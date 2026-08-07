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Rangareddy
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కరెంటుతో ఆటలొద్దు● రైతులు, వినియోగదారులు స్వీయ మరమ్మతులు చేయొద్దు ● అప్రమత్తంగా లేకపోతే ప్రాణాలకే ప్రమాదం అవగాహన కల్పించాలి ప్రస్తుతం వర్షాలు కురుస్తుండడంతో ఏ సమయంలో ఎలాంటి ప్రమాదాలు చోటుచేసుకుంటాయో తెలియదు. తప్పని పరిస్థితిలో కొంత మంది రైతులు ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, స్తంభాలు, మోటార్ల వద్ద స్వయంగా మరమ్మతులు చేస్తుంటారు. అలా చేయకుండా అవగాహన కల్పించాలి. – అర్జున్రెడ్డి, రైతు, శివారెడ్డిపల్లి జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి కరెంటు సమస్యల పరిష్కారానికి ఎక్కడికక్కడ లైన్మెన్లు ఇతర సిబ్బంది అందుబాటులో ఉంటారు. పొలాల్లో తీగలు వేలాడినా, కిందికి జారిపడినా, ట్రాన్స్ఫార్మర్ నడవకపోయినా వెంటనే సమాచారం ఇవ్వాలి. రైతులు నేరుగా మరమ్మతులు చేయడం ప్రమాదకరం. – అహ్మద్, విద్యుత్ ఏఈ, దోమ దోమ: వర్షాలు కురుస్తున్న ప్రస్తుత తరుణంలో కరెంటు ప్రమాదాలు పొంచి ఉన్నాయి. ఇళ్ల వద్ద, పంట పొలాల్లో విద్యుత్ వినియోగంలో తగిన జాగ్రత్తలు పాటించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. బోరుబావులు, వాగులు, పొలాల వద్ద విద్యుత్ మోటర్ల ద్వారా రైతులు పంటలకు నీళ్లు అందిస్తారు. విద్యుత్ వినియోగంలో ఏ చిన్న పొరపాటు జరిగినా.. ప్రాణాలు పోయే ప్రమాదం ఉంది. ఈ సమయంలో రైతులు తగిన జాగ్రత్తలు పాటించాలని విద్యుత్ అధికారులు సూచిస్తున్నారు. మూడింటికే పరిహారం విద్యుత్ సంస్థలు కేవలం ప్రాణ నష్టాలకు మాత్రమే పరిహారం అందిస్తాయి. మనుషులు, పశువులు మరణిస్తే ఆర్థిక సాయం అందుతుంది. కానీ గాయాలపాలైతే ఎలాంటి పరిహారం రాదు. ప్రమాదవశాత్తు విద్యుత్ షాక్తో మనుషులు చనిపోతే రూ.8 లక్షలు, ఆవులు, గేదెలు మృతి చెందితే రూ.45 వేలు, మేకలు, గొర్రెలు మృత్యువాత పడితే రూ.5 వేల చొప్పున పరిహారం అందిస్తాయి. ప్రమాద స్థలంలోని ఫొటోలతో పాటు పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు, శవ పంచనామా రిపోర్ట్ను సంబంధిత శాఖ అధికారులకు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. మూగజీవాలకై తే ఫొటోలతో పాటు వెటర్నరీ డాక్టర్ పోస్టుమార్టం నివేదిక తప్పనిసరి. పరిహారం వీరికే.. ● అకస్మాత్తుగా విద్యుత్ తీగలు తెగి కింద పడినప్పుడు వాటికి తగిలి మనుషులు, పశువులు మరణిస్తే నష్ట పరిహారం అందిస్తారు. ● ట్రాన్స్ఫార్మర్లు తక్కువ ఎత్తులో ఉన్నప్పుడు వాటికి తగిలి మృతి చెందిన ఘటనల్లోనూ పరిహారం అందుతుంది. ● తక్కువ ఎత్తులో వేలాడుతున్న తీగలు తగిలి మృత్యువాత పడినా ఇది వర్తిస్తుంది. పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు ● బావిలోని మోటర్లను నేలపై కాకుండా ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన గద్దెలపై ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ● స్టార్టర్ బోర్డు తడవకుండా చూసుకోవాలి. ● మోటార్లు నడవకపోయినా, ట్రాన్స్ఫార్మర్ మరమ్మతులకు గురైనా సంబంధిత మెకానిక్లను పిలిపించి, బాగు చేయించాలి. ● సర్వీస్ వైర్లు, మోటర్కు నాణ్యమైన తీగలు వాడాలి. ● వైర్లు దెబ్బతింటే వెంటనే వాటికి టెపు వేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలి. ● సబ్ మెర్సిబుల్ మోటార్లలో వైరు తెగితే పైన ఉండే వస్తువుల వరకూ విద్యుత్ సరఫరా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. పైన ఉండే పైపులు, స్టార్టర్ డబ్బాలను నేరుగా పట్టుకోకుండా, చేతితో తాకి పరీక్షించాలి.
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కిచెన్ షెడ్ ఆధునీకరణకు రూ.4 కోట్లుకొడంగల్: పట్టణంలో హరేకృష్ణ మూమెంట్ చారిటబుల్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ఇంటిగ్రేటెడ్ కిచెన్ షెడ్ ఆధునీకరణకు అరబిందో ఫార్మా కంపెనీ విరాళం అందించింది. ఈ మేరకు కంపెనీ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ నిత్యానందరెడ్డి అరబిందో ఫార్మా కంపెనీ సీఎస్ఆర్ నిధుల నుంచి రూ.10 కోట్ల చెక్కును సీఎం రేవంత్రెడ్డికి గురువారం హైదరాబాద్లో అందజేశారు. ఈ మొత్తంలో రూ.4కోట్లు కొడంగల్ కేంద్రీయ వంటశాలకు, మిగిలిన రూ.6 కోట్లు సంగారెడ్డికి ఇచ్చారని హరేకృష్ణ మూమెంట్ చారిటబుల్ ఫౌండేషన్ ప్రతినిధులు తెలిపారు.
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అక్రమంగా గ్యాస్ ఫిల్లింగ్● రెండు షాపులపై దాడులు ● కేసు నమోదు చేసిన మోకిల పోలీసులు శంకర్పల్లి: రెండు వేర్వేరు ఘటనల్లో ప్రభుత్వ అనుమతి లేకుండా అక్రమంగా గ్యాస్ ఫిల్లింగ్ చేయడంతో పాటు, పైపులు అమ్ముతున్న వారిపై గురువారం మోకిల పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఎస్ఐ సురేశ్గౌడ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. మండలంలోని మోకిల గ్రామంలో మెగ్వాల్ పరాశురాం అనే వ్యక్తి గత కొంతకాలంగా గ్యాస్ సిలిండర్లలో అక్రమంగా రీ ఫిల్లింగ్ చేయడంతో పాటు, సిలిండర్లు, పైపులు విక్రయిస్తున్నాడు. ఈ విషయంపై పక్కా సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు గురువారం షాపుపై దాడులు నిర్వహించారు. 30 చిన్న, 9 పెద్ద సిలిండర్లను స్వాధీనం చేసుకుని, కేసు నమోదు చేశారు. అదే విధంగా ఇంద్రారెడ్డి నగర్లోని జై భవాని స్టీల్ సెంటర్లో నకిలీ రెగ్యూలేటర్లు, పైపులు అమ్ముతున్నట్లు సమాచారం రాగా.. పోలీసులు దాడులు చేశారు. 6నకిలీ రెగ్యూలేటర్లు, 25గ్యాస్ పైపులను స్వాధీనం చేసుకుని, కేసు నమోదు చేశారు. ఎవరైనా ప్రభుత్వ నిబంధనలను అతిక్రమించి వ్యవహరిస్తే చట్టపరమైన చర్యలుంటాయని ఎస్ఐ సురేశ్ హెచ్చరించారు. సాగుకు అడ్డు తగులుతున్న వ్యక్తి అరెస్ట్ మోమిన్పేట: పంట సాగుకు అడ్డు పడుతున్న వ్యక్తిని అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించినట్లు ఎస్ఐ భరత్భూషణ్ గురువారం తెలిపారు. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నా యి. మండలంలోని బూర్గుపల్లికి చెందిన మేక ల శ్రీనివాస్, మేకల నగేశ్, మేకల శోభరాణి గత నెల 27న అదే గ్రామానికి చెందిన మంతెన కృష్ణం రాజు భూమిలోకి వెళ్లి బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారు. బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్ఐ తెలిపారు. కుటుంబ కలహాలు.. వ్యాపారి ఆత్మహత్య రాజేంద్రనగర్: కుటుంబ కలహాల నేపథ్యంలో ఓ వ్యాపారి ఉరివేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఈ సంఘటన రాజేంద్రనగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది.పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం..హైదర్గూడ లక్ష్మీ నగర్ ప్రాంతానికి చెందిన ఆశిష్ శర్మ (38) నగరంలో ముత్యాల వ్యాపారాన్ని నిర్వహిస్తున్నాడు. ఆరేళ్ల క్రితం భార్యాభర్తలు విడిపోయారు.అప్పటినుండి ఆశిష్ శర్మ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఉంటున్నాడు. బుధవారం సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చిన ఆశిష్ శర్మ గదిలోకి వెళ్లి ఉరివేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఉదయం గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. పోలీసులు మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఉస్మానియా మార్చురీకి తరలించారు. కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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ఆక్రమణలకు రాచమార్గం!శుక్రవారం శ్రీ 7 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026సాక్షి, రంగారెడ్డిజిల్లా: ఖాళీ జాగా కనిపిస్తే చాలు కొంతమంది ‘పెద్దలు’ గద్దల్లా వాలిపోతున్నారు. అమాయక పేద రైతులను ముందుంచి తెరవెనుక భారీ భూ దందాకు తెగబడుతున్నారు. తర్వాత తమ అధికారం, ఆర్థిక బలాన్ని అడ్డు పెట్టుకుని ఏ దారి లేని ఇనాం పట్టా భూములకు ప్రభుత్వ భూముల నుంచి రాచమార్గాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. కళ్లముందే ఖరీదైన భూములు కరిగిపోతున్నా అధికార యంత్రాంగం కళ్లప్పగించి చూస్తోందే తప్ప.. ఆక్రమణలను అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేయడం లేదు. కలెక్టరేట్కు కూతవేటు దూరంలో.. మహేశ్వరం మండలం కొంగరకుర్దు–ఎ (కలెక్టరేట్కు అత్యంత సమీపం)లో భూ ఆక్రమణల పర్వం యథేచ్ఛగా కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే కొంత మంది తమ బినామీల పేరున వివాదాస్పద వక్ఫ్/ ఇనాం, లావుణి, ఎక్స్ సర్వీస్మెన్ భూములను కొనుగోలు చేశారు. వీటికి నకిలీ ఓఆర్సీలు సృష్టించి మ్యుటేషన్లు, నాలా కన్వర్షన్లు చేయించారు. ఖాళీ భూములను ప్లాట్లుగా మార్చి విక్రయాలు చేస్తున్నారు. ఈ రెవెన్యూ పరిధిలోని దాదాపు అన్ని సర్వే నంబర్లపై ఒకవైపు హైకోర్టులో కేసు కొనసాగుతుండగా.. మరోవైపు అగ్రిమెంట్లు నడుస్తున్నాయి. ఇదిలా ఉండగా ఓ ఇద్దరు రైతుల నుంచి భూములను ఇటీవల కొనుగోలు చేసిన ఓ రియల్టర్ ఏకంగా ప్రభుత్వ భూమి నుంచి యథేచ్ఛగా తన వెంచర్కు రహదారి (12 మీటర్ల వెడల్పు, 1,545 మీటర్ల పొడవు) వేస్తున్నాడు. లే అవుట్ పర్మిషన్ కోసం మూడు నెలల క్రితం హెచ్ఎండీఏను ఆశ్రయించినట్లు తెలిసింది. ఈ భూముల్లో లే అవుట్కు అనుమతి ఇవ్వాలంటే కనీసం 30 ఫీట్ల రోడ్డు ఉండాలనే నిబంధన ఉంది. ఎలాగైనా తన వెంచర్ అనుమతులకు మార్గం సుగమం చేసుకోవాలని భావించిన సదరు రియల్టర్ ఇనాం రైతుల ముసు గులో ముందు భాగంలో ఉన్న రైతులు దీనికి అడ్డుతగులకుండా కోర్టు నుంచి ఓ ఆర్టర్ తీసుకొచ్చినట్లు సమాచారం. రియల్టర్ వేస్తున్న రోడ్డుతో ప్రభుత్వం సుమారు రూ.120 కోట్ల విలువ చేసే పది ఎకరాల భూమిని కోల్పోవాల్సి వస్తోంది. టీజీఐఐసీ సేకరించిన భూమి సర్వే నంబర్ 289లో 300 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి ఉంది. పారిశ్రామిక అవసరాల పేరుతో ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఈ సర్వే నంబర్లోని మొత్తం భూమిని టీజీఐఐసీ ద్వారా సేకరించింది. అప్పటి వరకు పొజిషన్లో ఉన్న అసైన్డ్ రైతులకు నష్టపరిహారం సైతం చెల్లించింది. దీనికి ఆనుకుని కింది భాగంలో ఉన్న మరికొంత మంది ఇనాం రైతులను ఓ రియల్టర్ సాకుగా చూపించి.. త్వరలో రూపుదిద్దుకోబోతున్న తన వెంచర్కు రేడియల్ రోడ్డు మీదుగా కొత్తగా మరో దారిని ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు యత్నిస్తున్నాడు. ఎవరైనా పేదలు గజం ప్రభుత్వ భూమిని ఆక్రమిస్తేనే అడ్డుపడే అధికారులు అదే కలెక్టరేట్కు కూతవేటు దూరంలో ఖరీదైన భూమి హారతి కర్పూరంలా కరిగిపోతున్నా పట్టించుకోకపోవడంపై అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. టీజీఐఐసీ సేకరించిన ఈ భూమిని కాపాడాలని కోరుతూ ఇప్పటికే పలువురు స్థానిక రైతులు ప్రజావాణిలోనూ ఫిర్యాదు చేయడం గమనార్హం. ఓ రియల్టర్ తన వెంచర్కు ప్రభుత్వ భూమి నుంచి వేస్తున్న రహదారి జయశంకర్ ఆశయ సాధనకు కృషి చేయాలి కొంగరకుర్దులో కబ్జాల పర్వం ఇప్పటికే ఫేక్ ఓఆర్సీలతో మ్యుటేషన్లు, నాలా కన్వర్షన్లు వివాదాస్పద వక్ఫ్, ఇనాం, లావుణి భూముల్లో వెంచర్లు సర్వే నంబర్ 289 నుంచి దర్జాగా ప్రైవేటు వెంచర్కు రోడ్డు పట్టించుకోని అధికార యంత్రాంగం రైతులు తమ వ్యవసాయ పొలాలకు వెళ్లేందుకు అవసరమైన నక్షబాట ఇప్పటికే ఉంది. దీని నుంచి ఎవరైనా రాకపోకలు సాగించొచ్చు. సర్వే నంబర్ 291, 292లో భూములు కొనుగోలు చేసిన కొంత మంది తమ అధికారాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని సర్వే నంబర్ 289లోని ప్రభుత్వ భూమిని ఆక్రమించి యథేచ్ఛగా రోడ్డు వేస్తున్నారు. అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినా పట్టించుకోవడం లేదు. – రచ్చ లక్ష్మణ్, కొంగరకుర్దు నివాసి
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నెల రోజుల్లో ఎనిమిది నేరాలు!సాక్షి, సిటీబ్యూరో: తాళం వేసి ఉన్న ఇళ్లను టార్గెట్గా చేసుకుని వరుస చోరీలకు పాల్పడుతున్న ఘరానా దొంగ దేరంగుల హరిబాబు అలియాస్ నాని జూబ్లీహిల్స్ జోన్ టాస్క్ఫోర్స్కు చిక్కాడు. ఇద్దరు అనుచరులు, రిసీవర్ సహా నలుగురిని పట్టుకున్న పోలీసులు వీరి నుంచి రూ.12 లక్షలు విలువైన సొత్తు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నేరచరితుడైన నాని నెల రోజుల క్రితమే జైలు నుంచి బయటకు వచ్చాడని, ఈ కాలంలో గౌరారం, సంగారెడ్డి టౌన్, పోచారం ఐటీ కారిడార్, నాగోల్, కుషాయిగూడ, మేడిపల్లి, వనస్థలిపురం పోలీసు స్టేషన్ల పరిధిలో ఎనిమిది చోరీలు చేశాడని డీసీపీ వైభవ్ గైక్వాడ్ రఘునాథ్ గురువారం వెల్లడించారు. సూరారంలోని దయానంద కాలనీకి చెందిన నిరుద్యోగి నాని తన సోదరుడైన ఘరానా దొంగ గజను చూసి అదే బాటపట్టాడు. రాత్రి వేళ్లలో కాలనీల్లో తిరుగుతూ తాళం వేసున్న ఇళ్లను టార్గెట్గా చేసుకుని నేరాలు చేసే ఇతడిపై ఇప్పటికే 27 కేసులు నమోదు కాగా... వీటిలో మూడింటిలో వాంటెడ్గా ఉన్నాడు. పోలీసులు ఇతడిని ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో అరెస్టు చేసి జైలుకు పంపగా... జూన్లో బెయిల్పై బయటకు వచ్చాడు. సూరారంలోని సంతోష్నగర్కు చెందిన తన్నీరు సూర్య అలియాస్ సూరి (నిరుద్యోగి), నాగోలు మమతనగర్ కాలనీకి చెందిన నరాల రాహుల్లతో (ఇన్వర్టర్ టెక్నీషియన్) కలిసి ముఠా కట్టాడు. ఇప్పటికే సూరిపై 13, రాహుల్పై మూడు చోరీ కేసులు ఉన్నాయి. జూన్ నుంచి జూలై వరకు ఈ త్రయం ఎనిమిది చోట్ల పంజా విసిరింది. నాని తాళం పగులకొట్టి, ఇంట్లోకి వెళ్లి చోరీ చేస్తుంటే మిగిలిన ఇద్దరూ బయట కాపుకాసేవారు. కొన్ని సందర్భాల్లో వీళ్లు కూడా లోపలకు వెళ్లి పాలు పంచుకునే వారు. ఈ చోరీ సొత్తును మౌలాలీ ఆర్టీసీ కాలనీకి చెందిన సబావత్ రవికి విక్రయించి ముగ్గురూ పంచుకునే వాళ్లు. ఓసారి నేరం చేసి, చేతిలో డబ్బు పడిన తర్వాత జల్సాలు చేస్తూ ఆ మొత్తం ఖర్చయ్యే వరకు మరో నేరం చేసేవాళ్లు కాదు. జూబ్లీహిల్స్ జోన్ టాస్క్ఫోర్స్ ఇన్స్పెక్టర్ సీహెచ్ యాదేందర్ నేతృత్వంలో ఎస్సై డి.రవిరాజ్తో కూడిన బృందం రంగంలోకి దిగింది. గురువారం ముగ్గురినీ పట్టుకుని 80 గ్రాముల బంగారం, 258 గ్రాముల వెండి, నాలుగు మొబైల్ ఫోన్లు, రెండు ద్విచక్ర వాహనాలతో పాటు చోరీకి వినియోగించే సెంట్రింగ్ రాడ్డు, స్క్రూడ్రైవర్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తదుపరి చర్యల నిమిత్తం స్థానిక పోలీసుస్టేషన్కు అప్పగించారు. ఘరానా దొంగ హరిబాబు వ్యవహారమిది రిసీవర్ సహా నలుగురి అరెస్టు, సొత్తు స్వాధీనం
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గ్రామ కంఠాలకు కబ్జా ఉచ్చు!● పుట్టుకొస్తున్న కొత్త వారసులు ● భూములు తమవేనంటూ పంచాయితీలు ● దాడులు, కేసుల వరకూ వెళ్తున్న వైనం మంచాల: పల్లెల్లోని గ్రామ కంఠం భూములు ఆక్రమణకు గురవుతున్నాయి. వీటిపై కన్నేసిన కొంతమంది కబ్జాకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈక్రమంలో ఒకరిపై ఒకరు దాడులకు తెగబడుతున్నారు. ఈక్రమంలో చాంద్ఖాన్గూడ, ఆగాపల్లి గ్రామాల్లో ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొంది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.. మండలంలోని అస్మత్పూర్ పంచాయతీ అనుబంధ గ్రామమైన చాంద్ఖాన్గూడకు చెందిన పలు ముస్లిం కుటుంబాలు కొన్నేళ్ల క్రితం ఊరిని వదిలి వెళ్లిపోయాయి. ప్రస్తుతం వీరు ఎక్కడున్నారో కూడా తెలియదు. గ్రామంలోని వీరి ఇళ్లు శిథిలావస్థకు చేరి ప్రస్తుతం నేలమట్టమయ్యాయి. ఇలా పెద్ద సంఖ్యలో స్థలాలు ఖాళీగా మారాయి. వీటిపై కొంతమంది స్థానిక ముస్లింల కన్ను పడింది. ఈ నేపథ్యంలో సదరు స్థలాలను కబ్జా పెట్టి మాదంటే మాదంటూ గొడవలు పడుతున్నారు. నకిలీ పత్రాలు సృష్టించి హంగామా చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది సదరు భూములు తమ బంధువులవని, రక్త సంబంధీకులవని అవి తమకే చెందుతాయని ముందుకు వస్తున్నారు. ఇలా గ్రామ కంఠం భూముల విషయంలో తరచూ గొడవలు జరుగుతున్నాయి. తాజాగా ఈ విషయం జిల్లా స్థాయి అధికారుల దృష్టికి వెళ్లడంతో బుధవారం విచారణ నిర్వహించారు. ఈ సమయంలో పలువురు వర్గాలుగా విడిపోయి అధికారుల ముందే దాడులు చేసుకున్నారు. అనంతరం పీఎస్ను ఆశ్రయించి పరస్పరం ఫిర్యాదులు చేసుకున్నారు. ఆగాపల్లిలో ఆక్రమణ ఆగాపల్లిలోని పశువుల దవాఖానా ఎదుట ఉన్న గ్రామ కంఠం భూమి కబ్జాకు గురవుతోందని పాలకవర్గం, స్థానిక ప్రజలు పోలీసులు, మండల అధికారులకు ఫిర్యాదులు అందాయి. ఎన్నో ఏళ్లుగా ఖాళీగా ఉన్న గ్రామ కంఠం భూమిని ప్రజల అవసరాల కోసం వినియోగించాలని పాలకవర్గం భావించింది. ఈస్థలాన్ని ఎవరూ కబ్జా చేయొద్దని సూచిస్తూ నోటీసు బోర్డు ఏర్పాటు చేశారు. దీన్ని తొ లగించిన కొంతమంది, భూమి తమదంటూ కబ్జా కు ప్రయత్నిస్తున్నారని సర్పంచ్ ఉమ, ఉప సర్పంచ్ యాట రమేశ్ ఆరోపించారు. వాస్తవాలను నిర్ధారించి, కబ్జాదారులపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.
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భూ భారతిపై అవగాహన అవసరంసాక్షి, రంగారెడ్డిజిల్లా: భూభారతి సిస్టంపై పూర్తి అవగాహనతో ప్రజలకు సమర్థవంతమైన సేవలందించాలని అదనపు కలెక్టర్ చంద్రారెడ్డి అన్నారు. ఈ మేరకు కలెక్టరేట్ సమావేశ మందిరంలో గురువారం రెవెన్యూ శాఖ జూనియర్ అసిస్టెంట్లకు శిక్షణ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన భూభారతి సిస్టమ్ ద్వారా భూ రికార్డుల నిర్వహణ మరింత పారదర్శకంగా, వేగవంతంగా, సమర్థవంతంగా జరుగుతుందని తెలిపారు. క్షేత్రస్థాయిలో విధులు నిర్వర్తించే ప్రతి జూనియర్ అసిస్టెంట్ భూభారతి సిస్టమ్పై పూర్తి అవగాహన కలిగి ఉండాలన్నారు. శిక్షణలో వివరించిన ప్రతి అంశాన్ని శ్రద్ధగా నేర్చుకుని, రోజువారీ విధుల్లో సమర్థవంతంగా అమలు చేయాలని సూచించారు. భూ సంబంధిత దరఖాస్తుల స్వీకరణ, రికార్డుల నమోదు, ధ్రువీకరణ తదితర ప్రక్రియల్లో కచ్చితత్వాన్ని పాటిస్తూ ప్రజలకు వేగవంతమైన, పారదర్శక సేవలు అందించాలని ఆదేశించారు. జిల్లా టెక్నికల్ మేనేజర్ రఘు భూభారతి సిస్టమ్లోని వివిధ మాడ్యూల్స్, విధానాలు, సాంకేతిక అంశాలపై జూనియర్ అసిస్టెంట్లకు సమగ్ర శిక్షణ అందించారు. కార్యక్రమంలో కలెక్టరేట్ పరిపాలనా అధికారి (ఏఓ) సునీల్, సంబంధిత శాఖల అధికారులు, రెవెన్యూ శాఖ జూనియర్ అసిస్టెంట్లు పాల్గొన్నారు. అదనపు కలెక్టర్ చంద్రారెడ్డి
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సమయం లేదు సర్!ఇబ్రహీంపట్నం: సర్ ప్రక్రియకు సమయం లేదు, తీసుకున్న ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలను ఓటర్లు వెంటనే బీఎల్వోలకు ఇవ్వాలని మున్సిపల్ కమిషనర్ సుదర్శన్ సూచించారు. ఇబ్రహీంపట్నం మున్సిపల్ కార్యాలయంలో ప్రత్యేక సమగ్ర ఓటర్ సవరణ జాబితా కార్యక్రమంపై అఖిలపక్ష నేతలు, బీఎల్వోలు, అధికారులతో గురువారం సమీక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ సర్ ప్రక్రియకు ఈనెల 10న చివరి తేదీ కావడంతో ఆలోపు ఫారాలను అందజేయాలని లేకుంటే ఓటర్ జాబితాలో పేరుండదని తెలిపారు. మున్సిపాలిటీ ఓటర్ జాబితాలో 26,410 మంది ఉంటే అందులో 70.8 శాతం ఓటర్లే ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు సమర్పించారని చెప్పారు. కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ మేనేజర్ వెంకటశివలింగం, వివిధ రాజకీయ పక్షాల ప్రతినిధులు, బీఎల్ఓలు పాల్గొన్నారు.ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు సమర్పించాలి
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నేడు జాబ్ మేళాఇబ్రహీంపట్నం: ఇబ్రహీంపట్నం ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల నల్లకంచెలో శుక్రవారం జాబ్ మేళా నిర్వహించనున్నట్లు ప్రిన్సిపాల్ రాధిక గురువారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఎస్కేఎస్ఎస్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే ఈ జాబ్మేళాకు ఎస్ఎస్సీ, ఇంటర్, డిగ్రీ ఉత్తీర్ణులైన నిరుద్యోగ అభ్యర్థులు తమ విద్యార్హత సర్టిఫికెట్లు, ఆధార్ కార్డు, పాస్పోర్ట్ సైజు ఫొటో, బ్యాంక్ అకౌంట్ తదితర పత్రాలతో హాజరుకావాలని సూచించారు. అభ్యర్థుల అర్హతను బట్టి కంపెనీలోని ఆయా ఉద్యోగాలకు ఎంపిక జరుగుతుందని తెలిపారు. చేవెళ్ల: సబ్రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంకోసం అధికారులు స్థలాన్ని పరిశీలించారు. చేవెళ్లలోని సర్వే నంబర్ 86లో ఉన్న ప్రభుత్వ భూమిని గురువారం హౌసింగ్ డీఈ జ్యోతి, ఏఈ శ్రీనివాస్, రెవెన్యూ సర్వేయర్ అంజనేయులు బృందం వేర్వేరుగా పరిశీలించారు. బైపాస్ రోడ్డు పక్కన ఉన్న ఈ స్థలం అనువుగా ఉందని గుర్తించారు. దీనికి సంబంధించిన ప్రతిపాదనలు ఉన్నతాధికారులకు పంపించినట్లు తెలిపారు. ఇబ్రహీంపట్నం: ఔట్ సోర్సింగ్ కార్మికుల వేతనాల్లో కోత విధిస్తే సహించేదిలేదని మున్సిపల్ కార్మికులు పేర్కొన్నారు. ఇబ్రహీంపట్నం మున్సిపల్ కార్యాలయం ఎదుట గురువారం ధర్నా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు కార్మికులు మాట్లాడుతూ.. ప్రభుత్వం కొత్తగా తెచ్చిన 1181 జీవోతో తమ నెలవారీ వేతనాల్లో రూ.4వేలు కోత పడుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. చాలీచాలని జీతాలతో జీవనం సాగిస్తున్న తమ పొట్ట కొట్టొద్దన్నారు. 1181 జీవోను రద్దు చేయాలని, మున్సిపల్ కార్మికులను ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించి, స్థిరమైన వేతనాలు అందించి, ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు. తమ సమస్యలు పరిష్కరించకుంటే ఉద్యమిస్తామని హెచ్చరించారు. అనంతరం మున్సిపల్ కమిషనర్ సుదర్శన్కు వినతిపత్రం సమర్పించారు. కందుకూరు: పామాయిల్ సాగులో దేశంలోనే తెలంగాణ ప్రథమ స్థానంలో ఉందని కేంద్ర నీతి అయోగ్ సభ్యుడు కేవీ రాజు అన్నారు. గుమ్మడవెల్లిలోని రైతు బి.మనీష్రెడ్డికి చెందిన పామ్ ఆయిల్ తోటను గురువారం ఆయన సందర్శించారు. రైతులతో మాట్లాడి వారికి పామాయిల్ పంటపై ఉన్న అవగాహన తెలు సుకున్నారు. అనంతరం అగర్మియాగూడలో రైతు ఆదిబ్అహ్మద్ చేపట్టిన కూరగాయల సాగు, పశువుల పెంపకాన్ని క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. ఒకే రకం పంటను కాకుండా, సమగ్ర వ్యవసాయ విధానం చేసేలా రైతులను ప్రోత్సహించాలని అధికారులకు సూచించారు. ఆయన వెంట నీతి అయోగ్ స్టేట్ యంగ్ ప్రొఫెషనల్ ఆష్ణాశర్మ, డైరెక్టర్ ఎకనామిక్స్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ రూఫూస్, ఉద్యాన శాఖ జాయింట్ డైరెక్టర్ సరోజిని, జిల్లా ఉద్యాన శాఖ అధికారి సురేష్, డివిజన్ ఉద్యాన శాఖ అధికారి సౌమ్య, పామాయిల్ ఏరియా మేనేజర్ సుమంత్, హెచ్ఈఓ శ్రవణ్, ఎఫ్ఓ మల్లేష్ పాల్గొన్నారు. షాద్నగర్: పట్టణంలోని ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో మిగిలిపోయిన సీట్లను భర్తీ చేసేందుకు దోస్తుద్వారా ప్రత్యేక డ్రైవ్ నిర్వహిస్తున్నట్లు కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ కమల గురువారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఈనెల 11వరకు దోస్త్ సైట్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలని, కళాశాల ఆప్షన్ ఇచ్చుకోవాలని తెలిపారు. 14న సీట్ల కేటాయింపు ఉంటుందని, సమాచారాన్ని విద్యార్థుల ఫోన్కు చేరవేయడం జరుగుతుంద న్నారు. 14 నుంచి 18 వరకు సెల్ఫ్, కళాశాలలో రిపోర్ట్ చేయాలన్నారు. బీఎస్సీ లైఫ్సైన్స్, బీఎస్సీ ఫిజికల్ సైన్స్, బీఏ తెలుగు మీడియం, ఇంగ్లిష్ మీడియం, బీకాం కంప్యూటర్ అప్లికే షన్స్, ఉద్యోగ ప్రాధాన్యత కలిగిన బీఎస్సీ ఫార్మాస్యూటికల్ సైన్స్, బీకాం రిటైల్ ఆపరేషన్స్వంటి కోర్సుల్లో సీట్లు మిగిలాయన్నారు.
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పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికపై దృష్టిసాక్షి, రంగారెడ్డిజిల్లా: పట్టభద్రుల ఓట్ల నమోదు ప్రక్రియను పక్కాగా చేపట్టాలని జిల్లా ఇన్చార్జి మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్బాబు అన్నారు. ఈ మేరకు గురువారం రాజేంద్రనగర్ నియోజకవర్గం మైలార్దేవ్పల్లిలోని దుర్గాకన్వెన్షన్ హాల్లో ఉమ్మడి జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్య నేతల సమావేశం నిర్వహించారు. సమావేశానికి రంగారెడ్డి, మేడ్చల్, వికారాబాద్ జిల్లాల పరిధిలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, నియోజకవర్గ ఇన్చార్జులు, కార్పొరేషన్ల చైర్మన్లు, పార్లమెంట్ ఇన్చార్జులు, డీసీసీ అధ్యక్షులు హాజరయ్యారు. రాబోయే పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి గెలుపుకోసం అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై మంత్రి దిశానిర్దేశం చేశారు. హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మహబూబ్నగర్ జిల్లాల పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికను పార్టీ ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుందని చెప్పారు. అర్హులైన ప్రతి పట్టభద్రుడు తప్పనిసరిగా ఓటరుగా నమోదయ్యేలా ప్రత్యేక డ్రైవ్ చేపట్టాలని, పట్టభద్రుల్లో ఓటరు నమోదు ప్రాముఖ్యతపై విస్తృత స్థాయిలో అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని, నమోదు ప్రక్రియలో ఎక్కడా.. ఎలాంటి జాప్యం జరగకుండా చూసుకోవాలని పేర్కొన్నారు. నాయకులు పరస్పర సమన్వయంతో వ్యవహరించాలని, పార్టీ నిర్దేశించిన లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా నియోజకవర్గాల్లో ఓటరు నమోదు ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలన్నారు. కార్పొరేషన్ల చైర్మన్లు, అసెంబ్లీ, పార్లమెంట్ ఇన్చార్జులు, జిల్లా అధ్యక్షులు బాధ్యత తీసుకొని ప్రతి గ్రాడ్యుయేట్ను కలవాలని మంత్రి సూచించారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని ప్రజా ప్రభుత్వం చేపడుతున్న ఎన్నికల హామీల అమలు, అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను పట్టభద్రులకు వివరించి కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపు ఆకర్షించాలని తెలిపారు. మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్బాబు
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పంచాయతీ కార్యదర్శుల నిరసనమంచాల: తమ విధులకు ఆటంకం కలిగించడంతో పాటు అవమానానికి గురిచేస్తున్న వారిపై తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని పంచాయతీ కార్యదర్శులు డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు గురువారం మండల పరిషత్ కార్యాలయం ఎదుట నిరసన వ్యక్తంచేశారు. జాపాల పంచాయతీ కార్యదర్శి మురళీమోహన్చారి విధులకు ఆటంకం కలిగించడంతో పాటు అవమానపర్చిన వ్యక్తిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశామన్నారు. తక్షణమే అతనిపై చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. కొత్త జీఓతో వేతనాలు తగ్గాయ్ ● మున్సిపల్ సిబ్బంది ఆవేదన ● స్పీకర్ ప్రసాద్కుమార్కు వినతిపత్రం అనంతగిరి: ప్రభుత్వం ఇటీవల జారీ చేసిన కొత్త జీఓలో తమ వేతనాలను తగ్గించిందని మున్సిపల్ ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు. ఈ మేరకు గురువారం వికారాబాద్ వచ్చిన స్పీకర్ను కలిసి వినతిపత్రం అందజేశారు. అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ.. మున్సిపాలిటీల్లో నీటి సరఫరా, ఎలక్ట్రికల్ సిబ్బంది, కంప్యూటర్ ఆపరేటర్లు, వర్క్ ఇన్స్పెక్టర్లు, సూపర్వైజర్లు, శానిటరీ జవాన్ల వేతనాలను తగ్గించిందని తెలిపారు. ప్రభుత్వం తాజాగా విడుదల చేసిన జీఓతో నీటి సరఫరా సిబ్బంది, సూపర్వైజర్లు, ఆఫీస్ సబార్డినేట్లకు రూ.1,000 చొప్పున, కంప్యూటర్ ఆపరేటర్లకు రూ.4,250, వర్క్ ఇన్స్పెక్టర్లకు 3,900 చొప్పున తక్కువ జీతం వచ్చిందన్నారు. అసలే చాలీచాలని వేతనాలతో నెట్టుకొస్తున్న తమకు వేతనాలను తగ్గించడం ఏమిటని వాపోయారు. పంద్రాగస్టు నాటికి యూనిఫాంల పంపిణీ బషీరాబాద్: జిల్లాలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులందరికీ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం నాటికి యూనిఫాంలు అందజేయాలని లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నామని జిల్లా మహిళా సమాఖ్య అధ్యక్షురాలు జానకి తెలిపారు. గురువారం బషీరాబాద్ ఎంపీపీఎస్లో టీచర్లతో కలిసి విద్యార్థులకు యూనిఫాంలు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. ఇప్పటికే తొలి జత యూనిఫాంల పంపిణీ పూర్తయిందని, రెండో జత కుట్టు పనులు కూడా తుది దశకు చేరుకున్నాయని వివరించారు. ప్రభుత్వం సరఫరా చేసిన వస్త్రంతో ఒక్కో విద్యార్థికి రూ.74 వ్యయంతో మహిళా సంఘాలే యూనిఫాంలను కుట్టి అందిస్తున్నాయని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయురాలు అస్మాఖతామ్, ఉపాధ్యాయులు చంద్రకళ, ఐఆర్పీ జ్యోతి, మహిళా సంఘాల ప్రతినిధి భాగ్యలక్ష్మి, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.
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11 నెలలు..8 విడతలుసాక్షి, సిటీబ్యూరో: ఎవరైనా ఒకటి రెండుసార్లు సైబ ర్నేరాల బారినపడితేనే అప్రమత్తం అవుతారు. అదీ ఒకేరకమైన వేదికల కేంద్రంగా జరిగితే వాటి విషయంలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉంటారు. షేక్పేటకు చెందిన ఓ ప్రైవేట్ ఉద్యోగి (48) మాత్రం 11 నెలల కాలంలో ఎనిమిది విడతల్లో రూ.5.1 లక్షలు మోస పోయాడు. ప్రతి సందర్భంలో సైబర్ నేరగాళ్లు ఫేస్ బుక్, ఇన్స్ట్రాగాం ద్వారానే.. నగదు రికవరీ, విదేశీ ఉద్యోగాల పేరుతోనే ఎర వేసి టోకరాలు వేయడం గమనార్హం. పూర్తి వివరాలు లేకపోయినా.. ఈ ఎని మిది విడతలకు ముందూ ఓసారి ఇతడు బాధితుడిగా మారినట్లు ఫిర్యాదు ఆధారంగా తెలుస్తోంది. 2025 ఆగస్టు నుంచి 2026 జూన్ వరకు జరిగిన ఈ ‘సీరియల్ సైబర్ క్రైమ్’పై ఎట్టకేలకు బాధితుడు సిటీ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసుస్టేషన్ను ఆశ్రయించడంతో గురువారం కేసు నమోదైంది. క్రిప్టోకరెన్సీ రిక వరీ పేరుతో రూ. 2,83,500, దుబాయ్ స్టోర్ కీపర్ వీసా పేరుతో రూ. 19,050, ఢిల్లీ పోలీసుల సంబంధాల పేరుతో రికవరీ ట్రేడింగ్ ద్వారా రూ. 27,653, సింగపూర్ ఉద్యోగ వీసా ప్రాసెసింగ్ పేరుతో రూ. 25,000, ఐ4సీ, హ్యాకర్ల ద్వారా డబ్బు రికవరీ చేస్తా మని రూ. 31,500, అమెరికా ఫ్రూట్ పికింగ్ ఉద్యోగ వీసా పేరుతో రూ. 69,200, కెనడా ఫుడ్ ప్యాకింగ్ ఉద్యోగం పేరుతో రూ.35,000, యూకే సంస్థ పేరుతో బ్యాంక్ వెరిఫికేషన్ రికవరీ కోసం రూ. 23,400 సైబర్ నేరగాళ్లు బాధితుడి నుంచి స్వాహా చేశారు. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ప్రకటనలను నమ్మొద్దని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. పదేపదే మోసపోయిన షేక్పేటవాసి
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ప్రతీ మహిళకు చదువుకునే హక్కుందిఇబ్రహీంపట్నం రూరల్: ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రతి మహిళకు చదువుకునే హక్కు ఉందని అదనపు కలెక్టర్ డాక్టర్ కిరణ్మయి పేర్కొన్నారు. ఉల్లాస్, టాస్ కార్యక్రమం విజయవంతం కోసం గురువారం కలెక్టరేట్ నుంచి అన్ని ప్రభుత్వ శాఖల అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడతూ.. శుక్రవారం 10.30 నుంచి 12.30 గంటల వరకు మండల విద్యాధికారి కార్యాలయంలో ప్రతి మండల రిసోర్స్ సెంటర్లో ఉల్లాస్, టాస్పై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించాలన్నారు. సెర్ప్ ఏపీఎంలు, జీహెచ్ఎంసీ టీఎంసీలు హాజరై ప్రతి స్వయం సహాయక సంఘం నుంచి ఒక మహిళను ఉల్లాస్ తరగతులకు సమీకరించాలని చెప్పారు. పంచాయతీ కార్యదర్శులు గ్రామాల్లో ఉల్లాస్ అక్షరాస్యత అభ్యసన కేంద్రాలను క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షించాలని సూచించారు. ఎంఈఓలు గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాథమిక పాఠశాల ఉపాధ్యాయులకు పాఠశాల అనంతరం సాయంత్రం 3.30 నుంచి 4 గంటల వరకు నిత్యం ఉల్లాస్ తరగతులు నిర్వహించాలని ఆదేశించారు. దీని ద్వారా జిల్లా అక్షరాస్యత పెంచాలన్నారు. ప్రతి మండల మహిళా సమాఖ్యలో ఉల్లాస్ పుస్తకాలు, టీఎల్ఎం అందుబాటులో ఉన్నాయని, వీటిని క్షేత్రస్థాయి వరకు అందించాలన్నారు. దాతలు ముందుకు రావాలి తుక్కుగూడ: ప్రభుత్వ పాఠశాలల అభివృద్ధి, విద్యా ర్థులకు మౌలిక వసతుల కల్పన కోసం దాతలు ముందుకు రావాలని అదనపు కలెక్టర్ కిరణ్మయి అన్నారు. తుక్కుగూడ జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలకు సర్దార్నగర్ గ్రామానికి చెందిన ఈదులకంటి చిరంజీవిగౌడ్ రూ.25 లక్షల విలువైన బస్సును బహూకరించారు. ఈ బస్సును గురువారం ఆమె ప్రారంభించి మాట్లాడారు. విద్యార్థులు కష్టపడి చదివి లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలన్నారు. కార్యక్రమంలో డీఈఓ వెంకటేశ్వర్లు, ఎంఈఓ కస్నానాయక్, హెచ్ఎం భాస్కర్రెడ్డి, పాఠశాల చైర్మన్ వనిత, మాధవరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. అదనపు కలెక్టర్ డాక్టర్ కిరణ్మయి
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ఆర్టీసీ విలీనం టీఎంయూతోనే సాధ్యంషాద్నగర్ రూరల్: టీఎస్ ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయడం తెలంగాణ మజ్దూర్ యూనియన్ (టీఎంయూ)తోనే సాధ్యమని ఆ సంఘం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి అశ్వత్థామరెడ్డి అన్నారు. పట్టణంలోని ఓ ఫంక్షన్ హాల్లో గురువారం సంఘం సర్వసభ్య సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు, కార్మికులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై టీఎంయూ రాజీలేని పోరాటం చేస్తోందన్నారు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చాక ఆర్టీసీ సమస్యలపై ఏనాడూ మాట్లాడలేదని ఆరోపించారు. తమ సంఘం ఆందోళనల నేపథ్యంలో చర్చలు మొదలుపెట్టిందని తెలిపారు. త్వరలోనే జరిగే ఎన్నికలు ఎంతో కీలకమైనవని, ఆర్టీసీ విలీనంతో ఈ ఎన్నిక ముడిపడి ఉందని తెలిపారు. కార్మికులు తమ ప్రయోజనాలకోసం ఆలోచించి సరైన నిర్ణయం తీసుకోవాలని సూచించారు. నూతన కమిటీ ఎన్నిక అనంతరం డిపో నూతన కమిటీని ఎన్నుకున్నారు. నూతన కమిటీ అధ్యక్షుడిగా వెంకటయ్యగౌడ్, ఉపాధ్యక్షుడిగా ఎంఎస్ రెడ్డి, కార్యదర్శులుగా మాకం నర్సింలు, జాయింట్ సెక్రటరీగా మక్సూద్, ప్రచార కార్యదర్శిగా రుషికుమారి, రీజినల్ కమిటీ సభ్యుడిగా అర్జున్కుమార్ను ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు. సమావేశంలో యూనియన్ గౌరవ అధ్యక్షుడు రఘునాయక్, నాయకులు తిరుపతయ్య, రవీందర్ గౌడ్, డీవీ.స్వామి, రాకేష్, బాల్రాజ్, జీవీఎం రావు, జహంగీర్, వెంకటేశ్, పావని, స్వప్న పాల్గొన్నారు. సంఘం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి అశ్వత్థామరెడ్డి
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ట్రాఫిక్కు పెట్టాలింక చెక్!తుర్కయంజాల్: గ్రేటర్ పరిధిలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో పలు ప్రధాన రహదారులను కలుపుతూ లింక్ రోడ్లు నిర్మించాలని భావించిన ప్రభుత్వం ఇప్పటికే పలుచోట్ల సర్వే పూర్తి చేసింది. కన్సల్టెన్సీలు ఇచ్చిన సర్వే రిపోర్టు ఆధారంగా టౌన్ప్లానింగ్ విభాగం అధికారులు మరోసారి క్షేత్ర స్థాయి పరిశీలన చేపడుతున్నారు. సర్వే నివేదిక ఆధారంగా నష్టపోతున్న నిర్మాణాలు, ప్లాట్లు, క్షేత్ర స్థాయిలో ఎదురయ్యే ఇబ్బందులపై మరోసారి నివేదిక సమర్పించనున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఇందులో భాగంగా శంషాబాద్ జోన్ పరిధిలోని ఆదిభట్ల సర్కిల్ పరిధిలో గురువారం అసిస్టెంట్ సిటీప్లానర్ శ్రీధర్ రెడ్డి, టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారి వెంకట్ రఘునాథ్ నాగార్జున సాగర్ రహదారి నుంచి తొర్రూర్ వరకు సర్వే పూర్తయిన రోడ్డును పరిశీలించారు. ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలుగా.. నగరంతో పాటు, శివారు ప్రాంతాల్లో పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ రద్దీకి అనుగుణంగా ప్రధాన జంక్షన్లకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలుగా స్లిప్ రోడ్లు ఉపయోగపడనున్నాయి. మొదటి సారిగా 2019లో జీహెచ్ఎంసీ టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగం వీటికి రూపకల్పన చేసింది. మొత్తం రెండు దశల్లో కలిపి 31 రహదారులను పూర్తి చేశారు. దీంతో నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ సమస్యకు విముక్తి లభించింది. కొత్తగా వేసే రోడ్లతో రియల్ ఎస్టేట్ పుంజుకోనుంది. ఆదిభట్ల సర్కిల్లో.. మూడో విడతలో భాగంగా శంషాబాద్, రాజేంద్రనగర్, ఖైరతాబాద్ జోన్ల పరిధిలో మొత్తం 18 రోడ్లు వేయాల్సిన అవసరం ఉందని అధికారులు ప్రణాళికలు రూపొందించారు. ఒక్క శంషాబాద్ జోన్లోనే పది రోడ్లు ఉన్నాయి. తుర్కయంజాల్లోని నాగార్జున సాగర్ రహదారి నుంచి తొర్రూర్ వరకు 1.6 కి.మీ మేర 100 ఫీట్లతో రోడ్డు నిర్మించనున్నారు. సర్వే నంబర్ 212 నుంచి ప్రారంభమై, మస్కతి డెయిరీకి చెందిన భూముల్లో నుంచి హైటెన్షన్ లైన్ కింద నుంచి రోడ్డు నిర్మించనున్నారు. ఇంజాపూర్లోని బాలాజీ వేంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం నుంచి దిలావర్ఖాన్ చెరువు మీదుగా మునగనూర్ వరకు 2 కి.మీ మేర రోడ్డు వేయాలని నిర్ణయించారు. రోడ్డు వేయనున్న ప్రాంతాలు (కి.మీ.లలో) ● నాగార్జున సాగర్ రోడ్డు నుంచి తొర్రూర్ వరకు: 1.6 ● ఇంజాపూర్ నుంచి మునగనూర్: 2 ● బడంగ్పేట– నాదర్గుల్ మెయిన్ రోడ్డు నుంచి నాదర్గుల్ వరకు: 2.6 ● నాదర్గుల్ రామాలయం మీదుగా బడంగ్పేట ప్రధాన రహదారి నుంచి తుర్కయంజాల్ వరకు: 3.8 ● మల్లాపూర్ క్రాస్ రోడ్డు నుంచి కుర్మల్గూడ: 3.2 ● కుర్మల్గూడ నుంచి నాదర్గుల్: 3.3 ● ఆర్సీఐ ఎక్స్ రోడ్డు నుంచి శ్రీశైలం హైవే: 2.6 ● శంషాబాద్ రైల్వే క్రాసింగ్ నుంచి ధర్మగిరి రోడ్డు: 5 ● శంషాబాద్ బస్టాప్ నుంచి రాళ్లగూడ రోడ్డు:4 ● ఎన్హెచ్ 44 తొండుపల్లి నుంచి ఓఆర్ఆర్ సర్వీస్ రోడ్డు: 3 రాజేంద్రనగర్ జోన్ పరిధిలో.. ● బైరారిగూడ నుంచి నార్సింగి వరకు: 0.85 ● ఓఆర్ఆర్ సర్వీస్ రోడ్డు నుంచి చేవెళ్ల రోడ్డు వయా కిస్మత్పూర్: 5.5 ● కిస్మత్పూర్ నుంచి ఆర్అండ్బీ రోడ్డు ప్రెస్టీజ్ విల్లాస్: 2.05 ● దర్గా నుంచి ఎల్వీ ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్: 0.85 ● ఫార్మాయిష్ హోటల్ నుంచి తారామతి బారాదరి వరకు: 2.5 ● బాపుఘాట్ బ్రిడ్జి నుంచి పీఅండ్టీ కాలనీ వరకు ఈస్ట్ నుంచి ఇసా రివర్ వరకు: 2.1 ఖైరతాబాద్ జోన్ పరిధిలో.. ● గ్రీన్ ల్యాండ్ జంక్షన్ నుంచి నెక్లస్రోడ్డు జంక్షన్ వరకు: 1.6 ● నెక్లస్రోడ్డు రైల్వే స్టేషన్ నుంచి పాటిగడ్డ వరకు: 1 ప్రత్నామ్నాయ మార్గాలు ప్రధాన రహదారులను కలుపుతూ లింక్ రోడ్ల నిర్మాణం ఇప్పటికే కన్సల్టెన్సీల ద్వారా పలుచోట్ల సర్వే క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనలో టౌన్ప్లానింగ్ అధికారులు ఒక్క శంషాబాద్ జోన్లోనే పది రోడ్లు
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‘పట్టభద్రుల ఓటర్ల నమోదును ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకోండి’సాక్షి, రంగారెడ్డి: ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లా పరిధిలో పట్టభద్రుల ఓటర్ల నమోదు ప్రక్రియను అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకోవాలని రాష్ట్ర ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులకు పిలుపునిచ్చారు. స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్(సర్)ను బూత్ స్థాయిలో పార్టీ పట్టును బలోపేతం చేసే కార్యక్రమంగా భావించి క్షేత్రస్థాయిలో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని సూచించారు.గురువారం రంగారెడ్డి జిల్లా మైలార్దేవ్పల్లిలోని దుర్గా కన్వెన్షన్ హాల్లో ఆయన అధ్యక్షతన ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్య నేతల కీలక సమావేశం జరిగింది. రాబోయే "హైదరాబాద్ - రంగారెడ్డి - మహబూబ్ నగర్" పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల సన్నాహాలు, సర్ ప్రక్రియ పురోగతిని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల వారీగా సమీక్షించి క్యాడర్కు మంత్రి శ్రీధర్ బాబు దిశానిర్దేశం చేశారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ.... రాబోయే ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలను పార్టీ అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుందన్నారు.పాత, కొత్త నాయకులు సమన్వయంతో వ్యవహరించి ఈ ఎన్నికల్లో పార్టీ గెలుపునకు కృషి చేయాలని కోరారు. ఎలాంటి భేదాభిప్రాయాలకు తావులేకుండా అందరూ ఐక్యంగా ముందుకు సాగాలని స్పష్టం చేశారు. అర్హులైన ప్రతి పట్టభద్రుడు తప్పనిసరిగా ఓటరుగా నమోదు అయ్యేలా పార్టీ శ్రేణులు ప్రత్యేక డ్రైవ్ చేపట్టాలన్నారు. పట్టభద్రుల్లో ఓటరు నమోదు ప్రాముఖ్యతపై విస్తృత స్థాయిలో అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని ఆదేశించారు. ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ ప్రతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో పార్టీ నిర్దేశించిన లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఓటరు నమోదును చేపట్టాలని, బూత్ స్థాయిలోని ప్రతి గ్రాడ్యుయేట్ను పార్టీ శ్రేణులు కలిసేలా కార్పొరేషన్ల చైర్మన్లు, అసెంబ్లీ, పార్లమెంట్ బాధ్యులు, జిల్లా అధ్యక్షులు ప్రత్యేక చొరవ తీసుకోవాలని సూచించారు.ఆ క్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని ప్రజా ప్రభుత్వం చేపడుతున్న ఎన్నికల హామీల అమలు, అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ప్రజలకు వివరించాలని తెలిపారు. అలాగే బీఆర్ఎస్, బీజేపీల వైఫల్యాలను ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకెళ్లాలని కోరారు. క్షేత్రస్థాయి వాస్తవ పరిస్థితులతో పాటు సంబంధిత పార్టీ బాధ్యుల అభిప్రాయాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న తర్వాతే ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి ఎంపిక ఉంటుందని, ఈ విషయంలో తుది నిర్ణయం హై కమాండ్దేనని తేల్చి చెప్పారు.ప్రతి కార్యకర్త బూత్ స్థాయి నుంచి సమన్వయంతో పనిచేస్తూ, అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరి పేరు ఓటరు జాబితాలో చేరేలా మరియు తప్పులను సరిదిద్దేలా సర్ ప్రక్రియపై పూర్తి అప్రమత్తతతో వ్యవహరించాలని పేర్కొన్నారు. ఈ సమావేశంలో ఎమ్మెల్యేలు మల్ రెడ్డి రంగారెడ్డి, ప్రకాష్ గౌడ్, కసిరెడ్డి నారాయణ రెడ్డి, అరికెపూడి గాంధీ, కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్లు మల్ రెడ్డి రాంరెడ్డి, జ్ఞానేశ్వర్ ముదిరాజ్, బండి రమేష్, డీసీసీ అధ్యక్షులు వజ్రేష్ యాదవ్, నర్సింహా రెడ్డి, ధారా సింగ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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నన్ను ఏ క్షణమైనా చంపేస్తారు: ఎమ్మెల్యే కుమారుడుహైదరాబాద్: తన ప్రాణాలకు ముప్పు ఉందని, ఏ క్షణమైనా తనను చంపేస్తారని రంగారెడ్డి జిల్లా రాజేంద్రనగర్ ఎమ్మెల్యే ప్రకాశ్ గౌడ్ కుమారుడు సంతోష్ గౌడ్ తెలిపారు. ఉంటున్న ఇంటిపై కొంత మంది వ్యక్తులు దాడి చేశారని గురువారం మీడియాకు వెల్లడించారు. తనకు ఏమైనా అయితే వారిదే బాధ్యత అని అన్నారు. వారి వివరాలు మీడియాకు ఇస్తానని అన్నారు. తన ప్రేమ వ్యవహారం కారణంగానే ఈ దాడి జరిగిందని ఆరోపించారు. తాను ప్రేమించిన యువతి ఇంట్లో నెల రోజులుగా ఉంటున్నట్టు ఆయన వెల్లడించారు.ప్రాణాల మీద ఆశ వదులుకుని, చావుకు తెగించి మీడియా ముందుకు వచ్చాను. నన్ను ఎప్పుడైనా చంపేయొచ్చు. పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లే దారిలో కూడా చంపేయొచ్చు. మీడియాతో మాట్లాడిన తర్వాత నేను బతికి ఉంటానో, లేదో తెలియదు. నేను శ్రియశ్రీ అనే అమ్మాయిని ఇష్టపడుతున్నాను. జూలై 8న మా ఇద్దరికి ఎంగేజ్మెంట్ కూడా జరిగింది. ఇదంతా మా తల్లిదండ్రులకు తెలుసు. మా పెళ్లి చేయడానికి వారు ఇష్టపడలేదు. మా అత్తమ్మ కుటుంబంతో కలిసి ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నాను. ఒక నెల నుంచి మా అత్తమ్మ వాళ్ల ఇంట్లోనే ఉంటున్నాను.నిన్న 40 మంది వ్యక్తులు వచ్చి నేను ఉంటున్న ఇంటిపై దాడి చేశారు. నా ప్రేమ వ్యవహారం కారణంగానే ఇదంతా జరుగుతోంది. ముందు నుంచి మా ప్రాణాలు ముప్పు ఉంది. మేం ముగ్గురం చనిపోతే వాళ్లదే బాధ్యత. వారి కాల్డేటా వివరాలు మీడియాకు ఇస్తానని సంతోష్ గౌడ్ తెలిపారు. కాగా, తాను ప్రేమించిన యువతిని వివాహం చేసుకోవడం తన తండ్రికి ఇష్టం లేదని, ఈ నేపథ్యంలోనే దాడి జరిగిందని వెల్లడించారు. పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని వివరాలు సేకరించి, దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఈ వ్యవహారంపై ఎమ్మెల్యే ప్రకాశ్ గౌడ్ స్పందించాల్సి ఉంది.పోలీస్ స్టేషన్లో కానీ, కోర్టులో కానీ నాకు న్యాయం జరుగుతుందని నేను అనుకోవడం లేదు.చావుకు తెగించి మీతో మాట్లాడుతున్నా... నన్ను ఎప్పుడైనా చంపేయొచ్చు అంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే (ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్) ప్రకాశ్ గౌడ్ కుమారుడు సంతోష్ గౌడ్.తాను ప్రేమించిన యువతిని వివాహం… pic.twitter.com/cVk9oXD3yK— greatandhra (@greatandhranews) August 6, 2026
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15 మంది పేకాటరాయుళ్ల అరెస్ట్రూ.75,400 నగదు, పది సెల్ఫోన్లు స్వాధీనం కడ్తాల్: మద్యం సేవిస్తూ పేకాడుతున్న 15 మందిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. సీఐ సైదిరెడ్డి తెలిపిన ప్రకారం.. హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాలకు చెందిన కొంత మంది వ్యక్తులు బుధవారం మండల పరిధిలోని మైసిగండి మైసమ్మ ఆలయ సమీపంలోని ఓ హాల్లో పేకాడుతున్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం అందింది. ఈ మేరకు పోలీసులు దాడులు నిర్వహించి 15 మందిని అరెస్ట్ చేసి రూ.72,400 నగదు, పది సెల్ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కేసు దర్యాప్తులో ఉంది. 20 క్వింటాళ్ల రేషన్ బియ్యం సీజ్ ఆమనగల్లు: పేదలకు ఇవ్వాల్సిన రేషన్ బియ్యాన్ని అక్రమంగా తరలిస్తుండగా తలకొండపల్లి పోలీసులు పట్టుకున్నారు. తలకొండపల్లి సీఐ జానకిరామ్రెడ్డి తెలిపిన ప్రకారం.. ఆమనగల్లు మండలం మేడిగడ్డతండాకు చెందిన నేనావత్ మణిపాల్, తలకొండపల్లి మండలం చుక్కాపూర్ రేషన్ డీలర్ మల్లయ్య కలిసి రేషన్బియ్యాన్ని ఇతర ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారని విశ్వసనీయ సమాచారం అందింది. ఈ మేరకు పోలీసులు బుధవారం బియ్యాన్ని తరలిస్తుండగా చుక్కాపూర్ సమీపంలో పట్టుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా మహేంద్ర మినీ ట్రక్ వాహనంలో 40 సంచులలో 20 క్వింటాళ్ల రేషన్బియ్యాన్ని తరలిస్తుండగా పట్టుకుని వాహనాన్ని సీజ్ చేశారు. కేసు దర్యాప్తులో ఉంది. ఆచారంలో ప్రచారం.. భక్తుల విచారం! కేశంపేట: మండల పరిధిలోని సంగెం గ్రామంలో బుధవారం నిర్వహించిన బోనాల వేడుకల్లో పోతురాజు వేషధారణ చర్చనీయాంశమైంది. వేషం ధరించిన వ్యక్తి నుదుటిపైన బీఆర్ఎస్ అని రాసుకోవడంపై భక్తులు, గ్రామస్తులు అభ్యంతరం వ్యక్తంచేశారు. కులమతాలు, రాజకీయాలకు అతీతంగా, అనాది ఆచారంగా జరుపుకొంటున్న పండుగలో పార్టీల ప్రస్తావన తేవడం తగదని సూచించారు. ఇలాంటి చర్యలు భక్తులు, ఇతరుల మనోభావాలను దెబ్బతీస్తాయని సూచించడంతో సదరు వ్యక్తి తన నుదుటిపై రాసుకున్న బీఆర్ఎస్ అనే అక్షరాలను చెరిపేశారు.
