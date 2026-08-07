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ఓటీటీలో రికార్డ్.. ఆ జాబితాలో మొదటి చిత్రంగా దురంధర్ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేసిన చిత్రాల్లో దురంధర్ ముందు వరుసలో ఉంటుంది. దంగల్, బాహుబలి, ఆర్ఆర్ఆర్, పుష్ప చిత్రాల సరసన చేరింది. రెండు భాగాలుగా ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన ఈ మూవీ.. బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.3 వేల కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించింది. ఈ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్లో రణ్వీర్ సింగ్ హీరోగా మెప్పించారు. సారా అర్జున్ హీరోయిన్గా కనిపించింది.తాజాగా ఈ మూవీ మరో రికార్డ్ సొంతం చేసుకుంది. ప్రస్తుతం ఓటీటీలో సందడి చేస్తోన్న దురంధర్ అరుదైన రికార్డ్ సాధించింది. ఈ ఏడాది ప్రపంచంలో అత్యధికంగా వీక్షించిన ఆంగ్లేతర చిత్రాల జాబితాలో మొదటిస్థానంలో నిలిచింది. కాగా.. ఈ మూవీకి ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రంలో ఆర్. మాధవన్, అర్జున్ రాంపాల్, సారా అర్జున్, రాకేష్ బేడీ, సంజయ్ దత్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ధురందర్ పార్ట్-1 డిసెంబర్ 2025లో థియేటర్లలో విడుదలైంది. ఆ తర్వాత ఈ ఏడాది మార్చిలో సీక్వెల్ దురంధర్ ది రివెంజ్ రిలీజైంది.
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ఆయన నన్ను ఆటపట్టిస్తున్నారని అనుకున్నా: ఐశ్వర్యరాయ్సినిమాల్లోకి రాకముందే ఐశ్వర్యరాయ్ యాడ్ ఫిల్మ్స్తో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. సినిమాటోగ్రాఫర్ రాజీవ్ మీనన్తో కలిసి పలు ప్రకటనల్లో పనిచేశారు. ఆ సమయంలోనే దర్శకుడు మణిరత్నం తన సినిమాలో ఐశ్వర్యని హీరోయిన్గా తీసుకోవాలని అనుకున్నారు. అదే సంగతి రాజీవ్ మీనన్ ఐష్కి చెప్పారు. దీంతో తనని ఆటపట్టిస్తున్నారని ఈమె అనుకుంది. అదే విషయాన్ని ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు.'రాజీవ్ మీనన్తో నేను ఎన్నో యాడ్ ఫిల్మ్స్లో పనిచేశా. అప్పటికే నేను మణిరత్నంకు అభిమానిని అనే విషయం ఆయనకు తెలుసు. షూటింగ్ టైంలో మణిరత్నం సినిమాల్లోని పాటలని రోజూ వినిపించేవారు. ఓ రోజు మణిరత్నం తన సినిమాలో నన్ను తీసుకోవాలని భావిస్తున్నట్లు రాజీవ్ చెప్పారు. కానీ ఆయన నన్ను ఆటపట్టిస్తున్నారని అనుకున్నాను. ఆ తర్వాత మణిరత్నంను కలిసినప్పుడు.. ‘ఇరువర్’( తెలుగులో ఇద్దరు )నటించడానికి ఆసక్తి ఉందా? అని ఎంతో సున్నితంగా అడిగారు' అని ఐశ్వర్యరాయ్ చెప్పుకొచ్చారు.ప్రస్తుతం మణిరత్నం.. విజయ్ సేతుపతి, సాయిపల్లవి జంటగా ఓ సినిమా తీస్తున్నారు. రొమాంటిక్ డ్రామా కాన్సెప్ట్. కాగా షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. ఇక ఐశ్వర్య విషయానికొస్తే.. ‘ఇరువర్,( తెలుగులో ఇద్దరు) తర్వాత ‘గురు’, ‘రావణ్’ చిత్రాల్లోనూ మణిరత్నంతో కలిసి పనిచేశారు. వీరి కాంబినేషన్లో వచ్చిన చివరి చిత్రం 'పొన్నియిన్ సెల్వన్'. ప్రస్తుతం ఐష్ కొత్తగా మూవీస్ చేయట్లేదు.
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హీరోయిన్తో తెలుగు హీరో డేటింగ్?రాజమండ్రిలో పుట్టి తెలుగులోనే వరస సినిమాలు చేసినప్పటికీ పెద్దగా ఫేమ్ తెచ్చుకోలేకపోయిన హర్షవర్ధన్ రాణే.. తర్వాత హిందీలోనే హీరోగా మంచి గుర్తింపు అందుకున్నాడు. ఫిదా, అవును, అవును 2, ప్రేమ ఇష్క్ కాదల్ తదితర చిత్రాల్లో నటించాడు. గత కొన్నాళ్ల నుంచి మాత్రం బాలీవుడ్లోనే వరస ప్రాజెక్టులు చేస్తూ బిజీగా ఉన్నాడు. ఇకపోతే ఓ హీరోయిన్తో డేటింగ్లో ఉన్నాడనే రూమర్స్ మళ్లీ వినిపించాయి. సోషల్ మీడియాలో వీళ్లిద్దరూ పోస్ట్ చేసిన ఫొటోలే దీనికి కారణం.(ఇదీ చదవండి: కీర్తి సురేశ్ ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ)హర్షవర్ధన్ రాణే, హీరోయిన్ సంజీదా షేక్ కలిసి పుణె సమీపంలోని పాన్షెట్లో వెకేషన్ ఎంజాయ్ చేసినట్లు కొన్ని ఫొటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. దీంతో వీళ్లిద్దరూ డేటింగ్లో ఉన్నారంటూ బాలీవుడ్లో ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఇద్దరూ ఒకే చోట ఉన్నప్పటికీ ఫొటోలను వేర్వేరు యాంగిల్స్లో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో వీరిద్దరూ కలిసే ట్రిప్కు వెళ్లారని అభిమానులు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.వీళ్లిద్దరి గురించి డేటింగ్ వార్తలు రావడం ఇదేం మొదటిసారి కాదు. 2023లో గిర్ అటవీ ప్రాంతంలో ఇద్దరూ ఒకేచోట ఉన్నట్లుగా అనిపించే ఫొటోలను షేర్ చేయడంతో ఇదంతా మొదలైంది. 2020లో రిలీజైన 'తైష్' మూవీలో కలిసి నటించారు. 2021లో వచ్చిన థ్రిల్లర్ మూవీ 'కున్ ఫయా కున్'లో మరోసారి జంటగా కనిపించారు. హర్షవర్ధన్ ఇప్పటికే సింగిలే కానీ సంజీదా షేక్ మాత్రం ఆమిర్ అలీని పెళ్లి చేసుకుని 2021లో విడాకులు తీసుకుంది. ఓ కూతురు ఉండగా.. ఆమె ఇప్పుడు సంజీదా దగ్గరే ఉంటున్నట్లు తెలుస్తోంది.(ఇదీ చదవండి: రూ.కోటి అప్పు తీర్చేందుకు బూతు సినిమాల్లో నటించా) View this post on Instagram A post shared by Sanjeeda Shaikh (@iamsanjeeda) View this post on Instagram A post shared by Harshvardhan Rane (@harshvardhanrane)
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రూ.కోటి అప్పు తీర్చేందుకు బూతు సినిమాల్లో నటించా1987 నుంచి హిందీ సినిమాల్లో నటిస్తున్న సుస్మితా ముఖర్జీ తన జీవితంలోని చాలా కష్టమైన కాలం గురించి చెబుతూ ఎమోషనల్ అయింది. రూ.కోటి అప్పు తీర్చడం కోసం తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో మహిళలని అవమానించే సి-గ్రేడ్ చిత్రాలు చేయాల్సి వచ్చిందని చెప్పుకొచ్చింది. ఇందుకు సంబంధించి ఇన్ స్టాలో ఓ వీడియోని పోస్ట్ చేసింది.(ఇదీ చదవండి: బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన తెలుగు సీరియల్ హీరోయిన్)గోల్ మాల్, రక్తచరిత్ర, జర హట్కే జర భచ్కే తదితర సినిమాలతో పాటు పలు సీరియల్స్లోనూ నటించిన ఈమె.. చివరగా గతేడాది వచ్చిన 'డబ్బా కార్టెల్' వెబ్ సిరీస్లో నటించింది. అయితే తనని 'మేడమ్.. మీరు ఎందుకు అలాంటి చెత్త సినిమాల్లో నటించారు?' అని ఒకరు ప్రశ్నించారని, ఆ ప్రశ్న తన జీవితంలోని బాధాకరమైన రోజుల్ని గుర్తు చేసిందని సుస్మితా చెప్పింది.'అవి మహిళలని అవమానించే సి-గ్రేడ్ సినిమాలు. అవి పూర్తిగా నేను తీసుకున్న తప్పుడు నిర్ణయాలే. నేను నా మనసుని అమ్ముకున్నానా? అవును.. అమ్ముకున్నాను. అప్పట్లో నాకు ఆ పని నచ్చలేదు ఇప్పటికీ నచ్చదు. కానీ ఏం చేయలేని పరిస్థితి. 2002లో నా భర్తతో కలిసి ప్రారంభించిన ప్రయాస్ ప్రొడక్షన్ సంస్థ తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో పడిపోయింది. రూ.కోటి అప్పు మిగిలింది. అదే టైంలో టెక్నాలజీ కారణంగా మా సంస్థతో పాటు మరికొన్ని నిర్మాణ సంస్థలు దివాలా తీశాయి''అప్పు ఇచ్చినవాళ్లు తరచూ మా ఇంటికి వచ్చి డబ్బులు డిమాండ్ చేసేవారు. దీంతో మళ్లీ నటిగా పనిచేయడం ప్రారంభించాల్సి వచ్చింది. నేను సంపాదించిన ప్రతి రూపాయి అప్పు తీర్చడానికే వెళ్లేది. ఆ రూ.కోటి తీర్చేందుకు నేను, నా భర్త ఎన్నో సంవత్సరాలు చాలా కష్టపడ్డాం. నా కెరీర్లో విమర్శలు ఎదుర్కొన్న ఆ సినిమాల వెనుక ఉన్న అసలు కారణం ఇదే. ఆ నిర్ణయాలు వ్యక్తిగత ఇష్టంతో కాదు. పరిస్థితుల ఒత్తిడిలో తీసుకోవాల్సి వచ్చింది' అని సుస్మితా ముఖర్జీ స్పష్టం చేసింది.(ఇదీ చదవండి: కీర్తి సురేశ్ ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ) View this post on Instagram A post shared by Susmita Mukherjee (@susmita_mukherjeeofficial)
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‘రామాయణ’ డేట్ ఫిక్స్రామాయణం ఆధారంగా హిందీలో రూపొందిన చిత్రం ‘రామాయణ’. నితీష్ తివారి దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా రెండు భాగాలుగా రూపొందుతోంది. కాగా, ‘రామాయణ: పార్ట్ 1’ చిత్రాన్ని ఈ ఏడాది నవంబరు 6న రిలీజ్ చేయనున్నట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ చిత్రంలో రాముడిగా రణ్బీర్ కపూర్, సీతగా సాయి పల్లవి, లక్ష్మణుడిగా రవి దుబే, హనుమంతుడిగా సన్నీ డియోల్, రావణుడిగా యశ్ నటిస్తున్నారు.ఇప్పటికే ‘రామాయణ’ తొలి భాగం ట్రైలర్ను తెలుగు, తమిళ, మలయాళ, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో రిలీజ్ చేశారు. తాజాగా ఇంగ్లిష్ ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేసి, ‘రామాయణ పార్ట్ 1’ను నవంబరు 6న రిలీజ్ చేయనున్నట్లు తెలిపారు మేకర్స్. ‘రామాయణ’ ఇంగ్లిష్ ట్రైలర్లో సంభాషణలు ‘బ్రహ్మ ఏఐ’ అనే కృత్రిమ మేధ సాయంతో పాత్రల లిప్ సింక్కు తగ్గట్లు రెడీ చేశారనే టాక్ వినిపిస్తోంది.ఇక ఈ చిత్రాన్ని ఇండియాలో ధర్మా ప్రోడక్షన్స్ రిలీజ్ చేస్తుండగా, ఓవర్సీస్లో సోనీ పిక్చర్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సంస్థ రిలీజ్ చేయనుంది. నమిత్ మల్హోత్రా నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాకు యశ్ సహ–నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇక ‘రామాయణ పార్ట్ 2’ని వచ్చే ఏడాది దీపావళి సందర్భంగా రిలీజ్ చేయనున్నట్లు ఆల్రెడీ మేకర్స్ ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే.
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100 కోట్ల వ్యూస్.. భారతీయ సినీ చరిత్రలో అరుదైన ఘనతనితీష్ తివారీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'రామాయణ: పార్ట్-1' ట్రైలర్ అన్ని భాషలు, డిజిటల్ వేదికలు కలిపి 100 కోట్ల (1 బిలియన్) వ్యూస్ సాధించి భారతీయ సినీ చరిత్రలో అరుదైన రికార్డు నెలకొల్పింది. ఇప్పటివరకు ఏ భారతీయ సినిమా ట్రైలర్ ఈ ఘనత సాధించలేదు. హిందీ ట్రైలర్ ఒక్కటే 'వరల్డ్ ఆఫ్ రామాయణ' ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో 588 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ సాధించింది. యూట్యూబ్, ఫేస్బుక్, ఎక్స్ తదితర వేదికల్లో కూడా భారీ స్పందన లభించింది.ఈ చిత్రంలో రణ్బీర్ కపూర్ శ్రీరాముడిగా, సాయి పల్లవి సీతాదేవిగా, యశ్ రావణుడిగా నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ చిత్ర ట్రైలర్ అద్భుతమైన విజువల్స్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, హాన్స్ జిమ్మర్–ఏ.ఆర్. రెహమాన్ సంగీతంతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ఈ సినిమా దీపావళి కానుకగా నవంబర్ 6న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఇటీవల ఈ చిత్రబృందం ఇంగ్లిష్ ట్రైలర్ను కూడా విడుదల చేసింది. అంతర్జాతీయ ప్రేక్షకులను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏఐ ఆధారిత సరికొత్త లిప్-సింక్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ఈ వెర్షన్ను రూపొందించారు. అంతేకాకుండా, ఈ చిత్రాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా సోనీ పిక్చర్స్ విడుదల చేయనుండటం విశేషం.
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19 ఏళ్ల తర్వాత సీక్వెల్.. ట్రైలర్ రిలీజ్ఒక సినిమాకు సీక్వెల్ తీయాలంటే రెండు నుంచి మూడేళ్లు టైమ్ పడుతుంది. అలా పుష్ప రిలీజైన మూడేళ్లకు సీక్వెల్గా పుష్ప-2 కూడా వచ్చేసింది. కానీ ఓ మూవీ సీక్వెల్ దాదాపు రెండు దశాబ్దాల వస్తే ఎలా ఉంటుంది. సరిగ్గా అదే చేశారు మేకర్స్. ఎప్పుడో 2007లో వచ్చిన చిత్రానికి ఇప్పుడు సీక్వెల్ తెరకెక్కించారు.2007లో విడుదలైన క్లాసిక్ యాక్షన్ డ్రామా ఆవారపన్. ఇమ్రాన్ హష్మీ, దిశాపటానీ నటించారు. ఈ సినిమాకు దాదాపు 19 ఏళ్ల తర్వాత సీక్వెల్గా ఆవారపన్ - 2 తెరకెక్కించారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తయిన ఈ సినిమా ఆగస్టు 14న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. ఈ మూవీలో శివమ్ పండిట్ పాత్రలో ఇమ్రాన్ తిరిగి వస్తున్నాడంటూ వీడియోను పంచుకున్నారు. ఈ మూవీకి నితిన్ కక్కర్ దర్శకత్వం వహించారు.
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రామాయణలో రియా కపూర్ ఎవరో తెలుసా..?నితీశ్ తివారీ తెరకెక్కిస్తున్న భారీ పౌరాణిక చిత్రం ‘రామాయణ’. ఇప్పటికే విడుదలైన ట్రైలర్తో ఈ సినిమాపై ఉన్న అంచనాలు ఆకాశాన్నంటాయి.. ట్రైలర్లో తమ తమ పాత్రలతో హత్తుకున్న రణ్బీర్ కపూర్, సాయిపల్లవి, యశ్తో పాటుగా మరో ముఖం కూడా ప్రేక్షకుల దుష్టిని ఆకర్షించింది. ఆమెనే రియా కపూర్ . సీత పక్కన సాంప్రదాయ దుస్తుల్లో కనిపించిన ఈ నటి ఎవరని తెలుసుకోడానికి సోషల్ మీడియాకు పనిచెప్తున్నారు సినీ ప్రియులు. మరి ఆమె ఎవరో ఒకసారి చూద్దామా..?రియా కపూర్ ఎవరంటే..టెలివిజన్, ప్రాంతీయ సినిమాలు, మ్యూజిక్ విడియోల ద్వారా నటిగా గుర్తింపు పొందింది రియా కపూర్. ఈమె గతంలో సంపూర్ణ అనే సీరియల్లో నటించి బుల్లితెరలో, మిస్టేరియస్ అనే తెలుగు చిత్రంలో కనువిందు చేసింది. ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించడంతో పలు మార్లు ఆడిషన్స్ ,లుక్ టెస్ట్లను పూర్తి చేసిన తర్వాత ఈ భారీ బడ్జేట్ సినిమాలో మాండవి పాత్రకు ఎంపిక చేశారట. హిందూ పురాణాల ప్రకారం.. మాండవి కుశధ్వజ మహారాజు, చంద్రభాగ రాణిల కుమార్తె. సీతకు మేనకోడలు ( కజిన్) అవుతుంది. అనంతరం శ్రీరాముడి తమ్ముడు భరతుడిని వివాహం చేసుకుని అయెధ్య లో కీలక సభ్యురాలిగా మారుతుందట. ఇటీవల రిలీజైన రామాయణ ట్రైలర్లో రెప్పపాటు కాలం పాటు కనిపించినప్పటికీ రెండు భాగాల్లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో ఆమె పాత్రకు ప్రాధాన్యం ఉండనుందని తెలుస్తోంది. కాగా చిత్రంలో రణ్బీర్ కపూర్ శ్రీరాముడిగా, సాయి పల్లవి సీతగా, యశ్ రావణుడిగా వెండి తెరను పలకరించనున్నారు. సన్నీ డియోల్, రవి దూబే, అరుణ్ గోవిల్ , రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ వంటి నటులు కూడా ఉన్నారు.
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‘బిగ్ బీ’ రికార్డు: 83 ఏళ్ల వయసులో 24 గంటల షిఫ్ట్!న్యూఢిల్లీ: ‘కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి’(కేబీసీ) 18వ సీజన్ కోసం బాలీవుడ్ మెగాస్టార్ అమితాబ్ బచ్చన్ తన అంకితభావం మరోసారి చాటుకున్నారు. షో ప్రసార తేదీ సమీపిస్తున్న తరుణంలో ఆయన ఏకంగా 24 గంటల పాటు నిర్విరామంగా పనిచేశారు. ఈ విషయాన్ని ఆయన తన బ్లాగ్ ద్వారా వెల్లడించారు. గడువులోగా పని పూర్తి చేయకపోతే తన ఉద్యోగమే పోయేదని ఆయన సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు.83 ఏళ్ల వయసులోనూ అమితాబ్ బచ్చన్ కనబరుస్తున్న ఈ వృత్తిపరమైన నిబద్ధత అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. మొదటి రోజు ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభమైన ఆయన పని, మరుసటి రోజు ఉదయం 7 గంటల వరకు నిర్విరామంగా సాగింది. ఆ సమయానికి ఆ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయడం ఎంతో కీలకమని, అందుకే దానిని విజయవంతంగా పూర్తి చేశానని ఆయన తన బ్లాగ్లో రాసుకొచ్చారు.కేబీసీ మొదటి ప్రసార తేదీ ఇప్పటికే ఖరారైందని, ఆ గడువును కోల్పోతే తన స్థానంలో మరొకరిని తీసుకునేవారని పేర్కొన్నారు. 2000 సంవత్సరంలో ఈ క్విజ్ షో ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి మూడో సీజన్ మినహా ప్రతి సీజన్కు ఆయనే హోస్ట్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. వయసురీత్యా వస్తున్న ఆరోగ్య సవాళ్లను లెక్కచేయకుండా ఆయన ప్రతి పనిని అత్యంత బాధ్యతతో నిర్వర్తిస్తున్నారు.ఇది కూడా చదవండి: నిర్లక్ష్యం వీడని ‘ఎన్టీఏ’.. ఈసారి ‘కీ’లో జాప్యం!
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'రామాయణ'లో మహేశ్ బాబునే అనుకున్నారా?.. అసలు నిజం ఇదే..'రామాయణ'.. ప్రస్తుతం భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తెరకెక్కుతున్న చిత్రమిది. ఈ సినిమాలో శ్రీరాముడి పాత్రలో రణ్బీర్ కపూర్ నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే సినిమా ప్రకటన వచ్చిన తొలి రోజుల్లో ఇందులో హీరోగా ఎవరు నటిస్తారనే అంశంపై ఎన్నో ఊహాగానాలు వినిపించాయి. ముఖ్యంగా టాలీవుడ్ సూపర్స్టార్ మహేశ్ బాబు పేరు బలంగా ప్రచారంలోకి వచ్చింది. అయితే ఆ ప్రచారానికి ఎట్టకేలకు చిత్ర నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా, దర్శకుడు నితేశ్ తివారీ ఫుల్స్టాప్ పెట్టారు. మొదటి నుంచి తమ మనసులో ఉన్న ఏకైక పేరు రణ్బీర్ కపూర్ మాత్రమేనని స్పష్టం చేశారు.ఓ మీడియా సమావేశంలో నమిత్ మల్హోత్రా మాట్లాడుతూ.. ‘స్క్రిప్ట్ పూర్తయ్యాక శ్రీరాముడి పాత్రకు రణ్బీర్ కపూర్నే ఊహించుకున్నాం . ఆప్షన్-ఏ, ఆప్షన్-బీ, ఆప్షన్-సీ అంటూ ఏమీ లేదు. రణ్బీర్ మాత్రమే మా తొలి ఎంపిక. ముందుగా ఆయనను సంప్రదించాలని నిర్ణయించుకున్నాం. ఒకవేళ ఆయన తిరస్కరిస్తేనే మరో హీరో గురించి ఆలోచించేవాళ్లం" అని వెల్లడించారు.ఈ సందర్భంగా దర్శకుడు నితేశ్ తివారీ కూడా ఇదే విషయాన్ని స్పష్టంచేశారు. రణ్బీర్కు ప్రత్యామ్నాయంగా మరో హీరో పేరును అసలు పరిశీలించలేదన్నారు. దీనిపై స్పందించిన రణ్బీర్ కపూర్.. ‘అంటే ఇప్పుడు వీళ్లకు ఇంకో ఆప్షన్ కూడా లేదు కదా!’ అంటూ సరదాగా వ్యాఖ్యానించి నవ్వులు పూయించారు.ఇక రావణుడి పాత్రకు యశ్ ఎలా ఎంపికయ్యారనే విషయంపైనా నమిత్ ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు. 'కేజీఎఫ్: ఛాప్టర్-2' తర్వాత యశ్ క్రేజ్ దేశవ్యాప్తంగా పెరిగిందని, ఆ సమయంలో లాస్ ఏంజెల్స్లో ఆయనను కలిసి 'రామాయణ' విజన్ను వివరించామని చెప్పారు. కథ, పాత్ర నచ్చడంతో యశ్ రావణుడిగా నటించడమే కాకుండా నిర్మాతగానూ ఈ ప్రాజెక్టులో భాగమయ్యారని తెలిపారు.భారీ బడ్జెట్తో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో రణబీర్ కపూర్ శ్రీరాముడిగా, సాయిపల్లవి సీతగా, యశ్ రావణుడిగా కనిపించనున్నారు. అలాగే రవీ దూబే, సన్నీ డియోల్, వివేక్ ఒబెరాయ్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం కోసం దేశవ్యాప్తంగా సినీ అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
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యాక్షన్కి సైయాక్షన్ సీక్వెన్స్కు సిద్ధం అవుతున్నారట సల్మాన్ ఖాన్. ఆయన హీరోగా వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వంలో ఓ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ తెరకెక్కుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ చిత్రంలో నయనతార హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. ఓ కీలక పాత్రలో మాధవన్ నటిస్తున్నారనే టాక్ వినిపిస్తోంది. కాగా, ఈ చిత్రం కొత్త షెడ్యూల్ ఈ వారంలో ముంబైలో ప్రారంభం కానుందని సమాచారం. ఈ సినిమా చిత్రీకరణ కోసం ముంబైలోని ఓ ప్రముఖ స్టూడియోలో భారీ సెట్ రెడీ చేయిస్తున్నారని, ఈ సెట్లోనే సల్మాన్ ఖాన్–నయనతార పాల్గొనగా ఓ భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ను తీసేందుకు మేకర్స్ రెడీ అవుతున్నారని తెలిసింది. యాక్షన్తో పాటు కొన్ని కీలక సన్నివేశాలనూ తెరకెక్కించనున్నారట. ఇక ఈ చిత్రం కోసం దాదాపు 16 కేజీల బరువు తగ్గారట సల్మాన్ ఖాన్. శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ పతాకంపై ‘దిల్’ రాజు నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం వచ్చే ఏడాది రంజాన్ సందర్భంగా రిలీజ్ కానుందనే టాక్ ఫిల్మ్నగర్ సర్కిల్స్లో వినిపిస్తోంది. మరోవైపు సల్మాన్ హీరోగా నటించిన తాజా హిందీ చిత్రం ‘మాతృభూమి’ విడుదలకు సిద్ధం అవుతోంది.
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ప్రియుడితో హీరోయిన్ ఎంగేజ్మెంట్.. పోస్ట్ వైరల్ప్రముఖ నటి అభిమానులకు సర్ప్రైజ్ ఇచ్చింది. బాలీవుడ్ భామ జియా శంకర్ తన కాబోయే భర్తను పరిచయం చేసింది. ప్రియుడితో ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్న విషయాన్ని అఫీషియల్గా ప్రకటించింది. ప్రియుడు కరణ్తో నిశ్చితార్థం చేసుకున్న ఫోటోలను ఇన్స్టాలో షేర్ చేసింది. ఈ శుభవార్త విన్న అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో విషెస్ చెబుతున్నారు.కాగా.. అభిషేక్ మల్హన్తో డేటింగ్ రూమర్స్ ఖండించిన కొన్ని నెలలకే ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకోవడం విశేషం. జియా, అభిషేక్లు గతంలో బిగ్ బాస్ ఓటీటీ -2 సీజన్లో కంటెస్టెంట్గా పాల్గొన్నారు. ఆ తర్వాత ఒక మ్యూజిక్ వీడియోలో కలిసి పనిచేశారు. దీంతో వీరిద్దరిపై డేటింగ్ రూమర్స్ మొదలయ్యాయి. ఆ తర్వాత ఈ వార్తలను జియా కొట్టిపారేసింది.జియా శంకర్ బాలీవుడ్లో పలు సీరియల్స్లో నటించింది. అంతేకాకుండా బిగ్బాస్తో పాటు చాలా రియాలిటీ షోలలో మెరిసింది. తెలుగులోనూ రెండు సినిమాలు చేసింది. ఎంత అందంగా ఉన్నావే మూవీలో హీరోయిన్గా చేసింది. ఆ తర్వాత రాహుల్ రవీంద్రన్ నటించిన హైదరాబాద్ లవ్ స్టోరీ చిత్రంలో కీలక పాత్రలో కనిపించింది. ఇప్పుడు ఈ భామ పెళ్లి బంధంలోకి అడుగుపెట్టేందుకు సిద్ధమైంది. View this post on Instagram A post shared by Jiyaa Shankar (@jiyaashankarofficial)
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మళ్లీ లవ్ అండ్ వార్కొంత విరామం తర్వాత ముంబైలో మళ్లీ ‘లవ్ అండ్ వార్’ మొదలు పెట్టారట రణ్బీర్ కపూర్. సంజయ్లీలా భన్సాలీ దర్శకత్వంలో రణ్బీర్ కపూర్, ఆలియా భట్, విక్కీ కౌశల్ నటిస్తున్న సినిమా ‘లవ్ అండ్ వార్’. ఈ పీరియాడికల్ ట్రయాంగిల్ యాక్షన్ లవ్స్టోరీ చిత్రంలో రణ్బీర్, విక్కీ భారత సైనికుల పాత్రలు చేస్తున్నారని సమాచారం. కాగా, ఈ సినిమా కొత్త షెడ్యూల్ ముంబైలోని రాయల్ పామ్స్ లొకేషన్స్లో ప్రారంభమైందని తెలిసింది.ఈ సినిమాకు ఇదే ఫైనల్ షెడ్యూల్ అని, ఈ షూట్లో రెండు భారీ యుద్ధ సన్నివేశాలతో పాటు రెండు పాటలను కూడా చిత్రీకరించేలా భన్సాలీ ప్లాన్ చేశారని టాక్. వార్ సీక్వెన్స్ చిత్రీకరణలో దాదాపు 50 మంది ఫైటర్స్, దాదాపు 300 మంది జూనియర్ ఆర్టిస్టులు పాల్గొంటారట.ఈ సినిమాను ఆగస్టు కల్లా పూర్తి చేయాలని భన్సాలీ టార్గెట్గా పెట్టుకున్నారట. నిజానికి ఈ చిత్రాన్ని గత ఏడాది డిసెంబరులో రిలీజ్ చేయాలనుకున్నారు. కానీ షూటింగ్ సజావుగా సాగక పోవడం, మరోవైపు ‘రామాయణ’ చిత్రంతో రణ్బీర్ బిజీగా ఉండటంతో ‘లవ్ అండ్ వార్’ ఆలస్యమైందని తెలుస్తోంది. కాగా, ఈ చిత్రాన్ని వచ్చే ఏడాది జనవరి 21న రిలీజ్ చేయనున్నట్లు ఇటీవల మేకర్స్ ప్రకటించారు.
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బిగ్బాస్ రియాలిటీ షో.. ముహుర్తం ఫిక్స్బుల్లితెరపై ఫుల్ క్రేజ్ ఉన్న రియాలిటీ షో బిగ్బాస్. ఏ భాషలోనైనా ఈ షోకు ఆడియన్స్ ఆదరణ ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. మరోసారి బుల్లితెర ప్రియులను అలరించేందుకు రియాలిటీ షో వచ్చేస్తోంది. హిందీలో ఇప్పటికే సక్సెస్ఫుల్గా ఈ షో 19 సీజన్స్ పూర్తి చేసుకుంది. ఈ ఏడాది బిగ్ బాస్ సీజన్- 20కి కౌంట్డౌన్ మొదలైంది. రాబోయే సీజన్కు సంబంధించి తాజాగా టీజర్ రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. ఈ సారి కూడాహోస్ట్గా సల్మాన్ ఖాన్ హోస్ట్గా వ్యవహరించనున్నారు.ఈ తాజా సీజన్ సెప్టెంబర్ 6 నుంచి మొదలు కానుందని మేకర్స్ రివీల్ చేశారు. ఈ టీజర్లో గుర్రంతో పాటు సల్మాన్ ఖాన్ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. టీజర్ చూస్తుంటే ఈ సారి సరికొత్తగా సీజన్ ప్లాన్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ టీజర్లో కంటెస్టెంట్ల వివరాలు మాత్రం రివీల్ చేయలేదు. ఈ సీజన్లో కొత్త ట్విస్ట్లను ప్రేక్షకులను పరిచయం చేస్తుందని..అంతే కాకుండా సీజన్-20 మధ్యలో ఒక మిస్టరీ ఉంటుందని సల్మాన్ ఖాన్ టీజర్లో ప్రస్తావించారు. ఈ టీజర్ కేవలం ఆరంభం మాత్రమేనన్నారు.బిగ్ బాస్-20 స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?ఈ ఏడాది బిగ్ బాస్ సీజన్- 20 సెప్టెంబర్ 6న ప్రారంభం కానుందని వెల్లడించారు. ఈ రియాలిటీ షో జియో హాట్స్టార్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. అంతేకాకుండా కలర్స్ టీవీలో ప్రత్యక్ష ప్రసారం కానుంది. అయితే ఈ ఏడాది అన్ని భాషల్లోనూ ఓకేసారి ఈ షో ప్రారంభమవుతుందని ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ విషయంలో మరింత క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. అదే జరిగితే తెలుగుతో పాటు మిగతా భాషల్లోనూ అదో రోజు నుంచే షో మొదలు కానుంది. View this post on Instagram A post shared by JioHotstar (@jiohotstar)
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స్టార్ హీరోయిన్తో ఆర్జీవీ సీక్రెట్ పెళ్లి.. చిరంజీవినే చెప్పాడుప్రముఖ సీనీ దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ(ఆర్జీవీ) పర్సనల్ గురించి గత మూడు, నాలుగు రోజులుగా ఓ వార్త నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది. ఓ స్టార్ హీరోయిన్ని ఆయన సీక్రెట్గా పెళ్లి చేసుకున్నాడట. ఈ విషయాన్ని అప్పట్లో చిరంజీవినే మీడియాకు లీకు చేశాడని బాలీవుడ్ సీనియర్ జర్నలిస్ట్ జ్యోతి వెంకటేశ్ చెప్పారు. తాజాగా ఆయన ఓ పాడ్కాస్ట్లో మాట్లాడుతూ.. ఆర్జీవీ సీక్రెట్ పెళ్లి గురించి చిరంజీవినే తనతో చెప్పాడని అన్నారు.‘ఓ రోజు చిరంజీవి దగ్గరకు వెళ్తే.. 'హేయ్ జ్యోతి... ఊర్మిళను రామ్ గోపాల్ వర్మ పెళ్లి చేసుకుంది రాయలేదని చిరంజీవి నాతో అన్నారు. వారికి పెళ్లి ఎప్పుడు జరిగింది? అని నేను ఆయన్ను అడిగాను. ఆంధ్రప్రదేశ్ో ఓ ప్రముఖ ఆలయంలో ఊర్మిళను తీసుకెళ్లి ఆర్జీవీ పెళ్లి చేసుకున్నారని చెప్పారు. మీ దగ్గర ప్రూఫ్ ఏంటని అడిగాను. వారి పెళ్లి చేసిన పూజారి ఫోన్ నెంబర్ నాకు ఇచ్చారు. నేను ఆర్టికల్ రాయడానికి ముందే ఊర్మిళకు ఫోన్ చేశా. ఆమె ఏడుస్తూ.. ‘ నా గురించి మీరు అలా ఎలా రాస్తారు. నేను ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి నా గురించి మీకు తెలుసు కదా’ అని అన్నారు. ఇదే విషయం ఆర్జీవీకి కాల్ చేస్తే 'నో కామెంట్' అని అన్నారు. దీంతో ఇద్దరి సైడ్ నుంచి స్టోరీ రాశాను’ అని జ్యోతి వెంకటేశ్ చెప్పుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ సీనియర్ జర్నలిస్ట్ చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే సీక్రెట్ పెళ్లిపై అటు ఊర్మిళా కనీ, ఇటు ఆర్జీవి కానీ ఇప్పటివరకు స్పందించకపోవడం గమనార్హం.ఆర్జీవీతో పెళ్లి జరిగిందో లేదో తెలియదు కానీ.. 2016 లో మోహ్సిన్ అక్తర్ మీర్ ని ఊర్మిళ వివాహం చేసుకుంది. కొన్నాళ్ల తర్వాత ఇద్దరి మధ్య విభేదాలు రావడంతో.. 2024లో విడాకులు తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఊర్మిళ సింగిల్ గానే ఉంటుంది. అప్పట్లో ఆర్జీవీ, ఊర్మిళ కాంబో ఓ సంచలనం. వీరిద్దరి కాంబోలో వచ్చిన గాయం, రంగీలా, సత్య, అంతం, దౌడ్ వంటి మూవీస్ బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలన విజయం సాధించాయి. Jyothi Venkatesh spills tea on SECRET marriage of Ramgopal verma with urmila mamdodkat🤯They married in Temple, Chiranjevii leaked temple priest's direct phone number to expose the secret wedding👀When asked Urmila, she started crying & Ram Gopal Varma replied "no comments" pic.twitter.com/xxeGrfMudP— Chota Don (@choga_don) July 30, 2026
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డిలీట్ చేయకపోతే కేసు పెడతా: మృణాల్ ఠాకుర్ఏఐ కల్చర్ పెరిగిపోయిన తర్వాత దానిని మంచి కోసం ఎంతమంది ఉపయోగిస్తున్నారో అనే సంగతి పక్కనబెడితే సెలబ్రిటీలని ఇబ్బంది పెట్టేందుకు విరివిగా వినియోగిస్తున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా హీరోయిన్ డీప్ ఫేక్ ఫొటోలు, వీడియోలు తయారు చేసి అవన్నీ నిజమనే భ్రమ కల్పిస్తున్నారు. తాజాగా ఇలాంటి పరిస్థితుల బారిన స్టార్ హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకుర్ పడింది. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టింది.(ఇదీ చదవండి: త్రిష.. రాజకీయాల్లోకి రావాలి)'నా డీప్ ఫేక్ ఫొటోలని సృష్టించి వాటిని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడం చట్టవిరుద్ధం. ఇలాంటి పనులు ఏ మాత్రం కరెక్ట్ కాదు. వెంటనే డిలీట్ చేయండి లేదంటే న్యాయపరంగా చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది' అని మృణాల్ హెచ్చరించింది.మృణాల్ ఇప్పుడు కోప్పడటం కాదు గానీ గతంలో రష్మిక తదితర హీరోయిన్లు డీప్ ఫేక్ బారిన పడ్డారు. పలువురు నిందితుల్ని కూడా పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. అయినా సరే ఇలాంటి ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తుండటం హీరోయిన్లని ఇబ్బందులకు గురిచేస్తోంది. మృణాల్ కెరీర్ విషయానికొస్తే..రీసెంట్గా ఓ హిందీ మూవీ చేసింది గానీ సరిగా ఆడలేదు.(ఇదీ చదవండి: 200 రోజులు కష్టపడితే ఫ్లాప్.. 45 రోజుల్లో తీస్తే బ్లాక్బస్టర్: హీరో సూర్య)
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బాంబే హైకోర్టును ఆశ్రయించిన హీరోయిన్ శృతిహాసన్విశ్వనటుడు కమల్ హాసన్ తనయ, ప్రముఖ నటి శృతిహాసన్ తన వ్యక్తిత్వ హక్కులు (Personality Rights), ప్రచార హక్కుల (Publicity Rights) పరిరక్షణ కోసం బాంబే హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. తన అనుమతి లేకుండా కృత్రిమ మేధ (AI) సాంకేతికతతో రూపొందించిన కంటెంట్, మార్ఫింగ్ చిత్రాలు, డీప్ఫేక్ వీడియోలు, నకిలీ ప్రకటనలతో తన పేరు, ఫొటోలను ఉపయోగించి అనధికారికంగా వస్తువుల విక్రయాలను నిలిపివేయాలని కోరుతూ ఆమె పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.ఈ వ్యాజ్యంలో పలు భారతీయ, విదేశీ సంస్థలు ఉన్నాయి. అంతే కాకుండా ప్రముఖ సోషల్ మీడియా వేదికలతో పాటు కొందరు గుర్తుతెలియని వ్యక్తులను కూడా ఈ పిటిషన్లో ప్రతివాదులుగా చేర్చారు. ప్రతివాదుల్లో ఒకటైన ఓ క్రాఫ్ట్ వర్క్స్ సంస్థ ఫ్లిప్కార్ట్ వేదికలో శృతిహాసన్ పేరు, ఫొటోలతో కూడిన పోస్టర్లను ఆమె అనుమతి లేకుండానే విక్రయిస్తున్నట్లు పిటిషన్లో ఆరోపించారు.అదేవిధంగా గూగుల్, మెటా, ఎక్స్, పింట్రెస్ట్ వంటి డిజిటల్ వేదికల్లో తనను ఇతర నటులతో అనుచితంగా అనుసంధానించే ఏఐ వీడియోలు, అసభ్యకరమైన డీప్ఫేక్ చిత్రాలు ప్రసారం చేస్తున్నారు. ఈ కంటెంట్ తన ప్రతిష్ఠకు తీవ్ర నష్టం కలిగిస్తోందని ఆమె కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.తన పేరు, ఫొటోలు, వ్యక్తిత్వాన్ని ఎవరూ అనుమతి లేకుండా వాణిజ్యపరంగా వినియోగించకుండా శాశ్వత ఇంజెక్షన్ ఆర్డర్ జారీ చేయాలని ఆమె తరఫు న్యాయవాదులు కోర్టును కోరారు. అలాగే నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఉన్న కంటెంట్ను తొలగించాలని, జరిగిన నష్టానికి తగిన నష్టపరిహారం కూడా చెల్లించాలని వారు కోర్టును విజ్ఞప్తి చేశారు. శృతిహాసన్ దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమతో పాటు బాలీవుడ్లోనూ మంచి గుర్తింపు పొందిన విషయం తెలిసిందే.
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గృహహింస.. సీరియల్ నటికి అత్తారింట్లో వేధింపులుహిందీ సీరియల్స్తో పాటు రియాలిటీ షోల్లో పాల్గొని గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి అదితి శర్మ.. భర్త అభినీత్ కౌశిక్, అత్తింటి వారిపై గృహహింస కేసు పెట్టింది. ముంబైలోని గోరేగావ్ పోలీస్ స్టేషన్లో మూడు రోజుల క్రితం ఫిర్యాదు చేసింది. భర్త తనని శారీరకంగా మానసికంగా వేధించాడని, వ్యక్తిత్వంపై అనుమానాలు వ్యక్తం చేసేవాడని, తన నగలు కూడా ఇవ్వట్లేదని ఆరోపించింది.(ఇదీ చదవండి: ఓటీటీలో భార్యభర్తల కామెడీ సినిమా 'గట్ట కుస్తీ 2' తెలుగు రివ్యూ)అదితి శర్మ చెప్పినదాని ప్రకారం.. 2021 జూన్లో ఆన్లైన్ యాక్టింగ్ క్లాసుల ద్వారా అభినీత్ కౌశిక్తో పరిచయం ఏర్పడింది. 2024 సెప్టెంబర్ నుంచి ఇద్దరూ కలిసి బతకడం మొదలుపెట్టారు. అదే ఏడాది నవంబర్లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. అయితే వివాహం జరిగిన కొద్దిరోజులకే భర్త ప్రవర్తనలో మార్పు వచ్చిందని చిన్న చిన్న విషయాలకే తమ మధ్య తరచూ గొడవలు జరిగేవని, నా డ్రస్సింగ్పై అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసేవాడని, తన దగ్గర నుంచే డబ్బులు తీసుకునేవాడని ఆరోపించింది.2025 జనవరిలో కాఫీ విషయంలో జరిగిన ఓ గొడవ పెద్దది కావడంతో తనను దారుణంగా తిట్టారని, వివాహేతర సంబంధం కూడా అంటగట్టారని అదితీ తన ఫిర్యాదులో రాసుకొచ్చింది. తన మొబైల్ తరచూ చెక్ చేయడం, తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడకుండా అడ్డుకోవడం లాంటివి కూడా అత్తింటివాళ్లు చేశారని తెలిపింది. తన మంగళసూత్రం, బంగారు గొలుసులు, ఉంగరాలు, డైమండ్ రింగ్, గాజులు తదితర వివాహ ఆభరణాలని అడిగినా తనకు ఇవ్వట్లేదని చెప్పుకొచ్చింది.(ఇదీ చదవండి: భార్యతో విడాకులు.. తల్లితండ్రులని కలిసిన హీరో)ఈ ఏడాది మార్చిలో అదితీ భర్త అభినీత్, అతడి తరఫు న్యాయవాది ఈమెపై పలు ఆరోపణలు చేశారు.'అపోల్లెనా' సీరియల్ సహనటుడు సమర్థ్య గుప్తాతో ఆమెకు సన్నిహిత సంబంధం ఉందని ఆరోపించారు. ఈ విషయాన్ని తాను గుర్తించడంతోనే ఇద్దరి మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగిందని చెప్పాడు. అదితి తనని పెళ్లి చేసుకోవాలని ఒత్తిడి తెచ్చిందని, ఇండస్ట్రీలో ఇది బయటపడకూడదనే ఉద్దేశంతో తమ పెళ్లిని రహస్యంగా ఉంచాలని కోరిందని అభినీత్ పేర్కొన్నాడు. కుటుంబాల మధ్య రాజీ చర్చల సందర్భంగా రూ.25 లక్షలు, విడాకులు కోరినట్లు కూడా ఆయన ఆరోపించాడు.భర్త ఆరోపణలపై స్పందించిన అదితి.. పెళ్లైన నెల రోజుల నుంచే తనని చాలా ఇబ్బందులు పెడుతున్నారని, ఈ విషయాలు ప్రస్తుతం కోర్టులో ఉన్నందున పూర్తి వివరాలు మాట్లాడలేనని చెప్పింది. గృహహింస తన వైపు నుంచి జరగలేదని స్పష్టం చేసిన ఈమె.. తన భర్త తనని, తన కుటుంబాన్ని పలుమార్లు అవమానించారని, అందుకే విడాకులు కోరినట్లు పేర్కొంది. తమ పెళ్లిని రహస్యంగా ఉంచాలనే నిర్ణయం ఇద్దరూ కలిసి తీసుకున్న నిర్ణయమని వివరణ ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం ఈ కేసులో విచారణ జరుగుతోంది. (ఇదీ చదవండి: ఈ వారం ఓటీటీల్లోకి 23 సినిమాలు.. ఆ నాలుగు డోంట్ మిస్)
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ఓటీటీలోకి రష్మిక కొత్త సినిమా...స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే..?షాహిద్ కపూర్, రష్మిక, కృతి సనన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన తాజా చిత్రం ‘కాక్టెయిల్ 2’.హోమీ అదజానియా దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం జూన్ 19న థియేటర్స్లో విడుదలై..మంచి విజయం సొంతం చేసుకుంది. ఇప్పుడీ చిత్రం ఓటీటీ ప్రేక్షకులను అలరించడానికి రెడీ అయింది. ఆగస్ట్ 14 నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ నెట్ఫ్లిక్స్లో ఈ మూవీ స్ట్రీమింగ్ కానుంది.కాక్ టెయిల్ 2 కథేంటంటే..కునాల్ (షాహిద్ కపూర్), దియా (రష్మిక మందన్న) ఇద్దరు లివ్ ఇన్ రిలేషన్లో ఉంటారు. ఓ సారి కునాల్, దియా ఫారిన్లో వెకేషన్కు వెళ్లినప్పుడు అక్కడ దియా బెస్ట్ఫ్రెండ్ యాలీతో కునాల్కి పరిచయం ఏర్పడుతుంది. అయితే కునాల్పై యాలీ క్రష్ పెంచుకోవడమే కాకుండా ఓ సమయంలో అతడితో శారీరకంగా కలుస్తారు. ఈ విషయం దియాకు తెలిసిన తర్వాత ఏం జరిగింది? కునాల్, దియా మధ్యకు యాలీ ఎలా వచ్చింది? దియాతో డేటింగ్ చేస్తున్నప్పటికీ.. యాలీ ఎలా దగ్గరైంది? చివరకు కునాల్ ఎవరినీ పెళ్లి చేసుకొన్నాడు? అనేది తెలియాలంటే సినిమా చూడాల్సిందే.
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రోడ్డుపై, కాలేజీ గోడలపై అలా రాశాడు.. భయపడిపోయా: నటికాలేజీ రోజుల్లో తనకు ఎదురైన ఓ భయంకరమైన సంఘటన గురించి బుల్లితెర నటి శుభాంగి ఆత్రే తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో గుర్తు చేసుకుంటూ ఎమోషనల్ అయ్యారు. ఆమె ఇంటర్ చదవుతున్న రోజుల్లో ఓ వ్యక్తి రోజు బైక్పై ఫాలో అయ్యేవాడని.. అతని చర్యలు చూసి భయపడిపోయానని శుభాంగి చెప్పింది.‘నేను ఇండోర్లో 10-11వ తరగతి చదవుతున్నప్పుడు ఓ వ్యక్తి రోజు బైక్పై మమ్మల్ని ఫాలో అయ్యేవాడు. కాలేజీ గోడలపై, రోడ్డుపై నా పేరు, తన పేరు కలిపి రాసేశాడు. మా ఇంటికి ఎదురుగా ఉన్న గోడపై కూడా అలానే రాశాడు. నేను అతనితో ఒక్కసారి కూడా మాట్లాడలేదు. కానీ మా వెనకే తిరిగేవాడు. ఓ సారి మా అక్క అతనితో మాట్లాడింది. ‘ఇలా తిరడం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదని.. ఏదైనా సాధించి రా.. అప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాం’అని చెప్పింది. కొన్నాళ్ల తర్వాత అతను కనిపించకుండా పోయాడు. ఇలాంటి వేధింపులు ఆడపిల్లలను చాలా భయానికి గురి చేస్తాయి. బయటకు కూడా రాలేరు. ఇంట్లో వాళ్లు కూడా భయపడతారు. వేధింపులపై మహిళలు, యువతులు మౌనంగా ఉండకూడదు. ధైర్యంగా ఎదురు తిరగాలి. నేటి తరం అమ్మాయిలు తమ రక్షణ విషయంలో మరింత జాగ్రత్తతో వ్యవహరించడం మంచి పరిణామం’ అని శుభాంగి అన్నారు.‘కసౌతీ జిందగీ కే' అనే సిరియల్తో సీనీ కెరీర్ని ప్రారంభించిన శుభాంగి ఆత్రే.. 2007లో వచ్చిన 'కస్తూరి' అనే ధారవాహికతో మంచి గుర్తింపు పొందింది. ఆ తర్వాత 'భాబీజీ ఘర్ పర్ హై!'లో అంగూరి భాభీ పాత్ర పోషించి బాగా పేరు సంపాదించింది. చిడియా ఘర్, అధురి కహానీ హుమారీ, హవన్, దో హాన్సన్ కా జోడా వంటి షోలలో కూడా నటించింది.
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‘రేసుగుర్రం’ విలన్ చేతికి ఖరీదైన వాచ్.. ధర ఎంతో తెలుసా?తెలుగులో ‘రేసుగుర్రం’ సినిమాలో ‘మద్దాలి శివారెడ్డి’ పాత్రతో ప్రేక్షకులను మెప్పించిన ప్రముఖ నటుడు, బీజేపీ ఎంపీ రవి కిషన్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారారు. ఇటీవల ఆయన ‘హర్ హర్ భోళే నమహ శివాయ’ అనే భక్తి గీతాన్ని ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో పాడుతున్న వీడియో ఒకటి నెట్టింట తీవ్రంగా వైరల్ అయ్యింది. ఆయన భక్తి పారవశ్యానికి అభిమానులు ఫిదా అవ్వడమే కాకుండా, ఆ వీడియోలో రవి కిషన్ చేతికి మెరుస్తున్న ఒక లగ్జరీ గడియారం ప్రతి ఒక్కరి దృష్టిని విశేషంగా ఆకర్షించింది. ఆ గడియారం ప్రత్యేకం ఏమిటంటే?సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న సమాచారం ప్రకారం రవి కిషన్ ధరించిన ఆ గడియారం ప్రముఖ స్విస్ లగ్జరీ వాచ్ బ్రాండ్ ‘హ్యూబ్లో’ (Hublot) కి చెందిన ‘బిగ్ బ్యాంగ్ మెకా-10’ మోడల్. ఈ వాచ్ ఓపెన్-వర్క్డ్ (స్కెలిటన్) డయల్ను కలిగి ఉంటుంది. అంటే వాచ్ లోపల మెకానికల్ మూవ్మెంట్ ఎలా పనిచేస్తుందో బయటికే స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఇది మాన్యువల్-వైండింగ్ వాచ్. ఒక్కసారి వైండింగ్ చేస్తే ఏకంగా 10 రోజుల పాటు నిరంతరాయంగా పనిచేస్తుంది. గ్లాస్పై కాంతి పడి పరావర్తనం చెందకుండా ఉండేలా యాంటీ-రెఫ్లెక్టివ్ ట్రీట్మెంట్తో కూడిన సఫైర్ క్రిస్టల్ను ఇందులో ఉపయోగించారు. ధర ఎంతంటే..ఈ లగ్జరీ వాచ్ మార్కెట్ విలువ దాదాపు రూ. 35 లక్షలు ఉంటుందని అంచనా. గతంలో కూడా రవి కిషన్ దాదాపు రూ. 2.7 కోట్ల విలువైన లగ్జరీ వాచ్తో కనిపించి వార్తల్లో నిలిచారు. తాజాగా మరోసారి రూ. 35 లక్షల ఖరీదైన గడియారంతో మెరవడంతో ఆయన వాచ్ కలెక్షన్స్ గురించి సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు ఆసక్తిగా చర్చించుకుంటున్నారు. View this post on Instagram A post shared by Urban NXT | Luxury Platform (@urban.nxt)
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రూ.50 కోట్ల రెమ్యునరేషన్ తగ్గించుకున్న స్టార్ హీరో!బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్ ప్రస్తుతం తెలుగు దర్శకుడ వంశీ పైడిపల్లి, నిర్మాత దిల్ రాజుతో కలిసి ఓ సినిమా చేస్తున్నాడు. SVC63 పేరుతో తీస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ షూటింగ్ జరుగుతోంది. అయితే ఒక్కో మూవీకి రూ.120 కోట్ల వరకు రెమ్యనరేషన్ తీసుకుంటాడనే టాక్ ఉన్న సల్మాన్.. దీని కోసం మాత్రం రూ.70 కోట్లే తీసుకుంటున్నాడని బాలీవుడ్లో టాక్ నడుస్తోంది. ఇంతకీ ఏంటి కారణం?(ఇదీ చదవండి: సీక్రెట్గా నిశ్చితార్థం చేసుకున్న టాలీవుడ్ హీరోయిన్)వచ్చే ఈద్ టార్గెట్గా తీస్తున్న ఈ సినిమా కోసం సల్మాన్ ఖాన్ పారితోషికం తగ్గింపు నిర్ణయం తీసుకోవడం వెనక ఆయన సన్నిహిత మిత్రుడు రఫీ కాజీ అనే కారణం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ సెట్ కావడంలో ఈయన కీలక పాత్ర పోషించాడని, నిర్మాతల్లో ఒకరిగా కూడా ఉన్నాడని సమాచారం. స్నేహితుడి కోసమే సల్మాన్ తన సాధారణ పారితోషికంతో పోలిస్తే భారీగా తగ్గించాడని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.అయితే అడ్వాన్స్ మొత్తంతో పాటు సినిమా లాభాల్లోనూ వాటాని సల్మాన్ తీసుకుంటున్నారా లేదా అనే విషయపై ప్రస్తుతానికైతే స్పష్టత లేదు. గత కొన్నేళ్లుగా చూసుకుంటే సల్మాన్ ఖాన్ తన సినిమాల్లో లాభాల భాగస్వామ్యానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తూ వస్తున్నారు. ముఖ్యంగా 2010లో రిలీజైన 'దబాంగ్' తర్వాత ఆయన కుటుంబ సభ్యులు లేదా సల్మాన్ ఖాన్ ఫిల్మ్స్ (SKF) బ్యానర్ ఎక్కువ శాతం చిత్రాలని నిర్మించింది. 'బాడీగార్డ్'ని ఆయన సోదరి అల్విరా ఖాన్ నిర్మించగా, 'దబాంగ్'ని సోదరుడు అర్బాజ్ ఖాన్ నిర్మించాడు.ఇకపోతే సల్మాన్ ఖాన్ మరోవైపు 'మాతృభూమి' అనే వార్బ్యాక్ డ్రాప్ మూవీ చేశాడు. గాల్వాన్ లోయ ఘర్షణ నేపథ్యం కావడంతో ప్రస్తుతానికి దీన్ని హోల్డ్లో పెట్టేసినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ఇదెప్పుడు థియేటర్లలోకి వస్తుందో చెప్పలేని పరిస్థితి.(ఇదీ చదవండి: ఓటీటీలో ఇంటెన్స్ హిందీ ప్రేమకథా సినిమా.. అధికారిక ప్రకటన)
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ముఖేశ్ ఖన్నాకు ఇచ్చిపడేసిన సీజేపీన్యూఢిల్లీ: బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు ముఖేశ్ ఖన్నా తమపై చేసిన వ్యాఖ్యలకు కాక్రోజ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) కౌంటర్ ఇచ్చింది. నీట్ పేపర్ లీకేజీ బాధ్యులపై చర్యలకు నిరసన తెలిపిన వారికి మద్దతు ఇచ్చిన యువతపై బెదిరింపులకు దిగడాన్ని తిప్పికొట్టింది. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నిరసనల్లో పాల్గొన్న యువతకు ఉద్యోగాలు రావని, ప్రభుత్వం సాయం అందని ముకేశ్ ఖన్నా హెచ్చరించారు. అంతేకాదు వారిని మురికి కాలువలోని పురుగులుగా ఆయన వర్ణించారు. సీజేపీ ట్రాప్లో పడొద్దని పిల్లలకు సూచించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ పెట్టడంతో పాటు ఇన్స్టాగ్రామ్లో వీడియో కూడా షేర్ చేశారు.''ఇంట్లోకి బొద్దింకలు వస్తే, మనం ఏం చేస్తాం?? వాటిని వెతికి పట్టుకుంటాం, పైకి ఎత్తి బయట పడేస్తాం. వీరితో కూడా అలాగే చేయండి. కొంత మంది పిల్లలు ప్రలోభాలకు లొంగిపోయి, ఆవేశంలో అన్ని రకాల తప్పుడు, నీచమైన మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. వారికి ఇదే నా హెచ్చరిక.. మీ మాటలు చరిత్రలో లిఖించబడ్డాయి. వారితో తిరగడం ద్వారా, మీరు మిమ్మల్ని మీరే ఒక మురికి కాలువలోని పురుగులుగా మార్చుకున్నారు. దీనికి మీరు మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి ఉంటుంది!!ఏ పోలీసులూ మీకు సహాయం చేయరు. చాలామంది మీకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికి సంకోచిస్తారు. ప్రభుత్వ సహాయం నిలిపివేయబడుతుంది. మీకు కొన్ని వీసాలు కూడా రాకపోవచ్చు!! మీరు ఇప్పటికే మీ కుటుంబం దృష్టిలో పడిపోయారు! అందుకే, మీరు వారి బారి నుండి ఎంత త్వరగా తప్పించుకుంటే అంత మంచిది. నాకు మీ గురించి ఆందోళనగా ఉంద''ని ఎక్స్లో పేర్కొన్నారు.మాకు మీరు తెలియదుముఖేశ్ ఖన్నా వ్యాఖ్యలను సీజేపీ తిప్పికొట్టింది. తాము జెనజీ తరానికి చెందిన వాళ్లమని మీ గురించి మాకు తెలియదు అనే అర్ధం వచ్చేలా కౌంటర్ ఇచ్చింది. ''క్షమించండి, మేము జెన్జీ. మేము స్పైడర్మాన్, బాట్మాన్, మార్వెల్స్ చూశాం. మీ గురించి మాకు తెలియదు. కాబట్టి మీ జ్ఞానాన్ని మీ జేబులోనే ఉంచుకోవాల''ని ఎక్స్లో సీజేపీ జవాబిచ్చింది. కాగా, శక్తిమాన్ పాత్రతో ముఖేశ్ ఖన్నా సినిమా రంగంలో పాపులర్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆయనకు అదే తరహాలో సీజేపీ కౌంటర్ ఇచ్చింది.Sorry , but we are Gen-z हम spiderman, batman, Marvels देखते हैं Animes देखते हैं ! हम आपको नहीं जानते ! So please keep your knowledge in your pocket. https://t.co/OdQp0Pe25M— Cockroach Janta Party (@shah34516) August 1, 2026చదవండి: ఈ20 ఇథనాల్ పెట్రోల్ స్కామ్ను బయటపెడతా
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అభిమానులకు క్షమాపణలు చెప్పిన ప్రియాంక.. నెటిజన్స్ ప్రశంసలుసాధారణంగా సినిమా తారలు కనిపిస్తే వాళ్లతో ఫోటోలు దిగడానికి జనాలు ఎగబడతారు. అయితే కొంతమంది హీరోహీరోయిన్లు మాత్రం.. సెల్ఫీలు అడిగితే చిరాకుగా వెళ్లిపోతుంటారు. మరికొంతమంది అయితే దగ్గరకు వచ్చిన అభిమానులను తోసేస్తారు. సెల్ఫీలు ఇవ్వడం ఇష్టంలేకుంటే..ఫ్యాన్స్ వైపు చూడకుండా సైలెంట్గా వెళ్లిపోతారు. కానీ స్టార్ హీరోయిన్ ప్రియాంక చోప్రా మాత్రం.. సెల్ఫీలు ఇవ్వలేకపోయినందుకు అభిమానులకు క్షమాపణలు చెప్పింది. తన పరిస్థితిని మర్యాదగా వివరించి.. సెల్ఫీలు ఇవ్వకుండా వెళ్లిపోయింది.అసలేం జరిగింది?ఎక్కడి వెళ్తుందో తెలియదు కానీ.. తాజాగా ప్రియాంక చోప్రా ముంబై ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్లింది. కూతురుని చేతుల్లో ఎత్తుకొని.. ఎయిర్పోర్ట్లోపలికి వెళ్తుండగా.. ఆమెను గుర్తుపట్టి కొంతమంది సెల్ఫీలు అడిగారు. అయితే ప్రియాంక చేతిలో పాప ఉండడంతో సెల్ఫీలు ఇవ్వలేకపోయింది. అలా అని వారిని పట్టించుకోకుండా వెళ్లలేదు. ఒక క్షణం ఆగి.. ‘క్షమించండి..నేను పాపతో ఉన్నాను’ అని చెప్పింది. ఆమె అలా చిరునవ్వుతో మర్యాదగా చెప్పడం అభిమానులను విపరీతంగా హత్తుకుంది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారగా.. అంతర్జాతీయంగా కీర్తి గడించినప్పటికీ ఒదిగి ఉండడమే కాదు..గౌరవంగా ప్రవర్తించారని నెటిజన్స్ ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.మహేశ్కి జోడీగా.. ప్రియాంక ప్రస్తుతం రాజమౌళి దర్శకత్వం వహిస్తున్న వారణాసి చిత్రంలో మహేశ్కు జోడీగా నటిస్తోంది. ఇందులో అద్భుతమైన స్లో మోషన్ జంప్స్ చేసినట్లు ఆమె చెప్పారు. ఇక ఈ చిత్రంలో రుద్ర, శ్రీరాముడిగా మహేశ్ ద్విపాత్రాభినయం చేస్తున్నారు. భారీ బడ్జెట్తో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో రానున్న ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్ 7న విడుదల కానుంది. View this post on Instagram A post shared by Bollywood Society (@bollywoodsocietyy)
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సన్గ్లాసెస్తో గుడిలో హీరోయిన్ పూజలు.. నెటిజన్స్ ఫైర్సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉండే బాలీవుడ్ నటి భూమి పెడ్నేకర్..తన ఇన్స్టా ఖాతాలో తాజాగా పోస్ట్ చేసిన వీడియో ఒకటి ఇప్పుడు వైరల్గా మారింది. ఆ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు..ఆమెపై ఫైర్ అవుతున్నారు. ఎంత పెద్ద హీరోయిన్ అయినా సరే ఇలా చేస్తారా అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇంతకీ భూమి పెడ్నేకర్ పోస్ట్ చేసిన వీడియో ఏంటి? అసలు ఏం జరిగింది?విభిన్నమైన పాత్రలతో ఆకట్టుకునే బాలీవుడ్ నటి భూమి..తాజాగా శివాలయానికి వెళ్లింది. పవిత్రమైన శ్రావణ మాసం ప్రారంభం కావడంతో శివలింగానికి ప్రత్యేక పూజలు చేసింది. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలను, వీడియాలను ఇన్స్టాలో షేర్ చేస్తూ.. ‘ఈ శ్రావణ మాసంలో నా జీవితం సులభంగా మారిపోవాలని కోరుకోవడం లేదు. ఎలాంటి కష్టాలు, సవాళ్లు ఎదురైనా చిరునవ్వుతో ఎదుర్కొనే ధైర్యాన్ని, శక్తిని ప్రసాదించమని ఆ మహాదేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను. హర్ హర్ మహాదేవ్’అంటూ ఎమోషనల్గా రాసుకొచ్చింది.అయితే ఈ వీడియోలో భూమి కనిపించిన విధానంపై నెటిజన్స్ ఫైర్ అవుతున్నారు. బ్లాక్ టీషర్ట్, జీన్స్ ధరించి ఆమె గుడిలోకి వెళ్లారు. అంతేకాదు కళ్లకు సన్ గ్లాసెస్ పెట్టుకొని శివలింగానికి అభిషేకం చేసింది. పవిత్రమైన ఆలయంలోకి వెళ్లినప్పుడు కనీసం కళ్లజోడు అయినా తీసేయాలనే సంస్కారం లేదా అని నెటిజన్స్ విమర్శిస్తున్నారు. ‘పూజ చేస్తున్నారా లేదా ఫోటో షూట్కి పోజులు ఇస్తున్నారా?’, ‘సన్ గ్లాసెస్ పెట్టుకొని పూజ చేసినవాళ్లను ఇంతవరకు చూడలేదు’, ‘దయచేసి ఆ కళ్లజోడులో నుంచి దేవుడివైపు చూడకండి.. సంప్రదాయాలకు కనీస గౌరవం ఇవ్వండి’ అని నెటిజన్స్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. View this post on Instagram A post shared by Bhumi Satish Pednekkar (@bhumisatishpednekkar)
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‘రాకా’లో షారుక్.. రూ. 1000 కోట్ల బడ్జెట్.. అట్లీ ప్లాన్ అదుర్స్!ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, స్టార్ దర్శకుడు అట్లీ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న భారీ సైన్స్ ఫిక్షన్ చిత్రం ‘రాకా’పై రోజురోజుకూ అంచనాలు పెరుగుతున్నాయి. భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్టులలో ఒకటిగా భావిస్తున్న ఈ సినిమా గురించి తాజాగా మరో ఆసక్తికర సమాచారం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ చిత్రాన్ని దాదాపు రూ.1,000 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో రూపొందిస్తున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. అత్యాధునిక విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ కోసం అంతర్జాతీయ స్టూడియోలతో కలిసి చిత్ర బృందం పనిచేస్తోందని సమాచారం.షారుక్ ఖాన్ కామియో?ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ బాద్షా షారుక్ ఖాన్ ప్రత్యేక పాత్రలో కనిపించనున్నారనే వార్తలు సినీ వర్గాల్లో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. అయితే ఆయన కామియోకు సంబంధించిన చిత్రీకరణ ఇంకా ప్రారంభం కాలేదని తెలుస్తోంది. విదేశాల్లో నిర్వహించే ప్రత్యేక షూటింగ్ షెడ్యూల్లో షారుక్కు సంబంధించిన సన్నివేశాలను చిత్రీకరించే అవకాశం ఉందట. అయితే ఈ విషయంపై చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ నుంచి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.రెండు కాలాల్లో సాగే కథ'రాకా' కథ రెండు విభిన్న కాలాల్లో సాగనున్నట్లు సమాచారం. ఒక భాగం పురాణ–వేద కాలంలోని గిరిజన నేపథ్యంలో ఉండగా, మరో భాగం ఆధునిక కాలంలో కొనసాగుతుందని తెలుస్తోంది. ఈ ప్రత్యేక కథన నిర్మాణమే సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో మరింత ఆసక్తిని పెంచుతోంది. ఆధునిక కాలానికి సంబంధించిన కథలో మృణాల్ ఠాకూర్ కథానాయికగా నటిస్తున్నట్లు సమాచారం. మరోవైపు చారిత్రక భాగంలో దీపికా పదుకొణె కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారని ప్రచారం జరుగుతోంది. అలాగే జాన్వీ కపూర్, రష్మిక మందన్న కూడా అదే టైమ్లైన్లో ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపించనున్నారనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇతర నటీనటుల్లో చెంబన్ వినోద్ జోస్, యోగి బాబు, ఫెమినా జార్జ్ కీలక పాత్రల్లో నటించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. విజయ్ సేతుపతి కూడా ఈ ప్రాజెక్టులో భాగమవుతారనే ప్రచారం ఉన్నప్పటికీ, అల్లు అర్జున్, దీపికా పదుకొణె పేర్లను మినహాయించి పూర్తి తారాగణాన్ని చిత్ర బృందం ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. ఈ చిత్రానికి సాయి అభ్యంకర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.రిలీజ్ ఎప్పుడంటే..?'రాకా' విడుదల తేదీని మేకర్స్ ఇంకా ప్రకటించలేదు. అయితే ఈ చిత్రాన్ని రెండు భాగాలుగా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురాబోతున్నట్లు సమాచారం. భారీ బడ్జెట్ కావడంతో.. ఒకే సినిమాగా రిలీజ్ చేస్తే బ్రేక్ ఈవెన్లో ఇబ్బందులొస్తాయని.. అట్లీ భావిస్తున్నాడట. పార్ట్ 1, పార్ట్ 2 రిలీజ్ చేస్తే కేజీయఫ్, పుష్ప, బాహుబలిలా ఈ చిత్రం కూడా ఎక్కువ వసూళ్లను సాధిస్తుందని నిర్మాతలు భావిస్తున్నారట. వచ్చే ఏడాది సమ్మర్లో పార్ట్ 1 రిలీజ్ చేసి.. మరుసటి ఏడాదిలో పార్ట్ 2ని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలనుకుంటున్నారట. అయితే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన మాత్రం రాలేదు.
