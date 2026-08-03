 సీఎం విజయ్‌కు బిగ్‌ షాక్‌.. ఉదయనిధి సంచలన ఆరోపణలు.. | SEO Title: Udhayanidhi Stalin Slams CM Vijay Over Silence on Cauvery Water Dispute | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సీఎం విజయ్‌కు బిగ్‌ షాక్‌.. ఉదయనిధి సంచలన ఆరోపణలు..

Aug 3 2026 12:50 PM | Updated on Aug 3 2026 12:53 PM

Udhayanidhi Stalin Slams CM Vijay Over Silence on Cauvery Water Row

చెన్నై: తమిళనాడులో అధికార టీవీకే ప్రభుత్వంపై మాజీ మంత్రి, డీఎంకే నేత ఉదయనిధి స్టాలిన్ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. రాష్ట్ర ప్రజల జీవనాధారమైన కావేరి జలాల అంశంలో ముఖ్యమంత్రి విజయ్ మౌనం పాటిస్తున్నారని ఆరోపించారు. కావేరి వివాదంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వైఖరి ఏమిటో ప్రజలకు స్పష్టంగా చెప్పాల్సిన బాధ్యత ముఖ్యమంత్రిపై ఉందని అన్నారు.

తాజాగా మీడియాతో మాట్లాడిన ఉదయనిధి స్టాలిన్.. రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు సంబంధించిన కీలక అంశాల్లో ప్రభుత్వం ఆశించిన స్థాయిలో స్పందించడం లేదని విమర్శించారు. ముఖ్యంగా కావేరి జలాల అంశం తమిళనాడు రైతుల జీవనాధారానికి సంబంధించిన సమస్య అయినప్పటికీ, ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఇప్పటివరకు దీనిపై స్పష్టమైన ప్రకటన చేయలేదని ఆరోపించారు.

‘కావేరి వివాదంపై ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఎందుకు నోరు విప్పడం లేదు? రాష్ట్ర హక్కుల కోసం మాట్లాడాల్సిన సమయంలో ప్రభుత్వం మౌనం పాటిస్తోంది’ అని ఉదయనిధి ప్రశ్నించారు. ప్రభుత్వం ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంపై దృష్టి పెట్టాల్సిన సమయంలో సోషల్ మీడియా ప్రచారానికే పరిమితమైందని కూడా ఆయన విమర్శించారు. ‘ముఖ్యమంత్రి నుంచి మంత్రుల వరకు అందరూ రీల్స్ చేయడంలోనే బిజీగా ఉన్నారు. పాలన కంటే ప్రచారానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు’ అంటూ ఎద్దేవా చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వంపై కూడా టీవీకే ప్రభుత్వం ప్రశ్నలు లేవనెత్తడం లేదని ఉదయనిధి ఆరోపించారు. "బీజేపీని ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఒక్క మాట కూడా అనడం లేదు. రాష్ట్ర హక్కుల విషయంలో కేంద్రాన్ని నిలదీయాల్సిన సమయంలో మౌనం ఎందుకు పాటిస్తున్నారు?" అని ప్రశ్నించారు.

ఇదిలా ఉండగా.. కావేరి జలాల అంశం దశాబ్దాలుగా తమిళనాడు, కర్ణాటక రాష్ట్రాల మధ్య వివాదానికి కేంద్ర బిందువుగా ఉంది. ప్రతి ఏడాది వర్షాభావ పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పుడు నీటి విడుదల అంశంపై ఇరు రాష్ట్రాల మధ్య విభేదాలు తలెత్తుతుంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతుల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని బలమైన వైఖరి తీసుకోవాలని ఉదయనిధి స్టాలిన్ సూచించారు. రాష్ట్ర హక్కులను పరిరక్షించడం ప్రభుత్వ బాధ్యత అని పేర్కొన్న ఆయన.. కావేరి వివాదంపై సీఎం విజయ్ తన వైఖరిని ప్రజల ముందుంచాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రజల సమస్యలపై దృష్టి సారించి, రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వంతో గట్టిగా మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ఉదయనిధి చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు తమిళనాడు రాజకీయాల్లో మరోసారి అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య మాటల యుద్ధానికి దారితీశాయి. కావేరి జలాల అంశంపై ప్రభుత్వం ఎలా స్పందిస్తుందన్నది ఇప్పుడు రాజకీయంగా ఆసక్తికరంగా మారింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రెండేళ్ల తర్వాత 'ఇరుముడి'తో మళ్లీ తెలుగులోకి (ఫొటోలు)
photo 2

‘KJQ’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ వేడుకలో మెరిసిన నటి రేఖా నిరోషా (ఫొటోలు)
photo 3

‘KJQ’ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక (ఫొటోలు)
photo 4

LGBT: A Legal Battle మూవీ 50 రోజులు వేడుక (ఫొటోలు)
photo 5

అంగరంగ వైభవంగా పాతబస్తీలో ఘనంగా ఘటాల ఊరేగింపు (ఫొటోలు)

Video

View all
Tollywood Dancers Association Controversy 1
Video_icon

డ్యాన్సర్స్ రచ్చ.. జానీ మాస్టర్ భార్య పై ఫెడరేషన్ ఆగ్రహం
YSRCP Leaders Serious On Police Over Virupakshi Arrest 2
Video_icon

పోలీసులా..? రౌడీలా? అర్ధరాత్రి తలుపులు పగలగొట్టి అరెస్ట్ చేస్తారా..?
Karumuri Venkat Reddy Serious Comments on Nara Lokesh 3
Video_icon

నీకు సిగ్గుంటే సారీ చెప్పు లోకేష్.. నీ వల్ల కంపెనీలు పారిపోయాయి!
RTI Activist Seeks Inquiry Into Abhijeet Family Finances 4
Video_icon

అభిజిత్ కుటుంబ ఆర్థిక వ్యవహారాలపై ఆరా
Flood Waters Rush Into Srisailam After Jurala Gates Open 5
Video_icon

కృష్ణమ్మ ఉగ్రరూపం... శ్రీశైలానికి, జూరాలకు భారీ వరద..
Advertisement
 