 మనిషి డీఎన్‌ఏలో అజ్ఞాత పూర్వీకుల ఆనవాళ్లు! | Ghost Ancestors Found in Human DNA: A Paradigm Shift in Human Evolution | Sakshi
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మనిషి డీఎన్‌ఏలో అజ్ఞాత పూర్వీకుల ఆనవాళ్లు!

Aug 3 2026 7:15 AM | Updated on Aug 3 2026 7:20 AM

Ghost Ancestors Found in Human DNA: A Paradigm Shift in Human Evolution

మానవ పరిణామ క్రమానికి సంబంధించి ఇప్పటివరకు మనం చదువుకున్న చరిత్ర మొత్తం తప్పు కాబోతుందా? సైంటిస్టులు ఇటీవల వెల్లడించిన ఒక విస్తుపోయే నిజం మానవ జన్యుశాస్త్రంలో సరికొత్త సంచలనం సృష్టిస్తోంది. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా పరిశోధకులు ఆధునిక మానవుల (హోమో సేపియన్స్) డీఎన్‌ఏను పరిశీలించగా, అందులో ఎవరికీ తెలియని ఇద్దరు అజ్ఞాత పూర్వికుల ఆనవాళ్లు బయటపడ్డాయి. ఈ రహస్య పూర్వికులకు సంబంధించి ఎలాంటి శిలాజాలు (Fossils) నేడు భూమిపై అందుబాటులో లేవు. అయినప్పటికీ వారు మన జన్యువుల్లో తమ బలమైన ముద్రను వదిలి వెళ్లారు. సైన్స్ ప్రపంచంలో వీళ్లను ‘ఘోస్ట్ అన్సెస్టర్స్’ (దెయ్యం లాంటి పూర్వీకులు) అని పిలుస్తున్నారు. ఈ సరికొత్త అధ్యయనం ప్రకారం.. మానవ పరిణామం అనేది ఒకే సరళ రేఖలో సాగలేదని, ఎన్నో ప్రాచీన జాతుల కలయికతో ఏర్పడిన సంక్లిష్టమైన నెట్‌వర్క్ అని స్పష్టమవుతోంది.

అంతరించిపోయిన మానవ జాతులతో సంబంధాలు
చరిత్రలో హోమో సేపియన్స్ ఒక్కరే ఈ భూమిపై జీవించిన ఏకైక మానవ జాతి కాదని సైంటిస్టులు నిరూపించారు. ప్రాచీన కాలంలో మన పూర్వికులు నియాండర్తల్స్, డెనిసోవన్లు వంటి ఇతర హోమినిన్ జాతులతో కలిసి జీవించారు. అంతేకాదు, వారి మధ్య ఏర్పడిన సంబంధాల వల్ల జన్యు మార్పిడి జరిగింది. నేటి ఆధునిక మనుషుల డీఎన్‌ఏలో కూడా ఈ ప్రాచీన సంబంధాల ఆనవాళ్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. సరికొత్త సాంకేతికత అందుబాటులోకి రావడంతో, డీఎన్‌ఏ సీక్వెన్సింగ్ ద్వారా లక్షల సంవత్సరాల క్రితం నాటి చరిత్రను చదవడం పరిశోధకులకు సాధ్యపడింది.

ఆఫ్రికాలో బయటపడిన మొదటి అజ్ఞాత పూర్వీకుడు
తాజా పరిశోధన ప్రకారం.. ఆఫ్రికాలో ఆధునిక మానవుల పూర్వీకులతో సంబంధాలు పెట్టుకున్న ఒక అజ్ఞాత మానవ సమూహం ఉండేది. యూరప్, ఆసియాలకు మానవులు వలస వెళ్లడానికి దాదాపు 50 వేల సంవత్సరాల ముందే ఈ అద్భుత సంఘటన జరిగింది. ఈ కలయిక ద్వారా మనకు లభించిన జీన్స్, నేడు సకల మానవుల డీఎన్‌ఏలో దాదాపు ఒక శాతం మేర ఉన్నాయి. గణిత శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, ఈ రహస్య మానవ జాతి దాదాపు 8 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం ఇతర జాతుల నుంచి వేరుపడింది. నియాండర్తల్స్, డెనిసోవన్లు విడిపోయిన కాలమే ఇది కావడం విశేషం.