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బాబుషాన్ బర్త్డే స్పెషల్..ఆకట్టుకుంటున్న‘అంతర్యామి' పోస్టర్ఒడియా సినీ పరిశ్రమలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సూపర్స్టార్ బాబుషాన్ మొహంతి నేడు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన నటిస్తున్న తాజా చిత్రం 'అంతర్యామి' చిత్రబృందం సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆయనకు ఘనంగా జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేసింది. ఈ ప్రత్యేక సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని చిత్రయూనిట్ విడుదల చేసిన బర్త్డే పోస్టర్ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. అమ్రిత్ ప్రెజెంట్స్, శివ సత్యం ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లపై ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది. ఈ సినిమాలో బాబుషాన్ మొహంతి కథానాయకుడిగా నటిస్తుండగా, వేద్విక సోని హీరోయిన్గా కనిపించనుంది. సీనియర్ నటీమణులు ఆమని, కస్తూరి, శ్రీతం దాస్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. శివ సత్యం దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని ప్రొడ్యూసర్స్ అమ్రిత్ నిషాద్ జ్ఞానరంజన్ సాహు, నిర్మిస్తున్నారు. త్వరలోనే ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన మరిన్ని విశేషాలను చిత్రబృందం వెల్లడించనుంది.
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రణ్బీర్ కపూర్ రామాయణ.. విజువల్ వండర్లా ట్రైలర్రణ్బీర్ కపూర్, సాయిపల్లవి, యష్.. రాముడు, సీత, రావణుడిగా నటించిన చిత్రం 'రామాయణ'. ఈ ఏడాది దీపావళికి థియేటర్లలో రిలీజ్ చేయనున్నారు. ఇటీవల ట్రైలర్ రిలీజ్ చేస్తామని మేకర్స్ ప్రకటించారు. మొదట ఈనెల 24న యూట్యూబ్లోనే విడుదల చేస్తామని తెలిపారు. కానీ అలా కుదరలేదు. ముందుగా ప్రకటించినట్లుగానే తాజాగా రామాయణ ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. ఇవాళ ఉదయం 4 గంటల 15 నిమిషాలకు ట్రైలర్ విడుదల చేశారు. ట్రైలర్ చూస్తుంటే రామాయణ మరో రేంజ్లో తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నితీశ్ తివారీ రామాయణం విజువల్ వండర్లా కనిపిస్తోంది. రణ్బీర్ కపూర్, సాయిపల్లవి సీతారాముల పాత్రల్లో సరికొత్తగా కనిపించారు. రావణుడితో యుద్ధం సీన్స్ ట్రైలర్లో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఈ ఏడాది దీపావళికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా రామాయణ రిలీజ్ కానుంది. ఈ చిత్రాన్ని దాదాపు రూ.4 వేల కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కిస్తున్నారు. విజువల్ వండర్లా ఉన్న ట్రైలర్ మీరు కూడా చూసేయండి.
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గురుపౌర్ణమి నాడు బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన సీరియల్ నటిహిందీ ప్రముఖ సీరియల్ నటి కరిష్మా తన్నా శుభవార్త చెప్పేసింది. గురుపౌర్ణమి రోజున తనకు పండంటి మగబిడ్డ జన్మించినట్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించింది. ఈ క్రమంలోనే తోటి నటీనటులు.. కరిష్మా దంపతులకు శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో ప్రెగ్నెన్సీ విషయాన్ని ఈమె బయటపెట్టగా.. ఇప్పుడు బిడ్డ పుట్టాడు.(ఇదీ చదవండి: అల్లు అర్జున్లా మిగతా హీరోలు ఎందుకు చేయలేకపోతున్నారు?)కరిష్మా తన్నా.. 2022లో ముంబైకి చెందిన బిజినెస్మ్యాన్ వరుణ్ బంగేరాని పెళ్లి చేసుకుంది. అంతకు ముందు కొన్నేళ్ల పాటు ప్రేమలో ఉన్న ఈ జంట అనంతరం వైవాహిక జీవితంలోకి అడుగుపెట్టారు. కరిష్మా.. 2001 నుంచి హిందీలో సీరియల్స్ చేస్తూ గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఈమె 'క్యుంకీ సాస్ భీ కభీ బహు థీ', 'కుసుమ్' తదితర సీరియల్స్తో పాటు 'బిగ్ బాస్', 'నచ్ బలియే', 'జరా నచ్కే దిఖా' లాంటి రియాలిటీ షోల ద్వారా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. గత ఐదారేళ్లలో అయితే 'స్కూప్' లాంటి ఓటీటీ సిరీస్లతో ప్రశంసలు అందుకుంది. ఈమె 'సంజు', 'సూరజ్ పే మంగళ్ భారి' లాంటి సినిమాలు కూడా చేసింది.(ఇదీ చదవండి: ఓటీటీలో ఫీల్ గుడ్ సినిమా 'చిన్న చిన్న ఆశై' తెలుగు రివ్యూ) View this post on Instagram A post shared by Karishma K Tanna (@karishmaktanna)
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సొంత మేనమామే బలవంతం చేశాడు.. నటి సంచలన వ్యాఖ్యలుబుల్లితెర నటి, ‘బాలికా వధు 2’ సీరియల్ ఫేం శివాంగి జోషి చిన్నప్పుడు తనకు ఎదురైన లైంగిక వేధింపుల గురించి వివరిస్తూ ఎమోషనల్ అయింది. తాజాగా ‘లాకప్ 2’ రియాల్టీ షోలో పాల్గొన్న ఆమె.. చిన్నప్పుడు సొంత మేనమామనే తనతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించారని తెలిపారు.‘మా అమ్మకు సోదరుడైన ఓ వ్యక్తిని నేను చాలా నమ్మేదాన్ని. ముద్దుగా మామాజీ అని పిలిచేదాన్ని. నన్ను రోజు స్కూల్ నుంచి తీసుకొచ్చేవాడు. మా అమ్మ అతన్ని ఎంతగానో నమ్మేది. అదే ఆసరాగా చేసుకొని నాతో అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించాడు. నేను సినిమాల్లోకి వెళ్లాలంటే ముందుగా డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవాలని చెబుతూ..ఒల్లో కూర్చోబెట్టుకొని ఏదోదో చెప్పేవాడు. ఆయన ఏం చెబుతున్నాడో.. ఆయన ఉద్దేశాలు ఏంటో అర్థం కాలేదు. కానీ నాకు నచ్చలేదు. నేను డ్రైవింగ్ నేర్చుకోనని చెప్పి.. పక్కకు వచ్చేశా. ఓ రోజు మా అమ్మనాన్నలు బయటకు వెళ్లారని తెలుసుకొని.. ఇంట్లోకి వచ్చాడు. హీరోయిన్వి కావాలంటే రకరకాల సీన్లలో నటించాలంటూ.. నా నుదుటిపై, చెంపలపై ముద్దు పెట్టాడు. నా పెదాలపై ముద్దు పెట్టేందుకు ప్రయత్నించగా..తోసేశాను. దీంతో అతనికి కోపం వచ్చి నన్ను కింద పడేశాడు. అదృష్టంకొద్ది అప్పుడే అమ్మనాన్నలు ఇంట్లోకి వచ్చారు. నా అరుపులు విని గదిలోకి వచ్చి చూశారు. ఏం జరిగిందో తెలుసకొని..అతన్ని కొట్టి ఇంటి నుంచి బయటకు గెంటేశారు’ అని చెబుతూ శివాంగీ ఎమోషనల్ అయింది.
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‘దమ్ముంటే ఒంటరిగా రా’.. కంగనాపై రాఖీ తిరుగుబాటుజంతర్మంతర్ వద్ద జరిగిన జెన్ జెడ్ విద్యార్థుల నిరసనలపై ఎంపీ, నటి కంగనా రనౌత్ చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలపై నటి రాఖీ సావంత్ తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. విద్యార్థులకు, దేశ యువతకు మద్దతుగా నిలిచిన ఆమె, కంగనా వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. ఇటీవల కంగనా రనౌత్ జెన్ జెడ్ వారిని ‘జనరేషన్ గట్టర్’ అని అభివర్ణించడంతో పాటు, నిరసనల్లో పాల్గొన్న యువతులపై వివాదాస్పద కామెంట్లు చేశారు.దీనిపై రాఖీ సావంత్ తీవ్రంగా స్పందిస్తూ, దేశంలోని యువతులు, విద్యార్థినుల గురించి ఇలా మాట్లాడటం సరికాదన్నారు. ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక వీడియోను షేర్ చేసిన రాఖీ సావంత్, కంగనా రాజకీయ ప్రయాణాన్ని ప్రస్తావిస్తూ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. ఎంపీగా ఎలా ఎదిగారని ప్రశ్నించారు. ‘మీకు ధైర్యం ఉంటే సెక్యూరిటీ లేకుండా ఒంటరిగా బయటకు తిరగండి. అప్పుడే దేశంలోని యువత శక్తి ఏంటో మీకు తెలుస్తుంది’ అని సవాలు విసిరారు.పార్లమెంట్లో కూర్చుని ఇలాంటి అనవసర వ్యాఖ్యలు చేయడం మానుకోవాలని హితవు పలికారు. బాలీవుడ్లో కంగనా గత వివాదాలను గుర్తుచేస్తూ, ఆమె భాషపై తీవ్ర ఆక్షేపణ తెలిపారు. మరోవైపు, కంగనా రనౌత్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్లో జెన్ జెడ్ నిరసనల తీరుపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆ నిరసనల్లోని రీల్స్ చూసి తాను దిగ్భ్రాంతి చెందానని, కొద్దిరోజులు డిజిటల్ డిటాక్స్లోకి వెళ్తున్నట్లు వెల్లడించారు. సాంప్రదాయ విలువలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తున్నారంటూ కొందరిపై ఆమె మండిపడ్డారు. ఈ పరిణామాలు ప్రస్తుతం సినీ, రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
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దిగ్గజ నటి రేఖ సినిమాకు మరో అరుదైన గౌరవంబాలీవుడ్ దిగ్గజ నటి రేఖ నటించిన అద్భుత చలనచిత్రం ‘ఉమ్రావ్ జాన్’. 1981లో విడుదలైన ఈ చిత్రం నాలుగు జాతీయ చలనచిత్ర పురస్కారాలను కైవసం చేసుకుంది. ఇందులో అద్భుత అభినయం ప్రదర్శించిన రేఖ 'ఉత్తమ నటి'గా జాతీయ అవార్డును అందుకున్నారు. బాలీవుడ్ లెజెండరీ యాక్టర్ రేఖ కెరీర్లో మైలురాయిగా నిలిచిన ‘ఉమ్రావ్ జాన్’ చిత్రం త్వరలో మరో అరుదైన గౌరవాన్ని అందుకోనుంది.వచ్చే నెలలో జరుగనున్న ‘ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ మెల్బోర్న్’ (ఐఎఫ్ఎఫ్ఎం) వేదికపై ఈ క్లాసిక్ మూవీ ప్రదర్శితం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఉమ్రావ్ జాన్ పాత్ర దశాబ్దాలుగా తనతోపాటే సజీవంగా ఉందంటూ రేఖ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. ఈ సందర్భంగా రేఖ మాట్లాడుతూ.. ‘ఉమ్రావ్ జాన్ నా జ్ఞాపకాల్లో, నా నిశ్శబ్దంలో, దశాబ్దాలుగా ఈ చిత్రాన్ని ఆదరిస్తున్న ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో సజీవంగా ఉంది. ప్రపంచ వేదికపై ఈ చిత్రానికి దక్కుతున్న గౌరవం చూసి నా మనస్సు ఆనందంతో నిండిపోతోంది’ అని పేర్కొన్నారు.ఆగస్టు 13 నుండి 23 వరకు జరుగనున్న ఈ చలనచిత్రోత్సవంలో రేఖ ప్రత్యేక అతిథిగా పాల్గొననున్నారు. భారతీయ సినిమాకు ఆమె అందించిన అసమాన సేవలకు గుర్తింపుగా ఈ వేదికపై ప్రతిష్టాత్మక ‘ఎక్స్లెన్స్ ఇన్ సినిమా అవార్డు’తో ఆమెను సత్కరించనున్నారు. ఈ పురస్కారాన్ని కృతజ్ఞతా భావంతో స్వీకరించనున్నట్లు రేఖ తెలిపారు. ఇది కేవలం తన నటనకు దక్కిన గుర్తింపు మాత్రమే కాదని, తన జీవితాన్ని, నటనను తీర్చిదిద్దిన చిత్రనిర్మాతలు, రచయితలు, సంగీత దర్శకులు, కళాకారులందరికీ అంకితమని ఆమె పేర్కొన్నారు.
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కంగనాకు గట్టిగా ఇచ్చిపడేసిన ప్రముఖ సింగర్!న్యూఢిల్లీ: బాలీవుడ్ నటి, ఎంపీ కంగనా రనౌత్ ఇటీవల ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద జరిగిన నిరసనలపై, నేటి యువతపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. జెన్ జీ వర్గం అనుచిత భాషను వాడిందని, వారి ప్రవర్తన బాగోలేదని ఆమె ఆరోపించారు. కాగా కంగనా వ్యాఖ్యలపై ప్రముఖ మ్యూజిక్ కంపోజర్, సింగర్ విశాల్ దద్లానీ తీవ్ర స్థాయిలో స్పందించారు.ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా ఆయన ఒక పోస్ట్ షేర్ చేస్తూ.. ఆందోళనకారులపై జరిగిన లాఠీచార్జీలు, హింసాత్మక ఘటనలను ఆయన గుర్తు చేశారు. ‘చెడు భాష గురించా? మీరు రోడ్లపై పిల్లలను కొట్టారు, వారిపై రాళ్లు రువ్వారు, పైగా వారినే నిందిస్తున్నారు! వారిపై కాల్పులు జరుపుతున్నారు, బాష్పవాయువు ప్రయోగిస్తున్నారు. వారి ముఖాలపై పెల్లెట్ గన్లు వాడుతున్నారు. మీ పెయిడ్ గూండాలు ఇప్పటికీ తిరుగుతూ, వారిని బెదిరిస్తున్నారు, కొడుతున్నారు! ఈ తిట్లను మీరే స్వయంగా సంపాదించుకున్నారు.. మై ఫ్రెండ్’ అంటూ విశాల్ దద్లానీ మండిపడ్డారు.ఈ పోస్ట్ క్యాప్షన్లో.. ‘పెయిడ్ స్టోరీలు, ఇన్ఫ్లూయెన్సర్ క్యాంపెయిన్లు నిర్వహించడం వల్ల మీ దిగజారుడుతనం మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది’ అని ఆయన పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, విశాల్ దద్లానీ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలకు సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్ల నుంచి విశేష మద్దతు లభిస్తోంది. మరోవైపు, కంగనా రనౌత్ తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో నిరసనలకు సంబంధించిన ఒక పోస్ట్ను షేర్ చేస్తూ తీవ్ర పదజాలం వాడారు. ‘నా జీవితంలో ఇంతటి అసహ్యకరమైన దృశ్యాన్ని ఎప్పుడూ చూడలేదు. జెన్ జీ నిరసనల రీల్స్ చూస్తే వాంతి వస్తోంది. వారు మాట్లాడే తీరు, వాడే భాష అత్యంత హేయంగా ఉన్నాయి’ అని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఈ నిరసనకారులను ‘జనరేషన్ గటర్’ అంటూ కంగనా తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. చదువుసంధ్యలు లేని వీరు వ్యవస్థకు ఏమాత్రం ఉపయోగపడరని, కనీసం ఇంటిని కూడా చక్కదిద్దలేరని ఆమె విమర్శించారు. కాగా, ఈ వివాదం బాలీవుడ్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
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సినీ ఇండస్ట్రీలో విషాదం.. గుండెపోటుతో ప్రముఖ నటుడు మృతిసినీ ఇండస్ట్రీలో విషాదం నెలకొంది. ప్రముఖ బాలీవుడ్ సునీల్ ఆనంద్ మరణించారు. లండన్లో ఉన్న ఆయనకు గుండెపోటు రావడంతో హఠాన్మరణం చెందారు. ఈ విషయాన్ని సునీల్ ఆనంద్ మేనకోడలు గీనా నారంగ్ ధృవీకరించారు. ఈ విషాద సమయంలో తమ కుటుంబానికి ప్రైవసీ కల్పించాలని ఆమె కోరారు.కాగా.. స్విట్జర్లాండ్లోని జ్యూరిచ్లో దేవ్ ఆనంద్, నటి కల్పనా కార్తీక్లకు సునీల్ ఆనంద్ జన్మించారు. ఆ తర్వాత అమెరికాలో తన చదువు పూర్తి చేసుకున్నారు. 1984లో తన తండ్రితో కలిసి 'ఆనంద్ ఔర్ ఆనంద్' చిత్రంతో బాలీవుడ్లో అరంగేట్రం చేశారు. దేవ్ ఆనంద్ కూడా నటించిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద విఫలమైంది. ఆ తర్వాత సునీల్ 'కార్ థీఫ్', 'మై తేరే లియే' అనే మరో రెండు చిత్రాల్లో నటించారు. రెండో చిత్రంలో ఆయన మీనాక్షి శేషాద్రి సరసన నటించారు. అయితే ఈ రెండు చిత్రాలు కూడా అంతగా మెప్పించలేకపోయాయి.
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రణ్బీర్ కపూర్ రామాయణ.. ట్రైలర్ రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?రణ్బీర్ కపూర్, సాయిపల్లవి జంటగా నటిస్తోన్న మోస్ట్ అవైటేడ్ మూవీ రామాయణ. ఈ సినిమాకు నితీశ్ తివారీ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇందులో రావణుడిగా కన్నడ స్టార్ హీరో యశ్ నటిస్తున్నారు. రవి దూబే (లక్ష్మణుడు), సన్నీ డియోల్ (ఆంజనేయుడు)గా కనిపించనున్నారు. ఈ మూవీకి హాలీవుడ్ సంగీత దర్శకుడు హన్స్ జిమ్మెర్ పనిచేస్తున్నారు. ఆయన గ్లాడియేటర్, ఇంటర్ స్టెల్లర్, ది లయన్ కింగ్, డ్యూన్ వంటి టాప్ చిత్రాలకు సంగీతం అందించారు.అయితే ఈ మూవీ ట్రైలర్కు సంబంధించిన క్రేజీ అప్డేట్ వచ్చేసింది. రామాయణ ట్రైలర్ టైమ్ అండ్ డేట్ ఫిక్స్ చేశారు మేకర్స్. ఈనెల 24 రిలీజ్ చేస్తామని వాయిదా వేసిన మేకర్స్ తాజాగా డేట్తో టైమ్ ప్రకటించారు. ఈ నెల 30 తెల్లవారుజామున 4 గంటల 15 నిమిషాలకు విడుదల చేస్తామని వెల్లడించారు. ఎంతో పవిత్రమైన బ్రహ్మ ముహూర్తంలో ఈ ట్రైలర్ను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకువస్తున్నట్లు మేకర్స్ ఓ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. కాగా.. ఈ చిత్రంలో రణ్బీర్ కపూర్ రాముడిగా.. సాయి పల్లవి సీతగా కనిపించనున్నారు.🕉️...Reposted from @malhotra_namit 's Instagram 🕉️ pic.twitter.com/PpnlFJKD32— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) July 28, 2026
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తండ్రి మరణించిన ఆస్పత్రిలోనే హీరో కన్నుమూతబాలీవుడ్ దిగ్గజ నటుడు దేవ్ ఆనంద్ కుమారుడు.. నటుడు, దర్శకుడు అయిన సునీల్ ఆనంద్ (70) చనిపోయారు. ఈ విషయాన్ని ఆయన మేనకోడలు జీనా నారంగ్.. కుటుంబ సభ్యుల తరఫున ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. దీంతో ఈయన అభిమానులు విషాదంలో మునిగిపోయారు.(ఇదీ చదవండి: రామ్ చరణ్కి సర్జరీ.. కోయంబత్తూరులోనే ఎందుకంటే?)అమెరికా నుంచి భారత్కి తిరిగొస్తుండగా లండన్లో సునీల్ ఆనంద్కి అకస్మాత్తుగా గుండెపోటు వచ్చింది. దీంతో వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు. వైద్య పరీక్షల తర్వాత స్టెంట్ వేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ మేరకు ఏర్పాట్లు చేస్తుండగా.. సర్జరీకి ముందే ఈయనకు మరోసారి తీవ్రమైన గుండెపోటు వచ్చింది. వైద్యులు ఎంత ప్రయత్నించినా ఫలితం లేకపోవడంతో తుదిశ్వాస విడిచారు. గతంలో తండ్రి దేవ్ ఆనంద్ ఏ ఆస్పత్రిలో అయితే చనిపోయారో అదే చోట ఇప్పుడు కొడుకు సునీల్ ఆనంద్ కూడా మరణించారు.1984లో తండ్రి దేవ్ ఆనంద్ దర్శకత్వం వహించిన 'ఆనంద్ ఔర్ ఆనంద్' సినిమాతో సునీల్ ఆనంద్.. హీరోగా కెరీర్ మొదలుపెట్టారు. తర్వాత 'కార్ థీఫ్', 'మైన్ తేరే లియే', 'మాస్టర్' తదితర చిత్రాల్లో నటించి ఆకట్టుకున్నారు. అయితే 2023లో తన తండ్రి 100వ జయంతి వేడుకల్లో మాట్లాడిన సునీల్ ఆనంద్.. నా జీవితంలో 40 ఏళ్లకు పైగా తండ్రి ఆరోగ్యం, షూటింగ్ షెడ్యూల్స్, కుటుంబ నిర్మాణ సంస్థ నవకేతన్ ఫిలిమ్స్ వ్యవహారాలని చూసుకున్నానని చెప్పారు. తన తండ్రి జీవితానికి అంకితమిచ్చేలా ఓ భారీ సినిమాని నిర్మించి, దర్శకత్వం వహించాలని భావిస్తున్నట్లు చెప్పారు. కానీ ఆ కోరిక తీరకుండానే ఇప్పుడు సునీల్ ఆనంద్ తుదిశ్వాస విడిచారు.(ఇదీ చదవండి: బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన టాలీవుడ్ హీరోయిన్)
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నా తండ్రి చావుకు నేనే సాయం చేశా: ప్రముఖ నటుడుముంబై: ‘లాక్ అప్ 2’ రియాలిటీ షోకు చెందిన ప్రముఖ నటుడు రామ్ కపూర్ తన జీవితంలోని అత్యంత భావోద్వేగమైన క్షణాలను మీడియాతో పంచుకున్నారు. క్యాన్సర్తో పోరాడుతున్న తన తండ్రి తుదిశ్వాస విడిచే సమయంలో తాను ఆయన వెంటే ఉన్నానని, తండ్రి కోరిక మేరకు ఆయన అంతిమ క్షణాల్లో సహకరించానని రామ్ కపూర్ కంటతడి పెట్టుకుంటూ వెల్లడించారు. ఈ నిర్ణయం తన కుటుంబంతో ఉన్న సంబంధాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిందని ఆయన తెలిపారు.రామ్ కపూర్ తండ్రికి 63 ఏళ్ల వయసులో క్యాన్సర్ సోకగా, శస్త్రచికిత్స అసాధ్యం కావడంతో 18 సార్లు కీమోథెరపీ నిర్వహించారు. దాంతో కొంతకాలం వ్యాధి అదుపులో ఉన్నప్పటికీ, ఆయనకు 73 ఏళ్ల వయసులో క్యాన్సర్ మళ్లీ తిరగబెట్టింది. తండ్రితో వ్యాపారంలో చేరకుండా, రామ్ కపూర్ తన సొంత దారిని ఎంచుకున్నారు. కుటుంబ వ్యాపారానికి దూరంగా ఉంటూ వినోద రంగంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలని ఆయన భావించారు.కొవిడ్ మహమ్మారి సమయంలో సింగపూర్లో ఉన్న రామ్తో ఆయన తండ్రి మాట్లాడుతూ ‘నువ్వు నాకు చనిపోవడానికి సహాయం చేస్తావా?’ అని అభ్యర్థించారు. ఇకపై తీవ్ర అనారోగ్యంతో జీవించలేనని, తన చివరి క్షణాల్లో తన కొడుకు తన పక్కనే ఉండాలని ఆయన కోరుకున్నారు. కుటుంబ సభ్యులకు తెలియకుండా వచ్చి, ఐసీయూలో తండ్రి చెయ్యి పట్టుకుని ఆయన చివరి క్షణాల్లో రామ్ తోడుగా నిలిచారు. తండ్రి అంత్యక్రియల సమయంలో ఎవరూ ఏడవకూడదని, అదే రోజు దహన సంస్కారాలు చేయాలని ఆయన కోరారు. ఒక కొడుకుగా తండ్రి కోసం తాను చేసిన గొప్ప పని అదేనని, మరణాన్ని అంత దగ్గర నుంచి చూసిన అనుభవం తన జీవిత దృక్పథాన్నే పూర్తిగా మార్చివేసిందని రామ్ కపూర్ పేర్కొన్నారు.
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భర్తను ఎదిరించి మరీ రాజకీయాల్లోకి..బాలీవుడ్ డ్రీమ్ గర్ల్, మథుర బీజేపీ ఎంపీ హేమా మాలిని రాజకీయ ప్రవేశం వెనుక ఒక ఆసక్తికరమైన కథనం ఉంది. ఆమె రాజకీయాల్లోకి రావాలని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు ప్రముఖ నటుడు, భర్త ధర్మేంద్ర తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారట. భారీ జనసందోహం, ఎన్నికల ప్రచారంలో ఎదురయ్యే భద్రతా సమస్యల గురించి ఆయన ఎంతో ఆందోళన చెందేవారు. అయితే తల్లి ఇచ్చిన ఒక సలహా ఆమె జీవితాన్ని మలుపు తిప్పింది. హేమా మాలిని రాజకీయాల్లోకి ఎలా ప్రవేశించారు? ఆమె పెట్టిన ఆ ఒక్క షరతు ఏంటో ఈ ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.రాజకీయాలపై ధర్మేంద్ర వ్యతిరేకతబాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు ధర్మేంద్ర, తన భార్య హేమా మాలిని రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టడాన్ని మొదట్లో అస్సలు అంగీకరించలేదు. ఆమె భద్రత గురించి ఆయన నిత్యం భయపడేవారు. రాజకీయాల్లోకి వెళ్లడం అవసరమా? అని ఆయన తరచూ ప్రశ్నించేవారట.భారీ జనసందోహం చూసి భయంబీజేపీ తరఫున ఎన్నికల ప్రచారానికి వేర్వేరు రాష్ట్రాలకు వెళ్లినప్పుడు అక్కడ భారీ జనసందోహం తరలివచ్చేది. ఆ విపరీతమైన రద్దీని చూసి ధర్మేంద్ర తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యేవారు. ‘నువ్వు అంత పెద్ద జనం మధ్యలోకి వెళ్తున్నావు, జాగ్రత్తగా ఉండు’ అంటూ ఆయన ఆమెను హెచ్చరిస్తూ ఉండేవారని హేమా మాలిని వెల్లడించారు.హెలికాప్టర్ ప్రయాణాలపై ఆందోళనఎన్నికల ప్రచార సమయంలో హేమా మాలిని తరచూ హెలికాప్టర్లలో ప్రయాణించాల్సి వచ్చేది. ఈ వైమానిక ప్రయాణాల గురించి కూడా ధర్మేంద్ర తీవ్రంగా కలత చెందేవారు. ‘ఇవన్నీ చేయడం నిజంగా అవసరమా?’ అని ఆయన ఆమెను పదే పదే ప్రశ్నించేవారని తెలిపారు.వినోద్ ఖన్నా ప్రచారంతో మలుపు1999లో జరిగిన లోక్సభ ఎన్నికల్లో నటుడు వినోద్ ఖన్నా కోసం హేమా మాలిని ప్రచారం చేశారు. ఆ సమయంలోనే ఆమెకు తనకున్న ప్రజాదరణ ఏంటో పూర్తిగా అర్థమైంది. అంత పెద్ద ఎత్తున జనం తనను చూసేందుకు రావడం చూసి ఆమె ఆశ్చర్యపోయారు. ప్రజల నుంచి వచ్చిన ఆదరణ ఆమెకు రాజకీయాలపై ఆసక్తిని కలిగించింది.తల్లి ఇచ్చిన స్ఫూర్తిదాయక సలహామొదట్లో రాజకీయాల్లోకి రావడానికి హేమా మాలిని నిరాకరించినప్పటికీ, ఆమె తల్లి చేసిన బోధ ఆమెను మార్చేసింది. అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి, అద్వానీ వంటి దిగ్గజాలున్న బీజేపీ గొప్ప పార్టీ అని తల్లి ఆమెకు నచ్చజెప్పారు. ‘నువ్వు ఇప్పటివరకు ప్రజలను ఎంతగానో అలరించావు, ఇక దేశం కోసం కూడా ఏదో ఒకటి చేయి’ అని తల్లి ఇచ్చిన సలహా ఆమెను ఆలోచనలో పడేసింది.ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి ఒకే ఒక్క షరతుబీజేపీ తరఫున ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి హేమా మాలిని పార్టీ ముందు ఒక ప్రధాన షరతు పెట్టారు. తాను కేవలం మథుర నియోజకవర్గం నుంచి మాత్రమే పోటీ చేస్తానని స్పష్టం చేశారు. శ్రీకృష్ణుడిపై ఆమెకున్న గాఢమైన భక్తే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. ఆ సమయంలో సీనియర్ నాయకులు సుష్మా స్వరాజ్, అరుణ్ జైట్లీ తనకు ఎంతో అండగా నిలిచారని ఆమె గుర్తు చేసుకున్నారు.విజయవంతంగా రాజకీయ ప్రయాణంషోలే, సీతా ఔర్ గీతా, డ్రీమ్ గర్ల్ వంటి అనేక సూపర్ హిట్ చిత్రాలతో బాలీవుడ్లో తిరుగులేని క్వీన్గా నిలిచిన హేమా మాలిని, ప్రస్తుతం రాజకీయాల్లోనూ తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ధర్మేంద్ర ఆందోళనలను అధిగమించి, తల్లి మాటలతో రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టిన ఆమె, ప్రస్తుతం మథుర ప్రజల అభిమాన ఎంపీగా విజయవంతంగా కొనసాగుతున్నారు. ఆమె భర్త ధర్మేంద్ర ఇటీవలే కన్నుమూశారు.ఇది కూడా చదవండి: వీడని బిగ్ మిస్టరీ: 23 ఏళ్లుగా ప్రముఖ నటుడు అదృశ్యం!
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అందవిహీనమైన మహిళ నువ్వే.. ఒక్క మాటతో మారిన నటి జీవితం'క్యుంకీ సాస్ భీ కభీ బహు థీ' అనే హిందీ సీరియల్లో సవితా విరాణి పాత్రలో నటించి చాలా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి అపారా మెహతా తన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి తొలిసారిగా ఎమోషనల్ అయ్యారు. నటుడు దర్శన్ జరివాలాతో తన వైవాహిక జీవితంలో జరిగిన పరిణామాల గురించి మాట్లాడుతూ తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.(ఇదీ చదవండి: నటుడు చనిపోయిన 16 ఏళ్లకు సొంతింటి కల సాకారం)1982లో అపారా మెహతా, దర్శన్ జరివాలా పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీళ్లకు ఓ కూతురు ఉంది. అయితే 2003 నుంచి ఇద్దరూ విడివిడిగానే జీవిస్తున్నారు. కానీ అధికారికంగా అయితే విడాకులు తీసుకోలేదు.'అప్పట్లో ఓసారి షోలు చేసేందుకు అమెరికా వెళ్లాను. ఆ టైంలో మా పెళ్లిరోజు వచ్చింది. దీంతో దర్శన్కు ఫోన్ చేశాను. 'మనిద్దరం ఒక ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడుకోవాలి' అని ఆయన అన్నారు. భారత్కు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత దర్శన్ నాతో విడిపోవాలని కోరారు. 'నేను నిన్ను ప్రేమించడం లేదు. నువ్వు నాకు నచ్చడం లేదు. నా జీవితంలో చూసిన అత్యంత అందవిహీనమైన మహిళ నువ్వే' అని నాతో చెప్పారు. ఆ మాటలు విన్న వెంటనే షూటింగ్కు వెళ్లిపోయాను. ఆ రోజు వరసగా సీన్స్ ఉండేసరికి జరిగిన విషయాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకునే పరిస్థితిలో లేను. తర్వాత ఆలోచించినప్పుడు ఆయన నిజంగానే అలా చెప్పారా అని నాకు అనిపించిందని.తర్వాత ఒకరోజు దర్శన్ ఇల్లు విడిచి వెళ్లిపోయారు. అయినప్పటికీ మా మధ్య ఇప్పటికీ మంచి రిలేషన్ కొనసాగుతోంది. అది ఇప్పటికీ మా ఇల్లే. ఆయన తిరిగి రావాలనుకుంటే తలుపులు ఎప్పుడూ తెరిచే ఉంటాయి. అయితే ఆయన తిరిగి రాకపోవచ్చని నాకు తెలుసు. ఆయనలాంటి వ్యక్తి నాకు మళ్లీ దొరకరు. నాలాంటి వ్యక్తి కూడా ఆయనకు దొరకరు. విడివిడిగా ఉంటున్నప్పటికీ ఇప్పటికీ మేమిద్దరం ఒకరి మాటను మరొకరం పూర్తిగా అర్థం చేసుకునేంత అవగాహనతో ఉన్నాం' అని అపారా మెహతా అన్నారు. 'గాంధీ మై ఫాదర్', 'గురు', 'అజబ్ ప్రేమ్ కి గజబ్ కహానీ' తదితర చిత్రాల్లో నటించిన దర్శన్ జరివాలా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.(ఇదీ చదవండి: ఎన్నిసార్లు విడాకులు అడిగినా ఆమె ఇవ్వలేదు)
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ఎన్నిసార్లు విడాకులు అడిగినా ఆమె ఇవ్వలేదుబాలీవుడ్ తొలితరం సూపర్స్టార్ రాజేశ్ ఖన్నా.. 2012లో చనిపోయారు. అయితే ఆయన వ్యక్తిగత జీవితం ఇప్పుడు మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. ఇందుకు కారణం రాజేశ్ మాజీ భాగస్వామి అనితా అద్వానీ. కొన్నాళ్ల క్రితం తమ సహజీవనానికి చట్టబద్ధ గుర్తింపు కోరుతూ బాంబే హైకోర్టులో ఈమె పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. దీన్ని న్యాయస్థానం కొట్టేసింది. తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన అనిత.. రాజేశ్ ఖన్నా, ఆయన భార్య డింపుల్ కపాడియా గురించి సంచలన కామెంట్స్ చేసింది.(ఇదీ చదవండి: నటుడు చనిపోయిన 16 ఏళ్లకు సొంతింటి కల సాకారం)1973లో తనకంటే చాలా చిన్న వయసున్న డింపుల్ కపాడియాని రాజేష్ ఖన్నా పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరికి ట్వింకిల్ ఖన్నా(హీరో అక్షయ్ కుమార్ భార్య), రింకీ ఖన్నా అనే కూతుళ్లు ఉన్నారు. 1982లో డింపుల్, రాజేష్ ఖన్నా ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చేసింది. అప్పటి నుంచి ఇద్దరూ విడివిడిగా బతికారు గానీ అధికారికంగా విడాకులు తీసుకోలేదు. అయితే డింపుల్ దూరమైన తర్వాత రాజేశ్ ఖన్నా.. 2012లో మరణించే వరకు అనితా అద్వానీ అనే మహిళతో కలిసున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తమ బంధానికి చట్టబద్ధ గుర్తింపు ఇవ్వాలని అనిత.. బాంబే హైకోర్టుని ఆశ్రయించింది. కానీ ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 1న ఈమె అప్పీల్ని హైకోర్టు కొట్టివేసింది. ఇది లివ్-ఇన్ రిలేషన్షిప్ మాత్రమేనని, హిందూ వివాహ చట్టం ప్రకారం చెల్లుబాటు అయ్యే పెళ్లిగా పరిగణించలేదని స్పష్టం చేసింది.ఈ నేపథ్యంలోనే తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన అనితా అద్వానీ.. నా కేసుని హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ కింద విచారించడం సరైనది కాదు. నన్ను భార్యగా గుర్తించలేమని కోర్టు పేర్కొంది. చెప్పాలంటే రాజేష్ ఖన్నా, డింపుల్ కపాడియాని ఎన్నోసార్లు విడాకులు అడిగారు. కానీ ఆమె అంగీకరించలేదు. విడాకులు ఇవ్వాలంటే ఆస్తులన్నీ తమ పేరు మీద బదిలీ చేయాలని షరతు విధించింది. రాజేష్ ఖన్నా, డింపుల్ చాలా ఏళ్లుగా కలిసి జీవించలేదు. అయితే వాళ్లు విడాకులు కూడా తీసుకోకపోవడం వల్ల నాలాంటి వ్యక్తికి ఎలాంటి చట్టపరమైన హక్కులు లేకుండా పోయాయి. ఒక వ్యక్తి జీవితంలో కొత్తగా వచ్చిన వ్యక్తికి చట్టపరమైన రక్షణ లభించకపోవడం బాధాకరం అని అనితా అద్వానీ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈమె చేసిన వ్యాఖ్యలపై డింపుల్ కపాడియా లేదా ఆమె కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేదు.(ఇదీ చదవండి: 'నీట్' వైరల్ గర్ల్.. ఇన్ స్టాతో రూ.10 లక్షల సంపాదనా?)
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'నీట్' వైరల్ గర్ల్.. ఇన్ స్టాతో రూ.10 లక్షల సంపాదనా?నీట్ పేపర్ లీకేజీ విషయమై కొన్నిరోజుల క్రితం వరకు దేశవ్యాప్తంగా ఎంతలా విద్యార్థి నిరసనలు జరిగాయో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ ప్రధాన్ రాజీనామా చేయడంతో అంతా సద్దుమణిగింది. అయితే గత బుధవారం ముంబైలో నిరసన జరుగుతున్న టైంలో పోలీస్ వ్యాన్ని అడ్డుకుని ఓ అమ్మాయి తెగ వైరల్ అయిపోయింది. ఆమెనే రియా యాదవ్. ఈమె నటి, మోడల్ అయిన ఈమె వైరల్ ఫొటోని సెలబ్రిటీలు కూడా షేర్ చేశాడు. అయితే తనకొచ్చిన ఫేమ్ని క్యాష్ చేసుకునేందుకు ఇన్స్టాలో సబ్స్క్రిప్షన్ మొదలుపెట్టిందని, ఏకంగా రూ.10 లక్షల వరకు సంపాదించేసిందని సోషల్ మీడియాలో మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలు ఆమె చెవినపడేసరికి ఘాటుగా స్పందించింది.(ఇదీ చదవండి: నటుడు చనిపోయిన 16 ఏళ్లకు సొంతింటి కల సాకారం)'ఎక్స్క్లూజివ్ కంటెంట్ ద్వారా నేను ఎలాంటి ఆదాయం పొందలేదు. చెప్పాలంటే ఇప్పటికే వచ్చిన ఆదాయాన్ని స్వీకరించేందుకు నా బ్యాంక్ ఖాతాని కూడా ఇన్ స్టాకి కనెక్ట్ చేయలేదు. నిజాలు తెలుసుకోకుండా నాపై విమర్శలు చేస్తున్నవారు.. జీవితంలో ఏదైనా సాధించకుండా ఇతరులపై ఆరోపణలు చేయడం సులభమే. నాపై విమర్శలు చేస్తున్న వారిలో ఒక్కరూ నాతో ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడలేదు. ఎలాంటి పరిచయం కూడా లేదు''ఈ విషయంలో నాకు మద్దతుగా నిలిచిన ప్రతి ఒక్కరికీ థ్యాంక్స్. నాపై లేదా మరెవరిపైనా నెగిటివ్, సైబర్ వేధింపులకు సంబంధించిన పోస్టులు కనిపిస్తే వాటిని రిపోర్ట్ చేయండి. పూర్తి సమాచారం తెలుసుకున్న తర్వాతే ఓ అభిప్రాయం ఏర్పరుచుకోండి. పౌరుల హక్కుల కోసం నిలబడటంతో పాటు తోటి పౌరుల పట్ల బాధ్యతతో వ్యవహరించడం కూడా అంతే ముఖ్యం. నేను తీసుకున్న వైఖరి ఉద్దేశం అదే. సత్యమేవ జయతే' అని రియా యాదవ్ పోస్ట్ పెట్టింది.రియా యాదవ్ ఎవరు?రియా యాదవ్ నిరసనకారిణి మాత్రమే కాదు. నటి, మోడల్, వ్యాపారవేత్తగా తనకంటూ గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఈమె సోషల్ మీడియా ప్రొఫైల్ ప్రకారం.. మ్యూజిక్ వీడియోల్లో నటించింది. చేతితో తయారు చేసే దుస్తుల కోసం 'రిహియాసత్' పేరుతో ఓ వ్యక్తిగత బ్రాండ్ కూడా నిర్వహిస్తోంది. మొన్నటివరకు రూ.140 నెలవారీ రుసుముతో సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంచిన ఈమె.. ఇప్పుడు విమర్శలు రావడంతో దానిని పూర్తిగా తొలగించింది.(ఇదీ చదవండి: చెన్నైలో 'జన నాయగన్' షోలకు బ్రేక్.. కారణమేంటంటే?) View this post on Instagram A post shared by ʀʜɪʏᴀ ʏᴀᴅᴀᴠ (@rhiyaahir)
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వీడని బిగ్ మిస్టరీ: 23 ఏళ్లుగా ప్రముఖ నటుడు అదృశ్యం!బాలీవుడ్లో ఒక వెలుగు వెలిగి, ఆ తర్వాత కనిపించకుండా పోయిన ప్రముఖ నటుడు రాజ్ కిరణ్ అదృశ్యమై రెండు దశాబ్దాలకు పైగా గడిచినా, అతని ఆచూకీ తెలియకపోవడం పెద్ద మిస్టరీగా మారింది. ‘కరాజ్’, ‘అర్థ్’, ‘బసేరా’ తదితర చిత్రాలతో గుర్తింపు పొందిన ఆయన, 2003 నుంచి తన కుటుంబ సభ్యులకు కనిపించకుండా పోయారు. మానసిక అనారోగ్య సమస్యలు, కెరీర్లో ఎదురుదెబ్బల కారణంగా ఆయన అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లినట్లు పలుమార్లు వార్తలు వచ్చాయి.అమెరికాలోని అట్లాంటాలో గల ఒక సంస్థలో ఆయన ఉన్నట్లు దివంగత నటుడు రిషి కపూర్ గతంలో తెలిపారు. అయితే, రాజ్ కిరణ్ కూతురు రిషిక ఆ వాదనను ఖండించారు. తన తండ్రి అట్లాంటాలో లేరని, ఆయనను వెతికేందుకు తాము ప్రైవేట్ డిటెక్టివ్లను, న్యూయార్క్ పోలీసులను కూడా ఆశ్రయించామని ఆమె తెలిపారు. మరోవైపు ఆయన న్యూయార్క్లో ట్యాక్సీ డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నారనే వదంతులు కూడా ప్రచారంలోకి వచ్చాయి. అయితే దీనికి ఎలాంటి అధికారిక ఆధారాలు లభించలేదు.దివంగత రిషి కపూర్కు ఇచ్చిన మాటిను నిలబెట్టుకునేందుకు ప్రముఖ నటి, సామాజిక కార్యకర్త సోమీ అలీ సుమారు 20 ఏళ్లుగా అమెరికా అంతటా ఆయన కోసం అన్వేషిస్తున్నారు. అయినా ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ఖచ్చితమైన సమాచారం లభించలేదు. రాజ్ కిరణ్ స్వచ్ఛందంగా తన పాత జీవితాన్ని వదిలేశారా? లేక అనారోగ్యం కారణంగా ఒంటరిగా మిగిలిపోయారా? అనే ప్రశ్నలకు ఏళ్లు గడుస్తున్నా సమాధానం దొరకలేదు.
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కాంబినేషన్ సెట్?‘‘ఇలాంటి సినిమాలో నువ్వు నటించాలి’’ అని తన కుమార్తె జాన్వీ కపూర్తో గతంలో శ్రీదేవి పేర్కొన్నారు. ఈ విషయాన్ని ఓ సందర్భంలో జాన్వీయే తెలిపారు. అది ఏ సినిమా అంటే... నాగరాజ్ ముంజలే దర్శకత్వం వహించిన మరాఠీ మూవీ ‘సైరత్’ (2016). శ్రీదేవి ఆకాంక్ష నెరవేరి, సరిగ్గా ఈ చిత్రం హిందీ రీమేక్ ‘ధడక్’లో నటించే చాన్స్ జాన్వీకి దక్కింది. ఈ చిత్రానికి శశాంక్ ఖేతన్ దర్శకత్వం వహించారు. అయితే తెర మీద ఈ సినిమాని చూడకుండానే 2018లో ఫిబ్రవరిలో శ్రీదేవి మరణించారు. ‘ధడక్’ 2018 జూలై 20న విడుదల కావడం, మరాఠీలోలానే హిందీలో సూపర్ హిట్ కావడం జరిగింది. ఇప్పుడీ సినిమా ప్రస్తావన ఎందుకంటే... ‘సైరత్’ రీమేక్ ద్వారా కథానాయికగా పరిచయమైన జాన్వీ ఆ చిత్రదర్శకుడు నాగరాజ్ మంజులేతో సినిమా చేయనున్నారట. ఈ ఇద్దరి మధ్య తమ కాంబినేషన్ సినిమాకి సంబంధించిన కథాచర్చలు జరిగాయని టాక్. అన్నీ కుదిరితే త్వరలో ఈ చిత్రం గురించి అధికారికంగా ప్రకటించాలనుకుంటున్నారని సమాచారం.
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'ఆదిపురుష్'.. నా జీవితంలో చేసిన పెద్ద తప్పు'బాహుబలి' తర్వాత ప్రభాస్ చేసిన సినిమాల్లో 'ఆదిపురుష్' ఒకటి. ఓం రౌత్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీ అప్పట్లో రిలీజైనప్పుడే కాదు ఇప్పటికీ ట్రోల్ అవుతూనే ఉంటుంది. విజువల్స్ ఎఫెక్ట్స్ టాపిక్ వచ్చిన ప్రతిసారి నెటిజన్లు ఓం రౌత్ని ఇష్టమొచ్చినట్లు తిడుతూనే ఉంటారు. అయితే ఈ చిత్రానికి పనిచేసిన పాటల రచయిత, జాతీయ అవార్డ్ గ్రహీత మనోజ్ ముంతాశిర్.. అప్పట్లో మూవీ టీమ్కి అండగా మాట్లాడాడు. ఇప్పుడు మాత్రం జనాలకు సారీ చెబుతూ, ఈ మూవీ చేయడం తన జీవితంలో చేసిన అతిపెద్ద తప్పు అని షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశాడు. తాజాగా ఓ పాడ్ కాస్ట్లో మాట్లాడుతూ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశాడు.(ఇదీ చదవండి: ఓటీటీలోకి మలయాళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సినిమా.. తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్)'మొదట్లో వచ్చిన విమర్శలని నేను పెద్దగా పట్టించుకోలేదు. కానీ రెండు రోజుల్లోనే ప్రజల ఆవేదన అర్థమైంది. 'ఆదిపురుష్' నా జీవితంలో చేసిన అతిపెద్ద తప్పు. ఆ సినిమాని విడుదల తర్వాత సమర్థించడం అంతకంటే పెద్ద తప్పు. ఆ సినిమా చుట్టూ జరిగిన పరిణామాలన్నింటికీ చాలా సిగ్గుపడుతున్నా. జరిగిన దానికి దేశ ప్రజలందరినీ క్షమాపణలు కోరుతున్నా'సినిమాలోని సంభాషణలపై వచ్చిన విమర్శలని గుర్తు చేసుకున్న ఈయన.. 'ఇప్పుడు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఆ డైలాగ్స్ నేను ఎలా రాశానో నాకు కూడా అర్థం కావడం లేదు. వాటిని రాసినందుకు చాలా సిగ్గుగా ఉంది. అలాగే శ్రీరాముడు, హనుమంతుడు లాంటి పవిత్ర పాత్రలకు నేను ఏ మాత్రం న్యాయం చేయలేకపోయాను. ఆ టైంలో నేను మాట్లాడిన మాటలు, ముఖ్యంగా హనుమంతుడికి సంబంధించిన వ్యాఖ్యలని చాలా మంది తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు'(ఇదీ చదవండి: నా కొడుకుతో 'సిసింద్రీ 2' సినిమా చేస్తా: అఖిల్)''ఆదిపురుష్'కు మద్దతుగా మాట్లాడొద్దని నా భార్య ముందుగానే హెచ్చరించింది. సినిమా విడుదలకు దాదాపు ఆరునెలల ముందే సోషల్ మీడియాలో విమర్శలు మొదలయ్యాయి. సినిమా తీయడంపై ప్రేక్షకుల్లో చాలా సందేహాలు వచ్చాయి. అలాంటి టైంలో నేను మూవీని సమర్థిస్తే మొత్తం వ్యతిరేకత నాపై పడుతుందని నా భార్య చెప్పింది' అని పాటల రచయిత మనోజ్ ముంతాశిర్ చెప్పుకొచ్చాడు.2023 జూన్లో 'ఆదిపురుష్' రిలీజైంది. రామాయణం ఆధారంగా ఈ సినిమా తీశారు. శ్రీరాముడిగా ప్రభాస్, సీతగా కృతి సనన్, రావణుడిగా సైఫ్ అలీ ఖాన్, లక్ష్మణుడిగా సన్నీ సింగ్, హనుమంతుడిగా దేవదత్త నాగే నటించారు. వీరిలో రాముడు, రావణుడి పాత్రలపై వచ్చిన ట్రోల్స్ అన్నిఇన్నీ కావు. అయినా సరే రూ.400 కోట్ల మేర కలెక్షన్స్ సాధించింది.(ఇదీ చదవండి: ఓటీటీలోకి తెలుగు టెక్ థ్రిల్లర్.. ట్రైలర్ రిలీజ్)
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డ్రగ్స్ కోసం ప్రత్యేక బడ్జెట్.. బుల్లితెర నటి సంచలన వ్యాఖలుచిత్ర పరిశ్రమలో చీకటి కోణాలు ఎప్పటికప్పుడు బయటపడుతూనే ఉంటాయి. క్యాస్టింగ్ కౌచ్ మాత్రమే డ్రగ్స్ పార్టీలు కూడా ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీని కలవరం పెడుతున్నాయి. నైట్ పార్టీల్లో డ్రగ్స్ వాడుతూ దొరికిపోయిన సంఘటనలు ఎన్నో మనం వార్తల్లో చూస్తున్నాం. అయితే ఈ పాడు కల్చర్ కేవలం వెండితెరకు మాత్రమే కాదు బుల్లితెరపై కూడా ఉంది అంటుంది ప్రముఖ నటి నారాయణి శాస్త్రి.‘క్యుంకి సాస్ భీ కభీ బహు థీ', 'సంజీవని', 'కోయి అప్నా సా', 'కుసుమ్', 'పియా కా ఘర్', 'నయన్తార' వంటి సీరియల్స్తో మంచి గుర్తింపు పొందిన ఈ బుల్లితెర నటి..తాజాగా ఓ పాడ్కాస్ట్లో చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.పార్టీలో డ్రగ్స్ బడ్జెట్..‘ఒకప్పుడు పార్టీలలో మద్యం కోసం ప్రత్యేక బడ్జెట్ కేటాయించేవారు. కానీ ఇప్పుడు కొన్ని పార్టీల్లో ఏకంగా అక్రమ మాదక ద్రవ్యాల(డ్రగ్స్) కోసం బడ్జెట్లు కేటాయిస్తున్నారు. ఇది చూసి నేను షాకయ్యా. అందుకే చాలా ఏళ్ల క్రితమే నేను పార్టీలకు వెళ్లడం మానేశాను. ఇప్పటి పార్టీలు డాన్స్, సరదాల గురించి కాకుండా పూర్తిగా వేరే వైపు దారితీశాయి.పెద్ద ఈవెంట్లలో డ్రగ్స్ ఉండాల్సిందే..చిన్నచిన్న సమావేశాల్లో డ్రగ్స్ వాడకంపై బహిరంగ చర్చలు జరుగుతాయని, అయితే పెద్ద ఈవెంట్లలో దీనిని చాలా రహస్యంగా నిర్వహిస్తారు. అక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక డ్రగ్స్ తీసుకుంటారనే విషయం అందరికీ తెలుసు. డ్రగ్స్ వాడేవారితో నాకు వ్యక్తిగత పరిచయాలు లేకపోయినా, వారు కోకైన్, ఎండీఎంఏ(MDMA) వంటి పదార్థాలు వినియోగించడాన్ని నేను స్వయంగా చూశాను. డ్రగ్స్ తీసుకోవడం వల్ల కొందరు నటులు కనీసం నిలబడలేని స్థితికి చేరుకుంటారు’ అని నారాయణి శాస్త్రి చెప్పుకొచ్చారు.ఇక తన వ్యక్తిగత అనుభవాల గురించి మాట్లాడుతూ.., ఎవరైనా డ్రింక్స్లో ఏదైనా కలిపితే ఆ అనుభూతి ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవడానికి గతంలో ఒకసారి ఆల్కహాల్ను రుచి చూశానని చెప్పారు. అంతేకాకుండా కేవలం ప్రయోగాత్మకంగా, కొత్త విషయాలను అర్థం చేసుకోవడానికి గతంలో కొన్నిసార్లు డ్రగ్స్ పరీక్షించి చూశానని, అయితే వాటికి ఎప్పుడూ బానిస కాలేదని స్పష్టం చేశారు. డ్రగ్స్ అలవాటు వ్యక్తిగత జీవితాలనే కాకుండా వృత్తిపరమైన బాధ్యతలను కూడా తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తోందని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.
