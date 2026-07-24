ఏపీ : అద్భుతమైన వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)

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ఉపమాక శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం (Upamaka Sri Venkateswara Swamy Temple)
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ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని అనకాపల్లి జిల్లా నక్కపల్లి మండలంలో ఉన్న ఉపమాక శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం 1500 సంవత్సరాల నాటి పుణ్యక్షేత్రం. దీనిని ఉత్తరాంధ్ర తిరుమల అని పిలుస్తారు.
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ఈ ఆలయం 6వ శతాబ్దంలో కాండ్రేగుల సంస్థానానికి చెందిన శ్రీకృష్ణ భూపాలుడు నిర్మించాడు.
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నారద మహర్షి కోరిక మేరకు స్వామివారు ఇక్కడ వెలిశాడని ప్రతీతి. ఇక్కడ 'షడ్బేర నియమం' పాటించబడుతుంది.
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పంచామృత అభిషేకం చేసుకుని ప్రసాదం స్వీకరిస్తే సంతాన ప్రాప్తి కలుగుతుందని భక్తుల నమ్మకం.
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విశాఖపట్నం నుండి నక్కపల్లి సుమారు 90 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది.
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విజయవాడ - విశాఖపట్నం జాతీయ రహదారి (NH-16/5) పై నక్కపల్లికి చేరుకుని, అక్కడి నుండి 1 కిలోమీటరు ప్రయాణించి ఆలయానికి వెళ్లవచ్చు.
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