‘సర్’ వంద శాతం పూర్తయ్యేలా చూడాలి● ప్రభుత్వ సలహాదారు సుదర్శన్రెడ్డి ● నగరంలో కాంగ్రెస్ శ్రేణులతో సమావేశంనిజామాబాద్ రూరల్: జిల్లాలో సర్ ప్రక్రియ 100శాతం పూర్తయ్యేలా చూడాలని ప్రభుత్వం ముఖ్య సలహాదారు సుదర్శన్ రెడ్డి అన్నారు. నగరంలోని కాంగ్రెస్ భవన్లో గురువారం జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు నగేష్రెడ్డి అధ్యక్షతన ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించారు. కార్యక్రమానికి సుదర్శన్రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని, మాట్లాడారు. పార్టీలోని నాయకులందరూ ఎటువంటి భేదాభిప్రాయాలు లేకుండా సమన్వయంతో పనిచేసి మరోసారి అధికారంలోకి తీసుకువచ్చేలా కృషి చేయాలన్నారు. పార్టీలో కష్టపడిన వారికీ సమూచిత న్యాయం చేస్తామని తెలిపారు. ఏఎంసీ చైర్మన్ ముప్ప గంగారెడ్డి, నూడా చైర్మన్ కేశ వేణు, జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ రాజారెడ్డి, మాజీ మంత్రి మండవ వెంకటేశ్వర్ రావు, మాజీ ఎమ్మెల్యే రాష్ట్ర పీఏసీ అభివృద్ధి కమిటీ మెంబర్ ఈరవత్రి అనిల్, ఆకుల లలిత, అరికెలా నర్సారెడ్డి, మానాలా మోహన్ రెడ్డి, సునీల్రెడ్డి, విపుల్ గౌడ్, నరేందర్ గౌడ్, యాదగిరి, గంగాధర్ గౌడ్, లింగం, శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
దూరం చేసిన గాయమే మళ్లీ కలిపిందిసదాశివనగర్ మండలం అడ్లూర్ ఎల్లారెడ్డికి చెందిన బక్కన్నగారి నర్సవ్వ, బాలయ్యలకు ఒక కూతురు, ఒక కుమారుడు ఉన్నారు. కొడుకు రాజు ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరంతో చదువు ఆపేసి స్నేహితులతో కలిసి కామారెడ్డి పట్టణ సమీపంలోని గ్రానైట్ కంపెనీలో పనిచేసేవాడు. ఓ రోజు రాయి తగలడంతో తలకు గాయమై మానసికంగా దెబ్బతిన్నాడు. 2012 సంవత్సరంలో ఎడ్ల పొలాల అమావాస్య రోజు వేకువజామున ఇంట్లో అందరూ నిద్రలో ఉండగా రాజు బయటకు వెళ్లి తిరిగి రాలేదు. చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలో వెతికినా ఆచూకీ లభించలేదు. కొడుకు ఏమయ్యాడోనని అతడి తల్లి ఏడవని రోజు లేదు. మహారాష్ట్రకు చేరిన రాజు.. మానసిక స్థితి సరిగా లేని రాజు.. మహారాష్ట్రలోని పుణె జిల్లా భోర్ పట్టణానికి చేరాడు. అక్కడ ద్వారకామాయి హోటల్ నిర్వాహకుడు ప్రకాశ్ మగందే అతడిని చేరదీసి పని కల్పించి సొంత మనిషిలా చూసుకున్నాడు. మరాఠీ నేర్చుకున్న రాజు.. క్రమంగా తెలుగు మరిచిపోయాడు. కరోనా కాలంలో తల్లిదండ్రులు, స్నేహితులు, చిన్ననాటి విషయాలు కొంత గుర్తుకు వచ్చినా.. తన ఊరు ఎక్కడో మాత్రం అర్థం కాలేదు. ఏడాదిన్నర క్రితం రాజు పనిచేస్తుండగా తలకు దెబ్బతగలడంతో కిందపడిపోయాడు. హోటల్ యజమాని వైద్యం చేయించాడు. కోలుకున్నాక అతడికి తల్లిదండ్రులు, చిన్ననాటి దోస్తుల వివరాలు కొంత గుర్తుకు రావడంతో విషయాన్ని హోటల్ యజమానికి వివరించాడు. ఊరెక్కడో కనుక్కొని పంపిస్తానని యజమాని చెప్పాడు. మూడంకెల కోసం నెలల తరబడి ప్రయత్నం.. సొంతవారిని చేరడానికి రాజు తన స్నేహితుడు శ్యామ్ ఫోన్ నంబర్ గుర్తు చేసుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. పది అంకెల్లో మొదటి ఏడు అంకెలు మాత్రమే గుర్తుకువచ్చాయి. చివరి మూడు అంకెల కోసం ఏడాదిన్నరగా ప్రయత్నిస్తున్నాడు. నాలుగు రోజుల క్రితం చివరి మూడు అంకెలను మార్చి మార్చి ప్రయత్నించగా.. ఆ రోజు 22వ ప్రయత్నంలో శ్యామ్కు కాల్ కనెక్ట్ అయ్యింది. అయితే మరాఠీ భాషలో మాట్లాడటంతో శ్యామ్కు ఏమీ అర్థం కాలేదు. వీడియో కాల్ ద్వారా రాజును గుర్తించిన శ్యామ్.. అతడి తల్లి నర్సవ్వతోనూ మాట్లాడించాడు. హోటల్ యజమాని ద్వారా అడ్రస్ తెలుసుకొని అక్కడికి వెళ్లి రాజును తీసుకొని బుధవారం రాత్రి అడ్లూర్ ఎల్లారెడ్డి గ్రామానికి చేరుకున్నారు. 14 ఏళ్ల క్రితం తప్పిపోయిన కొడుకు తిరిగి తన దగ్గరికి చేరడంతో తల్లి నర్సవ్వ ఆనందానికి అవధుల్లేవు.హిందీ, మరాఠీ భాషల్లో మాట్లాడుతున్న రాజు.. తెలుగులోనూ మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ఎంత వరకు చదివావని అడిగితే నాలు గో తరగతి అంటుండగా.. అతడి స్నేహితులు పదో తరగతి మెమోను చూపించడంతో ఆలోచనలో పడ్డాడు. రాజును ‘సాక్షి’ పలకరించగా.. అప్పుడు తాను ఎటు వెళ్లానో, ఎలా వెళ్లానో కూడా గుర్తులేదని, పుణె అవతల భోర్లో ఉన్న హోటల్లో చాలాకాలంగా పనిచేస్తున్నానని తెలిపాడు. తనను హోటల్ యజమాని కొడుకులా చూసుకున్నాడని వివరించాడు.ఓ గాయం మతిస్థిమితం లేకుండా చేయగా.. మరో గాయం జ్ఞాపకాలను తట్టిలేపింది. తలకు తీవ్ర గాయమై మానసికంగా దెబ్బతిని ఇల్లు విడిచివెళ్లిన ఆ యువకుడు.. 14 ఏళ్ల తర్వాత స్వగ్రామానికి చేరాడు. – సాక్షి ప్రతినిధి, కామారెడ్డి 14 ఏళ్లకు తిరిగొచ్చిన యువకుడు దెబ్బతగిలి మతిస్థిమితం కోల్పోయిన కామారెడ్డి జిల్లావాసి ఇల్లు వదిలి మహారాష్ట్రలోని భోర్ పట్టణానికి చేరిక చేరదీసి పనికల్పించిన హోటల్ యజమాని మరోసారి తలకుగాయం కావడంతో గుర్తుకొచ్చిన గతం
-
దరఖాస్తుల ఆహ్వానంఖలీల్వాడి: అంబేడ్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ లో ప్రవేశాలకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నట్లు ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ రాంమోహన్రెడ్డి అన్నారు. ఓపెన్ యూనివర్సిటీ పీజీ, డీగ్రీ కోర్సులకు ఆసక్తిగల అభ్యర్థులు ఆగష్టు 7లోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు. ఈసందర్భంగా నగరంలోని జీజీ కళాశాలలోగల ఓపెన్ యూనివర్సిటీ యూజీ, పీజీ ఆడ్మిషన్ క్యాపెయినింగ్ గురువారం నిర్వహించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ.. యూనివర్సిటీ అందిస్తున్న నూతన కో ర్సుల వివరాలు తెలిపారు. ఇందులో సుమారు పీజీ, డీగ్రీకి సుమారు 400 అడ్మిషన్లు తీసుకున్నారని, ఆగష్టు 7 వరకు అడ్మిషన్ లు పెరిగే అవకాశం ఉందని, ఆసక్తి గల విద్యార్థులు ఈ అవకాశాన్ని సర్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు. కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ రంజిత, రిజినల్ కో– ఆర్డినేటర్ కౌన్సిలర్లు ప్రవీణ్ రెడ్డి, అధ్యాయన కేంద్ర సిబ్బంది రాధ, బిందు, ప్రేమసింగ్, రజిత పాల్గొన్నారు. ‘వ్యర్థాల నిర్వహణ’ అమలు చేయాలి ● మున్సిపల్ సీడీవో హేమలత ● విండ్రో కంపోస్టింగ్పై ఉమ్మడి జిల్లా మున్సిపల్ కమిషనర్లకు శిక్షణ సుభాష్నగర్: ఉమ్మడి జిల్లాలోని మున్సిపాలిటీల్లో పర్యావరణ అనుకూల వ్యర్థాల నిర్వహణ పద్ధతులను తప్పనిసరిగా అమలు చేయాలని మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ శాఖ ముఖ్య అభివృద్ధి అధికారి (సీడీవో) హేమలత సూచించారు. నగరంలోని రాజీవ్గాంధీ ఆడిటోరియంలో ఉమ్మడి జిల్లాలోని మున్సిపల్ కమిషనర్లు, సీనియర్ పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు విండ్రో కంపోస్టింగ్పై గురువారం ఒకరోజు శిక్షణా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నాగారంలోని డంప్సైట్ను హేమలతతోపాటు సీడీఎంఏ బృందం, అన్ని మున్సిపాలిటీల కమిషనర్లు, పారిశుద్ధ్య కార్మికులు సందర్శించారు. పెద్ద పరిమాణంలో ఉన్న జీవ విచ్ఛిన్నమయ్యే వ్యర్థాలను పొడవైన, గాలి ప్రసరించే వరుసలుగా (విండ్రోలుగా) అమర్చి ఎలా శుద్ధి చేయాలో సమగ్రంగా, ప్రత్యక్షంగా ప్రదర్శించి చూపించారు. నగర మేయర్ కూరగాయల ఉమారాణి, ఆర్మూర్, బోధన్, భీమ్గల్, కామారెడ్డి, బాన్సువాడ, ఎల్లారెడ్డి, బిచ్కుంద మున్సిపల్ కమిషనర్లు, నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్ అదనపు కమిషనర్ చంద్రశేఖర్, డీసీ ఖమర్ హైమద్, ఏసీ నజీర్, సీనియర్ పారిశుద్ధ్య కార్మికులు, సీడీఎంఏ బృందం ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. నిజామాబాద్ అర్బన్: జిల్లాలో ఆగస్టు రెండు నుంచి ప్రారంభం కానున్న టెక్నికల్ టీచర్స్ సర్టిఫికెట్(టీటీసీ) కోర్సు పరీక్షల సందర్భంగా ఆయా పరీక్ష కేంద్రాల వద్ద ప్రత్యేక ఆంక్షలు అమల్లో ఉంటాయని సీపీ సాయి చైతన్య ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. కేంద్రాల వద్ద సెక్షన్ 163 బిఎన్ఎస్ఎస్ అమలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. పరీక్షల రోజున ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట వరకు ఆంక్షలు అమల్లో ఉంటాయన్నారు.
