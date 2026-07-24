 రిలీజైన 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ'.. ట్రెండింగ్‌లో గౌరిప్రియ (ఫొటోలు) | Chennai Love Story Released, Sri Gouri Priya Trends With Viral Photos | Sakshi
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రిలీజైన 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ'.. ట్రెండింగ్‌లో గౌరిప్రియ (ఫొటోలు)

Jul 24 2026 12:25 PM | Updated on Jul 24 2026 1:11 PM

Chennai Love Story Released, Sri Gouri Priya Trends With Viral Photos1
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కిరణ్ అబ్బవరం హీరోగా నటించిన 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ' థియేటర్లలోకి వచ్చేసింది. ఇందులో తెలుగమ్మాయి శ్రీగౌరిప్రియ హీరోయిన్‌గా చేసింది. మూవీ చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ ఈమె బాగా నటించిందని మెచ్చుకుంటున్నారు. గతంలో ఈమె.. మ్యాడ్ అనే తెలుగు మూవీతో పాటు ట్రూ లవర్, హ్యాపీరాజ్ తదితర తమిళ చిత్రాలు కూడా చేసింది. ఇప్పుడీ చిత్రంతో ట్రెండింగ్ అయిపోతోంది.

Chennai Love Story Released, Sri Gouri Priya Trends With Viral Photos2
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కిరణ్ అబ్బవరం హీరోగా నటించిన 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ' థియేటర్లలోకి వచ్చేసింది. ఇందులో తెలుగమ్మాయి శ్రీగౌరిప్రియ హీరోయిన్‌గా చేసింది. మూవీ చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ ఈమె బాగా నటించిందని మెచ్చుకుంటున్నారు. గతంలో ఈమె.. మ్యాడ్ అనే తెలుగు మూవీతో పాటు ట్రూ లవర్, హ్యాపీరాజ్ తదితర తమిళ చిత్రాలు కూడా చేసింది. ఇప్పుడీ చిత్రంతో ట్రెండింగ్ అయిపోతోంది.

Chennai Love Story Released, Sri Gouri Priya Trends With Viral Photos3
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Chennai Love Story Released, Sri Gouri Priya Trends With Viral Photos4
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Chennai Love Story Released, Sri Gouri Priya Trends With Viral Photos5
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Chennai Love Story Released, Sri Gouri Priya Trends With Viral Photos6
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Chennai Love Story Released, Sri Gouri Priya Trends With Viral Photos7
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Chennai Love Story Released, Sri Gouri Priya Trends With Viral Photos8
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Chennai Love Story Released, Sri Gouri Priya Trends With Viral Photos9
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Chennai Love Story Released, Sri Gouri Priya Trends With Viral Photos10
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Chennai Love Story Released, Sri Gouri Priya Trends With Viral Photos11
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Chennai Love Story Released, Sri Gouri Priya Trends With Viral Photos12
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Chennai Love Story Released, Sri Gouri Priya Trends With Viral Photos13
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Chennai Love Story Released, Sri Gouri Priya Trends With Viral Photos14
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Chennai Love Story Released, Sri Gouri Priya Trends With Viral Photos15
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Chennai Love Story Released, Sri Gouri Priya Trends With Viral Photos16
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Chennai Love Story Released, Sri Gouri Priya Trends With Viral Photos17
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Chennai Love Story Released, Sri Gouri Priya Trends With Viral Photos18
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Chennai Love Story Released, Sri Gouri Priya Trends With Viral Photos19
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Chennai Love Story Released, Sri Gouri Priya Trends With Viral Photos20
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# Tag
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