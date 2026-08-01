 గోదావరి ఉగ్రరూపం.. భద్రాచలం వద్ద ప్రమాద హెచ్చరికలు (ఫొటోలు) | Godavari in Spate First Danger Warning Issued at Bhadrachalam | Sakshi
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గోదావరి ఉగ్రరూపం.. భద్రాచలం వద్ద ప్రమాద హెచ్చరికలు (ఫొటోలు)

Aug 1 2026 6:29 AM | Updated on Aug 1 2026 6:50 AM

Godavari in Spate First Danger Warning Issued at Bhadrachalam1
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భద్రాద్రి కొత్తగూడెం: గత నాలుగు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో గోదావరి నదికి వరద ఉధృతి కొనసాగుతోంది.

Godavari in Spate First Danger Warning Issued at Bhadrachalam2
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భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటిమట్టం గంట గంటకూ పెరుగుతుండటంతో అధికారులు శుక్రవారం మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు.

Godavari in Spate First Danger Warning Issued at Bhadrachalam3
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ఈ ఉదయం భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటిమట్టం 43 అడుగులకు చేరుకుంది.

Godavari in Spate First Danger Warning Issued at Bhadrachalam4
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భద్రాచలం పరిసర ప్రాంతాల్లో రెవెన్యూ, విపత్తు నిర్వహణ అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉన్నారు.

Godavari in Spate First Danger Warning Issued at Bhadrachalam5
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నది పరివాహక ప్రాంతాల ప్రజలు గోదావరి వైపు వెళ్లొద్దని, ప్రమాదకర ప్రాంతాల్లో సంచరించవద్దని సూచించారు.

Godavari in Spate First Danger Warning Issued at Bhadrachalam6
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Godavari in Spate First Danger Warning Issued at Bhadrachalam7
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Godavari in Spate First Danger Warning Issued at Bhadrachalam8
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Godavari in Spate First Danger Warning Issued at Bhadrachalam12
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Bhadrachalam godavari photo gallery
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