-
రెండు లారీలు ఢీ: డ్రైవర్లకు గాయాలుకమ్మర్పల్లి: కమ్మర్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని గండి హనుమాన్ ఆలయం సమీపంలోగల రహదారిపై గురువారం సాయంత్రం రెండు లారీలు ఎదురెదురుగా వచ్చి ఢీకొన్నాయి. ఈ ఘటనలో రెండు లారీల్లోని ఇద్దరు డ్రైవర్లకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. సమాచారం అందుకున్న ఎస్సై సతీష్ ఘటన స్థలానికి చేరుకొని, క్షతగాత్రులను మెట్పల్లి ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ ప్రమాదంతో రోడ్డుపై ట్రాఫిక్కు అంతరాయం ఏర్పడింది. వెంటనే రెండు క్రేన్లను తెప్పించి లారీలను రోడ్డు పక్కకు తొలగించి ట్రాఫిక్ను పునరుద్ధరించారు.
-
‘ఏఐ’ సందేశాలతో వర్షాలపై అలర్ట్!డొంకేశ్వర్(ఆ ర్మూర్): ఆర్టిఫి షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) సాంకేతికతను గ్రామీణ ప్రజ లు సద్వినియో గం చేసుకుంటున్నారు. ప్రజలకు ఉపయోగపడే, వారికి వెంటనే అర్థమయ్యే రీతిలో సందేశాలను రూపొందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం జిల్లా వ్యాప్తంగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రజలను అలర్ట్ చేసే విధంగా మోటు, పత్లూ కార్టూన్ లు మాట్లాడుతున్నట్లుగా ఐఏ వీడియోలను క్రియేట్ చేసి వాట్సాప్, ఫేస్బుక్ వంటి మా ధ్యమాలలో షేర్ చేస్తున్నారు. చెరువు అ లుగులు పారుతున్నాయని, వంతెనల వద్ద ప్రమాదకర పరిస్థితి ఉందని, రోడ్డు తెగిపో యిందని, ప్రజలు బయటకు రావొద్దంటూ సూచిస్తూ పలు గ్రామాలు ఏఐ సందేశాలను రూపొందించి వైరల్ చేస్తున్నాయి. ఆదిలాబాద్–నిర్మల్–ఆర్మూర్ ప్రాజెక్టుకు మంజూరు ఇవ్వండి ఆర్మూర్ : ఆదిలాబాద్ – నిర్మల్ – ఆర్మూర్ మధ్య కొత్త రైల్వే ప్రాజెక్టు మంజూరు చేయాలని బీజేపీ నాయకులు కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ను కోరారు. బీజేఎల్పీ నేత ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి నేతృత్వంలో రాష్ట్ర ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు ఢిల్లీలో రైల్వే మంత్రితో గురువారం భేటీ అయ్యారు. రైల్వే లైన్ ప్రాధాన్యతను వారు కేంద్ర మంత్రికి వివరించినట్లు సమాచారం. ప్రాజెక్టును తక్షణమే మంజూరు చేసి, పనులు ప్రారంభించాలని విన్నవించారు. కేంద్ర మంత్రి సైతం సానుకూలంగా స్పందించినట్లు సమాచారం. మంత్రితో భేటీ అయిన వారిలో ఎంపీలు డీకే అరుణ, ఈటెల రాజేందర్, మాధవనేని రఘునందన్, గోడెం నగేష్, ధర్మపురి అరవింద్, ఎమ్మెల్యేలు పాయల్ శంకర్, పైడి రాకేశ్రెడ్డి, ధన్పాల్ సూర్యనారాయణతోపాటు నిర్మల్ జిల్లా బీజేపీ అధ్యక్షులు రితేశ్ రాథోడ్ ఉన్నారు. ఊర పండుగకు బండారు నిజామాబాద్ రూరల్: జిల్లా కేంద్రమైన నిజామాబాద్ నగరంలో ఊర పండుగ సందడి మొదలైంది. ఆగస్టు 2వ తేదీన పండుగ నిర్వహించనున్న నేపథ్యంలో నిజామాబాద్ సర్వసమాజ్ కమిటీ, విజయ్ కిసాన్ ము న్నూరు కాపు సంఘం ఆధ్వర్యంలో గురువారం భక్తి శ్రద్ధలతో నగరంలోని నలుదిక్కు లా బండారు పోశారు. సర్వ సమాజ్ కమిటీ కో కన్వీనర్ ఆదె ప్రవీణ్, విజయ్ కిసాన్ మున్నూరు కాపు సంఘం అధ్యక్షుడు కోరడి కిరణ్, ఉపాధ్యక్షులు, కార్పొరేటర్ మల్కా యి మహేందర్, మాజీ కార్పొరేటర్ రామడుగు బాలకిషన్, సెక్రెటరీ దామ ఇంద్రకరణ్, పెద్ద కాపులు మల్కాయి లక్ష్మీనారాయణ, గంట పెద్ద నర్సయ్య, స్వామి, లింబాద్రిస్వామి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
దెబ్బతిన్న వంతెనలకు శాశ్వత మరమ్మతులు చేపట్టాలి● బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు దినేష్కులాచారి ● కొండూర్లో కొట్టుకుపోయిన వంతెన రోడ్డు పరిశీలన సిరికొండ: ప్రభుత్వం కాలయాపన చేయకుండా దెబ్బతిన్న వంతెనలకు శాశ్వత మరమ్మతులు చేపట్టాలని బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు దినేష్ కులాచారి డిమాండ్ చేశారు. వర్షాలు కురుస్తున్న సమయంలో రోడ్ల మరమ్మతులపై సమీక్ష చేయడం ఏమిటని నిజామాబాద్ రూరల్ ఎమ్మెల్యే భూపతిరెడ్డి తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మండలంలోని కొండూర్ వద్ద కప్పలవాగుపై నిర్మించిన వంతెన రోడ్డు వరద ఉధృతికి కోతకు గురైంది. దీంతో ఆయన గురువారం వంతెనను పరిశీలించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ.. గత ఏడాది ఆగస్టులో కురిసిన భారీ వర్షాలకు కొండూర్ కప్పలవాగు వంతెన ధ్వంసమైతే రూ.53 లక్షలతో మొరం పోసి తాత్కాలిక మరమ్మతులు చేపట్టి చేతులు దులుపుకోవడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వంతెనకు శాశ్వత నిర్మాణం చేపట్టకపోవడంతో రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు మొరం కొట్టుకుపోయి రాకపోకలు నిలిచిపోవాల్సిన దుస్థితి నెలకొందన్నారు. కాంగ్రెస్ పాలనలో ప్రజలకు దౌర్భాగ్య పరిస్థితులు నెలకొన్నాయన్నారు. వర్షాల వల్ల ప్రజలకు ఎలాంటి అవస్థలు తలెత్తకుండా ముందే ప్రణాళికలు చేసి ఉంటే ఇలాంటి పరిస్థితులు వచ్చేవి కావన్నారు. నాయకులు అల్లూరి రాజేశ్వర్రెడ్డి, నక్క రాజేశ్వర్, గుర్రం సంజీవ్రెడ్డి, దర్పల్లి బాబురావు, గోవింద్, రంజిత్రెడ్డి, సాయాగౌడ్, మధు, ప్రభాకర్, గోపి, మారుతి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
చెరువులకు జలకళ● వరద నీటితో నిండుతున్న గ్రామీణ జలాశయాలు ● పంటలకు జీవం.. సాగుకు భరోసా ● రైతన్నల్లో ఆనందం డొంకేశ్వర్(ఆర్మూర్) : జిల్లా వ్యాప్తంగా గత రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు అన్నదాతల్లో కొత్త ఆశలు చిగురింపజేశాయి. మొన్నటి వరకు ఎల్నినో ప్రభావంతో అడుగంటి, బోసిపోయినట్లు దర్శనమిచ్చిన చెరువులు, కుంటలు తాజా వానలతో జలకళను సంతరించుకున్నాయి. పలు ప్రాంతాల్లో చెరువులు, కుంటలు పూర్తిగా నిండి మత్తడి (అలుగు) పోస్తుండడంతో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పండగ వాతావరణం నెలకొంది. జిల్లా వ్యాప్తంగా 1,097 చెరువులు ఉండగా.. సగానికి పైగా చెరువులు 70శాతానికి పైగా నిండాయి. దీంతో తమ జీవనోపాధికి కూడా ఢోకా లేదని మత్స్యకారులు సైతం సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జిల్లాలోని ప్రధాన చెరువుల్లోకి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతుండడంతో భూగర్భ జలాలు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. ఒకేసారి చెరువులన్నీ జలమయం కావడంతో ఈ ఏడాది పంటలకు ఢోకా లేదని రైతాంగం ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది. పంటలకు జీవం ప్రస్తుత ఖరీఫ్ సీజన్లో రైతులు సాగు చేస్తున్న పంటలు మొన్నటి వరకు ఎండిపోయే దశకు చేరుకున్నాయి. రెండు రోజుల్లోనే ఈ వానలు వరితోపాటు మొక్కజొన్న, సోయా, పసుపు, ఇతర పంటలకు కొత్త ప్రాణం పోశాయి. దీంతో రైతులకు సాగునీటి బెంగ తీరింది. మొన్నటి వరకు నెమ్మదించిన వరినాట్లు కూడా పుంజుకున్నాయి. ఇప్పటి వరకు 3.36లక్షల ఎకరాల్లో వరినాట్లు పడ్డాయి. రానున్న వారం రోజుల్లో మరింత పుంజుకొని 4లక్షల ఎకరాలు దాటే అవకాశం ఉందని వ్యవసాయాధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
-
ఎస్సారెస్పీలోకి 3500 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లోకమ్మర్పల్లి: రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్ట్లోకి ఎగువ ప్రాంతం నుంచి వరద వచ్చి చేరుతోంది. ప్రాజెక్ట్లోకి బుధవారం ఉదయం 6 గంటల వరకు 4,051 క్యూసెక్కుల వరద వచ్చి చేరింది. తర్వాత వరద క్రమక్రమంగా తగ్గుతూ సాయంత్రం 6 గంటల వరకు 3,500 క్యూసెక్కులకు చేరింది. ప్రాజెక్ట్ పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 1,091 (80.5 టీఎంసీలు) అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 1,065.40 అడుగుల (16.545 టీఎంసీల) నీరు నిల్వ ఉంది. గతేడాది 1,075 అడుగుల (32.897 టీఎంసీలు) నీరు నిల్వ ఉంది. కాకతీయ కాలువ ద్వారా 300 క్యూసెక్కులు, ఆవిరి రూపంలో 220 క్యూసెక్కులు, మిషన్ భగీరథ ద్వారా 231 క్యూసెక్కులు కలిపి మొత్తం 751 క్యూసెక్కుల నీరు అవుట్ ఫ్లో అవుతోందని అధికారులు తెలిపారు.