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సినిమాలకు గుడ్బై.. సీరియల్స్లోకి హీరోయిన్.. ఎందుకిలా?చిత్ర పరిశ్రమలో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చెప్పలేం. హిట్ వచ్చిన వెంటనే వరుస అవకాశాలు వస్తాయి. వాటిల్లో ఒకటి, రెండు ఫ్లాపులొస్తే.. వెంటనే దూరం పెట్టేస్తారు. ముఖ్యంగా హీరోయిన్ల విషయంలో ఇది ఎక్కువ జరుగుతుంది. వరుస హిట్స్ ఇచ్చి.. ఒక ఫ్లాప్ వస్తే చాలు ఆమెను దూరం పెట్టి..కొత్త వాళ్లను పరిచయం చేస్తుంటారు. అందుకే హీరోయిన్లు.. అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ సినిమాలు చేసేసి.. త్వరగానే కెరీర్కి గుడ్బై చెప్పేస్తుంటారు. అయితే కొంతమంది మాత్రం అవకాశాలు ఉన్నా..పెళ్లి తర్వాత సినిమాలు మానేస్తారు. మరికొంతమంది మాత్రం పెళ్లి అయిన తర్వాత అవకాశాలు రాకపోవడంతో మెల్లి మెల్లిగా వెండితెరకు కనుమరుగు అవుతుంటారు. ఇప్పుడు ఇదంతా ఎందుకంటారా? చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా కెరీర్ని ప్రారంభించి.. హీరోయిన్గా తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించిన అవికా గోర్.. ఇప్పుడు సినిమాలకు గుడ్బై చెప్పింది. పెళ్లి తర్వాత అవకాశాలు రాకపోవడంతోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తుంది. అయితే నటనను మాత్రం కొనసాగించబోతుంది. మళ్లీ సీరియల్స్కి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.చిన్నారి పెళ్లి కూతురు సీరియల్తో దేశ వ్యాప్తంగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది అవికా గోర్. ఆ తర్వాత తెలుగు సినిమా ‘ఉయ్యాల జంపాల’తో హీరోయిన్గా వెండితెరపై ఎంట్రీ ఇచ్చింది. తొలి సినిమాతో మంచి హిట్ అందుకుంది. ఆ తర్వాత తెలుగు,హిందీ, కన్నడ చిత్రాల్లోనూ వరుస సినిమాలు చేసింది. అయితే ఆమె కెరీర్ మొత్తంలో మిడియం రేంజ్ హీరోలతో నటించే అవకాశాలు మాత్రమే వచ్చాయి. ఇప్పటి వరకు స్టార్ హీరోతో నటించలేదు. 2025లో ప్రియుడు నటుడు, వ్యాపారవేత్త మిళింద్ చద్వానీని పెళ్లి చేసుకొని..ఇటీవల బ్యాంకాక్లో స్థిరపడింది. అయితే పెళ్లి తర్వాత కూడా సినిమాలు చేస్తానని చెప్పింది. కానీ అవకాశాలు పెద్దగా రాలేదు. దీంతో మళ్లీ ఈ బ్యూటీ మళ్లీ సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఇప్పుడు అది నిజమే అన్నట్లుగా ఆమె సోషల్ మీడియాలో ఓ పోస్ట్ పెట్టింది.‘మన ప్రయాణం ఎక్కడ మొదలైయిందో మళ్లీ అక్కడికే చేరుకోవడం అందమైన విషయం. దీని గురించి ఎక్కువ చెప్పదల్చుకోలేదు. మనం కొత్త దారుల్లో వెళ్లినప్పుడు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. కానీ జీవితం అప్పుడప్పుడు మన మూలాల దగ్గరకు తీసుకెళ్తుంది. అలాఅని అది వెనక్కి తగ్టినట్లు కాదు. ఒక కొత్త కోణంలో అర్థం చేసుకునేంతగా మనం ఎదిగామాని అర్థం’ అని ఆమె ఇన్స్టా స్టోరీలో రాసుకొచ్చింది.కాగా, అవికా గోర్ ఇటీవల ‘ఎస్జే స్టూడియోస్’కి వెళ్లింది. అప్పటినుంచే ఆమె కొత్త టీవీ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభించబోతున్నారన్న ప్రచారం మొదలైంది. తాజాగా ఆమె పెట్టిన పోస్ట్తో అది నిజమే అన్నట్లుగా తెలిసిపోతుంది.
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ఏఐతో నటి అశ్లీల వీడియో, 11 ఏళ్ల కూతురిని కూడా వదల్లేదు!టెక్నాలజీ అనేది మనిషి ఎదుగుదలకు తోడ్పడాలి కానీ , వికృత చేష్టలకు వేదిక కాకూడదు. ఈ విషయం తెలిసి కూడా.. కొంతమంది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్(ఏఐ) దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. అశ్లీల ఫోటోలు, వీడియోలు సృష్టించి పైశాచిక ఆనందం పొందుతున్నారు. ముఖ్యంగా సినీ తారలకు ఏఐతో చాలా ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. వారిపై ఫేక్ వీడియోలు క్రియేట్ చేసి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తూ వేధింపులకు గురి చేస్తున్నారు. తాజాగా భోజ్పురి నటి అంజానా సింగ్ కూడా డిజిటల్ వేధింపులకు గురైంది. తనతో పాటు తన 11 ఏళ్ల కుమార్తె కూడా అసభ్యకర వీడియోలు క్రియేట్ చేసి వైరల్ చేస్తున్నారంటూ ఆమె ఆరోపించింది. ఏఐతో ఫేక్ వీడియోలు సృష్టించిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని లక్నోలోని సైబర్ క్రైమ్ పోలీసు స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసింది.తాజాగా ఆమె ఓ నేషనల్ వార్త సంస్థతో మాట్లాడుతూ..గత కొన్ని రోజులుగా తానూ, తన చిన్నారి తీవ్ర మానసిక వేధింపులకు గురవుతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ‘గత కొన్ని రోజులుగా నాతో పాటు నా 11 ఏళ్ల కుమార్తెకు సంబంధించిన అసభ్యకరమైన ఏఐ ఫోటోలు, వీడియోలు ఆన్లైన్లో విపరీతంగా ప్రచారం అవుతున్నాయి. అసభ్యకరమైన భాషను ఉపయోగిస్తూ, నన్ను బెదిరిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా లక్నోకు రాకూడదని కూడా హెచ్చరికలు వస్తున్నాయి’అని ఆరోపించారు. ఈ ఘటన వెనుక బోజ్పురి స్టార్ ఖేసారి లాల్ యాదవ్ టీమ్ ప్రమేయం ఉందంటూ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ముఖ్యంగా ఖేసారి లాల్ మేనేజర్ అఖిలేష్ కాశ్యప్ ఈ కుట్రకు పాల్పడ్డారని ఆరోపించారు. అయితే, ఈ ఆరోపణలపై నటుడు ఖేసారి లాల్ యాదవ్ ఇప్పటి వరకు స్పందించకపోవడం గమనార్హం.
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చివరి నిమిషంలో షాకిచ్చిన 'రామాయణ' మేకర్స్రణ్బీర్ కపూర్, సాయిపల్లవి, యష్.. రాముడు, సీత, రావణుడిగా నటించిన సినిమా 'రామాయణ'. ఈ ఏడాది దీపావళికి థియేటర్లలో రిలీజ్ చేయనున్నారు. గతవారం ఢిల్లీలో జరిగిన కార్యక్రమంలో ట్రైలర్ లాంచ్ చేశారు. అయితే దీనిని ఈ రోజు(జూలై 24) యూట్యూబ్లో విడుదల చేస్తామని కొన్నిరోజుల ముందే ప్రకటించారు. కానీ చివరి నిమిషంలో ఇప్పుడు వాయిదా వేసినట్లు ప్రకటించారు. అందుకు గల కారణాన్ని కూడా నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా వెల్లడించారు.(ఇదీ చదవండి: చెన్నై లవ్ స్టోరీ మూవీ రివ్యూ)నా సినిమాని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే నా కల ఇప్పుడు సోనీ పిక్చర్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ భాగస్వామ్యంతో నిజమైంది. అందువల్ల ట్రైలర్ విడుదలని ముందుగా అనుకున్నట్లు కాకుండా వాయిదా వేస్తున్నాం. కొత్త తేదీన గ్లోబల్ లాంచ్ చేయనున్నాం. భారతీయ సినీ చరిత్రలో 100 ఏళ్లకు పైగా ఇది ఒక గర్వకారణమైన ఘట్టంగా నిలుస్తుంది. అంతర్జాతీయంగా రిలీజ్ చేయడంతో 'రామాయణ' ప్రపంచ ప్రేక్షకులకు చేరువవుతుంది.ఈ సినిమాతో భారతీయ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, ఇతిహాసాల గొప్పతనాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసే అవకాశం నాకు లభించింది. ఈ జర్నీలో నన్ను సపోర్ట్ చేసిన అభిమానులు, శ్రేయోభిలాషులకు కృతజ్ఞతలు అని నమిత్ మల్హోత్రా ఓ నోట్ రిలీజ్ చేశారు.ఇప్పటివరకు సినిమాలని థియేటర్లలోకి తీసుకొచ్చే క్రమంలోనే వాయిదాల మీద వాయిదాలు పడటం చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు ట్రైలర్స్ని కూడా వాయిదా వేస్తే ప్రేక్షకుల్లో క్యూరియాసిటీ పెరగడం బదులు నెగిటివిటీ ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంటుంది. కొన్నాళ్ల క్రితం రిలీజ్ చేసిన 'రామాయణ' గ్లింప్స్కి ఏమంత పాజిటివ్ టాక్ రాలేదు. ట్రైలర్ అయినా బాగుంటే పర్లేదు లేదంటే మాత్రం మూవీ హైప్పై ఇది ప్రభావం చూపిస్తుంది.(ఇదీ చదవండి: ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన తెలుగు కామెడీ సినిమా)
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‘రా ఎన్టీఆర్’ వివాదం.. అభిమానులకు జూ. ఎన్టీఆర్ స్పష్టమైన సందేశంజూనియర్ ఎన్టీఆర్ అభిమాన సంఘాలపై ఇటీవల వెలుగులోకి వచ్చిన వివాదం మరోసారి చర్చనీయాంశమైంది. అభిమానుల పేరుతో ఏర్పడిన ‘రా ఎన్టీఆర్’ సంఘం చేసిన చర్యలు హీరోకు అసౌకర్యం కలిగించాయి.ఈ సంఘం ఊరూవాడ అనే కార్యక్రమం పెట్టారు. వంద కోట్ల రూపాయల ఫండ్ సేకరణ అంటూ స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చింది. నిజానికి ఈ సంఘం వారికి నిజంగానే ఎన్టీఆర్ అంటే అభిమానం. అప్పటికే వీళ్లు పలు సేవా కార్యక్రమాలు కూడా చేశారు. తమ హీరోను మరింత ఎలివేట్ చేయాలనుకున్నారు. కానీ అదే సమయంలో ఎన్టీఆర్ రాజకీయ ప్రవేశంపై లీకులు రావడంతో పరిస్థితి మరింత క్లిష్టంగా మారింది. ఈ పరిణామాలపై ఎన్టీఆర్ స్వయంగా ఓ బహిరంగ లేఖ విడుదల చేశారు. ఆ సంస్థతో తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని స్పష్టం చేశారు. ఎన్టీఆర్ లేఖ తర్వాత ‘రా ఎన్టీఆర్’ సంస్థ ప్రెస్ మీట్ పెట్టింది. ఎన్టీఆర్ కోటరీ చుట్టూ పలు విమర్శలు చేసింది. కలసి మాట్లాడతాం తమకు ఎపాయింట్మెంట్ ఇవ్వాలని కూడా కోరింది. కానీ తెరవెనక ఒత్తిడి పెరగడంతో చివరికి సేవా కార్యక్రమాలను నిలిపివేస్తున్నామని ‘రా ఎన్టీఆర్’ సంస్థ స్వయంగా ప్రకటించింది. దీంతో కొంతమంది ఆపన్నులకు అందాల్సిన సాయం ఆగిపోయింది. ఈ ఘటన ద్వారా ఎన్టీఆర్ అభిమానులకు స్పష్టమైన సందేశం వెళ్లింది. అభిమాన సంఘాలు హీరో పేరుతో చేసే పనులు పరిమితి లోపల ఉండాలి. సేవా కార్యక్రమాల వరకు ఓకే, కానీ.. రాజకీయాలు లేదా పెద్ద ఫండ్ సేకరణలు చేసే ముందు హీరో అనుమతి లేకుండా చేయరాదు.
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మౌత్ టాక్తోనే 'మెయిన్ వాపస్ ఆవుంగా' హిట్ అయింది : దర్శకుడుప్రముఖ బాలీవుడ్ దర్శకుడు ఇమ్తియాజ్ అలీ తెరకెక్కించిన తాజా చిత్రం 'మెయిన్ వాపస్ ఆవుంగా' బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘన విజయాన్ని సాధించి విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోంది. విడుదలై ఆరు వారాలు పూర్తయినప్పటికీ, భారీ వసూళ్లతో ఈ సినిమా తన విజయపరంపరను కొనసాగిస్తోంది.సినిమాకు లభిస్తున్న అద్భుత ఆదరణ నేపథ్యంలో దర్శకుడు ఇమ్తియాజ్ అలీ హైదరాబాద్ను సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన నగరంలో అభిమానులు, ప్రేక్షకులను కలిసి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ‘మొదట నెమ్మదిగా ప్రారంభమైనప్పటికీ, ప్రేక్షకుల మౌత్ టాక్తో ఈ చిత్రం ఈ ఏడాది అత్యంత విజయవంతమైన చిత్రాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. ప్రేక్షకుల నుంచి వచ్చిన సానుకూల స్పందన వల్లే థియేటర్లలో షోల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది’ అని ఇమ్తియాజ్ అలీ అన్నారు.హాలీవుడ్, బాలీవుడ్ చిత్రాల నుంచి గట్టి పోటీ ఉన్నప్పటికీ, ప్రస్తుతం భారత్లో 450కు పైగా షోలతో పాటు విదేశాల్లోని 10 దేశాల్లో ఈ సినిమా ప్రదర్శితమవుతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 59 దేశాల్లో, 804 స్క్రీన్లపై ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేశారు.
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దురదృష్టమని వదిలేస్తే.. అదే ఇప్పుడు రూ.450 కోట్లు అయ్యింది!ఒకప్పుడు సొంత ఇల్లు కొనడం ఓ కల మాత్రమే. చిన్న గదిలో కుటుంబంతో కలిసి జీవించిన ఓ యువ నటుడు.. ఆ తర్వాత నగరంలోని అత్యంత ఖరీదైన ప్రాంతాల్లో ఒకటైన బంగ్లా కొనుగోలు చేశాడు. కానీ ఆ కలల ఇల్లు కొన్నాళ్లకే అతడికి ఆందోళనకు కారణమైంది. వరుస పరాజయాలతో ఆ బంగ్లా తనకు కలిసి రావడం లేదని భావించి వదిలేశాడు. అయితే కాలం గడిచాక అదే ఆస్తి అతడి జీవితంలోనే అతిపెద్ద పెట్టుబడిగా మారింది. ఆ కథ ప్రముఖ నటుడు జీతేంద్రది.ముంబైలోని చాల్ జీవితం నుంచి స్టార్డమ్ వరకు ఎదిగిన జీతేంద్ర.. తన కెరీర్ ప్రారంభ దశలోనే ఓ పెద్ద కల నెరవేర్చుకున్నారు. అప్పట్లో ప్రముఖ నటుడు భరత్ భూషణ్ ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉండటంతో.. పాలి హిల్లోని తన బంగ్లాను విక్రయించేందుకు ముందుకొచ్చారు. జీతేంద్ర తండ్రితో చర్చించిన తర్వాత ఆ బంగ్లాను కొనుగోలు చేశారు. ఆ సమయంలో ఆ ఆస్తి ధర కేవలం రూ.4.25 లక్షలు మాత్రమే. 3,450 చదరపు అడుగుల స్థలంతో ఉన్న ఆ బంగ్లా అప్పట్లోనే ఎంతో విలువైన ఆస్తి.కొన్నాకే మొదలైన కష్టాలు..బంగ్లాలోకి మారిన తర్వాత పరిస్థితులు అనుకున్నట్లుగా సాగలేదని జీతేంద్ర గుర్తు చేసుకున్నారు. వరుసగా నాలుగు సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద విఫలమయ్యాయి. దీంతో ఆ ఇంటి వల్లే తనకు దురదృష్టం వెంటాడుతోందని ఆయన భావించారు. “భరత్ భూషణ్ ఈ ఇంటిని వదిలేశారు.. ఇప్పుడు నా వంతు వచ్చినట్లు అనిపించింది. ఇలాగే కొనసాగితే నా కెరీర్ మొదలయ్యేలోపే ముగిసిపోతుందేమో అనుకున్నాను” అని జీతేంద్ర గతాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. దీంతో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆ బంగ్లాను వదిలి వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నారు.అన్లక్కీ అనుకున్నదే అదృష్టంగా మారిందిఏళ్లు గడిచిన తర్వాత అదే ఆస్తి విలువ ఊహించని స్థాయికి చేరుకుంది. ఆ బంగ్లాను పునర్నిర్మించాలని నిర్ణయించిన సమయంలో ఆసక్తికర విషయం బయటపడింది. పాత భవనాన్ని కూల్చినప్పుడు అందులో ఉపయోగించిన బర్మా టీక్ కలపకే రూ.11.5 లక్షలు వచ్చాయని జీతేంద్ర తెలిపారు. అంటే.. మొత్తం బంగ్లాను కొనుగోలు చేసిన ధర కంటే కలప ద్వారా వచ్చిన మొత్తం ఎక్కువ కావడం విశేషం.రూ.85కు అమ్మిన ఫ్లాట్లు.. ఇప్పుడు రూ.85 వేల ధరతర్వాత ఆ స్థలంలో జీతేంద్ర గౌతమ్ అపార్ట్మెంట్స్ నిర్మించారు. అయితే అప్పటి పరిస్థితుల్లో భవిష్యత్తుపై సందేహంతో ఫ్లాట్లను చదరపు అడుగుకు కేవలం రూ.85 చొప్పున విక్రయించారు. కానీ అదే ప్రాంతంలో ఇప్పుడు చదరపు అడుగు ధర దాదాపు రూ.85 వేల వరకు చేరిందని ఆయన కుమారుడు తుషార్ కపూర్ వెల్లడించారు.రూ.4.25 లక్షల ఆస్తి.. రూ.450 కోట్ల విలువఒకప్పుడు దురదృష్టానికి కారణమని భావించిన ఆ బంగ్లా.. ఇప్పుడు జీతేంద్ర జీవితంలో అత్యంత విలువైన ఆస్తిగా మారింది. ప్రస్తుతం ఆ భవనం ఉన్న స్థలం విలువ దాదాపు రూ.450 కోట్ల వరకు ఉంటుందని ఆయన తెలిపారు. ఓ ఆస్తిని చూసే దృష్టి కాలంతో ఎలా మారిపోతుందో జీతేంద్ర బంగ్లా కథ చెబుతోంది. అప్పట్లో భయంతో వదిలేసిన ఇల్లు.. ఇప్పుడు కోట్ల విలువైన సంపదగా మారి అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.సినీ తారలకు రియల్ ఎస్టేట్ కలిసి వచ్చిన ఉదాహరణలు మరెన్నో ఉన్నాయి. తెలుగు సినీ దిగ్గజం శోభన్బాబు కూడా సినిమాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయాన్ని రియల్ ఎస్టేట్లో పెట్టుబడిగా పెట్టి భారీ సంపదను సృష్టించారు. అప్పట్లో భూములపై ముందుచూపుతో పెట్టిన పెట్టుబడులు.. తర్వాత కాలంలో కోట్ల విలువైన ఆస్తులుగా మారాయి. జీతేంద్ర బంగ్లా కథ కూడా ఇలాంటి దూరదృష్టికి మరో ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది.
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ఓటీటీల్లో అశ్లీల కంటెంట్.. ఏకంగా 50 ఫ్లాట్ఫామ్స్..!ఓటీటీలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం బిగ్ షాకిచ్చింది. గత రెండేళ్లలో ఏకంగా 50 ఓటీటీ ఫ్లాట్ఫామ్స్ను రద్దు చేసింది. ఆ ఓటీటీల్లో అశ్లీల కంటెంట్ను ప్రదర్శించడం, 1986 వంటి పలు చట్టాలను ఉల్లంఘించడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ విషయాన్ని సమాచార, ప్రసార, పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ సహాయ మంత్రి డాక్టర్ ఎల్. మురుగన్ లిఖితపూర్వక సమాధానమిచ్చారు.ఓటీటీ ప్లాట్ఫారమ్లపై వచ్చిన ఫిర్యాదుల మేరకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని మంత్రి వెల్లడించారు. సదరు ఓటీటీలు అశ్లీల కంటెంట్ను ప్రదర్శిస్తున్నాయని తెలిపారు. డిజిటల్ న్యూస్, ఓటీటీ ప్లాట్ఫారమ్లపై వచ్చే ఫిర్యాదులను ఐటీ రూల్స్- 2021 కింద పరిష్కరిస్తారని డాక్టర్ మురుగన్ తెలిపారు. ఓటీటీల్లో చట్టవిరుద్ధమైన కంటెంట్ను తొలగించమని మధ్యవర్తులను ఆదేశించే అధికారం ప్రభుత్వానికి ఉందని మంత్రి పేర్కొన్నారు. ఓటీటీలపై వచ్చిన ఫిర్యాదుల ఆధారంగా.. చట్టాన్ని ఉల్లంఘించినట్లు తేలితే ఓటీటీ ప్లాట్ఫారమ్లపై ప్రభుత్వం క్రమం తప్పకుండా చర్యలు తీసుకుంటుందని స్పష్టం చేశారు.
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'నిన్ను పొరపాటున తీసుకున్నారు'.. రాజమౌళి హీరోయిన్ ఆవేదనబాలీవుడ్ బ్యూటీ ప్రియాంకా చోప్రా చాలా ఏళ్ల గ్యాప్ తర్వాత ఇండియన్ మూవీలో నటిస్తోంది. మహేశ్ బాబు-రాజమౌళి కాంబోలో వస్తోన్న అడ్వెంచరస్ మూవీ వారణాసిలో హీరోయిన్గా కనిపించనుంది. బాలీవుడ్లో స్టార్ హీరోయిన్గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఈ ముద్దుగుమ్మ.. పలువురు స్టార్ హీరోల సరసన మెప్పించింది. తాజాగా ఓ పాడ్కాస్ట్కు హాజరైన ముద్దుగుమ్మ తన కెరీర్కు సంబంధించి పలు ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకుంది. కేవలం ఒక్క క్షణంలోనే సినిమా చేజారిపోయిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. కొంతమందిని మెప్పించలేకపోయాననే కారణంతో తనను సినిమా నుంచి తొలగించిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయని ప్రియాంక తెలిపింది.ప్రియాంక చోప్రా మాట్లాడుతూ..'నేను వాళ్లతో ఏకీభవించలేదని.. నన్ను సినిమాల నుంచి తీసేశారు. 2007లో ఓ సినిమాకు నన్ను ఎంపిక చేశారు. సలామ్-ఎ-ఇష్క్ షూటింగ్ సమయంలో మరో సినిమాలో నటించాల్సి ఉంది. ఆ సమయంలో హీరో ఒకరోజు నా సెట్కు వచ్చారు. తర్వాత నెలలోనే షూటింగ్ ప్రారంభం కానుందని తెలిసి నాకు మద్దతుగా వచ్చాడని అనుకున్నా. కానీ ఆయన ఊహించని మాట చెప్పారు. దర్శకుడు పొరపాటున నిన్ను సెలెక్ట్ చేశారు. నిజానికి ఈ రోల్ మరో హీరోయిన్ చేయాల్సింది. మనం భవిష్యత్తులో మరో సినిమా చేద్దాం. ఈ విషయం నీకు చెప్పాలనే వచ్చా’ అని చెప్పారని గుర్తు చేసుకుంది. అంతేకాకుండా కొందరు అగ్ర హీరోలు నన్ను ఉద్దేశపూర్వకంగా సినిమాల నుంచి తప్పించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.
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‘బిగ్బాస్’ లోకి సౌరభ్ గంగూలీ.. రెమ్యునరేషన్ ఎంతంటే..?ఇండియన్ టెలివిజన్ చరిత్రలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన బిగ్ రియాలటీ షో 'బిగ్ బాస్'. తెలుగు, హిందీ మాత్రమే కాదు అన్ని భాషల్లోనూ ఈ రియాల్టీ షోకి మంచి క్రేజ్ ఉంది. తెలుగులో అయితే ఇప్పటికే 9 సీజన్లను దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసుకుంది. త్వరలోనే పదో సీజన్ ప్రారంభం కానుంది. ఇప్పటికి వరకు అన్ని భాషల్లో ఈ రియాల్టీ షోకి సినిమా తారలే హోస్ట్గా వ్యవహరించారు. హిందీలో సల్మాన్ ఖాన్, తెలుగులో నాగార్జున, నాని, కన్నడలో కిచ్చా సుదీప్, తమిళ్లో కమల్ హాసన్, విజయ్ సేతుపతి హోస్ట్లుగా వ్యవరించారు. అయితే బిగ్బాస్ చరిత్రలోనే తొలిసారి సినిమా నటుడు కాదని ఓ క్రికెటర్ హోస్ట్గా వ్యవరించబోతున్నాడు. ఆయన ఎవరో కాదు.. టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ సౌరభ్ గంగూలీ.బిగ్బాస్ బెంగాలీకి హోస్ట్గా.. ఇప్పటి వరకు భాషల వారిగా వేర్వేరు సమయాల్లో బిగ్బాస్ షో ప్రారంభం అయ్యేది. కానీ ఈ సారి మాత్రం ఒకేసారి ఆరు భాషల్లో బిగ్బాస్ రియాల్టీ షో ప్రారంభం కానుంది. సెప్టెంబర్ నెలలో ఈ రియాల్టీ షో కొత్త సీజన్ ప్రారంభం కానుంది. అయితే బిగ్బాస్ బెంగాలీ షోకి గంగూలీ హోస్ట్గా వ్యవహరించబోతున్నాడు. ఈ మేరకు జియోహాట్ స్టార్ ఓ ప్రత్యేక వీడియో ద్వారా అధికారిక ప్రకటన వెల్లడించింది. హిందీ బిగ్బాస్కు సల్మాన్ ఖాన్, తెలుగులో నాగార్జున, తమిళంలో విజయ్ సేతుపతి, కన్నడలో కిచ్చా సుదీప్, మలయాళంలో మోహన్లాల్ వ్యవహరించబోతున్నారు.భారీ పారితోషికం.. బిగ్బాస్ బెంగాలీ షో కోసం గంగూలీ రూ. 125 కోట్ల పారితోషికం తీసుకోబోతున్నట్లు సమాచారం. దాదాపు 10 ఏళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత బిగ్బాస్ బెంగాలీ సీజన్ 3 రూపంలో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తోంది. అందుకే ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేందుకు గంగూలీని రంగంలోకి దించారు నిర్వాహకులు. గతంలో జీ బెంగాలీలో వచ్చిన 'దాదాగిరి అన్లిమిటెడ్' క్విజ్ షోతో బుల్లితెరపై హోస్ట్గా గంగూలీ సంచలన విజయం సాధించారు. ఇప్పుడు బెంగాలీ బిగ్బాస్ను మరింత గ్రాండ్గా రీ-లాంచ్ చేసేందుకు రెడీ అయ్యాడు. మరి కెప్టెన్గా క్రికెట్ గ్రౌండ్లో ఆకట్టుకున్న గంగూలీ.. హోస్ట్గా బుల్లితెరపై ఎలా అలరిస్తాడో చూడాలి. View this post on Instagram A post shared by Star Jalsha (@starjalsha)
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సీజేపీ ఆందోళన.. కత్రినా కైఫ్ మీద ఈ విమర్శలేంటి?ఢిల్లీలో సీజేపీ ఆధ్వర్యంలో గత కొన్నిరోజుల నుంచి విద్యార్థి నిరసనలు జరుగుతున్నాయి. నీట్ ప్రశ్నాపత్రం లీక్ విషయమై కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రదాన్ రాజీనామా చేయాలని వీళ్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు విద్యార్థులే పోరాడుతుండగా తాజాగా ప్రతిపక్షాలు కూడా వీళ్లతో కలిసి చేరాయి. ఈ విద్యార్థి ఉద్యమానికి బాలీవుడ్ నటీనటులు షబానా ఆజ్మీ, ప్రీతి జింటా, రితేష్ దేశ్ ముఖ్, సోనూసూద్, సోనాక్షి సిన్హా తదితరులు తమ సంఘీభావం తెలిపారు. అయితే దీనికి ఏ మాత్రం సంబంధం లేని కత్రినా కైఫ్ మీద ఇప్పుడు పలువురు విమర్శలు చేస్తున్నారు.(ఇదీ చదవండి: ప్రభాస్తో కత్రినా.. సందీప్ రెడ్డి ఏం ప్లాన్ చేశాడు?)కత్రినా కైఫ్ అభిమాని ఒకరు 'కేథలిక్ ఫ్యాన్స్' అని ఓ ఫ్యాన్ పేజీ రన్ చేస్తున్నాడు. దీనికి దాదాపు 70 వేల మంది ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఈ పేజీ కార్యకలాపాలు నిలిపివేస్తున్నట్లు సదరు పేజీ అడ్మిన్ ప్రకటించాడు. చిన్నప్పటి నుంచి కత్రినాకు అభిమానినని, అలాంటిది భారతీయ విద్యార్థులకు సంబంధించిన కీలక అంశంపై ఆమె స్పందించకపోవడం తీవ్ర నిరాశకు గురి చేసిందని సదరు అడ్మిన్ వెల్లడించాడు.మేము మీకు కష్టకాలంలో అండగా నిలిచాం. కానీ భారతీయుల కోసం ముఖ్యంగా విద్యార్థుల కోసం ఒక్క మాట కూడా మీరు మాట్లాడలేదు. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే ధైర్యం మీకు లేదు. అందుకే మిమ్మల్ని అన్ఫాలో చేస్తున్నా. ఈ ఫ్యాన్పేజీని కూడా మూసివేస్తున్నా అని సదరు అడ్మిన్ పేర్కొన్నాడు. ఈ విషయమై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.కొందరు సదరు పేజీ అడ్మిన్కి సపోర్ట్ చేస్తుండగా మరికొందరు మాత్రం కత్రినాకు మద్దతిస్తున్నారు. ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రతి ఒక్కరికీ తమ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసే హక్కు ఉన్నట్లే, స్పందించకపోయే హక్కు కూడా ఉంటుందని గుర్తుచేస్తున్నారు. ప్రతి సామాజిక, రాజకీయ అంశంపై సెలబ్రిటీలు తప్పనిసరిగా స్పందించాల్సిన అవసరం లేదని వారు చెబుతున్నారు.(ఇదీ చదవండి: రూ.251 ఫోన్ స్కామ్ గుర్తుందా? ఈ కాన్సెప్ట్తో ఓటీటీలో క్రైమ్ థ్రిల్లర్ తెలుగు సిరీస్)
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ఆ నిర్మాత ఒంటరిగా హోటల్కి రమ్మన్నాడు : నటిచిత్ర పరిశ్రమలో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ వ్యవహారం ఎప్పటి నుంచో నడుస్తోంది. కానీ గతంలో దీని గురించి బహిరంగంగా మాట్లాడేందుకు నటీనటులు భయపడేవాళ్లు. అవకాశాలు రావనో..లేదంటే వేరేలా అనుకుంటారేమోననని భయంతో బయటకు చెప్పేందుకు నిరాకరించేవాళ్లు. ఈ మధ్య మాత్రం మార్పు వచ్చింది. తమను వేధింపులకు గురి చేస్తే.. వెంటనే మీడియా ముందుకు వచ్చేస్తున్నారు. తమకు ఎదురైన చేదు అనుభవాలను పంచుకుంటూ.. కొత్తగా వచ్చే వాళ్లు అలాంటి వేధింపులను ఎలా ఎదుర్కోవాలో సలహా ఇస్తున్నారు. ఇప్పటికే చాలా మంది ఇండస్ట్రీలో తాము ఎదుర్కొన్న చేదు అనుభవాలు, లైంగిక వేధింపుల గురించి మాట్లాడారు. తాజాగా ప్రముఖ బుల్లితెర నటి సింపుల్ కౌల్ కూడా తన కెరీర్ ప్రారంభంలో ఎదురైన ఇబ్బందికర పరిస్థితులను, వాటిని ఎలా ఎదుర్కొన్నారో వివరించారు. ఓ జాతీయ మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆమె మాట్లాడుతూ.. ‘ఇండస్ట్రీలోని వ్యక్తులను ఎప్పుడు , ఎక్కడ, ఎలా కలవాలనే విషయంలో నాకు స్పష్టత ఉండేది. కెరీర్ ప్రారంభం నుంచే ముక్కు సూటిగా ఉండేదాన్ని. ఎవరైన హద్దులు దాటి వ్యవహరిస్తే సహించేదాన్ని కాదు. అందుకే క్యాస్టింగ్ కౌచ్ నాకు ఎదురవ్వలేదు’ అని అన్నారు.నిర్మాత హోటల్కి రమ్మన్నాడు.. ఇదే ఇంటర్వ్యూలో కెరీర్ ప్రారంభంలో ఎదురైన ఓ సంఘటన గురించి సింపుల్ కౌల్ వివరించారు. ‘ఓ సినిమా కోసం నిర్మాత కాల్ చేశాడు. సాయంత్రం ఒంటరిగా హోటల్కి రమ్మని చెప్పాడు. నేను స్నేహితులతో కలిసి వెళ్లా. ఈ విషయం హోటల్కి వెళ్లాక ఆయనకు చెప్పాను. నన్ను ఒంటరిగా గదిలోకి రమ్మని ఆహ్వానించాడు. నేను రానని చెప్పా. కలవాలనుకుంటే హోటల్ లాబీలోనే కలుసుకోవచ్చు అని అతని చెప్పా. అంతే కానీ అవకాశం వస్తుంది కదా అని అతను చెప్పినట్లుగా వెళ్లలేదు.టాలెంట్ని నమ్ముకోండి..నా ఇన్నేళ్ల సినీ కెరీర్లో అనౌకర్యంగా అనిపించే సీన్లో ఎప్పుడూ నటించలేదు. చర్చల కోసం ఆహ్వానించినా.. ఒంటరిగా వెళ్లేదాన్ని కాదు. చిత్రబృందం సమక్షంలోనే కథను వినేదాన్ని. కొత్తగా వచ్చే వాళ్లకు నా సలహా ఏంటంటే.. ‘అసౌకర్యంగా అనిపించే ఏ పనినైనా చేయకండి. ఎంత పెద్ద ఆఫర్ వచ్చినా.. అంతరాత్మ చెప్పిందే వినండి. రాజీ పడితేనే అవకాశాలు వస్తాయని అనుకోకండి. నైపుణ్యాన్ని పెంచుకోండి. వృత్తిపరమైన సంబంధాలను పెంపొందించుకోవడంపై దృష్టి పెట్టండి’అని సింపుల్ కౌల్ సలహా ఇచ్చారు. 2002లో ఏక్తా కపూర్ నిర్మించిన ' కుసుమ్' సీరియల్తో నటనారంగంలోకి అడుగుపెట్టారు సింపుల్ కౌల్. ఆ తర్వాత 'షరారత్' , 'తారక్ మెహతా కా ఊల్టా చష్మా' వంటి సీరియల్స్ ద్వారా మంచి గుర్తింపు పెందారు .
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విజేతను కూడా ఓటమి పలకరిస్తుందిఎప్పటికప్పుడు తన అనుభవాలను, అభిప్రాయాలను అమితాబ్ బచ్చన్ బ్లాగ్లో షేర్ చేసుకుంటారన్న సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా ఆయన షేర్ చేసిన ఓ పోస్ట్ అభిమానులను కలవరపెట్టింది. ‘‘శస్త్రచికిత్స, ఐసీయూలో నిపుణులైన వైద్యులు, వైద్య సిబ్బంది సంరక్షణ, ఆ తర్వాత డిశ్చార్జ్, ఇంటికి చేరుకోవడం’’ అంటూ తన బ్లాగ్లో రాసుకొచ్చారు అమితాబ్. ఈ పోస్ట్తో ఆయనకు శస్త్రచికిత్స జరిగిందన్న విషయం స్పష్టమైంది.కానీ అమితాబ్కు ఎందుకు శస్త్రచికిత్స జరిగింది? ఎప్పుడు, ఎక్కడ జరిగింది? అనే విషయాలపై స్పష్టత లేదు. అలాగే ఈ బ్లాగ్ పోస్ట్లోనే భావోద్వేగంగా స్పందించారు అమితాబ్. ‘‘డిశ్చార్జ్ అయి, తిరిగి ఇంటికి చేరుకున్న తర్వాత ఎదురయ్యే సవాళ్లు కఠినమైనవి. శారీరకంగానే కాదు... మానసికంగానూ ఎన్నో పరీక్షలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. మీరెంతటి గొప్ప విజేత అయినా ఏదో ఒక రోజు ఓటమి మిమ్మల్ని పలకరిస్తుంది. కొందరు ధైర్యంగా దాన్ని ఎదుర్కొంటారు... మరికొందరు లొంగిపోతారు. అందరూ ఆరోగ్యంగా, సంతోషంగా ఉండాలి’’ అంటూ అమితాబ్ రాసుకొచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో అమితాబ్ కోలుకోవాలని ఆశిస్తూ సోషల్ మీడియాలో ఆయన ఫ్యాన్స్, నెటిజన్లు షేర్ చేశారు.
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ఆపరేషన్ సఫేద్ సాగర్.. ఆమె మాటలకు సిద్ధార్థ్ ఎమోషనల్కార్గిల్ యుద్ధ నేపథ్యంలోనే వస్తోన్న సరికొత్త వెబ్ సిరీస్ ఆపరేషన్ సఫేద్ సాగర్. 1999లో జరిగిన కార్గిల్ వార్ ఆధారంగా ఈ సిరీస్ తెరకెక్కించారు. ఈ సిరీస్కు ఓని సేన్ దర్శకత్వం వహించారు. ఇటీవలే ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు. యుద్ధం నేపథ్యంలోనే వస్తోన్న సిరీస్ కావడంతో వైమానికి విన్యాసాలు అభిమానులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఈ ట్రైలర్ రిలీజ్ వేడుక ముంబయిలో నిర్వహించారు.ఈ సందర్భంగా హీరో సిద్ధార్థ్ ఎమోషనలయ్యారు. దివంగత స్క్వాడ్రన్ లీడర్ అజయ్ అహుజా భార్య అల్కా అహుజా ట్రైలర్ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా అల్కా అహుజాను వేదికపైకి ఆహ్వానించారు. అదే సమయంలో ప్రేక్షకులంతా ఆమెకు గౌరవసూచకంగా లేచి నిలబడ్డారు. తన భర్త కథను తెరపైకి తీసుకువచ్చినందుకు నిర్మాతలకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాటలు స్పష్టంగా సిద్ధార్థ్ను కదిలించాయి.. దీంతో ఆయన వేదికపై కన్నీళ్లను ఆపుకోలేకపోయారు.ఈ సిరీస్పై నమ్మకం ఉంచినందుకు సిద్ధార్థ్ ఆమెకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. నిజ జీవిత యుద్ధ వీరుడి పాత్రను పోషించడానికి తాను మొదట్లో సంకోచించానని సిద్ధార్థ్ తెలిపారు. ప్రస్తుతం మన మధ్య లేని వారి పాత్రను.. ముఖ్యంగా ఒక అమరవీరుడి పాత్రను పోషించినప్పుడు మనపై చాలా పెద్ద బాధ్యత ఉంటుందని అన్నారు. హీరోలు ఎప్పుడూ హీరోల్లా కనిపించరు. వారు తమ చర్యల వల్లే హీరోలవుతారని ప్రశంసించారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ అంగీకరించే ముందు తాను ఈ సిరీస్ నిర్మాతలతో చాలాసార్లు చర్చించానని వెల్లడించారు. ఆయన భార్య అల్కా అహుజా అనుమతించారా?' అదే నాకు అత్యంత ముఖ్యమని మేకర్స్తో చెప్పానని గుర్తు చేసుకున్నారు. కాగా.. ముంబయిలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి పలువురు ప్రస్తుత, పదవీ విరమణ పొందిన భారత వైమానిక దళ అధికారులు కూడా హాజరయ్యారు.అజయ్ అహుజా ఎవరంటే..స్క్వాడ్రన్ లీడర్ అజయ్ అహుజా 1999 కార్గిల్ యుద్ధంలో మరణించిన ఒక భారత వైమానిక దళ అధికారి. కూలిపోయిన విమానంలో తోటి పైలట్ను గుర్తించే మిషన్లో ఉండగా ఆయన విమానం కూల్చివేశారు. అహుజాకు ఆయన ధైర్యసాహసాలకు, సేవకు గాను మరణానంతరం వీరచక్ర పురస్కారం లభించింది. ఆయనను ఆపరేషన్ సఫేద్ సాగర్లోని కీలక వ్యక్తులలో ఒకరిగా గుర్తుంచుకుంటారు. ఈ సిరీస్ కార్గిల్ యుద్ధ సమయంలో భారత వైమానిక దళం పోషించిన పాత్ర ఆధారంగా రూపొందించారు. ఈ నెట్ఫ్లిక్స్ సిరీస్లో అభయ్ వర్మ, దియా మీర్జా, ప్రాజక్త కోలి, ఆదిల్ హుస్సేన్, మిహిర్ అహుజా, తారుక్ రైనా కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సిరీస్ ఆగస్టు 7 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ కానుంది. View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)
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పోర్నోగ్రఫితో గ్లోబల్ వార్మింగ్.. నటుడి వ్యాఖ్యలు వైరల్టెలివిజన్ ప్రముఖ నటుడు అభినవ్ శుక్లా వాతావరణ మార్పులపై చేసిన వినూత్న వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం నెట్టింట చర్చనీయాంశంగా మారాయి. పోర్న్ వీడియోలు చూడటం వల్ల గ్లోబల్ వార్మింగ్ పెరుగుతోందని ఆయన సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన భార్య రుబినా దిలైక్, ప్రముఖ నటి హినా ఖాన్, ఆమె భాగస్వామి రాకీ జైస్వాల్లతో కలిసి నిర్వహిస్తున్న 'ది4పీవోవీ' (the4POV) పొడ్కాస్ట్లో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. పోడ్కాస్ట్లో అసలు ఏం జరిగింది?పోడ్కాస్ట్ సంభాషణలో భాగంగా నటి దియా మీర్జా గతంలో పర్యావరణ మార్పులపై చేసిన వ్యాఖ్యల గురించి చర్చిస్తున్న సమయంలో అభినవ్ ఈ విషయాన్ని లేవనెత్తారు. గ్లోబల్ వార్మింగ్కు ఉన్న అనేక కారణాల్లో పోర్న్ చూడటం కూడా ఒక ప్రధాన కారణం. అడల్ట్ కంటెంట్ను భారీ స్థాయిలో ప్రొడక్షన్ చేయడం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాన్ని ఆన్లైన్ డేటా, సర్వర్ల ద్వారా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి భారీ ఎత్తున విద్యుత్ శక్తి ఖర్చవుతుందని, ఇది పెద్ద మొత్తంలో కార్బన్ ఫుట్ప్రింట్ కు దారితీస్తుందని ఆయన వివరించారు.ఆయన వ్యాఖ్యలకు పొడ్కాస్ట్లో ఉన్న రుబినా దిలైక్తో పాటు, హినా ఖాన్, రాకీ జైస్వాల్ షాకయ్యారు.చాలా ప్రమాదకరం..కేవలం వాతావరణ ప్రభావమే కాకుండా, పోర్నోగ్రఫీ వల్ల కలిగే ఇతర దుష్ప్రభావాలపైనా అభినవ్ స్పందించారు. ‘పోర్న్ చూడటం చాలా ప్రమాదకరం. ఇది వాస్తవ జీవితంపై అవాస్తవికమైన అంచనాలను పెంచుతుంది. ముఖ్యంగా పురుషులలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. సమయాన్ని వృథా చేస్తుంది’ అని అభినవ్ అన్నారు. డిజిటల్ వినియోగం-వాతావరణ మార్పుల మధ్య ఉన్న సంబంధంపై అభినవ్ చేసిన ఈ విచిత్రమైన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం నెట్టింట హాట్ టాపిక్గా మారాయి. కొంతమంది నెటిజన్స్ అభినవ్కు మద్దతుగా కామెంట్స్ చేస్తుంటే..మరికొంతమంది ఆయన వాదనను తోసిపుచ్చుతూన్నారు. ఆన్లైన్ స్ట్రీమింగ్ కంటెంట్ ఏదైనా డేటా వినియోగిస్తుందని, కేవలం ఒకే రకమైన కంటెంట్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని గ్లోబల్ వార్మింగ్కు ముడిపెట్టడం విచిత్రంగా ఉందంటూ మరికొందరు ఆయనను ట్రోల్ చేస్తున్నారు. డేటా సెంటర్లు, డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ వల్ల విద్యుత్ వినియోగం పెరిగి కార్బన్ ఉద్గారాలు విడుదలవుతాయనే సాంకేతిక కోణాన్ని ఆయన చెప్పే ప్రయత్నం చేశారని మరికొంతమంది కామెంట్ చేస్తున్నారు. Kuch zyada hi dark hogaya 🌚 #HinaKhan #RubinaDilaik #AbhinavShukla pic.twitter.com/Gsi8LGri25— Hina_khanfc (@Hinakhanfc24) July 18, 2026
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రూ. 84 కోట్లు పెట్టి ఇల్లు కొన్న స్టార్ హీరోసినిమా హీరోలు తమ డబ్బులకు ఎక్కువగా రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో పెడుతుంటారు. పారితోషికంగా సంపాదించిన డబ్బులతో బంగ్లాలు కొనుగోలు చేసి.. విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతుంటారు. తాజాగా బాలీవుడ్ హీరో జాన్ అబ్రహం రూ. 84 కోట్లతో విలాసవంతమైన బంగ్లాను ఆయన కొనుగోలు చేశాడు. రియల్ ఎస్టేట్ రికార్డుల ప్రకారం, ఈ ప్రాపర్టీ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ జూలై 14న పూర్తయింది. ఈ కొనుగోలుకు గాను ఆయన సుమారు రూ. 5.04 కోట్ల రూపాయలను స్టాంప్ డ్యూటీ రూపంలో చెల్లించినట్లు సమాచారం.ఈ ఆస్తి మొత్తం 1,017.60 చదరపు మీటర్ల ఫ్లాట్లో విస్తరించి ఉంది. ఇందులో 193.12 చదరపు మీటర్ల నిర్మిత ప్రాంతం కలిగిన బంగ్లాతో పాటు 31.50 చదరపు మీటర్ల అవుట్హౌస్ కూడా ఉంది. ముంబైలో ప్రముఖ సినీ తారలు - విఐపిలు నివసించే ప్రైమ్ లొకేషన్లలో బాంద్రా వెస్ట్ ఒకటి. ఇక్కడ స్వంత స్థలంతో ఉన్న బంగ్లాలు దొరకడం అత్యంత అరుదు కావడం వల్ల జాన్ చేసిన ఈ రూ. 84 కోట్ల బిగ్ డీల్ ప్రస్తుతం సినీ, బిజినెస్ వర్గాల్లో వైరల్గా మారింది.జాన్ అబ్రహం రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. డిసెంబర్ 2023లో కూడా ముంబైలోని ఖార్ ఏరియాలో రూ. 70.83 కోట్ల విలువైన బంగ్లాను ఆయన సొంతం చేసుకున్నారు.ఇక సినీ కెరీర్ విషాయానికొస్తే.. ఇటీవల 'ది డిప్లొమాట్', 'తెహ్రాన్' వంటి వైవిధ్యమైన యాక్షన్- పొలిటికల్ థ్రిల్లర్లతో అలరించాడు. ప్రస్తుతం రెండు భారీ ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నాడు. ముంబై మాజీ పోలీస్ కమిషనర్ రాకేష్ మారియా బయోపిక్తో పాటు తన కెరీర్లో సూపర్ హిట్ అయిన యాక్షన్ ఫ్రాంచైజ్ 'ఫోర్స్' మూడో భాగం -ఫోర్స్ 3 లో నటిస్తున్నాడు. ఈ రెండింటిలోనూ జాన్ అబ్రహం పోలీసులు ఆఫీసర్గా అలరించబోతున్నాడు.
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ఓటీటీకి ఆపరేషన్ సఫేద్ సాగర్.. ట్రైలర్ అదుర్స్ఓటీటీలోకి ఎప్పటికప్పుడు కొత్త సినిమాలు, సిరీస్లు వస్తూనే ఉంటాయి. సరికొత్త కంటెంట్తో ప్రేక్షకులను అలరిస్తుంటాయి. తాజాగా మరో ఆసక్తికర కథనంతో వెబ్ సిరీస్ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. 1999 కార్గిల్ యుద్ధం బ్యాక్ డ్రాప్ స్టోరీతో ఆపరేషన్ సఫేద్ సాగర్ సిరీస్ తెరకెక్కించారు. ఇప్పటికే టీజర్ రిలీజ్ చేయగా.. తాజాగా ట్రైలర్ కూడా విడుదల చేశారు.కార్గిల్ యుద్ధం నేపథ్యంలోనే వస్తోన్న ఆపరేషన్ సఫేద్ సాగర్ ట్రైలర్లో యుద్ధ సన్నివేశాలు, వైమానిక దాడులు ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయి. 1999 కార్గిల్ యుద్ధంలో పాకిస్థాన్ సైన్యాన్ని తరిమికొట్టేందుకు భారత వైమానిక దళం చేపట్టిన ఆపరేషన్ పేరే సఫేద్ సాగర్. పాకిస్తాన్పై వైమానిక దాడులతో మంచు కొండలపై భారత్ విరుచుకుపడినట్లు ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమవుతోంది. 1999 మే 26న ప్రారంభమైన ఈ ఆపరేషన్లో ది గోల్డెన్ యారోస్ కీలక పాత్ర పోషించింది.కాగా.. ఈ సిరీస్లో సిద్దార్థ్, జిమ్మీ షెర్గిల్, అభయ్ వర్మ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ వెబ్ సిరీస్ ఆగస్టు 7వ తేదీ నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ, హిందీ భాషల్లో అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ మూవీలో ఎయిర్ఫోర్స్ కమాండర్గా కనిపించనున్నారు.
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‘భాయ్కి ఏమైంది?..’ సల్మాన్ ఖాన్ ఆసక్తికర ట్వీట్కండలవీరుడు, బాలీవుడ్ సూపర్స్టార్ సల్మాన్ ఖాన్ ఆరోగ్యంపై సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన చర్చ నడుస్తోంది. ఇటీవల ఓ కార్యక్రమంలో కనిపించిన ఆయన తాజా లుక్ అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఎప్పుడూ ఫిట్గా, ఎనర్జిటిక్గా కనిపించే సల్మాన్.. ఈసారి కాస్త సన్నగా, ముఖం మొత్తం పాలిపోయి కనిపించడంతో పలువురు అభిమానులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.ముంబైలోని స్లమ్ రిహాబిలిటేషన్ అథారిటీ (SRA) కార్యాలయంలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమానికి సల్మాన్ ఖాన్ హాజరయ్యారు. అక్కడ ఆధునిక డేటా కలెక్షన్, వెరిఫికేషన్ సపోర్ట్ సెంటర్ను ఆయన ప్రారంభించారు. అలాగే లబ్ధిదారులకు ఇళ్ల తాళాలు అందించారు. ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో.. సల్మాన్ ఆరోగ్యంపై అభిమానుల మధ్య చర్చ మొదలైంది. కొందరు ఆయన బాగా సన్నబడ్డారని, అలసటగా కనిపిస్తున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కొందరేమో వయసు పైబడడం వల్లేనేమో అని చర్చించుకున్నారు.Is everything ok with Salman Khan and his health ..? 😳😳 pic.twitter.com/dSSPmz0OCX— Yo Yo Funny Singh (@moronhumor) July 19, 2026సల్మాన్ ఖాన్(60) గతంలో ట్రైజెమినల్ న్యూరాల్జియా (Trigeminal Neuralgia) అనే నరాల సంబంధిత సమస్యతో బాధపడినట్లు వెల్లడించారు. తీవ్రమైన ముఖ నొప్పిని కలిగించే ఈ వ్యాధిని సాధారణంగా సూసైడ్ డిసీజ్ “Suicide Disease” అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ సమస్య కారణంగా తాను ఒక దశలో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నానని.. విదేశాల్లో చికిత్స సైతం తీసుకున్నానని ఆయన సల్మాన్ గతంలో తెలిపారు. అలాగే మెడకు సంబంధించిన సమస్యలు, నొప్పుల కారణంగా కూడా ఆయన గతంలో చికిత్స తీసుకున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అయితే ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న ఆయన తాజా లుక్కు ఈ ఆరోగ్య సమస్యలే కారణమా? అనే చర్చా జోరందుకుంది. అయితే సల్మాన్ ఖాన్ చేసిన ఓ ట్వీట్ ఇప్పుడు వైరల్గా మారింది. “Aap logon ki tabiyat kaisi hai?” (మీ అందరి ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది?) అంటూ ఆయన అభిమానులను పలకరించారు. తాజాగా కనిపించిన లుక్తోనే ఆయన బ్లాక్ అండ్ వైట్లో స్టైలిష్ ఫొటో షూట్ ఫొటోలను పోస్ట్ చేసి మరీ ఆ ప్రశ్న వేశారాయన. దీంతో కొందరు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తుండగా.. మరికొందరు అభిమానులు కూడా స్పందిస్తూ.. “ముందుగా మీ ఆరోగ్యం ఎలా ఉందో చెప్పండి భాయ్” అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.Aap logon ki tabiyat kaisi hai ? pic.twitter.com/sFWklGKo8K— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) July 19, 2026ప్రస్తుతం సల్మాన్ ఆరోగ్యంపై అధికారికంగా ఆయన బృందం నుంచి ఎలాంటి ప్రకటన వెలువడలేదు. ఆయన కూడా నేరుగా స్పందించలేదు. అయితే ఆయన తాజా లుక్, ఆ తర్వాత చేసిన ట్వీట్ అభిమానుల్లో ఆసక్తిని పెంచింది. పలువురు అభిమానులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. “భాయ్ జాగ్రత్తగా ఉండండి”, “మీ ఆరోగ్యం ముఖ్యం” అంటూ సందేశాలు పంపుతున్నారు. మరికొందరు మాత్రం వయసు పెరుగుతున్నా సహజంగా కనిపించడం గొప్ప విషయమని ప్రశంసిస్తున్నారు.ప్రస్తుతం సల్మాన్ ఖాన్ ‘మాతృభూమి’ అనే సినిమాలో నటిస్తున్నారు. అపూర్వ లఖియా దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో ఆయన భారత సైన్యానికి చెందిన కల్నల్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. చిత్తరంగదా సింగ్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. మరోవైపు ఈద్ 2027 సందర్భంగా నయనతారతో ఓ కొత్త ప్రాజెక్ట్లోనూ సల్మాన్ కనిపించనున్నారు. వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వం వహించే ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం ప్రీ-ప్రొడక్షన్ దశలో ఉంది.
