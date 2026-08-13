 బాలనటి గ్రీష్మ నేత్రిక ఇప్పుడు ఎలా ఉందో తెలుసా?... ఫోటోలు వైరల్ | Malliswari Movie Child Artist Greeshma Nethrikaa Exclusive Photos | Sakshi
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బాలనటి గ్రీష్మ నేత్రిక ఇప్పుడు ఎలా ఉందో తెలుసా?... ఫోటోలు చూస్తే మైండ్ బ్లాక్

Aug 13 2026 10:15 AM | Updated on Aug 13 2026 10:19 AM

Malliswari Movie Child Artist Greeshma Nethrikaa Exclusive Photos1
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బాలనటిగా నటించి గుర్తింపు పొందిన నటి గ్రీష్మ నేత్రిక.(Greeshma Nethrikaa)

Malliswari Movie Child Artist Greeshma Nethrikaa Exclusive Photos2
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తెలుగు సినిమాల్లో బాలనటిగా నటించి గుర్తింపు పొందిన నటి గ్రీష్మ నేత్రిక.(Greeshma Nethrikaa) 'మల్లీశ్వరి', 'అశోక్', 'కొంచెం ఇష్టం కొంచెం కష్టం', 'ప్రస్థానం' వంటి పలు ప్రముఖ చిత్రాల్లో ఆమె బాలనటిగా నటించి మెప్పించారు.

Malliswari Movie Child Artist Greeshma Nethrikaa Exclusive Photos3
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ఇప్పుడు ఆమె హీరోయిన్ లుక్ లోకి మారిపోయింది.

Malliswari Movie Child Artist Greeshma Nethrikaa Exclusive Photos4
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గ్రీష్మ నేత్రిక లేటెస్ట్ ఫోటోలు చూస్తే మైండ్ బ్లాక్ అవుతోంది.

Malliswari Movie Child Artist Greeshma Nethrikaa Exclusive Photos5
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ప్రస్తుతం ఈ చిన్నది సినిమాలను పక్కన పెట్టేసింది.

Malliswari Movie Child Artist Greeshma Nethrikaa Exclusive Photos6
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సినిమాలకు దూరంగా ఉంటున్న గ్రీష్మ నేత్రిక, ప్రస్తుతం హైదరాబాద్‌లోని ఒక కార్పొరేట్ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు.

Malliswari Movie Child Artist Greeshma Nethrikaa Exclusive Photos7
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గ్రీష్మ నేత్రిక సోషల్ మీడియాలోనూ అంతగా యాక్టివ్ గా ఉండదు. అయితే ఇప్పుడు గ్రీష్మ ఎలా ఉందో తెలుసుకోవాలని నెటిజన్స్ సోషల్ మీడియాను గాలిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే గ్రీష్మ లేటెస్ట్ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

Malliswari Movie Child Artist Greeshma Nethrikaa Exclusive Photos8
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ఈ ఫోటోల పై మీరూ ఓ లుక్కేయండి.

Malliswari Movie Child Artist Greeshma Nethrikaa Exclusive Photos9
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Malliswari Movie Child Artist Greeshma Nethrikaa Exclusive Photos10
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Malliswari Movie Child Artist Greeshma Nethrikaa Exclusive Photos11
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Malliswari Movie Child Artist Greeshma Nethrikaa Exclusive Photos12
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Malliswari Movie Child Artist Greeshma Nethrikaa Exclusive Photos13
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Malliswari Movie Child Artist Greeshma Nethrikaa Exclusive Photos14
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Malliswari Movie Child Artist Greeshma Nethrikaa Exclusive Photos15
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Malliswari Movie Child Artist Greeshma Nethrikaa Exclusive Photos16
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Malliswari Movie Child Artist Greeshma Nethrikaa Exclusive Photos17
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Malliswari Movie Child Artist Greeshma Nethrikaa Exclusive Photos18
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Malliswari Movie Child Artist Greeshma Nethrikaa Exclusive Photos19
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Malliswari Movie Child Artist Greeshma Nethrikaa Exclusive Photos20
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Malliswari Movie Child Artist Greeshma Nethrikaa Exclusive Photos21
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Malliswari Movie Child Artist Greeshma Nethrikaa Exclusive Photos22
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Malliswari Movie Child Artist Greeshma Nethrikaa Exclusive Photos23
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Malliswari Movie Child Artist Greeshma Nethrikaa Exclusive Photos25
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(Images Source : Instagram/itsmegreeshmanethrikaa)

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