-
నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టుకు జలకళనిజాంసాగర్: ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా వ రప్రదాయిని అయిన నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టులోకి బుధవారం 6,585 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో వస్తోందని నీటిపారుదలశాఖ అధికారులు తెలిపారు. కౌలాస్నాలా ప్రాజెక్టులోకి 740 క్యూసెక్కుల నీరు వచ్చి చేరుతోందని పేర్కొన్నారు. ‘పోచారం’లోకి 5,377 క్యూసెక్కులు.. నాగిరెడ్డిపేట: పోచారం ప్రాజెక్టులోకి 5,377 క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో వస్తోందని ఇరిగేషన్ ఏఈ అక్షయ్కుమార్ తెలిపారు. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటినిల్వ సామర్థ్యం 1.820 టీఎంసీలు కాగా బుధవారం సాయంత్రానికి ప్రాజెక్టులో 0.470 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉందని పేర్కొన్నారు. ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డుకు దరఖాస్తుల ఆహ్వానం ఖలీల్వాడి: రాష్ట్ర ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డుకు అర్హులు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని డీఈవో అశోక్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. జిల్లా లోని స్థానిక, ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్, రెసిడెన్షి యల్, మోడల్ స్కూల్స్, కేజీబీవీలలో పని చేస్తున్న ప్రిన్సిపాళ్లు, హెచ్ఎంలు, ఉపాధ్యాయుల నుంచి సెప్టెంబర్ 5న ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా అందించే రాష్ట్రస్థాయి అవార్డు కోసం దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. బోధనలో 10 సంవత్సరాల అనుభవం కలిగిన ఉపాధ్యాయు లు, 15 సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్న హెచ్ఎంలు, ప్రిన్సిపాళ్లు అర్హులని తెలిపారు. అర్హులు సంబంధిత దరఖాస్తులను ఈ నెల 7లోగా డీఈవో కార్యాలయంలో సమర్పించాలని సూచించారు. ప్రభుత్వ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా విద్యాబోధన ● డీఈవో అశోక్ మోపాల్: ప్రభుత్వ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఉపాధ్యాయులు విద్యా బోధన చేపట్టాలని డీఈవో అశోక్ సూచించారు. నగర శివారులోని బోర్గాం(పి) జెడ్పీహెచ్ఎస్లో కొనసాగుతున్న జీహెచ్ఎంల శిక్షణ శిబిరాన్ని ఆయన బుధవారం సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా డీఈవో మాట్లాడుతూ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల సంఖ్య పెరిగేలా చూడాలని, హాజరుశాతం పూర్తిస్థాయిలో ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్య అందించాలని తెలిపారు. అనంతరం గురుపౌర్ణమి సందర్భంగా డీఈ వోను ఉపాధ్యాయులు సన్మానించారు. కార్యక్రమంలో సెంటర్ ఇన్చార్జి శంకర్, ఆర్పీలు చంద్రశేఖర్, లక్ష్మీనర్సయ్య, ఆనంద్, పండరి, రాజ్ మంజూష, హరిత, 120 మంది ప్రధానోపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు. ● సీపీ సాయి చైతన్య నిజామాబాద్ రూరల్: ప్రతి పోలీస్ బాధ్యతగా విధులు నిర్వర్తించాలని సీపీ సాయిచైతన్య అన్నారు. నగరంలోని కంఠేశ్వర్లో ఉన్న రూరల్ పోలీస్స్టేషన్ను ఆయన బుధవారం తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా సీపీ మాట్లాడుతూ ప్రజల నుంచి వచ్చే ఫిర్యా దులను త్వరితగతిన పరిష్కరించాలన్నారు. పీఎస్లో నిర్వహిస్తున్న అన్ని రకాల రికార్డులను పరిశీలించారు. పెండింగ్ కేసుల దర్యా ప్తు, బీట్ డ్యూటీ వ్యవస్థ, రౌడీషీటర్లు నేర చరిత్ర కలిగిన వ్యక్తులపై పర్యవేక్షణ వంటి అంశాలను సమగ్రంగా తనిఖీ చేశారు. కేసుల దర్యాప్తును వేగవంతంగా పూర్తి చేసి బాధితులకు త్వరితగతిన న్యాయం అందేలా చర్యలు తీసుకో వాలని అధికారులను ఆదేశించారు. స్టేషన్ పరిసరాల పరిశుభ్రత, రికార్డుల డిజిటల్ నిర్వహణ, సిబ్బంది హాజరు, డ్యూటీ విధానాలు తదితర అంశాలపై ఆరా తీశారు. అనంతరం పీఎస్ ఆవరణలో మొక్కలు నాటి వాటికి నీరు పోశా రు. ఏసీపీ బీ ప్రకాశ్ యాదవ్, సీసీఆర్బీ ఏసీపీ గురు నాయుడు, రూరల్ ఎస్హెచ్వో శ్రీనివాస్, ఎస్సైలు ఎండీ షరీఫ్, ఏ ఆనంద్ సాగర్, మహేశ్, సిబ్బంది ఉన్నారు.
-
స్కానింగ్ కేంద్రాలను పర్యవేక్షించాలి● లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు చట్టరీత్యా నేరమని బోర్డులు పెట్టాలి ● డీఎంహెచ్వో రాజశ్రీసుభాష్నగర్: జిల్లాలోని స్కానింగ్ కేంద్రాలను త ప్పనిసరిగా పర్యవేక్షించాలని, ఒక్కో స్కానింగ్ కేంద్రంలో 10కి మించకుండా ఫామ్–ఎఫ్లను తనిఖీ చేయాలని డీఎంహెచ్వో రాజశ్రీ సూచించారు. నగరంలోని డీఎంహెచ్వో కార్యాలయంలో పీసీపీఎన్డీటీ జిల్లా సలహా సంఘ సమావేశం బుధవారం ఆమె అధ్యక్షతన నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా డీఎంహెచ్వో మాట్లాడుతూ స్కానింగ్ కేంద్రంలో ఎన్ని స్కానింగ్ యంత్రాలు ఉన్నా.. ప్రతి యంత్రానికి సంబంధించి నివేదికలు ప్రతి నెలా సమర్పించాలన్నారు. అనర్హులు రెఫర్ చేస్తే స్కానింగ్ చే యొద్దని, స్కానింగ్ చేయించుకునే వారి వివరా లు, ఆధార్ నంబర్ వంటిని నమోదు చేయాలని పేర్కొన్నారు. లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు చట్టరీత్యా నేరం అనే సమాచారం కనీసం మూడు భాషల్లో ఉండేలా ఫ్లెక్సీ ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. పీసీపీఎన్డీటీ సర్టిఫికెట్ తప్పనిసరిగా రిసెప్షన్లో ఉంచాలన్నారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా లింగ వివక్షపై అవగాహన కార్యక్రమా లు ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. సమావేశంలో కొత్తగా మూడు స్కానింగ్ కేంద్రాలు, ఐదు రెన్యువల్కు సభ్యులు ఆమోదం తెలిపారు. సమావేశంలో ఆయా విభాగాల వైద్యులు దీపక్ రాథోడ్, ఇందు, నిశిత, శిఖర, సుప్రియ, ఎన్జీవో పద్మాసింగ్, డీఆర్డీఏ ప్రతినిధి ప్రసాద్, డిప్యూటీ డీఎంహెచ్వోలు విద్య, రవీందర్, సికిందర్తోపాటు సిబ్బంది వేణుగోపాల్, సురేశ్ పాల్గొన్నారు.
