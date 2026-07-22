 నేరాన్ని అంగీక‌రించిన వార్న‌ర్‌.. ఆగ‌స్టు 18న తుది తీర్పు! | Ex-Cricketer-David-Warner Pleads Guilty-Drink-Driving-Sentenced-Aug-18th | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నేరాన్ని అంగీక‌రించిన వార్న‌ర్‌.. ఆగ‌స్టు 18న తుది తీర్పు!

Jul 22 2026 11:14 AM | Updated on Jul 22 2026 11:21 AM

Ex-Cricketer-David-Warner Pleads Guilty-Drink-Driving-Sentenced-Aug-18th

Photo Credit: CA Twitter

ఆస్ట్రేలియా మాజీ క్రికెట‌ర్ డేవిడ్ వార్న‌ర్ జైలుకు వెళ్లే అవ‌కాశాలు స్ప‌ష్టంగా క‌నిపిస్తున్నాయి. త‌ప్ప తాగి వాహ‌నం న‌డిపిన‌ట్లు వార్న‌ర్ త‌ర‌ఫు లాయ‌ర్ బుధ‌వారం కోర్టు ఎదుట అంగీక‌రించాడు. దీంతో ఆగ‌స్టు 18న వార్న‌ర్‌కు కోర్టు శిక్ష ఖ‌రారు చేయ‌నుంది.  విష‌యంలోకి వెళితే.. కొన్ని నెలల క్రితం ఈస్టర్‌ సండే రోజున వార్నర్ తన కారును వేగంగా నడుపుకుంటూ వచ్చాడు. అయితే దారిలో పోలీసులు ఏర్పాటు చేసిన ర్యాండమ్ టెస్టింగ్ సైట్‌కు కొద్ది దూరంలోనే తన వాహనాన్ని ఆపాడు. 

వార్నర్‌పై అనుమానంతో పోలీసులు అత‌నికి బ్రీత్ ఎనలైజర్ పరీక్ష నిర్వహించగా, పరిమితికి మించి మద్యం సేవించినట్టు తేలింది. దీంతో వార్న‌ర్‌ను అదుపులోకి తీసుకొని ద‌గ్గ‌ర్లోని పోలీస్ స్టేషన్‌కు తరలించారు. కాగా ఈ కేసు విచార‌ణ కోర్టుకు రాగా, వార్న‌ర్ వ్య‌క్తిగ‌తంగా హాజ‌రు కాలేక‌పోయాడు. 

అయితే వార్న‌ర్ త‌ర‌ఫు న్యాయ‌వాది బాబీ హిల్ కోర్టుకు హాజ‌ర‌య్యాడు. వార్న‌ర్ ‘మిడ్ రేంజ్‌’లో డ్రింక్ చేశాడ‌ని కోర్టుకు వివ‌రించాడు. అనంత‌రం వార్న‌ర్ త‌న నేరాన్ని అంగీక‌రిస్తున్న‌ట్లు కూడా అత‌ని త‌ర‌ఫు లాయ‌ర్ కోర్ట‌కు తెలిపాడు.  ‘చాలామంది తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వాటికి బాధ్యత వహించడం ముఖ్యం. ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ బ్యాట్స్‌మెన్ అయినా సరే, ఈ ప్రమాదం ఎవరికైనా పొంచి ఉంటుంది’ అని వ్యాఖ్యానించారు. 

లాయ‌ర్ వాద‌న‌లు విన్న కోర్టు  ఆగ‌స్టు 18న తీర్పు వెల్ల‌డించ‌నున్న‌ట్లు స్ప‌ష్టం చేసింది. వార్న‌ర్ త‌న నేరాన్ని ఒప్పుకోవ‌డంతో గ‌రిష్టంగా 9 నెల‌ల జైలు శిక్ష‌తో పాటు 2200 ఆస్ట్రేలియ‌న్ డాల‌ర్లు (భార‌త క‌రెన్సీలో సుమారు రూ. లక్ష 48 వేలు) జ‌రిమానా ప‌డ‌నుంది. అంతేకాదు ర్యాష్ డ్రైవింగ్ కార‌ణంగా లైసెన్స్‌ను హోల్డ్‌లో పెట్టి ఆరు నెల‌ల పాటు డ్రైవింగ్ కూడా దూరంగా ఉండాల‌ని తీర్పులో వెల్ల‌డించే అవ‌కాశ‌ముంది.

Read: అర్జెంటీనా చీటింగ్‌.. కాక రేపుతున్న రొనాల్డో 'లైక్' వివాదం

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చీరలో చందమామలా శ్రీలీల (ఫొటోలు)
photo 2

డిజైనర్ చీర.. మ్యాచింగ్ జ్యూయెల్లరీలో అనసూయ (ఫొటోలు)
photo 3

'బలగం' హీరోయిన్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 4

ప్రియురాలిని పరిచయం చేసిన యంగ్ హీరో ఫోటోస్ వైరల్
photo 5

హైదరాబాద్‌ : అంగరంగ వైభవంగా బల్కంపేట ఎల్లమ్మ కల్యాణోత్సవం (ఫొటోలు)

Video

View all
Police Department In Chandrababu Goverment 1
Video_icon

ఈ ఖాకీలకు ఏమైంది? రెడ్ బుక్ దెబ్బకు పాతాళానికి మన పోలీసుల ర్యాంక్
Donald Trump Serious Warning To Iran 2
Video_icon

ఇరాన్ కు ట్రంప్ స్టాంగ్ వార్నింగ్
Shocking Budget Of Rajinikanth And Kamal Haasans Upcoming Movie 3
Video_icon

రజిని, కమల్ మూవీ బడ్జెట్ తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే
ICICI Prudential Flexi Cap Fund 4
Video_icon

10 వేలతో 9 లక్షలు.. ఐసిఐసిఐ మ్యూచువల్ ఫండ్ మ్యాజిక్

YSRCP Women Leaders Strong Reaction On Guntur Woman Assault Case 5
Video_icon

గుంటూరు మహిళపై దాడి.. అనిత, పవన్ కు ఇచ్చిపడేసిన మహిళా నేతలు
Advertisement
 