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శ్రీరాముడు పాత్ర చేయడం నా అదృష్టం: రణ్బీర్ కపూర్రామాయణం ఆధారంగా రూపొందిన తాజా హిందీ సినిమా ‘రామాయణ’. దర్శకుడు నితీష్ తివారి తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమా రెండు భాగాలుగా విడుదల కానుంది. ఈ ఏడాది దీపావళికి ‘రామాయణ: పార్ట్ 1’, వచ్చే ఏడాది దీపావళికి ‘రామాయణ: పార్ట్ 2’ విడుదల కానున్నాయి. ఈ చిత్రంలో రాముడిగా రణ్బీర్ కపూర్, సీతగా సాయి పల్లవి, లక్ష్మణుడిగా రవి దుబే, హనుమంతుడిగా సన్నీ డియోల్, రావణుడిగా యశ్ నటించారు. నమిత్ మల్హోత్రా, యశ్ నిర్మిస్తున్నారు. తొలి భాగం ట్రైలర్ ఈ నెల 24న ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ కానుంది. కాగా, ఢిల్లీలో ‘ప్రథమ్ సంకల్ప్’ పేరిట వేడుక నిర్వహంచి, ఈ సినిమా హిందీ 3డీ ట్రైలర్ను ప్రదర్శించారు.ఈ కార్యక్రమానికి యోగా గురువు రామ్దేవ్ బాబా అతిథిగా హాజరై, ట్రైలర్ నచ్చిందని చెప్పి, ఈ సినిమాకు ప్రేక్షకాదరణ లభించాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ వేడుకలో రణ్బీర్ మాట్లాడుతూ– ‘‘రామానంద్ సాగర్గారు తీసిన ‘రామాయణం’ (సీరియల్)లో శ్రీరాముడిగా అరుణ్ గోవిల్గారు అత్యద్భుతంగా నటించారు. తరాలుగా శ్రీరాముడి పాత్రలో అరుణ్గారిని చూసి, ప్రేక్షకులు స్ఫూర్తి పొందారు. నేను చిన్నప్పట్నుంచి శ్రీ రాముడి కథలు వింటూ, ఆయన నామస్మరణ, ఆశీస్సులతో పెరిగాను. అలాంటి శ్రీరాములవారి పాత్రను పోషించే అవకాశం రావడాన్ని అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను’’ అన్నారు.సాయిపల్లవి మాట్లాడుతూ– ‘‘సీతమ్మ పాత్రలో నటించడం నా అదృష్టం. ఆ సీతమ్మే నాతో ఆమె పాత్ర చేయిస్తుందని, సీతమ్మకు కావాల్సినట్లుగా నా చేత నటింపజేసుకుంటుందని నమ్మి నేను ఈ రోల్ చేశాను. ఈ పాత్రకు పూర్తి న్యాయం చేయడానికి ప్రయత్నించాను’’ అన్నారు. యశ్ మాట్లాడుతూ– ‘‘మన శ్రీరాముడి కథను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకులకు చూపించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ‘రామాయణ’ చేశాం’’ అని అన్నారు.‘‘మన గొప్ప ఇతిహాసాల్లో ఒకటైన ‘రామాయణం’ని ప్రపంచంతో పంచుకోవడం మా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం’’ అని తెలిపారు నమిత్ మల్హోత్రా. ‘‘ఈ చిత్రంలో ప్రేక్షకులు రామాయణంలోని భావోద్వేగం, మానవత్వం, వేల సంవత్సరాలుగా దాన్ని చిరస్థాయిగా నిలబెట్టిన ఆత్మను కూడా అనుభూతి చెందుతారని ఆశిస్తున్నాను’’ అని పేర్కొన్నారు నితీష్ తివారి. ఈ చిత్రంలో నటించిన సన్నీ డియోల్, రవి దూబే, అరుణ్ గోవిల్, శోభన, అజింక్య, కునాల్ కపూర్, రకుల్ ప్రీత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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సల్మాన్ ఖాన్కి ఏమైంది? ఇలా మారిపోయాడేంటి?బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో, కండల వీరుడు సల్మాన్ ఖాన్ తాజా లుక్కి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియో చూసిన అభిమానులు, నెటిజన్లు ఆయన ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.తాజాగా ముంబైలో ఓ ఐటీ సర్వర్ రూమ్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి సల్మాన్ ఖాన్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ ఈవెంట్కు సంబంధించిన వీడియోలే ప్రస్తుతం నెట్టింట్లో హల్చల్ చేస్తున్నాయి. ఈ డియోలో సల్మాన్ ఖాన్ మునుపటి కంటే చాలా బరువు తగ్గి, కాస్త సన్నగా కనిపించారు.ఆయన కళ్లలో తీవ్రమైన అలసట కనిపించడం, ముఖంలో గ్లో తగ్గడం, నడిచేటప్పుడు కూడా కాస్త నీరసంగా ఉండటంతో నెటిజన్లు షాక్కు గురయ్యారు. ‘కండల వీరుడు ఇలా అయిపోయాడేంటి?’, ‘ఆయనకు ఏమైనా అనారోగ్య సమస్య ఉందా?’ అంటూ సోషల్ మీడియా వేదికగా ఫ్యాన్స్ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరికొందరు మాత్రం సినిమా కొత్త సినిమా కోసం ఇలా మేకోవర్ అయ్యాడేమో అని కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. Salman khan’s latest video😳Bhai ye kaisa majdoor sa lag rha h….Waqt kabhi nahi rukta, aur ise bhi ab apne apko hero ke role dena band karna chahiye 💯 pic.twitter.com/mYwJ2r1VOV— Sharma Ji (@Hsharma2712) July 19, 2026
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నడుముపై చేయి వేసి.. స్టేజ్పై హీరోయిన్కి చేదు అనుభవం!సినీ తారలు బయటకు వచ్చినప్పుడు ఆచి తూచి వ్యవహరిస్తుంటారు. వాళ్లు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా సరే..కొంతమంది వల్ల వారికి ఇబ్బందులు ఎదురవుతూనే ఉన్నాయి. పబ్లిక్ వేదికగా వారితో దురుసుగా ప్రవర్తిన్నారు. ఎక్కడ పడితే అక్కడ చేతులు వేస్తూ వారిని అసౌకర్యానికి గురి చేస్తున్నారు. ఆ మధ్య ఓ సినిమా ఈవెంట్లో హీరోయిన్ రష్మిక భుజాలపై బాలీవుడ్ హీరో షాహిద్ కపూర్ చేతులు వేయడంతో ఆమె అసౌకర్యానికి గురైన సంగతి తెలిసిందే. ఆ వీడియో నెట్టింట బాగా వైరల్ అయింది. ఇక తాజాగా ఇలాంటి ఘటననే నటి అనన్య పాండేకి ఎదురైంది.తాజాగా ఆమె ముంబైలో ఫ్యాషన్ డిజైనర్ గౌరవ్ గుప్తా నిర్వహించిన ఫ్యాషన్ షోకి షోస్టాపర్గా వెళ్లి..ర్యాంప్ వాక్ చేసి అలరించింది. షో ముగిసిన తర్వాత ఆమె గౌరవ్ గుప్తాతో కలిసి వేదికపైకి వచ్చి ఫోటోలకు పోజులిచ్చింది. అయితే, ఈ సమయంలో అతను ఆ నటితో కాస్త చనువుగా ప్రవర్తిస్తున్నట్లు కనిపించాడు. అతను అనన్య నడుముపై చేతులు వేసి..గిల్లాడు కూడా. అతను అలా చేయడంతో అనన్య అసౌకర్యానికి గురైంది. అయితే స్టేజ్పై ఉండడంతో నవ్వుతూ..పక్కకు తప్పుకొని గౌరవ్ని అభినందించింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్గా మారింది. కొంతమంది నెటిజన్స్ గౌరవ్ వ్యవహరించిన తీరుని తప్పుపడుతూ అనన్యకు మద్దతుగా కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. మరికొంతమంది అయితే.. గౌరవ్ సరదాగా అలా చేశాడని.. వారిద్ధరి మధ్య మంచి స్నేహబంధం ఉందని అభిప్రాయపడుతున్నారు.Bro, what's going on with Ananya Panday? Is it flirting or harassment? pic.twitter.com/hePI7vZtYt— Aditya (@Warlock_Aditya) July 18, 2026
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విదేశీయుడిని పెళ్లి చేసుకున్న సీరియల్ నటిమన దేశంలో సినిమాల కంటే సీరియల్స్కే క్రేజ్ ఎక్కువ. అందుకు తగ్గట్లే వాటిలో నటించేవాళ్లు మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు. అలా భారతీయ టీవీ రంగంలో మంచి పేరు తెచ్చుకున్న వాళ్లలో హిందీ నటి జెన్నిఫర్ వింగెట్ ఒకరు. 'కసౌటీ జిందగీ కే', 'సరస్వతీ చంద్ర', 'బేహద్', 'బేపన్నా', 'కోడ్ ఎం' తదితర సీరియల్స్తో ఈమెకు మంచి ఫేమ్ వచ్చింది. ఇప్పుడీమె రెండో పెళ్లి చేసుకుని అభిమానులని సర్ప్రైజ్ చేసింది.(ఇదీ చదవండి: కొరియన్ అమ్మాయితో మహేశ్ బాబు మేనల్లుడి పెళ్లి)జెన్నిఫర్ గతంలో 'దిల్ మిల్ గయే' సీరియల్ చేసింది. ఇందులో నటిస్తున్న టైంలోనే సహ నటుడు కరణ్ సింగ్ గ్రోవర్ని ప్రేమించింది. 2012లో వీళ్లిద్దరూ పెళ్లి చేసుకున్నారు. కానీ మనస్పర్థలతో రెండేళ్లకే అంటే 2014లో విడాకులు తీసుకున్నారు. అప్పటినుంచి ఒంటరిగానే ఉంటున్న జెన్నిఫర్ గురించి కొన్నాళ్ల ముందు మళ్లీపెళ్లి రూమర్స్ వచ్చాయి. కానీ వీటిపై ఈమె స్పందించలేదు. దీంతో అవి పుకార్లు మాత్రమేనని అనుకున్నారు. కానీ ఇప్పుడు అధికారికంగా తన వివాహం గురించి ప్రకటన చేసింది.గత కొన్నాళ్లుగా వస్తున్న రూమర్స్కి చెక్ పెడుతూ జెన్నిఫర్ వింగెట్.. తన పెళ్లి వీడియోని షేర్ చేసింది. సింగపూర్కు చెందిన వ్యాపారవేత్త విలియమ్ ఇస్మాయిల్ని తన భర్తగా పరిచయం చేస్తూ వివాహం సంగతి అధికారికంగా ప్రకటించింది. యూకేలోని ఓ చర్చిలో సన్నిహితుల సమక్షంలో ఈ శుభకార్యం జరిగింది.నూతన దంపతులుగా మొదటిసారి కలిసి నడవడం, ఉంగరాలు మార్చుకోవడం, తొలి ముద్దు, కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో కలిసి వేడుకలను ఆస్వాదించడం లాంటి మధుర క్షణాలని ఈ వీడియోలో పంచుకుంది. ఇక జెన్నిఫర్ పెళ్లి గురించి పోస్ట్ పెట్టడంతో సహ నటీనటులు కొత్తజంటకు శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు.(ఇదీ చదవండి: ప్రియుడితో నిశ్చితార్థం చేసుకున్న ప్రముఖ నటి) View this post on Instagram A post shared by Jennifer Winget (@jenniferwinget1)
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ఆమిర్ ఖాన్కు గ్యాంగ్స్టర్ హెచ్చరికముంబై: ప్రముఖ నటుడు ఆమిర్ ఖాన్కు గ్యాంగ్స్టర్ లారెన్స్ బిష్ణోయ్ సోదరుడు ఆర్జూ బిష్ణోయ్ నుంచి బెదిరింపులు వచ్చాయి. ‘లవ్ జిహాద్’ అంశంపై ఆమీర్ ఖాన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు, అభిప్రాయాలు భారతీయ సంస్కృతికి వ్యతిరేకమని పేర్కొంటూ ఆయనను ఆర్జూ బిష్ణోయ్ తీవ్రంగా హెచ్చరించారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో ఒక పోస్ట్, ఆడియో క్లిప్ వైరల్గా మారాయి.లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్కు చెందిన ఆర్జూ బిష్ణోయ్, టైసన్ బిష్ణోయ్ పేరుతో ఈ హెచ్చరికలు వెలువడ్డాయి. ‘లవ్ జిహాద్ పేరుతో సంస్కృతికి విరుద్ధంగా వ్యవహరించే ఆమీర్ ఖాన్ వంటి వారిని సహించేది లేదు. ఆయన చేసిన పనులకు తగిన మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎక్కడ కనిపిస్తే అక్కడ బుద్ధి చెబుతాం’ అని ఆడియో క్లిప్లో సదరు వ్యక్తి పేర్కొన్నాడు.సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో కూడా అదే తరహా హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. శ్రీగంగానగర్లో జరిగిన ఒక ఘటనలో నిందితులకు రాజకీయ నేతలు అండగా ఉండటంపై కూడా ఆర్జూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అయితే, వైరల్ అవుతున్న ఈ ఆడియో క్లిప్, సోషల్ మీడియా పోస్ట్ల ప్రామాణికతను ధృవీకరించలేమని ‘ఇండియా టుడే’ పేర్కొంది. ఏదేమైనా ఈ పరిణామం సినీ వర్గాల్లో కలకలం రేపుతోంది.ఇది కూడా చదవండి: ‘కంటే కూతుర్నే కనాలి’.. ఆస్పత్రిలో తండ్రి సందడి
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ప్రపంచం మెచ్చిన పాట.. సింగర్కు దక్కింది ఇంతేనా?సినిమా చరిత్రలో కొన్ని చిత్రాలు ఊహించని విజయాలను సాధించి బాక్సాఫీస్ లెక్కలనే తలకిందులు చేస్తుంటాయి. 1975లో ‘షోలే’ వంటి బ్రహ్మాండమైన చిత్రం విడుదలైనప్పుడు, అదే సమయంలో వచ్చిన ఒక చిన్న బడ్జెట్ భక్తి చిత్రం సంచలనం సృష్టిస్తుందని ఎవరూ ఊహించలేదు. ఆ సినిమా పేరు ‘జై సంతోషి మా’. ఈ చిత్రం సాధించిన విజయం, అందులోని ఒక పాట సృష్టించిన రికార్డులు నేటికీ సినీ పరిశ్రమలో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తుంటాయి. అయితే, ఈ భారీ విజయం వెనుక ఒక గాయని పడిన వేదన, ఆమెకు అన్యాయం జరిగిన తీరు అందరినీ విస్మయానికి గురిచేస్తోంది.‘షోలే’ను దాటేసిన ‘జై సంతోషి మా’1975లో వచ్చిన ‘జై సంతోషి మా’ ఒక సినిమాగా మాత్రమే కాకుండా, ఒక భావోద్వేగంతో దేశవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసింది. భారీ తారాగణం, భారీ సెట్టింగ్స్ లేకపోయినా, ఈ చిత్రం అప్పటి వరకు ఉన్న బాక్సాఫీస్ రికార్డులను తిరగరాసింది. అప్పట్లో రికార్డులు సృష్టించిన ‘షోలే’ చిత్రానికి సైతం గట్టి పోటీనిచ్చి, కలెక్షన్ల పరంగా బాక్సాఫీస్ వద్ద తనదైన ముద్ర వేసింది. దేశంలోని మారుమూల ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ సినిమాకు అద్భుతమైన ఆదరణ దక్కింది.గడప గడపకూ చేరిన భక్తి గీతంఈ సినిమా విజయానికి ప్రధాన కారణం అందులోని పాటలు.. ముఖ్యంగా ‘మైతో ఆరతీ ఉతారూ రే సంతోషి మాతా కీ...’. ఈ పాట దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి ఇంట్లోనూ మారుమోగింది. ఈ పాటను తన మధురమైన గాత్రంతో పండించారు ప్రముఖ గాయని, లతా మంగేష్కర్ సోదరి ఉషా మంగేష్కర్. ఆ కాలంలో ఈ పాట ఒక ట్రెండ్ను సెట్ చేసింది. సినిమాతో పాటు ఈ పాట కూడా ఒక చరిత్రను సృష్టించింది.కేవలం రూ. 400 పారితోషికంఅయితే సినిమా ఇంత పెద్ద విజయాన్ని నమోదు చేసినప్పటికీ, ఆ విజయంలో భాగస్వామి అయిన ఉషా మంగేష్కర్కు దక్కిన పారితోషికం వింటే ఎవరైనా షాక్ అవ్వాల్సిందే. ఆమె ఈ చిత్రంలో మూడు పాటలు పాడారు. ఆ మూడు పాటలకు గానూ ఆమెకు మొత్తం 1200 రూపాయలు చెల్లించారు. అంటే ఒక పాటకు ఆమెకు ముట్టింది కేవలం 400 రూపాయలు మాత్రమే. నాటి పరిస్థితుల రీత్యా ఇది చాలా తక్కువ మొత్తం అని సినీ విశ్లేషకులు చెబుతుంటారు.రికార్డుల మీద రికార్డులుఉషా మంగేష్కర్ స్వయంగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించిన ప్రకారం ఈ సినిమా గత 100 ఏళ్ల సినీ చరిత్రలో అనేక రికార్డులను బద్దలు కొట్టింది. భారీ లాభాలను గడించినప్పటికీ, నిర్మాతలు ఆమెకు ఎటువంటి అదనపు పారితోషికం అందించలేదు. సినిమా ఇంతటి ఘనవిజయం సాధించిన తర్వాత కూడా, కనీసం కృతజ్ఞతగానైనా అదనంగా చెల్లించాలనే కనీస బాధ్యతను కూడా మేకర్స్ విస్మరించడం గమనార్హం.సంగీత దర్శకుడికి ఫ్రిజ్, గాయనికి మొండి చెయ్యినిర్మాతల తీరుపై ఉన్న అసంతృప్తిని ఉషా మంగేష్కర్ బయటపెట్టారు. సినిమాకు సంగీతం అందించిన సి. అర్జున్కు గుర్తింపుగా ఒక ఫ్రిజ్ బహుకరించారు. అయితే అద్భుతమైన గాత్రంతో పాటలకు ప్రాణం పోసిన గాయనికి మాత్రం అటువంటి చిన్న గుర్తింపు కూడా దక్కలేదు. అప్పట్లో ఉన్న చిత్ర పరిశ్రమలోని వివక్షకు, కళాకారుల పట్ల ఉన్న నిర్లక్ష్యానికి ఇది ఒక నిదర్శనమని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.ఆ అన్యాయంపై మౌనంగానే..ఎంతో కష్టపడి పాడి, సినిమా విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించినా, క్రెడిట్ విషయంలో కూడా ఆమెకు సరైన గుర్తింపు లభించలేదని పలువురు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తుంటారు. ఏ రకమైన ప్రశంసలు లేకపోగా, ఆర్థికంగా తీవ్ర అన్యాయం జరిగిందని ఆమె వాపోయారు. అయినా ఉషా మంగేష్కర్ ఆ నాటి పరిస్థితులపై ఎలాంటి వివాదాలకు వెళ్లకుండా, తన పని తాను చేసుకుంటూ ముందుకు సాగిపోయారు.నేటికీ ఒక చేదు జ్ఞాపకంగా..‘జై సంతోషి మా’ సినిమా సాధించిన రికార్డులు, ఆ సినిమా వెనుక దాగి ఉన్న ఉషా మంగేష్కర్ కన్నీటి గాథ ఇప్పటికీ ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తాయి. కమర్షియల్ సక్సెస్ కంటే కళాకారుల శ్రమకు విలువ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యతను ఈ సంఘటన ఎత్తిచూపుతుంది. నేటికీ ఈ పాట విన్నప్పుడు ఎంతో భక్తిభావం కలుగుతుంది. కానీ ఆ పాట వెనుక ఒక సింగర్కు జరిగిన అన్యాయం చూస్తే ఎవరికైనా ఆవేదన కలుగుతుంది.ఇది కూడా చదవండి: రథయాత్ర వేళ.. భక్తిభావంలో ముంచెత్తే అద్భుత చిత్రాలు
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ప్రెగ్నెన్సీలోనూ యాక్షన్కి సైసాధారణంగా ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో వీలైనంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అయితే దీపికా పదుకోన్ మాత్రం ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్లోనూ రిస్క్ చేస్తున్నారు. ‘రాకా’ సినిమా కోసం యాక్షన్ సన్నివేశాల్లో పాల్గొంటున్నారామె. అల్లు అర్జున్ హీరోగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘రాకా’. అట్లీ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో దీపికా పదుకోన్ హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం షూటింగ్ ముంబైలో జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం గర్భవతిగా ఉన్నప్పటికీ ఈ సినిమా కోసం యాక్షన్ సీక్వెన్స్లో పాల్గొంటున్నారట దీపిక. ఇదిలా ఉంటే... హీరో రణ్వీర్ సింగ్, దీపికా పదుకోన్ 2018 నవంబరు 14న పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ దంపతులకు దువా అనే కుమార్తె ఉంది. తాను రెండోసారి తల్లి కానున్నట్లు దీపిక ఈ మధ్య ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం ఆమె ఏడు నెలల గర్భవతి. అయినప్పటికీ ‘రాకా’ కోసం రాత్రిపూట కూడా పని చేస్తూ, రిస్కీ యాక్షన్ సన్నివేశాల్లో నటిస్తూ, నటనపై తనకున్న నిబద్ధతను చాటుకుంటున్నారామె. ప్రసూతి సెలవులకు వెళ్లేలోపే ‘రాకా’లోని తన పాత్ర చిత్రీకరణను పూర్తి చేయాలనే పట్టుదలతో దీపిక ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. కాగా ఆ మధ్య ఎనిమిది గంటల పని నిబంధనను తెరపైకి తీసుకొచ్చిన దీపిక ‘రాకా’ కోసం ఎలాంటి నిబంధనలు లేకుండా పని చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ చిత్రం 2027లో విడుదల కానుంది.
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సన్నీడియోల్ ‘ఇక్కా’ మూవీ రివ్యూఉన్నావాడికైనా, లేనివాడికైనా , ఎవ్వరికైనాసరే ఉండేది స్వార్ధం. ఈ సమాజంలో జరుగుతున్న వందశాతం నేరాలు స్వార్ధంతో చేసేవే. అటువంటి నేరాలకు కొమ్ము కాస్తూ అన్యాయంగా న్యాయాన్ని తమ స్వార్ధానికి వాడుకుంటున్న వారికి సరైన పద్ధతిలో బుద్ధి చెప్పిన ఆటే ఈ ఇక్కా. తెలుగులో ఇక్కా అంటే పేకాటలో వచ్చే ఆసు ముక్క అని అర్ధం. పేకాటలో ఆసు ముక్కకు ఎంత యుక్తి శక్తి ఉందో అంతకంటే వందలరెట్లు తెలివిగలవాడు ఈ సినిమా హీరో. ఈ సినిమాలో వచ్చే పాత్రలు, చేసే పనులన్నీ చూసే ప్రేక్షకుడికి వినోదంతో పాటు కాస్త విజ్ఞానాన్ని కూడా అందిస్తుదనడంలో సందేహం లేదు. ఇంకా చెప్పాలంటే ఇక్కా సినిమా ప్రేక్షకులకు కనువిందుతో పాటు కనువిప్పు కూడా కలిగిస్తుంది. అంతలా ఏముందో ఈ సినిమాలో ఓ సారి చూద్దాం.సోమా మిట్టల్ అనే యువతి ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త శౌర్యమాన్ గౌర్ కారు నుండి విసిరివేయబడి దారుణ హత్యకు గురవుతుంది. అక్కడ నుండే ఈ సినిమా మొదలవుతుంది. కేసు విచారణ చేపట్టిన పోలీసులు శౌర్యమాన్ గౌర్ ను అరెస్ట్ చేస్తారు. శౌర్యమాన్ తండ్రి పెద్ద రాజకీయనాయకుడు కావడం వల్ల నగరంలోని ప్రముఖ లాయర్ అయిన అర్జున్ మెహరాను ఈ కేసు తీసుకోవాలని ఒత్తిడి తీసుకువస్తారు. కాని న్యాయానికి కట్టుబడ్డ అర్జున్ మెహరా ముందు ఈ కేసును తీసుకోనని ససేమిరా తిరస్కరిస్తాడు. అయితే కొన్ని అనుకోని కారణాల వల్ల కేసును అర్జున్ మెహరా శౌర్యమాన్ తరపున వాదించడానికి ఒప్పుకుంటాడు. తన జీవిత కాలంలో న్యాయనికి కట్టుబడ్డ అర్జున్ మెహరా మొట్టమొదటిసారిగా అన్యాయం తరపున వకాల్తా పుచ్చుకోవడం మొత్తం కోర్టు సమాజాన్ని ఉలిక్కి పడేలా చేస్తుంది. అన్యాయం వైపు నిలబడ్డ అర్జున్ మెహరా న్యాయం కోసం తన ఆసు ముక్కని ఎలా ఆడతాడో ఇక్కా సినిమాలోనే చూడాలి. ఈ సినిమా ఓ మండి డ్రమెటిక్ థ్రిల్లర్.అల్తియా కౌశల్ అందించిన ఇక్కా కథను ప్రముఖ దర్శకుడు సిద్ధార్ధ మల్హోత్రా తెరకెక్కించారు. ప్రముఖ నటులు సన్నీడియోల్, అక్షయ్ ఖన్నా తో పాటు దియా మర్జా వంటి వర్ధమాన తారలు ఈ ఇక్కా సినిమాలో తమ పాత్రలకు పక్కా న్యాయం చేశారు.విశేషంగా సినిమా ఆఖర్లో వచ్చే ట్విస్టులు ప్రేక్షకులను మంచి థ్రిల్లింగ్ కు గురిచేస్తాయి. ఈ ఇక్కా సినిమా మాతృక హిందీ అయినా నెట్ ఫ్లిక్స్ లో తెలుగులోను లభ్యమవుతోంది. మస్ట్ వాచ్ ఫర్ ది వీకెండ్. ప్లే జాయ్ ఫుల్లీ విత్ యువర్ ఇక్కా.-హరికృష్ణ ఇంటూరు
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మౌనీ రాయ్తో డేటింగ్ వార్తలు.. నటుడు స్ట్రాంగ్ రియాక్షన్ఇటీవలే విడాకుల ప్రకటనతో వార్తల్లో నిలిచిన బాలీవుడ్ బ్యూటీ మౌనీ రాయ్. నాగిని సీరియల్తో ఫేమ్ తెచ్చుకున్న ముద్దుగుమ్మ.. బాలీవుడ్లో పలు చిత్రాలు చేసింది. ఈ ఏడాది మే నెలలో తన భర్తతో విడిపోతున్నట్లు ప్రకటించి అందరికీ షాకిచ్చింది. తన భర్త సూరజ్ నంబియార్తో విడాకులు తీసుకుంటున్నట్లు ప్రకటించింది. అయితే విడాకుల ప్రకటించిన రెండు నెలల్లోనే మౌనీ రాయ్పై రూమర్స్ మొదలయ్యాయి. నటుడు అర్జున్ బిజ్లానీతో ఆమె డేటింగ్లో ఉందంటూ సోషల్ మీడియాలో వార్తలొచ్చాయి. వీరిద్దరు జంటగా ఓ హోటల్ నుంచి బయటికి వస్తున్న వీడియో వైరలైంది. దీంతో మౌనీ రాయ్, అర్జున్ రిలేషన్లో ఉన్నారంటూ బాలీవుడ్లో టాక్ వినిపించింది. తాజాగా ఈ వార్తలపై నటుడు అర్జున్ బిజ్లానీ స్పందించారు. ఇవన్నీ నిరాధార ఆరోపణలని పేర్కొన్నారు. ఇలాంటి వార్తలు రాస్తోన్న వారిని విమర్శించారు. ఇలాంటి కథనాలను ప్రచురించే ముందు వాస్తవాలను తెలుసుకోవాలని ఆయన మీడియా సంస్థలను కోరారు. మా మధ్య 15 ఏళ్లకు పైగా ఉన్న స్నేహాన్ని ప్రేమగా చిత్రీకరించడం నిరాశపరిచిందన్నారు. ముఖ్యంగా కష్టకాలంలో ఉన్న నా స్నేహితురాలికి అండగా నిలబడినప్పుడు ఇలా జరగడం మరింత బాధాకరమని అర్జున్ అన్నారు. మా ఇద్దరి చుట్టూ అల్లుతున్న కథనాలు అవాస్తవమని అర్జున్ వెల్లడించారు. ఈ విషయంపై ఓ ప్రత్యేక నోట్ విడుదల చేశారు. అర్జున్ తన నోట్లో రాస్తూ..' "ప్రియమైన క్లిక్బైట్ మిత్రులారా.. 15 ఏళ్లకు పైగా స్నేహంగా ఉన్న ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒక గాసిప్ పేజీ శీర్షికలో వచ్చినంచ మాత్రాన ఒక్కసారిగా జంటగా మారిపోరు. కొన్నిసార్లు మన స్నేహితుడు కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు ఒకరికొకరు అండగా నిలబడతారు. మీ వ్యూస్ కోసం ప్రతి స్నేహాన్ని ప్రేమ కోణంలో చూడాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రచురించే ముందు వాస్తవాలను సరిచూసుకోవడం మంచింది. మనం సృష్టించే కథనాల విషయంలో బాధ్యతగా ఉందాం." అంటూ రాసుకొచ్చారు.ప్రజల వ్యక్తిగత జీవితాలకు నష్టం కలిగించేలా సంచలనాత్మక శీర్షికలను వాడకూడదని మీడియాకు విజ్ఞప్తి చేశాడు. ప్రజల వ్యక్తిగత జీవితాల్లోకి అనవసరంగా చొరబడి.. గందరగోళం సృష్టించే తప్పుదోవ పట్టించే కథనాలను వ్యాప్తి చేసే ముందు వాస్తవాలను సరిచూసుకోవాలని మీడియాను కోరారు. బాధ్యతాయుతమైన జర్నలిజం విశ్వసనీయతను పెంచుతుందని.. క్లిక్బైట్ పెంచదని సూచించారు. అర్జున్, మౌని ప్రేమలో ఉన్నారన్న వార్తలను క్రిస్టల్ డిసౌజా కూడా ఖండించింది. ఇదేం పిచ్చి. కేవలం వ్యూస్ కోసం ఏమైనా పోస్ట్ చేస్తారా అని ప్రశ్నించింది.కాగా.. నటుడు అర్జున్, మౌనీ రాయ్ 15 ఏళ్లకు పైగా స్నేహితులుగా ఉన్నారు. 2015లో, ఏక్తా కపూర్ నిర్మించిన 'నాగిన్' సీరియల్లో వారు రితిక్, శివన్య పాత్రలలో నటించారు. వీరి జోడీ అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన వారిలో ఒకటిగా నిలిచింది. గతంలో జనవరి 27, 2022న సూరజ్ను పెళ్లాడిన మౌనీ రాయ్.. ఈ ఏడాది మే 14న విడిపోతున్నట్లు అఫీషియల్గా ప్రకటించింది.ఇక కెరీర్ విషయానికొస్తే మౌని రాయ్ ఇటీవల 'ది భూత్నీ','సలాకార్' చిత్రాలలో కనిపించారు. ఆమె అబ్ హోగా హిసాబ్ వెబ్ సిరీస్, హై జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హై చిత్రంలో కూడా నటించారు. అర్జున్ బిజ్లానీ ఇటీవల అమెజాన్ ఎంఎక్స్ ప్లేయర్లో 'రైజ్ అండ్ ఫాల్' గెలుచుకున్నారు. అతను ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ కామెడీ డ్రామాతో ఓటీటీలో ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు.
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ప్రియుడితో నిశ్చితార్థం చేసుకున్న ప్రముఖ నటియే కాళీ కాళీ ఆంఖేన్, ఉందేఖి వెబ్ సిరీస్ల్లో నటించి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి ఆంచల్ సింగ్.. గత కొన్నేళ్లుగా మోహిత్ చావ్లా అనే వ్యాపారవేత్తతో ప్రేమలో ఉంది. తాజాగా వీళ్లిద్దరూ నిశ్చితార్థం చేసుకున్నాడు. ఢిల్లీలో పెద్దల సమక్షంలో ఉంగరాలు మార్చుకున్నారు. ఈ శుభకార్యానికి సంబంధించిన ఫొటోలని ఆంచల్.. తన ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేసింది.(ఇదీ చదవండి: కొత్తింట్లోకి అడుగుపెట్టిన తెలుగు సీరియల్ జోడీ)కొన్నేళ్లు కలిసి జర్నీ చేసిన తర్వాత జీవితాంతం ఒకే వ్యక్తితో ఉండాలనే నిర్ణయం సహజంగా వస్తుంది. మా ప్రపోజల్ కూడా ఎంతో అందంగా జరిగింది. కానీ అది నన్ను ఆశ్చర్యపరచలేదు. ఎందుకంటే మా బంధంలో ప్రతి చిన్న అనుభవం, ప్రతి జ్ఞాపకాన్ని దాటుకుని ఈ దశ వరకు వచ్చాం. అదే నాకు గొప్ప సర్ప్రైజ్ కంటే ఎక్కువ రొమాంటిక్గా అనిపించింది అని ఆంచల్ చెప్పింది. ప్రస్తుతం ఇరు కుటుంబాలు పెళ్లి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారని ఆంచల్ చెప్పింది.పంజాబీ నటి అయిన ఆంచల్.. 2012 నుంచి ఇండస్ట్రీలో నటిగా కొనసాగుతోంది. తొలుత ఓ మ్యూజిక్ వీడియోలో కనిపించిన ఈమె.. 2013లో వచ్చిన ఓ సింహళ మూవీతో నటిగా మారింది. ఆపై రామయ్య వస్తావయ్యా, హాలీడే, జాక్సన్ దురై, దిళ్లుకు దుడ్డు, పుంజ్ ఖాబ్, బాంబ్ జిగ్రా, జక్మీ లాంటి హిందీ, తమిళ, పంజాబీ సినిమాలు చేసింది. కానీ ఓటీటీలో చేసిన యే కాళీ కాళీ ఆంఖేన్, ఉందేఖి వెబ్ సిరీస్లు ఈమెకు మంచి గుర్తింపు తీసుకొచ్చాయి.(ఇదీ చదవండి: ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన 'బంగారం'.. మరోవైపు సమంతకు సీమంతం)
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సోనమ్ వాంగ్చుక్కు '3 ఇడియట్స్'తో సంబంధం లేదుకాక్రోచ్ జనతా పార్టీ గత కొన్నిరోజులుగా ఢిల్లీలో ఆందోళన చేస్తోంది. వీళ్లతో మద్ధతిచ్చిన ప్రముఖ పర్యావరణవేత్త సోనమ్ వాంగ్చుక్ నిరాహార దీక్ష చేపట్టారు. ఏకంగా 9 కిలోలకు పైగా బరువు తగ్గిపోవడంతో ఈయన ఆరోగ్యం క్షీణిస్తూ వస్తోంది. అయితే చాలామందికి వాంగ్ చుక్ పేరు చెప్పగానే 'త్రీ ఇడియట్స్' సినిమా గుర్తొస్తుంది. ఈయన జీవితం ఆధారంగానే ఆమిర్ పోషించిన పాత్రని తెరకెక్కించారని ఇన్నాళ్లు అంతా అనుకున్నారు. కానీ వాంగ్ చుక్కి ఈ చిత్రానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదని ఆమిర్ ఖాన్ ఇప్పుడు చెప్పారు.(ఇదీ చదవండి: విజయ్కు త్రిష.. నాకేమో నవ్వు!)బ్రిటన్లోని బ్రిటిష్ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ నిర్వహించిన ఓ కార్యక్రమంలో గురువారం పాల్గొన్న ఆమిర్ ఖాన్.. సోనమ్ వాంగ్ చుక్ గురించి అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానమిచ్చారు. ఆయన సురక్షితంగా దీక్ష విరమించాలని కోరుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. ఇకపోతే కొన్నిరోజుల క్రితం త్రీ ఇడియట్స్' మూవీలో నటించిన ఓమి వైద్య.. సోనంకు మద్ధతు ప్రకటిస్తూ.. పున్సుఖ్ వాంగ్డూ పాత్ర ఈయన జీవితం ఆధారంగా తీశారని అన్నాడు.ఇప్పుడీ విషయం పైనా స్పందించిన ఆమిర్ ఖాన్.. దర్శకుడు రాజ్ కుమార్ హిరానీ గానీ, రచయిత అభిజిత్ జోషి గానీ సినిమా తీసే టైంలో సోనం వాంగ్ చుక్ గురించి వ్యక్తిగతంగా ఏం తెలుసుకోలేదు. ఈ మూవీతో ఆయనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఆయన ఆరోగ్యం పట్ల అందరం ఆందోళన చెందుతున్నాం. త్వరగా దీక్ష విరమించి క్షేమంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నామని అన్నారు.సోనం వాంగ్చుక్ గతంలో ఇదే విషయమై ఓసారి స్పందిస్తూ, తన జీవితం ఆధారంగా ఆ పాత్ర తీయలేదని అనుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. తన పనితీరు, ఆలోచనల నుంచి కొంతమేర ప్రేరణ పొంది ఉండొచ్చని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.(ఇదీ చదవండి: రుక్మిణి మిస్.. ప్రీతి ముకుందన్కి లక్కీ ఛాన్స్)🚨 REPORTER : Your film was inspired by Sonam Wangchuk. He is on fast. AAMIR KHAN 🔥🔥 : No, the character in 3 Idiots had nothing to do with Sonam Wangchuk. We didn't even know about him when we were shooting the film.Aamir stuns CJP 😭😂🔥pic.twitter.com/QaLS5AIf6p— News Algebra (@NewsAlgebraIND) July 16, 2026
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పదిహేడేళ్ల తర్వాత...అక్షయ్ కుమార్, సైఫ్ అలీఖాన్ నటిస్తున్న చిత్రం ‘హైవాన్’. ప్రియదర్శన్ దర్శకత్వంలో వెంకట్ కె.నారాయణ, శైలజ దేశాయ్ ఫెన్ నిర్మిస్తున్న ఈ మూవీ సెప్టెంబరు 11న విడుదల కానుంది. తాజాగా ఈ చిత్రం ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ‘‘సరికొత్త థ్రిల్లర్గా రూపొందుతున్న చిత్రం ‘హైవాన్’. ఈ చిత్రంలో ఫస్ట్ టైమ్ నెగెటివ్ క్యారెక్టర్లో నటిస్తున్నారు అక్షయ్ కుమార్.ఈ చిత్రం ద్వారా ప్రేక్షకుల్ని ఒక డార్క్, థ్రిల్లింగ్ వరల్డ్లోకి తీసుకెళ్లనున్నారు ప్రియదర్శన్. ఈ ఏడాది ప్రేక్షకులు ఆసక్తికరంగా ఎదురు చూస్తున్న సినిమాల్లో ‘హైవాన్’ ముందు వరుసలో ఉంటుంది. అక్షయ్ కుమార్, సైఫ్ అలీఖాన్ 17 ఏళ్ల తర్వాత ‘హైవాన్’ మూవీలో కలిసి నటిస్తున్నారు’’ అని చిత్రయూనిట్ పేర్కొంది.
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యాక్షన్ ఓ హైలైట్‘‘వారణాసి’ చిత్రానికి యాక్షన్ సన్నివేశాలు ఒక ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి’’ అన్నారు ప్రియాంకా చోప్రా . మహేశ్బాబు హీరోగా రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న సైన్స్ ఫిక్షన్ అండ్ మైథాలజీ సినిమా ‘వారణాసి’. ఈ చిత్రంలో రుద్ర, శ్రీరాముడుగా రెండు పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు మహేశ్బాబు. మందాకిని పాత్రలో ప్రియాంకా చోప్రా , కుంభ పాత్రలో పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ నటిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా చిత్రీకరణ హైదరాబాద్లో జరుగుతోంది. మహేశ్బాబు పాల్గొంటుండగా కీలక సన్నివేశాల చిత్రీకరణ జరుగుతోంది. తాజాగా ఈ సినిమా గురించి ప్రియాంకా చోప్రా కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను వెల్లడించారు. ‘‘వారణాసి’ కోసం 14 నెలలుగా నిరంతరాయంగా పని చేస్తున్నాను. ఈ సినిమాలోని యాక్షన్ సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతినిస్తాయి. అలాగే ఈ సినిమాకి ఓ హైలైట్గా నిలుస్తాయి. ఈ చిత్రం కోసం కొన్ని స్లో మోషన్ జంప్స్తో కూడిన సన్నివేశాల్లో నటించాను’’ అని ఓ పాడ్కాస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో ‘వారణాసి’ సినిమా గురించిన విశేషాలను చెప్పారు ప్రియాంకా చోప్రా . కేఎల్ నారాయణ, ఎస్ఎస్ కార్తికేయ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 7న విడుదల కానుంది.
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జూ.ఎన్టీఆర్ తరహాలో రూమర్లపై బన్నీ వ్యవహరిస్తాడా?తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రాజకీయాల్లోకి సినీ రంగానికి చెందిన ఇద్దరు స్టార్ హీరోలు వస్తారనే ఊహాగానాలు ఇటీవల పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఈ రూమర్లు ప్రస్తుతం జూనియర్ ఎన్టీఆర్, ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి. అయితే ఇక్కడ పొలిటికల్ ఎంట్రీ రూమర్లు ఎన్టీఆర్ పై రావడం కొత్తేం కాదు. ఇప్పటికే అతడిపై చాలా ఏళ్లుగా ఇలాంటి పుకార్లు వస్తూనే ఉన్నాయి. అయితే తన రాజకీయ ఎంట్రీపై వస్తున్న ప్రతి ఊహాగానాన్ని ఎన్టీఆర్ ఖండిస్తూ వచ్చాడు. తాజాగా వచ్చిన రూమర్లపై కూడా తన టీమ్ స్పందించింది. తాజాగా అల్లు అర్జున్ పై కూడా అలాంటి ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. కానీ ఈ విషయంపై బన్నీ నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేదు. తన టీమ్ నుంచి కూడా ఎలాంటి ప్రకటన రాలేదు. మొన్నటికిమొన్న తనపై వస్తున్న పొలిటికల్ ఎంట్రీ పుకార్లపై ఎన్టీఆర్ టీమ్ నుంచి స్పష్టమైన ప్రకటన వచ్చింది. ‘రా ఎన్టీఆర్’ అనే సంస్థతో కానీ అది చేసే పనులతో తారక్కు ఎలాంటి సంబంధం లేదని క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈనెల 18న ‘రా ఎన్టీఆర్’ చేయబోయే ఛారిటీతో కూడా ఎన్టీఆర్కు ఎలాంటి సంబంధం లేదని ఎన్టీఆర్ టీమ్ ప్రకటించింది. ఈ మద్య వచ్చిన రూమర్లలో ఎన్టీఆర్ కంటే ముందే బన్నీ పొలిటికల్ ఎంట్రీ అంటూ పుకార్లు వచ్చాయి. ఇప్పటికీ సోషల్ మీడియాలో అవి అలానే కొనసాగుతున్నాయి. మరోవైపు అతడిపై వస్తున్న ఊహాగానాలకు ప్రజల్లో చర్చ కూడా జరుగుతోంది.ఇంత జరుగుతుంటే..అల్లు అర్జున్ మాత్రం తనపై వస్తున్న పుకార్లపై ఏమాత్రం స్పందించలేదు. ఆయన స్పందన కోసం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు ఎదురుచూస్తున్నాయి. కానీ ప్రస్తుతం అల్లు అర్జున్ తన సినిమాల షూటింగ్ పనుల్లోనే బిజీగా ఉన్నాడు. పుకార్లపై ఎన్టీఆర్ టీమ్ స్పష్టత ఇచ్చినప్పటికీ, అల్లు అర్జున్ నుంచి మాత్రం మౌనం కొనసాగుతుండటంతో ప్రజల్లో చర్చ మరింత పెరిగింది. ఆయన ఈ పుకార్లను ఓపెన్గా ఖండిస్తారా లేదా అన్నది చూడాల్సి ఉంది.
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ఓటీటీలో సరికొత్త యానిమేషన్ సిరీస్.. స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?ఓటీటీల్లో ఎప్పటికప్పుడు వినూత్నమైన కంటెంట్ను ప్రేక్షకులకు అందిస్తున్నారు. తాజాగా మరో ఆసక్తికర వెబ్ సిరీస్ ఓటీటీ ప్రియుల ముందుకు రానుంది. తాజాగా సరికొత్త యానిమేటెడ్ సిరీస్ ‘శివలోక్ కె కుండక్క మండక్క’ స్ట్రీమింగ్కు రెడీ అయిపోయింది. ప్రముఖ రచయిత ఆనంద్ నీలకంఠన్ పిల్లల పుస్తకం ‘ ది వెరీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ, మోస్ట్ నాటీ అసుర టేల్స్ ఫర్ కిడ్స్ ఆధారంగా ఈ సిరీస్ రూపొందించారు. ఈ సిరీస్ జూలై 17 నుంచి జీ5లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది.మన అందరికీ తెలిసిన పౌరాణిక ప్రపంచాన్ని ఈ యానిమేటెడ్ సిరీస్ ద్వారా స్క్రీన్పై సరికొత్తగా అందించనున్నారు. కథ విషయానికి వస్తే.. కుండక్క, మండక్క అనే ఇద్దరు అల్లరి అసుర జంట చుట్టూ తిరుగుతుంది. వాళ్ల అల్లరి పనులు ధైర్యం, స్నేహం, తమను తాము తెలుసుకునే ఒక అద్భుతమైన అడ్వెంచర్లోకి తీసుకెళ్తాయి. రామాయణం, మహాభారతం వంటి తెలిసిన కథలకే పరిమితం కాకుండా, ఈ సిరీస్ భారతీయ పౌరాణిక సంపదలోని కొత్త పాత్రలు, ఇంకా అన్వేషించని లోకాలు, మాయాజాలంతో నిండిన అడ్వెంచర్లను పిల్లలకు, కుటుంబాలకు పరిచయం చేయనుంది.వినోదం, యాక్షన్, ఆకర్షణీయమైన యానిమేషన్ కలయికతో రూపొందించిన ఈ సిరీస్ నేటి పిల్లల కోసం పౌరాణిక కథలను సరికొత్తగా ఆవిష్కరించనుంది. హీరో అనే పదం ఓ వ్యక్తి తను తీసుకునే నిర్ణయాలతో నిర్ణయించబడుతాడనే అభిప్రాయాన్ని అందంగా అందరికీ తెలియజేస్తుంది. ఇదొక పెద్ద యూనివర్స్కు ఆరంభం మాత్రమే. ‘శివలోక్ కె కుండక్క మండక్క’ భవిష్యత్తులో కొత్త పాత్రలు, కొత్త అడ్వెంచర్లు, మరిన్ని కథలతో విస్తరించనుంది. పిల్లలు భారతీయ పౌరాణిక కథలను వినోదాత్మకంగా, కొత్త కోణంలో ఎంజాయ్ చేసేలా ఉంటుంది. ఈ కతలో ఇద్దరు అల్లరి అసుర పాత్రలను పెట్టడం ద్వారా, అల్లరి పిల్లలకు విలువలు లేదా క్రమశిక్షణ ఉండవనే అభిప్రాయాన్ని ప్రశ్నిస్తుంది. కుండక్క, మండక్క చేసే సాహసాల ద్వారా ఆసక్తి, అల్లరి కూడా దయ, ధైర్యం, అనుభూతితో కలిసి ఉంటుందని మనకు అవగతమవుతుంది. ఈ సిరీస్ సిరీస్ హిందీ, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, బెంగాలీ, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో అందుబాటులోకి రానుంది.రైటర్ ఆనంద్ నీలకంఠన్ మాట్లాడుతూ..'నా పుస్తకం ‘ ది వెరీ, ఎక్స్ట్రీమ్లీ, మోస్ట్ నాటీ అసుర టేల్స్ ఫర్ కిడ్స్’ ను ‘శివలోక్ కె కుండక్క మండక్క’ రూపంలో కిడ్స్ జెడ్ జీవం పోసి కొత్త తరం పిల్లలకు పరిచయం చేయడం చూసి నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. భారతీయ పౌరాణిక సంపదలో నాటుకుపోయిన కథలను పిల్లలకు ఆకట్టుకునే విధంగా మళ్లీ ఆవిష్కరించడం..వాటిని జీ5 వంటి పెద్ద స్థాయి ప్లాట్ఫామ్స్ రూపొందించటం అనందంగా ఉంది. నేను ఈ పాత్రలను సృష్టించినప్పుడు ఎంత ఆనందించానో, కుండక్క, మండక్కల అడ్వెంచర్లను స్క్రీన్పై చూస్తూ చిన్నారులు కూడా అంతే ఆనందిస్తారని ఆశిస్తున్నా. ఈ అల్లరి పాత్రలు వారి ప్రపంచం యానిమేషన్ రూపంలో కొత్త జీవం పొందడం నిజంగా ఆనందించదగ్గ విషయం' అని అన్నారు
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విడాకులు తీసుకున్న రామాయణ నటుడుప్రముఖ బాలీవుడ్ జంట తమ వివాహ బంధానికి గుడ్ బై చెప్పేసుకుంది. మరాఠీ నటుడు, దర్శకుడు అదినాత్ కొఠారి, ఆయన భార్య నటి ఊర్మిళ కనేత్కర్ విడిపోతున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియా వేదికగా అఫీషియల్గా ప్రకటించారు. పరస్పర అంగీకారంతోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని.. స్నేహపూర్వకంగా భాగస్వాములుగా విడిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నామని తెలిపారు. ఈ సమయంలో తమ గోప్యతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని అభిమానులను కోరారు. తమ వివాహ బంధం ముగిసినప్పటికీ తమ కుమార్తె జిజా పట్ల ఇద్దరం బాధ్యత తీసుకుంటామని పేర్కొన్నారు. తనను ఇద్దరం కలిసికట్టుగా పెంచడానికి తాము అంకితభావంతో ఉన్నామని తెలిపారు.కొఠారే తన ఇన్స్టాలో రాస్తూ.. "మా స్నేహితులకు, మీడియాకు, శ్రేయోభిలాషులకు మా విజ్ఞప్తి. చాలా సార్లు ఆలోచించిన తర్వాత నేను, ఊర్మిళ పరస్పర అంగీకారంతో, స్నేహపూర్వకంగా భాగస్వాములుగా విడిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నాం. ఒక జంటగా మా ప్రయాణం ముగిసింది. కానీ మా కుమార్తె జిజా పట్ల మా నిబద్ధత ఎప్పటికీ అలాగే ఉంటుంది. ఆమె మాకు అత్యంత ప్రాధాన్యత. ఆమె ప్రేమ, భద్రత, మద్దతుతో పెరిగేలా చూసేందుకు మేము చాలా సంతోషంగా, అంకితభావంతో కలిసి పెంచుతాము. మా జీవితంలో ఈ కొత్త అధ్యాయంలోకి అడుగుపెడుతున్నాం. ఇప్పుడు కూడా మీరు మమ్మల్ని అదే విధంగా ఆశీర్వదిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తున్నాం" అని రాసుకొచ్చారు.ఈ సమయంలో మీడియా మిత్రులు, ప్రజలు మా గోప్యతను గౌరవిస్తారని మేము ఆశిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఇక సిని కెరీర్ విషయానికొస్తే కొఠారే నెట్ఫ్లిక్స్ సిరీస్ 'ది రాయల్స్'లో కనిపించారు. ఈ షోలో ఇషాన్ ఖట్టర్, భూమి పెడ్నేకర్, జీనత్ అమన్, విహాన్ సమత్, నోరా ఫతేహి కీలక పాత్రల్లో నటించారు. రణవీర్ సింగ్ హీరోగా నటించిన స్పోర్ట్స్ డ్రామా 83లో క్రికెటర్ దిలీప్ వెంగ్సర్కార్ పాత్ర పోషించారు. కాగా.. కొఠారే ప్రస్తుతం రణబీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి నటిస్తోన్న 'రామాయణంలో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రంలో రవీ దూబే, యశ్, సన్నీ డియోల్ కీలక పాత్రలలో నటిస్తున్నారు.
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డెటాల్ బాటిల్లో మద్యం.. భర్త చేతిలో నిత్యం నరకంబాలీవుడ్ తెరపై ‘ట్రాజెడీ క్వీన్’గా పేరొందిన మీనా కుమారి తన నిజ జీవితంలో లెక్కలేనన్ని చేదు అనుభవాలను ఎదుర్కొన్నారు. అడుగడుగునా అవమానాలు, ఆప్యాయతకు అల్లంత దూరంలో సాగిన ఆమె జీవితం వెండితెరపై మెరిసినా, తెరవెనుక మాత్రం చిమ్మచీకటిగానే గడిచింది.పుట్టుకతోనే మొదలైన చీకటి ప్రయాణంమీనా కుమారి జననం అపశకునంగా భావించిన తండ్రి, ఆమె పుట్టిన గంటల వ్యవధిలోనే అనాథాశ్రమం పాలు చేశాడు. ఆ తర్వాత మనసు మార్చుకుని ఇంటికి తెచ్చినా, ప్రేమకు బదులుగా ఆమెను ఒక ‘ఆర్థిక వనరు’గా మాత్రమే చూశాడు. కేవలం నాలుగు సంవత్సరాల ప్రాయంలోనే ఆమెను సినిమాల్లోకి నెట్టి, కుటుంబ పోషణ బాధ్యతను ఆ చిన్నారి భుజాలపై మోపాడు.బాల్యం నుండి బానిసత్వం వైపుబాల్యం అంటే ఆటపాటలు అనుకునే వయసులో, మీనా సెట్స్లో కష్టపడటం మొదలుపెట్టారు. 1939లో ‘లెదర్ ఫేస్’ సినిమాతో మొదలైన ఆమె ప్రస్థానం, 13 ఏళ్లకే హీరోయిన్ స్థాయికి ఎదిగింది. అయితే, తన కష్టార్జితం అంతా తండ్రి జేబులోకి వెళ్తుండటంతో, తను సంపాదిస్తున్నా ఆర్థికంగా మాత్రం బానిసగానే మిగిలిపోయారు.కమల్ అమ్రోహితో ప్రేమ, తండ్రి నిర్బంధంకెరీర్ సాగుతుండగా దర్శకుడు కమల్ అమ్రోహితో ఆమెకు పరిచయం ఏర్పడింది. ఒక ప్రమాదం తర్వాత, తన కంటే 15 ఏళ్లు పెద్దవారైన కమల్ ఆమెను చూసుకోవడం, ఆపై వారిద్దరి మధ్య ప్రేమ చిగురించడం జరిగాయి. అయితే, ఈ బంధాన్ని అంగీకరించని ఆమె తండ్రి కఠినంగా వ్యవహరించారు. ఫలితంగా, తండ్రిని ఎదిరించి ఆమె కమల్ అమ్రోహి ఇంటికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది.షరతులతో కూడిన వైవాహిక జీవితంకమల్ అమ్రోహితో జీవనం ఆమెకు స్వర్గధామం కాలేదు. తనతో ఉండాలంటే ఇతర దర్శకులతో పనిచేయకూడదని, సాయంత్రం 6 గంటలకే ఇంటికి రావాలని, మగవారు మేకప్ రూమ్లోకి రాకూడదని కమల్ విధించిన షరతులకు ఆమె తలొగ్గారు. ఆ బంధంలో ప్రేమ కంటే నియంత్రణే ఎక్కువగా ఉండటంతో, అది మెల్లగా కారాగారంగా మారింది.గృహహింసకు సాక్ష్యంగా నిలిచిన స్నేహితులుషరతులతో కూడిన బంధం చివరకు రోజూవారీ గొడవలకు, శారీరక హింసకు దారితీసింది. వారి మధ్య గొడవలకు నటి నర్గీస్ లాంటి వారు కూడా సాక్ష్యంగా నిలిచారంటే పరిస్థితి ఎంత తీవ్రంగా ఉండేదో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఆత్మాభిమానం గాయపడటంతో చివరికి వారి బంధం విడాకులతో ముగిసింది.మద్యం సాక్షిగా మరణం వైపు ప్రయాణంజీవితంలో ఎదురైన ఒంటరితనం, మానసిక క్షోభ నుండి బయటపడటానికి మీనా కుమారి మద్యాన్ని ఆశ్రయించారు. అది అలవాటుగా మారి, చివరకు డెటాల్ బాటిళ్లలో కూడా మద్యం దాచుకుని తాగే స్థాయికి వెళ్లారు. 1968లో ఆమెకు ‘లివర్ సిరోసిస్’ ఉన్నట్లు తేలింది. చికిత్స కోసం విదేశాలకు వెళ్లినా, ఆమె పూర్తిగా కోలుకోలేదు.అనాథగా కన్నుమూసిన అద్భుత నటి1972లో ఆమె నటించిన మాస్టర్ పీస్ ‘పాకీజా’ విడుదలైన కొద్ది రోజులకే ఆమె మరణించారు. దీనికి మూడు రోజుల ముందు నుండే ఆమె కోమాలోకి వెళ్లిపోయారు. చివరి సమయంలో ఆమె పక్కన ఆత్మీయులు ఎవరూ లేరు. ఎన్నో ఆశలతో రూపొందించిన ఆ సినిమా ఘనవిజయాన్ని కూడా చూడకుండానే ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్లారు.ఇది కూడా చదవండి: 16 నుంచి జగన్నాథ రథయాత్ర.. 10 ఆసక్తికర విషయాలు!
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హీరో సూర్యతో రాజమౌళి కొత్త సినిమా?దర్శకధీరుడు ఎస్.ఎస్.రాజమౌళి, సూపర్స్టార్ మహేష్బాబు కాంబినేషన్లో వస్తున్న వారణాసి చిత్రం తర్వాత జక్కన్న ఏ హీరోతో సినిమా చేయబోతున్నారనే చర్చ ఇప్పుడు సినీ ఇండస్ట్రీలో ఆసక్తిగా మారింది. గతంలో రాజమౌళి తర్వాత చిత్రం ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్తో ఉండబోతుందని ప్రచారం జోరుగా జరిగింది. అయితే దీనిపై అల్లు అర్జున్ నుంచి కానీ, రాజమౌళి టీం నుంచి కానీ ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు.అయితే తాజాగా రాజమౌళి వారణాసి తర్వాత చిత్రం తమిళ స్టార్ హీరో సూర్య కాంబినేషన్లో ఉండబోతుందనే వార్తలు సోషల్ మీడియాలో జోరందుకున్నాయి. సినీ ఇండస్ట్రీలో కూడా సూర్యతో సినిమా చేయడానికి రాజమౌళి సానుకూలంగా ఉన్నారని ప్రచారం జరుగుతోంది. అదే నిజమైతే.. ఇండియన్ సినీ చరిత్రలోనే అత్యంత క్రేజీ కాంబినేషన్లలో ఇది ఒకటిగా నిలవడం ఖాయం అని ట్రేడ్ వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి. అయితే సూర్య-రాజమౌళి కాంబినేషన్పై ఇలాంటి వార్తలు రావడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. వీరి కాంబినేషన్లో సినిమా రానుందంటూ గతంలో కూడా పలు వార్తలు తెగ హల్చల్ చేశాయి. అప్పట్లో రాజమౌళి తెరకెక్కించిన ‘మగధీర’ చిత్రంలో హీరోగా ముందు సూర్య పేరును పరిశీలించినట్లు జోరుగా ప్రచారం కూడా జరిగింది. అయితే కొన్ని కారణాల వల్ల ఆ ప్రాజెక్ట్ కార్యరూపం దాల్చలేదు. అనంతరం కూడా పలుమార్లు వీరిద్దరూ కలిసి సినిమా చేయబోతున్నారనే వార్తలు వినిపించినప్పటికీ, అవి అధికారికంగా ఎప్పుడూ ప్రకటించలేదు. సూర్యతో మూవీ చేసే అవకాశాన్ని తాను మిస్ అయ్యానని అప్పట్లోనే రాజమౌళి చాలా సార్లు చెప్పిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా సూర్య తన 50వ సినిమా రాజమౌళి దర్శకత్వంలోనే ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు ఫిల్మ్ నగర్ వర్గాల్లో చర్చ నడుస్తోంది. ఈ క్రమంలో వీరిద్దరి కాంబోలో ఓ భారీ మూవీ పట్టాలెక్కే అవకాశం ఉన్నట్లు స్పష్టం అవుతోంది. దాంతో సూర్య అభిమానులు ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు. అయితే ఇప్పటివరకు ఈ ప్రాజెక్ట్పై రాజమౌళి నుంచి కానీ సూర్య నుంచి కానీ ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. ఇక సూర్య సినిమాల విషయానికి వస్తే.. ఈ ఏడాది కరుప్పుతో సూపర్ హిట్ కొట్టిన సూర్య ఫుల్ జోష్ మీదున్నారు. వరుస పెట్టి సినిమాలు తీస్తూ దూసుకెళ్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన హీరోగా విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ అనే మూవీ ప్రేక్షకుల ముందకు రానుంది. ఈ సినిమా ఆగస్టులో థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. అనంతరం భారీ చిత్రాలు నిర్మించే హోంబలే ఫిల్మ్స్తో జతకట్టారు. ఈ భారీ బడ్జెట్ ప్రాజెక్ట్కు జై భీమ్ డైరెక్టర్ టీజీ జ్ఞానవేల్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
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మూడో పెళ్లి : ఫత్వా, లవ్ జిహాద్ ఆరోపణలపై స్పందించిన ఆమీర్బాలీవుడ్ హీరో ఆమిర్ ఖాన్ మూడో పెళ్లి వ్యవహారంపై సోషల్ మీడియాలో దుమారం కొనసాగుతోంది. జూలై 5న ముంబైలోని తన పాలి హిల్ నివాసంలో అత్యంత సాదాసీదాగా, సన్నిహితుల మధ్య చేసుకున్న గౌరి స్ప్రాట్ (Gauri Spratt)తో జరిగిన పెళ్లి వివాదాలకు దారితీసింది. దీనిపై లవ్ జిహాద్ ఆరోపణలతోపాటు, ఈ పెళ్లికి వ్యతిరేకంగా ఒక 'ఫత్వా' జారీ కావడంపై ఆమీర్ ఖాన్ ఘాటుగా స్పందించారు. ఈ వివాహంపై రాజకీయ, మతపరమైన కోణాల నుండి తీవ్ర విమర్శలు రావడంతో ఆమిర్ సమాధానమిచ్చారు.తన చిరకాల స్నేహితురాల్ని పెళ్లి చేసుకోవడంపై అనేక విమర్శలు చెలరేగాయి. ముఖ్యంగా మహారాష్ట్ర బీజేపీ మంత్రి నితేష్ రాణే ఈ పెళ్లిని "లవ్ జిహాద్" గా అభివర్ణించారు. ఇది ఇలా ఉండగానే ముస్లిం పర్సనల్ దారుల్ ఇఫ్తాకు చెందిన షాహీ చీఫ్ ముఫ్తీ మౌలానా ఇబ్రహీం హుస్సేన్ ఈ పెళ్లికి వ్యతిరేకం షరియా చట్టం ప్రకారం ముస్లిం పురుషుడు ముస్లిమేతర స్త్రీని (ఆమె ఇస్లాంలోకి మారకుండా) వివాహం చేసుకోకూడదని, ఇది చెల్లదని ఆయన పేర్కొన్నారు.ఆమిర్ ఖాన్ సమాధానంరెడిఫ్ (Rediff) కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆమిర్ ఖాన్ ఈ ఆరోపణలను కొట్టిపారేశారు. తన ముగ్గురు భార్యలలో ఎవరూ ఇస్లాంలోకి మారలేదని స్పష్టం చేశారు. తన వివాహాలన్నీ సివిల్ వివాహాలే (చట్టబద్ధమైన రిజిస్టర్ మ్యారేజ్)అని పేర్కొన్నారు. అలాగే గౌరి అసలు హిందువు కానేకాదని ఒక క్రిస్టియన్. పైగా ఆమె మతాచారాలను పాటించే వ్యక్తి కూడా కాదని ఆమిర్ స్పష్టం చేశారు.ఇదీ చదవండి: ఘనంగా పెళ్లి : రూ. కోటి నగలు, నగదుతో రాత్రికి రాత్రే వధువు జంప్కలిసికట్టుగా ఉండే కుటుంబం"మాది చాలా విశాల దృక్పథం ఉన్న కుటుంబం. నా ఇద్దరు సోదరిమణులు హిందువులను వివాహం చేసుకున్నారు. నా కుమార్తె కూడా హిందువునే పెళ్లి చేసుకుంది. నా కజిన్ మన్సూర్ ఒక క్రిస్టియన్ను పెళ్లాడాడు" అని వివరించారు. అంతేకాదు కాలం గడుస్తున్న కొద్దీ జీవితం మరింత హాస్యాస్పదంగా మారుతోందంటూ ఈ వివాదాలపై ఆమీర్ చురకలు వేశారు.ఇదీ చదవండి: 5 రకాల ఫుడ్స్ కంప్లీట్ బంద్ : 11 నెలల్లో 32 కిలోలు తగ్గిందికాగా ఆమీర్- గౌరి స్ప్రాట్ల వివాహానికి దాదాపు 150 మంది అతిథులు హాజరయ్యారు.ముఖ్యంగా ఆమీర్ ఇద్దరు భార్యలు రీనా దత్తా, కిరణ్ రావ్తోపాటు, పిల్లలు జునైద్, ఇరా, ఆజాద్లతో పాటు గౌరి కుమారుడు కూడా ఎంతో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు.ఇదీ చదవండి: 18 ఏళ్ల ఎన్ఆర్ఐ జీవితం నుంచి : మెటా టెకీ ఎమోషనల్ పోస్ట్ వైరల్
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మృణాల్.. టీమిండియా క్రికెటర్తో డేటింగ్?తెలుగులో మూడు నాలుగు సినిమాలే చేసినప్పటికీ హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకుర్ని ఇక్కడి ప్రేక్షకులు, మరీ ముఖ్యంగా యూత్ బాగానే ఓన్ చేసుకున్నారు. అందుకు తగ్గట్లే ఎప్పటికప్పుడు ఏదోలా మృణాల్ వార్తల్లో నిలుస్తూనే ఉంటుంది. కొన్నిరోజుల క్రితం హీరో ధనుష్తో డేటింగ్, పెళ్లి అని తెగ మాట్లాడుకున్నారు. కట్ చేస్తే ఇప్పుడు టీమిండియా స్టార్ క్రికెటర్ పంత్తో డేటింగ్లో ఉందంటున్నారు. దానికి కారణాలు కూడా చెబుతున్నారు.(ఇదీ చదవండి: మా ఆయన చెంప పగలగొట్టాలనిపించింది: రాధిక)మృణాల్ ప్రస్తుతం హిందీలో వరసగా సినిమాలు చేస్తోంది. కొన్నిరోజుల క్రితం హీరో ధనుష్తో ఈమె రిలేషన్లో ఉందనే రూమర్స్ వచ్చాయి. కానీ వీటిని మృణాల్ కొట్టిపారేసింది. రీసెంట్గా రిషభ్ పంత్, ఈమె ఒకరినొకరు ఇన్ స్టాలో ఫాలో చేసుకోవడంతో వీళ్లిద్దరూ ఏమైనా డేటింగ్ చేస్తున్నారా అని బాలీవుడ్ మీడియా గుసగుసలాడుకుంటోంది.అయితే పంత్ గురించి ఇలాంటి రూమర్స్ రావడం కొత్తేం కాదు. చాన్నాళ్ల క్రితం బాలీవుడ్ నటి ఊర్వశి రౌతేలాతో రిలేషన్ అంటూ పుకార్లు వచ్చాయి. కానీ అవన్నీ రూమర్స్ అని తర్వాత క్లారిటీ వచ్చింది. ఇప్పుడు కూడా సోషల్ మీడియాలో హడావుడి తప్పితే నిజంగా అలాంటిదేమైనా ఉందా? లేదా అనేది మృణాల్, పంత్ చెప్పాలి. అప్పటివరకు ఈ గోల తప్పదు.(ఇదీ చదవండి: క్రిస్టోఫర్ నోలన్ 'ద ఒడిస్సీ'.. ఎందుకు చూడాలి?)
