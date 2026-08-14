 హీరో శర్వానంద్ 'జార్జ్ క్రిష్' మూవీ ప్రారంభం (ఫొటోలు) | Sharwanand New Movie George Krish Pooja Ceremony | Sakshi
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హీరో శర్వానంద్ 'జార్జ్ క్రిష్' మూవీ ప్రారంభం (ఫొటోలు)

Aug 14 2026 11:50 AM | Updated on Aug 14 2026 11:53 AM

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హీరో శర్వానంద్,(Sharwanand) దర్శకుడు శ్రీను వైట్ల(Sreenu Vaitla) కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న 'జార్జ్ క్రిష్'(George Krish) సినిమా పూజా కార్యక్రమాలతో అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది.

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ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై రాంబ్రహ్మం సుంకర నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం 2027 జనవరి 14న సంక్రాంతి కానుకగా విడుదల కానున్నట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు.

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ఈ సినిమాకు సంగీతం అనూప్ రూబెన్స్.

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గతంలో శతమానం భవతి, ఎక్స్‌ప్రెస్ రాజా, నారీ నారీ నడుమ మురారీ లాంటి చిత్రాలతో సంక్రాంతికి హిట్స్ అందుకున్న శర్వానంద్.. ఈసారి ఏం చేస్తాడనేది చూడాలి?

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