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శవాన్ని వెలికితీసి పోస్టుమార్టంకొత్తూరు: అంత్యక్రియలు నిర్వహించిన శవాన్ని వెలికి తీసి పోస్టుమార్టం నిర్వహించిన ఘటన మండల పరిధిలోని ఇన్ముల్నర్వ గ్రామంలో బుధవారం ఆలస్యంగా వెలుగుచూసింది. పోలీసుల వివరాల మేరకు.. గ్రామానికి చెందిన దివ్యాంగుడైన పాత్లావత్ నరేశ్(27) జేపీదర్గాలో భిక్షాటన చేస్తూ జీవించేవాడు. గత నెల 15న దర్గా నుంచి ఇంటికి వస్తుండగా గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొని తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. కుటుంబ సభ్యులు అతన్ని ఉస్మానియాకు తరలించారు. బాధితుడి అన్న వెంకటేశ్ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదైంది. రెండు రోజుల తర్వాత పోలీసులు, ఆస్పత్రి వర్గాలకు సమాచారం ఇవ్వకుండానే కుటుంబ సభ్యులు నరేశ్ను ఇంటికి తీసుకురాగా, రెండు రోజుల క్రితం మృతిచెందాడు. దీంతో అతని అంత్యక్రియలు పూర్తి చేశారు. నరేశ్ మృతిపై అనుమానాలు వ్యక్తంకావడంతో పోలీసులు, రెవెన్యూ అధికారుల సమక్షంలో మంగళవారం ఉస్మానియా నుంచి వచ్చిన నలుగురు వైద్యుల బృందం పూడ్చిన శవాన్ని వెలికి తీసి పోస్టుమార్టం నిర్వహించింది. ఫాక్స్కాన్ ఉద్యోగుల గదుల్లో చోరీ దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న డార్మిటరీ సూపర్వైజర్ ఇబ్రహీంపట్నం రూరల్: ఫాక్స్కాన్ కంపెనీలో ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వియత్నాం దేశానికి చెందిన ప్రతినిధుల గదుల్లో దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న వ్యక్తిపై ఆదిభట్ల పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. సీఐ రమేశ్ తెలిపిన ప్రకారం. రోచీష్మతి అపార్ట్మెంట్లో నివాసం ఉంటున్న వియత్నాం దేశానికి చెందిన ఫాక్స్కాన్ ఉద్యోగుల గదుల్లో అదే డార్మిటరీ సూపర్వైజర్గా పని చేస్తున్న మారినేని చిన్న వెంకటరావు నగదు దొంగిలిస్తున్నాడు. ఓ ఉద్యోగి పెట్టిన స్పై కెమెరాలో చోరీకి పాల్పడిన వీడియో రికార్డయింది. రూ.7 వేలు నగదు దొంగిలిస్తుండగా రెడ్హ్యాండెడ్గా పట్టుకుని నిందితుడిని పోలీసులకు అప్పగించారు. అపార్ట్మెంట్లోని ఆరు ఇళ్లలో రూ.లక్ష వరకు నగదు అపహరించాడని బాధితులు ఫిర్యాదు చేశారని.. ఈ మేరకు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. కాచిగూడ: ప్రజాభిప్రాయం మేరకు ఫార్మాసిటి / ప్యూచర్ సిటి ప్రాజెక్టును పూర్తిగా రద్దు చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా జీవో జారీ చేయాలని ఫార్మాసిటీ జ్యూరీ కమిటీ ప్రతినిధులు సీనియర్ జర్నలిస్టు వసంత లక్ష్మీ, మానవహక్కుల వేదిక అధ్యక్షుడు ఎస్.జీవన్కుమార్, రిటైర్డ్ తహసీల్దార్ వి.బాలరాజ్, డాక్టర్ జి.విజయ్ డిమాండ్ చేశారు. బుధవారం బషీర్బాగ్ ప్రెస్క్లబ్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ జ్యూరీ నివేదికను వారు ఆవిష్కరించారు. అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ.. తెలంగాణ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ, ఫార్మా సిటీ వ్యతిరేక పోరాట కమిటీ సహాయంతో తాము మరికొంత మందితో కలిసి రంగారెడ్డి జిల్లాలోని పలు గ్రామాల్లో ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ చేసినట్లు తెలిపారు. అనేక గ్రామాల్లోని, తండాల్లో రైతులను కలవడం జరిగిందని వారు ఫార్మా సిటీకి భూములు ఇవ్వడానికి అంగీకరించడం లేదని, రైతుల భూములన్నింటిని భూసేకరణ నుంచి పూర్తిగా మినహాయించాలని డిమాండ్ చేశారు. భూములు ఇవ్వని రైతుల పేర్లను వెంటనే భూభారతి అన్లైన్ రికార్డులలో పునరుద్ధరించాలని, వారి భూములను నిషేధిత జాబితా నుంచి తొలగించి రిజిస్ట్రేషన్ హక్కులను కల్పించాలని అన్నారు. కోర్డు ఆదేశాల ప్రకారం ఇప్పటికే ప్రభుత్వం సేకరించిన భూములను స్వాధీనం చేసుకోరాదని, గ్రామాల నుంచి భారీ యంత్రాలను తొలగించాలని, గ్రీన్ఫీల్డ్ రోడ్డు నిర్మాణాన్ని వెంటనే నిలిపివేయాలని అన్నారు. కార్యక్రమంలో కన్నెగంటి రవి, కవుల సరస్వతి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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గురువారం శ్రీ 6 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026నిర్వహణ లోపంతో తరచూ ప్రమాదాలు ● మృత్యువాతపడుతున్న అమాయకులు ● పట్టించుకోని పాలకులు ‘జూన్ 27న మీర్పేట్ హనుమాన్నగర్లో అపార్ట్మెంట్లోని లిఫ్ట్ నాలుగో అంతస్తు నుంచి కింద పడిపోయింది. ఈ ఘటనలో ఎనిమిది మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఇదే నెలలో ఖైరతాబాద్లోని ఓ అపార్ట్మెంట్లో లిఫ్ట్ లేకపోయినా తలుపు తెరుచుకోవడంతో మనువడితో కలిసి ఓ మహిళ లిఫ్ట్ షాప్ట్లో పడిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో మహిళ మృతి చెందగా, చిన్నారి తీవ్ర గాయాలతో బయటపడింది. మూడు నెలల క్రితం ఆర్సీపురంలోని ఓ అపార్ట్మెంట్లో పని చేయని లిఫ్ట్లో చిక్కుకున్న నాలుగున్నరేళ్ల బాలుడు మృతి చెందాడు’ ‘వికారాబాద్ జిల్లా కుల్కచర్లకు చెందిన దాడి శ్రీనివాస్ తన భార్య అనసూయ(45)తో కలిసి రెండు రోజుల క్రితం చందానగర్ అన్నపూర్ణ ఎన్క్లేవ్లోని చాట్వాజ్ మాన్షన్ అపార్ట్మెంట్లో ఉంటున్న బంధువుల వద్దకు వచ్చాడు. రెండో అంతస్తులో ఉన్న బంధువుల ఇంటికి చేరుకునేందుకు లిఫ్ట్ ఎక్కారు. లిఫ్ట్ రిపేరులో ఉండటం, ఎలాంటి హెచ్చరిక బోర్డులు పెట్టకపోవడం, ఈ విషయం తెలియక అందులో ఆమె కాలు పెట్టిన వెంటనే డోర్ మూయకుండానే కదలడంతో లిఫ్ట్ మధ్యలో కాలు ఇరుక్కుపోయి మృతి చెందింది’. ‘ఝూర్ఖండ్కు చెందిన బిల్దుఘోష్ గౌలిదొడ్డిలోని మహి ఉమెన్స్ పీజీ హాస్టల్లో వంటమనిషిగా పని చేస్తున్నాడు. అతని ఐదేళ్ల కుమార్తె బిస్టూఘోష్తో కలిసి అదే హాస్టల్లో ఉంటున్నాడు. మే 13న బిస్దూఘోష్ ఆడుకుంటూ లిఫ్ట్లో ఐదో అంతస్తుకు చేరుకుంది. తిరిగి కిందకు వస్తుండగా, తల వెనుక భాగం గ్రిల్స్ మధ్యలో ఇరుక్కుని తల నుజ్జునుజ్జయి పాప చనిపోయిుుంది.’ ‘గతేడాది మే 27న నాగోల్లోని ఓ హోటల్లో లిఫ్ట్ కేబుల్ తెగి ఎనిమిది మంది గాయపడ్డారు. జులై 27న తుకారాం గేట్లో 68 ఏళ్ల వృద్ధుడు మృతి చెందాడు. జులై 15న హఫీజ్పేటలో లిఫ్ట్ వైరు తెగిపడి ఒకరు చనిపోగా, మరో ఇద్దరు గాయపడ్డారు. ఆగస్టు 26న గుడిమల్కాపూర్లో లిఫ్ట్ పైకప్పు కూలి 65 ఏళ్ల వృద్ధుడు చనిపోయాడు. మార్చి 12న సంతోష్నగర్లోని ఓ అపార్ట్మెంట్లోని లిఫ్ట్లో చిక్కుకుని నాలుగేళ్ల బాలుడు మృతి చెందాడు.’ సాక్షి, రంగారెడ్డి జిల్లా: నిత్యం ఏదో ఒక చోట లిఫ్ట్/ఎస్కలేటర్ ప్రమాదాలు వెలుగు చూస్తూనే ఉన్నాయి. అనేక మంది మృత్యువాతపడుతూనే ఉన్నారు. అయినా ప్రభుత్వం లిఫ్ట్ అండ్ ఎస్కలేటర్ నియంత్రణ, నిర్వహణ పాలసీని తీసుకురాకపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. తెగిపడుతున్న వైర్లు.. మధ్యలో ఆగిపోతున్న లిఫ్ట్లు నిర్మాణ ఖర్చులు తగ్గించుకునేందుకు కొంత మంది బిల్డర్లు తక్కువ ధరకు లభించే లిఫ్ట్ పరికరాలను అమర్చుతున్నారు. వీటిపై సరైన నియంత్రణ, నిర్వహణ లేకపోవడంతో తరచూ ప్రమాదాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. మెజార్టీ భవనాల్లో ఇన్వర్టర్లు లేకపోవడం, అకస్మాత్తుగా విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోతుండటంతో లిఫ్ట్ మధ్యలో ఆగిపోతోంది. లిఫ్ట్ లోపల బాడీ చుట్టూ స్టీలు రేకు కవర్ అమర్చుతుండడం, లోపల సరైన గాలి, వెలుతురు లేకపోవడం, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఫోన్ చేసినా అందుబాటులో ఎవరూ ఉండక పోవడం, సామర్థ్యానికి మించి బరువును లిఫ్ట్లో ఎక్కిస్తుండడంతో వైర్లు తెగిపడుతున్నాయి. డోర్లు తెరుచుకునే సమయంలోనూ సెన్సార్లు పని చేయక లిఫ్ట్ ఎక్కే వారు మధ్యలో ఇరుక్కుపోతున్నారు. కొంత మంది మృత్యువాతపడుతుంటే.. మరికొందరు కాళ్లు, చేతులు కోల్పోతున్నారు. ముసాయిదా బిల్లుకు మెరుగులు ఈ ప్రమాదాలకు చెక్ పెట్టాలని భావించిన ప్రభుత్వం ఇప్పటికే కర్ణాటక, తమిళనాడు, గుజరాత్, ఉత్తరప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, ఏపీలో అమల్లో ఉన్న లిఫ్ట్ విధానాన్ని తెలంగాణలోనూ అమలు చేయాలని నిర్ణయించింది. అధ్యయనం, ముసాయిదా రూపకల్పనకు రెండేళ్ల క్రితం ఇంధనశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శికి ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఆ బాధ్యతను తెలంగాణ విద్యుత్ తనిఖీ విభాగం చేపట్టింది. 2015లో ప్రభుత్వానికి పంపిన ముసాయిదాను పరిశీలించింది. తెలంగాణ లిఫ్ట్ అండ్ ఎస్కలేటర్ యాక్ట్–2025ని రూపొందించాలని నిర్ణయించింది. అయితే ఆ బిల్లు ఇప్పటికీ అమలుకు నోచుకోలేదు. ఏటా పది వేలల్లో అమ్మకాలు అపార్ట్మెంట్ నిర్మాణం పూర్తయిన తర్వాత ఆక్యూపెన్సీ సర్టిఫికెట్(ఓసీ) ఇవ్వడానికి పురపాలకశాఖ జారీ చేస్తున్న జీఓ 168లో లిఫ్ట్ ఏర్పాటు ప్రస్తావన ఉన్నా.. నాణ్యత, నిర్వహణ, నియంత్రణపై ఎలాంటి ఆంక్షలు లేవు. ఇది లిఫ్ట్ తయారీ యంత్రాల కంపెనీలకు కలిసి వచ్చింది. తెలంగాణ ఎలివేటర్స్ అండ్స్ ఎస్కలేటర్స్ అసోసియేషన్ లెక్కల ప్రకారం రాష్ట్రంలో ఏటా పదివేలకుపైగా ఎలివేటర్ల విక్రయాలు జరుగుతున్నట్లు అంచనా. వీటిలో 20 శాతం మాత్రమే బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ (బీఐఎస్) ప్రమాణాల మేరకు ఉన్నట్లు అంచనా. తయారీ సంస్థల వద్ద ఐదారేళ్లు పని చేసిన కార్మికులు.. సొంతంగా ఎలివేటర్లను తయారు చేస్తున్నారు. వీరు బిల్డర్ల వద్ద తక్కువ ధరకు కాంట్రాక్టులు తీసుకుని, నాసిరకం పరికరాలను అమర్చుతున్నారు. బీఐఎస్ నిబంధనల ప్రకారం లిఫ్ట్ను నిర్మించే సమయంలో ఎంత మంది ప్రయాణించొచ్చు? ఎంత బరువు మోయగలదు? వంటి అంశాలను స్పష్టం చేయాల్సి ఉంది. ప్రమాణాల మేరకు విద్యుత్ సరఫరా ఉందా? నాణ్యమైన ఆటోమెటెక్ డోర్లు, అత్యవసర ఫోన్, అగ్ని నిరోధక పరికరాలు, అత్యవసర బ్రేకింగ్ సిస్టం వంటి వాటిని ఏర్పాటు చేయాలనే నిబంధనలున్నా.. ఏ ఒక్కరూ పట్టించుకోవడం లేదు. 20 ఏళ్లు పైబడిన వాటి స్థానంలో కొత్తవి ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంది. సాంకేతిక నిపుణులతో పీరియాడికల్ ఇన్స్పెక్షన్లు చేయించాాల్సి ఉన్నా.. పట్టించుకోక పోవడంతో ప్రమాదాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి.
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పంద్రాగస్టుకై నా అందేనా?● యూనిఫాంల కోసం ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థుల ఎదురుచూపు ● ఇందిరా మహిళా శక్తి సెంటర్లకు కుట్టు బాధ్యతలు ● నాలుగు క్లస్టర్లలో కొనసాగుతున్న పనులు ఇబ్రహీంపట్నం రూరల్: ప్రభుత్వ పాఠశాలు తెరిచి నెలలు గడుస్తున్నా విద్యార్థులకు ఇప్పటికీ యూనిఫాంలు అందలేదు. దీంతో సాధారణ దుస్తులు ధరించి స్కూళ్లకు వెళ్తున్నారు. కనీసం పంద్రాగస్టు నాటికై నా స్కూల్ డ్రెస్లు అందుతాయో.. లేదో..? తెలియని పరిస్థితి నెలకొంది. మారిన యూనిఫాం .. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుకునే విద్యార్థులకు ఏటా రెండు జతల దుస్తులు అందిస్తున్నారు. మండలంలోని 24 స్కూళ్లలో 2,192 మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. వీరిలో బాలురు 1,106 మంది, బాలికలు 1,086 మంది ఉన్నారు. వీరికి కొత్త యూనిఫాంలు అందకపోవడంతో గతేడాది ఇచ్చిన దుస్తువులతోనే కాలం వెల్లదీస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండగా గతంలో మెరున్ కలర్ ప్యాంట్, తెలుపు మెరున్ కలర్ చెక్స్ కలిగిన డ్రెస్లు అందించారు. ప్రస్తుతం బ్లాక్ ప్యాంట్, బ్లూ కలర్ షర్టు పంపిణీ చేయనున్నారు. ఒకటి నుంచి మూడో తరగతి బాలికలకు గౌను మాదిరి, ఒకటి నుంచి ఐదో తరగతి బాలురకు షార్ట్, షర్టు, నాలుగు, ఐదు తరగతుల బాలికలకు స్కర్ట్, షర్టు, ఆరు నుంచి 12వ తరగతి బాలికలకు ప్యాంట్, షర్టు, వాస్కోట్, బాలురకు ప్యాంట్, షర్ట్ ఇవ్వనున్నారు. రంగు మార్చి కాన్వెంట్ స్కూల్ డ్రస్సు మాదిరిగా కనిపించేలా ఏర్పాటు చేశారు. నాలుగు క్లస్టర్లలో కుట్టు కేంద్రాలు.. యూనిఫాంలు కుట్టే బాధత్యలను మండలంలోని స్వయం సహాయక సంఘాలకు అప్పగించారు. కటింగ్తో పాటు డ్రస్ కుట్టి, కాజాలు వేసి, ఇసీ్త్ర చేస్తే ఒక్కో డ్రస్కు రూ.75, కటింగ్ చేసి ఇస్తే రూ.50 చెల్లిస్తారు. ప్రస్తుతం నాలుగు ఇందిర మహిళా శక్తి కేంద్రాల్లో కుట్టు పనులు ప్రారంభమయ్యాయి. రాయపోల్, తులేకలాన్, దండుమైలారం, ఉప్పరిగూడ క్లస్టర్ల వారీగా పనులు కొనసాగుతున్నాయి. ఐకేపీ అధికారులు 45 మంది టైలర్లను గుర్తించగా ప్రస్తుతం 20 మంది పని చేస్తున్నారు. మొదటి దశలో ఒక్కో విద్యార్థికి ఒక్కోటి చొప్పున 2,192 డ్రస్సులు కుట్టి ఇవ్వాలి. మరో జత ఎప్పుడిస్తారనే విషయంలో స్పష్టత లేదు. విద్యార్థులకు ఒకేసారి రెండు జతలు ఇవ్వాలి కానీ, ప్రస్తుతం ఒక్కటైనా ఇవ్వాలని భావిస్తున్నారు. ఒక్క జతైనా ఇచ్చేలా.. ఆగస్టు 15 నాటికి విద్యార్థులందరికీ యూనిఫాంలు అందజేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దీంతో మహిళా సంఘాల సభ్యులు పనులను వేగవంతం చేశారు. జెండావందనం నాటికి కనీసం ఒక్కో డ్రస్ అయినా ఇచ్చేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నప్పటికీ ఇది సాధ్యమయ్యే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు. ఏదిఏమైనా రెండు రోజుల ముందే విదవిద్యార్థులకు దుస్తులు అందించేలా ఐకేపీ అధికారులు ముందుకు సాగుతున్నారు. ముందుగానే ఇచ్చేస్తాం ప్రభుత్వం ఇచ్చిన గుడువులోపు యూనిఫాంలు సిద్ధం చేస్తాం. ఆగస్టు 13నాటికి కుట్టడం పూర్తయ్యేలా చూస్తున్నాం. ఇప్పటివరకు సగం పనులు పూర్తయ్యాయి. మరికొంత మంది టైలర్లను సమకూర్చి పనుల్లో వేగం పెంచుతాం. – సాంబశివుడు, ఐకేపీ ఎంపీఎం త్వరగతిన పూర్తి చేయాలి గడువులోపు విద్యార్థులందరికీ యూనింఫాలు ఇచ్చేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. ఇందుకోసం ప్రత్యేక ప్రణాళిక రూపొందించాం. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం నాడు కొత్త యూనిఫాంలతో జెండా వందనం చేసేలా ముందుకు సాగుతున్నాం. – హీర్యానాయక్, ఎంఈఓ
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ఫాంల్యాండ్స్లో హద్దురాళ్ల తొలగింపుయాచారం: అక్రమ ఫాంల్యాండ్స్పై పంచాయతీ అధికారులు ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు. రెండు రోజుల క్రితం ‘సాక్షి’దినపత్రికలో ప్రచురితమైన ‘ఫ్యూచర్సిటీలో రియల్ దందా’అనే కథనంపై జిల్లా పంచాయతీ అధికారి సురేశ్మోహన్ వివిధ మండలాల పంచాయతీ అధికారులకు ఫోన్లు చేసి అక్రమ ఫాంల్యాండ్స్ను ధ్వంసం చేయాలని ఆదేశించిన విషయం విదితమే. ఈ మేరకు బుధవారం పంచాయతీ సిబ్బంది చౌదర్పల్లిలోని అక్రమ ఫాంల్యాండ్స్లో పాతిన హద్దురాళ్లు, బోర్డులు, స్తంభాలను తొలగించారు. ఫాంల్యాండ్స్ పేరుతో మామిడి తోటలోని వ్యవసాయ భూమిని గుంటల్లో రిజిస్ట్రేషన్లు చేసిన విషయాన్ని గుర్తించారు. అక్రమ ఫాంల్యాండ్స్ పేరిట సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేసినా చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. నక్కర్తమేడిపల్లి, తక్కళ్లపల్లి, నందివనపర్తి తదితర గ్రామాల్లో వ్యవసాయ భూముల్లో ఏర్పాటు చేసిన ఫాంల్యాండ్స్పై మండల పంచాయతీ అధికారి శ్రీలత వివరాలు సేకరించారు. అక్రమ ఫాంల్యాండ్స్ను కూల్చివేయాలని ఆయా గ్రామాల పంచాయతీ అధికారులను ఆదేశించారు.
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‘జైల్ భరో’ను విజయవంతం చేయండిఇబ్రహీంపట్నం: కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల రైతు, కార్మిక, వ్యవసాయ కూలీల ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై ఈనెల 10న నిర్వహించే జైల్ భరో కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని రైతు సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి రాంచందర్ పిలుపునిచ్చారు. ఇబ్రహీంపట్నంలోని పాషనరహరి స్మారక కేంద్రంలో బుధవారం నిర్వహించిన సీపీఎం అనుబంధ సంఘాల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ కార్పొరేట్లకు అనుకూల ధోరణితో వ్యవహరిస్తున్న కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వానికి తగిన రీతిలో బుద్ధిచెప్పాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. 10వ తేదీన జిల్లా కలెక్టరేట్ వద్ద నిర్వహించే జైల్ భరో కార్యక్రమానికి కార్మికులు, కర్షకులు, వ్యవసాయ కూలీలు, ప్రజలు పెద్దసంఖ్యలో హాజరై విజయవంతం చేయాలన్నారు. అందుకు గ్రామగ్రామాన ప్రచారాన్ని నిర్వహించాలని ఆయా సంఘాల నేతలను కోరారు. ఈ సమావేశంలో సీపీఎం నాయకులు జంగయ్య, జగన్, వెంకటేశ్, ముసలయ్య, ఎల్లేశ్, యాదగిరి, మహేశ్, రమేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. రైతు సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి రాంచందర్
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చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తే చర్యలుఎంఆర్ఐ ప్రేమ్ కుమార్ తుర్కయంజాల్: వరుస వివాదాలకు కారణమైన అబ్దుల్లాపూర్మెట్ మండలం తుర్కయంజాల్ సర్వే నెంబర్ 338లోని భూమిని స్వాధీనం చేసుకున్నామని ఎంఆర్ఐ ప్రేమ్ కుమార్ తెలిపారు. బుధవారం ఆయన మా ట్లాడుతూ.. ఈ భూమి పూర్తిగా రెవెన్యూ విభాగం ఆధీనంలో ఉందని.. ఎవరైనా ప్రవేశించినా, స్థలాన్ని కొనుగోలు, విక్రయాలు చేసినా, అనుమతి లేని నిర్మాణాలు చేపట్టిన చట్టరీత్యా చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. మున్సిపల్, పోలీస్శాఖల అధికారులతో కలి సి పంచనామా నిర్వహించి స్వాధీనం చేసుకు ని హెచ్చరిక బోర్డును ఏర్పాటు చేశారు. అధిక వడ్డీ పేరుతో మోసం మణికొండ: తమ వద్ద రూ.లక్షల్లో అప్పు తీసుకుని తిరిగి ఇవ్వడం లేదని పలువురు బీఆర్ఎస్ మహిళా నేత ఇంటివద్ద ఆందోళనకు దిగారు. బీఆర్ఎస్ మణికొండ పాత మున్సిపాలిటీ మాజీ మహిళా అధ్యక్షురాలు రూపారెడ్డి పుప్పాలగూడలోని తిరుమలహిల్స్లో నివాసం ఉంటున్నారు. ఏళ్ల క్రితం అధిక వడ్డీ ఆశ చూపి డబ్బులు తీసుకుని తిరిగి ఇవ్వకపోవటంతో బుధవారం బాధితులు ఆమె ఇంటికి వచ్చారు. తమకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. అదే కాలనీకి చెందిన రాణి అనే మహిళ తన వద్ద రూ.9లక్షలు తీసుకుని కొద్ది నెలల్లోనే అసలుతో పాటు 30శాతం అధికంగా ఇస్తామని చెప్పి తీసుకుందని నార్సింగి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. డబ్బులు ఇవ్వకపోవటం, ఇచ్చిన చెక్కు బౌన్స్ అయ్యిందని, తమను దుర్బాషలాడటంతో పా టు చంపేస్తానని బెదిరించిందని ఆమె ఫిర్యా దులో పేర్కొన్నారు. రూపారెడ్డి ఇంటికి వచ్చి న వారిలో ఓ మహిళ అస్వస్థతకు గురైంది. తన కుమార్తెకు ఎమ్మెల్యే కుమారుడితో వివా హ నిశ్చితార్థం జరిగినందున తన కుటుంబాన్ని టార్గెట్ చేస్తున్నారని, తనకు బీఆర్ఎస్ నాయకులు అండగా నిలవాలని, పోలీసులు భద్రత కల్పించాలని రూపారెడ్డి ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. స్పందించిన పోలీసులు వెంటనే ఆమె ఇంటికి వచ్చిన బాధితులను సముదాయించారు. బాధితురాలు రాణి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్టు పోలీసులు తెలిపారు.
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చదువుతోనే.. గౌరవం, గుర్తింపుప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా.. డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్సన్ లేకుండా..అక్రమంగా ట్రమడాల్ మాత్రలు విక్రయిస్తున్న ముఠాను మాదాపూర్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. శంకర్పల్లి: చదువుతోనే ప్రతీ ఒక్కరికి గౌరవం, గుర్తింపు లభిస్తోందని అదనపు కలెక్టర్ కిరణ్మయి అన్నారు. బుధవారం మున్సిపల్ పరిధిలోని ఓ ప్రైవేటు పాఠశాలలో ‘అమ్మకు అక్షరమాల–ఉల్లాస్’కార్యక్రమం నిర్వహించగా ఆమె ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ.. తన అమ్మమ్మ భూమి అమ్మి.. తన తల్లిని చదవించి ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయురాలిని చేసిందని గుర్తు చేసుకున్నారు. నిరక్షరాస్యులైన ప్రతీ మహిళ వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా చదువు నేర్చుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. చదువుకున్న మహిళలు ఉన్న కుటుంబం నైపుణ్యత, ఆర్థికంగా రాణిస్తారని స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన అమ్మకు ‘అక్షరమాల–ఉల్లాస్’కార్యక్రమాన్ని మహిళలందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు. అనంతరం మున్సిపాలిటీలో పని చేస్తున్న 81మంది పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు ప్రమాద బీమా ధృవీకరణ పత్రాలను అందజేశారు. అనంతరం పట్టణంలో చేపట్టిన పలు అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను పరిశీలించారు. పెండింగ్ పనులను వెంటనే పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. కాంట్రాక్టర్లు రోడ్లు, డ్రైన్లు పూర్తి నాణ్యతతో నిర్మించాలని, నిర్లక్ష్యం వహించిన వారిపై చర్యలుంటాయని హెచ్చరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో అమ్మకు అక్షరమాల–ఉల్లాస్ ప్రాజెక్టు జిల్లా డైరెక్టర్ అనిత, మెప్మా పీడీ వెంకటనారాయణ, శంకర్పల్లి మున్సిపల్ చైర్మన్ సాత ప్రవీణ్ కుమార్, మున్సిపల్ కమిషనర్ యోగేశ్, వైస్ చైర్పర్సన్ శ్వేత, మేనేజర్ అంజన్ కుమార్, పర్యావరణాధికారి ఆనంద్, తదితరులు పాల్గొన్నారు. ‘ఉల్లాస్’లో ఆదర్శ జిల్లాగా నిలపాలి ఇబ్రహీంపట్నం రూరల్: ఫంక్షనల్ లిటరసీ అసెస్మెంట్ టూల్స్(ఎఫ్ఎల్ఏటీ)–ఓపెన్ స్కూల్ పరీక్షకు పకడ్బందీగా ఏర్పాట్లు చేపట్టాలని అదనపు కలెక్టర్ కిరణ్మయి సూచించారు. బుధవారం కలెక్టరేట్ కార్యాలయంలో సంబంధిత జిల్లా అధికారులతో సంయుక్త సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ.. సెప్టెంబర్లో నిర్వహించనున్న ఎఫ్ఎల్ఏటీ ఓపెన్ స్కూల్ పరీక్షను విజయవంతంగా నిర్వహించేందుకు అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని ఆదేశించారు. ఉల్లాస్ అభ్యాసకులంతా పరీక్షకు హాజరై ఉత్తీర్ణులయ్యేందుకు అవసరమైన చర్యలు సమన్వయంతో చేపట్టాలని సూచించారు. ప్రతీ అభ్యాసకుడికి పరీక్షపై పూర్తి అవగాహన కల్పించి, లెర్నింగ్ సెంటర్లలో క్రమం తప్పకుండా తరగతులు నిర్వహిస్తూ ప్రత్యేక శిక్షణ అందించాలని తెలిపారు. పరీక్షకు సంబంధించిన హాజరునమోదు, రవాణా, పరీక్షా కేంద్రాల నిర్వహణ, అభ్యాసకులకు సమాచారం చేరవేత తదితర అంశాలపై సంబంధిత శాఖలు కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించి సమర్థవంతంగా అమలు చేయాలన్నారు. గ్రామ, వార్డు స్థాయిలో ఉల్లాస్ కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యమైన అన్ని శాఖలు పరస్పర సమన్వయంతో పని చేసి జిల్లాను ఫౌండేషన్ లిటరసీ అండ్ న్యుమరసీ అసెస్మెంట్ టెస్ట్(ఎఫ్ఎల్ఎన్ఏటీ)–నేషన్ ఇనిస్టిట్యూట్ఆఫ్ ఓపెన్ స్కూలింగ్(ఎన్ఐఓస్) పరీక్షల్లో ఆదర్శ జిల్లాగా నిలపాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ సమావేశంలో జెడ్పీ సీఈఓ కృష్ణారెడ్డి, మెప్మా పీడీ వెంకటనారాయణ, వయోజన విద్యాశాఖ జిల్లా అధి కారి అనిత, జిల్లా సంక్షేమ అధికారి శాంతిశ్రీ, సంబంధిత శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు. అదనపు కలెక్టర్ కిరణ్మయి
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రైలు కిందపడి గుర్తు తెలియని వ్యక్తి మృతిశంకర్పల్లి: రైలు కింద పడి గుర్తు తెలియని వ్యక్తి మృతి చెందాడు. ఈ ఘటన మంగళవారం రాత్రి కొండకల్ శివారులో చోటు చేసుకుంది. వికారాబాద్ రైల్వే పోలీసులు తెలిపిన ప్రకారం.. కొండకల్ సమీపంలోని రైలు పట్టాలపై ఓ గుర్తు తెలియని వ్యక్తి(40) మృతదేహం పడి ఉంది. గమనించిన లైన్మెన్ వికారాబాద్ రైల్వే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చాడు. ఘటనా స్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు మృతదేహన్ని పరిశీలించి, వికారాబాద్ జిల్లా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. కదులుతున్న రైలు నుంచి పడి మృతి చెందినట్లుగా రైల్వే పోలీసులు ప్రాథమిక అంచనా వేశారు. కేసు దర్యాప్తులో ఉంది. కారు ఢీకొని.. అబ్దుల్లాపూర్మెట్: రోడ్డు పక్కన నిల్చున్న వ్యక్తిని అతి వేగంగా వచ్చిన కారు ఢీ కొట్టడడంతో అక్కడికక్కడే దుర్మరణం చెందాడు. ఈ సంఘటన అబ్దుల్లాపూర్మెట్ ఠాణా పరిధిలో చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన ప్రకారం.. అబ్దుల్లాపూర్మెట్ మండల కేంద్రంలోని టాటా మోటార్స్ ఎదురుగా విజయవాడ జాతీయ రహదారి పక్కనే బుధవారం తెల్లవారుజామున ఓ గుర్తు తెలియని వ్యక్తి (45) నిలబడి ఉన్నాడు. అదే సమయంలో విజయవాడ–హైదరాబాద్ మార్గంలో వెళ్తున్న ఓ కారు డ్రైవర్ అతి వేగంగా వచ్చి అతని ఢీ కొట్టాడు. ఈ ఘటనలో ఆ వ్యక్తికి తీవ్ర గాయాలై అక్కడిక్కడే మృతిచెందాడు. స్థానికులు చెత్త ఏరుకుని జీవనం సాగించే రమేశ్గా గుర్తించారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మృతదేహాన్ని ఉస్మానియా ఆస్పత్రికికి తలరించారు. కేసు దర్యాప్తులో ఉంది.
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సైబర్ నేరాలపై అప్రమత్తత అవసరంశంకర్పల్లి: సైబర్ నేరాలపై విద్యార్థులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని మోకిల సీఐ శ్రీనివాస్ రెడ్డి అన్నారు. బుధవారం ‘సైబర్ జాగ్రుక్తా దివస్’లో భాగంగా ప్రాచీన్ గ్లోబల్ స్కూల్లో అవగాహన సదస్సు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఆయన మాట్లాడుతూ.. విద్యార్థులు పెద్ద ఎత్తున మొబైల్ ఫోన్లను వినియోగించడంతో సైబర్ నేరాలు జరగుతున్నాయన్నారు. అపరిచితులు మాయమాటలు చెప్పి బ్యాంకు ఖాతాల నుంచి కోట్లు కొల్లగొడుతున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. ఫోన్లకు వచ్చే ఓటీపీ, కాల్స్కి స్పందించొద్దని, ఇంటి పరిసరాల్లో అనుమానితులు సంచరిస్తే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని సూచించారు. సైబర్ నేరాలకు దూరంగా ఉండాలని విద్యార్థులతో ప్రతిజ్ఞ చేయించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మోకిల ఎస్ఐ సురేశ్ గౌడ్, పాఠశాల ఉపాధ్యాయ బృందం తదితరులు పాల్గొన్నారు. సీఐ శ్రీనివాస్రెడ్డి
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ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా ట్రమడాల్ విక్రయంసాక్షి, సిటీబ్యూరో/మాదాపూర్: డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్సన్ లేకుండా..అక్రమంగా ట్రమడాల్ మాత్రలు (అధిక మోతాదు పెయిన్ కిల్లర్స్) విక్రయిస్తున్న ముఠాను మాదాపూర్ పోలీసులు బుధవారం అరెస్ట్ చేశారు. వారి వద్ద 6568 మాత్రలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మాదాపూర్ ఇన్స్పెక్టర్ కేవీ సుబ్బారావు తెలిపిన మేరకు..విశ్వసనీయ సమాచారంతో మాదాపూర్ అయ్యప్ప సొసైటీ సాయినగర్లోని ప్రైమ్ ఫార్మసీపై దాడి చేశారు. వైద్యుల ప్రిస్క్రిప్షన్లు, చట్టబద్ధమైన రికార్డులు లేకుండా ట్రమడాల్ హైడ్రోక్లోరైడ్ మాత్రల్ని అక్రమంగా విక్రయిస్తున్నట్టు గుర్తించారు. ప్రైమ్ ఫార్మసీ యజమాని తొర్రి వెంకటేశం, డెలివరీ బాయ్ బర్లకాడి శ్రీకాంత్లను అరెస్ట్ చేశారు. నారాయణ ఖేడ్కి చెందిన మరో నిందితుడు రాథోడ్ ప్రకాశ్ పరారీలో ఉన్నాడు. ఇతను మాత్రలను అక్రమంగా సేకరించి ఫార్మసీలోనూ..డెలివరీ బాయ్ ద్వారా వినియోగదారులకు విక్రయిస్తున్నట్టు తెలిపారు. సుమారు 100 నుంచి 150 మంది వినియోగదారులకు ఈ మాత్రల్ని సరఫరా చేసినట్టు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. వీటిని అధిక మత్తుకోసం డ్రగ్స్లా వాడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఫుడ్ లైసెన్స్ ముసుగులో హెచ్ కేటగిరీ మందుల తయారీ ఆహారం, న్యూట్రాస్యూటికల్ ముసుగులో హేబిట్యువల్ డ్రగ్స్(హెచ్ కేటగిరీ) తయారీని డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (డీసీఏ)అధికారులు గుర్తించా రు. బుధవారం మలక్పేట్లో ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించగా మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి ఫేజ్–2లోని గోతిక్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ కంపెనీలో గబాజెన్ మాత్రలు తయారు చేసి, నగరానికే చెందిన సిఫ్కో ఆయుస్టార్ ద్వారా మార్కెటింగ్ చేస్తున్నట్లు తేల్చా రు. తీసుకున్న లైసెన్సుకు..తయారు చేసే ఉత్పత్తికి తేడాలున్నాయి. షెడ్యూల్డ్–ఎం తయారీ పద్ధతులు, ఇండియన్ ఫార్మకోపియా నాణ్యత ప్రమాణాలను పాటించాల్సి ఉంటుందని డీసీఏ అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఫుడ్ లైసెన్స్ పేరుతో మందులు విక్రయిస్తున్నారని తేలిందని తెలిపారు. ఈ తనిఖీల్లో హైదరాబాద్ ఏడీ రాజమౌళి, మలక్పేట్ డీఐ అనిల్ పాల్గొన్నారు. ఇద్దరు నిందితుల అరెస్ట్, 6,586 టాబ్లెట్లు స్వాధీనం
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విజిబుల్ పోలీసింగ్ అమలు చేయండిచేవెళ్ల: ప్రజలకు పోలీసుల ఉనికి తెలిసేలా విజిబుల్ పోలీసింగ్ అమలు చేయాలని ప్యూచర్సిటీ సీపీ తరుణ్ జోషి అన్నారు. బుధవారం ఆయన చేవెళ్ల ఠాణాను ఆకస్మికంగా సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా పోలీస్స్టేషన్లోని రికార్డులు, కేసులు, లాకప్లను పరిశీలించారు. అనంతరం మాట్లాడుతూ.. సైబర్ నేరాలు, రోడ్డు భద్రతపై అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని సూచించారు. పెండింగ్ కేసులను త్వరగా దర్యాప్తు చేయాలని సూచించారు. అనంతరం పీఎస్ ఆవరణలో మొక్కలు నాటారు. ఆయన వెంట చేవెళ్ల డీసీపీ యోగేశ్ గౌతమ్, ఏసీపీ బి.కిషన్, సీఐ కట్టా నరేందర్రెడ్డి, ఎస్ఐ వెంకటేశ్వరావు, శిరీష, తేజశ్రీ, సిబ్బంది తదితరులు ఉన్నారు. సైబర్ నేరాలపై అప్రమత్తత అవసరం మొయినాబాద్: సైబర్ నేరగాళ్లు కొత్త తరహా మోసాలకు పాల్పడుతున్నారని.. వాటి పట్ల ప్రతీ ఒక్కరు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఫ్యూచర్సిటీ కమిషనర్ తరుణ్ జోషి అన్నారు. ‘సైబర్ జాగ్రుక్తా దివస్’సందర్భంగా బుధవారం మున్సిపల్ పరిధిలోని విద్యాజ్యోతి ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో సైబర్ నేరాలపై అవగాహన కల్పించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యఅతిథిగా హాజరైన ఆయన మాట్లాడుతూ.. సైబర్ స్టాకింగ్, లోన్ యాప్లు, ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ యాప్ల ద్వారా అనేక మోసాలు జరుగుతున్నాయని.. ఫోన్లకు వచ్చే అనుమానాస్పద లింకులు, ఫోన్ కాల్స్, మెసేజ్లను నమ్మి వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని, బ్యాంకింగ్ వివరాలను పంచుకోవద్దన్నారు. సోషల్ మీడియా వినియోగంలోనూ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని.. వ్యక్తిగత వివరాలను, ఓటీపీలు, పాస్వర్డ్లను ఎవరికీ షేర్ చేయవద్దన్నారు. బలమైన పాస్వర్డ్లు వినియోగించాలన్నారు. సైబర్ నేరాలకు గురైన వెంటనే పోలీసులకు, సంబంధిత అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయాలని చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా సైబర్ అవగాహన వాల్ పోస్టర్ను ఆవిష్కరించారు. అనంతరం సైబర్ భద్రతను ప్రోత్సహిస్తూ ‘ఫ్రాడ్ కా ఫుల్ స్టాఫ్’అంటూ ప్రతిజ్ఞ చేయించారు. ఈ కార్యక్రమంలో చేవెళ్ల డీసీపీ యోగేశ్గౌతమ్, ఏసీపీ కిషన్, మొయినాబాద్ ఇన్స్పెక్టర్ మల్లికార్జునరెడ్డి, ఎస్ఐ వెంకన్న, కళాశాల ప్లేస్మెంట్ డైరెక్టర్ వెంకటాచలం, హెచ్ఓడీ నాగేశ్వర్రావు, అధ్యాపకులు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. ఫ్యూచర్ సిటీ సీపీ తరుణ్ జోషి
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రీ సర్వే తర్వాతే స్పష్టతయాచారం: మొదట సర్వేనంబరు 127లోని అసైన్డ్ భూమి రీ సర్వే, ఆ తర్వాతే కబ్జా రైతులకు చెల్లించే పరిహారం చెల్లింపు స్పష్టత ఇస్తామని అదనపు కలెక్టర్ చంద్రారెడ్డి అన్నారు. బుధవారం ఇబ్రహీంపట్నం ఆర్డీఓ కార్యాలయంలో మొండిగౌరెల్లి అసైన్డ్ రైతులు, రాజకీయ పక్షాల నాయకులతో సమావేశమయ్యారు. సర్వేనంబరు 127లో కబ్జా సర్వేలో పట్టాదారు, పాసుపుస్తకాల్లో కంటే తక్కువ ఎకరాల చొప్పున లిస్టుల్లో రైతుల పేర్లు ప్రకటించారని.. రీ సర్వే నిర్వహించాలని వారం క్రితం తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట రైతులు ధర్నా చేపట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో అసైన్డ్ రైతులతో అదనపు కలెక్టర్ సమావేశమై వెంటనే రీ సర్వే చేయిస్తానని.. ఆ తర్వాత మరోమారు సమావేశమై కబ్జా రైతుల పరిహారంపై తేల్చుతామన్నారు. భూ సేకరణకు రైతులు సహకరించాలని కోరారు. పట్టాదారు, పాసుపుస్తకాలు కలిగిన రైతులకు న్యాయం చేసేలా కృషి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. సమావేశం అనంతరం సర్పంచ్ కొలన్ రమాదేవి ఆధ్వర్యంలో పాలకవర్గం సభ్యులు, రైతులు, రాజకీయ పక్షాల నాయకులు కలిసి కబ్జా రైతులకు ఎకరాకు రూ.30లక్షల చొప్పున పరిహారం చెల్లించాలని వినతిపత్రం అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఇబ్రహీంపట్నం ఆర్డీఓ శ్రీనివాస్రెడ్డి, యాచారం తహసీల్దార్ అయ్యప్ప పాల్గొన్నారు. అదనపు కలెక్టర్ చంద్రారెడ్డి
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దరఖాస్తుల ఆహ్వానంఇబ్రహీంపట్నం రూరల్: జిల్లాలో మైనార్టీ రెసిడెన్షియల్ విద్యాసంస్థల్లో అవుట్సోర్సింగ్ పద్ధతిలో నియామకాల కోసం అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నట్లు మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖ జిల్లా అధికారి నవీన్కుమార్రెడ్డి బుధవారం ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. కామర్స్, హిస్టరీ, కెమిస్ట్రీ, జువాలజీ, సివిక్స్ బోధనకు జూనియర్ లెక్చరర్స్, ఇంగ్లిష్, ఉర్దూ, ఫిజికల్ సైన్స్, సోషల్ స్టడీస్ పోస్టుగ్రాడ్యుయేట్ టీచర్లు, గణితం, సోషల్ స్టడీస్, సైన్స్లో టెన్త్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్లు పాటు డీఈఓ, నర్సింగ్ ఆఫీసర్, పీడీ పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయన్నారు. డిగ్రీతో పాటు బీఈడీ, టెట్, సీటెట్ చేసిన వారు అర్హులన్నారు. ఈ నెల చివరి వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలన్నారు. పీఆర్టీయూ జిల్లా అధ్యక్షుడు మహేందర్రెడ్డి మొయినాబాద్/మొయినాబాద్ రూరల్: ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులకు ప్రభుత్వం కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్(సీపీఎస్) విధానాన్ని పూర్తిగా రద్దు చేసి పాత పెన్షన్ విధానాన్ని అమలు చేయాలని పీఆర్టీయూ జిల్లా అధ్యక్షుడు సామల మహేందర్రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. బుధవారం ఆయన అజీజ్నగర్, ఎనికేపల్లి, ముర్తూజగూడ, బాకారం, అమ్డాపూర్, వెంకటాపూర్, కేతిరెడ్డిపల్లి తదితర ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పీఆర్టీయూ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ.. పీఆర్సీ, సీపీఎస్ రద్దు వంటి కీలక అంశాలపై ప్రభుత్వం వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నారు. ఈ డిమాండ్లతో సెప్టెంబర్ 1న నగరంలోని ఇందిరా పార్కు వద్ద సంఘం ఆధ్వర్యంలో మహాధర్నా నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. ఉపాధ్యాయులంతా ధర్నాకు తరలివచ్చి విజయవంతం చేయాలన్నారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు ఉపాధ్యాయులకు సభ్యత్వాన్ని అందజేశారు. కార్యక్రమంలో పీఆర్టీయూ మండల అధ్యక్షుడు బందయ్య, గౌరవ అధ్యక్షుడు హమీద్, రాష్ట్ర అసోసియేట్ అధ్యక్షుడు శివకుమార్, సంఘం నాయకులు శివకుమార్, లక్ష్మణ్, వేణుగోపాల్, రాములుగౌడ్, బీమ్లా, జంగయ్య, వినోద్కుమార్, నారాయణగౌడ్, వేణు, రవీందర్రెడ్డి, శ్రీనివాస్, రాములునాయక్, విక్రమ్, సురేందర్రెడ్డి, రవి, భగీరథ తదితరులు పాల్గొన్నారు. పహాడీషరీఫ్: బాలాపూర్ పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో జరిగిన పోక్సో కేసులో నిందితుడికి ఎల్.బి.నగర్ న్యాయస్థానం జీవిత ఖైదు శిక్షను విధించింది. ఇన్స్పెక్టర్ ఎం.సుధాకర్ తెలిపిన ప్రకారం.. యూపీకి చెందిన సోనూ చక్రవర్తి (21) షాహిన్నగర్లో నివాసం ఉంటూ స్వీట్కార్న్ విక్రయిస్తుండేవాడు. 2025లో పక్కింట్లో నివాసం ఉండే నాలుగేళ్ల చిన్నారిపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. దీనిపై పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసిన బాలాపూర్ పోలీసులు నిందితుడిని రిమాండ్కు తరలించారు. పోలీసులు దాఖలు చేసిన ఛార్జిషీట్ను విచారించిన ఫాస్ట్ట్రాక్ కోర్టు ప్రత్యేక న్యాయమూర్తి నిందితుడికి జీవిత ఖైదుతో పాటు రూ.7 వేల జరిమానా విధిస్తూ బుధవారం తీర్పు వెల్లడించారు. బాధితురాలికి రూ.5 లక్షల పరిహారం ప్రకటించారు. ఇరిగేషన్ డీఈ ఆంజనేయులు అబ్దుల్లాపూర్మెట్: మండల పరిధిలోని జాఫర్గూడలో ఆక్రమణకు గురవుతున్న చెరువు అలుగుతో పాటు నక్షబాటను బుధవారం ఇరిగేషన్ డీఈ ఆంజనేయులు, ఏఈ శ్రీవాణి పరిశీలించారు. నోవా విద్యాసంస్థల యాజమాన్యం చెరువు అలుగుతో పాటు, బాటను ఆక్రమించుకుంటుందని గ్రామస్తులు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ మేరకు అధికారులు చెరువు పరిసరాలను పరిశీలించి అలుగు వద్ద చేపడుతున్న పనులను తక్షణమే నిలిపివేయాలని కళాశాల యాజమాన్యాన్ని ఆదేశించారు. అధికారుల వెంట సర్పంచ్ ఎర్ర వెంకటేష్యాదవ్, మాజీ ఉప సర్పంచ్ దేశట్ల శేఖర్యాదవ్, నాయకులు బక్కతట్ల జంగయ్య, కోటా వెంకట్రెడ్డి, గ్రామస్తులు ఉన్నారు.
