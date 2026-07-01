ఏపీ : శిల్ప కళా వైభవం.. చెక్కుచెదరని కట్టడం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)

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శ్రీ చెన్నకేశవ స్వామి ఆలయం
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ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని అన్నమయ్య జిల్లా, కురబలకోట మండలంలోని సోంపాళ్యం గ్రామంలో కొలువైన శ్రీ చెన్నకేశవ స్వామి ఆలయం విజయనగర సామ్రాజ్య కాలం నాటి అద్భుతమైన చారిత్రక, శిల్పకళా క్షేత్రం.
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ఇక్కడ శ్రీచెన్నకేశవస్వామి, శ్రీచౌడేశ్వరీదేవి, నందీశ్వరుడు, శ్రీ మల్లికార్జునస్వామి ఆలయాలు ఉన్నాయి. సోంపాళ్యంలో అప్పట్లో విజయనగర, చోళరాజులు పలు ఆలయాలను నిర్మించారు.
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ఆలయంలో అడుగు పెట్టినప్పటి నుంచి అద్భుత శిల్పాలు సందర్శకుల కళ్లను తిప్పుకోకుండా చేస్తాయి. ఆలయం లోపల ఏక శిలతో చెక్కిన రాతి రథం, రాతి కళ్యాణ మండపం ఉన్నాయి.
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ఆలయం ఎదుట 60 అడుగుల భారీ ఏకశిల ధ్వజస్తంభం ఉంది.
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ఈ ధ్వజస్తంభం దేశంలోనే పెద్దదైన వాటిలో రెండో స్థానంలో నిలిచింది.
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ఆలయం పక్కనే పెన్నా నది ప్రవహిస్తుంది, ఇది ఈ ప్రదేశానికి మరింత ఆధ్యాత్మికతను, ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని చేకూరుస్తుంది.
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ఈ ఆలయం ఉదయం 08:30 గంటల నుండి సందర్శకులకు అందుబాటులో ఉంటుంది.
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రోడ్డు మార్గం: మదనపల్లెకు సుమారు 45 కి.మీ దూరంలో, హార్సిలీ హిల్స్ కు సమీపంలో ఈ ఆలయం ఉంది.
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ములకల చెరువు నుండి సోంపాళ్యం గ్రామం కేవలం 7 కి.మీ దూరంలో ఉంటుంది.
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