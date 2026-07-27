కరీంనగర్, రాజన్న సిరిసిల్లా: జిల్లాలో ఓ పాము కలకలం రేపింది.
మినిస్టర్కు మినహాయింపు ఉంటుందేమో!
మన టార్గెట్ రీచ్ అయ్యాం!
ఢిల్లీ: నీట్ పేపర్ లీక్ అంశం వ్యవహారంలో కేంద్ర విద్యాశాఖ
ఓటీటీల్లో రిలీజయ్యే వాటిలో మలయాళ థ్రిల్లర్ సినిమాలకు స్పెషల్ క్రేజ్ ఉంది.
ఉత్తర ప్రదేశ్లోని వారణాసిలోని ఒక ప్...
దుబాయ్ నుండి ముంబైకి ప్రయాణిస్తున్న ...
50 ఏళ్లు లోపు వారిలో పెరుగుతున్న కేన్స...
Satyanarayan Nuwal Success Story అత్యంత తక్కువ పెట్టుబడి�...
వ్యాపారం అనేది వినయోగదారుల అవసరం, నమ�...
పట్టు చీర అనేది భారతీయ కుటుంబాల్లో అ�...
బాలీవుడ్లో ఒక వెలుగు వెలిగి, ఆ తర్వా�...
సాక్షి, విజయవాడ: విజయవాడ ఎంపీ కేశినేన�...
రిటైర్డ్ ప్రొఫెషనల్ రెజ్లర్, నటుడు జ�...
న్యూఢిల్లీ: ‘నీట్ యూజీ’పేపర్ లీక్, పర�...
సెలబ్రిటీలు, ప్రముఖులు, సాధారణ వ్యక్�...
ఢిల్లీ: విద్యార్థుల ఆందోళనలు, పోలీసు�...
పూరీ: జగన్నాథ రథయాత్ర సందర్భంగా ‘పూర�...
సాక్షి, ముంబై: మహారాష్ట్రలోని అహల్యన�...
వృద్ధాప్య, స్వీయ అభివృద్ధికి సంబంధిం...
అహిల్యానగర్: మహారాష్ట్రలోని అహిల్యా�...
సాక్షి, హైదరాబాద్: ట్రైనీ ఐపీఎస్ అధి�...
తానాసంస్థ సాహిత్య విభాగం ‘తానా ప్రపం...
న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని జ�...
న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని రాజకీయాల్లో �...
Jul 27 2026 7:06 PM | Updated on Jul 27 2026 7:07 PM
హ్యాంగ్జౌ వేదికగా జరుగుతున్న ఐఎస్ఎస్ఎఫ్ ప్రపంచ కప్లో భారత షూటర్లు సత్తాచాటారు.
మహిళల 25 మీటర్ల పిస్టల్ విభాగంలో ఈషా సింగ్ స్వర్ణం సాధించగా, మను భాకర్ కాంస్యం గెలుచుకున్నారు.
ISSF World Cup: అదరగొట్టిన భారత షూటర్లు.. సింగ్కు స్వర్ణం, మనుకు కాంస్యం (ఫొటోలు)
'మహేంద్రగిరి వారాహి' టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
గర్ల్ఫ్రెండ్తో టీమిండియా క్రికెటర్ అర్ష్దీప్ సింగ్ (ఫొటోలు)
మీనాక్షి చౌదరి అమెరికా ట్రిప్.. ఎంత ముద్దుగా ఉందో? (ఫొటోలు)
ఏపీ : విశాఖపట్నం దగ్గరలో అద్భుతమైన జలపాతం... ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
మీకు ఆ దమ్ముందా..? చంద్రబాబుకు బోండా ఉమా కౌంటర్
ఇప్పుడు ఎవరు తప్పించుకోలేరు..! హైదరాబాద్ లో కొత్త AI కెమెరాలు
విద్యార్థులపై దాడి చేసిన పోలీసులపై కేసులు పెడతాం
హైడ్రా ముసుగులో రియల్ ఎస్టేట్ దందా..
High Court: సీఎం రేవంత్కు చెంప దెబ్బ