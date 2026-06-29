 రామాలయ విరాళాల కేసు: తక్షణ విచారణకు ‘సుప్రీం’ నిరాకరణ | SC Rejects Urgent Hearing On Ram Temple Donation Theft Plea | Sakshi
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రామాలయ విరాళాల కేసు: తక్షణ విచారణకు ‘సుప్రీం’ నిరాకరణ

Jun 29 2026 11:46 AM | Updated on Jun 29 2026 12:13 PM

SC Rejects Urgent Hearing On Ram Temple Donation Theft Plea

న్యూఢిల్లీ: అయోధ్య రామాలయానికి భక్తులు సమర్పించిన విరాళాల చోరీకి గురయ్యాయంటూ దాఖలైన పిటిషన్‌పై దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు సోమవారం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దేశవ్యాప్తంగా పెను సంచలనం సృష్టిస్తున్న ఈ విరాళాల మాయం వ్యవహారంపై తక్షణమే విచారణ జరపాలని కోరుతూ దాఖలైన పిటిషన్‌ను అత్యవసరంగా విచారించేందుకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది. ఈ వ్యవహారంలో తదుపరి ఏం జరగబోతోన్నదనే ఉత్కంఠ సర్వత్రా నెలకొంది.

రామాలయ కానుకల దొంగతనంపై సమగ్ర దర్యాప్తు జరిపించాలని కోరుతూ దాఖలైన పిటిషన్‌ను సోమవారం ఉదయం న్యాయస్థానం దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. అయితే ఈ పిటిషన్‌పై తక్షణమే విచారణ జరపాల్సినంత అత్యవసర పరిస్థితి లేదా ప్రాధాన్యత ప్రస్తుతం కనిపించడం లేదని సుప్రీంకోర్టు తెలిపింది. దీంతో ఈ కేసును త్వరితగతిన లిస్ట్ చేయడానికి అత్యున్నత న్యాయస్థానం నిరాకరించింది. అయోధ్య రామాలయానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్ల మంది భక్తులు భారీగా కానుకలు, విరాళాలు సమర్పిస్తున్నారు. అయితే, ఈ విధంగా వచ్చిన విరాళాలలో కొంత భాగం చోరీకి గురైందనే  ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి.

దీనిపై ఒక ప్రత్యేక బృందంతో దర్యాప్తు జరిపించాలని కోరుతూ కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలైంది. భక్తుల సెంటిమెంట్లతో ముడిపడి ఉన్న అంశం కావడంతో ఈ కేసుపై అందరి దృష్టి పడింది. అత్యవసర విచారణ అభ్యర్థనను తోసిపుచ్చిన సుప్రీంకోర్టు, ఈ కేసును సాధారణ న్యాయ నిబంధనల ప్రకారమే విచారిస్తామని పేర్కొంది. కోర్టు సాధారణ విచారణల జాబితా ద్వారానే ఈ పిటిషన్ మున్ముందు బెంచ్ ముందుకు రానుంది. ఈ కేసులో న్యాయస్థానం చేసిన మరిన్ని పరిశీలనలు, అలాగే తదుపరి విచారణ ఎప్పుడు జరగనుందనే పూర్తి వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.

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