టోక్యో: సిగ్నల్ పడలేదు.. ఎర్ర చీర చూసి ఆగిపోయారంతే!

టోక్యో: జపాన్ రాజధాని టోక్యో వీధుల్లో ఒక అద్భుతమైన దృశ్యం ఆవిష్కృతమైంది. భారతీయ సంప్రదాయ చీరకట్టు గొప్పదనాన్ని ప్రపంచానికి చాటిచెప్పేలా ఒక భారతీయ మహిళ చేసిన ప్రయత్నం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. సాధారణంగా వెస్ట్రన్, మోడ్రన్ దుస్తులకు అలవాటు పడిన జపాన్ ప్రజల మధ్యలోకి, ఒక భారతీయ నారి ఎర్రటి చీర కట్టుకుని అడుగుపెట్టడంతో అక్కడి స్థానికులు ఆశ్చర్యంతో నోరెళ్లబెట్టారు. ఈ అరుదైన దృశ్యాన్ని చూసి వారు చూపు తిప్పుకోలేకపోయారు.
వైరల్ వీడియో విశేషాలు
‘wanderfullyflying’ అనే ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీలో కాజల్ అనే భారతీయ మహిళ ఈ వీడియోను పంచుకున్నారు. ఆమె జపాన్ వీధుల్లో ఎంతో హుందాగా, ఆత్మవిశ్వాసంతో ఎర్రటి చీర ధరించి నడుస్తూ కనిపించారు. మోడ్రన్ ప్రపంచంలో నివసించే జపనీయులకు ఈ సాంప్రదాయ చీరకట్టు ఒక సరికొత్త అనుభూతిని ఇచ్చింది. ఆమె నడుస్తుంటే దారి పొడుగునా జనం ఆగి మరీ ఆమె వైపు చూడటం ఈ వీడియోలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
స్థానికుల ఆశ్చర్యం.. సెల్ఫీల సందడి
ఈ వీడియో కేవలం సాధారణ చూపులకే పరిమితం కాలేదు. కాజల్ చీరకట్టును చూసి ముగ్ధులైన స్థానికులు కొందరు ఆమెతో మాట్లాడటానికి ముందుకు వచ్చారు. అంతేకాదు, భారత్కు చెందిన ఈ సాంప్రదాయ దుస్తుల అందాన్ని మెచ్చుకుంటూ, ఆమెతో కలిసి ఫోటోలు, సెల్ఫీలు దిగడానికి ఆసక్తి చూపించారు. విదేశీయులు మన సంస్కృతిని ఇంతగా గౌరవించడం, ఆనందించడం నెటిజన్లను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది.
సంస్కృతిని అనుసంధానిస్తూ..
చీర అనేది కేవలం ఒక వస్త్రం మాత్రమే కాదు.. అది మన భారత సంస్కృతికి ప్రతీక అని కాజల్ తన పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు. వేర్వేరు దేశాల ప్రజలను, వారి భావాలను ఒకచోట చేర్చడానికి, పరస్పరం అనుసంధానించడానికి సంస్కృతి అనేది ఒక అందమైన మార్గమని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ వైరల్ వీడియో ప్రస్తుతం ఇన్స్టాగ్రామ్లో మిలియన్ల కొద్దీ వీక్షణలతో దూసుకుపోతూ, భారతీయ సంస్కృతి వైభవాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మరోసారి చాటిచెబుతోంది.