బాలనటి గ్రీష్మ నేత్రిక ఇప్పుడు ఎలా ఉందో తెలుసా?... ఫోటోలు వైరల్

1/25
బాలనటిగా నటించి గుర్తింపు పొందిన నటి గ్రీష్మ నేత్రిక.(Greeshma Nethrikaa)
2/25
తెలుగు సినిమాల్లో బాలనటిగా నటించి గుర్తింపు పొందిన నటి గ్రీష్మ నేత్రిక.(Greeshma Nethrikaa) 'మల్లీశ్వరి', 'అశోక్', 'కొంచెం ఇష్టం కొంచెం కష్టం', 'ప్రస్థానం' వంటి పలు ప్రముఖ చిత్రాల్లో ఆమె బాలనటిగా నటించి మెప్పించారు.
3/25
ఇప్పుడు ఆమె హీరోయిన్ లుక్ లోకి మారిపోయింది.
4/25
గ్రీష్మ నేత్రిక లేటెస్ట్ ఫోటోలు చూస్తే మైండ్ బ్లాక్ అవుతోంది.
5/25
ప్రస్తుతం ఈ చిన్నది సినిమాలను పక్కన పెట్టేసింది.
6/25
సినిమాలకు దూరంగా ఉంటున్న గ్రీష్మ నేత్రిక, ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లోని ఒక కార్పొరేట్ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు.
7/25
గ్రీష్మ నేత్రిక సోషల్ మీడియాలోనూ అంతగా యాక్టివ్ గా ఉండదు. అయితే ఇప్పుడు గ్రీష్మ ఎలా ఉందో తెలుసుకోవాలని నెటిజన్స్ సోషల్ మీడియాను గాలిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే గ్రీష్మ లేటెస్ట్ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
8/25
ఈ ఫోటోల పై మీరూ ఓ లుక్కేయండి.
9/25
10/25
11/25
12/25
13/25
14/25
15/25
16/25
17/25
18/25
19/25
20/25
21/25
22/25
23/25
24/25
25/25
(Images Source : Instagram/itsmegreeshmanethrikaa)