-
జోరు వానఆకులకొండూర్లో అలుగు పారుతున్న పులాంగ్ వాగు చెక్ డ్యావ్ుజిల్లాపై వరుణుడు కరుణించాడు. రెండు రోజులుగా జోరు వాన కురుస్తోంది. చాలా రోజులుగా ఆకాశానికేసి చూస్తున్న రైతులు.. కురుస్తున్న వర్షంతో హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా భారీ వర్షం కురవడంతో వాగులు, చెరువులు జలకళను సంతరించుకున్నాయి. పలుచోట్ల లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి.సాక్షి ప్రతినిధి, నిజామాబాద్: జిల్లాలో రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షంతో పంటలకు జీవం వచ్చింది. వానాకాలం ప్రారంభం నుంచి అడపాదడపా తేలికపాటి, మోస్తరు వర్షాలే కురిశాయి. అయితే, మంగళవారం సాయంత్రం మొదలైన భారీ వర్షం బుధవారం ఉదయం వరకు ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసింది. దీంతో చెరువులు, వాగులకు వరద ప్రవాహం మొదలైంది. పలుచోట్ల చెరువులు మత్తడి దుంకుతున్నాయి. మంగళవారం రాత్రి నుంచి బుధవారం ఉదయం వరకు జిల్లాలోనే అత్యధికంగా మాక్లూర్ మండలం మదన్పల్లిలో 11 సెంటీమీటర్ల వర్షం కురిసింది. మెండోరా, మోపాల్, నవీపేట్, మోస్రా, డిచ్పల్లి, నిజామాబాద్ రూరల్ మండలాల్లో 100 మి.మీ మించి వర్షపాతం నమోదైంది. భీమ్గల్, నందిపేట, కోటగిరి మండలాలు మినహా అన్ని మండలాల్లోనూ 50 మిల్లీమీటర్లకు పైగా వర్షం కురిసింది. బుధవారం సాయంత్రం వరకు జిల్లాలో సరాసరి సగటు వర్షపాతం 79.69 మిల్లీమీటర్లుగా నమోదైంది. దీంతో జిల్లావ్యాప్తంగా సాగులో ఉన్న వరి, పత్తి, పసుపు, సోయా, మొక్కజొన్న తదితర పంటలకు ప్రాణం పోసినట్లయ్యింది. నిజామాబాద్ నగర శివారులోని ఆకుల కొండూర్, నగరంలోని పాంగ్రా వాగులు అలుగు పోస్తున్నాయి. కోటగిరి మండలం యాద్గార్పూర్ చెరువు పూర్తిస్థాయిలో నిండి అలుగు ప్రవహించింది. లింగంపల్లి–బోధన్ రహదారిపై వంతెన నిర్మాణం కోసం ఏర్పాటు చేసిన తాత్కాలిక మట్టి రోడ్డు దెబ్బతినడంతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. సిరికొండ మండలంలోని కొండూర్ కప్పలవాగు వంతెన వద్ద తాత్కాలిక మట్టి రోడ్డు కోతకు గురవడంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం ఏకధాటిగా కురిసిన వర్షంతో నిజామాబాద్ నగరంలోని పలు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి. చంద్రశేఖర్ కాలనీ, నాగారాం, మాలపల్లి, అర్సపల్లి, గౌతంనగర్, ముబారక్నగర్ ప్రాంతాల్లో వర్షపు నీరు నిలిచింది. డ్రెయినేజీలు ఉప్పొంగాయి. కరుణించిన వరుణుడు మాక్లూర్ మండలంలో అత్యధికంగా 116 మిల్లీమీటర్ల వర్షం భారీ వర్షంతో వాగులు, చెరువులకు జలకళ పంటలకు జీవం పోసిందంటూ రైతుల హర్షం 33 మండలాల్లో అత్యధిక వర్షపాతం నమోదు
-
సమర్థవంతంగా సేవలు అందించాలి● అదనపు కలెక్టర్ భుజంగరావు ● ఆపద మిత్ర వలంటీర్లకు కిట్లు పంపిణీ నిజామాబాద్ అర్బన్ : విపత్తు సమయాల్లో ఆపదమిత్ర వలంటీర్లు తక్షణమే స్పందించి సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని అదనపు కలెక్టర్ వి.భుజంగరావు సూచించారు. కలెక్టరేట్లోని సమావేశ మందిరంలో బుధవారం ఆపదమిత్ర వలంటీర్లకు కిట్లు పంపిణీ చేశారు. విపత్తు సమయాలలో కిట్ను ఎలా ఉపయోగించాలనే విషయాలపై ఎస్డీఆర్ఎఫ్ అధి కారులు వివరించారు. అనంతరం అదనపు కలెక్టర్ భుజంగరావు మాట్లాడుతూ విపత్తులను నిలువరించే శక్తి ఎవరికీ ఉండదని, ముందస్తు సన్నద్ధతతో ప్రాణ, ఆస్తి నష్టాల్ని చాలా వరకు నివారించవచ్చని తెలిపారు. విపత్తు సమయాల్లో సమర్థవంతంగా సేవలందించాలని సూచించారు. ఆపదలో ప్రజలకు సహాయకారులుగా నిలవాలని ఉద్బోధించా రు. జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి గీత మాట్లాడుతూ ఆప ద సమయాలలో ప్రజలకు సహాయపడే అవకాశం లభించడాన్ని అదృష్టంగా భావించాలని అన్నారు. ఆపదమిత్ర నోడల్ అధికారి, జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ అధికారి సాయన్న, కలెక్టరేట్ డీ–సెక్షన్ పర్యవేక్షకులు శ్రీనివాస్ రావు, ఆర్ఎస్ఐ శ్రీనివాస్, అగ్నిమాపక శాఖ, 7వ పోలీసు బెటాలియన్ అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
మొక్కలు నాటండి!● వర్షాల నేపథ్యంలో ఎఫ్ఏ, ఏపీవోలకు అధికారుల ఆదేశాలుడొంకేశ్వర్(ఆర్మూర్): జిల్లా వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వానలు కురుస్తుండడంతో మొక్కలు నాటాలని అధికారులు ఆదేశాలు జారీచేశారు. దీంతో రెండు రోజులుగా వన మహోత్సవం ఊపందుకుంది. ఈ ఏడాది జిల్లా వ్యాప్తంగా గృహ అవసరాలతో కలిపి 26.11 లక్షల మొక్కలు నాటాలని గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ లక్ష్యం పెట్టుకుంది. ఈ నెల మొదటి వారంలో 30 శాతమే మొక్కలు నాటగా, ప్రస్తుత వర్షాలతో లక్ష్యంలో 19.13 లక్షల (73శాతం) మొక్కలను నాటారు. మిగిలిన మొక్కలను కూడా ఆయా గ్రామ పంచాయతీల పరిధిలో వెంటనే నాటాలని ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు, ఏపీవోలకు అధికారులు ఆదేశాలిచ్చారు.
-
‘సర్’ డిజిటలైజేషన్ వేగవంతం చేయాలి● ఈఆర్వోలు, సూపర్వైజర్లు క్రాస్ వెరిఫై చేయాలి ● వీసీలో రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి సి సుదర్శన్ రెడ్డి నిజామాబాద్ అర్బన్: ఎస్ఐఆర్ (స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్)లో భాగంగా ఓటర్ల వివరాల డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని రాష్ట్ర ప్ర ధాన ఎన్నికల అధికారి సి సుదర్శన్ రెడ్డి జిల్లా ఎన్నికల అధికారికి సూచించారు. బీఎల్వోలు నమోదు చేసిన వివరాల్లో ఏవైనా లోపాలు ఉంటే వెంటనే సరిదిద్దాలని పేర్కొన్నారు. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ పురో గతిపై బుధవారం హైదరాబాద్ నుంచి సీఈవో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ముసాయిదా ఓటరు జాబితా ప్రచురణకు తుది గడువు సమీపించినందున ఓటర్ల నుంచి సేకరించిన అన్ని ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలను వెంటనే డిజిటలైజ్ చేయాలని ఆదేశించారు. బీఎల్వోలు వెబ్సైట్లో వివరాలు నమోదు చేసే సమయంలో పొరపాట్ల కారణంగా అర్హులైన ఓటర్ల పేర్లు జాబితా నుంచి తొలగిపోతున్నాయనే ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయని, అలాంటి వాటికి ఆస్కారం లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అన్నారు. బీఎల్వోలు నమోదు చేసిన వివరాలను ఈఆర్వోలు, సూపర్వైజర్లు తప్పనిసరిగా క్రాస్ వెరిఫై చేయాలని, లోపాలు ఉంటే రెండు రో జుల్లో సరిదిద్దాలని ఆదేశించారు. అనంతరం కూడా తప్పిదాలు గుర్తిస్తే సంబంధిత బీఎల్వోలు, సూపర్వైజర్లపై చర్యలు తీసుకుంటామని సీఈవో స్పష్టం చేశారు. భారత ఎన్నికల సంఘం మార్గదర్శకాల మేరకు పోలింగ్ కేంద్రాల హేతుబద్ధీకరణ ప్రక్రియ ను కూడా సమాంతరంగా పూర్తిచేయాలని ఆదేశించారు. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియకు ప్రభు త్వ సంక్షేమ పథకాలతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని ప్రజలకు స్పష్టంగా తెలియజేయాలన్నారు. వీసీలో అదనపు కలెక్టర్ వి.భుజంగరావు, ఆర్మూర్ సబ్ కలెక్టర్ అభిగ్యాన్ మాల్వియా, నగర పాలక సంస్థ కమిషనర్ దిలీప్ కుమార్, ఆర్డీవోలు రాజేంద్రకుమార్, విజయలక్ష్మి, రవీందర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలకు ఎంపికఖలీల్వాడి: నగరంలోని కంఠేశ్వర్లో ఉన్న మహిళా డిగ్రీ కళాశాలకు చెందిన ముగ్గురు విద్యార్థినులు నషముక్త్ భారత్ రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలకు ఎంపికై నట్లు ప్రిన్సిపాల్ భారతీరెడ్డి బుధవారం తెలిపారు. భారత ప్రభత్వ యువజన వ్యవహారాలు, క్రీడల మంత్రిత్వశాఖ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా కేంద్రంలోని గిరిరాజ్ ప్రభుత్వ కళాశాలలో సంయుక్తంగా మంగళవారం మై భారత్ నషముక్త భారత్ జిల్లాస్థాయి కార్యక్రమంలో వివిధ పోటీలు నిర్వహించడం జరిగిందన్నారు. పోటీల్లో ఉమెనన్స్ కాలేజీ విద్యార్థినులు డిబెట్ల్ లో ప్రియాంక అగర్వాల్ (ప్రథమ), ప్రహర్షిత(ద్వితీయ), స్లోగన్ రైటింగ్లో ఫాతిమా(ప్రథమ) స్థానం సాధించినట్లు తెలిపారు. హైదరాబాద్లో నిర్వహించే రాష్ట్రస్థాయి పోటీలకు ఎంపికై న వారిని మహిళా కాలేజీ జాయింట్ డైరెక్టర్ పద్మనాభరెడ్డి అభినందించి సన్మానించారు. కార్యక్రమంలో మహిళా కళాశాల కంప్యూటర్ డిపార్ట్మెంట్ అధ్యాపకురాలు చంద్రప్రియారెడ్డి, అధ్యాపకులు, బోధనేతర సిబ్చంది పాల్గొన్నారు.
-
దెబ్బతిన్న రోడ్లకు మరమ్మతులు చేపట్టాలి● రూరల్ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ భూపతిరెడ్డి ● రూ.170 కోట్లతో చేపడుతున్న ఆర్అండ్బీ పనులపై సమీక్ష మోపాల్: వర్షాకాలంలో రహదారులపై ఏర్పడిన గుంతలను గుర్తించి వెంటనే మరమ్మతులు చేపట్టాలని రూరల్ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ ఆర్ భూపతిరెడ్డి ఆదేశించారు. ఆర్ అండ్ బీ అధికారులు తరచూ క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటిస్తూ దెబ్బతిన్న రోడ్లను గుర్తించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. రూరల్ నియోజకవర్గంలో సుమారు రూ.170 కోట్ల వ్యయంతో ఆర్అండ్బీ ఆధ్వర్యంలో కొనసాగుతున్న వివిధ అభివృద్ధి పనులపై అధికారులతో ఎమ్మెల్యే తన క్యాంప్ కార్యాలయంలో సమీక్ష నిర్వహించారు. డబ్లింగ్ రోడ్ల నిర్మాణం, వర్షాల కారణంగా దెబ్బతిన్న రహదారులు, వంతెనలు, తండాలకు కనెక్టివిటీ కల్పించే రోడ్ల పనుల పురోగతిపై వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. రామడుగు నుంచి కేశారం వరకు రోడ్డు కోతకు గురైన విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. అటవీశాఖ అనుమతుల కారణంగా పెండింగ్లో ఉన్న సిరికొండ నుంచి వేములవాడ శాంతినగర్ రోడ్డు, లొంక రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయానికి వెళ్లే రహదారి పనులు పూర్తయ్యేలా డీఎఫ్వో, కలెక్టర్తో మాట్లాడతానని పేర్కొన్నారు. రోడ్ల నిర్మాణ విషయంలో గుత్తేదారులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని, అవసరమైతే నోటీసులు జారీ చేయాలని అధికారులను ఎమ్మెల్యే ఆదేశించారు. సమావేశంలో ఆర్ అండ్ బీ ఈఈ అజ్మీరా రాము, డీఈ గులాబ్, ఏఈఈ గంగాధర్, అధికారులు పాల్గొన్నారు.