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పర్యావరణ విద్యకు ప్రాధాన్యం అవసరంకడ్తాల్: భవిష్యత్ తరాలకు ఆరోగ్యకరమైన పర్యావరణాన్ని అందించాలంటే పాఠశాల స్థాయి నుండే పర్యావరణ విద్యకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని పర్యావరణ వేత్త ప్రొఫెసర్ పురుషోత్తంరెడ్డి, సీజీఆర్ చైర్ పర్సన్ లీలాలక్ష్మారెడ్డి అన్నారు. అన్మాస్పల్లి ఎర్త్సెంటర్లో సీజీఆర్ పర్యావరణ సంస్థ–తెలంగాణ ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యాశాఖ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రంలోని ఎంపిక చేసిన కేజీబీవీల ఉపాధ్యాయులకు యంగ్ ఎర్త్ లీడర్ శిక్షణ కార్యక్రమం బుధవారం ప్రారంభమైంది. జ్యోతి ప్రజ్వలన అనంతరం సీజీఆర్ వ్యవస్థాపకుడు లక్ష్మారెడ్డి అధ్యక్షతన నిర్వహించిన సమావేశంలో వారు మాట్లాడుతూ.. విద్యార్థుల్లో చిన్ననాటి నుంచే పర్యావరణ పరిరక్షణపై అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు. శిక్షణ ద్వారా 50 వేలకు పైగా విద్యార్థుల్లో పర్యావరణ చైతన్యం పెంపొందించడమే లక్ష్యమన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఉపాధ్యాయులకు నీటి సంరక్షణ, అటవీ పరిరక్షణ, వ్యర్థాల నిర్వాహణ, ప్లాస్టిక్ వినియోగ నియంత్రణ, కిచెన్గార్డెన్ల ఏర్పాటు, వనమహోత్సవం, జీవవైవిధ్యం తదితర అంశాలపై ఆచారణత్మతక శిక్షణ ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రముఖ విద్యావేత్త ఉపేందర్రెడ్డి, పర్యావరణ శాస్త్రవేత్త ఉమామహేశ్వర్రెడ్డి, వైఈఎల్పీ స్టేట్ కోఆర్డినేటర్ వెంకట్రెడ్డి, సీజీఆర్ ఇన్చార్జి రజనీకాంత్, కార్యక్రమ అధికారి నవ్య, టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ సాక్షి, మద్దిలేటి, హనుమంతు తదితరులు పాల్గొన్నారు. పర్యావరణవేత్త ప్రొఫెసర్ పురుషోత్తంరెడ్డి
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వేర్వేరు ఘటనల్లో ముగ్గురు అదృశ్యంశంకర్పల్లి: వెల్డింగ్ కార్మికుడు అదృశ్యమైన ఘటన మోకిల ఠాణా పరిధిలో చోటు చేసుకుంది. సీఐ శ్రీనివాస్రెడ్డి తెలిపిన ప్రకారం.. కేరళం రాష్ట్రానికి చెందిన అనిల్కుమార్(45) బతుకుదెరువు నిమిత్తం మోకిలకు వచ్చాడు. మిత్రుడు హేమంత్తో కలిసి ఉంటూ కొండకల్ అపర్ణ కంపెనీలో వెల్డింగ్ పనులు చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. మంగళవారం సాయంత్రం బయటకు వెళ్లిన ఆయన తిరిగి రాలేదు. హేమంత్ ఎక్కడ వెతికినా ఆచూకీ లభించకపోవడంతో బుధవారం ఠాణాలో ఫిర్యాదు చేశాడు. కేసు దర్యాప్తులో ఉంది. అదృశ్యమైన బాలిక తిరుపతిలో ఉన్నానని ఫోన్ పహాడీషరీఫ్: మానసిక స్థితి సరిగ్గా లేక ఐదు నెలల క్రితం అదృశ్యమైన ఓ బాలిక, తాను తిరుపతిలో ఉన్నట్లు రెండు రోజుల క్రితం కుటుంబ సభ్యులకు ఫోన్ చేసింది. బాలాపూర్ ఎస్ఐ సోహెల్ తెలిపిన ప్రకారం.. కాచిగూడ నింబోలి అడ్డాకు చెందిన రాజు కుమార్తె పూజ(17)కు మానసిక స్థితి సరిగ్గా లేదు. చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ రిఫరెన్స్తో ఈ ఏడాది మార్చి మొదటివారం షాహిన్నగర్ సమీపంలోని ఐఎఫ్టీ బాలికల హోమ్లో చేర్పించారు. ఇదే నెల 10న బాలిక ఎవరికీ చెప్పకుండా బయటకు వెళ్లిపోయింది. హోమ్ నిర్వాహకుల ఫిర్యాదు మేరకు అప్పట్లో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. బాలిక ఆచూకీ తెలిస్తే బాలాపూర్ పీఎస్లో లేదా 87126 62366 నంబర్కు ఫోన్ చేసి సమాచారం ఇవ్వాలని పోలీసులు కోరారు. కుటుంబ కలహాలతో యువకుడు.. మాడ్గుల: కుటుంబ కలహాల కారణంగా ఓ యువకుడు అదృశ్యమైన ఘటన మాడ్గుల ఠాణా పరిధిలో బుధవారం వెలుగులోకి వచ్చింది. సీఐ వేణుగోపాల్రావు తెలిపిన ప్రకారం.. చాంద్రాయణపల్లికి చెందిన మానుపాటి నరేశ్(24)కు మూడేళ్ల క్రితం వివాహమైంది. దంపతుల మధ్య తరచూ గొడవలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఆగస్టు 3వ తేదీన సాయంత్రం జరిగిన గొడవలో మనస్థాపంతో నరేశ్ ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. ఎక్కడ వెతికినా ఆచూకీ లభించకపోవడంతో నరేశ్ తల్లి వెంకటమ్మ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. కేసు దర్యాప్తులో ఉంది.
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టీజీఐఐసీ నిధుల వరదయాచారం: ఫ్యూచర్సిటీ పరిధిలో అభివృద్ధి పనులు వేగం పుంజుకున్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్ర పారిశ్రామిక మౌలిక సదుపాయాల సంస్థ(టీజీఐఐసీ) ద్వారా గ్రామాల్లో సీసీ రోడ్లు, అండర్డ్రైనేజీ నిర్మాణాలకు భారీగా నిధులు మంజూరవుతున్నాయి. గతంలో మట్టి రోడ్లు, డ్రైనేజీ సమస్యలతో ఇబ్బందులు పడిన ప్రజలు ప్రస్తుతం మెరుగైన మౌలిక సదుపాయాలు అందుతున్నాయని సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఫార్మాసిటీ కోసం యాచారం, కందుకూర్, కడ్తాల్ మండలాల్లోని పది గ్రామాల్లో 19,333 ఎకరాల భూమి సేకరణకు నిర్ణయించగా, సుమారు 13,500 ఎకరాలు సేకరించారు. ప్రస్తుతం ఆ గ్రామాల్లోనే టీజీఐఐసీ నిధులతో అభివృద్ధి పనులు కొనసాగుతున్నాయి. తాజాగా మండలానికి మరో రూ.పది కోట్ల నిధులు మంజూరు అయ్యాయి. రెండేళ్లలో రూ.40 కోట్లు ఇటీవల యాచారం మండలంలోని 12 గ్రామాల్లో సీసీ రోడ్లు, డ్రైనేజీ కాల్వల నిర్మాణానికి మరో రూ.12 కోట్ల నిధులు మంజూరయ్యాయి. మంతన్గౌరెల్లి, యాచారం, చింతపట్ల, మొండిగౌరెల్లి, చింతుల్ల, నందివనపర్తి, కేసీ తండా, కొత్తపల్లి తదితర గ్రామాల్లో పనులు చేపట్టనున్నారు. ఫ్యూచర్సిటీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ పరిధిలోకి వచ్చిన 24 గ్రామపంచాయతీల అభివృద్ధి ప్రతిపాదనల ఆధారంగా ఈ నిధులు విడుదలయ్యాయి. గత రెండేళ్లలో యాచారం మండలానికి టీజీఐఐసీ ద్వారా సుమారు రూ.40 కోట్ల నిధులు మంజూరయ్యాయి. యాచారం, నందివనపర్తి, నక్కర్తమేడిపల్లి, తాడిపర్తి, కుర్మిద్ద తదితర గ్రామాల్లో రోడ్లు, డ్రైనేజీ పనులు పూర్తవుతున్నాయి. ఫ్యూచర్సిటీ అభివృద్ధిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం గ్రామీణ మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణకు ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. యాచారం మండలానికి రూ.10 కోట్లు మంజూరు వేగంగా సీసీ రోడ్లు, డ్రైనేజీ కాల్వల నిర్మాణం ఆయా గ్రామాల్లో విస్తృతంగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అభివృద్ధి పనులు.. ఫ్యూచర్సిటీని దృష్టిలో పెట్టుకుని టీజీఐఐసీ కావాల్సిన నిధులను మంజూరు చేస్తోంది. ఎమ్మెల్యే రంగారెడ్డి ఆదేశాల ప్రకారం నివేదికలు పంపిన వెంటనే నిధులు ఇస్తున్నారు. ఇప్పటికే గ్రామాల్లో రూ.30 కోట్లకు పైగా నిధులతో అభివృద్ధి పనులు పూర్తి చేశాం. తాజాగా వచ్చే రూ.10 కోట్లతో మరిన్ని కార్యక్రమాలు చేపడుతాం. – శ్రీనివాస్, డీఈఈ, పంచాయతీరాజ్ శాఖ హామీ ఇచ్చారు కొద్ది రోజుల కింద మండల సర్పంచులమంతా ఎమ్మెల్యే మల్రెడ్డి రంగారెడ్డిని కలిశాం. గ్రామాల్లో కావాల్సిన అభివృద్ధి పనులపై వినతిపత్రాలిచ్చాం. కావాల్సిన నిధులను టీజీఐఐసీ ద్వారా మంజూరు చేయిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. మంతన్గౌరెల్లి గ్రామానికి రూ.రెండు కోట్లకు పైగా నిధులు అడిగాను. – అరవింద్నాయక్, సర్పంచ్, మంతన్గౌరెల్లి
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జేబు దొంగల రిమాండ్మొయినాబాద్: ఇటీవల ఓ కార్యక్రమంలో పిక్పాకెటింగ్కు పాల్పడిన ఇద్దరు జేబు దొంగలను మొయినాబాద్ పోలీసులు అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ నెల 2న మున్సిపాలిటీలోని జేపీఎల్ కన్వెన్షన్లో పట్నం రుక్కమ్మ దశదిన కర్మ కార్యక్రమం జరిగింది. దీనికి చాలా మంది ప్రముఖులతో పాటు పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు రావడంతో జేబుదొంగలు తమ చేతివాటం ప్రదర్శించారు. ఆరు మంది జేబుల్లో నుంచి నగదును దొంగించారు. వారంతా పోలీస్స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. వేర్వేరుగా కేసులు నమోదు చేసిన పోలీసులు సీసీటీవీ ఫుటేజీల ఆధారంగా దర్యాప్తు చేపట్టారు. లంగర్హౌస్కు చెందిన మహ్మద్ షకీల్ అలియాస్ లంగ్డా అలియాస్ మోటా, పాతబస్తీకి చెందిన దేవరకొండ దుర్గారావు అలియాస్ శ్రీనులను సోమవారం అరెస్టు చేశారు. ఇద్దరిని మంగళవారం రిమాండ్కు తరలించారు. మరో నిందితుడు శ్రీరామ్ గోపి పరారీలో ఉన్నాడు. నిందితులపై నగరంలోని పలు పోలీస్స్టేషన్లలో దొంగతనాలు, చైన్స్నాచింగ్ కేసులు ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
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80 కిలోల గంజాయి పట్టివేతశంకర్పల్లి: గంజాయి తరలిస్తున్న ముగ్గురు వ్యక్తులను సోమవారం రాత్రి శంకర్పల్లి పోలీసులు పట్టుకున్నారు. వారిని మంగళవారం కోర్టులో హాజరు పరిచి, రిమాండ్కు తరలించారు. శంకర్పల్లి సీఐ రుధ్వీర్కుమార్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. కామారెడ్డి జిల్లా పిట్లంకు చెందిన ఎం.శ్రీనివాస్(21), ఎం.శ్రీనివాస్(26), జె.కిరణ్(22)లు కొంతకాలంగా జల్సాలకు అలవాటు పడ్డారు. సులభంగా డబ్బు సంపాదించేందుకు గంజాయి అక్రమ రవాణాని ఎంచుకున్నారు. ఒడిశాలోని చిత్రకొండ వద్ద 80 కిలోల గంజాయి కొనుగోలు చేసి, కర్ణాటకలోని బీదర్లో విక్రయిస్తున్నారు. సోమవారం శంకర్పల్లి నుంచి సరఫరా చేస్తున్నట్లు పోలీసులకు పక్కా సమాచారం అందింది. పట్టణంలోని మంజీరా పైప్లైన్ రోడ్డులో తనిఖీలు జరుపగా వీరు పట్టుబడ్డారు. ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. అనంతరం నిందితులను చేవెళ్ల కోర్టులో హాజరు పరిచి, సంగారెడ్డి జిల్లా జైలుకి తరలించారు. రిమాండ్కు ముగ్గురి తరలింపు
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బడి బస్సులు ఫంక్షన్లకు ఇవ్వొద్దు.. మా పొట్ట కొట్టొద్దుచేవెళ్ల: పాఠశాలల బస్సులను ఫంక్షన్లు, మ్యారేజీలకు పంపకూడదని తెలంగాణ టూరిస్ట్ అండ్ ట్రావెల్స్ జిల్లా కమిటీ అధ్యక్షుడు పి. సురేశ్కుమార్ అన్నారు. మండలంలోని అన్ని ప్రైవేటు పాఠశాలలకు మంగళవారం మండల కమిటీ ఆధ్వర్యంలో వినతిపత్రాలు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. టూరిస్ట్ అండ్ ట్రావెల్స్ సంఘం ఏర్పాటు చేసుకొని ట్రావెల్స్ వాహనాలను నడిపించుకుంటూ ఉపాధి పొందుతున్న యజమానులు, డ్రైవర్లు ప్రైవేటు పాఠశాలల బస్సులు ఫంక్షన్లకు పంపడం ద్వారా ఉపాధి కోల్పోతున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. టూరిస్ట్ ట్రావెల్స్నే నమ్ముకొని జీవిస్తున్న తమకు అన్యాయం చేయొద్దన్నారు. ఈనెల 18న చేవెళ్లలో జిల్లా స్థాయిలో తెలంగాణ టూరిస్ట్ అండ్ ట్రావెల్స్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో సమావేశం నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. సమావేశానికి ట్రాన్స్పోర్టు ఉన్నతాధికారులను సైతం ఆహ్వా నిస్తున్నట్లు చెప్పారు. కార్యక్రమంలో ట్రావెల్స్ కమిటీ మండల సభ్యులు గోవర్దన్రెడ్డి, శ్రీకాంత్రెడ్డి, సత్తిరెడ్డి, శ్రీనివాస్రెడ్డి, కృష్ణ, బల్వంత్, విజయ్, వెంకటేశ్, రవీందర్, బల్వంత్యాదవ్, డి.శ్రీనివాస్రెడ్డి, బస్సు ఓనర్స్, డ్రైవర్లు పాల్గొన్నారు. టూరిస్ట్, ట్రావెల్స్ జిల్లా కమిటీ అధ్యక్షుడు సురేశ్కుమార్
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అరుణాచలం ఆర్టీసీ సర్వీసు హర్షణీయంతాండూరు టౌన్: తాండూరు డిపో నుంచి తమిళనాడులోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం అరుణాచలంకు బస్సు నడపడం అభినందనీయమని పట్టణ మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ పట్లోళ్ల నీరజ అన్నారు. మంగళవారం ఆమె తొలి సర్వీస్ను జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ.. ప్రభుత్వం ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన మాట ప్రకారం మహాలక్ష్మి పథకం ద్వారా మహిళలకు ఆర్టీసి బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణానికి అవకాశం కల్పించిందన్నారు. భక్తుల కోసం తాండూరు నుంచి అరుణాచలంకు బస్సు సర్వీసు నడపడం హర్షణీయమన్నారు. భక్తులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు. అనంతరం డిపో మేనేజర్ ప్రవీ ణ్కుమార్ మాట్లాడుతూ.. అరుణాచలం ఆధ్యాత్మిక టూర్ పేరుతో భక్తుల కోసం ఈ సౌకర్యాన్ని కల్పించామన్నారు. భక్తులకు కాణిపాకంలోని వరసిద్ధి వినాయక ఆలయం, వెల్లూర్లోని గోల్డెన్ టెంపుల్తో పాటు అరుణాచలేశ్వర స్వామి వారి దర్శనం కల్పిస్తామన్నారు. ఫుల్ టికెట్ రూ.3,600, హాఫ్ టికెట్ రూ.2వేలు ఉంటుందన్నారు. ఇందుకు భక్తులు ముందస్తుగానే టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాలని కోరారు. వివ రాలకు 9948947422, 8309348157 నంబర్లలో సంప్రదించాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మార్కెట్ కమిటీ మాజీ చైర్మన్ పట్లోళ్ల బాల్రెడ్డి, ట్రాఫిక్ ఇన్చార్జి వెంకటేశం, ఆర్టీసి అధికారులు పాల్గొన్నారు. తాండూరు మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ నీరజ
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తాగునీటికి అధిక ప్రాధాన్యతమోమిన్పేట: జిల్లాలో తాగు, సాగునీటి కోసం అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్లు స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్కుమార్ తెలిపారు. మోమిన్పేటలోని ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో మంగళవారం మండల స్థాయి సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. నియోజకవర్గంలో తాగునీటి అవసరాల కోసం రూ.10 కోట్లు కేటాయించినట్లు తెలిపారు. ఏ గ్రామంలో కూడా నీటి సమస్య ఉండొద్దన్నారు. జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు ఒక్క సాగునీటి ప్రాజెక్టు కూడా లేదన్నారు. దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి ప్రాణహిత – చేవెళ్ల ప్రాజెక్టు తెస్తే గత ప్రభుత్వం రద్దు చేసిందన్నారు. శ్రీశైలం బ్యాక్ వాటర్తో పాలమూరు – రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా జిల్లాకు నీరిచ్చే అవకాశం లేదన్నారు. ఈ విషయాన్ని సీఎం రేవంత్రెడ్డి దృష్టికి తీసుకెళ్లి జూరాల నుంచి జిల్లాకు సాగునీరు ఇవ్వాలని కోరామన్నారు. ఇందుకు ఆయన సానుకూలంగా స్పందించారని తెలిపారు. నియోజకవర్గంలో రూ.300 కోట్లతో ఆర్అండ్బీ రోడ్లు వేస్తున్నట్లు చెప్పారు. విద్యుత్ శాఖ ఏఈఈ అందుబాటులో ఉండడం లేదని, ఫోన్ చేసినా స్పందించడం లేదని పలువురు సర్పంచులు సభ దృష్టికి తెచ్చారు. చేసిన పనులకు బిల్లులు చెల్లించడం లేదని ఫిర్యాదు చేశారు. అధికారుల తీరుపై స్పీకర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సర్పంచులు ఫోన్ చేస్తే స్పందించాలని సూచించారు. మన ఊరు – మన బడి పథకం కింద చేసిన పనులకు దాదాపు రూ.25 లక్షల బిల్లు రావాల్సి ఉందని టేకులపల్లి సర్పంచ్ విష్ణువర్ధన్రెడ్డి సభ దృష్టికి తెచ్చారు. వెంటనే మంజూరయ్యేలా చూస్తామని స్పీకర్ హామీ ఇచ్చారు. శిథిలావస్థకు చేరిన పాఠశాలల భవనాలను కూల్చి వేసేందుకు అనుమతులు ఇవ్వాలని ఎన్కేపల్లి సర్పంచ్ సురేందర్ కోరారు. కలెక్టర్ దీపక్ తివారి మాట్లాడుతూ.. సర్పంచ్లు సభ దృష్టికి తెచ్చిన సమస్యలను 45 రోజుల్లో పరిష్కరించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. అనంతరం విద్యార్థులకు యూనిఫాం పంపిణీ చేశారు. కార్యక్రమంలో మర్పల్లి మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ మహేందర్రెడ్డి, జెడ్పీ సీఈఓ సుధీర్, మండల ప్రత్యేకాధికారి సదానందం, ఇన్చార్జ్ ఎంపీడీఓ రాజమల్లయ్య, ఆయా గ్రామాల సర్పంచులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ఇక చదువులు స్పెషల్!సాక్షి, సిటీబ్యూరో: ప్రభుత్వ పాఠశాలల రూపురేఖలు మార్చి.. విద్యా ప్రమాణాలు పెంచడమే లక్ష్యంగా విద్యా శాఖ సరికొత్త కార్యాచరణ ప్రణాళి కకు సిద్ధమైంది. 2026–27 విద్యాసంవత్సరానికి నిర్దేశించుకున్న ప్రణాళికలను క్షేత్రస్థాయిలో పక్కాగా అమలు చేసేందుకు సీనియర్ అధికారు లను జిల్లాల వారీగా ‘ప్రత్యేకాధికారులు’గా (స్పెషల్ ఆఫీసర్లు) నియమిస్తూ అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ప్రధానంగా కోర్ అర్బన్ రీజియన్ పరిధిలోని హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్–మల్కాజిగిరి, సంగారెడ్డి జిల్లాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. నిరంతరం బడులను తనిఖీ చేస్తూ విద్యాశాఖ కార్యదర్శికి ఎప్పటిక ప్పుడు సమగ్ర నివేదికలు సమర్పిస్తూ ఎక్కడైనా లోపాలు కనిపిస్తే ఆ క్షణానే సరిదిద్దేలా ప్రత్యేక అధికారులు చర్యలు తీసుకోనున్నారు. చేరికల నుంచి మౌలిక వసతుల వరకు.. జీరో ఎన్రోల్మెంట్ పాఠశాలల స్థితిగతులపై ఈ అధికారులు ప్రత్యేకంగా దృష్టిసారించనున్నారు. సమగ్ర శిక్ష ఆధ్వర్యంలో బడుల్లో జరుగుతున్న సివిల్ పనులు, తాగునీరు, మరుగుదొడ్లు వంటి మౌలిక వసతుల కల్పనను వేగవంతం చేయనున్నారు. విద్యార్ధులకు అందించే ‘మధ్యాహ్న భోజనం’తో పాటు ‘సీఎం బ్రేక్ఫాస్ట్’ స్కీమ్ నాణ్యతను క్షేత్రస్థాయిలో స్వయంగా పరిశీలించనున్నారు. ప్రభుత్వం ఉచితంగా అందిస్తున్న పాఠ్యపుస్తకాలు, యూనిఫారాల పంపిణీ వంద శాతం పూర్తయ్యేలా సమన్వయం చేస్తారు. టెక్నాలజీతో చెక్ సాంకేతికతను జోడించి సర్కారు చదువులను కార్పొరేట్కు పోటీగా నిలబెట్టేందుకు 19 కీలక అంశాలపై నిరంతర సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు. ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచి పక్కాగా అమలు చేయాలని భావిస్తున్న ‘ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ అటెండెన్స్’ (ముఖ గుర్తింపు హాజరు) విధానం, బడి మానేసిన పిల్లల (డ్రాపౌట్లు) గుర్తింపు, ఫౌండేషనల్ లిటరసీ ప్రోగ్రామ్లపై నిఘా పెట్టనున్నారు. దీంతో పాటు ఆన్లైన్ విద్యలో విప్లవాత్మక మార్పుల కోసం ప్రముఖ డిజిటల్ ఇనిషియేటివ్స్ ద్వారా డిజిటల్ పాఠాలు విద్యార్థులకు ఏ మేరకు అందుతున్నాయో క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించనున్నారు. ప్రత్యేకాధికారులు వీరే .. ఇందులో భాగంగా హైదరాబాద్ జిల్లాకు ఎం. రాధారెడ్డి, రంగారెడ్డి– కె.లింగయ్య, మేడ్చల్–మల్కాజిగిరి జిల్లాకు రమణకుమార్, సంగారెడ్డికి జి.రమేష్ను స్పెషలాఫీసర్లుగా నియమించారు.సర్కారు బడుల్లో నాణ్యమైన విద్యపై ఫోకస్ విద్యా ప్రమాణాల పెంపే లక్ష్యంగా స్పెషలాఫీసర్లు హాజరు, మౌలిక వసతులు, డిజిటల్ బోధనపై నిఘా నిరంతరం ప్రత్యేకాధికారుల తనిఖీలు
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నేడు ప్లాట్ల పంపిణీ● ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసిన రెవెన్యూ అధికారులు ● పారిశ్రామిక వాడ భూ నిర్వాసితుల హర్షం కొడంగల్: దుద్యాల మండలంలో ఏర్పాటు చేస్తున్న పారిశ్రామిక వాడలో భాగంగా భూములు అప్పగించిన లగచర్ల, హకీంపేట్, పోలేపల్లి, రోటిబండతండా, పులిచర్లకుంటతండా రైతులకు ప్లాట్లు పంపిణీ చేసేందుకు రంగం సిద్ధమైంది. హకీంపేట్ సమీపంలో సుమారు వంద ఎకరాల్లో ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన డీటీసీపీ లేఔట్లో ఇళ్ల స్థలాలు పంపిణీకి రెడీ అయ్యాయి. 570 మందికి బుధవారం లక్కీడిప్ విధానంలో ప్లాట్లను కేటాయించనున్నారు. ఇందుకోసం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినట్లు తాండూరు ఆర్డీఓ అనిత, స్థానిక తహసీల్దార్ కిషన్ తెలిపారు. కొడంగల్లోని బసిరెడ్డి ఫంక్షన్ హాల్లో నిర్వహించే కార్యక్రమానికి ప్లాట్ల జాబితాలో పేరున్న రైతులు హాజరు కావాలని సూచించారు. ఆధార్ కార్డు, రెండు పాస్పోర్ట్ సైజు ఫోటోలు తీసుకురావాలన్నారు. ఎకరా పట్టా భూమిని కోల్పోయిన ఒక్కో రైతుకు 150 గజాలు, ఎకరా అసైన్డ్ భూమిని ఇచ్చిన వారికి 120 గజాలు, అర ఎకరం లేదా అంతకంటే తక్కువ భూమి కోల్పోయిన వారికి 80 గజాల చొప్పున నివాస స్థలం ఇవ్వనున్నారు. ఎనిమిది ఎకరాలు ఇచ్చాం.. మా కుటుంబానికి సంబంధించి ఎనిమిదెకరాల భూమిని పారిశ్రామిక వాడ కోసం ప్రభుత్వానికి ఇచ్చాం. పరిహారం అందింది. బుధవారం ఇళ్ల స్థలాలు ఇస్తామని అధికారులు సమాచారం ఇచ్చారు. ఎకరానికి ఒకటి చొప్పున మాకు ఎనిమిది ప్లాట్లు వస్తాయి.. చాలా సంతోషంగా ఉంది. – దొరమోని అనంతమ్మ, హకీంపేట్
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ఫ్యూచర్.. వైర్లెస్!సాక్షి, రంగారెడ్డిజిల్లా: భూ బాధితుల వెంచర్ను పూర్తిగా వైర్లెస్ సిటీగా తీర్చిదిద్దాలని ప్రభుత్వం సంకల్పించింది. ఓవర్హెడ్లైన్ల స్థానంలో భూగర్భ విద్యుత్ కేబుళ్లు ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది. ఆ మేరకు దక్షిణ తెలంగాణ విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థ రూ.18 కోట్ల అంచనాతో ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసింది. ఇప్పటికే నాటిన విద్యుత్ స్తంభాలను తొలగించింది. ప్రధాన రహదారులు, కాలనీ వీధుల్లోనే కాదు.. ఇంటి ముందు కూడా ఓవర్హెడ్ విద్యుత్ లైన్లు కన్పించకూడదని భావిస్తోంది. వాటిస్థానంలో 3.6 కిలోమీటర్ల మేర 11 కేవీ భూగర్భ విద్యుత్ కేబుళ్లు (యూజీ కేబుల్స్), 120 కిలోమీటర్ల ఎల్టీ యూజీ కేబుల్స్ సహా సుమారు 30 డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్రాన్స్ఫార్మార్లు, 33/11 కేవీ సబ్స్టేషన్ ఏర్పాటు చేయనుంది. ఇందుకు అవసరమైన బడ్జెట్ విడుదల కావడమే ఆలస్యం పనులు మొదలు పెట్టే అవకాశం ఉంది. మీర్ఖాన్పేటలో భారీ వెంచర్ గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఫార్మాసిటీ పేరుతో కందుకూరు, యాచారం మండలాల పరిధిలోని పది గ్రామాల్లో 19,333 వేల ఎకరాల భూమిని సేకరించాలని నిర్ణయించింది. ఆ మేరకు కందుకూరు మండలం మీర్ఖాన్పేట, ముచ్చర్ల, పంజాగూడ రెవెన్యూల పరిధిలో 1,433 మంది రైతుల నుంచి సుమారు నాలుగు వేల ఎకరాల భూమిని, యాచారం మండల పరిధిలోని నక్కర్తమేడిపల్లి, నానక్నగర్, తాడిపర్తి, కుర్మిద్ద, కడ్తాల్ మండల పరిధిలోని పల్లెచల్కతండా పరిధిలోని ఆరు వేల మంది రైతుల నుంచి సుమారు తొమ్మిది వేల ఎకరాల చొప్పున మొత్తం 13,500 ఎకరాలు సేకరించింది. భూములు కోల్పోయిన రైతులకు పట్టా భూమికి ఎకరానికి రూ.12.50 లక్షల నుంచి రూ.35 లక్షల వరకు, అసైన్డ్ భూములకు రూ.8 లక్షల నుంచి రూ.16 లక్షల వరకు నష్టపరిహారం చెల్లించింది. అంతేకాదు ఎకరానికి 121 గజాల ప్లాట్ ఇచ్చేందుకు అంగీకరించింది. ఆ మేరకు తెలంగాణ పారిశ్రామిక మౌలిక సదుపాయాల సంస్థ (టీజీఐఐసీ) మీర్ఖాన్పేట్ రెవెన్యూ సర్వే నంబర్ 120 సహా పంజాగూడ రెవెన్యూ సర్వే నంబర్ 90, 91లలో 600 ఎకరాలు సేకరించి, భారీ వెంచర్ అభివృద్ధి చేసింది. 2023లో బీఆర్ఎస్ తన అధికారాన్ని కోల్పోవడం, 2024లో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి రావడం, ఫార్మాసిటీని రద్దు చేసి, దాని స్థానంలో భారత్ ఫ్యూచర్సిటీని ఏర్పాటు చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించడం చకచకా జరిగిపోయాయి. రూ.18 కోట్లతో భూగర్భ కేబుళ్లు ఫ్యూచర్సిటీ భూ బాధితులకు ప్రత్యేకం మీర్ఖాన్పేటలో 600 ఎకరాల్లో వెంచర్ ఇప్పటికే బాధితులకు ప్రొసీడింగ్స్ జారీ వైర్లెస్ సిటీగా నిర్మాణానికి ప్రతిపాదనలులబ్ధిదారుల నుంచి ఒత్తిడి పెరగడంతో అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వెంచర్ టలోని ఖాళీ ప్లాట్లకు నంబర్లు వేసింది. విశాలమైన రోడ్లు, పార్కులు, ఓవర్ హెడ్ విద్యుత్ లైన్లు ఏర్పాటు చేసింది. ప్లాట్ల పంపిణీలో పారదర్శకత కోసం లబ్ధిదారుల సమక్షంలో లక్కీడ్రా నిర్వహించింది. కందుకూరు మండలంలో 1,433 మంది రైతులకు 1,234 మందికి, యాచారం మండలంలోని 4,500 మంది బాధితులకు ప్రొసీడింగ్స్ ఇచ్చింది. ఇదే సమయంలో నష్ట పరిహారం పొందిన భూ బాధితుల్లో భారీగా నకిలీలు ఉన్నట్లు పెద్ద ఎత్తున ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి. అప్పటికే లబ్ధిదారుల పేరున పంపిణీకి సిద్ధం చేసిన ప్లాట్ల ప్రొసీడింగ్స్ బాధితుల చేతికి ఇవ్వకుండా తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. 2025 డిసెంబర్లో ఇదే వేదికగా గ్లోబల్ సమ్మిట్ నిర్వహించిన ప్రభుత్వం ఫార్చూన్–500 కంపెనీలకు ఇక్కడికి తీసుకురాబోతున్నట్లు ప్రకటించింది. అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకు దీటుగా భారత్ ఫ్యూచర్సిటీని తీర్చిదిద్దబోతున్నట్లు తెలిపింది. ఆ మేరకు ఫ్యూచర్సిటీ మొత్తం భూగర్భ కేబుళ్లు ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేయడంతో అధికారులు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు. తొలి విడతగా లబ్ధిదారులకు కేటాయించిన ప్లాట్లలో యూజీ కేబుళ్లను ఏర్పాటు చేసి, తర్వాత వచ్చే విద్యుత్ డిమాండ్ను బట్టి ఇతర ప్రాంతాలకు పనులు విస్తరించాలని నిర్ణయించారు.
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ఇద్దరు పిల్లలతో గృహిణి అదృశ్యంపహాడీషరీఫ్: ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి గృహిణి అదృశ్యమైన సంఘటన పహాడీషరీఫ్ పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో చోటు చేసుకుంది. ఎస్సై లక్ష్మయ్య మంగళవారం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. జల్పల్లి శ్రీరామ కాలనీకి చెందిన మహ్మద్ వాజిద్, వసీం బేగం(26) దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలు అలీనా(3), సాద్(1)లు సంతానం. గత నెల 31వ తేదీన వాజీద్ తన సొంతూరుకు వెళ్లాడు. అదే రోజు రాత్రి భార్యకు ఫోన్ చేస్తే స్విచ్ఛాఫ్ రావడంతో మరుసటి రోజు ఉదయం వచ్చి చూడగా భార్య, పిల్లలు కనిపించలేదు. ఆమె ఆచూకీ కోసం గాలించినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. ఈ విషయమై వాజిద్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు. ఆచూకీ తెలిసిన వారు పోలీస్స్టేషన్లో సమాచారం ఇవ్వాలని పోలీసులు తెలిపారు. వ్యవసాయ మోటార్ పరికరాల చోరీ తుక్కుగూడ: వ్యవసాయ మోటార్ పరికరాలు చోరీకి గురైన సంఘటన రావిర్యాల గ్రామంలో చోటు చేసుకుంది. రైతులు జల్లాల రమేష్, జల్లాల పాండు, బత్తుల ఆంజనేయులు, నక్క సురేష్ వ్యవసాయ పొలం వద్ద గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు సోమవారం రాత్రి సమయంలో మోటార్ కేబుల్ వైర్లు, స్టార్టర్లు, ఎరువుల బస్తాలు తదితర పరికరాలను అపహరించారు. రైతులకు రూ.లక్షల్లో నష్టం జరిగింది. పోలీసులు స్పందించి చోరీ ముఠాను కట్టడి చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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ఓపెన్వర్సిటీలో ప్రవేశాలకు దరఖాస్తుల ఆహ్వానంషాద్నగర్రూరల్: దేవస్థానాల దర్శనంకోసం ఒకరోజు దర్శనయాత్రకు ఆర్టీసీ డీలక్స్ బస్సు సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తోందని షాద్నగర్ డిపో మేనేజర్ కరుణశ్రీ మంగళవారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఈ నెల 8న (శనివారం) అమరావతి, మంగళగిరి, విజయవాడలోని దైవ క్షేత్రాలను దర్శించుకునేందుకు డీలక్స్ బస్సు ఏర్పా టు చేసినట్టు తెలిపారు. తెల్లవారుజామున 4గంటలకు షాద్నగర్ డిపో నుంచి బయలుదే రి అదేరోజు రాత్రి షాద్నగర్కు చేరుకుంటుందని చెప్పారు. ఈ యాత్రకు ఒకరికి రూ.1,100 టికెట్ ధర నిర్ణయించినట్టు వెల్లడించారు. అల్పాహారం, భోజనంకోసం ఎవరి ఖర్చులు వారే భరించుకోవాలన్నారు. టికెట్ బుకింగ్ కో సం 91826 45281, 94900 21433, 73828 28662, 99592 26287, 94911 66785 నంబర్లలో సంప్రదించాలని సూచించారు.
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పాముకాటుకు మహిళా రైతు మృతికొందుర్గు: పశువులను మేపుతుండగా ఓ మహిళా రైతు పాముకాటుకు గురైంది. ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యలో మృతి చెందారు. ఈ విషాదకర సంఘటన మండల పరిధిలోని మహదేవ్పూర్ గ్రామశివారులో చోటు చేసుకుంది. బాధిత కుటుంబ సభ్యుల కథనం ప్రకారం.. గ్రామానికి చెందిన లంకాల వెంకట్రెడ్డి, వనజ (35) దంపతులు. వ్యవసాయం చేస్తూ జీవనోపాధి పొందుతున్నారు. మంగళవారం వెంకట్రెడ్డి చేనుకు ఎరువులు చల్లుతుండగా వనజ పొలం సమీపంలో పశువులను మేపుతున్నారు. అదే సమయంలో తన కాలుకు ఏదో పాము కరిచినట్లు ఉందని ఆమె ఫోన్ ద్వారా భర్తకు చెప్పారు. వెంటనే వెంకట్రెడ్డి వెళ్లి చూడగా స్పృహ తప్పి పడి పోయింది. చికిత్స నిమిత్తం 108 అంబులెన్స్ సహాయంతో షాద్నగర్ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. పరీక్షించిన వైద్యులు అప్పటికే ఆమె మృతి చెందినట్లు నిర్ధారించారు. దీంతో మహదేవ్పూర్లో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి.
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అవస్థల ప్రయాణం● అరకొర బస్సులతో తప్పని పాట్లు ● ఇబ్బంది పడుతున్న వృద్ధులు, దివ్యాంగులు మొయినాబాద్: అరకొర బస్సులతో వృద్ధులు, దివ్యాంగులకు పాట్లు తప్పడంలేదు. రద్దీ సమయాల్లో బస్సులు తక్కువగా ఉండటంతో సమస్య మరింత జఠిలమవుతోంది. మంగళవారం చేవెళ్ల నుంచి వచ్చిన ఓ బస్సు మొయినాబాద్ స్టాప్లో ఆగింది. వెంటనే అక్కడున్న విద్యార్థులంతా ఎగబడ్డారు. ఈసమయంలో బస్సులోనుంచి దిగుతున్న ఓ వృద్ధురాలు కిందపడిపోయింది. నిత్యం ఇలాంటి సంఘటనలు అనేకం జరుగుతున్నాయి. ఉదయం, సాయంత్రం రద్దీ సమయాల్లో బస్సుల సంఖ్య పెంచాలని ప్రయాణికులు, విద్యార్థులు కోరుతున్నారు. ముఖ్యంగా మొయినాబాద్ మీదుగా వందల సంఖ్యలో బస్సులు నడుస్తున్నా కిక్కిరిసిన ప్రయాణమే సాగుతోంది. ఈ ప్రాంతంలో ఇంజనీరింగ్, మెడికల్, ఫార్మా కళాశాలలు అధికంగా ఉండటంతో నిత్యం వేలాది మంది రాకపోకలు సాగిస్తారు. కళాశాలల సమయంలో సరిపడా బస్సులు లేకపోవడంతో వచ్చిన బస్సు ఎక్కేందుకు విద్యార్థులు ఎగబడతారు. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం కావడంతో రద్దీ మరింత పెరిగింది.
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ప్రభుత్వ భూముల్లో అక్రమ నిర్మాణాలుతాండూరు: ప్రభుత్వ భూముల ఆక్రమణలపై చర్యలు తీసుకోవాలని తాండూరు బీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్లు డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు మంగళవారం వారు మున్సిపల్ కమిషనర్ రాకేశ్రెడ్డికి ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ.. మున్సిపల్ పరిధి సర్వే నంబర్ 135లోని ప్రభుత్వ భూమిలో అక్రమ నిర్మాణాలు చేపడుతున్నారన్నారు. ప్రభుత్వ భూములు కాపాడాల్సిన టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపించారు. అధికార పార్టీ అండదండలతోనే అక్రమ నిర్మాణాలు కొనసాగుతున్నాయని వాపోయారు. ఇప్పటికే సర్వేనెంబర్ 111 వివాదాస్పద భూమిలో పూర్తి స్థాయిలో ఆక్రమించి నిర్మాణాలు పూర్తి చేశారని తాజాగా సర్వేనెంబర్ 135లోను నిర్మాణాలు చేస్తున్నారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఫిర్యాదు చేసిన వారిలో బీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్లు షేక్ ఇర్షద్, యోగానంద్, పార్టీ నాయకుడు సంతోష్గౌడ్ ఉన్నారు. చర్యలు తీసుకోవాలని మున్సిపల్ కమిషనర్కు ఫిర్యాదు
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భవనం పైనుంచి పడి బాలుడి మృతితాండూరు టౌన్: ప్రమాదవశాత్తు బిల్డింగ్ పైనుంచి పడి ఓ బాలుడు మృతి చెందిన ఘటన పట్టణ పోలీసు స్టేషన్ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది. పట్టణ సీఐ పరమేశ్వర్ తెలిపిన వివరాలిలా ఉన్నాయి. సోమవారం గాంధీనగర్లోని తన తాత ఇంట్లో ఆడుకుంటున్న 18 నెలల దీక్షిత్ రెండవ అంతస్తు పైనుంచి ప్రమాదవశాత్తు కిందపడిపోయాడు. తలకు తీవ్రగాయం కావడంతో వెంటనే చికిత్స నిమిత్తం బాలున్ని జిల్లా ఆసుపత్రికి, అక్కడి నుంచి ఎంసీహెచ్కు తరలించారు. మెరుగైన వైద్యం కోసం బాలున్ని హైదరాబాద్లోని నీలోఫర్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ మంగళవారం మృతి చెందాడు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేసుకున్నట్లు సీఐ తెలిపారు. సిబ్బందిని రెగ్యులరైజ్ చేయాలి మోమిన్పేట: ఇరవై ఏళ్లుగా ఉపాధి హామీ (వీబీజీరామ్జీ) పథకంలో పనిచేస్తున్న తమను వెంటనే రెగ్యులరైజ్ చేయాలని పథకం సిబ్బంది కోరారు. ఈ మేరకు మంగళవారం శాసనసభ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్కుమార్కు వినతిపత్రం అందజేశారు. గత నాలుగు నెలలుగా వేతనాలు అందక ఇబ్బంది పడుతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు. పీఎఫ్, ఈఎస్ఐ, ఆరోగ్య బీమా, రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వడంతో పాటు ప్రతినెలా ఒకటో తేదీన జీతాలు చెల్లించాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉపాధి సిబ్బంది, ఫీల్డ్అసిస్టెంట్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు. తలకు గాయమై, నోట్లోంచి రక్తం కారి.. అనుమానాస్పదస్థితిలో వ్యక్తి మృతి మోతీనగర్: కూకట్పల్లి ప్రాంతంలోని అల్లాపూర్ పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో అనుమానాస్పదస్థితిలో ఓ వ్యక్తి మృతి చెందాడని సీఐ ఎస్.నవీన్కుమార్ తెలిపారు. తూర్పు గోదావరి జిల్లా కాటవరం గ్రామానికి చెందిన దండుపాటి రాము, మంగ దంపతులు పదేళ్ల క్రితం నగరానికి వలస వచ్చారు. శ్రీ వివేకానందనగర్లో నిర్మాణంలో ఉన్న ఓ బిల్డింగ్లో అతడు వాచ్మేన్గా పనిచేస్తూ ఓ ప్రైవేట్ స్కూలులో నివసిస్తున్నారు. అయితే రాము తరచూ తాగి రాత్రిపూట స్కూల్ బిల్డింగ్పై నిద్రించేవాడు. సోమవారం రాత్రి కూడా బిల్డింగ్పైకి ఎక్కిన రాము తెల్లవారినా కిందికి రాలేదు. అక్కడే టీ షాపు నడిపే రామారావు వచ్చి స్కూల్ పక్కన ఉన్న కార్ కేర్ సర్వీస్ సెంటర్లో రాము పడిపోయి ఉన్నాడని మంగకు చెప్పాడు. ఆమె వెళ్లి చూడగా తలకు గాయమై, నోట్లో నుంచి రక్తం కారుతూ మృతి చెంది ఉన్నాడు. మద్యం మత్తులో కారుషెడ్డు రేకుల మీద నుంచి జారిపడి మృతి చెంది ఉంటాడని అతడి భార్య పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. మిషన్ అదుపు తప్పి.. మెడపై పడడంతో గాయపడిన యువకుడు మృతి అంబర్పేట: ఇంటి మరమ్మతులు చేస్తుండగా ఓ యువకుడు ప్రమాదానికి గురై మృతి చెందాడు. అంబర్పేట ఇన్స్పెక్టర్ కిరణ్కుమార్ కథనం ప్రకారం... అంబర్పేట ఆకాశ్నగర్కు చెందిన కాశీంఖాన్ కుమారుడు షాకీర్ఖాన్(21) బాగ్ అంబర్పేట తురాబ్నగర్లో ఇంటి మరమ్మతు పనికి వెళ్లాడు. కట్టింగ్ మిషన్తో పనులు చేస్తుండగా అది అదుపు తప్పి అతడి మెడ భాగంలో పడింది. తీవ్రంగా గాయపడిన అతడిని గాంధీ ఆస్పత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. కాశీంఖాన్ ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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చెరువు అలుగు ఆక్రమణపై ఫిర్యాదుఅబ్దుల్లాపూర్మెట్: మండల పరిధిలోని జాఫర్గూడ గ్రామం చెరువు అలుగుతో పాటు నక్షబాటను ఆక్రమించుకునేందుకు యత్నిస్తున్న నోవా కళాశాల యాజమాన్యంపై చర్యలు తీసుకోవాలని మాజీ ఉపసర్పంచ్ దేశట్ల శేఖర్యాదవ్ మంగళవారం తహసీల్దార్ సుదర్శన్రెడ్డికి ఫిర్యాదు చేశారు. సర్వేనంబర్ 321లోంచి ఉన్న నక్షబాటను, జాఫర్గూడ చెరువు అలుగు వద్ద అక్రమంగా నిర్మాణాలు చేస్తున్నారని, దీంతో గ్రామస్తుల రాకపోకలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయన్నారు. అడ్డుకునేందుకు యత్నిస్తున్న స్థానికులపై కిరాయి మనుషులతో బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారని, వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరినట్లు తెలిపారు.
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కేటీఆర్కు కృతజ్ఞతలుమొయినాబాద్: మున్సిపల్ పరిధిలోని పెద్దమంగళారానికి చెందిన తెలంగాణ అమరవీరుడు మందడి యాదిరెడ్డి కుటుంబ సభ్యులు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. యాదిరెడ్డి తమ్ముడు ఓంరెడ్డి కూతురు భవితకు గొంతులో టాన్సిల్స్ సమస్య ఉండటంతో నెల రోజుల క్రితం శస్త్రచికిత్సకోసం కేటీఆర్ రూ.లక్ష ఆర్థిక సాయం అందించారు. నగరంలోని ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో భవితకు శస్త్రచికిత్స చేశారు. ఆమె పూర్తిగా కోలుకోవడంతో సోమవారం యాదిరెడ్డి కుటుంబ సభ్యలు, మాజీ మంత్రి సబితారెడ్డితో కలిసి నగరంలోని కేటీఆర్ నివాసానికి వెళ్లారు. ఆయన్ను కలిసి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. కేటీఆర్ను కలిసినవారిలో బీఆర్ఎస్ రాష్ట్ర నాయకులు కొంపల్లి అనంతరెడ్డి, కొత్త నర్సింహారెడ్డి, పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు దారెడ్డి వెంకట్రెడ్డి, ఎంపీటీసీ మాజీ సభ్యుడు కొత్త మాణిక్రెడ్డి తదితరులు ఉన్నారు.
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‘ముసురు’తున్నాయ్!చాపకింది నీరులా సీజనల్ వ్యాధులు జిల్లాలోని వనస్థలిపురం, కొండాపూర్ సహా కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్లు, పట్టణ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు, బస్తీ దవఖానాల ఔట్పేషంట్ విభాగాలు రోగులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. మహేశ్వరం మెడికల్ కాలేజీ అనుబంధ (వనస్థలిపురం) ఆస్పత్రిలో బయటి రోగుల సంఖ్య గతంతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం రెట్టింపైంది. రోగుల నిష్పత్తి మేరకు మౌలిక సదుపాయాలు లేకపోవడంతో రోగులతో పాటు వైద్యులు ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తోంది. చేవెళ్ల, షాద్నగర్, మహేశ్వరం, ఇబ్రహీంపట్నం, యాచారం కమ్యూనిటీ సెంటర్లలోనూ రద్దీ పెరిగింది. 30 పట్టణ ఆరోగ్య కేంద్రాలు, 70 బస్తీ దావఖానాల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. ప్రస్తుతం ఆయా ఆస్పత్రుల సాధారణ ఓపీల్లో 40 శాతం మంది జ్వర పీడితులే కన్పిస్తున్నారు. కునుకు లేకుండా చేస్తున్న దోమలు ఇటీవల కురుస్తున్న వర్షాలకు ఇళ్ల చుట్టూ మురుగు నీరు చేరి, దోమలకు నిలయంగా మారుతున్నాయి. చిరుజల్లులకు రాత్రిపూట ఫీడర్లు ట్రిప్పవుతుండటంతో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోతోంది. ఇంట్లో ఫ్యాన్లు కూడా తిరకపోవడంతో దోమలు కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్నాయి. పగటిపూట ఇంట్లో నిద్రించే పిల్లలు, వృద్ధులపై దాడి చేస్తున్నాయి. ఫలితంగా వారు విపరీతమైన జ్వరం, ఒంటినొప్పులతో బాధపడుతున్నారు. వీల్ చైర్లో తీసుకెళ్లేవారులేక తన భార్యను స్వయంగా డాక్టర్ దగ్గరకు తీసుకెళ్తున్న భర్తవనస్థలిపురం ఏరియా ఆస్పత్రిలో రద్దీవర్షాల వెన్నంటే వ్యాధులు ముసురుతున్నాయి. పారిశుద్ధ్యలోపం, నీటి కాలుష్యం, దోమకాటుతో రోగాలు వ్యాపిస్తున్నాయి. పట్టణాలు, పల్లెలు తేడా లేకుండా అనేక మంది దగ్గు, జ్వరం, వంటినొప్పులు, వాంతులు, విరేచనాలు, ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. – సాక్షి, రంగారెడ్డిజిల్లా ఆస్పత్రులకు క్యూ కడుతున్న జ్వరపీడితులు యూపీహెచ్సీలు, బస్తీ దవాఖానాలు కిటకిట మహేశ్వరం మెడికల్ కాలేజీ అనుబంధ ఆస్పత్రిలో గతంలో ఓపీకి రోజుకు సగటున 500 మంది వస్తే ప్రస్తుతం 1,600 దాటింది. ఇక్కడికి వస్తున్న వారిలో మెజార్టీ బాధితులు దగ్గు, జలుబు, జ్వరం, ఒంటి నొప్పులతో బాధపడుతున్న వాళ్లే. 220 పడకలు, మూడు ఆపరేషన్ థియేటర్లు, ఐసీయూ విభాగాలు ఉన్నాయి. సెంట్రలైజ్డ్ ఆక్సిజన్ సిష్టం రెడీగా ఉంది. ఎంత మంది వచ్చినా చికిత్స అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం. వచ్చిన వారికి మెరుగైన, నాణ్యమైన వైద్యసేవలు అందించేందుకు కృషి చేస్తున్నాం. పైసా ఖర్చు లేకుండా ఖరీదైన వైద్యసేవలు పొందొచ్చు. – డాక్టర్ నాగేందర్, సూపరింటెండెంట్, మహేశ్వరం మెడికల్ కాలేజీ
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రుక్కమ్మ అస్తికల నిమజ్జనంతాండూరు: శాసన మండలి చీఫ్ విప్ పట్నం మహేందర్రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే నరేందర్రెడ్డి సోదరులు సోమవారం కాశీలోని గంగానదిలో తమ తల్లి రుక్కమ్మ అస్తికలను నిమజ్జనం చేశారు. అనంతరం రుక్కమ్మ మనవళ్లు అవినాష్రెడ్డి, ప్రకాశ్రెడ్డి తదితరులతో కలిసి కాశీవిశ్వేశ్వరుడిని దర్శించుకున్నారు. ఇంట్లో పేలిన సిలిండర్ : తండ్రి, ముగ్గురు చిన్నారులకు గాయాలు మేడ్చల్ రూరల్: గ్యాస్ సిలిండర్ స్టవ్ నుంచి మారుస్తుండగా సిలిండర్ ఒక్కసారిగా పేలడంతో తండ్రితో పాటు ముగ్గురు పిల్లలు గాయపడ్డారు. మేడ్చల్ పోలీసులు తెలిపిన మేరకు.. ఎల్లంపేట మున్సిపాలిటీ శ్రీరంగవరం గ్రామానికి చెందిన చింతల శ్రీనివాస్(37) ఇంట్లో ఆదివారం గ్యాస్ లీకేజీ అవుతున్నట్లు గుర్తించి సిలిండర్ రెగ్యులేటర్ను మార్చేందుకు యత్నించాడు. సిలిండర్ పక్కనే దీపం ఉండడంతో గ్యాస్ లీకై మంటలు అంటుకొని సిలిండర్ పేలిపోయింది. దీంతో శ్రీనివాస్(37)తో పాటు అక్కడే నిద్రిస్తున్న కూతుళ్లు ప్రవళిక (14), హరిప్రియ(10), కుమారుడు విక్రాంత్ (6) తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. స్థానికులు వీరిని ఆస్పత్రికి తరలించారు.
