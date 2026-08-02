 ఫ్రెండ్‌షిప్ డే స్పెషల్.. దోస్తులతో మంచు లక్ష్మీ (ఫొటోలు) | Friendship Day Special Pictures Shared Manchu Lakshmi Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఫ్రెండ్‌షిప్ డే స్పెషల్.. దోస్తులతో మంచు లక్ష్మీ (ఫొటోలు)

Aug 2 2026 5:20 PM | Updated on Aug 2 2026 5:45 PM

Friendship Day Special Pictures Shared Manchu Lakshmi Photos1
1/10

స్నేహితుల దినోత్సవం సందర్భంగా తన ఫ్రెండ్స్‌తో దిగిన ఫొటోలని పంచుకున్న మంచు లక్ష్మీ.. లవ్ యూ ఆల్ అని చెప్పుకొచ్చింది.

Friendship Day Special Pictures Shared Manchu Lakshmi Photos2
2/10

Friendship Day Special Pictures Shared Manchu Lakshmi Photos3
3/10

Friendship Day Special Pictures Shared Manchu Lakshmi Photos4
4/10

Friendship Day Special Pictures Shared Manchu Lakshmi Photos5
5/10

Friendship Day Special Pictures Shared Manchu Lakshmi Photos6
6/10

Friendship Day Special Pictures Shared Manchu Lakshmi Photos7
7/10

Friendship Day Special Pictures Shared Manchu Lakshmi Photos8
8/10

Friendship Day Special Pictures Shared Manchu Lakshmi Photos9
9/10

Friendship Day Special Pictures Shared Manchu Lakshmi Photos10
10/10

# Tag
Friendship day special pictures shared Manchu lakshmi Photos
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఫ్రెండ్‌షిప్ డే స్పెషల్.. దోస్తులతో మంచు లక్ష్మీ (ఫొటోలు)
photo 2

కాశీ పరమేశ్వరుడి సేవలో ధనశ్రీ వర్మ (ఫొటోలు)
photo 3

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఆగస్టు 02- 09)
photo 4

శ్రీవారి సేవలో యాంకర్ లాస్య-మంజునాథ్ జంట(ఫోటోలు)
photo 5

బ్లాక్‌ డ్రెస్‌లో దివ్య పిళ్లై స్టన్నింగ్‌ లుక్స్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
India Wins 13 Golds Finishes 4th At Commonwealth Championships 1
Video_icon

కామన్వెల్త్ లో భారత్ పతకాల పంట.. 13 స్వర్ణాలతో 4వ స్థానం..
Hero Jay Krishna Ghattamaneni Speech On Srinivasa Mangapuram Success 2
Video_icon

మూవీ చూసి బాబాయ్ ఏం చెప్పాడంటే..
YSRCP Leaders Reaction On MLA Virupakshi Arrest 3
Video_icon

విరుపాక్షిని హత్య చేసే కుట్ర..! లోకేష్ ని వదిలిపెట్టం..
YSRCP Butta Renuka Serious Reaction On MLA Virupakshi Arrest 4
Video_icon

ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షి అరెస్ట్ పై బుట్టా రేణుక స్ట్రాంగ్ రియాక్షన్
Ambati Rambabu New Song On Pemmasani Chandra Sekhar 5
Video_icon

పెమ్మసాని పై అంబటి అదిరిపోయే సాంగ్
Advertisement