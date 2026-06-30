 గ్లామరస్‌గా సింగ్ గీతం బ్యూటీ నివేదా పేతురాజ్.. (ఫోటోలు) | Actress Nivetha Pethuraj HD Photos | Sakshi
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గ్లామరస్‌గా సింగ్ గీతం బ్యూటీ నివేదా పేతురాజ్.. (ఫోటోలు)

Jun 30 2026 4:02 PM | Updated on Jun 30 2026 4:02 PM

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ఇటీవలే సింగ్ గీతం మూవీతో మెప్పించిన టాలీవుడ్ హీరోయిన్ నివేదా పేతురాజ్. (Nivetha Pethuraj)

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తాజాగా ఈ ముద్దుగుమ్మ ఫోటోల్లో మరింత గ్లామరస్‌ కనిపించింది.

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