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ప్రత్యామ్నాయ పంటలు మేలుఇబ్రహీంపట్నం రూరల్: ఎల్నినో పరిస్థితుల నేపథ్యంలో రైతులు వరికి బదులు ఆరుతడి పంటలు, కూరగాయల సాగు చేసుకోవాలని కలెక్టర్ సి.నారాయణరెడ్డి సూచించారు. కలెక్టరేట్లో సోమవారం ఎల్నినో పరిస్థితుల నేపథ్యంలో సాగు మార్గదర్శక పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. వరికి బదులు ఆయిల్పామ్, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు సాగు చేసుకునే విధంగా అధికారులు రైతులకు అవగాహన కల్పించాలని అన్నారు. వాతావరణ మార్పులు, ఎల్నినో ప్రభావం వంటి పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకొని రైతులు నీటి లభ్యతకు అనుగుణంగా ప్రత్యామ్నాయ పంటలు ఎంపిక చేసుకోవా లని తెలిపారు. నిపుణుల కమిటీ రూపొందించిన మార్గదర్శక పుస్తకం రైతులకు శాసీ్త్రయ సాగు విధానాలపై అవగాహన కల్పించి, మెరుగైన దిగుబడులు సాధించడానికి దోహదపడుతుందని చెప్పారు. వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు ఈ మార్గదర్శకాలను రైతులకు విస్తృతంగా చేరవేసి, అవసరమైన సాంకేతిక సూచనలు అందించాలని ఆదేశించారు. ప్రజావాణికి 120 ఫిర్యాదులు ప్రజా సమస్యలను సత్వరమే పరిష్కరించాలని కలెక్టర్ నారాయణరెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్లో సోమవారం జరిగిన ప్రజావాణిలో నేరుగా ప్రజల నుంచి అర్జీలు స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. అర్జీలను పెండింగ్లో పెట్టకుండా ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కారం చూపాలన్నారు. ఈ వారం ప్రజావాణికి 102 ఫిర్యాదులు అందినట్టు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్లు చంద్రారెడ్డి, కిరణ్మయి, జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి శారద తదితరులు పాల్గొన్నారు. తల్లిపాల వారోత్సవాల పోస్టర్ ఆవిష్కరణ తల్లిపాల ప్రాముఖ్యతపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని కలెక్టర్ నారాయణరెడ్డి ఆదేశించారు. తల్లిపాల వారోత్సవాలను పురస్కరించుకొని సీ్త్ర, శిశు సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో రూపొందించిన పోస్టర్ను కలెక్టరేట్లో సోమవారం ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ.. శిశువు పుట్టిన మొదటి గంటలోనే తల్లిపాలు ఇవ్వడం అత్యంత ముఖ్యమని తెలిపారు. ఈ ఏడాది తల్లిపాలకు ప్రాధాన్యత ఇద్దాం.. సుస్థిరమైన సహాయ వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేద్దాం అనే సందేశాన్ని ప్రజల్లో విస్తృతంగా చేర్చేందుకు జిల్లా వ్యాప్తంగా అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్ కిరణ్మయి, జిల్లా సంక్షేమ అధికారి శాంతిశ్రీ, జిల్లా వైద్యాధికారి స్వర్ణలత, ఏఓ సునీల్, సీడీపీఓలు, డీహెచ్ఈడబ్ల్యూ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. కలెక్టర్ నారాయణరెడ్డి
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ఏఐటీయూసీ జిల్లా అధ్యక్షుడిగా సత్యనారాయణచేవెళ్ల: ఏఐటీయూసీ జిల్లా అధ్యక్షుడిగా చేవెళ్ల ప్రాంతానికి చెందిన వడ్ల సత్యనారాయణ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఈ సందర్భంగా సోమవారం ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడుతూ.. తుక్కుగూడలో ఆదివారం జరిగిన ఏఐటీయూసీ జిల్లా మహాసభల్లో జిల్లా నూతన అధ్యక్షుడిగా తనను ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నట్లు తెలిపారు. కార్మికుల హక్కులకోసం, వారి సమస్యలపై నిరంతరం పోరాటం చేస్తానని తెలిపారు. తన ఎన్నికకు సహకరించిన సీపీఐ జిల్లా కార్య దర్శి పాలమాకుల జంగయ్య, ఏఐటీయూసీ రాష్ట్ర సమితి సభ్యులు పానుగంటి పర్వతాలు, కె. రామస్వామి తదితరులకు కృతజ్ఞ తలు తెలిపారు. ఇబ్రహీంపట్నం: దండుమైలారం గ్రామంలో ఆక్రమణకు గురైన గ్రామకంఠం భూ సాధనే లక్ష్యంగా చేపట్టిన రిలే దీక్షలు పదో రోజుకు చేరాయి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన ఈ దీక్షల్లో సోమవారం యాదవ కులస్తులు కూర్చున్నారు. సర్పంచ్ ఈదులకంటి నరేష్గౌడ్ వారికి సంఘీభావం ప్రకటించారు. ఆక్రమణకు గురైన గ్రామ కంఠం భూమిని ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.
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మండలాల వారీగా విడుదలైన నిధులు..బషీరాబాద్: గ్రామ పంచాయతీలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధులు విడుదల చేసింది. 2024 – 25 సంవత్సరానికి గాను జిల్లాలోని 594(16 గ్రామాల మినహా) జీపీలకు రూ.24.23 కోట్లు జమయ్యాయి. ఈ నిధులను తాగునీటి సరఫరా, పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ, మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు వినియోగించనున్నారు. కొన్ని నెలలుగా గ్రామ పంచాయతీలు రోజువారీ నిర్వహణ ఖర్చులకు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయి. తాగునీటి మోటార్ల మరమ్మతులు, విద్యుత్ బిల్లుల చెల్లింపులు, పారిశుద్ధ్య కార్మికుల వేతనాలు, చెత్త సేకరణ వాహనాల నిర్వహణ వంటి పనులకు నిధుల కొరత ఏర్పడింది. తాజాగా విడుదలైన గ్రాంట్లతో గ్రామాల్లో అత్యవసర పనులకు కొంత మేర పరిష్కారం లభించనుంది. ప్రధానంగా గ్రామాల్లో తాగునీటి వసతుల మెరుగుదల, పైప్లైన్ల మరమ్మతులు, బోర్లు, నీటి మోటార్ల నిర్వహణ, మురుగు కాలువలను శుభ్రం చేయించడం, చెత్త సేకరణ వ్యవస్థ బలోపేతం, పారిశుద్ధ్య పనులు చేపట్టనున్నారు. 16 జీపీలకు విడుదల కాని గ్రాంట్ జిల్లాలో మొత్తం 594 గ్రామ పంచాయతీలు ఉండగా, ఈ విడతలో 578 జీపీలకే నిధులు అందాయి. మిగిలిన 16 వాటికి గ్రాంట్ అందలేదు. నిధుల విడుదల సమయంలో కొన్ని జీపీల బ్యాంక్ ఖాతాలు ఆన్లైన్ వ్యవస్థకు అనుసంధానం కాకపోవడం, సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తడంతో నిధులు నిలిచిపోయినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ సమస్యలు పరిష్కరించిన అనంతరం తదుపరి విడతలో ఆయా గ్రామాలకు నిధులు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ప్రతి పైసాకు లెక్క చెప్పాల్సిందే 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధుల వినియోగంలో పారదర్శకతకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. ప్రతి రూపాయి ఖర్చుకు సంబంధించిన వివరాలను ఆన్లైన్లో నమోదు చేయాలని మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. చేపట్టిన పనులు, చెల్లింపులు, పనుల పురోగతిని డిజిటల్ విధానంలో నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. నిధులను నిబంధనలకు అనుగుణంగా వినియోగిస్తున్నారా లేదా అనే అంశంపై జిల్లా స్థాయి అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. గ్రామాల్లో ప్రజలకు ఉపయోగపడే పనులకే నిధులను వినియోగించాలని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. నిధుల సక్రమ వినియోగంతో మౌలిక వసతులు మెరుగుపడటమే కాకుండా ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందే అవకాశం ఉంది. మండలం జీపీలు నిధులు (రూ.లక్షల్లో..) బంట్వారం 11 56.63 బషీరాబాద్ 36 134.90 బొంరాస్పేట 33 118.60 చౌడాపూర్ 24 87.30 ధారూరు 33 125.65 దోమ 36 154.29 దౌల్తాబాద్ 31 143.41 దుద్యాల్ 19 70.57 కొడంగల్ 25 119.13 కోట్పల్లి 18 68.34 కుల్కచర్ల 32 137.56 మర్పల్లి 28 160.45 మోమిన్పేట 28 140.40 నవాబుపేట 32 129.50 పరిగి 32 115.26 పెద్దేముల్ 37 145.59 పూడూరు 31 136.37 తాండూరు 33 158.96 వికారాబాద్ 21 84.00 యాలాల 38 136.45 578 24.23 కోట్లు
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రిలీఫ్ ఫండ్ వెంటనే అందజేయండియాచారం: ఎస్సీ, ఎస్టీలపై అత్యాచారాల నిరోధక చట్టం ప్రకారం బాధితులకు అందాల్సిన రిలీఫ్ ఫండ్ను వెంటనే విడుదల చేయాలని దళిత బహుజన శ్రామిక యూనియన్ (డీబీఎస్యూ) నేతలు డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు సోమవారం కలెక్టర్ నారాయణరెడ్డిని కలిసి వినతిపత్రం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా సంఘం జిల్లా కన్వీనర్ బోడ కృష్ణ, జిల్లా అసిస్టెంట్ కోఆర్డినేటర్ బడే భాగ్యమ్మ, ఇబ్రహీంపట్నం డివిజన్ కార్యదర్శి బడే కుమార్ మాట్లాడుతూ.. బాధితులకు అందాల్సిన రిలీఫ్ ఫండ్ జిల్లాలో కొన్ని నెలలుగా అందడం లేదని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. చట్టం ప్రకారం ఎఫ్ఐఆర్ అయిన వెంటనే వారం రోజుల్లో అందజేయాల్సిన మొదటి దఫా రిలీఫ్ ఫండ్ కూడా అంద లేదని అన్నారు. యాచారం–13, ఇబ్రహీంపట్నం–11, మంచాల–22, తలకొండపల్లి–10, మాడ్గుల–6, ఆమనగల్లు–5, కందుకూరు–8 మంది బాధితులకు రిలీఫ్ ఫండ్ అందాల్సి ఉందని తెలిపారు. జాప్యం చేయడం సరైంది కాదని తక్షణం చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. స్పందించిన కలెక్టర్ త్వరలో అందేలా చర్యలు తీసుకుంటానని హామీ ఇచ్చారు.
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‘పాలమూరు’తో సస్యశ్యామలం● ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసేందుకు సీఎం సిద్ధంగా ఉన్నారు ● త్వరలో అసైన్డ్ భూములకు పట్టాలిస్తాం ● స్పీకర్ ప్రసాద్ కుమార్ ధారూరు: పాలమూరు – రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా జిల్లాను సస్యశ్యామలం చేస్తామని స్పీకర్ ప్రసాద్ కుమార్ అన్నారు. ఈ ప్రాజెక్టును వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేసేందుకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి సిద్ధంగా ఉన్నారని పేర్కొన్నారు. సోమవారం ధారూరు రైతు వేదికలో జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి స్వర్ణలత అధ్యక్షతన మండల సర్వసభ్య సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. గ్రామ పంచాయతీల్లో నెలకొన్న సమస్యలపై సర్పంచులు నేరుగా తనను సంప్రదించాలని సూచించారు. ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయని, ఇళ్ల నుంచి వృథాగా పోయే నీటిని కాపాడుకోవాలని సూచించారు. ఇందుకోసం ప్రతి ఇంటి వద్ద ఇంకుడు గుంత నిర్మించుకోవాలన్నారు. ప్రభుత్వం రూ.6 వేలు ఇస్తుందని తెలిపారు. త్వరలో అసైన్డ్ భూములకు పట్టాలిస్తామన్నారు. మండలంలో ఎన్ని ఇరిగేషన్ చెరువులు, కుంటలు ఉన్నాయి.. ఏయే పనులు చేయాల్సి ఉందో పూర్తి వివరాలతో నివేదిక ఇవ్వాలని ఏఈ జ్యోతిని ఆదేశించారు. ఏళ్ల తరబడి ఒకే ప్రాంతంలో తిష్టవేసిన ఐకేపీ సీసీలు రాజకీయం చేస్తున్నారని, వీరిని ఇతర ప్రాంతాలకు బదిలీ చేయాలని పలువురు సభ్యులు స్పీకర్ను కోరారు. ఏపీఎం తమకు ఎలాంటి సమాచారం ఇవ్వడం లేదని, వెలుగు కార్యాలయంలో ఏం జరుగుతుందో ఎవరికీ అర్థం కాని పరిస్థితి నెలకొందని ఏఎంసీ చైర్మన్ విజయభాస్కర్రెడ్డి, సభ్యులు సభ దృష్టికి తెచ్చారు. కొత్త గ్రామ పంచాయతీలకు ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లను నియమించలేదని, ఎఫ్ఏలు ఎవరి మాట వినడం లేదని పలువురు ఆరోపించారు. ఉపాధి హామీ పథకాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వీర్యం చేసి ఎత్తివేసేందుకు ప్రయత్నిస్తోందని స్పీకర్ ఆరోపించారు. అధికారులు బాధ్యతగా.. జవాబుదారీగా పనిచేయాలని ఆదేశించారు. ధారూరుకు ఇందిరమ్మ ఇళ్లు, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ వ్యవస్థ ఏర్పాటుకు నిధులు మంజూరు చేయాలని సర్పంచ్ ప్రమీల గౌడ్ స్పీకర్ను కోరారు. అల్లాపూర్ పాఠశాల పక్కన పెద్దగుంత ఏర్పడి విద్యార్థులకు ఇబ్బందిగా మారిందని, వెంటనే దాన్ని పూడ్చివేయాలని సర్పంచ్ విజయలక్ష్మి కోరారు. మండలంలోని ఆరు అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో 16 ఆయా పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయని, వాటిని వెంటనే భర్తీ చేయాలని సభ్యులు విన్నవించారు. ధారూరు, నాగసమందర్ గ్రామాల్లో పశు వైద్యులు లేరని, దీంతో జీవాలకు సకాలంలో వైద్యం అందక మృత్యువాత పడుతున్నాయని సభ్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ధారూరు – పగిడాల మీదుగా దోన్నాల్, రాస్నం వరకు డబుల్ రోడ్డు నిర్మించాలని, అసంపూర్తిగా ఉన్న ధారూరు – పీలారం రోడ్డును పూర్తి చేయాలని కోరారు. మండలానికి కొత్తగా 1,814 రేషన్ కార్డులు మంజూరైనట్లు తహసీల్దార్ సాజిదాబేగం తెలిపారు. పూలు, ఉల్లి సాగు చేసే రైతులకు 50శాతం రాయితీ ఇస్తున్నట్లు ఉద్యాన వన మండల అధికారి యమున తెలిపారు. సమావేశంలో జెడ్పీ సీఈఓ సుధీర్, ఎంపీడీఓ నర్సింహులు, పీఆర్ డీఈ శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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జిల్లా వైద్యాధికారి డాక్టర్ స్వర్ణకుమారి సూచనలు● పగటి ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోయాయి. గాల్లో తేమశాతం పెరగడంతో వైరస్ వ్యాప్తికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. శరీరం ఈ మార్పులకు అలవాటు పడేందుకు కొంతసమయం పడుతుంది. రోగనిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది. ఫ్లూ కారక వైరస్లు సులభంగా వ్యాపిస్తుంటాయి. దగ్గు, జలుబు, జ్వరం ఒకరి నుంచి మరొకరికి విస్తరిస్తుంటాయి. ఈ లక్షణాలతో కన్పించే పిల్లలను బడికి పంపకపోవడం ఉత్తమం. ● ప్రస్తుతం చెరువుల్లోకి కొత్త నీరు వచ్చి చేరుతోంది. వరదతో పాటే అనేక రకాల బ్యాక్టీరియా చేరుతోంది. సరిగా శుద్ధి చేయని ఈ నీటిని తాగడం ద్వారా ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతుంటాయి. కలుషిత నీరు పైపుల నుంచి ఇంట్లోకి సరఫరా అవుతుండడం, విషయం తెలియక వాటిని అలాగే తాగడం ద్వారా వాంతులు, విరేచనాల బారినపడుతుంటారు. ● సాధ్యమైనంత వరకు ఇంటికప్పుపై ఉన్న ఖాళీ బా టిళ్లు, కుండీల్లో నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూసుకోవాలి. మంచినీటి ట్యాంకులపై మూత పెట్టాలి. మస్కిటో కాయిల్స్, మస్కిటో మ్యాట్, కిటికీలకు జాలీలను ఏర్పాటు చేసుకోవడం, కాళ్లు, చేతులు పూర్తిగా కప్పి ఉంచేలా దుస్తులు ధరించడం, దోమ తెరలను వాడటం వంటి స్వీయ జాగ్రత్తలతో డెంగీని దరిచేరనీయకుండా చూసుకోవచ్చు. ● సాధ్యమైనంత వరకు బయటి ఆహారాన్ని తీసుకొవద్దు. నిల్వ చేసిన ఆహారానికి బదులు ఇంట్లో అప్పుడే తాజాగా వండివార్చిన ఆహారాన్ని తీసుకోవడం ఉత్తమం. కాచి చల్లార్చిన నీటిని తాగడం, సీవిటమిన్ పుష్కలంగా లభించే తాజా పండ్లు తినడం ద్వారా సీజనల్ వ్యాధుల బారి నుంచి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు.
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ప్రభుత్వ వ్యవస్థలో పోలీసుల పాత్ర కీలకంఇబ్రహీంపట్నం: ప్రజలకు రక్షణ కల్పించడంలో, ప్రభుత్వ వ్యవస్థలో పోలీసుల పాత్ర కీలకమని ఎమ్మెల్యే మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి అన్నారు. టీజీఎస్పీ 3వ బెటాలిలయన్ (అక్టోపస్) గేట్ నుంచి నాగన్పల్లి రహదారికి నిర్మించిన అప్రోచ్ రోడ్డును, పోలీసు క్రీడలను సోమవారం ఆయన ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ.. విధి నిర్వహణలో క్రమశిక్షణ, అంకితభావం చూపే పోలీసుల సంక్షేమం ప్రభుత్వ బాధ్యత అని తెలిపారు. క్రీడల్లో గెలుపోటములు సహజమని, నేటి ఓటమి రేపటి గెలుపునకు నాంది అవుతుందన్నారు. కార్యక్రమంలో 3వ బెటాలియన్ కమాండెంట్ సయ్యద్ జమీల్ బాషా, అడిషనల్ కమాండెంట్ ఎస్.శ్రీనివాసరావు, అసిస్టెంట్ కమాండెంట్స్ వీరయ్య, పాండు, శ్రీనివాస్, మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ కంబాలపల్లి గురునాథ్రెడ్డి, పీఏసీఎస్ చైర్మన్ పాండురంగారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. గ్రంథాలయ అదనపు గదుల ప్రారంభం ఇబ్రహీంపట్నంలోని గ్రంథాలయంలో రూ.75 లక్షలతో నిర్మించిన అదనపు గదులను ఎమ్మెల్యే మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి ప్రారంభించారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ మధుసూదన్రెడ్డి, స్థానిక లైబ్రేరియన్ యాదయ్య పాల్గొన్నారు. అనంతరం క్యాంపు కార్యాలయంలో ప్రత్యేక సమగ్ర ఓటర్ సవరణ జాబితాపై (సర్పై) బీఎల్ఏలు, పార్టీ ముఖ్యనాయకులతో సమావేశమై పలు సూచనలు చేశారు. ఇబ్రహీంపట్నం ఎమ్మెల్యే మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి
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తల్లిపాలు బిడ్డకు శ్రేయస్కరంహుడాకాంప్లెక్స్: పుట్టిన ప్రతి బిడ్డకు ముర్రుపాలు పట్టించాలని జిల్లా వైద్యాధికారి డాక్టర్ స్వర్ణకుమారి అన్నారు. తల్లిపాల వారోత్సవాలను పురస్కరించుకుని సోమవారం సరూర్నగర్లోని ప్రాథమిక ఆరోగ్యకేంద్రంలో అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ.. ప్రతి గర్భిణి కాన్పు జరిగిన వెంటనే బిడ్డకు ముర్రుపాలు ఇవ్వాలని సూచించారు. ఈ పాలలో ఇమ్యూనిటీ ఇచ్చే ఇమ్యునోగ్లోబిన్ ఉంటుందని, ఇది బిడ్డకు సహజ యాంటీ బయోటిక్గా పనిచేస్తుందని తెలిపారు. ఇందులో బిడ్డకు సరిపోయే ప్రొటీన్, కార్బోహైడ్రేట్స్, విటమిన్స్, మినరల్స్ ఉంటాయన్నారు. పుట్టిన ప్రతి బిడ్డకు ఆరు నెలల వరకు ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలు తినిపించొద్దని, కేవలం తల్లిపాలు మాత్రమే ఇవ్వాలన్నారు. తల్లిపాలు ఇవ్వడం ద్వారా తల్లి ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుందని చెప్పారు. కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ డీఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ సత్యవతి, డీఐఓ డాక్టర్ షీబా, ప్రాథమిక ఆరోగ్యకేంద్రం వైద్యాధికారి డాక్టర్ అర్చన, సుష్మిత, మాస్మీడియా అధికారులు మంజుల, శ్రీనివాసులు, కమ్యూనిటీ హెల్త్ ఆఫీసర్లు శ్రీనివాసులు, పరాంకుశం, ఆరోగ్య విస్తరణ అధికారులు పోల శ్రీధర్, కె.శ్రీనివాసులు, పీహెచ్ఎన్ మల్లీశ్వరి, సూపర్వైజర్లు అజయ్, ఉమ, ఇందిర, నర్సింగ్ విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.
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పెండింగ్ వేతనాలు ఇవ్వాలిఇబ్రహీంపట్నం రూరల్: మండలంలో పని చేస్తున్న తమకు పెండింగ్ వేతనాలు ఇవ్వాలని ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు కోరారు. ఈ మేరకు సోమవారం జెడ్పీ సీఈఓ కృష్ణారెడ్డిని కలిసి వినతిపత్రం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ.. మూడు నెలల నుంచి జీతాలు రావడం లేదని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఏపీఓలు, ఈసీలు, టీఏ, సీఓ సమ్మెలో పాల్గొంటే తాము విధుల్లో ఉన్నామని తెలిపారు. సమ్మెతో ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని స్పష్టం చేశారు. అధికారులు స్పందించి వెంటనే జీతాలు ఇప్పించాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు దానయ్య, బాల్రాజ్, రామలింగం తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ఫార్మా భూములపై నిఘాయాచారం: ఫార్మాసిటీ భూముల్లో చీమ చిటుక్కుమన్నా తెలిసిపోయేలా టీజీఐఐసీ అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. రాత్రి, పగలు తేడా లేకుండా గట్టి నిఘా ఏర్పాటు చేశారు. యాచారం, కందుకూరు మండలాల్లో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో 13,500 ఎకరాల భూమిని ఫార్మాసిటీ కోసం సేకరించారు. ఏడాది కాలంగా హద్దుల గుర్తింపు, ఫెన్సింగ్ పనులు పూర్తి చేసి ప్రస్తుతం చదును పనులు చేస్తున్నారు. రైతులకు పరిహారం చెల్లించినప్పటికీ మళ్లీ సదరు భూముల్లోకి రావడం, పంటలు సాగు చేయడం వంటి ఘటనలతో అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. ఫార్మాసిటీ కోసం సేకరించిన భూముల్లో ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఫ్యూచర్ సిటీని నిర్మిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో పలు రకాల పరిశ్రమలకు భూములు అప్పగించేందుకు సర్కార్ సిద్ధమవుతోంది. 28 కంటైనర్ల ఏర్పాటు ఫార్మాసిటీకి సేకరించిన భూముల్లో పటిష్టమైన నిఘా కోసం (తెలంగాణ రాష్ట్ర పారిశ్రామిక మౌలిసదుపాయాల సంస్థ) సంకల్పించింది. ఇందులో భాగంగా ప్రతీ 500 ఎకరాలకు ఒకటి చొప్పున మొత్తం 28 కంటైనర్లు, వీటి వద్ద ఒక సీసీ కెమెరా (నాలుగు కెమెరాలుండే స్తంభం) ఏర్పాటు చేశారు. ప్రతీ కంటైనర్ వద్ద ఓ ప్రైవేటు ఉద్యోగిని నియమించి రూ.15 వేలకుపైగా జీతం చెల్లిస్తున్నారు. ఇందుకోసం స్థానికులనే ఎంచుకుంటున్నారు. అడుగడుగునా సీసీ కెమెరాల నిఘా ఉండేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. దీంతో ఆ భూముల్లోకి వెళ్లేందుకు రైతులు సాహసించడం లేదు. ఫ్యూచర్సిటీ పోలీసుల పర్యవేక్షణ ఫార్మాసిటీకి సేకరించిన భూముల్లో మొదటి నుంచి పోలీసుల రక్షణ వలయం ఉంది. నాటి రాచకొండ కమిషనరేట్ నుంచి ప్రస్తుత ఫ్యూచర్ సిటీ కమిషనరేట్ వరకు గట్టి బందోబస్తు కొనసాగుతోంది. ఫార్మాసిటీ భూముల్లో టీజీఐఐసీ అధికారులు ఏర్పాటు చేసిన సీసీ కెమెరాలను ఫ్యూచర్సిటీ కమిషనరేట్ సిబ్బంది అనుక్షణం పరిశీలిస్తారు. ఫార్మాసిటీ భూముల్లో ఏ చిన్న వస్తువు చోరీకి గురైనా క్షణాల్లోనే తెలిసిపోయేలా సీసీ కెమెరాలకు అలర్ట్ సిగ్నల్స్ ఏర్పాటు చేశారు. భవిష్యత్తులో ఇక్కడ మరిన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోనున్నట్లు టీజీఐఐసీ ఉన్నతాధికారి వరుణ్ తెలిపారు. ప్రతీ 500 ఎకరాలకు ఒక కంటైనర్, సీసీ కెమెరాల స్తంభం ప్రత్యేక సిబ్బందితో పగలు, రాత్రి పర్యవేక్షణ చీమ చిటుక్కుమన్నా తెలిసిపోయేలా ఏర్పాట్లు
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ఫాంల్యాండ్స్ దందాను సహించొద్దు● ఎక్కడ ఏర్పాటైనా ధ్వంసం చేయండి ● బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోండి ● పంచాయతీ అధికారులను ఆదేశించిన డీపీఓ యాచారం: జిల్లాలో ఏ గ్రామంలో అక్రమంగా ఫాంల్యాండ్స్ ఏర్పాటు చేసినా తక్షణమే ధ్వంసం చేయాలని జిల్లా పంచాయతీ అధికారి సురేష్మోహన్ వివిధ మండలాల పంచాయతీ అధికారులను ఆదేశించారు. ‘ఫ్యూచర్సిటీలో రియల్ దందా’ శీర్షికన ‘సాక్షి’లో సోమవారం ప్రచురితమైన కథనంపై ఆయన స్పందించారు. యాచారం, కందుకూరుతోపాటు ఆయా మండలాల పంచాయతీ అధికారులకు నేరుగా ఫోన్లు చేసి ఫ్యూచర్సిటీ పరిధిలోని మండలాల్లో ఫాంల్యాండ్స్ పేరుతో దందా చేస్తే చూస్తూ ఊరుకోవద్దని సూచించారు. వెంటనే ఫాంల్యాండ్స్ వ్యవసాయ భూములను గుర్తించి, అందులో వేసిన రోడ్లను ధ్వంసం చేసి, హద్దురాళ్లను తొలగించాలని ఆదేశించారు. బాధ్యులైన వ్యాపారులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. మరోవైపు ఫాంల్యాండ్స్కు వ్యవసాయ భూములను గుంటల్లో రిజిస్ట్రేషన్లు చేసే తహసీల్దార్లపై కలెక్టర్ నారాయణరెడ్డి ఆరా తీసినట్లు తెలిసింది. ఎమ్మెల్యేల ఫిర్యాదుల నేపథ్యంలో ఆయా డివిజన్ల ఆర్డీఓలకు ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు సమాచారం. కొత్తూరు: పట్టణంలోని లిటిల్ ఎంజిల్స్ పాఠశాలలో సోమవారం రాష్ట్రస్థాయి జూనియర్ అంతర్జిల్లా చౌక్బాల్ పోటీలు ఉత్సాహంగా సాగాయి. ఇందులో భాగంగా సుమారు 150 మంది క్రీడాకారులు పాల్గొని ప్రతిభ కనచ్చారు. రాష్ట్రస్థాయిలో రంగారెడ్డి జిల్లా జట్టు విజేతగా నిలవగా, ద్వితీయ స్థానంలో నిజామాబాద్, తృతీయ స్థానంలో మహబూబ్నగర్ జిల్లా జట్లు నిలిచినట్లు నిర్వాహకుడు వెంకటేశ్ తెలిపారు. రాష్ట్రస్థాయిలో ప్రతిభ కనబర్చిన జట్లు అస్సాంలో అక్టోబర్ 7 నుంచి 10వ తేదీ వరకు జరిగే జాతీయస్థాయి పోటీల్లో పాల్గొంటారని చెప్పారు. షాద్నగర్: ఆర్యవైశ్య యువజన సంఘం రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా షాద్నగర్ పట్టణానికి చెందిన నీల రవీందర్ ఎన్నికయ్యారు. ఈ సందర్భంగా సోమవారం జిల్లా ఆర్యవైశ్య మహాసభ అధ్యక్షుడు గందె సురేష్ ఆధ్వర్యంలో సంఘం నాయకులు ఆయనను ఘనంగా సత్కరించారు. ఈ సందర్భంగా రవీందర్ మాట్లాడుతూ.. ఆర్యవైశ్య సంఘం యువతను సంఘటితం చేస్తూ, సంఘం అభివృద్ధికి తన వంతు కృషి చేస్తానని అన్నారు. కార్యక్రమంలో సంఘం మండల అధ్యక్షుడు ఎల్కుర్తి నారాయణ, నాయకులు మురళీధర్, పెండ్యాల జగదీశ్వర్, విజయ్కుమార్, యశ్వంత్ రాజ్, ఆంజనేయులు, ఆనంద్బాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు. కేశంపేట: గ్రామ పంచాయతీ ఉద్యోగ కార్మిక సంఘం (ఏఐటీయూసీ) రాష్ట్ర కోశాధికారిగా మండల కేంద్రానికి చెందిన ఆదిరాల రాంచంద్రయ్య ఎంపికయ్యారు. గత నెల 26న ఖమ్మం జిల్లా రఘనాథపాలెంలో పంచాయతీ వర్కర్స్ సంఘం రాష్ట్రస్థాయి 3వ మహాసభలు నిర్వహించారు. ఈ సమావేశాల్లో సంఘం రాష్ట్ర కోశాధికారిగా కేశంపేట పంచాయతీలో విధులు నిర్వర్తిస్తున్న రాంచంద్రయ్యను ఎంపిక చేస్తూ తీర్మానం చేశారు. రాష్ట్ర కమిటీ నుంచి రాంచంద్రయ్య సోమవారం నియామక పత్రం అందుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. రాష్ట్రంలో పంచాయతీ కార్మికులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తానని తెలిపారు.
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భగవద్గీత.. మానవ జీవనానికి దిక్సూచిఅనంతగిరి: భగవద్గీత మానవ జీవితానికి దిక్సూచి అని సంగారెడ్డి జిల్లా ఫసల్వాది జ్యోతిర్వాస్తు విద్యాపీఠం వ్యవస్థాపకుడు మహేశ్వర శర్మ సిద్ధాంతి అన్నారు. వైభవలక్ష్మి ఆలయంలో గీతావాహిని ఆధ్వర్యంలో తొమ్మిది రోజులుగా నిర్వహిస్తున్న భగవద్గీత పారాయణ మహోత్సవం ఆదివారంతో ముగిసింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఆయన మాట్లాడుతూ.. శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి బోధించిన గీతా సందేశం నేటి సమాజానికి అవసరమని అన్నారు. మహిళలు కుటుంబ వ్యవస్థకు మూలస్తంభాలన్నారు. వారి జీవన విధానం, దైవారాధనలో పాటించాల్సిన నియమాలు, పూజా విధానాలు, వివిధ వ్రతాలను శాస్త్రోక్తంగా ఎలా ఆచరించాలి, సనాతన ధర్మ సంప్రదాయాలను ఎలా పరిరక్షించాలి అనే అంశాలను వివరించారు. భక్తి, సేవ, ధర్మం, సత్సంకల్పం, నిత్య పారాయణం ద్వారా కుటుంబాల్లో శాంతి, సౌభాగ్యం, ఆధ్యాత్మిక వికాసం కలుగుతాయని చెప్పారు. తొమ్మిది రోజులుగా పారాయణం పెద్ద ఎత్తున చేపట్టడం అభినందనీయమన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో గీతావాహిని అధ్యక్షురాలు శ్రీదేవిసదానంద్ రెడ్డి, ప్రధాన కార్యదర్శి జయశ్రీ, ఆలయ నిర్వాహకురాలు స్వరూప రమేశ్, అర్చకులు విక్రమ్, మాజీ చైర్ పర్సన్ చిగుళ్లపల్లి మంజుల రమేశ్, డాక్టర్ దీప భక్తవత్సలం, బీజేపీ జిల్లా మాజీ అధ్యక్షుడు సదానంద రెడ్డి, డాక్టర్ సత్యనారాయణ గౌడ్, అమరేందర్ రెడ్డి, నర్సింలు, ప్రవీణ్, గీతావాహిని సభ్యులు, భక్తులు పాల్గొన్నారు. మహేశ్వర శర్మ సిద్ధాంతి
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కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలిరైతులను మోసం చేసి వ్యక్తిగత ఖాతాల్లోకి నగదు మళ్లించుకున్న వ్యక్తులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. ఈ మోసపూరిత ఘటనలో ఎవరెవరి పాత్ర ఉందో అందరిని విచారించి చర్యలు తీసుకోవాలి. రైతులకు జవాబుదారీగా ఉండాల్సిన ఏపీఎం, ఇతర అధికారులు నిర్లక్ష్యంగా ఉండడం వల్లే ఈ సంఘటన జరిగింది. ఇందుకు కారణమైన వ్యక్తులు, అఽధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలి. – మల్కయ్య, బుగ్గప్ప, ప్రజా సంఘాల నాయకులుమరొకరి ఖాతాలో ఎలా జమ చేస్తారు? జూన్ 21న రాస్నం కొనుగోలు కేంద్రంలో కాశమ్మ పేరిట 116 సంచులు(46 క్వింటాళ్లకు పైగా) వరి ధాన్యం విక్రయించాం. ఇందుకు సంబంధించి రూ.1.10లక్షలకు పైగా నగదు జమ కావాల్సి ఉంది. ప్రతి రోజు స్థానిక ఐకేపీ, వీఓఏలను అడిగినప్పటికీ సమాధానం ఇవ్వలేదు. ఇదే విషయమై ప్రజా సంఘాల నాయకులతో కలిసి ఏపీఎంను సంప్రదించగా .. అంజిలప్ప ఫోన్ చేసి ధాన్యం డబ్బులు తన వద్దే ఉన్నాయని, సాయంత్రం ఇస్తానని చెబుతున్నాడు. మా ధాన్యం డబ్బులు మరొకరి ఖాతాలో ఎలా జమయ్యాయి? ధాన్యం డబ్బులు వచ్చి ఎన్ని రోజులైందనే విషయంలో మాకు తెలియాలి. సంబంధిత వ్యక్తులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. – అనంతయ్య, బాధిత రైతు, రాస్నం
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‘మత్తు’ వదిలిస్తాంఅనంతగిరి: మత్తు రహిత జిల్లాగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యంగా పని చేస్తున్నామని ఎస్పీ స్నేహమెహ్ర అన్నారు. ఈ మేరకు జిల్లా వ్యాప్తంగా అన్ని సబ్ డివిజన్ల పరిధిలోని సమస్యాత్మక, ఏకాంత ప్రాంతాలు, రైల్వే స్టేషన్లు, బస్టాండ్లు, విద్యాసంస్థల పరిసర ప్రాంతాలు, నిర్మానుష్య ప్రదేశాల్లో శనివారం రాత్రి పోలీసులు స్పెషల్ డ్రైవ్ చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ మాట్లాడుతూ.. సమాజ, యువత భవిష్యత్కు ముప్పుగా మారుతోన్న గంజాయి, ఇతర మత్తుపదార్థాల విక్రయం, రవాణా, నిల్వ, వినియోగంపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నామని చెప్పారు. మత్తు పదార్థాల సరఫరాదారులు, విక్రేతలు, వినియోగదారులపై నిఘా ఉంచి చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. డ్రైవ్లో భాగంగా వికారాబాద్, తాండూరు, పరిగి సబ్డివిజన్లలో నార్కోటిక్ డిటెక్షన్ కిట్లతో అనుమానితులను తనిఖీ చేశారు. పెట్రోలింగ్, వాహన తనిఖీలు, డ్రంకెన్డ్రైవ్ తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ కార్యక్రమంలో వికారాబాద్ డీఎస్పీ అంజయ్య, తాండూరు డీఎస్పీ యాదయ్య, పరిగి డీఎస్పీ శ్రీనివాస్, సీఐలు, ఎస్ఐలు, పోలీసు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు అడ్డుకట్ట తాండూరు టౌన్: సమాజంలోని అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు అడ్డుకట్ట వేస్తామని తాండూరు డీఎస్పీ నర్సింగ్ యాదయ్య అన్నారు. శనివారం రాత్రి పట్టణంలోని రైల్వే స్టేషన్ పరిసరాలు, ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల మైదానం, రైల్వే క్వార్టర్స్తో పాటు పలు నిర్మానుష్య ప్రాంతాల్లో సిబ్బందితో కలిసి విస్తృత తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. కొందరు వ్యక్తులు రాత్రిళ్లుగా గుంపులుగా ఏర్పడి అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతుంటారని, అలాంటి వారిని గుర్తించి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. చీకటి ప్రాంతాల్లో కూర్చుని సిగరెట్లు తాగుతూ, మద్యం సేవిస్తున్న పలువురు యువకుల తల్లిదండ్రులను పిలిపించి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి పంపించామన్నారు. ఇలాంటి తనిఖీలు తరచుగా నిర్వహిస్తుంటామని, దీంతో నేరాలను అదుపు చేయవచ్చన్నారు. ఈ తనిఖీల్లో పట్టణ సీఐ పరమేశ్వర్, ఎస్ఐ నుమాన్ అలీ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా స్పెషల్ డ్రైవ్ ఎస్పీ స్నేహమెహ్ర
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దారి మళ్లిందా?ధాన్యం సొమ్ము యాలాల: వరి ధాన్యం కొనుగోలు చెల్లింపుల డబ్బులు భారీ స్థాయిలో పక్కదారి పట్టినట్లు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. రైతుల ఖాతాల్లోకి జమ చేయాల్సిన నగదు ప్రైవేటు వ్యక్తి ఖాతాల్లోకి మళ్లింపు చేశారంటూ బాధిత రైతులు వాపోతున్నారు. బాధిత రైతులు తెలిపిన ప్రకారం.. వేసవిలో రాస్నం గ్రామంలో మండల మహిళా సమాఖ్య(ఐకేపీ)ఆధ్వర్యంలో వరి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కేంద్రంలో జూన్లో గ్రామానికి చెందిన ఎం.కాశమ్మ(116 సంచులు), మొల్ల మన్నాన్(103 సంచులు), రైకల అజీం(78 సంచులు), ఎన్కెపల్లి మల్లప్ప(78 సంచులు), జుబేరా బేగం(38 సంచులు), ఫైమూద బేగం(32 సంచులు) విక్రయించారు. ఇందుకు సంబంధించిన నగదు నేటికి తమ ఖాతాల్లో జమకాకపోవడంతో ఆదివారం వారు ఐకేపీ ఏపీఎం శ్రీనివాస్కు ఫోన్ చేశారు. దీంతో వెంటనే గ్రామానికి చెందిన అంజిలప్ప బాధిత రైతులకు ఫోన్ చేసి, ధాన్యం డబ్బులు తన ఖాతాలో పడ్డాయని.. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో ఉన్నానని.. సాయంత్రం చెల్లిస్తానని చెప్పాడు. దీంతో నగదు తమ ఖాతాలో కాకుండా మరో వ్యక్తి అకౌంట్లో జమ కావడంపై బాధిత రైతులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఐకేపీ కొనుగోలు కేంద్రం అంజిలప్ప అన్ని తానై వ్యవహరిస్తూ పెద్ద మొత్తంలో అవినీతికి పాల్పడుతున్నాడని బాధిత రైతులు ఆరోపించారు. ధాన్యం విక్రయించే సమయంలో రైతులు తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంకు, రాస్నం శాఖకు చెందిన తమ ఖాతా వివరాలను విక్రయపట్టిలో నమోదు చేసినప్పటికీ మరో వ్యక్తి ఖాతాలోకి ఎలా మల్లించారని అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ విషయంలో ఉన్నతాధికారులు దృష్టి సారించి రాస్నం కొనుగోలు కేంద్రం నిర్వాహణలో పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరిపి అక్రమాలను వెలికి తీయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. రైతులు విక్రయించిన ధాన్యానికి సంబంధించిన సొమ్ము విక్రయదారుల ఖాతాకు బదులుగా ప్రైవేట్ వ్యక్తి అకౌంట్లో జమ చేసినట్లు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఈ ఘటనపై విచారణ చేపట్టి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని కర్షకులు, ప్రజా సంఘాల నాయకులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. రాస్నం కొనుగోలు కేంద్రంలో అవకతవకలు! అన్నదాత బదులు మరొకరి ఖాతాలో నగదు జమ అధికారుల నిర్లక్ష్యమే కారణమని రైతుల ఆరోపణ చర్యలకు డిమాండ్ కాగా ఈ విషయమై యాలాల ఐకేపీ ఏపీఎం శ్రీనివాస్ను వివరణ కోరగా.. ఆదివారం కూడా ఇంటి వద్ద ఉండవద్దా.. రాస్నం కొనుగోలు కేంద్రంలో ధాన్యం డబ్బుల చెల్లింపుల విషయం నాకు ఏమీ తెలియదు.. ఎవరికై నా ఫిర్యాదు చేసుకోండి అంటూ నిర్లక్ష్యంగా సమాధానం ఇచ్చారు.
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రోడ్డు ప్రమాదంలో వ్యక్తి మృతిచేవెళ్ల: రోడ్డు ప్రమాదంలో ఓ వ్యక్తి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. ఈ సంఘటన చేవెళ్ల పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. మండలంలోని గుండాల గ్రామానికి చెందిన కుమ్మరి శ్రీనివాస్ (35) చేవెళ్లలోని ఇండియన్ ఆయిల్ పెట్రోల్ బంక్లో ఆఫీస్ బాయ్గా పనిచేస్తున్నాడు. రోజు మాదిరిగానే శనివారం రాత్రి పని ముగించుకొని బైక్పై ఇంటికి వెళ్తున్నాడు. మార్గమధ్యలో పామెన బస్స్టేజీ సమీపంలోకి రాగానే గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొట్టి వెళ్లింది. ఈ ప్రమాదంలో బైక్పై ఉన్న శ్రీనివాస్కు తీవ్ర గ్రాయాలు కావడంతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. స్థానికులు గమనించి పోలీసులకు సమాచారం అందించడంతో వెళ్లి పరిశీలించారు. మృతుడిని గుండాలకు చెందిన శ్రీనివాస్గా గుర్తించి కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం ఇచ్చారు. మృతుని భార్య జ్యోతి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. నాగోలు: అమెరికాలో రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందిన శ్రీపాతి దీపారెడ్డి పార్థివదేహం ఆదివారం చంపాపేట డివిజన్ శిఖరా ఎన్క్లేవ్ కాలనీలోని ఆమె స్వగృహానికి తీసుకువచ్చారు. కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, స్థానిక కాలనీవాసులు భౌతికకాయాన్ని చూసి బోరున విలపించారు. పలు పార్టీలకు చెందిన నాయకులు, సంక్షేమ సంఘ ప్రతినిధులు, ప్రజాప్రతినిధులు పార్థివ దేహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు.అనంతరం చంపాపేట రెడ్డి శ్మశానవాటికలో అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. రాష్ట్ర ఫుడ్ కమిషన్ చైర్మన్ గోలి శ్రీనివాస్రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే జైపాల్యాదవ్, ఆమన్గల్ మున్సిపల్ చైర్మన్ పత్యానాయ పాల్గొన్నారు.
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సంకల్ప్తో మేల్కొలుపునవజాత శిశు మరణాల రేటు తగ్గింపే లక్ష్యం● ఆదిలాబాద్లో పైలట్ ప్రాజెక్టు విజయవంతం ● నగరంలో అమలుకు అధికారుల సన్నాహాలు సాక్షి, సిటీబ్యూరో: నవజాత శిశు మరణాల రేటును సింగిల్ డిజిట్కు తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం గట్టి ‘సంకల్పం’తో ముందుకెళుతోంది. దంపతులు పిల్లల కోసం ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకున్నప్పటి నుంచి ప్రసవమై తల్లీ, బిడ్డ క్షేమంగా ఇంటికి వెళ్లేంత వరకు ఒక నూతన కార్యాచరణకు శ్రీకారం చుట్టింది. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో చేపట్టి పైలట్ ప్రాజెక్టు విజయవంతం కావడంతో అదే తరహాలో నగరంలోనూ అమలుకు వైద్యారోగ్యశాఖ అధికారులు కసరత్తు చేస్తున్నారు. వెయ్యి జననాల్లో 12.27 మృతుల రేటు హైదరాబాద్ జిల్లాలో ప్రతి వెయ్యి మంది పిల్లల సజీవ జననాల్లో పుట్టిన 28 రోజుల్లోపు 12.27 మంది మృతుల రేటు నమోదవుతోంది. నగరంలోని నవ దంపతులు ఫెర్టిలిటీ సమస్యలతో బాధపడు తున్న తరుణంలో పుట్టిన బిడ్డను రక్షించుకోవడమూ కీలకంగా మారుతోంది. నవజాత శిశు మరణాల రేటును 5 శాతం కంటే దిగువకు తీసుకురావా లని హైదరాబాద్ జిల్లా వైద్యారోగ్య శాఖ అధికా రులు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. దీనికి క్షేత్ర స్థాయిలో ఆశా కార్యకర్త నుంచి మొదలు పెడితే బిడ్డను ప్రసవం చేసిన నిపుణులైన వైద్యుల బృందం వరకు అందరినీ ఒక లక్ష్యం వైపు నడిపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. గర్భం దాల్చినప్పటి నుంచి బిడ్డ పుట్టిన 28 రోజుల వరకు ప్రతి తల్లీబిడ్డను 360 డిగ్రీల కోణంలో పర్యవేక్షించనున్నారు. ఏటా 1.20 లక్షల జననాలు హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్, సంగారెడ్డి జిల్లాల్లో విస్తరించిన గ్రేటర్ పరిధిలో ఏటా సుమారు 1.20 లక్షల జననాలు నమోదవుతున్నాయి. ఇందులో హైదరాబాద్ జిల్లాలోనే సుమారు 75 వేలకుపైగా ఉంటున్నాయి. హైదరాబాద్లో గాంధీ, పేట్లబురుజు, నిమ్స్ వంటి ప్రభుత్వ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులు, ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక సదుపాయాలతో కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులు అందు బాటులో ఉన్నప్పటికీ నవజాత శిశు మరణాల రేటు ఆందోళణకు గురిచేస్తోంది. ఏం చేయనున్నారు? ఆశా కార్యకర్త గర్భిణితో నిత్యం టచ్లో ఉంటుంది. వారంలో కనీసం ఒక్కసారి అయినా గర్భిణి ఇంటికి వెళ్లి ఆరోగ్య సమాచారాన్ని సేకరిస్తారు. హైరిస్క్ కేసుల్లో ఈ సంఖ్య మరింత పెరుగుతుంది. గర్భిణి డేటా ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. నెలలు నిండిన గర్భిణి ముందస్తుగా ఆసుపత్రికి చేర్చడం, వీలైనంత వరకు సాధారణ ప్రసవానికి ప్రయత్నించాలని అధికారులు చెబుతున్నారు. శిశువు తక్కువ బరువుతో పుడితే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, ఇన్ఫెక్షన్లను నుంచి రక్షించుకునేందుకు మదర్ కేర్లో శిక్షణ ఇస్తారు. ఫలితంగా ఇన్ఫెక్షన్లు 60 శాతం వరకు తగ్గుతాయని వైద్య నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. పుట్టిన గంటలోపు బిడ్డకు తప్పనిసరిగా తల్లిపాలు తాగించాలని చెబుతున్నారు. సంవత్సరం ప్రసవాలు మృతులు 2024-25 76,709 866 2025-26 75,804 868 2026-27 16,047 197 (ఏప్రిల్ నుంచి జూన్ వరకు)
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ధర రాక.. తిరిగి తీసుకెళ్లలేకమొయినాబాద్రూరల్: టమాటాలకు ఆశించిన ధర రాకపోవడంతో రైతులు మార్కెట్లో అమ్మలేక.. తిరిగి ఇళ్లకు తీసుకెళ్లలేక గ్రామాలకు వెళ్తూ రోడ్ల పక్కన పారబోస్తున్నారు. గుడిమల్కాపూర్, శంషాబాద్ రైతుబజార్ మార్కెట్లలో ఒక్కోపెట్టె (25 కిలోలు)కు తాజాగా ఉంటే రూ.200–220 ధర పలుకుతోంది. కూలీ.. రవాణా ఖర్చులు కూడా రావడం లేదని రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీంతో దిక్కుతోచని స్థితిలో రోడ్డు పక్కన పారబోసి ఇంటి ముఖం పడుతున్నారు. మండల పరిధిలోని చందానగర్, రెడ్డిపల్లి సమీపంలో రోడ్డు పక్కన టమాటాలు పారబోసి కనిపిస్తున్నాయి. చేవెళ్ల: విద్యారంగ సమస్యలపై ఎంఎస్ఎఫ్ (మాదిగ స్టూడెంట్ ఫెడరేషన్) పోరాడుతుందని సంఘం ఉమ్మడి జిల్లా ఇన్చార్జి డాక్టర్ చిప్పలపల్లి సోమశేఖర్ మాదిగ అన్నారు. చేవెళ్లలో ఆదివారం ఉమ్మడి జిల్లా ముఖ్య నాయకుల సమావేశం జిల్లా కో ఇన్చార్జి నాని భానుప్రసాద్మాదిగ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సోమశేఖర్ మాట్లాడుతూ.. పేద వర్గాల విద్యార్థుల పక్షాన పోరాడతామని తెలిపారు. సెప్టెంబర్ 8న చలో హైదరాబాద్ మాదిగ విద్యార్థుల జాతీయ మహాసభను విజయవంతం చేయాలని కోరారు. సమావేశంలో మేడ్చల్జిల్లా కో ఇన్చార్జి శివకృష్ణ, వికారాబాద్ జిల్లా కో ఇన్చార్జి రావణ్, నాయకులు వెంకట్, జానీ, గణేశ్, ఆదిత్య, అరుణ్, తరుణ్, శ్రీకాంత్, నందు, అజయ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. తుర్కయంజాల్: ఆదిభట్ల సర్కిల్ పరిధిలోని చికెన్, మటన్ దుకాణాల్లో శంషాబాద్ జోనల్ వెటర్నరీ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వెటర్నరీ అధికారి రవిచంద్ర మాట్లాడుతూ.. పలు దుకాణాలు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా కొనసాగుతున్నాయని, స్లాటర్ కేంద్రాల నుంచి కాకుండా నేరుగా కట్ చేసి మాంసం విక్రయాలు కొనసాగిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. ఇక మీదట ఇలా చేస్తే చట్టరీత్యా చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. విక్రయదారులు కూడా స్టాంప్ ఉన్న మటన్ను మాత్రమే కొనుగోలు చేయాలని సూచించారు. దుకాణాల యజమానులు పరిశుభ్రత పాటించడంతో పాటు, వారం రోజుల్లోగా ట్రేడ్ లైసెన్స్లను పొందాలని సూచించారు. లేని పక్షంలో జరిమానాలు విధిస్తామని హెచ్చరించి, మొదటి విడతగా నోటీసులు జారీ చేశారు. గ్రీన్ చానల్ ద్వారా ఊపిరితిత్తుల రవాణా శంషాబాద్: శ్రీకాకుళం నుంచి సికింద్రాబాద్ కిమ్స్ ఆస్పత్రికి గ్రీన్ చానల్ ద్వారా ఊపిరితిత్తులను రవాణా చేశారు. ఆదివారం మధ్యాహ్న శ్రీకాకుళం నుంచి రోడ్డు మార్గం ద్వారా విశాఖపట్నం జెమ్స్ ఆస్పత్రికి చేరిన ఊపిరితిత్తులను అక్కడి నుంచి విశాఖపట్నం విమానాశ్రయం నుంచి ఇండిగో 6ఈ– 783 విమానంలో.. అక్కడి నుంచి 4.12 గంటలకు బయలుదేరి శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టుకు 5.11 గంటలకు చేరుకున్నాయి. సీఐఎస్ఎఫ్ అధికారులు, ఆర్జీఐఏ ట్రాఫిక్ పోలీసుల సహకారంతో ఎయిర్పోర్టులో ఏర్పాటు చేసిన అంబులెన్స్లో వెంటనే తీసుకెళ్లి ఆర్గాన్స్ను ట్రాఫిక్ క్లియరెన్స్ చేస్తూ 30 నిమిషాల్లో సికింద్రాబాద్ కిమ్స్కు చేర్చారు.