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ఇండియన్ సినిమాతో పాక్ థియేటర్లకు కాసుల పంట!భారతదేశం, పాకిస్తాన్ మధ్య రాజకీయంగా, భౌగోళికంగా ఎన్ని సరిహద్దు రేఖలు ఉన్నప్పటికీ, ఈ రెండు దేశాల ప్రజల హృదయాలను కలిపే ఒక అద్భుతమైన వంతెన ఉంది. అదే హిందీ చలనచిత్ర పరిశ్రమ.. బాలీవుడ్. దశాబ్దాల సెంటిమెంట్, ఉమ్మడి సంస్కృతి, భాషా సామీప్యతతో బాలీవుడ్ సినిమాలు పాకిస్తాన్ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. కేవలం వినోద సాధనంగానే కాకుండా, రెండు దేశాల మధ్య సాంస్కృతిక అవగాహనను, శాంతిని పెంపొందించే ఒక సున్నితమైన సాధనంగా ఇవి ఎలా మారాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.పాకిస్తాన్లో బాలీవుడ్ హవాపాకిస్తానీయులకు బాలీవుడ్ అంటే ఒక ప్రత్యేకమైన క్రేజ్. దీనికి ప్రధాన కారణం ఇరు దేశాల మధ్య ఉన్న ఉమ్మడి సాంస్కృతిక పునాది. భారతదేశం, పాకిస్తాన్ రెండింటికీ ఒకే విధమైన చారిత్రక నేపథ్యం, సంప్రదాయాలు, సంగీతం, నృత్య రీతులు ఉన్నాయి. పాకిస్తాన్లోని మెజారిటీ ప్రజలకు హిందీ, ఉర్దూ భాషలు సులభంగా అర్థమవుతాయి. అందువల్ల, వారు హిందీ సినిమాలలోని డైలాగులను, కథలను బాగా ఆస్వాదిస్తారు. భారీ నిర్మాణ విలువలు, ఆకట్టకునే విజువల్స్, నటీనటుల గ్లామర్ పాక్ ప్రేక్షకులను థియేటర్లకు కట్టిపడేస్తున్నాయి.విభజన గాయాలు - సినిమా చరిత్రభారత్-పాక్ సినిమా బంధాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే 1947 నాటి దేశ విభజన కాలానికి వెళ్లాలి. విభజనకు ముందు, ఈ ప్రాంతంలో చిత్ర పరిశ్రమ ఉమ్మడిగా ఉండేది. నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులు కలిసి పనిచేసేవారు. అప్పట్లో లాహోర్ ఒక ప్రధాన సినిమా హబ్గా ఉండేది. కానీ విభజన తర్వాత, చిత్ర పరిశ్రమ కూడా విడిపోయింది. చాలా మంది ప్రతిభావంతులు ముంబై (నాటి బాంబే) కి తరలి రావడంతో బాలీవుడ్ బలమైన పరిశ్రమగా ఎదిగింది. పాకిస్తాన్ తన చిత్ర పరిశ్రమను మొదటి నుండి నిర్మించుకోవాల్సి వచ్చింది. అయినప్పటికీ, నాటి విభజన గాయాలు, అనుబంధాల నేపథ్యంలో వచ్చే సినిమాలు ఇప్పటికీ ఇరు దేశాల ప్రజలను భావోద్వేగానికి గురిచేస్తుంటాయి.పాక్ ప్రేక్షకులను కదిలించే ప్రధానాంశాలుపాకిస్తాన్ ప్రజలు బాలీవుడ్ సినిమాల్లో కొన్ని నిర్దిష్టమైన అంశాలకు బాగా కనెక్ట్ అవుతారు. వాటిలో మొదటిది ‘కుటుంబ విలువలు’. ఇరు దేశాల్లోనూ కుటుంబ బంధాలకు ఇచ్చే ప్రాధాన్యత ఎక్కువ. అలాగే, సమాజం, కట్టుబాట్లను ఎదిరించి గెలిచే 'ప్రేమకథలు' విశ్వవ్యాప్తంగా అందరినీ ఆకట్టుకుంటాయి. అవినీతి, పేదరికం, లింగ అసమానత వంటి ‘సామాజిక సమస్యల’ పై తీసే సినిమాలు అక్కడ చర్చకు దారితీస్తాయి. వీటికి తోడు భావోద్వేగాలతో కూడిన డ్రామా, దేశభక్తి వంటి అంశాలు పాక్ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరిస్తాయి.వివాదాలు - సెన్సార్షిప్ సవాళ్లుభారతీయ సినిమాలకు పాకిస్తాన్లో ఆదరణ ఉన్నప్పటికీ, ఈ ప్రయాణం అంత సులభంగా ఏమీ సాగడం లేదు. పాక్ అధికారులు సినిమాల విడుదలకు ముందు కఠినమైన సెన్సార్షిప్ విధిస్తుంటారు. రాజకీయాలు, మతపరమైన అంశాలు లేదా వారి సంస్కృతికి భిన్నంగా ఉండే సీన్లు, డైలాగులను తొలగిస్తారు. దీనికి తోడు, ఇరు దేశాల మధ్య రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు పెరిగినప్పుడు హిందీ సినిమాల దిగుమతి, ప్రదర్శనలపై పాక్ ప్రభుత్వం నిషేధం విధిస్తుంది. ఇది అక్కడి థియేటర్ల ఆదాయాన్ని దెబ్బతీస్తుంది.పైరసీ.. ఆర్థిక నష్టాలుపాకిస్తాన్లో బాలీవుడ్ చిత్రాలకు ఉన్న మరో పెద్ద ముప్పు పైరసీ. అధికారికంగా సినిమాలు విడుదల కాకపోయినా లేదా ఆలస్యమైనా, అక్రమ మార్గాల్లో సినిమాలు కాపీ అయి ప్రజల్లోకి వెళ్లిపోతాయి. దీనివల్ల చిత్ర నిర్మాతలకు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు భారీగా ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లుతుంది. అయితే, ఈ సవాళ్లు, ఆంక్షలు ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ, దొంగచాటుగానైనా సరే భారతీయ సినిమాలను చూడాలనే పాక్ ప్రజల ఆరాటం మాత్రం తగ్గడం లేదు.డిజిటల్ యుగంలో బాలీవుడ్ భవిష్యత్తుప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో ఓటీటీ ప్లాట్ఫారాలైన నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్ వంటివి సరిహద్దుల గోడలను బద్దలు కొడుతున్నాయి. థియేటర్ల ఆంక్షలు, సెన్సార్షిప్లతో సంబంధం లేకుండా పాక్ ప్రజలు నేరుగా హిందీ సినిమాలను వీక్షిస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో భారత్-పాక్ చిత్ర పరిశ్రమల మధ్య ఉమ్మడి ప్రాజెక్టులు, నటీనటుల మార్పిడి వంటివి జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. రాజకీయాలు ఏవైనా, వెండితెర అందించే వినోదం, మానవ సంబంధాల కథలు ఇరు దేశాల ప్రజలను ఎప్పటికీ కలుపుతూనే ఉంటాయనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.ఇది కూడా చదవండి: అమరనాథ్ యాత్రలో అద్భుతం
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కమెడియన్ సమయ్ రైనాకు సుప్రీం వార్నింగ్ : రూ. 3 లక్షలు ఫైన్స్టాండప్ కమెడియన్ సమయ్ రైనాకు సుప్రీంకోర్టు భారీ షాకిచ్చింది. కోర్టు ఆదేశాలను బేఖాతరు చేస్తూ కోర్టును తప్పుదోవ పట్టించారంటూ సుప్రీంకోర్టు మంగళవారం తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. సమాజంలోని భావోద్వేగాలను గౌరవించడం, పద్ధతి మార్చుకోవడం చేతకాకపోతే తీవ్ర పరిణామాలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించింది. ఈ కేసులో అతనికి మొదట 10 లక్షల జరిమానా విధించిన సుప్రీం చివరికి రూ. 3 లక్షలుగా నిర్ణయించింది. భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జయమల్య బాగ్చి, జస్టిస్ జె.వి. మోహనలతో కూడిన ధర్మాసనం, రెండు వారాల్లోగా ఆ మొత్తాన్ని జమ చేయాలని అతనిని ఆదేశించింది. అలా చేయని పక్షంలో పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉంటాయని హెచ్చరించింది. అసలు ఏం జరిగిందంటే..‘ఇండియాస్ గాట్ లేటెంట్’ షోలో.. స్పైనల్ మస్కులర్ అట్రోఫీ (SMA) అనే అరుదైన వ్యాధి చికిత్సకు అయ్యే భారీ ఖర్చులపై, అలాగే వైకల్యం ఉన్న ఒక వ్యక్తిని ఎగతాళి చేస్తూ సమయ్ రైనా అభ్యంతర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఈ సందర్భంగా ఆ షోకు వెళ్లిన ఒక యువతిని ఉద్దేశించి నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడాడు. మీ బ్యాంకు ఖాతాలోకి రూ.16 కోట్లు వస్తే... మీరు కనీసం ఒక్కసారైనా మీ భర్త వైపు చూసి...ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతోంది' అని అనరా?’’ అంటూ వ్యాఖ్యానించడం తీవ్ర విమర్శలు తావిచ్చింది. తన వ్యాఖ్యలపై సమయ్ రైనా సోషల్ మీడియాలో క్షమాపణలు కూడా చెప్పినప్పటికీ వివాదం చల్లారలేదు.సున్నితత్వం లేని వ్యాఖ్యలు చేశారని ఆరోపిస్తూ 'క్యూర్ ఎస్ఎమ్ఏ ఇండియా ఫౌండేషన్' (Cure SMA India Foundation) సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. ఈ షో హోస్ట్ సమయ్ రైనాతో పాటు విపున్ గోయల్, బాల్రాజ్ పరమ్జీత్ సింగ్ ఘై, సోనాలి థక్కర్, నిశాంత్ జగదీష్ తన్వర్ వంటి ఇతర సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లపై కూడా ఈ పిటిషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. క్యూర్ ఎస్ఎమ్ఏ ఫౌండేషన్ తరపు న్యాయవాది అపరాజిత సింగ్ కోర్టులో వాదిస్తూ.. సమయ్ రైనాకు ఎలాంటి పశ్చాత్తాపం లేదని, ఆయన ఒక అహంకారి అని మండిపడ్డారు. షోలలో "Specially abled" అనే పదానికి బదులుగా "Disabled" (వికలాంగులు) అనే పదాన్ని వాడటాన్ని ఆమె తప్పుపట్టారుఅయితే, రైనా తరపు న్యాయవాది క్షమాపణ కోరుతూ మినహాయింపు ఇవ్వాలని అభ్యర్థించడంతో, ఆ జరిమానాను రూ. 3 లక్షలకు తగ్గించింది. ఒకవేళ తదుపరి విచారణ సమయానికి కోర్టుకు సంతృప్తికరమైన సమాధానం ఇవ్వకపోతే రూ. 30 లక్షల జరిమానా విధిస్తామని కూడా ధర్మాసనం హెచ్చరించింది.కోర్టు ఆదేశాలు ఏమిటి?గతేడాది ఈ కేసు విచారణ సందర్భంగా సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం కమెడియన్లకు ఒక సామాజిక బాధ్యతను అప్పగించింది. ప్రత్యేక సామర్థ్యాలు (Specially-abled) ఉండి, స్ఫూర్తిదాయకమైన కథనాలు కలిగిన వ్యక్తుల కోసం ప్రతి నెలా సమయ్ రైనా తన ప్లాట్ఫారమ్లలో ఫండ్ రైజింగ్ (నిధుల సేకరణ) షోలను నిర్వహించాలని ఆదేశించింది. ఇది మీపై వేస్తున్న శిక్ష కాదు, సమాజం పట్ల మీ బాధ్యత. సమాజంలో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న మీరు, మీ పాపులారిటీని ఇతరులకు సహాయం చేయడానికి ఉపయోగించండి" అని అప్పట్లో చీఫ్ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ వ్యాఖ్యానించారు.ఇదీ చదవండి: రూ. 2 కోట్ల బంగారం పేస్ట్ : తమిళనాడు జంట అరెస్ట్కోర్టు ఆగ్రహానికి దారితీసిన అంశాలునిందితులు దేశం వెలుపల కూర్చుని తాము చట్ట పరిధికి అతీతులమని అనుకుంటున్నారని కోర్టు మండిపడింది. "దీనిని అహంకారం అనకపోతే, మనం ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీని మార్చాల్సి ఉంటుంది" అని చీఫ్ జస్టిస్ వ్యాఖ్యానించారు. కోర్టు ఆదేశాల అమలుకు సంబంధించిన అఫిడవిట్ను నిన్ననే దాఖలు చేశామని రైనా తరపు న్యాయవాదులు చెప్పినప్పటికీ, అసలు ఎలాంటి అఫిడవిట్ దాఖలు కాలేదని ధర్మాసనం గుర్తించింది.మరోవైపు కోర్టు ఆదేశించినప్పటికీ సమయ్ రైనా తమ ఫౌండేషన్ను సంప్రదించలేదని పిటిషనర్ తరపు న్యాయవాది పేర్కొన్నారు. దీనిపై రైనా న్యాయవాది సమాధానమిస్తూ.. తమ వద్ద ఫౌండేషన్ అడ్రస్ లేకపోవడం వల్లే సంప్రదించలేక పోయామని, త్వరలోనే తమ క్లయింట్తో మాట్లాడి ఈ సమస్యను పరిష్కరిస్తామని కోర్టుకు తెలిపారు.ఇదీ చదవండి: "హలో..నేను దివ్య మాట్లాడుతున్నాను": కట్ చేస్తే..రూ. 21 కోట్ల స్కాం
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'మా ముందే దుస్తులు వేసుకోవచ్చుగా?'.. హీరోయిన్కు చేదు అనుభవంసల్మాన్ ఖాన్ 'వీర్' (2010) సినిమాతో బాలీవుడ్లో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ముద్దుగుమ్మ జరీన్ ఖాన్. ఆ మరుసటి ఏడాది అతడి మూవీలోనే స్పెషల్ సాంగ్లో మెరిసింది. అలా ఓ పక్క సినిమాలు చేస్తూనే మరో పక్క ఐటం సాంగ్స్తో ఫేమ్ తెచ్చుకుంది. ఆ తర్వాత హౌజ్ఫుల్ 2, హేట్ స్టోరీ 3, అక్సర్ 2తో పాటు పలు సినిమాల్లో హీరోయిన్గా మెప్పించింది. ఇక తెలుగులో గోపిచంద్ హీరోగా తెరకెక్కిన ‘చాణక్య’ చిత్రంలో జరీన్ ఖాన్ కీలక పాత్రలో కనిపించింది.ప్రస్తుతం పెద్దగా సినిమాల్లో పెద్దగా చేయకపోయినా జరీన్ ఖాన్.. తాజాగా ముంబయిలో ఓ ఈవెంట్లో మెరిసింది. ఓ క్లాత్ స్టోర్ ఓపెనింగ్కు ఆమె హాజరైంది. ఈ సందర్భంగా డ్రెస్సులు చూస్తున్న జరీన్ ఖాన్ను ఓ ఫొటోగ్రాఫర్ అసభ్యకర ప్రశ్న వేశారు. ఈ డ్రెస్ మీరు ట్రయల్ వేయొచ్చుగా అని అడగాడు. దీంతో ఆమె వెంటనే ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఏంటి.. మీ ముందేనా? ఇలాంటి ఫాల్తూ మాటలు నా ముందు మాట్లాడొద్దు.. మీ హద్దులు దాటొద్దు అంటూ గట్టిగా వార్నింగ్ ఇచ్చింది. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. #ZareenKhan slammed the paparazzi after one of them allegedly asked her to "try the dress" in front of everyone at a Mumbai event.She immediately shut it down, saying, "Hadd mein rehna," and made it clear she won't tolerate such comments.Being a celebrity doesn't mean someone… pic.twitter.com/GsiIhprgnB— Anjali (@Vada_paaww) July 14, 2026
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అట్టర్ ఫ్లాప్గా నిలిచిన ‘దురంధర్’.. 900 మంది కూడా చూడలేదు!ప్రపంచవ్యాప్తంగా రికార్డు వసూళ్లతో బాక్సాఫీస్ని షేక్ చేసిన రన్వీర్ సింగ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'ధురంధర్' జపాన్ మార్కెట్లో మాత్రం ఘోర పరాజయాన్ని చవిచూసింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రెండు భాగాలు కలిపి ఏకంగా రూ. 3,100 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి హిస్టరీ క్రియేట్ చేసిన ఈ ఫ్రాంచైజీకి, జపాన్ ప్రేక్షకులు ఊహించని షాక్ ఇచ్చారు. భారీ రిలీజ్, పబ్లిసిటీ చేసినప్పటికీ.. మొదటి రోజు థియేటర్లకు కనీసం వెయ్యి మంది కూడా రాకపోవడం ట్రేడ్ వర్గాలను విస్మయానికి గురిచేస్తోంది.తొలి రోజు కేవలం 900 మంది లోపే..!స్థానిక పంపిణీ సంస్థ ‘ట్విన్’ (Twin) ద్వారా జపాన్ వ్యాప్తంగా దాదాపు 80 స్క్రీన్లలో జూలై 10న ‘ఆపరేషన్ ధురంధర్’ పేరుతో ఈ చిత్రం విడుదలైంది. అయితే జపనీస్ బాక్సాఫీస్ ట్రాకర్ ‘మిమోరిన్’ గణాంకాల ప్రకారం విడుదలైన రోజు మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు 57 ప్రదేశాలలో కలిపి కేవలం 449 టిక్కెట్లు మాత్రమే అమ్ముడయ్యాయి. సాయంత్రానికి థియేటర్ల సంఖ్య 80కి పెరిగినప్పటికీ ఆదరణలో ఎలాంటి మార్పు లేదు. మొదటి రోజు మొత్తం మీద 900 మంది ప్రేక్షకులు మాత్రమే సినిమాను వీక్షించారు.భారీ ప్రచారం చేసినా ఫలితం శూన్యంరిలీజ్కు ముందు జపనీస్ ఆడియన్స్ను ఆకర్షించేందుకు చిత్ర యూనిట్ గట్టిగానే ప్రయత్నించింది. రన్వీర్ సింగ్ స్వయంగా ఒక ప్రత్యేక వీడియో సందేశం ద్వారా ‘ఇది భారతీయ సినీ చరిత్రలోనే అత్యంత భారీ చిత్రం’ అంటూ ప్రమోట్ చేశారు. అయితే ఈ సినిమాను కేవలం జపనీస్ సబ్టైటిల్స్తోనే రిలీజ్ చేశారు. డబ్బింగ్ వెర్షన్ లేకపోవడం వల్లే జపాన్ ప్రేక్షకులు ఈ సినిమా వైపు పెద్దగా మొగ్గు చూపలేదని సోషల్ మీడియా టాక్.కాగా, జపాన్లో మొదటి రోజు అత్యధిక అడ్మిషన్లు సాధించిన భారతీయ చిత్రంగా యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ పంపిణీ చేసిన ‘RRR’ (8,230 అడ్మిషన్లతో) ఇప్పటికీ అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది. ఇటీవల విడుదలైన ‘పుష్ప 2’ కూడా ఇక్కడ ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయింది.
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‘ఫున్సుఖ్ వాంగ్డూ’ చనిపోవడం ఇష్టం లేదు : 3 ఇడియట్స్ నటుడి భావోద్వేగంనీట్ (NEET) పరీక్ష లీక్, ఇతర పరీక్షల నిర్వహణలో అక్రమాలకు వ్యతిరేకంగా ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన ఆందోళనలు 25వ రోజుకు చేరుకున్నాయి. ఈ ఉద్యమానికి మద్దతుగా, కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేపట్టిన ప్రముఖ విద్యావేత్త, పర్యావరణ పరిరక్షకుడు సోనమ్ వాంగ్చుక్ ఆరోగ్యం క్రమంగా క్షీణిస్తోంది. దీనిపై '3 ఇడియట్స్' సినిమాలో 'చతుర్' పాత్రతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న బాలీవుడ్ నటుడు ఓమి వైద్య తీవ్ర భావోద్వేగంతో స్పందించారు.ఓమి వైద్య భావోద్వేగ విజ్ఞప్తి‘ఫున్సుఖ్ వాంగ్దూ’( వాంగ్ చుక్) చనిపోవడం నాకు ఇష్టం లేదు అంటూ సోనమ్ వాంగ్చుక్ ఆమరణ నిరాహార దీక్షపై ఎవరూ స్పందించడం లేదంటూ సోషల్మీడియాలో ఒక వీడియోను పోస్ట్ చేశారు. సోనమ్ వాంగ్చుక్ చేస్తున్న ఆమరణ నిరాహార దీక్షకు తన మద్దతును ప్రకటించిన ఓమి బాలీవుడ్ ఐకానిక్ సినిమాతో ఉన్న సంబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఈ మూవీలో ఆమీర్ ఖాన్ పోషించిన 'ఫున్సుఖ్ వాంగ్డూ' పాత్ర నిజ జీవితంలో సోనమ్ వాంగ్చుక్ స్ఫూర్తితో రూపొందించిందేనని సినీ ప్రేమికులకు గుర్తు చేశారు.సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్న ఒక భావోద్వేగ వీడియోలో ఓమి వైద్య మాట్లాడుతూ, "నాకు ఫున్సుఖ్ వాంగ్దూ చనిపోవడం ఇష్టం లేదు" అంటూ ఆవేదనవ్యక్తం చేశారు. గతంలో తాను వాంగ్చుక్ను కలిశానని, ఇంజనీర్గా, ఆవిష్కర్తగా, విద్యా సంస్కర్తగా ఆయన చేసిన కృషి ఎంతో అద్భుత మైందని కొనియాడారు. View this post on Instagram A post shared by Omi Vaidya (@omivaidya_official)ప్రస్తుతం వాంగ్చుక్ ఆరోగ్యంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ, ఆయన చాలా రోజులుగా నిరాహార దీక్షలో ఉన్నారు, దీంతో బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ క్షీణిస్తుండటం చాలా ఆందోళనకరమైన విషయమని పేర్కొన్నారు. రాజకీయ అభిప్రాయాలకు అతీతంగా ప్రజలు దీనిని చూడాలన్నారు. ఆయనతో ఏకీభవించినా, ఏకీభవించకపోయినా, ఒక మేధావి చనిపోవడం తనకు అస్సలు ఇష్టం లేదని వైద్య పేర్కొన్నారు. వాంగ్చుక్ చేసిన పనుల గురించి చదివి, ఆయన సందేశాన్ని అందరికీ షేర్ చేస్తూ అవగాహన పెంచాలని ఆయన ప్రజలను కోరారు.ఇదీ చదవండి: రూ. 2 కోట్ల బంగారం పేస్ట్ : తమిళనాడు జంట అరెస్ట్క్షీణిస్తున్న వాంగ్చుక్ ఆరోగ్యంవాంగ్చుక్ దీక్ష 17వ రోజుకు చేరుకోవడంతో, ఆయన కండరాల క్షీణతను ఎదుర్కొంటున్నారని, తీవ్రమైన నొప్పితో బాధ పడుతున్నారని CJP వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కే తెలిపారు. తాజా హెల్త్ అప్డేట్స్ ప్రకారం, వాంగ్చుక్ 8 కేజీలకు పైగా బరువు తగ్గారు. బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ పడిపోతూ ఉంది. దీంతో తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. పలువురు విజ్ఞప్తి చేసినప్పటికీ ఆయన దీక్షను విరమించడానికి నిరాకరించారు "నా దీక్షను విరమించమని నన్ను అడగకండి. కనీసం చర్చలు జరపడానికి కూడా ప్రభుత్వం ఎందుకు ముందుకు రావడం లేదో వారిని అడగండి" అని వాంగ్చుక్ అన్నట్లు దిప్కే పేర్కొన్నారు.ఆమీర్పై విమర్శలుమరోవైపు బాలీవుడ్లో 3 ఇడియట్స్ మూవీ ద్వారా కోట్లు రూపాయలు దండుకున్న ఆమీర్ ఖాన్ మూడో పెళ్లి సంబరాల్లో మునిగి తేలుతూ, రియల్ ‘ఫున్సుఖ్ వాంగ్దూ’ గురించి పట్టించుకోవడం లేదంటూ తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెతుతున్నాయి.కాగా 59 ఏళ్ల సోనమ్ వాంగ్చుక్ జూన్ 28న ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద సీజేపీ చేపట్టిన నిరసనలో చేరారు. అప్పటి నుండి ఆయన నిరవధిక నిరాహార దీక్షను కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ నిరవధిక దీక్షలో ఉన్న వాంగ్చుక్ను నటులు ప్రకాష్ రాజ్, నసీరుద్దీన్ షా, రత్నా పాఠక్ షా, రచయిత్రి అరుంధతీ రాయ్, ఆర్థికవేత్త జయతి ఘోష్, టీఎంసీ ఎంపీ మహువా మోయిత్రా కూడా ఆయన పోరాటానికి మద్దతు పలికారు.
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25 ఏకరాల భూమి కొన్న స్టార్ హీరో, ధర ఎంతో తెలుసా?సాక్షి, ముంబై: బాలీవుడ్ హీరో రణబీర్ కపూర్ పూణేలోని ముల్షీ తాలూకాలో రూ. 16.42 కోట్లతో 25.7 ఎకరాల భూమిని కొనుగోలు చేశారు. 1,04,000 చదరపు మీటర్లు ( సుమారు 25.7 ఎకరాలు) విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ స్థలాన్నిరణ్బీర్ నాలుగు భాగాలుగా రిజిస్టర్ చేయించుకున్నారు. ఈ ఏడాది మే నెలలోనే ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రమైన అయోధ్యలోనూ భారీ పెట్టుబడుల తరువాత తాజాగా డీల్ విశేషంగా నిలుస్తోంది.రియల్ ఎస్టేట్ డేటా అనలిటిక్స్ సంస్థ 'సిఆర్ఈ మాట్రిక్స్' (CRE Matrix) సేకరించిన ఆస్తి రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాల ప్రకారం, ఈ లావాదేవీ 2026 ఏప్రిల్ 30న నమోదైంది. ముల్షీలోని పింప్రి గ్రామంలో ఒకదానికొకటి ఆనుకుని ఉన్న నాలుగు భూభాగాలను రణబీర్ కొనుగోలు చేశారు. వీటి మొత్తం వైశాల్యం 1,04,000 చదరపు మీటర్లు (సుమారు 25.7 ఎకరాలు). అరుణ్ శ్రీరామ్ లూత్రా, నవీన్ శ్రీరామ్ లూత్రా ,మాలా ఉమేష్ మెహతా అనే వ్యక్తుల నుంచి ఈ స్థలాన్ని కొన్నారు. ఈ భారీ ల్యాండ్ డీల్ కోసం రణ్బీర్ ఏకంగా రూ. 82.13 లక్షలను స్టాంప్ డ్యూటీ రూపంలో చెల్లించినట్లు రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్ల ద్వారా తెలుస్తోంది.రణబీర్ కపూర్ ఇటీవల అయోధ్యలోని విలాసవంతమైన లేఅవుట్ 'ది సరయూ'లో రూ. 3.31 కోట్లతో 2,134 చదరపు అడుగుల ప్లాట్ను 2026 మే నెలలో కొనుగోలు చేశారు. ఆ పెట్టుబడి పెట్టిన కొద్ది నెలలకే ఈ కొత్త భారీ భూమి కొనుగోలు జరగడం విశేషం.ఇదీ చదవండి: 82 ఏళ్ల వృద్ధుడి పెన్షన్ ఖాతాలో రూ. వందల కోట్లు, ఏం చేశాడో తెలుసా?రణబీర్, అలియా నెట్వర్త్ పలు కథనాల ప్రకారం కపూర్ కుటుంబానికి చెందిన ఈ స్టార్ హీరో రణబీర్ కపూర్ నికర ఆస్తి విలువ రూ. 400 కోట్లు. జీక్యూ ఇండియా (GQ India) 2024 నివేదిక ప్రకారం, రణబీర్ కపూర్తో పోలిస్తే ఆలియా భట్ నికర ఆస్తి విలువ ఎక్కువ. ఆమె ఆస్తి రూ. 550 కోట్లు. ఇవి కాకుండా రణబీర్ సావన్ (Saavn), బెకో (Beco) వంటి పలు స్టార్టప్లలో పెట్టుబడులు పెట్టారు. డ్రోన్ఆచార్య అనే ఏరియల్ ఇన్నోవేషన్స్ కంపెనీకి కూడా ఆయన మద్దతుగా నిలిచారు. అలాగే 'ఆర్క్స్' (Arks) వంటి వెంచర్లలో భాగస్వామ్యంతో పాటు, ముంబై సిటీ ఎఫ్సి (Mumbai City FC) ఫుట్బాల్ క్లబ్కు సహ-యజమానిగా ఉన్నారు.ఇదీ చదవండి: రూ. 2 కోట్ల బంగారం పేస్ట్ : తమిళనాడు జంట అరెస్ట్పాలి హిల్లోని 'కృష్ణ రాజ్ బంగ్లా' రణబీర్ రియల్ ఎస్టేట్ ఆస్తులలో ముఖ్యమైనది, దీని విలువ దాదాపు రూ. 250 కోట్లుగా చెబుతారు. పూణేలోని ట్రంప్ టవర్స్లో కూడా ఆయనకు ఒక అపార్ట్మెంట్ ఉంది. ఆయన లగ్జరీ కార్ల కలెక్షన్లో బెంట్లీ కాంటినెంటల్ GT V8, రేంజ్ రోవర్, మెర్సిడెస్-AMG SL 55, G63 వంటి కార్లు ఉన్నాయి.ఇక వృత్తిపరమైన విషయానికొస్తే, రానున్న నెలల్లో రణబీర్ నటించిన రెండు భారీ చిత్రాలు విడుదల కానున్నాయి. నవంబర్లో, నితీష్ తివారీ దర్శకత్వంలో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న పౌరాణిక చిత్రం 'రామాయణం పార్ట్ 1' (Ramayana Part 1)లో కనిపించనున్నారు. ఇందులో సాయి పల్లవి, యష్ , సన్నీ డియోల్ కూడా కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. 2027 ప్రారంభంలో, సంజయ్ లీలా భన్సాలీ దర్శకత్వంలో ఆలియా భట్, విక్కీ కౌశల్ నటించిన 'లవ్ & వార్' (Love & War) అనే పీరియడ్-రొమాన్స్ చిత్రం విడుదల కానుంది. సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో వచ చిన 'యానిమల్' (2023) చిత్రంలో రణబీర్ కెరీర్లోనే అతిపెద్ద హిట్గా నిలిచింది.
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సంజయ్ దత్కు బెయిల్ నిరాకరణ వెనుక..ముంబై: 1993 నాటి ముంబయి పేలుళ్ల కేసు తీర్పు సమయంలో బాలీవుడ్ నటుడు సంజయ్ దత్ తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారని నాటి ప్రత్యేక పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఉజ్వల్ నికమ్ వెల్లడించారు. ఆర్మ్స్ యాక్ట్ (ఆయుధాల చట్టం) కింద కోర్టు ఆయనను దోషిగా తేల్చి, తిరిగి కస్టడీలోకి తీసుకోవాలని ఆదేశించిన తరుణంలో సంజయ్ దత్ వణికిపోయారని ఒక తాజా ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు.ఈ కేసులో సంజయ్ దత్కు ‘ప్రొబేషన్ ఆఫ్ అఫెండర్స్ యాక్ట్’ కింద ఉపశమనం లభించకుండా తానే గట్టిగా అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసినట్లు నికమ్ తెలిపారు. దావూద్ ఇబ్రహీం ప్రధాన అనుచరుడి నుంచి సంజయ్ దత్ తుపాకీని పొందారని, ఆ వ్యక్తి నేర నేపథ్యం తెలిసి కూడా ఆయుధాన్ని ఉంచుకున్నందున అతనికి చట్టపరమైన రాయితీలు ఇవ్వకూడదని తాను వాదించినట్లు వివరించారు.ఈ క్రమంలో ప్రాసిక్యూషన్ ఏడేళ్ల శిక్షను కోరగా, సుప్రీంకోర్టు తుదకు ఐదేళ్ల జైలు శిక్ష విధించిందని గుర్తుచేశారు. తీర్పు అనంతరం న్యాయస్థానంలో సంజయ్ దత్ భయంతో వణుకుతూ, ‘నేనే తప్పూ చేయలేదు సార్’ అని అంటుంటే, మీడియా చూస్తోందని, నిటారుగా నిలబడాలని తాను ధైర్యం చెప్పినట్లు నికమ్ ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు.
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11 ఫ్లాప్లతో కెరీర్ క్లోజ్ అనుకున్న వేళ..భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో అమితాబ్ బచ్చన్ పేరు ఒక ప్రభంజనం. అయితే ఒకానొక సమయంలో ఆయన కెరీర్ పతనావస్థకు చేరింది. వరుసగా 11 సినిమాలు ఫ్లాప్ కావడంతో ‘బిగ్ బీ’ నటనకే గుడ్ బై చెప్పాలనుకున్నారు. సరిగ్గా అదే సమయంలో బాలీవుడ్ చిత్రాల గమనాన్ని, అమితాబ్ బచ్చన్ తలరాతను పూర్తిగా మార్చేస్తూ 1973లో ఒక సంచలన చిత్రం విడుదలైంది. అదే ‘జంజీర్’. ఈ సినిమా వెనుక ఉన్నది మరెవరో కాదు, హిందీ చిత్రసీమలో ‘యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్’ యుగానికి నాంది పలికిన దిగ్గజ దర్శకుడు, నిర్మాత ప్రకాష్ మెహ్రా. రైల్వే స్టేషన్లో ఆకలితో పడుకున్న ఒక సామాన్యుడు, భారతీయ సినిమా చరిత్రలోనే అత్యంత ప్రభావవంతమైన దర్శకుడిగా ఎలా ఎదిగారు అనేది నిజంగా ఒక సినిమా స్క్రిప్ట్ను తలపిస్తుంది.వీధుల నుండి ముంబై కలల ప్రపంచానికి..ప్రకాష్ మెహ్రా 1939 జూలై 13న ఉత్తరప్రదేశ్ లోని బిజ్నోర్లో జన్మించారు. చిన్నతనంలోనే తల్లి చనిపోవడం, తండ్రి సన్యాసం స్వీకరించి ఇల్లు వదిలి వెళ్లిపోవడంతో ఆయన ఒంటరివారయ్యారు. మేనమామల దగ్గర పెరిగిన మెహ్రా, తన 13-14 ఏళ్ళ ప్రాయంలోనే కలల నగరం ముంబైకి పారిపోయి వచ్చారు. ముంబైలో బతకడానికి ఆయన పడిన కష్టాలు అన్నీ ఇన్నీ కావు. తలదాచుకోవడానికి చోటు లేక రైల్వే స్టేషన్లో ఆకలితో నిద్రపోయిన రాత్రులు ఎన్నో ఉన్నాయి. పొట్టకూటి కోసం ఒక కటింగ్ షాప్లో పనిచేశారు. థియేటర్లలో ఫ్లోర్ క్లీన్ చేయడం, స్టేజ్ పై తెరలు లాగడం వంటి చిన్న చిన్న పనులు చేస్తూ జీవనం సాగించారు.టీ బాయ్ నుండి స్టార్ డైరెక్టర్గా..సినిమా రంగంపై ఉన్న ఆసక్తితో ఎలాగోలా స్టూడియోలలో అడుగుపెట్టిన ప్రకాష్ మెహ్రా, మొదట్లో నటీనటులకు, సాంకేతిక నిపుణులకు టీ అందించే చిన్న ఉద్యోగిగా చేరారు. అలా అందరికీ చాయ్ పోస్తూనే సినిమా మేకింగ్లోని మెళకువలను గమనించేవారు. క్రమంగా ప్రొడక్షన్ కంట్రోలర్గా మారి, ఆ తర్వాత దర్శకులకు అసిస్టెంట్గా చేరి మెగాఫోన్ పట్టే స్థాయికి ఎదిగారు. 1968లో శశి కపూర్ ద్విపాత్రాభినయంలో వచ్చిన ‘హసీనా మాన్ జాయేగీ’ సినిమాతో ఆయన దర్శకుడిగా మారారు. మొదటి ప్రయత్నమే మంచి విజయాన్ని సాధించడంతో పరిశ్రమలో ఆయన పేరు మారుమోగింది. ఆ తర్వాత ‘మేళా’ (1971), ధర్మేంద్రతో ‘సమాధి’, రాజేంద్ర కుమార్తో 'ఆన్ బాన్' వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలను అందించారు.భార్య నగలు కుదువబెట్టి తీసిన ‘జంజీర్’1973లో ప్రకాష్ మెహ్రా కెరీర్ను మాత్రమే కాకుండా, భారతీయ సినిమా రికార్డులను తిరగరాసిన ‘జంజీర్’ ప్రాజెక్ట్ మొదలైంది. ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్ సిద్ధమయ్యాక దేవ్ ఆనంద్, ధర్మేంద్ర, రాజ్కుమార్ వంటి ఆనాటి టాప్ హీరోలందరికీ కథ వినిపించారు. కానీ రకరకాల కారణాల వల్ల వారంతా ఈ సినిమాను తిరస్కరించారు. దాంతో అప్పటికే వరుసగా 11 ఫ్లాపులతో సతమతమవుతున్న అమితాబ్ బచ్చన్ను హీరోగా పెట్టాలని మెహ్రా నిర్ణయించుకున్నారు. ఫ్లాప్ హీరోతో సినిమా చేయడానికి ఏ నిర్మాత ముందుకు రాకపోవడంతో, ప్రకాష్ మెహ్రా స్వయంగా తన భార్య నగలను తాకట్టు పెట్టి డబ్బు సమకూర్చుకుని సినిమాను నిర్మించారు.‘యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్’ ఉదయించాడిలా..‘జంజీర్’ థియేటర్లలోకి వచ్చి ఒక ప్రభంజనాన్ని సృష్టించింది. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ సినిమా బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచింది. అంతవరకు చాక్లెట్ బాయ్, రొమాంటిక్ పాత్రలకే పరిమితమైన హిందీ సినిమాలో, వ్యవస్థపై తిరగబడే ఒక పవర్ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్గా అమితాబ్ను ప్రకాష్ మెహ్రా ఆవిష్కరించారు. ఈ సినిమాతోనే అమితాబ్ బచ్చన్కు ‘యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్’ అనే బిరుదు వచ్చింది. అమితాబ్ కెరీర్ ఒక్కసారిగా తిరుగులేని టాప్ గేర్లోకి దూసుకెళ్లింది.‘విజయ్’ అనే ఐకానిక్ పేరుతో..అమితాబ్ బచ్చన్కు స్క్రీన్ మీద ‘విజయ్’ అనే పేరును మొదటిసారిగా పెట్టింది ప్రకాష్ మెహ్రానే. ‘జంజీర్’ లోని విజయ్ పాత్ర ఎంతగా పాపులర్ అయిందంటే, ఆ తర్వాత అమితాబ్ నటించిన దాదాపు 19 పైగా చిత్రాలలో ఇతర దర్శకులు కూడా ఆయన క్యారెక్టర్ పేరును ‘విజయ్’ గానే కొనసాగించారు. జంజీర్ విజయం తర్వాత ప్రకాష్ మెహ్రా-అమితాబ్ కాంబినేషన్ బాలీవుడ్కు ఒక సక్సెస్ ఫార్ములాగా మారింది. వీరిద్దరి కాంబోలో వచ్చిన హేరా ఫేరి (1976), ముకద్దర్ కా సికందర్ (1978), లావారిస్ (1981), నమక్ హలాల్ (1982), షరాబీ (1984) వంటి చిత్రాలు నేటికీ కల్ట్ క్లాసిక్స్గా నిలిచిపోయాయి.అంతర్జాతీయ కల.. ముగిసిన ప్రస్థానంబాలీవుడ్ను శాసించిన ప్రకాష్ మెహ్రా హాలీవుడ్ ప్రముఖ నటుడు చార్లెస్ బ్రాన్సన్తో కలిసి ‘ది గాడ్ కనెక్షన్’ అనే అంతర్జాతీయ సినిమాను నిర్మించాలని ప్లాన్ చేశారు. దీని కోసం భారీగా నిధులు కూడా సమకూరాయి. కానీ కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల ఆ ప్రాజెక్ట్ కార్యరూపం దాల్చలేదు. కటింగ్ షాప్ వర్కర్ నుండి కోట్లాది మందిని అలరించిన దిగ్గజ దర్శకుడిగా ఎదిగిన ప్రకాష్ మెహ్రా 2009లో కన్నుమూశారు. ఆయన భౌతికంగా మన మధ్య లేకపోయినా, ఆయన సృష్టించిన సినిమాలు, అమితాబ్ బచ్చన్ రూపంలో అందించిన స్టార్డమ్ భారతీయ సినిమా ఉన్నంతవరకు సజీవంగానే ఉంటాయి.ఇది కూడా చదవండి: సరస్సులు మాయం, రిజర్వాయర్లు ఖాళీ
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సమంత తన డెలివరీ కోసం మరో దేశం వెళ్తారా..?త్వరలోనే అమ్మకానున్న సమంత డెలివరీపై అప్పుడే చర్చలు ఊపందుకున్నాయి. దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరును పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత తక్కువ గ్యాప్లోనే మాతృత్వ దశలోకి అడుగుపెట్టింది సమంత. ఈ ఏడాది డిసెంబర్లోనే ఆమె ఓ బిడ్డకు జన్మనివ్వబోతోంది. ఇటీవలే వచ్చిన ‘మా ఇంటి బంగారం’ సూపర్ హిట్టైన విషయం తెలిసిందే. ఈ సినిమా తర్వాత సమంత పూర్తిగా తన నివాసానికే పరిమితమైంది. కాగా తన డెలివరీ కోసం ఎక్కడికి వెళ్తుందనే అంశం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది. సంపన్నులు, సెలబ్రిటీలు తరచుగా అనుసరించే ‘బర్త్ టూరిజం’పై కూడా చర్చ జరుగుతోంది. అమెరికా, లండన్, కెనడా లాంటి దేశాల్లో పుట్టిన బిడ్డకు పౌరసత్వం లభించే అవకాశం ఉండటంతో చాలామంది ఆ దిశగా వెళ్తారు. అయితే అమెరికాలో బర్త్ టూరిజంపై ఇటీవల గందరగోళం నెలకొనింది. వీసా సమస్యలు ఎక్కువయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో సమంత అమెరికా వెళ్లే అవకాశం లేదని అంటున్నారు. కెనడా కూడా పుట్టుకతోనే పౌరసత్వం ఇచ్చే నిబంధనలు కలిగి ఉన్నప్పటికీ, అక్కడికి వెళ్లే ఆలోచన కూడా సమంతకు లేదని తెలుస్తోంది. అయితే ఈ విషయంపై సమంత టీమ్కు చెందిన క్లోజ్ సర్కిల్ మాత్రం ఈ ఊహాగానాలను కొట్టిపారేస్తోంది. ఆమె ఇండియాలోనే తన బిడ్డకు జన్మనిస్తుందని స్పష్టంగా చెబుతున్నారు. అయితే హైదరాబాద్లో కాకుండా, ముంబయిలో డెలివరీ అయ్యే అవకాశాలను పరిశీలిస్తున్నారని సమాచారం. దీంతో సమంత డెలివరీ ఎక్కడ జరుగుతుందనే ఆసక్తి అభిమానుల్లో పెరుగుతోంది.
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పుష్ప-2 రికార్డ్ బ్రేక్.. బాక్సాఫీస్ వద్ద దురంధర్ చెత్త రికార్డ్..!ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ వద్ద ప్రభంజనం సృష్టించిన రణవీర్ సింగ్ స్పై యాక్షన్ మూవీ దురంధర్. కేవలం మూడు నెలల వ్యవధిలోనే సీక్వెల్ కూడా రిలీజ్ చేశారు. ఈ రెండు చిత్రాలు కలిపి ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేశాయి. ఏకంగా రూ.3,100 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించాయి. ఆదిత్య ధర్ డైరెక్షన్లో వచ్చిన ఈ స్పై మూవీస్కు ఆడయన్స్ నుంచి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది.అయితే జపాన్లో ఇండియన్ చిత్రాలకు ఫుల్ డిమాండ్ ఉంది. అక్కడి మార్కెట్లో గతంలో రిలీజైన ఆర్ఆర్ఆర్, బాహుబలి 2 లాంటి అభిమానుల ఆదరణ దక్కించుకున్నాయి. జపాన్లో ఇండియన్ చిత్రాల క్రేజ్ దృష్ట్యా తాజాగా దురంధర్ మూవీని సైతం అక్కడ రిలీజ్ చేశారు. దాదాపు 80 థియేటర్లలో ఈ సినిమాను ప్రదర్శించారు. కానీ తొలి రోజే దురంధర్ మేకర్స్కు నిరాశ ఎదురైంది. ఈ స్పై చిత్రాన్ని తొలి రోజు కేవలం 900 మంది మాత్రమే వీక్షించారు.ఈ చిత్రం జూలై 10న జపాన్ థియేటర్లలో విడుదలైంది. విడుదలైన మొదటి మూడు రోజుల్లో ఆ దేశంలోని టాప్ 25 చిత్రాలలో స్థానం సంపాదించలేకపోయిందని స్థానిక ట్రేడ్ నివేదికల్లో వెల్లడైంది. తొలిరోజు కేవలం 900 టిక్కెట్లు మాత్రమే అమ్ముడవడంతో టాప్-10 ఇండియన్ సినిమాల జాబితాలో దురంధర్కు చోటు దక్కలేదు. ప్రస్తుతం సల్మాన్ ఖాన్ నటించిన 'టైగర్ 3' 1300 టికెట్స్తో చివరి స్థానంలో ఉండగా.. 'పుష్ప 2' గతంలో ఇదే మైలురాయిని చేరుకోలేకపోయింది. జపాన్లో రిలీజైన పుష్ప-2 మూవీకి కేవలం 886 టికెట్స్ మాత్రమే అమ్ముడయ్యాయి. తాజాగా దురంధర్కు 900 టికెట్స్ మాత్రమే బుకింగ్స్ లభించాయి. గతంలో జపాన్లో విడుదలైన మొదటి రోజే 8230 టికెట్లతో 'ఆర్ఆర్ఆర్' అతిపెద్ద ఇండియన్ ఓపెనర్ చిత్రంగా నిలిచింది. ఆ తర్వాత వరుసగా 'సాహో', 'కల్కి 2898 ఏడీ', 'పఠాన్', 'సలార్', 'జవాన్', 'రంగస్థలం', 'దేవర', 'బాహుబలి 2' 'టైగర్ 3' సినిమాలు ఉన్నాయి.మరోవైపు ధురందర్-2 ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.1,813 కోట్లు వసూలు చేసి.. 'దంగల్' తర్వాత అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన రెండో భారతీయ చిత్రంగా నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే. డిసెంబర్ 2025లో థియేటర్లలోకి వచ్చిన 'ధురందర్' ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 1,307 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచింది. ఈ రెండు చిత్రాలు కలిసి ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 3,100 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించాయి. ఈ చిత్రాలను జియో స్టూడియోస్, బి62 స్టూడియోస్ బ్యానర్లపై నిర్మించారు. ఈ చిత్రంలో అక్షయ్ ఖన్నా, సంజయ్ దత్, అర్జున్ రాంపాల్, ఆర్. మాధవన్, సారా అర్జున్, రాకేష్ బేడి, గౌరవ్ గెరా, డానిష్ పాండోర్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
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ప్రియుడితో స్టార్ డైరెక్టర్ కూతురి నిశ్చితార్థంలవ్ ఆజ్ కల్, రాక్ స్టార్, హైవే సినిమాలతో పాటు రీసెంట్ సెన్సేషన్ 'మైన్ వాపస్ ఆవుంగా'తో ఇంతియాజ్ అలీ దర్శకుడిగా చాలా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ఇతడి కుమార్తె ఇదా అలీ కూడా తండ్రి అడుగుజాడల్లోనే ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చింది. దర్శకురాలిగా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసింది. ఇకపోతే ఈమె ఇప్పుడీమె తనకు ఎంగేజ్మెంట్ జరిగిన సంగతి బయటపెట్టింది. ఇన్ స్టాలో ఫొటోలు పంచుకుంది.(ఇదీ చదవండి: ఈ వారం ఓటీటీల్లోకి 20 సినిమాలు.. ఆ రెండు డోంట్ మిస్)ఇదా అలీ.. గత కొన్నేళ్ల నుంచి కృష్ణ్ అగర్వాల్తో ప్రేమలో ఉంది. ఎప్పటికప్పుడు తాము కలిసున్న ఫొటోలోని ఇదా పోస్ట్ చేస్తూనే ఉంది. అలాంటిది జూలై 01న రాత్రి 11 గంటలకు నార్వేలేని య్ట్రెసాండ్ బీచ్లో క్రిష్ మోకాళ్లపై కూర్చుని ఇదాకు ప్రపోజ్ చేశాడు. తర్వాత ఆమెకు వజ్రాల ఉంగరం తొడిగాడు. ఈ ఫొటోలు పోస్ట్ చేయగా.. బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలైన వేదాంగ్ రైనా, శార్వరి, ఖుషి కపూర్, ఆలియా కశ్యప్, ఓర్రీ తదితరులు కొత్త జంటకు శుభాకాంక్షలు చెప్పారు. ఇదా అలీ విషయానికొస్తే..మాయా, లిఫ్ట్, థాయ్ మసాజ్ తదితర షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీసింది.(ఇదీ చదవండి: కొరియన్ అమ్మాయితో హీరో మహేశ్ బాబు మేనల్లుడి పెళ్లి) View this post on Instagram A post shared by Ida Ali (@idaali11)
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మళ్లీ కరోనా వైరస్ కలకలం!మళ్లీ కరోనా వైరస్ కలకలం దేశంలో గుబులు రేపుతోంది. ఇక కరోనా భయం లేదనుకుంటున్న సమయంలో ఆ వైరస్.. మళ్లీ మెల్లగా పాగా వేస్తుంది. ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇద్దరు కరోనాతో మృతి చెందగా, తాజాగా దిగ్గజ గాయకుడు కుమార్ సాను కుమారుడు, మాజీ బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్, గాయకుడు అయిన జాన్ కుమార్ సానుకు కోవిడ్-19 పాజిటివ్ అని తేలింది. ఈ విషయాన్ని ఆయన ఈరోజు( జూలై 12, ఆదివారం) సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించారు. జాన్ ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో చేరి చికిత్స పొందుతున్నారు. దీనికి సంబంధించి అప్డేట్స్ను జాన్ కుమార్ సాను సోషల్ మీడియా అకౌంట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా పంచుకున్నారు.దేశంలో మళ్లీ అక్కడక్కడ కోవిడ్-19 మాట వినిపిస్తోంది. ఈ తరుణంలో జాన్ కుమార్ సాను కరోనా వైరస్ బారిన పడటం ఆందోళన రేకెత్తిస్తోంది. చైనా నుంచి వచ్చిన కోవిడ్ స్నేహితుడికి సెల్యూట్. వూహాన్ నుంచి నాకు కోవిడ్ వచ్చింది. ఈరోజు నేను నా అభిమాన డిజైనర్ కోకిలాబెన్ రూపొందించిన దుస్తులు ధరించాను’ అని రాసుకొచ్చారు జాను కుమార్ సాను. గాయకుడు జాన్ కుమార్ సానుకి కోవిడ్-19 సోకడంపై అభిమానులు కాస్త ఆందోళన చెందుతున్నారు. అతను త్వరగా కోలుకోవాలని ఫ్యాన్స్ ఆకాంక్షిస్తున్నారు.ఇటీవల ఏపీలో కరోనా వైరస్ కలకలం రేగింది.వైఎస్సార్ కడప జిల్లాకు చెందిన ఇద్దరు వ్యక్తులు వైరస్ బారినపడి మృతి చెందడంతో ఒక్కసారిగా వైద్య శాఖ ఉలిక్కి పడింది. View this post on Instagram A post shared by Jjaan Rita Sanu (@jaan.kumar.sanu) కరోనా మరణాలతో ఉలిక్కిపడిన ఏపీ
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లైవ్ కచేరీలో గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన ‘ధురంధర్’ సింగర్ప్రముఖ పంజాబీ గాయని, 'యార్ నా మిలే' ఫేమ్ జాస్మిన్ సాండ్లాస్ తన అభిమానులకు ఊహించని సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు. ఢిల్లీలో జరిగిన తన ' ది డ్రీమ్ గర్ల్ ఇండియా' లైవ్ కచేరీ స్టేజీపైనే ఆమె తన నిశ్చితార్థాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించారు. తన కాబోయే భర్త శేఖర్ చౌదరిని అభిమానులకు పరిచయం చేస్తూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు.స్టేజీపైనే నిశ్చితార్థపు ఉంగరాన్ని చూపిస్తూ..తన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ఎప్పుడూ రహస్యంగా ఉంచే జాస్మిన్, ఈ కచేరీలో మాత్రం ఎంతో ఉత్సాహంగా కనిపించారు. యశోభూమి కన్వెన్షన్ సెంటర్లో జరిగిన ఈ ఈవెంట్లో అభిమానుల కోలాహలం మధ్య ఆమె తన నిశ్చితార్థపు ఉంగరాన్ని చూపించారు. అనంతరం శేఖర్ చౌదరిని స్టేజీపైకి ఆహ్వానిస్తూ..‘ఇతనే నా వ్యక్తి, నా వేలికి ఉంగరం తొడిగిన నా చౌదరి సాబ్’ అంటూ ఎంతో సంతోషంగా పరిచయం చేశారు.ఈ సందర్భంగా ఈ జంట జాస్మిన్ పాడిన ప్రసిద్ధ పంజాబీ గీతం 'లావన్' బ్యాక్గ్రౌండ్లో ప్లే అవుతుండగా స్టేజీపై రొమాంటిక్గా నృత్యం చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు, ఫోటోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. నెటిజన్లు, అభిమానులు ఈ కొత్త జంటకు పెద్ద ఎత్తున శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.అలరించిన 'ది డ్రీమ్ గర్ల్ ఇండియా'పంజాబ్ సింగర్ జాస్మిన్ శాండ్లాస్ గాత్రానికి లక్షలాది మంది అభిమానులు ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. ఆమె పాటలకు మిలియన్ల వ్యూస్ వస్తుంటాయి. ‘ధురంధర్’ సినిమాలో ఆమె ఆలపించిన ‘తెను షరాత్సికా’ పాట ఇప్పటికీ సోషల్ మీడియాలో హచ్చల్ చేస్తోంది. ఈ పాటకు లక్షలాది మంది రీల్స్ చేస్తున్నారు. యూట్యూబ్లో మిలియన్కి పైగా వ్యూస్తో దూసుకెళ్తోంది. తాజాగా ఆమె ఢిల్లీలో 'ది డ్రీమ్ గర్ల్ ఇండియా' పేరుతో కచేరీ నిర్వహించింది. ఈ ఈవెంట్లో ఆమె గోల్డెన్ లెహంగా ధరించి ఎంతో అందంగా మెరిశారు. తన కెరీర్ లోని సూపర్ హిట్ పాటలైన 'ధురంధర్', 'శరారత్', 'జాయే సజనా', 'యార్ నా మిలే', 'తరస', 'ఇలీగల్ వెపన్' వంటి పవర్ ఫుల్ పాటలతో స్టేజ్పై ఎనర్జిటిక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చి ఢిల్లీ ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూగించారు. ఢిల్లీ తర్వాత ఈ టూర్ ముంబై, బెంగళూరు, చండీగఢ్లలో కూడా కొనసాగనుంది.
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ఏడు కేసుల్లో దోషిగా కమెడియన్.. జైలు శిక్ష ఖరారుబాలీవుడ్ కమెడియన్ రాజ్పాల్ యాదవ్ మరోసారి జైలుకు వెళ్లనున్నారు. గతంలో చెక్ బౌన్స్ కేసులో ఇప్పటికే ఆయనకు జైలు శిక్ష విధించగా.. తీహార్ జైలు అధికారులకు లొంగిపోయారు. తాజాగా మరో ఏడు కేసుల్లో రాజ్పాల్ యాదవ్కు చుక్కెదురైంది. ఆయన దోషిగా తేలుస్తూ న్యాయస్థానం మూడు నెలల పాటు జైలు శిక్ష విధిస్తూ తీర్పిచ్చింది. ఇప్పటి వరకు ఏడు వేర్వేరు కేసుల్లో ఆయన దోషిగా తేలారు. ఈ కేసుల శిక్షలు అన్నింటినీ ఏకకాలంలో అమలు చేయాలని న్యాయస్థానం ఆదేశించింది.ఈ ఏడు చెక్కు బౌన్స్ కేసుల్లో ఫిర్యాదుదారులకు ఒక్కొక్కరికి రూ.1.05 కోట్లు చెల్లించాలని రాజ్పాల్ యాదవ్ను ఆదేశించింది. అదనంగా రూ. 25 వేల జరిమానాతో పాటు.. ఫిర్యాదుదారుడికి రూ. 1,04,75,000 చెల్లించాలని కోర్టు ఆదేశించింది. ప్రతి కేసులో ఫిర్యాదుదారుడికి రూ.5,51,380 చెల్లించాలని యాదవ్ భార్య రాధా యాదవ్ను హైకోర్టు ఆదేశించింది. రాజ్పాల్ యాదవ్ ఇప్పటికే డిపాజిట్ చేసిన రూ.2.25 కోట్లు చెల్లించాల్సిన మొత్తంలో సర్దుబాటు చేస్తామని కోర్టు స్పష్టం చేసింది.బాలీవుడ్ నటుడు రాజ్పాల్ యాదవ్, అతడి భార్య రాధపై ఢిల్లీకి చెందిన మురళీ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్ సంస్థ 2017లో చెక్ బౌన్స్ కేసు పెట్టింది. రాజ్పాల్ యాదవ్ తమ వద్ద రూ.5 కోట్లు తీసుకొని తిరిగి ఇవ్వడం లేదని సంస్థకు చెందిన ఎం.జి.అగర్వాల్ రికవరీ కేసు పెట్టాడు. వారు ఇచ్చిన బ్యాంక్ చెక్లు కూడా బౌన్స్ అయ్యాయని ఢిల్లీ కోర్టును ఆశ్రయించడంతో రాజ్పాల్ దంపతులను 2018లోనే దోషులుగా న్యాయస్థానం తేల్చింది. ఈ క్రమంలో రాజ్పాల్కు ఆరు నెలల జైలు శిక్ష విధించింది. అయితే, ఆయన ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించి ఫిర్యాదుదారుడికి తిరిగి డబ్బు చెల్లిస్తానని స్టే తెచ్చుకున్నారు. కానీ, న్యాయస్థానం ముందు ఆయన చేసిన వాగ్ధానం ప్రకారం డబ్బు తిరిగి చెల్లించలేదు. దీంతో ఢిల్లీ కోర్టు కూడా సీరియస్ అయింది. గతంలో తీహార్ జైలు అధికారుల ముందు హాజరు కావాలని జారీ చేసింది.
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తమన్నా యాక్షన్ మూవీ.. రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్బాలీవుడ్ హీరో సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా, మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా మోస్ట్ అవైటేడ్ మూవీ వివాన్. ఈ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్కు సంబంధించిన బిగ్ అప్డేట్ వచ్చింది. ఈ మూవీ రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేశారు మేకర్స్. ఈ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ప్రత్యేక వీడియో పంచుకున్నారు మేకర్స్. తాజాగా రిలీజైన పోస్టర్ అడవి నేపథ్యంలో డిజైన్ చేశారు. ఇందులో చేతిలో త్రిశూలంతో ఉన్న ఒక యోధుడు కనిపిస్తుండగా.. ఒకవైపు ఉగ్రరూపంతో ఉన్న పులి, మరోవైపు రౌద్రంతో దూసుకొస్తున్న ఎద్దును చూపించారు. ఈ ఫాంటసీ విజువల్స్ చూస్తుంటే థియేటర్లలో ప్రేక్షకులకు మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఖాయమని తెలుస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని దీపక్ కుమార్ మిశ్రా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ మూవీని శోభా కపూర్, ఏక్తా ఆర్ కపూర్, అరుణభ్ కుమార్, నీరజ్ కొఠారి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. Baagh uski dahaad hai… Nandi uski shakti. Aur Vvaan… uski kahaani.#THEVVAAN in cinemas on 25th September, 2026.Starring: @SidMalhotra #TamannaahBhatia @WhoSunilGrover @ManishPaul03 #ShwetaTiwari @soniiannup Producers: #ShobhaKapoor @EktaaRKapoor @ArunabhKumar &… pic.twitter.com/YyULbvAFa7— Tamannaah Bhatia (@tamannaahspeaks) July 9, 2026
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ప్రియుడిపై జాన్వీ కపూర్ ప్రేమ.. ఏకంగా మెహందీలో కూడా..!బాలీవుడ్ భామ జాన్వీ కపూర్ ఇటీవలే పెద్ది మూవీ సూపర్ హిట్ తన ఖాతాలో వేసుకుంది. బుచ్చిబాబు సనా దర్శకత్వంలో వచ్చిన మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్స్ కొల్లగొట్టింది. ఈ చిత్రంలో రామ్ చరణ్ సరసన హీరోయిన్గా మెప్పించింది ముద్దుగుమ్మ. ఈ చిత్రంలో అచ్చియమ్మ పాత్రతో అభిమానులను ఆకట్టుకుంది.ఇక సినిమాల సంగతి పక్కన పెడితే జాన్వీ కపూర్ ఇటీవలే బోనీ కపూర్ మొదటి భార్య కూతురైన అన్షులా కపూర్ పెళ్లిలో సందడి చేసింది. తన సిస్టర్ ఖుషీ కపూర్తో కలిసి ఈ వేడుకకు హాజరైంది. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.వరుసకు తన సోదరి అయిన అన్షులా కపూర్ వివాహ రిసెప్షన్లో జాన్వీ కపూర్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఆమె వేసుకున్న మెహందీలో తన ప్రియుడైన శిఖర్ పహారియాను పేరును రాసుకుంది. ఆమె ముద్దుగా పిలిచే శికు అంటూ మెహందీలో రాసుకొచ్చింది. ఈ వేడుకలకు సంబంధించిన ఫోటోలను జాన్వీ తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో పంచుకుంది. ఇది కాస్తా వైరల్ కావడంతో నెటిజన్స్ క్రేజీ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.శిఖర్ పహారియాతో డేటింగ్..కాగా.. జాన్వీ కపూర్, శిఖర్ పహారియా చాలా ఏళ్లుగా ఫ్రెండ్షిప్లో ఉన్నారు. వీరిద్దరూ 2016లో డేటింగ్ ప్రారంభించి.. 2018లో జాన్వీ బాలీవుడ్లో అడుగుపెట్టిన తర్వాత విడిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాత మళ్లీ 2023లో వీరిద్దరూ పలు సందర్భాల్లో జంటగా కనిపించారు. దీంతో మళ్లీ డేటింగ్ రూమర్స్ మొదలయ్యాయి. అప్పటి నుంచి ఎక్కడికెళ్లినా జాన్వీతోనే శిఖర్ కనిపిస్తున్నారు. దీంతో వీళ్లిద్దరూ రిలేషన్లో ఉన్నారని వార్తలొచ్చాయి. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో జాన్వీ, శిఖర్ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారని వార్తలు కూడా వచ్చాయి. అయితే, ఈ ఊహాగానాలను ఆమె తండ్రి, నిర్మాత బోనీ కపూర్ ఖండించారు.
