 కొలంబియాను కుదిపేసిన రాకాసి భూకంపం..(ఫొటోలు) | Massive Colombia Earthquake, Powerful Quake Shakes The Nation, Heartbreaking Photos Gallery Inside | Sakshi
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కొలంబియాను కుదిపేసిన రాకాసి భూకంపం..(ఫొటోలు)

Aug 11 2026 9:14 AM | Updated on Aug 11 2026 10:43 AM

Massive Colombia Earthquake, Powerful Quake Shakes The Nation, Heartbreaking Photos1
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బొగోటా: దక్షిణ అమెరికా ఖండంలో వరుస భూకంపాలు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి.

Massive Colombia Earthquake, Powerful Quake Shakes The Nation, Heartbreaking Photos2
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రెండు నెలల క్రితం వెనెజువెలాలో సంభవించిన భూకంప ధాటికి వేలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, ఆ విషాదం నుంచి కోలుకోకముందే తాజాగా పొరుగు దేశమైన కొలంబియాలో సంభవించిన తీవ్ర భూకంపం పెను నాశనాన్ని మిగిల్చింది.

Massive Colombia Earthquake, Powerful Quake Shakes The Nation, Heartbreaking Photos3
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పశ్చిమ కొలంబియాలోని చోకో ప్రావిన్స్‌లో భూగర్భంలో 107 కిలోమీటర్ల లోతులో ఈ భూకంపం సంభవించింది.

Massive Colombia Earthquake, Powerful Quake Shakes The Nation, Heartbreaking Photos4
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సోమవారం అర్ధరాత్రి సమయానికి ఈ ప్రకృతి విలయం కారణంగా కనీసం 111 మంది మరణించగా, 87 మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.

Massive Colombia Earthquake, Powerful Quake Shakes The Nation, Heartbreaking Photos5
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Massive Colombia Earthquake, Powerful Quake Shakes The Nation, Heartbreaking Photos6
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Massive Colombia Earthquake, Powerful Quake Shakes The Nation, Heartbreaking Photos7
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Massive Colombia Earthquake, Powerful Quake Shakes The Nation, Heartbreaking Photos8
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Massive Colombia Earthquake, Powerful Quake Shakes The Nation, Heartbreaking Photos9
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Massive Colombia Earthquake, Powerful Quake Shakes The Nation, Heartbreaking Photos10
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Massive Colombia Earthquake, Powerful Quake Shakes The Nation, Heartbreaking Photos11
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Massive Colombia Earthquake, Powerful Quake Shakes The Nation, Heartbreaking Photos12
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Massive Colombia Earthquake, Powerful Quake Shakes The Nation, Heartbreaking Photos13
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Massive Colombia Earthquake, Powerful Quake Shakes The Nation, Heartbreaking Photos14
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Massive Colombia Earthquake, Powerful Quake Shakes The Nation, Heartbreaking Photos15
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Massive Colombia Earthquake, Powerful Quake Shakes The Nation, Heartbreaking Photos16
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Massive Colombia Earthquake, Powerful Quake Shakes The Nation, Heartbreaking Photos17
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Massive Colombia Earthquake, Powerful Quake Shakes The Nation, Heartbreaking Photos18
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Massive Colombia Earthquake, Powerful Quake Shakes The Nation, Heartbreaking Photos19
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Massive Colombia Earthquake, Powerful Quake Shakes The Nation, Heartbreaking Photos20
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Massive Colombia Earthquake, Powerful Quake Shakes The Nation, Heartbreaking Photos21
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Massive Colombia Earthquake, Powerful Quake Shakes The Nation, Heartbreaking Photos22
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Massive Colombia Earthquake, Powerful Quake Shakes The Nation, Heartbreaking Photos23
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Massive Colombia Earthquake, Powerful Quake Shakes The Nation, Heartbreaking Photos24
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Massive Colombia Earthquake, Powerful Quake Shakes The Nation, Heartbreaking Photos25
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Massive Colombia Earthquake, Powerful Quake Shakes The Nation, Heartbreaking Photos26
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Massive Colombia Earthquake, Powerful Quake Shakes The Nation, Heartbreaking Photos27
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Massive Colombia Earthquake, Powerful Quake Shakes The Nation, Heartbreaking Photos28
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Massive Colombia Earthquake, Powerful Quake Shakes The Nation, Heartbreaking Photos29
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Images Source : Twitter (X)

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