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దుకాణంలో రూ.6.40 లక్షలు చోరీఅధిక ధరలకు విక్రయిస్తున్నారు వికారాబాద్లోని మహాలక్ష్మి ఏజెన్సీవారు డీఏపీని ఎక్కువ ధరకు విక్రయిస్తూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. ఐదు బస్తాల డీఏపీ తీసుకోగా రూ.8,400 వసూలు చేశారు. డీలర్ మా వద్ద తీసుకున్న సొమ్ము రికవరీ చేయాలి. నగదు రూపేన ఇవ్వకుండా ఫోన్పే ద్వారా చెల్లించడం జరిగింది. – రమేశ్నాయక్, రైతు ఫిర్యాదు చేస్తే చర్యలు అధిక ధరలకు విక్రయిస్తున్న డీలర్లపై ఫిర్యాదు చేస్తే వెంటనే చర్యలు తీసుకుంటాం. డీఏపీ బస్తాను రూ.1,350కే విక్రయించాలి. ఎవరైనా ఎక్కువ ధరకు విక్రయిస్తే రైతులు ఆధారాలతో ఫిర్యాదు చేయాలి. – వెంకటేశం, ఏడీఏ వికారాబాద్ పెట్టుబడుల పేరుతో రూ.10 లక్షలు స్వాహా ఇన్స్ట్రాగాం ద్వారా ఎర వేసి, నేరుగా కలిసి టోకరా సాక్షి, సిటీబ్యూరో: అత్తాపూర్కు చెందిన ప్రైవేట్ ఉద్యోగికి పెట్టుబడుల పేరుతో ఇన్స్ట్రా గాం ద్వారా ఎర వేసిన ఓ ముఠా నేరుగా కలిసి రూ.10 లక్షలు స్వాహా చేసింది. బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న నగర నేర పరిశోధన విభాగం (సీసీఎస్) పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. బాధితుడు గత ఏడాది సెప్టెంబర్లో తన సహోద్యోగి సయ్యద్ సర్ఫరాజ్ ద్వారా ఇన్స్ట్రాగాంలో వచ్చిన పెట్టుబడి ప్రకటనలు చూశారు. తమ స్కీముల్లో పెట్టుబడిపెడితే కేవలం 7–8 రోజుల్లోనే భారీ లాభాలు ఇస్తామని ఉండటంతో ఆకర్షితుడయ్యాడు. అందులో ఉన్న నెంబర్ ఆధారంగా బాధితుడు బతూల్ ఫాతిమా అలియాస్ సకీనా ఫాతిమాను సంప్రదించాడు. ఆమె సూచనల మేరకు అత్తాపూర్లోని ఓ హోటల్లో సమావేశానికి వెళ్లాడు. అక్కడ బతూల్ ఫాతిమా, అలీ జాన్ రజ్వీ తదితరులు తమ వద్ద రూ.10 లక్షలు పెట్టుబడిపెడితే వాటిని షేర్లలో ఇన్వెస్ట్ చేసి రెండు వారాల్లో రూ.18 లక్షలు చెల్లిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. దీనికోసం ఏర్పాటు చేసిన ఓ వాట్సాప్ గ్రూప్లోనూ ఇతడిని చేర్చారు. బాధితుడు గత ఏడాది సెప్టెంబర్ 22, 23 తేదీల్లో వివిధ బ్యాంకు ఖాతాలు, వాలెట్ లావాదేవీల ద్వారా రూ.10 లక్షలు బతూల్ ఫాతిమా ఖాతాకు బదిలీ చేశాడు. దీనికి సంబంధించి ఆమె రసీదు ఇవ్వడంతో పాటు అదే ఏడాది అక్టోబర్ 7లోపు రూ.18 లక్షలు చెల్లిస్తామని ఒప్పందం కూడా చేసుకుంది. గడువు ముగిసినా డబ్బు తిరిగి ఇవ్వకుండా కాలయాపన చేయడంతో బాధితుడు నిలదీయగా... అదే ఏడాది డిసెంబర్ 16న మరో ఒప్పందం చేసుకుంటూ... డిసెంబర్ 25లోపు చెల్లిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ష్యూరిటీగా ఖాళీ చెక్కులు కూడా బాధితుడికి అందించారు. ఆ గడువు ముగిసే సమయానికీ చెల్లించకపోవడంతో వారిని సంప్రదించడానికి ప్రయత్నించగా ఫోన్లు స్విచ్ ఆఫ్ అని తెలిసింది. నిందితులు తమ ఇళ్లు కూడా ఖాళీ చేసి పరారయ్యారని గుర్తించారు. దీంతో బాధితుడు సీసీఎస్లో ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదైంది. ఇదే పంథాలో నిందితులు అనేక మందిని మోసం చేసి సుమారు రూ.90 లక్షల నుంచి రూ.95 లక్షలు వసూలు చేసినట్లు తనకు తెలిసిందని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ప్రకృతి అందాలు.. పరవశించిన పర్యాటకులువికారాబాద్ జిల్లా ఆదివారం పర్యాటకులతో కిటకిటలాడింది. స్నేహితుల దినోత్సవం సందర్భంగా అనంతగిరి హిల్స్, కోట్పల్లి ప్రాజెక్ట్కు యువత పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు. అడవులు, కొండల మధ్య దృశ్యాలను చూస్తూ పరవశించారు. ప్రాజెక్ట్ వద్ద బోటింగ్ చేస్తూ, సెల్ఫీలు దిగుతూ సందడిగా గడిపారు. – అనంతగిరి, ధారూరునాగోలు: గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు హోల్సేల్ మార్కెట్ క్యాష్ కౌంటర్ పగలగొట్టి షాప్లో ఉన్న రూ.6.40 లక్షల నగదు చోరీ చేశారు. ఎల్బీనగర్ పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. కర్మన్ఘాట్కు చెందిన చిక్కొటి శివకుమార్ బైరామల్గూడ, అల్తాప్ నగర్లో శ్రీ భవానీ ట్రేడర్స్ పేరుతో హోల్సేల్ నూనె, బియ్యం వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్నారు. శనివారం రూ.6.40 లక్షల నగదు క్యాష్ కౌంటర్లో పెట్టి షాప్ మూసి వెళ్లారు. ఆదివారం మధ్యాహ్నం షాప్ తెరిచి చూడగా క్యాష్ కౌంటర్ పగలగొట్టి ఉంది. క్యాష్ కౌంటర్ను తనిఖీ చేయగా నగదు చోరీకి గురైనట్లు నిర్ధారించుకున్నారు. దుండగులు షాప్లో ఉన్న సీసీటీవీ డీవీఆర్ పవర్ కేబుల్ తొలగించి కెమెరా యాంగిల్స్ మార్చి చోరీకి పాల్పడినట్లు గుర్తించారు. శివకుమార్ ఎల్బీనగర్ పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చాడు. ఈ మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. సనత్నగర్: సనత్నగర్ పారిశ్రామికవాడ ప్రాంతంలో ఎల్ఎస్డీ (లైసెర్జిక్ యాసిడ్ డైఎథైలమైడ్) మత్తు పదార్ధాలను విక్రయిస్తున్న ముఠాను సనత్నగర్ పోలీసులు పట్టుకున్నారు. ఇద్దరు నిందితులను అరెస్టు చేసి వారి వద్ద నుంచి 45 ఎల్ఎస్డీ బ్లాట్స్, మూడు మొబైల్ ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. సనత్నగర్లోని ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ గోదాం సమీపంలో ఎల్ఎస్డీ బ్లాట్స్ విక్రయిస్తు బైక్పై వచ్చిన అర్లికట్టె రాజేష్ అనిరుధ్ అలియాస్ డింగీ (28), కొనుగోలుదారు కే మోహిత్ (27)లను అదుపులోకి తీసుకుని తనిఖీ చేయగా 45 ఎల్ఎస్డీ బ్లాట్స్ (0.600 గ్రాములు) లభించాయి. విచారణలో ప్రధాన నిందితుడు ఆన్లైన్ ద్వారా విదేశీ వ్యక్తి నుంచి సింప్లెక్స్ యాప్ సహాయంతో ఎల్ఎస్డీ బ్లాట్స్ తెప్పించుకుని వినియోగదారులకు విక్రయిస్తున్నట్లు అంగీకరించాడు. మోహిత్ కూడా గత ఏడాదిగా అతని వద్ద నుంచి ఎల్ఎస్డీ కొనుగోలు చేసి వినియోగించడంతో పాటు ఇతరులకు విక్రయిస్తున్నట్లు పోలీసులు విచారణలో వెల్లడైంది. ఈ మేరకు పోలీసులు ఎన్డీపీఎస్ చట్టంలోని సంబంధిత సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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అదుపు తప్పి.. చెట్టును ఢీకొట్టిషాబాద్: అతి వేగంగా వెళ్తున్న ద్విచక్ర వాహనం అదుపుతప్పి చెట్టును ఢీకొనడంతో ఓ విద్యార్థి మృతి చెందగా, మరొకరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఈ సంఘటన మండల పరిధిలోని పోతుగల్ వద్ద చోటుచేసు కుంది. ఎస్ఐ చెన్నారెడ్డి కథనం ప్రకారం.. చేవెళ్ల మండలం న్యాలట గ్రామానికి చెందిన పుప్పాల చరణ్ (19) స్నేహితుడు ఎడ్ల స్వాతిక్తో కలిసి ఆదివారం ద్విచక్ర వాహనంపై షాబాద్ వైపు నుంచి చేవెళ్లకు వెళ్తున్నారు. మార్గమధ్యలో పోతుగల్ సమీపంలో అతివేగంగా వెళ్లడంతో అదుపుతప్పి డివైడర్ మఽ ద్యలో ఉన్న చెట్టును ఢీకొట్టారు. ఈ ప్రమాదంలో తీవ్ర గాయాలపాలైన చరణ్ అక్కడిక్కడే మృతి చెందాడు. స్వాతిక్ను చికిత్స నిమిత్తం చేవెళ్ల ఆస్పత్రిలో చేర్పించారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం చేవెళ్ల ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ద్విచక్ర వాహనం అదుపు తప్పి.. కొత్తూరు: ద్విచక్ర వాహనం అదుపు తప్పి ఓ వృద్ధురాలు మృతి చెందింది. ఈ సంఘటన కొత్తూరు పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది. సీఐ నాగార్జునరెడ్డి కథనం ప్రకారం.. నాగర్కర్నూల్ జిల్లా తిమ్మాజిపేటకు చెందిన రాములు ఆదివారం తల్లి లక్ష్మమ్మ (61), కూతురు సంధ్యతో కలిసి బైకుపై హైదరాబాద్ వైపు వెళ్తున్నారు. కొత్తూరు సమీపంలోకి రాగానే పెంజర్ల కూడలి జాతీయ రహదారి వద్ద బైకు అదుపు తప్పి కింద పడిపోయింది. దీంతో తీవ్ర గాయాలైన లక్ష్మమ్మ అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. ఈ మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మరో ప్రమాదంలో ఒకరు.. కొత్తూరు: రోడ్డు ప్రమాదంలో ఒకరు మృతి చెందగా మరొకరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ సంఘటన కొత్తూరు పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో చోటు చేసుకుంది. స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. కొత్తూరు నుంచి ఆదివారం హైదరాబాద్ వైపు వెళ్తున్న ఓ ద్విచక్ర వాహనం ముందు వెళ్తున్న లారీని ఓవర్టేక్ చేసే క్రమంలో అదుపుతప్పి లారీ చక్రాల కిందపడిపోయింది. దీంతో వాహనం నడుపుతున్న గుర్తు తెలియని వ్యక్తి తీవ్ర గాయాలతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా వెనుకాల ఉన్న మరో వ్యక్తికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. బైక్పై వెళ్తున్న విద్యార్థి మృతి, మరొకరికి తీవ్ర గాయాలు
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ఉజ్జయినీ.. జగజ్జననీబోనమెత్తిన లష్కర్లష్కర్ బోనమెత్తింది. భక్తజనం పోటెత్తింది. ఆదివారం సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయినీ మహంకాళి అమ్మవారి బోనాల జాతర వైభవోపేతంగా సాగింది. డప్పుల దరువులు, శివసత్తుల పూనకాలు.. పోతురాజుల విన్యాసాలు.. కళాకారుల ఆటాపాటలు.. ప్రముఖుల రాకతో ఆలయ పరిసరాలు కిక్కిరిసిపోయాయి. అమ్మవారికి బోనాలు, సాక, తొట్టెలు సమర్పణతో.. ఎటూ చూసినా భక్తజన సంద్రాన్ని తలపించింది. తీర్చిదిద్దిన తీరొక్క బోనాలతో మహిళలు మహంకాళి అమ్మవారికి నివేదించారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి, మంత్రులు కొండా సురేఖ, సీతక్క, పొన్నం ప్రభాకర్, బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, ఎమ్మెల్యే తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్, మల్కాజిగిరి ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ తదితర ప్రముఖులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని పూజలు చేశారు. గోల్కొండలోనూ జగదాంబిక అమ్మవారికి ఆదివారం ఆరో బోనం పూజను ఘనంగా నిర్వహించారు. – రాంగోపాల్పేట్
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కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలు తగవుతుక్కుగూడ: కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలను వెంటనే ఉపసహరించుకోవాలని సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి, ఎమ్మెల్యే కూనంనేని సాంబశివరావు డిమాండ్ చేశారు. పట్టణ కేంద్రంలో ఆదివారం నిర్వహించిన ఏఐటీయూసీ జిల్లా 4వ మహాసభలకు ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ.. కార్మికులు పోరాటాలు చేసి సాధించుకున్న హక్కులను కేంద్ర ప్రభుత్వం నాలుగు లేబర్ కోడ్లు తీసుకువచ్చి పూర్తిగా కాలరాసిందని విమర్శించారు. దేశంలో మోదీ ప్రభుత్వం రైతులు, విద్యార్థులు, యువత ప్రయోజనాలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తోందని మండిపడ్డారు. వారి తీరు కారణంగానే ఢిల్లీలో గతంలో రైతులు ఉద్యమం చేపట్టారని, నీట్ పరీక్ష పేపర్ లీకేజీ వ్యవహరంపై జంతర్ మంతర్ వద్ద విద్యార్థులు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు నిర్వహించారని గుర్తు చేశారు. ఈ పోరాటాలన్నీ కేంద్ర ప్రభుత్వ వ్యతిరేకతకు నిదర్శనమన్నారు. రాష్ట్రంలో కార్మికుల హక్కుల పరిరక్షణ కోసం ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. కనీస వేతనాల అమలు, ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలన్నారు. ఎమ్మెల్సీ నెల్లికంటి సత్యం మాట్లాడుతూ.. దేశంలో కార్మికుల చట్టాల అమలు కోసం పార్టీలు, కార్మిక, రైతు, విద్యార్థి, యువజన, ప్రజా సంఘాలు ఐక్యంగా పోరాటం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. సమావేశంలో ఏఐటీయూసీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మహ్మద్ యూసఫ్, సీపీఐ జిల్లా కార్యదర్శి పాలమాకుల జంగయ్య, నాయకులు పానుగంటి పర్వతాలు, రామస్వామి, దత్తునాయక్, శేఖర్రెడ్డి, చందు యాదవ్, రాజు, లక్ష్మణ్, నర్సింహారెడ్డి, దేవేందర్గౌడ్, బ్రహ్మచారి, వెంకన్న, తదితరులు పాల్గొన్నారు. సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి సాంబశివరావు
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హైవే విస్తరణ పనుల పరిశీలనమొయినాబాద్: గత ప్రభుత్వాల నిర్లక్ష్యంతోనే హైదరాబాద్–బీజాపూర్ జాతీయ రహదారి విస్తరణ పనుల్లో జాప్యం జరిగిందని చేవెళ్ల ఎంపీ కొండా విశ్వేశ్వర్రెడ్డి అన్నారు. మొయినాబాద్లో జరుగుతున్న హైదరాబాద్–బీజాపూర్ జాతీయ రహదారి విస్తరణ పనులను ఆదివారం ఆయన పరిశీలించారు. అనంతరం మాట్లాడుతూ.. బీజాపూర్ జాతీయ రహదారి అభివృద్ధికి కేంద్రంలోని నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టిందని అన్నారు. ఈ రోడ్డు నిజాం కాలం నాటిదని.. పెరుగుతున్న రద్దీకి అనుగుణంగా ప్రయాణికుల భద్రతను దృష్టిలో పెట్టుకుని కేంద్రం రహదారి పనులు చేపడుతోందన్నారు. కొందరు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు బీజాపూర్ జాతీయ రహదారి విస్తరణ పనులను తామే తెచ్చామంటూ సోషల్ మీడియాలో డబ్బాకొట్టుకుంటూ తిరుగుతున్నారని విమర్శించారు. కార్యక్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే కేఎస్ రత్నం, బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు సన్వెల్లి ప్రభాకర్రెడ్డి, శ్రీశైలం యాదవ్, సీనియర్ నాయకులు కంజర్ల ప్రకాష్, మోర నర్సింహారెడ్డి, జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి జ్ఞానేశ్వర్, కౌన్సిలర్ కిషన్, మున్సిపల్ అధ్యక్షుడు శ్రీకాంత్, మండల అధ్యక్షుడు చంద్రశేఖర్రెడ్డి, నాయకులు ప్రభాకర్రెడ్డి, మహిపాల్, శ్రీనివాస్గౌడ్, వెంకటేశ్ తదితరులు ఉన్నారు.
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రియల్దందా!యాచారం: ఫ్యూచర్సిటీలో ఫాంల్యాండ్స్ దందా జోరుగా సాగుతోంది. లాభార్జనే లక్ష్యంగా రియల్ వ్యాపారులు అక్రమ మార్గాన్ని ఎంచుకుంటున్నారు. మండలంలోని 24 పంచాయతీలు ఫ్యూచర్సిటీ పరిధిలోకి వస్తాయి. ఇక్కడ ఏర్పాటయ్యే వెంచర్లకు ఎఫ్సీడీఏ (ఫ్యూచర్సిటీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ) అనుమతులు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అనుమతులకు భారీగా ఖర్చవుతుందనే ఉద్దేశంతో వ్యాపారులు అక్రమ మార్గాన్ని అలవాటు చేసుకుంటున్నారు. ఫాంల్యాండ్స్ వ్యాపారం కొనసాగిస్తున్నారు. చౌదర్పల్లి, నందివనపర్తి, యాచారం, తక్కళ్లపల్లి, కొత్తపల్లి, మాల్, గునుగల్, చింతపట్ల, నస్దిక్సింగారం, అయ్యవారిగూడెం తదితర గ్రామాల్లో ఎకరాకు రూ.50 లక్షల నుంచి రూ.కోటికి పైగా కొనుగోలు చేసి గుంటల్లో రూ.5 లక్షల నుంచి రూ.10 లక్షలకు పైగా విక్రయిస్తున్నారు. ఇటీవల ఎమ్మెల్యే ఆగ్రహం రియల్ వ్యాపారులు కొనుగోలుదారులకు గుంటల్లో నే విక్రయాలు జరుపుతున్నారు. తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో ఫాంల్యాండ్స్ కోసం గుంటల్లో రిజిస్ట్రేషన్లు జోరుగా సాగుతున్నాయి. నిత్యం 25 నుంచి 50 వరకు 121, 242, 363, 400, 500 గజాల్లో వ్యవసాయ భూములను రిజిస్ట్రేషన్లు చేస్తున్నారు. వీటికోసం రూ.లక్షల్లో చేతులు మారుతున్నాయన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఫాంల్యాండ్స్కు గుంటల్లో వ్యవసాయ భూముల విక్రయాలపై ఇటీవల జరిగిన సమావేశంలో ఎమ్మెల్యే మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి రెవెన్యూ అధికారులపై మండిపడిన విషయం తెలిసిందే. ఏఏ గ్రామాల్లో గుంటల్లో వ్యవసాయ భూములను రిజిస్ట్రేషన్లు చేస్తున్నారో నివేదిక ఇవ్వాలని ఇబ్రహీంపట్నం ఆర్డీఓ శ్రీనివాస్రెడ్డికి సూచించారు. ఫాంల్యాండ్స్ పేరిట అక్రమార్కుల వ్యాపారం వ్యవసాయ పొలాలను చూపించి గుంటల్లో విక్రయాలు సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా ప్రచారం తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో జోరుగా రిజిస్ట్రేషన్లు రూ.లక్షల్లో కొనుగోలు చేసి రూ.కోట్లలో ఆర్జన గుంటల్లో రిజిస్ట్రేషన్లపై ఉన్నతాధికారుల ఆరా? ఫాంలాండ్స్ పేరుతో వ్యవసాయ భూములను గుంటల్లో రిజిస్ట్రేషన్లు చేయడం నిలిపేశాం. నిజమైన రైతులకు అత్యవసరమనుకుంటే జీపీఓల ద్వారా వివరాలు సేకరించి రిజిస్ట్రేషన్లు చేసేలా తహసీల్దార్లకు సూచించాను. ఎఫ్సీడీఏ, హెచ్ఎండీఏ, డీటీసీపీ నిబంధనల ప్రకారం అనుమతులు పొందిన వెంచర్లలోనే ప్లాట్లు కొనుగోలు చేస్తే ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవు. – శ్రీనివాస్రెడ్డి, ఆర్డీఓ, ఇబ్రహీంపట్నం
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డీఏపీ.. ధరల్లో దోపిడీధారూరు: డీఏపీ ఎరువులను ఎమ్మార్పీ కంటే అధికధరలకు విక్రయిస్తున్నారనే ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అధికారులు స్పందించి తనిఖీలు చేపట్టి నిబంధనలు ఉల్లఘించిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవా లని రైతులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మండల పరిధి లోని డీకే తండాకు చెందిన పుల్సింగ్, రమేశ్ నాయక్, బాలరాజ్నాయక్, మాణిక్రావు, కిషిక్టబాయి, బీక్యానాయక్ ఆదివారం వికారాబాద్ లోని శ్రీమహాలక్ష్మి ఏజెన్సీలో ఒక్కొక్కరు ఐదు బస్తాల చొప్పున గత నెల 31 నుంచి ఆదివారం వరకు డీఏపీ కొనుగోలు చేశారు. బస్తాకు రూ.1,350 ఉండగా వారి నుంచి రూ.1,680 వసూలు చేశారు. రైతులు డీలర్ను రసీదు ఇవ్వాలని కోరడంతో దుకాణ వివరాలు లేని.. మొత్తం బిల్లు వేయకుండానే రసీదు ఇచ్చారంటూ ఆరోపిస్తున్నారు. తాము ఫిర్యాదు చేస్తున్నప్పటికీ డీలర్లతో కుమ్మకై ్కన వ్యవసాయాధికారులు పట్టించుకోవడం లేదంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తమ వద్ద అధికంగా డబ్బు తీసుకున్న డీలర్ నుంచి తిరిగి ఇప్పించి చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు. సోమవారం ఇదే విషయమై కలెక్టరేట్లో ఫిర్యాదు చేస్తామన్నారు. ఫిర్యాదులు చేసినా పట్టించుకోని అధికారులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న రైతులు
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స్నేహమేవ జయతేహుడాకాంప్లెక్స్: ‘అల్లాయే దిగివచ్చి.. ఏమి కావాలంటే..? మిద్దెలొద్దు.. మేడలొద్దు.. పెద్దలెక్కే గద్దెలొద్దంటా.. ఉన్ననాడు.. లేనినాడు ఒకే ప్రాణమై నిలిచే.. ఒక్క దోస్తే చాలంటా.. స్నేహమే నా జీవితం.. స్నేహమేరా శాశ్వతం.. స్నేహమేరానాకున్నది.. స్నేహమే నాపెన్నిధి’ అంటూ సినీనటుడు కై కాల, ఎన్టీఆర్ ఏళ్ల క్రితం ఆలపించిన ఆ పాట చరిత్రలో చిరస్మరణీయంగా నిలిచిపోయింది. ఇదే స్ఫూర్తితో రంగారెడ్డి జిల్లా హస్తినాపురానికి చెందిన రాందేశ్పాండే 2008లో స్నేహితుల కలయిక కోసం ‘స్నేహమేవ జయతే’ సంక్షేమ సంఘాన్ని స్థాపించారు. కేవలం నలుగురు మిత్రులతో మొదలైన ఈ స్నేహ ప్రస్థానం.. ప్రస్తుతం మూడు వందల మందికిపైగా విస్తరించింది. ‘స్నేహాన్ని కన్న మిన్న లోకాన లేదురా’ అంటూ దోస్తీ గొప్పతనాన్ని నేటి తరానికి వివరిస్తుంది. అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఆగస్టు 2న స్నేహితుల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని వీరంతా ఒకే వేదికపై కలుసుకుని, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన స్నేహితులకు అండగా నిలబడటంతో పాటు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న చిన్నారులకు నోట్బుక్స్, పెన్నులు పంపిణీ చేస్తుంటారు. ఆ తర్వాత వినాయక చవితిని పురస్కరించుకుని పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా మట్టి విగ్రహాలను పంపిణీ చేస్తుంటారు. వీధుల్లో ప్రమాదకరంగా మారిన గుంతలను పూడ్చే కార్యక్రమం సహా స్నేహం విలువను చాటి చెబుతుంటారు. పర్యావరణ పరిరక్షణ, నీటిపొదుపు, పాలిథిన్ బ్యాగుల నిషేధం, అనాథ శరణాలయాల్లో అన్నదానం జాతి నేతల గొప్పతనంపై కరపత్రాల పంపిణీ, రాఖీ రోజున ఫ్రెండ్షిప్ బాండ్ల పంపిణీ వంటి కార్యక్రమాలు చేపడుతూ నవతరం స్నేహితులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. నలుగురితో మొదలై.. 300 మందికి విస్తరణ నేడు అంతర్జాతీయ స్నేహితుల దినోత్సవం
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విద్యార్థుల ప్రాణాలతో చెలగాటం!మొయినాబాద్: పాఠశాల విద్యార్థులను తరలించే ప్రైవేటు బస్సులు ప్రభుత్వ నిబంధనలను ఏమాత్రం పాటించడం లేదు. వీరి చర్యలతో పిల్లలకు ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియని దుస్థితి నెలకొంది. ర్యాష్ డ్రైవింగ్, రాంగ్ రూట్లో వెళ్తూ విద్యార్థుల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడుతున్నారు. మొయినాబాద్లోని హైదరాబాద్– బీజాపూర్ జాతీయ రహదారిపై ఎన్నో యూటర్న్లు ఉన్నా.. శ్రీచైతన్య స్కూల్ బస్సులు నిత్యం ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో రాంగ్ రూట్లోనే ప్రయాణం సాగిస్తున్నాయి. వీరి చర్యలను చూసి మిగిలిన వాహనదారులు, స్థానికులు మండిపడుతున్నారు. పిల్లలకు ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారని తల్లిదండ్రులు ఆందోళన వ్యక్తంచేస్తున్నారు. ట్రాఫిక్ పోలీసులు, ఆర్టీఏ అధికారులు స్పందించి నిబంధనలు పాటించని ప్రైవేటు స్కూళ్ల బస్సులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని పట్టణ ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. నిత్యం రాంగ్ రూట్లో వెళ్తున్న స్కూల్ బస్సులు
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డ్రైవర్ పోస్టులకు దరఖాస్తుల ఆహ్వానంహయత్నగర్: టీఎస్ ఆర్టీసీలో ఔట్ సోర్సింగ్ పద్ధతిలో డ్రైవర్లుగా పని చేసేందుకు ఆసక్తి గల అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నట్లు హయత్నగర్–1 డిపో మేనేజర్ లావణ్య శనివారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. హెవీ వాహన లైసెన్స్ కలిగి ఉండి కనీసం రెండేళ్ల అనుభవం ఉన్న వారు అర్హులని తెలిపారు. అభ్యర్థులు ఆధార్కార్డు, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, పాస్పోర్టు సైజు ఫొటోను జత చేసి ఈనెల 8వ తేదీలోపు డిపోలో నేరుగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ఆమె సూచించారు.షాబాద్: ఇటీవల మాతృవియోగానికి గురైన పట్నం సోదరులను రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్రెడ్డి శనివారం పరామర్శించారు. షాబాద్లోని జెడ్పీటీసీ మాజీ సభ్యుడు పట్నం అవినాశ్రెడ్డి నివాసంలో మండలి డిప్యూటీ చైర్మన్ బండ ప్రకాష్, మాజీ మంత్రులు ఎర్రబెల్లి దయాకర్రావు, వేముల ప్రశాంత్రెడ్డి, కాంగ్రెస్ పార్టీ చేవెళ్ల అసెంబ్లీ ఇన్చార్జి పామెన భీంభరత్, పెంటారెడ్డి, మద్దూరు మల్లేష్, సర్పంచులు అశోక్, రవికుమార్, నర్సింలు, శ్రీరాంరెడ్డి, చెన్నయ్య రుక్కమ్మ చిత్రపటానికి నివాళులర్పించారు. అనంతరం పట్నం మహేందర్రెడ్డి, నరేందర్రెడ్డి, అవినాశ్రెడ్డిని పరామర్శించారు. కార్యక్రమంలో నాయకులు వెంకటయ్య, శ్రీరాంరెడ్డి, మల్లేష్, దేవేందర్రెడ్డి, అరీఫ్, రాజేందర్రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. కొత్తూరు: కొత్తూరు పోలీస్స్టేషన్ నూతన సీఐగా నాగార్జునరెడ్డి శనివారం బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఇంతకు ముందు ఇక్కడ విధులు నిర్వర్తించిన నర్సయ్య ఫ్యూచర్సిటీ కమిషనరేట్కు బదిలీపై వెళ్లారు. ఇబ్రహీంపట్నం: దండుమైలారం గ్రామంలో ఆక్రమణకు గురైన గ్రామకంఠం భూ సాధనే లక్ష్యంగా చేస్తున్న రిలే దీక్షలు శనివారానికి ఎనిమిదో రోజుకు చేరుకున్నాయి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన దీక్షల్లో ఆక్రమణకు గురైన గ్రామ కంఠం భూమిని విడిపించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. సర్పంచ్ ఈదులకంటి నరేష్గౌడ్ దీక్షలు చేపట్టిన వారికి సంఘీభావం ప్రకటించాడు.
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ప్రజలకు ఇబ్బందులు రానీయొద్దుషాబాద్: ప్రజలకు ఇబ్బందులు లేకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనదేనని రాష్ట్ర రెవెన్యూశాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్రెడ్డి అధికారులకు సూచించారు. శనివారం మండల కేంద్రంలో పట్నం మహేందర్రెడ్డి కుటుంబీకులను పరామర్శించిన అనంతరం మండలంలోని రైతులు ఆయనకు వినతులు అందజేశారు. ఎరువుల విషయంలో ఇబ్బందిగా ఉందని, ఇక్కడ రైతులు ఎక్కడికో వెళ్లి ఎరువులు తీసుకోవాల్సి వస్తుందని విన్నవించారు. యాప్ ద్వారా తీసుకోవడం మరీ అంతరాయంగా ఉందన్నారు. వెంటనే ఆ శాఖ ఉన్నతాధికారులకు మంత్రి ఫోన్ ద్వారా మాట్లాడారు. యాప్లో కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయని వారు తెలపగా.. సమస్యలు ఉంటే యాప్ను ఎందుకు రైతుల ముందుకు తీసుకు వచ్చారని, రెండు మూడు రోజుల్లో సరిచేసి ఇబ్బంది లేకుండా చేయాలన్నారు. ఇళ్ల స్థలాల విషయంలో ఎవరికీ అన్యాయం జరగకుండా ఇవ్వాలని తహసీల్దార్ అన్వర్ను ఆదేశించారు. స్థానిక విలేకరులకు సైతం ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వాలని టీయూడబ్ల్యూజే ఆధ్వర్యంలో మంత్రిని కోరారు. మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్రెడ్డి
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సర్గ్గా సద్వినియోగం చేసుకోండిసాక్షి, రంగారెడ్డిజిల్లా: ప్రత్యేక ఓటరు జాబితా సమగ్ర సవరణ (సర్) గడువు ఈనెల 10 వరకు పొడిగించిన నేపథ్యంలో లభించిన అదనపు సమయాన్ని పూర్తిగా నాణ్యత పెంపునకు వినియోగించాలని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం కార్యదర్శి నవీన్ కుమార్ అన్నారు. కలెక్టరేట్లో శనివారం నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఆయనకు కలెక్టర్ సి.నారాయణ రెడ్డి, అదనపు కలెక్టర్లు కె.కిరణ్మయి, చంద్రారెడ్డి స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా నవీన్కుమార్ మాట్లాడుతూ.. ఇప్పటి వరకు జిల్లా అధికారులు, ఎన్నికల సిబ్బంది చేసిన కృషిని అభినందించారు. జిల్లాలో నిర్వహి స్తున్న ఓటరు అవగాహన కార్యక్రమాలు ప్రజల్లో ఎన్నికల ప్రక్రియపై విశ్వాసాన్ని పెంచాయని ప్రశంసించారు. పోలింగ్ కేంద్రాల హేతుబద్ధీకరణ ప్రక్రియను జాగ్రత్తగా చేపట్టాలని, ప్రతి పోలింగ్ కేంద్రాన్ని ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించి ఎన్నికల సంఘం నిర్దేశించిన ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ఓటర్ల జాబితాలో పేర్లు గుర్తించలేకపోతున్నామని, బీఎల్వోలు అందుబాటులో లేరనే ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయని తెలిపారు. బీఎల్వోలు ప్రజలకు పూర్తి సహకారం అందిస్తూ, ఎన్నికల ప్రక్రియపై స్పష్టమైన అవగాహన కల్పించాలని ఆదేశించారు. అనంతరం ఆయన అదనపు కలెక్టర్ కె.కిరణ్మయితో కలిసి కొంగర, బొంగులూరు, ఎల్బీనగర్ ప్రాంతాల్లో కొనసాగుతున్న ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియను పరిశీలించారు. 63.53 శాతం మ్యాపింగ్ పూర్తి కలెక్టర్ నారాయణరెడ్డి మాట్లాడుతూ.. ఎన్నికల సంఘం మార్గదర్శకాల మేరకు జిల్లాలో ఎస్ఐఆర్ కార్యక్రమాన్ని పారదర్శకంగా, నాణ్యతకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ అమలు చేస్తున్నట్టు తెలిపారు. ప్రస్తుతం 63.53 శాతం మ్యాపింగ్ పూర్తయిందని, మిగిలిన ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తున్నట్టు చెప్పారు. పెండింగ్ మ్యాపింగ్, అనామలీస్, డూప్లికేట్, నో మ్యాపింగ్ కేసులపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించినట్టు పేర్కొన్నారు. రాజకీయ పార్టీలతో ఇప్పటికే విస్తృత సమావేశాలు నిర్వహించి అపోహలు తొలగించామని, అవసరమైతే మరోసారి ఈఆర్వో స్థాయిలో సమావేశాలు నిర్వహిస్తామని వెల్లడించారు. గడువులోగా పూర్తి చేయాలి ఇబ్రహీంపట్నం రూరల్: నిర్ణీత గడువులోగా సర్ కార్యక్రమం పూర్తి చేయాలని ఎన్నికల సంఘం కార్యదర్శి నవీన్ కుమార్ ఆదేశించారు. కొంగరకలాన్, బొంగ్లూర్లోని పలు పోలింగ్ కేంద్రాలను శనివారం ఆయన అదనపు కలెక్టర్ కిరణ్మయి, డిప్యూటీ చీఫ్ ఎలక్టోరల్ అధికారి జయచంద్రారెడ్డితో కలిసి పరిశీలించారు. బీఎల్ఓలు నిర్వహిస్తున్న ఇంటింటి సర్వే, ఎన్యూమరేషన్ ఫారాల సేకరణ, దరఖాస్తుల పరిశీలన, రికార్డుల నిర్వహణ, ఫీల్డ్ వెరిఫికేషన్ తదితర అంశాలను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. ప్రత్యేక ఓటరు సవరణలో ఎలాంటి పొరపాట్లకు తావివ్వొద్దని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్డీఓ శ్రీనివాస్రెడ్డి, ఇబ్రహీంపట్నం తహసీల్దార్ సునీత, ఆదిభట్ల డిప్యూటీ కమిషనర్ సత్యనారాయణరెడ్డి, మేనేజర్ రమేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. బీఎల్ఓలు అందుబాటులో లేరనే ఫిర్యాదులు రావొద్దు ఇప్పటివరకు జిల్లా అధికారుల కృషి భేష్ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం కార్యదర్శి నవీన్కుమార్ ఓటరు జాబితా సమగ్ర సవరణపై సమీక్ష
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2 నిమిషాలు.. 1,150 బస్తాలుమంచాల: యూరియా కొరత, అక్రమాలను నివారించేందుకు ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఆన్లైన్ విధానంపై రైతులకు అవగాహన లేకపోవడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి. మంచాల పీఏసీఎస్, బోడకొండ ఎరువుల సరఫరా కేంద్రానికి చేరుకున్న యూరియా బస్తాలు నిమిషాల్లోనే ఆన్లైన్లో అమ్ముడవ్వడంతో మొబైల్ వినియోగం రాని చాలా మంది రైతులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వరి పంటకు యూరియా ఎంతో అవసరం. ప్రస్తుతం గ్రామాల్లో ఎక్కడా ఇది దొరకడం లేదు. దీనికి తోడు ఈ వారం యూరియా సరఫరా కాలేదు. ఈ క్రమంలో శనివారం మండల కేంద్రంలోని పీఏసీఎస్ కార్యాలయానికి 450 బస్తాలు, బోడకొండ ఎరువుల సరఫరా కేంద్రానికి 700 బస్తాల యూరియా వచ్చింది. లారీలో నుంచి దించకముందే ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవడంతో అమ్ముడయింది. కేవలం రెండు నిమిషాల్లోనే యూరియా అయిపోయింది. దీంతో అప్పటిదాకా వేచి ఉన్న రైతులు ఒక్కసారిగా తీవ్ర ఆగ్రహానికి లోనయ్యారు. నాలుగైదు రోజులుగా యూరియా వస్తుందని ఆశతో గ్రామాల నుంచి ఇక్కడకు వచ్చిపోతున్నాం. ఆన్లైన్ పేరిట ఇక్కడ ఉన్న వారికి ఇవ్వకుండా ఎక్కడో ఉండి బుకింగ్ చేసుకున్నారని ఇవ్వడం దారుణమన్నారు. కొద్దిసేపు యూరియా విక్రయించకుండా షటర్ మూసి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పటికై నా ప్రభుత్వం అవసరాలకు సరిపడా యూరియా అందించాలని రైతులు కోరుతున్నారు. ఆన్లైన్ బుకింగ్తో క్షణాల్లో విక్రయాలు యూరియా దొరకక రైతుల ఆగ్రహం షటర్ మూసి ఆందోళన యూరియా కావాలంటే ఆన్లైన్లోనే బుకింగ్ చేసుకోవాలి. వచ్చిన స్టాక్ వచ్చినట్లుగా నిమిషాల్లోనే బుకింగ్ కావడం జరుగుతోంది. కచ్చితంగా బుకింగ్ చేసుకున్న వారికి ఇవ్వాల్సిందే. నిబంధనలు అందరికి ఒక్కటే. ఈ విషయాన్ని రైతులు అర్థం చేసుకోవాలి. – వెంకటేశ్, ఏఓ, మంచాల యూరియా కోసం నాలుగైదు రోజులుగా ఎదురుచూసినా రావడం లేదు. లోడ్ రాగానే ఆన్లైన్లో బుకింగ్ చేసుకున్న వారికి నిమిషాల్లో యూరియా ఇస్తున్నారు. చదువురాని రైతులు చాలా ఇక్కట్లకు గురవుతున్నారు. అందరి అవసరాలకు అనుగుణంగా యూరియా ఇవ్వాలి. – ఐలయ్య, రైతు, తిప్పాయిగూడ
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మంగళ్పల్లి టు కర్మన్ఘాట్!సాక్షి, రంగారెడ్డి జిల్లా: ఇబ్రహీంపట్నం మండలం మంగళ్పల్లిలోని ఓ అద్దె భవనంలో కొనసాగుతున్న మహేశ్వరం మెడికల్ కాలేజీని కర్మన్ఘాట్లోని మరో అద్దె భవనంలోకి మార్చేందుకు రంగం సిద్ధమైంది. ప్రస్తుత అద్దె భవనంలో ఆశించిన మౌలిక సదుపాయాలు లేకపోవడం, అనుబంధ ఆస్పత్రికి 18 కిలోమీటర్ల దూరం ఉండడం, వైద్య విద్యార్థుల రాకపోకలకు ఇబ్బందులు తలెత్తడానికి తోడు శనివారంతో ఒప్పంద గడువు కూడా ముగిసింది. ఇటీవల ఇదే అంశంపై సాక్షిలో ‘కాలేజీ..ఏ క్యాజీ’ శీర్షికన ప్రచురితమైన కథనానికి వైద్య విద్యా సంచాలకుల విభాగం స్పందించింది. ఈ మేరకు డాక్టర్ రమాదేవి, డాక్టర్ అనిల్కుమార్, డాక్టర్ నాగేందర్తో ఓ ప్రత్యేక కమిటీని ఏర్పాటు చేసిన విషయం తెలిసిందే. కమిటీ కర్మన్ఘాట్లోని మరో ఐదు అంతస్తుల భవనాన్ని ఇందుకు అనువైన ప్రదేశంగా గుర్తించింది. అద్దె చెల్లింపులపై ఓ స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. ఒకటి రెండు రోజుల్లో ప్రక్రియ పూర్తికానుంది. ఆ వేంటనే ప్రస్తుత క్యాంపస్ను ఖాళీ చేసి, కొత్తగా ఎంపిక చేసిన భవనంలోకి మార్చనున్నారు. దీంతో కాలేజీ, అనుబంధ ఆస్పత్రి మధ్య దూరం నాలుగు కిలోమీటర్లకు తగ్గిపోనుంది. ఈ కొత్త భవనంలోనే విద్యార్థులకు వసతి కల్పించే అవకాశం ఉంది. అధిక చెల్లింపులపై నోటీసులు సాధారణంగా గృహ సముదాయ భవనానికి చెల్లించే అద్దైపె ఏటా ఐదు శాతం పెంచుకునే అవకాశం ఉంది. అదే కమర్షియల్ భవనం అద్దెను పది శాతం పెంచుకోవచ్చు. కానీ మహేశ్వరం మెడికల్ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ ఏకపక్షంగా ఇప్పటికే 15 శాతం పెంచి, అదనంగా చెల్లిస్తోంది. ఫైనాన్స్ కమిషన్ సహా కలెక్టర్ అనుమతి లేకుండా నిర్దేశిత అద్దెకు మించి చెల్లింపులు చేయడాన్ని ప్రభుత్వ ఫైనాన్స్ విభాగం తప్పుబట్టింది. ఇదే అంశంపై ప్రిన్సిపాల్కు సంజాయిషీ నోటీసులు జారీ చేసింది. ఒకవైపు అక్రమ చెల్లింపులపై విచారణ కొనసాగుతుండగా, మరోవైపు ప్రస్తుతం చెల్లిస్తున్న అద్దైపె 20 శాతం అదనంగా చెల్లించాలని భవన యజమాని స్పష్టం చేశారు. బహిరంగ మార్కె ట్లో ఎక్కడా లేని విధంగా అద్దె చెల్లించి.. అసౌకర్యాల మధ్య ఉండటం కంటే.. ప్రస్తుత భవ నాన్ని ఖాళీ చేసి, మరో కొత్త అద్దె భవనంలోకి వెళ్లడమే ఉత్తమమని వైద్యశాఖ భావిస్తోంది. ఈ క్రమంలో భవనం పరిశీలన, ఎంపిక కోసం కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. తాజాగా కమిటీ కర్మన్ఘాట్లోని ఓ ప్రైవేటు అద్దె భవనాన్ని పరిశీలించింది. అద్దె చెల్లింపులపై భవన యజ మానితో ఒప్పందం కుదరడమే ఆలస్యం తరగతులు సహా వసతి ఇక్కడే లభించనుంది. ‘సాక్షి’ కథనంతో వైద్య విద్యలో కదలిక మహేశ్వరం మెడికల్ కాలేజీ షిఫ్ట్ మరో ఐదు అంతస్తుల అద్దె భవనం పరిశీలన అద్దె చెల్లింపులపై స్పష్టత రాగానే మార్పు 18 నుంచి 4 కిలోమీటర్లకు తగ్గనున్న దూరభారం తీరనున్న వైద్య విద్యార్థులు, అధ్యాపకుల కష్టాలుకొత్తపేటలోని తెలంగాణ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ (టిమ్స్) భవన నిర్మాణ పనులు వడివడిగా సాగుతున్నాయి. రూ.668 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో వెయ్యి పడకల సామర్థ్యంతో 27 అంతస్తులు.. 123 మీటర్ల ఎత్తు సహా 11.15 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఈ భవనాన్ని నిర్మించాలని నిర్ణయించారు. తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆస్పత్రికి అంత ఎత్తయిన భవనం అవసరం లేదని భావించింది. ఎత్తును 27 నుంచి 11 అంతస్తులకు తగ్గించింది. ప్లంబింగ్, కరెంట్ లైన్లు, డ్రైనేజీ వ్యవస్థ, డోర్లు, కిటికీలు వంటి ఇంటిరీయర్ పనులు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. మరో ఆరు నెలల్లో పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. నిజానికి మహేశ్వరం మెడికల్ కాలేజీకి మీర్ఖాన్పేటలో అప్పటి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వంద ఎకరాలు కేటాయించింది. భవన నిర్మాణం కోసం శంకుస్థాపన కూడా చేసింది. వైద్య విద్యకు ఇది ఏమాత్రం అనువైన ప్రాంతం కాదని ప్రస్తుత ప్రభుత్వం భావించింది. మీర్ఖాన్పేట నుంచి మంగళ్పల్లిలోని ఓ అద్దె భవనంలోకి మార్చింది. ప్రస్తుతం ఆ భవనంతో కుదుర్చుకున్న అద్దె గడువు ఒప్పందం కూడా ముగియడం, తాత్కాలికంగా కర్మన్ఘాట్లోని అద్దె భవనంలోకి మార్చి, ఆ తర్వాత కొత్తగా నిర్మిస్తున్న టిమ్స్లోకి మార్చాలని వైద్య ఆరోగ్యశాఖ భావిస్తోంది.
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అభివృద్ధిలో నిర్లక్ష్యం సహించంఆమనగల్లు: ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాల అమలులో అధికారులు నిర్లక్ష్యం వహిస్తే చర్యలు తప్పవని నాగర్కర్నూల్ ఎంపీ మల్లురవి అన్నారు. పట్టణంలోని మండల పరిషత్ కార్యాలయంలోని సమావేశ హాలులో శనివారం మండల సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఎంపీ మాట్లాడుతూ.. అధికారులు అలసత్వం వీడాలని, ప్రజాప్రతినిధులతో సమన్వయంతో ముందుకుసాగాలని అన్నారు. గ్రామాల్లో సమస్యలు లేకుండా చూడాలని కోరారు. ఎమ్మెల్యే కసిరెడ్డి నారాయణరెడ్డి మాట్లాడుతూ.. రెండు నెలల్లో విద్యుత్ సమస్యలన్నీ పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఈ మేరకు చర్యలు చేపట్టాలని విద్యుత్ ఏడీఈ బాలకృష్ణకు సూచించారు. సమావేశంలో మార్కెట్చైర్మన్ యాట గీత, వైస్ చైర్మన్ భాస్కర్రెడ్డి, మున్సిపల్ చైర్మన్ పత్యానాయక్, ఎంపీడీఓ జయరాంవిజయ్, ప్రత్యేకాధికారి శోభారాణి, డీటీ వినోద్కుమార్, ఎంఈఓ పాండు, సీఐ వెంకటేశ్వర్లు, ఎకై ్సజ్ సీఐ బద్యానాథ్చౌహాన్, వ్యవసాయాధికారి శ్రీనివాస్గౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. నాగర్కర్నూల్ ఎంపీ మల్లురవి
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ప్లాట్లను ఆక్రమించే కుట్రను అడ్డుకోండిపహాడీషరీఫ్ పీఎస్ను ఆశ్రయించిన బాధితులు పహాడీషరీఫ్: జల్పల్లి గ్రామంలోని ఎన్ఆర్ఐ ఫస్ట్ సిటీ వెంచర్లో ఇరవై ఏళ్ల క్రితం కొనుగోలు చేసిన ప్లాట్లను కొందరు ఆక్రమించేందుకు యత్నిస్తున్నారంటూ బాధితులు శనివారం పహాడీషరీఫ్ పోలీసులను ఆశ్రయించారు. జల్పల్లిలోని సర్వే నంబర్ 70, 85లో ఏర్పాటు చేసిన వెంచర్లో 602 ప్లాట్లను 2006– 07లో కొనుగోలు చేశామన్నారు. ఇటీవల కొందరు వ్యక్తులు తమ లేఅవుట్ను ఆక్రమిస్తూ దాదాపు 120 ప్లాట్ల చుట్టూ కంచె వేసి, జేసీబీలతో అడ్డుకుంటున్నారన్నారు. ఈ విషయమై ప్లాట్ల యజమానుల సంక్షేమ సంఘం ప్రతినిధులు ప్రదీప్, రాహుల్, సంధ్య, డీఎం రెడ్డి, ఫరూక్లు పహాడీషరీఫ్ ఇన్స్పెక్టర్ లక్ష్మీనారాయణరెడ్డికి ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ విషయంలో చట్టరీత్యా అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటామని ఇన్స్పెక్టర్ వారికి హామీ ఇచ్చారు. ప్రతిపక్ష పార్టీలపై వీహెచ్పీ నేతల మండిపాటు హుడాకాంప్లెక్స్: పార్లమెంట్ ప్రాంగణంలో ప్రతిపక్షాలు స్వామీజీ వేషధారణలో ప్రదర్శించిన స్కిట్ హిందూ ధర్మాన్ని, విశ్వాసాలను, మనోభావాలను కించపరిచే విధంగా ఉందని విశ్వహిందూ పరిషత్ నేతలు మండిపడ్డారు. ఈ మేరకు శనివారం కొత్తపేటలో నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ప్రతిపక్ష నాయకులు చేపట్టిన నిరసన హిందూ సమాజాన్ని అవమానించే విధంగా ఉందన్నారు. హిందూ సమాజానికి క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. కార్యక్రమంలో వీహెచ్పీ, బీజేపీ నాయకులు సుధాకర్, సుధీర్, రామకృష్ణ, బెంగరబోయిన సురేష్, నవకాంత్, ప్రవీణ్, శ్రీకాంత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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హిందూ చైతన్యమే లక్ష్యంమీర్పేట: భారతీయ సంస్కృతీ సంప్రదాయాలు, సనాతన ధర్మం పట్ల చైతన్యం కల్పించడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యతని బీజేపీ మహేశ్వరం ఇన్చార్జి అందె శ్రీరాములు యాదవ్ అన్నారు. శనివారం జిల్లెలగూడ శ్రీవాసవి కన్యకాపరమేశ్వరి దేవాలయ ఆవరణలోని ఆంజనేయస్వామికి ఆయన ప్రత్యేక పూజలు చేసి స్థానిక నాయకులు గాజుల మధు రూపొందించిన పోస్టర్లను ఆవిష్కరించి, సుమారు 100 ఆటోలకు అతికించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ.. సమాజంలో జాతీయ భావన, సాంస్కృతిక విలువలు, హిందుత్వ చైతన్యం మరింత విస్తరించాలన్న ఉద్దేశంతో కార్యక్రమాన్ని చేపట్టామన్నారు. ప్రతి ఆటో ఒక సందేశం, హిందుత్వ చైతన్యమే లక్ష్యమన్నారు. కార్యక్రమంలో బీజేపీ కో–ఆపరేటివ్ సెల్ రాష్ట్ర కన్వీనర్ కొలన్ శంకర్రెడ్డి, పార్టీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి దేవేందర్రెడ్డి, కీసర గోవర్ధన్రెడ్డి, భిక్షపతిచారి, కరుణానిధి, విజయలక్ష్మీరాజు, చెవ్వ శ్రావణ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. బీజేపీ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి శ్రీరాములుయాదవ్
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రైలు కిందపడి గుర్తుతెలియని వృద్ధురాలి మృతిశంకర్పల్లి: రైలు కింద పడి ఓ గుర్తు తెలియని వృద్ధురాలు(60) మృతి చెందిన సంఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. వికారాబాద్ రైల్వే పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. శుక్రవారం ఉదయం శంకర్పల్లి మండలం కొండకల్ గ్రామ సమీపంలోని రైలు పట్టాలపై ఓ గుర్తు తెలియని మృతదేహం పడి ఉంది. గమనించిన లైన్మెన్ వెంటనే వికారాబాద్ రైల్వే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చాడు. అక్కడికి చేరుకున్న పోలీసులు మృతదేహన్ని పరిశీలించి, వికారాబాద్లోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. వృద్ధురాలు కదులుతున్న రైలులో నుంచి పడి మృతి చెందినట్లుగా రైల్వే పోలీసులు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకుని, దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. మీర్పేట: ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్లిన బాలిక అదృశ్యమైన సంఘటన మీర్పేట పోలీస్స్టేషన్లో జరిగింది. పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. బడంగ్పేటకు చెందిన ఎర్రమల్ల భీమరాజు కుమార్తె శాలిని(17) ఇంటర్మీడియట్ చదువుతోంది. గత నెల 20వ తేదీన శాలిని ఇంట్లో ఎవరికీ చెప్పకుండా బయటకు వెళ్లి తిరిగి రాలేదు. ఆచూకీ కోసం బంధువులు, తెలిసిన వారి వద్ద వెతికినా ప్రయోజనం లేకపోవడంతో శనివారం తండ్రి పోలీస్స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ మేరకు పోలీసులు మిస్సింగ్ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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నాణ్యమైన వైద్యమే ‘అవేర్’ లక్ష్యంయాచారం: అవేర్ మాధవన్జీ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రి ఆధ్వర్యంలో శనివారం నందివనపర్తిలో ఉచిత వైద్య శిబిరం నిర్వహించారు. అవేర్ గ్రూపు వ్యవస్థాపక చైర్మన్ మాధవన్జీ మెడికల్ క్యాంపును ప్రారంభించగా, గ్రామానికి చెందిన 200 మంది పరీక్షలు చేయించుకుని, మందులు తీసుకున్నారు. అనంతరం మాధవన్జీ మాట్లాడుతూ.. గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలకు నాణ్యమైన వైద్యం అందించడమే తమ సంస్థ లక్ష్యమన్నారు. వైద్యులు ఆషికారెడ్డి, కార్తీక్, చందన్ రోగులకు పరీక్షలు చేశారు. నెదర్లాండ్స్కు చెందిన ప్రఖ్యాత విద్యావేత్త డాక్టర్ బ్రామ్ వాన్ లూవీన్ గౌరవ్ నిర్వాహకులను అభినందించారు. కార్యక్రమంలో డైరెక్టర్ పి.వరుణ్, మేనేజర్ వెంకన్న, సర్పంచ్ విజయ్కుమార్ పాల్గొన్నారు.
