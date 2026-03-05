 యుద్ధం ఎఫెక్ట్‌.. ఫార్మాసూటికల్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్‌పై దెబ్బ! | Iran War Effect On Pharmaceuticals and electronics Transport | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

యుద్ధం ఎఫెక్ట్‌.. ఫార్మాసూటికల్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్‌పై దెబ్బ!

Mar 5 2026 1:10 PM | Updated on Mar 5 2026 1:10 PM

Iran War Effect On Pharmaceuticals and electronics Transport

న్యూయార్క్‌: హర్మూజ్‌ జలసంధి గుండా నౌకల రాకపోకలను ఇరాన్‌ అడ్డుకోవడంతో ముడి చమురు మాత్రమే కాకుండా ఇతర వస్తూత్పత్తుల సరఫరా సైతం స్తంభించిపోయింది. సముద్రమార్గంలో నౌకలతోపాటు గగనతలంలో కార్గో విమానాల రాకపోకలు నిలిచిపోవడంతో ఇతర వస్తువుల సరఫరా గొలుసులు తెగిపోయి పలు దేశాల్లో ఆయా వస్తువులకు తీవ్ర కొరత ఏర్పడుతోంది.

భారత్‌లో తయారైన ఫార్మాసూటికల్స్, ఆసియా దేశాల్లో తయారైన సెమీకండక్టర్లు, బ్యాటరీలు, పశ్చిమాసియా దేశాల్లో తయారైన రసాయనాల వంటి చమురు ఉత్పత్తులు హర్మూజ్‌ జలసంధి గుండానే ఇతర దేశాలకు సరఫరా చేయాల్సి ఉంది. జలసంధి గుండా వెళ్లే నౌకలను తగలబెడతామని ఇరాన్‌ అల్టిమేటమ్‌ జారీచేయడంతో సరకు రవాణా గొలుసు తెగినట్లయింది. హార్మూజ్‌ దాకా రాలేక 3,200 నౌకలు పర్షియన్‌ గల్ఫ్‌లోనే ఆగిపోయాయి. యూఏఈ, ఒమన్‌ వద్ద మ రో 500 నౌకలు వేచిచూస్తున్నాయి. ఇంకొన్ని సుదీర్ఘ మార్గమైన ఆఫ్రికా దక్షిణ కొన గుండా గమ్యస్థానాలకు చేరుకుంటున్నాయి.

‘ఆఫ్రికా చుట్టూ తిరిగిరావడం వల్ల ప్రయాణ ఖర్చులు ఎక్కువై చివరకు ఆయా దేశాల్లో సరకుల ధరలు ప్రియమవుతున్నాయి. తప్పని పరిస్థితుల్లో అదే జలసంధి గుండా నౌకలు వెళ్లాలంటే.. యుద్ధానికి తెరతీసిన అమెరికానే స్వయంగా తన యుద్ధ విమానాలను రక్షణగా పంపించి జాగ్రత్తగా నౌకలను ఆవలి వైపునకు దాటించాలి’ అని సియాకస్‌ విశ్వవిద్యాలయ ప్రొఫెసర్‌ ప్యాట్రిక్‌ పెన్‌ఫీల్డ్‌ విశ్లేషించారు. ‘మొత్తం ప్రపంచ వాయుమార్గ రవాణాలో పశ్చిమాసియాలో రవాణా కేవలం ఒక శాతమే ఉంటుంది. కానీ విలువ పరంగా చూస్తే యావత్‌ ప్రపంచ వాణిజ్యంలో 35 శాతం ఉంటుంది. ఫార్మాసూటికల్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్‌ వస్తువుల రవాణా ఎక్కువ’ అని ఆయన అన్నారు.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

భద్రాచలం : రామయ్య పెళ్లి పసుపు దంచి.. తలంబ్రాలు కలిపి పెళ్లి పనులు ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 2

విశాఖలో వైఎస్‌ జగన్‌.. పోటెత్తిన అంతులేని అభిమానం (ఫొటోలు)
photo 3

విరోష్ జంట రిసెప్షన్‌లో ప్రముఖుల సందడి (ఫోటోలు)
photo 4

#Virosh Reception: ఘనంగా విజయ్‌- రష్మిక రిసెప్షన్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

'పీలింగ్స్‌..' పాటకు స్టెప్పులేసిన అనసూయ (ఫోటోలు)

Video

View all
IND vs ENG Semi Final: 5 Positive Signs for Team India 1
Video_icon

సెమీస్‌కు ముందే టీమిండియాకు 5 గుడ్ న్యూస్ లు
Sunil Naik Appears Before SP Damodar In RRR Case 2
Video_icon

రఘురామకృష్ణరాజు కేసులో విచారణకు హాజరైన సునీల్ నాయక్
Karumuri Venkat Reddy Strong Counter to TDP Leaders 3
Video_icon

నిజమైన హిందువు ఎవరు? చెంప చెల్లుమనే సమాధానం ఇచ్చిన కారుమూరి
Iran Launches New Missile Barrage at Israel 4
Video_icon

ఇరాన్ ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం మరో మలుపు..!
Tehran Big Plan To Attack America And Israel 5
Video_icon

ఇరాన్ ఆయుధ రహస్యం.. టెహ్రాన్ బయటకు తీయని మిస్సైల్స్ ఇవే..
Advertisement
 