-
టీచర్లకు ‘విదేశీ’ శిక్షణకామారెడ్డి టౌన్: ప్రభుత్వ పాఠశాలల ఉపాధ్యాయుల బోధనా నైపుణ్యాలను మరింత మెరుగుపర్చే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం విదేశీ శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. ఎంపికైన ఉపాధ్యాయులకు విద్యా రంగంలో ముందంజలో ఉన్న దేశాల్లో ఆధునిక బోధనా పద్ధతులు, సాంకేతిక ఆధారిత విద్య, విద్యార్థి కేంద్రిత అభ్యసన విధానాలపై శిక్షణ అందించనున్నారు. ప్రపంచ స్థాయి విద్యా విధానాలు, వినూత్న బోధనా పద్ధతులను అధ్యయనం చేసేందుకు జిల్లా ఉపాధ్యాయులకు విదేశీ పర్యటన అవకాశం లభించింది. పాఠశాల విద్యాశాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే ఐదు రోజుల ‘అంతర్జాతీయ ఎక్స్పోజర్ ప్రోగ్రా మ్’ ఫేజ్ 2 కోసం అర్హులైన ఉపాధ్యాయుల నుంచి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నారు. ఎంపికై న వారు ఫిన్లాండ్, సింగపూర్, జపాన్, వియత్నాం, చైనా దేశాల్లో పర్యటిస్తారు. విద్యాశాఖ కమిషనర్ ఉత్తర్వుల ప్రకారం జిల్లా నుంచి మొత్తం ఆరుగురిని ఎంపిక చేయనున్నారు. ఎంపిక చేసే కేటగిరీలు.. ఎస్జీటీ, ఎల్పీ, పీఈటీ, టీజీటీ నుంచి ఇద్దరు, ఎస్ఏ, ఎల్ఎఫ్ఎల్, హెచ్ఎం, పీజీటీ నుంచి ఇద్దరు, జీహెచ్ఎం, ప్రిన్సిపాల్స్ కేటగిరిల నుంచి ఇద్దరు మొత్తం ఆరుగురిని ఎంపిక చేస్తారు. 01.08.2026 నాటికి 55 ఏళ్ల లోపు వయస్సు, కనీసం పదేళ్ల సర్వీసు ఉండాలి. పాఠశాలలో కనీసం వంద మంది విద్యార్థుల నమోదు ఉండాలి. శాఖాపరమైన విచారణలు, తీవ్ర ఆరోగ్య సమస్యలు ఉండకూడదు. వీరినే ఎంపిక చేస్తారు. పనితీరుకే ప్రాధాన్యత గత మూడేళ్లలో విద్యార్థుల అభ్యాస ఫలితాల మెరుగుదల, ఐసీటీ వినియోగం, అవార్డులు, ఇంగ్లిష్ కమ్యునికేషన్ ఉన్నవారికి ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. కలెక్టర్ అధ్యక్షతన కమిటీ పరిశీలన చేయనుంది.అర్హత గల ఉపాధ్యాయులు ఎంఈవో/జీహెచ్ఎంల ద్వారా ధ్రువీకరణ పత్రాలతో ఆగస్టు 4వ తేదీ లోపు డీఈవో కార్యాలయంలో దరఖాస్తు అందజేయాలి. ఆసక్తి గల అర్హులైన ఉపాధ్యాయులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. – మల్లికార్జున్, డీఈవో ఆధునిక బోధనా విధానాలపై.. అంతర్జాతీయ విద్యా పర్యటనకు దరఖాస్తుల ఆహ్వానం జిల్లా నుంచి ఆరుగురికి అవకాశం ఆగస్టు 4 వరకు దరఖాస్తులకు గడువు
-
మారుతి సుజుకీ మోటార్స్లో నూతన ఆవిష్కరణలునిజామాబాద్ రూరల్: మారుతి సుజుకీ మోటర్స్ రంగంలో నూతన ఆవిష్కరణలు జరుగుతున్నాయని నిజామాబాద్ అర్బన్ ఎమ్మెల్యే ధన్పాల్ సూర్యనారాయణ పేర్కొన్నారు. బుధవారం జిల్లా కేంద్రంలోని హైదరాబాద్ రోడ్డులో ఉన్న మారుతి షోరూమ్లో న్యూ బ్రెజ్జా కారును ఆవిష్కరించారు. అధిక మైలేజ్తో పాటు నాణ్యత ప్రమాణాలతో కూడిన న్యూ బ్రెజ్జా కారును మారుతి సుజుకీ సంస్థ రూపొందించిందన్నారు. కార్యక్రమంలో వరుణ్ మోటార్స్ జనరల్ మేనేజర్ రమణా గుప్తా, ఏజీఎం సుమన్, సేల్స్ మేనేజర్ ఆశోక్, సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
‘సర్’ను పకడ్బందీగా పూర్తి చేయాలి● ప్రభుత్వ సలహాదారు సుదర్శన్రెడ్డి బోధన్/ నవీపేట: ఎస్ఐఆర్ సర్వేను పగడ్బందీగా పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వ సలహాదారు, బోధన్ ఎమ్మెల్యే సుదర్శన్రెడ్డి సూచించారు. బుధవారం పట్టణ కేంద్రంలోని లయన్స్ క్లబ్ కంటి ఆస్పత్రి ఆడిటోరియం హాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, బీఎల్ఏలతో సర్ సర్వే ప్రక్రియ పురోగతిపై నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశానికి ఎమ్మెల్యే హాజరై మాట్లాడారు. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో ఎదురవుతున్న సమస్యలు, వాటి పరిష్కారాల పై చర్చించారు. అర్హులైన ప్రతి ఓటరు సర్ సర్వే ఎన్యుమరేషన్ ఫారాలు దాఖలు చేసేలా అవగాహన కల్పించాలన్నారు. సమావేశంలో డీసీసీ అధ్యక్షుడు నగేశ్రెడ్డి, రాష్ట్ర ఉర్దూ అకడమీ చైర్మన్ తాహెర్బిన్ హందాన్, జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ అంతిరెడ్డి రాజిరెడ్డి, మానాల మోహన్రెడ్డి, గంగాశంకర్, ఏఎంసీ చైర్మన్ చీల శంకర్, పార్టీ పట్టణ అధ్యక్షుడు అంకుదాం, మండల అధ్యక్షుడు నాగేశ్వర్రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. నవీపేట మండల కేంద్రంలో ఎస్ఐఆర్ సర్వేపై బీఎల్ఏలతో ప్రభుత్వ సలహాదారు సుదర్శన్రెడ్డి సమావేశం నిర్వహించి పలు అంశాలపై చర్చించారు. అనంతరం 38 మంది లబ్ధిదారులకు మంజూరైన కల్యాణలక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ చెక్కులను పంపిణీ చేశారు. కార్యక్రమంలో గీత కార్మిక సంఘం చైర్మన్ శేఖర్ గౌడ్, నాయకులు శ్రీనివాస్ గౌడ్, రాజేందర్గౌడ్, గోవర్ధన్రెడ్డి, సాయారెడ్డి, సంజీవరెడ్డి, సర్పంచులు, ఉపసర్పంచులు పాల్గొన్నారు. బాలికలే భవిష్యత్ దీపికలు బోధన్టౌన్: బాలికలే భవిష్యత్ దీపికలను ప్రభుత్వ సలహాదారు సుదర్శన్రెడ్డి అన్నారు. బోధన్ పట్టణంలోని మహాలక్ష్మి మందిరంలో రోటరీ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో సైకిళ్ల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. బాలికల సంరక్షణ కోసం ప్రభుత్వం అనేక భద్రతా, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపడుతోందన్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చదువుతున్న విద్యార్థినులకు రోటరీ క్లబ్ వారు సైకిళ్లను అందించడం అభినందనీయమని అన్నారు. కార్యక్రమంలో ఆర్డీవో విజయకుమారి, రోటరీ క్లబ్ డిస్ట్రిక్ గవర్నర్ ఉదయ్ పిలాని, రోటరీ క్లబ్ అధ్యక్షుడు శ్రీనివాస్ రాజు, ప్రధాన కార్యదర్శి అల్లె రమేశ్, ఉపాధ్యక్షుడు ప్రమోద్ కదం, ప్రతినిధులు విద్యాసాగర్, వసంత్రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
నాణ్యమైన వైద్య సేవలందించాలి● డీఎంహెచ్వో రాజశ్రీ డిచ్పల్లి/ జక్రాన్పల్లి: రోగులకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలని జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారిణి రాజశ్రీ సూచించారు. బుధవారం డిచ్పల్లి మండలంలోని నడిపల్లిలో ఉన్న ఆరోగ్య ఉపకేంద్రాన్ని ఆమె సందర్శించి రికార్డులను తనిఖీ చేశారు. పిల్లల డ్యూ లిస్ట్ను చెక్ చేసి మైక్రోప్లాన్ ప్రకారం వంద శాతం కవరేజ్ ఉండేలా చూడాలని ఆదేశించారు. ఆరోగ్య ఉపకేంద్రానికి జ్వరంతో వచ్చిన బాలికను రాజశ్రీ పరీక్షించి చికిత్స అందించారు. గ్రామంలో ఆశాకార్యకర్తలు నిర్వహిస్తున్న ఇంటింటి జ్వర సర్వే కార్యకలాపాల గురించి ఆరా తీశారు. ఎంఎల్హెచ్పీ వినీత్, ఏఎన్ఎంలు బీ సుజాత, బీ పుష్ప, ఆశా కార్యకర్తలు కే విజయ, ఎం సురేఖ పాల్గొన్నారు. జక్రాన్పల్లిలోని పీహెచ్సీని డీఎంహెచ్వో రాజశ్రీ సందర్శించారు. ఆస్పత్రి సేవలు, రికార్డులను పరిశీలించారు. రోగులకు సకాలంలో చికిత్స అందించడంతోపాటు మర్యాద పూర్వకంగా వ్యవహరించాలని ఆదేశించారు. మెడికల్ ఆఫీసర్ దిలీప్, సిబ్బంది ఉన్నారు.