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చెట్లపొదల్లోకి దూసుకెళ్లిన కారుకుల్కచర్ల: అదుపు తప్పిన కారు చెట్లపొదల్లోకి దూసుకెళ్లింది. ఈ ఘటన మండలంలో శుక్రవారం చోటుచేసుకుంది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.. చెల్లాపూర్ గ్రామానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి కుల్కచర్లకు కారులో వస్తుండగా ముందు టైరు పేలడంతో రోడ్డు కిందకు వేగంగా దూసుకెళ్లింది. వాహనంలోని ఇద్దరు పిల్లలకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. సాక్షి, సిటీబ్యూరో: నగరానికి చెందిన ఓ వ్యక్తికి క్రెడిట్ కార్డు అప్గ్రేడ్ పేరుతో సందేశం పంపి, ఏపీకే ఫైల్స్ ఇన్స్టాల్ చేయించడం ద్వారా రూ.6.26 లక్షలు స్వాహా చేయడంపై సైబర్ క్రైమ్ ఠాణాలో కేసు నమోదైంది. సైదాబాద్కు చెందిన ఓ సేల్స్మెన్కు బుధవారం గుర్తుతెలియని వ్యక్తి నుంచి ఫోన్కాల్ వచ్చింది. అవతలి వ్యక్తి ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ రుపే క్రెడిట్ కార్డు విభాగం అధికారిగా పరిచయం చేసుకున్నాడు. బాధితుడి వద్ద ఉన్న ఆర్బీఎల్ వీసా క్రెడిట్ కార్డును ఆర్బీఎల్ రుపే క్రెడిట్ కార్డుగా అప్గ్రేడ్ చేస్తానని చెప్పాడు. దీనికి బాధితుడు అంగీకరించడంతో వాట్సాప్ ద్వారా ఏపీకే ఫైల్స్తో కూడిన లింకులు పంపాడు. వాటిని ఇన్స్టాల్ చేయించి బాధితుడి బ్యాంకు ఖాతా, క్రెడిట్ కార్డు నుంచి రూ.6.26 లక్షలు కాజేశారు. దీనిపై బాధితుడు ఫిర్యాదు చేయడంతో సిటీ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. మణికొండ: దారిదోపిడీ, ఇళ్లలో దొంగతనాలు, బలవంతపు వసూళ్లు, తీవ్రమైన నేరాలతో పాటు మొత్తం 41 క్రిమినల్ కేసుల్లో నిందితుడిగా ఉన్న షేక్ ఇర్ఫాన్ అహ్మద్ అలియాస్ షూటర్ ఇర్ఫాన్ను నార్సింగి పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. జూలై 6వ తేదీన రాత్రి 10.30 గంటల సమయంలో నిందితునితో పాటు అతని సహచరులు చేతన్, అల్హాన్ హుస్సేన్, సోహెల్, మహమ్మద్ సమీర్లతో కలిసి పోలీస్ అకాడమీ రోటరీ సమీపంలో పాదచారులను లక్ష్యంగా చేసుకుని దోపిడీలకు పాల్పడాలనే పథకం వేశారు. ద్విచక్ర వాహనంపై అటుగా వెళ్తున్న ఇద్దరు బాధితులను బలవంతంగా అపహరించి బ్రాడ్వే హోటల్ వెనుక ఉన్న నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి తీసుకుని వెళ్లారు. కత్తులతో బెదిరించి రూ.1050 నగదు, ఆన్లైన్లో రూ. 10వేలు, రెండు పవర్ బ్యాంక్లను దోచుకున్నారు. కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టిన పోలీసులు గురువారం షూటర్ ఇర్ఫాన్ను పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో అరెస్టు చేశారు. శుక్రవారం కోర్టులో హాజరుపరచడంతో రిమాండ్ విధించారని పోలీసులు తెలిపారు.
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కేంద్ర పథకాలను ఇంటింటికీ తీసుకెళ్లండిషాబాద్: కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న పథకాలను ప్రతి ఇంటికి తీసుకెళ్లాలని బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు రాజ్ భూపాల్గౌడ్ కార్యకర్తలకు సూచించారు. మండల పరిధిలోని కుర్వగూడ, నాగరగూడ, తాళ్లపల్లి గ్రామాల్లో శుక్రవారం జరిగిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. రాబోయే ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకొని బూత్ స్థాయి నుంచి పార్టీ బలోపేతానికి కృషి చేయాని అన్నారు. బీజేపీతోనే పేదలకు సంక్షేమ ఫలాలు అందుతాయని, ప్రధాని నరేంద్రమోదీ నాయకత్వంలో దేశవ్యాప్తంగా పార్టీ బలమైన శక్తిగా మారిందన్నారు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎన్నికల హామీలను నెరవేర్చడంలో పూర్తిగా విఫలమైందని విమర్శించారు. కార్యక్రమంలో చేవెళ్ల మాజీ ఎమ్మెల్యే కేఎస్ రత్నం, పార్టీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యుడు శ్రీశైలం, జిల్లా కార్యదర్శి శ్రీకృష్ణ, మండల అధ్యక్షుడు మద్దూరు మాణెయ్య, జిల్లా అధికార ప్రతినిధి శ్రీధర్రెడ్డి, నాయకులు మహేందర్, రాము, హరీష్, కిరణ్, మహేశ్, తదితరులు పాల్గొన్నారు. బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు రాజ్ భూపాల్గౌడ్
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ఉద్యమకారులకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలిషాద్నగర్: ప్రభుత్వం ఉద్యమకారులకు సముచిత స్థానం కల్పించాలని తెలంగాణ ఉద్యమకారుల సంఘం వ్యవస్థాపకుడు డాక్టర్ పిడమర్తి రవి అన్నారు. సెప్టెంబర్ 16న హైదరాబాద్లో నిర్వహించ తలపెట్టిన ఉద్యమకారుల ఆత్మీయ సమ్మేళనానికి సంబంధించిన కరపత్రాలను శుక్రవారం పట్టణంలో ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. రాష్ట్ర సాధన ఉద్యమంలో ఎంతో మంది అమరులయ్యారని, వారి త్యాగాల ఫలితంగానే రాష్ట్రం ఏర్పాటైందని పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వం ఉద్యమకారులకు 250 గజాల స్థలం, పెన్షన్, గుర్తింపు కార్డులు పంపిణీ చేయాలని కోరారు. స్వరాష్ట్రం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన వారిని గౌరవించుకునేందుకు తెలంగాణ ఉద్యమ కారుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఉద్యమకారుల సమ్మేళనం నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. సమ్మేళనాన్ని విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. కార్యక్రమంలో సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు వెంకట్రాంరెడ్డి, నాయకులు దిలీప్కుమార్, బోరెళ్లి సురేష్, రహీం, జాంగారి రవి, శ్రీనివాస్రెడ్డి, నడికూడ యాదగిరి, ఆర్ల యాదయ్య, మేకల వెంకటేశ్, రాజు, రవికుమార్, బీరప్ప, మల్లేష్, మహేందర్, విశాల తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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చివరికి చిక్కారుచోరీబాట పట్టారు..ఇబ్రహీంపట్నం రూరల్: తాళాలు పగులగొట్టి ఇళ్లలో చోరీకి పాల్పడుతున్న ఘరానా దొంగను ఆదిభట్ల పోలీసులు కటకటాల్లోకి నెట్టారు. ఏసీపీ ప్రదీప్రెడ్డి, సీఐ రమేష్ శుక్రవారం వివరాలు వెల్లడించారు. రాజస్థాన్ రాష్ట్రం జుజువార్ గ్రామానికి చెందిన ముకేష్ చౌదరి (35) హైదరాబాద్ కేపీహెచ్బీ కాలనీలో నివాసం ఉంటూ డెలివరీ బాయ్గా పని చేస్తున్నాడు. గతంలో యాప్రాల్లో హార్డ్వేర్ దుకాణం నిర్వహించిన అతను చెడు అలవాట్లకు లోనై వ్యాపారంలో నష్టాలు రావడంతో చోరీబాట పట్టాడు. అతనిపై పీడీయాక్ట్ కూడా నమోదైంది. ఆదిభట్ల పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో ఈ నెల 19న జరిగిన చోరీ కేసులో పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అతని నుంచి సుమారు రూ.ఆరు లక్షల విలువైన బంగారం, 30 తులాల వెండి అభరణాలు, మొబైల్, మోటార్ సైకిల్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితుడిపై ఆయా పోలీస్స్టేషన్లలో 17 కేసులు నమోదై ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఇద్దరు బైక్ దొంగల అరెస్టు పార్కింగ్ చేసిన బైక్లను దొంగిలిస్తున్న యువకులను ఆదిభట్ల, సీసీఎస్ పోలీసులు సంయుక్తంగా పట్టుకున్నారు. నగరానికి చెందిన సయ్యద్ ఖాసీం హుస్సేన్ (18), మహమ్మద్ కరీమ్ (19) బైక్ చోరీలకు పాల్పడుతున్నారు. వీరిపై హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో ఐదు కేసులు నమోదై ఉన్నాయి. నిందితులను శుక్రవారం ఆదిభట్ల, సీసీఎస్ పోలీసులు అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు. వీరి నుంచి ఐదు ద్విచక్ర వాహనాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కేసులను ఛేదించిన ఎస్ఐ నోయల్రాజ్, క్రైమ్టీం ఎల్.రవికుమార్, కిరణ్రెడ్డి, ఎల్లయ్య, ఉపేందర్రెడ్డి, సందీప్, శివచంద్ర, సంతోష్కుమార్, సంతోష్, భరత్కుమార్గౌడ్ను ఏసీపీ అభినందించారు. ఆయా కేసుల్లో ముగ్గురు నిందితుల అరెస్టు బంగారం, వెండి ఆభరణాలు, ద్విచక్ర వాహనాలు స్వాధీనం
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బోనమెత్తిన లాల్దర్వాజాసీపీ సజ్జనర్ శిఖర పూజ, ధ్వజారోహణ చాంద్రాయణగుట్ట: లాల్దర్వాజా సింహవాహిని మహంకాళి ఆలయ 118వ బోనాల ఉత్సవాలు శుక్రవారం వేద పండితుల మంత్రోచ్చారణలు, డప్పు వాయిద్యాల నడుమ లాంఛనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. నగర పోలీస్ కమిషనర్ సజ్జనర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై శిఖర పూజ, ధ్వజారోహణ చేసి అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. కళాకారుల ఆటపాటలు ఆకట్టుకున్నాయి. కార్యక్రమంలో దేవాదాయ శాఖ చీఫ్ ఫెస్టివల్ ఆఫీసర్ (సీఎఫ్వో) శ్రీనివాసరావు, సౌత్ రేంజ్ అదనపు సీపీ తఫ్సీర్ ఇక్బాల్, చార్మినార్ జోన్ డీసీపీ కిరణ్ ఖరే, చార్మినార్ జోనల్ కమిషనర్ సత్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. 2 వేల మంది పోలీసులతో పటిష్ట బందోబస్తు లాల్దర్వాజా బోనాల జాతర ఉత్సవాలను ప్రశాంత వాతావరణంలో నిర్వహించేందుకు 2 వేల మంది పోలీసులతో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసినట్లు సీపీ సజ్జనర్ తెలిపారు. పది రోజుల పాటు వైభవంగా జరిగే బోనాలకు శాంతి భద్రతలు, ట్రాఫిక్ సమస్య తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. 100కు పైగా సీసీ కెమెరాలు, డ్రోన్లు, ఇతర సాంకేతిక అంశాలతో పర్యవేక్షిస్తామన్నారు. సాక్షి, సిటీబ్యూరో: సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయినీ మహంకాళి బోనాల సందర్భంగా 175 ప్రత్యేక బస్సులను నడిపేందుకు ఆర్టీసీ చర్యలు చేపట్టింది. నగరంలోని అన్ని ప్రధాన ప్రాంతాల నుంచి ఈ బస్సులు సికింద్రాబాద్కు రాకపోకలు సాగించనున్నాయని ఆర్టీసీ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ జోన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ శ్రీధర్ తెలిపారు.
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బస్తీ దవాఖానాలకు 20 మంది కొత్త వైద్యులుసాక్షి, సిటీబ్యూరో: వ్యాధుల సీజన్ నేపథ్యంలో క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజలకు చేరువగా ఉన్న బస్తీ దవాఖానాలను బలోపేతం చేయాలని వైద్యాధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఖాళీలను సత్వరం భర్తీ చేయాలని హైదరాబాద్ కలెక్టర్ను కోరగా.. ఆమె సానుకూలంగా స్పందించారు. దీంతో సోమవారం నుంచి సుమారు 20 మంది వరకు కొత్త వైద్యులు అందుబాటులోకి రానున్నారు. ఇటీవల కురుస్తున్న వర్షాలతో నగరమంతటా విషజ్వరాలు విజృంభిస్తున్నాయి. ఎలాంటి పరిస్థితులనైనా సమర్థంగా ఎదుర్కొనేందుకు అధికార యంత్రాంగం సిద్ధంగా ఉండాలని ఇప్పటికే ఉన్నతాధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ క్రమంలోనే ఆస్పత్రులను వరుస తనిఖీలు చేస్తున్నారు. సిబ్బంది అప్రమత్తంగా ఉండాలని, నిర్లక్ష్యం వహిస్తే చర్యలు తప్పవని డీఎంహెచ్ఓ హెచ్చరిస్తున్నారు. హైరిస్క్ జాబితాలు సిద్ధం హైదరాబాద్ జిల్లాలో 169 బస్తీ దవాఖానాలు, 91 ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు ఉన్నాయి. సాధారణ రోజులతో పోల్చితే ఓపీ సుమారు 20 శాతానికిపైగా పెరిగినట్లు గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. నగరంలోని కొన్ని బస్తీ దవాఖానాల్లో నిత్యం ఓపీ వంద దాటుతోంది. ఇది సాధారణ రోజుల్లో 40 నుంచి 70 వరకు ఉంటుందని వైద్యులు పేర్కొంటున్నారు. ఆస్పత్రి పరిధిలోని గర్భిణులు, వృద్ధులు, పిల్లలు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వంటి వారితో హైరిస్క్ జాబితాలను సిద్ధం చేశారు. 1,037 హైరిస్క్ ప్రాంతాల్లో హెల్త్ క్యాంపులు నిర్వహించారు. 1,220 ఫ్రైడే డ్రైడే యాక్టివిటీ, 9,335 ప్రాంతాల్లో యాంటీ లార్వా (లార్వా రిజెక్షన్) కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. ‘ఆస్పత్రుల్లో సిబ్బంది హాజరు, అందుతున్న ఆరోగ్య సేవలు, ఔషధాల లభ్యత, ల్యాబ్, వ్యాధి నిరోధక టీకాల లభ్యత, తదితర అంశాలపై మరింత అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రజల్లో ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి వస్తే మెరుగైన వైద్యం అందుతుందన్న భరోసా కల్పించే విధంగా సిబ్బంది సేవలు ఉండాలి. ఆసుపత్రుల్లో పనిచేసే వైద్యులు, సహాయ సిబ్బంది అంతా తప్పనిసరిగా సమయపాలన పాటించాల్సిందే’ అని డీఎంహెచ్ఓ పుట్ల శ్రీనివాస్ ఇటీవల సమీక్ష సమావేశం సందర్భంగా సిబ్బందిని ఆదేశించారు. ముగిసిన ఫీవర్ సర్వే క్షేత్రస్థాయిలో సీజనల్ వ్యాధుల ప్రభావం తెలుసు కునేందుకు జ్వర సర్వే చేపట్టారు. జూలై 31తో ముగిసిన సర్వేలో మొత్తం 300 బృందాలు పాల్గొన్నాయి. 1,668 ప్రాంతాల్లో 90 వేలకుపైగా గృహాలను సందర్శించారు. 3,500 మందిని ఫీవర్ స్క్రీనింగ్ చేశారు. ఏఎన్ఎం, ఆశ కార్యకర్తల బృందం కుటుంబంలో డెంగీ, మలేరియా, చికున్గున్యా, ఇతర విష జ్వరాలతో బాధపడుతున్న వారి వివరాలు సేకరించారు. తదుపరి చర్యలకు అధికార యంత్రాంగం సిద్ధమవుతోంది. తగ్గిన కేసులు గత ఏడాదితో పోల్చితే ప్రస్తుతం నగరంలో వ్యాధుల ప్రభావం తగ్గింది. 2025లో 1,481 డెంగీ కేసులు నమోదు కాగా.. ఈ ఏడాది ఇప్పటి వరకు 280 కేసులు మాత్రమే నమోదయ్యాయి. చికున్గున్యాకు సంబంధించి ఒక్క కేసూ లేకపోగా.. గత ఏడాది 70 కేసులు నమోదయ్యాయి.9,335 ప్రాంతాల్లో లార్వా రిజెక్షన్ కార్యక్రమాలు 1,037 హైరిస్క్ ప్రాంతాల్లో హెల్త్ క్యాంపులు గత ఏడాదితో పోల్చితే తగ్గిన డెంగీ కేసులు సిబ్బంది సమయపాలన పాటించాలి: డీఎంహెచ్ఓ
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పనుల్లో వేగం పెంచండి● బ్రహ్మోత్సవాల నాటికి ఆలయం పూర్తి కావాలి ● సీఎంఓ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ శ్రీనివాస రాజు కొడంగల్: పట్టణంలోని పద్మావతీ సమేత మహాలక్ష్మీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ నవీకరణ పనుల్లో వేగం పెంచాలని సీఎంఓ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ శ్రీనివాస రాజు అన్నారు. కలెక్టర్ దీపక్ తివారితో కలిసి శుక్రవారం కొడంగల్లో పర్యటించారు. శ్రీవారి ఆలయ నిర్మాణ పనులను పరిశీలించారు. కొత్తగా నిర్మిస్తున్న కట్టడాలను గమనించారు. పనుల్లో పురోగతి సాధించాలని కాంట్రాక్టర్లకు సూచించారు. అనంతరం కడా కార్యాలయంలో ఇంజనీరింగ్, కన్సల్టెన్సీ ఏజెన్సీ, ప్లానింగ్ డిజైనర్స్, కాంట్రాక్టర్లతో సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. ఫిబ్రవరిలో నిర్వహించే బ్రహ్మోత్సవాల నాటికి నిర్మాణ పనులు పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. భూ సేకరణ పనులను పూర్తి చేయాలన్నారు. అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ పనులు పారదర్శకంగా జరిగేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. వైఖానస ఆగమ శాస్త్రోక్తంగా నిర్మాణ పనులు చేయాలన్నారు. సంప్రదాయ శైలిని కాపాడుతూ నాణ్యతా ప్రమాణాలను పాటించి నిర్ణీత గడువులోగా పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తరహాలో ప్రధాన ఆలయం, అమ్మవార్ల ఆలయాలు, ఉప ఆలయాలు, మాడ వీధులు, క్యూలైన్, కల్యాణ మంటపం, కల్యాణ కట్ట, పూజా మందిరాలు, వసతి గదులు, స్నాన ఘట్టాలు, ప్రత్యేక అవసరాల గదులు, పార్కింగ్, పుష్కరిణి, ప్రసాదం కౌంటర్లు నిర్మించాలన్నారు. పనుల్లో జాప్యం జరిగితే ఉపేక్షించేది లేదని హెచ్చరించారు. సమావేశంలో ట్రైయినీ అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ సచిన్ బస్వరాజ్, మున్సిపల్ చైర్మన్ నందారం ప్రశాంత్ గుప్తా, ఆర్అండ్బీ ఎస్ఈ వసంతనాయక్, డీఈ శ్రీధర్రెడ్డి, మున్సిపల్ కమిషనర్ బలరాంనాయక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ట్రాఫిక్ నిబంధనలు తప్పనిసరిషాద్నగర్: వాహనదారులు విధిగా ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించాలని నందిగామ సీఐ వీరబాబు అన్నారు. శుక్రవారం నందిగామ మండల కేంద్రంలో పోలీసులు ప్రత్యేక నాకాబందీ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారికి జరిమానాలు విధించారు. 80 వాహనాలు తనిఖీ చేసి 53 వాహనాలకు పెండింగ్లో ఉన్న చలాన్లను క్లియర్ చేయించారు. ఎనిమిది మంది వాహనదారులకు స్పాట్ చలాన్లు విధించారు. డ్రైవింగ్ లైసెన్సు లేకుండా వాహనం నడిపిస్తున్న వాహనదారుడి నుంచి వాహనాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా సీఐ వీరబాబు మాట్లాడుతూ.. రోడ్డు ప్రమాదాలను నివారించేందుకు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టామన్నారు. ప్రతి వాహనదారుడు విధిగా హెల్మెట్, సీటు బెల్ట్ ధరించాలని సూచించారు. రోడ్డు ప్రమాదాలను నివారించడంలో ప్రతి ఒక్కరు భాగస్వామ్యం కావాలన్నారు. అదేవిధంగా మద్యం సేవించి వాహనాలు నడపొద్దని, ప్రతి వాహనదారుడి వద్ద వాహనాలకు సంబంధించిన అన్ని ప్రతాలు ఉండాలని సూచించారు. నందిగామ సీఐ వీరబాబు
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సాగు కళకళ● పొలం బాటలో అన్నదాతలు ● వరినాట్లు వేసేందుకు కరిగెట్లు ● ఆశాజనకంగా పత్తి, మొక్కజొన్న నాలుగు రోజులుగా కురుస్తున్న ముసురు వర్షానికి అన్నదాతలు పొలం బాట పట్టారు. ఎప్పుడెప్పుడా అని నింగి వైపు చూసిన రైతులను వరుణుడు కరుణించాడు. దీంతో వరి నాటు వేసేందుకు కరిగెట్లు చేస్తున్నారు. పత్తి, మొక్కజొన్న పంటలు కళకళలాడుతున్నాయి. – షాబాద్ నరెడ్లగూడలో పత్తి పంట మల్లారెడ్డిగూడలో కళకళలాడుతున్న మొక్కజొన్న
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ఆవరణం.. అపరిశుభ్రం!మొయినాబాద్: ‘ఇంటి చుట్టూ పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి.. మురుగు నీరు నిల్వకుండా చర్యలు తీసుకోవాలి.. వీధుల్లో, రోడ్లపై చెత్తాచెదా రం వేయొద్దు.. ఇళ్ల చుట్టూ అపరిశుభ్రంగా ఉన్నా.. రోడ్డు పక్కన చెత్త వేసినా జరిమానా వేస్తాం’ అంటూ సమావేశాల్లో పరిశుభ్రత గురించి చెప్పే అధికారులు.. తమ కార్యాలయాలను మాత్రం పరిశుభ్రంగా పెట్టుకోవడంలేదు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ చెత్తాచెదారం, గడ్డి, పిచ్చిమొక్కలు పెరిగినా తమకేమీ పట్టనట్లు వదిలేశారు. అన్నీ ఒకే చోట మొయినాబాద్ మండల ప్రభుత్వ కార్యాలయాల సముదాయం అపరిశుభ్రతకు నెలవుగా మారింది. ఒకే ఆవరణలో మండల పరిషత్, తహసీల్దార్, విద్యావనరుల, పంచాయతీరాజ్ ఇంజనీరింగ్, చేవెళ్ల డీసీపీ కార్యాలయాలతో పాటు మహిళా సమాఖ్య భవనం, రైతు వేదిక, వికలాంగుల సమాఖ్య భవనాలున్నాయి. ఆఫీసుల ముందుభాగంలో కొంత వరకు శుభ్రంగా ఉన్నప్పటికీ చుట్టుపక్కల మాత్రం గడ్డి, పిచ్చిమొక్కలు ఏపుగా పెరిగాయి. ఇటీవల వర్షాలు కురుస్తుండటంతో దోమలు స్వైరవిహారం చేస్తున్నాయి. వివిధ పనుల నిమిత్తం ఆయా ఆఫీసులకు వస్తున్న ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. వరద ద్వారా కొట్టుకువచ్చిన మట్టి మండల పరిషత్ కార్యాలయం ఎదుట సీసీపై పేరుకుపోయి, బురద అంటుకుంటోంది. పిచ్చిమొక్కలకు నెలవుగా ప్రభుత్వ కార్యాలయాల పరిసరాలు మొయినాబాద్లో ఆఫీసుల చుట్టూ చెత్తాచెదారం దోమలతో ఇబ్బంది పడుతున్న ప్రజలు పట్టించుకోని అధికారులు
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రీయింబర్స్మెంట్ విడుదల చేయాలిఇబ్రహీంపట్నం రూరల్: రాష్ట్రంలో విద్యార్థులకు రావాల్సిన పెండింగ్ ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ వెంటనే విడుదల చేయాలని బీజేవైఎం రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి వన్నవాడ రవీందర్రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. ఎన్నికలకు ముందు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయడంలో విఫలమైందని విమర్శించారు. పార్టీ రాష్ట్ర శాఖ పిలుపు మేరకు ఆదిభట్ల సర్కిల్ పరిధిలోని కేశవ మెమోరియల్ కళాశాలలో శుక్రవారం ఫీజుల బకాయి–బీజేపీ లడాయి కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన రవీందర్రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. బకాయిలు విడుదలకాకపోవడంతో రాష్ట్రంలోని సుమారు 40 లక్షల మంది విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని అన్నారు. 3,200 ఇంటర్మీడియెట్ కళాశాలలు, 2,700 డిగ్రీ కళాశాలలు, 2,800 పీజీ కళాశాలలు తీవ్ర ఆర్థిక సంక్షోభంలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో రాజకీయాలు చేయకుండా వెంటనే బకాయిలు విడుదల చేసి విద్యావ్యవస్థను కాపాడాలని కోరారు. అనంతరం పోస్టర్ ఆవిష్కరించారు. కార్యక్రమంలో బీజేవైఎం రాష్ట్ర నాయకులు పుప్పాల శాంతికుమార్, వినయ్, శశిధర్రెడ్డి, సందీప్, సంతోష్, శ్రీకాంత్, పవన్ పాల్గొన్నారు.
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గుప్త నిధుల పేరిట మోసం!● ఇద్దరి నుంచి రూ.8 లక్షలు వసూలు చేసిన నకిలీబాబా ● జీవన్గీలో నాటకీయంగా వెలుగుచూసిన ఘటన బషీరాబాద్: గుప్తనిధి ఆశ చూపించాడు.. ఇంటి ఆవరణలో కోట్ల విలువైన నిధి దాగి ఉందంటూ నమ్మించాడు. ప్రత్యేక పూజలు, తంత్రాలు చేస్తే అది బయటపడుతుందని చెప్పాడు. ఇందుకోసం విడతలవారీగా రూ.8 లక్షలు వసూలు చేసి, మాయమయ్యాడు. నమ్మకంగా వల కర్ణాటకకు చెందిన శ్రీకాంత్ అనే వ్యక్తి ద్వారా జీవన్గీకి చెందిన ఇద్దరు వ్యక్తులకు గతేడాది ఆగస్టులో హైదరాబాద్ ధూల్పేట వాసి లక్ష్మణ్సింగ్ హజారీ పరిచయమయ్యాడు. అతీంద్రియ శక్తులు కలిగిన బాబాగా తనకు తాను చెప్పుకొన్నాడు. ఒకరోజు జీవన్గీకి వచ్చి ఓ ఇంటిని పరిశీలించిన సదరు బాబా.. ఇంట్లో కోట్ల విలువైన బంగారు నిధి ఉందని, ప్రత్యేక పూజలు, మంత్రాలతో వెలికి తీస్తానని నమ్మించాడు. ఆ తర్వాత నిధికి నాగబంధం ఉందని, దాన్ని తొలగించేందుకు ప్రత్యేక హోమాలు, అరుదైన పూజా సామగ్రి అవసరమని చెప్పాడు. ఇందుకోసం దశలవారీగా ఇద్దరి నుంచి సుమారు రూ.8 లక్షలు వసూలు చేశాడు. మట్టి కుండతో మాయాజాలం ఓ రోజు నిధిని బయటకు తీస్తానని చెప్పిన బాబా.. ఇంట్లోని ఓ గదిలోకి వెళ్లి, ఎవరినీ రావొద్దన్నాడు. అర్ధరాత్రి సమయంలో పూజలు నిర్వహించి, తవ్వకాలు చేపట్టి ముందుగానే పాతిపెట్టినట్లు అనుమానిస్తున్న ఓ మట్టి కుండను వెలికి తీశాడు. అందులో నుంచి ఓ బంగారు రంగున్న బిల్లను చూపించి నిధి బయటపడిందని చెప్పాడు. దీంతో తవ్వకాలు చేయించినవారు ఎంతో సంతోషించారు. నాగబంధం పూర్తిగా తొలగిపోలేదని, వారం రోజుల్లో తిరిగి వచ్చి, ప్రత్యేక పూజల అనంతరం పూర్తి నిధిని అప్పగిస్తానని, అప్పటి వరకు కుండను ఎవరు తాకినా ప్రాణాలకే ప్రమాదమని హెచ్చరించి వెళ్లిపోయాడు. ఆరోజు నుంచి నకిలీ బాబా తిరిగిరాలేదు. ఫోన్ చేసినా అందుబాటులోకి రాకపోవడంతో బాధితులకు అనుమానం వచ్చింది. కొద్ది రోజుల తర్వాత కుండను తెరిచి చూడగా అందులో 78 బంగారు రంగు బిళ్లలను గుర్తించారు. వీటిని కర్ణాటకలోని ఓ బంగారం వ్యాపారి వద్దకు తీసుకెళ్లి పరీక్షించగా నకిలీవని తేలడంతో మోసపోయామని గుర్తించి లోలోపలే మదనపడ్డారు. ఈ విషయం బయటకు తెలిస్తే పరువుపోతుందని, పోలీసులకు కూడా ఫిర్యాదు చేయలేదు. ఎలాగైనా తమను మోసగించిన బాబాను పట్టుకోవాలని పలుమార్లు ధూల్పేట్లోని అతని ఇంటికి వెళ్లినా ఆచూకీ లభించలేదు. అతడి భార్య దివ్యభాయి కూడా ఇలాంటి మోసాలకు పాల్పడి జైలుకు వెళ్లిందని చుట్టుపక్కల వారు చెప్పడంతో బాధితులు నిరాశగా తిరిగి వచ్చినట్లు సమాచారం. విషయం బయటకొచ్చిందిలా.. గుప్తనిధులు తవ్వించిన ఇద్దరు వ్యక్తులు.. బాబాకు సమర్పించిన రూ.8 లక్షల్లో.. మరికొంత మంది వద్ద తీసుకున్న డబ్బులు కూడా ఉన్నాయి. నిధి దొరికిన తర్వాత పెద్దమొత్తంలో తిరిగిస్తామని చెప్పడంతో వారు కూడా సరేనన్నారు. ఏడాది కావస్తున్నా ఇచ్చిన డబ్బులైనా చేతికి అందకపోవడంతో సదరు వ్యక్తుల ఇళ్లకు వెళ్లి గొడవ పెట్టుకున్నారు. బాబా ఎవరో తమకు తెలియదని, మిమ్మల్ని నమ్మి ఇచ్చాం కాబట్టి మీరు ఇవ్వాల్సిందేనని పట్టుబట్టారు. దీంతో ఈవిషయం ఈనోటా ఆనోటా బయటికి పొక్కింది.
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ఫ్యూచర్సిటీతో ప్రపంచస్థాయి గుర్తింపుయాచారం: ఫ్యూచర్సిటీ నిర్మాణంతో ఈ ప్రాంతానికి ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపు వస్తుందని ఎమ్మెల్యే మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి అన్నారు. మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో శుక్రవారం మండల స్థాయి అధికారులు, సర్పంచులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. సీఎం రేవంత్రెడ్డి తనకు మంత్రి పదవి ఇవ్వకపోవచ్చు కానీ కావాల్సిన నిధులు మంజూరు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఫార్మాసిటీలో అక్రమార్కులు, నకిలీలకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్లాట్ల రిజిస్ట్రేషన్ల డాక్యుమెంట్లు ఇచ్చేది లేదని స్పష్టం చేశారు. అర్హులైన, నిజమైన రైతులకు త్వరలో అందజేస్తామని వెల్లడించారు. కుంటలు, వరద కాల్వలు, వర్షపు నీరు పారే దారులను కబ్జా చేసే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని, ఫాంల్యాండ్స్ పేరుతో అక్రమాలకు పాల్పడే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఇబ్రహీంపట్నం ఆర్డీఓ శ్రీనివాస్రెడ్డిని సూచించారు. సమావేశంలో ఇబ్రహీంపట్నం ఏసీపీ కేవీపీ రాజు, మండల ప్రత్యేకాధికారి మాధవరావు, పంచాయతీ రాజ్ శాఖ డీఈఈ శ్రీనివాస్, విద్యుత్ శాఖ ఏడీ సీతారాం, ఎంపీడీఓ రాధారాణి, తహసీల్దార్ అయ్యప్ప, వివిధ గ్రామాల సర్పంచులు దెంది రాంరెడ్డి, కొలన్ రమాదేవి, నరేందర్రెడ్డి, రమేష్, నీలం ఝాన్సీ, నీలం శ్రీవిద్య తదితరులు పాల్గొన్నారు. అస్వస్థతకు గురైన ఎమ్మెల్యే మండల పర్యటనలో ఎమ్మెల్యే మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి అస్వస్థతకు గురయ్యారు. మండల ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం వైద్యాధికారి రాజ్యలక్ష్మి ఆయనకు ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహించారు. వాతావరణ మార్పులతో వైరల్ ఫీవర్ వచ్చినట్లు తెలిపారు. కాసేపటికి ఆయన కుదుటపడ్డారు. ఎమ్మెల్యే మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి
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ఎలానో!రంగారెడ్డిశనివారం శ్రీ 1 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026ఎల్నినో.. కూరలుసాక్షి, రంగారెడ్డిజిల్లా: ఒకప్పుడు టన్నుల కొద్ది కూరగాయలు అందించి నగరవాసుల అవసరాలు తీర్చిన ఉమ్మడి జిల్లా రైతులు నేడు సాధారణ పచ్చిమిర్చి కోసం పక్కచూపులు చూడాల్సి వస్తోంది. రియల్ ఎస్టేట్ కారణంగా ఇప్పటికే సాగువిస్తీర్ణం భారీగా పడిపోయింది. తాజాగా దీనికి ఎల్నినో తోడైంది. డిమాండ్ మేరకు సాగు, దిగుబడి లేకపోవడంతో కూరగాయల ధరలు అమాంతం పెరిగిపోతున్నాయి. ఒకప్పుడు రూ.1, రూ.2కే లభించిన కొత్తిమీర, పుదీన కట్టలు.. ప్రస్తుతం కనీసం రూ.10 చెల్లిస్తే కానీ చేతికి అందడం లేదు. ఒక్క ఆకుకూరలే కాదు ఏ కూరగాయ కొనాలన్నా కిలో రూ.60పైగా వెచ్చించాల్సి వస్తోంది. ఇక పూలు, పండ్ల ధరలకై తే అంతే లేదు. బహిరంగ మార్కెట్లో చామంతి, గులాబీ ఇలా దేని ధర చూసినా కేజీ రూ.400పైగా పలుకుతోంది. 800 మెట్రిక్ టన్నుల లోటు నగరంలో గుడిమల్కాపూర్, బోయిన్పల్లి, మాదన్నపేట్, ఎల్బీనగర్ హోల్సేల్ కూరగాయల మార్కెట్లు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు ఎర్రగడ్డ, మెహిదీపట్నం, సనత్నగర్, సరూర్నగర్, ఫలక్నుమా, కూకట్పల్లి, మేడ్చల్ రైతుబజార్లు ఉన్నాయి. నగరవాసుల అవసరాలు తీరాలంటే రోజుకు కనీసం 3,500 మెట్రిక్ టన్నుల కూరగాయలు దిగుమతి కావాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతం ఆయా మార్కెట్లకు 2,800 మెట్రిక్ టన్నులకు మించి సరఫరా కావడం లేదు. స్థానికంగా ఆశించిన స్థాయిలో పంటసాగు విస్తీర్ణం లేకపోవడంతో విధిలేని పరిస్థితుల్లో కర్ణాటక నుంచి మిర్చి, క్యాలీఫ్లవర్, బీన్స్ వంటి కూరగాయలు దిగుమతి చేసుకోవాల్సి వస్తోంది. ఆగ్రా నుంచి ఆలుగడ్డ వస్తోంది. మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, మహబూబ్నగర్, కర్నూలు జిల్లాల నుంచి ఉల్లిని తెప్పించుకోవాల్సి వస్తోంది. సరఫరాకు, డిమాండ్కు మధ్య భారీ వ్యత్యాసం నమోదవుతుండటంతో ధరలు అమాంతం పెరిగిపోతున్నాయి. ఒకప్పుడు రోజుకు అరకేజీ కూరలు వాడిన వారు భారీగా పెరిగిన ధరలతో ప్రస్తుతం పావు కేజీతో సరిపెట్టుకుంటున్నారు. ఆకుకూరలు, కూరగాయలు, పండ్లు, పూల సాగుపై ప్రభావం ఆశించిన స్థాయిలో నమోదు కాని పంటలు సరఫరాకు, డిమాండ్కు మధ్య భారీ వ్యత్యాసం ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్న వైనం ఎల్నినో.. కేవలం వరి, పత్తి పంటలపైనే కాదు ఆకుకూరలు, కూరగాయలు, పండ్లు, పూల సాగుపైనా తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపింది. సకాలంలో వర్షాలు కురవకపోవడం, భూగర్భ జలాలు అడుగంటిపోవడం, బోరుబావుల్లోని మోటార్లు ఆగిపోవడంతో ఉమ్మడిజిల్లాలో ఆయా పంటల సాగు ఆశించిన స్థాయిలో నమోదు కాలేదు.
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ఆర్టీసీ బస్సును ఢీకొన్న లారీషాబాద్: ఆర్టీసీ బస్సును లారీ ఢీకొన్న ప్రమాదంలో నలుగురికి తీవ్ర గాయాలైన సంఘటన నాగరగూడ ఎక్స్ రోడ్డులో శుక్రవారం చోటు చేసుకుంది. స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. మండల పరిధిలోని నాగరగూడ ఎక్స్ రోడ్డు వద్ద షాద్నగర్ డిపోకు చెందిన ఆర్టీసీ బస్సును శంషాబాద్ వైపు నుంచి వస్తున్న లారీ అతివేగంగా వచ్చి ఢీకొట్టింది. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో సుమారు 15 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. ఈ ఘటనలో నలుగురికి తీవ్రంగా, మరికొందరికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. గాయపడిన వారికి నాగరగూడ శ్రీనివాస ఆస్పత్రిలో ప్రథమ చికిత్స నిర్వహించి మెరుగైన వైద్యం కోసం చేవెళ్ల ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. తీవ్రంగా గాయపడిన వారిలో చేవెళ్ల మండలం దేవరంపల్లి గ్రామానికి చెందిన నామ మమత, శంషాబాద్ మండలం సుల్తాన్పల్లికి చెందిన శిరీష, మరో ఇద్దరు ఉన్నారు. విషయం తెలుసుకున్న జెడ్పీటీసీ మాజీ సభ్యుడు కాలె శ్రీకాంత్ ఆస్పత్రిలో క్షతగాత్రులను పరామర్శించారు. మెరుగైన వైద్యం అందించాలని వైద్యులకు సూచించారు. ఆయన వెంట చేవెళ్లకు చెందిన కాంగ్రెస్ నాయకుడు మధుసూదన్గుప్తా ఉన్నారు. నలుగురికి తీవ్ర గాయాలు
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నేటినుంచి తల్లిపాల వారోత్సవాలుజిల్లా సంక్షేమాధికారి శాంతిశ్రీఇబ్రహీంపట్నం రూరల్: తల్లిపాల వారోత్సవాలను జయప్రదం చేయాలని జిల్లా సంక్షేమాధికారి శాంతిశ్రీ శుక్రవారం ఒక ప్రకనటలో పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఏటా ఆగస్టు 1 నుంచి 7వ తేదీ వరకు తల్లిపాల వారోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నట్టు తెలిపారు. ఇందులో భాగంగా మండల, గ్రామస్థాయిలో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని సూచించారు. తల్లిపాల ప్రాముఖ్యత, రోగ నిరోధక శక్తి, ఆరోగ్యకరమైన ఎదుగుదల, దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యంపై అవగాహన కల్పించాలన్నారు. పుట్టిన మొదటి గంటలోనే తల్లిపాలు ఇవ్వడం ద్వారా నవజాత శిశు మరణాలు తగ్గించవచ్చన్నారు. దీనిపై సామాజిక, కుటుంబ భాగస్వామ్యంపై అవగాహన కల్పించాలని కోరారు. మొయినాబాద్: భాస్కర మెడికల్ కళాశాలపై విచారణ చేపట్టాలని నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ (ఎన్ఎంసీ), తెలంగాణ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యూకేషన్ (డీఎంఈ)ను ఆదేశించింది. మున్సిపల్ పరిధిలోని ఎనికేపల్లి రెవెన్యూలో ఉన్న భాస్కర మెడికల్ కళాశాలలో ఎన్ఎంసీ నిబంధనల ప్రకారం పెరిగిన ఎంబీబీఎస్ సీట్ల సంఖ్యకు అనుగుణంగా విద్యార్థులకు అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు, బోధనా సౌకర్యాలు, ఆస్పత్రి వసతులు లేవని.. విద్యార్థులకు ఇచ్చే స్టయిఫండ్ వివరాలను బహిర్గతం చేయడంలేదని ఇటీవల ఎన్ఎస్యూఐ రాష్ట్ర నాయకుడు దేవరాల రాజేష్ యాదవ్ ఎన్ఎంసీకి ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై స్పందించిన ఎన్ఎంసీ కళాశాలలో సంబంధిత అంశాలపై సమగ్ర విచారణ జరిపి, తీసుకున్న చర్యల నివేదికను వారం రోజుల్లోగా పంపాలని డీఎంఈకి ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ సందర్భంగా రాజేష్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ.. కళాశాలలోని సదుపాయాలపై అధికారులు సమగ్ర విచారణ చేపట్టాలని, నిబంధనలు ఉల్లంఘించినట్లు తేలితే యాజమాన్యంపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఆమనగల్లు: మండలంలోని ఆకుతోటపల్లిలో ఏర్పాటయ్యే క్వారీ, స్టోన్ క్రషర్ స్థలాన్ని శుక్రవారం వివిధ శాఖల అధికారులు పరిశీలించారు. గ్రామంలోని సర్వే నంబర్ 302,304లో క్రషర్ ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం అనుమతిచ్చింది. దీనిపై గ్రామస్తులు అభ్యంతరం వ్యక్తంచేస్తూ ఇటీవల కలెక్టర్కు వినతిపత్రం అందించారు. కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు స్థలాన్ని జిల్లా మైనింగ్ అధికారి ఇందిర, కాలుష్య నియంత్రణ మండలి, రెవెన్యూశాఖ అధికారులు పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా క్రషర్ ఏర్పాటు వద్దని గ్రామస్తులు విన్నవించారు. క్రషర్ ఏర్పాటుతో దుమ్ము, ధూళితో సమీపంలో ఉన్న పొలాలు, పాఠశాల విద్యార్థులకు ఇబ్బందులు కలుగుతాయని వివరించారు. నివేదికను కలెక్టర్కు అందిస్తామని అధికారులు తెలిపారు. మొయినాబాద్రూరల్: కురుస్తున్న వర్షాలతో ఈసీ వాగు వరద నీటితో ప్రవహిస్తోంది. రెండుమూడు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు ఎగువ ప్రాంతమైన వికారాబాద్, పరిగి ఆయా ప్రాంతాల నుంచి మొదలైన ఈసీవాగు శుక్రవారం ఉదయం వరద నీటితో ప్రవహిస్తోంది. హిమాయత్సాగర్లోకి నీరు చేరుతోంది. కొద్ది రోజులుగా వర్షాల కోసం ఎదురు చూస్తున్న రైతులు ఈసీ వాగు పారుతుండడంతో సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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‘పట్నం’ కుటుంబానికి పరామర్శషాబాద్: శాసన మండలి చీఫ్విప్ పట్నం మహేందర్రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే పట్నం నరేందర్రెడ్డి, జెడ్పీటీసీ మాజీ సభ్యుడు పట్నం అవినాశ్రెడ్డి కుటుంబ సభ్యులను శుక్రవారం పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్గౌర్ పరామర్శించారు. మహేందర్రెడ్డి తల్లి పట్నం రుక్కమ్మ చిత్రపటం వద్ద నివాళులర్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సాట్ చైర్మన్ శివసేనరెడ్డి, తాండూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే రమేశ్మహరాజ్, జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ మధూసూదన్రెడ్డి, గుడిమల్కాపూర్ మార్కెట్ కమిటీ వైస్ చైర్మన్ కావలి చంద్రశేఖర్, పామెన భీంభరత్, కాలె శ్రీకాంత్, పెంటారెడ్డి, సర్పంచ్ అశోక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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నకిలీ డీఏపీ తయారీ ముఠా అరెస్ట్వేయి బస్తాల ఎరువు, తయారీకి ఉపయోగించే రూ.2 కోట్ల విలువైన సామగ్రి స్వాధీనం హుజూర్నగర్: మార్కెట్లో డీఏపీ కొరతను ఆసరాగా చేసుకుని, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన కొందరు ముఠాగా ఏర్పడి నకిలీ డీఏపీ తయారు చేసి విక్రయిస్తున్న ఆరుగురు నిందితులను పోలీసులు పట్టుకున్నారు. శుక్రవారం సూర్యాపేట జిల్లా హుజూర్నగర్లో డీఎస్పీ శ్రీనివాసరెడ్డి కేసుకు సంబంధించిన వివరాలు వెల్లడించారు. సూర్యాపేట జిల్లా మఠంపల్లి మండలం రఘునాథపాలెం గ్రామానికి చెందిన కొండేటి పిచ్చిరెడ్డితో పాటు తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన ఎనిమిది మంది ముఠాగా ఏర్పడి నకిలీ డీఏపీ దందాకు తెరలేపారు. హైదరాబాద్ శివారులోని అబ్దుల్లాపూర్మెట్లో గోడౌన్ ఏర్పాటు చేసి నకిలీ డీఏపీని తయారు చేసి అక్కడి నుంచి పలు దుకాణాలకు సరఫరా చేస్తున్నారు. రైతులకు నకిలీ ఎరువు బస్తాలు వస్తున్నాయన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఈనెల 15న మఠంపల్లి ఏఓ బొలిశెట్టి శ్రీనివాస్ పోలీసులకు ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు రఘునాథపాలెంలో తనిఖీలు నిర్వహించారు. అక్కడ కొండేటి పిచ్చిరెడ్డి అనే వ్యాపారి దగ్గర నకిలీ డీఏపీ బస్తాలు గుర్తించి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దీనిపై మఠంపల్లి పోలీస్స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేసి సీఐ చరమందరాజు ఆధ్వర్యంలో దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఆరుగురు నిందితుల అరెస్ట్.. పరారీలో ఇద్దరు పిచ్చిరెడ్డి ఇచ్చిన సమాచారంతో అబ్దుల్లాపూర్మెట్లోని జగదీష్ అలియాస్ జక్కప్ప, ఆనంద్ రావుకు సంబంధించిన తయారీ కంపెనీలో పోలీసులు తనిఖీ చేశారు. అక్కడ 1000 డీఏపీ బస్తాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాటిని పరీక్షించగా.. నకిలీదని తేలింది. దీంతో రఘునాథపాలెం గ్రామానికి చెందిన కొండేటి పిచ్చిరెడ్డి, వికారాబాద్ జిల్లా పెద్దేముల్ గ్రామానికి చెందిన పొలే వెంకటేశ్వర్లు, ఏపీలోని కర్నూలు పట్టణానికి చెందిన పింజారి మౌలాలి, జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలోని లింగనవాయి గ్రామానికి చెందిన అబ్దుల్ రెహమాన్, కర్నాటక రాష్ట్రంలోని విజయపురి జిల్లా దేవరౌప్పరి తాలూకా మానూర్ గ్రామానికి చెందిన హీర్లకొండ సంతోష్ కుమార్, మఠంపల్లి మండలం బక్కమంతుగూడేనికి చెందిన పింగళి గంగామహేశ్వరరెడ్డిని అరెస్ట్ చేశారు. వీరి నుంచి డీసీఎం, ఓ కారు, ఐదు సెల్ఫోన్లు, వివిధ కంపెనీల లేబుల్ కలిగిన నకిలీ డీఏపీ బస్తాలు, నకిలీ ఎరువు మందులు తయారు చేయడానికి వాడిన మిషన్, నకిలీ పాస్పేట్, దాదాపు రూ.2 కోట్ల విలువైన సామగ్రిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆనంద్, జగదీశ్ అనే ఇద్దరు పరారీలో ఉన్నారు. వారిని త్వరలోనే పట్టుకుంటామని డీఎస్పీ తెలిపారు. కేసు విచారణలో చాకచక్యంగా వ్యవహరించిన ఎస్ఐలు ప్రవీణ్, నవీన్, ఏఎస్ఐ బలరాం రెడ్డి, సిబ్బంది శంభయ్య, నాగరాజును అభినందించారు. చెంగోల్లో నకిలీ డీఏపీ పట్టివేత తాండూరు రూరల్: నియోజకవర్గంలో నకిలీ డీఏపీ కలకలం రేపుతోంది. ఇప్పటికే పరిగి, యాలాల మండలాల్లో నకిలీ డీఏపీని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకోగా.. శుక్రవారం తాండూరు మండలం చెంగోల్ గ్రామంలో నకిలీ డీఏపీ పట్టుకున్నారు. వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు, కరన్కోట్ పోలీసులు 89 బస్తాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తాండూరు ఏడీఏ అరుణ, పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. ఉదయం గ్రామంలోని పలువురి రైతుల ఇళ్లలో తనిఖీ చేశారు. 89 బస్తాలను స్వాధీనం చేసుకొని కరన్కోట్ పోలీస్స్టేషన్కు తరలించారు. పెద్దేముల్ గ్రామానికి చెందిన పోల రాజు, ఆత్కూర్కు చెందిన శివకుమార్ వీటిని విక్రయించినట్లు తేలింది. దీంతో వారిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ప్రధాన సూత్రధారి పెద్దేముల్ వాసి జిల్లాలో నకిలీ డీఏపీ విక్రయించడంలో పెద్దేముల్ గ్రామానికి చెందిన పోల రాజుగా పోలీసులు గుర్తించారు. పరిగి, యాలాల కూడా ఆయనపై కేసులు నమోదయ్యాయి. చెంగోల్లో దాదాపు 200 బస్తాలు విక్రయించినట్లు తెలిసింది. ప్రస్తుతం 89 బస్తాలను స్వాధీనం చేసుకొగా మిగిలిన 111 బస్తాలను రైతులు పొలాల్లో వరి, పత్తి పంటలకు వాడినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. రైతులు నకిలీ డీఏపీ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఏడీఏ అరుణ, మండల అధికారి కొమురయ్య సూచించారు.
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పోగొట్టుకున్న సెల్ఫోన్ల అప్పగింతధారూరు: చోరీకి గురైన సెల్ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకుని గురువారం బాధితులకు అప్పగించామని ధారూరు ఎస్ఐ రాఘవేందర్ తెలిపారు. పరిగి మండలం నస్కల్ గ్రామానికి చెందిన బైండ్ల గంగాధర్, ధారూరు మండలం దోర్నాల్తండాకు చెందిన రవీందర్, నాగర్కర్నూల్కు చెందిన శ్రీశైలంకు సెల్ఫోన్లు అందజేశామని స్పష్టంచేశారు. ఎవరైనా మొబైల్ ఫోన్లు పోగొట్టుకుంటే వెంటనే పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించారు. గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు విక్రయించే ఫోన్లను కొనుగోలు చేయొద్దని తెలిపారు.
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చెట్లు నరికిన వారిపై కేసురూ.30 వేల జరిమానా మొయినాబాద్: ఆరు చెట్లకు అనుమతి తీసుకుని అక్రమంగా 38 వేప చెట్లు నరికినవారిపై అటవీశాఖ అధికారులు కేసు నమోదు చేసి జరిమానా విధించారు. అజీజ్నగర్ రెవెన్యూ సర్వేనంబర్ 11లో నగరానికి చెందిన సయ్యద్ సర్వర్ అహ్మద్ ఖాద్రీ నదీంకు ఎకరం భూమి ఉంది. ఇందులోని ఆరు చెట్లను తొలగించడం కోసం ఇటీవల ఫారెస్ట్ అధికారుల వద్ద అనుమతి తీసుకున్నారు. కానీ, మొత్తం 38 వేపచెట్లను నరికివేశారు. విషయం తెలుసుకున్న చిలుకూరు ఫారెస్ట్ అధికారులు బుధవారం అక్కడికి చేరుకుని పరిశీలించారు. చెట్లను నరికేందుకు వినియోగించిన సామగ్రితో పాటు లారీని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అనంతరం కేసు నమోదు చేసి, రూ.30 వేల జరిమానా విధించినట్లు సెక్షన్ ఆఫీసర్ మమత తెలిపారు.
