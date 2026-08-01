 శబరిమలలో భారీ వరదలు.. | Extremely Heavy Rainfall And Flash Floods In Kerala Pathanamthitta As Pamba River Swells, Watch Videos Inside | Sakshi
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శబరిమలలో భారీ వరదలు..

Aug 1 2026 10:23 AM | Updated on Aug 1 2026 10:31 AM

Extremely heavy rainfall And flash floods In Kerala Pathanamthitta

పతనంతిట్ట: కేరళలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. పతనంతిట్ట జిల్లాలో భారీ వర్షాలు తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. కొండ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న అతి భారీ వర్షాల కారణంగా ఒక్కసారిగా వచ్చిన వరద ప్రవాహాలు పంబా నదిలోకి చేరాయి. దీంతో నది ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తోంది. రాణి పట్టణంలో నీటిమట్టం వేగంగా పెరుగుతుండటంతో వరద పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. దీంతో, శబరిమల యాత్రికులు, పంబా నది పరిసర ప్రాంతాల వారికి అధికారులు కీలక సూచనలు జారీ చేశారు.

పతనంతిట్టలోని ఎత్తైన ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన ఆకస్మిక వరదలు పంబా నది ప్రవాహాన్ని మరింత ఉధృతం చేశాయి. సాధారణ స్థాయితో పోలిస్తే నీటి మట్టం వేగంగా పెరగడంతో నది పరివాహక ప్రాంతాల్లో అప్రమత్తత ప్రకటించారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని, అవసరమైతే సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. వరద పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని జిల్లా యంత్రాంగం, విపత్తు నిర్వహణ బృందాలు, అత్యవసర సిబ్బంది రంగంలోకి దిగారు. వరదల్లో చిక్కుకున్న వారిని రక్షించేందుకు సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పరిస్థితిని అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

 

శబరిమల యాత్రకు వెళ్లే అయ్యప్ప భక్తులకు కూడా అధికారులు కీలక సూచనలు జారీ చేశారు. పంబా నది పరిసర ప్రాంతాల్లో నీటి ప్రవాహం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో భక్తులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరారు. నది తీరాలు, స్నాన ఘాట్ల వద్దకు వెళ్లే సమయంలో ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. భారీ వర్షాల సమయంలో పంబా నది ప్రవాహం ఒక్కసారిగా పెరిగే అవకాశం ఉండటంతో భక్తులు వాతావరణ పరిస్థితులను గమనిస్తూ ప్రయాణాలు కొనసాగించాలని అధికారులు తెలిపారు. నది ఒడ్డున ఫొటోలు తీసుకోవడం, ప్రమాదకర ప్రాంతాల్లోకి వెళ్లడం వంటి చర్యలకు దూరంగా ఉండాలని హెచ్చరించారు.

పంబా నది శబరిమల యాత్రలో కీలక ప్రాంతం కావడంతో ప్రస్తుత వరద పరిస్థితులపై అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు. భక్తుల రాకపోకలు, భద్రతా పరిస్థితులను బట్టి అవసరమైన చర్యలు తీసుకునేందుకు యంత్రాంగం సిద్ధంగా ఉంది. ఇటీవల కాలంలో కేరళలో కొండ ప్రాంతాల్లో కురిసే భారీ వర్షాలు ఆకస్మిక వరదలకు కారణమవుతున్నాయి. కొండల నుంచి వేగంగా దిగివచ్చే నీరు నదుల ప్రవాహాన్ని ఒక్కసారిగా పెంచుతుండటంతో నది పరివాహక ప్రాంతాల్లో ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్రస్తుతం రాణి ప్రాంతంలో పెరుగుతున్న నీటిమట్టం, పంబా నది ప్రవాహాన్ని అధికారులు నిశితంగా గమనిస్తున్నారు. ప్రజలు, యాత్రికులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అధికారుల సూచనలను పాటించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

 

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