 ‘KJQ’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ వేడుకలో మెరిసిన నటి రేఖా నిరోషా (ఫొటోలు) | Actress Rekha Nirosha At KJQ Pre Release Event | Sakshi
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‘KJQ’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ వేడుకలో మెరిసిన నటి రేఖా నిరోషా (ఫొటోలు)

Aug 3 2026 10:35 AM | Updated on Aug 3 2026 10:40 AM

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టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులకు పరిచయం అక్కర్లేని పేరు రేఖా నిరోషా (Rekha Nirosha)

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తెలుగు అమ్మాయి అయినా ఈ ముద్దుగుమ్మ వరసగా సినిమాలు చేస్తూ ప్రేక్షకులు మనసుల్లో నటిగా ముద్ర వేసుకుంది.

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‘ఏకాంతవేళ’ అనే మూవీ తో హీరోయిన్గా పరిచయమైంది.

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దీక్షిత్ శెట్టి, శశి ఓదెల, యుక్తి తరేజా లీడ్ రోల్స్‌‌లో నటించిన చిత్రం ‘KJQ’ (కింగ్ జాకీ క్వీన్).

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ఈ చిత్రంలో ఒక మంచి పాత్రలో నటించింది నటి రేఖా నిరోషా.

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ఆదివారం జరిగిన ‘KJQ’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ వేడుకలో ఇలా బాక్ల్‌ శారీలో మెరిసింది నటి రేఖా నిరోషా

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‘KJQ’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ వేడుకలో మెరిసిన నటి రేఖా నిరోషా (ఫొటోలు)
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‘KJQ’ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక (ఫొటోలు)
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