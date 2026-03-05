 ఉత్కంఠగా సాగిన ‘పిడిగుద్దులాట’ | Fist Fight On Holi Festival Day At Nizamabad District, Photos Viral On Social Media | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఉత్కంఠగా సాగిన ‘పిడిగుద్దులాట’

Mar 5 2026 12:53 PM | Updated on Mar 5 2026 1:10 PM

Fist Fight on Holi Festival Day at Nizamabad District

నిజామాబాద్‌ జిల్లా : మంజీర నది తీర సమీపంలోని నిజామాబాద్‌ జిల్లా సాలూర మండలం హున్స గ్రామంలో ‘పిడిగుద్దులాట’ఉత్కంఠ భరితంగా సాగింది. శతాబ్దానికి పైగా వస్తున్న ఆనవాయితీ ప్రకారం హున్స గ్రామస్తుల ఐకమత్యం, పోలీసుల పర్యవేక్షణలో ఈ ఏడాది పిడిగుద్దులాటను విజయవంతంగా నిర్వహించారు. సుమారు 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు గ్రామస్తులు, ప్రేక్షకుల కేరింతలు, చప్పట్ల నడుమ పిడిగుద్దులాట కొనసాగింది. అనంతరం గ్రామపెద్దలు ఆట ముగిసినట్లు ప్రకటించగా గ్రామస్తులంతా ఒకరినొకరు ఆలింగనం చేసుకుని హోలీ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకొన్నారు. పిడిగుద్దులాటను తిలకించేందుకు మహారాష్ట్ర వాసులు, బోధన్‌ డివిజన్‌లోని పలు ప్రాంతాల ప్రజలు అధిక సంఖ్యలో హాజరయ్యారు. బోధన్‌ ఏసీపీ శ్రీనివాస్, సీఐ విజయ్‌బాబు, ఎస్‌ఐ మచ్చేందర్‌ నేతృత్వంలో పోలీసులు బందోబస్తు నిర్వహించారు. 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

భద్రాచలం : రామయ్య పెళ్లి పసుపు దంచి.. తలంబ్రాలు కలిపి పెళ్లి పనులు ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 2

విశాఖలో వైఎస్‌ జగన్‌.. పోటెత్తిన అంతులేని అభిమానం (ఫొటోలు)
photo 3

విరోష్ జంట రిసెప్షన్‌లో ప్రముఖుల సందడి (ఫోటోలు)
photo 4

#Virosh Reception: ఘనంగా విజయ్‌- రష్మిక రిసెప్షన్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

'పీలింగ్స్‌..' పాటకు స్టెప్పులేసిన అనసూయ (ఫోటోలు)

Video

View all
Vijay Devarakonda & Rashmika Mandanna Visuals 1
Video_icon

విజయ్ దేవరకొండ & రష్మిక మందన్న రిసెప్షన్ విజువల్స్
MLC Tumati Madhava Rao Sensational Comments On BR Naidu Video Leak 2
Video_icon

BR నాయుడు వీడియో లీక్ వెనుక.. ఆ మీడియా అధినేత?
Sports Analyst Rakesh Exclusive Analysis on Semifinal Clash 3
Video_icon

గెలవాలంటే ఆ మ్యాచ్ విన్నర్ ని దింపాల్సిందే.. ఒక్కడు చాలు...
IND vs ENG Semi Final: 5 Positive Signs for Team India 4
Video_icon

సెమీస్‌కు ముందే టీమిండియాకు 5 గుడ్ న్యూస్ లు
Sunil Naik Appears Before SP Damodar In RRR Case 5
Video_icon

రఘురామకృష్ణరాజు కేసులో విచారణకు హాజరైన సునీల్ నాయక్
Advertisement
 