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256 గంటలు, 131 మంది శ్రమ : ఆమీర్-గౌరీ అరుదైన వెడ్డింగ్ రింగ్బాలీవుడ్ నటుడు ఆమిర్ ఖాన్ జూలై 5న తన బాంద్రా నివాసంలో గౌరీ స్ప్రాట్ను వివాహం చేసుకున్నారు. అయితే అప్పటినుంచి ఈ వేడుకకు సంబంధించిన విశేషాలు నెట్టింట హాట్ టాపిక్గా నిలుస్తున్నాయి. ఆమీర్ మొదటి, రెండో భార్య, పిల్లలు,ఇతర కుటుంబ సభ్యులతో పాటు,కొద్దిమంది స్నేహితుల సమక్షంలో ఆమీర్-గౌరి వివాహ బంధంలోకి అడుగు పెట్టారు. ఈ ఈవెంట్లో ఆమీర్, గౌరి మ్యాచింగ్ సాంప్రదాయ దుస్తుల్లో అందంగా మెరిసారు. అలాగే ఆమీర్ ఒక కాలికి మాత్రమే పెట్టుకున్న మువ్వలు, గౌరీ స్ప్రాట్ పాస్టెల్ రంగు లెహంగా, లేయర్డ్ నెక్లెస్లు పఠానీ హారం ధరించి అందర్నీ ఆకట్టుకున్నారు. చాలా అరుదైన వీరి వెడ్డింగ్ రింగ్పై ఆసక్తి నెలకొంది. అలాగే దీనికి సంబంధించిన విషయాలు వైరలవుతున్నాయి.కొత్త పెళ్లికూతురు గౌరీ రూబీ (కెంపు) వెడ్డింగ్ రింగ్ స్పెషల్ ఎట్రాక్షన్. దీన్ని లగ్జరీ జ్యువెలరీ బ్రాండ్ 'QWEEN' దీనిని డిజైన్ చేసింది. ఇందులో మడగాస్కర్ నుండి సేకరించిన అత్యంత అరుదైన 'సహజ క్యాబోచన్-కట్ రూబీ' (cabochon-cut ruby) ని ఉపయోగించారు. ఇది మిలియన్లో ఒకటి మాత్రమే దొరికేంత అరుదైనది. ఈ రూబీ చుట్టూ దాదాపు 40 సహజమైన వజ్రాలను (diamonds) పొదిగారు.ఈ రత్నాన్ని వెతకడానికే మూడు నెలలకు పైగా సమయం పట్టింది. 'QWEEN' సంస్థ కో-ఫౌండర్ అమిత్ కుమార్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. 131 మంది నైపుణ్యం గల చేతి వృత్తికళాకారులు 256 గంటల కంటే ఎక్కువ సమయం సరిగ్గా చెప్పాలంటే 10 రోజుల16 గంటలు (దాదాపుగా పదిన్నర రోజులకు పైగా)శ్రమించి, ఈ రింగ్ను డిజైన్ చేశారు.ఇదీ చదవండి: ఆమీర్ భార్య గౌరి బ్రైడల్ లుక్ : 'పఠానీ హార్' విశేషాలు తెలుసా? ఏంటీ ప్రత్యేకత ఈ రూబీ చుట్టూ దాదాపు 40 సహజమైన వజ్రాలను (diamonds) పొదిగారు. సాధారణ రింగ్స్ లాగా కాకుండా, ఈ రూబీని ఒక క్రోన్ లాంటి నిర్మాణంలో అమర్చారు. దీని కటింగ్ కూడా 'క్యాబోచన్ కట్' (మృదువైన, గుండ్రని ముగింపు) ఇవ్వడం వల్ల ఈ రత్నం మరింత ప్రకాశవంతంగా కనిపిస్తుంది. చారిత్రక రాజకుటుంబాల నగలను గుర్తుచేసేలా 'మిల్గ్రెయిన్ బీడింగ్' (milgrain beading) శైలిలో దీనిని రూపొందించారు. భవిష్యత్తు తరాలకు అందించే ఒక అపురూపమైన ఆస్తిగా ఉండేలా ఈ రింగ్ను తీర్చిదిద్దారు. మరోవైపు ఈ ఏడాది ఆరంభంలోనేచిరకాల ప్రియురాలు గౌరీ స్ప్రాట్ వేలికి బ్రెజిల్ దేశానికి చెందిన అరుదైన ‘ఆక్వామెరైన్’ (Aquamarine) రింగ్ ఆమీర్ ప్రత్యేకంగా చేయించి మరి ఇచ్చారట.ఇదీ చదవండి: రెడ్ బెనారసీ డ్రెస్లో పార్టీ లుక్.. తొలిసారి ఇలా అన్షులా!
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రూమర్స్ ఆపండి.. ప్రభాస్ సినిమాలపై టీమ్ క్లారిటీప్రభాస్ కొత్త సినిమాలపై పుకార్లు ఆపాలని అతడి టీమ్ స్పష్టత ఇచ్చింది. ప్రతి నెలా కొత్త దర్శకుల పేర్లు వినిపిస్తున్నా, ప్రస్తుతం ప్రభాస్ ఎలాంటి కొత్త ప్రాజెక్టులకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వలేదని అతడి సన్నిహితులు వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం ప్రభాస్ చేతిలో ఉన్న సినిమాలను పూర్తి చేయడానికే ఆయన రెస్ట్ లేకుండా పని చేస్తున్నాడు. ఇలాంటి సమయంలో మరిన్ని సినిమాలు ప్రకటించి తనపై ఒత్తిడి పెంచుకోవడం ఇష్టపడడంలేదని వారు తెలిపారు. అంతే కాదు హోంబలే ఫిలిమ్స్ మంచి స్టోరీలైన్తో ప్రభాస్ను సంప్రదించారట. దానికి కూడా ప్రభాస్ నో చెప్పేశాడట. దాని కోసం నిర్మాతలు రెండేళ్లు వెయిట్ చేస్తామని చెప్పినా కూడా ప్రభాస్ తన ప్రస్తుత ఫోకస్ను మార్చకుండా వారించాడని సమాచారం. ప్రస్తుతం ప్రభాస్ చేతిలో ఉన్న సినిమాలు ఫౌజీ, స్పిరిట్, కల్కి-2, సలార్-2. ఈ నాలుగు సినిమాలపై ప్రభాస్ పూర్తి దృష్టి పెట్టనున్నాడు. అంతకుముందు నెల్సన్, లోకేశ్ కనగరాజ్ పేర్లు కూడా వినిపించినా, అవన్నీ పుకార్లేనని తన టీమ్ చెబుతోంది.
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ఆమీర్ భార్య గౌరి బ్రైడల్ లుక్ : 'పఠానీ హార్' విశేషాలు తెలుసా?హైదరాబాద్కు చెందిన సాంప్రదాయ నిజామీ ఆభరణాలకు దేశవ్యాప్తంగా క్రేజ్ పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా రాయల్ జ్యువెలరీ రాజసం సెలబ్రిటీ వధువులను విపరీతంగా ఆకర్షిస్తోంది. గతంలో దీపికా పదుకోన్, నయన తార లాంటి సెలబ్రిటీ స్టార్స్ తమ పెళ్లిళ్లలో హైదరాబాద్ రాయల్టీ ప్రతీక అయిన ముత్యాల 'సత్లాద్ హార్' (Satlada Haar) ధరించి వార్తల్లో నిలిచారు. అలాగే ఫ్యాషన్ ఐకాన్ నీతా అంబానీ, ఇషా అంబానీకి కూడా ఈ ఆభరణాలపై మక్కువ ఎక్కువ. తాజాగా మరో సెలబ్రిటీ వధువు, వ్యాపారవేత్త గౌరీ స్ప్రాట్ (Gauri Spratt) బాలీవుడ్ నటుడు ఆమిర్ ఖాన్తో జరిగిన పెళ్లి వేడుకలో ధరించిన హైదరాబాదీ పఠానీ హార్ ఫ్యాషన్ ప్రపంచంలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. ప్రత్యేకంగా తయారుచేసిన హైదరాబాదీ నిజామీ 'లేయర్డ్' జ్యుయల్లరీ అందరి దృష్టినీ ఆకర్షిస్తోంది.నటుడు ఆమిర్ ఖాన్ జూలై 5న ముంబైలోని బాంద్రాలోని ఆమిర్ నివాసంలో గౌరీ స్ప్రాట్ను సింపుల్గా రిజిస్టర్డ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు. ఈ వేడుకలో గౌరీ ఎలిగెంట్ ఐవరీ (Ivory) లెహంగాలో అందంగా మెరిసింది. అయితే గౌరీ స్ప్రాట్ ధరించిన లెహంగా ఎంతగా ఆకట్టుకుందో, పోల్కీ నగలను జతచేసి క్లాసిక్ బ్రైడల్ లుక్ మరింత స్పెషల్గా నిలిచింది.మరీ ముఖ్యంగా ఆమె మెడలో ఉన్న 'పఠానీ హార్' అంతకంటే మిన్నగా టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్గా మారింది. ఇదీ చదవండి: అన్షులా-రోహన్ ఇంట్రస్టింగ్ లవ్ స్టోరీ, భర్త ఆస్తి ఎంతంటే!ఏంటీ దీని ప్రత్యేకతఆమె ధరించిన పఠానీ హారం హైదరాబాద్ నిజాంల కాలం నాటి అత్యంత విలువైన సాంప్రదాయ ఆభరణాలలో ఒకటి. ఈ పేరు పఠాన్ కమ్యూనిటీ నుండి వచ్చినప్పటికీ, దీనిని శతాబ్దాలుగా ఆదరించి, మరింత అందంగా తీర్చిదిద్దాయి. డెక్కన్ జ్యువెలరీ సంస్కృతిలో ఇది ఒక ముఖ్యమైన భాగం. సున్నితమైన మల్లె పువ్వు మొగ్గ స్ఫూర్తితో రూపొందించిన, ప్రత్యేకమైన, అతిపెద్ద చంపకలి హార్ (పఠానీ హార్) ఇది. View this post on Instagram A post shared by AURUS (@aurus.jewels) ముత్యాల వరుసలతో ఉండే 'సత్లాద్ హార్'తో పోలిస్తే, 'పఠానీ హార్' అనేది పోల్కీ (Polki), అద్భుతమైన జడౌ (Jadau) నైపుణ్యంతో కూడిన డిజైన్కు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇందులో రత్నాలను, అన్కట్ డైమండ్స్ను చేతితో ఎంతో క్లిష్టంగా పొదుగుతారు.హైదరాబాద్ రాయల్ ఫ్యామిలీస్ 'పఠానీ హార్' కేవలం ఒక నెక్లెస్ మాత్రమే కాదు, అది తరతరాలుగా వస్తున్న ఒక వారసత్వ కానుక. పెళ్లిళ్లు, ఈద్ పండుగలు, పెద్ద వేడుకలలో దీనిని ధరించేందుకు మహిళలు ఇష్టపడతారు. ప్రస్తుతం చార్మినార్ లాడ్ బజార్, గుల్జార్ హౌజ్ వంటి ప్రాంతాలలోని హెరిటేజ్ జ్యువెలర్స్ ఈ తరం వధువుల కోసం ఆధునిక డిజైన్లలో కూడా ఈ పఠానీ హార్ను తయారు చేస్తున్నారు. గౌరీ స్ప్రాట్ ఈ నిజామీ హారాన్ని ధరించడంతో, హైదరాబాద్ రాయల్ జ్యువెలరీ ఖ్యాతి 'సిటీ ఆఫ్ పెర్ల్స్' ఖండాలుదాటి మరీ తన హవా చాటుకుంటోందని మరోసారి నిరూపితమైంది.ఇదీ చదవండి: రెడ్ బెనారసీ డ్రెస్లో పార్టీ లుక్.. తొలిసారి ఇలా అన్షులా!
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రెడ్ బెనారసీ డ్రెస్లో పార్టీ లుక్.. తొలిసారి ఇలా అన్షులా!నెట్టింట ఎక్కడ చూసినా కపూర్ ఫ్యామిలీ కొత్త పెళ్లికూతురు అన్షులా కపూర్ గురించి విశేషాలే. బాలీవుడ్ నిర్మాత బోనీ కపూర్, నటుడు అర్జున్ కపూర్ సోదరి అన్షులా తన ప్రియుడు రోహన్ను పెళ్లాడిన సంగతి తెలిసిందే. వివాహ వేడుక ముగిసిన తరువాత జరిగిన కాక్టైల్ పార్టీకి తగ్గట్టుగా అందంగా అలంకరించుకుంది. బనారసీ బ్రోకేడ్ డ్రెస్, మెడలో పచ్చల నెక్లెస్తో సమకాలీన ఫ్యాషన్ స్టైల్ను చాటుకుంది. ఈ సందర్భంగా ఇన్స్టాలో పెట్టిన పోస్ట్ అభిమానులను విపరీతంగా ఆకర్షిస్తోంది.అన్షులా ఇలా రాశారు : పెళ్లైన మహిళగా ఇది నా తొలి సాయంత్రం, ఈ కొత్త ప్రయాణాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నా. ఈ లుక్కు సిందూరి ఎరుపు రంగు మాత్రమే సరిగ్గా సరిపోతుంది అనిపించింది. ఈ ఔట్ఫిట్ గురంచి అమిత్ (ప్రముఖ డిజైనర్)తో మాట్లాడు తున్నపుడు. తన ఆహార్యం వ్యక్తిత్వానికి నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలవాలని అనిపించింది. దానికి తగ్గట్టుగానే శిల్పం లాంటి 'కార్సెట్ సిల్హౌట్' (sculptural corseted silhouette) గా మార్చేశారు. చీర కొంగును సరికొత్త మోడ్రన్ కోట్యూర్ స్టేట్మెంట్గా రీ-డిజైన్ చేశారు. ఇది మన సంప్రదాయానికి గౌరవాన్ని ఇస్తూనే, ఆధునికతను అద్భుతంగా చాటిచెప్పింది. నా దృష్టిలో మా పెళ్లి అంతా కూడా ఇలాగే సాగింది. మనం ఎక్కడి నుండి వచ్చామో ఆ మూలాలను (సంప్రదాయాలను) గుండెల్లో భద్రంగా దాచుకుంటూనే... భవిష్యత్తులోకి అంతే ఆనందంగా, మనస్ఫూర్తిగా అడుగుపెట్టడం! అంటూ చెప్పుకొచ్చారు. View this post on Instagram A post shared by Anshula Kapoor (@anshulakapoor)> ఇదీ చదవండి: అన్షులా-రోహన్ ఇంట్రస్టింగ్ లవ్ స్టోరీ, భర్త ఆస్తి ఎంతంటే! కాగా ముంబైలోని తాజ్ ల్యాండ్స్ ఎండ్లో సోమవారం (జూలై 6న) అన్షుల్ - రోహన్ వివాహ వేడుక అత్యంత సన్నిహితులు, కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో వైభవంగా జరిగింది. ఈ సందర్భంగా దివంగత తల్లిని గుర్తు చేసుకుంటూ 42 ఏళ్ల నాటి ఆమె దుప్పట్టాను ధరించడం విశేషంగా నిలిచింది. ఇదీ చదవండి: 42 ఏళ్ల నాటి అమ్మ దుప్పట్టా : కొత్త పెళ్లికూతురు అన్షులా ఎమోషనల్
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అన్షులా-రోహన్ ఇంట్రస్టింగ్ లవ్ స్టోరీ, భర్త ఆస్తి ఎంతంటే!బాలీవుడ్ నిర్మాత బోనీ కపూర్, దివంగత మోనా శౌరిల కుమార్తె అన్షులా కపూర్ తన చిరకాల ప్రియుడి రోహన్ థక్కర్తో వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టింది. సన్నితుల సమక్షంలో పంజాబీ, గుజరాతీ సంప్రదాయాల మేళవింపుతో వైభవంగా ఈ వీరి వివాహ వేడుకు ముగిసింది. వీరి వివాహానికి సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు అభిమానులను అలరించాయి. అదే సందర్భంలో అన్షులా మనసు దోచుకున్నరోహన్ ఎవరు? అతని ఆస్తిపాస్తులేంటి అనే వివరాలు నెట్టింట ఆసక్తికరంగా మారాయి.అన్షులా-రోహన్ లవ్ స్టోరీఅన్షులా-రోహన్ దాదాపు మూడేళ్ల క్రితం 2022లో ఒక డేటింగ్ యాప్ ద్వారా పరిచయమయ్యారు. ఒక తెల్లవారుజామున 1:15 గంటలకు మొదలైన వీరి చాటింగ్, ఉదయం 6 గంటలదాకా సాగిందట. అలా మొదలైన స్నేహం క్రమంగా ప్రేమగా మారింది. పరిచయమైన మూడేళ్లకు సరిగ్గా అదే సమయానికి ఆమెకు అన్షులాకు ప్రపోజ్ చేశారు. 2023లో తమ సంబంధాన్ని బహిరంగంగా ప్రకటించారు. జూలై 2025లో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. అక్టోబర్ 2025లో గోర్ ధానా వేడుక చేసుకున్నారు. కపూర్ కుటుంబం సమక్షంలో జూన్లో వీరిద్దరూ దంపతులుగా మారాయి. మూడేళ్ల క్రితం 2022లో ఒక డేటింగ్ యాప్ ద్వారా పరిచయమయ్యారు. ఒక మంగళవారం తెల్లవారుజామున 1:15 గంటలకు మొదలైన వీరి చాటింగ్, ఉదయం 6 గంటలదాకా సాగిందట. అలా మొదలైన స్నేహం క్రమంగా ప్రేమగా మారింది. పరిచయమైన మూడేళ్లకు సరిగ్గా అదే సమయానికి రోహన్ అన్షులాకు ప్రపోజ్ చేశారు. 2023లో తమ సంబంధాన్ని బహిరంగంగా ప్రకటించారు. 2025 జూలైలో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. అదే ఏడాది అక్టోబర్లో గోర్ ధానా వేడుక చేసుకున్నారు. కపూర్ కుటుంబం సమక్షంలో జూన్లో వీరిద్దరూ దంపతులుగా మారాయి. View this post on Instagram A post shared by Anshula Kapoor (@anshulakapoor)ఎవరీ రోహన్ థక్కర్రోహన్ బహిరంగంగా కనిపించే సెలబ్రిటీ కానప్పటికీ రోహన్ స్క్రీన్రైటర్గా పాపులయ్యారు. ఆయన ప్రముఖ బాలీవుడ్ నిర్మాత కరణ్ జోహార్కు చెందిన డిజిటల్ కంటెంట్ సంస్థ 'ధర్మాటిక్ ఎంటర్టైన్మెంట్' (Dharmatic Entertainment) లో ఫ్రీలాన్స్ రైటర్గా పనిచేస్తున్నారు. ముంబైలో 1993 అక్టోబర్ 12న పుట్టాడు. తల్లితండ్రులలు, సోదరుడు హృదయ్ ఠక్కర్ ఉన్నారు. కానీ రోహన్ న్యూయార్క్ ఫిల్మ్ అకాడమీ నుండి 'ప్లేరైటింగ్ అండ్ స్క్రీన్రైటింగ్'లో మాస్టర్స్ డిగ్రీ పొందారు. అలాగే యూసీఎల్ఏ (UCLA) లో కూడా స్క్రీన్రైటింగ్ కోర్సు చేశారు. చిత్ర పరిశ్రమలోకి రాకముందు ఆయన అడ్వర్టైజింగ్, డిజిటల్ మీడియా రంగాలలో పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ధర్మాటిక్ ఎంటర్టైన్మెంట్లో వెబ్ సిరీస్లు, సినిమాలకు కథలు రాస్తున్నారు 'ది నవలిస్ట్' (2016), 'నెవర్ టూ లేట్' (2016), 'నింబస్' (2018) వంటి లఘు చిత్రాలకు రచయితగా , స్క్రిప్ట్ సూపర్వైజర్గా అతనికి క్రెడిట్ లభించింది. రోహన్ థక్కర్ నికర ఆస్తి విలువ సుమారు 8.5 కోట్ల రూపాయలు పై మాటేనని పలు నివేదికల ద్వారా తెలుస్తోంది.అన్షులా కపూర్ గురించి..బాలీవుడ్లో పాపులర్ ఫ్యామిలీ కపూర్ కుటుంబానికి చెందిన అన్షులా, సెలబ్రిటీలను అభిమానులతో కలుపుతూ సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు చేసే 'ఫ్యాన్కైండ్' (Fankind) అనే సంస్థను నడుపుతున్నారు. ఇటీవల కరణ్ జోహార్ హోస్ట్ చేసిన 'ది ట్రెయిటర్స్' (The Traitors) అనే రియాలిటీ షోలో కూడా ఆమె పాల్గొన్నారు.ఇదీ చదవండి: 42 ఏళ్ల నాటి అమ్మ దుప్పట్టా : కొత్త పెళ్లికూతురు అన్షులా ఎమోషనల్
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70 కోట్ల మార్క్ను దాటిన ఆలియా 'ఆల్ఫా’.. ఐదో రోజు కలెక్షన్స్ ఇవే!బాలీవుడ్ స్టార్ బ్యూటీ ఆలియా భట్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన లేటెస్ట్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'ఆల్ఫా' బాక్సాఫీస్ వద్ద దూసుకెళ్తోంది. విమర్శకుల నుంచి మిశ్రమ స్పందన లభించినప్పటికీ, ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా 70 కోట్ల రూపాయల వసూళ్ల మార్క్ను విజయవంతంగా దాటేసింది. శివ రావైల్ దర్శకత్వంలో రూపుదిద్దుకున్న ఈ చిత్రం జులై 3న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. తొలి రోజు మిక్స్డ్ టాక్ వచ్చినా.. ఇండియాలో రూ. 9.75 కోట్లను రాబట్టింది. వీకెండ్లో రూ. 34 కోట్ల వసూళ్ల సాధించింది. ఐదో రోజు రూ. 4.25 కోట్ల రూపాయల వసూళ్లను సాధించింది. మొత్తంగా దేశ వ్యాప్తంగా రూ. 42.10 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్స్ని రాబట్టింది.ఓవర్సీస్ మార్కెట్లోనూ ఈ చిత్రం నిలకడగా సాగుతోంది. మంగళవారం ఒక్క రోజే రూ. 1.50 కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేయడంతో, మొత్తం ఓవర్సీస్ కలెక్షన్లు 19.80 కోట్ల రూపాయలకు చేరాయి. ఇక భారతదేశ వసూళ్లతో కలిపి ప్రపంచవ్యాప్తంగా 'ఆల్ఫా' మొత్తం కలెక్షన్లు 70.03 కోట్ల రూపాయల మార్క్ను తాకాయి. యష్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న పాపులర్ 'స్పై యూనివర్స్'లో ఏడవ భాగంగా ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఇందులో ఆలియా భట్తో పాటు శర్వరీ, అనిల్ కపూర్, బాబీ డియోల్, దియా మీర్జా కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
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షూటింగ్స్ అంటే ప్రాణాలతో చెలగాటమేనా?వెండితెరపై మనల్ని అలరించేందుకు నటీనటులు చేసే సీన్స్ కొన్నిసార్లు వారి ప్రాణాలకే ముప్పుగా మారుతుంటాయి. సినిమా షూటింగుల్లో డూప్ లేకుండా స్టంట్లు చేయడం, ప్రమాదకరమైన సన్నివేశాల్లో పాల్గొనడం బాలీవుడ్ అగ్ర తారలను చావు అంచుల్లోకి నెట్టేసింది. ‘జాగృతి’, ‘పత్తర్ కే ఫూల్’ తదితర చిత్రాల సమయంలో తాను దాదాపు మరణానికి దగ్గరగా వెళ్లానని ఆమధ్య సల్మాన్ ఖాన్ స్వయంగా వెల్లడించారు. అయితే కేవలం సల్మాన్ మాత్రమే కాదు.. బాలీవుడ్కు చెందిన మరికొందరు స్టార్ హీరో హీరోయిన్లు కూడా షూటింగ్ సెట్స్లో ప్రమాదాల నుంచి తృటిలో ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు.రైలు ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డ సల్మాన్ ఖాన్‘తేరే నామ్’ చిత్ర షూటింగ్ సమయంలో సల్మాన్ ఖాన్కు ఒక పెద్ద ప్రమాదం ఎదురైంది. ఒక సన్నివేశం కోసం ఆయన రైలు పట్టాలపై, రైలుకు ముందు నడుస్తూ వెళ్లాల్సి ఉంది. ఆ సమయంలో సల్మాన్ అదుపు తప్పి కింద పడిపోయారు. రైలు ఆయనకు అత్యంత సమీపంగా దూసుకువెళ్లింది. తృటిలో ప్రాణాపాయం తప్పిన ఈ భయంకరమైన అనుభవాన్ని సల్మాన్ ఖాన్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో స్వయంగా పంచుకుంటూ షాక్కు గురిచేశారు.సాహసాల వేళ అక్షయ్ కుమార్కు ప్రమాదంబాలీవుడ్ యాక్షన్ కింగ్ అక్షయ్ కుమార్ తన సినిమాల్లోని చాలా స్టంట్లను స్వయంగా చేస్తారనే విషయం అందరికీ తెలిసిందే. అయితే ఈ క్రమంలో ఆయన ‘ఖిలాడియోం కా ఖిలాడీ’, 'సూర్యవంశీ' తదితర చిత్రాల షూటింగ్ సమయంలో తీవ్రమైన ప్రమాదాలను ఎదుర్కొన్నారు. ఒక స్టంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయనకు తీవ్రమైన గాయాలై, ప్రాణాపాయ పరిస్థితి నుంచి తృటిలో తప్పించుకున్నారు. ఈ విషయాన్ని ఆయన పలు ఇంటర్వ్యూల్లో చెప్పారు.యాభై అడుగుల ఎత్తు నుండి పడ్డ హృతిక్ రోషన్‘క్రిష్’ సినిమా సెట్స్లో స్టార్ హీరో హృతిక్ రోషన్కు ఒక ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. కేబుల్ వైర్ సహాయంతో ఒక యాక్షన్ సీక్వెన్స్ చిత్రీకరిస్తుండగా, ఒక్కసారిగా ఆ కేబుల్ తెగిపోయింది. దాంతో హృతిక్ దాదాపు 50 అడుగుల ఎత్తు నుండి కింద పడిపోయారు. ఈ ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడిన ఆయనను వెంటనే ఆస్పత్రిలో చేర్పించాల్సి వచ్చింది. ఆ గాయాల నుండి కోలుకోవడానికి ఆయనకు చాలా కాలం పట్టింది.అమితాబ్ బచ్చన్ 'కూలీ' ప్రమాదంబాలీవుడ్ దిగ్గజ నటుడు అమితాబ్ బచ్చన్కు ‘కూలీ’ చిత్ర షూటింగ్లో జరిగిన ప్రమాదం గురించి తెలియని వారుండరు. ఒక ఫైట్ సీన్లో పునీత్ ఇస్సార్ అమితాబ్పై బలమైన పంచ్ విసిరారు. ఈ దెబ్బకు అమితాబ్ అంతర్గత అవయవాలు దెబ్బతిని తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఆస్పత్రిలో చేరిన ఆయన, ఏకంగా 59 రోజుల పాటు మరణంతో పోరాడి, చికిత్స పొంది ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు.సైఫ్ అలీ ఖాన్ బైక్ బ్యాలెన్స్ తప్పడంతో..‘క్యా కెహనా’ సినిమా సెట్లో సైఫ్ అలీ ఖాన్ ఒక రోడ్డు ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కొన్నారు. ఒక సీన్ కోసం ఆయన బైక్ నడపాల్సి ఉంది. అయితే షూట్ సమయంలో సైఫ్ బైక్పై నియంత్రణ కోల్పోయి ఒక్కసారిగా కిందపడి, పక్కనే ఉన్న ఒక పెద్ద బండరాయిని బలంగా ఢీకొన్నారు. ఈ ప్రమాదంలో ఆయన తలకి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఈ గాయాల నుంచి కోలుకోవడానికి ఆయనకు కొన్ని నెలల పాటు చికిత్స అవసరమైంది.జీప్ ప్రమాదంలో గాయపడ్డ ఐశ్వర్యా రాయ్బాలీవుడ్ అందాల నటి ఐశ్వర్యా రాయ్ బచ్చన్ కూడా ‘ఖాకీ’ చిత్ర షూటింగ్ సమయంలో చావు అంచుల దాకా వెళ్లొచ్చారు. ఒక సీన్ కోసం ఆమె జీపులో ప్రయాణించాల్సి ఉంది. అయితే ఆ జీపు డ్రైవర్ ఒక్కసారిగా వాహనంపై నియంత్రణ కోల్పోవడంతో, ఐశ్వర్య జీపులో నుండి బయటకు పడిపోయి తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే ఆమెను ఆస్పత్రికి తరలించి అత్యవసర చికిత్స అందించారు.ఇది కూడా చదవండి: హీరోయిన్ అందానికి దాసోహమై..
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పెళ్లి రోజున సర్ప్రైజ్ అని విడాకులు ఇచ్చాడు: సెలీనా జైట్లీబాలీవుడ్ నటి సెలీనా జైట్లీ తన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై బహిరంగంగా స్పందించింది. సెలీనా ఆస్తులన్నింటినీ తన భర్త పీటర్ హాగ్ బదలాయించుకున్నారని ఆమె ఆరోపించింది. తన వైవాహిక బంధం అత్యంత వివాదాస్పదమైంది. దాంతో పెళ్లి చేసుకునే యువతులకు ఒక ముఖ్యమైన సూచన చేసింది. సెలీనా జైట్లీ మాటల్లో.. మీకు సొంతంగా ఆస్తులు ఉంటే దయచేసి పెళ్లికి ముందే అతడితో ఓ ఒప్పందం చేసుకోండి. మీ ఆస్తులను ఎప్పుడూ విడిగానే ఉంచుకోండి. ఎందుకంటే చివరికి అంతా ఆస్తుల చుట్టూనే తిరుగుతుందని చెప్పింది. 2010లో ఆస్ట్రియాకు చెందిన వ్యాపారవేత్త పీటర్ హాగ్ను సెలీనా వివాహం చేసుకుంది. వీరికి విన్స్టన్, విరాజ్, ఆర్థర్ అనే ముగ్గురు కుమారులు ఉన్నారు. మరో కుమారుడు షంషేర్ గుండె సమస్యతో చిన్న వయసులోనే మరణించాడు. తన 15వ వివాహ వార్షికోత్సవం రోజే విడాకుల పత్రాలు “బహుమతి”గా అందాయని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. నా రూ. 20 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను హాగ్ తన పేరిట రాయించుకున్నాడు. తల్లిదండ్రుల నుంచి వచ్చిన ఆస్తుల్నీ కూడా హాగ్ బదలాయించుకున్నాడని సెలీనా ఆరోపిస్తోంది. ఇక సెలీనా సినీ రంగంలో ఆరేళ్ల విరామం తర్వాత ‘సిస్టర్ నివేదిత’ సినిమాతో బాలీవుడ్లో రీఎంట్రీ ఇస్తోంది. సెలీనా గతంలో తెలుగు, కన్నడ సినిమాల్లోనూ నటించింది.ఈ సందర్భంలో ఆమె ఇచ్చిన సలహా పెళ్లి చేసుకునే ముందు ముఖ్యంగా సొంత ఆస్తులు ఉన్న యువతులు, తప్పనిసరిగా ప్రీ-నప్షియల్ అగ్రిమెంట్ చేసుకోవాలి. తద్వారా భవిష్యత్తులో భర్తతో మోసపోకుండా ఉండగలరని సూచించింది.
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42 ఏళ్ల నాటి అమ్మ దుప్పట్టా : కొత్త పెళ్లికూతురు అన్షులా ఎమోషనల్బాలీవుడ్ నిర్మాత బోనీ కపూర్, మోనా శౌరిల కుమార్తె ,నటుడు అర్జున్ కపూర్ సోదరి అన్షులా కపూర్, తన ప్రియుడు రోహన్ థక్కర్ను జూలై 6, 2026న ముంబైలోని తాజ్ ల్యాండ్స్ ఎండ్లో జరిగిన ఒక సన్నిహిత వివాహ వేడుకలో ఏడడుగులు వేసింది. పెళ్లి తర్వాత, అన్షులా తన పెళ్లికూతురి లుక్కు సంబంధించిన పలు చిత్రాలను పంచుకుంటూ, తన దివంగత తల్లి మోనా కపూర్కు నివాళిగా ఎమోషనల్ నోట్ షేర్ చేసింది. తల్లికి గుర్తుగా 42 ఏళ్ల నాటి ఆమె దుపట్టా ధరించి పెళ్లికూతురి లుక్లో కనిపించడం అందర్నీ ఆకట్టుకుంది.పెళ్ళిలో తల్లి జ్ఞాపకాలు,తన ఇన్స్టా హ్యాండిల్లో ఆమె ఇలా రాసింది, ‘‘నేను పెళ్లికూతురిని అయినప్పుడు నా వెంట తీసుకెళ్లాలని అనుకున్న ఒకే ఒక్కటి అది నా తల్లి 42 ఏళ్ల నాటి పాత గోల్డ్ టిష్యూ & జర్దోజీ దుపట్టా. నా పెళ్లి రూపం మొత్తం దీన్ని బట్టే రూపుదిద్దుకుంది. కొత్త కుటుంబానికి నాంది పలికే ఈ రోజున, తొలుత నన్ను పెంచి పెద్ద చేసిన కుటుంబ జ్ఞాపకాలతో కూడిన ఆ దుపట్టాలో నన్ను నేను చుట్టుకోవడమే సరైనదిగా అనిపించింది.అలాగే నాకు ఎంతో విలువైన ఆ వారసత్వ సంపదను ఆధారంగా చేసుకుని, డిజైనర్ తరుణ్ తహిలియాని, మోహిత్ రాయ్, రుచి కృష్ణల అద్భుతమైన ఆలోచనలతో ప్రతి చిన్న విషయాన్ని ఎంతో శ్రద్ధతో రూపొందించారు. భారతదేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల కళలను ఈ పెళ్లి దుస్తులలో మిళితం చేశారు: సున్నితమైన కాశీదా ఎంబ్రాయిడరీపై రిచ్ జరీ వర్క్, నేను కోడలిగా వెళ్తున్న కుటుంబ ఆచారాలకు గౌరవంగా ఒక బంధిని ఘర్చోళా దుపట్టా, వీటన్నింటికీ యాంటిక్ రోజ్, బ్లష్ అండ్ మ్యూటెడ్ గోల్డ్ రంగుల కలయికను జోడించి.. నా పంజాబీ మూలాలకు నివాళిగా చివర్లో చక్కని ఫుల్కారీ బోర్డర్లతో దీనిని పూర్తి చేశారు. అంటూ నా ఈ కలని నిజం చేసి.. కాలంతో సంబంధం లేకుండా ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయేలా, నా మనసుకు ఎంతో దగ్గరైన ఈ అద్భుతమైన పెళ్లి దుస్తులను రూపొందించినందుకు థాంక్యూ తరుణ్..." డిజైనర్పై కూడా ప్రశంసలు కురిపించిందామె.డిజైనర్ తరుణ్ తహిలియాని రూపొందించిన కోరల్-పీచ్ కలర్ లెహంగాలో పెళ్లికూతురి లుక్లో మెరిసి పోయింది.. ఇందులో కాశీదా ఎంబ్రాయిడరీ, జరీ వర్క్ ఉన్నాయి. అలాగే రోహన్ కుటుంబ ఆచారాల ప్రకారం ఒక బంధిని ఘర్చోళా దుపట్టాను కూడా ధరించింది. ఈ దుపట్టాకు పంజాబీ మూలాలను ప్రతిబింబించేలా ఫుల్కారీ బోర్డర్లు అందంగా అమిరాయి. హెవీ ఇయర్రింగ్స్, అందమైన హారం, కలీరాలు, మాంగ్ టీకా మరియు గులాబీ రంగు గాజులతో అన్షులా మెరిసిపోగా, వరుడు రోహన్ గోల్డెన్ కలర్ షేర్వాణీలో హుందాగా కనిపించాడు. ఇక పెళ్లి మండపంలో అన్షులా తన తల్లి మోనా ఫోటోను ఒక కుర్చీలో ఉంచడం ఈ వేడుకలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. అన్షులా సోదరీమణులు, జాన్వీ కపూర్, ఖుషీ కపూర్ తోడిపెళ్ళికూతుళ్లుగా తళుక్కున మెరిసారు. రోహన్కు ప్రేమగాఅలాగే తన పెళ్లి ఫోటోలను షేర్ చేస్తూ అన్షులా, "ఎంతమంది ఉన్నా, ఎన్ని మలుపులు ఎదురైనా..నా ఫేవరెట్ సంభాషణ,నా సేఫ్టీ ప్లేస్, నా ఈజీ ఛాయిస్ ఎప్పటికీ నువ్వే రోహన్" అంటూ ఎమోషనల్ నోట్ రాసుకొచ్చింది. అటు కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహితుల మధ్య జరిగిన ఈ వివాహ వేడుకకు సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలను కూడా తమ అభిమానుల కోసం షేర్ చేశారు. ఇదీ చదవండి: కేతన్ హత్యకు నాలుగు నెలలముందే.. సీక్రెట్ మ్యారేజ్అన్షులా - రోహన్ లవ్ స్టోరీజూన్ 21న వీరి వివాహ వేడుకలు ప్రారంభం కాగా, జూలై 6, 2026న ఈ జంట అధికారికంగా వివాహ బంధంతో ఒకటియ్యారు. 2022లో మొదలైన అన్షులా, రోహన్ లవ్ స్టోరీ ఇలా వివాహ బంధంగా ముడి పడింది. 2023 మార్చిలో ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా తమ బంధాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించారు. అనంతరం 2025 జూలైలో నిశ్చితార్థం ఘనంగా నిర్వహించుకున్నారు.ఇదీ చదవండి: నీళ్లు ఇవ్వకపోతే..యుద్ధమే : రంకెలేస్తున్న పాకిస్థాన్
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హాట్ టాపిక్గా బిగ్బీ అమితాబ్ రూ. 15 కోట్ల ల్యాండ్ డీల్ఉత్తరప్రదేశ్లోని అయోధ్య రామ మందిర్లో విరాళాల గోల్మాల్ వ్యవహారం దుమారం రేపుతున్న వేళ బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ అమితాబ్ బచ్చన్ అయోధ్యలో స్థలం కొనుగోలుకు సంబంధించిన అంశం ఒకటి నెట్టింట తెగ హల్చల్ చేస్తోంది. 'హిందుస్థాన్ టైమ్స్ ఇండియా నెక్స్ట్ రియల్ ఎస్టేట్ సమిట్ 2026'లో రియల్ ఎస్టేట్ పారిశ్రామికవేత్త అభినందన్ లోధాఅమితాబ్ ల్యాండ్ డీల్ గురించిన విశేషాలను పంచుకున్నారు.2023లో తాను ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నప్పుడు అమితాబ్ బచ్చన్ నుండి కొన్ని మిస్డ్కాల్స్, ఒక మెసేజ్ వచ్చిందని లోధా గుర్తుచేసుకున్నారు. అర్ధరాత్రి తర్వాత సుమారు తెల్లవారుజామున 3 గంటల సమయంలో 'ది హౌస్ ఆఫ్ అభినందన్ లోధా' (HoABL) వ్యవస్థాపకుడు, ఛైర్మన్ అభినందన్ లోధాకు అమితాబ్ స్వయంగా ఫోన్ చేశారట. స్థలం ధర తెలుసుకున్న మరుసటి రోజే రూ. 15 కోట్లు డీల్ ఒకే చేయడంతోపాటు, సంబంధిత సొమ్మను బదిలీ చేశారని లోధా వెల్లడించారు."కొన్ని మిస్డ్కాల్స్ తర్వాత, 'నేను అమితాబ్ బచ్చన్ను, మీకు వీలైనప్పుడు తిరిగి కాల్ చేయండి' అని ఒక మెసేజ్ వచ్చింది. దీంతో వెంటనే ఆయనకు తిరిగి కాల్ చేసానని లోధా చెప్పారు. ఈ సందర్బంగా తమ సంభాషణను గుర్తుచేసుకుంటూ.. ‘‘అభినందన్ జీ, నేను ఉత్తరప్రదేశ్ వాసిని, నాకు పవిత్ర అయోధ్య నగరంలో స్థలం కావాలి" అని బచ్చన్ తనతో చెప్పినట్లు లోధా పేర్కొన్నారు. అమితాబ్ మొదట స్థలం ధర ఎంత అని అడిగి, తనకు 15,000 చదరపు అడుగుల స్థలం కావాలని అడిగారని లోధా చెప్పారు. కి సుమారు రూ. 15 కోట్లు కావచ్చని తాను చెప్పగా, మరుసటి రోజే ఆయన రూ. 15 కోట్లు పంపించారన్నారు.బాలీవుడ్లో బిగ్బీ పేరుగాంచిన అమితాబ్ బచ్చన్ గత కొన్నేళ్లుగా ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక నగరం అయోధ్యలో అమితాబ్ ఇప్పటికే పలు పెట్టుబడులు పెట్టారు. ఒక్క లోధా ప్రాజెక్ట్ల్లో మూడు చోట్ల, మొత్తంగా అయోధ్యలో నాలుగు చోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టారు.మార్చి 2026 పెట్టుబడి: 'ది హౌస్ ఆఫ్ అభినందన్ లోధా' సంస్థ నుండి అమితాబ్ బచ్చన్ రూ. 35 కోట్ల విలువైన 2.67 ఎకరాల భూమిని కొనుగోలు చేశారు. అయోధ్యలో ఆయనకు ఇది మూడవ పెట్టుబడి కాగా, HoABL సంస్థతో నాలుగవ ప్లాట్ కొనుగోలు. ఈ స్థలం కంపెనీకి చెందిన 75 ఎకరాల భారీ ప్రాజెక్ట్ 'ది సరయు' (The Sarayu) సమీపంలో ఉంది.2025,మే : 'ది సరయు' ప్రాజెక్ట్కు ఆనుకుని ఉన్న 25,000 చదరపు అడుగుల ప్లాట్ను అమితాబ్ బచ్చన్ దాదాపు రూ. 40 కోట్లకు కొనుగోలు చేశారు.2024లో : అంతకుముందు 2024లో, HoABL కి చెందిన ఫ్లాగ్షిప్ మిక్స్డ్-యూజ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ 'ది సరయు'లో 10,000 చదరపు అడుగుల ప్లాట్ను రూ. 14.5 కోట్లకు కొనుగోలు చేశారు.ఇదీ చదవండి: కేతన్ హత్యకు నాలుగు నెలలముందే.. సీక్రెట్ మ్యారేజ్ఈ పెట్టుబడులపై అభినందన్ లోధా స్పందిస్తూ.. భూమి తరతరాల ఆస్తి, అది దీర్ఘకాలంలో విలువను మరింత పెంచుతుందనే నమ్మకానికి బచ్చన్ పెట్టుబడులే నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు. అయోధ్యలో మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి, ప్రభుత్వ పెట్టుబడుల మద్దతు కారణంగా, ఇది దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులకు అద్భుత మైన గమ్యస్థానంగా మారుతోందన్నారు.ఇదీ చదవండి: నీళ్లు ఇవ్వకపోతే..యుద్ధమే : రంకెలేస్తున్న పాకిస్థాన్
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48 గంటల్లోనే నిషేదం.. ‘సట్లజ్’ వివాదం ఏంటి?ఒక సినిమా థియేటర్స్లో రిలీజ్ అవ్వాలంటే సెన్సార్ బోర్డ్ అనుమతి ఉండాలి. సరైన సమయానికి సెన్సార్ పూర్తికాక రిలీజ్ వాయిదా వేసుకున్న సినిమాలెన్నో ఉన్నాయి. అయితే ఓటీటీలో అలాంటి అడ్డంకులేమి ఉండవు. డైరెక్టర్గా రిలీజ్ చేసుకోవచ్చు. అభ్యంతరాలు రావడం.. నిషేదానికి గురికావడం చాలా అరుదుగా జరుగుతుంటాయి. అలాంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు బాలీవుడ్ చిత్రం ‘సట్లజ్’కి వచ్చింది.బాలీవుడ్ నటుడు దిల్జీత్ దొసాంజ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రం ఎలాంటి హడావుడి లేకుండా జులై 3న డైరెక్ట్గా ప్రముఖ ఓటీటీ జీ5(ZEE5)లో రిలీజ్ అయింది. ఆ తర్వాత జూలై 5న దాని స్ట్రీమింగ్ను నిలిపివేసింది. జూలై 6, సోమవారం నాడు, ఈ చిత్రాన్ని తిరిగి ప్లాట్ఫామ్పైకి తీసుకురావడానికి తాము శాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తున్నామని ఆ ప్లాట్ఫామ్ ఒక అధికారిక ప్రకటనను విడుదల చేసింది. కానీ అది జగలేదు.భారతదేశంలో ఈ చిత్రం స్ట్రీమింగ్ కోసం ఎందుకు అందుబాటులో లేదనే కారణాన్ని వెల్లడించకుండా, జీ5 ఇలా పేర్కొంది. ‘ప్రస్తుత పరిణామాల దృష్ట్యా, తదుపరి ప్రకటన వచ్చేవరకు ‘సట్లజ్’ భారతదేశంలో అందుబాటులో ఉండదు. వీలైనంత త్వరగా ఈ చిత్రాన్ని మా ప్రేక్షకుల ముందుకు తిరిగి తీసుకురావడానికి, సరైన ప్రక్రియ ద్వారా సాధ్యమైన అన్ని మార్గాలను అన్వేషించడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాం’ అని ఒక ప్రకటన జారీ చేసింది.నిషేదం ఎందుకు?పంజాబ్కు చెందిన హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్టివిస్ట్ 'జస్వంత్ సింగ్ ఖల్రా' జీవితం ఆధారంగా తెరకెక్కించిన చిత్రమే ఈ సట్లజ్. ఇందిరా గాంధీ హత్య, సిక్కు వ్యతిరేక ఆందోళనల తర్వాత 1980-90ల్లో పంజాబ్లో వేలాది మంది అదృశ్యమయ్యారని... వారిని పోలీసులు వివిధ కారణాలతో అదుపులోకి తీసుకున్నారనే ఆరోపణలు వచ్చాయి. అనుమానం వస్తే చాలు పిట్టల్లా కాల్చిచంపేశారు. ఈ దమనకాండకు వ్యతిరేకంగా పోరాడిన సామాజిక కార్యక్తర జస్వంత్ సింగ్ ఖల్రా.1995 వరకు ఆయన చాలా యాక్టివ్గా పోరాటాలు చేశాడు. ఎన్నో నిజాలను బయటకు తీసి అప్పటి ప్రభుత్వానికి ముచ్చెమటలు పట్టించాడు. అయితే 1995 సెప్టెంబర్లో ఆయనను కిడ్నాప్ చేసి హత్య చేశారు. మృతదేహం దొరక్కుండా పోలీసులు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. శవం లేకపోవడంతో కేసు ముందుకు కదల్లేదు. అంతర్జాతీయ సంస్థల ఒత్తిడి మేరకు సిబిఐ సంస్థ రంగంలోకి దిగాక అసలు దోషులు పట్టుకొకొని.. 2007లో వాళ్లకు యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష పడేలా చేశారు. ఈ విషయాలనే సట్లజ్ సినిమాలో చూపించాడు దర్శకుడు హనీ ట్రెహాన్. ఈ చిత్రం దేశ భద్రత, సార్వభౌమత్వానికి భంగం కలిగించే విధంగా లేదా శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించేలా ఉందనే కారణంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఐటీ రూల్స్ 2021 (IT Rules 2021) మరియు ఐటీ యాక్ట్ సెక్షన్ 69A కింద ఉన్న అధికారాలను ఉపయోగించి జీ5 సంస్థను ఈ సినిమాను తొలగించాల్సిందిగా ఆదేశించింది. అయితే జీ5 సంస్థ మాత్రం ఈ విషయాలేవి చెప్పకుండా.. ‘ప్రస్తుత పరిణామాల దృష్ట్యా’ అని ప్రస్తావిస్తూ చట్టపరమైన ప్రక్రియను అనుసరించి సినిమాను తిరిగి ఇండియాలో స్ట్రీమింగ్ చేయడానికి తమ వంతు కృషి చేస్తున్నామని వెల్లడించింది.సెన్సార్ బోర్ట్ అభ్యంతరం..ఈ సినిమా నిజానికి 2022లోనే పూర్తయింది. మొదట దీనికి 'ఘల్లుఘరా' (మారణకాండ) అని, ఆ తర్వాత 'పంజాబ్ 95' అని పేర్లు పెట్టారు. థియేటర్ రిలీజ్ కోసం సెన్సార్ బోర్డు (CBFC) వద్దకు వెళ్లినప్పుడు.. బోర్డు ఇందులో 127 సీన్లను కట్ చేయాలని సూచించింది. అయితే ఆ కట్స్కు ఒప్పుకోని చిత్రబృందం, ఓటీటీలకు సెన్సార్ బోర్డు పరిధి ఉండదు కాబట్టి, ఎలాంటి కట్స్ లేకుండా నేరుగా 'సట్లజ్' అనే కొత్త పేరుతో జీ5 లో విడుదల చేసింది. ఇది ప్రభుత్వం దృష్టికి రావడంతో వెంటనే చర్యలు తీసుకున్నారు. ఈ సినిమా కంటెంట్ను పూర్తిగా పరిశీలించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక ఉన్నత స్థాయి కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. భారతదేశంలో దీని స్ట్రీమింగ్ నిలిచిపోయినప్పటికీ, మిగిలిన దేశాల్లో అందుబాటులో ఉంది.
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నా ఎగ్స్ ఫ్రీజ్ చేయించుకున్నా.. ఇది ఖరీదైన ప్రక్రియే కానీపిల్లల్ని కనేందుకు సహజ ప్రక్రియ, ఐవీఎఫ్, సరోగసి లాంటి పద్ధతులున్నాయి. కానీ గత కొన్నేళ్ల నుంచి 'ఎగ్ ఫ్రీజింగ్' అనేది కూడా వెలుగులోకి వచ్చింది. అంటే వయసులో ఉన్నప్పుడు మహిళలు తమ అండాల్ని భద్రపరుచుకుంటారు. తర్వాత పిల్లల్ని కనాలనే ఆలోచన వచ్చినప్పుడు వాటిని తమ శరీరంలోకి ప్రవేశపెట్టి తల్లి అవుతారు. రీసెంట్ టైంలో పలువురు హీరోయిన్లు, సెలబ్రిటీలు ఇలానే చేస్తున్నారు. ఇప్పుడీ లిస్టులోకి స్టార్ హీరోయిన్ కృతి సనన్ కూడా చేరింది. తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఈ విషయాన్ని బయటపెట్టింది.(ఇదీ చదవండి: బతికుండగా పట్టించుకోలేదు.. ఇప్పుడు నెరవేర్చారు)'ఈ విషయాన్ని మొదటిసారి మీతో పంచుకుంటున్నాను. నా అండాల్ని భద్రపరుచుకున్నాను. నాకు ఇప్పుడే పెళ్లి చేసుకుని పిల్లల్ని కనాలనే ఆలోచన లేదు. పెళ్లి, పిల్లలు అనేది మనస్ఫూర్తిగా సిద్ధమైనప్పుడు మాత్రమే జరగాలి. సమాజం లేదా వయసు ఒత్తిడి వల్ల కాదు. ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ అనేది చాలా కాస్ట్ లీ. కానీ నేను దాన్ని భరించగలిగినందుకు అదృష్టవంతురాలిని. ప్రతి ఒక్కరికీ ఈ అవకాశం ఉండదు''మిమి సినిమా కోసం బరువు పెరగాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేశాను. హార్మోన్ చికిత్స వల్ల శరీరం ఉబ్బినట్లు అనిపించడం, బరువు పెరగడం లాంటివి ఉంటాయి. అప్పటికే మూవీ కోసం బరువు పెరుగుతున్నందున అదే సరైన టైం అని భావించి నా ఎగ్స్ ఫ్రీజింగ్ చేయించుకున్నాను. ఇది అంత సులభం కాదు. హార్మోన్ల మార్పుల కారణంగా మూడ్ స్వింగ్స్, శారీరక అసౌకర్యం లాంటి ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. అయినా సరే భవిష్యత్తులో పిల్లల విషయంలో ఎలాంటి ఒత్తిడి ఉండకూడదని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నందుకు సంతోషంగా ఉంది' అని కృతి సనన్ చెప్పుకొచ్చింది.మహేశ్ బాబు 'వన్ నేనొక్కడినే' సినిమాతో హీరోయిన్గా పరిచయమైన కృతి సనన్.. తర్వాత తెలుగులో 'దోచేయ్' అని మరో మూవీ చేసింది. ప్రభాస్ 'ఆదిపురుష్'లోనూ సీతగా నటించింది. ఈమె చేసిన లేటెస్ట్ చిత్రం 'కాక్టెయిల్ 2' గత నెలలో రిలీజైంది. కలెక్షన్స్ వచ్చాయి గానీ మూవీ మాత్రం యావరేజ్ టాక్ సొంతం చేసుకుంది.(ఇదీ చదవండి: ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ కనెక్ట్ అయితే ఇలా ఉంటుంది)Kriti Sanon revealed for the first time that she has frozen her eggs 👀She did it coz she doesn't want to marry soon but wanted to preserve her biological clock. She did it cleverly during the period when she had to gain weight for Mimi, while her hormones were disruptive 👀 pic.twitter.com/KY9W6pxGiU— Chota Don (@choga_don) July 7, 2026
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హీరోయిన్ అందానికి దాసోహమై..బాలీవుడ్ చిత్ర పరిశ్రమను 60, 70వ దశకాల్లో తన అద్భుతమైన అందం, అభినయంతో ఏలిన అగ్ర కథానాయిక ఆశా పరేఖ్. వెండితెరపై తిరుగులేని స్టార్డమ్ను సొంతం చేసుకున్న ఈమెను అత్యంత ప్రతిభావంతులైన నటీమణులలో ఒకరిగా పరిగణిస్తారు. అయితే, సెలబ్రిటీలపై అభిమానులు చూపించే అమితమైన ప్రేమ ఒక్కోసారి వారి ప్రాణాల మీదకు తెస్తుంటుంది. ఒకానొక సమయంలో ఓ చైనీస్ అభిమాని చేసిన పిచ్చి పని వల్ల ఆశా పరేఖ్ తన సొంత ఇంట్లోనే తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు. గతంలో ఆమె ఒక ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించిన ఆ ఉత్కంఠభరిత ఘటన వివరాలు..సినిమా రంగాన్ని ఏలిన అందాల నటిఆశా పరేఖ్కు ఇప్పటికీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో మంచిపేరుంది. అలాగే అభిమాన గణం కూడా భారీగానే ఉంది. 2017లో ప్రముఖ పత్రిక ‘ఫిల్మ్ఫేర్’కు ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో, తనను తీవ్ర భయానికి గురిచేసిన ఒక వింత సంఘటన గురించి ఆశా పరేఖ్ తెలిపారు. తనపై విపరీతమైన వ్యామోహం పెంచుకున్న ఒక చైనీస్ అభిమాని తన జీవితంలో ఎలాంటి కలకలం సృష్టించాడో ఆమె వివరించారు.చైనీస్ అభిమాని విపరీత చేష్టలుఆశా పరేఖ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. సదరు చైనీస్ వ్యక్తి ఆమెపై అభిమానం చాటుకునేందుకు ఏకంగా ఆమె ఇంటి బయటే తిష్ట వేశాడు. అక్కడే బస చేస్తూ నిరంతరం ఆమె కదలికలను, రోజువారీ కార్యకలాపాలను గమనించేవాడు. అతడి వింత ప్రవర్తనతో ఆమె తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. రోజురోజుకూ అతడి నిఘా ఎక్కువవడంతో, ఆఖరికి అతడి కంట పడకుండా తప్పించుకునేందుకు ఆశా పరేఖ్ తన సొంత కారులోనే దొంగచాటుగా బయటకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.కత్తితో పొరుగువారిని బెదిరించి..సదరు అభిమాని అశా ఇంటి బయట తిష్టవేయడమే కాకుండా, ఎలాగైనా ఆమె పెళ్లి చేసుకోవాలనే మొండి పట్టుదలతో ఉన్నాడు. ఈ క్రమంలో ఆశా పరేఖ్ ఇంటి ఇరుగుపొరుగు వారు అతడి ప్రవర్తనను గమనించి, అక్కడి నుండి వెళ్లొపొమ్మని గట్టిగా మందలించారు. దాంతో ఆగ్రహానికి గురైన ఆ చైనీస్ అభిమాని వెంటనే తన వద్ద ఉన్న కత్తిని తీసి, వారిని చంపేస్తానని బెదిరించాడు. ఈ ఘటనతో స్థానికులు కూడా తీవ్ర భయాందోళనలకు లోనయ్యారు.పోలీస్ కమిషనర్ రంగప్రవేశంఈ విపరీత పరిణామాల చూసి ఆశా పరేఖ్ షాకయ్యారు. సొంత ఇంట్లోనే రక్షణ కరువైందనే భయం ఆమెలో మొదలైంది. ఎంత చెప్పినా వినని ఆ అభిమాని వేధింపుల నుండి ఎలా బయటపడాలో ఆమెకు అర్థం కాలేదు. చివరకు ఏ పరిష్కారం దొరక్కపోవడంతో, ఆశా పరేఖ్ అప్పటి ముంబై పోలీస్ కమిషనర్కు స్వయంగా ఫోన్ చేసి రక్షణ కోరారు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు ఆ చైనీస్ అభిమానిని అరెస్ట్ చేసి జైలుకు తరలించారు.జైలు నుండి వచ్చిన వింత లేఖఈ సంఘటన గురించి ఆశా పరేఖ్ స్పందిస్తూ.. జైలుకు వెళ్లిన తర్వాత కూడా ఆ అభిమాని మారలేదని నవ్వుతూ గుర్తుచేసుకున్నారు. జైలు నుంచే ఆమెకు ఒక లేఖ రాస్తూ, ‘నన్ను జైలులో పెట్టారు, దయచేసి నన్ను బయటకు తీసుకురండి’ అని వేడుకున్నాడట. దీనిపై ఆశా స్పందిస్తూ, ‘నేనే నిన్ను లోపల పెట్టించాను.. మరి ఎలా బయటకు తీసుకువస్తానని అనుకున్నావు?’ అని చమత్కరించారు. ఈ ఆసక్తికరమైన ఘటనను ఆమె ‘ది కపిల్ శర్మ షో’లో కూడా పంచుకున్నారు.దాదాసాహెబ్ అవార్డు గ్రహీత వ్యక్తిగత జీవితంసినీ పరిశ్రమకు ఆమె చేసిన విశిష్ట కృషికి గానూ 2020లో భారత ప్రభుత్వం ఆమెను అత్యున్నత ‘దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే’ అవార్డుతో సత్కరించింది. ఆశా పరేఖ్ ప్రముఖ చిత్రనిర్మాత నాసిర్ హుస్సేన్తో ప్రేమలో పడినప్పటికీ, అతనిని వివాహం చేసుకోలేదు. ఆమె జీవితాంతం వివాహం చేసుకోకుండా ఒంటరిగానే ఉండిపోయారు. తన దశాబ్దాల సుదీర్ఘ కెరీర్లో ఆమె ‘తీస్రీ మంజిల్’, ‘జబ్ ప్యార్ కిసీ సే హోతా హై’, ‘కార్వాన్’ తదితర అద్భుత చిత్రాలలో నటించి ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో చెరగని ముద్ర వేశారు.ఇది కూడా చదవండి: నాడు చైనా నుంచి తప్పించుకున్న దలైలామా ఏం చేశారు?
