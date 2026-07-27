 ISSF World Cup: అదరగొట్టిన భారత షూటర్లు.. సింగ్‌కు స్వర్ణం, మనుకు కాంస్యం (ఫొటోలు) | In Esha Singh wins Gold Medal In The Womens 25m Pistol Final Photos | Sakshi
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ISSF World Cup: అదరగొట్టిన భారత షూటర్లు.. సింగ్‌కు స్వర్ణం, మనుకు కాంస్యం (ఫొటోలు)

Jul 27 2026 7:06 PM | Updated on Jul 27 2026 7:07 PM

In Esha Singh wins Gold Medal In The Womens 25m Pistol Final Photos1
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హ్యాంగ్‌జౌ వేదిక‌గా జ‌రుగుతున్న ఐఎస్‌ఎస్‌ఎఫ్ ప్రపంచ కప్‌లో భారత షూటర్లు స‌త్తాచాటారు.

In Esha Singh wins Gold Medal In The Womens 25m Pistol Final Photos2
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మహిళల 25 మీటర్ల పిస్టల్ విభాగంలో ఈషా సింగ్ స్వర్ణం సాధించగా, మను భాకర్ కాంస్యం గెలుచుకున్నారు.

In Esha Singh wins Gold Medal In The Womens 25m Pistol Final Photos3
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In Esha Singh wins Gold Medal In The Womens 25m Pistol Final Photos4
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In Esha Singh wins Gold Medal In The Womens 25m Pistol Final Photos5
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In Esha Singh wins Gold Medal In The Womens 25m Pistol Final Photos6
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In Esha Singh wins Gold Medal In The Womens 25m Pistol Final Photos7
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In Esha Singh wins Gold Medal In The Womens 25m Pistol Final Photos8
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In Esha Singh wins Gold Medal In The Womens 25m Pistol Final Photos9
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# Tag
Esha Singh Gold Medal womens pistol Photos
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ISSF World Cup: అదరగొట్టిన భారత షూటర్లు.. సింగ్‌కు స్వర్ణం, మనుకు కాంస్యం (ఫొటోలు)
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