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మూడు రోజులే సర్సాక్షి, రంగారెడ్డి జిల్లా: ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ(సర్) కార్యక్రమంలో భాగంగా ఓటర్లు నింపిన తమ ఎన్యూమరేషన్ ఫాంలను తిరిగి సమర్పించేందుకు కేవలం మూడు రోజులు మాత్రమే మిగిలింది. గడువు సమీపిస్తుండడం, ఇప్పటి వరకు డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ ఆశించిన స్థాయిలో నమోదు కాకపోవడం సర్వత్రా ఆందోళన కలిగిస్తోంది. డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ రంగారెడ్డి జిల్లాలో 62 శాతం నమోదు కాగా, వికారాబాద్ జిల్లాలో 76.60 శాతం మాత్రమే నమోదయింది. ఎనిమిది నియోజకవర్గాలు 62% జిల్లాలో ఎనిమిది నియోజకవర్గాలు ఉండగా, వీటి పరిధిలో 36,99,743 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. బూత్ లెవల్ సిబ్బంది ఇప్పటికే ఇంటింటికీ తిరిగి ఓటర్లకు ఎన్యూమరేషన్ ఫాంలు అందజేసినట్లు స్పష్టం చేస్తున్నారు. కానీ ఇప్పటి వరకు 23,07,899 మంది మాత్రమే తమ ఫాంలు తిరిగి బీఎల్ఓలకు ఇచ్చారు. మరో 13,91,844 మంది ఓటర్లు మిగిలి పోయారు. నిర్దేశిత గడువులోగా ఫాంలు సమర్పించని వారు తమ ఓటు హక్కును కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. కొడంగల్లో అత్యధికం.. తాండూరులో అత్యల్పం జిల్లాలో నాలుగు నియోజకవర్గాలు ఉండగా, 10,17,671 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. ఇప్పటి వరకు 7,81,555 మంది ఓటర్లకు సంబంధించి 76.80 శాతం డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ పూర్తయింది. మరో 2,36,116 ఓట్లకు సంబంధించి సందిగ్ధం నెలకొంది. కొడంగల్లో అత్యధికంగా 82 శాతం పూర్తి కాగా, తాండూరులో 72 శాతం, వికారాబాద్లో 75 శాతం, పరిగిలో 78 శాతం నమోదైంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న వికారాబాద్ జిల్లాలో ఆశించిన స్థాయి లో ఎన్యూమరేషన్ ప్రక్రియ కొనసాగక పోవడంపై సర్వత్రా విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. జిల్లా ఎన్నికల అధికారి పర్యవేక్షణ లోపం వల్లే తక్కువ శాతం నమోదుకు కారణమనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చాలా మందికి ఎన్యూమరేషన్ ఫాంలపై అవగాహన లేదు. బీఎల్ఓలు.. కేవలం ఫాంలు చేతికిచ్చి వదిలేశారు. అవగాహన లేక ప్రజలు వాటిని నింపి తిరిగి ఇవ్వడం లేదు. నియోజకవర్గం ఓటర్లు డిజిటలైజేషన్ శాతం ఇబ్రహీంపట్నం 344584 244020 70.82 ఎల్బీనగర్ 608203 322025 52.95 మహేశ్వరం 574637 319589 55.62 రాజేంద్రనగర్ 635283 364234 57.33 శేరిలింగంపల్లి 773372 425591 55.03 చేవెళ్ల 273883 214296 78.24 కల్వకుర్తి 245355 212805 86.77 షాద్నగర్ 244426 205317 84.00 మొత్తం 62.38 ఎన్యూమరేషన్ ఫాంలు సమర్పించేందుకు ఇదే చివరి అవకాశం. ఫాంలు తిరిగి ఇవ్వని వారు తమ ఓటు హక్కును కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. ఒక వ్యక్తి రెండు చోట్ల ఫాంలు ఇవ్వొద్దు. రెండు చోట్ల ఓటు హక్కును కలిగిన వారు.. ప్రస్తుతం ఏదో ఒక చోటును మాత్రమే ఎంపిక చేసుకోవాలి. ఇందుకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించే వారిపై ఎన్నికల కమిషన్ కఠినంగా వ్యవహరించబోతోంది. – నారాయణరెడ్డి, కలెక్టర్ జిల్లాలో 62 శాతం మించని డిజిటలైజేషన్ 36,99,743 మంది ఓటర్లకు.. ఎన్యూమరేషన్ ఫాంలు తిరిగి ఇచ్చింది 23,0328 మందే ఆగస్టు 3వ తేదీన ముగియనున్న ప్రక్రియ గడువులోగా పూర్తి చేసుకోవాలని అధికారుల సూచన
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నాలుగు కిలోమీటర్లు మట్టే..బంట్వారం: మండల పరిధిలోని మాద్వాపూర్– కోట్పల్లి లింక్ రోడ్డు చిన్నపాటి వర్షానికే చిత్తడిగా మారుతోంది. నాలుగు కిలోమీటర్ల మేర ఉన్న మట్టి రోడ్డుతో ఎప్పుడు ఏ ప్రమాదం జరుగుతుందోనని వాహనదారులు జంకుతున్నారు. మాద్వాపూర్ నుంచి కోట్పల్లి వెళ్లేవారు సల్బత్తాపూర్ మీదుగా వెళ్తే ఎక్కువ దూరం అవుతుందని ఈమార్గాన్నే ఆశ్రయిస్తుంటారు. ప్రతీ సోమవారం కోట్పల్లిలో నిర్వహించే సంతకు వెళ్లి సరుకులు, కూరగాయలు తెచ్చుకుంటారు. రోడ్డు బురదమయం కావడంతో కాలినకడన కోట్పల్లి వెళ్తున్నామని చెబుతున్నారు. సంబంధిత అధికారులు స్పందించి ఈమార్గంలో బీటీ వేయాలని కోరుతున్నారు.
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నాణ్యమైన విద్యుత్ సరఫరాకు చర్యలు● టీజీఎస్పీడీసీఎల్ జిల్లా చీఫ్ ఇంజనీర్ పాండ్యనాయక్ ● రూ.2.5 కోట్లతో జిల్లాలో తొలి పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏర్పాటు పహాడీషరీఫ్: విద్యుత్ వినియోగదారులకు నిరంతరంగా నాణ్యమైన విద్యుత్ అందించేందుకు టీజీఎస్పీడీసీఎల్ చర్యలు తీసుకుంటుందని సంస్థ జిల్లా చీఫ్ ఇంజనీర్ పాండ్యనాయక్ అన్నారు. గురువారం జల్పల్లి సర్కిల్లోని వాదే హుదా సబ్స్టేషన్లో 16 ఎంవీఏ పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. విద్యుత్ సమస్యలను అధిగమించేందుకు జిల్లాలో తొలిసారిగా 33 కేవీ ఉప కేంద్రంలో రూ.2.5 కోట్లు వెచ్చించి ఈ పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ని ఏర్పాటు చేశామన్నారు. వాదే ముస్తఫా, గౌస్నగర్, అలీనగర్, నూరీనగర్, ఇస్మాయిల్ నగర్, బాబానగర్, ఎర్రకుంట, క్యూబా కాలనీలలోని దాదాపు 12 వేల మంది వినియోగదారులకు నాణ్యమైన విద్యుత్ అందుతుందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాజేంద్రనగర్ ఎస్ఈ శ్రీరామ్ మోహన్, కందుకూరు డీఈ గోపాల కృష్ణ, ఎంఆర్టీ డీఈ భాస్కర్, లైన్స్ డీఈ చంద్రశేఖర్, ఏడీఈలు శంకర్, స్వాతి, రామలింగారెడ్డి, ఏఈలు సుమన్, నర్సింహారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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వాన కురిసె.. రైతు మురిసెసాక్షి, రంగారెడ్డిజిల్లా: ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా రెండు రోజులుగా వర్షం దంచి కొడుతోంది. వికారాబాద్లోని కాగ్నా నది సహా రంగారెడ్డి జిల్లాలోని ఈసీ, మూసీ వాగులకు వరద పోటెత్తుతోంది. మొన్నటి వరకు చుక్క నీరు లేక వెలవెల బోయిన చెరువులు, కుంటలు కొత్తనీటి రాకతో కళకళలాడుతతున్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో రోడ్లపై వరద చేరి వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. హయత్నగర్ నుంచి అబ్దుల్లాపూర్మెట్ వరకు బీఎన్రెడ్డి నుంచి ఇబ్రీహీంపట్నం వరకు, పహడీషరీఫ్ నుంచి తుక్కుగూడ వరకు, శంషాబాద్ నుంచి కొత్తూరు వరకు, బాపూఘాట్ నుంచి మొయినాబాద్ వరకు నార్సింగి నుంచి శంకర్పల్లి వరకు ట్రాఫిక్ సమస్య తలెత్తింది. కొత్తనీటి రాకతో ఉస్మాన్సాగర్, హిమాయత్సాగర్లు నిండు కుండలను తలపిస్తున్నాయి. ఆలస్యంగానైనా ఆశించిన దానికంటే ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదవుతుండడంతో రైతుల ముఖాల్లో కొత్త ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి. రంగారెడ్డి జిల్లాలోని కొందుర్గులో అధిక వర్షపాతం నమోదవగా కడ్తాల్, మాడ్గుల, ఇబ్రహీంపట్నం, మంచాలలో 0.6 సెం.మీ వర్షపాతం మాత్రమే నమోదైంది. వికారాబాద్ జిల్లాలో బషీరాబాద్లో అత్యధిక వర్షపాతం నమోదవగా మిగిలిన మండలాల్లో రెండు నుంచి మూడు సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా కాగ్నా నదిలో వరద పోటెత్తగా.. చిట్టంపల్లి బ్రిడ్జి దెబ్బతింది. గ్రామీణ రోడ్లు చిత్తడిగా మారాయి. ఇప్పటికే మొలకెత్తి.. నీళ్లు లేక వాడిపోయిన పత్తి, ఇతర పంటలకు తాజా వర్షాలు మళ్లీ జీవం పోసినట్లుఅయింది. ప్రాంతం నమోదైన వర్షపాతం (సెం.మీలలో) కొందుర్గు 5.33 చౌదరిగూడ 4.21 ఫరూఖ్నగర్ 3.19 షాబాద్ 3.08 చేవెళ్ల 2.54 శంషాబాద్ 2.72 కేశంపేట 2.67 హయత్నగర్ 2.58ప్రాంతం నమోదైన వర్షపాతం (సెం.మీలలో) బషీరాబాద్ 4.98 వికారాబాద్ 3.71 పూడూరు 4.34 బొంరాస్పేట 4.28 ధారూరు 4.20 దౌల్తాబాద్ 4.32 యాలాల 4.31 పంటలకు ప్రాణం పోసిన వర్షం వికారాబాద్ జిల్లాలో 3.37 సెంటీమీటర్లు, రంగారెడ్డిలో 2.07 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు చెరువులు, కుంటలకు జలకళ
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ఈకేవైసీ చేయించుకుంటేనే రేషన్● నేటితో ముగియనున్న గడువు! ● ఆందోళనలో లబ్ధిదారులు చేవెళ్ల: రేషన్ లబ్ధిదారులకు ఈకేవైసీ తప్పనసరి చేయడంతో కార్డుదారులు రేషన్ దుకాణాలకు పరుగులు తీస్తున్నారు. 31వ తేదీలోపు అప్డేట్ చేయించుకున్న వారికి మాత్రమే రేషన్ సరుకులు అందుతాయని చెబుతుండటంతో ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. గతంలో ఈకేవైసీ చేయించుకున్న వారు కాకుండా కొత్తగా రేషన్ కార్డుల్లో యాడ్ చేసుకున్న వారు, పిల్లలు మాత్రమే ఈకేవైసీ చేయించుకోవాలని డీలర్లు చెబుతున్నారు. మండలంలో 18,666 రేషన్ కార్డులు, 42 దుకాణాలు ఉన్నాయి. ఐదేళ్లలోపు చిన్నారులకు మినహా మిగిలిన వారికి తప్పని సరిగా ఈకేవైసీ ఉండాలని చెబుతున్నారు. కొంత మంది చిన్నారుల ఆధార్కార్డుల అప్డేట్ చేసుకోకపోవటంతో బయో మెట్రిక్, ఐరిస్ తీసుకోవడం లేదు. కొంత మంది విద్యార్థులు హాస్టల్స్లో, ఇతరప్రాంతాల్లో ఉన్న వారు ఈకేవైసీ చేయించుకునేందుకు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ప్రభుత్వం గడువు పెంచాలని లబ్ధిదారులు కోరుతున్నారు. చన్గోముల్ ఎస్ఐని సస్పెండ్ చేయాలి ● ప్రజాసంఘాల నేతల డిమాండ్ ● బాధితుడిపైనే కేసు నమోదు చేశారని ఆందోళన బొంరాస్పేట: దళితుడి భూమి ఆక్రమణకు సహకరిస్తూ బాధితుడిపైనే కేసు నమోదు చేసిన పూడూరు మండలం చన్గోముల్ ఎస్ఐ భరత్రెడ్డిని సస్పెండ్ చేయాలని ప్రజాసంఘాల నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. బొంరాస్పేటలో గురువారం వారు మాట్లాడుతూ.. పూడూరు మండల సోమన్గుర్తి గ్రామానికి చెందిన దళిత రైతు జైదుపల్లి నర్సింలుకు చెందిన సర్వే నం.120లో 1.35 ఎకరాల్లోని 30గుంటల భూమిని ఏసీఈ టైర్స్ కంపెనీ యాజమాన్యం ఆక్రమించిందన్నారు. దీనిపై విచారణ చేయకుండా స్థానిక ఎస్సై దళిత రైతుపై కేసు పెట్టారని ఆరోపించారు. కంపెనీ యాజమాన్యం ఆక్రమించిన భూమిని వెంటనే ఖాళీ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. లేదంటే బాధితుడి పక్షాన పోరాటం చేస్తామని హెచ్చరించారు. కార్యక్రమంలో సీఐటీయూ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు బుస్స చంద్రయ్య, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ హక్కుల పోరాట సమితి జిల్లా కార్యదర్శి నర్సింలు, ప్రజాసంఘాల నాయకులు రమేశ్, మొగులయ్య, రాములు, ఎల్లప్ప, వెంకటయ్య, నరేశ్, ప్రవీణ్, రాంచందర్ తదితరులు ఉన్నారు.
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ప్రమాదాలకు మార్గం!తాండూరు రూరల్: పెద్దేముల్ రోడ్డు అధ్వానంగా మారింది. ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు గుంతల్లో నీరు చేరి, ప్రమాదకరంగా తయారైంది. రాత్రి సమయంలో ఈ మార్గంలో ప్రయాణిస్తున్న వారు ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నారు. తాండూరు నుంచి సంగారెడ్డికి వెళ్లేందుకు ఇదే ప్రధాన రహదారి. ఈ మార్గంలో తాండూరు నుంచి అంతారం, కందనెల్లితండా, గాజీపూర్, బుద్దారం, పెద్దేముల్ మీదుగా సంగారెడ్డికి వెళ్తుంటారు. ఈరూట్లో బుద్దారం బ్రిడ్జి నుంచి పెద్దేముల్ కొత్త బస్టాండ్ వరకు రహదారి పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. గాజీపూర్ బ్రిడ్జి బురదమయం గాజీపూర్ వాగు వద్ద కొద్ది సంవతర్సాల క్రితం కొత్త బిడ్జ్రి నిర్మించారు. దీనికి ఇరువైపులా బీటీస వేయకుండా మట్టి నింపి వదిలేశారు. దీంతో చిన్నపాటి వర్షానికే ఈ ప్రాంతమంతా బురదమయమవుతోంది. మనోహార్రెడ్డి ఎమ్మెల్యేగా బాధ్యతలు చేపట్టి 30 నెలలు గడుస్తున్నా బ్రిడ్జి వద్ద బీటీ వేయించడంలేదని గాజీపూర్వాసులు ఆగ్రహం వ్యక్తంచేస్తున్నారు. నిధులు మంజూరు చేయాలి మద్వాపూర్ నుంచి కోట్పల్లికి వెళ్లే మట్టి రోడ్డును బీటీగా మార్చాలి. ప్రభుత్వం ఇందుకు అవసరమైన నిధులు మంజూరు చేయాలి. వర్షాకాలం ముగిసే వరకూ కనీసం కంకర రోడ్డయినా వేస్తే వాహనదారులకు కొంత సౌకర్యం కలుగుతుంది. – ప్రభు, మద్వాపూర్ అధ్వానంగా పెద్దేముల్, మాద్వాపూర్– కోట్పల్లి రహదారులు ఇబ్బంది పడుతున్న ప్రయాణికులు, వాహనదారులు పట్టించుకోని పాలకులు, అధికారులు త్వరలో మరమ్మతులు గుంతలమయమైన పెద్దేముల్ రోడ్డుకు త్వరలోనే మరమ్మతులు చేయిస్తాం. హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ మోడల్(హ్యామ్)కింద ప్రభుత్వం తాండూరు నుంచి కోట్పల్లి వరకు 25 కిలోమీటర్ల రోడ్డుకు రూ.74 కోట్ల 71 లక్షలు మంజూరు చేసింది. వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టిన తర్వాత పనులు ప్రారంభిస్తాం. – శ్రవణ్, డీఈ, ఆర్అండ్బీ శాఖ
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యూరియా అమ్మలేం!యాచారం: ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార పరపతి సంఘా(పీఏసీఎస్)లు యూరియా బుకింగ్ను నిలిపేశాయి. రవాణా, హమాలీ చార్జీలను చెల్లింపును నిలిపేస్తున్నట్లు తాజాగా మార్క్ఫెడ్ నుంచి పీఏసీఎస్లకు ఆదేశాలు అందాయి. ఈనిర్ణయంతో పీఏసీఎస్లకు నష్టం వాటిల్లుతుందని, ఈ నేపథ్యంలో యూరియా అమ్మలేమని వారం రోజులుగా బుకింగ్లు నిలిపేశారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా 37 పీఏసీఎస్లు ఉండగా అందులో ఇబ్రహీంపట్నం, మహేశ్వరం, చేవెళ్ల, షాద్నగర్, కల్వకుర్తి నియోజకవర్గాల్లోని గ్రామీణా ప్రాంతాల్లో ఉన్న పీఏసీఎస్లు మార్క్ఫెడ్ నుంచి యూరియాను దిగుమతి చేసుకుని స్వల్ప ఆదాయంతో రైతులకు అందజేసేవారు. ఇలా ప్రతీ వారం 37 పీఏసీఎస్లకు వందకు పైగా లారీల్లో వందలాది మెట్రిక్ టన్నుల యూరియా మూసాపేట తదితర ప్రాంతాల నుంచి గ్రామాలకు చేరుకునేది. యూరియా దిగుమతికి అవసరమైన రవాణా ఛార్జీలను మార్క్ఫెడ్ నుంచే చెల్లించేవారు. వారానికి రూ.17 లక్షల నష్టం యూరియా దిగుమతి రవాణా, హమాలీ చార్జీలను మీరే భరించాలని ఈ నెల 14న మార్క్ఫెడ్ నుంచి పీఏసీఎస్లకు ఉత్తర్వులు అందాయి. మార్కెఫెడ్ నుంచి ప్రతి వారం వందకు పైగా లారీలు వస్తే రవాణా ఛార్జీల కింద రూ.17,94,350 నష్టపోవాల్సి వస్తుంది. లాభాలు దేవుడెరుగు కానీ రూ.లక్షల్లో నష్టాలను భరించడం తమ వల్ల కాదని సొసైటీలు చేతులెత్తేస్తున్నాయి. ఇబ్రహీంపట్నం, మహేశ్వరం, కల్వకుర్తి, చేవేళ్ల నియోజకవర్గాల్లోని పలు పీఏసీఎస్లు యూరియా బుకింగ్ను పూర్తిగా బంద్ చేశాయి. ఇదిలా ఉండగా నగర ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయం చేసే ధనవంతులైన కొంతమంది రైతులు అధిక ధరకు( బస్తాకు రూ.50 అదనంగా చెల్లించి) యూరియాను కొనుగోలు చేసి తీసుకెళ్తున్నారనే ఆరోపణలున్నాయి. వర్షాలు కురిసే సమయంలో వర్షాభావ పరిస్థితుల వల్ల ఈ ఏడాది పంటల సాగు గణనీయంగా తగ్గింది. పలు మండలాల్లో పత్తి పంటలను ఆలస్యంగా సాగుచేశారు. యాప్ల ద్వారా యూరియా బుకింగ్ అవుతుండగా.. కొంతమంది రైతులకు అవగాహన లేని కారణంగా డీలర్లే రైతుల పట్టాదారు, పాసుపుస్తకాలు తీసుకుని బుక్ చేస్తున్నారు. వీటిలో కొన్నింటిని అధిక ధరలకు బ్లాక్లో విక్రయిస్తున్నారు. మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలతో పంటలకు యూరియా వేసేందుకు రైతులు ఆసక్తి చూపుతుండగా ఎక్కడా స్టాక్ దొరకడం లేదు. పలు చోట్ల పీఏసీఎస్లు అధిక ధరలకు యూరియాను విక్రయించే ప్రయత్నాలు చేయగా వ్యవసాయ శాఖ తీవ్ర వ్యతిరేకించింది. ప్రభుత్వ ధరలకే విక్రయించాలని లేదంటే కేసులు నమోదు చేస్తామని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. యూరియా అమ్మకాలు ఇలా(బస్తా) ● మార్క్ఫెడ్ నుంచి అందే ధర: రూ.252.43 పైసలు ● పీఏసీఎస్లు రైతులకు విక్రయించే ధర: రూ.267 ● ఒక బస్తా యూరియా అమ్మితే పీఏసీఎస్లకు వచ్చే లాభం: రూ. 14.57 పైసలు ● ఒక లారీ( 450 బస్తాలు) లోడ్ యూరియా అమ్మితే వచ్చే లాభం: 6,556.50 పైసలు ● లారీ నుంచి యూరియా దించుకోవడం కోసం హమాలీ చార్జీలు: రూ.4,500 (బస్తాకు రూ.10 చొప్పున) ● లారీ లోడ్( 450 బస్తాల) యూరియా అమ్మితే పీఏసీఎస్లకు మిగిలే లాభం కేవలం రూ.2,056.50 పైసలు మాత్రమే. ● ప్రస్తుతం రవాణా చార్జీల రద్దుతో మార్క్ఫెడ్ నుంచి పీఏసీఎస్లకు యూరియా దిగుమతి చేసినందుకు గాను లారీ ట్రాన్స్ఫోర్ట్ చార్జీ: రూ.20 వేలు, అంటే ప్రతి లారీ యూరియా లోడ్పైన పీఏసీఎస్లకు 17,943.50 నష్టం వస్తుంది. చేతులెత్తేసిన పీఏసీఎస్లు రవాణా, హమాలీ ఛార్జీల చెల్లింపును నిలిపేసిన మార్క్ఫెడ్ యూరియా బుకింగ్లు ఆపేసిన సహకార సంఘాలు లబోదిబోమంటున్న రైతులు ఏం తోచడం లేదు ఈ ఏడాది యాభై ఎకరాల్లో పత్తి సాగు చేశాను. ప్రస్తుతం కురుస్తున్న వర్షాల నేపథ్యంలో పంటకు యూరియా అందించడం అత్యవసరం. కానీ పీఏసీఎస్లలో యూరియా అందుబాటులో లేదు. దీంతో ఏంచేయాలో తోచడం లేదు. – బత్తుల కొండల్రెడ్డి, రైతు మాడ్గుల రైతులు చెల్లిస్తే.. ఇన్నాళ్లూ యూరియా దిగుమతి చేసుకుంటే మార్క్ఫెడ్ నుంచి రవాణా ఛార్జీలు చెల్లించే వారు. ఈనెల 14నుంచి ఛార్జీల చెల్లింపులు నిలిపేస్తున్నట్లు ఉత్తర్వులు అందాయి. దీంతో యూరియా అమ్మకాల వల్ల నష్టపోతాయనే భయంతో సొసైటీలు బుకింగ్ను నిలిపేశాయి. రవాణా, హమాలీ ఛార్జీలు రైతులు చెల్లించినట్లయితే పీఏసీఎస్లు యూరియా అమ్మకోవచ్చు. – సి.సుధాకార్, సహకార శాఖ అధికారి, రంగారెడ్డి జిల్లా
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అభివృద్ధిలో సర్పంచ్లే కీలకండీఆర్డీఓ పీడీ, జెడ్పీ సీఈఓ కృష్ణారెడ్డి కేశంపేట: గ్రామాల అభివృద్ధిలో సర్పంచ్లు కీలకపాత్ర పోషించాలని డీఆర్డీఓ పీడీ, జెడ్పీ సీఈఓ కృష్ణారెడ్డి అన్నారు. గురువారం మండల పరిషత్ సమావేశ మందిరంలో మండల ప్రత్యేక అధికారి రమాదేవి అధ్యక్షతన మండల స్థాయి సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ గ్రామాల సర్పంచ్లతో పాటుగా మండల స్థాయి అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా కృష్ణారెడ్డి మాట్లాడుతూ.. మండల స్థాయి సమావేశంలో సర్పంచ్లు సమావేశం దృష్టికి తీసుకువచ్చిన సమస్యలను మళ్లీ నిర్వహించే మండల స్థాయి సమావేశం లోపు పరిష్కరించేందుకు అధికారులు కృషి చేయాలని అన్నారు. ఇంటింటికి ఇంకుడుగుంతలను నిర్మించుకునేలా ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు. తాగునీటి సరాఫరాలో అంతరాయం లేకుండా చూడాలన్నారు. జలసిరి పథకంలో భాగంగా రైతులు వ్యవసాయ పొలాల్లో ఫాంపాండ్లు నిర్మించుకోవాలలని చెప్పారు. అనంతరం కేశంపేట, అల్వాల గ్రామాల్లో విబిజీ రామ్జీ పథకంలో భాగంగా ప్రజలకు మొక్కలు పంపిణీ చేశారు. ఆయా కార్యక్రమాల్లో ఎంపీడీఓ రవిచంద్రకుమార్రెడ్డి, ఎంపీఓ దయానంద్, విద్యుత్ ఏఈ ఈశ్వర్, పంచాయతీరాజ్ ఏఈ నర్సింగ్రావు, ఎంపీఓ అజీజ్, వివిధ గ్రామాల సర్పంచ్లు పాల్గొన్నారు.
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సమష్టిగా పని చేయండి● జిల్లా పంచాయతీ అధికారి సురేశ్మోహన్ ● సమసల్యను ఏకరువు పెట్టిన సర్పంచ్లు మొయినాబాద్రూరల్: గ్రామాలను ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దుకునేందుకు అధికారులు సర్పంచ్లతో కలిసి పనిచేయాలని జిల్లా పంచాయతీ అధికారి సురేశ్మోహన్ అన్నారు. గురువారం మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో ఎంపీడీఓ హిమబిందు అధ్యక్షతన మండల అధికారులు, పంచాయతీ కార్యదర్శులు, సర్పంచ్లతో మండల స్థాయి సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా 20 అంశాలతో కూడిన ఎజెండా ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయా పంచాయతీల సర్పంచ్లు సమస్యలు సభ దృష్టికి తీసుకురాగా సంబంధిత అధికారులు సమాధానం ఇచ్చారు. అనంతరం డీపీఓ సురేశ్మోహన్ మాట్లాడుతూ.. జలసిరిలో గ్రామానికి కనీసం నాలుగు ఊరు కుంటలపైనే నిర్మించుకునేలా చూడాలని అధికారులకు సూచించారు. వనమహోత్సవంలో భాగంగా ప్రతీ గ్రామంలో 6 వేల మొక్కలు నాటాలన్నారు. ఇంటి పన్నులు విధిగా వసూలు చేయాలని ఆదేశించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మండల ప్రత్యేక అధికారి కిషన్రావు, ఎంఈఓ శ్రీనివాసులు గౌడ్, పీఏసీఎస్ చైర్మన్ చంద్రారెడ్డి, ఎంపీఓ విక్రాంత్రెడ్డి, వ్యవసాయ అఽధికారి అనురాధారెడ్డి, ఆరోగ్య వైద్య అధికారి అన్నపూర్ణ, మండల విద్యుత్ అధికారులు అమయ్, శివరామకృష్ణ, సర్పంచ్లు ప్రవీణ్రెడ్డి, వెంకటేశ్గౌడ్, రాజేందర్రెడ్డి, శ్రీదివ్యమురళీధర్రెడ్డి, శ్రీనివాసులు, మాణిక్యం, పాషా, పంచాయతీ కార్యదర్శులు, అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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ధారూరులో భారీ వర్షం● వాగులు, చెరువులకు జలకళ ● హర్షం వ్యక్తంచేస్తున్న అన్నదాతలు ధారూరు: మండలంలో బుధవారం 10.6 మిల్లీమీటర్ల వర్షం కురవగా గురువారం 4.02 సెంటీమీటర్ల వర్షం కురిసిందని తహసీల్దార్ సాజిదాబేగం తెలిపారు. ప్రమాదకరమైన వాగులు, కాల్వలను దాటొద్దని సూచించారు. భారీ వానలు కరుస్తున్న నేపద్యంలో అత్యవసరమైతే తప్పా బయటకు రావద్దన్నారు. వర్షాలు లేక ఆందోళన చెందుతున్న రైతన్నలకు భారీ వాన ఊరటనిచ్చింది. తుఫాను ప్రభావంతో కురిసిన కర్షకులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రధాన నీటి వనరులైన కోట్పల్లి ప్రాజెక్టుతో పాటు అల్లీపూర్, ఎబ్బనూర్, మున్నూరుసోమారం, రుద్రారం, గట్టెపల్లి, రాంపూర్తండా, అంపల్లి, గురుదోట్ల, నాగారం, రాజాపూర్, కేరెళ్లి తదితర గ్రామాల్లోని చెరువుల్లో నీరు చేరి జలకళను సంతరించుకున్నాయి.
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రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు విడుదల చేయాలి● లేదంటే ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తాం ● బీజేవైఎం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు గణేశ్ విద్యార్థుల భవిష్యత్తో కాంగ్రెస్ రాజకీయాలు షాబాద్: విద్యార్థుల సమస్యలను కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్గాంధీ రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం వాడుతున్నారని బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు పంతంగి రాజ్భూపాల్గౌడ్ విమర్శించారు. శుక్రవారం మండల కేంద్రంలోని బీజేపీ కార్యాలయంలో మండల అధ్యక్షుడు మద్దూరు మాణెయ్య అధ్యక్షతన ఎస్ఐఆర్పై చేవెళ్ల మాజీ ఎమ్మెల్యే కేఎస్. రత్నం, బీజేపీ నాయకులు, కార్యకర్తలతో కలిసి సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. వచ్చే ఎన్నికల్లో తెలంగాణలో కొలువుదీరనుందని బీజేపీ ప్రభుత్వమే అన్నారు. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్లు దొంగ ఓట్లతో గద్దెనెక్కాయని సర్ ప్రక్రియతో ఇవన్నీ పోతాయన్నారు. ప్రభుత్వం ఫీజు రీయింబర్సమెంట్ ఇవ్వకుండా కాలయాపన చేయడం తగదన్నారు. సీఎం రేవంత్రెడ్డి తన సోద రులతో కలిసి ఫ్యూచర్ సిటీ పేరిట రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. జిల్లాలోని రైతుల భూములు లాక్కుని వారని ఇబ్బంది పెట్టడం తగదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి కృష్ణ, జిల్లా అధికార ప్రతినిధి శ్రీధర్రెడ్డి, మహిళా మోర్చా జిల్లా అధ్యక్షురాలు మమతారెడ్డి, సర్పంచ్ బందయ్య, నాయకులు మహేందర్, హరీశ్, రాము, మహేశ్, శేఖర్, విజయ్, విజయ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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సీ్త్రనిధి బోర్డు ఆఫ్ డైరెక్టర్గా అరుంధతిసంచార పశువైద్య సేవలు వినియోగించుకోవాలి ‘1962’ప్రోగ్రాం జిల్లా మేనేజర్ జాన్ షాహిద్ చేవెళ్ల: మూగజీవాల ఆరోగ్యంపై రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పశు సంవర్ధక శాఖ జిల్లా ప్రోగ్రాం మేనేజర్ జాన్ షాహిద్, జిల్లా అధికారి (ఈఎంఈ) శ్రీహరి అన్నారు. గురువారం జిల్లా అధికారులు చేవెళ్లలోని పశువైద్యశాలలోని 1962 సంచార పశువైద్యశాలను సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా వైద్యసేవల పనితీరును పరిశీలించి సిబ్బందికి పలు సూచనలు ఇచ్చారు. అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ.. పశువులకు అనారోగ్యం ప్రమాదం లేదా అత్యవసర పరిస్థితులు ఎదురైతే వెంటనే 1962 టోల్ఫ్రీ నంబర్కు కాల్ చేస్తే సంచార పశువైద్య బృందం రైతు గడపకే చేరుకుని ఉచిత సేవలు అందిస్తుందని చెప్పారు. రైతులు ఈ సేవలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు.
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పెండింగ్ వేతనాలు తక్షణమే చెల్లించాలిఇబ్రహీంపట్నం రూరల్: గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖలో పని చేస్తున్న ఉద్యోగులకు మూడు నెలల పెండింగ్ వేతనాలు చెల్లించాలని జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ జిల్లా శాఖ డిమాండ్ చేసింది. ఈ మేరకు సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుతూ జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో గురువారం కలెక్టరేట్ ఎదుట నిరసన తెలిపారు. అనంతరం ఇన్చార్జి పీడీ కృష్ణారెడ్డికి వినతిపత్రం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా జేఏసీ నాయకులు మాట్లాడుతూ.. ఎఫ్టీఈ ఉద్యోగులకు 2026 ఆగస్టు 15వ తేదీ లోపు పే స్కేల్ అమలు చేసి సంబంధిత ఉత్తర్వులు జారీ చేయాలన్నారు. ప్రతీ నెల 1వ తేదీన వేతనాలు చెల్లించే విధానాన్ని, పెండింగ్లోని మూడు నెలల జీతాలను విడుదల చేయాలని, ఎస్ఆర్డీఎస్ బోర్డు సమావేశంలో ఆమోదించిన నిర్ణయాలను వెంటనే అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. సెలవు దినాల్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న ఉద్యోగులకు, రెగ్యూలర్ ఉద్యోగులకు వర్తించే నిబంధనల ప్రకారం ప్రయోజనాలు కల్పించాలన్నారు. సీఆర్డీ కార్యాలయంలో ఫైనాన్స్ వింగ్, హెచ్ఆర్ వింగ్ మధ్య సమన్వయ లోపాలను నివారించి వేతనాల విడుదలలో జాప్యాన్ని పరిష్కరించాలన్నారు. క్యాడర్ స్ట్రెంత్ ఖరారు, పదోన్నతులు, బదిలీలు కేరీర్ అడ్వాన్స్మెంట్ పాలసీ అమలు చేయాలని కోరారు.
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కాంగ్రెస్లో గ్రూపు విభేదాలుబీఎల్ఏల సమీక్ష సమావేశంలో రసాభసా మొయినాబాద్: కాంగ్రెస్ పార్టీలో గ్రూపు రాజకీయాలు మరోసారి భగ్గుమన్నాయి. జెడ్పీటీసీ మాజీ సభ్యుడు, ఎమ్మెల్యే కాలె యాదయ్య కుమారుడు కాలె శ్రీకాంత్, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ సోనియా భర్త, పీసీసీ సభ్యుడు షాబాద్ దర్శన్ మధ్య మాటల యుద్ధం నడిచింది. మరోవైపు పార్టీ కోసం కష్టపడ్డ వారికి కాకుండా ఇతర పార్టీల నుంచి కొత్తగా చేరినవారికి పదవులు కట్టబెడుతున్నారంటూ కార్యకర్తలు మండిపడ్డారు. మొయినాబాద్ మండల, మున్సిపాలిటీ కాంగ్రెస్ పార్టీ బీఎల్ఏల సమీక్ష సమావేశం బుధవారం పార్టీ కార్యాలయంలో చేవెళ్ల నియోజకవర్గం ఇన్చార్జి భీంభరత్ అధ్యక్షతన జరిగింది. సమావేశానికి రాష్ట్ర ముదిరాజ్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ జ్ఞానేశ్వర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఆయన ముందే పార్టీ నాయకులు ఒకరిపై ఒకరు ఆరోపణలు చేసుకున్నారు. షాబాద్ దర్శన్, కాలె శ్రీకాంత్ మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగింది. వేదికపై ఉన్న నాయకులంతా ఇద్దరిని సమాదాయించారు. నామినేటెడ్, పార్టీ పదవులను డబ్బులకు అమ్ముకుంటున్నారని.. కష్టపడ్డవారికి పదవులు దక్కడంలేదంటూ కార్యకర్తలు తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఈ పరిస్థితి మారకుంటే రాబోయే రోజుల్లో చేవెళ్లలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎవరూ మిగలరని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ విషయాన్ని అధిష్టానం దృష్టికి తీసుకెళ్లి పరిష్కరిస్తామని జ్ఞానేశ్వర్ హామీ ఇవ్వడంతో కార్యకర్తలు కాస్త వెనక్కితగ్గారు. ఎస్ఐఆర్ వంద శాతం పూర్తి చేయాలి ప్రత్యేక ఓటరు సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియ(ఎస్ఐఆర్)ను అన్ని గ్రామాలు, వార్డుల్లో వంద శాతం పూర్తి చేసే విధంగా చూడాలని రాష్ట్ర ముదిరాజ్ కార్పొరోషన్ చైర్మన్ జ్ఞానేశ్వర్ అన్నారు. బీఎల్ఏల సమీక్ష సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్కరు ఎన్యూమరేషన్ ఫారంలో సమగ్ర వివరాలు నమోదు చేసి వాటిని ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేసే విధంగా బీఎల్ఏలు కృషి చేయాలన్నారు. సమావేశంలో చేవెళ్ల నియోజకవర్గం ఇన్చార్జి భీంభరత్, పీసీసీ అధికార ప్రతినిధి గౌరి సతీష్, పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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ఆధ్యాత్మిక చింతనతో మానసిక ప్రశాంతతమీర్పేట: ఆధ్యాత్మిక చింతనతో మానసిక ప్రశాంతత చేకూరుతుందని రాష్ట్ర ఐటీ శాఖ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్బాబు అన్నారు. బుధవారం ఆయన ప్రశాంతి హిల్స్ ద్వారకామయి సాయిబాబా పీఠంలో పీఠాధిపతి గోపాలకృష్ణానంద స్వామిజీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన గురుపౌర్ణమి వేడుకలకు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ.. ప్రతీ ఒక్కరు ఆధ్యాత్మికతను అలవర్చుకోవాలని సూచించారు. అనంతరం మాజీ ఎమ్మెల్సీ పొంగులేటి సుధాకర్రెడ్డి, కాంగ్రెస్ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి కేఎల్ఆర్తో కలిసి రహస్య తత్వార్థ బోధనలు పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో విశ్రాంత ఐఏఎస్ జానకి కొడపి, పీసీసీ సభ్యుడు దేప భాస్కర్రెడ్డి, పీసీసీ ప్రచార కమిటీ రాష్ట్ర సభ్యులు సామిడి గోపాల్రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. మంత్రి శ్రీధర్బాబు
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విద్యుదాఘాతంతో ఆవు మృత్యువాతయాచారం: విద్యుదాఘాతంతో ఆవు మృతి చెందిన సంఘటన హైదరాబాద్ గ్రీన్ ఫార్మాసిటీ పీఎస్ పరిధిలోని కుర్మిద్ద అనుబంధ గ్రామం మంగలిగడ్డ తండాలో చోటు చేసుకుంది. నేనావత్ సోనాకు చెందిన రూ.50 వేల విలువ చేసే పాలిచ్చే ఆవు బుధవారం మధ్యాహ్నం ఓ ప్రైవేట్ కంపెనీ ఏర్పాటు చేసిన గదుల వద్దకు వెళ్లింది. అక్కడ స్తంభానికున్న స్టార్టర్ డబ్బాకు తగిలి విద్యుదాఘాతంతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. ఆవు మృతికి కారణమైన ప్రైవేట్ కంపెనీ యాజమాన్యమే నష్టపరిహారం చెల్లించాలని బాధిత రైతు డిమాండ్ చేశారు. అమీర్పేట: సనత్నగర్ ఈఎస్ఐసీ ఆసుపత్రిలో చికిత్స కోసం వచ్చిన వారి పట్ల సెక్యూరిటీ గార్డులు దురుసుగా ప్రవర్తిస్తున్నారని రోగులు ఆరోపించారు. ఓవ్యక్తి ఈ వీడియోలను సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టు చేశాడు.వివరాలు.. జడ్చర్లకు చెందిన ఆకుల వెంకటేష్ చికిత్స కోసం గత శుక్రవారం 10 మందితో కలిసి ఓపీడీకి వెళుతున్నాడు. అయితే మహిళా సెక్యూరిటీ గార్డు రోగులను అడ్డుకుని దురుసుగా ప్రవర్తించి చేయి చేసుకునేందుకు ప్రయత్నించింది. దీంతో తోటి సెక్యూరిటీ గార్డులు వచ్చి మందలించారు. అధికారులు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని పలువురు కోరుతున్నారు. మేడిపల్లి: నాణ్యత లేని పన్నీరును తరలిస్తున్న ముఠాపై ఎస్ఓటీ పోలీసులు దాడులు నిర్వహించింది. నారపల్లి మోహన్ రోడ్డు నందనవనం పార్కు సమీపంలో రెండు మహీంద్రా స్కార్పియో వాహనాలలో తరలిస్తున్న నాణ్యత లేని పన్నీరును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. జనగామ జిల్లా పెంబర్తి పోచన్నపేట గ్రామంలో కల్తీ పన్నీరు తయారు చేసి విక్రయిస్తున్న చామకూరి రాంరెడ్డి, జూల శ్రీనివాస్లను అధికారులు గుర్తించారు. వారి నుంచి 980 కేజీల పన్నీరు, స్వాధీనం చేసుకొని మేడిపల్లి పోలీసులకు అప్పగించారు.
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సర్ను సమర్థవంతంగా పూర్తి చేయాలిరాష్ట్ర ముదిరాజ్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ జ్ఞానేశ్వర్ షాబాద్: ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియను సమర్థవంతంగా పూర్తి చేసి ప్రతీ ఓటరుకు సంబంధించిన ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలను ఆన్లైన్లో నమోదు చేయాలని రాష్ట్ర ముదిరాజ్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ జ్ఞానేశ్వర్ అన్నారు. బుధవారం కాంగ్రెస్ మండల కేంద్రంలో బీఎల్ఏల సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. ఆగస్టు 3వ తేదీ వరకు సర్ ప్రక్రియ పూర్తి చేసేలా బీఎల్ఏలు కృషి చేయాలన్నారు. ఈ సమావేశంలో కాంగ్రెస్ చేవెళ్ల నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి భీంభరత్, మండల అధ్యక్షుడు గూడుపల్లి పెంటారెడ్డి, టీపీసీసీ అధికార ప్రతినిధి గౌరి సతీశ్, కార్యదర్శి రాంరెడ్డి, నాయకులు రవీందర్రెడ్డి, చెన్నయ్య, రషీద్, బాలకృష్ణారెడ్డి, యాదయ్య, దయాకర్చారి, మల్లేశ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి జగన్ మాడ్గుల: క్విట్ ఇండియా స్ఫూర్తితో ఆగస్టు 10న కలెక్టరేట్ వద్ద నిర్వహించనున్న జైల్ భరో కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయాలని వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి కందూకురి జగన్ పిలుపునిచ్చారు. బుధవారం మండల కేంద్రంలో నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ.. కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం బడా పారిశ్రామికవేత్తలకు అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తోందని ఆరోపించారు. నిరుపేదలు, కార్మికులకు జీవనోపాధి లేకుండా చేస్తోందని మండిపడ్డారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆల్ ఇండియా అగ్రికల్చర్ వర్కర్స్ యూనియన్ (ఏఐఏడబ్ల్యూయూ) రాష్ట కమిటీ సభ్యురాలు సైదమ్మ, వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం నాయకులు పాష, పల్లెటి నర్సింహ, శేఖర్, మైసయ్య, రాకేశ్, వెంకట్రెడ్డి, నారాయణ, రమేశ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఎయిర్పోర్టులో 25 నిమిషాలు పనిచేయని కౌంటర్లు శంషాబాద్: దేశవ్యాప్తంగా ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్కు చెందిన ‘గోనవ్’ సర్వర్ బుధవారం తెల్లవారుజామున 4.30 నుంచి 5.30 గంటల వరకు డౌన్ కావడంతో శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టులో 25 నిమిషాల పాటు ఇండిగో చెక్ఇన్ కౌంటర్లు పని చేయలేదు. దీంతో జీ, హెచ్ రో చెక్ ఇన్ కౌంటర్ల వద్ద ప్రయాణికుల రద్దీ పెరిగింది. 4.55 గంటల తర్వాత ఎయిర్లైన్స్ తన సెకండరీ సర్వర్ స్కైగోకి మారి సేవలను పునరుద్ధరించింది. 5.30 గంటల తర్వాత ప్రధాన సర్వర్ కూడా మళ్లి ప్రారంభం కావడంతో ప్రయాణికులకు సంబంధించిన ప్రక్రియ సాఫీగా ముందుకు సాగిందని ఎయిర్పోర్టు వర్గాల పేర్కొన్నాయి. రాజేంద్రనగర్: ఆరాంఘర్ చౌరస్తా నుండి పీడీపీ చౌరస్తా వైపు వెళ్తున్న కారులో బుధవారం ఉదయం ఆకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగడంతో కారు నడుపుతున్న వ్యక్తి భయంతో కారు దిగి బయటికి వచ్చాడు. ఇదే సమయంలో రాజేంద్రనగర్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్ కానిస్టేబుల్ కరుణాకర్ అటుగా వెళుతూ వెంటనే స్పందించాడు. పక్కనే ఉన్న ఇంటి నుంచి పైపును తీసుకొని మంటలను అదుపులోకి తెచ్చాడు. 20 నిమిషాల అనంతరం మంటలు అదుపులోకి వచ్చాయి. అప్పటికే కారు దాదాపు 50 శాతం కాలిపోయింది. ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్స్పెక్టర్ రాజు కానిస్టేబుల్ కరుణాకర్ను అభినందించారు.
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ఈ కామర్స్ ద్వారా వ్యాపార విస్తరణడిమాండ్కు అనుగుణంగా.. విద్యుత్ సరఫరా సామర్థ్యం పెంచుతున్నామని రాజేంద్రనగర్ విద్యుత్ ఎస్ఈ శ్రీరామ్ మోహన్ పేర్కొన్నారు.ఇబ్రహీంపట్నం రూరల్: ఈ కామర్స్ ద్వారా వ్యాపారాన్ని విస్తరించేందుకు ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న పారిశ్రామికవేత్తల సదస్సును సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కలెక్టర్ సి.నారాయణరెడ్డి సూచించారు. బుధవారం ఆయన కలెక్టరేట్లో మాట్లాడుతూ.. జిల్లాలో ఎగుమతులను పెంచడంతో పాటు ఇప్పటికే ఉన్న పరిశ్రమలు తమ ఉత్పత్తులను అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు ఎగుమతి చేసేలా ప్రోత్సహించేందుకు డిస్ట్రిక్ట్ యాజ్ ఎక్స్పోర్ట్ హబ్(డీఈహెచ్) కార్యక్రమం కింద మెగా ఎగుమతి ప్రోత్సాహక కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ ఫారిన్ ట్రేడ్(డీజీఎఫ్టీ) అధికారుల సమన్వయంతో నిర్వహించే ఈ కార్యక్రమంలో ఎంఎస్ఎంఈ–డీఐ కామర్స్ ఎక్స్పోర్ట్ శాఖ నాబార్డు, ఈసీజీసీ ఇండియా పోస్ట్ తదితర ఎగుమతి ప్రోత్సాహ సంస్థల ప్రతినిధులు, సంబంధిత శాఖల అధికారులు పాల్గొంటారని చెప్పారు. ఎగుమతులకు సంబంధించిన ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహక పథకాలు, ఎగుమతి విధానాలు, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ అవకాశాలు, నాణ్యతా ప్రమాణాలు, ఆర్థిక సహాయం, ఈ కామర్స్ ద్వారా వ్యాపార విస్తరణ వంటి అంశాలపై సమగ్ర అవగాహన కల్పించనున్నట్లు తెలిపారు. జిల్లాలో సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమల యజమానులు, స్టార్టప్ సంస్థలు, రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంస్థలు, ఆహార ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు, మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలు, ఎగుమతులపై ఆసక్తి ఉన్న వారంతా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ప్రభుత్వం కల్పిస్తున్న అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు. మ్యాపింగ్ డేటా ఆధారంగా నిర్ణయాలు సర్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఎన్యూమరేషన్ ఫాంల ఆన్లైన్ ప్రక్రియను నిశితంగా పరిశీలించాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి సుదర్శన్రెడ్డి కలెక్టర్ల వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో చెప్పారు. అనంతరం కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. జిల్లాలో ప్రస్తుతం పోలింగ్ కేంద్రాల హేతుబద్ధీకరణ పనులు వేగంగా కొనసాగుతున్నాయని చెప్పారు. మ్యాపింగ్ అనంతరం అందిన డేటా ఆధారంగానే నిర్ణయాలు తీసుకుంటామన్నారు. హేతుబద్ధీకరణలో ప్రతీ పోలింగ్ కేంద్రంలో సాధ్యమైనంత వరకు 1,200 మంది ఓటర్ల పరిమితిని పాటించడంతో పాటు, ఒకే కాలనీ లేదా ఒకే నివాస సముదాయానికి చెందిన ఓటర్లు ఒకే పోలింగ్ కేంద్ర పరిధిలో ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని చెప్పారు. నియోజకవర్గాలు, మండలాల్లో సమావేశాలు నిర్వహించి పెండింగ్ అంశాల వివరాలను వారికి అందజేశామని చెప్పారు. ఈ సమావేశంలో జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి శారద, ఎన్నికల విభాగం అధికారులు పాల్గొన్నారు. కలెక్టర్ నారాయణరెడ్డి
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ఉపాధి కోసం వచ్చి.. చోరీలుషాద్నగర్: ఉపాధి పేరుతో వచ్చి.. చోరీలకు పాల్పడుతున్న ముగ్గురు అంతర్రాష్ట్ర ముఠా సభ్యులను పోలీసులు రిమాండ్కు తరలించారు. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను షాద్నగర్ డీసీపీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఫ్యూచర్ సిటీ కమిషనర్ తరుణ్జోషి వెల్లడించారు. పంజాబ్ రాష్ట్రానికి చెందిన సుఖ్దేవ్సింగ్, షమేర్ సింగ్, మన్ప్రీత్సింగ్ ఉపాధి కోసం కొంతకాలం క్రితం రాష్ట్రానికి వచ్చారు. హార్వెస్టర్ డ్రైవర్లు, కూలీ పనులు చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సులువుగా డబ్బు సంపాదించేందుకు చైన్ స్నాచింగ్లకు, ద్విచక్రవాహనాల చోరీలకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ నెల 25వ తేదీన కేశంపేట మండలం సంతాపూర్లో ఈ నలుగురు దుండగులు బైక్లపై వచ్చి ఓ వృద్ధురాలి మెడలోంచి నాలుగు తులాల బంగారు పుస్తెల తాడును లాక్కెళ్లారు. కడ్తాల్ ఠాణా పరిధిలో మరో మహిళను బెదిరించి ఆమె మెడలోంచి మూడు తులాల పుస్తెల తాడును అపహరించుకెళ్లినట్లు తెలిపారు. జూలై 24న మహబూబ్నగర్ రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలోని ఏటీఎం వద్ద పార్కు చేసిన బైకును, జూన్లో వనపర్తి జిల్లా కొత్తకోటలో చోరీ చేసిన ద్విచక్రవాహనాలపై తిరుగుతూ చైన్ స్నాచింగ్లకు పాల్పడుతున్నట్లు తెలిపారు. కేశంపేటలో అరెస్టు కేశంపేట చౌరస్తా వద్ద అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతున్న సుఖ్దేవ్సింగ్, షమేర్ సింగ్, మన్ప్రీత్సింగ్లను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా కేశంపేట, కడ్తాల్, మహబూబ్నగర్, కొత్తపేట ఠాణాల పరిధిలో చేసిన చోరీలను ఒప్పుకొన్నారని తెలిపారు. వారి వద్ద నుంచి ఏడు తులాల బంగారు ఆభరణాలు, మూడు సెల్ఫోన్లు, ఓ ద్విచక్రవాహనం స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. నిందితులను రిమాండ్కు తరలించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో షాద్నగర్ డీసీపీ శిరీషా రాఘవేంద్ర, ఏసీపీ లక్ష్మీనారాయణ, సీఐ నరహరి, ఎస్ఐ రాజ్కుమార్, తదితరులు పాల్గొన్నారు. ముగ్గురు అంతర్రాష్ట్ర ముఠా సభ్యులకు రిమాండ్ ఏడు తులాల బంగారు ఆభరణాలు, ఓ ద్విచక్రవాహనం, మూడు సెల్ఫోన్లు స్వాధీనం వివరాలు వెల్లడించిన ఫ్యూచర్ సిటీ కమిషనర్ తరుణ్జోషి
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కీలక అడుగుక్రీడాభివృద్ధికి మొయినాబాద్ మున్సిపల్ ప్రాంతంలో స్పోర్ట్స్ హబ్ ఏర్పాటుకు ముందడుగు పడింది. క్రీడాకారులకు ఆధునిక సౌకర్యాలతో పాటు క్రీడాపోటీలు నిర్వహించేలా మినీ స్టేడియం అభివృద్ధి చేసేందుకు అధికారులు కసరత్తు చేస్తున్నారు. మొయినాబాద్: పదిహేడేళ్లుగా నిరుపయోగంగా ఉన్న మినీ స్టేడియం ఇక స్పోర్ట్స్ హబ్గా మారనుంది. ఈ స్టేడియాన్ని రూ.20 కోట్లతో అభివృద్ధి చేసేందుకు అడుగులు ముందుకు పడుతున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వ అర్బన్ ఛాలెంజ్ ఫండ్(యూసీఎఫ్)తో పాటు మున్సిపల్ నిధులు, బ్యాంకు లోన్ లేదా దాతల సహకారంతో ఏర్పాటు చేసేందుకు మున్సిపల్ అధికారులు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు. అన్ని క్రీడలకు ఒకే ప్రాంగణం మొయినాబాద్ మున్సిపాలిటీలో స్పోర్ట్స్ స్టేడియం ఏర్పాటుకు అధికారులు సంకల్పించారు. స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆధ్వర్యంలో అన్ని రకాల క్రీడలకు ఉపయోగపడేలా స్పోర్ట్స్ హబ్ నిర్మాణానికి సిద్ధమయ్యారు. ఇందుకు మున్సిపల్ పరిధి పెద్దమంగళారం రెవెన్యూ సర్వే నంబర్ 359లో నాలుగు ఎకరాల స్థలాన్ని పరిశీలించారు. ఇక్కడ ఇప్పటికే మినీ స్టేడియం ఉన్నా అభివృద్ధికి నోచుకోలేదు. ప్రస్తుతం ఆ స్థలాన్ని స్పోర్ట్స్ హబ్గా అభివృద్ధి చేసే ఆలోచనతో మున్సిపల్ అధికారులు ముందుకు వెళ్తున్నారు. పదిహేడేళ్లుగా నిరుపయోగం పదిహేడేళ్ల క్రితం ఏర్పాటు చేసిన మినీ స్టేడియం ఇప్పటికీ నిరుపయోగంగానే ఉంది. 2009లో అప్పటి ప్రభుత్వం మినీ స్టేడియం ఏర్పాటుకు పెద్దమంగళారం రెవెన్యూ సర్వే నంబర్ 359లో నాలుగు ఎకరాల స్థలాన్ని కేటాయించి రూ.40 లక్షల నిధులు మంజూరు చేసింది. అప్పట్లో స్టేడియం చుట్టూ ప్రహారీ నిర్మించి.. స్థలాన్ని చదును చేశారు. ఈ మినీ స్టేడియం ఏ గ్రామానికి దగ్గరగా లేక, సౌకర్యాల లేమితో క్రీడాకారులెవరూ అక్కడికి వెళ్లలేదు. దీంతో ఇంతకాలం నిరుపయోగంగానే ఉండిపోయింది. స్థల పరిశీలన పూర్తి స్పోర్ట్స్ హబ్ ఏర్పాటుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం, మున్సిపాలిటీ, బ్యాంకులోన్ లేదా స్పాన్సర్స్ భాగస్వామ్యం కానున్నారు. రూ.20 కోట్ల నిధుల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం యూసీఎఫ్ నుంచి రూ.5 కోట్లు, మున్సిపల్ నిధుల నుంచి రూ.5 కోట్ల కేటాయించనున్నారు. మరో రూ.10 కోట్ల నిధులను బ్యాంక్ లోన్ లేదంటే దాతల నుంచి సేకరించాలని నిర్ణయించారు. ఇటీవల మున్సిపల్ కమిషనర్ జాకీర్ అహ్మద్, డీఈ చిరంజీవులు పెద్దమంగళారంలోని మినీ స్టేడియం స్థలాన్ని పరిశీలించారు. మొత్తం రూ.20 కోట్లతో స్పోర్ట్స్ స్టేడియంను నిర్మించేందుకు మున్సిపల్ అధికారులు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసి స్పోర్ట్స్ అథారిటీకి పంపించారు. ప్రైవేట్కు దీటుగా స్టేడియం నిర్మాణం స్పోర్ట్స్ స్టేడియంలో వివిధ రకాల ఆటలకోసం ప్రత్యేకమైన గ్రౌండ్లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. క్రికెట్, ఫుట్బాల్, టెన్నిస్ కోర్టులు, స్విమ్మింగ్ ఫూల్తోపాటు అథ్లెటిక్స్కు సంబంధించిన గ్రౌండ్లను ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉంది. నగర శివారుల్లో ప్రైవేటు గ్రౌండ్లు, స్టేడియాలు అధికంగా రావడంతో వాటికి దీటుగా ప్రభుత్వమే క్రీడాకారులకు స్పోర్ట్స్ స్టేడియం అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే ఆలోచనతోనే ముందుకెళ్తున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. స్పోర్ట్స్ హబ్గా మారనున్న మినీస్టేడియం రూ.20 కోట్లతో అభివృద్ధి చేసే యోచన ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసిన మున్సిపల్ అధికారులు
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ట్రాఫిక్ నిబంధనలు తప్పనిసరిఫ్యూచర్ సిటీ ట్రాఫిక్ డీసీపీ శివం ఉపాధ్యాయ కొత్తూరు: చిన్నపాటి నిర్లక్ష్యం కారణంగా రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ప్రాణాలు కోల్పోతుండడం ఆందోళనకరమని ఫ్యూచర్ సిటీ కమిషనరేట్ ట్రాఫిక్ డీసీపీ శివం ఉపాధ్యాయ అన్నారు. పట్టణంలోని పెంజర్ల కూడలిలో బుధవారం ఆయన వాహనదారులు, ప్రజలకు ట్రాఫిక్ నిబంధనలు, రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణపై అవగాహన కల్పించారు. ఇటీవలి రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ద్విచక్ర వాహనదారులు హెల్మెట్ ధరించని కారణంగానే మృతి చెందారన్నారు. కార్లలో ప్రయాణించే వారు సీట్బెల్టులు, ద్విచక్రవాహనదారులు హెల్మెట్ తప్పక ధరించాలన్నారు. మైనర్లు, లెసెన్స్ లేని వారు వాహనాలు నడుపొద్దని సూచించారు. డ్రంకెన్ డ్రైవ్, సెల్ఫోన్ మాట్లాడుతూ వాహనాలు నడపడం వల్ల ప్రమాదాలు చోటు చేసుకుంటాయన్నారు. ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించి ప్రమాదాల నివారణకు కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో ట్రాఫిక్ ఏసీపీ చంద్రశేఖర్, షాద్నగర్ ట్రాఫిక్ సీఐ శంకరయ్య, ఇతర సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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నైపుణ్య శక్తిని పెంపొందించుకోవాలిషాద్నగర్రూరల్: విద్యార్థులు నైపుణ్య శక్తిని పెంపొందించుకొని ఉద్యోగాల్లో రాణించాలని గిరిజన సంక్షేమ మహిళా డిగ్రీ, పీజీ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ నీత అన్నారు. బుధవారం షాద్నగర్లోని గిరిజన గురుకుల మహిళా డిగ్రీ కళాశాలలో ఇంక్వి ల్యాబ్ ఫౌండేషన్, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్నోవేషన్ కౌన్సిల్ క్లబ్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో హ్యాకథాన్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులకు ఐడియేషన్, డిజైన్ థింకింగ్ ఇన్నోవేషన్ స్కిల్స్, స్టార్టప్ కంపెనీల ఏర్పాటుపై అవగాహన కల్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ప్రిన్సిపాల్ నీత మాట్లాడుతూ.. విద్యార్థులు ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి వాస్తవ జీవిత, సామాజిక సమస్యలకు వినూత్న పరిష్కారాలను అభివృద్ధి చేయాలని సూచించారు. అనంతరం విద్యార్థులు వేర్వేరు బృందాలుగా విడిపోయి వినూత్న ప్రదర్శనలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రతిభ కనబర్చిన విద్యార్థులకు సిబ్బంది ధ్రువపత్రాలు అందజేశారు. కార్యక్రమంలో వివిధ కళాశాలల విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. గిరిజన మహిళా డిగ్రీ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ నీతా
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భార్య హత్య కేసులో భర్తకు జీవిత ఖైదుకడ్తాల్/షాద్నగర్ రూరల్: భార్యను హత్య చేసిన కేసులో నిందితుడికి జీవితఖైదు విధిస్తూ షాద్నగర్ 16వ అదనపు సెషన్స్ కోర్టు న్యాయమూర్తి స్వాతిరెడ్డి బుధవారం తీర్పునిచ్చినట్లు సీఐ సైదిరెడ్డి తెలిపారు. వివరాలు.. నల్గొండ జిల్లా కేతేపల్లి మండలం తుంగతుర్తి గ్రామానికి చెంది వల్లపుడాస్ స్వరూప, శ్రీనివాస్ భార్యాభర్తలు. వీరు మండల పరిధిలోని కర్కల్పహాడ్ శివారులోని ఓ ఫాంహౌస్లో కూలి పనులు చేస్తూ జీవనం సాగించేవారు. మద్యానికి బానిసైన శ్రీనివాస్ స్వరూపను తరుచూ వేధించేవాడు. 2023 జూన్ 11న రాత్రి దంపతులు గొడవపడ్డారు. ఈ క్రమంలో భార్య స్వరూపను హత్య చేసి పరారయ్యాడు. 2023 జూన్ 12న సమాచారం అందుకున్న అప్పటి సీఐ ఉపేందర్, ఎస్ఐ హరిశంకర్గౌడ్ సంఘటన స్థలాన్ని పరిశీలించి వివరాలు సేకరించారు. కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు దర్యాప్తు చేపట్టారు. నేరం రుజువు కావడంతో షాద్నగర్ 16వ అదనపు సెషన్స్ కోర్టు న్యాయమూర్తి స్వాతిరెడ్డి నిందితుడు శ్రీనివాస్కు జీవితఖైదుతో పాటు, రూ.5 వేలు జరిమానా విధిస్తూ తీర్పు వెలువరించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఉన్నతాధికారుల అభినందనలు హత్య కేసు దర్యాప్తులో సమర్థవంతంగా పనిచేయడంతో పాటు, సాక్షులను సకాలంలో కోర్టులో హాజరుపరిచిన సీఐలు ఉపేందర్, వెంకటేశ్వర్లు, సైదిరెడ్డి, ఎస్ఐ హరిశంకర్గౌడ్, కానిస్టేబుల్స్ సుమిత్ర, దివ్యవాణిలను పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు అభినందించారు.