-
క్రైం కార్నర్రోడ్డు ప్రమాదంలో యువకుడి మృతి పిట్లం(జుక్కల్): లారీ, బైక్ ఢీకొన్న ఘటనలో పిట్లం మండల కేంద్రానికి చెందిన యువకుడు మృతి చెందాడు. వివరాలిలా ఉన్నాయి. పిట్లం కు చెందిన ఆనంద్ ప్రభు హైదరాబాద్లోని ఓ ప్రైవేట్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాడు. మంగళవారం రాత్రి హైదరాబాద్ నుంచి బైక్పై స్వగ్రామానికి వస్తుండగా సంగారెడ్డి జిల్లా నిజాంపేట్ మండల కేంద్రంలోని జాతీయ రహదారిపై ఆగిన ఆనంద్ను లారీ ఢీకొన్నది. ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడ్డ అతన్ని కుటుంబీకులు హైదరాబాద్కు తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ బుధవారం ఉదయం మృతి చెందాడు. గ్రామంలో విషాదచాయలు అలుముకున్నాయి. కమ్మర్పల్లి(భీమ్గల్): భీమ్గల్ మండలంలోని చేంగల్ శివారులో ఉన్న వ్యవసాయ విద్యుత్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లోని కాపర్ వైర్ చోరీకి గురైంది. గ్రామానికి చెందిన రైతులు బుధవారం పంటలకు నీరు పెట్టేందుకు వెళ్లగా ట్రాన్స్ఫార్మర్ ధ్వంసమై ఉండటాన్ని గుర్తించారు. అందులో ఉన్న కాపర్ వైర్ చోరీకి గురి కాగా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు రైతులు తెలిపారు. నాగిరెడ్డిపేట: మండల కేంద్రం గోపాల్పేటలోని ఓ మొబైల్షాప్లో పేకాట ఆడుతున్న ఆరుగురిని అరెస్టు చేసినట్లు ఎస్సై ఆగస్త్య భార్గవ్గౌడ్ బుధవారం తెలిపారు. మొబైల్షాప్లో డయల్100కు సమాచారం రావడంతో దాడి చేశామన్నారు. ఇందరలో ఆరుగురు పట్టుబడగా వారి నుంచి రూ. 3,650 నగదు, ఐదు సెల్ ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు. కాగా పట్టుబడిన వారిలో ఒకరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా గుర్తించారు. పట్టుబడిన ఆరుగురిపై కేసు నమోదు చేసి అరెస్టు చేసినట్లు ఎస్సై తెలిపారు.
-
రౌడీ షీటర్ల కదలికలపై నిఘా ఉంచాలి● ఎస్పీ రాజేశ్ చంద్ర సదాశివనగర్: రౌడీ షీటర్లు, అనుమానితుల కదలికలపై పోలీసులు ప్రత్యేక నిఘా ఉంచాలని ఎస్పీ రాజేశ్ చంద్ర సూచించారు. బుధవారం మండల కేంద్రంలోని పోలీస్స్టేషన్ను ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. పీఎస్లో కేసు నమోదు వివరాలను సిబ్బందిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. పరిశుభ్రమైన పోలీస్ స్టేషన్ సమర్థవంతమైన పోలీసింగ్కు పునాది అన్నారు. పీఎస్లో రిసెప్షన్, రైటర్ రూమ్, వివిధ రికార్డులను తనిఖీ చేశారు. ప్రతీ పోలీస్ తన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడంతో పాటు కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడిపి, పిల్లల్లో మంచి విలువలు, క్రమశిక్షణ, బాధ్యతాయుతమైన ఆలోచనా విధానాన్ని పెంపొందించేలా ఆదర్శంగా ఉండాలన్నారు. పోలీస్ స్టేషన్కు వచ్చే ప్రతి పిటిషన్ను నమోదు చేసి నిష్పక్షపాతంగా విచారణ చేపట్టి బాధితులకు సత్వర న్యాయం అందేలా చూడాలన్నారు. సీఐ సంతోష్కుమార్, ఎస్సై పుష్పరాజ్, సిబ్బంది ఉన్నారు.
-
ప్రజలతో పోలీసులు స్నేహంగా ఉండాలిలింగంపేట: ప్రజలతో పోలీసులు స్నేహంగా ఉండాలని ఎల్లారెడ్డి డీఎస్పీ శ్రీనివాస్రావు సూచించారు. బుధవారం ఆయన లింగంపేట మండలం పర్మళ్ల గ్రామంలో కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో మాట్లాడారు. గ్రామాల్లో సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలని సూచించారు. డ్రగ్స్, సైబర్ నేరాలు, రోడ్డు భద్రత, యువత ఉద్యోగ అవకాశాలు, పలు అంశాలపై గ్రామస్తులకు అవగాహన కల్పించారు. యువత చెడు వ్యసనాలకు బానిసై విలువైన జీవితాలను నాశనం చేసుకోవద్దన్నారు. యువత సన్మార్గంలో నడిచి మంచి భవిష్యత్తును ఏర్పాటు చేసుకోవాలన్నారు. అలాగే సైబర్ నేరాలు జరిగినప్పుడు 1930 టోల్ ఫ్రీ నంబర్, అత్యవసర సమయాల్లో 100 నంబరుకు కాల్ చేయాలని సూచించారు. ఇన్స్ట్రాగామ్, ఫేస్బుక్, సోషల్ మీడియాతో జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నారు. కార్యక్రమంలో ఎస్సై దీపక్కుమార్, సర్పంచ్, ఉపసర్పంచ్, వార్డు సభ్యులు, గ్రామ పెద్దలు, యువకులు, పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
-
సోయాకు ఆకుమచ్చ తెగులు● పలు మండలాల్లో కనిపిస్తున్న వైరస్.. మొక్క ఎదుగుదలపై ప్రభావం ● వాతావరణ మార్పులే కారణమంటున్న అధికారులుడొంకేశ్వర్: వాతావరణ మార్పులతో పలు మండలాల్లో సోయాబీన్ పంటకు తెగుళ్లు ఆశిస్తున్నాయి. ఆకుమచ్చ తెగులు సోకడంతో మొక్క ఎదుగుదలపై ప్రభావం కనిపిస్తోంది. వర్షాలకు గట్టెక్కిందనుకున్న సోయాను తెగుళ్లు ఇబ్బంది పెట్టడంతో రైతుల్లో ఆందోళన నెలకొంది. జిల్లా వ్యాప్తంగా ఖరీఫ్ సీజన్లో 35,164 ఎకరాల్లో సోయాను రైతులు సాగు చేశారు. ప్రతీకూల వాతావరణం ఏర్పడి ఎక్కువ తేమ, గాలి ప్రసరణ తక్కువ ఉండడంతో సోయా మొక్క ఆకులపై ఆకుమచ్చ తెగులు ఏర్పడుతోంది. అలాగే గతంలో పండించిన పంట అవశేషాలు ఉండడం వల్ల కూడా ఈ తెగుళ్లు వేగంగా వ్యాపిస్తున్నాయి. మొక్క ఆకులపై చిన్న గోధుమ, నల్లటి మచ్చలు ఏర్పడి అవి పెద్దవిగా మారి పసుపు రంగులోకి మారి ఎండిపోతున్నాయి. తీవ్రత పెరిగి ఆకులు రాలిపోవడం వలన మొక్క ఎదుగుదల మందగించి పంట దిగుబడి తగ్గే ప్రమాదముంది. అయితే, ఈ ఆకుమచ్చ తెగులును నివారించడానికి డొంకేశ్వర్ మండల వ్యవసాయాధికారి మధుసూదన్ రైతులకు ‘సాక్షి’ ద్వారా పలు సూచనలు చేశారు. ఆకుమచ్చ తెగులు నివారణకు.. ● వ్యాధి నివారణకు పొలాన్ని తరచూ పరిశీలించి నీరు నిల్వ ఉండకుండా నీటి పారుదల ఏర్పాటు చేయాలి. ● వ్యాధి సోకిన ఆకులు, మొక్కల అవశేషాలను తొలగించి నాశనం చేయాలి. ● వ్యాధి ప్రారంభం దశలోనే అజోక్సిస్ట్రోబిన్, డైఫెనోకోనాజోల్ రెండు నీటిలో కలిపి పిచికారీ చేయాలి. లేదా కార్బెండాజిమ్, మ్యాంకోజెట్ రెండింటిని లీటరు నీటిలో కలిపి స్ప్రే చేయాలి. టెబ్యుకోనాజోల్ వాడినా పని చేస్తుంది. ● పిచికారీ చేసే సమయంలో ఆకుల పై భాగం, కింది భాగం పూర్తిగా తడిసేలా చేయాలి. అవసరమైతే పది రోజుల తర్వాత రెండవ సారి పిచికారీ చేయాలి.
