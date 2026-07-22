 నిరసనలకు మమత మద్దతు.. అవసరమైతే వస్తానని ప్రకటన! | TMC Chief Mamata Banerjee Backs NEET Protests in Delhi | Sakshi
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నిరసనలకు మమత మద్దతు.. అవసరమైతే వస్తానని ప్రకటన!

Jul 22 2026 12:13 PM | Updated on Jul 22 2026 12:18 PM

TMC Chief Mamata Banerjee Backs NEET Protests in Delhi

కోల్‌కతా: నీట్ (NEET) పేపర్ లీకేజీ ఉదంతంపై దేశ రాజధానిలో విద్యార్థులు, నిరసనకారులు చేపట్టిన ఆందోళనలకు పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ మద్దతు ప్రకటించారు. అవసరమైతే తాను స్వయంగా ఢిల్లీకి వెళ్లి నిరసనలో పాల్గొంటానని ఆమె తెలిపారు. ప్రదర్శనకారులపై ఢిల్లీ పోలీసులు వ్యవహరించిన తీరును, పోలీసుల అణచివేతను ఆమె తీవ్రంగా ఖండించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వంపై, పోలీసుల దౌర్జన్యాలపై ఆమె తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

నీట్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారంలో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ప్రతిపక్ష నేతలు ఆందోళనలు చేపట్టారు. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ, పార్టీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖార్గేతో సహా పలువురు సీనియర్ నేతలు ప్రధానమంత్రి నివాసం వెలుపల ధర్నా నిర్వహించారు. ఈ నిరసనల నేపథ్యంలో పోలీసులు వారిని ఈడ్చుకెళ్లి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తదనంతరం కాంగ్రెస్ ఎంపీలందరూ నల్లటి దుస్తులు ధరించి పార్లమెంటుకు హాజరయ్యారు.

‘కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ’ ఆధ్వర్యంలో వేలాది మంది జంతర్ మంతర్‌ వద్ద భారీ నిరసన ప్రదర్శన నిర్వహించారు. దీనిని అణచివేసేందుకు పోలీసులు లాఠీచార్జీ చేయడంతో పాటు బాష్పవాయువును ప్రయోగించారు. ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నడుమ నిరసనలు  కొనసాగుతున్నాయి. మరోవైపు, సామాజిక కార్యకర్త సోనమ్ వాంగ్‌చుక్ ఆమరణ నిరాహార దీక్ష కొనసాగుతుండగా, ఆయనతో చర్చలు జరపాలని అన్నా హజారే కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.

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