పది లక్షల ఏళ్ల నాటి 'సూపర్ ఆర్కిటిక్' పూర్వీకుడు
ఈ పరిశోధనలో వెల్లడైన రెండవ పూర్వీకుడు మరింత ఆశ్చర్యకరమైనవాడు. పరిశోధకులు దీనికి ‘సూపర్ ఆర్కిటిక్ అన్సెస్టర్’ అనే ప్రత్యేక పేరు పెట్టారు. ఈ మానవ జాతి దాదాపు 18 లక్షల సంవత్సరాల క్రితమే ఇతర హోమినిన్‌ల నుంచి విడిపోయింది. సుమారు రెండు లక్షల సంవత్సరాల క్రితం యురేషియా ప్రాంతంలో వీరు డెనిసోవన్ జాతితో సంబంధాలు ఏర్పరచుకున్నారు. ఈ మార్గం ద్వారానే ఆ ప్రాచీన డీఎన్‌ఏ భాగాలు నేటి ఆధునిక మానవుల జీనోమ్‌లోకి శాశ్వతంగా చేరుకున్నాయి. మానవ పరిణామం ఒక చెట్టు కొమ్మలా కాకుండా సంక్లిష్టమైన వలలా సాగిందని ఇది నిరూపిస్తోంది.

నియాండర్తల్, డెనిసోవన్ డీఎన్‌ఏల ప్రభావం
ఆఫ్రికా వెలుపల నివసించే ప్రతి ఒక్కరి జీనోమ్‌లోనూ 1 నుండి 2 శాతం వరకు నియాండర్తల్ డీఎన్‌ఏ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా యూరప్, ఆసియా వాసుల్లో ఈ జన్యువులు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. ఈ డీఎన్‌ఏ భాగాలు నేటికీ మన రోగనిరోధక వ్యవస్థను, చర్మం రంగును, జుట్టును తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. కొన్ని జన్యు రూపాంతరాలు వ్యాధుల బారిన పడే ముప్పును మారుస్తుండగా, మరికొన్ని చలి వాతావరణాన్ని తట్టుకునే శక్తిని ఇస్తున్నాయి. ఇక ఆసియా, ఓషియానియా ప్రజల్లో నియాండర్తల్స్‌తో పాటు డెనిసోవన్ల జన్యు యోగదానం కూడా గణనీయంగా ఉంది.

ప్రాచీన జాతుల మధ్య పరస్పర సంబంధాలు
మంగోలియాలోని సాల్ఖిత్ లోయలో దొరికిన 34 వేల సంవత్సరాల క్రితం నాటి మహిళ తలపుర్రె అవశేషాలు సంచలన విషయాలను బయటపెట్టాయి. ఆ మహిళ జీనోమ్‌లో 25 శాతం డీఎన్‌ఏ పశ్చిమ యురేషియన్ పూర్వికులదని తేలింది. అంతేకాకుండా, నియాండర్తల్స్, డెనిసోవన్లు కూడా పరస్పరం సంబంధాలు కొనసాగించినట్లు రుజువైంది. దక్షిణ సైబీరియాలోని డెనిసోవా గుహలో దొరికిన ఒక శిలాజం ద్వారా.. ఒక తల్లి నియాండర్తల్ కాగా, తండ్రి డెనిసోవన్ అయిన మహిళ ఉనికి వెలుగులోకి వచ్చింది.

ఈ ఘోస్ట్ పూర్వీకులు అసలు ఎవరై ఉండవచ్చు?
ఈ ఘోస్ట్ పూర్వీకులు, సూపర్ ఆర్కిటిక్ పూర్వికులు అసలు ఎవరనే దానిపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. అయితే వారి వేరుపడిన కాలం మిడిల్ ప్లీస్టోసీన్ కాలం నాటి హోమో సమూహాలతో సరిపోలుతోంది. సుమారు 8 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం ఆఫ్రికాలో తిరుగాడిన మానవ సమూహాలతో వీరికి సంబంధం ఉండవచ్చు. ఇక సూపర్ ఆర్కిటిక్ పూర్వీకుడు దాదాపు ‘హోమో ఎరెక్టస్’ జాతికి సమానంగా లేదా దానికి అతి దగ్గరగా ఉండి ఉండవచ్చని శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు. దాదాపు 18 లక్షల ఏళ్ల కిందటే వీరు యురేషియాలో స్థిరపడ్డారు.

మార్పు చెందుతున్న మానవ చరిత్ర అవగాహన
ఈ కొత్త పరిశోధన మానవ చరిత్ర గురించిన పాత వాదనలను పూర్తిగా మార్చివేసింది. మన ఉనికి అనేది భూమిపై అంతరించిపోయిన అనేక ప్రాచీన జాతుల అద్భుతమైన కలయిక అని డీఎన్‌ఏలోని రహస్యాలు చెబుతున్నాయి. నేడు ఆ ప్రాచీన జాతుల రూపాలు మన కళ్లముందు లేకపోయినా, అవి మన డీఎన్‌ఏ రూపంలో శాశ్వతంగా అమరంగా నిలిచాయి. భవిష్యత్తులో ఈ ఘోస్ట్ పూర్వికులకు సంబంధించిన పూర్తి జన్యు కోడ్ కూడా లభించే అవకాశం ఉందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.

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