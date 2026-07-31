పార్లమెంట్‌ సమావేశాలు ప్రారంభం.. విపక్షాల నినాదాలు

పార్లమెంట్ సమావేశాలు అప్డేట్స్..
రాజ్యసభ వాయిదా..
- రాజ్యసభ సోమవారానికి వాయిదా..
- రాజ్యసభలో ప్రతిపక్ష ఎంపీల నిరసనలు
- లోక్సభలో విపక్షాల నిరసనలు..
- మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు లోక్సభ వాయిదా..
ఎంపీ వినూత్న నిరసనలు..
- రెండు కుండీలు పెట్టి అందులో డబ్బులు వేసిన ఎంపీలు
- హుండీ చోరీపై ఎంపీ వినూత్న నిరసనలు.
- స్వామీజీ గెటప్లోని వచ్చి చందా అడిగిన ఎంపీ పప్పూ యాదవ్.
- హుండీలో డబ్బులు వేసిన రాహుల్ గాంధీ.
#WATCH | Delhi | Monsoon Session of the Parliament | Opposition MPs including Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi protest over the issue of alleged Ayodhya Ram Mandir donations embezzlement pic.twitter.com/1BXa6UiUuq
— ANI (@ANI) July 31, 2026
- పార్లమెంట్ సమావేశాలు ప్రారంభం..
- పార్లమెంటు మకర ద్వారం వద్ద కాంగ్రెస్, సమాజ్వాదీ పార్టీ ఎంపీల ధర్నా
- విద్యార్థులపై పోలీసులు పెల్లెట్ గన్స్ ఉపయోగించడాన్ని నిరసిస్తూ నినాదాలు
- కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్
- విద్యార్థులపై పెట్టిన కేసులను ఉపసంహరించాలని నినాదాలు
- పార్లమెంటుకు అమిత్ షా రావాలని డిమాండ్
- అయోధ్య విరాళాల చోరీపై దర్యాప్తు జరపాలని సమాజ్వాదీ పార్టీ ఎంపీల డిమాండ్