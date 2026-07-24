 మొబైల్‌లో 8 వేల అశ్లీల చిత్రాలు! | Mobile Phone With 8000 Obscene Photos And Videos Manikanda | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మొబైల్‌లో 8 వేల అశ్లీల చిత్రాలు!

Jul 24 2026 1:00 PM | Updated on Jul 24 2026 1:02 PM

Mobile Phone With 8000 Obscene Photos And Videos Manikanda

తమిళనాడు: సేలం కొండలాంపట్టి ప్రాంతానికి చెందిన మణికండన్‌ (39) అనే వ్యక్తి కిరాణా దుకాణం నడుపుతున్నాడు. ఇతను పలువురు మహిళలను రహస్యంగా అశ్లీల వీడియోలు తీసి బ్లాక్‌మెయిల్‌ చేస్తున్నాడనే ఆరోపణలపై గతంలో అరెస్ట్‌ అయ్యాడు. ఇతని మొబైల్‌ ఫోన్‌లో సుమారు 8,000 అశ్లీల చిత్రాలు, వీడియోలు ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. పొల్లాచ్చి తరహాలో సేలంలోనూ ఇలాంటి దారుణం జరిగిందని రాజకీయ పార్టీల నాయకులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ, ఈ కేసును సీబీ–సీఐడీకి బదిలీ చేయాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

ఈ కేసులో అరెస్ట్‌ అయిన మణికండన్, గత నెల 16వ తేదీన కోర్టు నుండి బెయిల్‌పై విడుదలయ్యాడు. జైలు నుండి బయటకు వచ్చిన కేవలం ఒక వారంలోనే, మంగళం మహిళా పోలీస్‌ స్టేషన్‌ పరిధిలో ఓ 27 ఏళ్ల యువతి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. సదరు యువతి తన ఫిర్యాదులో, మణికండన్‌ తనను రహస్యంగా అశ్లీల ఫొటోలు, వీడియోలు తీశాడని, వాటిని చూపించి తనతో లొంగిపోవాలని లేదంటే భర్తకు పంపిస్తానని బెదిరిస్తున్నాడని పేర్కొంది. దీనిపై కేసు నమోదు చేసిన ఇన్‌స్పెక్టర్‌ కవిత మణికండన్‌ను అరెస్ట్‌ చేశారు.  

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రిలీజైన 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ'.. ట్రెండింగ్‌లో గౌరిప్రియ (ఫొటోలు)
photo 2

నల్ల చీరలో గ్లామరస్ మలయాళ కుట్టి (ఫొటోలు)
photo 3

శ్రీనిధి.. అందాల నిధి (ఫొటోలు)
photo 4

నారింజ రంగు డ్రెస్‌లో మెరిసిపోతున్న నటి సిరి హనుమంత్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

వైభ‌వ్ విశ్వ‌రూపం.. జింబాబ్వేపై భార‌త్ ఘ‌న విజ‌యం (ఫొటోలు)

Video

View all
Social Media Post By RAF Officer Triggers Political Row 1
Video_icon

బొద్దింకలతో పోలుస్తారా..? అధికారిణికి కాక్రోచ్ కౌంటర్

The Rise & Downfall of Prithvi Shaw 2
Video_icon

మరో సచిన్ అన్నారు ఆ మందు వాడి కెరీర్ క్లోజ్
CJP Abhijeet Dipke Ready For Talk With Central 3
Video_icon

కేంద్రం ముందుకు CJP అభిజిత్
Venkat Reddy Comments On PM Modi Over Dharmendra Pradhan Resign 4
Video_icon

ధర్మేంద్ర రాజీనామా నుంచి PM మోదీ రాజీనామా వరకు వెళ్లిందంటే.. నెక్స్ట్ జరగబోయేది అదే..
Opposition Protests Continue In Lok Sabha 5
Video_icon

ఆగని విపక్షాల ఆందోళనలు
Advertisement
 