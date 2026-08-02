 బ్లాక్ శారీలో మెరిసిన కాయదు లోహర్.. ఫోటోలు | Kayadu Lohar Stuns in a Black Saree Gorgeous Photos | Sakshi
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బ్లాక్ శారీలో మెరిసిన కాయదు లోహర్.. ఫోటోలు

Aug 2 2026 7:55 AM | Updated on Aug 2 2026 7:56 AM

Kayadu Lohar Stuns in a Black Saree Gorgeous Photos1
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తన అందచందాలతో, గ్లామరస్ లుక్స్‌తో కుర్రకారు గుండెల్లో సెగలు రేపుతున్న ఈ బ్యూటీ, నల్లటి చీరలో దేవకన్యలా మెరిసిపోతూ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది.

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