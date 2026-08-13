 రాహుల్ సిప్లిగంజ్‌ కేసులో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌.. యువతి సంచలన వీడియో | Big Twist In Rahul Sipligunj Case, Victim Video Viral | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రాహుల్ సిప్లిగంజ్‌ కేసు: నరికి చంపుతామని బెదిరించారు.. బాధితురాలి సంచలన వీడియో

Aug 13 2026 9:56 AM | Updated on Aug 13 2026 10:07 AM

Big Twist In Rahul Sipligunj Case, Victim Video Viral

యువతిని బెదిరించినట్లుగా ప్రముఖ గాయకుడు, బిగ్‌బాస్‌ తెలుగు విజేత రాహుల్‌ సిప్లిగంజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కేసు నమోదు అయిన సంగతి తెలిసిందే . ఓ యువతి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఆయనతో పాటు మరో 15 మందిపై విశాఖపట్నంలోని ఎంవీపీ కాలనీ పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో కేసు నమోదు చేశారు. రాహుల్ సిప్లిగంజ్ బావమరిది రాహుల్ రెడ్డి తనను పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి మోసం చేశాడని.. తర్వాత తన ఫొటోలు, వీడియోలతో బ్లాక్‌మెయిట్ చేశాడని ఫిర్యాదులో పేర్కొంది.

తాజాగా ఈ వ్యవహారానికి సంబంధించినదిగా పేర్కొంటున్న బాధితురాలి వీడియో ఒకటి సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.  రాహుల్‌ సిప్లిగంజ్‌, ఆయన భార్య హిరణ్య రెడ్డి తనను బెదిరించారని ఆ వీడియోలో సదరు యువతి ఆరోపించింది.

నరికి చంపుతామని బెదిరించారు
తనను చంపుతామని రాహుల్‌ సిప్లిగంజ్‌ బెదిరించారని బాధితురాలు ఆరోపించింది. అంతేకాకుండా.. రాహుల్‌ భార్య హిరణ్య రెడ్డి తనను ఉద్దేశించి తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారని పేర్కొంది. ‘నువ్వు చచ్చిపో’అంటూ హిరణ్య రెడ్డి అన్నారని ఆమె వీడియోలో చెప్పింది. అలాగే, ‘నిన్ను నరికి చంపుతాం’అంటూ రాహుల్‌ సిప్లిగంజ్‌ తనను బెదిరించారని బాధితురాలు ఆరోపించింది. ఈ వ్యాఖ్యలతో తాను తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యానని పేర్కొంది.

హైదరాబాద్‌లో ఇంటికి తీసుకెళ్లి..
హైదరాబాద్‌లోని మరో వ్యక్తికి చెందిన ఇంటికి తనను తీసుకెళ్లారని, అక్కడ పలువురు కలిసి తనను వేధించారని బాధితురాలు ఆరోపించింది. ఆ సమయంలో తనకు ఎదురైన పరిస్థితులను గుర్తుచేసుకుంటూ వీడియోలో ఆమె కన్నీటి పర్యంతమైనట్లు తెలుస్తోంది.

అయితే ఈ ఆరోపణలకు సంబంధించి పోలీసుల దర్యాప్తులో మరిన్ని వివరాలు వెలుగులోకి రావాల్సి ఉంది. బాధితురాలు చేసిన ఆరోపణలు ప్రస్తుతం ఆమె వాంగ్మూలం, ఫిర్యాదు, వైరల్‌ వీడియో ఆధారంగానే ఉన్నాయి. వాటిపై రాహుల్‌ సిప్లిగంజ్‌, హిరణ్య రెడ్డి అధికారికంగా స్పందిస్తారా లేదా అనే అంశంపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘కొరియన్ కనకరాజు’ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్‌లో మెరిసిన రితికా నాయక్ (ఫొటోలు)
photo 2

రవితేజ ‘ఇరుముడి’ మూవీ HD స్టిల్స్‌
photo 3

హైదరాబాద్‌ : గోల్కొండ కోటలో స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ పరేడ్ రిహార్సల్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

ఫేమస్ బ్రిడ్జి దగ్గర హీరోయిన్ మమతా మోహన్ దాస్ (ఫొటోలు)
photo 5

రష్యన్ సమ్మర్ ఎంజాయ్ చేస్తున్న శ్రియ (ఫొటోలు)

Video

View all
Katasani Rambhupal Reddy Warning To AP Police Over YS Jagan Kurnool Tour 1
Video_icon

మీకే మంచిది చెపున్నా.. జగన్ పర్యటనపై ఆంక్షలు.. పోలీసులకు కాటసాని వార్నింగ్
AP Police Over Action On YSRCP Leaders Over YS Jagan Kurnool Tour 2
Video_icon

పోలీసుల అత్యుత్సాహం.. రోడ్డుపై YSRCP నేతలను అడ్డుకుని
Big Question Debate On Industries Are Fleeing From Andhra Pradesh 3
Video_icon

పరారే పరారే.. పరిశ్రమలు పరారే.. బాబు దెబ్బకు కంపెనీలు టాటా.. బైబై..!
BJP Leader Vasanth Apologizes To YSRCP MLC Bharath 4
Video_icon

MLC భరత్ తల్లిపై వ్యాఖ్యలు.. క్షమాపణలు చెప్పిన BJP నేత
Chandrababu Fake Allegations Over Bharathi Cements 5
Video_icon

DSC స్కామ్ నుంచి డైవర్ట్ చేసేందుకు.. భారతి సిమెంట్స్ పై బాబు కుట్ర
Advertisement
 