 పారిస్ ట్రిప్‌లో ‘సర్జా సిస్టర్స్’.. అర్జున్‌ చిన్న కూతురు ఫోటోలు వైరల్‌ | Action King Arjun daughters Aishwarya And Anjana Enjoying Paris Vacation With Mother, Beautiful Photos Went Viral | Sakshi
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పారిస్ ట్రిప్‌లో ‘సర్జా సిస్టర్స్’.. అర్జున్‌ చిన్న కూతురు ఫోటోలు వైరల్‌

Jul 30 2026 4:24 PM | Updated on Jul 30 2026 4:44 PM

Action King Arjun daughters Aishwarya And Anjana on Paris Vacation Photos 1
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సినీ నటుడు అర్జున్ సర్జా కుమార్తెలు ఐశ్వర్య అర్జున్, అంజనా అర్జున్ తమ తల్లి ఆశారాణితో కలిసి పారిస్ ట్రిప్ వేశారు. పర్యటనకు సంబంధించిన అందమైన ఫోటోలను అంజనా సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నారు.

Action King Arjun daughters Aishwarya And Anjana on Paris Vacation Photos 2
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Action King Arjun daughters Aishwarya And Anjana on Paris Vacation Photos 3
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Action King Arjun daughters Aishwarya And Anjana on Paris Vacation Photos 4
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Action King Arjun daughters Aishwarya And Anjana on Paris Vacation Photos 5
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Action King Arjun daughters Aishwarya And Anjana on Paris Vacation Photos 6
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Action King Arjun daughters Aishwarya And Anjana on Paris Vacation Photos 7
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Action King Arjun daughters Aishwarya And Anjana on Paris Vacation Photos 8
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# Tag
hero Arjun daughter Aishwarya Anjana paris vacation Photos
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పారిస్ ట్రిప్‌లో ‘సర్జా సిస్టర్స్’.. అర్జున్‌ చిన్న కూతురు ఫోటోలు వైరల్‌
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