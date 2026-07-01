 ఎన్నికల ముందు మరొకసారి చేశారంటే ముచ్చటగా మూడు సార్లు భూమి పూజ చేసినట్లు అవుతుంది సార్‌!! | Sakshi Cartoon 01-07-2026 | Sakshi
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ఎన్నికల ముందు మరొకసారి చేశారంటే ముచ్చటగా మూడు సార్లు భూమి పూజ చేసినట్లు అవుతుంది సార్‌!!

Jul 1 2026 4:57 AM | Updated on Jul 1 2026 4:57 AM

Sakshi Cartoon 01-07-2026

ఎన్నికల ముందు మరొకసారి చేశారంటే ముచ్చటగా మూడు సార్లు భూమి పూజ చేసినట్లు అవుతుంది సార్‌!!   

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