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ప్రియుడిని పెళ్లాడిన బోనీ కపూర్ కూతురుప్రముఖ నిర్మాత బోనీ కపూర్ కూతురు అన్షులా కపూర్ పెళ్లిబంధంలోకి అడుగుపెట్టింది. తన ప్రియుడు రోహన్ థక్కర్ను ఆమె పెళ్లాడింది. ఈ పెళ్లి వేడుక ముంబయిలో గ్రాండ్గా జరిగింది. తాజ్ ల్యాండ్స్ ఎండ్లో జరిగిన ఈ పెళ్లికి సన్నిహితులు, కుటుంబ సభ్యులు హాజరయ్యారు. అన్షులా మామ అనిల్ కపూర్, సిస్టర్స్ జాన్వీ కపూర్, ఖుషీ కపూర్ వేడుకలో మెరిశారు. కాగా.. అన్షులా కపూర్, రోహన్ 2025 జూలైలో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. 2022లో ఆన్లైన్ డేటింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా మొదటిసారి కలుసుకున్నామని అన్షులా కపూర్ వెల్లడించింది.కాగా.. నిర్మాత బోనీ కపూర్ మొదటి భార్య పేరు మోనా శౌరీ కపూర్. ఈవిడ కూడా నిర్మాతే! వీరిద్దరూ 1983లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ దంపతులకు అర్జున్ కపూర్, అన్షులా కపూర్ సంతానం. 1996లో బోనీ.. భార్య మోనాకు విడాకులిచ్చాడు. అదే ఏడాది హీరోయిన్ శ్రీదేవిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. వీరికి జాన్వీ కపూర్, ఖుషి కపూర్ సంతానం. కాగా మోనా శౌరీ.. 2012లో కన్నుమూయగా, శ్రీదేవి 2018లో మరణించింది. జాన్వీ, ఖుషి సవతి తల్లి కూతుర్లయినప్పటికీ అర్జున్, అన్షులా.. వారితో అన్యోన్యంగా ఉంటారు. ఒకే కుటుంబంలా కలిసిమెలిసి ఉంటారు. View this post on Instagram A post shared by Anshula Kapoor (@anshulakapoor)
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61 ఏళ్ల వయసులో మూడో పెళ్లి, ఇది గమనించారా?61 ఏళ్ల వయసులో బాలీవుడ్ హీరో ఆమీర్ ఖాన్, తన ప్రియురాలు గౌరీ స్ప్రాట్ను ముచ్చటగా చేసుకున్న మూడో పెళ్లి హాట్ టాపిక్గా నిలుస్తోంది. ముంబైలోని బాంద్రాలో ఆమిర్ నివాసంలో జులై 5న ఆదివారం జరిగిన ఈ వివాహానికి మొదట భార్య రీనా దత్తా, రెండో భార్య కిరణ్ రావు, కుమార్తె కూడా హాజరు కావడం విశేషంగా నిలిచింది. అయితే, ఈ పెళ్లిలో మరో విషయం కూడా ఆసక్తికరంగా నిలిచింది. కొత్త పెళ్లికొడుకుగా ఆమిర్ ఖాన్ కేవలం ఒక కాలికి 'ఘుంగ్రూ' (మువ్వల పట్టీ) ధరించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు నెట్టింగ తెగ వైరల్గా మారాయా? దీని వెనుక ఏదైనా ప్రత్యేక కారణం ఉందా?ఇటీవలి సెలబ్రిటీల పెళ్లిళ్లలో వధువులతో పోటీగా పెళ్లి కొడుకులు కూడా మహిళలు ధరించే ఆభరణాలను ధరించడం ఒక ఫ్యాషన్గా మారింది. అందులో భాగంగానే ఆమీర్ ఖాన్ కూడా ఒక కాలికి పట్టీ ధరించాడా లేక ఇది ఏదైనా వివాహ సంప్రదాయమా? తన గత రెండు పెళ్లిళ్ల సమయంలోనూ కూడా అతను ఇలాగే చేశాడా? అనేది నెట్టింట చర్చకు దారి తీసింది. ఇదీ చదవండి: కేతన్ హత్య : సియాకు సపోర్ట్ చేసిన నెటిజన్పై గాయని మండిపాటుఆమిర్ దృష్టిలో ఫ్యాషన్ అంటే కేవలం ప్రత్యేక సందర్భాల్లో ఏదో ఒక ప్రత్యేకమైన దుస్తులు ధరించడం మాత్రమే కాదు; దానికి ఖచ్చితంగా ఒక పెర్సనల్టచ్ కూడా ఉంటుంది అనడానికి ఈ గజ్జెల పట్టీ ఒక ఉదారణ అంటున్నారు నెటిజన్లు. ముఖ్యంగా ఆమిర్ తెలుపు రంగు ధోవతితో, తలపాగా చాలా స్పెషల్గా కనిపించాడు. అంతేకాదు ఆయన ఎంచుకున్న ఆభరణాలు ప్రత్యేకంగా నిలిచాయి. ఏది ఏమైనా ఒక పురుషుడు కేవలం ఒక కాలి పట్టీని ధరించడం ఫ్యాషన్ ప్రపంచంలో ఒక కొత్త ట్రెండ్ అనే చెప్పాలి.Aamir Khan got married to Gauri Spratt today.But what is that thick metal anklet-like ornament he is wearing on one of his legs? Why is Aamir Khan wearing it? Is it part of any particular tradition or wedding ritual? pic.twitter.com/UlqXMYPXB5— Saffron Chargers (@SaffronChargers) July 5, 2026 > సాధారణంగా కాలి పట్టీ అనేది స్త్రీలు ధరించే ఆభరణం, అందుకే ఆయన ఎంపికపై చర్చ మొదలైంది. ఏ ఆభరణం ఎవరికి పరిమితం అనేది పెద్ద విషయం కాదు ,కానీ ఇంతకు ముందెన్నడూ చేయని విధంగా ఏదైనా చేసి ప్రత్యేకతను చాటుకోవడానికి ఆమిర్ ఫ్యాషన్ విషయంలో ప్రయోగాలు చేయడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. దాదాపు దశాబ్దం క్రితం, అంటే 2017లో, ఆమిర్ ఖాన్ ముక్కు కుట్టించుకున్నారు. 'థగ్స్ ఆఫ్ హిందుస్తాన్' చిత్రంలో 'ఫిరంగి మల్లా' అనే మోసగాడి పాత్రకోసం ముక్కు కుట్టించుకున్నారట. అయితే ఇది కేవలం పాత్ర కోసం మాత్రమే కాదనీ, దీని వెనుక వ్యక్తిగతమైన ప్రేరణ ఉందని పలు మీడియా నివేదికల ద్వారా తెలుస్తోంది. తన స్కూల్ రోజుల నాటి సింధీ ఫ్రెండ్ ముక్కుకు పోగు ధరించేవాడట. ఈ ప్రేరణతోనే తన పాత్ర కోసం ఒక ముక్కుపోగును ఆమిర్ స్వయంగా దానిని డిజైన్ చేసుకున్నాడట. ఇదీ చదవండి : ఆమీర్ మూడో పెళ్లి: అంబానీ కుటుంబానికి తృటిలో తప్పిన ప్రమాదం View this post on Instagram A post shared by Irfan Pathan (@irfanpathan_official)
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మా దుస్తులపై కూడా వాళ్లదే నిర్ణయం..: హీరోయిన్ షాకింగ్ కామెంట్స్ఆదిపురుష్ భామ కృతి సనన్ ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో కాక్టెయిల్-2 చిత్రంతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది. ఈ మూవీలో షాహిద్ కపూర్ సరసన మెప్పించింది. ప్రస్తుతం ఈ ముద్దుగుమ్మ బాలీవుడ్ సినిమాలతో బిజీగా ఉంది. తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూకు హాజరైన కృతి సనన్.. సినీ ఇండస్ట్రీలో పురుషాధిక్యతపై మాట్లాడింది. ఈ సందర్భంగా షాకింగ్ కామెంట్స్ చేసింది.సినీ పరిశ్రమలో లింగ వివక్ష దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతుందని కృతి సనన్ అన్నారు. ఇండస్ట్రీలో హీరోలకు ఉంటే స్టార్డమ్ చాలా ప్రత్యేకమన్నారు. హీరోయిన్ల విషయానికి వస్తే ఎలాంటి గుర్తింపు ఉండదని తెలిపారు. సెట్లో పురుషులకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తారని చెప్పారు. తెరపై రాసే పాత్రల విషయంతో పాటు సెట్లో పురుష, మహిళా నటీనటులను వేర్వేరుగా చూసే విధానంలో కూడా సినీ పరిశ్రమ పురుషులకే అనుకూలంగా ఉంటుందన్నారు. ముఖ్యంగా నా కెరీర్ ప్రారంభంలో ఇలాంటివీ ఎక్కువగా చూశానని తెలిపారు. ఒక మహిళా నటి ఎక్కువ ప్రశ్నలు అడిగినప్పుడు సెట్లో వ్యతిరేకత పెరిగిపోతుందని కృతి సనన్ పంచుకుంది. కృతి సనన్ మాట్లాడుతూ..' సెట్లో దర్శకుడిని ప్రశ్నలు అడగడం నాకు అలవాటు. నాకు ఆసక్తి ఎక్కువ. ఎప్పటినుంచో అంతే. అలానే నేను ఎదిగాను. నేను నటనలో ఎప్పుడూ శిక్షణ తీసుకోలేదు. ఏమీ తెలియనట్టు ఉండటం కన్నా ప్రశ్నలు అడగడమే మేలు అనుకుంటా. నేను ఏదైనా సలహా ఇస్తే.. నువ్వు దీన్ని అనవసరంగా విశ్లేషిస్తున్నావ్ అంటారు. సెట్స్పై ఉండే మేనేజ్మెంట్కు హీరోల టైమింగ్స్ అంటే ఒక రకమైన భయం, గౌరవం. అందుకే వాళ్లను షాట్ పెట్టాక పిలుస్తారు. కానీ హీరోయిన్లను మాత్రం ముందే పిలిచి సెట్స్లో కూర్చోబెడతారని' ఆమె తెలిపింది.కృతి సనన్ ఇంకా మాట్లాడుతూ.. 'చాలాసార్లు హీరోయిన్లకు దక్కాల్సిన ఆత్మగౌరవం, సమానత్వం దక్కదు. చెప్పింది చెయ్ అంటూ అవమానిస్తారు. ఇక హీరోయిన్లు ఏ ఏ ప్రమోషన్లలో పాల్గొనాలి.. ఎక్కడికి వెళ్లాలి అనేది కూడా హీరోలే డిసైడ్ చేస్తారు. చివరకు మేం వేసుకునే దుస్తులు కూడా వాళ్లే చెబుతారు. అందుకే హీరోయిన్లకు ప్రాధాన్యత లేని పాత్రలు చేయడానికి తాను ఇష్టపడట్లేదని' చెప్పుకొచ్చింది.
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బోనీ కపూర్ కూతురి పెళ్లి.. పంజాబీ సంప్రదాయంలో వేడుకలుప్రముఖ బాలీవుడ్ నిర్మాత బోనీ కపూర్ కూతురు త్వరలోనే పెళ్లి పీటలెక్కనుంది. ఆయన మొదటి భార్య కూతురైన అన్షులా కపూర్ పెళ్లి వేడుకలు ఇటీవలే మొదలయ్యాయి. గతేడాది ప్రియుడు రోహన్ థక్కర్తో నిశ్చితార్థం చేసుకున్న అన్షులా ఈ ఏడాది పెళ్లి బంధంలోకి అడుగుపెట్టనుంది.పెళ్లి వేడుకల్లో భాగంగా పంజాబీ సంప్రదాయంలో చుడా వేడుక నిర్వహించారు. ఈ వేడుకలో అన్షులా కపూర్ బ్రదర్ అర్జున్ కపూర్ ఫుల్ ఎమోషనల్ అయ్యాడు. తన సిస్టర్ను హత్తుకుని భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది అన్షులా కపూర్. అతను ఇంత నిబద్ధతతో ఉండటం తాను ఎప్పుడూ చూడలేదని అన్షులా సరదాగా వ్యాఖ్యానించింది. ఈ వేడుకలో ఖుషీ కపూర్, ఓరీతో పాటు కుటుంబ సభ్యులు స్నేహితులు పాల్గొన్నారు. పంజాబీ సంప్రదాయం ప్రకారం ఈ వేడుక సమయంలో కలీరా ఎవరి తలపైనైనా పడితే.. నెక్ట్స్ ఆ వ్యక్తి వివాహం చేసుకోబోతున్నారని నమ్ముతారు.కాగా.. అన్షులా కపూర్, రోహన్ థక్కర్ల నిశ్చితార్థం జూలై 2025లో జరిగింది. 2022లో ఆన్లైన్ డేటింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా మొదటిసారి కలుసుకున్నామని అన్షులా వెల్లడించింది. కాగా.. నిర్మాత బోనీ కపూర్ మొదటి భార్య పేరు మోనా శౌరీ కపూర్. ఈవిడ కూడా నిర్మాతే! వీరిద్దరూ 1983లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ దంపతులకు అర్జున్ కపూర్, అన్షులా కపూర్ సంతానం. 1996లో బోనీ.. భార్య మోనాకు విడాకులిచ్చాడు. అదే ఏడాది హీరోయిన్ శ్రీదేవిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. వీరికి జాన్వీ కపూర్, ఖుషి కపూర్ సంతానం. కాగా మోనా శౌరీ.. 2012లో కన్నుమూయగా, శ్రీదేవి 2018లో మరణించింది. జాన్వీ, ఖుషి సవతి తల్లి కూతుర్లయినప్పటికీ అర్జున్, అన్షులా.. వారితో అన్యోన్యంగా ఉంటారు. ఒకే కుటుంబంలా కలిసిమెలిసి ఉంటారు. View this post on Instagram A post shared by Anshula Kapoor (@anshulakapoor)
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'ఓటీటీలో డైరెక్ట్గా మూవీ రిలీజ్.. మాకు అనుమతి లేదు'పంజాబ్కి చెందిన మానవ హక్కుల నేత జస్వంత్ సింగ్ ఖల్రా జీవితం ఆధారంగా తెరకెక్కించిన చిత్రం 'పంజాబ్ 95'. ఈ మూవీకి హనీ టెహ్రాన్ దర్శకత్వం వహించారు. ప్రముఖ సింగర్ దిల్జిత్ దోసాంజ్ హీరోగా చేశారు. ఈ సినిమాని మూడేళ్ల క్రితమే తీసినప్పటికీ సెన్సార్ బోర్డ్.. తీవ్ర అభ్యంతరాలు చెప్పింది. ఏకంగా 127 కట్స్ సూచించింది. మూవీ టీమ్ కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేసినా ఫలితం లేకపోవడంతో ఈ చిత్రాన్ని థియేటర్లలో రిలీజ్ చేయలేదు. ఇటీవల 'సత్లుజ్'గా టైటిల్ మార్చి నేరుగా జీ5లో రెండు రోజుల క్రితమే స్ట్రీమింగ్కు తీసుకొచ్చారు.కానీ ఓటీటీలో రిలీజైన రెండు రోజులకే ఈ మూవీని తొలగించారు. ఈ మూవీపై వివాదం తలెత్తడంతో ఓటీటీ సంస్థ తొలగించింది. తాజాగా ఈ చిత్రాన్ని ఓటీటీలో విడుదల చేయడంపై దిల్జీత్ దోసాంజ్ స్పందించారు. ఈ చిత్రం రిలీజ్కు నిర్మాతలు ఏళ్ల తరబడి అడ్డంకులను ఎదుర్కొన్నారని ఆయన వెల్లడించారు. ఈ మూవీ రిలీజ్ అయ్యేవరకు మాట్లాడటానికి మాకు అనుమతి ఇవ్వలేదని తెలిపారు. అంతేకాకుండా ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆలస్యం కావడానికి అనే కారణాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. ఈ మూవీ ఓటీటీలో ప్రీమియర్ అయ్యే వరకు మౌనంగా ఉండాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందని వెల్లడించారు.దిల్జీత్ మాట్లాడుతూ.. "నిన్నటి వరకు ఈ సినిమా గురించి ఎవరితోనూ మాట్లాడటానికి నాకు అనుమతి లేదు. ఎలాంటి ప్రచారం లేకుండా సినిమా నేరుగా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో విడుదలైంది. ఇలా ఎప్పుడైనా జరుగుతుందా? చిత్ర బృందం మొత్తం ఈ సినిమా కోసం చాలా కష్టపడింది. తాను మాట్లాడాలనుకున్న విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. ప్రేక్షకుల మద్దతుకు ధన్యవాదాలు. అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో సినిమా గురించి పంచుకుంటున్న వీడియోలు, పోస్ట్లను తాను చూశా. ఈ మూవీ సంఘటన 1995లో జరిగింది. అప్పట్లో దాని గురించి మాట్లాడటానికి ప్రజలను అనుమతించేవారు కాదు. అదే పరిస్థితి నేటికీ కొనసాగుతోంది. ఇది చాలా బాధాకరం' అని చెప్పారు. 2026లో కూడా పెద్దగా మార్పు రాలేదనే విషయం తనను నిరాశకు గురిచేసిందని ఆయన అన్నారు.ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆలస్యానికి చాలా కారణాల ఉన్నాయని దిల్జీత్ గుర్తుచేసుకున్నారు. ఈ మూవీ షూటింగ్ 10-15 ఏళ్ల పాటు నిలిచిపోయిందన్నారు. నిర్మాణం ప్రారంభించడానికి మరో ఏడాదిన్నర పట్టిందని.. ఎడిటింగ్ తర్వాత ప్రాజెక్ట్ నాలుగేళ్లపాటు నిలిచిపోయిందని ఆయన చెప్పారు. తనకు ఈ చిత్రంతో రెండేళ్లపాటు అనుబంధం కలిగి ఉండగా, దర్శకుడు హనీ ట్రెహాన్ దీనికి ప్రాణం పోయడానికి ఆరేళ్లు వెచ్చించారని దిల్జిత్ తెలిపారు.సత్లుజ్ మూవీ కథేంటంటే...హనీ ట్రెహన్ దర్శకత్వం వహించిన సత్లుజ్ మూవీని 1984 నుంచి 1994 మధ్య పంజాబ్లో వేలాది గుర్తుతెలియని మృతదేహాలను దహనం చేశారనే రియల్ స్టోరీ అధారంగా తెరకెక్కించారు. మానవ హక్కుల కార్యకర్త జస్వంత్ సింగ్ ఖల్రా జీవితం ఆధారంగా రూపొందించారు. పంజాబ్లో 25,000 మందిని అన్యాయంగా పోలీసులు చంపిన సంగతి.. తన పరిశోధన ద్వారా వెలుగులోకి తెచ్చిన జస్వంత్ సింగ్.. 1995లో హత్యకు గురయ్యారు. ఈయన్ని పోలీసులే చంపారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి.ఈ చిత్రానికి 2022లో సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ (CBFC) నుంచి క్లియరెన్స్ సర్టిఫికేట్ లభించలేదు. సెన్సార్ బోర్డ్ ఏకంగా 127 కట్స్ కోరారని చిత్రనిర్మాతలు ఆరోపించారు. ఇది 2023లో టొరంటో అంతర్జాతీయ చలనచిత్రోత్సవంలో ప్రదర్శించబడాల్సి ఉండగా.. భారత అధికారులు అభ్యంతరాలు లేవనెత్తడంతో ప్రదర్శన రద్దు చేశారు.దీంతో చివరకు జూలై 3న ఎలాంటి ప్రకటన లేకుండా నేరుగా జీ5లో ప్రదర్శించారు. రెండు రోజుల తర్వాతే ముందస్తు నోటీసు లేకుండా దానిని ప్లాట్ఫారమ్ నుంచి తొలగించారు. ఈ చిత్రంలో దిల్జిత్ దోసాంజ్తో పాటు అర్జున్ రాంపాల్, కన్వల్జిత్ సింగ్, సువీందర్ విక్కీ, గీతిక విద్యా ఓహ్లియన్ కూడా కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
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బాలీవుడ్ నయా ఆల్రౌండర్.. మోడ్రన్ 'ధురంధర్'బాలీవుడ్లోని అద్భుతమైన హీరోల్లో రణవీర్ సింగ్ ఒకడు. నేడు(జూలై 6)ఇతడి పుట్టినరోజు. ముంబైలోని బాంద్రా ఈస్ట్లో పుట్టిపెరిగిన రణ్వీర్.. 2010లో యష్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ రొమాంటిక్ కామెడీ 'బ్యాండ్ బాజా బారాత్'తో అనుష్క శర్మతో కలిసి నటుడిగా అరంగేట్రం చేశాడు, ఈ చిత్రానికి ఫిలింఫేర్ ఉత్తమ నటుడు అరంగేట్ర అవార్డు అందుకున్నాడు. తర్వాత 2011లో 'లేడీస్ వర్సెస్ రిక్కీ బాల్'లో మళ్లీ అనుష్కతో కలిసి నటించాడు. 2013లో లూటేరాలో విషాద పాత్రతో విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్నాడు. సంజయ్ లీలా భన్సాలీ దర్శకత్వంలో 'రామ్లీలా'తో దీపికా పదుకొణెతో కలిసి అదరగొట్టేశాడు. ఈ చిత్రమే వారి ప్రేమకథకు నాంది పలికింది. 2018లో ఈ జంట పెళ్లి చేసుకున్నారు.(ఇదీ చదవండి: ఈ వారం ఓటీటీల్లోకి 18 సినిమాలు.. ఆ నాలుగు డోంట్ మిస్)కెరీర్లో హిట్లతో పాటు ఫ్లాప్లు కూడా చూసిన రణవీర్.. '83' సినిమాలో నటించినందుకుగానూ 2022 ఫిబ్రవరిలో దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ అవార్డ్స్లో ఉత్తమ నటుడిగా ఎంపికయ్యాడు. గత కొన్నేళ్లుగా సరైన హిట్ లేక ఇబ్బంది పడుతున్న ఇతడి కెరీర్ మలుపు తిప్పింది 'ధురంధర్'. 2025 డిసెంబర్ 5న తొలి పార్ట్ రిలీజై షాకిచ్చే బ్లాక్ బస్టర్ అయింది. ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం దేశవ్యాప్తంగా వావ్ అనిపించే రీతిలో వసూళ్లు సాధించింది. ఈ ఏడాది మార్చిలో 'ధురంధర్ 2: ద రివెంజ్' రిలీజైంది. 1800 కోట్లకు పైగా వసూళ్లతో 'పుష్ప 2' రికార్డులను అధిగమించడంతో పాటు దేశ సినిమా చరిత్రలోనే రికార్డు సృష్టించింది.ఈ సినిమా సక్సెస్ టైంలో రణ్వీర్ భార్య దీపికా పదుకొణె సోషల్ మీడియాలో స్పందించకపోవడంతో వారి మధ్య విభేదాలు, విడాకుల గురించి పుకార్లు షికారు చేశాయి. ఆ తర్వాత ఈ జంట ముంబై వీధుల్లో, ఒక రెస్టారెంట్లో కలిసి కనిపించడంతో వీటికి తెరపడింది. ఆపైన 2026 ఏప్రిల్లో తమ మొదటి బిడ్డ దువా పుట్టింది. తర్వాత కొన్నాళ్లకే రెండోసారి తాము తల్లిదండ్రులు కాబోతున్నట్లు దీపిక ప్రకటించింది.వ్యక్తిగత జీవితంలో సంతోషంగా, వృత్తిపరంగా అత్యున్నత శిఖరాలను అధిరోహిస్తున్న రణవీర్ సింగ్.. తన అరంగేట్రం నుంచి నేటి వరకు వైవిధ్యభరితమైన పాత్రలతో బాలీవుడ్ ప్రేక్షకుల మనసు గెలుచుకున్నాడు. 'బ్యాండ్ బాజా బారాత్'లో అమాయక కుర్రాడిగా, 'రామ్ లీలా'లో శృంగార కథానాయకుడిగా, 'లూటేరా'లో విషాద పాత్రలో, '83'లో కపిల్ దేవ్గా, ఇప్పుడు 'ధురంధర్'లో స్పై యాక్షన్ హీరోగా - ఇలా ప్రతి పాత్రలోనూ కొత్తదనాన్ని చూపించిన రణవీర్.. బాలీవుడ్ నయా ఆల్ రౌండర్ అనిపించుకుంటున్నాడు. తన 41వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా అభిమానుల నుంచి శుభాకాంక్షలు అందుకుంటున్నాడు.(ఇదీ చదవండి: 'డ్యూడ్' కాంబో రిపీట్.. కొత్త సినిమాకు ఏకంగా ఆరుగురు డైరెక్టర్లు)
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సల్మాన్ రోల్ చేయాల్సింది ఆ యంగ్ హీరోనా?సల్మాన్ ఖాన్ కెరీర్లోనే అత్యంత భారీ వసూళ్లు సాధించిన బ్లాక్బస్టర్ హిట్లలో ‘సుల్తాన్’ (2016) ఒకటి. ఈ సినిమా విడుదలై విజయవంతంగా 10 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా, చిత్ర పరిశ్రమలో ఇప్పటివరకు పెద్దగా వెల్లడికాని కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు, తెరవెనుక కథలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేసిన ఈ సినిమా వెనుక ఉన్న ఆ నిజాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.తొలి టైటిల్ ‘దంగల్’ఈ సినిమాకు సంబంధించి చాలా మందికి తెలియని ఒక ఆసక్తికరమైన నిజం ఒకటుంది. మొదట్లో ఈ చిత్ర బృందం సినిమాకు ‘దంగల్’ అనే పేరును అనుకుంది. అయితే ఆ తర్వాత అదే సమయంలో అమీర్ ఖాన్ కూడా కుస్తీ నేపథ్యంలో ఒక సినిమాను ప్లాన్ చేస్తుండటంతో, సుల్తాన్ మేకర్స్ ఆ టైటిల్ను అమీర్ ఖాన్ సినిమా కోసం వదిలేశారు. ఆ తర్వాతే సల్మాన్ ఖాన్ పాత్ర పేరు మీదుగా దీనికి ‘సుల్తాన్’ అని నామకరణం చేశారు.అనుష్క హైట్.. కెమెరా ట్రిక్స్ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో చిత్ర బృందం ఎదుర్కొన్న ఒక ప్రధానమైన సవాలు కథానాయిక అనుష్క శర్మ ఎత్తు. సహజంగానే అనుష్క శర్మ హైట్ సల్మాన్ ఖాన్ కంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది. స్క్రీన్ మీద ఇద్దరి జంట పర్ఫెక్ట్గా కనిపించడం కోసం దర్శకుడు, కెమెరామెన్ ప్రత్యేకమైన కెమెరా యాంగిల్స్, పోస్టర్స్, కొన్ని విభిన్నమైన టెక్నిక్లను ఉపయోగించారు. దీంతో థియేటర్లలో ప్రేక్షకులకు వారి హైట్ తేడా అస్సలు తెలియలేదు.అర్జున్ కపూర్కు దక్కిన ఆఫర్సుల్తాన్ అనగానే మనకు సల్మాన్ ఖాన్ మాత్రమే గుర్తొస్తాడు. కానీ ఈ సినిమా కథను మొదట ఒక యువ హీరోకు కూడా వినిపించారట. బాలీవుడ్ యంగ్ హీరో అర్జున్ కపూర్కు మొదట్లో ఈ రోల్ ఆఫర్ చేశారు. అయితే ఒక రెజ్లర్గా మారడానికి భారీగా శారీరక మార్పులు (ఫిజికల్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్) చేసుకోవాల్సి రావడం, దానికి ఎంతో సమయం కేటాయించాల్సి ఉండటంతో అర్జున్ కపూర్ ఈ సినిమాను తిరస్కరించారు.కోచ్గా సంజయ్ దత్ రావాల్సింది..సినిమాలో సుల్తాన్ కోచ్ ఫతే సింగ్ పాత్ర ఎంత పవర్ఫుల్గా ఉంటుందో అందరికీ తెలిసిందే. ఈ పాత్ర కోసం చిత్ర యూనిట్ మొదట బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సంజయ్ దత్ను అనుకుంది. కానీ ఆ సమయంలో ఆయనకున్న కొన్ని వ్యక్తిగత, న్యాయపరమైన సమస్యల కారణంగా ఆయన ఈ ప్రాజెక్ట్లో భాగం కాలేకపోయారు. ఆ తర్వాతే ఆ పాత్ర రణదీప్ హుడ్డాను వరించింది. ఆయన ఆ పాత్రకు పూర్తి న్యాయం చేశారు.కంగనా రనౌత్ నో చెప్పిన పాత్రసుల్తాన్ సినిమాలో హర్యానా రెజ్లర్ ఆరఫా పాత్రలో అనుష్క శర్మ అద్భుతంగా నటించింది. అయితే అనుష్క కంటే ముందు ఈ పాత్ర కోసం బాలీవుడ్ ఫైర్ బ్రాండ్ కంగనా రనౌత్ను సంప్రదించారు. అప్పటికే కొన్ని ఇతర సినిమాల షూటింగ్లతో బిజీగా ఉండటం వల్ల డేట్స్ కుదరక కంగనా ఈ రోల్ను రిజెక్ట్ చేసింది. ఆ తర్వాత ఈ అవకాశం అనుష్క శర్మ వద్దకు వెళ్లడం, ఆమె దాన్ని కెరీర్ బెస్ట్ రోల్గా మార్చుకోవడం జరిగిపోయాయి.బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డుల వేటఅన్ని అడ్డంకులను దాటుకుని 2016లో థియేటర్లలోకి వచ్చిన సుల్తాన్ సినిమా బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ రికార్డులను తిరగరాసింది. అలీ అబ్బాస్ జాఫర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ యాక్షన్ డ్రామా ప్రేక్షకుల మనసులను గెలుచుకోవడమే కాకుండా, సల్మాన్ ఖాన్ కెరీర్లోనే వన్ ఆఫ్ ది హయ్యెస్ట్ గ్రాసర్గా నిలిచింది. ఈ రోజుకీ ఈ సినిమాలోని పాటలు, డైలాగులు అభిమానుల గుండెల్లో మారుమోగుతున్నాయి.ఇది కూడా చదవండి: ‘కలల నగరం’ కథలే వేరు..
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ప్రియురాలితో అమిర్ ఖాన్ మూడో పెళ్లి.. సింపుల్గా రిజిస్టర్ మ్యారేజ్బాలీవుడ్ స్టార్ అమిర్ ఖాన్ ముచ్చటగా మూడోసారి పెళ్లి బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. ఆయన తన ప్రియురాలు గౌరీ స్ప్రాట్ ఇవాళ అఫీషియల్గా ఒక్కటయ్యారు. ముంబయిలోని బాంద్రాలో ఉన్న ఆమిర్ నివాసంలో వీరిద్దరి పెళ్లి వేడుక జరిగింది. ఇరువురి కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితుల సమక్షంలో తమ వివాహ రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాలపై సంతకాలు చేశారు. ఈ పెళ్లికి కేవలం దగ్గరి బంధువులు, అత్యంత సన్నిహితులు మాత్రమే హాజరయ్యారు.కాగా.. గతేడాది అమిర్ ఖాన్ తన బర్త్ డే సందర్భంగా ప్రియురాలిని పరిచయం చేశారు. తాను 25 ఏళ్లుగా తెలిసినప్పటికీ.. గత రెండేళ్లుగా డేటింగ్ ప్రారంభించామని అమిర్ ఖాన్ వెల్లడించారు. గతంలో అమిర్ ఖాన్ రీనా దత్తాను వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. ఆ తర్వాత 2005లో చిత్రనిర్మాత కిరణ్ రావును వివాహం చేసుకున్నారు. వీరిద్దరు 2021లో విడిపోగా.. ఓ కుమారుడు ఆజాద్ ఉన్నారు.మరోవైవు బెంగళూరుకు చెందిన గౌరీ స్ప్రాట్.. వెల్నెస్ అండ్ బ్యూటీ రంగంలో పనిచేస్తున్నారు. గతంలో సెలూన్ యజమాని అయిన రీటా స్ప్రాట్ కుమార్తెనే గౌరీ. గతంలో 2004లో లండన్లోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ది ఆర్ట్స్లో ఫోటోగ్రఫీలో కోర్సును గౌరీ అభ్యసించారు. ఆమె ప్రస్తుతం ముంబైలో ఒక బిబ్లంట్ అనే సెలూన్ నడుపుతున్నారు.
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మూగబోయిన గాత్రం.. ప్రముఖ సింగర్ కన్నుమూతఛత్తీస్గఢ్కు చెందిన ప్రముఖ జానపద గాయని తీజన్ బాయి(70) కన్నుమూశారు. దీర్ఘకాలిక అనారోగ్యంతో ఆమె రాయ్పూర్లో మరణించారు. ఆమె మరణం పట్ల ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సంతాపం తెలిపారు. మే 27న రాయ్పూర్లోని ఓ ఆస్పత్రిలో చేరిన ఆమె.. ఇవాళ తెల్లవారుజామున 3 గంటల 15 నిమిషాలకు తుదిశ్వాస విడిచినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు.పద్మవిభూషణ్ పురస్కార గ్రహీత అయిన తీజన్ బాయి.. ఛత్తీస్గఢ్ సాంప్రదాయ కళను ఇండియాతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేశారు. ఛత్తీస్గఢ్లోని దుర్గ్ జిల్లాలో తీజన్ బాయి జన్మించారు. రాష్ట్ర సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని ప్రపంచ ప్రేక్షకులకు తీసుకువెళ్లినందుకు ప్రశంసలు అందుకున్నారు. ఇండియాలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ జానపద కళాకారిణులలో ఒకరిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. భారతీయ జానపద కళలకు ఆమె చేసిన సేవలకు గుర్తింపుగా.. పద్మశ్రీ, పద్మభూషణ్, పద్మవిభూషణ్ అందుకున్నారు.
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ఆల్ఫా మూవీపై ట్రోలింగ్.. కరణ్ జోహార్ ప్రశంసలు..!ఆర్ఆర్ఆర్ హీరోయిన్ ఆలియా భట్ ప్రధానపాత్రలో వచ్చిన స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఆల్ఫా. ఇటీవలే థియేటర్లలో రిలీజైన ఈ సినిమాకు బాక్సాఫీస్ వద్ద మిశ్రమ స్పందన వస్తోంది. స్పై యూనివర్స్లో వచ్చిన మూవీ కావడంతో మరింత రెస్పాన్స్ వస్తుందని మేకర్స్ భావించారు. కానీ తొలి రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.16.10 కోట్ల ఓపెనింగ్ వసూళ్లను నమోదు చేసింది. ఇండియాలో రూ.9.25 కోట్ల నికర వసూళ్లు సాధించింది. ఓవరాల్గా ఇండియాలో రూ.11.10 కోట్ల గ్రాస్ రాబట్టగా.. విదేశాల్లో రూ.5 కోట్ల గ్రాస్ నమోదు చేసింది.అయితే ఈ మూవీపై విమర్శలు వస్తున్న వేళ.. బాలీవుడ్ నిర్మాత కరణ్ జోహార్ ప్రశంసలు కురిపించారు. అద్భుతమైన ఆరంభం అంటూ ఆలియా నటనను కొనియాడారు. సోషల్ మీడియాలో రెస్పాన్స్ కంటే ప్రేక్షకుల స్పందనే ముఖ్యమని జోహార్ అన్నారు. ఆల్ఫా లాంటి భారీ స్థాయి సినిమాలను ద్వేషంతో కాకుండా.. సానుకూల వైఖరితో అభినందించాలని ఆయన ఇన్స్టాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇలాంటి సినిమాలను థియేటర్లలో ఆస్వాదించాలని ప్రేక్షకులను కోరారు.కాగా.. ఈ చిత్రానికి శివ్ రావైల్ దర్శకత్వం వహించారు. ఆదిత్య చోప్రా నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో శార్వరి, అనిల్ కపూర్, బాబీ డియోల్, హృతిక్ రోషన్ ప్రత్యేక పాత్రల్లో నటించారు. దియా మీర్జా కూడా ఒక కీలక పాత్రలో కనిపించారు. వైఆర్ఎఫ్ స్పై యూనివర్స్లో ఏడవ చిత్రం కావడం విశేషం.
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యానివర్సరీ గిఫ్ట్గా విడాకుల నోటీసులు: హీరోయిన్బాలీవుడ్ హీరోయిన్ సెలీనా జైట్లీ దాదాపు పదిహేనేళ్ల తర్వాత తిరిగి సినీ ఇండస్ట్రీలో రీ ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు. మంచు విష్ణు హీరోగా వి. సముద్ర దర్శకత్వం వహిస్తోన్నసూర్యం మూవీతో తెలుగులో ఎంట్రీ ఇచ్చారు. 2004లో వచ్చిన ఈ మూవీ తర్వాత సెలీనా తెలుగులో మరో సినిమా చేయలేదు. కానీ బాలీవుడ్లో మాత్రం వరుస సినిమాలు చేసింది. ఆమె హీరోయిన్గా నటించిన చివరి చిత్రం శ్రీమతి. ఉపేంద్ర హీరోగా నటించిన ఈ కన్నడ సినిమా 2011 జూలై 8న విడుదలైంది. అదే ఏడాది ఆమె పెళ్లి చేసుకుని విదేశాలకు వెళ్లిపోయింది. అలా దాదాపు 15 ఏళ్ల పాటు వెండితెరకు దూరమైంది. తాజాగా బాలీవుడ్లో రీ ఎంట్రీ ఇవ్వనుంది. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూకు హాజరైన సెలీనా.. తన పర్సనల్ లైఫ్, పెళ్లి జీవితం గురించి ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకుంది. భర్త వేధింపులు, ఆర్థిక ఇబ్బందులతోనే తాను ఇండియాకు తిరిగి వచ్చానని తెలిపింది. భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత కొద్దిమంది స్నేహితుల మద్దతుతో నా లైఫ్ తిరిగి ప్రారంభించానని చెప్పారు. ఆస్ట్రియాలో ఉన్నప్పుడే తన 15వ వివాహ వార్షికోత్సవానికి ముందు విడాకుల నోటీసులు వచ్చాయని తెలిపింది. ఆ నోటీసులు కూడా తాను చదవలేదని.. నా ఇద్దరు కవలలే చదివి వినిపించారని వెల్లడించింది. ఈ సందర్భంగా తన వైవాహిక సమస్యల గురించి మాట్లాడుతూ సెలీనా జైట్లీ కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. పెళ్లి రోజు గిఫ్ట్గా విడాకుల నోటీసులు పంపాడని తన బాధను వ్యక్తం చేసింది.విడాకుల కేసు విచారణ సమయంలో కూడా వేధింపులు ఎదుర్కొన్నానని సెలీనా జైట్లీ తెలిపింది. ఆ సమయంలో నా బ్యాంకు ఖాతాలో చాలా తక్కువ డబ్బు ఉందని వెల్లడించింది. ఆర్థిక ఇబ్బందులతో ఒక పీడకలలాంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్నట్లు అనిపించిందని సెలీనా చెప్పుకొచ్చింది. పిల్లల శ్రేయస్సు దృష్ట్యా తాను స్నేహపూర్వకంగా విడిపోవడానికి అంగీకరించానని.. తన ఆస్తులు, తాను పెట్టుబడిగా పెట్టిన డబ్బు, పిల్లల ఉమ్మడి సంరక్షణ తప్ప మరేమీ తనకు అవసరం లేదని వెంటనే తన భర్త న్యాయవాదులకు ఒక అభ్యర్థన పంపానని తెలిపింది.విడాకుల కేసు సమయంలో ఒంటరిగా పోరాటం చేయాల్సి వచ్చిందని వివరించింది. తన భర్త ఇంటి పై అంతస్తులో నివసిస్తుండగా.. నేను పిల్లలతో కలిసి మధ్య అంతస్తులో ఉండేదాన్ని అని తెలిపింది. పిల్లలకు వారి జీవితంలో స్థిరపడే వరకు కొంతకాలం అక్కడే నివసించడానికి అనుమతి కూడా కోరానని ఆమె చెప్పింది. కానీ పిల్లలతో అక్కడే ఉండాలంటే ఉద్యోగం చేయాలని నాకు అర్థమైందని తెలిపింది. ఆ తర్వాత సూపర్మార్కెట్లో క్లీనర్గా ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని తనతో భర్త చెప్పిన విషయాన్ని కూడా ఆమె గుర్తు చేసుకుంది.ఇండియాలోని తన ఆస్తులను విక్రయించడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని తెలిసినప్పుడే పరిస్థితి మరింత దిగజారిందని తెలిపింది. దీంతో తాను అర్ధరాత్రి ఆస్ట్రియా నుండి తిరిగి వచ్చానని వెల్లడించింది. ఇల్లు లేకుండా భారతదేశానికి తిరిగి రావడం.. పది రోజుల పాటు హోటల్లో ఉంటూ తన జీవితాన్ని తిరిగి ప్రారంభించడానికి ప్రీతి జింటాతో పాటు ఇతర ఫ్రెండ్స్పై ఆధారపడ్డానని గుర్తు చేసుకుంది.కాగా.. సెలీనా జైట్లీ 2010లో ఆస్ట్రియన్ వ్యాపారవేత్త పీటర్ హాగ్ వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి 2012లో విన్స్టన్, విరాజ్ అనే కవలలు జన్మించారు. ఆ తర్వాత 2017లో ఆర్థర్ అనే మరో కుమారుడు జన్మించారు. గతంలో ఓ కుమారుడు షంషేర్ గుండె సంబంధిత వ్యాధితో చనిపోయిందని తెలిపారు. 2025 నవంబర్లో గృహ హింస, భర్త వేధింపులకు తట్టుకోలేక ముంబయిలోని అంధేరి మేజిస్ట్రేట్ కోర్టును ఆశ్రయించింది.
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గోల్ నుంచి కొనుగోలు దాకా...భారతదేశంలో అత్యంత వ్యయప్రయాసలతో నిర్మించిన ‘రామాయణ్’ చిత్రంలో రణ్బీర్ కపూర్ కథానాయకుడు కావచ్చు కానీ మరోవైపు ప్రస్తుతం జరుగుతున్న సాకర్ మ్యాచ్లు చూస్తూ కేరింతలు కొట్టే ఫుట్బాల్ క్రీడాభిమాని కూడా. నిరుపేద పిల్లలను ఆదుకునేందుకు నిధుల సేకరణకోసం ఫ్రెండ్లీ ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ ఆడిన 18 మంది బాలీవుడ్ ప్రముఖులతో కూడిన ఆల్ స్టార్ ఫుట్బాల్ క్లబ్లో సభ్యుడు. అయితే ఫుట్బాల్పై అభిమానం అంతటితో ఆగిపోలేదు.జీవితంలో ఓ భాగం‘రణబీర్ ఎంత పెద్ద ఫుట్బాల్ అభిమాని అంటే... కేవలం ఒక మ్యాచ్ చూడటం కోసమే ఆయన ఒక్కరోజులో బార్సిలోనా దాకా ప్రయాణించేవాడు’’ అంటూ ఆ క్లబ్ భాగస్వామి బిమల్ పరేఖ్ గుర్తు చేసుకుంటారు. ఫుట్బాల్పై అమితమైన ఆసక్తి ఉన్న రణబీర్ కపూర్, గత 2014లో ‘ముంబై సిటీ ఫుట్బాల్ క్లబ్’ను కొనుగోలు చేశారు. ఒకే సీజన్ లో ‘లీగ్ విన్నర్స్ షీల్డ్’’ఐఎస్ఎల్ కప్’ టైటిల్ రెండింటినీ గెలుచుకున్న మొదటి క్లబ్గా ఆయన క్లబ్ నిలిచింది. ఆ తర్వాత, కూడా రెండుసార్లు ఐఎస్ఎల్ లీగ్ విన్నర్స్ షీల్డ్ను కైవసం చేసుకుంది.‘చిన్నప్పటి నుంచి ఫుట్బాల్ నా జీవితంలో ఒక భాగం, ఇప్పుడు ఇండియన్ సూపర్ లీగ్లో ముంబై నగరానికి ప్రాతినిధ్యం వహించడం గర్వకారణం. నాకున్న ఆసక్తిని ఈ క్రీడ అభివృద్ధికి వినియోగించడం సంతోషం కలిగిస్తోంది’’ అంటారు రణబీర్.నటుడిగా కన్నా ఆటగాడిగానే...తన బిజీ షూటింగ్ షెడ్యూల్లో కాస్త తీరిక దొరికితే చాలు... రణబీర్ ముంబైలోని ఒక ఫుట్బాల్ మైదానంలో సినీ పరిశ్రమకు చెందిన తన స్నేహితులతో కలిసి ఫుట్బాల్ ఆడటానికి వెళ్లిపోతాడు. ‘ప్రతి రాత్రి పడుకునే ముందు, నటుడిగానో లేదా స్టార్గానో సినిమా సెట్లో ఉన్నట్టు అనుకోను. ఫుట్బాల్ మైదానంలో 8వ నంబర్ జెర్సీ ధరించిన ఫుట్బాల్ క్రీడాకారుడిగా మాత్రమే నన్ను నేను ఊహించుకుంటాను. దిగ్గజ క్రీడాకారులు మెస్సీ ఇనియెస్టాలకు బంతిని పాస్ చేస్తున్నట్లు కలలు కంటాను’’ అని చెప్పడాన్ని బట్టి రణబీర్ క్రీడాసక్తిని అర్థం చేసుకోవచ్చు.‘‘దేశానికి గర్వకారణంగా నిలిచిన ఏ క్రీడాకారుడిపైనైనా భవిష్యత్తులో క్రీడా నేపథ్యం ఉన్న సినిమా చేయాలని కోరుకుంటున్నాను,’’ అని కూడా రణబీర్ చెప్పాడు. ’‘ఫుట్బాల్ ఆట ఆడటం వల్ల అడ్రినలిన్ పెరుగుతుంది, ఇది ప్రేక్షకులను అత్యంత లీనమయ్యేలా చేసే ఆట. దీనిలోని ప్రతి నిమిషం, ప్రతి సెకను ఆటగాళ్లకు, ప్రేక్షకులకు ఉత్సాహాన్నిస్తూనే ఉంటుంది’’ అని అంటారాయన. ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫుట్ బాల్ అభిమానులైన ప్రేక్షకులతోపాటు ఆయన కూడా ఆ ఉత్సాహాన్ని అనుభవిస్తున్నారు.– సత్యబాబు, సాక్షి, హైదరాబాద్
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ప్రియురాలితో మూడో పెళ్లి.. అతిథులకు ప్రత్యేక మెను..!బాలీవుడ్ స్టార్ అమిర్ ఖాన్ ముచ్చటగా మూడోసారి వివాహబంధంలోకి అడుగుపెడుతున్నారు. ఈనెల 5న తన ప్రియురాలు, బెంగళూరుకు చెందిన గౌరీ స్ప్రాట్ను పెళ్లాడనున్నారు. వీరిద్దరి పెళ్లి వేడుక చాలా సింపుల్గా కొద్దిమంది సన్నిహితుల సమక్షంలోనే జరగనుందని వెల్లడించారు. ఈ వివాహాన్ని అత్యంత దగ్గరి బంధువులతోనే చాలా సీక్రెట్గా జరుపుకోనున్నారు. ఈ పెళ్లికి కేవలం 100-150 మంది మాత్రమే అతిథులు మాత్రమే హాజరవుతారని అమిర్ ఖాన్ సన్నిహితులు తెలిపారు. ఇప్పటికే ఈ వేడుకకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు పూర్తైనట్లు వెల్లడించారు. అతిథులకు ప్రత్యేక భోజనాల మెను సిద్ధం చేసినట్లు ఓ నివేదిక ద్వారా తెలిసింది. అమిర్, గౌరీ మెను విషయంలో తమకు ఇష్టమైన వంటకాల తయారీని స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారట. వీరిద్దరు అతిథులకు ఇచ్చే విందు స్పెషల్గా ఉండాలని భావిస్తున్నారట.ఈ పెళ్లికి అమిర్ ఖాన్ కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులతో పాటు చిత్రనిర్మాత అశుతోష్ గోవారికర్, డైరెక్టర్ రాజ్ కుమార్ సంతోషి కూడా హాజరవుతారని తెలుస్తోంది. కాగా.. అమిర్ గతంలో రీనా దత్తాను వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి జునైద్, ఐరా అనే ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. ఆ తర్వాత డైరెక్టర్ కిరణ్ రావును వివాహం చేసుకున్నారు. వీరిద్దరి ఆజాద్ అనే కుమారుడు ఉన్నాడు.#WATCH | Mumbai | On his marriage plans, actor Aamir Khan says, "I am getting married on July 5, and the wedding will take place at home with close family and friends. We seek everyone's blessings and hope that we remain happy forever..." (02.07) pic.twitter.com/GXhBqEaDcH— ANI (@ANI) July 3, 2026
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రూ. 10 లక్షలకు ముంచేశారు, రోజంతా స్టేషన్లోనే : నటి ఆవేదననటిగా కెరీర్ ప్రారంభించి, వ్యాపారవేత్తగా అవతరించిన పరుల్ గులాటికి స్వయంగా తన ఉద్యోగులనుంచే భారీ షాక్ తగిలింది. తనను తాను ముద్దుగా మల్కిన్ అని పిలుచుకునేఈ అమ్మడు ప్రముఖ హెయిర్ ఎక్స్టెన్షన్స్ బ్రాండ్ 'నిష్ హెయిర్' అధినేత. తాజాగా బెంగళూరు కార్యాలయంలోని ఇద్దరు ఉద్యోగుల చేతిలో మోసపోయానని వాపోయారు. ఈ సందర్బంగా స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో రోజంతా గడిపినట్లు సోషల్ మీడియాలో వెల్లడించారు.ఏం జరిగిందంటే...పరుల్ గులాటి తన బ్రాండ్ 'నిష్ హెయిర్' (Nish Hair) బెంగళూరు శాఖలో జరిగిన భారీ మోసం గురించి ఇన్స్టాలో చెప్పుకొచ్చారు. దీని ప్రకారం నిష్ హెయిర్ ఉత్పత్తులను వినియోగదారులకు అమ్మి, వచ్చిన డబ్బును వారి వ్యక్తిగత ఖాతాలకు మళ్లించుకున్నారు. ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత, ఆమె బెంగళూరులోని ఒక పోలీస్ స్టేషన్లో రోజంతా గడపవలసి వచ్చిందని ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా వెల్లడించారు. స్టోర్ మేనేజర్, సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫొటోలను షేర్ చేస్తూ.. బెంగళూరు స్టోర్లో ఏదో తప్పు జరుగుతోందని తనకు ముందే అనుమానం వచ్చిందని, దీంతో తాను అకస్మాత్తుగా స్టోర్ను సందర్శించినప్పుడు అసలు నిజాలు బయటపడ్డాయని పరుల్ పేర్కొన్నారు. అలాగే సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా పనిచేస్తున్న యువతికి స్టోర్ సీసీటీవీ యాక్సెస్ ఉందని అందుకే తాను బెంగళూరు వస్తున్న విషయం తెలుసుకుని, తాను రాకముందే ఒంట్లో బాగోలేదంటూ సెలవు పెట్టి తప్పించుకుంది.ఇలా రోజుకు దాదాపు రూ.15,000 నుండి రూ. 20 వేల దాకా నొక్కేశారు. పరుల్ వచ్చిన రోజు డ్యూటీలో ఉన్న స్టోర్ మేనేజర్ను నిలదీయడంతో అతను మోసం చేసినట్లు అంగీకరించాడు. ఉద్యోగంలో చేరిన మొదటి నెల మొత్తం బిజినెస్ ఎలా నడుస్తుందో అర్థం చేసుకున్నానని, రెండో నెల నుంచే ఈ మోసానికి తెరలేపానని అతను ఒప్పుకున్నట్లు పరుల్ చెప్పారు. View this post on Instagram A post shared by Parul Gulati 🤍 (@gulati06) రూ.10 లక్షల స్టాక్ మాయంగత నెలలో తమ ఇన్వెంటరీ (స్టాక్) లెక్కలు చూసినప్పుడు దాదాపు రూ.10 లక్షల విలువైన ప్రొడక్ట్స్ తక్కువగా ఉన్నట్లు గుర్తించామని పరుల్ చెప్పారు. 'షాపిఫై' (Shopify) యాప్లో లెక్కలు సరిచేస్తున్నట్లు కనిపించినా, తాను పంపిన అసలు స్టాక్కు, అమ్మకాలకు పొంతన కుదరక పోవడంతో అనుమానం బలపడిందని అన్నారు. తన ప్రొడక్ట్స్ని, ప్యాకేజింగ్నువాడుకొని, తనను, తన కస్టమర్లను కూడా మోసం చేశారని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.ఇదీ చదవండి: ఉద్యోగం Vs సంసారం : సింగిల్ మదర్ సునీత సక్సెస్ స్టోరీపరుల్ గులాటి విజ్ఞప్తిప్రస్తుతానికి కేవలం గత 6 నెలల కాలానికి సంబంధించిన ఆధారాలు మాత్రమే తన వద్ద ఉన్నాయని పరుల్ తెలిపారు. మేనేజర్ ఒక్కడే దాదాపు రూ.8 లక్షల వరకు కాజేసినట్లు ఒప్పుకున్నాడని, ఆ సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ యువతి మాత్రం ప్రస్తుతం పరారీలో ఉందని పేర్కొన్నారు. పోగొట్టుకున్న డబ్బు తిరిగొస్తుందనే నమ్మకం తనకు లేదని, కానీ ఇలాంటి మోసగాళ్లను ఎవరూ కూడా ఉద్యోగాల్లోకి తీసుకోకూడదనే ఉద్దేశంతోనే ఈ విషయాన్ని బయటపెడుతున్నట్లు ఆమె స్పష్టం చేశారు. ఈ విషయంలోఅప్రమత్తంగా ఉండాలని తన కస్టమర్లకు విజ్ఞప్తి చేశారు.ఇదీ చదవండి: నాడు డెలివరీ బాయ్.. నేడు రెండు AI స్టార్టప్స్కు ఫౌండర్!
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ప్రియురాలితో మూడో పెళ్లి.. అమిర్ ఖాన్ షాకింగ్ నిర్ణయం..!బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అమిర్ ఖాన్ ముచ్చటగా మూడోసారి పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు. గతేడాది తన ప్రియురాలిని పరిచయం చేసిన 60 ఏళ్ల హీరో మరోసారి వివాహబంధంలోకి అడుగుపెడుతున్నారు. బెంగళూరుకు చెందిన తన ప్రియురాలు గౌరీ స్ప్రాట్ను పెళ్లాడనున్నారు. ఈ నెల 5న వీరిద్దరి పెళ్లి జరగనుంది. కొద్దిమంది సన్నిహితుల సమక్షంలోనే ఈ జంట ఒక్కటి కానున్నారు. ఎలాంటి హడావుడి లేకుండా సింపుల్గా రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేసుకోనున్నారు.అయితే పెళ్లి తర్వాత గ్రాండ్ రిసెప్షన్ వేడుక ఉంటుందని అంతా భావించారు. కానీ అలాంటిదేమీ లేదని తెలుస్తోంది. కేవలం అమిర్ ఖాన్ ఇంట్లో అత్యంత సన్నిహితులకు మాత్రమే ట్రీట్ ఇవ్వనున్నారు. ఈ వేడుకను కేవలం సన్నిహిత కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితుల సమక్షంలోనే ప్రైవేట్గా జరుపుకోనున్నారు. ఈ విషయాన్ని సన్నిహితులు ఒకరు వెల్లడించారు. ఇటీవల ఇంటర్వ్యూలోనూ అమిర్ ఖాన్ ఇదే విషయాన్ని వెల్లడించారు. మా ఇంట్లోనే కేవలం ఇరు కుటుంబాలు, అత్యంత సన్నిహిత స్నేహితుల సమక్షంలో రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటామని తెలిపారు. మేమిద్దరం చాలా నిరాడంబరంగా చేసుకోవాలని ముందే నిర్ణయించుకున్నామని అమిర్ పేర్కొన్నారు. కాగా.. జూలై 5న ఈ జంట పెళ్లిబంధతో ఒక్కటి కానున్నారు. కాగా.. గతేడాది తన బర్త్ డే సందర్భంగా అమిర్ ఖాన్ ప్రియురాలిని అభిమానులకు పరిచయం చేశారు.కాగా.. అమిర్ ఖాన్కు ఇప్పటికే రెండు పెళ్లిళ్లు కాగా.. ఇద్దరితోనూ విడిపోయారు. అమిర్ గతంలో రీనా దత్తాను వివాహం చేసుకున్నారు, వీరికి జునైద్, ఐరా అనే ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. ఆ తర్వాత డైరెక్టర్ కిరణ్ రావును పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరికి ఆజాద్ అనే కుమారుడు ఉన్నాడు. మరోవైపు ప్రియురాలు గౌరీ స్ప్రాట్కు సైతం ఓ కుమారుడు ఉన్నారు. ఆమె కూడా తన భర్తకు విడాకులిచ్చింది.
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బ్యాక్ నుంచి ఫోటోలు, వీడియోలు ఎలా తీస్తారు? నటి సీరియస్సాధారణంగా సెలబ్రిటీలు పబ్లిక్ ఈవెంట్స్కి వచ్చినప్పుడు వారిని మీడియా కవర్ చేయడం సహజమే. ఇక సినిమా తారలు అయితే ఎక్కడ కనిపించినా కెమెరాలు ‘క్లిక్’ అంటూనే ఉంటాయి. అయితే కొంతమంది ఫోటోగ్రాఫర్లు మాత్రం వారిని కెమెరాలను రకరకాల యాంగిల్స్లో పెట్టి సినీ తారలను అభ్యంతరకంగా చూపించే ప్రయత్నాలు ఈ మధ్య ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. దీనిపై బాలీవుడ్ నటి నేహా ధూపియా ఫైర్ అయింది. అలా ఫోటోలు తీస్తున్న మీడియా ఫోటోగ్రాఫర్లపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.పదే పదే చెబుతున్నా వినరా?తాజాగా ముంబైలో ఈ ఈవెంట్కు హాజరైన నేహా ధూపియా.. అక్కడ తనను ఫోటోలు తీస్తున్న మీడియా ఫోటోగ్రాఫర్లపై ఫైర్ అయింది. ‘మీలో ఎవరు వెనుకవైపు నుంచి ఫోటోలు , వీడియోలు తీస్తున్నారు? ఎందుకు అలా చేస్తున్నారు. నన్నే కాదు ఏ హీరోయిన్ని కూడా వెనుక నుంచి ఫోటోలు తీయొద్దు. బ్యాగులు సర్దుకుంటుంటే.. పుస్తకాలు తీసుకుంటున్నా.. చివరకు నార్మల్గా నడచుకుంటూ వెళ్తే కూడా వెనక నుంచి ఫోటోలు, వీడియోలు తీస్తున్నారు? ఇలాంటి పనులు చేయొద్దని పదే పదే చెబుతున్నా ఫోటోగ్రాఫర్లు వినడం లేదు. మీడియాతో ఎంతో గౌరవంగా మాట్లాడతాం. మీరు కూడా అంతే మర్యాదగా నచుడుకోండి’ అని నేహా సీరియస్ అయింది.అందుకే సీరియస్..నేహా ధూపియా ఈ స్థాయిలో సీరియస్ అవ్వడానికి గల కారణం కూడా ఉంది. గతంలో ఆమె రన్నింగ్ ట్రాక్పై పరుగెడుతుండగా.. కొంతమంది ఇబ్బందికరమైన యాంగిల్స్లో ఫోటోలు, వీడియోలు తీశారు. అవి నెట్టింట బాగా వైరల్ అయ్యాయి. నెటిజన్స్ దారుణమైన కామెంట్స్ పెట్టారు. తాజా ఈవెంట్లో కూడా అలా నడుస్తుండగా..వెనుక నుంచి ఫోటోలు తీయడంతో పాత విషయాన్నిగుర్తు చేస్తూ ఆమె వారిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.సెలబ్రిటీలను కవరేజ్ చేసేటప్పుడు ఒకరి వ్యక్తిగత పరిధులు దాటకుండా చూసుకోవడం అవసరమని ఆమె పేర్కొన్నారు. పదే పదే హెచ్చరించినా వినకపోవడం వల్లే తాను ఈ విధంగా అందరి ముందు స్పందించాల్సి వచ్చిందని వివరించారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారగా.. ఆమె తీసుకున్న స్టాండ్కు నెటిజన్స్ మద్దతు ఇస్తూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. Actress Neha Dhupia strongly scolded the paparazzi for taking back shots from behind.She said, "These paparazzi have become disrespectful. All they do is take back shots from behind. We're tired of telling them again and again - this needs to stop completely."Recently, Neha… pic.twitter.com/uEgE2c3ikV— Saffron Chargers (@SaffronChargers) June 30, 2026
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రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్బాలీవుడ్ హీరో ఆయుష్మాన్ ఖురానా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘ముపాపా’. సమీర్ సక్సేనా ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్, పోషమ్ పా పిక్చర్స్ బ్యానర్స్పై యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ సీఈఓ అక్షయ్ విదాని ఈ మూవీ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాని 2027 ఫిబ్రవరి 19న రిలీజ్ చేయనున్నట్లు మేకర్స్ బుధవారం ప్రకటించారు. ‘‘ముపాపా’ వినూత్నమైన థియేట్రికల్ చిత్రంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సినిమా ఆడియన్స్కి కొత్త విజువల్ అనుభూతిని అందిస్తుంది. ‘కాలా పానీ, మామ్లా లీగల్ హైస’ వంటి ప్రేక్షకాదరణ పొందిన సినిమాల్లో భాగమైన పోషమ్ పా పిక్చర్స్ భాగస్వాములు సమీర్ సక్సేనా, బిస్వపతి సర్కార్, సౌరభ్ ఖన్నా, అమిత్ గోలాని ‘ముపాపా’ చిత్రంలో భాగమయ్యారు’’ అని చిత్రయూనిట్ పేర్కొంది.
