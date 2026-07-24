 ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ను తొలగించేదాకా, చర్చల ప్రసక్తే లేదు : రాహుల్‌ గాంధీ | no talks and discussion before Mr Pradhan is sacked says Rahul Gandhi | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ను తొలగించేదాకా, చర్చల ప్రసక్తే లేదు : రాహుల్‌ గాంధీ

Jul 24 2026 1:03 PM | Updated on Jul 24 2026 1:15 PM

no talks and discussion before Mr Pradhan is sacked says Rahul Gandhi

సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: నీట్‌ వ్యవహారంలో చర్చలపై లోక్‌సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.   విద్యార్థుల ప్రధానమైన మూడు డిమాండ్లను నెరవేర్చేవరకు చర్చలు జరిపే సమస్యే లేదని తేల్చి చెప్పారు. సభలో కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు చేసిన ప్రకటనపై రాహుల్ గాంధీ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. 

ఈ సమస్యపై సభలో తాను స్పందించాలనుకున్నప్పుడు తన మైక్ లాగేసుకున్నారని విమర్శించారు. అలాగే విద్యార్థుల డిమాండ్స్‌ ప్రకారం  నీట్‌  పేపర్‌ లీక్‌కు బాధ్యుడు, అవినీతిపరుడైన విద్యాశాఖ మంత్రి పదవి నుంచి తప్పుకోవాలని,  విద్యార్థులపై దాడి చేసి కొట్టిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని,  ప్రధాని విద్యార్థులకు క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్‌ చేశారు.  ప్రధాన్‌ను తొలగించే వరకు చర్చలుండవంటూ ప్రతిపక్షం వైఖరిని స్పష్టం చేశారు. ఈ తీవ్ర వాదోపవాదాల మధ్య సోమవారానికి లోక్‌సభ వాయిదా పడింది.

ఇదీ చదవండి: నీట్‌ ఆందోళనలకు సుప్రీంకోర్టు లాయర్ల మద్దతు, రాజ్యాంగ ప్రవేశిక పఠనం

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రిలీజైన 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ'.. ట్రెండింగ్‌లో గౌరిప్రియ (ఫొటోలు)
photo 2

నల్ల చీరలో గ్లామరస్ మలయాళ కుట్టి (ఫొటోలు)
photo 3

శ్రీనిధి.. అందాల నిధి (ఫొటోలు)
photo 4

నారింజ రంగు డ్రెస్‌లో మెరిసిపోతున్న నటి సిరి హనుమంత్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

వైభ‌వ్ విశ్వ‌రూపం.. జింబాబ్వేపై భార‌త్ ఘ‌న విజ‌యం (ఫొటోలు)

Video

View all
CJP Abhijit Deepke Emotional Appeal to Delhi Police 1
Video_icon

పోలీసుల కాళ్లు పట్టుకున్న CJP అభిజిత్.. కారణం తెలిస్తే షాక్!
CJP Abhijeet Dipke Sensational Comments On Modi Govt 2
Video_icon

మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయొచ్చు CJP అభిజిత్ సంచలన కామెంట్స్
Social Media Post By RAF Officer Triggers Political Row 3
Video_icon

బొద్దింకలతో పోలుస్తారా..? అధికారిణికి కాక్రోచ్ కౌంటర్

The Rise & Downfall of Prithvi Shaw 4
Video_icon

మరో సచిన్ అన్నారు ఆ మందు వాడి కెరీర్ క్లోజ్
CJP Abhijeet Dipke Ready For Talk With Central 5
Video_icon

కేంద్రం ముందుకు CJP అభిజిత్
Advertisement
 