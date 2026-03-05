 ఇద్దరు స్నేహితుల ఆత్మహత్యాయత్నం | Two Youths Attempt Suicide In Nalgonda District Due To Love Failure, More Details Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇద్దరు స్నేహితుల ఆత్మహత్యాయత్నం

Mar 5 2026 12:01 PM | Updated on Mar 5 2026 12:08 PM

love failure two youths attempt suicide in nalgonda district

ప్రేమ విఫలమైందని ఒకరు.. స్నేహం కోసం మరొకరు  

నల్గొండ జిల్లా: ప్రేమ విఫలమైందని ఒకరు.. స్నేహం కోసం మరొకరు.. ఇద్దరు యువకులు కలిసి ఒకేచోట మద్యంలో గడ్డిమందు (గ్లైఫోసెట్‌) కలుపుకొని తాగి ఆత్మహత్యకు యత్నించారు. ఈ సంఘటన నల్లగొండ జిల్లా శాలిగౌరారం మండలం శాలిలింగోటం గ్రామంలో జరిగింది. గ్రామానికి చెందిన లోడె పవన్, కోనేటి అఖిల్‌లిద్దరూ క్లాస్‌మేట్స్‌తోపాటు ప్రాణ స్నేహితులు కూడా. పదవ తరగతి వరకు కలిసి చదువుకున్నారు. నల్లగొండలో ఐటీఐ కూడా కలిసే చదివారు.

 ఈ క్రమంలోనే పవన్‌ కట్టంగూరు మండలంలోని ఓ గ్రామానికి చెందిన బాలికను ప్రేమించాడు. ఆ బాలికను పెళ్లి చేసుకుంటానని ఇంట్లో తల్లిదండ్రులకు చెప్పడంతో వారు వద్దని వారించారు. ఈ క్రమంలో పవన్, ఆ బాలిక పది రోజుల కిందట ఎవరికీ చెప్పకుండా వెళ్లిపోయారు. విషయం తెలుసుకున్న బాలిక తల్లిదండ్రులు కట్టంగూరు పోలీస్‌స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు విషయాన్ని పవన్‌ కుటుంబీకులకు తెలియజేయగా.. అడ్రస్‌ తెలుసుకొని పవన్‌ను, ఆ బాలికను రప్పించారు. ఆపై బాలికను తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు.

 దీంతో ప్రేమ విఫలమైందని పవన్‌ కుమిలిపోతున్నాడు. ఇద్దరూ కలిసి..: పవన్, అఖిల్‌ రోజు మాదిరిగానే బుధవారం కలుసుకున్నారు. ఆత్మహత్య చేసుకునేందుకు సిద్ధమయ్యారు. గడ్డిమందు, మద్యం, కూల్‌డ్రింక్‌ కొనుగోలు చేసి వాటిని తీసుకొని పవన్‌ కుటుంబానికి చెందిన వ్యవసాయ భూమి వద్దకు వెళ్లారు. మద్యంలో గడ్డిమందు కలుపుకొని తాగారు. ఆ తర్వాత తమ సన్నిహితులకు ఫోన్‌ ద్వారా జరిగిన విషయాన్ని చెప్పారు. వారు వచ్చేసరికి ఇద్దరూ అపస్మారకస్థితిలో పడి ఉన్నారు. ఆస్పత్రికి తరలించగా, వారి ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమంగానే ఉంది. 

# Tag
Crime News
Advertisement

Related News By Category

    Related News By Tags

      Advertisement
       
      Advertisement

      Photos

      View all
      photo 1

      భద్రాచలం : రామయ్య పెళ్లి పసుపు దంచి.. తలంబ్రాలు కలిపి పెళ్లి పనులు ప్రారంభం (ఫొటోలు)
      photo 2

      విశాఖలో వైఎస్‌ జగన్‌.. పోటెత్తిన అంతులేని అభిమానం (ఫొటోలు)
      photo 3

      విరోష్ జంట రిసెప్షన్‌లో ప్రముఖుల సందడి (ఫోటోలు)
      photo 4

      #Virosh Reception: ఘనంగా విజయ్‌- రష్మిక రిసెప్షన్‌ (ఫోటోలు)
      photo 5

      'పీలింగ్స్‌..' పాటకు స్టెప్పులేసిన అనసూయ (ఫోటోలు)

      Video

      View all
      Nitish Kumar Likely To Resign As CM Post 1
      Video_icon

      సీఎం పదవికి నితీష్ కుమార్ రాజీనామా ?
      Ambati Rambabu Anguish Against TDP Goons Attack On His Home 2
      Video_icon

      నా ఇంటిపై దాడిని సీఎం, ఆయన కుమారుడు మానిటర్ చేశారు
      Kapu Leaders Breakfast Meeting At Karanam Dharmasri House 3
      Video_icon

      కాపు నేతల బ్రేక్ ఫాస్ట్ మీటింగ్..
      YSRCP Demands Removal Of TTD Chairman BR Naidu 4
      Video_icon

      కళంకిత BR నాయుడును తొలగించాలి.. మండలిలో YSRCP డిమాండ్
      Karumuru Venkat Reddy About Chandrababu Religious Politics 5
      Video_icon

      ఎవరు క్రిస్టియన్.. ఎవరు హిందూ.. అడ్డంగా దొరికిన బాబు..
      Advertisement
       