 హైదరాబాద్‌లో కాంగ్రెస్‌ బీజేపీ, పోటాపోటీ ర్యాలీలు | Tension during Congress leaders Chalo Lok Bhavan protest | Sakshi
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హైదరాబాద్‌లో కాంగ్రెస్‌ బీజేపీ, పోటాపోటీ ర్యాలీలు

Jul 22 2026 12:36 PM | Updated on Jul 22 2026 12:54 PM

Tension during Congress leaders Chalo Lok Bhavan protest

హైదరాబాద్‌:  ఢిల్లీలో రాహుల్‌ గాంధీ అరెస్ట్‌కు నిరసనగా హైదరాబాద్‌లో కాంగ్రెస్‌ నేతలు రాలీ చేపట్టారు. లోక్‌భవన్‌కు వెళ్తున్న కాంగ్రెస్‌ నేతలను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. నక్లెస్‌ రోడ్డు వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితులు తలెత్తాయి. పలువురు కాంగ్రెస్‌ నేతలను పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. ఇంతలో మోదీ నివాసం వద్ద రాహుల్‌ ధర్నాకు నిరసనగా బీజేపీ నేతలు హైదరాబాద్‌లో ర్యాలీకి దిగారు. గాంధీభవన్‌ ముట్టడికి బీజేపీ నేతలు తరలివెళ్లారు. ఈ నేపధ్యంలో బీజేపీ నేత రామచంద్రరావుతో సహా పలువురు నేతలను పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. నిరసనల్లో పాల్గొన్న కాంగ్రెస్‌ నేతలు మహేష్‌ గౌడ్‌, పొంగులేటి, రాజనర్సింహలను పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. గాందీభవన్‌ వద్ద కాంగ్రెస్‌, బీజేపీ నేతల మధ్య ఘర్షణ, తోపులాట జరిగింది. జెండా కర్రలతో పరస్పరం కొట్టుకున్నారు. ఇరువర్గాలను చెదరగొట్టేందుకు పోలీసులు ప్రయత్నించారు.

# Tag
Rahul Gandhi
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