 వింటేజ్ కెమెరాతో వింటేజ్ స్టైల్లో మానస (ఫొటోలు) | Manasa Vintage Charm Through a Classic Camera Photos | Sakshi
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వింటేజ్ కెమెరాతో వింటేజ్ స్టైల్లో మానస (ఫొటోలు)

Jul 31 2026 2:38 PM | Updated on Jul 31 2026 2:53 PM

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తెలుగులో రీసెంట్ టైంలో పలు సినిమాలు చేసిన హీరోయిన్ మానస చౌదరి.. వింటేజ్ స్టైల్లో పోజులిచ్చింది.

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వింటేజ్ కెమెరాతో వింటేజ్ స్టైల్లో మానస (ఫొటోలు)
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