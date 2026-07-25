వాగమన్: కేరళలోని ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతమైన వాగమన్లోని వరాట్
యుద్ధాలతో ఆకలి సమస్య ముప్పు
ఇది వరకు ఇది వాడేది! ఇప్పుడు దీటుగా ఇది వాడుతున్నాం సార్!!
భారత్-జింబాబ్వే మధ్య టీ20 సిరీస్కు రంగం సిద్ధమైన వేళ, రెండు సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన సంచలన మ్యాచ్ చర్చనీయాంశంగా మారింది.
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భారత పురుషల క్రికెట్ జట్టు ఇంగ్లండ్ పర్యటనను ఓటమితో ముగించింది.
ఆస్ట్రేలియా మాజీ క్రికెటర్ డేవిడ్ వార్నర్ జైలుకు వెళ్లే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన 34 ఏళ్ల జెనిటార్ సా నా’అమోవానా ఒక ఆశ్చర్యకరమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటోంది.
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కనీసం వంద వరకూ ‘కృషి’ చేద్దాం సార్!!
Jul 25 2026 4:04 AM | Updated on Jul 25 2026 4:04 AM
మినిస్టర్కు మినహాయింపు ఉంటుందేమో!
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