 ఐఐటీ స్టూడెంట్‌ కాదు.. కానీ ఏకంగా రూ..4.8 లక్షలు..! | No IIT Tag And No Completed Degree, Growth Marketer Lavanya Jain Claims ₹4 Lakh Earnings And Shares Success Story, Check His Post | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఐఐటీ స్టూడెంట్‌ కాదు.. కానీ ఏకంగా రూ..4.8 లక్షలు..! కనీసం బీటెక్‌ కూడా..

Aug 3 2026 10:41 AM | Updated on Aug 3 2026 10:54 AM

growth marketer Lavanya Jain claimed earnings of Rs 4 lakh But Im not IIT

మనం ఐఐటీ వంటి ఉన్నత విద్యను అభ్యసిస్తేనే మంచి ప్యాకేజీ ఆఫర్లతో ఉద్యోగాలు చేస్తారని అనుకుంటాం. సర్వసాధారణంగా అందరూ ఇలానే భావిస్తారు. బాగా చదివి రాణిస్తే..లక్షల్లో వేతనం అని అందరూ విశ్వసిస్తుంటారు. కానీ అదొక ట్యాగ్‌ మాత్రమేనని, అంత పెద్ద పెద్ద చదువులు చదవకపోయినా.. ఆ రేంజ్‌లో డబ్బులు సంపాదించొచ్చనని ఈ వ్యక్తి నిరూపించాడు.

అతడే 22 ఏళ్ల లావణ్య జైన్‌. ఆయన తాను ఐఐటీ స్టూడెంట్‌ కాకపోయినా..ఆ రేంజ్‌లో ఎలా వేతనం ఆర్జిస్తున్నాడో అకౌంట్‌ స్క్రీన్‌ షార్ట్‌లతో సహా సోషల్‌ మీడియాలో ఎక్స్‌లో పంచుకున్నారు. తన కాలేజ్‌ ప్లేస్‌మెంట్‌ ప్యాకేజీ కంటే ఎక్కువ ఆర్జిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అలాగే తన బీటెక్ డిగ్రీని కూడా మధ్యలో వదిలేశానని అన్నారు. 

తన చివరి సెమిస్టర్‌లో ఇంజనీరింగ్‌ని వదిలేశానని అన్నారు. పైగా దాన్ని అతడు తన జీవింతంలో తీసుకున్న అత్యుత్తమ నిర్ణయాల్లో ఒకటిగా పేర్కొనడం విశేషం. తనకు వేర్వేరు మార్గాల్లో ఆదాయ వనరులు ఉన్నట్లు తెలిపారు. ప్రాథమిక ఆదాయం ఖర్చులకు సరిపోగా, మిగతావి పొదుపు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఆ పోస్ట్‌లో స్క్రీన్‌షాట్‌లలో అకౌంట్‌లో రెండు చెల్లింపు జమ అయినట్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. ఒకటి రూ. 3.74 లక్షలు , మరొకటి రూ. ₹1.12 లక్షలు. రెండూ కలిపి రూ. 4.8 లక్షలు అయ్యాయి. 

తాను ఒక పక్క పార్ట్‌టైమ్‌ కాంట్రాక్టర్‌గా పనిచేస్తూనే..రనబుల్, కైరోస్ కంప్యూటర్ అండ్‌​ ఫోల్డ్ వంటి స్టార్టప్‌ల గ్రోత్‌ అండ్‌ గో-టు- మార్కెట్‌(జీటీఎం) విభాగాలలో పనిచేస్తూ..ఇంతలా డబ్బులు ఆర్జిస్తున్నట్లు రాసుకొచ్చారు. ఈ పోస్ట్‌ గొప్పలు చెప్పుకోవడానికి ఉద్దేశించింది కాదని, ప్రతిష్టాత్మక ఇంజనీరింగ్ సంస్థ నుంచి పట్టభద్రులైతేనే విజయం సాధ్యమనే భావనను సవాలు చేసేందుకుని ఈ మార్కెటింగ్‌ నిపుణుడు లావణ్య జైన్‌ చెప్పారు. 

ఐఐటీలో చదవడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను అంగీకరిస్తూనే, వృత్తిపరమైన విజయం అనేది చివరికి ఒక వ్యక్తి సాధించే దానిపైనే ఆధారపడి ఉంటుందని వాదిస్తున్నాడు. చివరగా ఆయన ఐఐటీ చేస్తేనే లక్షల్లో వేతనం అనేది కేవలం అపోహేనని, ఉద్యోగంలో ఉన్నతంగా ఎదగాలనే ఆకాంక్ష ఆ రేంజ్‌లో డబ్బులు ఆర్జించే స్థాయికి తీసుకొస్తుందంటూ తన పోస్ట్‌ని ముగించారు. ఏదీఏమైన ఈ వ్యక్తి పోస్ట్‌ కెరీర్‌ విజయానికి నిజంగా ఉన్నత కాలేజీ డిగ్రీలే ముఖ్యమా? అనే అంశంపై చర్చను లేవనెత్తింది.

 

(చదవండి: నో రన్నింగ్‌, నో కార్డియో..! జస్ట్‌ 20 నిమిషాల నడకతో 24 కిలోలు..)
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘KJQ’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ వేడుకలో మెరిసిన నటి రేఖా నిరోషా (ఫొటోలు)
photo 2

‘KJQ’ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక (ఫొటోలు)
photo 3

LGBT: A Legal Battle మూవీ 50 రోజులు వేడుక (ఫొటోలు)
photo 4

అంగరంగ వైభవంగా పాతబస్తీలో ఘనంగా ఘటాల ఊరేగింపు (ఫొటోలు)

photo 5

విశాఖ ఆర్కే బీచ్‌లో ఫ్రెండ్‌షిప్‌ డే తీపి కిక్కు..(ఫొటోలు)

Video

View all
Passengers Jump Off Moving Train After Engine Catches Fire 1
Video_icon

కదులుతున్న రైలు నుంచి దూకేసిన ప్రయాణికులు
Gudivada Amarnath Sensational Comments On Chandrababu 2
Video_icon

నువ్వు దీనికే పనికొస్తావ్.. చంద్రబాబును ఏకిపారేసిన అమర్నాథ్..
Bhumi Pednekar Trolled For Wearing Sunglasses During Shivling Prayers 3
Video_icon

సన్ గ్లాసెస్ తో గుడిలో పూజలు.. హీరోయిన్ పై నెటిజన్స్ ఫైర్
YSRCP Venkat Reddy Slams Chandrababu And Pawan Kalyan 4
Video_icon

అల భోగాపురంలో ఇలా భజన పరులు చిడతలు.. వెంకట్ రెడ్డి సెటైర్లు

US Navy Pressure on Iran-Israel War 5
Video_icon

ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం.. చేతులెత్తేసిన అమెరికా?
Advertisement
 