-
బాన్సువాడలో కార్డన్ సెర్చ్బాన్సువాడ రూరల్: బాన్సువాడలోని రాజా రాం దుబ్బ కాలనీలో కార్డ్డన్ సెర్చ్ నిర్వహించినట్లు డీఎస్పీ విఠల్రెడ్డి తెలిపారు. కాలనీల్లోని ప్రతి ఇంటిని తనిఖీ చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. తనిఖీల్లో 112 మోటార్సైకిళ్లు, 5కార్లు, 18 ఆటోలను తనిఖీ చేయగా వాటిలో సరైన ఽధ్రువపత్రాలు లేని 13 మోటార్సైకిళ్లు, ఒక ఆటో ను జప్తు చేసినట్లు సీఐ తుల శ్రీధర్ తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా కాలనీలో నిర్వహించిన సమావేశంలో డీఎస్పీ మాట్లాడుతూ.. సమాజంలో అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకే కార్డన్ సెర్చ్ నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ప్రతి ఒక్కరూ ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించాలన్నారు. యువత మ త్తు పదార్థాలకు దూ రంగా ఉండాలని సూచించారు.పోలీసు సిబ్బంది,కాలనీవాసులు ఉన్నారు. వర్షానికి ఇల్లు ధ్వంసం సిరికొండ: మండలంలోని మైలారం గ్రామంలో మంగళవారం అర్ధరాత్రి కురిసిన భారీ వర్షానికి బొంబాయి గంగారానికి చెందిన నివాస ఇల్లు ధ్వంసమైనట్లు సర్పంచ్ సర్దాన్ సదానంద్ తెలిపారు. వర్షానికి ధ్వంసమైన ఇల్లును సర్పంచ్ బుధవారం పరిశీలించారు. ఆ ఇంట్లో నుంచి వారిని ఖాళీ చేయించి గ్రామ పంచాయతీలో తాత్కాలికంగా పునరావాసం కల్పించినట్లు సర్పంచ్ తెలిపారు. వార్డు సభ్యులు చిన్నదాసు, జీపీవో లోకేశ్ ఉన్నారు. ధ్రువపత్రాల పరిశీలనఎల్లారెడ్డిరూరల్: ఎల్లారెడ్డి ఐసీడీఎస్ కార్యాలయంలో అంగన్వాడీ టీచర్, ఆయా పోస్టు అభ్యర్థుల ఒరిజినల్ ధ్రువపత్రాలను జిల్లా సంక్షేమ అధికారి ప్రసన్న బుధవారం పరిశీలించారు. అంగన్వాడీ టీచర్, ఆయా పోస్టుల నియామక ప్రక్రియను పూర్తి పారదర్శకంగా నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. సీడీపీవో పద్మ, సూపర్వైజర్లు, సిబ్బంది, మహిపాల్ ఉన్నారు. కలెక్టరేట్ టాయిలెట్ల వద్ద కపోతాల కాపురం సాక్షి ప్రతినిధి, కామారెడ్డి: కామారెడ్డి జిల్లా కలెక్టరేట్ను కపోతాలు చుట్టుముడుతున్నాయి. భవనం ఒకటి, రెండు ఫ్లోర్లలో పలు చోట్ల కపోతాలు కాపురం పెట్టాయి. రెండో అంతస్తులో బీసీ అభివృద్ధి, సంక్షేమ శాఖ కార్యాలయం పక్కన ఉన్న టాయ్లెట్ల వద్ద కపోతాలు పెద్ద సంఖ్యలో ఉంటున్నాయి. చెత్త నింపేస్తున్నాయి. కలెక్టరేట్లో పలు కార్యాలయాల వద్ద కపోతాలు తిరుగుతుండడంతో అక్కడి ఉద్యోగులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇదే సమయంలో కలెక్టరేట్లో పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ కూడా సరిగా లేదని పలువురు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
-
విద్యుత్ భద్రతా నియమాలు పాటించాలిసుభాష్నగర్: వర్షాకాలంలో విద్యుత్ సరఫరాపై వినియోగదారులు, ఉద్యోగులు, సిబ్బంది అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఎన్పీడీసీఎల్ నిజామాబాద్ సర్కిల్ సూపరింటెండెంట్ ఇంజినీర్ పీవీ రాజేశ్వర్రావు బుధవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. విద్యుత్ భద్రతా నియమాలు తప్పనిసరిగా పాటించాలని, మీ ప్రాణ భద్రతే.. మా ప్రాధాన్యమని పేర్కొన్నారు. చిన్న నిర్లక్ష్యం.. పెద్ద ప్రమాదానికి కారణం కావొద్దని సూచించారు. వానాకాలంలో ఈదురుగాలులు, ఉరుములు, మెరుపులు, భారీ వర్షాల వల్ల విద్యుత్ ప్రమాదాలు సంభవించే అవకాశం ఉందన్నారు. తెగిపోయిన విద్యుత్ వైర్లను తాకవద్దని, తడి చేతులతో స్విచ్బోర్డులను వేయొద్దని సూచించారు. ఏదైనా విద్యుత్ ప్రమాదం, లోపం గమనించిన వెంటనే టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1912కు సమాచారం అందించాలని కోరారు. తెయూ(డిచ్పల్లి): తెయూలో కొనసాగుతున్న ఎల్ఎల్బీ, ఎల్ఎల్ఎం రెగ్యులర్, బ్యాక్ లాగ్ సెమిస్టర్ పరీక్షలు బుధవారం ప్రశాంతంగా జరిగినట్లు అకడమిక్ ఆడిట్ సెల్ డైరెక్టర్ ఘంటా చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. పరీక్షకు 12 మందికి 10 మంది హాజరు కాగా ఇద్దరు విద్యార్థులు గైర్హాజరయ్యారు. తెయూ(డిచ్పల్లి): తెయూ పరిధిలో కొనసాగుతున్న బీఈడీ 2వ సెమిస్టర్ రెగ్యులర్, బీపెడ్ 1, 2, 3, 4వ సెమిస్టర్ బ్యాక్లాగ్ పరీక్షలకు 46 మంది విద్యార్థులు గైర్హాజరైనట్లు అకడమిక్ ఆడిట్ సెల్ డైరెక్టర్ ఘంటా చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. బుధవారం ఉదయం నిర్వహించిన పరీక్షకు 28 మందికి 25 మంది హాజరు కాగా ముగ్గురు విద్యార్థులు గైర్హాజరయ్యారు. మధ్యా హ్నం నిర్వహించిన పరీక్షకు 1,145 మందికి 1,102 హాజరు కాగా 43 మంది విద్యార్థులు గైర్హాజరైనట్లు తెలిపారు. ● లక్షా58వేలు పోగొట్టుకున్న బాధితుడు నిజామాబాద్ అర్బన్: నగరంలోని మాలపల్లికి చెందిన ఓ వ్యక్తి సైబర్మోసానికి గురై రూ.లక్షా58వేలు పోగొట్టుకున్నట్లు ఎస్హెచ్వో రఘుపతి బుధవారం తెలిపారు. మాలపల్లికి చెందిన ఓ వ్యక్తి ఉద్యోగం కోసం ఆన్లైన్లో ఓ నంబర్ను సంప్రదించాడు. దీని ద్వారా సైబర్నేరగాళ్లు ఇతనికి ఫోన్ చేసి ఉద్యోగం కావాలంటే మొదట తాము చెప్పిన వస్తువులను విక్రయించాలని పేర్కొన్నారు. ఇందుకు మొదట డబ్బులు చెల్లించాలని పేర్కొంటు ఇన్స్ట్రాగామ్లో ఓ లింక్ను పంపించారు. దాని ద్వారా రూ.లక్షా 58వేలు కాజేశారు. అనంతరం మరో రూ. లక్ష చెల్లించాలని పేర్కొనగా అనుమానం వచ్చిన బాధితుడు స్థానిక పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్హెచ్వో తెలిపారు. చిన్నారిపై వీధికుక్కల దాడి బాన్సువాడ రూరల్: బాన్సువాడ పట్టణంలోని మదీనా కాలనీకి చెందిన జైనబ్ ఫాతిమా అనే మూడేళ్ల చిన్నారిపై బుధవారం వీధికుక్కలు దాడిచేశాయి. దాడిలో బాలిక ముఖం, శరీర భాగాలకు తీవ్రగాయాలయ్యాయి. బాలిక కేకలు వేయడంతో స్థానికులు కుక్కలను చెదరగొట్టారు. 108వాహనంలో బాలికను ఆస్పత్రికి తరలించగా మెరుగైన వైద్యం కోసం నిజామాబాద్కు తరలించారు. ఈ ప్రాంతంలో కుక్కల బెడద తీవ్రంగా ఉందని అధికారులు తగు చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.
-
హాస్టళ్లలో ప్రవేశాలకు రూరల్ ఎమ్మెల్యే ఆమోదంమోపాల్: రూరల్ నియోజకవర్గ పరిధిలోని ఎస్సీ, బీసీ సంక్షేమ శాఖల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న వసతి గృహాల్లో 2026–27 విద్యా సంవత్సరానికి నిర్వహించిన విద్యార్థుల ప్రవేశాలను హాస్టల్ అడ్వయిజరీ కమిటీ చైర్మన్ హోదాలో రూరల్ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ ఆర్ భూపతి రెడ్డి ఆమోదించారు. సోమవా రం రూరల్ ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ కార్యాలయంలో సంబంధిత అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఎస్సీ సంక్షేమ శాఖ పరిధిలోని నిజామాబాద్ డివిజన్లో ఉన్న ఆరు వసతిగృహాల్లో ఒక్కో హాస్టల్కు 100 చొప్పున 600 సీట్లు మంజూరు కాగా, పాత విద్యార్థులతో కలుపుకొని 378 మంది ఉన్నారు. ఇంకా 222 సీట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయి. బీసీ సంక్షేమ శాఖ పరిధిలోని 3 హాస్టళ్లకుగాను 300 సీట్లు ఉండగా, మొత్తం ప్రవేశాలకు కూడా ఎమ్మెల్యే ఆమోదం తెలిపారు. కార్యక్రమంలో నిజామాబాద్, ఆర్మూర్ అసిస్టెంట్ షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్లు సోమశేఖర్, రాజ గంగారాం, అసిస్టెంట్ బీసీ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ సుజయ్, భాగ్యవతి, ఆయా మండలాల హెచ్డబ్ల్యూవోలు పాల్గొన్నారు.
-
రోడ్డు ప్రమాదంలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తి మృతిఇందల్వాయి : రోడ్డు ప్రమాదంలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తి మృతి చెందాడు. ఈ ఘటన ఇందల్వాయి జాతీయ రహదారిపై చోటు చేసుకుంది. ఎస్సై సుమలత తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఇందల్వాయి నుంచి నిజామాబాద్ వైపు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న ఓ వ్యక్తిని గంగారాం తండా శివారులో సోమవారం అర్ధరాత్రి గుర్తు తెలియని వాహనం వెనుక నుంచి ఢీకొన్నది. అతనికి తీవ్రగాయాలు కావడంతో టోల్ప్లాజా సిబ్బంది అంబులెన్స్లో ఆస్పత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ మంగళవారం ఉదయం మృతి చెందాడు. మృతుడి ఆచూకీ తెలిసిన వారు పోలీసులకు సమాచారం అందించాలని ఎస్సై కోరారు. చికిత్స పొందుతూ ఒకరు.. నిజామాబాద్అర్బన్: రైల్వే స్టేషన్లోని రెండో ప్లాట్ ఫాం పై గుర్తుతెలియని మహిళ సోమవారం అనారోగ్యంతో పడి ఉండటాన్ని గమనించిన సిబ్బంది ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ మంగళవారం ఆమె మృతి చెందినట్లు రైల్వే ఎస్సై సాయిరెడ్డి తెలిపారు. మహిళ వయస్సు 40 ఏళ్ల వరకు ఉంటుందన్నారు. మృతురాలి కుడి చేతిపై కన్నడ భాషలో పద్మ అని పచ్చబొట్టు ఉందన్నారు. మృతురాలి వివరాలు తెలిసినవారు 87126 58591 నంబర్కు సమాచారం అందించాలని కోరారు.
