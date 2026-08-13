 హైదరాబాద్‌ : గోల్కొండ కోటలో స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ పరేడ్ రిహార్సల్స్ (ఫొటోలు) | Independence Day parade rehearsals at Golconda Fort | Sakshi
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హైదరాబాద్‌ : గోల్కొండ కోటలో స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ పరేడ్ రిహార్సల్స్ (ఫొటోలు)

Aug 13 2026 6:39 AM | Updated on Aug 13 2026 6:39 AM

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హైదరాబాద్‌లోని చారిత్రక గోల్కొండ కోటలో స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల కోసం ముందస్తు ఏర్పాట్లు, పరేడ్ రిహార్సల్స్ ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి.

Independence Day parade rehearsals at Golconda Fort2
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భద్రతా ఏర్పాట్లు, పోలీసు కవాతు శిక్షణ మరియు ట్రాఫిక్ మళ్లింపు చర్యలను ఉన్నతాధికారులు పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

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ఏర్పాట్లు మరియు రిహార్సల్స్ ముఖ్యాంశాలువివిధ పోలీసు బెటాలియన్లు, మహిళా రక్షణ దళాలు మరియు ప్రత్యేక బలగాల కవాతు కవాతు అభ్యాసాలు జరుగుతున్నాయి.

Independence Day parade rehearsals at Golconda Fort4
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కోట ప్రాంగణంలో వేదిక ఏర్పాట్లు, విద్యుత్ దీపాల అలంకరణ మరియు పటిష్టమైన భద్రతా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

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వేడుకలకు ఎలాంటి ఆటంకం కలగకుండా ప్రభుత్వ శాఖలన్నీ సమన్వయంతో ముందస్తు ఏర్పాట్లను పూర్తి చేస్తున్నాయి.

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హైదరాబాద్‌ : గోల్కొండ కోటలో స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ పరేడ్ రిహార్సల్స్ (ఫొటోలు)
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