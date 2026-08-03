 రంగం భవిష్యవాణి.. ప్రాణ నష్టం తప్పదంటూ స్వర్ణలత హెచ్చరిక | Secunderabad Bonalu: Swarnalatha Warns Devotees During Rangam | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రంగం భవిష్యవాణి.. ప్రాణ నష్టం తప్పదంటూ స్వర్ణలత హెచ్చరిక

Aug 3 2026 10:19 AM | Updated on Aug 3 2026 10:33 AM

Secunderabad Bonalu: Swarnalatha Warns Devotees During Rangam

సాక్షి, సికింద్రాబాద్‌: మహంకాళి అమ్మవారి బోనాల ఉత్సవాల్లో కీలక ఘట్టమైన రంగం కార్యక్రమంలో భాగంగా భవిష్యవాణిలో స్వర్ణలత కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. వర్షాలకు ప్రజలు కొట్టుకుపోతారు.. అగ్ని ప్రమాదాల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలంటూ హెచ్చరించారు. ప్రజల తీరుపై అమ్మవారు అసంతృప్తిగా ఉన్నారని చెప్పారు. నా పాదాల కింద నలిపేస్తా అంటూ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

సికింద్రాబాద్‌ ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారి బోనాల ఉత్సవాల్లో కీలక ఘట్టమైన రంగం కార్యక్రమం భక్తుల మధ్య ఘనంగా జరిగింది. భవిష్యవాణి వినేందుకు భారీ సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చారు. మాతంగి స్వర్ణలత రంగంలోకి వచ్చి అమ్మవారి తరఫున భవిష్యవాణి వినిపించారు. ఈ సందర్భంగా స్వర్ణలత మాట్లాడుతూ.. ప్రజల తీరుపై అమ్మవారు అసంతృప్తిగా ఉన్నారని చెప్పారు. ఏ ప్రమాదాలు వచ్చినా నేను కాపాడుతున్నా.. కానీ మీరు నా మాట వినడం లేదు. వావివరుసలు లేకుండా ఘోరాలు జరుగుతున్నాయని, అలాంటి వారిని వదిలిపెట్టనని పేర్కొన్నారు. అలాంటి వారిని తన పాదాల కింద నలిపేస్తానని అన్నారు.  

ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, వర్షాలు, అగ్ని ప్రమాదాల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. వర్షాలకు ప్రజలు కొట్టుకుపోతారు.. అగ్ని ప్రమాదాల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంటూ హెచ్చరించారు. ప్రజలు కళ్లు నెత్తికెక్కి ప్రవర్తిస్తున్నారని, వారి ప్రవర్తన తనకు సంతోషం కలిగించడం లేదని అన్నారు. అమ్మవారి విగ్రహ ప్రతిష్ట చేస్తామని ఇచ్చిన మాటను కొందరు నిలబెట్టుకోలేదని స్వర్ణలత ప్రస్తావించారు. “మీ ప్రశ్నలకు నేనెందుకు సమాధానం చెప్పాలి.. నేను మిమ్మల్ని కాపాడుతున్నా.. మీరు నా మాట వినడం లేదు” అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 

తల్లిదండ్రులు పిల్లలను విచ్చలవిడిగా వదిలేస్తున్నారు. నన్ను కంట తడి పెట్టిస్తున్నారు. నన్ను గోరంతా కూడా సంతోష పరచలేదు. నా విగ్రహ ప్రతిష్ట చేస్తే కోరింది బంగారం అవుతుంది. ఆరు నెలలలో నా విగ్రహ ప్రతిష్ట చేయకుంటే.. నా పాదాల కింద నలిపేస్తా’ అని అన్నారు. దీంతో, ఏడాదిలో విగ్రహ ప్రతిష్ట చేస్తామని ఆలయ అర్చకులు తెలిపారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘KJQ’ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక (ఫొటోలు)
photo 2

LGBT: A Legal Battle మూవీ 50 రోజులు వేడుక (ఫొటోలు)
photo 3

అంగరంగ వైభవంగా పాతబస్తీలో ఘనంగా ఘటాల ఊరేగింపు (ఫొటోలు)

photo 4

విశాఖ ఆర్కే బీచ్‌లో ఫ్రెండ్‌షిప్‌ డే తీపి కిక్కు..(ఫొటోలు)
photo 5

Ujjaini Mahankali Bonalu : ఘనంగా సికింద్రాబాద్‌ ఉజ్జయినీ మహంకాళి బోనాలు (ఫోటోలు)

Video

View all
Gudivada Amarnath Sensational Comments On Chandrababu 1
Video_icon

నువ్వు దీనికే పనికొస్తావ్.. చంద్రబాబును ఏకిపారేసిన అమర్నాథ్..
Bhumi Pednekar Trolled For Wearing Sunglasses During Shivling Prayers 2
Video_icon

సన్ గ్లాసెస్ తో గుడిలో పూజలు.. హీరోయిన్ పై నెటిజన్స్ ఫైర్
YSRCP Venkat Reddy Slams Chandrababu And Pawan Kalyan 3
Video_icon

అల భోగాపురంలో ఇలా భజన పరులు చిడతలు.. వెంకట్ రెడ్డి సెటైర్లు

US Navy Pressure on Iran-Israel War 4
Video_icon

ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం.. చేతులెత్తేసిన అమెరికా?
2 Fire Helicopters Collide Mid Air While Battling Greece Wildfires 5
Video_icon

గాల్లో ఢీకొట్టుకున్న హెలికాప్టర్లు.. ఇద్దరు మృతి..
Advertisement
 