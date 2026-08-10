 ఎల్లో శారీలో హీరోయిన్ రీతూ వర్మ గ్లామర్.. ఫోటోలు | Actress Ritu Varma looks glamorous in a yellow saree Photos | Sakshi
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ఎల్లో శారీలో హీరోయిన్ రీతూ వర్మ గ్లామర్.. ఫోటోలు

Aug 10 2026 9:32 PM | Updated on Aug 10 2026 9:33 PM

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టాలీవుడ్ హీరోయిన్ రీతూ వర్మ ఓ ఈవెంట్‌లో సందడి చేసింది. ఎల్లో శారీలో ఫోటోలకు పోజులిచ్చింది. ఈ గ్లామరస్‌ పిక్స్‌ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది.. ఇవీ కాస్తా నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

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ఎల్లో శారీలో హీరోయిన్ రీతూ వర్మ గ్లామర్.. ఫోటోలు
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