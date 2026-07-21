 ఒకే కాన్పులో నలుగురు అమ్మాయిలు : 10 సీటర్‌ వ్యాన్‌ కావాలి | Australian Woman Gives Birth to Quadruplet Girls Now Seeking Help To Buy 10 Seater Car | Sakshi
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ఒకే కాన్పులో నలుగురు అమ్మాయిలు : 10 సీటర్‌ వ్యాన్‌ కావాలి

Jul 21 2026 12:17 PM | Updated on Jul 21 2026 12:18 PM

Australian Woman Gives Birth to Quadruplet Girls Now Seeking Help To Buy 10 Seater Car

ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన ఒక మహిళ  ఒక ఆశ్చర్యకరమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటోంది. ఈమె ఇటీవల నలుగురు ఆడపిల్లలకు జన్మనిచ్చింది. నలుగురూ ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు. దీంతో ఇప్పటికే ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్న ఆ దంపతుల ఇల్లు  ఈ నలుగురు పాపల రాకతో మొత్తం ఎనిమిది మంది సభ్యుల కుటుంబంగా మారింది. ఇది రాత్రికి రాత్రే   వారికి సరికొత్త సవాళ్లను తెచ్చిపెట్టింది.

నలుగురు ఆడపిల్లలు పుట్టడం తల్లిదండ్రులు తాము మర్చిపోలేని ఆశీర్వాదంగా అభివర్ణించారు. కానీ వారిని సంరక్షించేందుకు ఆర్థిక వనరులు అవసరమం. ముఖ్యంగా  డైపర్లు, ఫార్ములా పాలు,  బట్టలు లాంటి రోజువారీ ఖర్చులు ఊహించని భారమే. అయితే ఒకేసారి నలుగురు నవజాత శిశువులను పోషించేందుకు స్నేహితులు, అభిమానులు మొదట్లో చాలా సాయంగా నిలిచారు.  మరికొంతమంది ఆ దంపతుల పట్ల ప్రశంసలు కురిపిస్తూ ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తున్నారు. ఇంత పెద్ద కుటుంబాన్ని నిర్వహించే క్రమంలో సమాజం నుండి లభిస్తున్న ఈ మద్దతు వారికి ఎంతో విలువైనదిగా మారింది.

 అయితే వీరికి ఇంకో సమస్య వచ్చి పడింది. వీళ్లందరితో ప్రయాణించేందుకు ప్రస్తుతం ఉన్న కారులో అందరూ సురక్షితంగా కూర్చోవడానికి సరిపడా సీట్లు లేవు.  ఆసుపత్రి పర్యటనలు, స్కూల్ డ్రాప్‌లు, ఇతర ప్రయాణాలు సులభంగా సాగేందుకు 10 సీట్ల వ్యాన్ (10-seater van)అవసరం ఉంటుందని ఆ కుటుంబం భావిస్తోంది. అలాంటి వ్యాన్‌ను  కొనుగోలు చేయడానికి ఆ తల్లి ఆన్‌లైన్‌లో విరాళాల సేకరణను (fundraising) ప్రారంభించడం విశేషంగా నిలిచింది. తమ ఏడుగురు పిల్లలందరికీ సౌకర్యవంతమైన, సురక్షితమైన వాతావరణాన్ని అందించడానికి సరైన వాహనం, వనరులు ఉన్నాయని నిర్ధారించుకోవడమే ఆ కుటుంబం  తక్షణ లక్ష్యంగాపెట్టుకుంది.

 

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