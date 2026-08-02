బ్లాక్ శారీలో మెరిసిన కాయదు లోహర్.. ఫోటోలు

సాక్షి, హైదరాబాద్: ప్రముఖ హీరోయిన్, పాన్ ఇండియా స్టార్ రష్
రిలయన్స్ జియో వినియోగదారుల అవసరాలకు అనుగుణంగా వివిధ రకాల ప్రీపెయిడ్ రీఛార్జ్ ప్లాన్లను అందిస్తోంది.
అత్యంత శీతలమైన, సుదూర ప్రాంతమైన అంటార్కిటిలో టూర్ గైడ్గా పనిచేయడం చాలా మంది
స్వపక్షంలో కూడా ఒక ప్రతిపక్షం ఉన్నది సార్!!
'ఉయ్యాలా జంపాలా' సినిమాతో నటిగా మారి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న తెలుగమ్మాయి పునర్నవి.. ఆపై పలు మూవీస్ చేసింది.
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దేశంలోనే అతిపెద్ద టెలికాం సంస్థ రిలయన్స్ జియో వినోదాన్ని ప్రధానంగా దృష్టిలో పెట్టుకుని కొత్త రూ.200 OTT పాస్ను ఇటీవల అ
సీనియర్ నటి పావలా శ్యామల అంత్యక్రియల బాధ్యతను మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్(మా) తీసుకుంది.
మన టార్గెట్ రీచ్ అయ్యాం!
సినీ రంగంలో కథానాయకిల జీవితం అద్దాల మేడ వంటిది అంటారు.
జెన్-జీ నిరసనలపై చేసిన వ్యాఖ్యలతో వివాదంలో ఉన్న బీజేపీ ఎంపీ, నటి కంగనా రనౌత
Aug 2 2026 7:55 AM | Updated on Aug 2 2026 7:56 AM
తన అందచందాలతో, గ్లామరస్ లుక్స్తో కుర్రకారు గుండెల్లో సెగలు రేపుతున్న ఈ బ్యూటీ, నల్లటి చీరలో దేవకన్యలా మెరిసిపోతూ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది.
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