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ఆస్పత్రికి డబ్బుల్లేక.. 5 వేలకే పనిచేశా: స్టార్ సింగర్ప్రముఖ బాలీవుడ్ సింగర్ దిల్జీత్ దోసాంజ్ ఇప్పుడు నటుడిగా రాణిస్తున్నారు. ఇటీవలే 'మై వాపస్ ఆవుంగా' అనే మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా థియేటర్లలో సందడి చేస్తోంది. ఇంతియాజ్ అలీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా జూన్ 12న థియేటర్లలో విడుదలైంది. ఈ చిత్రంలో నసీరుద్దీన్ షా, వేదాంగ్ రైనా, శార్వరి కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఇక ఈ సినిమా సంగతి పక్కనపెడితే సింగర్ దిల్జీత్ తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూకు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా తన కెరీర్ గురించి పలు ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు. తన కెరీర్ తొలినాళ్లలో ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులను వెల్లడించారు. అంతేకాకుండా తన బాల్యంలోని కష్టాల గురించి మాట్లాడారు. కొన్నిసార్లు తమ కుటుంబం వైద్య చికిత్సకు కూడా డబ్బులు లేని పరిస్థితి ఎదురైందని తెలిపారు. నా చిన్నప్పుడు మా కుటుంబం తీవ్రమైన ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొందని సింగర్ వెల్లడించారు. పుట్టినరోజు వేడుకలు, పెళ్లిళ్లలో ప్రదర్శనలు ఇచ్చానని పేర్కొన్నారు.దిల్జీత్ దోసాంజ్ మాట్లాడుతూ..' 2002లో తన తొలి ఆల్బమ్ విడుదల చేశా. ఆ తర్వాత పుట్టినరోజు వేడుకల్లో ప్రదర్శనల కోసం కొందరు తమ కంపెనీని కొందరు సంప్రదించారు. మొదట అలాంటి కార్యక్రమాల్లో పాడటానికి ఆసక్తి లేకపోయినా.. కాంట్రాక్టు వల్ల ఆఫర్లను అంగీకరించా. కేవలం ఆల్బమ్ అమ్మకాలతో ఆర్థికంగా ఎదగలేనని గ్రహించా. ఆ తర్వాత ప్రత్యక్ష ప్రదర్శనల ఇవ్వడమే సరైన మార్గమని నమ్మా. ఆ టైమ్లో నేను ఎవరినీ కాదనలేదు. ఎవరైనా రూ. 5,000, రూ. 10,000, రూ. 15,000 ఇస్తే సరే అన్నా. పగలు, రాత్రి తేడా లేకుండా అన్ని చోట్ల ప్రదర్శనలకు వెళ్లా' అని తెలిపారు.ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్లే పని దొరికిన చోటల్లా ప్రదర్శనలు ఇవ్వడానికి సిద్ధమయ్యానని దిల్జిత్ దోసాంజ్ చెప్పుకొచ్చారు. నేను ఒక పేద కుటుంబం నుండి వచ్చానని.. జబ్బు చేస్తే, డాక్టరు దగ్గరకు వెళ్ళడానికి డబ్బులు ఉండేవి కావని తెలిపారు. అయితే పెళ్లిళ్లలో ప్రదర్శనలు ఇవ్వడం మానేశానని ఆయన వెల్లడించారు. పంజాబీ సంగీత పరిశ్రమలోని కొంతమంది సీనియర్ కళాకారులు నా ప్రదర్శనలను చిన్నచూపు చూశారు. ఆ వ్యాఖ్యలు తన కెరీర్ను ప్రభావితం చేయకుండా.. సొంత కచేరీలను నిర్వహించడంపై దృష్టి పెట్టానని దిల్జీత్ పంచుకున్నారు.
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పిల్లలు కావాలన్నాడు.. విడాకులు ఇచ్చేశా: సీరియల్ నటినటీనటులు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవడం, విడాకులు తీసుకోవడం లాంటి వార్తలు ఎప్పటికప్పుడు చూస్తూనే ఉంటాయి. అయితే మనస్పర్థల కారణంగా విడిపోయాం అనే కారణాన్ని దాదాపు సినీ జంటలన్నీ చెబుతుంటాయి. కానీ ఓ సీరియల్ నటి మాత్రం షాకింగ్ రీజన్ చెప్పింది. తన భర్త.. పిల్లలు కావాలని అడగడంతోనే విడాకులు ఇచ్చేశానని చెప్పుకొచ్చింది.(ఇదీ చదవండి: కుమారస్వామి ఎక్కడివాడు? ఎన్టీఆర్ సినిమా వల్ల తెలుగు vs తమిళం)హిందీ సీరియల్ నటి ఆకాంక్ష చమోలా.. ప్రస్తుతం నెట్ఫ్లిక్స్లో ప్రసారమవుతున్న 'లాక్ అప్' అనే రియాలిటీ షో రెండో సీజన్లో పాల్గొంది. రెండో ఎపిసోడ్లో మాట్లాడుతూ తన భర్త గౌరవ్ ఖన్నా నుంచి విడాకులు తీసుకోబోతున్నట్లు వెల్లడించింది. ఇప్పుడు మూడో ఎపిసోడ్లో ఈ నిర్ణయానికి దారితీసిన పరిస్థితుల గురించి బయటపెట్టింది. సహ కంటెస్టెంట్స్తో మాట్లాడుతూ ఈ విషయాల్ని పంచుకుంది.'మా పెళ్లి టైంలోనే నాకు తల్లికావడంపై ఎలాంటి ఆసక్తి ఉండేది కాదు. కాలక్రమణా అది మారుతుందేమో అనుకున్నా. కానీ తర్వాత నేను పిల్లల్ని కనడానికి, తల్లి అయ్యేందుకు సరైన వ్యక్తి కాదని తెలుసుకున్నాను. అదే సంగతి గౌరవ్కి కూడా చాన్నాళ్ల క్రితమే చెప్పాను. అంగీకరించాడు కూడా. కానీ కాలం గడిచేకొద్ది ఆయన అభిప్రాయం మారింది. ప్రస్తుతం పిల్లలు కావాలని అంటున్నాడు. కానీ నేను ఆయన కోరిక నెరవేర్చలేను. ఇది నాకు తెలిసిన వెంటనే.. ఒకవేళ ఈ కారణంగా నన్ను విడిచిపెట్టాలనుకుంటే ఆ నిర్ణయం కూడా నాకు సమ్మతమే అని గౌరవ్తో కూడా చెప్పాను' అని ఆకాంక్ష పేర్కొంది.(ఇదీ చదవండి: రాజకీయ ఎంట్రీపై యూటర్న్.. లారెన్స్ షాకింగ్ నిర్ణయం)'చాలామంది కుటుంబాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడం, పిల్లల్ని కనడం లాంటి వాటి కోసం పెళ్లి చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఆ కోణంలో చూస్తే గౌరవ్ తప్పు చేయట్లేదు. కానీ నాకే పిల్లల్ని కనాలనే ఆసక్తి లేదు. ఆయన కావాల్సిన జీవితాన్ని నేను ఇవ్వలేకపోతున్నాను. అందుకే ఆయనని ఆ పరిస్థితిలో ఉంచాలని నేను కోరుకోవడం లేదు' అని ఆకాంక్ష చెప్పుకొచ్చింది.ఇకపోతే ఆకాంక్ష.. సంతోషి మా, యే హై ఆషికీ, క్రైమ్ పట్రోల్ తదితర సీరియల్స్ చేసింది. 2016 నవంబరులో నటుడు గౌరవ్ ఖన్నాని ఈమె పెళ్లి చేసుకుంది. అయితే గతేడాది బిగ్బాస్ 19వ సీజన్లో పాల్గొన్నప్పుడు కూడా గౌరవ్ ఖన్నా ఆకాంక్ష ఇప్పుడు చెప్పిన విషయాన్నే చెప్పాడు. తన భార్య, పిల్లలను కనకూడదనే నిర్ణయం తీసుకున్నప్పటికీ, ఆ నిర్ణయాన్ని తాను గౌరవిస్తానని, తనకు మాత్రం కుటుంబాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలని, పిల్లలు కావాలనే కోరిక ఉందని వెల్లడించాడు. అయితే ఇదంతా చెప్పి సానుభూతి పొందాలని ప్రయత్నం చేయట్లేదని స్పష్టం చేశాడు.(ఇదీ చదవండి: సీరియల్ నటికి నడిరోడ్డుపై వేధింపులు! వీడియో వైరల్)
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ఓటీటీలో మర్డర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్.. ట్రైలర్ రిలీజ్ఓటీటీలో మరో థ్రిల్లర్ మూవీ సందడి చేయనుంది. సన్నీ డియోల్, అక్షయే ఖన్నా ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఇక్కా వచ్చేనెలలో ఓటీటీ ప్రియులను అలరించనుంది. ఈ చిత్రాన్ని కోర్ట్ రూమ్ సస్పెన్స్ డ్రామాగా తెరకెక్కించారు. ఈ చిత్రాన్ని నేరుగా ఓటీటీలోనే స్ట్రీమింగ్ చేయనున్నారు. జూలై 10 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్ వేదికగా ఈ చిత్రాన్ని స్ట్రీమింగ్ చేయనున్నట్లు ఇప్పటికే ప్రకటించారు.తాజాగా ఈ మూవీ ట్రైలర్ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ ట్రైలర్ చూస్తుంటే ఓ మర్డర్ కేసు చుట్టే కథ ఉండనుందని అర్థమవుతోంది. ఈ కేసును వాదించే డిఫెన్స్ లాయర్గా సన్నీ డియోల్ కనిపించనున్నారు. ఈ ట్రైలర్లో కోర్ట్ రూమ్ సీన్స్ ఆసక్తిగా పెంచేస్తున్నాయి. మరి ఈ కేసులో సన్నీ డియోల్ గెలిచారా? అక్షయే ఖన్నా తప్పించుకున్నారా? లేదా అన్నది తెలియాలంటే మూవీ చూడాల్సిందే.కాగా.. దాదాపు 29 ఏళ్ల తర్వాత ఇద్దరు దిగ్గజ నటులు సన్నీ డియోల్, అక్షయే ఖన్నా స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోనున్నారు. ఈ సినిమాకు సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీలో దియా మీర్జా, తిలోత్తమా శోమే, సంజీదా షేక్, ఆకాంక్ష రంజన్ కపూర్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
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బెల్లంకొండ రికార్డ్.. మరే తెలుగు హీరోకి సాధ్యం కాదుబెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ తెలుగులో ఓ హీరో. ఇప్పటికే పలు సినిమాలు చేసినప్పటికీ రాక్షసుడు, అల్లుడు శీను తప్పితే చెప్పుకోదగ్గ హిట్స్ కూడా లేవు. అయినా సరే ప్రస్తుతం మూడు నాలుగు మూవీస్ చేస్తూ బిజీగా ఉన్నాడు. ఈ ఏడాది పెళ్లి చేసుకున్న ఇతడు.. ప్రస్తుతం భార్యతో కలిసి ఫారిన్ ట్రిప్స్ వేస్తున్నాడు. సరే ఈ సంగతులు కాసేపు పక్కనబెడితే తెలుగులో ఏ హీరోకి సాధ్యం కానీ ఓ క్రేజీ రికార్డ్ సాధించాడు. ఇప్పుడీ విషయం చర్చనీయాంశంగా మారింది.(ఇదీ చదవండి: 'పెద్ది'తో తెలుగు అయిపోయింది.. ఇక తమిళంలోకి)తెలుగులో తీసిన యాక్షన్ సినిమాల్ని పేర్లు మార్చి యూట్యూబ్లో హిందీలో రిలీజ్ చేస్తుంటారు. వీటికి ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో విపరీతమైన క్రేజ్ ఉంటుంది. హీరోలు రవితేజ, రామ్ తదితరులు గతంలో చేసిన చిత్రాలకు ఇలానే వ్యూస్ వచ్చేవి. అయితే బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్-బోయపాటి శీను కాంబోలో వచ్చిన 'జయ జానకి నాయక' కళ్లు చెదిరే ఘనత సాధించింది.'జయ జానకి నాయక ఖూంకర్' పేరుతో యూట్యూబ్లో ఉన్న హిందీ వెర్షన్ సినిమా.. ఏకంగా 1000 మిలియన్లు అంటే బిలియన్ వ్యూస్ సాధించింది. దక్షిణాది నుంచి డబ్బింగ్ అయిన చిత్రాల్లో ఇదే అత్యధికం. దీని తర్వాత కేజీఎఫ్ ఛాప్టర్ 1.. 860 మిలియన్ల వ్యూస్తో తర్వాతి స్థానంలో ఉంది. అయితే తెలుగులో 'జయ జానకి నాయక' సినిమా జస్ట్ యావరేజ్. కానీ హిందీలో అది కూడా యూట్యూబ్లో మాత్రం వేరే లెవల్ ఫాలోయింగ్ సొంతం చేసుకుంది.అయితే తన సినిమాల హిందీ డబ్బింగులకు యూట్యూబ్లో విపరీతమైన ఆదరణ వస్తుండేసరికి.. కొన్నాళ్ల క్రితం 'ఛత్రపతి' రీమేక్తో బెల్లంకొండ.. బాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. కానీ ఘోరంగా డిజాస్టర్ అయ్యేసరికి మళ్లీ అటువైపు చూడలేదు.(ఇదీ చదవండి: ఈ వారం ఓటీటీల్లోకి 15 సినిమాలు.. ఆ నాలుగు డోంట్ మిస్)
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శ్రద్ధాకపూర్ లేటేస్ట్ మూవీ.. టైటిల్పై తీవ్ర అభ్యంతరం..!శ్రద్ధా కపూర్ లీడ్ రోల్లో వస్తోన్న హిస్టారికల్ బయోపిక్ ఈథ. ఇటీవలే టీజర్ రిలీజ్ చేయగా.. ఒక్కసారిగా అంచనాలు పెంచేసింది. ప్రముఖ జానపద కళాకారణి విఠాబాయి నారాయణ్గావ్కర్ జీవితం ఆధారంగా ఈ మూవీని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి ఛావా డైరెక్టర్ లక్ష్మణ్ ఉటేకర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ మూవీ టీజర్తోనే అంచనాలు పెరిగాయి. ఈ బయోపిక్లో రణదీప్ హూడా, మహమ్మద్ జీషన్ అయ్యూబ్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. మ్యాడాక్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్పై తెరకెక్కుతున్న 'ఈథ ఆగష్టు 28, 2026న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.టైటిల్పై వివాదం..ఈ మూవీని ప్రముఖ కళాకారిణి విఠాబాయి జీవితం ఆధారంగా రూపొందిస్తున్నారు. ఆమె అత్యంత గౌరవరప్రదమైన జానపద కళాకారిణులలో ఒకరిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. అలాంటి ఆమె జీవితంపై వస్తోన్న మూవీ టైటిల్ ఈథ అని పెట్టడంపై తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తమవుతోంది. ఈ టైటిల్ను మార్చాలన్న డిమాండ్ పెరుగుతోంది. బయోపిక్కు విఠాబాయి పేరు ఎందుకు పెట్టలేదని నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పటికే మేకర్స్ ప్రశ్నించింది.తాజాగా విఠాబాయి వారసులు సైతం ఈథ టైటిల్ను వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ఆమె కుమారులు కైలాష్, రాజేష్ నారాయణ్గావ్కర్, మనవడు మోహిత్ నారాయణ్గావ్కర్ సైతం టైటిల్ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. టైటిల్పై చిత్ర నిర్మాతలు తమ నిర్ణయాన్ని పునః పరిశీలించాలని కోరుతున్నారు. ఆమె జీవిత చరిత్రకు ఆమె పేరునే పెట్టాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇది కేవలం సినిమా పేరుకు సంబంధించిన విషయం కాదని... మహారాష్ట్రలో గొప్పగా భావించే లావణి, తమాషా సంప్రదాయాన్ని తీర్చిదిద్దడంలో సహాయపడిన విఠాబాయికి తగిన గుర్తింపునివ్వాలని కోరుతున్నారు. 'విఠా' లేదా 'విఠాబాయి' అని ఎందుకు పేరు పెట్టలేదని ప్రశ్నిస్తున్నారు. అయితే ఈ వివాదంపై దర్శకుడు లక్ష్మణ్ ఉటేకర్ కానీ.. మ్యాడాక్ ఫిల్మ్స్ గానీ స్పందించలేదు.విఠాబాయి నారాయణ్గావ్కర్ ఎవరు?విఠాబాయి నారాయణ్గావ్కర్ మహారాష్ట్రకు చెందిన జానపద కళాకారిణి. ఆమె స్థానిక లావణి, తమాషా సంప్రదాయ కళాకారిణిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నరాు. ఆమె తన కెరీర్లో అత్యంత గౌరవనీయమైన జానపద కళాకారిణులలో ఒకరిగా నిలిచి తరతరాలకు స్ఫూర్తిగా నిలిచారు. భారతీయ జానపద కళలకు ఆమె చేసిన సేవలను భారత రాష్ట్రపతి 1957, 1990లో గుర్తించారు. కానీ దేశవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు అందుకున్నప్పటికీ.. విఠాబాయి చివరి రోజుల్లో ఆర్థిక ఇబ్బందులతో పోరాడారు.
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'చంపేస్తామని బెదిరించారు'..లపత్తా లేడీస్ నటుడి ఆవేదనబాలీవుడ్ మూవీ లపత్తా లేడీస్ పాన్ ఇండియా రేంజ్లో సూపర్ హిట్గా నిలిచింది. కిరణ్ రావు తెరకెక్కించిన ఈ రూరల్ ఎమోషనల్ డ్రామా బాక్సాఫీస్ వద్ద హిట్ టాక్ సొంతం చేసుకుంది. చిన్న సినిమా అయినా విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది. ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డ్స్లోనూ ఈ సినిమా సత్తా చాటింది. ఏకంగా 13 విభాగాల్లో అవార్డులను ఎగరేసుకుపోయింది. ఈ సూపర్ హిట్ మూవీలో సతేంద్ర సోని కీలక పాత్రలో కనిపించారు. లాపతా లేడీస్, మీర్జాపూర్ చిత్రాలతో ఫేమస్ అయిన సతేంద్ర సోనీ తనకెదురైన చేదు అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. ఈ మేరకు ఇన్స్టాలో ఓ వీడియోను పోస్ట్ చేశారు.ఓ మూవీ షూటింగ్లో తనను డైరెక్టర్ బెదిరించారని సతేంద్ర సోనీ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తనకు డబ్బులు ఇవ్వకుండా చంపేస్తామని బెదిరిస్తున్నారని వాపోయారు. ఎనిమిది రోజుల పనికి డబ్బు చెల్లించమని అడిగినందుకు చిత్రనిర్మాత పుష్పేంద్ర సింగ్ తనను మూవీ నుంచి తొలగించారని కన్నీటిపర్యంతమయ్యారు. తనతో పాటు పలువురు సహాయ నటులను ప్రాజెక్ట్ నుంచి తొలగించారని ఆ వీడియోలో పేర్కొన్నారు.ఈ వీడియోలో సతేంద్ర సోని మాట్లాడాతూ.. హలో, నా పేరు సతేంద్ర సోని. నేను 'పెడ్ పల్కి' అనే సినిమా షూటింగ్ కోసం మధ్యప్రదేశ్లోని మైహార్ వచ్చా. ఈ మూవీ దర్శకుడు, నిర్మాత పుష్పేంద్ర సింగ్ నాకు 50 వేలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు. మిగిలిన డబ్బు షూటింగ్ సమయంలో చెల్లిస్తామని మాట ఇచ్చారు. మొత్తం 10 రోజుల షూటింగ్.. ఇప్పటికే 8 రోజులు పూర్తయింది. మిగిలిన డబ్బులు ఇవ్వాలని అడిగితే ప్యాకప్ చేసుకోమన్నాడు. పది నిమిషాల్లో హోటల్ ఖాళీ చేయి.. లేదంటే చంపేస్తానంటూ బెదిరించాడు. ఈ సినిమాలో హీరోయిన్గా నటించిన అతని భార్య ప్రగతి చౌహాన్ కూడా నన్ను తిట్టి, అసభ్య పదజాలంతో దూషించింది. దీంతో నేను చాలా భయపడ్డా. భయంతో హోటల్ నుండి చెక్ అవుట్ చేశా. శ్రీధర్ దుబే, పంకజ్ శర్మ కూడా నాతోపాటే వచ్చారు. ఇలాంటి పరిస్థితి రావడం ఇదే మొదటిసారి. చాలా కష్టపడి ముంబై చేరుకున్నా. ' అంటూ తనకు జరిగిన అన్యాయాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. View this post on Instagram A post shared by Satendra Soni (@satendrassoni)
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ప్రముఖ బుల్లితెర జంట విడాకులుసినీ ఇండస్ట్రీలోనే విడాకులు పదం ఎక్కువగా వినిపిస్తోంది. ఇటీవల కోలీవుడ్ స్టార్స్ విజయ్, జయం రవి లాంటి వాళ్లు విడాకుల కేసులతో వార్తల్లో నిలిచారు. సినిమా రంగంలోనే ఎక్కువగా ఇలాంటి వార్తలొస్తున్నాయి. తాజాగా మరో స్టార్ జంట విడిపోతున్నట్లు ప్రకటించి షాకిచ్చింది. ప్రముఖ బాలీవుడ్ జంట గౌరవ్ ఖన్నా, ఆకాంక్ష చమోలా తమ బంధానికి గుడ్ బై చెప్పనున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ విషయాన్ని నటి ఆకాంక్ష తాజాగా లాక్ అప్ సీజన్-2 ప్రీమియర్లో అఫీషియల్గా చెప్పేసింది. గతేడాదిగా తాము విడివిడిగా ఉంటున్నామని.. ఇప్పుడు తమ వివాహ బంధానికి ముగింపు పలుకుతున్నామని ఆమె వెల్లడించింది.ఈ విషయాన్ని 'లాక్ అప్ సీజన్ 2' ప్రీమియర్లో ఆకాంక్ష ధృవీకరించింది. గత ఏడాదిగా తాము విడివిడిగా ఉంటున్నామని, ఇప్పుడు తమ వివాహ బంధానికి ముగింపు పలుకుతున్నామని ఆమె అక్కడ వెల్లడించింది. దీంతో 10 ఏళ్ల వివాహ బంధం తర్వాత గౌరవ్ ఖన్నా, ఆకాంక్ష చమోలా విడాకులు తీసుకోబోతున్నారు.ఈ రియాలిటీ షోలో ఆకాంక్ష మాట్లాడుతూ.. "నేను, గౌరవ్ విడాకులు తీసుకుంటున్నాం. మేము గతేడాదిగా విడివిడిగానే ఉంటున్నాం. ఈ విషయం బయటికి చెప్పలేదు. మా మధ్య ఎలాంటి మనస్పర్థలు లేవు. నాకు, గౌరవ్కు మధ్య పరిస్థితులు బాగానే ఉన్నాయి. మేము ఇప్పటికీ ఒకరితో ఒకరం మాట్లాడుకుంటాం. భాగస్వాములుగా మేము ఒకరికొకరు సెట్ కాలేదని అనుకుంటున్నాం., ఎందుకంటే మేమిద్దరం చాలా భిన్నమైన ఫ్యూచర్ ప్లాన్ చేస్తున్నాం. కానీ మేమిద్దరం కలిసి కాదు" అని విడాకులపై తేల్చేసింది. కాగా.. గౌరవ్ ఖన్నా, ఆకాంక్ష చమోలా చాలా ఏళ్ల ప్రే తర్వాత నవంబర్ 24, 2016న కాన్పూర్లో వివాహం చేసుకున్నారు. కాగా.. వీరిద్దరు బాలీవుడ్ సీరియల్స్లో నటిస్తూ గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.
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వారణాసి తర్వాత గ్లోబల్ స్టార్గా మహేష్.. తదుపరి ప్రాజెక్ట్ ఎవరితో?సూపర్స్టార్ మహేష్ బాబు ప్రస్తుతం పాన్-ఇండియా స్థాయిలో తెరకెక్కుతున్న భారీ చిత్రం వారణాసి షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్న విషయం తెలిసిందే. ఈ చిత్రం షూటింగ్ ముగింపు దశకు చేరుకోవడంతో ఆయన చేసే తదుపరి సినిమాలపై టాలీవుడ్లో ఆసక్తికర చర్చలు మొదలయ్యాయి. మరో నాలుగు నెలల్లో వారణాసి మేజర్ షెడ్యూల్స్ పూర్తవుతాయి. అనంతరం మహేష్ ఎలాంటి విరామం తీసుకోకుండా వెంటనే కొత్త ప్రాజెక్టులను లైన్లో పెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నారని సమాచారం. సాధారణంగా పెద్ద సినిమాలు పూర్తయిన తర్వాత హీరోలు కొంతకాలం విశ్రాంతి తీసుకుంటారు. మహేష్ కూడా అంతే. తనకు సమయం దొరికితే వెంటనే తన ఫ్యామిలీతో విదేశాలకు వెళ్లి ఎంజాయ్ చేస్తారు. అక్కడే కొంతకాలం విశ్రాంతి తీసుకుంటారు. కానీ మహేష్ ఈసారి భిన్నమైన వ్యూహంతో ముందుకు వెళ్తున్నారట. వారణాసి లాంటి భారీ ప్రాజెక్ట్ తర్వాత కూడా ఆయన బ్రేక్ తీసుకోకుండా కొత్త సినిమాకు సిద్ధమవుతున్నారని సమాచారం. ఈ క్రమంలోనే ఇండస్ట్రీలోని పలువురు క్రేజీ దర్శకులు మహేష్ కోసం సరికొత్త కథలను సిద్ధం చేసుకుని సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే కొందరు దర్శకులు మహేష్కు లైన్స్ వినిపించినట్లు ఫిలిం నగర్ వర్గాల సమాచారం. వాటిలో కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్ల నుంచి కంటెంట్ ఓరియెంటెడ్ కథల వరకు మహేష్ దగ్గరకు వచ్చాయని తెలుస్తోంది. ఇప్పుడు మహేష్ చేయాల్సిన పని నెక్స్ట్ సినిమా కోసం వీరిలో ఒక దర్శకుడిని ఫైనల్ చేయడమే. రాజమౌళి సినిమా తర్వాత వచ్చే ప్రాజెక్ట్ కావడంతో అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకే అవకాశం ఉంది. అందుకే కథల ఎంపికలో మహేష్ ఎంతో జాగ్రత్త వహిస్తున్నారు. ఆయన ఇమేజ్కు సరిపోయేలా, గ్లోబల్ రీచ్ వచ్చేలా ఉండే కథలకే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారని తెలుస్తోంది. మరికొన్ని రోజుల్లోనే ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు తెలిసే అవకాశం ఉంది. అలాగే వారణాసితో మహేష్ గ్లోబల్ స్టార్ అవుతారని అంచనా. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన తదుపరి చిత్రాలు కూడా గ్లోబల్ రేంజ్లోనే ఉండే అవకాశం ఉంది.
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'వారణాసి'లో అంటార్కిటికా షెడ్యూల్ రద్దు?దర్శకధీరుడు రాజమౌళి తెరకెక్కిస్తున్న భారీ బడ్జెట్ చిత్రం వారణాసి. ఈ మూవీలో సూపర్స్టార్ మహేశ్ బాబు హీరోగా నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. వీరిద్దరి కాంబోలో వస్తోన్న తొలి చిత్రం కావడంతో ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. వారణాసి చిత్రానికి సంబంధించి అత్యంత క్లిష్టమైన షెడ్యూల్గా భావించిన అంటార్కిటికా షూటింగ్ ఇక జరగదని సమాచారం. ప్రపంచంలోనే అత్యంత చల్లని ప్రాంతమైన అంటార్కిటికాలో కీలకమైన కొన్ని ఎపిసోడ్స్ను చిత్రీకరించాలని దర్శకుడు రాజమౌళి ముందుగా నిర్ణయించారు. టైటిల్ గ్లింప్స్లో దాని గురించిన చిన్న రిఫరెన్స్ కూడా ఇచ్చారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ ప్రణాళికను పక్కన పెట్టినట్టు తెలుస్తోంది. ఆ ప్రాంతంలో విపరీతమైన చలి, ప్రయాణంలో ఎదురయ్యే ఇబ్బందులతో పాటు ఈ షెడ్యూల్కి కావాల్సిన భారీ బడ్జెట్ వంటి పరిమితుల కారణంగా ఈ షెడ్యూల్ను రద్దు చేసినట్టు సమాచారం. ముందు అక్కడ షూటింగ్ చేసి కొత్త రికార్డు సృష్టించాలని రాజమౌళి అనుకున్నా, ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఆ ఆలోచనను వదిలేసినట్టు తెలుస్తోంది. దానికోసం హైదరాబాద్లోనే ప్రత్యేకంగా వేసిన సెట్లో ఈ ఎపిసోడ్ను చిత్రీకరించనున్నారని సమాచారం. అనంతరం దానిని అత్యాధునిక విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ద్వారా తెరపై అంటార్కిటికా మంచు ఖండాన్ని అద్భుతంగా చూపించే అవకాశం ఉంది. రాజమౌళి తాజాగా ఇచ్చిన అప్డేట్ ప్రకారం.. వారణాసి చిత్రానికి సంబంధించిన మేజర్ షూటింగ్ ఇప్పటికే పూర్తయింది. కీలకమైన యాక్షన్ సన్నివేశాలన్నీ కంప్లీట్ అయ్యాయి. ప్రస్తుతం కథను కలుపుతూ సాగే చిన్న చిన్న సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తున్నారు. సెప్టెంబర్ లేదా అక్టోబర్ నాటికి మొత్తం షూటింగ్ ముగుస్తుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
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అతన్ని కొట్టాను..ఇప్పటికీ బాధపడుతున్నా: అలియా భట్సినిమాల్లో ఒకప్పుడు యాక్షన్ సన్నివేశాలు కేవలం హీరోలు మాత్రమే చేసేవాళ్లు. కానీ ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారింది. హీరోయిన్లు సైతం గాల్లోకి ఎగిరి ఫైట్ చేస్తున్నారు. రెండు చేతుల్లో గాన్స్ పట్టి ఫైర్ కూడా చేస్తున్నారు. అలాంటి చిత్రాలను ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తున్నారు. అందుకే అందాల భామ అలియా భట్ కూడా హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్తో అలరించడానికి రెడీ అవుతుంది. ఆమె ప్రధాన పాత్రలో, శివ్ రావేల్ తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘ఆల్ఫా’. జులై 3న ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ మూవీ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న అలియా.. ఓ ఆసక్తికర విషయాన్ని పంచుకుంది. ఈ సినిమాలోని యాక్షన్ సీన్ల కోసం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న సయమంలో ఓ కొరియోగ్రాఫర్ని కొట్టానని చెప్పింది. అలా కొట్టినందుకు ఇప్పటికీ బాధ పడుతున్నానని అలియా తెలిపింది. ‘ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న సమయంలో అనుకోకుండా అతన్ని కొట్టాను. వెంటనే సారీ కూడా చెప్పాను. కానీ నా వల్ల ఒకరికి దెబ్బ తగిలినందుకు చాలా బాధేసింది. ఇప్పటికీ అది గుర్తొచ్చినప్పుడల్లా బాధపడతాను. యాక్షన్ సీక్వెన్స్ తెరపై సహజంగా చూపించడానికే అలా ప్రాక్టీస్ చేశాం. ఆల్ఫాలో యాక్షన్ కొరియోగ్రఫీ అద్భుతంగా ఉంటుంది. నా జీవితంలో ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని అనుభూతిని ఈ చిత్రం ఇచ్చింది’ అని అలియా చెప్పకొచ్చింది. ఇక ఈ సినిమాలో కీలక పాత్ర పోషించిన బాబీ డియోల్ కూడా అలియా యాక్షన్ సీన్స్ చూసి భయపడిపోయానని చెప్పాడు. అలియా చాలా సన్నగా ఉంటారని.. ఎక్కడ దెబ్బ తగులుతుందోననే భయంతో జాగ్రత్తగా షూటింగ్ చేశామని ఆయన చెప్పుకొచ్చాడు.
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సైలెంట్గా ఓటీటీకి వందకోట్ల సినిమా.. స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?ఛత్రపతి శివాజీ జీవితం ఆధారంగా తెరకెక్కించిన హిస్టారికల్ మూవీ రాజా శివాజీ. ఈ చిత్రంలో రితేశ్ దేశ్ముఖ్ హీరోగా నటించడమే కాదు.. ఆయనే దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీ మే 1న ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.100 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించింది. మరాఠీలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన తొలి చిత్రంగా ఘనత సాధించింది. ఈ మూవీ మరాఠీ సినీ పరిశ్రమలో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది.తాజాగా ఈ సినిమా ఓటీటీకి వచ్చేసింది. ఈ రోజు నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్ వేదికగా మరాఠీతో పాటు హిందీ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఈ మూవీని ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ జీవితగాథ ఆధారంగా తెరకెక్కించారు. స్వరాజ్య స్థాపన కోసం ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ సాగించిన పోరాటాన్ని ఇందులో చూపించారు. ఇప్పుడు ఎలాంటి ప్రకటన లేకుండానే ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్కు తీసుకొచ్చారు. కాగా.. ఈ చిత్రంలో జెనీలియా, విద్యా బాలన్, సంజయ్ దత్, అభిషేక్ బచ్చన్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. Vidroh karne aa rahein hai Raje ⚔️ pic.twitter.com/1tnxMXNzGU— Netflix India (@NetflixIndia) June 26, 2026
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రూ. 70 కోట్ల ఇల్లు ప్రశాంతతకు నిలయం, మరో స్పెషల్ ఎట్రాక్షన్బాలీవుడ్ స్టార్ నటీనటులు అక్షయ్ కుమార్, రవీనా టాండన్ దాదాపు 22 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్లీ కలిసి నటిస్తున్న చిత్రం 'వెల్కమ్ టు ది జంగిల్' (Welcome To The Jungle). ఈ సినిమా జూన్ 26న విడుదలవుతున్న నేపథ్యంలో, ముంబైలో ఉన్న రవీనా టాండన్ లగ్జరీ ఇల్లు ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ముంబైలోని ఈ విలాసవంతమైన ఇంటి విలువ 2025 నాటికి సుమారు రూ. 70 కోట్లు. పదండి ఆ ఇంటి ప్రత్యేకలేంటో తెలుసుకుందాం.'నీలయ' - ప్రశాంతతకు నిలయంముంబైలోని అత్యంత రద్దీగా ఉండే బాంద్రా (Bandra) ప్రాంతంలో సముద్రానికి అభిముఖంగా (Sea-facing) ఈ ఇల్లు ఉంది. 'నీలయ' అంటే సంస్కృతంలో 'ఆశ్రయం' అని అర్థం. బయటి ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా పక్షుల కిలకిలరావాలు, పచ్చని చెట్లతో ఈ ఇల్లు ఒక ప్రశాంతమైన ప్రపంచంలా ఉంటుందని రవీనా ఒక సందర్భంలొ పేర్కొన్నారు. అలాగే ఇంట్లో దాదాపు అన్ని వస్తువులను రవీనా స్వయంగా సెలక్ట్ చేసుకొని కొనుక్కున్నారట. ఇంట్లో భర్త అనిల్ థడానీ, అత్తమామలు, తన ఇద్దరు పిల్లలు - కుమార్తె రాషా, కుమారుడు రణ్బీర్లతో కలిసి నివసిస్తున్నారు. ఈ ఇల్లు చక్కటి వాస్తు, కేరళ సంప్రదాయ శైలి, మొరాకన్ (Moroccan) ఆర్కిటెక్చర్ల అద్భుత కలయికగా ఉంటుంది. ఇల్లంతా ఎన్నో అద్భుతమైన పెయింటింగ్స్, శిల్పాలతో నిండి ఉంటుంది. ప్రసిద్ధ కళాకారులు పరేష్ మైతీ, తోట వైకుంఠం వంటి వారు సృష్టించిన కళాఖండాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇంటి ప్రవేశద్వారం వద్ద వినాయకుడి శిల్పం స్వాగతం పలుకుతుంది.శివాలయం స్పెషల్ ఎట్రాక్షన్ ఇంట్లోనే ఒక ప్రత్యేకమైన శివాలయం ఉండటం మరో ప్రత్యేక ఆకర్షణ. ఇక్కడ దీపావళి వంటి పండుగలకు కుటుంబ సభ్యులంతా కలిసి పూజలు చేస్తారు. ఆలయం వెలుపల దక్షిణ భారతదేశం నుండి తెచ్చిన 50 ఏళ్ల నాటి నంది విగ్రహం ఉంది. వాస్తు ప్రకారం ఇంట్లోకి సానుకూల శక్తిని ఆహ్వానించేలా పార్వతీ దేవి విగ్రహాన్ని కూడా అమర్చారు.ఇదీ చదవండి: మీ నాన్న ఎక్కడ? సీఎం విజయ్ ఎద్దేవా, స్టాలిన్ గట్టి కౌంటర్లివింగ్ రూమ్లో మార్బుల్ ఫ్లోరింగ్, ఎర్రటి ఇటుకల గోడలు ఆధునికతను, విలాసాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి. డైనింగ్ రూమ్లో ఫారెస్ట్ గ్రీన్ కలర్ 3D ఉడెన్ ప్యానెల్ గోడ, అద్భుతమైన డిజైన్ గల టేకు టేబుల్, విలాసవంతమైన షాండ్లియర్ (ఝుమర్) ఉన్నాయి. నివేదికల ప్రకారం ఇక్కడ రూ. 10 లక్షల విలువైన బార్ కౌంటర్ కూడా ఉంది. ఇంటి వెనుక భాగంలో కేరళ సంప్రదాయ ఇళ్ల తరహాలో చెక్కబడిన స్తంభాలు, మొరాకన్ శైలి పోర్చ్, స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉన్నాయి. ఇది పార్టీలు, గెట్-టుగెదర్లకు చక్కగా సరిపోతుంది.ఇదీ చదవండి: అందుకే చంపేశాం, ప్రియుడు చేతన్ చెప్పిన షాకింగ్ నిజాలుచాలా కాలం తర్వాత అక్షయ్ కుమార్, సునీల్ శెట్టి, డైరెక్టర్ అహ్మద్లతో కలిసి పని చేయడం పాత స్నేహితులను మళ్లీ కలుసుకున్నట్లు ఉందని రవీనా ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. అక్షయ్ కుమార్ గురించి చెబుతూ.. "అప్పట్లో మేమంతా యువకులం, నేర్చుకునే దశలో ఉన్నాం. కానీ ఇప్పుడు అక్షయ్ తన నటనలో పరిపూర్ణత సాధించాడు. సినిమా కోసం ఆయన పెట్టే శ్రమ ఇప్పుడు రెట్టింపు అయ్యింది" అని ఆమె కొనియాడారు.ఇదీ చదవండి: షాకింగ్ : ఆమె అలా సిగ్నల్ ఇచ్చింది.. ప్రియుడు తోసేశాడు!
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సినిమాగా ‘మీర్జాపూర్’.. టీజర్ అదిరింది!ఓటీటీ ప్రపంచంలో సంచలనం సృష్టించిన ‘మీర్జాపూర్’ వెబ్ సిరీస్ ఇప్పుడు సినిమాగా రాబోతుంది. ‘మీర్జాపూర్ ది మూవీ’ పేరుతో సెప్టెంబర్ 4న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఈ సినిమా టీజర్ని విడుదల చేశారు మేకర్స్. సిరీస్లకు ప్రీక్వెల్గా సినిమా ఉంటుందని గతంలోనే టీమ్ తెలిపింది. సిరీస్ మూడు పార్ట్లలో చనిపోయినవారంతా తెరపై కనిపిస్తారని వెల్లడించింది. టీజర్లోనూ వారందరిని చూపించారు. కాలీన్ భయ్యాగా పంకజ్ త్రిపాఠి, గుడ్డూ పండిట్గా అలీ ఫజల్, మున్నా భయ్యాగా దివ్యేందు తమ ఐకానిక్ రోల్స్తో రీఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఇక జితేంద్ర కుమార్ ఎంట్రీ ఇచ్చి 'బబ్లూ పండిట్' పాత్రను పోషించడం కథలో అతిపెద్ద ట్విస్ట్గా మారబోతోంది. వీరితో పాటు భోజ్పురి స్టార్ రవి కిషన్ ఒక పవర్ఫుల్ రోల్లో మెరవనున్నారు. పూర్వాంచల్ వీధుల నుండి రాజస్తాన్ ఎడారుల వరకు.. ఈసారి మీర్జాపూర్ సామ్రాజ్యం మరింత విస్తరించబోతోంది. రక్తం మరిగే యాక్షన్ సీన్స్, గూస్బంప్స్ డైలాగ్స్తో వెండితెర దద్దరిల్లడం ఖాయం అని మేకర్స్ ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారుఅమెజాన్ ఎంజిఎం స్టూడియోస్, ఎక్సెల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సంస్థలు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి గుర్మీట్ సింగ్ దర్శకత్వం వహించగా, పునీత్ కృష్ణ కథను అందించారు.
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వేడుకకు చిరునామా ఆల్ఫా: ఆలియా భట్‘‘ఆల్ఫా’ పరంగా నాకు బాగా నచ్చిన విషయం ఈ మూవీ స్టోరీ ఇద్దరు కథానాయికల చుట్టూ తిరగడం. ఇలాంటి స్క్రిప్ట్లు చాలా అరుదుగా వస్తాయి. అందుకే ‘ఆల్ఫా’ జర్నీలో భాగం కావడం సంతోషాన్నిచ్చింది. వేడుకకు ఓ చిరునామాలా ఈ సినిమా నిలుస్తుంది’’ అని ఆలియా భట్ పేర్కొన్నారు. ఆలియా భట్, శార్వరి లీడ్ రోల్స్లో యశ్ రాజ్ ఫిలింస్ నిర్మించిన చిత్రం ‘ఆల్ఫా’. ఈ సంస్థ నుంచి స్పై సినిమాలు చాలా వచ్చాయి.కానీ అవి హీరో ఓరియంటెడ్ సినిమాలు. ఈ సంస్థలో స్పై యూనివర్స్లో రూపొందిన తొలి మహిళా ప్రధాన చిత్రం ‘ఆల్ఫా’. ఈ సినిమాలో పవర్ఫుల్ స్పై ఏజెంట్లుగా నటించారు ఆలియా, శార్వరి. శివ్ రావైల్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం జూలై 3న రిలీజ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా ఆలియా భట్ మాట్లాడుతూ– ‘‘ఇప్పటివరకూ నేను చేసిన సినిమాల్లో చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ షూటింగ్ చేసినవాటిలో ‘ఆల్ఫా’ ఒకటి. ప్రతి రోజూ చాలా ఆసక్తిగా షూటింగ్కి వెళ్లేదాన్ని. యాక్షన్ నేపథ్యంలో సాగే ‘ఆల్ఫా’ నాకు సరికొత్త అనుభూతినిచ్చింది’’ అని చెప్పారు.
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సినిమాగా మీర్జాపూర్ సిరీస్.. ఆసక్తిగా పోస్టర్స్మీర్జాపూర్ వెబ్ సిరీస్ ఎంత సూపర్ హిట్ అయిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఇప్పుడే అదే పేరుతో మూవీ రానుంది. మీర్జాపూర్: ది మూవీ పేరుతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. తాజాగా ఈ మూవీ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. మీర్జాపూర్ ప్రపంచాన్ని నిర్వచించిన ‘గద్దీ’, మున్నా భయ్యా, గుడ్డు భయ్యా, కాలీన్ భయ్యా పాత్రలతో రూపొందించిన ఈ పోస్టర్లు సోషల్ మీడియాలో వైరలవుతున్నాయి. ఈ పోస్టర్లు మిర్జాపూర్ యూనివర్స్లోని అధికారం, వారసత్వం, ప్రత్యర్థిత్వాలను మరోసారి గుర్తు చేస్తున్నాయి.తాజాగా పోస్టర్ల విడుదలతో అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. మీర్జాపూర్ ప్రపంచంలోని అత్యంత ప్రభావవంతమైన పాత్రలు మళ్లీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుండటంతో అభిమానులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి గుర్మీత్ సింగ్ దర్శకత్వం వహించగా.. పునీత్ కృష్ణ కథ అందించారు. ఈ మూవీని రితేష్ సిద్ధ్వానీ, ఫర్హాన్ అక్తర్ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీ సెప్టెంబర్ 4న హిందీతో పాటు తెలుగు భాషలోనూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
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బిడ్డని కని వెంటనే స్టేజీ ఫెర్ఫార్మెన్స్.. కానీ చివరి క్షణాల్లో డబ్బుల్లేకబయోపిక్స్కి ఎప్పుడూ డిమాండ్ ఉంటుంది. సరిగా తీయలే గానీ సీజన్తో, భాషతో సంబంధం లేకుండా ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారు. లేటెస్ట్ బాలీవుడ్ హీరోయిన్ శ్రద్ధా కపూర్ 'ఈటా' పేరుతో ఓ సినిమా చేస్తోంది. తాజాగా టీజర్ రిలీజ్ చేయగా ఆసక్తికరంగా అనిపించింది. తీరా చూస్తే ఇదో నిజజీవిత కథతో తీసిన మూవీ అని తెలిసింది. విఠాబాయి అనే ప్రసిద్ధ నృత్య కళాకారిణి జీవితాన్ని ఇప్పుడు వెండితెరపై చూపించబోతున్నారు. ఇంతకీ విఠాబాయి ఎవరు?(ఇదీ చదవండి: కమ్ బ్యాక్ అంటే ఇది.. ఓడిన చోటే సమంత గెలిచింది)'ఈటా' సినిమా మహారాష్ట్రకు చెందిన ప్రముఖ తమాషా కళాకారిణి విఠాబాయి నారాయణ్గొంకర్ బయోపిక్. 1935లో మహారాష్ట్రలోని పంఢర్పూర్లో జానపద కళాకారుల కుటుంబంలో జన్మించిన ఈమె.. చిన్నప్పటి నుంచే కళావాతావరణంలో పెరిగారు. తండ్రితో పాటు కుటుంబ సభ్యులు ప్రసిద్ధ భౌ-బాపు మాంగ్ నారాయణ్గావంకర్ తమాషా బృందంతో పనిచేసేవారు. వీళ్లంతా మహారాష్ట్రలో సంప్రదాయ జానపద కళలని పరిరక్షించడంలో కీలక పాత్ర పోషించినట్లు చెబుతుంటారు.కళా సంప్రదాయాల మధ్య పెరిగిన విఠాబాయి.. లావణి, గవలన్, భేదిక్, తమాషా తదితర సంప్రదాయ కళారూపాలను నేర్చుకుని క్రమంగా మహారాష్ట్రలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన కళాకారిణులలో ఒకరిగా ఎదిగారు. ఈమె అసాధారణ ప్రతిభకు గుర్తింపుగా 'తమాషా సామ్రాజ్ఞి' అనే బిరుదు కూడా అందుకున్నారు. ఇంత ప్రసిద్ధ డ్యాన్సర్ అయినప్పటికీ ఈమె జీవితం ఏమంత సాఫీగా సాగలేదు. తండ్రి చనిపోవడంతో కుటుంబ తమాషా బృందం ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొవడంతో విఠాబాయిపైన కుటుంబ బాధ్యతలు పడ్డాయి. దీంతో కళారంగాన్ని విడిచిపెట్టకుండా మరింత అంకితభావంతో తమాషా ప్రదర్శనల్లో పాల్గొనేది. దశాబ్దాల పాటు మహారాష్ట్ర జానపద సంస్కృతిలో చెరగని ముద్ర వేసింది.విఠాబాయి ఎంత లెజెండ్ అనేది ఒక్క సంఘటనతో చెప్పొచ్చు. 'ఈటా' మూవీ టీజర్లో చూపించినట్లు తొమ్మిది నెలల గర్భిణిగా ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రదర్శనకు సిద్ధమైంది. ఫెర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వాల్సిన సమయంలో ఈమెకు పురిటి నొప్పులు వచ్చాయి. అయినా సరే చలించిపోలేదు.స్టేజీ వెనక్కు వెళ్లి బిడ్డకు జన్మనిచ్చి.. బొడ్డుతాడు స్వయంగా కోసుకుని కాసేపటికే కాళ్లకు గజ్జెలు కట్టుకుని స్టేజీ ఫెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చింది. ఇలా కళాపట్ల ఈమెకు ఉన్న అంకితభావం ప్రేక్షకులని ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది.(ఇదీ చదవండి: 'పెద్ది' సక్సెస్ ఈవెంట్.. జాన్వీతో పాటు వాళ్లెక్కడ?)అయితే భారత జానపద కళలకు చేసిన సేవలకుగాను విఠాబాయికి 1957, 1990లో భారత రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా సత్కారాలు లభించాయి. 2006లో మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం 'విఠాబాయి నారాయణ్గొంకర్ జీవిత సాఫల్య పురస్కారం'ని కూడా ప్రారంభించింది. తమాషా కళారంగానికి విశేష సేవలందించిన వారికి ఈ అవార్డు ప్రదానం చేస్తోంది.అయితే ఇంత ప్రసిద్ధ కళాకారిణి అయినప్పటికీ జీవితాంతం ఈమెని ఆర్థిక సమస్యలు, ఆరోగ్య ఇబ్బందులు, వ్యక్తిగత కష్టాలు వెంటాడాయి. 2002లో విఠాబాయి చనిపోయే సమయంలో వైద్య ఖర్చులకు కూడా డబ్బులు లేకపోవడంతో కన్నుమూసింది. తర్వాత ఆస్పత్రి సిబ్బంది, స్థానికులు సాయం చేయడంతో దాదాపు రూ.5000 మొత్తాన్ని ఆస్పత్రికి చెల్లించారు. ఇలాంటి విషాదకరమైన విఠాబాయి జీవితాన్ని వెండితెరపై ఎంత ప్రభావవంతంగా చూపిస్తారోనని ప్రేక్షకులు ఎదురుచూస్తున్నారు.'ఛావా' ఫేమ్ లక్ష్మణ్ ఉటేకర్ దర్శకత్వం వహించిన 'ఈటా'లో 1940ల నుంచి 1990 వరకు విఠాబాయి జీవితాన్ని చూపించబోతున్నారు. శ్రద్ధా కపూర్ టైటిల్ రోల్ చేయగా రణదీప్ హుడా, నానా పాటేకర్, మహ్మద్ జీషాన్ అయ్యూబ్, సిద్ధార్థ్ జాధవ్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ ఆగస్టు 28న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. తెలుగులోనూ డబ్బింగ్ చేస్తారేమో తెలియాల్సి ఉంది.(ఇదీ చదవండి: ఒక్క స్పీచ్.. చిరంజీవిపై ట్రోలింగ్)
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సౌత్ సినీ పరిశ్రమపై తమన్నా విమర్శలుసౌత్ సినీ పరిశ్రమలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం సొంతం చేసుకున్న హీరోయిన్ తమన్నా. ఈమె తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారాయి. తమన్నా మాట్లాడుతూ.. సౌత్ సినిమాలలో మహిళలను చూసే కోణంలో ఒకింత పురుషాధిక్యత కనిపిస్తుంది. హీరోయిన్లను గౌరవప్రదంగా కాకుండా ఎక్కువగా గ్లామర్ కోణంలోనే చూపిస్తారు. అయితే బాలీవుడ్లో మాత్రం నటన లేదా గ్లామర్ ఏదో ఒకటి ఎంచుకునే స్వేచ్ఛ ఉంటుంది. కానీ సౌత్లో ఈ రెండింటినీ సమతుల్యం చేయాల్సి వస్తుందని ఆమె అభిప్రాయపడింది. తమన్నా చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు పరిశ్రమలోని చాలా మందికి ఆశ్చర్యం కలిగించాయి. ఎందుకంటే.. తమన్నా కెరీర్లో టాలీవుడ్, కోలీవుడ్ రెండింటిలోనూ ఆమెకు మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. స్టార్ స్టేటస్, భారీ పారితోషికంతో పాటు అభిమానుల నుంచి ఆదరణ కూడా వచ్చింది. ఇవన్నీ ఆమెకు దక్షిణాదే ఇచ్చాయి. కానీ ఇప్పుడు తనకు అవకాశాలు తగ్గడంతో ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం సరైనది కాదని కొందరు విమర్శిస్తున్నారు. గతంలో రాధికా ఆప్టే, తాప్సీ పన్ను వంటి హీరోయిన్లు కూడా ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు తమన్నా కూడా అదే జాబితాలో చేరిందని సినీ వర్గాలు అంటున్నాయి.
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రూపాయి ఎక్కువ ఇవ్వలేదని ఆ షో రిజెక్ట్ చేశా: సంజీవ్ కపూర్రెస్టరంట్ స్టైల్ వంటకాలను టెలివిజన్ ద్వారా దేశ మహిళకు పరిచయం చేసిన ప్రముఖ చెఫ్ సంజీవ్ కపూర్. 1990ల ప్రారంభంలో తన ఐకానిక్ షో 'ఖానా ఖజానా'తో ఆయన ఫేమస్ అయ్యారు. 'మాస్టర్ చెఫ్ ఇండియా' రియాల్టీ షోతో ఆయన ప్రజాదరణ మరింత పెరిగింది. ఈ ఫ్రాంచైజీ విజయాన్ని తీర్చిదిద్దడంలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారు. అయితే తొలుత ఈ రియాల్టీ షోని ఆయన రిజెక్ట్ చేశాడట. అలా ఎందుకు తిరస్కరించాల్సి వచ్చిందో తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో వివరించాడు.మాస్టర్ చెఫ్ ఇండియా మొదటి సీజన్కు అక్షయ్ కుమార్ జడ్జ్గా వ్యవహరించారు. రెండో సీజన్ కోసం నిర్వాహకులు నన్ను సంప్రదించారు. నేను చేస్తానని చెప్పా. కానీ అక్షయ్ కంటే ఒక్క రూపాయి ఎక్కువ పారితోషికం ఇస్తేనే చేస్తానని కండీషన్ పెట్టాను. దానికి వాళ్లు అంగీకరించలేదు. వాళ్లు చెప్పిన రెమ్యునరేషన్కే షో చేయమన్నారు. నేను కుదరని చెప్పా. అది నా ఆత్మగౌరవానికి సంబంధించిన విషయంగా అనిపించింది. అందుకే రెండో సీజన్ని రిజెక్ట్ చేశారు. ఇక మూడో సీజన్ సమయంలోనూ వారు నన్ను సంప్రదించారు. షో సరిగా నడవడం లేదని.. నన్ను జడ్జ్గా చేయమని అడిగారు. అప్పుడు కూడా నేను అదే కండీషన్ పెట్టా. అక్షయ్ కుమార్ కంటే ఒక్క రూపాయి ఎక్కువ ఇచ్చి..నన్ను ఆ షోకి తీసుకున్నారు’ అని సంజీవ్ అన్నారు.
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ఛావా డైరెక్టర్ మరో సినిమా.. టీజర్ రిలీజ్బాలీవుడ్ భామ శ్రద్ధా కపూర్ కీలక పాత్రలో వస్తోన్న లేటేస్ట్ మూవీ ఈత. స్త్రీ-2 బ్లాక్బస్టర్ హిట్ తర్వాత ఆమె పీరియాడికల్ స్టోరీలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు ఛావా డైరెక్టర్ లక్ష్మణ్ ఉటేకర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ మూవీలో రణ్దీప్ హుడా కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. తాజాగా ఈ మూవీ టీజర్ మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు.టీజర్ చూస్తుంటే విఠాబాయి భావు మాంగ్ నారాయణ్గావ్కర్ జీవితం ఆధారంగా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించిననట్లు తెలుస్తోంది. బ్రిటీష్ కాలం నుంచే డ్యాన్సర్గా ఆమె ఎలాంటి పరిణామాలు ఎదుర్కొందనే కోణంలో ఈ మూవీ ఉండనుందని అర్థమవుతోంది. ఈ టీజర్లో నిండు గర్భిణిగా ఉన్న ఆమె డ్యాన్స్ చేయడం అంచనాలు పెంచుతోంది. ఈ టీజర్ చూస్తుంటే ఛావా మూవీలాగే మరో బ్లాక్బస్టర్ కొట్టడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని మ్యాడాక్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్లో నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి అజయ్-అతుల్ సంగీతం అందించారు. ఈ చిత్రం ఆగష్టు 28, 2026న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
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పెద్ది భామ ప్రియుడు ఎవరంటే.. టీ షర్ట్తో హింట్ ఇచ్చిందిగా..!బాలీవుడ్ భామ జాన్వీ కపూర్ పెద్ది మూవీతో మరో హిట్ తన ఖాతాలో వేసుకుంది. రామ్ చరణ్ హీరోగా వచ్చిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద సూపర్ హిట్గా నిలిచింది. ఈ మూవీ అచ్చియమ్మ పాత్రలో మెప్పించింది బాలీవుడ్ భామ. అయితే ఆమె రోల్పై పెద్దఎత్తున విమర్శలు రావడంతో ఆమె సీన్స్ను కొన్నింటిని తొలగించారు. పెద్ది మూవీతో తన గ్లామర్తో అభిమానులను ఆకట్టుకుంది.ఇక సినిమా సంగతి పక్కనపెడితే తాజాగా ఈ బ్యూటీ తన ప్రేమ, ప్రియుడి గురించి హింట్ ఇచ్చింది. తాను ధరించిన టీ షర్ట్పై క్యూట్ కొటేషన్ రాసుకొచ్చింది. ఒకవేళ నేను తప్పిపోతే నా ప్రియుడికి అప్పజెప్పండి ప్లీజ్.. శిఖర్ పహారియా పేరు రాసిన టీ షర్ట్ను ధరించింది. చూసేందుకు ఇదంతా ఫన్నీగా ఉన్నా.. ఈ ముద్దుగుమ్మ తన లవ్ గురించి ఓపెన్గానే చెప్పినట్లు ఉందంటున్నారు. ఇది కాస్తా వైరల్ కావడంతో జాన్వీ కపూర్.. ప్రియుడు శిఖర్ పహారియానే అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
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పెళ్లి తర్వాత రష్మిక తొలి సినిమా.. టాక్ ఏంటి?ఈ వీకెండ్ ఇద్దరు స్టార్ హీరోయిన్లు తమ సినిమాలతో వచ్చారు. మామూలుగా చెప్పుకొంటే ఇందులో అంతేం ఉందని అనిపిస్తుంది. కానీ ఈ రెండు మూవీస్ కూడా ఆయా హీరోయిన్లు పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత వచ్చినవి కావడంతో కాస్త ఆసక్తి నెలకొంది. సమంత 'మా ఇంటి బంగారం' పాస్ మార్కులు వేయించుకుంది. మరి రష్మిక 'కాక్టెయిల్ 2' టాక్ ఏంటి? ప్రేక్షకులు ఏమంటున్నారు?(ఇదీ చదవండి: సమంత ప్రెగ్నెన్సీ నిజమే.. వీడియో వైరల్)రష్మిక ఇదివరకే హిందీలో గుడ్ బై, థామా, ఛావా, యానిమల్, మిషన్ మజ్ను తదితర సినిమాలు చేసింది. అయితే వీటిలో యానిమల్, ఛావా మాత్రమే మంచి గుర్తింపు తీసుకొచ్చాయి. ఇప్పుడు 'కాక్టెయిల్ 2'తో వచ్చేసింది. షాహిద్ కపూర్, కృతి సనన్తో కలిసి రష్మిక స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుంది. అయితే ఈ మూవీకి దాదాపుగా నెగిటివ్ టాక్ వచ్చింది. కానీ స్టార్స్ ఉండటం వల్ల కలెక్షన్స్ పర్లేదనిపిస్తున్నాయి.మరీ ముఖ్యంగా ఇప్పటితరానికి కనెక్ట్ అయ్యే లివ్ ఇన్ రిలేషన్, గ్లామర్ లాంటివి ఉండటంతో కాస్తోకూస్తో యూత్ వస్తున్నారు. అయితే ఇది హిందీ వరకే రిలీజ్ చేశారు. సోషల్ మీడియా అంతా కూడా కృతి సనన్ సూపర్ అన్నట్లు ఆకాశానికెత్తేస్తున్నారు. అయితే బాలీవుడ్లో పీఆర్ చాలా ఉంటుంది. మరి నిజంగానే కృతి బాగా చేసిందా లేదంటే రష్మికని సైడ్ చేయడానికి కృతిని పొగిడేస్తున్నారా అని సందేహం కలుగుతోంది. ప్రస్తుతానికైతే నెగిటివ్ టాక్ నడుస్తోంది. వీకెండ్ పూర్తయితే ఫలితం ఏంటనేది పూర్తి క్లారిటీ రావొచ్చు.'కాక్టెయిల్ 2' విషయానికొస్తే.. షాహిద్ కపూర్, రష్మిక పాత్రలు లివ్ ఇన్ రిలేషన్లో ఉంటారు. ఓ సందర్భంలో రష్మిక పాత్ర విదేశాలకు వెళ్లాల్సి వస్తుంది. దీంతో తన బాయ్ ఫ్రెండ్ ఎంత నిజాయతీపరుడో తెలుసుకునేందుకు రష్మిక, తన ఫ్రెండ్ కృతి సనన్ సాయం అడుగుతుంది. సరదాగా పరీక్షిద్దాం అనుకుంటే మొత్తం సీన్ మారిపోతుంది. చివరకు ఏమైందో? మరి ఎవరు ఎవరు ఒక్కటయ్యారు అనేది మిగతా స్టోరీ. (ఇదీ చదవండి: సీఎం విజయ్ నిర్ణయం.. ఇండస్ట్రీ వ్యక్తికి కీలక పదవి)
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తమాషా క్వీన్మహారాష్ట్రకు చెందిన సుప్రసిద్ధ జానపద నృత్య కళాకారిణి, గాయని విఠాబాయి భావూమాంగ్ నారాయణగాంవ్కర్ జీవితం వెండితెరపైకి రానుంది. మహారాష్ట్ర జానపద నృత్య కళ అయిన ‘లావణి’లో విఠాభాయికి అద్భుతమైన నైపుణ్యం ఉంది. ‘తమాషా’ (మహారాష్ట్ర సాంప్రదాయ జానపద కళ)లోనూ ఆమె ప్రతిభ చాటారు. అందుకే ఆమె ‘తమాషా క్వీన్’గా గుర్తింపు పొందారు. ఇప్పుడు విఠాబాయి ప్రస్తావన ఎందుకంటే... ఈ ప్రఖ్యాత కళాకారిణి జీవితం ‘ఈఠా’గా వెండితెరపైకి రానుంది. సిల్వర్ స్క్రీన్పై విఠాబాయిగా హీరోయిన్ శ్రద్ధా కపూర్ నటిస్తున్నారు.వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా రూపొందుతున్న ఈ సినిమాకు ‘ఛావా’ ఫేమ్ లక్ష్మణ్ ఉటేకర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. దినేష్ విజన్, లక్ష్మణ్ ఉటేకర్, కరిష్మా శర్మ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమా టీజర్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. షాహిద్ కపూర్, రష్మికా మందన్నా, కృతీ సనన్ నటించిన రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్ మూవీ ‘కాక్టెయిల్ 2’ శుక్రవారం విడుదలైంది. ఈ సినిమా ఇంటర్వెల్ సమయంలో ‘ఈఠా’ చిత్రం టీజర్ను ప్రదర్శించారు. ఈ టీజర్ను నెటిజన్లు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయగా, ఈ విజువల్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి.