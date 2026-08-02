 కాశీ పరమేశ్వరుడి సేవలో ధనశ్రీ వర్మ (ఫొటోలు) | Dhanashree Verma visits temple Photos | Sakshi
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కాశీ పరమేశ్వరుడి సేవలో ధనశ్రీ వర్మ (ఫొటోలు)

Aug 2 2026 4:53 PM | Updated on Aug 2 2026 5:44 PM

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కాశీ వెళ్లిన నటి, క్రికెటర్ చాహల్ మాజీ భార్య ధనశ్రీ వర్మ.. పరమేశ్వరుడిని దర్శించుకున్న ఫొటోలు, వారణాసిలో తిరిగిన ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.

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# Tag
Dhanashree Verma visits temple Photos
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