 మిల మిల మెరిసిన 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ' తార (ఫొటోలు) | Actress Sri Gouri Priya Latest Beautiful Photos | Sakshi
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మిల మిల మెరిసిన 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ' తార (ఫొటోలు)

Aug 1 2026 6:18 PM | Updated on Aug 1 2026 6:34 PM

Actress Sri Gouri Priya Latest Beautiful Photos1
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'చెన్నై లవ్ స్టోరీ' సినిమాతో సక్సెస్ అందుకున్న హీరోయిన్ గౌరిప్రియ.. పట్టుచీరలో మిలమిల మెరిసిపోతూ కనిపించింది.

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# Tag
Actress Sri Gouri Priya beautiful Photos
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మిల మిల మెరిసిన 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ' తార (ఫొటోలు)
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