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బీఆర్ఎస్లో ఆశావహుల పోటీ● మున్సిపల్ అధ్యక్ష పదవికి హోరాహోరీ ● తెరపైకి సామాజిక సమీకరణలు మొయినాబాద్: బీఆర్ఎస్లో అధ్యక్ష పదవికి నాయకుల మధ్య పోటీ పెరిగింది. సామాజిక సమీకరణలను తెరపైకి తెస్తూ ఎవరికి వారే అధ్యక్ష పదవి తమకు కావాలంటూ బహిరంగ ప్రకటనలు చేస్తున్నారు. నియోజకవర్గ స్థాయిలో పార్టీ నేతలు ఎవరూ లేకపోవడంతో మాజీ మంత్రి, మహేశ్వరం ఎమ్మెల్యే సబితారెడ్డి అన్ని తానై చేవెళ్ల నియోజకవర్గంలో పార్టీని ముందుకు నడిపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మొయినాబాద్ మున్సిపాలిటీ పార్టీ అధ్యక్ష పదవి ఎవరికి ఇవ్వాలనే విషయం ఇప్పుడు ఆమెకు కత్తిమీద సాముగా మారింది. పెద్దలపై ఒత్తిడి మొయినాబాద్లో బీఆర్ఎస్ బలంగా ఉండటంతో పార్టీ అధ్యక్ష పదవికి డిమాండ్ పెరిగింది. గతంలో బీఆర్ఎస్ మొయినాబాద్ మండల అధ్యక్ష పదవిని మూడు పర్యాయాలుగా రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి కేటాయిస్తూ వచ్చింది. ఏడాదిన్నర క్రితం మొయినాబాద్ మున్సిపాలిటీ ఏర్పాటు కావడంతో అప్పటి నుంచి మున్సిపాలిటీకి అధ్యక్షుడిని నియమించాలని పార్టీ నాయకులు అధిష్టాన పెద్దలపై ఒత్తిడి తెస్తూ వచ్చారు. కానీ కొంత కాలం క్రితం మున్సిపల్, మండలం మొత్తానికి దారెడ్డి వెంకట్రెడ్డి ఒక్కరినే అధ్యక్షుడిగా నియమించారు. తెరపైకి సామాజిక సమీకరణలు బీఆర్ఎస్ మున్సిపల్ అధ్యక్ష పదవిని ఆశిస్తున్న నాయకులంతా సామాజిక సమీకరణలను తెరపైకి తెస్తున్నారు. పార్టీ మండల అధ్యక్షుడిగా రెడ్డి సామాజిక వర్గం నాయకుడు పదవిలో ఉండటంతో మున్సిపాలిటీలో ఎస్సీ, బీసీ, మైనార్టీ సామాజిక వర్గం నాయకులకు అధ్యక్ష పదవిని ఇవ్వాలని బహిరంగంగానే ప్రకటనలు చేస్తున్నారు. అయితే మున్సిపల్ అధ్యక్ష పదవిని అన్ని సామాజిక వర్గాల నేతలు ఆశిస్తున్నారు. అజీజ్నగర్ ఎంపీటీసీ మాజీ సభ్యుడు కొత్త మాణిక్రెడ్డి ముందు నుంచే మున్సిపల్ అధ్యక్ష పదవిని ఆశిస్తుండగా పెద్దమంగళారం మాజీ సర్పంచ్ కోట్ల నరోత్తంరెడ్డి సైతం అధ్యక్ష పదవికోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. బీసీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన హిమాయత్నగర్ మాజీ సర్పంచ్ ముదిగొండ శ్రీహరి యాదవ్, అదే గ్రామానికి చెందిన మరో నాయకుడు ముదిగొండ రవియాదవ్, మొయినాబాద్కు చెందిన బీఆర్ఎస్ నాయకుడు సురేందర్గౌడ్, చిలుకూరు మాజీ ఉప సర్పంచ్ సిద్ధాంతి నర్సింహగౌడ్ మున్సిపల్ అధ్యక్ష పదవికోసం పోటీ పడుతున్నారు. ఇక ఎస్సీ సామాజిక వర్గం నుంచి ఏఎంసీ మాజీ వైస్ చైర్మన్ డప్పు రాజు, చిలుకూరుకు చెందిన జయవంత్ మున్సిపల్ అధ్యక్ష పదవిని ఆశిస్తున్నారు. మైనార్టీ సామాజిక వర్గం నుంచి మొయినాబాద్కు చెందిన ఏఎంసీ మాజీ వైస్ చైర్మన్ రవుఫ్ అధ్యక్ష పదవి రేసులో ఉన్నారు. మున్సిపల్ అధ్యక్ష పదవికోసం ఇంత మంది పోటీ పడుతుండడంతో ఎంపిక విషయం సబితారెడ్డికి తలనొప్పిగా మారింది. దీనిపై పార్టీ అధిష్టానం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందో.. ఎవరిని అధ్యక్ష పదవి వరిస్తుందో వేచి చూడాలి. ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు మండలం, మున్సిపాలిటీకి వేర్వేరుగా అధ్యక్షులను నియమించాయి. బీజేపీ ఏడాది క్రితమే ఇద్దరు అధ్యక్షులను నియమించగా.. కాంగ్రెస్ ఇటీవలే మండలం, మున్సిపాలిటీకి వేర్వేరుగా ఇద్దరు అధ్యక్షులను నియమించింది. దీంతో బీఆర్ఎస్లోనూ మున్సిపల్ అధ్యక్షుడిని నియమించాలనే డిమాండ్ పెరిగింది.
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రూ.158 కోట్ల నిధుల మళ్లింపుసాక్షి, సిటీబ్యూరో: నగరంలో అత్యంత రద్దీగా ఉండే బంజారాహిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 3 కారిడార్లో ట్రాఫిక్ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎన్న్ఎఫ్సీఎల్ జంక్షన్, టీవీ9 జంక్షన్న్ల వద్ద మొత్తం రూ.368 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో రెండు ఫ్లైఓవర్లు, ఒక అండర్పాస్ నిర్మాణానికి పరిపాలనా ఆమోదం తెలిపింది. గతంలో ఈ జంక్షన్ల వద్ద రూ.210 కోట్ల పనులకు ఇచ్చిన అనుమతులు సవరించి, ట్రాఫిక్ అవసరాలకనుగుణంగా కొత్త ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలిపినట్లు పేర్కొంది. ఈ మేరకు స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ జయేశ్ రంజన్ జీఓ జారీ చేశారు. హెచ్ఎండీఏ నిర్వహించిన సమగ్ర ట్రాఫిక్ అధ్యయనం మేరకు, నగరంలో గత దశాబ్ద కాలంలో వాణిజ్య కార్యకలాపాలు విస్తరించడంతో బంజారాహిల్స్–జూబ్లీహిల్స్ ప్రాంతాల్లో తీవ్ర ట్రాఫిక్ రద్దీ ఏర్పడుతోందని జీహెచ్ఎంసీ ప్రభుత్వానికి నివేదించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఎన్న్ఎఫ్సీఎల్ జంక్షన్ నుంచి ఆల్విన్ క్రాస్ రోడ్స్ వరకు అంతరాయం లేని ట్రాఫిక్ కారిడార్ అభివృద్ధి కోసం,సాంకేతిక నిపుణులతో సమీక్ష నిర్వహించి సవరించిన ప్రతిపాదనలను ప్రభుత్వానికి పంపింది. మారిన ప్రణాళిక.. సవరించిన ప్రణాళిక ప్రకారం.. ఎన్ఎఫ్సీఎల్ జంక్షన్ వద్ద బంజారాహిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 3 నుంచి జీవీకే మాల్ వైపు రెండు లేన్ల ఫ్లైఓవర్ను రూ.147 కోట్లతో నిర్మించనున్నారు. టీవీ9 జంక్షన్ వద్ద ముగ్ధ జంక్షన్ నుంచి ఎనన్్ఎఫ్సీఎల్ జంక్షన్ వైపు మూడు లేన్ల ఫ్లైఓవర్ను రూ.62 కోట్లతో, ఎన్న్ఎఫ్సీఎల్ జంక్షన్ నుంచి శ్రీనగర్ కాలనీ వైపు రెండు లేన్ల అండర్పాస్ను రూ.159 కోట్లతో నిర్మించనున్నారు. ఈ మూడు పనుల మొత్తం వ్యయం రూ.368 కోట్లకు చేరింది. గతంలో మంజూరైన ప్లాన్లో ఎన్న్ఎఫ్సీఎల్ జంక్షన్ వద్ద ఒక ఫ్లైఓవర్, టీవీ9 జంక్షన్ వద్ద ఒక అండర్పాస్ మాత్రమే ఉండగా, తాజా ట్రాఫిక్ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని అదనంగా ఫ్లైఓవర్ను చేర్చడం, అండర్పాస్ దిశను మార్చడం వంటి మార్పులు చేశారు. దీంతో ప్రాజెక్టు వ్యయం రూ.158 కోట్ల మేర పెరిగింది.ఈ అదనపు వ్యయాన్ని భరించేందుకు హెచ్–సిటీ ప్యాకేజీ–2లో ప్రతిపాదించిన విప్రో జంక్షన్ మల్టీలెవల్ గ్రేడ్ సెపరేటర్ పనులను ప్రస్తుతానికి నిలిపివేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఆ పనులకు కేటాయించిన రూ.158 కోట్లను బంజారాహిల్స్ కారిడార్ పనులకు మళ్లిస్తూ అనుమతి ఇచ్చింది. దీంతో హెచ్–సిటీకి మంజూరైన రూ.5,942 కోట్ల మొత్తంనిధుల్లో పెంపుదల లేకుండా చేసింది. స్టీల్ ఫ్లైఓవర్లు పనులను సంప్రదాయ కాంక్రీట్ నిర్మాణాల బదులుగా స్ట్రక్చరల్ స్టీల్తో నిర్మించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక అనుమతి ఇచ్చింది. దీనివల్ల నిర్మాణ సమయం తగ్గడంతో పాటు ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కూడా పరిమితమయ్యే అవకాశం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఇక బంజారాహిల్స్ కారిడార్గా... ఇప్పటివరకు ఈ పనులను ’జూబ్లీహిల్స్’ పేరుతో పేర్కొనగా, వాస్తవ ప్రాంతానికి అనుగుణంగా ఇకపై ’బంజారాహిల్స్’గా పేర్కొనాల్సిందిగా ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. రాష్ట్ర బడ్జెట్లో హెచ్–సిటీ కార్యక్రమం కింద జీహెచ్ఎంసీకి కేటాయించే నిధుల నుంచే ఈ వ్యయం భరించనున్నారు. ఎన్ఎఫ్సీఎల్, టీవీ9 జంక్షన్ల వద్ద పనులకు తరలింపు రూ.368 కోట్లతో ఫ్లై ఓవర్లు, అండర్పాస్కు ఆమోదం హెచ్–సిటీలో భారీ సవరణ స్టీల్ నిర్మాణంతో ఫ్లై ఓవర్లు.. బంజారాహిల్స్ ట్రాఫిక్ జామ్కు చెక్
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మత్తు పదార్థాలపై అప్రమత్తంగా ఉండాలిషాబాద్: మత్తు పదార్థాల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఇన్స్పెక్టర్ డీకే లక్ష్మీరెడ్డి అన్నారు. మండల పరిధిలోని కుర్వగూడ, లక్ష్మారావుగూడ గ్రామాల్లోని పలు దుఖాణాల్లో డాగ్స్వాడ్ బృందంతో కలిసి ఆయన తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. గ్రామాల్లోకి మత్తుపదార్థాలు, గంజాయి సరఫరా అవుతుందనే అనుమానంతో తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలపై ఎప్పటికప్పుడూ నిఘా పెట్టాలని సూచించారు. మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో కంపెనీలు రావడంతో దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి ఉద్యోగులు, కూలీలు ఇక్కడికి వస్తున్నారని.. వారంతా ఏం చేస్తున్నారో ప్రజలు నిఘా పెట్టి ఉంచాలన్నారు. ఎవరైనా అనుమానితులు కనిపిస్తే వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని, 100కు డయల్ చేయాలని చెప్పారు. కార్యక్రమంలో ఎస్ఐ చెన్నారెడ్డి, సర్పంచ్లు సంధ్యమల్లికార్జున్గౌడ్, కుమార్, పోలీసు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.ఇన్స్పెక్టర్ డీకే లక్ష్మీరెడ్డి
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సమస్యల తహసీల్ కథనంపై చర్చయాచారం: తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో జరుగుతున్న అక్రమాలపై ఉన్నతాధికారుల ఆరా తీసినట్లు తెలిసింది. బుధవారం ‘సాక్షి’దినపత్రికలో ‘సమస్యల తహసీల్!’కథనంపై జిల్లా వ్యాప్తంగా చర్చ సాగింది. తహసీల్దార్ అయ్యప్ప, ఇతర అధికారులపై ఎమ్మెల్యే మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి, రైతు కమిషన్ చైర్మన్ ముదిరెడ్డి కోదండరెడ్డి, పలువురు ప్రజాప్రతినిధుల ఫిర్యాదులపై కలెక్టర్ నారాయణరెడ్డి ఆరా తీసినట్లు సమాచారం. అధికార పార్టీ ప్రజాప్రతినిధుల వరుస ఫిర్యాదుల నేపథ్యంలో యాచారం తహసీల్దార్ అయ్యప్పను తక్షణమే సెలవులో వెళ్లాలని ఉన్నతాధికారులు ఆదేశించినట్లు తెలిసింది. ఉన్నతాధికారులకు సంజాయిషీ ఇచ్చుకునేందుకు వెళ్లిన తహసీల్దార్ మధ్యాహ్నం తర్వాత కార్యాలయానికి విచ్చేసి రిజిస్ట్రేషన్ల ప్రక్రియ ప్రారంభించారు. ● 22 తులాల బంగారు ఆభరణాలు, రూ. 1.80 లక్షల నగదు మాయం మలక్పేట: అగంతకులు ఇంటి తాళాలు పగలగొట్టి బంగారు ఆభరణాలు, నగదు చోరీ చేశారు. బుధవారం మలక్పేట అడిషనల్ ఇన్స్పెక్టర్ గిరి తెలిపిన మేరకు.. మహమ్మద్ మొహియుద్దీన్ కుటుంబంతో కలిసి ఈ నెల 25న చైన్నెకు వెళ్లారు. బుధవారం తిరిగి రాగా బీరువాలో దాచిన 22 తులాల బంగారు ఆభరణాలు, రూ. 1.80 లక్షలు మాయమైనట్లు గమనించాడు. దీంతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఇదిలా ఉండగా మూసారంబాగ్లోని ఏలియన్ హోలీ బట్టల దుకాణంలో బుధవారం తెల్లవారుజామున దొంగలు షట్టర్ తెరిచి రూ. 22,000 విలువైన బట్టలు,పక్కనే ఉన్న వాచ్ షోరూమ్లో రూ.1.50 లక్షల విలువైన 6 గడియాలు ఫిర్యాదు చేసినట్లు బాధితులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఉద్యోగం పేరుతో మోసం నగ్న వీడియో కాల్స్ చేయించి బ్లాక్మెయిల్ ఫిలింనగర్: ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని నమ్మించి ఓ యువతితో నగ్న వీడియో కాల్స్ చేయించి,రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తానంటూ బెదిరించిన వ్యక్తిపై ఫిలింనగర్ పోలీసులు జీరో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. పోలీసులు తెలిపిన మేరకు.. వరంగల్ జిల్లా నెల్లికుదురుకు చెందిన మహిళకు విజయరామరాజు ఉద్యోగం కల్పిస్తానని నమ్మించాడు. ఆ తర్వాత నగ్న వీడియో కాల్స్ చేయించి రికార్డు చేశాడు. అనంతరం వాటిని బహిర్గతం చేస్తానంటూ బెదిరిస్తూ వేధిస్తుండటంతో బాధితురాలు ఫిలింనగర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఘటన మహేశ్వరం పరిధిలో జరగడంతో ఫిలింనగర్ పోలీసులు జీరో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి కేసును మహేశ్వరం పోలీస్స్టేషన్కు బదిలీ చేశారు.
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విక్రమ్–1 విజయంలో చింతపట్ల వాసియాచారం: మండల పరిధిలోని చింతపట్లకు చెందిన యువకుడు రాకెట్ విక్రమ్–1 (ఆగమన్) విజయంలో పాలుపంచుకున్నాడు. గ్రామానికి చెందిన గౌరోజ్ రామచారి, జయమ్మల కుమారుడు శివప్రసాద్ గ్రామంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పదోతరగతి పూర్తి చేశాడు. యాచారం ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో ఇంటర్, హయత్నగర్లోని వర్డ్ అండ్ డీడ్లో ఐటీఐ( మెకానికల్), ఆ తర్వాత ఆన్లైన్ ద్వారా కేరళలోని ఓ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల నుంచి డిప్లొమా చదివాడు. ప్రయోగాలపై ఆసక్తి పెంచుకున్న ఆయన ఆదిబట్లలోని టాటా బోయింగ్లో ఐదేళ్ల పాటు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్గా ఉద్యోగం చేశారు. 2022 నుంచి తుక్కుగూడలోని స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్లోని క్వాలిటీ డిపార్ట్మెంట్లో ఇంజనీరింగ్గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నాడు. ఈ రాకెట్ తయారీ బృందంలోని క్వాలిటీ విభాగంలో శివప్రసాద్ పాలుపంచుకోవడంపై జిల్లా ప్రజలు అభినందనలతో ముంచెత్తారు. యువ ఇంజనీర్కు అభినందనల వెల్లువ
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డిమాండ్కు అనుగుణంగా విద్యుత్ సరఫరారాజేంద్రనగర్ ఎస్ఈ శ్రీరామ్ మోహన్ మహేశ్వరం: పెరుగుతున్న విద్యుత్ డిమాండ్కు అనుగుణంగా సరఫరా సామర్థ్యం పెంచుతున్నామని రాజేంద్రనగర్ విద్యుత్ సూపరింటెండింగ్ ఇంజనీర్(ఎస్ఈ) శ్రీరామ్ మోహన్ పేర్కొన్నారు. బుధవారం మండల పరిధిలోని తుమ్మలూరులో 33–11 కేవీ విద్యుత్ సబ్ స్టేషన్లో రూ.కోటి నిధులతో అదనపు 5 ఎంవీఏ పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. లో వోల్టేజ్ సమస్యలు తలెత్తకుండా నిరంతరం విద్యుత్ సరఫరాను అందిస్తామన్నారు. విద్యుత్ డిమాండ్ను మరింత సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవడం, పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లపై లోడ్ను సమతుల్యం చేయడం, ఓవర్ లోడింగ్ను నివారించడం, వినియోగదారులకు నాణ్యతతో కూడిన విద్యుత్ సరఫరా అందించేందుకు ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు దోహదపడుతుందన్నారు. సమ్మర్ యాక్షన్ ప్లాన్లో భాగంగా సబ్స్టేషన్ల సామర్థాన్ని పెంచడం, అవసరమైన ప్రాంతాల్లో అదనపు పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. కార్యక్రమంలో కందుకూరు విద్యుత్ డీఈ గోపాలకృష్ణ, ఎంఆర్టీ ఏడీఈలు శంకర్, స్వాతి, శ్రీనివాస్, రామలింగారెడ్డి, మహేశ్వరం ఏఈ చక్రపాణి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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జంపన్న వాగులో ఘట్కేసర్ వ్యక్తి గల్లంతుఎస్ఎస్తాడ్వాయి : ములుగు జిల్లా మేడారం జంపన్న వాగులో బుధవారం ఓ వ్యక్తి గల్లంతయ్యాడు. ఘట్కేసర్కు చెందిన తిమ్మయ్య, మరికొంత మంది మేడారం వెళ్లారు. మొదట జంపన్న వాగులో స్నానాలు చేసేందుకు వెళ్లారు. తిమ్మయ్య తూముల వాగు వద్ద స్నానం చేసేందుకు యత్నించగా పోలీసులు వద్దని హెచ్చరించారు. వారి సూచనలు పట్టించుకోకుండా స్నానం చేస్తుండగా వరద ఉధృతికి గల్లంతయ్యాడు. ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలతో గాలింపు చర్యలు చేపట్టనున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. విప్రోకు స్టాప్.. బంజారాకు పెంపు
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జైల్భరోను జయప్రదం చేయండి● వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం నేతలు ● కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలపై మండిపడ్డ నాయకులు యాచారం: క్విట్ ఇండియా స్ఫూర్తితో ఆగష్టు 10న కలెక్టరేట్ వద్ద నిర్వహించనున్న జైల్భరో కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయాలని వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి దుబ్బాక రాంచంద్రయ్య పిలుపునిచ్చారు. యాచారంలో మంగళవారం నిర్వహించిన సంఘం మండల కమిటీ సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ.. కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం బడా పారిశ్రామికవేత్తలకు అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తోందని ఆరోపించారు. నిరుపేదలు, కార్మికులకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తూ, వారికి జీవనో పాధి లేకుండా చేస్తోందని మండిపడ్డారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలకు వ్యతిరేకిస్తూ జైల్భరోకు పిలుపునిచ్చామని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు పి.అంజయ్య, యాచారం మండల అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు పుష్ప, కావలి జగన్, సీఐటీయూ మండల కన్వీనర్ చందునాయక్, నాయకులు బాల్రాజ్, తావునాయక్, బాషయ్య, ఆంజనేయులు, ఇందిరమ్మ పాల్గొన్నారు.
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పేదలకు కేటాయించిన ఇళ్ల స్థలాలు వారికే ఇవ్వండిమొయినాబాద్: మున్సిపాలిటీలోని హిమాయత్నగర్లో పేదలకు ఇళ్ల పట్టాలు ఇచ్చి కేటాయించిన స్థలాలను వారికే ఇవ్వాలని బీఆర్ఎస్ రాష్ట్ర యువ నాయకుడు కార్తీక్రెడ్డి జిల్లా ఇన్చార్జి మంత్రి శ్రీధర్బాబుకు విన్నవించారు. హిమాయత్నగర్ గ్రామస్తులు కార్తీక్రెడ్డితో కలిసి మంగళవారం మంత్రికి వినతిపత్రం అందజేశారు. 2007లో అప్పటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే 290 మందికి ఇళ్ల పట్టాలు ఇచ్చి హిమాయత్నగర్ రెవెన్యూలోని సర్వేనంబర్ 151లో స్థలాలు కేటాయించిందని.. అప్పట్లో కోర్టు కేసులతో ఇళ్లు నిర్మించుకోలేకపోయారని వివరించారు. ప్రస్తుతం ఆ స్థలాన్ని మార్కెట్కు కేటాయిస్తున్నారని.. అది పేదలకే ఇవ్వాలని కోరారు. దీనిపై సానుకూలంగా స్పందించిన మంత్రి కలెక్టర్కు చెబుతానని.. పేదలకు ఇళ్ల స్థలాలు దక్కేలా చూస్తానని హామీ ఇచ్చారు. మంత్రిని కలిసినవారిలో బీఆర్ఎస్ రాష్ట్ర నాయకులు కొంపల్లి అనంతరెడ్డి, కొత్త నర్సింహారెడ్డి, పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు దారెడ్డి వెంకట్రెడ్డి, మాజీ సర్పంచ్లు శ్రీహరియాదవ్, మంజుల, నరోత్తంరెడ్డి, సుధాకర్యాదవ్, నాయకులు రవియాదవ్ ఉన్నారు.
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పేదలకు కేటాయించిన.. పేదలకు ఇళ్ల పట్టాలు ఇచ్చి కేటాయించిన స్థలాలురికే ఇవ్వాలని మంత్రి శ్రీధర్బాబుకు విన్నవించారు.● వైభవంగా శోభాయాత్రకందుకూరు: గురుపౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని వివిధ ప్రాంతాలు, రాష్ట్రాల నుంచి పాదయాత్ర, సైకిల్ యాత్రగా తరలివచ్చిన సాధకులతో బ్రహ్మశ్రీ గురూజీ అనిల్కుమార్జోషి ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన రథయాత్ర, పల్లకీ సేవ వైభవంగా కొనసాగింది. మంగళవారం సాయంత్రం రథం, పల్లకీలపై స్వామి నిఖిలేశ్వరానంద విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేసిన భక్తులు కందుకూరు చౌరస్తా నుంచి పులిమామిడి పరిధిలోని శ్రీనిఖిల్ చేతనా కేంద్రం వరకు యాత్ర శోభాయమానంగా నిర్వహించారు. పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చిన భక్తులు డప్పువాయిధ్యాలతో పాటు కోలాటాలు, నృత్యాలు, భక్తి గీతాలాపనల నడుమ యాత్రలో పాల్గొన్నారు. కందుకూరు చౌరస్తా నుంచి యాత్ర ప్రారంభమై కొత్తగూడ, జైత్వారం, పులిమామిడి గ్రామాల మీదుగా శ్రీనిఖిల్ చేతనా కేంద్రం వరకు సాగింది. దారి పొడవునా భక్తులు, స్తానికులు గురూజీకి ఘన స్వాగతం పలికారు. ఆశ్రమానికి చేరుకున్న అనంతరం గూరూజీ ప్రవచనాలు చేసి, భక్తులకు ప్రసాదాలతో పాటు ఆశీర్వాదాలు అందించారు. ఈ సందర్భంగా యాత్ర సాగిన గ్రామాల్లో ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం వెల్లివిరిసింది.
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ఉద్యమంలా నీటి సంరక్షణమొయినాబాద్రూరల్: ఎలినినో పరిస్థితుల నేపథ్యంలో నీటి సంరక్షణ ఉద్యమంలా చేపట్టాల్సిన బాధ్యత అందరిపై ఉందని అదనపు కలెక్టర్ కిరణ్మయి పేర్కొన్నారు. మండలంలోని నాగిరెడ్డిగూడలో మంగళవారం సర్పంచ్ కీసరి పద్మసంజీవరెడ్డి అధ్యక్షతన నిర్వహించిన గ్రామ సభకు ఆమె ముఖ్యఅతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా పంచాయతీ ఆవరణలో ఇంకుడు గుంత పనులు ప్రారంభించి మొక్క నాటారు. అనంతరం ఆమె మాట్లాడుతూ.. ప్రతి ఇంటికీ ఇంకుడు గుంత తప్పనిసరని సూచించారు. రైతులు పొలాల్లో పంటకుంటలు నిర్మించుకోవాలని, గ్రామానికి ఒక ఊటకుంట, బోరుబావుల రీచార్జీ కోసం ప్రత్యేక నిర్మాణాలు చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ప్రభుత్వం చేపట్టిన జలసిరి కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలన్నారు. కార్యక్రమంలో డీపీఓ సురేష్మోహన్, ఎంపీడీవో హిమబిందు, ఎంపీవో విక్రాంత్రెడ్డి, ఉపసర్పంచ్ ఎర్ర జైపాల్, మండల వ్యవసాయాధికారి అనురాధ, ఏఈవో దీనా, పంచాయతీ కార్యదర్శులు మల్లేష్గౌడ్, కళ్యాణ్, వార్డు సభ్యులు లతఅర్జున్, వనజవిజయ్కుమార్, యాద య్య, రాజు, విజయ్రాజ్, నిరోషావికాస్, మధు కర్, రోజామహేందర్, శశిధర్, నాయకులు కొత్త సంజీవరెడ్డి, రేషన్ డీలర్ సుజాత పాల్గొన్నారు. విద్యార్థులు లక్ష్యాన్ని సాధించాలి విద్యార్థులు అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధించాలని అదనపు కలెక్టర్ కిరణ్మయి పేర్కొన్నారు. మండల పరిధిలోని నాగిరెడ్డిగూడ ప్రాథమిక పాఠశాలను మంగళవారం ఆమె సందర్శించారు. విద్యార్థులతో పాఠాలు చదివించారు. అనంతరం మాట్లాడుతూ.. విద్యా సంస్థల బలోపేతానికి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని అన్నారు. అదనపు కలెక్టర్ కిరణ్మయి
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రైతులకు పొజిషన్ చూపించండికడ్తాల్: మండల పరిధిలో గతంలో పట్టాలు ఇచ్చిన భూదాన్ భూమి రైతులకు పొజిషన్ చూపించాలని కేవీపీఎస్ జిల్లా అధ్యక్షుడు బోడ సామెల్, ప్రధాన కార్యదర్శి మస్కు ప్రకాశ్ కారత్ డిమాండ్ చేశారు. సీఐటీయూ మండల కన్వీనర్ పెంటయ్య ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ.. కడ్తాల్ రెవెన్యూ పంచాయతీ పరిధిలో 2004లో అప్పటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, సర్వేనంబర్ 260/9లో 40 మంది పేద రైతులకు భూదాన్ బోర్డ్ ద్వారా సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చినట్టు తెలిపారు. ఇప్పటి వరకు వారికి పోజిషన్ చూపించలేదని అన్నారు. అధికారులు స్పందించకపోవడంతో రైతులతో కలిసి హైకోర్టును ఆశ్రయించడం జరిగిందన్నారు. హైకోర్టు అనుకూలంగా తీర్పు చెప్పినా అధికారులు బేఖాతరు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఇప్పటికై నా పేదలకు సంబంధించిన భూదాన్ భూమిలో పొజిషన్ చూపించి న్యాయం చేయాలని కోరారు. అనంతరం తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో వినతిపత్రం అందజేశారు. కార్యక్రమంలో కేవీపీఎస్ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు దుబ్బ చెన్నయ్య, జిల్లా కమిటీ సభ్యులు మేకల అశోక్, రాములు, రమేశ్, నర్సింహ, మల్లేశ్, జంగయ్య, యాదయ్య, శ్రీకాంత్, జంగమ్మ, కళమ్మ, చంద్రకళ తదితరులు ఉన్నారు.
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ప్రమాదాల నివారణకు ప్రత్యేక చర్యలుషాద్నగర్: ప్రమాదాల నివారణకు ప్రత్యేక చర్యలు చేపడుతున్నట్టు చేవెళ్ల డీసీపీ యోగేష్ గౌతమ్ అన్నారు. కొత్తూరు, నందిగామ, షాద్నగర్తో పాటు శంషాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలో ప్రమాదభరితంగా ఉన్న రహదారులు, బ్లాక్ స్పాట్లను మంగళవారం షాద్నగర్ ఏసీపీ లక్ష్మీనారాయణ, సీఐలు సీతారాం, వీరబాబు, నర్సయ్య, ఎన్హెచ్ఏఐ ఇంజనీయర్ భాను ప్రతాప్తో కలిసి పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా డీసీపీ మాట్లాడుతూ.. రహదారి భద్రతను మరింత మెరుగుపర్చడం కోసం చర్యలు చేపట్టినట్టు తెలిపారు. ప్రతి వాహనదారుడు విఽధిగా రోడ్డు భద్రత నిబంధనలు పాటించాలని సూచించారు. ప్రమాదాల నివారణలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలన్నారు. శంకర్పల్లి: పట్టణాలు, గ్రామాల్లో అడుగంటిన భూగర్భ జలాలను పెంచేలా ప్రణాళికలు రూపొందించాలని జిల్లా పంచాయతీ రాజ్ ఇంజనీర్ చంద్రశేఖర్ అన్నారు. మండల పరిషత్ కార్యాలయ ఆవరణలో మంగళవారం పంచాయతీ కార్యదర్శులు, టెక్నికల్ అసిస్టెంట్, ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లతో ఆయన సమావేశం అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ.. అవకాశం ఉన్న ప్రాంతాల్లో విరివిగా ఇంకుడు గుంతలు ఏర్పాటు చేయాలని, తద్వారా వర్షపు నీటిని ఒడిసి పట్టడంతో భూగర్భ జలాలు పెరుగుతాయని స్పష్టం చేశారు. దీనిపై ప్రజల్లో విస్తృతంగా అవగాహన కల్పించి, భాగస్వాములను చేయాలని సూచించారు. సమావేశంలో ఎంపీడీఓ ప్రవీణ్ కుమార్, ఎంపీఓ గిరి రాజు, పంచాయతీ రాజ్ ఏఈ నంద కిశోర్, ఏపీఓ నాగభూషణం, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. షాద్నగర్: చౌరస్తా విస్తరణలో భాగంగా పట్టణంలో మంగళవారం రెండోరోజు ఆక్రమణల తొలగింపు కొనసాగింది. హైదరాబాద్, మహబూబ్నగర్ రహదారుల్లో ఉన్న ఆక్రమణలను మున్సిపల్, రెవెన్యూ, పోలీసు, ఆర్అండ్బీ, విద్యుత్ అధికారులు తొలగించారు. పోలీసుల బందోబస్తు మధ్య జేసీబీల సాయంతో డబ్బాలు, షెడ్లను తీసివేశారు. తొలగింపు ప్రక్రియను ఆర్డీఓ సరిత, తహసీల్దార్ నాగయ్య, మున్సిపల్ కమిషనర్ సునీత, సీఐ సీతారాం, ఆర్అండ్బీ అధికారులు పరిశీలించారు. మొయినాబాద్: కార్మికులకు తీవ్ర అన్యాయం కలిగించే నాలుగు లేబర్ కోడ్లను కేంద్ర ప్రభుత్వం వెంటనే రద్దు చేయాలని ఏఐటీయూసీ జిల్లా అధ్యక్షుడు కె.రామస్వామి అన్నారు. సంఘం జిల్లా 4వ మహాసభల వాల్పోస్టర్ను మంగళవారం మొయినాబాద్లో ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. కేంద్ర ప్రభుత్వం కార్మికులకు సంబంధించిన 44 రకాల చట్టాలను నాలుగు లేబర్ కోడ్లుగా మార్చి తీవ్ర అన్యాయం చేసిందన్నారు. 29 రకాల చట్టాలను పునరుద్ధరించి.. నాలుగు లేబర్ కోడ్లను పూర్తిగా రద్దు చేయాలని, కార్మికులకు కనీస వేతనం రూ.26 వేలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. ఆగస్టు 2న తుక్కుగూడలో జరిగే ఏఐటీయూసీ జిల్లా మహాసభలకు భారీగా తరలివచ్చి విజయవంతం చేయాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి సత్యనారాయణ, సీపీఐ మండల కార్యదర్శి కె.శ్రీనివాస్, నాయకులు సురేష్, బాబు, హనుమంతు, నర్సింలు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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‘సర్’ను పారదర్శకంగా పూర్తి చేయాలిహుడాకాంప్లెక్స్: ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సవరణ (సర్) ప్రక్రియను పారదర్శకంగా, వేగవంతంగా పూర్తి చేయాలని డిప్యూటీ కలెక్టర్ డి.రాంప్రసాద్ సూచించారు. సరూర్నగర్ తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో మంగళవారం నిర్వహించిన అఖిలపక్ష నాయకులు, బూత్స్థాయి ప్రతినిధుల సమన్వయ సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ఓటరు జాబితా సవరణలో భాగంగా ఇంటింటి పరిశీలన, అర్హులైన ప్రతి ఓటరును జాబితాలో చేర్చడం, మరణించిన లేదా శాశ్వతంగా వేరే ప్రాంతాలకు మారిన వారి వివరాలను సక్రమంగా పరిశీలించి చర్యలు తీసుకోవడం వంటి అంశాలపై వివరించారు. రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులు తమ సూచనలు, సలహాలను అధికారుల దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. ప్రతి అర్హత కలిగిన ఓటరుకు ఓటు హక్కు కల్పించడమే లక్ష్యమని, ఎవరూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. కుటుంబసభ్యుల ఓట్లు ఒకే పోలింగ్ స్టేషన్లో ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. సర్ ప్రక్రియలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా పోలింగ్స్టేషన్ స్థాయిలో సహాయక చర్యలు చేపడుతున్నట్టు ఆర్డీఓ జగదీశ్వర్రెడ్డి తెలిపారు. తహసీల్దార్ వేణుగోపాల్ మాట్లాడుతూ.. ఓటరు జాబితా సవరణకు రాజకీయపార్టీలు, బీఎల్ఏలు, కాలనీ సంఘాల ప్రతినిధులు సమన్వయంతో సహకరించాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో సీనియర్ నాయకులు వక్కలంక శ్రీనివాస్రావు, బేర బాలకిషన్, సిద్ధు ముదిరాజ్, పాండురంగాచారి, ధనరాజ్గౌడ్, ఆరుట్ల సురేష్కుమార్, కబీర్దాస్ పాల్గొన్నారు.
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మృతుల కుటుంబాలను ఆదుకోవాలి● పేపర్ లీక్ బాధ్యులను కఠినంగా శిక్షించాలి ● సీపీఐ నేతల డిమాండ్ ఇబ్రహీంపట్నం: నీట్ పరీక్ష పేపర్ లీకేజీ వ్యవహారం కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయిన 21 మంది విద్యార్థుల కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని సీపీఐ ఆధ్వర్యంలో కొవ్వొత్తుల ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పార్టీ మండల కార్యదర్శి సురేష్ మాట్లాడుతూ.. నీట్ లీక్తో మనస్తాపానికి గురై ఆత్మహత్య చేసుకున్న వారి కుటుంబాలకు రూ.కోటి చొప్పున పరిహారం చెల్లించాలని, దోషులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాను ప్రజాఉద్యమాలు, విద్యార్థుల విజయంగా అభివర్ణించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సీపీఐ జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యురాలు పి.నీలమ్మ, నాయకులు నర్సింహ్మ, అజయ్, సంతోష్, బిచ్చునాయక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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‘పట్నం’ కుటుంబానికి పరామర్శషాబాద్: ఇటీవల మాతృవియోగానికి గురైన పట్నం సోదరులను బీఆర్ఎస్ నేతలు పరామర్శించారు. షాబాద్లోని జెడ్పీటీసీ మాజీ సభ్యుడు పట్నం అవినాశ్రెడ్డి నివాసంలో మంగళవారం మాజీ మంత్రులు తన్నీరు హరీశ్రావు, సబితా రెడ్డి, సత్యవతి రాథోడ్, లక్ష్మారెడ్డి, శ్రీనివాస్గౌడ్, ఎమ్మెల్సీ నవీన్రెడ్డి, ఎమ్మెల్యేలు చింతా ప్రభాకర్, మాణిక్రావు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు మెతుకు ఆనంద్, మహేశ్రెడ్డి, ధర్మారెడ్డి, మాజీ ఎంపీ మాలోత్ కవిత, మాజీ మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్, డీసీసీబీ మాజీ చైర్మన్ కృష్ణారెడ్డి తదితరులు రుక్కమ్మ చిత్రపటానికి నివాళులర్పించారు. అనంతరం పట్నం మహేందర్రెడ్డి, నరేందర్రెడ్డి, అవినాశ్రెడ్డిని పరామర్శించారు.
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ఉపాధ్యాయ సమస్యలు పరిష్కరించాలికడ్తాల్: ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ సమస్యలు వెంటనే పరిష్కరించాలని తెలంగాణ ప్రాంత ఉపాధ్యాయ సంఘం (టీపీయూఎస్) జిల్లా అధ్యక్షుడు కోట్ల కాశీరావు అన్నారు. టీపీయూఎస్ ఆధ్వర్యంలో ఆగస్టు 1న చేపట్టనున్న మహాధర్నకు సంబంధించిన వాల్పోస్టర్లను మంగళవారం మండల కేంద్రంలో ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా కోట్ల కాశీరావు మాట్లాడుతూ.. ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయులకు సంబంధించిన పీఆర్సీని వెంటనే అమలు చేయాలని, పెండింగ్ డీఏలు, ఎరియర్స్ను వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. సీపీఎస్ను రద్దు చేసి ఓపీఎస్ను అమలు చేయాలని కోరారు. ఉపాధ్యాయుల సమస్యలపై ఆగస్టు 1న హైదరాబాద్లో జరిగే మహాధర్నాకు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి జయప్రదం చేయాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో సంఘం వివిధ మండలాల అధ్యక్షులు భాస్కర్గౌడ్, స్వాతి, ప్రధాన కార్యదర్శులు సంతోష్కుమార్, మౌనిక, శ్రీనివాస్ తదితరులు ఉన్నారు. ఆమనగల్లులో పోస్టర్ల ఆవిష్కరణ ఆమనగల్లు: ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ సమస్యలపై టీపీయూఎస్ నిరంతరం పోరాడుతుందని సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు కోట్ల కాశీరావు అన్నారు. ఆగస్టు 1న నిర్వహించే మహాధర్నా పోస్టర్లను పట్టణంలోని ప్రభుత్వ బాలుర ఉన్నత పాఠశాలలో మంగళవారం స్థానిక నాయకులతో కలిసి ఆవిష్కరించారు. కార్యక్రమంలో సంఘం మండల అధ్యక్షురాలు స్వాతి, ప్రధాన కార్యదర్శి మౌనిక, నాయకులు భాస్కర్గౌడ్, సంతోష్కుమార్, ఎంఈఓ పాండు ఉన్నారు.
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సమస్యల తహసీల్!యాచారం: స్థానిక తహసీల్దార్ కార్యాలయం వివాదాలకు అడ్డాగా మారింది. సమస్యలపై స్పందించని ఇక్కడి అధికారులు, సిబ్బంది సెటిల్మెంట్లకే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారనే ఆరోపణలున్నాయి. తమ భూ సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతూ రైతులు ఏళ్ల తరబడి ఆఫీసు చుట్టూ తిరుగుతున్నా స్పందించే వారే కరువయ్యారు. అదే రియల్ వ్యాపారులు వస్తే కూర్చోబెట్టి, మర్యాదలు చేసి క్షణాల్లోనే పనులు చక్కబెట్టి పంపిస్తున్నారని తెలుస్తోంది. ధర్నాలు చేసినా.. తహసీల్దార్ కార్యాలయ పరిధిలోని 24 జీపీల్లో దాదాపు రెండు వేలకు పైగా వివిధ రకాల భూ సమస్యలు ఉన్నాయి. వీటి పరిష్కారం కోసం మీ సేవ కేంద్రాల్లో రూ.వేలాది డబ్బులు చెల్లించి దరఖాస్తు చేసుకున్నా ఫలితం లేకుండాపోతోందని బాధితులు పేర్కొంటున్నారు. విసిగిపోయిన కొంతమంది రైతులు ధర్నాలు, నిరసనలు చేసినా స్థానిక సిబ్బంది లైట్ తీసుకుంటున్నారు. ఇక్కడ పనిచేస్తున్న తహసీల్దార్కు రెవెన్యూ సమస్యలపై పెద్దగా అవగాహన లేదని, డిప్యూటీ తహసీల్దార్ కేవలం మోతుబరులు, రియల్ వ్యాపారుల పనులకే సమయం కేటాయిస్తారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. రిజిస్ట్రేషన్లపైనే మక్కువ రైతులు, సాధారణ ప్రజల సమస్యలను పట్టించుకోని సిబ్బంది రిజిస్ట్రేషన్లపైనే ఎక్కువ దృష్టిసారిస్తారని సమాచారం. ప్రతీ డాక్యుమెంట్పై రూ.5 వేలకు తగ్గకుండా వసూలు చేస్తారని, రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో ఏదైనా ఫిర్యాదు వచ్చిందంటే పెద్ద మొత్తంలో డిమాండ్ చేసి, పని కానిచ్చేస్తారని తెలుస్తోంది. ఆఫీసులో పనిచేసే ఓ కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ అన్నీ తానై నడిపిస్తారనే గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి. రెండు నెలల క్రితం నందివనపర్తి– నస్దిక్సింగారం గ్రామాల మధ్య ఓ వ్యవసాయ భూమి రిజిస్ట్రేషన్ విషయంలో రూ.లక్షల్లో వసూలు చేశారనే ఆరోపణలున్నాయి. ఫ్యూచర్సిటీ నిర్మాణంతో కొత్తపల్లి, తక్కళ్లపల్లి, నందివనపర్తి, చింతుల్ల, నస్దిక్సింగారం, చౌదర్పల్లి, యాచారం, గునుగల్, గడ్డమల్లయ్యగూడ, తక్కళ్లపల్లి తదితర గ్రామాల్లో ఉన్నతాధికారులు, బడా వ్యాపారవేత్తలు, రాజకీయ నేతలు వందలాది ఎకరాల వ్యవసాయ భూములను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో చిన్న తప్పులు ఉన్నాయని భయపెట్టి రూ. లక్షల్లో వసూల్ చేస్తారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. తహసీల్దార్పై వరుస ఫిర్యాదులు ● యాచారం తహసీల్దార్ అయ్యప్పపై కలెక్టర్ నారాయణరెడ్డితో పాటు జిల్లా ఇన్చార్జి మంత్రి శ్రీధర్బాబుకు, ఇతర ఉన్నతాధికారులకు వరుస ఫిర్యాదులు వెళ్తున్నాయి. ఓ మహిళా రైతు భూ సమస్య పరిష్కారం విషయంలో తహసీల్దార్ స్పందించడం లేదని రైతు కమిషన్ చైర్మన్ ముదిరెడ్డి కోదండరెడ్డి ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ● తక్కళ్లపల్లి, కొత్తపల్లి భూ సమస్యలపై రైతుల ఫిర్యాదుల మేరకు ఎమ్మెల్యే మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి కలెక్టర్ నారాయణరెడ్డికి ఫిర్యాదు చేశారు. మొండిగౌరెల్లి భూసేకరణ విషయంలో ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకుల పట్ల తహసీల్దార్ అయ్యప్ప అమర్యాదగా వ్యవహరిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. రీసర్వే కోసం వస్తే తహసీల్దార్ సరిగ్గా స్పందించలేదంటూ సర్పంచ్ కోలన్ రమాదేవి రైతులతో కలిసి, కార్యాలయం ఎదుట ధర్నాకు దిగారు. ● తహసీల్దార్పై ఎమ్మెల్యే నేరుగా కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేయడంతో మిగిలిన వారిలో భయం మొదలైంది. తమ భాగోతం ఎక్కడ వెలుగులోకి వస్తుందోనని ఆందోళన చెందుతున్నారు. కొందరైతే విధులకు వచ్చి వెంటనే వెళ్లిపోయారు. పదేళ్లుగా తిరుగుతున్నా.. భూ సమస్యపై పదేళ్లుగా తహసీల్ కార్యాలయం చుట్టూ తిరుగుతున్నా. మొగుళ్లవంపు రెవెన్యూ పరిధిలోని సర్వేనంబర్ 98లో నాకుటుంబ సభ్యులకు చెందిన మూడెకరాలకు పైగా వ్యవసాయ భూమి పట్టా అమలుపై ఎన్నిసార్లు విన్నవించినా పట్టించుకోవడం లేదు. ఇటీవల కాడెడ్లు, అరకతో ధర్నా చేశా. అయినా వీరిలో చలనం లేదు. – పాండురంగారెడ్డి, రైతు చావే శరణ్యం యాచారం గ్రామ రెవెన్యూ పరిధిలోని సర్వే నంబరు 386లో నా మూడెకరాల పట్టా భూమిని రికార్డుల్లో భూదాన్ పట్టాగా నమోదు చేశారు. సమస్యను పరిష్కరించమని ఐదేళ్లుగా తిరుగుతున్నా. ఆడపిల్లల వివాహాలు చేయాలి. పెళ్లి చేసిన బిడ్డకు కట్నం కింద భూమి రాసిస్తానని మాటిచ్చాం. సమస్య తీరకపోతే చావేశరణ్యం. – పాల పెద్దమ్మ, యాచారం సత్వరమే పరిష్కరిస్తాం యాచారం తహసీల్దార్ అయ్యప్పపై ఎమ్మెల్యే మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి ఎందుకు ఫిర్యాదు చేశారో తెలుసుకుంటా. భూ సమస్యలను సత్వరమే పరిష్కరించేలా కృషిచేస్తా. త్వరలోనే సమావేశం ఏర్పాటు చేసి మా పరిధిలోని రైతుల సమస్యలను పరిష్కరిస్తాం. మొండిగౌరెల్లి భూసేకరణ విషయంలో బాధితులకు న్యాయం జరిగేలా చూస్తాం. – శ్రీనివాస్రెడ్డి, ఆర్డీఓ, ఇబ్రహీంపట్నం రెండు వేలకుపైగా దరఖాస్తుల పెండింగ్ వివాదాలకు అడ్డాగా యాచారం రెవెన్యూ కార్యాలయం తహసీల్దార్ పనితీరుపై తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు అధికార పార్టీకి నేతల ఫిర్యాదులు ప్రజలు, రైతుల సమస్యలు పట్టించుకోవడం లేదని ఆరోపణలు