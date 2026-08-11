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హైదరాబాద్లో రాఖీ పండుగ (Raksha Bandhan 2026) సందడి మొదలైంది. షాపులు రంగురంగుల రాఖీలతో, చాక్లెట్లు, గిఫ్ట్ ప్యాక్స్తో నిండిపోయాయి.
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ఈ పండుగలో అక్కాచెల్లెమ్మలు తమ అన్నలకు రాఖీ కట్టి, ప్రేమను, రక్షణను గుర్తుచేస్తారు. షాపింగ్ మాల్స్, బజార్లు, వీధి స్టాళ్లలో చిన్న చిన్న రాఖీలు నుంచి డిజైనర్ రాఖీలు వరకు విస్తృతంగా లభిస్తున్నాయి.
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రాఖీ రకాల: సాదాసీదా దారాలతో చేసినవి, ముత్యాలు, కుండలు, డిజైనర్ రాఖీలు.
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హైదరాబాద్ బజార్లు: చార్మినార్, బేగం బజార్, కూకట్పల్లి, అమీర్పేట్ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా రాఖీ షాపులు కనిపిస్తున్నాయి.
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పండుగ వాతావరణం: కుటుంబాలు కలసి షాపింగ్ చేస్తూ, ఆనందంగా గడుపుతున్నారు.
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