-
సర్ దరఖాస్తులను సకాలంలో సమర్పించాలికామారెడ్డి టౌన్: ప్రత్యేక ఓటరు నమోదు (సర్) ప్రక్రియ దరఖాస్తులను ఇంకా సమర్పించని ఓటర్లు ఆగస్టు 1వ తేదీలోపు సంబంధిత అధికారులకు అందజేయాలని జిల్లా అదనపు కలెక్టర్ రవితేజ తెలిపారు. జిల్లా కేంద్రంలోని 46, 47వ వార్డుల్లో జరుగుతున్న సర్ ఓటరు నమోదు ప్రక్రియను ఆయన పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా అదనపు కలెక్టర్ మాట్లాడారు. సేకరించిన సర్ ఫారాలను ఎప్పటికప్పుడు ఆన్లైన్లో నమోదు చేయాలన్నారు. తహసీల్దార్ హిమబిందు, కౌన్సిలర్లు గెరిగంటి స్వప్న, లక్ష్మీనారాయణల, ఆర్ఐ ప్రసన్న, జీపీవో సూరజ్, నితీష్, బీఎల్వోలు కాశీరాం, వెంకటలక్ష్మి, రేఖ, బబిత, జమున తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
దేశ భవిష్యత్కు యువతే ఆధారంఖలీల్వాడి: క్రమశిక్షణ గల యువత మీదే దేశ భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉందని, వ్యసనాలు, డ్రగ్స్, జోలికి వెళ్లరాదని జిల్లా యూత్ ఆఫీసర్ పవన్ కుమార్ అన్నారు. భారత ప్రభుత్వ యువజన వ్యవహారాలు, క్రీడల మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా కేంద్రంలోని గిరిరాజ్ ప్రభుత్వ కళాశాలలో సంయుక్తంగా ‘మై భారత్–నషముక్త్ భారత్‘ జిల్లా స్థాయి కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. యువతకు మత్తుపదార్థాల దుష్ప్రభావాలపై అవగాహన కల్పించి, ‘మై భారత్‘లో భాగంగా వివిధ కళాశాలల విద్యార్థులకు పోటీలు నిర్వహించామన్నారు. విజేతలకు సర్టిఫికెట్స్, మెడల్స్ అందజేశామన్నారు. ప్రిన్సిపాల్ రామ్మోహన్రెడ్డి, వైస్ ప్రిన్సిపాల్ రంగరత్నం, అకడమిక్ కో ఆర్డినేటర్ నహిదా బేగం, భరత్ రాజ్, జిల్లా స్పోర్ట్స్ అధికారి పవన్, ఎకై ్సజ్ ఇన్స్పెక్టర్ స్వప్న, బ్రహ్మకుమారీస్ మూర్తి, విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
పోడు భూముల్లో ఉద్రిక్త వాతావరణంభిక్కనూరు: సాగుచేస్తున్న పోడు భూముల్లో అటవీశాఖ అధికారులు మొక్కలు నాటుతుండటంతో ఓ మహిళ ఆత్మహత్యకు యత్నించిన ఘటన రాజంపేట మండలం షేర్ శంకర్తండాలో మంగళవారం జరిగింది. తండాలోని పోడు భూములను పదిరోజులుగా అటవీశాఖాధికారులు దున్నుతున్నారు. తాము భూములు సాగుచేస్తున్నామని ఆన్లైన్లో తమ పేరిటే భూమి ఉందని తండావాసులు చెప్పినా అటవీశాఖాధికారులు వినకుండా ట్రాక్టర్లతో పోడు భూములను దున్నడం ప్రారంభించారు. ఉద్రిక్త వాతావరణం చోటు చేసుకుంది. అధికారులు ఎంత చెప్పినా వినకుండా తమ భూములను దున్నుతున్నారంటు ఆవేదనకు చెందిన సరోజ అనే మహిళా రైతు పురుగుల మందును సేవించింది. దీంతో అక్కడున్న వారు ఆమెను కామారెడ్డి ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆమె చికిత్స పొందుతోంది.
-
చెరువును తవ్వి.. 30 ఎకరాల్లో సాగు..‘నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్ శివారులోని శ్రీనివాస క్యాంప్నకు చెందిన రైతు పుట్ట బాబు నీటి సంరక్షణ కోసం రెండెకరాల విస్తీర్ణంలో చిన్నపాటి చెరువునే తవ్వించారు. 15 ఏళ్ల క్రితం ముందుచూపుతో తవ్వించిన చెరువు.. ఇప్పుడు కష్టకాలంలోనూ నీటిచింతను తీరుస్తోంది. తన భూమిలో కురిసిన వర్షపు నీరంతా ఈ చెరువులోకే చేరేలా పల్లపు ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. సహజ పద్ధతిలో భూగర్భ జలాలను పెంచుకోవడంతో పాటు డ్రిప్ ఏర్పాటు చేసుకుని వరితో పాటు ఆయిల్పాం వంటి వినూత్న పంటలను పండిస్తున్నారు. మొదట తనకున్న 15 ఎకరాల్లో పంటలు సాగుచేస్తూ.. మూడేళ్లుగా మరో 15 ఎకరాలు కౌలుకు తీసుకుని సాగుచేస్తున్నారు. సొంతంగా నిర్మించుకున్న చెరువు గట్టుపై కొబ్బరి, మామిడి, సీతాఫలం, సపోటా వంటి పండ్ల మొక్కలను పెంచుతూ అదనపు ఆదాయం పొందుతున్నారు.
-
రైల్వే ప్రాజెక్టు పనులు వేగవంతం చేయించండి● కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రికి విన్నవించిన ఎంపీ అర్వింద్ ధర్మపురిసుభాష్నగర్: నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ పరిధిలో రైల్వే ప్రాజెక్టుల పనులను వేగవంతం చేసి, నిర్ణీత గడువులోగా పూర్తిచేసేలా సంబంధిత అధికారులకు ఆదేశాలు ఇవ్వాలని రైల్వేశాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ను ఎంపీ అర్వింద్ ధర్మపురి కోరారు. అలాగే పెండింగ్లో ఉన్న రైల్వే ప్రాజెక్టులకు త్వరితగతిన పరిపాలనా, ఆర్థిక అనుమతులు మంజూరు చేయా లని విన్నవించారు. ఢిల్లీలో రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ను మంగళవారం ఆయన మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఈసందర్భంగా నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ పరిధిలో రైల్వేలకు సంబంధించిన పలు ప్రాజెక్టులపై సమగ్రంగా చర్చించారు. నవీపేట రైల్వే క్రాసింగ్ వద్ద రోడ్డు ఓవర్ బ్రిడ్జి (ఆర్వోబీ) మంజూరు చేయాలని, అలాగే డిచ్పల్లి రైల్వే క్రాసింగ్ వద్ద రోడ్డు అండర్ బ్రిడ్జి (ఆర్యూబీ) నిర్మాణాన్ని చేపట్టాలని మంత్రికి ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. మంత్రి సానుకూలంగా స్పందిస్తూ, ప్రతిపాదనలను పరిశీలించి అవసరమైన చర్యలు తీసుకునేలా అధికారులను ఆదేశిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ పరిధిలో రైల్వే మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి, ప్రయాణికుల భద్రత, రవాణా సౌకర్యాల మెరుగుదల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో మరిన్ని అభివృద్ధి పనులు చేపట్టేందుకు నిరంతరం కృషి చేస్తానని ఎంపీ అర్వింద్ తెలిపారు.
-
మ్యాజిక్తో భూగర్భ జలాల వృద్ధిపెర్కిట్: పారిశుద్ధ్యం మెరుగు పర్చడంతో పాటు దో మలు, అంటువ్యాధులను నియంత్రించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభు త్వం గ్రామాల్లో మ్యాజిక్ డ్రెయినేజీల నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టింది. జిల్లాలోని ఆలూర్ మండల కేంద్రంతో పాటు జక్రాన్పల్లి మండలంలోని మునిపల్లి గ్రామం పైలట్ ప్రాజెక్టులుగా ఎంపికయ్యాయి. ప్రయోజనాలు.. సీసీ డ్రెయినేజీలతో పోల్చుకుంటే మ్యాజిక్ డ్రెయినేజీ నిర్మాణంలో వ్యయాలు మూడింతలు తగ్గడమే కాకుండా నిర్వహణ భారం సైతం లేకుండా పోతుంది. అలాగే నీరు భూమిలో ఇంకి పోవడం వల్ల దోమల బెడ ద తగ్గే అవకాశం ఉంది. దీంతో పాటు దుర్వాసన సమస్య ఉండదు. అలాగే పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ అంతగా అవసరం ఉండదు. వంద మీటర్ల నిడివి గల సీసీ డ్రెయినేజీ నిర్మాణానికి రూ. నాలుగు లక్షలు ఖర్చు అవుతుండగా మ్యాజిక్ డ్రెయినేజీ నిర్మాణానికి రూ.లక్ష లోపు మాత్రమే వ్యయం అవుతుంది. ఆలూర్లో 90 మీటర్ల మ్యాజిక్ డ్రెయినేజీ నిర్మాణం చేపట్టారు. ఇంకుడు గుంతల మాదిరిగానే ఎంత మేరకు డ్రెయినేజీ అవసరమే అంత వరకు గుంతలు తీసి కంకర రాళ్లు, ఇసుక లేయర్లుగా వేసి నిర్మాణం చేపడుతున్నారు. అలాగే ఇళ్లలో నుంచి వచ్చే మురుగుతో పాటు ఒక వేళ వర్షాలు కురిసినపుడు వచ్చే నీటి ప్రవాహం ఎక్కడికక్కడ ఇంకి పోవడానికి ప్రతి 25 నుంచి 30 మీటర్ల మధ్య సోక్పిట్లను నిర్మించారు. మ్యాజిక్ డ్రెయినేజీల నిర్మాణంతో భూగర్భ జలాలు గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది.గ్రామాల్లో పారిశుద్ధ్య కార్మికుల సమస్య ఎక్కువగా ఉంది. మ్యాజిక్ డ్రెయినేజీల ని ర్మాణంతో వ్యయాలు తగ్గడ మే కాకుండా నిర్వహణ తగ్గుతుంది. సీసీ డ్రెయినే జీలకు అయ్యే వ్యయాలతో అవసరమున్న అన్ని ప్రాంతాల్లో మ్యాజిక్ డ్రెయినేజీలను నిర్మించవచ్చు. – ముక్కెర విజయ్, సర్పంచ్, ఆలూర్ పర్యావరణ హితంతో పా టు భూగర్భ జలాలను పెంపొందించడానికి మ్యాజిక్ డ్రెయినేజీలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ఆలూర్, మునిపల్లి గ్రామాలను ఎంపిక చేశాం. ఆయా గ్రామాల్లో విజయవంతమైతే మిగతా గ్రామాల్లో నిర్మాణాలు చేపడతాం. – సాయన్న, డీఆర్డీవో మెరుగుపడనున్న పారిశుద్ధ్యం పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ఎంపికై న ఆలూర్, మునిపల్లి గ్రామాలు